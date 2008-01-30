|Account: 124835
|Name: buysell
|Currency: USD
|2008 February 11, 19:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5878055
|2008.01.30 11:45
|balance
|Deposit
|10 000.00
|5879027
|2008.01.30 12:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4811
|0.0000
|1.4848
|2008.01.30 14:31
|1.4791
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|5879032
|2008.01.30 12:05
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0891
|0.0000
|1.0851
|2008.01.30 14:31
|1.0923
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|5879034
|2008.01.30 12:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4809
|0.0000
|1.4772
|2008.01.30 14:15
|1.4796
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5879269
|2008.01.30 12:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9926
|0.0000
|1.9886
|2008.01.30 13:49
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5879291
|2008.01.30 12:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.87
|0.00
|106.47
|2008.01.30 14:30
|107.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|5879360
|2008.01.30 12:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.91
|0.00
|212.46
|2008.01.30 14:16
|213.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.89
|5880412
|2008.01.30 12:56
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.07
|0.00
|212.62
|2008.01.30 14:34
|213.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|5880719
|2008.01.30 13:03
|sell
|0.04
|gbpjpy
|213.23
|0.00
|212.78
|2008.01.30 15:35
|213.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|5881072
|2008.01.30 13:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|1.9902
|2008.01.30 13:49
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5881984
|2008.01.30 13:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9924
|0.0000
|1.9884
|2008.01.30 14:16
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5882878
|2008.01.30 14:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.04
|0.00
|106.64
|2008.01.30 14:30
|107.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|5882943
|2008.01.30 14:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0907
|0.0000
|1.0867
|2008.01.30 20:16
|1.0898
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|5883097
|2008.01.30 14:15
|sell
|0.04
|usdjpy
|107.21
|0.00
|106.81
|2008.01.30 20:22
|107.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|5883116
|2008.01.30 14:15
|sell
|0.08
|gbpjpy
|213.45
|0.00
|213.00
|2008.01.30 14:17
|213.24
|0.00
|0.00
|0.00
|15.67
|5883510
|2008.01.30 14:17
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0924
|0.0000
|1.0884
|2008.01.30 14:31
|1.0925
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|5883633
|2008.01.30 14:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4783
|0.0000
|1.4820
|2008.01.30 14:31
|1.4791
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5883638
|2008.01.30 14:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4780
|0.0000
|1.4743
|2008.01.30 14:26
|1.4766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|5883785
|2008.01.30 14:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|1.9857
|2008.01.30 14:21
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5884127
|2008.01.30 14:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9880
|0.0000
|1.9840
|2008.01.30 15:07
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5884440
|2008.01.30 14:24
|sell
|0.08
|gbpjpy
|213.39
|0.00
|212.94
|2008.01.30 14:34
|213.12
|0.00
|0.00
|0.00
|20.17
|5884535
|2008.01.30 14:26
|sell
|0.08
|usdjpy
|107.37
|0.00
|106.97
|2008.01.30 14:31
|107.19
|0.00
|0.00
|0.00
|13.43
|5884556
|2008.01.30 14:26
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0940
|0.0000
|1.0900
|2008.01.30 14:31
|1.0925
|0.00
|0.00
|0.00
|10.98
|5884893
|2008.01.30 14:28
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4768
|0.0000
|1.4805
|2008.01.30 14:31
|1.4791
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5884897
|2008.01.30 14:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4768
|0.0000
|1.4731
|2008.01.30 14:38
|1.4791
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|5885477
|2008.01.30 14:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.28
|0.00
|213.73
|2008.01.30 15:21
|213.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|5885515
|2008.01.30 14:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|1.9856
|2008.01.30 15:07
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5885601
|2008.01.30 14:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4788
|0.0000
|1.4751
|2008.01.30 14:38
|1.4791
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|5885883
|2008.01.30 14:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4804
|0.0000
|1.4767
|2008.01.30 14:38
|1.4791
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|5886102
|2008.01.30 14:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4796
|0.0000
|1.4759
|2008.01.30 14:47
|1.4783
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5886626
|2008.01.30 14:46
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0923
|0.0000
|1.0883
|2008.01.30 20:16
|1.0898
|0.00
|0.00
|0.00
|9.18
|5886779
|2008.01.30 14:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4780
|0.0000
|1.4743
|2008.01.30 20:16
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|5887378
|2008.01.30 15:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9832
|2008.01.30 15:40
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5887438
|2008.01.30 15:11
|buy
|0.02
|gbpjpy
|213.12
|0.00
|213.57
|2008.01.30 15:21
|213.37
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|5887592
|2008.01.30 15:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9888
|0.0000
|1.9848
|2008.01.30 15:40
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5887685
|2008.01.30 15:21
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0926
|0.0000
|1.0966
|2008.01.31 00:54
|1.0845
|0.00
|0.00
|0.13
|-7.47
|5887789
|2008.01.30 15:24
|sell
|0.08
|gbpjpy
|213.39
|0.00
|212.94
|2008.01.30 15:35
|213.32
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|5887795
|2008.01.30 15:24
|sell
|0.08
|usdjpy
|107.37
|0.00
|106.97
|2008.01.30 20:22
|107.20
|0.00
|0.00
|0.00
|12.69
|5887942
|2008.01.30 15:26
|sell
|0.16
|gbpjpy
|213.55
|0.00
|213.10
|2008.01.30 15:36
|213.32
|0.00
|0.00
|0.00
|34.28
|5888466
|2008.01.30 15:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.27
|0.00
|212.82
|2008.01.30 16:14
|213.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|5888619
|2008.01.30 15:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9828
|2008.01.30 16:15
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|5888810
|2008.01.30 15:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.44
|0.00
|212.99
|2008.01.30 16:16
|213.22
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|5888891
|2008.01.30 15:54
|sell
|0.04
|gbpjpy
|213.60
|0.00
|213.15
|2008.01.30 16:14
|213.40
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|5888908
|2008.01.30 15:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9884
|0.0000
|1.9844
|2008.01.30 16:15
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|5889882
|2008.01.30 16:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9859
|0.0000
|1.9819
|2008.01.30 17:22
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5889904
|2008.01.30 16:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.24
|0.00
|212.79
|2008.01.30 16:36
|213.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|5889909
|2008.01.30 16:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.25
|0.00
|212.80
|2008.01.30 16:36
|213.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|5890684
|2008.01.30 16:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.99
|0.00
|212.54
|2008.01.30 17:20
|213.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|5891082
|2008.01.30 16:46
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.17
|0.00
|212.72
|2008.01.30 17:20
|213.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|5891279
|2008.01.30 16:58
|sell
|0.04
|gbpjpy
|213.33
|0.00
|212.88
|2008.01.30 17:20
|213.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|5891284
|2008.01.30 16:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9875
|0.0000
|1.9835
|2008.01.30 17:22
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5891636
|2008.01.30 17:08
|sell
|0.08
|gbpjpy
|213.49
|0.00
|213.04
|2008.01.30 17:20
|213.27
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|5891640
|2008.01.30 17:08
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9851
|2008.01.30 17:22
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5891870
|2008.01.30 17:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.23
|0.00
|212.78
|2008.01.30 19:01
|213.01
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|5891891
|2008.01.30 17:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9832
|2008.01.30 20:09
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|5893380
|2008.01.30 19:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.93
|0.00
|212.48
|2008.01.30 20:32
|213.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.83
|5893503
|2008.01.30 19:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4796
|0.0000
|1.4759
|2008.01.30 20:24
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|5893664
|2008.01.30 19:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.09
|0.00
|212.64
|2008.01.30 20:32
|213.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.66
|5893706
|2008.01.30 19:10
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0909
|0.0000
|1.0949
|2008.01.31 00:54
|1.0845
|0.00
|0.00
|0.26
|-11.80
|5894874
|2008.01.30 20:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|1.9816
|2008.01.30 20:20
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|5895377
|2008.01.30 20:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4814
|0.0000
|1.4777
|2008.01.30 20:17
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|5896048
|2008.01.30 20:16
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4835
|0.0000
|1.4798
|2008.01.30 20:24
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|5896107
|2008.01.30 20:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|1.9843
|2008.01.30 20:20
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|5896197
|2008.01.30 20:16
|sell
|0.04
|gbpjpy
|213.40
|0.00
|212.95
|2008.01.30 20:34
|213.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|5896834
|2008.01.30 20:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0904
|0.0000
|1.0864
|2008.01.30 20:18
|1.0887
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|5896957
|2008.01.30 20:18
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0893
|0.0000
|1.0933
|2008.01.31 00:54
|1.0845
|0.00
|0.00
|0.51
|-17.70
|5897162
|2008.01.30 20:19
|sell
|0.08
|gbpjpy
|213.56
|0.00
|213.11
|2008.01.30 20:33
|213.26
|0.00
|0.00
|0.00
|22.41
|5897280
|2008.01.30 20:19
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9901
|0.0000
|1.9861
|2008.01.30 21:01
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|5897332
|2008.01.30 20:19
|sell
|0.16
|eurusd
|1.4853
|0.0000
|1.4816
|2008.01.30 20:24
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|5897550
|2008.01.30 20:19
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9917
|0.0000
|1.9877
|2008.01.30 20:20
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|5897856
|2008.01.30 20:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0880
|0.0000
|1.0840
|2008.01.30 20:35
|1.0862
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|5898074
|2008.01.30 20:22
|sell
|0.32
|eurusd
|1.4873
|0.0000
|1.4836
|2008.01.30 20:24
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|5898093
|2008.01.30 20:22
|buy
|0.08
|usdchf
|1.0877
|0.0000
|1.0917
|2008.01.31 00:54
|1.0845
|0.00
|0.00
|1.02
|-23.61
|5898268
|2008.01.30 20:22
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9925
|0.0000
|1.9885
|2008.01.30 21:01
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5898627
|2008.01.30 20:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|107.11
|0.00
|106.71
|2008.01.30 20:30
|107.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|5898805
|2008.01.30 20:24
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.29
|0.00
|106.89
|2008.01.30 20:30
|107.12
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|5899003
|2008.01.30 20:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4874
|0.0000
|1.4837
|2008.01.30 20:34
|1.4861
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5899574
|2008.01.30 20:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|107.11
|0.00
|106.71
|2008.01.30 20:34
|106.91
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|5899849
|2008.01.30 20:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4869
|0.0000
|1.4832
|2008.01.30 21:10
|1.4889
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|5899874
|2008.01.30 20:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.00
|0.00
|212.55
|2008.01.30 20:45
|212.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|5899887
|2008.01.30 20:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.90
|0.00
|106.50
|2008.01.30 21:25
|106.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|5899947
|2008.01.30 20:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0861
|0.0000
|1.0821
|2008.01.30 21:46
|1.0843
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|5900627
|2008.01.30 20:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.88
|0.00
|212.43
|2008.01.30 21:16
|213.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.49
|5900681
|2008.01.30 20:47
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.06
|0.00
|212.61
|2008.01.30 21:33
|213.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5900713
|2008.01.30 20:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4885
|0.0000
|1.4848
|2008.01.30 21:10
|1.4889
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|5900845
|2008.01.30 20:49
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9941
|0.0000
|1.9901
|2008.01.30 21:01
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|5900848
|2008.01.30 20:49
|sell
|0.04
|gbpjpy
|213.26
|0.00
|212.81
|2008.01.30 21:17
|213.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|5900943
|2008.01.30 20:50
|buy
|0.16
|usdchf
|1.0861
|0.0000
|1.0901
|2008.01.31 00:54
|1.0845
|0.00
|0.00
|2.04
|-23.61
|5901839
|2008.01.30 21:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9888
|2008.01.30 21:38
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5901941
|2008.01.30 21:04
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4902
|0.0000
|1.4865
|2008.01.30 21:10
|1.4889
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|5902072
|2008.01.30 21:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9944
|0.0000
|1.9904
|2008.01.30 21:38
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5902134
|2008.01.30 21:06
|sell
|0.08
|gbpjpy
|213.42
|0.00
|212.97
|2008.01.30 21:17
|213.35
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|5902219
|2008.01.30 21:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.06
|0.00
|106.66
|2008.01.30 21:25
|106.89
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|5902239
|2008.01.30 21:07
|sell
|0.16
|gbpjpy
|213.59
|0.00
|213.14
|2008.01.30 21:17
|213.35
|0.00
|0.00
|0.00
|35.89
|5902585
|2008.01.30 21:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4883
|0.0000
|1.4846
|2008.01.30 21:39
|1.4870
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5903014
|2008.01.30 21:18
|sell
|0.04
|gbpjpy
|213.25
|0.00
|212.80
|2008.01.30 21:34
|212.94
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|5903407
|2008.01.30 21:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.89
|0.00
|106.49
|2008.01.30 21:38
|106.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|5903840
|2008.01.30 21:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.85
|0.00
|212.40
|2008.01.30 21:38
|212.61
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|5904102
|2008.01.30 21:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9922
|0.0000
|1.9882
|2008.01.30 22:34
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5904106
|2008.01.30 21:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.53
|0.00
|212.08
|2008.01.30 21:45
|212.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|5904107
|2008.01.30 21:39
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.70
|0.00
|106.30
|2008.01.30 21:46
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|5904223
|2008.01.30 21:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4870
|0.0000
|1.4833
|2008.01.30 23:28
|1.4857
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5904301
|2008.01.30 21:41
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.69
|0.00
|212.24
|2008.01.30 21:45
|212.44
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|5904799
|2008.01.30 21:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.23
|0.00
|211.78
|2008.01.30 21:54
|212.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|5904962
|2008.01.30 21:46
|buy
|0.32
|usdchf
|1.0845
|0.0000
|1.0885
|2008.01.31 00:54
|1.0845
|0.00
|0.00
|4.08
|0.00
|5905049
|2008.01.30 21:47
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0839
|0.0000
|1.0799
|2008.01.30 22:26
|1.0822
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|5905055
|2008.01.30 21:47
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.49
|0.00
|106.09
|2008.01.30 21:55
|106.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|5905169
|2008.01.30 21:49
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.40
|0.00
|211.95
|2008.01.30 21:54
|212.18
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|5905249
|2008.01.30 21:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.65
|0.00
|106.25
|2008.01.30 21:55
|106.48
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|5905376
|2008.01.30 21:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.89
|0.00
|211.44
|2008.01.30 22:13
|212.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|5905405
|2008.01.30 21:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.39
|0.00
|105.99
|2008.01.30 22:41
|106.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5905988
|2008.01.30 22:03
|buy
|0.64
|usdchf
|1.0828
|0.0000
|1.0868
|2008.01.31 00:55
|1.0845
|0.00
|0.00
|8.16
|100.32
|5906008
|2008.01.30 22:03
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.05
|0.00
|211.60
|2008.01.30 22:20
|211.83
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|5906128
|2008.01.30 22:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.55
|0.00
|106.15
|2008.01.30 22:41
|106.39
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5906157
|2008.01.30 22:06
|sell
|0.04
|gbpjpy
|212.22
|0.00
|211.77
|2008.01.30 22:14
|211.98
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|5906538
|2008.01.30 22:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.80
|0.00
|211.35
|2008.01.30 22:41
|211.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|5906586
|2008.01.30 22:23
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.96
|0.00
|211.51
|2008.01.30 22:42
|211.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|5906752
|2008.01.30 22:27
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0815
|0.0000
|1.0775
|2008.01.31 06:21
|1.0830
|0.00
|0.00
|-0.22
|-1.39
|5906945
|2008.01.30 22:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9904
|0.0000
|1.9864
|2008.01.30 22:42
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5906998
|2008.01.30 22:37
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0831
|0.0000
|1.0791
|2008.01.31 06:21
|1.0830
|0.00
|0.00
|-0.44
|0.18
|5907147
|2008.01.30 22:42
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.35
|0.00
|105.95
|2008.01.30 23:10
|106.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|5907218
|2008.01.30 22:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.44
|0.00
|210.99
|2008.01.30 22:59
|211.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|5907220
|2008.01.30 22:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|1.9846
|2008.01.30 22:59
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|5908546
|2008.01.30 23:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.98
|0.00
|210.53
|2008.01.30 23:29
|210.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|5908638
|2008.01.30 23:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9863
|0.0000
|1.9823
|2008.01.31 00:24
|1.9863
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.00
|5909053
|2008.01.30 23:04
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.15
|0.00
|210.70
|2008.01.30 23:29
|210.93
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|5909288
|2008.01.30 23:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.16
|0.00
|105.76
|2008.01.31 04:18
|106.34
|0.00
|0.00
|-0.38
|-1.69
|5909380
|2008.01.30 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9879
|0.0000
|1.9839
|2008.01.31 00:24
|1.9863
|0.00
|0.00
|-0.58
|3.20
|5909914
|2008.01.30 23:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4852
|0.0000
|1.4815
|2008.01.31 00:28
|1.4839
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.30
|5910061
|2008.01.30 23:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.92
|0.00
|210.47
|2008.01.31 00:11
|211.03
|0.00
|0.00
|-0.94
|-1.03
|5910238
|2008.01.30 23:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.09
|0.00
|210.64
|2008.01.31 00:11
|211.03
|0.00
|0.00
|-1.88
|1.13
|5910956
|2008.01.30 23:57
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.25
|0.00
|210.80
|2008.01.31 00:11
|211.03
|0.00
|0.00
|-3.76
|8.28
|5917660
|2008.01.31 00:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.98
|0.00
|210.53
|2008.01.31 00:26
|210.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|5918331
|2008.01.31 00:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9860
|0.0000
|1.9820
|2008.01.31 00:49
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5918474
|2008.01.31 00:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.71
|0.00
|210.26
|2008.01.31 00:40
|210.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|5918575
|2008.01.31 00:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4837
|0.0000
|1.4800
|2008.01.31 00:48
|1.4824
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5918770
|2008.01.31 00:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.87
|0.00
|210.42
|2008.01.31 00:40
|210.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|5918904
|2008.01.31 00:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.55
|0.00
|210.10
|2008.01.31 00:52
|210.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5919234
|2008.01.31 00:45
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.71
|0.00
|210.26
|2008.01.31 00:52
|210.49
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|5919731
|2008.01.31 00:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4824
|0.0000
|1.4787
|2008.01.31 07:37
|1.4894
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|5919783
|2008.01.31 00:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|1.9804
|2008.01.31 00:52
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5919873
|2008.01.31 00:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.47
|0.00
|210.02
|2008.01.31 03:13
|211.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.54
|5919923
|2008.01.31 00:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|1.9785
|2008.01.31 04:21
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5919964
|2008.01.31 00:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4820
|0.0000
|1.4857
|2008.01.31 01:12
|1.4833
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5920010
|2008.01.31 00:55
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0847
|0.0000
|1.0807
|2008.01.31 06:21
|1.0830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|5920021
|2008.01.31 00:56
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.63
|0.00
|210.18
|2008.01.31 03:13
|211.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.09
|5920211
|2008.01.31 01:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.80
|0.00
|210.35
|2008.01.31 04:19
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|5920274
|2008.01.31 01:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9841
|0.0000
|1.9801
|2008.01.31 04:22
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5920315
|2008.01.31 01:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.32
|0.00
|105.92
|2008.01.31 04:18
|106.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|5920318
|2008.01.31 01:05
|sell
|0.08
|gbpjpy
|210.96
|0.00
|210.51
|2008.01.31 03:13
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.07
|5920466
|2008.01.31 01:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.99
|0.00
|211.44
|2008.01.31 01:28
|211.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|5920629
|2008.01.31 01:18
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.82
|0.00
|211.27
|2008.01.31 01:28
|211.04
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|5920773
|2008.01.31 01:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.39
|0.00
|106.79
|2008.01.31 02:09
|106.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5921399
|2008.01.31 01:54
|sell
|0.16
|gbpjpy
|211.12
|0.00
|210.67
|2008.01.31 03:13
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.08
|5921415
|2008.01.31 01:54
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|1.9817
|2008.01.31 04:22
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5921549
|2008.01.31 01:59
|sell
|0.32
|gbpjpy
|211.28
|0.00
|210.83
|2008.01.31 03:13
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.07
|5921740
|2008.01.31 02:06
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.50
|0.00
|106.10
|2008.01.31 04:18
|106.34
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|5921814
|2008.01.31 02:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4841
|0.0000
|1.4804
|2008.01.31 07:37
|1.4894
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|5921852
|2008.01.31 02:08
|sell
|0.64
|gbpjpy
|211.44
|0.00
|210.99
|2008.01.31 03:13
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|24.05
|5921927
|2008.01.31 02:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.70
|0.00
|212.15
|2008.01.31 05:00
|211.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.98
|5921933
|2008.01.31 02:09
|sell
|1.28
|gbpjpy
|211.61
|0.00
|211.16
|2008.01.31 03:13
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|252.49
|5923440
|2008.01.31 03:14
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.33
|0.00
|211.78
|2008.01.31 05:00
|211.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.01
|5923443
|2008.01.31 03:14
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.27
|0.00
|210.82
|2008.01.31 04:19
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|5924702
|2008.01.31 04:15
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.17
|0.00
|211.62
|2008.01.31 05:00
|211.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5924834
|2008.01.31 04:20
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.31
|0.00
|105.91
|2008.01.31 07:14
|106.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|5924839
|2008.01.31 04:20
|buy
|0.08
|gbpjpy
|210.95
|0.00
|211.40
|2008.01.31 05:00
|211.17
|0.00
|0.00
|0.00
|16.54
|5924840
|2008.01.31 04:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.90
|0.00
|210.45
|2008.01.31 08:19
|211.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.69
|5924922
|2008.01.31 04:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9836
|0.0000
|1.9796
|2008.01.31 07:38
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|5925693
|2008.01.31 04:57
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.06
|0.00
|210.61
|2008.01.31 07:14
|211.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.34
|5925752
|2008.01.31 05:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9851
|0.0000
|1.9891
|2008.01.31 06:08
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5925763
|2008.01.31 05:01
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.23
|0.00
|210.78
|2008.01.31 07:14
|211.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.29
|5925784
|2008.01.31 05:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|1.9812
|2008.01.31 07:38
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|5926048
|2008.01.31 05:11
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.48
|0.00
|106.08
|2008.01.31 07:14
|106.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5926060
|2008.01.31 05:11
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.39
|0.00
|210.94
|2008.01.31 07:14
|211.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.55
|5926223
|2008.01.31 05:19
|sell
|0.16
|gbpjpy
|211.55
|0.00
|211.10
|2008.01.31 07:14
|211.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.02
|5927238
|2008.01.31 06:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.67
|0.00
|212.12
|2008.01.31 07:29
|211.89
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|5927263
|2008.01.31 06:09
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9828
|2008.01.31 07:38
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|5927491
|2008.01.31 06:17
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4857
|0.0000
|1.4820
|2008.01.31 07:37
|1.4894
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|5927563
|2008.01.31 06:18
|sell
|0.32
|gbpjpy
|211.71
|0.00
|211.26
|2008.01.31 07:14
|211.61
|0.00
|0.00
|0.00
|30.10
|5927669
|2008.01.31 06:18
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9884
|0.0000
|1.9844
|2008.01.31 07:38
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5927860
|2008.01.31 06:21
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4873
|0.0000
|1.4836
|2008.01.31 07:37
|1.4894
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|5927966
|2008.01.31 06:23
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0828
|0.0000
|1.0788
|2008.01.31 07:11
|1.0808
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|5928636
|2008.01.31 06:40
|sell
|0.64
|gbpjpy
|211.87
|0.00
|211.42
|2008.01.31 07:14
|211.61
|0.00
|0.00
|0.00
|156.48
|5929383
|2008.01.31 07:01
|sell
|0.16
|eurusd
|1.4890
|0.0000
|1.4853
|2008.01.31 07:37
|1.4894
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|5929711
|2008.01.31 07:11
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9900
|0.0000
|1.9860
|2008.01.31 07:38
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|5929918
|2008.01.31 07:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0808
|0.0000
|1.0768
|2008.01.31 10:02
|1.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|5930028
|2008.01.31 07:16
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.59
|0.00
|211.14
|2008.01.31 08:19
|211.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|5930030
|2008.01.31 07:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.34
|0.00
|105.94
|2008.01.31 09:54
|106.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|5930398
|2008.01.31 07:20
|sell
|0.32
|eurusd
|1.4907
|0.0000
|1.4870
|2008.01.31 07:37
|1.4894
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|5930609
|2008.01.31 07:25
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.75
|0.00
|211.30
|2008.01.31 08:19
|211.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|5930717
|2008.01.31 07:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4908
|0.0000
|1.4945
|2008.01.31 07:43
|1.4904
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|5931500
|2008.01.31 07:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4891
|0.0000
|1.4928
|2008.01.31 07:43
|1.4904
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|5931508
|2008.01.31 07:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4888
|0.0000
|1.4851
|2008.01.31 07:47
|1.4888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5931525
|2008.01.31 07:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|1.9842
|2008.01.31 08:18
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5931653
|2008.01.31 07:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.74
|0.00
|212.19
|2008.01.31 08:08
|211.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|5931677
|2008.01.31 07:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4901
|0.0000
|1.4864
|2008.01.31 07:47
|1.4888
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|5932141
|2008.01.31 07:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4891
|0.0000
|1.4854
|2008.01.31 07:58
|1.4878
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5932341
|2008.01.31 07:57
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.50
|0.00
|106.10
|2008.01.31 09:54
|106.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|5932358
|2008.01.31 07:57
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0825
|0.0000
|1.0785
|2008.01.31 10:02
|1.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|5932536
|2008.01.31 07:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4880
|0.0000
|1.4843
|2008.01.31 08:17
|1.4867
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5933149
|2008.01.31 08:08
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.94
|0.00
|211.49
|2008.01.31 08:19
|211.72
|0.00
|0.00
|0.00
|16.52
|5933164
|2008.01.31 08:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4874
|0.0000
|1.4911
|2008.01.31 10:04
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|5933333
|2008.01.31 08:11
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.67
|0.00
|106.27
|2008.01.31 09:54
|106.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|5933839
|2008.01.31 08:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4864
|0.0000
|1.4827
|2008.01.31 09:01
|1.4851
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5933876
|2008.01.31 08:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9866
|0.0000
|1.9826
|2008.01.31 09:09
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5933892
|2008.01.31 08:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.70
|0.00
|211.25
|2008.01.31 08:54
|211.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|5934293
|2008.01.31 08:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4858
|0.0000
|1.4895
|2008.01.31 10:04
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|5934396
|2008.01.31 08:30
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0841
|0.0000
|1.0801
|2008.01.31 10:02
|1.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|5934509
|2008.01.31 08:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.86
|0.00
|211.41
|2008.01.31 08:54
|211.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|5934801
|2008.01.31 08:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|1.9842
|2008.01.31 09:09
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5934870
|2008.01.31 08:45
|sell
|0.04
|gbpjpy
|212.02
|0.00
|211.57
|2008.01.31 08:54
|211.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|5935242
|2008.01.31 08:49
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.18
|0.00
|211.73
|2008.01.31 08:54
|211.96
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|5935512
|2008.01.31 08:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.84
|0.00
|211.39
|2008.01.31 09:54
|211.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|5935605
|2008.01.31 09:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.00
|0.00
|211.55
|2008.01.31 09:54
|211.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|5935866
|2008.01.31 09:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4853
|0.0000
|1.4816
|2008.01.31 09:09
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5935907
|2008.01.31 09:05
|sell
|0.04
|gbpjpy
|212.16
|0.00
|211.71
|2008.01.31 09:54
|211.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|5936162
|2008.01.31 09:09
|sell
|0.08
|usdjpy
|106.83
|0.00
|106.43
|2008.01.31 09:54
|106.66
|0.00
|0.00
|0.00
|12.75
|5936396
|2008.01.31 09:10
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0857
|0.0000
|1.0817
|2008.01.31 10:02
|1.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|12.55
|5936463
|2008.01.31 09:11
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4838
|0.0000
|1.4875
|2008.01.31 10:04
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|5936468
|2008.01.31 09:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|1.9810
|2008.01.31 11:42
|1.9914
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|5936469
|2008.01.31 09:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4837
|0.0000
|1.4800
|2008.01.31 09:51
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|5936933
|2008.01.31 09:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9866
|0.0000
|1.9826
|2008.01.31 12:37
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|5938143
|2008.01.31 09:53
|buy
|0.08
|eurusd
|1.4824
|0.0000
|1.4861
|2008.01.31 10:04
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|5938147
|2008.01.31 09:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4821
|0.0000
|1.4784
|2008.01.31 14:38
|1.4873
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|5938287
|2008.01.31 09:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.89
|0.00
|211.44
|2008.01.31 10:08
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|5938296
|2008.01.31 09:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.64
|0.00
|106.24
|2008.01.31 10:16
|106.47
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5938611
|2008.01.31 10:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0837
|0.0000
|1.0797
|2008.01.31 10:19
|1.0820
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|5938633
|2008.01.31 10:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.94
|0.00
|212.39
|2008.01.31 10:37
|211.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|5938777
|2008.01.31 10:05
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.78
|0.00
|212.23
|2008.01.31 10:37
|211.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|5938780
|2008.01.31 10:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4838
|0.0000
|1.4801
|2008.01.31 14:38
|1.4873
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|5938936
|2008.01.31 10:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.64
|0.00
|211.19
|2008.01.31 10:21
|211.42
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|5939016
|2008.01.31 10:14
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.62
|0.00
|212.07
|2008.01.31 10:55
|211.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|5939251
|2008.01.31 10:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.44
|0.00
|106.04
|2008.01.31 11:28
|106.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5939387
|2008.01.31 10:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0825
|0.0000
|1.0785
|2008.01.31 11:44
|1.0808
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|5939402
|2008.01.31 10:21
|buy
|0.08
|gbpjpy
|211.46
|0.00
|211.91
|2008.01.31 10:37
|211.73
|0.00
|0.00
|0.00
|20.27
|5939430
|2008.01.31 10:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.36
|0.00
|210.91
|2008.01.31 10:46
|211.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|5939646
|2008.01.31 10:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.52
|0.00
|211.07
|2008.01.31 10:46
|211.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|5939820
|2008.01.31 10:37
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.73
|0.00
|211.28
|2008.01.31 10:46
|211.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|5940281
|2008.01.31 10:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.62
|0.00
|211.17
|2008.01.31 12:12
|212.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.76
|5940335
|2008.01.31 10:52
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.78
|0.00
|211.33
|2008.01.31 12:12
|212.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.51
|5940382
|2008.01.31 10:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|1.9842
|2008.01.31 11:42
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|5940393
|2008.01.31 10:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4841
|0.0000
|1.4878
|2008.01.31 11:24
|1.4854
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5940504
|2008.01.31 10:59
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.94
|0.00
|211.49
|2008.01.31 12:20
|211.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|5940582
|2008.01.31 11:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.60
|0.00
|106.20
|2008.01.31 11:28
|106.44
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5941124
|2008.01.31 11:24
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9898
|0.0000
|1.9858
|2008.01.31 11:42
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|5941175
|2008.01.31 11:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.98
|0.00
|212.43
|2008.01.31 11:30
|212.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|5941217
|2008.01.31 11:25
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4854
|0.0000
|1.4817
|2008.01.31 14:38
|1.4873
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|5941381
|2008.01.31 11:29
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9914
|0.0000
|1.9874
|2008.01.31 11:42
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|5941388
|2008.01.31 11:29
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.10
|0.00
|211.65
|2008.01.31 12:12
|212.05
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|5941476
|2008.01.31 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9968
|2008.01.31 12:53
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5941534
|2008.01.31 11:30
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9930
|0.0000
|1.9890
|2008.01.31 11:42
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|5941622
|2008.01.31 11:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.48
|0.00
|106.08
|2008.01.31 12:18
|106.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|5941666
|2008.01.31 11:32
|sell
|0.16
|gbpjpy
|212.26
|0.00
|211.81
|2008.01.31 12:12
|212.05
|0.00
|0.00
|0.00
|31.59
|5942021
|2008.01.31 11:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9918
|0.0000
|1.9878
|2008.01.31 12:37
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|5942250
|2008.01.31 11:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0803
|0.0000
|1.0763
|2008.01.31 12:20
|1.0786
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|5942601
|2008.01.31 12:05
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9934
|0.0000
|1.9894
|2008.01.31 12:37
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|5942928
|2008.01.31 12:16
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4870
|0.0000
|1.4833
|2008.01.31 14:38
|1.4873
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|5943099
|2008.01.31 12:20
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.17
|0.00
|105.77
|2008.01.31 12:49
|106.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5943210
|2008.01.31 12:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.66
|0.00
|211.21
|2008.01.31 12:37
|211.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|5943300
|2008.01.31 12:22
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0791
|0.0000
|1.0751
|2008.01.31 13:45
|1.0790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|5943373
|2008.01.31 12:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.84
|0.00
|211.39
|2008.01.31 12:39
|211.55
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|5943496
|2008.01.31 12:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.33
|0.00
|105.93
|2008.01.31 12:49
|106.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5943775
|2008.01.31 12:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9912
|0.0000
|1.9952
|2008.01.31 12:53
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5943776
|2008.01.31 12:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9909
|0.0000
|1.9869
|2008.01.31 13:09
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5943818
|2008.01.31 12:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.53
|0.00
|211.08
|2008.01.31 13:10
|211.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5944339
|2008.01.31 12:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9925
|0.0000
|1.9885
|2008.01.31 13:09
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5944378
|2008.01.31 12:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.14
|0.00
|105.74
|2008.01.31 14:30
|105.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|5944449
|2008.01.31 12:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.58
|0.00
|212.03
|2008.01.31 12:59
|211.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|5944534
|2008.01.31 12:56
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9941
|0.0000
|1.9901
|2008.01.31 13:09
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5944535
|2008.01.31 12:56
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.69
|0.00
|211.24
|2008.01.31 13:12
|211.43
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|5944644
|2008.01.31 12:59
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0799
|0.0000
|1.0839
|2008.01.31 14:17
|1.0800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|5945086
|2008.01.31 13:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|1.9880
|2008.01.31 13:20
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5945249
|2008.01.31 13:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.34
|0.00
|210.89
|2008.01.31 13:23
|211.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5945283
|2008.01.31 13:15
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.50
|0.00
|211.05
|2008.01.31 13:23
|211.28
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|5945400
|2008.01.31 13:17
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0807
|0.0000
|1.0767
|2008.01.31 13:45
|1.0790
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|5945570
|2008.01.31 13:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|1.9857
|2008.01.31 14:07
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5945756
|2008.01.31 13:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.16
|0.00
|210.71
|2008.01.31 13:50
|211.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|5946175
|2008.01.31 13:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.32
|0.00
|210.87
|2008.01.31 13:50
|211.10
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|5946641
|2008.01.31 13:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0786
|0.0000
|1.0746
|2008.01.31 14:31
|1.0769
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|5946800
|2008.01.31 13:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0783
|0.0000
|1.0823
|2008.01.31 14:17
|1.0800
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|5946827
|2008.01.31 13:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.96
|0.00
|210.51
|2008.01.31 14:30
|210.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|5946932
|2008.01.31 13:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.13
|0.00
|210.68
|2008.01.31 14:30
|210.80
|0.00
|0.00
|0.00
|6.22
|5947173
|2008.01.31 14:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9876
|0.0000
|1.9836
|2008.01.31 14:37
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5947395
|2008.01.31 14:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4863
|0.0000
|1.4900
|2008.01.31 14:23
|1.4876
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5947576
|2008.01.31 14:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|1.9852
|2008.01.31 14:37
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5947634
|2008.01.31 14:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.17
|0.00
|211.62
|2008.01.31 14:42
|210.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.54
|5947954
|2008.01.31 14:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.79
|0.00
|211.24
|2008.01.31 14:42
|210.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|5948054
|2008.01.31 14:31
|sell
|0.16
|eurusd
|1.4886
|0.0000
|1.4849
|2008.01.31 14:38
|1.4873
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|5948258
|2008.01.31 14:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9908
|0.0000
|1.9868
|2008.01.31 14:37
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5948297
|2008.01.31 14:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.64
|0.00
|210.19
|2008.01.31 14:37
|210.42
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|5948331
|2008.01.31 14:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.82
|0.00
|105.42
|2008.01.31 15:26
|105.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5948364
|2008.01.31 14:32
|buy
|0.04
|gbpjpy
|210.63
|0.00
|211.08
|2008.01.31 14:42
|210.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|5948391
|2008.01.31 14:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0764
|0.0000
|1.0724
|2008.01.31 18:59
|1.0830
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|5948685
|2008.01.31 14:36
|buy
|0.08
|gbpjpy
|210.47
|0.00
|210.92
|2008.01.31 14:43
|210.69
|0.00
|0.00
|0.00
|16.61
|5948887
|2008.01.31 14:38
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0780
|0.0000
|1.0740
|2008.01.31 18:59
|1.0830
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.23
|5948990
|2008.01.31 14:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9888
|0.0000
|1.9848
|2008.01.31 15:06
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5949005
|2008.01.31 14:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4876
|0.0000
|1.4839
|2008.01.31 15:03
|1.4863
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5949008
|2008.01.31 14:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.49
|0.00
|210.04
|2008.01.31 14:54
|210.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5949142
|2008.01.31 14:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|210.20
|2008.01.31 14:54
|210.43
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|5949208
|2008.01.31 14:43
|buy
|0.01
|usdjpy
|105.96
|0.00
|106.36
|2008.01.31 15:57
|105.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5950034
|2008.01.31 14:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.42
|0.00
|209.97
|2008.01.31 15:17
|210.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|5950360
|2008.01.31 15:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4861
|0.0000
|1.4824
|2008.01.31 15:05
|1.4848
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5950616
|2008.01.31 15:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4848
|0.0000
|1.4811
|2008.01.31 15:19
|1.4831
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|5950705
|2008.01.31 15:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9871
|0.0000
|1.9831
|2008.01.31 15:25
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5950734
|2008.01.31 15:08
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0796
|0.0000
|1.0756
|2008.01.31 18:59
|1.0830
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.56
|5950754
|2008.01.31 15:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.98
|0.00
|105.58
|2008.01.31 15:26
|105.82
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|5950758
|2008.01.31 15:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.60
|0.00
|210.15
|2008.01.31 15:17
|210.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|5950853
|2008.01.31 15:11
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.78
|0.00
|210.33
|2008.01.31 15:19
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.68
|5951328
|2008.01.31 15:19
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0813
|0.0000
|1.0773
|2008.01.31 18:59
|1.0830
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.56
|5951496
|2008.01.31 15:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.42
|0.00
|209.97
|2008.01.31 15:26
|210.17
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|5951532
|2008.01.31 15:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4821
|0.0000
|1.4784
|2008.01.31 16:44
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|5951836
|2008.01.31 15:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9859
|0.0000
|1.9819
|2008.01.31 16:25
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|5951857
|2008.01.31 15:27
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.81
|0.00
|105.41
|2008.01.31 17:38
|106.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.11
|5951861
|2008.01.31 15:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.15
|0.00
|209.70
|2008.01.31 16:02
|210.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.15
|5952141
|2008.01.31 15:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|105.80
|0.00
|106.20
|2008.01.31 15:57
|105.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|5952545
|2008.01.31 15:37
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.31
|0.00
|209.86
|2008.01.31 16:02
|210.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|5952893
|2008.01.31 15:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9875
|0.0000
|1.9835
|2008.01.31 16:25
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|5953405
|2008.01.31 15:52
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.47
|0.00
|210.02
|2008.01.31 16:02
|210.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|5953414
|2008.01.31 15:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4837
|0.0000
|1.4800
|2008.01.31 16:44
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|5953734
|2008.01.31 15:57
|sell
|0.08
|gbpjpy
|210.64
|0.00
|210.19
|2008.01.31 16:02
|210.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|5953748
|2008.01.31 15:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.77
|0.00
|211.22
|2008.01.31 16:10
|210.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|5953790
|2008.01.31 15:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.97
|0.00
|105.57
|2008.01.31 17:38
|106.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.21
|5953956
|2008.01.31 16:00
|sell
|0.16
|gbpjpy
|210.81
|0.00
|210.36
|2008.01.31 16:02
|210.59
|0.00
|0.00
|0.00
|33.22
|5954119
|2008.01.31 16:03
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.59
|0.00
|211.04
|2008.01.31 16:10
|210.81
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|5954123
|2008.01.31 16:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.53
|0.00
|210.08
|2008.01.31 16:17
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.24
|5954238
|2008.01.31 16:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.72
|0.00
|210.27
|2008.01.31 16:17
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|5954319
|2008.01.31 16:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.07
|0.00
|106.47
|2008.01.31 16:55
|106.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|5954376
|2008.01.31 16:11
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.88
|0.00
|210.43
|2008.01.31 16:17
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.77
|5954468
|2008.01.31 16:12
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.04
|0.00
|210.59
|2008.01.31 16:17
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|5954486
|2008.01.31 16:12
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.13
|0.00
|105.73
|2008.01.31 17:38
|106.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.40
|5954493
|2008.01.31 16:12
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4853
|0.0000
|1.4816
|2008.01.31 16:44
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|5954497
|2008.01.31 16:12
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|1.9852
|2008.01.31 16:25
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5954619
|2008.01.31 16:14
|sell
|0.16
|gbpjpy
|211.20
|0.00
|210.75
|2008.01.31 16:17
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|33.17
|5954897
|2008.01.31 16:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.88
|0.00
|210.43
|2008.01.31 16:41
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|5955121
|2008.01.31 16:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9874
|0.0000
|1.9834
|2008.01.31 16:44
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5955157
|2008.01.31 16:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.04
|0.00
|210.59
|2008.01.31 16:41
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|5955371
|2008.01.31 16:30
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.20
|0.00
|210.75
|2008.01.31 16:43
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|5955548
|2008.01.31 16:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9890
|0.0000
|1.9850
|2008.01.31 16:44
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5956076
|2008.01.31 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9867
|0.0000
|1.9827
|2008.01.31 17:50
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5956102
|2008.01.31 16:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.72
|0.00
|210.27
|2008.01.31 17:05
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.83
|5956121
|2008.01.31 16:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4833
|0.0000
|1.4796
|2008.01.31 16:57
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5956174
|2008.01.31 16:46
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.91
|0.00
|210.46
|2008.01.31 17:05
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.09
|5956499
|2008.01.31 16:49
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.08
|0.00
|210.63
|2008.01.31 17:05
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.78
|5956521
|2008.01.31 16:49
|sell
|0.16
|usdchf
|1.0829
|0.0000
|1.0789
|2008.01.31 18:59
|1.0830
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|5956778
|2008.01.31 16:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|1.9843
|2008.01.31 17:50
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5956790
|2008.01.31 16:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.30
|0.00
|211.75
|2008.01.31 16:59
|211.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|5956795
|2008.01.31 16:56
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.24
|0.00
|210.79
|2008.01.31 17:05
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.53
|5957002
|2008.01.31 16:57
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.14
|0.00
|211.59
|2008.01.31 16:59
|211.36
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|5957203
|2008.01.31 16:59
|sell
|0.08
|usdjpy
|106.29
|0.00
|105.89
|2008.01.31 17:39
|106.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.77
|5957339
|2008.01.31 16:59
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0847
|0.0000
|1.0887
|2008.01.31 18:02
|1.0848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|5957428
|2008.01.31 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4806
|0.0000
|1.4769
|2008.01.31 19:07
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|5957480
|2008.01.31 17:00
|sell
|0.16
|gbpjpy
|211.40
|0.00
|210.95
|2008.01.31 17:05
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|5957559
|2008.01.31 17:01
|sell
|0.32
|gbpjpy
|211.56
|0.00
|211.11
|2008.01.31 17:05
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|66.21
|5957804
|2008.01.31 17:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.37
|0.00
|210.92
|2008.01.31 17:34
|211.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|5957954
|2008.01.31 17:12
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0831
|0.0000
|1.0871
|2008.01.31 18:02
|1.0848
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|5958257
|2008.01.31 17:21
|sell
|0.32
|usdchf
|1.0847
|0.0000
|1.0807
|2008.01.31 18:59
|1.0830
|0.00
|0.00
|0.00
|50.23
|5958402
|2008.01.31 17:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4822
|0.0000
|1.4785
|2008.01.31 19:07
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|5958536
|2008.01.31 17:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.54
|0.00
|211.09
|2008.01.31 18:08
|212.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.94
|5958629
|2008.01.31 17:27
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.72
|0.00
|211.27
|2008.01.31 17:34
|212.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.01
|5958641
|2008.01.31 17:27
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|1.9859
|2008.01.31 17:50
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5958775
|2008.01.31 17:27
|sell
|0.16
|usdjpy
|106.45
|0.00
|106.05
|2008.01.31 17:39
|106.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|5958782
|2008.01.31 17:27
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.89
|0.00
|211.44
|2008.01.31 17:34
|212.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.27
|5958896
|2008.01.31 17:28
|sell
|0.16
|gbpjpy
|212.05
|0.00
|211.60
|2008.01.31 17:34
|212.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|5959012
|2008.01.31 17:29
|sell
|0.32
|gbpjpy
|212.21
|0.00
|211.76
|2008.01.31 17:34
|212.04
|0.00
|0.00
|0.00
|51.05
|5959228
|2008.01.31 17:32
|sell
|0.32
|usdjpy
|106.62
|0.00
|106.22
|2008.01.31 17:39
|106.46
|0.00
|0.00
|0.00
|48.09
|5959364
|2008.01.31 17:36
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.95
|0.00
|211.50
|2008.01.31 18:25
|212.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|5959480
|2008.01.31 17:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.43
|0.00
|106.03
|2008.01.31 18:20
|106.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|5959702
|2008.01.31 17:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.59
|0.00
|106.19
|2008.01.31 18:20
|106.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|5959801
|2008.01.31 17:45
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.12
|0.00
|211.67
|2008.01.31 18:08
|212.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.25
|5959894
|2008.01.31 17:46
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4838
|0.0000
|1.4801
|2008.01.31 19:07
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|5960527
|2008.01.31 17:52
|sell
|0.16
|gbpjpy
|212.29
|0.00
|211.84
|2008.01.31 18:08
|212.15
|0.00
|0.00
|0.00
|21.01
|5960640
|2008.01.31 17:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9849
|2008.01.31 18:48
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5960715
|2008.01.31 17:54
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.75
|0.00
|106.35
|2008.01.31 18:20
|106.58
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|5960983
|2008.01.31 18:01
|sell
|0.32
|gbpjpy
|212.45
|0.00
|212.00
|2008.01.31 18:08
|212.15
|0.00
|0.00
|0.00
|90.04
|5961007
|2008.01.31 18:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.49
|0.00
|212.94
|2008.01.31 19:35
|211.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.42
|5961160
|2008.01.31 18:07
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.33
|0.00
|212.78
|2008.01.31 19:35
|211.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.83
|5961239
|2008.01.31 18:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9905
|0.0000
|1.9865
|2008.01.31 18:48
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5961258
|2008.01.31 18:10
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.25
|0.00
|211.80
|2008.01.31 18:25
|212.02
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|5961506
|2008.01.31 18:20
|buy
|0.04
|gbpjpy
|212.16
|0.00
|212.61
|2008.01.31 20:18
|211.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.13
|5961526
|2008.01.31 18:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.60
|0.00
|106.20
|2008.01.31 18:54
|106.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5961691
|2008.01.31 18:27
|buy
|0.08
|gbpjpy
|211.96
|0.00
|212.41
|2008.01.31 19:36
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.54
|5961693
|2008.01.31 18:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.89
|0.00
|211.44
|2008.01.31 18:44
|211.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5961786
|2008.01.31 18:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.05
|0.00
|211.60
|2008.01.31 18:44
|211.83
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|5962071
|2008.01.31 18:37
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4854
|0.0000
|1.4817
|2008.01.31 19:07
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|5962514
|2008.01.31 18:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.81
|0.00
|211.36
|2008.01.31 18:52
|211.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|5962605
|2008.01.31 18:49
|buy
|0.16
|gbpjpy
|211.80
|0.00
|212.25
|2008.01.31 19:36
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.04
|5962632
|2008.01.31 18:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|1.9842
|2008.01.31 21:54
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|5962695
|2008.01.31 18:51
|buy
|0.32
|gbpjpy
|211.64
|0.00
|212.09
|2008.01.31 19:36
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|5962806
|2008.01.31 18:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.56
|0.00
|211.11
|2008.01.31 20:33
|211.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|5962841
|2008.01.31 18:56
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.41
|0.00
|106.01
|2008.01.31 20:33
|106.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|5963096
|2008.01.31 19:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0826
|0.0000
|1.0786
|2008.01.31 21:59
|1.0808
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|5963204
|2008.01.31 19:07
|buy
|0.64
|gbpjpy
|211.48
|0.00
|211.93
|2008.01.31 19:36
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|108.21
|5963269
|2008.01.31 19:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4843
|0.0000
|1.4806
|2008.01.31 21:54
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|5963723
|2008.01.31 19:36
|buy
|0.08
|gbpjpy
|211.74
|0.00
|212.19
|2008.01.31 20:19
|211.97
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|5963744
|2008.01.31 19:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.73
|0.00
|211.28
|2008.01.31 20:33
|211.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|5964027
|2008.01.31 19:52
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.89
|0.00
|211.44
|2008.01.31 20:33
|211.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|5964539
|2008.01.31 20:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4859
|0.0000
|1.4822
|2008.01.31 21:54
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|5964591
|2008.01.31 20:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.58
|0.00
|106.18
|2008.01.31 20:33
|106.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5964688
|2008.01.31 20:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.62
|0.00
|107.02
|2008.01.31 22:27
|106.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5964798
|2008.01.31 20:27
|buy
|0.02
|usdjpy
|106.46
|0.00
|106.86
|2008.01.31 22:27
|106.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|5964941
|2008.01.31 20:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.57
|0.00
|211.12
|2008.01.31 21:54
|211.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|5964943
|2008.01.31 20:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.40
|0.00
|106.00
|2008.01.31 21:54
|106.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|5965152
|2008.01.31 20:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9898
|0.0000
|1.9858
|2008.01.31 21:54
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|5965808
|2008.01.31 20:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.73
|0.00
|211.28
|2008.01.31 21:54
|211.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|5965889
|2008.01.31 20:58
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4875
|0.0000
|1.4838
|2008.01.31 21:54
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|5966124
|2008.01.31 21:03
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.89
|0.00
|211.44
|2008.01.31 21:54
|211.44
|0.00
|0.00
|0.00
|16.93
|5967193
|2008.01.31 21:54
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.29
|0.00
|106.69
|2008.01.31 22:27
|106.45
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|5967442
|2008.01.31 21:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4858
|0.0000
|1.4821
|2008.02.01 09:27
|1.4878
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.00
|5967506
|2008.01.31 21:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9887
|0.0000
|1.9847
|2008.01.31 22:51
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5967538
|2008.01.31 21:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.40
|0.00
|106.00
|2008.01.31 23:10
|106.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5967545
|2008.01.31 21:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.53
|0.00
|211.08
|2008.01.31 22:02
|211.28
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|5967687
|2008.01.31 22:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0804
|0.0000
|1.0764
|2008.02.01 08:47
|1.0803
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.09
|5967851
|2008.01.31 22:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.26
|0.00
|210.81
|2008.01.31 22:46
|211.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|5967934
|2008.01.31 22:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.42
|0.00
|210.97
|2008.01.31 22:46
|211.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|5968250
|2008.01.31 22:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4866
|0.0000
|1.4903
|2008.02.01 00:33
|1.4863
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.30
|5968254
|2008.01.31 22:28
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.65
|0.00
|211.20
|2008.01.31 22:46
|211.59
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|5968402
|2008.01.31 22:34
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.81
|0.00
|211.36
|2008.01.31 22:46
|211.59
|0.00
|0.00
|0.00
|16.53
|5968408
|2008.01.31 22:35
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.56
|0.00
|106.16
|2008.01.31 23:10
|106.40
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5968772
|2008.01.31 22:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.54
|0.00
|211.09
|2008.02.01 00:45
|211.68
|0.00
|0.00
|-0.31
|-1.31
|5968846
|2008.01.31 22:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9870
|0.0000
|1.9830
|2008.02.01 04:23
|1.9904
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.40
|5969097
|2008.01.31 23:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.37
|0.00
|105.97
|2008.02.01 02:00
|106.36
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.09
|5969345
|2008.01.31 23:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|1.9846
|2008.02.01 04:23
|1.9904
|0.00
|0.00
|-0.19
|-3.60
|5970146
|2008.01.31 23:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4850
|0.0000
|1.4887
|2008.02.01 00:33
|1.4863
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.60
|5970251
|2008.01.31 23:59
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0820
|0.0000
|1.0780
|2008.02.01 08:47
|1.0803
|0.00
|0.00
|-0.15
|3.15
|5974575
|2008.02.01 00:09
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.72
|0.00
|211.27
|2008.02.01 00:45
|211.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|5975020
|2008.02.01 00:29
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9904
|0.0000
|1.9864
|2008.02.01 04:23
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5975196
|2008.02.01 00:31
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.90
|0.00
|211.45
|2008.02.01 00:45
|211.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|5975252
|2008.02.01 00:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0816
|0.0000
|1.0856
|2008.02.01 14:00
|1.0801
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|5975442
|2008.02.01 00:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.63
|0.00
|211.18
|2008.02.01 02:00
|211.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|5976239
|2008.02.01 01:24
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.79
|0.00
|211.34
|2008.02.01 02:00
|211.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|5976452
|2008.02.01 01:34
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.99
|0.00
|211.54
|2008.02.01 02:07
|211.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|5976770
|2008.02.01 01:51
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.15
|0.00
|211.70
|2008.02.01 02:00
|211.89
|0.00
|0.00
|0.00
|19.55
|5976802
|2008.02.01 01:54
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|1.9880
|2008.02.01 04:23
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|5976828
|2008.02.01 01:55
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.55
|0.00
|106.15
|2008.02.01 02:00
|106.36
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|5976998
|2008.02.01 02:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.42
|0.00
|106.02
|2008.02.01 07:24
|106.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|5977157
|2008.02.01 02:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.67
|0.00
|211.22
|2008.02.01 04:31
|211.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|5977244
|2008.02.01 02:20
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.83
|0.00
|211.38
|2008.02.01 04:31
|211.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|5977756
|2008.02.01 03:16
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.99
|0.00
|211.54
|2008.02.01 04:31
|211.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|5978641
|2008.02.01 04:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9901
|0.0000
|1.9861
|2008.02.01 09:29
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|5978740
|2008.02.01 04:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.63
|0.00
|211.18
|2008.02.01 07:21
|211.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|5978922
|2008.02.01 04:55
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.79
|0.00
|211.34
|2008.02.01 07:21
|211.57
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|5980417
|2008.02.01 07:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.48
|0.00
|211.03
|2008.02.01 09:59
|211.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.04
|5980503
|2008.02.01 07:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.24
|0.00
|105.84
|2008.02.01 14:30
|105.92
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|5980666
|2008.02.01 07:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.64
|0.00
|211.19
|2008.02.01 09:59
|211.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|5980850
|2008.02.01 07:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.40
|0.00
|106.00
|2008.02.01 14:30
|106.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7.55
|5981831
|2008.02.01 08:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4875
|0.0000
|1.4838
|2008.02.01 09:27
|1.4878
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|5982218
|2008.02.01 08:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0797
|0.0000
|1.0757
|2008.02.01 11:35
|1.0779
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|5982231
|2008.02.01 08:48
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0800
|0.0000
|1.0840
|2008.02.01 14:00
|1.0801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|5982353
|2008.02.01 08:53
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.80
|0.00
|211.35
|2008.02.01 09:59
|211.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.13
|5982720
|2008.02.01 09:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9918
|0.0000
|1.9878
|2008.02.01 09:29
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5982730
|2008.02.01 09:05
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.96
|0.00
|211.51
|2008.02.01 11:19
|211.74
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|5983219
|2008.02.01 09:13
|sell
|0.16
|gbpjpy
|212.13
|0.00
|211.68
|2008.02.01 09:59
|211.93
|0.00
|0.00
|0.00
|30.06
|5983319
|2008.02.01 09:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9934
|0.0000
|1.9894
|2008.02.01 09:29
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5983336
|2008.02.01 09:16
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4891
|0.0000
|1.4854
|2008.02.01 09:27
|1.4878
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|5984106
|2008.02.01 09:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4872
|0.0000
|1.4835
|2008.02.01 14:30
|1.4927
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|5984209
|2008.02.01 09:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9923
|0.0000
|1.9883
|2008.02.01 10:08
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|5985201
|2008.02.01 10:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9904
|0.0000
|1.9864
|2008.02.01 11:31
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|5986108
|2008.02.01 10:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|1.9880
|2008.02.01 11:31
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|5986806
|2008.02.01 11:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.65
|0.00
|211.20
|2008.02.01 12:59
|212.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.47
|5987015
|2008.02.01 11:31
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0784
|0.0000
|1.0824
|2008.02.01 14:00
|1.0801
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|5987026
|2008.02.01 11:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9900
|0.0000
|1.9860
|2008.02.01 12:59
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|5987123
|2008.02.01 11:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0780
|0.0000
|1.0740
|2008.02.01 14:30
|1.0775
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|5987912
|2008.02.01 12:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9916
|0.0000
|1.9876
|2008.02.01 13:02
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5987956
|2008.02.01 12:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.81
|0.00
|211.36
|2008.02.01 13:07
|211.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|5987979
|2008.02.01 12:31
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.97
|0.00
|211.52
|2008.02.01 13:07
|211.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|5988386
|2008.02.01 12:51
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.13
|0.00
|211.68
|2008.02.01 13:07
|211.90
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|5988457
|2008.02.01 12:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9932
|0.0000
|1.9892
|2008.02.01 13:02
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5988505
|2008.02.01 12:57
|sell
|0.16
|gbpjpy
|212.29
|0.00
|211.84
|2008.02.01 13:00
|212.17
|0.00
|0.00
|0.00
|18.02
|5988581
|2008.02.01 12:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4891
|0.0000
|1.4854
|2008.02.01 14:30
|1.4927
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|5989245
|2008.02.01 13:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9905
|0.0000
|1.9865
|2008.02.01 13:18
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|5989379
|2008.02.01 13:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.87
|0.00
|211.42
|2008.02.01 13:25
|211.65
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|5989706
|2008.02.01 13:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|1.9853
|2008.02.01 13:34
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5989877
|2008.02.01 13:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.58
|0.00
|211.13
|2008.02.01 13:36
|211.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|5989904
|2008.02.01 13:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.74
|0.00
|211.29
|2008.02.01 13:36
|211.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|5989909
|2008.02.01 13:28
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.56
|0.00
|106.16
|2008.02.01 14:30
|106.16
|0.00
|0.00
|0.00
|15.08
|5989938
|2008.02.01 13:29
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.90
|0.00
|211.45
|2008.02.01 13:36
|211.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|5990238
|2008.02.01 13:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9832
|2008.02.01 13:36
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|5990552
|2008.02.01 13:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|1.9816
|2008.02.01 13:39
|1.9840
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5990554
|2008.02.01 13:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.62
|0.00
|211.17
|2008.02.01 13:39
|211.37
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|5990795
|2008.02.01 13:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.52
|0.00
|211.07
|2008.02.01 14:06
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|5990798
|2008.02.01 13:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9841
|0.0000
|1.9801
|2008.02.01 14:30
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|5990887
|2008.02.01 13:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9818
|2008.02.01 14:32
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5990895
|2008.02.01 13:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.69
|0.00
|211.24
|2008.02.01 14:06
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5991382
|2008.02.01 13:54
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0796
|0.0000
|1.0756
|2008.02.01 14:30
|1.0756
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|5991491
|2008.02.01 13:58
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.88
|0.00
|211.43
|2008.02.01 14:06
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|5991546
|2008.02.01 14:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.90
|0.00
|212.35
|2008.02.01 14:28
|211.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|5991778
|2008.02.01 14:04
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.74
|0.00
|212.19
|2008.02.01 14:51
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.69
|5992002
|2008.02.01 14:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.59
|0.00
|211.14
|2008.02.01 14:30
|211.14
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|5992055
|2008.02.01 14:09
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.53
|0.00
|211.98
|2008.02.01 14:28
|211.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|5992669
|2008.02.01 14:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.72
|0.00
|211.27
|2008.02.01 14:30
|211.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|5992826
|2008.02.01 14:30
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.75
|0.00
|212.20
|2008.02.01 14:51
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.76
|5992931
|2008.02.01 14:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4909
|0.0000
|1.4872
|2008.02.01 14:32
|1.4916
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|5993537
|2008.02.01 14:30
|buy
|0.08
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|211.10
|2008.02.01 14:51
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.43
|5993561
|2008.02.01 14:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4941
|0.0000
|1.4904
|2008.02.01 14:30
|1.4924
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|5993588
|2008.02.01 14:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.59
|0.00
|210.14
|2008.02.01 14:30
|210.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|5993940
|2008.02.01 14:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9879
|0.0000
|1.9839
|2008.02.01 14:30
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|5994040
|2008.02.01 14:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.86
|0.00
|210.41
|2008.02.01 14:30
|210.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|5994551
|2008.02.01 14:31
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4930
|0.0000
|1.4893
|2008.02.01 14:32
|1.4916
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|5994596
|2008.02.01 14:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.01
|0.00
|105.61
|2008.02.01 14:35
|105.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|5994604
|2008.02.01 14:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.60
|0.00
|210.15
|2008.02.01 14:34
|210.38
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|5994644
|2008.02.01 14:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0748
|0.0000
|1.0708
|2008.02.01 14:35
|1.0745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|5994812
|2008.02.01 14:32
|buy
|0.16
|gbpjpy
|210.47
|0.00
|210.92
|2008.02.01 15:46
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.37
|5994840
|2008.02.01 14:32
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0764
|0.0000
|1.0724
|2008.02.01 14:35
|1.0745
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|5995237
|2008.02.01 14:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9846
|0.0000
|1.9806
|2008.02.01 14:42
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|5995281
|2008.02.01 14:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4915
|0.0000
|1.4878
|2008.02.01 15:17
|1.4878
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|5995518
|2008.02.01 14:35
|buy
|0.32
|gbpjpy
|210.10
|0.00
|210.55
|2008.02.01 14:51
|209.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.30
|5995522
|2008.02.01 14:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.99
|0.00
|209.54
|2008.02.01 14:43
|209.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5995670
|2008.02.01 14:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.81
|0.00
|105.41
|2008.02.01 14:44
|105.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|5995997
|2008.02.01 14:37
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0747
|0.0000
|1.0707
|2008.02.01 16:19
|1.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.58
|5996347
|2008.02.01 14:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.15
|0.00
|209.70
|2008.02.01 14:44
|209.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|5996421
|2008.02.01 14:40
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.97
|0.00
|105.57
|2008.02.01 14:44
|105.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|5996599
|2008.02.01 14:42
|buy
|0.64
|gbpjpy
|209.94
|0.00
|210.39
|2008.02.01 14:51
|209.96
|0.00
|0.00
|0.00
|12.09
|5996852
|2008.02.01 14:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|1.9774
|2008.02.01 14:49
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5996998
|2008.02.01 14:45
|buy
|1.28
|gbpjpy
|209.63
|0.00
|210.08
|2008.02.01 14:51
|209.96
|0.00
|0.00
|0.00
|398.75
|5997008
|2008.02.01 14:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.59
|0.00
|209.14
|2008.02.01 14:59
|209.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|5997079
|2008.02.01 14:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.77
|0.00
|105.37
|2008.02.01 15:36
|106.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.11
|5997382
|2008.02.01 14:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.93
|0.00
|105.53
|2008.02.01 15:36
|106.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|5997451
|2008.02.01 14:50
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.30
|2008.02.01 14:59
|209.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|5997474
|2008.02.01 14:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|1.9765
|2008.02.01 14:59
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5997591
|2008.02.01 14:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|1.9781
|2008.02.01 14:59
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5997628
|2008.02.01 14:51
|buy
|0.32
|gbpjpy
|210.08
|0.00
|210.53
|2008.02.01 15:46
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.37
|5997629
|2008.02.01 14:52
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.01
|0.00
|209.56
|2008.02.01 15:01
|209.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|5997977
|2008.02.01 14:58
|buy
|0.64
|gbpjpy
|209.92
|0.00
|210.37
|2008.02.01 15:46
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.41
|5998304
|2008.02.01 15:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9761
|2008.02.01 15:18
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|5998591
|2008.02.01 15:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.70
|0.00
|209.25
|2008.02.01 15:18
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|5998593
|2008.02.01 15:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.30
|2008.02.01 15:18
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|5998598
|2008.02.01 15:07
|buy
|1.28
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|210.20
|2008.02.01 15:46
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.15
|5998718
|2008.02.01 15:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.93
|0.00
|209.48
|2008.02.01 15:18
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|5998802
|2008.02.01 15:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0764
|0.0000
|1.0724
|2008.02.01 16:19
|1.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.02
|5999084
|2008.02.01 15:16
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.09
|0.00
|105.69
|2008.02.01 15:36
|106.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|5999232
|2008.02.01 15:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4866
|0.0000
|1.4829
|2008.02.01 15:23
|1.4869
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|5999480
|2008.02.01 15:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4882
|0.0000
|1.4845
|2008.02.01 15:23
|1.4869
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|5999566
|2008.02.01 15:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.76
|0.00
|209.31
|2008.02.01 15:36
|209.40
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|5999574
|2008.02.01 15:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9778
|0.0000
|1.9738
|2008.02.01 15:22
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5999808
|2008.02.01 15:23
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.94
|0.00
|209.49
|2008.02.01 15:35
|209.64
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|5999847
|2008.02.01 15:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9767
|0.0000
|1.9727
|2008.02.01 15:34
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5999878
|2008.02.01 15:24
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0781
|0.0000
|1.0741
|2008.02.01 17:09
|1.0812
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.47
|6000089
|2008.02.01 15:24
|sell
|0.08
|usdjpy
|106.26
|0.00
|105.86
|2008.02.01 15:36
|106.10
|0.00
|0.00
|0.00
|12.06
|6000305
|2008.02.01 15:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4860
|0.0000
|1.4823
|2008.02.01 15:37
|1.4847
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6001017
|2008.02.01 15:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9737
|0.0000
|1.9697
|2008.02.01 15:38
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|6001251
|2008.02.01 15:37
|buy
|2.56
|gbpjpy
|209.49
|0.00
|209.94
|2008.02.01 15:46
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|529.67
|6001902
|2008.02.01 15:46
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.36
|0.00
|106.76
|2008.02.01 16:00
|106.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|6001904
|2008.02.01 15:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9685
|2008.02.01 15:56
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6001906
|2008.02.01 15:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.32
|0.00
|105.92
|2008.02.01 16:20
|106.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|6001908
|2008.02.01 15:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4840
|0.0000
|1.4803
|2008.02.01 16:00
|1.4827
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6001910
|2008.02.01 15:46
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0804
|0.0000
|1.0764
|2008.02.01 16:19
|1.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.57
|6001974
|2008.02.01 15:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.80
|0.00
|209.35
|2008.02.01 15:56
|209.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|6002499
|2008.02.01 15:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.38
|0.00
|208.93
|2008.02.01 16:02
|209.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|6002552
|2008.02.01 15:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9706
|0.0000
|1.9666
|2008.02.01 16:01
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6002686
|2008.02.01 15:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.54
|0.00
|209.09
|2008.02.01 16:02
|209.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|6002922
|2008.02.01 16:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.51
|0.00
|106.11
|2008.02.01 16:20
|106.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6003016
|2008.02.01 16:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4831
|0.0000
|1.4868
|2008.02.01 16:21
|1.4831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6003058
|2008.02.01 16:00
|sell
|0.16
|usdchf
|1.0825
|0.0000
|1.0785
|2008.02.01 16:19
|1.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.14
|6003103
|2008.02.01 16:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.91
|0.00
|209.46
|2008.02.01 16:09
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|6003225
|2008.02.01 16:00
|sell
|0.32
|usdchf
|1.0841
|0.0000
|1.0801
|2008.02.01 16:19
|1.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|6003431
|2008.02.01 16:01
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.67
|0.00
|106.27
|2008.02.01 16:20
|106.51
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|6003778
|2008.02.01 16:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4817
|0.0000
|1.4780
|2008.02.01 16:11
|1.4804
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6003799
|2008.02.01 16:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9683
|0.0000
|1.9643
|2008.02.01 16:09
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6003995
|2008.02.01 16:06
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4815
|0.0000
|1.4852
|2008.02.01 16:21
|1.4831
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6004055
|2008.02.01 16:07
|sell
|0.08
|gbpjpy
|210.07
|0.00
|209.62
|2008.02.01 16:09
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|6004077
|2008.02.01 16:07
|sell
|0.64
|usdchf
|1.0857
|0.0000
|1.0817
|2008.02.01 16:19
|1.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|100.37
|6004648
|2008.02.01 16:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9672
|0.0000
|1.9632
|2008.02.01 16:32
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|6004650
|2008.02.01 16:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.66
|0.00
|209.21
|2008.02.01 16:27
|209.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|6004775
|2008.02.01 16:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.83
|0.00
|209.38
|2008.02.01 16:27
|209.61
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|6004777
|2008.02.01 16:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4807
|0.0000
|1.4770
|2008.02.01 16:32
|1.4810
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|6005038
|2008.02.01 16:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|1.9648
|2008.02.01 16:32
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6005165
|2008.02.01 16:19
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4823
|0.0000
|1.4786
|2008.02.01 16:32
|1.4810
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|6005298
|2008.02.01 16:20
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0829
|0.0000
|1.0789
|2008.02.01 17:09
|1.0812
|0.00
|0.00
|0.00
|12.58
|6005304
|2008.02.01 16:21
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9704
|0.0000
|1.9664
|2008.02.01 16:32
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|6005386
|2008.02.01 16:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.90
|0.00
|210.35
|2008.02.01 16:34
|209.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.03
|6005456
|2008.02.01 16:22
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.51
|0.00
|106.11
|2008.02.01 16:30
|106.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6005516
|2008.02.01 16:23
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.74
|0.00
|210.19
|2008.02.01 16:34
|209.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.03
|6005753
|2008.02.01 16:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.62
|0.00
|209.17
|2008.02.01 16:31
|209.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|6005829
|2008.02.01 16:30
|buy
|0.04
|gbpjpy
|209.58
|0.00
|210.03
|2008.02.01 16:34
|209.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.04
|6005907
|2008.02.01 16:31
|buy
|0.08
|gbpjpy
|209.42
|0.00
|209.87
|2008.02.01 16:34
|209.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.04
|6005951
|2008.02.01 16:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.18
|0.00
|105.78
|2008.02.01 18:59
|106.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|6006105
|2008.02.01 16:32
|buy
|0.16
|gbpjpy
|209.04
|0.00
|209.49
|2008.02.01 16:34
|209.26
|0.00
|0.00
|0.00
|33.11
|6006107
|2008.02.01 16:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.97
|0.00
|208.52
|2008.02.01 16:55
|209.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.05
|6006135
|2008.02.01 16:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4808
|0.0000
|1.4771
|2008.02.01 18:14
|1.4827
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|6006158
|2008.02.01 16:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9675
|0.0000
|1.9635
|2008.02.01 17:49
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|6006185
|2008.02.01 16:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.13
|0.00
|208.68
|2008.02.01 16:55
|209.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.08
|6006233
|2008.02.01 16:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4809
|0.0000
|1.4846
|2008.02.01 16:38
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6006338
|2008.02.01 16:36
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.29
|0.00
|208.84
|2008.02.01 16:55
|209.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.14
|6006354
|2008.02.01 16:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9693
|0.0000
|1.9653
|2008.02.01 16:51
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|6006394
|2008.02.01 16:37
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.30
|0.00
|105.90
|2008.02.01 18:59
|106.14
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|6006510
|2008.02.01 16:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.41
|0.00
|209.86
|2008.02.01 19:03
|209.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|6006548
|2008.02.01 16:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4824
|0.0000
|1.4787
|2008.02.01 18:14
|1.4827
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|6006695
|2008.02.01 16:41
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9709
|0.0000
|1.9669
|2008.02.01 16:51
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|6006698
|2008.02.01 16:41
|sell
|0.08
|gbpjpy
|209.46
|0.00
|209.01
|2008.02.01 16:55
|209.40
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|6006777
|2008.02.01 16:42
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9685
|2008.02.01 16:51
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|6006968
|2008.02.01 16:47
|sell
|0.16
|gbpjpy
|209.62
|0.00
|209.17
|2008.02.01 16:55
|209.40
|0.00
|0.00
|0.00
|33.10
|6007110
|2008.02.01 16:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|1.9660
|2008.02.01 17:49
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6007229
|2008.02.01 16:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.31
|0.00
|208.86
|2008.02.01 18:47
|209.09
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|6007278
|2008.02.01 16:59
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.25
|0.00
|209.70
|2008.02.01 19:03
|209.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|6007712
|2008.02.01 17:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4840
|0.0000
|1.4803
|2008.02.01 18:33
|1.4827
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|6007747
|2008.02.01 17:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0808
|0.0000
|1.0768
|2008.02.04 04:27
|1.0903
|0.00
|0.00
|-0.07
|-8.71
|6007959
|2008.02.01 17:18
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0824
|0.0000
|1.0784
|2008.02.04 04:27
|1.0903
|0.00
|0.00
|-0.15
|-14.49
|6008902
|2008.02.01 17:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9682
|0.0000
|1.9642
|2008.02.01 21:43
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6009797
|2008.02.01 18:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4826
|0.0000
|1.4789
|2008.02.01 18:49
|1.4810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6010055
|2008.02.01 18:48
|buy
|0.04
|gbpjpy
|209.12
|0.00
|209.57
|2008.02.01 19:03
|209.18
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|6010056
|2008.02.01 18:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.05
|0.00
|208.60
|2008.02.01 19:25
|209.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|6010057
|2008.02.01 18:48
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0840
|0.0000
|1.0800
|2008.02.04 04:27
|1.0903
|0.00
|0.00
|-0.29
|-23.11
|6010163
|2008.02.01 18:49
|buy
|0.08
|gbpjpy
|208.96
|0.00
|209.41
|2008.02.01 19:03
|209.18
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|6010223
|2008.02.01 18:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4807
|0.0000
|1.4770
|2008.02.01 19:35
|1.4811
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|6010378
|2008.02.01 19:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.18
|0.00
|105.78
|2008.02.01 22:59
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|6010441
|2008.02.01 19:03
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0849
|0.0000
|1.0889
|2008.02.01 20:36
|1.0866
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|6010461
|2008.02.01 19:03
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.34
|0.00
|105.94
|2008.02.01 22:59
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|6010490
|2008.02.01 19:04
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.23
|0.00
|208.78
|2008.02.01 19:25
|209.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|6010673
|2008.02.01 19:14
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.39
|0.00
|208.94
|2008.02.01 19:25
|209.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|6011011
|2008.02.01 19:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4824
|0.0000
|1.4787
|2008.02.01 19:35
|1.4811
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|6011171
|2008.02.01 19:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.22
|0.00
|208.77
|2008.02.01 19:58
|209.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|6011260
|2008.02.01 19:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.38
|0.00
|208.93
|2008.02.01 22:58
|209.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|6011300
|2008.02.01 19:35
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0856
|0.0000
|1.0816
|2008.02.04 04:27
|1.0903
|0.00
|0.00
|-0.58
|-34.49
|6011352
|2008.02.01 19:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4811
|0.0000
|1.4774
|2008.02.01 21:10
|1.4798
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6011564
|2008.02.01 19:51
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.54
|0.00
|209.09
|2008.02.01 19:59
|209.32
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|6012426
|2008.02.01 20:32
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.54
|0.00
|209.09
|2008.02.04 00:09
|209.32
|0.00
|0.00
|-1.25
|8.25
|6012479
|2008.02.01 20:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4811
|0.0000
|1.4848
|2008.02.04 04:27
|1.4808
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.30
|6012550
|2008.02.01 20:39
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.50
|0.00
|106.10
|2008.02.01 22:59
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6012617
|2008.02.01 20:41
|sell
|0.16
|usdchf
|1.0872
|0.0000
|1.0832
|2008.02.04 04:27
|1.0903
|0.00
|0.00
|-1.16
|-45.49
|6013020
|2008.02.01 20:55
|sell
|0.32
|usdchf
|1.0888
|0.0000
|1.0848
|2008.02.04 04:27
|1.0903
|0.00
|0.00
|-2.32
|-44.02
|6013411
|2008.02.01 21:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4797
|0.0000
|1.4760
|2008.02.04 08:43
|1.4817
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.00
|6013870
|2008.02.01 21:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9625
|2008.02.01 22:23
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6014434
|2008.02.01 22:23
|sell
|0.08
|usdjpy
|106.66
|0.00
|106.26
|2008.02.01 22:59
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|12.02
|6014472
|2008.02.01 22:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9649
|0.0000
|1.9609
|2008.02.04 00:06
|1.9631
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.80
|6014526
|2008.02.01 22:27
|sell
|0.08
|gbpjpy
|209.70
|0.00
|209.25
|2008.02.01 22:58
|209.51
|0.00
|0.00
|0.00
|14.26
|6015250
|2008.02.04 00:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.66
|0.00
|106.26
|2008.02.04 16:34
|106.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|6021054
|2008.02.04 00:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9590
|2008.02.04 10:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.10
|6021285
|2008.02.04 00:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.27
|0.00
|208.82
|2008.02.04 00:48
|209.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|6021562
|2008.02.04 00:19
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.43
|0.00
|208.98
|2008.02.04 00:48
|209.36
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|6021729
|2008.02.04 00:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9648
|0.0000
|1.9608
|2008.02.04 10:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.60
|6021935
|2008.02.04 00:26
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.59
|0.00
|209.14
|2008.02.04 00:48
|209.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|6023471
|2008.02.04 00:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.32
|0.00
|208.87
|2008.02.04 05:12
|210.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.02
|6023847
|2008.02.04 00:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.48
|0.00
|209.03
|2008.02.04 05:12
|210.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.05
|6024300
|2008.02.04 01:08
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.64
|0.00
|209.19
|2008.02.04 05:12
|210.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.11
|6024954
|2008.02.04 01:25
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9625
|2008.02.04 10:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.40
|6025969
|2008.02.04 01:49
|sell
|0.08
|gbpjpy
|209.80
|0.00
|209.35
|2008.02.04 05:12
|210.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.24
|6026255
|2008.02.04 01:53
|sell
|0.16
|gbpjpy
|209.96
|0.00
|209.51
|2008.02.04 05:12
|210.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.48
|6027710
|2008.02.04 02:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.82
|0.00
|106.42
|2008.02.04 16:34
|106.65
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|6028314
|2008.02.04 02:21
|sell
|0.32
|gbpjpy
|210.13
|0.00
|209.68
|2008.02.04 05:12
|210.07
|0.00
|0.00
|0.00
|17.99
|6029304
|2008.02.04 02:44
|sell
|0.64
|usdchf
|1.0904
|0.0000
|1.0864
|2008.02.04 04:27
|1.0903
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|6029925
|2008.02.04 02:57
|sell
|1.28
|usdchf
|1.0920
|0.0000
|1.0880
|2008.02.04 04:27
|1.0903
|0.00
|0.00
|0.00
|199.58
|6030130
|2008.02.04 03:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4795
|0.0000
|1.4832
|2008.02.04 04:27
|1.4808
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|6031559
|2008.02.04 03:39
|sell
|0.64
|gbpjpy
|210.29
|0.00
|209.84
|2008.02.04 05:12
|210.07
|0.00
|0.00
|0.00
|131.88
|6033343
|2008.02.04 04:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.33
|0.00
|210.78
|2008.02.04 07:01
|210.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|6033497
|2008.02.04 04:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0901
|0.0000
|1.0861
|2008.02.04 08:09
|1.0884
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|6035103
|2008.02.04 05:04
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.17
|0.00
|210.62
|2008.02.04 07:01
|210.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|6035228
|2008.02.04 05:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4814
|0.0000
|1.4777
|2008.02.04 08:43
|1.4817
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|6035709
|2008.02.04 05:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.12
|0.00
|209.67
|2008.02.04 06:02
|209.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|6038004
|2008.02.04 06:01
|buy
|0.04
|gbpjpy
|210.01
|0.00
|210.46
|2008.02.04 07:01
|210.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|6038061
|2008.02.04 06:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.90
|0.00
|209.45
|2008.02.04 08:40
|210.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|6038332
|2008.02.04 06:12
|buy
|0.08
|gbpjpy
|209.85
|0.00
|210.30
|2008.02.04 07:01
|210.07
|0.00
|0.00
|0.00
|16.47
|6040786
|2008.02.04 07:01
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.06
|0.00
|209.61
|2008.02.04 15:41
|211.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.79
|6040788
|2008.02.04 07:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4814
|0.0000
|1.4851
|2008.02.04 07:23
|1.4827
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6041906
|2008.02.04 07:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.80
|0.00
|107.20
|2008.02.04 11:18
|106.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|6043113
|2008.02.04 07:38
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|1.9641
|2008.02.04 10:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|6043553
|2008.02.04 07:42
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.22
|0.00
|209.77
|2008.02.04 08:40
|210.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|6045675
|2008.02.04 08:06
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4830
|0.0000
|1.4793
|2008.02.04 08:43
|1.4817
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|6046352
|2008.02.04 08:11
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0884
|0.0000
|1.0844
|2008.02.04 09:08
|1.0883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|6047240
|2008.02.04 08:22
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0900
|0.0000
|1.0860
|2008.02.04 09:08
|1.0883
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|6048340
|2008.02.04 08:35
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|1.9657
|2008.02.04 10:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.40
|6048349
|2008.02.04 08:35
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|1.9657
|2008.02.04 10:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.40
|6048506
|2008.02.04 08:37
|sell
|0.08
|gbpjpy
|210.40
|0.00
|209.95
|2008.02.04 08:40
|210.25
|0.00
|0.00
|0.00
|11.25
|6049120
|2008.02.04 08:42
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.24
|0.00
|209.79
|2008.02.04 16:07
|210.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.99
|6049463
|2008.02.04 08:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4818
|0.0000
|1.4781
|2008.02.04 10:13
|1.4804
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|6049475
|2008.02.04 08:45
|sell
|0.08
|gbpjpy
|210.40
|0.00
|209.95
|2008.02.04 15:41
|211.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.18
|6049731
|2008.02.04 08:47
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|1.9673
|2008.02.04 10:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.60
|6050420
|2008.02.04 08:56
|sell
|0.16
|gbpjpy
|210.56
|0.00
|210.11
|2008.02.04 15:41
|211.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.39
|6050421
|2008.02.04 08:56
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9690
|2008.02.04 10:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|6050728
|2008.02.04 08:58
|sell
|0.32
|gbpjpy
|210.72
|0.00
|210.27
|2008.02.04 15:41
|211.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.86
|6050795
|2008.02.04 08:58
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9747
|0.0000
|1.9707
|2008.02.04 10:12
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|204.80
|6057540
|2008.02.04 10:13
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0898
|0.0000
|1.0858
|2008.02.04 16:06
|1.0899
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|6057646
|2008.02.04 10:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9728
|0.0000
|1.9688
|2008.02.04 15:43
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|6057685
|2008.02.04 10:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4805
|0.0000
|1.4768
|2008.02.04 10:57
|1.4807
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|6057705
|2008.02.04 10:14
|sell
|0.64
|gbpjpy
|210.88
|0.00
|210.43
|2008.02.04 15:41
|211.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.86
|6058645
|2008.02.04 10:25
|sell
|1.28
|gbpjpy
|211.06
|0.00
|210.61
|2008.02.04 15:41
|211.03
|0.00
|0.00
|0.00
|35.94
|6058727
|2008.02.04 10:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9744
|0.0000
|1.9704
|2008.02.04 15:43
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|6059655
|2008.02.04 10:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4821
|0.0000
|1.4784
|2008.02.04 10:57
|1.4807
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|6061736
|2008.02.04 10:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4808
|0.0000
|1.4771
|2008.02.04 17:05
|1.4811
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|6061783
|2008.02.04 10:59
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|1.9720
|2008.02.04 15:43
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|6062495
|2008.02.04 11:06
|sell
|2.56
|gbpjpy
|211.23
|0.00
|210.78
|2008.02.04 15:41
|211.03
|0.00
|0.00
|0.00
|479.27
|6081099
|2008.02.04 15:41
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.84
|0.00
|107.24
|2008.02.05 06:49
|106.86
|0.00
|0.00
|0.05
|0.19
|6081118
|2008.02.04 15:41
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0916
|0.0000
|1.0876
|2008.02.04 16:08
|1.0899
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|6081216
|2008.02.04 15:42
|sell
|0.08
|gbpjpy
|210.94
|0.00
|210.49
|2008.02.04 16:07
|210.72
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|6081617
|2008.02.04 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|1.9702
|2008.02.04 18:55
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|6084152
|2008.02.04 16:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|106.68
|0.00
|107.08
|2008.02.05 06:49
|106.86
|0.00
|0.00
|0.10
|3.37
|6084271
|2008.02.04 16:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.61
|0.00
|210.16
|2008.02.04 16:34
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|6084369
|2008.02.04 16:09
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0897
|0.0000
|1.0857
|2008.02.04 18:46
|1.0880
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|6084586
|2008.02.04 16:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4824
|0.0000
|1.4787
|2008.02.04 17:05
|1.4811
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|6084732
|2008.02.04 16:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.77
|0.00
|210.32
|2008.02.04 16:34
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|6086463
|2008.02.04 16:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.56
|0.00
|210.11
|2008.02.04 18:08
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.93
|6086471
|2008.02.04 16:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.67
|0.00
|106.27
|2008.02.05 14:55
|107.11
|0.00
|0.00
|-0.09
|-4.11
|6087293
|2008.02.04 16:45
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.72
|0.00
|210.27
|2008.02.04 18:08
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.87
|6088277
|2008.02.04 16:58
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.88
|0.00
|210.43
|2008.02.04 18:08
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.75
|6088348
|2008.02.04 16:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9758
|0.0000
|1.9718
|2008.02.04 18:55
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6088985
|2008.02.04 17:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4810
|0.0000
|1.4773
|2008.02.04 18:21
|1.4829
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|6090110
|2008.02.04 17:22
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.04
|0.00
|210.59
|2008.02.04 18:08
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|6090368
|2008.02.04 17:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4826
|0.0000
|1.4789
|2008.02.04 18:21
|1.4829
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|6092136
|2008.02.04 17:47
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9774
|0.0000
|1.9734
|2008.02.04 18:55
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|6092639
|2008.02.04 17:55
|sell
|0.16
|gbpjpy
|211.20
|0.00
|210.75
|2008.02.04 18:08
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|32.99
|6092986
|2008.02.04 17:57
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4842
|0.0000
|1.4805
|2008.02.04 18:21
|1.4829
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|6093953
|2008.02.04 18:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.01
|0.00
|210.56
|2008.02.04 19:07
|210.78
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|6094934
|2008.02.04 18:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4827
|0.0000
|1.4790
|2008.02.05 02:03
|1.4813
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.40
|6096789
|2008.02.04 18:47
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0873
|0.0000
|1.0833
|2008.02.06 03:52
|1.0985
|0.00
|0.00
|-0.06
|-10.20
|6097365
|2008.02.04 18:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|1.9717
|2008.02.04 19:21
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6098182
|2008.02.04 19:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.72
|0.00
|210.27
|2008.02.04 22:32
|210.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|6099153
|2008.02.04 19:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9735
|0.0000
|1.9695
|2008.02.04 22:01
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6104204
|2008.02.04 21:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9751
|0.0000
|1.9711
|2008.02.04 22:01
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6106260
|2008.02.04 22:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9691
|2008.02.05 03:07
|1.9732
|0.00
|0.00
|-0.16
|-0.10
|6107159
|2008.02.04 22:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.47
|0.00
|210.02
|2008.02.05 04:20
|210.59
|0.00
|0.00
|-0.31
|-1.13
|6107841
|2008.02.04 22:50
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.63
|0.00
|210.18
|2008.02.05 10:19
|211.08
|0.00
|0.00
|-0.63
|-8.39
|6111777
|2008.02.05 00:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9748
|0.0000
|1.9708
|2008.02.05 03:07
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6113489
|2008.02.05 02:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0889
|0.0000
|1.0849
|2008.02.06 03:52
|1.0985
|0.00
|0.00
|-0.06
|-17.48
|6113545
|2008.02.05 02:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4812
|0.0000
|1.4775
|2008.02.05 09:05
|1.4799
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6114115
|2008.02.05 03:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9691
|2008.02.05 04:22
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|6114204
|2008.02.05 03:26
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.81
|0.00
|210.36
|2008.02.05 04:20
|210.60
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|6114281
|2008.02.05 03:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.83
|0.00
|106.43
|2008.02.05 14:55
|107.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.23
|6114607
|2008.02.05 04:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|1.9674
|2008.02.05 08:30
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|6115616
|2008.02.05 05:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9690
|2008.02.05 08:30
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|6116332
|2008.02.05 06:49
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.78
|0.00
|211.23
|2008.02.05 07:56
|211.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|6116663
|2008.02.05 07:04
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.80
|0.00
|210.35
|2008.02.05 09:07
|211.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.47
|6117004
|2008.02.05 07:17
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0905
|0.0000
|1.0865
|2008.02.06 03:52
|1.0985
|0.00
|0.00
|-0.12
|-29.13
|6117712
|2008.02.05 07:56
|sell
|0.08
|gbpjpy
|210.96
|0.00
|210.51
|2008.02.05 09:07
|211.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.97
|6117730
|2008.02.05 07:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.94
|0.00
|107.34
|2008.02.05 09:13
|107.12
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|6118129
|2008.02.05 08:07
|sell
|0.16
|gbpjpy
|211.12
|0.00
|210.67
|2008.02.05 09:07
|211.08
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|6118132
|2008.02.05 08:07
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.99
|0.00
|106.59
|2008.02.05 15:00
|106.82
|0.00
|0.00
|0.00
|6.37
|6118320
|2008.02.05 08:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9706
|2008.02.05 08:30
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6118513
|2008.02.05 08:13
|sell
|0.32
|gbpjpy
|211.28
|0.00
|210.83
|2008.02.05 09:07
|211.08
|0.00
|0.00
|0.00
|59.80
|6118783
|2008.02.05 08:24
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9762
|0.0000
|1.9722
|2008.02.05 08:30
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|6118979
|2008.02.05 08:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9706
|2008.02.05 09:05
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6119699
|2008.02.05 09:05
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0921
|0.0000
|1.0881
|2008.02.06 03:52
|1.0985
|0.00
|0.00
|-0.23
|-46.61
|6119841
|2008.02.05 09:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4799
|0.0000
|1.4762
|2008.02.05 09:26
|1.4786
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6119844
|2008.02.05 09:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9685
|2008.02.05 09:28
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6119909
|2008.02.05 09:09
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.98
|0.00
|210.53
|2008.02.05 14:45
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.61
|6120183
|2008.02.05 09:13
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.15
|0.00
|210.70
|2008.02.05 10:19
|211.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|6120197
|2008.02.05 09:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9718
|0.0000
|1.9758
|2008.02.05 10:30
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|6120714
|2008.02.05 09:25
|sell
|0.16
|usdchf
|1.0937
|0.0000
|1.0897
|2008.02.06 03:52
|1.0985
|0.00
|0.00
|-0.47
|-69.91
|6120797
|2008.02.05 09:26
|sell
|0.08
|usdjpy
|107.15
|0.00
|106.75
|2008.02.05 14:55
|107.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|6120968
|2008.02.05 09:28
|sell
|0.16
|gbpjpy
|211.31
|0.00
|210.86
|2008.02.05 10:19
|211.13
|0.00
|0.00
|0.00
|26.84
|6120993
|2008.02.05 09:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4780
|0.0000
|1.4743
|2008.02.05 09:48
|1.4767
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6121124
|2008.02.05 09:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9704
|0.0000
|1.9664
|2008.02.05 09:38
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6121339
|2008.02.05 09:37
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9702
|0.0000
|1.9742
|2008.02.05 14:58
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|6121563
|2008.02.05 09:38
|sell
|0.32
|usdchf
|1.0953
|0.0000
|1.0913
|2008.02.06 03:52
|1.0985
|0.00
|0.00
|-0.93
|-93.22
|6121873
|2008.02.05 09:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9693
|0.0000
|1.9653
|2008.02.05 10:20
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6122185
|2008.02.05 09:47
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|1.9726
|2008.02.05 10:30
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|6122470
|2008.02.05 09:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4769
|0.0000
|1.4732
|2008.02.05 10:04
|1.4756
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6122673
|2008.02.05 09:53
|sell
|0.16
|usdjpy
|107.31
|0.00
|106.91
|2008.02.05 14:55
|107.11
|0.00
|0.00
|0.00
|29.88
|6123062
|2008.02.05 10:00
|sell
|0.64
|usdchf
|1.0970
|0.0000
|1.0930
|2008.02.06 03:52
|1.0985
|0.00
|0.00
|-1.86
|-87.39
|6123678
|2008.02.05 10:05
|sell
|1.28
|usdchf
|1.0986
|0.0000
|1.0946
|2008.02.06 03:52
|1.0985
|0.00
|0.00
|-3.73
|11.65
|6123731
|2008.02.05 10:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4759
|0.0000
|1.4722
|2008.02.05 10:17
|1.4746
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6124648
|2008.02.05 10:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4735
|0.0000
|1.4698
|2008.02.05 10:22
|1.4721
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|6124805
|2008.02.05 10:22
|sell
|2.56
|usdchf
|1.1002
|0.0000
|1.0962
|2008.02.06 03:52
|1.0985
|0.00
|0.00
|-7.45
|396.18
|6125231
|2008.02.05 10:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4730
|0.0000
|1.4693
|2008.02.05 10:32
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6125240
|2008.02.05 10:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|1.9629
|2008.02.05 10:32
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|6125263
|2008.02.05 10:26
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9710
|2008.02.05 10:30
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|6125501
|2008.02.05 10:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9656
|2008.02.05 10:32
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6125512
|2008.02.05 10:31
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.14
|0.00
|210.69
|2008.02.05 14:45
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|6126545
|2008.02.05 10:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4718
|0.0000
|1.4681
|2008.02.05 11:15
|1.4704
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|6126546
|2008.02.05 10:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9656
|2008.02.05 11:24
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|6126637
|2008.02.05 10:55
|sell
|0.16
|gbpjpy
|211.30
|0.00
|210.85
|2008.02.05 14:45
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|37.25
|6135277
|2008.02.05 14:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.54
|0.00
|210.09
|2008.02.05 14:59
|210.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|6135285
|2008.02.05 14:56
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9675
|0.0000
|1.9715
|2008.02.05 14:58
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|6135310
|2008.02.05 14:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4682
|0.0000
|1.4645
|2008.02.05 15:00
|1.4682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6135314
|2008.02.05 14:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9675
|0.0000
|1.9635
|2008.02.05 15:16
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|6135332
|2008.02.05 14:57
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.70
|0.00
|210.25
|2008.02.05 14:59
|210.48
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|6135465
|2008.02.05 14:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.60
|0.00
|211.05
|2008.02.05 16:27
|210.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.87
|6135551
|2008.02.05 14:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4698
|0.0000
|1.4661
|2008.02.05 15:00
|1.4682
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6135599
|2008.02.05 14:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9685
|0.0000
|1.9645
|2008.02.05 15:16
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6136093
|2008.02.05 15:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.39
|0.00
|209.94
|2008.02.05 15:12
|210.17
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|6136097
|2008.02.05 15:03
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.43
|0.00
|210.88
|2008.02.05 16:27
|210.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.55
|6136108
|2008.02.05 15:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4690
|0.0000
|1.4653
|2008.02.05 15:15
|1.4674
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6136122
|2008.02.05 15:03
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.89
|0.00
|106.49
|2008.02.05 15:14
|106.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|6136333
|2008.02.05 15:08
|buy
|0.04
|gbpjpy
|210.27
|0.00
|210.72
|2008.02.05 19:02
|209.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.96
|6136614
|2008.02.05 15:14
|buy
|0.08
|gbpjpy
|210.01
|0.00
|210.46
|2008.02.05 16:27
|210.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|6136615
|2008.02.05 15:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.93
|0.00
|209.48
|2008.02.05 15:35
|209.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|6136958
|2008.02.05 15:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.72
|0.00
|106.32
|2008.02.05 19:49
|106.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|6136984
|2008.02.05 15:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4669
|0.0000
|1.4632
|2008.02.05 15:37
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6137096
|2008.02.05 15:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9660
|0.0000
|1.9620
|2008.02.05 15:37
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|6137272
|2008.02.05 15:20
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.09
|0.00
|209.64
|2008.02.05 15:35
|209.87
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|6139884
|2008.02.05 16:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.92
|0.00
|209.47
|2008.02.05 18:23
|209.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|6139893
|2008.02.05 16:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4659
|0.0000
|1.4622
|2008.02.05 16:20
|1.4646
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6139907
|2008.02.05 16:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9664
|0.0000
|1.9624
|2008.02.05 16:34
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6139989
|2008.02.05 16:15
|buy
|0.16
|gbpjpy
|209.85
|0.00
|210.30
|2008.02.05 16:27
|210.12
|0.00
|0.00
|0.00
|40.40
|6140701
|2008.02.05 16:40
|buy
|0.08
|gbpjpy
|210.08
|0.00
|210.53
|2008.02.05 19:02
|209.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.71
|6141246
|2008.02.05 17:04
|buy
|0.16
|gbpjpy
|209.90
|0.00
|210.35
|2008.02.05 19:02
|209.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.49
|6141385
|2008.02.05 17:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9643
|0.0000
|1.9603
|2008.02.05 17:50
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6141393
|2008.02.05 17:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4651
|0.0000
|1.4614
|2008.02.05 17:29
|1.4638
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6143198
|2008.02.05 18:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9617
|0.0000
|1.9577
|2008.02.05 23:35
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|6143199
|2008.02.05 18:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4641
|0.0000
|1.4604
|2008.02.05 21:30
|1.4643
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|6143214
|2008.02.05 18:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.94
|0.00
|106.54
|2008.02.05 19:49
|106.77
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|6143332
|2008.02.05 18:25
|buy
|0.32
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|210.10
|2008.02.05 19:02
|209.87
|0.00
|0.00
|0.00
|65.83
|6144108
|2008.02.05 19:02
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1000
|0.0000
|1.1040
|2008.02.06 09:17
|1.0985
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|6144114
|2008.02.05 19:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.79
|0.00
|209.34
|2008.02.05 20:59
|210.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|6144570
|2008.02.05 19:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9633
|0.0000
|1.9593
|2008.02.05 23:35
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6144799
|2008.02.05 19:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4657
|0.0000
|1.4620
|2008.02.05 21:30
|1.4643
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|6145022
|2008.02.05 19:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.79
|0.00
|106.39
|2008.02.05 20:59
|106.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|6145604
|2008.02.05 20:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.95
|0.00
|209.50
|2008.02.05 20:59
|210.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|6145747
|2008.02.05 20:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.95
|0.00
|106.55
|2008.02.05 20:59
|106.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6145761
|2008.02.05 20:34
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.12
|0.00
|209.67
|2008.02.05 20:59
|210.06
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|6145808
|2008.02.05 20:35
|sell
|0.08
|gbpjpy
|210.28
|0.00
|209.83
|2008.02.05 20:59
|210.06
|0.00
|0.00
|0.00
|16.45
|6145942
|2008.02.05 20:39
|sell
|0.04
|usdjpy
|107.12
|0.00
|106.72
|2008.02.05 20:59
|106.95
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|6146358
|2008.02.05 21:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.94
|0.00
|209.49
|2008.02.05 21:28
|209.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|6146360
|2008.02.05 21:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.89
|0.00
|106.49
|2008.02.06 00:03
|106.72
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.59
|6146633
|2008.02.05 21:20
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.10
|0.00
|209.65
|2008.02.05 21:28
|209.88
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|6146765
|2008.02.05 21:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.97
|0.00
|209.52
|2008.02.05 21:45
|209.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|6146843
|2008.02.05 21:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4648
|0.0000
|1.4611
|2008.02.05 22:00
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6146899
|2008.02.05 21:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.13
|0.00
|209.68
|2008.02.05 21:47
|209.87
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|6147414
|2008.02.05 21:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.84
|0.00
|209.39
|2008.02.05 23:37
|209.62
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|6147862
|2008.02.05 22:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4639
|0.0000
|1.4602
|2008.02.06 02:42
|1.4626
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.30
|6148690
|2008.02.05 23:00
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9649
|0.0000
|1.9609
|2008.02.05 23:35
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|6149357
|2008.02.05 23:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9592
|2008.02.06 00:12
|1.9632
|0.00
|0.00
|-0.16
|0.00
|6149360
|2008.02.05 23:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.63
|0.00
|209.18
|2008.02.06 00:10
|209.40
|0.00
|0.00
|-0.31
|2.16
|6149379
|2008.02.05 23:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9648
|0.0000
|1.9608
|2008.02.06 00:12
|1.9632
|0.00
|0.00
|-0.32
|3.20
|6157243
|2008.02.06 00:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.68
|0.00
|106.28
|2008.02.06 00:12
|106.51
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6157851
|2008.02.06 00:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.14
|0.00
|208.69
|2008.02.06 00:12
|208.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|6158073
|2008.02.06 00:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.43
|0.00
|106.03
|2008.02.06 06:52
|106.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6158092
|2008.02.06 00:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.00
|0.00
|208.55
|2008.02.06 01:56
|209.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.13
|6158114
|2008.02.06 00:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9638
|0.0000
|1.9598
|2008.02.06 06:55
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6158181
|2008.02.06 00:16
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.16
|0.00
|208.71
|2008.02.06 01:56
|209.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.25
|6158915
|2008.02.06 00:43
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.32
|0.00
|208.87
|2008.02.06 01:56
|209.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|6159484
|2008.02.06 01:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.59
|0.00
|106.19
|2008.02.06 06:52
|106.43
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|6159700
|2008.02.06 01:25
|sell
|0.08
|gbpjpy
|209.49
|0.00
|209.04
|2008.02.06 02:14
|209.27
|0.00
|0.00
|0.00
|16.52
|6160131
|2008.02.06 01:47
|sell
|0.16
|gbpjpy
|209.66
|0.00
|209.21
|2008.02.06 01:56
|209.47
|0.00
|0.00
|0.00
|28.51
|6161353
|2008.02.06 02:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.15
|0.00
|208.70
|2008.02.06 06:51
|209.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|6162021
|2008.02.06 02:43
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.33
|0.00
|208.88
|2008.02.06 06:51
|209.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|6162054
|2008.02.06 02:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4625
|0.0000
|1.4588
|2008.02.06 07:59
|1.4644
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|6162170
|2008.02.06 02:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9654
|0.0000
|1.9614
|2008.02.06 06:55
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6162285
|2008.02.06 02:56
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.49
|0.00
|209.04
|2008.02.06 06:51
|209.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|6162965
|2008.02.06 03:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0982
|0.0000
|1.0942
|2008.02.06 08:07
|1.0964
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|6163250
|2008.02.06 04:16
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0984
|0.0000
|1.1024
|2008.02.06 09:17
|1.0985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|6163303
|2008.02.06 04:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4641
|0.0000
|1.4604
|2008.02.06 07:59
|1.4644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|6165351
|2008.02.06 06:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.12
|0.00
|208.67
|2008.02.06 08:00
|209.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|6165363
|2008.02.06 06:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.45
|0.00
|106.05
|2008.02.06 08:52
|106.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|6165512
|2008.02.06 06:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9641
|0.0000
|1.9601
|2008.02.06 08:01
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|6166081
|2008.02.06 07:08
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0968
|0.0000
|1.1008
|2008.02.06 09:17
|1.0985
|0.00
|0.00
|0.00
|6.19
|6166283
|2008.02.06 07:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9657
|0.0000
|1.9617
|2008.02.06 08:01
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|6166688
|2008.02.06 07:24
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4657
|0.0000
|1.4620
|2008.02.06 07:59
|1.4644
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|6167376
|2008.02.06 07:54
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.28
|0.00
|208.83
|2008.02.06 08:00
|209.04
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|6167728
|2008.02.06 08:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.99
|0.00
|208.54
|2008.02.06 08:26
|208.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|6167734
|2008.02.06 08:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4639
|0.0000
|1.4602
|2008.02.06 08:38
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|6167800
|2008.02.06 08:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9638
|0.0000
|1.9598
|2008.02.06 08:25
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|6168048
|2008.02.06 08:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4655
|0.0000
|1.4618
|2008.02.06 08:38
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|6168109
|2008.02.06 08:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.15
|0.00
|208.70
|2008.02.06 08:31
|208.93
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|6168118
|2008.02.06 08:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9655
|0.0000
|1.9615
|2008.02.06 08:25
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6168142
|2008.02.06 08:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0962
|0.0000
|1.0922
|2008.02.06 10:09
|1.0979
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|6168767
|2008.02.06 08:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9634
|0.0000
|1.9594
|2008.02.06 08:40
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6169187
|2008.02.06 08:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.95
|0.00
|208.50
|2008.02.06 08:46
|208.71
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|6169392
|2008.02.06 08:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4639
|0.0000
|1.4602
|2008.02.06 08:48
|1.4626
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6169591
|2008.02.06 08:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9612
|0.0000
|1.9572
|2008.02.06 08:51
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6170149
|2008.02.06 08:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.67
|0.00
|208.22
|2008.02.06 08:51
|208.45
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|6170392
|2008.02.06 08:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4629
|0.0000
|1.4592
|2008.02.06 09:13
|1.4615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|6170644
|2008.02.06 08:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.23
|0.00
|207.78
|2008.02.06 08:53
|208.01
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|6170689
|2008.02.06 08:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9586
|0.0000
|1.9546
|2008.02.06 09:13
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|6170726
|2008.02.06 08:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.25
|0.00
|105.85
|2008.02.06 10:39
|106.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|6171057
|2008.02.06 08:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.13
|0.00
|207.68
|2008.02.06 09:11
|208.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|6171723
|2008.02.06 09:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.29
|0.00
|207.84
|2008.02.06 09:12
|208.06
|0.00
|0.00
|0.00
|4.33
|6172485
|2008.02.06 09:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.75
|0.00
|207.30
|2008.02.06 10:18
|208.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.42
|6172629
|2008.02.06 09:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9566
|0.0000
|1.9526
|2008.02.06 10:17
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|6172658
|2008.02.06 09:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4610
|0.0000
|1.4573
|2008.02.06 09:22
|1.4595
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|6172700
|2008.02.06 09:15
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.91
|0.00
|207.46
|2008.02.06 10:18
|208.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.84
|6172705
|2008.02.06 09:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0979
|0.0000
|1.0939
|2008.02.06 10:09
|1.0979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6172889
|2008.02.06 09:17
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.12
|0.00
|207.67
|2008.02.06 10:18
|208.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.79
|6172911
|2008.02.06 09:17
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.14
|0.00
|208.59
|2008.02.06 09:28
|208.37
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|6173239
|2008.02.06 09:21
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0996
|0.0000
|1.0956
|2008.02.06 10:09
|1.0979
|0.00
|0.00
|0.00
|6.19
|6173490
|2008.02.06 09:23
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.43
|0.00
|106.03
|2008.02.06 10:39
|106.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|6173542
|2008.02.06 09:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4592
|0.0000
|1.4555
|2008.02.06 10:42
|1.4610
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|6173815
|2008.02.06 09:27
|sell
|0.08
|gbpjpy
|208.28
|0.00
|207.83
|2008.02.06 10:18
|208.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.54
|6173826
|2008.02.06 09:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4608
|0.0000
|1.4571
|2008.02.06 10:42
|1.4610
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|6173963
|2008.02.06 09:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.48
|0.00
|106.88
|2008.02.06 11:11
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|6174912
|2008.02.06 09:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9582
|0.0000
|1.9542
|2008.02.06 10:17
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|6175145
|2008.02.06 09:46
|sell
|0.16
|gbpjpy
|208.44
|0.00
|207.99
|2008.02.06 10:18
|208.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.03
|6175352
|2008.02.06 09:48
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4624
|0.0000
|1.4587
|2008.02.06 10:42
|1.4610
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|6175517
|2008.02.06 09:51
|sell
|0.32
|gbpjpy
|208.60
|0.00
|208.15
|2008.02.06 10:18
|208.54
|0.00
|0.00
|0.00
|18.04
|6175792
|2008.02.06 09:57
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9598
|0.0000
|1.9558
|2008.02.06 10:17
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6176258
|2008.02.06 10:04
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9614
|0.0000
|1.9574
|2008.02.06 10:17
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|6176297
|2008.02.06 10:04
|sell
|0.64
|gbpjpy
|208.76
|0.00
|208.31
|2008.02.06 10:18
|208.54
|0.00
|0.00
|0.00
|132.31
|6176704
|2008.02.06 10:12
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0976
|0.0000
|1.0936
|2008.02.06 15:29
|1.0975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|6177041
|2008.02.06 10:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9595
|0.0000
|1.9555
|2008.02.06 11:17
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6177073
|2008.02.06 10:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.51
|0.00
|208.06
|2008.02.06 10:37
|208.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|6177639
|2008.02.06 10:34
|buy
|0.02
|usdjpy
|106.32
|0.00
|106.72
|2008.02.06 11:11
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|6177949
|2008.02.06 10:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.19
|0.00
|207.74
|2008.02.06 12:26
|208.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|6178024
|2008.02.06 10:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.27
|0.00
|105.87
|2008.02.06 12:51
|106.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|6178228
|2008.02.06 10:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4613
|0.0000
|1.4576
|2008.02.06 11:29
|1.4600
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6179090
|2008.02.06 11:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.35
|0.00
|207.90
|2008.02.06 14:05
|208.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|6179227
|2008.02.06 11:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.44
|0.00
|106.04
|2008.02.06 12:51
|106.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6179237
|2008.02.06 11:11
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.54
|0.00
|208.09
|2008.02.06 12:26
|208.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|6179246
|2008.02.06 11:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.63
|0.00
|209.08
|2008.02.06 11:33
|208.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|6179305
|2008.02.06 11:12
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.44
|0.00
|208.89
|2008.02.06 11:33
|208.66
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|6179480
|2008.02.06 11:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9575
|0.0000
|1.9535
|2008.02.06 13:28
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6179933
|2008.02.06 11:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4600
|0.0000
|1.4563
|2008.02.06 15:38
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|6180052
|2008.02.06 11:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0986
|0.0000
|1.1026
|2008.02.06 17:15
|1.0971
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|6180447
|2008.02.06 11:44
|sell
|0.08
|gbpjpy
|208.70
|0.00
|208.25
|2008.02.06 12:26
|208.57
|0.00
|0.00
|0.00
|9.77
|6180604
|2008.02.06 11:51
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.60
|0.00
|106.20
|2008.02.06 12:51
|106.44
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|6181284
|2008.02.06 12:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4616
|0.0000
|1.4579
|2008.02.06 15:38
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|6181346
|2008.02.06 12:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9591
|0.0000
|1.9551
|2008.02.06 13:28
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6182139
|2008.02.06 12:27
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.51
|0.00
|208.06
|2008.02.06 14:05
|208.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|6182872
|2008.02.06 12:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.43
|0.00
|106.03
|2008.02.06 19:41
|106.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|6183897
|2008.02.06 13:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9575
|0.0000
|1.9535
|2008.02.06 15:43
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|6184581
|2008.02.06 13:56
|sell
|0.08
|gbpjpy
|208.67
|0.00
|208.22
|2008.02.06 14:05
|208.42
|0.00
|0.00
|0.00
|18.79
|6184866
|2008.02.06 14:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.41
|0.00
|207.96
|2008.02.06 14:50
|208.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|6185330
|2008.02.06 14:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9592
|0.0000
|1.9552
|2008.02.06 15:43
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6185491
|2008.02.06 14:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.57
|0.00
|208.12
|2008.02.06 14:50
|208.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.69
|6185681
|2008.02.06 14:33
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.73
|0.00
|208.28
|2008.02.06 14:50
|208.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|6185708
|2008.02.06 14:33
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4632
|0.0000
|1.4595
|2008.02.06 15:38
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|6186043
|2008.02.06 14:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.59
|0.00
|106.19
|2008.02.06 19:41
|106.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|6186086
|2008.02.06 14:40
|sell
|0.08
|gbpjpy
|208.89
|0.00
|208.44
|2008.02.06 14:50
|208.82
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|6186449
|2008.02.06 14:44
|sell
|0.16
|gbpjpy
|209.05
|0.00
|208.60
|2008.02.06 14:50
|208.82
|0.00
|0.00
|0.00
|34.51
|6186760
|2008.02.06 14:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.74
|0.00
|208.29
|2008.02.06 15:41
|209.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|6186837
|2008.02.06 14:54
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.90
|0.00
|208.45
|2008.02.06 15:44
|209.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|6186896
|2008.02.06 14:55
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0992
|0.0000
|1.0952
|2008.02.06 15:29
|1.0975
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|6188065
|2008.02.06 15:27
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4648
|0.0000
|1.4611
|2008.02.06 15:38
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|6188140
|2008.02.06 15:30
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.06
|0.00
|208.61
|2008.02.06 15:41
|209.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6188156
|2008.02.06 15:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0973
|0.0000
|1.0933
|2008.02.06 16:18
|1.0956
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|6188208
|2008.02.06 15:32
|sell
|0.08
|gbpjpy
|209.27
|0.00
|208.82
|2008.02.06 15:44
|209.05
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|6188298
|2008.02.06 15:32
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9608
|0.0000
|1.9568
|2008.02.06 15:43
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|6188498
|2008.02.06 15:36
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.75
|0.00
|106.35
|2008.02.06 19:41
|106.58
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|6188719
|2008.02.06 15:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4642
|0.0000
|1.4605
|2008.02.06 15:56
|1.4629
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6189019
|2008.02.06 15:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9594
|0.0000
|1.9554
|2008.02.06 17:16
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6189105
|2008.02.06 15:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.00
|0.00
|208.55
|2008.02.06 15:55
|208.78
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|6189421
|2008.02.06 15:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4630
|0.0000
|1.4593
|2008.02.06 16:32
|1.4650
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|6189426
|2008.02.06 15:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.77
|0.00
|208.32
|2008.02.06 16:53
|209.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|6189545
|2008.02.06 15:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.93
|0.00
|208.48
|2008.02.06 16:53
|209.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.25
|6189712
|2008.02.06 16:02
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.09
|0.00
|208.64
|2008.02.06 16:53
|209.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|6190095
|2008.02.06 16:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4647
|0.0000
|1.4610
|2008.02.06 16:32
|1.4650
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|6190098
|2008.02.06 16:10
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0970
|0.0000
|1.1010
|2008.02.06 17:15
|1.0971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|6190207
|2008.02.06 16:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9610
|0.0000
|1.9570
|2008.02.06 16:33
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|6190438
|2008.02.06 16:17
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4663
|0.0000
|1.4626
|2008.02.06 16:35
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|6190679
|2008.02.06 16:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9626
|0.0000
|1.9586
|2008.02.06 16:33
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|6190683
|2008.02.06 16:18
|sell
|0.08
|gbpjpy
|209.27
|0.00
|208.82
|2008.02.06 16:53
|209.21
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|6190781
|2008.02.06 16:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0955
|0.0000
|1.0915
|2008.02.06 19:41
|1.0971
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|6191720
|2008.02.06 16:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9610
|0.0000
|1.9570
|2008.02.06 17:16
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6191739
|2008.02.06 16:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4645
|0.0000
|1.4608
|2008.02.06 17:13
|1.4648
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|6192216
|2008.02.06 16:49
|sell
|0.16
|gbpjpy
|209.43
|0.00
|208.98
|2008.02.06 16:53
|209.21
|0.00
|0.00
|0.00
|32.98
|6192362
|2008.02.06 16:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4661
|0.0000
|1.4624
|2008.02.06 17:13
|1.4648
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|6192525
|2008.02.06 16:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.13
|0.00
|208.68
|2008.02.06 19:41
|209.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|6192815
|2008.02.06 16:59
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0954
|0.0000
|1.0994
|2008.02.06 17:15
|1.0971
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|6193216
|2008.02.06 17:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.29
|0.00
|208.84
|2008.02.06 19:41
|209.07
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|6193341
|2008.02.06 17:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4645
|0.0000
|1.4608
|2008.02.06 17:42
|1.4632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6193347
|2008.02.06 17:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.25
|0.00
|209.70
|2008.02.06 20:27
|208.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.04
|6193360
|2008.02.06 17:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0972
|0.0000
|1.0932
|2008.02.06 19:41
|1.0971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|6193473
|2008.02.06 17:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9591
|0.0000
|1.9551
|2008.02.06 20:16
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|6194088
|2008.02.06 17:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4631
|0.0000
|1.4594
|2008.02.06 18:31
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|6194477
|2008.02.06 18:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4647
|0.0000
|1.4610
|2008.02.06 18:31
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|6194746
|2008.02.06 18:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9607
|0.0000
|1.9567
|2008.02.06 20:16
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6195463
|2008.02.06 18:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4630
|0.0000
|1.4593
|2008.02.06 20:22
|1.4633
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|6195617
|2008.02.06 18:33
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0988
|0.0000
|1.0948
|2008.02.06 19:41
|1.0971
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|6196097
|2008.02.06 18:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9623
|0.0000
|1.9583
|2008.02.06 20:16
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|6196760
|2008.02.06 19:37
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.08
|0.00
|209.53
|2008.02.06 22:36
|209.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|6196869
|2008.02.06 19:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0967
|0.0000
|1.0927
|2008.02.06 23:32
|1.0966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|6196870
|2008.02.06 19:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.01
|0.00
|208.56
|2008.02.06 20:16
|208.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|6196873
|2008.02.06 19:42
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.57
|0.00
|106.17
|2008.02.06 23:27
|106.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6197983
|2008.02.06 20:12
|buy
|0.04
|gbpjpy
|208.92
|0.00
|209.37
|2008.02.06 20:27
|208.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.76
|6198022
|2008.02.06 20:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4646
|0.0000
|1.4609
|2008.02.06 20:22
|1.4633
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|6198267
|2008.02.06 20:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.76
|0.00
|208.31
|2008.02.06 21:17
|208.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|6198283
|2008.02.06 20:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9602
|0.0000
|1.9562
|2008.02.07 00:44
|1.9601
|0.00
|0.00
|-0.47
|0.10
|6198293
|2008.02.06 20:18
|buy
|0.08
|gbpjpy
|208.76
|0.00
|209.21
|2008.02.06 20:27
|208.82
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|6198492
|2008.02.06 20:22
|buy
|0.16
|gbpjpy
|208.60
|0.00
|209.05
|2008.02.06 20:27
|208.82
|0.00
|0.00
|0.00
|33.05
|6198536
|2008.02.06 20:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4632
|0.0000
|1.4595
|2008.02.06 21:51
|1.4619
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6198765
|2008.02.06 20:27
|buy
|0.04
|gbpjpy
|208.92
|0.00
|209.37
|2008.02.06 22:36
|209.02
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|6199156
|2008.02.06 20:37
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.93
|0.00
|208.48
|2008.02.06 21:17
|208.71
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|6199976
|2008.02.06 21:16
|buy
|0.08
|gbpjpy
|208.76
|0.00
|209.21
|2008.02.06 22:36
|209.02
|0.00
|0.00
|0.00
|19.51
|6200012
|2008.02.06 21:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.73
|0.00
|208.28
|2008.02.06 21:39
|208.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|6200114
|2008.02.06 21:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.89
|0.00
|208.44
|2008.02.06 21:39
|208.67
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|6200373
|2008.02.06 21:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.72
|0.00
|208.27
|2008.02.06 23:01
|208.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|6200653
|2008.02.06 21:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|1.4581
|2008.02.06 23:55
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|6202678
|2008.02.06 22:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.88
|0.00
|208.43
|2008.02.06 23:01
|208.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|6202770
|2008.02.06 22:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4623
|0.0000
|1.4660
|2008.02.06 22:48
|1.4636
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6202836
|2008.02.06 22:36
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.09
|0.00
|208.64
|2008.02.06 23:01
|208.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|6203192
|2008.02.06 22:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4634
|0.0000
|1.4597
|2008.02.06 23:55
|1.4620
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|6203454
|2008.02.06 22:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.15
|0.00
|209.60
|2008.02.07 05:01
|208.50
|0.00
|0.00
|0.60
|-6.11
|6203496
|2008.02.06 22:48
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0983
|0.0000
|1.0943
|2008.02.06 23:32
|1.0966
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|6203850
|2008.02.06 22:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9618
|0.0000
|1.9578
|2008.02.07 00:44
|1.9601
|0.00
|0.00
|-0.95
|3.40
|6203954
|2008.02.06 22:59
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.99
|0.00
|209.44
|2008.02.07 05:01
|208.50
|0.00
|0.00
|1.19
|-9.21
|6204242
|2008.02.06 23:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.77
|0.00
|208.32
|2008.02.06 23:23
|208.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|6204258
|2008.02.06 23:02
|buy
|0.04
|gbpjpy
|208.82
|0.00
|209.27
|2008.02.07 05:01
|208.50
|0.00
|0.00
|2.38
|-12.03
|6204315
|2008.02.06 23:04
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.93
|0.00
|208.48
|2008.02.06 23:23
|208.71
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|6205252
|2008.02.06 23:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.69
|0.00
|208.24
|2008.02.07 02:13
|208.47
|0.00
|0.00
|-0.94
|2.07
|6205480
|2008.02.06 23:28
|buy
|0.08
|gbpjpy
|208.63
|0.00
|209.08
|2008.02.07 05:01
|208.50
|0.00
|0.00
|4.76
|-9.77
|6205496
|2008.02.06 23:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.34
|0.00
|105.94
|2008.02.07 10:35
|106.50
|0.00
|0.00
|-0.28
|-1.50
|6205782
|2008.02.06 23:33
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0962
|0.0000
|1.0922
|2008.02.07 10:25
|1.0976
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.28
|6206702
|2008.02.06 23:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4619
|0.0000
|1.4582
|2008.02.07 08:10
|1.4622
|0.00
|0.00
|-0.19
|-0.30
|6210442
|2008.02.07 00:43
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0978
|0.0000
|1.0938
|2008.02.07 10:25
|1.0976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|6210582
|2008.02.07 00:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9605
|0.0000
|1.9565
|2008.02.07 02:19
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|6213678
|2008.02.07 02:14
|buy
|0.16
|gbpjpy
|208.46
|0.00
|208.91
|2008.02.07 06:26
|208.68
|0.00
|0.00
|0.00
|33.06
|6213681
|2008.02.07 02:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.40
|0.00
|207.95
|2008.02.07 07:40
|208.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.14
|6213880
|2008.02.07 02:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9586
|0.0000
|1.9546
|2008.02.07 08:00
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|6215099
|2008.02.07 03:12
|buy
|0.32
|gbpjpy
|208.28
|0.00
|208.73
|2008.02.07 05:01
|208.49
|0.00
|0.00
|0.00
|63.16
|6217799
|2008.02.07 05:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9603
|0.0000
|1.9563
|2008.02.07 08:00
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|6218573
|2008.02.07 05:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.56
|0.00
|208.11
|2008.02.07 07:40
|208.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.26
|6219801
|2008.02.07 06:16
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.50
|0.00
|106.10
|2008.02.07 10:35
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6220218
|2008.02.07 06:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9601
|0.0000
|1.9641
|2008.02.07 07:17
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6220240
|2008.02.07 06:27
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.72
|0.00
|208.27
|2008.02.07 08:54
|208.64
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|6221415
|2008.02.07 06:52
|sell
|0.08
|gbpjpy
|208.88
|0.00
|208.43
|2008.02.07 07:40
|208.82
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|6222993
|2008.02.07 07:17
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.98
|0.00
|209.43
|2008.02.07 09:28
|208.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|6223067
|2008.02.07 07:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9622
|0.0000
|1.9582
|2008.02.07 08:00
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|6223406
|2008.02.07 07:25
|sell
|0.16
|gbpjpy
|209.06
|0.00
|208.61
|2008.02.07 07:40
|208.82
|0.00
|0.00
|0.00
|36.08
|6223948
|2008.02.07 07:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4635
|0.0000
|1.4598
|2008.02.07 08:10
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|6224824
|2008.02.07 07:45
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.82
|0.00
|209.27
|2008.02.07 09:28
|208.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|6225455
|2008.02.07 07:58
|sell
|0.08
|gbpjpy
|208.88
|0.00
|208.43
|2008.02.07 08:54
|208.64
|0.00
|0.00
|0.00
|18.02
|6225921
|2008.02.07 08:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9605
|0.0000
|1.9565
|2008.02.07 08:54
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6226501
|2008.02.07 08:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4621
|0.0000
|1.4584
|2008.02.07 09:00
|1.4608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6228662
|2008.02.07 08:55
|buy
|0.04
|gbpjpy
|208.66
|0.00
|209.11
|2008.02.07 09:28
|208.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|6228663
|2008.02.07 08:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.56
|0.00
|208.11
|2008.02.07 10:08
|208.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|6228664
|2008.02.07 08:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9585
|0.0000
|1.9545
|2008.02.07 09:03
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|6229366
|2008.02.07 09:01
|buy
|0.08
|gbpjpy
|208.49
|0.00
|208.94
|2008.02.07 09:28
|208.71
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|6229387
|2008.02.07 09:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4602
|0.0000
|1.4565
|2008.02.07 12:06
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|6229577
|2008.02.07 09:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9569
|0.0000
|1.9529
|2008.02.07 10:31
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6229815
|2008.02.07 09:09
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0994
|0.0000
|1.0954
|2008.02.07 10:25
|1.0976
|0.00
|0.00
|0.00
|6.56
|6231187
|2008.02.07 09:28
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.66
|0.00
|106.26
|2008.02.07 10:35
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|6231202
|2008.02.07 09:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9575
|0.0000
|1.9615
|2008.02.07 12:48
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|6231299
|2008.02.07 09:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.72
|0.00
|208.27
|2008.02.07 10:09
|208.41
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|6231469
|2008.02.07 09:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|1.4581
|2008.02.07 12:06
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|6232890
|2008.02.07 10:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9559
|0.0000
|1.9599
|2008.02.07 12:48
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|6233034
|2008.02.07 10:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.34
|0.00
|207.89
|2008.02.07 10:35
|208.12
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|6233621
|2008.02.07 10:27
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4635
|0.0000
|1.4598
|2008.02.07 12:06
|1.4622
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|6233629
|2008.02.07 10:27
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0968
|0.0000
|1.0928
|2008.02.07 10:37
|1.0948
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|6234311
|2008.02.07 10:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9541
|0.0000
|1.9501
|2008.02.07 11:21
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6234542
|2008.02.07 10:36
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9543
|0.0000
|1.9583
|2008.02.07 12:48
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|6234550
|2008.02.07 10:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.12
|0.00
|207.67
|2008.02.07 11:19
|207.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|6234554
|2008.02.07 10:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.50
|0.00
|106.10
|2008.02.07 11:57
|106.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6234798
|2008.02.07 10:39
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0939
|0.0000
|1.0899
|2008.02.07 13:17
|1.0937
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|6236518
|2008.02.07 11:19
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9527
|0.0000
|1.9567
|2008.02.07 12:48
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6236534
|2008.02.07 11:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.80
|0.00
|207.35
|2008.02.07 11:47
|207.57
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|6236657
|2008.02.07 11:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9522
|0.0000
|1.9482
|2008.02.07 13:01
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|6237448
|2008.02.07 11:32
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9511
|0.0000
|1.9551
|2008.02.07 12:48
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|6238285
|2008.02.07 11:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.50
|0.00
|207.05
|2008.02.07 13:08
|208.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.44
|6238709
|2008.02.07 11:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.34
|0.00
|105.94
|2008.02.07 13:42
|106.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6239384
|2008.02.07 12:06
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0955
|0.0000
|1.0915
|2008.02.07 13:17
|1.0937
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|6239441
|2008.02.07 12:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4618
|0.0000
|1.4581
|2008.02.07 13:23
|1.4605
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6241436
|2008.02.07 12:48
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.66
|0.00
|207.21
|2008.02.07 13:08
|208.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.89
|6241460
|2008.02.07 12:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.63
|0.00
|208.08
|2008.02.07 13:00
|207.86
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|6241768
|2008.02.07 12:55
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.82
|0.00
|207.37
|2008.02.07 13:08
|208.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.76
|6242149
|2008.02.07 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9585
|2008.02.07 13:04
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6242153
|2008.02.07 13:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9540
|0.0000
|1.9500
|2008.02.07 13:01
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|6242248
|2008.02.07 13:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9529
|0.0000
|1.9569
|2008.02.07 13:04
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6242383
|2008.02.07 13:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9538
|0.0000
|1.9498
|2008.02.07 13:07
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|6242441
|2008.02.07 13:03
|sell
|0.08
|gbpjpy
|207.98
|0.00
|207.53
|2008.02.07 13:14
|207.76
|0.00
|0.00
|0.00
|16.53
|6242510
|2008.02.07 13:04
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0952
|0.0000
|1.0992
|2008.02.07 13:49
|1.0970
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|6242541
|2008.02.07 13:05
|sell
|0.16
|gbpjpy
|208.14
|0.00
|207.69
|2008.02.07 13:08
|207.96
|0.00
|0.00
|0.00
|27.04
|6242573
|2008.02.07 13:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.50
|0.00
|106.10
|2008.02.07 13:42
|106.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|6242629
|2008.02.07 13:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9556
|0.0000
|1.9516
|2008.02.07 13:10
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|6242693
|2008.02.07 13:06
|sell
|0.32
|gbpjpy
|208.30
|0.00
|207.85
|2008.02.07 13:08
|207.96
|0.00
|0.00
|0.00
|102.17
|6243168
|2008.02.07 13:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9529
|0.0000
|1.9489
|2008.02.07 13:18
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6243408
|2008.02.07 13:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.62
|0.00
|207.17
|2008.02.07 13:22
|207.17
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|6243601
|2008.02.07 13:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0936
|0.0000
|1.0896
|2008.02.07 15:52
|1.1008
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.54
|6244011
|2008.02.07 13:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|206.65
|2008.02.07 13:35
|207.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|6244040
|2008.02.07 13:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9473
|0.0000
|1.9433
|2008.02.07 13:48
|1.9454
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|6244143
|2008.02.07 13:23
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0953
|0.0000
|1.0913
|2008.02.07 15:52
|1.1008
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.99
|6244437
|2008.02.07 13:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4596
|0.0000
|1.4559
|2008.02.07 13:33
|1.4583
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6244665
|2008.02.07 13:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.26
|0.00
|206.81
|2008.02.07 13:35
|207.04
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|6245754
|2008.02.07 13:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4583
|0.0000
|1.4546
|2008.02.07 13:48
|1.4570
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6245815
|2008.02.07 13:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.10
|0.00
|206.65
|2008.02.07 13:53
|206.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|6246131
|2008.02.07 13:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.37
|0.00
|105.97
|2008.02.07 13:55
|106.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|6246820
|2008.02.07 13:49
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.43
|0.00
|106.83
|2008.02.07 14:37
|106.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.11
|6247104
|2008.02.07 13:50
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0977
|0.0000
|1.0937
|2008.02.07 18:25
|1.1038
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.11
|6247153
|2008.02.07 13:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4560
|0.0000
|1.4523
|2008.02.07 14:22
|1.4563
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|6247162
|2008.02.07 13:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9446
|0.0000
|1.9406
|2008.02.07 14:39
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|6247515
|2008.02.07 13:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|106.27
|0.00
|106.67
|2008.02.07 14:37
|106.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|6247536
|2008.02.07 13:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.55
|0.00
|206.10
|2008.02.07 13:55
|206.28
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|6248049
|2008.02.07 13:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.23
|0.00
|205.78
|2008.02.07 14:20
|206.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|6248069
|2008.02.07 13:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.09
|0.00
|105.69
|2008.02.11 06:41
|107.10
|0.00
|0.00
|-0.18
|-9.43
|6248079
|2008.02.07 13:57
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.11
|0.00
|106.51
|2008.02.07 14:39
|106.27
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|6248432
|2008.02.07 13:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.39
|0.00
|205.94
|2008.02.07 14:20
|206.17
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|6248959
|2008.02.07 14:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4576
|0.0000
|1.4539
|2008.02.07 14:22
|1.4563
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|6249914
|2008.02.07 14:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|205.98
|0.00
|205.53
|2008.02.07 14:52
|206.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.83
|6250141
|2008.02.07 14:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4560
|0.0000
|1.4523
|2008.02.07 14:39
|1.4543
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|6250339
|2008.02.07 14:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.15
|0.00
|205.70
|2008.02.07 14:52
|206.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|6250601
|2008.02.07 14:30
|buy
|0.08
|usdjpy
|105.94
|0.00
|106.34
|2008.02.07 14:37
|106.11
|0.00
|0.00
|0.00
|12.82
|6251230
|2008.02.07 14:34
|sell
|0.04
|gbpjpy
|206.31
|0.00
|205.86
|2008.02.07 14:52
|206.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|6251362
|2008.02.07 14:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9462
|0.0000
|1.9422
|2008.02.07 14:39
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|6251435
|2008.02.07 14:37
|sell
|0.08
|gbpjpy
|206.50
|0.00
|206.05
|2008.02.07 14:52
|206.28
|0.00
|0.00
|0.00
|16.57
|6251898
|2008.02.07 14:39
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0993
|0.0000
|1.0953
|2008.02.07 15:52
|1.1010
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.35
|6251955
|2008.02.07 14:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.25
|0.00
|105.85
|2008.02.11 06:41
|107.10
|0.00
|0.00
|-0.38
|-15.87
|6252030
|2008.02.07 14:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.68
|0.00
|207.13
|2008.02.07 14:58
|206.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|6252364
|2008.02.07 14:40
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1009
|0.0000
|1.0969
|2008.02.07 15:52
|1.1010
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|6252392
|2008.02.07 14:41
|buy
|0.02
|gbpjpy
|206.49
|0.00
|206.94
|2008.02.07 15:01
|206.74
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|6252670
|2008.02.07 14:42
|buy
|0.04
|gbpjpy
|206.32
|0.00
|206.77
|2008.02.07 14:58
|206.46
|0.00
|0.00
|0.00
|5.27
|6252778
|2008.02.07 14:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9429
|0.0000
|1.9389
|2008.02.07 14:54
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6252790
|2008.02.07 14:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4521
|0.0000
|1.4484
|2008.02.07 14:53
|1.4508
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6253890
|2008.02.07 14:54
|sell
|0.32
|usdchf
|1.1025
|0.0000
|1.0985
|2008.02.07 15:52
|1.1010
|0.00
|0.00
|0.00
|43.60
|6254448
|2008.02.07 14:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.47
|0.00
|206.02
|2008.02.07 15:42
|207.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|6254460
|2008.02.07 14:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4493
|0.0000
|1.4456
|2008.02.07 16:39
|1.4530
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|6254515
|2008.02.07 14:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9419
|0.0000
|1.9379
|2008.02.07 15:53
|1.9451
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|6254824
|2008.02.07 15:01
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.63
|0.00
|206.18
|2008.02.07 15:42
|207.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.83
|6254826
|2008.02.07 15:01
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.41
|0.00
|106.01
|2008.02.11 06:41
|107.10
|0.00
|0.00
|-0.74
|-25.77
|6254847
|2008.02.07 15:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1038
|0.0000
|1.1078
|2008.02.07 16:56
|1.1023
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|6254999
|2008.02.07 15:02
|sell
|0.04
|gbpjpy
|206.83
|0.00
|206.38
|2008.02.07 15:42
|207.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.15
|6255100
|2008.02.07 15:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4509
|0.0000
|1.4472
|2008.02.07 16:39
|1.4530
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|6255172
|2008.02.07 15:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9435
|0.0000
|1.9395
|2008.02.07 15:53
|1.9451
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|6255397
|2008.02.07 15:08
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1022
|0.0000
|1.1062
|2008.02.07 16:56
|1.1023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|6255601
|2008.02.07 15:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9451
|0.0000
|1.9411
|2008.02.07 15:53
|1.9451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6257001
|2008.02.07 15:30
|sell
|0.08
|gbpjpy
|206.99
|0.00
|206.54
|2008.02.07 15:53
|206.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|6257291
|2008.02.07 15:31
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4527
|0.0000
|1.4490
|2008.02.07 16:39
|1.4530
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|6257659
|2008.02.07 15:33
|sell
|0.16
|gbpjpy
|207.15
|0.00
|206.70
|2008.02.07 15:42
|207.11
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|6257920
|2008.02.07 15:35
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9467
|0.0000
|1.9427
|2008.02.07 15:53
|1.9451
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|6257923
|2008.02.07 15:35
|sell
|0.32
|gbpjpy
|207.32
|0.00
|206.87
|2008.02.07 15:42
|207.11
|0.00
|0.00
|0.00
|63.14
|6258689
|2008.02.07 15:45
|sell
|0.16
|gbpjpy
|207.18
|0.00
|206.73
|2008.02.07 15:53
|206.96
|0.00
|0.00
|0.00
|33.09
|6259395
|2008.02.07 15:54
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1005
|0.0000
|1.0965
|2008.02.07 18:25
|1.1038
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.92
|6259469
|2008.02.07 15:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9438
|0.0000
|1.9398
|2008.02.07 16:56
|1.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|6259486
|2008.02.07 15:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.63
|0.00
|206.18
|2008.02.07 16:12
|207.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.04
|6259617
|2008.02.07 15:57
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1006
|0.0000
|1.1046
|2008.02.07 16:56
|1.1023
|0.00
|0.00
|0.00
|6.17
|6259721
|2008.02.07 15:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.79
|0.00
|206.34
|2008.02.07 16:12
|207.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|6260179
|2008.02.07 16:03
|sell
|0.04
|gbpjpy
|206.96
|0.00
|206.51
|2008.02.07 16:12
|207.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.75
|6260303
|2008.02.07 16:04
|sell
|0.08
|gbpjpy
|207.12
|0.00
|206.67
|2008.02.07 16:12
|207.06
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|6260530
|2008.02.07 16:05
|sell
|0.08
|usdjpy
|106.57
|0.00
|106.17
|2008.02.11 08:45
|106.97
|0.00
|0.00
|-1.50
|-29.91
|6260532
|2008.02.07 16:05
|sell
|0.16
|gbpjpy
|207.28
|0.00
|206.83
|2008.02.07 16:12
|207.06
|0.00
|0.00
|0.00
|33.06
|6260609
|2008.02.07 16:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9455
|0.0000
|1.9415
|2008.02.07 16:56
|1.9439
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6261432
|2008.02.07 16:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.22
|0.00
|206.77
|2008.02.07 16:37
|207.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|6261704
|2008.02.07 16:17
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.38
|0.00
|206.93
|2008.02.07 16:37
|207.32
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|6261731
|2008.02.07 16:17
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4543
|0.0000
|1.4506
|2008.02.07 16:39
|1.4530
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|6262446
|2008.02.07 16:26
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.54
|0.00
|207.09
|2008.02.07 16:37
|207.32
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|6263552
|2008.02.07 16:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.36
|0.00
|206.91
|2008.02.07 16:45
|207.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|6263671
|2008.02.07 16:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4525
|0.0000
|1.4488
|2008.02.07 16:56
|1.4512
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6263984
|2008.02.07 16:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.13
|0.00
|206.68
|2008.02.07 17:00
|207.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|6264173
|2008.02.07 16:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.26
|0.00
|206.81
|2008.02.07 17:00
|207.02
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|6264309
|2008.02.07 16:55
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1021
|0.0000
|1.0981
|2008.02.07 18:25
|1.1038
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.64
|6264375
|2008.02.07 16:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.24
|0.00
|207.69
|2008.02.07 18:01
|207.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|6264422
|2008.02.07 16:56
|buy
|0.02
|gbpjpy
|207.08
|0.00
|207.53
|2008.02.07 17:34
|207.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|6264503
|2008.02.07 16:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9432
|0.0000
|1.9392
|2008.02.07 17:09
|1.9416
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6264516
|2008.02.07 16:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4512
|0.0000
|1.4475
|2008.02.07 17:19
|1.4499
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6264909
|2008.02.07 17:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.00
|0.00
|206.55
|2008.02.11 08:29
|208.37
|0.00
|0.00
|-0.62
|-12.79
|6265332
|2008.02.07 17:09
|buy
|0.04
|gbpjpy
|206.92
|0.00
|207.37
|2008.02.07 17:34
|207.17
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|6265412
|2008.02.07 17:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9420
|0.0000
|1.9380
|2008.02.07 17:21
|1.9404
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6265924
|2008.02.07 17:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4497
|0.0000
|1.4460
|2008.02.07 17:36
|1.4484
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6266009
|2008.02.07 17:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9406
|0.0000
|1.9366
|2008.02.07 18:05
|1.9406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6266420
|2008.02.07 17:31
|sell
|0.32
|usdchf
|1.1037
|0.0000
|1.0997
|2008.02.07 18:25
|1.1038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|6266471
|2008.02.07 17:31
|sell
|0.16
|usdjpy
|106.73
|0.00
|106.33
|2008.02.11 06:41
|107.13
|0.00
|0.00
|-2.98
|-59.74
|6266795
|2008.02.07 17:34
|sell
|0.64
|usdchf
|1.1055
|0.0000
|1.1015
|2008.02.07 18:25
|1.1038
|0.00
|0.00
|0.00
|98.57
|6266851
|2008.02.07 17:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.22
|0.00
|206.77
|2008.02.11 08:52
|207.51
|0.00
|0.00
|-1.24
|-5.43
|6267214
|2008.02.07 17:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4490
|0.0000
|1.4453
|2008.02.07 18:08
|1.4477
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6267924
|2008.02.07 17:59
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.38
|0.00
|206.93
|2008.02.11 08:29
|208.43
|0.00
|0.00
|-2.50
|-39.19
|6268048
|2008.02.07 18:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4494
|0.0000
|1.4531
|2008.02.07 18:22
|1.4492
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|6268115
|2008.02.07 18:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9422
|0.0000
|1.9382
|2008.02.07 18:05
|1.9406
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6268186
|2008.02.07 18:04
|sell
|0.32
|usdjpy
|106.92
|0.00
|106.52
|2008.02.11 06:41
|107.13
|0.00
|0.00
|-5.96
|-62.73
|6268205
|2008.02.07 18:05
|sell
|0.08
|gbpjpy
|207.55
|0.00
|207.10
|2008.02.11 08:29
|208.43
|0.00
|0.00
|-4.98
|-65.69
|6268314
|2008.02.07 18:06
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4478
|0.0000
|1.4515
|2008.02.07 18:22
|1.4492
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|6268455
|2008.02.07 18:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9398
|0.0000
|1.9358
|2008.02.07 19:06
|1.9399
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|6268682
|2008.02.07 18:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4473
|0.0000
|1.4436
|2008.02.07 19:04
|1.4477
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|6269258
|2008.02.07 18:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4490
|0.0000
|1.4453
|2008.02.07 19:04
|1.4477
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|6269267
|2008.02.07 18:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9415
|0.0000
|1.9375
|2008.02.07 19:06
|1.9399
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6269277
|2008.02.07 18:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.58
|0.00
|208.03
|2008.02.07 18:33
|207.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|6269541
|2008.02.07 18:27
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1035
|0.0000
|1.0995
|2008.02.08 19:15
|1.1018
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.54
|6269973
|2008.02.07 18:31
|sell
|0.16
|gbpjpy
|207.71
|0.00
|207.26
|2008.02.11 08:29
|208.43
|0.00
|0.00
|-9.96
|-107.51
|6270137
|2008.02.07 18:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1037
|0.0000
|1.1077
|2008.02.07 18:58
|1.1054
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|6270202
|2008.02.07 18:33
|sell
|0.32
|gbpjpy
|207.87
|0.00
|207.42
|2008.02.11 08:29
|208.43
|0.00
|0.00
|-19.92
|-167.22
|6270259
|2008.02.07 18:34
|sell
|0.64
|usdjpy
|107.08
|0.00
|106.68
|2008.02.11 06:41
|107.13
|0.00
|0.00
|-11.92
|-29.87
|6270322
|2008.02.07 18:35
|sell
|0.64
|gbpjpy
|208.03
|0.00
|207.58
|2008.02.11 08:29
|208.43
|0.00
|0.00
|-39.84
|-238.90
|6270465
|2008.02.07 18:36
|sell
|1.28
|gbpjpy
|208.19
|0.00
|207.74
|2008.02.11 08:29
|208.43
|0.00
|0.00
|-79.68
|-286.68
|6279879
|2008.02.07 21:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.16
|0.00
|208.61
|2008.02.07 21:11
|208.38
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|6279885
|2008.02.07 21:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9400
|0.0000
|1.9360
|2008.02.11 08:51
|1.9430
|0.00
|0.00
|-0.32
|-3.00
|6279921
|2008.02.07 21:10
|sell
|1.28
|usdjpy
|107.27
|0.00
|106.87
|2008.02.11 06:41
|107.13
|0.00
|0.00
|-23.86
|167.27
|6359456
|2008.02.11 06:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.66
|0.00
|209.11
|2008.02.11 09:21
|207.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.16
|6359461
|2008.02.11 06:41
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0990
|0.0000
|1.0950
|2008.02.11 08:50
|1.0972
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|6359462
|2008.02.11 06:41
|sell
|2.56
|gbpjpy
|208.60
|0.00
|208.15
|2008.02.11 08:29
|208.43
|0.00
|0.00
|0.00
|406.12
|6363032
|2008.02.11 08:29
|sell
|0.16
|usdjpy
|107.14
|0.00
|106.74
|2008.02.11 08:46
|106.92
|0.00
|0.00
|0.00
|32.92
|6363035
|2008.02.11 08:29
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9446
|0.0000
|1.9406
|2008.02.11 08:51
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|6363043
|2008.02.11 08:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4548
|0.0000
|1.4511
|2008.02.11 10:46
|1.4551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|6363066
|2008.02.11 08:29
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.43
|0.00
|208.88
|2008.02.11 09:21
|207.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|6363069
|2008.02.11 08:30
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.37
|0.00
|207.92
|2008.02.11 08:44
|208.08
|0.00
|0.00
|0.00
|10.83
|6363269
|2008.02.11 08:35
|buy
|0.04
|gbpjpy
|208.27
|0.00
|208.72
|2008.02.11 09:21
|207.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|6363938
|2008.02.11 08:45
|buy
|0.08
|gbpjpy
|207.83
|0.00
|208.28
|2008.02.11 09:21
|207.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|6363944
|2008.02.11 08:45
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.75
|0.00
|207.30
|2008.02.11 08:52
|207.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.99
|6364216
|2008.02.11 08:47
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.89
|0.00
|106.49
|2008.02.11 08:52
|106.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|6364552
|2008.02.11 08:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4564
|0.0000
|1.4527
|2008.02.11 10:46
|1.4551
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|6364595
|2008.02.11 08:51
|buy
|0.16
|gbpjpy
|207.66
|0.00
|208.11
|2008.02.11 09:21
|207.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.50
|6364617
|2008.02.11 08:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0968
|0.0000
|1.0928
|2008.02.11 09:13
|1.0950
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|6364929
|2008.02.11 08:52
|buy
|0.32
|gbpjpy
|207.43
|0.00
|207.88
|2008.02.11 09:21
|207.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|6364932
|2008.02.11 08:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.36
|0.00
|206.91
|2008.02.11 09:03
|207.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|6364933
|2008.02.11 08:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9430
|0.0000
|1.9390
|2008.02.11 09:08
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|6364937
|2008.02.11 08:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.72
|0.00
|106.32
|2008.02.11 09:04
|106.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6365482
|2008.02.11 08:57
|buy
|0.64
|gbpjpy
|207.26
|0.00
|207.71
|2008.02.11 09:21
|207.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.99
|6366228
|2008.02.11 09:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.57
|0.00
|106.17
|2008.02.11 10:36
|106.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|6366233
|2008.02.11 09:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.09
|0.00
|206.64
|2008.02.11 09:10
|206.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|6366283
|2008.02.11 09:05
|buy
|1.28
|gbpjpy
|207.09
|0.00
|207.54
|2008.02.11 09:21
|207.15
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|6366448
|2008.02.11 09:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9407
|0.0000
|1.9367
|2008.02.11 12:36
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.30
|6366498
|2008.02.11 09:09
|buy
|2.56
|gbpjpy
|206.93
|0.00
|207.38
|2008.02.11 09:21
|207.15
|0.00
|0.00
|0.00
|527.98
|6367038
|2008.02.11 09:21
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0962
|0.0000
|1.1002
|2008.02.11 11:06
|1.0979
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|6367049
|2008.02.11 09:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0959
|0.0000
|1.0919
|2008.02.11 15:39
|1.1023
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.81
|6367122
|2008.02.11 09:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.12
|0.00
|206.67
|2008.02.11 10:28
|207.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|6367636
|2008.02.11 09:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9423
|0.0000
|1.9383
|2008.02.11 12:36
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.40
|6368322
|2008.02.11 09:53
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.29
|0.00
|206.84
|2008.02.11 10:28
|207.07
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|6369100
|2008.02.11 10:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.83
|0.00
|206.38
|2008.02.11 10:55
|207.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.11
|6369201
|2008.02.11 10:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.99
|0.00
|206.54
|2008.02.11 10:55
|207.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|6369211
|2008.02.11 10:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9446
|0.0000
|1.9406
|2008.02.11 13:34
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|6369310
|2008.02.11 10:32
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.20
|0.00
|206.75
|2008.02.11 10:55
|207.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.51
|6369319
|2008.02.11 10:32
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9468
|0.0000
|1.9428
|2008.02.11 12:36
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|6369565
|2008.02.11 10:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.37
|0.00
|105.97
|2008.02.11 15:07
|106.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.31
|6369727
|2008.02.11 10:40
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9484
|0.0000
|1.9444
|2008.02.11 12:36
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|6369752
|2008.02.11 10:41
|sell
|0.08
|gbpjpy
|207.36
|0.00
|206.91
|2008.02.11 10:55
|207.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.01
|6370291
|2008.02.11 10:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.53
|0.00
|106.13
|2008.02.11 15:07
|106.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.62
|6370341
|2008.02.11 10:47
|sell
|0.16
|gbpjpy
|207.52
|0.00
|207.07
|2008.02.11 10:55
|207.48
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|6370355
|2008.02.11 10:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4546
|0.0000
|1.4509
|2008.02.11 12:55
|1.4549
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|6370591
|2008.02.11 10:52
|sell
|0.32
|gbpjpy
|207.71
|0.00
|207.26
|2008.02.11 10:55
|207.48
|0.00
|0.00
|0.00
|69.10
|6370798
|2008.02.11 10:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.45
|0.00
|207.00
|2008.02.11 12:43
|208.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|6371285
|2008.02.11 11:03
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.61
|0.00
|207.16
|2008.02.11 12:43
|208.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.30
|6371396
|2008.02.11 11:06
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0975
|0.0000
|1.0935
|2008.02.11 15:39
|1.1023
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.71
|6371436
|2008.02.11 11:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4538
|0.0000
|1.4575
|2008.02.11 11:30
|1.4551
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6371615
|2008.02.11 11:14
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.78
|0.00
|207.33
|2008.02.11 12:43
|208.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.24
|6371970
|2008.02.11 11:28
|sell
|0.08
|gbpjpy
|207.94
|0.00
|207.49
|2008.02.11 12:43
|208.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.48
|6371996
|2008.02.11 11:29
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.69
|0.00
|106.29
|2008.02.11 15:07
|106.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.24
|6372069
|2008.02.11 11:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.08
|0.00
|208.53
|2008.02.11 11:31
|208.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|6372070
|2008.02.11 11:30
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9500
|0.0000
|1.9460
|2008.02.11 12:36
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6372128
|2008.02.11 11:30
|sell
|0.16
|gbpjpy
|208.13
|0.00
|207.68
|2008.02.11 12:43
|208.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|6372256
|2008.02.11 11:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9517
|0.0000
|1.9557
|2008.02.11 16:18
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.70
|6372313
|2008.02.11 11:31
|sell
|0.32
|gbpjpy
|208.23
|0.00
|207.78
|2008.02.11 12:43
|208.16
|0.00
|0.00
|0.00
|20.98
|6372369
|2008.02.11 11:32
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9516
|0.0000
|1.9476
|2008.02.11 12:36
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|102.40
|6373701
|2008.02.11 12:17
|sell
|0.64
|gbpjpy
|208.39
|0.00
|207.94
|2008.02.11 12:43
|208.16
|0.00
|0.00
|0.00
|137.89
|6373849
|2008.02.11 12:21
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4562
|0.0000
|1.4525
|2008.02.11 12:56
|1.4550
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|6374396
|2008.02.11 12:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9503
|0.0000
|1.9543
|2008.02.11 16:18
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|6374410
|2008.02.11 12:40
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9499
|0.0000
|1.9459
|2008.02.11 13:35
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|6374503
|2008.02.11 12:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.12
|0.00
|207.67
|2008.02.11 13:19
|208.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|6374827
|2008.02.11 12:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4545
|0.0000
|1.4508
|2008.02.11 14:17
|1.4531
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|6375302
|2008.02.11 13:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.28
|0.00
|207.83
|2008.02.11 13:19
|208.06
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|6375468
|2008.02.11 13:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.95
|0.00
|207.50
|2008.02.11 14:39
|208.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|6375854
|2008.02.11 13:33
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9486
|0.0000
|1.9526
|2008.02.11 16:18
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|6376011
|2008.02.11 13:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9485
|0.0000
|1.9445
|2008.02.11 14:31
|1.9469
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6376586
|2008.02.11 13:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.11
|0.00
|207.66
|2008.02.11 14:39
|208.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|6376608
|2008.02.11 13:51
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0991
|0.0000
|1.0951
|2008.02.11 15:39
|1.1023
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.61
|6376650
|2008.02.11 13:52
|sell
|0.08
|usdjpy
|106.85
|0.00
|106.45
|2008.02.11 15:07
|106.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|6376720
|2008.02.11 13:55
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.27
|0.00
|207.82
|2008.02.11 14:51
|208.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.23
|6377156
|2008.02.11 14:07
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1007
|0.0000
|1.0967
|2008.02.11 15:39
|1.1023
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.61
|6377707
|2008.02.11 14:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4533
|0.0000
|1.4496
|2008.02.11 14:40
|1.4520
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6378051
|2008.02.11 14:25
|sell
|0.08
|gbpjpy
|208.44
|0.00
|207.99
|2008.02.11 14:39
|208.21
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|6378063
|2008.02.11 14:25
|sell
|0.16
|usdjpy
|107.01
|0.00
|106.61
|2008.02.11 15:07
|106.83
|0.00
|0.00
|0.00
|26.96
|6378082
|2008.02.11 14:25
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1023
|0.0000
|1.0983
|2008.02.11 15:39
|1.1023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6378358
|2008.02.11 14:31
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9470
|0.0000
|1.9510
|2008.02.11 16:18
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6378502
|2008.02.11 14:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9479
|0.0000
|1.9439
|2008.02.11 14:40
|1.9462
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|6378940
|2008.02.11 14:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9460
|0.0000
|1.9420
|2008.02.11 15:47
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|6378942
|2008.02.11 14:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4512
|0.0000
|1.4475
|2008.02.11 15:23
|1.4498
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|6379346
|2008.02.11 14:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.05
|0.00
|207.60
|2008.02.11 15:08
|207.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|6379435
|2008.02.11 14:55
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9454
|0.0000
|1.9494
|2008.02.11 16:18
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|6379787
|2008.02.11 15:01
|sell
|0.32
|usdchf
|1.1040
|0.0000
|1.1000
|2008.02.11 15:39
|1.1023
|0.00
|0.00
|0.00
|49.35
|6380112
|2008.02.11 15:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.80
|0.00
|106.40
|2008.02.11 15:52
|106.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|6380161
|2008.02.11 15:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.79
|0.00
|207.34
|2008.02.11 15:43
|207.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|6380679
|2008.02.11 15:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4501
|0.0000
|1.4464
|2008.02.11 16:52
|1.4488
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6381016
|2008.02.11 15:36
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.95
|0.00
|207.50
|2008.02.11 15:43
|207.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|6381085
|2008.02.11 15:40
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1021
|0.0000
|1.0981
|2008.02.11 18:08
|1.1020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|6381183
|2008.02.11 15:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.66
|0.00
|207.21
|2008.02.11 15:46
|207.43
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|6381566
|2008.02.11 15:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.39
|0.00
|206.94
|2008.02.11 15:57
|207.17
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|6381994
|2008.02.11 15:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.14
|0.00
|206.69
|2008.02.11 16:25
|207.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|6382125
|2008.02.11 16:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.30
|0.00
|206.85
|2008.02.11 16:25
|207.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|6382945
|2008.02.11 16:18
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.46
|0.00
|207.01
|2008.02.11 16:25
|207.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|6382948
|2008.02.11 16:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.51
|0.00
|207.96
|2008.02.11 16:47
|207.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|6383026
|2008.02.11 16:22
|buy
|0.02
|gbpjpy
|207.35
|0.00
|207.80
|2008.02.11 16:47
|207.58
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|6383190
|2008.02.11 16:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.23
|0.00
|206.78
|2008.02.11 17:31
|207.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|6383240
|2008.02.11 16:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.40
|0.00
|206.95
|2008.02.11 17:31
|207.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.43
|6383760
|2008.02.11 16:47
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.56
|0.00
|207.11
|2008.02.11 17:31
|207.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.87
|6383775
|2008.02.11 16:47
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.70
|0.00
|107.10
|2008.02.11 18:59
|106.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|6383906
|2008.02.11 16:49
|sell
|0.08
|gbpjpy
|207.76
|0.00
|207.31
|2008.02.11 17:31
|207.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.75
|6384062
|2008.02.11 16:51
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1037
|0.0000
|1.0997
|2008.02.11 18:08
|1.1020
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|6384293
|2008.02.11 16:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4485
|0.0000
|1.4448
|2008.02.11 18:18
|1.4504
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|6384878
|2008.02.11 17:06
|sell
|0.16
|gbpjpy
|207.92
|0.00
|207.47
|2008.02.11 17:31
|207.85
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|6384923
|2008.02.11 17:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4501
|0.0000
|1.4464
|2008.02.11 18:18
|1.4504
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|6385134
|2008.02.11 17:12
|sell
|0.32
|gbpjpy
|208.09
|0.00
|207.64
|2008.02.11 17:31
|207.85
|0.00
|0.00
|0.00
|71.98
|6387000
|2008.02.11 18:08
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4517
|0.0000
|1.4480
|2008.02.11 18:18
|1.4504
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|0.00
|0.00
|-216.90
|4 148.41
|Closed P/L:
|3 931.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6381576
|2008.02.11 15:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9439
|0.0000
|1.9399
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|6381770
|2008.02.11 15:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.58
|0.00
|106.18
|106.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|6382180
|2008.02.11 16:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9455
|0.0000
|1.9415
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|6382971
|2008.02.11 16:20
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9471
|0.0000
|1.9431
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|6384274
|2008.02.11 16:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.74
|0.00
|106.34
|106.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|6385650
|2008.02.11 17:25
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9487
|0.0000
|1.9447
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|6385970
|2008.02.11 17:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.84
|0.00
|207.39
|208.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.21
|6386787
|2008.02.11 18:04
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.00
|0.00
|207.55
|208.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.43
|6387057
|2008.02.11 18:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1019
|0.0000
|1.0979
|1.1028
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|6387331
|2008.02.11 18:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4503
|0.0000
|1.4466
|1.4508
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|6387831
|2008.02.11 18:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.16
|0.00
|207.71
|208.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.86
|6388482
|2008.02.11 19:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.28
|0.00
|208.73
|208.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6388696
|2008.02.11 19:08
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.12
|0.00
|208.57
|208.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|6388720
|2008.02.11 19:10
|sell
|0.08
|gbpjpy
|208.32
|0.00
|207.87
|208.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.16
|Floating P/L:
|-49.16
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 931.51
|Floating P/L:
|-49.16
|Margin:
|639.01
|Balance:
|13 931.51
|Equity:
|13 882.35
|Free Margin:
|13 243.34
|Details:
|Gross Profit:
|9 446.35
|Gross Loss:
|5 514.84
|Total Net Profit:
|3 931.51
|Profit Factor:
|1.71
|Expected Payoff:
|3.14
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 157.64 (8.23%)
|Relative Drawdown:
|8.23% (1 157.64)
|Total Trades:
|1253
|Short Positions (won %):
|1054 (64.52%)
|Long Positions (won %):
|199 (59.80%)
|Profit Trades (% of total):
|799 (63.77%)
|Loss trades (% of total):
|454 (36.23%)
|Largest
|profit trade:
|529.67
|loss trade:
|-366.36
|Average
|profit trade:
|11.82
|loss trade:
|-12.15
|Maximum
|consecutive wins ($):
|22 (186.81)
|consecutive losses ($):
|8 (-1 117.27)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|538.12 (6)
|consecutive loss (count):
|-1 117.27 (8)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2