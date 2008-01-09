|Account: 112028
|Name: Sivachelvan
|Currency: USD
|2008 February 18, 11:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4682131
|2008.01.02 17:03
|balance
|Deposit
|5 000.00
|4705409
|2008.01.03 13:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.22
|216.07
|214.12
|2008.01.03 14:17
|216.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.96
|4705452
|2008.01.03 13:47
|sell
|0.02
|gbpjpy
|214.27
|216.07
|214.17
|2008.01.03 14:17
|216.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|4705462
|2008.01.03 13:48
|sell
|0.04
|gbpjpy
|214.34
|216.09
|214.24
|2008.01.03 14:18
|216.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.11
|4705471
|2008.01.03 13:48
|sell
|0.08
|gbpjpy
|214.40
|216.10
|214.30
|2008.01.03 14:18
|216.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.54
|4705493
|2008.01.03 13:49
|sell
|0.16
|gbpjpy
|214.45
|216.11
|214.36
|2008.01.03 14:17
|216.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-233.23
|4754799
|2008.01.07 04:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.62
|0.00
|215.02
|2008.01.07 07:00
|214.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|4754804
|2008.01.07 04:35
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|214.32
|0.00
|214.72
|2008.01.07 07:00
|214.73
|cancelled
|4754806
|2008.01.07 04:35
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|214.17
|0.00
|214.57
|2008.01.07 07:00
|214.72
|cancelled
|4754808
|2008.01.07 04:35
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|214.02
|0.00
|214.42
|2008.01.07 07:00
|214.71
|cancelled
|4754809
|2008.01.07 04:36
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|213.87
|0.00
|214.27
|2008.01.07 07:00
|214.72
|cancelled
|4754801
|2008.01.07 04:43
|buy
|0.02
|gbpjpy
|214.47
|214.67
|215.47
|2008.01.07 07:00
|214.67
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|4756401
|2008.01.07 07:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.73
|0.00
|215.13
|2008.01.07 08:26
|214.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|4756412
|2008.01.07 07:00
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|214.28
|0.00
|214.68
|2008.01.07 08:26
|215.05
|cancelled
|4756413
|2008.01.07 07:00
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|214.13
|0.00
|214.53
|2008.01.07 08:26
|215.06
|cancelled
|4756414
|2008.01.07 07:01
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|213.98
|0.00
|214.38
|2008.01.07 08:26
|215.05
|cancelled
|4756407
|2008.01.07 07:18
|buy
|0.02
|gbpjpy
|214.58
|0.00
|214.98
|2008.01.07 08:26
|214.98
|0.00
|0.00
|0.00
|7.33
|4756408
|2008.01.07 07:39
|buy
|0.04
|gbpjpy
|214.43
|214.75
|215.55
|2008.01.07 08:26
|214.96
|0.00
|0.00
|0.00
|19.43
|4757989
|2008.01.07 08:26
|buy
|0.01
|gbpjpy
|215.00
|215.59
|216.39
|2008.01.07 09:54
|215.59
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|4757992
|2008.01.07 08:26
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|214.70
|0.00
|215.10
|2008.01.07 09:54
|215.66
|cancelled
|4757993
|2008.01.07 08:26
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|214.55
|0.00
|214.95
|2008.01.07 09:54
|215.66
|cancelled
|4757997
|2008.01.07 08:27
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|214.40
|0.00
|214.80
|2008.01.07 09:54
|215.66
|cancelled
|4757998
|2008.01.07 08:27
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|214.25
|0.00
|214.65
|2008.01.07 09:53
|215.67
|cancelled
|4757991
|2008.01.07 08:28
|buy
|0.02
|gbpjpy
|214.85
|215.60
|216.40
|2008.01.07 09:53
|215.60
|0.00
|0.00
|0.00
|13.73
|4761086
|2008.01.07 09:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|215.67
|0.00
|216.07
|2008.01.07 11:15
|216.07
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|4761091
|2008.01.07 09:54
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|215.37
|0.00
|215.77
|2008.01.07 11:15
|216.12
|cancelled
|4761092
|2008.01.07 09:54
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|215.22
|0.00
|215.62
|2008.01.07 11:15
|216.13
|cancelled
|4761099
|2008.01.07 09:54
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|215.07
|0.00
|215.47
|2008.01.07 11:15
|216.13
|cancelled
|4761100
|2008.01.07 09:54
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|214.92
|0.00
|215.32
|2008.01.07 11:15
|216.17
|cancelled
|4761090
|2008.01.07 09:58
|buy
|0.02
|gbpjpy
|215.52
|0.00
|215.92
|2008.01.07 11:14
|215.92
|0.00
|0.00
|0.00
|7.30
|4763100
|2008.01.07 11:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|216.10
|0.00
|216.50
|2008.01.07 15:42
|215.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|4763109
|2008.01.07 11:22
|buy
|0.02
|gbpjpy
|215.95
|0.00
|216.35
|2008.01.07 15:42
|215.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.84
|4763111
|2008.01.07 11:52
|buy
|0.04
|gbpjpy
|215.80
|0.00
|216.20
|2008.01.07 15:42
|215.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.17
|4763118
|2008.01.07 12:27
|buy
|0.08
|gbpjpy
|215.65
|0.00
|216.05
|2008.01.07 15:42
|215.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.35
|4763121
|2008.01.07 13:38
|buy
|0.16
|gbpjpy
|215.50
|0.00
|215.90
|2008.01.07 15:42
|215.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.67
|4763122
|2008.01.07 13:42
|buy
|0.32
|gbpjpy
|215.35
|0.00
|215.75
|2008.01.07 15:42
|215.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.41
|4781213
|2008.01.08 04:25
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 19:47
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|4781236
|2008.01.08 04:25
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 19:47
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|4781275
|2008.01.08 04:27
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 19:47
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|4781450
|2008.01.08 04:40
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 19:47
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|4782045
|2008.01.08 05:48
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 19:47
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|4782057
|2008.01.08 05:49
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 19:47
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|4782078
|2008.01.08 05:52
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 19:47
|1.4715
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|4785032
|2008.01.08 08:34
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 19:47
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|4785077
|2008.01.08 08:36
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 19:47
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|4797005
|2008.01.08 15:55
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 19:47
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|4797375
|2008.01.08 16:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|2008.01.08 19:47
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|4818716
|2008.01.09 09:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|215.58
|0.00
|0.00
|2008.01.09 09:40
|215.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.21
|4818722
|2008.01.09 09:40
|buy limit
|0.20
|gbpjpy
|215.43
|0.00
|0.00
|2008.01.09 09:40
|215.56
|cancelled
|4818732
|2008.01.09 09:40
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.51
|0.00
|0.00
|2008.01.09 09:48
|214.97
|0.00
|0.00
|0.00
|49.34
|4818733
|2008.01.09 09:40
|sell limit
|0.20
|gbpjpy
|215.66
|0.00
|0.00
|2008.01.09 09:48
|214.90
|cancelled
|4818736
|2008.01.09 09:40
|sell limit
|0.40
|gbpjpy
|215.81
|0.00
|0.00
|2008.01.09 09:48
|214.91
|cancelled
|4818738
|2008.01.09 09:40
|sell limit
|0.80
|gbpjpy
|215.96
|0.00
|0.00
|2008.01.09 09:48
|214.91
|cancelled
|4818739
|2008.01.09 09:40
|sell limit
|1.60
|gbpjpy
|216.11
|0.00
|0.00
|2008.01.09 09:48
|214.91
|cancelled
|4819615
|2008.01.09 10:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.82
|0.00
|215.22
|2008.01.09 10:23
|214.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4819618
|2008.01.09 10:11
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|214.52
|0.00
|214.92
|2008.01.09 10:23
|215.02
|cancelled
|4819620
|2008.01.09 10:11
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|214.37
|0.00
|214.77
|2008.01.09 10:23
|215.02
|cancelled
|4819621
|2008.01.09 10:11
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|214.22
|0.00
|214.62
|2008.01.09 10:23
|215.02
|cancelled
|4819622
|2008.01.09 10:11
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|214.07
|0.00
|214.47
|2008.01.09 10:23
|215.01
|cancelled
|4819624
|2008.01.09 10:11
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|213.92
|0.00
|214.32
|2008.01.09 10:23
|215.01
|cancelled
|4819625
|2008.01.09 10:11
|buy limit
|1.28
|gbpjpy
|213.77
|0.00
|214.17
|2008.01.09 10:23
|215.01
|cancelled
|4819626
|2008.01.09 10:11
|buy limit
|2.56
|gbpjpy
|213.62
|0.00
|214.02
|2008.01.09 10:23
|215.01
|cancelled
|4819630
|2008.01.09 10:11
|buy limit
|5.12
|gbpjpy
|213.47
|0.00
|213.87
|2008.01.09 10:23
|215.01
|cancelled
|4819616
|2008.01.09 10:15
|buy
|0.02
|gbpjpy
|214.67
|0.00
|215.07
|2008.01.09 10:23
|214.95
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|4825032
|2008.01.09 13:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.69
|134.69
|214.39
|2008.01.09 15:39
|214.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|4825037
|2008.01.09 13:16
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.19
|134.69
|213.49
|2008.01.09 15:39
|214.46
|cancelled
|4825036
|2008.01.09 13:16
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.49
|134.69
|213.79
|2008.01.09 15:39
|214.45
|cancelled
|4825035
|2008.01.09 13:16
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.79
|134.69
|214.09
|2008.01.09 15:39
|214.45
|cancelled
|4825039
|2008.01.09 13:16
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.59
|134.69
|212.89
|2008.01.09 15:39
|214.43
|cancelled
|4825038
|2008.01.09 13:16
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.89
|134.69
|213.19
|2008.01.09 15:39
|214.46
|cancelled
|4825045
|2008.01.09 13:16
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|214.94
|294.64
|214.64
|2008.01.09 14:45
|214.32
|cancelled
|4825047
|2008.01.09 13:16
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.54
|294.64
|215.24
|2008.01.09 14:45
|214.32
|cancelled
|4825043
|2008.01.09 13:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.64
|294.64
|214.34
|2008.01.09 14:45
|214.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|4825048
|2008.01.09 13:16
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.84
|294.64
|215.54
|2008.01.09 14:45
|214.32
|cancelled
|4825046
|2008.01.09 13:16
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|215.24
|294.64
|214.94
|2008.01.09 14:45
|214.32
|cancelled
|4825049
|2008.01.09 13:16
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|216.14
|294.64
|215.84
|2008.01.09 14:45
|214.32
|cancelled
|4825051
|2008.01.09 13:16
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.74
|294.64
|216.44
|2008.01.09 14:45
|214.30
|cancelled
|4825050
|2008.01.09 13:16
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.44
|294.64
|216.14
|2008.01.09 14:45
|214.32
|cancelled
|4825033
|2008.01.09 14:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.39
|134.69
|214.39
|2008.01.09 15:39
|214.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4827956
|2008.01.09 14:45
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|214.54
|294.24
|214.24
|2008.01.09 14:46
|214.28
|cancelled
|4827957
|2008.01.09 14:45
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.84
|294.24
|214.54
|2008.01.09 14:46
|214.27
|cancelled
|4827968
|2008.01.09 14:46
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.14
|294.24
|214.84
|2008.01.09 14:46
|214.27
|cancelled
|4827979
|2008.01.09 14:46
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.44
|294.24
|215.14
|2008.01.09 14:46
|214.28
|cancelled
|4827980
|2008.01.09 14:46
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.74
|294.24
|215.44
|2008.01.09 14:46
|214.28
|cancelled
|4827981
|2008.01.09 14:46
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.04
|294.24
|215.74
|2008.01.09 14:46
|214.28
|cancelled
|4827982
|2008.01.09 14:46
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.34
|294.24
|216.04
|2008.01.09 14:46
|214.27
|cancelled
|4827993
|2008.01.09 14:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.27
|294.27
|214.27
|2008.01.09 16:25
|214.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4827996
|2008.01.09 14:46
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.87
|294.27
|214.57
|2008.01.09 16:25
|214.25
|cancelled
|4827997
|2008.01.09 14:46
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.17
|294.27
|214.87
|2008.01.09 16:25
|214.25
|cancelled
|4827998
|2008.01.09 14:46
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.47
|294.27
|215.17
|2008.01.09 16:25
|214.25
|cancelled
|4828005
|2008.01.09 14:46
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.77
|294.27
|215.47
|2008.01.09 16:25
|214.24
|cancelled
|4828006
|2008.01.09 14:46
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.07
|294.27
|215.77
|2008.01.09 16:25
|214.24
|cancelled
|4828008
|2008.01.09 14:46
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.37
|294.27
|216.07
|2008.01.09 16:25
|214.24
|cancelled
|4825034
|2008.01.09 15:34
|buy
|0.02
|gbpjpy
|214.09
|134.69
|214.39
|2008.01.09 15:39
|214.39
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|4829802
|2008.01.09 15:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.43
|134.43
|214.43
|2008.01.09 18:29
|214.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|4829813
|2008.01.09 15:39
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.53
|134.43
|213.83
|2008.01.09 18:29
|214.30
|cancelled
|4829812
|2008.01.09 15:39
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.83
|134.43
|214.13
|2008.01.09 18:29
|214.30
|cancelled
|4829815
|2008.01.09 15:39
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|212.93
|134.43
|213.23
|2008.01.09 18:29
|214.30
|cancelled
|4829814
|2008.01.09 15:39
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.23
|134.43
|213.53
|2008.01.09 18:29
|214.30
|cancelled
|4829816
|2008.01.09 15:40
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.63
|134.43
|212.93
|2008.01.09 18:29
|214.30
|cancelled
|4829818
|2008.01.09 15:40
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.33
|134.43
|212.63
|2008.01.09 18:29
|214.32
|cancelled
|4827995
|2008.01.09 16:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.57
|294.27
|214.27
|2008.01.09 16:25
|214.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|4831596
|2008.01.09 16:25
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.81
|294.21
|214.51
|2008.01.09 16:25
|214.23
|cancelled
|4831595
|2008.01.09 16:25
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|214.51
|294.21
|214.21
|2008.01.09 16:25
|214.23
|cancelled
|4831598
|2008.01.09 16:25
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.11
|294.21
|214.81
|2008.01.09 16:25
|214.23
|cancelled
|4831599
|2008.01.09 16:25
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.41
|294.21
|215.11
|2008.01.09 16:25
|214.23
|cancelled
|4831602
|2008.01.09 16:25
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.01
|294.21
|215.71
|2008.01.09 16:25
|214.23
|cancelled
|4831601
|2008.01.09 16:25
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.71
|294.21
|215.41
|2008.01.09 16:25
|214.23
|cancelled
|4831603
|2008.01.09 16:25
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.31
|294.21
|216.01
|2008.01.09 16:25
|214.23
|cancelled
|4831608
|2008.01.09 16:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.23
|294.23
|214.23
|2008.01.09 17:23
|214.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4831612
|2008.01.09 16:25
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.83
|294.23
|214.53
|2008.01.09 17:23
|214.22
|cancelled
|4831614
|2008.01.09 16:25
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.43
|294.23
|215.13
|2008.01.09 17:23
|214.21
|cancelled
|4831613
|2008.01.09 16:25
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.13
|294.23
|214.83
|2008.01.09 17:23
|214.21
|cancelled
|4831616
|2008.01.09 16:25
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.03
|294.23
|215.73
|2008.01.09 17:23
|214.21
|cancelled
|4831617
|2008.01.09 16:25
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.33
|294.23
|216.03
|2008.01.09 17:23
|214.21
|cancelled
|4831615
|2008.01.09 16:25
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.73
|294.23
|215.43
|2008.01.09 17:23
|214.21
|cancelled
|4831610
|2008.01.09 16:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.53
|294.23
|214.23
|2008.01.09 17:23
|214.23
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|4833715
|2008.01.09 17:23
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.09
|294.19
|214.79
|2008.01.09 17:23
|214.23
|cancelled
|4833712
|2008.01.09 17:23
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|214.49
|294.19
|214.19
|2008.01.09 17:23
|214.23
|cancelled
|4833713
|2008.01.09 17:23
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.79
|294.19
|214.49
|2008.01.09 17:23
|214.23
|cancelled
|4833716
|2008.01.09 17:23
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.39
|294.19
|215.09
|2008.01.09 17:23
|214.23
|cancelled
|4833717
|2008.01.09 17:23
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.69
|294.19
|215.39
|2008.01.09 17:23
|214.23
|cancelled
|4833720
|2008.01.09 17:23
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.29
|294.19
|215.99
|2008.01.09 17:23
|214.23
|cancelled
|4833719
|2008.01.09 17:23
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|215.99
|294.19
|215.69
|2008.01.09 17:23
|214.23
|cancelled
|4833727
|2008.01.09 17:23
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.83
|294.23
|214.53
|2008.01.09 17:51
|213.87
|cancelled
|4833724
|2008.01.09 17:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.23
|294.23
|213.93
|2008.01.09 17:51
|213.93
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|4833725
|2008.01.09 17:23
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|214.53
|294.23
|214.23
|2008.01.09 17:51
|213.87
|cancelled
|4833729
|2008.01.09 17:23
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.13
|294.23
|214.83
|2008.01.09 17:51
|213.87
|cancelled
|4833730
|2008.01.09 17:23
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.43
|294.23
|215.13
|2008.01.09 17:51
|213.87
|cancelled
|4833732
|2008.01.09 17:23
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.73
|294.23
|215.43
|2008.01.09 17:51
|213.87
|cancelled
|4833734
|2008.01.09 17:23
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.03
|294.23
|215.73
|2008.01.09 17:51
|213.87
|cancelled
|4833736
|2008.01.09 17:23
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.33
|294.23
|216.03
|2008.01.09 17:51
|213.86
|cancelled
|4829804
|2008.01.09 17:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.13
|134.43
|214.43
|2008.01.09 18:29
|214.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|4834924
|2008.01.09 17:51
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.47
|293.87
|214.17
|2008.01.09 18:29
|214.24
|cancelled
|4834922
|2008.01.09 17:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.87
|293.87
|213.87
|2008.01.09 18:29
|214.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.01
|4834925
|2008.01.09 17:51
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|214.77
|293.87
|214.47
|2008.01.09 18:29
|214.24
|cancelled
|4834926
|2008.01.09 17:51
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.07
|293.87
|214.77
|2008.01.09 18:29
|214.24
|cancelled
|4834929
|2008.01.09 17:51
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|215.97
|293.87
|215.67
|2008.01.09 18:29
|214.24
|cancelled
|4834928
|2008.01.09 17:51
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|215.67
|293.87
|215.37
|2008.01.09 18:29
|214.24
|cancelled
|4834927
|2008.01.09 17:51
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.37
|293.87
|215.07
|2008.01.09 18:29
|214.24
|cancelled
|4834923
|2008.01.09 18:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.17
|293.87
|213.87
|2008.01.09 18:29
|214.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|4836179
|2008.01.09 18:29
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.83
|294.23
|214.53
|2008.01.09 18:29
|214.23
|cancelled
|4836177
|2008.01.09 18:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.23
|294.23
|213.93
|2008.01.09 18:29
|214.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|4836178
|2008.01.09 18:29
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|214.53
|294.23
|214.23
|2008.01.09 18:29
|214.23
|cancelled
|4836180
|2008.01.09 18:29
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.13
|294.23
|214.83
|2008.01.09 18:29
|214.24
|cancelled
|4836181
|2008.01.09 18:29
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.43
|294.23
|215.13
|2008.01.09 18:29
|214.24
|cancelled
|4836183
|2008.01.09 18:29
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.03
|294.23
|215.73
|2008.01.09 18:29
|214.24
|cancelled
|4836182
|2008.01.09 18:29
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.73
|294.23
|215.43
|2008.01.09 18:29
|214.24
|cancelled
|4836184
|2008.01.09 18:29
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.33
|294.23
|216.03
|2008.01.09 18:29
|214.24
|cancelled
|4836188
|2008.01.09 18:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.30
|134.30
|214.60
|2008.01.09 18:29
|214.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|4836194
|2008.01.09 18:29
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|212.80
|134.30
|213.10
|2008.01.09 18:29
|214.29
|cancelled
|4836192
|2008.01.09 18:29
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.40
|134.30
|213.70
|2008.01.09 18:29
|214.29
|cancelled
|4836193
|2008.01.09 18:29
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.10
|134.30
|213.40
|2008.01.09 18:29
|214.29
|cancelled
|4836190
|2008.01.09 18:29
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|214.00
|134.30
|214.30
|2008.01.09 18:29
|214.29
|cancelled
|4836191
|2008.01.09 18:29
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.70
|134.30
|214.00
|2008.01.09 18:29
|214.29
|cancelled
|4836195
|2008.01.09 18:29
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.50
|134.30
|212.80
|2008.01.09 18:29
|214.29
|cancelled
|4836196
|2008.01.09 18:29
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.20
|134.30
|212.50
|2008.01.09 18:29
|214.30
|cancelled
|4836198
|2008.01.09 18:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.29
|134.29
|214.59
|2008.01.09 18:30
|214.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|4836199
|2008.01.09 18:29
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|213.99
|134.29
|214.29
|2008.01.09 18:30
|214.29
|cancelled
|4836201
|2008.01.09 18:29
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.39
|134.29
|213.69
|2008.01.09 18:30
|214.29
|cancelled
|4836200
|2008.01.09 18:29
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.69
|134.29
|213.99
|2008.01.09 18:30
|214.29
|cancelled
|4836202
|2008.01.09 18:29
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.09
|134.29
|213.39
|2008.01.09 18:30
|214.30
|cancelled
|4836205
|2008.01.09 18:29
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.19
|134.29
|212.49
|2008.01.09 18:30
|214.30
|cancelled
|4836204
|2008.01.09 18:29
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.49
|134.29
|212.79
|2008.01.09 18:30
|214.30
|cancelled
|4836203
|2008.01.09 18:29
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|212.79
|134.29
|213.09
|2008.01.09 18:30
|214.30
|cancelled
|4856996
|2008.01.10 07:39
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|214.06
|134.66
|214.36
|2008.01.10 07:39
|214.67
|cancelled
|4856995
|2008.01.10 07:39
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|214.36
|134.66
|214.66
|2008.01.10 07:39
|214.67
|cancelled
|4856997
|2008.01.10 07:39
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.76
|134.66
|214.06
|2008.01.10 07:39
|214.67
|cancelled
|4856999
|2008.01.10 07:39
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.16
|134.66
|213.46
|2008.01.10 07:39
|214.67
|cancelled
|4857000
|2008.01.10 07:39
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.86
|134.66
|213.16
|2008.01.10 07:39
|214.67
|cancelled
|4857001
|2008.01.10 07:39
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.56
|134.66
|212.86
|2008.01.10 07:39
|214.68
|cancelled
|4856998
|2008.01.10 07:39
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.46
|134.66
|213.76
|2008.01.10 07:39
|214.67
|cancelled
|4857008
|2008.01.10 07:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.68
|134.68
|215.08
|2008.01.10 09:42
|215.08
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|4857013
|2008.01.10 07:39
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|214.38
|134.68
|214.68
|2008.01.10 09:42
|215.15
|cancelled
|4857015
|2008.01.10 07:39
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|214.08
|134.68
|214.38
|2008.01.10 09:42
|215.14
|cancelled
|4857017
|2008.01.10 07:39
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.78
|134.68
|214.08
|2008.01.10 09:42
|215.14
|cancelled
|4857027
|2008.01.10 07:39
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.18
|134.68
|213.48
|2008.01.10 09:42
|215.15
|cancelled
|4857031
|2008.01.10 07:39
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.58
|134.68
|212.88
|2008.01.10 09:42
|215.14
|cancelled
|4857029
|2008.01.10 07:39
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.88
|134.68
|213.18
|2008.01.10 09:42
|215.15
|cancelled
|4857025
|2008.01.10 07:39
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.48
|134.68
|213.78
|2008.01.10 09:42
|215.14
|cancelled
|4857039
|2008.01.10 07:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.60
|294.60
|215.20
|2008.01.10 12:30
|215.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.47
|4857047
|2008.01.10 07:39
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.70
|294.60
|216.40
|2008.01.10 12:31
|215.15
|cancelled
|4857046
|2008.01.10 07:39
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.40
|294.60
|216.10
|2008.01.10 12:31
|215.15
|cancelled
|4857044
|2008.01.10 07:39
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|216.10
|294.60
|215.80
|2008.01.10 12:31
|215.14
|cancelled
|4857043
|2008.01.10 07:39
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.80
|294.60
|215.50
|2008.01.10 12:31
|215.14
|cancelled
|4857040
|2008.01.10 09:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.90
|294.60
|215.20
|2008.01.10 12:30
|215.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|4864936
|2008.01.10 09:42
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|214.86
|135.16
|215.16
|2008.01.10 09:42
|215.14
|cancelled
|4864944
|2008.01.10 09:42
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|214.56
|135.16
|214.86
|2008.01.10 09:42
|215.14
|cancelled
|4864949
|2008.01.10 09:42
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.96
|135.16
|214.26
|2008.01.10 09:42
|215.14
|cancelled
|4864947
|2008.01.10 09:42
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|214.26
|135.16
|214.56
|2008.01.10 09:42
|215.14
|cancelled
|4864953
|2008.01.10 09:42
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.66
|135.16
|213.96
|2008.01.10 09:42
|215.14
|cancelled
|4864960
|2008.01.10 09:42
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|213.36
|135.16
|213.66
|2008.01.10 09:42
|215.14
|cancelled
|4864962
|2008.01.10 09:42
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|213.06
|135.16
|213.36
|2008.01.10 09:42
|215.14
|cancelled
|4864975
|2008.01.10 09:42
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|214.54
|135.14
|214.84
|2008.01.10 10:39
|215.20
|cancelled
|4864976
|2008.01.10 09:42
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|214.24
|135.14
|214.54
|2008.01.10 10:39
|215.21
|cancelled
|4864973
|2008.01.10 09:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|215.14
|135.14
|215.14
|2008.01.10 10:39
|215.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4864977
|2008.01.10 09:42
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.94
|135.14
|214.24
|2008.01.10 10:39
|215.22
|cancelled
|4864978
|2008.01.10 09:42
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.64
|135.14
|213.94
|2008.01.10 10:39
|215.21
|cancelled
|4864979
|2008.01.10 09:42
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|213.34
|135.14
|213.64
|2008.01.10 10:39
|215.21
|cancelled
|4864980
|2008.01.10 09:42
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|213.04
|135.14
|213.34
|2008.01.10 10:39
|215.21
|cancelled
|4864974
|2008.01.10 09:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.84
|135.14
|215.14
|2008.01.10 10:39
|215.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|4867990
|2008.01.10 10:39
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|214.91
|135.21
|215.21
|2008.01.10 11:15
|215.62
|cancelled
|4867987
|2008.01.10 10:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|215.21
|135.21
|215.61
|2008.01.10 11:15
|215.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|4867993
|2008.01.10 10:39
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|214.31
|135.21
|214.61
|2008.01.10 11:15
|215.63
|cancelled
|4867992
|2008.01.10 10:39
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|214.61
|135.21
|214.91
|2008.01.10 11:15
|215.63
|cancelled
|4867996
|2008.01.10 10:39
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.71
|135.21
|214.01
|2008.01.10 11:15
|215.63
|cancelled
|4867997
|2008.01.10 10:39
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|213.41
|135.21
|213.71
|2008.01.10 11:15
|215.63
|cancelled
|4867995
|2008.01.10 10:39
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|214.01
|135.21
|214.31
|2008.01.10 11:15
|215.63
|cancelled
|4867998
|2008.01.10 10:39
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|213.11
|135.21
|213.41
|2008.01.10 11:15
|215.63
|cancelled
|4857041
|2008.01.10 10:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.20
|294.60
|215.20
|2008.01.10 12:30
|215.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4857042
|2008.01.10 10:49
|sell
|0.04
|gbpjpy
|215.50
|294.60
|215.20
|2008.01.10 12:30
|215.20
|0.00
|0.00
|0.00
|10.93
|4871011
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|214.77
|135.67
|215.07
|2008.01.10 11:15
|215.63
|cancelled
|4871008
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|215.37
|135.67
|215.67
|2008.01.10 11:15
|215.64
|cancelled
|4871009
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|215.07
|135.67
|215.37
|2008.01.10 11:15
|215.63
|cancelled
|4871017
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|214.17
|135.67
|214.47
|2008.01.10 11:15
|215.64
|cancelled
|4871016
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|214.47
|135.67
|214.77
|2008.01.10 11:15
|215.64
|cancelled
|4871018
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|213.87
|135.67
|214.17
|2008.01.10 11:15
|215.64
|cancelled
|4871019
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|213.57
|135.67
|213.87
|2008.01.10 11:15
|215.64
|cancelled
|4871026
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|215.33
|135.63
|215.63
|2008.01.10 11:15
|215.68
|cancelled
|4871027
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|215.03
|135.63
|215.33
|2008.01.10 11:15
|215.68
|cancelled
|4871029
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|214.73
|135.63
|215.03
|2008.01.10 11:15
|215.69
|cancelled
|4871039
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|214.13
|135.63
|214.43
|2008.01.10 11:15
|215.69
|cancelled
|4871035
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|214.43
|135.63
|214.73
|2008.01.10 11:15
|215.69
|cancelled
|4871049
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|213.83
|135.63
|214.13
|2008.01.10 11:15
|215.69
|cancelled
|4871052
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|213.53
|135.63
|213.83
|2008.01.10 11:15
|215.69
|cancelled
|4871077
|2008.01.10 11:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|215.69
|135.69
|215.39
|2008.01.10 13:02
|215.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|4871082
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|214.79
|135.69
|215.09
|2008.01.10 13:02
|215.43
|cancelled
|4871084
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|214.49
|135.69
|214.79
|2008.01.10 13:02
|215.43
|cancelled
|4871085
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|214.19
|135.69
|214.49
|2008.01.10 13:02
|215.44
|cancelled
|4871088
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|213.89
|135.69
|214.19
|2008.01.10 13:02
|215.44
|cancelled
|4871089
|2008.01.10 11:15
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|213.59
|135.69
|213.89
|2008.01.10 13:02
|215.44
|cancelled
|4871079
|2008.01.10 12:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|215.39
|135.69
|215.39
|2008.01.10 13:02
|215.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4875086
|2008.01.10 12:31
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|215.45
|295.15
|215.15
|2008.01.10 12:31
|215.17
|cancelled
|4875088
|2008.01.10 12:31
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|215.75
|295.15
|215.45
|2008.01.10 12:31
|215.17
|cancelled
|4875091
|2008.01.10 12:31
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|216.05
|295.15
|215.75
|2008.01.10 12:31
|215.17
|cancelled
|4875095
|2008.01.10 12:31
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|216.65
|295.15
|216.35
|2008.01.10 12:31
|215.17
|cancelled
|4875096
|2008.01.10 12:31
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.95
|295.15
|216.65
|2008.01.10 12:31
|215.17
|cancelled
|4875094
|2008.01.10 12:31
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|216.35
|295.15
|216.05
|2008.01.10 12:31
|215.17
|cancelled
|4875097
|2008.01.10 12:31
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|217.25
|295.15
|216.95
|2008.01.10 12:31
|215.17
|cancelled
|4875102
|2008.01.10 12:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|215.17
|295.17
|215.47
|2008.01.10 13:40
|215.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|4875105
|2008.01.10 12:31
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|216.07
|295.17
|215.77
|2008.01.10 13:40
|215.42
|cancelled
|4875107
|2008.01.10 12:31
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|216.37
|295.17
|216.07
|2008.01.10 13:40
|215.42
|cancelled
|4875108
|2008.01.10 12:31
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|216.67
|295.17
|216.37
|2008.01.10 13:40
|215.42
|cancelled
|4875110
|2008.01.10 12:31
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|217.27
|295.17
|216.97
|2008.01.10 13:40
|215.42
|cancelled
|4875109
|2008.01.10 12:31
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.97
|295.17
|216.67
|2008.01.10 13:40
|215.42
|cancelled
|4871081
|2008.01.10 12:48
|buy
|0.02
|gbpjpy
|215.09
|135.69
|215.39
|2008.01.10 13:02
|215.39
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|4877434
|2008.01.10 13:02
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|215.16
|135.46
|215.46
|2008.01.10 13:02
|215.34
|cancelled
|4877439
|2008.01.10 13:02
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|214.26
|135.46
|214.56
|2008.01.10 13:02
|215.39
|cancelled
|4877440
|2008.01.10 13:02
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.96
|135.46
|214.26
|2008.01.10 13:02
|215.36
|cancelled
|4877437
|2008.01.10 13:02
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|214.86
|135.46
|215.16
|2008.01.10 13:02
|215.35
|cancelled
|4877438
|2008.01.10 13:02
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|214.56
|135.46
|214.86
|2008.01.10 13:02
|215.35
|cancelled
|4877444
|2008.01.10 13:02
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|213.36
|135.46
|213.66
|2008.01.10 13:02
|215.37
|cancelled
|4877443
|2008.01.10 13:02
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|213.66
|135.46
|213.96
|2008.01.10 13:02
|215.37
|cancelled
|4877452
|2008.01.10 13:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|215.37
|135.37
|215.77
|2008.01.10 13:05
|215.77
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|4877457
|2008.01.10 13:02
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|215.07
|135.37
|215.37
|2008.01.10 13:05
|215.85
|cancelled
|4877458
|2008.01.10 13:02
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|214.77
|135.37
|215.07
|2008.01.10 13:05
|215.85
|cancelled
|4877461
|2008.01.10 13:02
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|214.47
|135.37
|214.77
|2008.01.10 13:05
|215.85
|cancelled
|4877463
|2008.01.10 13:02
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|214.17
|135.37
|214.47
|2008.01.10 13:05
|215.82
|cancelled
|4877471
|2008.01.10 13:02
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.87
|135.37
|214.17
|2008.01.10 13:05
|215.82
|cancelled
|4877473
|2008.01.10 13:02
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|213.57
|135.37
|213.87
|2008.01.10 13:05
|215.82
|cancelled
|4877475
|2008.01.10 13:02
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|213.27
|135.37
|213.57
|2008.01.10 13:05
|215.82
|cancelled
|4875103
|2008.01.10 13:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|215.47
|295.17
|215.47
|2008.01.10 13:40
|215.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4875104
|2008.01.10 13:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|215.77
|295.17
|215.47
|2008.01.10 13:40
|215.47
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|4877901
|2008.01.10 13:05
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|214.62
|135.82
|214.92
|2008.01.10 13:05
|215.91
|cancelled
|4877896
|2008.01.10 13:05
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|215.22
|135.82
|215.52
|2008.01.10 13:05
|215.94
|cancelled
|4877894
|2008.01.10 13:05
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|215.52
|135.82
|215.82
|2008.01.10 13:05
|215.94
|cancelled
|4877898
|2008.01.10 13:05
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|214.92
|135.82
|215.22
|2008.01.10 13:05
|215.91
|cancelled
|4877902
|2008.01.10 13:05
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|214.32
|135.82
|214.62
|2008.01.10 13:05
|215.91
|cancelled
|4877906
|2008.01.10 13:05
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|214.02
|135.82
|214.32
|2008.01.10 13:05
|215.91
|cancelled
|4877916
|2008.01.10 13:05
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|213.72
|135.82
|214.02
|2008.01.10 13:05
|215.89
|cancelled
|4877930
|2008.01.10 13:05
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|215.59
|135.89
|215.89
|2008.01.10 13:06
|215.97
|cancelled
|4877935
|2008.01.10 13:06
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|214.99
|135.89
|215.29
|2008.01.10 13:06
|215.97
|cancelled
|4877937
|2008.01.10 13:06
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|214.39
|135.89
|214.69
|2008.01.10 13:06
|215.96
|cancelled
|4877936
|2008.01.10 13:06
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|214.69
|135.89
|214.99
|2008.01.10 13:06
|215.96
|cancelled
|4877933
|2008.01.10 13:06
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|215.29
|135.89
|215.59
|2008.01.10 13:06
|215.97
|cancelled
|4877940
|2008.01.10 13:06
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|213.79
|135.89
|214.09
|2008.01.10 13:06
|215.96
|cancelled
|4877938
|2008.01.10 13:06
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|214.09
|135.89
|214.39
|2008.01.10 13:06
|215.96
|cancelled
|4877968
|2008.01.10 13:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|215.96
|135.96
|214.46
|2008.01.10 15:39
|214.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.71
|4877985
|2008.01.10 13:06
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|213.86
|135.96
|214.16
|2008.01.10 15:39
|214.52
|cancelled
|4877973
|2008.01.10 13:17
|buy
|0.01
|gbpjpy
|215.66
|135.96
|214.46
|2008.01.10 15:39
|214.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.97
|4880613
|2008.01.10 13:40
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|215.70
|295.40
|215.40
|2008.01.10 13:40
|215.41
|cancelled
|4880616
|2008.01.10 13:40
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|216.00
|295.40
|215.70
|2008.01.10 13:40
|215.41
|cancelled
|4880617
|2008.01.10 13:40
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|216.30
|295.40
|216.00
|2008.01.10 13:40
|215.41
|cancelled
|4880622
|2008.01.10 13:40
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|217.20
|295.40
|216.90
|2008.01.10 13:40
|215.41
|cancelled
|4880620
|2008.01.10 13:40
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|216.90
|295.40
|216.60
|2008.01.10 13:40
|215.41
|cancelled
|4880619
|2008.01.10 13:40
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|216.60
|295.40
|216.30
|2008.01.10 13:40
|215.41
|cancelled
|4880642
|2008.01.10 13:40
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|217.50
|295.40
|217.20
|2008.01.10 13:40
|215.41
|cancelled
|4880662
|2008.01.10 13:40
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|215.71
|295.41
|215.41
|2008.01.10 13:51
|215.03
|cancelled
|4880660
|2008.01.10 13:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|215.41
|295.41
|215.01
|2008.01.10 13:51
|215.01
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|4880668
|2008.01.10 13:40
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|216.01
|295.41
|215.71
|2008.01.10 13:51
|215.03
|cancelled
|4880683
|2008.01.10 13:40
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|216.91
|295.41
|216.61
|2008.01.10 13:51
|214.97
|cancelled
|4880687
|2008.01.10 13:40
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|217.21
|295.41
|216.91
|2008.01.10 13:51
|214.97
|cancelled
|4880680
|2008.01.10 13:40
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|216.61
|295.41
|216.31
|2008.01.10 13:51
|214.97
|cancelled
|4880678
|2008.01.10 13:40
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|216.31
|295.41
|216.01
|2008.01.10 13:51
|214.97
|cancelled
|4880690
|2008.01.10 13:40
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|217.51
|295.41
|217.21
|2008.01.10 13:51
|214.97
|cancelled
|4877979
|2008.01.10 13:42
|buy
|0.02
|gbpjpy
|215.36
|135.96
|214.46
|2008.01.10 15:39
|214.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.45
|4877980
|2008.01.10 13:50
|buy
|0.04
|gbpjpy
|215.06
|135.96
|214.46
|2008.01.10 15:39
|214.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.94
|4882097
|2008.01.10 13:51
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|215.25
|294.95
|214.95
|2008.01.10 13:51
|215.04
|cancelled
|4882104
|2008.01.10 13:51
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|215.55
|294.95
|215.25
|2008.01.10 13:51
|215.04
|cancelled
|4882135
|2008.01.10 13:51
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.85
|294.95
|215.55
|2008.01.10 13:51
|215.04
|cancelled
|4882136
|2008.01.10 13:51
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|216.15
|294.95
|215.85
|2008.01.10 13:51
|215.04
|cancelled
|4882160
|2008.01.10 13:51
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|216.45
|294.95
|216.15
|2008.01.10 13:51
|215.04
|cancelled
|4882176
|2008.01.10 13:51
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|217.05
|294.95
|216.75
|2008.01.10 13:51
|215.04
|cancelled
|4882175
|2008.01.10 13:51
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.75
|294.95
|216.45
|2008.01.10 13:51
|215.04
|cancelled
|4882201
|2008.01.10 13:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|215.04
|295.04
|214.64
|2008.01.10 14:35
|214.64
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|4882210
|2008.01.10 13:51
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|215.34
|295.04
|215.04
|2008.01.10 14:35
|214.58
|cancelled
|4882211
|2008.01.10 13:51
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|215.64
|295.04
|215.34
|2008.01.10 14:35
|214.58
|cancelled
|4882215
|2008.01.10 13:51
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.94
|295.04
|215.64
|2008.01.10 14:35
|214.58
|cancelled
|4882234
|2008.01.10 13:52
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|216.24
|295.04
|215.94
|2008.01.10 14:35
|214.58
|cancelled
|4882236
|2008.01.10 13:52
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|216.54
|295.04
|216.24
|2008.01.10 14:35
|214.58
|cancelled
|4882239
|2008.01.10 13:52
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.84
|295.04
|216.54
|2008.01.10 14:35
|214.59
|cancelled
|4882276
|2008.01.10 13:52
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|217.14
|295.04
|216.84
|2008.01.10 14:35
|214.59
|cancelled
|4877981
|2008.01.10 14:29
|buy
|0.08
|gbpjpy
|214.76
|135.96
|214.46
|2008.01.10 15:39
|214.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.94
|4885665
|2008.01.10 14:35
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|214.88
|294.58
|214.58
|2008.01.10 14:53
|214.12
|cancelled
|4885664
|2008.01.10 14:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.58
|294.58
|214.18
|2008.01.10 14:53
|214.18
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|4885666
|2008.01.10 14:35
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|215.18
|294.58
|214.88
|2008.01.10 14:53
|214.12
|cancelled
|4885670
|2008.01.10 14:35
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.48
|294.58
|215.18
|2008.01.10 14:53
|214.12
|cancelled
|4885671
|2008.01.10 14:35
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.78
|294.58
|215.48
|2008.01.10 14:53
|214.13
|cancelled
|4885678
|2008.01.10 14:35
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.68
|294.58
|216.38
|2008.01.10 14:53
|214.15
|cancelled
|4885675
|2008.01.10 14:35
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.38
|294.58
|216.08
|2008.01.10 14:53
|214.13
|cancelled
|4885673
|2008.01.10 14:35
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|216.08
|294.58
|215.78
|2008.01.10 14:53
|214.13
|cancelled
|4877982
|2008.01.10 14:51
|buy
|0.16
|gbpjpy
|214.46
|135.96
|214.46
|2008.01.10 15:39
|214.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4877983
|2008.01.10 14:53
|buy
|0.32
|gbpjpy
|214.16
|135.96
|214.46
|2008.01.10 15:39
|214.46
|0.00
|0.00
|0.00
|87.77
|4887308
|2008.01.10 14:54
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.01
|294.11
|214.71
|2008.01.10 14:54
|214.11
|cancelled
|4887307
|2008.01.10 14:54
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.71
|294.11
|214.41
|2008.01.10 14:54
|214.11
|cancelled
|4887305
|2008.01.10 14:54
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|214.41
|294.11
|214.11
|2008.01.10 14:54
|214.10
|cancelled
|4887317
|2008.01.10 14:54
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.31
|294.11
|215.01
|2008.01.10 14:54
|214.11
|cancelled
|4887321
|2008.01.10 14:54
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.21
|294.11
|215.91
|2008.01.10 14:54
|214.12
|cancelled
|4887320
|2008.01.10 14:54
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|215.91
|294.11
|215.61
|2008.01.10 14:54
|214.12
|cancelled
|4887319
|2008.01.10 14:54
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.61
|294.11
|215.31
|2008.01.10 14:54
|214.11
|cancelled
|4887329
|2008.01.10 14:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.12
|294.12
|214.72
|2008.01.10 16:12
|214.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.48
|4887337
|2008.01.10 14:54
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.32
|294.12
|215.02
|2008.01.10 16:12
|214.68
|cancelled
|4887340
|2008.01.10 14:54
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|215.92
|294.12
|215.62
|2008.01.10 16:12
|214.68
|cancelled
|4887339
|2008.01.10 14:54
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.62
|294.12
|215.32
|2008.01.10 16:12
|214.68
|cancelled
|4887342
|2008.01.10 14:54
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.22
|294.12
|215.92
|2008.01.10 16:12
|214.67
|cancelled
|4887330
|2008.01.10 15:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.42
|294.12
|214.72
|2008.01.10 16:12
|214.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|4890826
|2008.01.10 15:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.52
|134.52
|214.92
|2008.01.10 16:03
|214.92
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|4890828
|2008.01.10 15:39
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|214.22
|134.52
|214.52
|2008.01.10 16:03
|215.00
|cancelled
|4890831
|2008.01.10 15:39
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.92
|134.52
|214.22
|2008.01.10 16:03
|215.00
|cancelled
|4890833
|2008.01.10 15:39
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.62
|134.52
|213.92
|2008.01.10 16:03
|215.00
|cancelled
|4890844
|2008.01.10 15:39
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.32
|134.52
|213.62
|2008.01.10 16:03
|214.99
|cancelled
|4890847
|2008.01.10 15:39
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.02
|134.52
|213.32
|2008.01.10 16:03
|214.99
|cancelled
|4890849
|2008.01.10 15:39
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.72
|134.52
|213.02
|2008.01.10 16:03
|214.99
|cancelled
|4890850
|2008.01.10 15:39
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.42
|134.52
|212.72
|2008.01.10 16:03
|214.99
|cancelled
|4887335
|2008.01.10 16:03
|sell
|0.02
|gbpjpy
|214.72
|294.12
|214.72
|2008.01.10 16:12
|214.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4893755
|2008.01.10 16:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.99
|134.99
|214.39
|2008.01.10 18:17
|214.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.48
|4893765
|2008.01.10 16:03
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.49
|134.99
|213.79
|2008.01.10 18:17
|214.53
|cancelled
|4893766
|2008.01.10 16:03
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|213.19
|134.99
|213.49
|2008.01.10 18:17
|214.53
|cancelled
|4893764
|2008.01.10 16:03
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.79
|134.99
|214.09
|2008.01.10 18:17
|214.55
|cancelled
|4887336
|2008.01.10 16:03
|sell
|0.04
|gbpjpy
|215.02
|294.12
|214.72
|2008.01.10 16:12
|214.72
|0.00
|0.00
|0.00
|10.95
|4893794
|2008.01.10 16:03
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.89
|134.99
|213.19
|2008.01.10 18:17
|214.50
|cancelled
|4894474
|2008.01.10 16:12
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|214.96
|294.66
|214.66
|2008.01.10 16:12
|214.65
|cancelled
|4894476
|2008.01.10 16:12
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|215.26
|294.66
|214.96
|2008.01.10 16:12
|214.65
|cancelled
|4894481
|2008.01.10 16:12
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|216.16
|294.66
|215.86
|2008.01.10 16:12
|214.65
|cancelled
|4894484
|2008.01.10 16:12
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.76
|294.66
|216.46
|2008.01.10 16:12
|214.65
|cancelled
|4894478
|2008.01.10 16:12
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.56
|294.66
|215.26
|2008.01.10 16:12
|214.65
|cancelled
|4894483
|2008.01.10 16:12
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.46
|294.66
|216.16
|2008.01.10 16:12
|214.65
|cancelled
|4894479
|2008.01.10 16:12
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.86
|294.66
|215.56
|2008.01.10 16:12
|214.65
|cancelled
|4894491
|2008.01.10 16:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.67
|294.67
|214.27
|2008.01.10 16:28
|214.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|4894492
|2008.01.10 16:12
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|214.97
|294.67
|214.67
|2008.01.10 16:28
|214.23
|cancelled
|4894493
|2008.01.10 16:12
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|215.27
|294.67
|214.97
|2008.01.10 16:28
|214.23
|cancelled
|4894497
|2008.01.10 16:12
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|216.17
|294.67
|215.87
|2008.01.10 16:28
|214.22
|cancelled
|4894495
|2008.01.10 16:12
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.87
|294.67
|215.57
|2008.01.10 16:28
|214.23
|cancelled
|4894494
|2008.01.10 16:12
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.57
|294.67
|215.27
|2008.01.10 16:28
|214.23
|cancelled
|4894498
|2008.01.10 16:12
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.47
|294.67
|216.17
|2008.01.10 16:28
|214.22
|cancelled
|4894500
|2008.01.10 16:12
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.77
|294.67
|216.47
|2008.01.10 16:28
|214.22
|cancelled
|4893758
|2008.01.10 16:25
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.69
|134.99
|214.39
|2008.01.10 18:17
|214.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|4893760
|2008.01.10 16:27
|buy
|0.02
|gbpjpy
|214.39
|134.99
|214.39
|2008.01.10 18:17
|214.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4895431
|2008.01.10 16:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.22
|294.22
|214.22
|2008.01.10 16:50
|214.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4895435
|2008.01.10 16:28
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.82
|294.22
|214.52
|2008.01.10 16:50
|214.16
|cancelled
|4895436
|2008.01.10 16:28
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.12
|294.22
|214.82
|2008.01.10 16:50
|214.16
|cancelled
|4895467
|2008.01.10 16:28
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.72
|294.22
|215.42
|2008.01.10 16:50
|214.16
|cancelled
|4895465
|2008.01.10 16:28
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.42
|294.22
|215.12
|2008.01.10 16:50
|214.16
|cancelled
|4895473
|2008.01.10 16:28
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.02
|294.22
|215.72
|2008.01.10 16:50
|214.16
|cancelled
|4895476
|2008.01.10 16:28
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.32
|294.22
|216.02
|2008.01.10 16:50
|214.16
|cancelled
|4895432
|2008.01.10 16:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.52
|294.22
|214.22
|2008.01.10 16:50
|214.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|4896468
|2008.01.10 16:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.16
|294.16
|214.16
|2008.01.10 18:34
|214.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4896470
|2008.01.10 16:50
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.76
|294.16
|214.46
|2008.01.10 18:35
|214.14
|cancelled
|4896472
|2008.01.10 16:50
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.06
|294.16
|214.76
|2008.01.10 18:35
|214.13
|cancelled
|4896473
|2008.01.10 16:50
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.36
|294.16
|215.06
|2008.01.10 18:35
|214.13
|cancelled
|4896474
|2008.01.10 16:50
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.66
|294.16
|215.36
|2008.01.10 18:35
|214.12
|cancelled
|4896477
|2008.01.10 16:50
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|215.96
|294.16
|215.66
|2008.01.10 18:35
|214.09
|cancelled
|4896478
|2008.01.10 16:50
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.26
|294.16
|215.96
|2008.01.10 18:35
|214.09
|cancelled
|4893763
|2008.01.10 17:40
|buy
|0.04
|gbpjpy
|214.09
|134.99
|214.39
|2008.01.10 18:17
|214.39
|0.00
|0.00
|0.00
|10.95
|4896469
|2008.01.10 18:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.46
|294.16
|214.16
|2008.01.10 18:34
|214.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|4899725
|2008.01.10 18:17
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.60
|134.50
|213.90
|2008.01.10 18:17
|214.60
|cancelled
|4899722
|2008.01.10 18:17
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|214.20
|134.50
|214.50
|2008.01.10 18:17
|214.60
|cancelled
|4899723
|2008.01.10 18:17
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.90
|134.50
|214.20
|2008.01.10 18:17
|214.60
|cancelled
|4899727
|2008.01.10 18:17
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.30
|134.50
|213.60
|2008.01.10 18:17
|214.60
|cancelled
|4899728
|2008.01.10 18:17
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.00
|134.50
|213.30
|2008.01.10 18:17
|214.60
|cancelled
|4899732
|2008.01.10 18:17
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.70
|134.50
|213.00
|2008.01.10 18:17
|214.60
|cancelled
|4899734
|2008.01.10 18:17
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.40
|134.50
|212.70
|2008.01.10 18:17
|214.58
|cancelled
|4899754
|2008.01.10 18:17
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.98
|134.58
|214.28
|2008.01.10 18:23
|214.67
|cancelled
|4899748
|2008.01.10 18:17
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.58
|134.58
|214.58
|2008.01.10 18:23
|214.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4899761
|2008.01.10 18:17
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.68
|134.58
|213.98
|2008.01.10 18:23
|214.67
|cancelled
|4899762
|2008.01.10 18:17
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.38
|134.58
|213.68
|2008.01.10 18:23
|214.67
|cancelled
|4899766
|2008.01.10 18:17
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.08
|134.58
|213.38
|2008.01.10 18:23
|214.65
|cancelled
|4899767
|2008.01.10 18:17
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.78
|134.58
|213.08
|2008.01.10 18:23
|214.65
|cancelled
|4899768
|2008.01.10 18:17
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.48
|134.58
|212.78
|2008.01.10 18:23
|214.65
|cancelled
|4899751
|2008.01.10 18:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.28
|134.58
|214.58
|2008.01.10 18:23
|214.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|4900490
|2008.01.10 18:23
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|214.05
|134.65
|214.35
|2008.01.10 18:23
|214.64
|cancelled
|4900489
|2008.01.10 18:23
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|214.35
|134.65
|214.65
|2008.01.10 18:23
|214.64
|cancelled
|4900496
|2008.01.10 18:23
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.75
|134.65
|214.05
|2008.01.10 18:23
|214.64
|cancelled
|4900498
|2008.01.10 18:23
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.15
|134.65
|213.45
|2008.01.10 18:23
|214.66
|cancelled
|4900497
|2008.01.10 18:23
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.45
|134.65
|213.75
|2008.01.10 18:23
|214.65
|cancelled
|4900500
|2008.01.10 18:23
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.85
|134.65
|213.15
|2008.01.10 18:23
|214.66
|cancelled
|4900501
|2008.01.10 18:23
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.55
|134.65
|212.85
|2008.01.10 18:23
|214.66
|cancelled
|4900505
|2008.01.10 18:23
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|214.06
|134.66
|214.36
|2008.01.10 18:24
|214.61
|cancelled
|4900504
|2008.01.10 18:23
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|214.36
|134.66
|214.66
|2008.01.10 18:24
|214.61
|cancelled
|4900506
|2008.01.10 18:23
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.76
|134.66
|214.06
|2008.01.10 18:24
|214.61
|cancelled
|4900511
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.86
|134.66
|213.16
|2008.01.10 18:24
|214.63
|cancelled
|4900510
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.16
|134.66
|213.46
|2008.01.10 18:24
|214.63
|cancelled
|4900508
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.46
|134.66
|213.76
|2008.01.10 18:24
|214.66
|cancelled
|4900513
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.56
|134.66
|212.86
|2008.01.10 18:24
|214.64
|cancelled
|4900521
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|214.34
|134.64
|214.64
|2008.01.10 18:24
|214.66
|cancelled
|4900523
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|214.04
|134.64
|214.34
|2008.01.10 18:24
|214.65
|cancelled
|4900524
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.74
|134.64
|214.04
|2008.01.10 18:24
|214.65
|cancelled
|4900533
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.44
|134.64
|213.74
|2008.01.10 18:24
|214.66
|cancelled
|4900534
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.14
|134.64
|213.44
|2008.01.10 18:24
|214.66
|cancelled
|4900536
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.84
|134.64
|213.14
|2008.01.10 18:24
|214.66
|cancelled
|4900537
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.54
|134.64
|212.84
|2008.01.10 18:24
|214.66
|cancelled
|4900546
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|214.37
|134.67
|214.67
|2008.01.10 18:24
|214.68
|cancelled
|4900548
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|214.07
|134.67
|214.37
|2008.01.10 18:24
|214.69
|cancelled
|4900549
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.77
|134.67
|214.07
|2008.01.10 18:24
|214.69
|cancelled
|4900550
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.47
|134.67
|213.77
|2008.01.10 18:24
|214.70
|cancelled
|4900554
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.17
|134.67
|213.47
|2008.01.10 18:24
|214.70
|cancelled
|4900555
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.87
|134.67
|213.17
|2008.01.10 18:24
|214.70
|cancelled
|4900556
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.57
|134.67
|212.87
|2008.01.10 18:24
|214.68
|cancelled
|4900566
|2008.01.10 18:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.68
|134.68
|214.08
|2008.01.10 19:04
|214.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.49
|4900577
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.18
|134.68
|213.48
|2008.01.10 19:04
|214.12
|cancelled
|4900578
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.88
|134.68
|213.18
|2008.01.10 19:04
|214.13
|cancelled
|4900575
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.48
|134.68
|213.78
|2008.01.10 19:04
|214.12
|cancelled
|4900580
|2008.01.10 18:24
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.58
|134.68
|212.88
|2008.01.10 19:04
|214.13
|cancelled
|4900572
|2008.01.10 18:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.38
|134.68
|214.08
|2008.01.10 19:04
|214.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|4901464
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|214.39
|294.09
|214.09
|2008.01.10 18:35
|214.17
|cancelled
|4901496
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.69
|294.09
|214.39
|2008.01.10 18:35
|214.17
|cancelled
|4901497
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|214.99
|294.09
|214.69
|2008.01.10 18:35
|214.17
|cancelled
|4901501
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|215.89
|294.09
|215.59
|2008.01.10 18:35
|214.17
|cancelled
|4901502
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.19
|294.09
|215.89
|2008.01.10 18:35
|214.18
|cancelled
|4901500
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.59
|294.09
|215.29
|2008.01.10 18:35
|214.17
|cancelled
|4901498
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.29
|294.09
|214.99
|2008.01.10 18:35
|214.17
|cancelled
|4901525
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.06
|294.16
|214.76
|2008.01.10 18:35
|214.11
|cancelled
|4901524
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.76
|294.16
|214.46
|2008.01.10 18:35
|214.11
|cancelled
|4901528
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.36
|294.16
|215.06
|2008.01.10 18:35
|214.11
|cancelled
|4901523
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|214.46
|294.16
|214.16
|2008.01.10 18:35
|214.11
|cancelled
|4901537
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|215.96
|294.16
|215.66
|2008.01.10 18:35
|214.11
|cancelled
|4901536
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.66
|294.16
|215.36
|2008.01.10 18:35
|214.11
|cancelled
|4901538
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.26
|294.16
|215.96
|2008.01.10 18:35
|214.11
|cancelled
|4901540
|2008.01.10 18:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.11
|294.11
|213.71
|2008.01.10 18:45
|213.71
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|4901541
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|214.41
|294.11
|214.11
|2008.01.10 18:46
|213.66
|cancelled
|4901542
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.71
|294.11
|214.41
|2008.01.10 18:46
|213.66
|cancelled
|4901548
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.01
|294.11
|214.71
|2008.01.10 18:46
|213.66
|cancelled
|4901549
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.31
|294.11
|215.01
|2008.01.10 18:46
|213.66
|cancelled
|4901551
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|215.91
|294.11
|215.61
|2008.01.10 18:46
|213.66
|cancelled
|4901550
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.61
|294.11
|215.31
|2008.01.10 18:46
|213.66
|cancelled
|4901553
|2008.01.10 18:35
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.21
|294.11
|215.91
|2008.01.10 18:46
|213.66
|cancelled
|4900573
|2008.01.10 18:39
|buy
|0.02
|gbpjpy
|214.08
|134.68
|214.08
|2008.01.10 19:04
|214.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4900574
|2008.01.10 18:45
|buy
|0.04
|gbpjpy
|213.78
|134.68
|214.08
|2008.01.10 19:04
|214.08
|0.00
|0.00
|0.00
|10.98
|4902568
|2008.01.10 18:46
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|214.56
|293.66
|214.26
|2008.01.10 19:35
|213.89
|cancelled
|4902564
|2008.01.10 18:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.66
|293.66
|213.96
|2008.01.10 19:35
|213.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|4902572
|2008.01.10 18:46
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|215.46
|293.66
|215.16
|2008.01.10 19:35
|213.89
|cancelled
|4902570
|2008.01.10 18:46
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|214.86
|293.66
|214.56
|2008.01.10 19:35
|213.89
|cancelled
|4902571
|2008.01.10 18:46
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.16
|293.66
|214.86
|2008.01.10 19:35
|213.89
|cancelled
|4902575
|2008.01.10 18:46
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|215.76
|293.66
|215.46
|2008.01.10 19:35
|213.89
|cancelled
|4902565
|2008.01.10 18:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.96
|293.66
|213.96
|2008.01.10 19:35
|213.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4903825
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.25
|134.15
|213.55
|2008.01.10 19:04
|214.10
|cancelled
|4903827
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|212.95
|134.15
|213.25
|2008.01.10 19:04
|214.10
|cancelled
|4903828
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|212.65
|134.15
|212.95
|2008.01.10 19:04
|214.10
|cancelled
|4903824
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.55
|134.15
|213.85
|2008.01.10 19:04
|214.06
|cancelled
|4903820
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|213.85
|134.15
|214.15
|2008.01.10 19:04
|214.10
|cancelled
|4903830
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.05
|134.15
|212.35
|2008.01.10 19:04
|214.10
|cancelled
|4903829
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.35
|134.15
|212.65
|2008.01.10 19:04
|214.10
|cancelled
|4903838
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|213.80
|134.10
|214.10
|2008.01.10 19:04
|214.10
|cancelled
|4903841
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.20
|134.10
|213.50
|2008.01.10 19:04
|214.11
|cancelled
|4903842
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|212.90
|134.10
|213.20
|2008.01.10 19:04
|214.10
|cancelled
|4903840
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.50
|134.10
|213.80
|2008.01.10 19:04
|214.11
|cancelled
|4903845
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.30
|134.10
|212.60
|2008.01.10 19:04
|214.10
|cancelled
|4903844
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|212.60
|134.10
|212.90
|2008.01.10 19:04
|214.10
|cancelled
|4903854
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.00
|134.10
|212.30
|2008.01.10 19:04
|214.10
|cancelled
|4903867
|2008.01.10 19:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.10
|134.10
|214.10
|2008.01.10 19:43
|214.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4903871
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.50
|134.10
|213.80
|2008.01.10 19:45
|214.15
|cancelled
|4903878
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.00
|134.10
|212.30
|2008.01.10 19:45
|214.17
|cancelled
|4903877
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.30
|134.10
|212.60
|2008.01.10 19:45
|214.17
|cancelled
|4903876
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|212.60
|134.10
|212.90
|2008.01.10 19:45
|214.17
|cancelled
|4903872
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.20
|134.10
|213.50
|2008.01.10 19:45
|214.15
|cancelled
|4903875
|2008.01.10 19:04
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|212.90
|134.10
|213.20
|2008.01.10 19:45
|214.15
|cancelled
|4902567
|2008.01.10 19:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|214.26
|293.66
|213.96
|2008.01.10 19:35
|213.96
|0.00
|0.00
|0.00
|5.49
|4904925
|2008.01.10 19:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.88
|293.88
|214.78
|2008.01.10 22:10
|214.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.23
|4904931
|2008.01.10 19:35
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|215.68
|293.88
|215.38
|2008.01.10 22:10
|214.69
|cancelled
|4904930
|2008.01.10 19:35
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|215.38
|293.88
|215.08
|2008.01.10 22:10
|214.69
|cancelled
|4904932
|2008.01.10 19:35
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|215.98
|293.88
|215.68
|2008.01.10 22:10
|214.72
|cancelled
|4903869
|2008.01.10 19:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.80
|134.10
|214.10
|2008.01.10 19:43
|214.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|4905371
|2008.01.10 19:45
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.24
|134.14
|213.54
|2008.01.10 19:45
|214.12
|cancelled
|4905370
|2008.01.10 19:45
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.54
|134.14
|213.84
|2008.01.10 19:45
|214.12
|cancelled
|4905368
|2008.01.10 19:45
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|213.84
|134.14
|214.14
|2008.01.10 19:45
|214.12
|cancelled
|4905372
|2008.01.10 19:45
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|212.94
|134.14
|213.24
|2008.01.10 19:45
|214.11
|cancelled
|4905375
|2008.01.10 19:45
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.04
|134.14
|212.34
|2008.01.10 19:45
|214.11
|cancelled
|4905373
|2008.01.10 19:45
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|212.64
|134.14
|212.94
|2008.01.10 19:45
|214.11
|cancelled
|4905374
|2008.01.10 19:45
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.34
|134.14
|212.64
|2008.01.10 19:45
|214.11
|cancelled
|4905379
|2008.01.10 19:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.11
|134.11
|214.11
|2008.01.10 20:17
|214.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4905383
|2008.01.10 19:45
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|212.91
|134.11
|213.21
|2008.01.10 20:17
|214.20
|cancelled
|4905382
|2008.01.10 19:45
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.21
|134.11
|213.51
|2008.01.10 20:17
|214.19
|cancelled
|4905381
|2008.01.10 19:45
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.51
|134.11
|213.81
|2008.01.10 20:17
|214.19
|cancelled
|4905385
|2008.01.10 19:45
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.31
|134.11
|212.61
|2008.01.10 20:17
|214.20
|cancelled
|4905386
|2008.01.10 19:45
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.01
|134.11
|212.31
|2008.01.10 20:17
|214.19
|cancelled
|4905384
|2008.01.10 19:45
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|212.61
|134.11
|212.91
|2008.01.10 20:17
|214.20
|cancelled
|4905380
|2008.01.10 20:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.81
|134.11
|214.11
|2008.01.10 20:17
|214.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|4907423
|2008.01.10 20:17
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|213.90
|134.20
|214.20
|2008.01.10 20:17
|214.11
|cancelled
|4907425
|2008.01.10 20:17
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.30
|134.20
|213.60
|2008.01.10 20:17
|214.11
|cancelled
|4907424
|2008.01.10 20:17
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.60
|134.20
|213.90
|2008.01.10 20:17
|214.11
|cancelled
|4907426
|2008.01.10 20:17
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.00
|134.20
|213.30
|2008.01.10 20:17
|214.11
|cancelled
|4907429
|2008.01.10 20:17
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.40
|134.20
|212.70
|2008.01.10 20:17
|214.11
|cancelled
|4907430
|2008.01.10 20:17
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.10
|134.20
|212.40
|2008.01.10 20:17
|214.11
|cancelled
|4907427
|2008.01.10 20:17
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|212.70
|134.20
|213.00
|2008.01.10 20:17
|214.11
|cancelled
|4907432
|2008.01.10 20:17
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.11
|134.11
|214.51
|2008.01.10 20:51
|214.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|4907435
|2008.01.10 20:17
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.21
|134.11
|213.51
|2008.01.10 20:51
|214.59
|cancelled
|4907434
|2008.01.10 20:17
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.51
|134.11
|213.81
|2008.01.10 20:51
|214.59
|cancelled
|4907433
|2008.01.10 20:17
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|213.81
|134.11
|214.11
|2008.01.10 20:51
|214.59
|cancelled
|4907438
|2008.01.10 20:17
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.31
|134.11
|212.61
|2008.01.10 20:51
|214.57
|cancelled
|4907437
|2008.01.10 20:17
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|212.61
|134.11
|212.91
|2008.01.10 20:51
|214.58
|cancelled
|4907436
|2008.01.10 20:17
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|212.91
|134.11
|213.21
|2008.01.10 20:51
|214.58
|cancelled
|4907439
|2008.01.10 20:17
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.01
|134.11
|212.31
|2008.01.10 20:51
|214.57
|cancelled
|4904926
|2008.01.10 20:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.18
|293.88
|214.78
|2008.01.10 22:10
|214.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.49
|4904927
|2008.01.10 20:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|214.48
|293.88
|214.78
|2008.01.10 22:10
|214.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.48
|4908675
|2008.01.10 20:51
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.97
|134.57
|214.27
|2008.01.10 20:52
|214.56
|cancelled
|4908673
|2008.01.10 20:51
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|214.27
|134.57
|214.57
|2008.01.10 20:52
|214.56
|cancelled
|4908676
|2008.01.10 20:51
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.67
|134.57
|213.97
|2008.01.10 20:52
|214.56
|cancelled
|4908677
|2008.01.10 20:51
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.37
|134.57
|213.67
|2008.01.10 20:52
|214.56
|cancelled
|4908679
|2008.01.10 20:51
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.07
|134.57
|213.37
|2008.01.10 20:52
|214.56
|cancelled
|4908682
|2008.01.10 20:51
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.47
|134.57
|212.77
|2008.01.10 20:52
|214.56
|cancelled
|4908680
|2008.01.10 20:51
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.77
|134.57
|213.07
|2008.01.10 20:52
|214.56
|cancelled
|4908688
|2008.01.10 20:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.56
|134.56
|214.96
|2008.01.10 21:10
|214.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|4908690
|2008.01.10 20:52
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.96
|134.56
|214.26
|2008.01.10 21:10
|214.98
|cancelled
|4908691
|2008.01.10 20:52
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|213.66
|134.56
|213.96
|2008.01.10 21:10
|214.98
|cancelled
|4908689
|2008.01.10 20:52
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|214.26
|134.56
|214.56
|2008.01.10 21:10
|214.98
|cancelled
|4908697
|2008.01.10 20:52
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.36
|134.56
|213.66
|2008.01.10 21:10
|214.97
|cancelled
|4908698
|2008.01.10 20:52
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.06
|134.56
|213.36
|2008.01.10 21:10
|214.97
|cancelled
|4908700
|2008.01.10 20:52
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.46
|134.56
|212.76
|2008.01.10 21:10
|214.98
|cancelled
|4908699
|2008.01.10 20:52
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|212.76
|134.56
|213.06
|2008.01.10 21:10
|214.97
|cancelled
|4904928
|2008.01.10 20:57
|sell
|0.04
|gbpjpy
|214.78
|293.88
|214.78
|2008.01.10 22:10
|214.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4909462
|2008.01.10 21:10
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|214.08
|134.98
|214.38
|2008.01.10 23:27
|214.50
|cancelled
|4909459
|2008.01.10 21:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.98
|134.98
|214.68
|2008.01.10 23:27
|214.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.75
|4909466
|2008.01.10 21:10
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|213.48
|134.98
|213.78
|2008.01.10 23:27
|214.50
|cancelled
|4909464
|2008.01.10 21:10
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|213.78
|134.98
|214.08
|2008.01.10 23:27
|214.53
|cancelled
|4909470
|2008.01.10 21:10
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|212.88
|134.98
|213.18
|2008.01.10 23:28
|214.52
|cancelled
|4909469
|2008.01.10 21:10
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|213.18
|134.98
|213.48
|2008.01.10 23:27
|214.53
|cancelled
|4904929
|2008.01.10 21:39
|sell
|0.08
|gbpjpy
|215.08
|293.88
|214.78
|2008.01.10 22:10
|214.78
|0.00
|0.00
|0.00
|21.93
|4910827
|2008.01.10 22:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|214.72
|294.72
|214.32
|2008.01.10 23:27
|214.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|4910829
|2008.01.10 22:10
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|215.02
|294.72
|214.72
|2008.01.10 23:27
|214.43
|cancelled
|4910830
|2008.01.10 22:10
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|215.32
|294.72
|215.02
|2008.01.10 23:27
|214.46
|cancelled
|4910832
|2008.01.10 22:10
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|215.62
|294.72
|215.32
|2008.01.10 23:28
|214.43
|cancelled
|4910833
|2008.01.10 22:10
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|215.92
|294.72
|215.62
|2008.01.10 23:27
|214.45
|cancelled
|4910834
|2008.01.10 22:10
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|216.22
|294.72
|215.92
|2008.01.10 23:27
|214.43
|cancelled
|4910838
|2008.01.10 22:10
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|216.52
|294.72
|216.22
|2008.01.10 23:27
|214.45
|cancelled
|4910839
|2008.01.10 22:10
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|216.82
|294.72
|216.52
|2008.01.10 23:28
|214.44
|cancelled
|4909460
|2008.01.10 22:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|214.68
|134.98
|214.68
|2008.01.10 23:27
|214.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|4909461
|2008.01.10 23:04
|buy
|0.02
|gbpjpy
|214.38
|134.98
|214.68
|2008.01.10 23:27
|214.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|4934255
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|212.65
|133.25
|212.95
|2008.01.11 09:46
|213.20
|cancelled
|4934258
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|212.05
|133.25
|212.35
|2008.01.11 09:46
|213.20
|cancelled
|4934259
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|211.75
|133.25
|212.05
|2008.01.11 09:46
|213.19
|cancelled
|4934253
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|212.95
|133.25
|213.25
|2008.01.11 09:46
|213.20
|cancelled
|4934257
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|212.35
|133.25
|212.65
|2008.01.11 09:46
|213.20
|cancelled
|4934260
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.45
|133.25
|211.75
|2008.01.11 09:46
|213.19
|cancelled
|4934264
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|211.15
|133.25
|211.45
|2008.01.11 09:46
|213.19
|cancelled
|4934268
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|212.89
|133.19
|213.19
|2008.01.11 09:46
|213.19
|cancelled
|4934269
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|212.59
|133.19
|212.89
|2008.01.11 09:46
|213.19
|cancelled
|4934272
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|211.69
|133.19
|211.99
|2008.01.11 09:46
|213.19
|cancelled
|4934275
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|211.09
|133.19
|211.39
|2008.01.11 09:46
|213.19
|cancelled
|4934273
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.39
|133.19
|211.69
|2008.01.11 09:46
|213.19
|cancelled
|4934271
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|211.99
|133.19
|212.29
|2008.01.11 09:46
|213.19
|cancelled
|4934270
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|212.29
|133.19
|212.59
|2008.01.11 09:46
|213.19
|cancelled
|4934278
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|212.59
|133.19
|212.89
|2008.01.11 09:50
|212.88
|cancelled
|4934276
|2008.01.11 09:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.19
|133.19
|213.59
|2008.01.11 09:50
|212.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.48
|4934279
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|212.29
|133.19
|212.59
|2008.01.11 09:50
|212.88
|cancelled
|4934281
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|211.69
|133.19
|211.99
|2008.01.11 09:50
|212.88
|cancelled
|4934282
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.39
|133.19
|211.69
|2008.01.11 09:50
|212.88
|cancelled
|4934280
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|211.99
|133.19
|212.29
|2008.01.11 09:50
|212.88
|cancelled
|4934283
|2008.01.11 09:46
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|211.09
|133.19
|211.39
|2008.01.11 09:50
|212.88
|cancelled
|4934287
|2008.01.11 09:46
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|213.72
|293.12
|213.42
|2008.01.11 09:50
|212.81
|cancelled
|4934289
|2008.01.11 09:46
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|214.32
|293.12
|214.02
|2008.01.11 09:50
|212.82
|cancelled
|4934284
|2008.01.11 09:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.12
|293.12
|212.72
|2008.01.11 09:50
|212.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|4934288
|2008.01.11 09:46
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|214.02
|293.12
|213.72
|2008.01.11 09:50
|212.81
|cancelled
|4934286
|2008.01.11 09:46
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|213.42
|293.12
|213.12
|2008.01.11 09:50
|212.81
|cancelled
|4934290
|2008.01.11 09:46
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|214.62
|293.12
|214.32
|2008.01.11 09:50
|212.82
|cancelled
|4934291
|2008.01.11 09:46
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|214.92
|293.12
|214.62
|2008.01.11 09:50
|212.82
|cancelled
|4934292
|2008.01.11 09:46
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|215.22
|293.12
|214.92
|2008.01.11 09:50
|212.82
|cancelled
|4934386
|2008.01.11 09:49
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|212.61
|132.91
|212.91
|2008.01.11 09:50
|212.89
|cancelled
|4934383
|2008.01.11 09:49
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.91
|132.91
|213.31
|2008.01.11 09:50
|212.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|4934277
|2008.01.11 09:49
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.89
|133.19
|213.19
|2008.01.11 09:50
|212.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|4934396
|2008.01.11 09:49
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|212.01
|132.91
|212.31
|2008.01.11 09:50
|212.88
|cancelled
|4934399
|2008.01.11 09:49
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|211.71
|132.91
|212.01
|2008.01.11 09:50
|212.88
|cancelled
|4934402
|2008.01.11 09:49
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|211.41
|132.91
|211.71
|2008.01.11 09:50
|212.88
|cancelled
|4934404
|2008.01.11 09:49
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.11
|132.91
|211.41
|2008.01.11 09:50
|212.88
|cancelled
|4934392
|2008.01.11 09:49
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|212.31
|132.91
|212.61
|2008.01.11 09:50
|212.89
|cancelled
|4934407
|2008.01.11 09:49
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|210.81
|132.91
|211.11
|2008.01.11 09:50
|212.88
|cancelled
|4934438
|2008.01.11 09:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.83
|292.83
|212.43
|2008.01.11 09:50
|212.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|4934444
|2008.01.11 09:49
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|213.43
|292.83
|213.13
|2008.01.11 09:50
|212.81
|cancelled
|4934448
|2008.01.11 09:49
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|214.03
|292.83
|213.73
|2008.01.11 09:50
|212.81
|cancelled
|4934442
|2008.01.11 09:49
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|213.13
|292.83
|212.83
|2008.01.11 09:50
|212.81
|cancelled
|4934445
|2008.01.11 09:49
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|213.73
|292.83
|213.43
|2008.01.11 09:50
|212.81
|cancelled
|4934450
|2008.01.11 09:49
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|214.33
|292.83
|214.03
|2008.01.11 09:50
|212.81
|cancelled
|4934455
|2008.01.11 09:49
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|214.63
|292.83
|214.33
|2008.01.11 09:50
|212.81
|cancelled
|4934459
|2008.01.11 09:49
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|214.93
|292.83
|214.63
|2008.01.11 09:50
|212.81
|cancelled
|4934992
|2008.01.11 10:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.03
|133.03
|212.73
|2008.01.11 10:34
|212.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.75
|4934998
|2008.01.11 10:06
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.23
|133.03
|211.53
|2008.01.11 10:34
|212.83
|cancelled
|4934999
|2008.01.11 10:06
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|210.93
|133.03
|211.23
|2008.01.11 10:34
|212.83
|cancelled
|4934996
|2008.01.11 10:06
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|211.83
|133.03
|212.13
|2008.01.11 10:34
|212.84
|cancelled
|4934995
|2008.01.11 10:06
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|212.13
|133.03
|212.43
|2008.01.11 10:34
|212.84
|cancelled
|4934997
|2008.01.11 10:06
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|211.53
|133.03
|211.83
|2008.01.11 10:34
|212.83
|cancelled
|4935005
|2008.01.11 10:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.95
|292.95
|212.55
|2008.01.11 10:26
|212.55
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|4935006
|2008.01.11 10:06
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|213.25
|292.95
|212.95
|2008.01.11 10:26
|212.48
|cancelled
|4935010
|2008.01.11 10:06
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|213.85
|292.95
|213.55
|2008.01.11 10:26
|212.48
|cancelled
|4935009
|2008.01.11 10:06
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|213.55
|292.95
|213.25
|2008.01.11 10:26
|212.48
|cancelled
|4935013
|2008.01.11 10:06
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|214.75
|292.95
|214.45
|2008.01.11 10:26
|212.48
|cancelled
|4935012
|2008.01.11 10:06
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|214.45
|292.95
|214.15
|2008.01.11 10:26
|212.48
|cancelled
|4935011
|2008.01.11 10:06
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|214.15
|292.95
|213.85
|2008.01.11 10:26
|212.48
|cancelled
|4935014
|2008.01.11 10:06
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|215.05
|292.95
|214.75
|2008.01.11 10:26
|212.48
|cancelled
|4934993
|2008.01.11 10:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.73
|133.03
|212.73
|2008.01.11 10:34
|212.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4935575
|2008.01.11 10:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.48
|292.48
|212.48
|2008.01.11 10:44
|212.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4935586
|2008.01.11 10:26
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|213.08
|292.48
|212.78
|2008.01.11 10:44
|212.45
|cancelled
|4935588
|2008.01.11 10:26
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|213.68
|292.48
|213.38
|2008.01.11 10:44
|212.45
|cancelled
|4935587
|2008.01.11 10:26
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|213.38
|292.48
|213.08
|2008.01.11 10:44
|212.45
|cancelled
|4935589
|2008.01.11 10:26
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|213.98
|292.48
|213.68
|2008.01.11 10:44
|212.45
|cancelled
|4935591
|2008.01.11 10:26
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|214.58
|292.48
|214.28
|2008.01.11 10:44
|212.45
|cancelled
|4935590
|2008.01.11 10:26
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|214.28
|292.48
|213.98
|2008.01.11 10:44
|212.45
|cancelled
|4934994
|2008.01.11 10:27
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.43
|133.03
|212.73
|2008.01.11 10:34
|212.73
|0.00
|0.00
|0.00
|5.51
|4935842
|2008.01.11 10:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.82
|132.82
|212.82
|2008.01.11 11:03
|212.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4935845
|2008.01.11 10:34
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|211.92
|132.82
|212.22
|2008.01.11 11:03
|212.88
|cancelled
|4935844
|2008.01.11 10:34
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|212.22
|132.82
|212.52
|2008.01.11 11:03
|212.88
|cancelled
|4935848
|2008.01.11 10:34
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.02
|132.82
|211.32
|2008.01.11 11:03
|212.88
|cancelled
|4935847
|2008.01.11 10:34
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|211.32
|132.82
|211.62
|2008.01.11 11:03
|212.88
|cancelled
|4935846
|2008.01.11 10:34
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|211.62
|132.82
|211.92
|2008.01.11 11:03
|212.88
|cancelled
|4935849
|2008.01.11 10:34
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|210.72
|132.82
|211.02
|2008.01.11 11:03
|212.88
|cancelled
|4935577
|2008.01.11 10:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.78
|292.48
|212.48
|2008.01.11 10:44
|212.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|4935843
|2008.01.11 10:44
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.52
|132.82
|212.82
|2008.01.11 11:03
|212.82
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|4936193
|2008.01.11 10:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.45
|292.45
|212.75
|2008.01.11 11:32
|212.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|4936202
|2008.01.11 10:44
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|214.25
|292.45
|213.95
|2008.01.11 11:32
|212.68
|cancelled
|4936199
|2008.01.11 10:44
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|213.65
|292.45
|213.35
|2008.01.11 11:32
|212.68
|cancelled
|4936205
|2008.01.11 10:44
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|214.55
|292.45
|214.25
|2008.01.11 11:32
|212.68
|cancelled
|4936201
|2008.01.11 10:44
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|213.95
|292.45
|213.65
|2008.01.11 11:32
|212.68
|cancelled
|4936197
|2008.01.11 10:44
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|213.35
|292.45
|213.05
|2008.01.11 11:32
|212.68
|cancelled
|4936194
|2008.01.11 11:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.75
|292.45
|212.75
|2008.01.11 11:32
|212.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4936797
|2008.01.11 11:03
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|211.98
|132.88
|212.28
|2008.01.11 11:03
|212.81
|cancelled
|4936796
|2008.01.11 11:03
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|212.28
|132.88
|212.58
|2008.01.11 11:03
|212.81
|cancelled
|4936795
|2008.01.11 11:03
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|212.58
|132.88
|212.88
|2008.01.11 11:03
|212.81
|cancelled
|4936801
|2008.01.11 11:03
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|210.78
|132.88
|211.08
|2008.01.11 11:03
|212.81
|cancelled
|4936800
|2008.01.11 11:03
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.08
|132.88
|211.38
|2008.01.11 11:03
|212.81
|cancelled
|4936799
|2008.01.11 11:03
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|211.38
|132.88
|211.68
|2008.01.11 11:03
|212.81
|cancelled
|4936798
|2008.01.11 11:03
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|211.68
|132.88
|211.98
|2008.01.11 11:03
|212.81
|cancelled
|4936803
|2008.01.11 11:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.80
|132.80
|213.20
|2008.01.11 12:04
|213.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|4936805
|2008.01.11 11:03
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|212.20
|132.80
|212.50
|2008.01.11 12:04
|213.27
|cancelled
|4936804
|2008.01.11 11:03
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|212.50
|132.80
|212.80
|2008.01.11 12:04
|213.27
|cancelled
|4936808
|2008.01.11 11:03
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|211.60
|132.80
|211.90
|2008.01.11 12:04
|213.27
|cancelled
|4936806
|2008.01.11 11:03
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|211.90
|132.80
|212.20
|2008.01.11 12:04
|213.27
|cancelled
|4936811
|2008.01.11 11:03
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|210.70
|132.80
|211.00
|2008.01.11 12:04
|213.28
|cancelled
|4936810
|2008.01.11 11:03
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.00
|132.80
|211.30
|2008.01.11 12:04
|213.27
|cancelled
|4936809
|2008.01.11 11:03
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|211.30
|132.80
|211.60
|2008.01.11 12:04
|213.27
|cancelled
|4936195
|2008.01.11 11:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.05
|292.45
|212.75
|2008.01.11 11:32
|212.75
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|4937707
|2008.01.11 11:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.68
|292.68
|212.98
|2008.01.11 12:39
|212.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|4937712
|2008.01.11 11:32
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|214.18
|292.68
|213.88
|2008.01.11 12:39
|212.92
|cancelled
|4937713
|2008.01.11 11:32
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|214.48
|292.68
|214.18
|2008.01.11 12:39
|212.92
|cancelled
|4937710
|2008.01.11 11:32
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|213.58
|292.68
|213.28
|2008.01.11 12:39
|212.92
|cancelled
|4937711
|2008.01.11 11:32
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|213.88
|292.68
|213.58
|2008.01.11 12:39
|212.92
|cancelled
|4937714
|2008.01.11 11:32
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|214.78
|292.68
|214.48
|2008.01.11 12:39
|212.93
|cancelled
|4937708
|2008.01.11 11:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.98
|292.68
|212.98
|2008.01.11 12:39
|212.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4939051
|2008.01.11 12:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.28
|133.28
|212.98
|2008.01.11 13:02
|212.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.75
|4939057
|2008.01.11 12:04
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|212.08
|133.28
|212.38
|2008.01.11 13:02
|213.13
|cancelled
|4939056
|2008.01.11 12:04
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|212.38
|133.28
|212.68
|2008.01.11 13:02
|213.13
|cancelled
|4939059
|2008.01.11 12:04
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|211.78
|133.28
|212.08
|2008.01.11 13:02
|213.13
|cancelled
|4939060
|2008.01.11 12:04
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.48
|133.28
|211.78
|2008.01.11 13:02
|213.11
|cancelled
|4939062
|2008.01.11 12:04
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|211.18
|133.28
|211.48
|2008.01.11 13:02
|213.06
|cancelled
|4937709
|2008.01.11 12:04
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.28
|292.68
|212.98
|2008.01.11 12:39
|212.98
|0.00
|0.00
|0.00
|5.51
|4939052
|2008.01.11 12:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.98
|133.28
|212.98
|2008.01.11 13:02
|212.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4940308
|2008.01.11 12:39
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|213.52
|292.92
|213.22
|2008.01.11 12:39
|212.94
|cancelled
|4940307
|2008.01.11 12:39
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|213.22
|292.92
|212.92
|2008.01.11 12:39
|212.94
|cancelled
|4940310
|2008.01.11 12:39
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|214.12
|292.92
|213.82
|2008.01.11 12:39
|212.95
|cancelled
|4940309
|2008.01.11 12:39
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|213.82
|292.92
|213.52
|2008.01.11 12:39
|212.95
|cancelled
|4940311
|2008.01.11 12:39
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|214.42
|292.92
|214.12
|2008.01.11 12:39
|212.94
|cancelled
|4940312
|2008.01.11 12:39
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|214.72
|292.92
|214.42
|2008.01.11 12:39
|212.93
|cancelled
|4940313
|2008.01.11 12:39
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|215.02
|292.92
|214.72
|2008.01.11 12:39
|212.93
|cancelled
|4940328
|2008.01.11 12:39
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|213.22
|292.92
|212.92
|2008.01.11 12:40
|212.99
|cancelled
|4940329
|2008.01.11 12:39
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|213.52
|292.92
|213.22
|2008.01.11 12:40
|212.96
|cancelled
|4940331
|2008.01.11 12:39
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|213.82
|292.92
|213.52
|2008.01.11 12:40
|212.96
|cancelled
|4940332
|2008.01.11 12:39
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|214.12
|292.92
|213.82
|2008.01.11 12:40
|212.96
|cancelled
|4940333
|2008.01.11 12:40
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|214.42
|292.92
|214.12
|2008.01.11 12:40
|212.96
|cancelled
|4940334
|2008.01.11 12:40
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|214.72
|292.92
|214.42
|2008.01.11 12:40
|212.96
|cancelled
|4940335
|2008.01.11 12:40
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|215.02
|292.92
|214.72
|2008.01.11 12:40
|212.96
|cancelled
|4940336
|2008.01.11 12:40
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|213.25
|292.95
|212.95
|2008.01.11 12:40
|212.94
|cancelled
|4940337
|2008.01.11 12:40
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|213.55
|292.95
|213.25
|2008.01.11 12:40
|212.94
|cancelled
|4940338
|2008.01.11 12:40
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|213.85
|292.95
|213.55
|2008.01.11 12:40
|212.94
|cancelled
|4940340
|2008.01.11 12:40
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|214.45
|292.95
|214.15
|2008.01.11 12:40
|212.94
|cancelled
|4940339
|2008.01.11 12:40
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|214.15
|292.95
|213.85
|2008.01.11 12:40
|212.94
|cancelled
|4940341
|2008.01.11 12:40
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|214.75
|292.95
|214.45
|2008.01.11 12:40
|212.94
|cancelled
|4940342
|2008.01.11 12:40
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|215.05
|292.95
|214.75
|2008.01.11 12:40
|212.94
|cancelled
|4940346
|2008.01.11 12:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.94
|292.94
|213.54
|2008.01.11 18:22
|213.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|4940351
|2008.01.11 12:40
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|214.44
|292.94
|214.14
|2008.01.11 18:23
|213.40
|cancelled
|4940352
|2008.01.11 12:40
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|214.74
|292.94
|214.44
|2008.01.11 18:23
|213.41
|cancelled
|4940350
|2008.01.11 12:40
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|214.14
|292.94
|213.84
|2008.01.11 18:23
|213.40
|cancelled
|4940353
|2008.01.11 12:40
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|215.04
|292.94
|214.74
|2008.01.11 18:23
|213.40
|cancelled
|4939053
|2008.01.11 12:57
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.68
|133.28
|212.98
|2008.01.11 13:02
|212.98
|0.00
|0.00
|0.00
|5.51
|4941059
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|212.76
|133.06
|213.06
|2008.01.11 13:02
|213.15
|cancelled
|4941060
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|212.46
|133.06
|212.76
|2008.01.11 13:02
|213.15
|cancelled
|4941065
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|211.56
|133.06
|211.86
|2008.01.11 13:02
|213.16
|cancelled
|4941064
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|211.86
|133.06
|212.16
|2008.01.11 13:02
|213.15
|cancelled
|4941062
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|212.16
|133.06
|212.46
|2008.01.11 13:02
|213.15
|cancelled
|4941067
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|210.96
|133.06
|211.26
|2008.01.11 13:02
|213.16
|cancelled
|4941066
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.26
|133.06
|211.56
|2008.01.11 13:02
|213.16
|cancelled
|4941085
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|212.86
|133.16
|213.16
|2008.01.11 13:02
|213.13
|cancelled
|4941086
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|212.56
|133.16
|212.86
|2008.01.11 13:02
|213.12
|cancelled
|4941087
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|212.26
|133.16
|212.56
|2008.01.11 13:02
|213.12
|cancelled
|4941099
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.36
|133.16
|211.66
|2008.01.11 13:02
|213.12
|cancelled
|4941096
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|211.96
|133.16
|212.26
|2008.01.11 13:02
|213.12
|cancelled
|4941098
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|211.66
|133.16
|211.96
|2008.01.11 13:02
|213.12
|cancelled
|4941102
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|211.06
|133.16
|211.36
|2008.01.11 13:02
|213.12
|cancelled
|4941114
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|212.52
|133.12
|212.82
|2008.01.11 13:39
|213.18
|cancelled
|4941112
|2008.01.11 13:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.12
|133.12
|213.12
|2008.01.11 13:39
|213.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4941116
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|212.22
|133.12
|212.52
|2008.01.11 13:39
|213.18
|cancelled
|4941118
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|211.92
|133.12
|212.22
|2008.01.11 13:39
|213.18
|cancelled
|4941132
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|211.62
|133.12
|211.92
|2008.01.11 13:39
|213.18
|cancelled
|4941133
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.32
|133.12
|211.62
|2008.01.11 13:39
|213.18
|cancelled
|4941134
|2008.01.11 13:02
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|211.02
|133.12
|211.32
|2008.01.11 13:39
|213.18
|cancelled
|4941113
|2008.01.11 13:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.82
|133.12
|213.12
|2008.01.11 13:39
|213.12
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|4942489
|2008.01.11 13:39
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|212.89
|133.19
|213.19
|2008.01.11 17:14
|213.66
|cancelled
|4942488
|2008.01.11 13:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.19
|133.19
|213.59
|2008.01.11 17:11
|213.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|4942490
|2008.01.11 13:39
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|212.59
|133.19
|212.89
|2008.01.11 17:14
|213.66
|cancelled
|4942494
|2008.01.11 13:39
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.39
|133.19
|211.69
|2008.01.11 17:14
|213.66
|cancelled
|4942491
|2008.01.11 13:39
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|212.29
|133.19
|212.59
|2008.01.11 17:14
|213.66
|cancelled
|4942492
|2008.01.11 13:39
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|211.99
|133.19
|212.29
|2008.01.11 17:14
|213.66
|cancelled
|4942493
|2008.01.11 13:39
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|211.69
|133.19
|211.99
|2008.01.11 17:14
|213.66
|cancelled
|4942496
|2008.01.11 13:39
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|211.09
|133.19
|211.39
|2008.01.11 17:14
|213.65
|cancelled
|4940347
|2008.01.11 13:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.24
|292.94
|213.54
|2008.01.11 18:22
|213.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.75
|4940348
|2008.01.11 15:50
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.54
|292.94
|213.24
|2008.01.11 16:09
|213.24
|0.00
|0.00
|0.00
|5.51
|4949229
|2008.01.11 17:14
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|213.35
|133.65
|213.65
|2008.01.11 17:14
|213.68
|cancelled
|4949231
|2008.01.11 17:14
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|212.75
|133.65
|213.05
|2008.01.11 17:14
|213.68
|cancelled
|4949232
|2008.01.11 17:14
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|212.45
|133.65
|212.75
|2008.01.11 17:14
|213.68
|cancelled
|4949230
|2008.01.11 17:14
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|213.05
|133.65
|213.35
|2008.01.11 17:14
|213.68
|cancelled
|4949233
|2008.01.11 17:14
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|212.15
|133.65
|212.45
|2008.01.11 17:14
|213.68
|cancelled
|4949234
|2008.01.11 17:14
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.85
|133.65
|212.15
|2008.01.11 17:14
|213.68
|cancelled
|4949235
|2008.01.11 17:14
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|211.55
|133.65
|211.85
|2008.01.11 17:14
|213.68
|cancelled
|4949237
|2008.01.11 17:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.68
|133.68
|213.38
|2008.01.14 01:21
|213.38
|0.00
|0.00
|0.26
|-2.76
|4949241
|2008.01.11 17:14
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|212.48
|133.68
|212.78
|2008.01.14 04:47
|213.18
|cancelled
|4949240
|2008.01.11 17:14
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|212.78
|133.68
|213.08
|2008.01.14 04:47
|213.18
|cancelled
|4949243
|2008.01.11 17:14
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.88
|133.68
|212.18
|2008.01.14 04:47
|213.18
|cancelled
|4949242
|2008.01.11 17:14
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|212.18
|133.68
|212.48
|2008.01.14 04:47
|213.18
|cancelled
|4949244
|2008.01.11 17:14
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|211.58
|133.68
|211.88
|2008.01.14 04:47
|213.18
|cancelled
|4940349
|2008.01.11 17:20
|sell
|0.04
|gbpjpy
|213.84
|292.94
|213.54
|2008.01.11 18:22
|213.54
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4950794
|2008.01.11 18:23
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.02
|293.42
|213.72
|2008.01.11 18:23
|213.39
|cancelled
|4950793
|2008.01.11 18:23
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|213.72
|293.42
|213.42
|2008.01.11 18:23
|213.39
|cancelled
|4950797
|2008.01.11 18:23
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|214.92
|293.42
|214.62
|2008.01.11 18:23
|213.40
|cancelled
|4950796
|2008.01.11 18:23
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|214.62
|293.42
|214.32
|2008.01.11 18:23
|213.40
|cancelled
|4950795
|2008.01.11 18:23
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|214.32
|293.42
|214.02
|2008.01.11 18:23
|213.40
|cancelled
|4950798
|2008.01.11 18:23
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|215.22
|293.42
|214.92
|2008.01.11 18:23
|213.40
|cancelled
|4950799
|2008.01.11 18:23
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|215.52
|293.42
|215.22
|2008.01.11 18:23
|213.40
|cancelled
|4950810
|2008.01.11 18:23
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|214.00
|293.40
|213.70
|2008.01.11 21:15
|212.96
|cancelled
|4950808
|2008.01.11 18:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.40
|293.40
|213.00
|2008.01.11 21:15
|213.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|4950809
|2008.01.11 18:23
|sell limit
|0.01
|gbpjpy
|213.70
|293.40
|213.40
|2008.01.11 21:15
|212.96
|cancelled
|4950811
|2008.01.11 18:23
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|214.30
|293.40
|214.00
|2008.01.11 21:15
|212.96
|cancelled
|4950814
|2008.01.11 18:23
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|214.90
|293.40
|214.60
|2008.01.11 21:15
|212.96
|cancelled
|4950816
|2008.01.11 18:23
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|215.50
|293.40
|215.20
|2008.01.11 21:15
|212.95
|cancelled
|4950815
|2008.01.11 18:23
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|215.20
|293.40
|214.90
|2008.01.11 21:15
|212.95
|cancelled
|4950812
|2008.01.11 18:23
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|214.60
|293.40
|214.30
|2008.01.11 21:15
|212.96
|cancelled
|4949238
|2008.01.11 18:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.38
|133.68
|213.38
|2008.01.14 01:21
|213.38
|0.00
|0.00
|0.26
|0.00
|4949239
|2008.01.11 19:21
|buy
|0.02
|gbpjpy
|213.08
|133.68
|213.38
|2008.01.14 01:21
|213.38
|0.00
|0.00
|0.51
|5.51
|4954809
|2008.01.11 21:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.95
|292.95
|212.95
|2008.01.11 22:53
|212.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4954816
|2008.01.11 21:15
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|214.15
|292.95
|213.85
|2008.01.11 22:53
|212.88
|cancelled
|4954813
|2008.01.11 21:15
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|213.55
|292.95
|213.25
|2008.01.11 22:53
|212.88
|cancelled
|4954814
|2008.01.11 21:15
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|213.85
|292.95
|213.55
|2008.01.11 22:53
|212.88
|cancelled
|4954820
|2008.01.11 21:15
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|214.75
|292.95
|214.45
|2008.01.11 22:53
|212.88
|cancelled
|4954818
|2008.01.11 21:15
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|214.45
|292.95
|214.15
|2008.01.11 22:53
|212.88
|cancelled
|4954822
|2008.01.11 21:15
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|215.05
|292.95
|214.75
|2008.01.11 22:53
|212.88
|cancelled
|4954811
|2008.01.11 21:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.25
|292.95
|212.95
|2008.01.11 22:53
|212.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|4955572
|2008.01.11 22:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.88
|292.88
|212.88
|2008.01.14 04:49
|213.15
|0.00
|0.00
|-0.35
|-2.48
|4955575
|2008.01.11 22:53
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|213.78
|292.88
|213.48
|2008.01.14 04:49
|213.08
|cancelled
|4955576
|2008.01.11 22:53
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|214.08
|292.88
|213.78
|2008.01.14 04:49
|213.08
|cancelled
|4955574
|2008.01.11 22:53
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|213.48
|292.88
|213.18
|2008.01.14 04:49
|213.08
|cancelled
|4955578
|2008.01.11 22:53
|sell limit
|0.32
|gbpjpy
|214.68
|292.88
|214.38
|2008.01.14 04:49
|213.08
|cancelled
|4955577
|2008.01.11 22:53
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|214.38
|292.88
|214.08
|2008.01.14 04:49
|213.08
|cancelled
|4955579
|2008.01.11 22:53
|sell limit
|0.64
|gbpjpy
|214.98
|292.88
|214.68
|2008.01.14 04:49
|213.08
|cancelled
|4955573
|2008.01.14 00:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.18
|292.88
|212.88
|2008.01.14 04:49
|213.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|4961446
|2008.01.14 04:47
|buy limit
|0.01
|gbpjpy
|212.88
|133.18
|213.18
|2008.01.14 04:49
|213.15
|cancelled
|4961445
|2008.01.14 04:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.18
|133.18
|213.58
|2008.01.14 04:49
|213.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|4961449
|2008.01.14 04:47
|buy limit
|0.08
|gbpjpy
|211.98
|133.18
|212.28
|2008.01.14 04:49
|213.15
|cancelled
|4961450
|2008.01.14 04:47
|buy limit
|0.16
|gbpjpy
|211.68
|133.18
|211.98
|2008.01.14 04:49
|213.15
|cancelled
|4961451
|2008.01.14 04:47
|buy limit
|0.32
|gbpjpy
|211.38
|133.18
|211.68
|2008.01.14 04:49
|213.15
|cancelled
|4961448
|2008.01.14 04:47
|buy limit
|0.04
|gbpjpy
|212.28
|133.18
|212.58
|2008.01.14 04:49
|213.15
|cancelled
|4961447
|2008.01.14 04:47
|buy limit
|0.02
|gbpjpy
|212.58
|133.18
|212.88
|2008.01.14 04:49
|213.15
|cancelled
|4961453
|2008.01.14 04:47
|buy limit
|0.64
|gbpjpy
|211.08
|133.18
|211.38
|2008.01.14 04:49
|213.15
|cancelled
|4985098
|2008.01.14 16:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.57
|0.00
|211.27
|2008.01.14 18:10
|211.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|4985754
|2008.01.14 17:16
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.79
|0.00
|211.49
|2008.01.14 18:09
|211.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|4985836
|2008.01.14 17:17
|sell
|0.04
|gbpjpy
|212.00
|0.00
|211.70
|2008.01.14 18:09
|211.70
|0.00
|0.00
|0.00
|11.10
|4988577
|2008.01.14 18:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.53
|0.00
|211.83
|2008.01.14 19:47
|211.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|5000342
|2008.01.15 05:08
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.01
|0.00
|0.00
|2008.01.15 05:11
|211.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.56
|5000343
|2008.01.15 05:08
|sell limit
|0.20
|gbpjpy
|211.16
|0.00
|0.00
|2008.01.15 05:11
|211.03
|cancelled
|5000344
|2008.01.15 05:08
|sell limit
|0.40
|gbpjpy
|211.31
|0.00
|0.00
|2008.01.15 05:11
|211.02
|cancelled
|5000346
|2008.01.15 05:08
|sell limit
|0.80
|gbpjpy
|211.46
|0.00
|0.00
|2008.01.15 05:11
|211.00
|cancelled
|5000347
|2008.01.15 05:08
|sell limit
|1.60
|gbpjpy
|211.61
|0.00
|0.00
|2008.01.15 05:11
|211.00
|cancelled
|5000390
|2008.01.15 05:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.01
|0.00
|0.00
|2008.01.15 05:20
|211.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|5000397
|2008.01.15 05:12
|sell limit
|0.02
|gbpjpy
|211.16
|0.00
|0.00
|2008.01.15 05:20
|210.99
|cancelled
|5000399
|2008.01.15 05:12
|sell limit
|0.04
|gbpjpy
|211.31
|0.00
|0.00
|2008.01.15 05:20
|210.99
|cancelled
|5000400
|2008.01.15 05:12
|sell limit
|0.08
|gbpjpy
|211.46
|0.00
|0.00
|2008.01.15 05:20
|210.99
|cancelled
|5000401
|2008.01.15 05:12
|sell limit
|0.16
|gbpjpy
|211.61
|0.00
|0.00
|2008.01.15 05:20
|210.99
|cancelled
|5000588
|2008.01.15 05:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.02
|0.00
|208.02
|2008.01.15 05:50
|211.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|5000749
|2008.01.15 05:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.14
|0.00
|208.14
|2008.01.15 05:50
|211.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|5000757
|2008.01.15 05:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.08
|0.00
|208.08
|2008.01.15 05:50
|211.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|5001251
|2008.01.15 06:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 13:53
|1.4872
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|5001289
|2008.01.15 06:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.14
|0.00
|0.00
|2008.01.15 06:40
|211.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|5001290
|2008.01.15 06:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.07
|0.00
|0.00
|2008.01.15 06:40
|211.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|5001480
|2008.01.15 06:25
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.97
|0.00
|0.00
|2008.01.15 06:40
|211.09
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|5001663
|2008.01.15 06:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.14
|0.00
|0.00
|2008.01.15 07:44
|211.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|5001664
|2008.01.15 06:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.07
|0.00
|0.00
|2008.01.15 07:44
|211.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|5001968
|2008.01.15 07:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 13:53
|1.4872
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|5002551
|2008.01.15 07:33
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.98
|0.00
|0.00
|2008.01.15 07:44
|211.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|5002705
|2008.01.15 07:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.10
|0.00
|0.00
|2008.01.15 07:56
|211.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|5002704
|2008.01.15 07:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.17
|0.00
|0.00
|2008.01.15 07:56
|210.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|5003016
|2008.01.15 07:52
|buy
|0.03
|gbpjpy
|211.01
|0.00
|0.00
|2008.01.15 07:56
|210.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|5003074
|2008.01.15 07:53
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|0.00
|2008.01.15 07:56
|210.96
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|5003231
|2008.01.15 07:57
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.03
|0.00
|0.00
|2008.01.15 08:46
|210.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|5003232
|2008.01.15 07:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.96
|0.00
|0.00
|2008.01.15 08:46
|210.51
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|5003450
|2008.01.15 08:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4891
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 13:53
|1.4872
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|5003633
|2008.01.15 08:09
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.88
|0.00
|0.00
|2008.01.15 08:46
|210.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.55
|5003784
|2008.01.15 08:14
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.71
|0.00
|0.00
|2008.01.15 08:46
|210.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.55
|5003883
|2008.01.15 08:17
|buy
|0.07
|gbpjpy
|210.54
|0.00
|0.00
|2008.01.15 08:46
|210.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|5004141
|2008.01.15 08:21
|buy
|0.09
|gbpjpy
|210.38
|0.00
|0.00
|2008.01.15 08:46
|210.44
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|5004735
|2008.01.15 08:42
|buy
|0.11
|gbpjpy
|210.19
|0.00
|0.00
|2008.01.15 08:46
|210.46
|0.00
|0.00
|0.00
|27.61
|5005050
|2008.01.15 08:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.45
|0.00
|0.00
|2008.01.15 08:51
|210.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|5005049
|2008.01.15 08:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.53
|0.00
|0.00
|2008.01.15 08:51
|210.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|5005184
|2008.01.15 08:47
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|0.00
|2008.01.15 08:51
|210.49
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|5005409
|2008.01.15 08:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.56
|0.00
|0.00
|2008.01.15 09:18
|210.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.16
|5005411
|2008.01.15 08:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.49
|0.00
|0.00
|2008.01.15 09:18
|210.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|5005697
|2008.01.15 09:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 13:52
|1.4874
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|5006123
|2008.01.15 09:06
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.26
|0.00
|0.00
|2008.01.15 09:18
|210.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|5006580
|2008.01.15 09:12
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.10
|0.00
|0.00
|2008.01.15 09:18
|210.21
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|5006752
|2008.01.15 09:18
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.21
|0.00
|0.00
|2008.01.15 09:53
|210.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|5006751
|2008.01.15 09:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.28
|0.00
|0.00
|2008.01.15 09:53
|210.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5007279
|2008.01.15 09:40
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.36
|0.00
|0.00
|2008.01.15 09:53
|210.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|5007566
|2008.01.15 09:51
|sell
|0.05
|gbpjpy
|210.52
|0.00
|0.00
|2008.01.15 09:53
|210.41
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|5007602
|2008.01.15 09:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.43
|0.00
|0.00
|2008.01.15 10:46
|210.88
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|5007603
|2008.01.15 09:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.36
|0.00
|0.00
|2008.01.15 10:46
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.48
|5007667
|2008.01.15 09:59
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.52
|0.00
|0.00
|2008.01.15 10:46
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.98
|5007720
|2008.01.15 10:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 13:52
|1.4875
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|5007811
|2008.01.15 10:02
|sell
|0.05
|gbpjpy
|210.71
|0.00
|0.00
|2008.01.15 10:46
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.15
|5008054
|2008.01.15 10:08
|sell
|0.07
|gbpjpy
|210.88
|0.00
|0.00
|2008.01.15 10:46
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.55
|5008707
|2008.01.15 10:25
|sell
|0.09
|gbpjpy
|211.05
|0.00
|0.00
|2008.01.15 10:46
|210.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|5009006
|2008.01.15 10:30
|sell
|0.11
|gbpjpy
|211.25
|0.00
|0.00
|2008.01.15 10:46
|210.97
|0.00
|0.00
|0.00
|28.62
|5009619
|2008.01.15 10:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.88
|0.00
|0.00
|2008.01.15 11:08
|211.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|5009618
|2008.01.15 10:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.96
|0.00
|0.00
|2008.01.15 11:08
|210.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|5009929
|2008.01.15 10:58
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.81
|0.00
|0.00
|2008.01.15 11:08
|210.94
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|5010125
|2008.01.15 11:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 13:52
|1.4875
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|5010627
|2008.01.15 11:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.96
|0.00
|0.00
|2008.01.15 12:13
|211.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.51
|5010625
|2008.01.15 11:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.03
|0.00
|0.00
|2008.01.15 12:13
|211.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|5010920
|2008.01.15 11:19
|sell
|0.03
|gbpjpy
|211.12
|0.00
|0.00
|2008.01.15 12:13
|211.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|5011393
|2008.01.15 11:23
|sell
|0.05
|gbpjpy
|211.27
|0.00
|0.00
|2008.01.15 12:13
|211.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|5012496
|2008.01.15 12:06
|sell
|0.07
|gbpjpy
|211.44
|0.00
|0.00
|2008.01.15 12:13
|211.24
|0.00
|0.00
|0.00
|13.03
|5012686
|2008.01.15 12:13
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|2008.01.15 13:52
|1.4875
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|5012691
|2008.01.15 12:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.18
|0.00
|0.00
|2008.01.15 13:49
|211.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|5012690
|2008.01.15 12:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.25
|0.00
|0.00
|2008.01.15 13:49
|211.63
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|5012927
|2008.01.15 12:21
|sell
|0.03
|gbpjpy
|211.35
|0.00
|0.00
|2008.01.15 13:49
|211.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.48
|5012996
|2008.01.15 12:23
|sell
|0.05
|gbpjpy
|211.52
|0.00
|0.00
|2008.01.15 13:49
|211.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|5013186
|2008.01.15 12:27
|sell
|0.07
|gbpjpy
|211.68
|0.00
|0.00
|2008.01.15 13:49
|211.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|5013401
|2008.01.15 12:30
|sell
|0.09
|gbpjpy
|211.97
|0.00
|0.00
|2008.01.15 13:49
|211.69
|0.00
|0.00
|0.00
|23.42
|5015543
|2008.01.15 13:49
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.70
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:30
|211.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|5015545
|2008.01.15 13:49
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.64
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:30
|211.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|5016379
|2008.01.15 14:21
|sell
|0.03
|gbpjpy
|211.79
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:30
|211.64
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|5016715
|2008.01.15 14:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.51
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:33
|211.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.67
|5016716
|2008.01.15 14:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.44
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:33
|211.07
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|5017061
|2008.01.15 14:31
|buy
|0.03
|gbpjpy
|211.30
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:33
|211.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|5017131
|2008.01.15 14:31
|buy
|0.05
|gbpjpy
|211.15
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:33
|211.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|5017190
|2008.01.15 14:31
|buy
|0.07
|gbpjpy
|211.00
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:33
|211.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5017309
|2008.01.15 14:32
|buy
|0.09
|gbpjpy
|210.83
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:33
|211.02
|0.00
|0.00
|0.00
|15.97
|5017586
|2008.01.15 14:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.04
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:36
|210.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.15
|5017590
|2008.01.15 14:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.95
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:36
|210.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|5017705
|2008.01.15 14:34
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.88
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:36
|210.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|5017750
|2008.01.15 14:34
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.70
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:36
|210.82
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|5018052
|2008.01.15 14:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.91
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:42
|210.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.47
|5018054
|2008.01.15 14:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.84
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:42
|210.62
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|5018091
|2008.01.15 14:37
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.71
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:42
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.49
|5018313
|2008.01.15 14:38
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.55
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:42
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5018412
|2008.01.15 14:39
|buy
|0.07
|gbpjpy
|210.36
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:42
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|12.44
|5018627
|2008.01.15 14:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.58
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:52
|210.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|5018628
|2008.01.15 14:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.51
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:52
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|5018789
|2008.01.15 14:44
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.67
|0.00
|0.00
|2008.01.15 14:52
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|5019092
|2008.01.15 14:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.54
|0.00
|0.00
|2008.01.15 15:10
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|5019091
|2008.01.15 14:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.61
|0.00
|0.00
|2008.01.15 15:10
|210.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|5019114
|2008.01.15 14:53
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.45
|0.00
|0.00
|2008.01.15 15:10
|210.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|5019767
|2008.01.15 15:06
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.28
|0.00
|0.00
|2008.01.15 15:10
|210.39
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|5020001
|2008.01.15 15:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.45
|0.00
|0.00
|2008.01.15 15:32
|210.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|5020002
|2008.01.15 15:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.38
|0.00
|0.00
|2008.01.15 15:32
|210.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|5020312
|2008.01.15 15:15
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.53
|0.00
|0.00
|2008.01.15 15:32
|210.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.21
|5020715
|2008.01.15 15:20
|sell
|0.05
|gbpjpy
|210.68
|0.00
|0.00
|2008.01.15 15:32
|210.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5020839
|2008.01.15 15:23
|sell
|0.07
|gbpjpy
|210.83
|0.00
|0.00
|2008.01.15 15:32
|210.68
|0.00
|0.00
|0.00
|9.83
|5021153
|2008.01.15 15:32
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.67
|0.00
|0.00
|2008.01.15 15:58
|210.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|5021155
|2008.01.15 15:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.61
|0.00
|0.00
|2008.01.15 15:58
|210.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|5021365
|2008.01.15 15:35
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.77
|0.00
|0.00
|2008.01.15 15:58
|210.65
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|5022144
|2008.01.15 15:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.61
|0.00
|0.00
|2008.01.15 16:19
|210.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|5022151
|2008.01.15 15:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.57
|0.00
|0.00
|2008.01.15 16:19
|210.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|5022374
|2008.01.15 16:00
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.74
|0.00
|0.00
|2008.01.15 16:19
|210.60
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|5023469
|2008.01.15 16:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.57
|0.00
|0.00
|2008.01.15 16:36
|210.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|5023468
|2008.01.15 16:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.63
|0.00
|0.00
|2008.01.15 16:36
|210.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|5023671
|2008.01.15 16:24
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.48
|0.00
|0.00
|2008.01.15 16:36
|210.60
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|5024341
|2008.01.15 16:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|0.00
|2008.01.15 16:58
|210.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|5024342
|2008.01.15 16:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.58
|0.00
|0.00
|2008.01.15 16:58
|210.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|5024840
|2008.01.15 16:45
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.74
|0.00
|0.00
|2008.01.15 16:58
|210.62
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|5025677
|2008.01.15 16:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.67
|0.00
|0.00
|2008.01.15 17:11
|210.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|5025678
|2008.01.15 16:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.60
|0.00
|0.00
|2008.01.15 17:11
|210.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|5025878
|2008.01.15 17:02
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.51
|0.00
|0.00
|2008.01.15 17:11
|210.63
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|5026207
|2008.01.15 17:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.69
|0.00
|0.00
|2008.01.15 17:29
|210.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|5026209
|2008.01.15 17:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.62
|0.00
|0.00
|2008.01.15 17:29
|210.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|5026344
|2008.01.15 17:20
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.54
|0.00
|0.00
|2008.01.15 17:29
|210.66
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|5027033
|2008.01.15 17:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|0.00
|2008.01.15 17:36
|210.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|5027035
|2008.01.15 17:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.69
|0.00
|0.00
|2008.01.15 17:36
|210.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|5027129
|2008.01.15 17:31
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.60
|0.00
|0.00
|2008.01.15 17:36
|210.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|5027578
|2008.01.15 17:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.80
|0.00
|0.00
|2008.01.15 17:50
|210.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|5027579
|2008.01.15 17:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.73
|0.00
|0.00
|2008.01.15 17:50
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|5027602
|2008.01.15 17:37
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.64
|0.00
|0.00
|2008.01.15 17:50
|210.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|5027752
|2008.01.15 17:40
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.48
|0.00
|0.00
|2008.01.15 17:50
|210.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5028065
|2008.01.15 17:44
|buy
|0.07
|gbpjpy
|210.32
|0.00
|0.00
|2008.01.15 17:50
|210.48
|0.00
|0.00
|0.00
|10.47
|5028205
|2008.01.15 17:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.55
|0.00
|0.00
|2008.01.15 18:08
|210.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|5028206
|2008.01.15 17:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.48
|0.00
|0.00
|2008.01.15 18:08
|210.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.14
|5028299
|2008.01.15 17:57
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.63
|0.00
|0.00
|2008.01.15 18:08
|210.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|5028502
|2008.01.15 18:03
|sell
|0.05
|gbpjpy
|210.79
|0.00
|0.00
|2008.01.15 18:08
|210.68
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|5028684
|2008.01.15 18:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.73
|0.00
|0.00
|2008.01.15 18:59
|210.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|5028685
|2008.01.15 18:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.66
|0.00
|0.00
|2008.01.15 18:59
|210.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5029182
|2008.01.15 18:32
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.57
|0.00
|0.00
|2008.01.15 18:59
|210.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|5029641
|2008.01.15 18:39
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.42
|0.00
|0.00
|2008.01.15 18:59
|210.53
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|5029881
|2008.01.15 18:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.61
|0.00
|0.00
|2008.01.15 19:55
|210.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|5029882
|2008.01.15 18:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.54
|0.00
|0.00
|2008.01.15 19:54
|210.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|5030069
|2008.01.15 19:08
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.70
|0.00
|0.00
|2008.01.15 19:54
|210.58
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|5030954
|2008.01.15 19:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.53
|0.00
|0.00
|2008.01.15 20:20
|210.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|5030953
|2008.01.15 19:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.60
|0.00
|0.00
|2008.01.15 20:20
|210.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|5031037
|2008.01.15 19:59
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.68
|0.00
|0.00
|2008.01.15 20:20
|210.56
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|5031507
|2008.01.15 20:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.47
|0.00
|0.00
|2008.01.15 20:41
|210.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|5031506
|2008.01.15 20:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.54
|0.00
|0.00
|2008.01.15 20:41
|210.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|5031694
|2008.01.15 20:29
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.39
|0.00
|0.00
|2008.01.15 20:41
|210.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|5032014
|2008.01.15 20:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.58
|0.00
|0.00
|2008.01.15 21:27
|210.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.21
|5032015
|2008.01.15 20:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.50
|0.00
|0.00
|2008.01.15 21:27
|210.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|5032540
|2008.01.15 20:56
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.43
|0.00
|0.00
|2008.01.15 21:27
|210.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.41
|5032735
|2008.01.15 21:02
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.26
|0.00
|0.00
|2008.01.15 21:27
|210.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.08
|5033055
|2008.01.15 21:13
|buy
|0.07
|gbpjpy
|210.09
|0.00
|0.00
|2008.01.15 21:27
|210.13
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|5033238
|2008.01.15 21:15
|buy
|0.09
|gbpjpy
|209.94
|0.00
|0.00
|2008.01.15 21:27
|210.13
|0.00
|0.00
|0.00
|15.99
|5033582
|2008.01.15 21:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.12
|0.00
|0.00
|2008.01.15 21:40
|210.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|5033581
|2008.01.15 21:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.19
|0.00
|0.00
|2008.01.15 21:40
|210.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|5033825
|2008.01.15 21:36
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.27
|0.00
|0.00
|2008.01.15 21:40
|210.08
|0.00
|0.00
|0.00
|5.33
|5033975
|2008.01.15 21:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.02
|0.00
|0.00
|2008.01.15 22:13
|209.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|5033974
|2008.01.15 21:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.09
|0.00
|0.00
|2008.01.15 22:13
|209.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|5034372
|2008.01.15 21:58
|buy
|0.03
|gbpjpy
|209.94
|0.00
|0.00
|2008.01.15 22:13
|209.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|5035193
|2008.01.15 22:10
|buy
|0.05
|gbpjpy
|209.76
|0.00
|0.00
|2008.01.15 22:13
|209.89
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|5035301
|2008.01.15 22:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.94
|0.00
|0.00
|2008.01.15 22:17
|209.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|5035302
|2008.01.15 22:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.87
|0.00
|0.00
|2008.01.15 22:17
|209.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|5035386
|2008.01.15 22:14
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.03
|0.00
|0.00
|2008.01.15 22:17
|209.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|5035509
|2008.01.15 22:17
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.91
|0.00
|0.00
|2008.01.15 22:49
|209.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|5035511
|2008.01.15 22:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.84
|0.00
|0.00
|2008.01.15 22:49
|209.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|5035552
|2008.01.15 22:19
|buy
|0.03
|gbpjpy
|209.76
|0.00
|0.00
|2008.01.15 22:49
|209.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.06
|5035635
|2008.01.15 22:21
|buy
|0.05
|gbpjpy
|209.60
|0.00
|0.00
|2008.01.15 22:49
|209.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|5035688
|2008.01.15 22:22
|buy
|0.07
|gbpjpy
|209.45
|0.00
|0.00
|2008.01.15 22:49
|209.62
|0.00
|0.00
|0.00
|11.14
|5051679
|2008.01.16 04:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.16
|0.00
|0.00
|2008.01.16 05:35
|208.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.21
|5051680
|2008.01.16 04:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.08
|0.00
|0.00
|2008.01.16 05:35
|208.57
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|5051684
|2008.01.16 04:58
|buy
|0.03
|gbpjpy
|209.01
|0.00
|0.00
|2008.01.16 05:35
|208.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|5051939
|2008.01.16 05:04
|buy
|0.05
|gbpjpy
|208.83
|0.00
|0.00
|2008.01.16 05:35
|208.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.53
|5052254
|2008.01.16 05:18
|buy
|0.07
|gbpjpy
|208.68
|0.00
|0.00
|2008.01.16 05:35
|208.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.86
|5052561
|2008.01.16 05:25
|buy
|0.09
|gbpjpy
|208.52
|0.00
|0.00
|2008.01.16 05:35
|208.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|5052613
|2008.01.16 05:26
|buy
|0.11
|gbpjpy
|208.36
|0.00
|0.00
|2008.01.16 05:35
|208.50
|0.00
|0.00
|0.00
|14.49
|5052717
|2008.01.16 05:29
|buy
|0.13
|gbpjpy
|208.21
|0.00
|0.00
|2008.01.16 05:35
|208.50
|0.00
|0.00
|0.00
|35.47
|5053096
|2008.01.16 05:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.57
|0.00
|0.00
|2008.01.16 05:53
|208.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|5053097
|2008.01.16 05:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.50
|0.00
|0.00
|2008.01.16 05:53
|208.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|5053232
|2008.01.16 05:37
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.42
|0.00
|0.00
|2008.01.16 05:53
|208.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|5053271
|2008.01.16 05:39
|buy
|0.05
|gbpjpy
|208.26
|0.00
|0.00
|2008.01.16 05:53
|208.38
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|5053641
|2008.01.16 05:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.45
|0.00
|0.00
|2008.01.16 06:35
|208.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|5053642
|2008.01.16 05:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.36
|0.00
|0.00
|2008.01.16 06:35
|208.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|5054178
|2008.01.16 06:22
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.52
|0.00
|0.00
|2008.01.16 06:35
|208.38
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|5054796
|2008.01.16 06:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.21
|0.00
|0.00
|2008.01.16 06:51
|207.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.92
|5054797
|2008.01.16 06:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.15
|0.00
|0.00
|2008.01.16 06:51
|207.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|5054870
|2008.01.16 06:38
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.06
|0.00
|0.00
|2008.01.16 06:51
|207.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|5055148
|2008.01.16 06:42
|buy
|0.05
|gbpjpy
|207.91
|0.00
|0.00
|2008.01.16 06:51
|207.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|5055386
|2008.01.16 06:46
|buy
|0.07
|gbpjpy
|207.76
|0.00
|0.00
|2008.01.16 06:51
|207.90
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|5055668
|2008.01.16 06:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.00
|0.00
|0.00
|2008.01.16 07:01
|207.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|5055670
|2008.01.16 06:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.93
|0.00
|0.00
|2008.01.16 07:01
|207.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|5055707
|2008.01.16 06:53
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.09
|0.00
|0.00
|2008.01.16 07:01
|207.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|5056062
|2008.01.16 07:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.95
|0.00
|0.00
|2008.01.16 07:34
|207.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|5056063
|2008.01.16 07:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.87
|0.00
|0.00
|2008.01.16 07:34
|207.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|5056572
|2008.01.16 07:22
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.03
|0.00
|0.00
|2008.01.16 07:34
|207.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|5056770
|2008.01.16 07:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.84
|0.00
|0.00
|2008.01.16 07:46
|208.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|5056769
|2008.01.16 07:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.91
|0.00
|0.00
|2008.01.16 07:46
|207.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|5056952
|2008.01.16 07:38
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.99
|0.00
|0.00
|2008.01.16 07:46
|208.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|5057285
|2008.01.16 07:45
|sell
|0.05
|gbpjpy
|208.16
|0.00
|0.00
|2008.01.16 07:46
|208.04
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|5057343
|2008.01.16 07:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.06
|0.00
|0.00
|2008.01.16 08:27
|207.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|5057344
|2008.01.16 07:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.99
|0.00
|0.00
|2008.01.16 08:27
|207.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|5057397
|2008.01.16 07:48
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.91
|0.00
|0.00
|2008.01.16 08:27
|207.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|5057671
|2008.01.16 07:55
|buy
|0.05
|gbpjpy
|207.75
|0.00
|0.00
|2008.01.16 08:27
|207.86
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|5058598
|2008.01.16 08:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.93
|0.00
|0.00
|2008.01.16 08:56
|208.12
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|5058599
|2008.01.16 08:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.86
|0.00
|0.00
|2008.01.16 08:56
|208.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|5058784
|2008.01.16 08:32
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.02
|0.00
|0.00
|2008.01.16 08:56
|208.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|5059399
|2008.01.16 08:45
|sell
|0.05
|gbpjpy
|208.18
|0.00
|0.00
|2008.01.16 08:56
|208.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|5059463
|2008.01.16 08:46
|sell
|0.07
|gbpjpy
|208.33
|0.00
|0.00
|2008.01.16 08:56
|208.19
|0.00
|0.00
|0.00
|9.22
|5060021
|2008.01.16 08:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.11
|0.00
|0.00
|2008.01.16 09:14
|208.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|5060020
|2008.01.16 08:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.18
|0.00
|0.00
|2008.01.16 09:14
|208.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|5060635
|2008.01.16 09:05
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.28
|0.00
|0.00
|2008.01.16 09:14
|208.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|5060963
|2008.01.16 09:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.10
|0.00
|0.00
|2008.01.16 09:42
|208.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|5060962
|2008.01.16 09:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.17
|0.00
|0.00
|2008.01.16 09:42
|208.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|5061348
|2008.01.16 09:23
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.25
|0.00
|0.00
|2008.01.16 09:42
|208.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|5062082
|2008.01.16 09:39
|sell
|0.05
|gbpjpy
|208.40
|0.00
|0.00
|2008.01.16 09:42
|208.29
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|5062290
|2008.01.16 09:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.28
|0.00
|0.00
|2008.01.16 09:51
|208.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|5062291
|2008.01.16 09:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.21
|0.00
|0.00
|2008.01.16 09:51
|208.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5062430
|2008.01.16 09:45
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.36
|0.00
|0.00
|2008.01.16 09:51
|208.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|5062589
|2008.01.16 09:48
|sell
|0.05
|gbpjpy
|208.52
|0.00
|0.00
|2008.01.16 09:51
|208.38
|0.00
|0.00
|0.00
|6.59
|5062658
|2008.01.16 09:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.30
|0.00
|0.00
|2008.01.16 09:59
|208.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|5062657
|2008.01.16 09:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.37
|0.00
|0.00
|2008.01.16 09:59
|208.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|5062749
|2008.01.16 09:57
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.46
|0.00
|0.00
|2008.01.16 09:59
|208.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|5062792
|2008.01.16 09:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.34
|0.00
|0.00
|2008.01.16 10:06
|208.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|5062793
|2008.01.16 09:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.27
|0.00
|0.00
|2008.01.16 10:06
|208.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|5062961
|2008.01.16 10:03
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.18
|0.00
|0.00
|2008.01.16 10:06
|208.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|5062992
|2008.01.16 10:04
|buy
|0.05
|gbpjpy
|208.03
|0.00
|0.00
|2008.01.16 10:06
|208.15
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|5063048
|2008.01.16 10:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.16
|0.00
|0.00
|2008.01.16 10:10
|208.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|5063045
|2008.01.16 10:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.23
|0.00
|0.00
|2008.01.16 10:10
|208.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|5063107
|2008.01.16 10:09
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.31
|0.00
|0.00
|2008.01.16 10:11
|208.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|5063124
|2008.01.16 10:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.25
|0.00
|0.00
|2008.01.16 10:11
|208.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|5063137
|2008.01.16 10:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.15
|0.00
|0.00
|2008.01.16 10:22
|208.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|5063136
|2008.01.16 10:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.22
|0.00
|0.00
|2008.01.16 10:22
|208.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|5063178
|2008.01.16 10:14
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.07
|0.00
|0.00
|2008.01.16 10:22
|208.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|5063323
|2008.01.16 10:17
|buy
|0.05
|gbpjpy
|207.92
|0.00
|0.00
|2008.01.16 10:22
|208.03
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|5063462
|2008.01.16 10:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.10
|0.00
|0.00
|2008.01.16 10:36
|208.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|5063463
|2008.01.16 10:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.03
|0.00
|0.00
|2008.01.16 10:36
|208.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|5063683
|2008.01.16 10:32
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.95
|0.00
|0.00
|2008.01.16 10:36
|208.08
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|5063741
|2008.01.16 10:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.09
|0.00
|0.00
|2008.01.16 12:06
|207.47
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|5063740
|2008.01.16 10:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.16
|0.00
|0.00
|2008.01.16 12:06
|207.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.17
|5063762
|2008.01.16 10:37
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.99
|0.00
|0.00
|2008.01.16 12:06
|207.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.70
|5064423
|2008.01.16 11:00
|buy
|0.05
|gbpjpy
|207.84
|0.00
|0.00
|2008.01.16 12:06
|207.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.76
|5065344
|2008.01.16 11:21
|buy
|0.07
|gbpjpy
|207.69
|0.00
|0.00
|2008.01.16 12:06
|207.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.15
|5065617
|2008.01.16 11:24
|buy
|0.09
|gbpjpy
|207.54
|0.00
|0.00
|2008.01.16 12:06
|207.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.89
|5066074
|2008.01.16 11:40
|buy
|0.11
|gbpjpy
|207.39
|0.00
|0.00
|2008.01.16 12:06
|207.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|5066372
|2008.01.16 11:44
|buy
|0.13
|gbpjpy
|207.23
|0.00
|0.00
|2008.01.16 12:06
|207.40
|0.00
|0.00
|0.00
|20.86
|5066915
|2008.01.16 11:51
|buy
|0.15
|gbpjpy
|207.07
|0.00
|0.00
|2008.01.16 12:06
|207.41
|0.00
|0.00
|0.00
|48.13
|5067487
|2008.01.16 12:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.42
|0.00
|0.00
|2008.01.16 12:37
|207.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|5067485
|2008.01.16 12:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.49
|0.00
|0.00
|2008.01.16 12:37
|207.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5067696
|2008.01.16 12:15
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.57
|0.00
|0.00
|2008.01.16 12:37
|207.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.24
|5067940
|2008.01.16 12:20
|sell
|0.05
|gbpjpy
|207.72
|0.00
|0.00
|2008.01.16 12:37
|207.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5068249
|2008.01.16 12:29
|sell
|0.07
|gbpjpy
|207.87
|0.00
|0.00
|2008.01.16 12:37
|207.72
|0.00
|0.00
|0.00
|9.89
|5068421
|2008.01.16 12:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.65
|0.00
|0.00
|2008.01.16 13:00
|207.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|5068420
|2008.01.16 12:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.72
|0.00
|0.00
|2008.01.16 13:00
|207.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|5068556
|2008.01.16 12:41
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.56
|0.00
|0.00
|2008.01.16 13:00
|207.68
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|5069032
|2008.01.16 13:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.65
|0.00
|0.00
|2008.01.16 14:36
|208.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|5069031
|2008.01.16 13:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.73
|0.00
|0.00
|2008.01.16 13:30
|207.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|5069544
|2008.01.16 13:21
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.85
|0.00
|0.00
|2008.01.16 13:30
|207.65
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|5069783
|2008.01.16 13:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.69
|0.00
|0.00
|2008.01.16 14:36
|208.42
|0.00
|0.00
|0.00
|6.87
|5069882
|2008.01.16 13:34
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.81
|0.00
|0.00
|2008.01.16 14:36
|208.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.19
|5070164
|2008.01.16 13:44
|sell
|0.05
|gbpjpy
|207.96
|0.00
|0.00
|2008.01.16 14:36
|208.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.93
|5070291
|2008.01.16 13:48
|sell
|0.07
|gbpjpy
|208.11
|0.00
|0.00
|2008.01.16 14:36
|208.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.02
|5070433
|2008.01.16 13:51
|sell
|0.09
|gbpjpy
|208.27
|0.00
|0.00
|2008.01.16 14:36
|208.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.62
|5070761
|2008.01.16 13:58
|sell
|0.11
|gbpjpy
|208.43
|0.00
|0.00
|2008.01.16 14:36
|208.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.21
|5070862
|2008.01.16 14:00
|sell
|0.13
|gbpjpy
|208.58
|0.00
|0.00
|2008.01.16 14:36
|208.49
|0.00
|0.00
|0.00
|11.01
|5071127
|2008.01.16 14:03
|sell
|0.15
|gbpjpy
|208.74
|0.00
|0.00
|2008.01.16 14:36
|208.48
|0.00
|0.00
|0.00
|36.70
|5071368
|2008.01.16 14:05
|sell
|0.17
|gbpjpy
|208.90
|0.00
|0.00
|2008.01.16 14:35
|208.49
|0.00
|0.00
|0.00
|65.57
|5073242
|2008.01.16 14:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.40
|0.00
|0.00
|2008.01.16 16:42
|209.57
|0.00
|0.00
|0.00
|10.99
|5073245
|2008.01.16 14:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.33
|0.00
|0.00
|2008.01.16 16:42
|209.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.31
|5073500
|2008.01.16 14:43
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.59
|0.00
|0.00
|2008.01.16 16:42
|209.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.58
|5073670
|2008.01.16 14:45
|sell
|0.05
|gbpjpy
|208.80
|0.00
|0.00
|2008.01.16 16:42
|209.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.91
|5073981
|2008.01.16 14:52
|sell
|0.07
|gbpjpy
|209.00
|0.00
|0.00
|2008.01.16 16:42
|209.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.72
|5074299
|2008.01.16 14:58
|sell
|0.09
|gbpjpy
|209.20
|0.00
|0.00
|2008.01.16 16:42
|209.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.03
|5074352
|2008.01.16 15:00
|sell
|0.11
|gbpjpy
|209.42
|0.00
|0.00
|2008.01.16 16:42
|209.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.73
|5074605
|2008.01.16 15:02
|sell
|0.13
|gbpjpy
|209.63
|0.00
|0.00
|2008.01.16 16:42
|209.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|5074872
|2008.01.16 15:08
|sell
|0.15
|gbpjpy
|209.86
|0.00
|0.00
|2008.01.16 16:42
|209.64
|0.00
|0.00
|0.00
|30.99
|5075098
|2008.01.16 15:10
|sell
|0.17
|gbpjpy
|210.06
|0.00
|0.00
|2008.01.16 16:42
|209.65
|0.00
|0.00
|0.00
|65.45
|5075331
|2008.01.16 15:12
|sell
|0.19
|gbpjpy
|210.26
|0.00
|0.00
|2008.01.16 16:42
|209.63
|0.00
|0.00
|0.00
|112.41
|5081702
|2008.01.16 16:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.42
|0.00
|0.00
|2008.01.16 16:56
|209.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|5081701
|2008.01.16 16:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.49
|0.00
|0.00
|2008.01.16 16:56
|209.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|5082604
|2008.01.16 16:54
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.74
|0.00
|0.00
|2008.01.16 16:56
|209.62
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|5082850
|2008.01.16 16:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.74
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:04
|209.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|5082852
|2008.01.16 16:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.67
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:04
|209.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|5083111
|2008.01.16 16:59
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.97
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:04
|209.84
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|5083522
|2008.01.16 17:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:11
|210.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.02
|5083520
|2008.01.16 17:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.83
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:11
|210.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|5083737
|2008.01.16 17:06
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.05
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:11
|210.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.64
|5083916
|2008.01.16 17:07
|sell
|0.05
|gbpjpy
|210.40
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:11
|210.17
|0.00
|0.00
|0.00
|10.74
|5084415
|2008.01.16 17:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.21
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:20
|210.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|5084421
|2008.01.16 17:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.11
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:20
|210.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|5085121
|2008.01.16 17:18
|buy
|0.03
|gbpjpy
|209.90
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:20
|210.10
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|5085339
|2008.01.16 17:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.12
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:34
|210.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|5085338
|2008.01.16 17:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.19
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:34
|210.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|5086004
|2008.01.16 17:29
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.45
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:34
|210.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|5086124
|2008.01.16 17:30
|sell
|0.05
|gbpjpy
|210.76
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:34
|210.54
|0.00
|0.00
|0.00
|10.26
|5086449
|2008.01.16 17:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.38
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:51
|210.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5086446
|2008.01.16 17:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.45
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:51
|210.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|5086752
|2008.01.16 17:39
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.13
|0.00
|0.00
|2008.01.16 17:51
|210.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|5087384
|2008.01.16 17:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.33
|0.00
|0.00
|2008.01.16 18:09
|210.66
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|5087386
|2008.01.16 17:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.26
|0.00
|0.00
|2008.01.16 18:09
|210.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.38
|5087620
|2008.01.16 17:55
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.56
|0.00
|0.00
|2008.01.16 18:09
|210.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.75
|5088280
|2008.01.16 18:07
|sell
|0.05
|gbpjpy
|210.88
|0.00
|0.00
|2008.01.16 18:09
|210.71
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|5088354
|2008.01.16 18:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.71
|0.00
|0.00
|2008.01.16 20:03
|210.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.26
|5088355
|2008.01.16 18:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.64
|0.00
|0.00
|2008.01.16 20:03
|210.11
|0.00
|0.00
|0.00
|4.95
|5089807
|2008.01.16 18:54
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.41
|0.00
|0.00
|2008.01.16 20:03
|210.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.37
|5090813
|2008.01.16 19:19
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.10
|0.00
|0.00
|2008.01.16 20:03
|210.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|5091292
|2008.01.16 19:33
|buy
|0.07
|gbpjpy
|209.79
|0.00
|0.00
|2008.01.16 20:03
|210.05
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|5109253
|2008.01.17 01:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.78
|0.00
|0.00
|2008.01.17 02:07
|210.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.04
|5109254
|2008.01.17 01:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.72
|0.00
|0.00
|2008.01.17 02:07
|210.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|5109969
|2008.01.17 01:45
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.42
|0.00
|0.00
|2008.01.17 02:07
|210.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.04
|5110543
|2008.01.17 01:58
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.04
|0.00
|0.00
|2008.01.17 02:07
|210.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.87
|5110910
|2008.01.17 02:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.28
|0.00
|0.00
|2008.01.17 04:35
|210.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|5110911
|2008.01.17 02:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.21
|0.00
|0.00
|2008.01.17 04:35
|210.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|5113721
|2008.01.17 04:29
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.56
|0.00
|0.00
|2008.01.17 04:35
|210.44
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|5113827
|2008.01.17 04:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.45
|0.00
|0.00
|2008.01.17 05:21
|209.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.86
|5113828
|2008.01.17 04:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.38
|0.00
|0.00
|2008.01.17 05:21
|210.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|5114157
|2008.01.17 05:00
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.10
|0.00
|0.00
|2008.01.17 05:21
|209.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.76
|5114301
|2008.01.17 05:03
|buy
|0.05
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|0.00
|2008.01.17 05:21
|209.93
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|5114665
|2008.01.17 05:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.93
|0.00
|0.00
|2008.01.17 08:35
|210.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|5114664
|2008.01.17 05:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.00
|0.00
|0.00
|2008.01.17 08:35
|210.46
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|5115464
|2008.01.17 06:29
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.29
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:09
|211.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.92
|5116892
|2008.01.17 07:12
|sell
|0.05
|gbpjpy
|210.64
|0.00
|0.00
|2008.01.17 08:35
|210.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|5120462
|2008.01.17 08:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.54
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:09
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|5120590
|2008.01.17 08:40
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.64
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:09
|211.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.15
|5121529
|2008.01.17 08:59
|sell
|0.05
|gbpjpy
|210.99
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:09
|211.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.32
|5123772
|2008.01.17 09:29
|sell
|0.07
|gbpjpy
|211.38
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:09
|211.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.86
|5124024
|2008.01.17 09:31
|sell
|0.09
|gbpjpy
|211.74
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:09
|211.47
|0.00
|0.00
|0.00
|22.59
|5125481
|2008.01.17 09:56
|sell
|0.11
|gbpjpy
|212.09
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:09
|211.49
|0.00
|0.00
|0.00
|61.38
|5128371
|2008.01.17 11:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.46
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:31
|211.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.14
|5128372
|2008.01.17 11:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.39
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:31
|211.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|5129043
|2008.01.17 11:29
|buy
|0.03
|gbpjpy
|211.11
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:31
|211.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|5129147
|2008.01.17 11:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.28
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:51
|211.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|5129148
|2008.01.17 11:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.21
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:51
|211.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.14
|5129459
|2008.01.17 11:41
|sell
|0.03
|gbpjpy
|211.56
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:51
|211.44
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|5129769
|2008.01.17 11:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.44
|0.00
|0.00
|2008.01.17 12:23
|210.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.18
|5129770
|2008.01.17 11:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.37
|0.00
|0.00
|2008.01.17 12:23
|210.74
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|5130704
|2008.01.17 12:14
|buy
|0.03
|gbpjpy
|211.08
|0.00
|0.00
|2008.01.17 12:23
|210.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.74
|5131510
|2008.01.17 12:19
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.72
|0.00
|0.00
|2008.01.17 12:23
|210.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|5131610
|2008.01.17 12:20
|buy
|0.07
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|0.00
|2008.01.17 12:23
|210.66
|0.00
|0.00
|0.00
|20.23
|5132219
|2008.01.17 12:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.73
|0.00
|0.00
|2008.01.17 12:50
|210.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|5132220
|2008.01.17 12:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.66
|0.00
|0.00
|2008.01.17 12:50
|210.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|5133581
|2008.01.17 12:42
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.38
|0.00
|0.00
|2008.01.17 12:50
|210.53
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|5133970
|2008.01.17 12:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.51
|0.00
|0.00
|2008.01.17 13:05
|210.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|5133971
|2008.01.17 12:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.46
|0.00
|0.00
|2008.01.17 13:05
|210.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|5134512
|2008.01.17 13:00
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.16
|0.00
|0.00
|2008.01.17 13:05
|210.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|5134727
|2008.01.17 13:01
|buy
|0.05
|gbpjpy
|209.79
|0.00
|0.00
|2008.01.17 13:05
|210.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9.81
|5135155
|2008.01.17 13:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.08
|0.00
|0.00
|2008.01.17 13:34
|209.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|5135154
|2008.01.17 13:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.15
|0.00
|0.00
|2008.01.17 13:34
|209.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|5135615
|2008.01.17 13:14
|buy
|0.03
|gbpjpy
|209.80
|0.00
|0.00
|2008.01.17 13:34
|209.92
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|5137144
|2008.01.17 13:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.91
|0.00
|0.00
|2008.01.17 14:14
|210.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|5137143
|2008.01.17 13:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.98
|0.00
|0.00
|2008.01.17 14:14
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|5138073
|2008.01.17 13:46
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.27
|0.00
|0.00
|2008.01.17 14:14
|210.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.01
|5139384
|2008.01.17 14:06
|sell
|0.05
|gbpjpy
|210.62
|0.00
|0.00
|2008.01.17 14:14
|210.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|5139693
|2008.01.17 14:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.51
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:00
|211.47
|0.00
|0.00
|0.00
|8.98
|5139694
|2008.01.17 14:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.44
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:00
|211.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.37
|5140809
|2008.01.17 14:36
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.79
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:00
|211.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.32
|5141095
|2008.01.17 14:39
|sell
|0.05
|gbpjpy
|211.15
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:00
|211.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.57
|5141961
|2008.01.17 14:48
|sell
|0.07
|gbpjpy
|211.51
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:00
|211.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.89
|5142875
|2008.01.17 14:57
|sell
|0.09
|gbpjpy
|211.86
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:00
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|16.82
|5145791
|2008.01.17 15:49
|sell
|0.11
|gbpjpy
|212.24
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:00
|211.70
|0.00
|0.00
|0.00
|55.50
|5146601
|2008.01.17 16:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.43
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:10
|211.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|5146599
|2008.01.17 16:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.52
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:10
|211.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|5147394
|2008.01.17 16:08
|sell
|0.03
|gbpjpy
|211.78
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:10
|211.59
|0.00
|0.00
|0.00
|5.32
|5147515
|2008.01.17 16:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.48
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:23
|211.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5147513
|2008.01.17 16:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.55
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:23
|211.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|5148275
|2008.01.17 16:20
|buy
|0.03
|gbpjpy
|211.19
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:23
|211.35
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|5148595
|2008.01.17 16:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.38
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:59
|211.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.13
|5148594
|2008.01.17 16:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.45
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:59
|211.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|5150494
|2008.01.17 16:43
|sell
|0.03
|gbpjpy
|211.73
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:59
|211.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|5151166
|2008.01.17 16:58
|sell
|0.05
|gbpjpy
|212.16
|0.00
|0.00
|2008.01.17 16:59
|211.94
|0.00
|0.00
|0.00
|10.26
|5151225
|2008.01.17 16:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.93
|0.00
|0.00
|2008.01.17 19:17
|211.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.76
|5151230
|2008.01.17 16:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.86
|0.00
|0.00
|2008.01.17 19:17
|211.49
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|5152976
|2008.01.17 17:41
|buy
|0.03
|gbpjpy
|211.57
|0.00
|0.00
|2008.01.17 19:17
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.76
|5153677
|2008.01.17 17:55
|buy
|0.05
|gbpjpy
|211.20
|0.00
|0.00
|2008.01.17 19:17
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|9.34
|5178534
|2008.01.18 04:57
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.87
|0.00
|0.00
|2008.01.18 06:10
|210.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|5178535
|2008.01.18 04:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.80
|0.00
|0.00
|2008.01.18 06:10
|210.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|5180956
|2008.01.18 06:05
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.50
|0.00
|0.00
|2008.01.18 06:10
|210.68
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|5181136
|2008.01.18 06:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.71
|0.00
|0.00
|2008.01.18 07:19
|210.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5181135
|2008.01.18 06:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.78
|0.00
|0.00
|2008.01.18 07:19
|210.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|5182097
|2008.01.18 06:55
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.41
|0.00
|0.00
|2008.01.18 07:19
|210.63
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|5182563
|2008.01.18 07:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.63
|0.00
|0.00
|2008.01.18 09:01
|211.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.03
|5182564
|2008.01.18 07:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.68
|0.00
|0.00
|2008.01.18 09:01
|211.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|5182972
|2008.01.18 07:29
|sell
|0.03
|gbpjpy
|211.01
|0.00
|0.00
|2008.01.18 09:01
|211.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.47
|5184898
|2008.01.18 08:06
|sell
|0.05
|gbpjpy
|211.38
|0.00
|0.00
|2008.01.18 09:01
|211.16
|0.00
|0.00
|0.00
|10.25
|5187672
|2008.01.18 09:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.16
|0.00
|0.00
|2008.01.18 09:19
|210.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.85
|5187674
|2008.01.18 09:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.09
|0.00
|0.00
|2008.01.18 09:19
|210.71
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|5188707
|2008.01.18 09:11
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.81
|0.00
|0.00
|2008.01.18 09:19
|210.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.76
|5189145
|2008.01.18 09:15
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.44
|0.00
|0.00
|2008.01.18 09:19
|210.64
|0.00
|0.00
|0.00
|9.34
|5189395
|2008.01.18 09:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.70
|0.00
|0.00
|2008.01.18 09:29
|210.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|5189396
|2008.01.18 09:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.63
|0.00
|0.00
|2008.01.18 09:29
|210.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|5189855
|2008.01.18 09:25
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.98
|0.00
|0.00
|2008.01.18 09:29
|210.81
|0.00
|0.00
|0.00
|4.76
|5190127
|2008.01.18 09:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|0.00
|2008.01.18 11:10
|209.91
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|5190125
|2008.01.18 09:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.82
|0.00
|0.00
|2008.01.18 11:10
|209.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.15
|5193710
|2008.01.18 10:30
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.24
|0.00
|0.00
|2008.01.18 11:10
|209.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|5194356
|2008.01.18 10:35
|buy
|0.05
|gbpjpy
|209.89
|0.00
|0.00
|2008.01.18 11:10
|209.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.33
|5195988
|2008.01.18 10:50
|buy
|0.07
|gbpjpy
|209.54
|0.00
|0.00
|2008.01.18 11:10
|209.83
|0.00
|0.00
|0.00
|18.95
|5197705
|2008.01.18 11:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.83
|0.00
|0.00
|2008.01.18 11:51
|210.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.75
|5197704
|2008.01.18 11:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.90
|0.00
|0.00
|2008.01.18 11:51
|210.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|5198875
|2008.01.18 11:29
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.19
|0.00
|0.00
|2008.01.18 11:51
|210.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.46
|5199490
|2008.01.18 11:37
|sell
|0.05
|gbpjpy
|210.54
|0.00
|0.00
|2008.01.18 11:51
|210.35
|0.00
|0.00
|0.00
|8.84
|5200373
|2008.01.18 11:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.29
|0.00
|0.00
|2008.01.18 12:54
|210.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|5200372
|2008.01.18 11:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|0.00
|2008.01.18 12:54
|210.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|5203319
|2008.01.18 12:50
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|0.00
|2008.01.18 12:54
|210.49
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|5203557
|2008.01.18 12:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.48
|0.00
|0.00
|2008.01.18 14:20
|210.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|5203558
|2008.01.18 12:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.41
|0.00
|0.00
|2008.01.18 14:19
|210.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|5205903
|2008.01.18 13:56
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.76
|0.00
|0.00
|2008.01.18 14:19
|210.60
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|5206930
|2008.01.18 14:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.49
|0.00
|0.00
|2008.01.18 14:36
|210.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|5206926
|2008.01.18 14:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.56
|0.00
|0.00
|2008.01.18 14:36
|210.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|5207779
|2008.01.18 14:34
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.84
|0.00
|0.00
|2008.01.18 14:36
|210.68
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|5207922
|2008.01.18 14:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.68
|0.00
|0.00
|2008.01.18 15:38
|210.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.57
|5207925
|2008.01.18 14:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.61
|0.00
|0.00
|2008.01.18 15:38
|210.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|5208380
|2008.01.18 14:43
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.33
|0.00
|0.00
|2008.01.18 15:38
|210.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.91
|5210761
|2008.01.18 15:23
|buy
|0.05
|gbpjpy
|209.98
|0.00
|0.00
|2008.01.18 15:38
|210.19
|0.00
|0.00
|0.00
|9.79
|5211761
|2008.01.18 15:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.28
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:00
|210.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|5211763
|2008.01.18 15:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.21
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:00
|210.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|5212515
|2008.01.18 15:55
|buy
|0.03
|gbpjpy
|209.93
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:00
|210.09
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|5212934
|2008.01.18 16:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.12
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:21
|210.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|5212935
|2008.01.18 16:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.05
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:21
|210.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|5213486
|2008.01.18 16:12
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.40
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:21
|210.24
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|5213710
|2008.01.18 16:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.25
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:58
|209.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.84
|5213711
|2008.01.18 16:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.16
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:58
|209.48
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|5214304
|2008.01.18 16:39
|buy
|0.03
|gbpjpy
|209.88
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:58
|209.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.88
|5215434
|2008.01.18 16:53
|buy
|0.05
|gbpjpy
|209.49
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:58
|209.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.27
|5215633
|2008.01.18 16:55
|buy
|0.07
|gbpjpy
|209.10
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:58
|209.43
|0.00
|0.00
|0.00
|21.56
|5215828
|2008.01.18 16:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.39
|0.00
|0.00
|2008.01.18 17:04
|209.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|5215827
|2008.01.18 16:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.46
|0.00
|0.00
|2008.01.18 17:04
|209.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|5216115
|2008.01.18 17:02
|buy
|0.03
|gbpjpy
|209.09
|0.00
|0.00
|2008.01.18 17:04
|209.25
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|5216258
|2008.01.18 17:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.24
|0.00
|0.00
|2008.01.18 17:10
|209.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|5216257
|2008.01.18 17:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.31
|0.00
|0.00
|2008.01.18 17:10
|209.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|5216431
|2008.01.18 17:09
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.94
|0.00
|0.00
|2008.01.18 17:10
|209.10
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|5216529
|2008.01.18 17:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.13
|0.00
|0.00
|2008.01.18 17:19
|209.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5216528
|2008.01.18 17:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.20
|0.00
|0.00
|2008.01.18 17:19
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|5216943
|2008.01.18 17:17
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.85
|0.00
|0.00
|2008.01.18 17:19
|209.01
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|5217116
|2008.01.18 17:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.97
|0.00
|0.00
|2008.01.18 18:02
|208.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|5217115
|2008.01.18 17:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.04
|0.00
|0.00
|2008.01.18 18:02
|208.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|5218668
|2008.01.18 17:47
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.69
|0.00
|0.00
|2008.01.18 18:02
|208.89
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|5219756
|2008.01.18 18:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.99
|0.00
|0.00
|2008.01.18 18:46
|209.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|5219759
|2008.01.18 18:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.92
|0.00
|0.00
|2008.01.18 18:46
|209.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|5220991
|2008.01.18 18:29
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.28
|0.00
|0.00
|2008.01.18 18:46
|209.12
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|5221486
|2008.01.18 18:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.12
|0.00
|0.00
|2008.01.18 20:57
|208.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.16
|5221487
|2008.01.18 18:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.05
|0.00
|0.00
|2008.01.18 20:57
|208.64
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|5222524
|2008.01.18 19:18
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.76
|0.00
|0.00
|2008.01.18 20:57
|208.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.06
|5224403
|2008.01.18 20:31
|buy
|0.05
|gbpjpy
|208.38
|0.00
|0.00
|2008.01.18 20:57
|208.58
|0.00
|0.00
|0.00
|9.38
|5243553
|2008.01.21 03:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.34
|0.00
|0.00
|2008.01.21 05:53
|208.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|5243555
|2008.01.21 03:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.28
|0.00
|0.00
|2008.01.21 13:56
|206.80
|0.00
|0.00
|0.00
|13.94
|5249555
|2008.01.21 04:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.63
|0.00
|0.00
|2008.01.21 05:53
|208.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|5246220
|2008.01.21 04:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.63
|0.00
|0.00
|2008.01.21 05:53
|208.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|5249582
|2008.01.21 05:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.50
|0.00
|0.00
|2008.01.21 13:56
|206.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.68
|5251851
|2008.01.21 07:02
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.15
|0.00
|0.00
|2008.01.21 13:56
|206.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.95
|5253698
|2008.01.21 07:52
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.80
|0.00
|0.00
|2008.01.21 13:56
|206.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.53
|5255337
|2008.01.21 08:31
|buy
|0.04
|gbpjpy
|207.45
|0.00
|0.00
|2008.01.21 13:56
|206.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.52
|5256039
|2008.01.21 08:41
|buy
|0.05
|gbpjpy
|207.09
|0.00
|0.00
|2008.01.21 13:56
|206.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.49
|5258620
|2008.01.21 09:26
|buy
|0.06
|gbpjpy
|206.73
|0.00
|0.00
|2008.01.21 13:56
|206.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|5264927
|2008.01.21 12:05
|buy
|0.07
|gbpjpy
|206.27
|0.00
|0.00
|2008.01.21 13:56
|206.74
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|5265264
|2008.01.21 12:11
|buy
|0.08
|gbpjpy
|205.90
|0.00
|0.00
|2008.01.21 13:56
|206.76
|0.00
|0.00
|0.00
|64.82
|5270416
|2008.01.21 13:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.81
|0.00
|0.00
|2008.01.21 14:53
|206.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|5270417
|2008.01.21 13:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.73
|0.00
|0.00
|2008.01.21 14:53
|206.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|5271858
|2008.01.21 14:33
|buy
|0.03
|gbpjpy
|206.46
|0.00
|0.00
|2008.01.21 14:53
|206.62
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|5272433
|2008.01.21 14:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.67
|0.00
|0.00
|2008.01.21 17:06
|206.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|5272434
|2008.01.21 14:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.60
|0.00
|0.00
|2008.01.21 17:06
|206.21
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|5275503
|2008.01.21 16:23
|buy
|0.03
|gbpjpy
|206.32
|0.00
|0.00
|2008.01.21 17:06
|206.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|5276371
|2008.01.21 16:54
|buy
|0.05
|gbpjpy
|205.97
|0.00
|0.00
|2008.01.21 17:06
|206.17
|0.00
|0.00
|0.00
|9.44
|5277578
|2008.01.21 17:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.24
|0.00
|0.00
|2008.01.22 02:23
|205.75
|0.00
|0.00
|0.19
|-4.62
|5277579
|2008.01.21 17:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.18
|0.00
|0.00
|2008.01.22 02:23
|205.82
|0.00
|0.00
|-0.32
|3.40
|5304453
|2008.01.22 01:22
|buy
|0.03
|gbpjpy
|205.59
|0.00
|0.00
|2008.01.22 02:23
|205.78
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|5306885
|2008.01.22 02:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|205.80
|0.00
|0.00
|2008.01.22 02:59
|206.18
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|5306886
|2008.01.22 02:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|205.73
|0.00
|0.00
|2008.01.22 02:59
|206.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.89
|5307280
|2008.01.22 02:34
|sell
|0.03
|gbpjpy
|206.09
|0.00
|0.00
|2008.01.22 02:59
|206.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.52
|5307587
|2008.01.22 02:43
|sell
|0.05
|gbpjpy
|206.46
|0.00
|0.00
|2008.01.22 02:59
|206.25
|0.00
|0.00
|0.00
|9.89
|5308432
|2008.01.22 02:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.23
|0.00
|0.00
|2008.01.22 03:36
|206.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|5308433
|2008.01.22 02:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.16
|0.00
|0.00
|2008.01.22 03:36
|206.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.89
|5309168
|2008.01.22 03:24
|sell
|0.03
|gbpjpy
|206.52
|0.00
|0.00
|2008.01.22 03:36
|206.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.52
|5309345
|2008.01.22 03:30
|sell
|0.05
|gbpjpy
|206.87
|0.00
|0.00
|2008.01.22 03:36
|206.66
|0.00
|0.00
|0.00
|9.87
|5309684
|2008.01.22 03:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.67
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:45
|206.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|5309685
|2008.01.22 03:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.60
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:45
|206.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|5310530
|2008.01.22 04:13
|buy
|0.03
|gbpjpy
|206.32
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:45
|206.51
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|5311262
|2008.01.22 04:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.55
|0.00
|0.00
|2008.01.22 05:58
|205.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.06
|5311263
|2008.01.22 04:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.48
|0.00
|0.00
|2008.01.22 05:58
|205.83
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|5311878
|2008.01.22 05:17
|buy
|0.03
|gbpjpy
|206.19
|0.00
|0.00
|2008.01.22 05:58
|205.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.16
|5312049
|2008.01.22 05:21
|buy
|0.05
|gbpjpy
|205.84
|0.00
|0.00
|2008.01.22 05:58
|205.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|5312390
|2008.01.22 05:26
|buy
|0.07
|gbpjpy
|205.48
|0.00
|0.00
|2008.01.22 05:58
|205.78
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|5313734
|2008.01.22 05:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|205.86
|0.00
|0.00
|2008.01.22 06:37
|205.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5313735
|2008.01.22 05:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|205.79
|0.00
|0.00
|2008.01.22 06:37
|205.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|5315099
|2008.01.22 06:34
|sell
|0.03
|gbpjpy
|206.18
|0.00
|0.00
|2008.01.22 06:37
|205.99
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|5315292
|2008.01.22 06:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|205.97
|0.00
|0.00
|2008.01.22 08:16
|205.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.91
|5315293
|2008.01.22 06:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|205.90
|0.00
|0.00
|2008.01.22 08:16
|205.52
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|5317042
|2008.01.22 07:30
|buy
|0.03
|gbpjpy
|205.61
|0.00
|0.00
|2008.01.22 08:16
|205.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.54
|5320817
|2008.01.22 08:13
|buy
|0.05
|gbpjpy
|205.24
|0.00
|0.00
|2008.01.22 08:16
|205.45
|0.00
|0.00
|0.00
|9.92
|5321060
|2008.01.22 08:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|205.53
|0.00
|0.00
|2008.01.22 09:09
|205.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.44
|5321063
|2008.01.22 08:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|205.46
|0.00
|0.00
|2008.01.22 09:09
|205.09
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|5324104
|2008.01.22 08:45
|buy
|0.03
|gbpjpy
|205.16
|0.00
|0.00
|2008.01.22 09:09
|205.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.97
|5327012
|2008.01.22 09:07
|buy
|0.05
|gbpjpy
|204.81
|0.00
|0.00
|2008.01.22 09:09
|205.02
|0.00
|0.00
|0.00
|9.92
|5327388
|2008.01.22 09:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|205.12
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:26
|207.01
|0.00
|0.00
|0.00
|17.78
|5327391
|2008.01.22 09:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|205.05
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:26
|207.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.09
|5328430
|2008.01.22 09:18
|sell
|0.03
|gbpjpy
|205.41
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:26
|207.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.12
|5328999
|2008.01.22 09:21
|sell
|0.05
|gbpjpy
|205.82
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:26
|207.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.78
|5329307
|2008.01.22 09:22
|sell
|0.07
|gbpjpy
|206.19
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:26
|207.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.91
|5329788
|2008.01.22 09:24
|sell
|0.09
|gbpjpy
|206.54
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:26
|207.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.39
|5330170
|2008.01.22 09:26
|sell
|0.11
|gbpjpy
|206.91
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:26
|207.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.65
|5333164
|2008.01.22 09:45
|sell
|0.13
|gbpjpy
|207.28
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:26
|207.10
|0.00
|0.00
|0.00
|22.01
|5336188
|2008.01.22 10:06
|sell
|0.15
|gbpjpy
|207.65
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:26
|207.11
|0.00
|0.00
|0.00
|76.18
|5336931
|2008.01.22 10:09
|sell
|0.17
|gbpjpy
|208.04
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:26
|207.11
|0.00
|0.00
|0.00
|148.69
|5339054
|2008.01.22 10:26
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.09
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:46
|207.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|5339055
|2008.01.22 10:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.02
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:46
|207.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|5339355
|2008.01.22 10:29
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.38
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:46
|207.19
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|5340796
|2008.01.22 10:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.11
|0.00
|0.00
|2008.01.22 11:09
|207.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|5340794
|2008.01.22 10:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.18
|0.00
|0.00
|2008.01.22 11:09
|207.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|5341831
|2008.01.22 10:56
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.46
|0.00
|0.00
|2008.01.22 11:09
|207.26
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|5342955
|2008.01.22 11:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.29
|0.00
|0.00
|2008.01.22 11:23
|207.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|5342969
|2008.01.22 11:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.21
|0.00
|0.00
|2008.01.22 11:23
|207.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|5343296
|2008.01.22 11:14
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.56
|0.00
|0.00
|2008.01.22 11:23
|207.35
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|5343959
|2008.01.22 11:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.25
|0.00
|0.00
|2008.01.22 12:50
|207.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|5343957
|2008.01.22 11:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.32
|0.00
|0.00
|2008.01.22 12:50
|207.74
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|5347429
|2008.01.22 11:57
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.64
|0.00
|0.00
|2008.01.22 12:50
|207.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.95
|5349744
|2008.01.22 12:17
|sell
|0.05
|gbpjpy
|207.99
|0.00
|0.00
|2008.01.22 12:50
|207.78
|0.00
|0.00
|0.00
|9.87
|5353430
|2008.01.22 12:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.72
|0.00
|0.00
|2008.01.22 13:58
|207.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|5353429
|2008.01.22 12:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.79
|0.00
|0.00
|2008.01.22 13:58
|207.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.17
|5355523
|2008.01.22 13:12
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.37
|0.00
|0.00
|2008.01.22 13:58
|207.57
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|5360157
|2008.01.22 13:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.67
|0.00
|0.00
|2008.01.22 14:21
|208.82
|0.00
|0.00
|0.00
|10.78
|5360160
|2008.01.22 13:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.60
|0.00
|0.00
|2008.01.22 14:21
|208.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.10
|5362733
|2008.01.22 14:20
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.03
|0.00
|0.00
|2008.01.22 14:21
|208.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.47
|5362825
|2008.01.22 14:20
|sell
|0.05
|gbpjpy
|208.57
|0.00
|0.00
|2008.01.22 14:21
|208.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.47
|5363070
|2008.01.22 14:20
|sell
|0.07
|gbpjpy
|209.02
|0.00
|0.00
|2008.01.22 14:21
|208.90
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|5363639
|2008.01.22 14:20
|sell
|0.09
|gbpjpy
|209.43
|0.00
|0.00
|2008.01.22 14:21
|208.90
|0.00
|0.00
|0.00
|44.73
|5364366
|2008.01.22 14:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.90
|0.00
|0.00
|2008.01.22 14:26
|208.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|5364385
|2008.01.22 14:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.83
|0.00
|0.00
|2008.01.22 14:26
|208.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|5365987
|2008.01.22 14:25
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.53
|0.00
|0.00
|2008.01.22 14:26
|208.73
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|5366272
|2008.01.22 14:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.68
|0.00
|0.00
|2008.01.22 14:33
|208.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|5366271
|2008.01.22 14:26
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.75
|0.00
|0.00
|2008.01.22 14:33
|208.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|5368051
|2008.01.22 14:32
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.35
|0.00
|0.00
|2008.01.22 14:33
|208.54
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|5368243
|2008.01.22 14:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.61
|0.00
|0.00
|2008.01.22 15:38
|207.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.54
|5368241
|2008.01.22 14:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.68
|0.00
|0.00
|2008.01.22 15:38
|207.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.85
|5370120
|2008.01.22 14:44
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.29
|0.00
|0.00
|2008.01.22 15:38
|207.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.58
|5370503
|2008.01.22 14:48
|buy
|0.05
|gbpjpy
|207.91
|0.00
|0.00
|2008.01.22 15:38
|207.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.14
|5370679
|2008.01.22 14:49
|buy
|0.07
|gbpjpy
|207.56
|0.00
|0.00
|2008.01.22 15:38
|207.62
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|5372155
|2008.01.22 14:59
|buy
|0.09
|gbpjpy
|207.17
|0.00
|0.00
|2008.01.22 15:38
|207.61
|0.00
|0.00
|0.00
|37.17
|5376452
|2008.01.22 15:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.69
|0.00
|0.00
|2008.01.22 15:59
|207.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|5376454
|2008.01.22 15:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.62
|0.00
|0.00
|2008.01.22 15:59
|207.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|5377736
|2008.01.22 15:49
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.99
|0.00
|0.00
|2008.01.22 15:59
|207.80
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|5378659
|2008.01.22 15:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.76
|0.00
|0.00
|2008.01.22 17:23
|209.11
|0.00
|0.00
|0.00
|12.66
|5378662
|2008.01.22 15:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.69
|0.00
|0.00
|2008.01.22 17:23
|209.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.97
|5379661
|2008.01.22 16:07
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.04
|0.00
|0.00
|2008.01.22 17:23
|209.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.05
|5380721
|2008.01.22 16:20
|sell
|0.05
|gbpjpy
|208.39
|0.00
|0.00
|2008.01.22 17:23
|209.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.03
|5381368
|2008.01.22 16:25
|sell
|0.07
|gbpjpy
|208.74
|0.00
|0.00
|2008.01.22 17:23
|209.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.21
|5384426
|2008.01.22 16:40
|sell
|0.09
|gbpjpy
|209.11
|0.00
|0.00
|2008.01.22 17:23
|209.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.06
|5386501
|2008.01.22 17:00
|sell
|0.11
|gbpjpy
|209.47
|0.00
|0.00
|2008.01.22 17:23
|209.16
|0.00
|0.00
|0.00
|31.96
|5387476
|2008.01.22 17:10
|sell
|0.13
|gbpjpy
|209.82
|0.00
|0.00
|2008.01.22 17:23
|209.17
|0.00
|0.00
|0.00
|79.20
|5388483
|2008.01.22 17:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.17
|0.00
|0.00
|2008.01.22 19:30
|209.55
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|5388485
|2008.01.22 17:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.12
|0.00
|0.00
|2008.01.22 19:30
|209.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.67
|5394160
|2008.01.22 18:26
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.47
|0.00
|0.00
|2008.01.22 19:30
|209.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.22
|5397406
|2008.01.22 19:08
|sell
|0.05
|gbpjpy
|209.82
|0.00
|0.00
|2008.01.22 19:30
|209.62
|0.00
|0.00
|0.00
|9.36
|5399159
|2008.01.22 19:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.64
|0.00
|0.00
|2008.01.22 20:18
|209.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.35
|5399160
|2008.01.22 19:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.57
|0.00
|0.00
|2008.01.22 20:18
|209.14
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|5400361
|2008.01.22 19:56
|buy
|0.03
|gbpjpy
|209.20
|0.00
|0.00
|2008.01.22 20:18
|209.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.67
|5401241
|2008.01.22 20:06
|buy
|0.05
|gbpjpy
|208.85
|0.00
|0.00
|2008.01.22 20:18
|209.07
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|5402066
|2008.01.22 20:18
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.09
|0.00
|0.00
|2008.01.22 20:57
|209.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|5402064
|2008.01.22 20:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.16
|0.00
|0.00
|2008.01.22 20:57
|208.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|5403617
|2008.01.22 20:42
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.81
|0.00
|0.00
|2008.01.22 20:57
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|5414430
|2008.01.22 23:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.28
|0.00
|0.00
|2008.01.23 01:31
|209.89
|0.00
|0.00
|0.19
|5.70
|5414431
|2008.01.22 23:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.20
|0.00
|0.00
|2008.01.23 01:31
|209.96
|0.00
|0.00
|-0.31
|-7.10
|5427141
|2008.01.23 00:42
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.56
|0.00
|0.00
|2008.01.23 01:31
|209.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.21
|5427295
|2008.01.23 00:44
|sell
|0.05
|gbpjpy
|209.96
|0.00
|0.00
|2008.01.23 01:31
|209.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|5428759
|2008.01.23 01:19
|sell
|0.07
|gbpjpy
|210.34
|0.00
|0.00
|2008.01.23 01:31
|209.98
|0.00
|0.00
|0.00
|23.54
|5429114
|2008.01.23 01:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.93
|0.00
|0.00
|2008.01.23 02:44
|209.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.49
|5429116
|2008.01.23 01:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.86
|0.00
|0.00
|2008.01.23 02:44
|209.52
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|5429572
|2008.01.23 01:41
|buy
|0.03
|gbpjpy
|209.58
|0.00
|0.00
|2008.01.23 02:44
|209.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.65
|5430593
|2008.01.23 02:13
|buy
|0.05
|gbpjpy
|209.22
|0.00
|0.00
|2008.01.23 02:44
|209.44
|0.00
|0.00
|0.00
|10.30
|5430957
|2008.01.23 02:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.45
|0.00
|0.00
|2008.01.23 06:33
|208.33
|0.00
|0.00
|0.00
|10.53
|5430956
|2008.01.23 02:44
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.52
|0.00
|0.00
|2008.01.23 06:33
|208.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.85
|5432346
|2008.01.23 04:04
|buy
|0.03
|gbpjpy
|209.17
|0.00
|0.00
|2008.01.23 06:33
|208.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.66
|5432784
|2008.01.23 04:20
|buy
|0.05
|gbpjpy
|208.82
|0.00
|0.00
|2008.01.23 06:33
|208.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.32
|5433274
|2008.01.23 04:42
|buy
|0.07
|gbpjpy
|208.46
|0.00
|0.00
|2008.01.23 06:33
|208.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.16
|5433812
|2008.01.23 05:10
|buy
|0.09
|gbpjpy
|208.08
|0.00
|0.00
|2008.01.23 06:33
|208.26
|0.00
|0.00
|0.00
|15.22
|5434232
|2008.01.23 05:39
|buy
|0.11
|gbpjpy
|207.71
|0.00
|0.00
|2008.01.23 06:33
|208.26
|0.00
|0.00
|0.00
|56.86
|5435385
|2008.01.23 06:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.32
|0.00
|0.00
|2008.01.23 09:16
|208.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5435386
|2008.01.23 06:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.25
|0.00
|0.00
|2008.01.23 09:16
|208.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|5442900
|2008.01.23 08:45
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.61
|0.00
|0.00
|2008.01.23 09:16
|208.40
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|5447521
|2008.01.23 09:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.41
|0.00
|0.00
|2008.01.23 09:30
|208.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|5447523
|2008.01.23 09:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.34
|0.00
|0.00
|2008.01.23 09:30
|208.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|5448644
|2008.01.23 09:25
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.69
|0.00
|0.00
|2008.01.23 09:30
|208.50
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|5449351
|2008.01.23 09:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.53
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:30
|207.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.07
|5449352
|2008.01.23 09:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.46
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:30
|207.81
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|5453627
|2008.01.23 10:11
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.18
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:30
|207.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|5454140
|2008.01.23 10:17
|buy
|0.05
|gbpjpy
|207.80
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:30
|207.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.42
|5454941
|2008.01.23 10:26
|buy
|0.07
|gbpjpy
|207.44
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:30
|207.78
|0.00
|0.00
|0.00
|22.44
|5455448
|2008.01.23 10:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.89
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:38
|207.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|5455444
|2008.01.23 10:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.95
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:38
|207.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5456748
|2008.01.23 10:36
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.57
|0.00
|0.00
|2008.01.23 10:38
|207.77
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|5457281
|2008.01.23 10:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.83
|0.00
|0.00
|2008.01.23 13:34
|206.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.54
|5457283
|2008.01.23 10:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.76
|0.00
|0.00
|2008.01.23 13:34
|206.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|5461911
|2008.01.23 11:26
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.47
|0.00
|0.00
|2008.01.23 13:34
|206.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.71
|5465339
|2008.01.23 12:04
|buy
|0.05
|gbpjpy
|207.12
|0.00
|0.00
|2008.01.23 13:34
|206.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.17
|5467088
|2008.01.23 12:20
|buy
|0.07
|gbpjpy
|206.75
|0.00
|0.00
|2008.01.23 13:34
|206.82
|0.00
|0.00
|0.00
|4.63
|5472756
|2008.01.23 13:17
|buy
|0.09
|gbpjpy
|206.39
|0.00
|0.00
|2008.01.23 13:34
|206.82
|0.00
|0.00
|0.00
|36.56
|5474117
|2008.01.23 13:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.79
|0.00
|0.00
|2008.01.23 13:54
|206.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|5474116
|2008.01.23 13:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.86
|0.00
|0.00
|2008.01.23 13:54
|206.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|5475028
|2008.01.23 13:47
|buy
|0.03
|gbpjpy
|206.51
|0.00
|0.00
|2008.01.23 13:54
|206.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.54
|5475519
|2008.01.23 13:51
|buy
|0.05
|gbpjpy
|206.14
|0.00
|0.00
|2008.01.23 13:54
|206.35
|0.00
|0.00
|0.00
|9.93
|5475863
|2008.01.23 13:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.44
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:07
|205.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.67
|5475864
|2008.01.23 13:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.37
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:07
|205.49
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|5476884
|2008.01.23 14:04
|buy
|0.03
|gbpjpy
|206.08
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:07
|205.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.50
|5477072
|2008.01.23 14:05
|buy
|0.05
|gbpjpy
|205.68
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:07
|205.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.85
|5477847
|2008.01.23 14:12
|buy
|0.07
|gbpjpy
|205.31
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:07
|205.42
|0.00
|0.00
|0.00
|7.31
|5478964
|2008.01.23 14:20
|buy
|0.09
|gbpjpy
|204.96
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:07
|205.42
|0.00
|0.00
|0.00
|39.27
|5485874
|2008.01.23 15:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|205.48
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:21
|205.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|5485876
|2008.01.23 15:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|205.42
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:21
|205.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|5486918
|2008.01.23 15:14
|buy
|0.03
|gbpjpy
|205.12
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:21
|205.31
|0.00
|0.00
|0.00
|5.42
|5487666
|2008.01.23 15:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|205.38
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:47
|205.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|5487667
|2008.01.23 15:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|205.31
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:47
|205.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|5488548
|2008.01.23 15:30
|buy
|0.03
|gbpjpy
|205.03
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:47
|205.22
|0.00
|0.00
|0.00
|5.41
|5490961
|2008.01.23 15:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|205.20
|0.00
|0.00
|2008.01.23 16:25
|206.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.47
|5490960
|2008.01.23 15:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|205.28
|0.00
|0.00
|2008.01.23 16:25
|206.15
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|5491856
|2008.01.23 15:54
|sell
|0.03
|gbpjpy
|205.55
|0.00
|0.00
|2008.01.23 16:25
|206.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.46
|5492898
|2008.01.23 16:01
|sell
|0.05
|gbpjpy
|205.90
|0.00
|0.00
|2008.01.23 16:25
|206.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.67
|5494843
|2008.01.23 16:15
|sell
|0.07
|gbpjpy
|206.26
|0.00
|0.00
|2008.01.23 16:25
|206.21
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|5495505
|2008.01.23 16:20
|sell
|0.09
|gbpjpy
|206.61
|0.00
|0.00
|2008.01.23 16:25
|206.20
|0.00
|0.00
|0.00
|34.92
|5496148
|2008.01.23 16:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.16
|0.00
|0.00
|2008.01.23 16:45
|206.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|5496147
|2008.01.23 16:25
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.23
|0.00
|0.00
|2008.01.23 16:45
|206.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|5498177
|2008.01.23 16:42
|buy
|0.03
|gbpjpy
|205.88
|0.00
|0.00
|2008.01.23 16:45
|206.07
|0.00
|0.00
|0.00
|5.39
|5498399
|2008.01.23 16:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.15
|0.00
|0.00
|2008.01.23 18:53
|205.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.32
|5498401
|2008.01.23 16:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.08
|0.00
|0.00
|2008.01.23 18:53
|205.45
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|5503524
|2008.01.23 17:32
|buy
|0.03
|gbpjpy
|205.80
|0.00
|0.00
|2008.01.23 18:53
|205.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.97
|5508791
|2008.01.23 18:34
|buy
|0.05
|gbpjpy
|205.45
|0.00
|0.00
|2008.01.23 18:53
|205.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|5509348
|2008.01.23 18:44
|buy
|0.07
|gbpjpy
|205.10
|0.00
|0.00
|2008.01.23 18:53
|205.40
|0.00
|0.00
|0.00
|19.96
|5509884
|2008.01.23 18:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|205.40
|0.00
|0.00
|2008.01.23 19:55
|205.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.45
|5509882
|2008.01.23 18:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|205.47
|0.00
|0.00
|2008.01.23 19:55
|205.80
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|5511228
|2008.01.23 19:37
|sell
|0.03
|gbpjpy
|205.75
|0.00
|0.00
|2008.01.23 19:55
|205.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.97
|5511685
|2008.01.23 19:50
|sell
|0.05
|gbpjpy
|206.11
|0.00
|0.00
|2008.01.23 19:55
|205.90
|0.00
|0.00
|0.00
|9.94
|5519917
|2008.01.23 21:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.45
|0.00
|0.00
|2008.01.23 23:02
|208.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|5519919
|2008.01.23 21:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.39
|0.00
|0.00
|2008.01.23 23:02
|208.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|5520349
|2008.01.23 21:53
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.74
|0.00
|0.00
|2008.01.23 23:02
|208.54
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|5524972
|2008.01.23 23:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.56
|0.00
|0.00
|2008.01.24 00:50
|208.62
|0.00
|0.00
|0.58
|0.56
|5524973
|2008.01.23 23:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.49
|0.00
|0.00
|2008.01.24 00:50
|208.69
|0.00
|0.00
|-0.94
|-1.87
|5534845
|2008.01.24 00:07
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.90
|0.00
|0.00
|2008.01.24 00:50
|208.69
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|5536616
|2008.01.24 00:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.68
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:04
|208.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|5536618
|2008.01.24 00:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.61
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:04
|208.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|5537097
|2008.01.24 01:01
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.97
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:04
|208.77
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|5537258
|2008.01.24 01:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.77
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:55
|208.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|5537259
|2008.01.24 01:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.70
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:55
|208.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|5538997
|2008.01.24 01:46
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.05
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:55
|208.83
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|5539468
|2008.01.24 01:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.86
|0.00
|0.00
|2008.01.24 05:29
|208.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.32
|5539469
|2008.01.24 01:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.78
|0.00
|0.00
|2008.01.24 05:29
|208.15
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|5540401
|2008.01.24 02:03
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.50
|0.00
|0.00
|2008.01.24 05:29
|208.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.83
|5542110
|2008.01.24 02:41
|buy
|0.05
|gbpjpy
|208.13
|0.00
|0.00
|2008.01.24 05:29
|208.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|5543725
|2008.01.24 03:22
|buy
|0.07
|gbpjpy
|207.78
|0.00
|0.00
|2008.01.24 05:29
|208.08
|0.00
|0.00
|0.00
|19.72
|5546691
|2008.01.24 05:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.16
|0.00
|0.00
|2008.01.24 07:01
|208.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|5546693
|2008.01.24 05:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.09
|0.00
|0.00
|2008.01.24 07:01
|208.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|5548286
|2008.01.24 06:52
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.44
|0.00
|0.00
|2008.01.24 07:01
|208.19
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|5548500
|2008.01.24 07:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.23
|0.00
|0.00
|2008.01.24 07:48
|208.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.23
|5548504
|2008.01.24 07:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.15
|0.00
|0.00
|2008.01.24 07:48
|208.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|5549329
|2008.01.24 07:43
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.88
|0.00
|0.00
|2008.01.24 07:48
|208.09
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|5549453
|2008.01.24 07:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.17
|0.00
|0.00
|2008.01.24 07:53
|207.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|5549454
|2008.01.24 07:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.10
|0.00
|0.00
|2008.01.24 07:53
|208.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|5549622
|2008.01.24 07:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.08
|0.00
|0.00
|2008.01.24 08:09
|207.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.71
|5549629
|2008.01.24 07:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.03
|0.00
|0.00
|2008.01.24 08:09
|207.65
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|5550116
|2008.01.24 08:04
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.70
|0.00
|0.00
|2008.01.24 08:09
|207.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|5550320
|2008.01.24 08:06
|buy
|0.05
|gbpjpy
|207.34
|0.00
|0.00
|2008.01.24 08:09
|207.58
|0.00
|0.00
|0.00
|11.29
|5550551
|2008.01.24 08:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.66
|0.00
|0.00
|2008.01.24 08:58
|207.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|5550555
|2008.01.24 08:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.60
|0.00
|0.00
|2008.01.24 08:58
|207.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5552546
|2008.01.24 08:54
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.96
|0.00
|0.00
|2008.01.24 08:58
|207.77
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|5552767
|2008.01.24 08:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.76
|0.00
|0.00
|2008.01.24 09:12
|207.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|5552768
|2008.01.24 08:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.69
|0.00
|0.00
|2008.01.24 09:12
|207.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|5553685
|2008.01.24 09:09
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.40
|0.00
|0.00
|2008.01.24 09:12
|207.59
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|5553811
|2008.01.24 09:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.63
|0.00
|0.00
|2008.01.24 09:23
|207.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|5553814
|2008.01.24 09:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.59
|0.00
|0.00
|2008.01.24 09:23
|207.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|5554382
|2008.01.24 09:20
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.95
|0.00
|0.00
|2008.01.24 09:23
|207.77
|0.00
|0.00
|0.00
|5.08
|5554526
|2008.01.24 09:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.70
|0.00
|0.00
|2008.01.24 09:51
|207.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5554528
|2008.01.24 09:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.63
|0.00
|0.00
|2008.01.24 09:51
|207.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|5554968
|2008.01.24 09:33
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.34
|0.00
|0.00
|2008.01.24 09:51
|207.53
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|5555735
|2008.01.24 09:51
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.59
|0.00
|0.00
|2008.01.24 10:01
|207.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|5555737
|2008.01.24 09:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.52
|0.00
|0.00
|2008.01.24 10:01
|207.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|5555851
|2008.01.24 09:55
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.24
|0.00
|0.00
|2008.01.24 10:01
|207.43
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|5556132
|2008.01.24 10:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.39
|0.00
|0.00
|2008.01.24 10:33
|208.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.43
|5556131
|2008.01.24 10:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.46
|0.00
|0.00
|2008.01.24 10:33
|208.11
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|5557000
|2008.01.24 10:21
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.74
|0.00
|0.00
|2008.01.24 10:33
|208.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.41
|5557245
|2008.01.24 10:25
|sell
|0.05
|gbpjpy
|208.09
|0.00
|0.00
|2008.01.24 10:33
|208.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.24
|5557376
|2008.01.24 10:29
|sell
|0.07
|gbpjpy
|208.45
|0.00
|0.00
|2008.01.24 10:33
|208.19
|0.00
|0.00
|0.00
|17.11
|5557589
|2008.01.24 10:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.19
|0.00
|0.00
|2008.01.24 11:53
|207.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.71
|5557597
|2008.01.24 10:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.15
|0.00
|0.00
|2008.01.24 11:53
|207.74
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|5558291
|2008.01.24 10:52
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.84
|0.00
|0.00
|2008.01.24 11:53
|207.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|5559102
|2008.01.24 11:20
|buy
|0.05
|gbpjpy
|207.49
|0.00
|0.00
|2008.01.24 11:53
|207.69
|0.00
|0.00
|0.00
|9.42
|5560350
|2008.01.24 11:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.74
|0.00
|0.00
|2008.01.24 14:26
|208.92
|0.00
|0.00
|0.00
|11.08
|5560352
|2008.01.24 11:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.67
|0.00
|0.00
|2008.01.24 14:26
|208.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.40
|5560744
|2008.01.24 11:59
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.05
|0.00
|0.00
|2008.01.24 14:26
|208.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.20
|5561369
|2008.01.24 12:06
|sell
|0.05
|gbpjpy
|208.40
|0.00
|0.00
|2008.01.24 14:26
|208.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.23
|5562870
|2008.01.24 12:37
|sell
|0.07
|gbpjpy
|208.78
|0.00
|0.00
|2008.01.24 14:26
|208.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.14
|5563369
|2008.01.24 12:44
|sell
|0.09
|gbpjpy
|209.16
|0.00
|0.00
|2008.01.24 14:26
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13.52
|5563591
|2008.01.24 12:47
|sell
|0.11
|gbpjpy
|209.51
|0.00
|0.00
|2008.01.24 14:26
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|52.68
|5567675
|2008.01.24 14:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.94
|0.00
|0.00
|2008.01.24 14:54
|209.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|5568499
|2008.01.24 14:34
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.30
|0.00
|0.00
|2008.01.24 14:54
|209.10
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|5569649
|2008.01.24 14:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.05
|0.00
|0.00
|2008.01.24 16:22
|209.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.85
|5570691
|2008.01.24 15:11
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.40
|0.00
|0.00
|2008.01.24 16:22
|209.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.41
|5571892
|2008.01.24 15:30
|sell
|0.05
|gbpjpy
|209.76
|0.00
|0.00
|2008.01.24 16:22
|209.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|5573026
|2008.01.24 15:45
|sell
|0.07
|gbpjpy
|210.12
|0.00
|0.00
|2008.01.24 16:22
|209.76
|0.00
|0.00
|0.00
|23.65
|5575138
|2008.01.24 16:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.94
|0.00
|0.00
|2008.01.25 13:09
|212.31
|0.00
|0.00
|-0.31
|-22.08
|5577579
|2008.01.24 17:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|0.00
|2008.01.25 13:09
|212.30
|0.00
|0.00
|-0.62
|-36.34
|5582983
|2008.01.24 19:45
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.75
|0.00
|0.00
|2008.01.25 13:09
|212.32
|0.00
|0.00
|-0.93
|-43.88
|5585002
|2008.01.24 20:23
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.15
|0.00
|0.00
|2008.01.25 13:09
|212.32
|0.00
|0.00
|-1.24
|-43.60
|5588528
|2008.01.24 22:22
|sell
|0.05
|gbpjpy
|211.56
|0.00
|0.00
|2008.01.25 13:09
|212.32
|0.00
|0.00
|-1.55
|-35.40
|5600055
|2008.01.25 00:56
|sell
|0.06
|gbpjpy
|211.96
|0.00
|0.00
|2008.01.25 13:08
|212.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.13
|5607842
|2008.01.25 06:07
|sell
|0.07
|gbpjpy
|212.37
|0.00
|0.00
|2008.01.25 13:08
|212.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|5608607
|2008.01.25 06:26
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.77
|0.00
|0.00
|2008.01.25 13:08
|212.33
|0.00
|0.00
|0.00
|32.80
|5613229
|2008.01.25 08:15
|sell
|0.09
|gbpjpy
|213.18
|0.00
|0.00
|2008.01.25 13:08
|212.33
|0.00
|0.00
|0.00
|71.28
|5615511
|2008.01.25 09:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.60
|0.00
|0.00
|2008.01.25 13:08
|212.34
|0.00
|0.00
|0.00
|117.39
|5671186
|2008.01.28 03:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.02
|0.00
|0.00
|2008.01.28 08:26
|210.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.81
|5671187
|2008.01.28 03:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.95
|0.00
|0.00
|2008.01.28 08:26
|210.26
|0.00
|0.00
|0.00
|6.49
|5673673
|2008.01.28 04:38
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.61
|0.00
|0.00
|2008.01.28 08:26
|210.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.91
|5675670
|2008.01.28 05:14
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.21
|0.00
|0.00
|2008.01.28 08:26
|210.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|5676942
|2008.01.28 05:38
|buy
|0.04
|gbpjpy
|209.81
|0.00
|0.00
|2008.01.28 08:26
|210.19
|0.00
|0.00
|0.00
|14.30
|5684510
|2008.01.28 08:26
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.26
|0.00
|0.00
|2008.01.28 09:01
|210.65
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|5684511
|2008.01.28 08:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.19
|0.00
|0.00
|2008.01.28 09:01
|210.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.97
|5684864
|2008.01.28 08:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.59
|0.00
|0.00
|2008.01.28 15:39
|211.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.86
|5686147
|2008.01.28 08:48
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.99
|0.00
|0.00
|2008.01.28 09:01
|210.71
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|5687202
|2008.01.28 09:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.73
|0.00
|0.00
|2008.01.28 15:39
|211.90
|0.00
|0.00
|0.00
|10.96
|5690726
|2008.01.28 09:46
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.99
|0.00
|0.00
|2008.01.28 15:39
|211.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.37
|5701571
|2008.01.28 13:33
|sell
|0.03
|gbpjpy
|211.47
|0.00
|0.00
|2008.01.28 15:39
|211.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.05
|5702767
|2008.01.28 14:02
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.90
|0.00
|0.00
|2008.01.28 15:39
|211.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|5703804
|2008.01.28 14:12
|sell
|0.05
|gbpjpy
|212.30
|0.00
|0.00
|2008.01.28 15:39
|211.99
|0.00
|0.00
|0.00
|14.53
|5708020
|2008.01.28 15:18
|sell
|0.06
|gbpjpy
|212.72
|0.00
|0.00
|2008.01.28 15:39
|211.98
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|5709577
|2008.01.28 15:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.89
|0.00
|0.00
|2008.01.28 16:21
|211.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|5709575
|2008.01.28 15:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.96
|0.00
|0.00
|2008.01.28 16:21
|211.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|5712690
|2008.01.28 16:08
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.54
|0.00
|0.00
|2008.01.28 16:21
|211.84
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|5713690
|2008.01.28 16:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.94
|0.00
|0.00
|2008.01.28 17:19
|211.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|5713691
|2008.01.28 16:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.87
|0.00
|0.00
|2008.01.28 17:19
|212.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|5715578
|2008.01.28 16:53
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.32
|0.00
|0.00
|2008.01.28 17:19
|212.02
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|5717533
|2008.01.28 17:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.01
|0.00
|0.00
|2008.01.28 17:45
|212.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5717535
|2008.01.28 17:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.94
|0.00
|0.00
|2008.01.28 17:45
|212.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|5718550
|2008.01.28 17:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.37
|0.00
|0.00
|2008.01.28 17:45
|212.08
|0.00
|0.00
|0.00
|5.43
|5719455
|2008.01.28 17:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.01
|0.00
|0.00
|2008.01.28 19:04
|212.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|5719454
|2008.01.28 17:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.08
|0.00
|0.00
|2008.01.28 19:04
|211.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|5721064
|2008.01.28 18:07
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.67
|0.00
|0.00
|2008.01.28 19:04
|211.96
|0.00
|0.00
|0.00
|5.43
|5723815
|2008.01.28 19:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.06
|0.00
|0.00
|2008.01.29 00:20
|212.11
|0.00
|0.00
|0.19
|0.47
|5723817
|2008.01.28 19:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.99
|0.00
|0.00
|2008.01.29 00:20
|212.18
|0.00
|0.00
|-0.31
|-1.78
|5738819
|2008.01.28 23:17
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.40
|0.00
|0.00
|2008.01.29 00:20
|212.18
|0.00
|0.00
|-0.62
|4.12
|5757228
|2008.01.29 02:17
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.27
|0.00
|0.00
|2008.01.29 04:50
|211.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.69
|5757229
|2008.01.29 02:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.20
|0.00
|0.00
|2008.01.29 04:50
|211.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6.37
|5760605
|2008.01.29 02:59
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.87
|0.00
|0.00
|2008.01.29 04:50
|211.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.88
|5762078
|2008.01.29 03:18
|buy
|0.03
|gbpjpy
|211.45
|0.00
|0.00
|2008.01.29 04:50
|211.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5763177
|2008.01.29 03:31
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.04
|0.00
|0.00
|2008.01.29 04:50
|211.45
|0.00
|0.00
|0.00
|15.38
|5768331
|2008.01.29 04:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.51
|0.00
|0.00
|2008.01.29 07:48
|211.92
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|5768334
|2008.01.29 04:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.44
|0.00
|0.00
|2008.01.29 07:48
|211.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.15
|5775530
|2008.01.29 07:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.84
|0.00
|0.00
|2008.01.29 07:48
|211.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|5777004
|2008.01.29 07:31
|sell
|0.03
|gbpjpy
|212.28
|0.00
|0.00
|2008.01.29 07:48
|211.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.15
|5778294
|2008.01.29 07:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.00
|0.00
|0.00
|2008.01.29 09:38
|211.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|5778295
|2008.01.29 07:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.93
|0.00
|0.00
|2008.01.29 09:38
|211.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|5787573
|2008.01.29 09:11
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.58
|0.00
|0.00
|2008.01.29 09:38
|211.87
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|5790634
|2008.01.29 09:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.94
|0.00
|0.00
|2008.01.29 14:07
|212.64
|0.00
|0.00
|0.00
|6.55
|5790639
|2008.01.29 09:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.87
|0.00
|0.00
|2008.01.29 14:07
|212.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.85
|5800934
|2008.01.29 11:57
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.28
|0.00
|0.00
|2008.01.29 14:07
|212.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.04
|5807327
|2008.01.29 12:57
|sell
|0.03
|gbpjpy
|212.69
|0.00
|0.00
|2008.01.29 14:07
|212.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|5812022
|2008.01.29 13:35
|sell
|0.04
|gbpjpy
|213.09
|0.00
|0.00
|2008.01.29 14:07
|212.71
|0.00
|0.00
|0.00
|14.22
|5816854
|2008.01.29 14:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.63
|0.00
|0.00
|2008.01.29 14:32
|212.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|5816853
|2008.01.29 14:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.70
|0.00
|0.00
|2008.01.29 14:32
|212.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|5819416
|2008.01.29 14:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.11
|0.00
|0.00
|2008.01.29 14:32
|212.79
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|5819901
|2008.01.29 14:32
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.83
|0.00
|0.00
|2008.01.29 16:12
|212.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|5819904
|2008.01.29 14:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.76
|0.00
|0.00
|2008.01.29 16:12
|212.35
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|5829845
|2008.01.29 15:51
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.43
|0.00
|0.00
|2008.01.29 16:12
|212.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|5830790
|2008.01.29 15:59
|buy
|0.03
|gbpjpy
|211.97
|0.00
|0.00
|2008.01.29 16:12
|212.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.69
|5832813
|2008.01.29 16:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.26
|0.00
|0.00
|2008.01.29 16:43
|212.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|5832812
|2008.01.29 16:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.34
|0.00
|0.00
|2008.01.29 16:43
|212.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|5835793
|2008.01.29 16:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.66
|0.00
|0.00
|2008.01.29 16:43
|212.37
|0.00
|0.00
|0.00
|5.43
|5836936
|2008.01.29 16:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.29
|0.00
|0.00
|2008.01.29 18:19
|212.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|5836932
|2008.01.29 16:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.35
|0.00
|0.00
|2008.01.29 18:19
|212.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|5839352
|2008.01.29 17:09
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.69
|0.00
|0.00
|2008.01.29 18:19
|212.41
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|5844427
|2008.01.29 18:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.41
|0.00
|0.00
|2008.01.30 00:04
|212.77
|0.00
|0.00
|0.19
|3.36
|5844430
|2008.01.29 18:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.34
|0.00
|0.00
|2008.01.30 00:04
|212.84
|0.00
|0.00
|-0.31
|-4.67
|5849283
|2008.01.29 19:45
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.75
|0.00
|0.00
|2008.01.30 00:04
|212.84
|0.00
|0.00
|-0.62
|-1.68
|5853625
|2008.01.29 22:22
|sell
|0.03
|gbpjpy
|213.15
|0.00
|0.00
|2008.01.30 00:04
|212.84
|0.00
|0.00
|-0.93
|8.69
|5859157
|2008.01.30 00:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.81
|0.00
|0.00
|2008.01.30 03:41
|212.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|5859165
|2008.01.30 00:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.74
|0.00
|0.00
|2008.01.30 03:41
|212.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|5863326
|2008.01.30 03:25
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.41
|0.00
|0.00
|2008.01.30 03:41
|212.73
|0.00
|0.00
|0.00
|5.99
|5863535
|2008.01.30 03:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.73
|0.00
|0.00
|2008.01.30 07:07
|212.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|5863537
|2008.01.30 03:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.79
|0.00
|0.00
|2008.01.30 07:07
|212.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|5865725
|2008.01.30 05:52
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.35
|0.00
|0.00
|2008.01.30 07:07
|212.64
|0.00
|0.00
|0.00
|5.43
|5867253
|2008.01.30 07:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.70
|0.00
|0.00
|2008.01.30 09:11
|212.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|5867255
|2008.01.30 07:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.64
|0.00
|0.00
|2008.01.30 09:11
|212.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|5867931
|2008.01.30 07:34
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.27
|0.00
|0.00
|2008.01.30 09:11
|212.56
|0.00
|0.00
|0.00
|5.43
|5871830
|2008.01.30 09:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.56
|0.00
|0.00
|2008.01.30 14:21
|213.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.31
|5871829
|2008.01.30 09:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.64
|0.00
|0.00
|2008.01.30 14:21
|213.07
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|5875097
|2008.01.30 10:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.96
|0.00
|0.00
|2008.01.30 14:23
|213.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|5882998
|2008.01.30 14:15
|sell
|0.03
|gbpjpy
|213.37
|0.00
|0.00
|2008.01.30 14:21
|213.08
|0.00
|0.00
|0.00
|8.12
|5884083
|2008.01.30 14:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.17
|0.00
|0.00
|2008.01.30 14:33
|213.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5884131
|2008.01.30 14:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.07
|0.00
|0.00
|2008.01.30 14:33
|213.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|5884529
|2008.01.30 14:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.49
|0.00
|0.00
|2008.01.30 14:33
|213.24
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|5885626
|2008.01.30 14:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.22
|0.00
|0.00
|2008.01.30 15:40
|213.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|5885627
|2008.01.30 14:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.15
|0.00
|0.00
|2008.01.30 15:40
|213.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|5888028
|2008.01.30 15:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.55
|0.00
|0.00
|2008.01.30 15:40
|213.25
|0.00
|0.00
|0.00
|5.59
|5888594
|2008.01.30 15:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.26
|0.00
|0.00
|2008.01.30 16:16
|213.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|5888595
|2008.01.30 15:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.19
|0.00
|0.00
|2008.01.30 16:16
|213.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|5888888
|2008.01.30 15:54
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.59
|0.00
|0.00
|2008.01.30 16:16
|213.30
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|5889860
|2008.01.30 16:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.30
|0.00
|0.00
|2008.01.30 20:32
|213.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|5889862
|2008.01.30 16:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.22
|0.00
|0.00
|2008.01.30 20:32
|213.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|5897926
|2008.01.30 20:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.63
|0.00
|0.00
|2008.01.30 20:32
|213.33
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|5899600
|2008.01.30 20:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.32
|0.00
|0.00
|2008.01.30 20:43
|213.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|5899601
|2008.01.30 20:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.24
|0.00
|0.00
|2008.01.30 20:43
|213.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|5899926
|2008.01.30 20:36
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.86
|0.00
|0.00
|2008.01.30 20:43
|213.05
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|5900921
|2008.01.30 20:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.23
|0.00
|0.00
|2008.01.30 21:17
|213.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|5900922
|2008.01.30 20:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.16
|0.00
|0.00
|2008.01.30 21:17
|213.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|5902234
|2008.01.30 21:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.56
|0.00
|0.00
|2008.01.30 21:17
|213.33
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|5910119
|2008.01.30 23:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.92
|0.00
|0.00
|2008.01.31 00:32
|210.84
|0.00
|0.00
|-0.94
|0.75
|5910118
|2008.01.30 23:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.99
|0.00
|0.00
|2008.01.31 00:32
|210.77
|0.00
|0.00
|0.58
|-2.07
|5918597
|2008.01.31 00:29
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.59
|0.00
|0.00
|2008.01.31 00:32
|210.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|5918802
|2008.01.31 00:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.91
|0.00
|0.00
|2008.01.31 01:00
|210.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|5918803
|2008.01.31 00:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.82
|0.00
|0.00
|2008.01.31 03:15
|211.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|5919849
|2008.01.31 00:52
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.51
|0.00
|0.00
|2008.01.31 01:02
|210.68
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5920236
|2008.01.31 01:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.73
|0.00
|0.00
|2008.01.31 01:28
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5920780
|2008.01.31 01:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.13
|0.00
|0.00
|2008.01.31 02:08
|211.50
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|5921446
|2008.01.31 01:54
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.22
|0.00
|0.00
|2008.01.31 03:15
|211.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|5921903
|2008.01.31 02:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.56
|0.00
|0.00
|2008.01.31 05:11
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|5922115
|2008.01.31 02:11
|sell
|0.03
|gbpjpy
|211.63
|0.00
|0.00
|2008.01.31 03:15
|211.30
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|5923464
|2008.01.31 03:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.24
|0.00
|0.00
|2008.01.31 04:21
|210.92
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5924715
|2008.01.31 04:16
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.16
|0.00
|0.00
|2008.01.31 05:11
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|5924849
|2008.01.31 04:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.86
|0.00
|0.00
|2008.01.31 10:14
|211.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|5925774
|2008.01.31 05:01
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.28
|0.00
|0.00
|2008.01.31 10:14
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.13
|5926066
|2008.01.31 05:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.48
|0.00
|0.00
|2008.01.31 06:18
|211.81
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|5927301
|2008.01.31 06:11
|sell
|0.03
|gbpjpy
|211.68
|0.00
|0.00
|2008.01.31 10:14
|211.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|5927700
|2008.01.31 06:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.86
|0.00
|0.00
|2008.01.31 08:49
|212.22
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|5934985
|2008.01.31 08:45
|sell
|0.04
|gbpjpy
|212.08
|0.00
|0.00
|2008.01.31 10:13
|211.64
|0.00
|0.00
|0.00
|16.52
|5935268
|2008.01.31 08:49
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.31
|0.00
|0.00
|2008.01.31 09:02
|212.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|5935487
|2008.01.31 08:55
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.88
|0.00
|0.00
|2008.01.31 09:02
|212.05
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|5935848
|2008.01.31 09:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.14
|0.00
|0.00
|2008.01.31 11:00
|211.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5938794
|2008.01.31 10:05
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.72
|0.00
|0.00
|2008.01.31 11:00
|211.97
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|5939010
|2008.01.31 10:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.59
|0.00
|0.00
|2008.01.31 11:10
|211.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|5940568
|2008.01.31 11:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.04
|0.00
|0.00
|2008.01.31 12:25
|211.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|5940613
|2008.01.31 11:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.99
|0.00
|0.00
|2008.01.31 11:10
|211.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|5940791
|2008.01.31 11:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.68
|0.00
|0.00
|2008.01.31 12:19
|211.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|5941393
|2008.01.31 11:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.10
|0.00
|0.00
|2008.01.31 12:19
|211.84
|0.00
|0.00
|0.00
|4.89
|5943063
|2008.01.31 12:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.79
|0.00
|0.00
|2008.01.31 12:37
|211.47
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5943224
|2008.01.31 12:21
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.63
|0.00
|0.00
|2008.01.31 12:25
|211.88
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|5943383
|2008.01.31 12:25
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.91
|0.00
|0.00
|2008.01.31 12:58
|211.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|5943702
|2008.01.31 12:37
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.46
|0.00
|0.00
|2008.01.31 12:58
|211.75
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|5943717
|2008.01.31 12:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.40
|0.00
|0.00
|2008.01.31 13:10
|211.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|5944630
|2008.01.31 12:59
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.78
|0.00
|0.00
|2008.01.31 15:53
|210.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.14
|5944651
|2008.01.31 12:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.83
|0.00
|0.00
|2008.01.31 13:10
|211.52
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|5945092
|2008.01.31 13:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.46
|0.00
|0.00
|2008.01.31 13:50
|211.14
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5945435
|2008.01.31 13:18
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.38
|0.00
|0.00
|2008.01.31 15:53
|210.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.72
|5946769
|2008.01.31 13:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.00
|0.00
|0.00
|2008.01.31 14:30
|210.66
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|5946847
|2008.01.31 13:52
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.98
|0.00
|0.00
|2008.01.31 14:25
|211.13
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|5947872
|2008.01.31 14:30
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.81
|0.00
|0.00
|2008.01.31 15:53
|210.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.95
|5948027
|2008.01.31 14:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.56
|0.00
|0.00
|2008.01.31 15:25
|210.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|5950357
|2008.01.31 15:04
|buy
|0.04
|gbpjpy
|210.41
|0.00
|0.00
|2008.01.31 15:53
|210.60
|0.00
|0.00
|0.00
|7.17
|5951783
|2008.01.31 15:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.15
|0.00
|0.00
|2008.01.31 19:06
|211.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.25
|5952413
|2008.01.31 15:33
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.01
|0.00
|0.00
|2008.01.31 15:53
|210.60
|0.00
|0.00
|0.00
|27.85
|5953549
|2008.01.31 15:53
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.57
|0.00
|0.00
|2008.01.31 19:06
|211.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.61
|5953601
|2008.01.31 15:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.66
|0.00
|0.00
|2008.01.31 16:12
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5954444
|2008.01.31 16:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.07
|0.00
|0.00
|2008.01.31 17:00
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|5954456
|2008.01.31 16:12
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.99
|0.00
|0.00
|2008.01.31 19:06
|211.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.07
|5957461
|2008.01.31 17:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.44
|0.00
|0.00
|2008.01.31 17:27
|211.77
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|5957479
|2008.01.31 17:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.40
|0.00
|0.00
|2008.01.31 19:06
|211.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.02
|5958723
|2008.01.31 17:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.85
|0.00
|0.00
|2008.01.31 17:29
|212.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|5958764
|2008.01.31 17:27
|sell
|0.05
|gbpjpy
|211.84
|0.00
|0.00
|2008.01.31 19:06
|211.56
|0.00
|0.00
|0.00
|13.15
|5959001
|2008.01.31 17:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.27
|0.00
|0.00
|2008.01.31 17:45
|212.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5959404
|2008.01.31 17:38
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.87
|0.00
|0.00
|2008.01.31 17:45
|212.12
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|5959814
|2008.01.31 17:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.18
|0.00
|0.00
|2008.01.31 18:03
|212.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|5960116
|2008.01.31 17:48
|sell
|0.06
|gbpjpy
|212.27
|0.00
|0.00
|2008.01.31 19:06
|211.54
|0.00
|0.00
|0.00
|41.16
|5961034
|2008.01.31 18:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.54
|0.00
|0.00
|2008.02.01 01:47
|212.04
|0.00
|0.00
|0.19
|-4.70
|5961200
|2008.01.31 18:08
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.14
|0.00
|0.00
|2008.02.01 01:47
|212.04
|0.00
|0.00
|0.39
|-1.88
|5962643
|2008.01.31 18:50
|buy
|0.03
|gbpjpy
|211.73
|0.00
|0.00
|2008.02.01 01:47
|212.04
|0.00
|0.00
|0.58
|8.73
|5963188
|2008.01.31 19:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.51
|0.00
|0.00
|2008.01.31 20:33
|211.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|5964600
|2008.01.31 20:17
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.92
|0.00
|0.00
|2008.01.31 20:33
|211.67
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|5964927
|2008.01.31 20:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.53
|0.00
|0.00
|2008.01.31 21:54
|211.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|5966137
|2008.01.31 21:03
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.94
|0.00
|0.00
|2008.01.31 21:54
|211.56
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|5967124
|2008.01.31 21:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.46
|0.00
|0.00
|2008.01.31 21:54
|211.12
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5967252
|2008.01.31 21:54
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.19
|0.00
|0.00
|2008.01.31 22:10
|211.52
|0.00
|0.00
|0.00
|12.41
|5967340
|2008.01.31 21:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.16
|0.00
|0.00
|2008.01.31 21:57
|211.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|5967510
|2008.01.31 21:55
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.60
|0.00
|0.00
|2008.01.31 21:57
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|5967583
|2008.01.31 21:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.30
|0.00
|0.00
|2008.01.31 22:53
|211.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|5968286
|2008.01.31 22:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.73
|0.00
|0.00
|2008.01.31 22:53
|211.48
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|5968859
|2008.01.31 22:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.43
|0.00
|0.00
|2008.02.01 00:52
|211.56
|0.00
|0.00
|-0.31
|-1.22
|5974712
|2008.02.01 00:13
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.83
|0.00
|0.00
|2008.02.01 00:52
|211.56
|0.00
|0.00
|0.00
|5.08
|5975560
|2008.02.01 00:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.48
|0.00
|0.00
|2008.02.01 05:13
|211.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|5976400
|2008.02.01 01:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.89
|0.00
|0.00
|2008.02.01 05:13
|211.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.89
|5976667
|2008.02.01 01:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.10
|0.00
|0.00
|2008.02.01 03:16
|211.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|5977144
|2008.02.01 02:08
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.70
|0.00
|0.00
|2008.02.01 03:16
|211.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|5977751
|2008.02.01 03:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.01
|0.00
|0.00
|2008.02.01 08:58
|211.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|5979112
|2008.02.01 05:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.57
|0.00
|0.00
|2008.02.01 11:19
|211.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|5980382
|2008.02.01 07:21
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.60
|0.00
|211.86
|2008.02.01 08:57
|211.86
|0.00
|0.00
|0.00
|4.88
|5982407
|2008.02.01 08:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.94
|0.00
|0.00
|2008.02.01 09:19
|212.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|5982733
|2008.02.01 09:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.97
|0.00
|0.00
|2008.02.01 11:19
|211.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|5983394
|2008.02.01 09:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.33
|0.00
|0.00
|2008.02.01 12:31
|211.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.85
|5985121
|2008.02.01 10:05
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.93
|0.00
|0.00
|2008.02.01 12:31
|211.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|5986784
|2008.02.01 11:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.65
|0.00
|0.00
|2008.02.01 13:11
|211.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|5987660
|2008.02.01 12:11
|buy
|0.03
|gbpjpy
|211.53
|0.00
|0.00
|2008.02.01 12:31
|211.89
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|5987970
|2008.02.01 12:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.99
|0.00
|0.00
|2008.02.01 12:58
|212.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|5988023
|2008.02.01 12:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.07
|0.00
|0.00
|2008.02.01 13:11
|211.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|5988669
|2008.02.01 12:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.35
|0.00
|0.00
|2008.02.01 13:58
|211.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|5989327
|2008.02.01 13:07
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.95
|0.00
|0.00
|2008.02.01 13:58
|211.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|5989428
|2008.02.01 13:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.79
|0.00
|0.00
|2008.02.01 13:39
|211.47
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5990669
|2008.02.01 13:39
|buy
|0.03
|gbpjpy
|211.53
|0.00
|0.00
|2008.02.01 13:58
|211.87
|0.00
|0.00
|0.00
|9.56
|5990688
|2008.02.01 13:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.41
|0.00
|0.00
|2008.02.01 14:09
|211.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|5991350
|2008.02.01 13:52
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.81
|0.00
|0.00
|2008.02.01 14:09
|211.52
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|5991497
|2008.02.01 13:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.91
|0.00
|0.00
|2008.02.01 14:28
|211.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|5992049
|2008.02.01 14:09
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.47
|0.00
|0.00
|2008.02.01 14:28
|211.74
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|5992053
|2008.02.01 14:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.48
|0.00
|0.00
|2008.02.01 14:30
|211.04
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|5992653
|2008.02.01 14:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.81
|0.00
|0.00
|2008.02.04 04:27
|210.28
|0.00
|0.00
|0.19
|-14.32
|5992862
|2008.02.01 14:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.40
|0.00
|0.00
|2008.02.04 04:27
|210.28
|0.00
|0.00
|0.38
|-20.96
|5993247
|2008.02.01 14:30
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.85
|0.00
|0.00
|2008.02.04 04:27
|210.28
|0.00
|0.00
|0.58
|-16.00
|5993608
|2008.02.01 14:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.55
|0.00
|0.00
|2008.02.01 14:35
|210.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|5994987
|2008.02.01 14:33
|buy
|0.04
|gbpjpy
|210.43
|0.00
|0.00
|2008.02.04 04:27
|210.28
|0.00
|0.00
|0.77
|-5.61
|5995427
|2008.02.01 14:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.06
|0.00
|0.00
|2008.02.01 14:44
|209.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|5995563
|2008.02.01 14:35
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.03
|0.00
|0.00
|2008.02.04 04:27
|210.28
|0.00
|0.00
|0.96
|11.70
|5996882
|2008.02.01 14:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.61
|0.00
|0.00
|2008.02.01 16:31
|209.29
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|5996908
|2008.02.01 14:45
|buy
|0.06
|gbpjpy
|209.54
|0.00
|0.00
|2008.02.04 04:27
|210.30
|0.00
|0.00
|1.15
|42.67
|6004050
|2008.02.01 16:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.03
|0.00
|0.00
|2008.02.01 16:09
|209.74
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|6005975
|2008.02.01 16:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.23
|0.00
|0.00
|2008.02.01 18:50
|208.91
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|6006028
|2008.02.01 16:32
|buy
|0.07
|gbpjpy
|209.14
|0.00
|0.00
|2008.02.01 22:09
|209.54
|0.00
|0.00
|0.00
|26.26
|6010217
|2008.02.01 18:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.86
|0.00
|0.00
|2008.02.01 22:59
|209.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.13
|6010508
|2008.02.01 19:04
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.27
|0.00
|0.00
|2008.02.01 22:59
|209.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|6014528
|2008.02.01 22:27
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.68
|0.00
|0.00
|2008.02.01 22:59
|209.30
|0.00
|0.00
|0.00
|10.71
|6032295
|2008.02.04 04:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.28
|0.00
|0.00
|2008.02.04 06:01
|209.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6033435
|2008.02.04 04:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.33
|0.00
|0.00
|2008.02.04 07:03
|210.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|6038013
|2008.02.04 06:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.90
|0.00
|0.00
|2008.02.04 15:42
|210.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.93
|6038032
|2008.02.04 06:02
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.93
|0.00
|0.00
|2008.02.04 07:03
|210.19
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|6040973
|2008.02.04 07:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.24
|0.00
|0.00
|2008.02.04 08:56
|210.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|6047989
|2008.02.04 08:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.30
|0.00
|0.00
|2008.02.04 15:42
|210.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.35
|6050469
|2008.02.04 08:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.62
|0.00
|0.00
|2008.02.04 09:07
|211.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|6050732
|2008.02.04 08:58
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.72
|0.00
|0.00
|2008.02.04 15:42
|210.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.74
|6051814
|2008.02.04 09:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.07
|0.00
|0.00
|2008.02.04 11:16
|211.41
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|6051886
|2008.02.04 09:08
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.13
|0.00
|0.00
|2008.02.04 15:42
|210.96
|0.00
|0.00
|0.00
|6.37
|6063347
|2008.02.04 11:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.43
|0.00
|0.00
|2008.02.04 11:52
|211.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|6064576
|2008.02.04 11:35
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.03
|0.00
|0.00
|2008.02.04 11:52
|211.28
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|6065161
|2008.02.04 11:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.39
|0.00
|0.00
|2008.02.04 12:18
|211.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|6066481
|2008.02.04 12:12
|sell
|0.05
|gbpjpy
|211.59
|0.00
|0.00
|2008.02.04 15:42
|210.96
|0.00
|0.00
|0.00
|29.49
|6066963
|2008.02.04 12:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.79
|0.00
|0.00
|2008.02.04 17:22
|211.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|6069757
|2008.02.04 13:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.37
|0.00
|0.00
|2008.02.04 17:22
|211.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.93
|6081246
|2008.02.04 15:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.89
|0.00
|0.00
|2008.02.04 16:34
|210.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6081254
|2008.02.04 15:42
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.96
|0.00
|0.00
|2008.02.04 17:22
|211.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|6086409
|2008.02.04 16:35
|buy
|0.04
|gbpjpy
|210.56
|0.00
|0.00
|2008.02.04 17:22
|211.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16.48
|6086410
|2008.02.04 16:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.49
|0.00
|0.00
|2008.02.04 19:22
|210.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|6088319
|2008.02.04 16:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.90
|0.00
|0.00
|2008.02.04 19:22
|210.61
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|6090089
|2008.02.04 17:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.06
|0.00
|0.00
|2008.02.05 11:06
|211.48
|0.00
|0.00
|0.20
|3.91
|6099167
|2008.02.04 19:21
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.62
|0.00
|210.82
|2008.02.05 03:26
|210.82
|0.00
|0.00
|0.40
|3.75
|6099198
|2008.02.04 19:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.52
|0.00
|0.00
|2008.02.05 09:10
|211.06
|0.00
|0.00
|-0.31
|-5.04
|6114460
|2008.02.05 04:08
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.66
|0.00
|210.86
|2008.02.05 07:37
|210.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|6117491
|2008.02.05 07:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.93
|0.00
|210.71
|2008.02.05 09:10
|211.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|6118989
|2008.02.05 08:33
|sell
|0.03
|gbpjpy
|211.33
|0.00
|0.00
|2008.02.05 09:10
|211.07
|0.00
|0.00
|0.00
|7.29
|6120096
|2008.02.05 09:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.97
|0.00
|0.00
|2008.02.05 14:59
|210.53
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|6127152
|2008.02.05 11:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.37
|0.00
|211.16
|2008.02.05 14:42
|211.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|6127214
|2008.02.05 11:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.56
|0.00
|0.00
|2008.02.05 11:30
|211.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|6128508
|2008.02.05 11:25
|sell
|0.03
|gbpjpy
|211.88
|0.00
|211.53
|2008.02.05 13:31
|211.53
|0.00
|0.00
|0.00
|9.77
|6128981
|2008.02.05 11:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.08
|0.00
|0.00
|2008.02.07 18:38
|208.42
|0.00
|0.00
|0.80
|-34.09
|6132370
|2008.02.05 13:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.67
|0.00
|211.88
|2008.02.07 18:38
|208.42
|0.00
|0.00
|1.58
|-60.53
|6134020
|2008.02.05 14:42
|buy
|0.03
|gbpjpy
|211.17
|0.00
|0.00
|2008.02.07 18:38
|208.44
|0.00
|0.00
|2.38
|-76.28
|6135155
|2008.02.05 14:55
|buy
|0.04
|gbpjpy
|210.64
|0.00
|0.00
|2008.02.07 18:38
|208.44
|0.00
|0.00
|3.17
|-81.96
|6135574
|2008.02.05 14:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.43
|0.00
|0.00
|2008.02.05 15:14
|210.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|6136511
|2008.02.05 15:13
|buy
|0.05
|gbpjpy
|210.14
|0.00
|0.00
|2008.02.07 18:38
|208.44
|0.00
|0.00
|3.97
|-79.17
|6136632
|2008.02.05 15:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.90
|0.00
|0.00
|2008.02.05 20:59
|210.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|6138033
|2008.02.05 15:37
|buy
|0.06
|gbpjpy
|209.61
|0.00
|0.00
|2008.02.07 18:38
|208.43
|0.00
|0.00
|4.75
|-65.94
|6140382
|2008.02.05 16:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.30
|0.00
|0.00
|2008.02.05 16:34
|209.99
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|6145829
|2008.02.05 20:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.30
|0.00
|0.00
|2008.02.05 20:59
|210.02
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|6146280
|2008.02.05 20:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.96
|0.00
|0.00
|2008.02.06 00:05
|209.50
|0.00
|0.00
|-0.31
|4.31
|6157394
|2008.02.06 00:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.44
|0.00
|0.00
|2008.02.06 00:12
|209.01
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|6157929
|2008.02.06 00:12
|buy
|0.07
|gbpjpy
|209.04
|0.00
|209.54
|2008.02.07 18:38
|208.43
|0.00
|0.00
|4.17
|-39.77
|6157969
|2008.02.06 00:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.85
|0.00
|0.00
|2008.02.06 07:20
|208.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|6158886
|2008.02.06 00:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.25
|0.00
|0.00
|2008.02.06 07:20
|208.97
|0.00
|0.00
|0.00
|5.27
|6166499
|2008.02.06 07:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.92
|0.00
|0.00
|2008.02.06 08:51
|208.48
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|6170505
|2008.02.06 08:51
|buy
|0.08
|gbpjpy
|208.45
|0.00
|0.00
|2008.02.06 17:15
|209.16
|0.00
|0.00
|0.00
|53.22
|6170510
|2008.02.06 08:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.39
|0.00
|0.00
|2008.02.06 09:12
|207.96
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|6172257
|2008.02.06 09:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.89
|0.00
|0.00
|2008.02.06 10:37
|208.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|6172451
|2008.02.06 09:13
|buy
|0.09
|gbpjpy
|207.83
|0.00
|0.00
|2008.02.06 13:29
|208.44
|0.00
|0.00
|0.00
|51.55
|6173851
|2008.02.06 09:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.29
|0.00
|0.00
|2008.02.06 10:37
|208.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|6175868
|2008.02.06 09:59
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.72
|0.00
|0.00
|2008.02.06 10:37
|208.36
|0.00
|0.00
|0.00
|10.15
|6177824
|2008.02.06 10:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.26
|0.00
|0.00
|2008.02.06 14:12
|208.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|6180053
|2008.02.06 11:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.67
|0.00
|0.00
|2008.02.06 14:11
|208.39
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|6184975
|2008.02.06 14:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.31
|0.00
|0.00
|2008.02.06 15:55
|208.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|6185689
|2008.02.06 14:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.73
|0.00
|0.00
|2008.02.06 15:55
|208.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.25
|6188202
|2008.02.06 15:32
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.27
|0.00
|0.00
|2008.02.06 15:55
|208.85
|0.00
|0.00
|0.00
|11.81
|6189378
|2008.02.06 15:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.78
|0.00
|0.00
|2008.02.06 20:12
|208.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|6189857
|2008.02.06 16:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.18
|0.00
|0.00
|2008.02.06 20:12
|208.89
|0.00
|0.00
|0.00
|5.45
|6198005
|2008.02.06 20:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.82
|0.00
|0.00
|2008.02.07 03:12
|208.29
|0.00
|0.00
|-0.94
|4.98
|6209553
|2008.02.07 00:17
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.76
|0.00
|0.00
|2008.02.07 06:16
|208.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|6209554
|2008.02.07 00:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.69
|0.00
|0.00
|2008.02.07 06:16
|208.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|6213747
|2008.02.07 02:16
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.45
|0.00
|0.00
|2008.02.07 06:16
|208.64
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|6213754
|2008.02.07 02:16
|buy
|0.08
|gbpjpy
|208.45
|0.00
|208.65
|2008.02.07 06:16
|208.65
|0.00
|0.00
|0.00
|15.01
|6215103
|2008.02.07 03:12
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.20
|0.00
|0.00
|2008.02.07 08:46
|208.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.88
|6219821
|2008.02.07 06:16
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.62
|0.00
|0.00
|2008.02.07 08:46
|208.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|6219843
|2008.02.07 06:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.73
|0.00
|0.00
|2008.02.07 07:50
|208.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|6219845
|2008.02.07 06:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.65
|0.00
|0.00
|2008.02.07 07:50
|208.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|6223060
|2008.02.07 07:18
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.96
|0.00
|0.00
|2008.02.07 07:50
|208.75
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|6223431
|2008.02.07 07:25
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.07
|0.00
|0.00
|2008.02.07 08:46
|208.70
|0.00
|0.00
|0.00
|10.42
|6225032
|2008.02.07 07:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.76
|0.00
|0.00
|2008.02.07 09:19
|208.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|6225035
|2008.02.07 07:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.69
|0.00
|0.00
|2008.02.07 09:19
|208.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|6228217
|2008.02.07 08:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.64
|0.00
|0.00
|2008.02.07 12:01
|207.62
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|6229503
|2008.02.07 09:03
|buy
|0.08
|gbpjpy
|208.45
|0.00
|208.65
|2008.02.07 18:38
|208.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|6229829
|2008.02.07 09:09
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.45
|0.00
|0.00
|2008.02.07 09:19
|208.65
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|6230712
|2008.02.07 09:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.70
|0.00
|0.00
|2008.02.07 14:39
|206.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.15
|6230713
|2008.02.07 09:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.63
|0.00
|0.00
|2008.02.07 12:36
|207.49
|0.00
|0.00
|0.00
|10.72
|6233036
|2008.02.07 10:11
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.38
|0.00
|0.00
|2008.02.07 14:39
|206.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.26
|6238998
|2008.02.07 12:01
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.62
|0.00
|0.00
|2008.02.07 14:39
|206.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.93
|6239006
|2008.02.07 12:01
|buy
|0.09
|gbpjpy
|207.61
|0.00
|0.00
|2008.02.07 18:38
|208.45
|0.00
|0.00
|0.00
|70.40
|6239017
|2008.02.07 12:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.56
|0.00
|0.00
|2008.02.07 13:17
|207.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|6241009
|2008.02.07 12:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.45
|0.00
|0.00
|2008.02.07 14:39
|206.63
|0.00
|0.00
|0.00
|7.72
|6241733
|2008.02.07 12:54
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.80
|0.00
|0.00
|2008.02.07 14:39
|206.63
|0.00
|0.00
|0.00
|22.02
|6242439
|2008.02.07 13:03
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.96
|0.00
|0.00
|2008.02.07 13:17
|207.68
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|6242563
|2008.02.07 13:05
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.15
|0.00
|0.00
|2008.02.07 14:39
|206.63
|0.00
|0.00
|0.00
|42.91
|6243467
|2008.02.07 13:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.64
|0.00
|0.00
|2008.02.07 13:22
|207.19
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|6243874
|2008.02.07 13:21
|buy
|0.04
|gbpjpy
|207.25
|0.00
|0.00
|2008.02.07 14:39
|206.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.22
|6244022
|2008.02.07 13:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.14
|0.00
|0.00
|2008.02.07 13:54
|206.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|6246738
|2008.02.07 13:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.97
|0.00
|0.00
|2008.02.07 18:38
|208.45
|0.00
|0.00
|0.00
|137.83
|6247381
|2008.02.07 13:53
|buy
|0.05
|gbpjpy
|206.86
|0.00
|0.00
|2008.02.07 14:39
|206.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.17
|6247513
|2008.02.07 13:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.58
|0.00
|0.00
|2008.02.07 14:22
|206.14
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|6247709
|2008.02.07 13:55
|buy
|0.06
|gbpjpy
|206.43
|0.00
|0.00
|2008.02.07 14:39
|206.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|6247837
|2008.02.07 13:55
|buy
|0.11
|gbpjpy
|206.28
|0.00
|0.00
|2008.02.07 18:38
|208.43
|0.00
|0.00
|0.00
|220.25
|6249826
|2008.02.07 14:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.07
|0.00
|0.00
|2008.02.07 15:53
|206.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.34
|6250030
|2008.02.07 14:23
|buy
|0.07
|gbpjpy
|205.97
|0.00
|0.00
|2008.02.07 14:39
|206.61
|0.00
|0.00
|0.00
|42.16
|6251433
|2008.02.07 14:37
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.50
|0.00
|0.00
|2008.02.07 15:53
|206.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.59
|6252022
|2008.02.07 14:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.71
|0.00
|0.00
|2008.02.07 15:01
|206.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|6252023
|2008.02.07 14:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.63
|0.00
|0.00
|2008.02.07 15:01
|206.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|6252556
|2008.02.07 14:41
|buy
|0.02
|gbpjpy
|206.40
|0.00
|0.00
|2008.02.07 15:01
|206.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|6254825
|2008.02.07 15:01
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.72
|0.00
|0.00
|2008.02.07 15:42
|207.05
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|6254827
|2008.02.07 15:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.65
|0.00
|0.00
|2008.02.07 15:42
|207.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|6256141
|2008.02.07 15:17
|sell
|0.03
|gbpjpy
|206.94
|0.00
|0.00
|2008.02.07 15:53
|206.74
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|6256999
|2008.02.07 15:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.98
|0.00
|0.00
|2008.02.07 15:42
|207.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|6257941
|2008.02.07 15:35
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.34
|0.00
|0.00
|2008.02.07 15:42
|207.12
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|6258002
|2008.02.07 15:35
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.44
|0.00
|0.00
|2008.02.07 15:53
|206.89
|0.00
|0.00
|0.00
|20.69
|6258529
|2008.02.07 15:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.13
|0.00
|0.00
|2008.02.07 16:03
|206.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|6258530
|2008.02.07 15:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.06
|0.00
|0.00
|2008.02.07 16:03
|207.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|6259322
|2008.02.07 15:53
|buy
|0.02
|gbpjpy
|206.75
|0.00
|0.00
|2008.02.07 16:03
|206.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|6259374
|2008.02.07 15:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.67
|0.00
|0.00
|2008.02.07 16:43
|207.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.06
|6260188
|2008.02.07 16:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.89
|0.00
|0.00
|2008.02.07 16:37
|207.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|6260187
|2008.02.07 16:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|206.96
|0.00
|0.00
|2008.02.07 16:37
|207.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|6260277
|2008.02.07 16:04
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.08
|0.00
|0.00
|2008.02.07 16:43
|207.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|6260353
|2008.02.07 16:04
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.19
|0.00
|0.00
|2008.02.07 16:37
|207.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.25
|6262440
|2008.02.07 16:26
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.53
|0.00
|0.00
|2008.02.07 16:37
|207.32
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|6262459
|2008.02.07 16:26
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.56
|0.00
|0.00
|2008.02.07 16:43
|207.18
|0.00
|0.00
|0.00
|10.70
|6263465
|2008.02.07 16:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.32
|0.00
|0.00
|2008.02.07 17:34
|207.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|6263466
|2008.02.07 16:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.24
|0.00
|0.00
|2008.02.07 17:34
|207.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6263750
|2008.02.07 16:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.15
|0.00
|0.00
|2008.02.07 20:39
|208.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.90
|6265184
|2008.02.07 17:07
|buy
|0.02
|gbpjpy
|207.01
|0.00
|0.00
|2008.02.07 17:34
|207.21
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|6266844
|2008.02.07 17:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.20
|0.00
|0.00
|2008.02.07 20:35
|208.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.73
|6266842
|2008.02.07 17:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.27
|0.00
|0.00
|2008.02.07 20:35
|208.39
|0.00
|0.00
|0.00
|10.43
|6268189
|2008.02.07 18:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.52
|0.00
|0.00
|2008.02.07 20:35
|208.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.50
|6268216
|2008.02.07 18:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.55
|0.00
|0.00
|2008.02.07 20:39
|208.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.34
|6270199
|2008.02.07 18:33
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.86
|0.00
|0.00
|2008.02.07 20:35
|208.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.76
|6270325
|2008.02.07 18:35
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.03
|0.00
|0.00
|2008.02.07 20:39
|208.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.38
|6270480
|2008.02.07 18:36
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.23
|0.00
|0.00
|2008.02.07 20:35
|208.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.56
|6270847
|2008.02.07 18:38
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.48
|0.00
|0.00
|2008.02.07 19:28
|208.93
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|6271408
|2008.02.07 18:51
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.49
|0.00
|0.00
|2008.02.07 20:39
|208.33
|0.00
|0.00
|0.00
|5.96
|6271471
|2008.02.07 18:52
|sell
|0.05
|gbpjpy
|208.63
|0.00
|0.00
|2008.02.07 20:35
|208.46
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|6273586
|2008.02.07 19:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.02
|0.00
|0.00
|2008.02.07 21:26
|208.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.28
|6275377
|2008.02.07 19:46
|sell
|0.05
|gbpjpy
|209.04
|0.00
|0.00
|2008.02.07 20:39
|208.33
|0.00
|0.00
|0.00
|33.06
|6275398
|2008.02.07 19:46
|sell
|0.06
|gbpjpy
|209.10
|0.00
|0.00
|2008.02.07 20:35
|208.44
|0.00
|0.00
|0.00
|36.86
|6278202
|2008.02.07 20:31
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.62
|0.00
|0.00
|2008.02.07 21:26
|208.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|6278439
|2008.02.07 20:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.46
|0.00
|0.00
|2008.02.07 20:59
|208.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|6278441
|2008.02.07 20:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.37
|0.00
|0.00
|2008.02.07 20:59
|208.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|6278603
|2008.02.07 20:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.26
|0.00
|0.00
|2008.02.07 21:01
|208.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|6278954
|2008.02.07 20:47
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.66
|0.00
|0.00
|2008.02.07 21:01
|208.36
|0.00
|0.00
|0.00
|5.58
|6278976
|2008.02.07 20:48
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.68
|0.00
|0.00
|2008.02.07 20:59
|208.49
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|6279378
|2008.02.07 21:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.46
|0.00
|0.00
|2008.02.07 21:11
|208.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|6279380
|2008.02.07 21:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.39
|0.00
|0.00
|2008.02.07 21:11
|208.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|6279537
|2008.02.07 21:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.31
|0.00
|0.00
|2008.02.08 01:01
|208.41
|0.00
|0.00
|-0.31
|-0.93
|6279876
|2008.02.07 21:10
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.19
|0.00
|0.00
|2008.02.07 21:26
|208.56
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|6279922
|2008.02.07 21:10
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.15
|0.00
|0.00
|2008.02.07 21:11
|208.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|6279983
|2008.02.07 21:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.44
|0.00
|0.00
|2008.02.08 01:00
|208.39
|0.00
|0.00
|0.20
|-0.47
|6279986
|2008.02.07 21:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.36
|0.00
|0.00
|2008.02.08 01:00
|208.46
|0.00
|0.00
|-0.31
|-0.93
|6280714
|2008.02.07 21:26
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.63
|0.00
|0.00
|2008.02.08 01:54
|208.40
|0.00
|0.00
|0.20
|-2.15
|6280757
|2008.02.07 21:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.69
|0.00
|0.00
|2008.02.08 01:00
|208.46
|0.00
|0.00
|-0.62
|4.28
|6280809
|2008.02.07 21:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.71
|0.00
|0.00
|2008.02.08 01:01
|208.40
|0.00
|0.00
|-0.62
|5.78
|6293950
|2008.02.08 01:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.47
|0.00
|0.00
|2008.02.08 01:31
|208.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|6293952
|2008.02.08 01:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.40
|0.00
|0.00
|2008.02.08 01:31
|208.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|6294022
|2008.02.08 01:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.34
|0.00
|0.00
|2008.02.08 08:35
|208.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.64
|6294986
|2008.02.08 01:28
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.21
|0.00
|0.00
|2008.02.08 01:54
|208.49
|0.00
|0.00
|0.00
|5.23
|6295015
|2008.02.08 01:28
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.15
|0.00
|0.00
|2008.02.08 01:31
|208.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|6295236
|2008.02.08 01:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.36
|0.00
|0.00
|2008.02.08 03:34
|208.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|6295235
|2008.02.08 01:32
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.43
|0.00
|0.00
|2008.02.08 03:34
|208.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|6296832
|2008.02.08 01:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.49
|0.00
|0.00
|2008.02.08 07:53
|208.92
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|6297698
|2008.02.08 02:10
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.68
|0.00
|0.00
|2008.02.08 03:34
|208.49
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|6297726
|2008.02.08 02:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.74
|0.00
|0.00
|2008.02.08 08:35
|208.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|6300952
|2008.02.08 03:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.53
|0.00
|0.00
|2008.02.08 06:46
|208.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|6300953
|2008.02.08 03:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.46
|0.00
|0.00
|2008.02.08 06:46
|208.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|6304440
|2008.02.08 05:36
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.77
|0.00
|0.00
|2008.02.08 06:46
|208.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|6305519
|2008.02.08 06:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.52
|0.00
|0.00
|2008.02.08 08:23
|208.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.27
|6305518
|2008.02.08 06:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.59
|0.00
|0.00
|2008.02.08 08:23
|208.91
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|6307314
|2008.02.08 07:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.83
|0.00
|0.00
|2008.02.08 08:23
|208.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.78
|6307371
|2008.02.08 07:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.00
|0.00
|0.00
|2008.02.08 09:22
|209.44
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|6308565
|2008.02.08 08:16
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.19
|0.00
|0.00
|2008.02.08 08:23
|208.97
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|6308568
|2008.02.08 08:16
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.18
|0.00
|0.00
|2008.02.08 08:35
|208.82
|0.00
|0.00
|0.00
|10.03
|6309155
|2008.02.08 08:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.97
|0.00
|0.00
|2008.02.08 11:41
|209.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|6309157
|2008.02.08 08:23
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.90
|0.00
|0.00
|2008.02.08 11:41
|209.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.38
|6310092
|2008.02.08 08:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.76
|0.00
|0.00
|2008.02.08 11:46
|209.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.28
|6312196
|2008.02.08 09:19
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.17
|0.00
|0.00
|2008.02.08 11:46
|209.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|6312238
|2008.02.08 09:19
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.21
|0.00
|0.00
|2008.02.08 11:41
|209.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.98
|6312385
|2008.02.08 09:22
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.49
|0.00
|0.00
|2008.02.08 12:50
|209.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|6312486
|2008.02.08 09:23
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.55
|0.00
|0.00
|2008.02.08 11:41
|209.38
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|6312625
|2008.02.08 09:26
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.60
|0.00
|0.00
|2008.02.08 11:46
|209.22
|0.00
|0.00
|0.00
|10.62
|6319833
|2008.02.08 11:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.38
|0.00
|0.00
|2008.02.08 12:42
|209.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|6319836
|2008.02.08 11:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.31
|0.00
|0.00
|2008.02.08 12:42
|209.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|6320008
|2008.02.08 11:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.19
|0.00
|0.00
|2008.02.08 13:55
|209.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|6321430
|2008.02.08 12:10
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.08
|0.00
|0.00
|2008.02.08 12:50
|209.36
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|6321441
|2008.02.08 12:10
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.96
|0.00
|0.00
|2008.02.08 12:42
|209.20
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|6323067
|2008.02.08 12:42
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.17
|0.00
|0.00
|2008.02.08 13:24
|209.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6323065
|2008.02.08 12:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.24
|0.00
|0.00
|2008.02.08 13:24
|209.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|6323493
|2008.02.08 12:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.46
|0.00
|0.00
|2008.02.08 17:11
|209.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|6323576
|2008.02.08 12:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.48
|0.00
|0.00
|2008.02.08 13:24
|209.23
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|6325643
|2008.02.08 13:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.18
|0.00
|0.00
|2008.02.08 14:06
|209.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|6325642
|2008.02.08 13:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.25
|0.00
|0.00
|2008.02.08 14:06
|209.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|6327232
|2008.02.08 13:46
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.49
|0.00
|0.00
|2008.02.08 14:06
|209.25
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|6327444
|2008.02.08 13:47
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.59
|0.00
|0.00
|2008.02.08 13:55
|209.28
|0.00
|0.00
|0.00
|5.77
|6328054
|2008.02.08 13:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.22
|0.00
|0.00
|2008.02.08 15:24
|208.78
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|6328622
|2008.02.08 14:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.26
|0.00
|0.00
|2008.02.08 17:08
|209.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|6328623
|2008.02.08 14:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.19
|0.00
|0.00
|2008.02.08 17:08
|209.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6329573
|2008.02.08 14:23
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.05
|0.00
|0.00
|2008.02.08 17:11
|209.33
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|6330362
|2008.02.08 14:42
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.94
|0.00
|0.00
|2008.02.08 17:08
|209.18
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|6332161
|2008.02.08 15:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.71
|0.00
|0.00
|2008.02.08 19:41
|208.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|6337707
|2008.02.08 16:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.12
|0.00
|0.00
|2008.02.08 19:41
|208.84
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|6337974
|2008.02.08 17:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.26
|0.00
|0.00
|2008.02.08 17:24
|209.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6337975
|2008.02.08 17:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.19
|0.00
|0.00
|2008.02.08 17:24
|209.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|6338204
|2008.02.08 17:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.44
|0.00
|0.00
|2008.02.08 18:29
|209.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|6338487
|2008.02.08 17:13
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.51
|0.00
|0.00
|2008.02.08 17:24
|209.27
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|6339094
|2008.02.08 17:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.30
|0.00
|0.00
|2008.02.08 18:08
|209.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|6339095
|2008.02.08 17:24
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.23
|0.00
|0.00
|2008.02.08 18:08
|209.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6341166
|2008.02.08 17:56
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.04
|0.00
|0.00
|2008.02.08 18:29
|209.32
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|6341200
|2008.02.08 17:57
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.98
|0.00
|0.00
|2008.02.08 18:08
|209.22
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|6341612
|2008.02.08 18:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.24
|0.00
|0.00
|2008.02.11 00:04
|209.26
|0.00
|0.00
|0.20
|0.18
|6341613
|2008.02.08 18:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.17
|0.00
|0.00
|2008.02.11 00:04
|209.33
|0.00
|0.00
|-0.31
|-1.49
|6342106
|2008.02.08 18:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.39
|0.00
|0.00
|2008.02.11 00:02
|209.28
|0.00
|0.00
|0.20
|-1.02
|6344630
|2008.02.08 19:24
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.98
|0.00
|0.00
|2008.02.11 00:02
|209.28
|0.00
|0.00
|0.39
|5.59
|6345206
|2008.02.08 19:36
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.92
|0.00
|0.00
|2008.02.11 00:04
|209.26
|0.00
|0.00
|0.39
|6.33
|6345360
|2008.02.08 19:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.77
|0.00
|0.00
|2008.02.11 01:19
|208.96
|0.00
|0.00
|-0.31
|-1.77
|6352079
|2008.02.11 00:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.34
|0.00
|0.00
|2008.02.11 01:48
|209.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|6352205
|2008.02.11 00:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.24
|0.00
|0.00
|2008.02.11 01:19
|208.96
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|6352240
|2008.02.11 00:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.32
|0.00
|0.00
|2008.02.11 01:48
|209.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|6352242
|2008.02.11 00:04
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.25
|0.00
|0.00
|2008.02.11 01:48
|209.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|6354144
|2008.02.11 01:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.90
|0.00
|0.00
|2008.02.11 02:35
|209.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|6354164
|2008.02.11 01:20
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.94
|0.00
|0.00
|2008.02.11 01:48
|209.20
|0.00
|0.00
|0.00
|4.84
|6354475
|2008.02.11 01:37
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.92
|0.00
|0.00
|2008.02.11 01:48
|209.23
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|6354884
|2008.02.11 01:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.31
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:29
|207.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.65
|6354888
|2008.02.11 01:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.24
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:28
|208.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11.62
|6354886
|2008.02.11 01:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.31
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:28
|207.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.94
|6354941
|2008.02.11 01:53
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.31
|0.00
|0.00
|2008.02.11 02:35
|209.06
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|6355947
|2008.02.11 02:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.98
|0.00
|0.00
|2008.02.11 06:41
|208.63
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|6356464
|2008.02.11 03:35
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.91
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:29
|207.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|6356469
|2008.02.11 03:35
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.91
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:28
|207.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.18
|6359435
|2008.02.11 06:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.57
|0.00
|0.00
|2008.02.11 08:37
|208.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|6359784
|2008.02.11 06:53
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.48
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:28
|207.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.19
|6359791
|2008.02.11 06:53
|buy
|0.03
|gbpjpy
|208.51
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:29
|207.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|6363390
|2008.02.11 08:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.12
|0.00
|0.00
|2008.02.11 08:45
|207.77
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|6363673
|2008.02.11 08:44
|buy
|0.04
|gbpjpy
|208.06
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:28
|207.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|6363680
|2008.02.11 08:44
|buy
|0.04
|gbpjpy
|208.05
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:29
|207.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.75
|6364022
|2008.02.11 08:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.71
|0.00
|0.00
|2008.02.11 08:52
|207.38
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|6364601
|2008.02.11 08:51
|buy
|0.05
|gbpjpy
|207.66
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:28
|207.94
|0.00
|0.00
|0.00
|13.12
|6364621
|2008.02.11 08:51
|buy
|0.05
|gbpjpy
|207.65
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:29
|207.95
|0.00
|0.00
|0.00
|14.06
|6364840
|2008.02.11 08:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.26
|0.00
|0.00
|2008.02.11 09:09
|206.93
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|6365498
|2008.02.11 08:57
|buy
|0.06
|gbpjpy
|207.24
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:29
|207.95
|0.00
|0.00
|0.00
|39.93
|6365507
|2008.02.11 08:57
|buy
|0.06
|gbpjpy
|207.26
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:28
|207.90
|0.00
|0.00
|0.00
|36.01
|6366501
|2008.02.11 09:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.87
|0.00
|0.00
|2008.02.11 10:29
|207.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|6368321
|2008.02.11 09:53
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.27
|0.00
|0.00
|2008.02.11 10:29
|207.03
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|6369074
|2008.02.11 10:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|206.95
|0.00
|0.00
|2008.02.11 15:43
|207.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.12
|6369751
|2008.02.11 10:41
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.35
|0.00
|0.00
|2008.02.11 15:43
|207.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.75
|6370599
|2008.02.11 10:52
|sell
|0.03
|gbpjpy
|207.75
|0.00
|0.00
|2008.02.11 15:43
|207.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|6371975
|2008.02.11 11:28
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.01
|0.00
|0.00
|2008.02.11 12:50
|207.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|6371976
|2008.02.11 11:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.94
|0.00
|0.00
|2008.02.11 12:50
|208.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6372005
|2008.02.11 11:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.05
|0.00
|0.00
|2008.02.11 16:47
|207.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.31
|6372139
|2008.02.11 11:31
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.15
|0.00
|0.00
|2008.02.11 15:43
|207.70
|0.00
|0.00
|0.00
|16.86
|6372408
|2008.02.11 11:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.25
|0.00
|0.00
|2008.02.11 12:50
|208.01
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|6374615
|2008.02.11 12:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.00
|0.00
|0.00
|2008.02.11 14:55
|207.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|6374616
|2008.02.11 12:50
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.93
|0.00
|0.00
|2008.02.11 13:19
|208.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|6375306
|2008.02.11 13:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.30
|0.00
|0.00
|2008.02.11 13:19
|208.03
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|6375399
|2008.02.11 13:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.95
|0.00
|0.00
|2008.02.11 14:55
|208.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|6376662
|2008.02.11 13:53
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.25
|0.00
|0.00
|2008.02.11 14:55
|208.03
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|6379461
|2008.02.11 14:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.04
|0.00
|0.00
|2008.02.11 16:47
|207.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|6379462
|2008.02.11 14:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.97
|0.00
|0.00
|2008.02.11 16:47
|207.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|6381150
|2008.02.11 15:43
|buy
|0.02
|gbpjpy
|207.73
|0.00
|0.00
|2008.02.11 16:47
|207.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|6381169
|2008.02.11 15:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.65
|0.00
|0.00
|2008.02.11 15:57
|207.19
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|6381252
|2008.02.11 15:45
|buy
|0.02
|gbpjpy
|207.64
|0.00
|0.00
|2008.02.11 16:47
|207.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|6381655
|2008.02.11 15:49
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.39
|0.00
|0.00
|2008.02.11 16:47
|207.63
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|6381922
|2008.02.11 15:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.13
|0.00
|0.00
|2008.02.12 09:53
|208.56
|0.00
|0.00
|-0.30
|-13.36
|6381987
|2008.02.11 15:58
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.19
|0.00
|0.00
|2008.02.11 16:47
|207.59
|0.00
|0.00
|0.00
|11.25
|6383758
|2008.02.11 16:47
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.53
|0.00
|0.00
|2008.02.12 09:53
|208.54
|0.00
|0.00
|-0.61
|-18.88
|6383782
|2008.02.11 16:47
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.67
|0.00
|0.00
|2008.02.11 18:37
|208.10
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|6383816
|2008.02.11 16:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|207.70
|0.00
|0.00
|2008.02.12 09:37
|208.64
|0.00
|0.00
|0.20
|8.79
|6383817
|2008.02.11 16:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.63
|0.00
|0.00
|2008.02.12 09:37
|208.71
|0.00
|0.00
|-0.30
|-10.10
|6384917
|2008.02.11 17:07
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.00
|0.00
|0.00
|2008.02.12 09:53
|208.55
|0.00
|0.00
|-0.91
|-15.42
|6385097
|2008.02.11 17:11
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.04
|0.00
|0.00
|2008.02.12 09:37
|208.70
|0.00
|0.00
|-0.61
|-12.34
|6387777
|2008.02.11 18:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.15
|0.00
|0.00
|2008.02.11 20:54
|208.59
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|6390863
|2008.02.11 20:52
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.46
|0.00
|0.00
|2008.02.12 09:53
|208.55
|0.00
|0.00
|-1.21
|-3.37
|6390867
|2008.02.11 20:52
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.48
|0.00
|0.00
|2008.02.12 09:37
|208.71
|0.00
|0.00
|-0.91
|-6.45
|6390952
|2008.02.11 20:54
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.67
|0.00
|0.00
|2008.02.12 01:53
|208.54
|0.00
|0.00
|0.20
|-1.22
|6391567
|2008.02.11 21:24
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9534
|1.9529
|1.9539
|2008.02.11 21:25
|1.9507
|cancelled
|6391694
|2008.02.11 21:31
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9579
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 21:35
|1.9504
|cancelled
|6391699
|2008.02.11 21:31
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9579
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 21:35
|1.9504
|cancelled
|6391719
|2008.02.11 21:33
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9579
|1.9547
|1.9622
|2008.02.11 21:34
|1.9503
|cancelled
|6391730
|2008.02.11 21:34
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9579
|1.9547
|1.9622
|2008.02.11 21:34
|1.9503
|cancelled
|6398561
|2008.02.12 01:08
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.26
|0.00
|0.00
|2008.02.12 01:53
|208.54
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|6399157
|2008.02.12 01:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.60
|0.00
|0.00
|2008.02.12 08:04
|209.04
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|6403015
|2008.02.12 06:55
|sell
|0.05
|gbpjpy
|208.86
|0.00
|0.00
|2008.02.12 09:53
|208.55
|0.00
|0.00
|0.00
|14.49
|6403028
|2008.02.12 06:55
|sell
|0.04
|gbpjpy
|208.88
|0.00
|0.00
|2008.02.12 09:37
|208.71
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|6404768
|2008.02.12 08:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.16
|0.00
|0.00
|2008.02.12 11:24
|208.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.79
|6406930
|2008.02.12 09:14
|sell
|0.06
|gbpjpy
|209.27
|0.00
|0.00
|2008.02.12 09:53
|208.53
|0.00
|0.00
|0.00
|41.50
|6406932
|2008.02.12 09:14
|sell
|0.05
|gbpjpy
|209.28
|0.00
|0.00
|2008.02.12 09:37
|208.76
|0.00
|0.00
|0.00
|24.30
|6407734
|2008.02.12 09:37
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.73
|0.00
|0.00
|2008.02.12 11:24
|208.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|6407739
|2008.02.12 09:37
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.73
|0.00
|0.00
|2008.02.12 11:14
|208.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|6407740
|2008.02.12 09:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.66
|0.00
|0.00
|2008.02.12 11:14
|208.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|6408463
|2008.02.12 09:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.51
|0.00
|0.00
|2008.02.12 10:30
|208.06
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|6410044
|2008.02.12 10:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|208.10
|0.00
|0.00
|2008.02.12 11:14
|208.43
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|6410062
|2008.02.12 10:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|207.98
|0.00
|0.00
|2008.02.15 11:16
|211.72
|0.00
|0.00
|-1.50
|-34.65
|6410077
|2008.02.12 10:30
|buy
|0.03
|gbpjpy
|207.99
|0.00
|0.00
|2008.02.12 11:24
|208.53
|0.00
|0.00
|0.00
|15.13
|6411936
|2008.02.12 11:14
|sell
|0.01
|gbpjpy
|208.42
|0.00
|0.00
|2008.02.12 13:43
|209.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.25
|6411935
|2008.02.12 11:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.49
|0.00
|0.00
|2008.02.12 13:43
|209.02
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|6411937
|2008.02.12 11:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.40
|0.00
|0.00
|2008.02.15 11:16
|211.71
|0.00
|0.00
|-3.00
|-61.34
|6412201
|2008.02.12 11:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|208.59
|0.00
|0.00
|2008.02.12 13:03
|209.12
|0.00
|0.00
|0.00
|4.95
|6413294
|2008.02.12 12:05
|sell
|0.03
|gbpjpy
|208.92
|0.00
|0.00
|2008.02.15 11:16
|211.69
|0.00
|0.00
|-4.51
|-76.99
|6413304
|2008.02.12 12:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.94
|0.00
|0.00
|2008.02.12 13:43
|209.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.98
|6414906
|2008.02.12 13:03
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.19
|0.00
|0.00
|2008.02.12 14:15
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|4.84
|6415254
|2008.02.12 13:11
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.39
|0.00
|0.00
|2008.02.12 13:43
|209.10
|0.00
|0.00
|0.00
|8.11
|6415257
|2008.02.12 13:11
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.44
|0.00
|0.00
|2008.02.15 11:16
|211.69
|0.00
|0.00
|-6.01
|-83.39
|6416189
|2008.02.12 13:44
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.08
|0.00
|0.00
|2008.02.13 03:30
|209.86
|0.00
|0.00
|0.20
|7.28
|6416191
|2008.02.12 13:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.01
|0.00
|0.00
|2008.02.13 03:30
|209.93
|0.00
|0.00
|-0.30
|-8.58
|6417531
|2008.02.12 14:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.42
|0.00
|0.00
|2008.02.13 03:30
|209.93
|0.00
|0.00
|-0.60
|-9.52
|6418238
|2008.02.12 14:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.77
|0.00
|0.00
|2008.02.12 16:05
|210.49
|0.00
|0.00
|0.00
|6.71
|6418638
|2008.02.12 14:21
|sell
|0.03
|gbpjpy
|209.89
|0.00
|0.00
|2008.02.13 03:30
|209.91
|0.00
|0.00
|-0.91
|-0.56
|6424279
|2008.02.12 16:05
|sell
|0.05
|gbpjpy
|210.47
|0.00
|0.00
|2008.02.15 11:16
|211.70
|0.00
|0.00
|-7.51
|-56.99
|6424281
|2008.02.12 16:05
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.48
|0.00
|0.00
|2008.02.13 03:30
|209.98
|0.00
|0.00
|-1.21
|18.66
|6424290
|2008.02.12 16:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.54
|0.00
|0.00
|2008.02.13 08:53
|210.00
|0.00
|0.00
|0.20
|-5.04
|6441619
|2008.02.13 02:06
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.06
|0.00
|0.00
|2008.02.13 08:53
|210.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|6442624
|2008.02.13 03:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|209.98
|0.00
|0.00
|2008.02.13 08:46
|209.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6442625
|2008.02.13 03:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.91
|0.00
|0.00
|2008.02.13 08:46
|210.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|6445643
|2008.02.13 07:32
|buy
|0.03
|gbpjpy
|209.65
|0.00
|0.00
|2008.02.13 08:53
|210.01
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|6445726
|2008.02.13 07:33
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.57
|0.00
|0.00
|2008.02.13 08:46
|210.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|6447672
|2008.02.13 08:46
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.02
|0.00
|0.00
|2008.02.13 10:06
|209.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|6447674
|2008.02.13 08:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.95
|0.00
|0.00
|2008.02.13 10:06
|209.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|6447967
|2008.02.13 08:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.07
|0.00
|0.00
|2008.02.13 10:06
|209.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|6448970
|2008.02.13 09:12
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.67
|0.00
|0.00
|2008.02.13 10:06
|209.95
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|6449062
|2008.02.13 09:13
|buy
|0.02
|gbpjpy
|209.62
|0.00
|0.00
|2008.02.13 10:06
|209.93
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|6450474
|2008.02.13 10:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.01
|0.00
|0.00
|2008.02.14 19:07
|212.36
|0.00
|0.00
|0.58
|21.80
|6450475
|2008.02.13 10:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.95
|0.00
|0.00
|2008.02.14 19:07
|212.43
|0.00
|0.00
|-0.90
|-22.99
|6450480
|2008.02.13 10:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.02
|0.00
|0.00
|2008.02.13 11:13
|210.59
|0.00
|0.00
|0.00
|5.31
|6452729
|2008.02.13 11:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.25
|0.00
|0.00
|2008.02.14 19:07
|212.42
|0.00
|0.00
|-1.80
|-40.24
|6453278
|2008.02.13 11:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.61
|0.00
|0.00
|2008.02.13 11:39
|211.04
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6454177
|2008.02.13 11:30
|sell
|0.03
|gbpjpy
|210.77
|0.00
|0.00
|2008.02.14 19:07
|212.42
|0.00
|0.00
|-2.70
|-45.89
|6454810
|2008.02.13 11:37
|sell
|0.06
|gbpjpy
|211.00
|0.00
|0.00
|2008.02.15 11:16
|211.72
|0.00
|0.00
|-7.19
|-40.03
|6454915
|2008.02.13 11:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.11
|0.00
|0.00
|2008.02.13 14:31
|211.70
|0.00
|0.00
|0.00
|5.47
|6455683
|2008.02.13 11:49
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.24
|0.00
|0.00
|2008.02.14 19:07
|212.42
|0.00
|0.00
|-3.60
|-43.76
|6461554
|2008.02.13 14:31
|sell
|0.07
|gbpjpy
|211.56
|0.00
|0.00
|2008.02.15 11:16
|211.72
|0.00
|0.00
|-8.39
|-10.38
|6461623
|2008.02.13 14:31
|sell
|0.05
|gbpjpy
|211.77
|0.00
|0.00
|2008.02.14 19:07
|212.41
|0.00
|0.00
|-4.50
|-29.67
|6461664
|2008.02.13 14:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.84
|0.00
|0.00
|2008.02.13 15:17
|212.28
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|6463475
|2008.02.13 15:00
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.16
|0.00
|0.00
|2008.02.15 11:16
|211.71
|0.00
|0.00
|-9.59
|33.36
|6464736
|2008.02.13 15:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.35
|0.00
|0.00
|2008.02.13 16:56
|212.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|6465408
|2008.02.13 15:31
|sell
|0.06
|gbpjpy
|212.31
|0.00
|0.00
|2008.02.14 19:07
|212.42
|0.00
|0.00
|-5.39
|-6.12
|6469031
|2008.02.13 16:41
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.94
|0.00
|0.00
|2008.02.13 16:56
|212.23
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|6469570
|2008.02.13 16:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.30
|0.00
|0.00
|2008.02.13 21:40
|212.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|6475759
|2008.02.13 21:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.84
|0.00
|0.00
|2008.02.14 05:36
|212.33
|0.00
|0.00
|0.58
|-4.72
|6475760
|2008.02.13 21:40
|sell
|0.09
|gbpjpy
|212.78
|0.00
|0.00
|2008.02.15 11:16
|211.73
|0.00
|0.00
|-10.79
|87.56
|6477037
|2008.02.13 23:03
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.43
|0.00
|0.00
|2008.02.14 05:36
|212.34
|0.00
|0.00
|1.17
|-1.66
|6484906
|2008.02.14 03:07
|buy
|0.03
|gbpjpy
|212.03
|0.00
|0.00
|2008.02.14 05:36
|212.35
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|6486503
|2008.02.14 05:36
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.42
|0.00
|0.00
|2008.02.14 08:02
|212.86
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|6487163
|2008.02.14 06:20
|sell
|0.07
|gbpjpy
|212.61
|0.00
|0.00
|2008.02.14 19:07
|212.43
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|6489060
|2008.02.14 08:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.96
|0.00
|0.00
|2008.02.14 09:10
|213.40
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|6489072
|2008.02.14 08:03
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.92
|0.00
|0.00
|2008.02.14 19:07
|212.42
|0.00
|0.00
|0.00
|37.09
|6490562
|2008.02.14 08:42
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.18
|0.00
|0.00
|2008.02.15 11:16
|211.73
|0.00
|0.00
|-3.00
|134.33
|6491154
|2008.02.14 08:56
|sell
|0.09
|gbpjpy
|213.22
|0.00
|0.00
|2008.02.14 19:07
|212.40
|0.00
|0.00
|0.00
|68.44
|6492861
|2008.02.14 09:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.44
|0.00
|0.00
|2008.02.14 13:35
|213.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|6493108
|2008.02.14 09:13
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.52
|0.00
|0.00
|2008.02.14 19:07
|212.38
|0.00
|0.00
|0.00
|105.71
|6495147
|2008.02.14 10:03
|sell
|0.11
|gbpjpy
|213.58
|0.00
|0.00
|2008.02.15 11:16
|211.73
|0.00
|0.00
|-3.30
|188.53
|6499578
|2008.02.14 13:14
|buy
|0.02
|gbpjpy
|213.04
|0.00
|0.00
|2008.02.14 13:35
|213.33
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|6500188
|2008.02.14 13:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.42
|0.00
|0.00
|2008.02.15 06:48
|212.75
|0.00
|0.00
|0.19
|-6.20
|6511380
|2008.02.14 18:10
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.85
|0.00
|0.00
|2008.02.15 06:48
|212.77
|0.00
|0.00
|0.39
|-1.48
|6513370
|2008.02.14 19:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.37
|0.00
|0.00
|2008.02.14 22:16
|212.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|6514141
|2008.02.14 19:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.56
|0.00
|0.00
|2008.02.14 22:16
|212.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|6515874
|2008.02.14 21:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.77
|0.00
|0.00
|2008.02.14 22:16
|212.42
|0.00
|0.00
|0.00
|6.49
|6516884
|2008.02.14 22:16
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.33
|0.00
|0.00
|2008.02.15 10:59
|212.45
|0.00
|0.00
|-0.30
|-1.11
|6517964
|2008.02.14 23:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.36
|0.00
|0.00
|2008.02.15 10:59
|212.38
|0.00
|0.00
|0.19
|0.19
|6517971
|2008.02.14 23:30
|buy
|0.03
|gbpjpy
|212.38
|0.00
|0.00
|2008.02.15 06:48
|212.79
|0.00
|0.00
|0.58
|11.38
|6522806
|2008.02.15 01:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 11:47
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|6524563
|2008.02.15 05:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 11:47
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.40
|6525571
|2008.02.15 06:33
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9693
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 11:47
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|22.80
|6525572
|2008.02.15 06:33
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9691
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 11:47
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|22.20
|6525830
|2008.02.15 06:48
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.82
|0.00
|0.00
|2008.02.15 08:41
|213.26
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|6526472
|2008.02.15 07:11
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9707
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 11:47
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.20
|6527849
|2008.02.15 07:54
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9699
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 11:47
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|6527917
|2008.02.15 07:55
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.74
|0.00
|0.00
|2008.02.15 10:59
|212.46
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|6529438
|2008.02.15 08:37
|buy
|0.06
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 11:47
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.80
|6529579
|2008.02.15 08:41
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.34
|0.00
|0.00
|2008.02.15 16:30
|211.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.22
|6530161
|2008.02.15 08:52
|sell
|0.07
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 11:47
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|49.70
|6531476
|2008.02.15 09:18
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 11:47
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|6531960
|2008.02.15 09:45
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.9656
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 11:47
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|35.10
|6534183
|2008.02.15 10:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9652
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 11:47
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|6535138
|2008.02.15 10:59
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.40
|0.00
|0.00
|2008.02.15 11:15
|211.96
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|6535253
|2008.02.15 11:01
|sell
|0.11
|gbpusd
|1.9635
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 11:47
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|6536160
|2008.02.15 11:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.90
|0.00
|0.00
|2008.02.15 15:27
|211.29
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|6536359
|2008.02.15 11:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.63
|0.00
|0.00
|2008.02.15 13:57
|211.20
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|6537926
|2008.02.15 11:55
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.85
|0.00
|0.00
|2008.02.15 16:30
|211.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.42
|6537932
|2008.02.15 11:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.83
|0.00
|0.00
|2008.02.15 15:27
|211.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.04
|6542088
|2008.02.15 13:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.14
|0.00
|0.00
|2008.02.15 14:37
|210.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.57
|6544385
|2008.02.15 14:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.56
|0.00
|0.00
|2008.02.15 19:04
|210.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|6545870
|2008.02.15 15:05
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.96
|0.00
|0.00
|2008.02.15 15:27
|211.18
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|6545873
|2008.02.15 15:05
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.94
|0.00
|0.00
|2008.02.15 16:30
|211.72
|0.00
|0.00
|0.00
|21.72
|6546538
|2008.02.15 15:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.27
|0.00
|0.00
|2008.02.15 20:54
|211.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|6548920
|2008.02.15 16:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.11
|0.00
|0.00
|2008.02.15 20:54
|211.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|6548921
|2008.02.15 16:10
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.10
|0.00
|0.00
|2008.02.15 19:04
|210.77
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|6550092
|2008.02.15 16:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.75
|0.00
|0.00
|2008.02.15 21:10
|211.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.11
|6552603
|2008.02.15 18:05
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.26
|0.00
|0.00
|2008.02.15 21:10
|211.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|6553902
|2008.02.15 19:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.72
|0.00
|0.00
|2008.02.18 08:01
|211.20
|0.00
|0.00
|-0.30
|-4.45
|6554589
|2008.02.15 19:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.84
|0.00
|0.00
|2008.02.15 20:54
|211.17
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|6554703
|2008.02.15 19:36
|buy
|0.03
|gbpjpy
|210.82
|0.00
|0.00
|2008.02.15 21:10
|211.20
|0.00
|0.00
|0.00
|10.58
|6556100
|2008.02.15 20:52
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.14
|0.00
|0.00
|2008.02.18 08:01
|211.20
|0.00
|0.00
|-0.60
|-1.11
|6556153
|2008.02.15 20:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.16
|0.00
|0.00
|2008.02.18 08:01
|211.20
|0.00
|0.00
|-0.30
|-0.37
|6556177
|2008.02.15 20:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.23
|0.00
|0.00
|2008.02.18 08:01
|211.13
|0.00
|0.00
|0.19
|-0.93
|6556349
|2008.02.15 21:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.27
|0.00
|0.00
|2008.02.18 08:01
|211.13
|0.00
|0.00
|0.19
|-1.30
|6569067
|2008.02.18 06:45
|sell
|0.03
|gbpjpy
|211.60
|0.00
|0.00
|2008.02.18 08:01
|211.20
|0.00
|0.00
|0.00
|11.13
|6569087
|2008.02.18 06:45
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.59
|0.00
|0.00
|2008.02.18 08:01
|211.18
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|6570638
|2008.02.18 08:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.13
|0.00
|0.00
|2008.02.18 08:01
|211.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|6570642
|2008.02.18 08:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.12
|0.00
|0.00
|2008.02.18 09:51
|210.68
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|6573983
|2008.02.18 09:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.83
|0.00
|0.00
|2008.02.18 10:23
|211.27
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|0.00
|0.00
|-71.70
|1 418.88
|Closed P/L:
|1 347.18
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6570654
|2008.02.18 08:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.11
|0.00
|0.00
|211.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|6573985
|2008.02.18 09:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.84
|0.00
|0.00
|211.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|6576207
|2008.02.18 10:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.38
|0.00
|0.00
|211.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|6577494
|2008.02.18 11:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.05
|0.00
|0.00
|211.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|Floating P/L:
|-1.85
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 347.18
|Floating P/L:
|-1.85
|Margin:
|39.06
|Balance:
|6 347.18
|Equity:
|6 345.33
|Free Margin:
|6 306.27
|Details:
|Gross Profit:
|7 096.61
|Gross Loss:
|5 749.43
|Total Net Profit:
|1 347.18
|Profit Factor:
|1.23
|Expected Payoff:
|0.93
|Absolute Drawdown:
|611.90
|Maximal Drawdown:
|611.90 (12.24%)
|Relative Drawdown:
|12.24% (611.90)
|Total Trades:
|1442
|Short Positions (won %):
|738 (51.90%)
|Long Positions (won %):
|704 (50.43%)
|Profit Trades (% of total):
|738 (51.18%)
|Loss trades (% of total):
|704 (48.82%)
|Largest
|profit trade:
|220.25
|loss trade:
|-233.23
|Average
|profit trade:
|9.62
|loss trade:
|-8.17
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (62.79)
|consecutive losses ($):
|16 (-198.04)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|397.40 (4)
|consecutive loss (count):
|-468.84 (5)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2