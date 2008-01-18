Alpari (UK) Ltd.

Account:XXX Name:XXX Currency: USD 2008 February 19, 14:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
51766122008.01.18 03:26balanceDeposit10 000.00
57144272008.01.28 16:33buy1.00gbpjpy212.110.00212.142008.01.28 16:53212.140.000.000.0028.11
58310132008.01.29 16:00sell0.60eurusd1.47580.00000.00002008.01.29 18:001.47680.000.000.00-60.00
58310142008.01.29 16:00buy0.60eurjpy157.650.000.002008.01.29 18:00158.140.000.000.00274.54
58310152008.01.29 16:00buy0.60usdjpy106.810.000.002008.01.29 18:00107.090.000.000.00156.88
58310162008.01.29 16:00buy0.50audusd0.88880.00000.00002008.01.29 18:000.88900.000.000.0010.00
58310172008.01.29 16:00buy0.50nzdusd0.77900.00000.00002008.01.29 18:000.77810.000.000.00-45.00
58470002008.01.29 19:02sell0.60eurusd1.47700.00000.00002008.01.30 16:001.47850.000.00-0.78-90.00
58470032008.01.29 19:02buy0.60eurjpy158.060.000.002008.01.30 16:00158.770.000.006.40396.72
58470052008.01.29 19:02buy0.60usdjpy107.010.000.002008.01.30 16:00107.380.000.004.88206.74
58470072008.01.29 19:02buy0.50audusd0.88860.00000.00002008.01.30 16:000.89000.000.002.3070.00
58470102008.01.29 19:02buy0.50nzdusd0.77850.00000.00002008.01.30 16:000.78210.000.003.65180.00
58649062008.01.30 05:00sell0.40eurusd1.47650.00000.00002008.01.30 15:001.47880.000.000.00-92.00
58649072008.01.30 05:00buy0.40eurjpy157.710.000.002008.01.30 15:00158.480.000.000.00287.39
58649082008.01.30 05:00buy0.40usdjpy106.800.000.002008.01.30 15:00107.170.000.000.00138.10
58649092008.01.30 05:00buy0.30audusd0.88790.00000.00002008.01.30 15:000.88870.000.000.0024.00
58649102008.01.30 05:00buy0.30nzdusd0.77830.00000.00002008.01.30 15:000.77910.000.000.0024.00
58914282008.01.30 17:00sell0.60eurusd1.47850.00000.00002008.02.04 02:021.48020.000.00-3.90-102.00
58914292008.01.30 17:00buy0.60eurjpy158.750.000.002008.02.04 02:02158.040.000.0032.15-398.99
58914302008.01.30 17:00buy0.60usdjpy107.370.000.002008.02.04 02:02106.770.000.0024.55-337.17
58914322008.01.30 17:00buy0.50audusd0.88910.00000.00002008.02.04 02:020.90430.000.0011.50760.00
58914342008.01.30 17:00buy0.50nzdusd0.78150.00000.00002008.02.04 02:020.79240.000.0018.25545.00
59057812008.01.30 22:00sell0.40eurusd1.48800.00000.00002008.02.01 14:001.48850.000.00-2.08-20.00
59057822008.01.30 22:00buy0.40eurjpy158.360.000.002008.02.01 14:00158.790.000.0017.15161.25
59057832008.01.30 22:00buy0.40usdjpy106.430.000.002008.02.01 14:00106.680.000.0013.0993.74
59057852008.01.30 22:00buy0.30audusd0.89590.00000.00002008.02.01 14:000.90260.000.005.52201.00
59057872008.01.30 22:00buy0.30nzdusd0.78650.00000.00002008.02.01 14:000.79190.000.008.76162.00
59201802008.01.31 01:00sell0.20eurusd1.48260.00000.00002008.01.31 23:021.48640.000.000.00-76.00
59201822008.01.31 01:00buy0.20eurjpy157.530.000.002008.01.31 23:02158.150.000.000.00116.53
59201842008.01.31 01:00buy0.20usdjpy106.250.000.002008.01.31 23:02106.410.000.000.0030.07
59201862008.01.31 01:00buy0.20audusd0.88540.00000.00002008.01.31 23:020.89560.000.000.00204.00
59201882008.01.31 01:00buy0.20nzdusd0.77750.00000.00002008.01.31 23:020.78740.000.000.00198.00
59981542008.02.01 15:00sell0.50eurusd1.49060.00000.00002008.02.01 18:001.48490.000.000.00285.00
59981612008.02.01 15:00buy0.50eurjpy157.920.000.002008.02.01 18:00157.850.000.000.00-32.92
59981682008.02.01 15:00buy0.50usdjpy105.940.000.002008.02.01 18:00106.310.000.000.00174.02
59981762008.02.01 15:00buy0.40audusd0.90130.00000.00002008.02.01 18:000.90330.000.000.0080.00
59981772008.02.01 15:00buy0.40nzdusd0.79060.00000.00002008.02.01 18:000.79450.000.000.00156.00
60103632008.02.01 19:00buy0.50eurjpy157.280.000.002008.02.01 21:00157.590.000.000.00145.57
60103642008.02.01 19:00buy0.50usdjpy106.180.000.002008.02.01 21:00106.470.000.000.00136.19
60103662008.02.01 19:00buy0.40audusd0.90180.00000.00002008.02.01 21:000.90450.000.000.00108.00
60103672008.02.01 19:00buy0.40nzdusd0.79220.00000.00002008.02.01 21:000.79320.000.000.0040.00
60103702008.02.01 19:00sell0.40eurusd1.48120.00000.00002008.02.01 21:001.48040.000.000.0032.00
60933202008.02.04 18:00sell0.80eurusd1.48310.00000.00002008.02.05 10:001.47580.000.00-5.04584.00
60933242008.02.04 18:00buy0.80eurjpy158.330.000.002008.02.05 10:00158.320.000.008.92-7.46
60933252008.02.04 18:00buy0.80usdjpy106.770.000.002008.02.05 12:00107.590.000.003.97609.72
60933292008.02.04 18:00buy0.60audusd0.90920.00000.00002008.02.05 10:000.90710.000.004.20-126.00
60933302008.02.04 18:00buy0.60nzdusd0.79500.00000.00002008.02.05 10:000.79300.000.005.58-120.00
61269042008.02.05 11:00sell0.80eurusd1.47210.00000.00002008.02.05 12:001.46850.000.000.00288.00
61269062008.02.05 11:00buy0.80eurjpy157.910.000.002008.02.05 12:00157.970.000.000.0044.61
61269072008.02.05 11:00buy0.60audusd0.90630.00000.00002008.02.05 12:000.90430.000.000.00-120.00
61269092008.02.05 11:00buy0.60nzdusd0.79270.00000.00002008.02.05 12:000.78850.000.000.00-252.00
61329722008.02.05 14:00sell0.80eurusd1.46760.00000.00002008.02.14 04:461.45720.000.00-55.04832.00
61329752008.02.05 14:00buy0.80eurjpy157.730.000.002008.02.14 04:46157.570.000.0095.86-118.37
61329772008.02.05 14:00buy0.80usdjpy107.460.000.002008.02.14 04:46108.140.000.0042.77503.05
61329792008.02.05 14:00buy0.60audusd0.90210.00000.00002008.02.14 04:460.90270.000.0050.1036.00
61329812008.02.05 14:00buy0.60nzdusd0.78730.00000.00002008.02.14 04:460.78600.000.0063.18-78.00
61395032008.02.05 16:00sell0.50eurusd1.46500.00000.00002008.02.07 19:001.44850.000.00-12.60825.00
61395092008.02.05 16:00buy0.50eurjpy156.600.000.002008.02.07 19:00155.480.000.0022.36-521.71
61395132008.02.05 16:00buy0.50usdjpy106.890.000.002008.02.07 19:00107.340.000.009.95209.61
61395222008.02.05 16:00buy0.40audusd0.89820.00000.00002008.02.07 19:000.89630.000.0011.20-76.00
61395232008.02.05 16:00buy0.40nzdusd0.78460.00000.00002008.02.07 19:000.79000.000.0014.88216.00
61676292008.02.06 08:00sell0.30eurusd1.46400.00000.00002008.02.07 19:001.44850.000.00-5.67465.00
61676322008.02.06 08:00buy0.30eurjpy155.810.000.002008.02.07 19:00155.480.000.0010.07-92.23
61676352008.02.06 08:00buy0.30usdjpy106.430.000.002008.02.07 19:00107.340.000.004.48254.33
61676382008.02.06 08:00buy0.20audusd0.89660.00000.00002008.02.07 19:000.89630.000.004.20-6.00
61676392008.02.06 08:00buy0.20nzdusd0.78250.00000.00002008.02.07 19:000.79000.000.005.58150.00
65079702008.02.14 17:00sell1.00eurusd1.46200.00000.00002008.02.18 10:001.46410.000.00-12.40-210.00
65079762008.02.14 17:00buy1.00eurjpy158.180.000.002008.02.18 10:00158.290.000.0021.15101.73
65079812008.02.14 17:00buy1.00usdjpy108.190.000.002008.02.18 10:00108.130.000.009.46-55.49
65079832008.02.14 17:00buy0.80audusd0.90390.00000.00002008.02.18 10:000.91100.000.0013.28568.00
65079902008.02.14 17:00buy0.80nzdusd0.79190.00000.00002008.02.18 10:000.79200.000.0015.848.00
65130722008.02.14 19:00sell0.60eurusd1.46280.00000.00002008.02.18 09:001.46730.000.00-7.44-270.00
65130732008.02.14 19:00buy0.60eurjpy157.950.000.002008.02.18 09:00158.490.000.0012.69300.00
65130742008.02.14 19:00buy0.60usdjpy107.970.000.002008.02.19 03:41108.160.000.008.57105.40
65130752008.02.14 19:00buy0.50audusd0.90300.00000.00002008.02.18 09:000.91250.000.008.30475.00
65130772008.02.14 19:00buy0.50nzdusd0.79000.00000.00002008.02.18 09:000.79350.000.009.90175.00
65785122008.02.18 12:00sell1.00eurusd1.46360.00000.00002008.02.18 23:021.46590.000.000.00-230.00
65785202008.02.18 12:00buy1.00eurjpy158.250.000.002008.02.18 23:02158.610.000.000.00332.68
65785222008.02.18 12:00buy1.00usdjpy108.120.000.002008.02.18 23:02108.210.000.000.0083.17
65785242008.02.18 12:00buy0.80audusd0.91130.00000.00002008.02.18 23:020.91380.000.000.00200.00
65785282008.02.18 12:00buy0.80nzdusd0.79260.00000.00002008.02.18 23:020.79480.000.000.00176.00
  0.00 0.00 499.74 9 429.81
Closed P/L: 9 929.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
66041742008.02.19 07:00sell1.00eurusd1.46990.00000.0000 1.47420.000.000.00-430.00
66041832008.02.19 07:00buy1.00eurjpy158.510.000.00 158.810.000.000.00278.45
66041862008.02.19 07:00buy1.00usdjpy107.860.000.00 107.730.000.000.00-120.67
66041882008.02.19 07:00buy0.80audusd0.92010.00000.0000 0.92250.000.000.00192.00
66041952008.02.19 07:00buy0.80nzdusd0.79830.00000.0000 0.80110.000.000.00224.00
66173432008.02.19 12:00sell0.70eurusd1.47400.00000.0000 1.47420.000.000.00-14.00
66173482008.02.19 12:00buy0.70eurjpy158.210.000.00 158.810.000.000.00389.83
66173522008.02.19 12:00buy0.70usdjpy107.330.000.00 107.730.000.000.00259.91
66173582008.02.19 12:00buy0.60audusd0.92160.00000.0000 0.92250.000.000.0054.00
66174302008.02.19 12:00buy0.50nzdusd0.79970.00000.0000 0.80110.000.000.0070.00
  0.00 0.00 0.00 903.52
 Floating P/L: 903.52
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 9 929.55 Floating P/L: 903.52 Margin: 9 031.10
Balance: 19 929.55 Equity: 20 833.07 Free Margin: 11 801.97
 
Details:
Graph
Gross Profit: 13 203.22 Gross Loss: 3 273.67 Total Net Profit: 9 929.55
Profit Factor: 4.03 Expected Payoff: 124.12  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 899.78 (5.96%) Relative Drawdown: 5.96% (899.78)
 
Total Trades: 80 Short Positions (won %): 16 (43.75%) Long Positions (won %): 64 (76.56%)
Profit Trades (% of total): 56 (70.00%) Loss trades (% of total): 24 (30.00%)
Largest profit trade: 812.40 loss trade: -499.35
Average profit trade: 235.77 loss trade: -136.40
Maximum consecutive wins ($): 7 (1 796.51) consecutive losses ($): 4 (-899.78)
Maximal consecutive profit (count): 2 491.44 (6) consecutive loss (count): -899.78 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2