Alpari (UK) Ltd.

Account: 124835 Name: buysell Currency: USD 2008 February 11, 19:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
58780552008.01.30 11:45balanceDeposit10 000.00
58790272008.01.30 12:05buy0.01eurusd1.48110.00001.48482008.01.30 14:311.47910.000.000.00-2.00
58790322008.01.30 12:05sell0.01usdchf1.08910.00001.08512008.01.30 14:311.09230.000.000.00-2.93
58790342008.01.30 12:05sell0.01eurusd1.48090.00001.47722008.01.30 14:151.47960.000.000.001.30
58792692008.01.30 12:19sell0.01gbpusd1.99260.00001.98862008.01.30 13:491.99260.000.000.000.00
58792912008.01.30 12:21sell0.01usdjpy106.870.00106.472008.01.30 14:30107.200.000.000.00-3.08
58793602008.01.30 12:26sell0.01gbpjpy212.910.00212.462008.01.30 14:16213.220.000.000.00-2.89
58804122008.01.30 12:56sell0.02gbpjpy213.070.00212.622008.01.30 14:34213.170.000.000.00-1.87
58807192008.01.30 13:03sell0.04gbpjpy213.230.00212.782008.01.30 15:35213.320.000.000.00-3.35
58810722008.01.30 13:18sell0.02gbpusd1.99420.00001.99022008.01.30 13:491.99260.000.000.003.20
58819842008.01.30 13:49sell0.01gbpusd1.99240.00001.98842008.01.30 14:161.99080.000.000.001.60
58828782008.01.30 14:15sell0.02usdjpy107.040.00106.642008.01.30 14:30107.200.000.000.00-2.99
58829432008.01.30 14:15sell0.02usdchf1.09070.00001.08672008.01.30 20:161.08980.000.000.001.65
58830972008.01.30 14:15sell0.04usdjpy107.210.00106.812008.01.30 20:22107.200.000.000.000.37
58831162008.01.30 14:15sell0.08gbpjpy213.450.00213.002008.01.30 14:17213.240.000.000.0015.67
58835102008.01.30 14:17sell0.04usdchf1.09240.00001.08842008.01.30 14:311.09250.000.000.00-0.37
58836332008.01.30 14:17buy0.02eurusd1.47830.00001.48202008.01.30 14:311.47910.000.000.001.60
58836382008.01.30 14:17sell0.01eurusd1.47800.00001.47432008.01.30 14:261.47660.000.000.001.40
58837852008.01.30 14:18sell0.01gbpusd1.98970.00001.98572008.01.30 14:211.98810.000.000.001.60
58841272008.01.30 14:22sell0.01gbpusd1.98800.00001.98402008.01.30 15:071.98800.000.000.000.00
58844402008.01.30 14:24sell0.08gbpjpy213.390.00212.942008.01.30 14:34213.120.000.000.0020.17
58845352008.01.30 14:26sell0.08usdjpy107.370.00106.972008.01.30 14:31107.190.000.000.0013.43
58845562008.01.30 14:26sell0.08usdchf1.09400.00001.09002008.01.30 14:311.09250.000.000.0010.98
58848932008.01.30 14:28buy0.04eurusd1.47680.00001.48052008.01.30 14:311.47910.000.000.009.20
58848972008.01.30 14:28sell0.01eurusd1.47680.00001.47312008.01.30 14:381.47910.000.000.00-2.30
58854772008.01.30 14:31buy0.01gbpjpy213.280.00213.732008.01.30 15:21213.370.000.000.000.84
58855152008.01.30 14:31sell0.02gbpusd1.98960.00001.98562008.01.30 15:071.98800.000.000.003.20
58856012008.01.30 14:32sell0.02eurusd1.47880.00001.47512008.01.30 14:381.47910.000.000.00-0.60
58858832008.01.30 14:35sell0.04eurusd1.48040.00001.47672008.01.30 14:381.47910.000.000.005.20
58861022008.01.30 14:39sell0.01eurusd1.47960.00001.47592008.01.30 14:471.47830.000.000.001.30
58866262008.01.30 14:46sell0.04usdchf1.09230.00001.08832008.01.30 20:161.08980.000.000.009.18
58867792008.01.30 14:48sell0.01eurusd1.47800.00001.47432008.01.30 20:161.48220.000.000.00-4.20
58873782008.01.30 15:08sell0.01gbpusd1.98720.00001.98322008.01.30 15:401.98720.000.000.000.00
58874382008.01.30 15:11buy0.02gbpjpy213.120.00213.572008.01.30 15:21213.370.000.000.004.66
58875922008.01.30 15:20sell0.02gbpusd1.98880.00001.98482008.01.30 15:401.98720.000.000.003.20
58876852008.01.30 15:21buy0.01usdchf1.09260.00001.09662008.01.31 00:541.08450.000.000.13-7.47
58877892008.01.30 15:24sell0.08gbpjpy213.390.00212.942008.01.30 15:35213.320.000.000.005.22
58877952008.01.30 15:24sell0.08usdjpy107.370.00106.972008.01.30 20:22107.200.000.000.0012.69
58879422008.01.30 15:26sell0.16gbpjpy213.550.00213.102008.01.30 15:36213.320.000.000.0034.28
58884662008.01.30 15:37sell0.01gbpjpy213.270.00212.822008.01.30 16:14213.380.000.000.00-1.02
58886192008.01.30 15:41sell0.01gbpusd1.98680.00001.98282008.01.30 16:151.98670.000.000.000.10
58888102008.01.30 15:51sell0.02gbpjpy213.440.00212.992008.01.30 16:16213.220.000.000.004.09
58888912008.01.30 15:54sell0.04gbpjpy213.600.00213.152008.01.30 16:14213.400.000.000.007.45
58889082008.01.30 15:54sell0.02gbpusd1.98840.00001.98442008.01.30 16:151.98670.000.000.003.40
58898822008.01.30 16:16sell0.01gbpusd1.98590.00001.98192008.01.30 17:221.98750.000.000.00-1.60
58899042008.01.30 16:17sell0.01gbpjpy213.240.00212.792008.01.30 16:36213.020.000.000.002.05
58899092008.01.30 16:17sell0.01gbpjpy213.250.00212.802008.01.30 16:36213.020.000.000.002.15
58906842008.01.30 16:37sell0.01gbpjpy212.990.00212.542008.01.30 17:20213.270.000.000.00-2.60
58910822008.01.30 16:46sell0.02gbpjpy213.170.00212.722008.01.30 17:20213.270.000.000.00-1.86
58912792008.01.30 16:58sell0.04gbpjpy213.330.00212.882008.01.30 17:20213.270.000.000.002.24
58912842008.01.30 16:58sell0.02gbpusd1.98750.00001.98352008.01.30 17:221.98750.000.000.000.00
58916362008.01.30 17:08sell0.08gbpjpy213.490.00213.042008.01.30 17:20213.270.000.000.0016.40
58916402008.01.30 17:08sell0.04gbpusd1.98910.00001.98512008.01.30 17:221.98750.000.000.006.40
58918702008.01.30 17:21sell0.01gbpjpy213.230.00212.782008.01.30 19:01213.010.000.000.002.05
58918912008.01.30 17:23sell0.01gbpusd1.98720.00001.98322008.01.30 20:091.98550.000.000.001.70
58933802008.01.30 19:02sell0.01gbpjpy212.930.00212.482008.01.30 20:32213.340.000.000.00-3.83
58935032008.01.30 19:06sell0.02eurusd1.47960.00001.47592008.01.30 20:241.48600.000.000.00-12.80
58936642008.01.30 19:08sell0.02gbpjpy213.090.00212.642008.01.30 20:32213.340.000.000.00-4.66
58937062008.01.30 19:10buy0.02usdchf1.09090.00001.09492008.01.31 00:541.08450.000.000.26-11.80
58948742008.01.30 20:10sell0.01gbpusd1.98560.00001.98162008.01.30 20:201.99000.000.000.00-4.40
58953772008.01.30 20:15sell0.04eurusd1.48140.00001.47772008.01.30 20:171.48200.000.000.00-2.40
58960482008.01.30 20:16sell0.08eurusd1.48350.00001.47982008.01.30 20:241.48600.000.000.00-20.00
58961072008.01.30 20:16sell0.02gbpusd1.98830.00001.98432008.01.30 20:201.99000.000.000.00-3.40
58961972008.01.30 20:16sell0.04gbpjpy213.400.00212.952008.01.30 20:34213.170.000.000.008.59
58968342008.01.30 20:17sell0.01usdchf1.09040.00001.08642008.01.30 20:181.08870.000.000.001.56
58969572008.01.30 20:18buy0.04usdchf1.08930.00001.09332008.01.31 00:541.08450.000.000.51-17.70
58971622008.01.30 20:19sell0.08gbpjpy213.560.00213.112008.01.30 20:33213.260.000.000.0022.41
58972802008.01.30 20:19sell0.04gbpusd1.99010.00001.98612008.01.30 21:011.99250.000.000.00-9.60
58973322008.01.30 20:19sell0.16eurusd1.48530.00001.48162008.01.30 20:241.48600.000.000.00-11.20
58975502008.01.30 20:19sell0.08gbpusd1.99170.00001.98772008.01.30 20:201.99070.000.000.008.00
58978562008.01.30 20:20sell0.01usdchf1.08800.00001.08402008.01.30 20:351.08620.000.000.001.66
58980742008.01.30 20:22sell0.32eurusd1.48730.00001.48362008.01.30 20:241.48600.000.000.0041.60
58980932008.01.30 20:22buy0.08usdchf1.08770.00001.09172008.01.31 00:541.08450.000.001.02-23.61
58982682008.01.30 20:22sell0.08gbpusd1.99250.00001.98852008.01.30 21:011.99250.000.000.000.00
58986272008.01.30 20:23sell0.01usdjpy107.110.00106.712008.01.30 20:30107.120.000.000.00-0.09
58988052008.01.30 20:24sell0.02usdjpy107.290.00106.892008.01.30 20:30107.120.000.000.003.17
58990032008.01.30 20:26sell0.01eurusd1.48740.00001.48372008.01.30 20:341.48610.000.000.001.30
58995742008.01.30 20:32sell0.01usdjpy107.110.00106.712008.01.30 20:34106.910.000.000.001.87
58998492008.01.30 20:35sell0.01eurusd1.48690.00001.48322008.01.30 21:101.48890.000.000.00-2.00
58998742008.01.30 20:35sell0.01gbpjpy213.000.00212.552008.01.30 20:45212.770.000.000.002.16
58998872008.01.30 20:35sell0.01usdjpy106.900.00106.502008.01.30 21:25106.890.000.000.000.09
58999472008.01.30 20:36sell0.01usdchf1.08610.00001.08212008.01.30 21:461.08430.000.000.001.66
59006272008.01.30 20:46sell0.01gbpjpy212.880.00212.432008.01.30 21:16213.360.000.000.00-4.49
59006812008.01.30 20:47sell0.02gbpjpy213.060.00212.612008.01.30 21:33213.030.000.000.000.56
59007132008.01.30 20:48sell0.02eurusd1.48850.00001.48482008.01.30 21:101.48890.000.000.00-0.80
59008452008.01.30 20:49sell0.16gbpusd1.99410.00001.99012008.01.30 21:011.99250.000.000.0025.60
59008482008.01.30 20:49sell0.04gbpjpy213.260.00212.812008.01.30 21:17213.350.000.000.00-3.37
59009432008.01.30 20:50buy0.16usdchf1.08610.00001.09012008.01.31 00:541.08450.000.002.04-23.61
59018392008.01.30 21:02sell0.01gbpusd1.99280.00001.98882008.01.30 21:381.99280.000.000.000.00
59019412008.01.30 21:04sell0.04eurusd1.49020.00001.48652008.01.30 21:101.48890.000.000.005.20
59020722008.01.30 21:06sell0.02gbpusd1.99440.00001.99042008.01.30 21:381.99280.000.000.003.20
59021342008.01.30 21:06sell0.08gbpjpy213.420.00212.972008.01.30 21:17213.350.000.000.005.24
59022192008.01.30 21:07sell0.02usdjpy107.060.00106.662008.01.30 21:25106.890.000.000.003.18
59022392008.01.30 21:07sell0.16gbpjpy213.590.00213.142008.01.30 21:17213.350.000.000.0035.89
59025852008.01.30 21:12sell0.01eurusd1.48830.00001.48462008.01.30 21:391.48700.000.000.001.30
59030142008.01.30 21:18sell0.04gbpjpy213.250.00212.802008.01.30 21:34212.940.000.000.0011.61
59034072008.01.30 21:26sell0.01usdjpy106.890.00106.492008.01.30 21:38106.720.000.000.001.59
59038402008.01.30 21:35sell0.01gbpjpy212.850.00212.402008.01.30 21:38212.610.000.000.002.25
59041022008.01.30 21:39sell0.01gbpusd1.99220.00001.98822008.01.30 22:341.99060.000.000.001.60
59041062008.01.30 21:39sell0.01gbpjpy212.530.00212.082008.01.30 21:45212.440.000.000.000.85
59041072008.01.30 21:39sell0.01usdjpy106.700.00106.302008.01.30 21:46106.500.000.000.001.88
59042232008.01.30 21:40sell0.01eurusd1.48700.00001.48332008.01.30 23:281.48570.000.000.001.30
59043012008.01.30 21:41sell0.02gbpjpy212.690.00212.242008.01.30 21:45212.440.000.000.004.69
59047992008.01.30 21:46sell0.01gbpjpy212.230.00211.782008.01.30 21:54212.180.000.000.000.47
59049622008.01.30 21:46buy0.32usdchf1.08450.00001.08852008.01.31 00:541.08450.000.004.080.00
59050492008.01.30 21:47sell0.01usdchf1.08390.00001.07992008.01.30 22:261.08220.000.000.001.57
59050552008.01.30 21:47sell0.01usdjpy106.490.00106.092008.01.30 21:55106.480.000.000.000.09
59051692008.01.30 21:49sell0.02gbpjpy212.400.00211.952008.01.30 21:54212.180.000.000.004.13
59052492008.01.30 21:52sell0.02usdjpy106.650.00106.252008.01.30 21:55106.480.000.000.003.19
59053762008.01.30 21:55sell0.01gbpjpy211.890.00211.442008.01.30 22:13212.000.000.000.00-1.04
59054052008.01.30 21:55sell0.01usdjpy106.390.00105.992008.01.30 22:41106.390.000.000.000.00
59059882008.01.30 22:03buy0.64usdchf1.08280.00001.08682008.01.31 00:551.08450.000.008.16100.32
59060082008.01.30 22:03sell0.02gbpjpy212.050.00211.602008.01.30 22:20211.830.000.000.004.13
59061282008.01.30 22:06sell0.02usdjpy106.550.00106.152008.01.30 22:41106.390.000.000.003.01
59061572008.01.30 22:06sell0.04gbpjpy212.220.00211.772008.01.30 22:14211.980.000.000.009.01
59065382008.01.30 22:20sell0.01gbpjpy211.800.00211.352008.01.30 22:41211.730.000.000.000.66
59065862008.01.30 22:23sell0.02gbpjpy211.960.00211.512008.01.30 22:42211.600.000.000.006.76
59067522008.01.30 22:27sell0.01usdchf1.08150.00001.07752008.01.31 06:211.08300.000.00-0.22-1.39
59069452008.01.30 22:35sell0.01gbpusd1.99040.00001.98642008.01.30 22:421.98880.000.000.001.60
59069982008.01.30 22:37sell0.02usdchf1.08310.00001.07912008.01.31 06:211.08300.000.00-0.440.18
59071472008.01.30 22:42sell0.01usdjpy106.350.00105.952008.01.30 23:10106.190.000.000.001.51
59072182008.01.30 22:43sell0.01gbpjpy211.440.00210.992008.01.30 22:59211.220.000.000.002.07
59072202008.01.30 22:43sell0.01gbpusd1.98860.00001.98462008.01.30 22:591.98690.000.000.001.70
59085462008.01.30 23:00sell0.01gbpjpy210.980.00210.532008.01.30 23:29210.930.000.000.000.47
59086382008.01.30 23:00sell0.01gbpusd1.98630.00001.98232008.01.31 00:241.98630.000.00-0.290.00
59090532008.01.30 23:04sell0.02gbpjpy211.150.00210.702008.01.30 23:29210.930.000.000.004.14
59092882008.01.30 23:11sell0.01usdjpy106.160.00105.762008.01.31 04:18106.340.000.00-0.38-1.69
59093802008.01.30 23:15sell0.02gbpusd1.98790.00001.98392008.01.31 00:241.98630.000.00-0.583.20
59099142008.01.30 23:29sell0.01eurusd1.48520.00001.48152008.01.31 00:281.48390.000.00-0.041.30
59100612008.01.30 23:31sell0.01gbpjpy210.920.00210.472008.01.31 00:11211.030.000.00-0.94-1.03
59102382008.01.30 23:39sell0.02gbpjpy211.090.00210.642008.01.31 00:11211.030.000.00-1.881.13
59109562008.01.30 23:57sell0.04gbpjpy211.250.00210.802008.01.31 00:11211.030.000.00-3.768.28
59176602008.01.31 00:11sell0.01gbpjpy210.980.00210.532008.01.31 00:26210.760.000.000.002.07
59183312008.01.31 00:25sell0.01gbpusd1.98600.00001.98202008.01.31 00:491.98440.000.000.001.60
59184742008.01.31 00:27sell0.01gbpjpy210.710.00210.262008.01.31 00:40210.650.000.000.000.57
59185752008.01.31 00:29sell0.01eurusd1.48370.00001.48002008.01.31 00:481.48240.000.000.001.30
59187702008.01.31 00:33sell0.02gbpjpy210.870.00210.422008.01.31 00:40210.650.000.000.004.15
59189042008.01.31 00:41sell0.01gbpjpy210.550.00210.102008.01.31 00:52210.490.000.000.000.56
59192342008.01.31 00:45sell0.02gbpjpy210.710.00210.262008.01.31 00:52210.490.000.000.004.14
59197312008.01.31 00:49sell0.01eurusd1.48240.00001.47872008.01.31 07:371.48940.000.000.00-7.00
59197832008.01.31 00:50sell0.01gbpusd1.98440.00001.98042008.01.31 00:521.98280.000.000.001.60
59198732008.01.31 00:52sell0.01gbpjpy210.470.00210.022008.01.31 03:13211.380.000.000.00-8.54
59199232008.01.31 00:53sell0.01gbpusd1.98250.00001.97852008.01.31 04:211.98410.000.000.00-1.60
59199642008.01.31 00:55buy0.01eurusd1.48200.00001.48572008.01.31 01:121.48330.000.000.001.30
59200102008.01.31 00:55sell0.04usdchf1.08470.00001.08072008.01.31 06:211.08300.000.000.006.28
59200212008.01.31 00:56sell0.02gbpjpy210.630.00210.182008.01.31 03:13211.380.000.000.00-14.09
59202112008.01.31 01:00sell0.04gbpjpy210.800.00210.352008.01.31 04:19211.050.000.000.00-9.40
59202742008.01.31 01:04sell0.02gbpusd1.98410.00001.98012008.01.31 04:221.98410.000.000.000.00
59203152008.01.31 01:05sell0.02usdjpy106.320.00105.922008.01.31 04:18106.340.000.000.00-0.38
59203182008.01.31 01:05sell0.08gbpjpy210.960.00210.512008.01.31 03:13211.400.000.000.00-33.07
59204662008.01.31 01:12buy0.01gbpjpy210.990.00211.442008.01.31 01:28211.040.000.000.000.47
59206292008.01.31 01:18buy0.02gbpjpy210.820.00211.272008.01.31 01:28211.040.000.000.004.14
59207732008.01.31 01:28buy0.01usdjpy106.390.00106.792008.01.31 02:09106.560.000.000.001.60
59213992008.01.31 01:54sell0.16gbpjpy211.120.00210.672008.01.31 03:13211.400.000.000.00-42.08
59214152008.01.31 01:54sell0.04gbpusd1.98570.00001.98172008.01.31 04:221.98410.000.000.006.40
59215492008.01.31 01:59sell0.32gbpjpy211.280.00210.832008.01.31 03:13211.400.000.000.00-36.07
59217402008.01.31 02:06sell0.04usdjpy106.500.00106.102008.01.31 04:18106.340.000.000.006.02
59218142008.01.31 02:07sell0.02eurusd1.48410.00001.48042008.01.31 07:371.48940.000.000.00-10.60
59218522008.01.31 02:08sell0.64gbpjpy211.440.00210.992008.01.31 03:13211.400.000.000.0024.05
59219272008.01.31 02:09buy0.01gbpjpy211.700.00212.152008.01.31 05:00211.170.000.000.00-4.98
59219332008.01.31 02:09sell1.28gbpjpy211.610.00211.162008.01.31 03:13211.400.000.000.00252.49
59234402008.01.31 03:14buy0.02gbpjpy211.330.00211.782008.01.31 05:00211.170.000.000.00-3.01
59234432008.01.31 03:14sell0.08gbpjpy211.270.00210.822008.01.31 04:19211.050.000.000.0016.55
59247022008.01.31 04:15buy0.04gbpjpy211.170.00211.622008.01.31 05:00211.170.000.000.000.00
59248342008.01.31 04:20sell0.01usdjpy106.310.00105.912008.01.31 07:14106.320.000.000.00-0.09
59248392008.01.31 04:20buy0.08gbpjpy210.950.00211.402008.01.31 05:00211.170.000.000.0016.54
59248402008.01.31 04:20sell0.01gbpjpy210.900.00210.452008.01.31 08:19211.720.000.000.00-7.69
59249222008.01.31 04:23sell0.01gbpusd1.98360.00001.97962008.01.31 07:381.98840.000.000.00-4.80
59256932008.01.31 04:57sell0.02gbpjpy211.060.00210.612008.01.31 07:14211.610.000.000.00-10.34
59257522008.01.31 05:00buy0.01gbpusd1.98510.00001.98912008.01.31 06:081.98670.000.000.001.60
59257632008.01.31 05:01sell0.04gbpjpy211.230.00210.782008.01.31 07:14211.610.000.000.00-14.29
59257842008.01.31 05:02sell0.02gbpusd1.98520.00001.98122008.01.31 07:381.98840.000.000.00-6.40
59260482008.01.31 05:11sell0.02usdjpy106.480.00106.082008.01.31 07:14106.320.000.000.003.01
59260602008.01.31 05:11sell0.08gbpjpy211.390.00210.942008.01.31 07:14211.610.000.000.00-16.55
59262232008.01.31 05:19sell0.16gbpjpy211.550.00211.102008.01.31 07:14211.610.000.000.00-9.02
59272382008.01.31 06:08buy0.01gbpjpy211.670.00212.122008.01.31 07:29211.890.000.000.002.07
59272632008.01.31 06:09sell0.04gbpusd1.98680.00001.98282008.01.31 07:381.98840.000.000.00-6.40
59274912008.01.31 06:17sell0.04eurusd1.48570.00001.48202008.01.31 07:371.48940.000.000.00-14.80
59275632008.01.31 06:18sell0.32gbpjpy211.710.00211.262008.01.31 07:14211.610.000.000.0030.10
59276692008.01.31 06:18sell0.08gbpusd1.98840.00001.98442008.01.31 07:381.98840.000.000.000.00
59278602008.01.31 06:21sell0.08eurusd1.48730.00001.48362008.01.31 07:371.48940.000.000.00-16.80
59279662008.01.31 06:23sell0.01usdchf1.08280.00001.07882008.01.31 07:111.08080.000.000.001.85
59286362008.01.31 06:40sell0.64gbpjpy211.870.00211.422008.01.31 07:14211.610.000.000.00156.48
59293832008.01.31 07:01sell0.16eurusd1.48900.00001.48532008.01.31 07:371.48940.000.000.00-6.40
59297112008.01.31 07:11sell0.16gbpusd1.99000.00001.98602008.01.31 07:381.98840.000.000.0025.60
59299182008.01.31 07:14sell0.01usdchf1.08080.00001.07682008.01.31 10:021.08400.000.000.00-2.95
59300282008.01.31 07:16sell0.02gbpjpy211.590.00211.142008.01.31 08:19211.720.000.000.00-2.44
59300302008.01.31 07:16sell0.01usdjpy106.340.00105.942008.01.31 09:54106.660.000.000.00-3.00
59303982008.01.31 07:20sell0.32eurusd1.49070.00001.48702008.01.31 07:371.48940.000.000.0041.60
59306092008.01.31 07:25sell0.04gbpjpy211.750.00211.302008.01.31 08:19211.720.000.000.001.12
59307172008.01.31 07:29buy0.01eurusd1.49080.00001.49452008.01.31 07:431.49040.000.000.00-0.40
59315002008.01.31 07:38buy0.02eurusd1.48910.00001.49282008.01.31 07:431.49040.000.000.002.60
59315082008.01.31 07:39sell0.01eurusd1.48880.00001.48512008.01.31 07:471.48880.000.000.000.00
59315252008.01.31 07:39sell0.01gbpusd1.98820.00001.98422008.01.31 08:181.98660.000.000.001.60
59316532008.01.31 07:43buy0.01gbpjpy211.740.00212.192008.01.31 08:08211.960.000.000.002.06
59316772008.01.31 07:44sell0.02eurusd1.49010.00001.48642008.01.31 07:471.48880.000.000.002.60
59321412008.01.31 07:49sell0.01eurusd1.48910.00001.48542008.01.31 07:581.48780.000.000.001.30
59323412008.01.31 07:57sell0.02usdjpy106.500.00106.102008.01.31 09:54106.660.000.000.00-3.00
59323582008.01.31 07:57sell0.02usdchf1.08250.00001.07852008.01.31 10:021.08400.000.000.00-2.77
59325362008.01.31 07:59sell0.01eurusd1.48800.00001.48432008.01.31 08:171.48670.000.000.001.30
59331492008.01.31 08:08sell0.08gbpjpy211.940.00211.492008.01.31 08:19211.720.000.000.0016.52
59331642008.01.31 08:08buy0.01eurusd1.48740.00001.49112008.01.31 10:041.48370.000.000.00-3.70
59333332008.01.31 08:11sell0.04usdjpy106.670.00106.272008.01.31 09:54106.660.000.000.000.38
59338392008.01.31 08:19sell0.01eurusd1.48640.00001.48272008.01.31 09:011.48510.000.000.001.30
59338762008.01.31 08:20sell0.01gbpusd1.98660.00001.98262008.01.31 09:091.98660.000.000.000.00
59338922008.01.31 08:20sell0.01gbpjpy211.700.00211.252008.01.31 08:54211.960.000.000.00-2.44
59342932008.01.31 08:29buy0.02eurusd1.48580.00001.48952008.01.31 10:041.48370.000.000.00-4.20
59343962008.01.31 08:30sell0.04usdchf1.08410.00001.08012008.01.31 10:021.08400.000.000.000.37
59345092008.01.31 08:31sell0.02gbpjpy211.860.00211.412008.01.31 08:54211.960.000.000.00-1.87
59348012008.01.31 08:43sell0.02gbpusd1.98820.00001.98422008.01.31 09:091.98660.000.000.003.20
59348702008.01.31 08:45sell0.04gbpjpy212.020.00211.572008.01.31 08:54211.960.000.000.002.25
59352422008.01.31 08:49sell0.08gbpjpy212.180.00211.732008.01.31 08:54211.960.000.000.0016.50
59355122008.01.31 08:56sell0.01gbpjpy211.840.00211.392008.01.31 09:54211.940.000.000.00-0.94
59356052008.01.31 09:00sell0.02gbpjpy212.000.00211.552008.01.31 09:54211.940.000.000.001.12
59358662008.01.31 09:03sell0.01eurusd1.48530.00001.48162008.01.31 09:091.48400.000.000.001.30
59359072008.01.31 09:05sell0.04gbpjpy212.160.00211.712008.01.31 09:54211.940.000.000.008.25
59361622008.01.31 09:09sell0.08usdjpy106.830.00106.432008.01.31 09:54106.660.000.000.0012.75
59363962008.01.31 09:10sell0.08usdchf1.08570.00001.08172008.01.31 10:021.08400.000.000.0012.55
59364632008.01.31 09:11buy0.04eurusd1.48380.00001.48752008.01.31 10:041.48370.000.000.00-0.40
59364682008.01.31 09:11sell0.01gbpusd1.98500.00001.98102008.01.31 11:421.99140.000.000.00-6.40
59364692008.01.31 09:11sell0.01eurusd1.48370.00001.48002008.01.31 09:511.48220.000.000.001.50
59369332008.01.31 09:26sell0.02gbpusd1.98660.00001.98262008.01.31 12:371.99160.000.000.00-10.00
59381432008.01.31 09:53buy0.08eurusd1.48240.00001.48612008.01.31 10:041.48370.000.000.0010.40
59381472008.01.31 09:53sell0.01eurusd1.48210.00001.47842008.01.31 14:381.48730.000.000.00-5.20
59382872008.01.31 09:55sell0.01gbpjpy211.890.00211.442008.01.31 10:08211.660.000.000.002.16
59382962008.01.31 09:55sell0.01usdjpy106.640.00106.242008.01.31 10:16106.470.000.000.001.60
59386112008.01.31 10:03sell0.01usdchf1.08370.00001.07972008.01.31 10:191.08200.000.000.001.57
59386332008.01.31 10:04buy0.01gbpjpy211.940.00212.392008.01.31 10:37211.680.000.000.00-2.44
59387772008.01.31 10:05buy0.02gbpjpy211.780.00212.232008.01.31 10:37211.680.000.000.00-1.88
59387802008.01.31 10:05sell0.02eurusd1.48380.00001.48012008.01.31 14:381.48730.000.000.00-7.00
59389362008.01.31 10:09sell0.01gbpjpy211.640.00211.192008.01.31 10:21211.420.000.000.002.06
59390162008.01.31 10:14buy0.04gbpjpy211.620.00212.072008.01.31 10:55211.840.000.000.008.26
59392512008.01.31 10:17sell0.01usdjpy106.440.00106.042008.01.31 11:28106.440.000.000.000.00
59393872008.01.31 10:20sell0.01usdchf1.08250.00001.07852008.01.31 11:441.08080.000.000.001.57
59394022008.01.31 10:21buy0.08gbpjpy211.460.00211.912008.01.31 10:37211.730.000.000.0020.27
59394302008.01.31 10:22sell0.01gbpjpy211.360.00210.912008.01.31 10:46211.510.000.000.00-1.41
59396462008.01.31 10:31sell0.02gbpjpy211.520.00211.072008.01.31 10:46211.510.000.000.000.19
59398202008.01.31 10:37sell0.04gbpjpy211.730.00211.282008.01.31 10:46211.510.000.000.008.27
59402812008.01.31 10:47sell0.01gbpjpy211.620.00211.172008.01.31 12:12212.020.000.000.00-3.76
59403352008.01.31 10:52sell0.02gbpjpy211.780.00211.332008.01.31 12:12212.020.000.000.00-4.51
59403822008.01.31 10:55sell0.04gbpusd1.98820.00001.98422008.01.31 11:421.99160.000.000.00-13.60
59403932008.01.31 10:55buy0.01eurusd1.48410.00001.48782008.01.31 11:241.48540.000.000.001.30
59405042008.01.31 10:59sell0.04gbpjpy211.940.00211.492008.01.31 12:20211.710.000.000.008.67
59405822008.01.31 11:00sell0.02usdjpy106.600.00106.202008.01.31 11:28106.440.000.000.003.01
59411242008.01.31 11:24sell0.08gbpusd1.98980.00001.98582008.01.31 11:421.99160.000.000.00-14.40
59411752008.01.31 11:24buy0.01gbpjpy211.980.00212.432008.01.31 11:30212.240.000.000.002.44
59412172008.01.31 11:25sell0.04eurusd1.48540.00001.48172008.01.31 14:381.48730.000.000.00-7.60
59413812008.01.31 11:29sell0.16gbpusd1.99140.00001.98742008.01.31 11:421.99160.000.000.00-3.20
59413882008.01.31 11:29sell0.08gbpjpy212.100.00211.652008.01.31 12:12212.050.000.000.003.76
59414762008.01.31 11:30buy0.01gbpusd1.99280.00001.99682008.01.31 12:531.99280.000.000.000.00
59415342008.01.31 11:30sell0.32gbpusd1.99300.00001.98902008.01.31 11:421.99160.000.000.0044.80
59416222008.01.31 11:30sell0.01usdjpy106.480.00106.082008.01.31 12:18106.290.000.000.001.79
59416662008.01.31 11:32sell0.16gbpjpy212.260.00211.812008.01.31 12:12212.050.000.000.0031.59
59420212008.01.31 11:44sell0.04gbpusd1.99180.00001.98782008.01.31 12:371.99160.000.000.000.80
59422502008.01.31 11:46sell0.01usdchf1.08030.00001.07632008.01.31 12:201.07860.000.000.001.58
59426012008.01.31 12:05sell0.08gbpusd1.99340.00001.98942008.01.31 12:371.99160.000.000.0014.40
59429282008.01.31 12:16sell0.08eurusd1.48700.00001.48332008.01.31 14:381.48730.000.000.00-2.40
59430992008.01.31 12:20sell0.01usdjpy106.170.00105.772008.01.31 12:49106.170.000.000.000.00
59432102008.01.31 12:21sell0.01gbpjpy211.660.00211.212008.01.31 12:37211.590.000.000.000.65
59433002008.01.31 12:22sell0.01usdchf1.07910.00001.07512008.01.31 13:451.07900.000.000.000.09
59433732008.01.31 12:25sell0.02gbpjpy211.840.00211.392008.01.31 12:39211.550.000.000.005.46
59434962008.01.31 12:30sell0.02usdjpy106.330.00105.932008.01.31 12:49106.170.000.000.003.01
59437752008.01.31 12:39buy0.02gbpusd1.99120.00001.99522008.01.31 12:531.99280.000.000.003.20
59437762008.01.31 12:39sell0.01gbpusd1.99090.00001.98692008.01.31 13:091.99250.000.000.00-1.60
59438182008.01.31 12:40sell0.01gbpjpy211.530.00211.082008.01.31 13:10211.470.000.000.000.56
59443392008.01.31 12:49sell0.02gbpusd1.99250.00001.98852008.01.31 13:091.99250.000.000.000.00
59443782008.01.31 12:50sell0.01usdjpy106.140.00105.742008.01.31 14:30105.920.000.000.002.08
59444492008.01.31 12:53buy0.01gbpjpy211.580.00212.032008.01.31 12:59211.800.000.000.002.07
59445342008.01.31 12:56sell0.04gbpusd1.99410.00001.99012008.01.31 13:091.99250.000.000.006.40
59445352008.01.31 12:56sell0.02gbpjpy211.690.00211.242008.01.31 13:12211.430.000.000.004.90
59446442008.01.31 12:59buy0.01usdchf1.07990.00001.08392008.01.31 14:171.08000.000.000.000.09
59450862008.01.31 13:10sell0.01gbpusd1.99200.00001.98802008.01.31 13:201.99040.000.000.001.60
59452492008.01.31 13:13sell0.01gbpjpy211.340.00210.892008.01.31 13:23211.280.000.000.000.56
59452832008.01.31 13:15sell0.02gbpjpy211.500.00211.052008.01.31 13:23211.280.000.000.004.15
59454002008.01.31 13:17sell0.02usdchf1.08070.00001.07672008.01.31 13:451.07900.000.000.003.15
59455702008.01.31 13:21sell0.01gbpusd1.98970.00001.98572008.01.31 14:071.98810.000.000.001.60
59457562008.01.31 13:25sell0.01gbpjpy211.160.00210.712008.01.31 13:50211.100.000.000.000.57
59461752008.01.31 13:33sell0.02gbpjpy211.320.00210.872008.01.31 13:50211.100.000.000.004.15
59466412008.01.31 13:46sell0.01usdchf1.07860.00001.07462008.01.31 14:311.07690.000.000.001.58
59468002008.01.31 13:50buy0.02usdchf1.07830.00001.08232008.01.31 14:171.08000.000.000.003.15
59468272008.01.31 13:51sell0.01gbpjpy210.960.00210.512008.01.31 14:30210.800.000.000.001.51
59469322008.01.31 13:58sell0.02gbpjpy211.130.00210.682008.01.31 14:30210.800.000.000.006.22
59471732008.01.31 14:08sell0.01gbpusd1.98760.00001.98362008.01.31 14:371.98920.000.000.00-1.60
59473952008.01.31 14:17buy0.01eurusd1.48630.00001.49002008.01.31 14:231.48760.000.000.001.30
59475762008.01.31 14:22sell0.02gbpusd1.98920.00001.98522008.01.31 14:371.98920.000.000.000.00
59476342008.01.31 14:23buy0.01gbpjpy211.170.00211.622008.01.31 14:42210.690.000.000.00-4.54
59479542008.01.31 14:30buy0.02gbpjpy210.790.00211.242008.01.31 14:42210.690.000.000.00-1.89
59480542008.01.31 14:31sell0.16eurusd1.48860.00001.48492008.01.31 14:381.48730.000.000.0020.80
59482582008.01.31 14:31sell0.04gbpusd1.99080.00001.98682008.01.31 14:371.98920.000.000.006.40
59482972008.01.31 14:32sell0.01gbpjpy210.640.00210.192008.01.31 14:37210.420.000.000.002.08
59483312008.01.31 14:32sell0.01usdjpy105.820.00105.422008.01.31 15:26105.820.000.000.000.00
59483642008.01.31 14:32buy0.04gbpjpy210.630.00211.082008.01.31 14:42210.690.000.000.002.26
59483912008.01.31 14:32sell0.01usdchf1.07640.00001.07242008.01.31 18:591.08300.000.000.00-6.09
59486852008.01.31 14:36buy0.08gbpjpy210.470.00210.922008.01.31 14:43210.690.000.000.0016.61
59488872008.01.31 14:38sell0.02usdchf1.07800.00001.07402008.01.31 18:591.08300.000.000.00-9.23
59489902008.01.31 14:38sell0.01gbpusd1.98880.00001.98482008.01.31 15:061.98720.000.000.001.60
59490052008.01.31 14:39sell0.01eurusd1.48760.00001.48392008.01.31 15:031.48630.000.000.001.30
59490082008.01.31 14:39sell0.01gbpjpy210.490.00210.042008.01.31 14:54210.430.000.000.000.56
59491422008.01.31 14:42sell0.02gbpjpy210.650.00210.202008.01.31 14:54210.430.000.000.004.15
59492082008.01.31 14:43buy0.01usdjpy105.960.00106.362008.01.31 15:57105.960.000.000.000.00
59500342008.01.31 14:54sell0.01gbpjpy210.420.00209.972008.01.31 15:17210.560.000.000.00-1.32
59503602008.01.31 15:04sell0.01eurusd1.48610.00001.48242008.01.31 15:051.48480.000.000.001.30
59506162008.01.31 15:06sell0.01eurusd1.48480.00001.48112008.01.31 15:191.48310.000.000.001.70
59507052008.01.31 15:07sell0.01gbpusd1.98710.00001.98312008.01.31 15:251.98550.000.000.001.60
59507342008.01.31 15:08sell0.04usdchf1.07960.00001.07562008.01.31 18:591.08300.000.000.00-12.56
59507542008.01.31 15:08sell0.02usdjpy105.980.00105.582008.01.31 15:26105.820.000.000.003.02
59507582008.01.31 15:08sell0.02gbpjpy210.600.00210.152008.01.31 15:17210.560.000.000.000.76
59508532008.01.31 15:11sell0.04gbpjpy210.780.00210.332008.01.31 15:19210.550.000.000.008.68
59513282008.01.31 15:19sell0.08usdchf1.08130.00001.07732008.01.31 18:591.08300.000.000.00-12.56
59514962008.01.31 15:20sell0.01gbpjpy210.420.00209.972008.01.31 15:26210.170.000.000.002.37
59515322008.01.31 15:20sell0.01eurusd1.48210.00001.47842008.01.31 16:441.48400.000.000.00-1.90
59518362008.01.31 15:26sell0.01gbpusd1.98590.00001.98192008.01.31 16:251.98760.000.000.00-1.70
59518572008.01.31 15:27sell0.01usdjpy105.810.00105.412008.01.31 17:38106.460.000.000.00-6.11
59518612008.01.31 15:27sell0.01gbpjpy210.150.00209.702008.01.31 16:02210.590.000.000.00-4.15
59521412008.01.31 15:30buy0.02usdjpy105.800.00106.202008.01.31 15:57105.960.000.000.003.02
59525452008.01.31 15:37sell0.02gbpjpy210.310.00209.862008.01.31 16:02210.590.000.000.00-5.28
59528932008.01.31 15:43sell0.02gbpusd1.98750.00001.98352008.01.31 16:251.98760.000.000.00-0.20
59534052008.01.31 15:52sell0.04gbpjpy210.470.00210.022008.01.31 16:02210.590.000.000.00-4.53
59534142008.01.31 15:52sell0.02eurusd1.48370.00001.48002008.01.31 16:441.48400.000.000.00-0.60
59537342008.01.31 15:57sell0.08gbpjpy210.640.00210.192008.01.31 16:02210.590.000.000.003.78
59537482008.01.31 15:58buy0.01gbpjpy210.770.00211.222008.01.31 16:10210.810.000.000.000.38
59537902008.01.31 15:58sell0.02usdjpy105.970.00105.572008.01.31 17:38106.460.000.000.00-9.21
59539562008.01.31 16:00sell0.16gbpjpy210.810.00210.362008.01.31 16:02210.590.000.000.0033.22
59541192008.01.31 16:03buy0.02gbpjpy210.590.00211.042008.01.31 16:10210.810.000.000.004.15
59541232008.01.31 16:03sell0.01gbpjpy210.530.00210.082008.01.31 16:17210.980.000.000.00-4.24
59542382008.01.31 16:07sell0.02gbpjpy210.720.00210.272008.01.31 16:17210.980.000.000.00-4.90
59543192008.01.31 16:10buy0.01usdjpy106.070.00106.472008.01.31 16:55106.230.000.000.001.51
59543762008.01.31 16:11sell0.04gbpjpy210.880.00210.432008.01.31 16:17210.980.000.000.00-3.77
59544682008.01.31 16:12sell0.08gbpjpy211.040.00210.592008.01.31 16:17210.980.000.000.004.53
59544862008.01.31 16:12sell0.04usdjpy106.130.00105.732008.01.31 17:38106.460.000.000.00-12.40
59544932008.01.31 16:12sell0.04eurusd1.48530.00001.48162008.01.31 16:441.48400.000.000.005.20
59544972008.01.31 16:12sell0.04gbpusd1.98920.00001.98522008.01.31 16:251.98760.000.000.006.40
59546192008.01.31 16:14sell0.16gbpjpy211.200.00210.752008.01.31 16:17210.980.000.000.0033.17
59548972008.01.31 16:20sell0.01gbpjpy210.880.00210.432008.01.31 16:41210.980.000.000.00-0.95
59551212008.01.31 16:27sell0.01gbpusd1.98740.00001.98342008.01.31 16:441.98740.000.000.000.00
59551572008.01.31 16:28sell0.02gbpjpy211.040.00210.592008.01.31 16:41210.980.000.000.001.13
59553712008.01.31 16:30sell0.04gbpjpy211.200.00210.752008.01.31 16:43210.980.000.000.008.29
59555482008.01.31 16:37sell0.02gbpusd1.98900.00001.98502008.01.31 16:441.98740.000.000.003.20
59560762008.01.31 16:45sell0.01gbpusd1.98670.00001.98272008.01.31 17:501.98830.000.000.00-1.60
59561022008.01.31 16:45sell0.01gbpjpy210.720.00210.272008.01.31 17:05211.340.000.000.00-5.83
59561212008.01.31 16:45sell0.01eurusd1.48330.00001.47962008.01.31 16:571.48200.000.000.001.30
59561742008.01.31 16:46sell0.02gbpjpy210.910.00210.462008.01.31 17:05211.340.000.000.00-8.09
59564992008.01.31 16:49sell0.04gbpjpy211.080.00210.632008.01.31 17:05211.340.000.000.00-9.78
59565212008.01.31 16:49sell0.16usdchf1.08290.00001.07892008.01.31 18:591.08300.000.000.00-1.48
59567782008.01.31 16:55sell0.02gbpusd1.98830.00001.98432008.01.31 17:501.98830.000.000.000.00
59567902008.01.31 16:55buy0.01gbpjpy211.300.00211.752008.01.31 16:59211.360.000.000.000.57
59567952008.01.31 16:56sell0.08gbpjpy211.240.00210.792008.01.31 17:05211.340.000.000.00-7.53
59570022008.01.31 16:57buy0.02gbpjpy211.140.00211.592008.01.31 16:59211.360.000.000.004.14
59572032008.01.31 16:59sell0.08usdjpy106.290.00105.892008.01.31 17:39106.460.000.000.00-12.77
59573392008.01.31 16:59buy0.01usdchf1.08470.00001.08872008.01.31 18:021.08480.000.000.000.09
59574282008.01.31 17:00sell0.01eurusd1.48060.00001.47692008.01.31 19:071.48410.000.000.00-3.50
59574802008.01.31 17:00sell0.16gbpjpy211.400.00210.952008.01.31 17:05211.340.000.000.009.03
59575592008.01.31 17:01sell0.32gbpjpy211.560.00211.112008.01.31 17:05211.340.000.000.0066.21
59578042008.01.31 17:07sell0.01gbpjpy211.370.00210.922008.01.31 17:34211.990.000.000.00-5.82
59579542008.01.31 17:12buy0.02usdchf1.08310.00001.08712008.01.31 18:021.08480.000.000.003.13
59582572008.01.31 17:21sell0.32usdchf1.08470.00001.08072008.01.31 18:591.08300.000.000.0050.23
59584022008.01.31 17:26sell0.02eurusd1.48220.00001.47852008.01.31 19:071.48410.000.000.00-3.80
59585362008.01.31 17:26sell0.02gbpjpy211.540.00211.092008.01.31 18:08212.230.000.000.00-12.94
59586292008.01.31 17:27sell0.04gbpjpy211.720.00211.272008.01.31 17:34212.040.000.000.00-12.01
59586412008.01.31 17:27sell0.04gbpusd1.98990.00001.98592008.01.31 17:501.98830.000.000.006.40
59587752008.01.31 17:27sell0.16usdjpy106.450.00106.052008.01.31 17:39106.460.000.000.00-1.50
59587822008.01.31 17:27sell0.08gbpjpy211.890.00211.442008.01.31 17:34212.040.000.000.00-11.27
59588962008.01.31 17:28sell0.16gbpjpy212.050.00211.602008.01.31 17:34212.040.000.000.001.50
59590122008.01.31 17:29sell0.32gbpjpy212.210.00211.762008.01.31 17:34212.040.000.000.0051.05
59592282008.01.31 17:32sell0.32usdjpy106.620.00106.222008.01.31 17:39106.460.000.000.0048.09
59593642008.01.31 17:36sell0.04gbpjpy211.950.00211.502008.01.31 18:25212.020.000.000.00-2.63
59594802008.01.31 17:40sell0.01usdjpy106.430.00106.032008.01.31 18:20106.580.000.000.00-1.41
59597022008.01.31 17:45sell0.02usdjpy106.590.00106.192008.01.31 18:20106.580.000.000.000.19
59598012008.01.31 17:45sell0.08gbpjpy212.120.00211.672008.01.31 18:08212.150.000.000.00-2.25
59598942008.01.31 17:46sell0.04eurusd1.48380.00001.48012008.01.31 19:071.48410.000.000.00-1.20
59605272008.01.31 17:52sell0.16gbpjpy212.290.00211.842008.01.31 18:08212.150.000.000.0021.01
59606402008.01.31 17:53sell0.01gbpusd1.98890.00001.98492008.01.31 18:481.98890.000.000.000.00
59607152008.01.31 17:54sell0.04usdjpy106.750.00106.352008.01.31 18:20106.580.000.000.006.38
59609832008.01.31 18:01sell0.32gbpjpy212.450.00212.002008.01.31 18:08212.150.000.000.0090.04
59610072008.01.31 18:02buy0.01gbpjpy212.490.00212.942008.01.31 19:35211.700.000.000.00-7.42
59611602008.01.31 18:07buy0.02gbpjpy212.330.00212.782008.01.31 19:35211.700.000.000.00-11.83
59612392008.01.31 18:09sell0.02gbpusd1.99050.00001.98652008.01.31 18:481.98890.000.000.003.20
59612582008.01.31 18:10sell0.08gbpjpy212.250.00211.802008.01.31 18:25212.020.000.000.0017.27
59615062008.01.31 18:20buy0.04gbpjpy212.160.00212.612008.01.31 20:18211.970.000.000.00-7.13
59615262008.01.31 18:21sell0.01usdjpy106.600.00106.202008.01.31 18:54106.430.000.000.001.60
59616912008.01.31 18:27buy0.08gbpjpy211.960.00212.412008.01.31 19:36211.660.000.000.00-22.54
59616932008.01.31 18:27sell0.01gbpjpy211.890.00211.442008.01.31 18:44211.830.000.000.000.56
59617862008.01.31 18:30sell0.02gbpjpy212.050.00211.602008.01.31 18:44211.830.000.000.004.14
59620712008.01.31 18:37sell0.08eurusd1.48540.00001.48172008.01.31 19:071.48410.000.000.0010.40
59625142008.01.31 18:46sell0.01gbpjpy211.810.00211.362008.01.31 18:52211.580.000.000.002.16
59626052008.01.31 18:49buy0.16gbpjpy211.800.00212.252008.01.31 19:36211.660.000.000.00-21.04
59626322008.01.31 18:50sell0.01gbpusd1.98820.00001.98422008.01.31 21:541.98810.000.000.000.10
59626952008.01.31 18:51buy0.32gbpjpy211.640.00212.092008.01.31 19:36211.660.000.000.006.02
59628062008.01.31 18:54sell0.01gbpjpy211.560.00211.112008.01.31 20:33211.670.000.000.00-1.03
59628412008.01.31 18:56sell0.01usdjpy106.410.00106.012008.01.31 20:33106.420.000.000.00-0.09
59630962008.01.31 19:01sell0.01usdchf1.08260.00001.07862008.01.31 21:591.08080.000.000.001.67
59632042008.01.31 19:07buy0.64gbpjpy211.480.00211.932008.01.31 19:36211.660.000.000.00108.21
59632692008.01.31 19:08sell0.01eurusd1.48430.00001.48062008.01.31 21:541.48620.000.000.00-1.90
59637232008.01.31 19:36buy0.08gbpjpy211.740.00212.192008.01.31 20:19211.970.000.000.0017.26
59637442008.01.31 19:38sell0.02gbpjpy211.730.00211.282008.01.31 20:33211.670.000.000.001.13
59640272008.01.31 19:52sell0.04gbpjpy211.890.00211.442008.01.31 20:33211.670.000.000.008.26
59645392008.01.31 20:15sell0.02eurusd1.48590.00001.48222008.01.31 21:541.48620.000.000.00-0.60
59645912008.01.31 20:17sell0.02usdjpy106.580.00106.182008.01.31 20:33106.420.000.000.003.01
59646882008.01.31 20:19buy0.01usdjpy106.620.00107.022008.01.31 22:27106.450.000.000.00-1.60
59647982008.01.31 20:27buy0.02usdjpy106.460.00106.862008.01.31 22:27106.450.000.000.00-0.19
59649412008.01.31 20:34sell0.01gbpjpy211.570.00211.122008.01.31 21:54211.630.000.000.00-0.57
59649432008.01.31 20:34sell0.01usdjpy106.400.00106.002008.01.31 21:54106.220.000.000.001.69
59651522008.01.31 20:43sell0.02gbpusd1.98980.00001.98582008.01.31 21:541.98810.000.000.003.40
59658082008.01.31 20:58sell0.02gbpjpy211.730.00211.282008.01.31 21:54211.280.000.000.008.47
59658892008.01.31 20:58sell0.04eurusd1.48750.00001.48382008.01.31 21:541.48620.000.000.005.20
59661242008.01.31 21:03sell0.04gbpjpy211.890.00211.442008.01.31 21:54211.440.000.000.0016.93
59671932008.01.31 21:54buy0.04usdjpy106.290.00106.692008.01.31 22:27106.450.000.000.006.01
59674422008.01.31 21:55sell0.01eurusd1.48580.00001.48212008.02.01 09:271.48780.000.00-0.01-2.00
59675062008.01.31 21:55sell0.01gbpusd1.98870.00001.98472008.01.31 22:511.98710.000.000.001.60
59675382008.01.31 21:55sell0.01usdjpy106.400.00106.002008.01.31 23:10106.400.000.000.000.00
59675452008.01.31 21:56sell0.01gbpjpy211.530.00211.082008.01.31 22:02211.280.000.000.002.35
59676872008.01.31 22:00sell0.01usdchf1.08040.00001.07642008.02.01 08:471.08030.000.00-0.070.09
59678512008.01.31 22:03sell0.01gbpjpy211.260.00210.812008.01.31 22:46211.590.000.000.00-3.10
59679342008.01.31 22:06sell0.02gbpjpy211.420.00210.972008.01.31 22:46211.590.000.000.00-3.20
59682502008.01.31 22:27buy0.01eurusd1.48660.00001.49032008.02.01 00:331.48630.000.00-0.03-0.30
59682542008.01.31 22:28sell0.04gbpjpy211.650.00211.202008.01.31 22:46211.590.000.000.002.26
59684022008.01.31 22:34sell0.08gbpjpy211.810.00211.362008.01.31 22:46211.590.000.000.0016.53
59684082008.01.31 22:35sell0.02usdjpy106.560.00106.162008.01.31 23:10106.400.000.000.003.01
59687722008.01.31 22:47sell0.01gbpjpy211.540.00211.092008.02.01 00:45211.680.000.00-0.31-1.31
59688462008.01.31 22:52sell0.01gbpusd1.98700.00001.98302008.02.01 04:231.99040.000.00-0.10-3.40
59690972008.01.31 23:11sell0.01usdjpy106.370.00105.972008.02.01 02:00106.360.000.00-0.130.09
59693452008.01.31 23:31sell0.02gbpusd1.98860.00001.98462008.02.01 04:231.99040.000.00-0.19-3.60
59701462008.01.31 23:58buy0.02eurusd1.48500.00001.48872008.02.01 00:331.48630.000.00-0.072.60
59702512008.01.31 23:59sell0.02usdchf1.08200.00001.07802008.02.01 08:471.08030.000.00-0.153.15
59745752008.02.01 00:09sell0.02gbpjpy211.720.00211.272008.02.01 00:45211.680.000.000.000.75
59750202008.02.01 00:29sell0.04gbpusd1.99040.00001.98642008.02.01 04:231.99040.000.000.000.00
59751962008.02.01 00:31sell0.04gbpjpy211.900.00211.452008.02.01 00:45211.680.000.000.008.27
59752522008.02.01 00:33buy0.01usdchf1.08160.00001.08562008.02.01 14:001.08010.000.000.00-1.39
59754422008.02.01 00:46sell0.01gbpjpy211.630.00211.182008.02.01 02:00211.930.000.000.00-2.82
59762392008.02.01 01:24sell0.02gbpjpy211.790.00211.342008.02.01 02:00211.930.000.000.00-2.63
59764522008.02.01 01:34sell0.04gbpjpy211.990.00211.542008.02.01 02:07211.770.000.000.008.28
59767702008.02.01 01:51sell0.08gbpjpy212.150.00211.702008.02.01 02:00211.890.000.000.0019.55
59768022008.02.01 01:54sell0.08gbpusd1.99200.00001.98802008.02.01 04:231.99040.000.000.0012.80
59768282008.02.01 01:55sell0.02usdjpy106.550.00106.152008.02.01 02:00106.360.000.000.003.57
59769982008.02.01 02:01sell0.01usdjpy106.420.00106.022008.02.01 07:24106.260.000.000.001.51
59771572008.02.01 02:09sell0.01gbpjpy211.670.00211.222008.02.01 04:31211.770.000.000.00-0.94
59772442008.02.01 02:20sell0.02gbpjpy211.830.00211.382008.02.01 04:31211.770.000.000.001.12
59777562008.02.01 03:16sell0.04gbpjpy211.990.00211.542008.02.01 04:31211.770.000.000.008.27
59786412008.02.01 04:24sell0.01gbpusd1.99010.00001.98612008.02.01 09:291.99180.000.000.00-1.70
59787402008.02.01 04:32sell0.01gbpjpy211.630.00211.182008.02.01 07:21211.570.000.000.000.57
59789222008.02.01 04:55sell0.02gbpjpy211.790.00211.342008.02.01 07:21211.570.000.000.004.14
59804172008.02.01 07:22sell0.01gbpjpy211.480.00211.032008.02.01 09:59211.910.000.000.00-4.04
59805032008.02.01 07:25sell0.01usdjpy106.240.00105.842008.02.01 14:30105.920.000.000.003.02
59806662008.02.01 07:39sell0.02gbpjpy211.640.00211.192008.02.01 09:59211.910.000.000.00-5.07
59808502008.02.01 07:58sell0.02usdjpy106.400.00106.002008.02.01 14:30106.000.000.000.007.55
59818312008.02.01 08:39sell0.02eurusd1.48750.00001.48382008.02.01 09:271.48780.000.000.00-0.60
59822182008.02.01 08:48sell0.01usdchf1.07970.00001.07572008.02.01 11:351.07790.000.000.001.67
59822312008.02.01 08:48buy0.02usdchf1.08000.00001.08402008.02.01 14:001.08010.000.000.000.19
59823532008.02.01 08:53sell0.04gbpjpy211.800.00211.352008.02.01 09:59211.910.000.000.00-4.13
59827202008.02.01 09:05sell0.02gbpusd1.99180.00001.98782008.02.01 09:291.99180.000.000.000.00
59827302008.02.01 09:05sell0.08gbpjpy211.960.00211.512008.02.01 11:19211.740.000.000.0016.55
59832192008.02.01 09:13sell0.16gbpjpy212.130.00211.682008.02.01 09:59211.930.000.000.0030.06
59833192008.02.01 09:15sell0.04gbpusd1.99340.00001.98942008.02.01 09:291.99180.000.000.006.40
59833362008.02.01 09:16sell0.04eurusd1.48910.00001.48542008.02.01 09:271.48780.000.000.005.20
59841062008.02.01 09:29sell0.01eurusd1.48720.00001.48352008.02.01 14:301.49270.000.000.00-5.50
59842092008.02.01 09:30sell0.01gbpusd1.99230.00001.98832008.02.01 10:081.99060.000.000.001.70
59852012008.02.01 10:09sell0.01gbpusd1.99040.00001.98642008.02.01 11:311.99030.000.000.000.10
59861082008.02.01 10:43sell0.02gbpusd1.99200.00001.98802008.02.01 11:311.99030.000.000.003.40
59868062008.02.01 11:20sell0.01gbpjpy211.650.00211.202008.02.01 12:59212.020.000.000.00-3.47
59870152008.02.01 11:31buy0.04usdchf1.07840.00001.08242008.02.01 14:001.08010.000.000.006.30
59870262008.02.01 11:31sell0.01gbpusd1.99000.00001.98602008.02.01 12:591.99150.000.000.00-1.50
59871232008.02.01 11:36sell0.01usdchf1.07800.00001.07402008.02.01 14:301.07750.000.000.000.46
59879122008.02.01 12:27sell0.02gbpusd1.99160.00001.98762008.02.01 13:021.99160.000.000.000.00
59879562008.02.01 12:30sell0.02gbpjpy211.810.00211.362008.02.01 13:07211.900.000.000.00-1.69
59879792008.02.01 12:31sell0.04gbpjpy211.970.00211.522008.02.01 13:07211.900.000.000.002.62
59883862008.02.01 12:51sell0.08gbpjpy212.130.00211.682008.02.01 13:07211.900.000.000.0017.28
59884572008.02.01 12:55sell0.04gbpusd1.99320.00001.98922008.02.01 13:021.99160.000.000.006.40
59885052008.02.01 12:57sell0.16gbpjpy212.290.00211.842008.02.01 13:00212.170.000.000.0018.02
59885812008.02.01 12:58sell0.02eurusd1.48910.00001.48542008.02.01 14:301.49270.000.000.00-7.20
59892452008.02.01 13:04sell0.01gbpusd1.99050.00001.98652008.02.01 13:181.98870.000.000.001.80
59893792008.02.01 13:08sell0.01gbpjpy211.870.00211.422008.02.01 13:25211.650.000.000.002.06
59897062008.02.01 13:20sell0.01gbpusd1.98930.00001.98532008.02.01 13:341.98770.000.000.001.60
59898772008.02.01 13:26sell0.01gbpjpy211.580.00211.132008.02.01 13:36211.680.000.000.00-0.93
59899042008.02.01 13:28sell0.02gbpjpy211.740.00211.292008.02.01 13:36211.680.000.000.001.12
59899092008.02.01 13:28sell0.04usdjpy106.560.00106.162008.02.01 14:30106.160.000.000.0015.08
59899382008.02.01 13:29sell0.04gbpjpy211.900.00211.452008.02.01 13:36211.680.000.000.008.26
59902382008.02.01 13:35sell0.01gbpusd1.98720.00001.98322008.02.01 13:361.98530.000.000.001.90
59905522008.02.01 13:37sell0.01gbpusd1.98560.00001.98162008.02.01 13:391.98400.000.000.001.60
59905542008.02.01 13:37sell0.01gbpjpy211.620.00211.172008.02.01 13:39211.370.000.000.002.34
59907952008.02.01 13:40sell0.01gbpjpy211.520.00211.072008.02.01 14:06211.660.000.000.00-1.31
59907982008.02.01 13:40sell0.01gbpusd1.98410.00001.98012008.02.01 14:301.98620.000.000.00-2.10
59908872008.02.01 13:44sell0.02gbpusd1.98580.00001.98182008.02.01 14:321.98420.000.000.003.20
59908952008.02.01 13:44sell0.02gbpjpy211.690.00211.242008.02.01 14:06211.660.000.000.000.56
59913822008.02.01 13:54sell0.02usdchf1.07960.00001.07562008.02.01 14:301.07560.000.000.007.44
59914912008.02.01 13:58sell0.04gbpjpy211.880.00211.432008.02.01 14:06211.660.000.000.008.26
59915462008.02.01 14:00buy0.01gbpjpy211.900.00212.352008.02.01 14:28211.760.000.000.00-1.31
59917782008.02.01 14:04buy0.02gbpjpy211.740.00212.192008.02.01 14:51209.850.000.000.00-35.69
59920022008.02.01 14:07sell0.01gbpjpy211.590.00211.142008.02.01 14:30211.140.000.000.004.24
59920552008.02.01 14:09buy0.04gbpjpy211.530.00211.982008.02.01 14:28211.760.000.000.008.63
59926692008.02.01 14:28sell0.02gbpjpy211.720.00211.272008.02.01 14:30211.270.000.000.008.47
59928262008.02.01 14:30buy0.04gbpjpy211.750.00212.202008.02.01 14:51209.850.000.000.00-71.76
59929312008.02.01 14:30sell0.04eurusd1.49090.00001.48722008.02.01 14:321.49160.000.000.00-2.80
59935372008.02.01 14:30buy0.08gbpjpy210.650.00211.102008.02.01 14:51209.850.000.000.00-60.43
59935612008.02.01 14:30sell0.08eurusd1.49410.00001.49042008.02.01 14:301.49240.000.000.0013.60
59935882008.02.01 14:30sell0.01gbpjpy210.590.00210.142008.02.01 14:30210.630.000.000.00-0.38
59939402008.02.01 14:30sell0.04gbpusd1.98790.00001.98392008.02.01 14:301.98470.000.000.0012.80
59940402008.02.01 14:30sell0.02gbpjpy210.860.00210.412008.02.01 14:30210.630.000.000.004.34
59945512008.02.01 14:31sell0.08eurusd1.49300.00001.48932008.02.01 14:321.49160.000.000.0011.20
59945962008.02.01 14:31sell0.01usdjpy106.010.00105.612008.02.01 14:35105.840.000.000.001.61
59946042008.02.01 14:31sell0.01gbpjpy210.600.00210.152008.02.01 14:34210.380.000.000.002.08
59946442008.02.01 14:31sell0.01usdchf1.07480.00001.07082008.02.01 14:351.07450.000.000.000.28
59948122008.02.01 14:32buy0.16gbpjpy210.470.00210.922008.02.01 15:46209.710.000.000.00-114.37
59948402008.02.01 14:32sell0.02usdchf1.07640.00001.07242008.02.01 14:351.07450.000.000.003.54
59952372008.02.01 14:34sell0.01gbpusd1.98460.00001.98062008.02.01 14:421.98290.000.000.001.70
59952812008.02.01 14:34sell0.01eurusd1.49150.00001.48782008.02.01 15:171.48780.000.000.003.70
59955182008.02.01 14:35buy0.32gbpjpy210.100.00210.552008.02.01 14:51209.960.000.000.00-42.30
59955222008.02.01 14:35sell0.01gbpjpy209.990.00209.542008.02.01 14:43209.930.000.000.000.56
59956702008.02.01 14:36sell0.01usdjpy105.810.00105.412008.02.01 14:44105.790.000.000.000.19
59959972008.02.01 14:37sell0.01usdchf1.07470.00001.07072008.02.01 16:191.08400.000.000.00-8.58
59963472008.02.01 14:39sell0.02gbpjpy210.150.00209.702008.02.01 14:44209.700.000.000.008.50
59964212008.02.01 14:40sell0.02usdjpy105.970.00105.572008.02.01 14:44105.790.000.000.003.40
59965992008.02.01 14:42buy0.64gbpjpy209.940.00210.392008.02.01 14:51209.960.000.000.0012.09
59968522008.02.01 14:44sell0.01gbpusd1.98140.00001.97742008.02.01 14:491.97980.000.000.001.60
59969982008.02.01 14:45buy1.28gbpjpy209.630.00210.082008.02.01 14:51209.960.000.000.00398.75
59970082008.02.01 14:45sell0.01gbpjpy209.590.00209.142008.02.01 14:59209.790.000.000.00-1.89
59970792008.02.01 14:46sell0.01usdjpy105.770.00105.372008.02.01 15:36106.100.000.000.00-3.11
59973822008.02.01 14:49sell0.02usdjpy105.930.00105.532008.02.01 15:36106.100.000.000.00-3.20
59974512008.02.01 14:50sell0.02gbpjpy209.750.00209.302008.02.01 14:59209.790.000.000.00-0.75
59974742008.02.01 14:50sell0.01gbpusd1.98050.00001.97652008.02.01 14:591.98050.000.000.000.00
59975912008.02.01 14:51sell0.02gbpusd1.98210.00001.97812008.02.01 14:591.98050.000.000.003.20
59976282008.02.01 14:51buy0.32gbpjpy210.080.00210.532008.02.01 15:46209.710.000.000.00-111.37
59976292008.02.01 14:52sell0.04gbpjpy210.010.00209.562008.02.01 15:01209.790.000.000.008.30
59979772008.02.01 14:58buy0.64gbpjpy209.920.00210.372008.02.01 15:46209.710.000.000.00-126.41
59983042008.02.01 15:01sell0.01gbpusd1.98010.00001.97612008.02.01 15:181.97770.000.000.002.40
59985912008.02.01 15:06sell0.01gbpjpy209.700.00209.252008.02.01 15:18209.710.000.000.00-0.09
59985932008.02.01 15:06sell0.01gbpjpy209.750.00209.302008.02.01 15:18209.710.000.000.000.38
59985982008.02.01 15:07buy1.28gbpjpy209.750.00210.202008.02.01 15:46209.710.000.000.00-48.15
59987182008.02.01 15:12sell0.02gbpjpy209.930.00209.482008.02.01 15:18209.710.000.000.004.15
59988022008.02.01 15:15sell0.02usdchf1.07640.00001.07242008.02.01 16:191.08400.000.000.00-14.02
59990842008.02.01 15:16sell0.04usdjpy106.090.00105.692008.02.01 15:36106.100.000.000.00-0.38
59992322008.02.01 15:17sell0.01eurusd1.48660.00001.48292008.02.01 15:231.48690.000.000.00-0.30
59994802008.02.01 15:18sell0.02eurusd1.48820.00001.48452008.02.01 15:231.48690.000.000.002.60
59995662008.02.01 15:19sell0.01gbpjpy209.760.00209.312008.02.01 15:36209.400.000.000.003.39
59995742008.02.01 15:20sell0.01gbpusd1.97780.00001.97382008.02.01 15:221.97620.000.000.001.60
59998082008.02.01 15:23sell0.02gbpjpy209.940.00209.492008.02.01 15:35209.640.000.000.005.65
59998472008.02.01 15:23sell0.01gbpusd1.97670.00001.97272008.02.01 15:341.97510.000.000.001.60
59998782008.02.01 15:24sell0.04usdchf1.07810.00001.07412008.02.01 17:091.08120.000.000.00-11.47
60000892008.02.01 15:24sell0.08usdjpy106.260.00105.862008.02.01 15:36106.100.000.000.0012.06
60003052008.02.01 15:24sell0.01eurusd1.48600.00001.48232008.02.01 15:371.48470.000.000.001.30
60010172008.02.01 15:36sell0.01gbpusd1.97370.00001.96972008.02.01 15:381.97200.000.000.001.70
60012512008.02.01 15:37buy2.56gbpjpy209.490.00209.942008.02.01 15:46209.710.000.000.00529.67
60019022008.02.01 15:46buy0.01usdjpy106.360.00106.762008.02.01 16:00106.560.000.000.001.88
60019042008.02.01 15:46sell0.01gbpusd1.97250.00001.96852008.02.01 15:561.97090.000.000.001.60
60019062008.02.01 15:46sell0.01usdjpy106.320.00105.922008.02.01 16:20106.510.000.000.00-1.78
60019082008.02.01 15:46sell0.01eurusd1.48400.00001.48032008.02.01 16:001.48270.000.000.001.30
60019102008.02.01 15:46sell0.08usdchf1.08040.00001.07642008.02.01 16:191.08400.000.000.00-26.57
60019742008.02.01 15:47sell0.01gbpjpy209.800.00209.352008.02.01 15:56209.580.000.000.002.07
60024992008.02.01 15:57sell0.01gbpjpy209.380.00208.932008.02.01 16:02209.650.000.000.00-2.53
60025522008.02.01 15:57sell0.01gbpusd1.97060.00001.96662008.02.01 16:011.96900.000.000.001.60
60026862008.02.01 15:59sell0.02gbpjpy209.540.00209.092008.02.01 16:02209.650.000.000.00-2.07
60029222008.02.01 16:00sell0.02usdjpy106.510.00106.112008.02.01 16:20106.510.000.000.000.00
60030162008.02.01 16:00buy0.01eurusd1.48310.00001.48682008.02.01 16:211.48310.000.000.000.00
60030582008.02.01 16:00sell0.16usdchf1.08250.00001.07852008.02.01 16:191.08400.000.000.00-22.14
60031032008.02.01 16:00sell0.04gbpjpy209.910.00209.462008.02.01 16:09209.850.000.000.002.25
60032252008.02.01 16:00sell0.32usdchf1.08410.00001.08012008.02.01 16:191.08400.000.000.002.95
60034312008.02.01 16:01sell0.04usdjpy106.670.00106.272008.02.01 16:20106.510.000.000.006.01
60037782008.02.01 16:03sell0.01eurusd1.48170.00001.47802008.02.01 16:111.48040.000.000.001.30
60037992008.02.01 16:03sell0.01gbpusd1.96830.00001.96432008.02.01 16:091.96670.000.000.001.60
60039952008.02.01 16:06buy0.02eurusd1.48150.00001.48522008.02.01 16:211.48310.000.000.003.20
60040552008.02.01 16:07sell0.08gbpjpy210.070.00209.622008.02.01 16:09209.850.000.000.0016.50
60040772008.02.01 16:07sell0.64usdchf1.08570.00001.08172008.02.01 16:191.08400.000.000.00100.37
60046482008.02.01 16:11sell0.01gbpusd1.96720.00001.96322008.02.01 16:321.96880.000.000.00-1.60
60046502008.02.01 16:11sell0.01gbpjpy209.660.00209.212008.02.01 16:27209.610.000.000.000.47
60047752008.02.01 16:14sell0.02gbpjpy209.830.00209.382008.02.01 16:27209.610.000.000.004.13
60047772008.02.01 16:14sell0.01eurusd1.48070.00001.47702008.02.01 16:321.48100.000.000.00-0.30
60050382008.02.01 16:18sell0.02gbpusd1.96880.00001.96482008.02.01 16:321.96880.000.000.000.00
60051652008.02.01 16:19sell0.02eurusd1.48230.00001.47862008.02.01 16:321.48100.000.000.002.60
60052982008.02.01 16:20sell0.08usdchf1.08290.00001.07892008.02.01 17:091.08120.000.000.0012.58
60053042008.02.01 16:21sell0.04gbpusd1.97040.00001.96642008.02.01 16:321.96880.000.000.006.40
60053862008.02.01 16:21buy0.01gbpjpy209.900.00210.352008.02.01 16:34209.260.000.000.00-6.03
60054562008.02.01 16:22sell0.01usdjpy106.510.00106.112008.02.01 16:30106.340.000.000.001.60
60055162008.02.01 16:23buy0.02gbpjpy209.740.00210.192008.02.01 16:34209.260.000.000.00-9.03
60057532008.02.01 16:28sell0.01gbpjpy209.620.00209.172008.02.01 16:31209.400.000.000.002.07
60058292008.02.01 16:30buy0.04gbpjpy209.580.00210.032008.02.01 16:34209.260.000.000.00-12.04
60059072008.02.01 16:31buy0.08gbpjpy209.420.00209.872008.02.01 16:34209.260.000.000.00-12.04
60059512008.02.01 16:31sell0.01usdjpy106.180.00105.782008.02.01 18:59106.140.000.000.000.38
60061052008.02.01 16:32buy0.16gbpjpy209.040.00209.492008.02.01 16:34209.260.000.000.0033.11
60061072008.02.01 16:32sell0.01gbpjpy208.970.00208.522008.02.01 16:55209.400.000.000.00-4.05
60061352008.02.01 16:33sell0.01eurusd1.48080.00001.47712008.02.01 18:141.48270.000.000.00-1.90
60061582008.02.01 16:33sell0.01gbpusd1.96750.00001.96352008.02.01 17:491.96840.000.000.00-0.90
60061852008.02.01 16:33sell0.02gbpjpy209.130.00208.682008.02.01 16:55209.400.000.000.00-5.08
60062332008.02.01 16:34buy0.01eurusd1.48090.00001.48462008.02.01 16:381.48220.000.000.001.30
60063382008.02.01 16:36sell0.04gbpjpy209.290.00208.842008.02.01 16:55209.400.000.000.00-4.14
60063542008.02.01 16:36sell0.02gbpusd1.96930.00001.96532008.02.01 16:511.97020.000.000.00-1.80
60063942008.02.01 16:37sell0.02usdjpy106.300.00105.902008.02.01 18:59106.140.000.000.003.01
60065102008.02.01 16:38buy0.01gbpjpy209.410.00209.862008.02.01 19:03209.180.000.000.00-2.16
60065482008.02.01 16:39sell0.02eurusd1.48240.00001.47872008.02.01 18:141.48270.000.000.00-0.60
60066952008.02.01 16:41sell0.04gbpusd1.97090.00001.96692008.02.01 16:511.97020.000.000.002.80
60066982008.02.01 16:41sell0.08gbpjpy209.460.00209.012008.02.01 16:55209.400.000.000.004.52
60067772008.02.01 16:42sell0.08gbpusd1.97250.00001.96852008.02.01 16:511.97020.000.000.0018.40
60069682008.02.01 16:47sell0.16gbpjpy209.620.00209.172008.02.01 16:55209.400.000.000.0033.10
60071102008.02.01 16:52sell0.02gbpusd1.97000.00001.96602008.02.01 17:491.96840.000.000.003.20
60072292008.02.01 16:56sell0.01gbpjpy209.310.00208.862008.02.01 18:47209.090.000.000.002.07
60072782008.02.01 16:59buy0.02gbpjpy209.250.00209.702008.02.01 19:03209.180.000.000.00-1.32
60077122008.02.01 17:09sell0.04eurusd1.48400.00001.48032008.02.01 18:331.48270.000.000.005.20
60077472008.02.01 17:10sell0.01usdchf1.08080.00001.07682008.02.04 04:271.09030.000.00-0.07-8.71
60079592008.02.01 17:18sell0.02usdchf1.08240.00001.07842008.02.04 04:271.09030.000.00-0.15-14.49
60089022008.02.01 17:50sell0.01gbpusd1.96820.00001.96422008.02.01 21:431.96660.000.000.001.60
60097972008.02.01 18:34sell0.01eurusd1.48260.00001.47892008.02.01 18:491.48100.000.000.001.60
60100552008.02.01 18:48buy0.04gbpjpy209.120.00209.572008.02.01 19:03209.180.000.000.002.26
60100562008.02.01 18:48sell0.01gbpjpy209.050.00208.602008.02.01 19:25209.170.000.000.00-1.13
60100572008.02.01 18:48sell0.04usdchf1.08400.00001.08002008.02.04 04:271.09030.000.00-0.29-23.11
60101632008.02.01 18:49buy0.08gbpjpy208.960.00209.412008.02.01 19:03209.180.000.000.0016.55
60102232008.02.01 18:50sell0.01eurusd1.48070.00001.47702008.02.01 19:351.48110.000.000.00-0.40
60103782008.02.01 19:00sell0.01usdjpy106.180.00105.782008.02.01 22:59106.500.000.000.00-3.00
60104412008.02.01 19:03buy0.01usdchf1.08490.00001.08892008.02.01 20:361.08660.000.000.001.56
60104612008.02.01 19:03sell0.02usdjpy106.340.00105.942008.02.01 22:59106.500.000.000.00-3.00
60104902008.02.01 19:04sell0.02gbpjpy209.230.00208.782008.02.01 19:25209.170.000.000.001.12
60106732008.02.01 19:14sell0.04gbpjpy209.390.00208.942008.02.01 19:25209.170.000.000.008.27
60110112008.02.01 19:20sell0.02eurusd1.48240.00001.47872008.02.01 19:351.48110.000.000.002.60
60111712008.02.01 19:26sell0.01gbpjpy209.220.00208.772008.02.01 19:58209.300.000.000.00-0.75
60112602008.02.01 19:34sell0.02gbpjpy209.380.00208.932008.02.01 22:58209.470.000.000.00-1.69
60113002008.02.01 19:35sell0.08usdchf1.08560.00001.08162008.02.04 04:271.09030.000.00-0.58-34.49
60113522008.02.01 19:37sell0.01eurusd1.48110.00001.47742008.02.01 21:101.47980.000.000.001.30
60115642008.02.01 19:51sell0.04gbpjpy209.540.00209.092008.02.01 19:59209.320.000.000.008.27
60124262008.02.01 20:32sell0.04gbpjpy209.540.00209.092008.02.04 00:09209.320.000.00-1.258.25
60124792008.02.01 20:36buy0.01eurusd1.48110.00001.48482008.02.04 04:271.48080.000.00-0.03-0.30
60125502008.02.01 20:39sell0.04usdjpy106.500.00106.102008.02.01 22:59106.500.000.000.000.00
60126172008.02.01 20:41sell0.16usdchf1.08720.00001.08322008.02.04 04:271.09030.000.00-1.16-45.49
60130202008.02.01 20:55sell0.32usdchf1.08880.00001.08482008.02.04 04:271.09030.000.00-2.32-44.02
60134112008.02.01 21:12sell0.01eurusd1.47970.00001.47602008.02.04 08:431.48170.000.00-0.01-2.00
60138702008.02.01 21:45sell0.01gbpusd1.96650.00001.96252008.02.01 22:231.96490.000.000.001.60
60144342008.02.01 22:23sell0.08usdjpy106.660.00106.262008.02.01 22:59106.500.000.000.0012.02
60144722008.02.01 22:25sell0.01gbpusd1.96490.00001.96092008.02.04 00:061.96310.000.00-0.101.80
60145262008.02.01 22:27sell0.08gbpjpy209.700.00209.252008.02.01 22:58209.510.000.000.0014.26
60152502008.02.04 00:00sell0.01usdjpy106.660.00106.262008.02.04 16:34106.650.000.000.000.09
60210542008.02.04 00:07sell0.01gbpusd1.96300.00001.95902008.02.04 10:121.97310.000.000.00-10.10
60212852008.02.04 00:11sell0.01gbpjpy209.270.00208.822008.02.04 00:48209.360.000.000.00-0.84
60215622008.02.04 00:19sell0.02gbpjpy209.430.00208.982008.02.04 00:48209.360.000.000.001.31
60217292008.02.04 00:23sell0.02gbpusd1.96480.00001.96082008.02.04 10:121.97310.000.000.00-16.60
60219352008.02.04 00:26sell0.04gbpjpy209.590.00209.142008.02.04 00:48209.360.000.000.008.63
60234712008.02.04 00:49sell0.01gbpjpy209.320.00208.872008.02.04 05:12210.070.000.000.00-7.02
60238472008.02.04 00:58sell0.02gbpjpy209.480.00209.032008.02.04 05:12210.070.000.000.00-11.05
60243002008.02.04 01:08sell0.04gbpjpy209.640.00209.192008.02.04 05:12210.070.000.000.00-16.11
60249542008.02.04 01:25sell0.04gbpusd1.96650.00001.96252008.02.04 10:121.97310.000.000.00-26.40
60259692008.02.04 01:49sell0.08gbpjpy209.800.00209.352008.02.04 05:12210.070.000.000.00-20.24
60262552008.02.04 01:53sell0.16gbpjpy209.960.00209.512008.02.04 05:12210.070.000.000.00-16.48
60277102008.02.04 02:09sell0.02usdjpy106.820.00106.422008.02.04 16:34106.650.000.000.003.19
60283142008.02.04 02:21sell0.32gbpjpy210.130.00209.682008.02.04 05:12210.070.000.000.0017.99
60293042008.02.04 02:44sell0.64usdchf1.09040.00001.08642008.02.04 04:271.09030.000.000.005.87
60299252008.02.04 02:57sell1.28usdchf1.09200.00001.08802008.02.04 04:271.09030.000.000.00199.58
60301302008.02.04 03:00buy0.02eurusd1.47950.00001.48322008.02.04 04:271.48080.000.000.002.60
60315592008.02.04 03:39sell0.64gbpjpy210.290.00209.842008.02.04 05:12210.070.000.000.00131.88
60333432008.02.04 04:27buy0.01gbpjpy210.330.00210.782008.02.04 07:01210.070.000.000.00-2.43
60334972008.02.04 04:29sell0.01usdchf1.09010.00001.08612008.02.04 08:091.08840.000.000.001.56
60351032008.02.04 05:04buy0.02gbpjpy210.170.00210.622008.02.04 07:01210.070.000.000.00-1.87
60352282008.02.04 05:06sell0.02eurusd1.48140.00001.47772008.02.04 08:431.48170.000.000.00-0.60
60357092008.02.04 05:13sell0.01gbpjpy210.120.00209.672008.02.04 06:02209.900.000.000.002.06
60380042008.02.04 06:01buy0.04gbpjpy210.010.00210.462008.02.04 07:01210.070.000.000.002.24
60380612008.02.04 06:03sell0.01gbpjpy209.900.00209.452008.02.04 08:40210.170.000.000.00-2.53
60383322008.02.04 06:12buy0.08gbpjpy209.850.00210.302008.02.04 07:01210.070.000.000.0016.47
60407862008.02.04 07:01sell0.02gbpjpy210.060.00209.612008.02.04 15:41211.010.000.000.00-17.79
60407882008.02.04 07:01buy0.01eurusd1.48140.00001.48512008.02.04 07:231.48270.000.000.001.30
60419062008.02.04 07:23buy0.01usdjpy106.800.00107.202008.02.04 11:18106.970.000.000.001.59
60431132008.02.04 07:38sell0.08gbpusd1.96810.00001.96412008.02.04 10:121.97310.000.000.00-40.00
60435532008.02.04 07:42sell0.04gbpjpy210.220.00209.772008.02.04 08:40210.250.000.000.00-1.12
60456752008.02.04 08:06sell0.04eurusd1.48300.00001.47932008.02.04 08:431.48170.000.000.005.20
60463522008.02.04 08:11sell0.01usdchf1.08840.00001.08442008.02.04 09:081.08830.000.000.000.09
60472402008.02.04 08:22sell0.02usdchf1.09000.00001.08602008.02.04 09:081.08830.000.000.003.12
60483402008.02.04 08:35sell0.16gbpusd1.96970.00001.96572008.02.04 10:121.97310.000.000.00-54.40
60483492008.02.04 08:35sell0.16gbpusd1.96970.00001.96572008.02.04 10:121.97310.000.000.00-54.40
60485062008.02.04 08:37sell0.08gbpjpy210.400.00209.952008.02.04 08:40210.250.000.000.0011.25
60491202008.02.04 08:42sell0.04gbpjpy210.240.00209.792008.02.04 16:07210.720.000.000.00-17.99
60494632008.02.04 08:45sell0.01eurusd1.48180.00001.47812008.02.04 10:131.48040.000.000.001.40
60494752008.02.04 08:45sell0.08gbpjpy210.400.00209.952008.02.04 15:41211.030.000.000.00-47.18
60497312008.02.04 08:47sell0.32gbpusd1.97130.00001.96732008.02.04 10:121.97310.000.000.00-57.60
60504202008.02.04 08:56sell0.16gbpjpy210.560.00210.112008.02.04 15:41211.030.000.000.00-70.39
60504212008.02.04 08:56sell0.64gbpusd1.97300.00001.96902008.02.04 10:121.97310.000.000.00-6.40
60507282008.02.04 08:58sell0.32gbpjpy210.720.00210.272008.02.04 15:41211.030.000.000.00-92.86
60507952008.02.04 08:58sell1.28gbpusd1.97470.00001.97072008.02.04 10:121.97310.000.000.00204.80
60575402008.02.04 10:13sell0.01usdchf1.08980.00001.08582008.02.04 16:061.08990.000.000.00-0.09
60576462008.02.04 10:14sell0.01gbpusd1.97280.00001.96882008.02.04 15:431.97420.000.000.00-1.40
60576852008.02.04 10:14sell0.01eurusd1.48050.00001.47682008.02.04 10:571.48070.000.000.00-0.20
60577052008.02.04 10:14sell0.64gbpjpy210.880.00210.432008.02.04 15:41211.030.000.000.00-89.86
60586452008.02.04 10:25sell1.28gbpjpy211.060.00210.612008.02.04 15:41211.030.000.000.0035.94
60587272008.02.04 10:26sell0.02gbpusd1.97440.00001.97042008.02.04 15:431.97420.000.000.000.40
60596552008.02.04 10:35sell0.02eurusd1.48210.00001.47842008.02.04 10:571.48070.000.000.002.80
60617362008.02.04 10:59sell0.01eurusd1.48080.00001.47712008.02.04 17:051.48110.000.000.00-0.30
60617832008.02.04 10:59sell0.04gbpusd1.97600.00001.97202008.02.04 15:431.97420.000.000.007.20
60624952008.02.04 11:06sell2.56gbpjpy211.230.00210.782008.02.04 15:41211.030.000.000.00479.27
60810992008.02.04 15:41buy0.01usdjpy106.840.00107.242008.02.05 06:49106.860.000.000.050.19
60811182008.02.04 15:41sell0.02usdchf1.09160.00001.08762008.02.04 16:081.08990.000.000.003.12
60812162008.02.04 15:42sell0.08gbpjpy210.940.00210.492008.02.04 16:07210.720.000.000.0016.50
60816172008.02.04 15:45sell0.01gbpusd1.97420.00001.97022008.02.04 18:551.97580.000.000.00-1.60
60841522008.02.04 16:07buy0.02usdjpy106.680.00107.082008.02.05 06:49106.860.000.000.103.37
60842712008.02.04 16:08sell0.01gbpjpy210.610.00210.162008.02.04 16:34210.550.000.000.000.56
60843692008.02.04 16:09sell0.01usdchf1.08970.00001.08572008.02.04 18:461.08800.000.000.001.56
60845862008.02.04 16:12sell0.02eurusd1.48240.00001.47872008.02.04 17:051.48110.000.000.002.60
60847322008.02.04 16:14sell0.02gbpjpy210.770.00210.322008.02.04 16:34210.550.000.000.004.12
60864632008.02.04 16:35sell0.01gbpjpy210.560.00210.112008.02.04 18:08210.980.000.000.00-3.93
60864712008.02.04 16:35sell0.01usdjpy106.670.00106.272008.02.05 14:55107.110.000.00-0.09-4.11
60872932008.02.04 16:45sell0.02gbpjpy210.720.00210.272008.02.04 18:08210.980.000.000.00-4.87
60882772008.02.04 16:58sell0.04gbpjpy210.880.00210.432008.02.04 18:08210.980.000.000.00-3.75
60883482008.02.04 16:59sell0.02gbpusd1.97580.00001.97182008.02.04 18:551.97580.000.000.000.00
60889852008.02.04 17:07sell0.01eurusd1.48100.00001.47732008.02.04 18:211.48290.000.000.00-1.90
60901102008.02.04 17:22sell0.08gbpjpy211.040.00210.592008.02.04 18:08210.980.000.000.004.50
60903682008.02.04 17:26sell0.02eurusd1.48260.00001.47892008.02.04 18:211.48290.000.000.00-0.60
60921362008.02.04 17:47sell0.04gbpusd1.97740.00001.97342008.02.04 18:551.97580.000.000.006.40
60926392008.02.04 17:55sell0.16gbpjpy211.200.00210.752008.02.04 18:08210.980.000.000.0032.99
60929862008.02.04 17:57sell0.04eurusd1.48420.00001.48052008.02.04 18:211.48290.000.000.005.20
60939532008.02.04 18:09sell0.01gbpjpy211.010.00210.562008.02.04 19:07210.780.000.000.002.16
60949342008.02.04 18:23sell0.01eurusd1.48270.00001.47902008.02.05 02:031.48130.000.00-0.061.40
60967892008.02.04 18:47sell0.01usdchf1.08730.00001.08332008.02.06 03:521.09850.000.00-0.06-10.20
60973652008.02.04 18:55sell0.01gbpusd1.97570.00001.97172008.02.04 19:211.97410.000.000.001.60
60981822008.02.04 19:08sell0.01gbpjpy210.720.00210.272008.02.04 22:32210.500.000.000.002.06
60991532008.02.04 19:21sell0.01gbpusd1.97350.00001.96952008.02.04 22:011.97350.000.000.000.00
61042042008.02.04 21:20sell0.02gbpusd1.97510.00001.97112008.02.04 22:011.97350.000.000.003.20
61062602008.02.04 22:02sell0.01gbpusd1.97310.00001.96912008.02.05 03:071.97320.000.00-0.16-0.10
61071592008.02.04 22:32sell0.01gbpjpy210.470.00210.022008.02.05 04:20210.590.000.00-0.31-1.13
61078412008.02.04 22:50sell0.02gbpjpy210.630.00210.182008.02.05 10:19211.080.000.00-0.63-8.39
61117772008.02.05 00:19sell0.02gbpusd1.97480.00001.97082008.02.05 03:071.97320.000.000.003.20
61134892008.02.05 02:01sell0.02usdchf1.08890.00001.08492008.02.06 03:521.09850.000.00-0.06-17.48
61135452008.02.05 02:04sell0.01eurusd1.48120.00001.47752008.02.05 09:051.47990.000.000.001.30
61141152008.02.05 03:09sell0.01gbpusd1.97310.00001.96912008.02.05 04:221.97140.000.000.001.70
61142042008.02.05 03:26sell0.04gbpjpy210.810.00210.362008.02.05 04:20210.600.000.000.007.87
61142812008.02.05 03:31sell0.02usdjpy106.830.00106.432008.02.05 14:55107.110.000.000.00-5.23
61146072008.02.05 04:24sell0.01gbpusd1.97140.00001.96742008.02.05 08:301.97460.000.000.00-3.20
61156162008.02.05 05:38sell0.02gbpusd1.97300.00001.96902008.02.05 08:301.97460.000.000.00-3.20
61163322008.02.05 06:49buy0.01gbpjpy210.780.00211.232008.02.05 07:56211.000.000.000.002.06
61166632008.02.05 07:04sell0.04gbpjpy210.800.00210.352008.02.05 09:07211.080.000.000.00-10.47
61170042008.02.05 07:17sell0.04usdchf1.09050.00001.08652008.02.06 03:521.09850.000.00-0.12-29.13
61177122008.02.05 07:56sell0.08gbpjpy210.960.00210.512008.02.05 09:07211.080.000.000.00-8.97
61177302008.02.05 07:56buy0.01usdjpy106.940.00107.342008.02.05 09:13107.120.000.000.001.68
61181292008.02.05 08:07sell0.16gbpjpy211.120.00210.672008.02.05 09:07211.080.000.000.005.98
61181322008.02.05 08:07sell0.04usdjpy106.990.00106.592008.02.05 15:00106.820.000.000.006.37
61183202008.02.05 08:10sell0.04gbpusd1.97460.00001.97062008.02.05 08:301.97460.000.000.000.00
61185132008.02.05 08:13sell0.32gbpjpy211.280.00210.832008.02.05 09:07211.080.000.000.0059.80
61187832008.02.05 08:24sell0.08gbpusd1.97620.00001.97222008.02.05 08:301.97460.000.000.0012.80
61189792008.02.05 08:33sell0.01gbpusd1.97460.00001.97062008.02.05 09:051.97300.000.000.001.60
61196992008.02.05 09:05sell0.08usdchf1.09210.00001.08812008.02.06 03:521.09850.000.00-0.23-46.61
61198412008.02.05 09:07sell0.01eurusd1.47990.00001.47622008.02.05 09:261.47860.000.000.001.30
61198442008.02.05 09:07sell0.01gbpusd1.97250.00001.96852008.02.05 09:281.97090.000.000.001.60
61199092008.02.05 09:09sell0.04gbpjpy210.980.00210.532008.02.05 14:45211.050.000.000.00-2.61
61201832008.02.05 09:13sell0.08gbpjpy211.150.00210.702008.02.05 10:19211.130.000.000.001.49
61201972008.02.05 09:13buy0.01gbpusd1.97180.00001.97582008.02.05 10:301.96860.000.000.00-3.20
61207142008.02.05 09:25sell0.16usdchf1.09370.00001.08972008.02.06 03:521.09850.000.00-0.47-69.91
61207972008.02.05 09:26sell0.08usdjpy107.150.00106.752008.02.05 14:55107.110.000.000.002.99
61209682008.02.05 09:28sell0.16gbpjpy211.310.00210.862008.02.05 10:19211.130.000.000.0026.84
61209932008.02.05 09:28sell0.01eurusd1.47800.00001.47432008.02.05 09:481.47670.000.000.001.30
61211242008.02.05 09:31sell0.01gbpusd1.97040.00001.96642008.02.05 09:381.96880.000.000.001.60
61213392008.02.05 09:37buy0.02gbpusd1.97020.00001.97422008.02.05 14:581.96910.000.000.00-2.20
61215632008.02.05 09:38sell0.32usdchf1.09530.00001.09132008.02.06 03:521.09850.000.00-0.93-93.22
61218732008.02.05 09:41sell0.01gbpusd1.96930.00001.96532008.02.05 10:201.96770.000.000.001.60
61221852008.02.05 09:47buy0.04gbpusd1.96860.00001.97262008.02.05 10:301.96820.000.000.00-1.60
61224702008.02.05 09:50sell0.01eurusd1.47690.00001.47322008.02.05 10:041.47560.000.000.001.30
61226732008.02.05 09:53sell0.16usdjpy107.310.00106.912008.02.05 14:55107.110.000.000.0029.88
61230622008.02.05 10:00sell0.64usdchf1.09700.00001.09302008.02.06 03:521.09850.000.00-1.86-87.39
61236782008.02.05 10:05sell1.28usdchf1.09860.00001.09462008.02.06 03:521.09850.000.00-3.7311.65
61237312008.02.05 10:07sell0.01eurusd1.47590.00001.47222008.02.05 10:171.47460.000.000.001.30
61246482008.02.05 10:20sell0.01eurusd1.47350.00001.46982008.02.05 10:221.47210.000.000.001.40
61248052008.02.05 10:22sell2.56usdchf1.10020.00001.09622008.02.06 03:521.09850.000.00-7.45396.18
61252312008.02.05 10:26sell0.01eurusd1.47300.00001.46932008.02.05 10:321.47170.000.000.001.30
61252402008.02.05 10:26sell0.01gbpusd1.96690.00001.96292008.02.05 10:321.96800.000.000.00-1.10
61252632008.02.05 10:26buy0.08gbpusd1.96700.00001.97102008.02.05 10:301.96820.000.000.009.60
61255012008.02.05 10:30sell0.02gbpusd1.96960.00001.96562008.02.05 10:321.96800.000.000.003.20
61255122008.02.05 10:31sell0.08gbpjpy211.140.00210.692008.02.05 14:45211.050.000.000.006.70
61265452008.02.05 10:51sell0.01eurusd1.47180.00001.46812008.02.05 11:151.47040.000.000.001.40
61265462008.02.05 10:51sell0.01gbpusd1.96960.00001.96562008.02.05 11:241.96770.000.000.001.90
61266372008.02.05 10:55sell0.16gbpjpy211.300.00210.852008.02.05 14:45211.050.000.000.0037.25
61352772008.02.05 14:56sell0.01gbpjpy210.540.00210.092008.02.05 14:59210.480.000.000.000.56
61352852008.02.05 14:56buy0.04gbpusd1.96750.00001.97152008.02.05 14:581.96910.000.000.006.40
61353102008.02.05 14:56sell0.01eurusd1.46820.00001.46452008.02.05 15:001.46820.000.000.000.00
61353142008.02.05 14:56sell0.01gbpusd1.96750.00001.96352008.02.05 15:161.96690.000.000.000.60
61353322008.02.05 14:57sell0.02gbpjpy210.700.00210.252008.02.05 14:59210.480.000.000.004.11
61354652008.02.05 14:58buy0.01gbpjpy210.600.00211.052008.02.05 16:27210.080.000.000.00-4.87
61355512008.02.05 14:59sell0.02eurusd1.46980.00001.46612008.02.05 15:001.46820.000.000.003.20
61355992008.02.05 14:59sell0.02gbpusd1.96850.00001.96452008.02.05 15:161.96690.000.000.003.20
61360932008.02.05 15:02sell0.01gbpjpy210.390.00209.942008.02.05 15:12210.170.000.000.002.06
61360972008.02.05 15:03buy0.02gbpjpy210.430.00210.882008.02.05 16:27210.080.000.000.00-6.55
61361082008.02.05 15:03sell0.01eurusd1.46900.00001.46532008.02.05 15:151.46740.000.000.001.60
61361222008.02.05 15:03sell0.01usdjpy106.890.00106.492008.02.05 15:14106.720.000.000.001.59
61363332008.02.05 15:08buy0.04gbpjpy210.270.00210.722008.02.05 19:02209.870.000.000.00-14.96
61366142008.02.05 15:14buy0.08gbpjpy210.010.00210.462008.02.05 16:27210.120.000.000.008.23
61366152008.02.05 15:14sell0.01gbpjpy209.930.00209.482008.02.05 15:35209.870.000.000.000.56
61369582008.02.05 15:17sell0.01usdjpy106.720.00106.322008.02.05 19:49106.770.000.000.00-0.47
61369842008.02.05 15:17sell0.01eurusd1.46690.00001.46322008.02.05 15:371.46560.000.000.001.30
61370962008.02.05 15:19sell0.01gbpusd1.96600.00001.96202008.02.05 15:371.96430.000.000.001.70
61372722008.02.05 15:20sell0.02gbpjpy210.090.00209.642008.02.05 15:35209.870.000.000.004.12
61398842008.02.05 16:14sell0.01gbpjpy209.920.00209.472008.02.05 18:23209.700.000.000.002.06
61398932008.02.05 16:14sell0.01eurusd1.46590.00001.46222008.02.05 16:201.46460.000.000.001.30
61399072008.02.05 16:14sell0.01gbpusd1.96640.00001.96242008.02.05 16:341.96480.000.000.001.60
61399892008.02.05 16:15buy0.16gbpjpy209.850.00210.302008.02.05 16:27210.120.000.000.0040.40
61407012008.02.05 16:40buy0.08gbpjpy210.080.00210.532008.02.05 19:02209.870.000.000.00-15.71
61412462008.02.05 17:04buy0.16gbpjpy209.900.00210.352008.02.05 19:02209.870.000.000.00-4.49
61413852008.02.05 17:10sell0.01gbpusd1.96430.00001.96032008.02.05 17:501.96270.000.000.001.60
61413932008.02.05 17:10sell0.01eurusd1.46510.00001.46142008.02.05 17:291.46380.000.000.001.30
61431982008.02.05 18:16sell0.01gbpusd1.96170.00001.95772008.02.05 23:351.96330.000.000.00-1.60
61431992008.02.05 18:16sell0.01eurusd1.46410.00001.46042008.02.05 21:301.46430.000.000.00-0.20
61432142008.02.05 18:17sell0.02usdjpy106.940.00106.542008.02.05 19:49106.770.000.000.003.18
61433322008.02.05 18:25buy0.32gbpjpy209.650.00210.102008.02.05 19:02209.870.000.000.0065.83
61441082008.02.05 19:02buy0.01usdchf1.10000.00001.10402008.02.06 09:171.09850.000.000.00-1.37
61441142008.02.05 19:03sell0.01gbpjpy209.790.00209.342008.02.05 20:59210.060.000.000.00-2.53
61445702008.02.05 19:35sell0.02gbpusd1.96330.00001.95932008.02.05 23:351.96330.000.000.000.00
61447992008.02.05 19:44sell0.02eurusd1.46570.00001.46202008.02.05 21:301.46430.000.000.002.80
61450222008.02.05 19:51sell0.01usdjpy106.790.00106.392008.02.05 20:59106.950.000.000.00-1.50
61456042008.02.05 20:26sell0.02gbpjpy209.950.00209.502008.02.05 20:59210.060.000.000.00-2.06
61457472008.02.05 20:34sell0.02usdjpy106.950.00106.552008.02.05 20:59106.950.000.000.000.00
61457612008.02.05 20:34sell0.04gbpjpy210.120.00209.672008.02.05 20:59210.060.000.000.002.25
61458082008.02.05 20:35sell0.08gbpjpy210.280.00209.832008.02.05 20:59210.060.000.000.0016.45
61459422008.02.05 20:39sell0.04usdjpy107.120.00106.722008.02.05 20:59106.950.000.000.006.36
61463582008.02.05 21:01sell0.01gbpjpy209.940.00209.492008.02.05 21:28209.880.000.000.000.56
61463602008.02.05 21:01sell0.01usdjpy106.890.00106.492008.02.06 00:03106.720.000.00-0.091.59
61466332008.02.05 21:20sell0.02gbpjpy210.100.00209.652008.02.05 21:28209.880.000.000.004.11
61467652008.02.05 21:30sell0.01gbpjpy209.970.00209.522008.02.05 21:45209.900.000.000.000.66
61468432008.02.05 21:32sell0.01eurusd1.46480.00001.46112008.02.05 22:001.46350.000.000.001.30
61468992008.02.05 21:35sell0.02gbpjpy210.130.00209.682008.02.05 21:47209.870.000.000.004.86
61474142008.02.05 21:49sell0.01gbpjpy209.840.00209.392008.02.05 23:37209.620.000.000.002.06
61478622008.02.05 22:02sell0.01eurusd1.46390.00001.46022008.02.06 02:421.46260.000.00-0.061.30
61486902008.02.05 23:00sell0.04gbpusd1.96490.00001.96092008.02.05 23:351.96330.000.000.006.40
61493572008.02.05 23:37sell0.01gbpusd1.96320.00001.95922008.02.06 00:121.96320.000.00-0.160.00
61493602008.02.05 23:38sell0.01gbpjpy209.630.00209.182008.02.06 00:10209.400.000.00-0.312.16
61493792008.02.05 23:40sell0.02gbpusd1.96480.00001.96082008.02.06 00:121.96320.000.00-0.323.20
61572432008.02.06 00:05sell0.01usdjpy106.680.00106.282008.02.06 00:12106.510.000.000.001.60
61578512008.02.06 00:12sell0.01gbpjpy209.140.00208.692008.02.06 00:12208.920.000.000.002.07
61580732008.02.06 00:14sell0.01usdjpy106.430.00106.032008.02.06 06:52106.430.000.000.000.00
61580922008.02.06 00:14sell0.01gbpjpy209.000.00208.552008.02.06 01:56209.440.000.000.00-4.13
61581142008.02.06 00:14sell0.01gbpusd1.96380.00001.95982008.02.06 06:551.96380.000.000.000.00
61581812008.02.06 00:16sell0.02gbpjpy209.160.00208.712008.02.06 01:56209.440.000.000.00-5.25
61589152008.02.06 00:43sell0.04gbpjpy209.320.00208.872008.02.06 01:56209.440.000.000.00-4.50
61594842008.02.06 01:07sell0.02usdjpy106.590.00106.192008.02.06 06:52106.430.000.000.003.01
61597002008.02.06 01:25sell0.08gbpjpy209.490.00209.042008.02.06 02:14209.270.000.000.0016.52
61601312008.02.06 01:47sell0.16gbpjpy209.660.00209.212008.02.06 01:56209.470.000.000.0028.51
61613532008.02.06 02:16sell0.01gbpjpy209.150.00208.702008.02.06 06:51209.270.000.000.00-1.13
61620212008.02.06 02:43sell0.02gbpjpy209.330.00208.882008.02.06 06:51209.270.000.000.001.13
61620542008.02.06 02:44sell0.01eurusd1.46250.00001.45882008.02.06 07:591.46440.000.000.00-1.90
61621702008.02.06 02:49sell0.02gbpusd1.96540.00001.96142008.02.06 06:551.96380.000.000.003.20
61622852008.02.06 02:56sell0.04gbpjpy209.490.00209.042008.02.06 06:51209.270.000.000.008.27
61629652008.02.06 03:54sell0.01usdchf1.09820.00001.09422008.02.06 08:071.09640.000.000.001.64
61632502008.02.06 04:16buy0.02usdchf1.09840.00001.10242008.02.06 09:171.09850.000.000.000.18
61633032008.02.06 04:18sell0.02eurusd1.46410.00001.46042008.02.06 07:591.46440.000.000.00-0.60
61653512008.02.06 06:52sell0.01gbpjpy209.120.00208.672008.02.06 08:00209.040.000.000.000.75
61653632008.02.06 06:53sell0.01usdjpy106.450.00106.052008.02.06 08:52106.290.000.000.001.51
61655122008.02.06 06:56sell0.01gbpusd1.96410.00001.96012008.02.06 08:011.96390.000.000.000.20
61660812008.02.06 07:08buy0.04usdchf1.09680.00001.10082008.02.06 09:171.09850.000.000.006.19
61662832008.02.06 07:11sell0.02gbpusd1.96570.00001.96172008.02.06 08:011.96390.000.000.003.60
61666882008.02.06 07:24sell0.04eurusd1.46570.00001.46202008.02.06 07:591.46440.000.000.005.20
61673762008.02.06 07:54sell0.02gbpjpy209.280.00208.832008.02.06 08:00209.040.000.000.004.51
61677282008.02.06 08:00sell0.01gbpjpy208.990.00208.542008.02.06 08:26208.930.000.000.000.56
61677342008.02.06 08:00sell0.01eurusd1.46390.00001.46022008.02.06 08:381.46420.000.000.00-0.30
61678002008.02.06 08:01sell0.01gbpusd1.96380.00001.95982008.02.06 08:251.96390.000.000.00-0.10
61680482008.02.06 08:06sell0.02eurusd1.46550.00001.46182008.02.06 08:381.46420.000.000.002.60
61681092008.02.06 08:08sell0.02gbpjpy209.150.00208.702008.02.06 08:31208.930.000.000.004.14
61681182008.02.06 08:08sell0.02gbpusd1.96550.00001.96152008.02.06 08:251.96390.000.000.003.20
61681422008.02.06 08:08sell0.01usdchf1.09620.00001.09222008.02.06 10:091.09790.000.000.00-1.55
61687672008.02.06 08:26sell0.01gbpusd1.96340.00001.95942008.02.06 08:401.96180.000.000.001.60
61691872008.02.06 08:32sell0.01gbpjpy208.950.00208.502008.02.06 08:46208.710.000.000.002.26
61693922008.02.06 08:39sell0.01eurusd1.46390.00001.46022008.02.06 08:481.46260.000.000.001.30
61695912008.02.06 08:41sell0.01gbpusd1.96120.00001.95722008.02.06 08:511.95960.000.000.001.60
61701492008.02.06 08:47sell0.01gbpjpy208.670.00208.222008.02.06 08:51208.450.000.000.002.07
61703922008.02.06 08:49sell0.01eurusd1.46290.00001.45922008.02.06 09:131.46150.000.000.001.40
61706442008.02.06 08:52sell0.01gbpjpy208.230.00207.782008.02.06 08:53208.010.000.000.002.08
61706892008.02.06 08:52sell0.01gbpusd1.95860.00001.95462008.02.06 09:131.95640.000.000.002.20
61707262008.02.06 08:52sell0.01usdjpy106.250.00105.852008.02.06 10:39106.270.000.000.00-0.19
61710572008.02.06 08:54sell0.01gbpjpy208.130.00207.682008.02.06 09:11208.070.000.000.000.56
61717232008.02.06 09:02sell0.02gbpjpy208.290.00207.842008.02.06 09:12208.060.000.000.004.33
61724852008.02.06 09:13sell0.01gbpjpy207.750.00207.302008.02.06 10:18208.540.000.000.00-7.42
61726292008.02.06 09:14sell0.01gbpusd1.95660.00001.95262008.02.06 10:171.95980.000.000.00-3.20
61726582008.02.06 09:14sell0.01eurusd1.46100.00001.45732008.02.06 09:221.45950.000.000.001.50
61727002008.02.06 09:15sell0.02gbpjpy207.910.00207.462008.02.06 10:18208.540.000.000.00-11.84
61727052008.02.06 09:15sell0.02usdchf1.09790.00001.09392008.02.06 10:091.09790.000.000.000.00
61728892008.02.06 09:17sell0.04gbpjpy208.120.00207.672008.02.06 10:18208.540.000.000.00-15.79
61729112008.02.06 09:17buy0.01gbpjpy208.140.00208.592008.02.06 09:28208.370.000.000.002.16
61732392008.02.06 09:21sell0.04usdchf1.09960.00001.09562008.02.06 10:091.09790.000.000.006.19
61734902008.02.06 09:23sell0.02usdjpy106.430.00106.032008.02.06 10:39106.270.000.000.003.01
61735422008.02.06 09:24sell0.01eurusd1.45920.00001.45552008.02.06 10:421.46100.000.000.00-1.80
61738152008.02.06 09:27sell0.08gbpjpy208.280.00207.832008.02.06 10:18208.540.000.000.00-19.54
61738262008.02.06 09:27sell0.02eurusd1.46080.00001.45712008.02.06 10:421.46100.000.000.00-0.40
61739632008.02.06 09:28buy0.01usdjpy106.480.00106.882008.02.06 11:11106.500.000.000.000.19
61749122008.02.06 09:40sell0.02gbpusd1.95820.00001.95422008.02.06 10:171.95980.000.000.00-3.20
61751452008.02.06 09:46sell0.16gbpjpy208.440.00207.992008.02.06 10:18208.540.000.000.00-15.03
61753522008.02.06 09:48sell0.04eurusd1.46240.00001.45872008.02.06 10:421.46100.000.000.005.60
61755172008.02.06 09:51sell0.32gbpjpy208.600.00208.152008.02.06 10:18208.540.000.000.0018.04
61757922008.02.06 09:57sell0.04gbpusd1.95980.00001.95582008.02.06 10:171.95980.000.000.000.00
61762582008.02.06 10:04sell0.08gbpusd1.96140.00001.95742008.02.06 10:171.95980.000.000.0012.80
61762972008.02.06 10:04sell0.64gbpjpy208.760.00208.312008.02.06 10:18208.540.000.000.00132.31
61767042008.02.06 10:12sell0.01usdchf1.09760.00001.09362008.02.06 15:291.09750.000.000.000.09
61770412008.02.06 10:19sell0.01gbpusd1.95950.00001.95552008.02.06 11:171.95790.000.000.001.60
61770732008.02.06 10:19sell0.01gbpjpy208.510.00208.062008.02.06 10:37208.290.000.000.002.07
61776392008.02.06 10:34buy0.02usdjpy106.320.00106.722008.02.06 11:11106.500.000.000.003.38
61779492008.02.06 10:39sell0.01gbpjpy208.190.00207.742008.02.06 12:26208.480.000.000.00-2.72
61780242008.02.06 10:40sell0.01usdjpy106.270.00105.872008.02.06 12:51106.440.000.000.00-1.60
61782282008.02.06 10:43sell0.01eurusd1.46130.00001.45762008.02.06 11:291.46000.000.000.001.30
61790902008.02.06 11:06sell0.02gbpjpy208.350.00207.902008.02.06 14:05208.420.000.000.00-1.31
61792272008.02.06 11:10sell0.02usdjpy106.440.00106.042008.02.06 12:51106.440.000.000.000.00
61792372008.02.06 11:11sell0.04gbpjpy208.540.00208.092008.02.06 12:26208.570.000.000.00-1.13
61792462008.02.06 11:11buy0.01gbpjpy208.630.00209.082008.02.06 11:33208.660.000.000.000.28
61793052008.02.06 11:12buy0.02gbpjpy208.440.00208.892008.02.06 11:33208.660.000.000.004.13
61794802008.02.06 11:18sell0.01gbpusd1.95750.00001.95352008.02.06 13:281.95750.000.000.000.00
61799332008.02.06 11:30sell0.01eurusd1.46000.00001.45632008.02.06 15:381.46350.000.000.00-3.50
61800522008.02.06 11:33buy0.01usdchf1.09860.00001.10262008.02.06 17:151.09710.000.000.00-1.37
61804472008.02.06 11:44sell0.08gbpjpy208.700.00208.252008.02.06 12:26208.570.000.000.009.77
61806042008.02.06 11:51sell0.04usdjpy106.600.00106.202008.02.06 12:51106.440.000.000.006.01
61812842008.02.06 12:10sell0.02eurusd1.46160.00001.45792008.02.06 15:381.46350.000.000.00-3.80
61813462008.02.06 12:10sell0.02gbpusd1.95910.00001.95512008.02.06 13:281.95750.000.000.003.20
61821392008.02.06 12:27sell0.04gbpjpy208.510.00208.062008.02.06 14:05208.420.000.000.003.38
61828722008.02.06 12:52sell0.01usdjpy106.430.00106.032008.02.06 19:41106.580.000.000.00-1.41
61838972008.02.06 13:29sell0.01gbpusd1.95750.00001.95352008.02.06 15:431.95920.000.000.00-1.70
61845812008.02.06 13:56sell0.08gbpjpy208.670.00208.222008.02.06 14:05208.420.000.000.0018.79
61848662008.02.06 14:06sell0.01gbpjpy208.410.00207.962008.02.06 14:50208.820.000.000.00-3.84
61853302008.02.06 14:23sell0.02gbpusd1.95920.00001.95522008.02.06 15:431.95920.000.000.000.00
61854912008.02.06 14:29sell0.02gbpjpy208.570.00208.122008.02.06 14:50208.820.000.000.00-4.69
61856812008.02.06 14:33sell0.04gbpjpy208.730.00208.282008.02.06 14:50208.820.000.000.00-3.38
61857082008.02.06 14:33sell0.04eurusd1.46320.00001.45952008.02.06 15:381.46350.000.000.00-1.20
61860432008.02.06 14:39sell0.02usdjpy106.590.00106.192008.02.06 19:41106.580.000.000.000.19
61860862008.02.06 14:40sell0.08gbpjpy208.890.00208.442008.02.06 14:50208.820.000.000.005.26
61864492008.02.06 14:44sell0.16gbpjpy209.050.00208.602008.02.06 14:50208.820.000.000.0034.51
61867602008.02.06 14:51sell0.01gbpjpy208.740.00208.292008.02.06 15:41209.050.000.000.00-2.91
61868372008.02.06 14:54sell0.02gbpjpy208.900.00208.452008.02.06 15:44209.050.000.000.00-2.81
61868962008.02.06 14:55sell0.02usdchf1.09920.00001.09522008.02.06 15:291.09750.000.000.003.10
61880652008.02.06 15:27sell0.08eurusd1.46480.00001.46112008.02.06 15:381.46350.000.000.0010.40
61881402008.02.06 15:30sell0.04gbpjpy209.060.00208.612008.02.06 15:41209.060.000.000.000.00
61881562008.02.06 15:31sell0.01usdchf1.09730.00001.09332008.02.06 16:181.09560.000.000.001.55
61882082008.02.06 15:32sell0.08gbpjpy209.270.00208.822008.02.06 15:44209.050.000.000.0016.50
61882982008.02.06 15:32sell0.04gbpusd1.96080.00001.95682008.02.06 15:431.95920.000.000.006.40
61884982008.02.06 15:36sell0.04usdjpy106.750.00106.352008.02.06 19:41106.580.000.000.006.38
61887192008.02.06 15:40sell0.01eurusd1.46420.00001.46052008.02.06 15:561.46290.000.000.001.30
61890192008.02.06 15:45sell0.01gbpusd1.95940.00001.95542008.02.06 17:161.95940.000.000.000.00
61891052008.02.06 15:45sell0.01gbpjpy209.000.00208.552008.02.06 15:55208.780.000.000.002.06
61894212008.02.06 15:57sell0.01eurusd1.46300.00001.45932008.02.06 16:321.46500.000.000.00-2.00
61894262008.02.06 15:57sell0.01gbpjpy208.770.00208.322008.02.06 16:53209.210.000.000.00-4.12
61895452008.02.06 15:59sell0.02gbpjpy208.930.00208.482008.02.06 16:53209.210.000.000.00-5.25
61897122008.02.06 16:02sell0.04gbpjpy209.090.00208.642008.02.06 16:53209.210.000.000.00-4.50
61900952008.02.06 16:10sell0.02eurusd1.46470.00001.46102008.02.06 16:321.46500.000.000.00-0.60
61900982008.02.06 16:10buy0.02usdchf1.09700.00001.10102008.02.06 17:151.09710.000.000.000.18
61902072008.02.06 16:11sell0.02gbpusd1.96100.00001.95702008.02.06 16:331.96060.000.000.000.80
61904382008.02.06 16:17sell0.04eurusd1.46630.00001.46262008.02.06 16:351.46490.000.000.005.60
61906792008.02.06 16:18sell0.04gbpusd1.96260.00001.95862008.02.06 16:331.96060.000.000.008.00
61906832008.02.06 16:18sell0.08gbpjpy209.270.00208.822008.02.06 16:53209.210.000.000.004.50
61907812008.02.06 16:20sell0.01usdchf1.09550.00001.09152008.02.06 19:411.09710.000.000.00-1.46
61917202008.02.06 16:36sell0.02gbpusd1.96100.00001.95702008.02.06 17:161.95940.000.000.003.20
61917392008.02.06 16:36sell0.01eurusd1.46450.00001.46082008.02.06 17:131.46480.000.000.00-0.30
61922162008.02.06 16:49sell0.16gbpjpy209.430.00208.982008.02.06 16:53209.210.000.000.0032.98
61923622008.02.06 16:50sell0.02eurusd1.46610.00001.46242008.02.06 17:131.46480.000.000.002.60
61925252008.02.06 16:55sell0.01gbpjpy209.130.00208.682008.02.06 19:41209.070.000.000.000.56
61928152008.02.06 16:59buy0.04usdchf1.09540.00001.09942008.02.06 17:151.09710.000.000.006.20
61932162008.02.06 17:08sell0.02gbpjpy209.290.00208.842008.02.06 19:41209.070.000.000.004.13
61933412008.02.06 17:14sell0.01eurusd1.46450.00001.46082008.02.06 17:421.46320.000.000.001.30
61933472008.02.06 17:15buy0.01gbpjpy209.250.00209.702008.02.06 20:27208.820.000.000.00-4.04
61933602008.02.06 17:15sell0.02usdchf1.09720.00001.09322008.02.06 19:411.09710.000.000.000.18
61934732008.02.06 17:17sell0.01gbpusd1.95910.00001.95512008.02.06 20:161.96070.000.000.00-1.60
61940882008.02.06 17:44sell0.01eurusd1.46310.00001.45942008.02.06 18:311.46340.000.000.00-0.30
61944772008.02.06 18:00sell0.02eurusd1.46470.00001.46102008.02.06 18:311.46340.000.000.002.60
61947462008.02.06 18:09sell0.02gbpusd1.96070.00001.95672008.02.06 20:161.96070.000.000.000.00
61954632008.02.06 18:32sell0.01eurusd1.46300.00001.45932008.02.06 20:221.46330.000.000.00-0.30
61956172008.02.06 18:33sell0.04usdchf1.09880.00001.09482008.02.06 19:411.09710.000.000.006.20
61960972008.02.06 18:55sell0.04gbpusd1.96230.00001.95832008.02.06 20:161.96070.000.000.006.40
61967602008.02.06 19:37buy0.02gbpjpy209.080.00209.532008.02.06 22:36209.020.000.000.00-1.13
61968692008.02.06 19:42sell0.01usdchf1.09670.00001.09272008.02.06 23:321.09660.000.000.000.09
61968702008.02.06 19:42sell0.01gbpjpy209.010.00208.562008.02.06 20:16208.790.000.000.002.06
61968732008.02.06 19:42sell0.01usdjpy106.570.00106.172008.02.06 23:27106.400.000.000.001.60
61979832008.02.06 20:12buy0.04gbpjpy208.920.00209.372008.02.06 20:27208.820.000.000.00-3.76
61980222008.02.06 20:12sell0.02eurusd1.46460.00001.46092008.02.06 20:221.46330.000.000.002.60
61982672008.02.06 20:17sell0.01gbpjpy208.760.00208.312008.02.06 21:17208.710.000.000.000.47
61982832008.02.06 20:18sell0.01gbpusd1.96020.00001.95622008.02.07 00:441.96010.000.00-0.470.10
61982932008.02.06 20:18buy0.08gbpjpy208.760.00209.212008.02.06 20:27208.820.000.000.004.50
61984922008.02.06 20:22buy0.16gbpjpy208.600.00209.052008.02.06 20:27208.820.000.000.0033.05
61985362008.02.06 20:23sell0.01eurusd1.46320.00001.45952008.02.06 21:511.46190.000.000.001.30
61987652008.02.06 20:27buy0.04gbpjpy208.920.00209.372008.02.06 22:36209.020.000.000.003.76
61991562008.02.06 20:37sell0.02gbpjpy208.930.00208.482008.02.06 21:17208.710.000.000.004.13
61999762008.02.06 21:16buy0.08gbpjpy208.760.00209.212008.02.06 22:36209.020.000.000.0019.51
62000122008.02.06 21:17sell0.01gbpjpy208.730.00208.282008.02.06 21:39208.670.000.000.000.56
62001142008.02.06 21:25sell0.02gbpjpy208.890.00208.442008.02.06 21:39208.670.000.000.004.13
62003732008.02.06 21:39sell0.01gbpjpy208.720.00208.272008.02.06 23:01208.870.000.000.00-1.41
62006532008.02.06 21:52sell0.01eurusd1.46180.00001.45812008.02.06 23:551.46200.000.000.00-0.20
62026782008.02.06 22:35sell0.02gbpjpy208.880.00208.432008.02.06 23:01208.870.000.000.000.19
62027702008.02.06 22:36buy0.01eurusd1.46230.00001.46602008.02.06 22:481.46360.000.000.001.30
62028362008.02.06 22:36sell0.04gbpjpy209.090.00208.642008.02.06 23:01208.870.000.000.008.27
62031922008.02.06 22:41sell0.02eurusd1.46340.00001.45972008.02.06 23:551.46200.000.000.002.80
62034542008.02.06 22:48buy0.01gbpjpy209.150.00209.602008.02.07 05:01208.500.000.000.60-6.11
62034962008.02.06 22:48sell0.02usdchf1.09830.00001.09432008.02.06 23:321.09660.000.000.003.10
62038502008.02.06 22:56sell0.02gbpusd1.96180.00001.95782008.02.07 00:441.96010.000.00-0.953.40
62039542008.02.06 22:59buy0.02gbpjpy208.990.00209.442008.02.07 05:01208.500.000.001.19-9.21
62042422008.02.06 23:02sell0.01gbpjpy208.770.00208.322008.02.06 23:23208.710.000.000.000.56
62042582008.02.06 23:02buy0.04gbpjpy208.820.00209.272008.02.07 05:01208.500.000.002.38-12.03
62043152008.02.06 23:04sell0.02gbpjpy208.930.00208.482008.02.06 23:23208.710.000.000.004.14
62052522008.02.06 23:24sell0.01gbpjpy208.690.00208.242008.02.07 02:13208.470.000.00-0.942.07
62054802008.02.06 23:28buy0.08gbpjpy208.630.00209.082008.02.07 05:01208.500.000.004.76-9.77
62054962008.02.06 23:28sell0.01usdjpy106.340.00105.942008.02.07 10:35106.500.000.00-0.28-1.50
62057822008.02.06 23:33sell0.01usdchf1.09620.00001.09222008.02.07 10:251.09760.000.00-0.09-1.28
62067022008.02.06 23:56sell0.01eurusd1.46190.00001.45822008.02.07 08:101.46220.000.00-0.19-0.30
62104422008.02.07 00:43sell0.02usdchf1.09780.00001.09382008.02.07 10:251.09760.000.000.000.36
62105822008.02.07 00:45sell0.01gbpusd1.96050.00001.95652008.02.07 02:191.95880.000.000.001.70
62136782008.02.07 02:14buy0.16gbpjpy208.460.00208.912008.02.07 06:26208.680.000.000.0033.06
62136812008.02.07 02:14sell0.01gbpjpy208.400.00207.952008.02.07 07:40208.840.000.000.00-4.14
62138802008.02.07 02:20sell0.01gbpusd1.95860.00001.95462008.02.07 08:001.96050.000.000.00-1.90
62150992008.02.07 03:12buy0.32gbpjpy208.280.00208.732008.02.07 05:01208.490.000.000.0063.16
62177992008.02.07 05:13sell0.02gbpusd1.96030.00001.95632008.02.07 08:001.96050.000.000.00-0.40
62185732008.02.07 05:34sell0.02gbpjpy208.560.00208.112008.02.07 07:40208.840.000.000.00-5.26
62198012008.02.07 06:16sell0.02usdjpy106.500.00106.102008.02.07 10:35106.500.000.000.000.00
62202182008.02.07 06:26buy0.01gbpusd1.96010.00001.96412008.02.07 07:171.96170.000.000.001.60
62202402008.02.07 06:27sell0.04gbpjpy208.720.00208.272008.02.07 08:54208.640.000.000.003.01
62214152008.02.07 06:52sell0.08gbpjpy208.880.00208.432008.02.07 07:40208.820.000.000.004.51
62229932008.02.07 07:17buy0.01gbpjpy208.980.00209.432008.02.07 09:28208.710.000.000.00-2.53
62230672008.02.07 07:18sell0.04gbpusd1.96220.00001.95822008.02.07 08:001.96050.000.000.006.80
62234062008.02.07 07:25sell0.16gbpjpy209.060.00208.612008.02.07 07:40208.820.000.000.0036.08
62239482008.02.07 07:31sell0.02eurusd1.46350.00001.45982008.02.07 08:101.46220.000.000.002.60
62248242008.02.07 07:45buy0.02gbpjpy208.820.00209.272008.02.07 09:28208.710.000.000.00-2.06
62254552008.02.07 07:58sell0.08gbpjpy208.880.00208.432008.02.07 08:54208.640.000.000.0018.02
62259212008.02.07 08:02sell0.01gbpusd1.96050.00001.95652008.02.07 08:541.95890.000.000.001.60
62265012008.02.07 08:12sell0.01eurusd1.46210.00001.45842008.02.07 09:001.46080.000.000.001.30
62286622008.02.07 08:55buy0.04gbpjpy208.660.00209.112008.02.07 09:28208.710.000.000.001.87
62286632008.02.07 08:55sell0.01gbpjpy208.560.00208.112008.02.07 10:08208.500.000.000.000.57
62286642008.02.07 08:55sell0.01gbpusd1.95850.00001.95452008.02.07 09:031.95680.000.000.001.70
62293662008.02.07 09:01buy0.08gbpjpy208.490.00208.942008.02.07 09:28208.710.000.000.0016.50
62293872008.02.07 09:01sell0.01eurusd1.46020.00001.45652008.02.07 12:061.46220.000.000.00-2.00
62295772008.02.07 09:04sell0.01gbpusd1.95690.00001.95292008.02.07 10:311.95530.000.000.001.60
62298152008.02.07 09:09sell0.04usdchf1.09940.00001.09542008.02.07 10:251.09760.000.000.006.56
62311872008.02.07 09:28sell0.04usdjpy106.660.00106.262008.02.07 10:35106.500.000.000.006.01
62312022008.02.07 09:28buy0.01gbpusd1.95750.00001.96152008.02.07 12:481.95270.000.000.00-4.80
62312992008.02.07 09:29sell0.02gbpjpy208.720.00208.272008.02.07 10:09208.410.000.000.005.82
62314692008.02.07 09:31sell0.02eurusd1.46180.00001.45812008.02.07 12:061.46220.000.000.00-0.80
62328902008.02.07 10:08buy0.02gbpusd1.95590.00001.95992008.02.07 12:481.95270.000.000.00-6.40
62330342008.02.07 10:10sell0.01gbpjpy208.340.00207.892008.02.07 10:35208.120.000.000.002.07
62336212008.02.07 10:27sell0.04eurusd1.46350.00001.45982008.02.07 12:061.46220.000.000.005.20
62336292008.02.07 10:27sell0.01usdchf1.09680.00001.09282008.02.07 10:371.09480.000.000.001.83
62343112008.02.07 10:33sell0.01gbpusd1.95410.00001.95012008.02.07 11:211.95250.000.000.001.60
62345422008.02.07 10:36buy0.04gbpusd1.95430.00001.95832008.02.07 12:481.95270.000.000.00-6.40
62345502008.02.07 10:36sell0.01gbpjpy208.120.00207.672008.02.07 11:19207.900.000.000.002.06
62345542008.02.07 10:36sell0.01usdjpy106.500.00106.102008.02.07 11:57106.330.000.000.001.60
62347982008.02.07 10:39sell0.01usdchf1.09390.00001.08992008.02.07 13:171.09370.000.000.000.18
62365182008.02.07 11:19buy0.08gbpusd1.95270.00001.95672008.02.07 12:481.95270.000.000.000.00
62365342008.02.07 11:20sell0.01gbpjpy207.800.00207.352008.02.07 11:47207.570.000.000.002.16
62366572008.02.07 11:23sell0.01gbpusd1.95220.00001.94822008.02.07 13:011.95230.000.000.00-0.10
62374482008.02.07 11:32buy0.16gbpusd1.95110.00001.95512008.02.07 12:481.95270.000.000.0025.60
62382852008.02.07 11:49sell0.01gbpjpy207.500.00207.052008.02.07 13:08208.080.000.000.00-5.44
62387092008.02.07 11:58sell0.01usdjpy106.340.00105.942008.02.07 13:42106.340.000.000.000.00
62393842008.02.07 12:06sell0.02usdchf1.09550.00001.09152008.02.07 13:171.09370.000.000.003.29
62394412008.02.07 12:07sell0.01eurusd1.46180.00001.45812008.02.07 13:231.46050.000.000.001.30
62414362008.02.07 12:48sell0.02gbpjpy207.660.00207.212008.02.07 13:08208.080.000.000.00-7.89
62414602008.02.07 12:48buy0.01gbpjpy207.630.00208.082008.02.07 13:00207.860.000.000.002.16
62417682008.02.07 12:55sell0.04gbpjpy207.820.00207.372008.02.07 13:08208.080.000.000.00-9.76
62421492008.02.07 13:00buy0.01gbpusd1.95450.00001.95852008.02.07 13:041.95450.000.000.000.00
62421532008.02.07 13:00sell0.02gbpusd1.95400.00001.95002008.02.07 13:011.95230.000.000.003.40
62422482008.02.07 13:01buy0.02gbpusd1.95290.00001.95692008.02.07 13:041.95450.000.000.003.20
62423832008.02.07 13:03sell0.01gbpusd1.95380.00001.94982008.02.07 13:071.95370.000.000.000.10
62424412008.02.07 13:03sell0.08gbpjpy207.980.00207.532008.02.07 13:14207.760.000.000.0016.53
62425102008.02.07 13:04buy0.01usdchf1.09520.00001.09922008.02.07 13:491.09700.000.000.001.64
62425412008.02.07 13:05sell0.16gbpjpy208.140.00207.692008.02.07 13:08207.960.000.000.0027.04
62425732008.02.07 13:05sell0.02usdjpy106.500.00106.102008.02.07 13:42106.340.000.000.003.01
62426292008.02.07 13:05sell0.02gbpusd1.95560.00001.95162008.02.07 13:101.95270.000.000.005.80
62426932008.02.07 13:06sell0.32gbpjpy208.300.00207.852008.02.07 13:08207.960.000.000.00102.17
62431682008.02.07 13:11sell0.01gbpusd1.95290.00001.94892008.02.07 13:181.95130.000.000.001.60
62434082008.02.07 13:15sell0.01gbpjpy207.620.00207.172008.02.07 13:22207.170.000.000.004.23
62436012008.02.07 13:18sell0.01usdchf1.09360.00001.08962008.02.07 15:521.10080.000.000.00-6.54
62440112008.02.07 13:22sell0.01gbpjpy207.100.00206.652008.02.07 13:35207.040.000.000.000.56
62440402008.02.07 13:22sell0.01gbpusd1.94730.00001.94332008.02.07 13:481.94540.000.000.001.90
62441432008.02.07 13:23sell0.02usdchf1.09530.00001.09132008.02.07 15:521.10080.000.000.00-9.99
62444372008.02.07 13:24sell0.01eurusd1.45960.00001.45592008.02.07 13:331.45830.000.000.001.30
62446652008.02.07 13:27sell0.02gbpjpy207.260.00206.812008.02.07 13:35207.040.000.000.004.13
62457542008.02.07 13:35sell0.01eurusd1.45830.00001.45462008.02.07 13:481.45700.000.000.001.30
62458152008.02.07 13:36sell0.01gbpjpy207.100.00206.652008.02.07 13:53206.880.000.000.002.07
62461312008.02.07 13:43sell0.01usdjpy106.370.00105.972008.02.07 13:55106.210.000.000.001.51
62468202008.02.07 13:49buy0.01usdjpy106.430.00106.832008.02.07 14:37106.100.000.000.00-3.11
62471042008.02.07 13:50sell0.04usdchf1.09770.00001.09372008.02.07 18:251.10380.000.000.00-22.11
62471532008.02.07 13:50sell0.01eurusd1.45600.00001.45232008.02.07 14:221.45630.000.000.00-0.30
62471622008.02.07 13:50sell0.01gbpusd1.94460.00001.94062008.02.07 14:391.94450.000.000.000.10
62475152008.02.07 13:54buy0.02usdjpy106.270.00106.672008.02.07 14:37106.100.000.000.00-3.20
62475362008.02.07 13:54sell0.01gbpjpy206.550.00206.102008.02.07 13:55206.280.000.000.002.54
62480492008.02.07 13:56sell0.01gbpjpy206.230.00205.782008.02.07 14:20206.170.000.000.000.57
62480692008.02.07 13:57sell0.01usdjpy106.090.00105.692008.02.11 06:41107.100.000.00-0.18-9.43
62480792008.02.07 13:57buy0.04usdjpy106.110.00106.512008.02.07 14:39106.270.000.000.006.02
62484322008.02.07 13:59sell0.02gbpjpy206.390.00205.942008.02.07 14:20206.170.000.000.004.14
62489592008.02.07 14:04sell0.02eurusd1.45760.00001.45392008.02.07 14:221.45630.000.000.002.60
62499142008.02.07 14:22sell0.01gbpjpy205.980.00205.532008.02.07 14:52206.280.000.000.00-2.83
62501412008.02.07 14:24sell0.01eurusd1.45600.00001.45232008.02.07 14:391.45430.000.000.001.70
62503392008.02.07 14:26sell0.02gbpjpy206.150.00205.702008.02.07 14:52206.280.000.000.00-2.44
62506012008.02.07 14:30buy0.08usdjpy105.940.00106.342008.02.07 14:37106.110.000.000.0012.82
62512302008.02.07 14:34sell0.04gbpjpy206.310.00205.862008.02.07 14:52206.280.000.000.001.13
62513622008.02.07 14:36sell0.02gbpusd1.94620.00001.94222008.02.07 14:391.94450.000.000.003.40
62514352008.02.07 14:37sell0.08gbpjpy206.500.00206.052008.02.07 14:52206.280.000.000.0016.57
62518982008.02.07 14:39sell0.08usdchf1.09930.00001.09532008.02.07 15:521.10100.000.000.00-12.35
62519552008.02.07 14:39sell0.02usdjpy106.250.00105.852008.02.11 06:41107.100.000.00-0.38-15.87
62520302008.02.07 14:39buy0.01gbpjpy206.680.00207.132008.02.07 14:58206.540.000.000.00-1.32
62523642008.02.07 14:40sell0.16usdchf1.10090.00001.09692008.02.07 15:521.10100.000.000.00-1.45
62523922008.02.07 14:41buy0.02gbpjpy206.490.00206.942008.02.07 15:01206.740.000.000.004.70
62526702008.02.07 14:42buy0.04gbpjpy206.320.00206.772008.02.07 14:58206.460.000.000.005.27
62527782008.02.07 14:43sell0.01gbpusd1.94290.00001.93892008.02.07 14:541.94130.000.000.001.60
62527902008.02.07 14:43sell0.01eurusd1.45210.00001.44842008.02.07 14:531.45080.000.000.001.30
62538902008.02.07 14:54sell0.32usdchf1.10250.00001.09852008.02.07 15:521.10100.000.000.0043.60
62544482008.02.07 14:56sell0.01gbpjpy206.470.00206.022008.02.07 15:42207.100.000.000.00-5.92
62544602008.02.07 14:56sell0.01eurusd1.44930.00001.44562008.02.07 16:391.45300.000.000.00-3.70
62545152008.02.07 14:57sell0.01gbpusd1.94190.00001.93792008.02.07 15:531.94510.000.000.00-3.20
62548242008.02.07 15:01sell0.02gbpjpy206.630.00206.182008.02.07 15:42207.100.000.000.00-8.83
62548262008.02.07 15:01sell0.04usdjpy106.410.00106.012008.02.11 06:41107.100.000.00-0.74-25.77
62548472008.02.07 15:01buy0.01usdchf1.10380.00001.10782008.02.07 16:561.10230.000.000.00-1.36
62549992008.02.07 15:02sell0.04gbpjpy206.830.00206.382008.02.07 15:42207.100.000.000.00-10.15
62551002008.02.07 15:03sell0.02eurusd1.45090.00001.44722008.02.07 16:391.45300.000.000.00-4.20
62551722008.02.07 15:04sell0.02gbpusd1.94350.00001.93952008.02.07 15:531.94510.000.000.00-3.20
62553972008.02.07 15:08buy0.02usdchf1.10220.00001.10622008.02.07 16:561.10230.000.000.000.18
62556012008.02.07 15:10sell0.04gbpusd1.94510.00001.94112008.02.07 15:531.94510.000.000.000.00
62570012008.02.07 15:30sell0.08gbpjpy206.990.00206.542008.02.07 15:53206.960.000.000.002.25
62572912008.02.07 15:31sell0.04eurusd1.45270.00001.44902008.02.07 16:391.45300.000.000.00-1.20
62576592008.02.07 15:33sell0.16gbpjpy207.150.00206.702008.02.07 15:42207.110.000.000.006.02
62579202008.02.07 15:35sell0.08gbpusd1.94670.00001.94272008.02.07 15:531.94510.000.000.0012.80
62579232008.02.07 15:35sell0.32gbpjpy207.320.00206.872008.02.07 15:42207.110.000.000.0063.14
62586892008.02.07 15:45sell0.16gbpjpy207.180.00206.732008.02.07 15:53206.960.000.000.0033.09
62593952008.02.07 15:54sell0.08usdchf1.10050.00001.09652008.02.07 18:251.10380.000.000.00-23.92
62594692008.02.07 15:55sell0.01gbpusd1.94380.00001.93982008.02.07 16:561.94390.000.000.00-0.10
62594862008.02.07 15:55sell0.01gbpjpy206.630.00206.182008.02.07 16:12207.060.000.000.00-4.04
62596172008.02.07 15:57buy0.04usdchf1.10060.00001.10462008.02.07 16:561.10230.000.000.006.17
62597212008.02.07 15:59sell0.02gbpjpy206.790.00206.342008.02.07 16:12207.060.000.000.00-5.07
62601792008.02.07 16:03sell0.04gbpjpy206.960.00206.512008.02.07 16:12207.060.000.000.00-3.75
62603032008.02.07 16:04sell0.08gbpjpy207.120.00206.672008.02.07 16:12207.060.000.000.004.51
62605302008.02.07 16:05sell0.08usdjpy106.570.00106.172008.02.11 08:45106.970.000.00-1.50-29.91
62605322008.02.07 16:05sell0.16gbpjpy207.280.00206.832008.02.07 16:12207.060.000.000.0033.06
62606092008.02.07 16:05sell0.02gbpusd1.94550.00001.94152008.02.07 16:561.94390.000.000.003.20
62614322008.02.07 16:15sell0.01gbpjpy207.220.00206.772008.02.07 16:37207.320.000.000.00-0.94
62617042008.02.07 16:17sell0.02gbpjpy207.380.00206.932008.02.07 16:37207.320.000.000.001.13
62617312008.02.07 16:17sell0.08eurusd1.45430.00001.45062008.02.07 16:391.45300.000.000.0010.40
62624462008.02.07 16:26sell0.04gbpjpy207.540.00207.092008.02.07 16:37207.320.000.000.008.26
62635522008.02.07 16:39sell0.01gbpjpy207.360.00206.912008.02.07 16:45207.140.000.000.002.07
62636712008.02.07 16:41sell0.01eurusd1.45250.00001.44882008.02.07 16:561.45120.000.000.001.30
62639842008.02.07 16:47sell0.01gbpjpy207.130.00206.682008.02.07 17:00207.020.000.000.001.03
62641732008.02.07 16:51sell0.02gbpjpy207.260.00206.812008.02.07 17:00207.020.000.000.004.50
62643092008.02.07 16:55sell0.16usdchf1.10210.00001.09812008.02.07 18:251.10380.000.000.00-24.64
62643752008.02.07 16:56buy0.01gbpjpy207.240.00207.692008.02.07 18:01207.460.000.000.002.06
62644222008.02.07 16:56buy0.02gbpjpy207.080.00207.532008.02.07 17:34207.170.000.000.001.69
62645032008.02.07 16:58sell0.01gbpusd1.94320.00001.93922008.02.07 17:091.94160.000.000.001.60
62645162008.02.07 16:58sell0.01eurusd1.45120.00001.44752008.02.07 17:191.44990.000.000.001.30
62649092008.02.07 17:02sell0.01gbpjpy207.000.00206.552008.02.11 08:29208.370.000.00-0.62-12.79
62653322008.02.07 17:09buy0.04gbpjpy206.920.00207.372008.02.07 17:34207.170.000.000.009.36
62654122008.02.07 17:11sell0.01gbpusd1.94200.00001.93802008.02.07 17:211.94040.000.000.001.60
62659242008.02.07 17:21sell0.01eurusd1.44970.00001.44602008.02.07 17:361.44840.000.000.001.30
62660092008.02.07 17:22sell0.01gbpusd1.94060.00001.93662008.02.07 18:051.94060.000.000.000.00
62664202008.02.07 17:31sell0.32usdchf1.10370.00001.09972008.02.07 18:251.10380.000.000.00-2.90
62664712008.02.07 17:31sell0.16usdjpy106.730.00106.332008.02.11 06:41107.130.000.00-2.98-59.74
62667952008.02.07 17:34sell0.64usdchf1.10550.00001.10152008.02.07 18:251.10380.000.000.0098.57
62668512008.02.07 17:34sell0.02gbpjpy207.220.00206.772008.02.11 08:52207.510.000.00-1.24-5.43
62672142008.02.07 17:39sell0.01eurusd1.44900.00001.44532008.02.07 18:081.44770.000.000.001.30
62679242008.02.07 17:59sell0.04gbpjpy207.380.00206.932008.02.11 08:29208.430.000.00-2.50-39.19
62680482008.02.07 18:01buy0.01eurusd1.44940.00001.45312008.02.07 18:221.44920.000.000.00-0.20
62681152008.02.07 18:04sell0.02gbpusd1.94220.00001.93822008.02.07 18:051.94060.000.000.003.20
62681862008.02.07 18:04sell0.32usdjpy106.920.00106.522008.02.11 06:41107.130.000.00-5.96-62.73
62682052008.02.07 18:05sell0.08gbpjpy207.550.00207.102008.02.11 08:29208.430.000.00-4.98-65.69
62683142008.02.07 18:06buy0.02eurusd1.44780.00001.45152008.02.07 18:221.44920.000.000.002.80
62684552008.02.07 18:08sell0.01gbpusd1.93980.00001.93582008.02.07 19:061.93990.000.000.00-0.10
62686822008.02.07 18:11sell0.01eurusd1.44730.00001.44362008.02.07 19:041.44770.000.000.00-0.40
62692582008.02.07 18:22sell0.02eurusd1.44900.00001.44532008.02.07 19:041.44770.000.000.002.60
62692672008.02.07 18:22sell0.02gbpusd1.94150.00001.93752008.02.07 19:061.93990.000.000.003.20
62692772008.02.07 18:22buy0.01gbpjpy207.580.00208.032008.02.07 18:33207.800.000.000.002.05
62695412008.02.07 18:27sell0.01usdchf1.10350.00001.09952008.02.08 19:151.10180.000.00-0.031.54
62699732008.02.07 18:31sell0.16gbpjpy207.710.00207.262008.02.11 08:29208.430.000.00-9.96-107.51
62701372008.02.07 18:33buy0.01usdchf1.10370.00001.10772008.02.07 18:581.10540.000.000.001.54
62702022008.02.07 18:33sell0.32gbpjpy207.870.00207.422008.02.11 08:29208.430.000.00-19.92-167.22
62702592008.02.07 18:34sell0.64usdjpy107.080.00106.682008.02.11 06:41107.130.000.00-11.92-29.87
62703222008.02.07 18:35sell0.64gbpjpy208.030.00207.582008.02.11 08:29208.430.000.00-39.84-238.90
62704652008.02.07 18:36sell1.28gbpjpy208.190.00207.742008.02.11 08:29208.430.000.00-79.68-286.68
62798792008.02.07 21:10buy0.01gbpjpy208.160.00208.612008.02.07 21:11208.380.000.000.002.05
62798852008.02.07 21:10sell0.01gbpusd1.94000.00001.93602008.02.11 08:511.94300.000.00-0.32-3.00
62799212008.02.07 21:10sell1.28usdjpy107.270.00106.872008.02.11 06:41107.130.000.00-23.86167.27
63594562008.02.11 06:41buy0.01gbpjpy208.660.00209.112008.02.11 09:21207.150.000.000.00-14.16
63594612008.02.11 06:41sell0.01usdchf1.09900.00001.09502008.02.11 08:501.09720.000.000.001.64
63594622008.02.11 06:41sell2.56gbpjpy208.600.00208.152008.02.11 08:29208.430.000.000.00406.12
63630322008.02.11 08:29sell0.16usdjpy107.140.00106.742008.02.11 08:46106.920.000.000.0032.92
63630352008.02.11 08:29sell0.02gbpusd1.94460.00001.94062008.02.11 08:511.94300.000.000.003.20
63630432008.02.11 08:29sell0.01eurusd1.45480.00001.45112008.02.11 10:461.45510.000.000.00-0.30
63630662008.02.11 08:29buy0.02gbpjpy208.430.00208.882008.02.11 09:21207.150.000.000.00-24.00
63630692008.02.11 08:30sell0.04gbpjpy208.370.00207.922008.02.11 08:44208.080.000.000.0010.83
63632692008.02.11 08:35buy0.04gbpjpy208.270.00208.722008.02.11 09:21207.150.000.000.00-42.00
63639382008.02.11 08:45buy0.08gbpjpy207.830.00208.282008.02.11 09:21207.150.000.000.00-51.00
63639442008.02.11 08:45sell0.04gbpjpy207.750.00207.302008.02.11 08:52207.510.000.000.008.99
63642162008.02.11 08:47sell0.01usdjpy106.890.00106.492008.02.11 08:52106.720.000.000.001.59
63645522008.02.11 08:51sell0.02eurusd1.45640.00001.45272008.02.11 10:461.45510.000.000.002.60
63645952008.02.11 08:51buy0.16gbpjpy207.660.00208.112008.02.11 09:21207.150.000.000.00-76.50
63646172008.02.11 08:51sell0.01usdchf1.09680.00001.09282008.02.11 09:131.09500.000.000.001.64
63649292008.02.11 08:52buy0.32gbpjpy207.430.00207.882008.02.11 09:21207.150.000.000.00-84.00
63649322008.02.11 08:52sell0.01gbpjpy207.360.00206.912008.02.11 09:03207.140.000.000.002.06
63649332008.02.11 08:52sell0.01gbpusd1.94300.00001.93902008.02.11 09:081.94130.000.000.001.70
63649372008.02.11 08:52sell0.01usdjpy106.720.00106.322008.02.11 09:04106.550.000.000.001.60
63654822008.02.11 08:57buy0.64gbpjpy207.260.00207.712008.02.11 09:21207.150.000.000.00-65.99
63662282008.02.11 09:04sell0.01usdjpy106.570.00106.172008.02.11 10:36106.390.000.000.001.69
63662332008.02.11 09:04sell0.01gbpjpy207.090.00206.642008.02.11 09:10206.870.000.000.002.06
63662832008.02.11 09:05buy1.28gbpjpy207.090.00207.542008.02.11 09:21207.150.000.000.0072.00
63664482008.02.11 09:09sell0.01gbpusd1.94070.00001.93672008.02.11 12:361.95000.000.000.00-9.30
63664982008.02.11 09:09buy2.56gbpjpy206.930.00207.382008.02.11 09:21207.150.000.000.00527.98
63670382008.02.11 09:21buy0.01usdchf1.09620.00001.10022008.02.11 11:061.09790.000.000.001.55
63670492008.02.11 09:21sell0.01usdchf1.09590.00001.09192008.02.11 15:391.10230.000.000.00-5.81
63671222008.02.11 09:23sell0.01gbpjpy207.120.00206.672008.02.11 10:28207.070.000.000.000.47
63676362008.02.11 09:37sell0.02gbpusd1.94230.00001.93832008.02.11 12:361.95000.000.000.00-15.40
63683222008.02.11 09:53sell0.02gbpjpy207.290.00206.842008.02.11 10:28207.070.000.000.004.13
63691002008.02.11 10:29sell0.01gbpjpy206.830.00206.382008.02.11 10:55207.480.000.000.00-6.11
63692012008.02.11 10:30sell0.02gbpjpy206.990.00206.542008.02.11 10:55207.480.000.000.00-9.20
63692112008.02.11 10:30sell0.04gbpusd1.94460.00001.94062008.02.11 13:341.94830.000.000.00-14.80
63693102008.02.11 10:32sell0.04gbpjpy207.200.00206.752008.02.11 10:55207.480.000.000.00-10.51
63693192008.02.11 10:32sell0.08gbpusd1.94680.00001.94282008.02.11 12:361.95000.000.000.00-25.60
63695652008.02.11 10:38sell0.01usdjpy106.370.00105.972008.02.11 15:07106.830.000.000.00-4.31
63697272008.02.11 10:40sell0.16gbpusd1.94840.00001.94442008.02.11 12:361.95000.000.000.00-25.60
63697522008.02.11 10:41sell0.08gbpjpy207.360.00206.912008.02.11 10:55207.480.000.000.00-9.01
63702912008.02.11 10:46sell0.02usdjpy106.530.00106.132008.02.11 15:07106.830.000.000.00-5.62
63703412008.02.11 10:47sell0.16gbpjpy207.520.00207.072008.02.11 10:55207.480.000.000.006.01
63703552008.02.11 10:47sell0.01eurusd1.45460.00001.45092008.02.11 12:551.45490.000.000.00-0.30
63705912008.02.11 10:52sell0.32gbpjpy207.710.00207.262008.02.11 10:55207.480.000.000.0069.10
63707982008.02.11 10:57sell0.01gbpjpy207.450.00207.002008.02.11 12:43208.160.000.000.00-6.65
63712852008.02.11 11:03sell0.02gbpjpy207.610.00207.162008.02.11 12:43208.160.000.000.00-10.30
63713962008.02.11 11:06sell0.02usdchf1.09750.00001.09352008.02.11 15:391.10230.000.000.00-8.71
63714362008.02.11 11:07buy0.01eurusd1.45380.00001.45752008.02.11 11:301.45510.000.000.001.30
63716152008.02.11 11:14sell0.04gbpjpy207.780.00207.332008.02.11 12:43208.160.000.000.00-14.24
63719702008.02.11 11:28sell0.08gbpjpy207.940.00207.492008.02.11 12:43208.160.000.000.00-16.48
63719962008.02.11 11:29sell0.04usdjpy106.690.00106.292008.02.11 15:07106.830.000.000.00-5.24
63720692008.02.11 11:30buy0.01gbpjpy208.080.00208.532008.02.11 11:31208.300.000.000.002.06
63720702008.02.11 11:30sell0.32gbpusd1.95000.00001.94602008.02.11 12:361.95000.000.000.000.00
63721282008.02.11 11:30sell0.16gbpjpy208.130.00207.682008.02.11 12:43208.160.000.000.00-4.50
63722562008.02.11 11:31buy0.01gbpusd1.95170.00001.95572008.02.11 16:181.94700.000.000.00-4.70
63723132008.02.11 11:31sell0.32gbpjpy208.230.00207.782008.02.11 12:43208.160.000.000.0020.98
63723692008.02.11 11:32sell0.64gbpusd1.95160.00001.94762008.02.11 12:361.95000.000.000.00102.40
63737012008.02.11 12:17sell0.64gbpjpy208.390.00207.942008.02.11 12:43208.160.000.000.00137.89
63738492008.02.11 12:21sell0.02eurusd1.45620.00001.45252008.02.11 12:561.45500.000.000.002.40
63743962008.02.11 12:38buy0.02gbpusd1.95030.00001.95432008.02.11 16:181.94700.000.000.00-6.60
63744102008.02.11 12:40sell0.08gbpusd1.94990.00001.94592008.02.11 13:351.94830.000.000.0012.80
63745032008.02.11 12:44sell0.01gbpjpy208.120.00207.672008.02.11 13:19208.060.000.000.000.57
63748272008.02.11 12:57sell0.01eurusd1.45450.00001.45082008.02.11 14:171.45310.000.000.001.40
63753022008.02.11 13:14sell0.02gbpjpy208.280.00207.832008.02.11 13:19208.060.000.000.004.12
63754682008.02.11 13:20sell0.01gbpjpy207.950.00207.502008.02.11 14:39208.220.000.000.00-2.52
63758542008.02.11 13:33buy0.04gbpusd1.94860.00001.95262008.02.11 16:181.94700.000.000.00-6.40
63760112008.02.11 13:37sell0.01gbpusd1.94850.00001.94452008.02.11 14:311.94690.000.000.001.60
63765862008.02.11 13:51sell0.02gbpjpy208.110.00207.662008.02.11 14:39208.220.000.000.00-2.06
63766082008.02.11 13:51sell0.04usdchf1.09910.00001.09512008.02.11 15:391.10230.000.000.00-11.61
63766502008.02.11 13:52sell0.08usdjpy106.850.00106.452008.02.11 15:07106.830.000.000.001.50
63767202008.02.11 13:55sell0.04gbpjpy208.270.00207.822008.02.11 14:51208.050.000.000.008.23
63771562008.02.11 14:07sell0.08usdchf1.10070.00001.09672008.02.11 15:391.10230.000.000.00-11.61
63777072008.02.11 14:19sell0.01eurusd1.45330.00001.44962008.02.11 14:401.45200.000.000.001.30
63780512008.02.11 14:25sell0.08gbpjpy208.440.00207.992008.02.11 14:39208.210.000.000.0017.20
63780632008.02.11 14:25sell0.16usdjpy107.010.00106.612008.02.11 15:07106.830.000.000.0026.96
63780822008.02.11 14:25sell0.16usdchf1.10230.00001.09832008.02.11 15:391.10230.000.000.000.00
63783582008.02.11 14:31buy0.08gbpusd1.94700.00001.95102008.02.11 16:181.94700.000.000.000.00
63785022008.02.11 14:34sell0.01gbpusd1.94790.00001.94392008.02.11 14:401.94620.000.000.001.70
63789402008.02.11 14:42sell0.01gbpusd1.94600.00001.94202008.02.11 15:471.94430.000.000.001.70
63789422008.02.11 14:43sell0.01eurusd1.45120.00001.44752008.02.11 15:231.44980.000.000.001.40
63793462008.02.11 14:53sell0.01gbpjpy208.050.00207.602008.02.11 15:08207.830.000.000.002.06
63794352008.02.11 14:55buy0.16gbpusd1.94540.00001.94942008.02.11 16:181.94700.000.000.0025.60
63797872008.02.11 15:01sell0.32usdchf1.10400.00001.10002008.02.11 15:391.10230.000.000.0049.35
63801122008.02.11 15:09sell0.01usdjpy106.800.00106.402008.02.11 15:52106.630.000.000.001.59
63801612008.02.11 15:10sell0.01gbpjpy207.790.00207.342008.02.11 15:43207.730.000.000.000.56
63806792008.02.11 15:25sell0.01eurusd1.45010.00001.44642008.02.11 16:521.44880.000.000.001.30
63810162008.02.11 15:36sell0.02gbpjpy207.950.00207.502008.02.11 15:43207.730.000.000.004.12
63810852008.02.11 15:40sell0.01usdchf1.10210.00001.09812008.02.11 18:081.10200.000.000.000.09
63811832008.02.11 15:44sell0.01gbpjpy207.660.00207.212008.02.11 15:46207.430.000.000.002.15
63815662008.02.11 15:47sell0.01gbpjpy207.390.00206.942008.02.11 15:57207.170.000.000.002.07
63819942008.02.11 15:58sell0.01gbpjpy207.140.00206.692008.02.11 16:25207.230.000.000.00-0.84
63821252008.02.11 16:00sell0.02gbpjpy207.300.00206.852008.02.11 16:25207.230.000.000.001.32
63829452008.02.11 16:18sell0.04gbpjpy207.460.00207.012008.02.11 16:25207.230.000.000.008.64
63829482008.02.11 16:18buy0.01gbpjpy207.510.00207.962008.02.11 16:47207.580.000.000.000.65
63830262008.02.11 16:22buy0.02gbpjpy207.350.00207.802008.02.11 16:47207.580.000.000.004.31
63831902008.02.11 16:26sell0.01gbpjpy207.230.00206.782008.02.11 17:31207.850.000.000.00-5.82
63832402008.02.11 16:29sell0.02gbpjpy207.400.00206.952008.02.11 17:31207.850.000.000.00-8.43
63837602008.02.11 16:47sell0.04gbpjpy207.560.00207.112008.02.11 17:31207.850.000.000.00-10.87
63837752008.02.11 16:47buy0.01usdjpy106.700.00107.102008.02.11 18:59106.870.000.000.001.59
63839062008.02.11 16:49sell0.08gbpjpy207.760.00207.312008.02.11 17:31207.850.000.000.00-6.75
63840622008.02.11 16:51sell0.02usdchf1.10370.00001.09972008.02.11 18:081.10200.000.000.003.09
63842932008.02.11 16:54sell0.01eurusd1.44850.00001.44482008.02.11 18:181.45040.000.000.00-1.90
63848782008.02.11 17:06sell0.16gbpjpy207.920.00207.472008.02.11 17:31207.850.000.000.0010.50
63849232008.02.11 17:07sell0.02eurusd1.45010.00001.44642008.02.11 18:181.45040.000.000.00-0.60
63851342008.02.11 17:12sell0.32gbpjpy208.090.00207.642008.02.11 17:31207.850.000.000.0071.98
63870002008.02.11 18:08sell0.04eurusd1.45170.00001.44802008.02.11 18:181.45040.000.000.005.20
  0.00 0.00 -216.90 4 148.41
Closed P/L: 3 931.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
63815762008.02.11 15:47sell0.01gbpusd1.94390.00001.9399 1.94970.000.000.00-5.80
63817702008.02.11 15:53sell0.01usdjpy106.580.00106.18 106.840.000.000.00-2.43
63821802008.02.11 16:00sell0.02gbpusd1.94550.00001.9415 1.94970.000.000.00-8.40
63829712008.02.11 16:20sell0.04gbpusd1.94710.00001.9431 1.94970.000.000.00-10.40
63842742008.02.11 16:54sell0.02usdjpy106.740.00106.34 106.840.000.000.00-1.87
63856502008.02.11 17:25sell0.08gbpusd1.94870.00001.9447 1.94970.000.000.00-8.00
63859702008.02.11 17:33sell0.01gbpjpy207.840.00207.39 208.290.000.000.00-4.21
63867872008.02.11 18:04sell0.02gbpjpy208.000.00207.55 208.290.000.000.00-5.43
63870572008.02.11 18:10sell0.01usdchf1.10190.00001.0979 1.10280.000.000.00-0.82
63873312008.02.11 18:20sell0.01eurusd1.45030.00001.4466 1.45080.000.000.00-0.50
63878312008.02.11 18:38sell0.04gbpjpy208.160.00207.71 208.290.000.000.00-4.86
63884822008.02.11 19:00buy0.01gbpjpy208.280.00208.73 208.220.000.000.00-0.56
63886962008.02.11 19:08buy0.02gbpjpy208.120.00208.57 208.220.000.000.001.88
63887202008.02.11 19:10sell0.08gbpjpy208.320.00207.87 208.290.000.000.002.24
  0.00 0.00 0.00 -49.16
 Floating P/L: -49.16
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 931.51 Floating P/L: -49.16 Margin: 639.01
Balance: 13 931.51 Equity: 13 882.35 Free Margin: 13 243.34
 
Details:
Graph
Gross Profit: 9 446.35 Gross Loss: 5 514.84 Total Net Profit: 3 931.51
Profit Factor: 1.71 Expected Payoff: 3.14  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 157.64 (8.23%) Relative Drawdown: 8.23% (1 157.64)
 
Total Trades: 1253 Short Positions (won %): 1054 (64.52%) Long Positions (won %): 199 (59.80%)
Profit Trades (% of total): 799 (63.77%) Loss trades (% of total): 454 (36.23%)
Largest profit trade: 529.67 loss trade: -366.36
Average profit trade: 11.82 loss trade: -12.15
Maximum consecutive wins ($): 22 (186.81) consecutive losses ($): 8 (-1 117.27)
Maximal consecutive profit (count): 538.12 (6) consecutive loss (count): -1 117.27 (8)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2