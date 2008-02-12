|Account: 129834
|Name: luk
|Currency: USD
|2008 February 19, 07:46
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6401766
|2008.02.12 04:07
|balance
|Deposit
|3 000.00
|6403742
|2008.02.12 07:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4531
|1.4431
|0.0000
|2008.02.12 07:37
|1.4541
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6403761
|2008.02.12 07:23
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.48
|154.48
|0.00
|2008.02.12 07:59
|155.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|6403978
|2008.02.12 07:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.83
|207.83
|0.00
|2008.02.12 08:00
|208.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|6404051
|2008.02.12 07:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9527
|1.9427
|0.0000
|2008.02.12 08:01
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|6404624
|2008.02.12 08:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.01
|208.01
|0.00
|2008.02.12 08:04
|209.15
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|6404939
|2008.02.12 08:06
|buy
|0.04
|gbpjpy
|208.89
|207.89
|0.00
|2008.02.12 08:19
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|6404827
|2008.02.12 08:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.19
|208.19
|0.00
|2008.02.12 08:19
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|6404921
|2008.02.12 08:06
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.04
|208.04
|0.00
|2008.02.12 08:19
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|6403746
|2008.02.12 07:21
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1509
|2.1409
|0.0000
|2008.02.12 08:20
|2.1520
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6404931
|2008.02.12 08:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9525
|1.9425
|0.0000
|2008.02.12 08:35
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6404643
|2008.02.12 08:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9542
|1.9442
|0.0000
|2008.02.12 08:35
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|6405198
|2008.02.12 08:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.06
|208.06
|0.00
|2008.02.12 08:51
|209.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|6405230
|2008.02.12 08:20
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1528
|2.1428
|0.0000
|2008.02.12 09:09
|2.1539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|6405537
|2008.02.12 08:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9537
|1.9437
|0.0000
|2008.02.12 09:12
|1.9547
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6406902
|2008.02.12 09:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9548
|1.9448
|0.0000
|2008.02.12 10:30
|1.9448
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|6408813
|2008.02.12 10:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9499
|1.9599
|0.0000
|2008.02.12 10:30
|1.9478
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|6406706
|2008.02.12 09:09
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1546
|2.1446
|0.0000
|2008.02.12 10:30
|2.1446
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.08
|6405896
|2008.02.12 08:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.27
|208.27
|0.00
|2008.02.12 10:30
|208.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|6410164
|2008.02.12 10:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.00
|209.00
|0.00
|2008.02.12 10:32
|207.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|6410552
|2008.02.12 10:38
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.15
|209.15
|0.00
|2008.02.12 10:47
|208.04
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|6410246
|2008.02.12 10:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.83
|208.83
|0.00
|2008.02.12 10:47
|208.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|6410312
|2008.02.12 10:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.99
|208.99
|0.00
|2008.02.12 10:47
|208.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|6408015
|2008.02.12 09:46
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.1524
|2.1424
|0.0000
|2008.02.12 11:01
|2.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.17
|6410183
|2008.02.12 10:31
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1447
|2.1547
|0.0000
|2008.02.12 11:01
|2.1432
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|6410990
|2008.02.12 10:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.99
|208.99
|0.00
|2008.02.12 12:05
|208.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.33
|6411788
|2008.02.12 11:11
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.15
|209.15
|0.00
|2008.02.12 13:02
|209.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.67
|6411972
|2008.02.12 11:15
|buy
|0.02
|eurjpy
|155.40
|154.40
|0.00
|2008.02.12 13:07
|155.80
|0.00
|0.00
|0.00
|7.46
|6409696
|2008.02.12 10:22
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.00
|156.00
|0.00
|2008.02.12 13:07
|155.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.74
|6404380
|2008.02.12 07:59
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.62
|154.62
|0.00
|2008.02.12 13:07
|155.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|6412294
|2008.02.12 11:28
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.43
|209.43
|0.00
|2008.02.12 13:10
|209.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.29
|6413555
|2008.02.12 12:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.90
|207.90
|0.00
|2008.02.12 13:10
|209.36
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|6411462
|2008.02.12 11:01
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1427
|2.1527
|0.0000
|2008.02.12 13:11
|2.1527
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.07
|6412985
|2008.02.12 12:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4525
|1.4425
|0.0000
|2008.02.12 13:39
|1.4550
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6408260
|2008.02.12 09:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4505
|1.4605
|0.0000
|2008.02.12 13:39
|1.4555
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|6404005
|2008.02.12 07:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4542
|1.4442
|0.0000
|2008.02.12 13:39
|1.4553
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|6415116
|2008.02.12 13:07
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.83
|154.83
|0.00
|2008.02.12 13:39
|155.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|6415991
|2008.02.12 13:39
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.98
|154.98
|0.00
|2008.02.12 14:03
|155.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|6417098
|2008.02.12 14:03
|buy
|0.02
|eurjpy
|155.81
|154.81
|0.00
|2008.02.12 14:03
|155.91
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|6416673
|2008.02.12 13:56
|buy
|0.04
|gbpjpy
|209.06
|208.06
|0.00
|2008.02.12 14:04
|209.20
|0.00
|0.00
|0.00
|5.23
|6415678
|2008.02.12 13:31
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.25
|208.25
|0.00
|2008.02.12 14:04
|209.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|6415206
|2008.02.12 13:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.44
|208.44
|0.00
|2008.02.12 14:04
|209.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|6416244
|2008.02.12 13:44
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4539
|1.4439
|0.0000
|2008.02.12 14:04
|1.4548
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6415970
|2008.02.12 13:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4554
|1.4454
|0.0000
|2008.02.12 14:04
|1.4548
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|6417122
|2008.02.12 14:03
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.95
|154.95
|0.00
|2008.02.12 14:04
|156.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|6417203
|2008.02.12 14:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.28
|208.28
|0.00
|2008.02.12 14:04
|209.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|6417246
|2008.02.12 14:04
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.09
|155.09
|0.00
|2008.02.12 14:06
|156.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|6417288
|2008.02.12 14:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.44
|208.44
|0.00
|2008.02.12 14:09
|209.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6418005
|2008.02.12 14:12
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.44
|208.44
|0.00
|2008.02.12 14:15
|209.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|6417846
|2008.02.12 14:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.60
|208.60
|0.00
|2008.02.12 14:15
|209.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6418014
|2008.02.12 14:12
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.07
|155.07
|0.00
|2008.02.12 14:15
|156.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|6417599
|2008.02.12 14:06
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.22
|155.22
|0.00
|2008.02.12 14:15
|156.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|6411669
|2008.02.12 11:04
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1442
|2.1542
|0.0000
|2008.02.12 14:15
|2.1542
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.12
|6418192
|2008.02.12 14:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.64
|208.64
|0.00
|2008.02.12 14:21
|209.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|6418182
|2008.02.12 14:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.18
|155.18
|0.00
|2008.02.12 14:21
|156.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6419168
|2008.02.12 14:36
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.69
|208.69
|0.00
|2008.02.12 15:04
|209.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|6418564
|2008.02.12 14:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.84
|208.84
|0.00
|2008.02.12 15:04
|209.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6418568
|2008.02.12 14:21
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.31
|155.31
|0.00
|2008.02.12 15:05
|156.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6419233
|2008.02.12 14:38
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.16
|155.16
|0.00
|2008.02.12 15:05
|156.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|6417249
|2008.02.12 14:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4548
|1.4448
|0.0000
|2008.02.12 15:05
|1.4562
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|6410175
|2008.02.12 10:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9454
|1.9554
|0.0000
|2008.02.12 15:05
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|6420088
|2008.02.12 15:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.83
|208.83
|0.00
|2008.02.12 15:07
|209.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|6411928
|2008.02.12 11:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9469
|1.9569
|0.0000
|2008.02.12 15:07
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|6420238
|2008.02.12 15:05
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.28
|155.28
|0.00
|2008.02.12 15:07
|156.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|6420252
|2008.02.12 15:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4563
|1.4463
|0.0000
|2008.02.12 15:08
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6421148
|2008.02.12 15:14
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.91
|208.91
|0.00
|2008.02.12 15:18
|210.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|6420492
|2008.02.12 15:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.06
|209.06
|0.00
|2008.02.12 15:18
|210.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6420644
|2008.02.12 15:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4576
|1.4476
|0.0000
|2008.02.12 15:19
|1.4586
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6421460
|2008.02.12 15:20
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.91
|208.91
|0.00
|2008.02.12 15:21
|210.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|6421398
|2008.02.12 15:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.08
|209.08
|0.00
|2008.02.12 15:21
|210.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|6421515
|2008.02.12 15:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.09
|209.09
|0.00
|2008.02.12 15:29
|210.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|6413458
|2008.02.12 12:11
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9496
|1.9596
|0.0000
|2008.02.12 15:29
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|6420551
|2008.02.12 15:07
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.47
|155.47
|0.00
|2008.02.12 15:29
|156.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|6414790
|2008.02.12 13:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9521
|1.9421
|0.0000
|2008.02.12 15:29
|1.9593
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|6421431
|2008.02.12 15:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4585
|1.4485
|0.0000
|2008.02.12 15:29
|1.4595
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6421945
|2008.02.12 15:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4597
|1.4497
|0.0000
|2008.02.12 15:31
|1.4607
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6421909
|2008.02.12 15:29
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.61
|155.61
|0.00
|2008.02.12 15:43
|156.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6422825
|2008.02.12 15:38
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.46
|155.46
|0.00
|2008.02.12 15:43
|156.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|6422595
|2008.02.12 15:32
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.10
|209.10
|0.00
|2008.02.12 15:43
|210.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|6421917
|2008.02.12 15:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.25
|209.25
|0.00
|2008.02.12 15:43
|210.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|6423059
|2008.02.12 15:44
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.09
|209.09
|0.00
|2008.02.12 15:47
|210.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|6423047
|2008.02.12 15:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.26
|209.26
|0.00
|2008.02.12 15:47
|210.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|6421938
|2008.02.12 15:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9595
|1.9495
|0.0000
|2008.02.12 15:53
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6423129
|2008.02.12 15:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.28
|209.28
|0.00
|2008.02.12 16:02
|210.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|6412271
|2008.02.12 11:27
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.1461
|2.1561
|0.0000
|2008.02.12 16:04
|2.1561
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.38
|6424047
|2008.02.12 16:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.45
|209.45
|0.00
|2008.02.12 16:04
|210.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|6413517
|2008.02.12 12:14
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.1476
|2.1576
|0.0000
|2008.02.12 16:52
|2.1576
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.72
|6414055
|2008.02.12 12:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1512
|2.1412
|0.0000
|2008.02.12 16:52
|2.1568
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|6424321
|2008.02.12 16:07
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.46
|209.46
|0.00
|2008.02.12 16:56
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|6424221
|2008.02.12 16:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.61
|209.61
|0.00
|2008.02.12 16:56
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|6423037
|2008.02.12 15:43
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.57
|155.57
|0.00
|2008.02.12 16:59
|156.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6425401
|2008.02.12 16:52
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1575
|2.1475
|0.0000
|2008.02.12 17:01
|2.1587
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|6426058
|2008.02.12 17:01
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1591
|2.1491
|0.0000
|2008.02.12 17:10
|2.1602
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6425486
|2008.02.12 16:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.63
|209.63
|0.00
|2008.02.12 17:10
|210.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6423284
|2008.02.12 15:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9609
|1.9509
|0.0000
|2008.02.12 17:11
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|6425569
|2008.02.12 16:59
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.72
|155.72
|0.00
|2008.02.12 17:13
|156.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6423411
|2008.02.12 15:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4590
|1.4490
|0.0000
|2008.02.12 17:17
|1.4599
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6422507
|2008.02.12 15:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4606
|1.4506
|0.0000
|2008.02.12 17:17
|1.4599
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|6426559
|2008.02.12 17:13
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.86
|155.86
|0.00
|2008.02.12 17:19
|156.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|6426858
|2008.02.12 17:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4599
|1.4499
|0.0000
|2008.02.12 17:19
|1.4613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|6426454
|2008.02.12 17:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.81
|209.81
|0.00
|2008.02.12 17:19
|210.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6427385
|2008.02.12 17:22
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.84
|209.84
|0.00
|2008.02.12 17:40
|210.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|6427248
|2008.02.12 17:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.99
|209.99
|0.00
|2008.02.12 17:40
|210.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6429103
|2008.02.12 18:18
|buy
|0.04
|gbpjpy
|210.70
|209.70
|0.00
|2008.02.12 19:02
|210.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|6429715
|2008.02.12 18:41
|buy
|0.08
|gbpjpy
|210.53
|209.53
|0.00
|2008.02.12 19:02
|210.66
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|6428671
|2008.02.12 18:01
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.85
|209.85
|0.00
|2008.02.12 19:02
|210.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.91
|6427840
|2008.02.12 17:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.01
|210.01
|0.00
|2008.02.12 19:02
|210.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|6426463
|2008.02.12 17:10
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1611
|2.1511
|0.0000
|2008.02.12 19:50
|2.1623
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|6429099
|2008.02.12 18:18
|buy
|0.04
|eurjpy
|156.71
|155.71
|0.00
|2008.02.12 19:57
|156.82
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|6427135
|2008.02.12 17:19
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.03
|156.03
|0.00
|2008.02.12 19:57
|156.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|6427430
|2008.02.12 17:23
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.88
|155.88
|0.00
|2008.02.12 19:57
|156.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|6430098
|2008.02.12 19:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.71
|209.71
|0.00
|2008.02.12 20:15
|210.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|6426470
|2008.02.12 17:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9627
|1.9527
|0.0000
|2008.02.12 20:42
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|6429382
|2008.02.12 18:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9611
|1.9511
|0.0000
|2008.02.12 20:42
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6429050
|2008.02.12 18:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4589
|1.4489
|0.0000
|2008.02.12 20:48
|1.4601
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|6427174
|2008.02.12 17:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4614
|1.4514
|0.0000
|2008.02.12 20:48
|1.4602
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|6432316
|2008.02.12 20:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9619
|1.9519
|0.0000
|2008.02.12 20:51
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6431325
|2008.02.12 20:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.89
|209.89
|0.00
|2008.02.13 03:29
|209.89
|0.00
|0.00
|0.20
|-9.33
|6439685
|2008.02.13 00:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.51
|209.51
|0.00
|2008.02.13 07:33
|209.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.69
|6440624
|2008.02.13 01:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.06
|211.06
|0.00
|2008.02.13 07:33
|209.59
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|6430845
|2008.02.12 19:57
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.85
|155.85
|0.00
|2008.02.13 07:36
|155.85
|0.00
|0.00
|0.11
|-9.34
|6445700
|2008.02.13 07:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.53
|210.53
|0.00
|2008.02.13 07:39
|209.42
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|6445893
|2008.02.13 07:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.36
|210.36
|0.00
|2008.02.13 11:09
|210.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.31
|6445919
|2008.02.13 07:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.52
|210.52
|0.00
|2008.02.13 11:12
|210.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.62
|6440501
|2008.02.13 01:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9570
|1.9670
|0.0000
|2008.02.13 11:13
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|6432557
|2008.02.12 20:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9631
|1.9531
|0.0000
|2008.02.13 11:13
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.40
|6434486
|2008.02.12 22:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9616
|1.9516
|0.0000
|2008.02.13 11:13
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.17
|0.20
|6443236
|2008.02.13 04:04
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9595
|1.9495
|0.0000
|2008.02.13 11:13
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|6449188
|2008.02.13 09:17
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.68
|210.68
|0.00
|2008.02.13 11:13
|210.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.26
|6453126
|2008.02.13 11:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.54
|209.54
|0.00
|2008.02.13 11:24
|210.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|6440632
|2008.02.13 01:39
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1577
|2.1677
|0.0000
|2008.02.13 11:30
|2.1646
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.25
|6439945
|2008.02.13 01:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.1604
|2.1504
|0.0000
|2008.02.13 11:30
|2.1642
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|6430786
|2008.02.12 19:50
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1627
|2.1527
|0.0000
|2008.02.13 11:30
|2.1641
|0.00
|0.00
|0.12
|1.27
|6453919
|2008.02.13 11:25
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.65
|209.65
|0.00
|2008.02.13 11:30
|210.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|6453255
|2008.02.13 11:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9620
|1.9520
|0.0000
|2008.02.13 11:30
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|6454488
|2008.02.13 11:32
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.1635
|2.1535
|0.0000
|2008.02.13 11:33
|2.1646
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|6454380
|2008.02.13 11:31
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.1650
|2.1550
|0.0000
|2008.02.13 11:33
|2.1645
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|6454294
|2008.02.13 11:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1666
|2.1566
|0.0000
|2008.02.13 11:33
|2.1645
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|6454358
|2008.02.13 11:31
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.85
|209.85
|0.00
|2008.02.13 11:35
|210.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|6454258
|2008.02.13 11:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.00
|210.00
|0.00
|2008.02.13 11:35
|210.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|6454443
|2008.02.13 11:31
|buy
|0.04
|gbpjpy
|210.70
|209.70
|0.00
|2008.02.13 11:35
|210.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|6454586
|2008.02.13 11:34
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.1638
|2.1538
|0.0000
|2008.02.13 11:37
|2.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6454543
|2008.02.13 11:33
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1654
|2.1554
|0.0000
|2008.02.13 11:37
|2.1649
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|6454653
|2008.02.13 11:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.84
|209.84
|0.00
|2008.02.13 11:37
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6454389
|2008.02.13 11:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9625
|1.9525
|0.0000
|2008.02.13 11:37
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|6454315
|2008.02.13 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9646
|1.9546
|0.0000
|2008.02.13 11:37
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|6440435
|2008.02.13 01:11
|buy
|0.04
|eurjpy
|156.54
|155.54
|0.00
|2008.02.13 11:37
|156.68
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|6441615
|2008.02.13 02:05
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.29
|157.29
|0.00
|2008.02.13 11:37
|156.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.91
|6431787
|2008.02.12 20:29
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.70
|155.70
|0.00
|2008.02.13 11:37
|156.68
|0.00
|0.00
|0.21
|-0.38
|6454801
|2008.02.13 11:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9639
|1.9539
|0.0000
|2008.02.13 11:40
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6454788
|2008.02.13 11:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.03
|210.03
|0.00
|2008.02.13 11:40
|211.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6454784
|2008.02.13 11:37
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1658
|2.1558
|0.0000
|2008.02.13 11:40
|2.1669
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6454809
|2008.02.13 11:37
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.70
|155.70
|0.00
|2008.02.13 11:48
|156.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|6455004
|2008.02.13 11:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.20
|210.20
|0.00
|2008.02.13 11:48
|211.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|6455213
|2008.02.13 11:45
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.03
|210.03
|0.00
|2008.02.13 11:48
|211.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|6455601
|2008.02.13 11:49
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.23
|210.23
|0.00
|2008.02.13 11:51
|211.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|6455184
|2008.02.13 11:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9638
|1.9538
|0.0000
|2008.02.13 11:52
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6454980
|2008.02.13 11:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9654
|1.9554
|0.0000
|2008.02.13 11:52
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|6455606
|2008.02.13 11:49
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.93
|155.93
|0.00
|2008.02.13 11:54
|157.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6457273
|2008.02.13 12:17
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.09
|210.09
|0.00
|2008.02.13 12:38
|211.23
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|6455905
|2008.02.13 11:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.40
|210.40
|0.00
|2008.02.13 12:38
|211.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|6457280
|2008.02.13 12:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9631
|1.9531
|0.0000
|2008.02.13 12:38
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6455983
|2008.02.13 11:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9649
|1.9549
|0.0000
|2008.02.13 12:38
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|6457814
|2008.02.13 12:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9631
|1.9531
|0.0000
|2008.02.13 12:38
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|6455141
|2008.02.13 11:43
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.1660
|2.1560
|0.0000
|2008.02.13 12:41
|2.1669
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|6455022
|2008.02.13 11:40
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1675
|2.1575
|0.0000
|2008.02.13 12:41
|2.1668
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|6456079
|2008.02.13 11:54
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.08
|156.08
|0.00
|2008.02.13 12:51
|156.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|6457354
|2008.02.13 12:20
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.89
|155.89
|0.00
|2008.02.13 12:51
|156.96
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6457905
|2008.02.13 12:41
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1676
|2.1576
|0.0000
|2008.02.13 13:10
|2.1687
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6457788
|2008.02.13 12:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.32
|210.32
|0.00
|2008.02.13 13:12
|211.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|6458216
|2008.02.13 12:52
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.97
|155.97
|0.00
|2008.02.13 13:13
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6459307
|2008.02.13 13:18
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.34
|210.34
|0.00
|2008.02.13 13:27
|211.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|6459121
|2008.02.13 13:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.50
|210.50
|0.00
|2008.02.13 13:27
|211.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|6459308
|2008.02.13 13:18
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.96
|155.96
|0.00
|2008.02.13 13:27
|157.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|6459157
|2008.02.13 13:13
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.11
|156.11
|0.00
|2008.02.13 13:27
|157.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|6459501
|2008.02.13 13:27
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.08
|156.08
|0.00
|2008.02.13 14:30
|156.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|6460757
|2008.02.13 14:14
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.13
|210.13
|0.00
|2008.02.13 14:30
|211.28
|0.00
|0.00
|0.00
|5.57
|6459935
|2008.02.13 13:43
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.34
|210.34
|0.00
|2008.02.13 14:30
|211.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|6459495
|2008.02.13 13:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.51
|210.51
|0.00
|2008.02.13 14:30
|211.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|6459933
|2008.02.13 13:43
|buy
|0.02
|eurjpy
|156.93
|155.93
|0.00
|2008.02.13 14:30
|157.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|6461257
|2008.02.13 14:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.09
|156.09
|0.00
|2008.02.13 14:31
|157.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|6458965
|2008.02.13 13:10
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1691
|2.1591
|0.0000
|2008.02.13 14:32
|2.1704
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|6457831
|2008.02.13 12:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9644
|1.9544
|0.0000
|2008.02.13 14:34
|1.9635
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|6460731
|2008.02.13 14:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9627
|1.9527
|0.0000
|2008.02.13 14:34
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6461577
|2008.02.13 14:31
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.30
|156.30
|0.00
|2008.02.13 14:38
|157.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6462770
|2008.02.13 14:45
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1728
|2.1628
|0.0000
|2008.02.13 14:47
|2.1740
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|6462768
|2008.02.13 14:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.84
|210.84
|0.00
|2008.02.13 14:48
|211.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6462520
|2008.02.13 14:39
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.38
|156.38
|0.00
|2008.02.13 14:58
|157.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6462944
|2008.02.13 14:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.02
|211.02
|0.00
|2008.02.13 15:00
|212.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6462916
|2008.02.13 14:47
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1746
|2.1646
|0.0000
|2008.02.13 15:00
|2.1742
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|6463126
|2008.02.13 14:53
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.1731
|2.1631
|0.0000
|2008.02.13 15:00
|2.1741
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6463978
|2008.02.13 15:03
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.00
|211.00
|0.00
|2008.02.13 15:06
|212.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|6463441
|2008.02.13 15:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.20
|211.20
|0.00
|2008.02.13 15:06
|212.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|6464240
|2008.02.13 15:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.16
|211.16
|0.00
|2008.02.13 15:17
|212.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6464264
|2008.02.13 15:06
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.1734
|2.1634
|0.0000
|2008.02.13 15:25
|2.1743
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|6463472
|2008.02.13 15:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1749
|2.1649
|0.0000
|2008.02.13 15:25
|2.1741
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|6464768
|2008.02.13 15:19
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.18
|211.18
|0.00
|2008.02.13 15:30
|212.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|6464731
|2008.02.13 15:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.34
|211.34
|0.00
|2008.02.13 15:30
|212.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|6464948
|2008.02.13 15:25
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1751
|2.1651
|0.0000
|2008.02.13 15:31
|2.1763
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|6465363
|2008.02.13 15:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.34
|211.34
|0.00
|2008.02.13 15:37
|212.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|6465373
|2008.02.13 15:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1770
|2.1670
|0.0000
|2008.02.13 15:58
|2.1763
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|6466239
|2008.02.13 15:51
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.1755
|2.1655
|0.0000
|2008.02.13 15:58
|2.1762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|6465770
|2008.02.13 15:38
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.38
|211.38
|0.00
|2008.02.13 16:01
|212.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|6465728
|2008.02.13 15:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.53
|211.53
|0.00
|2008.02.13 16:01
|212.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|6467078
|2008.02.13 16:02
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.39
|211.39
|0.00
|2008.02.13 16:12
|212.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|6466896
|2008.02.13 16:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.54
|211.54
|0.00
|2008.02.13 16:12
|212.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|6463265
|2008.02.13 14:58
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.56
|156.56
|0.00
|2008.02.13 16:57
|157.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|6468699
|2008.02.13 16:35
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.41
|156.41
|0.00
|2008.02.13 16:57
|157.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|6467994
|2008.02.13 16:22
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.1753
|2.1653
|0.0000
|2008.02.13 16:57
|2.1740
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|6469422
|2008.02.13 16:53
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.1722
|2.1622
|0.0000
|2008.02.13 16:57
|2.1740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|6466586
|2008.02.13 15:58
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1770
|2.1670
|0.0000
|2008.02.13 16:57
|2.1740
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|6467797
|2008.02.13 16:18
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.40
|211.40
|0.00
|2008.02.13 16:57
|212.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|6469243
|2008.02.13 16:46
|buy
|0.04
|gbpjpy
|212.15
|211.15
|0.00
|2008.02.13 16:57
|212.32
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|6467460
|2008.02.13 16:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.55
|211.55
|0.00
|2008.02.13 16:57
|212.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|6469619
|2008.02.13 16:57
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.56
|156.56
|0.00
|2008.02.13 17:09
|157.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|6470386
|2008.02.13 17:09
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.51
|156.51
|0.00
|2008.02.13 17:09
|157.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|6471224
|2008.02.13 17:33
|buy
|0.02
|eurjpy
|157.54
|156.54
|0.00
|2008.02.13 17:38
|157.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|6470424
|2008.02.13 17:09
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.70
|156.70
|0.00
|2008.02.13 17:38
|157.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|6469637
|2008.02.13 16:57
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1742
|2.1642
|0.0000
|2008.02.13 18:13
|2.1753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|6469943
|2008.02.13 17:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9627
|1.9527
|0.0000
|2008.02.13 18:47
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6471064
|2008.02.13 17:28
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.20
|211.20
|0.00
|2008.02.13 18:47
|212.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|6469677
|2008.02.13 16:57
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.35
|211.35
|0.00
|2008.02.13 18:47
|212.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|6472516
|2008.02.13 18:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.37
|211.37
|0.00
|2008.02.13 19:07
|212.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6471354
|2008.02.13 17:38
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.65
|156.65
|0.00
|2008.02.13 19:07
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6472513
|2008.02.13 18:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9639
|1.9539
|0.0000
|2008.02.13 19:20
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6471985
|2008.02.13 18:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1758
|2.1658
|0.0000
|2008.02.13 19:23
|2.1769
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6473108
|2008.02.13 19:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.67
|211.67
|0.00
|2008.02.13 21:00
|212.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|6474568
|2008.02.13 20:27
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.51
|211.51
|0.00
|2008.02.13 21:00
|212.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|6473236
|2008.02.13 19:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9651
|1.9551
|0.0000
|2008.02.13 21:29
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|6475144
|2008.02.13 21:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.64
|211.64
|0.00
|2008.02.13 21:39
|212.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6475997
|2008.02.13 21:57
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.69
|211.69
|0.00
|2008.02.14 06:24
|212.68
|0.00
|0.00
|1.17
|-0.18
|6483423
|2008.02.14 02:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|212.49
|211.49
|0.00
|2008.02.14 06:24
|212.68
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|6484685
|2008.02.14 02:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.09
|213.09
|0.00
|2008.02.14 06:24
|212.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|6475755
|2008.02.13 21:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.84
|211.84
|0.00
|2008.02.14 06:24
|212.66
|0.00
|0.00
|0.58
|-1.67
|6487767
|2008.02.14 07:06
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.56
|211.56
|0.00
|2008.02.14 07:39
|212.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|6487222
|2008.02.14 06:25
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.75
|211.75
|0.00
|2008.02.14 07:39
|212.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|6488327
|2008.02.14 07:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.72
|211.72
|0.00
|2008.02.14 08:01
|212.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6486729
|2008.02.14 06:00
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.1752
|2.1652
|0.0000
|2008.02.14 08:01
|2.1788
|0.00
|0.00
|0.00
|6.49
|6473323
|2008.02.13 19:23
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1775
|2.1675
|0.0000
|2008.02.14 08:01
|2.1788
|0.00
|0.00
|0.35
|1.17
|6484632
|2008.02.14 02:47
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1722
|2.1822
|0.0000
|2008.02.14 08:01
|2.1795
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.58
|6488997
|2008.02.14 08:02
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1794
|2.1694
|0.0000
|2008.02.14 08:03
|2.1806
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|6488858
|2008.02.14 08:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.90
|211.90
|0.00
|2008.02.14 08:06
|213.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|6481804
|2008.02.14 01:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9618
|1.9718
|0.0000
|2008.02.14 08:06
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|6481006
|2008.02.14 00:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9643
|1.9543
|0.0000
|2008.02.14 08:06
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|6475545
|2008.02.13 21:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9666
|1.9566
|0.0000
|2008.02.14 08:06
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.26
|0.60
|6489174
|2008.02.14 08:03
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1816
|2.1716
|0.0000
|2008.02.14 08:34
|2.1828
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|6489367
|2008.02.14 08:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9676
|1.9576
|0.0000
|2008.02.14 08:34
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6489358
|2008.02.14 08:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.08
|212.08
|0.00
|2008.02.14 08:53
|213.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|6441055
|2008.02.13 02:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4570
|1.4670
|0.0000
|2008.02.14 08:57
|1.4614
|0.00
|0.00
|-0.19
|-4.40
|6439477
|2008.02.13 00:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4586
|1.4486
|0.0000
|2008.02.14 08:57
|1.4612
|0.00
|0.00
|0.05
|5.20
|6432509
|2008.02.12 20:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4602
|1.4502
|0.0000
|2008.02.14 08:57
|1.4611
|0.00
|0.00
|0.04
|0.90
|6490335
|2008.02.14 08:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9689
|1.9589
|0.0000
|2008.02.14 09:10
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|6491102
|2008.02.14 08:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.23
|212.23
|0.00
|2008.02.14 09:10
|213.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|6491572
|2008.02.14 08:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4613
|1.4513
|0.0000
|2008.02.14 09:10
|1.4623
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6492842
|2008.02.14 09:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.40
|212.40
|0.00
|2008.02.14 09:13
|213.51
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6493273
|2008.02.14 09:16
|buy
|0.02
|gbpjpy
|213.41
|212.41
|0.00
|2008.02.14 09:54
|213.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|6493901
|2008.02.14 09:37
|buy
|0.04
|gbpjpy
|213.25
|212.25
|0.00
|2008.02.14 09:54
|213.37
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|6493085
|2008.02.14 09:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.57
|212.57
|0.00
|2008.02.14 09:54
|213.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|6494474
|2008.02.14 09:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.43
|212.43
|0.00
|2008.02.14 10:03
|213.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|6480500
|2008.02.14 00:12
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.49
|158.49
|0.00
|2008.02.14 10:03
|158.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.23
|6472787
|2008.02.13 19:07
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.79
|156.79
|0.00
|2008.02.14 10:03
|158.45
|0.00
|0.00
|0.32
|6.09
|6496727
|2008.02.14 11:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9688
|1.9588
|0.0000
|2008.02.14 11:16
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|6492840
|2008.02.14 09:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9709
|1.9609
|0.0000
|2008.02.14 11:16
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|6496932
|2008.02.14 11:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9702
|1.9602
|0.0000
|2008.02.14 12:26
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6496445
|2008.02.14 11:03
|buy
|0.02
|eurjpy
|158.32
|157.32
|0.00
|2008.02.14 12:39
|158.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|6495142
|2008.02.14 10:03
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.47
|157.47
|0.00
|2008.02.14 12:39
|158.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|6490280
|2008.02.14 08:34
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1835
|2.1735
|0.0000
|2008.02.14 13:59
|2.1735
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.07
|6498583
|2008.02.14 12:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9711
|1.9611
|0.0000
|2008.02.14 14:06
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6492895
|2008.02.14 09:11
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.1812
|2.1712
|0.0000
|2008.02.14 14:10
|2.1712
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.18
|6492863
|2008.02.14 09:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4625
|1.4525
|0.0000
|2008.02.14 14:22
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6500036
|2008.02.14 13:30
|buy
|0.04
|gbpjpy
|213.32
|212.32
|0.00
|2008.02.14 14:32
|213.43
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|6495308
|2008.02.14 10:07
|buy
|0.02
|gbpjpy
|213.47
|212.47
|0.00
|2008.02.14 14:32
|213.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|6495119
|2008.02.14 10:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.62
|212.62
|0.00
|2008.02.14 14:32
|213.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|6502127
|2008.02.14 14:32
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.50
|212.50
|0.00
|2008.02.14 15:03
|213.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6503544
|2008.02.14 15:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.67
|212.67
|0.00
|2008.02.14 15:10
|213.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|6503194
|2008.02.14 15:01
|buy
|0.02
|eurjpy
|158.29
|157.29
|0.00
|2008.02.14 15:10
|158.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|6498810
|2008.02.14 12:39
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.44
|157.44
|0.00
|2008.02.14 15:10
|158.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|6504209
|2008.02.14 15:14
|buy
|0.02
|gbpjpy
|213.70
|212.70
|0.00
|2008.02.14 16:00
|213.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|6504850
|2008.02.14 15:31
|buy
|0.04
|gbpjpy
|213.54
|212.54
|0.00
|2008.02.14 16:00
|213.67
|0.00
|0.00
|0.00
|4.79
|6503987
|2008.02.14 15:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.85
|212.85
|0.00
|2008.02.14 16:00
|213.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.75
|6502627
|2008.02.14 14:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9707
|1.9607
|0.0000
|2008.02.14 16:59
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6500895
|2008.02.14 14:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9723
|1.9623
|0.0000
|2008.02.14 16:59
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|6507944
|2008.02.14 16:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9719
|1.9619
|0.0000
|2008.02.14 17:02
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|6501975
|2008.02.14 14:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4622
|1.4522
|0.0000
|2008.02.14 17:03
|1.4631
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6501618
|2008.02.14 14:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4637
|1.4537
|0.0000
|2008.02.14 17:03
|1.4631
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|6508286
|2008.02.14 17:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4631
|1.4531
|0.0000
|2008.02.14 17:04
|1.4643
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|6494048
|2008.02.14 09:45
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.1795
|2.1695
|0.0000
|2008.02.14 17:11
|2.1695
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.36
|6505824
|2008.02.14 16:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.68
|212.68
|0.00
|2008.02.14 17:15
|212.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.27
|6509633
|2008.02.14 17:28
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4626
|1.4526
|0.0000
|2008.02.14 17:33
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6508618
|2008.02.14 17:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4641
|1.4541
|0.0000
|2008.02.14 17:33
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|6504731
|2008.02.14 15:28
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.1766
|2.1666
|0.0000
|2008.02.14 17:34
|2.1666
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.21
|6502466
|2008.02.14 14:41
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1734
|2.1834
|0.0000
|2008.02.14 17:34
|2.1671
|0.00
|0.00
|0.00
|11.47
|6501130
|2008.02.14 14:10
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1718
|2.1818
|0.0000
|2008.02.14 17:34
|2.1669
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|6509837
|2008.02.14 17:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4637
|1.4537
|0.0000
|2008.02.14 17:34
|1.4648
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|6508159
|2008.02.14 17:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9734
|1.9634
|0.0000
|2008.02.14 17:35
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|6509637
|2008.02.14 17:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9719
|1.9619
|0.0000
|2008.02.14 17:35
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6510020
|2008.02.14 17:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4647
|1.4547
|0.0000
|2008.02.14 17:40
|1.4638
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|6510185
|2008.02.14 17:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4628
|1.4528
|0.0000
|2008.02.14 17:40
|1.4638
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6510025
|2008.02.14 17:34
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1663
|2.1763
|0.0000
|2008.02.14 17:44
|2.1652
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|6506075
|2008.02.14 16:01
|buy
|0.02
|gbpjpy
|213.53
|212.53
|0.00
|2008.02.14 17:45
|212.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.54
|6510384
|2008.02.14 17:44
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1646
|2.1746
|0.0000
|2008.02.14 18:03
|2.1633
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|6511144
|2008.02.14 18:07
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1641
|2.1741
|0.0000
|2008.02.14 18:50
|2.1631
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|6511022
|2008.02.14 18:03
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1626
|2.1726
|0.0000
|2008.02.14 18:50
|2.1629
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|6512677
|2008.02.14 18:50
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1620
|2.1720
|0.0000
|2008.02.14 19:07
|2.1608
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|6515583
|2008.02.14 20:58
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.60
|211.60
|0.00
|2008.02.14 21:12
|212.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|6515098
|2008.02.14 20:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.76
|211.76
|0.00
|2008.02.14 21:12
|212.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|6511601
|2008.02.14 18:15
|buy
|0.02
|eurjpy
|158.16
|157.16
|0.00
|2008.02.14 21:13
|158.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|6515565
|2008.02.14 20:57
|buy
|0.04
|eurjpy
|157.98
|156.98
|0.00
|2008.02.14 21:13
|158.11
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|6503990
|2008.02.14 15:10
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.39
|157.39
|0.00
|2008.02.14 21:13
|158.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|6515892
|2008.02.14 21:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.15
|157.15
|0.00
|2008.02.14 21:20
|158.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6515101
|2008.02.14 20:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1618
|2.1718
|0.0000
|2008.02.14 23:21
|2.1606
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|6513321
|2008.02.14 19:07
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1598
|2.1698
|0.0000
|2008.02.14 23:21
|2.1610
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|6517787
|2008.02.14 23:21
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1602
|2.1702
|0.0000
|2008.02.14 23:22
|2.1587
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|6517829
|2008.02.14 23:22
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1582
|2.1682
|0.0000
|2008.02.14 23:26
|2.1591
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|6517859
|2008.02.14 23:23
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1597
|2.1697
|0.0000
|2008.02.14 23:26
|2.1588
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|6522739
|2008.02.15 01:54
|buy
|0.04
|gbpjpy
|212.51
|211.51
|0.00
|2008.02.15 06:47
|212.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.15
|6521402
|2008.02.15 00:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.14
|213.14
|0.00
|2008.02.15 06:47
|212.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.11
|6516502
|2008.02.14 21:54
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.67
|211.67
|0.00
|2008.02.15 06:47
|212.72
|0.00
|0.00
|0.39
|0.93
|6515898
|2008.02.14 21:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.83
|211.83
|0.00
|2008.02.15 06:47
|212.72
|0.00
|0.00
|0.19
|-1.02
|6525773
|2008.02.15 06:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.80
|211.80
|0.00
|2008.02.15 07:09
|212.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|6522942
|2008.02.15 02:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9678
|1.9778
|0.0000
|2008.02.15 07:30
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|6517441
|2008.02.14 23:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9690
|1.9590
|0.0000
|2008.02.15 07:30
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.34
|7.60
|6510608
|2008.02.14 17:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9716
|1.9616
|0.0000
|2008.02.15 07:30
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.17
|-1.40
|6510078
|2008.02.14 17:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9731
|1.9631
|0.0000
|2008.02.15 07:30
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.20
|6521382
|2008.02.15 00:08
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.81
|158.81
|0.00
|2008.02.15 07:32
|158.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.27
|6525489
|2008.02.15 06:27
|buy
|0.02
|eurjpy
|158.06
|157.06
|0.00
|2008.02.15 07:32
|158.36
|0.00
|0.00
|0.00
|5.55
|6516087
|2008.02.14 21:20
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.27
|157.27
|0.00
|2008.02.15 07:32
|158.35
|0.00
|0.00
|0.11
|0.74
|6526892
|2008.02.15 07:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9710
|1.9610
|0.0000
|2008.02.15 07:49
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|6528700
|2008.02.15 08:16
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.85
|211.85
|0.00
|2008.02.15 08:30
|212.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|6526442
|2008.02.15 07:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.00
|212.00
|0.00
|2008.02.15 08:30
|212.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|6526908
|2008.02.15 07:32
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.37
|157.37
|0.00
|2008.02.15 08:33
|158.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6529114
|2008.02.15 08:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.97
|211.97
|0.00
|2008.02.15 08:33
|213.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|6529358
|2008.02.15 08:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.18
|212.18
|0.00
|2008.02.15 08:41
|213.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6529312
|2008.02.15 08:33
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.57
|157.57
|0.00
|2008.02.15 08:42
|158.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|6530505
|2008.02.15 08:59
|buy
|0.04
|gbpjpy
|213.00
|212.00
|0.00
|2008.02.15 09:09
|213.11
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|6529605
|2008.02.15 08:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.30
|212.30
|0.00
|2008.02.15 09:09
|213.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|6530410
|2008.02.15 08:59
|buy
|0.02
|gbpjpy
|213.15
|212.15
|0.00
|2008.02.15 09:09
|213.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|6521834
|2008.02.15 00:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1616
|2.1516
|0.0000
|2008.02.15 10:49
|2.1516
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.14
|6517909
|2008.02.14 23:26
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1582
|2.1682
|0.0000
|2008.02.15 10:49
|2.1518
|0.00
|0.00
|-0.18
|5.85
|6529706
|2008.02.15 08:42
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.71
|157.71
|0.00
|2008.02.15 10:50
|158.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|6534756
|2008.02.15 10:50
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1515
|2.1615
|0.0000
|2008.02.15 11:01
|2.1504
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6530998
|2008.02.15 09:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.20
|212.20
|0.00
|2008.02.15 11:02
|212.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.26
|6527723
|2008.02.15 07:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9721
|1.9621
|0.0000
|2008.02.15 11:07
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|6531203
|2008.02.15 09:16
|buy
|0.02
|gbpjpy
|213.04
|212.04
|0.00
|2008.02.15 11:12
|212.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.50
|6532323
|2008.02.15 09:56
|buy
|0.04
|gbpjpy
|212.89
|211.89
|0.00
|2008.02.15 11:15
|211.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.04
|6535969
|2008.02.15 11:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.03
|213.03
|0.00
|2008.02.15 11:16
|211.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|6536231
|2008.02.15 11:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.82
|212.82
|0.00
|2008.02.15 11:16
|211.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6535293
|2008.02.15 11:01
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1497
|2.1597
|0.0000
|2008.02.15 11:17
|2.1486
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|6536408
|2008.02.15 11:17
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1478
|2.1578
|0.0000
|2008.02.15 11:22
|2.1463
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|6528719
|2008.02.15 08:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9706
|1.9606
|0.0000
|2008.02.15 11:30
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|6530562
|2008.02.15 09:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9665
|1.9765
|0.0000
|2008.02.15 11:30
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|6536819
|2008.02.15 11:24
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1473
|2.1573
|0.0000
|2008.02.15 11:32
|2.1464
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|6538304
|2008.02.15 12:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9624
|1.9724
|0.0000
|2008.02.15 12:50
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6536990
|2008.02.15 11:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9607
|1.9707
|0.0000
|2008.02.15 12:50
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|6536733
|2008.02.15 11:22
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1458
|2.1558
|0.0000
|2008.02.15 12:54
|2.1466
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|6538029
|2008.02.15 11:58
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1474
|2.1574
|0.0000
|2008.02.15 12:54
|2.1466
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|6536352
|2008.02.15 11:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.65
|212.65
|0.00
|2008.02.15 13:00
|211.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|6540306
|2008.02.15 13:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.46
|212.46
|0.00
|2008.02.15 13:05
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|6540039
|2008.02.15 12:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9613
|1.9713
|0.0000
|2008.02.15 13:38
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|6541187
|2008.02.15 13:28
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9628
|1.9728
|0.0000
|2008.02.15 13:38
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6540592
|2008.02.15 13:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.43
|212.43
|0.00
|2008.02.15 13:43
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|6540510
|2008.02.15 13:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.27
|212.27
|0.00
|2008.02.15 13:43
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|6541509
|2008.02.15 13:36
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1472
|2.1572
|0.0000
|2008.02.15 13:55
|2.1463
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|6540138
|2008.02.15 12:54
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1457
|2.1557
|0.0000
|2008.02.15 13:55
|2.1462
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|6541676
|2008.02.15 13:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.27
|212.27
|0.00
|2008.02.15 13:57
|211.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6541571
|2008.02.15 13:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9614
|1.9714
|0.0000
|2008.02.15 13:57
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|6534805
|2008.02.15 10:50
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.87
|157.87
|0.00
|2008.02.15 13:57
|157.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.28
|6535882
|2008.02.15 11:10
|buy
|0.02
|eurjpy
|158.71
|157.71
|0.00
|2008.02.15 14:00
|157.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.58
|6542125
|2008.02.15 13:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.05
|212.05
|0.00
|2008.02.15 14:00
|210.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6541987
|2008.02.15 13:55
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1456
|2.1556
|0.0000
|2008.02.15 14:08
|2.1445
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6542847
|2008.02.15 14:08
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1444
|2.1544
|0.0000
|2008.02.15 14:12
|2.1433
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|6542702
|2008.02.15 14:04
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.02
|212.02
|0.00
|2008.02.15 14:30
|210.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|6542384
|2008.02.15 14:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.86
|211.86
|0.00
|2008.02.15 14:30
|210.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6542320
|2008.02.15 14:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.77
|158.77
|0.00
|2008.02.15 14:31
|157.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6543755
|2008.02.15 14:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.85
|211.85
|0.00
|2008.02.15 14:34
|210.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|6544008
|2008.02.15 14:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.00
|212.00
|0.00
|2008.02.15 14:34
|210.91
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|6543916
|2008.02.15 14:32
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.78
|158.78
|0.00
|2008.02.15 14:34
|157.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|6543782
|2008.02.15 14:31
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.62
|158.62
|0.00
|2008.02.15 14:34
|157.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|6542933
|2008.02.15 14:12
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1428
|2.1528
|0.0000
|2008.02.15 14:35
|2.1417
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|6544125
|2008.02.15 14:35
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1414
|2.1514
|0.0000
|2008.02.15 14:36
|2.1403
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|6544066
|2008.02.15 14:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.83
|211.83
|0.00
|2008.02.15 14:37
|210.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|6544191
|2008.02.15 14:36
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1393
|2.1493
|0.0000
|2008.02.15 14:37
|2.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|6544341
|2008.02.15 14:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.67
|211.67
|0.00
|2008.02.15 14:38
|210.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|6544073
|2008.02.15 14:34
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.66
|158.66
|0.00
|2008.02.15 14:38
|157.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|6544565
|2008.02.15 14:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.42
|211.42
|0.00
|2008.02.15 16:11
|211.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.29
|6544807
|2008.02.15 14:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.57
|211.57
|0.00
|2008.02.15 16:14
|211.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.57
|6545435
|2008.02.15 14:58
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.74
|211.74
|0.00
|2008.02.15 16:30
|211.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.12
|6546185
|2008.02.15 15:15
|sell
|0.08
|gbpjpy
|210.91
|211.91
|0.00
|2008.02.15 16:32
|211.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.19
|6547463
|2008.02.15 15:56
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.1427
|2.1527
|0.0000
|2008.02.15 17:20
|2.1411
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|6546115
|2008.02.15 15:12
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.1407
|2.1507
|0.0000
|2008.02.15 17:20
|2.1411
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.47
|6545051
|2008.02.15 14:45
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1387
|2.1487
|0.0000
|2008.02.15 17:20
|2.1411
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.39
|6544452
|2008.02.15 14:37
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1372
|2.1472
|0.0000
|2008.02.15 17:20
|2.1411
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|6548367
|2008.02.15 16:03
|sell
|0.32
|gbpjpy
|211.22
|212.22
|0.00
|2008.02.15 17:26
|211.16
|0.00
|0.00
|0.00
|17.83
|6546216
|2008.02.15 15:15
|sell
|0.16
|gbpjpy
|211.07
|212.07
|0.00
|2008.02.15 17:26
|211.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.37
|6551535
|2008.02.15 17:20
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1406
|2.1506
|0.0000
|2008.02.15 17:27
|2.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|6552707
|2008.02.15 18:15
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.18
|212.18
|0.00
|2008.02.15 18:27
|211.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|6552013
|2008.02.15 17:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.02
|212.02
|0.00
|2008.02.15 18:27
|211.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6552868
|2008.02.15 18:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.01
|212.01
|0.00
|2008.02.15 18:33
|210.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|6551672
|2008.02.15 17:27
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1388
|2.1488
|0.0000
|2008.02.15 18:33
|2.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|6552219
|2008.02.15 17:51
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1403
|2.1503
|0.0000
|2008.02.15 18:33
|2.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|6545045
|2008.02.15 14:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9616
|1.9716
|0.0000
|2008.02.15 18:42
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6542119
|2008.02.15 13:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9601
|1.9701
|0.0000
|2008.02.15 18:42
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|6553214
|2008.02.15 18:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9606
|1.9706
|0.0000
|2008.02.15 18:47
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6553052
|2008.02.15 18:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.84
|211.84
|0.00
|2008.02.15 19:05
|210.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|6553415
|2008.02.15 18:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9591
|1.9691
|0.0000
|2008.02.15 19:17
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6555312
|2008.02.15 20:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9595
|1.9695
|0.0000
|2008.02.18 00:07
|1.9570
|0.00
|0.00
|-0.31
|5.00
|6554244
|2008.02.15 19:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9580
|1.9680
|0.0000
|2008.02.18 00:07
|1.9570
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.00
|6553938
|2008.02.15 19:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.70
|211.70
|0.00
|2008.02.18 01:42
|211.70
|0.00
|0.00
|-0.30
|-9.25
|6563692
|2008.02.18 01:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9604
|1.9504
|0.0000
|2008.02.18 05:08
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6567323
|2008.02.18 05:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9617
|1.9517
|0.0000
|2008.02.18 06:11
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6544677
|2008.02.15 14:38
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.51
|158.51
|0.00
|2008.02.18 08:38
|158.51
|0.00
|0.00
|-0.17
|-9.27
|6568503
|2008.02.18 06:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9631
|1.9531
|0.0000
|2008.02.18 08:54
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|6571637
|2008.02.18 08:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9553
|1.9653
|0.0000
|2008.02.18 08:54
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|6561503
|2008.02.18 00:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.11
|210.11
|0.00
|2008.02.18 08:54
|210.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.87
|6555346
|2008.02.15 20:09
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.03
|212.03
|0.00
|2008.02.18 08:54
|210.87
|0.00
|0.00
|-1.20
|5.93
|6554073
|2008.02.15 19:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.88
|211.88
|0.00
|2008.02.18 08:54
|210.86
|0.00
|0.00
|-0.60
|0.37
|6572172
|2008.02.18 08:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9529
|1.9629
|0.0000
|2008.02.18 08:59
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|6572558
|2008.02.18 09:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.72
|211.72
|0.00
|2008.02.18 09:00
|210.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|6572672
|2008.02.18 09:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.87
|211.87
|0.00
|2008.02.18 09:00
|210.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|6572784
|2008.02.18 09:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.84
|211.84
|0.00
|2008.02.18 09:14
|210.73
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|6562258
|2008.02.18 00:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4667
|1.4767
|0.0000
|2008.02.18 09:29
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|6521825
|2008.02.15 00:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4633
|1.4733
|0.0000
|2008.02.18 09:30
|1.4657
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.40
|6510219
|2008.02.14 17:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4640
|1.4540
|0.0000
|2008.02.18 09:30
|1.4653
|0.00
|0.00
|0.02
|1.30
|6573790
|2008.02.18 09:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4652
|1.4752
|0.0000
|2008.02.18 09:46
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6572424
|2008.02.18 08:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9513
|1.9613
|0.0000
|2008.02.18 09:50
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|6573992
|2008.02.18 09:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.82
|211.82
|0.00
|2008.02.18 09:50
|210.73
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|6573372
|2008.02.18 09:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.67
|211.67
|0.00
|2008.02.18 09:50
|210.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6574952
|2008.02.18 09:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9515
|1.9615
|0.0000
|2008.02.18 09:57
|1.9506
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6574619
|2008.02.18 09:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9500
|1.9600
|0.0000
|2008.02.18 09:57
|1.9506
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|6553054
|2008.02.15 18:33
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1388
|2.1488
|0.0000
|2008.02.18 10:28
|2.1488
|0.00
|0.00
|-0.18
|-9.08
|6574459
|2008.02.18 09:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4640
|1.4740
|0.0000
|2008.02.18 10:28
|1.4630
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6554587
|2008.02.15 19:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1404
|2.1504
|0.0000
|2008.02.18 10:45
|2.1504
|0.00
|0.00
|-0.36
|-18.16
|6563306
|2008.02.18 01:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1437
|2.1337
|0.0000
|2008.02.18 10:45
|2.1496
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|6576388
|2008.02.18 10:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9517
|1.9617
|0.0000
|2008.02.18 11:00
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6575095
|2008.02.18 09:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9502
|1.9602
|0.0000
|2008.02.18 11:00
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|6577685
|2008.02.18 11:04
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.1485
|2.1385
|0.0000
|2008.02.18 11:47
|2.1496
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|6577185
|2008.02.18 10:45
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1501
|2.1401
|0.0000
|2008.02.18 11:47
|2.1496
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|6577508
|2008.02.18 11:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9505
|1.9605
|0.0000
|2008.02.18 12:22
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6576488
|2008.02.18 10:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4626
|1.4726
|0.0000
|2008.02.18 12:38
|1.4616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6578327
|2008.02.18 11:47
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1503
|2.1403
|0.0000
|2008.02.18 12:38
|2.1514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|6580048
|2008.02.18 12:38
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1520
|2.1420
|0.0000
|2008.02.18 16:24
|2.1533
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|6584855
|2008.02.18 15:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9502
|1.9602
|0.0000
|2008.02.18 18:31
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6579068
|2008.02.18 12:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9486
|1.9586
|0.0000
|2008.02.18 18:31
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|6544867
|2008.02.15 14:41
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.66
|158.66
|0.00
|2008.02.18 20:31
|158.66
|0.00
|0.00
|-0.35
|-18.47
|6590231
|2008.02.18 20:45
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.1501
|2.1401
|0.0000
|2008.02.18 21:37
|2.1518
|0.00
|0.00
|0.00
|6.17
|6585962
|2008.02.18 16:24
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1546
|2.1446
|0.0000
|2008.02.18 21:37
|2.1516
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|6585990
|2008.02.18 16:25
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.1531
|2.1431
|0.0000
|2008.02.18 21:37
|2.1516
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|6598209
|2008.02.19 00:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9505
|1.9605
|0.0000
|2008.02.19 01:05
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|6588751
|2008.02.18 18:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9488
|1.9588
|0.0000
|2008.02.19 01:05
|1.9495
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.70
|6598582
|2008.02.19 01:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9493
|1.9593
|0.0000
|2008.02.19 01:19
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6600151
|2008.02.19 02:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9497
|1.9597
|0.0000
|2008.02.19 02:49
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6598825
|2008.02.19 01:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9481
|1.9581
|0.0000
|2008.02.19 02:49
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|6576601
|2008.02.18 10:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.42
|210.42
|0.00
|2008.02.19 06:24
|210.42
|0.00
|0.00
|0.17
|-9.26
|6577827
|2008.02.18 11:15
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.23
|210.23
|0.00
|2008.02.19 06:28
|210.23
|0.00
|0.00
|0.33
|-18.53
|6586235
|2008.02.18 16:31
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.03
|210.03
|0.00
|2008.02.19 06:29
|210.23
|0.00
|0.00
|0.67
|-29.66
|6597702
|2008.02.19 00:31
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.93
|211.93
|0.00
|2008.02.19 06:29
|210.29
|0.00
|0.00
|0.00
|23.72
|6574941
|2008.02.18 09:54
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.78
|211.78
|0.00
|2008.02.19 06:29
|210.30
|0.00
|0.00
|-0.64
|8.89
|6574711
|2008.02.18 09:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.63
|211.63
|0.00
|2008.02.19 06:29
|210.28
|0.00
|0.00
|-0.32
|3.24
|6590867
|2008.02.18 21:37
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.1524
|2.1424
|0.0000
|2008.02.19 06:46
|2.1424
|0.00
|0.00
|0.11
|-9.09
|6597147
|2008.02.19 00:10
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1483
|2.1583
|0.0000
|2008.02.19 06:46
|2.1436
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|6604761
|2008.02.19 07:08
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1443
|2.1543
|0.0000
|2008.02.19 07:18
|2.1434
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|6603757
|2008.02.19 06:46
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1428
|2.1528
|0.0000
|2008.02.19 07:18
|2.1434
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|6604818
|2008.02.19 07:13
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.36
|211.36
|0.00
|2008.02.19 07:27
|210.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|6603282
|2008.02.19 06:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.20
|211.20
|0.00
|2008.02.19 07:27
|210.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|6604872
|2008.02.19 07:18
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1428
|2.1528
|0.0000
|2008.02.19 07:33
|2.1417
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|6580020
|2008.02.18 12:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4615
|1.4715
|0.0000
|2008.02.19 07:35
|1.4715
|0.00
|0.00
|-0.06
|-10.00
|0.00
|0.00
|1.04
|-556.93
|Closed P/L:
|-555.89
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6545630
|2008.02.15 15:00
|sell
|0.04
|eurjpy
|157.81
|158.81
|0.00
|158.73
|0.00
|0.00
|-1.38
|-34.11
|6549205
|2008.02.15 16:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.23
|157.23
|0.00
|158.70
|0.00
|0.00
|0.21
|4.36
|6551263
|2008.02.15 17:06
|buy
|0.02
|eurjpy
|158.06
|157.06
|0.00
|158.70
|0.00
|0.00
|0.42
|11.87
|6591697
|2008.02.18 22:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4656
|1.4756
|0.0000
|1.4716
|0.00
|0.00
|-0.12
|-12.00
|6597672
|2008.02.19 00:30
|sell
|0.02
|eurjpy
|158.41
|159.41
|0.00
|158.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.93
|6600088
|2008.02.19 02:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4658
|1.4558
|0.0000
|1.4714
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|6600623
|2008.02.19 02:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9487
|1.9587
|0.0000
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|6605037
|2008.02.19 07:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.20
|211.20
|0.00
|210.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|6605125
|2008.02.19 07:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.35
|211.35
|0.00
|210.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|6605220
|2008.02.19 07:33
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1413
|2.1513
|0.0000
|2.1415
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.00
|0.00
|-0.87
|-40.83
|Floating P/L:
|-41.70
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-555.89
|Floating P/L:
|-41.70
|Margin:
|214.90
|Balance:
|2 444.11
|Equity:
|2 402.41
|Free Margin:
|2 187.51
|Details:
|Gross Profit:
|614.01
|Gross Loss:
|1 169.90
|Total Net Profit:
|-555.89
|Profit Factor:
|0.52
|Expected Payoff:
|-1.20
|Absolute Drawdown:
|555.89
|Maximal Drawdown:
|567.97 (18.86%)
|Relative Drawdown:
|18.86% (567.97)
|Total Trades:
|465
|Short Positions (won %):
|149 (55.03%)
|Long Positions (won %):
|316 (63.29%)
|Profit Trades (% of total):
|282 (60.65%)
|Loss trades (% of total):
|183 (39.35%)
|Largest
|profit trade:
|23.72
|loss trade:
|-74.19
|Average
|profit trade:
|2.18
|loss trade:
|-6.39
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (10.31)
|consecutive losses ($):
|4 (-139.17)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|23.72 (1)
|consecutive loss (count):
|-139.17 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1