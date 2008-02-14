North Finance Co Ltd
|Account: 969273
|Name: alan
|Currency: USD
|2008 February 15, 17:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21321286
|2008.02.14 02:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.47
|0.00
|0.00
|2008.02.15 04:46
|212.33
|0.00
|0.00
|1.43
|-12.98
|21321792
|2008.02.14 03:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9634
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 04:46
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.65
|53.00
|21321859
|2008.02.14 03:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 04:46
|1.4632
|0.00
|0.00
|0.20
|66.00
|21322385
|2008.02.14 03:16
|sell
|0.20
|gbpjpy
|212.18
|0.00
|0.00
|2008.02.15 04:46
|212.43
|0.00
|0.00
|-4.32
|-46.34
|21323612
|2008.02.14 04:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 04:46
|1.9690
|0.00
|0.00
|-2.78
|-140.00
|21323672
|2008.02.14 04:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 04:46
|1.4634
|0.00
|0.00
|-0.98
|-144.00
|21323759
|2008.02.14 04:11
|buy
|0.30
|eurusd
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 04:47
|1.4632
|0.00
|0.00
|0.60
|192.00
|21324978
|2008.02.14 05:00
|buy
|0.30
|gbpjpy
|212.20
|0.00
|0.00
|2008.02.15 04:47
|212.33
|0.00
|0.00
|4.28
|36.16
|21325180
|2008.02.14 05:12
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9626
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 04:47
|1.9687
|0.00
|0.00
|1.95
|183.00
|21326632
|2008.02.14 06:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 04:46
|1.9690
|0.00
|0.00
|-5.56
|-280.00
|21326633
|2008.02.14 06:35
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9627
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 04:47
|1.9687
|0.00
|0.00
|3.25
|300.00
|21403552
|2008.02.15 04:51
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.35
|0.00
|0.00
|2008.02.15 07:00
|212.46
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|21403649
|2008.02.15 04:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 07:04
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21405064
|2008.02.15 05:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 08:26
|1.4646
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21405171
|2008.02.15 05:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.89
|0.00
|0.00
|2008.02.15 07:12
|158.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10.19
|21406976
|2008.02.15 07:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.51
|0.00
|0.00
|2008.02.15 07:17
|212.62
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|21407175
|2008.02.15 07:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 08:36
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21407453
|2008.02.15 07:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.01
|0.00
|0.00
|2008.02.15 07:47
|158.12
|0.00
|0.00
|0.00
|10.19
|21407538
|2008.02.15 07:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.69
|0.00
|0.00
|2008.02.15 07:54
|212.80
|0.00
|0.00
|0.00
|10.19
|21408685
|2008.02.15 07:47
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.15
|0.00
|0.00
|2008.02.15 08:01
|158.26
|0.00
|0.00
|0.00
|10.18
|21409189
|2008.02.15 07:54
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.87
|0.00
|0.00
|2008.02.15 08:11
|212.98
|0.00
|0.00
|0.00
|10.18
|21409599
|2008.02.15 08:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.28
|0.00
|0.00
|2008.02.15 08:38
|158.39
|0.00
|0.00
|0.00
|10.18
|21410203
|2008.02.15 08:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|213.04
|0.00
|0.00
|2008.02.15 09:33
|213.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|21411023
|2008.02.15 08:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 08:38
|1.4662
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|21411853
|2008.02.15 08:38
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.43
|0.00
|0.00
|2008.02.15 09:41
|158.54
|0.00
|0.00
|0.00
|10.17
|21411873
|2008.02.15 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 11:47
|1.4674
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21416271
|2008.02.15 09:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|213.11
|0.00
|0.00
|2008.02.15 09:41
|213.24
|0.00
|0.00
|0.00
|12.02
|21416842
|2008.02.15 09:41
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.57
|0.00
|0.00
|2008.02.15 09:58
|158.68
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|21419475
|2008.02.15 09:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.69
|0.00
|0.00
|2008.02.15 11:51
|158.80
|0.00
|0.00
|0.00
|10.17
|21429514
|2008.02.15 11:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 11:50
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21429975
|2008.02.15 11:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 13:29
|1.4696
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|0.00
|0.00
|-1.28
|404.70
|Closed P/L:
|403.42
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21411667
|2008.02.15 08:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|21416981
|2008.02.15 09:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|213.30
|0.00
|0.00
|
|211.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.29
|21419500
|2008.02.15 09:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|21427869
|2008.02.15 11:29
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.57
|0.00
|0.00
|
|211.58
|0.00
|0.00
|0.00
|91.96
|21430117
|2008.02.15 11:51
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.85
|0.00
|0.00
|
|158.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.16
|21433141
|2008.02.15 12:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.50
|0.00
|0.00
|
|158.20
|0.00
|0.00
|0.00
|27.87
|21440397
|2008.02.15 13:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|21445836
|2008.02.15 14:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|21453263
|2008.02.15 15:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|0.0000
|
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|21459456
|2008.02.15 16:27
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.02
|0.00
|0.00
|
|158.17
|0.00
|0.00
|0.00
|13.94
|21460070
|2008.02.15 16:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.30
|0.00
|0.00
|
|211.51
|0.00
|0.00
|0.00
|19.51
|21462633
|2008.02.15 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|
|1.4693
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.17
|
|Floating P/L:
|-128.17
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|403.42
|Floating P/L:
|-128.17
|Margin:
|1 030.57
|Balance:
|3 073.58
|Equity:
|2 945.41
|Free Margin:
|1 914.84