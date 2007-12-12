Strategy Tester Report
Clahn04&DvarrinEA_mod2
WHC-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2007.12.12 00:00 - 2008.02.13 23:59 (2007.12.12 - 2008.02.14)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersMagicNumber=300; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=3; StopLossMode=false; StopLoss=300; TakeProfitMode=false; TakeProfit=600; TrailingStopMode=false; TrailingStop=30; MaximumRisk=10;
Bars in test1268Ticks modelled1530Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit6835.00Gross profit11109.30Gross loss-4274.30
Profit factor2.60Expected payoff379.72
Absolute drawdown1201.70Maximal drawdown4396.50 (33.32%)Relative drawdown33.32% (4396.50)
Total trades18Short positions (won %)11 (45.45%)Long positions (won %)7 (42.86%)
Profit trades (% of total)8 (44.44%)Loss trades (% of total)10 (55.56%)
Largestprofit trade3427.84loss trade-1008.00
Averageprofit trade1388.66loss trade-427.43
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (7503.90)consecutive losses (loss in money)8 (-3848.30)
Maximalconsecutive profit (count of wins)7503.90 (4)consecutive loss (count of losses)-3848.30 (8)
Averageconsecutive wins3consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.12.12 12:00sell11.001.46950.00000.0000
22007.12.12 20:00close11.001.47120.00000.0000-170.009830.00
32007.12.13 12:00sell21.001.46850.00000.0000
42007.12.19 04:00close21.001.44210.00000.00002649.6012479.60
52007.12.19 08:00sell31.201.43980.00000.0000
62007.12.19 16:00close31.201.43960.00000.000024.0012503.60
72007.12.21 08:00sell41.301.43920.00000.0000
82007.12.21 16:00close41.301.43810.00000.0000143.0012646.60
92007.12.21 20:00sell51.301.43520.00000.0000
102007.12.24 00:00close51.301.43720.00000.0000-256.8812389.72
112007.12.31 16:00buy61.201.46850.00000.0000
122007.12.31 20:00close61.201.46010.00000.0000-1008.0011381.72
132008.01.02 12:00sell71.101.46770.00000.0000
142008.01.02 20:00close71.101.47350.00000.0000-638.0010743.72
152008.01.04 08:00buy81.101.47250.00000.0000
162008.01.07 04:00close81.101.47110.00000.0000-161.7010582.02
172008.01.07 16:00sell91.101.47180.00000.0000
182008.01.09 04:00close91.101.47200.00000.0000-16.7210565.30
192008.01.09 12:00buy101.101.47100.00000.0000
202008.01.09 16:00close101.101.46800.00000.0000-330.0010235.30
212008.01.10 08:00sell111.001.46730.00000.0000
222008.01.10 16:00close111.001.47390.00000.0000-660.009575.30
232008.01.15 12:00buy121.001.48530.00000.0000
242008.01.16 00:00close121.001.47760.00000.0000-777.008798.30
252008.01.16 08:00sell130.901.48290.00000.0000
262008.01.22 20:00close130.901.46190.00000.00001902.9610701.26
272008.01.23 16:00buy141.101.45730.00000.0000
282008.01.28 08:00close141.101.46750.00000.00001083.5011784.76
292008.01.28 12:00buy151.201.47180.00000.0000
302008.02.01 20:00close151.201.48130.00000.00001089.6012874.36
312008.02.04 12:00sell161.301.48170.00000.0000
322008.02.11 12:00close161.301.45550.00000.00003427.8416302.20
332008.02.11 16:00sell171.601.45030.00000.0000
342008.02.11 20:00close171.601.45190.00000.0000-256.0016046.20
352008.02.12 00:00buy181.601.45200.00000.0000
362008.02.13 23:59close at stop181.601.45700.00000.0000788.8016835.00