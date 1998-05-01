Optimization Report
mp6140's Hedge v3.1

Optimization Graph
PassProfitTotal tradesProfit factorExpected PayoffDrawdown $Drawdown %
82210.064862.384.553286.046.41
72175.154862.814.482600.105.09
91998.054861.884.114789.249.30
101979.574861.724.075482.8910.62
41895.3348619.623.901406.742.77
61769.074862.543.641747.333.42
31435.1648624.922.95812.801.60
51311.114862.152.701563.243.08
2954.7748615.491.96880.751.75
1421.344866.430.87603.731.20