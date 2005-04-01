Strategy Tester Report
OzFx v1.4
(Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2005.04.01 00:00 - 2007.12.31 00:00 (2005.04.01 - 2008.01.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test921Ticks modelled4135390Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-406.35Gross profit14793.15Gross loss-15199.50
Profit factor0.97Expected payoff-1.27
Absolute drawdown2727.15Maximal drawdown3708.60 (33.77%)Relative drawdown33.77% (3708.60)
Total trades320Short positions (won %)110 (45.45%)Long positions (won %)210 (64.29%)
Profit trades (% of total)185 (57.81%)Loss trades (% of total)135 (42.19%)
Largestprofit trade842.60loss trade-206.30
Averageprofit trade79.96loss trade-112.59
Maximumconsecutive wins (profit in money)25 (2121.95)consecutive losses (loss in money)18 (-1814.30)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2274.90 (15)consecutive loss (count of losses)-1814.30 (18)
Averageconsecutive wins10consecutive losses8
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12005.04.01 00:01buy10.201.89031.88031.8953
22005.04.01 00:01buy20.201.89031.88031.9003
32005.04.01 00:01buy30.201.89031.88031.9053
42005.04.01 00:01buy40.201.89031.88031.9103
52005.04.01 00:01buy50.201.89031.88030.0000
62005.04.01 15:30t/p10.201.89531.88031.8953100.0010100.00
72005.04.01 15:30modify20.201.89031.89031.9003
82005.04.01 15:30modify30.201.89031.89031.9053
92005.04.01 15:30modify40.201.89031.89031.9103
102005.04.01 15:30modify50.201.89031.89030.0000
112005.04.01 16:12s/l20.201.89031.89031.90030.0010100.00
122005.04.01 16:12s/l30.201.89031.89031.90530.0010100.00
132005.04.01 16:12s/l40.201.89031.89031.91030.0010100.00
142005.04.01 16:12s/l50.201.89031.89030.00000.0010100.00
152005.04.01 16:12buy60.201.89021.88021.8952
162005.04.01 16:12buy70.201.89021.88021.9002
172005.04.01 16:12buy80.201.89021.88021.9052
182005.04.01 16:12buy90.201.89021.88021.9102
192005.04.01 16:12buy100.201.89021.88020.0000
202005.04.01 17:15s/l60.201.88021.88021.8952-200.009900.00
212005.04.01 17:15s/l70.201.88021.88021.9002-200.009700.00
222005.04.01 17:15s/l80.201.88021.88021.9052-200.009500.00
232005.04.01 17:15s/l90.201.88021.88021.9102-200.009300.00
242005.04.01 17:15s/l100.201.88021.88020.0000-200.009100.00
252005.04.01 17:15buy110.101.88041.87041.8854
262005.04.01 17:15buy120.101.88041.87041.8904
272005.04.01 17:15buy130.101.88041.87041.8954
282005.04.01 17:15buy140.101.88041.87041.9004
292005.04.01 17:15buy150.101.88041.87040.0000
302005.04.07 08:24t/p110.101.88541.87041.885455.709155.70
312005.04.07 08:24modify120.101.88041.88041.8904
322005.04.07 08:24modify130.101.88041.88041.8954
332005.04.07 08:24modify140.101.88041.88041.9004
342005.04.07 08:24modify150.101.88041.88040.0000
352005.04.07 10:30s/l120.101.88041.88041.89045.709161.40
362005.04.07 10:30s/l130.101.88041.88041.89545.709167.10
372005.04.07 10:30s/l140.101.88041.88041.90045.709172.80
382005.04.07 10:30s/l150.101.88041.88040.00005.709178.50
392005.04.11 00:00buy160.101.88461.87461.8896
402005.04.11 00:00buy170.101.88461.87461.8946
412005.04.11 00:00buy180.101.88461.87461.8996
422005.04.11 00:00buy190.101.88461.87461.9046
432005.04.11 00:00buy200.101.88461.87460.0000
442005.04.11 10:10t/p160.101.88961.87461.889650.009228.50
452005.04.11 10:10modify170.101.88461.88461.8946
462005.04.11 10:10modify180.101.88461.88461.8996
472005.04.11 10:10modify190.101.88461.88461.9046
482005.04.11 10:10modify200.101.88461.88460.0000
492005.04.12 13:50t/p170.101.89461.88461.8946100.959329.45
502005.04.12 15:23s/l180.101.88461.88461.89960.959330.40
512005.04.12 15:23s/l190.101.88461.88461.90460.959331.35
522005.04.12 15:23s/l200.101.88461.88460.00000.959332.30
532005.06.01 00:00sell210.201.81711.82711.8121
542005.06.01 00:00sell220.201.81711.82711.8071
552005.06.01 00:00sell230.201.81711.82711.8021
562005.06.01 00:00sell240.201.81711.82711.7971
572005.06.01 00:00sell250.201.81711.82710.0000
582005.06.01 12:36t/p210.201.81211.82711.8121100.009432.30
592005.06.01 12:36modify220.201.81711.81711.8071
602005.06.01 12:36modify230.201.81711.81711.8021
612005.06.01 12:36modify240.201.81711.81711.7971
622005.06.01 12:36modify250.201.81711.81710.0000
632005.06.02 09:15s/l220.201.81711.81711.8071-6.309426.00
642005.06.02 09:15s/l230.201.81711.81711.8021-6.309419.70
652005.06.02 09:15s/l240.201.81711.81711.7971-6.309413.40
662005.06.02 09:15s/l250.201.81711.81710.0000-6.309407.10
672005.06.15 00:00sell260.201.80621.81621.8012
682005.06.15 00:00sell270.201.80621.81621.7962
692005.06.15 00:00sell280.201.80621.81621.7912
702005.06.15 00:00sell290.201.80621.81621.7862
712005.06.15 00:00sell300.201.80621.81620.0000
722005.06.15 15:52s/l260.201.81621.81621.8012-200.009207.10
732005.06.15 15:52s/l270.201.81621.81621.7962-200.009007.10
742005.06.15 15:52s/l280.201.81621.81621.7912-200.008807.10
752005.06.15 15:52s/l290.201.81621.81621.7862-200.008607.10
762005.06.15 15:52s/l300.201.81621.81620.0000-200.008407.10
772005.06.15 15:52sell310.101.81571.82571.8107
782005.06.15 15:52sell320.101.81571.82571.8057
792005.06.15 15:52sell330.101.81571.82571.8007
802005.06.15 15:52sell340.101.81571.82571.7957
812005.06.15 15:52sell350.101.81571.82570.0000
822005.06.16 00:00close310.101.82311.82571.8107-77.158329.95
832005.06.16 00:00close330.101.82311.82571.8007-77.158252.80
842005.06.16 00:00close350.101.82311.82570.0000-77.158175.65
852005.06.16 00:01close320.101.82331.82571.8057-79.158096.50
862005.06.16 00:01close340.101.82331.82571.7957-79.158017.35
872005.06.30 00:00sell360.101.80641.81641.8014
882005.06.30 00:00sell370.101.80641.81641.7964
892005.06.30 00:00sell380.101.80641.81641.7914
902005.06.30 00:00sell390.101.80641.81641.7864
912005.06.30 00:00sell400.101.80641.81640.0000
922005.06.30 10:33t/p360.101.80141.81641.801450.008067.35
932005.06.30 10:33modify370.101.80641.80641.7964
942005.06.30 10:33modify380.101.80641.80641.7914
952005.06.30 10:33modify390.101.80641.80641.7864
962005.06.30 10:33modify400.101.80641.80640.0000
972005.06.30 11:19t/p370.101.79641.80641.7964100.008167.35
982005.06.30 13:39t/p380.101.79141.80641.7914150.008317.35
992005.07.01 06:52t/p390.101.78641.80641.7864198.958516.30
1002005.07.13 00:01close400.101.77851.80640.0000267.458783.75
1012005.07.20 00:03sell410.201.73991.74991.7349
1022005.07.20 00:03sell420.201.73991.74991.7299
1032005.07.20 00:03sell430.201.73991.74991.7249
1042005.07.20 00:03sell440.201.73991.74991.7199
1052005.07.20 00:03sell450.201.73991.74990.0000
1062005.07.20 06:46t/p410.201.73491.74991.7349100.008883.75
1072005.07.20 06:46modify420.201.73991.73991.7299
1082005.07.20 06:46modify430.201.73991.73991.7249
1092005.07.20 06:46modify440.201.73991.73991.7199
1102005.07.20 06:46modify450.201.73991.73990.0000
1112005.07.20 10:05s/l420.201.73991.73991.72990.008883.75
1122005.07.20 10:05s/l430.201.73991.73991.72490.008883.75
1132005.07.20 10:05s/l440.201.73991.73991.71990.008883.75
1142005.07.20 10:05s/l450.201.73991.73990.00000.008883.75
1152005.07.20 10:05sell460.201.73961.74961.7346
1162005.07.20 10:05sell470.201.73961.74961.7296
1172005.07.20 10:05sell480.201.73961.74961.7246
1182005.07.20 10:05sell490.201.73961.74961.7196
1192005.07.20 10:05sell500.201.73961.74960.0000
1202005.07.20 10:37t/p460.201.73461.74961.7346100.008983.75
1212005.07.20 10:37modify470.201.73961.73961.7296
1222005.07.20 10:37modify480.201.73961.73961.7246
1232005.07.20 10:37modify490.201.73961.73961.7196
1242005.07.20 10:37modify500.201.73961.73960.0000
1252005.07.20 11:58s/l470.201.73961.73961.72960.008983.75
1262005.07.20 11:58s/l480.201.73961.73961.72460.008983.75
1272005.07.20 11:58s/l490.201.73961.73961.71960.008983.75
1282005.07.20 11:58s/l500.201.73961.73960.00000.008983.75
1292005.07.20 11:58sell510.201.73931.74931.7343
1302005.07.20 11:58sell520.201.73931.74931.7293
1312005.07.20 11:58sell530.201.73931.74931.7243
1322005.07.20 11:58sell540.201.73931.74931.7193
1332005.07.20 11:58sell550.201.73931.74930.0000
1342005.07.20 16:11t/p510.201.73431.74931.7343100.009083.75
1352005.07.20 16:11modify520.201.73931.73931.7293
1362005.07.20 16:11modify530.201.73931.73931.7243
1372005.07.20 16:11modify540.201.73931.73931.7193
1382005.07.20 16:11modify550.201.73931.73930.0000
1392005.07.20 16:33t/p520.201.72931.73931.7293200.009283.75
1402005.07.20 20:02s/l530.201.73931.73931.72430.009283.75
1412005.07.20 20:02s/l540.201.73931.73931.71930.009283.75
1422005.07.20 20:02s/l550.201.73931.73930.00000.009283.75
1432005.07.20 20:02sell560.201.73901.74901.7340
1442005.07.20 20:02sell570.201.73901.74901.7290
1452005.07.20 20:02sell580.201.73901.74901.7240
1462005.07.20 20:02sell590.201.73901.74901.7190
1472005.07.20 20:02sell600.201.73901.74900.0000
1482005.07.21 10:30s/l560.201.74901.74901.7340-206.309077.45
1492005.07.21 10:30s/l570.201.74901.74901.7290-206.308871.15
1502005.07.21 10:30s/l580.201.74901.74901.7240-206.308664.85
1512005.07.21 10:30s/l590.201.74901.74901.7190-206.308458.55
1522005.07.21 10:30s/l600.201.74901.74900.0000-206.308252.25
1532005.08.19 00:01sell610.101.79341.80341.7884
1542005.08.19 00:01sell620.101.79341.80341.7834
1552005.08.19 00:01sell630.101.79341.80341.7784
1562005.08.19 00:01sell640.101.79341.80341.7734
1572005.08.19 00:01sell650.101.79341.80340.0000
1582005.08.22 13:54s/l610.101.80341.80341.7884-101.058151.20
1592005.08.22 13:54s/l620.101.80341.80341.7834-101.058050.15
1602005.08.22 13:54s/l630.101.80341.80341.7784-101.057949.10
1612005.08.22 13:54s/l640.101.80341.80341.7734-101.057848.05
1622005.08.22 13:54s/l650.101.80341.80340.0000-101.057747.00
1632005.09.12 00:00sell660.101.84131.85131.8363
1642005.09.12 00:00sell670.101.84131.85131.8313
1652005.09.12 00:00sell680.101.84131.85131.8263
1662005.09.12 00:00sell690.101.84131.85131.8213
1672005.09.12 00:00sell700.101.84131.85130.0000
1682005.09.12 04:30t/p660.101.83631.85131.836350.007797.00
1692005.09.12 04:30modify670.101.84131.84131.8313
1702005.09.12 04:30modify680.101.84131.84131.8263
1712005.09.12 04:30modify690.101.84131.84131.8213
1722005.09.12 04:30modify700.101.84131.84130.0000
1732005.09.12 09:00t/p670.101.83131.84131.8313100.007897.00
1742005.09.12 09:41t/p680.101.82631.84131.8263150.008047.00
1752005.09.12 18:25t/p690.101.82131.84131.8213200.008247.00
1762005.10.06 00:00close700.101.76731.84130.0000712.708959.70
1772005.10.12 00:01sell710.201.74511.75511.7401
1782005.10.12 00:01sell720.201.74511.75511.7351
1792005.10.12 00:01sell730.201.74511.75511.7301
1802005.10.12 00:01sell740.201.74511.75511.7251
1812005.10.12 00:01sell750.201.74511.75510.0000
1822005.10.12 08:54t/p710.201.74011.75511.7401100.009059.70
1832005.10.12 08:54modify720.201.74511.74511.7351
1842005.10.12 08:54modify730.201.74511.74511.7301
1852005.10.12 08:54modify740.201.74511.74511.7251
1862005.10.12 08:54modify750.201.74511.74510.0000
1872005.10.12 10:10s/l720.201.74511.74511.73510.009059.70
1882005.10.12 10:10s/l730.201.74511.74511.73010.009059.70
1892005.10.12 10:10s/l740.201.74511.74511.72510.009059.70
1902005.10.12 10:10s/l750.201.74511.74510.00000.009059.70
1912005.10.12 10:10sell760.201.74481.75481.7398
1922005.10.12 10:10sell770.201.74481.75481.7348
1932005.10.12 10:10sell780.201.74481.75481.7298
1942005.10.12 10:10sell790.201.74481.75481.7248
1952005.10.12 10:10sell800.201.74481.75480.0000
1962005.10.12 15:40s/l760.201.75481.75481.7398-200.008859.70
1972005.10.12 15:40s/l770.201.75481.75481.7348-200.008659.70
1982005.10.12 15:40s/l780.201.75481.75481.7298-200.008459.70
1992005.10.12 15:40s/l790.201.75481.75481.7248-200.008259.70
2002005.10.12 15:40s/l800.201.75481.75480.0000-200.008059.70
2012005.10.12 15:40sell810.101.75461.76461.7496
2022005.10.12 15:40sell820.101.75461.76461.7446
2032005.10.12 15:40sell830.101.75461.76461.7396
2042005.10.12 15:40sell840.101.75461.76461.7346
2052005.10.12 15:40sell850.101.75461.76460.0000
2062005.10.12 20:11t/p810.101.74961.76461.749650.008109.70
2072005.10.12 20:11modify820.101.75461.75461.7446
2082005.10.12 20:11modify830.101.75461.75461.7396
2092005.10.12 20:11modify840.101.75461.75461.7346
2102005.10.12 20:11modify850.101.75461.75460.0000
2112005.10.13 19:41s/l820.101.75461.75461.7446-3.158106.55
2122005.10.13 19:41s/l830.101.75461.75461.7396-3.158103.40
2132005.10.13 19:41s/l840.101.75461.75461.7346-3.158100.25
2142005.10.13 19:41s/l850.101.75461.75460.0000-3.158097.10
2152005.11.03 01:24sell860.101.77461.78461.7696
2162005.11.03 01:24sell870.101.77461.78461.7646
2172005.11.03 01:24sell880.101.77461.78461.7596
2182005.11.03 01:24sell890.101.77461.78461.7546
2192005.11.03 01:24sell900.101.77461.78460.0000
2202005.11.04 01:37t/p860.101.76961.78461.769648.958146.05
2212005.11.04 01:37modify870.101.77461.77461.7646
2222005.11.04 01:37modify880.101.77461.77461.7596
2232005.11.04 01:37modify890.101.77461.77461.7546
2242005.11.04 01:37modify900.101.77461.77460.0000
2252005.11.04 13:09t/p870.101.76461.77461.764698.958245.00
2262005.11.04 16:06t/p880.101.75961.77461.7596148.958393.95
2272005.11.04 16:28t/p890.101.75461.77461.7546198.958592.90
2282005.11.24 00:01close900.101.72331.77460.0000490.959083.85
2292005.12.21 00:00sell910.201.75401.76401.7490
2302005.12.21 00:00sell920.201.75401.76401.7440
2312005.12.21 00:00sell930.201.75401.76401.7390
2322005.12.21 00:00sell940.201.75401.76401.7340
2332005.12.21 00:00sell950.201.75401.76400.0000
2342005.12.21 12:58t/p910.201.74901.76401.7490100.009183.85
2352005.12.21 12:58modify920.201.75401.75401.7440
2362005.12.21 12:58modify930.201.75401.75401.7390
2372005.12.21 12:58modify940.201.75401.75401.7340
2382005.12.21 12:58modify950.201.75401.75400.0000
2392005.12.21 15:37t/p920.201.74401.75401.7440200.009383.85
2402005.12.21 16:55t/p930.201.73901.75401.7390300.009683.85
2412005.12.23 14:22t/p940.201.73401.75401.7340391.6010075.45
2422006.01.04 00:01close950.201.74671.75400.0000116.6010192.05
2432006.01.24 00:04buy960.201.78791.77791.7929
2442006.01.24 00:04buy970.201.78791.77791.7979
2452006.01.24 00:04buy980.201.78791.77791.8029
2462006.01.24 00:04buy990.201.78791.77791.8079
2472006.01.24 00:04buy1000.201.78791.77790.0000
2482006.01.25 10:58t/p960.201.79291.77791.7929101.9010293.95
2492006.01.25 10:58modify970.201.78791.78791.7979
2502006.01.25 10:58modify980.201.78791.78791.8029
2512006.01.25 10:58modify990.201.78791.78791.8079
2522006.01.25 10:58modify1000.201.78791.78790.0000
2532006.01.25 11:55s/l970.201.78791.78791.79791.9010295.85
2542006.01.25 11:55s/l980.201.78791.78791.80291.9010297.75
2552006.01.25 11:55s/l990.201.78791.78791.80791.9010299.65
2562006.01.25 11:55s/l1000.201.78791.78790.00001.9010301.55
2572006.01.31 00:00sell1010.201.76851.77851.7635
2582006.01.31 00:00sell1020.201.76851.77851.7585
2592006.01.31 00:00sell1030.201.76851.77851.7535
2602006.01.31 00:00sell1040.201.76851.77851.7485
2612006.01.31 00:00sell1050.201.76851.77850.0000
2622006.01.31 17:29s/l1010.201.77851.77851.7635-200.0010101.55
2632006.01.31 17:29s/l1020.201.77851.77851.7585-200.009901.55
2642006.01.31 17:29s/l1030.201.77851.77851.7535-200.009701.55
2652006.01.31 17:29s/l1040.201.77851.77851.7485-200.009501.55
2662006.01.31 17:29s/l1050.201.77851.77850.0000-200.009301.55
2672006.01.31 17:30sell1060.201.77851.78851.7735
2682006.01.31 17:30sell1070.201.77851.78851.7685
2692006.01.31 17:30sell1080.201.77851.78851.7635
2702006.01.31 17:30sell1090.201.77851.78851.7585
2712006.01.31 17:30sell1100.201.77851.78850.0000
2722006.02.01 14:48t/p1060.201.77351.78851.773597.909399.45
2732006.02.01 14:48modify1070.201.77851.77851.7685
2742006.02.01 14:48modify1080.201.77851.77851.7635
2752006.02.01 14:48modify1090.201.77851.77851.7585
2762006.02.01 14:48modify1100.201.77851.77850.0000
2772006.02.01 16:08s/l1070.201.77851.77851.7685-2.109397.35
2782006.02.01 16:08s/l1080.201.77851.77851.7635-2.109395.25
2792006.02.01 16:08s/l1090.201.77851.77851.7585-2.109393.15
2802006.02.01 16:08s/l1100.201.77851.77850.0000-2.109391.05
2812006.03.08 00:00sell1110.201.73531.74531.7303
2822006.03.08 00:00sell1120.201.73531.74531.7253
2832006.03.08 00:00sell1130.201.73531.74531.7203
2842006.03.08 00:00sell1140.201.73531.74531.7153
2852006.03.08 00:00sell1150.201.73531.74530.0000
2862006.03.10 14:48t/p1110.201.73031.74531.730391.609482.65
2872006.03.10 14:48modify1120.201.73531.73531.7253
2882006.03.10 14:48modify1130.201.73531.73531.7203
2892006.03.10 14:48modify1140.201.73531.73531.7153
2902006.03.10 14:48modify1150.201.73531.73530.0000
2912006.03.10 15:24t/p1120.201.72531.73531.7253191.609674.25
2922006.03.14 00:25s/l1130.201.73531.73531.7203-12.609661.65
2932006.03.14 00:25s/l1140.201.73531.73531.7153-12.609649.05
2942006.03.14 00:25s/l1150.201.73531.73530.0000-12.609636.45
2952006.03.24 00:01sell1160.201.73371.74371.7287
2962006.03.24 00:01sell1170.201.73371.74371.7237
2972006.03.24 00:01sell1180.201.73371.74371.7187
2982006.03.24 00:01sell1190.201.73371.74371.7137
2992006.03.24 00:01sell1200.201.73371.74370.0000
3002006.03.24 19:08s/l1160.201.74371.74371.7287-200.009436.45
3012006.03.24 19:08s/l1170.201.74371.74371.7237-200.009236.45
3022006.03.24 19:08s/l1180.201.74371.74371.7187-200.009036.45
3032006.03.24 19:08s/l1190.201.74371.74371.7137-200.008836.45
3042006.03.24 19:08s/l1200.201.74371.74370.0000-200.008636.45
3052006.03.24 19:08sell1210.101.74371.75371.7387
3062006.03.24 19:08sell1220.101.74371.75371.7337
3072006.03.24 19:08sell1230.101.74371.75371.7287
3082006.03.24 19:08sell1240.101.74371.75371.7237
3092006.03.24 19:08sell1250.101.74371.75370.0000
3102006.03.28 15:47s/l1210.101.75371.75371.7387-102.108534.35
3112006.03.28 15:47s/l1220.101.75371.75371.7337-102.108432.25
3122006.03.28 15:47s/l1230.101.75371.75371.7287-102.108330.15
3132006.03.28 15:47s/l1240.101.75371.75371.7237-102.108228.05
3142006.03.28 15:47s/l1250.101.75371.75370.0000-102.108125.95
3152006.04.12 00:02sell1260.101.74841.75841.7434
3162006.04.12 00:02sell1270.101.74841.75841.7384
3172006.04.12 00:02sell1280.101.74841.75841.7334
3182006.04.12 00:02sell1290.101.74841.75841.7284
3192006.04.12 00:02sell1300.101.74841.75840.0000
3202006.04.14 00:35close1260.101.75341.75841.7434-54.208071.75
3212006.04.14 00:35close1280.101.75341.75841.7334-54.208017.55
3222006.04.14 00:35close1300.101.75341.75840.0000-54.207963.35
3232006.04.14 00:35close1270.101.75321.75841.7384-52.207911.15
3242006.04.14 00:38close1290.101.75311.75841.7284-51.207859.95
3252006.04.17 13:39buy1310.101.76161.75161.7666
3262006.04.17 13:39buy1320.101.76161.75161.7716
3272006.04.17 13:39buy1330.101.76161.75161.7766
3282006.04.17 13:39buy1340.101.76161.75161.7816
3292006.04.17 13:39buy1350.101.76161.75160.0000
3302006.04.17 13:55t/p1310.101.76661.75161.766650.007909.95
3312006.04.17 13:55modify1320.101.76161.76161.7716
3322006.04.17 13:55modify1330.101.76161.76161.7766
3332006.04.17 13:55modify1340.101.76161.76161.7816
3342006.04.17 13:55modify1350.101.76161.76160.0000
3352006.04.17 14:32t/p1320.101.77161.76161.7716100.008009.95
3362006.04.18 14:52t/p1330.101.77661.76161.7766150.958160.90
3372006.04.18 22:50t/p1340.101.78161.76161.7816200.958361.85
3382006.06.22 10:45close1350.101.83941.76160.0000842.609204.45
3392006.06.30 03:36buy1360.201.83371.82371.8387
3402006.06.30 03:36buy1370.201.83371.82371.8437
3412006.06.30 03:36buy1380.201.83371.82371.8487
3422006.06.30 03:36buy1390.201.83371.82371.8537
3432006.06.30 03:36buy1400.201.83371.82370.0000
3442006.06.30 14:31t/p1360.201.83871.82371.8387100.009304.45
3452006.06.30 14:31modify1370.201.83371.83371.8437
3462006.06.30 14:31modify1380.201.83371.83371.8487
3472006.06.30 14:31modify1390.201.83371.83371.8537
3482006.06.30 14:31modify1400.201.83371.83370.0000
3492006.06.30 14:42t/p1370.201.84371.83371.8437200.009504.45
3502006.06.30 16:56t/p1380.201.84871.83371.8487300.009804.45
3512006.07.05 16:13s/l1390.201.83371.83371.85375.709810.15
3522006.07.05 16:13s/l1400.201.83371.83370.00005.709815.85
3532006.07.20 03:19buy1410.201.84541.83541.8504
3542006.07.20 03:19buy1420.201.84541.83541.8554
3552006.07.20 03:19buy1430.201.84541.83541.8604
3562006.07.20 03:19buy1440.201.84541.83541.8654
3572006.07.20 03:19buy1450.201.84541.83540.0000
3582006.07.20 13:40t/p1410.201.85041.83541.8504100.009915.85
3592006.07.20 13:40modify1420.201.84541.84541.8554
3602006.07.20 13:40modify1430.201.84541.84541.8604
3612006.07.20 13:40modify1440.201.84541.84541.8654
3622006.07.20 13:40modify1450.201.84541.84540.0000
3632006.07.21 10:35t/p1420.201.85541.84541.8554201.9010117.75
3642006.07.25 02:26s/l1430.201.84541.84541.86045.7010123.45
3652006.07.25 02:26s/l1440.201.84541.84541.86545.7010129.15
3662006.07.25 02:26s/l1450.201.84541.84540.00005.7010134.85
3672006.08.31 00:05buy1460.201.90441.89441.9094
3682006.08.31 00:05buy1470.201.90441.89441.9144
3692006.08.31 00:05buy1480.201.90441.89441.9194
3702006.08.31 00:05buy1490.201.90441.89441.9244
3712006.08.31 00:05buy1500.201.90441.89440.0000
3722006.09.05 16:21s/l1460.201.89441.89441.9094-194.309940.55
3732006.09.05 16:21s/l1470.201.89441.89441.9144-194.309746.25
3742006.09.05 16:21s/l1480.201.89441.89441.9194-194.309551.95
3752006.09.05 16:21s/l1490.201.89441.89441.9244-194.309357.65
3762006.09.05 16:21s/l1500.201.89441.89440.0000-194.309163.35
3772006.09.18 00:00buy1510.101.87791.86791.8829
3782006.09.18 00:00buy1520.101.87791.86791.8879
3792006.09.18 00:00buy1530.101.87791.86791.8929
3802006.09.18 00:00buy1540.101.87791.86791.8979
3812006.09.18 00:00buy1550.101.87791.86790.0000
3822006.09.18 08:35modify1520.101.87791.87791.8879
3832006.09.18 08:35modify1530.101.87791.87791.8929
3842006.09.18 08:35modify1540.101.87791.87791.8979
3852006.09.18 08:35modify1550.101.87791.87790.0000
3862006.09.18 08:35t/p1510.101.88291.86791.882950.009213.35
3872006.09.18 11:11s/l1520.101.87791.87791.88790.009213.35
3882006.09.18 11:11s/l1530.101.87791.87791.89290.009213.35
3892006.09.18 11:11s/l1540.101.87791.87791.89790.009213.35
3902006.09.18 11:11s/l1550.101.87791.87790.00000.009213.35
3912006.09.18 11:11buy1560.101.87821.86821.8832
3922006.09.18 11:11buy1570.101.87821.86821.8882
3932006.09.18 11:11buy1580.101.87821.86821.8932
3942006.09.18 11:11buy1590.101.87821.86821.8982
3952006.09.18 11:11buy1600.101.87821.86820.0000
3962006.09.19 14:30t/p1560.101.88321.86821.883250.959264.30
3972006.09.19 14:30modify1570.101.87821.87821.8882
3982006.09.19 14:30modify1580.101.87821.87821.8932
3992006.09.19 14:30modify1590.101.87821.87821.8982
4002006.09.19 14:30modify1600.101.87821.87820.0000
4012006.09.19 15:14t/p1570.101.88821.87821.8882100.959365.25
4022006.09.21 07:43t/p1580.101.89321.87821.8932154.759520.00
4032006.09.21 12:35t/p1590.101.89821.87821.8982204.759724.75
4042006.09.28 11:49s/l1600.101.87821.87820.000011.409736.15
4052006.10.06 00:00buy1610.201.87891.86891.8839
4062006.10.06 00:00buy1620.201.87891.86891.8889
4072006.10.06 00:00buy1630.201.87891.86891.8939
4082006.10.06 00:00buy1640.201.87891.86891.8989
4092006.10.06 00:00buy1650.201.87891.86890.0000
4102006.10.06 14:31t/p1610.201.88391.86891.8839100.009836.15
4112006.10.06 14:31modify1620.201.87891.87891.8889
4122006.10.06 14:31modify1630.201.87891.87891.8939
4132006.10.06 14:31modify1640.201.87891.87891.8989
4142006.10.06 14:31modify1650.201.87891.87890.0000
4152006.10.06 14:49s/l1620.201.87891.87891.88890.009836.15
4162006.10.06 14:49s/l1630.201.87891.87891.89390.009836.15
4172006.10.06 14:49s/l1640.201.87891.87891.89890.009836.15
4182006.10.06 14:49s/l1650.201.87891.87890.00000.009836.15
4192006.10.06 14:49buy1660.201.87921.86921.8842
4202006.10.06 14:49buy1670.201.87921.86921.8892
4212006.10.06 14:49buy1680.201.87921.86921.8942
4222006.10.06 14:49buy1690.201.87921.86921.8992
4232006.10.06 14:49buy1700.201.87921.86920.0000
4242006.10.06 16:32s/l1660.201.86921.86921.8842-200.009636.15
4252006.10.06 16:32s/l1670.201.86921.86921.8892-200.009436.15
4262006.10.06 16:32s/l1680.201.86921.86921.8942-200.009236.15
4272006.10.06 16:32s/l1690.201.86921.86921.8992-200.009036.15
4282006.10.06 16:32s/l1700.201.86921.86920.0000-200.008836.15
4292006.10.06 16:32buy1710.101.86961.85961.8746
4302006.10.06 16:32buy1720.101.86961.85961.8796
4312006.10.06 16:32buy1730.101.86961.85961.8846
4322006.10.06 16:32buy1740.101.86961.85961.8896
4332006.10.06 16:32buy1750.101.86961.85960.0000
4342006.10.09 00:03close1710.101.86891.85961.8746-6.058830.10
4352006.10.09 00:03close1730.101.86891.85961.8846-6.058824.05
4362006.10.09 00:03close1750.101.86891.85960.0000-6.058818.00
4372006.10.09 00:03close1720.101.86881.85961.8796-7.058810.95
4382006.10.09 00:04close1740.101.86891.85961.8896-6.058804.90
4392006.10.18 00:00buy1760.101.87171.86171.8767
4402006.10.18 00:00buy1770.101.87171.86171.8817
4412006.10.18 00:00buy1780.101.87171.86171.8867
4422006.10.18 00:00buy1790.101.87171.86171.8917
4432006.10.18 00:00buy1800.101.87171.86170.0000
4442006.10.19 16:44t/p1760.101.87671.86171.876752.858857.75
4452006.10.19 16:44modify1770.101.87171.87171.8817
4462006.10.19 16:44modify1780.101.87171.87171.8867
4472006.10.19 16:44modify1790.101.87171.87171.8917
4482006.10.19 16:44modify1800.101.87171.87170.0000
4492006.10.20 10:52t/p1770.101.88171.87171.8817103.808961.55
4502006.10.23 12:19s/l1780.101.87171.87171.88674.758966.30
4512006.10.23 12:19s/l1790.101.87171.87171.89174.758971.05
4522006.10.23 12:19s/l1800.101.87171.87170.00004.758975.80
4532006.11.13 00:00buy1810.101.91231.90231.9173
4542006.11.13 00:00buy1820.101.91231.90231.9223
4552006.11.13 00:00buy1830.101.91231.90231.9273
4562006.11.13 00:00buy1840.101.91231.90231.9323
4572006.11.13 00:00buy1850.101.91231.90230.0000
4582006.11.13 15:07s/l1810.101.90231.90231.9173-100.008875.80
4592006.11.13 15:07s/l1820.101.90231.90231.9223-100.008775.80
4602006.11.13 15:07s/l1830.101.90231.90231.9273-100.008675.80
4612006.11.13 15:07s/l1840.101.90231.90231.9323-100.008575.80
4622006.11.13 15:07s/l1850.101.90231.90230.0000-100.008475.80
4632006.11.13 15:07buy1860.101.90271.89271.9077
4642006.11.13 15:07buy1870.101.90271.89271.9127
4652006.11.13 15:07buy1880.101.90271.89271.9177
4662006.11.13 15:07buy1890.101.90271.89271.9227
4672006.11.13 15:07buy1900.101.90271.89270.0000
4682006.11.14 16:43s/l1860.101.89271.89271.9077-99.058376.75
4692006.11.14 16:43s/l1870.101.89271.89271.9127-99.058277.70
4702006.11.14 16:43s/l1880.101.89271.89271.9177-99.058178.65
4712006.11.14 16:43s/l1890.101.89271.89271.9227-99.058079.60
4722006.11.14 16:43s/l1900.101.89271.89270.0000-99.057980.55
4732006.11.23 00:00buy1910.101.91481.90481.9198
4742006.11.23 00:00buy1920.101.91481.90481.9248
4752006.11.23 00:00buy1930.101.91481.90481.9298
4762006.11.23 00:00buy1940.101.91481.90481.9348
4772006.11.23 00:00buy1950.101.91481.90480.0000
4782006.11.24 09:25t/p1910.101.91981.90481.919850.958031.50
4792006.11.24 09:25modify1920.101.91481.91481.9248
4802006.11.24 09:25modify1930.101.91481.91481.9298
4812006.11.24 09:25modify1940.101.91481.91481.9348
4822006.11.24 09:25modify1950.101.91481.91480.0000
4832006.11.24 09:33t/p1920.101.92481.91481.9248100.958132.45
4842006.11.24 09:47t/p1930.101.92981.91481.9298150.958283.40
4852006.11.24 11:33t/p1940.101.93481.91481.9348200.958484.35
4862006.12.08 00:00close1950.101.96281.91480.0000494.258978.60
4872007.01.15 00:00buy1960.101.95961.94961.9646
4882007.01.15 00:00buy1970.101.95961.94961.9696
4892007.01.15 00:00buy1980.101.95961.94961.9746
4902007.01.15 00:00buy1990.101.95961.94961.9796
4912007.01.15 00:00buy2000.101.95961.94960.0000
4922007.01.15 10:09t/p1960.101.96461.94961.964650.009028.60
4932007.01.15 10:09modify1970.101.95961.95961.9696
4942007.01.15 10:09modify1980.101.95961.95961.9746
4952007.01.15 10:09modify1990.101.95961.95961.9796
4962007.01.15 10:09modify2000.101.95961.95960.0000
4972007.01.16 10:29t/p1970.101.96961.95961.9696100.959129.55
4982007.01.16 16:38s/l1980.101.95961.95961.97460.959130.50
4992007.01.16 16:38s/l1990.101.95961.95961.97960.959131.45
5002007.01.16 16:38s/l2000.101.95961.95960.00000.959132.40
5012007.02.05 00:01buy2010.101.96561.95561.9706
5022007.02.05 00:01buy2020.101.96561.95561.9756
5032007.02.05 00:01buy2030.101.96561.95561.9806
5042007.02.05 00:01buy2040.101.96561.95561.9856
5052007.02.05 00:01buy2050.101.96561.95560.0000
5062007.02.05 13:20s/l2010.101.95561.95561.9706-100.009032.40
5072007.02.05 13:20s/l2020.101.95561.95561.9756-100.008932.40
5082007.02.05 13:20s/l2030.101.95561.95561.9806-100.008832.40
5092007.02.05 13:20s/l2040.101.95561.95561.9856-100.008732.40
5102007.02.05 13:20s/l2050.101.95561.95560.0000-100.008632.40
5112007.02.05 13:20buy2060.101.95581.94581.9608
5122007.02.05 13:20buy2070.101.95581.94581.9658
5132007.02.05 13:20buy2080.101.95581.94581.9708
5142007.02.05 13:20buy2090.101.95581.94581.9758
5152007.02.05 13:20buy2100.101.95581.94580.0000
5162007.02.05 16:49t/p2060.101.96081.94581.960850.008682.40
5172007.02.05 16:49modify2070.101.95581.95581.9658
5182007.02.05 16:49modify2080.101.95581.95581.9708
5192007.02.05 16:49modify2090.101.95581.95581.9758
5202007.02.05 16:49modify2100.101.95581.95580.0000
5212007.02.06 11:12t/p2070.101.96581.95581.9658100.958783.35
5222007.02.06 19:23t/p2080.101.97081.95581.9708150.958934.30
5232007.02.08 16:27s/l2090.101.95581.95581.97584.758939.05
5242007.02.08 16:27s/l2100.101.95581.95580.00004.758943.80
5252007.02.23 16:06buy2110.101.96571.95571.9707
5262007.02.23 16:06buy2120.101.96571.95571.9757
5272007.02.23 16:06buy2130.101.96571.95571.9807
5282007.02.23 16:06buy2140.101.96571.95571.9857
5292007.02.23 16:06buy2150.101.96571.95570.0000
5302007.02.28 09:21s/l2110.101.95571.95571.9707-97.158846.65
5312007.02.28 09:21s/l2120.101.95571.95571.9757-97.158749.50
5322007.02.28 09:21s/l2130.101.95571.95571.9807-97.158652.35
5332007.02.28 09:21s/l2140.101.95571.95571.9857-97.158555.20
5342007.02.28 09:21s/l2150.101.95571.95570.0000-97.158458.05
5352007.03.13 00:00buy2160.101.93271.92271.9377
5362007.03.13 00:00buy2170.101.93271.92271.9427
5372007.03.13 00:00buy2180.101.93271.92271.9477
5382007.03.13 00:00buy2190.101.93271.92271.9527
5392007.03.13 00:00buy2200.101.93271.92270.0000
5402007.03.14 08:16s/l2160.101.92271.92271.9377-99.058359.00
5412007.03.14 08:16s/l2170.101.92271.92271.9427-99.058259.95
5422007.03.14 08:16s/l2180.101.92271.92271.9477-99.058160.90
5432007.03.14 08:16s/l2190.101.92271.92271.9527-99.058061.85
5442007.03.14 08:16s/l2200.101.92271.92270.0000-99.057962.80
5452007.04.02 14:24buy2210.101.97891.96891.9839
5462007.04.02 14:24buy2220.101.97891.96891.9889
5472007.04.02 14:24buy2230.101.97891.96891.9939
5482007.04.02 14:24buy2240.101.97891.96891.9989
5492007.04.02 14:24buy2250.101.97891.96890.0000
5502007.04.05 13:00s/l2210.101.96891.96891.9839-95.257867.55
5512007.04.05 13:00s/l2220.101.96891.96891.9889-95.257772.30
5522007.04.05 13:00s/l2230.101.96891.96891.9939-95.257677.05
5532007.04.05 13:00s/l2240.101.96891.96891.9989-95.257581.80
5542007.04.05 13:00s/l2250.101.96891.96890.0000-95.257486.55
5552007.04.13 00:00buy2260.101.97971.96971.9847
5562007.04.13 00:00buy2270.101.97971.96971.9897
5572007.04.13 00:00buy2280.101.97971.96971.9947
5582007.04.13 00:00buy2290.101.97971.96971.9997
5592007.04.13 00:00buy2300.101.97971.96970.0000
5602007.04.13 08:23t/p2260.101.98471.96971.984750.007536.55
5612007.04.13 08:23modify2270.101.97971.97971.9897
5622007.04.13 08:23modify2280.101.97971.97971.9947
5632007.04.13 08:23modify2290.101.97971.97971.9997
5642007.04.13 08:23modify2300.101.97971.97970.0000
5652007.04.13 17:18s/l2270.101.97971.97971.98970.007536.55
5662007.04.13 17:18s/l2280.101.97971.97971.99470.007536.55
5672007.04.13 17:18s/l2290.101.97971.97971.99970.007536.55
5682007.04.13 17:18s/l2300.101.97971.97970.00000.007536.55
5692007.04.13 17:18buy2310.101.97971.96971.9847
5702007.04.13 17:18buy2320.101.97971.96971.9897
5712007.04.13 17:18buy2330.101.97971.96971.9947
5722007.04.13 17:18buy2340.101.97971.96971.9997
5732007.04.13 17:18buy2350.101.97971.96970.0000
5742007.04.13 19:41t/p2310.101.98471.96971.984750.007586.55
5752007.04.13 19:41modify2320.101.97971.97971.9897
5762007.04.13 19:41modify2330.101.97971.97971.9947
5772007.04.13 19:41modify2340.101.97971.97971.9997
5782007.04.13 19:41modify2350.101.97971.97970.0000
5792007.04.16 10:30t/p2320.101.98971.97971.9897100.957687.50
5802007.04.17 10:29t/p2330.101.99471.97971.9947151.907839.40
5812007.04.17 10:30t/p2340.101.99971.97971.9997201.908041.30
5822007.04.24 04:23close2350.101.99621.97970.0000173.558214.85
5832007.05.24 08:28buy2360.101.98781.97781.9928
5842007.05.24 08:28buy2370.101.98781.97781.9978
5852007.05.24 08:28buy2380.101.98781.97782.0028
5862007.05.24 08:28buy2390.101.98781.97782.0078
5872007.05.24 08:28buy2400.101.98781.97780.0000
5882007.05.30 08:50s/l2360.101.97781.97781.9928-96.208118.65
5892007.05.30 08:50s/l2370.101.97781.97781.9978-96.208022.45
5902007.05.30 08:50s/l2380.101.97781.97782.0028-96.207926.25
5912007.05.30 08:50s/l2390.101.97781.97782.0078-96.207830.05
5922007.05.30 08:50s/l2400.101.97781.97780.0000-96.207733.85
5932007.06.05 00:00buy2410.101.99161.98161.9966
5942007.06.05 00:00buy2420.101.99161.98162.0016
5952007.06.05 00:00buy2430.101.99161.98162.0066
5962007.06.05 00:00buy2440.101.99161.98162.0116
5972007.06.05 00:00buy2450.101.99161.98160.0000
5982007.06.05 14:20t/p2410.101.99661.98161.996650.007783.85
5992007.06.05 14:20modify2420.101.99161.99162.0016
6002007.06.05 14:20modify2430.101.99161.99162.0066
6012007.06.05 14:20modify2440.101.99161.99162.0116
6022007.06.05 14:20modify2450.101.99161.99160.0000
6032007.06.05 15:59s/l2420.101.99161.99162.00160.007783.85
6042007.06.05 15:59s/l2430.101.99161.99162.00660.007783.85
6052007.06.05 15:59s/l2440.101.99161.99162.01160.007783.85
6062007.06.05 15:59s/l2450.101.99161.99160.00000.007783.85
6072007.06.05 15:59buy2460.101.99171.98171.9967
6082007.06.05 15:59buy2470.101.99171.98172.0017
6092007.06.05 15:59buy2480.101.99171.98172.0067
6102007.06.05 15:59buy2490.101.99171.98172.0117
6112007.06.05 15:59buy2500.101.99171.98170.0000
6122007.06.07 15:31s/l2460.101.98171.98171.9967-96.207687.65
6132007.06.07 15:31s/l2470.101.98171.98172.0017-96.207591.45
6142007.06.07 15:31s/l2480.101.98171.98172.0067-96.207495.25
6152007.06.07 15:31s/l2490.101.98171.98172.0117-96.207399.05
6162007.06.07 15:31s/l2500.101.98171.98170.0000-96.207302.85
6172007.06.18 00:00buy2510.101.97621.96621.9812
6182007.06.18 00:00buy2520.101.97621.96621.9862
6192007.06.18 00:00buy2530.101.97621.96621.9912
6202007.06.18 00:00buy2540.101.97621.96621.9962
6212007.06.18 00:00buy2550.101.97621.96620.0000
6222007.06.18 08:45t/p2510.101.98121.96621.981250.007352.85
6232007.06.18 08:45modify2520.101.97621.97621.9862
6242007.06.18 08:45modify2530.101.97621.97621.9912
6252007.06.18 08:45modify2540.101.97621.97621.9962
6262007.06.18 08:45modify2550.101.97621.97620.0000
6272007.06.19 12:40t/p2520.101.98621.97621.9862100.957453.80
6282007.06.20 10:30t/p2530.101.99121.97621.9912151.907605.70
6292007.06.22 13:08t/p2540.101.99621.97621.9962205.707811.40
6302007.07.09 08:15close2550.102.00971.97620.0000354.958166.35
6312007.07.11 13:27buy2560.102.03202.02202.0370
6322007.07.11 13:27buy2570.102.03202.02202.0420
6332007.07.11 13:27buy2580.102.03202.02202.0470
6342007.07.11 13:27buy2590.102.03202.02202.0520
6352007.07.11 13:27buy2600.102.03202.02200.0000
6362007.07.16 10:02t/p2560.102.03702.02202.037054.758221.10
6372007.07.16 10:02modify2570.102.03202.03202.0420
6382007.07.16 10:02modify2580.102.03202.03202.0470
6392007.07.16 10:02modify2590.102.03202.03202.0520
6402007.07.16 10:02modify2600.102.03202.03200.0000
6412007.07.17 10:33t/p2570.102.04202.03202.0420105.708326.80
6422007.07.17 14:20t/p2580.102.04702.03202.0470155.708482.50
6432007.07.18 05:14t/p2590.102.05202.03202.0520206.658689.15
6442007.07.26 00:04close2600.102.05302.03200.0000226.158915.30
6452007.08.23 11:32buy2610.102.00241.99242.0074
6462007.08.23 11:32buy2620.102.00241.99242.0124
6472007.08.23 11:32buy2630.102.00241.99242.0174
6482007.08.23 11:32buy2640.102.00241.99242.0224
6492007.08.23 11:32buy2650.102.00241.99240.0000
6502007.08.23 12:02t/p2610.102.00741.99242.007450.008965.30
6512007.08.23 12:02modify2620.102.00242.00242.0124
6522007.08.23 12:02modify2630.102.00242.00242.0174
6532007.08.23 12:02modify2640.102.00242.00242.0224
6542007.08.23 12:02modify2650.102.00242.00240.0000
6552007.08.23 19:06s/l2620.102.00242.00242.01240.008965.30
6562007.08.23 19:06s/l2630.102.00242.00242.01740.008965.30
6572007.08.23 19:06s/l2640.102.00242.00242.02240.008965.30
6582007.08.23 19:06s/l2650.102.00242.00240.00000.008965.30
6592007.08.23 19:06buy2660.102.00281.99282.0078
6602007.08.23 19:06buy2670.102.00281.99282.0128
6612007.08.23 19:06buy2680.102.00281.99282.0178
6622007.08.23 19:06buy2690.102.00281.99282.0228
6632007.08.23 19:06buy2700.102.00281.99280.0000
6642007.08.24 14:37t/p2660.102.00781.99282.007850.959016.25
6652007.08.24 14:37modify2670.102.00282.00282.0128
6662007.08.24 14:37modify2680.102.00282.00282.0178
6672007.08.24 14:37modify2690.102.00282.00282.0228
6682007.08.24 14:37modify2700.102.00282.00280.0000
6692007.08.24 18:55t/p2670.102.01282.00282.0128100.959117.20
6702007.08.27 01:52t/p2680.102.01782.00282.0178151.909269.10
6712007.08.28 08:19s/l2690.102.00282.00282.02282.859271.95
6722007.08.28 08:19s/l2700.102.00282.00280.00002.859274.80
6732007.09.24 00:02buy2710.102.02142.01142.0264
6742007.09.24 00:02buy2720.102.02142.01142.0314
6752007.09.24 00:02buy2730.102.02142.01142.0364
6762007.09.24 00:02buy2740.102.02142.01142.0414
6772007.09.24 00:02buy2750.102.02142.01140.0000
6782007.09.24 03:25t/p2710.102.02642.01142.026450.009324.80
6792007.09.24 03:25modify2720.102.02142.02142.0314
6802007.09.24 03:25modify2730.102.02142.02142.0364
6812007.09.24 03:25modify2740.102.02142.02142.0414
6822007.09.24 03:25modify2750.102.02142.02140.0000
6832007.09.24 08:20t/p2720.102.03142.02142.0314100.009424.80
6842007.09.24 15:52s/l2730.102.02142.02142.03640.009424.80
6852007.09.24 15:52s/l2740.102.02142.02142.04140.009424.80
6862007.09.24 15:52s/l2750.102.02142.02140.00000.009424.80
6872007.09.24 15:52buy2760.102.02192.01192.0269
6882007.09.24 15:52buy2770.102.02192.01192.0319
6892007.09.24 15:52buy2780.102.02192.01192.0369
6902007.09.24 15:52buy2790.102.02192.01192.0419
6912007.09.24 15:52buy2800.102.02192.01190.0000
6922007.09.25 04:40s/l2760.102.01192.01192.0269-99.059325.75
6932007.09.25 04:40s/l2770.102.01192.01192.0319-99.059226.70
6942007.09.25 04:40s/l2780.102.01192.01192.0369-99.059127.65
6952007.09.25 04:40s/l2790.102.01192.01192.0419-99.059028.60
6962007.09.25 04:40s/l2800.102.01192.01190.0000-99.058929.55
6972007.10.19 00:09buy2810.102.04292.03292.0479
6982007.10.19 00:09buy2820.102.04292.03292.0529
6992007.10.19 00:09buy2830.102.04292.03292.0579
7002007.10.19 00:09buy2840.102.04292.03292.0629
7012007.10.19 00:09buy2850.102.04292.03290.0000
7022007.10.19 05:24t/p2810.102.04792.03292.047950.008979.55
7032007.10.19 05:24modify2820.102.04292.04292.0529
7042007.10.19 05:24modify2830.102.04292.04292.0579
7052007.10.19 05:24modify2840.102.04292.04292.0629
7062007.10.19 05:24modify2850.102.04292.04290.0000
7072007.10.19 09:08s/l2820.102.04292.04292.05290.008979.55
7082007.10.19 09:08s/l2830.102.04292.04292.05790.008979.55
7092007.10.19 09:08s/l2840.102.04292.04292.06290.008979.55
7102007.10.19 09:08s/l2850.102.04292.04290.00000.008979.55
7112007.10.19 09:08buy2860.102.04272.03272.0477
7122007.10.19 09:08buy2870.102.04272.03272.0527
7132007.10.19 09:08buy2880.102.04272.03272.0577
7142007.10.19 09:08buy2890.102.04272.03272.0627
7152007.10.19 09:08buy2900.102.04272.03270.0000
7162007.10.19 11:52t/p2860.102.04772.03272.047750.009029.55
7172007.10.19 11:52modify2870.102.04272.04272.0527
7182007.10.19 11:52modify2880.102.04272.04272.0577
7192007.10.19 11:52modify2890.102.04272.04272.0627
7202007.10.19 11:52modify2900.102.04272.04270.0000
7212007.10.22 00:01t/p2870.102.05272.04272.0527100.959130.50
7222007.10.22 12:01s/l2880.102.04272.04272.05770.959131.45
7232007.10.22 12:01s/l2890.102.04272.04272.06270.959132.40
7242007.10.22 12:01s/l2900.102.04272.04270.00000.959133.35
7252007.11.23 00:04buy2910.102.06292.05292.0679
7262007.11.23 00:04buy2920.102.06292.05292.0729
7272007.11.23 00:04buy2930.102.06292.05292.0779
7282007.11.23 00:04buy2940.102.06292.05292.0829
7292007.11.23 00:04buy2950.102.06292.05290.0000
7302007.11.23 02:19t/p2910.102.06792.05292.067950.009183.35
7312007.11.23 02:19modify2920.102.06292.06292.0729
7322007.11.23 02:19modify2930.102.06292.06292.0779
7332007.11.23 02:19modify2940.102.06292.06292.0829
7342007.11.23 02:19modify2950.102.06292.06290.0000
7352007.11.23 02:30t/p2920.102.07292.06292.0729100.009283.35
7362007.11.23 10:07s/l2930.102.06292.06292.07790.009283.35
7372007.11.23 10:07s/l2940.102.06292.06292.08290.009283.35
7382007.11.23 10:07s/l2950.102.06292.06290.00000.009283.35
7392007.11.23 10:07buy2960.102.06302.05302.0680
7402007.11.23 10:07buy2970.102.06302.05302.0730
7412007.11.23 10:07buy2980.102.06302.05302.0780
7422007.11.23 10:07buy2990.102.06302.05302.0830
7432007.11.23 10:07buy3000.102.06302.05300.0000
7442007.11.23 15:53s/l2960.102.05302.05302.0680-100.009183.35
7452007.11.23 15:53s/l2970.102.05302.05302.0730-100.009083.35
7462007.11.23 15:53s/l2980.102.05302.05302.0780-100.008983.35
7472007.11.23 15:53s/l2990.102.05302.05302.0830-100.008883.35
7482007.11.23 15:53s/l3000.102.05302.05300.0000-100.008783.35
7492007.11.23 15:53buy3010.102.05302.04302.0580
7502007.11.23 15:53buy3020.102.05302.04302.0630
7512007.11.23 15:53buy3030.102.05302.04302.0680
7522007.11.23 15:53buy3040.102.05302.04302.0730
7532007.11.23 15:53buy3050.102.05302.04300.0000
7542007.11.23 18:27t/p3010.102.05802.04302.058050.008833.35
7552007.11.23 18:27modify3020.102.05302.05302.0630
7562007.11.23 18:27modify3030.102.05302.05302.0680
7572007.11.23 18:27modify3040.102.05302.05302.0730
7582007.11.23 18:27modify3050.102.05302.05300.0000
7592007.11.23 22:59t/p3020.102.06302.05302.0630100.008933.35
7602007.11.26 09:30t/p3030.102.06802.05302.0680150.959084.30
7612007.11.26 21:11t/p3040.102.07302.05302.0730200.959285.25
7622007.11.30 00:05close3050.102.06212.05300.000097.659382.90
7632007.12.13 00:04buy3060.102.04642.03642.0514
7642007.12.13 00:04buy3070.102.04642.03642.0564
7652007.12.13 00:04buy3080.102.04642.03642.0614
7662007.12.13 00:04buy3090.102.04642.03642.0664
7672007.12.13 00:04buy3100.102.04642.03640.0000
7682007.12.13 16:36s/l3060.102.03642.03642.0514-100.009282.90
7692007.12.13 16:36s/l3070.102.03642.03642.0564-100.009182.90
7702007.12.13 16:36s/l3080.102.03642.03642.0614-100.009082.90
7712007.12.13 16:36s/l3090.102.03642.03642.0664-100.008982.90
7722007.12.13 16:36s/l3100.102.03642.03640.0000-100.008882.90
7732007.12.13 16:36buy3110.102.03682.02682.0418
7742007.12.13 16:36buy3120.102.03682.02682.0468
7752007.12.13 16:36buy3130.102.03682.02682.0518
7762007.12.13 16:36buy3140.102.03682.02682.0568
7772007.12.13 16:36buy3150.102.03682.02680.0000
7782007.12.13 22:26t/p3110.102.04182.02682.041850.008932.90
7792007.12.13 22:26modify3120.102.03682.03682.0468
7802007.12.13 22:26modify3130.102.03682.03682.0518
7812007.12.13 22:26modify3140.102.03682.03682.0568
7822007.12.13 22:26modify3150.102.03682.03680.0000
7832007.12.14 10:12s/l3120.102.03682.03682.04680.958933.85
7842007.12.14 10:12s/l3130.102.03682.03682.05180.958934.80
7852007.12.14 10:12s/l3140.102.03682.03682.05680.958935.75
7862007.12.14 10:12s/l3150.102.03682.03680.00000.958936.70
7872007.12.17 09:07sell3160.102.01332.02332.0083
7882007.12.17 09:07sell3170.102.01332.02332.0033
7892007.12.17 09:07sell3180.102.01332.02331.9983
7902007.12.17 09:07sell3190.102.01332.02331.9933
7912007.12.17 09:07sell3200.102.01332.02330.0000
7922007.12.19 10:46t/p3160.102.00832.02332.008347.908984.60
7932007.12.19 10:46modify3170.102.01332.01332.0033
7942007.12.19 10:46modify3180.102.01332.01331.9983
7952007.12.19 10:46modify3190.102.01332.01331.9933
7962007.12.19 10:46modify3200.102.01332.01330.0000
7972007.12.19 17:02t/p3170.102.00332.01332.003397.909082.50
7982007.12.19 17:30t/p3180.101.99832.01331.9983147.909230.40
7992007.12.19 17:59t/p3190.101.99332.01331.9933197.909428.30
8002007.12.28 00:01close3200.101.99542.01330.0000165.359593.65