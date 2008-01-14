Strategy Tester Report
OnlyPivot_filter_1_0
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.01.13 23:00 - 2008.02.12 23:30 (2008.01.13 - 2008.02.13)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Bars in test
|2044
|Ticks modelled
|670946
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|265
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|489.31
|Gross profit
|1162.14
|Gross loss
|-672.83
|Profit factor
|1.73
|Expected payoff
|2.80
|Absolute drawdown
|41.04
|Maximal drawdown
|287.45 (2.67%)
|Relative drawdown
|2.67% (287.45)
|Total trades
|175
|Short positions (won %)
|99 (71.72%)
|Long positions (won %)
|76 (67.11%)
|Profit trades (% of total)
|122 (69.71%)
|Loss trades (% of total)
|53 (30.29%)
|Largest
|profit trade
|28.01
|loss trade
|-18.67
|Average
|profit trade
|9.53
|loss trade
|-12.69
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|61 (606.82)
|consecutive losses (loss in money)
|15 (-125.05)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|606.82 (61)
|consecutive loss (count of losses)
|-186.65 (10)
|Average
|consecutive wins
|20
|consecutive losses
|9
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.14 06:00
|sell
|1
|0.02
|212.83
|213.83
|212.33
|2
|2008.01.14 06:00
|sell
|2
|0.02
|212.83
|213.83
|212.08
|3
|2008.01.14 06:00
|sell
|3
|0.02
|212.83
|213.83
|211.83
|4
|2008.01.14 06:00
|sell
|4
|0.02
|212.83
|213.83
|211.58
|5
|2008.01.14 06:00
|sell
|5
|0.02
|212.83
|213.83
|211.33
|6
|2008.01.14 07:33
|t/p
|1
|0.02
|212.33
|213.83
|212.33
|9.33
|10009.33
|7
|2008.01.14 07:33
|modify
|2
|0.02
|212.83
|212.78
|212.08
|8
|2008.01.14 07:33
|modify
|3
|0.02
|212.83
|212.78
|211.83
|9
|2008.01.14 07:33
|modify
|4
|0.02
|212.83
|212.78
|211.58
|10
|2008.01.14 07:33
|modify
|5
|0.02
|212.83
|212.78
|211.33
|11
|2008.01.14 08:33
|t/p
|2
|0.02
|212.08
|212.78
|212.08
|14.00
|10023.33
|12
|2008.01.14 08:33
|modify
|3
|0.02
|212.83
|212.58
|211.83
|13
|2008.01.14 08:33
|modify
|4
|0.02
|212.83
|212.58
|211.58
|14
|2008.01.14 08:33
|modify
|5
|0.02
|212.83
|212.58
|211.33
|15
|2008.01.14 08:47
|t/p
|3
|0.02
|211.83
|212.58
|211.83
|18.66
|10041.99
|16
|2008.01.14 08:47
|modify
|4
|0.02
|212.83
|212.33
|211.58
|17
|2008.01.14 08:47
|modify
|5
|0.02
|212.83
|212.33
|211.33
|18
|2008.01.14 09:04
|t/p
|4
|0.02
|211.58
|212.33
|211.58
|23.33
|10065.32
|19
|2008.01.14 09:04
|modify
|5
|0.02
|212.83
|212.08
|211.33
|20
|2008.01.14 10:44
|t/p
|5
|0.02
|211.33
|212.08
|211.33
|28.00
|10093.32
|21
|2008.01.15 01:00
|sell
|6
|0.02
|211.11
|212.11
|210.61
|22
|2008.01.15 01:00
|sell
|7
|0.02
|211.11
|212.11
|210.36
|23
|2008.01.15 01:00
|sell
|8
|0.02
|211.11
|212.11
|210.11
|24
|2008.01.15 01:00
|sell
|9
|0.02
|211.11
|212.11
|209.86
|25
|2008.01.15 01:00
|sell
|10
|0.02
|211.11
|212.11
|209.61
|26
|2008.01.15 07:17
|t/p
|6
|0.02
|210.61
|212.11
|210.61
|9.34
|10102.66
|27
|2008.01.15 07:17
|modify
|7
|0.02
|211.11
|211.06
|210.36
|28
|2008.01.15 07:17
|modify
|8
|0.02
|211.11
|211.06
|210.11
|29
|2008.01.15 07:17
|modify
|9
|0.02
|211.11
|211.06
|209.86
|30
|2008.01.15 07:17
|modify
|10
|0.02
|211.11
|211.06
|209.61
|31
|2008.01.15 07:21
|t/p
|7
|0.02
|210.36
|211.06
|210.36
|14.00
|10116.66
|32
|2008.01.15 07:21
|modify
|8
|0.02
|211.11
|210.86
|210.11
|33
|2008.01.15 07:21
|modify
|9
|0.02
|211.11
|210.86
|209.86
|34
|2008.01.15 07:21
|modify
|10
|0.02
|211.11
|210.86
|209.61
|35
|2008.01.15 08:13
|t/p
|8
|0.02
|210.11
|210.86
|210.11
|18.67
|10135.33
|36
|2008.01.15 08:13
|modify
|9
|0.02
|211.11
|210.61
|209.86
|37
|2008.01.15 08:13
|modify
|10
|0.02
|211.11
|210.61
|209.61
|38
|2008.01.15 08:51
|s/l
|9
|0.02
|210.61
|210.61
|209.86
|9.34
|10144.67
|39
|2008.01.15 08:51
|s/l
|10
|0.02
|210.61
|210.61
|209.61
|9.34
|10154.01
|40
|2008.01.16 01:00
|sell
|11
|0.02
|208.80
|209.80
|208.30
|41
|2008.01.16 01:00
|sell
|12
|0.02
|208.80
|209.80
|208.05
|42
|2008.01.16 01:00
|sell
|13
|0.02
|208.80
|209.80
|207.80
|43
|2008.01.16 01:00
|sell
|14
|0.02
|208.80
|209.80
|207.55
|44
|2008.01.16 01:00
|sell
|15
|0.02
|208.80
|209.80
|207.30
|45
|2008.01.16 03:10
|s/l
|11
|0.02
|209.80
|209.80
|208.30
|-18.67
|10135.34
|46
|2008.01.16 03:10
|s/l
|12
|0.02
|209.80
|209.80
|208.05
|-18.67
|10116.67
|47
|2008.01.16 03:10
|s/l
|13
|0.02
|209.80
|209.80
|207.80
|-18.67
|10098.00
|48
|2008.01.16 03:10
|s/l
|14
|0.02
|209.80
|209.80
|207.55
|-18.67
|10079.33
|49
|2008.01.16 03:10
|s/l
|15
|0.02
|209.80
|209.80
|207.30
|-18.67
|10060.66
|50
|2008.01.17 01:00
|sell
|16
|0.02
|210.03
|211.03
|209.53
|51
|2008.01.17 01:00
|sell
|17
|0.02
|210.03
|211.03
|209.28
|52
|2008.01.17 01:00
|sell
|18
|0.02
|210.03
|211.03
|209.03
|53
|2008.01.17 01:00
|sell
|19
|0.02
|210.03
|211.03
|208.78
|54
|2008.01.17 01:00
|sell
|20
|0.02
|210.03
|211.03
|208.53
|55
|2008.01.17 03:00
|close
|16
|0.02
|210.34
|211.03
|209.53
|-5.78
|10054.88
|56
|2008.01.17 03:00
|close
|18
|0.02
|210.34
|211.03
|209.03
|-5.78
|10049.10
|57
|2008.01.17 03:00
|close
|20
|0.02
|210.34
|211.03
|208.53
|-5.78
|10043.32
|58
|2008.01.17 03:00
|close
|17
|0.02
|210.34
|211.03
|209.28
|-5.78
|10037.54
|59
|2008.01.17 03:00
|close
|19
|0.02
|210.34
|211.03
|208.78
|-5.78
|10031.76
|60
|2008.01.17 03:00
|buy
|21
|0.02
|210.34
|209.34
|210.84
|61
|2008.01.17 03:00
|buy
|22
|0.02
|210.34
|209.34
|211.09
|62
|2008.01.17 03:00
|buy
|23
|0.02
|210.34
|209.34
|211.34
|63
|2008.01.17 03:00
|buy
|24
|0.02
|210.34
|209.34
|211.59
|64
|2008.01.17 03:00
|buy
|25
|0.02
|210.34
|209.34
|211.84
|65
|2008.01.17 06:13
|t/p
|21
|0.02
|210.84
|209.34
|210.84
|9.34
|10041.10
|66
|2008.01.17 06:13
|modify
|22
|0.02
|210.34
|210.39
|211.09
|67
|2008.01.17 06:13
|modify
|23
|0.02
|210.34
|210.39
|211.34
|68
|2008.01.17 06:13
|modify
|24
|0.02
|210.34
|210.39
|211.59
|69
|2008.01.17 06:13
|modify
|25
|0.02
|210.34
|210.39
|211.84
|70
|2008.01.17 07:00
|buy
|26
|0.02
|210.91
|209.91
|212.41
|71
|2008.01.17 07:35
|s/l
|22
|0.02
|210.39
|210.39
|211.09
|0.94
|10042.04
|72
|2008.01.17 07:35
|s/l
|23
|0.02
|210.39
|210.39
|211.34
|0.94
|10042.98
|73
|2008.01.17 07:35
|s/l
|24
|0.02
|210.39
|210.39
|211.59
|0.94
|10043.92
|74
|2008.01.17 07:35
|s/l
|25
|0.02
|210.39
|210.39
|211.84
|0.94
|10044.86
|75
|2008.01.17 08:30
|modify
|26
|0.02
|210.91
|210.96
|212.41
|76
|2008.01.17 08:31
|modify
|26
|0.02
|210.91
|211.16
|212.41
|77
|2008.01.17 08:35
|modify
|26
|0.02
|210.91
|211.41
|212.41
|78
|2008.01.17 08:58
|modify
|26
|0.02
|210.91
|211.66
|212.41
|79
|2008.01.17 09:50
|s/l
|26
|0.02
|211.66
|211.66
|212.41
|14.00
|10058.86
|80
|2008.01.18 04:00
|buy
|27
|0.02
|210.75
|209.75
|211.25
|81
|2008.01.18 04:00
|buy
|28
|0.02
|210.75
|209.75
|211.50
|82
|2008.01.18 04:00
|buy
|29
|0.02
|210.75
|209.75
|211.75
|83
|2008.01.18 04:00
|buy
|30
|0.02
|210.75
|209.75
|212.00
|84
|2008.01.18 04:00
|buy
|31
|0.02
|210.75
|209.75
|212.25
|85
|2008.01.18 07:07
|t/p
|27
|0.02
|211.25
|209.75
|211.25
|9.33
|10068.19
|86
|2008.01.18 07:07
|modify
|28
|0.02
|210.75
|210.80
|211.50
|87
|2008.01.18 07:07
|modify
|29
|0.02
|210.75
|210.80
|211.75
|88
|2008.01.18 07:07
|modify
|30
|0.02
|210.75
|210.80
|212.00
|89
|2008.01.18 07:07
|modify
|31
|0.02
|210.75
|210.80
|212.25
|90
|2008.01.18 07:35
|t/p
|28
|0.02
|211.50
|210.80
|211.50
|14.00
|10082.19
|91
|2008.01.18 07:35
|modify
|29
|0.02
|210.75
|211.00
|211.75
|92
|2008.01.18 07:35
|modify
|30
|0.02
|210.75
|211.00
|212.00
|93
|2008.01.18 07:35
|modify
|31
|0.02
|210.75
|211.00
|212.25
|94
|2008.01.18 08:02
|s/l
|29
|0.02
|211.00
|211.00
|211.75
|4.67
|10086.86
|95
|2008.01.18 08:02
|s/l
|30
|0.02
|211.00
|211.00
|212.00
|4.67
|10091.53
|96
|2008.01.18 08:02
|s/l
|31
|0.02
|211.00
|211.00
|212.25
|4.67
|10096.20
|97
|2008.01.18 09:00
|sell
|32
|0.02
|210.77
|211.77
|210.27
|98
|2008.01.18 09:00
|sell
|33
|0.02
|210.77
|211.77
|210.02
|99
|2008.01.18 09:00
|sell
|34
|0.02
|210.77
|211.77
|209.77
|100
|2008.01.18 09:00
|sell
|35
|0.02
|210.77
|211.77
|209.52
|101
|2008.01.18 09:00
|sell
|36
|0.02
|210.77
|211.77
|209.27
|102
|2008.01.18 09:30
|t/p
|32
|0.02
|210.27
|211.77
|210.27
|9.33
|10105.53
|103
|2008.01.18 09:30
|modify
|33
|0.02
|210.77
|210.72
|210.02
|104
|2008.01.18 09:30
|modify
|34
|0.02
|210.77
|210.72
|209.77
|105
|2008.01.18 09:30
|modify
|35
|0.02
|210.77
|210.72
|209.52
|106
|2008.01.18 09:30
|modify
|36
|0.02
|210.77
|210.72
|209.27
|107
|2008.01.18 09:32
|t/p
|33
|0.02
|210.02
|210.72
|210.02
|14.00
|10119.53
|108
|2008.01.18 09:32
|modify
|34
|0.02
|210.77
|210.52
|209.77
|109
|2008.01.18 09:32
|modify
|35
|0.02
|210.77
|210.52
|209.52
|110
|2008.01.18 09:32
|modify
|36
|0.02
|210.77
|210.52
|209.27
|111
|2008.01.18 09:46
|t/p
|34
|0.02
|209.77
|210.52
|209.77
|18.66
|10138.19
|112
|2008.01.18 09:46
|modify
|35
|0.02
|210.77
|210.27
|209.52
|113
|2008.01.18 09:46
|modify
|36
|0.02
|210.77
|210.27
|209.27
|114
|2008.01.18 10:00
|sell
|37
|0.02
|209.76
|210.76
|208.76
|115
|2008.01.18 10:00
|sell
|38
|0.02
|209.76
|210.76
|208.51
|116
|2008.01.18 10:00
|sell
|39
|0.02
|209.76
|210.76
|208.26
|117
|2008.01.18 10:29
|s/l
|35
|0.02
|210.27
|210.27
|209.52
|9.33
|10147.52
|118
|2008.01.18 10:29
|s/l
|36
|0.02
|210.27
|210.27
|209.27
|9.33
|10156.85
|119
|2008.01.18 10:44
|s/l
|37
|0.02
|210.76
|210.76
|208.76
|-18.66
|10138.19
|120
|2008.01.18 10:44
|s/l
|38
|0.02
|210.76
|210.76
|208.51
|-18.66
|10119.53
|121
|2008.01.18 10:44
|s/l
|39
|0.02
|210.76
|210.76
|208.26
|-18.66
|10100.87
|122
|2008.01.21 01:00
|buy
|40
|0.02
|208.80
|207.80
|209.30
|123
|2008.01.21 01:00
|buy
|41
|0.02
|208.80
|207.80
|209.55
|124
|2008.01.21 01:00
|buy
|42
|0.02
|208.80
|207.80
|209.80
|125
|2008.01.21 01:00
|buy
|43
|0.02
|208.80
|207.80
|210.05
|126
|2008.01.21 01:00
|buy
|44
|0.02
|208.80
|207.80
|210.30
|127
|2008.01.21 02:00
|close
|40
|0.02
|208.36
|207.80
|209.30
|-8.21
|10092.66
|128
|2008.01.21 02:00
|close
|42
|0.02
|208.36
|207.80
|209.80
|-8.21
|10084.45
|129
|2008.01.21 02:00
|close
|44
|0.02
|208.36
|207.80
|210.30
|-8.21
|10076.24
|130
|2008.01.21 02:00
|close
|41
|0.02
|208.36
|207.80
|209.55
|-8.21
|10068.03
|131
|2008.01.21 02:00
|close
|43
|0.02
|208.36
|207.80
|210.05
|-8.21
|10059.82
|132
|2008.01.21 02:00
|sell
|45
|0.02
|208.36
|209.36
|207.86
|133
|2008.01.21 02:00
|sell
|46
|0.02
|208.36
|209.36
|207.61
|134
|2008.01.21 02:00
|sell
|47
|0.02
|208.36
|209.36
|207.36
|135
|2008.01.21 02:00
|sell
|48
|0.02
|208.36
|209.36
|207.11
|136
|2008.01.21 02:00
|sell
|49
|0.02
|208.36
|209.36
|206.86
|137
|2008.01.21 06:48
|t/p
|45
|0.02
|207.86
|209.36
|207.86
|9.34
|10069.16
|138
|2008.01.21 06:48
|modify
|46
|0.02
|208.36
|208.31
|207.61
|139
|2008.01.21 06:48
|modify
|47
|0.02
|208.36
|208.31
|207.36
|140
|2008.01.21 06:48
|modify
|48
|0.02
|208.36
|208.31
|207.11
|141
|2008.01.21 06:48
|modify
|49
|0.02
|208.36
|208.31
|206.86
|142
|2008.01.21 06:55
|t/p
|46
|0.02
|207.61
|208.31
|207.61
|14.00
|10083.16
|143
|2008.01.21 06:55
|modify
|47
|0.02
|208.36
|208.11
|207.36
|144
|2008.01.21 06:55
|modify
|48
|0.02
|208.36
|208.11
|207.11
|145
|2008.01.21 06:55
|modify
|49
|0.02
|208.36
|208.11
|206.86
|146
|2008.01.21 07:32
|t/p
|47
|0.02
|207.36
|208.11
|207.36
|18.67
|10101.83
|147
|2008.01.21 07:32
|modify
|48
|0.02
|208.36
|207.86
|207.11
|148
|2008.01.21 07:32
|modify
|49
|0.02
|208.36
|207.86
|206.86
|149
|2008.01.21 07:41
|t/p
|48
|0.02
|207.11
|207.86
|207.11
|23.33
|10125.16
|150
|2008.01.21 07:41
|modify
|49
|0.02
|208.36
|207.61
|206.86
|151
|2008.01.21 08:22
|t/p
|49
|0.02
|206.86
|207.61
|206.86
|28.00
|10153.16
|152
|2008.01.22 02:00
|buy
|50
|0.02
|206.25
|205.25
|206.75
|153
|2008.01.22 02:00
|buy
|51
|0.02
|206.25
|205.25
|207.00
|154
|2008.01.22 02:00
|buy
|52
|0.02
|206.25
|205.25
|207.25
|155
|2008.01.22 02:00
|buy
|53
|0.02
|206.25
|205.25
|207.50
|156
|2008.01.22 02:00
|buy
|54
|0.02
|206.25
|205.25
|207.75
|157
|2008.01.22 02:28
|t/p
|50
|0.02
|206.75
|205.25
|206.75
|9.34
|10162.50
|158
|2008.01.22 02:28
|modify
|51
|0.02
|206.25
|206.30
|207.00
|159
|2008.01.22 02:28
|modify
|52
|0.02
|206.25
|206.30
|207.25
|160
|2008.01.22 02:28
|modify
|53
|0.02
|206.25
|206.30
|207.50
|161
|2008.01.22 02:28
|modify
|54
|0.02
|206.25
|206.30
|207.75
|162
|2008.01.22 02:30
|t/p
|51
|0.02
|207.00
|206.30
|207.00
|14.00
|10176.50
|163
|2008.01.22 02:30
|modify
|52
|0.02
|206.25
|206.50
|207.25
|164
|2008.01.22 02:30
|modify
|53
|0.02
|206.25
|206.50
|207.50
|165
|2008.01.22 02:30
|modify
|54
|0.02
|206.25
|206.50
|207.75
|166
|2008.01.22 02:36
|s/l
|52
|0.02
|206.50
|206.50
|207.25
|4.67
|10181.17
|167
|2008.01.22 02:36
|s/l
|53
|0.02
|206.50
|206.50
|207.50
|4.67
|10185.84
|168
|2008.01.22 02:36
|s/l
|54
|0.02
|206.50
|206.50
|207.75
|4.67
|10190.51
|169
|2008.01.23 01:00
|sell
|55
|0.02
|209.55
|210.55
|209.05
|170
|2008.01.23 01:00
|sell
|56
|0.02
|209.55
|210.55
|208.80
|171
|2008.01.23 01:00
|sell
|57
|0.02
|209.55
|210.55
|208.55
|172
|2008.01.23 01:00
|sell
|58
|0.02
|209.55
|210.55
|208.30
|173
|2008.01.23 01:00
|sell
|59
|0.02
|209.55
|210.55
|208.05
|174
|2008.01.23 03:09
|t/p
|55
|0.02
|209.05
|210.55
|209.05
|9.33
|10199.84
|175
|2008.01.23 03:09
|modify
|56
|0.02
|209.55
|209.50
|208.80
|176
|2008.01.23 03:09
|modify
|57
|0.02
|209.55
|209.50
|208.55
|177
|2008.01.23 03:09
|modify
|58
|0.02
|209.55
|209.50
|208.30
|178
|2008.01.23 03:09
|modify
|59
|0.02
|209.55
|209.50
|208.05
|179
|2008.01.23 03:20
|t/p
|56
|0.02
|208.80
|209.50
|208.80
|14.00
|10213.84
|180
|2008.01.23 03:20
|modify
|57
|0.02
|209.55
|209.30
|208.55
|181
|2008.01.23 03:20
|modify
|58
|0.02
|209.55
|209.30
|208.30
|182
|2008.01.23 03:20
|modify
|59
|0.02
|209.55
|209.30
|208.05
|183
|2008.01.23 03:26
|t/p
|57
|0.02
|208.55
|209.30
|208.55
|18.67
|10232.51
|184
|2008.01.23 03:26
|modify
|58
|0.02
|209.55
|209.05
|208.30
|185
|2008.01.23 03:26
|modify
|59
|0.02
|209.55
|209.05
|208.05
|186
|2008.01.23 04:05
|t/p
|58
|0.02
|208.30
|209.05
|208.30
|23.33
|10255.84
|187
|2008.01.23 04:05
|modify
|59
|0.02
|209.55
|208.80
|208.05
|188
|2008.01.23 04:10
|t/p
|59
|0.02
|208.05
|208.80
|208.05
|28.00
|10283.84
|189
|2008.01.24 01:00
|sell
|60
|0.02
|208.54
|209.54
|208.04
|190
|2008.01.24 01:00
|sell
|61
|0.02
|208.54
|209.54
|207.79
|191
|2008.01.24 01:00
|sell
|62
|0.02
|208.54
|209.54
|207.54
|192
|2008.01.24 01:00
|sell
|63
|0.02
|208.54
|209.54
|207.29
|193
|2008.01.24 01:00
|sell
|64
|0.02
|208.54
|209.54
|207.04
|194
|2008.01.24 01:46
|t/p
|60
|0.02
|208.04
|209.54
|208.04
|9.34
|10293.18
|195
|2008.01.24 01:46
|modify
|61
|0.02
|208.54
|208.49
|207.79
|196
|2008.01.24 01:46
|modify
|62
|0.02
|208.54
|208.49
|207.54
|197
|2008.01.24 01:46
|modify
|63
|0.02
|208.54
|208.49
|207.29
|198
|2008.01.24 01:46
|modify
|64
|0.02
|208.54
|208.49
|207.04
|199
|2008.01.24 02:00
|sell
|65
|0.02
|208.24
|209.24
|206.74
|200
|2008.01.24 02:22
|t/p
|61
|0.02
|207.79
|208.49
|207.79
|14.00
|10307.18
|201
|2008.01.24 02:23
|modify
|62
|0.02
|208.54
|208.19
|207.54
|202
|2008.01.24 02:23
|modify
|63
|0.02
|208.54
|208.19
|207.29
|203
|2008.01.24 02:23
|modify
|64
|0.02
|208.54
|208.19
|207.04
|204
|2008.01.24 02:23
|modify
|65
|0.02
|208.24
|208.19
|206.74
|205
|2008.01.24 03:05
|t/p
|62
|0.02
|207.54
|208.19
|207.54
|18.67
|10325.85
|206
|2008.01.24 04:29
|s/l
|63
|0.02
|208.19
|208.19
|207.29
|6.54
|10332.39
|207
|2008.01.24 04:29
|s/l
|64
|0.02
|208.19
|208.19
|207.04
|6.54
|10338.93
|208
|2008.01.24 04:29
|s/l
|65
|0.02
|208.19
|208.19
|206.74
|0.94
|10339.87
|209
|2008.01.24 08:00
|sell
|66
|0.02
|207.67
|208.67
|207.17
|210
|2008.01.24 08:00
|sell
|67
|0.02
|207.67
|208.67
|206.92
|211
|2008.01.24 08:00
|sell
|68
|0.02
|207.67
|208.67
|206.67
|212
|2008.01.24 08:00
|sell
|69
|0.02
|207.67
|208.67
|206.42
|213
|2008.01.24 08:00
|sell
|70
|0.02
|207.67
|208.67
|206.17
|214
|2008.01.24 10:34
|t/p
|66
|0.02
|207.17
|208.67
|207.17
|9.33
|10349.20
|215
|2008.01.24 10:34
|modify
|67
|0.02
|207.67
|207.62
|206.92
|216
|2008.01.24 10:34
|modify
|68
|0.02
|207.67
|207.62
|206.67
|217
|2008.01.24 10:34
|modify
|69
|0.02
|207.67
|207.62
|206.42
|218
|2008.01.24 10:34
|modify
|70
|0.02
|207.67
|207.62
|206.17
|219
|2008.01.24 10:52
|s/l
|67
|0.02
|207.62
|207.62
|206.92
|0.94
|10350.14
|220
|2008.01.24 10:52
|s/l
|68
|0.02
|207.62
|207.62
|206.67
|0.94
|10351.08
|221
|2008.01.24 10:52
|s/l
|69
|0.02
|207.62
|207.62
|206.42
|0.94
|10352.02
|222
|2008.01.24 10:52
|s/l
|70
|0.02
|207.62
|207.62
|206.17
|0.94
|10352.96
|223
|2008.01.24 12:00
|buy
|71
|0.02
|209.40
|208.40
|209.90
|224
|2008.01.24 12:00
|buy
|72
|0.02
|209.40
|208.40
|210.15
|225
|2008.01.24 12:00
|buy
|73
|0.02
|209.40
|208.40
|210.40
|226
|2008.01.24 12:00
|buy
|74
|0.02
|209.40
|208.40
|210.65
|227
|2008.01.24 12:00
|buy
|75
|0.02
|209.40
|208.40
|210.90
|228
|2008.01.24 14:42
|t/p
|71
|0.02
|209.90
|208.40
|209.90
|9.34
|10362.30
|229
|2008.01.24 14:42
|modify
|72
|0.02
|209.40
|209.45
|210.15
|230
|2008.01.24 14:42
|modify
|73
|0.02
|209.40
|209.45
|210.40
|231
|2008.01.24 14:42
|modify
|74
|0.02
|209.40
|209.45
|210.65
|232
|2008.01.24 14:42
|modify
|75
|0.02
|209.40
|209.45
|210.90
|233
|2008.01.24 14:51
|t/p
|72
|0.02
|210.15
|209.45
|210.15
|14.01
|10376.31
|234
|2008.01.24 14:51
|modify
|73
|0.02
|209.40
|209.65
|210.40
|235
|2008.01.24 14:51
|modify
|74
|0.02
|209.40
|209.65
|210.65
|236
|2008.01.24 14:51
|modify
|75
|0.02
|209.40
|209.65
|210.90
|237
|2008.01.24 15:04
|t/p
|73
|0.02
|210.40
|209.65
|210.40
|18.67
|10394.98
|238
|2008.01.24 15:04
|modify
|74
|0.02
|209.40
|209.90
|210.65
|239
|2008.01.24 15:04
|modify
|75
|0.02
|209.40
|209.90
|210.90
|240
|2008.01.24 15:14
|s/l
|74
|0.02
|209.90
|209.90
|210.65
|9.34
|10404.32
|241
|2008.01.24 15:14
|s/l
|75
|0.02
|209.90
|209.90
|210.90
|9.34
|10413.66
|242
|2008.01.25 16:00
|sell
|76
|0.02
|212.73
|213.73
|212.23
|243
|2008.01.25 16:00
|sell
|77
|0.02
|212.73
|213.73
|211.98
|244
|2008.01.25 16:00
|sell
|78
|0.02
|212.73
|213.73
|211.73
|245
|2008.01.25 16:00
|sell
|79
|0.02
|212.73
|213.73
|211.48
|246
|2008.01.25 16:00
|sell
|80
|0.02
|212.73
|213.73
|211.23
|247
|2008.01.25 16:14
|t/p
|76
|0.02
|212.23
|213.73
|212.23
|9.34
|10423.00
|248
|2008.01.25 16:14
|modify
|77
|0.02
|212.73
|212.68
|211.98
|249
|2008.01.25 16:14
|modify
|78
|0.02
|212.73
|212.68
|211.73
|250
|2008.01.25 16:14
|modify
|79
|0.02
|212.73
|212.68
|211.48
|251
|2008.01.25 16:14
|modify
|80
|0.02
|212.73
|212.68
|211.23
|252
|2008.01.25 16:28
|t/p
|77
|0.02
|211.98
|212.68
|211.98
|14.00
|10437.00
|253
|2008.01.25 16:28
|modify
|78
|0.02
|212.73
|212.48
|211.73
|254
|2008.01.25 16:28
|modify
|79
|0.02
|212.73
|212.48
|211.48
|255
|2008.01.25 16:28
|modify
|80
|0.02
|212.73
|212.48
|211.23
|256
|2008.01.25 16:35
|s/l
|78
|0.02
|212.48
|212.48
|211.73
|4.67
|10441.67
|257
|2008.01.25 16:35
|s/l
|79
|0.02
|212.48
|212.48
|211.48
|4.67
|10446.34
|258
|2008.01.25 16:35
|s/l
|80
|0.02
|212.48
|212.48
|211.23
|4.67
|10451.01
|259
|2008.01.28 01:00
|sell
|81
|0.02
|211.44
|212.44
|210.94
|260
|2008.01.28 01:00
|sell
|82
|0.02
|211.44
|212.44
|210.69
|261
|2008.01.28 01:00
|sell
|83
|0.02
|211.44
|212.44
|210.44
|262
|2008.01.28 01:00
|sell
|84
|0.02
|211.44
|212.44
|210.19
|263
|2008.01.28 01:00
|sell
|85
|0.02
|211.44
|212.44
|209.94
|264
|2008.01.28 02:45
|t/p
|81
|0.02
|210.94
|212.44
|210.94
|9.34
|10460.35
|265
|2008.01.28 02:45
|modify
|82
|0.02
|211.44
|211.39
|210.69
|266
|2008.01.28 02:45
|modify
|83
|0.02
|211.44
|211.39
|210.44
|267
|2008.01.28 02:45
|modify
|84
|0.02
|211.44
|211.39
|210.19
|268
|2008.01.28 02:45
|modify
|85
|0.02
|211.44
|211.39
|209.94
|269
|2008.01.28 03:36
|t/p
|82
|0.02
|210.69
|211.39
|210.69
|14.00
|10474.35
|270
|2008.01.28 03:36
|modify
|83
|0.02
|211.44
|211.19
|210.44
|271
|2008.01.28 03:36
|modify
|84
|0.02
|211.44
|211.19
|210.19
|272
|2008.01.28 03:36
|modify
|85
|0.02
|211.44
|211.19
|209.94
|273
|2008.01.28 03:51
|t/p
|83
|0.02
|210.44
|211.19
|210.44
|18.67
|10493.02
|274
|2008.01.28 03:51
|modify
|84
|0.02
|211.44
|210.94
|210.19
|275
|2008.01.28 03:51
|modify
|85
|0.02
|211.44
|210.94
|209.94
|276
|2008.01.28 04:15
|t/p
|84
|0.02
|210.19
|210.94
|210.19
|23.33
|10516.35
|277
|2008.01.28 04:15
|modify
|85
|0.02
|211.44
|210.69
|209.94
|278
|2008.01.28 04:36
|t/p
|85
|0.02
|209.94
|210.69
|209.94
|28.00
|10544.35
|279
|2008.01.28 08:00
|buy
|86
|0.02
|210.78
|209.78
|211.28
|280
|2008.01.28 08:00
|buy
|87
|0.02
|210.78
|209.78
|211.53
|281
|2008.01.28 08:00
|buy
|88
|0.02
|210.78
|209.78
|211.78
|282
|2008.01.28 08:00
|buy
|89
|0.02
|210.78
|209.78
|212.03
|283
|2008.01.28 08:00
|buy
|90
|0.02
|210.78
|209.78
|212.28
|284
|2008.01.28 09:04
|t/p
|86
|0.02
|211.28
|209.78
|211.28
|9.33
|10553.68
|285
|2008.01.28 09:04
|modify
|87
|0.02
|210.78
|210.83
|211.53
|286
|2008.01.28 09:04
|modify
|88
|0.02
|210.78
|210.83
|211.78
|287
|2008.01.28 09:04
|modify
|89
|0.02
|210.78
|210.83
|212.03
|288
|2008.01.28 09:04
|modify
|90
|0.02
|210.78
|210.83
|212.28
|289
|2008.01.28 09:42
|s/l
|87
|0.02
|210.83
|210.83
|211.53
|0.93
|10554.61
|290
|2008.01.28 09:42
|s/l
|88
|0.02
|210.83
|210.83
|211.78
|0.93
|10555.54
|291
|2008.01.28 09:42
|s/l
|89
|0.02
|210.83
|210.83
|212.03
|0.93
|10556.47
|292
|2008.01.28 09:42
|s/l
|90
|0.02
|210.83
|210.83
|212.28
|0.93
|10557.40
|293
|2008.01.29 01:00
|sell
|91
|0.02
|212.04
|213.04
|211.54
|294
|2008.01.29 01:00
|sell
|92
|0.02
|212.04
|213.04
|211.29
|295
|2008.01.29 01:00
|sell
|93
|0.02
|212.04
|213.04
|211.04
|296
|2008.01.29 01:00
|sell
|94
|0.02
|212.04
|213.04
|210.79
|297
|2008.01.29 01:00
|sell
|95
|0.02
|212.04
|213.04
|210.54
|298
|2008.01.29 02:17
|t/p
|91
|0.02
|211.54
|213.04
|211.54
|9.34
|10566.74
|299
|2008.01.29 02:17
|modify
|92
|0.02
|212.04
|211.99
|211.29
|300
|2008.01.29 02:17
|modify
|93
|0.02
|212.04
|211.99
|211.04
|301
|2008.01.29 02:17
|modify
|94
|0.02
|212.04
|211.99
|210.79
|302
|2008.01.29 02:17
|modify
|95
|0.02
|212.04
|211.99
|210.54
|303
|2008.01.29 02:25
|t/p
|92
|0.02
|211.29
|211.99
|211.29
|14.00
|10580.74
|304
|2008.01.29 02:25
|modify
|93
|0.02
|212.04
|211.79
|211.04
|305
|2008.01.29 02:25
|modify
|94
|0.02
|212.04
|211.79
|210.79
|306
|2008.01.29 02:25
|modify
|95
|0.02
|212.04
|211.79
|210.54
|307
|2008.01.29 02:31
|t/p
|93
|0.02
|211.04
|211.79
|211.04
|18.67
|10599.41
|308
|2008.01.29 02:31
|modify
|94
|0.02
|212.04
|211.54
|210.79
|309
|2008.01.29 02:31
|modify
|95
|0.02
|212.04
|211.54
|210.54
|310
|2008.01.29 03:55
|s/l
|94
|0.02
|211.54
|211.54
|210.79
|9.34
|10608.75
|311
|2008.01.29 03:55
|s/l
|95
|0.02
|211.54
|211.54
|210.54
|9.34
|10618.09
|312
|2008.01.29 16:00
|buy
|96
|0.02
|212.53
|211.53
|213.03
|313
|2008.01.29 16:00
|buy
|97
|0.02
|212.53
|211.53
|213.28
|314
|2008.01.29 16:00
|buy
|98
|0.02
|212.53
|211.53
|213.53
|315
|2008.01.29 16:00
|buy
|99
|0.02
|212.53
|211.53
|213.78
|316
|2008.01.29 16:00
|buy
|100
|0.02
|212.53
|211.53
|214.03
|317
|2008.01.29 20:23
|t/p
|96
|0.02
|213.03
|211.53
|213.03
|9.34
|10627.43
|318
|2008.01.29 20:23
|modify
|97
|0.02
|212.53
|212.58
|213.28
|319
|2008.01.29 20:23
|modify
|98
|0.02
|212.53
|212.58
|213.53
|320
|2008.01.29 20:23
|modify
|99
|0.02
|212.53
|212.58
|213.78
|321
|2008.01.29 20:23
|modify
|100
|0.02
|212.53
|212.58
|214.03
|322
|2008.01.29 23:03
|close
|97
|0.02
|212.88
|212.58
|213.28
|6.54
|10633.97
|323
|2008.01.29 23:03
|close
|99
|0.02
|212.88
|212.58
|213.78
|6.54
|10640.51
|324
|2008.01.29 23:03
|close
|98
|0.02
|212.88
|212.58
|213.53
|6.54
|10647.05
|325
|2008.01.29 23:03
|close
|100
|0.02
|212.88
|212.58
|214.03
|6.54
|10653.59
|326
|2008.01.30 10:00
|buy
|101
|0.02
|213.06
|212.06
|213.56
|327
|2008.01.30 10:00
|buy
|102
|0.02
|213.06
|212.06
|213.81
|328
|2008.01.30 10:00
|buy
|103
|0.02
|213.06
|212.06
|214.06
|329
|2008.01.30 10:00
|buy
|104
|0.02
|213.06
|212.06
|214.31
|330
|2008.01.30 10:00
|buy
|105
|0.02
|213.06
|212.06
|214.56
|331
|2008.01.30 14:29
|t/p
|101
|0.02
|213.56
|212.06
|213.56
|9.33
|10662.92
|332
|2008.01.30 14:29
|modify
|102
|0.02
|213.06
|213.11
|213.81
|333
|2008.01.30 14:29
|modify
|103
|0.02
|213.06
|213.11
|214.06
|334
|2008.01.30 14:29
|modify
|104
|0.02
|213.06
|213.11
|214.31
|335
|2008.01.30 14:29
|modify
|105
|0.02
|213.06
|213.11
|214.56
|336
|2008.01.30 15:26
|s/l
|102
|0.02
|213.11
|213.11
|213.81
|0.93
|10663.85
|337
|2008.01.30 15:26
|s/l
|103
|0.02
|213.11
|213.11
|214.06
|0.93
|10664.78
|338
|2008.01.30 15:26
|s/l
|104
|0.02
|213.11
|213.11
|214.31
|0.93
|10665.71
|339
|2008.01.30 15:26
|s/l
|105
|0.02
|213.11
|213.11
|214.56
|0.93
|10666.64
|340
|2008.02.01 01:00
|buy
|106
|0.02
|212.01
|211.01
|212.51
|341
|2008.02.01 01:00
|buy
|107
|0.02
|212.01
|211.01
|212.76
|342
|2008.02.01 01:00
|buy
|108
|0.02
|212.01
|211.01
|213.01
|343
|2008.02.01 01:00
|buy
|109
|0.02
|212.01
|211.01
|213.26
|344
|2008.02.01 01:00
|buy
|110
|0.02
|212.01
|211.01
|213.51
|345
|2008.02.01 02:00
|close
|106
|0.02
|211.82
|211.01
|212.51
|-3.54
|10663.10
|346
|2008.02.01 02:00
|close
|108
|0.02
|211.82
|211.01
|213.01
|-3.54
|10659.56
|347
|2008.02.01 02:00
|close
|110
|0.02
|211.82
|211.01
|213.51
|-3.54
|10656.02
|348
|2008.02.01 02:00
|close
|107
|0.02
|211.82
|211.01
|212.76
|-3.54
|10652.48
|349
|2008.02.01 02:00
|close
|109
|0.02
|211.82
|211.01
|213.26
|-3.54
|10648.94
|350
|2008.02.01 02:00
|sell
|111
|0.02
|211.82
|212.82
|211.32
|351
|2008.02.01 02:00
|sell
|112
|0.02
|211.82
|212.82
|211.07
|352
|2008.02.01 02:00
|sell
|113
|0.02
|211.82
|212.82
|210.82
|353
|2008.02.01 02:00
|sell
|114
|0.02
|211.82
|212.82
|210.57
|354
|2008.02.01 02:00
|sell
|115
|0.02
|211.82
|212.82
|210.32
|355
|2008.02.01 03:00
|close
|111
|0.02
|211.97
|212.82
|211.32
|-2.80
|10646.14
|356
|2008.02.01 03:00
|close
|113
|0.02
|211.97
|212.82
|210.82
|-2.80
|10643.34
|357
|2008.02.01 03:00
|close
|115
|0.02
|211.97
|212.82
|210.32
|-2.80
|10640.54
|358
|2008.02.01 03:00
|close
|112
|0.02
|211.97
|212.82
|211.07
|-2.80
|10637.74
|359
|2008.02.01 03:00
|close
|114
|0.02
|211.97
|212.82
|210.57
|-2.80
|10634.94
|360
|2008.02.01 03:00
|buy
|116
|0.02
|211.97
|210.97
|212.47
|361
|2008.02.01 03:00
|buy
|117
|0.02
|211.97
|210.97
|212.72
|362
|2008.02.01 03:00
|buy
|118
|0.02
|211.97
|210.97
|212.97
|363
|2008.02.01 03:00
|buy
|119
|0.02
|211.97
|210.97
|213.22
|364
|2008.02.01 03:00
|buy
|120
|0.02
|211.97
|210.97
|213.47
|365
|2008.02.01 13:31
|s/l
|116
|0.02
|210.97
|210.97
|212.47
|-18.67
|10616.27
|366
|2008.02.01 13:31
|s/l
|117
|0.02
|210.97
|210.97
|212.72
|-18.67
|10597.60
|367
|2008.02.01 13:31
|s/l
|118
|0.02
|210.97
|210.97
|212.97
|-18.67
|10578.93
|368
|2008.02.01 13:31
|s/l
|119
|0.02
|210.97
|210.97
|213.22
|-18.67
|10560.26
|369
|2008.02.01 13:31
|s/l
|120
|0.02
|210.97
|210.97
|213.47
|-18.67
|10541.59
|370
|2008.02.01 14:00
|sell
|121
|0.02
|209.71
|210.71
|209.21
|371
|2008.02.01 14:00
|sell
|122
|0.02
|209.71
|210.71
|208.96
|372
|2008.02.01 14:00
|sell
|123
|0.02
|209.71
|210.71
|208.71
|373
|2008.02.01 14:00
|sell
|124
|0.02
|209.71
|210.71
|208.46
|374
|2008.02.01 14:00
|sell
|125
|0.02
|209.71
|210.71
|208.21
|375
|2008.02.01 15:32
|t/p
|121
|0.02
|209.21
|210.71
|209.21
|9.33
|10550.92
|376
|2008.02.01 15:32
|modify
|122
|0.02
|209.71
|209.66
|208.96
|377
|2008.02.01 15:32
|modify
|123
|0.02
|209.71
|209.66
|208.71
|378
|2008.02.01 15:32
|modify
|124
|0.02
|209.71
|209.66
|208.46
|379
|2008.02.01 15:32
|modify
|125
|0.02
|209.71
|209.66
|208.21
|380
|2008.02.01 15:46
|s/l
|122
|0.02
|209.66
|209.66
|208.96
|0.93
|10551.85
|381
|2008.02.01 15:46
|s/l
|123
|0.02
|209.66
|209.66
|208.71
|0.93
|10552.78
|382
|2008.02.01 15:46
|s/l
|124
|0.02
|209.66
|209.66
|208.46
|0.93
|10553.71
|383
|2008.02.01 15:46
|s/l
|125
|0.02
|209.66
|209.66
|208.21
|0.93
|10554.64
|384
|2008.02.04 01:00
|buy
|126
|0.02
|210.02
|209.02
|210.52
|385
|2008.02.04 01:00
|buy
|127
|0.02
|210.02
|209.02
|210.77
|386
|2008.02.04 01:00
|buy
|128
|0.02
|210.02
|209.02
|211.02
|387
|2008.02.04 01:00
|buy
|129
|0.02
|210.02
|209.02
|211.27
|388
|2008.02.04 01:00
|buy
|130
|0.02
|210.02
|209.02
|211.52
|389
|2008.02.04 07:53
|t/p
|126
|0.02
|210.52
|209.02
|210.52
|9.34
|10563.98
|390
|2008.02.04 07:53
|modify
|127
|0.02
|210.02
|210.07
|210.77
|391
|2008.02.04 07:53
|modify
|128
|0.02
|210.02
|210.07
|211.02
|392
|2008.02.04 07:53
|modify
|129
|0.02
|210.02
|210.07
|211.27
|393
|2008.02.04 07:53
|modify
|130
|0.02
|210.02
|210.07
|211.52
|394
|2008.02.04 07:59
|t/p
|127
|0.02
|210.77
|210.07
|210.77
|14.01
|10577.99
|395
|2008.02.04 07:59
|modify
|128
|0.02
|210.02
|210.27
|211.02
|396
|2008.02.04 07:59
|modify
|129
|0.02
|210.02
|210.27
|211.27
|397
|2008.02.04 07:59
|modify
|130
|0.02
|210.02
|210.27
|211.52
|398
|2008.02.04 08:07
|t/p
|128
|0.02
|211.02
|210.27
|211.02
|18.67
|10596.66
|399
|2008.02.04 08:07
|modify
|129
|0.02
|210.02
|210.52
|211.27
|400
|2008.02.04 08:07
|modify
|130
|0.02
|210.02
|210.52
|211.52
|401
|2008.02.04 10:15
|t/p
|129
|0.02
|211.27
|210.52
|211.27
|23.34
|10620.00
|402
|2008.02.04 10:15
|modify
|130
|0.02
|210.02
|210.77
|211.52
|403
|2008.02.04 11:12
|t/p
|130
|0.02
|211.52
|210.77
|211.52
|28.01
|10648.01
|404
|2008.02.04 16:00
|sell
|131
|0.02
|210.92
|211.92
|210.42
|405
|2008.02.04 16:00
|sell
|132
|0.02
|210.92
|211.92
|210.17
|406
|2008.02.04 16:00
|sell
|133
|0.02
|210.92
|211.92
|209.92
|407
|2008.02.04 16:00
|sell
|134
|0.02
|210.92
|211.92
|209.67
|408
|2008.02.04 16:00
|sell
|135
|0.02
|210.92
|211.92
|209.42
|409
|2008.02.04 23:00
|close
|131
|0.02
|210.61
|211.92
|210.42
|5.78
|10653.79
|410
|2008.02.04 23:00
|close
|133
|0.02
|210.61
|211.92
|209.92
|5.78
|10659.57
|411
|2008.02.04 23:00
|close
|135
|0.02
|210.61
|211.92
|209.42
|5.78
|10665.35
|412
|2008.02.04 23:00
|close
|132
|0.02
|210.61
|211.92
|210.17
|5.78
|10671.13
|413
|2008.02.04 23:00
|close
|134
|0.02
|210.61
|211.92
|209.67
|5.78
|10676.91
|414
|2008.02.06 05:00
|buy
|136
|0.02
|209.45
|208.45
|209.95
|415
|2008.02.06 05:00
|buy
|137
|0.02
|209.45
|208.45
|210.20
|416
|2008.02.06 05:00
|buy
|138
|0.02
|209.45
|208.45
|210.45
|417
|2008.02.06 05:00
|buy
|139
|0.02
|209.45
|208.45
|210.70
|418
|2008.02.06 05:00
|buy
|140
|0.02
|209.45
|208.45
|210.95
|419
|2008.02.06 06:00
|close
|136
|0.02
|208.93
|208.45
|209.95
|-9.71
|10667.20
|420
|2008.02.06 06:00
|close
|138
|0.02
|208.93
|208.45
|210.45
|-9.71
|10657.49
|421
|2008.02.06 06:00
|close
|140
|0.02
|208.93
|208.45
|210.95
|-9.71
|10647.78
|422
|2008.02.06 06:00
|close
|137
|0.02
|208.93
|208.45
|210.20
|-9.71
|10638.07
|423
|2008.02.06 06:00
|close
|139
|0.02
|208.93
|208.45
|210.70
|-9.71
|10628.36
|424
|2008.02.06 06:00
|sell
|141
|0.02
|208.93
|209.93
|208.43
|425
|2008.02.06 06:00
|sell
|142
|0.02
|208.93
|209.93
|208.18
|426
|2008.02.06 06:00
|sell
|143
|0.02
|208.93
|209.93
|207.93
|427
|2008.02.06 06:00
|sell
|144
|0.02
|208.93
|209.93
|207.68
|428
|2008.02.06 06:00
|sell
|145
|0.02
|208.93
|209.93
|207.43
|429
|2008.02.06 07:51
|t/p
|141
|0.02
|208.43
|209.93
|208.43
|9.33
|10637.69
|430
|2008.02.06 07:51
|modify
|142
|0.02
|208.93
|208.88
|208.18
|431
|2008.02.06 07:51
|modify
|143
|0.02
|208.93
|208.88
|207.93
|432
|2008.02.06 07:51
|modify
|144
|0.02
|208.93
|208.88
|207.68
|433
|2008.02.06 07:51
|modify
|145
|0.02
|208.93
|208.88
|207.43
|434
|2008.02.06 07:53
|t/p
|142
|0.02
|208.18
|208.88
|208.18
|13.99
|10651.68
|435
|2008.02.06 07:53
|modify
|143
|0.02
|208.93
|208.68
|207.93
|436
|2008.02.06 07:53
|modify
|144
|0.02
|208.93
|208.68
|207.68
|437
|2008.02.06 07:53
|modify
|145
|0.02
|208.93
|208.68
|207.43
|438
|2008.02.06 08:13
|t/p
|143
|0.02
|207.93
|208.68
|207.93
|18.66
|10670.34
|439
|2008.02.06 08:13
|modify
|144
|0.02
|208.93
|208.43
|207.68
|440
|2008.02.06 08:13
|modify
|145
|0.02
|208.93
|208.43
|207.43
|441
|2008.02.06 08:28
|s/l
|144
|0.02
|208.43
|208.43
|207.68
|9.33
|10679.67
|442
|2008.02.06 08:28
|s/l
|145
|0.02
|208.43
|208.43
|207.43
|9.33
|10689.00
|443
|2008.02.07 02:00
|sell
|146
|0.02
|208.38
|209.38
|207.88
|444
|2008.02.07 02:00
|sell
|147
|0.02
|208.38
|209.38
|207.63
|445
|2008.02.07 02:00
|sell
|148
|0.02
|208.38
|209.38
|207.38
|446
|2008.02.07 02:00
|sell
|149
|0.02
|208.38
|209.38
|207.13
|447
|2008.02.07 02:00
|sell
|150
|0.02
|208.38
|209.38
|206.88
|448
|2008.02.07 10:19
|t/p
|146
|0.02
|207.88
|209.38
|207.88
|9.33
|10698.33
|449
|2008.02.07 10:19
|modify
|147
|0.02
|208.38
|208.33
|207.63
|450
|2008.02.07 10:19
|modify
|148
|0.02
|208.38
|208.33
|207.38
|451
|2008.02.07 10:19
|modify
|149
|0.02
|208.38
|208.33
|207.13
|452
|2008.02.07 10:19
|modify
|150
|0.02
|208.38
|208.33
|206.88
|453
|2008.02.07 10:33
|t/p
|147
|0.02
|207.63
|208.33
|207.63
|14.00
|10712.33
|454
|2008.02.07 10:33
|modify
|148
|0.02
|208.38
|208.13
|207.38
|455
|2008.02.07 10:33
|modify
|149
|0.02
|208.38
|208.13
|207.13
|456
|2008.02.07 10:33
|modify
|150
|0.02
|208.38
|208.13
|206.88
|457
|2008.02.07 11:16
|t/p
|148
|0.02
|207.38
|208.13
|207.38
|18.67
|10731.00
|458
|2008.02.07 11:16
|modify
|149
|0.02
|208.38
|207.88
|207.13
|459
|2008.02.07 11:16
|modify
|150
|0.02
|208.38
|207.88
|206.88
|460
|2008.02.07 11:55
|s/l
|149
|0.02
|207.88
|207.88
|207.13
|9.33
|10740.33
|461
|2008.02.07 11:55
|s/l
|150
|0.02
|207.88
|207.88
|206.88
|9.33
|10749.66
|462
|2008.02.08 01:00
|buy
|151
|0.02
|208.57
|207.57
|209.07
|463
|2008.02.08 01:00
|buy
|152
|0.02
|208.57
|207.57
|209.32
|464
|2008.02.08 01:00
|buy
|153
|0.02
|208.57
|207.57
|209.57
|465
|2008.02.08 01:00
|buy
|154
|0.02
|208.57
|207.57
|209.82
|466
|2008.02.08 01:00
|buy
|155
|0.02
|208.57
|207.57
|210.07
|467
|2008.02.08 03:00
|close
|151
|0.02
|208.64
|207.57
|209.07
|1.31
|10750.97
|468
|2008.02.08 03:00
|close
|153
|0.02
|208.64
|207.57
|209.57
|1.31
|10752.28
|469
|2008.02.08 03:00
|close
|155
|0.02
|208.64
|207.57
|210.07
|1.31
|10753.59
|470
|2008.02.08 03:00
|close
|152
|0.02
|208.64
|207.57
|209.32
|1.31
|10754.90
|471
|2008.02.08 03:00
|close
|154
|0.02
|208.64
|207.57
|209.82
|1.31
|10756.21
|472
|2008.02.08 03:00
|sell
|156
|0.02
|208.64
|209.64
|208.14
|473
|2008.02.08 03:00
|sell
|157
|0.02
|208.64
|209.64
|207.89
|474
|2008.02.08 03:00
|sell
|158
|0.02
|208.64
|209.64
|207.64
|475
|2008.02.08 03:00
|sell
|159
|0.02
|208.64
|209.64
|207.39
|476
|2008.02.08 03:00
|sell
|160
|0.02
|208.64
|209.64
|207.14
|477
|2008.02.08 08:25
|s/l
|156
|0.02
|209.64
|209.64
|208.14
|-18.66
|10737.55
|478
|2008.02.08 08:25
|s/l
|157
|0.02
|209.64
|209.64
|207.89
|-18.66
|10718.89
|479
|2008.02.08 08:25
|s/l
|158
|0.02
|209.64
|209.64
|207.64
|-18.66
|10700.23
|480
|2008.02.08 08:25
|s/l
|159
|0.02
|209.64
|209.64
|207.39
|-18.66
|10681.57
|481
|2008.02.08 08:25
|s/l
|160
|0.02
|209.64
|209.64
|207.14
|-18.66
|10662.91
|482
|2008.02.11 01:00
|buy
|161
|0.02
|209.29
|208.29
|209.79
|483
|2008.02.11 01:00
|buy
|162
|0.02
|209.29
|208.29
|210.04
|484
|2008.02.11 01:00
|buy
|163
|0.02
|209.29
|208.29
|210.29
|485
|2008.02.11 01:00
|buy
|164
|0.02
|209.29
|208.29
|210.54
|486
|2008.02.11 01:00
|buy
|165
|0.02
|209.29
|208.29
|210.79
|487
|2008.02.11 07:30
|s/l
|161
|0.02
|208.29
|208.29
|209.79
|-18.67
|10644.24
|488
|2008.02.11 07:30
|s/l
|162
|0.02
|208.29
|208.29
|210.04
|-18.67
|10625.57
|489
|2008.02.11 07:30
|s/l
|163
|0.02
|208.29
|208.29
|210.29
|-18.67
|10606.90
|490
|2008.02.11 07:30
|s/l
|164
|0.02
|208.29
|208.29
|210.54
|-18.67
|10588.23
|491
|2008.02.11 07:30
|s/l
|165
|0.02
|208.29
|208.29
|210.79
|-18.67
|10569.56
|492
|2008.02.12 01:00
|buy
|166
|0.02
|208.56
|207.56
|209.06
|493
|2008.02.12 01:00
|buy
|167
|0.02
|208.56
|207.56
|209.31
|494
|2008.02.12 01:00
|buy
|168
|0.02
|208.56
|207.56
|209.56
|495
|2008.02.12 01:00
|buy
|169
|0.02
|208.56
|207.56
|209.81
|496
|2008.02.12 01:00
|buy
|170
|0.02
|208.56
|207.56
|210.06
|497
|2008.02.12 07:04
|t/p
|166
|0.02
|209.06
|207.56
|209.06
|9.33
|10578.89
|498
|2008.02.12 07:04
|modify
|167
|0.02
|208.56
|208.61
|209.31
|499
|2008.02.12 07:04
|modify
|168
|0.02
|208.56
|208.61
|209.56
|500
|2008.02.12 07:04
|modify
|169
|0.02
|208.56
|208.61
|209.81
|501
|2008.02.12 07:04
|modify
|170
|0.02
|208.56
|208.61
|210.06
|502
|2008.02.12 08:38
|s/l
|167
|0.02
|208.61
|208.61
|209.31
|0.93
|10579.82
|503
|2008.02.12 08:38
|s/l
|168
|0.02
|208.61
|208.61
|209.56
|0.93
|10580.75
|504
|2008.02.12 08:38
|s/l
|169
|0.02
|208.61
|208.61
|209.81
|0.93
|10581.68
|505
|2008.02.12 08:38
|s/l
|170
|0.02
|208.61
|208.61
|210.06
|0.93
|10582.61
|506
|2008.02.12 10:00
|sell
|171
|0.02
|208.03
|209.03
|207.53
|507
|2008.02.12 10:00
|sell
|172
|0.02
|208.03
|209.03
|207.28
|508
|2008.02.12 10:00
|sell
|173
|0.02
|208.03
|209.03
|207.03
|509
|2008.02.12 10:00
|sell
|174
|0.02
|208.03
|209.03
|206.78
|510
|2008.02.12 10:00
|sell
|175
|0.02
|208.03
|209.03
|206.53
|511
|2008.02.12 11:05
|s/l
|171
|0.02
|209.03
|209.03
|207.53
|-18.66
|10563.95
|512
|2008.02.12 11:05
|s/l
|172
|0.02
|209.03
|209.03
|207.28
|-18.66
|10545.29
|513
|2008.02.12 11:05
|s/l
|173
|0.02
|209.03
|209.03
|207.03
|-18.66
|10526.63
|514
|2008.02.12 11:05
|s/l
|174
|0.02
|209.03
|209.03
|206.78
|-18.66
|10507.97
|515
|2008.02.12 11:05
|s/l
|175
|0.02
|209.03
|209.03
|206.53
|-18.66
|10489.31