Strategy Tester Report
EURJPYClahn04&DvarrinEA_mod1
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period4 Hours (H4) 2007.12.12 00:00 - 2008.02.14 23:59 (2007.12.12 - 2008.02.15)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersMagicNumber=300; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=20; TakeProfitMode=true; TakeProfit=30; TrailingStopMode=false; TrailingStop=30; MaximumRisk=10;
Bars in test1264Ticks modelled1526Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-3498.62Gross profit7981.35Gross loss-11479.97
Profit factor0.70Expected payoff-34.64
Absolute drawdown3665.04Maximal drawdown4526.09 (41.67%)Relative drawdown41.67% (4526.09)
Total trades101Short positions (won %)40 (30.00%)Long positions (won %)61 (32.79%)
Profit trades (% of total)32 (31.68%)Loss trades (% of total)69 (68.32%)
Largestprofit trade308.69loss trade-236.42
Averageprofit trade249.42loss trade-166.38
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (1053.93)consecutive losses (loss in money)7 (-1101.12)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1053.93 (4)consecutive loss (count of losses)-1101.12 (7)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.12.12 04:00buy11.00162.50162.30162.80
22007.12.12 08:00t/p11.00162.80162.30162.80277.3710277.37
32007.12.12 08:00buy21.00163.19162.99163.49
42007.12.12 12:00t/p21.00163.49162.99163.49277.3710554.74
52007.12.12 12:00buy31.10163.27163.07163.57
62007.12.12 16:00t/p31.10163.57163.07163.57305.1110859.85
72007.12.12 16:00buy41.10164.95164.75165.25
82007.12.12 20:00s/l41.10164.75164.75165.25-203.4010656.45
92007.12.13 12:00buy51.10164.37164.17164.67
102007.12.13 16:00s/l51.10164.17164.17164.67-203.4110453.04
112007.12.13 16:00buy61.00164.42164.22164.72
122007.12.13 20:00s/l61.00164.22164.22164.72-184.9110268.13
132007.12.13 20:00buy71.00163.86163.66164.16
142007.12.14 00:00t/p71.00164.16163.66164.16287.8110555.94
152007.12.14 00:00buy81.10164.19163.99164.49
162007.12.14 04:00t/p81.10164.49163.99164.49305.1110861.05
172007.12.14 04:00buy91.10164.55164.35164.85
182007.12.14 08:00s/l91.10164.35164.35164.85-203.4110657.64
192007.12.14 12:00buy101.10164.12163.92164.42
202007.12.14 16:00s/l101.10163.92163.92164.42-203.4010454.24
212007.12.14 16:00buy111.00163.44163.24163.74
222007.12.14 20:00s/l111.00163.24163.24163.74-184.9110269.33
232007.12.14 20:00buy121.00163.64163.44163.94
242007.12.17 00:00s/l121.00163.44163.44163.94-174.4710094.86
252007.12.18 16:00sell131.00163.34163.54163.04
262007.12.18 20:00t/p131.00163.04163.54163.04277.2910372.15
272007.12.18 20:00sell141.00163.15163.35162.85
282007.12.19 00:00s/l141.00163.35163.35162.85-202.0510170.11
292007.12.19 00:00sell151.00163.26163.46162.96
302007.12.19 04:00s/l151.00163.46163.46162.96-184.869985.25
312007.12.19 04:00sell161.00163.34163.54163.04
322007.12.19 08:00t/p161.00163.04163.54163.04277.2910262.54
332007.12.19 08:00sell171.00163.06163.26162.76
342007.12.19 12:00t/p171.00162.76163.26162.76277.2910539.83
352007.12.19 12:00sell181.10162.70162.90162.40
362007.12.19 16:00s/l181.10162.90162.90162.40-203.3510336.48
372007.12.19 20:00sell191.00162.71162.91162.41
382007.12.20 00:00s/l191.00162.91162.91162.41-236.4210100.06
392007.12.20 00:00sell201.00162.87163.07162.57
402007.12.20 04:00s/l201.00163.07163.07162.57-184.869915.20
412007.12.20 04:00sell211.00162.89163.09162.59
422007.12.20 12:00t/p211.00162.59163.09162.59277.2910192.49
432007.12.21 12:00sell221.00162.72162.92162.42
442007.12.21 16:00s/l221.00162.92162.92162.42-184.8610007.63
452007.12.21 16:00sell231.00163.55163.75163.25
462007.12.21 20:00s/l231.00163.75163.75163.25-184.869822.77
472007.12.21 20:00sell241.00163.68163.88163.38
482007.12.24 00:00s/l241.00163.88163.88163.38-202.059620.72
492007.12.28 08:00buy251.00165.42165.22165.72
502007.12.28 12:00t/p251.00165.72165.22165.72277.379898.09
512007.12.28 12:00buy261.00166.04165.84166.34
522007.12.28 16:00s/l261.00165.84165.84166.34-184.919713.18
532007.12.31 00:00buy271.00165.77165.57166.07
542007.12.31 04:00s/l271.00165.57165.57166.07-184.919528.27
552007.12.31 04:00buy281.00164.82164.62165.12
562007.12.31 08:00t/p281.00165.12164.62165.12277.369805.63
572007.12.31 08:00buy291.00165.17164.97165.47
582007.12.31 12:00s/l291.00164.97164.97165.47-184.919620.72
592007.12.31 12:00buy301.00164.90164.70165.20
602007.12.31 16:00s/l301.00164.70164.70165.20-184.919435.81
612008.01.07 12:00sell310.90160.72160.92160.42
622008.01.07 20:00t/p310.90160.42160.92160.42249.569685.37
632008.01.08 00:00sell321.00160.47160.67160.17
642008.01.08 04:00s/l321.00160.67160.67160.17-184.869500.51
652008.01.08 04:00sell331.00160.66160.86160.36
662008.01.08 08:00s/l331.00160.86160.86160.36-184.869315.65
672008.01.08 08:00sell340.90161.03161.23160.73
682008.01.08 12:00s/l340.90161.23161.23160.73-166.389149.27
692008.01.08 12:00sell350.90161.16161.36160.86
702008.01.08 16:00t/p350.90160.86161.36160.86249.569398.83
712008.01.08 16:00buy360.90160.90160.70161.20
722008.01.08 20:00t/p360.90161.20160.70161.20249.639648.46
732008.01.09 00:00buy371.00160.26160.06160.56
742008.01.09 04:00t/p371.00160.56160.06160.56277.379925.83
752008.01.09 04:00buy381.00160.52160.32160.82
762008.01.09 08:00t/p381.00160.82160.32160.82277.3710203.20
772008.01.09 08:00buy391.00161.46161.26161.76
782008.01.09 12:00s/l391.00161.26161.26161.76-184.9210018.28
792008.01.09 12:00buy401.00160.88160.68161.18
802008.01.09 16:00s/l401.00160.68160.68161.18-184.919833.37
812008.01.09 16:00buy411.00160.57160.37160.87
822008.01.09 20:00s/l411.00160.37160.37160.87-184.919648.46
832008.01.09 20:00buy421.00160.25160.05160.55
842008.01.10 00:00t/p421.00160.55160.05160.55308.699957.15
852008.01.10 00:00buy431.00161.28161.08161.58
862008.01.10 04:00s/l431.00161.08161.08161.58-184.929772.23
872008.01.10 12:00buy441.00161.21161.01161.51
882008.01.10 16:00s/l441.00161.01161.01161.51-184.919587.32
892008.01.10 16:00buy451.00161.47161.27161.77
902008.01.10 20:00s/l451.00161.27161.27161.77-184.919402.41
912008.01.11 08:00buy460.90160.87160.67161.17
922008.01.11 12:00t/p460.90161.17160.67161.17249.639652.04
932008.01.11 12:00buy471.00160.98160.78161.28
942008.01.11 16:00s/l471.00160.78160.78161.28-184.919467.13
952008.01.11 16:00buy480.90161.15160.95161.45
962008.01.11 20:00s/l480.90160.95160.95161.45-166.429300.71
972008.01.11 20:00buy490.90161.04160.84161.34
982008.01.14 00:00s/l490.90160.84160.84161.34-157.029143.69
992008.01.14 00:00buy500.90161.11160.91161.41
1002008.01.14 08:00t/p500.90161.41160.91161.41249.639393.32
1012008.01.14 08:00buy510.90161.25161.05161.55
1022008.01.14 12:00s/l510.90161.05161.05161.55-166.429226.90
1032008.01.14 12:00buy520.90160.60160.40160.90
1042008.01.14 16:00s/l520.90160.40160.40160.90-166.439060.47
1052008.01.18 16:00sell530.90156.88157.08156.58
1062008.01.18 20:00s/l530.90157.08157.08156.58-166.388894.09
1072008.01.18 20:00sell540.90156.12156.32155.82
1082008.01.21 00:00t/p540.90155.82156.32155.82234.099128.18
1092008.01.22 16:00sell550.90155.03155.23154.73
1102008.01.22 20:00s/l550.90155.23155.23154.73-166.388961.80
1112008.01.22 20:00sell560.90155.84156.04155.54
1122008.01.23 00:00s/l560.90156.04156.04155.54-181.848779.97
1132008.01.23 00:00sell570.90156.51156.71156.21
1142008.01.23 04:00s/l570.90156.71156.71156.21-166.388613.59
1152008.01.23 04:00sell580.90156.25156.45155.95
1162008.01.23 08:00t/p580.90155.95156.45155.95249.578863.16
1172008.01.23 08:00sell590.90155.80156.00155.50
1182008.01.23 12:00t/p590.90155.50156.00155.50249.569112.72
1192008.01.23 12:00sell600.90154.25154.45153.95
1202008.01.23 16:00s/l600.90154.45154.45153.95-166.378946.35
1212008.01.24 00:00buy610.90156.00155.80156.30
1222008.01.24 04:00s/l610.90155.80155.80156.30-166.428779.93
1232008.01.28 04:00buy620.90156.62156.42156.92
1242008.01.28 08:00s/l620.90156.42156.42156.92-166.428613.51
1252008.01.28 08:00buy630.90155.86155.66156.16
1262008.01.28 12:00t/p630.90156.16155.66156.16249.638863.14
1272008.01.28 12:00buy640.90156.62156.42156.92
1282008.01.28 16:00t/p640.90156.92156.42156.92249.639112.77
1292008.01.28 16:00buy650.90157.82157.62158.12
1302008.01.28 20:00s/l650.90157.62157.62158.12-166.428946.35
1312008.01.29 04:00buy660.90157.39157.19157.69
1322008.01.29 08:00s/l660.90157.19157.19157.69-166.428779.93
1332008.01.29 08:00buy670.90157.95157.75158.25
1342008.01.29 12:00s/l670.90157.75157.75158.25-166.428613.51
1352008.01.29 12:00buy680.90157.94157.74158.24
1362008.01.29 16:00s/l680.90157.74157.74158.24-166.428447.09
1372008.01.29 20:00buy690.80158.05157.85158.35
1382008.01.30 04:00s/l690.80157.85157.85158.35-139.588307.51
1392008.01.30 04:00buy700.80157.96157.76158.26
1402008.01.30 08:00s/l700.80157.76157.76158.26-147.938159.58
1412008.01.30 08:00buy710.80157.65157.45157.95
1422008.01.30 12:00s/l710.80157.45157.45157.95-147.938011.65
1432008.01.30 12:00buy720.80158.25158.05158.55
1442008.01.30 16:00t/p720.80158.55158.05158.55221.898233.54
1452008.01.31 00:00buy730.80157.86157.66158.16
1462008.01.31 04:00s/l730.80157.66157.66158.16-147.938085.61
1472008.01.31 04:00buy740.80157.86157.66158.16
1482008.01.31 08:00s/l740.80157.66157.66158.16-147.937937.68
1492008.01.31 08:00buy750.80158.50158.30158.80
1502008.01.31 12:00s/l750.80158.30158.30158.80-147.937789.75
1512008.01.31 12:00buy760.80158.25158.05158.55
1522008.01.31 16:00s/l760.80158.05158.05158.55-147.937641.82
1532008.01.31 16:00buy770.80157.34157.14157.64
1542008.01.31 20:00t/p770.80157.64157.14157.64221.897863.71
1552008.01.31 20:00buy780.80158.16157.96158.46
1562008.02.01 00:00s/l780.80157.96157.96158.46-139.587724.13
1572008.02.01 00:00buy790.80158.01157.81158.31
1582008.02.01 04:00t/p790.80158.31157.81158.31221.907946.03
1592008.02.01 04:00buy800.80158.24158.04158.54
1602008.02.01 08:00s/l800.80158.04158.04158.54-147.937798.10
1612008.02.01 08:00buy810.80158.09157.89158.39
1622008.02.01 12:00t/p810.80158.39157.89158.39221.908020.00
1632008.02.01 12:00buy820.80158.26158.06158.56
1642008.02.01 16:00s/l820.80158.06158.06158.56-147.937872.07
1652008.02.01 16:00buy830.80157.69157.49157.99
1662008.02.01 20:00s/l830.80157.49157.49157.99-147.937724.14
1672008.02.01 20:00sell840.80157.58157.78157.28
1682008.02.04 00:00s/l840.80157.78157.78157.28-161.637562.51
1692008.02.04 04:00sell850.80158.20158.40157.90
1702008.02.04 08:00s/l850.80158.40158.40157.90-147.897414.62
1712008.02.04 08:00sell860.70158.28158.48157.98
1722008.02.04 12:00s/l860.70158.48158.48157.98-129.407285.22
1732008.02.04 12:00sell870.70158.40158.60158.10
1742008.02.04 16:00s/l870.70158.60158.60158.10-129.407155.82
1752008.02.04 16:00sell880.70158.26158.46157.96
1762008.02.04 20:00s/l880.70158.46158.46157.96-129.407026.42
1772008.02.04 20:00sell890.70158.34158.54158.04
1782008.02.05 00:00close890.70158.20158.54158.0478.567104.98
1792008.02.05 12:00buy900.70157.99157.79158.29
1802008.02.05 16:00s/l900.70157.79157.79158.29-129.446975.54
1812008.02.05 16:00sell910.70156.60156.80156.30
1822008.02.05 20:00s/l910.70156.80156.80156.30-129.406846.14
1832008.02.08 00:00sell920.70155.57155.77155.27
1842008.02.08 04:00t/p920.70155.27155.77155.27194.107040.24
1852008.02.08 12:00sell930.70155.58155.78155.28
1862008.02.08 16:00s/l930.70155.78155.78155.28-129.406910.84
1872008.02.08 16:00sell940.70155.57155.77155.27
1882008.02.08 20:00s/l940.70155.77155.77155.27-129.406781.44
1892008.02.08 20:00sell950.70155.86156.06155.56
1902008.02.11 04:00s/l950.70156.06156.06155.56-141.436640.01
1912008.02.11 04:00sell960.70155.99156.19155.69
1922008.02.11 12:00t/p960.70155.69156.19155.69194.106834.11
1932008.02.11 12:00sell970.70155.31155.51155.01
1942008.02.11 16:00s/l970.70155.51155.51155.01-129.406704.71
1952008.02.11 16:00sell980.70154.58154.78154.28
1962008.02.11 20:00s/l980.70154.78154.78154.28-129.406575.31
1972008.02.12 08:00buy990.70155.61155.41155.91
1982008.02.12 12:00s/l990.70155.41155.41155.91-129.436445.88
1992008.02.12 12:00sell1000.60155.44155.64155.14
2002008.02.12 16:00s/l1000.60155.64155.64155.14-110.926334.96
2012008.02.12 16:00buy1010.60156.53156.33156.83
2022008.02.12 20:00t/p1010.60156.83156.33156.83166.426501.38