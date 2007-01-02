Strategy Tester Report
Join the Dots v1.3
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)
|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2007.01.01 23:00 - 2008.02.08 20:30 (2007.01.01 - 2008.02.10)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|ExpertID=994488; TakeProfit=300; StopLoss=50; LotSize=0.1; useTakeProfit=true;
useStopLoss=true;
CloseOrdersOnNextDot=true;
UseTripleIndicators=true;
TradeDelay=true;
MoneyManagement=false;
PercentageToTrade=80; AccountType=1; Leverage=100; Slippage=5; BuyComment="Join the Dots BUY"; SellComment="Join the Dots SELL";
|Bars in test
|14448
|Ticks modelled
|2390948
|Modelling quality
|80.13%
|Mismatched charts errors
|15
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-63.96
|Gross profit
|330.16
|Gross loss
|-394.11
|Profit factor
|0.84
|Expected payoff
|-0.25
|Absolute drawdown
|66.36
|Maximal drawdown
|80.22 (0.80%)
|Relative drawdown
|0.80% (80.22)
|Total trades
|255
|Short positions (won %)
|130 (60.77%)
|Long positions (won %)
|125 (57.60%)
|Profit trades (% of total)
|151 (59.22%)
|Loss trades (% of total)
|104 (40.78%)
|Largest
|profit trade
|9.00
|loss trade
|-5.86
|Average
|profit trade
|2.19
|loss trade
|-3.79
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (13.20)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-16.66)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|21.80 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-16.66 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 12:30
|buy
|1
|0.10
|1.9709
|1.9655
|2.0009
|2
|2007.01.02 16:16
|close
|1
|0.10
|1.9738
|1.9655
|2.0009
|2.90
|10002.90
|3
|2007.01.04 02:00
|sell
|2
|0.10
|1.9514
|1.9568
|1.9214
|4
|2007.01.04 06:30
|close
|2
|0.10
|1.9505
|1.9568
|1.9214
|0.90
|10003.80
|5
|2007.01.04 11:30
|sell
|3
|0.10
|1.9454
|1.9508
|1.9154
|6
|2007.01.05 02:40
|close
|3
|0.10
|1.9403
|1.9508
|1.9154
|4.95
|10008.75
|7
|2007.01.09 03:00
|buy
|4
|0.10
|1.9420
|1.9366
|1.9720
|8
|2007.01.09 07:37
|close
|4
|0.10
|1.9437
|1.9366
|1.9720
|1.70
|10010.45
|9
|2007.01.09 13:00
|buy
|5
|0.10
|1.9418
|1.9364
|1.9718
|10
|2007.01.10 00:15
|s/l
|5
|0.10
|1.9364
|1.9364
|1.9718
|-5.27
|10005.18
|11
|2007.01.10 08:00
|sell
|6
|0.10
|1.9403
|1.9457
|1.9103
|12
|2007.01.10 13:34
|close
|6
|0.10
|1.9364
|1.9457
|1.9103
|3.90
|10009.08
|13
|2007.01.16 03:03
|sell
|7
|0.10
|1.9644
|1.9698
|1.9344
|14
|2007.01.16 09:00
|close
|7
|0.10
|1.9656
|1.9698
|1.9344
|-1.20
|10007.88
|15
|2007.01.17 19:30
|buy
|8
|0.10
|1.9688
|1.9634
|1.9988
|16
|2007.01.18 03:09
|close
|8
|0.10
|1.9734
|1.9634
|1.9988
|4.98
|10012.86
|17
|2007.01.18 10:30
|buy
|9
|0.10
|1.9721
|1.9667
|2.0021
|18
|2007.01.18 13:31
|s/l
|9
|0.10
|1.9667
|1.9667
|2.0021
|-5.40
|10007.46
|19
|2007.01.19 12:39
|sell
|10
|0.10
|1.9755
|1.9809
|1.9455
|20
|2007.01.19 14:04
|close
|10
|0.10
|1.9735
|1.9809
|1.9455
|2.00
|10009.46
|21
|2007.01.19 16:39
|sell
|11
|0.10
|1.9745
|1.9799
|1.9445
|22
|2007.01.19 18:54
|close
|11
|0.10
|1.9744
|1.9799
|1.9445
|0.10
|10009.56
|23
|2007.01.22 00:30
|sell
|12
|0.10
|1.9743
|1.9797
|1.9443
|24
|2007.01.22 08:24
|close
|12
|0.10
|1.9741
|1.9797
|1.9443
|0.20
|10009.76
|25
|2007.01.23 16:30
|buy
|13
|0.10
|1.9855
|1.9801
|2.0155
|26
|2007.01.23 22:25
|s/l
|13
|0.10
|1.9801
|1.9801
|2.0155
|-5.40
|10004.36
|27
|2007.01.26 17:30
|sell
|14
|0.10
|1.9605
|1.9659
|1.9305
|28
|2007.01.29 00:08
|close
|14
|0.10
|1.9587
|1.9659
|1.9305
|1.65
|10006.01
|29
|2007.01.29 03:51
|sell
|15
|0.10
|1.9587
|1.9641
|1.9287
|30
|2007.01.29 06:54
|close
|15
|0.10
|1.9584
|1.9641
|1.9287
|0.30
|10006.31
|31
|2007.01.30 13:30
|buy
|16
|0.10
|1.9639
|1.9585
|1.9939
|32
|2007.01.30 22:18
|close
|16
|0.10
|1.9633
|1.9585
|1.9939
|-0.60
|10005.71
|33
|2007.01.31 16:00
|sell
|17
|0.10
|1.9575
|1.9629
|1.9275
|34
|2007.01.31 16:09
|s/l
|17
|0.10
|1.9629
|1.9629
|1.9275
|-5.40
|10000.31
|35
|2007.01.31 16:09
|sell
|18
|0.10
|1.9632
|1.9686
|1.9332
|36
|2007.02.01 11:16
|s/l
|18
|0.10
|1.9686
|1.9686
|1.9332
|-5.86
|9994.45
|37
|2007.02.01 18:00
|buy
|19
|0.10
|1.9670
|1.9616
|1.9970
|38
|2007.02.02 11:19
|close
|19
|0.10
|1.9681
|1.9616
|1.9970
|1.23
|9995.68
|39
|2007.02.02 11:24
|sell
|20
|0.10
|1.9689
|1.9743
|1.9389
|40
|2007.02.02 13:30
|s/l
|20
|0.10
|1.9743
|1.9743
|1.9389
|-5.40
|9990.28
|41
|2007.02.07 23:53
|sell
|21
|0.10
|1.9714
|1.9768
|1.9414
|42
|2007.02.08 02:00
|close
|21
|0.10
|1.9698
|1.9768
|1.9414
|1.14
|9991.42
|43
|2007.02.08 03:22
|sell
|22
|0.10
|1.9719
|1.9773
|1.9419
|44
|2007.02.08 07:31
|close
|22
|0.10
|1.9693
|1.9773
|1.9419
|2.60
|9994.02
|45
|2007.02.08 11:00
|sell
|23
|0.10
|1.9679
|1.9733
|1.9379
|46
|2007.02.08 13:09
|close
|23
|0.10
|1.9589
|1.9733
|1.9379
|9.00
|10003.02
|47
|2007.02.12 09:00
|buy
|24
|0.10
|1.9506
|1.9452
|1.9806
|48
|2007.02.12 10:00
|s/l
|24
|0.10
|1.9452
|1.9452
|1.9806
|-5.40
|9997.62
|49
|2007.02.13 14:00
|sell
|25
|0.10
|1.9442
|1.9496
|1.9142
|50
|2007.02.13 15:36
|close
|25
|0.10
|1.9425
|1.9496
|1.9142
|1.70
|9999.32
|51
|2007.02.13 17:30
|sell
|26
|0.10
|1.9449
|1.9503
|1.9149
|52
|2007.02.14 06:03
|close
|26
|0.10
|1.9461
|1.9503
|1.9149
|-1.35
|9997.97
|53
|2007.02.14 06:30
|buy
|27
|0.10
|1.9474
|1.9420
|1.9774
|54
|2007.02.14 07:38
|close
|27
|0.10
|1.9492
|1.9420
|1.9774
|1.80
|9999.77
|55
|2007.02.16 06:00
|sell
|28
|0.10
|1.9529
|1.9583
|1.9229
|56
|2007.02.16 08:37
|close
|28
|0.10
|1.9478
|1.9583
|1.9229
|5.10
|10004.87
|57
|2007.02.16 13:39
|sell
|29
|0.10
|1.9512
|1.9566
|1.9212
|58
|2007.02.19 08:46
|close
|29
|0.10
|1.9502
|1.9566
|1.9212
|0.85
|10005.72
|59
|2007.02.19 09:00
|buy
|30
|0.10
|1.9509
|1.9455
|1.9809
|60
|2007.02.19 10:22
|s/l
|30
|0.10
|1.9455
|1.9455
|1.9809
|-5.40
|10000.32
|61
|2007.02.19 16:09
|sell
|31
|0.10
|1.9484
|1.9538
|1.9184
|62
|2007.02.19 18:00
|s/l
|31
|0.10
|1.9538
|1.9538
|1.9184
|-5.40
|9994.92
|63
|2007.02.19 19:30
|buy
|32
|0.10
|1.9512
|1.9458
|1.9812
|64
|2007.02.20 02:00
|close
|32
|0.10
|1.9516
|1.9458
|1.9812
|0.53
|9995.45
|65
|2007.02.20 06:30
|buy
|33
|0.10
|1.9522
|1.9468
|1.9822
|66
|2007.02.20 12:39
|close
|33
|0.10
|1.9499
|1.9468
|1.9822
|-2.30
|9993.15
|67
|2007.02.20 13:00
|sell
|34
|0.10
|1.9507
|1.9561
|1.9207
|68
|2007.02.20 15:24
|s/l
|34
|0.10
|1.9561
|1.9561
|1.9207
|-5.40
|9987.75
|69
|2007.02.21 04:00
|buy
|35
|0.10
|1.9540
|1.9486
|1.9840
|70
|2007.02.21 10:09
|s/l
|35
|0.10
|1.9486
|1.9486
|1.9840
|-5.40
|9982.35
|71
|2007.02.21 12:30
|sell
|36
|0.10
|1.9527
|1.9581
|1.9227
|72
|2007.02.22 08:36
|close
|36
|0.10
|1.9473
|1.9581
|1.9227
|4.94
|9987.29
|73
|2007.02.22 15:30
|sell
|37
|0.10
|1.9518
|1.9572
|1.9218
|74
|2007.02.22 16:24
|s/l
|37
|0.10
|1.9572
|1.9572
|1.9218
|-5.40
|9981.89
|75
|2007.02.23 01:00
|buy
|38
|0.10
|1.9563
|1.9509
|1.9863
|76
|2007.02.23 05:52
|close
|38
|0.10
|1.9566
|1.9509
|1.9863
|0.30
|9982.19
|77
|2007.02.26 02:24
|buy
|39
|0.10
|1.9629
|1.9575
|1.9929
|78
|2007.02.26 03:37
|close
|39
|0.10
|1.9641
|1.9575
|1.9929
|1.20
|9983.39
|79
|2007.02.28 13:00
|sell
|40
|0.10
|1.9594
|1.9648
|1.9294
|80
|2007.02.28 22:30
|close
|40
|0.10
|1.9632
|1.9648
|1.9294
|-3.80
|9979.59
|81
|2007.02.28 23:00
|buy
|41
|0.10
|1.9631
|1.9577
|1.9931
|82
|2007.03.01 02:33
|close
|41
|0.10
|1.9651
|1.9577
|1.9931
|2.38
|9981.98
|83
|2007.03.01 04:30
|buy
|42
|0.10
|1.9626
|1.9572
|1.9926
|84
|2007.03.01 07:15
|s/l
|42
|0.10
|1.9572
|1.9572
|1.9926
|-5.40
|9976.58
|85
|2007.03.02 16:30
|sell
|43
|0.10
|1.9454
|1.9508
|1.9154
|86
|2007.03.02 19:53
|close
|43
|0.10
|1.9439
|1.9508
|1.9154
|1.50
|9978.08
|87
|2007.03.05 03:30
|sell
|44
|0.10
|1.9288
|1.9342
|1.8988
|88
|2007.03.05 10:08
|close
|44
|0.10
|1.9218
|1.9342
|1.8988
|7.00
|9985.08
|89
|2007.03.06 07:00
|buy
|45
|0.10
|1.9248
|1.9194
|1.9548
|90
|2007.03.06 16:09
|close
|45
|0.10
|1.9264
|1.9194
|1.9548
|1.60
|9986.68
|91
|2007.03.07 03:30
|buy
|46
|0.10
|1.9287
|1.9233
|1.9587
|92
|2007.03.07 07:37
|close
|46
|0.10
|1.9314
|1.9233
|1.9587
|2.70
|9989.38
|93
|2007.03.08 12:02
|buy
|47
|0.10
|1.9323
|1.9269
|1.9623
|94
|2007.03.08 16:00
|close
|47
|0.10
|1.9300
|1.9269
|1.9623
|-2.30
|9987.08
|95
|2007.03.08 16:30
|sell
|48
|0.10
|1.9305
|1.9359
|1.9005
|96
|2007.03.08 17:58
|close
|48
|0.10
|1.9287
|1.9359
|1.9005
|1.80
|9988.88
|97
|2007.03.08 20:00
|sell
|49
|0.10
|1.9294
|1.9348
|1.8994
|98
|2007.03.08 21:50
|close
|49
|0.10
|1.9283
|1.9348
|1.8994
|1.10
|9989.98
|99
|2007.03.09 00:00
|sell
|50
|0.10
|1.9294
|1.9348
|1.8994
|100
|2007.03.09 07:30
|close
|50
|0.10
|1.9304
|1.9348
|1.8994
|-1.00
|9988.98
|101
|2007.03.09 11:00
|sell
|51
|0.10
|1.9308
|1.9362
|1.9008
|102
|2007.03.11 23:50
|s/l
|51
|0.10
|1.9362
|1.9362
|1.9008
|-5.40
|9983.58
|103
|2007.03.12 12:30
|buy
|52
|0.10
|1.9318
|1.9264
|1.9618
|104
|2007.03.12 13:16
|s/l
|52
|0.10
|1.9264
|1.9264
|1.9618
|-5.40
|9978.18
|105
|2007.03.12 21:30
|sell
|53
|0.10
|1.9325
|1.9379
|1.9025
|106
|2007.03.13 00:03
|close
|53
|0.10
|1.9315
|1.9379
|1.9025
|0.85
|9979.02
|107
|2007.03.13 04:30
|sell
|54
|0.10
|1.9315
|1.9369
|1.9015
|108
|2007.03.13 07:28
|close
|54
|0.10
|1.9276
|1.9369
|1.9015
|3.90
|9982.92
|109
|2007.03.13 09:30
|sell
|55
|0.10
|1.9297
|1.9351
|1.8997
|110
|2007.03.13 13:10
|s/l
|55
|0.10
|1.9351
|1.9351
|1.8997
|-5.40
|9977.52
|111
|2007.03.13 16:22
|buy
|56
|0.10
|1.9330
|1.9276
|1.9630
|112
|2007.03.13 23:18
|s/l
|56
|0.10
|1.9276
|1.9276
|1.9630
|-5.40
|9972.12
|113
|2007.03.15 05:30
|buy
|57
|0.10
|1.9340
|1.9286
|1.9640
|114
|2007.03.15 10:38
|close
|57
|0.10
|1.9350
|1.9286
|1.9640
|1.00
|9973.12
|115
|2007.03.16 16:00
|buy
|58
|0.10
|1.9425
|1.9371
|1.9725
|116
|2007.03.16 20:05
|close
|58
|0.10
|1.9421
|1.9371
|1.9725
|-0.40
|9972.72
|117
|2007.03.23 07:00
|sell
|59
|0.10
|1.9653
|1.9707
|1.9353
|118
|2007.03.25 22:45
|close
|59
|0.10
|1.9589
|1.9707
|1.9353
|6.40
|9979.12
|119
|2007.03.26 05:00
|sell
|60
|0.10
|1.9609
|1.9663
|1.9309
|120
|2007.03.26 13:30
|s/l
|60
|0.10
|1.9663
|1.9663
|1.9309
|-5.40
|9973.72
|121
|2007.03.27 21:12
|sell
|61
|0.10
|1.9655
|1.9709
|1.9355
|122
|2007.03.28 05:59
|close
|61
|0.10
|1.9636
|1.9709
|1.9355
|1.75
|9975.47
|123
|2007.03.28 12:31
|sell
|62
|0.10
|1.9651
|1.9705
|1.9351
|124
|2007.03.28 15:02
|close
|62
|0.10
|1.9652
|1.9705
|1.9351
|-0.10
|9975.37
|125
|2007.03.29 08:00
|buy
|63
|0.10
|1.9646
|1.9592
|1.9946
|126
|2007.03.30 03:25
|close
|63
|0.10
|1.9640
|1.9592
|1.9946
|-0.47
|9974.90
|127
|2007.03.30 10:30
|sell
|64
|0.10
|1.9579
|1.9633
|1.9279
|128
|2007.03.30 15:07
|s/l
|64
|0.10
|1.9633
|1.9633
|1.9279
|-5.40
|9969.50
|129
|2007.04.02 01:30
|buy
|65
|0.10
|1.9673
|1.9619
|1.9973
|130
|2007.04.02 05:01
|close
|65
|0.10
|1.9686
|1.9619
|1.9973
|1.30
|9970.80
|131
|2007.04.03 13:30
|sell
|66
|0.10
|1.9781
|1.9835
|1.9481
|132
|2007.04.03 17:00
|close
|66
|0.10
|1.9759
|1.9835
|1.9481
|2.20
|9973.00
|133
|2007.04.03 22:00
|sell
|67
|0.10
|1.9742
|1.9796
|1.9442
|134
|2007.04.03 23:34
|close
|67
|0.10
|1.9733
|1.9796
|1.9442
|0.90
|9973.90
|135
|2007.04.04 05:00
|sell
|68
|0.10
|1.9747
|1.9801
|1.9447
|136
|2007.04.04 06:43
|close
|68
|0.10
|1.9738
|1.9801
|1.9447
|0.90
|9974.80
|137
|2007.04.05 06:18
|buy
|69
|0.10
|1.9746
|1.9692
|2.0046
|138
|2007.04.05 07:35
|close
|69
|0.10
|1.9765
|1.9692
|2.0046
|1.90
|9976.70
|139
|2007.04.10 16:00
|buy
|70
|0.10
|1.9720
|1.9666
|2.0020
|140
|2007.04.10 20:49
|close
|70
|0.10
|1.9721
|1.9666
|2.0020
|0.10
|9976.80
|141
|2007.04.11 04:30
|buy
|71
|0.10
|1.9744
|1.9690
|2.0044
|142
|2007.04.11 06:04
|close
|71
|0.10
|1.9772
|1.9690
|2.0044
|2.80
|9979.60
|143
|2007.04.13 15:00
|buy
|72
|0.10
|1.9830
|1.9776
|2.0130
|144
|2007.04.13 18:13
|close
|72
|0.10
|1.9861
|1.9776
|2.0130
|3.10
|9982.70
|145
|2007.04.16 11:30
|buy
|73
|0.10
|1.9914
|1.9860
|2.0214
|146
|2007.04.16 15:30
|close
|73
|0.10
|1.9913
|1.9860
|2.0214
|-0.10
|9982.60
|147
|2007.04.17 05:20
|sell
|74
|0.10
|1.9905
|1.9959
|1.9605
|148
|2007.04.17 07:33
|close
|74
|0.10
|1.9907
|1.9959
|1.9605
|-0.20
|9982.40
|149
|2007.04.18 23:30
|sell
|75
|0.10
|2.0090
|2.0144
|1.9790
|150
|2007.04.19 02:40
|close
|75
|0.10
|2.0050
|2.0144
|1.9790
|3.54
|9985.94
|151
|2007.04.20 08:30
|buy
|76
|0.10
|2.0024
|1.9970
|2.0324
|152
|2007.04.20 15:16
|close
|76
|0.10
|2.0047
|1.9970
|2.0324
|2.30
|9988.24
|153
|2007.04.23 00:00
|buy
|77
|0.10
|2.0038
|1.9984
|2.0338
|154
|2007.04.23 06:48
|s/l
|77
|0.10
|1.9984
|1.9984
|2.0338
|-5.40
|9982.84
|155
|2007.04.25 12:41
|buy
|78
|0.10
|2.0009
|1.9955
|2.0309
|156
|2007.04.26 11:29
|s/l
|78
|0.10
|1.9955
|1.9955
|2.0309
|-5.02
|9977.83
|157
|2007.04.27 17:30
|buy
|79
|0.10
|1.9963
|1.9909
|2.0263
|158
|2007.04.27 19:09
|close
|79
|0.10
|1.9970
|1.9909
|2.0263
|0.70
|9978.53
|159
|2007.04.30 00:30
|buy
|80
|0.10
|1.9942
|1.9888
|2.0242
|160
|2007.04.30 02:12
|close
|80
|0.10
|1.9948
|1.9888
|2.0242
|0.60
|9979.13
|161
|2007.04.30 05:00
|buy
|81
|0.10
|1.9952
|1.9898
|2.0252
|162
|2007.04.30 08:54
|s/l
|81
|0.10
|1.9898
|1.9898
|2.0252
|-5.40
|9973.73
|163
|2007.04.30 19:00
|buy
|82
|0.10
|1.9993
|1.9939
|2.0293
|164
|2007.05.01 07:21
|close
|82
|0.10
|2.0029
|1.9939
|2.0293
|3.73
|9977.46
|165
|2007.05.01 14:47
|buy
|83
|0.10
|1.9983
|1.9929
|2.0283
|166
|2007.05.02 06:05
|close
|83
|0.10
|1.9967
|1.9929
|2.0283
|-1.47
|9975.98
|167
|2007.05.02 06:30
|sell
|84
|0.10
|1.9946
|2.0000
|1.9646
|168
|2007.05.02 07:31
|close
|84
|0.10
|1.9917
|2.0000
|1.9646
|2.90
|9978.88
|169
|2007.05.03 13:46
|buy
|85
|0.10
|1.9887
|1.9833
|2.0187
|170
|2007.05.04 06:16
|close
|85
|0.10
|1.9877
|1.9833
|2.0187
|-0.87
|9978.01
|171
|2007.05.07 12:30
|buy
|86
|0.10
|1.9964
|1.9910
|2.0264
|172
|2007.05.08 02:03
|close
|86
|0.10
|1.9948
|1.9910
|2.0264
|-1.47
|9976.54
|173
|2007.05.08 02:17
|sell
|87
|0.10
|1.9944
|1.9998
|1.9644
|174
|2007.05.08 07:26
|close
|87
|0.10
|1.9941
|1.9998
|1.9644
|0.30
|9976.84
|175
|2007.05.09 12:30
|buy
|88
|0.10
|1.9923
|1.9869
|2.0223
|176
|2007.05.09 13:32
|close
|88
|0.10
|1.9984
|1.9869
|2.0223
|6.10
|9982.94
|177
|2007.05.09 15:30
|buy
|89
|0.10
|1.9970
|1.9916
|2.0270
|178
|2007.05.10 06:00
|close
|89
|0.10
|1.9952
|1.9916
|2.0270
|-1.42
|9981.52
|179
|2007.05.10 20:03
|sell
|90
|0.10
|1.9793
|1.9847
|1.9493
|180
|2007.05.11 05:40
|close
|90
|0.10
|1.9801
|1.9847
|1.9493
|-0.95
|9980.57
|181
|2007.05.11 18:30
|buy
|91
|0.10
|1.9813
|1.9759
|2.0113
|182
|2007.05.14 02:19
|close
|91
|0.10
|1.9839
|1.9759
|2.0113
|2.73
|9983.30
|183
|2007.05.14 06:30
|buy
|92
|0.10
|1.9845
|1.9791
|2.0145
|184
|2007.05.14 12:18
|s/l
|92
|0.10
|1.9791
|1.9791
|2.0145
|-5.40
|9977.90
|185
|2007.05.15 00:30
|sell
|93
|0.10
|1.9794
|1.9848
|1.9494
|186
|2007.05.15 01:04
|close
|93
|0.10
|1.9790
|1.9848
|1.9494
|0.40
|9978.30
|187
|2007.05.15 04:02
|sell
|94
|0.10
|1.9794
|1.9848
|1.9494
|188
|2007.05.15 08:30
|close
|94
|0.10
|1.9793
|1.9848
|1.9494
|0.10
|9978.40
|189
|2007.05.15 13:00
|sell
|95
|0.10
|1.9778
|1.9832
|1.9478
|190
|2007.05.15 14:47
|s/l
|95
|0.10
|1.9832
|1.9832
|1.9478
|-5.40
|9973.00
|191
|2007.05.16 09:30
|buy
|96
|0.10
|1.9849
|1.9795
|2.0149
|192
|2007.05.16 15:12
|s/l
|96
|0.10
|1.9795
|1.9795
|2.0149
|-5.40
|9967.60
|193
|2007.05.17 09:30
|sell
|97
|0.10
|1.9774
|1.9828
|1.9474
|194
|2007.05.17 11:03
|close
|97
|0.10
|1.9767
|1.9828
|1.9474
|0.70
|9968.30
|195
|2007.05.21 16:00
|sell
|98
|0.10
|1.9694
|1.9748
|1.9394
|196
|2007.05.22 02:20
|close
|98
|0.10
|1.9709
|1.9748
|1.9394
|-1.65
|9966.65
|197
|2007.05.22 09:31
|buy
|99
|0.10
|1.9709
|1.9655
|2.0009
|198
|2007.05.22 11:37
|close
|99
|0.10
|1.9722
|1.9655
|2.0009
|1.30
|9967.95
|199
|2007.05.22 22:32
|buy
|100
|0.10
|1.9744
|1.9690
|2.0044
|200
|2007.05.23 05:50
|close
|100
|0.10
|1.9750
|1.9690
|2.0044
|0.73
|9968.68
|201
|2007.05.23 17:30
|buy
|101
|0.10
|1.9867
|1.9813
|2.0167
|202
|2007.05.24 00:22
|close
|101
|0.10
|1.9867
|1.9813
|2.0167
|0.38
|9969.06
|203
|2007.05.29 11:30
|buy
|102
|0.10
|1.9854
|1.9800
|2.0154
|204
|2007.05.29 17:47
|s/l
|102
|0.10
|1.9800
|1.9800
|2.0154
|-5.40
|9963.66
|205
|2007.05.29 20:31
|sell
|103
|0.10
|1.9809
|1.9863
|1.9509
|206
|2007.05.29 23:00
|close
|103
|0.10
|1.9799
|1.9863
|1.9509
|1.00
|9964.66
|207
|2007.05.30 02:03
|sell
|104
|0.10
|1.9810
|1.9864
|1.9510
|208
|2007.05.30 05:38
|close
|104
|0.10
|1.9814
|1.9864
|1.9510
|-0.40
|9964.26
|209
|2007.06.05 21:23
|sell
|105
|0.10
|1.9932
|1.9986
|1.9632
|210
|2007.06.06 07:00
|close
|105
|0.10
|1.9935
|1.9986
|1.9632
|-0.45
|9963.81
|211
|2007.06.06 12:30
|sell
|106
|0.10
|1.9927
|1.9981
|1.9627
|212
|2007.06.07 11:00
|close
|106
|0.10
|1.9871
|1.9981
|1.9627
|5.14
|9968.95
|213
|2007.06.08 13:30
|sell
|107
|0.10
|1.9673
|1.9727
|1.9373
|214
|2007.06.08 16:59
|close
|107
|0.10
|1.9644
|1.9727
|1.9373
|2.90
|9971.85
|215
|2007.06.11 14:00
|buy
|108
|0.10
|1.9673
|1.9619
|1.9973
|216
|2007.06.11 16:32
|close
|108
|0.10
|1.9693
|1.9619
|1.9973
|2.00
|9973.85
|217
|2007.06.12 09:00
|buy
|109
|0.10
|1.9718
|1.9664
|2.0018
|218
|2007.06.12 16:42
|close
|109
|0.10
|1.9749
|1.9664
|2.0018
|3.10
|9976.95
|219
|2007.06.12 20:00
|buy
|110
|0.10
|1.9754
|1.9700
|2.0054
|220
|2007.06.12 23:00
|close
|110
|0.10
|1.9746
|1.9700
|2.0054
|-0.80
|9976.15
|221
|2007.06.13 15:00
|sell
|111
|0.10
|1.9727
|1.9781
|1.9427
|222
|2007.06.14 03:31
|close
|111
|0.10
|1.9719
|1.9781
|1.9427
|0.34
|9976.50
|223
|2007.06.15 19:00
|buy
|112
|0.10
|1.9753
|1.9699
|2.0053
|224
|2007.06.18 00:00
|close
|112
|0.10
|1.9772
|1.9699
|2.0053
|2.03
|9978.52
|225
|2007.06.18 10:00
|buy
|113
|0.10
|1.9821
|1.9767
|2.0121
|226
|2007.06.18 16:11
|close
|113
|0.10
|1.9820
|1.9767
|2.0121
|-0.10
|9978.42
|227
|2007.06.21 05:57
|sell
|114
|0.10
|1.9919
|1.9973
|1.9619
|228
|2007.06.21 10:00
|close
|114
|0.10
|1.9897
|1.9973
|1.9619
|2.20
|9980.62
|229
|2007.06.21 12:00
|sell
|115
|0.10
|1.9921
|1.9975
|1.9621
|230
|2007.06.21 14:16
|close
|115
|0.10
|1.9919
|1.9975
|1.9621
|0.20
|9980.82
|231
|2007.06.22 15:00
|buy
|116
|0.10
|1.9960
|1.9906
|2.0260
|232
|2007.06.25 00:17
|close
|116
|0.10
|1.9994
|1.9906
|2.0260
|3.53
|9984.35
|233
|2007.06.25 05:30
|buy
|117
|0.10
|1.9994
|1.9940
|2.0294
|234
|2007.06.25 13:01
|close
|117
|0.10
|2.0000
|1.9940
|2.0294
|0.60
|9984.95
|235
|2007.06.25 17:30
|sell
|118
|0.10
|1.9974
|2.0028
|1.9674
|236
|2007.06.26 06:30
|close
|118
|0.10
|1.9978
|2.0028
|1.9674
|-0.55
|9984.40
|237
|2007.06.27 12:21
|sell
|119
|0.10
|1.9974
|2.0028
|1.9674
|238
|2007.06.28 06:08
|s/l
|119
|0.10
|2.0028
|2.0028
|1.9674
|-5.86
|9978.54
|239
|2007.07.02 05:00
|buy
|120
|0.10
|2.0092
|2.0038
|2.0392
|240
|2007.07.02 06:02
|close
|120
|0.10
|2.0108
|2.0038
|2.0392
|1.60
|9980.14
|241
|2007.07.04 03:19
|sell
|121
|0.10
|2.0180
|2.0234
|1.9880
|242
|2007.07.04 05:14
|close
|121
|0.10
|2.0174
|2.0234
|1.9880
|0.60
|9980.74
|243
|2007.07.05 08:37
|sell
|122
|0.10
|2.0165
|2.0219
|1.9865
|244
|2007.07.05 10:00
|close
|122
|0.10
|2.0156
|2.0219
|1.9865
|0.90
|9981.64
|245
|2007.07.05 17:00
|sell
|123
|0.10
|2.0123
|2.0177
|1.9823
|246
|2007.07.05 20:42
|close
|123
|0.10
|2.0119
|2.0177
|1.9823
|0.40
|9982.04
|247
|2007.07.09 19:30
|buy
|124
|0.10
|2.0150
|2.0096
|2.0450
|248
|2007.07.09 21:30
|close
|124
|0.10
|2.0157
|2.0096
|2.0450
|0.70
|9982.74
|249
|2007.07.12 17:00
|sell
|125
|0.10
|2.0305
|2.0359
|2.0005
|250
|2007.07.12 23:20
|close
|125
|0.10
|2.0288
|2.0359
|2.0005
|1.70
|9984.44
|251
|2007.07.16 12:30
|buy
|126
|0.10
|2.0376
|2.0322
|2.0676
|252
|2007.07.17 02:33
|close
|126
|0.10
|2.0364
|2.0322
|2.0676
|-1.07
|9983.37
|253
|2007.07.17 02:34
|sell
|127
|0.10
|2.0366
|2.0420
|2.0066
|254
|2007.07.17 05:55
|close
|127
|0.10
|2.0366
|2.0420
|2.0066
|0.00
|9983.37
|255
|2007.07.18 08:30
|buy
|128
|0.10
|2.0515
|2.0461
|2.0815
|256
|2007.07.18 12:44
|s/l
|128
|0.10
|2.0461
|2.0461
|2.0815
|-5.40
|9977.97
|257
|2007.07.19 04:13
|sell
|129
|0.10
|2.0527
|2.0581
|2.0227
|258
|2007.07.19 05:49
|close
|129
|0.10
|2.0522
|2.0581
|2.0227
|0.50
|9978.47
|259
|2007.07.19 15:00
|sell
|130
|0.10
|2.0496
|2.0550
|2.0196
|260
|2007.07.20 14:18
|s/l
|130
|0.10
|2.0550
|2.0550
|2.0196
|-5.55
|9972.92
|261
|2007.07.23 09:40
|buy
|131
|0.10
|2.0563
|2.0509
|2.0863
|262
|2007.07.23 12:51
|close
|131
|0.10
|2.0582
|2.0509
|2.0863
|1.90
|9974.82
|263
|2007.07.24 08:00
|buy
|132
|0.10
|2.0630
|2.0576
|2.0930
|264
|2007.07.25 00:48
|s/l
|132
|0.10
|2.0576
|2.0576
|2.0930
|-5.27
|9969.55
|265
|2007.07.25 05:30
|sell
|133
|0.10
|2.0605
|2.0659
|2.0305
|266
|2007.07.25 07:31
|close
|133
|0.10
|2.0575
|2.0659
|2.0305
|3.00
|9972.55
|267
|2007.07.25 12:30
|sell
|134
|0.10
|2.0539
|2.0593
|2.0239
|268
|2007.07.25 14:32
|close
|134
|0.10
|2.0518
|2.0593
|2.0239
|2.10
|9974.65
|269
|2007.07.25 18:30
|sell
|135
|0.10
|2.0518
|2.0572
|2.0218
|270
|2007.07.26 00:19
|close
|135
|0.10
|2.0526
|2.0572
|2.0218
|-1.26
|9973.39
|271
|2007.07.26 19:53
|buy
|136
|0.10
|2.0490
|2.0436
|2.0790
|272
|2007.07.26 23:02
|close
|136
|0.10
|2.0478
|2.0436
|2.0790
|-1.20
|9972.19
|273
|2007.07.30 00:00
|sell
|137
|0.10
|2.0210
|2.0264
|1.9910
|274
|2007.07.30 04:38
|close
|137
|0.10
|2.0222
|2.0264
|1.9910
|-1.20
|9970.99
|275
|2007.07.31 05:30
|buy
|138
|0.10
|2.0298
|2.0244
|2.0598
|276
|2007.07.31 08:52
|close
|138
|0.10
|2.0306
|2.0244
|2.0598
|0.80
|9971.79
|277
|2007.07.31 14:30
|buy
|139
|0.10
|2.0297
|2.0243
|2.0597
|278
|2007.07.31 15:46
|close
|139
|0.10
|2.0340
|2.0243
|2.0597
|4.30
|9976.09
|279
|2007.07.31 19:30
|buy
|140
|0.10
|2.0339
|2.0285
|2.0639
|280
|2007.07.31 21:18
|s/l
|140
|0.10
|2.0285
|2.0285
|2.0639
|-5.40
|9970.69
|281
|2007.08.01 03:00
|sell
|141
|0.10
|2.0290
|2.0344
|1.9990
|282
|2007.08.01 04:45
|close
|141
|0.10
|2.0257
|2.0344
|1.9990
|3.30
|9973.99
|283
|2007.08.01 11:30
|sell
|142
|0.10
|2.0258
|2.0312
|1.9958
|284
|2007.08.01 12:41
|s/l
|142
|0.10
|2.0312
|2.0312
|1.9958
|-5.40
|9968.59
|285
|2007.08.02 08:09
|buy
|143
|0.10
|2.0305
|2.0251
|2.0605
|286
|2007.08.02 12:45
|close
|143
|0.10
|2.0308
|2.0251
|2.0605
|0.30
|9968.89
|287
|2007.08.05 23:00
|buy
|144
|0.10
|2.0401
|2.0347
|2.0701
|288
|2007.08.06 06:27
|close
|144
|0.10
|2.0443
|2.0347
|2.0701
|4.33
|9973.22
|289
|2007.08.06 21:30
|sell
|145
|0.10
|2.0304
|2.0358
|2.0004
|290
|2007.08.07 06:48
|close
|145
|0.10
|2.0304
|2.0358
|2.0004
|-0.15
|9973.07
|291
|2007.08.08 16:30
|buy
|146
|0.10
|2.0366
|2.0312
|2.0666
|292
|2007.08.09 00:06
|close
|146
|0.10
|2.0377
|2.0312
|2.0666
|1.48
|9974.55
|293
|2007.08.09 14:35
|sell
|147
|0.10
|2.0319
|2.0373
|2.0019
|294
|2007.08.09 16:23
|close
|147
|0.10
|2.0268
|2.0373
|2.0019
|5.10
|9979.65
|295
|2007.08.13 08:29
|buy
|148
|0.10
|2.0176
|2.0122
|2.0476
|296
|2007.08.13 09:14
|s/l
|148
|0.10
|2.0122
|2.0122
|2.0476
|-5.40
|9974.25
|297
|2007.08.13 12:30
|sell
|149
|0.10
|2.0142
|2.0196
|1.9842
|298
|2007.08.13 21:42
|close
|149
|0.10
|2.0114
|2.0196
|1.9842
|2.80
|9977.05
|299
|2007.08.17 09:30
|sell
|150
|0.10
|1.9751
|1.9805
|1.9451
|300
|2007.08.17 12:01
|s/l
|150
|0.10
|1.9805
|1.9805
|1.9451
|-5.40
|9971.65
|301
|2007.08.17 15:30
|buy
|151
|0.10
|1.9849
|1.9795
|2.0149
|302
|2007.08.17 16:01
|s/l
|151
|0.10
|1.9795
|1.9795
|2.0149
|-5.40
|9966.25
|303
|2007.08.17 16:30
|buy
|152
|0.10
|1.9824
|1.9770
|2.0124
|304
|2007.08.20 00:01
|s/l
|152
|0.10
|1.9770
|1.9770
|2.0124
|-5.27
|9960.98
|305
|2007.08.20 00:15
|buy
|153
|0.10
|1.9779
|1.9725
|2.0079
|306
|2007.08.20 03:01
|close
|153
|0.10
|1.9794
|1.9725
|2.0079
|1.50
|9962.48
|307
|2007.08.20 11:30
|buy
|154
|0.10
|1.9859
|1.9805
|2.0159
|308
|2007.08.20 13:01
|close
|154
|0.10
|1.9886
|1.9805
|2.0159
|2.70
|9965.18
|309
|2007.08.20 16:30
|buy
|155
|0.10
|1.9842
|1.9788
|2.0142
|310
|2007.08.20 19:00
|close
|155
|0.10
|1.9881
|1.9788
|2.0142
|3.90
|9969.08
|311
|2007.08.21 11:30
|sell
|156
|0.10
|1.9849
|1.9903
|1.9549
|312
|2007.08.21 14:14
|close
|156
|0.10
|1.9790
|1.9903
|1.9549
|5.90
|9974.98
|313
|2007.08.22 13:00
|buy
|157
|0.10
|1.9872
|1.9818
|2.0172
|314
|2007.08.22 15:18
|close
|157
|0.10
|1.9915
|1.9818
|2.0172
|4.30
|9979.28
|315
|2007.08.23 05:30
|buy
|158
|0.10
|1.9943
|1.9889
|2.0243
|316
|2007.08.23 09:00
|close
|158
|0.10
|1.9978
|1.9889
|2.0243
|3.50
|9982.78
|317
|2007.08.23 13:30
|buy
|159
|0.10
|2.0059
|2.0005
|2.0359
|318
|2007.08.23 20:04
|close
|159
|0.10
|2.0053
|2.0005
|2.0359
|-0.60
|9982.18
|319
|2007.08.27 03:00
|buy
|160
|0.10
|2.0163
|2.0109
|2.0463
|320
|2007.08.27 06:01
|close
|160
|0.10
|2.0178
|2.0109
|2.0463
|1.50
|9983.68
|321
|2007.08.28 08:00
|sell
|161
|0.10
|2.0051
|2.0105
|1.9751
|322
|2007.08.28 10:39
|s/l
|161
|0.10
|2.0105
|2.0105
|1.9751
|-5.40
|9978.28
|323
|2007.08.28 11:00
|sell
|162
|0.10
|2.0110
|2.0164
|1.9810
|324
|2007.08.28 13:22
|close
|162
|0.10
|2.0105
|2.0164
|1.9810
|0.50
|9978.78
|325
|2007.08.29 04:00
|sell
|163
|0.10
|2.0017
|2.0071
|1.9717
|326
|2007.08.29 06:59
|close
|163
|0.10
|1.9993
|2.0071
|1.9717
|2.40
|9981.18
|327
|2007.08.29 18:00
|buy
|164
|0.10
|2.0159
|2.0105
|2.0459
|328
|2007.08.29 19:09
|close
|164
|0.10
|2.0171
|2.0105
|2.0459
|1.20
|9982.38
|329
|2007.08.30 00:00
|buy
|165
|0.10
|2.0151
|2.0097
|2.0451
|330
|2007.08.30 02:16
|close
|165
|0.10
|2.0163
|2.0097
|2.0451
|1.20
|9983.58
|331
|2007.08.31 00:00
|sell
|166
|0.10
|2.0149
|2.0203
|1.9849
|332
|2007.08.31 05:04
|close
|166
|0.10
|2.0134
|2.0203
|1.9849
|1.50
|9985.08
|333
|2007.08.31 07:00
|sell
|167
|0.10
|2.0169
|2.0223
|1.9869
|334
|2007.08.31 11:38
|s/l
|167
|0.10
|2.0223
|2.0223
|1.9869
|-5.40
|9979.68
|335
|2007.08.31 13:30
|buy
|168
|0.10
|2.0183
|2.0129
|2.0483
|336
|2007.08.31 14:01
|s/l
|168
|0.10
|2.0129
|2.0129
|2.0483
|-5.40
|9974.28
|337
|2007.09.04 01:59
|sell
|169
|0.10
|2.0190
|2.0244
|1.9890
|338
|2007.09.04 06:45
|close
|169
|0.10
|2.0175
|2.0244
|1.9890
|1.50
|9975.78
|339
|2007.09.04 16:30
|sell
|170
|0.10
|2.0131
|2.0185
|1.9831
|340
|2007.09.05 03:01
|close
|170
|0.10
|2.0140
|2.0185
|1.9831
|-1.05
|9974.73
|341
|2007.09.05 09:30
|sell
|171
|0.10
|2.0083
|2.0137
|1.9783
|342
|2007.09.05 14:06
|s/l
|171
|0.10
|2.0137
|2.0137
|1.9783
|-5.40
|9969.33
|343
|2007.09.05 19:00
|buy
|172
|0.10
|2.0206
|2.0152
|2.0506
|344
|2007.09.06 02:50
|close
|172
|0.10
|2.0200
|2.0152
|2.0506
|-0.22
|9969.11
|345
|2007.09.06 11:30
|buy
|173
|0.10
|2.0187
|2.0133
|2.0487
|346
|2007.09.06 15:02
|close
|173
|0.10
|2.0220
|2.0133
|2.0487
|3.30
|9972.41
|347
|2007.09.07 04:32
|sell
|174
|0.10
|2.0209
|2.0263
|1.9909
|348
|2007.09.07 12:31
|s/l
|174
|0.10
|2.0263
|2.0263
|1.9909
|-5.40
|9967.01
|349
|2007.09.11 04:30
|sell
|175
|0.10
|2.0273
|2.0327
|1.9973
|350
|2007.09.11 06:03
|close
|175
|0.10
|2.0262
|2.0327
|1.9973
|1.10
|9968.11
|351
|2007.09.11 09:23
|sell
|176
|0.10
|2.0302
|2.0356
|2.0002
|352
|2007.09.11 14:09
|close
|176
|0.10
|2.0305
|2.0356
|2.0002
|-0.30
|9967.81
|353
|2007.09.12 00:52
|buy
|177
|0.10
|2.0305
|2.0251
|2.0605
|354
|2007.09.12 04:33
|close
|177
|0.10
|2.0314
|2.0251
|2.0605
|0.90
|9968.71
|355
|2007.09.12 07:30
|buy
|178
|0.10
|2.0326
|2.0272
|2.0626
|356
|2007.09.12 23:34
|s/l
|178
|0.10
|2.0272
|2.0272
|2.0626
|-5.40
|9963.31
|357
|2007.09.13 04:00
|sell
|179
|0.10
|2.0286
|2.0340
|1.9986
|358
|2007.09.13 06:08
|close
|179
|0.10
|2.0274
|2.0340
|1.9986
|1.20
|9964.51
|359
|2007.09.13 12:00
|sell
|180
|0.10
|2.0280
|2.0334
|1.9980
|360
|2007.09.13 17:11
|s/l
|180
|0.10
|2.0334
|2.0334
|1.9980
|-5.40
|9959.11
|361
|2007.09.13 20:00
|buy
|181
|0.10
|2.0304
|2.0250
|2.0604
|362
|2007.09.13 21:01
|s/l
|181
|0.10
|2.0250
|2.0250
|2.0604
|-5.40
|9953.71
|363
|2007.09.14 05:00
|sell
|182
|0.10
|2.0186
|2.0240
|1.9886
|364
|2007.09.14 10:13
|close
|182
|0.10
|2.0156
|2.0240
|1.9886
|3.00
|9956.71
|365
|2007.09.14 19:00
|sell
|183
|0.10
|2.0099
|2.0153
|1.9799
|366
|2007.09.16 22:00
|close
|183
|0.10
|2.0063
|2.0153
|1.9799
|3.60
|9960.31
|367
|2007.09.17 01:30
|sell
|184
|0.10
|2.0078
|2.0132
|1.9778
|368
|2007.09.17 03:30
|close
|184
|0.10
|2.0079
|2.0132
|1.9778
|-0.10
|9960.21
|369
|2007.09.17 12:00
|sell
|185
|0.10
|1.9997
|2.0051
|1.9697
|370
|2007.09.17 15:32
|close
|185
|0.10
|1.9985
|2.0051
|1.9697
|1.20
|9961.41
|371
|2007.09.19 09:00
|buy
|186
|0.10
|2.0057
|2.0003
|2.0357
|372
|2007.09.19 10:00
|s/l
|186
|0.10
|2.0003
|2.0003
|2.0357
|-5.40
|9956.01
|373
|2007.09.19 17:00
|sell
|187
|0.10
|2.0010
|2.0064
|1.9710
|374
|2007.09.20 07:20
|s/l
|187
|0.10
|2.0064
|2.0064
|1.9710
|-5.86
|9950.16
|375
|2007.09.20 07:30
|sell
|188
|0.10
|2.0072
|2.0126
|1.9772
|376
|2007.09.20 14:27
|s/l
|188
|0.10
|2.0126
|2.0126
|1.9772
|-5.40
|9944.76
|377
|2007.09.20 16:50
|buy
|189
|0.10
|2.0101
|2.0047
|2.0401
|378
|2007.09.21 00:24
|close
|189
|0.10
|2.0104
|2.0047
|2.0401
|0.43
|9945.18
|379
|2007.09.24 03:30
|buy
|190
|0.10
|2.0248
|2.0194
|2.0548
|380
|2007.09.24 06:00
|close
|190
|0.10
|2.0287
|2.0194
|2.0548
|3.90
|9949.08
|381
|2007.09.24 21:31
|sell
|191
|0.10
|2.0228
|2.0282
|1.9928
|382
|2007.09.24 22:30
|close
|191
|0.10
|2.0210
|2.0282
|1.9928
|1.80
|9950.88
|383
|2007.09.25 12:30
|sell
|192
|0.10
|2.0134
|2.0188
|1.9834
|384
|2007.09.25 13:54
|s/l
|192
|0.10
|2.0188
|2.0188
|1.9834
|-5.40
|9945.48
|385
|2007.09.25 14:00
|sell
|193
|0.10
|2.0184
|2.0238
|1.9884
|386
|2007.09.26 00:54
|close
|193
|0.10
|2.0178
|2.0238
|1.9884
|0.45
|9945.93
|387
|2007.09.26 08:30
|buy
|194
|0.10
|2.0139
|2.0085
|2.0439
|388
|2007.09.27 06:13
|close
|194
|0.10
|2.0192
|2.0085
|2.0439
|5.68
|9951.62
|389
|2007.09.27 14:30
|buy
|195
|0.10
|2.0232
|2.0178
|2.0532
|390
|2007.09.27 17:44
|close
|195
|0.10
|2.0257
|2.0178
|2.0532
|2.50
|9954.12
|391
|2007.10.01 00:00
|buy
|196
|0.10
|2.0456
|2.0402
|2.0756
|392
|2007.10.01 04:13
|close
|196
|0.10
|2.0459
|2.0402
|2.0756
|0.30
|9954.42
|393
|2007.10.02 14:30
|sell
|197
|0.10
|2.0413
|2.0467
|2.0113
|394
|2007.10.03 05:53
|close
|197
|0.10
|2.0389
|2.0467
|2.0113
|2.25
|9956.66
|395
|2007.10.03 22:30
|sell
|198
|0.10
|2.0317
|2.0371
|2.0017
|396
|2007.10.04 04:29
|close
|198
|0.10
|2.0295
|2.0371
|2.0017
|1.74
|9958.41
|397
|2007.10.04 09:30
|sell
|199
|0.10
|2.0325
|2.0379
|2.0025
|398
|2007.10.04 13:18
|s/l
|199
|0.10
|2.0379
|2.0379
|2.0025
|-5.40
|9953.01
|399
|2007.10.04 16:30
|buy
|200
|0.10
|2.0401
|2.0347
|2.0701
|400
|2007.10.04 21:12
|close
|200
|0.10
|2.0392
|2.0347
|2.0701
|-0.90
|9952.11
|401
|2007.10.05 05:00
|buy
|201
|0.10
|2.0380
|2.0326
|2.0680
|402
|2007.10.05 09:12
|close
|201
|0.10
|2.0369
|2.0326
|2.0680
|-1.10
|9951.01
|403
|2007.10.08 11:30
|sell
|202
|0.10
|2.0383
|2.0437
|2.0083
|404
|2007.10.08 14:46
|close
|202
|0.10
|2.0374
|2.0437
|2.0083
|0.90
|9951.91
|405
|2007.10.08 20:00
|sell
|203
|0.10
|2.0353
|2.0407
|2.0053
|406
|2007.10.09 01:36
|close
|203
|0.10
|2.0344
|2.0407
|2.0053
|0.75
|9952.66
|407
|2007.10.09 15:00
|sell
|204
|0.10
|2.0334
|2.0388
|2.0034
|408
|2007.10.09 20:12
|s/l
|204
|0.10
|2.0388
|2.0388
|2.0034
|-5.40
|9947.26
|409
|2007.10.09 23:00
|buy
|205
|0.10
|2.0377
|2.0323
|2.0677
|410
|2007.10.10 00:08
|close
|205
|0.10
|2.0392
|2.0323
|2.0677
|1.63
|9948.88
|411
|2007.10.10 02:00
|buy
|206
|0.10
|2.0389
|2.0335
|2.0689
|412
|2007.10.10 05:32
|close
|206
|0.10
|2.0393
|2.0335
|2.0689
|0.40
|9949.28
|413
|2007.10.10 12:00
|buy
|207
|0.10
|2.0404
|2.0350
|2.0704
|414
|2007.10.11 04:42
|close
|207
|0.10
|2.0406
|2.0350
|2.0704
|0.58
|9949.87
|415
|2007.10.11 08:33
|sell
|208
|0.10
|2.0405
|2.0459
|2.0105
|416
|2007.10.11 11:07
|close
|208
|0.10
|2.0385
|2.0459
|2.0105
|2.00
|9951.87
|417
|2007.10.12 04:30
|sell
|209
|0.10
|2.0320
|2.0374
|2.0020
|418
|2007.10.12 06:02
|close
|209
|0.10
|2.0303
|2.0374
|2.0020
|1.70
|9953.57
|419
|2007.10.15 01:00
|buy
|210
|0.10
|2.0325
|2.0271
|2.0625
|420
|2007.10.15 03:00
|close
|210
|0.10
|2.0352
|2.0271
|2.0625
|2.70
|9956.27
|421
|2007.10.15 22:00
|buy
|211
|0.10
|2.0426
|2.0372
|2.0726
|422
|2007.10.16 07:24
|s/l
|211
|0.10
|2.0372
|2.0372
|2.0726
|-5.27
|9951.00
|423
|2007.10.16 13:30
|sell
|212
|0.10
|2.0358
|2.0412
|2.0058
|424
|2007.10.16 16:32
|close
|212
|0.10
|2.0315
|2.0412
|2.0058
|4.30
|9955.30
|425
|2007.10.16 21:01
|sell
|213
|0.10
|2.0328
|2.0382
|2.0028
|426
|2007.10.17 00:25
|close
|213
|0.10
|2.0315
|2.0382
|2.0028
|1.15
|9956.44
|427
|2007.10.17 16:30
|buy
|214
|0.10
|2.0378
|2.0324
|2.0678
|428
|2007.10.17 19:45
|close
|214
|0.10
|2.0364
|2.0324
|2.0678
|-1.40
|9955.04
|429
|2007.10.18 14:30
|buy
|215
|0.10
|2.0476
|2.0422
|2.0776
|430
|2007.10.18 18:00
|close
|215
|0.10
|2.0462
|2.0422
|2.0776
|-1.40
|9953.64
|431
|2007.10.22 18:00
|sell
|216
|0.10
|2.0296
|2.0350
|1.9996
|432
|2007.10.22 19:00
|close
|216
|0.10
|2.0284
|2.0350
|1.9996
|1.20
|9954.84
|433
|2007.10.22 21:00
|sell
|217
|0.10
|2.0328
|2.0382
|2.0028
|434
|2007.10.22 22:00
|close
|217
|0.10
|2.0309
|2.0382
|2.0028
|1.90
|9956.74
|435
|2007.10.22 23:30
|sell
|218
|0.10
|2.0326
|2.0380
|2.0026
|436
|2007.10.23 06:16
|s/l
|218
|0.10
|2.0380
|2.0380
|2.0026
|-5.55
|9951.19
|437
|2007.10.23 23:30
|buy
|219
|0.10
|2.0505
|2.0451
|2.0805
|438
|2007.10.24 06:44
|s/l
|219
|0.10
|2.0451
|2.0451
|2.0805
|-5.27
|9945.92
|439
|2007.10.25 15:22
|buy
|220
|0.10
|2.0491
|2.0437
|2.0791
|440
|2007.10.25 17:35
|close
|220
|0.10
|2.0509
|2.0437
|2.0791
|1.80
|9947.72
|441
|2007.10.26 10:30
|buy
|221
|0.10
|2.0534
|2.0480
|2.0834
|442
|2007.10.26 11:39
|s/l
|221
|0.10
|2.0480
|2.0480
|2.0834
|-5.40
|9942.32
|443
|2007.10.29 13:30
|buy
|222
|0.10
|2.0589
|2.0535
|2.0889
|444
|2007.10.29 16:07
|close
|222
|0.10
|2.0613
|2.0535
|2.0889
|2.40
|9944.72
|445
|2007.10.29 23:00
|buy
|223
|0.10
|2.0612
|2.0558
|2.0912
|446
|2007.10.30 08:05
|close
|223
|0.10
|2.0628
|2.0558
|2.0912
|1.73
|9946.45
|447
|2007.11.02 04:00
|sell
|224
|0.10
|2.0801
|2.0855
|2.0501
|448
|2007.11.02 06:12
|close
|224
|0.10
|2.0773
|2.0855
|2.0501
|2.80
|9949.25
|449
|2007.11.02 08:21
|sell
|225
|0.10
|2.0829
|2.0883
|2.0529
|450
|2007.11.02 12:29
|close
|225
|0.10
|2.0816
|2.0883
|2.0529
|1.30
|9950.55
|451
|2007.11.02 12:36
|buy
|226
|0.10
|2.0831
|2.0777
|2.1131
|452
|2007.11.02 19:49
|close
|226
|0.10
|2.0895
|2.0777
|2.1131
|6.40
|9956.95
|453
|2007.11.05 00:31
|buy
|227
|0.10
|2.0888
|2.0834
|2.1188
|454
|2007.11.05 01:00
|close
|227
|0.10
|2.0890
|2.0834
|2.1188
|0.20
|9957.15
|455
|2007.11.05 03:30
|buy
|228
|0.10
|2.0875
|2.0821
|2.1175
|456
|2007.11.05 09:32
|s/l
|228
|0.10
|2.0821
|2.0821
|2.1175
|-5.40
|9951.75
|457
|2007.11.06 05:00
|sell
|229
|0.10
|2.0820
|2.0874
|2.0520
|458
|2007.11.06 07:53
|s/l
|229
|0.10
|2.0874
|2.0874
|2.0520
|-5.40
|9946.35
|459
|2007.11.06 09:41
|buy
|230
|0.10
|2.0858
|2.0804
|2.1158
|460
|2007.11.06 13:54
|close
|230
|0.10
|2.0882
|2.0804
|2.1158
|2.40
|9948.75
|461
|2007.11.06 16:00
|buy
|231
|0.10
|2.0879
|2.0825
|2.1179
|462
|2007.11.06 19:31
|close
|231
|0.10
|2.0869
|2.0825
|2.1179
|-1.00
|9947.75
|463
|2007.11.07 12:00
|buy
|232
|0.10
|2.1011
|2.0957
|2.1311
|464
|2007.11.07 13:42
|close
|232
|0.10
|2.1051
|2.0957
|2.1311
|4.00
|9951.75
|465
|2007.11.09 15:00
|sell
|233
|0.10
|2.0961
|2.1015
|2.0661
|466
|2007.11.09 16:07
|close
|233
|0.10
|2.0940
|2.1015
|2.0661
|2.10
|9953.85
|467
|2007.11.11 23:00
|sell
|234
|0.10
|2.0821
|2.0875
|2.0521
|468
|2007.11.12 03:32
|close
|234
|0.10
|2.0818
|2.0875
|2.0521
|0.15
|9954.00
|469
|2007.11.12 07:00
|sell
|235
|0.10
|2.0795
|2.0849
|2.0495
|470
|2007.11.12 07:34
|s/l
|235
|0.10
|2.0849
|2.0849
|2.0495
|-5.40
|9948.60
|471
|2007.11.12 08:00
|sell
|236
|0.10
|2.0843
|2.0897
|2.0543
|472
|2007.11.12 09:00
|close
|236
|0.10
|2.0777
|2.0897
|2.0543
|6.60
|9955.20
|473
|2007.11.12 18:30
|sell
|237
|0.10
|2.0637
|2.0691
|2.0337
|474
|2007.11.12 20:01
|close
|237
|0.10
|2.0594
|2.0691
|2.0337
|4.30
|9959.50
|475
|2007.11.13 00:19
|sell
|238
|0.10
|2.0555
|2.0609
|2.0255
|476
|2007.11.13 01:35
|s/l
|238
|0.10
|2.0609
|2.0609
|2.0255
|-5.40
|9954.10
|477
|2007.11.13 20:00
|buy
|239
|0.10
|2.0679
|2.0625
|2.0979
|478
|2007.11.13 21:30
|close
|239
|0.10
|2.0712
|2.0625
|2.0979
|3.30
|9957.40
|479
|2007.11.15 06:30
|sell
|240
|0.10
|2.0590
|2.0644
|2.0290
|480
|2007.11.15 08:04
|close
|240
|0.10
|2.0549
|2.0644
|2.0290
|4.10
|9961.50
|481
|2007.11.19 07:30
|buy
|241
|0.10
|2.0507
|2.0453
|2.0807
|482
|2007.11.19 08:06
|s/l
|241
|0.10
|2.0453
|2.0453
|2.0807
|-5.40
|9956.10
|483
|2007.11.19 08:30
|buy
|242
|0.10
|2.0479
|2.0425
|2.0779
|484
|2007.11.19 10:33
|close
|242
|0.10
|2.0498
|2.0425
|2.0779
|1.90
|9958.00
|485
|2007.11.20 04:00
|sell
|243
|0.10
|2.0488
|2.0542
|2.0188
|486
|2007.11.20 06:35
|s/l
|243
|0.10
|2.0542
|2.0542
|2.0188
|-5.40
|9952.60
|487
|2007.11.20 13:30
|buy
|244
|0.10
|2.0625
|2.0571
|2.0925
|488
|2007.11.20 14:07
|close
|244
|0.10
|2.0661
|2.0571
|2.0925
|3.60
|9956.20
|489
|2007.11.20 17:30
|buy
|245
|0.10
|2.0637
|2.0583
|2.0937
|490
|2007.11.20 21:38
|close
|245
|0.10
|2.0679
|2.0583
|2.0937
|4.20
|9960.40
|491
|2007.11.21 12:30
|sell
|246
|0.10
|2.0573
|2.0627
|2.0273
|492
|2007.11.21 17:47
|s/l
|246
|0.10
|2.0627
|2.0627
|2.0273
|-5.40
|9955.00
|493
|2007.11.21 17:55
|sell
|247
|0.10
|2.0619
|2.0673
|2.0319
|494
|2007.11.21 20:17
|s/l
|247
|0.10
|2.0673
|2.0673
|2.0319
|-5.40
|9949.60
|495
|2007.11.22 03:00
|sell
|248
|0.10
|2.0649
|2.0703
|2.0349
|496
|2007.11.22 09:10
|close
|248
|0.10
|2.0626
|2.0703
|2.0349
|2.30
|9951.90
|497
|2007.11.23 05:30
|buy
|249
|0.10
|2.0713
|2.0659
|2.1013
|498
|2007.11.23 08:03
|close
|249
|0.10
|2.0727
|2.0659
|2.1013
|1.40
|9953.30
|499
|2007.11.23 08:24
|buy
|250
|0.10
|2.0640
|2.0586
|2.0940
|500
|2007.11.23 09:31
|s/l
|250
|0.10
|2.0586
|2.0586
|2.0940
|-5.40
|9947.90
|501
|2007.11.23 17:00
|sell
|251
|0.10
|2.0563
|2.0617
|2.0263
|502
|2007.11.23 19:50
|s/l
|251
|0.10
|2.0617
|2.0617
|2.0263
|-5.40
|9942.50
|503
|2007.11.23 20:00
|sell
|252
|0.10
|2.0609
|2.0663
|2.0309
|504
|2007.11.26 07:14
|s/l
|252
|0.10
|2.0663
|2.0663
|2.0309
|-5.55
|9936.94
|505
|2007.11.26 13:00
|buy
|253
|0.10
|2.0679
|2.0625
|2.0979
|506
|2007.11.26 17:37
|close
|253
|0.10
|2.0689
|2.0625
|2.0979
|1.00
|9937.94
|507
|2007.11.27 00:00
|buy
|254
|0.10
|2.0691
|2.0637
|2.0991
|508
|2007.11.27 02:52
|close
|254
|0.10
|2.0726
|2.0637
|2.0991
|3.50
|9941.44
|509
|2007.11.27 06:30
|buy
|255
|0.10
|2.0727
|2.0673
|2.1027
|510
|2007.11.27 09:18
|s/l
|255
|0.10
|2.0673
|2.0673
|2.1027
|-5.40
|9936.04