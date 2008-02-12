Alpari (UK) Ltd.

Account: 129834 Name: luk Currency: USD 2008 February 19, 07:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
64017662008.02.12 04:07balanceDeposit3 000.00
64037422008.02.12 07:21buy0.01eurusd1.45311.44310.00002008.02.12 07:371.45410.000.000.001.00
64037612008.02.12 07:23buy0.01eurjpy155.48154.480.002008.02.12 07:59155.590.000.000.001.03
64039782008.02.12 07:37buy0.01gbpjpy208.83207.830.002008.02.12 08:00208.940.000.000.001.03
64040512008.02.12 07:38buy0.01gbpusd1.95271.94270.00002008.02.12 08:011.95380.000.000.001.10
64046242008.02.12 08:00buy0.01gbpjpy209.01208.010.002008.02.12 08:04209.150.000.000.001.31
64049392008.02.12 08:06buy0.04gbpjpy208.89207.890.002008.02.12 08:19209.000.000.000.004.11
64048272008.02.12 08:04buy0.01gbpjpy209.19208.190.002008.02.12 08:19209.000.000.000.00-1.77
64049212008.02.12 08:06buy0.02gbpjpy209.04208.040.002008.02.12 08:19209.000.000.000.00-0.74
64037462008.02.12 07:21buy0.01gbpchf2.15092.14090.00002008.02.12 08:202.15200.000.000.001.00
64049312008.02.12 08:06buy0.02gbpusd1.95251.94250.00002008.02.12 08:351.95340.000.000.001.80
64046432008.02.12 08:01buy0.01gbpusd1.95421.94420.00002008.02.12 08:351.95330.000.000.00-0.90
64051982008.02.12 08:19buy0.01gbpjpy209.06208.060.002008.02.12 08:51209.180.000.000.001.12
64052302008.02.12 08:20buy0.01gbpchf2.15282.14280.00002008.02.12 09:092.15390.000.000.000.99
64055372008.02.12 08:36buy0.01gbpusd1.95371.94370.00002008.02.12 09:121.95470.000.000.001.00
64069022008.02.12 09:13buy0.01gbpusd1.95481.94480.00002008.02.12 10:301.94480.000.000.00-10.00
64088132008.02.12 10:00sell0.01gbpusd1.94991.95990.00002008.02.12 10:301.94780.000.000.002.10
64067062008.02.12 09:09buy0.01gbpchf2.15462.14460.00002008.02.12 10:302.14460.000.000.00-9.08
64058962008.02.12 08:51buy0.01gbpjpy209.27208.270.002008.02.12 10:30208.270.000.000.00-9.36
64101642008.02.12 10:31sell0.01gbpjpy208.00209.000.002008.02.12 10:32207.890.000.000.001.03
64105522008.02.12 10:38sell0.04gbpjpy208.15209.150.002008.02.12 10:47208.040.000.000.004.11
64102462008.02.12 10:32sell0.01gbpjpy207.83208.830.002008.02.12 10:47208.050.000.000.00-2.05
64103122008.02.12 10:33sell0.02gbpjpy207.99208.990.002008.02.12 10:47208.040.000.000.00-0.94
64080152008.02.12 09:46buy0.02gbpchf2.15242.14240.00002008.02.12 11:012.14240.000.000.00-18.17
64101832008.02.12 10:31sell0.01gbpchf2.14472.15470.00002008.02.12 11:012.14320.000.000.001.36
64109902008.02.12 10:47sell0.01gbpjpy207.99208.990.002008.02.12 12:05208.990.000.000.00-9.33
64117882008.02.12 11:11sell0.02gbpjpy208.15209.150.002008.02.12 13:02209.150.000.000.00-18.67
64119722008.02.12 11:15buy0.02eurjpy155.40154.400.002008.02.12 13:07155.800.000.000.007.46
64096962008.02.12 10:22sell0.01eurjpy155.00156.000.002008.02.12 13:07155.830.000.000.00-7.74
64043802008.02.12 07:59buy0.01eurjpy155.62154.620.002008.02.12 13:07155.780.000.000.001.49
64122942008.02.12 11:28sell0.04gbpjpy208.43209.430.002008.02.12 13:10209.430.000.000.00-37.29
64135552008.02.12 12:16buy0.01gbpjpy208.90207.900.002008.02.12 13:10209.360.000.000.004.29
64114622008.02.12 11:01sell0.01gbpchf2.14272.15270.00002008.02.12 13:112.15270.000.000.00-9.07
64129852008.02.12 12:00buy0.02eurusd1.45251.44250.00002008.02.12 13:391.45500.000.000.005.00
64082602008.02.12 09:50sell0.01eurusd1.45051.46050.00002008.02.12 13:391.45550.000.000.00-5.00
64040052008.02.12 07:37buy0.01eurusd1.45421.44420.00002008.02.12 13:391.45530.000.000.001.10
64151162008.02.12 13:07buy0.01eurjpy155.83154.830.002008.02.12 13:39155.940.000.000.001.03
64159912008.02.12 13:39buy0.01eurjpy155.98154.980.002008.02.12 14:03155.910.000.000.00-0.66
64170982008.02.12 14:03buy0.02eurjpy155.81154.810.002008.02.12 14:03155.910.000.000.001.87
64166732008.02.12 13:56buy0.04gbpjpy209.06208.060.002008.02.12 14:04209.200.000.000.005.23
64156782008.02.12 13:31buy0.02gbpjpy209.25208.250.002008.02.12 14:04209.210.000.000.00-0.74
64152062008.02.12 13:10buy0.01gbpjpy209.44208.440.002008.02.12 14:04209.240.000.000.00-1.86
64162442008.02.12 13:44buy0.02eurusd1.45391.44390.00002008.02.12 14:041.45480.000.000.001.80
64159702008.02.12 13:39buy0.01eurusd1.45541.44540.00002008.02.12 14:041.45480.000.000.00-0.60
64171222008.02.12 14:03buy0.01eurjpy155.95154.950.002008.02.12 14:04156.070.000.000.001.12
64172032008.02.12 14:04buy0.01gbpjpy209.28208.280.002008.02.12 14:04209.400.000.000.001.12
64172462008.02.12 14:04buy0.01eurjpy156.09155.090.002008.02.12 14:06156.200.000.000.001.03
64172882008.02.12 14:04buy0.01gbpjpy209.44208.440.002008.02.12 14:09209.550.000.000.001.02
64180052008.02.12 14:12buy0.02gbpjpy209.44208.440.002008.02.12 14:15209.530.000.000.001.68
64178462008.02.12 14:09buy0.01gbpjpy209.60208.600.002008.02.12 14:15209.540.000.000.00-0.56
64180142008.02.12 14:12buy0.02eurjpy156.07155.070.002008.02.12 14:15156.170.000.000.001.86
64175992008.02.12 14:06buy0.01eurjpy156.22155.220.002008.02.12 14:15156.150.000.000.00-0.65
64116692008.02.12 11:04sell0.02gbpchf2.14422.15420.00002008.02.12 14:152.15420.000.000.00-18.12
64181922008.02.12 14:15buy0.01gbpjpy209.64208.640.002008.02.12 14:21209.770.000.000.001.21
64181822008.02.12 14:15buy0.01eurjpy156.18155.180.002008.02.12 14:21156.290.000.000.001.02
64191682008.02.12 14:36buy0.02gbpjpy209.69208.690.002008.02.12 15:04209.780.000.000.001.67
64185642008.02.12 14:21buy0.01gbpjpy209.84208.840.002008.02.12 15:04209.780.000.000.00-0.56
64185682008.02.12 14:21buy0.01eurjpy156.31155.310.002008.02.12 15:05156.250.000.000.00-0.56
64192332008.02.12 14:38buy0.02eurjpy156.16155.160.002008.02.12 15:05156.250.000.000.001.67
64172492008.02.12 14:04buy0.01eurusd1.45481.44480.00002008.02.12 15:051.45620.000.000.001.40
64101752008.02.12 10:31sell0.01gbpusd1.94541.95540.00002008.02.12 15:051.95540.000.000.00-10.00
64200882008.02.12 15:04buy0.01gbpjpy209.83208.830.002008.02.12 15:07209.980.000.000.001.40
64119282008.02.12 11:14sell0.02gbpusd1.94691.95690.00002008.02.12 15:071.95690.000.000.00-20.00
64202382008.02.12 15:05buy0.01eurjpy156.28155.280.002008.02.12 15:07156.430.000.000.001.40
64202522008.02.12 15:05buy0.01eurusd1.45631.44630.00002008.02.12 15:081.45730.000.000.001.00
64211482008.02.12 15:14buy0.02gbpjpy209.91208.910.002008.02.12 15:18210.000.000.000.001.67
64204922008.02.12 15:07buy0.01gbpjpy210.06209.060.002008.02.12 15:18210.000.000.000.00-0.56
64206442008.02.12 15:08buy0.01eurusd1.45761.44760.00002008.02.12 15:191.45860.000.000.001.00
64214602008.02.12 15:20buy0.02gbpjpy209.91208.910.002008.02.12 15:21210.010.000.000.001.86
64213982008.02.12 15:18buy0.01gbpjpy210.08209.080.002008.02.12 15:21210.030.000.000.00-0.47
64215152008.02.12 15:22buy0.01gbpjpy210.09209.090.002008.02.12 15:29210.200.000.000.001.03
64134582008.02.12 12:11sell0.04gbpusd1.94961.95960.00002008.02.12 15:291.95960.000.000.00-40.00
64205512008.02.12 15:07buy0.01eurjpy156.47155.470.002008.02.12 15:29156.580.000.000.001.03
64147902008.02.12 13:01buy0.01gbpusd1.95211.94210.00002008.02.12 15:291.95930.000.000.007.20
64214312008.02.12 15:19buy0.01eurusd1.45851.44850.00002008.02.12 15:291.45950.000.000.001.00
64219452008.02.12 15:29buy0.01eurusd1.45971.44970.00002008.02.12 15:311.46070.000.000.001.00
64219092008.02.12 15:29buy0.01eurjpy156.61155.610.002008.02.12 15:43156.550.000.000.00-0.56
64228252008.02.12 15:38buy0.02eurjpy156.46155.460.002008.02.12 15:43156.550.000.000.001.68
64225952008.02.12 15:32buy0.02gbpjpy210.10209.100.002008.02.12 15:43210.190.000.000.001.68
64219172008.02.12 15:29buy0.01gbpjpy210.25209.250.002008.02.12 15:43210.180.000.000.00-0.65
64230592008.02.12 15:44buy0.02gbpjpy210.09209.090.002008.02.12 15:47210.190.000.000.001.87
64230472008.02.12 15:43buy0.01gbpjpy210.26209.260.002008.02.12 15:47210.190.000.000.00-0.65
64219382008.02.12 15:29buy0.01gbpusd1.95951.94950.00002008.02.12 15:531.96050.000.000.001.00
64231292008.02.12 15:47buy0.01gbpjpy210.28209.280.002008.02.12 16:02210.390.000.000.001.03
64122712008.02.12 11:27sell0.04gbpchf2.14612.15610.00002008.02.12 16:042.15610.000.000.00-36.38
64240472008.02.12 16:02buy0.01gbpjpy210.45209.450.002008.02.12 16:04210.570.000.000.001.12
64135172008.02.12 12:14sell0.08gbpchf2.14762.15760.00002008.02.12 16:522.15760.000.000.00-72.72
64140552008.02.12 12:31buy0.01gbpchf2.15122.14120.00002008.02.12 16:522.15680.000.000.005.09
64243212008.02.12 16:07buy0.02gbpjpy210.46209.460.002008.02.12 16:56210.550.000.000.001.68
64242212008.02.12 16:04buy0.01gbpjpy210.61209.610.002008.02.12 16:56210.550.000.000.00-0.55
64230372008.02.12 15:43buy0.01eurjpy156.57155.570.002008.02.12 16:59156.680.000.000.001.02
64254012008.02.12 16:52buy0.01gbpchf2.15752.14750.00002008.02.12 17:012.15870.000.000.001.09
64260582008.02.12 17:01buy0.01gbpchf2.15912.14910.00002008.02.12 17:102.16020.000.000.001.00
64254862008.02.12 16:56buy0.01gbpjpy210.63209.630.002008.02.12 17:10210.770.000.000.001.30
64232842008.02.12 15:53buy0.01gbpusd1.96091.95090.00002008.02.12 17:111.96230.000.000.001.40
64255692008.02.12 16:59buy0.01eurjpy156.72155.720.002008.02.12 17:13156.830.000.000.001.02
64234112008.02.12 15:55buy0.02eurusd1.45901.44900.00002008.02.12 17:171.45990.000.000.001.80
64225072008.02.12 15:31buy0.01eurusd1.46061.45060.00002008.02.12 17:171.45990.000.000.00-0.70
64265592008.02.12 17:13buy0.01eurjpy156.86155.860.002008.02.12 17:19156.970.000.000.001.03
64268582008.02.12 17:17buy0.01eurusd1.45991.44990.00002008.02.12 17:191.46130.000.000.001.40
64264542008.02.12 17:10buy0.01gbpjpy210.81209.810.002008.02.12 17:19210.920.000.000.001.02
64273852008.02.12 17:22buy0.02gbpjpy210.84209.840.002008.02.12 17:40210.930.000.000.001.68
64272482008.02.12 17:19buy0.01gbpjpy210.99209.990.002008.02.12 17:40210.930.000.000.00-0.56
64291032008.02.12 18:18buy0.04gbpjpy210.70209.700.002008.02.12 19:02210.640.000.000.00-2.24
64297152008.02.12 18:41buy0.08gbpjpy210.53209.530.002008.02.12 19:02210.660.000.000.009.68
64286712008.02.12 18:01buy0.02gbpjpy210.85209.850.002008.02.12 19:02210.640.000.000.00-3.91
64278402008.02.12 17:40buy0.01gbpjpy211.01210.010.002008.02.12 19:02210.640.000.000.00-3.45
64264632008.02.12 17:10buy0.01gbpchf2.16112.15110.00002008.02.12 19:502.16230.000.000.001.09
64290992008.02.12 18:18buy0.04eurjpy156.71155.710.002008.02.12 19:57156.820.000.000.004.09
64271352008.02.12 17:19buy0.01eurjpy157.03156.030.002008.02.12 19:57156.810.000.000.00-2.05
64274302008.02.12 17:23buy0.02eurjpy156.88155.880.002008.02.12 19:57156.820.000.000.00-1.11
64300982008.02.12 19:02buy0.01gbpjpy210.71209.710.002008.02.12 20:15210.830.000.000.001.12
64264702008.02.12 17:11buy0.01gbpusd1.96271.95270.00002008.02.12 20:421.96200.000.000.00-0.70
64293822008.02.12 18:27buy0.02gbpusd1.96111.95110.00002008.02.12 20:421.96200.000.000.001.80
64290502008.02.12 18:14buy0.02eurusd1.45891.44890.00002008.02.12 20:481.46010.000.000.002.40
64271742008.02.12 17:19buy0.01eurusd1.46141.45140.00002008.02.12 20:481.46020.000.000.00-1.20
64323162008.02.12 20:45buy0.01gbpusd1.96191.95190.00002008.02.12 20:511.96290.000.000.001.00
64313252008.02.12 20:15buy0.01gbpjpy210.89209.890.002008.02.13 03:29209.890.000.000.20-9.33
64396852008.02.13 00:30buy0.02gbpjpy210.51209.510.002008.02.13 07:33209.510.000.000.00-18.69
64406242008.02.13 01:37sell0.01gbpjpy210.06211.060.002008.02.13 07:33209.590.000.000.004.39
64308452008.02.12 19:57buy0.01eurjpy156.85155.850.002008.02.13 07:36155.850.000.000.11-9.34
64457002008.02.13 07:33sell0.01gbpjpy209.53210.530.002008.02.13 07:39209.420.000.000.001.03
64458932008.02.13 07:39sell0.01gbpjpy209.36210.360.002008.02.13 11:09210.360.000.000.00-9.31
64459192008.02.13 07:40sell0.02gbpjpy209.52210.520.002008.02.13 11:12210.520.000.000.00-18.62
64405012008.02.13 01:17sell0.01gbpusd1.95701.96700.00002008.02.13 11:131.96200.000.000.00-5.00
64325572008.02.12 20:52buy0.01gbpusd1.96311.95310.00002008.02.13 11:131.96170.000.000.09-1.40
64344862008.02.12 22:16buy0.02gbpusd1.96161.95160.00002008.02.13 11:131.96170.000.000.170.20
64432362008.02.13 04:04buy0.04gbpusd1.95951.94950.00002008.02.13 11:131.96190.000.000.009.60
64491882008.02.13 09:17sell0.04gbpjpy209.68210.680.002008.02.13 11:13210.680.000.000.00-37.26
64531262008.02.13 11:12buy0.01gbpjpy210.54209.540.002008.02.13 11:24210.650.000.000.001.03
64406322008.02.13 01:39sell0.01gbpchf2.15772.16770.00002008.02.13 11:302.16460.000.000.00-6.25
64399452008.02.13 01:00buy0.02gbpchf2.16042.15040.00002008.02.13 11:302.16420.000.000.006.89
64307862008.02.12 19:50buy0.01gbpchf2.16272.15270.00002008.02.13 11:302.16410.000.000.121.27
64539192008.02.13 11:25buy0.01gbpjpy210.65209.650.002008.02.13 11:30210.770.000.000.001.12
64532552008.02.13 11:13buy0.01gbpusd1.96201.95200.00002008.02.13 11:301.96450.000.000.002.50
64544882008.02.13 11:32buy0.04gbpchf2.16352.15350.00002008.02.13 11:332.16460.000.000.003.99
64543802008.02.13 11:31buy0.02gbpchf2.16502.15500.00002008.02.13 11:332.16450.000.000.00-0.91
64542942008.02.13 11:30buy0.01gbpchf2.16662.15660.00002008.02.13 11:332.16450.000.000.00-1.90
64543582008.02.13 11:31buy0.02gbpjpy210.85209.850.002008.02.13 11:35210.840.000.000.00-0.18
64542582008.02.13 11:30buy0.01gbpjpy211.00210.000.002008.02.13 11:35210.830.000.000.00-1.58
64544432008.02.13 11:31buy0.04gbpjpy210.70209.700.002008.02.13 11:35210.760.000.000.002.23
64545862008.02.13 11:34buy0.02gbpchf2.16382.15380.00002008.02.13 11:372.16490.000.000.002.00
64545432008.02.13 11:33buy0.01gbpchf2.16542.15540.00002008.02.13 11:372.16490.000.000.00-0.46
64546532008.02.13 11:35buy0.01gbpjpy210.84209.840.002008.02.13 11:37210.950.000.000.001.02
64543892008.02.13 11:31buy0.02gbpusd1.96251.95250.00002008.02.13 11:371.96360.000.000.002.20
64543152008.02.13 11:30buy0.01gbpusd1.96461.95460.00002008.02.13 11:371.96360.000.000.00-1.00
64404352008.02.13 01:11buy0.04eurjpy156.54155.540.002008.02.13 11:37156.680.000.000.005.22
64416152008.02.13 02:05sell0.01eurjpy156.29157.290.002008.02.13 11:37156.710.000.000.00-3.91
64317872008.02.12 20:29buy0.02eurjpy156.70155.700.002008.02.13 11:37156.680.000.000.21-0.38
64548012008.02.13 11:37buy0.01gbpusd1.96391.95390.00002008.02.13 11:401.96490.000.000.001.00
64547882008.02.13 11:37buy0.01gbpjpy211.03210.030.002008.02.13 11:40211.140.000.000.001.02
64547842008.02.13 11:37buy0.01gbpchf2.16582.15580.00002008.02.13 11:402.16690.000.000.001.00
64548092008.02.13 11:37buy0.01eurjpy156.70155.700.002008.02.13 11:48156.870.000.000.001.58
64550042008.02.13 11:40buy0.01gbpjpy211.20210.200.002008.02.13 11:48211.140.000.000.00-0.55
64552132008.02.13 11:45buy0.02gbpjpy211.03210.030.002008.02.13 11:48211.130.000.000.001.86
64556012008.02.13 11:49buy0.01gbpjpy211.23210.230.002008.02.13 11:51211.350.000.000.001.11
64551842008.02.13 11:44buy0.02gbpusd1.96381.95380.00002008.02.13 11:521.96470.000.000.001.80
64549802008.02.13 11:40buy0.01gbpusd1.96541.95540.00002008.02.13 11:521.96470.000.000.00-0.70
64556062008.02.13 11:49buy0.01eurjpy156.93155.930.002008.02.13 11:54157.040.000.000.001.02
64572732008.02.13 12:17buy0.02gbpjpy211.09210.090.002008.02.13 12:38211.230.000.000.002.60
64559052008.02.13 11:51buy0.01gbpjpy211.40210.400.002008.02.13 12:38211.230.000.000.00-1.58
64572802008.02.13 12:17buy0.02gbpusd1.96311.95310.00002008.02.13 12:381.96410.000.000.002.00
64559832008.02.13 11:52buy0.01gbpusd1.96491.95490.00002008.02.13 12:381.96410.000.000.00-0.80
64578142008.02.13 12:38buy0.01gbpusd1.96311.95310.00002008.02.13 12:381.96430.000.000.001.20
64551412008.02.13 11:43buy0.02gbpchf2.16602.15600.00002008.02.13 12:412.16690.000.000.001.63
64550222008.02.13 11:40buy0.01gbpchf2.16752.15750.00002008.02.13 12:412.16680.000.000.00-0.63
64560792008.02.13 11:54buy0.01eurjpy157.08156.080.002008.02.13 12:51156.940.000.000.00-1.30
64573542008.02.13 12:20buy0.02eurjpy156.89155.890.002008.02.13 12:51156.960.000.000.001.30
64579052008.02.13 12:41buy0.01gbpchf2.16762.15760.00002008.02.13 13:102.16870.000.000.001.00
64577882008.02.13 12:38buy0.01gbpjpy211.32210.320.002008.02.13 13:12211.440.000.000.001.12
64582162008.02.13 12:52buy0.01eurjpy156.97155.970.002008.02.13 13:13157.080.000.000.001.02
64593072008.02.13 13:18buy0.02gbpjpy211.34210.340.002008.02.13 13:27211.430.000.000.001.68
64591212008.02.13 13:12buy0.01gbpjpy211.50210.500.002008.02.13 13:27211.420.000.000.00-0.75
64593082008.02.13 13:18buy0.02eurjpy156.96155.960.002008.02.13 13:27157.050.000.000.001.67
64591572008.02.13 13:13buy0.01eurjpy157.11156.110.002008.02.13 13:27157.040.000.000.00-0.65
64595012008.02.13 13:27buy0.01eurjpy157.08156.080.002008.02.13 14:30156.940.000.000.00-1.30
64607572008.02.13 14:14buy0.04gbpjpy211.13210.130.002008.02.13 14:30211.280.000.000.005.57
64599352008.02.13 13:43buy0.02gbpjpy211.34210.340.002008.02.13 14:30211.300.000.000.00-0.75
64594952008.02.13 13:27buy0.01gbpjpy211.51210.510.002008.02.13 14:30211.300.000.000.00-1.95
64599332008.02.13 13:43buy0.02eurjpy156.93155.930.002008.02.13 14:30157.070.000.000.002.60
64612572008.02.13 14:30buy0.01eurjpy157.09156.090.002008.02.13 14:31157.230.000.000.001.29
64589652008.02.13 13:10buy0.01gbpchf2.16912.15910.00002008.02.13 14:322.17040.000.000.001.17
64578312008.02.13 12:38buy0.01gbpusd1.96441.95440.00002008.02.13 14:341.96350.000.000.00-0.90
64607312008.02.13 14:12buy0.02gbpusd1.96271.95270.00002008.02.13 14:341.96360.000.000.001.80
64615772008.02.13 14:31buy0.01eurjpy157.30156.300.002008.02.13 14:38157.410.000.000.001.02
64627702008.02.13 14:45buy0.01gbpchf2.17282.16280.00002008.02.13 14:472.17400.000.000.001.08
64627682008.02.13 14:45buy0.01gbpjpy211.84210.840.002008.02.13 14:48211.950.000.000.001.02
64625202008.02.13 14:39buy0.01eurjpy157.38156.380.002008.02.13 14:58157.490.000.000.001.02
64629442008.02.13 14:48buy0.01gbpjpy212.02211.020.002008.02.13 15:00212.130.000.000.001.02
64629162008.02.13 14:47buy0.01gbpchf2.17462.16460.00002008.02.13 15:002.17420.000.000.00-0.36
64631262008.02.13 14:53buy0.02gbpchf2.17312.16310.00002008.02.13 15:002.17410.000.000.001.80
64639782008.02.13 15:03buy0.02gbpjpy212.00211.000.002008.02.13 15:06212.110.000.000.002.03
64634412008.02.13 15:00buy0.01gbpjpy212.20211.200.002008.02.13 15:06212.090.000.000.00-1.01
64642402008.02.13 15:06buy0.01gbpjpy212.16211.160.002008.02.13 15:17212.270.000.000.001.02
64642642008.02.13 15:06buy0.02gbpchf2.17342.16340.00002008.02.13 15:252.17430.000.000.001.62
64634722008.02.13 15:00buy0.01gbpchf2.17492.16490.00002008.02.13 15:252.17410.000.000.00-0.72
64647682008.02.13 15:19buy0.02gbpjpy212.18211.180.002008.02.13 15:30212.270.000.000.001.67
64647312008.02.13 15:18buy0.01gbpjpy212.34211.340.002008.02.13 15:30212.250.000.000.00-0.84
64649482008.02.13 15:25buy0.01gbpchf2.17512.16510.00002008.02.13 15:312.17630.000.000.001.08
64653632008.02.13 15:31buy0.01gbpjpy212.34211.340.002008.02.13 15:37212.450.000.000.001.01
64653732008.02.13 15:31buy0.01gbpchf2.17702.16700.00002008.02.13 15:582.17630.000.000.00-0.63
64662392008.02.13 15:51buy0.02gbpchf2.17552.16550.00002008.02.13 15:582.17620.000.000.001.26
64657702008.02.13 15:38buy0.02gbpjpy212.38211.380.002008.02.13 16:01212.480.000.000.001.84
64657282008.02.13 15:37buy0.01gbpjpy212.53211.530.002008.02.13 16:01212.460.000.000.00-0.64
64670782008.02.13 16:02buy0.02gbpjpy212.39211.390.002008.02.13 16:12212.480.000.000.001.67
64668962008.02.13 16:01buy0.01gbpjpy212.54211.540.002008.02.13 16:12212.450.000.000.00-0.83
64632652008.02.13 14:58buy0.01eurjpy157.56156.560.002008.02.13 16:57157.530.000.000.00-0.27
64686992008.02.13 16:35buy0.02eurjpy157.41156.410.002008.02.13 16:57157.530.000.000.002.22
64679942008.02.13 16:22buy0.02gbpchf2.17532.16530.00002008.02.13 16:572.17400.000.000.00-2.35
64694222008.02.13 16:53buy0.04gbpchf2.17222.16220.00002008.02.13 16:572.17400.000.000.006.50
64665862008.02.13 15:58buy0.01gbpchf2.17702.16700.00002008.02.13 16:572.17400.000.000.00-2.71
64677972008.02.13 16:18buy0.02gbpjpy212.40211.400.002008.02.13 16:57212.320.000.000.00-1.48
64692432008.02.13 16:46buy0.04gbpjpy212.15211.150.002008.02.13 16:57212.320.000.000.006.28
64674602008.02.13 16:13buy0.01gbpjpy212.55211.550.002008.02.13 16:57212.320.000.000.00-2.13
64696192008.02.13 16:57buy0.01eurjpy157.56156.560.002008.02.13 17:09157.670.000.000.001.01
64703862008.02.13 17:09buy0.01eurjpy157.51156.510.002008.02.13 17:09157.660.000.000.001.39
64712242008.02.13 17:33buy0.02eurjpy157.54156.540.002008.02.13 17:38157.630.000.000.001.67
64704242008.02.13 17:09buy0.01eurjpy157.70156.700.002008.02.13 17:38157.630.000.000.00-0.65
64696372008.02.13 16:57buy0.01gbpchf2.17422.16420.00002008.02.13 18:132.17530.000.000.000.99
64699432008.02.13 17:00buy0.01gbpusd1.96271.95270.00002008.02.13 18:471.96370.000.000.001.00
64710642008.02.13 17:28buy0.02gbpjpy212.20211.200.002008.02.13 18:47212.290.000.000.001.67
64696772008.02.13 16:57buy0.01gbpjpy212.35211.350.002008.02.13 18:47212.290.000.000.00-0.55
64725162008.02.13 18:47buy0.01gbpjpy212.37211.370.002008.02.13 19:07212.480.000.000.001.02
64713542008.02.13 17:38buy0.01eurjpy157.65156.650.002008.02.13 19:07157.760.000.000.001.02
64725132008.02.13 18:47buy0.01gbpusd1.96391.95390.00002008.02.13 19:201.96490.000.000.001.00
64719852008.02.13 18:15buy0.01gbpchf2.17582.16580.00002008.02.13 19:232.17690.000.000.001.00
64731082008.02.13 19:15buy0.01gbpjpy212.67211.670.002008.02.13 21:00212.600.000.000.00-0.65
64745682008.02.13 20:27buy0.02gbpjpy212.51211.510.002008.02.13 21:00212.580.000.000.001.29
64732362008.02.13 19:20buy0.01gbpusd1.96511.95510.00002008.02.13 21:291.96620.000.000.001.10
64751442008.02.13 21:00buy0.01gbpjpy212.64211.640.002008.02.13 21:39212.750.000.000.001.02
64759972008.02.13 21:57buy0.02gbpjpy212.69211.690.002008.02.14 06:24212.680.000.001.17-0.18
64834232008.02.14 02:00buy0.04gbpjpy212.49211.490.002008.02.14 06:24212.680.000.000.007.02
64846852008.02.14 02:57sell0.01gbpjpy212.09213.090.002008.02.14 06:24212.750.000.000.00-6.09
64757552008.02.13 21:40buy0.01gbpjpy212.84211.840.002008.02.14 06:24212.660.000.000.58-1.67
64877672008.02.14 07:06buy0.02gbpjpy212.56211.560.002008.02.14 07:39212.660.000.000.001.84
64872222008.02.14 06:25buy0.01gbpjpy212.75211.750.002008.02.14 07:39212.670.000.000.00-0.74
64883272008.02.14 07:45buy0.01gbpjpy212.72211.720.002008.02.14 08:01212.830.000.000.001.02
64867292008.02.14 06:00buy0.02gbpchf2.17522.16520.00002008.02.14 08:012.17880.000.000.006.49
64733232008.02.13 19:23buy0.01gbpchf2.17752.16750.00002008.02.14 08:012.17880.000.000.351.17
64846322008.02.14 02:47sell0.01gbpchf2.17222.18220.00002008.02.14 08:012.17950.000.000.00-6.58
64889972008.02.14 08:02buy0.01gbpchf2.17942.16940.00002008.02.14 08:032.18060.000.000.001.08
64888582008.02.14 08:01buy0.01gbpjpy212.90211.900.002008.02.14 08:06213.010.000.000.001.01
64818042008.02.14 01:00sell0.01gbpusd1.96181.97180.00002008.02.14 08:061.96760.000.000.00-5.80
64810062008.02.14 00:30buy0.02gbpusd1.96431.95430.00002008.02.14 08:061.96720.000.000.005.80
64755452008.02.13 21:29buy0.01gbpusd1.96661.95660.00002008.02.14 08:061.96720.000.000.260.60
64891742008.02.14 08:03buy0.01gbpchf2.18162.17160.00002008.02.14 08:342.18280.000.000.001.08
64893672008.02.14 08:06buy0.01gbpusd1.96761.95760.00002008.02.14 08:341.96860.000.000.001.00
64893582008.02.14 08:06buy0.01gbpjpy213.08212.080.002008.02.14 08:53213.200.000.000.001.11
64410552008.02.13 02:00sell0.01eurusd1.45701.46700.00002008.02.14 08:571.46140.000.00-0.19-4.40
64394772008.02.13 00:15buy0.02eurusd1.45861.44860.00002008.02.14 08:571.46120.000.000.055.20
64325092008.02.12 20:48buy0.01eurusd1.46021.45020.00002008.02.14 08:571.46110.000.000.040.90
64903352008.02.14 08:35buy0.01gbpusd1.96891.95890.00002008.02.14 09:101.97030.000.000.001.40
64911022008.02.14 08:54buy0.01gbpjpy213.23212.230.002008.02.14 09:10213.350.000.000.001.11
64915722008.02.14 08:57buy0.01eurusd1.46131.45130.00002008.02.14 09:101.46230.000.000.001.00
64928422008.02.14 09:10buy0.01gbpjpy213.40212.400.002008.02.14 09:13213.510.000.000.001.02
64932732008.02.14 09:16buy0.02gbpjpy213.41212.410.002008.02.14 09:54213.370.000.000.00-0.73
64939012008.02.14 09:37buy0.04gbpjpy213.25212.250.002008.02.14 09:54213.370.000.000.004.43
64930852008.02.14 09:13buy0.01gbpjpy213.57212.570.002008.02.14 09:54213.370.000.000.00-1.85
64944742008.02.14 09:54buy0.01gbpjpy213.43212.430.002008.02.14 10:03213.540.000.000.001.01
64805002008.02.14 00:12sell0.01eurjpy157.49158.490.002008.02.14 10:03158.490.000.000.00-9.23
64727872008.02.13 19:07buy0.01eurjpy157.79156.790.002008.02.14 10:03158.450.000.000.326.09
64967272008.02.14 11:11buy0.02gbpusd1.96881.95880.00002008.02.14 11:161.96990.000.000.002.20
64928402008.02.14 09:10buy0.01gbpusd1.97091.96090.00002008.02.14 11:161.96990.000.000.00-1.00
64969322008.02.14 11:16buy0.01gbpusd1.97021.96020.00002008.02.14 12:261.97120.000.000.001.00
64964452008.02.14 11:03buy0.02eurjpy158.32157.320.002008.02.14 12:39158.410.000.000.001.66
64951422008.02.14 10:03buy0.01eurjpy158.47157.470.002008.02.14 12:39158.410.000.000.00-0.55
64902802008.02.14 08:34buy0.01gbpchf2.18352.17350.00002008.02.14 13:592.17350.000.000.00-9.07
64985832008.02.14 12:30buy0.01gbpusd1.97111.96110.00002008.02.14 14:061.97210.000.000.001.00
64928952008.02.14 09:11buy0.02gbpchf2.18122.17120.00002008.02.14 14:102.17120.000.000.00-18.18
64928632008.02.14 09:10buy0.01eurusd1.46251.45250.00002008.02.14 14:221.46350.000.000.001.00
65000362008.02.14 13:30buy0.04gbpjpy213.32212.320.002008.02.14 14:32213.430.000.000.004.06
64953082008.02.14 10:07buy0.02gbpjpy213.47212.470.002008.02.14 14:32213.430.000.000.00-0.74
64951192008.02.14 10:03buy0.01gbpjpy213.62212.620.002008.02.14 14:32213.420.000.000.00-1.85
65021272008.02.14 14:32buy0.01gbpjpy213.50212.500.002008.02.14 15:03213.610.000.000.001.02
65035442008.02.14 15:03buy0.01gbpjpy213.67212.670.002008.02.14 15:10213.800.000.000.001.20
65031942008.02.14 15:01buy0.02eurjpy158.29157.290.002008.02.14 15:10158.380.000.000.001.66
64988102008.02.14 12:39buy0.01eurjpy158.44157.440.002008.02.14 15:10158.380.000.000.00-0.55
65042092008.02.14 15:14buy0.02gbpjpy213.70212.700.002008.02.14 16:00213.660.000.000.00-0.73
65048502008.02.14 15:31buy0.04gbpjpy213.54212.540.002008.02.14 16:00213.670.000.000.004.79
65039872008.02.14 15:10buy0.01gbpjpy213.85212.850.002008.02.14 16:00213.660.000.000.00-1.75
65026272008.02.14 14:45buy0.02gbpusd1.97071.96070.00002008.02.14 16:591.97170.000.000.002.00
65008952008.02.14 14:06buy0.01gbpusd1.97231.96230.00002008.02.14 16:591.97160.000.000.00-0.70
65079442008.02.14 16:59buy0.01gbpusd1.97191.96190.00002008.02.14 17:021.97300.000.000.001.10
65019752008.02.14 14:30buy0.02eurusd1.46221.45220.00002008.02.14 17:031.46310.000.000.001.80
65016182008.02.14 14:22buy0.01eurusd1.46371.45370.00002008.02.14 17:031.46310.000.000.00-0.60
65082862008.02.14 17:03buy0.01eurusd1.46311.45310.00002008.02.14 17:041.46430.000.000.001.20
64940482008.02.14 09:45buy0.04gbpchf2.17952.16950.00002008.02.14 17:112.16950.000.000.00-36.36
65058242008.02.14 16:00buy0.01gbpjpy213.68212.680.002008.02.14 17:15212.680.000.000.00-9.27
65096332008.02.14 17:28buy0.02eurusd1.46261.45260.00002008.02.14 17:331.46350.000.000.001.80
65086182008.02.14 17:04buy0.01eurusd1.46411.45410.00002008.02.14 17:331.46350.000.000.00-0.60
65047312008.02.14 15:28buy0.02gbpchf2.17662.16660.00002008.02.14 17:342.16660.000.000.00-18.21
65024662008.02.14 14:41sell0.02gbpchf2.17342.18340.00002008.02.14 17:342.16710.000.000.0011.47
65011302008.02.14 14:10sell0.01gbpchf2.17182.18180.00002008.02.14 17:342.16690.000.000.004.46
65098372008.02.14 17:33buy0.01eurusd1.46371.45370.00002008.02.14 17:341.46480.000.000.001.10
65081592008.02.14 17:02buy0.01gbpusd1.97341.96340.00002008.02.14 17:351.97290.000.000.00-0.50
65096372008.02.14 17:28buy0.02gbpusd1.97191.96190.00002008.02.14 17:351.97280.000.000.001.80
65100202008.02.14 17:34buy0.01eurusd1.46471.45470.00002008.02.14 17:401.46380.000.000.00-0.90
65101852008.02.14 17:40buy0.02eurusd1.46281.45280.00002008.02.14 17:401.46380.000.000.002.00
65100252008.02.14 17:34sell0.01gbpchf2.16632.17630.00002008.02.14 17:442.16520.000.000.001.01
65060752008.02.14 16:01buy0.02gbpjpy213.53212.530.002008.02.14 17:45212.530.000.000.00-18.54
65103842008.02.14 17:44sell0.01gbpchf2.16462.17460.00002008.02.14 18:032.16330.000.000.001.19
65111442008.02.14 18:07sell0.02gbpchf2.16412.17410.00002008.02.14 18:502.16310.000.000.001.82
65110222008.02.14 18:03sell0.01gbpchf2.16262.17260.00002008.02.14 18:502.16290.000.000.00-0.28
65126772008.02.14 18:50sell0.01gbpchf2.16202.17200.00002008.02.14 19:072.16080.000.000.001.09
65155832008.02.14 20:58buy0.02gbpjpy212.60211.600.002008.02.14 21:12212.700.000.000.001.85
65150982008.02.14 20:30buy0.01gbpjpy212.76211.760.002008.02.14 21:12212.720.000.000.00-0.38
65116012008.02.14 18:15buy0.02eurjpy158.16157.160.002008.02.14 21:13158.130.000.000.00-0.55
65155652008.02.14 20:57buy0.04eurjpy157.98156.980.002008.02.14 21:13158.110.000.000.004.81
65039902008.02.14 15:10buy0.01eurjpy158.39157.390.002008.02.14 21:13158.130.000.000.00-2.41
65158922008.02.14 21:15buy0.01eurjpy158.15157.150.002008.02.14 21:20158.260.000.000.001.02
65151012008.02.14 20:30sell0.02gbpchf2.16182.17180.00002008.02.14 23:212.16060.000.000.002.19
65133212008.02.14 19:07sell0.01gbpchf2.15982.16980.00002008.02.14 23:212.16100.000.000.00-1.09
65177872008.02.14 23:21sell0.01gbpchf2.16022.17020.00002008.02.14 23:222.15870.000.000.001.37
65178292008.02.14 23:22sell0.01gbpchf2.15822.16820.00002008.02.14 23:262.15910.000.000.00-0.82
65178592008.02.14 23:23sell0.02gbpchf2.15972.16970.00002008.02.14 23:262.15880.000.000.001.64
65227392008.02.15 01:54buy0.04gbpjpy212.51211.510.002008.02.15 06:47212.730.000.000.008.15
65214022008.02.15 00:08sell0.01gbpjpy212.14213.140.002008.02.15 06:47212.800.000.000.00-6.11
65165022008.02.14 21:54buy0.02gbpjpy212.67211.670.002008.02.15 06:47212.720.000.000.390.93
65158982008.02.14 21:15buy0.01gbpjpy212.83211.830.002008.02.15 06:47212.720.000.000.19-1.02
65257732008.02.15 06:47buy0.01gbpjpy212.80211.800.002008.02.15 07:09212.920.000.000.001.11
65229422008.02.15 02:00sell0.01gbpusd1.96781.97780.00002008.02.15 07:301.97120.000.000.00-3.40
65174412008.02.14 23:00buy0.04gbpusd1.96901.95900.00002008.02.15 07:301.97090.000.000.347.60
65106082008.02.14 17:53buy0.02gbpusd1.97161.96160.00002008.02.15 07:301.97090.000.000.17-1.40
65100782008.02.14 17:36buy0.01gbpusd1.97311.96310.00002008.02.15 07:301.97090.000.000.09-2.20
65213822008.02.15 00:08sell0.01eurjpy157.81158.810.002008.02.15 07:32158.380.000.000.00-5.27
65254892008.02.15 06:27buy0.02eurjpy158.06157.060.002008.02.15 07:32158.360.000.000.005.55
65160872008.02.14 21:20buy0.01eurjpy158.27157.270.002008.02.15 07:32158.350.000.000.110.74
65268922008.02.15 07:31buy0.01gbpusd1.97101.96100.00002008.02.15 07:491.97210.000.000.001.10
65287002008.02.15 08:16buy0.02gbpjpy212.85211.850.002008.02.15 08:30212.940.000.000.001.66
65264422008.02.15 07:09buy0.01gbpjpy213.00212.000.002008.02.15 08:30212.930.000.000.00-0.64
65269082008.02.15 07:32buy0.01eurjpy158.37157.370.002008.02.15 08:33158.480.000.000.001.02
65291142008.02.15 08:30buy0.01gbpjpy212.97211.970.002008.02.15 08:33213.130.000.000.001.48
65293582008.02.15 08:33buy0.01gbpjpy213.18212.180.002008.02.15 08:41213.290.000.000.001.02
65293122008.02.15 08:33buy0.01eurjpy158.57157.570.002008.02.15 08:42158.680.000.000.001.01
65305052008.02.15 08:59buy0.04gbpjpy213.00212.000.002008.02.15 09:09213.110.000.000.004.06
65296052008.02.15 08:41buy0.01gbpjpy213.30212.300.002008.02.15 09:09213.090.000.000.00-1.94
65304102008.02.15 08:59buy0.02gbpjpy213.15212.150.002008.02.15 09:09213.090.000.000.00-1.11
65218342008.02.15 00:30buy0.01gbpchf2.16162.15160.00002008.02.15 10:492.15160.000.000.00-9.14
65179092008.02.14 23:26sell0.01gbpchf2.15822.16820.00002008.02.15 10:492.15180.000.00-0.185.85
65297062008.02.15 08:42buy0.01eurjpy158.71157.710.002008.02.15 10:50158.880.000.000.001.57
65347562008.02.15 10:50sell0.01gbpchf2.15152.16150.00002008.02.15 11:012.15040.000.000.001.00
65309982008.02.15 09:09buy0.01gbpjpy213.20212.200.002008.02.15 11:02212.200.000.000.00-9.26
65277232008.02.15 07:49buy0.01gbpusd1.97211.96210.00002008.02.15 11:071.96210.000.000.00-10.00
65312032008.02.15 09:16buy0.02gbpjpy213.04212.040.002008.02.15 11:12212.040.000.000.00-18.50
65323232008.02.15 09:56buy0.04gbpjpy212.89211.890.002008.02.15 11:15211.890.000.000.00-37.04
65359692008.02.15 11:12sell0.01gbpjpy212.03213.030.002008.02.15 11:16211.920.000.000.001.01
65362312008.02.15 11:16sell0.01gbpjpy211.82212.820.002008.02.15 11:16211.710.000.000.001.02
65352932008.02.15 11:01sell0.01gbpchf2.14972.15970.00002008.02.15 11:172.14860.000.000.001.01
65364082008.02.15 11:17sell0.01gbpchf2.14782.15780.00002008.02.15 11:222.14630.000.000.001.38
65287192008.02.15 08:17buy0.02gbpusd1.97061.96060.00002008.02.15 11:301.96060.000.000.00-20.00
65305622008.02.15 09:00sell0.01gbpusd1.96651.97650.00002008.02.15 11:301.96090.000.000.005.60
65368192008.02.15 11:24sell0.02gbpchf2.14732.15730.00002008.02.15 11:322.14640.000.000.001.64
65383042008.02.15 12:04sell0.02gbpusd1.96241.97240.00002008.02.15 12:501.96150.000.000.001.80
65369902008.02.15 11:30sell0.01gbpusd1.96071.97070.00002008.02.15 12:501.96150.000.000.00-0.80
65367332008.02.15 11:22sell0.01gbpchf2.14582.15580.00002008.02.15 12:542.14660.000.000.00-0.73
65380292008.02.15 11:58sell0.02gbpchf2.14742.15740.00002008.02.15 12:542.14660.000.000.001.46
65363522008.02.15 11:16sell0.01gbpjpy211.65212.650.002008.02.15 13:00211.530.000.000.001.11
65403062008.02.15 13:01sell0.01gbpjpy211.46212.460.002008.02.15 13:05211.340.000.000.001.11
65400392008.02.15 12:50sell0.01gbpusd1.96131.97130.00002008.02.15 13:381.96180.000.000.00-0.50
65411872008.02.15 13:28sell0.02gbpusd1.96281.97280.00002008.02.15 13:381.96190.000.000.001.80
65405922008.02.15 13:08sell0.02gbpjpy211.43212.430.002008.02.15 13:43211.340.000.000.001.67
65405102008.02.15 13:06sell0.01gbpjpy211.27212.270.002008.02.15 13:43211.340.000.000.00-0.65
65415092008.02.15 13:36sell0.02gbpchf2.14722.15720.00002008.02.15 13:552.14630.000.000.001.64
65401382008.02.15 12:54sell0.01gbpchf2.14572.15570.00002008.02.15 13:552.14620.000.000.00-0.46
65416762008.02.15 13:43sell0.01gbpjpy211.27212.270.002008.02.15 13:57211.160.000.000.001.02
65415712008.02.15 13:38sell0.01gbpusd1.96141.97140.00002008.02.15 13:571.96030.000.000.001.10
65348052008.02.15 10:50buy0.01eurjpy158.87157.870.002008.02.15 13:57157.870.000.000.00-9.28
65358822008.02.15 11:10buy0.02eurjpy158.71157.710.002008.02.15 14:00157.710.000.000.00-18.58
65421252008.02.15 13:57sell0.01gbpjpy211.05212.050.002008.02.15 14:00210.940.000.000.001.02
65419872008.02.15 13:55sell0.01gbpchf2.14562.15560.00002008.02.15 14:082.14450.000.000.001.00
65428472008.02.15 14:08sell0.01gbpchf2.14442.15440.00002008.02.15 14:122.14330.000.000.001.01
65427022008.02.15 14:04sell0.02gbpjpy211.02212.020.002008.02.15 14:30210.930.000.000.001.68
65423842008.02.15 14:00sell0.01gbpjpy210.86211.860.002008.02.15 14:30210.920.000.000.00-0.56
65423202008.02.15 14:00sell0.01eurjpy157.77158.770.002008.02.15 14:31157.660.000.000.001.02
65437552008.02.15 14:31sell0.01gbpjpy210.85211.850.002008.02.15 14:34210.890.000.000.00-0.38
65440082008.02.15 14:33sell0.02gbpjpy211.00212.000.002008.02.15 14:34210.910.000.000.001.67
65439162008.02.15 14:32sell0.02eurjpy157.78158.780.002008.02.15 14:34157.690.000.000.001.67
65437822008.02.15 14:31sell0.01eurjpy157.62158.620.002008.02.15 14:34157.690.000.000.00-0.65
65429332008.02.15 14:12sell0.01gbpchf2.14282.15280.00002008.02.15 14:352.14170.000.000.001.01
65441252008.02.15 14:35sell0.01gbpchf2.14142.15140.00002008.02.15 14:362.14030.000.000.001.01
65440662008.02.15 14:34sell0.01gbpjpy210.83211.830.002008.02.15 14:37210.720.000.000.001.02
65441912008.02.15 14:36sell0.01gbpchf2.13932.14930.00002008.02.15 14:372.13810.000.000.001.10
65443412008.02.15 14:37sell0.01gbpjpy210.67211.670.002008.02.15 14:38210.490.000.000.001.68
65440732008.02.15 14:34sell0.01eurjpy157.66158.660.002008.02.15 14:38157.550.000.000.001.03
65445652008.02.15 14:38sell0.01gbpjpy210.42211.420.002008.02.15 16:11211.420.000.000.00-9.29
65448072008.02.15 14:40sell0.02gbpjpy210.57211.570.002008.02.15 16:14211.570.000.000.00-18.57
65454352008.02.15 14:58sell0.04gbpjpy210.74211.740.002008.02.15 16:30211.740.000.000.00-37.12
65461852008.02.15 15:15sell0.08gbpjpy210.91211.910.002008.02.15 16:32211.910.000.000.00-74.19
65474632008.02.15 15:56sell0.08gbpchf2.14272.15270.00002008.02.15 17:202.14110.000.000.0011.73
65461152008.02.15 15:12sell0.04gbpchf2.14072.15070.00002008.02.15 17:202.14110.000.000.00-1.47
65450512008.02.15 14:45sell0.02gbpchf2.13872.14870.00002008.02.15 17:202.14110.000.000.00-4.39
65444522008.02.15 14:37sell0.01gbpchf2.13722.14720.00002008.02.15 17:202.14110.000.000.00-3.57
65483672008.02.15 16:03sell0.32gbpjpy211.22212.220.002008.02.15 17:26211.160.000.000.0017.83
65462162008.02.15 15:15sell0.16gbpjpy211.07212.070.002008.02.15 17:26211.160.000.000.00-13.37
65515352008.02.15 17:20sell0.01gbpchf2.14062.15060.00002008.02.15 17:272.13940.000.000.001.10
65527072008.02.15 18:15sell0.02gbpjpy211.18212.180.002008.02.15 18:27211.080.000.000.001.86
65520132008.02.15 17:45sell0.01gbpjpy211.02212.020.002008.02.15 18:27211.080.000.000.00-0.56
65528682008.02.15 18:28sell0.01gbpjpy211.01212.010.002008.02.15 18:33210.890.000.000.001.11
65516722008.02.15 17:27sell0.01gbpchf2.13882.14880.00002008.02.15 18:332.13940.000.000.00-0.55
65522192008.02.15 17:51sell0.02gbpchf2.14032.15030.00002008.02.15 18:332.13940.000.000.001.65
65450452008.02.15 14:45sell0.02gbpusd1.96161.97160.00002008.02.15 18:421.96070.000.000.001.80
65421192008.02.15 13:57sell0.01gbpusd1.96011.97010.00002008.02.15 18:421.96080.000.000.00-0.70
65532142008.02.15 18:43sell0.01gbpusd1.96061.97060.00002008.02.15 18:471.95960.000.000.001.00
65530522008.02.15 18:33sell0.01gbpjpy210.84211.840.002008.02.15 19:05210.720.000.000.001.11
65534152008.02.15 18:47sell0.01gbpusd1.95911.96910.00002008.02.15 19:171.95810.000.000.001.00
65553122008.02.15 20:07sell0.02gbpusd1.95951.96950.00002008.02.18 00:071.95700.000.00-0.315.00
65542442008.02.15 19:17sell0.01gbpusd1.95801.96800.00002008.02.18 00:071.95700.000.00-0.151.00
65539382008.02.15 19:05sell0.01gbpjpy210.70211.700.002008.02.18 01:42211.700.000.00-0.30-9.25
65636922008.02.18 01:30buy0.01gbpusd1.96041.95040.00002008.02.18 05:081.96140.000.000.001.00
65673232008.02.18 05:08buy0.01gbpusd1.96171.95170.00002008.02.18 06:111.96270.000.000.001.00
65446772008.02.15 14:38sell0.01eurjpy157.51158.510.002008.02.18 08:38158.510.000.00-0.17-9.27
65685032008.02.18 06:11buy0.01gbpusd1.96311.95310.00002008.02.18 08:541.95310.000.000.00-10.00
65716372008.02.18 08:37sell0.01gbpusd1.95531.96530.00002008.02.18 08:541.95360.000.000.001.70
65615032008.02.18 00:13buy0.01gbpjpy211.11210.110.002008.02.18 08:54210.800.000.000.00-2.87
65553462008.02.15 20:09sell0.04gbpjpy211.03212.030.002008.02.18 08:54210.870.000.00-1.205.93
65540732008.02.15 19:14sell0.02gbpjpy210.88211.880.002008.02.18 08:54210.860.000.00-0.600.37
65721722008.02.18 08:54sell0.01gbpusd1.95291.96290.00002008.02.18 08:591.95180.000.000.001.10
65725582008.02.18 09:00sell0.01gbpjpy210.72211.720.002008.02.18 09:00210.890.000.000.00-1.57
65726722008.02.18 09:00sell0.02gbpjpy210.87211.870.002008.02.18 09:00210.740.000.000.002.41
65727842008.02.18 09:00sell0.01gbpjpy210.84211.840.002008.02.18 09:14210.730.000.000.001.01
65622582008.02.18 00:31sell0.02eurusd1.46671.47670.00002008.02.18 09:291.46560.000.000.002.20
65218252008.02.15 00:30sell0.01eurusd1.46331.47330.00002008.02.18 09:301.46570.000.00-0.06-2.40
65102192008.02.14 17:40buy0.01eurusd1.46401.45400.00002008.02.18 09:301.46530.000.000.021.30
65737902008.02.18 09:30sell0.01eurusd1.46521.47520.00002008.02.18 09:461.46420.000.000.001.00
65724242008.02.18 08:59sell0.01gbpusd1.95131.96130.00002008.02.18 09:501.95020.000.000.001.10
65739922008.02.18 09:35sell0.02gbpjpy210.82211.820.002008.02.18 09:50210.730.000.000.001.66
65733722008.02.18 09:14sell0.01gbpjpy210.67211.670.002008.02.18 09:50210.730.000.000.00-0.56
65749522008.02.18 09:54sell0.02gbpusd1.95151.96150.00002008.02.18 09:571.95060.000.000.001.80
65746192008.02.18 09:50sell0.01gbpusd1.95001.96000.00002008.02.18 09:571.95060.000.000.00-0.60
65530542008.02.15 18:33sell0.01gbpchf2.13882.14880.00002008.02.18 10:282.14880.000.00-0.18-9.08
65744592008.02.18 09:46sell0.01eurusd1.46401.47400.00002008.02.18 10:281.46300.000.000.001.00
65545872008.02.15 19:30sell0.02gbpchf2.14042.15040.00002008.02.18 10:452.15040.000.00-0.36-18.16
65633062008.02.18 01:15buy0.01gbpchf2.14372.13370.00002008.02.18 10:452.14960.000.000.005.36
65763882008.02.18 10:27sell0.02gbpusd1.95171.96170.00002008.02.18 11:001.95080.000.000.001.80
65750952008.02.18 09:59sell0.01gbpusd1.95021.96020.00002008.02.18 11:001.95070.000.000.00-0.50
65776852008.02.18 11:04buy0.02gbpchf2.14852.13850.00002008.02.18 11:472.14960.000.000.001.99
65771852008.02.18 10:45buy0.01gbpchf2.15012.14010.00002008.02.18 11:472.14960.000.000.00-0.46
65775082008.02.18 11:00sell0.01gbpusd1.95051.96050.00002008.02.18 12:221.94950.000.000.001.00
65764882008.02.18 10:28sell0.01eurusd1.46261.47260.00002008.02.18 12:381.46160.000.000.001.00
65783272008.02.18 11:47buy0.01gbpchf2.15032.14030.00002008.02.18 12:382.15140.000.000.000.99
65800482008.02.18 12:38buy0.01gbpchf2.15202.14200.00002008.02.18 16:242.15330.000.000.001.18
65848552008.02.18 15:55sell0.02gbpusd1.95021.96020.00002008.02.18 18:311.94930.000.000.001.80
65790682008.02.18 12:22sell0.01gbpusd1.94861.95860.00002008.02.18 18:311.94930.000.000.00-0.70
65448672008.02.15 14:41sell0.02eurjpy157.66158.660.002008.02.18 20:31158.660.000.00-0.35-18.47
65902312008.02.18 20:45buy0.04gbpchf2.15012.14010.00002008.02.18 21:372.15180.000.000.006.17
65859622008.02.18 16:24buy0.01gbpchf2.15462.14460.00002008.02.18 21:372.15160.000.000.00-2.73
65859902008.02.18 16:25buy0.02gbpchf2.15312.14310.00002008.02.18 21:372.15160.000.000.00-2.72
65982092008.02.19 00:59sell0.02gbpusd1.95051.96050.00002008.02.19 01:051.94950.000.000.002.00
65887512008.02.18 18:31sell0.01gbpusd1.94881.95880.00002008.02.19 01:051.94950.000.00-0.15-0.70
65985822008.02.19 01:05sell0.01gbpusd1.94931.95930.00002008.02.19 01:191.94830.000.000.001.00
66001512008.02.19 02:04sell0.02gbpusd1.94971.95970.00002008.02.19 02:491.94880.000.000.001.80
65988252008.02.19 01:19sell0.01gbpusd1.94811.95810.00002008.02.19 02:491.94890.000.000.00-0.80
65766012008.02.18 10:30buy0.01gbpjpy211.42210.420.002008.02.19 06:24210.420.000.000.17-9.26
65778272008.02.18 11:15buy0.02gbpjpy211.23210.230.002008.02.19 06:28210.230.000.000.33-18.53
65862352008.02.18 16:31buy0.04gbpjpy211.03210.030.002008.02.19 06:29210.230.000.000.67-29.66
65977022008.02.19 00:31sell0.04gbpjpy210.93211.930.002008.02.19 06:29210.290.000.000.0023.72
65749412008.02.18 09:54sell0.02gbpjpy210.78211.780.002008.02.19 06:29210.300.000.00-0.648.89
65747112008.02.18 09:51sell0.01gbpjpy210.63211.630.002008.02.19 06:29210.280.000.00-0.323.24
65908672008.02.18 21:37buy0.01gbpchf2.15242.14240.00002008.02.19 06:462.14240.000.000.11-9.09
65971472008.02.19 00:10sell0.01gbpchf2.14832.15830.00002008.02.19 06:462.14360.000.000.004.27
66047612008.02.19 07:08sell0.02gbpchf2.14432.15430.00002008.02.19 07:182.14340.000.000.001.63
66037572008.02.19 06:46sell0.01gbpchf2.14282.15280.00002008.02.19 07:182.14340.000.000.00-0.54
66048182008.02.19 07:13sell0.02gbpjpy210.36211.360.002008.02.19 07:27210.270.000.000.001.67
66032822008.02.19 06:29sell0.01gbpjpy210.20211.200.002008.02.19 07:27210.270.000.000.00-0.65
66048722008.02.19 07:18sell0.01gbpchf2.14282.15280.00002008.02.19 07:332.14170.000.000.001.00
65800202008.02.18 12:38sell0.01eurusd1.46151.47150.00002008.02.19 07:351.47150.000.00-0.06-10.00
  0.00 0.00 1.04 -556.93
Closed P/L: -555.89
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
65456302008.02.15 15:00sell0.04eurjpy157.81158.810.00 158.730.000.00-1.38-34.11
65492052008.02.15 16:15buy0.01eurjpy158.23157.230.00 158.700.000.000.214.36
65512632008.02.15 17:06buy0.02eurjpy158.06157.060.00 158.700.000.000.4211.87
65916972008.02.18 22:48sell0.02eurusd1.46561.47560.0000 1.47160.000.00-0.12-12.00
65976722008.02.19 00:30sell0.02eurjpy158.41159.410.00 158.730.000.000.00-5.93
66000882008.02.19 02:01buy0.01eurusd1.46581.45580.0000 1.47140.000.000.005.60
66006232008.02.19 02:49sell0.01gbpusd1.94871.95870.0000 1.95190.000.000.00-3.20
66050372008.02.19 07:27sell0.01gbpjpy210.20211.200.00 210.560.000.000.00-3.34
66051252008.02.19 07:30sell0.02gbpjpy210.35211.350.00 210.560.000.000.00-3.90
66052202008.02.19 07:33sell0.01gbpchf2.14132.15130.0000 2.14150.000.000.00-0.18
  0.00 0.00 -0.87 -40.83
 Floating P/L: -41.70
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -555.89 Floating P/L: -41.70 Margin: 214.90
Balance: 2 444.11 Equity: 2 402.41 Free Margin: 2 187.51
 
Details:
Graph
Gross Profit: 614.01 Gross Loss: 1 169.90 Total Net Profit: -555.89
Profit Factor: 0.52 Expected Payoff: -1.20  
Absolute Drawdown: 555.89 Maximal Drawdown: 567.97 (18.86%) Relative Drawdown: 18.86% (567.97)
 
Total Trades: 465 Short Positions (won %): 149 (55.03%) Long Positions (won %): 316 (63.29%)
Profit Trades (% of total): 282 (60.65%) Loss trades (% of total): 183 (39.35%)
Largest profit trade: 23.72 loss trade: -74.19
Average profit trade: 2.18 loss trade: -6.39
Maximum consecutive wins ($): 8 (10.31) consecutive losses ($): 4 (-139.17)
Maximal consecutive profit (count): 23.72 (1) consecutive loss (count): -139.17 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1