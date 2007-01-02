Strategy Tester Report
Join the Dots v1.3
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2007.01.01 23:00 - 2008.02.08 20:30 (2007.01.01 - 2008.02.10)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersExpertID=994488; TakeProfit=300; StopLoss=50; LotSize=0.1; useTakeProfit=true; useStopLoss=true; CloseOrdersOnNextDot=true; UseTripleIndicators=true; TradeDelay=true; MoneyManagement=false; PercentageToTrade=80; AccountType=1; Leverage=100; Slippage=5; BuyComment="Join the Dots BUY"; SellComment="Join the Dots SELL";
Bars in test14448Ticks modelled2390948Modelling quality80.13%
Mismatched charts errors15
Initial deposit10000.00
Total net profit-63.96Gross profit330.16Gross loss-394.11
Profit factor0.84Expected payoff-0.25
Absolute drawdown66.36Maximal drawdown80.22 (0.80%)Relative drawdown0.80% (80.22)
Total trades255Short positions (won %)130 (60.77%)Long positions (won %)125 (57.60%)
Profit trades (% of total)151 (59.22%)Loss trades (% of total)104 (40.78%)
Largestprofit trade9.00loss trade-5.86
Averageprofit trade2.19loss trade-3.79
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (13.20)consecutive losses (loss in money)3 (-16.66)
Maximalconsecutive profit (count of wins)21.80 (6)consecutive loss (count of losses)-16.66 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 12:30buy10.101.97091.96552.0009
22007.01.02 16:16close10.101.97381.96552.00092.9010002.90
32007.01.04 02:00sell20.101.95141.95681.9214
42007.01.04 06:30close20.101.95051.95681.92140.9010003.80
52007.01.04 11:30sell30.101.94541.95081.9154
62007.01.05 02:40close30.101.94031.95081.91544.9510008.75
72007.01.09 03:00buy40.101.94201.93661.9720
82007.01.09 07:37close40.101.94371.93661.97201.7010010.45
92007.01.09 13:00buy50.101.94181.93641.9718
102007.01.10 00:15s/l50.101.93641.93641.9718-5.2710005.18
112007.01.10 08:00sell60.101.94031.94571.9103
122007.01.10 13:34close60.101.93641.94571.91033.9010009.08
132007.01.16 03:03sell70.101.96441.96981.9344
142007.01.16 09:00close70.101.96561.96981.9344-1.2010007.88
152007.01.17 19:30buy80.101.96881.96341.9988
162007.01.18 03:09close80.101.97341.96341.99884.9810012.86
172007.01.18 10:30buy90.101.97211.96672.0021
182007.01.18 13:31s/l90.101.96671.96672.0021-5.4010007.46
192007.01.19 12:39sell100.101.97551.98091.9455
202007.01.19 14:04close100.101.97351.98091.94552.0010009.46
212007.01.19 16:39sell110.101.97451.97991.9445
222007.01.19 18:54close110.101.97441.97991.94450.1010009.56
232007.01.22 00:30sell120.101.97431.97971.9443
242007.01.22 08:24close120.101.97411.97971.94430.2010009.76
252007.01.23 16:30buy130.101.98551.98012.0155
262007.01.23 22:25s/l130.101.98011.98012.0155-5.4010004.36
272007.01.26 17:30sell140.101.96051.96591.9305
282007.01.29 00:08close140.101.95871.96591.93051.6510006.01
292007.01.29 03:51sell150.101.95871.96411.9287
302007.01.29 06:54close150.101.95841.96411.92870.3010006.31
312007.01.30 13:30buy160.101.96391.95851.9939
322007.01.30 22:18close160.101.96331.95851.9939-0.6010005.71
332007.01.31 16:00sell170.101.95751.96291.9275
342007.01.31 16:09s/l170.101.96291.96291.9275-5.4010000.31
352007.01.31 16:09sell180.101.96321.96861.9332
362007.02.01 11:16s/l180.101.96861.96861.9332-5.869994.45
372007.02.01 18:00buy190.101.96701.96161.9970
382007.02.02 11:19close190.101.96811.96161.99701.239995.68
392007.02.02 11:24sell200.101.96891.97431.9389
402007.02.02 13:30s/l200.101.97431.97431.9389-5.409990.28
412007.02.07 23:53sell210.101.97141.97681.9414
422007.02.08 02:00close210.101.96981.97681.94141.149991.42
432007.02.08 03:22sell220.101.97191.97731.9419
442007.02.08 07:31close220.101.96931.97731.94192.609994.02
452007.02.08 11:00sell230.101.96791.97331.9379
462007.02.08 13:09close230.101.95891.97331.93799.0010003.02
472007.02.12 09:00buy240.101.95061.94521.9806
482007.02.12 10:00s/l240.101.94521.94521.9806-5.409997.62
492007.02.13 14:00sell250.101.94421.94961.9142
502007.02.13 15:36close250.101.94251.94961.91421.709999.32
512007.02.13 17:30sell260.101.94491.95031.9149
522007.02.14 06:03close260.101.94611.95031.9149-1.359997.97
532007.02.14 06:30buy270.101.94741.94201.9774
542007.02.14 07:38close270.101.94921.94201.97741.809999.77
552007.02.16 06:00sell280.101.95291.95831.9229
562007.02.16 08:37close280.101.94781.95831.92295.1010004.87
572007.02.16 13:39sell290.101.95121.95661.9212
582007.02.19 08:46close290.101.95021.95661.92120.8510005.72
592007.02.19 09:00buy300.101.95091.94551.9809
602007.02.19 10:22s/l300.101.94551.94551.9809-5.4010000.32
612007.02.19 16:09sell310.101.94841.95381.9184
622007.02.19 18:00s/l310.101.95381.95381.9184-5.409994.92
632007.02.19 19:30buy320.101.95121.94581.9812
642007.02.20 02:00close320.101.95161.94581.98120.539995.45
652007.02.20 06:30buy330.101.95221.94681.9822
662007.02.20 12:39close330.101.94991.94681.9822-2.309993.15
672007.02.20 13:00sell340.101.95071.95611.9207
682007.02.20 15:24s/l340.101.95611.95611.9207-5.409987.75
692007.02.21 04:00buy350.101.95401.94861.9840
702007.02.21 10:09s/l350.101.94861.94861.9840-5.409982.35
712007.02.21 12:30sell360.101.95271.95811.9227
722007.02.22 08:36close360.101.94731.95811.92274.949987.29
732007.02.22 15:30sell370.101.95181.95721.9218
742007.02.22 16:24s/l370.101.95721.95721.9218-5.409981.89
752007.02.23 01:00buy380.101.95631.95091.9863
762007.02.23 05:52close380.101.95661.95091.98630.309982.19
772007.02.26 02:24buy390.101.96291.95751.9929
782007.02.26 03:37close390.101.96411.95751.99291.209983.39
792007.02.28 13:00sell400.101.95941.96481.9294
802007.02.28 22:30close400.101.96321.96481.9294-3.809979.59
812007.02.28 23:00buy410.101.96311.95771.9931
822007.03.01 02:33close410.101.96511.95771.99312.389981.98
832007.03.01 04:30buy420.101.96261.95721.9926
842007.03.01 07:15s/l420.101.95721.95721.9926-5.409976.58
852007.03.02 16:30sell430.101.94541.95081.9154
862007.03.02 19:53close430.101.94391.95081.91541.509978.08
872007.03.05 03:30sell440.101.92881.93421.8988
882007.03.05 10:08close440.101.92181.93421.89887.009985.08
892007.03.06 07:00buy450.101.92481.91941.9548
902007.03.06 16:09close450.101.92641.91941.95481.609986.68
912007.03.07 03:30buy460.101.92871.92331.9587
922007.03.07 07:37close460.101.93141.92331.95872.709989.38
932007.03.08 12:02buy470.101.93231.92691.9623
942007.03.08 16:00close470.101.93001.92691.9623-2.309987.08
952007.03.08 16:30sell480.101.93051.93591.9005
962007.03.08 17:58close480.101.92871.93591.90051.809988.88
972007.03.08 20:00sell490.101.92941.93481.8994
982007.03.08 21:50close490.101.92831.93481.89941.109989.98
992007.03.09 00:00sell500.101.92941.93481.8994
1002007.03.09 07:30close500.101.93041.93481.8994-1.009988.98
1012007.03.09 11:00sell510.101.93081.93621.9008
1022007.03.11 23:50s/l510.101.93621.93621.9008-5.409983.58
1032007.03.12 12:30buy520.101.93181.92641.9618
1042007.03.12 13:16s/l520.101.92641.92641.9618-5.409978.18
1052007.03.12 21:30sell530.101.93251.93791.9025
1062007.03.13 00:03close530.101.93151.93791.90250.859979.02
1072007.03.13 04:30sell540.101.93151.93691.9015
1082007.03.13 07:28close540.101.92761.93691.90153.909982.92
1092007.03.13 09:30sell550.101.92971.93511.8997
1102007.03.13 13:10s/l550.101.93511.93511.8997-5.409977.52
1112007.03.13 16:22buy560.101.93301.92761.9630
1122007.03.13 23:18s/l560.101.92761.92761.9630-5.409972.12
1132007.03.15 05:30buy570.101.93401.92861.9640
1142007.03.15 10:38close570.101.93501.92861.96401.009973.12
1152007.03.16 16:00buy580.101.94251.93711.9725
1162007.03.16 20:05close580.101.94211.93711.9725-0.409972.72
1172007.03.23 07:00sell590.101.96531.97071.9353
1182007.03.25 22:45close590.101.95891.97071.93536.409979.12
1192007.03.26 05:00sell600.101.96091.96631.9309
1202007.03.26 13:30s/l600.101.96631.96631.9309-5.409973.72
1212007.03.27 21:12sell610.101.96551.97091.9355
1222007.03.28 05:59close610.101.96361.97091.93551.759975.47
1232007.03.28 12:31sell620.101.96511.97051.9351
1242007.03.28 15:02close620.101.96521.97051.9351-0.109975.37
1252007.03.29 08:00buy630.101.96461.95921.9946
1262007.03.30 03:25close630.101.96401.95921.9946-0.479974.90
1272007.03.30 10:30sell640.101.95791.96331.9279
1282007.03.30 15:07s/l640.101.96331.96331.9279-5.409969.50
1292007.04.02 01:30buy650.101.96731.96191.9973
1302007.04.02 05:01close650.101.96861.96191.99731.309970.80
1312007.04.03 13:30sell660.101.97811.98351.9481
1322007.04.03 17:00close660.101.97591.98351.94812.209973.00
1332007.04.03 22:00sell670.101.97421.97961.9442
1342007.04.03 23:34close670.101.97331.97961.94420.909973.90
1352007.04.04 05:00sell680.101.97471.98011.9447
1362007.04.04 06:43close680.101.97381.98011.94470.909974.80
1372007.04.05 06:18buy690.101.97461.96922.0046
1382007.04.05 07:35close690.101.97651.96922.00461.909976.70
1392007.04.10 16:00buy700.101.97201.96662.0020
1402007.04.10 20:49close700.101.97211.96662.00200.109976.80
1412007.04.11 04:30buy710.101.97441.96902.0044
1422007.04.11 06:04close710.101.97721.96902.00442.809979.60
1432007.04.13 15:00buy720.101.98301.97762.0130
1442007.04.13 18:13close720.101.98611.97762.01303.109982.70
1452007.04.16 11:30buy730.101.99141.98602.0214
1462007.04.16 15:30close730.101.99131.98602.0214-0.109982.60
1472007.04.17 05:20sell740.101.99051.99591.9605
1482007.04.17 07:33close740.101.99071.99591.9605-0.209982.40
1492007.04.18 23:30sell750.102.00902.01441.9790
1502007.04.19 02:40close750.102.00502.01441.97903.549985.94
1512007.04.20 08:30buy760.102.00241.99702.0324
1522007.04.20 15:16close760.102.00471.99702.03242.309988.24
1532007.04.23 00:00buy770.102.00381.99842.0338
1542007.04.23 06:48s/l770.101.99841.99842.0338-5.409982.84
1552007.04.25 12:41buy780.102.00091.99552.0309
1562007.04.26 11:29s/l780.101.99551.99552.0309-5.029977.83
1572007.04.27 17:30buy790.101.99631.99092.0263
1582007.04.27 19:09close790.101.99701.99092.02630.709978.53
1592007.04.30 00:30buy800.101.99421.98882.0242
1602007.04.30 02:12close800.101.99481.98882.02420.609979.13
1612007.04.30 05:00buy810.101.99521.98982.0252
1622007.04.30 08:54s/l810.101.98981.98982.0252-5.409973.73
1632007.04.30 19:00buy820.101.99931.99392.0293
1642007.05.01 07:21close820.102.00291.99392.02933.739977.46
1652007.05.01 14:47buy830.101.99831.99292.0283
1662007.05.02 06:05close830.101.99671.99292.0283-1.479975.98
1672007.05.02 06:30sell840.101.99462.00001.9646
1682007.05.02 07:31close840.101.99172.00001.96462.909978.88
1692007.05.03 13:46buy850.101.98871.98332.0187
1702007.05.04 06:16close850.101.98771.98332.0187-0.879978.01
1712007.05.07 12:30buy860.101.99641.99102.0264
1722007.05.08 02:03close860.101.99481.99102.0264-1.479976.54
1732007.05.08 02:17sell870.101.99441.99981.9644
1742007.05.08 07:26close870.101.99411.99981.96440.309976.84
1752007.05.09 12:30buy880.101.99231.98692.0223
1762007.05.09 13:32close880.101.99841.98692.02236.109982.94
1772007.05.09 15:30buy890.101.99701.99162.0270
1782007.05.10 06:00close890.101.99521.99162.0270-1.429981.52
1792007.05.10 20:03sell900.101.97931.98471.9493
1802007.05.11 05:40close900.101.98011.98471.9493-0.959980.57
1812007.05.11 18:30buy910.101.98131.97592.0113
1822007.05.14 02:19close910.101.98391.97592.01132.739983.30
1832007.05.14 06:30buy920.101.98451.97912.0145
1842007.05.14 12:18s/l920.101.97911.97912.0145-5.409977.90
1852007.05.15 00:30sell930.101.97941.98481.9494
1862007.05.15 01:04close930.101.97901.98481.94940.409978.30
1872007.05.15 04:02sell940.101.97941.98481.9494
1882007.05.15 08:30close940.101.97931.98481.94940.109978.40
1892007.05.15 13:00sell950.101.97781.98321.9478
1902007.05.15 14:47s/l950.101.98321.98321.9478-5.409973.00
1912007.05.16 09:30buy960.101.98491.97952.0149
1922007.05.16 15:12s/l960.101.97951.97952.0149-5.409967.60
1932007.05.17 09:30sell970.101.97741.98281.9474
1942007.05.17 11:03close970.101.97671.98281.94740.709968.30
1952007.05.21 16:00sell980.101.96941.97481.9394
1962007.05.22 02:20close980.101.97091.97481.9394-1.659966.65
1972007.05.22 09:31buy990.101.97091.96552.0009
1982007.05.22 11:37close990.101.97221.96552.00091.309967.95
1992007.05.22 22:32buy1000.101.97441.96902.0044
2002007.05.23 05:50close1000.101.97501.96902.00440.739968.68
2012007.05.23 17:30buy1010.101.98671.98132.0167
2022007.05.24 00:22close1010.101.98671.98132.01670.389969.06
2032007.05.29 11:30buy1020.101.98541.98002.0154
2042007.05.29 17:47s/l1020.101.98001.98002.0154-5.409963.66
2052007.05.29 20:31sell1030.101.98091.98631.9509
2062007.05.29 23:00close1030.101.97991.98631.95091.009964.66
2072007.05.30 02:03sell1040.101.98101.98641.9510
2082007.05.30 05:38close1040.101.98141.98641.9510-0.409964.26
2092007.06.05 21:23sell1050.101.99321.99861.9632
2102007.06.06 07:00close1050.101.99351.99861.9632-0.459963.81
2112007.06.06 12:30sell1060.101.99271.99811.9627
2122007.06.07 11:00close1060.101.98711.99811.96275.149968.95
2132007.06.08 13:30sell1070.101.96731.97271.9373
2142007.06.08 16:59close1070.101.96441.97271.93732.909971.85
2152007.06.11 14:00buy1080.101.96731.96191.9973
2162007.06.11 16:32close1080.101.96931.96191.99732.009973.85
2172007.06.12 09:00buy1090.101.97181.96642.0018
2182007.06.12 16:42close1090.101.97491.96642.00183.109976.95
2192007.06.12 20:00buy1100.101.97541.97002.0054
2202007.06.12 23:00close1100.101.97461.97002.0054-0.809976.15
2212007.06.13 15:00sell1110.101.97271.97811.9427
2222007.06.14 03:31close1110.101.97191.97811.94270.349976.50
2232007.06.15 19:00buy1120.101.97531.96992.0053
2242007.06.18 00:00close1120.101.97721.96992.00532.039978.52
2252007.06.18 10:00buy1130.101.98211.97672.0121
2262007.06.18 16:11close1130.101.98201.97672.0121-0.109978.42
2272007.06.21 05:57sell1140.101.99191.99731.9619
2282007.06.21 10:00close1140.101.98971.99731.96192.209980.62
2292007.06.21 12:00sell1150.101.99211.99751.9621
2302007.06.21 14:16close1150.101.99191.99751.96210.209980.82
2312007.06.22 15:00buy1160.101.99601.99062.0260
2322007.06.25 00:17close1160.101.99941.99062.02603.539984.35
2332007.06.25 05:30buy1170.101.99941.99402.0294
2342007.06.25 13:01close1170.102.00001.99402.02940.609984.95
2352007.06.25 17:30sell1180.101.99742.00281.9674
2362007.06.26 06:30close1180.101.99782.00281.9674-0.559984.40
2372007.06.27 12:21sell1190.101.99742.00281.9674
2382007.06.28 06:08s/l1190.102.00282.00281.9674-5.869978.54
2392007.07.02 05:00buy1200.102.00922.00382.0392
2402007.07.02 06:02close1200.102.01082.00382.03921.609980.14
2412007.07.04 03:19sell1210.102.01802.02341.9880
2422007.07.04 05:14close1210.102.01742.02341.98800.609980.74
2432007.07.05 08:37sell1220.102.01652.02191.9865
2442007.07.05 10:00close1220.102.01562.02191.98650.909981.64
2452007.07.05 17:00sell1230.102.01232.01771.9823
2462007.07.05 20:42close1230.102.01192.01771.98230.409982.04
2472007.07.09 19:30buy1240.102.01502.00962.0450
2482007.07.09 21:30close1240.102.01572.00962.04500.709982.74
2492007.07.12 17:00sell1250.102.03052.03592.0005
2502007.07.12 23:20close1250.102.02882.03592.00051.709984.44
2512007.07.16 12:30buy1260.102.03762.03222.0676
2522007.07.17 02:33close1260.102.03642.03222.0676-1.079983.37
2532007.07.17 02:34sell1270.102.03662.04202.0066
2542007.07.17 05:55close1270.102.03662.04202.00660.009983.37
2552007.07.18 08:30buy1280.102.05152.04612.0815
2562007.07.18 12:44s/l1280.102.04612.04612.0815-5.409977.97
2572007.07.19 04:13sell1290.102.05272.05812.0227
2582007.07.19 05:49close1290.102.05222.05812.02270.509978.47
2592007.07.19 15:00sell1300.102.04962.05502.0196
2602007.07.20 14:18s/l1300.102.05502.05502.0196-5.559972.92
2612007.07.23 09:40buy1310.102.05632.05092.0863
2622007.07.23 12:51close1310.102.05822.05092.08631.909974.82
2632007.07.24 08:00buy1320.102.06302.05762.0930
2642007.07.25 00:48s/l1320.102.05762.05762.0930-5.279969.55
2652007.07.25 05:30sell1330.102.06052.06592.0305
2662007.07.25 07:31close1330.102.05752.06592.03053.009972.55
2672007.07.25 12:30sell1340.102.05392.05932.0239
2682007.07.25 14:32close1340.102.05182.05932.02392.109974.65
2692007.07.25 18:30sell1350.102.05182.05722.0218
2702007.07.26 00:19close1350.102.05262.05722.0218-1.269973.39
2712007.07.26 19:53buy1360.102.04902.04362.0790
2722007.07.26 23:02close1360.102.04782.04362.0790-1.209972.19
2732007.07.30 00:00sell1370.102.02102.02641.9910
2742007.07.30 04:38close1370.102.02222.02641.9910-1.209970.99
2752007.07.31 05:30buy1380.102.02982.02442.0598
2762007.07.31 08:52close1380.102.03062.02442.05980.809971.79
2772007.07.31 14:30buy1390.102.02972.02432.0597
2782007.07.31 15:46close1390.102.03402.02432.05974.309976.09
2792007.07.31 19:30buy1400.102.03392.02852.0639
2802007.07.31 21:18s/l1400.102.02852.02852.0639-5.409970.69
2812007.08.01 03:00sell1410.102.02902.03441.9990
2822007.08.01 04:45close1410.102.02572.03441.99903.309973.99
2832007.08.01 11:30sell1420.102.02582.03121.9958
2842007.08.01 12:41s/l1420.102.03122.03121.9958-5.409968.59
2852007.08.02 08:09buy1430.102.03052.02512.0605
2862007.08.02 12:45close1430.102.03082.02512.06050.309968.89
2872007.08.05 23:00buy1440.102.04012.03472.0701
2882007.08.06 06:27close1440.102.04432.03472.07014.339973.22
2892007.08.06 21:30sell1450.102.03042.03582.0004
2902007.08.07 06:48close1450.102.03042.03582.0004-0.159973.07
2912007.08.08 16:30buy1460.102.03662.03122.0666
2922007.08.09 00:06close1460.102.03772.03122.06661.489974.55
2932007.08.09 14:35sell1470.102.03192.03732.0019
2942007.08.09 16:23close1470.102.02682.03732.00195.109979.65
2952007.08.13 08:29buy1480.102.01762.01222.0476
2962007.08.13 09:14s/l1480.102.01222.01222.0476-5.409974.25
2972007.08.13 12:30sell1490.102.01422.01961.9842
2982007.08.13 21:42close1490.102.01142.01961.98422.809977.05
2992007.08.17 09:30sell1500.101.97511.98051.9451
3002007.08.17 12:01s/l1500.101.98051.98051.9451-5.409971.65
3012007.08.17 15:30buy1510.101.98491.97952.0149
3022007.08.17 16:01s/l1510.101.97951.97952.0149-5.409966.25
3032007.08.17 16:30buy1520.101.98241.97702.0124
3042007.08.20 00:01s/l1520.101.97701.97702.0124-5.279960.98
3052007.08.20 00:15buy1530.101.97791.97252.0079
3062007.08.20 03:01close1530.101.97941.97252.00791.509962.48
3072007.08.20 11:30buy1540.101.98591.98052.0159
3082007.08.20 13:01close1540.101.98861.98052.01592.709965.18
3092007.08.20 16:30buy1550.101.98421.97882.0142
3102007.08.20 19:00close1550.101.98811.97882.01423.909969.08
3112007.08.21 11:30sell1560.101.98491.99031.9549
3122007.08.21 14:14close1560.101.97901.99031.95495.909974.98
3132007.08.22 13:00buy1570.101.98721.98182.0172
3142007.08.22 15:18close1570.101.99151.98182.01724.309979.28
3152007.08.23 05:30buy1580.101.99431.98892.0243
3162007.08.23 09:00close1580.101.99781.98892.02433.509982.78
3172007.08.23 13:30buy1590.102.00592.00052.0359
3182007.08.23 20:04close1590.102.00532.00052.0359-0.609982.18
3192007.08.27 03:00buy1600.102.01632.01092.0463
3202007.08.27 06:01close1600.102.01782.01092.04631.509983.68
3212007.08.28 08:00sell1610.102.00512.01051.9751
3222007.08.28 10:39s/l1610.102.01052.01051.9751-5.409978.28
3232007.08.28 11:00sell1620.102.01102.01641.9810
3242007.08.28 13:22close1620.102.01052.01641.98100.509978.78
3252007.08.29 04:00sell1630.102.00172.00711.9717
3262007.08.29 06:59close1630.101.99932.00711.97172.409981.18
3272007.08.29 18:00buy1640.102.01592.01052.0459
3282007.08.29 19:09close1640.102.01712.01052.04591.209982.38
3292007.08.30 00:00buy1650.102.01512.00972.0451
3302007.08.30 02:16close1650.102.01632.00972.04511.209983.58
3312007.08.31 00:00sell1660.102.01492.02031.9849
3322007.08.31 05:04close1660.102.01342.02031.98491.509985.08
3332007.08.31 07:00sell1670.102.01692.02231.9869
3342007.08.31 11:38s/l1670.102.02232.02231.9869-5.409979.68
3352007.08.31 13:30buy1680.102.01832.01292.0483
3362007.08.31 14:01s/l1680.102.01292.01292.0483-5.409974.28
3372007.09.04 01:59sell1690.102.01902.02441.9890
3382007.09.04 06:45close1690.102.01752.02441.98901.509975.78
3392007.09.04 16:30sell1700.102.01312.01851.9831
3402007.09.05 03:01close1700.102.01402.01851.9831-1.059974.73
3412007.09.05 09:30sell1710.102.00832.01371.9783
3422007.09.05 14:06s/l1710.102.01372.01371.9783-5.409969.33
3432007.09.05 19:00buy1720.102.02062.01522.0506
3442007.09.06 02:50close1720.102.02002.01522.0506-0.229969.11
3452007.09.06 11:30buy1730.102.01872.01332.0487
3462007.09.06 15:02close1730.102.02202.01332.04873.309972.41
3472007.09.07 04:32sell1740.102.02092.02631.9909
3482007.09.07 12:31s/l1740.102.02632.02631.9909-5.409967.01
3492007.09.11 04:30sell1750.102.02732.03271.9973
3502007.09.11 06:03close1750.102.02622.03271.99731.109968.11
3512007.09.11 09:23sell1760.102.03022.03562.0002
3522007.09.11 14:09close1760.102.03052.03562.0002-0.309967.81
3532007.09.12 00:52buy1770.102.03052.02512.0605
3542007.09.12 04:33close1770.102.03142.02512.06050.909968.71
3552007.09.12 07:30buy1780.102.03262.02722.0626
3562007.09.12 23:34s/l1780.102.02722.02722.0626-5.409963.31
3572007.09.13 04:00sell1790.102.02862.03401.9986
3582007.09.13 06:08close1790.102.02742.03401.99861.209964.51
3592007.09.13 12:00sell1800.102.02802.03341.9980
3602007.09.13 17:11s/l1800.102.03342.03341.9980-5.409959.11
3612007.09.13 20:00buy1810.102.03042.02502.0604
3622007.09.13 21:01s/l1810.102.02502.02502.0604-5.409953.71
3632007.09.14 05:00sell1820.102.01862.02401.9886
3642007.09.14 10:13close1820.102.01562.02401.98863.009956.71
3652007.09.14 19:00sell1830.102.00992.01531.9799
3662007.09.16 22:00close1830.102.00632.01531.97993.609960.31
3672007.09.17 01:30sell1840.102.00782.01321.9778
3682007.09.17 03:30close1840.102.00792.01321.9778-0.109960.21
3692007.09.17 12:00sell1850.101.99972.00511.9697
3702007.09.17 15:32close1850.101.99852.00511.96971.209961.41
3712007.09.19 09:00buy1860.102.00572.00032.0357
3722007.09.19 10:00s/l1860.102.00032.00032.0357-5.409956.01
3732007.09.19 17:00sell1870.102.00102.00641.9710
3742007.09.20 07:20s/l1870.102.00642.00641.9710-5.869950.16
3752007.09.20 07:30sell1880.102.00722.01261.9772
3762007.09.20 14:27s/l1880.102.01262.01261.9772-5.409944.76
3772007.09.20 16:50buy1890.102.01012.00472.0401
3782007.09.21 00:24close1890.102.01042.00472.04010.439945.18
3792007.09.24 03:30buy1900.102.02482.01942.0548
3802007.09.24 06:00close1900.102.02872.01942.05483.909949.08
3812007.09.24 21:31sell1910.102.02282.02821.9928
3822007.09.24 22:30close1910.102.02102.02821.99281.809950.88
3832007.09.25 12:30sell1920.102.01342.01881.9834
3842007.09.25 13:54s/l1920.102.01882.01881.9834-5.409945.48
3852007.09.25 14:00sell1930.102.01842.02381.9884
3862007.09.26 00:54close1930.102.01782.02381.98840.459945.93
3872007.09.26 08:30buy1940.102.01392.00852.0439
3882007.09.27 06:13close1940.102.01922.00852.04395.689951.62
3892007.09.27 14:30buy1950.102.02322.01782.0532
3902007.09.27 17:44close1950.102.02572.01782.05322.509954.12
3912007.10.01 00:00buy1960.102.04562.04022.0756
3922007.10.01 04:13close1960.102.04592.04022.07560.309954.42
3932007.10.02 14:30sell1970.102.04132.04672.0113
3942007.10.03 05:53close1970.102.03892.04672.01132.259956.66
3952007.10.03 22:30sell1980.102.03172.03712.0017
3962007.10.04 04:29close1980.102.02952.03712.00171.749958.41
3972007.10.04 09:30sell1990.102.03252.03792.0025
3982007.10.04 13:18s/l1990.102.03792.03792.0025-5.409953.01
3992007.10.04 16:30buy2000.102.04012.03472.0701
4002007.10.04 21:12close2000.102.03922.03472.0701-0.909952.11
4012007.10.05 05:00buy2010.102.03802.03262.0680
4022007.10.05 09:12close2010.102.03692.03262.0680-1.109951.01
4032007.10.08 11:30sell2020.102.03832.04372.0083
4042007.10.08 14:46close2020.102.03742.04372.00830.909951.91
4052007.10.08 20:00sell2030.102.03532.04072.0053
4062007.10.09 01:36close2030.102.03442.04072.00530.759952.66
4072007.10.09 15:00sell2040.102.03342.03882.0034
4082007.10.09 20:12s/l2040.102.03882.03882.0034-5.409947.26
4092007.10.09 23:00buy2050.102.03772.03232.0677
4102007.10.10 00:08close2050.102.03922.03232.06771.639948.88
4112007.10.10 02:00buy2060.102.03892.03352.0689
4122007.10.10 05:32close2060.102.03932.03352.06890.409949.28
4132007.10.10 12:00buy2070.102.04042.03502.0704
4142007.10.11 04:42close2070.102.04062.03502.07040.589949.87
4152007.10.11 08:33sell2080.102.04052.04592.0105
4162007.10.11 11:07close2080.102.03852.04592.01052.009951.87
4172007.10.12 04:30sell2090.102.03202.03742.0020
4182007.10.12 06:02close2090.102.03032.03742.00201.709953.57
4192007.10.15 01:00buy2100.102.03252.02712.0625
4202007.10.15 03:00close2100.102.03522.02712.06252.709956.27
4212007.10.15 22:00buy2110.102.04262.03722.0726
4222007.10.16 07:24s/l2110.102.03722.03722.0726-5.279951.00
4232007.10.16 13:30sell2120.102.03582.04122.0058
4242007.10.16 16:32close2120.102.03152.04122.00584.309955.30
4252007.10.16 21:01sell2130.102.03282.03822.0028
4262007.10.17 00:25close2130.102.03152.03822.00281.159956.44
4272007.10.17 16:30buy2140.102.03782.03242.0678
4282007.10.17 19:45close2140.102.03642.03242.0678-1.409955.04
4292007.10.18 14:30buy2150.102.04762.04222.0776
4302007.10.18 18:00close2150.102.04622.04222.0776-1.409953.64
4312007.10.22 18:00sell2160.102.02962.03501.9996
4322007.10.22 19:00close2160.102.02842.03501.99961.209954.84
4332007.10.22 21:00sell2170.102.03282.03822.0028
4342007.10.22 22:00close2170.102.03092.03822.00281.909956.74
4352007.10.22 23:30sell2180.102.03262.03802.0026
4362007.10.23 06:16s/l2180.102.03802.03802.0026-5.559951.19
4372007.10.23 23:30buy2190.102.05052.04512.0805
4382007.10.24 06:44s/l2190.102.04512.04512.0805-5.279945.92
4392007.10.25 15:22buy2200.102.04912.04372.0791
4402007.10.25 17:35close2200.102.05092.04372.07911.809947.72
4412007.10.26 10:30buy2210.102.05342.04802.0834
4422007.10.26 11:39s/l2210.102.04802.04802.0834-5.409942.32
4432007.10.29 13:30buy2220.102.05892.05352.0889
4442007.10.29 16:07close2220.102.06132.05352.08892.409944.72
4452007.10.29 23:00buy2230.102.06122.05582.0912
4462007.10.30 08:05close2230.102.06282.05582.09121.739946.45
4472007.11.02 04:00sell2240.102.08012.08552.0501
4482007.11.02 06:12close2240.102.07732.08552.05012.809949.25
4492007.11.02 08:21sell2250.102.08292.08832.0529
4502007.11.02 12:29close2250.102.08162.08832.05291.309950.55
4512007.11.02 12:36buy2260.102.08312.07772.1131
4522007.11.02 19:49close2260.102.08952.07772.11316.409956.95
4532007.11.05 00:31buy2270.102.08882.08342.1188
4542007.11.05 01:00close2270.102.08902.08342.11880.209957.15
4552007.11.05 03:30buy2280.102.08752.08212.1175
4562007.11.05 09:32s/l2280.102.08212.08212.1175-5.409951.75
4572007.11.06 05:00sell2290.102.08202.08742.0520
4582007.11.06 07:53s/l2290.102.08742.08742.0520-5.409946.35
4592007.11.06 09:41buy2300.102.08582.08042.1158
4602007.11.06 13:54close2300.102.08822.08042.11582.409948.75
4612007.11.06 16:00buy2310.102.08792.08252.1179
4622007.11.06 19:31close2310.102.08692.08252.1179-1.009947.75
4632007.11.07 12:00buy2320.102.10112.09572.1311
4642007.11.07 13:42close2320.102.10512.09572.13114.009951.75
4652007.11.09 15:00sell2330.102.09612.10152.0661
4662007.11.09 16:07close2330.102.09402.10152.06612.109953.85
4672007.11.11 23:00sell2340.102.08212.08752.0521
4682007.11.12 03:32close2340.102.08182.08752.05210.159954.00
4692007.11.12 07:00sell2350.102.07952.08492.0495
4702007.11.12 07:34s/l2350.102.08492.08492.0495-5.409948.60
4712007.11.12 08:00sell2360.102.08432.08972.0543
4722007.11.12 09:00close2360.102.07772.08972.05436.609955.20
4732007.11.12 18:30sell2370.102.06372.06912.0337
4742007.11.12 20:01close2370.102.05942.06912.03374.309959.50
4752007.11.13 00:19sell2380.102.05552.06092.0255
4762007.11.13 01:35s/l2380.102.06092.06092.0255-5.409954.10
4772007.11.13 20:00buy2390.102.06792.06252.0979
4782007.11.13 21:30close2390.102.07122.06252.09793.309957.40
4792007.11.15 06:30sell2400.102.05902.06442.0290
4802007.11.15 08:04close2400.102.05492.06442.02904.109961.50
4812007.11.19 07:30buy2410.102.05072.04532.0807
4822007.11.19 08:06s/l2410.102.04532.04532.0807-5.409956.10
4832007.11.19 08:30buy2420.102.04792.04252.0779
4842007.11.19 10:33close2420.102.04982.04252.07791.909958.00
4852007.11.20 04:00sell2430.102.04882.05422.0188
4862007.11.20 06:35s/l2430.102.05422.05422.0188-5.409952.60
4872007.11.20 13:30buy2440.102.06252.05712.0925
4882007.11.20 14:07close2440.102.06612.05712.09253.609956.20
4892007.11.20 17:30buy2450.102.06372.05832.0937
4902007.11.20 21:38close2450.102.06792.05832.09374.209960.40
4912007.11.21 12:30sell2460.102.05732.06272.0273
4922007.11.21 17:47s/l2460.102.06272.06272.0273-5.409955.00
4932007.11.21 17:55sell2470.102.06192.06732.0319
4942007.11.21 20:17s/l2470.102.06732.06732.0319-5.409949.60
4952007.11.22 03:00sell2480.102.06492.07032.0349
4962007.11.22 09:10close2480.102.06262.07032.03492.309951.90
4972007.11.23 05:30buy2490.102.07132.06592.1013
4982007.11.23 08:03close2490.102.07272.06592.10131.409953.30
4992007.11.23 08:24buy2500.102.06402.05862.0940
5002007.11.23 09:31s/l2500.102.05862.05862.0940-5.409947.90
5012007.11.23 17:00sell2510.102.05632.06172.0263
5022007.11.23 19:50s/l2510.102.06172.06172.0263-5.409942.50
5032007.11.23 20:00sell2520.102.06092.06632.0309
5042007.11.26 07:14s/l2520.102.06632.06632.0309-5.559936.94
5052007.11.26 13:00buy2530.102.06792.06252.0979
5062007.11.26 17:37close2530.102.06892.06252.09791.009937.94
5072007.11.27 00:00buy2540.102.06912.06372.0991
5082007.11.27 02:52close2540.102.07262.06372.09913.509941.44
5092007.11.27 06:30buy2550.102.07272.06732.1027
5102007.11.27 09:18s/l2550.102.06732.06732.1027-5.409936.04