Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000283209 Name: 10point Currency: USD 2008 February 21, 08:53
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
75910212008.02.13 12:56balanceDeposit5 000.00
76012062008.02.13 17:00buy0.10audjpy97.0395.1897.132008.02.13 21:4796.860.000.000.00-15.71
76014352008.02.13 17:05buy0.20audjpy96.9795.1797.072008.02.13 21:4796.850.000.000.00-22.18
76019062008.02.13 17:26buy0.40audjpy96.9195.1697.012008.02.13 21:4696.870.000.000.00-14.79
76020842008.02.13 17:30buy0.80audjpy96.8595.1596.952008.02.13 21:4696.860.000.000.007.39
76022642008.02.13 17:33buy1.60audjpy96.7995.1496.892008.02.13 21:4696.850.000.000.0088.72
76197142008.02.14 10:00buy0.10gbpcad1.96171.94321.96272008.02.14 10:111.96120.000.000.00-5.03
76198422008.02.14 10:00buy0.20gbpcad1.96111.94311.96212008.02.14 10:111.96110.000.000.000.00
76199152008.02.14 10:01buy0.40gbpcad1.96061.94311.96162008.02.14 10:101.96160.000.000.0040.18
76245082008.02.14 12:00buy0.10usdcad0.99760.97910.99862008.02.14 12:080.99860.000.000.0010.01
76577972008.02.15 15:00sell0.10chfjpy98.31100.1698.212008.02.15 15:3098.430.000.000.00-11.16
76580462008.02.15 15:05sell0.20chfjpy98.37100.1798.272008.02.15 15:3098.440.000.000.00-13.02
76581782008.02.15 15:09sell0.40chfjpy98.43100.1898.332008.02.15 15:3098.440.000.000.00-3.72
76582802008.02.15 15:13sell0.80chfjpy98.49100.1998.392008.02.15 15:3098.460.000.000.0022.32
76779422008.02.18 10:00sell0.10audcad0.91710.93560.91612008.02.18 11:570.91890.000.000.00-17.85
76780992008.02.18 10:02sell0.20audcad0.91770.93570.91672008.02.18 11:570.91900.000.000.00-25.77
76783032008.02.18 10:10sell0.40audcad0.91820.93570.91722008.02.18 11:570.91890.000.000.00-27.76
76797842008.02.18 10:52sell0.80audcad0.91880.93580.91782008.02.18 11:570.91880.000.000.000.00
76808842008.02.18 11:27sell1.60audcad0.91940.93590.91842008.02.18 11:570.91900.000.000.0063.45
76822262008.02.18 12:15buy0.10eurcad1.47831.45981.47932008.02.18 17:271.47630.000.000.00-19.86
76824672008.02.18 12:31buy0.20eurcad1.47771.45971.47872008.02.18 17:271.47620.000.000.00-29.78
76825402008.02.18 12:36buy0.40eurcad1.47711.45961.47812008.02.18 17:271.47630.000.000.00-31.77
76827402008.02.18 12:45sell0.10eurjpy158.27160.12158.172008.02.18 13:38158.170.000.000.009.24
76828662008.02.18 12:51buy0.80eurcad1.47661.45961.47762008.02.18 17:271.47640.000.000.00-15.89
76829262008.02.18 12:55buy1.60eurcad1.47601.45951.47702008.02.18 17:271.47650.000.000.0079.42
76890882008.02.18 17:27buy0.10eurcad1.47741.45891.47842008.02.18 18:311.47550.000.000.00-18.87
76891222008.02.18 17:28buy0.20eurcad1.47681.45881.47782008.02.18 18:311.47560.000.000.00-23.84
76895352008.02.18 17:48buy0.40eurcad1.47621.45871.47722008.02.18 18:311.47550.000.000.00-27.81
76899032008.02.18 18:05buy0.80eurcad1.47561.45861.47662008.02.18 18:311.47560.000.000.000.00
76903212008.02.18 18:25buy1.60eurcad1.47501.45851.47602008.02.18 18:311.47570.000.000.00111.21
77073332008.02.19 12:00sell0.10eurjpy158.42160.29158.342008.02.19 12:16158.370.000.000.004.64
77074412008.02.19 12:01sell0.20eurjpy158.47160.27158.372008.02.19 12:16158.370.000.000.0018.58
77155822008.02.19 16:00buy0.10gbpcad1.97221.95371.97322008.02.19 16:131.97260.000.000.003.96
77159342008.02.19 16:09buy0.20gbpcad1.97161.95361.97262008.02.19 16:131.97260.000.000.0019.77
77411472008.02.20 14:00buy0.10usdjpy107.96106.11108.062008.02.20 14:22107.790.000.000.00-15.77
77413372008.02.20 14:05buy0.20usdjpy107.90106.10108.002008.02.20 14:22107.800.000.000.00-18.55
77416682008.02.20 14:08buy0.40usdjpy107.85106.10107.952008.02.20 14:22107.790.000.000.00-22.27
77419372008.02.20 14:15buy0.80usdjpy107.79106.09107.892008.02.20 14:22107.780.000.000.00-7.42
77420222008.02.20 14:16buy1.60usdjpy107.74106.09107.842008.02.20 14:21107.790.000.000.0074.22
77424032008.02.20 14:22buy0.10usdjpy107.83105.98107.932008.02.20 14:50107.930.000.000.009.27
77504322008.02.20 17:00buy0.10audjpy98.7996.9498.892008.02.20 17:1598.590.000.000.00-18.54
77504782008.02.20 17:00buy0.20audjpy98.7496.9498.842008.02.20 17:1598.600.000.000.00-25.96
77506192008.02.20 17:03buy0.40audjpy98.6896.9398.782008.02.20 17:1598.590.000.000.00-33.38
77506392008.02.20 17:03buy0.80audjpy98.6396.9398.732008.02.20 17:1598.610.000.000.00-14.83
77508342008.02.20 17:07buy1.60audjpy98.5796.9298.672008.02.20 17:1598.620.000.000.0074.17
  0.00 0.00 0.00 155.02
Closed P/L: 155.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 155.02 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 155.02 Equity: 5 155.02 Free Margin: 5 155.02
 
Details:
Graph
Gross Profit: 636.55 Gross Loss: 481.53 Total Net Profit: 155.02
Profit Factor: 1.32 Expected Payoff: 3.52  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 97.30 (1.88%) Relative Drawdown: 1.88% (97.30)
 
Total Trades: 44 Short Positions (won %): 12 (50.00%) Long Positions (won %): 32 (40.63%)
Profit Trades (% of total): 19 (43.18%) Loss trades (% of total): 25 (56.82%)
Largest profit trade: 111.21 loss trade: -33.38
Average profit trade: 33.50 loss trade: -19.26
Maximum consecutive wins ($): 5 (121.17) consecutive losses ($): 4 (-97.30)
Maximal consecutive profit (count): 121.17 (5) consecutive loss (count): -97.30 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3