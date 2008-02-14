North Finance Co Ltd

Account: 969273 Name: alan Currency: USD 2008 February 15, 17:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
213212862008.02.14 02:41buy0.10gbpjpy212.470.000.002008.02.15 04:46212.330.000.001.43-12.98
213217922008.02.14 03:00buy0.10gbpusd1.96340.00000.00002008.02.15 04:461.96870.000.000.6553.00
213218592008.02.14 03:01buy0.10eurusd1.45660.00000.00002008.02.15 04:461.46320.000.000.2066.00
213223852008.02.14 03:16sell0.20gbpjpy212.180.000.002008.02.15 04:46212.430.000.00-4.32-46.34
213236122008.02.14 04:07sell0.20gbpusd1.96200.00000.00002008.02.15 04:461.96900.000.00-2.78-140.00
213236722008.02.14 04:08sell0.20eurusd1.45620.00000.00002008.02.15 04:461.46340.000.00-0.98-144.00
213237592008.02.14 04:11buy0.30eurusd1.45680.00000.00002008.02.15 04:471.46320.000.000.60192.00
213249782008.02.14 05:00buy0.30gbpjpy212.200.000.002008.02.15 04:47212.330.000.004.2836.16
213251802008.02.14 05:12buy0.30gbpusd1.96260.00000.00002008.02.15 04:471.96870.000.001.95183.00
213266322008.02.14 06:35sell0.40gbpusd1.96200.00000.00002008.02.15 04:461.96900.000.00-5.56-280.00
213266332008.02.14 06:35buy0.50gbpusd1.96270.00000.00002008.02.15 04:471.96870.000.003.25300.00
214035522008.02.15 04:51buy0.10gbpjpy212.350.000.002008.02.15 07:00212.460.000.000.0010.20
214036492008.02.15 04:58buy0.10gbpusd1.96900.00000.00002008.02.15 07:041.97000.000.000.0010.00
214050642008.02.15 05:26buy0.10eurusd1.46360.00000.00002008.02.15 08:261.46460.000.000.0010.00
214051712008.02.15 05:32buy0.10eurjpy157.890.000.002008.02.15 07:12158.000.000.000.0010.19
214069762008.02.15 07:00buy0.10gbpjpy212.510.000.002008.02.15 07:17212.620.000.000.0010.20
214071752008.02.15 07:04buy0.10gbpusd1.97030.00000.00002008.02.15 08:361.97130.000.000.0010.00
214074532008.02.15 07:13buy0.10eurjpy158.010.000.002008.02.15 07:47158.120.000.000.0010.19
214075382008.02.15 07:17buy0.10gbpjpy212.690.000.002008.02.15 07:54212.800.000.000.0010.19
214086852008.02.15 07:47buy0.10eurjpy158.150.000.002008.02.15 08:01158.260.000.000.0010.18
214091892008.02.15 07:54buy0.10gbpjpy212.870.000.002008.02.15 08:11212.980.000.000.0010.18
214095992008.02.15 08:01buy0.10eurjpy158.280.000.002008.02.15 08:38158.390.000.000.0010.18
214102032008.02.15 08:11buy0.10gbpjpy213.040.000.002008.02.15 09:33213.060.000.000.001.84
214110232008.02.15 08:26buy0.10eurusd1.46500.00000.00002008.02.15 08:381.46620.000.000.0012.00
214118532008.02.15 08:38buy0.10eurjpy158.430.000.002008.02.15 09:41158.540.000.000.0010.17
214118732008.02.15 08:38buy0.10eurusd1.46640.00000.00002008.02.15 11:471.46740.000.000.0010.00
214162712008.02.15 09:33buy0.10gbpjpy213.110.000.002008.02.15 09:41213.240.000.000.0012.02
214168422008.02.15 09:41buy0.10eurjpy158.570.000.002008.02.15 09:58158.680.000.000.0010.15
214194752008.02.15 09:59buy0.10eurjpy158.690.000.002008.02.15 11:51158.800.000.000.0010.17
214295142008.02.15 11:47buy0.10eurusd1.46750.00000.00002008.02.15 11:501.46850.000.000.0010.00
214299752008.02.15 11:50buy0.10eurusd1.46860.00000.00002008.02.15 13:291.46960.000.000.0010.00
  0.00 0.00 -1.28 404.70
Closed P/L: 403.42
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
214116672008.02.15 08:36buy0.10gbpusd1.97130.00000.0000 1.96510.000.000.00-62.00
214169812008.02.15 09:42buy0.10gbpjpy213.300.000.00 211.510.000.000.00-166.29
214195002008.02.15 09:59sell0.10gbpusd1.96810.00000.0000 1.96540.000.000.0027.00
214278692008.02.15 11:29sell0.10gbpjpy212.570.000.00 211.580.000.000.0091.96
214301172008.02.15 11:51buy0.10eurjpy158.850.000.00 158.170.000.000.00-63.16
214331412008.02.15 12:15sell0.10eurjpy158.500.000.00 158.200.000.000.0027.87
214403972008.02.15 13:29buy0.10eurusd1.46970.00000.0000 1.46930.000.000.00-4.00
214458362008.02.15 14:29sell0.10eurusd1.46670.00000.0000 1.46950.000.000.00-28.00
214532632008.02.15 15:33buy0.10gbpusd1.96410.00000.0000 1.96510.000.000.0010.00
214594562008.02.15 16:27buy0.10eurjpy158.020.000.00 158.170.000.000.0013.94
214600702008.02.15 16:34buy0.10gbpjpy211.300.000.00 211.510.000.000.0019.51
214626332008.02.15 17:00buy0.10eurusd1.46880.00000.0000 1.46930.000.000.005.00
  0.00 0.00 0.00 -128.17
 Floating P/L: -128.17
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 403.42 Floating P/L: -128.17 Margin: 1 030.57
Balance: 3 073.58 Equity: 2 945.41 Free Margin: 1 914.84