|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2005.04.01 00:00 - 2007.12.31 00:00 (2005.04.01 - 2008.01.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Bars in test
|921
|Ticks modelled
|4135390
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-406.35
|Gross profit
|14793.15
|Gross loss
|-15199.50
|Profit factor
|0.97
|Expected payoff
|-1.27
|Absolute drawdown
|2727.15
|Maximal drawdown
|3708.60 (33.77%)
|Relative drawdown
|33.77% (3708.60)
|Total trades
|320
|Short positions (won %)
|110 (45.45%)
|Long positions (won %)
|210 (64.29%)
|Profit trades (% of total)
|185 (57.81%)
|Loss trades (% of total)
|135 (42.19%)
|Largest
|profit trade
|842.60
|loss trade
|-206.30
|Average
|profit trade
|79.96
|loss trade
|-112.59
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|25 (2121.95)
|consecutive losses (loss in money)
|18 (-1814.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2274.90 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-1814.30 (18)
|Average
|consecutive wins
|10
|consecutive losses
|8
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.04.01 00:01
|buy
|1
|0.20
|1.8903
|1.8803
|1.8953
|2
|2005.04.01 00:01
|buy
|2
|0.20
|1.8903
|1.8803
|1.9003
|3
|2005.04.01 00:01
|buy
|3
|0.20
|1.8903
|1.8803
|1.9053
|4
|2005.04.01 00:01
|buy
|4
|0.20
|1.8903
|1.8803
|1.9103
|5
|2005.04.01 00:01
|buy
|5
|0.20
|1.8903
|1.8803
|0.0000
|6
|2005.04.01 15:30
|t/p
|1
|0.20
|1.8953
|1.8803
|1.8953
|100.00
|10100.00
|7
|2005.04.01 15:30
|modify
|2
|0.20
|1.8903
|1.8903
|1.9003
|8
|2005.04.01 15:30
|modify
|3
|0.20
|1.8903
|1.8903
|1.9053
|9
|2005.04.01 15:30
|modify
|4
|0.20
|1.8903
|1.8903
|1.9103
|10
|2005.04.01 15:30
|modify
|5
|0.20
|1.8903
|1.8903
|0.0000
|11
|2005.04.01 16:12
|s/l
|2
|0.20
|1.8903
|1.8903
|1.9003
|0.00
|10100.00
|12
|2005.04.01 16:12
|s/l
|3
|0.20
|1.8903
|1.8903
|1.9053
|0.00
|10100.00
|13
|2005.04.01 16:12
|s/l
|4
|0.20
|1.8903
|1.8903
|1.9103
|0.00
|10100.00
|14
|2005.04.01 16:12
|s/l
|5
|0.20
|1.8903
|1.8903
|0.0000
|0.00
|10100.00
|15
|2005.04.01 16:12
|buy
|6
|0.20
|1.8902
|1.8802
|1.8952
|16
|2005.04.01 16:12
|buy
|7
|0.20
|1.8902
|1.8802
|1.9002
|17
|2005.04.01 16:12
|buy
|8
|0.20
|1.8902
|1.8802
|1.9052
|18
|2005.04.01 16:12
|buy
|9
|0.20
|1.8902
|1.8802
|1.9102
|19
|2005.04.01 16:12
|buy
|10
|0.20
|1.8902
|1.8802
|0.0000
|20
|2005.04.01 17:15
|s/l
|6
|0.20
|1.8802
|1.8802
|1.8952
|-200.00
|9900.00
|21
|2005.04.01 17:15
|s/l
|7
|0.20
|1.8802
|1.8802
|1.9002
|-200.00
|9700.00
|22
|2005.04.01 17:15
|s/l
|8
|0.20
|1.8802
|1.8802
|1.9052
|-200.00
|9500.00
|23
|2005.04.01 17:15
|s/l
|9
|0.20
|1.8802
|1.8802
|1.9102
|-200.00
|9300.00
|24
|2005.04.01 17:15
|s/l
|10
|0.20
|1.8802
|1.8802
|0.0000
|-200.00
|9100.00
|25
|2005.04.01 17:15
|buy
|11
|0.10
|1.8804
|1.8704
|1.8854
|26
|2005.04.01 17:15
|buy
|12
|0.10
|1.8804
|1.8704
|1.8904
|27
|2005.04.01 17:15
|buy
|13
|0.10
|1.8804
|1.8704
|1.8954
|28
|2005.04.01 17:15
|buy
|14
|0.10
|1.8804
|1.8704
|1.9004
|29
|2005.04.01 17:15
|buy
|15
|0.10
|1.8804
|1.8704
|0.0000
|30
|2005.04.07 08:24
|t/p
|11
|0.10
|1.8854
|1.8704
|1.8854
|55.70
|9155.70
|31
|2005.04.07 08:24
|modify
|12
|0.10
|1.8804
|1.8804
|1.8904
|32
|2005.04.07 08:24
|modify
|13
|0.10
|1.8804
|1.8804
|1.8954
|33
|2005.04.07 08:24
|modify
|14
|0.10
|1.8804
|1.8804
|1.9004
|34
|2005.04.07 08:24
|modify
|15
|0.10
|1.8804
|1.8804
|0.0000
|35
|2005.04.07 10:30
|s/l
|12
|0.10
|1.8804
|1.8804
|1.8904
|5.70
|9161.40
|36
|2005.04.07 10:30
|s/l
|13
|0.10
|1.8804
|1.8804
|1.8954
|5.70
|9167.10
|37
|2005.04.07 10:30
|s/l
|14
|0.10
|1.8804
|1.8804
|1.9004
|5.70
|9172.80
|38
|2005.04.07 10:30
|s/l
|15
|0.10
|1.8804
|1.8804
|0.0000
|5.70
|9178.50
|39
|2005.04.11 00:00
|buy
|16
|0.10
|1.8846
|1.8746
|1.8896
|40
|2005.04.11 00:00
|buy
|17
|0.10
|1.8846
|1.8746
|1.8946
|41
|2005.04.11 00:00
|buy
|18
|0.10
|1.8846
|1.8746
|1.8996
|42
|2005.04.11 00:00
|buy
|19
|0.10
|1.8846
|1.8746
|1.9046
|43
|2005.04.11 00:00
|buy
|20
|0.10
|1.8846
|1.8746
|0.0000
|44
|2005.04.11 10:10
|t/p
|16
|0.10
|1.8896
|1.8746
|1.8896
|50.00
|9228.50
|45
|2005.04.11 10:10
|modify
|17
|0.10
|1.8846
|1.8846
|1.8946
|46
|2005.04.11 10:10
|modify
|18
|0.10
|1.8846
|1.8846
|1.8996
|47
|2005.04.11 10:10
|modify
|19
|0.10
|1.8846
|1.8846
|1.9046
|48
|2005.04.11 10:10
|modify
|20
|0.10
|1.8846
|1.8846
|0.0000
|49
|2005.04.12 13:50
|t/p
|17
|0.10
|1.8946
|1.8846
|1.8946
|100.95
|9329.45
|50
|2005.04.12 15:23
|s/l
|18
|0.10
|1.8846
|1.8846
|1.8996
|0.95
|9330.40
|51
|2005.04.12 15:23
|s/l
|19
|0.10
|1.8846
|1.8846
|1.9046
|0.95
|9331.35
|52
|2005.04.12 15:23
|s/l
|20
|0.10
|1.8846
|1.8846
|0.0000
|0.95
|9332.30
|53
|2005.06.01 00:00
|sell
|21
|0.20
|1.8171
|1.8271
|1.8121
|54
|2005.06.01 00:00
|sell
|22
|0.20
|1.8171
|1.8271
|1.8071
|55
|2005.06.01 00:00
|sell
|23
|0.20
|1.8171
|1.8271
|1.8021
|56
|2005.06.01 00:00
|sell
|24
|0.20
|1.8171
|1.8271
|1.7971
|57
|2005.06.01 00:00
|sell
|25
|0.20
|1.8171
|1.8271
|0.0000
|58
|2005.06.01 12:36
|t/p
|21
|0.20
|1.8121
|1.8271
|1.8121
|100.00
|9432.30
|59
|2005.06.01 12:36
|modify
|22
|0.20
|1.8171
|1.8171
|1.8071
|60
|2005.06.01 12:36
|modify
|23
|0.20
|1.8171
|1.8171
|1.8021
|61
|2005.06.01 12:36
|modify
|24
|0.20
|1.8171
|1.8171
|1.7971
|62
|2005.06.01 12:36
|modify
|25
|0.20
|1.8171
|1.8171
|0.0000
|63
|2005.06.02 09:15
|s/l
|22
|0.20
|1.8171
|1.8171
|1.8071
|-6.30
|9426.00
|64
|2005.06.02 09:15
|s/l
|23
|0.20
|1.8171
|1.8171
|1.8021
|-6.30
|9419.70
|65
|2005.06.02 09:15
|s/l
|24
|0.20
|1.8171
|1.8171
|1.7971
|-6.30
|9413.40
|66
|2005.06.02 09:15
|s/l
|25
|0.20
|1.8171
|1.8171
|0.0000
|-6.30
|9407.10
|67
|2005.06.15 00:00
|sell
|26
|0.20
|1.8062
|1.8162
|1.8012
|68
|2005.06.15 00:00
|sell
|27
|0.20
|1.8062
|1.8162
|1.7962
|69
|2005.06.15 00:00
|sell
|28
|0.20
|1.8062
|1.8162
|1.7912
|70
|2005.06.15 00:00
|sell
|29
|0.20
|1.8062
|1.8162
|1.7862
|71
|2005.06.15 00:00
|sell
|30
|0.20
|1.8062
|1.8162
|0.0000
|72
|2005.06.15 15:52
|s/l
|26
|0.20
|1.8162
|1.8162
|1.8012
|-200.00
|9207.10
|73
|2005.06.15 15:52
|s/l
|27
|0.20
|1.8162
|1.8162
|1.7962
|-200.00
|9007.10
|74
|2005.06.15 15:52
|s/l
|28
|0.20
|1.8162
|1.8162
|1.7912
|-200.00
|8807.10
|75
|2005.06.15 15:52
|s/l
|29
|0.20
|1.8162
|1.8162
|1.7862
|-200.00
|8607.10
|76
|2005.06.15 15:52
|s/l
|30
|0.20
|1.8162
|1.8162
|0.0000
|-200.00
|8407.10
|77
|2005.06.15 15:52
|sell
|31
|0.10
|1.8157
|1.8257
|1.8107
|78
|2005.06.15 15:52
|sell
|32
|0.10
|1.8157
|1.8257
|1.8057
|79
|2005.06.15 15:52
|sell
|33
|0.10
|1.8157
|1.8257
|1.8007
|80
|2005.06.15 15:52
|sell
|34
|0.10
|1.8157
|1.8257
|1.7957
|81
|2005.06.15 15:52
|sell
|35
|0.10
|1.8157
|1.8257
|0.0000
|82
|2005.06.16 00:00
|close
|31
|0.10
|1.8231
|1.8257
|1.8107
|-77.15
|8329.95
|83
|2005.06.16 00:00
|close
|33
|0.10
|1.8231
|1.8257
|1.8007
|-77.15
|8252.80
|84
|2005.06.16 00:00
|close
|35
|0.10
|1.8231
|1.8257
|0.0000
|-77.15
|8175.65
|85
|2005.06.16 00:01
|close
|32
|0.10
|1.8233
|1.8257
|1.8057
|-79.15
|8096.50
|86
|2005.06.16 00:01
|close
|34
|0.10
|1.8233
|1.8257
|1.7957
|-79.15
|8017.35
|87
|2005.06.30 00:00
|sell
|36
|0.10
|1.8064
|1.8164
|1.8014
|88
|2005.06.30 00:00
|sell
|37
|0.10
|1.8064
|1.8164
|1.7964
|89
|2005.06.30 00:00
|sell
|38
|0.10
|1.8064
|1.8164
|1.7914
|90
|2005.06.30 00:00
|sell
|39
|0.10
|1.8064
|1.8164
|1.7864
|91
|2005.06.30 00:00
|sell
|40
|0.10
|1.8064
|1.8164
|0.0000
|92
|2005.06.30 10:33
|t/p
|36
|0.10
|1.8014
|1.8164
|1.8014
|50.00
|8067.35
|93
|2005.06.30 10:33
|modify
|37
|0.10
|1.8064
|1.8064
|1.7964
|94
|2005.06.30 10:33
|modify
|38
|0.10
|1.8064
|1.8064
|1.7914
|95
|2005.06.30 10:33
|modify
|39
|0.10
|1.8064
|1.8064
|1.7864
|96
|2005.06.30 10:33
|modify
|40
|0.10
|1.8064
|1.8064
|0.0000
|97
|2005.06.30 11:19
|t/p
|37
|0.10
|1.7964
|1.8064
|1.7964
|100.00
|8167.35
|98
|2005.06.30 13:39
|t/p
|38
|0.10
|1.7914
|1.8064
|1.7914
|150.00
|8317.35
|99
|2005.07.01 06:52
|t/p
|39
|0.10
|1.7864
|1.8064
|1.7864
|198.95
|8516.30
|100
|2005.07.13 00:01
|close
|40
|0.10
|1.7785
|1.8064
|0.0000
|267.45
|8783.75
|101
|2005.07.20 00:03
|sell
|41
|0.20
|1.7399
|1.7499
|1.7349
|102
|2005.07.20 00:03
|sell
|42
|0.20
|1.7399
|1.7499
|1.7299
|103
|2005.07.20 00:03
|sell
|43
|0.20
|1.7399
|1.7499
|1.7249
|104
|2005.07.20 00:03
|sell
|44
|0.20
|1.7399
|1.7499
|1.7199
|105
|2005.07.20 00:03
|sell
|45
|0.20
|1.7399
|1.7499
|0.0000
|106
|2005.07.20 06:46
|t/p
|41
|0.20
|1.7349
|1.7499
|1.7349
|100.00
|8883.75
|107
|2005.07.20 06:46
|modify
|42
|0.20
|1.7399
|1.7399
|1.7299
|108
|2005.07.20 06:46
|modify
|43
|0.20
|1.7399
|1.7399
|1.7249
|109
|2005.07.20 06:46
|modify
|44
|0.20
|1.7399
|1.7399
|1.7199
|110
|2005.07.20 06:46
|modify
|45
|0.20
|1.7399
|1.7399
|0.0000
|111
|2005.07.20 10:05
|s/l
|42
|0.20
|1.7399
|1.7399
|1.7299
|0.00
|8883.75
|112
|2005.07.20 10:05
|s/l
|43
|0.20
|1.7399
|1.7399
|1.7249
|0.00
|8883.75
|113
|2005.07.20 10:05
|s/l
|44
|0.20
|1.7399
|1.7399
|1.7199
|0.00
|8883.75
|114
|2005.07.20 10:05
|s/l
|45
|0.20
|1.7399
|1.7399
|0.0000
|0.00
|8883.75
|115
|2005.07.20 10:05
|sell
|46
|0.20
|1.7396
|1.7496
|1.7346
|116
|2005.07.20 10:05
|sell
|47
|0.20
|1.7396
|1.7496
|1.7296
|117
|2005.07.20 10:05
|sell
|48
|0.20
|1.7396
|1.7496
|1.7246
|118
|2005.07.20 10:05
|sell
|49
|0.20
|1.7396
|1.7496
|1.7196
|119
|2005.07.20 10:05
|sell
|50
|0.20
|1.7396
|1.7496
|0.0000
|120
|2005.07.20 10:37
|t/p
|46
|0.20
|1.7346
|1.7496
|1.7346
|100.00
|8983.75
|121
|2005.07.20 10:37
|modify
|47
|0.20
|1.7396
|1.7396
|1.7296
|122
|2005.07.20 10:37
|modify
|48
|0.20
|1.7396
|1.7396
|1.7246
|123
|2005.07.20 10:37
|modify
|49
|0.20
|1.7396
|1.7396
|1.7196
|124
|2005.07.20 10:37
|modify
|50
|0.20
|1.7396
|1.7396
|0.0000
|125
|2005.07.20 11:58
|s/l
|47
|0.20
|1.7396
|1.7396
|1.7296
|0.00
|8983.75
|126
|2005.07.20 11:58
|s/l
|48
|0.20
|1.7396
|1.7396
|1.7246
|0.00
|8983.75
|127
|2005.07.20 11:58
|s/l
|49
|0.20
|1.7396
|1.7396
|1.7196
|0.00
|8983.75
|128
|2005.07.20 11:58
|s/l
|50
|0.20
|1.7396
|1.7396
|0.0000
|0.00
|8983.75
|129
|2005.07.20 11:58
|sell
|51
|0.20
|1.7393
|1.7493
|1.7343
|130
|2005.07.20 11:58
|sell
|52
|0.20
|1.7393
|1.7493
|1.7293
|131
|2005.07.20 11:58
|sell
|53
|0.20
|1.7393
|1.7493
|1.7243
|132
|2005.07.20 11:58
|sell
|54
|0.20
|1.7393
|1.7493
|1.7193
|133
|2005.07.20 11:58
|sell
|55
|0.20
|1.7393
|1.7493
|0.0000
|134
|2005.07.20 16:11
|t/p
|51
|0.20
|1.7343
|1.7493
|1.7343
|100.00
|9083.75
|135
|2005.07.20 16:11
|modify
|52
|0.20
|1.7393
|1.7393
|1.7293
|136
|2005.07.20 16:11
|modify
|53
|0.20
|1.7393
|1.7393
|1.7243
|137
|2005.07.20 16:11
|modify
|54
|0.20
|1.7393
|1.7393
|1.7193
|138
|2005.07.20 16:11
|modify
|55
|0.20
|1.7393
|1.7393
|0.0000
|139
|2005.07.20 16:33
|t/p
|52
|0.20
|1.7293
|1.7393
|1.7293
|200.00
|9283.75
|140
|2005.07.20 20:02
|s/l
|53
|0.20
|1.7393
|1.7393
|1.7243
|0.00
|9283.75
|141
|2005.07.20 20:02
|s/l
|54
|0.20
|1.7393
|1.7393
|1.7193
|0.00
|9283.75
|142
|2005.07.20 20:02
|s/l
|55
|0.20
|1.7393
|1.7393
|0.0000
|0.00
|9283.75
|143
|2005.07.20 20:02
|sell
|56
|0.20
|1.7390
|1.7490
|1.7340
|144
|2005.07.20 20:02
|sell
|57
|0.20
|1.7390
|1.7490
|1.7290
|145
|2005.07.20 20:02
|sell
|58
|0.20
|1.7390
|1.7490
|1.7240
|146
|2005.07.20 20:02
|sell
|59
|0.20
|1.7390
|1.7490
|1.7190
|147
|2005.07.20 20:02
|sell
|60
|0.20
|1.7390
|1.7490
|0.0000
|148
|2005.07.21 10:30
|s/l
|56
|0.20
|1.7490
|1.7490
|1.7340
|-206.30
|9077.45
|149
|2005.07.21 10:30
|s/l
|57
|0.20
|1.7490
|1.7490
|1.7290
|-206.30
|8871.15
|150
|2005.07.21 10:30
|s/l
|58
|0.20
|1.7490
|1.7490
|1.7240
|-206.30
|8664.85
|151
|2005.07.21 10:30
|s/l
|59
|0.20
|1.7490
|1.7490
|1.7190
|-206.30
|8458.55
|152
|2005.07.21 10:30
|s/l
|60
|0.20
|1.7490
|1.7490
|0.0000
|-206.30
|8252.25
|153
|2005.08.19 00:01
|sell
|61
|0.10
|1.7934
|1.8034
|1.7884
|154
|2005.08.19 00:01
|sell
|62
|0.10
|1.7934
|1.8034
|1.7834
|155
|2005.08.19 00:01
|sell
|63
|0.10
|1.7934
|1.8034
|1.7784
|156
|2005.08.19 00:01
|sell
|64
|0.10
|1.7934
|1.8034
|1.7734
|157
|2005.08.19 00:01
|sell
|65
|0.10
|1.7934
|1.8034
|0.0000
|158
|2005.08.22 13:54
|s/l
|61
|0.10
|1.8034
|1.8034
|1.7884
|-101.05
|8151.20
|159
|2005.08.22 13:54
|s/l
|62
|0.10
|1.8034
|1.8034
|1.7834
|-101.05
|8050.15
|160
|2005.08.22 13:54
|s/l
|63
|0.10
|1.8034
|1.8034
|1.7784
|-101.05
|7949.10
|161
|2005.08.22 13:54
|s/l
|64
|0.10
|1.8034
|1.8034
|1.7734
|-101.05
|7848.05
|162
|2005.08.22 13:54
|s/l
|65
|0.10
|1.8034
|1.8034
|0.0000
|-101.05
|7747.00
|163
|2005.09.12 00:00
|sell
|66
|0.10
|1.8413
|1.8513
|1.8363
|164
|2005.09.12 00:00
|sell
|67
|0.10
|1.8413
|1.8513
|1.8313
|165
|2005.09.12 00:00
|sell
|68
|0.10
|1.8413
|1.8513
|1.8263
|166
|2005.09.12 00:00
|sell
|69
|0.10
|1.8413
|1.8513
|1.8213
|167
|2005.09.12 00:00
|sell
|70
|0.10
|1.8413
|1.8513
|0.0000
|168
|2005.09.12 04:30
|t/p
|66
|0.10
|1.8363
|1.8513
|1.8363
|50.00
|7797.00
|169
|2005.09.12 04:30
|modify
|67
|0.10
|1.8413
|1.8413
|1.8313
|170
|2005.09.12 04:30
|modify
|68
|0.10
|1.8413
|1.8413
|1.8263
|171
|2005.09.12 04:30
|modify
|69
|0.10
|1.8413
|1.8413
|1.8213
|172
|2005.09.12 04:30
|modify
|70
|0.10
|1.8413
|1.8413
|0.0000
|173
|2005.09.12 09:00
|t/p
|67
|0.10
|1.8313
|1.8413
|1.8313
|100.00
|7897.00
|174
|2005.09.12 09:41
|t/p
|68
|0.10
|1.8263
|1.8413
|1.8263
|150.00
|8047.00
|175
|2005.09.12 18:25
|t/p
|69
|0.10
|1.8213
|1.8413
|1.8213
|200.00
|8247.00
|176
|2005.10.06 00:00
|close
|70
|0.10
|1.7673
|1.8413
|0.0000
|712.70
|8959.70
|177
|2005.10.12 00:01
|sell
|71
|0.20
|1.7451
|1.7551
|1.7401
|178
|2005.10.12 00:01
|sell
|72
|0.20
|1.7451
|1.7551
|1.7351
|179
|2005.10.12 00:01
|sell
|73
|0.20
|1.7451
|1.7551
|1.7301
|180
|2005.10.12 00:01
|sell
|74
|0.20
|1.7451
|1.7551
|1.7251
|181
|2005.10.12 00:01
|sell
|75
|0.20
|1.7451
|1.7551
|0.0000
|182
|2005.10.12 08:54
|t/p
|71
|0.20
|1.7401
|1.7551
|1.7401
|100.00
|9059.70
|183
|2005.10.12 08:54
|modify
|72
|0.20
|1.7451
|1.7451
|1.7351
|184
|2005.10.12 08:54
|modify
|73
|0.20
|1.7451
|1.7451
|1.7301
|185
|2005.10.12 08:54
|modify
|74
|0.20
|1.7451
|1.7451
|1.7251
|186
|2005.10.12 08:54
|modify
|75
|0.20
|1.7451
|1.7451
|0.0000
|187
|2005.10.12 10:10
|s/l
|72
|0.20
|1.7451
|1.7451
|1.7351
|0.00
|9059.70
|188
|2005.10.12 10:10
|s/l
|73
|0.20
|1.7451
|1.7451
|1.7301
|0.00
|9059.70
|189
|2005.10.12 10:10
|s/l
|74
|0.20
|1.7451
|1.7451
|1.7251
|0.00
|9059.70
|190
|2005.10.12 10:10
|s/l
|75
|0.20
|1.7451
|1.7451
|0.0000
|0.00
|9059.70
|191
|2005.10.12 10:10
|sell
|76
|0.20
|1.7448
|1.7548
|1.7398
|192
|2005.10.12 10:10
|sell
|77
|0.20
|1.7448
|1.7548
|1.7348
|193
|2005.10.12 10:10
|sell
|78
|0.20
|1.7448
|1.7548
|1.7298
|194
|2005.10.12 10:10
|sell
|79
|0.20
|1.7448
|1.7548
|1.7248
|195
|2005.10.12 10:10
|sell
|80
|0.20
|1.7448
|1.7548
|0.0000
|196
|2005.10.12 15:40
|s/l
|76
|0.20
|1.7548
|1.7548
|1.7398
|-200.00
|8859.70
|197
|2005.10.12 15:40
|s/l
|77
|0.20
|1.7548
|1.7548
|1.7348
|-200.00
|8659.70
|198
|2005.10.12 15:40
|s/l
|78
|0.20
|1.7548
|1.7548
|1.7298
|-200.00
|8459.70
|199
|2005.10.12 15:40
|s/l
|79
|0.20
|1.7548
|1.7548
|1.7248
|-200.00
|8259.70
|200
|2005.10.12 15:40
|s/l
|80
|0.20
|1.7548
|1.7548
|0.0000
|-200.00
|8059.70
|201
|2005.10.12 15:40
|sell
|81
|0.10
|1.7546
|1.7646
|1.7496
|202
|2005.10.12 15:40
|sell
|82
|0.10
|1.7546
|1.7646
|1.7446
|203
|2005.10.12 15:40
|sell
|83
|0.10
|1.7546
|1.7646
|1.7396
|204
|2005.10.12 15:40
|sell
|84
|0.10
|1.7546
|1.7646
|1.7346
|205
|2005.10.12 15:40
|sell
|85
|0.10
|1.7546
|1.7646
|0.0000
|206
|2005.10.12 20:11
|t/p
|81
|0.10
|1.7496
|1.7646
|1.7496
|50.00
|8109.70
|207
|2005.10.12 20:11
|modify
|82
|0.10
|1.7546
|1.7546
|1.7446
|208
|2005.10.12 20:11
|modify
|83
|0.10
|1.7546
|1.7546
|1.7396
|209
|2005.10.12 20:11
|modify
|84
|0.10
|1.7546
|1.7546
|1.7346
|210
|2005.10.12 20:11
|modify
|85
|0.10
|1.7546
|1.7546
|0.0000
|211
|2005.10.13 19:41
|s/l
|82
|0.10
|1.7546
|1.7546
|1.7446
|-3.15
|8106.55
|212
|2005.10.13 19:41
|s/l
|83
|0.10
|1.7546
|1.7546
|1.7396
|-3.15
|8103.40
|213
|2005.10.13 19:41
|s/l
|84
|0.10
|1.7546
|1.7546
|1.7346
|-3.15
|8100.25
|214
|2005.10.13 19:41
|s/l
|85
|0.10
|1.7546
|1.7546
|0.0000
|-3.15
|8097.10
|215
|2005.11.03 01:24
|sell
|86
|0.10
|1.7746
|1.7846
|1.7696
|216
|2005.11.03 01:24
|sell
|87
|0.10
|1.7746
|1.7846
|1.7646
|217
|2005.11.03 01:24
|sell
|88
|0.10
|1.7746
|1.7846
|1.7596
|218
|2005.11.03 01:24
|sell
|89
|0.10
|1.7746
|1.7846
|1.7546
|219
|2005.11.03 01:24
|sell
|90
|0.10
|1.7746
|1.7846
|0.0000
|220
|2005.11.04 01:37
|t/p
|86
|0.10
|1.7696
|1.7846
|1.7696
|48.95
|8146.05
|221
|2005.11.04 01:37
|modify
|87
|0.10
|1.7746
|1.7746
|1.7646
|222
|2005.11.04 01:37
|modify
|88
|0.10
|1.7746
|1.7746
|1.7596
|223
|2005.11.04 01:37
|modify
|89
|0.10
|1.7746
|1.7746
|1.7546
|224
|2005.11.04 01:37
|modify
|90
|0.10
|1.7746
|1.7746
|0.0000
|225
|2005.11.04 13:09
|t/p
|87
|0.10
|1.7646
|1.7746
|1.7646
|98.95
|8245.00
|226
|2005.11.04 16:06
|t/p
|88
|0.10
|1.7596
|1.7746
|1.7596
|148.95
|8393.95
|227
|2005.11.04 16:28
|t/p
|89
|0.10
|1.7546
|1.7746
|1.7546
|198.95
|8592.90
|228
|2005.11.24 00:01
|close
|90
|0.10
|1.7233
|1.7746
|0.0000
|490.95
|9083.85
|229
|2005.12.21 00:00
|sell
|91
|0.20
|1.7540
|1.7640
|1.7490
|230
|2005.12.21 00:00
|sell
|92
|0.20
|1.7540
|1.7640
|1.7440
|231
|2005.12.21 00:00
|sell
|93
|0.20
|1.7540
|1.7640
|1.7390
|232
|2005.12.21 00:00
|sell
|94
|0.20
|1.7540
|1.7640
|1.7340
|233
|2005.12.21 00:00
|sell
|95
|0.20
|1.7540
|1.7640
|0.0000
|234
|2005.12.21 12:58
|t/p
|91
|0.20
|1.7490
|1.7640
|1.7490
|100.00
|9183.85
|235
|2005.12.21 12:58
|modify
|92
|0.20
|1.7540
|1.7540
|1.7440
|236
|2005.12.21 12:58
|modify
|93
|0.20
|1.7540
|1.7540
|1.7390
|237
|2005.12.21 12:58
|modify
|94
|0.20
|1.7540
|1.7540
|1.7340
|238
|2005.12.21 12:58
|modify
|95
|0.20
|1.7540
|1.7540
|0.0000
|239
|2005.12.21 15:37
|t/p
|92
|0.20
|1.7440
|1.7540
|1.7440
|200.00
|9383.85
|240
|2005.12.21 16:55
|t/p
|93
|0.20
|1.7390
|1.7540
|1.7390
|300.00
|9683.85
|241
|2005.12.23 14:22
|t/p
|94
|0.20
|1.7340
|1.7540
|1.7340
|391.60
|10075.45
|242
|2006.01.04 00:01
|close
|95
|0.20
|1.7467
|1.7540
|0.0000
|116.60
|10192.05
|243
|2006.01.24 00:04
|buy
|96
|0.20
|1.7879
|1.7779
|1.7929
|244
|2006.01.24 00:04
|buy
|97
|0.20
|1.7879
|1.7779
|1.7979
|245
|2006.01.24 00:04
|buy
|98
|0.20
|1.7879
|1.7779
|1.8029
|246
|2006.01.24 00:04
|buy
|99
|0.20
|1.7879
|1.7779
|1.8079
|247
|2006.01.24 00:04
|buy
|100
|0.20
|1.7879
|1.7779
|0.0000
|248
|2006.01.25 10:58
|t/p
|96
|0.20
|1.7929
|1.7779
|1.7929
|101.90
|10293.95
|249
|2006.01.25 10:58
|modify
|97
|0.20
|1.7879
|1.7879
|1.7979
|250
|2006.01.25 10:58
|modify
|98
|0.20
|1.7879
|1.7879
|1.8029
|251
|2006.01.25 10:58
|modify
|99
|0.20
|1.7879
|1.7879
|1.8079
|252
|2006.01.25 10:58
|modify
|100
|0.20
|1.7879
|1.7879
|0.0000
|253
|2006.01.25 11:55
|s/l
|97
|0.20
|1.7879
|1.7879
|1.7979
|1.90
|10295.85
|254
|2006.01.25 11:55
|s/l
|98
|0.20
|1.7879
|1.7879
|1.8029
|1.90
|10297.75
|255
|2006.01.25 11:55
|s/l
|99
|0.20
|1.7879
|1.7879
|1.8079
|1.90
|10299.65
|256
|2006.01.25 11:55
|s/l
|100
|0.20
|1.7879
|1.7879
|0.0000
|1.90
|10301.55
|257
|2006.01.31 00:00
|sell
|101
|0.20
|1.7685
|1.7785
|1.7635
|258
|2006.01.31 00:00
|sell
|102
|0.20
|1.7685
|1.7785
|1.7585
|259
|2006.01.31 00:00
|sell
|103
|0.20
|1.7685
|1.7785
|1.7535
|260
|2006.01.31 00:00
|sell
|104
|0.20
|1.7685
|1.7785
|1.7485
|261
|2006.01.31 00:00
|sell
|105
|0.20
|1.7685
|1.7785
|0.0000
|262
|2006.01.31 17:29
|s/l
|101
|0.20
|1.7785
|1.7785
|1.7635
|-200.00
|10101.55
|263
|2006.01.31 17:29
|s/l
|102
|0.20
|1.7785
|1.7785
|1.7585
|-200.00
|9901.55
|264
|2006.01.31 17:29
|s/l
|103
|0.20
|1.7785
|1.7785
|1.7535
|-200.00
|9701.55
|265
|2006.01.31 17:29
|s/l
|104
|0.20
|1.7785
|1.7785
|1.7485
|-200.00
|9501.55
|266
|2006.01.31 17:29
|s/l
|105
|0.20
|1.7785
|1.7785
|0.0000
|-200.00
|9301.55
|267
|2006.01.31 17:30
|sell
|106
|0.20
|1.7785
|1.7885
|1.7735
|268
|2006.01.31 17:30
|sell
|107
|0.20
|1.7785
|1.7885
|1.7685
|269
|2006.01.31 17:30
|sell
|108
|0.20
|1.7785
|1.7885
|1.7635
|270
|2006.01.31 17:30
|sell
|109
|0.20
|1.7785
|1.7885
|1.7585
|271
|2006.01.31 17:30
|sell
|110
|0.20
|1.7785
|1.7885
|0.0000
|272
|2006.02.01 14:48
|t/p
|106
|0.20
|1.7735
|1.7885
|1.7735
|97.90
|9399.45
|273
|2006.02.01 14:48
|modify
|107
|0.20
|1.7785
|1.7785
|1.7685
|274
|2006.02.01 14:48
|modify
|108
|0.20
|1.7785
|1.7785
|1.7635
|275
|2006.02.01 14:48
|modify
|109
|0.20
|1.7785
|1.7785
|1.7585
|276
|2006.02.01 14:48
|modify
|110
|0.20
|1.7785
|1.7785
|0.0000
|277
|2006.02.01 16:08
|s/l
|107
|0.20
|1.7785
|1.7785
|1.7685
|-2.10
|9397.35
|278
|2006.02.01 16:08
|s/l
|108
|0.20
|1.7785
|1.7785
|1.7635
|-2.10
|9395.25
|279
|2006.02.01 16:08
|s/l
|109
|0.20
|1.7785
|1.7785
|1.7585
|-2.10
|9393.15
|280
|2006.02.01 16:08
|s/l
|110
|0.20
|1.7785
|1.7785
|0.0000
|-2.10
|9391.05
|281
|2006.03.08 00:00
|sell
|111
|0.20
|1.7353
|1.7453
|1.7303
|282
|2006.03.08 00:00
|sell
|112
|0.20
|1.7353
|1.7453
|1.7253
|283
|2006.03.08 00:00
|sell
|113
|0.20
|1.7353
|1.7453
|1.7203
|284
|2006.03.08 00:00
|sell
|114
|0.20
|1.7353
|1.7453
|1.7153
|285
|2006.03.08 00:00
|sell
|115
|0.20
|1.7353
|1.7453
|0.0000
|286
|2006.03.10 14:48
|t/p
|111
|0.20
|1.7303
|1.7453
|1.7303
|91.60
|9482.65
|287
|2006.03.10 14:48
|modify
|112
|0.20
|1.7353
|1.7353
|1.7253
|288
|2006.03.10 14:48
|modify
|113
|0.20
|1.7353
|1.7353
|1.7203
|289
|2006.03.10 14:48
|modify
|114
|0.20
|1.7353
|1.7353
|1.7153
|290
|2006.03.10 14:48
|modify
|115
|0.20
|1.7353
|1.7353
|0.0000
|291
|2006.03.10 15:24
|t/p
|112
|0.20
|1.7253
|1.7353
|1.7253
|191.60
|9674.25
|292
|2006.03.14 00:25
|s/l
|113
|0.20
|1.7353
|1.7353
|1.7203
|-12.60
|9661.65
|293
|2006.03.14 00:25
|s/l
|114
|0.20
|1.7353
|1.7353
|1.7153
|-12.60
|9649.05
|294
|2006.03.14 00:25
|s/l
|115
|0.20
|1.7353
|1.7353
|0.0000
|-12.60
|9636.45
|295
|2006.03.24 00:01
|sell
|116
|0.20
|1.7337
|1.7437
|1.7287
|296
|2006.03.24 00:01
|sell
|117
|0.20
|1.7337
|1.7437
|1.7237
|297
|2006.03.24 00:01
|sell
|118
|0.20
|1.7337
|1.7437
|1.7187
|298
|2006.03.24 00:01
|sell
|119
|0.20
|1.7337
|1.7437
|1.7137
|299
|2006.03.24 00:01
|sell
|120
|0.20
|1.7337
|1.7437
|0.0000
|300
|2006.03.24 19:08
|s/l
|116
|0.20
|1.7437
|1.7437
|1.7287
|-200.00
|9436.45
|301
|2006.03.24 19:08
|s/l
|117
|0.20
|1.7437
|1.7437
|1.7237
|-200.00
|9236.45
|302
|2006.03.24 19:08
|s/l
|118
|0.20
|1.7437
|1.7437
|1.7187
|-200.00
|9036.45
|303
|2006.03.24 19:08
|s/l
|119
|0.20
|1.7437
|1.7437
|1.7137
|-200.00
|8836.45
|304
|2006.03.24 19:08
|s/l
|120
|0.20
|1.7437
|1.7437
|0.0000
|-200.00
|8636.45
|305
|2006.03.24 19:08
|sell
|121
|0.10
|1.7437
|1.7537
|1.7387
|306
|2006.03.24 19:08
|sell
|122
|0.10
|1.7437
|1.7537
|1.7337
|307
|2006.03.24 19:08
|sell
|123
|0.10
|1.7437
|1.7537
|1.7287
|308
|2006.03.24 19:08
|sell
|124
|0.10
|1.7437
|1.7537
|1.7237
|309
|2006.03.24 19:08
|sell
|125
|0.10
|1.7437
|1.7537
|0.0000
|310
|2006.03.28 15:47
|s/l
|121
|0.10
|1.7537
|1.7537
|1.7387
|-102.10
|8534.35
|311
|2006.03.28 15:47
|s/l
|122
|0.10
|1.7537
|1.7537
|1.7337
|-102.10
|8432.25
|312
|2006.03.28 15:47
|s/l
|123
|0.10
|1.7537
|1.7537
|1.7287
|-102.10
|8330.15
|313
|2006.03.28 15:47
|s/l
|124
|0.10
|1.7537
|1.7537
|1.7237
|-102.10
|8228.05
|314
|2006.03.28 15:47
|s/l
|125
|0.10
|1.7537
|1.7537
|0.0000
|-102.10
|8125.95
|315
|2006.04.12 00:02
|sell
|126
|0.10
|1.7484
|1.7584
|1.7434
|316
|2006.04.12 00:02
|sell
|127
|0.10
|1.7484
|1.7584
|1.7384
|317
|2006.04.12 00:02
|sell
|128
|0.10
|1.7484
|1.7584
|1.7334
|318
|2006.04.12 00:02
|sell
|129
|0.10
|1.7484
|1.7584
|1.7284
|319
|2006.04.12 00:02
|sell
|130
|0.10
|1.7484
|1.7584
|0.0000
|320
|2006.04.14 00:35
|close
|126
|0.10
|1.7534
|1.7584
|1.7434
|-54.20
|8071.75
|321
|2006.04.14 00:35
|close
|128
|0.10
|1.7534
|1.7584
|1.7334
|-54.20
|8017.55
|322
|2006.04.14 00:35
|close
|130
|0.10
|1.7534
|1.7584
|0.0000
|-54.20
|7963.35
|323
|2006.04.14 00:35
|close
|127
|0.10
|1.7532
|1.7584
|1.7384
|-52.20
|7911.15
|324
|2006.04.14 00:38
|close
|129
|0.10
|1.7531
|1.7584
|1.7284
|-51.20
|7859.95
|325
|2006.04.17 13:39
|buy
|131
|0.10
|1.7616
|1.7516
|1.7666
|326
|2006.04.17 13:39
|buy
|132
|0.10
|1.7616
|1.7516
|1.7716
|327
|2006.04.17 13:39
|buy
|133
|0.10
|1.7616
|1.7516
|1.7766
|328
|2006.04.17 13:39
|buy
|134
|0.10
|1.7616
|1.7516
|1.7816
|329
|2006.04.17 13:39
|buy
|135
|0.10
|1.7616
|1.7516
|0.0000
|330
|2006.04.17 13:55
|t/p
|131
|0.10
|1.7666
|1.7516
|1.7666
|50.00
|7909.95
|331
|2006.04.17 13:55
|modify
|132
|0.10
|1.7616
|1.7616
|1.7716
|332
|2006.04.17 13:55
|modify
|133
|0.10
|1.7616
|1.7616
|1.7766
|333
|2006.04.17 13:55
|modify
|134
|0.10
|1.7616
|1.7616
|1.7816
|334
|2006.04.17 13:55
|modify
|135
|0.10
|1.7616
|1.7616
|0.0000
|335
|2006.04.17 14:32
|t/p
|132
|0.10
|1.7716
|1.7616
|1.7716
|100.00
|8009.95
|336
|2006.04.18 14:52
|t/p
|133
|0.10
|1.7766
|1.7616
|1.7766
|150.95
|8160.90
|337
|2006.04.18 22:50
|t/p
|134
|0.10
|1.7816
|1.7616
|1.7816
|200.95
|8361.85
|338
|2006.06.22 10:45
|close
|135
|0.10
|1.8394
|1.7616
|0.0000
|842.60
|9204.45
|339
|2006.06.30 03:36
|buy
|136
|0.20
|1.8337
|1.8237
|1.8387
|340
|2006.06.30 03:36
|buy
|137
|0.20
|1.8337
|1.8237
|1.8437
|341
|2006.06.30 03:36
|buy
|138
|0.20
|1.8337
|1.8237
|1.8487
|342
|2006.06.30 03:36
|buy
|139
|0.20
|1.8337
|1.8237
|1.8537
|343
|2006.06.30 03:36
|buy
|140
|0.20
|1.8337
|1.8237
|0.0000
|344
|2006.06.30 14:31
|t/p
|136
|0.20
|1.8387
|1.8237
|1.8387
|100.00
|9304.45
|345
|2006.06.30 14:31
|modify
|137
|0.20
|1.8337
|1.8337
|1.8437
|346
|2006.06.30 14:31
|modify
|138
|0.20
|1.8337
|1.8337
|1.8487
|347
|2006.06.30 14:31
|modify
|139
|0.20
|1.8337
|1.8337
|1.8537
|348
|2006.06.30 14:31
|modify
|140
|0.20
|1.8337
|1.8337
|0.0000
|349
|2006.06.30 14:42
|t/p
|137
|0.20
|1.8437
|1.8337
|1.8437
|200.00
|9504.45
|350
|2006.06.30 16:56
|t/p
|138
|0.20
|1.8487
|1.8337
|1.8487
|300.00
|9804.45
|351
|2006.07.05 16:13
|s/l
|139
|0.20
|1.8337
|1.8337
|1.8537
|5.70
|9810.15
|352
|2006.07.05 16:13
|s/l
|140
|0.20
|1.8337
|1.8337
|0.0000
|5.70
|9815.85
|353
|2006.07.20 03:19
|buy
|141
|0.20
|1.8454
|1.8354
|1.8504
|354
|2006.07.20 03:19
|buy
|142
|0.20
|1.8454
|1.8354
|1.8554
|355
|2006.07.20 03:19
|buy
|143
|0.20
|1.8454
|1.8354
|1.8604
|356
|2006.07.20 03:19
|buy
|144
|0.20
|1.8454
|1.8354
|1.8654
|357
|2006.07.20 03:19
|buy
|145
|0.20
|1.8454
|1.8354
|0.0000
|358
|2006.07.20 13:40
|t/p
|141
|0.20
|1.8504
|1.8354
|1.8504
|100.00
|9915.85
|359
|2006.07.20 13:40
|modify
|142
|0.20
|1.8454
|1.8454
|1.8554
|360
|2006.07.20 13:40
|modify
|143
|0.20
|1.8454
|1.8454
|1.8604
|361
|2006.07.20 13:40
|modify
|144
|0.20
|1.8454
|1.8454
|1.8654
|362
|2006.07.20 13:40
|modify
|145
|0.20
|1.8454
|1.8454
|0.0000
|363
|2006.07.21 10:35
|t/p
|142
|0.20
|1.8554
|1.8454
|1.8554
|201.90
|10117.75
|364
|2006.07.25 02:26
|s/l
|143
|0.20
|1.8454
|1.8454
|1.8604
|5.70
|10123.45
|365
|2006.07.25 02:26
|s/l
|144
|0.20
|1.8454
|1.8454
|1.8654
|5.70
|10129.15
|366
|2006.07.25 02:26
|s/l
|145
|0.20
|1.8454
|1.8454
|0.0000
|5.70
|10134.85
|367
|2006.08.31 00:05
|buy
|146
|0.20
|1.9044
|1.8944
|1.9094
|368
|2006.08.31 00:05
|buy
|147
|0.20
|1.9044
|1.8944
|1.9144
|369
|2006.08.31 00:05
|buy
|148
|0.20
|1.9044
|1.8944
|1.9194
|370
|2006.08.31 00:05
|buy
|149
|0.20
|1.9044
|1.8944
|1.9244
|371
|2006.08.31 00:05
|buy
|150
|0.20
|1.9044
|1.8944
|0.0000
|372
|2006.09.05 16:21
|s/l
|146
|0.20
|1.8944
|1.8944
|1.9094
|-194.30
|9940.55
|373
|2006.09.05 16:21
|s/l
|147
|0.20
|1.8944
|1.8944
|1.9144
|-194.30
|9746.25
|374
|2006.09.05 16:21
|s/l
|148
|0.20
|1.8944
|1.8944
|1.9194
|-194.30
|9551.95
|375
|2006.09.05 16:21
|s/l
|149
|0.20
|1.8944
|1.8944
|1.9244
|-194.30
|9357.65
|376
|2006.09.05 16:21
|s/l
|150
|0.20
|1.8944
|1.8944
|0.0000
|-194.30
|9163.35
|377
|2006.09.18 00:00
|buy
|151
|0.10
|1.8779
|1.8679
|1.8829
|378
|2006.09.18 00:00
|buy
|152
|0.10
|1.8779
|1.8679
|1.8879
|379
|2006.09.18 00:00
|buy
|153
|0.10
|1.8779
|1.8679
|1.8929
|380
|2006.09.18 00:00
|buy
|154
|0.10
|1.8779
|1.8679
|1.8979
|381
|2006.09.18 00:00
|buy
|155
|0.10
|1.8779
|1.8679
|0.0000
|382
|2006.09.18 08:35
|modify
|152
|0.10
|1.8779
|1.8779
|1.8879
|383
|2006.09.18 08:35
|modify
|153
|0.10
|1.8779
|1.8779
|1.8929
|384
|2006.09.18 08:35
|modify
|154
|0.10
|1.8779
|1.8779
|1.8979
|385
|2006.09.18 08:35
|modify
|155
|0.10
|1.8779
|1.8779
|0.0000
|386
|2006.09.18 08:35
|t/p
|151
|0.10
|1.8829
|1.8679
|1.8829
|50.00
|9213.35
|387
|2006.09.18 11:11
|s/l
|152
|0.10
|1.8779
|1.8779
|1.8879
|0.00
|9213.35
|388
|2006.09.18 11:11
|s/l
|153
|0.10
|1.8779
|1.8779
|1.8929
|0.00
|9213.35
|389
|2006.09.18 11:11
|s/l
|154
|0.10
|1.8779
|1.8779
|1.8979
|0.00
|9213.35
|390
|2006.09.18 11:11
|s/l
|155
|0.10
|1.8779
|1.8779
|0.0000
|0.00
|9213.35
|391
|2006.09.18 11:11
|buy
|156
|0.10
|1.8782
|1.8682
|1.8832
|392
|2006.09.18 11:11
|buy
|157
|0.10
|1.8782
|1.8682
|1.8882
|393
|2006.09.18 11:11
|buy
|158
|0.10
|1.8782
|1.8682
|1.8932
|394
|2006.09.18 11:11
|buy
|159
|0.10
|1.8782
|1.8682
|1.8982
|395
|2006.09.18 11:11
|buy
|160
|0.10
|1.8782
|1.8682
|0.0000
|396
|2006.09.19 14:30
|t/p
|156
|0.10
|1.8832
|1.8682
|1.8832
|50.95
|9264.30
|397
|2006.09.19 14:30
|modify
|157
|0.10
|1.8782
|1.8782
|1.8882
|398
|2006.09.19 14:30
|modify
|158
|0.10
|1.8782
|1.8782
|1.8932
|399
|2006.09.19 14:30
|modify
|159
|0.10
|1.8782
|1.8782
|1.8982
|400
|2006.09.19 14:30
|modify
|160
|0.10
|1.8782
|1.8782
|0.0000
|401
|2006.09.19 15:14
|t/p
|157
|0.10
|1.8882
|1.8782
|1.8882
|100.95
|9365.25
|402
|2006.09.21 07:43
|t/p
|158
|0.10
|1.8932
|1.8782
|1.8932
|154.75
|9520.00
|403
|2006.09.21 12:35
|t/p
|159
|0.10
|1.8982
|1.8782
|1.8982
|204.75
|9724.75
|404
|2006.09.28 11:49
|s/l
|160
|0.10
|1.8782
|1.8782
|0.0000
|11.40
|9736.15
|405
|2006.10.06 00:00
|buy
|161
|0.20
|1.8789
|1.8689
|1.8839
|406
|2006.10.06 00:00
|buy
|162
|0.20
|1.8789
|1.8689
|1.8889
|407
|2006.10.06 00:00
|buy
|163
|0.20
|1.8789
|1.8689
|1.8939
|408
|2006.10.06 00:00
|buy
|164
|0.20
|1.8789
|1.8689
|1.8989
|409
|2006.10.06 00:00
|buy
|165
|0.20
|1.8789
|1.8689
|0.0000
|410
|2006.10.06 14:31
|t/p
|161
|0.20
|1.8839
|1.8689
|1.8839
|100.00
|9836.15
|411
|2006.10.06 14:31
|modify
|162
|0.20
|1.8789
|1.8789
|1.8889
|412
|2006.10.06 14:31
|modify
|163
|0.20
|1.8789
|1.8789
|1.8939
|413
|2006.10.06 14:31
|modify
|164
|0.20
|1.8789
|1.8789
|1.8989
|414
|2006.10.06 14:31
|modify
|165
|0.20
|1.8789
|1.8789
|0.0000
|415
|2006.10.06 14:49
|s/l
|162
|0.20
|1.8789
|1.8789
|1.8889
|0.00
|9836.15
|416
|2006.10.06 14:49
|s/l
|163
|0.20
|1.8789
|1.8789
|1.8939
|0.00
|9836.15
|417
|2006.10.06 14:49
|s/l
|164
|0.20
|1.8789
|1.8789
|1.8989
|0.00
|9836.15
|418
|2006.10.06 14:49
|s/l
|165
|0.20
|1.8789
|1.8789
|0.0000
|0.00
|9836.15
|419
|2006.10.06 14:49
|buy
|166
|0.20
|1.8792
|1.8692
|1.8842
|420
|2006.10.06 14:49
|buy
|167
|0.20
|1.8792
|1.8692
|1.8892
|421
|2006.10.06 14:49
|buy
|168
|0.20
|1.8792
|1.8692
|1.8942
|422
|2006.10.06 14:49
|buy
|169
|0.20
|1.8792
|1.8692
|1.8992
|423
|2006.10.06 14:49
|buy
|170
|0.20
|1.8792
|1.8692
|0.0000
|424
|2006.10.06 16:32
|s/l
|166
|0.20
|1.8692
|1.8692
|1.8842
|-200.00
|9636.15
|425
|2006.10.06 16:32
|s/l
|167
|0.20
|1.8692
|1.8692
|1.8892
|-200.00
|9436.15
|426
|2006.10.06 16:32
|s/l
|168
|0.20
|1.8692
|1.8692
|1.8942
|-200.00
|9236.15
|427
|2006.10.06 16:32
|s/l
|169
|0.20
|1.8692
|1.8692
|1.8992
|-200.00
|9036.15
|428
|2006.10.06 16:32
|s/l
|170
|0.20
|1.8692
|1.8692
|0.0000
|-200.00
|8836.15
|429
|2006.10.06 16:32
|buy
|171
|0.10
|1.8696
|1.8596
|1.8746
|430
|2006.10.06 16:32
|buy
|172
|0.10
|1.8696
|1.8596
|1.8796
|431
|2006.10.06 16:32
|buy
|173
|0.10
|1.8696
|1.8596
|1.8846
|432
|2006.10.06 16:32
|buy
|174
|0.10
|1.8696
|1.8596
|1.8896
|433
|2006.10.06 16:32
|buy
|175
|0.10
|1.8696
|1.8596
|0.0000
|434
|2006.10.09 00:03
|close
|171
|0.10
|1.8689
|1.8596
|1.8746
|-6.05
|8830.10
|435
|2006.10.09 00:03
|close
|173
|0.10
|1.8689
|1.8596
|1.8846
|-6.05
|8824.05
|436
|2006.10.09 00:03
|close
|175
|0.10
|1.8689
|1.8596
|0.0000
|-6.05
|8818.00
|437
|2006.10.09 00:03
|close
|172
|0.10
|1.8688
|1.8596
|1.8796
|-7.05
|8810.95
|438
|2006.10.09 00:04
|close
|174
|0.10
|1.8689
|1.8596
|1.8896
|-6.05
|8804.90
|439
|2006.10.18 00:00
|buy
|176
|0.10
|1.8717
|1.8617
|1.8767
|440
|2006.10.18 00:00
|buy
|177
|0.10
|1.8717
|1.8617
|1.8817
|441
|2006.10.18 00:00
|buy
|178
|0.10
|1.8717
|1.8617
|1.8867
|442
|2006.10.18 00:00
|buy
|179
|0.10
|1.8717
|1.8617
|1.8917
|443
|2006.10.18 00:00
|buy
|180
|0.10
|1.8717
|1.8617
|0.0000
|444
|2006.10.19 16:44
|t/p
|176
|0.10
|1.8767
|1.8617
|1.8767
|52.85
|8857.75
|445
|2006.10.19 16:44
|modify
|177
|0.10
|1.8717
|1.8717
|1.8817
|446
|2006.10.19 16:44
|modify
|178
|0.10
|1.8717
|1.8717
|1.8867
|447
|2006.10.19 16:44
|modify
|179
|0.10
|1.8717
|1.8717
|1.8917
|448
|2006.10.19 16:44
|modify
|180
|0.10
|1.8717
|1.8717
|0.0000
|449
|2006.10.20 10:52
|t/p
|177
|0.10
|1.8817
|1.8717
|1.8817
|103.80
|8961.55
|450
|2006.10.23 12:19
|s/l
|178
|0.10
|1.8717
|1.8717
|1.8867
|4.75
|8966.30
|451
|2006.10.23 12:19
|s/l
|179
|0.10
|1.8717
|1.8717
|1.8917
|4.75
|8971.05
|452
|2006.10.23 12:19
|s/l
|180
|0.10
|1.8717
|1.8717
|0.0000
|4.75
|8975.80
|453
|2006.11.13 00:00
|buy
|181
|0.10
|1.9123
|1.9023
|1.9173
|454
|2006.11.13 00:00
|buy
|182
|0.10
|1.9123
|1.9023
|1.9223
|455
|2006.11.13 00:00
|buy
|183
|0.10
|1.9123
|1.9023
|1.9273
|456
|2006.11.13 00:00
|buy
|184
|0.10
|1.9123
|1.9023
|1.9323
|457
|2006.11.13 00:00
|buy
|185
|0.10
|1.9123
|1.9023
|0.0000
|458
|2006.11.13 15:07
|s/l
|181
|0.10
|1.9023
|1.9023
|1.9173
|-100.00
|8875.80
|459
|2006.11.13 15:07
|s/l
|182
|0.10
|1.9023
|1.9023
|1.9223
|-100.00
|8775.80
|460
|2006.11.13 15:07
|s/l
|183
|0.10
|1.9023
|1.9023
|1.9273
|-100.00
|8675.80
|461
|2006.11.13 15:07
|s/l
|184
|0.10
|1.9023
|1.9023
|1.9323
|-100.00
|8575.80
|462
|2006.11.13 15:07
|s/l
|185
|0.10
|1.9023
|1.9023
|0.0000
|-100.00
|8475.80
|463
|2006.11.13 15:07
|buy
|186
|0.10
|1.9027
|1.8927
|1.9077
|464
|2006.11.13 15:07
|buy
|187
|0.10
|1.9027
|1.8927
|1.9127
|465
|2006.11.13 15:07
|buy
|188
|0.10
|1.9027
|1.8927
|1.9177
|466
|2006.11.13 15:07
|buy
|189
|0.10
|1.9027
|1.8927
|1.9227
|467
|2006.11.13 15:07
|buy
|190
|0.10
|1.9027
|1.8927
|0.0000
|468
|2006.11.14 16:43
|s/l
|186
|0.10
|1.8927
|1.8927
|1.9077
|-99.05
|8376.75
|469
|2006.11.14 16:43
|s/l
|187
|0.10
|1.8927
|1.8927
|1.9127
|-99.05
|8277.70
|470
|2006.11.14 16:43
|s/l
|188
|0.10
|1.8927
|1.8927
|1.9177
|-99.05
|8178.65
|471
|2006.11.14 16:43
|s/l
|189
|0.10
|1.8927
|1.8927
|1.9227
|-99.05
|8079.60
|472
|2006.11.14 16:43
|s/l
|190
|0.10
|1.8927
|1.8927
|0.0000
|-99.05
|7980.55
|473
|2006.11.23 00:00
|buy
|191
|0.10
|1.9148
|1.9048
|1.9198
|474
|2006.11.23 00:00
|buy
|192
|0.10
|1.9148
|1.9048
|1.9248
|475
|2006.11.23 00:00
|buy
|193
|0.10
|1.9148
|1.9048
|1.9298
|476
|2006.11.23 00:00
|buy
|194
|0.10
|1.9148
|1.9048
|1.9348
|477
|2006.11.23 00:00
|buy
|195
|0.10
|1.9148
|1.9048
|0.0000
|478
|2006.11.24 09:25
|t/p
|191
|0.10
|1.9198
|1.9048
|1.9198
|50.95
|8031.50
|479
|2006.11.24 09:25
|modify
|192
|0.10
|1.9148
|1.9148
|1.9248
|480
|2006.11.24 09:25
|modify
|193
|0.10
|1.9148
|1.9148
|1.9298
|481
|2006.11.24 09:25
|modify
|194
|0.10
|1.9148
|1.9148
|1.9348
|482
|2006.11.24 09:25
|modify
|195
|0.10
|1.9148
|1.9148
|0.0000
|483
|2006.11.24 09:33
|t/p
|192
|0.10
|1.9248
|1.9148
|1.9248
|100.95
|8132.45
|484
|2006.11.24 09:47
|t/p
|193
|0.10
|1.9298
|1.9148
|1.9298
|150.95
|8283.40
|485
|2006.11.24 11:33
|t/p
|194
|0.10
|1.9348
|1.9148
|1.9348
|200.95
|8484.35
|486
|2006.12.08 00:00
|close
|195
|0.10
|1.9628
|1.9148
|0.0000
|494.25
|8978.60
|487
|2007.01.15 00:00
|buy
|196
|0.10
|1.9596
|1.9496
|1.9646
|488
|2007.01.15 00:00
|buy
|197
|0.10
|1.9596
|1.9496
|1.9696
|489
|2007.01.15 00:00
|buy
|198
|0.10
|1.9596
|1.9496
|1.9746
|490
|2007.01.15 00:00
|buy
|199
|0.10
|1.9596
|1.9496
|1.9796
|491
|2007.01.15 00:00
|buy
|200
|0.10
|1.9596
|1.9496
|0.0000
|492
|2007.01.15 10:09
|t/p
|196
|0.10
|1.9646
|1.9496
|1.9646
|50.00
|9028.60
|493
|2007.01.15 10:09
|modify
|197
|0.10
|1.9596
|1.9596
|1.9696
|494
|2007.01.15 10:09
|modify
|198
|0.10
|1.9596
|1.9596
|1.9746
|495
|2007.01.15 10:09
|modify
|199
|0.10
|1.9596
|1.9596
|1.9796
|496
|2007.01.15 10:09
|modify
|200
|0.10
|1.9596
|1.9596
|0.0000
|497
|2007.01.16 10:29
|t/p
|197
|0.10
|1.9696
|1.9596
|1.9696
|100.95
|9129.55
|498
|2007.01.16 16:38
|s/l
|198
|0.10
|1.9596
|1.9596
|1.9746
|0.95
|9130.50
|499
|2007.01.16 16:38
|s/l
|199
|0.10
|1.9596
|1.9596
|1.9796
|0.95
|9131.45
|500
|2007.01.16 16:38
|s/l
|200
|0.10
|1.9596
|1.9596
|0.0000
|0.95
|9132.40
|501
|2007.02.05 00:01
|buy
|201
|0.10
|1.9656
|1.9556
|1.9706
|502
|2007.02.05 00:01
|buy
|202
|0.10
|1.9656
|1.9556
|1.9756
|503
|2007.02.05 00:01
|buy
|203
|0.10
|1.9656
|1.9556
|1.9806
|504
|2007.02.05 00:01
|buy
|204
|0.10
|1.9656
|1.9556
|1.9856
|505
|2007.02.05 00:01
|buy
|205
|0.10
|1.9656
|1.9556
|0.0000
|506
|2007.02.05 13:20
|s/l
|201
|0.10
|1.9556
|1.9556
|1.9706
|-100.00
|9032.40
|507
|2007.02.05 13:20
|s/l
|202
|0.10
|1.9556
|1.9556
|1.9756
|-100.00
|8932.40
|508
|2007.02.05 13:20
|s/l
|203
|0.10
|1.9556
|1.9556
|1.9806
|-100.00
|8832.40
|509
|2007.02.05 13:20
|s/l
|204
|0.10
|1.9556
|1.9556
|1.9856
|-100.00
|8732.40
|510
|2007.02.05 13:20
|s/l
|205
|0.10
|1.9556
|1.9556
|0.0000
|-100.00
|8632.40
|511
|2007.02.05 13:20
|buy
|206
|0.10
|1.9558
|1.9458
|1.9608
|512
|2007.02.05 13:20
|buy
|207
|0.10
|1.9558
|1.9458
|1.9658
|513
|2007.02.05 13:20
|buy
|208
|0.10
|1.9558
|1.9458
|1.9708
|514
|2007.02.05 13:20
|buy
|209
|0.10
|1.9558
|1.9458
|1.9758
|515
|2007.02.05 13:20
|buy
|210
|0.10
|1.9558
|1.9458
|0.0000
|516
|2007.02.05 16:49
|t/p
|206
|0.10
|1.9608
|1.9458
|1.9608
|50.00
|8682.40
|517
|2007.02.05 16:49
|modify
|207
|0.10
|1.9558
|1.9558
|1.9658
|518
|2007.02.05 16:49
|modify
|208
|0.10
|1.9558
|1.9558
|1.9708
|519
|2007.02.05 16:49
|modify
|209
|0.10
|1.9558
|1.9558
|1.9758
|520
|2007.02.05 16:49
|modify
|210
|0.10
|1.9558
|1.9558
|0.0000
|521
|2007.02.06 11:12
|t/p
|207
|0.10
|1.9658
|1.9558
|1.9658
|100.95
|8783.35
|522
|2007.02.06 19:23
|t/p
|208
|0.10
|1.9708
|1.9558
|1.9708
|150.95
|8934.30
|523
|2007.02.08 16:27
|s/l
|209
|0.10
|1.9558
|1.9558
|1.9758
|4.75
|8939.05
|524
|2007.02.08 16:27
|s/l
|210
|0.10
|1.9558
|1.9558
|0.0000
|4.75
|8943.80
|525
|2007.02.23 16:06
|buy
|211
|0.10
|1.9657
|1.9557
|1.9707
|526
|2007.02.23 16:06
|buy
|212
|0.10
|1.9657
|1.9557
|1.9757
|527
|2007.02.23 16:06
|buy
|213
|0.10
|1.9657
|1.9557
|1.9807
|528
|2007.02.23 16:06
|buy
|214
|0.10
|1.9657
|1.9557
|1.9857
|529
|2007.02.23 16:06
|buy
|215
|0.10
|1.9657
|1.9557
|0.0000
|530
|2007.02.28 09:21
|s/l
|211
|0.10
|1.9557
|1.9557
|1.9707
|-97.15
|8846.65
|531
|2007.02.28 09:21
|s/l
|212
|0.10
|1.9557
|1.9557
|1.9757
|-97.15
|8749.50
|532
|2007.02.28 09:21
|s/l
|213
|0.10
|1.9557
|1.9557
|1.9807
|-97.15
|8652.35
|533
|2007.02.28 09:21
|s/l
|214
|0.10
|1.9557
|1.9557
|1.9857
|-97.15
|8555.20
|534
|2007.02.28 09:21
|s/l
|215
|0.10
|1.9557
|1.9557
|0.0000
|-97.15
|8458.05
|535
|2007.03.13 00:00
|buy
|216
|0.10
|1.9327
|1.9227
|1.9377
|536
|2007.03.13 00:00
|buy
|217
|0.10
|1.9327
|1.9227
|1.9427
|537
|2007.03.13 00:00
|buy
|218
|0.10
|1.9327
|1.9227
|1.9477
|538
|2007.03.13 00:00
|buy
|219
|0.10
|1.9327
|1.9227
|1.9527
|539
|2007.03.13 00:00
|buy
|220
|0.10
|1.9327
|1.9227
|0.0000
|540
|2007.03.14 08:16
|s/l
|216
|0.10
|1.9227
|1.9227
|1.9377
|-99.05
|8359.00
|541
|2007.03.14 08:16
|s/l
|217
|0.10
|1.9227
|1.9227
|1.9427
|-99.05
|8259.95
|542
|2007.03.14 08:16
|s/l
|218
|0.10
|1.9227
|1.9227
|1.9477
|-99.05
|8160.90
|543
|2007.03.14 08:16
|s/l
|219
|0.10
|1.9227
|1.9227
|1.9527
|-99.05
|8061.85
|544
|2007.03.14 08:16
|s/l
|220
|0.10
|1.9227
|1.9227
|0.0000
|-99.05
|7962.80
|545
|2007.04.02 14:24
|buy
|221
|0.10
|1.9789
|1.9689
|1.9839
|546
|2007.04.02 14:24
|buy
|222
|0.10
|1.9789
|1.9689
|1.9889
|547
|2007.04.02 14:24
|buy
|223
|0.10
|1.9789
|1.9689
|1.9939
|548
|2007.04.02 14:24
|buy
|224
|0.10
|1.9789
|1.9689
|1.9989
|549
|2007.04.02 14:24
|buy
|225
|0.10
|1.9789
|1.9689
|0.0000
|550
|2007.04.05 13:00
|s/l
|221
|0.10
|1.9689
|1.9689
|1.9839
|-95.25
|7867.55
|551
|2007.04.05 13:00
|s/l
|222
|0.10
|1.9689
|1.9689
|1.9889
|-95.25
|7772.30
|552
|2007.04.05 13:00
|s/l
|223
|0.10
|1.9689
|1.9689
|1.9939
|-95.25
|7677.05
|553
|2007.04.05 13:00
|s/l
|224
|0.10
|1.9689
|1.9689
|1.9989
|-95.25
|7581.80
|554
|2007.04.05 13:00
|s/l
|225
|0.10
|1.9689
|1.9689
|0.0000
|-95.25
|7486.55
|555
|2007.04.13 00:00
|buy
|226
|0.10
|1.9797
|1.9697
|1.9847
|556
|2007.04.13 00:00
|buy
|227
|0.10
|1.9797
|1.9697
|1.9897
|557
|2007.04.13 00:00
|buy
|228
|0.10
|1.9797
|1.9697
|1.9947
|558
|2007.04.13 00:00
|buy
|229
|0.10
|1.9797
|1.9697
|1.9997
|559
|2007.04.13 00:00
|buy
|230
|0.10
|1.9797
|1.9697
|0.0000
|560
|2007.04.13 08:23
|t/p
|226
|0.10
|1.9847
|1.9697
|1.9847
|50.00
|7536.55
|561
|2007.04.13 08:23
|modify
|227
|0.10
|1.9797
|1.9797
|1.9897
|562
|2007.04.13 08:23
|modify
|228
|0.10
|1.9797
|1.9797
|1.9947
|563
|2007.04.13 08:23
|modify
|229
|0.10
|1.9797
|1.9797
|1.9997
|564
|2007.04.13 08:23
|modify
|230
|0.10
|1.9797
|1.9797
|0.0000
|565
|2007.04.13 17:18
|s/l
|227
|0.10
|1.9797
|1.9797
|1.9897
|0.00
|7536.55
|566
|2007.04.13 17:18
|s/l
|228
|0.10
|1.9797
|1.9797
|1.9947
|0.00
|7536.55
|567
|2007.04.13 17:18
|s/l
|229
|0.10
|1.9797
|1.9797
|1.9997
|0.00
|7536.55
|568
|2007.04.13 17:18
|s/l
|230
|0.10
|1.9797
|1.9797
|0.0000
|0.00
|7536.55
|569
|2007.04.13 17:18
|buy
|231
|0.10
|1.9797
|1.9697
|1.9847
|570
|2007.04.13 17:18
|buy
|232
|0.10
|1.9797
|1.9697
|1.9897
|571
|2007.04.13 17:18
|buy
|233
|0.10
|1.9797
|1.9697
|1.9947
|572
|2007.04.13 17:18
|buy
|234
|0.10
|1.9797
|1.9697
|1.9997
|573
|2007.04.13 17:18
|buy
|235
|0.10
|1.9797
|1.9697
|0.0000
|574
|2007.04.13 19:41
|t/p
|231
|0.10
|1.9847
|1.9697
|1.9847
|50.00
|7586.55
|575
|2007.04.13 19:41
|modify
|232
|0.10
|1.9797
|1.9797
|1.9897
|576
|2007.04.13 19:41
|modify
|233
|0.10
|1.9797
|1.9797
|1.9947
|577
|2007.04.13 19:41
|modify
|234
|0.10
|1.9797
|1.9797
|1.9997
|578
|2007.04.13 19:41
|modify
|235
|0.10
|1.9797
|1.9797
|0.0000
|579
|2007.04.16 10:30
|t/p
|232
|0.10
|1.9897
|1.9797
|1.9897
|100.95
|7687.50
|580
|2007.04.17 10:29
|t/p
|233
|0.10
|1.9947
|1.9797
|1.9947
|151.90
|7839.40
|581
|2007.04.17 10:30
|t/p
|234
|0.10
|1.9997
|1.9797
|1.9997
|201.90
|8041.30
|582
|2007.04.24 04:23
|close
|235
|0.10
|1.9962
|1.9797
|0.0000
|173.55
|8214.85
|583
|2007.05.24 08:28
|buy
|236
|0.10
|1.9878
|1.9778
|1.9928
|584
|2007.05.24 08:28
|buy
|237
|0.10
|1.9878
|1.9778
|1.9978
|585
|2007.05.24 08:28
|buy
|238
|0.10
|1.9878
|1.9778
|2.0028
|586
|2007.05.24 08:28
|buy
|239
|0.10
|1.9878
|1.9778
|2.0078
|587
|2007.05.24 08:28
|buy
|240
|0.10
|1.9878
|1.9778
|0.0000
|588
|2007.05.30 08:50
|s/l
|236
|0.10
|1.9778
|1.9778
|1.9928
|-96.20
|8118.65
|589
|2007.05.30 08:50
|s/l
|237
|0.10
|1.9778
|1.9778
|1.9978
|-96.20
|8022.45
|590
|2007.05.30 08:50
|s/l
|238
|0.10
|1.9778
|1.9778
|2.0028
|-96.20
|7926.25
|591
|2007.05.30 08:50
|s/l
|239
|0.10
|1.9778
|1.9778
|2.0078
|-96.20
|7830.05
|592
|2007.05.30 08:50
|s/l
|240
|0.10
|1.9778
|1.9778
|0.0000
|-96.20
|7733.85
|593
|2007.06.05 00:00
|buy
|241
|0.10
|1.9916
|1.9816
|1.9966
|594
|2007.06.05 00:00
|buy
|242
|0.10
|1.9916
|1.9816
|2.0016
|595
|2007.06.05 00:00
|buy
|243
|0.10
|1.9916
|1.9816
|2.0066
|596
|2007.06.05 00:00
|buy
|244
|0.10
|1.9916
|1.9816
|2.0116
|597
|2007.06.05 00:00
|buy
|245
|0.10
|1.9916
|1.9816
|0.0000
|598
|2007.06.05 14:20
|t/p
|241
|0.10
|1.9966
|1.9816
|1.9966
|50.00
|7783.85
|599
|2007.06.05 14:20
|modify
|242
|0.10
|1.9916
|1.9916
|2.0016
|600
|2007.06.05 14:20
|modify
|243
|0.10
|1.9916
|1.9916
|2.0066
|601
|2007.06.05 14:20
|modify
|244
|0.10
|1.9916
|1.9916
|2.0116
|602
|2007.06.05 14:20
|modify
|245
|0.10
|1.9916
|1.9916
|0.0000
|603
|2007.06.05 15:59
|s/l
|242
|0.10
|1.9916
|1.9916
|2.0016
|0.00
|7783.85
|604
|2007.06.05 15:59
|s/l
|243
|0.10
|1.9916
|1.9916
|2.0066
|0.00
|7783.85
|605
|2007.06.05 15:59
|s/l
|244
|0.10
|1.9916
|1.9916
|2.0116
|0.00
|7783.85
|606
|2007.06.05 15:59
|s/l
|245
|0.10
|1.9916
|1.9916
|0.0000
|0.00
|7783.85
|607
|2007.06.05 15:59
|buy
|246
|0.10
|1.9917
|1.9817
|1.9967
|608
|2007.06.05 15:59
|buy
|247
|0.10
|1.9917
|1.9817
|2.0017
|609
|2007.06.05 15:59
|buy
|248
|0.10
|1.9917
|1.9817
|2.0067
|610
|2007.06.05 15:59
|buy
|249
|0.10
|1.9917
|1.9817
|2.0117
|611
|2007.06.05 15:59
|buy
|250
|0.10
|1.9917
|1.9817
|0.0000
|612
|2007.06.07 15:31
|s/l
|246
|0.10
|1.9817
|1.9817
|1.9967
|-96.20
|7687.65
|613
|2007.06.07 15:31
|s/l
|247
|0.10
|1.9817
|1.9817
|2.0017
|-96.20
|7591.45
|614
|2007.06.07 15:31
|s/l
|248
|0.10
|1.9817
|1.9817
|2.0067
|-96.20
|7495.25
|615
|2007.06.07 15:31
|s/l
|249
|0.10
|1.9817
|1.9817
|2.0117
|-96.20
|7399.05
|616
|2007.06.07 15:31
|s/l
|250
|0.10
|1.9817
|1.9817
|0.0000
|-96.20
|7302.85
|617
|2007.06.18 00:00
|buy
|251
|0.10
|1.9762
|1.9662
|1.9812
|618
|2007.06.18 00:00
|buy
|252
|0.10
|1.9762
|1.9662
|1.9862
|619
|2007.06.18 00:00
|buy
|253
|0.10
|1.9762
|1.9662
|1.9912
|620
|2007.06.18 00:00
|buy
|254
|0.10
|1.9762
|1.9662
|1.9962
|621
|2007.06.18 00:00
|buy
|255
|0.10
|1.9762
|1.9662
|0.0000
|622
|2007.06.18 08:45
|t/p
|251
|0.10
|1.9812
|1.9662
|1.9812
|50.00
|7352.85
|623
|2007.06.18 08:45
|modify
|252
|0.10
|1.9762
|1.9762
|1.9862
|624
|2007.06.18 08:45
|modify
|253
|0.10
|1.9762
|1.9762
|1.9912
|625
|2007.06.18 08:45
|modify
|254
|0.10
|1.9762
|1.9762
|1.9962
|626
|2007.06.18 08:45
|modify
|255
|0.10
|1.9762
|1.9762
|0.0000
|627
|2007.06.19 12:40
|t/p
|252
|0.10
|1.9862
|1.9762
|1.9862
|100.95
|7453.80
|628
|2007.06.20 10:30
|t/p
|253
|0.10
|1.9912
|1.9762
|1.9912
|151.90
|7605.70
|629
|2007.06.22 13:08
|t/p
|254
|0.10
|1.9962
|1.9762
|1.9962
|205.70
|7811.40
|630
|2007.07.09 08:15
|close
|255
|0.10
|2.0097
|1.9762
|0.0000
|354.95
|8166.35
|631
|2007.07.11 13:27
|buy
|256
|0.10
|2.0320
|2.0220
|2.0370
|632
|2007.07.11 13:27
|buy
|257
|0.10
|2.0320
|2.0220
|2.0420
|633
|2007.07.11 13:27
|buy
|258
|0.10
|2.0320
|2.0220
|2.0470
|634
|2007.07.11 13:27
|buy
|259
|0.10
|2.0320
|2.0220
|2.0520
|635
|2007.07.11 13:27
|buy
|260
|0.10
|2.0320
|2.0220
|0.0000
|636
|2007.07.16 10:02
|t/p
|256
|0.10
|2.0370
|2.0220
|2.0370
|54.75
|8221.10
|637
|2007.07.16 10:02
|modify
|257
|0.10
|2.0320
|2.0320
|2.0420
|638
|2007.07.16 10:02
|modify
|258
|0.10
|2.0320
|2.0320
|2.0470
|639
|2007.07.16 10:02
|modify
|259
|0.10
|2.0320
|2.0320
|2.0520
|640
|2007.07.16 10:02
|modify
|260
|0.10
|2.0320
|2.0320
|0.0000
|641
|2007.07.17 10:33
|t/p
|257
|0.10
|2.0420
|2.0320
|2.0420
|105.70
|8326.80
|642
|2007.07.17 14:20
|t/p
|258
|0.10
|2.0470
|2.0320
|2.0470
|155.70
|8482.50
|643
|2007.07.18 05:14
|t/p
|259
|0.10
|2.0520
|2.0320
|2.0520
|206.65
|8689.15
|644
|2007.07.26 00:04
|close
|260
|0.10
|2.0530
|2.0320
|0.0000
|226.15
|8915.30
|645
|2007.08.23 11:32
|buy
|261
|0.10
|2.0024
|1.9924
|2.0074
|646
|2007.08.23 11:32
|buy
|262
|0.10
|2.0024
|1.9924
|2.0124
|647
|2007.08.23 11:32
|buy
|263
|0.10
|2.0024
|1.9924
|2.0174
|648
|2007.08.23 11:32
|buy
|264
|0.10
|2.0024
|1.9924
|2.0224
|649
|2007.08.23 11:32
|buy
|265
|0.10
|2.0024
|1.9924
|0.0000
|650
|2007.08.23 12:02
|t/p
|261
|0.10
|2.0074
|1.9924
|2.0074
|50.00
|8965.30
|651
|2007.08.23 12:02
|modify
|262
|0.10
|2.0024
|2.0024
|2.0124
|652
|2007.08.23 12:02
|modify
|263
|0.10
|2.0024
|2.0024
|2.0174
|653
|2007.08.23 12:02
|modify
|264
|0.10
|2.0024
|2.0024
|2.0224
|654
|2007.08.23 12:02
|modify
|265
|0.10
|2.0024
|2.0024
|0.0000
|655
|2007.08.23 19:06
|s/l
|262
|0.10
|2.0024
|2.0024
|2.0124
|0.00
|8965.30
|656
|2007.08.23 19:06
|s/l
|263
|0.10
|2.0024
|2.0024
|2.0174
|0.00
|8965.30
|657
|2007.08.23 19:06
|s/l
|264
|0.10
|2.0024
|2.0024
|2.0224
|0.00
|8965.30
|658
|2007.08.23 19:06
|s/l
|265
|0.10
|2.0024
|2.0024
|0.0000
|0.00
|8965.30
|659
|2007.08.23 19:06
|buy
|266
|0.10
|2.0028
|1.9928
|2.0078
|660
|2007.08.23 19:06
|buy
|267
|0.10
|2.0028
|1.9928
|2.0128
|661
|2007.08.23 19:06
|buy
|268
|0.10
|2.0028
|1.9928
|2.0178
|662
|2007.08.23 19:06
|buy
|269
|0.10
|2.0028
|1.9928
|2.0228
|663
|2007.08.23 19:06
|buy
|270
|0.10
|2.0028
|1.9928
|0.0000
|664
|2007.08.24 14:37
|t/p
|266
|0.10
|2.0078
|1.9928
|2.0078
|50.95
|9016.25
|665
|2007.08.24 14:37
|modify
|267
|0.10
|2.0028
|2.0028
|2.0128
|666
|2007.08.24 14:37
|modify
|268
|0.10
|2.0028
|2.0028
|2.0178
|667
|2007.08.24 14:37
|modify
|269
|0.10
|2.0028
|2.0028
|2.0228
|668
|2007.08.24 14:37
|modify
|270
|0.10
|2.0028
|2.0028
|0.0000
|669
|2007.08.24 18:55
|t/p
|267
|0.10
|2.0128
|2.0028
|2.0128
|100.95
|9117.20
|670
|2007.08.27 01:52
|t/p
|268
|0.10
|2.0178
|2.0028
|2.0178
|151.90
|9269.10
|671
|2007.08.28 08:19
|s/l
|269
|0.10
|2.0028
|2.0028
|2.0228
|2.85
|9271.95
|672
|2007.08.28 08:19
|s/l
|270
|0.10
|2.0028
|2.0028
|0.0000
|2.85
|9274.80
|673
|2007.09.24 00:02
|buy
|271
|0.10
|2.0214
|2.0114
|2.0264
|674
|2007.09.24 00:02
|buy
|272
|0.10
|2.0214
|2.0114
|2.0314
|675
|2007.09.24 00:02
|buy
|273
|0.10
|2.0214
|2.0114
|2.0364
|676
|2007.09.24 00:02
|buy
|274
|0.10
|2.0214
|2.0114
|2.0414
|677
|2007.09.24 00:02
|buy
|275
|0.10
|2.0214
|2.0114
|0.0000
|678
|2007.09.24 03:25
|t/p
|271
|0.10
|2.0264
|2.0114
|2.0264
|50.00
|9324.80
|679
|2007.09.24 03:25
|modify
|272
|0.10
|2.0214
|2.0214
|2.0314
|680
|2007.09.24 03:25
|modify
|273
|0.10
|2.0214
|2.0214
|2.0364
|681
|2007.09.24 03:25
|modify
|274
|0.10
|2.0214
|2.0214
|2.0414
|682
|2007.09.24 03:25
|modify
|275
|0.10
|2.0214
|2.0214
|0.0000
|683
|2007.09.24 08:20
|t/p
|272
|0.10
|2.0314
|2.0214
|2.0314
|100.00
|9424.80
|684
|2007.09.24 15:52
|s/l
|273
|0.10
|2.0214
|2.0214
|2.0364
|0.00
|9424.80
|685
|2007.09.24 15:52
|s/l
|274
|0.10
|2.0214
|2.0214
|2.0414
|0.00
|9424.80
|686
|2007.09.24 15:52
|s/l
|275
|0.10
|2.0214
|2.0214
|0.0000
|0.00
|9424.80
|687
|2007.09.24 15:52
|buy
|276
|0.10
|2.0219
|2.0119
|2.0269
|688
|2007.09.24 15:52
|buy
|277
|0.10
|2.0219
|2.0119
|2.0319
|689
|2007.09.24 15:52
|buy
|278
|0.10
|2.0219
|2.0119
|2.0369
|690
|2007.09.24 15:52
|buy
|279
|0.10
|2.0219
|2.0119
|2.0419
|691
|2007.09.24 15:52
|buy
|280
|0.10
|2.0219
|2.0119
|0.0000
|692
|2007.09.25 04:40
|s/l
|276
|0.10
|2.0119
|2.0119
|2.0269
|-99.05
|9325.75
|693
|2007.09.25 04:40
|s/l
|277
|0.10
|2.0119
|2.0119
|2.0319
|-99.05
|9226.70
|694
|2007.09.25 04:40
|s/l
|278
|0.10
|2.0119
|2.0119
|2.0369
|-99.05
|9127.65
|695
|2007.09.25 04:40
|s/l
|279
|0.10
|2.0119
|2.0119
|2.0419
|-99.05
|9028.60
|696
|2007.09.25 04:40
|s/l
|280
|0.10
|2.0119
|2.0119
|0.0000
|-99.05
|8929.55
|697
|2007.10.19 00:09
|buy
|281
|0.10
|2.0429
|2.0329
|2.0479
|698
|2007.10.19 00:09
|buy
|282
|0.10
|2.0429
|2.0329
|2.0529
|699
|2007.10.19 00:09
|buy
|283
|0.10
|2.0429
|2.0329
|2.0579
|700
|2007.10.19 00:09
|buy
|284
|0.10
|2.0429
|2.0329
|2.0629
|701
|2007.10.19 00:09
|buy
|285
|0.10
|2.0429
|2.0329
|0.0000
|702
|2007.10.19 05:24
|t/p
|281
|0.10
|2.0479
|2.0329
|2.0479
|50.00
|8979.55
|703
|2007.10.19 05:24
|modify
|282
|0.10
|2.0429
|2.0429
|2.0529
|704
|2007.10.19 05:24
|modify
|283
|0.10
|2.0429
|2.0429
|2.0579
|705
|2007.10.19 05:24
|modify
|284
|0.10
|2.0429
|2.0429
|2.0629
|706
|2007.10.19 05:24
|modify
|285
|0.10
|2.0429
|2.0429
|0.0000
|707
|2007.10.19 09:08
|s/l
|282
|0.10
|2.0429
|2.0429
|2.0529
|0.00
|8979.55
|708
|2007.10.19 09:08
|s/l
|283
|0.10
|2.0429
|2.0429
|2.0579
|0.00
|8979.55
|709
|2007.10.19 09:08
|s/l
|284
|0.10
|2.0429
|2.0429
|2.0629
|0.00
|8979.55
|710
|2007.10.19 09:08
|s/l
|285
|0.10
|2.0429
|2.0429
|0.0000
|0.00
|8979.55
|711
|2007.10.19 09:08
|buy
|286
|0.10
|2.0427
|2.0327
|2.0477
|712
|2007.10.19 09:08
|buy
|287
|0.10
|2.0427
|2.0327
|2.0527
|713
|2007.10.19 09:08
|buy
|288
|0.10
|2.0427
|2.0327
|2.0577
|714
|2007.10.19 09:08
|buy
|289
|0.10
|2.0427
|2.0327
|2.0627
|715
|2007.10.19 09:08
|buy
|290
|0.10
|2.0427
|2.0327
|0.0000
|716
|2007.10.19 11:52
|t/p
|286
|0.10
|2.0477
|2.0327
|2.0477
|50.00
|9029.55
|717
|2007.10.19 11:52
|modify
|287
|0.10
|2.0427
|2.0427
|2.0527
|718
|2007.10.19 11:52
|modify
|288
|0.10
|2.0427
|2.0427
|2.0577
|719
|2007.10.19 11:52
|modify
|289
|0.10
|2.0427
|2.0427
|2.0627
|720
|2007.10.19 11:52
|modify
|290
|0.10
|2.0427
|2.0427
|0.0000
|721
|2007.10.22 00:01
|t/p
|287
|0.10
|2.0527
|2.0427
|2.0527
|100.95
|9130.50
|722
|2007.10.22 12:01
|s/l
|288
|0.10
|2.0427
|2.0427
|2.0577
|0.95
|9131.45
|723
|2007.10.22 12:01
|s/l
|289
|0.10
|2.0427
|2.0427
|2.0627
|0.95
|9132.40
|724
|2007.10.22 12:01
|s/l
|290
|0.10
|2.0427
|2.0427
|0.0000
|0.95
|9133.35
|725
|2007.11.23 00:04
|buy
|291
|0.10
|2.0629
|2.0529
|2.0679
|726
|2007.11.23 00:04
|buy
|292
|0.10
|2.0629
|2.0529
|2.0729
|727
|2007.11.23 00:04
|buy
|293
|0.10
|2.0629
|2.0529
|2.0779
|728
|2007.11.23 00:04
|buy
|294
|0.10
|2.0629
|2.0529
|2.0829
|729
|2007.11.23 00:04
|buy
|295
|0.10
|2.0629
|2.0529
|0.0000
|730
|2007.11.23 02:19
|t/p
|291
|0.10
|2.0679
|2.0529
|2.0679
|50.00
|9183.35
|731
|2007.11.23 02:19
|modify
|292
|0.10
|2.0629
|2.0629
|2.0729
|732
|2007.11.23 02:19
|modify
|293
|0.10
|2.0629
|2.0629
|2.0779
|733
|2007.11.23 02:19
|modify
|294
|0.10
|2.0629
|2.0629
|2.0829
|734
|2007.11.23 02:19
|modify
|295
|0.10
|2.0629
|2.0629
|0.0000
|735
|2007.11.23 02:30
|t/p
|292
|0.10
|2.0729
|2.0629
|2.0729
|100.00
|9283.35
|736
|2007.11.23 10:07
|s/l
|293
|0.10
|2.0629
|2.0629
|2.0779
|0.00
|9283.35
|737
|2007.11.23 10:07
|s/l
|294
|0.10
|2.0629
|2.0629
|2.0829
|0.00
|9283.35
|738
|2007.11.23 10:07
|s/l
|295
|0.10
|2.0629
|2.0629
|0.0000
|0.00
|9283.35
|739
|2007.11.23 10:07
|buy
|296
|0.10
|2.0630
|2.0530
|2.0680
|740
|2007.11.23 10:07
|buy
|297
|0.10
|2.0630
|2.0530
|2.0730
|741
|2007.11.23 10:07
|buy
|298
|0.10
|2.0630
|2.0530
|2.0780
|742
|2007.11.23 10:07
|buy
|299
|0.10
|2.0630
|2.0530
|2.0830
|743
|2007.11.23 10:07
|buy
|300
|0.10
|2.0630
|2.0530
|0.0000
|744
|2007.11.23 15:53
|s/l
|296
|0.10
|2.0530
|2.0530
|2.0680
|-100.00
|9183.35
|745
|2007.11.23 15:53
|s/l
|297
|0.10
|2.0530
|2.0530
|2.0730
|-100.00
|9083.35
|746
|2007.11.23 15:53
|s/l
|298
|0.10
|2.0530
|2.0530
|2.0780
|-100.00
|8983.35
|747
|2007.11.23 15:53
|s/l
|299
|0.10
|2.0530
|2.0530
|2.0830
|-100.00
|8883.35
|748
|2007.11.23 15:53
|s/l
|300
|0.10
|2.0530
|2.0530
|0.0000
|-100.00
|8783.35
|749
|2007.11.23 15:53
|buy
|301
|0.10
|2.0530
|2.0430
|2.0580
|750
|2007.11.23 15:53
|buy
|302
|0.10
|2.0530
|2.0430
|2.0630
|751
|2007.11.23 15:53
|buy
|303
|0.10
|2.0530
|2.0430
|2.0680
|752
|2007.11.23 15:53
|buy
|304
|0.10
|2.0530
|2.0430
|2.0730
|753
|2007.11.23 15:53
|buy
|305
|0.10
|2.0530
|2.0430
|0.0000
|754
|2007.11.23 18:27
|t/p
|301
|0.10
|2.0580
|2.0430
|2.0580
|50.00
|8833.35
|755
|2007.11.23 18:27
|modify
|302
|0.10
|2.0530
|2.0530
|2.0630
|756
|2007.11.23 18:27
|modify
|303
|0.10
|2.0530
|2.0530
|2.0680
|757
|2007.11.23 18:27
|modify
|304
|0.10
|2.0530
|2.0530
|2.0730
|758
|2007.11.23 18:27
|modify
|305
|0.10
|2.0530
|2.0530
|0.0000
|759
|2007.11.23 22:59
|t/p
|302
|0.10
|2.0630
|2.0530
|2.0630
|100.00
|8933.35
|760
|2007.11.26 09:30
|t/p
|303
|0.10
|2.0680
|2.0530
|2.0680
|150.95
|9084.30
|761
|2007.11.26 21:11
|t/p
|304
|0.10
|2.0730
|2.0530
|2.0730
|200.95
|9285.25
|762
|2007.11.30 00:05
|close
|305
|0.10
|2.0621
|2.0530
|0.0000
|97.65
|9382.90
|763
|2007.12.13 00:04
|buy
|306
|0.10
|2.0464
|2.0364
|2.0514
|764
|2007.12.13 00:04
|buy
|307
|0.10
|2.0464
|2.0364
|2.0564
|765
|2007.12.13 00:04
|buy
|308
|0.10
|2.0464
|2.0364
|2.0614
|766
|2007.12.13 00:04
|buy
|309
|0.10
|2.0464
|2.0364
|2.0664
|767
|2007.12.13 00:04
|buy
|310
|0.10
|2.0464
|2.0364
|0.0000
|768
|2007.12.13 16:36
|s/l
|306
|0.10
|2.0364
|2.0364
|2.0514
|-100.00
|9282.90
|769
|2007.12.13 16:36
|s/l
|307
|0.10
|2.0364
|2.0364
|2.0564
|-100.00
|9182.90
|770
|2007.12.13 16:36
|s/l
|308
|0.10
|2.0364
|2.0364
|2.0614
|-100.00
|9082.90
|771
|2007.12.13 16:36
|s/l
|309
|0.10
|2.0364
|2.0364
|2.0664
|-100.00
|8982.90
|772
|2007.12.13 16:36
|s/l
|310
|0.10
|2.0364
|2.0364
|0.0000
|-100.00
|8882.90
|773
|2007.12.13 16:36
|buy
|311
|0.10
|2.0368
|2.0268
|2.0418
|774
|2007.12.13 16:36
|buy
|312
|0.10
|2.0368
|2.0268
|2.0468
|775
|2007.12.13 16:36
|buy
|313
|0.10
|2.0368
|2.0268
|2.0518
|776
|2007.12.13 16:36
|buy
|314
|0.10
|2.0368
|2.0268
|2.0568
|777
|2007.12.13 16:36
|buy
|315
|0.10
|2.0368
|2.0268
|0.0000
|778
|2007.12.13 22:26
|t/p
|311
|0.10
|2.0418
|2.0268
|2.0418
|50.00
|8932.90
|779
|2007.12.13 22:26
|modify
|312
|0.10
|2.0368
|2.0368
|2.0468
|780
|2007.12.13 22:26
|modify
|313
|0.10
|2.0368
|2.0368
|2.0518
|781
|2007.12.13 22:26
|modify
|314
|0.10
|2.0368
|2.0368
|2.0568
|782
|2007.12.13 22:26
|modify
|315
|0.10
|2.0368
|2.0368
|0.0000
|783
|2007.12.14 10:12
|s/l
|312
|0.10
|2.0368
|2.0368
|2.0468
|0.95
|8933.85
|784
|2007.12.14 10:12
|s/l
|313
|0.10
|2.0368
|2.0368
|2.0518
|0.95
|8934.80
|785
|2007.12.14 10:12
|s/l
|314
|0.10
|2.0368
|2.0368
|2.0568
|0.95
|8935.75
|786
|2007.12.14 10:12
|s/l
|315
|0.10
|2.0368
|2.0368
|0.0000
|0.95
|8936.70
|787
|2007.12.17 09:07
|sell
|316
|0.10
|2.0133
|2.0233
|2.0083
|788
|2007.12.17 09:07
|sell
|317
|0.10
|2.0133
|2.0233
|2.0033
|789
|2007.12.17 09:07
|sell
|318
|0.10
|2.0133
|2.0233
|1.9983
|790
|2007.12.17 09:07
|sell
|319
|0.10
|2.0133
|2.0233
|1.9933
|791
|2007.12.17 09:07
|sell
|320
|0.10
|2.0133
|2.0233
|0.0000
|792
|2007.12.19 10:46
|t/p
|316
|0.10
|2.0083
|2.0233
|2.0083
|47.90
|8984.60
|793
|2007.12.19 10:46
|modify
|317
|0.10
|2.0133
|2.0133
|2.0033
|794
|2007.12.19 10:46
|modify
|318
|0.10
|2.0133
|2.0133
|1.9983
|795
|2007.12.19 10:46
|modify
|319
|0.10
|2.0133
|2.0133
|1.9933
|796
|2007.12.19 10:46
|modify
|320
|0.10
|2.0133
|2.0133
|0.0000
|797
|2007.12.19 17:02
|t/p
|317
|0.10
|2.0033
|2.0133
|2.0033
|97.90
|9082.50
|798
|2007.12.19 17:30
|t/p
|318
|0.10
|1.9983
|2.0133
|1.9983
|147.90
|9230.40
|799
|2007.12.19 17:59
|t/p
|319
|0.10
|1.9933
|2.0133
|1.9933
|197.90
|9428.30
|800
|2007.12.28 00:01
|close
|320
|0.10
|1.9954
|2.0133
|0.0000
|165.35
|9593.65