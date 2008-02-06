Interbank FX, LLC

Account: 1842914 Name: Pavlos Pavli Currency: USD 2008 February 18, 13:16
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
768136112008.02.06 20:38balanceDeposit3 000.00
768711522008.02.07 01:00buy0.10gbpjpy208.59207.84209.092008.02.07 02:00208.380.000.000.00-19.74
768790262008.02.07 02:00sell0.10gbpjpy208.38209.13207.882008.02.07 06:00208.920.000.000.00-50.69
768790312008.02.07 02:00sell0.10gbpjpy208.38209.13207.282008.02.07 06:00208.910.000.000.00-49.74
768974532008.02.07 06:00buy0.10gbpjpy208.91208.16209.412008.02.07 09:31208.160.000.000.00-70.42
768974712008.02.07 06:00buy0.10gbpjpy208.91208.16210.012008.02.07 09:31208.160.000.000.00-70.42
769471142008.02.07 10:00sell0.10gbpjpy208.08208.83207.582008.02.07 10:47207.580.000.000.0046.98
769471592008.02.07 10:00sell0.10gbpjpy208.08208.07206.982008.02.07 12:00208.070.000.000.000.94
771993002008.02.08 01:00buy0.10gbpjpy208.57207.82209.072008.02.08 07:12209.070.000.000.0046.50
771993232008.02.08 01:00buy0.10gbpjpy208.57209.07209.672008.02.08 08:30209.670.000.000.00102.14
774472912008.02.11 01:00sell0.10gbpjpy209.20209.95208.702008.02.11 05:41208.700.000.000.0046.66
774473212008.02.11 01:00sell0.10gbpjpy209.20208.70208.102008.02.11 07:44208.100.000.000.00102.72
776836242008.02.12 01:00buy0.10gbpjpy208.56207.81209.062008.02.12 07:04209.060.000.000.0046.72
779847892008.02.13 01:00sell0.10gbpjpy210.03210.78209.532008.02.13 06:34209.530.000.000.0046.70
780789502008.02.13 11:00buy0.10gbpjpy211.40210.65211.902008.02.13 13:46211.900.000.000.0046.33
780790112008.02.13 11:00buy0.10gbpjpy211.40211.90212.502008.02.13 15:36211.900.000.000.0046.24
782268682008.02.14 01:00sell0.10gbpjpy212.43213.18211.932008.02.14 06:00212.560.000.000.00-12.01
782269232008.02.14 01:00sell0.10gbpjpy212.43213.18211.332008.02.14 06:00212.570.000.000.00-12.93
782474582008.02.14 06:00buy0.10gbpjpy212.57211.82213.072008.02.14 07:11213.070.000.000.0046.18
782474702008.02.14 06:00buy0.10gbpjpy212.57213.07213.672008.02.14 10:09213.070.000.000.0046.18
784177962008.02.15 01:00buy0.10gbpjpy212.41211.66212.912008.02.15 06:09212.910.000.000.0046.25
784178772008.02.15 01:00buy0.10gbpjpy212.41212.42213.512008.02.15 09:37212.420.000.000.000.93
785084322008.02.15 12:00sell0.10gbpjpy211.58212.33211.082008.02.15 13:00211.080.000.000.0046.44
785084602008.02.15 12:00sell0.10gbpjpy211.58211.08210.482008.02.15 13:39210.480.000.000.00102.52
786293142008.02.18 01:00buy0.10gbpjpy211.38210.63211.882008.02.18 08:15210.630.000.000.00-69.49
786293602008.02.18 01:00buy0.10gbpjpy211.38210.63212.482008.02.18 08:15210.630.000.000.00-69.49
  0.00 0.00 0.00 395.50
Closed P/L: 395.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
786929462008.02.18 09:00sell0.10gbpjpy210.90211.65210.40 211.090.000.000.00-17.56
786929942008.02.18 09:00sell0.10gbpjpy210.90211.65209.80 211.090.000.000.00-17.56
  0.00 0.00 0.00 -35.12
 Floating P/L: -35.12
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 395.50 Floating P/L: -35.12 Margin: 100.00
Balance: 3 395.50 Equity: 3 360.38 Free Margin: 3 260.38
 
Details:
Graph
Gross Profit: 820.43 Gross Loss: 424.93 Total Net Profit: 395.50
Profit Factor: 1.93 Expected Payoff: 15.82  
Absolute Drawdown: 261.01 Maximal Drawdown: 261.01 (8.70%) Relative Drawdown: 8.70% (261.01)
 
Total Trades: 25 Short Positions (won %): 11 (63.64%) Long Positions (won %): 14 (64.29%)
Profit Trades (% of total): 16 (64.00%) Loss trades (% of total): 9 (36.00%)
Largest profit trade: 102.72 loss trade: -70.42
Average profit trade: 51.28 loss trade: -47.21
Maximum consecutive wins ($): 10 (531.93) consecutive losses ($): 5 (-261.01)
Maximal consecutive profit (count): 531.93 (10) consecutive loss (count): -261.01 (5)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 3