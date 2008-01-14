Strategy Tester Report
OnlyPivot_filter_1_0
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.01.13 23:00 - 2008.02.12 23:30 (2008.01.13 - 2008.02.13)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=1; TimeB=0; TimeE=17; slippage=5; MagNum=123456; Wing=11; TMode=3; PMode=4; EDayE=23; FDayE=19; TP1=50; TP2=75; TP3=100; TP4=125; TP5=150; SLinitial=100; SL1=-5; SL2=-25; SL3=-50; SL4=-75; SL5=-100; SLA1=50; SLA2=75; SLA3=100; SLA4=125; SLA5=150;
|Bars in test
|2044
|Ticks modelled
|670946
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|265
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|5987.66
|Gross profit
|12725.99
|Gross loss
|-6738.33
|Profit factor
|1.89
|Expected payoff
|35.43
|Absolute drawdown
|1549.61
|Maximal drawdown
|3294.65 (28.05%)
|Relative drawdown
|28.05% (3294.65)
|Total trades
|169
|Short positions (won %)
|98 (57.14%)
|Long positions (won %)
|71 (45.07%)
|Profit trades (% of total)
|88 (52.07%)
|Loss trades (% of total)
|81 (47.93%)
|Largest
|profit trade
|280.03
|loss trade
|-186.69
|Average
|profit trade
|144.61
|loss trade
|-83.19
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (2133.46)
|consecutive losses (loss in money)
|17 (-2174.61)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2893.20 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-2174.61 (17)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|7
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.14 03:00
|sell
|1
|0.20
|213.10
|214.10
|212.60
|2
|2008.01.14 03:00
|sell
|2
|0.20
|213.10
|214.10
|212.35
|3
|2008.01.14 03:00
|sell
|3
|0.20
|213.10
|214.10
|212.10
|4
|2008.01.14 03:00
|sell
|4
|0.20
|213.10
|214.10
|211.85
|5
|2008.01.14 03:00
|sell
|5
|0.20
|213.10
|214.10
|211.60
|6
|2008.01.14 06:20
|t/p
|1
|0.20
|212.60
|214.10
|212.60
|93.32
|10093.32
|7
|2008.01.14 06:20
|modify
|2
|0.20
|213.10
|213.15
|212.35
|8
|2008.01.14 06:20
|modify
|3
|0.20
|213.10
|213.15
|212.10
|9
|2008.01.14 06:20
|modify
|4
|0.20
|213.10
|213.15
|211.85
|10
|2008.01.14 06:20
|modify
|5
|0.20
|213.10
|213.15
|211.60
|11
|2008.01.14 07:33
|t/p
|2
|0.20
|212.35
|213.15
|212.35
|139.97
|10233.29
|12
|2008.01.14 08:32
|t/p
|3
|0.20
|212.10
|213.15
|212.10
|186.63
|10419.92
|13
|2008.01.14 08:47
|t/p
|4
|0.20
|211.85
|213.15
|211.85
|233.29
|10653.21
|14
|2008.01.14 09:04
|t/p
|5
|0.20
|211.60
|213.15
|211.60
|279.95
|10933.16
|15
|2008.01.15 01:00
|sell
|6
|0.20
|211.11
|212.11
|210.61
|16
|2008.01.15 01:00
|sell
|7
|0.20
|211.11
|212.11
|210.36
|17
|2008.01.15 01:00
|sell
|8
|0.20
|211.11
|212.11
|210.11
|18
|2008.01.15 01:00
|sell
|9
|0.20
|211.11
|212.11
|209.86
|19
|2008.01.15 01:00
|sell
|10
|0.20
|211.11
|212.11
|209.61
|20
|2008.01.15 07:17
|t/p
|6
|0.20
|210.61
|212.11
|210.61
|93.32
|11026.48
|21
|2008.01.15 07:17
|modify
|7
|0.20
|211.11
|211.16
|210.36
|22
|2008.01.15 07:17
|modify
|8
|0.20
|211.11
|211.16
|210.11
|23
|2008.01.15 07:17
|modify
|9
|0.20
|211.11
|211.16
|209.86
|24
|2008.01.15 07:17
|modify
|10
|0.20
|211.11
|211.16
|209.61
|25
|2008.01.15 07:21
|t/p
|7
|0.20
|210.36
|211.16
|210.36
|139.98
|11166.46
|26
|2008.01.15 08:13
|t/p
|8
|0.20
|210.11
|211.16
|210.11
|186.64
|11353.10
|27
|2008.01.15 09:26
|s/l
|9
|0.20
|211.16
|211.16
|209.86
|-9.33
|11343.77
|28
|2008.01.15 09:26
|s/l
|10
|0.20
|211.16
|211.16
|209.61
|-9.33
|11334.44
|29
|2008.01.16 01:00
|sell
|11
|0.20
|208.80
|209.80
|208.30
|30
|2008.01.16 01:00
|sell
|12
|0.20
|208.80
|209.80
|208.05
|31
|2008.01.16 01:00
|sell
|13
|0.20
|208.80
|209.80
|207.80
|32
|2008.01.16 01:00
|sell
|14
|0.20
|208.80
|209.80
|207.55
|33
|2008.01.16 01:00
|sell
|15
|0.20
|208.80
|209.80
|207.30
|34
|2008.01.16 03:10
|s/l
|11
|0.20
|209.80
|209.80
|208.30
|-186.64
|11147.80
|35
|2008.01.16 03:10
|s/l
|12
|0.20
|209.80
|209.80
|208.05
|-186.64
|10961.16
|36
|2008.01.16 03:10
|s/l
|13
|0.20
|209.80
|209.80
|207.80
|-186.64
|10774.52
|37
|2008.01.16 03:10
|s/l
|14
|0.20
|209.80
|209.80
|207.55
|-186.64
|10587.88
|38
|2008.01.16 03:10
|s/l
|15
|0.20
|209.80
|209.80
|207.30
|-186.64
|10401.24
|39
|2008.01.16 09:00
|buy
|16
|0.20
|208.30
|207.30
|208.80
|40
|2008.01.16 09:00
|buy
|17
|0.20
|208.30
|207.30
|209.05
|41
|2008.01.16 09:00
|buy
|18
|0.20
|208.30
|207.30
|209.30
|42
|2008.01.16 09:00
|buy
|19
|0.20
|208.30
|207.30
|209.55
|43
|2008.01.16 09:00
|buy
|20
|0.20
|208.30
|207.30
|209.80
|44
|2008.01.16 10:41
|s/l
|16
|0.20
|207.30
|207.30
|208.80
|-186.69
|10214.55
|45
|2008.01.16 10:41
|s/l
|17
|0.20
|207.30
|207.30
|209.05
|-186.69
|10027.86
|46
|2008.01.16 10:41
|s/l
|18
|0.20
|207.30
|207.30
|209.30
|-186.69
|9841.17
|47
|2008.01.16 10:41
|s/l
|19
|0.20
|207.30
|207.30
|209.55
|-186.69
|9654.48
|48
|2008.01.16 10:41
|s/l
|20
|0.20
|207.30
|207.30
|209.80
|-186.69
|9467.79
|49
|2008.01.17 01:00
|sell
|21
|0.20
|210.03
|211.03
|209.53
|50
|2008.01.17 01:00
|sell
|22
|0.20
|210.03
|211.03
|209.28
|51
|2008.01.17 01:00
|sell
|23
|0.20
|210.03
|211.03
|209.03
|52
|2008.01.17 01:00
|sell
|24
|0.20
|210.03
|211.03
|208.78
|53
|2008.01.17 01:00
|sell
|25
|0.20
|210.03
|211.03
|208.53
|54
|2008.01.17 03:00
|close
|21
|0.20
|210.34
|211.03
|209.53
|-57.86
|9409.93
|55
|2008.01.17 03:00
|close
|23
|0.20
|210.34
|211.03
|209.03
|-57.86
|9352.07
|56
|2008.01.17 03:00
|close
|25
|0.20
|210.34
|211.03
|208.53
|-57.86
|9294.21
|57
|2008.01.17 03:00
|close
|22
|0.20
|210.34
|211.03
|209.28
|-57.86
|9236.35
|58
|2008.01.17 03:00
|close
|24
|0.20
|210.34
|211.03
|208.78
|-57.86
|9178.49
|59
|2008.01.17 03:00
|buy
|26
|0.20
|210.34
|209.34
|210.84
|60
|2008.01.17 03:00
|buy
|27
|0.20
|210.34
|209.34
|211.09
|61
|2008.01.17 03:00
|buy
|28
|0.20
|210.34
|209.34
|211.34
|62
|2008.01.17 03:00
|buy
|29
|0.20
|210.34
|209.34
|211.59
|63
|2008.01.17 03:00
|buy
|30
|0.20
|210.34
|209.34
|211.84
|64
|2008.01.17 06:13
|t/p
|26
|0.20
|210.84
|209.34
|210.84
|93.34
|9271.83
|65
|2008.01.17 06:13
|modify
|27
|0.20
|210.34
|210.29
|211.09
|66
|2008.01.17 06:13
|modify
|28
|0.20
|210.34
|210.29
|211.34
|67
|2008.01.17 06:13
|modify
|29
|0.20
|210.34
|210.29
|211.59
|68
|2008.01.17 06:13
|modify
|30
|0.20
|210.34
|210.29
|211.84
|69
|2008.01.17 07:00
|buy
|31
|0.20
|210.91
|209.91
|212.41
|70
|2008.01.17 08:12
|t/p
|27
|0.20
|211.09
|210.29
|211.09
|140.02
|9411.85
|71
|2008.01.17 08:29
|t/p
|28
|0.20
|211.34
|210.29
|211.34
|186.69
|9598.54
|72
|2008.01.17 08:30
|modify
|29
|0.20
|210.34
|210.86
|211.59
|73
|2008.01.17 08:30
|modify
|30
|0.20
|210.34
|210.86
|211.84
|74
|2008.01.17 08:30
|modify
|31
|0.20
|210.91
|210.86
|212.41
|75
|2008.01.17 08:31
|t/p
|29
|0.20
|211.59
|210.86
|211.59
|233.36
|9831.90
|76
|2008.01.17 08:32
|t/p
|30
|0.20
|211.84
|210.86
|211.84
|280.03
|10111.93
|77
|2008.01.17 11:16
|s/l
|31
|0.20
|210.86
|210.86
|212.41
|-9.33
|10102.60
|78
|2008.01.18 04:00
|buy
|32
|0.20
|210.75
|209.75
|211.25
|79
|2008.01.18 04:00
|buy
|33
|0.20
|210.75
|209.75
|211.50
|80
|2008.01.18 04:00
|buy
|34
|0.20
|210.75
|209.75
|211.75
|81
|2008.01.18 04:00
|buy
|35
|0.20
|210.75
|209.75
|212.00
|82
|2008.01.18 04:00
|buy
|36
|0.20
|210.75
|209.75
|212.25
|83
|2008.01.18 07:07
|t/p
|32
|0.20
|211.25
|209.75
|211.25
|93.35
|10195.95
|84
|2008.01.18 07:07
|modify
|33
|0.20
|210.75
|210.70
|211.50
|85
|2008.01.18 07:07
|modify
|34
|0.20
|210.75
|210.70
|211.75
|86
|2008.01.18 07:07
|modify
|35
|0.20
|210.75
|210.70
|212.00
|87
|2008.01.18 07:07
|modify
|36
|0.20
|210.75
|210.70
|212.25
|88
|2008.01.18 07:35
|t/p
|33
|0.20
|211.50
|210.70
|211.50
|140.02
|10335.97
|89
|2008.01.18 08:12
|s/l
|34
|0.20
|210.70
|210.70
|211.75
|-9.33
|10326.64
|90
|2008.01.18 08:12
|s/l
|35
|0.20
|210.70
|210.70
|212.00
|-9.33
|10317.31
|91
|2008.01.18 08:12
|s/l
|36
|0.20
|210.70
|210.70
|212.25
|-9.33
|10307.98
|92
|2008.01.18 09:00
|sell
|37
|0.20
|210.77
|211.77
|210.27
|93
|2008.01.18 09:00
|sell
|38
|0.20
|210.77
|211.77
|210.02
|94
|2008.01.18 09:00
|sell
|39
|0.20
|210.77
|211.77
|209.77
|95
|2008.01.18 09:00
|sell
|40
|0.20
|210.77
|211.77
|209.52
|96
|2008.01.18 09:00
|sell
|41
|0.20
|210.77
|211.77
|209.27
|97
|2008.01.18 09:30
|t/p
|37
|0.20
|210.27
|211.77
|210.27
|93.32
|10401.30
|98
|2008.01.18 09:30
|modify
|38
|0.20
|210.77
|210.82
|210.02
|99
|2008.01.18 09:30
|modify
|39
|0.20
|210.77
|210.82
|209.77
|100
|2008.01.18 09:30
|modify
|40
|0.20
|210.77
|210.82
|209.52
|101
|2008.01.18 09:30
|modify
|41
|0.20
|210.77
|210.82
|209.27
|102
|2008.01.18 09:32
|t/p
|38
|0.20
|210.02
|210.82
|210.02
|139.98
|10541.28
|103
|2008.01.18 09:46
|t/p
|39
|0.20
|209.77
|210.82
|209.77
|186.64
|10727.92
|104
|2008.01.18 10:00
|sell
|42
|0.20
|209.76
|210.76
|208.76
|105
|2008.01.18 10:00
|sell
|43
|0.20
|209.76
|210.76
|208.51
|106
|2008.01.18 10:00
|sell
|44
|0.20
|209.76
|210.76
|208.26
|107
|2008.01.18 10:44
|s/l
|42
|0.20
|210.76
|210.76
|208.76
|-186.63
|10541.29
|108
|2008.01.18 10:44
|s/l
|43
|0.20
|210.76
|210.76
|208.51
|-186.63
|10354.66
|109
|2008.01.18 10:44
|s/l
|44
|0.20
|210.76
|210.76
|208.26
|-186.63
|10168.03
|110
|2008.01.18 12:56
|s/l
|40
|0.20
|210.82
|210.82
|209.52
|-9.33
|10158.70
|111
|2008.01.18 12:56
|s/l
|41
|0.20
|210.82
|210.82
|209.27
|-9.33
|10149.37
|112
|2008.01.21 01:00
|buy
|45
|0.20
|208.80
|207.80
|209.30
|113
|2008.01.21 01:00
|buy
|46
|0.20
|208.80
|207.80
|209.55
|114
|2008.01.21 01:00
|buy
|47
|0.20
|208.80
|207.80
|209.80
|115
|2008.01.21 01:00
|buy
|48
|0.20
|208.80
|207.80
|210.05
|116
|2008.01.21 01:00
|buy
|49
|0.20
|208.80
|207.80
|210.30
|117
|2008.01.21 02:00
|close
|45
|0.20
|208.36
|207.80
|209.30
|-82.15
|10067.22
|118
|2008.01.21 02:00
|close
|47
|0.20
|208.36
|207.80
|209.80
|-82.15
|9985.07
|119
|2008.01.21 02:00
|close
|49
|0.20
|208.36
|207.80
|210.30
|-82.15
|9902.92
|120
|2008.01.21 02:00
|close
|46
|0.20
|208.36
|207.80
|209.55
|-82.15
|9820.77
|121
|2008.01.21 02:00
|close
|48
|0.20
|208.36
|207.80
|210.05
|-82.15
|9738.62
|122
|2008.01.21 02:00
|sell
|50
|0.20
|208.36
|209.36
|207.86
|123
|2008.01.21 02:00
|sell
|51
|0.20
|208.36
|209.36
|207.61
|124
|2008.01.21 02:00
|sell
|52
|0.20
|208.36
|209.36
|207.36
|125
|2008.01.21 02:00
|sell
|53
|0.20
|208.36
|209.36
|207.11
|126
|2008.01.21 02:00
|sell
|54
|0.20
|208.36
|209.36
|206.86
|127
|2008.01.21 06:48
|t/p
|50
|0.20
|207.86
|209.36
|207.86
|93.31
|9831.93
|128
|2008.01.21 06:48
|modify
|51
|0.20
|208.36
|208.41
|207.61
|129
|2008.01.21 06:48
|modify
|52
|0.20
|208.36
|208.41
|207.36
|130
|2008.01.21 06:48
|modify
|53
|0.20
|208.36
|208.41
|207.11
|131
|2008.01.21 06:48
|modify
|54
|0.20
|208.36
|208.41
|206.86
|132
|2008.01.21 06:55
|t/p
|51
|0.20
|207.61
|208.41
|207.61
|139.97
|9971.90
|133
|2008.01.21 07:32
|t/p
|52
|0.20
|207.36
|208.41
|207.36
|186.63
|10158.53
|134
|2008.01.21 07:41
|t/p
|53
|0.20
|207.11
|208.41
|207.11
|233.29
|10391.82
|135
|2008.01.21 08:22
|t/p
|54
|0.20
|206.86
|208.41
|206.86
|279.95
|10671.77
|136
|2008.01.22 02:00
|buy
|55
|0.20
|206.25
|205.25
|206.75
|137
|2008.01.22 02:00
|buy
|56
|0.20
|206.25
|205.25
|207.00
|138
|2008.01.22 02:00
|buy
|57
|0.20
|206.25
|205.25
|207.25
|139
|2008.01.22 02:00
|buy
|58
|0.20
|206.25
|205.25
|207.50
|140
|2008.01.22 02:00
|buy
|59
|0.20
|206.25
|205.25
|207.75
|141
|2008.01.22 02:28
|t/p
|55
|0.20
|206.75
|205.25
|206.75
|93.35
|10765.12
|142
|2008.01.22 02:28
|modify
|56
|0.20
|206.25
|206.20
|207.00
|143
|2008.01.22 02:28
|modify
|57
|0.20
|206.25
|206.20
|207.25
|144
|2008.01.22 02:28
|modify
|58
|0.20
|206.25
|206.20
|207.50
|145
|2008.01.22 02:28
|modify
|59
|0.20
|206.25
|206.20
|207.75
|146
|2008.01.22 02:30
|t/p
|56
|0.20
|207.00
|206.20
|207.00
|140.02
|10905.14
|147
|2008.01.22 03:19
|s/l
|57
|0.20
|206.20
|206.20
|207.25
|-9.33
|10895.81
|148
|2008.01.22 03:19
|s/l
|58
|0.20
|206.20
|206.20
|207.50
|-9.33
|10886.48
|149
|2008.01.22 03:19
|s/l
|59
|0.20
|206.20
|206.20
|207.75
|-9.33
|10877.15
|150
|2008.01.23 01:00
|sell
|60
|0.20
|209.55
|210.55
|209.05
|151
|2008.01.23 01:00
|sell
|61
|0.20
|209.55
|210.55
|208.80
|152
|2008.01.23 01:00
|sell
|62
|0.20
|209.55
|210.55
|208.55
|153
|2008.01.23 01:00
|sell
|63
|0.20
|209.55
|210.55
|208.30
|154
|2008.01.23 01:00
|sell
|64
|0.20
|209.55
|210.55
|208.05
|155
|2008.01.23 03:09
|t/p
|60
|0.20
|209.05
|210.55
|209.05
|93.32
|10970.47
|156
|2008.01.23 03:09
|modify
|61
|0.20
|209.55
|209.60
|208.80
|157
|2008.01.23 03:09
|modify
|62
|0.20
|209.55
|209.60
|208.55
|158
|2008.01.23 03:09
|modify
|63
|0.20
|209.55
|209.60
|208.30
|159
|2008.01.23 03:09
|modify
|64
|0.20
|209.55
|209.60
|208.05
|160
|2008.01.23 03:20
|t/p
|61
|0.20
|208.80
|209.60
|208.80
|139.98
|11110.45
|161
|2008.01.23 03:26
|t/p
|62
|0.20
|208.55
|209.60
|208.55
|186.63
|11297.08
|162
|2008.01.23 04:05
|t/p
|63
|0.20
|208.30
|209.60
|208.30
|233.29
|11530.37
|163
|2008.01.23 04:10
|t/p
|64
|0.20
|208.05
|209.60
|208.05
|279.95
|11810.32
|164
|2008.01.24 02:00
|sell
|65
|0.20
|208.24
|209.24
|207.74
|165
|2008.01.24 02:00
|sell
|66
|0.20
|208.24
|209.24
|207.49
|166
|2008.01.24 02:00
|sell
|67
|0.20
|208.24
|209.24
|207.24
|167
|2008.01.24 02:00
|sell
|68
|0.20
|208.24
|209.24
|206.99
|168
|2008.01.24 02:00
|sell
|69
|0.20
|208.24
|209.24
|206.74
|169
|2008.01.24 02:23
|t/p
|65
|0.20
|207.74
|209.24
|207.74
|93.32
|11903.64
|170
|2008.01.24 02:23
|modify
|66
|0.20
|208.24
|208.29
|207.49
|171
|2008.01.24 02:23
|modify
|67
|0.20
|208.24
|208.29
|207.24
|172
|2008.01.24 02:23
|modify
|68
|0.20
|208.24
|208.29
|206.99
|173
|2008.01.24 02:23
|modify
|69
|0.20
|208.24
|208.29
|206.74
|174
|2008.01.24 04:31
|s/l
|66
|0.20
|208.29
|208.29
|207.49
|-9.33
|11894.31
|175
|2008.01.24 04:31
|s/l
|67
|0.20
|208.29
|208.29
|207.24
|-9.33
|11884.98
|176
|2008.01.24 04:31
|s/l
|68
|0.20
|208.29
|208.29
|206.99
|-9.33
|11875.65
|177
|2008.01.24 04:31
|s/l
|69
|0.20
|208.29
|208.29
|206.74
|-9.33
|11866.32
|178
|2008.01.24 08:00
|sell
|70
|0.20
|207.67
|208.67
|207.17
|179
|2008.01.24 08:00
|sell
|71
|0.20
|207.67
|208.67
|206.92
|180
|2008.01.24 08:00
|sell
|72
|0.20
|207.67
|208.67
|206.67
|181
|2008.01.24 08:00
|sell
|73
|0.20
|207.67
|208.67
|206.42
|182
|2008.01.24 08:00
|sell
|74
|0.20
|207.67
|208.67
|206.17
|183
|2008.01.24 10:34
|t/p
|70
|0.20
|207.17
|208.67
|207.17
|93.32
|11959.64
|184
|2008.01.24 10:34
|modify
|71
|0.20
|207.67
|207.72
|206.92
|185
|2008.01.24 10:34
|modify
|72
|0.20
|207.67
|207.72
|206.67
|186
|2008.01.24 10:34
|modify
|73
|0.20
|207.67
|207.72
|206.42
|187
|2008.01.24 10:34
|modify
|74
|0.20
|207.67
|207.72
|206.17
|188
|2008.01.24 10:53
|s/l
|71
|0.20
|207.72
|207.72
|206.92
|-9.33
|11950.31
|189
|2008.01.24 10:53
|s/l
|72
|0.20
|207.72
|207.72
|206.67
|-9.33
|11940.98
|190
|2008.01.24 10:53
|s/l
|73
|0.20
|207.72
|207.72
|206.42
|-9.33
|11931.65
|191
|2008.01.24 10:53
|s/l
|74
|0.20
|207.72
|207.72
|206.17
|-9.33
|11922.32
|192
|2008.01.24 12:00
|buy
|75
|0.20
|209.40
|208.40
|209.90
|193
|2008.01.24 12:00
|buy
|76
|0.20
|209.40
|208.40
|210.15
|194
|2008.01.24 12:00
|buy
|77
|0.20
|209.40
|208.40
|210.40
|195
|2008.01.24 12:00
|buy
|78
|0.20
|209.40
|208.40
|210.65
|196
|2008.01.24 12:00
|buy
|79
|0.20
|209.40
|208.40
|210.90
|197
|2008.01.24 14:42
|t/p
|75
|0.20
|209.90
|208.40
|209.90
|93.35
|12015.67
|198
|2008.01.24 14:42
|modify
|76
|0.20
|209.40
|209.35
|210.15
|199
|2008.01.24 14:42
|modify
|77
|0.20
|209.40
|209.35
|210.40
|200
|2008.01.24 14:42
|modify
|78
|0.20
|209.40
|209.35
|210.65
|201
|2008.01.24 14:42
|modify
|79
|0.20
|209.40
|209.35
|210.90
|202
|2008.01.24 14:51
|t/p
|76
|0.20
|210.15
|209.35
|210.15
|140.02
|12155.69
|203
|2008.01.24 15:04
|t/p
|77
|0.20
|210.40
|209.35
|210.40
|186.69
|12342.38
|204
|2008.01.24 18:43
|t/p
|78
|0.20
|210.65
|209.35
|210.65
|233.36
|12575.74
|205
|2008.01.24 18:56
|t/p
|79
|0.20
|210.90
|209.35
|210.90
|280.03
|12855.77
|206
|2008.01.25 16:00
|sell
|80
|0.20
|212.73
|213.73
|212.23
|207
|2008.01.25 16:00
|sell
|81
|0.20
|212.73
|213.73
|211.98
|208
|2008.01.25 16:00
|sell
|82
|0.20
|212.73
|213.73
|211.73
|209
|2008.01.25 16:00
|sell
|83
|0.20
|212.73
|213.73
|211.48
|210
|2008.01.25 16:00
|sell
|84
|0.20
|212.73
|213.73
|211.23
|211
|2008.01.25 16:14
|t/p
|80
|0.20
|212.23
|213.73
|212.23
|93.32
|12949.09
|212
|2008.01.25 16:14
|modify
|81
|0.20
|212.73
|212.78
|211.98
|213
|2008.01.25 16:14
|modify
|82
|0.20
|212.73
|212.78
|211.73
|214
|2008.01.25 16:14
|modify
|83
|0.20
|212.73
|212.78
|211.48
|215
|2008.01.25 16:14
|modify
|84
|0.20
|212.73
|212.78
|211.23
|216
|2008.01.25 16:28
|t/p
|81
|0.20
|211.98
|212.78
|211.98
|139.98
|13089.07
|217
|2008.01.25 17:55
|t/p
|82
|0.20
|211.73
|212.78
|211.73
|186.64
|13275.71
|218
|2008.01.25 17:55
|t/p
|83
|0.20
|211.48
|212.78
|211.48
|233.30
|13509.01
|219
|2008.01.25 18:02
|t/p
|84
|0.20
|211.23
|212.78
|211.23
|279.96
|13788.97
|220
|2008.01.28 01:00
|sell
|85
|0.20
|211.44
|212.44
|210.94
|221
|2008.01.28 01:00
|sell
|86
|0.20
|211.44
|212.44
|210.69
|222
|2008.01.28 01:00
|sell
|87
|0.20
|211.44
|212.44
|210.44
|223
|2008.01.28 01:00
|sell
|88
|0.20
|211.44
|212.44
|210.19
|224
|2008.01.28 01:00
|sell
|89
|0.20
|211.44
|212.44
|209.94
|225
|2008.01.28 02:45
|t/p
|85
|0.20
|210.94
|212.44
|210.94
|93.32
|13882.29
|226
|2008.01.28 02:45
|modify
|86
|0.20
|211.44
|211.49
|210.69
|227
|2008.01.28 02:45
|modify
|87
|0.20
|211.44
|211.49
|210.44
|228
|2008.01.28 02:45
|modify
|88
|0.20
|211.44
|211.49
|210.19
|229
|2008.01.28 02:45
|modify
|89
|0.20
|211.44
|211.49
|209.94
|230
|2008.01.28 03:36
|t/p
|86
|0.20
|210.69
|211.49
|210.69
|139.98
|14022.27
|231
|2008.01.28 03:51
|t/p
|87
|0.20
|210.44
|211.49
|210.44
|186.64
|14208.91
|232
|2008.01.28 04:15
|t/p
|88
|0.20
|210.19
|211.49
|210.19
|233.30
|14442.21
|233
|2008.01.28 04:36
|t/p
|89
|0.20
|209.94
|211.49
|209.94
|279.96
|14722.17
|234
|2008.01.28 08:00
|buy
|90
|0.20
|210.78
|209.78
|211.28
|235
|2008.01.28 08:00
|buy
|91
|0.20
|210.78
|209.78
|211.53
|236
|2008.01.28 08:00
|buy
|92
|0.20
|210.78
|209.78
|211.78
|237
|2008.01.28 08:00
|buy
|93
|0.20
|210.78
|209.78
|212.03
|238
|2008.01.28 08:00
|buy
|94
|0.20
|210.78
|209.78
|212.28
|239
|2008.01.28 09:04
|t/p
|90
|0.20
|211.28
|209.78
|211.28
|93.35
|14815.52
|240
|2008.01.28 09:04
|modify
|91
|0.20
|210.78
|210.73
|211.53
|241
|2008.01.28 09:04
|modify
|92
|0.20
|210.78
|210.73
|211.78
|242
|2008.01.28 09:04
|modify
|93
|0.20
|210.78
|210.73
|212.03
|243
|2008.01.28 09:04
|modify
|94
|0.20
|210.78
|210.73
|212.28
|244
|2008.01.28 09:44
|s/l
|91
|0.20
|210.73
|210.73
|211.53
|-9.33
|14806.19
|245
|2008.01.28 09:44
|s/l
|92
|0.20
|210.73
|210.73
|211.78
|-9.33
|14796.86
|246
|2008.01.28 09:44
|s/l
|93
|0.20
|210.73
|210.73
|212.03
|-9.33
|14787.53
|247
|2008.01.28 09:44
|s/l
|94
|0.20
|210.73
|210.73
|212.28
|-9.33
|14778.20
|248
|2008.01.29 16:00
|buy
|95
|0.20
|212.53
|211.53
|213.03
|249
|2008.01.29 16:00
|buy
|96
|0.20
|212.53
|211.53
|213.28
|250
|2008.01.29 16:00
|buy
|97
|0.20
|212.53
|211.53
|213.53
|251
|2008.01.29 16:00
|buy
|98
|0.20
|212.53
|211.53
|213.78
|252
|2008.01.29 16:00
|buy
|99
|0.20
|212.53
|211.53
|214.03
|253
|2008.01.29 20:23
|t/p
|95
|0.20
|213.03
|211.53
|213.03
|93.34
|14871.54
|254
|2008.01.29 20:23
|modify
|96
|0.20
|212.53
|212.48
|213.28
|255
|2008.01.29 20:23
|modify
|97
|0.20
|212.53
|212.48
|213.53
|256
|2008.01.29 20:23
|modify
|98
|0.20
|212.53
|212.48
|213.78
|257
|2008.01.29 20:23
|modify
|99
|0.20
|212.53
|212.48
|214.03
|258
|2008.01.29 23:03
|close
|96
|0.20
|212.88
|212.48
|213.28
|65.34
|14936.88
|259
|2008.01.29 23:03
|close
|98
|0.20
|212.88
|212.48
|213.78
|65.34
|15002.22
|260
|2008.01.29 23:03
|close
|97
|0.20
|212.88
|212.48
|213.53
|65.34
|15067.56
|261
|2008.01.29 23:03
|close
|99
|0.20
|212.88
|212.48
|214.03
|65.34
|15132.90
|262
|2008.01.30 10:00
|buy
|100
|0.20
|213.06
|212.06
|213.56
|263
|2008.01.30 10:00
|buy
|101
|0.20
|213.06
|212.06
|213.81
|264
|2008.01.30 10:00
|buy
|102
|0.20
|213.06
|212.06
|214.06
|265
|2008.01.30 10:00
|buy
|103
|0.20
|213.06
|212.06
|214.31
|266
|2008.01.30 10:00
|buy
|104
|0.20
|213.06
|212.06
|214.56
|267
|2008.01.30 14:29
|t/p
|100
|0.20
|213.56
|212.06
|213.56
|93.35
|15226.25
|268
|2008.01.30 14:29
|modify
|101
|0.20
|213.06
|213.01
|213.81
|269
|2008.01.30 14:29
|modify
|102
|0.20
|213.06
|213.01
|214.06
|270
|2008.01.30 14:29
|modify
|103
|0.20
|213.06
|213.01
|214.31
|271
|2008.01.30 14:29
|modify
|104
|0.20
|213.06
|213.01
|214.56
|272
|2008.01.30 15:26
|s/l
|101
|0.20
|213.01
|213.01
|213.81
|-9.33
|15216.92
|273
|2008.01.30 15:26
|s/l
|102
|0.20
|213.01
|213.01
|214.06
|-9.33
|15207.59
|274
|2008.01.30 15:26
|s/l
|103
|0.20
|213.01
|213.01
|214.31
|-9.33
|15198.26
|275
|2008.01.30 15:26
|s/l
|104
|0.20
|213.01
|213.01
|214.56
|-9.33
|15188.93
|276
|2008.02.01 02:00
|sell
|105
|0.20
|211.82
|212.82
|211.32
|277
|2008.02.01 02:00
|sell
|106
|0.20
|211.82
|212.82
|211.07
|278
|2008.02.01 02:00
|sell
|107
|0.20
|211.82
|212.82
|210.82
|279
|2008.02.01 02:00
|sell
|108
|0.20
|211.82
|212.82
|210.57
|280
|2008.02.01 02:00
|sell
|109
|0.20
|211.82
|212.82
|210.32
|281
|2008.02.01 03:00
|close
|105
|0.20
|211.97
|212.82
|211.32
|-27.99
|15160.94
|282
|2008.02.01 03:00
|close
|107
|0.20
|211.97
|212.82
|210.82
|-27.99
|15132.95
|283
|2008.02.01 03:00
|close
|109
|0.20
|211.97
|212.82
|210.32
|-27.99
|15104.96
|284
|2008.02.01 03:00
|close
|106
|0.20
|211.97
|212.82
|211.07
|-27.99
|15076.97
|285
|2008.02.01 03:00
|close
|108
|0.20
|211.97
|212.82
|210.57
|-27.99
|15048.98
|286
|2008.02.01 03:00
|buy
|110
|0.20
|211.97
|210.97
|212.47
|287
|2008.02.01 03:00
|buy
|111
|0.20
|211.97
|210.97
|212.72
|288
|2008.02.01 03:00
|buy
|112
|0.20
|211.97
|210.97
|212.97
|289
|2008.02.01 03:00
|buy
|113
|0.20
|211.97
|210.97
|213.22
|290
|2008.02.01 03:00
|buy
|114
|0.20
|211.97
|210.97
|213.47
|291
|2008.02.01 13:31
|s/l
|110
|0.20
|210.97
|210.97
|212.47
|-186.69
|14862.29
|292
|2008.02.01 13:31
|s/l
|111
|0.20
|210.97
|210.97
|212.72
|-186.69
|14675.60
|293
|2008.02.01 13:31
|s/l
|112
|0.20
|210.97
|210.97
|212.97
|-186.69
|14488.91
|294
|2008.02.01 13:31
|s/l
|113
|0.20
|210.97
|210.97
|213.22
|-186.69
|14302.22
|295
|2008.02.01 13:31
|s/l
|114
|0.20
|210.97
|210.97
|213.47
|-186.69
|14115.53
|296
|2008.02.01 14:00
|sell
|115
|0.20
|209.71
|210.71
|209.21
|297
|2008.02.01 14:00
|sell
|116
|0.20
|209.71
|210.71
|208.96
|298
|2008.02.01 14:00
|sell
|117
|0.20
|209.71
|210.71
|208.71
|299
|2008.02.01 14:00
|sell
|118
|0.20
|209.71
|210.71
|208.46
|300
|2008.02.01 14:00
|sell
|119
|0.20
|209.71
|210.71
|208.21
|301
|2008.02.01 15:32
|t/p
|115
|0.20
|209.21
|210.71
|209.21
|93.31
|14208.84
|302
|2008.02.01 15:32
|modify
|116
|0.20
|209.71
|209.76
|208.96
|303
|2008.02.01 15:32
|modify
|117
|0.20
|209.71
|209.76
|208.71
|304
|2008.02.01 15:32
|modify
|118
|0.20
|209.71
|209.76
|208.46
|305
|2008.02.01 15:32
|modify
|119
|0.20
|209.71
|209.76
|208.21
|306
|2008.02.01 17:49
|t/p
|116
|0.20
|208.96
|209.76
|208.96
|139.97
|14348.81
|307
|2008.02.01 19:00
|close
|117
|0.20
|209.25
|209.76
|208.71
|85.85
|14434.66
|308
|2008.02.01 19:00
|close
|119
|0.20
|209.25
|209.76
|208.21
|85.85
|14520.51
|309
|2008.02.01 19:00
|close
|118
|0.20
|209.25
|209.76
|208.46
|85.85
|14606.36
|310
|2008.02.04 01:00
|buy
|120
|0.20
|210.02
|209.02
|210.52
|311
|2008.02.04 01:00
|buy
|121
|0.20
|210.02
|209.02
|210.77
|312
|2008.02.04 01:00
|buy
|122
|0.20
|210.02
|209.02
|211.02
|313
|2008.02.04 01:00
|buy
|123
|0.20
|210.02
|209.02
|211.27
|314
|2008.02.04 01:00
|buy
|124
|0.20
|210.02
|209.02
|211.52
|315
|2008.02.04 07:53
|t/p
|120
|0.20
|210.52
|209.02
|210.52
|93.34
|14699.70
|316
|2008.02.04 07:53
|modify
|121
|0.20
|210.02
|209.97
|210.77
|317
|2008.02.04 07:53
|modify
|122
|0.20
|210.02
|209.97
|211.02
|318
|2008.02.04 07:53
|modify
|123
|0.20
|210.02
|209.97
|211.27
|319
|2008.02.04 07:53
|modify
|124
|0.20
|210.02
|209.97
|211.52
|320
|2008.02.04 07:59
|t/p
|121
|0.20
|210.77
|209.97
|210.77
|140.02
|14839.72
|321
|2008.02.04 08:07
|t/p
|122
|0.20
|211.02
|209.97
|211.02
|186.69
|15026.41
|322
|2008.02.04 10:15
|t/p
|123
|0.20
|211.27
|209.97
|211.27
|233.36
|15259.77
|323
|2008.02.04 11:12
|t/p
|124
|0.20
|211.52
|209.97
|211.52
|280.03
|15539.80
|324
|2008.02.04 16:00
|sell
|125
|0.20
|210.92
|211.92
|210.42
|325
|2008.02.04 16:00
|sell
|126
|0.20
|210.92
|211.92
|210.17
|326
|2008.02.04 16:00
|sell
|127
|0.20
|210.92
|211.92
|209.92
|327
|2008.02.04 16:00
|sell
|128
|0.20
|210.92
|211.92
|209.67
|328
|2008.02.04 16:00
|sell
|129
|0.20
|210.92
|211.92
|209.42
|329
|2008.02.04 23:00
|close
|125
|0.20
|210.61
|211.92
|210.42
|57.85
|15597.65
|330
|2008.02.04 23:00
|close
|127
|0.20
|210.61
|211.92
|209.92
|57.85
|15655.50
|331
|2008.02.04 23:00
|close
|129
|0.20
|210.61
|211.92
|209.42
|57.85
|15713.35
|332
|2008.02.04 23:00
|close
|126
|0.20
|210.61
|211.92
|210.17
|57.85
|15771.20
|333
|2008.02.04 23:00
|close
|128
|0.20
|210.61
|211.92
|209.67
|57.85
|15829.05
|334
|2008.02.06 06:00
|sell
|130
|0.20
|208.93
|209.93
|208.43
|335
|2008.02.06 06:00
|sell
|131
|0.20
|208.93
|209.93
|208.18
|336
|2008.02.06 06:00
|sell
|132
|0.20
|208.93
|209.93
|207.93
|337
|2008.02.06 06:00
|sell
|133
|0.20
|208.93
|209.93
|207.68
|338
|2008.02.06 06:00
|sell
|134
|0.20
|208.93
|209.93
|207.43
|339
|2008.02.06 07:51
|t/p
|130
|0.20
|208.43
|209.93
|208.43
|93.32
|15922.37
|340
|2008.02.06 07:51
|modify
|131
|0.20
|208.93
|208.98
|208.18
|341
|2008.02.06 07:51
|modify
|132
|0.20
|208.93
|208.98
|207.93
|342
|2008.02.06 07:51
|modify
|133
|0.20
|208.93
|208.98
|207.68
|343
|2008.02.06 07:51
|modify
|134
|0.20
|208.93
|208.98
|207.43
|344
|2008.02.06 07:53
|t/p
|131
|0.20
|208.18
|208.98
|208.18
|139.98
|16062.35
|345
|2008.02.06 08:13
|t/p
|132
|0.20
|207.93
|208.98
|207.93
|186.64
|16248.99
|346
|2008.02.06 09:00
|s/l
|133
|0.20
|208.98
|208.98
|207.68
|-9.33
|16239.66
|347
|2008.02.06 09:00
|s/l
|134
|0.20
|208.98
|208.98
|207.43
|-9.33
|16230.33
|348
|2008.02.07 02:00
|sell
|135
|0.20
|208.38
|209.38
|207.88
|349
|2008.02.07 02:00
|sell
|136
|0.20
|208.38
|209.38
|207.63
|350
|2008.02.07 02:00
|sell
|137
|0.20
|208.38
|209.38
|207.38
|351
|2008.02.07 02:00
|sell
|138
|0.20
|208.38
|209.38
|207.13
|352
|2008.02.07 02:00
|sell
|139
|0.20
|208.38
|209.38
|206.88
|353
|2008.02.07 10:19
|t/p
|135
|0.20
|207.88
|209.38
|207.88
|93.32
|16323.65
|354
|2008.02.07 10:19
|modify
|136
|0.20
|208.38
|208.43
|207.63
|355
|2008.02.07 10:19
|modify
|137
|0.20
|208.38
|208.43
|207.38
|356
|2008.02.07 10:19
|modify
|138
|0.20
|208.38
|208.43
|207.13
|357
|2008.02.07 10:19
|modify
|139
|0.20
|208.38
|208.43
|206.88
|358
|2008.02.07 10:33
|t/p
|136
|0.20
|207.63
|208.43
|207.63
|139.98
|16463.63
|359
|2008.02.07 11:16
|t/p
|137
|0.20
|207.38
|208.43
|207.38
|186.64
|16650.27
|360
|2008.02.07 12:24
|t/p
|138
|0.20
|207.13
|208.43
|207.13
|233.30
|16883.57
|361
|2008.02.07 12:53
|t/p
|139
|0.20
|206.88
|208.43
|206.88
|279.96
|17163.53
|362
|2008.02.08 01:00
|buy
|140
|0.20
|208.57
|207.57
|209.07
|363
|2008.02.08 01:00
|buy
|141
|0.20
|208.57
|207.57
|209.32
|364
|2008.02.08 01:00
|buy
|142
|0.20
|208.57
|207.57
|209.57
|365
|2008.02.08 01:00
|buy
|143
|0.20
|208.57
|207.57
|209.82
|366
|2008.02.08 01:00
|buy
|144
|0.20
|208.57
|207.57
|210.07
|367
|2008.02.08 03:00
|close
|140
|0.20
|208.64
|207.57
|209.07
|13.07
|17176.60
|368
|2008.02.08 03:00
|close
|142
|0.20
|208.64
|207.57
|209.57
|13.07
|17189.67
|369
|2008.02.08 03:00
|close
|144
|0.20
|208.64
|207.57
|210.07
|13.07
|17202.74
|370
|2008.02.08 03:00
|close
|141
|0.20
|208.64
|207.57
|209.32
|13.07
|17215.81
|371
|2008.02.08 03:00
|close
|143
|0.20
|208.64
|207.57
|209.82
|13.07
|17228.88
|372
|2008.02.08 03:00
|sell
|145
|0.20
|208.64
|209.64
|208.14
|373
|2008.02.08 03:00
|sell
|146
|0.20
|208.64
|209.64
|207.89
|374
|2008.02.08 03:00
|sell
|147
|0.20
|208.64
|209.64
|207.64
|375
|2008.02.08 03:00
|sell
|148
|0.20
|208.64
|209.64
|207.39
|376
|2008.02.08 03:00
|sell
|149
|0.20
|208.64
|209.64
|207.14
|377
|2008.02.08 08:25
|s/l
|145
|0.20
|209.64
|209.64
|208.14
|-186.64
|17042.24
|378
|2008.02.08 08:25
|s/l
|146
|0.20
|209.64
|209.64
|207.89
|-186.64
|16855.60
|379
|2008.02.08 08:25
|s/l
|147
|0.20
|209.64
|209.64
|207.64
|-186.64
|16668.96
|380
|2008.02.08 08:25
|s/l
|148
|0.20
|209.64
|209.64
|207.39
|-186.64
|16482.32
|381
|2008.02.08 08:25
|s/l
|149
|0.20
|209.64
|209.64
|207.14
|-186.64
|16295.68
|382
|2008.02.11 01:00
|buy
|150
|0.20
|209.29
|208.29
|209.79
|383
|2008.02.11 01:00
|buy
|151
|0.20
|209.29
|208.29
|210.04
|384
|2008.02.11 01:00
|buy
|152
|0.20
|209.29
|208.29
|210.29
|385
|2008.02.11 01:00
|buy
|153
|0.20
|209.29
|208.29
|210.54
|386
|2008.02.11 01:00
|buy
|154
|0.20
|209.29
|208.29
|210.79
|387
|2008.02.11 04:00
|close
|150
|0.20
|208.90
|208.29
|209.79
|-72.81
|16222.87
|388
|2008.02.11 04:00
|close
|152
|0.20
|208.90
|208.29
|210.29
|-72.81
|16150.06
|389
|2008.02.11 04:00
|close
|154
|0.20
|208.90
|208.29
|210.79
|-72.81
|16077.25
|390
|2008.02.11 04:00
|close
|151
|0.20
|208.90
|208.29
|210.04
|-72.81
|16004.44
|391
|2008.02.11 04:00
|close
|153
|0.20
|208.90
|208.29
|210.54
|-72.81
|15931.63
|392
|2008.02.11 04:00
|sell
|155
|0.20
|208.90
|209.90
|208.40
|393
|2008.02.11 04:00
|sell
|156
|0.20
|208.90
|209.90
|208.15
|394
|2008.02.11 04:00
|sell
|157
|0.20
|208.90
|209.90
|207.90
|395
|2008.02.11 04:00
|sell
|158
|0.20
|208.90
|209.90
|207.65
|396
|2008.02.11 04:00
|sell
|159
|0.20
|208.90
|209.90
|207.40
|397
|2008.02.11 07:28
|t/p
|155
|0.20
|208.40
|209.90
|208.40
|93.32
|16024.95
|398
|2008.02.11 07:28
|modify
|156
|0.20
|208.90
|208.95
|208.15
|399
|2008.02.11 07:28
|modify
|157
|0.20
|208.90
|208.95
|207.90
|400
|2008.02.11 07:28
|modify
|158
|0.20
|208.90
|208.95
|207.65
|401
|2008.02.11 07:28
|modify
|159
|0.20
|208.90
|208.95
|207.40
|402
|2008.02.11 07:44
|t/p
|156
|0.20
|208.15
|208.95
|208.15
|139.98
|16164.93
|403
|2008.02.11 07:45
|t/p
|157
|0.20
|207.90
|208.95
|207.90
|186.64
|16351.57
|404
|2008.02.11 07:51
|t/p
|158
|0.20
|207.65
|208.95
|207.65
|233.30
|16584.87
|405
|2008.02.11 07:52
|t/p
|159
|0.20
|207.40
|208.95
|207.40
|279.96
|16864.83
|406
|2008.02.12 01:00
|buy
|160
|0.20
|208.56
|207.56
|209.06
|407
|2008.02.12 01:00
|buy
|161
|0.20
|208.56
|207.56
|209.31
|408
|2008.02.12 01:00
|buy
|162
|0.20
|208.56
|207.56
|209.56
|409
|2008.02.12 01:00
|buy
|163
|0.20
|208.56
|207.56
|209.81
|410
|2008.02.12 01:00
|buy
|164
|0.20
|208.56
|207.56
|210.06
|411
|2008.02.12 07:04
|t/p
|160
|0.20
|209.06
|207.56
|209.06
|93.35
|16958.18
|412
|2008.02.12 07:04
|modify
|161
|0.20
|208.56
|208.51
|209.31
|413
|2008.02.12 07:04
|modify
|162
|0.20
|208.56
|208.51
|209.56
|414
|2008.02.12 07:04
|modify
|163
|0.20
|208.56
|208.51
|209.81
|415
|2008.02.12 07:04
|modify
|164
|0.20
|208.56
|208.51
|210.06
|416
|2008.02.12 08:50
|s/l
|161
|0.20
|208.51
|208.51
|209.31
|-9.33
|16948.85
|417
|2008.02.12 08:50
|s/l
|162
|0.20
|208.51
|208.51
|209.56
|-9.33
|16939.52
|418
|2008.02.12 08:50
|s/l
|163
|0.20
|208.51
|208.51
|209.81
|-9.33
|16930.19
|419
|2008.02.12 08:50
|s/l
|164
|0.20
|208.51
|208.51
|210.06
|-9.33
|16920.86
|420
|2008.02.12 10:00
|sell
|165
|0.20
|208.03
|209.03
|207.53
|421
|2008.02.12 10:00
|sell
|166
|0.20
|208.03
|209.03
|207.28
|422
|2008.02.12 10:00
|sell
|167
|0.20
|208.03
|209.03
|207.03
|423
|2008.02.12 10:00
|sell
|168
|0.20
|208.03
|209.03
|206.78
|424
|2008.02.12 10:00
|sell
|169
|0.20
|208.03
|209.03
|206.53
|425
|2008.02.12 11:05
|s/l
|165
|0.20
|209.03
|209.03
|207.53
|-186.64
|16734.22
|426
|2008.02.12 11:05
|s/l
|166
|0.20
|209.03
|209.03
|207.28
|-186.64
|16547.58
|427
|2008.02.12 11:05
|s/l
|167
|0.20
|209.03
|209.03
|207.03
|-186.64
|16360.94
|428
|2008.02.12 11:05
|s/l
|168
|0.20
|209.03
|209.03
|206.78
|-186.64
|16174.30
|429
|2008.02.12 11:05
|s/l
|169
|0.20
|209.03
|209.03
|206.53
|-186.64
|15987.66