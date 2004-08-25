|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.22 14:00 - 2008.01.04 04:00 (2004.06.16 - 2008.02.09)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|LotsIfNoMM=1; UseMM=false; MMRiskFactor=0.2; MMBalanceExcludeAmt=0; MMBalanceShareDivisor=2; Length=48; Force2MA=144; UseBanyMM=false; RiskModel=1; PipsAdded=15; MaxDailyRange=350; UseOptimalSettings=true; fastPeriod=6; slowPeriod=20; xdni=1;
|Bars in test
|21883
|Ticks modelled
|5550386
|Modelling quality
|89.59%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|4341.53
|Gross profit
|6321.34
|Gross loss
|-1979.81
|Profit factor
|3.19
|Expected payoff
|135.67
|Absolute drawdown
|895.21
|Maximal drawdown
|895.21 (8.95%)
|Relative drawdown
|8.95% (895.21)
|Total trades
|32
|Short positions (won %)
|16 (75.00%)
|Long positions (won %)
|16 (62.50%)
|Profit trades (% of total)
|22 (68.75%)
|Loss trades (% of total)
|10 (31.25%)
|Largest
|profit trade
|585.12
|loss trade
|-263.55
|Average
|profit trade
|287.33
|loss trade
|-197.98
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (4922.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-773.21)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4922.00 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-773.21 (4)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.08.25 09:59
|buy
|1
|1.00
|1.7997
|1.7835
|1.8472
|2
|2004.08.25 09:59
|buy
|2
|1.00
|1.7998
|1.7835
|1.8243
|3
|2004.09.03 14:30
|s/l
|1
|1.00
|1.7835
|1.7835
|1.8472
|-159.80
|9840.20
|4
|2004.09.03 14:30
|s/l
|2
|1.00
|1.7835
|1.7835
|1.8243
|-160.80
|9679.40
|5
|2004.09.07 03:59
|buy
|3
|1.00
|1.7813
|1.7695
|1.8293
|6
|2004.09.07 04:59
|buy
|4
|1.00
|1.7820
|1.7695
|1.8049
|7
|2004.09.10 16:52
|close
|4
|1.00
|1.8015
|1.7695
|1.8049
|196.00
|9875.40
|8
|2004.09.24 21:59
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7810
|1.8219
|9
|2004.09.24 21:59
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7810
|1.8218
|10
|2004.09.27 21:59
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7810
|1.8227
|11
|2004.09.28 21:59
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7810
|1.8236
|12
|2004.09.30 21:59
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7810
|1.8244
|13
|2004.10.05 13:19
|s/l
|3
|1.00
|1.7810
|1.7810
|1.8244
|2.60
|9878.00
|14
|2004.11.29 10:59
|sell
|5
|1.00
|1.8860
|1.8982
|1.8311
|15
|2004.11.29 10:59
|sell
|6
|1.00
|1.8858
|1.8982
|1.8566
|16
|2004.11.30 11:24
|s/l
|5
|1.00
|1.8982
|1.8982
|1.8311
|-122.56
|9755.45
|17
|2004.11.30 11:24
|s/l
|6
|1.00
|1.8982
|1.8982
|1.8566
|-124.56
|9630.89
|18
|2004.12.08 09:59
|sell
|7
|1.00
|1.9295
|1.9553
|1.8628
|19
|2004.12.08 09:59
|sell
|8
|1.00
|1.9296
|1.9553
|1.8907
|20
|2004.12.16 13:19
|s/l
|7
|1.00
|1.9553
|1.9553
|1.8628
|-263.55
|9367.34
|21
|2004.12.16 13:19
|s/l
|8
|1.00
|1.9553
|1.9553
|1.8907
|-262.55
|9104.79
|22
|2004.12.16 16:59
|sell
|9
|1.00
|1.9335
|1.9596
|1.8785
|23
|2004.12.16 16:59
|sell
|10
|1.00
|1.9334
|1.9596
|1.9060
|24
|2004.12.22 12:48
|close
|10
|1.00
|1.9134
|1.9596
|1.9060
|197.78
|9302.57
|25
|2005.01.03 21:59
|modify
|9
|1.00
|1.9335
|1.9338
|1.8901
|26
|2005.01.04 16:17
|t/p
|9
|1.00
|1.8901
|1.9338
|1.8901
|424.57
|9727.14
|27
|2005.07.11 17:59
|buy
|11
|1.00
|1.7572
|1.7310
|1.8181
|28
|2005.07.11 17:59
|buy
|12
|1.00
|1.7572
|1.7310
|1.7913
|29
|2005.07.20 16:30
|s/l
|11
|1.00
|1.7310
|1.7310
|1.8181
|-260.20
|9466.94
|30
|2005.07.20 16:30
|s/l
|12
|1.00
|1.7310
|1.7310
|1.7913
|-260.20
|9206.74
|31
|2005.07.21 14:59
|buy
|13
|1.00
|1.7498
|1.7224
|1.7988
|32
|2005.07.21 14:59
|buy
|14
|1.00
|1.7499
|1.7224
|1.7720
|33
|2005.08.01 04:40
|close
|14
|1.00
|1.7622
|1.7224
|1.7720
|124.80
|9331.54
|34
|2005.08.01 21:59
|modify
|13
|1.00
|1.7498
|1.7495
|1.7902
|35
|2005.08.02 21:59
|modify
|13
|1.00
|1.7498
|1.7495
|1.7903
|36
|2005.08.03 21:59
|modify
|13
|1.00
|1.7498
|1.7495
|1.7911
|37
|2005.08.04 21:59
|modify
|13
|1.00
|1.7498
|1.7495
|1.7920
|38
|2005.08.05 21:59
|modify
|13
|1.00
|1.7498
|1.7495
|1.7927
|39
|2005.08.08 21:59
|modify
|13
|1.00
|1.7498
|1.7495
|1.7938
|40
|2005.08.09 21:59
|modify
|13
|1.00
|1.7498
|1.7495
|1.7948
|41
|2005.08.09 21:59
|modify
|13
|1.00
|1.7498
|1.7495
|1.7949
|42
|2005.08.09 21:59
|modify
|13
|1.00
|1.7498
|1.7495
|1.7948
|43
|2005.08.10 11:31
|t/p
|13
|1.00
|1.7948
|1.7495
|1.7948
|453.60
|9785.14
|44
|2005.10.05 11:59
|buy
|15
|1.00
|1.7649
|1.7466
|1.8097
|45
|2005.10.05 11:59
|buy
|16
|1.00
|1.7651
|1.7466
|1.7859
|46
|2005.10.11 15:41
|s/l
|15
|1.00
|1.7466
|1.7466
|1.8097
|-181.80
|9603.34
|47
|2005.10.11 15:41
|s/l
|16
|1.00
|1.7466
|1.7466
|1.7859
|-183.80
|9419.54
|48
|2005.10.13 19:59
|buy
|17
|1.00
|1.7542
|1.7344
|1.7990
|49
|2005.10.13 19:59
|buy
|18
|1.00
|1.7543
|1.7344
|1.7746
|50
|2005.10.20 15:58
|close
|18
|1.00
|1.7700
|1.7344
|1.7746
|158.40
|9577.94
|51
|2005.10.20 21:59
|modify
|17
|1.00
|1.7542
|1.7539
|1.7962
|52
|2005.10.25 21:59
|modify
|17
|1.00
|1.7542
|1.7539
|1.7964
|53
|2005.10.26 21:59
|modify
|17
|1.00
|1.7542
|1.7539
|1.7965
|54
|2005.10.27 21:59
|modify
|17
|1.00
|1.7542
|1.7539
|1.7973
|55
|2005.11.02 21:59
|modify
|17
|1.00
|1.7542
|1.7539
|1.7966
|56
|2005.11.04 16:29
|s/l
|17
|1.00
|1.7539
|1.7539
|1.7966
|1.40
|9579.34
|57
|2005.11.22 21:59
|buy
|19
|1.00
|1.7220
|1.7018
|1.7687
|58
|2005.11.23 00:59
|buy
|20
|1.00
|1.7214
|1.7018
|1.7420
|59
|2005.12.02 14:50
|close
|20
|1.00
|1.7359
|1.7018
|1.7420
|147.20
|9726.54
|60
|2005.12.05 21:59
|modify
|19
|1.00
|1.7220
|1.7217
|1.7612
|61
|2005.12.06 21:59
|modify
|19
|1.00
|1.7220
|1.7217
|1.7614
|62
|2005.12.08 21:59
|modify
|19
|1.00
|1.7220
|1.7217
|1.7621
|63
|2005.12.09 21:59
|modify
|19
|1.00
|1.7220
|1.7217
|1.7631
|64
|2005.12.09 21:59
|modify
|19
|1.00
|1.7220
|1.7217
|1.7632
|65
|2005.12.09 21:59
|modify
|19
|1.00
|1.7220
|1.7217
|1.7631
|66
|2005.12.12 09:55
|t/p
|19
|1.00
|1.7631
|1.7217
|1.7631
|415.00
|10141.54
|67
|2006.05.17 16:59
|sell
|21
|1.00
|1.8852
|1.9070
|1.8081
|68
|2006.05.17 16:59
|sell
|22
|1.00
|1.8854
|1.9070
|1.8370
|69
|2006.05.26 16:27
|close
|22
|1.00
|1.8537
|1.9070
|1.8370
|310.89
|10452.43
|70
|2006.06.07 21:59
|modify
|21
|1.00
|1.8852
|1.8855
|1.8334
|71
|2006.06.08 21:59
|modify
|21
|1.00
|1.8852
|1.8855
|1.8325
|72
|2006.06.09 21:59
|modify
|21
|1.00
|1.8852
|1.8855
|1.8315
|73
|2006.06.12 21:59
|modify
|21
|1.00
|1.8852
|1.8855
|1.8307
|74
|2006.06.13 21:59
|modify
|21
|1.00
|1.8852
|1.8855
|1.8292
|75
|2006.06.14 21:59
|modify
|21
|1.00
|1.8852
|1.8855
|1.8285
|76
|2006.06.15 21:59
|modify
|21
|1.00
|1.8852
|1.8855
|1.8283
|77
|2006.06.16 21:59
|modify
|21
|1.00
|1.8852
|1.8855
|1.8282
|78
|2006.06.19 21:59
|modify
|21
|1.00
|1.8852
|1.8855
|1.8275
|79
|2006.06.20 21:59
|modify
|21
|1.00
|1.8852
|1.8855
|1.8269
|80
|2006.06.21 21:59
|modify
|21
|1.00
|1.8852
|1.8855
|1.8265
|81
|2006.06.22 16:26
|t/p
|21
|1.00
|1.8265
|1.8855
|1.8265
|565.91
|11018.34
|82
|2006.08.11 15:59
|sell
|23
|1.00
|1.8940
|1.9152
|1.8479
|83
|2006.08.11 15:59
|sell
|24
|1.00
|1.8941
|1.9152
|1.8728
|84
|2006.08.18 16:24
|close
|24
|1.00
|1.8780
|1.9152
|1.8728
|157.12
|11175.46
|85
|2006.09.06 21:59
|modify
|23
|1.00
|1.8940
|1.8943
|1.8643
|86
|2006.09.07 21:59
|modify
|23
|1.00
|1.8940
|1.8943
|1.8635
|87
|2006.09.08 16:23
|t/p
|23
|1.00
|1.8635
|1.8943
|1.8635
|289.46
|11464.92
|88
|2006.12.06 14:59
|sell
|25
|1.00
|1.9635
|1.9866
|1.9053
|89
|2006.12.06 14:59
|sell
|26
|1.00
|1.9636
|1.9866
|1.9314
|90
|2006.12.18 16:06
|close
|26
|1.00
|1.9448
|1.9866
|1.9314
|181.34
|11646.26
|91
|2007.01.03 21:59
|modify
|25
|1.00
|1.9635
|1.9638
|1.9276
|92
|2007.01.04 21:59
|modify
|25
|1.00
|1.9635
|1.9638
|1.9271
|93
|2007.01.05 16:57
|t/p
|25
|1.00
|1.9271
|1.9638
|1.9271
|346.24
|11992.50
|94
|2007.07.25 09:59
|sell
|27
|1.00
|2.0550
|2.0699
|2.0047
|95
|2007.07.25 09:59
|sell
|28
|1.00
|2.0551
|2.0699
|2.0302
|96
|2007.07.27 12:29
|close
|28
|1.00
|2.0316
|2.0699
|2.0302
|232.78
|12225.28
|97
|2007.07.27 21:59
|modify
|27
|1.00
|2.0550
|2.0553
|2.0042
|98
|2007.07.30 21:59
|modify
|27
|1.00
|2.0550
|2.0553
|2.0040
|99
|2007.08.07 21:59
|modify
|27
|1.00
|2.0550
|2.0553
|2.0056
|100
|2007.08.10 21:59
|modify
|27
|1.00
|2.0550
|2.0553
|2.0051
|101
|2007.08.10 21:59
|modify
|27
|1.00
|2.0550
|2.0553
|2.0052
|102
|2007.08.10 21:59
|modify
|27
|1.00
|2.0550
|2.0553
|2.0051
|103
|2007.08.13 21:59
|modify
|27
|1.00
|2.0550
|2.0553
|2.0041
|104
|2007.08.14 10:30
|t/p
|27
|1.00
|2.0041
|2.0553
|2.0041
|497.90
|12723.18
|105
|2007.08.17 16:59
|buy
|29
|1.00
|1.9876
|1.9605
|2.0394
|106
|2007.08.17 16:59
|buy
|30
|1.00
|1.9880
|1.9605
|2.0171
|107
|2007.08.24 14:56
|close
|30
|1.00
|2.0095
|1.9605
|2.0171
|216.40
|12939.58
|108
|2007.08.24 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0345
|109
|2007.08.27 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0347
|110
|2007.08.29 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0343
|111
|2007.08.29 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0342
|112
|2007.08.29 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0343
|113
|2007.08.29 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0342
|114
|2007.08.29 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0343
|115
|2007.08.31 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0347
|116
|2007.09.03 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0353
|117
|2007.09.04 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0354
|118
|2007.09.05 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0360
|119
|2007.09.06 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0367
|120
|2007.09.07 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0377
|121
|2007.09.10 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0386
|122
|2007.09.11 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0398
|123
|2007.09.12 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0408
|124
|2007.09.13 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0416
|125
|2007.09.21 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0374
|126
|2007.09.24 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0379
|127
|2007.09.25 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0382
|128
|2007.09.25 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0383
|129
|2007.09.26 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0382
|130
|2007.09.27 21:59
|modify
|29
|1.00
|1.9876
|1.9873
|2.0390
|131
|2007.09.28 17:14
|t/p
|29
|1.00
|2.0390
|1.9873
|2.0390
|522.40
|13461.98
|132
|2007.11.09 13:59
|sell
|31
|1.00
|2.0960
|2.1207
|2.0408
|133
|2007.11.09 13:59
|sell
|32
|1.00
|2.0958
|2.1207
|2.0663
|134
|2007.11.12 14:56
|t/p
|32
|1.00
|2.0663
|2.1207
|2.0663
|294.44
|13756.42
|135
|2007.11.12 21:59
|modify
|31
|1.00
|2.0960
|2.0963
|2.0385
|136
|2007.11.12 21:59
|modify
|31
|1.00
|2.0960
|2.0963
|2.0384
|137
|2007.11.14 21:59
|modify
|31
|1.00
|2.0960
|2.0963
|2.0385
|138
|2007.11.15 21:59
|modify
|31
|1.00
|2.0960
|2.0963
|2.0371
|139
|2007.11.16 11:39
|t/p
|31
|1.00
|2.0371
|2.0963
|2.0371
|585.12
|14341.54