FXDD

Account: 5234486 Name: Wolfe Currency: USD 2008 February 12, 03:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
184383402008.02.10 23:58balanceDeposit50 000.00
184546372008.02.11 05:55buy0.10eurusd1.45320.00000.00002008.02.11 08:051.45570.000.000.0025.00
184599292008.02.11 07:12buy0.20eurusd1.45530.00000.00002008.02.11 08:051.45570.000.000.008.00
184546542008.02.11 05:56sell0.10eurusd1.45300.00000.00002008.02.11 08:051.45590.000.000.00-29.00
184546412008.02.11 05:55buy0.10gbpusd1.94800.00000.00002008.02.11 09:301.94400.000.000.00-40.00
184546282008.02.11 05:55sell0.10gbpusd1.94760.00000.00002008.02.11 09:301.94440.000.000.0032.00
184669392008.02.11 09:16sell0.20gbpusd1.94560.00000.00002008.02.11 09:301.94440.000.000.0024.00
184546332008.02.11 05:55buy0.10usdjpy107.280.000.002008.02.11 09:45106.910.000.000.00-34.61
184552552008.02.11 06:05sell0.10usdjpy107.280.000.002008.02.11 09:45106.960.000.000.0029.92
184610552008.02.11 07:41sell0.20usdjpy107.070.000.002008.02.11 09:45106.960.000.000.0020.57
184546212008.02.11 05:54sell0.10usdchf1.10080.00000.00002008.02.11 09:501.09760.000.000.0029.15
184546032008.02.11 05:53buy0.10usdchf1.10120.00000.00002008.02.11 09:501.09730.000.000.00-35.54
184605932008.02.11 07:33sell0.20usdchf1.09880.00000.00002008.02.11 09:501.09760.000.000.0021.87
184700842008.02.11 09:45sell0.10usdjpy106.930.000.002008.02.11 09:52106.730.000.000.0018.74
184713132008.02.11 09:50sell0.10usdchf1.09750.00000.00002008.02.11 09:531.09570.000.000.0016.43
184687912008.02.11 09:33buy0.10gbpusd1.94450.00000.00002008.02.11 10:091.94020.000.000.00-43.00
184684972008.02.11 09:31sell0.10gbpusd1.94400.00000.00002008.02.11 10:091.94050.000.000.0035.00
184763652008.02.11 10:07sell0.20gbpusd1.94200.00000.00002008.02.11 10:091.94050.000.000.0030.00
184771172008.02.11 10:12buy0.10gbpusd1.94190.00000.00002008.02.11 11:301.94590.000.000.0040.00
184836092008.02.11 11:30buy0.30gbpusd1.94590.00000.00002008.02.11 11:301.94620.000.000.009.00
184812732008.02.11 10:56buy0.20gbpusd1.94390.00000.00002008.02.11 11:301.94610.000.000.0044.00
184767222008.02.11 10:09sell0.10gbpusd1.94020.00000.00002008.02.11 11:311.94660.000.000.00-64.00
184722172008.02.11 09:52sell0.10usdjpy106.680.000.002008.02.11 11:36106.380.000.000.0028.20
184749932008.02.11 10:00buy0.10usdjpy106.660.000.002008.02.11 11:36106.340.000.000.00-30.09
184831152008.02.11 11:29sell0.20usdjpy106.480.000.002008.02.11 11:36106.380.000.000.0018.80
184836582008.02.11 11:31buy0.10gbpusd1.94660.00000.00002008.02.11 11:521.94970.000.000.0031.00
184845732008.02.11 11:40buy0.20gbpusd1.94870.00000.00002008.02.11 11:521.94970.000.000.0020.00
184841002008.02.11 11:35sell0.10gbpusd1.94590.00000.00002008.02.11 11:521.95010.000.000.00-42.00
184844312008.02.11 11:39buy0.10usdjpy106.410.000.002008.02.11 12:30106.680.000.000.0025.31
184842062008.02.11 11:36sell0.10usdjpy106.350.000.002008.02.11 12:30106.710.000.000.00-33.74
184861572008.02.11 12:00buy0.20usdjpy106.610.000.002008.02.11 12:30106.680.000.000.0013.12
184735212008.02.11 09:55buy0.10usdchf1.09650.00000.00002008.02.11 15:011.09980.000.000.0030.01
184948942008.02.11 14:39buy0.20usdchf1.09850.00000.00002008.02.11 15:011.09980.000.000.0023.64
184730102008.02.11 09:53sell0.10usdchf1.09550.00000.00002008.02.11 15:011.10010.000.000.00-41.81
184878812008.02.11 12:30buy0.10usdjpy106.710.000.002008.02.11 15:25107.010.000.000.0028.03
184885442008.02.11 12:34sell0.10usdjpy106.700.000.002008.02.11 15:25107.040.000.000.00-31.76
184960642008.02.11 14:55buy0.20usdjpy106.910.000.002008.02.11 15:25107.010.000.000.0018.69
184965862008.02.11 15:01buy0.10usdchf1.10010.00000.00002008.02.11 15:251.10250.000.000.0021.77
184978822008.02.11 15:17buy0.20usdchf1.10210.00000.00002008.02.11 15:251.10260.000.000.009.07
184971492008.02.11 15:09sell0.10usdchf1.10040.00000.00002008.02.11 15:251.10280.000.000.00-21.76
184992052008.02.11 15:25buy0.10usdjpy107.040.000.002008.02.11 16:52106.630.000.000.00-38.45
184996362008.02.11 15:28sell0.10usdjpy106.970.000.002008.02.11 16:52106.640.000.000.0030.95
185039372008.02.11 16:10sell0.20usdjpy106.770.000.002008.02.11 16:52106.640.000.000.0024.38
184628262008.02.11 08:10buy0.10eurusd1.45580.00000.00002008.02.11 17:511.44880.000.000.00-70.00
184861452008.02.11 12:00sell0.20eurusd1.45370.00000.00002008.02.11 17:511.44910.000.000.0092.00
184768852008.02.11 10:10buy0.20eurusd1.45780.00000.00002008.02.11 17:511.44890.000.000.00-178.00
184625622008.02.11 08:05sell0.10eurusd1.45570.00000.00002008.02.11 17:511.44910.000.000.0066.00
185048262008.02.11 16:23sell0.40eurusd1.44980.00000.00002008.02.11 17:511.44910.000.000.0028.00
185008112008.02.11 15:40sell0.30eurusd1.45160.00000.00002008.02.11 17:511.44910.000.000.0075.00
185144192008.02.11 17:55buy0.10eurusd1.44910.00000.00002008.02.11 20:581.45150.000.000.0024.00
185170622008.02.11 18:28buy0.20eurusd1.45110.00000.00002008.02.11 20:581.45150.000.000.008.00
185136852008.02.11 17:51sell0.10eurusd1.44890.00000.00002008.02.11 20:581.45170.000.000.00-28.00
185085082008.02.11 16:54buy0.10usdjpy106.640.000.002008.02.11 21:55106.950.000.000.0028.99
185081042008.02.11 16:52sell0.10usdjpy106.610.000.002008.02.11 21:55106.980.000.000.00-34.59
185161472008.02.11 18:12buy0.20usdjpy106.840.000.002008.02.11 21:55106.950.000.000.0020.57
  0.00 0.00 0.00 252.86
Closed P/L: 252.86
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
185227162008.02.11 20:58buy0.10eurusd1.45170.00000.0000 1.45040.000.000.26-13.00
185228522008.02.11 21:00sell0.10eurusd1.45160.00000.0000 1.45060.000.00-0.4810.00
184855642008.02.11 11:52buy0.10gbpusd1.95010.00000.0000 1.95080.000.001.077.00
184855992008.02.11 11:53sell0.10gbpusd1.94890.00000.0000 1.95120.000.00-1.28-23.00
184888062008.02.11 12:40buy0.20gbpusd1.95210.00000.0000 1.95080.000.002.13-26.00
184984762008.02.11 15:21sell0.20gbpusd1.94680.00000.0000 1.95120.000.00-2.57-88.00
185048222008.02.11 16:23sell0.30gbpusd1.94480.00000.0000 1.95120.000.00-3.85-192.00
184994302008.02.11 15:25buy0.10usdchf1.10280.00000.0000 1.10220.000.000.04-5.44
184996802008.02.11 15:28sell0.10usdchf1.10220.00000.0000 1.10250.000.00-0.25-2.72
185141522008.02.11 17:53buy0.20usdchf1.10480.00000.0000 1.10220.000.000.07-47.18
185248462008.02.11 21:55buy0.10usdjpy106.980.000.00 106.890.000.000.61-8.42
185249872008.02.11 21:57sell0.10usdjpy106.930.000.00 106.920.000.00-0.810.94
185338632008.02.12 01:54sell0.20eurusd1.44960.00000.0000 1.45060.000.000.00-20.00
  0.00 0.00 -5.06 -407.82
 Floating P/L: -412.88
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 252.86 Floating P/L: -412.88 Margin: 537.25
Balance: 50 252.86 Equity: 49 839.98 Free Margin: 49 302.73