Interbank FX, LLC
|Account: 1708218
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2008 February 15, 09:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|76114065
|2008.02.03 23:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4799
|1.4614
|1.4809
|2008.02.04 03:27
|1.4809
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|76213373
|2008.02.04 09:35
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4827
|1.4992
|1.4817
|2008.02.04 09:37
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|
|772188
|10p3-Sell
|76213039
|2008.02.04 09:35
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4821
|1.4991
|1.4811
|2008.02.04 09:38
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|
|772188
|10p3-Sell
|76211950
|2008.02.04 09:28
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4815
|1.4990
|1.4805
|2008.02.04 09:38
|1.4821
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|
|772188
|10p3-Sell
|76210929
|2008.02.04 09:21
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4809
|1.4989
|1.4799
|2008.02.04 09:38
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|
|772188
|10p3-Sell
|76210093
|2008.02.04 09:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4804
|1.4989
|1.4794
|2008.02.04 09:38
|1.4819
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|
|772188
|10p3-Sell
|76288512
|2008.02.04 20:17
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4837
|1.5012
|1.4827
|2008.02.04 21:05
|1.4827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|76288208
|2008.02.04 20:17
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4831
|1.5011
|1.4821
|2008.02.04 21:05
|1.4827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|772188
|10p3-Sell
|76283969
|2008.02.04 19:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4826
|1.5011
|1.4816
|2008.02.04 21:05
|1.4828
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|772188
|10p3-Sell
|76301568
|2008.02.04 23:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4828
|1.5013
|1.4818
|2008.02.05 00:55
|1.4818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|76334597
|2008.02.05 03:34
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4810
|1.4630
|1.4820
|2008.02.05 06:51
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|76333260
|2008.02.05 03:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4816
|1.4631
|1.4826
|2008.02.05 06:51
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|772188
|10p3-Buy
|76441621
|2008.02.05 13:44
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4655
|1.4490
|1.4665
|2008.02.05 13:47
|1.4659
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|
|772188
|10p3-Buy
|76441464
|2008.02.05 13:44
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4661
|1.4491
|1.4671
|2008.02.05 13:47
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|
|772188
|10p3-Buy
|76438170
|2008.02.05 13:29
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4667
|1.4492
|1.4677
|2008.02.05 13:47
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|
|772188
|10p3-Buy
|76437618
|2008.02.05 13:28
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4675
|1.4495
|1.4685
|2008.02.05 13:47
|1.4659
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|
|772188
|10p3-Buy
|76431914
|2008.02.05 12:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4681
|1.4496
|1.4691
|2008.02.05 13:47
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|
|772188
|10p3-Buy
|76596821
|2008.02.06 01:42
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4627
|1.4452
|1.4637
|2008.02.06 02:33
|1.4637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|76594159
|2008.02.06 01:18
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4633
|1.4453
|1.4643
|2008.02.06 02:33
|1.4636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|
|772188
|10p3-Buy
|76593717
|2008.02.06 01:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4639
|1.4454
|1.4649
|2008.02.06 02:33
|1.4638
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|
|772188
|10p3-Buy
|76604602
|2008.02.06 02:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4634
|1.4449
|1.4644
|2008.02.06 03:22
|1.4644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|76642196
|2008.02.06 07:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4631
|1.4816
|1.4621
|2008.02.06 07:54
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|76651990
|2008.02.06 08:03
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4640
|1.4810
|1.4630
|2008.02.06 08:10
|1.4632
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|
|772188
|10p3-Sell
|76651486
|2008.02.06 08:02
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4634
|1.4809
|1.4624
|2008.02.06 08:10
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|772188
|10p3-Sell
|76649268
|2008.02.06 07:55
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4628
|1.4808
|1.4618
|2008.02.06 08:10
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|
|772188
|10p3-Sell
|76648567
|2008.02.06 07:54
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4620
|1.4805
|1.4610
|2008.02.06 08:10
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|
|772188
|10p3-Sell
|76707497
|2008.02.06 11:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4615
|1.4430
|1.4625
|2008.02.06 11:49
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|76837367
|2008.02.06 22:55
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4621
|1.4451
|1.4631
|2008.02.06 23:15
|1.4627
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|
|772188
|10p3-Buy
|76832541
|2008.02.06 22:27
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4627
|1.4452
|1.4637
|2008.02.06 23:15
|1.4628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|
|772188
|10p3-Buy
|76832033
|2008.02.06 22:23
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4632
|1.4452
|1.4642
|2008.02.06 23:16
|1.4628
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|772188
|10p3-Buy
|76830124
|2008.02.06 22:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4638
|1.4453
|1.4648
|2008.02.06 23:16
|1.4627
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|
|772188
|10p3-Buy
|76881480
|2008.02.07 02:27
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4614
|1.4439
|1.4624
|2008.02.07 06:15
|1.4624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|76873141
|2008.02.07 01:14
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4620
|1.4440
|1.4630
|2008.02.07 06:16
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|
|772188
|10p3-Buy
|76871248
|2008.02.07 01:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4626
|1.4441
|1.4636
|2008.02.07 06:16
|1.4623
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|772188
|10p3-Buy
|76922112
|2008.02.07 08:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4610
|1.4795
|1.4600
|2008.02.07 08:08
|1.4600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|76930349
|2008.02.07 08:34
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4621
|1.4786
|1.4611
|2008.02.07 09:00
|1.4617
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|
|772188
|10p3-Sell
|76927442
|2008.02.07 08:15
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4615
|1.4785
|1.4605
|2008.02.07 09:00
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|
|772188
|10p3-Sell
|76926500
|2008.02.07 08:12
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4609
|1.4784
|1.4599
|2008.02.07 09:00
|1.4617
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|
|772188
|10p3-Sell
|76926068
|2008.02.07 08:10
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4604
|1.4784
|1.4594
|2008.02.07 09:00
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|
|772188
|10p3-Sell
|76925580
|2008.02.07 08:09
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4598
|1.4783
|1.4588
|2008.02.07 09:00
|1.4617
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|
|772188
|10p3-Sell
|76962197
|2008.02.07 11:38
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4628
|1.4808
|1.4618
|2008.02.07 12:08
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|76961511
|2008.02.07 11:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4622
|1.4807
|1.4612
|2008.02.07 12:08
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|772188
|10p3-Sell
|77100253
|2008.02.07 18:09
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4459
|1.4294
|1.4469
|2008.02.07 18:13
|1.4463
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|
|772188
|10p3-Buy
|77099078
|2008.02.07 18:07
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4465
|1.4295
|1.4475
|2008.02.07 18:13
|1.4462
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|
|772188
|10p3-Buy
|77098018
|2008.02.07 18:04
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4471
|1.4296
|1.4481
|2008.02.07 18:13
|1.4463
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|
|772188
|10p3-Buy
|77097867
|2008.02.07 18:04
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4478
|1.4298
|1.4488
|2008.02.07 18:13
|1.4464
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|
|772188
|10p3-Buy
|77097177
|2008.02.07 18:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4485
|1.4300
|1.4495
|2008.02.07 18:13
|1.4463
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|
|772188
|10p3-Buy
|77107484
|2008.02.07 18:31
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4443
|1.4273
|1.4453
|2008.02.07 18:32
|1.4449
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|
|772188
|10p3-Buy
|77107106
|2008.02.07 18:30
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4448
|1.4273
|1.4458
|2008.02.07 18:32
|1.4449
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|
|772188
|10p3-Buy
|77105745
|2008.02.07 18:29
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4458
|1.4278
|1.4468
|2008.02.07 18:32
|1.4450
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|772188
|10p3-Buy
|77101494
|2008.02.07 18:14
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4464
|1.4279
|1.4474
|2008.02.07 18:32
|1.4451
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|772188
|10p3-Buy
|77115011
|2008.02.07 19:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4478
|1.4293
|1.4488
|2008.02.07 19:07
|1.4488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|77122824
|2008.02.07 19:26
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4466
|1.4301
|1.4476
|2008.02.07 20:27
|1.4470
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|
|772188
|10p3-Buy
|77120259
|2008.02.07 19:16
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4472
|1.4302
|1.4482
|2008.02.07 20:27
|1.4472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|772188
|10p3-Buy
|77119913
|2008.02.07 19:15
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4479
|1.4304
|1.4489
|2008.02.07 20:27
|1.4470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|
|772188
|10p3-Buy
|77118864
|2008.02.07 19:13
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4485
|1.4305
|1.4495
|2008.02.07 20:28
|1.4471
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|
|772188
|10p3-Buy
|77116576
|2008.02.07 19:08
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4490
|1.4305
|1.4500
|2008.02.07 20:28
|1.4470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|772188
|10p3-Buy
|77194470
|2008.02.08 00:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4485
|1.4300
|1.4495
|2008.02.08 01:33
|1.4495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|77221228
|2008.02.08 04:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4481
|1.4666
|1.4471
|2008.02.08 06:17
|1.4471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|77245013
|2008.02.08 07:21
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4474
|1.4309
|1.4484
|2008.02.08 07:59
|1.4478
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|
|772188
|10p3-Buy
|77244184
|2008.02.08 07:18
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4480
|1.4310
|1.4490
|2008.02.08 07:59
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|
|772188
|10p3-Buy
|77243863
|2008.02.08 07:17
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4486
|1.4311
|1.4496
|2008.02.08 07:59
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|
|772188
|10p3-Buy
|77241422
|2008.02.08 07:03
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4492
|1.4312
|1.4502
|2008.02.08 07:59
|1.4478
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|
|772188
|10p3-Buy
|77240225
|2008.02.08 07:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4498
|1.4313
|1.4508
|2008.02.08 07:59
|1.4478
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|772188
|10p3-Buy
|77272173
|2008.02.08 09:15
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4487
|1.4307
|1.4497
|2008.02.08 09:35
|1.4497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|77272068
|2008.02.08 09:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4493
|1.4308
|1.4503
|2008.02.08 09:35
|1.4498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|
|772188
|10p3-Buy
|77305466
|2008.02.08 12:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4494
|1.4309
|1.4504
|2008.02.08 12:46
|1.4504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|77308081
|2008.02.08 12:49
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4500
|1.4320
|1.4510
|2008.02.08 12:52
|1.4510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|77306394
|2008.02.08 12:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4506
|1.4321
|1.4516
|2008.02.08 12:52
|1.4510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|772188
|10p3-Buy
|77321503
|2008.02.08 13:20
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4497
|1.4327
|1.4507
|2008.02.08 13:27
|1.4503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|
|772188
|10p3-Buy
|77321333
|2008.02.08 13:20
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4503
|1.4328
|1.4513
|2008.02.08 13:27
|1.4503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|772188
|10p3-Buy
|77320513
|2008.02.08 13:17
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4508
|1.4328
|1.4518
|2008.02.08 13:27
|1.4502
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|
|772188
|10p3-Buy
|77309623
|2008.02.08 12:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4514
|1.4329
|1.4524
|2008.02.08 13:27
|1.4503
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|
|772188
|10p3-Buy
|77417695
|2008.02.10 23:00
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4525
|1.4695
|1.4515
|2008.02.10 23:24
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|
|772188
|10p3-Sell
|77413320
|2008.02.08 20:45
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4516
|1.4691
|1.4506
|2008.02.10 23:24
|1.4520
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|
|772188
|10p3-Sell
|77411781
|2008.02.08 20:29
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4510
|1.4690
|1.4500
|2008.02.10 23:25
|1.4521
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|
|772188
|10p3-Sell
|77409589
|2008.02.08 20:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4505
|1.4690
|1.4495
|2008.02.10 23:25
|1.4522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|
|772188
|10p3-Sell
|77470984
|2008.02.11 04:11
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4541
|1.4711
|1.4531
|2008.02.11 04:17
|1.4535
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|
|772188
|10p3-Sell
|77465212
|2008.02.11 03:38
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4533
|1.4708
|1.4523
|2008.02.11 04:17
|1.4536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|
|772188
|10p3-Sell
|77453978
|2008.02.11 01:54
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4527
|1.4707
|1.4517
|2008.02.11 04:17
|1.4535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|772188
|10p3-Sell
|77452894
|2008.02.11 01:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4521
|1.4706
|1.4511
|2008.02.11 04:17
|1.4536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|
|772188
|10p3-Sell
|77509625
|2008.02.11 07:53
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4573
|1.4738
|1.4563
|2008.02.11 07:54
|1.4569
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|
|772188
|10p3-Sell
|77508834
|2008.02.11 07:53
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4567
|1.4737
|1.4557
|2008.02.11 07:54
|1.4571
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|
|772188
|10p3-Sell
|77505798
|2008.02.11 07:50
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4562
|1.4737
|1.4552
|2008.02.11 07:54
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|
|772188
|10p3-Sell
|77503180
|2008.02.11 07:44
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4556
|1.4736
|1.4546
|2008.02.11 07:54
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|
|772188
|10p3-Sell
|77500131
|2008.02.11 07:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4550
|1.4735
|1.4540
|2008.02.11 07:54
|1.4572
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|
|772188
|10p3-Sell
|77526028
|2008.02.11 09:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4564
|1.4749
|1.4554
|2008.02.11 09:42
|1.4554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|77653750
|2008.02.11 23:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4517
|1.4702
|1.4507
|2008.02.11 23:50
|1.4507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|77691849
|2008.02.12 02:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4512
|1.4327
|1.4522
|2008.02.12 02:32
|1.4522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|77761834
|2008.02.12 08:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4525
|1.4710
|1.4515
|2008.02.12 08:49
|1.4515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|77808863
|2008.02.12 11:22
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4519
|1.4339
|1.4529
|2008.02.12 12:01
|1.4529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|77803620
|2008.02.12 11:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4525
|1.4340
|1.4535
|2008.02.12 12:01
|1.4529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|772188
|10p3-Buy
|78008040
|2008.02.13 05:28
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4567
|1.4397
|1.4577
|2008.02.13 05:47
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|
|772188
|10p3-Buy
|78006024
|2008.02.13 05:01
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4573
|1.4398
|1.4583
|2008.02.13 05:47
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|772188
|10p3-Buy
|78002513
|2008.02.13 03:47
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4579
|1.4399
|1.4589
|2008.02.13 05:47
|1.4572
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|
|772188
|10p3-Buy
|77998853
|2008.02.13 02:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4585
|1.4400
|1.4595
|2008.02.13 05:48
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|
|772188
|10p3-Buy
|78108795
|2008.02.13 13:35
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4580
|1.4760
|1.4570
|2008.02.13 13:39
|1.4570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|78107239
|2008.02.13 13:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4569
|1.4754
|1.4559
|2008.02.13 13:39
|1.4570
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|
|772188
|10p3-Sell
|78116137
|2008.02.13 13:46
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4580
|1.4755
|1.4570
|2008.02.13 14:01
|1.4570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|78114264
|2008.02.13 13:42
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4574
|1.4754
|1.4564
|2008.02.13 14:01
|1.4569
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|
|772188
|10p3-Sell
|78112741
|2008.02.13 13:39
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4568
|1.4753
|1.4558
|2008.02.13 14:01
|1.4569
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|
|772188
|10p3-Sell
|78190024
|2008.02.13 20:31
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4581
|1.4761
|1.4571
|2008.02.13 20:59
|1.4571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|78188953
|2008.02.13 20:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4574
|1.4759
|1.4564
|2008.02.13 21:00
|1.4572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|772188
|10p3-Sell
|78248423
|2008.02.14 06:02
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4562
|1.4382
|1.4572
|2008.02.14 06:20
|1.4572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|772188
|10p3-Buy[tp]
|78230974
|2008.02.14 01:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4567
|1.4382
|1.4577
|2008.02.14 06:20
|1.4571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|772188
|10p3-Buy
|78298895
|2008.02.14 10:47
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4627
|1.4807
|1.4617
|2008.02.14 10:56
|1.4617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|78297883
|2008.02.14 10:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4620
|1.4805
|1.4610
|2008.02.14 10:56
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|772188
|10p3-Sell
|78394983
|2008.02.14 22:26
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4645
|1.4820
|1.4635
|2008.02.14 23:20
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|772188
|10p3-Sell[tp]
|78386526
|2008.02.14 20:19
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4639
|1.4819
|1.4629
|2008.02.14 23:20
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|772188
|10p3-Sell
|78384029
|2008.02.14 20:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4633
|1.4818
|1.4623
|2008.02.14 23:20
|1.4636
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|
|772188
|10p3-Sell
|
|0.00
|0.00
|0.00
|27.13
|Closed P/L:
|27.13
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|78465880
|2008.02.15 08:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4650
|1.4835
|1.4640
|
|1.4684
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|
|772188
|10p3-Sell
|78469839
|2008.02.15 09:14
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4656
|1.4836
|1.4646
|
|1.4684
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|
|772188
|10p3-Sell
|78474179
|2008.02.15 09:45
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4662
|1.4837
|1.4652
|
|1.4684
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|
|772188
|10p3-Sell
|78474706
|2008.02.15 09:46
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4668
|1.4838
|1.4658
|
|1.4684
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|
|772188
|10p3-Sell
|78475429
|2008.02.15 09:47
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4674
|1.4839
|1.4664
|
|1.4684
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|
|772188
|10p3-Sell
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.58
|
|Floating P/L:
|-15.58
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|27.13
|Floating P/L:
|-15.58
|Margin:
|60.50
|Balance:
|214.33
|Equity:
|198.75
|Free Margin:
|138.25