Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000283209
|Name: 10point
|Currency: USD
|2008 February 21, 08:53
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7591021
|2008.02.13 12:56
|balance
|Deposit
|5 000.00
|7601206
|2008.02.13 17:00
|buy
|0.10
|audjpy
|97.03
|95.18
|97.13
|2008.02.13 21:47
|96.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.71
|7601435
|2008.02.13 17:05
|buy
|0.20
|audjpy
|96.97
|95.17
|97.07
|2008.02.13 21:47
|96.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.18
|7601906
|2008.02.13 17:26
|buy
|0.40
|audjpy
|96.91
|95.16
|97.01
|2008.02.13 21:46
|96.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.79
|7602084
|2008.02.13 17:30
|buy
|0.80
|audjpy
|96.85
|95.15
|96.95
|2008.02.13 21:46
|96.86
|0.00
|0.00
|0.00
|7.39
|7602264
|2008.02.13 17:33
|buy
|1.60
|audjpy
|96.79
|95.14
|96.89
|2008.02.13 21:46
|96.85
|0.00
|0.00
|0.00
|88.72
|7619714
|2008.02.14 10:00
|buy
|0.10
|gbpcad
|1.9617
|1.9432
|1.9627
|2008.02.14 10:11
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.03
|7619842
|2008.02.14 10:00
|buy
|0.20
|gbpcad
|1.9611
|1.9431
|1.9621
|2008.02.14 10:11
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7619915
|2008.02.14 10:01
|buy
|0.40
|gbpcad
|1.9606
|1.9431
|1.9616
|2008.02.14 10:10
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|40.18
|7624508
|2008.02.14 12:00
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9976
|0.9791
|0.9986
|2008.02.14 12:08
|0.9986
|0.00
|0.00
|0.00
|10.01
|7657797
|2008.02.15 15:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|98.31
|100.16
|98.21
|2008.02.15 15:30
|98.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.16
|7658046
|2008.02.15 15:05
|sell
|0.20
|chfjpy
|98.37
|100.17
|98.27
|2008.02.15 15:30
|98.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.02
|7658178
|2008.02.15 15:09
|sell
|0.40
|chfjpy
|98.43
|100.18
|98.33
|2008.02.15 15:30
|98.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.72
|7658280
|2008.02.15 15:13
|sell
|0.80
|chfjpy
|98.49
|100.19
|98.39
|2008.02.15 15:30
|98.46
|0.00
|0.00
|0.00
|22.32
|7677942
|2008.02.18 10:00
|sell
|0.10
|audcad
|0.9171
|0.9356
|0.9161
|2008.02.18 11:57
|0.9189
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.85
|7678099
|2008.02.18 10:02
|sell
|0.20
|audcad
|0.9177
|0.9357
|0.9167
|2008.02.18 11:57
|0.9190
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.77
|7678303
|2008.02.18 10:10
|sell
|0.40
|audcad
|0.9182
|0.9357
|0.9172
|2008.02.18 11:57
|0.9189
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.76
|7679784
|2008.02.18 10:52
|sell
|0.80
|audcad
|0.9188
|0.9358
|0.9178
|2008.02.18 11:57
|0.9188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7680884
|2008.02.18 11:27
|sell
|1.60
|audcad
|0.9194
|0.9359
|0.9184
|2008.02.18 11:57
|0.9190
|0.00
|0.00
|0.00
|63.45
|7682226
|2008.02.18 12:15
|buy
|0.10
|eurcad
|1.4783
|1.4598
|1.4793
|2008.02.18 17:27
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.86
|7682467
|2008.02.18 12:31
|buy
|0.20
|eurcad
|1.4777
|1.4597
|1.4787
|2008.02.18 17:27
|1.4762
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.78
|7682540
|2008.02.18 12:36
|buy
|0.40
|eurcad
|1.4771
|1.4596
|1.4781
|2008.02.18 17:27
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.77
|7682740
|2008.02.18 12:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.27
|160.12
|158.17
|2008.02.18 13:38
|158.17
|0.00
|0.00
|0.00
|9.24
|7682866
|2008.02.18 12:51
|buy
|0.80
|eurcad
|1.4766
|1.4596
|1.4776
|2008.02.18 17:27
|1.4764
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.89
|7682926
|2008.02.18 12:55
|buy
|1.60
|eurcad
|1.4760
|1.4595
|1.4770
|2008.02.18 17:27
|1.4765
|0.00
|0.00
|0.00
|79.42
|7689088
|2008.02.18 17:27
|buy
|0.10
|eurcad
|1.4774
|1.4589
|1.4784
|2008.02.18 18:31
|1.4755
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.87
|7689122
|2008.02.18 17:28
|buy
|0.20
|eurcad
|1.4768
|1.4588
|1.4778
|2008.02.18 18:31
|1.4756
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.84
|7689535
|2008.02.18 17:48
|buy
|0.40
|eurcad
|1.4762
|1.4587
|1.4772
|2008.02.18 18:31
|1.4755
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.81
|7689903
|2008.02.18 18:05
|buy
|0.80
|eurcad
|1.4756
|1.4586
|1.4766
|2008.02.18 18:31
|1.4756
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7690321
|2008.02.18 18:25
|buy
|1.60
|eurcad
|1.4750
|1.4585
|1.4760
|2008.02.18 18:31
|1.4757
|0.00
|0.00
|0.00
|111.21
|7707333
|2008.02.19 12:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.42
|160.29
|158.34
|2008.02.19 12:16
|158.37
|0.00
|0.00
|0.00
|4.64
|7707441
|2008.02.19 12:01
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.47
|160.27
|158.37
|2008.02.19 12:16
|158.37
|0.00
|0.00
|0.00
|18.58
|7715582
|2008.02.19 16:00
|buy
|0.10
|gbpcad
|1.9722
|1.9537
|1.9732
|2008.02.19 16:13
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|7715934
|2008.02.19 16:09
|buy
|0.20
|gbpcad
|1.9716
|1.9536
|1.9726
|2008.02.19 16:13
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|19.77
|7741147
|2008.02.20 14:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.96
|106.11
|108.06
|2008.02.20 14:22
|107.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.77
|7741337
|2008.02.20 14:05
|buy
|0.20
|usdjpy
|107.90
|106.10
|108.00
|2008.02.20 14:22
|107.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.55
|7741668
|2008.02.20 14:08
|buy
|0.40
|usdjpy
|107.85
|106.10
|107.95
|2008.02.20 14:22
|107.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.27
|7741937
|2008.02.20 14:15
|buy
|0.80
|usdjpy
|107.79
|106.09
|107.89
|2008.02.20 14:22
|107.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.42
|7742022
|2008.02.20 14:16
|buy
|1.60
|usdjpy
|107.74
|106.09
|107.84
|2008.02.20 14:21
|107.79
|0.00
|0.00
|0.00
|74.22
|7742403
|2008.02.20 14:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.83
|105.98
|107.93
|2008.02.20 14:50
|107.93
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|7750432
|2008.02.20 17:00
|buy
|0.10
|audjpy
|98.79
|96.94
|98.89
|2008.02.20 17:15
|98.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.54
|7750478
|2008.02.20 17:00
|buy
|0.20
|audjpy
|98.74
|96.94
|98.84
|2008.02.20 17:15
|98.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.96
|7750619
|2008.02.20 17:03
|buy
|0.40
|audjpy
|98.68
|96.93
|98.78
|2008.02.20 17:15
|98.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.38
|7750639
|2008.02.20 17:03
|buy
|0.80
|audjpy
|98.63
|96.93
|98.73
|2008.02.20 17:15
|98.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.83
|7750834
|2008.02.20 17:07
|buy
|1.60
|audjpy
|98.57
|96.92
|98.67
|2008.02.20 17:15
|98.62
|0.00
|0.00
|0.00
|74.17
|
|0.00
|0.00
|0.00
|155.02
|Closed P/L:
|155.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|155.02
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 155.02
|Equity:
|5 155.02
|Free Margin:
|5 155.02
|
|Details:
|Gross Profit:
|636.55
|Gross Loss:
|481.53
|Total Net Profit:
|155.02
|Profit Factor:
|1.32
|Expected Payoff:
|3.52
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|97.30 (1.88%)
|Relative Drawdown:
|1.88% (97.30)
|
|Total Trades:
|44
|Short Positions (won %):
|12 (50.00%)
|Long Positions (won %):
|32 (40.63%)
|Profit Trades (% of total):
|19 (43.18%)
|Loss trades (% of total):
|25 (56.82%)
|Largest
|profit trade:
|111.21
|loss trade:
|-33.38
|Average
|profit trade:
|33.50
|loss trade:
|-19.26
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (121.17)
|consecutive losses ($):
|4 (-97.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|121.17 (5)
|consecutive loss (count):
|-97.30 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3