|Pass
|Profit
|Total trades
|Profit factor
|Expected Payoff
|Drawdown $
|Drawdown %
|8
|2210.06
|486
|2.38
|4.55
|3286.04
|6.41
|7
|2175.15
|486
|2.81
|4.48
|2600.10
|5.09
|9
|1998.05
|486
|1.88
|4.11
|4789.24
|9.30
|10
|1979.57
|486
|1.72
|4.07
|5482.89
|10.62
|4
|1895.33
|486
|19.62
|3.90
|1406.74
|2.77
|6
|1769.07
|486
|2.54
|3.64
|1747.33
|3.42
|3
|1435.16
|486
|24.92
|2.95
|812.80
|1.60
|5
|1311.11
|486
|2.15
|2.70
|1563.24
|3.08
|2
|954.77
|486
|15.49
|1.96
|880.75
|1.75
|1
|421.34
|486
|6.43
|0.87
|603.73
|1.20