Strategy Tester Report
OnlyPivot_filter_1_0
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period30 Minutes (M30) 2008.01.13 23:00 - 2008.02.12 23:30 (2008.01.13 - 2008.02.13)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=1; TimeB=0; TimeE=17; slippage=5; MagNum=123456; Wing=11; TMode=3; PMode=4; EDayE=23; FDayE=19; TP1=50; TP2=75; TP3=100; TP4=125; TP5=150; SLinitial=100; SL1=-5; SL2=-25; SL3=-50; SL4=-75; SL5=-100; SLA1=50; SLA2=75; SLA3=100; SLA4=125; SLA5=150;
Bars in test2044Ticks modelled670946Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors265
Initial deposit10000.00
Total net profit5987.66Gross profit12725.99Gross loss-6738.33
Profit factor1.89Expected payoff35.43
Absolute drawdown1549.61Maximal drawdown3294.65 (28.05%)Relative drawdown28.05% (3294.65)
Total trades169Short positions (won %)98 (57.14%)Long positions (won %)71 (45.07%)
Profit trades (% of total)88 (52.07%)Loss trades (% of total)81 (47.93%)
Largestprofit trade280.03loss trade-186.69
Averageprofit trade144.61loss trade-83.19
Maximumconsecutive wins (profit in money)18 (2133.46)consecutive losses (loss in money)17 (-2174.61)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2893.20 (16)consecutive loss (count of losses)-2174.61 (17)
Averageconsecutive wins7consecutive losses7
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.14 03:00sell10.20213.10214.10212.60
22008.01.14 03:00sell20.20213.10214.10212.35
32008.01.14 03:00sell30.20213.10214.10212.10
42008.01.14 03:00sell40.20213.10214.10211.85
52008.01.14 03:00sell50.20213.10214.10211.60
62008.01.14 06:20t/p10.20212.60214.10212.6093.3210093.32
72008.01.14 06:20modify20.20213.10213.15212.35
82008.01.14 06:20modify30.20213.10213.15212.10
92008.01.14 06:20modify40.20213.10213.15211.85
102008.01.14 06:20modify50.20213.10213.15211.60
112008.01.14 07:33t/p20.20212.35213.15212.35139.9710233.29
122008.01.14 08:32t/p30.20212.10213.15212.10186.6310419.92
132008.01.14 08:47t/p40.20211.85213.15211.85233.2910653.21
142008.01.14 09:04t/p50.20211.60213.15211.60279.9510933.16
152008.01.15 01:00sell60.20211.11212.11210.61
162008.01.15 01:00sell70.20211.11212.11210.36
172008.01.15 01:00sell80.20211.11212.11210.11
182008.01.15 01:00sell90.20211.11212.11209.86
192008.01.15 01:00sell100.20211.11212.11209.61
202008.01.15 07:17t/p60.20210.61212.11210.6193.3211026.48
212008.01.15 07:17modify70.20211.11211.16210.36
222008.01.15 07:17modify80.20211.11211.16210.11
232008.01.15 07:17modify90.20211.11211.16209.86
242008.01.15 07:17modify100.20211.11211.16209.61
252008.01.15 07:21t/p70.20210.36211.16210.36139.9811166.46
262008.01.15 08:13t/p80.20210.11211.16210.11186.6411353.10
272008.01.15 09:26s/l90.20211.16211.16209.86-9.3311343.77
282008.01.15 09:26s/l100.20211.16211.16209.61-9.3311334.44
292008.01.16 01:00sell110.20208.80209.80208.30
302008.01.16 01:00sell120.20208.80209.80208.05
312008.01.16 01:00sell130.20208.80209.80207.80
322008.01.16 01:00sell140.20208.80209.80207.55
332008.01.16 01:00sell150.20208.80209.80207.30
342008.01.16 03:10s/l110.20209.80209.80208.30-186.6411147.80
352008.01.16 03:10s/l120.20209.80209.80208.05-186.6410961.16
362008.01.16 03:10s/l130.20209.80209.80207.80-186.6410774.52
372008.01.16 03:10s/l140.20209.80209.80207.55-186.6410587.88
382008.01.16 03:10s/l150.20209.80209.80207.30-186.6410401.24
392008.01.16 09:00buy160.20208.30207.30208.80
402008.01.16 09:00buy170.20208.30207.30209.05
412008.01.16 09:00buy180.20208.30207.30209.30
422008.01.16 09:00buy190.20208.30207.30209.55
432008.01.16 09:00buy200.20208.30207.30209.80
442008.01.16 10:41s/l160.20207.30207.30208.80-186.6910214.55
452008.01.16 10:41s/l170.20207.30207.30209.05-186.6910027.86
462008.01.16 10:41s/l180.20207.30207.30209.30-186.699841.17
472008.01.16 10:41s/l190.20207.30207.30209.55-186.699654.48
482008.01.16 10:41s/l200.20207.30207.30209.80-186.699467.79
492008.01.17 01:00sell210.20210.03211.03209.53
502008.01.17 01:00sell220.20210.03211.03209.28
512008.01.17 01:00sell230.20210.03211.03209.03
522008.01.17 01:00sell240.20210.03211.03208.78
532008.01.17 01:00sell250.20210.03211.03208.53
542008.01.17 03:00close210.20210.34211.03209.53-57.869409.93
552008.01.17 03:00close230.20210.34211.03209.03-57.869352.07
562008.01.17 03:00close250.20210.34211.03208.53-57.869294.21
572008.01.17 03:00close220.20210.34211.03209.28-57.869236.35
582008.01.17 03:00close240.20210.34211.03208.78-57.869178.49
592008.01.17 03:00buy260.20210.34209.34210.84
602008.01.17 03:00buy270.20210.34209.34211.09
612008.01.17 03:00buy280.20210.34209.34211.34
622008.01.17 03:00buy290.20210.34209.34211.59
632008.01.17 03:00buy300.20210.34209.34211.84
642008.01.17 06:13t/p260.20210.84209.34210.8493.349271.83
652008.01.17 06:13modify270.20210.34210.29211.09
662008.01.17 06:13modify280.20210.34210.29211.34
672008.01.17 06:13modify290.20210.34210.29211.59
682008.01.17 06:13modify300.20210.34210.29211.84
692008.01.17 07:00buy310.20210.91209.91212.41
702008.01.17 08:12t/p270.20211.09210.29211.09140.029411.85
712008.01.17 08:29t/p280.20211.34210.29211.34186.699598.54
722008.01.17 08:30modify290.20210.34210.86211.59
732008.01.17 08:30modify300.20210.34210.86211.84
742008.01.17 08:30modify310.20210.91210.86212.41
752008.01.17 08:31t/p290.20211.59210.86211.59233.369831.90
762008.01.17 08:32t/p300.20211.84210.86211.84280.0310111.93
772008.01.17 11:16s/l310.20210.86210.86212.41-9.3310102.60
782008.01.18 04:00buy320.20210.75209.75211.25
792008.01.18 04:00buy330.20210.75209.75211.50
802008.01.18 04:00buy340.20210.75209.75211.75
812008.01.18 04:00buy350.20210.75209.75212.00
822008.01.18 04:00buy360.20210.75209.75212.25
832008.01.18 07:07t/p320.20211.25209.75211.2593.3510195.95
842008.01.18 07:07modify330.20210.75210.70211.50
852008.01.18 07:07modify340.20210.75210.70211.75
862008.01.18 07:07modify350.20210.75210.70212.00
872008.01.18 07:07modify360.20210.75210.70212.25
882008.01.18 07:35t/p330.20211.50210.70211.50140.0210335.97
892008.01.18 08:12s/l340.20210.70210.70211.75-9.3310326.64
902008.01.18 08:12s/l350.20210.70210.70212.00-9.3310317.31
912008.01.18 08:12s/l360.20210.70210.70212.25-9.3310307.98
922008.01.18 09:00sell370.20210.77211.77210.27
932008.01.18 09:00sell380.20210.77211.77210.02
942008.01.18 09:00sell390.20210.77211.77209.77
952008.01.18 09:00sell400.20210.77211.77209.52
962008.01.18 09:00sell410.20210.77211.77209.27
972008.01.18 09:30t/p370.20210.27211.77210.2793.3210401.30
982008.01.18 09:30modify380.20210.77210.82210.02
992008.01.18 09:30modify390.20210.77210.82209.77
1002008.01.18 09:30modify400.20210.77210.82209.52
1012008.01.18 09:30modify410.20210.77210.82209.27
1022008.01.18 09:32t/p380.20210.02210.82210.02139.9810541.28
1032008.01.18 09:46t/p390.20209.77210.82209.77186.6410727.92
1042008.01.18 10:00sell420.20209.76210.76208.76
1052008.01.18 10:00sell430.20209.76210.76208.51
1062008.01.18 10:00sell440.20209.76210.76208.26
1072008.01.18 10:44s/l420.20210.76210.76208.76-186.6310541.29
1082008.01.18 10:44s/l430.20210.76210.76208.51-186.6310354.66
1092008.01.18 10:44s/l440.20210.76210.76208.26-186.6310168.03
1102008.01.18 12:56s/l400.20210.82210.82209.52-9.3310158.70
1112008.01.18 12:56s/l410.20210.82210.82209.27-9.3310149.37
1122008.01.21 01:00buy450.20208.80207.80209.30
1132008.01.21 01:00buy460.20208.80207.80209.55
1142008.01.21 01:00buy470.20208.80207.80209.80
1152008.01.21 01:00buy480.20208.80207.80210.05
1162008.01.21 01:00buy490.20208.80207.80210.30
1172008.01.21 02:00close450.20208.36207.80209.30-82.1510067.22
1182008.01.21 02:00close470.20208.36207.80209.80-82.159985.07
1192008.01.21 02:00close490.20208.36207.80210.30-82.159902.92
1202008.01.21 02:00close460.20208.36207.80209.55-82.159820.77
1212008.01.21 02:00close480.20208.36207.80210.05-82.159738.62
1222008.01.21 02:00sell500.20208.36209.36207.86
1232008.01.21 02:00sell510.20208.36209.36207.61
1242008.01.21 02:00sell520.20208.36209.36207.36
1252008.01.21 02:00sell530.20208.36209.36207.11
1262008.01.21 02:00sell540.20208.36209.36206.86
1272008.01.21 06:48t/p500.20207.86209.36207.8693.319831.93
1282008.01.21 06:48modify510.20208.36208.41207.61
1292008.01.21 06:48modify520.20208.36208.41207.36
1302008.01.21 06:48modify530.20208.36208.41207.11
1312008.01.21 06:48modify540.20208.36208.41206.86
1322008.01.21 06:55t/p510.20207.61208.41207.61139.979971.90
1332008.01.21 07:32t/p520.20207.36208.41207.36186.6310158.53
1342008.01.21 07:41t/p530.20207.11208.41207.11233.2910391.82
1352008.01.21 08:22t/p540.20206.86208.41206.86279.9510671.77
1362008.01.22 02:00buy550.20206.25205.25206.75
1372008.01.22 02:00buy560.20206.25205.25207.00
1382008.01.22 02:00buy570.20206.25205.25207.25
1392008.01.22 02:00buy580.20206.25205.25207.50
1402008.01.22 02:00buy590.20206.25205.25207.75
1412008.01.22 02:28t/p550.20206.75205.25206.7593.3510765.12
1422008.01.22 02:28modify560.20206.25206.20207.00
1432008.01.22 02:28modify570.20206.25206.20207.25
1442008.01.22 02:28modify580.20206.25206.20207.50
1452008.01.22 02:28modify590.20206.25206.20207.75
1462008.01.22 02:30t/p560.20207.00206.20207.00140.0210905.14
1472008.01.22 03:19s/l570.20206.20206.20207.25-9.3310895.81
1482008.01.22 03:19s/l580.20206.20206.20207.50-9.3310886.48
1492008.01.22 03:19s/l590.20206.20206.20207.75-9.3310877.15
1502008.01.23 01:00sell600.20209.55210.55209.05
1512008.01.23 01:00sell610.20209.55210.55208.80
1522008.01.23 01:00sell620.20209.55210.55208.55
1532008.01.23 01:00sell630.20209.55210.55208.30
1542008.01.23 01:00sell640.20209.55210.55208.05
1552008.01.23 03:09t/p600.20209.05210.55209.0593.3210970.47
1562008.01.23 03:09modify610.20209.55209.60208.80
1572008.01.23 03:09modify620.20209.55209.60208.55
1582008.01.23 03:09modify630.20209.55209.60208.30
1592008.01.23 03:09modify640.20209.55209.60208.05
1602008.01.23 03:20t/p610.20208.80209.60208.80139.9811110.45
1612008.01.23 03:26t/p620.20208.55209.60208.55186.6311297.08
1622008.01.23 04:05t/p630.20208.30209.60208.30233.2911530.37
1632008.01.23 04:10t/p640.20208.05209.60208.05279.9511810.32
1642008.01.24 02:00sell650.20208.24209.24207.74
1652008.01.24 02:00sell660.20208.24209.24207.49
1662008.01.24 02:00sell670.20208.24209.24207.24
1672008.01.24 02:00sell680.20208.24209.24206.99
1682008.01.24 02:00sell690.20208.24209.24206.74
1692008.01.24 02:23t/p650.20207.74209.24207.7493.3211903.64
1702008.01.24 02:23modify660.20208.24208.29207.49
1712008.01.24 02:23modify670.20208.24208.29207.24
1722008.01.24 02:23modify680.20208.24208.29206.99
1732008.01.24 02:23modify690.20208.24208.29206.74
1742008.01.24 04:31s/l660.20208.29208.29207.49-9.3311894.31
1752008.01.24 04:31s/l670.20208.29208.29207.24-9.3311884.98
1762008.01.24 04:31s/l680.20208.29208.29206.99-9.3311875.65
1772008.01.24 04:31s/l690.20208.29208.29206.74-9.3311866.32
1782008.01.24 08:00sell700.20207.67208.67207.17
1792008.01.24 08:00sell710.20207.67208.67206.92
1802008.01.24 08:00sell720.20207.67208.67206.67
1812008.01.24 08:00sell730.20207.67208.67206.42
1822008.01.24 08:00sell740.20207.67208.67206.17
1832008.01.24 10:34t/p700.20207.17208.67207.1793.3211959.64
1842008.01.24 10:34modify710.20207.67207.72206.92
1852008.01.24 10:34modify720.20207.67207.72206.67
1862008.01.24 10:34modify730.20207.67207.72206.42
1872008.01.24 10:34modify740.20207.67207.72206.17
1882008.01.24 10:53s/l710.20207.72207.72206.92-9.3311950.31
1892008.01.24 10:53s/l720.20207.72207.72206.67-9.3311940.98
1902008.01.24 10:53s/l730.20207.72207.72206.42-9.3311931.65
1912008.01.24 10:53s/l740.20207.72207.72206.17-9.3311922.32
1922008.01.24 12:00buy750.20209.40208.40209.90
1932008.01.24 12:00buy760.20209.40208.40210.15
1942008.01.24 12:00buy770.20209.40208.40210.40
1952008.01.24 12:00buy780.20209.40208.40210.65
1962008.01.24 12:00buy790.20209.40208.40210.90
1972008.01.24 14:42t/p750.20209.90208.40209.9093.3512015.67
1982008.01.24 14:42modify760.20209.40209.35210.15
1992008.01.24 14:42modify770.20209.40209.35210.40
2002008.01.24 14:42modify780.20209.40209.35210.65
2012008.01.24 14:42modify790.20209.40209.35210.90
2022008.01.24 14:51t/p760.20210.15209.35210.15140.0212155.69
2032008.01.24 15:04t/p770.20210.40209.35210.40186.6912342.38
2042008.01.24 18:43t/p780.20210.65209.35210.65233.3612575.74
2052008.01.24 18:56t/p790.20210.90209.35210.90280.0312855.77
2062008.01.25 16:00sell800.20212.73213.73212.23
2072008.01.25 16:00sell810.20212.73213.73211.98
2082008.01.25 16:00sell820.20212.73213.73211.73
2092008.01.25 16:00sell830.20212.73213.73211.48
2102008.01.25 16:00sell840.20212.73213.73211.23
2112008.01.25 16:14t/p800.20212.23213.73212.2393.3212949.09
2122008.01.25 16:14modify810.20212.73212.78211.98
2132008.01.25 16:14modify820.20212.73212.78211.73
2142008.01.25 16:14modify830.20212.73212.78211.48
2152008.01.25 16:14modify840.20212.73212.78211.23
2162008.01.25 16:28t/p810.20211.98212.78211.98139.9813089.07
2172008.01.25 17:55t/p820.20211.73212.78211.73186.6413275.71
2182008.01.25 17:55t/p830.20211.48212.78211.48233.3013509.01
2192008.01.25 18:02t/p840.20211.23212.78211.23279.9613788.97
2202008.01.28 01:00sell850.20211.44212.44210.94
2212008.01.28 01:00sell860.20211.44212.44210.69
2222008.01.28 01:00sell870.20211.44212.44210.44
2232008.01.28 01:00sell880.20211.44212.44210.19
2242008.01.28 01:00sell890.20211.44212.44209.94
2252008.01.28 02:45t/p850.20210.94212.44210.9493.3213882.29
2262008.01.28 02:45modify860.20211.44211.49210.69
2272008.01.28 02:45modify870.20211.44211.49210.44
2282008.01.28 02:45modify880.20211.44211.49210.19
2292008.01.28 02:45modify890.20211.44211.49209.94
2302008.01.28 03:36t/p860.20210.69211.49210.69139.9814022.27
2312008.01.28 03:51t/p870.20210.44211.49210.44186.6414208.91
2322008.01.28 04:15t/p880.20210.19211.49210.19233.3014442.21
2332008.01.28 04:36t/p890.20209.94211.49209.94279.9614722.17
2342008.01.28 08:00buy900.20210.78209.78211.28
2352008.01.28 08:00buy910.20210.78209.78211.53
2362008.01.28 08:00buy920.20210.78209.78211.78
2372008.01.28 08:00buy930.20210.78209.78212.03
2382008.01.28 08:00buy940.20210.78209.78212.28
2392008.01.28 09:04t/p900.20211.28209.78211.2893.3514815.52
2402008.01.28 09:04modify910.20210.78210.73211.53
2412008.01.28 09:04modify920.20210.78210.73211.78
2422008.01.28 09:04modify930.20210.78210.73212.03
2432008.01.28 09:04modify940.20210.78210.73212.28
2442008.01.28 09:44s/l910.20210.73210.73211.53-9.3314806.19
2452008.01.28 09:44s/l920.20210.73210.73211.78-9.3314796.86
2462008.01.28 09:44s/l930.20210.73210.73212.03-9.3314787.53
2472008.01.28 09:44s/l940.20210.73210.73212.28-9.3314778.20
2482008.01.29 16:00buy950.20212.53211.53213.03
2492008.01.29 16:00buy960.20212.53211.53213.28
2502008.01.29 16:00buy970.20212.53211.53213.53
2512008.01.29 16:00buy980.20212.53211.53213.78
2522008.01.29 16:00buy990.20212.53211.53214.03
2532008.01.29 20:23t/p950.20213.03211.53213.0393.3414871.54
2542008.01.29 20:23modify960.20212.53212.48213.28
2552008.01.29 20:23modify970.20212.53212.48213.53
2562008.01.29 20:23modify980.20212.53212.48213.78
2572008.01.29 20:23modify990.20212.53212.48214.03
2582008.01.29 23:03close960.20212.88212.48213.2865.3414936.88
2592008.01.29 23:03close980.20212.88212.48213.7865.3415002.22
2602008.01.29 23:03close970.20212.88212.48213.5365.3415067.56
2612008.01.29 23:03close990.20212.88212.48214.0365.3415132.90
2622008.01.30 10:00buy1000.20213.06212.06213.56
2632008.01.30 10:00buy1010.20213.06212.06213.81
2642008.01.30 10:00buy1020.20213.06212.06214.06
2652008.01.30 10:00buy1030.20213.06212.06214.31
2662008.01.30 10:00buy1040.20213.06212.06214.56
2672008.01.30 14:29t/p1000.20213.56212.06213.5693.3515226.25
2682008.01.30 14:29modify1010.20213.06213.01213.81
2692008.01.30 14:29modify1020.20213.06213.01214.06
2702008.01.30 14:29modify1030.20213.06213.01214.31
2712008.01.30 14:29modify1040.20213.06213.01214.56
2722008.01.30 15:26s/l1010.20213.01213.01213.81-9.3315216.92
2732008.01.30 15:26s/l1020.20213.01213.01214.06-9.3315207.59
2742008.01.30 15:26s/l1030.20213.01213.01214.31-9.3315198.26
2752008.01.30 15:26s/l1040.20213.01213.01214.56-9.3315188.93
2762008.02.01 02:00sell1050.20211.82212.82211.32
2772008.02.01 02:00sell1060.20211.82212.82211.07
2782008.02.01 02:00sell1070.20211.82212.82210.82
2792008.02.01 02:00sell1080.20211.82212.82210.57
2802008.02.01 02:00sell1090.20211.82212.82210.32
2812008.02.01 03:00close1050.20211.97212.82211.32-27.9915160.94
2822008.02.01 03:00close1070.20211.97212.82210.82-27.9915132.95
2832008.02.01 03:00close1090.20211.97212.82210.32-27.9915104.96
2842008.02.01 03:00close1060.20211.97212.82211.07-27.9915076.97
2852008.02.01 03:00close1080.20211.97212.82210.57-27.9915048.98
2862008.02.01 03:00buy1100.20211.97210.97212.47
2872008.02.01 03:00buy1110.20211.97210.97212.72
2882008.02.01 03:00buy1120.20211.97210.97212.97
2892008.02.01 03:00buy1130.20211.97210.97213.22
2902008.02.01 03:00buy1140.20211.97210.97213.47
2912008.02.01 13:31s/l1100.20210.97210.97212.47-186.6914862.29
2922008.02.01 13:31s/l1110.20210.97210.97212.72-186.6914675.60
2932008.02.01 13:31s/l1120.20210.97210.97212.97-186.6914488.91
2942008.02.01 13:31s/l1130.20210.97210.97213.22-186.6914302.22
2952008.02.01 13:31s/l1140.20210.97210.97213.47-186.6914115.53
2962008.02.01 14:00sell1150.20209.71210.71209.21
2972008.02.01 14:00sell1160.20209.71210.71208.96
2982008.02.01 14:00sell1170.20209.71210.71208.71
2992008.02.01 14:00sell1180.20209.71210.71208.46
3002008.02.01 14:00sell1190.20209.71210.71208.21
3012008.02.01 15:32t/p1150.20209.21210.71209.2193.3114208.84
3022008.02.01 15:32modify1160.20209.71209.76208.96
3032008.02.01 15:32modify1170.20209.71209.76208.71
3042008.02.01 15:32modify1180.20209.71209.76208.46
3052008.02.01 15:32modify1190.20209.71209.76208.21
3062008.02.01 17:49t/p1160.20208.96209.76208.96139.9714348.81
3072008.02.01 19:00close1170.20209.25209.76208.7185.8514434.66
3082008.02.01 19:00close1190.20209.25209.76208.2185.8514520.51
3092008.02.01 19:00close1180.20209.25209.76208.4685.8514606.36
3102008.02.04 01:00buy1200.20210.02209.02210.52
3112008.02.04 01:00buy1210.20210.02209.02210.77
3122008.02.04 01:00buy1220.20210.02209.02211.02
3132008.02.04 01:00buy1230.20210.02209.02211.27
3142008.02.04 01:00buy1240.20210.02209.02211.52
3152008.02.04 07:53t/p1200.20210.52209.02210.5293.3414699.70
3162008.02.04 07:53modify1210.20210.02209.97210.77
3172008.02.04 07:53modify1220.20210.02209.97211.02
3182008.02.04 07:53modify1230.20210.02209.97211.27
3192008.02.04 07:53modify1240.20210.02209.97211.52
3202008.02.04 07:59t/p1210.20210.77209.97210.77140.0214839.72
3212008.02.04 08:07t/p1220.20211.02209.97211.02186.6915026.41
3222008.02.04 10:15t/p1230.20211.27209.97211.27233.3615259.77
3232008.02.04 11:12t/p1240.20211.52209.97211.52280.0315539.80
3242008.02.04 16:00sell1250.20210.92211.92210.42
3252008.02.04 16:00sell1260.20210.92211.92210.17
3262008.02.04 16:00sell1270.20210.92211.92209.92
3272008.02.04 16:00sell1280.20210.92211.92209.67
3282008.02.04 16:00sell1290.20210.92211.92209.42
3292008.02.04 23:00close1250.20210.61211.92210.4257.8515597.65
3302008.02.04 23:00close1270.20210.61211.92209.9257.8515655.50
3312008.02.04 23:00close1290.20210.61211.92209.4257.8515713.35
3322008.02.04 23:00close1260.20210.61211.92210.1757.8515771.20
3332008.02.04 23:00close1280.20210.61211.92209.6757.8515829.05
3342008.02.06 06:00sell1300.20208.93209.93208.43
3352008.02.06 06:00sell1310.20208.93209.93208.18
3362008.02.06 06:00sell1320.20208.93209.93207.93
3372008.02.06 06:00sell1330.20208.93209.93207.68
3382008.02.06 06:00sell1340.20208.93209.93207.43
3392008.02.06 07:51t/p1300.20208.43209.93208.4393.3215922.37
3402008.02.06 07:51modify1310.20208.93208.98208.18
3412008.02.06 07:51modify1320.20208.93208.98207.93
3422008.02.06 07:51modify1330.20208.93208.98207.68
3432008.02.06 07:51modify1340.20208.93208.98207.43
3442008.02.06 07:53t/p1310.20208.18208.98208.18139.9816062.35
3452008.02.06 08:13t/p1320.20207.93208.98207.93186.6416248.99
3462008.02.06 09:00s/l1330.20208.98208.98207.68-9.3316239.66
3472008.02.06 09:00s/l1340.20208.98208.98207.43-9.3316230.33
3482008.02.07 02:00sell1350.20208.38209.38207.88
3492008.02.07 02:00sell1360.20208.38209.38207.63
3502008.02.07 02:00sell1370.20208.38209.38207.38
3512008.02.07 02:00sell1380.20208.38209.38207.13
3522008.02.07 02:00sell1390.20208.38209.38206.88
3532008.02.07 10:19t/p1350.20207.88209.38207.8893.3216323.65
3542008.02.07 10:19modify1360.20208.38208.43207.63
3552008.02.07 10:19modify1370.20208.38208.43207.38
3562008.02.07 10:19modify1380.20208.38208.43207.13
3572008.02.07 10:19modify1390.20208.38208.43206.88
3582008.02.07 10:33t/p1360.20207.63208.43207.63139.9816463.63
3592008.02.07 11:16t/p1370.20207.38208.43207.38186.6416650.27
3602008.02.07 12:24t/p1380.20207.13208.43207.13233.3016883.57
3612008.02.07 12:53t/p1390.20206.88208.43206.88279.9617163.53
3622008.02.08 01:00buy1400.20208.57207.57209.07
3632008.02.08 01:00buy1410.20208.57207.57209.32
3642008.02.08 01:00buy1420.20208.57207.57209.57
3652008.02.08 01:00buy1430.20208.57207.57209.82
3662008.02.08 01:00buy1440.20208.57207.57210.07
3672008.02.08 03:00close1400.20208.64207.57209.0713.0717176.60
3682008.02.08 03:00close1420.20208.64207.57209.5713.0717189.67
3692008.02.08 03:00close1440.20208.64207.57210.0713.0717202.74
3702008.02.08 03:00close1410.20208.64207.57209.3213.0717215.81
3712008.02.08 03:00close1430.20208.64207.57209.8213.0717228.88
3722008.02.08 03:00sell1450.20208.64209.64208.14
3732008.02.08 03:00sell1460.20208.64209.64207.89
3742008.02.08 03:00sell1470.20208.64209.64207.64
3752008.02.08 03:00sell1480.20208.64209.64207.39
3762008.02.08 03:00sell1490.20208.64209.64207.14
3772008.02.08 08:25s/l1450.20209.64209.64208.14-186.6417042.24
3782008.02.08 08:25s/l1460.20209.64209.64207.89-186.6416855.60
3792008.02.08 08:25s/l1470.20209.64209.64207.64-186.6416668.96
3802008.02.08 08:25s/l1480.20209.64209.64207.39-186.6416482.32
3812008.02.08 08:25s/l1490.20209.64209.64207.14-186.6416295.68
3822008.02.11 01:00buy1500.20209.29208.29209.79
3832008.02.11 01:00buy1510.20209.29208.29210.04
3842008.02.11 01:00buy1520.20209.29208.29210.29
3852008.02.11 01:00buy1530.20209.29208.29210.54
3862008.02.11 01:00buy1540.20209.29208.29210.79
3872008.02.11 04:00close1500.20208.90208.29209.79-72.8116222.87
3882008.02.11 04:00close1520.20208.90208.29210.29-72.8116150.06
3892008.02.11 04:00close1540.20208.90208.29210.79-72.8116077.25
3902008.02.11 04:00close1510.20208.90208.29210.04-72.8116004.44
3912008.02.11 04:00close1530.20208.90208.29210.54-72.8115931.63
3922008.02.11 04:00sell1550.20208.90209.90208.40
3932008.02.11 04:00sell1560.20208.90209.90208.15
3942008.02.11 04:00sell1570.20208.90209.90207.90
3952008.02.11 04:00sell1580.20208.90209.90207.65
3962008.02.11 04:00sell1590.20208.90209.90207.40
3972008.02.11 07:28t/p1550.20208.40209.90208.4093.3216024.95
3982008.02.11 07:28modify1560.20208.90208.95208.15
3992008.02.11 07:28modify1570.20208.90208.95207.90
4002008.02.11 07:28modify1580.20208.90208.95207.65
4012008.02.11 07:28modify1590.20208.90208.95207.40
4022008.02.11 07:44t/p1560.20208.15208.95208.15139.9816164.93
4032008.02.11 07:45t/p1570.20207.90208.95207.90186.6416351.57
4042008.02.11 07:51t/p1580.20207.65208.95207.65233.3016584.87
4052008.02.11 07:52t/p1590.20207.40208.95207.40279.9616864.83
4062008.02.12 01:00buy1600.20208.56207.56209.06
4072008.02.12 01:00buy1610.20208.56207.56209.31
4082008.02.12 01:00buy1620.20208.56207.56209.56
4092008.02.12 01:00buy1630.20208.56207.56209.81
4102008.02.12 01:00buy1640.20208.56207.56210.06
4112008.02.12 07:04t/p1600.20209.06207.56209.0693.3516958.18
4122008.02.12 07:04modify1610.20208.56208.51209.31
4132008.02.12 07:04modify1620.20208.56208.51209.56
4142008.02.12 07:04modify1630.20208.56208.51209.81
4152008.02.12 07:04modify1640.20208.56208.51210.06
4162008.02.12 08:50s/l1610.20208.51208.51209.31-9.3316948.85
4172008.02.12 08:50s/l1620.20208.51208.51209.56-9.3316939.52
4182008.02.12 08:50s/l1630.20208.51208.51209.81-9.3316930.19
4192008.02.12 08:50s/l1640.20208.51208.51210.06-9.3316920.86
4202008.02.12 10:00sell1650.20208.03209.03207.53
4212008.02.12 10:00sell1660.20208.03209.03207.28
4222008.02.12 10:00sell1670.20208.03209.03207.03
4232008.02.12 10:00sell1680.20208.03209.03206.78
4242008.02.12 10:00sell1690.20208.03209.03206.53
4252008.02.12 11:05s/l1650.20209.03209.03207.53-186.6416734.22
4262008.02.12 11:05s/l1660.20209.03209.03207.28-186.6416547.58
4272008.02.12 11:05s/l1670.20209.03209.03207.03-186.6416360.94
4282008.02.12 11:05s/l1680.20209.03209.03206.78-186.6416174.30
4292008.02.12 11:05s/l1690.20209.03209.03206.53-186.6415987.66