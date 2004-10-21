Strategy Tester Report
10p3v0.03
(Build 211)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period4 Hours (H4) 2004.07.09 04:00 - 2007.12.31 16:00 (2004.07.01 - 2008.01.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=45; Lots=0.1; InitialStop=1000; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=2; Pips=30; OrderstoProtect=5; Money_management=false; AccountType=0; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test5508Ticks modelled5090888Modelling quality88.37%
Mismatched charts errors0
Initial deposit65000.00
Total net profit21478.23Gross profit65657.55Gross loss-44179.32
Profit factor1.49Expected payoff35.50
Absolute drawdown47483.76Maximal drawdown55094.28 (75.88%)Relative drawdown75.88% (55094.28)
Total trades605Short positions (won %)360 (60.56%)Long positions (won %)245 (68.57%)
Profit trades (% of total)386 (63.80%)Loss trades (% of total)219 (36.20%)
Largestprofit trade6996.31loss trade-2104.12
Averageprofit trade170.10loss trade-201.73
Maximumconsecutive wins (profit in money)24 (1270.42)consecutive losses (loss in money)8 (-8031.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)7814.87 (4)consecutive loss (count of losses)-8031.20 (8)
Averageconsecutive wins5consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.13 00:06buy10.10108.2495.24108.69
22004.07.13 01:36t/p10.10108.6995.24108.6941.4065041.40
32004.07.16 16:00sell20.10108.63121.63108.18
42004.07.19 06:56t/p20.10108.18121.63108.1840.1065081.50
52004.07.21 04:00buy30.10108.5195.51108.96
62004.07.21 11:51t/p30.10108.9695.51108.9641.3065122.80
72004.07.26 08:00sell40.10109.64122.64109.19
82004.07.26 16:31sell50.20109.94122.64109.49
92004.07.27 15:19sell60.40110.25122.65109.80
102004.07.27 16:02sell70.80110.56122.66110.11
112004.07.27 16:37sell81.60110.86122.66110.41
122004.07.28 03:01sell93.20111.16122.66110.71
132004.07.28 08:08close93.20110.88122.66110.71808.0965930.89
142004.07.28 08:08close81.60110.89122.66110.41-67.2165863.68
152004.07.28 08:08close70.80110.88122.66110.11-242.8565620.83
162004.07.28 08:09close60.40110.89122.65109.80-236.8465383.99
172004.07.28 08:09close50.20110.88122.64109.49-175.5365208.46
182004.07.28 08:09close40.10110.89122.64109.19-115.7165092.75
192004.07.30 08:00sell100.10111.93124.93111.48
202004.07.30 10:13t/p100.10111.48124.93111.4840.3765133.12
212004.08.04 12:00buy110.10111.4198.41111.86
222004.08.04 22:47buy120.20111.1198.41111.56
232004.08.05 14:56t/p120.20111.5698.41111.5684.1665217.27
242004.08.05 14:56close110.10111.5698.41111.8615.1965232.47
252004.08.06 16:00sell130.10110.15123.15109.70
262004.08.06 19:25sell140.20110.46123.16110.01
272004.08.09 14:08sell150.40110.77123.17110.32
282004.08.10 20:19sell160.80111.07123.17110.62
292004.08.10 20:54sell171.60111.37123.17110.92
302004.08.11 11:12close171.60111.11123.17110.92350.4965582.96
312004.08.11 11:12close160.80111.10123.17110.62-33.5665549.39
322004.08.11 11:12close150.40111.09123.17110.32-127.1865422.21
332004.08.11 11:13close140.20111.10123.16110.01-124.1865298.03
342004.08.11 11:13close130.10111.11123.15109.70-90.8965207.14
352004.08.16 00:00sell180.10110.45123.45110.00
362004.08.16 09:09sell190.20110.76123.46110.31
372004.08.17 09:03t/p190.20110.31123.46110.3178.6165285.75
382004.08.17 09:03close180.10110.30123.45110.0012.1065297.86
392004.08.20 12:00buy200.10109.3396.33109.78
402004.08.23 20:17t/p200.10109.7896.33109.7841.5765339.43
412004.08.31 08:00sell210.10109.59122.59109.14
422004.08.31 09:42sell220.20109.90122.60109.45
432004.08.31 17:25t/p220.20109.45122.60109.4582.2365421.66
442004.08.31 17:25close210.10109.45122.59109.1412.7965434.45
452004.09.02 04:00buy230.10109.5096.50109.95
462004.09.03 12:59buy240.20109.1896.48109.63
472004.09.03 14:30t/p240.20109.6396.48109.6382.0765516.52
482004.09.03 14:30close230.10109.6796.50109.9516.0865532.60
492004.09.07 08:00sell250.10109.77122.77109.32
502004.09.07 17:04t/p250.10109.32122.77109.3241.1765573.77
512004.09.09 12:00buy260.10109.8596.85110.30
522004.09.09 23:08buy270.20109.5596.85110.00
532004.09.10 02:08t/p270.20110.0096.85110.0082.9765656.74
542004.09.10 02:08close260.10110.0196.85110.3015.1265671.87
552004.09.14 16:00sell280.10109.54122.54109.09
562004.09.15 14:40sell290.20109.85122.55109.40
572004.09.15 16:27sell300.40110.15122.55109.70
582004.09.16 09:58t/p300.40109.70122.55109.70146.1665818.02
592004.09.16 09:58close290.20109.69122.55109.4020.2065838.22
602004.09.16 09:58close280.10109.70122.54109.09-20.5765817.65
612004.09.16 20:00sell310.10109.54122.54109.09
622004.09.17 10:27sell320.20109.84122.54109.39
632004.09.17 15:11sell330.40110.15122.55109.70
642004.09.21 12:15t/p330.40109.70122.55109.70152.1465969.79
652004.09.21 12:15close320.20109.69122.54109.3921.3765991.16
662004.09.21 12:15close310.10109.70122.54109.09-19.0865972.08
672004.09.21 12:15sell340.10109.67122.67109.22
682004.09.21 15:46sell350.20109.97122.67109.52
692004.09.22 12:21sell360.40110.28122.68109.83
702004.09.22 13:37sell370.80110.61122.71110.16
712004.09.27 09:36sell381.60110.92122.72110.47
722004.09.27 13:30sell393.20111.24122.74110.79
732004.09.28 09:40sell406.40111.54122.74111.09
742004.09.28 19:29close406.40111.24122.74111.091725.9567698.03
752004.09.28 19:29close393.20111.25122.74110.79-76.6167621.42
762004.09.28 19:29close381.60111.26122.72110.47-512.8667108.56
772004.09.28 19:29close370.80111.24122.71110.16-524.8566583.71
782004.09.28 19:29close360.40111.28122.68109.83-395.3466188.37
792004.09.28 19:29close350.20111.27122.67109.52-254.6065933.77
802004.09.28 19:29close340.10111.29122.67109.22-156.0465777.73
812004.09.29 04:00sell410.10111.22124.22110.77
822004.09.29 13:16t/p410.10110.77124.22110.7740.6365818.36
832004.10.04 04:00buy420.10110.7097.70111.15
842004.10.04 15:15t/p420.10111.1597.70111.1540.4965858.85
852004.10.07 16:00sell430.10111.09124.09110.64
862004.10.08 06:59t/p430.10110.64124.09110.6439.1765898.02
872004.10.12 08:00buy440.10109.7796.77110.22
882004.10.13 01:53buy450.20109.4796.77109.92
892004.10.13 08:21t/p450.20109.9296.77109.9281.8865979.90
902004.10.13 08:21close440.10109.9296.77110.2214.2365994.14
912004.10.18 16:00buy460.10109.3096.30109.75
922004.10.19 11:29buy470.20109.0096.30109.45
932004.10.19 11:44buy480.40108.6896.28109.13
942004.10.19 14:25buy490.80108.3696.26108.81
952004.10.21 03:14buy501.60108.0596.25108.50
962004.10.21 07:25buy513.20107.7496.24108.19
972004.10.21 10:41buy526.40107.4496.24107.89
982004.10.21 11:00close526.40107.7396.24107.891722.8067716.94
992004.10.21 11:00close513.20107.7296.24108.19-59.4267657.52
1002004.10.21 11:00close501.60107.7196.25108.50-505.0667152.46
1012004.10.21 11:00close490.80107.7096.26108.81-471.6466680.81
1022004.10.21 11:01close480.40107.7096.28109.13-354.6866326.14
1032004.10.21 11:01close470.20107.6896.30109.45-240.5266085.62
1042004.10.21 11:02close460.10107.6796.30109.75-148.4865937.14
1052004.10.22 12:00buy530.10107.6994.69108.14
1062004.10.22 17:39buy540.20107.3994.69107.84
1072004.10.25 01:23buy550.40107.0594.65107.50
1082004.10.25 01:38buy560.80106.7494.64107.19
1092004.10.25 10:09buy571.60106.4394.63106.88
1102004.10.25 14:51close571.60106.7094.63106.88404.8666342.00
1112004.10.25 14:52close560.80106.6994.64107.19-37.4866304.52
1122004.10.25 14:52close550.40106.6994.65107.50-134.9766169.55
1132004.10.25 14:53close540.20106.7194.69107.84-126.2966043.26
1142004.10.25 14:54close530.10106.7294.69108.14-90.3165952.95
1152004.10.26 08:00buy580.10106.8093.80107.25
1162004.10.26 15:52buy590.20106.5093.80106.95
1172004.10.26 23:55t/p590.20106.9593.80106.9584.1566037.10
1182004.10.26 23:55close580.10106.9593.80107.2514.0266051.12
1192004.10.29 04:00buy600.10106.1693.16106.61
1202004.10.29 09:28buy610.20105.8593.15106.30
1212004.11.01 07:23t/p610.20106.3093.15106.3085.8266136.94
1222004.11.01 07:23close600.10106.3193.16106.6114.6966151.64
1232004.11.01 07:23buy620.10106.3293.32106.77
1242004.11.02 22:58buy630.20106.0193.31106.46
1252004.11.03 05:49t/p630.20106.4693.31106.4685.6866237.32
1262004.11.03 05:49close620.10106.4993.32106.7717.1266254.44
1272004.11.09 08:00buy640.10105.6492.64106.09
1282004.11.10 14:30t/p640.10106.0992.64106.0942.9966297.43
1292004.11.12 04:01sell650.10105.97118.97105.52
1302004.11.12 17:48t/p650.10105.52118.97105.5242.6566340.08
1312004.11.16 20:00buy660.10105.3992.39105.84
1322004.11.17 08:52buy670.20105.0592.35105.50
1332004.11.17 09:46buy680.40104.7492.34105.19
1342004.11.17 11:33buy690.80104.4392.33104.88
1352004.11.17 17:06buy701.60104.1292.32104.57
1362004.11.17 19:43buy713.20103.8192.31104.26
1372004.11.18 11:14close713.20104.1092.31104.26947.2767287.36
1382004.11.18 11:14close701.60104.0992.32104.57-18.2067269.16
1392004.11.18 11:14close690.80104.1192.33104.88-231.9367037.22
1402004.11.18 11:14close680.40104.1292.34105.19-231.2166806.01
1412004.11.18 11:14close670.20104.1292.35105.50-175.1566630.86
1422004.11.18 11:14close660.10104.1192.39105.84-120.6266510.24
1432004.11.19 00:00buy720.10104.2891.28104.73
1442004.11.19 06:34buy730.20103.9891.28104.43
1452004.11.19 11:32buy740.40103.6791.27104.12
1462004.11.19 14:37buy750.80103.3791.27103.82
1472004.11.19 15:33buy761.60103.0791.27103.52
1482004.11.19 15:43buy773.20102.7691.26103.21
1492004.11.19 15:56close773.20103.0491.26103.21869.5767379.81
1502004.11.19 15:56close761.60103.0591.27103.52-31.0567348.76
1512004.11.19 15:56close750.80103.0491.27103.82-256.2167092.55
1522004.11.19 15:56close740.40103.0591.27104.12-240.6666851.89
1532004.11.19 15:56close730.20103.0291.28104.43-186.3766665.52
1542004.11.19 15:56close720.10103.0391.28104.73-121.3266544.20
1552004.11.22 20:00buy780.10103.2190.21103.66
1562004.11.23 13:41buy790.20102.8790.17103.32
1572004.11.23 16:29t/p790.20103.3290.17103.3287.1166631.31
1582004.11.23 16:29close780.10103.3290.21103.6611.2366642.54
1592004.11.26 12:00buy800.10102.9489.94103.39
1602004.11.26 17:04buy810.20102.6489.94103.09
1612004.11.29 09:28t/p810.20103.0989.94103.0988.4566730.99
1622004.11.29 09:28close800.10103.1089.94103.3916.1066747.09
1632004.12.02 20:00buy820.10103.0590.05103.50
1642004.12.03 02:40t/p820.10103.5090.05103.5044.0666791.15
1652004.12.07 00:00buy830.10103.1590.15103.60
1662004.12.07 05:18buy840.20102.8390.13103.28
1672004.12.07 07:26buy850.40102.5290.12102.97
1682004.12.08 00:50t/p850.40102.9790.12102.97177.1466968.29
1692004.12.08 00:50close840.20102.9790.13103.2828.3566996.64
1702004.12.08 00:50close830.10102.9690.15103.60-17.8766978.77
1712004.12.13 08:00sell860.10105.10118.10104.65
1722004.12.13 17:02t/p860.10104.65118.10104.6543.0067021.77
1732004.12.15 08:00sell870.10105.16118.16104.71
1742004.12.15 10:59t/p870.10104.71118.16104.7142.9867064.75
1752004.12.21 16:00buy880.10104.4391.43104.88
1762004.12.22 10:49buy890.20104.1291.42104.57
1772004.12.23 10:07buy900.40103.8191.41104.26
1782004.12.24 11:04buy910.80103.5191.41103.96
1792004.12.27 02:15t/p910.80103.9691.41103.96350.9467415.70
1802004.12.27 02:15close900.40103.9691.41104.2662.3667478.06
1812004.12.27 02:15close890.20103.9591.42104.57-26.9067451.16
1822004.12.27 02:15close880.10103.9691.43104.88-41.7267409.44
1832004.12.27 08:00buy920.10103.6990.69104.14
1842004.12.27 16:46buy930.20103.3790.67103.82
1852004.12.27 17:20buy940.40103.0690.66103.51
1862004.12.27 18:10buy950.80102.7690.66103.21
1872004.12.28 03:10t/p950.80103.2190.66103.21353.4267762.86
1882004.12.28 03:10close940.40103.2290.66103.5164.3367827.19
1892004.12.28 03:10close930.20103.2190.67103.82-29.8467797.35
1902004.12.28 03:10close920.10103.2290.69104.14-44.9567752.40
1912004.12.29 04:00buy960.10103.3290.32103.77
1922004.12.29 14:52t/p960.10103.7790.32103.7743.3667795.76
1932005.01.03 20:00buy970.10102.8489.84103.29
1942005.01.04 05:15buy980.20102.5489.84102.99
1952005.01.04 10:21t/p980.20102.9989.84102.9987.3967883.15
1962005.01.04 10:21close970.10102.9989.84103.2915.1467898.30
1972005.01.07 12:00sell990.10104.37117.37103.92
1982005.01.07 14:29sell1000.20104.71117.41104.26
1992005.01.07 14:40t/p1000.20104.26117.41104.2686.3267984.62
2002005.01.07 14:40close990.10104.26117.37103.9210.5567995.17
2012005.01.14 04:00buy1010.10102.7889.78103.23
2022005.01.14 14:17buy1020.20102.4889.78102.93
2032005.01.14 16:11buy1030.40102.1789.77102.62
2042005.01.14 19:11buy1040.80101.8789.77102.32
2052005.01.18 01:45t/p1040.80102.3289.77102.32361.1068356.27
2062005.01.18 01:45close1030.40102.3389.77102.6267.1968423.46
2072005.01.18 01:45close1020.20102.3689.78102.93-21.1268402.34
2082005.01.18 01:45close1010.10102.3589.78103.23-40.8568361.49
2092005.01.18 01:45buy1050.10102.3889.38102.83
2102005.01.18 10:48t/p1050.10102.8389.38102.8343.7668405.25
2112005.01.24 00:00sell1060.10102.81115.81102.36
2122005.01.25 07:55sell1070.20103.11115.81102.66
2132005.01.25 11:37sell1080.40103.41115.81102.96
2142005.01.25 15:15sell1090.80103.72115.82103.27
2152005.01.25 16:11sell1101.60104.03115.83103.58
2162005.01.25 18:39sell1113.20104.33115.83103.88
2172005.01.25 22:19close1113.20104.05115.83103.88861.1369266.38
2182005.01.25 22:19close1101.60104.06115.83103.58-46.1369220.25
2192005.01.25 22:19close1090.80104.05115.82103.27-253.7268966.53
2202005.01.25 22:20close1080.40104.03115.81102.96-238.3968728.14
2212005.01.25 22:20close1070.20104.04115.81102.66-178.7868549.36
2222005.01.25 22:21close1060.10104.03115.81102.36-118.7768430.59
2232005.01.26 20:02sell1120.10102.90115.90102.45
2242005.01.27 01:57sell1130.20103.21115.91102.76
2252005.01.27 11:19sell1140.40103.51115.91103.06
2262005.01.27 19:32t/p1140.40103.06115.91103.06174.6668605.25
2272005.01.27 19:32close1130.20103.06115.91102.7629.1168634.36
2282005.01.27 19:32close1120.10103.05115.90102.45-19.0568615.32
2292005.02.02 08:00sell1150.10103.74116.74103.29
2302005.02.02 17:50sell1160.20104.04116.74103.59
2312005.02.02 22:53t/p1160.20103.59116.74103.5986.8868702.20
2322005.02.02 22:53close1150.10103.59116.74103.2914.4868716.68
2332005.02.04 16:00sell1170.10103.58116.58103.13
2342005.02.04 18:36sell1180.20103.88116.58103.43
2352005.02.07 00:00sell1190.40104.57116.97104.12
2362005.02.07 01:10t/p1190.40104.12116.97104.12172.8868889.56
2372005.02.07 01:10close1180.20104.12116.58103.43-49.0968840.47
2382005.02.07 01:10close1170.10104.13116.58103.13-54.3268786.15
2392005.02.09 20:01sell1200.10105.63118.63105.18
2402005.02.10 12:45sell1210.20105.94118.64105.49
2412005.02.10 13:31sell1220.40106.27118.67105.82
2422005.02.10 14:35sell1230.80106.59118.69106.14
2432005.02.10 15:15t/p1230.80106.14118.69106.14339.2069125.35
2442005.02.10 15:15close1220.40106.13118.67105.8252.7769178.12
2452005.02.10 15:15close1210.20106.14118.64105.49-37.6969140.43
2462005.02.10 15:15close1200.10106.13118.63105.18-51.6069088.84
2472005.02.16 16:00buy1240.10105.1292.12105.57
2482005.02.16 16:33t/p1240.10105.5792.12105.5742.6269131.46
2492005.02.21 16:01sell1250.10105.52118.52105.07
2502005.02.22 03:14t/p1250.10105.07118.52105.0741.3369172.79
2512005.02.23 16:00buy1260.10104.8791.87105.32
2522005.02.24 16:26t/p1260.10105.3291.87105.3244.4769217.27
2532005.02.28 04:00sell1270.10104.82117.82104.37
2542005.02.28 09:29t/p1270.10104.37117.82104.3743.1269260.39
2552005.03.02 08:00buy1280.10104.6791.67105.12
2562005.03.02 11:04t/p1280.10105.1291.67105.1242.8169303.20
2572005.03.04 20:00sell1290.10104.54117.54104.09
2582005.03.07 04:04sell1300.20104.84117.54104.39
2592005.03.07 13:19sell1310.40105.15117.55104.70
2602005.03.08 14:59t/p1310.40104.70117.55104.70165.9469469.14
2612005.03.08 14:59close1300.20104.70117.54104.3923.7569492.88
2622005.03.08 14:59close1290.10104.71117.54104.09-19.2369473.65
2632005.03.08 16:00sell1320.10104.45117.45104.00
2642005.03.08 21:11sell1330.20104.75117.45104.30
2652005.03.09 10:23t/p1330.20104.30117.45104.3083.3169556.96
2662005.03.09 10:23close1320.10104.28117.45104.0014.8069571.77
2672005.03.11 00:01buy1340.10104.1091.10104.55
2682005.03.11 14:41buy1350.20103.8091.10104.25
2692005.03.14 02:04t/p1350.20104.2591.10104.2587.4969659.26
2702005.03.14 02:04close1340.10104.2591.10104.5514.9769674.23
2712005.03.16 00:00sell1360.10104.52117.52104.07
2722005.03.16 13:16t/p1360.10104.07117.52104.0743.2569717.48
2732005.03.17 16:00buy1370.10104.7091.70105.15
2742005.03.21 09:30t/p1370.10105.1591.70105.1543.9669761.45
2752005.03.22 12:00sell1380.10104.93117.93104.48
2762005.03.22 20:25sell1390.20105.24117.94104.79
2772005.03.22 21:03sell1400.40105.58117.98105.13
2782005.03.22 23:00t/p1400.40105.13117.98105.13171.3569932.80
2792005.03.22 23:00close1390.20105.05117.94104.7936.1769968.97
2802005.03.22 23:00close1380.10105.62117.93104.48-65.3369903.64
2812005.03.25 16:00sell1410.10106.35119.35105.90
2822005.03.28 03:09sell1420.20106.66119.36106.21
2832005.03.28 04:00sell1430.40106.97119.37106.52
2842005.03.28 18:11sell1440.80107.28119.38106.83
2852005.03.29 22:16sell1451.60107.59119.39107.14
2862005.03.30 00:35close1451.60107.33119.39107.14363.6770267.30
2872005.03.30 00:36close1440.80107.34119.38106.83-68.6470198.66
2882005.03.30 00:36close1430.40107.33119.37106.52-146.1370052.53
2892005.03.30 00:36close1420.20107.32119.36106.21-128.9869923.54
2902005.03.30 00:36close1410.10107.31119.35105.90-93.9569829.60
2912005.03.30 04:00sell1460.10107.41120.41106.96
2922005.03.31 09:53t/p1460.10106.96120.41106.9637.5869867.18
2932005.04.06 04:00sell1470.10108.13121.13107.68
2942005.04.06 12:48sell1480.20108.45121.15108.00
2952005.04.06 14:46sell1490.40108.76121.16108.31
2962005.04.07 08:35t/p1490.40108.31121.16108.31148.2770015.45
2972005.04.07 08:35close1480.20108.30121.15108.0018.7370034.18
2982005.04.07 08:35close1470.10108.31121.13107.68-21.1170013.07
2992005.04.14 12:00buy1500.10107.9194.91108.36
3002005.04.14 15:49t/p1500.10108.3694.91108.3641.5370054.60
3012005.04.21 12:00buy1510.10107.1594.15107.60
3022005.04.21 17:34buy1520.20106.8594.15107.30
3032005.04.22 09:45buy1530.40106.5594.15107.00
3042005.04.22 10:12buy1540.80106.2394.13106.68
3052005.04.22 16:00buy1551.60105.9294.12106.37
3062005.04.25 00:00buy1563.20105.5594.05106.00
3072005.04.25 02:20close1563.20105.8794.05106.00967.2471021.84
3082005.04.25 02:20close1551.60105.8694.12106.37-81.3870940.47
3092005.04.25 02:21close1540.80105.8794.13106.68-267.3870673.09
3102005.04.25 02:21close1530.40105.8894.15107.00-250.7970422.29
3112005.04.25 02:21close1520.20105.8894.15107.30-180.9070241.39
3122005.04.25 02:21close1510.10105.8894.15107.60-118.7970122.60
3132005.04.26 08:01buy1570.10105.7992.79106.24
3142005.04.27 02:56t/p1570.10106.2492.79106.2442.9370165.53
3152005.05.03 00:00buy1580.10105.1492.14105.59
3162005.05.04 02:28buy1590.20104.8492.14105.29
3172005.05.04 10:50buy1600.40104.5392.13104.98
3182005.05.04 14:25buy1610.80104.2392.13104.68
3192005.05.04 17:32t/p1610.80104.6892.13104.68343.9170509.44
3202005.05.04 17:32close1600.40104.6892.13104.9857.3270566.76
3212005.05.04 17:32close1590.20104.6792.14105.29-32.4870534.28
3222005.05.04 17:32close1580.10104.6892.14105.59-43.3670490.93
3232005.05.05 20:00buy1620.10104.5291.52104.97
3242005.05.06 14:30t/p1620.10104.9791.52104.9743.4570534.38
3252005.05.11 12:00sell1630.10105.40118.40104.95
3262005.05.11 14:36sell1640.20105.70118.40105.25
3272005.05.12 03:14sell1650.40106.01118.41105.56
3282005.05.12 13:11sell1660.80106.32118.42105.87
3292005.05.12 14:41sell1671.60106.62118.42106.17
3302005.05.12 23:21sell1683.20106.93118.43106.48
3312005.05.13 18:47sell1696.40107.24118.44106.79
3322005.05.16 04:13sell17012.80107.54118.44107.09
3332005.05.16 16:05close17012.80107.24118.44107.093580.7474115.12
3342005.05.16 16:05close1696.40107.25118.44106.79-155.3973959.73
3352005.05.16 16:05close1683.20107.26118.43106.48-1080.2272879.51
3362005.05.16 16:05close1671.60107.27118.42106.17-1017.3671862.16
3372005.05.16 16:05close1660.80107.26118.42105.87-725.0271137.13
3382005.05.16 16:06close1650.40107.27118.41105.56-481.8070655.33
3392005.05.16 16:06close1640.20107.26118.40105.25-305.8370349.50
3402005.05.16 16:06close1630.10107.26118.40104.95-180.8970168.61
3412005.05.16 20:01sell1710.10106.99119.99106.54
3422005.05.17 12:58sell1720.20107.30120.00106.85
3432005.05.18 02:59sell1730.40107.62120.02107.17
3442005.05.18 14:31t/p1730.40107.17120.02107.17167.9670336.57
3452005.05.18 14:31close1720.20107.17120.00106.8521.2770357.84
3462005.05.18 14:31close1710.10107.16119.99106.54-18.8570338.99
3472005.05.23 16:00sell1740.10107.65120.65107.20
3482005.05.26 04:36sell1750.20107.96120.66107.51
3492005.05.26 14:07sell1760.40108.26120.66107.81
3502005.05.27 06:50t/p1760.40107.81120.66107.81160.9870499.97
3512005.05.27 06:50close1750.20107.81120.66107.5124.8470524.81
3522005.05.27 06:50close1740.10107.82120.65107.20-24.7470500.07
3532005.05.27 20:00sell1770.10107.96120.96107.51
3542005.05.31 03:33sell1780.20108.26120.96107.81
3552005.05.31 16:41t/p1780.20107.81120.96107.8183.4870583.55
3562005.05.31 16:41close1770.10107.80120.96107.5111.8570595.40
3572005.06.02 12:00sell1790.10108.30121.30107.85
3582005.06.03 04:55t/p1790.10107.85121.30107.8540.2370635.63
3592005.06.08 08:00buy1800.10106.9693.96107.41
3602005.06.09 11:26t/p1800.10107.4193.96107.4143.6470679.28
3612005.06.15 00:03sell1810.10109.41122.41108.96
3622005.06.16 14:45t/p1810.10108.96122.41108.9636.8170716.09
3632005.06.23 12:00buy1820.10108.7895.78109.23
3642005.06.23 14:07buy1830.20108.4895.78108.93
3652005.06.23 16:33t/p1830.20108.9395.78108.9382.6270798.71
3662005.06.23 16:33close1820.10108.9395.78109.2313.7770812.48
3672005.07.04 20:07sell1840.10111.55124.55111.10
3682005.07.05 08:32sell1850.20111.86124.56111.41
3692005.07.06 18:06sell1860.40112.17124.57111.72
3702005.07.07 11:24t/p1860.40111.72124.57111.72143.1870955.66
3712005.07.07 11:24close1850.20111.72124.56111.4113.1070968.75
3722005.07.07 11:24close1840.10111.69124.55111.10-20.0170948.75
3732005.07.07 12:00sell1870.10111.91124.91111.46
3742005.07.08 02:09sell1880.20112.22124.92111.77
3752005.07.08 14:33sell1890.40112.54124.94112.09
3762005.07.08 15:03t/p1890.40112.09124.94112.09160.5971109.34
3772005.07.08 15:03close1880.20112.09124.92111.7723.2071132.54
3782005.07.08 15:03close1870.10112.10124.91111.46-18.4571114.09
3792005.07.13 16:00buy1900.10111.8698.86112.31
3802005.07.14 18:30t/p1900.10112.3198.86112.3141.8071155.90
3812005.07.18 12:00sell1910.10112.22125.22111.77
3822005.07.18 16:46t/p1910.10111.77125.22111.7740.2771196.17
3832005.07.21 04:00sell1920.10112.61125.61112.16
3842005.07.21 13:01t/p1920.10112.16125.61112.1640.1371236.30
3852005.07.25 04:00buy1930.10111.4798.47111.92
3862005.07.25 09:14t/p1930.10111.9298.47111.9240.2171276.51
3872005.07.28 16:00sell1940.10112.44125.44111.99
3882005.07.29 08:34t/p1940.10111.99125.44111.9938.6971315.20
3892005.08.04 20:00buy1950.10111.2298.22111.67
3902005.08.05 05:33t/p1950.10111.6798.22111.6740.8871356.08
3912005.08.09 08:00sell1960.10111.80124.80111.35
3922005.08.09 10:34sell1970.20112.11124.81111.66
3932005.08.10 02:07t/p1970.20111.66124.81111.6677.6271433.70
3942005.08.10 02:07close1960.10111.65124.80111.3511.9471445.65
3952005.08.10 04:00sell1980.10111.37124.37110.92
3962005.08.10 10:56t/p1980.10110.92124.37110.9240.5871486.23
3972005.08.15 08:00buy1990.10109.6696.66110.11
3982005.08.15 17:39buy2000.20109.3696.66109.81
3992005.08.17 08:15t/p2000.20109.8196.66109.8184.2871570.50
4002005.08.17 08:15close1990.10109.8296.66110.1115.7371586.24
4012005.08.22 08:00sell2010.10110.17123.17109.72
4022005.08.22 10:33t/p2010.10109.72123.17109.7241.0171627.25
4032005.08.24 04:00buy2020.10110.4397.43110.88
4042005.08.24 15:17buy2030.20110.1397.43110.58
4052005.08.25 05:41buy2040.40109.8297.42110.27
4062005.08.26 01:17t/p2040.40110.2797.42110.27165.5771792.81
4072005.08.26 01:17close2030.20110.2797.43110.5830.0471822.85
4082005.08.26 01:17close2020.10110.2697.43110.88-13.0971809.76
4092005.08.29 04:00buy2050.10110.3097.30110.75
4102005.08.30 00:23t/p2050.10110.7597.30110.7541.2171850.97
4112005.08.31 20:00sell2060.10110.64123.64110.19
4122005.09.01 16:06t/p2060.10110.19123.64110.1936.3571887.33
4132005.09.06 12:00buy2070.10109.6696.66110.11
4142005.09.06 14:54buy2080.20109.3696.66109.81
4152005.09.06 16:38t/p2080.20109.8196.66109.8181.9571969.28
4162005.09.06 16:38close2070.10109.8296.66110.1114.5771983.85
4172005.09.09 20:00sell2090.10109.79122.79109.34
4182005.09.12 00:00t/p2090.10109.34122.79109.3439.7172023.56
4192005.09.14 16:00sell2100.10110.10123.10109.65
4202005.09.15 00:26sell2110.20110.41123.11109.96
4212005.09.15 04:47sell2120.40110.72123.12110.27
4222005.09.15 12:10t/p2120.40110.27123.12110.27163.2472186.80
4232005.09.15 12:10close2110.20110.27123.11109.9625.3972212.19
4242005.09.15 12:11close2100.10110.24123.10109.65-17.1972195.01
4252005.09.20 08:00sell2130.10111.44124.44110.99
4262005.09.20 20:21sell2140.20111.75124.45111.30
4272005.09.21 10:22t/p2140.20111.30124.45111.3077.8872272.88
4282005.09.21 10:22close2130.10111.29124.44110.9911.9872284.87
4292005.09.21 12:00sell2150.10111.32124.32110.87
4302005.09.22 03:48sell2160.20111.64124.34111.19
4312005.09.22 09:23t/p2160.20111.19124.34111.1980.9472365.81
4322005.09.22 09:23close2150.10111.19124.32110.877.2072373.01
4332005.09.28 20:01sell2170.10113.11126.11112.66
4342005.09.30 09:27sell2180.20113.41126.11112.96
4352005.10.03 02:13sell2190.40113.75126.15113.30
4362005.10.03 03:04sell2200.80114.06126.16113.61
4372005.10.03 16:33sell2211.60114.36126.16113.91
4382005.10.04 02:17close2211.60114.10126.16113.91340.6772713.68
4392005.10.04 02:17close2200.80114.09126.16113.61-33.0072680.68
4402005.10.04 02:18close2190.40114.10126.15113.30-128.6872552.00
4412005.10.04 02:18close2180.20114.09126.11112.96-125.1872426.82
4422005.10.04 02:18close2170.10114.08126.11112.66-94.0072332.81
4432005.10.04 20:00sell2220.10114.25127.25113.80
4442005.10.05 06:41t/p2220.10113.80127.25113.8038.0572370.87
4452005.10.14 00:00sell2230.10114.47127.47114.02
4462005.10.14 02:26sell2240.20114.78127.48114.33
4472005.10.14 16:24t/p2240.20114.33127.48114.3378.7372449.60
4482005.10.14 16:24close2230.10114.32127.47114.0213.1272462.72
4492005.10.19 20:00sell2250.10115.47128.47115.02
4502005.10.21 03:17t/p2250.10115.02128.47115.0233.1572495.87
4512005.10.24 16:00sell2260.10115.40128.40114.95
4522005.10.25 09:09sell2270.20115.72128.42115.27
4532005.10.25 10:44t/p2270.20115.27128.42115.2778.0872573.95
4542005.10.25 10:44close2260.10115.27128.40114.959.7872583.73
4552005.10.27 16:00sell2280.10115.02128.02114.57
4562005.10.27 16:32sell2290.20115.32128.02114.87
4572005.10.28 16:58sell2300.40115.62128.02115.17
4582005.10.31 11:33sell2310.80115.93128.03115.48
4592005.10.31 14:25sell2321.60116.24128.04115.79
4602005.10.31 23:49sell2333.20116.54128.04116.09
4612005.11.02 00:27sell2346.40116.85128.05116.40
4622005.11.03 16:29sell23512.80117.15128.05116.70
4632005.11.04 04:39sell23625.60117.46128.06117.01
4642005.11.08 17:36close23625.60117.15128.06117.016008.6378592.36
4652005.11.08 17:36close23512.80117.14128.05116.70-464.9178127.45
4662005.11.08 17:36close2346.40117.13128.05116.40-2104.1276023.33
4672005.11.08 17:36close2333.20117.14128.04116.09-2021.8574001.48
4682005.11.08 17:36close2321.60117.13128.04115.79-1407.1472594.34
4692005.11.08 17:36close2310.80117.14128.03115.48-922.0671672.28
4702005.11.08 17:37close2300.40117.14128.02115.17-572.8771099.41
4712005.11.08 17:38close2290.20117.15128.02114.87-342.3370757.09
4722005.11.08 17:38close2280.10117.14128.02114.57-195.9370561.16
4732005.11.14 04:00sell2370.10117.95130.95117.50
4742005.11.14 11:13sell2380.20118.25130.95117.80
4752005.11.14 12:14sell2390.40118.56130.96118.11
4762005.11.14 16:39sell2400.80118.86130.96118.41
4772005.11.15 12:13sell2411.60119.16130.96118.71
4782005.11.15 17:12close2411.60118.89130.96118.71363.3670924.52
4792005.11.15 17:12close2400.80118.90130.96118.41-38.8770885.64
4802005.11.15 17:12close2390.40118.90130.96118.11-120.3670765.28
4812005.11.15 17:13close2380.20118.91130.95117.80-114.0070651.28
4822005.11.15 17:13close2370.10118.90130.95117.50-81.4070569.89
4832005.11.16 20:00sell2420.10119.03132.03118.58
4842005.11.17 09:49t/p2420.10118.58132.03118.5833.4670603.35
4852005.11.21 12:00sell2430.10118.84131.84118.39
4862005.11.22 02:59sell2440.20119.14131.84118.69
4872005.11.22 14:27sell2450.40119.44131.84118.99
4882005.11.22 20:08t/p2450.40118.99131.84118.99151.2970754.64
4892005.11.22 20:08close2440.20118.98131.84118.6926.9070781.54
4902005.11.22 20:08close2430.10119.00131.84118.39-14.9570766.60
4912005.11.23 00:00sell2460.10118.74131.74118.29
4922005.11.23 15:48t/p2460.10118.29131.74118.2938.0470804.64
4932005.11.24 20:00buy2470.10118.92105.92119.37
4942005.11.25 09:18t/p2470.10119.37105.92119.3738.2870842.92
4952005.11.28 20:00sell2480.10118.62131.62118.17
4962005.11.28 22:54sell2490.20118.93131.63118.48
4972005.11.29 02:27sell2500.40119.24131.64118.79
4982005.11.29 15:00sell2510.80119.55131.65119.10
4992005.12.01 05:55sell2521.60119.86131.66119.41
5002005.12.01 12:56sell2533.20120.16131.66119.71
5012005.12.01 16:47sell2546.40120.47131.67120.02
5022005.12.02 11:50sell25512.80120.78131.68120.33
5032005.12.02 15:57sell25625.60121.08131.68120.63
5042005.12.02 16:32close25625.60120.75131.68120.636996.3177839.23
5052005.12.02 16:32close25512.80120.71131.68120.33742.2478581.47
5062005.12.02 16:33close2546.40120.65131.67120.02-1050.5177530.96
5072005.12.02 16:33close2533.20120.63131.66119.71-1294.6376236.33
5082005.12.02 16:33close2521.60120.61131.66119.41-1018.8675217.47
5092005.12.02 16:33close2510.80120.59131.65119.10-749.7574467.72
5102005.12.02 16:33close2500.40120.60131.64118.79-480.9973986.73
5112005.12.02 16:33close2490.20120.61131.63118.48-296.5273690.21
5122005.12.02 16:33close2480.10120.60131.62118.17-173.1573517.06
5132005.12.05 20:00sell2570.10120.84133.84120.39
5142005.12.06 09:36sell2580.20121.16133.86120.71
5152005.12.07 00:29t/p2580.20120.71133.86120.7171.5773588.63
5162005.12.07 00:29close2570.10120.70133.84120.398.6173597.24
5172005.12.19 00:00buy2590.10115.60102.60116.05
5182005.12.19 02:57t/p2590.10116.05102.60116.0538.7873636.02
5192005.12.27 04:00buy2600.10117.13104.13117.58
5202005.12.28 17:53t/p2600.10117.58104.13117.5838.8573674.87
5212005.12.30 08:00sell2610.10117.33130.33116.88
5222005.12.30 13:13sell2620.20117.64130.34117.19
5232005.12.30 16:58sell2630.40117.94130.34117.49
5242006.01.03 03:05t/p2630.40117.49130.34117.49141.2673816.13
5252006.01.03 03:05close2620.20117.48130.34117.1921.2673837.39
5262006.01.03 03:05close2610.10117.49130.33116.88-16.6173820.77
5272006.01.05 16:00buy2640.10116.14103.14116.59
5282006.01.05 17:11buy2650.20115.84103.14116.29
5292006.01.06 12:14t/p2650.20116.29103.14116.2978.5573899.33
5302006.01.06 12:14close2640.10116.29103.14116.5913.4873912.81
5312006.01.10 04:00buy2660.10114.72101.72115.17
5322006.01.10 08:48buy2670.20114.41101.71114.86
5332006.01.11 07:00t/p2670.20114.86101.71114.8679.5273992.33
5342006.01.11 07:00close2660.10114.86101.72115.1712.7774005.10
5352006.01.12 16:00buy2680.10114.11101.11114.56
5362006.01.12 23:46t/p2680.10114.56101.11114.5639.2874044.38
5372006.01.19 00:00sell2690.10115.21128.21114.76
5382006.01.19 19:56sell2700.20115.52128.22115.07
5392006.01.20 14:57t/p2700.20115.07128.22115.0775.2374119.61
5402006.01.20 14:57close2690.10115.06128.21114.7611.5474131.16
5412006.01.20 14:57sell2710.10115.01128.01114.56
5422006.01.20 16:42sell2720.20115.33128.03114.88
5432006.01.23 02:17t/p2720.20114.88128.03114.8875.3574206.51
5442006.01.23 02:17close2710.10114.88128.01114.569.8274216.33
5452006.01.25 00:00buy2730.10114.88101.88115.33
5462006.01.25 15:12t/p2730.10115.33101.88115.3339.0174255.34
5472006.01.31 08:00sell2740.10117.48130.48117.03
5482006.01.31 10:14t/p2740.10117.03130.48117.0338.4574293.79
5492006.02.03 12:00sell2750.10118.48131.48118.03
5502006.02.03 14:35sell2760.20118.79131.49118.34
5512006.02.03 14:59sell2770.40119.11131.51118.66
5522006.02.06 01:38t/p2770.40118.66131.51118.66145.7174439.50
5532006.02.06 01:38close2760.20118.66131.49118.3418.9274458.42
5542006.02.06 01:38close2750.10118.67131.48118.03-17.5174440.92
5552006.02.06 04:00sell2780.10118.56131.56118.11
5562006.02.06 12:42sell2790.20118.86131.56118.41
5572006.02.07 02:37sell2800.40119.16131.56118.71
5582006.02.07 08:32t/p2800.40118.71131.56118.71151.6774592.59
5592006.02.07 08:32close2790.20118.68131.56118.4127.3474619.92
5602006.02.07 08:32close2780.10118.69131.56118.11-12.4574607.48
5612006.02.10 08:00sell2810.10117.84130.84117.39
5622006.02.10 10:53t/p2810.10117.39130.84117.3938.3474645.82
5632006.02.15 08:00buy2820.10117.64104.64118.09
5642006.02.15 15:03buy2830.20117.34104.64117.79
5652006.02.15 16:14buy2840.40117.03104.63117.48
5662006.02.15 16:36t/p2840.40117.48104.63117.48153.2274799.04
5672006.02.15 16:36close2830.20117.48104.64117.7923.8374822.87
5682006.02.15 16:36close2820.10117.47104.64118.09-14.4774808.40
5692006.02.22 16:00sell2850.10118.58131.58118.13
5702006.02.23 05:11t/p2850.10118.13131.58118.1333.6074842.00
5712006.02.28 04:00buy2860.10116.41103.41116.86
5722006.02.28 10:40buy2870.20116.10103.40116.55
5732006.02.28 17:18buy2880.40115.79103.39116.24
5742006.03.01 00:34buy2890.80115.47103.37115.92
5752006.03.01 02:00t/p2890.80115.92103.37115.92310.5675152.56
5762006.03.01 02:00close2880.40115.92103.39116.2447.1975199.75
5772006.03.01 02:00close2870.20115.94103.40116.55-26.4475173.31
5782006.03.01 02:01close2860.10115.95103.41116.86-39.0975134.22
5792006.03.08 20:01sell2900.10117.85130.85117.40
5802006.03.09 06:48sell2910.20118.15130.85117.70
5812006.03.09 09:19t/p2910.20117.70130.85117.7076.4775210.69
5822006.03.09 09:19close2900.10117.69130.85117.409.1175219.81
5832006.03.14 00:00sell2920.10118.73131.73118.28
5842006.03.14 12:38t/p2920.10118.28131.73118.2838.0575257.86
5852006.03.20 20:00buy2930.10116.20103.20116.65
5862006.03.21 03:48t/p2930.10116.65103.20116.6539.1675297.02
5872006.03.27 04:00sell2940.10116.90129.90116.45
5882006.03.27 06:58t/p2940.10116.45129.90116.4538.6475335.66
5892006.03.29 00:00buy2950.10117.95104.95118.40
5902006.03.29 08:55buy2960.20117.65104.95118.10
5912006.03.29 16:02t/p2960.20118.10104.95118.1076.2075411.86
5922006.03.29 16:02close2950.10118.11104.95118.4013.5575425.41
5932006.03.30 12:00sell2970.10117.26130.26116.81
5942006.03.30 15:39sell2980.20117.57130.27117.12
5952006.03.30 15:52sell2990.40117.87130.27117.42
5962006.03.30 16:30t/p2990.40117.42130.27117.42153.3175578.72
5972006.03.30 16:30close2980.20117.41130.27117.1227.2675605.98
5982006.03.30 16:31close2970.10117.40130.26116.81-11.9275594.06
5992006.04.04 04:00sell3000.10117.88130.88117.43
6002006.04.04 10:01t/p3000.10117.43130.88117.4338.3375632.39
6012006.04.06 08:00buy3010.10117.50104.50117.95
6022006.04.06 15:32t/p3010.10117.95104.50117.9538.1575670.54
6032006.04.12 00:00sell3020.10118.32131.32117.87
6042006.04.12 02:53t/p3020.10117.87131.32117.8738.1875708.72
6052006.04.14 12:00sell3030.10118.58131.58118.13
6062006.04.17 02:30t/p3030.10118.13131.58118.1336.5975745.31
6072006.04.20 04:00buy3040.10117.51104.51117.96
6082006.04.21 11:20buy3050.20117.20104.50117.65
6092006.04.21 14:50buy3060.40116.87104.47117.32
6102006.04.24 00:00buy3070.80115.71103.61116.16
6112006.04.24 08:47buy3081.60115.41103.61115.86
6122006.04.24 09:31buy3093.20115.10103.60115.55
6132006.04.24 18:13buy3106.40114.80103.60115.25
6142006.04.24 18:19buy31112.80114.49103.59114.94
6152006.04.25 16:07close31112.80114.83103.59114.943864.3879609.70
6162006.04.25 16:07close3106.40114.82103.60115.25148.7079758.39
6172006.04.25 16:07close3093.20114.83103.60115.55-733.8179024.58
6182006.04.25 16:07close3081.60114.82103.61115.86-812.8678211.72
6192006.04.25 16:07close3070.80114.84103.61116.16-601.4177610.31
6202006.04.25 16:07close3060.40114.86104.47117.32-695.3376914.99
6212006.04.25 16:08close3050.20114.87104.50117.65-403.3576511.63
6222006.04.25 16:08close3040.10114.88104.51117.96-227.1976284.45
6232006.04.26 00:00buy3120.10114.86101.86115.31
6242006.04.26 12:47t/p3120.10115.31101.86115.3139.0376323.48
6252006.05.02 04:00buy3130.10113.64100.64114.09
6262006.05.02 14:19buy3140.20113.32100.62113.77
6272006.05.03 08:27buy3150.40113.01100.61113.46
6282006.05.03 11:58t/p3150.40113.46100.61113.46158.6376482.11
6292006.05.03 11:58close3140.20113.47100.62113.7727.6076509.71
6302006.05.03 11:58close3130.10113.46100.64114.09-15.2876494.43
6312006.05.11 04:00buy3160.10111.2898.28111.73
6322006.05.11 09:05buy3170.20110.9898.28111.43
6332006.05.11 09:30t/p3170.20111.4398.28111.4380.7776575.20
6342006.05.11 09:30close3160.10111.4398.28111.7313.4676588.66
6352006.05.15 16:00buy3180.10110.2497.24110.69
6362006.05.15 23:00buy3190.20109.6296.92110.07
6372006.05.15 23:00t/p3190.20110.0796.92110.0781.4876670.14
6382006.05.15 23:00close3180.10110.4697.24110.6919.9276690.06
6392006.05.17 20:00buy3200.10110.7097.70111.15
6402006.05.17 20:31t/p3200.10111.1597.70111.1540.4976730.55
6412006.05.23 00:03sell3210.10111.47124.47111.02
6422006.05.23 02:41sell3220.20111.78124.48111.33
6432006.05.23 06:46t/p3220.20111.33124.48111.3380.8476811.39
6442006.05.23 06:46close3210.10111.32124.47111.0213.4776824.86
6452006.05.25 16:00sell3230.10111.91124.91111.46
6462006.05.26 06:19sell3240.20112.22124.92111.77
6472006.05.26 15:49sell3250.40112.53124.93112.08
6482006.05.30 05:04t/p3250.40112.08124.93112.08148.6476973.50
6492006.05.30 05:04close3240.20112.08124.92111.7719.0076992.50
6502006.05.30 05:04close3230.10112.07124.91111.46-18.7776973.73
6512006.06.02 16:00sell3260.10111.59124.59111.14
6522006.06.05 10:26sell3270.20111.89124.59111.44
6532006.06.05 22:14sell3280.40112.21124.61111.76
6542006.06.06 14:11sell3290.80112.51124.61112.06
6552006.06.06 14:34sell3301.60112.82124.62112.37
6562006.06.06 16:09sell3313.20113.12124.62112.67
6572006.06.06 16:58sell3326.40113.44124.64112.99
6582006.06.06 18:38close3326.40113.13124.64112.991753.7378727.46
6592006.06.06 18:38close3313.20113.11124.62112.6728.2978755.75
6602006.06.06 18:38close3301.60113.12124.62112.37-424.3378331.42
6612006.06.06 18:38close3290.80113.11124.61112.06-424.3777907.05
6622006.06.06 18:38close3280.40113.10124.61111.76-320.7577586.30
6632006.06.06 18:38close3270.20113.11124.59111.44-218.7177367.59
6642006.06.06 18:38close3260.10113.12124.59111.14-138.2477229.35
6652006.06.09 16:00sell3330.10113.77126.77113.32
6662006.06.12 00:01sell3340.20114.10126.80113.65
6672006.06.12 11:39sell3350.40114.40126.80113.95
6682006.06.13 08:45sell3360.80114.71126.81114.26
6692006.06.13 16:19sell3371.60115.02126.82114.57
6702006.06.13 19:12sell3383.20115.33126.83114.88
6712006.06.14 08:21close3383.20115.04126.83114.88758.8477988.19
6722006.06.14 08:21close3371.60115.05126.82114.57-65.6477922.55
6732006.06.14 08:22close3360.80115.04126.81114.26-241.4477681.11
6742006.06.14 08:22close3350.40115.05126.80113.95-237.9577443.15
6752006.06.14 08:23close3340.20115.06126.80113.65-172.8577270.30
6762006.06.14 08:23close3330.10115.05126.77113.32-115.7577154.56
6772006.06.14 16:00sell3390.10114.68127.68114.23
6782006.06.14 18:23sell3400.20114.98127.68114.53
6792006.06.19 00:20sell3410.40115.29127.69114.84
6802006.06.19 03:03sell3420.80115.60127.70115.15
6812006.06.20 07:34t/p3420.80115.15127.70115.15300.6877455.23
6822006.06.20 07:34close3410.40115.15127.69114.8442.6577497.88
6832006.06.20 07:34close3400.20115.14127.68114.53-45.7377452.15
6842006.06.20 07:34close3390.10115.15127.68114.23-49.7977402.36
6852006.06.20 08:00sell3430.10115.05128.05114.60
6862006.06.21 03:38t/p3430.10114.60128.05114.6037.7777440.13
6872006.06.22 12:00buy3440.10115.20102.20115.65
6882006.06.22 12:48t/p3440.10115.65102.20115.6538.9177479.04
6892006.06.26 20:00sell3450.10116.17129.17115.72
6902006.06.27 12:13sell3460.20116.47129.17116.02
6912006.06.27 15:29t/p3460.20116.02129.17116.0277.5777556.61
6922006.06.27 15:29close3450.10116.02129.17115.7211.4377568.05
6932006.07.03 20:00buy3470.10114.72101.72115.17
6942006.07.04 03:57buy3480.20114.41101.71114.86
6952006.07.04 23:34t/p3480.20114.86101.71114.8678.3677646.41
6962006.07.04 23:34close3470.10114.86101.72115.1712.7777659.18
6972006.07.07 04:00sell3490.10115.19128.19114.74
6982006.07.07 11:54t/p3490.10114.74128.19114.7439.2277698.40
6992006.07.11 08:00buy3500.10114.19101.19114.64
7002006.07.11 15:14t/p3500.10114.64101.19114.6439.2577737.65
7012006.07.19 00:00sell3510.10117.30130.30116.85
7022006.07.19 11:58sell3520.20117.62130.32117.17
7032006.07.19 16:08t/p3520.20117.17130.32117.1776.8177814.46
7042006.07.19 16:08close3510.10117.17130.30116.8511.1077825.56
7052006.07.19 20:00sell3530.10116.69129.69116.24
7062006.07.20 14:30sell3540.20117.00129.70116.55
7072006.07.21 09:21t/p3540.20116.55129.70116.5574.2377899.79
7082006.07.21 09:21close3530.10116.55129.69116.246.0377905.82
7092006.07.26 20:00sell3550.10116.66129.66116.21
7102006.07.26 20:35t/p3550.10116.21129.66116.2138.7377944.55
7112006.08.01 04:00buy3560.10114.66101.66115.11
7122006.08.01 15:01t/p3560.10115.11101.66115.1139.0977983.64
7132006.08.07 16:00buy3570.10114.95101.95115.40
7142006.08.08 20:14buy3580.20114.65101.95115.10
7152006.08.08 20:23t/p3580.20115.10101.95115.1078.1978061.83
7162006.08.08 20:23close3570.10115.10101.95115.4013.6178075.44
7172006.08.10 04:00sell3590.10115.17128.17114.72
7182006.08.10 13:47t/p3590.10114.72128.17114.7239.2378114.67
7192006.08.15 16:00sell3600.10115.92128.92115.47
7202006.08.16 13:03sell3610.20116.23128.93115.78
7212006.08.16 14:37t/p3610.20115.78128.93115.7877.7378192.40
7222006.08.16 14:37close3600.10115.78128.92115.4710.5978202.99
7232006.08.18 08:00buy3620.10115.87102.87116.32
7242006.08.18 11:56buy3630.20115.56102.86116.01
7252006.08.22 00:11t/p3630.20116.01102.86116.0179.9178282.90
7262006.08.22 00:11close3620.10116.01102.87116.3213.2378296.13
7272006.08.22 00:11buy3640.10116.02103.02116.47
7282006.08.22 15:09t/p3640.10116.47103.02116.4738.6478334.77
7292006.08.24 00:00sell3650.10116.40129.40115.95
7302006.08.25 02:05sell3660.20116.71129.41116.26
7312006.08.25 08:22sell3670.40117.01129.41116.56
7322006.08.25 14:23sell3680.80117.32129.42116.87
7332006.08.28 12:54t/p3680.80116.87129.42116.87296.0778630.84
7342006.08.28 12:54close3670.40116.87129.41116.5641.9478672.78
7352006.08.28 12:54close3660.20116.88129.41116.26-32.0878640.70
7362006.08.28 12:54close3650.10116.87129.40115.95-43.2178597.49
7372006.08.28 20:00sell3690.10117.16130.16116.71
7382006.08.29 06:34t/p3690.10116.71130.16116.7137.0678634.55
7392006.09.01 20:00sell3700.10117.09130.09116.64
7402006.09.04 05:53t/p3700.10116.64130.09116.6437.0878671.64
7412006.09.06 04:00buy3710.10116.28103.28116.73
7422006.09.06 17:23t/p3710.10116.73103.28116.7338.5578710.19
7432006.09.08 16:00buy3720.10116.67103.67117.12
7442006.09.11 08:34t/p3720.10117.12103.67117.1239.0078749.19
7452006.09.13 16:00sell3730.10117.74130.74117.29
7462006.09.15 16:25t/p3730.10117.29130.74117.2932.3978781.58
7472006.09.19 08:00sell3740.10117.93130.93117.48
7482006.09.19 13:10t/p3740.10117.48130.93117.4838.3178819.89
7492006.09.25 12:00buy3750.10116.60103.60117.05
7502006.09.26 03:04buy3760.20116.30103.60116.75
7512006.09.26 16:12t/p3760.20116.75103.60116.7577.0978896.98
7522006.09.26 16:12close3750.10116.75103.60117.0513.4378910.41
7532006.10.02 16:00sell3770.10117.77130.77117.32
7542006.10.04 00:25sell3780.20118.07130.77117.62
7552006.10.05 02:19t/p3780.20117.62130.77117.6267.5578977.96
7562006.10.05 02:19close3770.10117.62130.77117.325.2778983.23
7572006.10.05 02:19sell3790.10117.61130.61117.16
7582006.10.06 03:06sell3800.20117.93130.63117.48
7592006.10.06 14:35sell3810.40118.23130.63117.78
7602006.10.06 14:57sell3820.80118.54130.64118.09
7612006.10.06 15:57sell3831.60118.85130.65118.40
7622006.10.09 05:59sell3843.20119.15130.65118.70
7632006.10.10 10:35sell3856.40119.46130.66119.01
7642006.10.10 10:38close3856.40119.10130.66119.011934.4980917.72
7652006.10.10 10:38close3843.20119.13130.65118.705.8880923.60
7662006.10.10 10:38close3831.60119.16130.65118.40-464.1080459.51
7672006.10.10 10:38close3820.80119.15130.64118.09-433.4980026.01
7682006.10.10 10:38close3810.40119.13130.63117.78-314.1579711.86
7692006.10.10 10:38close3800.20119.18130.63117.48-215.7579496.11
7702006.10.10 10:38close3790.10119.18130.61117.16-136.2279359.89
7712006.10.11 12:00sell3860.10119.49132.49119.04
7722006.10.11 20:34sell3870.20119.79132.49119.34
7732006.10.12 09:09t/p3870.20119.34132.49119.3466.4479426.33
7742006.10.12 09:09close3860.10119.34132.49119.048.0879434.42
7752006.10.18 20:00buy3880.10119.04106.04119.49
7762006.10.19 09:06buy3890.20118.72106.02119.17
7772006.10.19 15:43buy3900.40118.41106.01118.86
7782006.10.19 19:48buy3910.80118.11106.01118.56
7792006.10.20 16:04t/p3910.80118.56106.01118.56308.3079742.72
7802006.10.20 16:04close3900.40118.56106.01118.8652.9479795.65
7812006.10.20 16:04close3890.20118.57106.02119.17-24.1479771.52
7822006.10.20 16:04close3880.10118.56106.04119.49-38.1679733.35
7832006.10.20 20:00buy3920.10118.70105.70119.15
7842006.10.23 11:28t/p3920.10119.15105.70119.1538.3579771.70
7852006.10.25 08:00sell3930.10119.23132.23118.78
7862006.10.26 04:37t/p3930.10118.78132.23118.7833.4079805.11
7872006.10.31 08:00buy3940.10117.39104.39117.84
7882006.10.31 12:33t/p3940.10117.84104.39117.8438.1979843.30
7892006.11.01 20:00buy3950.10117.04104.04117.49
7902006.11.02 12:05buy3960.20116.73104.03117.18
7912006.11.02 19:06t/p3960.20117.18104.03117.1876.8079920.10
7922006.11.02 19:06close3950.10117.18104.04117.4913.6979933.79
7932006.11.07 16:00sell3970.10117.33130.33116.88
7942006.11.07 20:43sell3980.20117.66130.36117.21
7952006.11.08 15:15sell3990.40117.97130.37117.52
7962006.11.09 14:32sell4000.80118.28130.38117.83
7972006.11.09 14:46sell4011.60118.58130.38118.13
7982006.11.09 16:01close4011.60118.32130.38118.13351.5980285.38
7992006.11.09 16:01close4000.80118.33130.38117.83-33.8080251.58
8002006.11.09 16:01close3990.40118.32130.37117.52-136.2680115.32
8012006.11.09 16:01close3980.20118.30130.36117.21-120.1679995.16
8022006.11.09 16:01close3970.10118.29130.33116.88-87.1479908.02
8032006.11.10 04:00sell4020.10117.39130.39116.94
8042006.11.13 10:45sell4030.20117.69130.39117.24
8052006.11.13 15:50sell4040.40118.00130.40117.55
8062006.11.14 01:03t/p4040.40117.55130.40117.55147.1680055.18
8072006.11.14 01:03close4030.20117.54130.39117.2422.5380077.70
8082006.11.14 01:03close4020.10117.55130.39116.94-16.6080061.10
8092006.11.17 20:00sell4050.10117.58130.58117.13
8102006.11.17 21:05sell4060.20117.89130.59117.44
8112006.11.21 08:03sell4070.40118.20130.60117.75
8122006.11.22 02:45t/p4070.40117.75130.60117.75146.9080208.00
8132006.11.22 02:45close4060.20117.74130.59117.4416.5180224.51
8142006.11.22 02:45close4050.10117.73130.58117.13-17.2380207.29
8152006.11.27 08:00buy4080.10116.11103.11116.56
8162006.11.29 01:16buy4090.20115.81103.11116.26
8172006.11.29 10:29t/p4090.20116.26103.11116.2677.4180284.70
8182006.11.29 10:29close4080.10116.27103.11116.5614.9280299.62
8192006.12.01 16:00buy4100.10115.90102.90116.35
8202006.12.01 16:27buy4110.20115.59102.89116.04
8212006.12.01 16:35buy4120.40115.27102.87115.72
8222006.12.04 05:06t/p4120.40115.72102.87115.72157.8880457.49
8232006.12.04 05:06close4110.20115.72102.89116.0423.6380481.13
8242006.12.04 05:06close4100.10115.72102.90116.35-14.9780466.16
8252006.12.06 16:00buy4130.10115.07102.07115.52
8262006.12.07 08:34buy4140.20114.77102.07115.22
8272006.12.07 20:32t/p4140.20115.22102.07115.2278.1180544.27
8282006.12.07 20:32close4130.10115.22102.07115.5214.7680559.03
8292006.12.13 00:00sell4150.10116.72129.72116.27
8302006.12.13 07:35sell4160.20117.03129.73116.58
8312006.12.13 14:33sell4170.40117.35129.75116.90
8322006.12.14 14:30sell4180.80117.65129.75117.20
8332006.12.15 01:22sell4191.60117.96129.76117.51
8342006.12.15 14:00sell4203.20118.26129.76117.81
8352006.12.15 14:29close4203.20117.98129.76117.81759.4681318.49
8362006.12.15 14:29close4191.60117.93129.76117.5140.7081359.19
8372006.12.15 14:29close4180.80117.96129.75117.20-222.2081136.99
8382006.12.15 14:29close4170.40117.99129.75116.90-240.8980896.10
8392006.12.15 14:29close4160.20117.98129.73116.58-173.0080723.10
8402006.12.15 14:29close4150.10117.96129.72116.27-111.1080611.99
8412006.12.15 16:00sell4210.10117.68130.68117.23
8422006.12.15 18:09sell4220.20117.99130.69117.54
8432006.12.19 09:03sell4230.40118.29130.69117.84
8442006.12.19 19:33t/p4230.40117.84130.69117.84152.7580764.74
8452006.12.19 19:33close4220.20117.84130.69117.5419.4880784.22
8462006.12.19 19:33close4210.10117.85130.68117.23-17.4280766.80
8472006.12.21 12:00sell4240.10118.16131.16117.71
8482006.12.21 16:25sell4250.20118.47131.17118.02
8492006.12.22 16:19sell4260.40118.78131.18118.33
8502006.12.26 18:10sell4270.80119.12131.22118.67
8512006.12.27 03:34t/p4270.80118.67131.22118.67291.4381058.23
8522006.12.27 03:34close4260.40118.66131.18118.3322.5181080.74
8532006.12.27 03:34close4250.20118.68131.17118.02-47.3581033.39
8542006.12.27 03:34close4240.10118.67131.16117.71-48.9680984.42
8552006.12.27 12:04sell4280.10118.63131.63118.18
8562006.12.28 13:57sell4290.20118.93131.63118.48
8572007.01.03 11:09sell4300.40119.24131.64118.79
8582007.01.03 17:13sell4310.80119.54131.64119.09
8592007.01.04 13:38t/p4310.80119.09131.64119.09266.4081250.83
8602007.01.04 13:38close4300.40119.09131.64118.7932.4481283.27
8612007.01.04 13:38close4290.20119.10131.63118.48-49.4881233.78
8622007.01.04 13:38close4280.10119.08131.63118.18-52.7481181.04
8632007.01.05 00:00sell4320.10118.87131.87118.42
8642007.01.05 01:58t/p4320.10118.42131.87118.4238.0081219.04
8652007.01.09 00:00buy4330.10118.82105.82119.27
8662007.01.09 12:39t/p4330.10119.27105.82119.2737.7281256.76
8672007.01.15 00:00sell4340.10120.32133.32119.87
8682007.01.16 14:13sell4350.20120.62133.32120.17
8692007.01.18 07:24sell4360.40120.94133.34120.49
8702007.01.18 08:31sell4370.80121.25133.35120.80
8712007.01.18 14:50sell4381.60121.56133.36121.11
8722007.01.18 15:22close4381.60121.29133.36121.11356.1781612.93
8732007.01.18 15:22close4370.80121.30133.35120.80-32.9881579.95
8742007.01.18 15:22close4360.40121.29133.34120.49-115.4381464.52
8752007.01.18 15:22close4350.20121.27133.32120.17-119.1681345.36
8762007.01.18 15:22close4340.10121.26133.32119.87-85.0081260.36
8772007.01.19 20:00sell4390.10121.27134.27120.82
8782007.01.22 10:41sell4400.20121.57134.27121.12
8792007.01.23 13:52t/p4400.20121.12134.27121.1271.3281331.68
8802007.01.23 13:52close4390.10121.12134.27120.829.3981341.07
8812007.01.23 13:53sell4410.10121.09134.09120.64
8822007.01.23 15:20sell4420.20121.39134.09120.94
8832007.01.24 01:30sell4430.40121.69134.09121.24
8842007.01.24 07:41t/p4430.40121.24134.09121.24148.4881489.55
8852007.01.24 07:41close4420.20121.23134.09120.9423.4181512.96
8862007.01.24 07:41close4410.10121.24134.09120.64-13.8781499.09
8872007.01.26 04:00buy4440.10121.36108.36121.81
8882007.01.29 07:42t/p4440.10121.81108.36121.8137.5281536.62
8892007.01.30 16:00sell4450.10121.73134.73121.28
8902007.01.31 07:10t/p4450.10121.28134.73121.2835.6181572.23
8912007.02.02 12:00buy4460.10121.00108.00121.45
8922007.02.02 14:34buy4470.20120.70108.00121.15
8932007.02.02 15:02t/p4470.20121.15108.00121.1574.2881646.51
8942007.02.02 15:02close4460.10121.16108.00121.4513.2181659.72
8952007.02.07 08:00buy4480.10120.41107.41120.86
8962007.02.08 03:39t/p4480.10120.86107.41120.8638.9781698.69
8972007.02.13 04:01sell4490.10121.44134.44120.99
8982007.02.14 10:04t/p4490.10120.99134.44120.9935.6981734.39
8992007.02.19 08:00buy4500.10119.38106.38119.83
9002007.02.20 07:44t/p4500.10119.83106.38119.8338.1381772.52
9012007.02.23 16:00sell4510.10121.02134.02120.57
9022007.02.26 14:15t/p4510.10120.57134.02120.5735.8381808.36
9032007.03.06 08:00buy4520.10116.39103.39116.84
9042007.03.07 00:22t/p4520.10116.84103.39116.8439.0981847.45
9052007.03.13 00:00sell4530.10117.51130.51117.06
9062007.03.13 12:05t/p4530.10117.06130.51117.0638.4581885.90
9072007.03.15 04:00buy4540.10117.25104.25117.70
9082007.03.15 17:39t/p4540.10117.70104.25117.7038.2381924.13
9092007.03.19 12:00buy4550.10117.39104.39117.84
9102007.03.20 02:02t/p4550.10117.84104.39117.8438.7681962.89
9112007.03.21 00:00sell4560.10117.24130.24116.79
9122007.03.21 08:14sell4570.20117.54130.24117.09
9132007.03.21 13:46sell4580.40117.86130.26117.41
9142007.03.21 19:22t/p4580.40117.41130.26117.41153.3282116.21
9152007.03.21 19:22close4570.20117.40130.24117.0923.8582140.06
9162007.03.21 19:23close4560.10117.37130.24116.79-11.0882128.98
9172007.03.22 08:00sell4590.10117.28130.28116.83
9182007.03.22 10:13sell4600.20117.58130.28117.13
9192007.03.22 11:51sell4610.40117.89130.29117.44
9202007.03.22 17:42sell4620.80118.19130.29117.74
9212007.03.23 10:03t/p4620.80117.74130.29117.74293.8082422.78
9222007.03.23 10:03close4610.40117.74130.29117.4444.9882467.76
9232007.03.23 10:04close4600.20117.75130.28117.13-31.8782435.88
9242007.03.23 10:04close4590.10117.74130.28116.83-40.5782395.32
9252007.03.26 04:00sell4630.10117.94130.94117.49
9262007.03.26 11:12sell4640.20118.25130.95117.80
9272007.03.26 16:08t/p4640.20117.80130.95117.8076.4082471.72
9282007.03.26 16:08close4630.10117.80130.94117.4911.8882483.60
9292007.03.26 20:00sell4650.10117.95130.95117.50
9302007.03.27 01:24sell4660.20118.27130.97117.82
9312007.03.27 16:31t/p4660.20117.82130.97117.8276.3982559.99
9322007.03.27 16:31close4650.10117.82130.95117.509.5382569.52
9332007.03.29 20:00buy4670.10117.99104.99118.44
9342007.03.30 04:04buy4680.20117.69104.99118.14
9352007.03.30 10:22t/p4680.20118.14104.99118.1476.1882645.70
9362007.03.30 10:22close4670.10118.15104.99118.4414.1282659.83
9372007.04.02 16:00sell4690.10117.69130.69117.24
9382007.04.03 05:45sell4700.20118.00130.70117.55
9392007.04.03 09:09sell4710.40118.31130.71117.86
9402007.04.03 11:13sell4720.80118.61130.71118.16
9412007.04.03 20:01sell4731.60118.91130.71118.46
9422007.04.04 10:16close4731.60118.63130.71118.46353.7383013.55
9432007.04.04 10:17close4720.80118.64130.71118.16-32.1982981.36
9442007.04.04 10:17close4710.40118.63130.71117.86-113.8882867.48
9452007.04.04 10:17close4700.20118.64130.70117.55-110.8882756.60
9462007.04.04 10:17close4690.10118.63130.69117.24-82.2382674.37
9472007.04.05 04:00sell4740.10118.62131.62118.17
9482007.04.05 14:24sell4750.20118.93131.63118.48
9492007.04.05 15:58t/p4750.20118.48131.63118.4875.9682750.33
9502007.04.05 15:58close4740.10118.48131.62118.1711.8282762.15
9512007.04.10 00:00sell4760.10119.30132.30118.85
9522007.04.10 03:48t/p4760.10118.85132.30118.8537.8682800.01
9532007.04.12 16:00sell4770.10118.91131.91118.46
9542007.04.13 10:41t/p4770.10118.46131.91118.4636.4982836.50
9552007.04.17 16:00sell4780.10119.06132.06118.61
9562007.04.18 04:25t/p4780.10118.61132.06118.6136.4482872.95
9572007.04.20 04:00buy4790.10118.60105.60119.05
9582007.04.23 07:30buy4800.20118.30105.60118.75
9592007.04.23 13:14t/p4800.20118.75105.60118.7575.7982948.74
9602007.04.23 13:14close4790.10118.76105.60119.0514.0582962.79
9612007.04.24 12:00buy4810.10118.79105.79119.24
9622007.04.24 16:19buy4820.20118.48105.78118.93
9632007.04.26 08:39t/p4820.20118.93105.78118.9380.3283043.11
9642007.04.26 08:39close4810.10118.93105.79119.2414.1083057.21
9652007.04.30 16:00sell4830.10119.56132.56119.11
9662007.05.01 15:18t/p4830.10119.11132.56119.1136.2883093.49
9672007.05.02 08:00sell4840.10119.59132.59119.14
9682007.05.02 08:22sell4850.20119.89132.59119.44
9692007.05.02 11:59sell4860.40120.19132.59119.74
9702007.05.08 05:25t/p4860.40119.74132.59119.74114.4583207.94
9712007.05.08 05:25close4850.20119.73132.59119.448.7983216.73
9722007.05.08 05:26close4840.10119.74132.59119.14-21.5083195.23
9732007.05.10 00:00buy4870.10120.05107.05120.50
9742007.05.10 14:54t/p4870.10120.50107.05120.5037.3483232.57
9752007.05.11 08:00sell4880.10119.86132.86119.41
9762007.05.11 17:03sell4890.20120.17132.87119.72
9772007.05.15 01:51sell4900.40120.48132.88120.03
9782007.05.16 18:05sell4910.80120.79132.89120.34
9792007.05.17 12:40sell4921.60121.10132.90120.65
9802007.05.18 12:58close4921.60120.84132.90120.65320.3483552.91
9812007.05.18 12:58close4910.80120.83132.89120.34-74.3383478.58
9822007.05.18 12:59close4900.40120.84132.88120.03-149.0883329.50
9832007.05.18 12:59close4890.20120.85132.87119.72-133.4783196.03
9842007.05.18 12:59close4880.10120.84132.86119.41-91.5783104.46
9852007.05.18 20:00sell4930.10121.14134.14120.69
9862007.05.21 12:29sell4940.20121.44134.14120.99
9872007.05.23 05:18sell4950.40121.75134.15121.30
9882007.05.24 11:13t/p4950.40121.30134.15121.30130.4583234.91
9892007.05.24 11:13close4940.20121.30134.14120.998.1383243.04
9902007.05.24 11:13close4930.10121.29134.14120.69-21.3483221.69
9912007.05.29 04:00sell4960.10121.50134.50121.05
9922007.05.29 17:48sell4970.20121.80134.50121.35
9932007.05.30 03:30t/p4970.20121.35134.50121.3571.1883292.87
9942007.05.30 03:30close4960.10121.35134.50121.0510.8683303.74
9952007.05.30 20:00sell4980.10121.50134.50121.05
9962007.05.31 16:10sell4990.20121.81134.51121.36
9972007.06.01 16:09sell5000.40122.11134.51121.66
9982007.06.04 14:51t/p5000.40121.66134.51121.66141.9783445.71
9992007.06.04 14:51close4990.20121.66134.51121.3618.6883464.39
10002007.06.04 14:51close4980.10121.66134.50121.05-20.6383443.76
10012007.06.04 16:00sell5010.10121.74134.74121.29
10022007.06.05 14:33t/p5010.10121.29134.74121.2935.6083479.37
10032007.06.07 16:00buy5020.10121.44108.44121.89
10042007.06.07 18:55buy5030.20121.13108.43121.58
10052007.06.08 09:26buy5040.40120.83108.43121.28
10062007.06.08 11:48t/p5040.40121.28108.43121.28148.4283627.79
10072007.06.08 11:48close5030.20121.28108.43121.5825.9083653.69
10082007.06.08 11:48close5020.10121.29108.44121.89-11.7983641.90
10092007.06.13 04:00sell5050.10121.67134.67121.22
10102007.06.13 06:04sell5060.20121.97134.67121.52
10112007.06.13 06:31sell5070.40122.28134.68121.83
10122007.06.13 20:58sell5080.80122.59134.69122.14
10132007.06.14 09:12sell5091.60122.90134.70122.45
10142007.06.15 09:38sell5103.20123.21134.71122.76
10152007.06.15 13:56sell5116.40123.51134.71123.06
10162007.06.20 08:17close5116.40123.22134.71123.061219.1684861.06
10172007.06.20 08:17close5103.20123.23134.71122.76-195.4884665.57
10182007.06.20 08:17close5091.60123.21134.70122.45-498.2784167.31
10192007.06.20 08:18close5080.80123.22134.69122.14-492.7583674.55
10202007.06.20 08:18close5070.40123.21134.68121.83-343.7983330.77
10212007.06.20 08:18close5060.20123.22134.67121.52-223.8283106.94
10222007.06.20 08:18close5050.10123.21134.67121.22-135.4682971.49
10232007.06.25 04:04sell5120.10123.83136.83123.38
10242007.06.25 11:59t/p5120.10123.38136.83123.3836.4783007.96
10252007.06.28 12:00buy5130.10123.08110.08123.53
10262007.06.29 16:46t/p5130.10123.53110.08123.5337.0183044.97
10272007.07.04 08:00buy5140.10122.38109.38122.83
10282007.07.05 08:43t/p5140.10122.83109.38122.8338.3883083.35
10292007.07.10 04:00sell5150.10123.24136.24122.79
10302007.07.10 14:16t/p5150.10122.79136.24122.7936.6683120.01
10312007.07.12 08:00buy5160.10122.30109.30122.75
10322007.07.12 09:03buy5170.20121.99109.29122.44
10332007.07.12 15:03t/p5170.20122.44109.29122.4473.4983193.50
10342007.07.12 15:03close5160.10122.47109.30122.7513.8883207.38
10352007.07.17 08:00buy5180.10121.95108.95122.40
10362007.07.17 20:12t/p5180.10122.40108.95122.4036.7683244.14
10372007.07.19 08:00buy5190.10121.97108.97122.42
10382007.07.20 16:17buy5200.20121.66108.96122.11
10392007.07.20 16:21buy5210.40121.32108.92121.77
10402007.07.20 16:34buy5220.80121.00108.90121.45
10412007.07.23 00:00t/p5220.80121.45108.90121.45300.8783545.01
10422007.07.23 00:00close5210.40121.53108.92121.7771.4583616.46
10432007.07.23 00:01close5200.20121.54108.96122.11-18.5983597.87
10442007.07.23 00:01close5190.10121.55108.97122.42-33.3983564.49
10452007.07.26 00:00buy5230.10120.46107.46120.91
10462007.07.26 13:05buy5240.20120.16107.46120.61
10472007.07.26 13:20buy5250.40119.85107.45120.30
10482007.07.26 15:04buy5260.80119.54107.44119.99
10492007.07.26 15:16buy5271.60119.23107.43119.68
10502007.07.26 15:52close5271.60119.49107.43119.68348.1583912.64
10512007.07.26 15:52close5260.80119.50107.44119.99-26.7883885.86
10522007.07.26 15:52close5250.40119.49107.45120.30-120.5183765.35
10532007.07.26 15:52close5240.20119.50107.46120.61-110.4683654.89
10542007.07.26 15:52close5230.10119.49107.46120.91-81.1883573.71
10552007.07.30 16:00buy5280.10118.53105.53118.98
10562007.07.30 21:17t/p5280.10118.98105.53118.9837.8283611.53
10572007.08.01 20:00buy5290.10118.61105.61119.06
10582007.08.02 00:13t/p5290.10119.06105.61119.0639.5483651.07
10592007.08.07 04:02buy5300.10118.62105.62119.07
10602007.08.07 20:26buy5310.20118.30105.60118.75
10612007.08.07 20:31buy5320.40117.96105.56118.41
10622007.08.07 20:56t/p5320.40118.41105.56118.41152.0183803.08
10632007.08.07 20:56close5310.20118.41105.60118.7518.5883821.66
10642007.08.07 20:56close5300.10118.40105.62119.07-18.5883803.08
10652007.08.09 16:00sell5330.10118.50131.50118.05
10662007.08.09 16:34sell5340.20118.81131.51118.36
10672007.08.09 19:21t/p5340.20118.36131.51118.3676.0483879.12
10682007.08.09 19:21close5330.10118.36131.50118.0511.8383890.95
10692007.08.13 20:00buy5350.10118.30105.30118.75
10702007.08.14 02:33buy5360.20117.99105.29118.44
10712007.08.14 14:50t/p5360.20118.44105.29118.4475.9983966.94
10722007.08.14 14:50close5350.10118.44105.30118.7512.4083979.34
10732007.08.14 14:50buy5370.10118.47105.47118.92
10742007.08.14 16:10buy5380.20118.16105.46118.61
10752007.08.14 17:01buy5390.40117.84105.44118.29
10762007.08.15 00:13buy5400.80117.54105.44117.99
10772007.08.15 06:15buy5411.60117.23105.43117.68
10782007.08.15 08:07buy5423.20116.92105.42117.37
10792007.08.15 08:17buy5436.40116.62105.42117.07
10802007.08.15 09:38close5436.40116.91105.42117.071587.5585566.89
10812007.08.15 09:38close5423.20116.92105.42117.37-0.0185566.88
10822007.08.15 09:39close5411.60116.91105.43117.68-437.9485128.94
10832007.08.15 09:39close5400.80116.90105.44117.99-437.9884690.96
10842007.08.15 09:39close5390.40116.91105.44118.29-315.8684375.10
10852007.08.15 09:39close5380.20116.92105.46118.61-210.9584164.15
10862007.08.15 09:39close5370.10116.91105.47118.92-132.8684031.29
10872007.08.20 04:00buy5440.10114.42101.42114.87
10882007.08.20 08:49t/p5440.10114.87101.42114.8739.1784070.46
10892007.08.27 16:00sell5450.10116.12129.12115.67
10902007.08.27 23:19t/p5450.10115.67129.12115.6738.9184109.37
10912007.08.30 00:00buy5460.10116.09103.09116.54
10922007.08.30 01:02buy5470.20115.78103.08116.23
10932007.08.30 06:53buy5480.40115.48103.08115.93
10942007.08.30 17:07t/p5480.40115.93103.08115.93155.2784264.64
10952007.08.30 17:07close5470.20115.93103.08116.2325.8884290.52
10962007.08.30 17:07close5460.10115.92103.09116.54-14.6784275.85
10972007.09.03 16:00sell5490.10115.86128.86115.41
10982007.09.04 09:53t/p5490.10115.41128.86115.4137.4984313.35
10992007.09.05 08:00sell5500.10115.79128.79115.34
11002007.09.05 16:03t/p5500.10115.34128.79115.3439.0284352.37
11012007.09.11 08:00buy5510.10113.84100.84114.29
11022007.09.11 08:50buy5520.20113.54100.84113.99
11032007.09.11 14:02t/p5520.20113.99100.84113.9978.9584431.32
11042007.09.11 14:02close5510.10113.99100.84114.2913.1684444.48
11052007.09.17 20:00sell5530.10115.05128.05114.60
11062007.09.18 14:09sell5540.20115.36128.06114.91
11072007.09.18 14:38sell5550.40115.68128.08115.23
11082007.09.18 21:16sell5560.80115.99128.09115.54
11092007.09.18 21:39sell5571.60116.30128.10115.85
11102007.09.18 23:05close5571.60116.03128.10115.85372.3284816.80
11112007.09.18 23:05close5560.80116.01128.09115.54-13.7984803.01
11122007.09.18 23:05close5550.40116.02128.08115.23-117.2284685.79
11132007.09.18 23:05close5540.20115.99128.06114.91-108.6384577.16
11142007.09.18 23:05close5530.10116.00128.05114.60-83.4084493.76
11152007.09.20 08:00sell5580.10115.82128.82115.37
11162007.09.20 09:25t/p5580.10115.37128.82115.3739.0084532.76
11172007.09.26 12:00buy5590.10115.15102.15115.60
11182007.09.26 16:01t/p5590.10115.60102.15115.6038.9284571.68
11192007.09.28 08:00sell5600.10115.11128.11114.66
11202007.09.28 10:44sell5610.20115.42128.12114.97
11212007.09.28 16:30t/p5610.20114.97128.12114.9778.2884649.96
11222007.09.28 16:30close5600.10114.97128.11114.6612.1884662.14
11232007.10.05 00:00sell5620.10116.35129.35115.90
11242007.10.05 14:30sell5630.20116.77129.47116.32
11252007.10.05 14:35sell5640.40117.07129.47116.62
11262007.10.05 15:48t/p5640.40116.62129.47116.62154.3584816.49
11272007.10.05 15:48close5630.20116.62129.47116.3225.7284842.21
11282007.10.05 15:48close5620.10116.63129.35115.90-24.0184818.20
11292007.10.09 08:00sell5650.10117.16130.16116.71
11302007.10.10 12:35sell5660.20117.47130.17117.02
11312007.10.10 19:34t/p5660.20117.02130.17117.0276.9284895.12
11322007.10.10 19:34close5650.10117.00130.16116.7112.1884907.31
11332007.10.12 00:01sell5670.10117.26130.26116.81
11342007.10.12 14:30sell5680.20117.57130.27117.12
11352007.10.15 14:51sell5690.40117.87130.27117.42
11362007.10.15 17:02t/p5690.40117.42130.27117.42153.3085060.61
11372007.10.15 17:02close5680.20117.42130.27117.1222.5685083.17
11382007.10.15 17:02close5670.10117.43130.26116.81-15.9885067.19
11392007.10.15 20:00sell5700.10117.26130.26116.81
11402007.10.16 09:30t/p5700.10116.81130.26116.8137.0285104.22
11412007.10.23 04:00buy5710.10114.45101.45114.90
11422007.10.23 15:08t/p5710.10114.90101.45114.9039.1685143.38
11432007.11.01 20:00sell5720.10114.89127.89114.44
11442007.11.02 00:12t/p5720.10114.44127.89114.4437.8285181.20
11452007.11.06 16:00buy5730.10114.55101.55115.00
11462007.11.07 03:29buy5740.20114.21101.51114.66
11472007.11.07 06:47buy5750.40113.91101.51114.36
11482007.11.07 10:23buy5760.80113.60101.50114.05
11492007.11.07 11:00buy5771.60113.28101.48113.73
11502007.11.07 13:06buy5783.20112.97101.47113.42
11512007.11.07 15:28close5783.20113.26101.47113.42819.3686000.56
11522007.11.07 15:28close5771.60113.25101.48113.73-42.3985958.17
11532007.11.07 15:28close5760.80113.26101.50114.05-240.1685718.01
11542007.11.07 15:28close5750.40113.28101.51114.36-222.4685495.55
11552007.11.07 15:28close5740.20113.27101.51114.66-165.9885329.57
11562007.11.07 15:28close5730.10113.27101.55115.00-112.4285217.15
11572007.11.13 08:00buy5790.10110.2697.26110.71
11582007.11.13 08:39buy5800.20109.9597.25110.40
11592007.11.13 15:42t/p5800.20110.4097.25110.4081.5285298.67
11602007.11.13 15:42close5790.10110.4097.26110.7112.6885311.35
11612007.11.19 00:02buy5810.10110.8197.81111.26
11622007.11.19 04:22buy5820.20110.5197.81110.96
11632007.11.19 12:07buy5830.40110.1997.79110.64
11642007.11.19 19:19buy5840.80109.8797.77110.32
11652007.11.20 06:35t/p5840.80110.3297.77110.32330.9785642.32
11662007.11.20 06:35close5830.40110.3297.79110.6449.4785691.79
11672007.11.20 06:35close5820.20110.3397.81110.96-31.4785660.32
11682007.11.20 06:36close5810.10110.3497.81111.26-42.0285618.30
11692007.11.21 00:03buy5850.10109.9296.92110.37
11702007.11.21 01:05buy5860.20109.6296.92110.07
11712007.11.21 05:30buy5870.40109.3196.91109.76
11722007.11.21 06:13buy5880.80108.9796.87109.42
11732007.11.21 10:16buy5891.60108.6596.85109.10
11742007.11.21 11:06buy5903.20108.3496.84108.79
11752007.11.21 13:02close5903.20108.6396.84108.79854.2886472.58
11762007.11.21 13:02close5891.60108.6296.85109.10-44.1986428.39
11772007.11.21 13:02close5880.80108.6396.87109.42-250.3986178.00
11782007.11.21 13:02close5870.40108.6496.91109.76-246.6985931.31
11792007.11.21 13:02close5860.20108.6596.92110.07-178.5585752.76
11802007.11.21 13:02close5850.10108.6596.92110.37-116.8985635.87
11812007.11.23 00:03buy5910.10108.5695.56109.01
11822007.11.23 02:47buy5920.20108.2695.56108.71
11832007.11.23 03:32buy5930.40107.9395.53108.38
11842007.11.23 05:15buy5940.80107.5995.49108.04
11852007.11.23 09:28t/p5940.80108.0495.49108.04333.2185969.08
11862007.11.23 09:28close5930.40108.0495.53108.3840.7386009.81
11872007.11.23 09:28close5920.20108.0595.56108.71-38.8785970.94
11882007.11.23 09:28close5910.10108.0695.56109.01-46.2785924.67
11892007.11.26 00:00buy5950.10108.4895.48108.93
11902007.11.26 04:12buy5960.20108.1795.47108.62
11912007.11.26 06:11t/p5960.20108.6295.47108.6282.8686007.53
11922007.11.26 06:11close5950.10108.6295.48108.9312.8986020.42
11932007.12.03 16:00sell5970.10110.26123.26109.81
11942007.12.04 11:43t/p5970.10109.81123.26109.8139.4886059.91
11952007.12.10 16:00sell5980.10111.63124.63111.18
11962007.12.11 01:26sell5990.20111.93124.63111.48
11972007.12.11 16:21t/p5990.20111.48124.63111.4880.7486140.65
11982007.12.11 16:21close5980.10111.46124.63111.1813.7586154.40
11992007.12.18 00:00sell6000.10112.88125.88112.43
12002007.12.18 04:08sell6010.20113.19125.89112.74
12012007.12.18 11:56sell6020.40113.52125.92113.07
12022007.12.19 09:51t/p6020.40113.07125.92113.07153.2286307.62
12032007.12.19 09:51close6010.20113.06125.89112.7420.0186327.63
12042007.12.19 09:51close6000.10113.07125.88112.43-18.3086309.34
12052007.12.27 08:00sell6030.10114.12127.12113.67
12062007.12.27 12:37sell6040.20114.43127.13113.98
12072007.12.27 13:26sell6050.40114.75127.15114.30
12082007.12.27 14:36t/p6050.40114.30127.15114.30157.5186466.85
12092007.12.27 14:36close6040.20114.28127.13113.9826.2586493.10
12102007.12.27 14:36close6030.10114.29127.12113.67-14.8786478.23