|Account: 61352
|Name: Nicoud
|Currency: USD
|2008 February 18, 18:07
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1960999
|2008.01.27 21:34
|balance
|Deposit
|15 000.00
|1961187
|2008.01.28 00:35
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0094
|0.0000
|0.9832
|2008.01.28 16:04
|1.0089
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|1962392
|2008.01.28 01:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9774
|2008.01.28 04:44
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|1965574
|2008.01.28 02:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.71
|0.00
|108.42
|2008.01.28 16:08
|106.88
|0.00
|0.00
|0.00
|15.91
|1965686
|2008.01.28 02:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4678
|0.0000
|1.4863
|2008.01.28 16:08
|1.4736
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|1968395
|2008.01.28 03:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.72
|0.00
|108.43
|2008.01.28 16:07
|106.89
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|1968398
|2008.01.28 03:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.71
|0.00
|108.45
|2008.01.28 16:07
|106.88
|0.00
|0.00
|0.00
|15.91
|1968549
|2008.01.28 04:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.69
|0.00
|108.43
|2008.01.28 16:07
|106.88
|0.00
|0.00
|0.00
|17.78
|1968591
|2008.01.28 04:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.8795
|0.0000
|0.8917
|2008.01.28 11:52
|0.8794
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1968696
|2008.01.28 04:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.68
|0.00
|108.42
|2008.01.28 16:07
|106.87
|0.00
|0.00
|0.00
|17.78
|1968893
|2008.01.28 04:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9774
|0.0000
|1.9885
|2008.01.28 16:08
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|1970632
|2008.01.28 06:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9734
|0.0000
|1.9883
|2008.01.28 16:07
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|1975703
|2008.01.28 11:52
|sell
|0.10
|audusd
|0.8795
|0.0000
|0.8742
|2008.01.28 16:08
|0.8814
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|1978795
|2008.01.28 15:12
|sell
|0.10
|audusd
|0.8836
|0.0000
|0.8780
|2008.01.28 16:08
|0.8813
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|1979981
|2008.01.28 16:09
|sell
|0.10
|audusd
|0.8813
|0.0000
|0.8734
|2008.01.29 07:54
|0.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|1982423
|2008.01.28 17:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0891
|0.0000
|1.1012
|2008.02.04 03:44
|1.0905
|0.00
|0.00
|0.00
|12.84
|1982428
|2008.01.28 17:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4775
|0.0000
|1.4905
|2008.01.30 22:06
|1.4905
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|1983816
|2008.01.28 18:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9879
|0.0000
|2.0031
|2008.02.04 17:36
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.00
|1985322
|2008.01.28 19:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9839
|0.0000
|1.9994
|2008.02.04 17:36
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|1986159
|2008.01.28 20:05
|sell
|0.10
|audusd
|0.8857
|0.0000
|0.8765
|2008.01.29 07:54
|0.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|1993988
|2008.01.29 00:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0031
|0.0000
|0.9934
|2008.01.30 15:39
|0.9934
|0.00
|0.00
|0.00
|97.64
|1999746
|2008.01.29 03:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.83
|0.00
|108.32
|2008.01.29 13:18
|106.87
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|2000340
|2008.01.29 03:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.82
|0.00
|108.31
|2008.01.29 13:18
|106.87
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|2001129
|2008.01.29 03:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.76
|0.00
|108.25
|2008.01.29 13:18
|106.87
|0.00
|0.00
|0.00
|10.29
|2002188
|2008.01.29 03:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.75
|0.00
|108.24
|2008.01.29 13:18
|106.86
|0.00
|0.00
|0.00
|10.29
|2002666
|2008.01.29 04:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.73
|0.00
|108.22
|2008.01.29 13:18
|106.88
|0.00
|0.00
|0.00
|14.03
|2012417
|2008.01.29 07:54
|sell
|0.10
|audusd
|0.8881
|0.0000
|0.8771
|2008.01.29 07:54
|0.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|2012515
|2008.01.29 08:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.8877
|0.0000
|0.8770
|2008.01.30 22:45
|0.8961
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|2020906
|2008.01.29 10:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.56
|106.90
|105.35
|2008.01.29 13:18
|106.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.81
|2029492
|2008.01.29 13:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.88
|0.00
|105.39
|2008.02.04 17:37
|106.65
|0.00
|0.00
|0.00
|21.57
|2030040
|2008.01.29 13:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.89
|0.00
|105.40
|2008.02.04 17:37
|106.63
|0.00
|0.00
|0.00
|24.38
|2033304
|2008.01.29 14:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.88
|0.00
|105.41
|2008.02.04 17:37
|106.62
|0.00
|0.00
|0.00
|24.39
|2033391
|2008.01.29 14:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.89
|0.00
|105.40
|2008.02.04 17:37
|106.65
|0.00
|0.00
|0.00
|22.50
|2034445
|2008.01.29 14:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.98
|0.00
|105.49
|2008.02.04 17:37
|106.64
|0.00
|0.00
|0.00
|31.88
|2071548
|2008.01.30 15:39
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9930
|0.0000
|0.9802
|2008.01.30 21:22
|0.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|37.40
|2073605
|2008.01.30 17:03
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9970
|0.0000
|0.9893
|2008.01.30 21:22
|0.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|77.83
|2081192
|2008.01.30 21:22
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9889
|0.0000
|0.9761
|2008.02.04 17:36
|0.9960
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.29
|2082239
|2008.01.30 21:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.8968
|0.0000
|0.8915
|2008.01.30 22:45
|0.8959
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2084046
|2008.01.30 21:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0851
|0.0000
|1.0941
|2008.02.04 03:44
|1.0905
|0.00
|0.00
|0.00
|49.52
|2084826
|2008.01.30 22:04
|sell
|0.10
|audusd
|0.9009
|0.0000
|0.8956
|2008.01.30 22:45
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|2084904
|2008.01.30 22:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4905
|0.0000
|1.4832
|2008.01.31 01:41
|1.4832
|0.00
|0.00
|0.00
|73.00
|2087094
|2008.01.30 22:48
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9929
|0.0000
|0.9828
|2008.02.04 17:36
|0.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.13
|2087887
|2008.01.30 23:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.8954
|0.0000
|0.8836
|2008.01.31 01:45
|0.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|118.00
|2094122
|2008.01.31 01:29
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9970
|0.0000
|0.9869
|2008.02.04 17:36
|0.9962
|0.00
|0.00
|0.00
|8.03
|2094652
|2008.01.31 01:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4830
|0.0000
|1.4720
|2008.02.01 17:01
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2094926
|2008.01.31 01:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.8840
|0.0000
|0.9047
|2008.02.01 15:58
|0.9012
|0.00
|0.00
|0.00
|172.00
|2105427
|2008.01.31 08:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0808
|0.0000
|1.0906
|2008.02.04 03:44
|1.0906
|0.00
|0.00
|0.00
|89.85
|2115388
|2008.01.31 15:34
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0011
|0.0000
|0.9848
|2008.02.04 17:35
|0.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|50.20
|2116367
|2008.01.31 16:02
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0051
|0.0000
|0.9845
|2008.02.04 17:35
|0.9959
|0.00
|0.00
|0.00
|92.38
|2163167
|2008.02.01 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4935
|0.0000
|1.4820
|2008.02.01 17:01
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|115.00
|2167139
|2008.02.01 16:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.9008
|0.0000
|0.9210
|2008.02.04 17:35
|0.9086
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|2168227
|2008.02.01 16:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9798
|0.0000
|1.9950
|2008.02.04 17:36
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|2172424
|2008.02.01 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4820
|0.0000
|1.4938
|2008.02.04 17:36
|1.4813
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2175862
|2008.02.01 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9705
|0.0000
|1.9979
|2008.02.04 17:35
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2189080
|2008.02.01 22:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9939
|2008.02.04 17:35
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|2191688
|2008.02.04 03:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0905
|0.0000
|1.0724
|2008.02.04 17:36
|1.0907
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.83
|2202748
|2008.02.04 17:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.64
|0.00
|107.17
|2008.02.05 10:14
|107.17
|0.00
|0.00
|0.00
|49.45
|2202749
|2008.02.04 17:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0901
|0.0000
|1.0853
|2008.02.06 17:18
|1.0956
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.20
|2205396
|2008.02.04 23:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.62
|0.00
|107.19
|2008.02.05 10:28
|107.19
|0.00
|0.00
|0.00
|53.17
|2205684
|2008.02.05 00:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.61
|0.00
|107.24
|2008.02.05 10:14
|107.17
|0.00
|0.00
|0.00
|52.25
|2210363
|2008.02.05 10:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.22
|0.00
|107.87
|2008.02.07 20:27
|107.63
|0.00
|0.00
|0.00
|38.09
|2210422
|2008.02.05 10:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0941
|0.0000
|1.0878
|2008.02.06 17:18
|1.0956
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.69
|2210466
|2008.02.05 10:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.19
|0.00
|107.84
|2008.02.07 20:27
|107.61
|0.00
|0.00
|0.00
|39.03
|2211274
|2008.02.05 11:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0978
|0.0000
|1.0919
|2008.02.06 17:18
|1.0956
|0.00
|0.00
|0.00
|20.08
|2213347
|2008.02.05 12:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1019
|0.0000
|1.0956
|2008.02.06 17:18
|1.0956
|0.00
|0.00
|0.00
|57.50
|2216794
|2008.02.05 15:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9668
|0.0000
|1.9812
|2008.02.12 16:07
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.00
|2218194
|2008.02.05 16:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.82
|0.00
|107.66
|2008.02.07 20:27
|107.61
|0.00
|0.00
|0.00
|73.41
|2218753
|2008.02.05 16:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.73
|0.00
|107.60
|2008.02.07 20:27
|107.60
|0.00
|0.00
|0.00
|80.85
|2219313
|2008.02.05 16:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.71
|0.00
|107.82
|2008.02.07 20:27
|107.61
|0.00
|0.00
|0.00
|83.64
|2222273
|2008.02.05 18:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9628
|0.0000
|1.9791
|2008.02.12 16:07
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.00
|2232126
|2008.02.06 09:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9591
|0.0000
|1.9761
|2008.02.12 16:07
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|2237106
|2008.02.06 13:27
|sell
|0.10
|audusd
|0.8959
|0.0000
|0.8903
|2008.02.07 13:15
|0.8903
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|2240001
|2008.02.06 16:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4649
|0.0000
|1.4579
|2008.02.07 14:34
|1.4579
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2241768
|2008.02.06 17:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0963
|0.0000
|1.1222
|2008.02.18 11:28
|1.1004
|0.00
|0.00
|0.00
|37.26
|2258761
|2008.02.07 13:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.8904
|0.0000
|0.8996
|2008.02.11 02:38
|0.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|2260963
|2008.02.07 14:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9466
|0.0000
|1.9607
|2008.02.12 16:07
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|2264245
|2008.02.07 15:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9426
|0.0000
|1.9567
|2008.02.12 16:07
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|141.00
|2289687
|2008.02.08 18:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4521
|0.0000
|1.4345
|2008.02.11 15:42
|1.4514
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2293634
|2008.02.11 01:01
|buy limit
|0.10
|silver
|16.73
|16.07
|17.17
|2008.02.12 00:03
|17.53
|cancelled
|2293633
|2008.02.11 01:01
|buy limit
|0.10
|silver
|16.57
|16.07
|17.17
|2008.02.12 00:03
|17.53
|cancelled
|2293635
|2008.02.11 01:01
|buy limit
|0.10
|silver
|16.84
|16.07
|17.17
|2008.02.12 00:03
|17.53
|cancelled
|2294518
|2008.02.11 02:38
|sell
|0.10
|audusd
|0.8995
|0.0000
|0.8877
|2008.02.13 10:23
|0.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|2298692
|2008.02.11 09:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4561
|0.0000
|1.4514
|2008.02.11 15:42
|1.4514
|0.00
|0.00
|0.00
|47.00
|2301412
|2008.02.11 10:11
|sell
|0.10
|audusd
|0.9035
|0.0000
|0.8976
|2008.02.13 10:23
|0.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|59.00
|2293632
|2008.02.11 10:54
|sell
|0.10
|silver
|17.28
|17.95
|16.84
|2008.02.14 07:00
|17.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|2308638
|2008.02.11 15:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4514
|0.0000
|1.4563
|2008.02.12 16:06
|1.4563
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|2293631
|2008.02.11 18:27
|sell
|0.10
|silver
|17.45
|17.95
|16.84
|2008.02.14 06:59
|17.36
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|2316078
|2008.02.12 01:00
|buy limit
|0.10
|silver
|16.88
|16.38
|17.56
|2008.02.13 00:00
|17.20
|cancelled
|2316079
|2008.02.12 01:01
|buy limit
|0.10
|silver
|17.07
|16.38
|17.56
|2008.02.13 00:00
|17.20
|cancelled
|2327903
|2008.02.12 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4567
|0.0000
|1.4706
|2008.02.15 17:03
|1.4706
|0.00
|0.00
|0.00
|139.00
|2328046
|2008.02.12 16:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9568
|0.0000
|1.9441
|2008.02.15 10:45
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|2329551
|2008.02.12 16:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9608
|0.0000
|1.9481
|2008.02.15 10:45
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|2316080
|2008.02.12 19:45
|buy
|0.10
|silver
|17.18
|16.38
|17.56
|2008.02.14 07:00
|17.32
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2340823
|2008.02.13 11:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.8979
|0.0000
|0.9046
|2008.02.14 02:36
|0.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|2342854
|2008.02.13 12:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9648
|0.0000
|1.9481
|2008.02.15 10:45
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|2353095
|2008.02.13 18:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.8939
|0.0000
|0.9008
|2008.02.14 02:36
|0.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|69.00
|2360809
|2008.02.14 07:02
|sell
|0.10
|silver
|17.31
|0.00
|16.77
|2008.02.14 23:50
|17.29
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2361337
|2008.02.14 07:15
|sell
|0.10
|silver
|17.32
|0.00
|16.78
|2008.02.14 23:50
|17.29
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2362062
|2008.02.14 07:30
|sell
|0.10
|silver
|17.34
|0.00
|16.80
|2008.02.14 23:50
|17.29
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|2363007
|2008.02.14 07:48
|sell
|0.10
|silver
|17.35
|0.00
|16.81
|2008.02.14 23:50
|17.29
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2364141
|2008.02.14 08:10
|sell
|0.10
|silver
|17.36
|0.00
|16.82
|2008.02.14 23:50
|17.29
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|2369151
|2008.02.14 09:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|1.9626
|2008.02.15 12:06
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|61.00
|2389760
|2008.02.14 18:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9653
|2008.02.15 10:45
|1.9653
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|2403129
|2008.02.15 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0922
|0.0000
|1.1003
|2008.02.18 11:28
|1.1003
|0.00
|0.00
|0.00
|73.61
|0.00
|0.00
|0.00
|2 792.07
|Closed P/L:
|2 792.07
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2356526
|2008.02.14 02:36
|sell
|0.10
|audusd
|0.9008
|0.0000
|0.8910
|0.9124
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.00
|2370855
|2008.02.14 09:58
|sell
|0.10
|audusd
|0.9047
|0.0000
|0.8848
|0.9124
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.00
|2399352
|2008.02.15 12:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.9087
|0.0000
|0.9012
|0.9124
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|2408994
|2008.02.18 03:09
|sell
|0.10
|audusd
|0.9127
|0.0000
|0.9049
|0.9124
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2404685
|2008.02.15 17:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4694
|0.0000
|1.4744
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|2412432
|2008.02.18 10:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4654
|0.0000
|1.4748
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|2414917
|2008.02.18 13:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4614
|0.0000
|1.4747
|1.4649
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|2411806
|2008.02.18 09:57
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.79
|0.00
|0.00
|211.18
|0.00
|0.00
|0.00
|36.03
|2398747
|2008.02.15 12:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9628
|0.0000
|1.9796
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|2406341
|2008.02.15 19:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9587
|0.0000
|1.9810
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.00
|2412368
|2008.02.18 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9523
|0.0000
|1.9635
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2392321
|2008.02.14 23:50
|buy
|0.10
|silver
|17.29
|0.00
|20.50
|17.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|2392350
|2008.02.15 00:00
|buy
|0.10
|silver
|17.27
|0.00
|20.48
|17.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|2215171
|2008.02.05 14:04
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0017
|0.0000
|0.9923
|1.0079
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.51
|2220626
|2008.02.05 17:16
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0057
|0.0000
|0.9923
|1.0079
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.83
|2406423
|2008.02.15 19:53
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0098
|0.0000
|0.9984
|1.0079
|0.00
|0.00
|0.00
|18.85
|2413474
|2008.02.18 11:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1004
|0.0000
|1.0814
|1.1025
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.05
|2414912
|2008.02.18 13:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1044
|0.0000
|1.0796
|1.1025
|0.00
|0.00
|0.00
|17.23
|2273496
|2008.02.07 20:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.63
|0.00
|105.99
|108.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.27
|2273890
|2008.02.07 20:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.64
|0.00
|105.83
|108.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.35
|2274168
|2008.02.07 21:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.73
|0.00
|105.88
|108.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.04
|2408355
|2008.02.18 01:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.94
|0.00
|107.01
|108.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.64
|2408774
|2008.02.18 02:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|108.00
|0.00
|107.07
|108.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-925.67
|Floating P/L:
|-925.67
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|15 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 792.07
|Floating P/L:
|-925.67
|Margin:
|689.79
|Balance:
|17 792.07
|Equity:
|16 866.40
|Free Margin:
|16 176.61
|Details:
|Gross Profit:
|3 893.02
|Gross Loss:
|1 100.95
|Total Net Profit:
|2 792.07
|Profit Factor:
|3.54
|Expected Payoff:
|28.49
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|424.25 (2.55%)
|Relative Drawdown:
|2.55% (424.25)
|Total Trades:
|98
|Short Positions (won %):
|51 (70.59%)
|Long Positions (won %):
|47 (82.98%)
|Profit Trades (% of total):
|75 (76.53%)
|Loss trades (% of total):
|23 (23.47%)
|Largest
|profit trade:
|172.00
|loss trade:
|-142.00
|Average
|profit trade:
|51.91
|loss trade:
|-47.87
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (967.79)
|consecutive losses ($):
|7 (-424.25)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|967.79 (13)
|consecutive loss (count):
|-424.25 (7)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|3