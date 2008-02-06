|Account: 1842914
|Name: Pavlos Pavli
|Currency: USD
|2008 February 18, 13:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|76813611
|2008.02.06 20:38
|balance
|Deposit
|3 000.00
|76871152
|2008.02.07 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.59
|207.84
|209.09
|2008.02.07 02:00
|208.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.74
|76879026
|2008.02.07 02:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.38
|209.13
|207.88
|2008.02.07 06:00
|208.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.69
|76879031
|2008.02.07 02:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.38
|209.13
|207.28
|2008.02.07 06:00
|208.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.74
|76897453
|2008.02.07 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.91
|208.16
|209.41
|2008.02.07 09:31
|208.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.42
|76897471
|2008.02.07 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.91
|208.16
|210.01
|2008.02.07 09:31
|208.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.42
|76947114
|2008.02.07 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.08
|208.83
|207.58
|2008.02.07 10:47
|207.58
|0.00
|0.00
|0.00
|46.98
|76947159
|2008.02.07 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.08
|208.07
|206.98
|2008.02.07 12:00
|208.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|77199300
|2008.02.08 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.57
|207.82
|209.07
|2008.02.08 07:12
|209.07
|0.00
|0.00
|0.00
|46.50
|77199323
|2008.02.08 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.57
|209.07
|209.67
|2008.02.08 08:30
|209.67
|0.00
|0.00
|0.00
|102.14
|77447291
|2008.02.11 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.20
|209.95
|208.70
|2008.02.11 05:41
|208.70
|0.00
|0.00
|0.00
|46.66
|77447321
|2008.02.11 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.20
|208.70
|208.10
|2008.02.11 07:44
|208.10
|0.00
|0.00
|0.00
|102.72
|77683624
|2008.02.12 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.56
|207.81
|209.06
|2008.02.12 07:04
|209.06
|0.00
|0.00
|0.00
|46.72
|77984789
|2008.02.13 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.03
|210.78
|209.53
|2008.02.13 06:34
|209.53
|0.00
|0.00
|0.00
|46.70
|78078950
|2008.02.13 11:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.40
|210.65
|211.90
|2008.02.13 13:46
|211.90
|0.00
|0.00
|0.00
|46.33
|78079011
|2008.02.13 11:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.40
|211.90
|212.50
|2008.02.13 15:36
|211.90
|0.00
|0.00
|0.00
|46.24
|78226868
|2008.02.14 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.43
|213.18
|211.93
|2008.02.14 06:00
|212.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.01
|78226923
|2008.02.14 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.43
|213.18
|211.33
|2008.02.14 06:00
|212.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.93
|78247458
|2008.02.14 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.57
|211.82
|213.07
|2008.02.14 07:11
|213.07
|0.00
|0.00
|0.00
|46.18
|78247470
|2008.02.14 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.57
|213.07
|213.67
|2008.02.14 10:09
|213.07
|0.00
|0.00
|0.00
|46.18
|78417796
|2008.02.15 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.41
|211.66
|212.91
|2008.02.15 06:09
|212.91
|0.00
|0.00
|0.00
|46.25
|78417877
|2008.02.15 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.41
|212.42
|213.51
|2008.02.15 09:37
|212.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|78508432
|2008.02.15 12:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.58
|212.33
|211.08
|2008.02.15 13:00
|211.08
|0.00
|0.00
|0.00
|46.44
|78508460
|2008.02.15 12:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.58
|211.08
|210.48
|2008.02.15 13:39
|210.48
|0.00
|0.00
|0.00
|102.52
|78629314
|2008.02.18 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.38
|210.63
|211.88
|2008.02.18 08:15
|210.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.49
|78629360
|2008.02.18 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.38
|210.63
|212.48
|2008.02.18 08:15
|210.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.49
|0.00
|0.00
|0.00
|395.50
|Closed P/L:
|395.50
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|78692946
|2008.02.18 09:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.90
|211.65
|210.40
|211.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.56
|78692994
|2008.02.18 09:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.90
|211.65
|209.80
|211.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.12
|Floating P/L:
|-35.12
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|395.50
|Floating P/L:
|-35.12
|Margin:
|100.00
|Balance:
|3 395.50
|Equity:
|3 360.38
|Free Margin:
|3 260.38
|Details:
|Gross Profit:
|820.43
|Gross Loss:
|424.93
|Total Net Profit:
|395.50
|Profit Factor:
|1.93
|Expected Payoff:
|15.82
|Absolute Drawdown:
|261.01
|Maximal Drawdown:
|261.01 (8.70%)
|Relative Drawdown:
|8.70% (261.01)
|Total Trades:
|25
|Short Positions (won %):
|11 (63.64%)
|Long Positions (won %):
|14 (64.29%)
|Profit Trades (% of total):
|16 (64.00%)
|Loss trades (% of total):
|9 (36.00%)
|Largest
|profit trade:
|102.72
|loss trade:
|-70.42
|Average
|profit trade:
|51.28
|loss trade:
|-47.21
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (531.93)
|consecutive losses ($):
|5 (-261.01)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|531.93 (10)
|consecutive loss (count):
|-261.01 (5)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|3