Alpari (UK) Ltd.

Account: 112028 Name: Sivachelvan Currency: USD 2008 February 18, 11:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
46821312008.01.02 17:03balanceDeposit5 000.00
47054092008.01.03 13:45sell0.01gbpjpy214.22216.07214.122008.01.03 14:17216.070.000.000.00-16.96
47054522008.01.03 13:47sell0.02gbpjpy214.27216.07214.172008.01.03 14:17216.070.000.000.00-33.00
47054622008.01.03 13:48sell0.04gbpjpy214.34216.09214.242008.01.03 14:18216.060.000.000.00-63.11
47054712008.01.03 13:48sell0.08gbpjpy214.40216.10214.302008.01.03 14:18216.070.000.000.00-122.54
47054932008.01.03 13:49sell0.16gbpjpy214.45216.11214.362008.01.03 14:17216.040.000.000.00-233.23
47547992008.01.07 04:34buy0.01gbpjpy214.620.00215.022008.01.07 07:00214.670.000.000.000.45
47548042008.01.07 04:35buy limit0.04gbpjpy214.320.00214.722008.01.07 07:00214.73cancelled
47548062008.01.07 04:35buy limit0.08gbpjpy214.170.00214.572008.01.07 07:00214.72cancelled
47548082008.01.07 04:35buy limit0.16gbpjpy214.020.00214.422008.01.07 07:00214.71cancelled
47548092008.01.07 04:36buy limit0.32gbpjpy213.870.00214.272008.01.07 07:00214.72cancelled
47548012008.01.07 04:43buy0.02gbpjpy214.47214.67215.472008.01.07 07:00214.670.000.000.003.67
47564012008.01.07 07:00buy0.01gbpjpy214.730.00215.132008.01.07 08:26214.930.000.000.001.84
47564122008.01.07 07:00buy limit0.08gbpjpy214.280.00214.682008.01.07 08:26215.05cancelled
47564132008.01.07 07:00buy limit0.16gbpjpy214.130.00214.532008.01.07 08:26215.06cancelled
47564142008.01.07 07:01buy limit0.32gbpjpy213.980.00214.382008.01.07 08:26215.05cancelled
47564072008.01.07 07:18buy0.02gbpjpy214.580.00214.982008.01.07 08:26214.980.000.000.007.33
47564082008.01.07 07:39buy0.04gbpjpy214.43214.75215.552008.01.07 08:26214.960.000.000.0019.43
47579892008.01.07 08:26buy0.01gbpjpy215.00215.59216.392008.01.07 09:54215.590.000.000.005.40
47579922008.01.07 08:26buy limit0.04gbpjpy214.700.00215.102008.01.07 09:54215.66cancelled
47579932008.01.07 08:26buy limit0.08gbpjpy214.550.00214.952008.01.07 09:54215.66cancelled
47579972008.01.07 08:27buy limit0.16gbpjpy214.400.00214.802008.01.07 09:54215.66cancelled
47579982008.01.07 08:27buy limit0.32gbpjpy214.250.00214.652008.01.07 09:53215.67cancelled
47579912008.01.07 08:28buy0.02gbpjpy214.85215.60216.402008.01.07 09:53215.600.000.000.0013.73
47610862008.01.07 09:54buy0.01gbpjpy215.670.00216.072008.01.07 11:15216.070.000.000.003.64
47610912008.01.07 09:54buy limit0.04gbpjpy215.370.00215.772008.01.07 11:15216.12cancelled
47610922008.01.07 09:54buy limit0.08gbpjpy215.220.00215.622008.01.07 11:15216.13cancelled
47610992008.01.07 09:54buy limit0.16gbpjpy215.070.00215.472008.01.07 11:15216.13cancelled
47611002008.01.07 09:54buy limit0.32gbpjpy214.920.00215.322008.01.07 11:15216.17cancelled
47610902008.01.07 09:58buy0.02gbpjpy215.520.00215.922008.01.07 11:14215.920.000.000.007.30
47631002008.01.07 11:15buy0.01gbpjpy216.100.00216.502008.01.07 15:42215.250.000.000.00-7.80
47631092008.01.07 11:22buy0.02gbpjpy215.950.00216.352008.01.07 15:42215.250.000.000.00-12.84
47631112008.01.07 11:52buy0.04gbpjpy215.800.00216.202008.01.07 15:42215.250.000.000.00-20.17
47631182008.01.07 12:27buy0.08gbpjpy215.650.00216.052008.01.07 15:42215.250.000.000.00-29.35
47631212008.01.07 13:38buy0.16gbpjpy215.500.00215.902008.01.07 15:42215.250.000.000.00-36.67
47631222008.01.07 13:42buy0.32gbpjpy215.350.00215.752008.01.07 15:42215.260.000.000.00-26.41
47812132008.01.08 04:25buy0.04eurusd1.47120.00000.00002008.01.08 19:471.47130.000.000.000.40
47812362008.01.08 04:25buy0.04eurusd1.47150.00000.00002008.01.08 19:471.47130.000.000.00-0.80
47812752008.01.08 04:27buy0.04eurusd1.47180.00000.00002008.01.08 19:471.47130.000.000.00-2.00
47814502008.01.08 04:40sell0.04eurusd1.47090.00000.00002008.01.08 19:471.47150.000.000.00-2.40
47820452008.01.08 05:48sell0.04eurusd1.46940.00000.00002008.01.08 19:471.47150.000.000.00-8.40
47820572008.01.08 05:49sell0.04eurusd1.46910.00000.00002008.01.08 19:471.47150.000.000.00-9.60
47820782008.01.08 05:52sell0.04eurusd1.46970.00000.00002008.01.08 19:471.47150.000.000.00-7.20
47850322008.01.08 08:34buy0.04eurusd1.47330.00000.00002008.01.08 19:471.47130.000.000.00-8.00
47850772008.01.08 08:36buy0.04eurusd1.47300.00000.00002008.01.08 19:471.47130.000.000.00-6.80
47970052008.01.08 15:55buy0.04eurusd1.47360.00000.00002008.01.08 19:471.47130.000.000.00-9.20
47973752008.01.08 16:00buy0.04eurusd1.47390.00000.00002008.01.08 19:471.47130.000.000.00-10.40
48187162008.01.09 09:39buy0.10gbpjpy215.580.000.002008.01.09 09:40215.490.000.000.00-8.21
48187222008.01.09 09:40buy limit0.20gbpjpy215.430.000.002008.01.09 09:40215.56cancelled
48187322008.01.09 09:40sell0.10gbpjpy215.510.000.002008.01.09 09:48214.970.000.000.0049.34
48187332008.01.09 09:40sell limit0.20gbpjpy215.660.000.002008.01.09 09:48214.90cancelled
48187362008.01.09 09:40sell limit0.40gbpjpy215.810.000.002008.01.09 09:48214.91cancelled
48187382008.01.09 09:40sell limit0.80gbpjpy215.960.000.002008.01.09 09:48214.91cancelled
48187392008.01.09 09:40sell limit1.60gbpjpy216.110.000.002008.01.09 09:48214.91cancelled
48196152008.01.09 10:10buy0.01gbpjpy214.820.00215.222008.01.09 10:23214.930.000.000.001.00
48196182008.01.09 10:11buy limit0.04gbpjpy214.520.00214.922008.01.09 10:23215.02cancelled
48196202008.01.09 10:11buy limit0.08gbpjpy214.370.00214.772008.01.09 10:23215.02cancelled
48196212008.01.09 10:11buy limit0.16gbpjpy214.220.00214.622008.01.09 10:23215.02cancelled
48196222008.01.09 10:11buy limit0.32gbpjpy214.070.00214.472008.01.09 10:23215.01cancelled
48196242008.01.09 10:11buy limit0.64gbpjpy213.920.00214.322008.01.09 10:23215.01cancelled
48196252008.01.09 10:11buy limit1.28gbpjpy213.770.00214.172008.01.09 10:23215.01cancelled
48196262008.01.09 10:11buy limit2.56gbpjpy213.620.00214.022008.01.09 10:23215.01cancelled
48196302008.01.09 10:11buy limit5.12gbpjpy213.470.00213.872008.01.09 10:23215.01cancelled
48196162008.01.09 10:15buy0.02gbpjpy214.670.00215.072008.01.09 10:23214.950.000.000.005.12
48250322008.01.09 13:16buy0.01gbpjpy214.69134.69214.392008.01.09 15:39214.390.000.000.00-2.74
48250372008.01.09 13:16buy limit0.16gbpjpy213.19134.69213.492008.01.09 15:39214.46cancelled
48250362008.01.09 13:16buy limit0.08gbpjpy213.49134.69213.792008.01.09 15:39214.45cancelled
48250352008.01.09 13:16buy limit0.04gbpjpy213.79134.69214.092008.01.09 15:39214.45cancelled
48250392008.01.09 13:16buy limit0.64gbpjpy212.59134.69212.892008.01.09 15:39214.43cancelled
48250382008.01.09 13:16buy limit0.32gbpjpy212.89134.69213.192008.01.09 15:39214.46cancelled
48250452008.01.09 13:16sell limit0.01gbpjpy214.94294.64214.642008.01.09 14:45214.32cancelled
48250472008.01.09 13:16sell limit0.04gbpjpy215.54294.64215.242008.01.09 14:45214.32cancelled
48250432008.01.09 13:16sell0.01gbpjpy214.64294.64214.342008.01.09 14:45214.340.000.000.002.75
48250482008.01.09 13:16sell limit0.08gbpjpy215.84294.64215.542008.01.09 14:45214.32cancelled
48250462008.01.09 13:16sell limit0.02gbpjpy215.24294.64214.942008.01.09 14:45214.32cancelled
48250492008.01.09 13:16sell limit0.16gbpjpy216.14294.64215.842008.01.09 14:45214.32cancelled
48250512008.01.09 13:16sell limit0.64gbpjpy216.74294.64216.442008.01.09 14:45214.30cancelled
48250502008.01.09 13:16sell limit0.32gbpjpy216.44294.64216.142008.01.09 14:45214.32cancelled
48250332008.01.09 14:40buy0.01gbpjpy214.39134.69214.392008.01.09 15:39214.390.000.000.000.00
48279562008.01.09 14:45sell limit0.01gbpjpy214.54294.24214.242008.01.09 14:46214.28cancelled
48279572008.01.09 14:45sell limit0.02gbpjpy214.84294.24214.542008.01.09 14:46214.27cancelled
48279682008.01.09 14:46sell limit0.04gbpjpy215.14294.24214.842008.01.09 14:46214.27cancelled
48279792008.01.09 14:46sell limit0.08gbpjpy215.44294.24215.142008.01.09 14:46214.28cancelled
48279802008.01.09 14:46sell limit0.16gbpjpy215.74294.24215.442008.01.09 14:46214.28cancelled
48279812008.01.09 14:46sell limit0.32gbpjpy216.04294.24215.742008.01.09 14:46214.28cancelled
48279822008.01.09 14:46sell limit0.64gbpjpy216.34294.24216.042008.01.09 14:46214.27cancelled
48279932008.01.09 14:46sell0.01gbpjpy214.27294.27214.272008.01.09 16:25214.270.000.000.000.00
48279962008.01.09 14:46sell limit0.02gbpjpy214.87294.27214.572008.01.09 16:25214.25cancelled
48279972008.01.09 14:46sell limit0.04gbpjpy215.17294.27214.872008.01.09 16:25214.25cancelled
48279982008.01.09 14:46sell limit0.08gbpjpy215.47294.27215.172008.01.09 16:25214.25cancelled
48280052008.01.09 14:46sell limit0.16gbpjpy215.77294.27215.472008.01.09 16:25214.24cancelled
48280062008.01.09 14:46sell limit0.32gbpjpy216.07294.27215.772008.01.09 16:25214.24cancelled
48280082008.01.09 14:46sell limit0.64gbpjpy216.37294.27216.072008.01.09 16:25214.24cancelled
48250342008.01.09 15:34buy0.02gbpjpy214.09134.69214.392008.01.09 15:39214.390.000.000.005.48
48298022008.01.09 15:39buy0.01gbpjpy214.43134.43214.432008.01.09 18:29214.230.000.000.00-1.82
48298132008.01.09 15:39buy limit0.04gbpjpy213.53134.43213.832008.01.09 18:29214.30cancelled
48298122008.01.09 15:39buy limit0.02gbpjpy213.83134.43214.132008.01.09 18:29214.30cancelled
48298152008.01.09 15:39buy limit0.16gbpjpy212.93134.43213.232008.01.09 18:29214.30cancelled
48298142008.01.09 15:39buy limit0.08gbpjpy213.23134.43213.532008.01.09 18:29214.30cancelled
48298162008.01.09 15:40buy limit0.32gbpjpy212.63134.43212.932008.01.09 18:29214.30cancelled
48298182008.01.09 15:40buy limit0.64gbpjpy212.33134.43212.632008.01.09 18:29214.32cancelled
48279952008.01.09 16:13sell0.01gbpjpy214.57294.27214.272008.01.09 16:25214.270.000.000.002.74
48315962008.01.09 16:25sell limit0.02gbpjpy214.81294.21214.512008.01.09 16:25214.23cancelled
48315952008.01.09 16:25sell limit0.01gbpjpy214.51294.21214.212008.01.09 16:25214.23cancelled
48315982008.01.09 16:25sell limit0.04gbpjpy215.11294.21214.812008.01.09 16:25214.23cancelled
48315992008.01.09 16:25sell limit0.08gbpjpy215.41294.21215.112008.01.09 16:25214.23cancelled
48316022008.01.09 16:25sell limit0.32gbpjpy216.01294.21215.712008.01.09 16:25214.23cancelled
48316012008.01.09 16:25sell limit0.16gbpjpy215.71294.21215.412008.01.09 16:25214.23cancelled
48316032008.01.09 16:25sell limit0.64gbpjpy216.31294.21216.012008.01.09 16:25214.23cancelled
48316082008.01.09 16:25sell0.01gbpjpy214.23294.23214.232008.01.09 17:23214.230.000.000.000.00
48316122008.01.09 16:25sell limit0.02gbpjpy214.83294.23214.532008.01.09 17:23214.22cancelled
48316142008.01.09 16:25sell limit0.08gbpjpy215.43294.23215.132008.01.09 17:23214.21cancelled
48316132008.01.09 16:25sell limit0.04gbpjpy215.13294.23214.832008.01.09 17:23214.21cancelled
48316162008.01.09 16:25sell limit0.32gbpjpy216.03294.23215.732008.01.09 17:23214.21cancelled
48316172008.01.09 16:25sell limit0.64gbpjpy216.33294.23216.032008.01.09 17:23214.21cancelled
48316152008.01.09 16:25sell limit0.16gbpjpy215.73294.23215.432008.01.09 17:23214.21cancelled
48316102008.01.09 16:49sell0.01gbpjpy214.53294.23214.232008.01.09 17:23214.230.000.000.002.74
48337152008.01.09 17:23sell limit0.04gbpjpy215.09294.19214.792008.01.09 17:23214.23cancelled
48337122008.01.09 17:23sell limit0.01gbpjpy214.49294.19214.192008.01.09 17:23214.23cancelled
48337132008.01.09 17:23sell limit0.02gbpjpy214.79294.19214.492008.01.09 17:23214.23cancelled
48337162008.01.09 17:23sell limit0.08gbpjpy215.39294.19215.092008.01.09 17:23214.23cancelled
48337172008.01.09 17:23sell limit0.16gbpjpy215.69294.19215.392008.01.09 17:23214.23cancelled
48337202008.01.09 17:23sell limit0.64gbpjpy216.29294.19215.992008.01.09 17:23214.23cancelled
48337192008.01.09 17:23sell limit0.32gbpjpy215.99294.19215.692008.01.09 17:23214.23cancelled
48337272008.01.09 17:23sell limit0.02gbpjpy214.83294.23214.532008.01.09 17:51213.87cancelled
48337242008.01.09 17:23sell0.01gbpjpy214.23294.23213.932008.01.09 17:51213.930.000.000.002.75
48337252008.01.09 17:23sell limit0.01gbpjpy214.53294.23214.232008.01.09 17:51213.87cancelled
48337292008.01.09 17:23sell limit0.04gbpjpy215.13294.23214.832008.01.09 17:51213.87cancelled
48337302008.01.09 17:23sell limit0.08gbpjpy215.43294.23215.132008.01.09 17:51213.87cancelled
48337322008.01.09 17:23sell limit0.16gbpjpy215.73294.23215.432008.01.09 17:51213.87cancelled
48337342008.01.09 17:23sell limit0.32gbpjpy216.03294.23215.732008.01.09 17:51213.87cancelled
48337362008.01.09 17:23sell limit0.64gbpjpy216.33294.23216.032008.01.09 17:51213.86cancelled
48298042008.01.09 17:46buy0.01gbpjpy214.13134.43214.432008.01.09 18:29214.230.000.000.000.92
48349242008.01.09 17:51sell limit0.02gbpjpy214.47293.87214.172008.01.09 18:29214.24cancelled
48349222008.01.09 17:51sell0.01gbpjpy213.87293.87213.872008.01.09 18:29214.310.000.000.00-4.01
48349252008.01.09 17:51sell limit0.04gbpjpy214.77293.87214.472008.01.09 18:29214.24cancelled
48349262008.01.09 17:51sell limit0.08gbpjpy215.07293.87214.772008.01.09 18:29214.24cancelled
48349292008.01.09 17:51sell limit0.64gbpjpy215.97293.87215.672008.01.09 18:29214.24cancelled
48349282008.01.09 17:51sell limit0.32gbpjpy215.67293.87215.372008.01.09 18:29214.24cancelled
48349272008.01.09 17:51sell limit0.16gbpjpy215.37293.87215.072008.01.09 18:29214.24cancelled
48349232008.01.09 18:13sell0.01gbpjpy214.17293.87213.872008.01.09 18:29214.310.000.000.00-1.28
48361792008.01.09 18:29sell limit0.02gbpjpy214.83294.23214.532008.01.09 18:29214.23cancelled
48361772008.01.09 18:29sell0.01gbpjpy214.23294.23213.932008.01.09 18:29214.300.000.000.00-0.64
48361782008.01.09 18:29sell limit0.01gbpjpy214.53294.23214.232008.01.09 18:29214.23cancelled
48361802008.01.09 18:29sell limit0.04gbpjpy215.13294.23214.832008.01.09 18:29214.24cancelled
48361812008.01.09 18:29sell limit0.08gbpjpy215.43294.23215.132008.01.09 18:29214.24cancelled
48361832008.01.09 18:29sell limit0.32gbpjpy216.03294.23215.732008.01.09 18:29214.24cancelled
48361822008.01.09 18:29sell limit0.16gbpjpy215.73294.23215.432008.01.09 18:29214.24cancelled
48361842008.01.09 18:29sell limit0.64gbpjpy216.33294.23216.032008.01.09 18:29214.24cancelled
48361882008.01.09 18:29buy0.01gbpjpy214.30134.30214.602008.01.09 18:29214.220.000.000.00-0.73
48361942008.01.09 18:29buy limit0.16gbpjpy212.80134.30213.102008.01.09 18:29214.29cancelled
48361922008.01.09 18:29buy limit0.04gbpjpy213.40134.30213.702008.01.09 18:29214.29cancelled
48361932008.01.09 18:29buy limit0.08gbpjpy213.10134.30213.402008.01.09 18:29214.29cancelled
48361902008.01.09 18:29buy limit0.01gbpjpy214.00134.30214.302008.01.09 18:29214.29cancelled
48361912008.01.09 18:29buy limit0.02gbpjpy213.70134.30214.002008.01.09 18:29214.29cancelled
48361952008.01.09 18:29buy limit0.32gbpjpy212.50134.30212.802008.01.09 18:29214.29cancelled
48361962008.01.09 18:29buy limit0.64gbpjpy212.20134.30212.502008.01.09 18:29214.30cancelled
48361982008.01.09 18:29buy0.01gbpjpy214.29134.29214.592008.01.09 18:30214.220.000.000.00-0.64
48361992008.01.09 18:29buy limit0.01gbpjpy213.99134.29214.292008.01.09 18:30214.29cancelled
48362012008.01.09 18:29buy limit0.04gbpjpy213.39134.29213.692008.01.09 18:30214.29cancelled
48362002008.01.09 18:29buy limit0.02gbpjpy213.69134.29213.992008.01.09 18:30214.29cancelled
48362022008.01.09 18:29buy limit0.08gbpjpy213.09134.29213.392008.01.09 18:30214.30cancelled
48362052008.01.09 18:29buy limit0.64gbpjpy212.19134.29212.492008.01.09 18:30214.30cancelled
48362042008.01.09 18:29buy limit0.32gbpjpy212.49134.29212.792008.01.09 18:30214.30cancelled
48362032008.01.09 18:29buy limit0.16gbpjpy212.79134.29213.092008.01.09 18:30214.30cancelled
48569962008.01.10 07:39buy limit0.02gbpjpy214.06134.66214.362008.01.10 07:39214.67cancelled
48569952008.01.10 07:39buy limit0.01gbpjpy214.36134.66214.662008.01.10 07:39214.67cancelled
48569972008.01.10 07:39buy limit0.04gbpjpy213.76134.66214.062008.01.10 07:39214.67cancelled
48569992008.01.10 07:39buy limit0.16gbpjpy213.16134.66213.462008.01.10 07:39214.67cancelled
48570002008.01.10 07:39buy limit0.32gbpjpy212.86134.66213.162008.01.10 07:39214.67cancelled
48570012008.01.10 07:39buy limit0.64gbpjpy212.56134.66212.862008.01.10 07:39214.68cancelled
48569982008.01.10 07:39buy limit0.08gbpjpy213.46134.66213.762008.01.10 07:39214.67cancelled
48570082008.01.10 07:39buy0.01gbpjpy214.68134.68215.082008.01.10 09:42215.080.000.000.003.64
48570132008.01.10 07:39buy limit0.01gbpjpy214.38134.68214.682008.01.10 09:42215.15cancelled
48570152008.01.10 07:39buy limit0.02gbpjpy214.08134.68214.382008.01.10 09:42215.14cancelled
48570172008.01.10 07:39buy limit0.04gbpjpy213.78134.68214.082008.01.10 09:42215.14cancelled
48570272008.01.10 07:39buy limit0.16gbpjpy213.18134.68213.482008.01.10 09:42215.15cancelled
48570312008.01.10 07:39buy limit0.64gbpjpy212.58134.68212.882008.01.10 09:42215.14cancelled
48570292008.01.10 07:39buy limit0.32gbpjpy212.88134.68213.182008.01.10 09:42215.15cancelled
48570252008.01.10 07:39buy limit0.08gbpjpy213.48134.68213.782008.01.10 09:42215.14cancelled
48570392008.01.10 07:39sell0.01gbpjpy214.60294.60215.202008.01.10 12:30215.200.000.000.00-5.47
48570472008.01.10 07:39sell limit0.64gbpjpy216.70294.60216.402008.01.10 12:31215.15cancelled
48570462008.01.10 07:39sell limit0.32gbpjpy216.40294.60216.102008.01.10 12:31215.15cancelled
48570442008.01.10 07:39sell limit0.16gbpjpy216.10294.60215.802008.01.10 12:31215.14cancelled
48570432008.01.10 07:39sell limit0.08gbpjpy215.80294.60215.502008.01.10 12:31215.14cancelled
48570402008.01.10 09:37sell0.01gbpjpy214.90294.60215.202008.01.10 12:30215.200.000.000.00-2.73
48649362008.01.10 09:42buy limit0.01gbpjpy214.86135.16215.162008.01.10 09:42215.14cancelled
48649442008.01.10 09:42buy limit0.02gbpjpy214.56135.16214.862008.01.10 09:42215.14cancelled
48649492008.01.10 09:42buy limit0.08gbpjpy213.96135.16214.262008.01.10 09:42215.14cancelled
48649472008.01.10 09:42buy limit0.04gbpjpy214.26135.16214.562008.01.10 09:42215.14cancelled
48649532008.01.10 09:42buy limit0.16gbpjpy213.66135.16213.962008.01.10 09:42215.14cancelled
48649602008.01.10 09:42buy limit0.32gbpjpy213.36135.16213.662008.01.10 09:42215.14cancelled
48649622008.01.10 09:42buy limit0.64gbpjpy213.06135.16213.362008.01.10 09:42215.14cancelled
48649752008.01.10 09:42buy limit0.02gbpjpy214.54135.14214.842008.01.10 10:39215.20cancelled
48649762008.01.10 09:42buy limit0.04gbpjpy214.24135.14214.542008.01.10 10:39215.21cancelled
48649732008.01.10 09:42buy0.01gbpjpy215.14135.14215.142008.01.10 10:39215.140.000.000.000.00
48649772008.01.10 09:42buy limit0.08gbpjpy213.94135.14214.242008.01.10 10:39215.22cancelled
48649782008.01.10 09:42buy limit0.16gbpjpy213.64135.14213.942008.01.10 10:39215.21cancelled
48649792008.01.10 09:42buy limit0.32gbpjpy213.34135.14213.642008.01.10 10:39215.21cancelled
48649802008.01.10 09:42buy limit0.64gbpjpy213.04135.14213.342008.01.10 10:39215.21cancelled
48649742008.01.10 09:55buy0.01gbpjpy214.84135.14215.142008.01.10 10:39215.140.000.000.002.73
48679902008.01.10 10:39buy limit0.01gbpjpy214.91135.21215.212008.01.10 11:15215.62cancelled
48679872008.01.10 10:39buy0.01gbpjpy215.21135.21215.612008.01.10 11:15215.610.000.000.003.64
48679932008.01.10 10:39buy limit0.04gbpjpy214.31135.21214.612008.01.10 11:15215.63cancelled
48679922008.01.10 10:39buy limit0.02gbpjpy214.61135.21214.912008.01.10 11:15215.63cancelled
48679962008.01.10 10:39buy limit0.16gbpjpy213.71135.21214.012008.01.10 11:15215.63cancelled
48679972008.01.10 10:39buy limit0.32gbpjpy213.41135.21213.712008.01.10 11:15215.63cancelled
48679952008.01.10 10:39buy limit0.08gbpjpy214.01135.21214.312008.01.10 11:15215.63cancelled
48679982008.01.10 10:39buy limit0.64gbpjpy213.11135.21213.412008.01.10 11:15215.63cancelled
48570412008.01.10 10:39sell0.02gbpjpy215.20294.60215.202008.01.10 12:30215.200.000.000.000.00
48570422008.01.10 10:49sell0.04gbpjpy215.50294.60215.202008.01.10 12:30215.200.000.000.0010.93
48710112008.01.10 11:15buy limit0.04gbpjpy214.77135.67215.072008.01.10 11:15215.63cancelled
48710082008.01.10 11:15buy limit0.01gbpjpy215.37135.67215.672008.01.10 11:15215.64cancelled
48710092008.01.10 11:15buy limit0.02gbpjpy215.07135.67215.372008.01.10 11:15215.63cancelled
48710172008.01.10 11:15buy limit0.16gbpjpy214.17135.67214.472008.01.10 11:15215.64cancelled
48710162008.01.10 11:15buy limit0.08gbpjpy214.47135.67214.772008.01.10 11:15215.64cancelled
48710182008.01.10 11:15buy limit0.32gbpjpy213.87135.67214.172008.01.10 11:15215.64cancelled
48710192008.01.10 11:15buy limit0.64gbpjpy213.57135.67213.872008.01.10 11:15215.64cancelled
48710262008.01.10 11:15buy limit0.01gbpjpy215.33135.63215.632008.01.10 11:15215.68cancelled
48710272008.01.10 11:15buy limit0.02gbpjpy215.03135.63215.332008.01.10 11:15215.68cancelled
48710292008.01.10 11:15buy limit0.04gbpjpy214.73135.63215.032008.01.10 11:15215.69cancelled
48710392008.01.10 11:15buy limit0.16gbpjpy214.13135.63214.432008.01.10 11:15215.69cancelled
48710352008.01.10 11:15buy limit0.08gbpjpy214.43135.63214.732008.01.10 11:15215.69cancelled
48710492008.01.10 11:15buy limit0.32gbpjpy213.83135.63214.132008.01.10 11:15215.69cancelled
48710522008.01.10 11:15buy limit0.64gbpjpy213.53135.63213.832008.01.10 11:15215.69cancelled
48710772008.01.10 11:15buy0.01gbpjpy215.69135.69215.392008.01.10 13:02215.390.000.000.00-2.73
48710822008.01.10 11:15buy limit0.04gbpjpy214.79135.69215.092008.01.10 13:02215.43cancelled
48710842008.01.10 11:15buy limit0.08gbpjpy214.49135.69214.792008.01.10 13:02215.43cancelled
48710852008.01.10 11:15buy limit0.16gbpjpy214.19135.69214.492008.01.10 13:02215.44cancelled
48710882008.01.10 11:15buy limit0.32gbpjpy213.89135.69214.192008.01.10 13:02215.44cancelled
48710892008.01.10 11:15buy limit0.64gbpjpy213.59135.69213.892008.01.10 13:02215.44cancelled
48710792008.01.10 12:18buy0.01gbpjpy215.39135.69215.392008.01.10 13:02215.390.000.000.000.00
48750862008.01.10 12:31sell limit0.01gbpjpy215.45295.15215.152008.01.10 12:31215.17cancelled
48750882008.01.10 12:31sell limit0.02gbpjpy215.75295.15215.452008.01.10 12:31215.17cancelled
48750912008.01.10 12:31sell limit0.04gbpjpy216.05295.15215.752008.01.10 12:31215.17cancelled
48750952008.01.10 12:31sell limit0.16gbpjpy216.65295.15216.352008.01.10 12:31215.17cancelled
48750962008.01.10 12:31sell limit0.32gbpjpy216.95295.15216.652008.01.10 12:31215.17cancelled
48750942008.01.10 12:31sell limit0.08gbpjpy216.35295.15216.052008.01.10 12:31215.17cancelled
48750972008.01.10 12:31sell limit0.64gbpjpy217.25295.15216.952008.01.10 12:31215.17cancelled
48751022008.01.10 12:31sell0.01gbpjpy215.17295.17215.472008.01.10 13:40215.470.000.000.00-2.73
48751052008.01.10 12:31sell limit0.04gbpjpy216.07295.17215.772008.01.10 13:40215.42cancelled
48751072008.01.10 12:31sell limit0.08gbpjpy216.37295.17216.072008.01.10 13:40215.42cancelled
48751082008.01.10 12:31sell limit0.16gbpjpy216.67295.17216.372008.01.10 13:40215.42cancelled
48751102008.01.10 12:31sell limit0.64gbpjpy217.27295.17216.972008.01.10 13:40215.42cancelled
48751092008.01.10 12:31sell limit0.32gbpjpy216.97295.17216.672008.01.10 13:40215.42cancelled
48710812008.01.10 12:48buy0.02gbpjpy215.09135.69215.392008.01.10 13:02215.390.000.000.005.46
48774342008.01.10 13:02buy limit0.01gbpjpy215.16135.46215.462008.01.10 13:02215.34cancelled
48774392008.01.10 13:02buy limit0.08gbpjpy214.26135.46214.562008.01.10 13:02215.39cancelled
48774402008.01.10 13:02buy limit0.16gbpjpy213.96135.46214.262008.01.10 13:02215.36cancelled
48774372008.01.10 13:02buy limit0.02gbpjpy214.86135.46215.162008.01.10 13:02215.35cancelled
48774382008.01.10 13:02buy limit0.04gbpjpy214.56135.46214.862008.01.10 13:02215.35cancelled
48774442008.01.10 13:02buy limit0.64gbpjpy213.36135.46213.662008.01.10 13:02215.37cancelled
48774432008.01.10 13:02buy limit0.32gbpjpy213.66135.46213.962008.01.10 13:02215.37cancelled
48774522008.01.10 13:02buy0.01gbpjpy215.37135.37215.772008.01.10 13:05215.770.000.000.003.64
48774572008.01.10 13:02buy limit0.01gbpjpy215.07135.37215.372008.01.10 13:05215.85cancelled
48774582008.01.10 13:02buy limit0.02gbpjpy214.77135.37215.072008.01.10 13:05215.85cancelled
48774612008.01.10 13:02buy limit0.04gbpjpy214.47135.37214.772008.01.10 13:05215.85cancelled
48774632008.01.10 13:02buy limit0.08gbpjpy214.17135.37214.472008.01.10 13:05215.82cancelled
48774712008.01.10 13:02buy limit0.16gbpjpy213.87135.37214.172008.01.10 13:05215.82cancelled
48774732008.01.10 13:02buy limit0.32gbpjpy213.57135.37213.872008.01.10 13:05215.82cancelled
48774752008.01.10 13:02buy limit0.64gbpjpy213.27135.37213.572008.01.10 13:05215.82cancelled
48751032008.01.10 13:03sell0.01gbpjpy215.47295.17215.472008.01.10 13:40215.470.000.000.000.00
48751042008.01.10 13:05sell0.02gbpjpy215.77295.17215.472008.01.10 13:40215.470.000.000.005.46
48779012008.01.10 13:05buy limit0.08gbpjpy214.62135.82214.922008.01.10 13:05215.91cancelled
48778962008.01.10 13:05buy limit0.02gbpjpy215.22135.82215.522008.01.10 13:05215.94cancelled
48778942008.01.10 13:05buy limit0.01gbpjpy215.52135.82215.822008.01.10 13:05215.94cancelled
48778982008.01.10 13:05buy limit0.04gbpjpy214.92135.82215.222008.01.10 13:05215.91cancelled
48779022008.01.10 13:05buy limit0.16gbpjpy214.32135.82214.622008.01.10 13:05215.91cancelled
48779062008.01.10 13:05buy limit0.32gbpjpy214.02135.82214.322008.01.10 13:05215.91cancelled
48779162008.01.10 13:05buy limit0.64gbpjpy213.72135.82214.022008.01.10 13:05215.89cancelled
48779302008.01.10 13:05buy limit0.01gbpjpy215.59135.89215.892008.01.10 13:06215.97cancelled
48779352008.01.10 13:06buy limit0.04gbpjpy214.99135.89215.292008.01.10 13:06215.97cancelled
48779372008.01.10 13:06buy limit0.16gbpjpy214.39135.89214.692008.01.10 13:06215.96cancelled
48779362008.01.10 13:06buy limit0.08gbpjpy214.69135.89214.992008.01.10 13:06215.96cancelled
48779332008.01.10 13:06buy limit0.02gbpjpy215.29135.89215.592008.01.10 13:06215.97cancelled
48779402008.01.10 13:06buy limit0.64gbpjpy213.79135.89214.092008.01.10 13:06215.96cancelled
48779382008.01.10 13:06buy limit0.32gbpjpy214.09135.89214.392008.01.10 13:06215.96cancelled
48779682008.01.10 13:06buy0.01gbpjpy215.96135.96214.462008.01.10 15:39214.460.000.000.00-13.71
48779852008.01.10 13:06buy limit0.64gbpjpy213.86135.96214.162008.01.10 15:39214.52cancelled
48779732008.01.10 13:17buy0.01gbpjpy215.66135.96214.462008.01.10 15:39214.460.000.000.00-10.97
48806132008.01.10 13:40sell limit0.01gbpjpy215.70295.40215.402008.01.10 13:40215.41cancelled
48806162008.01.10 13:40sell limit0.02gbpjpy216.00295.40215.702008.01.10 13:40215.41cancelled
48806172008.01.10 13:40sell limit0.04gbpjpy216.30295.40216.002008.01.10 13:40215.41cancelled
48806222008.01.10 13:40sell limit0.32gbpjpy217.20295.40216.902008.01.10 13:40215.41cancelled
48806202008.01.10 13:40sell limit0.16gbpjpy216.90295.40216.602008.01.10 13:40215.41cancelled
48806192008.01.10 13:40sell limit0.08gbpjpy216.60295.40216.302008.01.10 13:40215.41cancelled
48806422008.01.10 13:40sell limit0.64gbpjpy217.50295.40217.202008.01.10 13:40215.41cancelled
48806622008.01.10 13:40sell limit0.01gbpjpy215.71295.41215.412008.01.10 13:51215.03cancelled
48806602008.01.10 13:40sell0.01gbpjpy215.41295.41215.012008.01.10 13:51215.010.000.000.003.64
48806682008.01.10 13:40sell limit0.02gbpjpy216.01295.41215.712008.01.10 13:51215.03cancelled
48806832008.01.10 13:40sell limit0.16gbpjpy216.91295.41216.612008.01.10 13:51214.97cancelled
48806872008.01.10 13:40sell limit0.32gbpjpy217.21295.41216.912008.01.10 13:51214.97cancelled
48806802008.01.10 13:40sell limit0.08gbpjpy216.61295.41216.312008.01.10 13:51214.97cancelled
48806782008.01.10 13:40sell limit0.04gbpjpy216.31295.41216.012008.01.10 13:51214.97cancelled
48806902008.01.10 13:40sell limit0.64gbpjpy217.51295.41217.212008.01.10 13:51214.97cancelled
48779792008.01.10 13:42buy0.02gbpjpy215.36135.96214.462008.01.10 15:39214.460.000.000.00-16.45
48779802008.01.10 13:50buy0.04gbpjpy215.06135.96214.462008.01.10 15:39214.460.000.000.00-21.94
48820972008.01.10 13:51sell limit0.01gbpjpy215.25294.95214.952008.01.10 13:51215.04cancelled
48821042008.01.10 13:51sell limit0.02gbpjpy215.55294.95215.252008.01.10 13:51215.04cancelled
48821352008.01.10 13:51sell limit0.04gbpjpy215.85294.95215.552008.01.10 13:51215.04cancelled
48821362008.01.10 13:51sell limit0.08gbpjpy216.15294.95215.852008.01.10 13:51215.04cancelled
48821602008.01.10 13:51sell limit0.16gbpjpy216.45294.95216.152008.01.10 13:51215.04cancelled
48821762008.01.10 13:51sell limit0.64gbpjpy217.05294.95216.752008.01.10 13:51215.04cancelled
48821752008.01.10 13:51sell limit0.32gbpjpy216.75294.95216.452008.01.10 13:51215.04cancelled
48822012008.01.10 13:51sell0.01gbpjpy215.04295.04214.642008.01.10 14:35214.640.000.000.003.65
48822102008.01.10 13:51sell limit0.01gbpjpy215.34295.04215.042008.01.10 14:35214.58cancelled
48822112008.01.10 13:51sell limit0.02gbpjpy215.64295.04215.342008.01.10 14:35214.58cancelled
48822152008.01.10 13:51sell limit0.04gbpjpy215.94295.04215.642008.01.10 14:35214.58cancelled
48822342008.01.10 13:52sell limit0.08gbpjpy216.24295.04215.942008.01.10 14:35214.58cancelled
48822362008.01.10 13:52sell limit0.16gbpjpy216.54295.04216.242008.01.10 14:35214.58cancelled
48822392008.01.10 13:52sell limit0.32gbpjpy216.84295.04216.542008.01.10 14:35214.59cancelled
48822762008.01.10 13:52sell limit0.64gbpjpy217.14295.04216.842008.01.10 14:35214.59cancelled
48779812008.01.10 14:29buy0.08gbpjpy214.76135.96214.462008.01.10 15:39214.460.000.000.00-21.94
48856652008.01.10 14:35sell limit0.01gbpjpy214.88294.58214.582008.01.10 14:53214.12cancelled
48856642008.01.10 14:35sell0.01gbpjpy214.58294.58214.182008.01.10 14:53214.180.000.000.003.66
48856662008.01.10 14:35sell limit0.02gbpjpy215.18294.58214.882008.01.10 14:53214.12cancelled
48856702008.01.10 14:35sell limit0.04gbpjpy215.48294.58215.182008.01.10 14:53214.12cancelled
48856712008.01.10 14:35sell limit0.08gbpjpy215.78294.58215.482008.01.10 14:53214.13cancelled
48856782008.01.10 14:35sell limit0.64gbpjpy216.68294.58216.382008.01.10 14:53214.15cancelled
48856752008.01.10 14:35sell limit0.32gbpjpy216.38294.58216.082008.01.10 14:53214.13cancelled
48856732008.01.10 14:35sell limit0.16gbpjpy216.08294.58215.782008.01.10 14:53214.13cancelled
48779822008.01.10 14:51buy0.16gbpjpy214.46135.96214.462008.01.10 15:39214.460.000.000.000.00
48779832008.01.10 14:53buy0.32gbpjpy214.16135.96214.462008.01.10 15:39214.460.000.000.0087.77
48873082008.01.10 14:54sell limit0.04gbpjpy215.01294.11214.712008.01.10 14:54214.11cancelled
48873072008.01.10 14:54sell limit0.02gbpjpy214.71294.11214.412008.01.10 14:54214.11cancelled
48873052008.01.10 14:54sell limit0.01gbpjpy214.41294.11214.112008.01.10 14:54214.10cancelled
48873172008.01.10 14:54sell limit0.08gbpjpy215.31294.11215.012008.01.10 14:54214.11cancelled
48873212008.01.10 14:54sell limit0.64gbpjpy216.21294.11215.912008.01.10 14:54214.12cancelled
48873202008.01.10 14:54sell limit0.32gbpjpy215.91294.11215.612008.01.10 14:54214.12cancelled
48873192008.01.10 14:54sell limit0.16gbpjpy215.61294.11215.312008.01.10 14:54214.11cancelled
48873292008.01.10 14:54sell0.01gbpjpy214.12294.12214.722008.01.10 16:12214.720.000.000.00-5.48
48873372008.01.10 14:54sell limit0.08gbpjpy215.32294.12215.022008.01.10 16:12214.68cancelled
48873402008.01.10 14:54sell limit0.32gbpjpy215.92294.12215.622008.01.10 16:12214.68cancelled
48873392008.01.10 14:54sell limit0.16gbpjpy215.62294.12215.322008.01.10 16:12214.68cancelled
48873422008.01.10 14:54sell limit0.64gbpjpy216.22294.12215.922008.01.10 16:12214.67cancelled
48873302008.01.10 15:03sell0.01gbpjpy214.42294.12214.722008.01.10 16:12214.720.000.000.00-2.74
48908262008.01.10 15:39buy0.01gbpjpy214.52134.52214.922008.01.10 16:03214.920.000.000.003.65
48908282008.01.10 15:39buy limit0.01gbpjpy214.22134.52214.522008.01.10 16:03215.00cancelled
48908312008.01.10 15:39buy limit0.02gbpjpy213.92134.52214.222008.01.10 16:03215.00cancelled
48908332008.01.10 15:39buy limit0.04gbpjpy213.62134.52213.922008.01.10 16:03215.00cancelled
48908442008.01.10 15:39buy limit0.08gbpjpy213.32134.52213.622008.01.10 16:03214.99cancelled
48908472008.01.10 15:39buy limit0.16gbpjpy213.02134.52213.322008.01.10 16:03214.99cancelled
48908492008.01.10 15:39buy limit0.32gbpjpy212.72134.52213.022008.01.10 16:03214.99cancelled
48908502008.01.10 15:39buy limit0.64gbpjpy212.42134.52212.722008.01.10 16:03214.99cancelled
48873352008.01.10 16:03sell0.02gbpjpy214.72294.12214.722008.01.10 16:12214.720.000.000.000.00
48937552008.01.10 16:03buy0.01gbpjpy214.99134.99214.392008.01.10 18:17214.390.000.000.00-5.48
48937652008.01.10 16:03buy limit0.16gbpjpy213.49134.99213.792008.01.10 18:17214.53cancelled
48937662008.01.10 16:03buy limit0.32gbpjpy213.19134.99213.492008.01.10 18:17214.53cancelled
48937642008.01.10 16:03buy limit0.08gbpjpy213.79134.99214.092008.01.10 18:17214.55cancelled
48873362008.01.10 16:03sell0.04gbpjpy215.02294.12214.722008.01.10 16:12214.720.000.000.0010.95
48937942008.01.10 16:03buy limit0.64gbpjpy212.89134.99213.192008.01.10 18:17214.50cancelled
48944742008.01.10 16:12sell limit0.01gbpjpy214.96294.66214.662008.01.10 16:12214.65cancelled
48944762008.01.10 16:12sell limit0.02gbpjpy215.26294.66214.962008.01.10 16:12214.65cancelled
48944812008.01.10 16:12sell limit0.16gbpjpy216.16294.66215.862008.01.10 16:12214.65cancelled
48944842008.01.10 16:12sell limit0.64gbpjpy216.76294.66216.462008.01.10 16:12214.65cancelled
48944782008.01.10 16:12sell limit0.04gbpjpy215.56294.66215.262008.01.10 16:12214.65cancelled
48944832008.01.10 16:12sell limit0.32gbpjpy216.46294.66216.162008.01.10 16:12214.65cancelled
48944792008.01.10 16:12sell limit0.08gbpjpy215.86294.66215.562008.01.10 16:12214.65cancelled
48944912008.01.10 16:12sell0.01gbpjpy214.67294.67214.272008.01.10 16:28214.270.000.000.003.66
48944922008.01.10 16:12sell limit0.01gbpjpy214.97294.67214.672008.01.10 16:28214.23cancelled
48944932008.01.10 16:12sell limit0.02gbpjpy215.27294.67214.972008.01.10 16:28214.23cancelled
48944972008.01.10 16:12sell limit0.16gbpjpy216.17294.67215.872008.01.10 16:28214.22cancelled
48944952008.01.10 16:12sell limit0.08gbpjpy215.87294.67215.572008.01.10 16:28214.23cancelled
48944942008.01.10 16:12sell limit0.04gbpjpy215.57294.67215.272008.01.10 16:28214.23cancelled
48944982008.01.10 16:12sell limit0.32gbpjpy216.47294.67216.172008.01.10 16:28214.22cancelled
48945002008.01.10 16:12sell limit0.64gbpjpy216.77294.67216.472008.01.10 16:28214.22cancelled
48937582008.01.10 16:25buy0.01gbpjpy214.69134.99214.392008.01.10 18:17214.390.000.000.00-2.74
48937602008.01.10 16:27buy0.02gbpjpy214.39134.99214.392008.01.10 18:17214.390.000.000.000.00
48954312008.01.10 16:28sell0.01gbpjpy214.22294.22214.222008.01.10 16:50214.220.000.000.000.00
48954352008.01.10 16:28sell limit0.02gbpjpy214.82294.22214.522008.01.10 16:50214.16cancelled
48954362008.01.10 16:28sell limit0.04gbpjpy215.12294.22214.822008.01.10 16:50214.16cancelled
48954672008.01.10 16:28sell limit0.16gbpjpy215.72294.22215.422008.01.10 16:50214.16cancelled
48954652008.01.10 16:28sell limit0.08gbpjpy215.42294.22215.122008.01.10 16:50214.16cancelled
48954732008.01.10 16:28sell limit0.32gbpjpy216.02294.22215.722008.01.10 16:50214.16cancelled
48954762008.01.10 16:28sell limit0.64gbpjpy216.32294.22216.022008.01.10 16:50214.16cancelled
48954322008.01.10 16:35sell0.01gbpjpy214.52294.22214.222008.01.10 16:50214.220.000.000.002.74
48964682008.01.10 16:50sell0.01gbpjpy214.16294.16214.162008.01.10 18:34214.160.000.000.000.00
48964702008.01.10 16:50sell limit0.02gbpjpy214.76294.16214.462008.01.10 18:35214.14cancelled
48964722008.01.10 16:50sell limit0.04gbpjpy215.06294.16214.762008.01.10 18:35214.13cancelled
48964732008.01.10 16:50sell limit0.08gbpjpy215.36294.16215.062008.01.10 18:35214.13cancelled
48964742008.01.10 16:50sell limit0.16gbpjpy215.66294.16215.362008.01.10 18:35214.12cancelled
48964772008.01.10 16:50sell limit0.32gbpjpy215.96294.16215.662008.01.10 18:35214.09cancelled
48964782008.01.10 16:50sell limit0.64gbpjpy216.26294.16215.962008.01.10 18:35214.09cancelled
48937632008.01.10 17:40buy0.04gbpjpy214.09134.99214.392008.01.10 18:17214.390.000.000.0010.95
48964692008.01.10 18:17sell0.01gbpjpy214.46294.16214.162008.01.10 18:34214.160.000.000.002.74
48997252008.01.10 18:17buy limit0.04gbpjpy213.60134.50213.902008.01.10 18:17214.60cancelled
48997222008.01.10 18:17buy limit0.01gbpjpy214.20134.50214.502008.01.10 18:17214.60cancelled
48997232008.01.10 18:17buy limit0.02gbpjpy213.90134.50214.202008.01.10 18:17214.60cancelled
48997272008.01.10 18:17buy limit0.08gbpjpy213.30134.50213.602008.01.10 18:17214.60cancelled
48997282008.01.10 18:17buy limit0.16gbpjpy213.00134.50213.302008.01.10 18:17214.60cancelled
48997322008.01.10 18:17buy limit0.32gbpjpy212.70134.50213.002008.01.10 18:17214.60cancelled
48997342008.01.10 18:17buy limit0.64gbpjpy212.40134.50212.702008.01.10 18:17214.58cancelled
48997542008.01.10 18:17buy limit0.02gbpjpy213.98134.58214.282008.01.10 18:23214.67cancelled
48997482008.01.10 18:17buy0.01gbpjpy214.58134.58214.582008.01.10 18:23214.580.000.000.000.00
48997612008.01.10 18:17buy limit0.04gbpjpy213.68134.58213.982008.01.10 18:23214.67cancelled
48997622008.01.10 18:17buy limit0.08gbpjpy213.38134.58213.682008.01.10 18:23214.67cancelled
48997662008.01.10 18:17buy limit0.16gbpjpy213.08134.58213.382008.01.10 18:23214.65cancelled
48997672008.01.10 18:17buy limit0.32gbpjpy212.78134.58213.082008.01.10 18:23214.65cancelled
48997682008.01.10 18:17buy limit0.64gbpjpy212.48134.58212.782008.01.10 18:23214.65cancelled
48997512008.01.10 18:19buy0.01gbpjpy214.28134.58214.582008.01.10 18:23214.580.000.000.002.74
49004902008.01.10 18:23buy limit0.02gbpjpy214.05134.65214.352008.01.10 18:23214.64cancelled
49004892008.01.10 18:23buy limit0.01gbpjpy214.35134.65214.652008.01.10 18:23214.64cancelled
49004962008.01.10 18:23buy limit0.04gbpjpy213.75134.65214.052008.01.10 18:23214.64cancelled
49004982008.01.10 18:23buy limit0.16gbpjpy213.15134.65213.452008.01.10 18:23214.66cancelled
49004972008.01.10 18:23buy limit0.08gbpjpy213.45134.65213.752008.01.10 18:23214.65cancelled
49005002008.01.10 18:23buy limit0.32gbpjpy212.85134.65213.152008.01.10 18:23214.66cancelled
49005012008.01.10 18:23buy limit0.64gbpjpy212.55134.65212.852008.01.10 18:23214.66cancelled
49005052008.01.10 18:23buy limit0.02gbpjpy214.06134.66214.362008.01.10 18:24214.61cancelled
49005042008.01.10 18:23buy limit0.01gbpjpy214.36134.66214.662008.01.10 18:24214.61cancelled
49005062008.01.10 18:23buy limit0.04gbpjpy213.76134.66214.062008.01.10 18:24214.61cancelled
49005112008.01.10 18:24buy limit0.32gbpjpy212.86134.66213.162008.01.10 18:24214.63cancelled
49005102008.01.10 18:24buy limit0.16gbpjpy213.16134.66213.462008.01.10 18:24214.63cancelled
49005082008.01.10 18:24buy limit0.08gbpjpy213.46134.66213.762008.01.10 18:24214.66cancelled
49005132008.01.10 18:24buy limit0.64gbpjpy212.56134.66212.862008.01.10 18:24214.64cancelled
49005212008.01.10 18:24buy limit0.01gbpjpy214.34134.64214.642008.01.10 18:24214.66cancelled
49005232008.01.10 18:24buy limit0.02gbpjpy214.04134.64214.342008.01.10 18:24214.65cancelled
49005242008.01.10 18:24buy limit0.04gbpjpy213.74134.64214.042008.01.10 18:24214.65cancelled
49005332008.01.10 18:24buy limit0.08gbpjpy213.44134.64213.742008.01.10 18:24214.66cancelled
49005342008.01.10 18:24buy limit0.16gbpjpy213.14134.64213.442008.01.10 18:24214.66cancelled
49005362008.01.10 18:24buy limit0.32gbpjpy212.84134.64213.142008.01.10 18:24214.66cancelled
49005372008.01.10 18:24buy limit0.64gbpjpy212.54134.64212.842008.01.10 18:24214.66cancelled
49005462008.01.10 18:24buy limit0.01gbpjpy214.37134.67214.672008.01.10 18:24214.68cancelled
49005482008.01.10 18:24buy limit0.02gbpjpy214.07134.67214.372008.01.10 18:24214.69cancelled
49005492008.01.10 18:24buy limit0.04gbpjpy213.77134.67214.072008.01.10 18:24214.69cancelled
49005502008.01.10 18:24buy limit0.08gbpjpy213.47134.67213.772008.01.10 18:24214.70cancelled
49005542008.01.10 18:24buy limit0.16gbpjpy213.17134.67213.472008.01.10 18:24214.70cancelled
49005552008.01.10 18:24buy limit0.32gbpjpy212.87134.67213.172008.01.10 18:24214.70cancelled
49005562008.01.10 18:24buy limit0.64gbpjpy212.57134.67212.872008.01.10 18:24214.68cancelled
49005662008.01.10 18:24buy0.01gbpjpy214.68134.68214.082008.01.10 19:04214.080.000.000.00-5.49
49005772008.01.10 18:24buy limit0.16gbpjpy213.18134.68213.482008.01.10 19:04214.12cancelled
49005782008.01.10 18:24buy limit0.32gbpjpy212.88134.68213.182008.01.10 19:04214.13cancelled
49005752008.01.10 18:24buy limit0.08gbpjpy213.48134.68213.782008.01.10 19:04214.12cancelled
49005802008.01.10 18:24buy limit0.64gbpjpy212.58134.68212.882008.01.10 19:04214.13cancelled
49005722008.01.10 18:28buy0.01gbpjpy214.38134.68214.082008.01.10 19:04214.080.000.000.00-2.74
49014642008.01.10 18:35sell limit0.01gbpjpy214.39294.09214.092008.01.10 18:35214.17cancelled
49014962008.01.10 18:35sell limit0.02gbpjpy214.69294.09214.392008.01.10 18:35214.17cancelled
49014972008.01.10 18:35sell limit0.04gbpjpy214.99294.09214.692008.01.10 18:35214.17cancelled
49015012008.01.10 18:35sell limit0.32gbpjpy215.89294.09215.592008.01.10 18:35214.17cancelled
49015022008.01.10 18:35sell limit0.64gbpjpy216.19294.09215.892008.01.10 18:35214.18cancelled
49015002008.01.10 18:35sell limit0.16gbpjpy215.59294.09215.292008.01.10 18:35214.17cancelled
49014982008.01.10 18:35sell limit0.08gbpjpy215.29294.09214.992008.01.10 18:35214.17cancelled
49015252008.01.10 18:35sell limit0.04gbpjpy215.06294.16214.762008.01.10 18:35214.11cancelled
49015242008.01.10 18:35sell limit0.02gbpjpy214.76294.16214.462008.01.10 18:35214.11cancelled
49015282008.01.10 18:35sell limit0.08gbpjpy215.36294.16215.062008.01.10 18:35214.11cancelled
49015232008.01.10 18:35sell limit0.01gbpjpy214.46294.16214.162008.01.10 18:35214.11cancelled
49015372008.01.10 18:35sell limit0.32gbpjpy215.96294.16215.662008.01.10 18:35214.11cancelled
49015362008.01.10 18:35sell limit0.16gbpjpy215.66294.16215.362008.01.10 18:35214.11cancelled
49015382008.01.10 18:35sell limit0.64gbpjpy216.26294.16215.962008.01.10 18:35214.11cancelled
49015402008.01.10 18:35sell0.01gbpjpy214.11294.11213.712008.01.10 18:45213.710.000.000.003.66
49015412008.01.10 18:35sell limit0.01gbpjpy214.41294.11214.112008.01.10 18:46213.66cancelled
49015422008.01.10 18:35sell limit0.02gbpjpy214.71294.11214.412008.01.10 18:46213.66cancelled
49015482008.01.10 18:35sell limit0.04gbpjpy215.01294.11214.712008.01.10 18:46213.66cancelled
49015492008.01.10 18:35sell limit0.08gbpjpy215.31294.11215.012008.01.10 18:46213.66cancelled
49015512008.01.10 18:35sell limit0.32gbpjpy215.91294.11215.612008.01.10 18:46213.66cancelled
49015502008.01.10 18:35sell limit0.16gbpjpy215.61294.11215.312008.01.10 18:46213.66cancelled
49015532008.01.10 18:35sell limit0.64gbpjpy216.21294.11215.912008.01.10 18:46213.66cancelled
49005732008.01.10 18:39buy0.02gbpjpy214.08134.68214.082008.01.10 19:04214.080.000.000.000.00
49005742008.01.10 18:45buy0.04gbpjpy213.78134.68214.082008.01.10 19:04214.080.000.000.0010.98
49025682008.01.10 18:46sell limit0.04gbpjpy214.56293.66214.262008.01.10 19:35213.89cancelled
49025642008.01.10 18:46sell0.01gbpjpy213.66293.66213.962008.01.10 19:35213.960.000.000.00-2.74
49025722008.01.10 18:46sell limit0.32gbpjpy215.46293.66215.162008.01.10 19:35213.89cancelled
49025702008.01.10 18:46sell limit0.08gbpjpy214.86293.66214.562008.01.10 19:35213.89cancelled
49025712008.01.10 18:46sell limit0.16gbpjpy215.16293.66214.862008.01.10 19:35213.89cancelled
49025752008.01.10 18:46sell limit0.64gbpjpy215.76293.66215.462008.01.10 19:35213.89cancelled
49025652008.01.10 18:57sell0.01gbpjpy213.96293.66213.962008.01.10 19:35213.960.000.000.000.00
49038252008.01.10 19:04buy limit0.04gbpjpy213.25134.15213.552008.01.10 19:04214.10cancelled
49038272008.01.10 19:04buy limit0.08gbpjpy212.95134.15213.252008.01.10 19:04214.10cancelled
49038282008.01.10 19:04buy limit0.16gbpjpy212.65134.15212.952008.01.10 19:04214.10cancelled
49038242008.01.10 19:04buy limit0.02gbpjpy213.55134.15213.852008.01.10 19:04214.06cancelled
49038202008.01.10 19:04buy limit0.01gbpjpy213.85134.15214.152008.01.10 19:04214.10cancelled
49038302008.01.10 19:04buy limit0.64gbpjpy212.05134.15212.352008.01.10 19:04214.10cancelled
49038292008.01.10 19:04buy limit0.32gbpjpy212.35134.15212.652008.01.10 19:04214.10cancelled
49038382008.01.10 19:04buy limit0.01gbpjpy213.80134.10214.102008.01.10 19:04214.10cancelled
49038412008.01.10 19:04buy limit0.04gbpjpy213.20134.10213.502008.01.10 19:04214.11cancelled
49038422008.01.10 19:04buy limit0.08gbpjpy212.90134.10213.202008.01.10 19:04214.10cancelled
49038402008.01.10 19:04buy limit0.02gbpjpy213.50134.10213.802008.01.10 19:04214.11cancelled
49038452008.01.10 19:04buy limit0.32gbpjpy212.30134.10212.602008.01.10 19:04214.10cancelled
49038442008.01.10 19:04buy limit0.16gbpjpy212.60134.10212.902008.01.10 19:04214.10cancelled
49038542008.01.10 19:04buy limit0.64gbpjpy212.00134.10212.302008.01.10 19:04214.10cancelled
49038672008.01.10 19:04buy0.01gbpjpy214.10134.10214.102008.01.10 19:43214.100.000.000.000.00
49038712008.01.10 19:04buy limit0.02gbpjpy213.50134.10213.802008.01.10 19:45214.15cancelled
49038782008.01.10 19:04buy limit0.64gbpjpy212.00134.10212.302008.01.10 19:45214.17cancelled
49038772008.01.10 19:04buy limit0.32gbpjpy212.30134.10212.602008.01.10 19:45214.17cancelled
49038762008.01.10 19:04buy limit0.16gbpjpy212.60134.10212.902008.01.10 19:45214.17cancelled
49038722008.01.10 19:04buy limit0.04gbpjpy213.20134.10213.502008.01.10 19:45214.15cancelled
49038752008.01.10 19:04buy limit0.08gbpjpy212.90134.10213.202008.01.10 19:45214.15cancelled
49025672008.01.10 19:29sell0.02gbpjpy214.26293.66213.962008.01.10 19:35213.960.000.000.005.49
49049252008.01.10 19:35sell0.01gbpjpy213.88293.88214.782008.01.10 22:10214.780.000.000.00-8.23
49049312008.01.10 19:35sell limit0.32gbpjpy215.68293.88215.382008.01.10 22:10214.69cancelled
49049302008.01.10 19:35sell limit0.16gbpjpy215.38293.88215.082008.01.10 22:10214.69cancelled
49049322008.01.10 19:35sell limit0.64gbpjpy215.98293.88215.682008.01.10 22:10214.72cancelled
49038692008.01.10 19:36buy0.01gbpjpy213.80134.10214.102008.01.10 19:43214.100.000.000.002.74
49053712008.01.10 19:45buy limit0.04gbpjpy213.24134.14213.542008.01.10 19:45214.12cancelled
49053702008.01.10 19:45buy limit0.02gbpjpy213.54134.14213.842008.01.10 19:45214.12cancelled
49053682008.01.10 19:45buy limit0.01gbpjpy213.84134.14214.142008.01.10 19:45214.12cancelled
49053722008.01.10 19:45buy limit0.08gbpjpy212.94134.14213.242008.01.10 19:45214.11cancelled
49053752008.01.10 19:45buy limit0.64gbpjpy212.04134.14212.342008.01.10 19:45214.11cancelled
49053732008.01.10 19:45buy limit0.16gbpjpy212.64134.14212.942008.01.10 19:45214.11cancelled
49053742008.01.10 19:45buy limit0.32gbpjpy212.34134.14212.642008.01.10 19:45214.11cancelled
49053792008.01.10 19:45buy0.01gbpjpy214.11134.11214.112008.01.10 20:17214.110.000.000.000.00
49053832008.01.10 19:45buy limit0.08gbpjpy212.91134.11213.212008.01.10 20:17214.20cancelled
49053822008.01.10 19:45buy limit0.04gbpjpy213.21134.11213.512008.01.10 20:17214.19cancelled
49053812008.01.10 19:45buy limit0.02gbpjpy213.51134.11213.812008.01.10 20:17214.19cancelled
49053852008.01.10 19:45buy limit0.32gbpjpy212.31134.11212.612008.01.10 20:17214.20cancelled
49053862008.01.10 19:45buy limit0.64gbpjpy212.01134.11212.312008.01.10 20:17214.19cancelled
49053842008.01.10 19:45buy limit0.16gbpjpy212.61134.11212.912008.01.10 20:17214.20cancelled
49053802008.01.10 20:15buy0.01gbpjpy213.81134.11214.112008.01.10 20:17214.110.000.000.002.75
49074232008.01.10 20:17buy limit0.01gbpjpy213.90134.20214.202008.01.10 20:17214.11cancelled
49074252008.01.10 20:17buy limit0.04gbpjpy213.30134.20213.602008.01.10 20:17214.11cancelled
49074242008.01.10 20:17buy limit0.02gbpjpy213.60134.20213.902008.01.10 20:17214.11cancelled
49074262008.01.10 20:17buy limit0.08gbpjpy213.00134.20213.302008.01.10 20:17214.11cancelled
49074292008.01.10 20:17buy limit0.32gbpjpy212.40134.20212.702008.01.10 20:17214.11cancelled
49074302008.01.10 20:17buy limit0.64gbpjpy212.10134.20212.402008.01.10 20:17214.11cancelled
49074272008.01.10 20:17buy limit0.16gbpjpy212.70134.20213.002008.01.10 20:17214.11cancelled
49074322008.01.10 20:17buy0.01gbpjpy214.11134.11214.512008.01.10 20:51214.510.000.000.003.65
49074352008.01.10 20:17buy limit0.04gbpjpy213.21134.11213.512008.01.10 20:51214.59cancelled
49074342008.01.10 20:17buy limit0.02gbpjpy213.51134.11213.812008.01.10 20:51214.59cancelled
49074332008.01.10 20:17buy limit0.01gbpjpy213.81134.11214.112008.01.10 20:51214.59cancelled
49074382008.01.10 20:17buy limit0.32gbpjpy212.31134.11212.612008.01.10 20:51214.57cancelled
49074372008.01.10 20:17buy limit0.16gbpjpy212.61134.11212.912008.01.10 20:51214.58cancelled
49074362008.01.10 20:17buy limit0.08gbpjpy212.91134.11213.212008.01.10 20:51214.58cancelled
49074392008.01.10 20:17buy limit0.64gbpjpy212.01134.11212.312008.01.10 20:51214.57cancelled
49049262008.01.10 20:20sell0.01gbpjpy214.18293.88214.782008.01.10 22:10214.780.000.000.00-5.49
49049272008.01.10 20:51sell0.02gbpjpy214.48293.88214.782008.01.10 22:10214.780.000.000.00-5.48
49086752008.01.10 20:51buy limit0.02gbpjpy213.97134.57214.272008.01.10 20:52214.56cancelled
49086732008.01.10 20:51buy limit0.01gbpjpy214.27134.57214.572008.01.10 20:52214.56cancelled
49086762008.01.10 20:51buy limit0.04gbpjpy213.67134.57213.972008.01.10 20:52214.56cancelled
49086772008.01.10 20:51buy limit0.08gbpjpy213.37134.57213.672008.01.10 20:52214.56cancelled
49086792008.01.10 20:51buy limit0.16gbpjpy213.07134.57213.372008.01.10 20:52214.56cancelled
49086822008.01.10 20:51buy limit0.64gbpjpy212.47134.57212.772008.01.10 20:52214.56cancelled
49086802008.01.10 20:51buy limit0.32gbpjpy212.77134.57213.072008.01.10 20:52214.56cancelled
49086882008.01.10 20:52buy0.01gbpjpy214.56134.56214.962008.01.10 21:10214.960.000.000.003.64
49086902008.01.10 20:52buy limit0.02gbpjpy213.96134.56214.262008.01.10 21:10214.98cancelled
49086912008.01.10 20:52buy limit0.04gbpjpy213.66134.56213.962008.01.10 21:10214.98cancelled
49086892008.01.10 20:52buy limit0.01gbpjpy214.26134.56214.562008.01.10 21:10214.98cancelled
49086972008.01.10 20:52buy limit0.08gbpjpy213.36134.56213.662008.01.10 21:10214.97cancelled
49086982008.01.10 20:52buy limit0.16gbpjpy213.06134.56213.362008.01.10 21:10214.97cancelled
49087002008.01.10 20:52buy limit0.64gbpjpy212.46134.56212.762008.01.10 21:10214.98cancelled
49086992008.01.10 20:52buy limit0.32gbpjpy212.76134.56213.062008.01.10 21:10214.97cancelled
49049282008.01.10 20:57sell0.04gbpjpy214.78293.88214.782008.01.10 22:10214.780.000.000.000.00
49094622008.01.10 21:10buy limit0.04gbpjpy214.08134.98214.382008.01.10 23:27214.50cancelled
49094592008.01.10 21:10buy0.01gbpjpy214.98134.98214.682008.01.10 23:27214.460.000.000.00-4.75
49094662008.01.10 21:10buy limit0.16gbpjpy213.48134.98213.782008.01.10 23:27214.50cancelled
49094642008.01.10 21:10buy limit0.08gbpjpy213.78134.98214.082008.01.10 23:27214.53cancelled
49094702008.01.10 21:10buy limit0.64gbpjpy212.88134.98213.182008.01.10 23:28214.52cancelled
49094692008.01.10 21:10buy limit0.32gbpjpy213.18134.98213.482008.01.10 23:27214.53cancelled
49049292008.01.10 21:39sell0.08gbpjpy215.08293.88214.782008.01.10 22:10214.780.000.000.0021.93
49108272008.01.10 22:10sell0.01gbpjpy214.72294.72214.322008.01.10 23:27214.530.000.000.001.74
49108292008.01.10 22:10sell limit0.01gbpjpy215.02294.72214.722008.01.10 23:27214.43cancelled
49108302008.01.10 22:10sell limit0.02gbpjpy215.32294.72215.022008.01.10 23:27214.46cancelled
49108322008.01.10 22:10sell limit0.04gbpjpy215.62294.72215.322008.01.10 23:28214.43cancelled
49108332008.01.10 22:10sell limit0.08gbpjpy215.92294.72215.622008.01.10 23:27214.45cancelled
49108342008.01.10 22:10sell limit0.16gbpjpy216.22294.72215.922008.01.10 23:27214.43cancelled
49108382008.01.10 22:10sell limit0.32gbpjpy216.52294.72216.222008.01.10 23:27214.45cancelled
49108392008.01.10 22:10sell limit0.64gbpjpy216.82294.72216.522008.01.10 23:28214.44cancelled
49094602008.01.10 22:11buy0.01gbpjpy214.68134.98214.682008.01.10 23:27214.430.000.000.00-2.29
49094612008.01.10 23:04buy0.02gbpjpy214.38134.98214.682008.01.10 23:27214.460.000.000.001.46
49342552008.01.11 09:46buy limit0.02gbpjpy212.65133.25212.952008.01.11 09:46213.20cancelled
49342582008.01.11 09:46buy limit0.08gbpjpy212.05133.25212.352008.01.11 09:46213.20cancelled
49342592008.01.11 09:46buy limit0.16gbpjpy211.75133.25212.052008.01.11 09:46213.19cancelled
49342532008.01.11 09:46buy limit0.01gbpjpy212.95133.25213.252008.01.11 09:46213.20cancelled
49342572008.01.11 09:46buy limit0.04gbpjpy212.35133.25212.652008.01.11 09:46213.20cancelled
49342602008.01.11 09:46buy limit0.32gbpjpy211.45133.25211.752008.01.11 09:46213.19cancelled
49342642008.01.11 09:46buy limit0.64gbpjpy211.15133.25211.452008.01.11 09:46213.19cancelled
49342682008.01.11 09:46buy limit0.01gbpjpy212.89133.19213.192008.01.11 09:46213.19cancelled
49342692008.01.11 09:46buy limit0.02gbpjpy212.59133.19212.892008.01.11 09:46213.19cancelled
49342722008.01.11 09:46buy limit0.16gbpjpy211.69133.19211.992008.01.11 09:46213.19cancelled
49342752008.01.11 09:46buy limit0.64gbpjpy211.09133.19211.392008.01.11 09:46213.19cancelled
49342732008.01.11 09:46buy limit0.32gbpjpy211.39133.19211.692008.01.11 09:46213.19cancelled
49342712008.01.11 09:46buy limit0.08gbpjpy211.99133.19212.292008.01.11 09:46213.19cancelled
49342702008.01.11 09:46buy limit0.04gbpjpy212.29133.19212.592008.01.11 09:46213.19cancelled
49342782008.01.11 09:46buy limit0.02gbpjpy212.59133.19212.892008.01.11 09:50212.88cancelled
49342762008.01.11 09:46buy0.01gbpjpy213.19133.19213.592008.01.11 09:50212.810.000.000.00-3.48
49342792008.01.11 09:46buy limit0.04gbpjpy212.29133.19212.592008.01.11 09:50212.88cancelled
49342812008.01.11 09:46buy limit0.16gbpjpy211.69133.19211.992008.01.11 09:50212.88cancelled
49342822008.01.11 09:46buy limit0.32gbpjpy211.39133.19211.692008.01.11 09:50212.88cancelled
49342802008.01.11 09:46buy limit0.08gbpjpy211.99133.19212.292008.01.11 09:50212.88cancelled
49342832008.01.11 09:46buy limit0.64gbpjpy211.09133.19211.392008.01.11 09:50212.88cancelled
49342872008.01.11 09:46sell limit0.02gbpjpy213.72293.12213.422008.01.11 09:50212.81cancelled
49342892008.01.11 09:46sell limit0.08gbpjpy214.32293.12214.022008.01.11 09:50212.82cancelled
49342842008.01.11 09:46sell0.01gbpjpy213.12293.12212.722008.01.11 09:50212.880.000.000.002.20
49342882008.01.11 09:46sell limit0.04gbpjpy214.02293.12213.722008.01.11 09:50212.81cancelled
49342862008.01.11 09:46sell limit0.01gbpjpy213.42293.12213.122008.01.11 09:50212.81cancelled
49342902008.01.11 09:46sell limit0.16gbpjpy214.62293.12214.322008.01.11 09:50212.82cancelled
49342912008.01.11 09:46sell limit0.32gbpjpy214.92293.12214.622008.01.11 09:50212.82cancelled
49342922008.01.11 09:46sell limit0.64gbpjpy215.22293.12214.922008.01.11 09:50212.82cancelled
49343862008.01.11 09:49buy limit0.01gbpjpy212.61132.91212.912008.01.11 09:50212.89cancelled
49343832008.01.11 09:49buy0.01gbpjpy212.91132.91213.312008.01.11 09:50212.820.000.000.00-0.82
49342772008.01.11 09:49buy0.01gbpjpy212.89133.19213.192008.01.11 09:50212.810.000.000.00-0.73
49343962008.01.11 09:49buy limit0.04gbpjpy212.01132.91212.312008.01.11 09:50212.88cancelled
49343992008.01.11 09:49buy limit0.08gbpjpy211.71132.91212.012008.01.11 09:50212.88cancelled
49344022008.01.11 09:49buy limit0.16gbpjpy211.41132.91211.712008.01.11 09:50212.88cancelled
49344042008.01.11 09:49buy limit0.32gbpjpy211.11132.91211.412008.01.11 09:50212.88cancelled
49343922008.01.11 09:49buy limit0.02gbpjpy212.31132.91212.612008.01.11 09:50212.89cancelled
49344072008.01.11 09:49buy limit0.64gbpjpy210.81132.91211.112008.01.11 09:50212.88cancelled
49344382008.01.11 09:49sell0.01gbpjpy212.83292.83212.432008.01.11 09:50212.880.000.000.00-0.46
49344442008.01.11 09:49sell limit0.02gbpjpy213.43292.83213.132008.01.11 09:50212.81cancelled
49344482008.01.11 09:49sell limit0.08gbpjpy214.03292.83213.732008.01.11 09:50212.81cancelled
49344422008.01.11 09:49sell limit0.01gbpjpy213.13292.83212.832008.01.11 09:50212.81cancelled
49344452008.01.11 09:49sell limit0.04gbpjpy213.73292.83213.432008.01.11 09:50212.81cancelled
49344502008.01.11 09:49sell limit0.16gbpjpy214.33292.83214.032008.01.11 09:50212.81cancelled
49344552008.01.11 09:49sell limit0.32gbpjpy214.63292.83214.332008.01.11 09:50212.81cancelled
49344592008.01.11 09:49sell limit0.64gbpjpy214.93292.83214.632008.01.11 09:50212.81cancelled
49349922008.01.11 10:06buy0.01gbpjpy213.03133.03212.732008.01.11 10:34212.730.000.000.00-2.75
49349982008.01.11 10:06buy limit0.32gbpjpy211.23133.03211.532008.01.11 10:34212.83cancelled
49349992008.01.11 10:06buy limit0.64gbpjpy210.93133.03211.232008.01.11 10:34212.83cancelled
49349962008.01.11 10:06buy limit0.08gbpjpy211.83133.03212.132008.01.11 10:34212.84cancelled
49349952008.01.11 10:06buy limit0.04gbpjpy212.13133.03212.432008.01.11 10:34212.84cancelled
49349972008.01.11 10:06buy limit0.16gbpjpy211.53133.03211.832008.01.11 10:34212.83cancelled
49350052008.01.11 10:06sell0.01gbpjpy212.95292.95212.552008.01.11 10:26212.550.000.000.003.67
49350062008.01.11 10:06sell limit0.01gbpjpy213.25292.95212.952008.01.11 10:26212.48cancelled
49350102008.01.11 10:06sell limit0.04gbpjpy213.85292.95213.552008.01.11 10:26212.48cancelled
49350092008.01.11 10:06sell limit0.02gbpjpy213.55292.95213.252008.01.11 10:26212.48cancelled
49350132008.01.11 10:06sell limit0.32gbpjpy214.75292.95214.452008.01.11 10:26212.48cancelled
49350122008.01.11 10:06sell limit0.16gbpjpy214.45292.95214.152008.01.11 10:26212.48cancelled
49350112008.01.11 10:06sell limit0.08gbpjpy214.15292.95213.852008.01.11 10:26212.48cancelled
49350142008.01.11 10:06sell limit0.64gbpjpy215.05292.95214.752008.01.11 10:26212.48cancelled
49349932008.01.11 10:22buy0.01gbpjpy212.73133.03212.732008.01.11 10:34212.730.000.000.000.00
49355752008.01.11 10:26sell0.01gbpjpy212.48292.48212.482008.01.11 10:44212.480.000.000.000.00
49355862008.01.11 10:26sell limit0.02gbpjpy213.08292.48212.782008.01.11 10:44212.45cancelled
49355882008.01.11 10:26sell limit0.08gbpjpy213.68292.48213.382008.01.11 10:44212.45cancelled
49355872008.01.11 10:26sell limit0.04gbpjpy213.38292.48213.082008.01.11 10:44212.45cancelled
49355892008.01.11 10:26sell limit0.16gbpjpy213.98292.48213.682008.01.11 10:44212.45cancelled
49355912008.01.11 10:26sell limit0.64gbpjpy214.58292.48214.282008.01.11 10:44212.45cancelled
49355902008.01.11 10:26sell limit0.32gbpjpy214.28292.48213.982008.01.11 10:44212.45cancelled
49349942008.01.11 10:27buy0.02gbpjpy212.43133.03212.732008.01.11 10:34212.730.000.000.005.51
49358422008.01.11 10:34buy0.01gbpjpy212.82132.82212.822008.01.11 11:03212.820.000.000.000.00
49358452008.01.11 10:34buy limit0.04gbpjpy211.92132.82212.222008.01.11 11:03212.88cancelled
49358442008.01.11 10:34buy limit0.02gbpjpy212.22132.82212.522008.01.11 11:03212.88cancelled
49358482008.01.11 10:34buy limit0.32gbpjpy211.02132.82211.322008.01.11 11:03212.88cancelled
49358472008.01.11 10:34buy limit0.16gbpjpy211.32132.82211.622008.01.11 11:03212.88cancelled
49358462008.01.11 10:34buy limit0.08gbpjpy211.62132.82211.922008.01.11 11:03212.88cancelled
49358492008.01.11 10:34buy limit0.64gbpjpy210.72132.82211.022008.01.11 11:03212.88cancelled
49355772008.01.11 10:34sell0.01gbpjpy212.78292.48212.482008.01.11 10:44212.480.000.000.002.75
49358432008.01.11 10:44buy0.01gbpjpy212.52132.82212.822008.01.11 11:03212.820.000.000.002.76
49361932008.01.11 10:44sell0.01gbpjpy212.45292.45212.752008.01.11 11:32212.750.000.000.00-2.76
49362022008.01.11 10:44sell limit0.32gbpjpy214.25292.45213.952008.01.11 11:32212.68cancelled
49361992008.01.11 10:44sell limit0.08gbpjpy213.65292.45213.352008.01.11 11:32212.68cancelled
49362052008.01.11 10:44sell limit0.64gbpjpy214.55292.45214.252008.01.11 11:32212.68cancelled
49362012008.01.11 10:44sell limit0.16gbpjpy213.95292.45213.652008.01.11 11:32212.68cancelled
49361972008.01.11 10:44sell limit0.04gbpjpy213.35292.45213.052008.01.11 11:32212.68cancelled
49361942008.01.11 11:01sell0.01gbpjpy212.75292.45212.752008.01.11 11:32212.750.000.000.000.00
49367972008.01.11 11:03buy limit0.04gbpjpy211.98132.88212.282008.01.11 11:03212.81cancelled
49367962008.01.11 11:03buy limit0.02gbpjpy212.28132.88212.582008.01.11 11:03212.81cancelled
49367952008.01.11 11:03buy limit0.01gbpjpy212.58132.88212.882008.01.11 11:03212.81cancelled
49368012008.01.11 11:03buy limit0.64gbpjpy210.78132.88211.082008.01.11 11:03212.81cancelled
49368002008.01.11 11:03buy limit0.32gbpjpy211.08132.88211.382008.01.11 11:03212.81cancelled
49367992008.01.11 11:03buy limit0.16gbpjpy211.38132.88211.682008.01.11 11:03212.81cancelled
49367982008.01.11 11:03buy limit0.08gbpjpy211.68132.88211.982008.01.11 11:03212.81cancelled
49368032008.01.11 11:03buy0.01gbpjpy212.80132.80213.202008.01.11 12:04213.200.000.000.003.67
49368052008.01.11 11:03buy limit0.02gbpjpy212.20132.80212.502008.01.11 12:04213.27cancelled
49368042008.01.11 11:03buy limit0.01gbpjpy212.50132.80212.802008.01.11 12:04213.27cancelled
49368082008.01.11 11:03buy limit0.08gbpjpy211.60132.80211.902008.01.11 12:04213.27cancelled
49368062008.01.11 11:03buy limit0.04gbpjpy211.90132.80212.202008.01.11 12:04213.27cancelled
49368112008.01.11 11:03buy limit0.64gbpjpy210.70132.80211.002008.01.11 12:04213.28cancelled
49368102008.01.11 11:03buy limit0.32gbpjpy211.00132.80211.302008.01.11 12:04213.27cancelled
49368092008.01.11 11:03buy limit0.16gbpjpy211.30132.80211.602008.01.11 12:04213.27cancelled
49361952008.01.11 11:07sell0.02gbpjpy213.05292.45212.752008.01.11 11:32212.750.000.000.005.50
49377072008.01.11 11:32sell0.01gbpjpy212.68292.68212.982008.01.11 12:39212.980.000.000.00-2.76
49377122008.01.11 11:32sell limit0.16gbpjpy214.18292.68213.882008.01.11 12:39212.92cancelled
49377132008.01.11 11:32sell limit0.32gbpjpy214.48292.68214.182008.01.11 12:39212.92cancelled
49377102008.01.11 11:32sell limit0.04gbpjpy213.58292.68213.282008.01.11 12:39212.92cancelled
49377112008.01.11 11:32sell limit0.08gbpjpy213.88292.68213.582008.01.11 12:39212.92cancelled
49377142008.01.11 11:32sell limit0.64gbpjpy214.78292.68214.482008.01.11 12:39212.93cancelled
49377082008.01.11 11:37sell0.01gbpjpy212.98292.68212.982008.01.11 12:39212.980.000.000.000.00
49390512008.01.11 12:04buy0.01gbpjpy213.28133.28212.982008.01.11 13:02212.980.000.000.00-2.75
49390572008.01.11 12:04buy limit0.08gbpjpy212.08133.28212.382008.01.11 13:02213.13cancelled
49390562008.01.11 12:04buy limit0.04gbpjpy212.38133.28212.682008.01.11 13:02213.13cancelled
49390592008.01.11 12:04buy limit0.16gbpjpy211.78133.28212.082008.01.11 13:02213.13cancelled
49390602008.01.11 12:04buy limit0.32gbpjpy211.48133.28211.782008.01.11 13:02213.11cancelled
49390622008.01.11 12:04buy limit0.64gbpjpy211.18133.28211.482008.01.11 13:02213.06cancelled
49377092008.01.11 12:04sell0.02gbpjpy213.28292.68212.982008.01.11 12:39212.980.000.000.005.51
49390522008.01.11 12:39buy0.01gbpjpy212.98133.28212.982008.01.11 13:02212.980.000.000.000.00
49403082008.01.11 12:39sell limit0.02gbpjpy213.52292.92213.222008.01.11 12:39212.94cancelled
49403072008.01.11 12:39sell limit0.01gbpjpy213.22292.92212.922008.01.11 12:39212.94cancelled
49403102008.01.11 12:39sell limit0.08gbpjpy214.12292.92213.822008.01.11 12:39212.95cancelled
49403092008.01.11 12:39sell limit0.04gbpjpy213.82292.92213.522008.01.11 12:39212.95cancelled
49403112008.01.11 12:39sell limit0.16gbpjpy214.42292.92214.122008.01.11 12:39212.94cancelled
49403122008.01.11 12:39sell limit0.32gbpjpy214.72292.92214.422008.01.11 12:39212.93cancelled
49403132008.01.11 12:39sell limit0.64gbpjpy215.02292.92214.722008.01.11 12:39212.93cancelled
49403282008.01.11 12:39sell limit0.01gbpjpy213.22292.92212.922008.01.11 12:40212.99cancelled
49403292008.01.11 12:39sell limit0.02gbpjpy213.52292.92213.222008.01.11 12:40212.96cancelled
49403312008.01.11 12:39sell limit0.04gbpjpy213.82292.92213.522008.01.11 12:40212.96cancelled
49403322008.01.11 12:39sell limit0.08gbpjpy214.12292.92213.822008.01.11 12:40212.96cancelled
49403332008.01.11 12:40sell limit0.16gbpjpy214.42292.92214.122008.01.11 12:40212.96cancelled
49403342008.01.11 12:40sell limit0.32gbpjpy214.72292.92214.422008.01.11 12:40212.96cancelled
49403352008.01.11 12:40sell limit0.64gbpjpy215.02292.92214.722008.01.11 12:40212.96cancelled
49403362008.01.11 12:40sell limit0.01gbpjpy213.25292.95212.952008.01.11 12:40212.94cancelled
49403372008.01.11 12:40sell limit0.02gbpjpy213.55292.95213.252008.01.11 12:40212.94cancelled
49403382008.01.11 12:40sell limit0.04gbpjpy213.85292.95213.552008.01.11 12:40212.94cancelled
49403402008.01.11 12:40sell limit0.16gbpjpy214.45292.95214.152008.01.11 12:40212.94cancelled
49403392008.01.11 12:40sell limit0.08gbpjpy214.15292.95213.852008.01.11 12:40212.94cancelled
49403412008.01.11 12:40sell limit0.32gbpjpy214.75292.95214.452008.01.11 12:40212.94cancelled
49403422008.01.11 12:40sell limit0.64gbpjpy215.05292.95214.752008.01.11 12:40212.94cancelled
49403462008.01.11 12:40sell0.01gbpjpy212.94292.94213.542008.01.11 18:22213.540.000.000.00-5.50
49403512008.01.11 12:40sell limit0.16gbpjpy214.44292.94214.142008.01.11 18:23213.40cancelled
49403522008.01.11 12:40sell limit0.32gbpjpy214.74292.94214.442008.01.11 18:23213.41cancelled
49403502008.01.11 12:40sell limit0.08gbpjpy214.14292.94213.842008.01.11 18:23213.40cancelled
49403532008.01.11 12:40sell limit0.64gbpjpy215.04292.94214.742008.01.11 18:23213.40cancelled
49390532008.01.11 12:57buy0.02gbpjpy212.68133.28212.982008.01.11 13:02212.980.000.000.005.51
49410592008.01.11 13:02buy limit0.01gbpjpy212.76133.06213.062008.01.11 13:02213.15cancelled
49410602008.01.11 13:02buy limit0.02gbpjpy212.46133.06212.762008.01.11 13:02213.15cancelled
49410652008.01.11 13:02buy limit0.16gbpjpy211.56133.06211.862008.01.11 13:02213.16cancelled
49410642008.01.11 13:02buy limit0.08gbpjpy211.86133.06212.162008.01.11 13:02213.15cancelled
49410622008.01.11 13:02buy limit0.04gbpjpy212.16133.06212.462008.01.11 13:02213.15cancelled
49410672008.01.11 13:02buy limit0.64gbpjpy210.96133.06211.262008.01.11 13:02213.16cancelled
49410662008.01.11 13:02buy limit0.32gbpjpy211.26133.06211.562008.01.11 13:02213.16cancelled
49410852008.01.11 13:02buy limit0.01gbpjpy212.86133.16213.162008.01.11 13:02213.13cancelled
49410862008.01.11 13:02buy limit0.02gbpjpy212.56133.16212.862008.01.11 13:02213.12cancelled
49410872008.01.11 13:02buy limit0.04gbpjpy212.26133.16212.562008.01.11 13:02213.12cancelled
49410992008.01.11 13:02buy limit0.32gbpjpy211.36133.16211.662008.01.11 13:02213.12cancelled
49410962008.01.11 13:02buy limit0.08gbpjpy211.96133.16212.262008.01.11 13:02213.12cancelled
49410982008.01.11 13:02buy limit0.16gbpjpy211.66133.16211.962008.01.11 13:02213.12cancelled
49411022008.01.11 13:02buy limit0.64gbpjpy211.06133.16211.362008.01.11 13:02213.12cancelled
49411142008.01.11 13:02buy limit0.02gbpjpy212.52133.12212.822008.01.11 13:39213.18cancelled
49411122008.01.11 13:02buy0.01gbpjpy213.12133.12213.122008.01.11 13:39213.120.000.000.000.00
49411162008.01.11 13:02buy limit0.04gbpjpy212.22133.12212.522008.01.11 13:39213.18cancelled
49411182008.01.11 13:02buy limit0.08gbpjpy211.92133.12212.222008.01.11 13:39213.18cancelled
49411322008.01.11 13:02buy limit0.16gbpjpy211.62133.12211.922008.01.11 13:39213.18cancelled
49411332008.01.11 13:02buy limit0.32gbpjpy211.32133.12211.622008.01.11 13:39213.18cancelled
49411342008.01.11 13:02buy limit0.64gbpjpy211.02133.12211.322008.01.11 13:39213.18cancelled
49411132008.01.11 13:16buy0.01gbpjpy212.82133.12213.122008.01.11 13:39213.120.000.000.002.75
49424892008.01.11 13:39buy limit0.01gbpjpy212.89133.19213.192008.01.11 17:14213.66cancelled
49424882008.01.11 13:39buy0.01gbpjpy213.19133.19213.592008.01.11 17:11213.590.000.000.003.67
49424902008.01.11 13:39buy limit0.02gbpjpy212.59133.19212.892008.01.11 17:14213.66cancelled
49424942008.01.11 13:39buy limit0.32gbpjpy211.39133.19211.692008.01.11 17:14213.66cancelled
49424912008.01.11 13:39buy limit0.04gbpjpy212.29133.19212.592008.01.11 17:14213.66cancelled
49424922008.01.11 13:39buy limit0.08gbpjpy211.99133.19212.292008.01.11 17:14213.66cancelled
49424932008.01.11 13:39buy limit0.16gbpjpy211.69133.19211.992008.01.11 17:14213.66cancelled
49424962008.01.11 13:39buy limit0.64gbpjpy211.09133.19211.392008.01.11 17:14213.65cancelled
49403472008.01.11 13:41sell0.01gbpjpy213.24292.94213.542008.01.11 18:22213.540.000.000.00-2.75
49403482008.01.11 15:50sell0.02gbpjpy213.54292.94213.242008.01.11 16:09213.240.000.000.005.51
49492292008.01.11 17:14buy limit0.01gbpjpy213.35133.65213.652008.01.11 17:14213.68cancelled
49492312008.01.11 17:14buy limit0.04gbpjpy212.75133.65213.052008.01.11 17:14213.68cancelled
49492322008.01.11 17:14buy limit0.08gbpjpy212.45133.65212.752008.01.11 17:14213.68cancelled
49492302008.01.11 17:14buy limit0.02gbpjpy213.05133.65213.352008.01.11 17:14213.68cancelled
49492332008.01.11 17:14buy limit0.16gbpjpy212.15133.65212.452008.01.11 17:14213.68cancelled
49492342008.01.11 17:14buy limit0.32gbpjpy211.85133.65212.152008.01.11 17:14213.68cancelled
49492352008.01.11 17:14buy limit0.64gbpjpy211.55133.65211.852008.01.11 17:14213.68cancelled
49492372008.01.11 17:14buy0.01gbpjpy213.68133.68213.382008.01.14 01:21213.380.000.000.26-2.76
49492412008.01.11 17:14buy limit0.08gbpjpy212.48133.68212.782008.01.14 04:47213.18cancelled
49492402008.01.11 17:14buy limit0.04gbpjpy212.78133.68213.082008.01.14 04:47213.18cancelled
49492432008.01.11 17:14buy limit0.32gbpjpy211.88133.68212.182008.01.14 04:47213.18cancelled
49492422008.01.11 17:14buy limit0.16gbpjpy212.18133.68212.482008.01.14 04:47213.18cancelled
49492442008.01.11 17:14buy limit0.64gbpjpy211.58133.68211.882008.01.14 04:47213.18cancelled
49403492008.01.11 17:20sell0.04gbpjpy213.84292.94213.542008.01.11 18:22213.540.000.000.0011.00
49507942008.01.11 18:23sell limit0.02gbpjpy214.02293.42213.722008.01.11 18:23213.39cancelled
49507932008.01.11 18:23sell limit0.01gbpjpy213.72293.42213.422008.01.11 18:23213.39cancelled
49507972008.01.11 18:23sell limit0.16gbpjpy214.92293.42214.622008.01.11 18:23213.40cancelled
49507962008.01.11 18:23sell limit0.08gbpjpy214.62293.42214.322008.01.11 18:23213.40cancelled
49507952008.01.11 18:23sell limit0.04gbpjpy214.32293.42214.022008.01.11 18:23213.40cancelled
49507982008.01.11 18:23sell limit0.32gbpjpy215.22293.42214.922008.01.11 18:23213.40cancelled
49507992008.01.11 18:23sell limit0.64gbpjpy215.52293.42215.222008.01.11 18:23213.40cancelled
49508102008.01.11 18:23sell limit0.02gbpjpy214.00293.40213.702008.01.11 21:15212.96cancelled
49508082008.01.11 18:23sell0.01gbpjpy213.40293.40213.002008.01.11 21:15213.000.000.000.003.68
49508092008.01.11 18:23sell limit0.01gbpjpy213.70293.40213.402008.01.11 21:15212.96cancelled
49508112008.01.11 18:23sell limit0.04gbpjpy214.30293.40214.002008.01.11 21:15212.96cancelled
49508142008.01.11 18:23sell limit0.16gbpjpy214.90293.40214.602008.01.11 21:15212.96cancelled
49508162008.01.11 18:23sell limit0.64gbpjpy215.50293.40215.202008.01.11 21:15212.95cancelled
49508152008.01.11 18:23sell limit0.32gbpjpy215.20293.40214.902008.01.11 21:15212.95cancelled
49508122008.01.11 18:23sell limit0.08gbpjpy214.60293.40214.302008.01.11 21:15212.96cancelled
49492382008.01.11 18:24buy0.01gbpjpy213.38133.68213.382008.01.14 01:21213.380.000.000.260.00
49492392008.01.11 19:21buy0.02gbpjpy213.08133.68213.382008.01.14 01:21213.380.000.000.515.51
49548092008.01.11 21:15sell0.01gbpjpy212.95292.95212.952008.01.11 22:53212.950.000.000.000.00
49548162008.01.11 21:15sell limit0.08gbpjpy214.15292.95213.852008.01.11 22:53212.88cancelled
49548132008.01.11 21:15sell limit0.02gbpjpy213.55292.95213.252008.01.11 22:53212.88cancelled
49548142008.01.11 21:15sell limit0.04gbpjpy213.85292.95213.552008.01.11 22:53212.88cancelled
49548202008.01.11 21:15sell limit0.32gbpjpy214.75292.95214.452008.01.11 22:53212.88cancelled
49548182008.01.11 21:15sell limit0.16gbpjpy214.45292.95214.152008.01.11 22:53212.88cancelled
49548222008.01.11 21:15sell limit0.64gbpjpy215.05292.95214.752008.01.11 22:53212.88cancelled
49548112008.01.11 21:50sell0.01gbpjpy213.25292.95212.952008.01.11 22:53212.950.000.000.002.76
49555722008.01.11 22:53sell0.01gbpjpy212.88292.88212.882008.01.14 04:49213.150.000.00-0.35-2.48
49555752008.01.11 22:53sell limit0.04gbpjpy213.78292.88213.482008.01.14 04:49213.08cancelled
49555762008.01.11 22:53sell limit0.08gbpjpy214.08292.88213.782008.01.14 04:49213.08cancelled
49555742008.01.11 22:53sell limit0.02gbpjpy213.48292.88213.182008.01.14 04:49213.08cancelled
49555782008.01.11 22:53sell limit0.32gbpjpy214.68292.88214.382008.01.14 04:49213.08cancelled
49555772008.01.11 22:53sell limit0.16gbpjpy214.38292.88214.082008.01.14 04:49213.08cancelled
49555792008.01.11 22:53sell limit0.64gbpjpy214.98292.88214.682008.01.14 04:49213.08cancelled
49555732008.01.14 00:56sell0.01gbpjpy213.18292.88212.882008.01.14 04:49213.150.000.000.000.27
49614462008.01.14 04:47buy limit0.01gbpjpy212.88133.18213.182008.01.14 04:49213.15cancelled
49614452008.01.14 04:47buy0.01gbpjpy213.18133.18213.582008.01.14 04:49213.080.000.000.00-0.91
49614492008.01.14 04:47buy limit0.08gbpjpy211.98133.18212.282008.01.14 04:49213.15cancelled
49614502008.01.14 04:47buy limit0.16gbpjpy211.68133.18211.982008.01.14 04:49213.15cancelled
49614512008.01.14 04:47buy limit0.32gbpjpy211.38133.18211.682008.01.14 04:49213.15cancelled
49614482008.01.14 04:47buy limit0.04gbpjpy212.28133.18212.582008.01.14 04:49213.15cancelled
49614472008.01.14 04:47buy limit0.02gbpjpy212.58133.18212.882008.01.14 04:49213.15cancelled
49614532008.01.14 04:47buy limit0.64gbpjpy211.08133.18211.382008.01.14 04:49213.15cancelled
49850982008.01.14 16:50sell0.01gbpjpy211.570.00211.272008.01.14 18:10211.720.000.000.00-1.39
49857542008.01.14 17:16sell0.02gbpjpy211.790.00211.492008.01.14 18:09211.690.000.000.001.85
49858362008.01.14 17:17sell0.04gbpjpy212.000.00211.702008.01.14 18:09211.700.000.000.0011.10
49885772008.01.14 18:40buy0.01gbpjpy211.530.00211.832008.01.14 19:47211.830.000.000.002.77
50003422008.01.15 05:08sell0.10gbpjpy211.010.000.002008.01.15 05:11211.070.000.000.00-5.56
50003432008.01.15 05:08sell limit0.20gbpjpy211.160.000.002008.01.15 05:11211.03cancelled
50003442008.01.15 05:08sell limit0.40gbpjpy211.310.000.002008.01.15 05:11211.02cancelled
50003462008.01.15 05:08sell limit0.80gbpjpy211.460.000.002008.01.15 05:11211.00cancelled
50003472008.01.15 05:08sell limit1.60gbpjpy211.610.000.002008.01.15 05:11211.00cancelled
50003902008.01.15 05:11sell0.01gbpjpy211.010.000.002008.01.15 05:20211.060.000.000.00-0.46
50003972008.01.15 05:12sell limit0.02gbpjpy211.160.000.002008.01.15 05:20210.99cancelled
50003992008.01.15 05:12sell limit0.04gbpjpy211.310.000.002008.01.15 05:20210.99cancelled
50004002008.01.15 05:12sell limit0.08gbpjpy211.460.000.002008.01.15 05:20210.99cancelled
50004012008.01.15 05:12sell limit0.16gbpjpy211.610.000.002008.01.15 05:20210.99cancelled
50005882008.01.15 05:30sell0.01gbpjpy211.020.00208.022008.01.15 05:50211.190.000.000.00-1.58
50007492008.01.15 05:39sell0.01gbpjpy211.140.00208.142008.01.15 05:50211.190.000.000.00-0.47
50007572008.01.15 05:43sell0.01gbpjpy211.080.00208.082008.01.15 05:50211.190.000.000.00-1.02
50012512008.01.15 06:08buy0.01eurusd1.48800.00000.00002008.01.15 13:531.48720.000.000.00-0.80
50012892008.01.15 06:09buy0.01gbpjpy211.140.000.002008.01.15 06:40211.080.000.000.00-0.56
50012902008.01.15 06:09sell0.01gbpjpy211.070.000.002008.01.15 06:40211.150.000.000.00-0.74
50014802008.01.15 06:25buy0.03gbpjpy210.970.000.002008.01.15 06:40211.090.000.000.003.34
50016632008.01.15 06:40buy0.01gbpjpy211.140.000.002008.01.15 07:44211.090.000.000.00-0.46
50016642008.01.15 06:40sell0.01gbpjpy211.070.000.002008.01.15 07:44211.160.000.000.00-0.83
50019682008.01.15 07:00buy0.02eurusd1.48740.00000.00002008.01.15 13:531.48720.000.000.00-0.40
50025512008.01.15 07:33buy0.03gbpjpy210.980.000.002008.01.15 07:44211.100.000.000.003.33
50027052008.01.15 07:45sell0.01gbpjpy211.100.000.002008.01.15 07:56211.030.000.000.000.65
50027042008.01.15 07:45buy0.01gbpjpy211.170.000.002008.01.15 07:56210.960.000.000.00-1.95
50030162008.01.15 07:52buy0.03gbpjpy211.010.000.002008.01.15 07:56210.960.000.000.00-1.39
50030742008.01.15 07:53buy0.05gbpjpy210.850.000.002008.01.15 07:56210.960.000.000.005.11
50032312008.01.15 07:57buy0.01gbpjpy211.030.000.002008.01.15 08:46210.460.000.000.00-5.30
50032322008.01.15 07:57sell0.01gbpjpy210.960.000.002008.01.15 08:46210.510.000.000.004.18
50034502008.01.15 08:00buy0.04eurusd1.48910.00000.00002008.01.15 13:531.48720.000.000.00-7.60
50036332008.01.15 08:09buy0.03gbpjpy210.880.000.002008.01.15 08:46210.430.000.000.00-12.55
50037842008.01.15 08:14buy0.05gbpjpy210.710.000.002008.01.15 08:46210.440.000.000.00-12.55
50038832008.01.15 08:17buy0.07gbpjpy210.540.000.002008.01.15 08:46210.440.000.000.00-6.50
50041412008.01.15 08:21buy0.09gbpjpy210.380.000.002008.01.15 08:46210.440.000.000.005.01
50047352008.01.15 08:42buy0.11gbpjpy210.190.000.002008.01.15 08:46210.460.000.000.0027.61
50050502008.01.15 08:46sell0.01gbpjpy210.450.000.002008.01.15 08:51210.570.000.000.00-1.12
50050492008.01.15 08:46buy0.01gbpjpy210.530.000.002008.01.15 08:51210.500.000.000.00-0.28
50051842008.01.15 08:47buy0.03gbpjpy210.350.000.002008.01.15 08:51210.490.000.000.003.90
50054092008.01.15 08:51buy0.01gbpjpy210.560.000.002008.01.15 09:18210.220.000.000.00-3.16
50054112008.01.15 08:51sell0.01gbpjpy210.490.000.002008.01.15 09:18210.290.000.000.001.87
50056972008.01.15 09:00sell0.01eurusd1.48670.00000.00002008.01.15 13:521.48740.000.000.00-0.70
50061232008.01.15 09:06buy0.03gbpjpy210.260.000.002008.01.15 09:18210.220.000.000.00-1.11
50065802008.01.15 09:12buy0.05gbpjpy210.100.000.002008.01.15 09:18210.210.000.000.005.12
50067522008.01.15 09:18sell0.01gbpjpy210.210.000.002008.01.15 09:53210.410.000.000.00-1.86
50067512008.01.15 09:18buy0.01gbpjpy210.280.000.002008.01.15 09:53210.340.000.000.000.56
50072792008.01.15 09:40sell0.03gbpjpy210.360.000.002008.01.15 09:53210.410.000.000.00-1.40
50075662008.01.15 09:51sell0.05gbpjpy210.520.000.002008.01.15 09:53210.410.000.000.005.12
50076022008.01.15 09:53buy0.01gbpjpy210.430.000.002008.01.15 10:46210.880.000.000.004.18
50076032008.01.15 09:53sell0.01gbpjpy210.360.000.002008.01.15 10:46210.950.000.000.00-5.48
50076672008.01.15 09:59sell0.03gbpjpy210.520.000.002008.01.15 10:46210.950.000.000.00-11.98
50077202008.01.15 10:00sell0.02eurusd1.48580.00000.00002008.01.15 13:521.48750.000.000.00-3.40
50078112008.01.15 10:02sell0.05gbpjpy210.710.000.002008.01.15 10:46210.950.000.000.00-11.15
50080542008.01.15 10:08sell0.07gbpjpy210.880.000.002008.01.15 10:46210.950.000.000.00-4.55
50087072008.01.15 10:25sell0.09gbpjpy211.050.000.002008.01.15 10:46210.950.000.000.008.36
50090062008.01.15 10:30sell0.11gbpjpy211.250.000.002008.01.15 10:46210.970.000.000.0028.62
50096192008.01.15 10:46sell0.01gbpjpy210.880.000.002008.01.15 11:08211.010.000.000.00-1.21
50096182008.01.15 10:46buy0.01gbpjpy210.960.000.002008.01.15 11:08210.940.000.000.00-0.19
50099292008.01.15 10:58buy0.03gbpjpy210.810.000.002008.01.15 11:08210.940.000.000.003.63
50101252008.01.15 11:00sell0.04eurusd1.48540.00000.00002008.01.15 13:521.48750.000.000.00-8.40
50106272008.01.15 11:08sell0.01gbpjpy210.960.000.002008.01.15 12:13211.230.000.000.00-2.51
50106252008.01.15 11:08buy0.01gbpjpy211.030.000.002008.01.15 12:13211.160.000.000.001.21
50109202008.01.15 11:19sell0.03gbpjpy211.120.000.002008.01.15 12:13211.230.000.000.00-3.07
50113932008.01.15 11:23sell0.05gbpjpy211.270.000.002008.01.15 12:13211.240.000.000.001.40
50124962008.01.15 12:06sell0.07gbpjpy211.440.000.002008.01.15 12:13211.240.000.000.0013.03
50126862008.01.15 12:13sell0.08eurusd1.48630.00000.00002008.01.15 13:521.48750.000.000.00-9.60
50126912008.01.15 12:13sell0.01gbpjpy211.180.000.002008.01.15 13:49211.690.000.000.00-4.74
50126902008.01.15 12:13buy0.01gbpjpy211.250.000.002008.01.15 13:49211.630.000.000.003.53
50129272008.01.15 12:21sell0.03gbpjpy211.350.000.002008.01.15 13:49211.690.000.000.00-9.48
50129962008.01.15 12:23sell0.05gbpjpy211.520.000.002008.01.15 13:49211.690.000.000.00-7.90
50131862008.01.15 12:27sell0.07gbpjpy211.680.000.002008.01.15 13:49211.700.000.000.00-1.30
50134012008.01.15 12:30sell0.09gbpjpy211.970.000.002008.01.15 13:49211.690.000.000.0023.42
50155432008.01.15 13:49buy0.01gbpjpy211.700.000.002008.01.15 14:30211.530.000.000.00-1.58
50155452008.01.15 13:49sell0.01gbpjpy211.640.000.002008.01.15 14:30211.600.000.000.000.37
50163792008.01.15 14:21sell0.03gbpjpy211.790.000.002008.01.15 14:30211.640.000.000.004.19
50167152008.01.15 14:30buy0.01gbpjpy211.510.000.002008.01.15 14:33211.010.000.000.00-4.67
50167162008.01.15 14:30sell0.01gbpjpy211.440.000.002008.01.15 14:33211.070.000.000.003.46
50170612008.01.15 14:31buy0.03gbpjpy211.300.000.002008.01.15 14:33211.000.000.000.00-8.40
50171312008.01.15 14:31buy0.05gbpjpy211.150.000.002008.01.15 14:33211.000.000.000.00-7.00
50171902008.01.15 14:31buy0.07gbpjpy211.000.000.002008.01.15 14:33211.000.000.000.000.00
50173092008.01.15 14:32buy0.09gbpjpy210.830.000.002008.01.15 14:33211.020.000.000.0015.97
50175862008.01.15 14:33buy0.01gbpjpy211.040.000.002008.01.15 14:36210.810.000.000.00-2.15
50175902008.01.15 14:33sell0.01gbpjpy210.950.000.002008.01.15 14:36210.880.000.000.000.65
50177052008.01.15 14:34buy0.03gbpjpy210.880.000.002008.01.15 14:36210.810.000.000.00-1.96
50177502008.01.15 14:34buy0.05gbpjpy210.700.000.002008.01.15 14:36210.820.000.000.005.61
50180522008.01.15 14:36buy0.01gbpjpy210.910.000.002008.01.15 14:42210.540.000.000.00-3.47
50180542008.01.15 14:36sell0.01gbpjpy210.840.000.002008.01.15 14:42210.620.000.000.002.06
50180912008.01.15 14:37buy0.03gbpjpy210.710.000.002008.01.15 14:42210.550.000.000.00-4.49
50183132008.01.15 14:38buy0.05gbpjpy210.550.000.002008.01.15 14:42210.550.000.000.000.00
50184122008.01.15 14:39buy0.07gbpjpy210.360.000.002008.01.15 14:42210.550.000.000.0012.44
50186272008.01.15 14:43buy0.01gbpjpy210.580.000.002008.01.15 14:52210.480.000.000.00-0.94
50186282008.01.15 14:43sell0.01gbpjpy210.510.000.002008.01.15 14:52210.550.000.000.00-0.37
50187892008.01.15 14:44sell0.03gbpjpy210.670.000.002008.01.15 14:52210.550.000.000.003.37
50190922008.01.15 14:52sell0.01gbpjpy210.540.000.002008.01.15 15:10210.450.000.000.000.85
50190912008.01.15 14:52buy0.01gbpjpy210.610.000.002008.01.15 15:10210.380.000.000.00-2.16
50191142008.01.15 14:53buy0.03gbpjpy210.450.000.002008.01.15 15:10210.380.000.000.00-1.97
50197672008.01.15 15:06buy0.05gbpjpy210.280.000.002008.01.15 15:10210.390.000.000.005.15
50200012008.01.15 15:10buy0.01gbpjpy210.450.000.002008.01.15 15:32210.610.000.000.001.50
50200022008.01.15 15:10sell0.01gbpjpy210.380.000.002008.01.15 15:32210.680.000.000.00-2.81
50203122008.01.15 15:15sell0.03gbpjpy210.530.000.002008.01.15 15:32210.680.000.000.00-4.21
50207152008.01.15 15:20sell0.05gbpjpy210.680.000.002008.01.15 15:32210.680.000.000.000.00
50208392008.01.15 15:23sell0.07gbpjpy210.830.000.002008.01.15 15:32210.680.000.000.009.83
50211532008.01.15 15:32buy0.01gbpjpy210.670.000.002008.01.15 15:58210.580.000.000.00-0.85
50211552008.01.15 15:32sell0.01gbpjpy210.610.000.002008.01.15 15:58210.640.000.000.00-0.28
50213652008.01.15 15:35sell0.03gbpjpy210.770.000.002008.01.15 15:58210.650.000.000.003.37
50221442008.01.15 15:58buy0.01gbpjpy210.610.000.002008.01.15 16:19210.540.000.000.00-0.66
50221512008.01.15 15:58sell0.01gbpjpy210.570.000.002008.01.15 16:19210.610.000.000.00-0.37
50223742008.01.15 16:00sell0.03gbpjpy210.740.000.002008.01.15 16:19210.600.000.000.003.93
50234692008.01.15 16:19sell0.01gbpjpy210.570.000.002008.01.15 16:36210.630.000.000.00-0.56
50234682008.01.15 16:19buy0.01gbpjpy210.630.000.002008.01.15 16:36210.560.000.000.00-0.66
50236712008.01.15 16:24buy0.03gbpjpy210.480.000.002008.01.15 16:36210.600.000.000.003.37
50243412008.01.15 16:36buy0.01gbpjpy210.650.000.002008.01.15 16:58210.590.000.000.00-0.56
50243422008.01.15 16:36sell0.01gbpjpy210.580.000.002008.01.15 16:58210.660.000.000.00-0.75
50248402008.01.15 16:45sell0.03gbpjpy210.740.000.002008.01.15 16:58210.620.000.000.003.37
50256772008.01.15 16:58buy0.01gbpjpy210.670.000.002008.01.15 17:11210.630.000.000.00-0.37
50256782008.01.15 16:58sell0.01gbpjpy210.600.000.002008.01.15 17:11210.710.000.000.00-1.03
50258782008.01.15 17:02buy0.03gbpjpy210.510.000.002008.01.15 17:11210.630.000.000.003.37
50262072008.01.15 17:11buy0.01gbpjpy210.690.000.002008.01.15 17:29210.660.000.000.00-0.28
50262092008.01.15 17:11sell0.01gbpjpy210.620.000.002008.01.15 17:29210.730.000.000.00-1.02
50263442008.01.15 17:20buy0.03gbpjpy210.540.000.002008.01.15 17:29210.660.000.000.003.37
50270332008.01.15 17:29buy0.01gbpjpy210.750.000.002008.01.15 17:36210.720.000.000.00-0.28
50270352008.01.15 17:29sell0.01gbpjpy210.690.000.002008.01.15 17:36210.790.000.000.00-0.93
50271292008.01.15 17:31buy0.03gbpjpy210.600.000.002008.01.15 17:36210.720.000.000.003.36
50275782008.01.15 17:36buy0.01gbpjpy210.800.000.002008.01.15 17:50210.470.000.000.00-3.08
50275792008.01.15 17:36sell0.01gbpjpy210.730.000.002008.01.15 17:50210.550.000.000.001.68
50276022008.01.15 17:37buy0.03gbpjpy210.640.000.002008.01.15 17:50210.480.000.000.00-4.48
50277522008.01.15 17:40buy0.05gbpjpy210.480.000.002008.01.15 17:50210.480.000.000.000.00
50280652008.01.15 17:44buy0.07gbpjpy210.320.000.002008.01.15 17:50210.480.000.000.0010.47
50282052008.01.15 17:50buy0.01gbpjpy210.550.000.002008.01.15 18:08210.640.000.000.000.84
50282062008.01.15 17:50sell0.01gbpjpy210.480.000.002008.01.15 18:08210.710.000.000.00-2.14
50282992008.01.15 17:57sell0.03gbpjpy210.630.000.002008.01.15 18:08210.710.000.000.00-2.24
50285022008.01.15 18:03sell0.05gbpjpy210.790.000.002008.01.15 18:08210.680.000.000.005.13
50286842008.01.15 18:08buy0.01gbpjpy210.730.000.002008.01.15 18:59210.530.000.000.00-1.87
50286852008.01.15 18:08sell0.01gbpjpy210.660.000.002008.01.15 18:59210.600.000.000.000.56
50291822008.01.15 18:32buy0.03gbpjpy210.570.000.002008.01.15 18:59210.530.000.000.00-1.12
50296412008.01.15 18:39buy0.05gbpjpy210.420.000.002008.01.15 18:59210.530.000.000.005.14
50298812008.01.15 18:59buy0.01gbpjpy210.610.000.002008.01.15 19:55210.520.000.000.00-0.84
50298822008.01.15 18:59sell0.01gbpjpy210.540.000.002008.01.15 19:54210.590.000.000.00-0.46
50300692008.01.15 19:08sell0.03gbpjpy210.700.000.002008.01.15 19:54210.580.000.000.003.36
50309542008.01.15 19:55sell0.01gbpjpy210.530.000.002008.01.15 20:20210.560.000.000.00-0.28
50309532008.01.15 19:55buy0.01gbpjpy210.600.000.002008.01.15 20:20210.500.000.000.00-0.93
50310372008.01.15 19:59sell0.03gbpjpy210.680.000.002008.01.15 20:20210.560.000.000.003.36
50315072008.01.15 20:20sell0.01gbpjpy210.470.000.002008.01.15 20:41210.580.000.000.00-1.03
50315062008.01.15 20:20buy0.01gbpjpy210.540.000.002008.01.15 20:41210.510.000.000.00-0.28
50316942008.01.15 20:29buy0.03gbpjpy210.390.000.002008.01.15 20:41210.510.000.000.003.36
50320142008.01.15 20:41buy0.01gbpjpy210.580.000.002008.01.15 21:27210.130.000.000.00-4.21
50320152008.01.15 20:41sell0.01gbpjpy210.500.000.002008.01.15 21:27210.200.000.000.002.81
50325402008.01.15 20:56buy0.03gbpjpy210.430.000.002008.01.15 21:27210.130.000.000.00-8.41
50327352008.01.15 21:02buy0.05gbpjpy210.260.000.002008.01.15 21:27210.130.000.000.00-6.08
50330552008.01.15 21:13buy0.07gbpjpy210.090.000.002008.01.15 21:27210.130.000.000.002.62
50332382008.01.15 21:15buy0.09gbpjpy209.940.000.002008.01.15 21:27210.130.000.000.0015.99
50335822008.01.15 21:27sell0.01gbpjpy210.120.000.002008.01.15 21:40210.080.000.000.000.37
50335812008.01.15 21:27buy0.01gbpjpy210.190.000.002008.01.15 21:40210.010.000.000.00-1.69
50338252008.01.15 21:36sell0.03gbpjpy210.270.000.002008.01.15 21:40210.080.000.000.005.33
50339752008.01.15 21:41sell0.01gbpjpy210.020.000.002008.01.15 22:13209.950.000.000.000.65
50339742008.01.15 21:41buy0.01gbpjpy210.090.000.002008.01.15 22:13209.880.000.000.00-1.96
50343722008.01.15 21:58buy0.03gbpjpy209.940.000.002008.01.15 22:13209.880.000.000.00-1.68
50351932008.01.15 22:10buy0.05gbpjpy209.760.000.002008.01.15 22:13209.890.000.000.006.08
50353012008.01.15 22:13buy0.01gbpjpy209.940.000.002008.01.15 22:17209.830.000.000.00-1.03
50353022008.01.15 22:13sell0.01gbpjpy209.870.000.002008.01.15 22:17209.900.000.000.00-0.28
50353862008.01.15 22:14sell0.03gbpjpy210.030.000.002008.01.15 22:17209.900.000.000.003.65
50355092008.01.15 22:17buy0.01gbpjpy209.910.000.002008.01.15 22:49209.570.000.000.00-3.18
50355112008.01.15 22:17sell0.01gbpjpy209.840.000.002008.01.15 22:49209.650.000.000.001.78
50355522008.01.15 22:19buy0.03gbpjpy209.760.000.002008.01.15 22:49209.580.000.000.00-5.06
50356352008.01.15 22:21buy0.05gbpjpy209.600.000.002008.01.15 22:49209.570.000.000.00-1.40
50356882008.01.15 22:22buy0.07gbpjpy209.450.000.002008.01.15 22:49209.620.000.000.0011.14
50516792008.01.16 04:58buy0.01gbpjpy209.160.000.002008.01.16 05:35208.500.000.000.00-6.21
50516802008.01.16 04:58sell0.01gbpjpy209.080.000.002008.01.16 05:35208.570.000.000.004.80
50516842008.01.16 04:58buy0.03gbpjpy209.010.000.002008.01.16 05:35208.500.000.000.00-14.40
50519392008.01.16 05:04buy0.05gbpjpy208.830.000.002008.01.16 05:35208.500.000.000.00-15.53
50522542008.01.16 05:18buy0.07gbpjpy208.680.000.002008.01.16 05:35208.500.000.000.00-11.86
50525612008.01.16 05:25buy0.09gbpjpy208.520.000.002008.01.16 05:35208.500.000.000.00-1.69
50526132008.01.16 05:26buy0.11gbpjpy208.360.000.002008.01.16 05:35208.500.000.000.0014.49
50527172008.01.16 05:29buy0.13gbpjpy208.210.000.002008.01.16 05:35208.500.000.000.0035.47
50530962008.01.16 05:35buy0.01gbpjpy208.570.000.002008.01.16 05:53208.380.000.000.00-1.79
50530972008.01.16 05:35sell0.01gbpjpy208.500.000.002008.01.16 05:53208.450.000.000.000.47
50532322008.01.16 05:37buy0.03gbpjpy208.420.000.002008.01.16 05:53208.380.000.000.00-1.13
50532712008.01.16 05:39buy0.05gbpjpy208.260.000.002008.01.16 05:53208.380.000.000.005.64
50536412008.01.16 05:53buy0.01gbpjpy208.450.000.002008.01.16 06:35208.310.000.000.00-1.32
50536422008.01.16 05:53sell0.01gbpjpy208.360.000.002008.01.16 06:35208.380.000.000.00-0.19
50541782008.01.16 06:22sell0.03gbpjpy208.520.000.002008.01.16 06:35208.380.000.000.003.95
50547962008.01.16 06:36buy0.01gbpjpy208.210.000.002008.01.16 06:51207.900.000.000.00-2.92
50547972008.01.16 06:36sell0.01gbpjpy208.150.000.002008.01.16 06:51207.970.000.000.001.69
50548702008.01.16 06:38buy0.03gbpjpy208.060.000.002008.01.16 06:51207.900.000.000.00-4.53
50551482008.01.16 06:42buy0.05gbpjpy207.910.000.002008.01.16 06:51207.900.000.000.00-0.48
50553862008.01.16 06:46buy0.07gbpjpy207.760.000.002008.01.16 06:51207.900.000.000.009.25
50556682008.01.16 06:52buy0.01gbpjpy208.000.000.002008.01.16 07:01207.890.000.000.00-1.04
50556702008.01.16 06:52sell0.01gbpjpy207.930.000.002008.01.16 07:01207.960.000.000.00-0.29
50557072008.01.16 06:53sell0.03gbpjpy208.090.000.002008.01.16 07:01207.960.000.000.003.68
50560622008.01.16 07:02buy0.01gbpjpy207.950.000.002008.01.16 07:34207.830.000.000.00-1.13
50560632008.01.16 07:02sell0.01gbpjpy207.870.000.002008.01.16 07:34207.900.000.000.00-0.28
50565722008.01.16 07:22sell0.03gbpjpy208.030.000.002008.01.16 07:34207.900.000.000.003.68
50567702008.01.16 07:34sell0.01gbpjpy207.840.000.002008.01.16 07:46208.040.000.000.00-1.88
50567692008.01.16 07:34buy0.01gbpjpy207.910.000.002008.01.16 07:46207.980.000.000.000.66
50569522008.01.16 07:38sell0.03gbpjpy207.990.000.002008.01.16 07:46208.040.000.000.00-1.41
50572852008.01.16 07:45sell0.05gbpjpy208.160.000.002008.01.16 07:46208.040.000.000.005.65
50573432008.01.16 07:46buy0.01gbpjpy208.060.000.002008.01.16 08:27207.870.000.000.00-1.79
50573442008.01.16 07:46sell0.01gbpjpy207.990.000.002008.01.16 08:27207.940.000.000.000.47
50573972008.01.16 07:48buy0.03gbpjpy207.910.000.002008.01.16 08:27207.870.000.000.00-1.13
50576712008.01.16 07:55buy0.05gbpjpy207.750.000.002008.01.16 08:27207.860.000.000.005.18
50585982008.01.16 08:27buy0.01gbpjpy207.930.000.002008.01.16 08:56208.120.000.000.001.79
50585992008.01.16 08:27sell0.01gbpjpy207.860.000.002008.01.16 08:56208.190.000.000.00-3.10
50587842008.01.16 08:32sell0.03gbpjpy208.020.000.002008.01.16 08:56208.190.000.000.00-4.80
50593992008.01.16 08:45sell0.05gbpjpy208.180.000.002008.01.16 08:56208.190.000.000.00-0.47
50594632008.01.16 08:46sell0.07gbpjpy208.330.000.002008.01.16 08:56208.190.000.000.009.22
50600212008.01.16 08:56sell0.01gbpjpy208.110.000.002008.01.16 09:14208.160.000.000.00-0.47
50600202008.01.16 08:56buy0.01gbpjpy208.180.000.002008.01.16 09:14208.080.000.000.00-0.94
50606352008.01.16 09:05sell0.03gbpjpy208.280.000.002008.01.16 09:14208.160.000.000.003.39
50609632008.01.16 09:14sell0.01gbpjpy208.100.000.002008.01.16 09:42208.290.000.000.00-1.79
50609622008.01.16 09:14buy0.01gbpjpy208.170.000.002008.01.16 09:42208.220.000.000.000.47
50613482008.01.16 09:23sell0.03gbpjpy208.250.000.002008.01.16 09:42208.290.000.000.00-1.13
50620822008.01.16 09:39sell0.05gbpjpy208.400.000.002008.01.16 09:42208.290.000.000.005.18
50622902008.01.16 09:42buy0.01gbpjpy208.280.000.002008.01.16 09:51208.310.000.000.000.28
50622912008.01.16 09:42sell0.01gbpjpy208.210.000.002008.01.16 09:51208.380.000.000.00-1.60
50624302008.01.16 09:45sell0.03gbpjpy208.360.000.002008.01.16 09:51208.380.000.000.00-0.56
50625892008.01.16 09:48sell0.05gbpjpy208.520.000.002008.01.16 09:51208.380.000.000.006.59
50626582008.01.16 09:51sell0.01gbpjpy208.300.000.002008.01.16 09:59208.350.000.000.00-0.47
50626572008.01.16 09:51buy0.01gbpjpy208.370.000.002008.01.16 09:59208.280.000.000.00-0.85
50627492008.01.16 09:57sell0.03gbpjpy208.460.000.002008.01.16 09:59208.340.000.000.003.39
50627922008.01.16 09:59buy0.01gbpjpy208.340.000.002008.01.16 10:06208.150.000.000.00-1.79
50627932008.01.16 09:59sell0.01gbpjpy208.270.000.002008.01.16 10:06208.220.000.000.000.47
50629612008.01.16 10:03buy0.03gbpjpy208.180.000.002008.01.16 10:06208.150.000.000.00-0.85
50629922008.01.16 10:04buy0.05gbpjpy208.030.000.002008.01.16 10:06208.150.000.000.005.65
50630482008.01.16 10:06sell0.01gbpjpy208.160.000.002008.01.16 10:10208.230.000.000.00-0.66
50630452008.01.16 10:06buy0.01gbpjpy208.230.000.002008.01.16 10:10208.160.000.000.00-0.65
50631072008.01.16 10:09sell0.03gbpjpy208.310.000.002008.01.16 10:11208.190.000.000.003.39
50631242008.01.16 10:10buy0.01gbpjpy208.250.000.002008.01.16 10:11208.120.000.000.00-1.23
50631372008.01.16 10:11sell0.01gbpjpy208.150.000.002008.01.16 10:22208.100.000.000.000.47
50631362008.01.16 10:11buy0.01gbpjpy208.220.000.002008.01.16 10:22208.040.000.000.00-1.69
50631782008.01.16 10:14buy0.03gbpjpy208.070.000.002008.01.16 10:22208.030.000.000.00-1.13
50633232008.01.16 10:17buy0.05gbpjpy207.920.000.002008.01.16 10:22208.030.000.000.005.19
50634622008.01.16 10:22buy0.01gbpjpy208.100.000.002008.01.16 10:36208.080.000.000.00-0.19
50634632008.01.16 10:22sell0.01gbpjpy208.030.000.002008.01.16 10:36208.150.000.000.00-1.13
50636832008.01.16 10:32buy0.03gbpjpy207.950.000.002008.01.16 10:36208.080.000.000.003.68
50637412008.01.16 10:36sell0.01gbpjpy208.090.000.002008.01.16 12:06207.470.000.000.005.85
50637402008.01.16 10:36buy0.01gbpjpy208.160.000.002008.01.16 12:06207.400.000.000.00-7.17
50637622008.01.16 10:37buy0.03gbpjpy207.990.000.002008.01.16 12:06207.400.000.000.00-16.70
50644232008.01.16 11:00buy0.05gbpjpy207.840.000.002008.01.16 12:06207.400.000.000.00-20.76
50653442008.01.16 11:21buy0.07gbpjpy207.690.000.002008.01.16 12:06207.400.000.000.00-19.15
50656172008.01.16 11:24buy0.09gbpjpy207.540.000.002008.01.16 12:06207.400.000.000.00-11.89
50660742008.01.16 11:40buy0.11gbpjpy207.390.000.002008.01.16 12:06207.400.000.000.001.04
50663722008.01.16 11:44buy0.13gbpjpy207.230.000.002008.01.16 12:06207.400.000.000.0020.86
50669152008.01.16 11:51buy0.15gbpjpy207.070.000.002008.01.16 12:06207.410.000.000.0048.13
50674872008.01.16 12:06sell0.01gbpjpy207.420.000.002008.01.16 12:37207.730.000.000.00-2.91
50674852008.01.16 12:06buy0.01gbpjpy207.490.000.002008.01.16 12:37207.660.000.000.001.60
50676962008.01.16 12:15sell0.03gbpjpy207.570.000.002008.01.16 12:37207.720.000.000.00-4.24
50679402008.01.16 12:20sell0.05gbpjpy207.720.000.002008.01.16 12:37207.720.000.000.000.00
50682492008.01.16 12:29sell0.07gbpjpy207.870.000.002008.01.16 12:37207.720.000.000.009.89
50684212008.01.16 12:37sell0.01gbpjpy207.650.000.002008.01.16 13:00207.750.000.000.00-0.94
50684202008.01.16 12:37buy0.01gbpjpy207.720.000.002008.01.16 13:00207.680.000.000.00-0.37
50685562008.01.16 12:41buy0.03gbpjpy207.560.000.002008.01.16 13:00207.680.000.000.003.39
50690322008.01.16 13:00sell0.01gbpjpy207.650.000.002008.01.16 14:36208.490.000.000.00-7.90
50690312008.01.16 13:00buy0.01gbpjpy207.730.000.002008.01.16 13:30207.600.000.000.00-1.23
50695442008.01.16 13:21sell0.03gbpjpy207.850.000.002008.01.16 13:30207.650.000.000.005.65
50697832008.01.16 13:30buy0.01gbpjpy207.690.000.002008.01.16 14:36208.420.000.000.006.87
50698822008.01.16 13:34sell0.03gbpjpy207.810.000.002008.01.16 14:36208.490.000.000.00-19.19
50701642008.01.16 13:44sell0.05gbpjpy207.960.000.002008.01.16 14:36208.490.000.000.00-24.93
50702912008.01.16 13:48sell0.07gbpjpy208.110.000.002008.01.16 14:36208.490.000.000.00-25.02
50704332008.01.16 13:51sell0.09gbpjpy208.270.000.002008.01.16 14:36208.490.000.000.00-18.62
50707612008.01.16 13:58sell0.11gbpjpy208.430.000.002008.01.16 14:36208.490.000.000.00-6.21
50708622008.01.16 14:00sell0.13gbpjpy208.580.000.002008.01.16 14:36208.490.000.000.0011.01
50711272008.01.16 14:03sell0.15gbpjpy208.740.000.002008.01.16 14:36208.480.000.000.0036.70
50713682008.01.16 14:05sell0.17gbpjpy208.900.000.002008.01.16 14:35208.490.000.000.0065.57
50732422008.01.16 14:38buy0.01gbpjpy208.400.000.002008.01.16 16:42209.570.000.000.0010.99
50732452008.01.16 14:38sell0.01gbpjpy208.330.000.002008.01.16 16:42209.640.000.000.00-12.31
50735002008.01.16 14:43sell0.03gbpjpy208.590.000.002008.01.16 16:42209.640.000.000.00-29.58
50736702008.01.16 14:45sell0.05gbpjpy208.800.000.002008.01.16 16:42209.650.000.000.00-39.91
50739812008.01.16 14:52sell0.07gbpjpy209.000.000.002008.01.16 16:42209.650.000.000.00-42.72
50742992008.01.16 14:58sell0.09gbpjpy209.200.000.002008.01.16 16:42209.650.000.000.00-38.03
50743522008.01.16 15:00sell0.11gbpjpy209.420.000.002008.01.16 16:42209.640.000.000.00-22.73
50746052008.01.16 15:02sell0.13gbpjpy209.630.000.002008.01.16 16:42209.640.000.000.00-1.22
50748722008.01.16 15:08sell0.15gbpjpy209.860.000.002008.01.16 16:42209.640.000.000.0030.99
50750982008.01.16 15:10sell0.17gbpjpy210.060.000.002008.01.16 16:42209.650.000.000.0065.45
50753312008.01.16 15:12sell0.19gbpjpy210.260.000.002008.01.16 16:42209.630.000.000.00112.41
50817022008.01.16 16:51sell0.01gbpjpy209.420.000.002008.01.16 16:56209.630.000.000.00-1.97
50817012008.01.16 16:51buy0.01gbpjpy209.490.000.002008.01.16 16:56209.580.000.000.000.84
50826042008.01.16 16:54sell0.03gbpjpy209.740.000.002008.01.16 16:56209.620.000.000.003.37
50828502008.01.16 16:56buy0.01gbpjpy209.740.000.002008.01.16 17:04209.770.000.000.000.28
50828522008.01.16 16:56sell0.01gbpjpy209.670.000.002008.01.16 17:04209.840.000.000.00-1.59
50831112008.01.16 16:59sell0.03gbpjpy209.970.000.002008.01.16 17:04209.840.000.000.003.65
50835222008.01.16 17:04sell0.01gbpjpy209.750.000.002008.01.16 17:11210.180.000.000.00-4.02
50835202008.01.16 17:04buy0.01gbpjpy209.830.000.002008.01.16 17:11210.110.000.000.002.61
50837372008.01.16 17:06sell0.03gbpjpy210.050.000.002008.01.16 17:11210.180.000.000.00-3.64
50839162008.01.16 17:07sell0.05gbpjpy210.400.000.002008.01.16 17:11210.170.000.000.0010.74
50844152008.01.16 17:11buy0.01gbpjpy210.210.000.002008.01.16 17:20210.120.000.000.00-0.84
50844212008.01.16 17:11sell0.01gbpjpy210.110.000.002008.01.16 17:20210.190.000.000.00-0.75
50851212008.01.16 17:18buy0.03gbpjpy209.900.000.002008.01.16 17:20210.100.000.000.005.60
50853392008.01.16 17:20sell0.01gbpjpy210.120.000.002008.01.16 17:34210.530.000.000.00-3.82
50853382008.01.16 17:20buy0.01gbpjpy210.190.000.002008.01.16 17:34210.460.000.000.002.52
50860042008.01.16 17:29sell0.03gbpjpy210.450.000.002008.01.16 17:34210.530.000.000.00-2.24
50861242008.01.16 17:30sell0.05gbpjpy210.760.000.002008.01.16 17:34210.540.000.000.0010.26
50864492008.01.16 17:34sell0.01gbpjpy210.380.000.002008.01.16 17:51210.320.000.000.000.56
50864462008.01.16 17:34buy0.01gbpjpy210.450.000.002008.01.16 17:51210.250.000.000.00-1.87
50867522008.01.16 17:39buy0.03gbpjpy210.130.000.002008.01.16 17:51210.250.000.000.003.36
50873842008.01.16 17:51buy0.01gbpjpy210.330.000.002008.01.16 18:09210.660.000.000.003.08
50873862008.01.16 17:51sell0.01gbpjpy210.260.000.002008.01.16 18:09210.730.000.000.00-4.38
50876202008.01.16 17:55sell0.03gbpjpy210.560.000.002008.01.16 18:09210.730.000.000.00-4.75
50882802008.01.16 18:07sell0.05gbpjpy210.880.000.002008.01.16 18:09210.710.000.000.007.92
50883542008.01.16 18:09buy0.01gbpjpy210.710.000.002008.01.16 20:03210.040.000.000.00-6.26
50883552008.01.16 18:09sell0.01gbpjpy210.640.000.002008.01.16 20:03210.110.000.000.004.95
50898072008.01.16 18:54buy0.03gbpjpy210.410.000.002008.01.16 20:03210.040.000.000.00-10.37
50908132008.01.16 19:19buy0.05gbpjpy210.100.000.002008.01.16 20:03210.040.000.000.00-2.81
50912922008.01.16 19:33buy0.07gbpjpy209.790.000.002008.01.16 20:03210.050.000.000.0017.01
51092532008.01.17 01:15buy0.01gbpjpy210.780.000.002008.01.17 02:07210.240.000.000.00-5.04
51092542008.01.17 01:15sell0.01gbpjpy210.720.000.002008.01.17 02:07210.310.000.000.003.82
51099692008.01.17 01:45buy0.03gbpjpy210.420.000.002008.01.17 02:07210.240.000.000.00-5.04
51105432008.01.17 01:58buy0.05gbpjpy210.040.000.002008.01.17 02:07210.230.000.000.008.87
51109102008.01.17 02:07buy0.01gbpjpy210.280.000.002008.01.17 04:35210.370.000.000.000.84
51109112008.01.17 02:07sell0.01gbpjpy210.210.000.002008.01.17 04:35210.430.000.000.00-2.05
51137212008.01.17 04:29sell0.03gbpjpy210.560.000.002008.01.17 04:35210.440.000.000.003.36
51138272008.01.17 04:35buy0.01gbpjpy210.450.000.002008.01.17 05:21209.930.000.000.00-4.86
51138282008.01.17 04:35sell0.01gbpjpy210.380.000.002008.01.17 05:21210.000.000.000.003.55
51141572008.01.17 05:00buy0.03gbpjpy210.100.000.002008.01.17 05:21209.930.000.000.00-4.76
51143012008.01.17 05:03buy0.05gbpjpy209.750.000.002008.01.17 05:21209.930.000.000.008.41
51146652008.01.17 05:21sell0.01gbpjpy209.930.000.002008.01.17 08:35210.530.000.000.00-5.60
51146642008.01.17 05:21buy0.01gbpjpy210.000.000.002008.01.17 08:35210.460.000.000.004.29
51154642008.01.17 06:29sell0.03gbpjpy210.290.000.002008.01.17 11:09211.470.000.000.00-32.92
51168922008.01.17 07:12sell0.05gbpjpy210.640.000.002008.01.17 08:35210.460.000.000.008.39
51204622008.01.17 08:35buy0.01gbpjpy210.540.000.002008.01.17 11:09211.400.000.000.008.00
51205902008.01.17 08:40sell0.03gbpjpy210.640.000.002008.01.17 11:09211.470.000.000.00-23.15
51215292008.01.17 08:59sell0.05gbpjpy210.990.000.002008.01.17 11:09211.470.000.000.00-22.32
51237722008.01.17 09:29sell0.07gbpjpy211.380.000.002008.01.17 11:09211.470.000.000.00-5.86
51240242008.01.17 09:31sell0.09gbpjpy211.740.000.002008.01.17 11:09211.470.000.000.0022.59
51254812008.01.17 09:56sell0.11gbpjpy212.090.000.002008.01.17 11:09211.490.000.000.0061.38
51283712008.01.17 11:09buy0.01gbpjpy211.460.000.002008.01.17 11:31211.230.000.000.00-2.14
51283722008.01.17 11:09sell0.01gbpjpy211.390.000.002008.01.17 11:31211.300.000.000.000.83
51290432008.01.17 11:29buy0.03gbpjpy211.110.000.002008.01.17 11:31211.240.000.000.003.63
51291472008.01.17 11:31buy0.01gbpjpy211.280.000.002008.01.17 11:51211.370.000.000.000.83
51291482008.01.17 11:31sell0.01gbpjpy211.210.000.002008.01.17 11:51211.440.000.000.00-2.14
51294592008.01.17 11:41sell0.03gbpjpy211.560.000.002008.01.17 11:51211.440.000.000.003.35
51297692008.01.17 11:51buy0.01gbpjpy211.440.000.002008.01.17 12:23210.670.000.000.00-7.18
51297702008.01.17 11:51sell0.01gbpjpy211.370.000.002008.01.17 12:23210.740.000.000.005.87
51307042008.01.17 12:14buy0.03gbpjpy211.080.000.002008.01.17 12:23210.660.000.000.00-11.74
51315102008.01.17 12:19buy0.05gbpjpy210.720.000.002008.01.17 12:23210.660.000.000.00-2.79
51316102008.01.17 12:20buy0.07gbpjpy210.350.000.002008.01.17 12:23210.660.000.000.0020.23
51322192008.01.17 12:23buy0.01gbpjpy210.730.000.002008.01.17 12:50210.490.000.000.00-2.24
51322202008.01.17 12:23sell0.01gbpjpy210.660.000.002008.01.17 12:50210.560.000.000.000.93
51335812008.01.17 12:42buy0.03gbpjpy210.380.000.002008.01.17 12:50210.530.000.000.004.20
51339702008.01.17 12:50buy0.01gbpjpy210.510.000.002008.01.17 13:05210.070.000.000.00-4.12
51339712008.01.17 12:50sell0.01gbpjpy210.460.000.002008.01.17 13:05210.140.000.000.002.99
51345122008.01.17 13:00buy0.03gbpjpy210.160.000.002008.01.17 13:05210.070.000.000.00-2.53
51347272008.01.17 13:01buy0.05gbpjpy209.790.000.002008.01.17 13:05210.000.000.000.009.81
51351552008.01.17 13:05sell0.01gbpjpy210.080.000.002008.01.17 13:34209.990.000.000.000.84
51351542008.01.17 13:05buy0.01gbpjpy210.150.000.002008.01.17 13:34209.920.000.000.00-2.16
51356152008.01.17 13:14buy0.03gbpjpy209.800.000.002008.01.17 13:34209.920.000.000.003.37
51371442008.01.17 13:34sell0.01gbpjpy209.910.000.002008.01.17 14:14210.520.000.000.00-5.70
51371432008.01.17 13:34buy0.01gbpjpy209.980.000.002008.01.17 14:14210.450.000.000.004.39
51380732008.01.17 13:46sell0.03gbpjpy210.270.000.002008.01.17 14:14210.520.000.000.00-7.01
51393842008.01.17 14:06sell0.05gbpjpy210.620.000.002008.01.17 14:14210.440.000.000.008.42
51396932008.01.17 14:14buy0.01gbpjpy210.510.000.002008.01.17 16:00211.470.000.000.008.98
51396942008.01.17 14:14sell0.01gbpjpy210.440.000.002008.01.17 16:00211.550.000.000.00-10.37
51408092008.01.17 14:36sell0.03gbpjpy210.790.000.002008.01.17 16:00211.550.000.000.00-21.32
51410952008.01.17 14:39sell0.05gbpjpy211.150.000.002008.01.17 16:00211.590.000.000.00-20.57
51419612008.01.17 14:48sell0.07gbpjpy211.510.000.002008.01.17 16:00211.600.000.000.00-5.89
51428752008.01.17 14:57sell0.09gbpjpy211.860.000.002008.01.17 16:00211.660.000.000.0016.82
51457912008.01.17 15:49sell0.11gbpjpy212.240.000.002008.01.17 16:00211.700.000.000.0055.50
51466012008.01.17 16:00sell0.01gbpjpy211.430.000.002008.01.17 16:10211.570.000.000.00-1.31
51465992008.01.17 16:00buy0.01gbpjpy211.520.000.002008.01.17 16:10211.500.000.000.00-0.18
51473942008.01.17 16:08sell0.03gbpjpy211.780.000.002008.01.17 16:10211.590.000.000.005.32
51475152008.01.17 16:10sell0.01gbpjpy211.480.000.002008.01.17 16:23211.420.000.000.000.56
51475132008.01.17 16:10buy0.01gbpjpy211.550.000.002008.01.17 16:23211.350.000.000.00-1.87
51482752008.01.17 16:20buy0.03gbpjpy211.190.000.002008.01.17 16:23211.350.000.000.004.48
51485952008.01.17 16:23sell0.01gbpjpy211.380.000.002008.01.17 16:59211.930.000.000.00-5.13
51485942008.01.17 16:23buy0.01gbpjpy211.450.000.002008.01.17 16:59211.860.000.000.003.83
51504942008.01.17 16:43sell0.03gbpjpy211.730.000.002008.01.17 16:59211.930.000.000.00-5.60
51511662008.01.17 16:58sell0.05gbpjpy212.160.000.002008.01.17 16:59211.940.000.000.0010.26
51512252008.01.17 16:59buy0.01gbpjpy211.930.000.002008.01.17 19:17211.420.000.000.00-4.76
51512302008.01.17 16:59sell0.01gbpjpy211.860.000.002008.01.17 19:17211.490.000.000.003.45
51529762008.01.17 17:41buy0.03gbpjpy211.570.000.002008.01.17 19:17211.400.000.000.00-4.76
51536772008.01.17 17:55buy0.05gbpjpy211.200.000.002008.01.17 19:17211.400.000.000.009.34
51785342008.01.18 04:57buy0.01gbpjpy210.870.000.002008.01.18 06:10210.690.000.000.00-1.69
51785352008.01.18 04:57sell0.01gbpjpy210.800.000.002008.01.18 06:10210.760.000.000.000.37
51809562008.01.18 06:05buy0.03gbpjpy210.500.000.002008.01.18 06:10210.680.000.000.005.04
51811362008.01.18 06:11sell0.01gbpjpy210.710.000.002008.01.18 07:19210.710.000.000.000.00
51811352008.01.18 06:11buy0.01gbpjpy210.780.000.002008.01.18 07:19210.640.000.000.00-1.30
51820972008.01.18 06:55buy0.03gbpjpy210.410.000.002008.01.18 07:19210.630.000.000.006.16
51825632008.01.18 07:19sell0.01gbpjpy210.630.000.002008.01.18 09:01211.170.000.000.00-5.03
51825642008.01.18 07:19buy0.01gbpjpy210.680.000.002008.01.18 09:01211.100.000.000.003.91
51829722008.01.18 07:29sell0.03gbpjpy211.010.000.002008.01.18 09:01211.170.000.000.00-4.47
51848982008.01.18 08:06sell0.05gbpjpy211.380.000.002008.01.18 09:01211.160.000.000.0010.25
51876722008.01.18 09:01buy0.01gbpjpy211.160.000.002008.01.18 09:19210.640.000.000.00-4.85
51876742008.01.18 09:01sell0.01gbpjpy211.090.000.002008.01.18 09:19210.710.000.000.003.55
51887072008.01.18 09:11buy0.03gbpjpy210.810.000.002008.01.18 09:19210.640.000.000.00-4.76
51891452008.01.18 09:15buy0.05gbpjpy210.440.000.002008.01.18 09:19210.640.000.000.009.34
51893952008.01.18 09:20buy0.01gbpjpy210.700.000.002008.01.18 09:29210.740.000.000.000.37
51893962008.01.18 09:20sell0.01gbpjpy210.630.000.002008.01.18 09:29210.810.000.000.00-1.68
51898552008.01.18 09:25sell0.03gbpjpy210.980.000.002008.01.18 09:29210.810.000.000.004.76
51901272008.01.18 09:29sell0.01gbpjpy210.750.000.002008.01.18 11:10209.910.000.000.007.84
51901252008.01.18 09:29buy0.01gbpjpy210.820.000.002008.01.18 11:10209.840.000.000.00-9.15
51937102008.01.18 10:30buy0.03gbpjpy210.240.000.002008.01.18 11:10209.840.000.000.00-11.20
51943562008.01.18 10:35buy0.05gbpjpy209.890.000.002008.01.18 11:10209.840.000.000.00-2.33
51959882008.01.18 10:50buy0.07gbpjpy209.540.000.002008.01.18 11:10209.830.000.000.0018.95
51977052008.01.18 11:10sell0.01gbpjpy209.830.000.002008.01.18 11:51210.340.000.000.00-4.75
51977042008.01.18 11:10buy0.01gbpjpy209.900.000.002008.01.18 11:51210.270.000.000.003.44
51988752008.01.18 11:29sell0.03gbpjpy210.190.000.002008.01.18 11:51210.350.000.000.00-4.46
51994902008.01.18 11:37sell0.05gbpjpy210.540.000.002008.01.18 11:51210.350.000.000.008.84
52003732008.01.18 11:51sell0.01gbpjpy210.290.000.002008.01.18 12:54210.490.000.000.00-1.86
52003722008.01.18 11:51buy0.01gbpjpy210.350.000.002008.01.18 12:54210.420.000.000.000.66
52033192008.01.18 12:50sell0.03gbpjpy210.650.000.002008.01.18 12:54210.490.000.000.004.47
52035572008.01.18 12:54buy0.01gbpjpy210.480.000.002008.01.18 14:20210.530.000.000.000.46
52035582008.01.18 12:54sell0.01gbpjpy210.410.000.002008.01.18 14:19210.600.000.000.00-1.77
52059032008.01.18 13:56sell0.03gbpjpy210.760.000.002008.01.18 14:19210.600.000.000.004.47
52069302008.01.18 14:20sell0.01gbpjpy210.490.000.002008.01.18 14:36210.680.000.000.00-1.77
52069262008.01.18 14:20buy0.01gbpjpy210.560.000.002008.01.18 14:36210.610.000.000.000.46
52077792008.01.18 14:34sell0.03gbpjpy210.840.000.002008.01.18 14:36210.680.000.000.004.46
52079222008.01.18 14:36buy0.01gbpjpy210.680.000.002008.01.18 15:38210.190.000.000.00-4.57
52079252008.01.18 14:36sell0.01gbpjpy210.610.000.002008.01.18 15:38210.260.000.000.003.27
52083802008.01.18 14:43buy0.03gbpjpy210.330.000.002008.01.18 15:38210.190.000.000.00-3.91
52107612008.01.18 15:23buy0.05gbpjpy209.980.000.002008.01.18 15:38210.190.000.000.009.79
52117612008.01.18 15:38buy0.01gbpjpy210.280.000.002008.01.18 16:00210.060.000.000.00-2.05
52117632008.01.18 15:38sell0.01gbpjpy210.210.000.002008.01.18 16:00210.130.000.000.000.75
52125152008.01.18 15:55buy0.03gbpjpy209.930.000.002008.01.18 16:00210.090.000.000.004.48
52129342008.01.18 16:00buy0.01gbpjpy210.120.000.002008.01.18 16:21210.160.000.000.000.37
52129352008.01.18 16:00sell0.01gbpjpy210.050.000.002008.01.18 16:21210.240.000.000.00-1.77
52134862008.01.18 16:12sell0.03gbpjpy210.400.000.002008.01.18 16:21210.240.000.000.004.47
52137102008.01.18 16:21buy0.01gbpjpy210.250.000.002008.01.18 16:58209.410.000.000.00-7.84
52137112008.01.18 16:21sell0.01gbpjpy210.160.000.002008.01.18 16:58209.480.000.000.006.34
52143042008.01.18 16:39buy0.03gbpjpy209.880.000.002008.01.18 16:58209.420.000.000.00-12.88
52154342008.01.18 16:53buy0.05gbpjpy209.490.000.002008.01.18 16:58209.420.000.000.00-3.27
52156332008.01.18 16:55buy0.07gbpjpy209.100.000.002008.01.18 16:58209.430.000.000.0021.56
52158282008.01.18 16:58sell0.01gbpjpy209.390.000.002008.01.18 17:04209.320.000.000.000.65
52158272008.01.18 16:58buy0.01gbpjpy209.460.000.002008.01.18 17:04209.250.000.000.00-1.96
52161152008.01.18 17:02buy0.03gbpjpy209.090.000.002008.01.18 17:04209.250.000.000.004.48
52162582008.01.18 17:04sell0.01gbpjpy209.240.000.002008.01.18 17:10209.170.000.000.000.66
52162572008.01.18 17:04buy0.01gbpjpy209.310.000.002008.01.18 17:10209.100.000.000.00-1.96
52164312008.01.18 17:09buy0.03gbpjpy208.940.000.002008.01.18 17:10209.100.000.000.004.48
52165292008.01.18 17:11sell0.01gbpjpy209.130.000.002008.01.18 17:19209.070.000.000.000.56
52165282008.01.18 17:11buy0.01gbpjpy209.200.000.002008.01.18 17:19209.000.000.000.00-1.87
52169432008.01.18 17:17buy0.03gbpjpy208.850.000.002008.01.18 17:19209.010.000.000.004.48
52171162008.01.18 17:19sell0.01gbpjpy208.970.000.002008.01.18 18:02208.990.000.000.00-0.19
52171152008.01.18 17:19buy0.01gbpjpy209.040.000.002008.01.18 18:02208.920.000.000.00-1.12
52186682008.01.18 17:47buy0.03gbpjpy208.690.000.002008.01.18 18:02208.890.000.000.005.61
52197562008.01.18 18:02buy0.01gbpjpy208.990.000.002008.01.18 18:46209.060.000.000.000.65
52197592008.01.18 18:02sell0.01gbpjpy208.920.000.002008.01.18 18:46209.130.000.000.00-1.96
52209912008.01.18 18:29sell0.03gbpjpy209.280.000.002008.01.18 18:46209.120.000.000.004.49
52214862008.01.18 18:46buy0.01gbpjpy209.120.000.002008.01.18 20:57208.570.000.000.00-5.16
52214872008.01.18 18:46sell0.01gbpjpy209.050.000.002008.01.18 20:57208.640.000.000.003.84
52225242008.01.18 19:18buy0.03gbpjpy208.760.000.002008.01.18 20:57208.580.000.000.00-5.06
52244032008.01.18 20:31buy0.05gbpjpy208.380.000.002008.01.18 20:57208.580.000.000.009.38
52435532008.01.21 03:19buy0.01gbpjpy208.340.000.002008.01.21 05:53208.440.000.000.000.93
52435552008.01.21 03:19sell0.01gbpjpy208.280.000.002008.01.21 13:56206.800.000.000.0013.94
52495552008.01.21 04:42sell0.01gbpjpy208.630.000.002008.01.21 05:53208.560.000.000.000.66
52462202008.01.21 04:42sell0.01gbpjpy208.630.000.002008.01.21 05:53208.580.000.000.000.46
52495822008.01.21 05:53buy0.01gbpjpy208.500.000.002008.01.21 13:56206.730.000.000.00-16.68
52518512008.01.21 07:02buy0.02gbpjpy208.150.000.002008.01.21 13:56206.720.000.000.00-26.95
52536982008.01.21 07:52buy0.03gbpjpy207.800.000.002008.01.21 13:56206.720.000.000.00-30.53
52553372008.01.21 08:31buy0.04gbpjpy207.450.000.002008.01.21 13:56206.720.000.000.00-27.52
52560392008.01.21 08:41buy0.05gbpjpy207.090.000.002008.01.21 13:56206.740.000.000.00-16.49
52586202008.01.21 09:26buy0.06gbpjpy206.730.000.002008.01.21 13:56206.740.000.000.000.57
52649272008.01.21 12:05buy0.07gbpjpy206.270.000.002008.01.21 13:56206.740.000.000.0031.00
52652642008.01.21 12:11buy0.08gbpjpy205.900.000.002008.01.21 13:56206.760.000.000.0064.82
52704162008.01.21 13:56buy0.01gbpjpy206.810.000.002008.01.21 14:53206.610.000.000.00-1.88
52704172008.01.21 13:57sell0.01gbpjpy206.730.000.002008.01.21 14:53206.690.000.000.000.38
52718582008.01.21 14:33buy0.03gbpjpy206.460.000.002008.01.21 14:53206.620.000.000.004.52
52724332008.01.21 14:53buy0.01gbpjpy206.670.000.002008.01.21 17:06206.160.000.000.00-4.82
52724342008.01.21 14:53sell0.01gbpjpy206.600.000.002008.01.21 17:06206.210.000.000.003.68
52755032008.01.21 16:23buy0.03gbpjpy206.320.000.002008.01.21 17:06206.140.000.000.00-5.10
52763712008.01.21 16:54buy0.05gbpjpy205.970.000.002008.01.21 17:06206.170.000.000.009.44
52775782008.01.21 17:06buy0.01gbpjpy206.240.000.002008.01.22 02:23205.750.000.000.19-4.62
52775792008.01.21 17:06sell0.01gbpjpy206.180.000.002008.01.22 02:23205.820.000.00-0.323.40
53044532008.01.22 01:22buy0.03gbpjpy205.590.000.002008.01.22 02:23205.780.000.000.005.38
53068852008.01.22 02:23buy0.01gbpjpy205.800.000.002008.01.22 02:59206.180.000.000.003.58
53068862008.01.22 02:23sell0.01gbpjpy205.730.000.002008.01.22 02:59206.250.000.000.00-4.89
53072802008.01.22 02:34sell0.03gbpjpy206.090.000.002008.01.22 02:59206.250.000.000.00-4.52
53075872008.01.22 02:43sell0.05gbpjpy206.460.000.002008.01.22 02:59206.250.000.000.009.89
53084322008.01.22 02:59buy0.01gbpjpy206.230.000.002008.01.22 03:36206.610.000.000.003.57
53084332008.01.22 02:59sell0.01gbpjpy206.160.000.002008.01.22 03:36206.680.000.000.00-4.89
53091682008.01.22 03:24sell0.03gbpjpy206.520.000.002008.01.22 03:36206.680.000.000.00-4.52
53093452008.01.22 03:30sell0.05gbpjpy206.870.000.002008.01.22 03:36206.660.000.000.009.87
53096842008.01.22 03:36buy0.01gbpjpy206.670.000.002008.01.22 04:45206.510.000.000.00-1.51
53096852008.01.22 03:36sell0.01gbpjpy206.600.000.002008.01.22 04:45206.580.000.000.000.19
53105302008.01.22 04:13buy0.03gbpjpy206.320.000.002008.01.22 04:45206.510.000.000.005.36
53112622008.01.22 04:45buy0.01gbpjpy206.550.000.002008.01.22 05:58205.800.000.000.00-7.06
53112632008.01.22 04:45sell0.01gbpjpy206.480.000.002008.01.22 05:58205.830.000.000.006.13
53118782008.01.22 05:17buy0.03gbpjpy206.190.000.002008.01.22 05:58205.760.000.000.00-12.16
53120492008.01.22 05:21buy0.05gbpjpy205.840.000.002008.01.22 05:58205.800.000.000.00-1.89
53123902008.01.22 05:26buy0.07gbpjpy205.480.000.002008.01.22 05:58205.780.000.000.0019.80
53137342008.01.22 05:58buy0.01gbpjpy205.860.000.002008.01.22 06:37205.920.000.000.000.56
53137352008.01.22 05:58sell0.01gbpjpy205.790.000.002008.01.22 06:37205.990.000.000.00-1.89
53150992008.01.22 06:34sell0.03gbpjpy206.180.000.002008.01.22 06:37205.990.000.000.005.37
53152922008.01.22 06:37buy0.01gbpjpy205.970.000.002008.01.22 08:16205.450.000.000.00-4.91
53152932008.01.22 06:37sell0.01gbpjpy205.900.000.002008.01.22 08:16205.520.000.000.003.59
53170422008.01.22 07:30buy0.03gbpjpy205.610.000.002008.01.22 08:16205.450.000.000.00-4.54
53208172008.01.22 08:13buy0.05gbpjpy205.240.000.002008.01.22 08:16205.450.000.000.009.92
53210602008.01.22 08:16buy0.01gbpjpy205.530.000.002008.01.22 09:09205.060.000.000.00-4.44
53210632008.01.22 08:16sell0.01gbpjpy205.460.000.002008.01.22 09:09205.090.000.000.003.49
53241042008.01.22 08:45buy0.03gbpjpy205.160.000.002008.01.22 09:09205.020.000.000.00-3.97
53270122008.01.22 09:07buy0.05gbpjpy204.810.000.002008.01.22 09:09205.020.000.000.009.92
53273882008.01.22 09:09buy0.01gbpjpy205.120.000.002008.01.22 10:26207.010.000.000.0017.78
53273912008.01.22 09:09sell0.01gbpjpy205.050.000.002008.01.22 10:26207.080.000.000.00-19.09
53284302008.01.22 09:18sell0.03gbpjpy205.410.000.002008.01.22 10:26207.080.000.000.00-47.12
53289992008.01.22 09:21sell0.05gbpjpy205.820.000.002008.01.22 10:26207.070.000.000.00-58.78
53293072008.01.22 09:22sell0.07gbpjpy206.190.000.002008.01.22 10:26207.100.000.000.00-59.91
53297882008.01.22 09:24sell0.09gbpjpy206.540.000.002008.01.22 10:26207.100.000.000.00-47.39
53301702008.01.22 09:26sell0.11gbpjpy206.910.000.002008.01.22 10:26207.100.000.000.00-19.65
53331642008.01.22 09:45sell0.13gbpjpy207.280.000.002008.01.22 10:26207.100.000.000.0022.01
53361882008.01.22 10:06sell0.15gbpjpy207.650.000.002008.01.22 10:26207.110.000.000.0076.18
53369312008.01.22 10:09sell0.17gbpjpy208.040.000.002008.01.22 10:26207.110.000.000.00148.69
53390542008.01.22 10:26buy0.01gbpjpy207.090.000.002008.01.22 10:46207.130.000.000.000.38
53390552008.01.22 10:26sell0.01gbpjpy207.020.000.002008.01.22 10:46207.190.000.000.00-1.59
53393552008.01.22 10:29sell0.03gbpjpy207.380.000.002008.01.22 10:46207.190.000.000.005.36
53407962008.01.22 10:46sell0.01gbpjpy207.110.000.002008.01.22 11:09207.270.000.000.00-1.51
53407942008.01.22 10:46buy0.01gbpjpy207.180.000.002008.01.22 11:09207.200.000.000.000.19
53418312008.01.22 10:56sell0.03gbpjpy207.460.000.002008.01.22 11:09207.260.000.000.005.64
53429552008.01.22 11:10buy0.01gbpjpy207.290.000.002008.01.22 11:23207.270.000.000.00-0.19
53429692008.01.22 11:10sell0.01gbpjpy207.210.000.002008.01.22 11:23207.350.000.000.00-1.32
53432962008.01.22 11:14sell0.03gbpjpy207.560.000.002008.01.22 11:23207.350.000.000.005.92
53439592008.01.22 11:23sell0.01gbpjpy207.250.000.002008.01.22 12:50207.790.000.000.00-5.07
53439572008.01.22 11:23buy0.01gbpjpy207.320.000.002008.01.22 12:50207.740.000.000.003.95
53474292008.01.22 11:57sell0.03gbpjpy207.640.000.002008.01.22 12:50207.780.000.000.00-3.95
53497442008.01.22 12:17sell0.05gbpjpy207.990.000.002008.01.22 12:50207.780.000.000.009.87
53534302008.01.22 12:50sell0.01gbpjpy207.720.000.002008.01.22 13:58207.630.000.000.000.85
53534292008.01.22 12:50buy0.01gbpjpy207.790.000.002008.01.22 13:58207.560.000.000.00-2.17
53555232008.01.22 13:12buy0.03gbpjpy207.370.000.002008.01.22 13:58207.570.000.000.005.64
53601572008.01.22 13:58buy0.01gbpjpy207.670.000.002008.01.22 14:21208.820.000.000.0010.78
53601602008.01.22 13:58sell0.01gbpjpy207.600.000.002008.01.22 14:21208.890.000.000.00-12.10
53627332008.01.22 14:20sell0.03gbpjpy208.030.000.002008.01.22 14:21208.900.000.000.00-24.47
53628252008.01.22 14:20sell0.05gbpjpy208.570.000.002008.01.22 14:21208.900.000.000.00-15.47
53630702008.01.22 14:20sell0.07gbpjpy209.020.000.002008.01.22 14:21208.900.000.000.007.88
53636392008.01.22 14:20sell0.09gbpjpy209.430.000.002008.01.22 14:21208.900.000.000.0044.73
53643662008.01.22 14:21buy0.01gbpjpy208.900.000.002008.01.22 14:26208.710.000.000.00-1.78
53643852008.01.22 14:21sell0.01gbpjpy208.830.000.002008.01.22 14:26208.780.000.000.000.47
53659872008.01.22 14:25buy0.03gbpjpy208.530.000.002008.01.22 14:26208.730.000.000.005.62
53662722008.01.22 14:26sell0.01gbpjpy208.680.000.002008.01.22 14:33208.650.000.000.000.28
53662712008.01.22 14:26buy0.01gbpjpy208.750.000.002008.01.22 14:33208.610.000.000.00-1.31
53680512008.01.22 14:32buy0.03gbpjpy208.350.000.002008.01.22 14:33208.540.000.000.005.36
53682432008.01.22 14:33sell0.01gbpjpy208.610.000.002008.01.22 15:38207.700.000.000.008.54
53682412008.01.22 14:33buy0.01gbpjpy208.680.000.002008.01.22 15:38207.630.000.000.00-9.85
53701202008.01.22 14:44buy0.03gbpjpy208.290.000.002008.01.22 15:38207.630.000.000.00-18.58
53705032008.01.22 14:48buy0.05gbpjpy207.910.000.002008.01.22 15:38207.630.000.000.00-13.14
53706792008.01.22 14:49buy0.07gbpjpy207.560.000.002008.01.22 15:38207.620.000.000.003.94
53721552008.01.22 14:59buy0.09gbpjpy207.170.000.002008.01.22 15:38207.610.000.000.0037.17
53764522008.01.22 15:38buy0.01gbpjpy207.690.000.002008.01.22 15:59207.730.000.000.000.38
53764542008.01.22 15:38sell0.01gbpjpy207.620.000.002008.01.22 15:59207.800.000.000.00-1.69
53777362008.01.22 15:49sell0.03gbpjpy207.990.000.002008.01.22 15:59207.800.000.000.005.36
53786592008.01.22 15:59buy0.01gbpjpy207.760.000.002008.01.22 17:23209.110.000.000.0012.66
53786622008.01.22 15:59sell0.01gbpjpy207.690.000.002008.01.22 17:23209.180.000.000.00-13.97
53796612008.01.22 16:07sell0.03gbpjpy208.040.000.002008.01.22 17:23209.180.000.000.00-32.05
53807212008.01.22 16:20sell0.05gbpjpy208.390.000.002008.01.22 17:23209.180.000.000.00-37.03
53813682008.01.22 16:25sell0.07gbpjpy208.740.000.002008.01.22 17:23209.170.000.000.00-28.21
53844262008.01.22 16:40sell0.09gbpjpy209.110.000.002008.01.22 17:23209.170.000.000.00-5.06
53865012008.01.22 17:00sell0.11gbpjpy209.470.000.002008.01.22 17:23209.160.000.000.0031.96
53874762008.01.22 17:10sell0.13gbpjpy209.820.000.002008.01.22 17:23209.170.000.000.0079.20
53884832008.01.22 17:23buy0.01gbpjpy209.170.000.002008.01.22 19:30209.550.000.000.003.56
53884852008.01.22 17:23sell0.01gbpjpy209.120.000.002008.01.22 19:30209.620.000.000.00-4.67
53941602008.01.22 18:26sell0.03gbpjpy209.470.000.002008.01.22 19:30209.620.000.000.00-4.22
53974062008.01.22 19:08sell0.05gbpjpy209.820.000.002008.01.22 19:30209.620.000.000.009.36
53991592008.01.22 19:30buy0.01gbpjpy209.640.000.002008.01.22 20:18209.070.000.000.00-5.35
53991602008.01.22 19:30sell0.01gbpjpy209.570.000.002008.01.22 20:18209.140.000.000.004.03
54003612008.01.22 19:56buy0.03gbpjpy209.200.000.002008.01.22 20:18209.070.000.000.00-3.67
54012412008.01.22 20:06buy0.05gbpjpy208.850.000.002008.01.22 20:18209.070.000.000.0010.33
54020662008.01.22 20:18sell0.01gbpjpy209.090.000.002008.01.22 20:57209.060.000.000.000.28
54020642008.01.22 20:18buy0.01gbpjpy209.160.000.002008.01.22 20:57208.990.000.000.00-1.59
54036172008.01.22 20:42buy0.03gbpjpy208.810.000.002008.01.22 20:57209.000.000.000.005.35
54144302008.01.22 23:40buy0.01gbpjpy209.280.000.002008.01.23 01:31209.890.000.000.195.70
54144312008.01.22 23:40sell0.01gbpjpy209.200.000.002008.01.23 01:31209.960.000.00-0.31-7.10
54271412008.01.23 00:42sell0.03gbpjpy209.560.000.002008.01.23 01:31209.960.000.000.00-11.21
54272952008.01.23 00:44sell0.05gbpjpy209.960.000.002008.01.23 01:31209.930.000.000.001.40
54287592008.01.23 01:19sell0.07gbpjpy210.340.000.002008.01.23 01:31209.980.000.000.0023.54
54291142008.01.23 01:31buy0.01gbpjpy209.930.000.002008.01.23 02:44209.450.000.000.00-4.49
54291162008.01.23 01:31sell0.01gbpjpy209.860.000.002008.01.23 02:44209.520.000.000.003.18
54295722008.01.23 01:41buy0.03gbpjpy209.580.000.002008.01.23 02:44209.450.000.000.00-3.65
54305932008.01.23 02:13buy0.05gbpjpy209.220.000.002008.01.23 02:44209.440.000.000.0010.30
54309572008.01.23 02:44sell0.01gbpjpy209.450.000.002008.01.23 06:33208.330.000.000.0010.53
54309562008.01.23 02:44buy0.01gbpjpy209.520.000.002008.01.23 06:33208.260.000.000.00-11.85
54323462008.01.23 04:04buy0.03gbpjpy209.170.000.002008.01.23 06:33208.260.000.000.00-25.66
54327842008.01.23 04:20buy0.05gbpjpy208.820.000.002008.01.23 06:33208.260.000.000.00-26.32
54332742008.01.23 04:42buy0.07gbpjpy208.460.000.002008.01.23 06:33208.260.000.000.00-13.16
54338122008.01.23 05:10buy0.09gbpjpy208.080.000.002008.01.23 06:33208.260.000.000.0015.22
54342322008.01.23 05:39buy0.11gbpjpy207.710.000.002008.01.23 06:33208.260.000.000.0056.86
54353852008.01.23 06:33buy0.01gbpjpy208.320.000.002008.01.23 09:16208.320.000.000.000.00
54353862008.01.23 06:33sell0.01gbpjpy208.250.000.002008.01.23 09:16208.400.000.000.00-1.41
54429002008.01.23 08:45sell0.03gbpjpy208.610.000.002008.01.23 09:16208.400.000.000.005.91
54475212008.01.23 09:16buy0.01gbpjpy208.410.000.002008.01.23 09:30208.430.000.000.000.19
54475232008.01.23 09:16sell0.01gbpjpy208.340.000.002008.01.23 09:30208.500.000.000.00-1.50
54486442008.01.23 09:25sell0.03gbpjpy208.690.000.002008.01.23 09:30208.500.000.000.005.35
54493512008.01.23 09:30buy0.01gbpjpy208.530.000.002008.01.23 10:30207.780.000.000.00-7.07
54493522008.01.23 09:30sell0.01gbpjpy208.460.000.002008.01.23 10:30207.810.000.000.006.13
54536272008.01.23 10:11buy0.03gbpjpy208.180.000.002008.01.23 10:30207.770.000.000.00-11.60
54541402008.01.23 10:17buy0.05gbpjpy207.800.000.002008.01.23 10:30207.770.000.000.00-1.42
54549412008.01.23 10:26buy0.07gbpjpy207.440.000.002008.01.23 10:30207.780.000.000.0022.44
54554482008.01.23 10:30sell0.01gbpjpy207.890.000.002008.01.23 10:38207.850.000.000.000.38
54554442008.01.23 10:30buy0.01gbpjpy207.950.000.002008.01.23 10:38207.780.000.000.00-1.60
54567482008.01.23 10:36buy0.03gbpjpy207.570.000.002008.01.23 10:38207.770.000.000.005.65
54572812008.01.23 10:38buy0.01gbpjpy207.830.000.002008.01.23 13:34206.820.000.000.00-9.54
54572832008.01.23 10:38sell0.01gbpjpy207.760.000.002008.01.23 13:34206.880.000.000.008.31
54619112008.01.23 11:26buy0.03gbpjpy207.470.000.002008.01.23 13:34206.810.000.000.00-18.71
54653392008.01.23 12:04buy0.05gbpjpy207.120.000.002008.01.23 13:34206.820.000.000.00-14.17
54670882008.01.23 12:20buy0.07gbpjpy206.750.000.002008.01.23 13:34206.820.000.000.004.63
54727562008.01.23 13:17buy0.09gbpjpy206.390.000.002008.01.23 13:34206.820.000.000.0036.56
54741172008.01.23 13:34sell0.01gbpjpy206.790.000.002008.01.23 13:54206.420.000.000.003.49
54741162008.01.23 13:34buy0.01gbpjpy206.860.000.002008.01.23 13:54206.350.000.000.00-4.82
54750282008.01.23 13:47buy0.03gbpjpy206.510.000.002008.01.23 13:54206.350.000.000.00-4.54
54755192008.01.23 13:51buy0.05gbpjpy206.140.000.002008.01.23 13:54206.350.000.000.009.93
54758632008.01.23 13:54buy0.01gbpjpy206.440.000.002008.01.23 15:07205.420.000.000.00-9.67
54758642008.01.23 13:54sell0.01gbpjpy206.370.000.002008.01.23 15:07205.490.000.000.008.34
54768842008.01.23 14:04buy0.03gbpjpy206.080.000.002008.01.23 15:07205.430.000.000.00-18.50
54770722008.01.23 14:05buy0.05gbpjpy205.680.000.002008.01.23 15:07205.430.000.000.00-11.85
54778472008.01.23 14:12buy0.07gbpjpy205.310.000.002008.01.23 15:07205.420.000.000.007.31
54789642008.01.23 14:20buy0.09gbpjpy204.960.000.002008.01.23 15:07205.420.000.000.0039.27
54858742008.01.23 15:07buy0.01gbpjpy205.480.000.002008.01.23 15:21205.320.000.000.00-1.52
54858762008.01.23 15:07sell0.01gbpjpy205.420.000.002008.01.23 15:21205.390.000.000.000.28
54869182008.01.23 15:14buy0.03gbpjpy205.120.000.002008.01.23 15:21205.310.000.000.005.42
54876662008.01.23 15:21buy0.01gbpjpy205.380.000.002008.01.23 15:47205.210.000.000.00-1.62
54876672008.01.23 15:21sell0.01gbpjpy205.310.000.002008.01.23 15:47205.290.000.000.000.19
54885482008.01.23 15:30buy0.03gbpjpy205.030.000.002008.01.23 15:47205.220.000.000.005.41
54909612008.01.23 15:47sell0.01gbpjpy205.200.000.002008.01.23 16:25206.200.000.000.00-9.47
54909602008.01.23 15:47buy0.01gbpjpy205.280.000.002008.01.23 16:25206.150.000.000.008.24
54918562008.01.23 15:54sell0.03gbpjpy205.550.000.002008.01.23 16:25206.200.000.000.00-18.46
54928982008.01.23 16:01sell0.05gbpjpy205.900.000.002008.01.23 16:25206.210.000.000.00-14.67
54948432008.01.23 16:15sell0.07gbpjpy206.260.000.002008.01.23 16:25206.210.000.000.003.32
54955052008.01.23 16:20sell0.09gbpjpy206.610.000.002008.01.23 16:25206.200.000.000.0034.92
54961482008.01.23 16:25sell0.01gbpjpy206.160.000.002008.01.23 16:45206.140.000.000.000.19
54961472008.01.23 16:25buy0.01gbpjpy206.230.000.002008.01.23 16:45206.070.000.000.00-1.52
54981772008.01.23 16:42buy0.03gbpjpy205.880.000.002008.01.23 16:45206.070.000.000.005.39
54983992008.01.23 16:45buy0.01gbpjpy206.150.000.002008.01.23 18:53205.380.000.000.00-7.32
54984012008.01.23 16:45sell0.01gbpjpy206.080.000.002008.01.23 18:53205.450.000.000.005.98
55035242008.01.23 17:32buy0.03gbpjpy205.800.000.002008.01.23 18:53205.380.000.000.00-11.97
55087912008.01.23 18:34buy0.05gbpjpy205.450.000.002008.01.23 18:53205.380.000.000.00-3.32
55093482008.01.23 18:44buy0.07gbpjpy205.100.000.002008.01.23 18:53205.400.000.000.0019.96
55098842008.01.23 18:53sell0.01gbpjpy205.400.000.002008.01.23 19:55205.870.000.000.00-4.45
55098822008.01.23 18:53buy0.01gbpjpy205.470.000.002008.01.23 19:55205.800.000.000.003.13
55112282008.01.23 19:37sell0.03gbpjpy205.750.000.002008.01.23 19:55205.890.000.000.00-3.97
55116852008.01.23 19:50sell0.05gbpjpy206.110.000.002008.01.23 19:55205.900.000.000.009.94
55199172008.01.23 21:48buy0.01gbpjpy208.450.000.002008.01.23 23:02208.480.000.000.000.28
55199192008.01.23 21:48sell0.01gbpjpy208.390.000.002008.01.23 23:02208.540.000.000.00-1.40
55203492008.01.23 21:53sell0.03gbpjpy208.740.000.002008.01.23 23:02208.540.000.000.005.63
55249722008.01.23 23:03buy0.01gbpjpy208.560.000.002008.01.24 00:50208.620.000.000.580.56
55249732008.01.23 23:03sell0.01gbpjpy208.490.000.002008.01.24 00:50208.690.000.00-0.94-1.87
55348452008.01.24 00:07sell0.03gbpjpy208.900.000.002008.01.24 00:50208.690.000.000.005.91
55366162008.01.24 00:51buy0.01gbpjpy208.680.000.002008.01.24 01:04208.690.000.000.000.09
55366182008.01.24 00:51sell0.01gbpjpy208.610.000.002008.01.24 01:04208.760.000.000.00-1.41
55370972008.01.24 01:01sell0.03gbpjpy208.970.000.002008.01.24 01:04208.770.000.000.005.62
55372582008.01.24 01:04buy0.01gbpjpy208.770.000.002008.01.24 01:55208.780.000.000.000.09
55372592008.01.24 01:04sell0.01gbpjpy208.700.000.002008.01.24 01:55208.830.000.000.00-1.21
55389972008.01.24 01:46sell0.03gbpjpy209.050.000.002008.01.24 01:55208.830.000.000.006.18
55394682008.01.24 01:55buy0.01gbpjpy208.860.000.002008.01.24 05:29208.080.000.000.00-7.32
55394692008.01.24 01:55sell0.01gbpjpy208.780.000.002008.01.24 05:29208.150.000.000.005.92
55404012008.01.24 02:03buy0.03gbpjpy208.500.000.002008.01.24 05:29208.080.000.000.00-11.83
55421102008.01.24 02:41buy0.05gbpjpy208.130.000.002008.01.24 05:29208.080.000.000.00-2.35
55437252008.01.24 03:22buy0.07gbpjpy207.780.000.002008.01.24 05:29208.080.000.000.0019.72
55466912008.01.24 05:29buy0.01gbpjpy208.160.000.002008.01.24 07:01208.150.000.000.00-0.09
55466932008.01.24 05:29sell0.01gbpjpy208.090.000.002008.01.24 07:01208.220.000.000.00-1.22
55482862008.01.24 06:52sell0.03gbpjpy208.440.000.002008.01.24 07:01208.190.000.000.007.04
55485002008.01.24 07:01buy0.01gbpjpy208.230.000.002008.01.24 07:48208.100.000.000.00-1.23
55485042008.01.24 07:01sell0.01gbpjpy208.150.000.002008.01.24 07:48208.170.000.000.00-0.19
55493292008.01.24 07:43buy0.03gbpjpy207.880.000.002008.01.24 07:48208.090.000.000.005.92
55494532008.01.24 07:48buy0.01gbpjpy208.170.000.002008.01.24 07:53207.990.000.000.00-1.69
55494542008.01.24 07:48sell0.01gbpjpy208.100.000.002008.01.24 07:53208.070.000.000.000.28
55496222008.01.24 07:56buy0.01gbpjpy208.080.000.002008.01.24 08:09207.580.000.000.00-4.71
55496292008.01.24 07:56sell0.01gbpjpy208.030.000.002008.01.24 08:09207.650.000.000.003.57
55501162008.01.24 08:04buy0.03gbpjpy207.700.000.002008.01.24 08:09207.580.000.000.00-3.39
55503202008.01.24 08:06buy0.05gbpjpy207.340.000.002008.01.24 08:09207.580.000.000.0011.29
55505512008.01.24 08:09buy0.01gbpjpy207.660.000.002008.01.24 08:58207.700.000.000.000.38
55505552008.01.24 08:09sell0.01gbpjpy207.600.000.002008.01.24 08:58207.770.000.000.00-1.60
55525462008.01.24 08:54sell0.03gbpjpy207.960.000.002008.01.24 08:58207.770.000.000.005.35
55527672008.01.24 08:58buy0.01gbpjpy207.760.000.002008.01.24 09:12207.580.000.000.00-1.69
55527682008.01.24 08:58sell0.01gbpjpy207.690.000.002008.01.24 09:12207.660.000.000.000.28
55536852008.01.24 09:09buy0.03gbpjpy207.400.000.002008.01.24 09:12207.590.000.000.005.37
55538112008.01.24 09:12buy0.01gbpjpy207.630.000.002008.01.24 09:23207.670.000.000.000.38
55538142008.01.24 09:12sell0.01gbpjpy207.590.000.002008.01.24 09:23207.740.000.000.00-1.41
55543822008.01.24 09:20sell0.03gbpjpy207.950.000.002008.01.24 09:23207.770.000.000.005.08
55545262008.01.24 09:23buy0.01gbpjpy207.700.000.002008.01.24 09:51207.530.000.000.00-1.60
55545282008.01.24 09:23sell0.01gbpjpy207.630.000.002008.01.24 09:51207.600.000.000.000.28
55549682008.01.24 09:33buy0.03gbpjpy207.340.000.002008.01.24 09:51207.530.000.000.005.37
55557352008.01.24 09:51buy0.01gbpjpy207.590.000.002008.01.24 10:01207.390.000.000.00-1.88
55557372008.01.24 09:51sell0.01gbpjpy207.520.000.002008.01.24 10:01207.460.000.000.000.57
55558512008.01.24 09:55buy0.03gbpjpy207.240.000.002008.01.24 10:01207.430.000.000.005.37
55561322008.01.24 10:01sell0.01gbpjpy207.390.000.002008.01.24 10:33208.180.000.000.00-7.43
55561312008.01.24 10:01buy0.01gbpjpy207.460.000.002008.01.24 10:33208.110.000.000.006.11
55570002008.01.24 10:21sell0.03gbpjpy207.740.000.002008.01.24 10:33208.180.000.000.00-12.41
55572452008.01.24 10:25sell0.05gbpjpy208.090.000.002008.01.24 10:33208.180.000.000.00-4.24
55573762008.01.24 10:29sell0.07gbpjpy208.450.000.002008.01.24 10:33208.190.000.000.0017.11
55575892008.01.24 10:33buy0.01gbpjpy208.190.000.002008.01.24 11:53207.690.000.000.00-4.71
55575972008.01.24 10:33sell0.01gbpjpy208.150.000.002008.01.24 11:53207.740.000.000.003.86
55582912008.01.24 10:52buy0.03gbpjpy207.840.000.002008.01.24 11:53207.670.000.000.00-4.80
55591022008.01.24 11:20buy0.05gbpjpy207.490.000.002008.01.24 11:53207.690.000.000.009.42
55603502008.01.24 11:53buy0.01gbpjpy207.740.000.002008.01.24 14:26208.920.000.000.0011.08
55603522008.01.24 11:53sell0.01gbpjpy207.670.000.002008.01.24 14:26208.990.000.000.00-12.40
55607442008.01.24 11:59sell0.03gbpjpy208.050.000.002008.01.24 14:26208.980.000.000.00-26.20
55613692008.01.24 12:06sell0.05gbpjpy208.400.000.002008.01.24 14:26208.980.000.000.00-27.23
55628702008.01.24 12:37sell0.07gbpjpy208.780.000.002008.01.24 14:26208.980.000.000.00-13.14
55633692008.01.24 12:44sell0.09gbpjpy209.160.000.002008.01.24 14:26209.000.000.000.0013.52
55635912008.01.24 12:47sell0.11gbpjpy209.510.000.002008.01.24 14:26209.000.000.000.0052.68
55676752008.01.24 14:26sell0.01gbpjpy208.940.000.002008.01.24 14:54209.100.000.000.00-1.50
55684992008.01.24 14:34sell0.03gbpjpy209.300.000.002008.01.24 14:54209.100.000.000.005.63
55696492008.01.24 14:54sell0.01gbpjpy209.050.000.002008.01.24 16:22209.780.000.000.00-6.85
55706912008.01.24 15:11sell0.03gbpjpy209.400.000.002008.01.24 16:22209.770.000.000.00-10.41
55718922008.01.24 15:30sell0.05gbpjpy209.760.000.002008.01.24 16:22209.770.000.000.00-0.47
55730262008.01.24 15:45sell0.07gbpjpy210.120.000.002008.01.24 16:22209.760.000.000.0023.65
55751382008.01.24 16:24sell0.01gbpjpy209.940.000.002008.01.25 13:09212.310.000.00-0.31-22.08
55775792008.01.24 17:26sell0.02gbpjpy210.350.000.002008.01.25 13:09212.300.000.00-0.62-36.34
55829832008.01.24 19:45sell0.03gbpjpy210.750.000.002008.01.25 13:09212.320.000.00-0.93-43.88
55850022008.01.24 20:23sell0.04gbpjpy211.150.000.002008.01.25 13:09212.320.000.00-1.24-43.60
55885282008.01.24 22:22sell0.05gbpjpy211.560.000.002008.01.25 13:09212.320.000.00-1.55-35.40
56000552008.01.25 00:56sell0.06gbpjpy211.960.000.002008.01.25 13:08212.320.000.000.00-20.13
56078422008.01.25 06:07sell0.07gbpjpy212.370.000.002008.01.25 13:08212.320.000.000.003.26
56086072008.01.25 06:26sell0.08gbpjpy212.770.000.002008.01.25 13:08212.330.000.000.0032.80
56132292008.01.25 08:15sell0.09gbpjpy213.180.000.002008.01.25 13:08212.330.000.000.0071.28
56155112008.01.25 09:00sell0.10gbpjpy213.600.000.002008.01.25 13:08212.340.000.000.00117.39
56711862008.01.28 03:28buy0.01gbpjpy211.020.000.002008.01.28 08:26210.190.000.000.00-7.81
56711872008.01.28 03:28sell0.01gbpjpy210.950.000.002008.01.28 08:26210.260.000.000.006.49
56736732008.01.28 04:38buy0.02gbpjpy210.610.000.002008.01.28 08:26210.190.000.000.00-7.91
56756702008.01.28 05:14buy0.03gbpjpy210.210.000.002008.01.28 08:26210.190.000.000.00-0.56
56769422008.01.28 05:38buy0.04gbpjpy209.810.000.002008.01.28 08:26210.190.000.000.0014.30
56845102008.01.28 08:26buy0.01gbpjpy210.260.000.002008.01.28 09:01210.650.000.000.003.66
56845112008.01.28 08:26sell0.01gbpjpy210.190.000.002008.01.28 09:01210.720.000.000.00-4.97
56848642008.01.28 08:29sell0.02gbpjpy210.590.000.002008.01.28 15:39211.970.000.000.00-25.86
56861472008.01.28 08:48sell0.03gbpjpy210.990.000.002008.01.28 09:01210.710.000.000.007.88
56872022008.01.28 09:01buy0.01gbpjpy210.730.000.002008.01.28 15:39211.900.000.000.0010.96
56907262008.01.28 09:46sell0.02gbpjpy210.990.000.002008.01.28 15:39211.970.000.000.00-18.37
57015712008.01.28 13:33sell0.03gbpjpy211.470.000.002008.01.28 15:39211.970.000.000.00-14.05
57027672008.01.28 14:02sell0.04gbpjpy211.900.000.002008.01.28 15:39211.990.000.000.00-3.38
57038042008.01.28 14:12sell0.05gbpjpy212.300.000.002008.01.28 15:39211.990.000.000.0014.53
57080202008.01.28 15:18sell0.06gbpjpy212.720.000.002008.01.28 15:39211.980.000.000.0041.60
57095772008.01.28 15:39sell0.01gbpjpy211.890.000.002008.01.28 16:21211.910.000.000.00-0.19
57095752008.01.28 15:39buy0.01gbpjpy211.960.000.002008.01.28 16:21211.830.000.000.00-1.21
57126902008.01.28 16:08buy0.02gbpjpy211.540.000.002008.01.28 16:21211.840.000.000.005.62
57136902008.01.28 16:21buy0.01gbpjpy211.940.000.002008.01.28 17:19211.950.000.000.000.09
57136912008.01.28 16:21sell0.01gbpjpy211.870.000.002008.01.28 17:19212.020.000.000.00-1.40
57155782008.01.28 16:53sell0.02gbpjpy212.320.000.002008.01.28 17:19212.020.000.000.005.63
57175332008.01.28 17:19buy0.01gbpjpy212.010.000.002008.01.28 17:45212.010.000.000.000.00
57175352008.01.28 17:19sell0.01gbpjpy211.940.000.002008.01.28 17:45212.080.000.000.00-1.31
57185502008.01.28 17:34sell0.02gbpjpy212.370.000.002008.01.28 17:45212.080.000.000.005.43
57194552008.01.28 17:45sell0.01gbpjpy212.010.000.002008.01.28 19:04212.060.000.000.00-0.46
57194542008.01.28 17:45buy0.01gbpjpy212.080.000.002008.01.28 19:04211.990.000.000.00-0.84
57210642008.01.28 18:07buy0.02gbpjpy211.670.000.002008.01.28 19:04211.960.000.000.005.43
57238152008.01.28 19:04buy0.01gbpjpy212.060.000.002008.01.29 00:20212.110.000.000.190.47
57238172008.01.28 19:04sell0.01gbpjpy211.990.000.002008.01.29 00:20212.180.000.00-0.31-1.78
57388192008.01.28 23:17sell0.02gbpjpy212.400.000.002008.01.29 00:20212.180.000.00-0.624.12
57572282008.01.29 02:17buy0.01gbpjpy212.270.000.002008.01.29 04:50211.450.000.000.00-7.69
57572292008.01.29 02:17sell0.01gbpjpy212.200.000.002008.01.29 04:50211.520.000.000.006.37
57606052008.01.29 02:59buy0.02gbpjpy211.870.000.002008.01.29 04:50211.450.000.000.00-7.88
57620782008.01.29 03:18buy0.03gbpjpy211.450.000.002008.01.29 04:50211.450.000.000.000.00
57631772008.01.29 03:31buy0.04gbpjpy211.040.000.002008.01.29 04:50211.450.000.000.0015.38
57683312008.01.29 04:50buy0.01gbpjpy211.510.000.002008.01.29 07:48211.920.000.000.003.84
57683342008.01.29 04:50sell0.01gbpjpy211.440.000.002008.01.29 07:48211.990.000.000.00-5.15
57755302008.01.29 07:14sell0.02gbpjpy211.840.000.002008.01.29 07:48211.990.000.000.00-2.81
57770042008.01.29 07:31sell0.03gbpjpy212.280.000.002008.01.29 07:48211.990.000.000.008.15
57782942008.01.29 07:48buy0.01gbpjpy212.000.000.002008.01.29 09:38211.870.000.000.00-1.22
57782952008.01.29 07:48sell0.01gbpjpy211.930.000.002008.01.29 09:38211.940.000.000.00-0.10
57875732008.01.29 09:11buy0.02gbpjpy211.580.000.002008.01.29 09:38211.870.000.000.005.44
57906342008.01.29 09:38buy0.01gbpjpy211.940.000.002008.01.29 14:07212.640.000.000.006.55
57906392008.01.29 09:39sell0.01gbpjpy211.870.000.002008.01.29 14:07212.710.000.000.00-7.85
58009342008.01.29 11:57sell0.02gbpjpy212.280.000.002008.01.29 14:07212.710.000.000.00-8.04
58073272008.01.29 12:57sell0.03gbpjpy212.690.000.002008.01.29 14:07212.710.000.000.00-0.56
58120222008.01.29 13:35sell0.04gbpjpy213.090.000.002008.01.29 14:07212.710.000.000.0014.22
58168542008.01.29 14:07sell0.01gbpjpy212.630.000.002008.01.29 14:32212.780.000.000.00-1.40
58168532008.01.29 14:07buy0.01gbpjpy212.700.000.002008.01.29 14:32212.720.000.000.000.18
58194162008.01.29 14:30sell0.02gbpjpy213.110.000.002008.01.29 14:32212.790.000.000.005.98
58199012008.01.29 14:32buy0.01gbpjpy212.830.000.002008.01.29 16:12212.280.000.000.00-5.14
58199042008.01.29 14:32sell0.01gbpjpy212.760.000.002008.01.29 16:12212.350.000.000.003.84
58298452008.01.29 15:51buy0.02gbpjpy212.430.000.002008.01.29 16:12212.280.000.000.00-2.81
58307902008.01.29 15:59buy0.03gbpjpy211.970.000.002008.01.29 16:12212.280.000.000.008.69
58328132008.01.29 16:12sell0.01gbpjpy212.260.000.002008.01.29 16:43212.370.000.000.00-1.03
58328122008.01.29 16:12buy0.01gbpjpy212.340.000.002008.01.29 16:43212.300.000.000.00-0.37
58357932008.01.29 16:31sell0.02gbpjpy212.660.000.002008.01.29 16:43212.370.000.000.005.43
58369362008.01.29 16:43sell0.01gbpjpy212.290.000.002008.01.29 18:19212.430.000.000.00-1.30
58369322008.01.29 16:43buy0.01gbpjpy212.350.000.002008.01.29 18:19212.360.000.000.000.10
58393522008.01.29 17:09sell0.02gbpjpy212.690.000.002008.01.29 18:19212.410.000.000.005.24
58444272008.01.29 18:19buy0.01gbpjpy212.410.000.002008.01.30 00:04212.770.000.000.193.36
58444302008.01.29 18:19sell0.01gbpjpy212.340.000.002008.01.30 00:04212.840.000.00-0.31-4.67
58492832008.01.29 19:45sell0.02gbpjpy212.750.000.002008.01.30 00:04212.840.000.00-0.62-1.68
58536252008.01.29 22:22sell0.03gbpjpy213.150.000.002008.01.30 00:04212.840.000.00-0.938.69
58591572008.01.30 00:04buy0.01gbpjpy212.810.000.002008.01.30 03:41212.720.000.000.00-0.84
58591652008.01.30 00:04sell0.01gbpjpy212.740.000.002008.01.30 03:41212.790.000.000.00-0.47
58633262008.01.30 03:25buy0.02gbpjpy212.410.000.002008.01.30 03:41212.730.000.000.005.99
58635352008.01.30 03:41sell0.01gbpjpy212.730.000.002008.01.30 07:07212.710.000.000.000.19
58635372008.01.30 03:41buy0.01gbpjpy212.790.000.002008.01.30 07:07212.640.000.000.00-1.41
58657252008.01.30 05:52buy0.02gbpjpy212.350.000.002008.01.30 07:07212.640.000.000.005.43
58672532008.01.30 07:07buy0.01gbpjpy212.700.000.002008.01.30 09:11212.560.000.000.00-1.32
58672552008.01.30 07:07sell0.01gbpjpy212.640.000.002008.01.30 09:11212.630.000.000.000.09
58679312008.01.30 07:34buy0.02gbpjpy212.270.000.002008.01.30 09:11212.560.000.000.005.43
58718302008.01.30 09:11sell0.01gbpjpy212.560.000.002008.01.30 14:21213.130.000.000.00-5.31
58718292008.01.30 09:11buy0.01gbpjpy212.640.000.002008.01.30 14:21213.070.000.000.004.01
58750972008.01.30 10:59sell0.02gbpjpy212.960.000.002008.01.30 14:23213.100.000.000.00-2.62
58829982008.01.30 14:15sell0.03gbpjpy213.370.000.002008.01.30 14:21213.080.000.000.008.12
58840832008.01.30 14:22buy0.01gbpjpy213.170.000.002008.01.30 14:33213.170.000.000.000.00
58841312008.01.30 14:23sell0.01gbpjpy213.070.000.002008.01.30 14:33213.240.000.000.00-1.59
58845292008.01.30 14:25sell0.02gbpjpy213.490.000.002008.01.30 14:33213.240.000.000.004.66
58856262008.01.30 14:33buy0.01gbpjpy213.220.000.002008.01.30 15:40213.180.000.000.00-0.37
58856272008.01.30 14:33sell0.01gbpjpy213.150.000.002008.01.30 15:40213.240.000.000.00-0.83
58880282008.01.30 15:26sell0.02gbpjpy213.550.000.002008.01.30 15:40213.250.000.000.005.59
58885942008.01.30 15:40buy0.01gbpjpy213.260.000.002008.01.30 16:16213.220.000.000.00-0.38
58885952008.01.30 15:40sell0.01gbpjpy213.190.000.002008.01.30 16:16213.300.000.000.00-1.02
58888882008.01.30 15:54sell0.02gbpjpy213.590.000.002008.01.30 16:16213.300.000.000.005.40
58898602008.01.30 16:16buy0.01gbpjpy213.300.000.002008.01.30 20:32213.270.000.000.00-0.28
58898622008.01.30 16:16sell0.01gbpjpy213.220.000.002008.01.30 20:32213.340.000.000.00-1.12
58979262008.01.30 20:21sell0.02gbpjpy213.630.000.002008.01.30 20:32213.330.000.000.005.60
58996002008.01.30 20:33buy0.01gbpjpy213.320.000.002008.01.30 20:43213.040.000.000.00-2.62
58996012008.01.30 20:33sell0.01gbpjpy213.240.000.002008.01.30 20:43213.110.000.000.001.22
58999262008.01.30 20:36buy0.02gbpjpy212.860.000.002008.01.30 20:43213.050.000.000.003.55
59009212008.01.30 20:50buy0.01gbpjpy213.230.000.002008.01.30 21:17213.270.000.000.000.37
59009222008.01.30 20:50sell0.01gbpjpy213.160.000.002008.01.30 21:17213.340.000.000.00-1.68
59022342008.01.30 21:07sell0.02gbpjpy213.560.000.002008.01.30 21:17213.330.000.000.004.31
59101192008.01.30 23:33sell0.01gbpjpy210.920.000.002008.01.31 00:32210.840.000.00-0.940.75
59101182008.01.30 23:33buy0.01gbpjpy210.990.000.002008.01.31 00:32210.770.000.000.58-2.07
59185972008.01.31 00:29buy0.02gbpjpy210.590.000.002008.01.31 00:32210.790.000.000.003.77
59188022008.01.31 00:34buy0.01gbpjpy210.910.000.002008.01.31 01:00210.730.000.000.00-1.70
59188032008.01.31 00:35sell0.01gbpjpy210.820.000.002008.01.31 03:15211.310.000.000.00-4.60
59198492008.01.31 00:52buy0.02gbpjpy210.510.000.002008.01.31 01:02210.680.000.000.003.20
59202362008.01.31 01:02buy0.01gbpjpy210.730.000.002008.01.31 01:28211.050.000.000.003.01
59207802008.01.31 01:28buy0.01gbpjpy211.130.000.002008.01.31 02:08211.500.000.000.003.47
59214462008.01.31 01:54sell0.02gbpjpy211.220.000.002008.01.31 03:15211.300.000.000.00-1.51
59219032008.01.31 02:08buy0.01gbpjpy211.560.000.002008.01.31 05:11211.400.000.000.00-1.50
59221152008.01.31 02:11sell0.03gbpjpy211.630.000.002008.01.31 03:15211.300.000.000.009.30
59234642008.01.31 03:15sell0.01gbpjpy211.240.000.002008.01.31 04:21210.920.000.000.003.01
59247152008.01.31 04:16buy0.02gbpjpy211.160.000.002008.01.31 05:11211.400.000.000.004.50
59248492008.01.31 04:21sell0.01gbpjpy210.860.000.002008.01.31 10:14211.670.000.000.00-7.60
59257742008.01.31 05:01sell0.02gbpjpy211.280.000.002008.01.31 10:14211.660.000.000.00-7.13
59260662008.01.31 05:11buy0.01gbpjpy211.480.000.002008.01.31 06:18211.810.000.000.003.10
59273012008.01.31 06:11sell0.03gbpjpy211.680.000.002008.01.31 10:14211.640.000.000.001.13
59277002008.01.31 06:19buy0.01gbpjpy211.860.000.002008.01.31 08:49212.220.000.000.003.37
59349852008.01.31 08:45sell0.04gbpjpy212.080.000.002008.01.31 10:13211.640.000.000.0016.52
59352682008.01.31 08:49buy0.01gbpjpy212.310.000.002008.01.31 09:02212.050.000.000.00-2.43
59354872008.01.31 08:55buy0.02gbpjpy211.880.000.002008.01.31 09:02212.050.000.000.003.19
59358482008.01.31 09:02buy0.01gbpjpy212.140.000.002008.01.31 11:00211.970.000.000.00-1.60
59387942008.01.31 10:05buy0.02gbpjpy211.720.000.002008.01.31 11:00211.970.000.000.004.69
59390102008.01.31 10:14sell0.01gbpjpy211.590.000.002008.01.31 11:10211.740.000.000.00-1.41
59405682008.01.31 11:00buy0.01gbpjpy212.040.000.002008.01.31 12:25211.830.000.000.00-1.97
59406132008.01.31 11:02sell0.02gbpjpy211.990.000.002008.01.31 11:10211.750.000.000.004.51
59407912008.01.31 11:10sell0.01gbpjpy211.680.000.002008.01.31 12:19211.840.000.000.00-1.51
59413932008.01.31 11:29sell0.02gbpjpy212.100.000.002008.01.31 12:19211.840.000.000.004.89
59430632008.01.31 12:19sell0.01gbpjpy211.790.000.002008.01.31 12:37211.470.000.000.003.01
59432242008.01.31 12:21buy0.02gbpjpy211.630.000.002008.01.31 12:25211.880.000.000.004.70
59433832008.01.31 12:25buy0.01gbpjpy211.910.000.002008.01.31 12:58211.730.000.000.00-1.69
59437022008.01.31 12:37buy0.02gbpjpy211.460.000.002008.01.31 12:58211.750.000.000.005.46
59437172008.01.31 12:37sell0.01gbpjpy211.400.000.002008.01.31 13:10211.520.000.000.00-1.13
59446302008.01.31 12:59buy0.01gbpjpy211.780.000.002008.01.31 15:53210.600.000.000.00-11.14
59446512008.01.31 12:59sell0.02gbpjpy211.830.000.002008.01.31 13:10211.520.000.000.005.84
59450922008.01.31 13:10sell0.01gbpjpy211.460.000.002008.01.31 13:50211.140.000.000.003.01
59454352008.01.31 13:18buy0.02gbpjpy211.380.000.002008.01.31 15:53210.600.000.000.00-14.72
59467692008.01.31 13:50sell0.01gbpjpy211.000.000.002008.01.31 14:30210.660.000.000.003.21
59468472008.01.31 13:52buy0.03gbpjpy210.980.000.002008.01.31 14:25211.130.000.000.004.24
59478722008.01.31 14:30buy0.03gbpjpy210.810.000.002008.01.31 15:53210.600.000.000.00-5.95
59480272008.01.31 14:30sell0.01gbpjpy210.560.000.002008.01.31 15:25210.240.000.000.003.02
59503572008.01.31 15:04buy0.04gbpjpy210.410.000.002008.01.31 15:53210.600.000.000.007.17
59517832008.01.31 15:25sell0.01gbpjpy210.150.000.002008.01.31 19:06211.560.000.000.00-13.25
59524132008.01.31 15:33buy0.05gbpjpy210.010.000.002008.01.31 15:53210.600.000.000.0027.85
59535492008.01.31 15:53sell0.02gbpjpy210.570.000.002008.01.31 19:06211.560.000.000.00-18.61
59536012008.01.31 15:53buy0.01gbpjpy210.660.000.002008.01.31 16:12210.980.000.000.003.01
59544442008.01.31 16:12buy0.01gbpjpy211.070.000.002008.01.31 17:00211.400.000.000.003.11
59544562008.01.31 16:12sell0.03gbpjpy210.990.000.002008.01.31 19:06211.560.000.000.00-16.07
59574612008.01.31 17:00buy0.01gbpjpy211.440.000.002008.01.31 17:27211.770.000.000.003.10
59574792008.01.31 17:00sell0.04gbpjpy211.400.000.002008.01.31 19:06211.560.000.000.00-6.02
59587232008.01.31 17:27buy0.01gbpjpy211.850.000.002008.01.31 17:29212.170.000.000.003.00
59587642008.01.31 17:27sell0.05gbpjpy211.840.000.002008.01.31 19:06211.560.000.000.0013.15
59590012008.01.31 17:29buy0.01gbpjpy212.270.000.002008.01.31 17:45212.100.000.000.00-1.60
59594042008.01.31 17:38buy0.02gbpjpy211.870.000.002008.01.31 17:45212.120.000.000.004.69
59598142008.01.31 17:45buy0.01gbpjpy212.180.000.002008.01.31 18:03212.500.000.000.002.99
59601162008.01.31 17:48sell0.06gbpjpy212.270.000.002008.01.31 19:06211.540.000.000.0041.16
59610342008.01.31 18:03buy0.01gbpjpy212.540.000.002008.02.01 01:47212.040.000.000.19-4.70
59612002008.01.31 18:08buy0.02gbpjpy212.140.000.002008.02.01 01:47212.040.000.000.39-1.88
59626432008.01.31 18:50buy0.03gbpjpy211.730.000.002008.02.01 01:47212.040.000.000.588.73
59631882008.01.31 19:06sell0.01gbpjpy211.510.000.002008.01.31 20:33211.670.000.000.00-1.50
59646002008.01.31 20:17sell0.02gbpjpy211.920.000.002008.01.31 20:33211.670.000.000.004.70
59649272008.01.31 20:33sell0.01gbpjpy211.530.000.002008.01.31 21:54211.630.000.000.00-0.94
59661372008.01.31 21:03sell0.02gbpjpy211.940.000.002008.01.31 21:54211.560.000.000.007.15
59671242008.01.31 21:54sell0.01gbpjpy211.460.000.002008.01.31 21:54211.120.000.000.003.20
59672522008.01.31 21:54buy0.04gbpjpy211.190.000.002008.01.31 22:10211.520.000.000.0012.41
59673402008.01.31 21:54sell0.01gbpjpy211.160.000.002008.01.31 21:57211.380.000.000.00-2.07
59675102008.01.31 21:55sell0.02gbpjpy211.600.000.002008.01.31 21:57211.340.000.000.004.90
59675832008.01.31 21:57sell0.01gbpjpy211.300.000.002008.01.31 22:53211.480.000.000.00-1.69
59682862008.01.31 22:28sell0.02gbpjpy211.730.000.002008.01.31 22:53211.480.000.000.004.70
59688592008.01.31 22:53sell0.01gbpjpy211.430.000.002008.02.01 00:52211.560.000.00-0.31-1.22
59747122008.02.01 00:13sell0.02gbpjpy211.830.000.002008.02.01 00:52211.560.000.000.005.08
59755602008.02.01 00:52sell0.01gbpjpy211.480.000.002008.02.01 05:13211.630.000.000.00-1.41
59764002008.02.01 01:31sell0.02gbpjpy211.890.000.002008.02.01 05:13211.630.000.000.004.89
59766672008.02.01 01:47buy0.01gbpjpy212.100.000.002008.02.01 03:16211.950.000.000.00-1.41
59771442008.02.01 02:08buy0.02gbpjpy211.700.000.002008.02.01 03:16211.950.000.000.004.70
59777512008.02.01 03:16buy0.01gbpjpy212.010.000.002008.02.01 08:58211.870.000.000.00-1.31
59791122008.02.01 05:13sell0.01gbpjpy211.570.000.002008.02.01 11:19211.730.000.000.00-1.50
59803822008.02.01 07:21buy0.02gbpjpy211.600.00211.862008.02.01 08:57211.860.000.000.004.88
59824072008.02.01 08:58buy0.01gbpjpy211.940.000.002008.02.01 09:19212.260.000.000.003.00
59827332008.02.01 09:05sell0.02gbpjpy211.970.000.002008.02.01 11:19211.730.000.000.004.51
59833942008.02.01 09:19buy0.01gbpjpy212.330.000.002008.02.01 12:31211.920.000.000.00-3.85
59851212008.02.01 10:05buy0.02gbpjpy211.930.000.002008.02.01 12:31211.890.000.000.00-0.75
59867842008.02.01 11:19sell0.01gbpjpy211.650.000.002008.02.01 13:11211.860.000.000.00-1.97
59876602008.02.01 12:11buy0.03gbpjpy211.530.000.002008.02.01 12:31211.890.000.000.0010.15
59879702008.02.01 12:31buy0.01gbpjpy211.990.000.002008.02.01 12:58212.340.000.000.003.28
59880232008.02.01 12:32sell0.02gbpjpy212.070.000.002008.02.01 13:11211.860.000.000.003.94
59886692008.02.01 12:58buy0.01gbpjpy212.350.000.002008.02.01 13:58211.880.000.000.00-4.40
59893272008.02.01 13:07buy0.02gbpjpy211.950.000.002008.02.01 13:58211.880.000.000.00-1.32
59894282008.02.01 13:11sell0.01gbpjpy211.790.000.002008.02.01 13:39211.470.000.000.003.01
59906692008.02.01 13:39buy0.03gbpjpy211.530.000.002008.02.01 13:58211.870.000.000.009.56
59906882008.02.01 13:39sell0.01gbpjpy211.410.000.002008.02.01 14:09211.530.000.000.00-1.12
59913502008.02.01 13:52sell0.02gbpjpy211.810.000.002008.02.01 14:09211.520.000.000.005.44
59914972008.02.01 13:58buy0.01gbpjpy211.910.000.002008.02.01 14:28211.730.000.000.00-1.69
59920492008.02.01 14:09buy0.02gbpjpy211.470.000.002008.02.01 14:28211.740.000.000.005.06
59920532008.02.01 14:09sell0.01gbpjpy211.480.000.002008.02.01 14:30211.040.000.000.004.15
59926532008.02.01 14:28buy0.01gbpjpy211.810.000.002008.02.04 04:27210.280.000.000.19-14.32
59928622008.02.01 14:30buy0.02gbpjpy211.400.000.002008.02.04 04:27210.280.000.000.38-20.96
59932472008.02.01 14:30buy0.03gbpjpy210.850.000.002008.02.04 04:27210.280.000.000.58-16.00
59936082008.02.01 14:30sell0.01gbpjpy210.550.000.002008.02.01 14:35210.150.000.000.003.78
59949872008.02.01 14:33buy0.04gbpjpy210.430.000.002008.02.04 04:27210.280.000.000.77-5.61
59954272008.02.01 14:35sell0.01gbpjpy210.060.000.002008.02.01 14:44209.720.000.000.003.21
59955632008.02.01 14:35buy0.05gbpjpy210.030.000.002008.02.04 04:27210.280.000.000.9611.70
59968822008.02.01 14:44sell0.01gbpjpy209.610.000.002008.02.01 16:31209.290.000.000.003.02
59969082008.02.01 14:45buy0.06gbpjpy209.540.000.002008.02.04 04:27210.300.000.001.1542.67
60040502008.02.01 16:06sell0.02gbpjpy210.030.000.002008.02.01 16:09209.740.000.000.005.44
60059752008.02.01 16:31sell0.01gbpjpy209.230.000.002008.02.01 18:50208.910.000.000.003.01
60060282008.02.01 16:32buy0.07gbpjpy209.140.000.002008.02.01 22:09209.540.000.000.0026.26
60102172008.02.01 18:50sell0.01gbpjpy208.860.000.002008.02.01 22:59209.300.000.000.00-4.13
60105082008.02.01 19:04sell0.02gbpjpy209.270.000.002008.02.01 22:59209.300.000.000.00-0.57
60145282008.02.01 22:27sell0.03gbpjpy209.680.000.002008.02.01 22:59209.300.000.000.0010.71
60322952008.02.04 04:00sell0.01gbpjpy210.280.000.002008.02.04 06:01209.960.000.000.003.00
60334352008.02.04 04:28buy0.01gbpjpy210.330.000.002008.02.04 07:03210.190.000.000.00-1.31
60380132008.02.04 06:01sell0.01gbpjpy209.900.000.002008.02.04 15:42210.960.000.000.00-9.93
60380322008.02.04 06:02buy0.02gbpjpy209.930.000.002008.02.04 07:03210.190.000.000.004.86
60409732008.02.04 07:03buy0.01gbpjpy210.240.000.002008.02.04 08:56210.570.000.000.003.09
60479892008.02.04 08:32sell0.02gbpjpy210.300.000.002008.02.04 15:42210.960.000.000.00-12.35
60504692008.02.04 08:56buy0.01gbpjpy210.620.000.002008.02.04 09:07211.000.000.000.003.56
60507322008.02.04 08:58sell0.03gbpjpy210.720.000.002008.02.04 15:42210.960.000.000.00-6.74
60518142008.02.04 09:07buy0.01gbpjpy211.070.000.002008.02.04 11:16211.410.000.000.003.18
60518862008.02.04 09:08sell0.04gbpjpy211.130.000.002008.02.04 15:42210.960.000.000.006.37
60633472008.02.04 11:16buy0.01gbpjpy211.430.000.002008.02.04 11:52211.280.000.000.00-1.40
60645762008.02.04 11:35buy0.02gbpjpy211.030.000.002008.02.04 11:52211.280.000.000.004.68
60651612008.02.04 11:52buy0.01gbpjpy211.390.000.002008.02.04 12:18211.720.000.000.003.08
60664812008.02.04 12:12sell0.05gbpjpy211.590.000.002008.02.04 15:42210.960.000.000.0029.49
60669632008.02.04 12:18buy0.01gbpjpy211.790.000.002008.02.04 17:22211.000.000.000.00-7.40
60697572008.02.04 13:00buy0.02gbpjpy211.370.000.002008.02.04 17:22211.000.000.000.00-6.93
60812462008.02.04 15:42sell0.01gbpjpy210.890.000.002008.02.04 16:34210.570.000.000.003.00
60812542008.02.04 15:42buy0.03gbpjpy210.960.000.002008.02.04 17:22211.000.000.000.001.12
60864092008.02.04 16:35buy0.04gbpjpy210.560.000.002008.02.04 17:22211.000.000.000.0016.48
60864102008.02.04 16:35sell0.01gbpjpy210.490.000.002008.02.04 19:22210.610.000.000.00-1.12
60883192008.02.04 16:59sell0.02gbpjpy210.900.000.002008.02.04 19:22210.610.000.000.005.44
60900892008.02.04 17:22buy0.01gbpjpy211.060.000.002008.02.05 11:06211.480.000.000.203.91
60991672008.02.04 19:21buy0.02gbpjpy210.620.00210.822008.02.05 03:26210.820.000.000.403.75
60991982008.02.04 19:22sell0.01gbpjpy210.520.000.002008.02.05 09:10211.060.000.00-0.31-5.04
61144602008.02.05 04:08buy0.02gbpjpy210.660.00210.862008.02.05 07:37210.860.000.000.003.74
61174912008.02.05 07:44sell0.02gbpjpy210.930.00210.712008.02.05 09:10211.000.000.000.00-1.31
61189892008.02.05 08:33sell0.03gbpjpy211.330.000.002008.02.05 09:10211.070.000.000.007.29
61200962008.02.05 09:11sell0.01gbpjpy210.970.000.002008.02.05 14:59210.530.000.000.004.12
61271522008.02.05 11:05sell0.02gbpjpy211.370.00211.162008.02.05 14:42211.160.000.000.003.92
61272142008.02.05 11:06buy0.01gbpjpy211.560.000.002008.02.05 11:30211.990.000.000.003.99
61285082008.02.05 11:25sell0.03gbpjpy211.880.00211.532008.02.05 13:31211.530.000.000.009.77
61289812008.02.05 11:30buy0.01gbpjpy212.080.000.002008.02.07 18:38208.420.000.000.80-34.09
61323702008.02.05 13:30buy0.02gbpjpy211.670.00211.882008.02.07 18:38208.420.000.001.58-60.53
61340202008.02.05 14:42buy0.03gbpjpy211.170.000.002008.02.07 18:38208.440.000.002.38-76.28
61351552008.02.05 14:55buy0.04gbpjpy210.640.000.002008.02.07 18:38208.440.000.003.17-81.96
61355742008.02.05 14:59sell0.01gbpjpy210.430.000.002008.02.05 15:14210.000.000.000.004.03
61365112008.02.05 15:13buy0.05gbpjpy210.140.000.002008.02.07 18:38208.440.000.003.97-79.17
61366322008.02.05 15:15sell0.01gbpjpy209.900.000.002008.02.05 20:59210.020.000.000.00-1.12
61380332008.02.05 15:37buy0.06gbpjpy209.610.000.002008.02.07 18:38208.430.000.004.75-65.94
61403822008.02.05 16:30sell0.02gbpjpy210.300.000.002008.02.05 16:34209.990.000.000.005.80
61458292008.02.05 20:35sell0.02gbpjpy210.300.000.002008.02.05 20:59210.020.000.000.005.24
61462802008.02.05 20:59sell0.01gbpjpy209.960.000.002008.02.06 00:05209.500.000.00-0.314.31
61573942008.02.06 00:05sell0.01gbpjpy209.440.000.002008.02.06 00:12209.010.000.000.004.04
61579292008.02.06 00:12buy0.07gbpjpy209.040.00209.542008.02.07 18:38208.430.000.004.17-39.77
61579692008.02.06 00:12sell0.01gbpjpy208.850.000.002008.02.06 07:20208.960.000.000.00-1.04
61588862008.02.06 00:42sell0.02gbpjpy209.250.000.002008.02.06 07:20208.970.000.000.005.27
61664992008.02.06 07:20sell0.01gbpjpy208.920.000.002008.02.06 08:51208.480.000.000.004.13
61705052008.02.06 08:51buy0.08gbpjpy208.450.000.002008.02.06 17:15209.160.000.000.0053.22
61705102008.02.06 08:51sell0.01gbpjpy208.390.000.002008.02.06 09:12207.960.000.000.004.05
61722572008.02.06 09:12sell0.01gbpjpy207.890.000.002008.02.06 10:37208.360.000.000.00-4.42
61724512008.02.06 09:13buy0.09gbpjpy207.830.000.002008.02.06 13:29208.440.000.000.0051.55
61738512008.02.06 09:27sell0.02gbpjpy208.290.000.002008.02.06 10:37208.360.000.000.00-1.32
61758682008.02.06 09:59sell0.03gbpjpy208.720.000.002008.02.06 10:37208.360.000.000.0010.15
61778242008.02.06 10:37sell0.01gbpjpy208.260.000.002008.02.06 14:12208.390.000.000.00-1.22
61800532008.02.06 11:33sell0.02gbpjpy208.670.000.002008.02.06 14:11208.390.000.000.005.26
61849752008.02.06 14:12sell0.01gbpjpy208.310.000.002008.02.06 15:55208.850.000.000.00-5.07
61856892008.02.06 14:33sell0.02gbpjpy208.730.000.002008.02.06 15:55208.850.000.000.00-2.25
61882022008.02.06 15:32sell0.03gbpjpy209.270.000.002008.02.06 15:55208.850.000.000.0011.81
61893782008.02.06 15:55sell0.01gbpjpy208.780.000.002008.02.06 20:12208.900.000.000.00-1.13
61898572008.02.06 16:05sell0.02gbpjpy209.180.000.002008.02.06 20:12208.890.000.000.005.45
61980052008.02.06 20:12sell0.01gbpjpy208.820.000.002008.02.07 03:12208.290.000.00-0.944.98
62095532008.02.07 00:17buy0.01gbpjpy208.760.000.002008.02.07 06:16208.640.000.000.00-1.13
62095542008.02.07 00:17sell0.01gbpjpy208.690.000.002008.02.07 06:16208.710.000.000.00-0.19
62137472008.02.07 02:16buy0.02gbpjpy208.450.000.002008.02.07 06:16208.640.000.000.003.57
62137542008.02.07 02:16buy0.08gbpjpy208.450.00208.652008.02.07 06:16208.650.000.000.0015.01
62151032008.02.07 03:12sell0.01gbpjpy208.200.000.002008.02.07 08:46208.720.000.000.00-4.88
62198212008.02.07 06:16sell0.02gbpjpy208.620.000.002008.02.07 08:46208.700.000.000.00-1.50
62198432008.02.07 06:16buy0.01gbpjpy208.730.000.002008.02.07 07:50208.690.000.000.00-0.37
62198452008.02.07 06:16sell0.01gbpjpy208.650.000.002008.02.07 07:50208.750.000.000.00-0.94
62230602008.02.07 07:18sell0.02gbpjpy208.960.000.002008.02.07 07:50208.750.000.000.003.95
62234312008.02.07 07:25sell0.03gbpjpy209.070.000.002008.02.07 08:46208.700.000.000.0010.42
62250322008.02.07 07:50buy0.01gbpjpy208.760.000.002008.02.07 09:19208.640.000.000.00-1.13
62250352008.02.07 07:50sell0.01gbpjpy208.690.000.002008.02.07 09:19208.710.000.000.00-0.19
62282172008.02.07 08:46sell0.01gbpjpy208.640.000.002008.02.07 12:01207.620.000.000.009.59
62295032008.02.07 09:03buy0.08gbpjpy208.450.00208.652008.02.07 18:38208.430.000.000.00-1.49
62298292008.02.07 09:09buy0.02gbpjpy208.450.000.002008.02.07 09:19208.650.000.000.003.75
62307122008.02.07 09:19buy0.01gbpjpy208.700.000.002008.02.07 14:39206.560.000.000.00-20.15
62307132008.02.07 09:19sell0.01gbpjpy208.630.000.002008.02.07 12:36207.490.000.000.0010.72
62330362008.02.07 10:11buy0.02gbpjpy208.380.000.002008.02.07 14:39206.560.000.000.00-34.26
62389982008.02.07 12:01buy0.03gbpjpy207.620.000.002008.02.07 14:39206.560.000.000.00-29.93
62390062008.02.07 12:01buy0.09gbpjpy207.610.000.002008.02.07 18:38208.450.000.000.0070.40
62390172008.02.07 12:02sell0.01gbpjpy207.560.000.002008.02.07 13:17207.680.000.000.00-1.13
62410092008.02.07 12:37sell0.01gbpjpy207.450.000.002008.02.07 14:39206.630.000.000.007.72
62417332008.02.07 12:54sell0.02gbpjpy207.800.000.002008.02.07 14:39206.630.000.000.0022.02
62424392008.02.07 13:03sell0.02gbpjpy207.960.000.002008.02.07 13:17207.680.000.000.005.26
62425632008.02.07 13:05sell0.03gbpjpy208.150.000.002008.02.07 14:39206.630.000.000.0042.91
62434672008.02.07 13:17sell0.01gbpjpy207.640.000.002008.02.07 13:22207.190.000.000.004.23
62438742008.02.07 13:21buy0.04gbpjpy207.250.000.002008.02.07 14:39206.580.000.000.00-25.22
62440222008.02.07 13:22sell0.01gbpjpy207.140.000.002008.02.07 13:54206.700.000.000.004.14
62467382008.02.07 13:49buy0.10gbpjpy206.970.000.002008.02.07 18:38208.450.000.000.00137.83
62473812008.02.07 13:53buy0.05gbpjpy206.860.000.002008.02.07 14:39206.580.000.000.00-13.17
62475132008.02.07 13:54sell0.01gbpjpy206.580.000.002008.02.07 14:22206.140.000.000.004.15
62477092008.02.07 13:55buy0.06gbpjpy206.430.000.002008.02.07 14:39206.580.000.000.008.47
62478372008.02.07 13:55buy0.11gbpjpy206.280.000.002008.02.07 18:38208.430.000.000.00220.25
62498262008.02.07 14:22sell0.01gbpjpy206.070.000.002008.02.07 15:53206.850.000.000.00-7.34
62500302008.02.07 14:23buy0.07gbpjpy205.970.000.002008.02.07 14:39206.610.000.000.0042.16
62514332008.02.07 14:37sell0.02gbpjpy206.500.000.002008.02.07 15:53206.850.000.000.00-6.59
62520222008.02.07 14:39buy0.01gbpjpy206.710.000.002008.02.07 15:01206.620.000.000.00-0.85
62520232008.02.07 14:39sell0.01gbpjpy206.630.000.002008.02.07 15:01206.670.000.000.00-0.37
62525562008.02.07 14:41buy0.02gbpjpy206.400.000.002008.02.07 15:01206.590.000.000.003.58
62548252008.02.07 15:01buy0.01gbpjpy206.720.000.002008.02.07 15:42207.050.000.000.003.11
62548272008.02.07 15:01sell0.01gbpjpy206.650.000.002008.02.07 15:42207.120.000.000.00-4.42
62561412008.02.07 15:17sell0.03gbpjpy206.940.000.002008.02.07 15:53206.740.000.000.005.64
62569992008.02.07 15:30sell0.02gbpjpy206.980.000.002008.02.07 15:42207.120.000.000.00-2.63
62579412008.02.07 15:35sell0.03gbpjpy207.340.000.002008.02.07 15:42207.120.000.000.006.20
62580022008.02.07 15:35sell0.04gbpjpy207.440.000.002008.02.07 15:53206.890.000.000.0020.69
62585292008.02.07 15:42buy0.01gbpjpy207.130.000.002008.02.07 16:03206.950.000.000.00-1.69
62585302008.02.07 15:42sell0.01gbpjpy207.060.000.002008.02.07 16:03207.030.000.000.000.28
62593222008.02.07 15:53buy0.02gbpjpy206.750.000.002008.02.07 16:03206.960.000.000.003.94
62593742008.02.07 15:54sell0.01gbpjpy206.670.000.002008.02.07 16:43207.210.000.000.00-5.06
62601882008.02.07 16:03sell0.01gbpjpy206.890.000.002008.02.07 16:37207.310.000.000.00-3.94
62601872008.02.07 16:03buy0.01gbpjpy206.960.000.002008.02.07 16:37207.240.000.000.002.63
62602772008.02.07 16:04sell0.02gbpjpy207.080.000.002008.02.07 16:43207.180.000.000.00-1.87
62603532008.02.07 16:04sell0.02gbpjpy207.190.000.002008.02.07 16:37207.310.000.000.00-2.25
62624402008.02.07 16:26sell0.03gbpjpy207.530.000.002008.02.07 16:37207.320.000.000.005.91
62624592008.02.07 16:26sell0.03gbpjpy207.560.000.002008.02.07 16:43207.180.000.000.0010.70
62634652008.02.07 16:37buy0.01gbpjpy207.320.000.002008.02.07 17:34207.230.000.000.00-0.84
62634662008.02.07 16:37sell0.01gbpjpy207.240.000.002008.02.07 17:34207.300.000.000.00-0.56
62637502008.02.07 16:43sell0.01gbpjpy207.150.000.002008.02.07 20:39208.320.000.000.00-10.90
62651842008.02.07 17:07buy0.02gbpjpy207.010.000.002008.02.07 17:34207.210.000.000.003.74
62668442008.02.07 17:34sell0.01gbpjpy207.200.000.002008.02.07 20:35208.460.000.000.00-11.73
62668422008.02.07 17:34buy0.01gbpjpy207.270.000.002008.02.07 20:35208.390.000.000.0010.43
62681892008.02.07 18:05sell0.02gbpjpy207.520.000.002008.02.07 20:35208.460.000.000.00-17.50
62682162008.02.07 18:05sell0.02gbpjpy207.550.000.002008.02.07 20:39208.320.000.000.00-14.34
62701992008.02.07 18:33sell0.03gbpjpy207.860.000.002008.02.07 20:35208.460.000.000.00-16.76
62703252008.02.07 18:35sell0.03gbpjpy208.030.000.002008.02.07 20:39208.330.000.000.00-8.38
62704802008.02.07 18:36sell0.04gbpjpy208.230.000.002008.02.07 20:35208.460.000.000.00-8.56
62708472008.02.07 18:38buy0.01gbpjpy208.480.000.002008.02.07 19:28208.930.000.000.004.18
62714082008.02.07 18:51sell0.04gbpjpy208.490.000.002008.02.07 20:39208.330.000.000.005.96
62714712008.02.07 18:52sell0.05gbpjpy208.630.000.002008.02.07 20:35208.460.000.000.007.91
62735862008.02.07 19:28buy0.01gbpjpy209.020.000.002008.02.07 21:26208.560.000.000.00-4.28
62753772008.02.07 19:46sell0.05gbpjpy209.040.000.002008.02.07 20:39208.330.000.000.0033.06
62753982008.02.07 19:46sell0.06gbpjpy209.100.000.002008.02.07 20:35208.440.000.000.0036.86
62782022008.02.07 20:31buy0.02gbpjpy208.620.000.002008.02.07 21:26208.560.000.000.00-1.11
62784392008.02.07 20:35buy0.01gbpjpy208.460.000.002008.02.07 20:59208.420.000.000.00-0.37
62784412008.02.07 20:35sell0.01gbpjpy208.370.000.002008.02.07 20:59208.490.000.000.00-1.11
62786032008.02.07 20:39sell0.01gbpjpy208.260.000.002008.02.07 21:01208.360.000.000.00-0.93
62789542008.02.07 20:47sell0.02gbpjpy208.660.000.002008.02.07 21:01208.360.000.000.005.58
62789762008.02.07 20:48sell0.02gbpjpy208.680.000.002008.02.07 20:59208.490.000.000.003.54
62793782008.02.07 21:00buy0.01gbpjpy208.460.000.002008.02.07 21:11208.370.000.000.00-0.84
62793802008.02.07 21:00sell0.01gbpjpy208.390.000.002008.02.07 21:11208.400.000.000.00-0.10
62795372008.02.07 21:01sell0.01gbpjpy208.310.000.002008.02.08 01:01208.410.000.00-0.31-0.93
62798762008.02.07 21:10buy0.03gbpjpy208.190.000.002008.02.07 21:26208.560.000.000.0010.33
62799222008.02.07 21:10buy0.02gbpjpy208.150.000.002008.02.07 21:11208.330.000.000.003.35
62799832008.02.07 21:11buy0.01gbpjpy208.440.000.002008.02.08 01:00208.390.000.000.20-0.47
62799862008.02.07 21:11sell0.01gbpjpy208.360.000.002008.02.08 01:00208.460.000.00-0.31-0.93
62807142008.02.07 21:26buy0.01gbpjpy208.630.000.002008.02.08 01:54208.400.000.000.20-2.15
62807572008.02.07 21:27sell0.02gbpjpy208.690.000.002008.02.08 01:00208.460.000.00-0.624.28
62808092008.02.07 21:27sell0.02gbpjpy208.710.000.002008.02.08 01:01208.400.000.00-0.625.78
62939502008.02.08 01:00buy0.01gbpjpy208.470.000.002008.02.08 01:31208.350.000.000.00-1.12
62939522008.02.08 01:00sell0.01gbpjpy208.400.000.002008.02.08 01:31208.420.000.000.00-0.19
62940222008.02.08 01:01sell0.01gbpjpy208.340.000.002008.02.08 08:35208.840.000.000.00-4.64
62949862008.02.08 01:28buy0.02gbpjpy208.210.000.002008.02.08 01:54208.490.000.000.005.23
62950152008.02.08 01:28buy0.02gbpjpy208.150.000.002008.02.08 01:31208.340.000.000.003.55
62952362008.02.08 01:32sell0.01gbpjpy208.360.000.002008.02.08 03:34208.490.000.000.00-1.22
62952352008.02.08 01:32buy0.01gbpjpy208.430.000.002008.02.08 03:34208.420.000.000.00-0.09
62968322008.02.08 01:55buy0.01gbpjpy208.490.000.002008.02.08 07:53208.920.000.000.004.01
62976982008.02.08 02:10sell0.02gbpjpy208.680.000.002008.02.08 03:34208.490.000.000.003.54
62977262008.02.08 02:12sell0.02gbpjpy208.740.000.002008.02.08 08:35208.840.000.000.00-1.86
63009522008.02.08 03:34buy0.01gbpjpy208.530.000.002008.02.08 06:46208.520.000.000.00-0.09
63009532008.02.08 03:34sell0.01gbpjpy208.460.000.002008.02.08 06:46208.590.000.000.00-1.21
63044402008.02.08 05:36sell0.02gbpjpy208.770.000.002008.02.08 06:46208.590.000.000.003.35
63055192008.02.08 06:46sell0.01gbpjpy208.520.000.002008.02.08 08:23208.980.000.000.00-4.27
63055182008.02.08 06:46buy0.01gbpjpy208.590.000.002008.02.08 08:23208.910.000.000.002.97
63073142008.02.08 07:51sell0.02gbpjpy208.830.000.002008.02.08 08:23208.980.000.000.00-2.78
63073712008.02.08 07:53buy0.01gbpjpy209.000.000.002008.02.08 09:22209.440.000.000.004.08
63085652008.02.08 08:16sell0.03gbpjpy209.190.000.002008.02.08 08:23208.970.000.000.006.13
63085682008.02.08 08:16sell0.03gbpjpy209.180.000.002008.02.08 08:35208.820.000.000.0010.03
63091552008.02.08 08:23buy0.01gbpjpy208.970.000.002008.02.08 11:41209.310.000.000.003.16
63091572008.02.08 08:23sell0.01gbpjpy208.900.000.002008.02.08 11:41209.370.000.000.00-4.38
63100922008.02.08 08:35sell0.01gbpjpy208.760.000.002008.02.08 11:46209.220.000.000.00-4.28
63121962008.02.08 09:19sell0.02gbpjpy209.170.000.002008.02.08 11:46209.220.000.000.00-0.93
63122382008.02.08 09:19sell0.02gbpjpy209.210.000.002008.02.08 11:41209.370.000.000.00-2.98
63123852008.02.08 09:22buy0.01gbpjpy209.490.000.002008.02.08 12:50209.360.000.000.00-1.21
63124862008.02.08 09:23sell0.03gbpjpy209.550.000.002008.02.08 11:41209.380.000.000.004.75
63126252008.02.08 09:26sell0.03gbpjpy209.600.000.002008.02.08 11:46209.220.000.000.0010.62
63198332008.02.08 11:41buy0.01gbpjpy209.380.000.002008.02.08 12:42209.200.000.000.00-1.68
63198362008.02.08 11:41sell0.01gbpjpy209.310.000.002008.02.08 12:42209.270.000.000.000.37
63200082008.02.08 11:46sell0.01gbpjpy209.190.000.002008.02.08 13:55209.280.000.000.00-0.84
63214302008.02.08 12:10buy0.02gbpjpy209.080.000.002008.02.08 12:50209.360.000.000.005.22
63214412008.02.08 12:10buy0.02gbpjpy208.960.000.002008.02.08 12:42209.200.000.000.004.47
63230672008.02.08 12:42sell0.01gbpjpy209.170.000.002008.02.08 13:24209.230.000.000.00-0.56
63230652008.02.08 12:42buy0.01gbpjpy209.240.000.002008.02.08 13:24209.160.000.000.00-0.74
63234932008.02.08 12:50buy0.01gbpjpy209.460.000.002008.02.08 17:11209.330.000.000.00-1.21
63235762008.02.08 12:51sell0.02gbpjpy209.480.000.002008.02.08 13:24209.230.000.000.004.66
63256432008.02.08 13:24sell0.01gbpjpy209.180.000.002008.02.08 14:06209.250.000.000.00-0.65
63256422008.02.08 13:24buy0.01gbpjpy209.250.000.002008.02.08 14:06209.180.000.000.00-0.65
63272322008.02.08 13:46sell0.02gbpjpy209.490.000.002008.02.08 14:06209.250.000.000.004.47
63274442008.02.08 13:47sell0.02gbpjpy209.590.000.002008.02.08 13:55209.280.000.000.005.77
63280542008.02.08 13:55sell0.01gbpjpy209.220.000.002008.02.08 15:24208.780.000.000.004.10
63286222008.02.08 14:06buy0.01gbpjpy209.260.000.002008.02.08 17:08209.180.000.000.00-0.75
63286232008.02.08 14:06sell0.01gbpjpy209.190.000.002008.02.08 17:08209.250.000.000.00-0.56
63295732008.02.08 14:23buy0.02gbpjpy209.050.000.002008.02.08 17:11209.330.000.000.005.21
63303622008.02.08 14:42buy0.02gbpjpy208.940.000.002008.02.08 17:08209.180.000.000.004.47
63321612008.02.08 15:24sell0.01gbpjpy208.710.000.002008.02.08 19:41208.840.000.000.00-1.21
63377072008.02.08 16:59sell0.02gbpjpy209.120.000.002008.02.08 19:41208.840.000.000.005.22
63379742008.02.08 17:08buy0.01gbpjpy209.260.000.002008.02.08 17:24209.200.000.000.00-0.56
63379752008.02.08 17:08sell0.01gbpjpy209.190.000.002008.02.08 17:24209.270.000.000.00-0.75
63382042008.02.08 17:11buy0.01gbpjpy209.440.000.002008.02.08 18:29209.320.000.000.00-1.12
63384872008.02.08 17:13sell0.02gbpjpy209.510.000.002008.02.08 17:24209.270.000.000.004.46
63390942008.02.08 17:24buy0.01gbpjpy209.300.000.002008.02.08 18:08209.220.000.000.00-0.75
63390952008.02.08 17:24sell0.01gbpjpy209.230.000.002008.02.08 18:08209.290.000.000.00-0.56
63411662008.02.08 17:56buy0.02gbpjpy209.040.000.002008.02.08 18:29209.320.000.000.005.21
63412002008.02.08 17:57buy0.02gbpjpy208.980.000.002008.02.08 18:08209.220.000.000.004.47
63416122008.02.08 18:08buy0.01gbpjpy209.240.000.002008.02.11 00:04209.260.000.000.200.18
63416132008.02.08 18:08sell0.01gbpjpy209.170.000.002008.02.11 00:04209.330.000.00-0.31-1.49
63421062008.02.08 18:29buy0.01gbpjpy209.390.000.002008.02.11 00:02209.280.000.000.20-1.02
63446302008.02.08 19:24buy0.02gbpjpy208.980.000.002008.02.11 00:02209.280.000.000.395.59
63452062008.02.08 19:36buy0.02gbpjpy208.920.000.002008.02.11 00:04209.260.000.000.396.33
63453602008.02.08 19:41sell0.01gbpjpy208.770.000.002008.02.11 01:19208.960.000.00-0.31-1.77
63520792008.02.11 00:02buy0.01gbpjpy209.340.000.002008.02.11 01:48209.200.000.000.00-1.30
63522052008.02.11 00:02sell0.02gbpjpy209.240.000.002008.02.11 01:19208.960.000.000.005.21
63522402008.02.11 00:04buy0.01gbpjpy209.320.000.002008.02.11 01:48209.230.000.000.00-0.84
63522422008.02.11 00:04sell0.01gbpjpy209.250.000.002008.02.11 01:48209.300.000.000.00-0.47
63541442008.02.11 01:19sell0.01gbpjpy208.900.000.002008.02.11 02:35209.060.000.000.00-1.49
63541642008.02.11 01:20buy0.02gbpjpy208.940.000.002008.02.11 01:48209.200.000.000.004.84
63544752008.02.11 01:37buy0.02gbpjpy208.920.000.002008.02.11 01:48209.230.000.000.005.78
63548842008.02.11 01:48buy0.01gbpjpy209.310.000.002008.02.11 11:29207.960.000.000.00-12.65
63548882008.02.11 01:48sell0.01gbpjpy209.240.000.002008.02.11 11:28208.000.000.000.0011.62
63548862008.02.11 01:48buy0.01gbpjpy209.310.000.002008.02.11 11:28207.930.000.000.00-12.94
63549412008.02.11 01:53sell0.02gbpjpy209.310.000.002008.02.11 02:35209.060.000.000.004.65
63559472008.02.11 02:35sell0.01gbpjpy208.980.000.002008.02.11 06:41208.630.000.000.003.27
63564642008.02.11 03:35buy0.02gbpjpy208.910.000.002008.02.11 11:29207.950.000.000.00-18.00
63564692008.02.11 03:35buy0.02gbpjpy208.910.000.002008.02.11 11:28207.940.000.000.00-18.18
63594352008.02.11 06:41sell0.01gbpjpy208.570.000.002008.02.11 08:37208.240.000.000.003.08
63597842008.02.11 06:53buy0.03gbpjpy208.480.000.002008.02.11 11:28207.940.000.000.00-15.19
63597912008.02.11 06:53buy0.03gbpjpy208.510.000.002008.02.11 11:29207.950.000.000.00-15.74
63633902008.02.11 08:37sell0.01gbpjpy208.120.000.002008.02.11 08:45207.770.000.000.003.27
63636732008.02.11 08:44buy0.04gbpjpy208.060.000.002008.02.11 11:28207.940.000.000.00-4.50
63636802008.02.11 08:44buy0.04gbpjpy208.050.000.002008.02.11 11:29207.950.000.000.00-3.75
63640222008.02.11 08:45sell0.01gbpjpy207.710.000.002008.02.11 08:52207.380.000.000.003.10
63646012008.02.11 08:51buy0.05gbpjpy207.660.000.002008.02.11 11:28207.940.000.000.0013.12
63646212008.02.11 08:51buy0.05gbpjpy207.650.000.002008.02.11 11:29207.950.000.000.0014.06
63648402008.02.11 08:52sell0.01gbpjpy207.260.000.002008.02.11 09:09206.930.000.000.003.10
63654982008.02.11 08:57buy0.06gbpjpy207.240.000.002008.02.11 11:29207.950.000.000.0039.93
63655072008.02.11 08:57buy0.06gbpjpy207.260.000.002008.02.11 11:28207.900.000.000.0036.01
63665012008.02.11 09:09sell0.01gbpjpy206.870.000.002008.02.11 10:29207.030.000.000.00-1.50
63683212008.02.11 09:53sell0.02gbpjpy207.270.000.002008.02.11 10:29207.030.000.000.004.51
63690742008.02.11 10:29sell0.01gbpjpy206.950.000.002008.02.11 15:43207.710.000.000.00-7.12
63697512008.02.11 10:41sell0.02gbpjpy207.350.000.002008.02.11 15:43207.710.000.000.00-6.75
63705992008.02.11 10:52sell0.03gbpjpy207.750.000.002008.02.11 15:43207.700.000.000.001.40
63719752008.02.11 11:28buy0.01gbpjpy208.010.000.002008.02.11 12:50207.930.000.000.00-0.75
63719762008.02.11 11:28sell0.01gbpjpy207.940.000.002008.02.11 12:50208.000.000.000.00-0.56
63720052008.02.11 11:29buy0.01gbpjpy208.050.000.002008.02.11 16:47207.590.000.000.00-4.31
63721392008.02.11 11:31sell0.04gbpjpy208.150.000.002008.02.11 15:43207.700.000.000.0016.86
63724082008.02.11 11:33sell0.02gbpjpy208.250.000.002008.02.11 12:50208.010.000.000.004.50
63746152008.02.11 12:50buy0.01gbpjpy208.000.000.002008.02.11 14:55207.960.000.000.00-0.37
63746162008.02.11 12:50sell0.01gbpjpy207.930.000.002008.02.11 13:19208.030.000.000.00-0.94
63753062008.02.11 13:14sell0.02gbpjpy208.300.000.002008.02.11 13:19208.030.000.000.005.06
63753992008.02.11 13:19sell0.01gbpjpy207.950.000.002008.02.11 14:55208.030.000.000.00-0.74
63766622008.02.11 13:53sell0.02gbpjpy208.250.000.002008.02.11 14:55208.030.000.000.004.11
63794612008.02.11 14:55buy0.01gbpjpy208.040.000.002008.02.11 16:47207.630.000.000.00-3.84
63794622008.02.11 14:55sell0.01gbpjpy207.970.000.002008.02.11 16:47207.700.000.000.002.53
63811502008.02.11 15:43buy0.02gbpjpy207.730.000.002008.02.11 16:47207.640.000.000.00-1.69
63811692008.02.11 15:43sell0.01gbpjpy207.650.000.002008.02.11 15:57207.190.000.000.004.32
63812522008.02.11 15:45buy0.02gbpjpy207.640.000.002008.02.11 16:47207.590.000.000.00-0.94
63816552008.02.11 15:49buy0.03gbpjpy207.390.000.002008.02.11 16:47207.630.000.000.006.75
63819222008.02.11 15:57sell0.01gbpjpy207.130.000.002008.02.12 09:53208.560.000.00-0.30-13.36
63819872008.02.11 15:58buy0.03gbpjpy207.190.000.002008.02.11 16:47207.590.000.000.0011.25
63837582008.02.11 16:47sell0.02gbpjpy207.530.000.002008.02.12 09:53208.540.000.00-0.61-18.88
63837822008.02.11 16:47buy0.01gbpjpy207.670.000.002008.02.11 18:37208.100.000.000.004.03
63838162008.02.11 16:48buy0.01gbpjpy207.700.000.002008.02.12 09:37208.640.000.000.208.79
63838172008.02.11 16:48sell0.01gbpjpy207.630.000.002008.02.12 09:37208.710.000.00-0.30-10.10
63849172008.02.11 17:07sell0.03gbpjpy208.000.000.002008.02.12 09:53208.550.000.00-0.91-15.42
63850972008.02.11 17:11sell0.02gbpjpy208.040.000.002008.02.12 09:37208.700.000.00-0.61-12.34
63877772008.02.11 18:37buy0.01gbpjpy208.150.000.002008.02.11 20:54208.590.000.000.004.11
63908632008.02.11 20:52sell0.04gbpjpy208.460.000.002008.02.12 09:53208.550.000.00-1.21-3.37
63908672008.02.11 20:52sell0.03gbpjpy208.480.000.002008.02.12 09:37208.710.000.00-0.91-6.45
63909522008.02.11 20:54buy0.01gbpjpy208.670.000.002008.02.12 01:53208.540.000.000.20-1.22
63915672008.02.11 21:24buy stop0.10gbpusd1.95341.95291.95392008.02.11 21:251.9507cancelled
63916942008.02.11 21:31buy stop0.10gbpusd1.95790.00000.00002008.02.11 21:351.9504cancelled
63916992008.02.11 21:31buy stop0.10gbpusd1.95790.00000.00002008.02.11 21:351.9504cancelled
63917192008.02.11 21:33buy stop0.10gbpusd1.95791.95471.96222008.02.11 21:341.9503cancelled
63917302008.02.11 21:34buy stop0.10gbpusd1.95791.95471.96222008.02.11 21:341.9503cancelled
63985612008.02.12 01:08buy0.02gbpjpy208.260.000.002008.02.12 01:53208.540.000.000.005.24
63991572008.02.12 01:53buy0.01gbpjpy208.600.000.002008.02.12 08:04209.040.000.000.004.11
64030152008.02.12 06:55sell0.05gbpjpy208.860.000.002008.02.12 09:53208.550.000.000.0014.49
64030282008.02.12 06:55sell0.04gbpjpy208.880.000.002008.02.12 09:37208.710.000.000.006.36
64047682008.02.12 08:04buy0.01gbpjpy209.160.000.002008.02.12 11:24208.540.000.000.00-5.79
64069302008.02.12 09:14sell0.06gbpjpy209.270.000.002008.02.12 09:53208.530.000.000.0041.50
64069322008.02.12 09:14sell0.05gbpjpy209.280.000.002008.02.12 09:37208.760.000.000.0024.30
64077342008.02.12 09:37buy0.02gbpjpy208.730.000.002008.02.12 11:24208.540.000.000.00-3.55
64077392008.02.12 09:37buy0.01gbpjpy208.730.000.002008.02.12 11:14208.430.000.000.00-2.80
64077402008.02.12 09:37sell0.01gbpjpy208.660.000.002008.02.12 11:14208.500.000.000.001.49
64084632008.02.12 09:53sell0.01gbpjpy208.510.000.002008.02.12 10:30208.060.000.000.004.20
64100442008.02.12 10:30buy0.02gbpjpy208.100.000.002008.02.12 11:14208.430.000.000.006.16
64100622008.02.12 10:30sell0.01gbpjpy207.980.000.002008.02.15 11:16211.720.000.00-1.50-34.65
64100772008.02.12 10:30buy0.03gbpjpy207.990.000.002008.02.12 11:24208.530.000.000.0015.13
64119362008.02.12 11:14sell0.01gbpjpy208.420.000.002008.02.12 13:43209.090.000.000.00-6.25
64119352008.02.12 11:14buy0.01gbpjpy208.490.000.002008.02.12 13:43209.020.000.000.004.94
64119372008.02.12 11:14sell0.02gbpjpy208.400.000.002008.02.15 11:16211.710.000.00-3.00-61.34
64122012008.02.12 11:24buy0.01gbpjpy208.590.000.002008.02.12 13:03209.120.000.000.004.95
64132942008.02.12 12:05sell0.03gbpjpy208.920.000.002008.02.15 11:16211.690.000.00-4.51-76.99
64133042008.02.12 12:05sell0.02gbpjpy208.940.000.002008.02.12 13:43209.100.000.000.00-2.98
64149062008.02.12 13:03buy0.01gbpjpy209.190.000.002008.02.12 14:15209.710.000.000.004.84
64152542008.02.12 13:11sell0.03gbpjpy209.390.000.002008.02.12 13:43209.100.000.000.008.11
64152572008.02.12 13:11sell0.04gbpjpy209.440.000.002008.02.15 11:16211.690.000.00-6.01-83.39
64161892008.02.12 13:44buy0.01gbpjpy209.080.000.002008.02.13 03:30209.860.000.000.207.28
64161912008.02.12 13:44sell0.01gbpjpy209.010.000.002008.02.13 03:30209.930.000.00-0.30-8.58
64175312008.02.12 14:06sell0.02gbpjpy209.420.000.002008.02.13 03:30209.930.000.00-0.60-9.52
64182382008.02.12 14:15buy0.01gbpjpy209.770.000.002008.02.12 16:05210.490.000.000.006.71
64186382008.02.12 14:21sell0.03gbpjpy209.890.000.002008.02.13 03:30209.910.000.00-0.91-0.56
64242792008.02.12 16:05sell0.05gbpjpy210.470.000.002008.02.15 11:16211.700.000.00-7.51-56.99
64242812008.02.12 16:05sell0.04gbpjpy210.480.000.002008.02.13 03:30209.980.000.00-1.2118.66
64242902008.02.12 16:05buy0.01gbpjpy210.540.000.002008.02.13 08:53210.000.000.000.20-5.04
64416192008.02.13 02:06buy0.02gbpjpy210.060.000.002008.02.13 08:53210.010.000.000.00-0.93
64426242008.02.13 03:30buy0.01gbpjpy209.980.000.002008.02.13 08:46209.980.000.000.000.00
64426252008.02.13 03:30sell0.01gbpjpy209.910.000.002008.02.13 08:46210.050.000.000.00-1.30
64456432008.02.13 07:32buy0.03gbpjpy209.650.000.002008.02.13 08:53210.010.000.000.0010.08
64457262008.02.13 07:33buy0.02gbpjpy209.570.000.002008.02.13 08:46210.000.000.000.008.02
64476722008.02.13 08:46buy0.01gbpjpy210.020.000.002008.02.13 10:06209.920.000.000.00-0.94
64476742008.02.13 08:46sell0.01gbpjpy209.950.000.002008.02.13 10:06209.990.000.000.00-0.37
64479672008.02.13 08:53buy0.01gbpjpy210.070.000.002008.02.13 10:06209.950.000.000.00-1.12
64489702008.02.13 09:12buy0.02gbpjpy209.670.000.002008.02.13 10:06209.950.000.000.005.22
64490622008.02.13 09:13buy0.02gbpjpy209.620.000.002008.02.13 10:06209.930.000.000.005.78
64504742008.02.13 10:06buy0.01gbpjpy210.010.000.002008.02.14 19:07212.360.000.000.5821.80
64504752008.02.13 10:06sell0.01gbpjpy209.950.000.002008.02.14 19:07212.430.000.00-0.90-22.99
64504802008.02.13 10:06buy0.01gbpjpy210.020.000.002008.02.13 11:13210.590.000.000.005.31
64527292008.02.13 11:02sell0.02gbpjpy210.250.000.002008.02.14 19:07212.420.000.00-1.80-40.24
64532782008.02.13 11:13buy0.01gbpjpy210.610.000.002008.02.13 11:39211.040.000.000.004.00
64541772008.02.13 11:30sell0.03gbpjpy210.770.000.002008.02.14 19:07212.420.000.00-2.70-45.89
64548102008.02.13 11:37sell0.06gbpjpy211.000.000.002008.02.15 11:16211.720.000.00-7.19-40.03
64549152008.02.13 11:40buy0.01gbpjpy211.110.000.002008.02.13 14:31211.700.000.000.005.47
64556832008.02.13 11:49sell0.04gbpjpy211.240.000.002008.02.14 19:07212.420.000.00-3.60-43.76
64615542008.02.13 14:31sell0.07gbpjpy211.560.000.002008.02.15 11:16211.720.000.00-8.39-10.38
64616232008.02.13 14:31sell0.05gbpjpy211.770.000.002008.02.14 19:07212.410.000.00-4.50-29.67
64616642008.02.13 14:31buy0.01gbpjpy211.840.000.002008.02.13 15:17212.280.000.000.004.07
64634752008.02.13 15:00sell0.08gbpjpy212.160.000.002008.02.15 11:16211.710.000.00-9.5933.36
64647362008.02.13 15:18buy0.01gbpjpy212.350.000.002008.02.13 16:56212.250.000.000.00-0.92
64654082008.02.13 15:31sell0.06gbpjpy212.310.000.002008.02.14 19:07212.420.000.00-5.39-6.12
64690312008.02.13 16:41buy0.02gbpjpy211.940.000.002008.02.13 16:56212.230.000.000.005.36
64695702008.02.13 16:56buy0.01gbpjpy212.300.000.002008.02.13 21:40212.750.000.000.004.16
64757592008.02.13 21:40buy0.01gbpjpy212.840.000.002008.02.14 05:36212.330.000.000.58-4.72
64757602008.02.13 21:40sell0.09gbpjpy212.780.000.002008.02.15 11:16211.730.000.00-10.7987.56
64770372008.02.13 23:03buy0.02gbpjpy212.430.000.002008.02.14 05:36212.340.000.001.17-1.66
64849062008.02.14 03:07buy0.03gbpjpy212.030.000.002008.02.14 05:36212.350.000.000.008.88
64865032008.02.14 05:36buy0.01gbpjpy212.420.000.002008.02.14 08:02212.860.000.000.004.06
64871632008.02.14 06:20sell0.07gbpjpy212.610.000.002008.02.14 19:07212.430.000.000.0011.68
64890602008.02.14 08:02buy0.01gbpjpy212.960.000.002008.02.14 09:10213.400.000.000.004.06
64890722008.02.14 08:03sell0.08gbpjpy212.920.000.002008.02.14 19:07212.420.000.000.0037.09
64905622008.02.14 08:42sell0.10gbpjpy213.180.000.002008.02.15 11:16211.730.000.00-3.00134.33
64911542008.02.14 08:56sell0.09gbpjpy213.220.000.002008.02.14 19:07212.400.000.000.0068.44
64928612008.02.14 09:10buy0.01gbpjpy213.440.000.002008.02.14 13:35213.360.000.000.00-0.74
64931082008.02.14 09:13sell0.10gbpjpy213.520.000.002008.02.14 19:07212.380.000.000.00105.71
64951472008.02.14 10:03sell0.11gbpjpy213.580.000.002008.02.15 11:16211.730.000.00-3.30188.53
64995782008.02.14 13:14buy0.02gbpjpy213.040.000.002008.02.14 13:35213.330.000.000.005.36
65001882008.02.14 13:35buy0.01gbpjpy213.420.000.002008.02.15 06:48212.750.000.000.19-6.20
65113802008.02.14 18:10buy0.02gbpjpy212.850.000.002008.02.15 06:48212.770.000.000.39-1.48
65133702008.02.14 19:07sell0.01gbpjpy212.370.000.002008.02.14 22:16212.420.000.000.00-0.46
65141412008.02.14 19:45buy0.01gbpjpy212.560.000.002008.02.14 22:16212.350.000.000.00-1.94
65158742008.02.14 21:14sell0.02gbpjpy212.770.000.002008.02.14 22:16212.420.000.000.006.49
65168842008.02.14 22:16sell0.01gbpjpy212.330.000.002008.02.15 10:59212.450.000.00-0.30-1.11
65179642008.02.14 23:30buy0.01gbpjpy212.360.000.002008.02.15 10:59212.380.000.000.190.19
65179712008.02.14 23:30buy0.03gbpjpy212.380.000.002008.02.15 06:48212.790.000.000.5811.38
65228062008.02.15 01:58sell0.01gbpusd1.96820.00000.00002008.02.15 11:471.96170.000.000.006.50
65245632008.02.15 05:19buy0.02gbpusd1.96910.00000.00002008.02.15 11:471.96140.000.000.00-15.40
65255712008.02.15 06:33sell0.03gbpusd1.96930.00000.00002008.02.15 11:471.96170.000.000.0022.80
65255722008.02.15 06:33sell0.03gbpusd1.96910.00000.00002008.02.15 11:471.96170.000.000.0022.20
65258302008.02.15 06:48buy0.01gbpjpy212.820.000.002008.02.15 08:41213.260.000.000.004.06
65264722008.02.15 07:11buy0.04gbpusd1.97070.00000.00002008.02.15 11:471.96140.000.000.00-37.20
65278492008.02.15 07:54sell0.05gbpusd1.96990.00000.00002008.02.15 11:471.96170.000.000.0041.00
65279172008.02.15 07:55sell0.02gbpjpy212.740.000.002008.02.15 10:59212.460.000.000.005.18
65294382008.02.15 08:37buy0.06gbpusd1.97120.00000.00002008.02.15 11:471.96140.000.000.00-58.80
65295792008.02.15 08:41buy0.01gbpjpy213.340.000.002008.02.15 16:30211.700.000.000.00-15.22
65301612008.02.15 08:52sell0.07gbpusd1.96880.00000.00002008.02.15 11:471.96170.000.000.0049.70
65314762008.02.15 09:18buy0.08gbpusd1.96840.00000.00002008.02.15 11:471.96140.000.000.00-56.00
65319602008.02.15 09:45sell0.09gbpusd1.96560.00000.00002008.02.15 11:471.96170.000.000.0035.10
65341832008.02.15 10:47buy0.10gbpusd1.96520.00000.00002008.02.15 11:471.96140.000.000.00-38.00
65351382008.02.15 10:59sell0.01gbpjpy212.400.000.002008.02.15 11:15211.960.000.000.004.07
65352532008.02.15 11:01sell0.11gbpusd1.96350.00000.00002008.02.15 11:471.96170.000.000.0019.80
65361602008.02.15 11:15sell0.01gbpjpy211.900.000.002008.02.15 15:27211.290.000.000.005.66
65363592008.02.15 11:17sell0.01gbpjpy211.630.000.002008.02.15 13:57211.200.000.000.004.00
65379262008.02.15 11:55buy0.02gbpjpy211.850.000.002008.02.15 16:30211.720.000.000.00-2.42
65379322008.02.15 11:55buy0.01gbpjpy211.830.000.002008.02.15 15:27211.180.000.000.00-6.04
65420882008.02.15 13:57sell0.01gbpjpy211.140.000.002008.02.15 14:37210.650.000.000.004.57
65443852008.02.15 14:37sell0.01gbpjpy210.560.000.002008.02.15 19:04210.780.000.000.00-2.05
65458702008.02.15 15:05buy0.02gbpjpy210.960.000.002008.02.15 15:27211.180.000.000.004.08
65458732008.02.15 15:05buy0.03gbpjpy210.940.000.002008.02.15 16:30211.720.000.000.0021.72
65465382008.02.15 15:27buy0.01gbpjpy211.270.000.002008.02.15 20:54211.170.000.000.00-0.93
65489202008.02.15 16:10sell0.01gbpjpy211.110.000.002008.02.15 20:54211.240.000.000.00-1.20
65489212008.02.15 16:10sell0.02gbpjpy211.100.000.002008.02.15 19:04210.770.000.000.006.13
65500922008.02.15 16:30buy0.01gbpjpy211.750.000.002008.02.15 21:10211.200.000.000.00-5.11
65526032008.02.15 18:05buy0.02gbpjpy211.260.000.002008.02.15 21:10211.200.000.000.00-1.12
65539022008.02.15 19:05sell0.01gbpjpy210.720.000.002008.02.18 08:01211.200.000.00-0.30-4.45
65545892008.02.15 19:30buy0.02gbpjpy210.840.000.002008.02.15 20:54211.170.000.000.006.13
65547032008.02.15 19:36buy0.03gbpjpy210.820.000.002008.02.15 21:10211.200.000.000.0010.58
65561002008.02.15 20:52sell0.02gbpjpy211.140.000.002008.02.18 08:01211.200.000.00-0.60-1.11
65561532008.02.15 20:54sell0.01gbpjpy211.160.000.002008.02.18 08:01211.200.000.00-0.30-0.37
65561772008.02.15 20:55buy0.01gbpjpy211.230.000.002008.02.18 08:01211.130.000.000.19-0.93
65563492008.02.15 21:10buy0.01gbpjpy211.270.000.002008.02.18 08:01211.130.000.000.19-1.30
65690672008.02.18 06:45sell0.03gbpjpy211.600.000.002008.02.18 08:01211.200.000.000.0011.13
65690872008.02.18 06:45sell0.02gbpjpy211.590.000.002008.02.18 08:01211.180.000.000.007.60
65706382008.02.18 08:01sell0.01gbpjpy211.130.000.002008.02.18 08:01211.190.000.000.00-0.56
65706422008.02.18 08:01sell0.01gbpjpy211.120.000.002008.02.18 09:51210.680.000.000.004.07
65739832008.02.18 09:35buy0.01gbpjpy210.830.000.002008.02.18 10:23211.270.000.000.004.07
  0.00 0.00 -71.70 1 418.88
Closed P/L: 1 347.18
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
65706542008.02.18 08:01sell0.01gbpjpy211.110.000.00 211.100.000.000.000.09
65739852008.02.18 09:35buy0.01gbpjpy210.840.000.00 211.030.000.000.001.76
65762072008.02.18 10:23buy0.01gbpjpy211.380.000.00 211.030.000.000.00-3.23
65774942008.02.18 11:00sell0.01gbpjpy211.050.000.00 211.100.000.000.00-0.47
  0.00 0.00 0.00 -1.85
 Floating P/L: -1.85
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 347.18 Floating P/L: -1.85 Margin: 39.06
Balance: 6 347.18 Equity: 6 345.33 Free Margin: 6 306.27
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 096.61 Gross Loss: 5 749.43 Total Net Profit: 1 347.18
Profit Factor: 1.23 Expected Payoff: 0.93  
Absolute Drawdown: 611.90 Maximal Drawdown: 611.90 (12.24%) Relative Drawdown: 12.24% (611.90)
 
Total Trades: 1442 Short Positions (won %): 738 (51.90%) Long Positions (won %): 704 (50.43%)
Profit Trades (% of total): 738 (51.18%) Loss trades (% of total): 704 (48.82%)
Largest profit trade: 220.25 loss trade: -233.23
Average profit trade: 9.62 loss trade: -8.17
Maximum consecutive wins ($): 9 (62.79) consecutive losses ($): 16 (-198.04)
Maximal consecutive profit (count): 397.40 (4) consecutive loss (count): -468.84 (5)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2