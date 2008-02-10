FXDD
|Account: 5234486
|Name: Wolfe
|Currency: USD
|2008 February 12, 03:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18438340
|2008.02.10 23:58
|balance
|Deposit
|50 000.00
|18454637
|2008.02.11 05:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 08:05
|1.4557
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|18459929
|2008.02.11 07:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 08:05
|1.4557
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|18454654
|2008.02.11 05:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 08:05
|1.4559
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|18454641
|2008.02.11 05:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9480
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 09:30
|1.9440
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|18454628
|2008.02.11 05:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9476
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 09:30
|1.9444
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|18466939
|2008.02.11 09:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9456
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 09:30
|1.9444
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|18454633
|2008.02.11 05:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.28
|0.00
|0.00
|2008.02.11 09:45
|106.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.61
|18455255
|2008.02.11 06:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.28
|0.00
|0.00
|2008.02.11 09:45
|106.96
|0.00
|0.00
|0.00
|29.92
|18461055
|2008.02.11 07:41
|sell
|0.20
|usdjpy
|107.07
|0.00
|0.00
|2008.02.11 09:45
|106.96
|0.00
|0.00
|0.00
|20.57
|18454621
|2008.02.11 05:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1008
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 09:50
|1.0976
|0.00
|0.00
|0.00
|29.15
|18454603
|2008.02.11 05:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1012
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 09:50
|1.0973
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.54
|18460593
|2008.02.11 07:33
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0988
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 09:50
|1.0976
|0.00
|0.00
|0.00
|21.87
|18470084
|2008.02.11 09:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.93
|0.00
|0.00
|2008.02.11 09:52
|106.73
|0.00
|0.00
|0.00
|18.74
|18471313
|2008.02.11 09:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0975
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 09:53
|1.0957
|0.00
|0.00
|0.00
|16.43
|18468791
|2008.02.11 09:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9445
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 10:09
|1.9402
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|18468497
|2008.02.11 09:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9440
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 10:09
|1.9405
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|18476365
|2008.02.11 10:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9420
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 10:09
|1.9405
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|18477117
|2008.02.11 10:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9419
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 11:30
|1.9459
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|18483609
|2008.02.11 11:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9459
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 11:30
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|18481273
|2008.02.11 10:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9439
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 11:30
|1.9461
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|18476722
|2008.02.11 10:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9402
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 11:31
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|18472217
|2008.02.11 09:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.68
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:36
|106.38
|0.00
|0.00
|0.00
|28.20
|18474993
|2008.02.11 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.66
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:36
|106.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.09
|18483115
|2008.02.11 11:29
|sell
|0.20
|usdjpy
|106.48
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:36
|106.38
|0.00
|0.00
|0.00
|18.80
|18483658
|2008.02.11 11:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9466
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 11:52
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|18484573
|2008.02.11 11:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9487
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 11:52
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|18484100
|2008.02.11 11:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9459
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 11:52
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|18484431
|2008.02.11 11:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.41
|0.00
|0.00
|2008.02.11 12:30
|106.68
|0.00
|0.00
|0.00
|25.31
|18484206
|2008.02.11 11:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.35
|0.00
|0.00
|2008.02.11 12:30
|106.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.74
|18486157
|2008.02.11 12:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|106.61
|0.00
|0.00
|2008.02.11 12:30
|106.68
|0.00
|0.00
|0.00
|13.12
|18473521
|2008.02.11 09:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0965
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 15:01
|1.0998
|0.00
|0.00
|0.00
|30.01
|18494894
|2008.02.11 14:39
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0985
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 15:01
|1.0998
|0.00
|0.00
|0.00
|23.64
|18473010
|2008.02.11 09:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0955
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 15:01
|1.1001
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.81
|18487881
|2008.02.11 12:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.71
|0.00
|0.00
|2008.02.11 15:25
|107.01
|0.00
|0.00
|0.00
|28.03
|18488544
|2008.02.11 12:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.70
|0.00
|0.00
|2008.02.11 15:25
|107.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.76
|18496064
|2008.02.11 14:55
|buy
|0.20
|usdjpy
|106.91
|0.00
|0.00
|2008.02.11 15:25
|107.01
|0.00
|0.00
|0.00
|18.69
|18496586
|2008.02.11 15:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1001
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 15:25
|1.1025
|0.00
|0.00
|0.00
|21.77
|18497882
|2008.02.11 15:17
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1021
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 15:25
|1.1026
|0.00
|0.00
|0.00
|9.07
|18497149
|2008.02.11 15:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1004
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 15:25
|1.1028
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.76
|18499205
|2008.02.11 15:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.04
|0.00
|0.00
|2008.02.11 16:52
|106.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.45
|18499636
|2008.02.11 15:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.97
|0.00
|0.00
|2008.02.11 16:52
|106.64
|0.00
|0.00
|0.00
|30.95
|18503937
|2008.02.11 16:10
|sell
|0.20
|usdjpy
|106.77
|0.00
|0.00
|2008.02.11 16:52
|106.64
|0.00
|0.00
|0.00
|24.38
|18462826
|2008.02.11 08:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4558
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 17:51
|1.4488
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|18486145
|2008.02.11 12:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 17:51
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|18476885
|2008.02.11 10:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 17:51
|1.4489
|0.00
|0.00
|0.00
|-178.00
|18462562
|2008.02.11 08:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 17:51
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|66.00
|18504826
|2008.02.11 16:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 17:51
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|18500811
|2008.02.11 15:40
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 17:51
|1.4491
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|18514419
|2008.02.11 17:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 20:58
|1.4515
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|18517062
|2008.02.11 18:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4511
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 20:58
|1.4515
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|18513685
|2008.02.11 17:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 20:58
|1.4517
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|18508508
|2008.02.11 16:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.64
|0.00
|0.00
|2008.02.11 21:55
|106.95
|0.00
|0.00
|0.00
|28.99
|18508104
|2008.02.11 16:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.61
|0.00
|0.00
|2008.02.11 21:55
|106.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.59
|18516147
|2008.02.11 18:12
|buy
|0.20
|usdjpy
|106.84
|0.00
|0.00
|2008.02.11 21:55
|106.95
|0.00
|0.00
|0.00
|20.57
|
|0.00
|0.00
|0.00
|252.86
|Closed P/L:
|252.86
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18522716
|2008.02.11 20:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|
|1.4504
|0.00
|0.00
|0.26
|-13.00
|18522852
|2008.02.11 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|
|1.4506
|0.00
|0.00
|-0.48
|10.00
|18485564
|2008.02.11 11:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9501
|0.0000
|0.0000
|
|1.9508
|0.00
|0.00
|1.07
|7.00
|18485599
|2008.02.11 11:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9489
|0.0000
|0.0000
|
|1.9512
|0.00
|0.00
|-1.28
|-23.00
|18488806
|2008.02.11 12:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9521
|0.0000
|0.0000
|
|1.9508
|0.00
|0.00
|2.13
|-26.00
|18498476
|2008.02.11 15:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9468
|0.0000
|0.0000
|
|1.9512
|0.00
|0.00
|-2.57
|-88.00
|18504822
|2008.02.11 16:23
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9448
|0.0000
|0.0000
|
|1.9512
|0.00
|0.00
|-3.85
|-192.00
|18499430
|2008.02.11 15:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1028
|0.0000
|0.0000
|
|1.1022
|0.00
|0.00
|0.04
|-5.44
|18499680
|2008.02.11 15:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1022
|0.0000
|0.0000
|
|1.1025
|0.00
|0.00
|-0.25
|-2.72
|18514152
|2008.02.11 17:53
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1048
|0.0000
|0.0000
|
|1.1022
|0.00
|0.00
|0.07
|-47.18
|18524846
|2008.02.11 21:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.98
|0.00
|0.00
|
|106.89
|0.00
|0.00
|0.61
|-8.42
|18524987
|2008.02.11 21:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.93
|0.00
|0.00
|
|106.92
|0.00
|0.00
|-0.81
|0.94
|18533863
|2008.02.12 01:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4496
|0.0000
|0.0000
|
|1.4506
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|
|0.00
|0.00
|-5.06
|-407.82
|
|Floating P/L:
|-412.88
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|252.86
|Floating P/L:
|-412.88
|Margin:
|537.25
|Balance:
|50 252.86
|Equity:
|49 839.98
|Free Margin:
|49 302.73