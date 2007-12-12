|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2007.12.12 00:00 - 2008.02.13 23:59 (2007.12.12 - 2008.02.14)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|MagicNumber=300; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=3; StopLossMode=false; StopLoss=300; TakeProfitMode=false; TakeProfit=600; TrailingStopMode=false; TrailingStop=30; MaximumRisk=10;
|Bars in test
|1268
|Ticks modelled
|1530
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|6835.00
|Gross profit
|11109.30
|Gross loss
|-4274.30
|Profit factor
|2.60
|Expected payoff
|379.72
|Absolute drawdown
|1201.70
|Maximal drawdown
|4396.50 (33.32%)
|Relative drawdown
|33.32% (4396.50)
|Total trades
|18
|Short positions (won %)
|11 (45.45%)
|Long positions (won %)
|7 (42.86%)
|Profit trades (% of total)
|8 (44.44%)
|Loss trades (% of total)
|10 (55.56%)
|Largest
|profit trade
|3427.84
|loss trade
|-1008.00
|Average
|profit trade
|1388.66
|loss trade
|-427.43
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (7503.90)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-3848.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|7503.90 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-3848.30 (8)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.12.12 12:00
|sell
|1
|1.00
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.12.12 20:00
|close
|1
|1.00
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|-170.00
|9830.00
|3
|2007.12.13 12:00
|sell
|2
|1.00
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.12.19 04:00
|close
|2
|1.00
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|2649.60
|12479.60
|5
|2007.12.19 08:00
|sell
|3
|1.20
|1.4398
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.12.19 16:00
|close
|3
|1.20
|1.4396
|0.0000
|0.0000
|24.00
|12503.60
|7
|2007.12.21 08:00
|sell
|4
|1.30
|1.4392
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.12.21 16:00
|close
|4
|1.30
|1.4381
|0.0000
|0.0000
|143.00
|12646.60
|9
|2007.12.21 20:00
|sell
|5
|1.30
|1.4352
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.12.24 00:00
|close
|5
|1.30
|1.4372
|0.0000
|0.0000
|-256.88
|12389.72
|11
|2007.12.31 16:00
|buy
|6
|1.20
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.12.31 20:00
|close
|6
|1.20
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-1008.00
|11381.72
|13
|2008.01.02 12:00
|sell
|7
|1.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|14
|2008.01.02 20:00
|close
|7
|1.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|-638.00
|10743.72
|15
|2008.01.04 08:00
|buy
|8
|1.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|16
|2008.01.07 04:00
|close
|8
|1.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|-161.70
|10582.02
|17
|2008.01.07 16:00
|sell
|9
|1.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|18
|2008.01.09 04:00
|close
|9
|1.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-16.72
|10565.30
|19
|2008.01.09 12:00
|buy
|10
|1.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|20
|2008.01.09 16:00
|close
|10
|1.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-330.00
|10235.30
|21
|2008.01.10 08:00
|sell
|11
|1.00
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|22
|2008.01.10 16:00
|close
|11
|1.00
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|-660.00
|9575.30
|23
|2008.01.15 12:00
|buy
|12
|1.00
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|24
|2008.01.16 00:00
|close
|12
|1.00
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|-777.00
|8798.30
|25
|2008.01.16 08:00
|sell
|13
|0.90
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|26
|2008.01.22 20:00
|close
|13
|0.90
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|1902.96
|10701.26
|27
|2008.01.23 16:00
|buy
|14
|1.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|28
|2008.01.28 08:00
|close
|14
|1.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|1083.50
|11784.76
|29
|2008.01.28 12:00
|buy
|15
|1.20
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|30
|2008.02.01 20:00
|close
|15
|1.20
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|1089.60
|12874.36
|31
|2008.02.04 12:00
|sell
|16
|1.30
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|32
|2008.02.11 12:00
|close
|16
|1.30
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|3427.84
|16302.20
|33
|2008.02.11 16:00
|sell
|17
|1.60
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|34
|2008.02.11 20:00
|close
|17
|1.60
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|-256.00
|16046.20
|35
|2008.02.12 00:00
|buy
|18
|1.60
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|36
|2008.02.13 23:59
|close at stop
|18
|1.60
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|788.80
|16835.00