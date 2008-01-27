Belvedere Inc.

Account: 61352 Name: Nicoud Currency: USD 2008 February 18, 18:07
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
19609992008.01.27 21:34balanceDeposit15 000.00
19611872008.01.28 00:35sell0.10usdcad1.00940.00000.98322008.01.28 16:041.00890.000.000.004.96
19623922008.01.28 01:35sell0.10gbpusd1.98580.00001.97742008.01.28 04:441.97740.000.000.0084.00
19655742008.01.28 02:39buy0.10usdjpy106.710.00108.422008.01.28 16:08106.880.000.000.0015.91
19656862008.01.28 02:40buy0.10eurusd1.46780.00001.48632008.01.28 16:081.47360.000.000.0058.00
19683952008.01.28 03:45buy0.10usdjpy106.720.00108.432008.01.28 16:07106.890.000.000.0015.90
19683982008.01.28 03:45buy0.10usdjpy106.710.00108.452008.01.28 16:07106.880.000.000.0015.91
19685492008.01.28 04:00buy0.10usdjpy106.690.00108.432008.01.28 16:07106.880.000.000.0017.78
19685912008.01.28 04:04buy0.10audusd0.87950.00000.89172008.01.28 11:520.87940.000.000.00-1.00
19686962008.01.28 04:16buy0.10usdjpy106.680.00108.422008.01.28 16:07106.870.000.000.0017.78
19688932008.01.28 04:45buy0.10gbpusd1.97740.00001.98852008.01.28 16:081.98490.000.000.0075.00
19706322008.01.28 06:57buy0.10gbpusd1.97340.00001.98832008.01.28 16:071.98480.000.000.00114.00
19757032008.01.28 11:52sell0.10audusd0.87950.00000.87422008.01.28 16:080.88140.000.000.00-19.00
19787952008.01.28 15:12sell0.10audusd0.88360.00000.87802008.01.28 16:080.88130.000.000.0023.00
19799812008.01.28 16:09sell0.10audusd0.88130.00000.87342008.01.29 07:540.88830.000.000.00-70.00
19824232008.01.28 17:15buy0.10usdchf1.08910.00001.10122008.02.04 03:441.09050.000.000.0012.84
19824282008.01.28 17:15buy0.10eurusd1.47750.00001.49052008.01.30 22:061.49050.000.000.00130.00
19838162008.01.28 18:15buy0.10gbpusd1.98790.00002.00312008.02.04 17:361.97370.000.000.00-142.00
19853222008.01.28 19:40buy0.10gbpusd1.98390.00001.99942008.02.04 17:361.97350.000.000.00-104.00
19861592008.01.28 20:05sell0.10audusd0.88570.00000.87652008.01.29 07:540.88840.000.000.00-27.00
19939882008.01.29 00:00sell0.10usdcad1.00310.00000.99342008.01.30 15:390.99340.000.000.0097.64
19997462008.01.29 03:00buy0.10usdjpy106.830.00108.322008.01.29 13:18106.870.000.000.003.74
20003402008.01.29 03:15buy0.10usdjpy106.820.00108.312008.01.29 13:18106.870.000.000.004.68
20011292008.01.29 03:30buy0.10usdjpy106.760.00108.252008.01.29 13:18106.870.000.000.0010.29
20021882008.01.29 03:52buy0.10usdjpy106.750.00108.242008.01.29 13:18106.860.000.000.0010.29
20026662008.01.29 04:00buy0.10usdjpy106.730.00108.222008.01.29 13:18106.880.000.000.0014.03
20124172008.01.29 07:54sell0.10audusd0.88810.00000.87712008.01.29 07:540.88840.000.000.00-3.00
20125152008.01.29 08:00sell0.10audusd0.88770.00000.87702008.01.30 22:450.89610.000.000.00-84.00
20209062008.01.29 10:26sell0.10usdjpy106.56106.90105.352008.01.29 13:18106.900.000.000.00-31.81
20294922008.01.29 13:18sell0.10usdjpy106.880.00105.392008.02.04 17:37106.650.000.000.0021.57
20300402008.01.29 13:30sell0.10usdjpy106.890.00105.402008.02.04 17:37106.630.000.000.0024.38
20333042008.01.29 14:28sell0.10usdjpy106.880.00105.412008.02.04 17:37106.620.000.000.0024.39
20333912008.01.29 14:30sell0.10usdjpy106.890.00105.402008.02.04 17:37106.650.000.000.0022.50
20344452008.01.29 14:45sell0.10usdjpy106.980.00105.492008.02.04 17:37106.640.000.000.0031.88
20715482008.01.30 15:39sell0.10usdcad0.99300.00000.98022008.01.30 21:220.98930.000.000.0037.40
20736052008.01.30 17:03sell0.10usdcad0.99700.00000.98932008.01.30 21:220.98930.000.000.0077.83
20811922008.01.30 21:22sell0.10usdcad0.98890.00000.97612008.02.04 17:360.99600.000.000.00-71.29
20822392008.01.30 21:30sell0.10audusd0.89680.00000.89152008.01.30 22:450.89590.000.000.009.00
20840462008.01.30 21:51buy0.10usdchf1.08510.00001.09412008.02.04 03:441.09050.000.000.0049.52
20848262008.01.30 22:04sell0.10audusd0.90090.00000.89562008.01.30 22:450.89560.000.000.0053.00
20849042008.01.30 22:06sell0.10eurusd1.49050.00001.48322008.01.31 01:411.48320.000.000.0073.00
20870942008.01.30 22:48sell0.10usdcad0.99290.00000.98282008.02.04 17:360.99610.000.000.00-32.13
20878872008.01.30 23:00sell0.10audusd0.89540.00000.88362008.01.31 01:450.88360.000.000.00118.00
20941222008.01.31 01:29sell0.10usdcad0.99700.00000.98692008.02.04 17:360.99620.000.000.008.03
20946522008.01.31 01:41sell0.10eurusd1.48300.00001.47202008.02.01 17:011.48200.000.000.0010.00
20949262008.01.31 01:45buy0.10audusd0.88400.00000.90472008.02.01 15:580.90120.000.000.00172.00
21054272008.01.31 08:11buy0.10usdchf1.08080.00001.09062008.02.04 03:441.09060.000.000.0089.85
21153882008.01.31 15:34sell0.10usdcad1.00110.00000.98482008.02.04 17:350.99610.000.000.0050.20
21163672008.01.31 16:02sell0.10usdcad1.00510.00000.98452008.02.04 17:350.99590.000.000.0092.38
21631672008.02.01 15:31sell0.10eurusd1.49350.00001.48202008.02.01 17:011.48200.000.000.00115.00
21671392008.02.01 16:00buy0.10audusd0.90080.00000.92102008.02.04 17:350.90860.000.000.0078.00
21682272008.02.01 16:15buy0.10gbpusd1.97980.00001.99502008.02.04 17:361.97320.000.000.00-66.00
21724242008.02.01 17:01buy0.10eurusd1.48200.00001.49382008.02.04 17:361.48130.000.000.00-7.00
21758622008.02.01 17:30buy0.10gbpusd1.97050.00001.99792008.02.04 17:351.97370.000.000.0032.00
21890802008.02.01 22:54buy0.10gbpusd1.96650.00001.99392008.02.04 17:351.97400.000.000.0075.00
21916882008.02.04 03:44sell0.10usdchf1.09050.00001.07242008.02.04 17:361.09070.000.000.00-1.83
22027482008.02.04 17:38buy0.10usdjpy106.640.00107.172008.02.05 10:14107.170.000.000.0049.45
22027492008.02.04 17:38sell0.10usdchf1.09010.00001.08532008.02.06 17:181.09560.000.000.00-50.20
22053962008.02.04 23:37buy0.10usdjpy106.620.00107.192008.02.05 10:28107.190.000.000.0053.17
22056842008.02.05 00:47buy0.10usdjpy106.610.00107.242008.02.05 10:14107.170.000.000.0052.25
22103632008.02.05 10:28buy0.10usdjpy107.220.00107.872008.02.07 20:27107.630.000.000.0038.09
22104222008.02.05 10:29sell0.10usdchf1.09410.00001.08782008.02.06 17:181.09560.000.000.00-13.69
22104662008.02.05 10:31buy0.10usdjpy107.190.00107.842008.02.07 20:27107.610.000.000.0039.03
22112742008.02.05 11:03sell0.10usdchf1.09780.00001.09192008.02.06 17:181.09560.000.000.0020.08
22133472008.02.05 12:23sell0.10usdchf1.10190.00001.09562008.02.06 17:181.09560.000.000.0057.50
22167942008.02.05 15:36buy0.10gbpusd1.96680.00001.98122008.02.12 16:071.95690.000.000.00-99.00
22181942008.02.05 16:01buy0.10usdjpy106.820.00107.662008.02.07 20:27107.610.000.000.0073.41
22187532008.02.05 16:15buy0.10usdjpy106.730.00107.602008.02.07 20:27107.600.000.000.0080.85
22193132008.02.05 16:36buy0.10usdjpy106.710.00107.822008.02.07 20:27107.610.000.000.0083.64
22222732008.02.05 18:50buy0.10gbpusd1.96280.00001.97912008.02.12 16:071.95690.000.000.00-59.00
22321262008.02.06 09:53buy0.10gbpusd1.95910.00001.97612008.02.12 16:071.95680.000.000.00-23.00
22371062008.02.06 13:27sell0.10audusd0.89590.00000.89032008.02.07 13:150.89030.000.000.0056.00
22400012008.02.06 16:23sell0.10eurusd1.46490.00001.45792008.02.07 14:341.45790.000.000.0070.00
22417682008.02.06 17:30buy0.10usdchf1.09630.00001.12222008.02.18 11:281.10040.000.000.0037.26
22587612008.02.07 13:15buy0.10audusd0.89040.00000.89962008.02.11 02:380.89960.000.000.0092.00
22609632008.02.07 14:23buy0.10gbpusd1.94660.00001.96072008.02.12 16:071.95680.000.000.00102.00
22642452008.02.07 15:41buy0.10gbpusd1.94260.00001.95672008.02.12 16:071.95670.000.000.00141.00
22896872008.02.08 18:19sell0.10eurusd1.45210.00001.43452008.02.11 15:421.45140.000.000.007.00
22936342008.02.11 01:01buy limit0.10silver16.7316.0717.172008.02.12 00:0317.53cancelled
22936332008.02.11 01:01buy limit0.10silver16.5716.0717.172008.02.12 00:0317.53cancelled
22936352008.02.11 01:01buy limit0.10silver16.8416.0717.172008.02.12 00:0317.53cancelled
22945182008.02.11 02:38sell0.10audusd0.89950.00000.88772008.02.13 10:230.89760.000.000.0019.00
22986922008.02.11 09:01sell0.10eurusd1.45610.00001.45142008.02.11 15:421.45140.000.000.0047.00
23014122008.02.11 10:11sell0.10audusd0.90350.00000.89762008.02.13 10:230.89760.000.000.0059.00
22936322008.02.11 10:54sell0.10silver17.2817.9516.842008.02.14 07:0017.360.000.000.00-40.00
23086382008.02.11 15:42buy0.10eurusd1.45140.00001.45632008.02.12 16:061.45630.000.000.0049.00
22936312008.02.11 18:27sell0.10silver17.4517.9516.842008.02.14 06:5917.360.000.000.0045.00
23160782008.02.12 01:00buy limit0.10silver16.8816.3817.562008.02.13 00:0017.20cancelled
23160792008.02.12 01:01buy limit0.10silver17.0716.3817.562008.02.13 00:0017.20cancelled
23279032008.02.12 16:06buy0.10eurusd1.45670.00001.47062008.02.15 17:031.47060.000.000.00139.00
23280462008.02.12 16:07sell0.10gbpusd1.95680.00001.94412008.02.15 10:451.96600.000.000.00-92.00
23295512008.02.12 16:53sell0.10gbpusd1.96080.00001.94812008.02.15 10:451.96600.000.000.00-52.00
23160802008.02.12 19:45buy0.10silver17.1816.3817.562008.02.14 07:0017.320.000.000.0070.00
23408232008.02.13 11:15buy0.10audusd0.89790.00000.90462008.02.14 02:360.90080.000.000.0029.00
23428542008.02.13 12:40sell0.10gbpusd1.96480.00001.94812008.02.15 10:451.96600.000.000.00-12.00
23530952008.02.13 18:32buy0.10audusd0.89390.00000.90082008.02.14 02:360.90080.000.000.0069.00
23608092008.02.14 07:02sell0.10silver17.310.0016.772008.02.14 23:5017.290.000.000.0010.00
23613372008.02.14 07:15sell0.10silver17.320.0016.782008.02.14 23:5017.290.000.000.0015.00
23620622008.02.14 07:30sell0.10silver17.340.0016.802008.02.14 23:5017.290.000.000.0025.00
23630072008.02.14 07:48sell0.10silver17.350.0016.812008.02.14 23:5017.290.000.000.0030.00
23641412008.02.14 08:10sell0.10silver17.360.0016.822008.02.14 23:5017.290.000.000.0035.00
23691512008.02.14 09:34sell0.10gbpusd1.96870.00001.96262008.02.15 12:061.96260.000.000.0061.00
23897602008.02.14 18:36sell0.10gbpusd1.97270.00001.96532008.02.15 10:451.96530.000.000.0074.00
24031292008.02.15 16:00buy0.10usdchf1.09220.00001.10032008.02.18 11:281.10030.000.000.0073.61
  0.00 0.00 0.00 2 792.07
Closed P/L: 2 792.07
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
23565262008.02.14 02:36sell0.10audusd0.90080.00000.8910 0.91240.000.000.00-116.00
23708552008.02.14 09:58sell0.10audusd0.90470.00000.8848 0.91240.000.000.00-77.00
23993522008.02.15 12:30sell0.10audusd0.90870.00000.9012 0.91240.000.000.00-37.00
24089942008.02.18 03:09sell0.10audusd0.91270.00000.9049 0.91240.000.000.003.00
24046852008.02.15 17:30buy0.10eurusd1.46940.00001.4744 1.46490.000.000.00-45.00
24124322008.02.18 10:37buy0.10eurusd1.46540.00001.4748 1.46490.000.000.00-5.00
24149172008.02.18 13:38buy0.10eurusd1.46140.00001.4747 1.46490.000.000.0035.00
24118062008.02.18 09:57buy0.10gbpjpy210.790.000.00 211.180.000.000.0036.03
23987472008.02.15 12:06buy0.10gbpusd1.96280.00001.9796 1.95160.000.000.00-112.00
24063412008.02.15 19:47buy0.10gbpusd1.95870.00001.9810 1.95160.000.000.00-71.00
24123682008.02.18 10:30buy0.10gbpusd1.95230.00001.9635 1.95160.000.000.00-7.00
23923212008.02.14 23:50buy0.10silver17.290.0020.50 17.030.000.000.00-130.00
23923502008.02.15 00:00buy0.10silver17.270.0020.48 17.030.000.000.00-120.00
22151712008.02.05 14:04sell0.10usdcad1.00170.00000.9923 1.00790.000.000.00-61.51
22206262008.02.05 17:16sell0.10usdcad1.00570.00000.9923 1.00790.000.000.00-21.83
24064232008.02.15 19:53sell0.10usdcad1.00980.00000.9984 1.00790.000.000.0018.85
24134742008.02.18 11:28sell0.10usdchf1.10040.00001.0814 1.10250.000.000.00-19.05
24149122008.02.18 13:38sell0.10usdchf1.10440.00001.0796 1.10250.000.000.0017.23
22734962008.02.07 20:30sell0.10usdjpy107.630.00105.99 108.250.000.000.00-57.27
22738902008.02.07 20:45sell0.10usdjpy107.640.00105.83 108.250.000.000.00-56.35
22741682008.02.07 21:00sell0.10usdjpy107.730.00105.88 108.250.000.000.00-48.04
24083552008.02.18 01:36sell0.10usdjpy107.940.00107.01 108.250.000.000.00-28.64
24087742008.02.18 02:42sell0.10usdjpy108.000.00107.07 108.250.000.000.00-23.09
  0.00 0.00 0.00 -925.67
 Floating P/L: -925.67
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 15 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 792.07 Floating P/L: -925.67 Margin: 689.79
Balance: 17 792.07 Equity: 16 866.40 Free Margin: 16 176.61
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 893.02 Gross Loss: 1 100.95 Total Net Profit: 2 792.07
Profit Factor: 3.54 Expected Payoff: 28.49  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 424.25 (2.55%) Relative Drawdown: 2.55% (424.25)
 
Total Trades: 98 Short Positions (won %): 51 (70.59%) Long Positions (won %): 47 (82.98%)
Profit Trades (% of total): 75 (76.53%) Loss trades (% of total): 23 (23.47%)
Largest profit trade: 172.00 loss trade: -142.00
Average profit trade: 51.91 loss trade: -47.87
Maximum consecutive wins ($): 13 (967.79) consecutive losses ($): 7 (-424.25)
Maximal consecutive profit (count): 967.79 (13) consecutive loss (count): -424.25 (7)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 3