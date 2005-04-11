|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2005.04.01 00:00 - 2007.12.31 00:00 (2005.04.01 - 2008.01.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=887453; Lots=0.01; MoneyManagement=true; UseFreeMargin=20; AccountType=1; Leverage=100; StartUp=false;
|Bars in test
|922
|Ticks modelled
|3321079
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2791.00
|Gross profit
|16440.20
|Gross loss
|-19231.20
|Profit factor
|0.85
|Expected payoff
|-11.39
|Absolute drawdown
|4717.20
|Maximal drawdown
|10432.50 (66.38%)
|Relative drawdown
|66.38% (10432.50)
|Total trades
|245
|Short positions (won %)
|100 (41.00%)
|Long positions (won %)
|145 (65.52%)
|Profit trades (% of total)
|136 (55.51%)
|Loss trades (% of total)
|109 (44.49%)
|Largest
|profit trade
|1216.00
|loss trade
|-500.00
|Average
|profit trade
|120.88
|loss trade
|-176.43
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|25 (1276.80)
|consecutive losses (loss in money)
|19 (-2831.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3872.60 (17)
|consecutive loss (count of losses)
|-3503.60 (14)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|8
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.04.11 00:00
|buy
|1
|0.30
|1.2930
|1.2830
|1.2980
|2
|2005.04.11 00:00
|buy
|2
|0.30
|1.2930
|1.2830
|1.3030
|3
|2005.04.11 00:00
|buy
|3
|0.30
|1.2930
|1.2830
|1.3080
|4
|2005.04.11 00:00
|buy
|4
|0.30
|1.2930
|1.2830
|1.3130
|5
|2005.04.11 00:00
|buy
|5
|0.30
|1.2930
|1.2830
|0.0000
|6
|2005.04.11 13:22
|t/p
|1
|0.30
|1.2980
|1.2830
|1.2980
|150.00
|10150.00
|7
|2005.04.11 13:22
|modify
|2
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3030
|8
|2005.04.11 13:22
|modify
|3
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3080
|9
|2005.04.11 13:22
|modify
|4
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3130
|10
|2005.04.11 13:22
|modify
|5
|0.30
|1.2930
|1.2930
|0.0000
|11
|2005.04.12 14:49
|s/l
|2
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3030
|0.30
|10150.30
|12
|2005.04.12 14:49
|s/l
|3
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3080
|0.30
|10150.60
|13
|2005.04.12 14:49
|s/l
|4
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3130
|0.30
|10150.90
|14
|2005.04.12 14:49
|s/l
|5
|0.30
|1.2930
|1.2930
|0.0000
|0.30
|10151.20
|15
|2005.05.05 00:01
|buy
|6
|0.30
|1.2951
|1.2851
|1.3001
|16
|2005.05.05 00:01
|buy
|7
|0.30
|1.2951
|1.2851
|1.3051
|17
|2005.05.05 00:01
|buy
|8
|0.30
|1.2951
|1.2851
|1.3101
|18
|2005.05.05 00:01
|buy
|9
|0.30
|1.2951
|1.2851
|1.3151
|19
|2005.05.05 00:01
|buy
|10
|0.30
|1.2951
|1.2851
|0.0000
|20
|2005.05.06 15:02
|s/l
|6
|0.30
|1.2851
|1.2851
|1.3001
|-299.70
|9851.50
|21
|2005.05.06 15:02
|s/l
|7
|0.30
|1.2851
|1.2851
|1.3051
|-299.70
|9551.80
|22
|2005.05.06 15:02
|s/l
|8
|0.30
|1.2851
|1.2851
|1.3101
|-299.70
|9252.10
|23
|2005.05.06 15:02
|s/l
|9
|0.30
|1.2851
|1.2851
|1.3151
|-299.70
|8952.40
|24
|2005.05.06 15:02
|s/l
|10
|0.30
|1.2851
|1.2851
|0.0000
|-299.70
|8652.70
|25
|2005.05.11 14:30
|sell
|11
|0.20
|1.2852
|1.2952
|1.2802
|26
|2005.05.11 14:30
|sell
|12
|0.20
|1.2852
|1.2952
|1.2752
|27
|2005.05.11 14:30
|sell
|13
|0.20
|1.2852
|1.2952
|1.2702
|28
|2005.05.11 14:30
|sell
|14
|0.20
|1.2852
|1.2952
|1.2652
|29
|2005.05.11 14:30
|sell
|15
|0.20
|1.2852
|1.2952
|0.0000
|30
|2005.05.11 14:49
|t/p
|11
|0.20
|1.2802
|1.2952
|1.2802
|100.00
|8752.70
|31
|2005.05.11 14:49
|modify
|12
|0.20
|1.2852
|1.2852
|1.2752
|32
|2005.05.11 14:49
|modify
|13
|0.20
|1.2852
|1.2852
|1.2702
|33
|2005.05.11 14:49
|modify
|14
|0.20
|1.2852
|1.2852
|1.2652
|34
|2005.05.11 14:49
|modify
|15
|0.20
|1.2852
|1.2852
|0.0000
|35
|2005.05.12 08:58
|t/p
|12
|0.20
|1.2752
|1.2852
|1.2752
|198.80
|8951.50
|36
|2005.05.12 14:30
|t/p
|13
|0.20
|1.2702
|1.2852
|1.2702
|298.80
|9250.30
|37
|2005.05.13 11:31
|t/p
|14
|0.20
|1.2652
|1.2852
|1.2652
|398.40
|9648.70
|38
|2005.06.08 02:52
|close
|15
|0.20
|1.2292
|1.2852
|0.0000
|1108.80
|10757.50
|39
|2005.06.14 00:00
|sell
|16
|0.30
|1.2111
|1.2211
|1.2061
|40
|2005.06.14 00:00
|sell
|17
|0.30
|1.2111
|1.2211
|1.2011
|41
|2005.06.14 00:00
|sell
|18
|0.30
|1.2111
|1.2211
|1.1961
|42
|2005.06.14 00:00
|sell
|19
|0.30
|1.2111
|1.2211
|1.1911
|43
|2005.06.14 00:00
|sell
|20
|0.30
|1.2111
|1.2211
|0.0000
|44
|2005.06.14 15:14
|t/p
|16
|0.30
|1.2061
|1.2211
|1.2061
|150.00
|10907.50
|45
|2005.06.14 15:14
|modify
|17
|0.30
|1.2111
|1.2111
|1.2011
|46
|2005.06.14 15:14
|modify
|18
|0.30
|1.2111
|1.2111
|1.1961
|47
|2005.06.14 15:14
|modify
|19
|0.30
|1.2111
|1.2111
|1.1911
|48
|2005.06.14 15:14
|modify
|20
|0.30
|1.2111
|1.2111
|0.0000
|49
|2005.06.15 15:39
|s/l
|17
|0.30
|1.2111
|1.2111
|1.2011
|-0.60
|10906.90
|50
|2005.06.15 15:39
|s/l
|18
|0.30
|1.2111
|1.2111
|1.1961
|-0.60
|10906.30
|51
|2005.06.15 15:39
|s/l
|19
|0.30
|1.2111
|1.2111
|1.1911
|-0.60
|10905.70
|52
|2005.06.15 15:39
|s/l
|20
|0.30
|1.2111
|1.2111
|0.0000
|-0.60
|10905.10
|53
|2005.07.04 00:00
|sell
|21
|0.30
|1.1928
|1.2028
|1.1878
|54
|2005.07.04 00:00
|sell
|22
|0.30
|1.1928
|1.2028
|1.1828
|55
|2005.07.04 00:00
|sell
|23
|0.30
|1.1928
|1.2028
|1.1778
|56
|2005.07.04 00:00
|sell
|24
|0.30
|1.1928
|1.2028
|1.1728
|57
|2005.07.04 00:00
|sell
|25
|0.30
|1.1928
|1.2028
|0.0000
|58
|2005.07.05 08:41
|t/p
|21
|0.30
|1.1878
|1.2028
|1.1878
|149.40
|11054.50
|59
|2005.07.05 08:41
|modify
|22
|0.30
|1.1928
|1.1928
|1.1828
|60
|2005.07.05 08:41
|modify
|23
|0.30
|1.1928
|1.1928
|1.1778
|61
|2005.07.05 08:41
|modify
|24
|0.30
|1.1928
|1.1928
|1.1728
|62
|2005.07.05 08:41
|modify
|25
|0.30
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|63
|2005.07.05 10:49
|s/l
|22
|0.30
|1.1928
|1.1928
|1.1828
|-0.60
|11053.90
|64
|2005.07.05 10:49
|s/l
|23
|0.30
|1.1928
|1.1928
|1.1778
|-0.60
|11053.30
|65
|2005.07.05 10:49
|s/l
|24
|0.30
|1.1928
|1.1928
|1.1728
|-0.60
|11052.70
|66
|2005.07.05 10:49
|s/l
|25
|0.30
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|-0.60
|11052.10
|67
|2005.07.20 00:00
|sell
|26
|0.30
|1.2026
|1.2126
|1.1976
|68
|2005.07.20 00:00
|sell
|27
|0.30
|1.2026
|1.2126
|1.1926
|69
|2005.07.20 00:00
|sell
|28
|0.30
|1.2026
|1.2126
|1.1876
|70
|2005.07.20 00:00
|sell
|29
|0.30
|1.2026
|1.2126
|1.1826
|71
|2005.07.20 00:00
|sell
|30
|0.30
|1.2026
|1.2126
|0.0000
|72
|2005.07.20 20:02
|s/l
|26
|0.30
|1.2126
|1.2126
|1.1976
|-300.00
|10752.10
|73
|2005.07.20 20:02
|s/l
|27
|0.30
|1.2126
|1.2126
|1.1926
|-300.00
|10452.10
|74
|2005.07.20 20:02
|s/l
|28
|0.30
|1.2126
|1.2126
|1.1876
|-300.00
|10152.10
|75
|2005.07.20 20:02
|s/l
|29
|0.30
|1.2126
|1.2126
|1.1826
|-300.00
|9852.10
|76
|2005.07.20 20:02
|s/l
|30
|0.30
|1.2126
|1.2126
|0.0000
|-300.00
|9552.10
|77
|2005.07.20 20:02
|sell
|31
|0.30
|1.2126
|1.2226
|1.2076
|78
|2005.07.20 20:02
|sell
|32
|0.30
|1.2126
|1.2226
|1.2026
|79
|2005.07.20 20:02
|sell
|33
|0.30
|1.2126
|1.2226
|1.1976
|80
|2005.07.20 20:02
|sell
|34
|0.30
|1.2126
|1.2226
|1.1926
|81
|2005.07.20 20:02
|sell
|35
|0.30
|1.2126
|1.2226
|0.0000
|82
|2005.07.21 00:00
|close
|31
|0.30
|1.2152
|1.2226
|1.2076
|-79.80
|9472.30
|83
|2005.07.21 00:00
|close
|33
|0.30
|1.2152
|1.2226
|1.1976
|-79.80
|9392.50
|84
|2005.07.21 00:00
|close
|35
|0.30
|1.2152
|1.2226
|0.0000
|-79.80
|9312.70
|85
|2005.07.21 00:00
|close
|32
|0.30
|1.2151
|1.2226
|1.2026
|-76.80
|9235.90
|86
|2005.07.21 00:01
|close
|34
|0.30
|1.2149
|1.2226
|1.1926
|-70.80
|9165.10
|87
|2005.07.28 00:01
|sell
|36
|0.30
|1.2061
|1.2161
|1.2011
|88
|2005.07.28 00:01
|sell
|37
|0.30
|1.2061
|1.2161
|1.1961
|89
|2005.07.28 00:01
|sell
|38
|0.30
|1.2061
|1.2161
|1.1911
|90
|2005.07.28 00:01
|sell
|39
|0.30
|1.2061
|1.2161
|1.1861
|91
|2005.07.28 00:01
|sell
|40
|0.30
|1.2061
|1.2161
|0.0000
|92
|2005.08.01 00:02
|close
|36
|0.30
|1.2123
|1.2161
|1.2011
|-187.20
|8977.90
|93
|2005.08.01 00:02
|close
|38
|0.30
|1.2123
|1.2161
|1.1911
|-187.20
|8790.70
|94
|2005.08.01 00:02
|close
|40
|0.30
|1.2123
|1.2161
|0.0000
|-187.20
|8603.50
|95
|2005.08.01 00:05
|close
|37
|0.30
|1.2125
|1.2161
|1.1961
|-193.20
|8410.30
|96
|2005.08.01 00:05
|close
|39
|0.30
|1.2123
|1.2161
|1.1861
|-187.20
|8223.10
|97
|2005.08.16 00:00
|sell
|41
|0.20
|1.2365
|1.2465
|1.2315
|98
|2005.08.16 00:00
|sell
|42
|0.20
|1.2365
|1.2465
|1.2265
|99
|2005.08.16 00:00
|sell
|43
|0.20
|1.2365
|1.2465
|1.2215
|100
|2005.08.16 00:00
|sell
|44
|0.20
|1.2365
|1.2465
|1.2165
|101
|2005.08.16 00:00
|sell
|45
|0.20
|1.2365
|1.2465
|0.0000
|102
|2005.08.16 12:54
|t/p
|41
|0.20
|1.2315
|1.2465
|1.2315
|100.00
|8323.10
|103
|2005.08.16 13:00
|modify
|42
|0.20
|1.2365
|1.2365
|1.2265
|104
|2005.08.16 13:00
|modify
|43
|0.20
|1.2365
|1.2365
|1.2215
|105
|2005.08.16 13:00
|modify
|44
|0.20
|1.2365
|1.2365
|1.2165
|106
|2005.08.16 13:00
|modify
|45
|0.20
|1.2365
|1.2365
|0.0000
|107
|2005.08.16 22:50
|s/l
|42
|0.20
|1.2365
|1.2365
|1.2265
|0.00
|8323.10
|108
|2005.08.16 22:50
|s/l
|43
|0.20
|1.2365
|1.2365
|1.2215
|0.00
|8323.10
|109
|2005.08.16 22:50
|s/l
|44
|0.20
|1.2365
|1.2365
|1.2165
|0.00
|8323.10
|110
|2005.08.16 22:50
|s/l
|45
|0.20
|1.2365
|1.2365
|0.0000
|0.00
|8323.10
|111
|2005.08.16 22:51
|sell
|46
|0.20
|1.2362
|1.2462
|1.2312
|112
|2005.08.16 22:51
|sell
|47
|0.20
|1.2362
|1.2462
|1.2262
|113
|2005.08.16 22:51
|sell
|48
|0.20
|1.2362
|1.2462
|1.2212
|114
|2005.08.16 22:51
|sell
|49
|0.20
|1.2362
|1.2462
|1.2162
|115
|2005.08.16 22:51
|sell
|50
|0.20
|1.2362
|1.2462
|0.0000
|116
|2005.08.17 08:04
|t/p
|46
|0.20
|1.2312
|1.2462
|1.2312
|99.60
|8422.70
|117
|2005.08.17 08:04
|modify
|47
|0.20
|1.2362
|1.2362
|1.2262
|118
|2005.08.17 08:04
|modify
|48
|0.20
|1.2362
|1.2362
|1.2212
|119
|2005.08.17 08:04
|modify
|49
|0.20
|1.2362
|1.2362
|1.2162
|120
|2005.08.17 08:04
|modify
|50
|0.20
|1.2362
|1.2362
|0.0000
|121
|2005.08.17 18:33
|t/p
|47
|0.20
|1.2262
|1.2362
|1.2262
|199.60
|8622.30
|122
|2005.08.18 13:45
|t/p
|48
|0.20
|1.2212
|1.2362
|1.2212
|298.40
|8920.70
|123
|2005.08.18 16:14
|t/p
|49
|0.20
|1.2162
|1.2362
|1.2162
|398.40
|9319.10
|124
|2005.08.26 00:02
|close
|50
|0.20
|1.2300
|1.2362
|0.0000
|119.20
|9438.30
|125
|2005.09.09 00:00
|sell
|51
|0.30
|1.2397
|1.2497
|1.2347
|126
|2005.09.09 00:00
|sell
|52
|0.30
|1.2397
|1.2497
|1.2297
|127
|2005.09.09 00:00
|sell
|53
|0.30
|1.2397
|1.2497
|1.2247
|128
|2005.09.09 00:00
|sell
|54
|0.30
|1.2397
|1.2497
|1.2197
|129
|2005.09.09 00:00
|sell
|55
|0.30
|1.2397
|1.2497
|0.0000
|130
|2005.09.12 04:50
|t/p
|51
|0.30
|1.2347
|1.2497
|1.2347
|149.40
|9587.70
|131
|2005.09.12 04:50
|modify
|52
|0.30
|1.2397
|1.2397
|1.2297
|132
|2005.09.12 04:50
|modify
|53
|0.30
|1.2397
|1.2397
|1.2247
|133
|2005.09.12 04:50
|modify
|54
|0.30
|1.2397
|1.2397
|1.2197
|134
|2005.09.12 04:50
|modify
|55
|0.30
|1.2397
|1.2397
|0.0000
|135
|2005.09.12 14:46
|t/p
|52
|0.30
|1.2297
|1.2397
|1.2297
|299.40
|9887.10
|136
|2005.09.13 14:34
|t/p
|53
|0.30
|1.2247
|1.2397
|1.2247
|448.80
|10335.90
|137
|2005.09.15 09:20
|t/p
|54
|0.30
|1.2197
|1.2397
|1.2197
|596.40
|10932.30
|138
|2005.10.06 18:40
|close
|55
|0.30
|1.2153
|1.2397
|0.0000
|715.80
|11648.10
|139
|2005.10.14 00:00
|sell
|56
|0.30
|1.2024
|1.2124
|1.1974
|140
|2005.10.14 00:00
|sell
|57
|0.30
|1.2024
|1.2124
|1.1924
|141
|2005.10.14 00:00
|sell
|58
|0.30
|1.2024
|1.2124
|1.1874
|142
|2005.10.14 00:00
|sell
|59
|0.30
|1.2024
|1.2124
|1.1824
|143
|2005.10.14 00:00
|sell
|60
|0.30
|1.2024
|1.2124
|0.0000
|144
|2005.10.18 09:51
|t/p
|56
|0.30
|1.1974
|1.2124
|1.1974
|148.80
|11796.90
|145
|2005.10.18 09:51
|modify
|57
|0.30
|1.2024
|1.2024
|1.1924
|146
|2005.10.18 09:51
|modify
|58
|0.30
|1.2024
|1.2024
|1.1874
|147
|2005.10.18 09:51
|modify
|59
|0.30
|1.2024
|1.2024
|1.1824
|148
|2005.10.18 09:51
|modify
|60
|0.30
|1.2024
|1.2024
|0.0000
|149
|2005.10.18 15:00
|t/p
|57
|0.30
|1.1924
|1.2024
|1.1924
|298.80
|12095.70
|150
|2005.10.20 21:47
|s/l
|58
|0.30
|1.2024
|1.2024
|1.1874
|-3.60
|12092.10
|151
|2005.10.20 21:47
|s/l
|59
|0.30
|1.2024
|1.2024
|1.1824
|-3.60
|12088.50
|152
|2005.10.20 21:47
|s/l
|60
|0.30
|1.2024
|1.2024
|0.0000
|-3.60
|12084.90
|153
|2005.11.03 08:41
|sell
|61
|0.40
|1.2051
|1.2151
|1.2001
|154
|2005.11.03 08:41
|sell
|62
|0.40
|1.2051
|1.2151
|1.1951
|155
|2005.11.03 08:41
|sell
|63
|0.40
|1.2051
|1.2151
|1.1901
|156
|2005.11.03 08:41
|sell
|64
|0.40
|1.2051
|1.2151
|1.1851
|157
|2005.11.03 08:41
|sell
|65
|0.40
|1.2051
|1.2151
|0.0000
|158
|2005.11.03 14:42
|t/p
|61
|0.40
|1.2001
|1.2151
|1.2001
|200.00
|12284.90
|159
|2005.11.03 14:42
|modify
|62
|0.40
|1.2051
|1.2051
|1.1951
|160
|2005.11.03 14:42
|modify
|63
|0.40
|1.2051
|1.2051
|1.1901
|161
|2005.11.03 14:42
|modify
|64
|0.40
|1.2051
|1.2051
|1.1851
|162
|2005.11.03 14:42
|modify
|65
|0.40
|1.2051
|1.2051
|0.0000
|163
|2005.11.03 18:43
|t/p
|62
|0.40
|1.1951
|1.2051
|1.1951
|400.00
|12684.90
|164
|2005.11.04 16:06
|t/p
|63
|0.40
|1.1901
|1.2051
|1.1901
|599.20
|13284.10
|165
|2005.11.04 16:34
|t/p
|64
|0.40
|1.1851
|1.2051
|1.1851
|799.20
|14083.30
|166
|2005.11.18 00:00
|close
|65
|0.40
|1.1744
|1.2051
|0.0000
|1216.00
|15299.30
|167
|2005.12.05 00:00
|sell
|66
|0.50
|1.1696
|1.1796
|1.1646
|168
|2005.12.05 00:00
|sell
|67
|0.50
|1.1696
|1.1796
|1.1596
|169
|2005.12.05 00:00
|sell
|68
|0.50
|1.1696
|1.1796
|1.1546
|170
|2005.12.05 00:00
|sell
|69
|0.50
|1.1696
|1.1796
|1.1496
|171
|2005.12.05 00:00
|sell
|70
|0.50
|1.1696
|1.1796
|0.0000
|172
|2005.12.05 18:10
|s/l
|66
|0.50
|1.1796
|1.1796
|1.1646
|-500.00
|14799.30
|173
|2005.12.05 18:10
|s/l
|67
|0.50
|1.1796
|1.1796
|1.1596
|-500.00
|14299.30
|174
|2005.12.05 18:10
|s/l
|68
|0.50
|1.1796
|1.1796
|1.1546
|-500.00
|13799.30
|175
|2005.12.05 18:10
|s/l
|69
|0.50
|1.1796
|1.1796
|1.1496
|-500.00
|13299.30
|176
|2005.12.05 18:10
|s/l
|70
|0.50
|1.1796
|1.1796
|0.0000
|-500.00
|12799.30
|177
|2005.12.05 18:10
|sell
|71
|0.40
|1.1795
|1.1895
|1.1745
|178
|2005.12.05 18:10
|sell
|72
|0.40
|1.1795
|1.1895
|1.1695
|179
|2005.12.05 18:10
|sell
|73
|0.40
|1.1795
|1.1895
|1.1645
|180
|2005.12.05 18:10
|sell
|74
|0.40
|1.1795
|1.1895
|1.1595
|181
|2005.12.05 18:10
|sell
|75
|0.40
|1.1795
|1.1895
|0.0000
|182
|2005.12.06 00:00
|close
|71
|0.40
|1.1792
|1.1895
|1.1745
|11.20
|12810.50
|183
|2005.12.06 00:00
|close
|73
|0.40
|1.1792
|1.1895
|1.1645
|11.20
|12821.70
|184
|2005.12.06 00:00
|close
|75
|0.40
|1.1792
|1.1895
|0.0000
|11.20
|12832.90
|185
|2005.12.06 00:00
|close
|72
|0.40
|1.1793
|1.1895
|1.1695
|7.20
|12840.10
|186
|2005.12.06 00:01
|close
|74
|0.40
|1.1792
|1.1895
|1.1595
|11.20
|12851.30
|187
|2005.12.21 00:00
|sell
|76
|0.40
|1.1859
|1.1959
|1.1809
|188
|2005.12.21 00:00
|sell
|77
|0.40
|1.1859
|1.1959
|1.1759
|189
|2005.12.21 00:00
|sell
|78
|0.40
|1.1859
|1.1959
|1.1709
|190
|2005.12.21 00:00
|sell
|79
|0.40
|1.1859
|1.1959
|1.1659
|191
|2005.12.21 00:00
|sell
|80
|0.40
|1.1859
|1.1959
|0.0000
|192
|2005.12.21 15:42
|t/p
|76
|0.40
|1.1809
|1.1959
|1.1809
|200.00
|13051.30
|193
|2005.12.21 15:42
|modify
|77
|0.40
|1.1859
|1.1859
|1.1759
|194
|2005.12.21 15:42
|modify
|78
|0.40
|1.1859
|1.1859
|1.1709
|195
|2005.12.21 15:42
|modify
|79
|0.40
|1.1859
|1.1859
|1.1659
|196
|2005.12.21 15:42
|modify
|80
|0.40
|1.1859
|1.1859
|0.0000
|197
|2005.12.22 15:32
|s/l
|77
|0.40
|1.1859
|1.1859
|1.1759
|-2.40
|13048.90
|198
|2005.12.22 15:32
|s/l
|78
|0.40
|1.1859
|1.1859
|1.1709
|-2.40
|13046.50
|199
|2005.12.22 15:32
|s/l
|79
|0.40
|1.1859
|1.1859
|1.1659
|-2.40
|13044.10
|200
|2005.12.22 15:32
|s/l
|80
|0.40
|1.1859
|1.1859
|0.0000
|-2.40
|13041.70
|201
|2006.01.13 00:00
|sell
|81
|0.40
|1.2031
|1.2131
|1.1981
|202
|2006.01.13 00:00
|sell
|82
|0.40
|1.2031
|1.2131
|1.1931
|203
|2006.01.13 00:00
|sell
|83
|0.40
|1.2031
|1.2131
|1.1881
|204
|2006.01.13 00:00
|sell
|84
|0.40
|1.2031
|1.2131
|1.1831
|205
|2006.01.13 00:00
|sell
|85
|0.40
|1.2031
|1.2131
|0.0000
|206
|2006.01.13 18:38
|s/l
|81
|0.40
|1.2131
|1.2131
|1.1981
|-400.00
|12641.70
|207
|2006.01.13 18:38
|s/l
|82
|0.40
|1.2131
|1.2131
|1.1931
|-400.00
|12241.70
|208
|2006.01.13 18:38
|s/l
|83
|0.40
|1.2131
|1.2131
|1.1881
|-400.00
|11841.70
|209
|2006.01.13 18:38
|s/l
|84
|0.40
|1.2131
|1.2131
|1.1831
|-400.00
|11441.70
|210
|2006.01.13 18:38
|s/l
|85
|0.40
|1.2131
|1.2131
|0.0000
|-400.00
|11041.70
|211
|2006.01.24 00:00
|buy
|86
|0.30
|1.2298
|1.2198
|1.2348
|212
|2006.01.24 00:00
|buy
|87
|0.30
|1.2298
|1.2198
|1.2398
|213
|2006.01.24 00:00
|buy
|88
|0.30
|1.2298
|1.2198
|1.2448
|214
|2006.01.24 00:00
|buy
|89
|0.30
|1.2298
|1.2198
|1.2498
|215
|2006.01.24 00:00
|buy
|90
|0.30
|1.2298
|1.2198
|0.0000
|216
|2006.01.26 23:30
|s/l
|86
|0.30
|1.2198
|1.2198
|1.2348
|-298.80
|10742.90
|217
|2006.01.26 23:30
|s/l
|87
|0.30
|1.2198
|1.2198
|1.2398
|-298.80
|10444.10
|218
|2006.01.26 23:30
|s/l
|88
|0.30
|1.2198
|1.2198
|1.2448
|-298.80
|10145.30
|219
|2006.01.26 23:30
|s/l
|89
|0.30
|1.2198
|1.2198
|1.2498
|-298.80
|9846.50
|220
|2006.01.26 23:30
|s/l
|90
|0.30
|1.2198
|1.2198
|0.0000
|-298.80
|9547.70
|221
|2006.01.30 00:00
|sell
|91
|0.30
|1.2103
|1.2203
|1.2053
|222
|2006.01.30 00:00
|sell
|92
|0.30
|1.2103
|1.2203
|1.2003
|223
|2006.01.30 00:00
|sell
|93
|0.30
|1.2103
|1.2203
|1.1953
|224
|2006.01.30 00:00
|sell
|94
|0.30
|1.2103
|1.2203
|1.1903
|225
|2006.01.30 00:00
|sell
|95
|0.30
|1.2103
|1.2203
|0.0000
|226
|2006.02.01 20:22
|t/p
|91
|0.30
|1.2053
|1.2203
|1.2053
|148.80
|9696.50
|227
|2006.02.01 20:22
|modify
|92
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.2003
|228
|2006.02.01 20:22
|modify
|93
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.1953
|229
|2006.02.01 20:22
|modify
|94
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.1903
|230
|2006.02.01 20:22
|modify
|95
|0.30
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|231
|2006.02.02 17:27
|s/l
|92
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.2003
|-3.00
|9693.50
|232
|2006.02.02 17:27
|s/l
|93
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.1953
|-3.00
|9690.50
|233
|2006.02.02 17:27
|s/l
|94
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.1903
|-3.00
|9687.50
|234
|2006.02.02 17:27
|s/l
|95
|0.30
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|-3.00
|9684.50
|235
|2006.02.27 00:21
|sell
|96
|0.30
|1.1838
|1.1938
|1.1788
|236
|2006.02.27 00:21
|sell
|97
|0.30
|1.1838
|1.1938
|1.1738
|237
|2006.02.27 00:21
|sell
|98
|0.30
|1.1838
|1.1938
|1.1688
|238
|2006.02.27 00:21
|sell
|99
|0.30
|1.1838
|1.1938
|1.1638
|239
|2006.02.27 00:21
|sell
|100
|0.30
|1.1838
|1.1938
|0.0000
|240
|2006.02.28 19:54
|s/l
|96
|0.30
|1.1938
|1.1938
|1.1788
|-300.60
|9383.90
|241
|2006.02.28 19:54
|s/l
|97
|0.30
|1.1938
|1.1938
|1.1738
|-300.60
|9083.30
|242
|2006.02.28 19:54
|s/l
|98
|0.30
|1.1938
|1.1938
|1.1688
|-300.60
|8782.70
|243
|2006.02.28 19:54
|s/l
|99
|0.30
|1.1938
|1.1938
|1.1638
|-300.60
|8482.10
|244
|2006.02.28 19:54
|s/l
|100
|0.30
|1.1938
|1.1938
|0.0000
|-300.60
|8181.50
|245
|2006.02.28 19:54
|sell
|101
|0.20
|1.1935
|1.2035
|1.1885
|246
|2006.02.28 19:54
|sell
|102
|0.20
|1.1935
|1.2035
|1.1835
|247
|2006.02.28 19:54
|sell
|103
|0.20
|1.1935
|1.2035
|1.1785
|248
|2006.02.28 19:54
|sell
|104
|0.20
|1.1935
|1.2035
|1.1735
|249
|2006.02.28 19:54
|sell
|105
|0.20
|1.1935
|1.2035
|0.0000
|250
|2006.03.01 00:00
|close
|101
|0.20
|1.1928
|1.2035
|1.1885
|13.60
|8195.10
|251
|2006.03.01 00:00
|close
|103
|0.20
|1.1928
|1.2035
|1.1785
|13.60
|8208.70
|252
|2006.03.01 00:00
|close
|105
|0.20
|1.1928
|1.2035
|0.0000
|13.60
|8222.30
|253
|2006.03.01 00:00
|close
|102
|0.20
|1.1929
|1.2035
|1.1835
|11.60
|8233.90
|254
|2006.03.01 00:00
|close
|104
|0.20
|1.1928
|1.2035
|1.1735
|13.60
|8247.50
|255
|2006.03.10 00:00
|sell
|106
|0.20
|1.1904
|1.2004
|1.1854
|256
|2006.03.10 00:00
|sell
|107
|0.20
|1.1904
|1.2004
|1.1804
|257
|2006.03.10 00:00
|sell
|108
|0.20
|1.1904
|1.2004
|1.1754
|258
|2006.03.10 00:00
|sell
|109
|0.20
|1.1904
|1.2004
|1.1704
|259
|2006.03.10 00:00
|sell
|110
|0.20
|1.1904
|1.2004
|0.0000
|260
|2006.03.14 16:24
|s/l
|106
|0.20
|1.2004
|1.2004
|1.1854
|-200.80
|8046.70
|261
|2006.03.14 16:24
|s/l
|107
|0.20
|1.2004
|1.2004
|1.1804
|-200.80
|7845.90
|262
|2006.03.14 16:24
|s/l
|108
|0.20
|1.2004
|1.2004
|1.1754
|-200.80
|7645.10
|263
|2006.03.14 16:24
|s/l
|109
|0.20
|1.2004
|1.2004
|1.1704
|-200.80
|7444.30
|264
|2006.03.14 16:24
|s/l
|110
|0.20
|1.2004
|1.2004
|0.0000
|-200.80
|7243.50
|265
|2006.03.15 09:32
|buy
|111
|0.20
|1.2045
|1.1945
|1.2095
|266
|2006.03.15 09:32
|buy
|112
|0.20
|1.2045
|1.1945
|1.2145
|267
|2006.03.15 09:32
|buy
|113
|0.20
|1.2045
|1.1945
|1.2195
|268
|2006.03.15 09:32
|buy
|114
|0.20
|1.2045
|1.1945
|1.2245
|269
|2006.03.15 09:32
|buy
|115
|0.20
|1.2045
|1.1945
|0.0000
|270
|2006.03.16 14:31
|t/p
|111
|0.20
|1.2095
|1.1945
|1.2095
|100.60
|7344.10
|271
|2006.03.16 14:31
|modify
|112
|0.20
|1.2045
|1.2045
|1.2145
|272
|2006.03.16 14:31
|modify
|113
|0.20
|1.2045
|1.2045
|1.2195
|273
|2006.03.16 14:31
|modify
|114
|0.20
|1.2045
|1.2045
|1.2245
|274
|2006.03.16 14:31
|modify
|115
|0.20
|1.2045
|1.2045
|0.0000
|275
|2006.03.16 16:05
|t/p
|112
|0.20
|1.2145
|1.2045
|1.2145
|200.60
|7544.70
|276
|2006.03.17 14:49
|t/p
|113
|0.20
|1.2195
|1.2045
|1.2195
|300.80
|7845.50
|277
|2006.03.23 14:43
|s/l
|114
|0.20
|1.2045
|1.2045
|1.2245
|2.00
|7847.50
|278
|2006.03.23 14:43
|s/l
|115
|0.20
|1.2045
|1.2045
|0.0000
|2.00
|7849.50
|279
|2006.03.24 00:00
|sell
|116
|0.20
|1.1966
|1.2066
|1.1916
|280
|2006.03.24 00:00
|sell
|117
|0.20
|1.1966
|1.2066
|1.1866
|281
|2006.03.24 00:00
|sell
|118
|0.20
|1.1966
|1.2066
|1.1816
|282
|2006.03.24 00:00
|sell
|119
|0.20
|1.1966
|1.2066
|1.1766
|283
|2006.03.24 00:00
|sell
|120
|0.20
|1.1966
|1.2066
|0.0000
|284
|2006.03.28 10:15
|s/l
|116
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.1916
|-200.80
|7648.70
|285
|2006.03.28 10:15
|s/l
|117
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.1866
|-200.80
|7447.90
|286
|2006.03.28 10:15
|s/l
|118
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.1816
|-200.80
|7247.10
|287
|2006.03.28 10:15
|s/l
|119
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.1766
|-200.80
|7046.30
|288
|2006.03.28 10:15
|s/l
|120
|0.20
|1.2066
|1.2066
|0.0000
|-200.80
|6845.50
|289
|2006.03.31 00:00
|buy
|121
|0.20
|1.2166
|1.2066
|1.2216
|290
|2006.03.31 00:00
|buy
|122
|0.20
|1.2166
|1.2066
|1.2266
|291
|2006.03.31 00:00
|buy
|123
|0.20
|1.2166
|1.2066
|1.2316
|292
|2006.03.31 00:00
|buy
|124
|0.20
|1.2166
|1.2066
|1.2366
|293
|2006.03.31 00:00
|buy
|125
|0.20
|1.2166
|1.2066
|0.0000
|294
|2006.04.03 05:02
|s/l
|121
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.2216
|-199.80
|6645.70
|295
|2006.04.03 05:02
|s/l
|122
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.2266
|-199.80
|6445.90
|296
|2006.04.03 05:02
|s/l
|123
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.2316
|-199.80
|6246.10
|297
|2006.04.03 05:02
|s/l
|124
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.2366
|-199.80
|6046.30
|298
|2006.04.03 05:02
|s/l
|125
|0.20
|1.2066
|1.2066
|0.0000
|-199.80
|5846.50
|299
|2006.04.18 00:04
|buy
|126
|0.10
|1.2258
|1.2158
|1.2308
|300
|2006.04.18 00:04
|buy
|127
|0.10
|1.2258
|1.2158
|1.2358
|301
|2006.04.18 00:04
|buy
|128
|0.10
|1.2258
|1.2158
|1.2408
|302
|2006.04.18 00:04
|buy
|129
|0.10
|1.2258
|1.2158
|1.2458
|303
|2006.04.18 00:04
|buy
|130
|0.10
|1.2258
|1.2158
|0.0000
|304
|2006.04.18 20:02
|t/p
|126
|0.10
|1.2308
|1.2158
|1.2308
|50.00
|5896.50
|305
|2006.04.18 20:02
|modify
|127
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2358
|306
|2006.04.18 20:02
|modify
|128
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2408
|307
|2006.04.18 20:02
|modify
|129
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2458
|308
|2006.04.18 20:02
|modify
|130
|0.10
|1.2258
|1.2258
|0.0000
|309
|2006.04.18 22:51
|t/p
|127
|0.10
|1.2358
|1.2258
|1.2358
|100.00
|5996.50
|310
|2006.04.24 20:17
|t/p
|128
|0.10
|1.2408
|1.2258
|1.2408
|150.60
|6147.10
|311
|2006.04.26 17:57
|t/p
|129
|0.10
|1.2458
|1.2258
|1.2458
|200.80
|6347.90
|312
|2006.05.17 16:24
|close
|130
|0.10
|1.2813
|1.2258
|0.0000
|557.90
|6905.80
|313
|2006.06.05 00:00
|buy
|131
|0.20
|1.2927
|1.2827
|1.2977
|314
|2006.06.05 00:00
|buy
|132
|0.20
|1.2927
|1.2827
|1.3027
|315
|2006.06.05 00:00
|buy
|133
|0.20
|1.2927
|1.2827
|1.3077
|316
|2006.06.05 00:00
|buy
|134
|0.20
|1.2927
|1.2827
|1.3127
|317
|2006.06.05 00:00
|buy
|135
|0.20
|1.2927
|1.2827
|0.0000
|318
|2006.06.05 09:32
|t/p
|131
|0.20
|1.2977
|1.2827
|1.2977
|100.00
|7005.80
|319
|2006.06.05 09:32
|modify
|132
|0.20
|1.2927
|1.2927
|1.3027
|320
|2006.06.05 09:32
|modify
|133
|0.20
|1.2927
|1.2927
|1.3077
|321
|2006.06.05 09:32
|modify
|134
|0.20
|1.2927
|1.2927
|1.3127
|322
|2006.06.05 09:32
|modify
|135
|0.20
|1.2927
|1.2927
|0.0000
|323
|2006.06.05 15:06
|s/l
|132
|0.20
|1.2927
|1.2927
|1.3027
|0.00
|7005.80
|324
|2006.06.05 15:06
|s/l
|133
|0.20
|1.2927
|1.2927
|1.3077
|0.00
|7005.80
|325
|2006.06.05 15:06
|s/l
|134
|0.20
|1.2927
|1.2927
|1.3127
|0.00
|7005.80
|326
|2006.06.05 15:06
|s/l
|135
|0.20
|1.2927
|1.2927
|0.0000
|0.00
|7005.80
|327
|2006.06.05 15:06
|buy
|136
|0.20
|1.2929
|1.2829
|1.2979
|328
|2006.06.05 15:06
|buy
|137
|0.20
|1.2929
|1.2829
|1.3029
|329
|2006.06.05 15:06
|buy
|138
|0.20
|1.2929
|1.2829
|1.3079
|330
|2006.06.05 15:06
|buy
|139
|0.20
|1.2929
|1.2829
|1.3129
|331
|2006.06.05 15:06
|buy
|140
|0.20
|1.2929
|1.2829
|0.0000
|332
|2006.06.06 15:31
|s/l
|136
|0.20
|1.2829
|1.2829
|1.2979
|-199.80
|6806.00
|333
|2006.06.06 15:31
|s/l
|137
|0.20
|1.2829
|1.2829
|1.3029
|-199.80
|6606.20
|334
|2006.06.06 15:31
|s/l
|138
|0.20
|1.2829
|1.2829
|1.3079
|-199.80
|6406.40
|335
|2006.06.06 15:31
|s/l
|139
|0.20
|1.2829
|1.2829
|1.3129
|-199.80
|6206.60
|336
|2006.06.06 15:31
|s/l
|140
|0.20
|1.2829
|1.2829
|0.0000
|-199.80
|6006.80
|337
|2006.06.21 17:53
|buy
|141
|0.10
|1.2654
|1.2554
|1.2704
|338
|2006.06.21 17:53
|buy
|142
|0.10
|1.2654
|1.2554
|1.2754
|339
|2006.06.21 17:53
|buy
|143
|0.10
|1.2654
|1.2554
|1.2804
|340
|2006.06.21 17:53
|buy
|144
|0.10
|1.2654
|1.2554
|1.2854
|341
|2006.06.21 17:53
|buy
|145
|0.10
|1.2654
|1.2554
|0.0000
|342
|2006.06.22 16:13
|s/l
|141
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2704
|-99.70
|5907.10
|343
|2006.06.22 16:13
|s/l
|142
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2754
|-99.70
|5807.40
|344
|2006.06.22 16:13
|s/l
|143
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2804
|-99.70
|5707.70
|345
|2006.06.22 16:13
|s/l
|144
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2854
|-99.70
|5608.00
|346
|2006.06.22 16:13
|s/l
|145
|0.10
|1.2554
|1.2554
|0.0000
|-99.70
|5508.30
|347
|2006.06.29 20:48
|buy
|146
|0.10
|1.2657
|1.2557
|1.2707
|348
|2006.06.29 20:48
|buy
|147
|0.10
|1.2657
|1.2557
|1.2757
|349
|2006.06.29 20:48
|buy
|148
|0.10
|1.2657
|1.2557
|1.2807
|350
|2006.06.29 20:48
|buy
|149
|0.10
|1.2657
|1.2557
|1.2857
|351
|2006.06.29 20:48
|buy
|150
|0.10
|1.2657
|1.2557
|0.0000
|352
|2006.06.30 03:35
|t/p
|146
|0.10
|1.2707
|1.2557
|1.2707
|50.10
|5558.40
|353
|2006.06.30 03:35
|modify
|147
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2757
|354
|2006.06.30 03:35
|modify
|148
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2807
|355
|2006.06.30 03:35
|modify
|149
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2857
|356
|2006.06.30 03:35
|modify
|150
|0.10
|1.2657
|1.2657
|0.0000
|357
|2006.06.30 14:42
|t/p
|147
|0.10
|1.2757
|1.2657
|1.2757
|100.10
|5658.50
|358
|2006.07.03 16:14
|t/p
|148
|0.10
|1.2807
|1.2657
|1.2807
|150.20
|5808.70
|359
|2006.07.07 14:30
|t/p
|149
|0.10
|1.2857
|1.2657
|1.2857
|200.80
|6009.50
|360
|2006.07.12 00:00
|close
|150
|0.10
|1.2767
|1.2657
|0.0000
|111.10
|6120.60
|361
|2006.07.24 00:00
|buy
|151
|0.10
|1.2704
|1.2604
|1.2754
|362
|2006.07.24 00:00
|buy
|152
|0.10
|1.2704
|1.2604
|1.2804
|363
|2006.07.24 00:00
|buy
|153
|0.10
|1.2704
|1.2604
|1.2854
|364
|2006.07.24 00:00
|buy
|154
|0.10
|1.2704
|1.2604
|1.2904
|365
|2006.07.24 00:00
|buy
|155
|0.10
|1.2704
|1.2604
|0.0000
|366
|2006.07.25 17:11
|s/l
|151
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2754
|-99.90
|6020.70
|367
|2006.07.25 17:11
|s/l
|152
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2804
|-99.90
|5920.80
|368
|2006.07.25 17:11
|s/l
|153
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2854
|-99.90
|5820.90
|369
|2006.07.25 17:11
|s/l
|154
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2904
|-99.90
|5721.00
|370
|2006.07.25 17:11
|s/l
|155
|0.10
|1.2604
|1.2604
|0.0000
|-99.90
|5621.10
|371
|2006.08.18 00:00
|buy
|156
|0.10
|1.2827
|1.2727
|1.2877
|372
|2006.08.18 00:00
|buy
|157
|0.10
|1.2827
|1.2727
|1.2927
|373
|2006.08.18 00:00
|buy
|158
|0.10
|1.2827
|1.2727
|1.2977
|374
|2006.08.18 00:00
|buy
|159
|0.10
|1.2827
|1.2727
|1.3027
|375
|2006.08.18 00:00
|buy
|160
|0.10
|1.2827
|1.2727
|0.0000
|376
|2006.08.21 03:51
|t/p
|156
|0.10
|1.2877
|1.2727
|1.2877
|50.10
|5671.20
|377
|2006.08.21 03:51
|modify
|157
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2927
|378
|2006.08.21 03:51
|modify
|158
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2977
|379
|2006.08.21 03:51
|modify
|159
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.3027
|380
|2006.08.21 03:51
|modify
|160
|0.10
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|381
|2006.08.21 15:59
|t/p
|157
|0.10
|1.2927
|1.2827
|1.2927
|100.10
|5771.30
|382
|2006.08.22 13:51
|s/l
|158
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2977
|0.20
|5771.50
|383
|2006.08.22 13:51
|s/l
|159
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.3027
|0.20
|5771.70
|384
|2006.08.22 13:51
|s/l
|160
|0.10
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|0.20
|5771.90
|385
|2006.09.01 00:00
|buy
|161
|0.10
|1.2807
|1.2707
|1.2857
|386
|2006.09.01 00:00
|buy
|162
|0.10
|1.2807
|1.2707
|1.2907
|387
|2006.09.01 00:00
|buy
|163
|0.10
|1.2807
|1.2707
|1.2957
|388
|2006.09.01 00:00
|buy
|164
|0.10
|1.2807
|1.2707
|1.3007
|389
|2006.09.01 00:00
|buy
|165
|0.10
|1.2807
|1.2707
|0.0000
|390
|2006.09.04 03:11
|t/p
|161
|0.10
|1.2857
|1.2707
|1.2857
|50.10
|5822.00
|391
|2006.09.04 03:11
|modify
|162
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2907
|392
|2006.09.04 03:11
|modify
|163
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2957
|393
|2006.09.04 03:11
|modify
|164
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.3007
|394
|2006.09.04 03:11
|modify
|165
|0.10
|1.2807
|1.2807
|0.0000
|395
|2006.09.05 14:00
|s/l
|162
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2907
|0.20
|5822.20
|396
|2006.09.05 14:00
|s/l
|163
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2957
|0.20
|5822.40
|397
|2006.09.05 14:00
|s/l
|164
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.3007
|0.20
|5822.60
|398
|2006.09.05 14:00
|s/l
|165
|0.10
|1.2807
|1.2807
|0.0000
|0.20
|5822.80
|399
|2006.09.19 02:30
|buy
|166
|0.10
|1.2715
|1.2615
|1.2765
|400
|2006.09.19 02:30
|buy
|167
|0.10
|1.2715
|1.2615
|1.2815
|401
|2006.09.19 02:30
|buy
|168
|0.10
|1.2715
|1.2615
|1.2865
|402
|2006.09.19 02:30
|buy
|169
|0.10
|1.2715
|1.2615
|1.2915
|403
|2006.09.19 02:30
|buy
|170
|0.10
|1.2715
|1.2615
|0.0000
|404
|2006.09.21 18:04
|t/p
|166
|0.10
|1.2765
|1.2615
|1.2765
|50.40
|5873.20
|405
|2006.09.21 18:04
|modify
|167
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2815
|406
|2006.09.21 18:04
|modify
|168
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2865
|407
|2006.09.21 18:04
|modify
|169
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2915
|408
|2006.09.21 18:04
|modify
|170
|0.10
|1.2715
|1.2715
|0.0000
|409
|2006.09.22 09:22
|t/p
|167
|0.10
|1.2815
|1.2715
|1.2815
|100.50
|5973.70
|410
|2006.09.26 10:52
|s/l
|168
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2865
|0.70
|5974.40
|411
|2006.09.26 10:52
|s/l
|169
|0.10
|1.2715
|1.2715
|1.2915
|0.70
|5975.10
|412
|2006.09.26 10:52
|s/l
|170
|0.10
|1.2715
|1.2715
|0.0000
|0.70
|5975.80
|413
|2006.10.04 00:00
|buy
|171
|0.10
|1.2731
|1.2631
|1.2781
|414
|2006.10.04 00:00
|buy
|172
|0.10
|1.2731
|1.2631
|1.2831
|415
|2006.10.04 00:00
|buy
|173
|0.10
|1.2731
|1.2631
|1.2881
|416
|2006.10.04 00:00
|buy
|174
|0.10
|1.2731
|1.2631
|1.2931
|417
|2006.10.04 00:00
|buy
|175
|0.10
|1.2731
|1.2631
|0.0000
|418
|2006.10.06 14:35
|s/l
|171
|0.10
|1.2631
|1.2631
|1.2781
|-99.60
|5876.20
|419
|2006.10.06 14:35
|s/l
|172
|0.10
|1.2631
|1.2631
|1.2831
|-99.60
|5776.60
|420
|2006.10.06 14:35
|s/l
|173
|0.10
|1.2631
|1.2631
|1.2881
|-99.60
|5677.00
|421
|2006.10.06 14:35
|s/l
|174
|0.10
|1.2631
|1.2631
|1.2931
|-99.60
|5577.40
|422
|2006.10.06 14:35
|s/l
|175
|0.10
|1.2631
|1.2631
|0.0000
|-99.60
|5477.80
|423
|2006.10.18 00:02
|buy
|176
|0.10
|1.2541
|1.2441
|1.2591
|424
|2006.10.18 00:02
|buy
|177
|0.10
|1.2541
|1.2441
|1.2641
|425
|2006.10.18 00:02
|buy
|178
|0.10
|1.2541
|1.2441
|1.2691
|426
|2006.10.18 00:02
|buy
|179
|0.10
|1.2541
|1.2441
|1.2741
|427
|2006.10.18 00:02
|buy
|180
|0.10
|1.2541
|1.2441
|0.0000
|428
|2006.10.19 15:47
|t/p
|176
|0.10
|1.2591
|1.2441
|1.2591
|50.30
|5528.10
|429
|2006.10.19 15:47
|modify
|177
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2641
|430
|2006.10.19 15:47
|modify
|178
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2691
|431
|2006.10.19 15:47
|modify
|179
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2741
|432
|2006.10.19 15:47
|modify
|180
|0.10
|1.2541
|1.2541
|0.0000
|433
|2006.10.23 14:49
|s/l
|177
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2641
|0.50
|5528.60
|434
|2006.10.23 14:49
|s/l
|178
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2691
|0.50
|5529.10
|435
|2006.10.23 14:49
|s/l
|179
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2741
|0.50
|5529.60
|436
|2006.10.23 14:49
|s/l
|180
|0.10
|1.2541
|1.2541
|0.0000
|0.50
|5530.10
|437
|2006.11.22 14:30
|buy
|181
|0.10
|1.2913
|1.2813
|1.2963
|438
|2006.11.22 14:30
|buy
|182
|0.10
|1.2913
|1.2813
|1.3013
|439
|2006.11.22 14:30
|buy
|183
|0.10
|1.2913
|1.2813
|1.3063
|440
|2006.11.22 14:30
|buy
|184
|0.10
|1.2913
|1.2813
|1.3113
|441
|2006.11.22 14:30
|buy
|185
|0.10
|1.2913
|1.2813
|0.0000
|442
|2006.11.23 10:09
|t/p
|181
|0.10
|1.2963
|1.2813
|1.2963
|50.30
|5580.40
|443
|2006.11.23 10:09
|modify
|182
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.3013
|444
|2006.11.23 10:09
|modify
|183
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.3063
|445
|2006.11.23 10:09
|modify
|184
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.3113
|446
|2006.11.23 10:09
|modify
|185
|0.10
|1.2913
|1.2913
|0.0000
|447
|2006.11.24 09:31
|t/p
|182
|0.10
|1.3013
|1.2913
|1.3013
|100.40
|5680.80
|448
|2006.11.24 09:34
|t/p
|183
|0.10
|1.3063
|1.2913
|1.3063
|150.40
|5831.20
|449
|2006.11.27 00:00
|t/p
|184
|0.10
|1.3113
|1.2913
|1.3113
|200.50
|6031.70
|450
|2006.12.08 00:00
|close
|185
|0.10
|1.3282
|1.2913
|0.0000
|370.80
|6402.50
|451
|2007.01.03 00:00
|buy
|186
|0.10
|1.3281
|1.3181
|1.3331
|452
|2007.01.03 00:00
|buy
|187
|0.10
|1.3281
|1.3181
|1.3381
|453
|2007.01.03 00:00
|buy
|188
|0.10
|1.3281
|1.3181
|1.3431
|454
|2007.01.03 00:00
|buy
|189
|0.10
|1.3281
|1.3181
|1.3481
|455
|2007.01.03 00:00
|buy
|190
|0.10
|1.3281
|1.3181
|0.0000
|456
|2007.01.03 16:08
|s/l
|186
|0.10
|1.3181
|1.3181
|1.3331
|-100.00
|6302.50
|457
|2007.01.03 16:08
|s/l
|187
|0.10
|1.3181
|1.3181
|1.3381
|-100.00
|6202.50
|458
|2007.01.03 16:08
|s/l
|188
|0.10
|1.3181
|1.3181
|1.3431
|-100.00
|6102.50
|459
|2007.01.03 16:08
|s/l
|189
|0.10
|1.3181
|1.3181
|1.3481
|-100.00
|6002.50
|460
|2007.01.03 16:08
|s/l
|190
|0.10
|1.3181
|1.3181
|0.0000
|-100.00
|5902.50
|461
|2007.01.03 16:08
|buy
|191
|0.10
|1.3181
|1.3081
|1.3231
|462
|2007.01.03 16:08
|buy
|192
|0.10
|1.3181
|1.3081
|1.3281
|463
|2007.01.03 16:08
|buy
|193
|0.10
|1.3181
|1.3081
|1.3331
|464
|2007.01.03 16:08
|buy
|194
|0.10
|1.3181
|1.3081
|1.3381
|465
|2007.01.03 16:08
|buy
|195
|0.10
|1.3181
|1.3081
|0.0000
|466
|2007.01.04 10:31
|close
|191
|0.10
|1.3106
|1.3081
|1.3231
|-74.70
|5827.80
|467
|2007.01.04 10:31
|close
|193
|0.10
|1.3106
|1.3081
|1.3331
|-74.70
|5753.10
|468
|2007.01.04 10:31
|close
|195
|0.10
|1.3106
|1.3081
|0.0000
|-74.70
|5678.40
|469
|2007.01.04 10:31
|close
|192
|0.10
|1.3108
|1.3081
|1.3281
|-72.70
|5605.70
|470
|2007.01.04 10:31
|close
|194
|0.10
|1.3109
|1.3081
|1.3381
|-71.70
|5534.00
|471
|2007.01.19 00:03
|buy
|196
|0.10
|1.2960
|1.2860
|1.3010
|472
|2007.01.19 00:03
|buy
|197
|0.10
|1.2960
|1.2860
|1.3060
|473
|2007.01.19 00:03
|buy
|198
|0.10
|1.2960
|1.2860
|1.3110
|474
|2007.01.19 00:03
|buy
|199
|0.10
|1.2960
|1.2860
|1.3160
|475
|2007.01.19 00:03
|buy
|200
|0.10
|1.2960
|1.2860
|0.0000
|476
|2007.01.23 11:09
|t/p
|196
|0.10
|1.3010
|1.2860
|1.3010
|50.20
|5584.20
|477
|2007.01.23 11:09
|modify
|197
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.3060
|478
|2007.01.23 11:09
|modify
|198
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.3110
|479
|2007.01.23 11:09
|modify
|199
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.3160
|480
|2007.01.23 11:09
|modify
|200
|0.10
|1.2960
|1.2960
|0.0000
|481
|2007.01.24 16:18
|s/l
|197
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.3060
|0.30
|5584.50
|482
|2007.01.24 16:18
|s/l
|198
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.3110
|0.30
|5584.80
|483
|2007.01.24 16:18
|s/l
|199
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.3160
|0.30
|5585.10
|484
|2007.01.24 16:18
|s/l
|200
|0.10
|1.2960
|1.2960
|0.0000
|0.30
|5585.40
|485
|2007.03.14 00:00
|buy
|201
|0.10
|1.3196
|1.3096
|1.3246
|486
|2007.03.14 00:00
|buy
|202
|0.10
|1.3196
|1.3096
|1.3296
|487
|2007.03.14 00:00
|buy
|203
|0.10
|1.3196
|1.3096
|1.3346
|488
|2007.03.14 00:00
|buy
|204
|0.10
|1.3196
|1.3096
|1.3396
|489
|2007.03.14 00:00
|buy
|205
|0.10
|1.3196
|1.3096
|0.0000
|490
|2007.03.15 16:17
|t/p
|201
|0.10
|1.3246
|1.3096
|1.3246
|50.30
|5635.70
|491
|2007.03.15 16:17
|modify
|202
|0.10
|1.3196
|1.3196
|1.3296
|492
|2007.03.15 16:17
|modify
|203
|0.10
|1.3196
|1.3196
|1.3346
|493
|2007.03.15 16:17
|modify
|204
|0.10
|1.3196
|1.3196
|1.3396
|494
|2007.03.15 16:17
|modify
|205
|0.10
|1.3196
|1.3196
|0.0000
|495
|2007.03.16 02:12
|t/p
|202
|0.10
|1.3296
|1.3196
|1.3296
|100.40
|5736.10
|496
|2007.03.21 19:21
|t/p
|203
|0.10
|1.3346
|1.3196
|1.3346
|150.70
|5886.80
|497
|2007.03.22 00:42
|t/p
|204
|0.10
|1.3396
|1.3196
|1.3396
|201.00
|6087.80
|498
|2007.03.26 00:00
|close
|205
|0.10
|1.3286
|1.3196
|0.0000
|91.20
|6179.00
|499
|2007.04.06 00:00
|buy
|206
|0.10
|1.3433
|1.3333
|1.3483
|500
|2007.04.06 00:00
|buy
|207
|0.10
|1.3433
|1.3333
|1.3533
|501
|2007.04.06 00:00
|buy
|208
|0.10
|1.3433
|1.3333
|1.3583
|502
|2007.04.06 00:00
|buy
|209
|0.10
|1.3433
|1.3333
|1.3633
|503
|2007.04.06 00:00
|buy
|210
|0.10
|1.3433
|1.3333
|0.0000
|504
|2007.04.12 16:17
|t/p
|206
|0.10
|1.3483
|1.3333
|1.3483
|50.60
|6229.60
|505
|2007.04.12 16:17
|modify
|207
|0.10
|1.3433
|1.3433
|1.3533
|506
|2007.04.12 16:17
|modify
|208
|0.10
|1.3433
|1.3433
|1.3583
|507
|2007.04.12 16:17
|modify
|209
|0.10
|1.3433
|1.3433
|1.3633
|508
|2007.04.12 16:17
|modify
|210
|0.10
|1.3433
|1.3433
|0.0000
|509
|2007.04.13 11:58
|t/p
|207
|0.10
|1.3533
|1.3433
|1.3533
|100.70
|6330.30
|510
|2007.04.17 14:45
|t/p
|208
|0.10
|1.3583
|1.3433
|1.3583
|150.90
|6481.20
|511
|2007.04.20 08:14
|t/p
|209
|0.10
|1.3633
|1.3433
|1.3633
|201.40
|6682.60
|512
|2007.04.24 00:09
|close
|210
|0.10
|1.3575
|1.3433
|0.0000
|143.60
|6826.20
|513
|2007.06.19 00:00
|buy
|211
|0.20
|1.3417
|1.3317
|1.3467
|514
|2007.06.19 00:00
|buy
|212
|0.20
|1.3417
|1.3317
|1.3517
|515
|2007.06.19 00:00
|buy
|213
|0.20
|1.3417
|1.3317
|1.3567
|516
|2007.06.19 00:00
|buy
|214
|0.20
|1.3417
|1.3317
|1.3617
|517
|2007.06.19 00:00
|buy
|215
|0.20
|1.3417
|1.3317
|0.0000
|518
|2007.06.22 14:53
|t/p
|211
|0.20
|1.3467
|1.3317
|1.3467
|101.00
|6927.20
|519
|2007.06.22 14:53
|modify
|212
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3517
|520
|2007.06.22 14:53
|modify
|213
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3567
|521
|2007.06.22 14:53
|modify
|214
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3617
|522
|2007.06.22 14:53
|modify
|215
|0.20
|1.3417
|1.3417
|0.0000
|523
|2007.06.22 16:48
|s/l
|212
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3517
|1.00
|6928.20
|524
|2007.06.22 16:48
|s/l
|213
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3567
|1.00
|6929.20
|525
|2007.06.22 16:48
|s/l
|214
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3617
|1.00
|6930.20
|526
|2007.06.22 16:48
|s/l
|215
|0.20
|1.3417
|1.3417
|0.0000
|1.00
|6931.20
|527
|2007.08.06 00:00
|buy
|216
|0.20
|1.3836
|1.3736
|1.3886
|528
|2007.08.06 00:00
|buy
|217
|0.20
|1.3836
|1.3736
|1.3936
|529
|2007.08.06 00:00
|buy
|218
|0.20
|1.3836
|1.3736
|1.3986
|530
|2007.08.06 00:00
|buy
|219
|0.20
|1.3836
|1.3736
|1.4036
|531
|2007.08.06 00:00
|buy
|220
|0.20
|1.3836
|1.3736
|0.0000
|532
|2007.08.07 20:19
|s/l
|216
|0.20
|1.3736
|1.3736
|1.3886
|-199.80
|6731.40
|533
|2007.08.07 20:19
|s/l
|217
|0.20
|1.3736
|1.3736
|1.3936
|-199.80
|6531.60
|534
|2007.08.07 20:19
|s/l
|218
|0.20
|1.3736
|1.3736
|1.3986
|-199.80
|6331.80
|535
|2007.08.07 20:19
|s/l
|219
|0.20
|1.3736
|1.3736
|1.4036
|-199.80
|6132.00
|536
|2007.08.07 20:19
|s/l
|220
|0.20
|1.3736
|1.3736
|0.0000
|-199.80
|5932.20
|537
|2007.08.23 00:00
|buy
|221
|0.10
|1.3558
|1.3458
|1.3608
|538
|2007.08.23 00:00
|buy
|222
|0.10
|1.3558
|1.3458
|1.3658
|539
|2007.08.23 00:00
|buy
|223
|0.10
|1.3558
|1.3458
|1.3708
|540
|2007.08.23 00:00
|buy
|224
|0.10
|1.3558
|1.3458
|1.3758
|541
|2007.08.23 00:00
|buy
|225
|0.10
|1.3558
|1.3458
|0.0000
|542
|2007.08.24 13:00
|t/p
|221
|0.10
|1.3608
|1.3458
|1.3608
|50.10
|5982.30
|543
|2007.08.24 13:00
|modify
|222
|0.10
|1.3558
|1.3558
|1.3658
|544
|2007.08.24 13:00
|modify
|223
|0.10
|1.3558
|1.3558
|1.3708
|545
|2007.08.24 13:00
|modify
|224
|0.10
|1.3558
|1.3558
|1.3758
|546
|2007.08.24 13:00
|modify
|225
|0.10
|1.3558
|1.3558
|0.0000
|547
|2007.08.24 18:27
|t/p
|222
|0.10
|1.3658
|1.3558
|1.3658
|100.10
|6082.40
|548
|2007.08.31 13:35
|t/p
|223
|0.10
|1.3708
|1.3558
|1.3708
|150.80
|6233.20
|549
|2007.09.04 14:25
|s/l
|224
|0.10
|1.3558
|1.3558
|1.3758
|1.00
|6234.20
|550
|2007.09.04 14:25
|s/l
|225
|0.10
|1.3558
|1.3558
|0.0000
|1.00
|6235.20
|551
|2007.10.15 10:01
|buy
|226
|0.10
|1.4225
|1.4125
|1.4275
|552
|2007.10.15 10:01
|buy
|227
|0.10
|1.4225
|1.4125
|1.4325
|553
|2007.10.15 10:01
|buy
|228
|0.10
|1.4225
|1.4125
|1.4375
|554
|2007.10.15 10:01
|buy
|229
|0.10
|1.4225
|1.4125
|1.4425
|555
|2007.10.15 10:01
|buy
|230
|0.10
|1.4225
|1.4125
|0.0000
|556
|2007.10.18 14:03
|t/p
|226
|0.10
|1.4275
|1.4125
|1.4275
|50.50
|6285.70
|557
|2007.10.18 14:03
|modify
|227
|0.10
|1.4225
|1.4225
|1.4325
|558
|2007.10.18 14:03
|modify
|228
|0.10
|1.4225
|1.4225
|1.4375
|559
|2007.10.18 14:03
|modify
|229
|0.10
|1.4225
|1.4225
|1.4425
|560
|2007.10.18 14:03
|modify
|230
|0.10
|1.4225
|1.4225
|0.0000
|561
|2007.10.22 00:01
|t/p
|227
|0.10
|1.4325
|1.4225
|1.4325
|100.70
|6386.40
|562
|2007.10.22 12:35
|s/l
|228
|0.10
|1.4225
|1.4225
|1.4375
|0.70
|6387.10
|563
|2007.10.22 12:35
|s/l
|229
|0.10
|1.4225
|1.4225
|1.4425
|0.70
|6387.80
|564
|2007.10.22 12:35
|s/l
|230
|0.10
|1.4225
|1.4225
|0.0000
|0.70
|6388.50
|565
|2007.10.29 00:01
|buy
|231
|0.10
|1.4413
|1.4313
|1.4463
|566
|2007.10.29 00:01
|buy
|232
|0.10
|1.4413
|1.4313
|1.4513
|567
|2007.10.29 00:01
|buy
|233
|0.10
|1.4413
|1.4313
|1.4563
|568
|2007.10.29 00:01
|buy
|234
|0.10
|1.4413
|1.4313
|1.4613
|569
|2007.10.29 00:01
|buy
|235
|0.10
|1.4413
|1.4313
|0.0000
|570
|2007.10.31 08:20
|t/p
|231
|0.10
|1.4463
|1.4313
|1.4463
|50.20
|6438.70
|571
|2007.10.31 08:20
|modify
|232
|0.10
|1.4413
|1.4413
|1.4513
|572
|2007.10.31 08:20
|modify
|233
|0.10
|1.4413
|1.4413
|1.4563
|573
|2007.10.31 08:20
|modify
|234
|0.10
|1.4413
|1.4413
|1.4613
|574
|2007.10.31 08:20
|modify
|235
|0.10
|1.4413
|1.4413
|0.0000
|575
|2007.11.01 12:11
|s/l
|232
|0.10
|1.4413
|1.4413
|1.4513
|0.50
|6439.20
|576
|2007.11.01 12:11
|s/l
|233
|0.10
|1.4413
|1.4413
|1.4563
|0.50
|6439.70
|577
|2007.11.01 12:11
|s/l
|234
|0.10
|1.4413
|1.4413
|1.4613
|0.50
|6440.20
|578
|2007.11.01 12:11
|s/l
|235
|0.10
|1.4413
|1.4413
|0.0000
|0.50
|6440.70
|579
|2007.11.21 00:04
|buy
|236
|0.10
|1.4834
|1.4734
|1.4884
|580
|2007.11.21 00:04
|buy
|237
|0.10
|1.4834
|1.4734
|1.4934
|581
|2007.11.21 00:04
|buy
|238
|0.10
|1.4834
|1.4734
|1.4984
|582
|2007.11.21 00:04
|buy
|239
|0.10
|1.4834
|1.4734
|1.5034
|583
|2007.11.21 00:04
|buy
|240
|0.10
|1.4834
|1.4734
|0.0000
|584
|2007.11.23 02:20
|t/p
|236
|0.10
|1.4884
|1.4734
|1.4884
|50.40
|6491.10
|585
|2007.11.23 02:20
|modify
|237
|0.10
|1.4834
|1.4834
|1.4934
|586
|2007.11.23 02:20
|modify
|238
|0.10
|1.4834
|1.4834
|1.4984
|587
|2007.11.23 02:20
|modify
|239
|0.10
|1.4834
|1.4834
|1.5034
|588
|2007.11.23 02:20
|modify
|240
|0.10
|1.4834
|1.4834
|0.0000
|589
|2007.11.23 03:31
|t/p
|237
|0.10
|1.4934
|1.4834
|1.4934
|100.40
|6591.50
|590
|2007.11.23 10:07
|s/l
|238
|0.10
|1.4834
|1.4834
|1.4984
|0.40
|6591.90
|591
|2007.11.23 10:07
|s/l
|239
|0.10
|1.4834
|1.4834
|1.5034
|0.40
|6592.30
|592
|2007.11.23 10:07
|s/l
|240
|0.10
|1.4834
|1.4834
|0.0000
|0.40
|6592.70
|593
|2007.12.27 00:02
|buy
|241
|0.10
|1.4485
|1.4385
|1.4535
|594
|2007.12.27 00:02
|buy
|242
|0.10
|1.4485
|1.4385
|1.4585
|595
|2007.12.27 00:02
|buy
|243
|0.10
|1.4485
|1.4385
|1.4635
|596
|2007.12.27 00:02
|buy
|244
|0.10
|1.4485
|1.4385
|1.4685
|597
|2007.12.27 00:02
|buy
|245
|0.10
|1.4485
|1.4385
|0.0000
|598
|2007.12.27 14:36
|t/p
|241
|0.10
|1.4535
|1.4385
|1.4535
|50.00
|6642.70
|599
|2007.12.27 14:36
|modify
|242
|0.10
|1.4485
|1.4485
|1.4585
|600
|2007.12.27 14:36
|modify
|243
|0.10
|1.4485
|1.4485
|1.4635
|601
|2007.12.27 14:36
|modify
|244
|0.10
|1.4485
|1.4485
|1.4685
|602
|2007.12.27 14:36
|modify
|245
|0.10
|1.4485
|1.4485
|0.0000
|603
|2007.12.27 17:10
|t/p
|242
|0.10
|1.4585
|1.4485
|1.4585
|100.00
|6742.70
|604
|2007.12.27 18:54
|t/p
|243
|0.10
|1.4635
|1.4485
|1.4635
|150.00
|6892.70
|605
|2007.12.28 11:19
|t/p
|244
|0.10
|1.4685
|1.4485
|1.4685
|200.10
|7092.80
|606
|2007.12.31 18:00
|close at stop
|245
|0.10
|1.4601
|1.4485
|0.0000
|116.20
|7209.00