Strategy Tester Report
aa_rangev.0.01
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2002.01.01 00:00 - 2008.02.07 20:00 (2002.01.01 - 2008.02.08)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Bars in test
|10528
|Ticks modelled
|11688907
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|88
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-6081.30
|Gross profit
|18402.00
|Gross loss
|-24483.30
|Profit factor
|0.75
|Expected payoff
|-17.47
|Absolute drawdown
|7273.65
|Maximal drawdown
|7607.25 (73.62%)
|Relative drawdown
|73.62% (7607.25)
|Total trades
|348
|Short positions (won %)
|171 (26.32%)
|Long positions (won %)
|177 (32.77%)
|Profit trades (% of total)
|103 (29.60%)
|Loss trades (% of total)
|245 (70.40%)
|Largest
|profit trade
|385.00
|loss trade
|-190.00
|Average
|profit trade
|178.66
|loss trade
|-99.93
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (365.45)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-1010.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|385.00 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-1135.00 (8)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2002.03.25 00:00
|buy stop
|1
|0.50
|0.8790
|0.8773
|0.8825
|2
|2002.03.25 00:00
|sell limit
|2
|0.50
|0.8790
|0.8807
|0.8755
|3
|2002.03.26 00:00
|delete
|1
|0.50
|0.8790
|0.8773
|0.8825
|4
|2002.03.26 00:00
|delete
|2
|0.50
|0.8790
|0.8807
|0.8755
|5
|2002.03.27 00:00
|buy limit
|3
|0.50
|0.8765
|0.8749
|0.8798
|6
|2002.03.27 00:00
|sell stop
|4
|0.50
|0.8765
|0.8781
|0.8732
|7
|2002.03.27 00:03
|sell
|4
|0.50
|0.8765
|0.8781
|0.8732
|8
|2002.03.27 00:15
|buy
|3
|0.50
|0.8765
|0.8749
|0.8798
|9
|2002.03.27 12:22
|s/l
|3
|0.50
|0.8749
|0.8749
|0.8798
|-80.00
|9920.00
|10
|2002.03.27 16:48
|t/p
|4
|0.50
|0.8732
|0.8781
|0.8732
|165.00
|10085.00
|11
|2002.03.28 00:00
|buy stop
|5
|0.50
|0.8747
|0.8732
|0.8778
|12
|2002.03.28 00:00
|sell limit
|6
|0.50
|0.8747
|0.8762
|0.8716
|13
|2002.03.28 07:23
|buy
|5
|0.50
|0.8747
|0.8732
|0.8778
|14
|2002.03.28 08:00
|s/l
|5
|0.50
|0.8732
|0.8732
|0.8778
|-75.00
|10010.00
|15
|2002.03.29 00:00
|delete
|6
|0.50
|0.8747
|0.8762
|0.8716
|16
|2002.03.29 00:00
|buy stop
|7
|0.50
|0.8722
|0.8708
|0.8751
|17
|2002.03.29 00:00
|sell limit
|8
|0.50
|0.8722
|0.8736
|0.8693
|18
|2002.03.29 00:57
|buy
|7
|0.50
|0.8722
|0.8708
|0.8751
|19
|2002.03.29 02:21
|s/l
|7
|0.50
|0.8708
|0.8708
|0.8751
|-70.00
|9940.00
|20
|2002.03.29 05:25
|sell
|8
|0.50
|0.8722
|0.8736
|0.8693
|21
|2002.04.01 02:58
|s/l
|8
|0.50
|0.8736
|0.8736
|0.8693
|-73.10
|9866.90
|22
|2002.04.02 00:00
|buy limit
|9
|0.50
|0.8769
|0.8754
|0.8799
|23
|2002.04.02 00:00
|sell stop
|10
|0.50
|0.8769
|0.8784
|0.8739
|24
|2002.04.03 00:00
|delete
|9
|0.50
|0.8769
|0.8754
|0.8799
|25
|2002.04.03 00:00
|delete
|10
|0.50
|0.8769
|0.8784
|0.8739
|26
|2002.04.04 00:00
|buy limit
|11
|0.50
|0.8803
|0.8789
|0.8832
|27
|2002.04.04 00:00
|sell stop
|12
|0.50
|0.8803
|0.8817
|0.8774
|28
|2002.04.04 01:41
|sell
|12
|0.50
|0.8803
|0.8817
|0.8774
|29
|2002.04.04 01:56
|buy
|11
|0.50
|0.8803
|0.8789
|0.8832
|30
|2002.04.04 03:13
|s/l
|12
|0.50
|0.8817
|0.8817
|0.8774
|-70.00
|9796.90
|31
|2002.04.04 13:44
|t/p
|11
|0.50
|0.8832
|0.8789
|0.8832
|145.00
|9941.90
|32
|2002.04.05 00:00
|buy stop
|13
|0.50
|0.8812
|0.8797
|0.8842
|33
|2002.04.05 00:00
|sell limit
|14
|0.50
|0.8812
|0.8827
|0.8782
|34
|2002.04.05 15:12
|buy
|13
|0.50
|0.8812
|0.8797
|0.8842
|35
|2002.04.05 15:15
|s/l
|13
|0.50
|0.8797
|0.8797
|0.8842
|-75.00
|9866.90
|36
|2002.04.05 16:31
|sell
|14
|0.50
|0.8812
|0.8827
|0.8782
|37
|2002.04.08 03:43
|t/p
|14
|0.50
|0.8782
|0.8827
|0.8782
|146.90
|10013.80
|38
|2006.09.19 00:00
|buy limit
|15
|0.50
|1.2671
|1.2653
|1.2708
|39
|2006.09.19 00:00
|sell stop
|16
|0.50
|1.2671
|1.2689
|1.2634
|40
|2006.09.19 10:04
|sell
|16
|0.50
|1.2671
|1.2689
|1.2634
|41
|2006.09.19 10:10
|buy
|15
|0.50
|1.2671
|1.2653
|1.2708
|42
|2006.09.19 11:47
|s/l
|15
|0.50
|1.2653
|1.2653
|1.2708
|-90.00
|9923.80
|43
|2006.09.19 14:31
|s/l
|16
|0.50
|1.2689
|1.2689
|1.2634
|-90.00
|9833.80
|44
|2006.09.20 00:00
|buy stop
|17
|0.50
|1.2688
|1.2669
|1.2727
|45
|2006.09.20 00:00
|sell limit
|18
|0.50
|1.2688
|1.2707
|1.2649
|46
|2006.09.20 06:35
|buy
|17
|0.50
|1.2688
|1.2669
|1.2727
|47
|2006.09.20 06:36
|sell
|18
|0.50
|1.2688
|1.2707
|1.2649
|48
|2006.09.20 07:42
|s/l
|17
|0.50
|1.2669
|1.2669
|1.2727
|-95.00
|9738.80
|49
|2006.09.20 17:06
|s/l
|18
|0.50
|1.2707
|1.2707
|1.2649
|-95.00
|9643.80
|50
|2006.09.21 00:00
|buy stop
|19
|0.50
|1.2697
|1.2679
|1.2734
|51
|2006.09.21 00:00
|sell limit
|20
|0.50
|1.2697
|1.2715
|1.2660
|52
|2006.09.21 00:10
|buy
|19
|0.50
|1.2697
|1.2679
|1.2734
|53
|2006.09.21 02:13
|sell
|20
|0.50
|1.2697
|1.2715
|1.2660
|54
|2006.09.21 02:48
|s/l
|20
|0.50
|1.2715
|1.2715
|1.2660
|-90.00
|9553.80
|55
|2006.09.21 12:33
|t/p
|19
|0.50
|1.2734
|1.2679
|1.2734
|185.00
|9738.80
|56
|2006.09.22 00:00
|buy limit
|21
|0.50
|1.2740
|1.2721
|1.2778
|57
|2006.09.22 00:00
|sell stop
|22
|0.50
|1.2740
|1.2759
|1.2702
|58
|2006.09.25 00:00
|delete
|21
|0.50
|1.2740
|1.2721
|1.2778
|59
|2006.09.25 00:00
|delete
|22
|0.50
|1.2740
|1.2759
|1.2702
|60
|2006.09.25 00:00
|buy stop
|23
|0.50
|1.2803
|1.2784
|1.2842
|61
|2006.09.25 00:00
|sell limit
|24
|0.50
|1.2803
|1.2822
|1.2764
|62
|2006.09.25 04:10
|buy
|23
|0.50
|1.2803
|1.2784
|1.2842
|63
|2006.09.25 04:52
|sell
|24
|0.50
|1.2803
|1.2822
|1.2764
|64
|2006.09.25 09:55
|s/l
|23
|0.50
|1.2784
|1.2784
|1.2842
|-95.00
|9643.80
|65
|2006.09.25 12:45
|t/p
|24
|0.50
|1.2764
|1.2822
|1.2764
|195.00
|9838.80
|66
|2006.09.26 00:00
|buy stop
|25
|0.50
|1.2775
|1.2755
|1.2815
|67
|2006.09.26 00:00
|sell limit
|26
|0.50
|1.2775
|1.2795
|1.2735
|68
|2006.09.27 00:00
|delete
|25
|0.50
|1.2775
|1.2755
|1.2815
|69
|2006.09.27 00:00
|delete
|26
|0.50
|1.2775
|1.2795
|1.2735
|70
|2006.09.27 00:00
|buy stop
|27
|0.50
|1.2712
|1.2692
|1.2753
|71
|2006.09.27 00:00
|sell limit
|28
|0.50
|1.2712
|1.2732
|1.2671
|72
|2006.09.27 14:30
|buy
|27
|0.50
|1.2712
|1.2692
|1.2753
|73
|2006.09.27 14:31
|sell
|28
|0.50
|1.2712
|1.2732
|1.2671
|74
|2006.09.27 14:37
|s/l
|27
|0.50
|1.2692
|1.2692
|1.2753
|-100.00
|9738.80
|75
|2006.09.28 00:00
|close
|28
|0.50
|1.2701
|1.2732
|1.2671
|45.70
|9784.50
|76
|2006.09.28 00:00
|buy limit
|29
|0.50
|1.2694
|1.2675
|1.2732
|77
|2006.09.28 00:00
|sell stop
|30
|0.50
|1.2694
|1.2713
|1.2656
|78
|2006.09.28 14:36
|sell
|30
|0.50
|1.2694
|1.2713
|1.2656
|79
|2006.09.28 14:36
|buy
|29
|0.50
|1.2694
|1.2675
|1.2732
|80
|2006.09.28 20:47
|s/l
|30
|0.50
|1.2713
|1.2713
|1.2656
|-95.00
|9689.50
|81
|2006.09.29 00:00
|close
|29
|0.50
|1.2695
|1.2675
|1.2732
|5.45
|9694.95
|82
|2006.09.29 00:00
|buy stop
|31
|0.50
|1.2705
|1.2687
|1.2742
|83
|2006.09.29 00:00
|sell limit
|32
|0.50
|1.2705
|1.2723
|1.2668
|84
|2006.09.29 00:21
|buy
|31
|0.50
|1.2705
|1.2687
|1.2742
|85
|2006.09.29 01:00
|sell
|32
|0.50
|1.2705
|1.2723
|1.2668
|86
|2006.09.29 08:35
|s/l
|31
|0.50
|1.2687
|1.2687
|1.2742
|-90.00
|9604.95
|87
|2006.09.29 09:31
|t/p
|32
|0.50
|1.2668
|1.2723
|1.2668
|185.00
|9789.95
|88
|2006.10.02 00:00
|buy limit
|33
|0.50
|1.2676
|1.2658
|1.2712
|89
|2006.10.02 00:00
|sell stop
|34
|0.50
|1.2676
|1.2694
|1.2640
|90
|2006.10.02 00:37
|sell
|34
|0.50
|1.2676
|1.2694
|1.2640
|91
|2006.10.02 00:57
|buy
|33
|0.50
|1.2676
|1.2658
|1.2712
|92
|2006.10.02 11:44
|s/l
|34
|0.50
|1.2694
|1.2694
|1.2640
|-90.00
|9699.95
|93
|2006.10.02 15:22
|t/p
|33
|0.50
|1.2712
|1.2658
|1.2712
|180.00
|9879.95
|94
|2006.10.03 00:00
|buy limit
|35
|0.50
|1.2710
|1.2691
|1.2748
|95
|2006.10.03 00:00
|sell stop
|36
|0.50
|1.2710
|1.2729
|1.2672
|96
|2006.10.04 00:00
|delete
|35
|0.50
|1.2710
|1.2691
|1.2748
|97
|2006.10.04 00:00
|delete
|36
|0.50
|1.2710
|1.2729
|1.2672
|98
|2006.10.04 00:00
|buy stop
|37
|0.50
|1.2742
|1.2724
|1.2779
|99
|2006.10.04 00:00
|sell limit
|38
|0.50
|1.2742
|1.2760
|1.2705
|100
|2006.10.05 00:00
|delete
|37
|0.50
|1.2742
|1.2724
|1.2779
|101
|2006.10.05 00:00
|delete
|38
|0.50
|1.2742
|1.2760
|1.2705
|102
|2006.10.05 00:00
|buy limit
|39
|0.50
|1.2703
|1.2685
|1.2740
|103
|2006.10.05 00:00
|sell stop
|40
|0.50
|1.2703
|1.2721
|1.2666
|104
|2006.10.05 01:11
|sell
|40
|0.50
|1.2703
|1.2721
|1.2666
|105
|2006.10.05 02:30
|buy
|39
|0.50
|1.2703
|1.2685
|1.2740
|106
|2006.10.05 14:05
|s/l
|40
|0.50
|1.2721
|1.2721
|1.2666
|-90.00
|9789.95
|107
|2006.10.05 14:59
|s/l
|39
|0.50
|1.2685
|1.2685
|1.2740
|-90.00
|9699.95
|108
|2006.10.09 00:00
|buy stop
|41
|0.50
|1.2644
|1.2625
|1.2682
|109
|2006.10.09 00:00
|sell limit
|42
|0.50
|1.2644
|1.2663
|1.2606
|110
|2006.10.10 00:00
|delete
|41
|0.50
|1.2644
|1.2625
|1.2682
|111
|2006.10.10 00:00
|delete
|42
|0.50
|1.2644
|1.2663
|1.2606
|112
|2006.10.10 00:00
|buy stop
|43
|0.50
|1.2598
|1.2580
|1.2634
|113
|2006.10.10 00:00
|sell limit
|44
|0.50
|1.2598
|1.2616
|1.2562
|114
|2006.10.10 00:02
|buy
|43
|0.50
|1.2598
|1.2580
|1.2634
|115
|2006.10.10 00:02
|sell
|44
|0.50
|1.2598
|1.2616
|1.2562
|116
|2006.10.10 05:03
|s/l
|43
|0.50
|1.2580
|1.2580
|1.2634
|-90.00
|9609.95
|117
|2006.10.10 10:34
|t/p
|44
|0.50
|1.2562
|1.2616
|1.2562
|180.00
|9789.95
|118
|2006.10.13 00:00
|buy limit
|45
|0.50
|1.2540
|1.2523
|1.2575
|119
|2006.10.13 00:00
|sell stop
|46
|0.50
|1.2540
|1.2557
|1.2505
|120
|2006.10.13 14:31
|sell
|46
|0.50
|1.2540
|1.2557
|1.2505
|121
|2006.10.13 14:32
|buy
|45
|0.50
|1.2540
|1.2523
|1.2575
|122
|2006.10.13 14:37
|s/l
|45
|0.50
|1.2523
|1.2523
|1.2575
|-85.00
|9704.95
|123
|2006.10.13 16:03
|t/p
|46
|0.50
|1.2505
|1.2557
|1.2505
|175.00
|9879.95
|124
|2006.10.16 00:00
|buy stop
|47
|0.50
|1.2530
|1.2513
|1.2565
|125
|2006.10.16 00:00
|sell limit
|48
|0.50
|1.2530
|1.2547
|1.2495
|126
|2006.10.16 14:40
|buy
|47
|0.50
|1.2530
|1.2513
|1.2565
|127
|2006.10.16 14:42
|sell
|48
|0.50
|1.2530
|1.2547
|1.2495
|128
|2006.10.16 17:00
|s/l
|47
|0.50
|1.2513
|1.2513
|1.2565
|-85.00
|9794.95
|129
|2006.10.17 00:00
|close
|48
|0.50
|1.2535
|1.2547
|1.2495
|-28.10
|9766.85
|130
|2006.10.17 00:00
|buy limit
|49
|0.50
|1.2513
|1.2497
|1.2546
|131
|2006.10.17 00:00
|sell stop
|50
|0.50
|1.2513
|1.2529
|1.2480
|132
|2006.10.17 14:30
|sell
|50
|0.50
|1.2513
|1.2529
|1.2480
|133
|2006.10.17 14:30
|buy
|49
|0.50
|1.2513
|1.2497
|1.2546
|134
|2006.10.17 14:32
|s/l
|50
|0.50
|1.2529
|1.2529
|1.2480
|-80.00
|9686.85
|135
|2006.10.17 15:20
|t/p
|49
|0.50
|1.2546
|1.2497
|1.2546
|165.00
|9851.85
|136
|2006.10.18 00:00
|buy limit
|51
|0.50
|1.2536
|1.2520
|1.2569
|137
|2006.10.18 11:19
|buy
|51
|0.50
|1.2536
|1.2520
|1.2569
|138
|2006.10.18 14:50
|s/l
|51
|0.50
|1.2520
|1.2520
|1.2569
|-80.00
|9771.85
|139
|2006.10.20 00:00
|buy limit
|52
|0.50
|1.2587
|1.2570
|1.2622
|140
|2006.10.20 00:00
|sell stop
|53
|0.50
|1.2587
|1.2604
|1.2552
|141
|2006.10.23 00:00
|delete
|52
|0.50
|1.2587
|1.2570
|1.2622
|142
|2006.10.23 00:00
|delete
|53
|0.50
|1.2587
|1.2604
|1.2552
|143
|2006.10.23 00:00
|sell limit
|54
|0.50
|1.2618
|1.2634
|1.2585
|144
|2006.10.23 01:50
|sell
|54
|0.50
|1.2618
|1.2634
|1.2585
|145
|2006.10.23 09:07
|t/p
|54
|0.50
|1.2585
|1.2634
|1.2585
|165.00
|9936.85
|146
|2006.10.24 00:00
|buy stop
|55
|0.50
|1.2578
|1.2561
|1.2612
|147
|2006.10.24 00:00
|sell limit
|56
|0.50
|1.2578
|1.2595
|1.2544
|148
|2006.10.25 00:00
|delete
|55
|0.50
|1.2578
|1.2561
|1.2612
|149
|2006.10.25 00:00
|delete
|56
|0.50
|1.2578
|1.2595
|1.2544
|150
|2006.10.25 00:00
|buy limit
|57
|0.50
|1.2550
|1.2533
|1.2584
|151
|2006.10.25 00:00
|sell stop
|58
|0.50
|1.2550
|1.2567
|1.2516
|152
|2006.10.26 00:00
|delete
|57
|0.50
|1.2550
|1.2533
|1.2584
|153
|2006.10.26 00:00
|delete
|58
|0.50
|1.2550
|1.2567
|1.2516
|154
|2006.10.26 00:00
|buy limit
|59
|0.50
|1.2587
|1.2570
|1.2621
|155
|2006.10.26 00:00
|sell stop
|60
|0.50
|1.2587
|1.2604
|1.2553
|156
|2006.10.27 00:00
|delete
|59
|0.50
|1.2587
|1.2570
|1.2621
|157
|2006.10.27 00:00
|delete
|60
|0.50
|1.2587
|1.2604
|1.2553
|158
|2006.10.27 00:00
|buy limit
|61
|0.50
|1.2653
|1.2637
|1.2685
|159
|2006.10.27 00:00
|sell stop
|62
|0.50
|1.2653
|1.2669
|1.2621
|160
|2006.10.30 00:00
|delete
|61
|0.50
|1.2653
|1.2637
|1.2685
|161
|2006.10.30 00:00
|delete
|62
|0.50
|1.2653
|1.2669
|1.2621
|162
|2006.10.30 00:00
|buy limit
|63
|0.50
|1.2706
|1.2689
|1.2741
|163
|2006.10.30 00:00
|sell stop
|64
|0.50
|1.2706
|1.2723
|1.2671
|164
|2006.10.30 14:31
|sell
|64
|0.50
|1.2706
|1.2723
|1.2671
|165
|2006.10.30 14:31
|buy
|63
|0.50
|1.2706
|1.2689
|1.2741
|166
|2006.10.30 15:08
|s/l
|64
|0.50
|1.2723
|1.2723
|1.2671
|-85.00
|9851.85
|167
|2006.10.31 00:00
|close
|63
|0.50
|1.2716
|1.2689
|1.2741
|50.45
|9902.30
|168
|2006.10.31 00:00
|buy limit
|65
|0.50
|1.2716
|1.2700
|1.2748
|169
|2006.10.31 00:49
|buy
|65
|0.50
|1.2716
|1.2700
|1.2748
|170
|2006.10.31 08:25
|s/l
|65
|0.50
|1.2700
|1.2700
|1.2748
|-80.00
|9822.30
|171
|2006.11.01 00:00
|buy limit
|66
|0.50
|1.2730
|1.2713
|1.2764
|172
|2006.11.01 00:00
|sell stop
|67
|0.50
|1.2730
|1.2747
|1.2696
|173
|2006.11.02 00:00
|delete
|66
|0.50
|1.2730
|1.2713
|1.2764
|174
|2006.11.02 00:00
|delete
|67
|0.50
|1.2730
|1.2747
|1.2696
|175
|2006.11.02 00:00
|buy stop
|68
|0.50
|1.2770
|1.2753
|1.2805
|176
|2006.11.02 00:00
|sell limit
|69
|0.50
|1.2770
|1.2787
|1.2735
|177
|2006.11.02 11:36
|buy
|68
|0.50
|1.2770
|1.2753
|1.2805
|178
|2006.11.02 12:39
|sell
|69
|0.50
|1.2770
|1.2787
|1.2735
|179
|2006.11.03 00:00
|close
|68
|0.50
|1.2777
|1.2753
|1.2805
|35.45
|9857.75
|180
|2006.11.03 00:00
|close
|69
|0.50
|1.2779
|1.2787
|1.2735
|-48.10
|9809.65
|181
|2006.11.03 00:00
|buy limit
|70
|0.50
|1.2761
|1.2745
|1.2794
|182
|2006.11.03 00:00
|sell stop
|71
|0.50
|1.2761
|1.2777
|1.2728
|183
|2006.11.03 14:11
|buy
|70
|0.50
|1.2761
|1.2745
|1.2794
|184
|2006.11.03 14:11
|sell
|71
|0.50
|1.2761
|1.2777
|1.2728
|185
|2006.11.03 14:31
|s/l
|70
|0.50
|1.2745
|1.2745
|1.2794
|-80.00
|9729.65
|186
|2006.11.03 14:31
|t/p
|71
|0.50
|1.2728
|1.2777
|1.2728
|165.00
|9894.65
|187
|2006.11.06 00:00
|buy stop
|72
|0.50
|1.2737
|1.2720
|1.2772
|188
|2006.11.06 00:00
|sell limit
|73
|0.50
|1.2737
|1.2754
|1.2702
|189
|2006.11.07 00:00
|delete
|72
|0.50
|1.2737
|1.2720
|1.2772
|190
|2006.11.07 00:00
|delete
|73
|0.50
|1.2737
|1.2754
|1.2702
|191
|2006.11.07 00:00
|buy limit
|74
|0.50
|1.2711
|1.2694
|1.2746
|192
|2006.11.07 00:00
|sell stop
|75
|0.50
|1.2711
|1.2728
|1.2676
|193
|2006.11.08 00:00
|delete
|74
|0.50
|1.2711
|1.2694
|1.2746
|194
|2006.11.08 00:00
|delete
|75
|0.50
|1.2711
|1.2728
|1.2676
|195
|2006.11.08 00:00
|buy limit
|76
|0.50
|1.2770
|1.2752
|1.2806
|196
|2006.11.08 00:00
|sell stop
|77
|0.50
|1.2770
|1.2788
|1.2734
|197
|2006.11.08 04:02
|sell
|77
|0.50
|1.2770
|1.2788
|1.2734
|198
|2006.11.08 08:16
|buy
|76
|0.50
|1.2770
|1.2752
|1.2806
|199
|2006.11.08 09:58
|s/l
|77
|0.50
|1.2788
|1.2788
|1.2734
|-90.00
|9804.65
|200
|2006.11.08 10:28
|t/p
|76
|0.50
|1.2806
|1.2752
|1.2806
|180.00
|9984.65
|201
|2006.11.13 00:00
|buy stop
|78
|0.50
|1.2864
|1.2846
|1.2900
|202
|2006.11.13 00:00
|sell limit
|79
|0.50
|1.2864
|1.2882
|1.2828
|203
|2006.11.13 01:44
|buy
|78
|0.50
|1.2864
|1.2846
|1.2900
|204
|2006.11.13 01:45
|sell
|79
|0.50
|1.2864
|1.2882
|1.2828
|205
|2006.11.13 10:36
|s/l
|78
|0.50
|1.2846
|1.2846
|1.2900
|-90.00
|9894.65
|206
|2006.11.13 15:19
|t/p
|79
|0.50
|1.2828
|1.2882
|1.2828
|180.00
|10074.65
|207
|2006.11.14 00:00
|buy stop
|80
|0.50
|1.2837
|1.2819
|1.2874
|208
|2006.11.14 00:00
|sell limit
|81
|0.50
|1.2837
|1.2855
|1.2800
|209
|2006.11.14 09:43
|buy
|80
|0.50
|1.2837
|1.2819
|1.2874
|210
|2006.11.14 09:48
|sell
|81
|0.50
|1.2837
|1.2855
|1.2800
|211
|2006.11.14 12:00
|s/l
|80
|0.50
|1.2819
|1.2819
|1.2874
|-90.00
|9984.65
|212
|2006.11.14 14:32
|s/l
|81
|0.50
|1.2855
|1.2855
|1.2800
|-90.00
|9894.65
|213
|2006.11.15 00:00
|buy stop
|82
|0.50
|1.2829
|1.2811
|1.2866
|214
|2006.11.15 00:00
|sell limit
|83
|0.50
|1.2829
|1.2847
|1.2792
|215
|2006.11.15 08:31
|buy
|82
|0.50
|1.2829
|1.2811
|1.2866
|216
|2006.11.15 09:11
|sell
|83
|0.50
|1.2829
|1.2847
|1.2792
|217
|2006.11.15 10:36
|s/l
|82
|0.50
|1.2811
|1.2811
|1.2866
|-90.00
|9804.65
|218
|2006.11.15 11:38
|t/p
|83
|0.50
|1.2792
|1.2847
|1.2792
|185.00
|9989.65
|219
|2006.11.16 00:00
|buy limit
|84
|0.50
|1.2803
|1.2785
|1.2839
|220
|2006.11.16 00:00
|sell stop
|85
|0.50
|1.2803
|1.2821
|1.2767
|221
|2006.11.16 10:33
|sell
|85
|0.50
|1.2803
|1.2821
|1.2767
|222
|2006.11.16 10:34
|buy
|84
|0.50
|1.2803
|1.2785
|1.2839
|223
|2006.11.16 14:30
|s/l
|85
|0.50
|1.2821
|1.2821
|1.2767
|-90.00
|9899.65
|224
|2006.11.16 14:30
|t/p
|84
|0.50
|1.2839
|1.2785
|1.2839
|180.00
|10079.65
|225
|2006.11.17 00:00
|buy stop
|86
|0.50
|1.2812
|1.2795
|1.2847
|226
|2006.11.17 00:00
|sell limit
|87
|0.50
|1.2812
|1.2829
|1.2777
|227
|2006.11.17 16:01
|buy
|86
|0.50
|1.2812
|1.2795
|1.2847
|228
|2006.11.17 16:01
|sell
|87
|0.50
|1.2812
|1.2829
|1.2777
|229
|2006.11.17 16:05
|s/l
|87
|0.50
|1.2829
|1.2829
|1.2777
|-85.00
|9994.65
|230
|2006.11.20 00:00
|close
|86
|0.50
|1.2825
|1.2795
|1.2847
|65.45
|10060.10
|231
|2006.11.20 00:00
|buy limit
|88
|0.50
|1.2803
|1.2785
|1.2840
|232
|2006.11.20 00:00
|sell stop
|89
|0.50
|1.2803
|1.2821
|1.2766
|233
|2006.11.21 00:00
|delete
|88
|0.50
|1.2803
|1.2785
|1.2840
|234
|2006.11.21 00:00
|delete
|89
|0.50
|1.2803
|1.2821
|1.2766
|235
|2006.11.21 00:00
|buy stop
|90
|0.50
|1.2828
|1.2811
|1.2863
|236
|2006.11.21 00:00
|sell limit
|91
|0.50
|1.2828
|1.2845
|1.2793
|237
|2006.11.21 01:14
|buy
|90
|0.50
|1.2828
|1.2811
|1.2863
|238
|2006.11.21 01:14
|sell
|91
|0.50
|1.2828
|1.2845
|1.2793
|239
|2006.11.21 05:41
|s/l
|90
|0.50
|1.2811
|1.2811
|1.2863
|-85.00
|9975.10
|240
|2006.11.21 20:26
|s/l
|91
|0.50
|1.2845
|1.2845
|1.2793
|-85.00
|9890.10
|241
|2006.11.22 00:00
|buy limit
|92
|0.50
|1.2825
|1.2808
|1.2860
|242
|2006.11.22 00:00
|sell stop
|93
|0.50
|1.2825
|1.2842
|1.2790
|243
|2006.11.23 00:00
|delete
|92
|0.50
|1.2825
|1.2808
|1.2860
|244
|2006.11.23 00:00
|delete
|93
|0.50
|1.2825
|1.2842
|1.2790
|245
|2006.11.23 00:00
|buy limit
|94
|0.50
|1.2898
|1.2880
|1.2935
|246
|2006.11.23 00:00
|sell stop
|95
|0.50
|1.2898
|1.2916
|1.2861
|247
|2006.11.24 00:00
|delete
|94
|0.50
|1.2898
|1.2880
|1.2935
|248
|2006.11.24 00:00
|delete
|95
|0.50
|1.2898
|1.2916
|1.2861
|249
|2006.11.24 00:00
|buy limit
|96
|0.50
|1.2951
|1.2934
|1.2986
|250
|2006.11.24 00:00
|buy
|96
|0.50
|1.2951
|1.2934
|1.2986
|251
|2006.11.24 09:25
|t/p
|96
|0.50
|1.2986
|1.2934
|1.2986
|175.00
|10065.10
|252
|2006.11.29 00:00
|buy limit
|97
|0.50
|1.3164
|1.3144
|1.3204
|253
|2006.11.29 00:00
|sell stop
|98
|0.50
|1.3164
|1.3184
|1.3124
|254
|2006.11.29 09:24
|sell
|98
|0.50
|1.3164
|1.3184
|1.3124
|255
|2006.11.29 10:12
|buy
|97
|0.50
|1.3164
|1.3144
|1.3204
|256
|2006.11.29 14:30
|s/l
|97
|0.50
|1.3144
|1.3144
|1.3204
|-100.00
|9965.10
|257
|2006.11.30 00:00
|close
|98
|0.50
|1.3153
|1.3184
|1.3124
|45.70
|10010.80
|258
|2006.11.30 00:00
|buy stop
|99
|0.50
|1.3174
|1.3155
|1.3213
|259
|2006.11.30 00:00
|sell limit
|100
|0.50
|1.3174
|1.3193
|1.3135
|260
|2006.11.30 03:15
|buy
|99
|0.50
|1.3174
|1.3155
|1.3213
|261
|2006.11.30 06:09
|sell
|100
|0.50
|1.3174
|1.3193
|1.3135
|262
|2006.11.30 08:22
|s/l
|100
|0.50
|1.3193
|1.3193
|1.3135
|-95.00
|9915.80
|263
|2006.11.30 15:57
|t/p
|99
|0.50
|1.3213
|1.3155
|1.3213
|195.00
|10110.80
|264
|2006.12.01 00:00
|buy limit
|101
|0.50
|1.3207
|1.3187
|1.3248
|265
|2006.12.01 00:00
|sell stop
|102
|0.50
|1.3207
|1.3227
|1.3166
|266
|2006.12.04 00:00
|delete
|101
|0.50
|1.3207
|1.3187
|1.3248
|267
|2006.12.04 00:00
|delete
|102
|0.50
|1.3207
|1.3227
|1.3166
|268
|2006.12.04 00:00
|buy limit
|103
|0.50
|1.3284
|1.3263
|1.3327
|269
|2006.12.04 00:00
|sell stop
|104
|0.50
|1.3284
|1.3305
|1.3241
|270
|2006.12.04 09:23
|sell
|104
|0.50
|1.3284
|1.3305
|1.3241
|271
|2006.12.04 09:28
|buy
|103
|0.50
|1.3284
|1.3263
|1.3327
|272
|2006.12.04 09:43
|s/l
|104
|0.50
|1.3305
|1.3305
|1.3241
|-105.00
|10005.80
|273
|2006.12.04 17:05
|t/p
|103
|0.50
|1.3327
|1.3263
|1.3327
|215.00
|10220.80
|274
|2006.12.05 00:00
|buy limit
|105
|0.50
|1.3322
|1.3301
|1.3365
|275
|2006.12.05 00:00
|sell stop
|106
|0.50
|1.3322
|1.3343
|1.3279
|276
|2006.12.05 02:31
|sell
|106
|0.50
|1.3322
|1.3343
|1.3279
|277
|2006.12.05 04:19
|buy
|105
|0.50
|1.3322
|1.3301
|1.3365
|278
|2006.12.05 10:34
|s/l
|105
|0.50
|1.3301
|1.3301
|1.3365
|-105.00
|10115.80
|279
|2006.12.05 14:28
|s/l
|106
|0.50
|1.3343
|1.3343
|1.3279
|-105.00
|10010.80
|280
|2006.12.06 00:00
|buy stop
|107
|0.50
|1.3324
|1.3302
|1.3368
|281
|2006.12.06 00:00
|sell limit
|108
|0.50
|1.3324
|1.3346
|1.3280
|282
|2006.12.06 02:38
|buy
|107
|0.50
|1.3324
|1.3302
|1.3368
|283
|2006.12.06 05:26
|sell
|108
|0.50
|1.3324
|1.3346
|1.3280
|284
|2006.12.06 09:17
|s/l
|107
|0.50
|1.3302
|1.3302
|1.3368
|-110.00
|9900.80
|285
|2006.12.06 10:18
|t/p
|108
|0.50
|1.3280
|1.3346
|1.3280
|220.00
|10120.80
|286
|2006.12.07 00:00
|buy stop
|109
|0.50
|1.3297
|1.3275
|1.3342
|287
|2006.12.07 00:00
|sell limit
|110
|0.50
|1.3297
|1.3319
|1.3252
|288
|2006.12.07 02:03
|buy
|109
|0.50
|1.3297
|1.3275
|1.3342
|289
|2006.12.07 05:57
|sell
|110
|0.50
|1.3297
|1.3319
|1.3252
|290
|2006.12.07 08:27
|s/l
|110
|0.50
|1.3319
|1.3319
|1.3252
|-110.00
|10010.80
|291
|2006.12.07 15:02
|s/l
|109
|0.50
|1.3275
|1.3275
|1.3342
|-110.00
|9900.80
|292
|2006.12.08 00:00
|buy stop
|111
|0.50
|1.3299
|1.3278
|1.3342
|293
|2006.12.08 00:00
|sell limit
|112
|0.50
|1.3299
|1.3320
|1.3256
|294
|2006.12.08 14:45
|buy
|111
|0.50
|1.3299
|1.3278
|1.3342
|295
|2006.12.08 14:45
|sell
|112
|0.50
|1.3299
|1.3320
|1.3256
|296
|2006.12.08 14:45
|s/l
|112
|0.50
|1.3320
|1.3320
|1.3256
|-105.00
|9795.80
|297
|2006.12.08 14:53
|t/p
|111
|0.50
|1.3342
|1.3278
|1.3342
|215.00
|10010.80
|298
|2006.12.11 00:00
|buy stop
|113
|0.50
|1.3277
|1.3253
|1.3325
|299
|2006.12.11 00:00
|sell limit
|114
|0.50
|1.3277
|1.3301
|1.3229
|300
|2006.12.12 00:00
|delete
|113
|0.50
|1.3277
|1.3253
|1.3325
|301
|2006.12.12 00:00
|delete
|114
|0.50
|1.3277
|1.3301
|1.3229
|302
|2006.12.12 00:00
|buy limit
|115
|0.50
|1.3195
|1.3170
|1.3246
|303
|2006.12.12 00:00
|sell stop
|116
|0.50
|1.3195
|1.3220
|1.3144
|304
|2006.12.13 00:00
|delete
|115
|0.50
|1.3195
|1.3170
|1.3246
|305
|2006.12.13 00:00
|delete
|116
|0.50
|1.3195
|1.3220
|1.3144
|306
|2006.12.13 00:00
|buy limit
|117
|0.50
|1.3251
|1.3227
|1.3300
|307
|2006.12.13 00:00
|sell stop
|118
|0.50
|1.3251
|1.3275
|1.3202
|308
|2006.12.13 10:06
|sell
|118
|0.50
|1.3251
|1.3275
|1.3202
|309
|2006.12.13 11:38
|s/l
|118
|0.50
|1.3275
|1.3275
|1.3202
|-120.00
|9890.80
|310
|2006.12.13 14:30
|buy
|117
|0.50
|1.3251
|1.3227
|1.3300
|311
|2006.12.13 14:34
|s/l
|117
|0.50
|1.3227
|1.3227
|1.3300
|-120.00
|9770.80
|312
|2006.12.14 00:00
|buy stop
|119
|0.50
|1.3239
|1.3214
|1.3290
|313
|2006.12.14 00:00
|sell limit
|120
|0.50
|1.3239
|1.3264
|1.3188
|314
|2006.12.14 09:01
|buy
|119
|0.50
|1.3239
|1.3214
|1.3290
|315
|2006.12.14 09:02
|sell
|120
|0.50
|1.3239
|1.3264
|1.3188
|316
|2006.12.14 12:07
|s/l
|119
|0.50
|1.3214
|1.3214
|1.3290
|-125.00
|9645.80
|317
|2006.12.14 12:48
|t/p
|120
|0.50
|1.3188
|1.3264
|1.3188
|255.00
|9900.80
|318
|2006.12.15 00:00
|buy stop
|121
|0.50
|1.3197
|1.3173
|1.3246
|319
|2006.12.15 00:00
|sell limit
|122
|0.50
|1.3197
|1.3221
|1.3148
|320
|2006.12.18 00:00
|delete
|121
|0.50
|1.3197
|1.3173
|1.3246
|321
|2006.12.18 00:00
|delete
|122
|0.50
|1.3197
|1.3221
|1.3148
|322
|2006.12.18 00:00
|buy stop
|123
|0.50
|1.3123
|1.3098
|1.3174
|323
|2006.12.18 00:00
|sell limit
|124
|0.50
|1.3123
|1.3148
|1.3072
|324
|2006.12.19 00:00
|delete
|123
|0.50
|1.3123
|1.3098
|1.3174
|325
|2006.12.19 00:00
|delete
|124
|0.50
|1.3123
|1.3148
|1.3072
|326
|2006.12.19 00:00
|buy limit
|125
|0.50
|1.3084
|1.3059
|1.3134
|327
|2006.12.19 00:00
|sell stop
|126
|0.50
|1.3084
|1.3109
|1.3034
|328
|2006.12.19 05:43
|sell
|126
|0.50
|1.3084
|1.3109
|1.3034
|329
|2006.12.19 06:55
|buy
|125
|0.50
|1.3084
|1.3059
|1.3134
|330
|2006.12.19 08:37
|s/l
|126
|0.50
|1.3109
|1.3109
|1.3034
|-125.00
|9775.80
|331
|2006.12.19 09:09
|t/p
|125
|0.50
|1.3134
|1.3059
|1.3134
|250.00
|10025.80
|332
|2006.12.20 00:00
|buy limit
|127
|0.50
|1.3149
|1.3123
|1.3201
|333
|2006.12.20 00:00
|sell stop
|128
|0.50
|1.3149
|1.3175
|1.3097
|334
|2006.12.21 15:33
|buy
|127
|0.50
|1.3149
|1.3123
|1.3201
|335
|2006.12.21 15:33
|sell
|128
|0.50
|1.3149
|1.3175
|1.3097
|336
|2006.12.21 17:44
|s/l
|128
|0.50
|1.3175
|1.3175
|1.3097
|-130.00
|9895.80
|337
|2006.12.22 00:00
|close
|127
|0.50
|1.3179
|1.3123
|1.3201
|150.45
|10046.25
|338
|2006.12.22 00:00
|buy limit
|129
|0.50
|1.3177
|1.3153
|1.3225
|339
|2006.12.22 00:00
|sell stop
|130
|0.50
|1.3177
|1.3201
|1.3129
|340
|2006.12.22 00:06
|sell
|130
|0.50
|1.3177
|1.3201
|1.3129
|341
|2006.12.22 07:58
|s/l
|130
|0.50
|1.3201
|1.3201
|1.3129
|-120.00
|9926.25
|342
|2006.12.22 15:25
|buy
|129
|0.50
|1.3177
|1.3153
|1.3225
|343
|2006.12.22 16:24
|s/l
|129
|0.50
|1.3153
|1.3153
|1.3225
|-120.00
|9806.25
|344
|2006.12.26 00:00
|buy stop
|131
|0.50
|1.3160
|1.3136
|1.3209
|345
|2006.12.26 00:00
|sell limit
|132
|0.50
|1.3160
|1.3184
|1.3111
|346
|2006.12.27 00:00
|delete
|131
|0.50
|1.3160
|1.3136
|1.3209
|347
|2006.12.27 00:00
|delete
|132
|0.50
|1.3160
|1.3184
|1.3111
|348
|2006.12.27 00:00
|buy stop
|133
|0.50
|1.3115
|1.3091
|1.3163
|349
|2006.12.27 00:00
|sell limit
|134
|0.50
|1.3115
|1.3139
|1.3067
|350
|2006.12.27 01:55
|buy
|133
|0.50
|1.3115
|1.3091
|1.3163
|351
|2006.12.27 01:58
|sell
|134
|0.50
|1.3115
|1.3139
|1.3067
|352
|2006.12.27 06:47
|s/l
|134
|0.50
|1.3139
|1.3139
|1.3067
|-120.00
|9686.25
|353
|2006.12.27 07:35
|t/p
|133
|0.50
|1.3163
|1.3091
|1.3163
|240.00
|9926.25
|354
|2006.12.28 00:00
|buy stop
|135
|0.50
|1.3136
|1.3112
|1.3184
|355
|2006.12.28 00:00
|sell limit
|136
|0.50
|1.3136
|1.3160
|1.3088
|356
|2006.12.28 10:03
|buy
|135
|0.50
|1.3136
|1.3112
|1.3184
|357
|2006.12.28 10:03
|sell
|136
|0.50
|1.3136
|1.3160
|1.3088
|358
|2006.12.28 13:14
|s/l
|136
|0.50
|1.3160
|1.3160
|1.3088
|-120.00
|9806.25
|359
|2006.12.28 14:27
|t/p
|135
|0.50
|1.3184
|1.3112
|1.3184
|240.00
|10046.25
|360
|2006.12.29 00:00
|buy stop
|137
|0.50
|1.3153
|1.3128
|1.3203
|361
|2006.12.29 00:00
|sell limit
|138
|0.50
|1.3153
|1.3178
|1.3103
|362
|2006.12.29 03:56
|buy
|137
|0.50
|1.3153
|1.3128
|1.3203
|363
|2006.12.29 04:45
|sell
|138
|0.50
|1.3153
|1.3178
|1.3103
|364
|2006.12.29 07:55
|s/l
|138
|0.50
|1.3178
|1.3178
|1.3103
|-125.00
|9921.25
|365
|2006.12.29 17:31
|t/p
|137
|0.50
|1.3203
|1.3128
|1.3203
|250.00
|10171.25
|366
|2007.01.02 00:00
|buy limit
|139
|0.50
|1.3172
|1.3149
|1.3218
|367
|2007.01.02 00:00
|sell stop
|140
|0.50
|1.3172
|1.3195
|1.3126
|368
|2007.01.03 00:00
|delete
|139
|0.50
|1.3172
|1.3149
|1.3218
|369
|2007.01.03 00:00
|delete
|140
|0.50
|1.3172
|1.3195
|1.3126
|370
|2007.01.03 00:00
|buy limit
|141
|0.50
|1.3264
|1.3243
|1.3307
|371
|2007.01.03 00:00
|sell stop
|142
|0.50
|1.3264
|1.3285
|1.3221
|372
|2007.01.03 10:19
|sell
|142
|0.50
|1.3264
|1.3285
|1.3221
|373
|2007.01.03 10:19
|buy
|141
|0.50
|1.3264
|1.3243
|1.3307
|374
|2007.01.03 11:14
|s/l
|141
|0.50
|1.3243
|1.3243
|1.3307
|-105.00
|10066.25
|375
|2007.01.03 11:24
|t/p
|142
|0.50
|1.3221
|1.3285
|1.3221
|215.00
|10281.25
|376
|2007.01.04 00:00
|buy stop
|143
|0.50
|1.3218
|1.3195
|1.3264
|377
|2007.01.04 00:00
|sell limit
|144
|0.50
|1.3218
|1.3241
|1.3172
|378
|2007.01.05 00:00
|delete
|143
|0.50
|1.3218
|1.3195
|1.3264
|379
|2007.01.05 00:00
|delete
|144
|0.50
|1.3218
|1.3241
|1.3172
|380
|2007.01.05 00:00
|buy stop
|145
|0.50
|1.3128
|1.3105
|1.3174
|381
|2007.01.05 00:00
|sell limit
|146
|0.50
|1.3128
|1.3151
|1.3082
|382
|2007.01.08 00:00
|delete
|145
|0.50
|1.3128
|1.3105
|1.3174
|383
|2007.01.08 00:00
|delete
|146
|0.50
|1.3128
|1.3151
|1.3082
|384
|2007.01.08 00:00
|buy stop
|147
|0.50
|1.3043
|1.3020
|1.3089
|385
|2007.01.08 00:00
|sell limit
|148
|0.50
|1.3043
|1.3066
|1.2997
|386
|2007.01.09 00:00
|delete
|147
|0.50
|1.3043
|1.3020
|1.3089
|387
|2007.01.09 00:00
|delete
|148
|0.50
|1.3043
|1.3066
|1.2997
|388
|2007.01.09 00:00
|buy limit
|149
|0.50
|1.3003
|1.2981
|1.3047
|389
|2007.01.09 00:00
|sell stop
|150
|0.50
|1.3003
|1.3025
|1.2959
|390
|2007.01.09 15:05
|sell
|150
|0.50
|1.3003
|1.3025
|1.2959
|391
|2007.01.09 15:06
|buy
|149
|0.50
|1.3003
|1.2981
|1.3047
|392
|2007.01.10 00:00
|close
|149
|0.50
|1.2993
|1.2981
|1.3047
|-49.55
|10231.70
|393
|2007.01.10 00:00
|close
|150
|0.50
|1.2995
|1.3025
|1.2959
|36.90
|10268.60
|394
|2007.01.10 00:00
|buy stop
|151
|0.50
|1.3019
|1.2997
|1.3063
|395
|2007.01.10 00:00
|sell limit
|152
|0.50
|1.3019
|1.3041
|1.2975
|396
|2007.01.12 00:00
|delete
|151
|0.50
|1.3019
|1.2997
|1.3063
|397
|2007.01.12 00:00
|delete
|152
|0.50
|1.3019
|1.3041
|1.2975
|398
|2007.01.12 00:00
|buy stop
|153
|0.50
|1.2948
|1.2926
|1.2992
|399
|2007.01.12 00:00
|sell limit
|154
|0.50
|1.2948
|1.2970
|1.2904
|400
|2007.01.15 00:00
|delete
|153
|0.50
|1.2948
|1.2926
|1.2992
|401
|2007.01.15 00:00
|delete
|154
|0.50
|1.2948
|1.2970
|1.2904
|402
|2007.01.15 00:00
|buy limit
|155
|0.50
|1.2905
|1.2883
|1.2949
|403
|2007.01.15 00:00
|sell stop
|156
|0.50
|1.2905
|1.2927
|1.2861
|404
|2007.01.16 00:00
|delete
|155
|0.50
|1.2905
|1.2883
|1.2949
|405
|2007.01.16 00:00
|delete
|156
|0.50
|1.2905
|1.2927
|1.2861
|406
|2007.01.16 00:00
|sell limit
|157
|0.50
|1.2936
|1.2957
|1.2894
|407
|2007.01.16 00:01
|sell
|157
|0.50
|1.2936
|1.2957
|1.2894
|408
|2007.01.16 08:06
|s/l
|157
|0.50
|1.2957
|1.2957
|1.2894
|-105.00
|10163.60
|409
|2007.01.17 00:00
|buy stop
|158
|0.50
|1.2948
|1.2927
|1.2991
|410
|2007.01.17 00:00
|sell limit
|159
|0.50
|1.2948
|1.2969
|1.2905
|411
|2007.01.17 16:32
|buy
|158
|0.50
|1.2948
|1.2927
|1.2991
|412
|2007.01.17 16:32
|sell
|159
|0.50
|1.2948
|1.2969
|1.2905
|413
|2007.01.17 20:27
|s/l
|158
|0.50
|1.2927
|1.2927
|1.2991
|-105.00
|10058.60
|414
|2007.01.18 00:00
|close
|159
|0.50
|1.2941
|1.2969
|1.2905
|25.70
|10084.30
|415
|2007.01.18 00:00
|buy limit
|160
|0.50
|1.2923
|1.2902
|1.2965
|416
|2007.01.18 00:00
|sell stop
|161
|0.50
|1.2923
|1.2944
|1.2881
|417
|2007.01.18 13:08
|sell
|161
|0.50
|1.2923
|1.2944
|1.2881
|418
|2007.01.18 13:09
|buy
|160
|0.50
|1.2923
|1.2902
|1.2965
|419
|2007.01.18 14:30
|s/l
|160
|0.50
|1.2902
|1.2902
|1.2965
|-105.00
|9979.30
|420
|2007.01.18 15:22
|s/l
|161
|0.50
|1.2944
|1.2944
|1.2881
|-105.00
|9874.30
|421
|2007.01.19 00:00
|buy limit
|162
|0.50
|1.2936
|1.2916
|1.2977
|422
|2007.01.19 00:00
|sell stop
|163
|0.50
|1.2936
|1.2956
|1.2895
|423
|2007.01.19 15:07
|buy
|162
|0.50
|1.2936
|1.2916
|1.2977
|424
|2007.01.19 15:07
|sell
|163
|0.50
|1.2936
|1.2956
|1.2895
|425
|2007.01.19 16:28
|s/l
|162
|0.50
|1.2916
|1.2916
|1.2977
|-100.00
|9774.30
|426
|2007.01.19 17:27
|s/l
|163
|0.50
|1.2956
|1.2956
|1.2895
|-100.00
|9674.30
|427
|2007.01.22 00:00
|buy limit
|164
|0.50
|1.2956
|1.2935
|1.2998
|428
|2007.01.22 00:00
|buy
|164
|0.50
|1.2956
|1.2935
|1.2998
|429
|2007.01.22 13:34
|s/l
|164
|0.50
|1.2935
|1.2935
|1.2998
|-105.00
|9569.30
|430
|2007.01.23 00:00
|buy stop
|165
|0.50
|1.2950
|1.2930
|1.2991
|431
|2007.01.23 00:00
|sell limit
|166
|0.50
|1.2950
|1.2970
|1.2909
|432
|2007.01.23 00:30
|buy
|165
|0.50
|1.2950
|1.2930
|1.2991
|433
|2007.01.23 00:31
|sell
|166
|0.50
|1.2950
|1.2970
|1.2909
|434
|2007.01.23 03:58
|s/l
|165
|0.50
|1.2930
|1.2930
|1.2991
|-100.00
|9469.30
|435
|2007.01.23 08:35
|s/l
|166
|0.50
|1.2970
|1.2970
|1.2909
|-100.00
|9369.30
|436
|2007.01.24 00:00
|buy limit
|167
|0.50
|1.2986
|1.2966
|1.3026
|437
|2007.01.24 00:00
|sell stop
|168
|0.50
|1.2986
|1.3006
|1.2946
|438
|2007.01.24 09:16
|sell
|168
|0.50
|1.2986
|1.3006
|1.2946
|439
|2007.01.24 09:16
|buy
|167
|0.50
|1.2986
|1.2966
|1.3026
|440
|2007.01.24 10:55
|s/l
|168
|0.50
|1.3006
|1.3006
|1.2946
|-100.00
|9269.30
|441
|2007.01.24 16:17
|s/l
|167
|0.50
|1.2966
|1.2966
|1.3026
|-100.00
|9169.30
|442
|2007.01.29 00:00
|buy limit
|169
|0.50
|1.2911
|1.2892
|1.2950
|443
|2007.01.29 00:00
|sell stop
|170
|0.50
|1.2911
|1.2930
|1.2872
|444
|2007.01.29 01:07
|sell
|170
|0.50
|1.2911
|1.2930
|1.2872
|445
|2007.01.29 01:08
|buy
|169
|0.50
|1.2911
|1.2892
|1.2950
|446
|2007.01.29 15:53
|s/l
|170
|0.50
|1.2930
|1.2930
|1.2872
|-95.00
|9074.30
|447
|2007.01.29 18:00
|t/p
|169
|0.50
|1.2950
|1.2892
|1.2950
|195.00
|9269.30
|448
|2007.01.30 00:00
|buy limit
|171
|0.50
|1.2932
|1.2913
|1.2971
|449
|2007.01.30 00:00
|sell stop
|172
|0.50
|1.2932
|1.2951
|1.2893
|450
|2007.01.31 00:00
|delete
|171
|0.50
|1.2932
|1.2913
|1.2971
|451
|2007.01.31 00:00
|delete
|172
|0.50
|1.2932
|1.2951
|1.2893
|452
|2007.01.31 00:00
|buy limit
|173
|0.50
|1.2962
|1.2943
|1.3000
|453
|2007.01.31 00:38
|buy
|173
|0.50
|1.2962
|1.2943
|1.3000
|454
|2007.01.31 09:00
|s/l
|173
|0.50
|1.2943
|1.2943
|1.3000
|-95.00
|9174.30
|455
|2007.02.01 00:00
|buy limit
|174
|0.50
|1.2981
|1.2963
|1.3018
|456
|2007.02.01 00:00
|sell stop
|175
|0.50
|1.2981
|1.2999
|1.2944
|457
|2007.02.02 00:00
|delete
|174
|0.50
|1.2981
|1.2963
|1.3018
|458
|2007.02.02 00:00
|delete
|175
|0.50
|1.2981
|1.2999
|1.2944
|459
|2007.02.02 00:00
|buy stop
|176
|0.50
|1.3029
|1.3011
|1.3065
|460
|2007.02.02 00:00
|sell limit
|177
|0.50
|1.3029
|1.3047
|1.2993
|461
|2007.02.02 14:29
|buy
|176
|0.50
|1.3029
|1.3011
|1.3065
|462
|2007.02.02 14:29
|sell
|177
|0.50
|1.3029
|1.3047
|1.2993
|463
|2007.02.02 14:30
|s/l
|177
|0.50
|1.3047
|1.3047
|1.2993
|-90.00
|9084.30
|464
|2007.02.02 15:02
|s/l
|176
|0.50
|1.3011
|1.3011
|1.3065
|-90.00
|8994.30
|465
|2007.02.05 00:00
|buy stop
|178
|0.50
|1.3007
|1.2988
|1.3046
|466
|2007.02.05 00:00
|sell limit
|179
|0.50
|1.3007
|1.3026
|1.2968
|467
|2007.02.07 00:00
|delete
|178
|0.50
|1.3007
|1.2988
|1.3046
|468
|2007.02.07 00:00
|delete
|179
|0.50
|1.3007
|1.3026
|1.2968
|469
|2007.02.07 00:00
|buy limit
|180
|0.50
|1.2952
|1.2933
|1.2991
|470
|2007.02.07 00:00
|sell stop
|181
|0.50
|1.2952
|1.2971
|1.2913
|471
|2007.02.09 00:00
|delete
|180
|0.50
|1.2952
|1.2933
|1.2991
|472
|2007.02.09 00:00
|delete
|181
|0.50
|1.2952
|1.2971
|1.2913
|473
|2007.02.09 00:00
|buy limit
|182
|0.50
|1.3009
|1.2991
|1.3046
|474
|2007.02.09 00:00
|sell stop
|183
|0.50
|1.3009
|1.3027
|1.2972
|475
|2007.02.09 08:33
|sell
|183
|0.50
|1.3009
|1.3027
|1.2972
|476
|2007.02.09 08:45
|buy
|182
|0.50
|1.3009
|1.2991
|1.3046
|477
|2007.02.09 11:08
|s/l
|182
|0.50
|1.2991
|1.2991
|1.3046
|-90.00
|8904.30
|478
|2007.02.12 00:00
|close
|183
|0.50
|1.3017
|1.3027
|1.2972
|-43.10
|8861.20
|479
|2007.02.12 00:00
|buy limit
|184
|0.50
|1.3013
|1.2995
|1.3050
|480
|2007.02.12 00:00
|sell stop
|185
|0.50
|1.3013
|1.3031
|1.2976
|481
|2007.02.12 00:01
|sell
|185
|0.50
|1.3013
|1.3031
|1.2976
|482
|2007.02.12 00:02
|buy
|184
|0.50
|1.3013
|1.2995
|1.3050
|483
|2007.02.12 07:15
|s/l
|185
|0.50
|1.3031
|1.3031
|1.2976
|-90.00
|8771.20
|484
|2007.02.12 10:21
|s/l
|184
|0.50
|1.2995
|1.2995
|1.3050
|-90.00
|8681.20
|485
|2007.02.13 00:00
|buy stop
|186
|0.50
|1.2988
|1.2970
|1.3024
|486
|2007.02.13 00:00
|sell limit
|187
|0.50
|1.2988
|1.3006
|1.2952
|487
|2007.02.13 08:13
|buy
|186
|0.50
|1.2988
|1.2970
|1.3024
|488
|2007.02.13 08:13
|sell
|187
|0.50
|1.2988
|1.3006
|1.2952
|489
|2007.02.13 11:15
|s/l
|187
|0.50
|1.3006
|1.3006
|1.2952
|-90.00
|8591.20
|490
|2007.02.13 14:12
|t/p
|186
|0.50
|1.3024
|1.2970
|1.3024
|180.00
|8771.20
|491
|2007.02.14 00:00
|buy limit
|188
|0.50
|1.2999
|1.2981
|1.3035
|492
|2007.02.14 00:00
|sell stop
|189
|0.50
|1.2999
|1.3017
|1.2963
|493
|2007.02.15 00:00
|delete
|188
|0.50
|1.2999
|1.2981
|1.3035
|494
|2007.02.15 00:00
|delete
|189
|0.50
|1.2999
|1.3017
|1.2963
|495
|2007.02.15 00:00
|buy limit
|190
|0.50
|1.3087
|1.3068
|1.3125
|496
|2007.02.15 00:00
|sell stop
|191
|0.50
|1.3087
|1.3106
|1.3049
|497
|2007.02.16 00:00
|delete
|190
|0.50
|1.3087
|1.3068
|1.3125
|498
|2007.02.16 00:00
|delete
|191
|0.50
|1.3087
|1.3106
|1.3049
|499
|2007.02.16 00:00
|buy stop
|192
|0.50
|1.3146
|1.3128
|1.3183
|500
|2007.02.16 00:00
|sell limit
|193
|0.50
|1.3146
|1.3164
|1.3109
|501
|2007.02.19 00:00
|buy
|192
|0.50
|1.3146
|1.3128
|1.3183
|502
|2007.02.19 00:00
|sell
|193
|0.50
|1.3146
|1.3164
|1.3109
|503
|2007.02.19 00:00
|close
|192
|0.50
|1.3154
|1.3128
|1.3183
|40.00
|8811.20
|504
|2007.02.19 00:00
|close
|193
|0.50
|1.3156
|1.3164
|1.3109
|-50.00
|8761.20
|505
|2007.02.19 00:00
|buy limit
|194
|0.50
|1.3119
|1.3101
|1.3156
|506
|2007.02.19 00:00
|sell stop
|195
|0.50
|1.3119
|1.3137
|1.3082
|507
|2007.02.20 00:00
|delete
|194
|0.50
|1.3119
|1.3101
|1.3156
|508
|2007.02.20 00:00
|delete
|195
|0.50
|1.3119
|1.3137
|1.3082
|509
|2007.02.20 00:00
|buy limit
|196
|0.50
|1.3142
|1.3124
|1.3179
|510
|2007.02.20 00:00
|sell stop
|197
|0.50
|1.3142
|1.3160
|1.3105
|511
|2007.02.20 09:10
|sell
|197
|0.50
|1.3142
|1.3160
|1.3105
|512
|2007.02.20 09:17
|buy
|196
|0.50
|1.3142
|1.3124
|1.3179
|513
|2007.02.21 08:16
|s/l
|197
|0.50
|1.3160
|1.3160
|1.3105
|-93.10
|8668.10
|514
|2007.02.21 12:33
|s/l
|196
|0.50
|1.3124
|1.3124
|1.3179
|-89.55
|8578.55
|515
|2007.02.22 00:00
|buy limit
|198
|0.50
|1.3139
|1.3122
|1.3174
|516
|2007.02.22 00:03
|buy
|198
|0.50
|1.3139
|1.3122
|1.3174
|517
|2007.02.22 08:01
|s/l
|198
|0.50
|1.3122
|1.3122
|1.3174
|-85.00
|8493.55
|518
|2007.02.27 00:00
|buy limit
|199
|0.50
|1.3174
|1.3158
|1.3207
|519
|2007.02.27 00:00
|sell stop
|200
|0.50
|1.3174
|1.3190
|1.3141
|520
|2007.02.27 02:27
|sell
|200
|0.50
|1.3174
|1.3190
|1.3141
|521
|2007.02.27 02:31
|buy
|199
|0.50
|1.3174
|1.3158
|1.3207
|522
|2007.02.27 09:10
|s/l
|200
|0.50
|1.3190
|1.3190
|1.3141
|-80.00
|8413.55
|523
|2007.02.27 09:18
|t/p
|199
|0.50
|1.3207
|1.3158
|1.3207
|165.00
|8578.55
|524
|2007.02.28 00:00
|buy limit
|201
|0.50
|1.3210
|1.3193
|1.3245
|525
|2007.02.28 00:00
|sell stop
|202
|0.50
|1.3210
|1.3227
|1.3175
|526
|2007.02.28 04:48
|sell
|202
|0.50
|1.3210
|1.3227
|1.3175
|527
|2007.02.28 07:34
|s/l
|202
|0.50
|1.3227
|1.3227
|1.3175
|-85.00
|8493.55
|528
|2007.02.28 08:05
|buy
|201
|0.50
|1.3210
|1.3193
|1.3245
|529
|2007.02.28 09:22
|s/l
|201
|0.50
|1.3193
|1.3193
|1.3245
|-85.00
|8408.55
|530
|2007.03.01 00:00
|buy limit
|203
|0.50
|1.3210
|1.3193
|1.3244
|531
|2007.03.01 00:00
|sell stop
|204
|0.50
|1.3210
|1.3227
|1.3176
|532
|2007.03.01 08:00
|sell
|204
|0.50
|1.3210
|1.3227
|1.3176
|533
|2007.03.01 08:01
|buy
|203
|0.50
|1.3210
|1.3193
|1.3244
|534
|2007.03.01 08:58
|s/l
|204
|0.50
|1.3227
|1.3227
|1.3176
|-85.00
|8323.55
|535
|2007.03.01 16:00
|s/l
|203
|0.50
|1.3193
|1.3193
|1.3244
|-85.00
|8238.55
|536
|2007.03.02 00:00
|buy stop
|205
|0.50
|1.3197
|1.3180
|1.3232
|537
|2007.03.02 00:00
|sell limit
|206
|0.50
|1.3197
|1.3214
|1.3162
|538
|2007.03.02 18:50
|buy
|205
|0.50
|1.3197
|1.3180
|1.3232
|539
|2007.03.02 18:50
|sell
|206
|0.50
|1.3197
|1.3214
|1.3162
|540
|2007.03.05 00:00
|close
|205
|0.50
|1.3209
|1.3180
|1.3232
|60.45
|8299.00
|541
|2007.03.05 00:00
|close
|206
|0.50
|1.3211
|1.3214
|1.3162
|-73.10
|8225.90
|542
|2007.03.05 00:00
|buy limit
|207
|0.50
|1.3172
|1.3155
|1.3206
|543
|2007.03.05 00:00
|sell stop
|208
|0.50
|1.3172
|1.3189
|1.3138
|544
|2007.03.05 01:44
|sell
|208
|0.50
|1.3172
|1.3189
|1.3138
|545
|2007.03.05 01:52
|buy
|207
|0.50
|1.3172
|1.3155
|1.3206
|546
|2007.03.05 02:28
|s/l
|207
|0.50
|1.3155
|1.3155
|1.3206
|-85.00
|8140.90
|547
|2007.03.05 02:42
|t/p
|208
|0.50
|1.3138
|1.3189
|1.3138
|170.00
|8310.90
|548
|2007.03.06 00:00
|buy stop
|209
|0.50
|1.3141
|1.3123
|1.3177
|549
|2007.03.06 00:00
|sell limit
|210
|0.50
|1.3141
|1.3159
|1.3105
|550
|2007.03.07 00:00
|delete
|209
|0.50
|1.3141
|1.3123
|1.3177
|551
|2007.03.07 00:00
|delete
|210
|0.50
|1.3141
|1.3159
|1.3105
|552
|2007.03.07 00:00
|buy limit
|211
|0.50
|1.3106
|1.3090
|1.3139
|553
|2007.03.07 00:00
|sell stop
|212
|0.50
|1.3106
|1.3122
|1.3073
|554
|2007.03.08 00:00
|delete
|211
|0.50
|1.3106
|1.3090
|1.3139
|555
|2007.03.08 00:00
|delete
|212
|0.50
|1.3106
|1.3122
|1.3073
|556
|2007.03.08 00:00
|buy limit
|213
|0.50
|1.3147
|1.3130
|1.3181
|557
|2007.03.08 00:00
|sell stop
|214
|0.50
|1.3147
|1.3164
|1.3113
|558
|2007.03.08 09:46
|buy
|213
|0.50
|1.3147
|1.3130
|1.3181
|559
|2007.03.08 09:46
|sell
|214
|0.50
|1.3147
|1.3164
|1.3113
|560
|2007.03.08 13:45
|s/l
|214
|0.50
|1.3164
|1.3164
|1.3113
|-85.00
|8225.90
|561
|2007.03.08 15:08
|s/l
|213
|0.50
|1.3130
|1.3130
|1.3181
|-85.00
|8140.90
|562
|2007.03.09 00:00
|buy stop
|215
|0.50
|1.3149
|1.3132
|1.3183
|563
|2007.03.09 00:00
|sell limit
|216
|0.50
|1.3149
|1.3166
|1.3115
|564
|2007.03.09 03:13
|buy
|215
|0.50
|1.3149
|1.3132
|1.3183
|565
|2007.03.09 03:51
|sell
|216
|0.50
|1.3149
|1.3166
|1.3115
|566
|2007.03.09 14:30
|s/l
|215
|0.50
|1.3132
|1.3132
|1.3183
|-85.00
|8055.90
|567
|2007.03.09 14:38
|t/p
|216
|0.50
|1.3115
|1.3166
|1.3115
|170.00
|8225.90
|568
|2007.03.12 00:00
|buy stop
|217
|0.50
|1.3123
|1.3106
|1.3158
|569
|2007.03.12 00:00
|sell limit
|218
|0.50
|1.3123
|1.3140
|1.3088
|570
|2007.03.12 00:49
|buy
|217
|0.50
|1.3123
|1.3106
|1.3158
|571
|2007.03.12 00:50
|sell
|218
|0.50
|1.3123
|1.3140
|1.3088
|572
|2007.03.12 09:50
|s/l
|218
|0.50
|1.3140
|1.3140
|1.3088
|-85.00
|8140.90
|573
|2007.03.12 10:16
|t/p
|217
|0.50
|1.3158
|1.3106
|1.3158
|175.00
|8315.90
|574
|2007.03.14 00:00
|buy limit
|219
|0.50
|1.3188
|1.3170
|1.3225
|575
|2007.03.14 00:00
|sell stop
|220
|0.50
|1.3188
|1.3206
|1.3151
|576
|2007.03.14 00:37
|sell
|220
|0.50
|1.3188
|1.3206
|1.3151
|577
|2007.03.14 00:41
|buy
|219
|0.50
|1.3188
|1.3170
|1.3225
|578
|2007.03.14 07:51
|s/l
|220
|0.50
|1.3206
|1.3206
|1.3151
|-90.00
|8225.90
|579
|2007.03.14 15:39
|t/p
|219
|0.50
|1.3225
|1.3170
|1.3225
|185.00
|8410.90
|580
|2007.03.15 00:00
|buy limit
|221
|0.50
|1.3211
|1.3193
|1.3248
|581
|2007.03.15 00:00
|sell stop
|222
|0.50
|1.3211
|1.3229
|1.3174
|582
|2007.03.15 08:27
|sell
|222
|0.50
|1.3211
|1.3229
|1.3174
|583
|2007.03.15 08:28
|buy
|221
|0.50
|1.3211
|1.3193
|1.3248
|584
|2007.03.15 10:18
|s/l
|221
|0.50
|1.3193
|1.3193
|1.3248
|-90.00
|8320.90
|585
|2007.03.15 13:32
|s/l
|222
|0.50
|1.3229
|1.3229
|1.3174
|-90.00
|8230.90
|586
|2007.03.19 00:00
|buy limit
|223
|0.50
|1.3288
|1.3269
|1.3326
|587
|2007.03.19 00:00
|sell stop
|224
|0.50
|1.3288
|1.3307
|1.3250
|588
|2007.03.19 08:08
|sell
|224
|0.50
|1.3288
|1.3307
|1.3250
|589
|2007.03.19 08:11
|buy
|223
|0.50
|1.3288
|1.3269
|1.3326
|590
|2007.03.19 08:58
|s/l
|224
|0.50
|1.3307
|1.3307
|1.3250
|-95.00
|8135.90
|591
|2007.03.20 00:00
|close
|223
|0.50
|1.3307
|1.3269
|1.3326
|95.45
|8231.35
|592
|2007.03.20 00:00
|buy limit
|225
|0.50
|1.3303
|1.3285
|1.3339
|593
|2007.03.20 00:00
|sell stop
|226
|0.50
|1.3303
|1.3321
|1.3267
|594
|2007.03.20 02:03
|sell
|226
|0.50
|1.3303
|1.3321
|1.3267
|595
|2007.03.20 02:03
|buy
|225
|0.50
|1.3303
|1.3285
|1.3339
|596
|2007.03.20 03:40
|s/l
|225
|0.50
|1.3285
|1.3285
|1.3339
|-90.00
|8141.35
|597
|2007.03.20 20:43
|s/l
|226
|0.50
|1.3321
|1.3321
|1.3267
|-90.00
|8051.35
|598
|2007.03.21 00:00
|buy limit
|227
|0.50
|1.3297
|1.3279
|1.3333
|599
|2007.03.21 00:00
|sell stop
|228
|0.50
|1.3297
|1.3315
|1.3261
|600
|2007.03.21 10:47
|sell
|228
|0.50
|1.3297
|1.3315
|1.3261
|601
|2007.03.21 10:48
|buy
|227
|0.50
|1.3297
|1.3279
|1.3333
|602
|2007.03.21 19:15
|s/l
|228
|0.50
|1.3315
|1.3315
|1.3261
|-90.00
|7961.35
|603
|2007.03.21 19:15
|t/p
|227
|0.50
|1.3333
|1.3279
|1.3333
|180.00
|8141.35
|604
|2007.03.23 00:00
|buy stop
|229
|0.50
|1.3360
|1.3341
|1.3398
|605
|2007.03.23 00:00
|sell limit
|230
|0.50
|1.3360
|1.3379
|1.3322
|606
|2007.03.26 00:00
|delete
|229
|0.50
|1.3360
|1.3341
|1.3398
|607
|2007.03.26 00:00
|delete
|230
|0.50
|1.3360
|1.3379
|1.3322
|608
|2007.03.26 00:00
|buy stop
|231
|0.50
|1.3312
|1.3295
|1.3347
|609
|2007.03.26 00:00
|sell limit
|232
|0.50
|1.3312
|1.3329
|1.3277
|610
|2007.03.26 16:00
|buy
|231
|0.50
|1.3312
|1.3295
|1.3347
|611
|2007.03.26 16:00
|sell
|232
|0.50
|1.3312
|1.3329
|1.3277
|612
|2007.03.26 16:08
|s/l
|232
|0.50
|1.3329
|1.3329
|1.3277
|-85.00
|8056.35
|613
|2007.03.27 00:00
|close
|231
|0.50
|1.3329
|1.3295
|1.3347
|85.45
|8141.80
|614
|2007.03.27 00:00
|buy limit
|233
|0.50
|1.3300
|1.3282
|1.3337
|615
|2007.03.27 00:00
|sell stop
|234
|0.50
|1.3300
|1.3318
|1.3263
|616
|2007.03.28 00:00
|delete
|233
|0.50
|1.3300
|1.3282
|1.3337
|617
|2007.03.28 00:00
|delete
|234
|0.50
|1.3300
|1.3318
|1.3263
|618
|2007.03.28 00:00
|buy limit
|235
|0.50
|1.3346
|1.3328
|1.3382
|619
|2007.03.28 00:00
|sell stop
|236
|0.50
|1.3346
|1.3364
|1.3310
|620
|2007.03.28 03:25
|sell
|236
|0.50
|1.3346
|1.3364
|1.3310
|621
|2007.03.28 03:33
|buy
|235
|0.50
|1.3346
|1.3328
|1.3382
|622
|2007.03.28 09:40
|s/l
|235
|0.50
|1.3328
|1.3328
|1.3382
|-90.00
|8051.80
|623
|2007.03.28 14:31
|s/l
|236
|0.50
|1.3364
|1.3364
|1.3310
|-90.00
|7961.80
|624
|2007.03.29 00:00
|buy stop
|237
|0.50
|1.3341
|1.3323
|1.3377
|625
|2007.03.29 00:00
|sell limit
|238
|0.50
|1.3341
|1.3359
|1.3305
|626
|2007.03.29 10:53
|buy
|237
|0.50
|1.3341
|1.3323
|1.3377
|627
|2007.03.29 10:53
|sell
|238
|0.50
|1.3341
|1.3359
|1.3305
|628
|2007.03.29 14:36
|s/l
|237
|0.50
|1.3323
|1.3323
|1.3377
|-90.00
|7871.80
|629
|2007.03.30 12:51
|t/p
|238
|0.50
|1.3305
|1.3359
|1.3305
|176.90
|8048.70
|630
|2007.04.02 00:00
|buy limit
|239
|0.50
|1.3344
|1.3326
|1.3380
|631
|2007.04.02 00:00
|sell stop
|240
|0.50
|1.3344
|1.3362
|1.3308
|632
|2007.04.02 02:19
|sell
|240
|0.50
|1.3344
|1.3362
|1.3308
|633
|2007.04.02 02:20
|buy
|239
|0.50
|1.3344
|1.3326
|1.3380
|634
|2007.04.02 07:02
|s/l
|240
|0.50
|1.3362
|1.3362
|1.3308
|-90.00
|7958.70
|635
|2007.04.02 16:09
|t/p
|239
|0.50
|1.3380
|1.3326
|1.3380
|180.00
|8138.70
|636
|2007.04.03 00:00
|buy limit
|241
|0.50
|1.3357
|1.3340
|1.3392
|637
|2007.04.03 00:00
|sell stop
|242
|0.50
|1.3357
|1.3374
|1.3322
|638
|2007.04.03 07:49
|sell
|242
|0.50
|1.3357
|1.3374
|1.3322
|639
|2007.04.03 07:54
|buy
|241
|0.50
|1.3357
|1.3340
|1.3392
|640
|2007.04.03 09:09
|s/l
|242
|0.50
|1.3374
|1.3374
|1.3322
|-85.00
|8053.70
|641
|2007.04.03 19:47
|s/l
|241
|0.50
|1.3340
|1.3340
|1.3392
|-85.00
|7968.70
|642
|2007.04.04 00:00
|buy stop
|243
|0.50
|1.3350
|1.3333
|1.3385
|643
|2007.04.04 00:00
|sell limit
|244
|0.50
|1.3350
|1.3367
|1.3315
|644
|2007.04.04 09:34
|buy
|243
|0.50
|1.3350
|1.3333
|1.3385
|645
|2007.04.04 09:34
|sell
|244
|0.50
|1.3350
|1.3367
|1.3315
|646
|2007.04.04 12:26
|s/l
|244
|0.50
|1.3367
|1.3367
|1.3315
|-85.00
|7883.70
|647
|2007.04.05 00:00
|close
|243
|0.50
|1.3370
|1.3333
|1.3385
|101.35
|7985.05
|648
|2007.04.05 00:00
|buy limit
|245
|0.50
|1.3350
|1.3333
|1.3385
|649
|2007.04.05 00:00
|sell stop
|246
|0.50
|1.3350
|1.3367
|1.3315
|650
|2007.04.06 00:00
|delete
|245
|0.50
|1.3350
|1.3333
|1.3385
|651
|2007.04.06 00:00
|delete
|246
|0.50
|1.3350
|1.3367
|1.3315
|652
|2007.04.06 00:00
|buy limit
|247
|0.50
|1.3397
|1.3380
|1.3432
|653
|2007.04.06 00:00
|sell stop
|248
|0.50
|1.3397
|1.3414
|1.3362
|654
|2007.04.06 14:30
|sell
|248
|0.50
|1.3397
|1.3414
|1.3362
|655
|2007.04.06 14:30
|buy
|247
|0.50
|1.3397
|1.3380
|1.3432
|656
|2007.04.06 14:31
|s/l
|247
|0.50
|1.3380
|1.3380
|1.3432
|-85.00
|7900.05
|657
|2007.04.09 00:00
|close
|248
|0.50
|1.3377
|1.3414
|1.3362
|96.90
|7996.95
|658
|2007.04.09 00:00
|buy stop
|249
|0.50
|1.3399
|1.3381
|1.3435
|659
|2007.04.09 00:00
|sell limit
|250
|0.50
|1.3399
|1.3417
|1.3363
|660
|2007.04.10 00:00
|delete
|249
|0.50
|1.3399
|1.3381
|1.3435
|661
|2007.04.10 00:00
|delete
|250
|0.50
|1.3399
|1.3417
|1.3363
|662
|2007.04.10 00:00
|buy stop
|251
|0.50
|1.3359
|1.3342
|1.3394
|663
|2007.04.10 00:00
|sell limit
|252
|0.50
|1.3359
|1.3376
|1.3324
|664
|2007.04.10 00:04
|buy
|251
|0.50
|1.3359
|1.3342
|1.3394
|665
|2007.04.10 00:25
|sell
|252
|0.50
|1.3359
|1.3376
|1.3324
|666
|2007.04.10 02:58
|s/l
|252
|0.50
|1.3376
|1.3376
|1.3324
|-85.00
|7911.95
|667
|2007.04.10 03:52
|t/p
|251
|0.50
|1.3394
|1.3342
|1.3394
|175.00
|8086.95
|668
|2007.04.11 00:00
|buy limit
|253
|0.50
|1.3403
|1.3386
|1.3438
|669
|2007.04.11 00:00
|sell stop
|254
|0.50
|1.3403
|1.3420
|1.3368
|670
|2007.04.12 00:00
|delete
|253
|0.50
|1.3403
|1.3386
|1.3438
|671
|2007.04.12 00:00
|delete
|254
|0.50
|1.3403
|1.3420
|1.3368
|672
|2007.04.12 00:00
|buy limit
|255
|0.50
|1.3424
|1.3408
|1.3457
|673
|2007.04.12 00:00
|sell stop
|256
|0.50
|1.3424
|1.3440
|1.3391
|674
|2007.04.16 00:00
|delete
|255
|0.50
|1.3424
|1.3408
|1.3457
|675
|2007.04.16 00:00
|delete
|256
|0.50
|1.3424
|1.3440
|1.3391
|676
|2007.04.16 00:00
|buy limit
|257
|0.50
|1.3518
|1.3502
|1.3551
|677
|2007.04.16 00:00
|sell stop
|258
|0.50
|1.3518
|1.3534
|1.3485
|678
|2007.04.17 00:00
|delete
|257
|0.50
|1.3518
|1.3502
|1.3551
|679
|2007.04.17 00:00
|delete
|258
|0.50
|1.3518
|1.3534
|1.3485
|680
|2007.04.17 00:00
|buy stop
|259
|0.50
|1.3552
|1.3536
|1.3585
|681
|2007.04.17 00:00
|sell limit
|260
|0.50
|1.3552
|1.3568
|1.3519
|682
|2007.04.17 10:17
|buy
|259
|0.50
|1.3552
|1.3536
|1.3585
|683
|2007.04.17 10:38
|s/l
|259
|0.50
|1.3536
|1.3536
|1.3585
|-80.00
|8006.95
|684
|2007.04.17 14:30
|sell
|260
|0.50
|1.3552
|1.3568
|1.3519
|685
|2007.04.17 14:30
|s/l
|260
|0.50
|1.3568
|1.3568
|1.3519
|-80.00
|7926.95
|686
|2007.04.18 00:00
|buy limit
|261
|0.50
|1.3560
|1.3544
|1.3593
|687
|2007.04.18 00:00
|sell stop
|262
|0.50
|1.3560
|1.3576
|1.3527
|688
|2007.04.18 14:33
|sell
|262
|0.50
|1.3560
|1.3576
|1.3527
|689
|2007.04.18 14:34
|buy
|261
|0.50
|1.3560
|1.3544
|1.3593
|690
|2007.04.18 14:46
|s/l
|262
|0.50
|1.3576
|1.3576
|1.3527
|-80.00
|7846.95
|691
|2007.04.18 15:40
|t/p
|261
|0.50
|1.3593
|1.3544
|1.3593
|165.00
|8011.95
|692
|2007.04.19 00:00
|buy limit
|263
|0.50
|1.3586
|1.3570
|1.3619
|693
|2007.04.19 00:00
|sell stop
|264
|0.50
|1.3586
|1.3602
|1.3553
|694
|2007.04.19 04:20
|sell
|264
|0.50
|1.3586
|1.3602
|1.3553
|695
|2007.04.19 04:26
|buy
|263
|0.50
|1.3586
|1.3570
|1.3619
|696
|2007.04.19 05:42
|s/l
|264
|0.50
|1.3602
|1.3602
|1.3553
|-80.00
|7931.95
|697
|2007.04.19 08:44
|s/l
|263
|0.50
|1.3570
|1.3570
|1.3619
|-80.00
|7851.95
|698
|2007.04.20 00:00
|buy limit
|265
|0.50
|1.3590
|1.3575
|1.3621
|699
|2007.04.20 00:00
|sell stop
|266
|0.50
|1.3590
|1.3605
|1.3559
|700
|2007.04.20 15:36
|sell
|266
|0.50
|1.3590
|1.3605
|1.3559
|701
|2007.04.20 15:39
|buy
|265
|0.50
|1.3590
|1.3575
|1.3621
|702
|2007.04.20 16:31
|s/l
|266
|0.50
|1.3605
|1.3605
|1.3559
|-75.00
|7776.95
|703
|2007.04.23 00:00
|close
|265
|0.50
|1.3604
|1.3575
|1.3621
|70.45
|7847.40
|704
|2007.04.23 00:00
|buy stop
|267
|0.50
|1.3611
|1.3596
|1.3642
|705
|2007.04.23 00:00
|sell limit
|268
|0.50
|1.3611
|1.3626
|1.3580
|706
|2007.04.24 16:08
|buy
|267
|0.50
|1.3611
|1.3596
|1.3642
|707
|2007.04.24 16:08
|sell
|268
|0.50
|1.3611
|1.3626
|1.3580
|708
|2007.04.24 16:22
|s/l
|268
|0.50
|1.3626
|1.3626
|1.3580
|-75.00
|7772.40
|709
|2007.04.24 22:32
|t/p
|267
|0.50
|1.3642
|1.3596
|1.3642
|155.00
|7927.40
|710
|2007.04.25 00:00
|buy limit
|269
|0.50
|1.3595
|1.3579
|1.3628
|711
|2007.04.25 00:00
|sell stop
|270
|0.50
|1.3595
|1.3611
|1.3562
|712
|2007.04.26 00:00
|delete
|269
|0.50
|1.3595
|1.3579
|1.3628
|713
|2007.04.26 00:00
|delete
|270
|0.50
|1.3595
|1.3611
|1.3562
|714
|2007.04.26 00:00
|buy limit
|271
|0.50
|1.3644
|1.3629
|1.3675
|715
|2007.04.26 00:00
|buy
|271
|0.50
|1.3644
|1.3629
|1.3675
|716
|2007.04.26 11:30
|s/l
|271
|0.50
|1.3629
|1.3629
|1.3675
|-75.00
|7852.40
|717
|2007.04.30 00:00
|buy limit
|272
|0.50
|1.3633
|1.3617
|1.3666
|718
|2007.04.30 00:00
|sell stop
|273
|0.50
|1.3633
|1.3649
|1.3600
|719
|2007.04.30 01:09
|sell
|273
|0.50
|1.3633
|1.3649
|1.3600
|720
|2007.04.30 01:10
|buy
|272
|0.50
|1.3633
|1.3617
|1.3666
|721
|2007.04.30 01:29
|s/l
|272
|0.50
|1.3617
|1.3617
|1.3666
|-80.00
|7772.40
|722
|2007.04.30 04:41
|s/l
|273
|0.50
|1.3649
|1.3649
|1.3600
|-80.00
|7692.40
|723
|2007.05.03 00:00
|buy stop
|274
|0.50
|1.3587
|1.3571
|1.3620
|724
|2007.05.03 00:00
|sell limit
|275
|0.50
|1.3587
|1.3603
|1.3554
|725
|2007.05.03 00:07
|buy
|274
|0.50
|1.3587
|1.3571
|1.3620
|726
|2007.05.03 00:11
|sell
|275
|0.50
|1.3587
|1.3603
|1.3554
|727
|2007.05.03 06:03
|s/l
|275
|0.50
|1.3603
|1.3603
|1.3554
|-80.00
|7612.40
|728
|2007.05.03 14:29
|t/p
|274
|0.50
|1.3620
|1.3571
|1.3620
|165.00
|7777.40
|729
|2007.05.04 00:00
|buy stop
|276
|0.50
|1.3584
|1.3568
|1.3617
|730
|2007.05.04 00:00
|sell limit
|277
|0.50
|1.3584
|1.3600
|1.3551
|731
|2007.05.04 14:31
|buy
|276
|0.50
|1.3584
|1.3568
|1.3617
|732
|2007.05.04 14:31
|sell
|277
|0.50
|1.3584
|1.3600
|1.3551
|733
|2007.05.04 14:33
|s/l
|276
|0.50
|1.3568
|1.3568
|1.3617
|-80.00
|7697.40
|734
|2007.05.04 14:59
|s/l
|277
|0.50
|1.3600
|1.3600
|1.3551
|-80.00
|7617.40
|735
|2007.05.07 00:00
|buy limit
|278
|0.50
|1.3573
|1.3556
|1.3607
|736
|2007.05.07 00:00
|sell stop
|279
|0.50
|1.3573
|1.3590
|1.3539
|737
|2007.05.08 10:38
|sell
|279
|0.50
|1.3573
|1.3590
|1.3539
|738
|2007.05.08 10:50
|buy
|278
|0.50
|1.3573
|1.3556
|1.3607
|739
|2007.05.08 12:48
|s/l
|278
|0.50
|1.3556
|1.3556
|1.3607
|-85.00
|7532.40
|740
|2007.05.08 16:14
|t/p
|279
|0.50
|1.3539
|1.3590
|1.3539
|170.00
|7702.40
|741
|2007.05.09 00:00
|buy stop
|280
|0.50
|1.3568
|1.3551
|1.3603
|742
|2007.05.09 00:00
|sell limit
|281
|0.50
|1.3568
|1.3585
|1.3533
|743
|2007.05.10 00:00
|delete
|280
|0.50
|1.3568
|1.3551
|1.3603
|744
|2007.05.10 00:00
|delete
|281
|0.50
|1.3568
|1.3585
|1.3533
|745
|2007.05.10 00:00
|buy stop
|282
|0.50
|1.3543
|1.3526
|1.3577
|746
|2007.05.10 00:00
|sell limit
|283
|0.50
|1.3543
|1.3560
|1.3509
|747
|2007.05.10 07:45
|buy
|282
|0.50
|1.3543
|1.3526
|1.3577
|748
|2007.05.10 07:45
|sell
|283
|0.50
|1.3543
|1.3560
|1.3509
|749
|2007.05.10 08:11
|s/l
|283
|0.50
|1.3560
|1.3560
|1.3509
|-85.00
|7617.40
|750
|2007.05.10 11:17
|s/l
|282
|0.50
|1.3526
|1.3526
|1.3577
|-85.00
|7532.40
|751
|2007.05.11 00:00
|buy stop
|284
|0.50
|1.3514
|1.3496
|1.3550
|752
|2007.05.11 00:00
|sell limit
|285
|0.50
|1.3514
|1.3532
|1.3478
|753
|2007.05.11 15:37
|buy
|284
|0.50
|1.3514
|1.3496
|1.3550
|754
|2007.05.11 16:21
|sell
|285
|0.50
|1.3514
|1.3532
|1.3478
|755
|2007.05.11 21:37
|s/l
|285
|0.50
|1.3532
|1.3532
|1.3478
|-90.00
|7442.40
|756
|2007.05.14 00:00
|close
|284
|0.50
|1.3531
|1.3496
|1.3550
|85.45
|7527.85
|757
|2007.05.14 00:00
|buy limit
|286
|0.50
|1.3497
|1.3479
|1.3533
|758
|2007.05.14 00:00
|sell stop
|287
|0.50
|1.3497
|1.3515
|1.3461
|759
|2007.05.16 00:00
|delete
|286
|0.50
|1.3497
|1.3479
|1.3533
|760
|2007.05.16 00:00
|delete
|287
|0.50
|1.3497
|1.3515
|1.3461
|761
|2007.05.16 00:00
|buy limit
|288
|0.50
|1.3568
|1.3551
|1.3603
|762
|2007.05.16 00:00
|sell stop
|289
|0.50
|1.3568
|1.3585
|1.3533
|763
|2007.05.16 14:41
|sell
|289
|0.50
|1.3568
|1.3585
|1.3533
|764
|2007.05.16 14:41
|buy
|288
|0.50
|1.3568
|1.3551
|1.3603
|765
|2007.05.16 15:00
|s/l
|289
|0.50
|1.3585
|1.3585
|1.3533
|-85.00
|7442.85
|766
|2007.05.16 17:09
|s/l
|288
|0.50
|1.3551
|1.3551
|1.3603
|-85.00
|7357.85
|767
|2007.05.17 00:00
|buy stop
|290
|0.50
|1.3557
|1.3539
|1.3594
|768
|2007.05.17 00:00
|sell limit
|291
|0.50
|1.3557
|1.3575
|1.3520
|769
|2007.05.18 00:00
|delete
|290
|0.50
|1.3557
|1.3539
|1.3594
|770
|2007.05.18 00:00
|delete
|291
|0.50
|1.3557
|1.3575
|1.3520
|771
|2007.05.18 00:00
|buy stop
|292
|0.50
|1.3510
|1.3492
|1.3546
|772
|2007.05.18 00:00
|sell limit
|293
|0.50
|1.3510
|1.3528
|1.3474
|773
|2007.05.18 10:12
|buy
|292
|0.50
|1.3510
|1.3492
|1.3546
|774
|2007.05.18 10:13
|sell
|293
|0.50
|1.3510
|1.3528
|1.3474
|775
|2007.05.18 10:59
|s/l
|292
|0.50
|1.3492
|1.3492
|1.3546
|-90.00
|7267.85
|776
|2007.05.18 12:45
|t/p
|293
|0.50
|1.3474
|1.3528
|1.3474
|180.00
|7447.85
|777
|2007.05.21 00:00
|buy limit
|294
|0.50
|1.3493
|1.3476
|1.3528
|778
|2007.05.21 00:00
|sell stop
|295
|0.50
|1.3493
|1.3510
|1.3458
|779
|2007.05.21 11:41
|sell
|295
|0.50
|1.3493
|1.3510
|1.3458
|780
|2007.05.21 11:44
|buy
|294
|0.50
|1.3493
|1.3476
|1.3528
|781
|2007.05.21 12:21
|s/l
|294
|0.50
|1.3476
|1.3476
|1.3528
|-85.00
|7362.85
|782
|2007.05.21 12:34
|t/p
|295
|0.50
|1.3458
|1.3510
|1.3458
|175.00
|7537.85
|783
|2007.05.22 00:00
|buy stop
|296
|0.50
|1.3480
|1.3463
|1.3515
|784
|2007.05.22 00:00
|sell limit
|297
|0.50
|1.3480
|1.3497
|1.3445
|785
|2007.05.23 13:46
|buy
|296
|0.50
|1.3480
|1.3463
|1.3515
|786
|2007.05.23 13:46
|sell
|297
|0.50
|1.3480
|1.3497
|1.3445
|787
|2007.05.23 14:03
|s/l
|297
|0.50
|1.3497
|1.3497
|1.3445
|-85.00
|7452.85
|788
|2007.05.23 19:34
|s/l
|296
|0.50
|1.3463
|1.3463
|1.3515
|-85.00
|7367.85
|789
|2007.05.24 00:00
|sell limit
|298
|0.50
|1.3458
|1.3475
|1.3423
|790
|2007.05.24 00:00
|sell
|298
|0.50
|1.3458
|1.3475
|1.3423
|791
|2007.05.24 16:06
|t/p
|298
|0.50
|1.3423
|1.3475
|1.3423
|175.00
|7542.85
|792
|2007.05.28 00:00
|buy limit
|299
|0.50
|1.3442
|1.3425
|1.3477
|793
|2007.05.28 00:00
|sell stop
|300
|0.50
|1.3442
|1.3459
|1.3407
|794
|2007.05.29 02:55
|sell
|300
|0.50
|1.3442
|1.3459
|1.3407
|795
|2007.05.29 03:30
|buy
|299
|0.50
|1.3442
|1.3425
|1.3477
|796
|2007.05.29 04:01
|s/l
|299
|0.50
|1.3425
|1.3425
|1.3477
|-85.00
|7457.85
|797
|2007.05.29 10:08
|s/l
|300
|0.50
|1.3459
|1.3459
|1.3407
|-85.00
|7372.85
|798
|2007.05.30 00:00
|buy stop
|301
|0.50
|1.3469
|1.3453
|1.3502
|799
|2007.05.30 00:00
|sell limit
|302
|0.50
|1.3469
|1.3485
|1.3436
|800
|2007.05.31 14:30
|buy
|301
|0.50
|1.3469
|1.3453
|1.3502
|801
|2007.05.31 14:30
|sell
|302
|0.50
|1.3469
|1.3485
|1.3436
|802
|2007.05.31 15:47
|s/l
|301
|0.50
|1.3453
|1.3453
|1.3502
|-80.00
|7292.85
|803
|2007.06.01 09:27
|t/p
|302
|0.50
|1.3436
|1.3485
|1.3436
|161.90
|7454.75
|804
|2007.06.04 00:00
|buy limit
|303
|0.50
|1.3427
|1.3411
|1.3459
|805
|2007.06.04 00:00
|sell stop
|304
|0.50
|1.3427
|1.3443
|1.3395
|806
|2007.06.06 00:00
|delete
|303
|0.50
|1.3427
|1.3411
|1.3459
|807
|2007.06.06 00:00
|delete
|304
|0.50
|1.3427
|1.3443
|1.3395
|808
|2007.06.06 00:00
|sell limit
|305
|0.50
|1.3521
|1.3536
|1.3490
|809
|2007.06.06 00:19
|sell
|305
|0.50
|1.3521
|1.3536
|1.3490
|810
|2007.06.06 08:16
|s/l
|305
|0.50
|1.3536
|1.3536
|1.3490
|-75.00
|7379.75
|811
|2007.06.07 00:00
|buy stop
|306
|0.50
|1.3512
|1.3497
|1.3542
|812
|2007.06.07 00:00
|sell limit
|307
|0.50
|1.3512
|1.3527
|1.3482
|813
|2007.06.07 08:01
|buy
|306
|0.50
|1.3512
|1.3497
|1.3542
|814
|2007.06.07 08:15
|sell
|307
|0.50
|1.3512
|1.3527
|1.3482
|815
|2007.06.07 09:04
|s/l
|306
|0.50
|1.3497
|1.3497
|1.3542
|-75.00
|7304.75
|816
|2007.06.07 12:15
|t/p
|307
|0.50
|1.3482
|1.3527
|1.3482
|150.00
|7454.75
|817
|2007.06.11 00:00
|buy stop
|308
|0.50
|1.3375
|1.3359
|1.3407
|818
|2007.06.11 00:00
|sell limit
|309
|0.50
|1.3375
|1.3391
|1.3343
|819
|2007.06.15 00:00
|delete
|308
|0.50
|1.3375
|1.3359
|1.3407
|820
|2007.06.15 00:00
|delete
|309
|0.50
|1.3375
|1.3391
|1.3343
|821
|2007.06.15 00:00
|buy limit
|310
|0.50
|1.3302
|1.3287
|1.3332
|822
|2007.06.15 00:00
|sell stop
|311
|0.50
|1.3302
|1.3317
|1.3272
|823
|2007.06.19 00:00
|delete
|310
|0.50
|1.3302
|1.3287
|1.3332
|824
|2007.06.19 00:00
|delete
|311
|0.50
|1.3302
|1.3317
|1.3272
|825
|2007.06.19 00:00
|buy limit
|312
|0.50
|1.3398
|1.3383
|1.3429
|826
|2007.06.19 00:00
|sell stop
|313
|0.50
|1.3398
|1.3413
|1.3367
|827
|2007.06.19 10:46
|sell
|313
|0.50
|1.3398
|1.3413
|1.3367
|828
|2007.06.19 10:47
|buy
|312
|0.50
|1.3398
|1.3383
|1.3429
|829
|2007.06.19 11:28
|s/l
|312
|0.50
|1.3383
|1.3383
|1.3429
|-75.00
|7379.75
|830
|2007.06.19 16:02
|s/l
|313
|0.50
|1.3413
|1.3413
|1.3367
|-75.00
|7304.75
|831
|2007.06.20 00:00
|buy limit
|314
|0.50
|1.3410
|1.3395
|1.3441
|832
|2007.06.20 00:00
|sell stop
|315
|0.50
|1.3410
|1.3425
|1.3379
|833
|2007.06.20 21:24
|sell
|315
|0.50
|1.3410
|1.3425
|1.3379
|834
|2007.06.20 21:24
|buy
|314
|0.50
|1.3410
|1.3395
|1.3441
|835
|2007.06.20 22:39
|s/l
|314
|0.50
|1.3395
|1.3395
|1.3441
|-75.00
|7229.75
|836
|2007.06.21 09:07
|t/p
|315
|0.50
|1.3379
|1.3425
|1.3379
|145.70
|7375.45
|837
|2007.06.25 00:00
|buy limit
|316
|0.50
|1.3426
|1.3411
|1.3456
|838
|2007.06.25 00:00
|sell stop
|317
|0.50
|1.3426
|1.3441
|1.3396
|839
|2007.06.27 00:00
|delete
|316
|0.50
|1.3426
|1.3411
|1.3456
|840
|2007.06.27 00:00
|delete
|317
|0.50
|1.3426
|1.3441
|1.3396
|841
|2007.06.27 00:00
|buy limit
|318
|0.50
|1.3455
|1.3441
|1.3483
|842
|2007.06.27 00:35
|buy
|318
|0.50
|1.3455
|1.3441
|1.3483
|843
|2007.06.27 01:08
|s/l
|318
|0.50
|1.3441
|1.3441
|1.3483
|-70.00
|7305.45
|844
|2007.06.28 00:00
|buy limit
|319
|0.50
|1.3436
|1.3423
|1.3463
|845
|2007.06.28 00:00
|sell stop
|320
|0.50
|1.3436
|1.3449
|1.3409
|846
|2007.06.28 20:57
|sell
|320
|0.50
|1.3436
|1.3449
|1.3409
|847
|2007.06.28 20:57
|buy
|319
|0.50
|1.3436
|1.3423
|1.3463
|848
|2007.06.28 21:18
|s/l
|319
|0.50
|1.3423
|1.3423
|1.3463
|-65.00
|7240.45
|849
|2007.06.28 22:47
|s/l
|320
|0.50
|1.3449
|1.3449
|1.3409
|-65.00
|7175.45
|850
|2007.07.02 00:00
|buy limit
|321
|0.50
|1.3486
|1.3472
|1.3514
|851
|2007.07.02 00:00
|sell stop
|322
|0.50
|1.3486
|1.3500
|1.3458
|852
|2007.07.03 00:00
|delete
|321
|0.50
|1.3486
|1.3472
|1.3514
|853
|2007.07.03 00:00
|delete
|322
|0.50
|1.3486
|1.3500
|1.3458
|854
|2007.07.03 00:00
|buy limit
|323
|0.50
|1.3583
|1.3569
|1.3612
|855
|2007.07.03 00:00
|sell stop
|324
|0.50
|1.3583
|1.3597
|1.3554
|856
|2007.07.03 12:57
|sell
|324
|0.50
|1.3583
|1.3597
|1.3554
|857
|2007.07.03 13:02
|s/l
|324
|0.50
|1.3597
|1.3597
|1.3554
|-70.00
|7105.45
|858
|2007.07.05 00:00
|delete
|323
|0.50
|1.3583
|1.3569
|1.3612
|859
|2007.07.05 00:00
|sell limit
|325
|0.50
|1.3618
|1.3632
|1.3589
|860
|2007.07.05 01:17
|sell
|325
|0.50
|1.3618
|1.3632
|1.3589
|861
|2007.07.05 09:49
|s/l
|325
|0.50
|1.3632
|1.3632
|1.3589
|-70.00
|7035.45
|862
|2007.07.06 00:00
|buy stop
|326
|0.50
|1.3619
|1.3605
|1.3648
|863
|2007.07.06 00:00
|sell limit
|327
|0.50
|1.3619
|1.3633
|1.3590
|864
|2007.07.06 15:09
|buy
|326
|0.50
|1.3619
|1.3605
|1.3648
|865
|2007.07.06 15:15
|s/l
|326
|0.50
|1.3605
|1.3605
|1.3648
|-70.00
|6965.45
|866
|2007.07.06 16:09
|sell
|327
|0.50
|1.3619
|1.3633
|1.3590
|867
|2007.07.06 16:13
|s/l
|327
|0.50
|1.3633
|1.3633
|1.3590
|-70.00
|6895.45
|868
|2007.07.09 00:00
|buy limit
|328
|0.50
|1.3604
|1.3589
|1.3634
|869
|2007.07.09 00:00
|sell stop
|329
|0.50
|1.3604
|1.3619
|1.3574
|870
|2007.07.10 00:00
|delete
|328
|0.50
|1.3604
|1.3589
|1.3634
|871
|2007.07.10 00:00
|delete
|329
|0.50
|1.3604
|1.3619
|1.3574
|872
|2007.07.10 00:00
|buy limit
|330
|0.50
|1.3625
|1.3611
|1.3654
|873
|2007.07.10 00:00
|buy
|330
|0.50
|1.3625
|1.3611
|1.3654
|874
|2007.07.10 06:40
|s/l
|330
|0.50
|1.3611
|1.3611
|1.3654
|-70.00
|6825.45
|875
|2007.07.11 00:00
|buy limit
|331
|0.50
|1.3690
|1.3673
|1.3724
|876
|2007.07.11 00:00
|sell stop
|332
|0.50
|1.3690
|1.3707
|1.3656
|877
|2007.07.12 00:00
|delete
|331
|0.50
|1.3690
|1.3673
|1.3724
|878
|2007.07.12 00:00
|delete
|332
|0.50
|1.3690
|1.3707
|1.3656
|879
|2007.07.12 00:00
|buy stop
|333
|0.50
|1.3756
|1.3739
|1.3791
|880
|2007.07.12 00:00
|sell limit
|334
|0.50
|1.3756
|1.3773
|1.3721
|881
|2007.07.12 04:39
|buy
|333
|0.50
|1.3756
|1.3739
|1.3791
|882
|2007.07.12 04:55
|sell
|334
|0.50
|1.3756
|1.3773
|1.3721
|883
|2007.07.12 08:59
|s/l
|334
|0.50
|1.3773
|1.3773
|1.3721
|-85.00
|6740.45
|884
|2007.07.12 09:59
|t/p
|333
|0.50
|1.3791
|1.3739
|1.3791
|175.00
|6915.45
|885
|2007.07.13 00:00
|buy limit
|335
|0.50
|1.3770
|1.3753
|1.3804
|886
|2007.07.13 00:00
|sell stop
|336
|0.50
|1.3770
|1.3787
|1.3736
|887
|2007.07.13 08:28
|sell
|336
|0.50
|1.3770
|1.3787
|1.3736
|888
|2007.07.13 08:39
|buy
|335
|0.50
|1.3770
|1.3753
|1.3804
|889
|2007.07.13 09:46
|s/l
|336
|0.50
|1.3787
|1.3787
|1.3736
|-85.00
|6830.45
|890
|2007.07.13 14:37
|t/p
|335
|0.50
|1.3804
|1.3753
|1.3804
|170.00
|7000.45
|891
|2007.07.17 00:00
|buy stop
|337
|0.50
|1.3781
|1.3764
|1.3815
|892
|2007.07.17 00:00
|sell limit
|338
|0.50
|1.3781
|1.3798
|1.3747
|893
|2007.07.17 04:36
|buy
|337
|0.50
|1.3781
|1.3764
|1.3815
|894
|2007.07.17 04:39
|sell
|338
|0.50
|1.3781
|1.3798
|1.3747
|895
|2007.07.17 08:45
|s/l
|338
|0.50
|1.3798
|1.3798
|1.3747
|-85.00
|6915.45
|896
|2007.07.17 11:33
|s/l
|337
|0.50
|1.3764
|1.3764
|1.3815
|-85.00
|6830.45
|897
|2007.07.18 00:00
|buy limit
|339
|0.50
|1.3778
|1.3761
|1.3812
|898
|2007.07.18 00:00
|sell stop
|340
|0.50
|1.3778
|1.3795
|1.3744
|899
|2007.07.18 10:44
|sell
|340
|0.50
|1.3778
|1.3795
|1.3744
|900
|2007.07.18 10:44
|buy
|339
|0.50
|1.3778
|1.3761
|1.3812
|901
|2007.07.18 14:44
|s/l
|339
|0.50
|1.3761
|1.3761
|1.3812
|-85.00
|6745.45
|902
|2007.07.18 16:11
|s/l
|340
|0.50
|1.3795
|1.3795
|1.3744
|-85.00
|6660.45
|903
|2007.07.19 00:00
|buy limit
|341
|0.50
|1.3793
|1.3776
|1.3828
|904
|2007.07.19 00:00
|sell stop
|342
|0.50
|1.3793
|1.3810
|1.3758
|905
|2007.07.19 03:26
|sell
|342
|0.50
|1.3793
|1.3810
|1.3758
|906
|2007.07.19 03:29
|buy
|341
|0.50
|1.3793
|1.3776
|1.3828
|907
|2007.07.19 08:33
|s/l
|342
|0.50
|1.3810
|1.3810
|1.3758
|-85.00
|6575.45
|908
|2007.07.19 11:15
|t/p
|341
|0.50
|1.3828
|1.3776
|1.3828
|175.00
|6750.45
|909
|2007.07.25 00:00
|buy limit
|343
|0.50
|1.3825
|1.3809
|1.3857
|910
|2007.07.25 00:42
|buy
|343
|0.50
|1.3825
|1.3809
|1.3857
|911
|2007.07.25 02:25
|s/l
|343
|0.50
|1.3809
|1.3809
|1.3857
|-80.00
|6670.45
|912
|2007.07.26 00:00
|buy stop
|344
|0.50
|1.3762
|1.3745
|1.3796
|913
|2007.07.26 00:00
|sell limit
|345
|0.50
|1.3762
|1.3779
|1.3728
|914
|2007.07.26 18:28
|buy
|344
|0.50
|1.3762
|1.3745
|1.3796
|915
|2007.07.26 18:28
|sell
|345
|0.50
|1.3762
|1.3779
|1.3728
|916
|2007.07.26 19:16
|s/l
|344
|0.50
|1.3745
|1.3745
|1.3796
|-85.00
|6585.45
|917
|2007.07.27 00:00
|close
|345
|0.50
|1.3741
|1.3779
|1.3728
|101.90
|6687.35
|918
|2007.07.27 00:00
|buy limit
|346
|0.50
|1.3731
|1.3714
|1.3765
|919
|2007.07.27 00:00
|sell stop
|347
|0.50
|1.3731
|1.3748
|1.3697
|920
|2007.07.27 07:48
|sell
|347
|0.50
|1.3731
|1.3748
|1.3697
|921
|2007.07.27 08:02
|buy
|346
|0.50
|1.3731
|1.3714
|1.3765
|922
|2007.07.27 08:23
|s/l
|346
|0.50
|1.3714
|1.3714
|1.3765
|-85.00
|6602.35
|923
|2007.07.27 09:36
|t/p
|347
|0.50
|1.3697
|1.3748
|1.3697
|170.00
|6772.35
|924
|2007.07.30 00:00
|buy stop
|348
|0.50
|1.3691
|1.3673
|1.3728
|925
|2007.07.30 00:00
|sell limit
|349
|0.50
|1.3691
|1.3709
|1.3654
|926
|2007.07.30 18:57
|buy
|348
|0.50
|1.3691
|1.3673
|1.3728
|927
|2007.07.30 20:02
|sell
|349
|0.50
|1.3691
|1.3709
|1.3654
|928
|2007.07.31 00:00
|close
|348
|0.50
|1.3696
|1.3673
|1.3728
|25.45
|6797.80
|929
|2007.07.31 00:00
|close
|349
|0.50
|1.3698
|1.3709
|1.3654
|-38.10
|6759.70
|930
|2007.07.31 00:00
|buy limit
|350
|0.50
|1.3657
|1.3640
|1.3691
|931
|2007.07.31 00:00
|sell stop
|351
|0.50
|1.3657
|1.3674
|1.3623
|932
|2007.08.01 00:00
|delete
|350
|0.50
|1.3657
|1.3640
|1.3691
|933
|2007.08.01 00:00
|delete
|351
|0.50
|1.3657
|1.3674
|1.3623
|934
|2007.08.01 00:00
|buy stop
|352
|0.50
|1.3698
|1.3681
|1.3732
|935
|2007.08.01 00:00
|sell limit
|353
|0.50
|1.3698
|1.3715
|1.3664
|936
|2007.08.01 14:42
|buy
|352
|0.50
|1.3698
|1.3681
|1.3732
|937
|2007.08.01 15:37
|sell
|353
|0.50
|1.3698
|1.3715
|1.3664
|938
|2007.08.01 16:56
|s/l
|352
|0.50
|1.3681
|1.3681
|1.3732
|-85.00
|6674.70
|939
|2007.08.01 19:15
|t/p
|353
|0.50
|1.3664
|1.3715
|1.3664
|170.00
|6844.70
|940
|2007.08.03 00:00
|buy limit
|354
|0.50
|1.3678
|1.3661
|1.3713
|941
|2007.08.03 00:00
|sell stop
|355
|0.50
|1.3678
|1.3695
|1.3643
|942
|2007.08.06 00:00
|delete
|354
|0.50
|1.3678
|1.3661
|1.3713
|943
|2007.08.06 00:00
|delete
|355
|0.50
|1.3678
|1.3695
|1.3643
|944
|2007.08.06 00:00
|buy limit
|356
|0.50
|1.3751
|1.3732
|1.3789
|945
|2007.08.06 00:00
|sell stop
|357
|0.50
|1.3751
|1.3770
|1.3713
|946
|2007.08.07 17:42
|sell
|357
|0.50
|1.3751
|1.3770
|1.3713
|947
|2007.08.07 17:45
|buy
|356
|0.50
|1.3751
|1.3732
|1.3789
|948
|2007.08.07 20:36
|s/l
|357
|0.50
|1.3770
|1.3770
|1.3713
|-95.00
|6749.70
|949
|2007.08.08 08:14
|s/l
|356
|0.50
|1.3732
|1.3732
|1.3789
|-94.55
|6655.15
|950
|2007.08.14 00:00
|buy stop
|358
|0.50
|1.3656
|1.3633
|1.3703
|951
|2007.08.14 00:00
|sell limit
|359
|0.50
|1.3656
|1.3679
|1.3609
|952
|2007.08.16 00:00
|delete
|358
|0.50
|1.3656
|1.3633
|1.3703
|953
|2007.08.16 00:00
|delete
|359
|0.50
|1.3656
|1.3679
|1.3609
|954
|2007.08.16 00:00
|buy stop
|360
|0.50
|1.3477
|1.3454
|1.3524
|955
|2007.08.16 00:00
|sell limit
|361
|0.50
|1.3477
|1.3500
|1.3430
|956
|2007.08.17 00:00
|delete
|360
|0.50
|1.3477
|1.3454
|1.3524
|957
|2007.08.17 00:00
|delete
|361
|0.50
|1.3477
|1.3500
|1.3430
|958
|2007.08.17 00:00
|buy limit
|362
|0.50
|1.3404
|1.3382
|1.3449
|959
|2007.08.17 00:00
|sell stop
|363
|0.50
|1.3404
|1.3426
|1.3359
|960
|2007.08.17 06:19
|sell
|363
|0.50
|1.3404
|1.3426
|1.3359
|961
|2007.08.17 07:05
|s/l
|363
|0.50
|1.3426
|1.3426
|1.3359
|-110.00
|6545.15
|962
|2007.08.17 09:01
|buy
|362
|0.50
|1.3404
|1.3382
|1.3449
|963
|2007.08.17 09:07
|s/l
|362
|0.50
|1.3382
|1.3382
|1.3449
|-110.00
|6435.15
|964
|2007.08.20 00:00
|buy limit
|364
|0.50
|1.3458
|1.3434
|1.3506
|965
|2007.08.20 00:00
|sell stop
|365
|0.50
|1.3458
|1.3482
|1.3410
|966
|2007.08.21 11:28
|sell
|365
|0.50
|1.3458
|1.3482
|1.3410
|967
|2007.08.21 12:25
|s/l
|365
|0.50
|1.3482
|1.3482
|1.3410
|-120.00
|6315.15
|968
|2007.08.22 00:00
|delete
|364
|0.50
|1.3458
|1.3434
|1.3506
|969
|2007.08.22 00:00
|buy stop
|366
|0.50
|1.3488
|1.3465
|1.3535
|970
|2007.08.22 00:00
|sell limit
|367
|0.50
|1.3488
|1.3511
|1.3441
|971
|2007.08.22 07:40
|buy
|366
|0.50
|1.3488
|1.3465
|1.3535
|972
|2007.08.22 08:10
|sell
|367
|0.50
|1.3488
|1.3511
|1.3441
|973
|2007.08.22 16:16
|s/l
|367
|0.50
|1.3511
|1.3511
|1.3441
|-115.00
|6200.15
|974
|2007.08.22 17:26
|t/p
|366
|0.50
|1.3535
|1.3465
|1.3535
|235.00
|6435.15
|975
|2007.08.23 00:00
|buy limit
|368
|0.50
|1.3501
|1.3477
|1.3550
|976
|2007.08.23 00:00
|sell stop
|369
|0.50
|1.3501
|1.3525
|1.3452
|977
|2007.08.24 00:00
|delete
|368
|0.50
|1.3501
|1.3477
|1.3550
|978
|2007.08.24 00:00
|delete
|369
|0.50
|1.3501
|1.3525
|1.3452
|979
|2007.08.24 00:00
|buy limit
|370
|0.50
|1.3561
|1.3538
|1.3607
|980
|2007.08.24 00:00
|sell stop
|371
|0.50
|1.3561
|1.3584
|1.3515
|981
|2007.08.24 00:06
|buy
|370
|0.50
|1.3561
|1.3538
|1.3607
|982
|2007.08.24 00:06
|sell
|371
|0.50
|1.3561
|1.3584
|1.3515
|983
|2007.08.24 10:29
|s/l
|371
|0.50
|1.3584
|1.3584
|1.3515
|-115.00
|6320.15
|984
|2007.08.24 13:00
|t/p
|370
|0.50
|1.3607
|1.3538
|1.3607
|230.00
|6550.15
|985
|2007.08.27 00:00
|buy limit
|372
|0.50
|1.3617
|1.3593
|1.3666
|986
|2007.08.27 00:00
|sell stop
|373
|0.50
|1.3617
|1.3641
|1.3568
|987
|2007.08.28 00:00
|delete
|372
|0.50
|1.3617
|1.3593
|1.3666
|988
|2007.08.28 00:00
|delete
|373
|0.50
|1.3617
|1.3641
|1.3568
|989
|2007.08.28 00:00
|buy stop
|374
|0.50
|1.3660
|1.3636
|1.3708
|990
|2007.08.28 00:00
|sell limit
|375
|0.50
|1.3660
|1.3684
|1.3612
|991
|2007.08.28 12:01
|buy
|374
|0.50
|1.3660
|1.3636
|1.3708
|992
|2007.08.28 12:01
|sell
|375
|0.50
|1.3660
|1.3684
|1.3612
|993
|2007.08.28 17:03
|s/l
|374
|0.50
|1.3636
|1.3636
|1.3708
|-120.00
|6430.15
|994
|2007.08.28 21:34
|t/p
|375
|0.50
|1.3612
|1.3684
|1.3612
|240.00
|6670.15
|995
|2007.09.03 00:00
|buy stop
|376
|0.50
|1.3670
|1.3647
|1.3716
|996
|2007.09.03 00:00
|sell limit
|377
|0.50
|1.3670
|1.3693
|1.3624
|997
|2007.09.04 00:00
|delete
|376
|0.50
|1.3670
|1.3647
|1.3716
|998
|2007.09.04 00:00
|delete
|377
|0.50
|1.3670
|1.3693
|1.3624
|999
|2007.09.04 00:00
|buy stop
|378
|0.50
|1.3630
|1.3608
|1.3674
|1000
|2007.09.04 00:00
|sell limit
|379
|0.50
|1.3630
|1.3652
|1.3586
|1001
|2007.09.05 16:11
|buy
|378
|0.50
|1.3630
|1.3608
|1.3674
|1002
|2007.09.05 16:11
|sell
|379
|0.50
|1.3630
|1.3652
|1.3586
|1003
|2007.09.05 16:14
|s/l
|379
|0.50
|1.3652
|1.3652
|1.3586
|-110.00
|6560.15
|1004
|2007.09.06 00:00
|close
|378
|0.50
|1.3648
|1.3608
|1.3674
|91.35
|6651.50
|1005
|2007.09.06 00:00
|buy limit
|380
|0.50
|1.3621
|1.3600
|1.3664
|1006
|2007.09.06 00:00
|sell stop
|381
|0.50
|1.3621
|1.3642
|1.3578
|1007
|2007.09.11 00:00
|delete
|380
|0.50
|1.3621
|1.3600
|1.3664
|1008
|2007.09.11 00:00
|delete
|381
|0.50
|1.3621
|1.3642
|1.3578
|1009
|2007.09.11 00:00
|buy limit
|382
|0.50
|1.3791
|1.3770
|1.3833
|1010
|2007.09.11 00:00
|sell stop
|383
|0.50
|1.3791
|1.3812
|1.3749
|1011
|2007.09.11 01:56
|buy
|382
|0.50
|1.3791
|1.3770
|1.3833
|1012
|2007.09.11 01:56
|sell
|383
|0.50
|1.3791
|1.3812
|1.3749
|1013
|2007.09.11 12:06
|s/l
|383
|0.50
|1.3812
|1.3812
|1.3749
|-105.00
|6546.50
|1014
|2007.09.11 15:05
|t/p
|382
|0.50
|1.3833
|1.3770
|1.3833
|210.00
|6756.50
|1015
|2007.09.12 00:00
|buy limit
|384
|0.50
|1.3813
|1.3793
|1.3854
|1016
|2007.09.12 00:00
|sell stop
|385
|0.50
|1.3813
|1.3833
|1.3772
|1017
|2007.09.14 00:00
|delete
|384
|0.50
|1.3813
|1.3793
|1.3854
|1018
|2007.09.14 00:00
|delete
|385
|0.50
|1.3813
|1.3833
|1.3772
|1019
|2007.09.14 00:00
|buy stop
|386
|0.50
|1.3895
|1.3875
|1.3935
|1020
|2007.09.14 00:00
|sell limit
|387
|0.50
|1.3895
|1.3915
|1.3855
|1021
|2007.09.14 08:21
|buy
|386
|0.50
|1.3895
|1.3875
|1.3935
|1022
|2007.09.14 08:47
|sell
|387
|0.50
|1.3895
|1.3915
|1.3855
|1023
|2007.09.14 09:14
|s/l
|386
|0.50
|1.3875
|1.3875
|1.3935
|-100.00
|6656.50
|1024
|2007.09.14 15:12
|t/p
|387
|0.50
|1.3855
|1.3915
|1.3855
|200.00
|6856.50
|1025
|2007.09.17 00:00
|buy limit
|388
|0.50
|1.3870
|1.3850
|1.3910
|1026
|2007.09.17 00:00
|sell stop
|389
|0.50
|1.3870
|1.3890
|1.3830
|1027
|2007.09.17 00:05
|buy
|388
|0.50
|1.3870
|1.3850
|1.3910
|1028
|2007.09.17 00:05
|sell
|389
|0.50
|1.3870
|1.3890
|1.3830
|1029
|2007.09.17 15:28
|s/l
|389
|0.50
|1.3890
|1.3890
|1.3830
|-100.00
|6756.50
|1030
|2007.09.17 17:53
|s/l
|388
|0.50
|1.3850
|1.3850
|1.3910
|-100.00
|6656.50
|1031
|2007.09.18 00:00
|buy stop
|390
|0.50
|1.3868
|1.3849
|1.3907
|1032
|2007.09.18 00:00
|sell limit
|391
|0.50
|1.3868
|1.3887
|1.3829
|1033
|2007.09.18 00:08
|buy
|390
|0.50
|1.3868
|1.3849
|1.3907
|1034
|2007.09.18 00:46
|sell
|391
|0.50
|1.3868
|1.3887
|1.3829
|1035
|2007.09.18 07:57
|s/l
|390
|0.50
|1.3849
|1.3849
|1.3907
|-95.00
|6561.50
|1036
|2007.09.18 14:39
|s/l
|391
|0.50
|1.3887
|1.3887
|1.3829
|-95.00
|6466.50
|1037
|2007.09.24 00:00
|buy limit
|392
|0.50
|1.4081
|1.4061
|1.4122
|1038
|2007.09.24 00:00
|sell stop
|393
|0.50
|1.4081
|1.4101
|1.4040
|1039
|2007.09.24 17:08
|sell
|393
|0.50
|1.4081
|1.4101
|1.4040
|1040
|2007.09.24 17:08
|buy
|392
|0.50
|1.4081
|1.4061
|1.4122
|1041
|2007.09.25 00:00
|close
|392
|0.50
|1.4079
|1.4061
|1.4122
|-9.55
|6456.95
|1042
|2007.09.25 00:00
|close
|393
|0.50
|1.4081
|1.4101
|1.4040
|-3.10
|6453.85
|1043
|2007.09.25 00:00
|buy stop
|394
|0.50
|1.4099
|1.4079
|1.4140
|1044
|2007.09.25 00:00
|sell limit
|395
|0.50
|1.4099
|1.4119
|1.4058
|1045
|2007.09.25 11:10
|buy
|394
|0.50
|1.4099
|1.4079
|1.4140
|1046
|2007.09.25 11:11
|sell
|395
|0.50
|1.4099
|1.4119
|1.4058
|1047
|2007.09.25 14:56
|s/l
|395
|0.50
|1.4119
|1.4119
|1.4058
|-100.00
|6353.85
|1048
|2007.09.25 16:00
|t/p
|394
|0.50
|1.4140
|1.4079
|1.4140
|205.00
|6558.85
|1049
|2007.09.26 00:00
|buy limit
|396
|0.50
|1.4107
|1.4087
|1.4148
|1050
|2007.09.26 00:00
|sell stop
|397
|0.50
|1.4107
|1.4127
|1.4066
|1051
|2007.10.01 00:00
|delete
|396
|0.50
|1.4107
|1.4087
|1.4148
|1052
|2007.10.01 00:00
|delete
|397
|0.50
|1.4107
|1.4127
|1.4066
|1053
|2007.10.01 00:00
|buy limit
|398
|0.50
|1.4212
|1.4192
|1.4252
|1054
|2007.10.01 00:00
|sell stop
|399
|0.50
|1.4212
|1.4232
|1.4172
|1055
|2007.10.01 13:47
|sell
|399
|0.50
|1.4212
|1.4232
|1.4172
|1056
|2007.10.01 13:47
|buy
|398
|0.50
|1.4212
|1.4192
|1.4252
|1057
|2007.10.01 14:15
|s/l
|399
|0.50
|1.4232
|1.4232
|1.4172
|-100.00
|6458.85
|1058
|2007.10.02 09:01
|s/l
|398
|0.50
|1.4192
|1.4192
|1.4252
|-99.55
|6359.30
|1059
|2007.10.03 00:00
|buy stop
|400
|0.50
|1.4188
|1.4168
|1.4229
|1060
|2007.10.03 00:00
|sell limit
|401
|0.50
|1.4188
|1.4208
|1.4147
|1061
|2007.10.03 09:02
|buy
|400
|0.50
|1.4188
|1.4168
|1.4229
|1062
|2007.10.03 10:46
|s/l
|400
|0.50
|1.4168
|1.4168
|1.4229
|-100.00
|6259.30
|1063
|2007.10.03 13:40
|sell
|401
|0.50
|1.4188
|1.4208
|1.4147
|1064
|2007.10.03 16:42
|t/p
|401
|0.50
|1.4147
|1.4208
|1.4147
|205.00
|6464.30
|1065
|2007.10.04 00:00
|buy stop
|402
|0.50
|1.4142
|1.4121
|1.4184
|1066
|2007.10.04 00:00
|sell limit
|403
|0.50
|1.4142
|1.4163
|1.4100
|1067
|2007.10.04 16:30
|buy
|402
|0.50
|1.4142
|1.4121
|1.4184
|1068
|2007.10.04 16:30
|sell
|403
|0.50
|1.4142
|1.4163
|1.4100
|1069
|2007.10.04 20:01
|s/l
|402
|0.50
|1.4121
|1.4121
|1.4184
|-105.00
|6359.30
|1070
|2007.10.05 00:00
|close
|403
|0.50
|1.4136
|1.4163
|1.4100
|26.90
|6386.20
|1071
|2007.10.05 00:00
|buy limit
|404
|0.50
|1.4109
|1.4088
|1.4152
|1072
|2007.10.05 00:00
|sell stop
|405
|0.50
|1.4109
|1.4130
|1.4066
|1073
|2007.10.05 10:32
|sell
|405
|0.50
|1.4109
|1.4130
|1.4066
|1074
|2007.10.05 10:32
|buy
|404
|0.50
|1.4109
|1.4088
|1.4152
|1075
|2007.10.05 12:54
|s/l
|405
|0.50
|1.4130
|1.4130
|1.4066
|-105.00
|6281.20
|1076
|2007.10.05 14:31
|s/l
|404
|0.50
|1.4088
|1.4088
|1.4152
|-105.00
|6176.20
|1077
|2007.10.08 00:00
|buy limit
|406
|0.50
|1.4094
|1.4071
|1.4140
|1078
|2007.10.08 00:00
|sell stop
|407
|0.50
|1.4094
|1.4117
|1.4048
|1079
|2007.10.08 09:45
|buy
|406
|0.50
|1.4094
|1.4071
|1.4140
|1080
|2007.10.08 09:45
|sell
|407
|0.50
|1.4094
|1.4117
|1.4048
|1081
|2007.10.08 15:59
|s/l
|406
|0.50
|1.4071
|1.4071
|1.4140
|-115.00
|6061.20
|1082
|2007.10.08 18:41
|t/p
|407
|0.50
|1.4048
|1.4117
|1.4048
|230.00
|6291.20
|1083
|2007.10.12 00:00
|buy limit
|408
|0.50
|1.4188
|1.4165
|1.4234
|1084
|2007.10.12 00:00
|sell stop
|409
|0.50
|1.4188
|1.4211
|1.4142
|1085
|2007.10.12 03:49
|sell
|409
|0.50
|1.4188
|1.4211
|1.4142
|1086
|2007.10.12 03:54
|buy
|408
|0.50
|1.4188
|1.4165
|1.4234
|1087
|2007.10.12 13:51
|s/l
|408
|0.50
|1.4165
|1.4165
|1.4234
|-115.00
|6176.20
|1088
|2007.10.12 15:02
|s/l
|409
|0.50
|1.4211
|1.4211
|1.4142
|-115.00
|6061.20
|1089
|2007.10.15 00:00
|buy stop
|410
|0.50
|1.4183
|1.4161
|1.4228
|1090
|2007.10.15 00:00
|sell limit
|411
|0.50
|1.4183
|1.4205
|1.4138
|1091
|2007.10.15 06:22
|buy
|410
|0.50
|1.4183
|1.4161
|1.4228
|1092
|2007.10.15 09:00
|sell
|411
|0.50
|1.4183
|1.4205
|1.4138
|1093
|2007.10.15 09:45
|s/l
|411
|0.50
|1.4205
|1.4205
|1.4138
|-110.00
|5951.20
|1094
|2007.10.15 10:03
|t/p
|410
|0.50
|1.4228
|1.4161
|1.4228
|225.00
|6176.20
|1095
|2007.10.16 00:00
|buy limit
|412
|0.50
|1.4202
|1.4180
|1.4247
|1096
|2007.10.16 00:00
|sell stop
|413
|0.50
|1.4202
|1.4224
|1.4157
|1097
|2007.10.16 00:19
|sell
|413
|0.50
|1.4202
|1.4224
|1.4157
|1098
|2007.10.16 00:45
|buy
|412
|0.50
|1.4202
|1.4180
|1.4247
|1099
|2007.10.16 08:53
|s/l
|413
|0.50
|1.4224
|1.4224
|1.4157
|-110.00
|6066.20
|1100
|2007.10.16 09:29
|s/l
|412
|0.50
|1.4180
|1.4180
|1.4247
|-110.00
|5956.20
|1101
|2007.10.17 00:00
|buy stop
|414
|0.50
|1.4185
|1.4162
|1.4231
|1102
|2007.10.17 00:00
|sell limit
|415
|0.50
|1.4185
|1.4208
|1.4139
|1103
|2007.10.17 08:43
|buy
|414
|0.50
|1.4185
|1.4162
|1.4231
|1104
|2007.10.17 08:43
|sell
|415
|0.50
|1.4185
|1.4208
|1.4139
|1105
|2007.10.17 09:16
|s/l
|414
|0.50
|1.4162
|1.4162
|1.4231
|-115.00
|5841.20
|1106
|2007.10.17 14:30
|s/l
|415
|0.50
|1.4208
|1.4208
|1.4139
|-115.00
|5726.20
|1107
|2007.10.22 00:00
|buy limit
|416
|0.50
|1.4282
|1.4259
|1.4328
|1108
|2007.10.22 00:00
|sell stop
|417
|0.50
|1.4282
|1.4305
|1.4236
|1109
|2007.10.22 11:50
|buy
|416
|0.50
|1.4282
|1.4259
|1.4328
|1110
|2007.10.22 11:50
|sell
|417
|0.50
|1.4282
|1.4305
|1.4236
|1111
|2007.10.22 12:05
|s/l
|416
|0.50
|1.4259
|1.4259
|1.4328
|-115.00
|5611.20
|1112
|2007.10.22 12:34
|t/p
|417
|0.50
|1.4236
|1.4305
|1.4236
|230.00
|5841.20
|1113
|2007.10.23 00:00
|buy stop
|418
|0.50
|1.4237
|1.4212
|1.4287
|1114
|2007.10.23 00:00
|sell limit
|419
|0.50
|1.4237
|1.4262
|1.4187
|1115
|2007.10.23 13:55
|buy
|418
|0.50
|1.4237
|1.4212
|1.4287
|1116
|2007.10.23 14:00
|sell
|419
|0.50
|1.4237
|1.4262
|1.4187
|1117
|2007.10.23 14:04
|s/l
|419
|0.50
|1.4262
|1.4262
|1.4187
|-125.00
|5716.20
|1118
|2007.10.24 00:00
|close
|418
|0.50
|1.4263
|1.4212
|1.4287
|130.45
|5846.65
|1119
|2007.10.24 00:00
|buy limit
|420
|0.50
|1.4225
|1.4200
|1.4275
|1120
|2007.10.24 00:00
|sell stop
|421
|0.50
|1.4225
|1.4250
|1.4175
|1121
|2007.10.24 09:02
|sell
|421
|0.50
|1.4225
|1.4250
|1.4175
|1122
|2007.10.24 09:03
|buy
|420
|0.50
|1.4225
|1.4200
|1.4275
|1123
|2007.10.24 09:13
|s/l
|420
|0.50
|1.4200
|1.4200
|1.4275
|-125.00
|5721.65
|1124
|2007.10.24 14:33
|s/l
|421
|0.50
|1.4250
|1.4250
|1.4175
|-125.00
|5596.65
|1125
|2007.10.25 00:00
|buy limit
|422
|0.50
|1.4227
|1.4202
|1.4277
|1126
|2007.10.25 00:00
|sell stop
|423
|0.50
|1.4227
|1.4252
|1.4177
|1127
|2007.10.26 00:00
|delete
|422
|0.50
|1.4227
|1.4202
|1.4277
|1128
|2007.10.26 00:00
|delete
|423
|0.50
|1.4227
|1.4252
|1.4177
|1129
|2007.10.26 00:00
|buy limit
|424
|0.50
|1.4296
|1.4272
|1.4345
|1130
|2007.10.26 00:00
|sell stop
|425
|0.50
|1.4296
|1.4320
|1.4247
|1131
|2007.10.29 00:00
|delete
|424
|0.50
|1.4296
|1.4272
|1.4345
|1132
|2007.10.29 00:00
|delete
|425
|0.50
|1.4296
|1.4320
|1.4247
|1133
|2007.10.29 00:00
|buy limit
|426
|0.50
|1.4355
|1.4331
|1.4403
|1134
|2007.10.29 00:00
|sell stop
|427
|0.50
|1.4355
|1.4379
|1.4307
|1135
|2007.11.02 00:00
|delete
|426
|0.50
|1.4355
|1.4331
|1.4403
|1136
|2007.11.02 00:00
|delete
|427
|0.50
|1.4355
|1.4379
|1.4307
|1137
|2007.11.02 00:00
|buy stop
|428
|0.50
|1.4441
|1.4418
|1.4487
|1138
|2007.11.02 00:00
|sell limit
|429
|0.50
|1.4441
|1.4464
|1.4395
|1139
|2007.11.02 04:09
|buy
|428
|0.50
|1.4441
|1.4418
|1.4487
|1140
|2007.11.02 04:09
|sell
|429
|0.50
|1.4441
|1.4464
|1.4395
|1141
|2007.11.02 08:02
|s/l
|429
|0.50
|1.4464
|1.4464
|1.4395
|-115.00
|5481.65
|1142
|2007.11.02 10:15
|t/p
|428
|0.50
|1.4487
|1.4418
|1.4487
|230.00
|5711.65
|1143
|2007.11.05 00:00
|buy limit
|430
|0.50
|1.4474
|1.4451
|1.4521
|1144
|2007.11.05 00:00
|sell stop
|431
|0.50
|1.4474
|1.4497
|1.4427
|1145
|2007.11.05 08:14
|sell
|431
|0.50
|1.4474
|1.4497
|1.4427
|1146
|2007.11.05 08:14
|buy
|430
|0.50
|1.4474
|1.4451
|1.4521
|1147
|2007.11.05 08:47
|s/l
|431
|0.50
|1.4497
|1.4497
|1.4427
|-115.00
|5596.65
|1148
|2007.11.05 11:50
|s/l
|430
|0.50
|1.4451
|1.4451
|1.4521
|-115.00
|5481.65
|1149
|2007.11.07 00:00
|buy limit
|432
|0.50
|1.4520
|1.4497
|1.4567
|1150
|2007.11.07 00:00
|sell stop
|433
|0.50
|1.4520
|1.4543
|1.4473
|1151
|2007.11.08 00:00
|delete
|432
|0.50
|1.4520
|1.4497
|1.4567
|1152
|2007.11.08 00:00
|delete
|433
|0.50
|1.4520
|1.4543
|1.4473
|1153
|2007.11.08 00:00
|buy stop
|434
|0.50
|1.4642
|1.4617
|1.4692
|1154
|2007.11.08 00:00
|sell limit
|435
|0.50
|1.4642
|1.4667
|1.4592
|1155
|2007.11.08 01:38
|buy
|434
|0.50
|1.4642
|1.4617
|1.4692
|1156
|2007.11.08 01:38
|sell
|435
|0.50
|1.4642
|1.4667
|1.4592
|1157
|2007.11.08 02:10
|s/l
|435
|0.50
|1.4667
|1.4667
|1.4592
|-125.00
|5356.65
|1158
|2007.11.08 16:02
|t/p
|434
|0.50
|1.4692
|1.4617
|1.4692
|250.00
|5606.65
|1159
|2007.11.09 00:00
|buy limit
|436
|0.50
|1.4662
|1.4637
|1.4712
|1160
|2007.11.09 00:00
|sell stop
|437
|0.50
|1.4662
|1.4687
|1.4612
|1161
|2007.11.09 17:27
|sell
|437
|0.50
|1.4662
|1.4687
|1.4612
|1162
|2007.11.09 17:27
|buy
|436
|0.50
|1.4662
|1.4637
|1.4712
|1163
|2007.11.09 17:36
|s/l
|436
|0.50
|1.4637
|1.4637
|1.4712
|-125.00
|5481.65
|1164
|2007.11.09 18:15
|s/l
|437
|0.50
|1.4687
|1.4687
|1.4612
|-125.00
|5356.65
|1165
|2007.11.12 00:00
|buy stop
|438
|0.50
|1.4692
|1.4669
|1.4738
|1166
|2007.11.12 00:00
|sell limit
|439
|0.50
|1.4692
|1.4715
|1.4646
|1167
|2007.11.13 00:00
|delete
|438
|0.50
|1.4692
|1.4669
|1.4738
|1168
|2007.11.13 00:00
|delete
|439
|0.50
|1.4692
|1.4715
|1.4646
|1169
|2007.11.13 00:00
|buy stop
|440
|0.50
|1.4597
|1.4574
|1.4644
|1170
|2007.11.13 00:00
|sell limit
|441
|0.50
|1.4597
|1.4620
|1.4550
|1171
|2007.11.13 07:51
|buy
|440
|0.50
|1.4597
|1.4574
|1.4644
|1172
|2007.11.13 07:52
|sell
|441
|0.50
|1.4597
|1.4620
|1.4550
|1173
|2007.11.13 08:31
|s/l
|441
|0.50
|1.4620
|1.4620
|1.4550
|-115.00
|5241.65
|1174
|2007.11.13 11:55
|s/l
|440
|0.50
|1.4574
|1.4574
|1.4644
|-115.00
|5126.65
|1175
|2007.11.15 00:00
|buy stop
|442
|0.50
|1.4669
|1.4645
|1.4718
|1176
|2007.11.15 00:00
|sell limit
|443
|0.50
|1.4669
|1.4693
|1.4620
|1177
|2007.11.15 02:22
|buy
|442
|0.50
|1.4669
|1.4645
|1.4718
|1178
|2007.11.15 02:22
|sell
|443
|0.50
|1.4669
|1.4693
|1.4620
|1179
|2007.11.15 07:43
|s/l
|443
|0.50
|1.4693
|1.4693
|1.4620
|-120.00
|5006.65
|1180
|2007.11.15 10:06
|s/l
|442
|0.50
|1.4645
|1.4645
|1.4718
|-120.00
|4886.65
|1181
|2007.11.16 00:00
|buy stop
|444
|0.50
|1.4655
|1.4630
|1.4705
|1182
|2007.11.16 00:00
|sell limit
|445
|0.50
|1.4655
|1.4680
|1.4605
|1183
|2007.11.16 14:08
|buy
|444
|0.50
|1.4655
|1.4630
|1.4705
|1184
|2007.11.16 14:08
|sell
|445
|0.50
|1.4655
|1.4680
|1.4605
|1185
|2007.11.16 16:27
|s/l
|444
|0.50
|1.4630
|1.4630
|1.4705
|-125.00
|4761.65
|1186
|2007.11.19 01:13
|s/l
|445
|0.50
|1.4680
|1.4680
|1.4605
|-128.10
|4633.55
|1187
|2007.11.20 00:00
|buy limit
|446
|0.50
|1.4655
|1.4630
|1.4706
|1188
|2007.11.20 00:00
|sell stop
|447
|0.50
|1.4655
|1.4680
|1.4604
|1189
|2007.11.20 02:14
|sell
|447
|0.50
|1.4655
|1.4680
|1.4604
|1190
|2007.11.20 02:15
|buy
|446
|0.50
|1.4655
|1.4630
|1.4706
|1191
|2007.11.20 07:38
|s/l
|447
|0.50
|1.4680
|1.4680
|1.4604
|-125.00
|4508.55
|1192
|2007.11.20 08:25
|t/p
|446
|0.50
|1.4706
|1.4630
|1.4706
|255.00
|4763.55
|1193
|2007.11.21 00:00
|buy limit
|448
|0.50
|1.4744
|1.4716
|1.4800
|1194
|2007.11.21 00:00
|sell stop
|449
|0.50
|1.4744
|1.4772
|1.4688
|1195
|2007.11.26 00:00
|delete
|448
|0.50
|1.4744
|1.4716
|1.4800
|1196
|2007.11.26 00:00
|delete
|449
|0.50
|1.4744
|1.4772
|1.4688
|1197
|2007.11.26 00:00
|buy stop
|450
|0.50
|1.4876
|1.4847
|1.4934
|1198
|2007.11.26 00:00
|sell limit
|451
|0.50
|1.4876
|1.4905
|1.4818
|1199
|2007.11.26 11:05
|buy
|450
|0.50
|1.4876
|1.4847
|1.4934
|1200
|2007.11.26 11:05
|sell
|451
|0.50
|1.4876
|1.4905
|1.4818
|1201
|2007.11.26 12:42
|s/l
|450
|0.50
|1.4847
|1.4847
|1.4934
|-145.00
|4618.55
|1202
|2007.11.27 09:36
|t/p
|451
|0.50
|1.4818
|1.4905
|1.4818
|286.90
|4905.45
|1203
|2007.11.28 00:00
|buy stop
|452
|0.50
|1.4858
|1.4831
|1.4913
|1204
|2007.11.28 00:00
|sell limit
|453
|0.50
|1.4858
|1.4885
|1.4803
|1205
|2007.11.28 20:40
|buy
|452
|0.50
|1.4858
|1.4831
|1.4913
|1206
|2007.11.28 21:49
|s/l
|452
|0.50
|1.4831
|1.4831
|1.4913
|-135.00
|4770.45
|1207
|2007.11.29 00:00
|delete
|453
|0.50
|1.4858
|1.4885
|1.4803
|1208
|2007.11.29 00:00
|buy limit
|454
|0.50
|1.4785
|1.4757
|1.4842
|1209
|2007.11.29 00:00
|sell stop
|455
|0.50
|1.4785
|1.4813
|1.4728
|1210
|2007.11.29 09:08
|buy
|454
|0.50
|1.4785
|1.4757
|1.4842
|1211
|2007.11.29 09:08
|sell
|455
|0.50
|1.4785
|1.4813
|1.4728
|1212
|2007.11.29 09:19
|s/l
|454
|0.50
|1.4757
|1.4757
|1.4842
|-140.00
|4630.45
|1213
|2007.11.29 12:10
|t/p
|455
|0.50
|1.4728
|1.4813
|1.4728
|285.00
|4915.45
|1214
|2007.11.30 00:00
|buy stop
|456
|0.50
|1.4783
|1.4755
|1.4840
|1215
|2007.11.30 00:00
|sell limit
|457
|0.50
|1.4783
|1.4811
|1.4726
|1216
|2007.11.30 11:21
|buy
|456
|0.50
|1.4783
|1.4755
|1.4840
|1217
|2007.11.30 11:24
|sell
|457
|0.50
|1.4783
|1.4811
|1.4726
|1218
|2007.11.30 13:05
|s/l
|456
|0.50
|1.4755
|1.4755
|1.4840
|-140.00
|4775.45
|1219
|2007.11.30 16:19
|t/p
|457
|0.50
|1.4726
|1.4811
|1.4726
|285.00
|5060.45
|1220
|2007.12.03 00:00
|buy stop
|458
|0.50
|1.4707
|1.4678
|1.4765
|1221
|2007.12.03 00:00
|sell limit
|459
|0.50
|1.4707
|1.4736
|1.4649
|1222
|2007.12.03 08:38
|buy
|458
|0.50
|1.4707
|1.4678
|1.4765
|1223
|2007.12.03 09:04
|s/l
|458
|0.50
|1.4678
|1.4678
|1.4765
|-145.00
|4915.45
|1224
|2007.12.04 00:00
|delete
|459
|0.50
|1.4707
|1.4736
|1.4649
|1225
|2007.12.04 00:00
|buy limit
|460
|0.50
|1.4664
|1.4636
|1.4721
|1226
|2007.12.04 00:00
|sell stop
|461
|0.50
|1.4664
|1.4692
|1.4607
|1227
|2007.12.04 01:12
|sell
|461
|0.50
|1.4664
|1.4692
|1.4607
|1228
|2007.12.04 01:15
|buy
|460
|0.50
|1.4664
|1.4636
|1.4721
|1229
|2007.12.04 08:49
|s/l
|461
|0.50
|1.4692
|1.4692
|1.4607
|-140.00
|4775.45
|1230
|2007.12.04 09:46
|s/l
|460
|0.50
|1.4636
|1.4636
|1.4721
|-140.00
|4635.45
|1231
|2007.12.05 00:00
|buy limit
|462
|0.50
|1.4702
|1.4674
|1.4759
|1232
|2007.12.05 00:00
|sell stop
|463
|0.50
|1.4702
|1.4730
|1.4645
|1233
|2007.12.05 09:11
|sell
|463
|0.50
|1.4702
|1.4730
|1.4645
|1234
|2007.12.05 09:11
|buy
|462
|0.50
|1.4702
|1.4674
|1.4759
|1235
|2007.12.05 10:34
|s/l
|463
|0.50
|1.4730
|1.4730
|1.4645
|-140.00
|4495.45
|1236
|2007.12.05 14:24
|s/l
|462
|0.50
|1.4674
|1.4674
|1.4759
|-140.00
|4355.45
|1237
|2007.12.11 00:00
|buy limit
|464
|0.50
|1.4688
|1.4660
|1.4745
|1238
|2007.12.11 00:00
|sell stop
|465
|0.50
|1.4688
|1.4716
|1.4631
|1239
|2007.12.11 11:24
|sell
|465
|0.50
|1.4688
|1.4716
|1.4631
|1240
|2007.12.11 11:28
|buy
|464
|0.50
|1.4688
|1.4660
|1.4745
|1241
|2007.12.11 13:13
|s/l
|464
|0.50
|1.4660
|1.4660
|1.4745
|-140.00
|4215.45
|1242
|2007.12.11 16:30
|s/l
|465
|0.50
|1.4716
|1.4716
|1.4631
|-140.00
|4075.45
|1243
|2007.12.13 00:00
|buy limit
|466
|0.50
|1.4699
|1.4669
|1.4759
|1244
|2007.12.13 00:00
|sell stop
|467
|0.50
|1.4699
|1.4729
|1.4639
|1245
|2007.12.13 09:04
|sell
|467
|0.50
|1.4699
|1.4729
|1.4639
|1246
|2007.12.13 09:06
|buy
|466
|0.50
|1.4699
|1.4669
|1.4759
|1247
|2007.12.13 14:30
|s/l
|466
|0.50
|1.4669
|1.4669
|1.4759
|-150.00
|3925.45
|1248
|2007.12.13 16:26
|t/p
|467
|0.50
|1.4639
|1.4729
|1.4639
|300.00
|4225.45
|1249
|2007.12.14 00:00
|buy stop
|468
|0.50
|1.4656
|1.4627
|1.4715
|1250
|2007.12.14 00:00
|sell limit
|469
|0.50
|1.4656
|1.4685
|1.4597
|1251
|2007.12.14 07:51
|buy
|468
|0.50
|1.4656
|1.4627
|1.4715
|1252
|2007.12.14 08:29
|s/l
|468
|0.50
|1.4627
|1.4627
|1.4715
|-145.00
|4080.45
|1253
|2007.12.17 00:00
|delete
|469
|0.50
|1.4656
|1.4685
|1.4597
|1254
|2007.12.17 00:00
|buy stop
|470
|0.50
|1.4534
|1.4502
|1.4599
|1255
|2007.12.17 00:00
|sell limit
|471
|0.50
|1.4534
|1.4566
|1.4469
|1256
|2007.12.18 00:00
|delete
|470
|0.50
|1.4534
|1.4502
|1.4599
|1257
|2007.12.18 00:00
|delete
|471
|0.50
|1.4534
|1.4566
|1.4469
|1258
|2007.12.18 00:00
|buy limit
|472
|0.50
|1.4392
|1.4359
|1.4458
|1259
|2007.12.18 00:00
|sell stop
|473
|0.50
|1.4392
|1.4425
|1.4326
|1260
|2007.12.18 02:20
|sell
|473
|0.50
|1.4392
|1.4425
|1.4326
|1261
|2007.12.18 02:21
|buy
|472
|0.50
|1.4392
|1.4359
|1.4458
|1262
|2007.12.18 14:11
|s/l
|473
|0.50
|1.4425
|1.4425
|1.4326
|-165.00
|3915.45
|1263
|2007.12.19 17:30
|s/l
|472
|0.50
|1.4359
|1.4359
|1.4458
|-164.55
|3750.90
|1264
|2007.12.20 00:00
|sell limit
|474
|0.50
|1.4375
|1.4406
|1.4313
|1265
|2007.12.20 00:06
|sell
|474
|0.50
|1.4375
|1.4406
|1.4313
|1266
|2007.12.20 12:05
|t/p
|474
|0.50
|1.4313
|1.4406
|1.4313
|310.00
|4060.90
|1267
|2007.12.24 00:00
|buy limit
|475
|0.50
|1.4364
|1.4335
|1.4423
|1268
|2007.12.24 00:00
|sell stop
|476
|0.50
|1.4364
|1.4393
|1.4305
|1269
|2007.12.27 00:00
|delete
|475
|0.50
|1.4364
|1.4335
|1.4423
|1270
|2007.12.27 00:00
|delete
|476
|0.50
|1.4364
|1.4393
|1.4305
|1271
|2007.12.27 00:00
|buy limit
|477
|0.50
|1.4468
|1.4442
|1.4521
|1272
|2007.12.27 00:00
|sell stop
|478
|0.50
|1.4468
|1.4494
|1.4415
|1273
|2007.12.28 00:00
|delete
|477
|0.50
|1.4468
|1.4442
|1.4521
|1274
|2007.12.28 00:00
|delete
|478
|0.50
|1.4468
|1.4494
|1.4415
|1275
|2007.12.28 00:00
|buy limit
|479
|0.50
|1.4555
|1.4528
|1.4609
|1276
|2007.12.28 00:00
|sell stop
|480
|0.50
|1.4555
|1.4582
|1.4501
|1277
|2008.01.04 00:00
|delete
|479
|0.50
|1.4555
|1.4528
|1.4609
|1278
|2008.01.04 00:00
|delete
|480
|0.50
|1.4555
|1.4582
|1.4501
|1279
|2008.01.04 00:00
|buy limit
|481
|0.50
|1.4734
|1.4705
|1.4793
|1280
|2008.01.04 00:00
|sell stop
|482
|0.50
|1.4734
|1.4763
|1.4675
|1281
|2008.01.04 06:12
|sell
|482
|0.50
|1.4734
|1.4763
|1.4675
|1282
|2008.01.04 07:13
|buy
|481
|0.50
|1.4734
|1.4705
|1.4793
|1283
|2008.01.04 08:58
|s/l
|481
|0.50
|1.4705
|1.4705
|1.4793
|-145.00
|3915.90
|1284
|2008.01.04 14:31
|s/l
|482
|0.50
|1.4763
|1.4763
|1.4675
|-145.00
|3770.90
|1285
|2008.01.08 00:00
|buy stop
|483
|0.50
|1.4704
|1.4678
|1.4756
|1286
|2008.01.08 00:00
|sell limit
|484
|0.50
|1.4704
|1.4730
|1.4652
|1287
|2008.01.08 04:21
|buy
|483
|0.50
|1.4704
|1.4678
|1.4756
|1288
|2008.01.08 04:22
|sell
|484
|0.50
|1.4704
|1.4730
|1.4652
|1289
|2008.01.08 08:18
|s/l
|484
|0.50
|1.4730
|1.4730
|1.4652
|-130.00
|3640.90
|1290
|2008.01.09 00:00
|close
|483
|0.50
|1.4708
|1.4678
|1.4756
|20.45
|3661.35
|1291
|2008.01.09 00:00
|buy stop
|485
|0.50
|1.4712
|1.4687
|1.4762
|1292
|2008.01.09 00:00
|sell limit
|486
|0.50
|1.4712
|1.4737
|1.4662
|1293
|2008.01.09 00:19
|buy
|485
|0.50
|1.4712
|1.4687
|1.4762
|1294
|2008.01.09 01:08
|sell
|486
|0.50
|1.4712
|1.4737
|1.4662
|1295
|2008.01.09 08:29
|s/l
|486
|0.50
|1.4737
|1.4737
|1.4662
|-125.00
|3536.35
|1296
|2008.01.09 13:22
|s/l
|485
|0.50
|1.4687
|1.4687
|1.4762
|-125.00
|3411.35
|1297
|2008.01.10 00:00
|buy stop
|487
|0.50
|1.4691
|1.4665
|1.4743
|1298
|2008.01.10 00:00
|sell limit
|488
|0.50
|1.4691
|1.4717
|1.4639
|1299
|2008.01.10 06:46
|buy
|487
|0.50
|1.4691
|1.4665
|1.4743
|1300
|2008.01.10 07:06
|sell
|488
|0.50
|1.4691
|1.4717
|1.4639
|1301
|2008.01.10 08:03
|s/l
|487
|0.50
|1.4665
|1.4665
|1.4743
|-130.00
|3281.35
|1302
|2008.01.10 15:37
|s/l
|488
|0.50
|1.4717
|1.4717
|1.4639
|-130.00
|3151.35
|1303
|2008.01.11 00:00
|buy limit
|489
|0.50
|1.4728
|1.4701
|1.4782
|1304
|2008.01.11 00:00
|sell stop
|490
|0.50
|1.4728
|1.4755
|1.4674
|1305
|2008.01.15 00:00
|delete
|489
|0.50
|1.4728
|1.4701
|1.4782
|1306
|2008.01.15 00:00
|delete
|490
|0.50
|1.4728
|1.4755
|1.4674
|1307
|2008.01.15 00:00
|buy limit
|491
|0.50
|1.4855
|1.4828
|1.4909
|1308
|2008.01.15 00:00
|sell stop
|492
|0.50
|1.4855
|1.4882
|1.4801
|1309
|2008.01.15 09:06
|sell
|492
|0.50
|1.4855
|1.4882
|1.4801
|1310
|2008.01.15 09:06
|buy
|491
|0.50
|1.4855
|1.4828
|1.4909
|1311
|2008.01.15 14:10
|s/l
|492
|0.50
|1.4882
|1.4882
|1.4801
|-135.00
|3016.35
|1312
|2008.01.15 14:37
|t/p
|491
|0.50
|1.4909
|1.4828
|1.4909
|270.00
|3286.35
|1313
|2008.01.16 00:00
|buy stop
|493
|0.50
|1.4849
|1.4820
|1.4907
|1314
|2008.01.16 00:00
|sell limit
|494
|0.50
|1.4849
|1.4878
|1.4791
|1315
|2008.01.16 04:29
|buy
|493
|0.50
|1.4849
|1.4820
|1.4907
|1316
|2008.01.16 04:34
|sell
|494
|0.50
|1.4849
|1.4878
|1.4791
|1317
|2008.01.16 07:43
|s/l
|493
|0.50
|1.4820
|1.4820
|1.4907
|-145.00
|3141.35
|1318
|2008.01.16 11:38
|t/p
|494
|0.50
|1.4791
|1.4878
|1.4791
|290.00
|3431.35
|1319
|2008.01.18 00:00
|buy stop
|495
|0.50
|1.4652
|1.4621
|1.4715
|1320
|2008.01.18 00:00
|sell limit
|496
|0.50
|1.4652
|1.4683
|1.4589
|1321
|2008.01.18 05:20
|buy
|495
|0.50
|1.4652
|1.4621
|1.4715
|1322
|2008.01.18 05:20
|sell
|496
|0.50
|1.4652
|1.4683
|1.4589
|1323
|2008.01.18 09:01
|s/l
|495
|0.50
|1.4621
|1.4621
|1.4715
|-155.00
|3276.35
|1324
|2008.01.18 14:26
|s/l
|496
|0.50
|1.4683
|1.4683
|1.4589
|-155.00
|3121.35
|1325
|2008.01.21 00:00
|buy stop
|497
|0.50
|1.4648
|1.4617
|1.4710
|1326
|2008.01.21 00:00
|sell limit
|498
|0.50
|1.4648
|1.4679
|1.4586
|1327
|2008.01.22 00:00
|delete
|497
|0.50
|1.4648
|1.4617
|1.4710
|1328
|2008.01.22 00:00
|delete
|498
|0.50
|1.4648
|1.4679
|1.4586
|1329
|2008.01.22 00:00
|buy stop
|499
|0.50
|1.4511
|1.4480
|1.4573
|1330
|2008.01.22 00:00
|sell limit
|500
|0.50
|1.4511
|1.4542
|1.4449
|1331
|2008.01.22 12:08
|buy
|499
|0.50
|1.4511
|1.4480
|1.4573
|1332
|2008.01.22 12:08
|sell
|500
|0.50
|1.4511
|1.4542
|1.4449
|1333
|2008.01.22 13:13
|s/l
|499
|0.50
|1.4480
|1.4480
|1.4573
|-155.00
|2966.35
|1334
|2008.01.22 14:20
|s/l
|500
|0.50
|1.4542
|1.4542
|1.4449
|-155.00
|2811.35
|1335
|2008.01.23 00:00
|buy limit
|501
|0.50
|1.4524
|1.4490
|1.4593
|1336
|2008.01.23 00:00
|sell stop
|502
|0.50
|1.4524
|1.4558
|1.4455
|1337
|2008.01.23 14:54
|sell
|502
|0.50
|1.4524
|1.4558
|1.4455
|1338
|2008.01.23 14:56
|buy
|501
|0.50
|1.4524
|1.4490
|1.4593
|1339
|2008.01.23 15:44
|s/l
|502
|0.50
|1.4558
|1.4558
|1.4455
|-170.00
|2641.35
|1340
|2008.01.23 20:28
|t/p
|501
|0.50
|1.4593
|1.4490
|1.4593
|345.00
|2986.35
|1341
|2008.01.25 00:00
|buy limit
|503
|0.50
|1.4685
|1.4648
|1.4759
|1342
|2008.01.25 00:00
|sell stop
|504
|0.50
|1.4685
|1.4722
|1.4611
|1343
|2008.01.25 16:26
|sell
|504
|0.50
|1.4685
|1.4722
|1.4611
|1344
|2008.01.25 17:49
|buy
|503
|0.50
|1.4685
|1.4648
|1.4759
|1345
|2008.01.28 00:00
|close
|503
|0.50
|1.4689
|1.4648
|1.4759
|20.45
|3006.80
|1346
|2008.01.28 00:00
|close
|504
|0.50
|1.4691
|1.4722
|1.4611
|-33.10
|2973.70
|1347
|2008.01.28 00:00
|buy stop
|505
|0.50
|1.4718
|1.4681
|1.4793
|1348
|2008.01.28 00:00
|sell limit
|506
|0.50
|1.4718
|1.4755
|1.4643
|1349
|2008.01.28 09:49
|buy
|505
|0.50
|1.4718
|1.4681
|1.4793
|1350
|2008.01.28 09:50
|sell
|506
|0.50
|1.4718
|1.4755
|1.4643
|1351
|2008.01.28 14:12
|s/l
|506
|0.50
|1.4755
|1.4755
|1.4643
|-185.00
|2788.70
|1352
|2008.01.28 15:56
|t/p
|505
|0.50
|1.4793
|1.4681
|1.4793
|375.00
|3163.70
|1353
|2008.01.31 00:00
|buy limit
|507
|0.50
|1.4831
|1.4794
|1.4906
|1354
|2008.01.31 00:00
|sell stop
|508
|0.50
|1.4831
|1.4868
|1.4756
|1355
|2008.01.31 00:41
|sell
|508
|0.50
|1.4831
|1.4868
|1.4756
|1356
|2008.01.31 00:44
|buy
|507
|0.50
|1.4831
|1.4794
|1.4906
|1357
|2008.01.31 06:18
|s/l
|508
|0.50
|1.4868
|1.4868
|1.4756
|-185.00
|2978.70
|1358
|2008.01.31 07:20
|t/p
|507
|0.50
|1.4906
|1.4794
|1.4906
|375.00
|3353.70
|1359
|2008.02.01 00:00
|buy stop
|509
|0.50
|1.4858
|1.4820
|1.4935
|1360
|2008.02.01 00:00
|sell limit
|510
|0.50
|1.4858
|1.4896
|1.4781
|1361
|2008.02.01 00:10
|buy
|509
|0.50
|1.4858
|1.4820
|1.4935
|1362
|2008.02.01 00:13
|sell
|510
|0.50
|1.4858
|1.4896
|1.4781
|1363
|2008.02.01 12:58
|s/l
|510
|0.50
|1.4896
|1.4896
|1.4781
|-190.00
|3163.70
|1364
|2008.02.01 14:30
|t/p
|509
|0.50
|1.4935
|1.4820
|1.4935
|385.00
|3548.70
|1365
|2008.02.04 00:00
|buy stop
|511
|0.50
|1.4868
|1.4829
|1.4946
|1366
|2008.02.04 00:00
|sell limit
|512
|0.50
|1.4868
|1.4907
|1.4790
|1367
|2008.02.05 00:00
|delete
|511
|0.50
|1.4868
|1.4829
|1.4946
|1368
|2008.02.05 00:00
|delete
|512
|0.50
|1.4868
|1.4907
|1.4790
|1369
|2008.02.05 00:00
|buy limit
|513
|0.50
|1.4821
|1.4784
|1.4896
|1370
|2008.02.05 00:00
|sell stop
|514
|0.50
|1.4821
|1.4858
|1.4746
|1371
|2008.02.05 00:29
|sell
|514
|0.50
|1.4821
|1.4858
|1.4746
|1372
|2008.02.05 01:55
|buy
|513
|0.50
|1.4821
|1.4784
|1.4896
|1373
|2008.02.05 09:26
|s/l
|513
|0.50
|1.4784
|1.4784
|1.4896
|-185.00
|3363.70
|1374
|2008.02.05 10:15
|t/p
|514
|0.50
|1.4746
|1.4858
|1.4746
|375.00
|3738.70
|1375
|2008.02.06 00:00
|buy stop
|515
|0.50
|1.4726
|1.4690
|1.4799
|1376
|2008.02.06 00:00
|sell limit
|516
|0.50
|1.4726
|1.4762
|1.4653
|1377
|2008.02.07 00:00
|delete
|515
|0.50
|1.4726
|1.4690
|1.4799
|1378
|2008.02.07 00:00
|delete
|516
|0.50
|1.4726
|1.4762
|1.4653
|1379
|2008.02.07 00:00
|buy stop
|517
|0.50
|1.4632
|1.4596
|1.4704
|1380
|2008.02.07 00:00
|sell limit
|518
|0.50
|1.4632
|1.4668
|1.4560
|1381
|2008.02.07 00:29
|buy
|517
|0.50
|1.4632
|1.4596
|1.4704
|1382
|2008.02.07 07:30
|sell
|518
|0.50
|1.4632
|1.4668
|1.4560
|1383
|2008.02.07 13:23
|s/l
|517
|0.50
|1.4596
|1.4596
|1.4704
|-180.00
|3558.70
|1384
|2008.02.07 13:49
|t/p
|518
|0.50
|1.4560
|1.4668
|1.4560
|360.00
|3918.70