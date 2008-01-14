Strategy Tester Report
OnlyPivot_filter_1_0
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period30 Minutes (M30) 2008.01.13 23:00 - 2008.02.12 23:30 (2008.01.13 - 2008.02.13)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test2044Ticks modelled670946Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors265
Initial deposit10000.00
Total net profit489.31Gross profit1162.14Gross loss-672.83
Profit factor1.73Expected payoff2.80
Absolute drawdown41.04Maximal drawdown287.45 (2.67%)Relative drawdown2.67% (287.45)
Total trades175Short positions (won %)99 (71.72%)Long positions (won %)76 (67.11%)
Profit trades (% of total)122 (69.71%)Loss trades (% of total)53 (30.29%)
Largestprofit trade28.01loss trade-18.67
Averageprofit trade9.53loss trade-12.69
Maximumconsecutive wins (profit in money)61 (606.82)consecutive losses (loss in money)15 (-125.05)
Maximalconsecutive profit (count of wins)606.82 (61)consecutive loss (count of losses)-186.65 (10)
Averageconsecutive wins20consecutive losses9
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.14 06:00sell10.02212.83213.83212.33
22008.01.14 06:00sell20.02212.83213.83212.08
32008.01.14 06:00sell30.02212.83213.83211.83
42008.01.14 06:00sell40.02212.83213.83211.58
52008.01.14 06:00sell50.02212.83213.83211.33
62008.01.14 07:33t/p10.02212.33213.83212.339.3310009.33
72008.01.14 07:33modify20.02212.83212.78212.08
82008.01.14 07:33modify30.02212.83212.78211.83
92008.01.14 07:33modify40.02212.83212.78211.58
102008.01.14 07:33modify50.02212.83212.78211.33
112008.01.14 08:33t/p20.02212.08212.78212.0814.0010023.33
122008.01.14 08:33modify30.02212.83212.58211.83
132008.01.14 08:33modify40.02212.83212.58211.58
142008.01.14 08:33modify50.02212.83212.58211.33
152008.01.14 08:47t/p30.02211.83212.58211.8318.6610041.99
162008.01.14 08:47modify40.02212.83212.33211.58
172008.01.14 08:47modify50.02212.83212.33211.33
182008.01.14 09:04t/p40.02211.58212.33211.5823.3310065.32
192008.01.14 09:04modify50.02212.83212.08211.33
202008.01.14 10:44t/p50.02211.33212.08211.3328.0010093.32
212008.01.15 01:00sell60.02211.11212.11210.61
222008.01.15 01:00sell70.02211.11212.11210.36
232008.01.15 01:00sell80.02211.11212.11210.11
242008.01.15 01:00sell90.02211.11212.11209.86
252008.01.15 01:00sell100.02211.11212.11209.61
262008.01.15 07:17t/p60.02210.61212.11210.619.3410102.66
272008.01.15 07:17modify70.02211.11211.06210.36
282008.01.15 07:17modify80.02211.11211.06210.11
292008.01.15 07:17modify90.02211.11211.06209.86
302008.01.15 07:17modify100.02211.11211.06209.61
312008.01.15 07:21t/p70.02210.36211.06210.3614.0010116.66
322008.01.15 07:21modify80.02211.11210.86210.11
332008.01.15 07:21modify90.02211.11210.86209.86
342008.01.15 07:21modify100.02211.11210.86209.61
352008.01.15 08:13t/p80.02210.11210.86210.1118.6710135.33
362008.01.15 08:13modify90.02211.11210.61209.86
372008.01.15 08:13modify100.02211.11210.61209.61
382008.01.15 08:51s/l90.02210.61210.61209.869.3410144.67
392008.01.15 08:51s/l100.02210.61210.61209.619.3410154.01
402008.01.16 01:00sell110.02208.80209.80208.30
412008.01.16 01:00sell120.02208.80209.80208.05
422008.01.16 01:00sell130.02208.80209.80207.80
432008.01.16 01:00sell140.02208.80209.80207.55
442008.01.16 01:00sell150.02208.80209.80207.30
452008.01.16 03:10s/l110.02209.80209.80208.30-18.6710135.34
462008.01.16 03:10s/l120.02209.80209.80208.05-18.6710116.67
472008.01.16 03:10s/l130.02209.80209.80207.80-18.6710098.00
482008.01.16 03:10s/l140.02209.80209.80207.55-18.6710079.33
492008.01.16 03:10s/l150.02209.80209.80207.30-18.6710060.66
502008.01.17 01:00sell160.02210.03211.03209.53
512008.01.17 01:00sell170.02210.03211.03209.28
522008.01.17 01:00sell180.02210.03211.03209.03
532008.01.17 01:00sell190.02210.03211.03208.78
542008.01.17 01:00sell200.02210.03211.03208.53
552008.01.17 03:00close160.02210.34211.03209.53-5.7810054.88
562008.01.17 03:00close180.02210.34211.03209.03-5.7810049.10
572008.01.17 03:00close200.02210.34211.03208.53-5.7810043.32
582008.01.17 03:00close170.02210.34211.03209.28-5.7810037.54
592008.01.17 03:00close190.02210.34211.03208.78-5.7810031.76
602008.01.17 03:00buy210.02210.34209.34210.84
612008.01.17 03:00buy220.02210.34209.34211.09
622008.01.17 03:00buy230.02210.34209.34211.34
632008.01.17 03:00buy240.02210.34209.34211.59
642008.01.17 03:00buy250.02210.34209.34211.84
652008.01.17 06:13t/p210.02210.84209.34210.849.3410041.10
662008.01.17 06:13modify220.02210.34210.39211.09
672008.01.17 06:13modify230.02210.34210.39211.34
682008.01.17 06:13modify240.02210.34210.39211.59
692008.01.17 06:13modify250.02210.34210.39211.84
702008.01.17 07:00buy260.02210.91209.91212.41
712008.01.17 07:35s/l220.02210.39210.39211.090.9410042.04
722008.01.17 07:35s/l230.02210.39210.39211.340.9410042.98
732008.01.17 07:35s/l240.02210.39210.39211.590.9410043.92
742008.01.17 07:35s/l250.02210.39210.39211.840.9410044.86
752008.01.17 08:30modify260.02210.91210.96212.41
762008.01.17 08:31modify260.02210.91211.16212.41
772008.01.17 08:35modify260.02210.91211.41212.41
782008.01.17 08:58modify260.02210.91211.66212.41
792008.01.17 09:50s/l260.02211.66211.66212.4114.0010058.86
802008.01.18 04:00buy270.02210.75209.75211.25
812008.01.18 04:00buy280.02210.75209.75211.50
822008.01.18 04:00buy290.02210.75209.75211.75
832008.01.18 04:00buy300.02210.75209.75212.00
842008.01.18 04:00buy310.02210.75209.75212.25
852008.01.18 07:07t/p270.02211.25209.75211.259.3310068.19
862008.01.18 07:07modify280.02210.75210.80211.50
872008.01.18 07:07modify290.02210.75210.80211.75
882008.01.18 07:07modify300.02210.75210.80212.00
892008.01.18 07:07modify310.02210.75210.80212.25
902008.01.18 07:35t/p280.02211.50210.80211.5014.0010082.19
912008.01.18 07:35modify290.02210.75211.00211.75
922008.01.18 07:35modify300.02210.75211.00212.00
932008.01.18 07:35modify310.02210.75211.00212.25
942008.01.18 08:02s/l290.02211.00211.00211.754.6710086.86
952008.01.18 08:02s/l300.02211.00211.00212.004.6710091.53
962008.01.18 08:02s/l310.02211.00211.00212.254.6710096.20
972008.01.18 09:00sell320.02210.77211.77210.27
982008.01.18 09:00sell330.02210.77211.77210.02
992008.01.18 09:00sell340.02210.77211.77209.77
1002008.01.18 09:00sell350.02210.77211.77209.52
1012008.01.18 09:00sell360.02210.77211.77209.27
1022008.01.18 09:30t/p320.02210.27211.77210.279.3310105.53
1032008.01.18 09:30modify330.02210.77210.72210.02
1042008.01.18 09:30modify340.02210.77210.72209.77
1052008.01.18 09:30modify350.02210.77210.72209.52
1062008.01.18 09:30modify360.02210.77210.72209.27
1072008.01.18 09:32t/p330.02210.02210.72210.0214.0010119.53
1082008.01.18 09:32modify340.02210.77210.52209.77
1092008.01.18 09:32modify350.02210.77210.52209.52
1102008.01.18 09:32modify360.02210.77210.52209.27
1112008.01.18 09:46t/p340.02209.77210.52209.7718.6610138.19
1122008.01.18 09:46modify350.02210.77210.27209.52
1132008.01.18 09:46modify360.02210.77210.27209.27
1142008.01.18 10:00sell370.02209.76210.76208.76
1152008.01.18 10:00sell380.02209.76210.76208.51
1162008.01.18 10:00sell390.02209.76210.76208.26
1172008.01.18 10:29s/l350.02210.27210.27209.529.3310147.52
1182008.01.18 10:29s/l360.02210.27210.27209.279.3310156.85
1192008.01.18 10:44s/l370.02210.76210.76208.76-18.6610138.19
1202008.01.18 10:44s/l380.02210.76210.76208.51-18.6610119.53
1212008.01.18 10:44s/l390.02210.76210.76208.26-18.6610100.87
1222008.01.21 01:00buy400.02208.80207.80209.30
1232008.01.21 01:00buy410.02208.80207.80209.55
1242008.01.21 01:00buy420.02208.80207.80209.80
1252008.01.21 01:00buy430.02208.80207.80210.05
1262008.01.21 01:00buy440.02208.80207.80210.30
1272008.01.21 02:00close400.02208.36207.80209.30-8.2110092.66
1282008.01.21 02:00close420.02208.36207.80209.80-8.2110084.45
1292008.01.21 02:00close440.02208.36207.80210.30-8.2110076.24
1302008.01.21 02:00close410.02208.36207.80209.55-8.2110068.03
1312008.01.21 02:00close430.02208.36207.80210.05-8.2110059.82
1322008.01.21 02:00sell450.02208.36209.36207.86
1332008.01.21 02:00sell460.02208.36209.36207.61
1342008.01.21 02:00sell470.02208.36209.36207.36
1352008.01.21 02:00sell480.02208.36209.36207.11
1362008.01.21 02:00sell490.02208.36209.36206.86
1372008.01.21 06:48t/p450.02207.86209.36207.869.3410069.16
1382008.01.21 06:48modify460.02208.36208.31207.61
1392008.01.21 06:48modify470.02208.36208.31207.36
1402008.01.21 06:48modify480.02208.36208.31207.11
1412008.01.21 06:48modify490.02208.36208.31206.86
1422008.01.21 06:55t/p460.02207.61208.31207.6114.0010083.16
1432008.01.21 06:55modify470.02208.36208.11207.36
1442008.01.21 06:55modify480.02208.36208.11207.11
1452008.01.21 06:55modify490.02208.36208.11206.86
1462008.01.21 07:32t/p470.02207.36208.11207.3618.6710101.83
1472008.01.21 07:32modify480.02208.36207.86207.11
1482008.01.21 07:32modify490.02208.36207.86206.86
1492008.01.21 07:41t/p480.02207.11207.86207.1123.3310125.16
1502008.01.21 07:41modify490.02208.36207.61206.86
1512008.01.21 08:22t/p490.02206.86207.61206.8628.0010153.16
1522008.01.22 02:00buy500.02206.25205.25206.75
1532008.01.22 02:00buy510.02206.25205.25207.00
1542008.01.22 02:00buy520.02206.25205.25207.25
1552008.01.22 02:00buy530.02206.25205.25207.50
1562008.01.22 02:00buy540.02206.25205.25207.75
1572008.01.22 02:28t/p500.02206.75205.25206.759.3410162.50
1582008.01.22 02:28modify510.02206.25206.30207.00
1592008.01.22 02:28modify520.02206.25206.30207.25
1602008.01.22 02:28modify530.02206.25206.30207.50
1612008.01.22 02:28modify540.02206.25206.30207.75
1622008.01.22 02:30t/p510.02207.00206.30207.0014.0010176.50
1632008.01.22 02:30modify520.02206.25206.50207.25
1642008.01.22 02:30modify530.02206.25206.50207.50
1652008.01.22 02:30modify540.02206.25206.50207.75
1662008.01.22 02:36s/l520.02206.50206.50207.254.6710181.17
1672008.01.22 02:36s/l530.02206.50206.50207.504.6710185.84
1682008.01.22 02:36s/l540.02206.50206.50207.754.6710190.51
1692008.01.23 01:00sell550.02209.55210.55209.05
1702008.01.23 01:00sell560.02209.55210.55208.80
1712008.01.23 01:00sell570.02209.55210.55208.55
1722008.01.23 01:00sell580.02209.55210.55208.30
1732008.01.23 01:00sell590.02209.55210.55208.05
1742008.01.23 03:09t/p550.02209.05210.55209.059.3310199.84
1752008.01.23 03:09modify560.02209.55209.50208.80
1762008.01.23 03:09modify570.02209.55209.50208.55
1772008.01.23 03:09modify580.02209.55209.50208.30
1782008.01.23 03:09modify590.02209.55209.50208.05
1792008.01.23 03:20t/p560.02208.80209.50208.8014.0010213.84
1802008.01.23 03:20modify570.02209.55209.30208.55
1812008.01.23 03:20modify580.02209.55209.30208.30
1822008.01.23 03:20modify590.02209.55209.30208.05
1832008.01.23 03:26t/p570.02208.55209.30208.5518.6710232.51
1842008.01.23 03:26modify580.02209.55209.05208.30
1852008.01.23 03:26modify590.02209.55209.05208.05
1862008.01.23 04:05t/p580.02208.30209.05208.3023.3310255.84
1872008.01.23 04:05modify590.02209.55208.80208.05
1882008.01.23 04:10t/p590.02208.05208.80208.0528.0010283.84
1892008.01.24 01:00sell600.02208.54209.54208.04
1902008.01.24 01:00sell610.02208.54209.54207.79
1912008.01.24 01:00sell620.02208.54209.54207.54
1922008.01.24 01:00sell630.02208.54209.54207.29
1932008.01.24 01:00sell640.02208.54209.54207.04
1942008.01.24 01:46t/p600.02208.04209.54208.049.3410293.18
1952008.01.24 01:46modify610.02208.54208.49207.79
1962008.01.24 01:46modify620.02208.54208.49207.54
1972008.01.24 01:46modify630.02208.54208.49207.29
1982008.01.24 01:46modify640.02208.54208.49207.04
1992008.01.24 02:00sell650.02208.24209.24206.74
2002008.01.24 02:22t/p610.02207.79208.49207.7914.0010307.18
2012008.01.24 02:23modify620.02208.54208.19207.54
2022008.01.24 02:23modify630.02208.54208.19207.29
2032008.01.24 02:23modify640.02208.54208.19207.04
2042008.01.24 02:23modify650.02208.24208.19206.74
2052008.01.24 03:05t/p620.02207.54208.19207.5418.6710325.85
2062008.01.24 04:29s/l630.02208.19208.19207.296.5410332.39
2072008.01.24 04:29s/l640.02208.19208.19207.046.5410338.93
2082008.01.24 04:29s/l650.02208.19208.19206.740.9410339.87
2092008.01.24 08:00sell660.02207.67208.67207.17
2102008.01.24 08:00sell670.02207.67208.67206.92
2112008.01.24 08:00sell680.02207.67208.67206.67
2122008.01.24 08:00sell690.02207.67208.67206.42
2132008.01.24 08:00sell700.02207.67208.67206.17
2142008.01.24 10:34t/p660.02207.17208.67207.179.3310349.20
2152008.01.24 10:34modify670.02207.67207.62206.92
2162008.01.24 10:34modify680.02207.67207.62206.67
2172008.01.24 10:34modify690.02207.67207.62206.42
2182008.01.24 10:34modify700.02207.67207.62206.17
2192008.01.24 10:52s/l670.02207.62207.62206.920.9410350.14
2202008.01.24 10:52s/l680.02207.62207.62206.670.9410351.08
2212008.01.24 10:52s/l690.02207.62207.62206.420.9410352.02
2222008.01.24 10:52s/l700.02207.62207.62206.170.9410352.96
2232008.01.24 12:00buy710.02209.40208.40209.90
2242008.01.24 12:00buy720.02209.40208.40210.15
2252008.01.24 12:00buy730.02209.40208.40210.40
2262008.01.24 12:00buy740.02209.40208.40210.65
2272008.01.24 12:00buy750.02209.40208.40210.90
2282008.01.24 14:42t/p710.02209.90208.40209.909.3410362.30
2292008.01.24 14:42modify720.02209.40209.45210.15
2302008.01.24 14:42modify730.02209.40209.45210.40
2312008.01.24 14:42modify740.02209.40209.45210.65
2322008.01.24 14:42modify750.02209.40209.45210.90
2332008.01.24 14:51t/p720.02210.15209.45210.1514.0110376.31
2342008.01.24 14:51modify730.02209.40209.65210.40
2352008.01.24 14:51modify740.02209.40209.65210.65
2362008.01.24 14:51modify750.02209.40209.65210.90
2372008.01.24 15:04t/p730.02210.40209.65210.4018.6710394.98
2382008.01.24 15:04modify740.02209.40209.90210.65
2392008.01.24 15:04modify750.02209.40209.90210.90
2402008.01.24 15:14s/l740.02209.90209.90210.659.3410404.32
2412008.01.24 15:14s/l750.02209.90209.90210.909.3410413.66
2422008.01.25 16:00sell760.02212.73213.73212.23
2432008.01.25 16:00sell770.02212.73213.73211.98
2442008.01.25 16:00sell780.02212.73213.73211.73
2452008.01.25 16:00sell790.02212.73213.73211.48
2462008.01.25 16:00sell800.02212.73213.73211.23
2472008.01.25 16:14t/p760.02212.23213.73212.239.3410423.00
2482008.01.25 16:14modify770.02212.73212.68211.98
2492008.01.25 16:14modify780.02212.73212.68211.73
2502008.01.25 16:14modify790.02212.73212.68211.48
2512008.01.25 16:14modify800.02212.73212.68211.23
2522008.01.25 16:28t/p770.02211.98212.68211.9814.0010437.00
2532008.01.25 16:28modify780.02212.73212.48211.73
2542008.01.25 16:28modify790.02212.73212.48211.48
2552008.01.25 16:28modify800.02212.73212.48211.23
2562008.01.25 16:35s/l780.02212.48212.48211.734.6710441.67
2572008.01.25 16:35s/l790.02212.48212.48211.484.6710446.34
2582008.01.25 16:35s/l800.02212.48212.48211.234.6710451.01
2592008.01.28 01:00sell810.02211.44212.44210.94
2602008.01.28 01:00sell820.02211.44212.44210.69
2612008.01.28 01:00sell830.02211.44212.44210.44
2622008.01.28 01:00sell840.02211.44212.44210.19
2632008.01.28 01:00sell850.02211.44212.44209.94
2642008.01.28 02:45t/p810.02210.94212.44210.949.3410460.35
2652008.01.28 02:45modify820.02211.44211.39210.69
2662008.01.28 02:45modify830.02211.44211.39210.44
2672008.01.28 02:45modify840.02211.44211.39210.19
2682008.01.28 02:45modify850.02211.44211.39209.94
2692008.01.28 03:36t/p820.02210.69211.39210.6914.0010474.35
2702008.01.28 03:36modify830.02211.44211.19210.44
2712008.01.28 03:36modify840.02211.44211.19210.19
2722008.01.28 03:36modify850.02211.44211.19209.94
2732008.01.28 03:51t/p830.02210.44211.19210.4418.6710493.02
2742008.01.28 03:51modify840.02211.44210.94210.19
2752008.01.28 03:51modify850.02211.44210.94209.94
2762008.01.28 04:15t/p840.02210.19210.94210.1923.3310516.35
2772008.01.28 04:15modify850.02211.44210.69209.94
2782008.01.28 04:36t/p850.02209.94210.69209.9428.0010544.35
2792008.01.28 08:00buy860.02210.78209.78211.28
2802008.01.28 08:00buy870.02210.78209.78211.53
2812008.01.28 08:00buy880.02210.78209.78211.78
2822008.01.28 08:00buy890.02210.78209.78212.03
2832008.01.28 08:00buy900.02210.78209.78212.28
2842008.01.28 09:04t/p860.02211.28209.78211.289.3310553.68
2852008.01.28 09:04modify870.02210.78210.83211.53
2862008.01.28 09:04modify880.02210.78210.83211.78
2872008.01.28 09:04modify890.02210.78210.83212.03
2882008.01.28 09:04modify900.02210.78210.83212.28
2892008.01.28 09:42s/l870.02210.83210.83211.530.9310554.61
2902008.01.28 09:42s/l880.02210.83210.83211.780.9310555.54
2912008.01.28 09:42s/l890.02210.83210.83212.030.9310556.47
2922008.01.28 09:42s/l900.02210.83210.83212.280.9310557.40
2932008.01.29 01:00sell910.02212.04213.04211.54
2942008.01.29 01:00sell920.02212.04213.04211.29
2952008.01.29 01:00sell930.02212.04213.04211.04
2962008.01.29 01:00sell940.02212.04213.04210.79
2972008.01.29 01:00sell950.02212.04213.04210.54
2982008.01.29 02:17t/p910.02211.54213.04211.549.3410566.74
2992008.01.29 02:17modify920.02212.04211.99211.29
3002008.01.29 02:17modify930.02212.04211.99211.04
3012008.01.29 02:17modify940.02212.04211.99210.79
3022008.01.29 02:17modify950.02212.04211.99210.54
3032008.01.29 02:25t/p920.02211.29211.99211.2914.0010580.74
3042008.01.29 02:25modify930.02212.04211.79211.04
3052008.01.29 02:25modify940.02212.04211.79210.79
3062008.01.29 02:25modify950.02212.04211.79210.54
3072008.01.29 02:31t/p930.02211.04211.79211.0418.6710599.41
3082008.01.29 02:31modify940.02212.04211.54210.79
3092008.01.29 02:31modify950.02212.04211.54210.54
3102008.01.29 03:55s/l940.02211.54211.54210.799.3410608.75
3112008.01.29 03:55s/l950.02211.54211.54210.549.3410618.09
3122008.01.29 16:00buy960.02212.53211.53213.03
3132008.01.29 16:00buy970.02212.53211.53213.28
3142008.01.29 16:00buy980.02212.53211.53213.53
3152008.01.29 16:00buy990.02212.53211.53213.78
3162008.01.29 16:00buy1000.02212.53211.53214.03
3172008.01.29 20:23t/p960.02213.03211.53213.039.3410627.43
3182008.01.29 20:23modify970.02212.53212.58213.28
3192008.01.29 20:23modify980.02212.53212.58213.53
3202008.01.29 20:23modify990.02212.53212.58213.78
3212008.01.29 20:23modify1000.02212.53212.58214.03
3222008.01.29 23:03close970.02212.88212.58213.286.5410633.97
3232008.01.29 23:03close990.02212.88212.58213.786.5410640.51
3242008.01.29 23:03close980.02212.88212.58213.536.5410647.05
3252008.01.29 23:03close1000.02212.88212.58214.036.5410653.59
3262008.01.30 10:00buy1010.02213.06212.06213.56
3272008.01.30 10:00buy1020.02213.06212.06213.81
3282008.01.30 10:00buy1030.02213.06212.06214.06
3292008.01.30 10:00buy1040.02213.06212.06214.31
3302008.01.30 10:00buy1050.02213.06212.06214.56
3312008.01.30 14:29t/p1010.02213.56212.06213.569.3310662.92
3322008.01.30 14:29modify1020.02213.06213.11213.81
3332008.01.30 14:29modify1030.02213.06213.11214.06
3342008.01.30 14:29modify1040.02213.06213.11214.31
3352008.01.30 14:29modify1050.02213.06213.11214.56
3362008.01.30 15:26s/l1020.02213.11213.11213.810.9310663.85
3372008.01.30 15:26s/l1030.02213.11213.11214.060.9310664.78
3382008.01.30 15:26s/l1040.02213.11213.11214.310.9310665.71
3392008.01.30 15:26s/l1050.02213.11213.11214.560.9310666.64
3402008.02.01 01:00buy1060.02212.01211.01212.51
3412008.02.01 01:00buy1070.02212.01211.01212.76
3422008.02.01 01:00buy1080.02212.01211.01213.01
3432008.02.01 01:00buy1090.02212.01211.01213.26
3442008.02.01 01:00buy1100.02212.01211.01213.51
3452008.02.01 02:00close1060.02211.82211.01212.51-3.5410663.10
3462008.02.01 02:00close1080.02211.82211.01213.01-3.5410659.56
3472008.02.01 02:00close1100.02211.82211.01213.51-3.5410656.02
3482008.02.01 02:00close1070.02211.82211.01212.76-3.5410652.48
3492008.02.01 02:00close1090.02211.82211.01213.26-3.5410648.94
3502008.02.01 02:00sell1110.02211.82212.82211.32
3512008.02.01 02:00sell1120.02211.82212.82211.07
3522008.02.01 02:00sell1130.02211.82212.82210.82
3532008.02.01 02:00sell1140.02211.82212.82210.57
3542008.02.01 02:00sell1150.02211.82212.82210.32
3552008.02.01 03:00close1110.02211.97212.82211.32-2.8010646.14
3562008.02.01 03:00close1130.02211.97212.82210.82-2.8010643.34
3572008.02.01 03:00close1150.02211.97212.82210.32-2.8010640.54
3582008.02.01 03:00close1120.02211.97212.82211.07-2.8010637.74
3592008.02.01 03:00close1140.02211.97212.82210.57-2.8010634.94
3602008.02.01 03:00buy1160.02211.97210.97212.47
3612008.02.01 03:00buy1170.02211.97210.97212.72
3622008.02.01 03:00buy1180.02211.97210.97212.97
3632008.02.01 03:00buy1190.02211.97210.97213.22
3642008.02.01 03:00buy1200.02211.97210.97213.47
3652008.02.01 13:31s/l1160.02210.97210.97212.47-18.6710616.27
3662008.02.01 13:31s/l1170.02210.97210.97212.72-18.6710597.60
3672008.02.01 13:31s/l1180.02210.97210.97212.97-18.6710578.93
3682008.02.01 13:31s/l1190.02210.97210.97213.22-18.6710560.26
3692008.02.01 13:31s/l1200.02210.97210.97213.47-18.6710541.59
3702008.02.01 14:00sell1210.02209.71210.71209.21
3712008.02.01 14:00sell1220.02209.71210.71208.96
3722008.02.01 14:00sell1230.02209.71210.71208.71
3732008.02.01 14:00sell1240.02209.71210.71208.46
3742008.02.01 14:00sell1250.02209.71210.71208.21
3752008.02.01 15:32t/p1210.02209.21210.71209.219.3310550.92
3762008.02.01 15:32modify1220.02209.71209.66208.96
3772008.02.01 15:32modify1230.02209.71209.66208.71
3782008.02.01 15:32modify1240.02209.71209.66208.46
3792008.02.01 15:32modify1250.02209.71209.66208.21
3802008.02.01 15:46s/l1220.02209.66209.66208.960.9310551.85
3812008.02.01 15:46s/l1230.02209.66209.66208.710.9310552.78
3822008.02.01 15:46s/l1240.02209.66209.66208.460.9310553.71
3832008.02.01 15:46s/l1250.02209.66209.66208.210.9310554.64
3842008.02.04 01:00buy1260.02210.02209.02210.52
3852008.02.04 01:00buy1270.02210.02209.02210.77
3862008.02.04 01:00buy1280.02210.02209.02211.02
3872008.02.04 01:00buy1290.02210.02209.02211.27
3882008.02.04 01:00buy1300.02210.02209.02211.52
3892008.02.04 07:53t/p1260.02210.52209.02210.529.3410563.98
3902008.02.04 07:53modify1270.02210.02210.07210.77
3912008.02.04 07:53modify1280.02210.02210.07211.02
3922008.02.04 07:53modify1290.02210.02210.07211.27
3932008.02.04 07:53modify1300.02210.02210.07211.52
3942008.02.04 07:59t/p1270.02210.77210.07210.7714.0110577.99
3952008.02.04 07:59modify1280.02210.02210.27211.02
3962008.02.04 07:59modify1290.02210.02210.27211.27
3972008.02.04 07:59modify1300.02210.02210.27211.52
3982008.02.04 08:07t/p1280.02211.02210.27211.0218.6710596.66
3992008.02.04 08:07modify1290.02210.02210.52211.27
4002008.02.04 08:07modify1300.02210.02210.52211.52
4012008.02.04 10:15t/p1290.02211.27210.52211.2723.3410620.00
4022008.02.04 10:15modify1300.02210.02210.77211.52
4032008.02.04 11:12t/p1300.02211.52210.77211.5228.0110648.01
4042008.02.04 16:00sell1310.02210.92211.92210.42
4052008.02.04 16:00sell1320.02210.92211.92210.17
4062008.02.04 16:00sell1330.02210.92211.92209.92
4072008.02.04 16:00sell1340.02210.92211.92209.67
4082008.02.04 16:00sell1350.02210.92211.92209.42
4092008.02.04 23:00close1310.02210.61211.92210.425.7810653.79
4102008.02.04 23:00close1330.02210.61211.92209.925.7810659.57
4112008.02.04 23:00close1350.02210.61211.92209.425.7810665.35
4122008.02.04 23:00close1320.02210.61211.92210.175.7810671.13
4132008.02.04 23:00close1340.02210.61211.92209.675.7810676.91
4142008.02.06 05:00buy1360.02209.45208.45209.95
4152008.02.06 05:00buy1370.02209.45208.45210.20
4162008.02.06 05:00buy1380.02209.45208.45210.45
4172008.02.06 05:00buy1390.02209.45208.45210.70
4182008.02.06 05:00buy1400.02209.45208.45210.95
4192008.02.06 06:00close1360.02208.93208.45209.95-9.7110667.20
4202008.02.06 06:00close1380.02208.93208.45210.45-9.7110657.49
4212008.02.06 06:00close1400.02208.93208.45210.95-9.7110647.78
4222008.02.06 06:00close1370.02208.93208.45210.20-9.7110638.07
4232008.02.06 06:00close1390.02208.93208.45210.70-9.7110628.36
4242008.02.06 06:00sell1410.02208.93209.93208.43
4252008.02.06 06:00sell1420.02208.93209.93208.18
4262008.02.06 06:00sell1430.02208.93209.93207.93
4272008.02.06 06:00sell1440.02208.93209.93207.68
4282008.02.06 06:00sell1450.02208.93209.93207.43
4292008.02.06 07:51t/p1410.02208.43209.93208.439.3310637.69
4302008.02.06 07:51modify1420.02208.93208.88208.18
4312008.02.06 07:51modify1430.02208.93208.88207.93
4322008.02.06 07:51modify1440.02208.93208.88207.68
4332008.02.06 07:51modify1450.02208.93208.88207.43
4342008.02.06 07:53t/p1420.02208.18208.88208.1813.9910651.68
4352008.02.06 07:53modify1430.02208.93208.68207.93
4362008.02.06 07:53modify1440.02208.93208.68207.68
4372008.02.06 07:53modify1450.02208.93208.68207.43
4382008.02.06 08:13t/p1430.02207.93208.68207.9318.6610670.34
4392008.02.06 08:13modify1440.02208.93208.43207.68
4402008.02.06 08:13modify1450.02208.93208.43207.43
4412008.02.06 08:28s/l1440.02208.43208.43207.689.3310679.67
4422008.02.06 08:28s/l1450.02208.43208.43207.439.3310689.00
4432008.02.07 02:00sell1460.02208.38209.38207.88
4442008.02.07 02:00sell1470.02208.38209.38207.63
4452008.02.07 02:00sell1480.02208.38209.38207.38
4462008.02.07 02:00sell1490.02208.38209.38207.13
4472008.02.07 02:00sell1500.02208.38209.38206.88
4482008.02.07 10:19t/p1460.02207.88209.38207.889.3310698.33
4492008.02.07 10:19modify1470.02208.38208.33207.63
4502008.02.07 10:19modify1480.02208.38208.33207.38
4512008.02.07 10:19modify1490.02208.38208.33207.13
4522008.02.07 10:19modify1500.02208.38208.33206.88
4532008.02.07 10:33t/p1470.02207.63208.33207.6314.0010712.33
4542008.02.07 10:33modify1480.02208.38208.13207.38
4552008.02.07 10:33modify1490.02208.38208.13207.13
4562008.02.07 10:33modify1500.02208.38208.13206.88
4572008.02.07 11:16t/p1480.02207.38208.13207.3818.6710731.00
4582008.02.07 11:16modify1490.02208.38207.88207.13
4592008.02.07 11:16modify1500.02208.38207.88206.88
4602008.02.07 11:55s/l1490.02207.88207.88207.139.3310740.33
4612008.02.07 11:55s/l1500.02207.88207.88206.889.3310749.66
4622008.02.08 01:00buy1510.02208.57207.57209.07
4632008.02.08 01:00buy1520.02208.57207.57209.32
4642008.02.08 01:00buy1530.02208.57207.57209.57
4652008.02.08 01:00buy1540.02208.57207.57209.82
4662008.02.08 01:00buy1550.02208.57207.57210.07
4672008.02.08 03:00close1510.02208.64207.57209.071.3110750.97
4682008.02.08 03:00close1530.02208.64207.57209.571.3110752.28
4692008.02.08 03:00close1550.02208.64207.57210.071.3110753.59
4702008.02.08 03:00close1520.02208.64207.57209.321.3110754.90
4712008.02.08 03:00close1540.02208.64207.57209.821.3110756.21
4722008.02.08 03:00sell1560.02208.64209.64208.14
4732008.02.08 03:00sell1570.02208.64209.64207.89
4742008.02.08 03:00sell1580.02208.64209.64207.64
4752008.02.08 03:00sell1590.02208.64209.64207.39
4762008.02.08 03:00sell1600.02208.64209.64207.14
4772008.02.08 08:25s/l1560.02209.64209.64208.14-18.6610737.55
4782008.02.08 08:25s/l1570.02209.64209.64207.89-18.6610718.89
4792008.02.08 08:25s/l1580.02209.64209.64207.64-18.6610700.23
4802008.02.08 08:25s/l1590.02209.64209.64207.39-18.6610681.57
4812008.02.08 08:25s/l1600.02209.64209.64207.14-18.6610662.91
4822008.02.11 01:00buy1610.02209.29208.29209.79
4832008.02.11 01:00buy1620.02209.29208.29210.04
4842008.02.11 01:00buy1630.02209.29208.29210.29
4852008.02.11 01:00buy1640.02209.29208.29210.54
4862008.02.11 01:00buy1650.02209.29208.29210.79
4872008.02.11 07:30s/l1610.02208.29208.29209.79-18.6710644.24
4882008.02.11 07:30s/l1620.02208.29208.29210.04-18.6710625.57
4892008.02.11 07:30s/l1630.02208.29208.29210.29-18.6710606.90
4902008.02.11 07:30s/l1640.02208.29208.29210.54-18.6710588.23
4912008.02.11 07:30s/l1650.02208.29208.29210.79-18.6710569.56
4922008.02.12 01:00buy1660.02208.56207.56209.06
4932008.02.12 01:00buy1670.02208.56207.56209.31
4942008.02.12 01:00buy1680.02208.56207.56209.56
4952008.02.12 01:00buy1690.02208.56207.56209.81
4962008.02.12 01:00buy1700.02208.56207.56210.06
4972008.02.12 07:04t/p1660.02209.06207.56209.069.3310578.89
4982008.02.12 07:04modify1670.02208.56208.61209.31
4992008.02.12 07:04modify1680.02208.56208.61209.56
5002008.02.12 07:04modify1690.02208.56208.61209.81
5012008.02.12 07:04modify1700.02208.56208.61210.06
5022008.02.12 08:38s/l1670.02208.61208.61209.310.9310579.82
5032008.02.12 08:38s/l1680.02208.61208.61209.560.9310580.75
5042008.02.12 08:38s/l1690.02208.61208.61209.810.9310581.68
5052008.02.12 08:38s/l1700.02208.61208.61210.060.9310582.61
5062008.02.12 10:00sell1710.02208.03209.03207.53
5072008.02.12 10:00sell1720.02208.03209.03207.28
5082008.02.12 10:00sell1730.02208.03209.03207.03
5092008.02.12 10:00sell1740.02208.03209.03206.78
5102008.02.12 10:00sell1750.02208.03209.03206.53
5112008.02.12 11:05s/l1710.02209.03209.03207.53-18.6610563.95
5122008.02.12 11:05s/l1720.02209.03209.03207.28-18.6610545.29
5132008.02.12 11:05s/l1730.02209.03209.03207.03-18.6610526.63
5142008.02.12 11:05s/l1740.02209.03209.03206.78-18.6610507.97
5152008.02.12 11:05s/l1750.02209.03209.03206.53-18.6610489.31