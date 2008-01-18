|Account:XXX
|Name:XXX
|Currency: USD
|2008 February 19, 14:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5176612
|2008.01.18 03:26
|balance
|Deposit
|10 000.00
|5714427
|2008.01.28 16:33
|buy
|1.00
|gbpjpy
|212.11
|0.00
|212.14
|2008.01.28 16:53
|212.14
|0.00
|0.00
|0.00
|28.11
|5831013
|2008.01.29 16:00
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 18:00
|1.4768
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|5831014
|2008.01.29 16:00
|buy
|0.60
|eurjpy
|157.65
|0.00
|0.00
|2008.01.29 18:00
|158.14
|0.00
|0.00
|0.00
|274.54
|5831015
|2008.01.29 16:00
|buy
|0.60
|usdjpy
|106.81
|0.00
|0.00
|2008.01.29 18:00
|107.09
|0.00
|0.00
|0.00
|156.88
|5831016
|2008.01.29 16:00
|buy
|0.50
|audusd
|0.8888
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 18:00
|0.8890
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|5831017
|2008.01.29 16:00
|buy
|0.50
|nzdusd
|0.7790
|0.0000
|0.0000
|2008.01.29 18:00
|0.7781
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|5847000
|2008.01.29 19:02
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 16:00
|1.4785
|0.00
|0.00
|-0.78
|-90.00
|5847003
|2008.01.29 19:02
|buy
|0.60
|eurjpy
|158.06
|0.00
|0.00
|2008.01.30 16:00
|158.77
|0.00
|0.00
|6.40
|396.72
|5847005
|2008.01.29 19:02
|buy
|0.60
|usdjpy
|107.01
|0.00
|0.00
|2008.01.30 16:00
|107.38
|0.00
|0.00
|4.88
|206.74
|5847007
|2008.01.29 19:02
|buy
|0.50
|audusd
|0.8886
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 16:00
|0.8900
|0.00
|0.00
|2.30
|70.00
|5847010
|2008.01.29 19:02
|buy
|0.50
|nzdusd
|0.7785
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 16:00
|0.7821
|0.00
|0.00
|3.65
|180.00
|5864906
|2008.01.30 05:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 15:00
|1.4788
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|5864907
|2008.01.30 05:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.71
|0.00
|0.00
|2008.01.30 15:00
|158.48
|0.00
|0.00
|0.00
|287.39
|5864908
|2008.01.30 05:00
|buy
|0.40
|usdjpy
|106.80
|0.00
|0.00
|2008.01.30 15:00
|107.17
|0.00
|0.00
|0.00
|138.10
|5864909
|2008.01.30 05:00
|buy
|0.30
|audusd
|0.8879
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 15:00
|0.8887
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|5864910
|2008.01.30 05:00
|buy
|0.30
|nzdusd
|0.7783
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 15:00
|0.7791
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|5891428
|2008.01.30 17:00
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|2008.02.04 02:02
|1.4802
|0.00
|0.00
|-3.90
|-102.00
|5891429
|2008.01.30 17:00
|buy
|0.60
|eurjpy
|158.75
|0.00
|0.00
|2008.02.04 02:02
|158.04
|0.00
|0.00
|32.15
|-398.99
|5891430
|2008.01.30 17:00
|buy
|0.60
|usdjpy
|107.37
|0.00
|0.00
|2008.02.04 02:02
|106.77
|0.00
|0.00
|24.55
|-337.17
|5891432
|2008.01.30 17:00
|buy
|0.50
|audusd
|0.8891
|0.0000
|0.0000
|2008.02.04 02:02
|0.9043
|0.00
|0.00
|11.50
|760.00
|5891434
|2008.01.30 17:00
|buy
|0.50
|nzdusd
|0.7815
|0.0000
|0.0000
|2008.02.04 02:02
|0.7924
|0.00
|0.00
|18.25
|545.00
|5905781
|2008.01.30 22:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 14:00
|1.4885
|0.00
|0.00
|-2.08
|-20.00
|5905782
|2008.01.30 22:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|158.36
|0.00
|0.00
|2008.02.01 14:00
|158.79
|0.00
|0.00
|17.15
|161.25
|5905783
|2008.01.30 22:00
|buy
|0.40
|usdjpy
|106.43
|0.00
|0.00
|2008.02.01 14:00
|106.68
|0.00
|0.00
|13.09
|93.74
|5905785
|2008.01.30 22:00
|buy
|0.30
|audusd
|0.8959
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 14:00
|0.9026
|0.00
|0.00
|5.52
|201.00
|5905787
|2008.01.30 22:00
|buy
|0.30
|nzdusd
|0.7865
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 14:00
|0.7919
|0.00
|0.00
|8.76
|162.00
|5920180
|2008.01.31 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 23:02
|1.4864
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|5920182
|2008.01.31 01:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.53
|0.00
|0.00
|2008.01.31 23:02
|158.15
|0.00
|0.00
|0.00
|116.53
|5920184
|2008.01.31 01:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|106.25
|0.00
|0.00
|2008.01.31 23:02
|106.41
|0.00
|0.00
|0.00
|30.07
|5920186
|2008.01.31 01:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.8854
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 23:02
|0.8956
|0.00
|0.00
|0.00
|204.00
|5920188
|2008.01.31 01:00
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7775
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 23:02
|0.7874
|0.00
|0.00
|0.00
|198.00
|5998154
|2008.02.01 15:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 18:00
|1.4849
|0.00
|0.00
|0.00
|285.00
|5998161
|2008.02.01 15:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|157.92
|0.00
|0.00
|2008.02.01 18:00
|157.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.92
|5998168
|2008.02.01 15:00
|buy
|0.50
|usdjpy
|105.94
|0.00
|0.00
|2008.02.01 18:00
|106.31
|0.00
|0.00
|0.00
|174.02
|5998176
|2008.02.01 15:00
|buy
|0.40
|audusd
|0.9013
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 18:00
|0.9033
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|5998177
|2008.02.01 15:00
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7906
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 18:00
|0.7945
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|6010363
|2008.02.01 19:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|157.28
|0.00
|0.00
|2008.02.01 21:00
|157.59
|0.00
|0.00
|0.00
|145.57
|6010364
|2008.02.01 19:00
|buy
|0.50
|usdjpy
|106.18
|0.00
|0.00
|2008.02.01 21:00
|106.47
|0.00
|0.00
|0.00
|136.19
|6010366
|2008.02.01 19:00
|buy
|0.40
|audusd
|0.9018
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 21:00
|0.9045
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|6010367
|2008.02.01 19:00
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7922
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 21:00
|0.7932
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6010370
|2008.02.01 19:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 21:00
|1.4804
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|6093320
|2008.02.04 18:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:00
|1.4758
|0.00
|0.00
|-5.04
|584.00
|6093324
|2008.02.04 18:00
|buy
|0.80
|eurjpy
|158.33
|0.00
|0.00
|2008.02.05 10:00
|158.32
|0.00
|0.00
|8.92
|-7.46
|6093325
|2008.02.04 18:00
|buy
|0.80
|usdjpy
|106.77
|0.00
|0.00
|2008.02.05 12:00
|107.59
|0.00
|0.00
|3.97
|609.72
|6093329
|2008.02.04 18:00
|buy
|0.60
|audusd
|0.9092
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:00
|0.9071
|0.00
|0.00
|4.20
|-126.00
|6093330
|2008.02.04 18:00
|buy
|0.60
|nzdusd
|0.7950
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:00
|0.7930
|0.00
|0.00
|5.58
|-120.00
|6126904
|2008.02.05 11:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 12:00
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|6126906
|2008.02.05 11:00
|buy
|0.80
|eurjpy
|157.91
|0.00
|0.00
|2008.02.05 12:00
|157.97
|0.00
|0.00
|0.00
|44.61
|6126907
|2008.02.05 11:00
|buy
|0.60
|audusd
|0.9063
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 12:00
|0.9043
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|6126909
|2008.02.05 11:00
|buy
|0.60
|nzdusd
|0.7927
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 12:00
|0.7885
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.00
|6132972
|2008.02.05 14:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 04:46
|1.4572
|0.00
|0.00
|-55.04
|832.00
|6132975
|2008.02.05 14:00
|buy
|0.80
|eurjpy
|157.73
|0.00
|0.00
|2008.02.14 04:46
|157.57
|0.00
|0.00
|95.86
|-118.37
|6132977
|2008.02.05 14:00
|buy
|0.80
|usdjpy
|107.46
|0.00
|0.00
|2008.02.14 04:46
|108.14
|0.00
|0.00
|42.77
|503.05
|6132979
|2008.02.05 14:00
|buy
|0.60
|audusd
|0.9021
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 04:46
|0.9027
|0.00
|0.00
|50.10
|36.00
|6132981
|2008.02.05 14:00
|buy
|0.60
|nzdusd
|0.7873
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 04:46
|0.7860
|0.00
|0.00
|63.18
|-78.00
|6139503
|2008.02.05 16:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 19:00
|1.4485
|0.00
|0.00
|-12.60
|825.00
|6139509
|2008.02.05 16:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|156.60
|0.00
|0.00
|2008.02.07 19:00
|155.48
|0.00
|0.00
|22.36
|-521.71
|6139513
|2008.02.05 16:00
|buy
|0.50
|usdjpy
|106.89
|0.00
|0.00
|2008.02.07 19:00
|107.34
|0.00
|0.00
|9.95
|209.61
|6139522
|2008.02.05 16:00
|buy
|0.40
|audusd
|0.8982
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 19:00
|0.8963
|0.00
|0.00
|11.20
|-76.00
|6139523
|2008.02.05 16:00
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7846
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 19:00
|0.7900
|0.00
|0.00
|14.88
|216.00
|6167629
|2008.02.06 08:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 19:00
|1.4485
|0.00
|0.00
|-5.67
|465.00
|6167632
|2008.02.06 08:00
|buy
|0.30
|eurjpy
|155.81
|0.00
|0.00
|2008.02.07 19:00
|155.48
|0.00
|0.00
|10.07
|-92.23
|6167635
|2008.02.06 08:00
|buy
|0.30
|usdjpy
|106.43
|0.00
|0.00
|2008.02.07 19:00
|107.34
|0.00
|0.00
|4.48
|254.33
|6167638
|2008.02.06 08:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.8966
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 19:00
|0.8963
|0.00
|0.00
|4.20
|-6.00
|6167639
|2008.02.06 08:00
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7825
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 19:00
|0.7900
|0.00
|0.00
|5.58
|150.00
|6507970
|2008.02.14 17:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 10:00
|1.4641
|0.00
|0.00
|-12.40
|-210.00
|6507976
|2008.02.14 17:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|158.18
|0.00
|0.00
|2008.02.18 10:00
|158.29
|0.00
|0.00
|21.15
|101.73
|6507981
|2008.02.14 17:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|108.19
|0.00
|0.00
|2008.02.18 10:00
|108.13
|0.00
|0.00
|9.46
|-55.49
|6507983
|2008.02.14 17:00
|buy
|0.80
|audusd
|0.9039
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 10:00
|0.9110
|0.00
|0.00
|13.28
|568.00
|6507990
|2008.02.14 17:00
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7919
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 10:00
|0.7920
|0.00
|0.00
|15.84
|8.00
|6513072
|2008.02.14 19:00
|sell
|0.60
|eurusd
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 09:00
|1.4673
|0.00
|0.00
|-7.44
|-270.00
|6513073
|2008.02.14 19:00
|buy
|0.60
|eurjpy
|157.95
|0.00
|0.00
|2008.02.18 09:00
|158.49
|0.00
|0.00
|12.69
|300.00
|6513074
|2008.02.14 19:00
|buy
|0.60
|usdjpy
|107.97
|0.00
|0.00
|2008.02.19 03:41
|108.16
|0.00
|0.00
|8.57
|105.40
|6513075
|2008.02.14 19:00
|buy
|0.50
|audusd
|0.9030
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 09:00
|0.9125
|0.00
|0.00
|8.30
|475.00
|6513077
|2008.02.14 19:00
|buy
|0.50
|nzdusd
|0.7900
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 09:00
|0.7935
|0.00
|0.00
|9.90
|175.00
|6578512
|2008.02.18 12:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 23:02
|1.4659
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|6578520
|2008.02.18 12:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|158.25
|0.00
|0.00
|2008.02.18 23:02
|158.61
|0.00
|0.00
|0.00
|332.68
|6578522
|2008.02.18 12:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|108.12
|0.00
|0.00
|2008.02.18 23:02
|108.21
|0.00
|0.00
|0.00
|83.17
|6578524
|2008.02.18 12:00
|buy
|0.80
|audusd
|0.9113
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 23:02
|0.9138
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|6578528
|2008.02.18 12:00
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7926
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 23:02
|0.7948
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|0.00
|0.00
|499.74
|9 429.81
|Closed P/L:
|9 929.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6604174
|2008.02.19 07:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|1.4742
|0.00
|0.00
|0.00
|-430.00
|6604183
|2008.02.19 07:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|158.51
|0.00
|0.00
|158.81
|0.00
|0.00
|0.00
|278.45
|6604186
|2008.02.19 07:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|107.86
|0.00
|0.00
|107.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.67
|6604188
|2008.02.19 07:00
|buy
|0.80
|audusd
|0.9201
|0.0000
|0.0000
|0.9225
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|6604195
|2008.02.19 07:00
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7983
|0.0000
|0.0000
|0.8011
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|6617343
|2008.02.19 12:00
|sell
|0.70
|eurusd
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|1.4742
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|6617348
|2008.02.19 12:00
|buy
|0.70
|eurjpy
|158.21
|0.00
|0.00
|158.81
|0.00
|0.00
|0.00
|389.83
|6617352
|2008.02.19 12:00
|buy
|0.70
|usdjpy
|107.33
|0.00
|0.00
|107.73
|0.00
|0.00
|0.00
|259.91
|6617358
|2008.02.19 12:00
|buy
|0.60
|audusd
|0.9216
|0.0000
|0.0000
|0.9225
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|6617430
|2008.02.19 12:00
|buy
|0.50
|nzdusd
|0.7997
|0.0000
|0.0000
|0.8011
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|0.00
|0.00
|0.00
|903.52
|Floating P/L:
|903.52
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|9 929.55
|Floating P/L:
|903.52
|Margin:
|9 031.10
|Balance:
|19 929.55
|Equity:
|20 833.07
|Free Margin:
|11 801.97
|Details:
|Gross Profit:
|13 203.22
|Gross Loss:
|3 273.67
|Total Net Profit:
|9 929.55
|Profit Factor:
|4.03
|Expected Payoff:
|124.12
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|899.78 (5.96%)
|Relative Drawdown:
|5.96% (899.78)
|Total Trades:
|80
|Short Positions (won %):
|16 (43.75%)
|Long Positions (won %):
|64 (76.56%)
|Profit Trades (% of total):
|56 (70.00%)
|Loss trades (% of total):
|24 (30.00%)
|Largest
|profit trade:
|812.40
|loss trade:
|-499.35
|Average
|profit trade:
|235.77
|loss trade:
|-136.40
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (1 796.51)
|consecutive losses ($):
|4 (-899.78)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 491.44 (6)
|consecutive loss (count):
|-899.78 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2