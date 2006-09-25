Strategy Tester Report
aa_rangev.0.01
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2002.01.01 00:00 - 2008.02.07 20:00 (2002.01.01 - 2008.02.08)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test10528Ticks modelled11688907Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors88
Initial deposit10000.00
Total net profit-6081.30Gross profit18402.00Gross loss-24483.30
Profit factor0.75Expected payoff-17.47
Absolute drawdown7273.65Maximal drawdown7607.25 (73.62%)Relative drawdown73.62% (7607.25)
Total trades348Short positions (won %)171 (26.32%)Long positions (won %)177 (32.77%)
Profit trades (% of total)103 (29.60%)Loss trades (% of total)245 (70.40%)
Largestprofit trade385.00loss trade-190.00
Averageprofit trade178.66loss trade-99.93
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (365.45)consecutive losses (loss in money)10 (-1010.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)385.00 (1)consecutive loss (count of losses)-1135.00 (8)
Averageconsecutive wins1consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12002.03.25 00:00buy stop10.500.87900.87730.8825
22002.03.25 00:00sell limit20.500.87900.88070.8755
32002.03.26 00:00delete10.500.87900.87730.8825
42002.03.26 00:00delete20.500.87900.88070.8755
52002.03.27 00:00buy limit30.500.87650.87490.8798
62002.03.27 00:00sell stop40.500.87650.87810.8732
72002.03.27 00:03sell40.500.87650.87810.8732
82002.03.27 00:15buy30.500.87650.87490.8798
92002.03.27 12:22s/l30.500.87490.87490.8798-80.009920.00
102002.03.27 16:48t/p40.500.87320.87810.8732165.0010085.00
112002.03.28 00:00buy stop50.500.87470.87320.8778
122002.03.28 00:00sell limit60.500.87470.87620.8716
132002.03.28 07:23buy50.500.87470.87320.8778
142002.03.28 08:00s/l50.500.87320.87320.8778-75.0010010.00
152002.03.29 00:00delete60.500.87470.87620.8716
162002.03.29 00:00buy stop70.500.87220.87080.8751
172002.03.29 00:00sell limit80.500.87220.87360.8693
182002.03.29 00:57buy70.500.87220.87080.8751
192002.03.29 02:21s/l70.500.87080.87080.8751-70.009940.00
202002.03.29 05:25sell80.500.87220.87360.8693
212002.04.01 02:58s/l80.500.87360.87360.8693-73.109866.90
222002.04.02 00:00buy limit90.500.87690.87540.8799
232002.04.02 00:00sell stop100.500.87690.87840.8739
242002.04.03 00:00delete90.500.87690.87540.8799
252002.04.03 00:00delete100.500.87690.87840.8739
262002.04.04 00:00buy limit110.500.88030.87890.8832
272002.04.04 00:00sell stop120.500.88030.88170.8774
282002.04.04 01:41sell120.500.88030.88170.8774
292002.04.04 01:56buy110.500.88030.87890.8832
302002.04.04 03:13s/l120.500.88170.88170.8774-70.009796.90
312002.04.04 13:44t/p110.500.88320.87890.8832145.009941.90
322002.04.05 00:00buy stop130.500.88120.87970.8842
332002.04.05 00:00sell limit140.500.88120.88270.8782
342002.04.05 15:12buy130.500.88120.87970.8842
352002.04.05 15:15s/l130.500.87970.87970.8842-75.009866.90
362002.04.05 16:31sell140.500.88120.88270.8782
372002.04.08 03:43t/p140.500.87820.88270.8782146.9010013.80
382006.09.19 00:00buy limit150.501.26711.26531.2708
392006.09.19 00:00sell stop160.501.26711.26891.2634
402006.09.19 10:04sell160.501.26711.26891.2634
412006.09.19 10:10buy150.501.26711.26531.2708
422006.09.19 11:47s/l150.501.26531.26531.2708-90.009923.80
432006.09.19 14:31s/l160.501.26891.26891.2634-90.009833.80
442006.09.20 00:00buy stop170.501.26881.26691.2727
452006.09.20 00:00sell limit180.501.26881.27071.2649
462006.09.20 06:35buy170.501.26881.26691.2727
472006.09.20 06:36sell180.501.26881.27071.2649
482006.09.20 07:42s/l170.501.26691.26691.2727-95.009738.80
492006.09.20 17:06s/l180.501.27071.27071.2649-95.009643.80
502006.09.21 00:00buy stop190.501.26971.26791.2734
512006.09.21 00:00sell limit200.501.26971.27151.2660
522006.09.21 00:10buy190.501.26971.26791.2734
532006.09.21 02:13sell200.501.26971.27151.2660
542006.09.21 02:48s/l200.501.27151.27151.2660-90.009553.80
552006.09.21 12:33t/p190.501.27341.26791.2734185.009738.80
562006.09.22 00:00buy limit210.501.27401.27211.2778
572006.09.22 00:00sell stop220.501.27401.27591.2702
582006.09.25 00:00delete210.501.27401.27211.2778
592006.09.25 00:00delete220.501.27401.27591.2702
602006.09.25 00:00buy stop230.501.28031.27841.2842
612006.09.25 00:00sell limit240.501.28031.28221.2764
622006.09.25 04:10buy230.501.28031.27841.2842
632006.09.25 04:52sell240.501.28031.28221.2764
642006.09.25 09:55s/l230.501.27841.27841.2842-95.009643.80
652006.09.25 12:45t/p240.501.27641.28221.2764195.009838.80
662006.09.26 00:00buy stop250.501.27751.27551.2815
672006.09.26 00:00sell limit260.501.27751.27951.2735
682006.09.27 00:00delete250.501.27751.27551.2815
692006.09.27 00:00delete260.501.27751.27951.2735
702006.09.27 00:00buy stop270.501.27121.26921.2753
712006.09.27 00:00sell limit280.501.27121.27321.2671
722006.09.27 14:30buy270.501.27121.26921.2753
732006.09.27 14:31sell280.501.27121.27321.2671
742006.09.27 14:37s/l270.501.26921.26921.2753-100.009738.80
752006.09.28 00:00close280.501.27011.27321.267145.709784.50
762006.09.28 00:00buy limit290.501.26941.26751.2732
772006.09.28 00:00sell stop300.501.26941.27131.2656
782006.09.28 14:36sell300.501.26941.27131.2656
792006.09.28 14:36buy290.501.26941.26751.2732
802006.09.28 20:47s/l300.501.27131.27131.2656-95.009689.50
812006.09.29 00:00close290.501.26951.26751.27325.459694.95
822006.09.29 00:00buy stop310.501.27051.26871.2742
832006.09.29 00:00sell limit320.501.27051.27231.2668
842006.09.29 00:21buy310.501.27051.26871.2742
852006.09.29 01:00sell320.501.27051.27231.2668
862006.09.29 08:35s/l310.501.26871.26871.2742-90.009604.95
872006.09.29 09:31t/p320.501.26681.27231.2668185.009789.95
882006.10.02 00:00buy limit330.501.26761.26581.2712
892006.10.02 00:00sell stop340.501.26761.26941.2640
902006.10.02 00:37sell340.501.26761.26941.2640
912006.10.02 00:57buy330.501.26761.26581.2712
922006.10.02 11:44s/l340.501.26941.26941.2640-90.009699.95
932006.10.02 15:22t/p330.501.27121.26581.2712180.009879.95
942006.10.03 00:00buy limit350.501.27101.26911.2748
952006.10.03 00:00sell stop360.501.27101.27291.2672
962006.10.04 00:00delete350.501.27101.26911.2748
972006.10.04 00:00delete360.501.27101.27291.2672
982006.10.04 00:00buy stop370.501.27421.27241.2779
992006.10.04 00:00sell limit380.501.27421.27601.2705
1002006.10.05 00:00delete370.501.27421.27241.2779
1012006.10.05 00:00delete380.501.27421.27601.2705
1022006.10.05 00:00buy limit390.501.27031.26851.2740
1032006.10.05 00:00sell stop400.501.27031.27211.2666
1042006.10.05 01:11sell400.501.27031.27211.2666
1052006.10.05 02:30buy390.501.27031.26851.2740
1062006.10.05 14:05s/l400.501.27211.27211.2666-90.009789.95
1072006.10.05 14:59s/l390.501.26851.26851.2740-90.009699.95
1082006.10.09 00:00buy stop410.501.26441.26251.2682
1092006.10.09 00:00sell limit420.501.26441.26631.2606
1102006.10.10 00:00delete410.501.26441.26251.2682
1112006.10.10 00:00delete420.501.26441.26631.2606
1122006.10.10 00:00buy stop430.501.25981.25801.2634
1132006.10.10 00:00sell limit440.501.25981.26161.2562
1142006.10.10 00:02buy430.501.25981.25801.2634
1152006.10.10 00:02sell440.501.25981.26161.2562
1162006.10.10 05:03s/l430.501.25801.25801.2634-90.009609.95
1172006.10.10 10:34t/p440.501.25621.26161.2562180.009789.95
1182006.10.13 00:00buy limit450.501.25401.25231.2575
1192006.10.13 00:00sell stop460.501.25401.25571.2505
1202006.10.13 14:31sell460.501.25401.25571.2505
1212006.10.13 14:32buy450.501.25401.25231.2575
1222006.10.13 14:37s/l450.501.25231.25231.2575-85.009704.95
1232006.10.13 16:03t/p460.501.25051.25571.2505175.009879.95
1242006.10.16 00:00buy stop470.501.25301.25131.2565
1252006.10.16 00:00sell limit480.501.25301.25471.2495
1262006.10.16 14:40buy470.501.25301.25131.2565
1272006.10.16 14:42sell480.501.25301.25471.2495
1282006.10.16 17:00s/l470.501.25131.25131.2565-85.009794.95
1292006.10.17 00:00close480.501.25351.25471.2495-28.109766.85
1302006.10.17 00:00buy limit490.501.25131.24971.2546
1312006.10.17 00:00sell stop500.501.25131.25291.2480
1322006.10.17 14:30sell500.501.25131.25291.2480
1332006.10.17 14:30buy490.501.25131.24971.2546
1342006.10.17 14:32s/l500.501.25291.25291.2480-80.009686.85
1352006.10.17 15:20t/p490.501.25461.24971.2546165.009851.85
1362006.10.18 00:00buy limit510.501.25361.25201.2569
1372006.10.18 11:19buy510.501.25361.25201.2569
1382006.10.18 14:50s/l510.501.25201.25201.2569-80.009771.85
1392006.10.20 00:00buy limit520.501.25871.25701.2622
1402006.10.20 00:00sell stop530.501.25871.26041.2552
1412006.10.23 00:00delete520.501.25871.25701.2622
1422006.10.23 00:00delete530.501.25871.26041.2552
1432006.10.23 00:00sell limit540.501.26181.26341.2585
1442006.10.23 01:50sell540.501.26181.26341.2585
1452006.10.23 09:07t/p540.501.25851.26341.2585165.009936.85
1462006.10.24 00:00buy stop550.501.25781.25611.2612
1472006.10.24 00:00sell limit560.501.25781.25951.2544
1482006.10.25 00:00delete550.501.25781.25611.2612
1492006.10.25 00:00delete560.501.25781.25951.2544
1502006.10.25 00:00buy limit570.501.25501.25331.2584
1512006.10.25 00:00sell stop580.501.25501.25671.2516
1522006.10.26 00:00delete570.501.25501.25331.2584
1532006.10.26 00:00delete580.501.25501.25671.2516
1542006.10.26 00:00buy limit590.501.25871.25701.2621
1552006.10.26 00:00sell stop600.501.25871.26041.2553
1562006.10.27 00:00delete590.501.25871.25701.2621
1572006.10.27 00:00delete600.501.25871.26041.2553
1582006.10.27 00:00buy limit610.501.26531.26371.2685
1592006.10.27 00:00sell stop620.501.26531.26691.2621
1602006.10.30 00:00delete610.501.26531.26371.2685
1612006.10.30 00:00delete620.501.26531.26691.2621
1622006.10.30 00:00buy limit630.501.27061.26891.2741
1632006.10.30 00:00sell stop640.501.27061.27231.2671
1642006.10.30 14:31sell640.501.27061.27231.2671
1652006.10.30 14:31buy630.501.27061.26891.2741
1662006.10.30 15:08s/l640.501.27231.27231.2671-85.009851.85
1672006.10.31 00:00close630.501.27161.26891.274150.459902.30
1682006.10.31 00:00buy limit650.501.27161.27001.2748
1692006.10.31 00:49buy650.501.27161.27001.2748
1702006.10.31 08:25s/l650.501.27001.27001.2748-80.009822.30
1712006.11.01 00:00buy limit660.501.27301.27131.2764
1722006.11.01 00:00sell stop670.501.27301.27471.2696
1732006.11.02 00:00delete660.501.27301.27131.2764
1742006.11.02 00:00delete670.501.27301.27471.2696
1752006.11.02 00:00buy stop680.501.27701.27531.2805
1762006.11.02 00:00sell limit690.501.27701.27871.2735
1772006.11.02 11:36buy680.501.27701.27531.2805
1782006.11.02 12:39sell690.501.27701.27871.2735
1792006.11.03 00:00close680.501.27771.27531.280535.459857.75
1802006.11.03 00:00close690.501.27791.27871.2735-48.109809.65
1812006.11.03 00:00buy limit700.501.27611.27451.2794
1822006.11.03 00:00sell stop710.501.27611.27771.2728
1832006.11.03 14:11buy700.501.27611.27451.2794
1842006.11.03 14:11sell710.501.27611.27771.2728
1852006.11.03 14:31s/l700.501.27451.27451.2794-80.009729.65
1862006.11.03 14:31t/p710.501.27281.27771.2728165.009894.65
1872006.11.06 00:00buy stop720.501.27371.27201.2772
1882006.11.06 00:00sell limit730.501.27371.27541.2702
1892006.11.07 00:00delete720.501.27371.27201.2772
1902006.11.07 00:00delete730.501.27371.27541.2702
1912006.11.07 00:00buy limit740.501.27111.26941.2746
1922006.11.07 00:00sell stop750.501.27111.27281.2676
1932006.11.08 00:00delete740.501.27111.26941.2746
1942006.11.08 00:00delete750.501.27111.27281.2676
1952006.11.08 00:00buy limit760.501.27701.27521.2806
1962006.11.08 00:00sell stop770.501.27701.27881.2734
1972006.11.08 04:02sell770.501.27701.27881.2734
1982006.11.08 08:16buy760.501.27701.27521.2806
1992006.11.08 09:58s/l770.501.27881.27881.2734-90.009804.65
2002006.11.08 10:28t/p760.501.28061.27521.2806180.009984.65
2012006.11.13 00:00buy stop780.501.28641.28461.2900
2022006.11.13 00:00sell limit790.501.28641.28821.2828
2032006.11.13 01:44buy780.501.28641.28461.2900
2042006.11.13 01:45sell790.501.28641.28821.2828
2052006.11.13 10:36s/l780.501.28461.28461.2900-90.009894.65
2062006.11.13 15:19t/p790.501.28281.28821.2828180.0010074.65
2072006.11.14 00:00buy stop800.501.28371.28191.2874
2082006.11.14 00:00sell limit810.501.28371.28551.2800
2092006.11.14 09:43buy800.501.28371.28191.2874
2102006.11.14 09:48sell810.501.28371.28551.2800
2112006.11.14 12:00s/l800.501.28191.28191.2874-90.009984.65
2122006.11.14 14:32s/l810.501.28551.28551.2800-90.009894.65
2132006.11.15 00:00buy stop820.501.28291.28111.2866
2142006.11.15 00:00sell limit830.501.28291.28471.2792
2152006.11.15 08:31buy820.501.28291.28111.2866
2162006.11.15 09:11sell830.501.28291.28471.2792
2172006.11.15 10:36s/l820.501.28111.28111.2866-90.009804.65
2182006.11.15 11:38t/p830.501.27921.28471.2792185.009989.65
2192006.11.16 00:00buy limit840.501.28031.27851.2839
2202006.11.16 00:00sell stop850.501.28031.28211.2767
2212006.11.16 10:33sell850.501.28031.28211.2767
2222006.11.16 10:34buy840.501.28031.27851.2839
2232006.11.16 14:30s/l850.501.28211.28211.2767-90.009899.65
2242006.11.16 14:30t/p840.501.28391.27851.2839180.0010079.65
2252006.11.17 00:00buy stop860.501.28121.27951.2847
2262006.11.17 00:00sell limit870.501.28121.28291.2777
2272006.11.17 16:01buy860.501.28121.27951.2847
2282006.11.17 16:01sell870.501.28121.28291.2777
2292006.11.17 16:05s/l870.501.28291.28291.2777-85.009994.65
2302006.11.20 00:00close860.501.28251.27951.284765.4510060.10
2312006.11.20 00:00buy limit880.501.28031.27851.2840
2322006.11.20 00:00sell stop890.501.28031.28211.2766
2332006.11.21 00:00delete880.501.28031.27851.2840
2342006.11.21 00:00delete890.501.28031.28211.2766
2352006.11.21 00:00buy stop900.501.28281.28111.2863
2362006.11.21 00:00sell limit910.501.28281.28451.2793
2372006.11.21 01:14buy900.501.28281.28111.2863
2382006.11.21 01:14sell910.501.28281.28451.2793
2392006.11.21 05:41s/l900.501.28111.28111.2863-85.009975.10
2402006.11.21 20:26s/l910.501.28451.28451.2793-85.009890.10
2412006.11.22 00:00buy limit920.501.28251.28081.2860
2422006.11.22 00:00sell stop930.501.28251.28421.2790
2432006.11.23 00:00delete920.501.28251.28081.2860
2442006.11.23 00:00delete930.501.28251.28421.2790
2452006.11.23 00:00buy limit940.501.28981.28801.2935
2462006.11.23 00:00sell stop950.501.28981.29161.2861
2472006.11.24 00:00delete940.501.28981.28801.2935
2482006.11.24 00:00delete950.501.28981.29161.2861
2492006.11.24 00:00buy limit960.501.29511.29341.2986
2502006.11.24 00:00buy960.501.29511.29341.2986
2512006.11.24 09:25t/p960.501.29861.29341.2986175.0010065.10
2522006.11.29 00:00buy limit970.501.31641.31441.3204
2532006.11.29 00:00sell stop980.501.31641.31841.3124
2542006.11.29 09:24sell980.501.31641.31841.3124
2552006.11.29 10:12buy970.501.31641.31441.3204
2562006.11.29 14:30s/l970.501.31441.31441.3204-100.009965.10
2572006.11.30 00:00close980.501.31531.31841.312445.7010010.80
2582006.11.30 00:00buy stop990.501.31741.31551.3213
2592006.11.30 00:00sell limit1000.501.31741.31931.3135
2602006.11.30 03:15buy990.501.31741.31551.3213
2612006.11.30 06:09sell1000.501.31741.31931.3135
2622006.11.30 08:22s/l1000.501.31931.31931.3135-95.009915.80
2632006.11.30 15:57t/p990.501.32131.31551.3213195.0010110.80
2642006.12.01 00:00buy limit1010.501.32071.31871.3248
2652006.12.01 00:00sell stop1020.501.32071.32271.3166
2662006.12.04 00:00delete1010.501.32071.31871.3248
2672006.12.04 00:00delete1020.501.32071.32271.3166
2682006.12.04 00:00buy limit1030.501.32841.32631.3327
2692006.12.04 00:00sell stop1040.501.32841.33051.3241
2702006.12.04 09:23sell1040.501.32841.33051.3241
2712006.12.04 09:28buy1030.501.32841.32631.3327
2722006.12.04 09:43s/l1040.501.33051.33051.3241-105.0010005.80
2732006.12.04 17:05t/p1030.501.33271.32631.3327215.0010220.80
2742006.12.05 00:00buy limit1050.501.33221.33011.3365
2752006.12.05 00:00sell stop1060.501.33221.33431.3279
2762006.12.05 02:31sell1060.501.33221.33431.3279
2772006.12.05 04:19buy1050.501.33221.33011.3365
2782006.12.05 10:34s/l1050.501.33011.33011.3365-105.0010115.80
2792006.12.05 14:28s/l1060.501.33431.33431.3279-105.0010010.80
2802006.12.06 00:00buy stop1070.501.33241.33021.3368
2812006.12.06 00:00sell limit1080.501.33241.33461.3280
2822006.12.06 02:38buy1070.501.33241.33021.3368
2832006.12.06 05:26sell1080.501.33241.33461.3280
2842006.12.06 09:17s/l1070.501.33021.33021.3368-110.009900.80
2852006.12.06 10:18t/p1080.501.32801.33461.3280220.0010120.80
2862006.12.07 00:00buy stop1090.501.32971.32751.3342
2872006.12.07 00:00sell limit1100.501.32971.33191.3252
2882006.12.07 02:03buy1090.501.32971.32751.3342
2892006.12.07 05:57sell1100.501.32971.33191.3252
2902006.12.07 08:27s/l1100.501.33191.33191.3252-110.0010010.80
2912006.12.07 15:02s/l1090.501.32751.32751.3342-110.009900.80
2922006.12.08 00:00buy stop1110.501.32991.32781.3342
2932006.12.08 00:00sell limit1120.501.32991.33201.3256
2942006.12.08 14:45buy1110.501.32991.32781.3342
2952006.12.08 14:45sell1120.501.32991.33201.3256
2962006.12.08 14:45s/l1120.501.33201.33201.3256-105.009795.80
2972006.12.08 14:53t/p1110.501.33421.32781.3342215.0010010.80
2982006.12.11 00:00buy stop1130.501.32771.32531.3325
2992006.12.11 00:00sell limit1140.501.32771.33011.3229
3002006.12.12 00:00delete1130.501.32771.32531.3325
3012006.12.12 00:00delete1140.501.32771.33011.3229
3022006.12.12 00:00buy limit1150.501.31951.31701.3246
3032006.12.12 00:00sell stop1160.501.31951.32201.3144
3042006.12.13 00:00delete1150.501.31951.31701.3246
3052006.12.13 00:00delete1160.501.31951.32201.3144
3062006.12.13 00:00buy limit1170.501.32511.32271.3300
3072006.12.13 00:00sell stop1180.501.32511.32751.3202
3082006.12.13 10:06sell1180.501.32511.32751.3202
3092006.12.13 11:38s/l1180.501.32751.32751.3202-120.009890.80
3102006.12.13 14:30buy1170.501.32511.32271.3300
3112006.12.13 14:34s/l1170.501.32271.32271.3300-120.009770.80
3122006.12.14 00:00buy stop1190.501.32391.32141.3290
3132006.12.14 00:00sell limit1200.501.32391.32641.3188
3142006.12.14 09:01buy1190.501.32391.32141.3290
3152006.12.14 09:02sell1200.501.32391.32641.3188
3162006.12.14 12:07s/l1190.501.32141.32141.3290-125.009645.80
3172006.12.14 12:48t/p1200.501.31881.32641.3188255.009900.80
3182006.12.15 00:00buy stop1210.501.31971.31731.3246
3192006.12.15 00:00sell limit1220.501.31971.32211.3148
3202006.12.18 00:00delete1210.501.31971.31731.3246
3212006.12.18 00:00delete1220.501.31971.32211.3148
3222006.12.18 00:00buy stop1230.501.31231.30981.3174
3232006.12.18 00:00sell limit1240.501.31231.31481.3072
3242006.12.19 00:00delete1230.501.31231.30981.3174
3252006.12.19 00:00delete1240.501.31231.31481.3072
3262006.12.19 00:00buy limit1250.501.30841.30591.3134
3272006.12.19 00:00sell stop1260.501.30841.31091.3034
3282006.12.19 05:43sell1260.501.30841.31091.3034
3292006.12.19 06:55buy1250.501.30841.30591.3134
3302006.12.19 08:37s/l1260.501.31091.31091.3034-125.009775.80
3312006.12.19 09:09t/p1250.501.31341.30591.3134250.0010025.80
3322006.12.20 00:00buy limit1270.501.31491.31231.3201
3332006.12.20 00:00sell stop1280.501.31491.31751.3097
3342006.12.21 15:33buy1270.501.31491.31231.3201
3352006.12.21 15:33sell1280.501.31491.31751.3097
3362006.12.21 17:44s/l1280.501.31751.31751.3097-130.009895.80
3372006.12.22 00:00close1270.501.31791.31231.3201150.4510046.25
3382006.12.22 00:00buy limit1290.501.31771.31531.3225
3392006.12.22 00:00sell stop1300.501.31771.32011.3129
3402006.12.22 00:06sell1300.501.31771.32011.3129
3412006.12.22 07:58s/l1300.501.32011.32011.3129-120.009926.25
3422006.12.22 15:25buy1290.501.31771.31531.3225
3432006.12.22 16:24s/l1290.501.31531.31531.3225-120.009806.25
3442006.12.26 00:00buy stop1310.501.31601.31361.3209
3452006.12.26 00:00sell limit1320.501.31601.31841.3111
3462006.12.27 00:00delete1310.501.31601.31361.3209
3472006.12.27 00:00delete1320.501.31601.31841.3111
3482006.12.27 00:00buy stop1330.501.31151.30911.3163
3492006.12.27 00:00sell limit1340.501.31151.31391.3067
3502006.12.27 01:55buy1330.501.31151.30911.3163
3512006.12.27 01:58sell1340.501.31151.31391.3067
3522006.12.27 06:47s/l1340.501.31391.31391.3067-120.009686.25
3532006.12.27 07:35t/p1330.501.31631.30911.3163240.009926.25
3542006.12.28 00:00buy stop1350.501.31361.31121.3184
3552006.12.28 00:00sell limit1360.501.31361.31601.3088
3562006.12.28 10:03buy1350.501.31361.31121.3184
3572006.12.28 10:03sell1360.501.31361.31601.3088
3582006.12.28 13:14s/l1360.501.31601.31601.3088-120.009806.25
3592006.12.28 14:27t/p1350.501.31841.31121.3184240.0010046.25
3602006.12.29 00:00buy stop1370.501.31531.31281.3203
3612006.12.29 00:00sell limit1380.501.31531.31781.3103
3622006.12.29 03:56buy1370.501.31531.31281.3203
3632006.12.29 04:45sell1380.501.31531.31781.3103
3642006.12.29 07:55s/l1380.501.31781.31781.3103-125.009921.25
3652006.12.29 17:31t/p1370.501.32031.31281.3203250.0010171.25
3662007.01.02 00:00buy limit1390.501.31721.31491.3218
3672007.01.02 00:00sell stop1400.501.31721.31951.3126
3682007.01.03 00:00delete1390.501.31721.31491.3218
3692007.01.03 00:00delete1400.501.31721.31951.3126
3702007.01.03 00:00buy limit1410.501.32641.32431.3307
3712007.01.03 00:00sell stop1420.501.32641.32851.3221
3722007.01.03 10:19sell1420.501.32641.32851.3221
3732007.01.03 10:19buy1410.501.32641.32431.3307
3742007.01.03 11:14s/l1410.501.32431.32431.3307-105.0010066.25
3752007.01.03 11:24t/p1420.501.32211.32851.3221215.0010281.25
3762007.01.04 00:00buy stop1430.501.32181.31951.3264
3772007.01.04 00:00sell limit1440.501.32181.32411.3172
3782007.01.05 00:00delete1430.501.32181.31951.3264
3792007.01.05 00:00delete1440.501.32181.32411.3172
3802007.01.05 00:00buy stop1450.501.31281.31051.3174
3812007.01.05 00:00sell limit1460.501.31281.31511.3082
3822007.01.08 00:00delete1450.501.31281.31051.3174
3832007.01.08 00:00delete1460.501.31281.31511.3082
3842007.01.08 00:00buy stop1470.501.30431.30201.3089
3852007.01.08 00:00sell limit1480.501.30431.30661.2997
3862007.01.09 00:00delete1470.501.30431.30201.3089
3872007.01.09 00:00delete1480.501.30431.30661.2997
3882007.01.09 00:00buy limit1490.501.30031.29811.3047
3892007.01.09 00:00sell stop1500.501.30031.30251.2959
3902007.01.09 15:05sell1500.501.30031.30251.2959
3912007.01.09 15:06buy1490.501.30031.29811.3047
3922007.01.10 00:00close1490.501.29931.29811.3047-49.5510231.70
3932007.01.10 00:00close1500.501.29951.30251.295936.9010268.60
3942007.01.10 00:00buy stop1510.501.30191.29971.3063
3952007.01.10 00:00sell limit1520.501.30191.30411.2975
3962007.01.12 00:00delete1510.501.30191.29971.3063
3972007.01.12 00:00delete1520.501.30191.30411.2975
3982007.01.12 00:00buy stop1530.501.29481.29261.2992
3992007.01.12 00:00sell limit1540.501.29481.29701.2904
4002007.01.15 00:00delete1530.501.29481.29261.2992
4012007.01.15 00:00delete1540.501.29481.29701.2904
4022007.01.15 00:00buy limit1550.501.29051.28831.2949
4032007.01.15 00:00sell stop1560.501.29051.29271.2861
4042007.01.16 00:00delete1550.501.29051.28831.2949
4052007.01.16 00:00delete1560.501.29051.29271.2861
4062007.01.16 00:00sell limit1570.501.29361.29571.2894
4072007.01.16 00:01sell1570.501.29361.29571.2894
4082007.01.16 08:06s/l1570.501.29571.29571.2894-105.0010163.60
4092007.01.17 00:00buy stop1580.501.29481.29271.2991
4102007.01.17 00:00sell limit1590.501.29481.29691.2905
4112007.01.17 16:32buy1580.501.29481.29271.2991
4122007.01.17 16:32sell1590.501.29481.29691.2905
4132007.01.17 20:27s/l1580.501.29271.29271.2991-105.0010058.60
4142007.01.18 00:00close1590.501.29411.29691.290525.7010084.30
4152007.01.18 00:00buy limit1600.501.29231.29021.2965
4162007.01.18 00:00sell stop1610.501.29231.29441.2881
4172007.01.18 13:08sell1610.501.29231.29441.2881
4182007.01.18 13:09buy1600.501.29231.29021.2965
4192007.01.18 14:30s/l1600.501.29021.29021.2965-105.009979.30
4202007.01.18 15:22s/l1610.501.29441.29441.2881-105.009874.30
4212007.01.19 00:00buy limit1620.501.29361.29161.2977
4222007.01.19 00:00sell stop1630.501.29361.29561.2895
4232007.01.19 15:07buy1620.501.29361.29161.2977
4242007.01.19 15:07sell1630.501.29361.29561.2895
4252007.01.19 16:28s/l1620.501.29161.29161.2977-100.009774.30
4262007.01.19 17:27s/l1630.501.29561.29561.2895-100.009674.30
4272007.01.22 00:00buy limit1640.501.29561.29351.2998
4282007.01.22 00:00buy1640.501.29561.29351.2998
4292007.01.22 13:34s/l1640.501.29351.29351.2998-105.009569.30
4302007.01.23 00:00buy stop1650.501.29501.29301.2991
4312007.01.23 00:00sell limit1660.501.29501.29701.2909
4322007.01.23 00:30buy1650.501.29501.29301.2991
4332007.01.23 00:31sell1660.501.29501.29701.2909
4342007.01.23 03:58s/l1650.501.29301.29301.2991-100.009469.30
4352007.01.23 08:35s/l1660.501.29701.29701.2909-100.009369.30
4362007.01.24 00:00buy limit1670.501.29861.29661.3026
4372007.01.24 00:00sell stop1680.501.29861.30061.2946
4382007.01.24 09:16sell1680.501.29861.30061.2946
4392007.01.24 09:16buy1670.501.29861.29661.3026
4402007.01.24 10:55s/l1680.501.30061.30061.2946-100.009269.30
4412007.01.24 16:17s/l1670.501.29661.29661.3026-100.009169.30
4422007.01.29 00:00buy limit1690.501.29111.28921.2950
4432007.01.29 00:00sell stop1700.501.29111.29301.2872
4442007.01.29 01:07sell1700.501.29111.29301.2872
4452007.01.29 01:08buy1690.501.29111.28921.2950
4462007.01.29 15:53s/l1700.501.29301.29301.2872-95.009074.30
4472007.01.29 18:00t/p1690.501.29501.28921.2950195.009269.30
4482007.01.30 00:00buy limit1710.501.29321.29131.2971
4492007.01.30 00:00sell stop1720.501.29321.29511.2893
4502007.01.31 00:00delete1710.501.29321.29131.2971
4512007.01.31 00:00delete1720.501.29321.29511.2893
4522007.01.31 00:00buy limit1730.501.29621.29431.3000
4532007.01.31 00:38buy1730.501.29621.29431.3000
4542007.01.31 09:00s/l1730.501.29431.29431.3000-95.009174.30
4552007.02.01 00:00buy limit1740.501.29811.29631.3018
4562007.02.01 00:00sell stop1750.501.29811.29991.2944
4572007.02.02 00:00delete1740.501.29811.29631.3018
4582007.02.02 00:00delete1750.501.29811.29991.2944
4592007.02.02 00:00buy stop1760.501.30291.30111.3065
4602007.02.02 00:00sell limit1770.501.30291.30471.2993
4612007.02.02 14:29buy1760.501.30291.30111.3065
4622007.02.02 14:29sell1770.501.30291.30471.2993
4632007.02.02 14:30s/l1770.501.30471.30471.2993-90.009084.30
4642007.02.02 15:02s/l1760.501.30111.30111.3065-90.008994.30
4652007.02.05 00:00buy stop1780.501.30071.29881.3046
4662007.02.05 00:00sell limit1790.501.30071.30261.2968
4672007.02.07 00:00delete1780.501.30071.29881.3046
4682007.02.07 00:00delete1790.501.30071.30261.2968
4692007.02.07 00:00buy limit1800.501.29521.29331.2991
4702007.02.07 00:00sell stop1810.501.29521.29711.2913
4712007.02.09 00:00delete1800.501.29521.29331.2991
4722007.02.09 00:00delete1810.501.29521.29711.2913
4732007.02.09 00:00buy limit1820.501.30091.29911.3046
4742007.02.09 00:00sell stop1830.501.30091.30271.2972
4752007.02.09 08:33sell1830.501.30091.30271.2972
4762007.02.09 08:45buy1820.501.30091.29911.3046
4772007.02.09 11:08s/l1820.501.29911.29911.3046-90.008904.30
4782007.02.12 00:00close1830.501.30171.30271.2972-43.108861.20
4792007.02.12 00:00buy limit1840.501.30131.29951.3050
4802007.02.12 00:00sell stop1850.501.30131.30311.2976
4812007.02.12 00:01sell1850.501.30131.30311.2976
4822007.02.12 00:02buy1840.501.30131.29951.3050
4832007.02.12 07:15s/l1850.501.30311.30311.2976-90.008771.20
4842007.02.12 10:21s/l1840.501.29951.29951.3050-90.008681.20
4852007.02.13 00:00buy stop1860.501.29881.29701.3024
4862007.02.13 00:00sell limit1870.501.29881.30061.2952
4872007.02.13 08:13buy1860.501.29881.29701.3024
4882007.02.13 08:13sell1870.501.29881.30061.2952
4892007.02.13 11:15s/l1870.501.30061.30061.2952-90.008591.20
4902007.02.13 14:12t/p1860.501.30241.29701.3024180.008771.20
4912007.02.14 00:00buy limit1880.501.29991.29811.3035
4922007.02.14 00:00sell stop1890.501.29991.30171.2963
4932007.02.15 00:00delete1880.501.29991.29811.3035
4942007.02.15 00:00delete1890.501.29991.30171.2963
4952007.02.15 00:00buy limit1900.501.30871.30681.3125
4962007.02.15 00:00sell stop1910.501.30871.31061.3049
4972007.02.16 00:00delete1900.501.30871.30681.3125
4982007.02.16 00:00delete1910.501.30871.31061.3049
4992007.02.16 00:00buy stop1920.501.31461.31281.3183
5002007.02.16 00:00sell limit1930.501.31461.31641.3109
5012007.02.19 00:00buy1920.501.31461.31281.3183
5022007.02.19 00:00sell1930.501.31461.31641.3109
5032007.02.19 00:00close1920.501.31541.31281.318340.008811.20
5042007.02.19 00:00close1930.501.31561.31641.3109-50.008761.20
5052007.02.19 00:00buy limit1940.501.31191.31011.3156
5062007.02.19 00:00sell stop1950.501.31191.31371.3082
5072007.02.20 00:00delete1940.501.31191.31011.3156
5082007.02.20 00:00delete1950.501.31191.31371.3082
5092007.02.20 00:00buy limit1960.501.31421.31241.3179
5102007.02.20 00:00sell stop1970.501.31421.31601.3105
5112007.02.20 09:10sell1970.501.31421.31601.3105
5122007.02.20 09:17buy1960.501.31421.31241.3179
5132007.02.21 08:16s/l1970.501.31601.31601.3105-93.108668.10
5142007.02.21 12:33s/l1960.501.31241.31241.3179-89.558578.55
5152007.02.22 00:00buy limit1980.501.31391.31221.3174
5162007.02.22 00:03buy1980.501.31391.31221.3174
5172007.02.22 08:01s/l1980.501.31221.31221.3174-85.008493.55
5182007.02.27 00:00buy limit1990.501.31741.31581.3207
5192007.02.27 00:00sell stop2000.501.31741.31901.3141
5202007.02.27 02:27sell2000.501.31741.31901.3141
5212007.02.27 02:31buy1990.501.31741.31581.3207
5222007.02.27 09:10s/l2000.501.31901.31901.3141-80.008413.55
5232007.02.27 09:18t/p1990.501.32071.31581.3207165.008578.55
5242007.02.28 00:00buy limit2010.501.32101.31931.3245
5252007.02.28 00:00sell stop2020.501.32101.32271.3175
5262007.02.28 04:48sell2020.501.32101.32271.3175
5272007.02.28 07:34s/l2020.501.32271.32271.3175-85.008493.55
5282007.02.28 08:05buy2010.501.32101.31931.3245
5292007.02.28 09:22s/l2010.501.31931.31931.3245-85.008408.55
5302007.03.01 00:00buy limit2030.501.32101.31931.3244
5312007.03.01 00:00sell stop2040.501.32101.32271.3176
5322007.03.01 08:00sell2040.501.32101.32271.3176
5332007.03.01 08:01buy2030.501.32101.31931.3244
5342007.03.01 08:58s/l2040.501.32271.32271.3176-85.008323.55
5352007.03.01 16:00s/l2030.501.31931.31931.3244-85.008238.55
5362007.03.02 00:00buy stop2050.501.31971.31801.3232
5372007.03.02 00:00sell limit2060.501.31971.32141.3162
5382007.03.02 18:50buy2050.501.31971.31801.3232
5392007.03.02 18:50sell2060.501.31971.32141.3162
5402007.03.05 00:00close2050.501.32091.31801.323260.458299.00
5412007.03.05 00:00close2060.501.32111.32141.3162-73.108225.90
5422007.03.05 00:00buy limit2070.501.31721.31551.3206
5432007.03.05 00:00sell stop2080.501.31721.31891.3138
5442007.03.05 01:44sell2080.501.31721.31891.3138
5452007.03.05 01:52buy2070.501.31721.31551.3206
5462007.03.05 02:28s/l2070.501.31551.31551.3206-85.008140.90
5472007.03.05 02:42t/p2080.501.31381.31891.3138170.008310.90
5482007.03.06 00:00buy stop2090.501.31411.31231.3177
5492007.03.06 00:00sell limit2100.501.31411.31591.3105
5502007.03.07 00:00delete2090.501.31411.31231.3177
5512007.03.07 00:00delete2100.501.31411.31591.3105
5522007.03.07 00:00buy limit2110.501.31061.30901.3139
5532007.03.07 00:00sell stop2120.501.31061.31221.3073
5542007.03.08 00:00delete2110.501.31061.30901.3139
5552007.03.08 00:00delete2120.501.31061.31221.3073
5562007.03.08 00:00buy limit2130.501.31471.31301.3181
5572007.03.08 00:00sell stop2140.501.31471.31641.3113
5582007.03.08 09:46buy2130.501.31471.31301.3181
5592007.03.08 09:46sell2140.501.31471.31641.3113
5602007.03.08 13:45s/l2140.501.31641.31641.3113-85.008225.90
5612007.03.08 15:08s/l2130.501.31301.31301.3181-85.008140.90
5622007.03.09 00:00buy stop2150.501.31491.31321.3183
5632007.03.09 00:00sell limit2160.501.31491.31661.3115
5642007.03.09 03:13buy2150.501.31491.31321.3183
5652007.03.09 03:51sell2160.501.31491.31661.3115
5662007.03.09 14:30s/l2150.501.31321.31321.3183-85.008055.90
5672007.03.09 14:38t/p2160.501.31151.31661.3115170.008225.90
5682007.03.12 00:00buy stop2170.501.31231.31061.3158
5692007.03.12 00:00sell limit2180.501.31231.31401.3088
5702007.03.12 00:49buy2170.501.31231.31061.3158
5712007.03.12 00:50sell2180.501.31231.31401.3088
5722007.03.12 09:50s/l2180.501.31401.31401.3088-85.008140.90
5732007.03.12 10:16t/p2170.501.31581.31061.3158175.008315.90
5742007.03.14 00:00buy limit2190.501.31881.31701.3225
5752007.03.14 00:00sell stop2200.501.31881.32061.3151
5762007.03.14 00:37sell2200.501.31881.32061.3151
5772007.03.14 00:41buy2190.501.31881.31701.3225
5782007.03.14 07:51s/l2200.501.32061.32061.3151-90.008225.90
5792007.03.14 15:39t/p2190.501.32251.31701.3225185.008410.90
5802007.03.15 00:00buy limit2210.501.32111.31931.3248
5812007.03.15 00:00sell stop2220.501.32111.32291.3174
5822007.03.15 08:27sell2220.501.32111.32291.3174
5832007.03.15 08:28buy2210.501.32111.31931.3248
5842007.03.15 10:18s/l2210.501.31931.31931.3248-90.008320.90
5852007.03.15 13:32s/l2220.501.32291.32291.3174-90.008230.90
5862007.03.19 00:00buy limit2230.501.32881.32691.3326
5872007.03.19 00:00sell stop2240.501.32881.33071.3250
5882007.03.19 08:08sell2240.501.32881.33071.3250
5892007.03.19 08:11buy2230.501.32881.32691.3326
5902007.03.19 08:58s/l2240.501.33071.33071.3250-95.008135.90
5912007.03.20 00:00close2230.501.33071.32691.332695.458231.35
5922007.03.20 00:00buy limit2250.501.33031.32851.3339
5932007.03.20 00:00sell stop2260.501.33031.33211.3267
5942007.03.20 02:03sell2260.501.33031.33211.3267
5952007.03.20 02:03buy2250.501.33031.32851.3339
5962007.03.20 03:40s/l2250.501.32851.32851.3339-90.008141.35
5972007.03.20 20:43s/l2260.501.33211.33211.3267-90.008051.35
5982007.03.21 00:00buy limit2270.501.32971.32791.3333
5992007.03.21 00:00sell stop2280.501.32971.33151.3261
6002007.03.21 10:47sell2280.501.32971.33151.3261
6012007.03.21 10:48buy2270.501.32971.32791.3333
6022007.03.21 19:15s/l2280.501.33151.33151.3261-90.007961.35
6032007.03.21 19:15t/p2270.501.33331.32791.3333180.008141.35
6042007.03.23 00:00buy stop2290.501.33601.33411.3398
6052007.03.23 00:00sell limit2300.501.33601.33791.3322
6062007.03.26 00:00delete2290.501.33601.33411.3398
6072007.03.26 00:00delete2300.501.33601.33791.3322
6082007.03.26 00:00buy stop2310.501.33121.32951.3347
6092007.03.26 00:00sell limit2320.501.33121.33291.3277
6102007.03.26 16:00buy2310.501.33121.32951.3347
6112007.03.26 16:00sell2320.501.33121.33291.3277
6122007.03.26 16:08s/l2320.501.33291.33291.3277-85.008056.35
6132007.03.27 00:00close2310.501.33291.32951.334785.458141.80
6142007.03.27 00:00buy limit2330.501.33001.32821.3337
6152007.03.27 00:00sell stop2340.501.33001.33181.3263
6162007.03.28 00:00delete2330.501.33001.32821.3337
6172007.03.28 00:00delete2340.501.33001.33181.3263
6182007.03.28 00:00buy limit2350.501.33461.33281.3382
6192007.03.28 00:00sell stop2360.501.33461.33641.3310
6202007.03.28 03:25sell2360.501.33461.33641.3310
6212007.03.28 03:33buy2350.501.33461.33281.3382
6222007.03.28 09:40s/l2350.501.33281.33281.3382-90.008051.80
6232007.03.28 14:31s/l2360.501.33641.33641.3310-90.007961.80
6242007.03.29 00:00buy stop2370.501.33411.33231.3377
6252007.03.29 00:00sell limit2380.501.33411.33591.3305
6262007.03.29 10:53buy2370.501.33411.33231.3377
6272007.03.29 10:53sell2380.501.33411.33591.3305
6282007.03.29 14:36s/l2370.501.33231.33231.3377-90.007871.80
6292007.03.30 12:51t/p2380.501.33051.33591.3305176.908048.70
6302007.04.02 00:00buy limit2390.501.33441.33261.3380
6312007.04.02 00:00sell stop2400.501.33441.33621.3308
6322007.04.02 02:19sell2400.501.33441.33621.3308
6332007.04.02 02:20buy2390.501.33441.33261.3380
6342007.04.02 07:02s/l2400.501.33621.33621.3308-90.007958.70
6352007.04.02 16:09t/p2390.501.33801.33261.3380180.008138.70
6362007.04.03 00:00buy limit2410.501.33571.33401.3392
6372007.04.03 00:00sell stop2420.501.33571.33741.3322
6382007.04.03 07:49sell2420.501.33571.33741.3322
6392007.04.03 07:54buy2410.501.33571.33401.3392
6402007.04.03 09:09s/l2420.501.33741.33741.3322-85.008053.70
6412007.04.03 19:47s/l2410.501.33401.33401.3392-85.007968.70
6422007.04.04 00:00buy stop2430.501.33501.33331.3385
6432007.04.04 00:00sell limit2440.501.33501.33671.3315
6442007.04.04 09:34buy2430.501.33501.33331.3385
6452007.04.04 09:34sell2440.501.33501.33671.3315
6462007.04.04 12:26s/l2440.501.33671.33671.3315-85.007883.70
6472007.04.05 00:00close2430.501.33701.33331.3385101.357985.05
6482007.04.05 00:00buy limit2450.501.33501.33331.3385
6492007.04.05 00:00sell stop2460.501.33501.33671.3315
6502007.04.06 00:00delete2450.501.33501.33331.3385
6512007.04.06 00:00delete2460.501.33501.33671.3315
6522007.04.06 00:00buy limit2470.501.33971.33801.3432
6532007.04.06 00:00sell stop2480.501.33971.34141.3362
6542007.04.06 14:30sell2480.501.33971.34141.3362
6552007.04.06 14:30buy2470.501.33971.33801.3432
6562007.04.06 14:31s/l2470.501.33801.33801.3432-85.007900.05
6572007.04.09 00:00close2480.501.33771.34141.336296.907996.95
6582007.04.09 00:00buy stop2490.501.33991.33811.3435
6592007.04.09 00:00sell limit2500.501.33991.34171.3363
6602007.04.10 00:00delete2490.501.33991.33811.3435
6612007.04.10 00:00delete2500.501.33991.34171.3363
6622007.04.10 00:00buy stop2510.501.33591.33421.3394
6632007.04.10 00:00sell limit2520.501.33591.33761.3324
6642007.04.10 00:04buy2510.501.33591.33421.3394
6652007.04.10 00:25sell2520.501.33591.33761.3324
6662007.04.10 02:58s/l2520.501.33761.33761.3324-85.007911.95
6672007.04.10 03:52t/p2510.501.33941.33421.3394175.008086.95
6682007.04.11 00:00buy limit2530.501.34031.33861.3438
6692007.04.11 00:00sell stop2540.501.34031.34201.3368
6702007.04.12 00:00delete2530.501.34031.33861.3438
6712007.04.12 00:00delete2540.501.34031.34201.3368
6722007.04.12 00:00buy limit2550.501.34241.34081.3457
6732007.04.12 00:00sell stop2560.501.34241.34401.3391
6742007.04.16 00:00delete2550.501.34241.34081.3457
6752007.04.16 00:00delete2560.501.34241.34401.3391
6762007.04.16 00:00buy limit2570.501.35181.35021.3551
6772007.04.16 00:00sell stop2580.501.35181.35341.3485
6782007.04.17 00:00delete2570.501.35181.35021.3551
6792007.04.17 00:00delete2580.501.35181.35341.3485
6802007.04.17 00:00buy stop2590.501.35521.35361.3585
6812007.04.17 00:00sell limit2600.501.35521.35681.3519
6822007.04.17 10:17buy2590.501.35521.35361.3585
6832007.04.17 10:38s/l2590.501.35361.35361.3585-80.008006.95
6842007.04.17 14:30sell2600.501.35521.35681.3519
6852007.04.17 14:30s/l2600.501.35681.35681.3519-80.007926.95
6862007.04.18 00:00buy limit2610.501.35601.35441.3593
6872007.04.18 00:00sell stop2620.501.35601.35761.3527
6882007.04.18 14:33sell2620.501.35601.35761.3527
6892007.04.18 14:34buy2610.501.35601.35441.3593
6902007.04.18 14:46s/l2620.501.35761.35761.3527-80.007846.95
6912007.04.18 15:40t/p2610.501.35931.35441.3593165.008011.95
6922007.04.19 00:00buy limit2630.501.35861.35701.3619
6932007.04.19 00:00sell stop2640.501.35861.36021.3553
6942007.04.19 04:20sell2640.501.35861.36021.3553
6952007.04.19 04:26buy2630.501.35861.35701.3619
6962007.04.19 05:42s/l2640.501.36021.36021.3553-80.007931.95
6972007.04.19 08:44s/l2630.501.35701.35701.3619-80.007851.95
6982007.04.20 00:00buy limit2650.501.35901.35751.3621
6992007.04.20 00:00sell stop2660.501.35901.36051.3559
7002007.04.20 15:36sell2660.501.35901.36051.3559
7012007.04.20 15:39buy2650.501.35901.35751.3621
7022007.04.20 16:31s/l2660.501.36051.36051.3559-75.007776.95
7032007.04.23 00:00close2650.501.36041.35751.362170.457847.40
7042007.04.23 00:00buy stop2670.501.36111.35961.3642
7052007.04.23 00:00sell limit2680.501.36111.36261.3580
7062007.04.24 16:08buy2670.501.36111.35961.3642
7072007.04.24 16:08sell2680.501.36111.36261.3580
7082007.04.24 16:22s/l2680.501.36261.36261.3580-75.007772.40
7092007.04.24 22:32t/p2670.501.36421.35961.3642155.007927.40
7102007.04.25 00:00buy limit2690.501.35951.35791.3628
7112007.04.25 00:00sell stop2700.501.35951.36111.3562
7122007.04.26 00:00delete2690.501.35951.35791.3628
7132007.04.26 00:00delete2700.501.35951.36111.3562
7142007.04.26 00:00buy limit2710.501.36441.36291.3675
7152007.04.26 00:00buy2710.501.36441.36291.3675
7162007.04.26 11:30s/l2710.501.36291.36291.3675-75.007852.40
7172007.04.30 00:00buy limit2720.501.36331.36171.3666
7182007.04.30 00:00sell stop2730.501.36331.36491.3600
7192007.04.30 01:09sell2730.501.36331.36491.3600
7202007.04.30 01:10buy2720.501.36331.36171.3666
7212007.04.30 01:29s/l2720.501.36171.36171.3666-80.007772.40
7222007.04.30 04:41s/l2730.501.36491.36491.3600-80.007692.40
7232007.05.03 00:00buy stop2740.501.35871.35711.3620
7242007.05.03 00:00sell limit2750.501.35871.36031.3554
7252007.05.03 00:07buy2740.501.35871.35711.3620
7262007.05.03 00:11sell2750.501.35871.36031.3554
7272007.05.03 06:03s/l2750.501.36031.36031.3554-80.007612.40
7282007.05.03 14:29t/p2740.501.36201.35711.3620165.007777.40
7292007.05.04 00:00buy stop2760.501.35841.35681.3617
7302007.05.04 00:00sell limit2770.501.35841.36001.3551
7312007.05.04 14:31buy2760.501.35841.35681.3617
7322007.05.04 14:31sell2770.501.35841.36001.3551
7332007.05.04 14:33s/l2760.501.35681.35681.3617-80.007697.40
7342007.05.04 14:59s/l2770.501.36001.36001.3551-80.007617.40
7352007.05.07 00:00buy limit2780.501.35731.35561.3607
7362007.05.07 00:00sell stop2790.501.35731.35901.3539
7372007.05.08 10:38sell2790.501.35731.35901.3539
7382007.05.08 10:50buy2780.501.35731.35561.3607
7392007.05.08 12:48s/l2780.501.35561.35561.3607-85.007532.40
7402007.05.08 16:14t/p2790.501.35391.35901.3539170.007702.40
7412007.05.09 00:00buy stop2800.501.35681.35511.3603
7422007.05.09 00:00sell limit2810.501.35681.35851.3533
7432007.05.10 00:00delete2800.501.35681.35511.3603
7442007.05.10 00:00delete2810.501.35681.35851.3533
7452007.05.10 00:00buy stop2820.501.35431.35261.3577
7462007.05.10 00:00sell limit2830.501.35431.35601.3509
7472007.05.10 07:45buy2820.501.35431.35261.3577
7482007.05.10 07:45sell2830.501.35431.35601.3509
7492007.05.10 08:11s/l2830.501.35601.35601.3509-85.007617.40
7502007.05.10 11:17s/l2820.501.35261.35261.3577-85.007532.40
7512007.05.11 00:00buy stop2840.501.35141.34961.3550
7522007.05.11 00:00sell limit2850.501.35141.35321.3478
7532007.05.11 15:37buy2840.501.35141.34961.3550
7542007.05.11 16:21sell2850.501.35141.35321.3478
7552007.05.11 21:37s/l2850.501.35321.35321.3478-90.007442.40
7562007.05.14 00:00close2840.501.35311.34961.355085.457527.85
7572007.05.14 00:00buy limit2860.501.34971.34791.3533
7582007.05.14 00:00sell stop2870.501.34971.35151.3461
7592007.05.16 00:00delete2860.501.34971.34791.3533
7602007.05.16 00:00delete2870.501.34971.35151.3461
7612007.05.16 00:00buy limit2880.501.35681.35511.3603
7622007.05.16 00:00sell stop2890.501.35681.35851.3533
7632007.05.16 14:41sell2890.501.35681.35851.3533
7642007.05.16 14:41buy2880.501.35681.35511.3603
7652007.05.16 15:00s/l2890.501.35851.35851.3533-85.007442.85
7662007.05.16 17:09s/l2880.501.35511.35511.3603-85.007357.85
7672007.05.17 00:00buy stop2900.501.35571.35391.3594
7682007.05.17 00:00sell limit2910.501.35571.35751.3520
7692007.05.18 00:00delete2900.501.35571.35391.3594
7702007.05.18 00:00delete2910.501.35571.35751.3520
7712007.05.18 00:00buy stop2920.501.35101.34921.3546
7722007.05.18 00:00sell limit2930.501.35101.35281.3474
7732007.05.18 10:12buy2920.501.35101.34921.3546
7742007.05.18 10:13sell2930.501.35101.35281.3474
7752007.05.18 10:59s/l2920.501.34921.34921.3546-90.007267.85
7762007.05.18 12:45t/p2930.501.34741.35281.3474180.007447.85
7772007.05.21 00:00buy limit2940.501.34931.34761.3528
7782007.05.21 00:00sell stop2950.501.34931.35101.3458
7792007.05.21 11:41sell2950.501.34931.35101.3458
7802007.05.21 11:44buy2940.501.34931.34761.3528
7812007.05.21 12:21s/l2940.501.34761.34761.3528-85.007362.85
7822007.05.21 12:34t/p2950.501.34581.35101.3458175.007537.85
7832007.05.22 00:00buy stop2960.501.34801.34631.3515
7842007.05.22 00:00sell limit2970.501.34801.34971.3445
7852007.05.23 13:46buy2960.501.34801.34631.3515
7862007.05.23 13:46sell2970.501.34801.34971.3445
7872007.05.23 14:03s/l2970.501.34971.34971.3445-85.007452.85
7882007.05.23 19:34s/l2960.501.34631.34631.3515-85.007367.85
7892007.05.24 00:00sell limit2980.501.34581.34751.3423
7902007.05.24 00:00sell2980.501.34581.34751.3423
7912007.05.24 16:06t/p2980.501.34231.34751.3423175.007542.85
7922007.05.28 00:00buy limit2990.501.34421.34251.3477
7932007.05.28 00:00sell stop3000.501.34421.34591.3407
7942007.05.29 02:55sell3000.501.34421.34591.3407
7952007.05.29 03:30buy2990.501.34421.34251.3477
7962007.05.29 04:01s/l2990.501.34251.34251.3477-85.007457.85
7972007.05.29 10:08s/l3000.501.34591.34591.3407-85.007372.85
7982007.05.30 00:00buy stop3010.501.34691.34531.3502
7992007.05.30 00:00sell limit3020.501.34691.34851.3436
8002007.05.31 14:30buy3010.501.34691.34531.3502
8012007.05.31 14:30sell3020.501.34691.34851.3436
8022007.05.31 15:47s/l3010.501.34531.34531.3502-80.007292.85
8032007.06.01 09:27t/p3020.501.34361.34851.3436161.907454.75
8042007.06.04 00:00buy limit3030.501.34271.34111.3459
8052007.06.04 00:00sell stop3040.501.34271.34431.3395
8062007.06.06 00:00delete3030.501.34271.34111.3459
8072007.06.06 00:00delete3040.501.34271.34431.3395
8082007.06.06 00:00sell limit3050.501.35211.35361.3490
8092007.06.06 00:19sell3050.501.35211.35361.3490
8102007.06.06 08:16s/l3050.501.35361.35361.3490-75.007379.75
8112007.06.07 00:00buy stop3060.501.35121.34971.3542
8122007.06.07 00:00sell limit3070.501.35121.35271.3482
8132007.06.07 08:01buy3060.501.35121.34971.3542
8142007.06.07 08:15sell3070.501.35121.35271.3482
8152007.06.07 09:04s/l3060.501.34971.34971.3542-75.007304.75
8162007.06.07 12:15t/p3070.501.34821.35271.3482150.007454.75
8172007.06.11 00:00buy stop3080.501.33751.33591.3407
8182007.06.11 00:00sell limit3090.501.33751.33911.3343
8192007.06.15 00:00delete3080.501.33751.33591.3407
8202007.06.15 00:00delete3090.501.33751.33911.3343
8212007.06.15 00:00buy limit3100.501.33021.32871.3332
8222007.06.15 00:00sell stop3110.501.33021.33171.3272
8232007.06.19 00:00delete3100.501.33021.32871.3332
8242007.06.19 00:00delete3110.501.33021.33171.3272
8252007.06.19 00:00buy limit3120.501.33981.33831.3429
8262007.06.19 00:00sell stop3130.501.33981.34131.3367
8272007.06.19 10:46sell3130.501.33981.34131.3367
8282007.06.19 10:47buy3120.501.33981.33831.3429
8292007.06.19 11:28s/l3120.501.33831.33831.3429-75.007379.75
8302007.06.19 16:02s/l3130.501.34131.34131.3367-75.007304.75
8312007.06.20 00:00buy limit3140.501.34101.33951.3441
8322007.06.20 00:00sell stop3150.501.34101.34251.3379
8332007.06.20 21:24sell3150.501.34101.34251.3379
8342007.06.20 21:24buy3140.501.34101.33951.3441
8352007.06.20 22:39s/l3140.501.33951.33951.3441-75.007229.75
8362007.06.21 09:07t/p3150.501.33791.34251.3379145.707375.45
8372007.06.25 00:00buy limit3160.501.34261.34111.3456
8382007.06.25 00:00sell stop3170.501.34261.34411.3396
8392007.06.27 00:00delete3160.501.34261.34111.3456
8402007.06.27 00:00delete3170.501.34261.34411.3396
8412007.06.27 00:00buy limit3180.501.34551.34411.3483
8422007.06.27 00:35buy3180.501.34551.34411.3483
8432007.06.27 01:08s/l3180.501.34411.34411.3483-70.007305.45
8442007.06.28 00:00buy limit3190.501.34361.34231.3463
8452007.06.28 00:00sell stop3200.501.34361.34491.3409
8462007.06.28 20:57sell3200.501.34361.34491.3409
8472007.06.28 20:57buy3190.501.34361.34231.3463
8482007.06.28 21:18s/l3190.501.34231.34231.3463-65.007240.45
8492007.06.28 22:47s/l3200.501.34491.34491.3409-65.007175.45
8502007.07.02 00:00buy limit3210.501.34861.34721.3514
8512007.07.02 00:00sell stop3220.501.34861.35001.3458
8522007.07.03 00:00delete3210.501.34861.34721.3514
8532007.07.03 00:00delete3220.501.34861.35001.3458
8542007.07.03 00:00buy limit3230.501.35831.35691.3612
8552007.07.03 00:00sell stop3240.501.35831.35971.3554
8562007.07.03 12:57sell3240.501.35831.35971.3554
8572007.07.03 13:02s/l3240.501.35971.35971.3554-70.007105.45
8582007.07.05 00:00delete3230.501.35831.35691.3612
8592007.07.05 00:00sell limit3250.501.36181.36321.3589
8602007.07.05 01:17sell3250.501.36181.36321.3589
8612007.07.05 09:49s/l3250.501.36321.36321.3589-70.007035.45
8622007.07.06 00:00buy stop3260.501.36191.36051.3648
8632007.07.06 00:00sell limit3270.501.36191.36331.3590
8642007.07.06 15:09buy3260.501.36191.36051.3648
8652007.07.06 15:15s/l3260.501.36051.36051.3648-70.006965.45
8662007.07.06 16:09sell3270.501.36191.36331.3590
8672007.07.06 16:13s/l3270.501.36331.36331.3590-70.006895.45
8682007.07.09 00:00buy limit3280.501.36041.35891.3634
8692007.07.09 00:00sell stop3290.501.36041.36191.3574
8702007.07.10 00:00delete3280.501.36041.35891.3634
8712007.07.10 00:00delete3290.501.36041.36191.3574
8722007.07.10 00:00buy limit3300.501.36251.36111.3654
8732007.07.10 00:00buy3300.501.36251.36111.3654
8742007.07.10 06:40s/l3300.501.36111.36111.3654-70.006825.45
8752007.07.11 00:00buy limit3310.501.36901.36731.3724
8762007.07.11 00:00sell stop3320.501.36901.37071.3656
8772007.07.12 00:00delete3310.501.36901.36731.3724
8782007.07.12 00:00delete3320.501.36901.37071.3656
8792007.07.12 00:00buy stop3330.501.37561.37391.3791
8802007.07.12 00:00sell limit3340.501.37561.37731.3721
8812007.07.12 04:39buy3330.501.37561.37391.3791
8822007.07.12 04:55sell3340.501.37561.37731.3721
8832007.07.12 08:59s/l3340.501.37731.37731.3721-85.006740.45
8842007.07.12 09:59t/p3330.501.37911.37391.3791175.006915.45
8852007.07.13 00:00buy limit3350.501.37701.37531.3804
8862007.07.13 00:00sell stop3360.501.37701.37871.3736
8872007.07.13 08:28sell3360.501.37701.37871.3736
8882007.07.13 08:39buy3350.501.37701.37531.3804
8892007.07.13 09:46s/l3360.501.37871.37871.3736-85.006830.45
8902007.07.13 14:37t/p3350.501.38041.37531.3804170.007000.45
8912007.07.17 00:00buy stop3370.501.37811.37641.3815
8922007.07.17 00:00sell limit3380.501.37811.37981.3747
8932007.07.17 04:36buy3370.501.37811.37641.3815
8942007.07.17 04:39sell3380.501.37811.37981.3747
8952007.07.17 08:45s/l3380.501.37981.37981.3747-85.006915.45
8962007.07.17 11:33s/l3370.501.37641.37641.3815-85.006830.45
8972007.07.18 00:00buy limit3390.501.37781.37611.3812
8982007.07.18 00:00sell stop3400.501.37781.37951.3744
8992007.07.18 10:44sell3400.501.37781.37951.3744
9002007.07.18 10:44buy3390.501.37781.37611.3812
9012007.07.18 14:44s/l3390.501.37611.37611.3812-85.006745.45
9022007.07.18 16:11s/l3400.501.37951.37951.3744-85.006660.45
9032007.07.19 00:00buy limit3410.501.37931.37761.3828
9042007.07.19 00:00sell stop3420.501.37931.38101.3758
9052007.07.19 03:26sell3420.501.37931.38101.3758
9062007.07.19 03:29buy3410.501.37931.37761.3828
9072007.07.19 08:33s/l3420.501.38101.38101.3758-85.006575.45
9082007.07.19 11:15t/p3410.501.38281.37761.3828175.006750.45
9092007.07.25 00:00buy limit3430.501.38251.38091.3857
9102007.07.25 00:42buy3430.501.38251.38091.3857
9112007.07.25 02:25s/l3430.501.38091.38091.3857-80.006670.45
9122007.07.26 00:00buy stop3440.501.37621.37451.3796
9132007.07.26 00:00sell limit3450.501.37621.37791.3728
9142007.07.26 18:28buy3440.501.37621.37451.3796
9152007.07.26 18:28sell3450.501.37621.37791.3728
9162007.07.26 19:16s/l3440.501.37451.37451.3796-85.006585.45
9172007.07.27 00:00close3450.501.37411.37791.3728101.906687.35
9182007.07.27 00:00buy limit3460.501.37311.37141.3765
9192007.07.27 00:00sell stop3470.501.37311.37481.3697
9202007.07.27 07:48sell3470.501.37311.37481.3697
9212007.07.27 08:02buy3460.501.37311.37141.3765
9222007.07.27 08:23s/l3460.501.37141.37141.3765-85.006602.35
9232007.07.27 09:36t/p3470.501.36971.37481.3697170.006772.35
9242007.07.30 00:00buy stop3480.501.36911.36731.3728
9252007.07.30 00:00sell limit3490.501.36911.37091.3654
9262007.07.30 18:57buy3480.501.36911.36731.3728
9272007.07.30 20:02sell3490.501.36911.37091.3654
9282007.07.31 00:00close3480.501.36961.36731.372825.456797.80
9292007.07.31 00:00close3490.501.36981.37091.3654-38.106759.70
9302007.07.31 00:00buy limit3500.501.36571.36401.3691
9312007.07.31 00:00sell stop3510.501.36571.36741.3623
9322007.08.01 00:00delete3500.501.36571.36401.3691
9332007.08.01 00:00delete3510.501.36571.36741.3623
9342007.08.01 00:00buy stop3520.501.36981.36811.3732
9352007.08.01 00:00sell limit3530.501.36981.37151.3664
9362007.08.01 14:42buy3520.501.36981.36811.3732
9372007.08.01 15:37sell3530.501.36981.37151.3664
9382007.08.01 16:56s/l3520.501.36811.36811.3732-85.006674.70
9392007.08.01 19:15t/p3530.501.36641.37151.3664170.006844.70
9402007.08.03 00:00buy limit3540.501.36781.36611.3713
9412007.08.03 00:00sell stop3550.501.36781.36951.3643
9422007.08.06 00:00delete3540.501.36781.36611.3713
9432007.08.06 00:00delete3550.501.36781.36951.3643
9442007.08.06 00:00buy limit3560.501.37511.37321.3789
9452007.08.06 00:00sell stop3570.501.37511.37701.3713
9462007.08.07 17:42sell3570.501.37511.37701.3713
9472007.08.07 17:45buy3560.501.37511.37321.3789
9482007.08.07 20:36s/l3570.501.37701.37701.3713-95.006749.70
9492007.08.08 08:14s/l3560.501.37321.37321.3789-94.556655.15
9502007.08.14 00:00buy stop3580.501.36561.36331.3703
9512007.08.14 00:00sell limit3590.501.36561.36791.3609
9522007.08.16 00:00delete3580.501.36561.36331.3703
9532007.08.16 00:00delete3590.501.36561.36791.3609
9542007.08.16 00:00buy stop3600.501.34771.34541.3524
9552007.08.16 00:00sell limit3610.501.34771.35001.3430
9562007.08.17 00:00delete3600.501.34771.34541.3524
9572007.08.17 00:00delete3610.501.34771.35001.3430
9582007.08.17 00:00buy limit3620.501.34041.33821.3449
9592007.08.17 00:00sell stop3630.501.34041.34261.3359
9602007.08.17 06:19sell3630.501.34041.34261.3359
9612007.08.17 07:05s/l3630.501.34261.34261.3359-110.006545.15
9622007.08.17 09:01buy3620.501.34041.33821.3449
9632007.08.17 09:07s/l3620.501.33821.33821.3449-110.006435.15
9642007.08.20 00:00buy limit3640.501.34581.34341.3506
9652007.08.20 00:00sell stop3650.501.34581.34821.3410
9662007.08.21 11:28sell3650.501.34581.34821.3410
9672007.08.21 12:25s/l3650.501.34821.34821.3410-120.006315.15
9682007.08.22 00:00delete3640.501.34581.34341.3506
9692007.08.22 00:00buy stop3660.501.34881.34651.3535
9702007.08.22 00:00sell limit3670.501.34881.35111.3441
9712007.08.22 07:40buy3660.501.34881.34651.3535
9722007.08.22 08:10sell3670.501.34881.35111.3441
9732007.08.22 16:16s/l3670.501.35111.35111.3441-115.006200.15
9742007.08.22 17:26t/p3660.501.35351.34651.3535235.006435.15
9752007.08.23 00:00buy limit3680.501.35011.34771.3550
9762007.08.23 00:00sell stop3690.501.35011.35251.3452
9772007.08.24 00:00delete3680.501.35011.34771.3550
9782007.08.24 00:00delete3690.501.35011.35251.3452
9792007.08.24 00:00buy limit3700.501.35611.35381.3607
9802007.08.24 00:00sell stop3710.501.35611.35841.3515
9812007.08.24 00:06buy3700.501.35611.35381.3607
9822007.08.24 00:06sell3710.501.35611.35841.3515
9832007.08.24 10:29s/l3710.501.35841.35841.3515-115.006320.15
9842007.08.24 13:00t/p3700.501.36071.35381.3607230.006550.15
9852007.08.27 00:00buy limit3720.501.36171.35931.3666
9862007.08.27 00:00sell stop3730.501.36171.36411.3568
9872007.08.28 00:00delete3720.501.36171.35931.3666
9882007.08.28 00:00delete3730.501.36171.36411.3568
9892007.08.28 00:00buy stop3740.501.36601.36361.3708
9902007.08.28 00:00sell limit3750.501.36601.36841.3612
9912007.08.28 12:01buy3740.501.36601.36361.3708
9922007.08.28 12:01sell3750.501.36601.36841.3612
9932007.08.28 17:03s/l3740.501.36361.36361.3708-120.006430.15
9942007.08.28 21:34t/p3750.501.36121.36841.3612240.006670.15
9952007.09.03 00:00buy stop3760.501.36701.36471.3716
9962007.09.03 00:00sell limit3770.501.36701.36931.3624
9972007.09.04 00:00delete3760.501.36701.36471.3716
9982007.09.04 00:00delete3770.501.36701.36931.3624
9992007.09.04 00:00buy stop3780.501.36301.36081.3674
10002007.09.04 00:00sell limit3790.501.36301.36521.3586
10012007.09.05 16:11buy3780.501.36301.36081.3674
10022007.09.05 16:11sell3790.501.36301.36521.3586
10032007.09.05 16:14s/l3790.501.36521.36521.3586-110.006560.15
10042007.09.06 00:00close3780.501.36481.36081.367491.356651.50
10052007.09.06 00:00buy limit3800.501.36211.36001.3664
10062007.09.06 00:00sell stop3810.501.36211.36421.3578
10072007.09.11 00:00delete3800.501.36211.36001.3664
10082007.09.11 00:00delete3810.501.36211.36421.3578
10092007.09.11 00:00buy limit3820.501.37911.37701.3833
10102007.09.11 00:00sell stop3830.501.37911.38121.3749
10112007.09.11 01:56buy3820.501.37911.37701.3833
10122007.09.11 01:56sell3830.501.37911.38121.3749
10132007.09.11 12:06s/l3830.501.38121.38121.3749-105.006546.50
10142007.09.11 15:05t/p3820.501.38331.37701.3833210.006756.50
10152007.09.12 00:00buy limit3840.501.38131.37931.3854
10162007.09.12 00:00sell stop3850.501.38131.38331.3772
10172007.09.14 00:00delete3840.501.38131.37931.3854
10182007.09.14 00:00delete3850.501.38131.38331.3772
10192007.09.14 00:00buy stop3860.501.38951.38751.3935
10202007.09.14 00:00sell limit3870.501.38951.39151.3855
10212007.09.14 08:21buy3860.501.38951.38751.3935
10222007.09.14 08:47sell3870.501.38951.39151.3855
10232007.09.14 09:14s/l3860.501.38751.38751.3935-100.006656.50
10242007.09.14 15:12t/p3870.501.38551.39151.3855200.006856.50
10252007.09.17 00:00buy limit3880.501.38701.38501.3910
10262007.09.17 00:00sell stop3890.501.38701.38901.3830
10272007.09.17 00:05buy3880.501.38701.38501.3910
10282007.09.17 00:05sell3890.501.38701.38901.3830
10292007.09.17 15:28s/l3890.501.38901.38901.3830-100.006756.50
10302007.09.17 17:53s/l3880.501.38501.38501.3910-100.006656.50
10312007.09.18 00:00buy stop3900.501.38681.38491.3907
10322007.09.18 00:00sell limit3910.501.38681.38871.3829
10332007.09.18 00:08buy3900.501.38681.38491.3907
10342007.09.18 00:46sell3910.501.38681.38871.3829
10352007.09.18 07:57s/l3900.501.38491.38491.3907-95.006561.50
10362007.09.18 14:39s/l3910.501.38871.38871.3829-95.006466.50
10372007.09.24 00:00buy limit3920.501.40811.40611.4122
10382007.09.24 00:00sell stop3930.501.40811.41011.4040
10392007.09.24 17:08sell3930.501.40811.41011.4040
10402007.09.24 17:08buy3920.501.40811.40611.4122
10412007.09.25 00:00close3920.501.40791.40611.4122-9.556456.95
10422007.09.25 00:00close3930.501.40811.41011.4040-3.106453.85
10432007.09.25 00:00buy stop3940.501.40991.40791.4140
10442007.09.25 00:00sell limit3950.501.40991.41191.4058
10452007.09.25 11:10buy3940.501.40991.40791.4140
10462007.09.25 11:11sell3950.501.40991.41191.4058
10472007.09.25 14:56s/l3950.501.41191.41191.4058-100.006353.85
10482007.09.25 16:00t/p3940.501.41401.40791.4140205.006558.85
10492007.09.26 00:00buy limit3960.501.41071.40871.4148
10502007.09.26 00:00sell stop3970.501.41071.41271.4066
10512007.10.01 00:00delete3960.501.41071.40871.4148
10522007.10.01 00:00delete3970.501.41071.41271.4066
10532007.10.01 00:00buy limit3980.501.42121.41921.4252
10542007.10.01 00:00sell stop3990.501.42121.42321.4172
10552007.10.01 13:47sell3990.501.42121.42321.4172
10562007.10.01 13:47buy3980.501.42121.41921.4252
10572007.10.01 14:15s/l3990.501.42321.42321.4172-100.006458.85
10582007.10.02 09:01s/l3980.501.41921.41921.4252-99.556359.30
10592007.10.03 00:00buy stop4000.501.41881.41681.4229
10602007.10.03 00:00sell limit4010.501.41881.42081.4147
10612007.10.03 09:02buy4000.501.41881.41681.4229
10622007.10.03 10:46s/l4000.501.41681.41681.4229-100.006259.30
10632007.10.03 13:40sell4010.501.41881.42081.4147
10642007.10.03 16:42t/p4010.501.41471.42081.4147205.006464.30
10652007.10.04 00:00buy stop4020.501.41421.41211.4184
10662007.10.04 00:00sell limit4030.501.41421.41631.4100
10672007.10.04 16:30buy4020.501.41421.41211.4184
10682007.10.04 16:30sell4030.501.41421.41631.4100
10692007.10.04 20:01s/l4020.501.41211.41211.4184-105.006359.30
10702007.10.05 00:00close4030.501.41361.41631.410026.906386.20
10712007.10.05 00:00buy limit4040.501.41091.40881.4152
10722007.10.05 00:00sell stop4050.501.41091.41301.4066
10732007.10.05 10:32sell4050.501.41091.41301.4066
10742007.10.05 10:32buy4040.501.41091.40881.4152
10752007.10.05 12:54s/l4050.501.41301.41301.4066-105.006281.20
10762007.10.05 14:31s/l4040.501.40881.40881.4152-105.006176.20
10772007.10.08 00:00buy limit4060.501.40941.40711.4140
10782007.10.08 00:00sell stop4070.501.40941.41171.4048
10792007.10.08 09:45buy4060.501.40941.40711.4140
10802007.10.08 09:45sell4070.501.40941.41171.4048
10812007.10.08 15:59s/l4060.501.40711.40711.4140-115.006061.20
10822007.10.08 18:41t/p4070.501.40481.41171.4048230.006291.20
10832007.10.12 00:00buy limit4080.501.41881.41651.4234
10842007.10.12 00:00sell stop4090.501.41881.42111.4142
10852007.10.12 03:49sell4090.501.41881.42111.4142
10862007.10.12 03:54buy4080.501.41881.41651.4234
10872007.10.12 13:51s/l4080.501.41651.41651.4234-115.006176.20
10882007.10.12 15:02s/l4090.501.42111.42111.4142-115.006061.20
10892007.10.15 00:00buy stop4100.501.41831.41611.4228
10902007.10.15 00:00sell limit4110.501.41831.42051.4138
10912007.10.15 06:22buy4100.501.41831.41611.4228
10922007.10.15 09:00sell4110.501.41831.42051.4138
10932007.10.15 09:45s/l4110.501.42051.42051.4138-110.005951.20
10942007.10.15 10:03t/p4100.501.42281.41611.4228225.006176.20
10952007.10.16 00:00buy limit4120.501.42021.41801.4247
10962007.10.16 00:00sell stop4130.501.42021.42241.4157
10972007.10.16 00:19sell4130.501.42021.42241.4157
10982007.10.16 00:45buy4120.501.42021.41801.4247
10992007.10.16 08:53s/l4130.501.42241.42241.4157-110.006066.20
11002007.10.16 09:29s/l4120.501.41801.41801.4247-110.005956.20
11012007.10.17 00:00buy stop4140.501.41851.41621.4231
11022007.10.17 00:00sell limit4150.501.41851.42081.4139
11032007.10.17 08:43buy4140.501.41851.41621.4231
11042007.10.17 08:43sell4150.501.41851.42081.4139
11052007.10.17 09:16s/l4140.501.41621.41621.4231-115.005841.20
11062007.10.17 14:30s/l4150.501.42081.42081.4139-115.005726.20
11072007.10.22 00:00buy limit4160.501.42821.42591.4328
11082007.10.22 00:00sell stop4170.501.42821.43051.4236
11092007.10.22 11:50buy4160.501.42821.42591.4328
11102007.10.22 11:50sell4170.501.42821.43051.4236
11112007.10.22 12:05s/l4160.501.42591.42591.4328-115.005611.20
11122007.10.22 12:34t/p4170.501.42361.43051.4236230.005841.20
11132007.10.23 00:00buy stop4180.501.42371.42121.4287
11142007.10.23 00:00sell limit4190.501.42371.42621.4187
11152007.10.23 13:55buy4180.501.42371.42121.4287
11162007.10.23 14:00sell4190.501.42371.42621.4187
11172007.10.23 14:04s/l4190.501.42621.42621.4187-125.005716.20
11182007.10.24 00:00close4180.501.42631.42121.4287130.455846.65
11192007.10.24 00:00buy limit4200.501.42251.42001.4275
11202007.10.24 00:00sell stop4210.501.42251.42501.4175
11212007.10.24 09:02sell4210.501.42251.42501.4175
11222007.10.24 09:03buy4200.501.42251.42001.4275
11232007.10.24 09:13s/l4200.501.42001.42001.4275-125.005721.65
11242007.10.24 14:33s/l4210.501.42501.42501.4175-125.005596.65
11252007.10.25 00:00buy limit4220.501.42271.42021.4277
11262007.10.25 00:00sell stop4230.501.42271.42521.4177
11272007.10.26 00:00delete4220.501.42271.42021.4277
11282007.10.26 00:00delete4230.501.42271.42521.4177
11292007.10.26 00:00buy limit4240.501.42961.42721.4345
11302007.10.26 00:00sell stop4250.501.42961.43201.4247
11312007.10.29 00:00delete4240.501.42961.42721.4345
11322007.10.29 00:00delete4250.501.42961.43201.4247
11332007.10.29 00:00buy limit4260.501.43551.43311.4403
11342007.10.29 00:00sell stop4270.501.43551.43791.4307
11352007.11.02 00:00delete4260.501.43551.43311.4403
11362007.11.02 00:00delete4270.501.43551.43791.4307
11372007.11.02 00:00buy stop4280.501.44411.44181.4487
11382007.11.02 00:00sell limit4290.501.44411.44641.4395
11392007.11.02 04:09buy4280.501.44411.44181.4487
11402007.11.02 04:09sell4290.501.44411.44641.4395
11412007.11.02 08:02s/l4290.501.44641.44641.4395-115.005481.65
11422007.11.02 10:15t/p4280.501.44871.44181.4487230.005711.65
11432007.11.05 00:00buy limit4300.501.44741.44511.4521
11442007.11.05 00:00sell stop4310.501.44741.44971.4427
11452007.11.05 08:14sell4310.501.44741.44971.4427
11462007.11.05 08:14buy4300.501.44741.44511.4521
11472007.11.05 08:47s/l4310.501.44971.44971.4427-115.005596.65
11482007.11.05 11:50s/l4300.501.44511.44511.4521-115.005481.65
11492007.11.07 00:00buy limit4320.501.45201.44971.4567
11502007.11.07 00:00sell stop4330.501.45201.45431.4473
11512007.11.08 00:00delete4320.501.45201.44971.4567
11522007.11.08 00:00delete4330.501.45201.45431.4473
11532007.11.08 00:00buy stop4340.501.46421.46171.4692
11542007.11.08 00:00sell limit4350.501.46421.46671.4592
11552007.11.08 01:38buy4340.501.46421.46171.4692
11562007.11.08 01:38sell4350.501.46421.46671.4592
11572007.11.08 02:10s/l4350.501.46671.46671.4592-125.005356.65
11582007.11.08 16:02t/p4340.501.46921.46171.4692250.005606.65
11592007.11.09 00:00buy limit4360.501.46621.46371.4712
11602007.11.09 00:00sell stop4370.501.46621.46871.4612
11612007.11.09 17:27sell4370.501.46621.46871.4612
11622007.11.09 17:27buy4360.501.46621.46371.4712
11632007.11.09 17:36s/l4360.501.46371.46371.4712-125.005481.65
11642007.11.09 18:15s/l4370.501.46871.46871.4612-125.005356.65
11652007.11.12 00:00buy stop4380.501.46921.46691.4738
11662007.11.12 00:00sell limit4390.501.46921.47151.4646
11672007.11.13 00:00delete4380.501.46921.46691.4738
11682007.11.13 00:00delete4390.501.46921.47151.4646
11692007.11.13 00:00buy stop4400.501.45971.45741.4644
11702007.11.13 00:00sell limit4410.501.45971.46201.4550
11712007.11.13 07:51buy4400.501.45971.45741.4644
11722007.11.13 07:52sell4410.501.45971.46201.4550
11732007.11.13 08:31s/l4410.501.46201.46201.4550-115.005241.65
11742007.11.13 11:55s/l4400.501.45741.45741.4644-115.005126.65
11752007.11.15 00:00buy stop4420.501.46691.46451.4718
11762007.11.15 00:00sell limit4430.501.46691.46931.4620
11772007.11.15 02:22buy4420.501.46691.46451.4718
11782007.11.15 02:22sell4430.501.46691.46931.4620
11792007.11.15 07:43s/l4430.501.46931.46931.4620-120.005006.65
11802007.11.15 10:06s/l4420.501.46451.46451.4718-120.004886.65
11812007.11.16 00:00buy stop4440.501.46551.46301.4705
11822007.11.16 00:00sell limit4450.501.46551.46801.4605
11832007.11.16 14:08buy4440.501.46551.46301.4705
11842007.11.16 14:08sell4450.501.46551.46801.4605
11852007.11.16 16:27s/l4440.501.46301.46301.4705-125.004761.65
11862007.11.19 01:13s/l4450.501.46801.46801.4605-128.104633.55
11872007.11.20 00:00buy limit4460.501.46551.46301.4706
11882007.11.20 00:00sell stop4470.501.46551.46801.4604
11892007.11.20 02:14sell4470.501.46551.46801.4604
11902007.11.20 02:15buy4460.501.46551.46301.4706
11912007.11.20 07:38s/l4470.501.46801.46801.4604-125.004508.55
11922007.11.20 08:25t/p4460.501.47061.46301.4706255.004763.55
11932007.11.21 00:00buy limit4480.501.47441.47161.4800
11942007.11.21 00:00sell stop4490.501.47441.47721.4688
11952007.11.26 00:00delete4480.501.47441.47161.4800
11962007.11.26 00:00delete4490.501.47441.47721.4688
11972007.11.26 00:00buy stop4500.501.48761.48471.4934
11982007.11.26 00:00sell limit4510.501.48761.49051.4818
11992007.11.26 11:05buy4500.501.48761.48471.4934
12002007.11.26 11:05sell4510.501.48761.49051.4818
12012007.11.26 12:42s/l4500.501.48471.48471.4934-145.004618.55
12022007.11.27 09:36t/p4510.501.48181.49051.4818286.904905.45
12032007.11.28 00:00buy stop4520.501.48581.48311.4913
12042007.11.28 00:00sell limit4530.501.48581.48851.4803
12052007.11.28 20:40buy4520.501.48581.48311.4913
12062007.11.28 21:49s/l4520.501.48311.48311.4913-135.004770.45
12072007.11.29 00:00delete4530.501.48581.48851.4803
12082007.11.29 00:00buy limit4540.501.47851.47571.4842
12092007.11.29 00:00sell stop4550.501.47851.48131.4728
12102007.11.29 09:08buy4540.501.47851.47571.4842
12112007.11.29 09:08sell4550.501.47851.48131.4728
12122007.11.29 09:19s/l4540.501.47571.47571.4842-140.004630.45
12132007.11.29 12:10t/p4550.501.47281.48131.4728285.004915.45
12142007.11.30 00:00buy stop4560.501.47831.47551.4840
12152007.11.30 00:00sell limit4570.501.47831.48111.4726
12162007.11.30 11:21buy4560.501.47831.47551.4840
12172007.11.30 11:24sell4570.501.47831.48111.4726
12182007.11.30 13:05s/l4560.501.47551.47551.4840-140.004775.45
12192007.11.30 16:19t/p4570.501.47261.48111.4726285.005060.45
12202007.12.03 00:00buy stop4580.501.47071.46781.4765
12212007.12.03 00:00sell limit4590.501.47071.47361.4649
12222007.12.03 08:38buy4580.501.47071.46781.4765
12232007.12.03 09:04s/l4580.501.46781.46781.4765-145.004915.45
12242007.12.04 00:00delete4590.501.47071.47361.4649
12252007.12.04 00:00buy limit4600.501.46641.46361.4721
12262007.12.04 00:00sell stop4610.501.46641.46921.4607
12272007.12.04 01:12sell4610.501.46641.46921.4607
12282007.12.04 01:15buy4600.501.46641.46361.4721
12292007.12.04 08:49s/l4610.501.46921.46921.4607-140.004775.45
12302007.12.04 09:46s/l4600.501.46361.46361.4721-140.004635.45
12312007.12.05 00:00buy limit4620.501.47021.46741.4759
12322007.12.05 00:00sell stop4630.501.47021.47301.4645
12332007.12.05 09:11sell4630.501.47021.47301.4645
12342007.12.05 09:11buy4620.501.47021.46741.4759
12352007.12.05 10:34s/l4630.501.47301.47301.4645-140.004495.45
12362007.12.05 14:24s/l4620.501.46741.46741.4759-140.004355.45
12372007.12.11 00:00buy limit4640.501.46881.46601.4745
12382007.12.11 00:00sell stop4650.501.46881.47161.4631
12392007.12.11 11:24sell4650.501.46881.47161.4631
12402007.12.11 11:28buy4640.501.46881.46601.4745
12412007.12.11 13:13s/l4640.501.46601.46601.4745-140.004215.45
12422007.12.11 16:30s/l4650.501.47161.47161.4631-140.004075.45
12432007.12.13 00:00buy limit4660.501.46991.46691.4759
12442007.12.13 00:00sell stop4670.501.46991.47291.4639
12452007.12.13 09:04sell4670.501.46991.47291.4639
12462007.12.13 09:06buy4660.501.46991.46691.4759
12472007.12.13 14:30s/l4660.501.46691.46691.4759-150.003925.45
12482007.12.13 16:26t/p4670.501.46391.47291.4639300.004225.45
12492007.12.14 00:00buy stop4680.501.46561.46271.4715
12502007.12.14 00:00sell limit4690.501.46561.46851.4597
12512007.12.14 07:51buy4680.501.46561.46271.4715
12522007.12.14 08:29s/l4680.501.46271.46271.4715-145.004080.45
12532007.12.17 00:00delete4690.501.46561.46851.4597
12542007.12.17 00:00buy stop4700.501.45341.45021.4599
12552007.12.17 00:00sell limit4710.501.45341.45661.4469
12562007.12.18 00:00delete4700.501.45341.45021.4599
12572007.12.18 00:00delete4710.501.45341.45661.4469
12582007.12.18 00:00buy limit4720.501.43921.43591.4458
12592007.12.18 00:00sell stop4730.501.43921.44251.4326
12602007.12.18 02:20sell4730.501.43921.44251.4326
12612007.12.18 02:21buy4720.501.43921.43591.4458
12622007.12.18 14:11s/l4730.501.44251.44251.4326-165.003915.45
12632007.12.19 17:30s/l4720.501.43591.43591.4458-164.553750.90
12642007.12.20 00:00sell limit4740.501.43751.44061.4313
12652007.12.20 00:06sell4740.501.43751.44061.4313
12662007.12.20 12:05t/p4740.501.43131.44061.4313310.004060.90
12672007.12.24 00:00buy limit4750.501.43641.43351.4423
12682007.12.24 00:00sell stop4760.501.43641.43931.4305
12692007.12.27 00:00delete4750.501.43641.43351.4423
12702007.12.27 00:00delete4760.501.43641.43931.4305
12712007.12.27 00:00buy limit4770.501.44681.44421.4521
12722007.12.27 00:00sell stop4780.501.44681.44941.4415
12732007.12.28 00:00delete4770.501.44681.44421.4521
12742007.12.28 00:00delete4780.501.44681.44941.4415
12752007.12.28 00:00buy limit4790.501.45551.45281.4609
12762007.12.28 00:00sell stop4800.501.45551.45821.4501
12772008.01.04 00:00delete4790.501.45551.45281.4609
12782008.01.04 00:00delete4800.501.45551.45821.4501
12792008.01.04 00:00buy limit4810.501.47341.47051.4793
12802008.01.04 00:00sell stop4820.501.47341.47631.4675
12812008.01.04 06:12sell4820.501.47341.47631.4675
12822008.01.04 07:13buy4810.501.47341.47051.4793
12832008.01.04 08:58s/l4810.501.47051.47051.4793-145.003915.90
12842008.01.04 14:31s/l4820.501.47631.47631.4675-145.003770.90
12852008.01.08 00:00buy stop4830.501.47041.46781.4756
12862008.01.08 00:00sell limit4840.501.47041.47301.4652
12872008.01.08 04:21buy4830.501.47041.46781.4756
12882008.01.08 04:22sell4840.501.47041.47301.4652
12892008.01.08 08:18s/l4840.501.47301.47301.4652-130.003640.90
12902008.01.09 00:00close4830.501.47081.46781.475620.453661.35
12912008.01.09 00:00buy stop4850.501.47121.46871.4762
12922008.01.09 00:00sell limit4860.501.47121.47371.4662
12932008.01.09 00:19buy4850.501.47121.46871.4762
12942008.01.09 01:08sell4860.501.47121.47371.4662
12952008.01.09 08:29s/l4860.501.47371.47371.4662-125.003536.35
12962008.01.09 13:22s/l4850.501.46871.46871.4762-125.003411.35
12972008.01.10 00:00buy stop4870.501.46911.46651.4743
12982008.01.10 00:00sell limit4880.501.46911.47171.4639
12992008.01.10 06:46buy4870.501.46911.46651.4743
13002008.01.10 07:06sell4880.501.46911.47171.4639
13012008.01.10 08:03s/l4870.501.46651.46651.4743-130.003281.35
13022008.01.10 15:37s/l4880.501.47171.47171.4639-130.003151.35
13032008.01.11 00:00buy limit4890.501.47281.47011.4782
13042008.01.11 00:00sell stop4900.501.47281.47551.4674
13052008.01.15 00:00delete4890.501.47281.47011.4782
13062008.01.15 00:00delete4900.501.47281.47551.4674
13072008.01.15 00:00buy limit4910.501.48551.48281.4909
13082008.01.15 00:00sell stop4920.501.48551.48821.4801
13092008.01.15 09:06sell4920.501.48551.48821.4801
13102008.01.15 09:06buy4910.501.48551.48281.4909
13112008.01.15 14:10s/l4920.501.48821.48821.4801-135.003016.35
13122008.01.15 14:37t/p4910.501.49091.48281.4909270.003286.35
13132008.01.16 00:00buy stop4930.501.48491.48201.4907
13142008.01.16 00:00sell limit4940.501.48491.48781.4791
13152008.01.16 04:29buy4930.501.48491.48201.4907
13162008.01.16 04:34sell4940.501.48491.48781.4791
13172008.01.16 07:43s/l4930.501.48201.48201.4907-145.003141.35
13182008.01.16 11:38t/p4940.501.47911.48781.4791290.003431.35
13192008.01.18 00:00buy stop4950.501.46521.46211.4715
13202008.01.18 00:00sell limit4960.501.46521.46831.4589
13212008.01.18 05:20buy4950.501.46521.46211.4715
13222008.01.18 05:20sell4960.501.46521.46831.4589
13232008.01.18 09:01s/l4950.501.46211.46211.4715-155.003276.35
13242008.01.18 14:26s/l4960.501.46831.46831.4589-155.003121.35
13252008.01.21 00:00buy stop4970.501.46481.46171.4710
13262008.01.21 00:00sell limit4980.501.46481.46791.4586
13272008.01.22 00:00delete4970.501.46481.46171.4710
13282008.01.22 00:00delete4980.501.46481.46791.4586
13292008.01.22 00:00buy stop4990.501.45111.44801.4573
13302008.01.22 00:00sell limit5000.501.45111.45421.4449
13312008.01.22 12:08buy4990.501.45111.44801.4573
13322008.01.22 12:08sell5000.501.45111.45421.4449
13332008.01.22 13:13s/l4990.501.44801.44801.4573-155.002966.35
13342008.01.22 14:20s/l5000.501.45421.45421.4449-155.002811.35
13352008.01.23 00:00buy limit5010.501.45241.44901.4593
13362008.01.23 00:00sell stop5020.501.45241.45581.4455
13372008.01.23 14:54sell5020.501.45241.45581.4455
13382008.01.23 14:56buy5010.501.45241.44901.4593
13392008.01.23 15:44s/l5020.501.45581.45581.4455-170.002641.35
13402008.01.23 20:28t/p5010.501.45931.44901.4593345.002986.35
13412008.01.25 00:00buy limit5030.501.46851.46481.4759
13422008.01.25 00:00sell stop5040.501.46851.47221.4611
13432008.01.25 16:26sell5040.501.46851.47221.4611
13442008.01.25 17:49buy5030.501.46851.46481.4759
13452008.01.28 00:00close5030.501.46891.46481.475920.453006.80
13462008.01.28 00:00close5040.501.46911.47221.4611-33.102973.70
13472008.01.28 00:00buy stop5050.501.47181.46811.4793
13482008.01.28 00:00sell limit5060.501.47181.47551.4643
13492008.01.28 09:49buy5050.501.47181.46811.4793
13502008.01.28 09:50sell5060.501.47181.47551.4643
13512008.01.28 14:12s/l5060.501.47551.47551.4643-185.002788.70
13522008.01.28 15:56t/p5050.501.47931.46811.4793375.003163.70
13532008.01.31 00:00buy limit5070.501.48311.47941.4906
13542008.01.31 00:00sell stop5080.501.48311.48681.4756
13552008.01.31 00:41sell5080.501.48311.48681.4756
13562008.01.31 00:44buy5070.501.48311.47941.4906
13572008.01.31 06:18s/l5080.501.48681.48681.4756-185.002978.70
13582008.01.31 07:20t/p5070.501.49061.47941.4906375.003353.70
13592008.02.01 00:00buy stop5090.501.48581.48201.4935
13602008.02.01 00:00sell limit5100.501.48581.48961.4781
13612008.02.01 00:10buy5090.501.48581.48201.4935
13622008.02.01 00:13sell5100.501.48581.48961.4781
13632008.02.01 12:58s/l5100.501.48961.48961.4781-190.003163.70
13642008.02.01 14:30t/p5090.501.49351.48201.4935385.003548.70
13652008.02.04 00:00buy stop5110.501.48681.48291.4946
13662008.02.04 00:00sell limit5120.501.48681.49071.4790
13672008.02.05 00:00delete5110.501.48681.48291.4946
13682008.02.05 00:00delete5120.501.48681.49071.4790
13692008.02.05 00:00buy limit5130.501.48211.47841.4896
13702008.02.05 00:00sell stop5140.501.48211.48581.4746
13712008.02.05 00:29sell5140.501.48211.48581.4746
13722008.02.05 01:55buy5130.501.48211.47841.4896
13732008.02.05 09:26s/l5130.501.47841.47841.4896-185.003363.70
13742008.02.05 10:15t/p5140.501.47461.48581.4746375.003738.70
13752008.02.06 00:00buy stop5150.501.47261.46901.4799
13762008.02.06 00:00sell limit5160.501.47261.47621.4653
13772008.02.07 00:00delete5150.501.47261.46901.4799
13782008.02.07 00:00delete5160.501.47261.47621.4653
13792008.02.07 00:00buy stop5170.501.46321.45961.4704
13802008.02.07 00:00sell limit5180.501.46321.46681.4560
13812008.02.07 00:29buy5170.501.46321.45961.4704
13822008.02.07 07:30sell5180.501.46321.46681.4560
13832008.02.07 13:23s/l5170.501.45961.45961.4704-180.003558.70
13842008.02.07 13:49t/p5180.501.45601.46681.4560360.003918.70