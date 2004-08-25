Strategy Tester Report
BanyTrade_Vegas_Mom_11

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.06.22 14:00 - 2008.01.04 04:00 (2004.06.16 - 2008.02.09)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLotsIfNoMM=1; UseMM=false; MMRiskFactor=0.2; MMBalanceExcludeAmt=0; MMBalanceShareDivisor=2; Length=48; Force2MA=144; UseBanyMM=false; RiskModel=1; PipsAdded=15; MaxDailyRange=350; UseOptimalSettings=true; fastPeriod=6; slowPeriod=20; xdni=1;
Bars in test21883Ticks modelled5550386Modelling quality89.59%
Initial deposit10000.00
Total net profit4341.53Gross profit6321.34Gross loss-1979.81
Profit factor3.19Expected payoff135.67
Absolute drawdown895.21Maximal drawdown895.21 (8.95%)Relative drawdown8.95% (895.21)
Total trades32Short positions (won %)16 (75.00%)Long positions (won %)16 (62.50%)
Profit trades (% of total)22 (68.75%)Loss trades (% of total)10 (31.25%)
Largestprofit trade585.12loss trade-263.55
Averageprofit trade287.33loss trade-197.98
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (4922.00)consecutive losses (loss in money)4 (-773.21)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4922.00 (16)consecutive loss (count of losses)-773.21 (4)
Averageconsecutive wins6consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.08.25 09:59buy11.001.79971.78351.8472
22004.08.25 09:59buy21.001.79981.78351.8243
32004.09.03 14:30s/l11.001.78351.78351.8472-159.809840.20
42004.09.03 14:30s/l21.001.78351.78351.8243-160.809679.40
52004.09.07 03:59buy31.001.78131.76951.8293
62004.09.07 04:59buy41.001.78201.76951.8049
72004.09.10 16:52close41.001.80151.76951.8049196.009875.40
82004.09.24 21:59modify31.001.78131.78101.8219
92004.09.24 21:59modify31.001.78131.78101.8218
102004.09.27 21:59modify31.001.78131.78101.8227
112004.09.28 21:59modify31.001.78131.78101.8236
122004.09.30 21:59modify31.001.78131.78101.8244
132004.10.05 13:19s/l31.001.78101.78101.82442.609878.00
142004.11.29 10:59sell51.001.88601.89821.8311
152004.11.29 10:59sell61.001.88581.89821.8566
162004.11.30 11:24s/l51.001.89821.89821.8311-122.569755.45
172004.11.30 11:24s/l61.001.89821.89821.8566-124.569630.89
182004.12.08 09:59sell71.001.92951.95531.8628
192004.12.08 09:59sell81.001.92961.95531.8907
202004.12.16 13:19s/l71.001.95531.95531.8628-263.559367.34
212004.12.16 13:19s/l81.001.95531.95531.8907-262.559104.79
222004.12.16 16:59sell91.001.93351.95961.8785
232004.12.16 16:59sell101.001.93341.95961.9060
242004.12.22 12:48close101.001.91341.95961.9060197.789302.57
252005.01.03 21:59modify91.001.93351.93381.8901
262005.01.04 16:17t/p91.001.89011.93381.8901424.579727.14
272005.07.11 17:59buy111.001.75721.73101.8181
282005.07.11 17:59buy121.001.75721.73101.7913
292005.07.20 16:30s/l111.001.73101.73101.8181-260.209466.94
302005.07.20 16:30s/l121.001.73101.73101.7913-260.209206.74
312005.07.21 14:59buy131.001.74981.72241.7988
322005.07.21 14:59buy141.001.74991.72241.7720
332005.08.01 04:40close141.001.76221.72241.7720124.809331.54
342005.08.01 21:59modify131.001.74981.74951.7902
352005.08.02 21:59modify131.001.74981.74951.7903
362005.08.03 21:59modify131.001.74981.74951.7911
372005.08.04 21:59modify131.001.74981.74951.7920
382005.08.05 21:59modify131.001.74981.74951.7927
392005.08.08 21:59modify131.001.74981.74951.7938
402005.08.09 21:59modify131.001.74981.74951.7948
412005.08.09 21:59modify131.001.74981.74951.7949
422005.08.09 21:59modify131.001.74981.74951.7948
432005.08.10 11:31t/p131.001.79481.74951.7948453.609785.14
442005.10.05 11:59buy151.001.76491.74661.8097
452005.10.05 11:59buy161.001.76511.74661.7859
462005.10.11 15:41s/l151.001.74661.74661.8097-181.809603.34
472005.10.11 15:41s/l161.001.74661.74661.7859-183.809419.54
482005.10.13 19:59buy171.001.75421.73441.7990
492005.10.13 19:59buy181.001.75431.73441.7746
502005.10.20 15:58close181.001.77001.73441.7746158.409577.94
512005.10.20 21:59modify171.001.75421.75391.7962
522005.10.25 21:59modify171.001.75421.75391.7964
532005.10.26 21:59modify171.001.75421.75391.7965
542005.10.27 21:59modify171.001.75421.75391.7973
552005.11.02 21:59modify171.001.75421.75391.7966
562005.11.04 16:29s/l171.001.75391.75391.79661.409579.34
572005.11.22 21:59buy191.001.72201.70181.7687
582005.11.23 00:59buy201.001.72141.70181.7420
592005.12.02 14:50close201.001.73591.70181.7420147.209726.54
602005.12.05 21:59modify191.001.72201.72171.7612
612005.12.06 21:59modify191.001.72201.72171.7614
622005.12.08 21:59modify191.001.72201.72171.7621
632005.12.09 21:59modify191.001.72201.72171.7631
642005.12.09 21:59modify191.001.72201.72171.7632
652005.12.09 21:59modify191.001.72201.72171.7631
662005.12.12 09:55t/p191.001.76311.72171.7631415.0010141.54
672006.05.17 16:59sell211.001.88521.90701.8081
682006.05.17 16:59sell221.001.88541.90701.8370
692006.05.26 16:27close221.001.85371.90701.8370310.8910452.43
702006.06.07 21:59modify211.001.88521.88551.8334
712006.06.08 21:59modify211.001.88521.88551.8325
722006.06.09 21:59modify211.001.88521.88551.8315
732006.06.12 21:59modify211.001.88521.88551.8307
742006.06.13 21:59modify211.001.88521.88551.8292
752006.06.14 21:59modify211.001.88521.88551.8285
762006.06.15 21:59modify211.001.88521.88551.8283
772006.06.16 21:59modify211.001.88521.88551.8282
782006.06.19 21:59modify211.001.88521.88551.8275
792006.06.20 21:59modify211.001.88521.88551.8269
802006.06.21 21:59modify211.001.88521.88551.8265
812006.06.22 16:26t/p211.001.82651.88551.8265565.9111018.34
822006.08.11 15:59sell231.001.89401.91521.8479
832006.08.11 15:59sell241.001.89411.91521.8728
842006.08.18 16:24close241.001.87801.91521.8728157.1211175.46
852006.09.06 21:59modify231.001.89401.89431.8643
862006.09.07 21:59modify231.001.89401.89431.8635
872006.09.08 16:23t/p231.001.86351.89431.8635289.4611464.92
882006.12.06 14:59sell251.001.96351.98661.9053
892006.12.06 14:59sell261.001.96361.98661.9314
902006.12.18 16:06close261.001.94481.98661.9314181.3411646.26
912007.01.03 21:59modify251.001.96351.96381.9276
922007.01.04 21:59modify251.001.96351.96381.9271
932007.01.05 16:57t/p251.001.92711.96381.9271346.2411992.50
942007.07.25 09:59sell271.002.05502.06992.0047
952007.07.25 09:59sell281.002.05512.06992.0302
962007.07.27 12:29close281.002.03162.06992.0302232.7812225.28
972007.07.27 21:59modify271.002.05502.05532.0042
982007.07.30 21:59modify271.002.05502.05532.0040
992007.08.07 21:59modify271.002.05502.05532.0056
1002007.08.10 21:59modify271.002.05502.05532.0051
1012007.08.10 21:59modify271.002.05502.05532.0052
1022007.08.10 21:59modify271.002.05502.05532.0051
1032007.08.13 21:59modify271.002.05502.05532.0041
1042007.08.14 10:30t/p271.002.00412.05532.0041497.9012723.18
1052007.08.17 16:59buy291.001.98761.96052.0394
1062007.08.17 16:59buy301.001.98801.96052.0171
1072007.08.24 14:56close301.002.00951.96052.0171216.4012939.58
1082007.08.24 21:59modify291.001.98761.98732.0345
1092007.08.27 21:59modify291.001.98761.98732.0347
1102007.08.29 21:59modify291.001.98761.98732.0343
1112007.08.29 21:59modify291.001.98761.98732.0342
1122007.08.29 21:59modify291.001.98761.98732.0343
1132007.08.29 21:59modify291.001.98761.98732.0342
1142007.08.29 21:59modify291.001.98761.98732.0343
1152007.08.31 21:59modify291.001.98761.98732.0347
1162007.09.03 21:59modify291.001.98761.98732.0353
1172007.09.04 21:59modify291.001.98761.98732.0354
1182007.09.05 21:59modify291.001.98761.98732.0360
1192007.09.06 21:59modify291.001.98761.98732.0367
1202007.09.07 21:59modify291.001.98761.98732.0377
1212007.09.10 21:59modify291.001.98761.98732.0386
1222007.09.11 21:59modify291.001.98761.98732.0398
1232007.09.12 21:59modify291.001.98761.98732.0408
1242007.09.13 21:59modify291.001.98761.98732.0416
1252007.09.21 21:59modify291.001.98761.98732.0374
1262007.09.24 21:59modify291.001.98761.98732.0379
1272007.09.25 21:59modify291.001.98761.98732.0382
1282007.09.25 21:59modify291.001.98761.98732.0383
1292007.09.26 21:59modify291.001.98761.98732.0382
1302007.09.27 21:59modify291.001.98761.98732.0390
1312007.09.28 17:14t/p291.002.03901.98732.0390522.4013461.98
1322007.11.09 13:59sell311.002.09602.12072.0408
1332007.11.09 13:59sell321.002.09582.12072.0663
1342007.11.12 14:56t/p321.002.06632.12072.0663294.4413756.42
1352007.11.12 21:59modify311.002.09602.09632.0385
1362007.11.12 21:59modify311.002.09602.09632.0384
1372007.11.14 21:59modify311.002.09602.09632.0385
1382007.11.15 21:59modify311.002.09602.09632.0371
1392007.11.16 11:39t/p311.002.03712.09632.0371585.1214341.54