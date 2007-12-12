Strategy Tester Report
EURJPYClahn04&DvarrinEA_mod1
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|4 Hours (H4) 2007.12.12 00:00 - 2008.02.14 23:59 (2007.12.12 - 2008.02.15)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|MagicNumber=300; SignalMail=false;
EachTickMode=false;
Lots=1; Slippage=3; StopLossMode=true;
StopLoss=20; TakeProfitMode=true;
TakeProfit=30; TrailingStopMode=false;
TrailingStop=30; MaximumRisk=10;
|Bars in test
|1264
|Ticks modelled
|1526
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-3498.62
|Gross profit
|7981.35
|Gross loss
|-11479.97
|Profit factor
|0.70
|Expected payoff
|-34.64
|Absolute drawdown
|3665.04
|Maximal drawdown
|4526.09 (41.67%)
|Relative drawdown
|41.67% (4526.09)
|Total trades
|101
|Short positions (won %)
|40 (30.00%)
|Long positions (won %)
|61 (32.79%)
|Profit trades (% of total)
|32 (31.68%)
|Loss trades (% of total)
|69 (68.32%)
|Largest
|profit trade
|308.69
|loss trade
|-236.42
|Average
|profit trade
|249.42
|loss trade
|-166.38
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (1053.93)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-1101.12)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1053.93 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-1101.12 (7)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.12.12 04:00
|buy
|1
|1.00
|162.50
|162.30
|162.80
|2
|2007.12.12 08:00
|t/p
|1
|1.00
|162.80
|162.30
|162.80
|277.37
|10277.37
|3
|2007.12.12 08:00
|buy
|2
|1.00
|163.19
|162.99
|163.49
|4
|2007.12.12 12:00
|t/p
|2
|1.00
|163.49
|162.99
|163.49
|277.37
|10554.74
|5
|2007.12.12 12:00
|buy
|3
|1.10
|163.27
|163.07
|163.57
|6
|2007.12.12 16:00
|t/p
|3
|1.10
|163.57
|163.07
|163.57
|305.11
|10859.85
|7
|2007.12.12 16:00
|buy
|4
|1.10
|164.95
|164.75
|165.25
|8
|2007.12.12 20:00
|s/l
|4
|1.10
|164.75
|164.75
|165.25
|-203.40
|10656.45
|9
|2007.12.13 12:00
|buy
|5
|1.10
|164.37
|164.17
|164.67
|10
|2007.12.13 16:00
|s/l
|5
|1.10
|164.17
|164.17
|164.67
|-203.41
|10453.04
|11
|2007.12.13 16:00
|buy
|6
|1.00
|164.42
|164.22
|164.72
|12
|2007.12.13 20:00
|s/l
|6
|1.00
|164.22
|164.22
|164.72
|-184.91
|10268.13
|13
|2007.12.13 20:00
|buy
|7
|1.00
|163.86
|163.66
|164.16
|14
|2007.12.14 00:00
|t/p
|7
|1.00
|164.16
|163.66
|164.16
|287.81
|10555.94
|15
|2007.12.14 00:00
|buy
|8
|1.10
|164.19
|163.99
|164.49
|16
|2007.12.14 04:00
|t/p
|8
|1.10
|164.49
|163.99
|164.49
|305.11
|10861.05
|17
|2007.12.14 04:00
|buy
|9
|1.10
|164.55
|164.35
|164.85
|18
|2007.12.14 08:00
|s/l
|9
|1.10
|164.35
|164.35
|164.85
|-203.41
|10657.64
|19
|2007.12.14 12:00
|buy
|10
|1.10
|164.12
|163.92
|164.42
|20
|2007.12.14 16:00
|s/l
|10
|1.10
|163.92
|163.92
|164.42
|-203.40
|10454.24
|21
|2007.12.14 16:00
|buy
|11
|1.00
|163.44
|163.24
|163.74
|22
|2007.12.14 20:00
|s/l
|11
|1.00
|163.24
|163.24
|163.74
|-184.91
|10269.33
|23
|2007.12.14 20:00
|buy
|12
|1.00
|163.64
|163.44
|163.94
|24
|2007.12.17 00:00
|s/l
|12
|1.00
|163.44
|163.44
|163.94
|-174.47
|10094.86
|25
|2007.12.18 16:00
|sell
|13
|1.00
|163.34
|163.54
|163.04
|26
|2007.12.18 20:00
|t/p
|13
|1.00
|163.04
|163.54
|163.04
|277.29
|10372.15
|27
|2007.12.18 20:00
|sell
|14
|1.00
|163.15
|163.35
|162.85
|28
|2007.12.19 00:00
|s/l
|14
|1.00
|163.35
|163.35
|162.85
|-202.05
|10170.11
|29
|2007.12.19 00:00
|sell
|15
|1.00
|163.26
|163.46
|162.96
|30
|2007.12.19 04:00
|s/l
|15
|1.00
|163.46
|163.46
|162.96
|-184.86
|9985.25
|31
|2007.12.19 04:00
|sell
|16
|1.00
|163.34
|163.54
|163.04
|32
|2007.12.19 08:00
|t/p
|16
|1.00
|163.04
|163.54
|163.04
|277.29
|10262.54
|33
|2007.12.19 08:00
|sell
|17
|1.00
|163.06
|163.26
|162.76
|34
|2007.12.19 12:00
|t/p
|17
|1.00
|162.76
|163.26
|162.76
|277.29
|10539.83
|35
|2007.12.19 12:00
|sell
|18
|1.10
|162.70
|162.90
|162.40
|36
|2007.12.19 16:00
|s/l
|18
|1.10
|162.90
|162.90
|162.40
|-203.35
|10336.48
|37
|2007.12.19 20:00
|sell
|19
|1.00
|162.71
|162.91
|162.41
|38
|2007.12.20 00:00
|s/l
|19
|1.00
|162.91
|162.91
|162.41
|-236.42
|10100.06
|39
|2007.12.20 00:00
|sell
|20
|1.00
|162.87
|163.07
|162.57
|40
|2007.12.20 04:00
|s/l
|20
|1.00
|163.07
|163.07
|162.57
|-184.86
|9915.20
|41
|2007.12.20 04:00
|sell
|21
|1.00
|162.89
|163.09
|162.59
|42
|2007.12.20 12:00
|t/p
|21
|1.00
|162.59
|163.09
|162.59
|277.29
|10192.49
|43
|2007.12.21 12:00
|sell
|22
|1.00
|162.72
|162.92
|162.42
|44
|2007.12.21 16:00
|s/l
|22
|1.00
|162.92
|162.92
|162.42
|-184.86
|10007.63
|45
|2007.12.21 16:00
|sell
|23
|1.00
|163.55
|163.75
|163.25
|46
|2007.12.21 20:00
|s/l
|23
|1.00
|163.75
|163.75
|163.25
|-184.86
|9822.77
|47
|2007.12.21 20:00
|sell
|24
|1.00
|163.68
|163.88
|163.38
|48
|2007.12.24 00:00
|s/l
|24
|1.00
|163.88
|163.88
|163.38
|-202.05
|9620.72
|49
|2007.12.28 08:00
|buy
|25
|1.00
|165.42
|165.22
|165.72
|50
|2007.12.28 12:00
|t/p
|25
|1.00
|165.72
|165.22
|165.72
|277.37
|9898.09
|51
|2007.12.28 12:00
|buy
|26
|1.00
|166.04
|165.84
|166.34
|52
|2007.12.28 16:00
|s/l
|26
|1.00
|165.84
|165.84
|166.34
|-184.91
|9713.18
|53
|2007.12.31 00:00
|buy
|27
|1.00
|165.77
|165.57
|166.07
|54
|2007.12.31 04:00
|s/l
|27
|1.00
|165.57
|165.57
|166.07
|-184.91
|9528.27
|55
|2007.12.31 04:00
|buy
|28
|1.00
|164.82
|164.62
|165.12
|56
|2007.12.31 08:00
|t/p
|28
|1.00
|165.12
|164.62
|165.12
|277.36
|9805.63
|57
|2007.12.31 08:00
|buy
|29
|1.00
|165.17
|164.97
|165.47
|58
|2007.12.31 12:00
|s/l
|29
|1.00
|164.97
|164.97
|165.47
|-184.91
|9620.72
|59
|2007.12.31 12:00
|buy
|30
|1.00
|164.90
|164.70
|165.20
|60
|2007.12.31 16:00
|s/l
|30
|1.00
|164.70
|164.70
|165.20
|-184.91
|9435.81
|61
|2008.01.07 12:00
|sell
|31
|0.90
|160.72
|160.92
|160.42
|62
|2008.01.07 20:00
|t/p
|31
|0.90
|160.42
|160.92
|160.42
|249.56
|9685.37
|63
|2008.01.08 00:00
|sell
|32
|1.00
|160.47
|160.67
|160.17
|64
|2008.01.08 04:00
|s/l
|32
|1.00
|160.67
|160.67
|160.17
|-184.86
|9500.51
|65
|2008.01.08 04:00
|sell
|33
|1.00
|160.66
|160.86
|160.36
|66
|2008.01.08 08:00
|s/l
|33
|1.00
|160.86
|160.86
|160.36
|-184.86
|9315.65
|67
|2008.01.08 08:00
|sell
|34
|0.90
|161.03
|161.23
|160.73
|68
|2008.01.08 12:00
|s/l
|34
|0.90
|161.23
|161.23
|160.73
|-166.38
|9149.27
|69
|2008.01.08 12:00
|sell
|35
|0.90
|161.16
|161.36
|160.86
|70
|2008.01.08 16:00
|t/p
|35
|0.90
|160.86
|161.36
|160.86
|249.56
|9398.83
|71
|2008.01.08 16:00
|buy
|36
|0.90
|160.90
|160.70
|161.20
|72
|2008.01.08 20:00
|t/p
|36
|0.90
|161.20
|160.70
|161.20
|249.63
|9648.46
|73
|2008.01.09 00:00
|buy
|37
|1.00
|160.26
|160.06
|160.56
|74
|2008.01.09 04:00
|t/p
|37
|1.00
|160.56
|160.06
|160.56
|277.37
|9925.83
|75
|2008.01.09 04:00
|buy
|38
|1.00
|160.52
|160.32
|160.82
|76
|2008.01.09 08:00
|t/p
|38
|1.00
|160.82
|160.32
|160.82
|277.37
|10203.20
|77
|2008.01.09 08:00
|buy
|39
|1.00
|161.46
|161.26
|161.76
|78
|2008.01.09 12:00
|s/l
|39
|1.00
|161.26
|161.26
|161.76
|-184.92
|10018.28
|79
|2008.01.09 12:00
|buy
|40
|1.00
|160.88
|160.68
|161.18
|80
|2008.01.09 16:00
|s/l
|40
|1.00
|160.68
|160.68
|161.18
|-184.91
|9833.37
|81
|2008.01.09 16:00
|buy
|41
|1.00
|160.57
|160.37
|160.87
|82
|2008.01.09 20:00
|s/l
|41
|1.00
|160.37
|160.37
|160.87
|-184.91
|9648.46
|83
|2008.01.09 20:00
|buy
|42
|1.00
|160.25
|160.05
|160.55
|84
|2008.01.10 00:00
|t/p
|42
|1.00
|160.55
|160.05
|160.55
|308.69
|9957.15
|85
|2008.01.10 00:00
|buy
|43
|1.00
|161.28
|161.08
|161.58
|86
|2008.01.10 04:00
|s/l
|43
|1.00
|161.08
|161.08
|161.58
|-184.92
|9772.23
|87
|2008.01.10 12:00
|buy
|44
|1.00
|161.21
|161.01
|161.51
|88
|2008.01.10 16:00
|s/l
|44
|1.00
|161.01
|161.01
|161.51
|-184.91
|9587.32
|89
|2008.01.10 16:00
|buy
|45
|1.00
|161.47
|161.27
|161.77
|90
|2008.01.10 20:00
|s/l
|45
|1.00
|161.27
|161.27
|161.77
|-184.91
|9402.41
|91
|2008.01.11 08:00
|buy
|46
|0.90
|160.87
|160.67
|161.17
|92
|2008.01.11 12:00
|t/p
|46
|0.90
|161.17
|160.67
|161.17
|249.63
|9652.04
|93
|2008.01.11 12:00
|buy
|47
|1.00
|160.98
|160.78
|161.28
|94
|2008.01.11 16:00
|s/l
|47
|1.00
|160.78
|160.78
|161.28
|-184.91
|9467.13
|95
|2008.01.11 16:00
|buy
|48
|0.90
|161.15
|160.95
|161.45
|96
|2008.01.11 20:00
|s/l
|48
|0.90
|160.95
|160.95
|161.45
|-166.42
|9300.71
|97
|2008.01.11 20:00
|buy
|49
|0.90
|161.04
|160.84
|161.34
|98
|2008.01.14 00:00
|s/l
|49
|0.90
|160.84
|160.84
|161.34
|-157.02
|9143.69
|99
|2008.01.14 00:00
|buy
|50
|0.90
|161.11
|160.91
|161.41
|100
|2008.01.14 08:00
|t/p
|50
|0.90
|161.41
|160.91
|161.41
|249.63
|9393.32
|101
|2008.01.14 08:00
|buy
|51
|0.90
|161.25
|161.05
|161.55
|102
|2008.01.14 12:00
|s/l
|51
|0.90
|161.05
|161.05
|161.55
|-166.42
|9226.90
|103
|2008.01.14 12:00
|buy
|52
|0.90
|160.60
|160.40
|160.90
|104
|2008.01.14 16:00
|s/l
|52
|0.90
|160.40
|160.40
|160.90
|-166.43
|9060.47
|105
|2008.01.18 16:00
|sell
|53
|0.90
|156.88
|157.08
|156.58
|106
|2008.01.18 20:00
|s/l
|53
|0.90
|157.08
|157.08
|156.58
|-166.38
|8894.09
|107
|2008.01.18 20:00
|sell
|54
|0.90
|156.12
|156.32
|155.82
|108
|2008.01.21 00:00
|t/p
|54
|0.90
|155.82
|156.32
|155.82
|234.09
|9128.18
|109
|2008.01.22 16:00
|sell
|55
|0.90
|155.03
|155.23
|154.73
|110
|2008.01.22 20:00
|s/l
|55
|0.90
|155.23
|155.23
|154.73
|-166.38
|8961.80
|111
|2008.01.22 20:00
|sell
|56
|0.90
|155.84
|156.04
|155.54
|112
|2008.01.23 00:00
|s/l
|56
|0.90
|156.04
|156.04
|155.54
|-181.84
|8779.97
|113
|2008.01.23 00:00
|sell
|57
|0.90
|156.51
|156.71
|156.21
|114
|2008.01.23 04:00
|s/l
|57
|0.90
|156.71
|156.71
|156.21
|-166.38
|8613.59
|115
|2008.01.23 04:00
|sell
|58
|0.90
|156.25
|156.45
|155.95
|116
|2008.01.23 08:00
|t/p
|58
|0.90
|155.95
|156.45
|155.95
|249.57
|8863.16
|117
|2008.01.23 08:00
|sell
|59
|0.90
|155.80
|156.00
|155.50
|118
|2008.01.23 12:00
|t/p
|59
|0.90
|155.50
|156.00
|155.50
|249.56
|9112.72
|119
|2008.01.23 12:00
|sell
|60
|0.90
|154.25
|154.45
|153.95
|120
|2008.01.23 16:00
|s/l
|60
|0.90
|154.45
|154.45
|153.95
|-166.37
|8946.35
|121
|2008.01.24 00:00
|buy
|61
|0.90
|156.00
|155.80
|156.30
|122
|2008.01.24 04:00
|s/l
|61
|0.90
|155.80
|155.80
|156.30
|-166.42
|8779.93
|123
|2008.01.28 04:00
|buy
|62
|0.90
|156.62
|156.42
|156.92
|124
|2008.01.28 08:00
|s/l
|62
|0.90
|156.42
|156.42
|156.92
|-166.42
|8613.51
|125
|2008.01.28 08:00
|buy
|63
|0.90
|155.86
|155.66
|156.16
|126
|2008.01.28 12:00
|t/p
|63
|0.90
|156.16
|155.66
|156.16
|249.63
|8863.14
|127
|2008.01.28 12:00
|buy
|64
|0.90
|156.62
|156.42
|156.92
|128
|2008.01.28 16:00
|t/p
|64
|0.90
|156.92
|156.42
|156.92
|249.63
|9112.77
|129
|2008.01.28 16:00
|buy
|65
|0.90
|157.82
|157.62
|158.12
|130
|2008.01.28 20:00
|s/l
|65
|0.90
|157.62
|157.62
|158.12
|-166.42
|8946.35
|131
|2008.01.29 04:00
|buy
|66
|0.90
|157.39
|157.19
|157.69
|132
|2008.01.29 08:00
|s/l
|66
|0.90
|157.19
|157.19
|157.69
|-166.42
|8779.93
|133
|2008.01.29 08:00
|buy
|67
|0.90
|157.95
|157.75
|158.25
|134
|2008.01.29 12:00
|s/l
|67
|0.90
|157.75
|157.75
|158.25
|-166.42
|8613.51
|135
|2008.01.29 12:00
|buy
|68
|0.90
|157.94
|157.74
|158.24
|136
|2008.01.29 16:00
|s/l
|68
|0.90
|157.74
|157.74
|158.24
|-166.42
|8447.09
|137
|2008.01.29 20:00
|buy
|69
|0.80
|158.05
|157.85
|158.35
|138
|2008.01.30 04:00
|s/l
|69
|0.80
|157.85
|157.85
|158.35
|-139.58
|8307.51
|139
|2008.01.30 04:00
|buy
|70
|0.80
|157.96
|157.76
|158.26
|140
|2008.01.30 08:00
|s/l
|70
|0.80
|157.76
|157.76
|158.26
|-147.93
|8159.58
|141
|2008.01.30 08:00
|buy
|71
|0.80
|157.65
|157.45
|157.95
|142
|2008.01.30 12:00
|s/l
|71
|0.80
|157.45
|157.45
|157.95
|-147.93
|8011.65
|143
|2008.01.30 12:00
|buy
|72
|0.80
|158.25
|158.05
|158.55
|144
|2008.01.30 16:00
|t/p
|72
|0.80
|158.55
|158.05
|158.55
|221.89
|8233.54
|145
|2008.01.31 00:00
|buy
|73
|0.80
|157.86
|157.66
|158.16
|146
|2008.01.31 04:00
|s/l
|73
|0.80
|157.66
|157.66
|158.16
|-147.93
|8085.61
|147
|2008.01.31 04:00
|buy
|74
|0.80
|157.86
|157.66
|158.16
|148
|2008.01.31 08:00
|s/l
|74
|0.80
|157.66
|157.66
|158.16
|-147.93
|7937.68
|149
|2008.01.31 08:00
|buy
|75
|0.80
|158.50
|158.30
|158.80
|150
|2008.01.31 12:00
|s/l
|75
|0.80
|158.30
|158.30
|158.80
|-147.93
|7789.75
|151
|2008.01.31 12:00
|buy
|76
|0.80
|158.25
|158.05
|158.55
|152
|2008.01.31 16:00
|s/l
|76
|0.80
|158.05
|158.05
|158.55
|-147.93
|7641.82
|153
|2008.01.31 16:00
|buy
|77
|0.80
|157.34
|157.14
|157.64
|154
|2008.01.31 20:00
|t/p
|77
|0.80
|157.64
|157.14
|157.64
|221.89
|7863.71
|155
|2008.01.31 20:00
|buy
|78
|0.80
|158.16
|157.96
|158.46
|156
|2008.02.01 00:00
|s/l
|78
|0.80
|157.96
|157.96
|158.46
|-139.58
|7724.13
|157
|2008.02.01 00:00
|buy
|79
|0.80
|158.01
|157.81
|158.31
|158
|2008.02.01 04:00
|t/p
|79
|0.80
|158.31
|157.81
|158.31
|221.90
|7946.03
|159
|2008.02.01 04:00
|buy
|80
|0.80
|158.24
|158.04
|158.54
|160
|2008.02.01 08:00
|s/l
|80
|0.80
|158.04
|158.04
|158.54
|-147.93
|7798.10
|161
|2008.02.01 08:00
|buy
|81
|0.80
|158.09
|157.89
|158.39
|162
|2008.02.01 12:00
|t/p
|81
|0.80
|158.39
|157.89
|158.39
|221.90
|8020.00
|163
|2008.02.01 12:00
|buy
|82
|0.80
|158.26
|158.06
|158.56
|164
|2008.02.01 16:00
|s/l
|82
|0.80
|158.06
|158.06
|158.56
|-147.93
|7872.07
|165
|2008.02.01 16:00
|buy
|83
|0.80
|157.69
|157.49
|157.99
|166
|2008.02.01 20:00
|s/l
|83
|0.80
|157.49
|157.49
|157.99
|-147.93
|7724.14
|167
|2008.02.01 20:00
|sell
|84
|0.80
|157.58
|157.78
|157.28
|168
|2008.02.04 00:00
|s/l
|84
|0.80
|157.78
|157.78
|157.28
|-161.63
|7562.51
|169
|2008.02.04 04:00
|sell
|85
|0.80
|158.20
|158.40
|157.90
|170
|2008.02.04 08:00
|s/l
|85
|0.80
|158.40
|158.40
|157.90
|-147.89
|7414.62
|171
|2008.02.04 08:00
|sell
|86
|0.70
|158.28
|158.48
|157.98
|172
|2008.02.04 12:00
|s/l
|86
|0.70
|158.48
|158.48
|157.98
|-129.40
|7285.22
|173
|2008.02.04 12:00
|sell
|87
|0.70
|158.40
|158.60
|158.10
|174
|2008.02.04 16:00
|s/l
|87
|0.70
|158.60
|158.60
|158.10
|-129.40
|7155.82
|175
|2008.02.04 16:00
|sell
|88
|0.70
|158.26
|158.46
|157.96
|176
|2008.02.04 20:00
|s/l
|88
|0.70
|158.46
|158.46
|157.96
|-129.40
|7026.42
|177
|2008.02.04 20:00
|sell
|89
|0.70
|158.34
|158.54
|158.04
|178
|2008.02.05 00:00
|close
|89
|0.70
|158.20
|158.54
|158.04
|78.56
|7104.98
|179
|2008.02.05 12:00
|buy
|90
|0.70
|157.99
|157.79
|158.29
|180
|2008.02.05 16:00
|s/l
|90
|0.70
|157.79
|157.79
|158.29
|-129.44
|6975.54
|181
|2008.02.05 16:00
|sell
|91
|0.70
|156.60
|156.80
|156.30
|182
|2008.02.05 20:00
|s/l
|91
|0.70
|156.80
|156.80
|156.30
|-129.40
|6846.14
|183
|2008.02.08 00:00
|sell
|92
|0.70
|155.57
|155.77
|155.27
|184
|2008.02.08 04:00
|t/p
|92
|0.70
|155.27
|155.77
|155.27
|194.10
|7040.24
|185
|2008.02.08 12:00
|sell
|93
|0.70
|155.58
|155.78
|155.28
|186
|2008.02.08 16:00
|s/l
|93
|0.70
|155.78
|155.78
|155.28
|-129.40
|6910.84
|187
|2008.02.08 16:00
|sell
|94
|0.70
|155.57
|155.77
|155.27
|188
|2008.02.08 20:00
|s/l
|94
|0.70
|155.77
|155.77
|155.27
|-129.40
|6781.44
|189
|2008.02.08 20:00
|sell
|95
|0.70
|155.86
|156.06
|155.56
|190
|2008.02.11 04:00
|s/l
|95
|0.70
|156.06
|156.06
|155.56
|-141.43
|6640.01
|191
|2008.02.11 04:00
|sell
|96
|0.70
|155.99
|156.19
|155.69
|192
|2008.02.11 12:00
|t/p
|96
|0.70
|155.69
|156.19
|155.69
|194.10
|6834.11
|193
|2008.02.11 12:00
|sell
|97
|0.70
|155.31
|155.51
|155.01
|194
|2008.02.11 16:00
|s/l
|97
|0.70
|155.51
|155.51
|155.01
|-129.40
|6704.71
|195
|2008.02.11 16:00
|sell
|98
|0.70
|154.58
|154.78
|154.28
|196
|2008.02.11 20:00
|s/l
|98
|0.70
|154.78
|154.78
|154.28
|-129.40
|6575.31
|197
|2008.02.12 08:00
|buy
|99
|0.70
|155.61
|155.41
|155.91
|198
|2008.02.12 12:00
|s/l
|99
|0.70
|155.41
|155.41
|155.91
|-129.43
|6445.88
|199
|2008.02.12 12:00
|sell
|100
|0.60
|155.44
|155.64
|155.14
|200
|2008.02.12 16:00
|s/l
|100
|0.60
|155.64
|155.64
|155.14
|-110.92
|6334.96
|201
|2008.02.12 16:00
|buy
|101
|0.60
|156.53
|156.33
|156.83
|202
|2008.02.12 20:00
|t/p
|101
|0.60
|156.83
|156.33
|156.83
|166.42
|6501.38