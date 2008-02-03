Interbank FX, LLC

Account: 1708218 Name: John Riley Currency: USD 2008 February 15, 09:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
761140652008.02.03 23:00buy0.01eurusdm1.47991.46141.48092008.02.04 03:271.48090.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
762133732008.02.04 09:35sell0.81eurusdm1.48271.49921.48172008.02.04 09:371.48230.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
762130392008.02.04 09:35sell0.27eurusdm1.48211.49911.48112008.02.04 09:381.48220.000.000.00-0.27
 77218810p3-Sell
762119502008.02.04 09:28sell0.09eurusdm1.48151.49901.48052008.02.04 09:381.48210.000.000.00-0.54
 77218810p3-Sell
762109292008.02.04 09:21sell0.03eurusdm1.48091.49891.47992008.02.04 09:381.48200.000.000.00-0.33
 77218810p3-Sell
762100932008.02.04 09:15sell0.01eurusdm1.48041.49891.47942008.02.04 09:381.48190.000.000.00-0.15
 77218810p3-Sell
762885122008.02.04 20:17sell0.09eurusdm1.48371.50121.48272008.02.04 21:051.48270.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
762882082008.02.04 20:17sell0.03eurusdm1.48311.50111.48212008.02.04 21:051.48270.000.000.000.12
 77218810p3-Sell
762839692008.02.04 19:15sell0.01eurusdm1.48261.50111.48162008.02.04 21:051.48280.000.000.00-0.02
 77218810p3-Sell
763015682008.02.04 23:00sell0.01eurusdm1.48281.50131.48182008.02.05 00:551.48180.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
763345972008.02.05 03:34buy0.03eurusdm1.48101.46301.48202008.02.05 06:511.48200.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
763332602008.02.05 03:30buy0.01eurusdm1.48161.46311.48262008.02.05 06:511.48200.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
764416212008.02.05 13:44buy0.81eurusdm1.46551.44901.46652008.02.05 13:471.46590.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
764414642008.02.05 13:44buy0.27eurusdm1.46611.44911.46712008.02.05 13:471.46560.000.000.00-1.35
 77218810p3-Buy
764381702008.02.05 13:29buy0.09eurusdm1.46671.44921.46772008.02.05 13:471.46580.000.000.00-0.81
 77218810p3-Buy
764376182008.02.05 13:28buy0.03eurusdm1.46751.44951.46852008.02.05 13:471.46590.000.000.00-0.48
 77218810p3-Buy
764319142008.02.05 12:45buy0.01eurusdm1.46811.44961.46912008.02.05 13:471.46580.000.000.00-0.23
 77218810p3-Buy
765968212008.02.06 01:42buy0.09eurusdm1.46271.44521.46372008.02.06 02:331.46370.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
765941592008.02.06 01:18buy0.03eurusdm1.46331.44531.46432008.02.06 02:331.46360.000.000.000.09
 77218810p3-Buy
765937172008.02.06 01:15buy0.01eurusdm1.46391.44541.46492008.02.06 02:331.46380.000.000.00-0.01
 77218810p3-Buy
766046022008.02.06 02:48buy0.01eurusdm1.46341.44491.46442008.02.06 03:221.46440.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
766421962008.02.06 07:45sell0.01eurusdm1.46311.48161.46212008.02.06 07:541.46210.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
766519902008.02.06 08:03sell0.27eurusdm1.46401.48101.46302008.02.06 08:101.46320.000.000.002.16
 77218810p3-Sell
766514862008.02.06 08:02sell0.09eurusdm1.46341.48091.46242008.02.06 08:101.46340.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
766492682008.02.06 07:55sell0.03eurusdm1.46281.48081.46182008.02.06 08:101.46340.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
766485672008.02.06 07:54sell0.01eurusdm1.46201.48051.46102008.02.06 08:101.46350.000.000.00-0.15
 77218810p3-Sell
767074972008.02.06 11:30buy0.01eurusdm1.46151.44301.46252008.02.06 11:491.46250.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
768373672008.02.06 22:55buy0.27eurusdm1.46211.44511.46312008.02.06 23:151.46270.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
768325412008.02.06 22:27buy0.09eurusdm1.46271.44521.46372008.02.06 23:151.46280.000.000.000.09
 77218810p3-Buy
768320332008.02.06 22:23buy0.03eurusdm1.46321.44521.46422008.02.06 23:161.46280.000.000.00-0.12
 77218810p3-Buy
768301242008.02.06 22:15buy0.01eurusdm1.46381.44531.46482008.02.06 23:161.46270.000.000.00-0.11
 77218810p3-Buy
768814802008.02.07 02:27buy0.09eurusdm1.46141.44391.46242008.02.07 06:151.46240.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
768731412008.02.07 01:14buy0.03eurusdm1.46201.44401.46302008.02.07 06:161.46250.000.000.000.15
 77218810p3-Buy
768712482008.02.07 01:00buy0.01eurusdm1.46261.44411.46362008.02.07 06:161.46230.000.000.00-0.03
 77218810p3-Buy
769221122008.02.07 08:00sell0.01eurusdm1.46101.47951.46002008.02.07 08:081.46000.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
769303492008.02.07 08:34sell0.81eurusdm1.46211.47861.46112008.02.07 09:001.46170.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
769274422008.02.07 08:15sell0.27eurusdm1.46151.47851.46052008.02.07 09:001.46180.000.000.00-0.81
 77218810p3-Sell
769265002008.02.07 08:12sell0.09eurusdm1.46091.47841.45992008.02.07 09:001.46170.000.000.00-0.72
 77218810p3-Sell
769260682008.02.07 08:10sell0.03eurusdm1.46041.47841.45942008.02.07 09:001.46180.000.000.00-0.42
 77218810p3-Sell
769255802008.02.07 08:09sell0.01eurusdm1.45981.47831.45882008.02.07 09:001.46170.000.000.00-0.19
 77218810p3-Sell
769621972008.02.07 11:38sell0.03eurusdm1.46281.48081.46182008.02.07 12:081.46180.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
769615112008.02.07 11:30sell0.01eurusdm1.46221.48071.46122008.02.07 12:081.46180.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
771002532008.02.07 18:09buy0.81eurusdm1.44591.42941.44692008.02.07 18:131.44630.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
770990782008.02.07 18:07buy0.27eurusdm1.44651.42951.44752008.02.07 18:131.44620.000.000.00-0.81
 77218810p3-Buy
770980182008.02.07 18:04buy0.09eurusdm1.44711.42961.44812008.02.07 18:131.44630.000.000.00-0.72
 77218810p3-Buy
770978672008.02.07 18:04buy0.03eurusdm1.44781.42981.44882008.02.07 18:131.44640.000.000.00-0.42
 77218810p3-Buy
770971772008.02.07 18:00buy0.01eurusdm1.44851.43001.44952008.02.07 18:131.44630.000.000.00-0.22
 77218810p3-Buy
771074842008.02.07 18:31buy0.27eurusdm1.44431.42731.44532008.02.07 18:321.44490.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
771071062008.02.07 18:30buy0.09eurusdm1.44481.42731.44582008.02.07 18:321.44490.000.000.000.09
 77218810p3-Buy
771057452008.02.07 18:29buy0.03eurusdm1.44581.42781.44682008.02.07 18:321.44500.000.000.00-0.24
 77218810p3-Buy
771014942008.02.07 18:14buy0.01eurusdm1.44641.42791.44742008.02.07 18:321.44510.000.000.00-0.13
 77218810p3-Buy
771150112008.02.07 19:00buy0.01eurusdm1.44781.42931.44882008.02.07 19:071.44880.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
771228242008.02.07 19:26buy0.81eurusdm1.44661.43011.44762008.02.07 20:271.44700.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
771202592008.02.07 19:16buy0.27eurusdm1.44721.43021.44822008.02.07 20:271.44720.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
771199132008.02.07 19:15buy0.09eurusdm1.44791.43041.44892008.02.07 20:271.44700.000.000.00-0.81
 77218810p3-Buy
771188642008.02.07 19:13buy0.03eurusdm1.44851.43051.44952008.02.07 20:281.44710.000.000.00-0.42
 77218810p3-Buy
771165762008.02.07 19:08buy0.01eurusdm1.44901.43051.45002008.02.07 20:281.44700.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
771944702008.02.08 00:45buy0.01eurusdm1.44851.43001.44952008.02.08 01:331.44950.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
772212282008.02.08 04:46sell0.01eurusdm1.44811.46661.44712008.02.08 06:171.44710.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
772450132008.02.08 07:21buy0.81eurusdm1.44741.43091.44842008.02.08 07:591.44780.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
772441842008.02.08 07:18buy0.27eurusdm1.44801.43101.44902008.02.08 07:591.44790.000.000.00-0.27
 77218810p3-Buy
772438632008.02.08 07:17buy0.09eurusdm1.44861.43111.44962008.02.08 07:591.44790.000.000.00-0.63
 77218810p3-Buy
772414222008.02.08 07:03buy0.03eurusdm1.44921.43121.45022008.02.08 07:591.44780.000.000.00-0.42
 77218810p3-Buy
772402252008.02.08 07:00buy0.01eurusdm1.44981.43131.45082008.02.08 07:591.44780.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
772721732008.02.08 09:15buy0.03eurusdm1.44871.43071.44972008.02.08 09:351.44970.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
772720682008.02.08 09:15buy0.01eurusdm1.44931.43081.45032008.02.08 09:351.44980.000.000.000.05
 77218810p3-Buy
773054662008.02.08 12:45buy0.01eurusdm1.44941.43091.45042008.02.08 12:461.45040.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
773080812008.02.08 12:49buy0.03eurusdm1.45001.43201.45102008.02.08 12:521.45100.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
773063942008.02.08 12:46buy0.01eurusdm1.45061.43211.45162008.02.08 12:521.45100.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
773215032008.02.08 13:20buy0.27eurusdm1.44971.43271.45072008.02.08 13:271.45030.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
773213332008.02.08 13:20buy0.09eurusdm1.45031.43281.45132008.02.08 13:271.45030.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
773205132008.02.08 13:17buy0.03eurusdm1.45081.43281.45182008.02.08 13:271.45020.000.000.00-0.18
 77218810p3-Buy
773096232008.02.08 12:52buy0.01eurusdm1.45141.43291.45242008.02.08 13:271.45030.000.000.00-0.11
 77218810p3-Buy
774176952008.02.10 23:00sell0.27eurusdm1.45251.46951.45152008.02.10 23:241.45180.000.000.001.89
 77218810p3-Sell
774133202008.02.08 20:45sell0.09eurusdm1.45161.46911.45062008.02.10 23:241.45200.000.000.00-0.36
 77218810p3-Sell
774117812008.02.08 20:29sell0.03eurusdm1.45101.46901.45002008.02.10 23:251.45210.000.000.00-0.33
 77218810p3-Sell
774095892008.02.08 20:00sell0.01eurusdm1.45051.46901.44952008.02.10 23:251.45220.000.000.00-0.17
 77218810p3-Sell
774709842008.02.11 04:11sell0.27eurusdm1.45411.47111.45312008.02.11 04:171.45350.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
774652122008.02.11 03:38sell0.09eurusdm1.45331.47081.45232008.02.11 04:171.45360.000.000.00-0.27
 77218810p3-Sell
774539782008.02.11 01:54sell0.03eurusdm1.45271.47071.45172008.02.11 04:171.45350.000.000.00-0.24
 77218810p3-Sell
774528942008.02.11 01:45sell0.01eurusdm1.45211.47061.45112008.02.11 04:171.45360.000.000.00-0.15
 77218810p3-Sell
775096252008.02.11 07:53sell0.81eurusdm1.45731.47381.45632008.02.11 07:541.45690.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
775088342008.02.11 07:53sell0.27eurusdm1.45671.47371.45572008.02.11 07:541.45710.000.000.00-1.08
 77218810p3-Sell
775057982008.02.11 07:50sell0.09eurusdm1.45621.47371.45522008.02.11 07:541.45730.000.000.00-0.99
 77218810p3-Sell
775031802008.02.11 07:44sell0.03eurusdm1.45561.47361.45462008.02.11 07:541.45730.000.000.00-0.51
 77218810p3-Sell
775001312008.02.11 07:30sell0.01eurusdm1.45501.47351.45402008.02.11 07:541.45720.000.000.00-0.22
 77218810p3-Sell
775260282008.02.11 09:15sell0.01eurusdm1.45641.47491.45542008.02.11 09:421.45540.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
776537502008.02.11 23:00sell0.01eurusdm1.45171.47021.45072008.02.11 23:501.45070.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
776918492008.02.12 02:00buy0.01eurusdm1.45121.43271.45222008.02.12 02:321.45220.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
777618342008.02.12 08:30sell0.01eurusdm1.45251.47101.45152008.02.12 08:491.45150.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
778088632008.02.12 11:22buy0.03eurusdm1.45191.43391.45292008.02.12 12:011.45290.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
778036202008.02.12 11:00buy0.01eurusdm1.45251.43401.45352008.02.12 12:011.45290.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
780080402008.02.13 05:28buy0.27eurusdm1.45671.43971.45772008.02.13 05:471.45730.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
780060242008.02.13 05:01buy0.09eurusdm1.45731.43981.45832008.02.13 05:471.45730.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
780025132008.02.13 03:47buy0.03eurusdm1.45791.43991.45892008.02.13 05:471.45720.000.000.00-0.21
 77218810p3-Buy
779988532008.02.13 02:45buy0.01eurusdm1.45851.44001.45952008.02.13 05:481.45730.000.000.00-0.12
 77218810p3-Buy
781087952008.02.13 13:35sell0.03eurusdm1.45801.47601.45702008.02.13 13:391.45700.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
781072392008.02.13 13:30sell0.01eurusdm1.45691.47541.45592008.02.13 13:391.45700.000.000.00-0.01
 77218810p3-Sell
781161372008.02.13 13:46sell0.09eurusdm1.45801.47551.45702008.02.13 14:011.45700.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
781142642008.02.13 13:42sell0.03eurusdm1.45741.47541.45642008.02.13 14:011.45690.000.000.000.15
 77218810p3-Sell
781127412008.02.13 13:39sell0.01eurusdm1.45681.47531.45582008.02.13 14:011.45690.000.000.00-0.01
 77218810p3-Sell
781900242008.02.13 20:31sell0.03eurusdm1.45811.47611.45712008.02.13 20:591.45710.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
781889532008.02.13 20:15sell0.01eurusdm1.45741.47591.45642008.02.13 21:001.45720.000.000.000.02
 77218810p3-Sell
782484232008.02.14 06:02buy0.03eurusdm1.45621.43821.45722008.02.14 06:201.45720.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
782309742008.02.14 01:45buy0.01eurusdm1.45671.43821.45772008.02.14 06:201.45710.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
782988952008.02.14 10:47sell0.03eurusdm1.46271.48071.46172008.02.14 10:561.46170.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
782978832008.02.14 10:30sell0.01eurusdm1.46201.48051.46102008.02.14 10:561.46180.000.000.000.02
 77218810p3-Sell
783949832008.02.14 22:26sell0.09eurusdm1.46451.48201.46352008.02.14 23:201.46350.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
783865262008.02.14 20:19sell0.03eurusdm1.46391.48191.46292008.02.14 23:201.46350.000.000.000.12
 77218810p3-Sell
783840292008.02.14 20:00sell0.01eurusdm1.46331.48181.46232008.02.14 23:201.46360.000.000.00-0.03
 77218810p3-Sell
  0.00 0.00 0.00 27.13
Closed P/L: 27.13
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
784658802008.02.15 08:45sell0.01eurusdm1.46501.48351.4640 1.46840.000.000.00-0.34
 77218810p3-Sell
784698392008.02.15 09:14sell0.03eurusdm1.46561.48361.4646 1.46840.000.000.00-0.84
 77218810p3-Sell
784741792008.02.15 09:45sell0.09eurusdm1.46621.48371.4652 1.46840.000.000.00-1.98
 77218810p3-Sell
784747062008.02.15 09:46sell0.27eurusdm1.46681.48381.4658 1.46840.000.000.00-4.32
 77218810p3-Sell
784754292008.02.15 09:47sell0.81eurusdm1.46741.48391.4664 1.46840.000.000.00-8.10
 77218810p3-Sell
  0.00 0.00 0.00 -15.58
 Floating P/L: -15.58
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 27.13 Floating P/L: -15.58 Margin: 60.50
Balance: 214.33 Equity: 198.75 Free Margin: 138.25