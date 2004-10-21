|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|4 Hours (H4) 2004.07.09 04:00 - 2007.12.31 16:00 (2004.07.01 - 2008.01.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=45; Lots=0.1; InitialStop=1000; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=2; Pips=30; OrderstoProtect=5; Money_management=false; AccountType=0; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false; StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|5508
|Ticks modelled
|5090888
|Modelling quality
|88.37%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|65000.00
|Total net profit
|21478.23
|Gross profit
|65657.55
|Gross loss
|-44179.32
|Profit factor
|1.49
|Expected payoff
|35.50
|Absolute drawdown
|47483.76
|Maximal drawdown
|55094.28 (75.88%)
|Relative drawdown
|75.88% (55094.28)
|Total trades
|605
|Short positions (won %)
|360 (60.56%)
|Long positions (won %)
|245 (68.57%)
|Profit trades (% of total)
|386 (63.80%)
|Loss trades (% of total)
|219 (36.20%)
|Largest
|profit trade
|6996.31
|loss trade
|-2104.12
|Average
|profit trade
|170.10
|loss trade
|-201.73
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|24 (1270.42)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-8031.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|7814.87 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-8031.20 (8)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.13 00:06
|buy
|1
|0.10
|108.24
|95.24
|108.69
|2
|2004.07.13 01:36
|t/p
|1
|0.10
|108.69
|95.24
|108.69
|41.40
|65041.40
|3
|2004.07.16 16:00
|sell
|2
|0.10
|108.63
|121.63
|108.18
|4
|2004.07.19 06:56
|t/p
|2
|0.10
|108.18
|121.63
|108.18
|40.10
|65081.50
|5
|2004.07.21 04:00
|buy
|3
|0.10
|108.51
|95.51
|108.96
|6
|2004.07.21 11:51
|t/p
|3
|0.10
|108.96
|95.51
|108.96
|41.30
|65122.80
|7
|2004.07.26 08:00
|sell
|4
|0.10
|109.64
|122.64
|109.19
|8
|2004.07.26 16:31
|sell
|5
|0.20
|109.94
|122.64
|109.49
|9
|2004.07.27 15:19
|sell
|6
|0.40
|110.25
|122.65
|109.80
|10
|2004.07.27 16:02
|sell
|7
|0.80
|110.56
|122.66
|110.11
|11
|2004.07.27 16:37
|sell
|8
|1.60
|110.86
|122.66
|110.41
|12
|2004.07.28 03:01
|sell
|9
|3.20
|111.16
|122.66
|110.71
|13
|2004.07.28 08:08
|close
|9
|3.20
|110.88
|122.66
|110.71
|808.09
|65930.89
|14
|2004.07.28 08:08
|close
|8
|1.60
|110.89
|122.66
|110.41
|-67.21
|65863.68
|15
|2004.07.28 08:08
|close
|7
|0.80
|110.88
|122.66
|110.11
|-242.85
|65620.83
|16
|2004.07.28 08:09
|close
|6
|0.40
|110.89
|122.65
|109.80
|-236.84
|65383.99
|17
|2004.07.28 08:09
|close
|5
|0.20
|110.88
|122.64
|109.49
|-175.53
|65208.46
|18
|2004.07.28 08:09
|close
|4
|0.10
|110.89
|122.64
|109.19
|-115.71
|65092.75
|19
|2004.07.30 08:00
|sell
|10
|0.10
|111.93
|124.93
|111.48
|20
|2004.07.30 10:13
|t/p
|10
|0.10
|111.48
|124.93
|111.48
|40.37
|65133.12
|21
|2004.08.04 12:00
|buy
|11
|0.10
|111.41
|98.41
|111.86
|22
|2004.08.04 22:47
|buy
|12
|0.20
|111.11
|98.41
|111.56
|23
|2004.08.05 14:56
|t/p
|12
|0.20
|111.56
|98.41
|111.56
|84.16
|65217.27
|24
|2004.08.05 14:56
|close
|11
|0.10
|111.56
|98.41
|111.86
|15.19
|65232.47
|25
|2004.08.06 16:00
|sell
|13
|0.10
|110.15
|123.15
|109.70
|26
|2004.08.06 19:25
|sell
|14
|0.20
|110.46
|123.16
|110.01
|27
|2004.08.09 14:08
|sell
|15
|0.40
|110.77
|123.17
|110.32
|28
|2004.08.10 20:19
|sell
|16
|0.80
|111.07
|123.17
|110.62
|29
|2004.08.10 20:54
|sell
|17
|1.60
|111.37
|123.17
|110.92
|30
|2004.08.11 11:12
|close
|17
|1.60
|111.11
|123.17
|110.92
|350.49
|65582.96
|31
|2004.08.11 11:12
|close
|16
|0.80
|111.10
|123.17
|110.62
|-33.56
|65549.39
|32
|2004.08.11 11:12
|close
|15
|0.40
|111.09
|123.17
|110.32
|-127.18
|65422.21
|33
|2004.08.11 11:13
|close
|14
|0.20
|111.10
|123.16
|110.01
|-124.18
|65298.03
|34
|2004.08.11 11:13
|close
|13
|0.10
|111.11
|123.15
|109.70
|-90.89
|65207.14
|35
|2004.08.16 00:00
|sell
|18
|0.10
|110.45
|123.45
|110.00
|36
|2004.08.16 09:09
|sell
|19
|0.20
|110.76
|123.46
|110.31
|37
|2004.08.17 09:03
|t/p
|19
|0.20
|110.31
|123.46
|110.31
|78.61
|65285.75
|38
|2004.08.17 09:03
|close
|18
|0.10
|110.30
|123.45
|110.00
|12.10
|65297.86
|39
|2004.08.20 12:00
|buy
|20
|0.10
|109.33
|96.33
|109.78
|40
|2004.08.23 20:17
|t/p
|20
|0.10
|109.78
|96.33
|109.78
|41.57
|65339.43
|41
|2004.08.31 08:00
|sell
|21
|0.10
|109.59
|122.59
|109.14
|42
|2004.08.31 09:42
|sell
|22
|0.20
|109.90
|122.60
|109.45
|43
|2004.08.31 17:25
|t/p
|22
|0.20
|109.45
|122.60
|109.45
|82.23
|65421.66
|44
|2004.08.31 17:25
|close
|21
|0.10
|109.45
|122.59
|109.14
|12.79
|65434.45
|45
|2004.09.02 04:00
|buy
|23
|0.10
|109.50
|96.50
|109.95
|46
|2004.09.03 12:59
|buy
|24
|0.20
|109.18
|96.48
|109.63
|47
|2004.09.03 14:30
|t/p
|24
|0.20
|109.63
|96.48
|109.63
|82.07
|65516.52
|48
|2004.09.03 14:30
|close
|23
|0.10
|109.67
|96.50
|109.95
|16.08
|65532.60
|49
|2004.09.07 08:00
|sell
|25
|0.10
|109.77
|122.77
|109.32
|50
|2004.09.07 17:04
|t/p
|25
|0.10
|109.32
|122.77
|109.32
|41.17
|65573.77
|51
|2004.09.09 12:00
|buy
|26
|0.10
|109.85
|96.85
|110.30
|52
|2004.09.09 23:08
|buy
|27
|0.20
|109.55
|96.85
|110.00
|53
|2004.09.10 02:08
|t/p
|27
|0.20
|110.00
|96.85
|110.00
|82.97
|65656.74
|54
|2004.09.10 02:08
|close
|26
|0.10
|110.01
|96.85
|110.30
|15.12
|65671.87
|55
|2004.09.14 16:00
|sell
|28
|0.10
|109.54
|122.54
|109.09
|56
|2004.09.15 14:40
|sell
|29
|0.20
|109.85
|122.55
|109.40
|57
|2004.09.15 16:27
|sell
|30
|0.40
|110.15
|122.55
|109.70
|58
|2004.09.16 09:58
|t/p
|30
|0.40
|109.70
|122.55
|109.70
|146.16
|65818.02
|59
|2004.09.16 09:58
|close
|29
|0.20
|109.69
|122.55
|109.40
|20.20
|65838.22
|60
|2004.09.16 09:58
|close
|28
|0.10
|109.70
|122.54
|109.09
|-20.57
|65817.65
|61
|2004.09.16 20:00
|sell
|31
|0.10
|109.54
|122.54
|109.09
|62
|2004.09.17 10:27
|sell
|32
|0.20
|109.84
|122.54
|109.39
|63
|2004.09.17 15:11
|sell
|33
|0.40
|110.15
|122.55
|109.70
|64
|2004.09.21 12:15
|t/p
|33
|0.40
|109.70
|122.55
|109.70
|152.14
|65969.79
|65
|2004.09.21 12:15
|close
|32
|0.20
|109.69
|122.54
|109.39
|21.37
|65991.16
|66
|2004.09.21 12:15
|close
|31
|0.10
|109.70
|122.54
|109.09
|-19.08
|65972.08
|67
|2004.09.21 12:15
|sell
|34
|0.10
|109.67
|122.67
|109.22
|68
|2004.09.21 15:46
|sell
|35
|0.20
|109.97
|122.67
|109.52
|69
|2004.09.22 12:21
|sell
|36
|0.40
|110.28
|122.68
|109.83
|70
|2004.09.22 13:37
|sell
|37
|0.80
|110.61
|122.71
|110.16
|71
|2004.09.27 09:36
|sell
|38
|1.60
|110.92
|122.72
|110.47
|72
|2004.09.27 13:30
|sell
|39
|3.20
|111.24
|122.74
|110.79
|73
|2004.09.28 09:40
|sell
|40
|6.40
|111.54
|122.74
|111.09
|74
|2004.09.28 19:29
|close
|40
|6.40
|111.24
|122.74
|111.09
|1725.95
|67698.03
|75
|2004.09.28 19:29
|close
|39
|3.20
|111.25
|122.74
|110.79
|-76.61
|67621.42
|76
|2004.09.28 19:29
|close
|38
|1.60
|111.26
|122.72
|110.47
|-512.86
|67108.56
|77
|2004.09.28 19:29
|close
|37
|0.80
|111.24
|122.71
|110.16
|-524.85
|66583.71
|78
|2004.09.28 19:29
|close
|36
|0.40
|111.28
|122.68
|109.83
|-395.34
|66188.37
|79
|2004.09.28 19:29
|close
|35
|0.20
|111.27
|122.67
|109.52
|-254.60
|65933.77
|80
|2004.09.28 19:29
|close
|34
|0.10
|111.29
|122.67
|109.22
|-156.04
|65777.73
|81
|2004.09.29 04:00
|sell
|41
|0.10
|111.22
|124.22
|110.77
|82
|2004.09.29 13:16
|t/p
|41
|0.10
|110.77
|124.22
|110.77
|40.63
|65818.36
|83
|2004.10.04 04:00
|buy
|42
|0.10
|110.70
|97.70
|111.15
|84
|2004.10.04 15:15
|t/p
|42
|0.10
|111.15
|97.70
|111.15
|40.49
|65858.85
|85
|2004.10.07 16:00
|sell
|43
|0.10
|111.09
|124.09
|110.64
|86
|2004.10.08 06:59
|t/p
|43
|0.10
|110.64
|124.09
|110.64
|39.17
|65898.02
|87
|2004.10.12 08:00
|buy
|44
|0.10
|109.77
|96.77
|110.22
|88
|2004.10.13 01:53
|buy
|45
|0.20
|109.47
|96.77
|109.92
|89
|2004.10.13 08:21
|t/p
|45
|0.20
|109.92
|96.77
|109.92
|81.88
|65979.90
|90
|2004.10.13 08:21
|close
|44
|0.10
|109.92
|96.77
|110.22
|14.23
|65994.14
|91
|2004.10.18 16:00
|buy
|46
|0.10
|109.30
|96.30
|109.75
|92
|2004.10.19 11:29
|buy
|47
|0.20
|109.00
|96.30
|109.45
|93
|2004.10.19 11:44
|buy
|48
|0.40
|108.68
|96.28
|109.13
|94
|2004.10.19 14:25
|buy
|49
|0.80
|108.36
|96.26
|108.81
|95
|2004.10.21 03:14
|buy
|50
|1.60
|108.05
|96.25
|108.50
|96
|2004.10.21 07:25
|buy
|51
|3.20
|107.74
|96.24
|108.19
|97
|2004.10.21 10:41
|buy
|52
|6.40
|107.44
|96.24
|107.89
|98
|2004.10.21 11:00
|close
|52
|6.40
|107.73
|96.24
|107.89
|1722.80
|67716.94
|99
|2004.10.21 11:00
|close
|51
|3.20
|107.72
|96.24
|108.19
|-59.42
|67657.52
|100
|2004.10.21 11:00
|close
|50
|1.60
|107.71
|96.25
|108.50
|-505.06
|67152.46
|101
|2004.10.21 11:00
|close
|49
|0.80
|107.70
|96.26
|108.81
|-471.64
|66680.81
|102
|2004.10.21 11:01
|close
|48
|0.40
|107.70
|96.28
|109.13
|-354.68
|66326.14
|103
|2004.10.21 11:01
|close
|47
|0.20
|107.68
|96.30
|109.45
|-240.52
|66085.62
|104
|2004.10.21 11:02
|close
|46
|0.10
|107.67
|96.30
|109.75
|-148.48
|65937.14
|105
|2004.10.22 12:00
|buy
|53
|0.10
|107.69
|94.69
|108.14
|106
|2004.10.22 17:39
|buy
|54
|0.20
|107.39
|94.69
|107.84
|107
|2004.10.25 01:23
|buy
|55
|0.40
|107.05
|94.65
|107.50
|108
|2004.10.25 01:38
|buy
|56
|0.80
|106.74
|94.64
|107.19
|109
|2004.10.25 10:09
|buy
|57
|1.60
|106.43
|94.63
|106.88
|110
|2004.10.25 14:51
|close
|57
|1.60
|106.70
|94.63
|106.88
|404.86
|66342.00
|111
|2004.10.25 14:52
|close
|56
|0.80
|106.69
|94.64
|107.19
|-37.48
|66304.52
|112
|2004.10.25 14:52
|close
|55
|0.40
|106.69
|94.65
|107.50
|-134.97
|66169.55
|113
|2004.10.25 14:53
|close
|54
|0.20
|106.71
|94.69
|107.84
|-126.29
|66043.26
|114
|2004.10.25 14:54
|close
|53
|0.10
|106.72
|94.69
|108.14
|-90.31
|65952.95
|115
|2004.10.26 08:00
|buy
|58
|0.10
|106.80
|93.80
|107.25
|116
|2004.10.26 15:52
|buy
|59
|0.20
|106.50
|93.80
|106.95
|117
|2004.10.26 23:55
|t/p
|59
|0.20
|106.95
|93.80
|106.95
|84.15
|66037.10
|118
|2004.10.26 23:55
|close
|58
|0.10
|106.95
|93.80
|107.25
|14.02
|66051.12
|119
|2004.10.29 04:00
|buy
|60
|0.10
|106.16
|93.16
|106.61
|120
|2004.10.29 09:28
|buy
|61
|0.20
|105.85
|93.15
|106.30
|121
|2004.11.01 07:23
|t/p
|61
|0.20
|106.30
|93.15
|106.30
|85.82
|66136.94
|122
|2004.11.01 07:23
|close
|60
|0.10
|106.31
|93.16
|106.61
|14.69
|66151.64
|123
|2004.11.01 07:23
|buy
|62
|0.10
|106.32
|93.32
|106.77
|124
|2004.11.02 22:58
|buy
|63
|0.20
|106.01
|93.31
|106.46
|125
|2004.11.03 05:49
|t/p
|63
|0.20
|106.46
|93.31
|106.46
|85.68
|66237.32
|126
|2004.11.03 05:49
|close
|62
|0.10
|106.49
|93.32
|106.77
|17.12
|66254.44
|127
|2004.11.09 08:00
|buy
|64
|0.10
|105.64
|92.64
|106.09
|128
|2004.11.10 14:30
|t/p
|64
|0.10
|106.09
|92.64
|106.09
|42.99
|66297.43
|129
|2004.11.12 04:01
|sell
|65
|0.10
|105.97
|118.97
|105.52
|130
|2004.11.12 17:48
|t/p
|65
|0.10
|105.52
|118.97
|105.52
|42.65
|66340.08
|131
|2004.11.16 20:00
|buy
|66
|0.10
|105.39
|92.39
|105.84
|132
|2004.11.17 08:52
|buy
|67
|0.20
|105.05
|92.35
|105.50
|133
|2004.11.17 09:46
|buy
|68
|0.40
|104.74
|92.34
|105.19
|134
|2004.11.17 11:33
|buy
|69
|0.80
|104.43
|92.33
|104.88
|135
|2004.11.17 17:06
|buy
|70
|1.60
|104.12
|92.32
|104.57
|136
|2004.11.17 19:43
|buy
|71
|3.20
|103.81
|92.31
|104.26
|137
|2004.11.18 11:14
|close
|71
|3.20
|104.10
|92.31
|104.26
|947.27
|67287.36
|138
|2004.11.18 11:14
|close
|70
|1.60
|104.09
|92.32
|104.57
|-18.20
|67269.16
|139
|2004.11.18 11:14
|close
|69
|0.80
|104.11
|92.33
|104.88
|-231.93
|67037.22
|140
|2004.11.18 11:14
|close
|68
|0.40
|104.12
|92.34
|105.19
|-231.21
|66806.01
|141
|2004.11.18 11:14
|close
|67
|0.20
|104.12
|92.35
|105.50
|-175.15
|66630.86
|142
|2004.11.18 11:14
|close
|66
|0.10
|104.11
|92.39
|105.84
|-120.62
|66510.24
|143
|2004.11.19 00:00
|buy
|72
|0.10
|104.28
|91.28
|104.73
|144
|2004.11.19 06:34
|buy
|73
|0.20
|103.98
|91.28
|104.43
|145
|2004.11.19 11:32
|buy
|74
|0.40
|103.67
|91.27
|104.12
|146
|2004.11.19 14:37
|buy
|75
|0.80
|103.37
|91.27
|103.82
|147
|2004.11.19 15:33
|buy
|76
|1.60
|103.07
|91.27
|103.52
|148
|2004.11.19 15:43
|buy
|77
|3.20
|102.76
|91.26
|103.21
|149
|2004.11.19 15:56
|close
|77
|3.20
|103.04
|91.26
|103.21
|869.57
|67379.81
|150
|2004.11.19 15:56
|close
|76
|1.60
|103.05
|91.27
|103.52
|-31.05
|67348.76
|151
|2004.11.19 15:56
|close
|75
|0.80
|103.04
|91.27
|103.82
|-256.21
|67092.55
|152
|2004.11.19 15:56
|close
|74
|0.40
|103.05
|91.27
|104.12
|-240.66
|66851.89
|153
|2004.11.19 15:56
|close
|73
|0.20
|103.02
|91.28
|104.43
|-186.37
|66665.52
|154
|2004.11.19 15:56
|close
|72
|0.10
|103.03
|91.28
|104.73
|-121.32
|66544.20
|155
|2004.11.22 20:00
|buy
|78
|0.10
|103.21
|90.21
|103.66
|156
|2004.11.23 13:41
|buy
|79
|0.20
|102.87
|90.17
|103.32
|157
|2004.11.23 16:29
|t/p
|79
|0.20
|103.32
|90.17
|103.32
|87.11
|66631.31
|158
|2004.11.23 16:29
|close
|78
|0.10
|103.32
|90.21
|103.66
|11.23
|66642.54
|159
|2004.11.26 12:00
|buy
|80
|0.10
|102.94
|89.94
|103.39
|160
|2004.11.26 17:04
|buy
|81
|0.20
|102.64
|89.94
|103.09
|161
|2004.11.29 09:28
|t/p
|81
|0.20
|103.09
|89.94
|103.09
|88.45
|66730.99
|162
|2004.11.29 09:28
|close
|80
|0.10
|103.10
|89.94
|103.39
|16.10
|66747.09
|163
|2004.12.02 20:00
|buy
|82
|0.10
|103.05
|90.05
|103.50
|164
|2004.12.03 02:40
|t/p
|82
|0.10
|103.50
|90.05
|103.50
|44.06
|66791.15
|165
|2004.12.07 00:00
|buy
|83
|0.10
|103.15
|90.15
|103.60
|166
|2004.12.07 05:18
|buy
|84
|0.20
|102.83
|90.13
|103.28
|167
|2004.12.07 07:26
|buy
|85
|0.40
|102.52
|90.12
|102.97
|168
|2004.12.08 00:50
|t/p
|85
|0.40
|102.97
|90.12
|102.97
|177.14
|66968.29
|169
|2004.12.08 00:50
|close
|84
|0.20
|102.97
|90.13
|103.28
|28.35
|66996.64
|170
|2004.12.08 00:50
|close
|83
|0.10
|102.96
|90.15
|103.60
|-17.87
|66978.77
|171
|2004.12.13 08:00
|sell
|86
|0.10
|105.10
|118.10
|104.65
|172
|2004.12.13 17:02
|t/p
|86
|0.10
|104.65
|118.10
|104.65
|43.00
|67021.77
|173
|2004.12.15 08:00
|sell
|87
|0.10
|105.16
|118.16
|104.71
|174
|2004.12.15 10:59
|t/p
|87
|0.10
|104.71
|118.16
|104.71
|42.98
|67064.75
|175
|2004.12.21 16:00
|buy
|88
|0.10
|104.43
|91.43
|104.88
|176
|2004.12.22 10:49
|buy
|89
|0.20
|104.12
|91.42
|104.57
|177
|2004.12.23 10:07
|buy
|90
|0.40
|103.81
|91.41
|104.26
|178
|2004.12.24 11:04
|buy
|91
|0.80
|103.51
|91.41
|103.96
|179
|2004.12.27 02:15
|t/p
|91
|0.80
|103.96
|91.41
|103.96
|350.94
|67415.70
|180
|2004.12.27 02:15
|close
|90
|0.40
|103.96
|91.41
|104.26
|62.36
|67478.06
|181
|2004.12.27 02:15
|close
|89
|0.20
|103.95
|91.42
|104.57
|-26.90
|67451.16
|182
|2004.12.27 02:15
|close
|88
|0.10
|103.96
|91.43
|104.88
|-41.72
|67409.44
|183
|2004.12.27 08:00
|buy
|92
|0.10
|103.69
|90.69
|104.14
|184
|2004.12.27 16:46
|buy
|93
|0.20
|103.37
|90.67
|103.82
|185
|2004.12.27 17:20
|buy
|94
|0.40
|103.06
|90.66
|103.51
|186
|2004.12.27 18:10
|buy
|95
|0.80
|102.76
|90.66
|103.21
|187
|2004.12.28 03:10
|t/p
|95
|0.80
|103.21
|90.66
|103.21
|353.42
|67762.86
|188
|2004.12.28 03:10
|close
|94
|0.40
|103.22
|90.66
|103.51
|64.33
|67827.19
|189
|2004.12.28 03:10
|close
|93
|0.20
|103.21
|90.67
|103.82
|-29.84
|67797.35
|190
|2004.12.28 03:10
|close
|92
|0.10
|103.22
|90.69
|104.14
|-44.95
|67752.40
|191
|2004.12.29 04:00
|buy
|96
|0.10
|103.32
|90.32
|103.77
|192
|2004.12.29 14:52
|t/p
|96
|0.10
|103.77
|90.32
|103.77
|43.36
|67795.76
|193
|2005.01.03 20:00
|buy
|97
|0.10
|102.84
|89.84
|103.29
|194
|2005.01.04 05:15
|buy
|98
|0.20
|102.54
|89.84
|102.99
|195
|2005.01.04 10:21
|t/p
|98
|0.20
|102.99
|89.84
|102.99
|87.39
|67883.15
|196
|2005.01.04 10:21
|close
|97
|0.10
|102.99
|89.84
|103.29
|15.14
|67898.30
|197
|2005.01.07 12:00
|sell
|99
|0.10
|104.37
|117.37
|103.92
|198
|2005.01.07 14:29
|sell
|100
|0.20
|104.71
|117.41
|104.26
|199
|2005.01.07 14:40
|t/p
|100
|0.20
|104.26
|117.41
|104.26
|86.32
|67984.62
|200
|2005.01.07 14:40
|close
|99
|0.10
|104.26
|117.37
|103.92
|10.55
|67995.17
|201
|2005.01.14 04:00
|buy
|101
|0.10
|102.78
|89.78
|103.23
|202
|2005.01.14 14:17
|buy
|102
|0.20
|102.48
|89.78
|102.93
|203
|2005.01.14 16:11
|buy
|103
|0.40
|102.17
|89.77
|102.62
|204
|2005.01.14 19:11
|buy
|104
|0.80
|101.87
|89.77
|102.32
|205
|2005.01.18 01:45
|t/p
|104
|0.80
|102.32
|89.77
|102.32
|361.10
|68356.27
|206
|2005.01.18 01:45
|close
|103
|0.40
|102.33
|89.77
|102.62
|67.19
|68423.46
|207
|2005.01.18 01:45
|close
|102
|0.20
|102.36
|89.78
|102.93
|-21.12
|68402.34
|208
|2005.01.18 01:45
|close
|101
|0.10
|102.35
|89.78
|103.23
|-40.85
|68361.49
|209
|2005.01.18 01:45
|buy
|105
|0.10
|102.38
|89.38
|102.83
|210
|2005.01.18 10:48
|t/p
|105
|0.10
|102.83
|89.38
|102.83
|43.76
|68405.25
|211
|2005.01.24 00:00
|sell
|106
|0.10
|102.81
|115.81
|102.36
|212
|2005.01.25 07:55
|sell
|107
|0.20
|103.11
|115.81
|102.66
|213
|2005.01.25 11:37
|sell
|108
|0.40
|103.41
|115.81
|102.96
|214
|2005.01.25 15:15
|sell
|109
|0.80
|103.72
|115.82
|103.27
|215
|2005.01.25 16:11
|sell
|110
|1.60
|104.03
|115.83
|103.58
|216
|2005.01.25 18:39
|sell
|111
|3.20
|104.33
|115.83
|103.88
|217
|2005.01.25 22:19
|close
|111
|3.20
|104.05
|115.83
|103.88
|861.13
|69266.38
|218
|2005.01.25 22:19
|close
|110
|1.60
|104.06
|115.83
|103.58
|-46.13
|69220.25
|219
|2005.01.25 22:19
|close
|109
|0.80
|104.05
|115.82
|103.27
|-253.72
|68966.53
|220
|2005.01.25 22:20
|close
|108
|0.40
|104.03
|115.81
|102.96
|-238.39
|68728.14
|221
|2005.01.25 22:20
|close
|107
|0.20
|104.04
|115.81
|102.66
|-178.78
|68549.36
|222
|2005.01.25 22:21
|close
|106
|0.10
|104.03
|115.81
|102.36
|-118.77
|68430.59
|223
|2005.01.26 20:02
|sell
|112
|0.10
|102.90
|115.90
|102.45
|224
|2005.01.27 01:57
|sell
|113
|0.20
|103.21
|115.91
|102.76
|225
|2005.01.27 11:19
|sell
|114
|0.40
|103.51
|115.91
|103.06
|226
|2005.01.27 19:32
|t/p
|114
|0.40
|103.06
|115.91
|103.06
|174.66
|68605.25
|227
|2005.01.27 19:32
|close
|113
|0.20
|103.06
|115.91
|102.76
|29.11
|68634.36
|228
|2005.01.27 19:32
|close
|112
|0.10
|103.05
|115.90
|102.45
|-19.05
|68615.32
|229
|2005.02.02 08:00
|sell
|115
|0.10
|103.74
|116.74
|103.29
|230
|2005.02.02 17:50
|sell
|116
|0.20
|104.04
|116.74
|103.59
|231
|2005.02.02 22:53
|t/p
|116
|0.20
|103.59
|116.74
|103.59
|86.88
|68702.20
|232
|2005.02.02 22:53
|close
|115
|0.10
|103.59
|116.74
|103.29
|14.48
|68716.68
|233
|2005.02.04 16:00
|sell
|117
|0.10
|103.58
|116.58
|103.13
|234
|2005.02.04 18:36
|sell
|118
|0.20
|103.88
|116.58
|103.43
|235
|2005.02.07 00:00
|sell
|119
|0.40
|104.57
|116.97
|104.12
|236
|2005.02.07 01:10
|t/p
|119
|0.40
|104.12
|116.97
|104.12
|172.88
|68889.56
|237
|2005.02.07 01:10
|close
|118
|0.20
|104.12
|116.58
|103.43
|-49.09
|68840.47
|238
|2005.02.07 01:10
|close
|117
|0.10
|104.13
|116.58
|103.13
|-54.32
|68786.15
|239
|2005.02.09 20:01
|sell
|120
|0.10
|105.63
|118.63
|105.18
|240
|2005.02.10 12:45
|sell
|121
|0.20
|105.94
|118.64
|105.49
|241
|2005.02.10 13:31
|sell
|122
|0.40
|106.27
|118.67
|105.82
|242
|2005.02.10 14:35
|sell
|123
|0.80
|106.59
|118.69
|106.14
|243
|2005.02.10 15:15
|t/p
|123
|0.80
|106.14
|118.69
|106.14
|339.20
|69125.35
|244
|2005.02.10 15:15
|close
|122
|0.40
|106.13
|118.67
|105.82
|52.77
|69178.12
|245
|2005.02.10 15:15
|close
|121
|0.20
|106.14
|118.64
|105.49
|-37.69
|69140.43
|246
|2005.02.10 15:15
|close
|120
|0.10
|106.13
|118.63
|105.18
|-51.60
|69088.84
|247
|2005.02.16 16:00
|buy
|124
|0.10
|105.12
|92.12
|105.57
|248
|2005.02.16 16:33
|t/p
|124
|0.10
|105.57
|92.12
|105.57
|42.62
|69131.46
|249
|2005.02.21 16:01
|sell
|125
|0.10
|105.52
|118.52
|105.07
|250
|2005.02.22 03:14
|t/p
|125
|0.10
|105.07
|118.52
|105.07
|41.33
|69172.79
|251
|2005.02.23 16:00
|buy
|126
|0.10
|104.87
|91.87
|105.32
|252
|2005.02.24 16:26
|t/p
|126
|0.10
|105.32
|91.87
|105.32
|44.47
|69217.27
|253
|2005.02.28 04:00
|sell
|127
|0.10
|104.82
|117.82
|104.37
|254
|2005.02.28 09:29
|t/p
|127
|0.10
|104.37
|117.82
|104.37
|43.12
|69260.39
|255
|2005.03.02 08:00
|buy
|128
|0.10
|104.67
|91.67
|105.12
|256
|2005.03.02 11:04
|t/p
|128
|0.10
|105.12
|91.67
|105.12
|42.81
|69303.20
|257
|2005.03.04 20:00
|sell
|129
|0.10
|104.54
|117.54
|104.09
|258
|2005.03.07 04:04
|sell
|130
|0.20
|104.84
|117.54
|104.39
|259
|2005.03.07 13:19
|sell
|131
|0.40
|105.15
|117.55
|104.70
|260
|2005.03.08 14:59
|t/p
|131
|0.40
|104.70
|117.55
|104.70
|165.94
|69469.14
|261
|2005.03.08 14:59
|close
|130
|0.20
|104.70
|117.54
|104.39
|23.75
|69492.88
|262
|2005.03.08 14:59
|close
|129
|0.10
|104.71
|117.54
|104.09
|-19.23
|69473.65
|263
|2005.03.08 16:00
|sell
|132
|0.10
|104.45
|117.45
|104.00
|264
|2005.03.08 21:11
|sell
|133
|0.20
|104.75
|117.45
|104.30
|265
|2005.03.09 10:23
|t/p
|133
|0.20
|104.30
|117.45
|104.30
|83.31
|69556.96
|266
|2005.03.09 10:23
|close
|132
|0.10
|104.28
|117.45
|104.00
|14.80
|69571.77
|267
|2005.03.11 00:01
|buy
|134
|0.10
|104.10
|91.10
|104.55
|268
|2005.03.11 14:41
|buy
|135
|0.20
|103.80
|91.10
|104.25
|269
|2005.03.14 02:04
|t/p
|135
|0.20
|104.25
|91.10
|104.25
|87.49
|69659.26
|270
|2005.03.14 02:04
|close
|134
|0.10
|104.25
|91.10
|104.55
|14.97
|69674.23
|271
|2005.03.16 00:00
|sell
|136
|0.10
|104.52
|117.52
|104.07
|272
|2005.03.16 13:16
|t/p
|136
|0.10
|104.07
|117.52
|104.07
|43.25
|69717.48
|273
|2005.03.17 16:00
|buy
|137
|0.10
|104.70
|91.70
|105.15
|274
|2005.03.21 09:30
|t/p
|137
|0.10
|105.15
|91.70
|105.15
|43.96
|69761.45
|275
|2005.03.22 12:00
|sell
|138
|0.10
|104.93
|117.93
|104.48
|276
|2005.03.22 20:25
|sell
|139
|0.20
|105.24
|117.94
|104.79
|277
|2005.03.22 21:03
|sell
|140
|0.40
|105.58
|117.98
|105.13
|278
|2005.03.22 23:00
|t/p
|140
|0.40
|105.13
|117.98
|105.13
|171.35
|69932.80
|279
|2005.03.22 23:00
|close
|139
|0.20
|105.05
|117.94
|104.79
|36.17
|69968.97
|280
|2005.03.22 23:00
|close
|138
|0.10
|105.62
|117.93
|104.48
|-65.33
|69903.64
|281
|2005.03.25 16:00
|sell
|141
|0.10
|106.35
|119.35
|105.90
|282
|2005.03.28 03:09
|sell
|142
|0.20
|106.66
|119.36
|106.21
|283
|2005.03.28 04:00
|sell
|143
|0.40
|106.97
|119.37
|106.52
|284
|2005.03.28 18:11
|sell
|144
|0.80
|107.28
|119.38
|106.83
|285
|2005.03.29 22:16
|sell
|145
|1.60
|107.59
|119.39
|107.14
|286
|2005.03.30 00:35
|close
|145
|1.60
|107.33
|119.39
|107.14
|363.67
|70267.30
|287
|2005.03.30 00:36
|close
|144
|0.80
|107.34
|119.38
|106.83
|-68.64
|70198.66
|288
|2005.03.30 00:36
|close
|143
|0.40
|107.33
|119.37
|106.52
|-146.13
|70052.53
|289
|2005.03.30 00:36
|close
|142
|0.20
|107.32
|119.36
|106.21
|-128.98
|69923.54
|290
|2005.03.30 00:36
|close
|141
|0.10
|107.31
|119.35
|105.90
|-93.95
|69829.60
|291
|2005.03.30 04:00
|sell
|146
|0.10
|107.41
|120.41
|106.96
|292
|2005.03.31 09:53
|t/p
|146
|0.10
|106.96
|120.41
|106.96
|37.58
|69867.18
|293
|2005.04.06 04:00
|sell
|147
|0.10
|108.13
|121.13
|107.68
|294
|2005.04.06 12:48
|sell
|148
|0.20
|108.45
|121.15
|108.00
|295
|2005.04.06 14:46
|sell
|149
|0.40
|108.76
|121.16
|108.31
|296
|2005.04.07 08:35
|t/p
|149
|0.40
|108.31
|121.16
|108.31
|148.27
|70015.45
|297
|2005.04.07 08:35
|close
|148
|0.20
|108.30
|121.15
|108.00
|18.73
|70034.18
|298
|2005.04.07 08:35
|close
|147
|0.10
|108.31
|121.13
|107.68
|-21.11
|70013.07
|299
|2005.04.14 12:00
|buy
|150
|0.10
|107.91
|94.91
|108.36
|300
|2005.04.14 15:49
|t/p
|150
|0.10
|108.36
|94.91
|108.36
|41.53
|70054.60
|301
|2005.04.21 12:00
|buy
|151
|0.10
|107.15
|94.15
|107.60
|302
|2005.04.21 17:34
|buy
|152
|0.20
|106.85
|94.15
|107.30
|303
|2005.04.22 09:45
|buy
|153
|0.40
|106.55
|94.15
|107.00
|304
|2005.04.22 10:12
|buy
|154
|0.80
|106.23
|94.13
|106.68
|305
|2005.04.22 16:00
|buy
|155
|1.60
|105.92
|94.12
|106.37
|306
|2005.04.25 00:00
|buy
|156
|3.20
|105.55
|94.05
|106.00
|307
|2005.04.25 02:20
|close
|156
|3.20
|105.87
|94.05
|106.00
|967.24
|71021.84
|308
|2005.04.25 02:20
|close
|155
|1.60
|105.86
|94.12
|106.37
|-81.38
|70940.47
|309
|2005.04.25 02:21
|close
|154
|0.80
|105.87
|94.13
|106.68
|-267.38
|70673.09
|310
|2005.04.25 02:21
|close
|153
|0.40
|105.88
|94.15
|107.00
|-250.79
|70422.29
|311
|2005.04.25 02:21
|close
|152
|0.20
|105.88
|94.15
|107.30
|-180.90
|70241.39
|312
|2005.04.25 02:21
|close
|151
|0.10
|105.88
|94.15
|107.60
|-118.79
|70122.60
|313
|2005.04.26 08:01
|buy
|157
|0.10
|105.79
|92.79
|106.24
|314
|2005.04.27 02:56
|t/p
|157
|0.10
|106.24
|92.79
|106.24
|42.93
|70165.53
|315
|2005.05.03 00:00
|buy
|158
|0.10
|105.14
|92.14
|105.59
|316
|2005.05.04 02:28
|buy
|159
|0.20
|104.84
|92.14
|105.29
|317
|2005.05.04 10:50
|buy
|160
|0.40
|104.53
|92.13
|104.98
|318
|2005.05.04 14:25
|buy
|161
|0.80
|104.23
|92.13
|104.68
|319
|2005.05.04 17:32
|t/p
|161
|0.80
|104.68
|92.13
|104.68
|343.91
|70509.44
|320
|2005.05.04 17:32
|close
|160
|0.40
|104.68
|92.13
|104.98
|57.32
|70566.76
|321
|2005.05.04 17:32
|close
|159
|0.20
|104.67
|92.14
|105.29
|-32.48
|70534.28
|322
|2005.05.04 17:32
|close
|158
|0.10
|104.68
|92.14
|105.59
|-43.36
|70490.93
|323
|2005.05.05 20:00
|buy
|162
|0.10
|104.52
|91.52
|104.97
|324
|2005.05.06 14:30
|t/p
|162
|0.10
|104.97
|91.52
|104.97
|43.45
|70534.38
|325
|2005.05.11 12:00
|sell
|163
|0.10
|105.40
|118.40
|104.95
|326
|2005.05.11 14:36
|sell
|164
|0.20
|105.70
|118.40
|105.25
|327
|2005.05.12 03:14
|sell
|165
|0.40
|106.01
|118.41
|105.56
|328
|2005.05.12 13:11
|sell
|166
|0.80
|106.32
|118.42
|105.87
|329
|2005.05.12 14:41
|sell
|167
|1.60
|106.62
|118.42
|106.17
|330
|2005.05.12 23:21
|sell
|168
|3.20
|106.93
|118.43
|106.48
|331
|2005.05.13 18:47
|sell
|169
|6.40
|107.24
|118.44
|106.79
|332
|2005.05.16 04:13
|sell
|170
|12.80
|107.54
|118.44
|107.09
|333
|2005.05.16 16:05
|close
|170
|12.80
|107.24
|118.44
|107.09
|3580.74
|74115.12
|334
|2005.05.16 16:05
|close
|169
|6.40
|107.25
|118.44
|106.79
|-155.39
|73959.73
|335
|2005.05.16 16:05
|close
|168
|3.20
|107.26
|118.43
|106.48
|-1080.22
|72879.51
|336
|2005.05.16 16:05
|close
|167
|1.60
|107.27
|118.42
|106.17
|-1017.36
|71862.16
|337
|2005.05.16 16:05
|close
|166
|0.80
|107.26
|118.42
|105.87
|-725.02
|71137.13
|338
|2005.05.16 16:06
|close
|165
|0.40
|107.27
|118.41
|105.56
|-481.80
|70655.33
|339
|2005.05.16 16:06
|close
|164
|0.20
|107.26
|118.40
|105.25
|-305.83
|70349.50
|340
|2005.05.16 16:06
|close
|163
|0.10
|107.26
|118.40
|104.95
|-180.89
|70168.61
|341
|2005.05.16 20:01
|sell
|171
|0.10
|106.99
|119.99
|106.54
|342
|2005.05.17 12:58
|sell
|172
|0.20
|107.30
|120.00
|106.85
|343
|2005.05.18 02:59
|sell
|173
|0.40
|107.62
|120.02
|107.17
|344
|2005.05.18 14:31
|t/p
|173
|0.40
|107.17
|120.02
|107.17
|167.96
|70336.57
|345
|2005.05.18 14:31
|close
|172
|0.20
|107.17
|120.00
|106.85
|21.27
|70357.84
|346
|2005.05.18 14:31
|close
|171
|0.10
|107.16
|119.99
|106.54
|-18.85
|70338.99
|347
|2005.05.23 16:00
|sell
|174
|0.10
|107.65
|120.65
|107.20
|348
|2005.05.26 04:36
|sell
|175
|0.20
|107.96
|120.66
|107.51
|349
|2005.05.26 14:07
|sell
|176
|0.40
|108.26
|120.66
|107.81
|350
|2005.05.27 06:50
|t/p
|176
|0.40
|107.81
|120.66
|107.81
|160.98
|70499.97
|351
|2005.05.27 06:50
|close
|175
|0.20
|107.81
|120.66
|107.51
|24.84
|70524.81
|352
|2005.05.27 06:50
|close
|174
|0.10
|107.82
|120.65
|107.20
|-24.74
|70500.07
|353
|2005.05.27 20:00
|sell
|177
|0.10
|107.96
|120.96
|107.51
|354
|2005.05.31 03:33
|sell
|178
|0.20
|108.26
|120.96
|107.81
|355
|2005.05.31 16:41
|t/p
|178
|0.20
|107.81
|120.96
|107.81
|83.48
|70583.55
|356
|2005.05.31 16:41
|close
|177
|0.10
|107.80
|120.96
|107.51
|11.85
|70595.40
|357
|2005.06.02 12:00
|sell
|179
|0.10
|108.30
|121.30
|107.85
|358
|2005.06.03 04:55
|t/p
|179
|0.10
|107.85
|121.30
|107.85
|40.23
|70635.63
|359
|2005.06.08 08:00
|buy
|180
|0.10
|106.96
|93.96
|107.41
|360
|2005.06.09 11:26
|t/p
|180
|0.10
|107.41
|93.96
|107.41
|43.64
|70679.28
|361
|2005.06.15 00:03
|sell
|181
|0.10
|109.41
|122.41
|108.96
|362
|2005.06.16 14:45
|t/p
|181
|0.10
|108.96
|122.41
|108.96
|36.81
|70716.09
|363
|2005.06.23 12:00
|buy
|182
|0.10
|108.78
|95.78
|109.23
|364
|2005.06.23 14:07
|buy
|183
|0.20
|108.48
|95.78
|108.93
|365
|2005.06.23 16:33
|t/p
|183
|0.20
|108.93
|95.78
|108.93
|82.62
|70798.71
|366
|2005.06.23 16:33
|close
|182
|0.10
|108.93
|95.78
|109.23
|13.77
|70812.48
|367
|2005.07.04 20:07
|sell
|184
|0.10
|111.55
|124.55
|111.10
|368
|2005.07.05 08:32
|sell
|185
|0.20
|111.86
|124.56
|111.41
|369
|2005.07.06 18:06
|sell
|186
|0.40
|112.17
|124.57
|111.72
|370
|2005.07.07 11:24
|t/p
|186
|0.40
|111.72
|124.57
|111.72
|143.18
|70955.66
|371
|2005.07.07 11:24
|close
|185
|0.20
|111.72
|124.56
|111.41
|13.10
|70968.75
|372
|2005.07.07 11:24
|close
|184
|0.10
|111.69
|124.55
|111.10
|-20.01
|70948.75
|373
|2005.07.07 12:00
|sell
|187
|0.10
|111.91
|124.91
|111.46
|374
|2005.07.08 02:09
|sell
|188
|0.20
|112.22
|124.92
|111.77
|375
|2005.07.08 14:33
|sell
|189
|0.40
|112.54
|124.94
|112.09
|376
|2005.07.08 15:03
|t/p
|189
|0.40
|112.09
|124.94
|112.09
|160.59
|71109.34
|377
|2005.07.08 15:03
|close
|188
|0.20
|112.09
|124.92
|111.77
|23.20
|71132.54
|378
|2005.07.08 15:03
|close
|187
|0.10
|112.10
|124.91
|111.46
|-18.45
|71114.09
|379
|2005.07.13 16:00
|buy
|190
|0.10
|111.86
|98.86
|112.31
|380
|2005.07.14 18:30
|t/p
|190
|0.10
|112.31
|98.86
|112.31
|41.80
|71155.90
|381
|2005.07.18 12:00
|sell
|191
|0.10
|112.22
|125.22
|111.77
|382
|2005.07.18 16:46
|t/p
|191
|0.10
|111.77
|125.22
|111.77
|40.27
|71196.17
|383
|2005.07.21 04:00
|sell
|192
|0.10
|112.61
|125.61
|112.16
|384
|2005.07.21 13:01
|t/p
|192
|0.10
|112.16
|125.61
|112.16
|40.13
|71236.30
|385
|2005.07.25 04:00
|buy
|193
|0.10
|111.47
|98.47
|111.92
|386
|2005.07.25 09:14
|t/p
|193
|0.10
|111.92
|98.47
|111.92
|40.21
|71276.51
|387
|2005.07.28 16:00
|sell
|194
|0.10
|112.44
|125.44
|111.99
|388
|2005.07.29 08:34
|t/p
|194
|0.10
|111.99
|125.44
|111.99
|38.69
|71315.20
|389
|2005.08.04 20:00
|buy
|195
|0.10
|111.22
|98.22
|111.67
|390
|2005.08.05 05:33
|t/p
|195
|0.10
|111.67
|98.22
|111.67
|40.88
|71356.08
|391
|2005.08.09 08:00
|sell
|196
|0.10
|111.80
|124.80
|111.35
|392
|2005.08.09 10:34
|sell
|197
|0.20
|112.11
|124.81
|111.66
|393
|2005.08.10 02:07
|t/p
|197
|0.20
|111.66
|124.81
|111.66
|77.62
|71433.70
|394
|2005.08.10 02:07
|close
|196
|0.10
|111.65
|124.80
|111.35
|11.94
|71445.65
|395
|2005.08.10 04:00
|sell
|198
|0.10
|111.37
|124.37
|110.92
|396
|2005.08.10 10:56
|t/p
|198
|0.10
|110.92
|124.37
|110.92
|40.58
|71486.23
|397
|2005.08.15 08:00
|buy
|199
|0.10
|109.66
|96.66
|110.11
|398
|2005.08.15 17:39
|buy
|200
|0.20
|109.36
|96.66
|109.81
|399
|2005.08.17 08:15
|t/p
|200
|0.20
|109.81
|96.66
|109.81
|84.28
|71570.50
|400
|2005.08.17 08:15
|close
|199
|0.10
|109.82
|96.66
|110.11
|15.73
|71586.24
|401
|2005.08.22 08:00
|sell
|201
|0.10
|110.17
|123.17
|109.72
|402
|2005.08.22 10:33
|t/p
|201
|0.10
|109.72
|123.17
|109.72
|41.01
|71627.25
|403
|2005.08.24 04:00
|buy
|202
|0.10
|110.43
|97.43
|110.88
|404
|2005.08.24 15:17
|buy
|203
|0.20
|110.13
|97.43
|110.58
|405
|2005.08.25 05:41
|buy
|204
|0.40
|109.82
|97.42
|110.27
|406
|2005.08.26 01:17
|t/p
|204
|0.40
|110.27
|97.42
|110.27
|165.57
|71792.81
|407
|2005.08.26 01:17
|close
|203
|0.20
|110.27
|97.43
|110.58
|30.04
|71822.85
|408
|2005.08.26 01:17
|close
|202
|0.10
|110.26
|97.43
|110.88
|-13.09
|71809.76
|409
|2005.08.29 04:00
|buy
|205
|0.10
|110.30
|97.30
|110.75
|410
|2005.08.30 00:23
|t/p
|205
|0.10
|110.75
|97.30
|110.75
|41.21
|71850.97
|411
|2005.08.31 20:00
|sell
|206
|0.10
|110.64
|123.64
|110.19
|412
|2005.09.01 16:06
|t/p
|206
|0.10
|110.19
|123.64
|110.19
|36.35
|71887.33
|413
|2005.09.06 12:00
|buy
|207
|0.10
|109.66
|96.66
|110.11
|414
|2005.09.06 14:54
|buy
|208
|0.20
|109.36
|96.66
|109.81
|415
|2005.09.06 16:38
|t/p
|208
|0.20
|109.81
|96.66
|109.81
|81.95
|71969.28
|416
|2005.09.06 16:38
|close
|207
|0.10
|109.82
|96.66
|110.11
|14.57
|71983.85
|417
|2005.09.09 20:00
|sell
|209
|0.10
|109.79
|122.79
|109.34
|418
|2005.09.12 00:00
|t/p
|209
|0.10
|109.34
|122.79
|109.34
|39.71
|72023.56
|419
|2005.09.14 16:00
|sell
|210
|0.10
|110.10
|123.10
|109.65
|420
|2005.09.15 00:26
|sell
|211
|0.20
|110.41
|123.11
|109.96
|421
|2005.09.15 04:47
|sell
|212
|0.40
|110.72
|123.12
|110.27
|422
|2005.09.15 12:10
|t/p
|212
|0.40
|110.27
|123.12
|110.27
|163.24
|72186.80
|423
|2005.09.15 12:10
|close
|211
|0.20
|110.27
|123.11
|109.96
|25.39
|72212.19
|424
|2005.09.15 12:11
|close
|210
|0.10
|110.24
|123.10
|109.65
|-17.19
|72195.01
|425
|2005.09.20 08:00
|sell
|213
|0.10
|111.44
|124.44
|110.99
|426
|2005.09.20 20:21
|sell
|214
|0.20
|111.75
|124.45
|111.30
|427
|2005.09.21 10:22
|t/p
|214
|0.20
|111.30
|124.45
|111.30
|77.88
|72272.88
|428
|2005.09.21 10:22
|close
|213
|0.10
|111.29
|124.44
|110.99
|11.98
|72284.87
|429
|2005.09.21 12:00
|sell
|215
|0.10
|111.32
|124.32
|110.87
|430
|2005.09.22 03:48
|sell
|216
|0.20
|111.64
|124.34
|111.19
|431
|2005.09.22 09:23
|t/p
|216
|0.20
|111.19
|124.34
|111.19
|80.94
|72365.81
|432
|2005.09.22 09:23
|close
|215
|0.10
|111.19
|124.32
|110.87
|7.20
|72373.01
|433
|2005.09.28 20:01
|sell
|217
|0.10
|113.11
|126.11
|112.66
|434
|2005.09.30 09:27
|sell
|218
|0.20
|113.41
|126.11
|112.96
|435
|2005.10.03 02:13
|sell
|219
|0.40
|113.75
|126.15
|113.30
|436
|2005.10.03 03:04
|sell
|220
|0.80
|114.06
|126.16
|113.61
|437
|2005.10.03 16:33
|sell
|221
|1.60
|114.36
|126.16
|113.91
|438
|2005.10.04 02:17
|close
|221
|1.60
|114.10
|126.16
|113.91
|340.67
|72713.68
|439
|2005.10.04 02:17
|close
|220
|0.80
|114.09
|126.16
|113.61
|-33.00
|72680.68
|440
|2005.10.04 02:18
|close
|219
|0.40
|114.10
|126.15
|113.30
|-128.68
|72552.00
|441
|2005.10.04 02:18
|close
|218
|0.20
|114.09
|126.11
|112.96
|-125.18
|72426.82
|442
|2005.10.04 02:18
|close
|217
|0.10
|114.08
|126.11
|112.66
|-94.00
|72332.81
|443
|2005.10.04 20:00
|sell
|222
|0.10
|114.25
|127.25
|113.80
|444
|2005.10.05 06:41
|t/p
|222
|0.10
|113.80
|127.25
|113.80
|38.05
|72370.87
|445
|2005.10.14 00:00
|sell
|223
|0.10
|114.47
|127.47
|114.02
|446
|2005.10.14 02:26
|sell
|224
|0.20
|114.78
|127.48
|114.33
|447
|2005.10.14 16:24
|t/p
|224
|0.20
|114.33
|127.48
|114.33
|78.73
|72449.60
|448
|2005.10.14 16:24
|close
|223
|0.10
|114.32
|127.47
|114.02
|13.12
|72462.72
|449
|2005.10.19 20:00
|sell
|225
|0.10
|115.47
|128.47
|115.02
|450
|2005.10.21 03:17
|t/p
|225
|0.10
|115.02
|128.47
|115.02
|33.15
|72495.87
|451
|2005.10.24 16:00
|sell
|226
|0.10
|115.40
|128.40
|114.95
|452
|2005.10.25 09:09
|sell
|227
|0.20
|115.72
|128.42
|115.27
|453
|2005.10.25 10:44
|t/p
|227
|0.20
|115.27
|128.42
|115.27
|78.08
|72573.95
|454
|2005.10.25 10:44
|close
|226
|0.10
|115.27
|128.40
|114.95
|9.78
|72583.73
|455
|2005.10.27 16:00
|sell
|228
|0.10
|115.02
|128.02
|114.57
|456
|2005.10.27 16:32
|sell
|229
|0.20
|115.32
|128.02
|114.87
|457
|2005.10.28 16:58
|sell
|230
|0.40
|115.62
|128.02
|115.17
|458
|2005.10.31 11:33
|sell
|231
|0.80
|115.93
|128.03
|115.48
|459
|2005.10.31 14:25
|sell
|232
|1.60
|116.24
|128.04
|115.79
|460
|2005.10.31 23:49
|sell
|233
|3.20
|116.54
|128.04
|116.09
|461
|2005.11.02 00:27
|sell
|234
|6.40
|116.85
|128.05
|116.40
|462
|2005.11.03 16:29
|sell
|235
|12.80
|117.15
|128.05
|116.70
|463
|2005.11.04 04:39
|sell
|236
|25.60
|117.46
|128.06
|117.01
|464
|2005.11.08 17:36
|close
|236
|25.60
|117.15
|128.06
|117.01
|6008.63
|78592.36
|465
|2005.11.08 17:36
|close
|235
|12.80
|117.14
|128.05
|116.70
|-464.91
|78127.45
|466
|2005.11.08 17:36
|close
|234
|6.40
|117.13
|128.05
|116.40
|-2104.12
|76023.33
|467
|2005.11.08 17:36
|close
|233
|3.20
|117.14
|128.04
|116.09
|-2021.85
|74001.48
|468
|2005.11.08 17:36
|close
|232
|1.60
|117.13
|128.04
|115.79
|-1407.14
|72594.34
|469
|2005.11.08 17:36
|close
|231
|0.80
|117.14
|128.03
|115.48
|-922.06
|71672.28
|470
|2005.11.08 17:37
|close
|230
|0.40
|117.14
|128.02
|115.17
|-572.87
|71099.41
|471
|2005.11.08 17:38
|close
|229
|0.20
|117.15
|128.02
|114.87
|-342.33
|70757.09
|472
|2005.11.08 17:38
|close
|228
|0.10
|117.14
|128.02
|114.57
|-195.93
|70561.16
|473
|2005.11.14 04:00
|sell
|237
|0.10
|117.95
|130.95
|117.50
|474
|2005.11.14 11:13
|sell
|238
|0.20
|118.25
|130.95
|117.80
|475
|2005.11.14 12:14
|sell
|239
|0.40
|118.56
|130.96
|118.11
|476
|2005.11.14 16:39
|sell
|240
|0.80
|118.86
|130.96
|118.41
|477
|2005.11.15 12:13
|sell
|241
|1.60
|119.16
|130.96
|118.71
|478
|2005.11.15 17:12
|close
|241
|1.60
|118.89
|130.96
|118.71
|363.36
|70924.52
|479
|2005.11.15 17:12
|close
|240
|0.80
|118.90
|130.96
|118.41
|-38.87
|70885.64
|480
|2005.11.15 17:12
|close
|239
|0.40
|118.90
|130.96
|118.11
|-120.36
|70765.28
|481
|2005.11.15 17:13
|close
|238
|0.20
|118.91
|130.95
|117.80
|-114.00
|70651.28
|482
|2005.11.15 17:13
|close
|237
|0.10
|118.90
|130.95
|117.50
|-81.40
|70569.89
|483
|2005.11.16 20:00
|sell
|242
|0.10
|119.03
|132.03
|118.58
|484
|2005.11.17 09:49
|t/p
|242
|0.10
|118.58
|132.03
|118.58
|33.46
|70603.35
|485
|2005.11.21 12:00
|sell
|243
|0.10
|118.84
|131.84
|118.39
|486
|2005.11.22 02:59
|sell
|244
|0.20
|119.14
|131.84
|118.69
|487
|2005.11.22 14:27
|sell
|245
|0.40
|119.44
|131.84
|118.99
|488
|2005.11.22 20:08
|t/p
|245
|0.40
|118.99
|131.84
|118.99
|151.29
|70754.64
|489
|2005.11.22 20:08
|close
|244
|0.20
|118.98
|131.84
|118.69
|26.90
|70781.54
|490
|2005.11.22 20:08
|close
|243
|0.10
|119.00
|131.84
|118.39
|-14.95
|70766.60
|491
|2005.11.23 00:00
|sell
|246
|0.10
|118.74
|131.74
|118.29
|492
|2005.11.23 15:48
|t/p
|246
|0.10
|118.29
|131.74
|118.29
|38.04
|70804.64
|493
|2005.11.24 20:00
|buy
|247
|0.10
|118.92
|105.92
|119.37
|494
|2005.11.25 09:18
|t/p
|247
|0.10
|119.37
|105.92
|119.37
|38.28
|70842.92
|495
|2005.11.28 20:00
|sell
|248
|0.10
|118.62
|131.62
|118.17
|496
|2005.11.28 22:54
|sell
|249
|0.20
|118.93
|131.63
|118.48
|497
|2005.11.29 02:27
|sell
|250
|0.40
|119.24
|131.64
|118.79
|498
|2005.11.29 15:00
|sell
|251
|0.80
|119.55
|131.65
|119.10
|499
|2005.12.01 05:55
|sell
|252
|1.60
|119.86
|131.66
|119.41
|500
|2005.12.01 12:56
|sell
|253
|3.20
|120.16
|131.66
|119.71
|501
|2005.12.01 16:47
|sell
|254
|6.40
|120.47
|131.67
|120.02
|502
|2005.12.02 11:50
|sell
|255
|12.80
|120.78
|131.68
|120.33
|503
|2005.12.02 15:57
|sell
|256
|25.60
|121.08
|131.68
|120.63
|504
|2005.12.02 16:32
|close
|256
|25.60
|120.75
|131.68
|120.63
|6996.31
|77839.23
|505
|2005.12.02 16:32
|close
|255
|12.80
|120.71
|131.68
|120.33
|742.24
|78581.47
|506
|2005.12.02 16:33
|close
|254
|6.40
|120.65
|131.67
|120.02
|-1050.51
|77530.96
|507
|2005.12.02 16:33
|close
|253
|3.20
|120.63
|131.66
|119.71
|-1294.63
|76236.33
|508
|2005.12.02 16:33
|close
|252
|1.60
|120.61
|131.66
|119.41
|-1018.86
|75217.47
|509
|2005.12.02 16:33
|close
|251
|0.80
|120.59
|131.65
|119.10
|-749.75
|74467.72
|510
|2005.12.02 16:33
|close
|250
|0.40
|120.60
|131.64
|118.79
|-480.99
|73986.73
|511
|2005.12.02 16:33
|close
|249
|0.20
|120.61
|131.63
|118.48
|-296.52
|73690.21
|512
|2005.12.02 16:33
|close
|248
|0.10
|120.60
|131.62
|118.17
|-173.15
|73517.06
|513
|2005.12.05 20:00
|sell
|257
|0.10
|120.84
|133.84
|120.39
|514
|2005.12.06 09:36
|sell
|258
|0.20
|121.16
|133.86
|120.71
|515
|2005.12.07 00:29
|t/p
|258
|0.20
|120.71
|133.86
|120.71
|71.57
|73588.63
|516
|2005.12.07 00:29
|close
|257
|0.10
|120.70
|133.84
|120.39
|8.61
|73597.24
|517
|2005.12.19 00:00
|buy
|259
|0.10
|115.60
|102.60
|116.05
|518
|2005.12.19 02:57
|t/p
|259
|0.10
|116.05
|102.60
|116.05
|38.78
|73636.02
|519
|2005.12.27 04:00
|buy
|260
|0.10
|117.13
|104.13
|117.58
|520
|2005.12.28 17:53
|t/p
|260
|0.10
|117.58
|104.13
|117.58
|38.85
|73674.87
|521
|2005.12.30 08:00
|sell
|261
|0.10
|117.33
|130.33
|116.88
|522
|2005.12.30 13:13
|sell
|262
|0.20
|117.64
|130.34
|117.19
|523
|2005.12.30 16:58
|sell
|263
|0.40
|117.94
|130.34
|117.49
|524
|2006.01.03 03:05
|t/p
|263
|0.40
|117.49
|130.34
|117.49
|141.26
|73816.13
|525
|2006.01.03 03:05
|close
|262
|0.20
|117.48
|130.34
|117.19
|21.26
|73837.39
|526
|2006.01.03 03:05
|close
|261
|0.10
|117.49
|130.33
|116.88
|-16.61
|73820.77
|527
|2006.01.05 16:00
|buy
|264
|0.10
|116.14
|103.14
|116.59
|528
|2006.01.05 17:11
|buy
|265
|0.20
|115.84
|103.14
|116.29
|529
|2006.01.06 12:14
|t/p
|265
|0.20
|116.29
|103.14
|116.29
|78.55
|73899.33
|530
|2006.01.06 12:14
|close
|264
|0.10
|116.29
|103.14
|116.59
|13.48
|73912.81
|531
|2006.01.10 04:00
|buy
|266
|0.10
|114.72
|101.72
|115.17
|532
|2006.01.10 08:48
|buy
|267
|0.20
|114.41
|101.71
|114.86
|533
|2006.01.11 07:00
|t/p
|267
|0.20
|114.86
|101.71
|114.86
|79.52
|73992.33
|534
|2006.01.11 07:00
|close
|266
|0.10
|114.86
|101.72
|115.17
|12.77
|74005.10
|535
|2006.01.12 16:00
|buy
|268
|0.10
|114.11
|101.11
|114.56
|536
|2006.01.12 23:46
|t/p
|268
|0.10
|114.56
|101.11
|114.56
|39.28
|74044.38
|537
|2006.01.19 00:00
|sell
|269
|0.10
|115.21
|128.21
|114.76
|538
|2006.01.19 19:56
|sell
|270
|0.20
|115.52
|128.22
|115.07
|539
|2006.01.20 14:57
|t/p
|270
|0.20
|115.07
|128.22
|115.07
|75.23
|74119.61
|540
|2006.01.20 14:57
|close
|269
|0.10
|115.06
|128.21
|114.76
|11.54
|74131.16
|541
|2006.01.20 14:57
|sell
|271
|0.10
|115.01
|128.01
|114.56
|542
|2006.01.20 16:42
|sell
|272
|0.20
|115.33
|128.03
|114.88
|543
|2006.01.23 02:17
|t/p
|272
|0.20
|114.88
|128.03
|114.88
|75.35
|74206.51
|544
|2006.01.23 02:17
|close
|271
|0.10
|114.88
|128.01
|114.56
|9.82
|74216.33
|545
|2006.01.25 00:00
|buy
|273
|0.10
|114.88
|101.88
|115.33
|546
|2006.01.25 15:12
|t/p
|273
|0.10
|115.33
|101.88
|115.33
|39.01
|74255.34
|547
|2006.01.31 08:00
|sell
|274
|0.10
|117.48
|130.48
|117.03
|548
|2006.01.31 10:14
|t/p
|274
|0.10
|117.03
|130.48
|117.03
|38.45
|74293.79
|549
|2006.02.03 12:00
|sell
|275
|0.10
|118.48
|131.48
|118.03
|550
|2006.02.03 14:35
|sell
|276
|0.20
|118.79
|131.49
|118.34
|551
|2006.02.03 14:59
|sell
|277
|0.40
|119.11
|131.51
|118.66
|552
|2006.02.06 01:38
|t/p
|277
|0.40
|118.66
|131.51
|118.66
|145.71
|74439.50
|553
|2006.02.06 01:38
|close
|276
|0.20
|118.66
|131.49
|118.34
|18.92
|74458.42
|554
|2006.02.06 01:38
|close
|275
|0.10
|118.67
|131.48
|118.03
|-17.51
|74440.92
|555
|2006.02.06 04:00
|sell
|278
|0.10
|118.56
|131.56
|118.11
|556
|2006.02.06 12:42
|sell
|279
|0.20
|118.86
|131.56
|118.41
|557
|2006.02.07 02:37
|sell
|280
|0.40
|119.16
|131.56
|118.71
|558
|2006.02.07 08:32
|t/p
|280
|0.40
|118.71
|131.56
|118.71
|151.67
|74592.59
|559
|2006.02.07 08:32
|close
|279
|0.20
|118.68
|131.56
|118.41
|27.34
|74619.92
|560
|2006.02.07 08:32
|close
|278
|0.10
|118.69
|131.56
|118.11
|-12.45
|74607.48
|561
|2006.02.10 08:00
|sell
|281
|0.10
|117.84
|130.84
|117.39
|562
|2006.02.10 10:53
|t/p
|281
|0.10
|117.39
|130.84
|117.39
|38.34
|74645.82
|563
|2006.02.15 08:00
|buy
|282
|0.10
|117.64
|104.64
|118.09
|564
|2006.02.15 15:03
|buy
|283
|0.20
|117.34
|104.64
|117.79
|565
|2006.02.15 16:14
|buy
|284
|0.40
|117.03
|104.63
|117.48
|566
|2006.02.15 16:36
|t/p
|284
|0.40
|117.48
|104.63
|117.48
|153.22
|74799.04
|567
|2006.02.15 16:36
|close
|283
|0.20
|117.48
|104.64
|117.79
|23.83
|74822.87
|568
|2006.02.15 16:36
|close
|282
|0.10
|117.47
|104.64
|118.09
|-14.47
|74808.40
|569
|2006.02.22 16:00
|sell
|285
|0.10
|118.58
|131.58
|118.13
|570
|2006.02.23 05:11
|t/p
|285
|0.10
|118.13
|131.58
|118.13
|33.60
|74842.00
|571
|2006.02.28 04:00
|buy
|286
|0.10
|116.41
|103.41
|116.86
|572
|2006.02.28 10:40
|buy
|287
|0.20
|116.10
|103.40
|116.55
|573
|2006.02.28 17:18
|buy
|288
|0.40
|115.79
|103.39
|116.24
|574
|2006.03.01 00:34
|buy
|289
|0.80
|115.47
|103.37
|115.92
|575
|2006.03.01 02:00
|t/p
|289
|0.80
|115.92
|103.37
|115.92
|310.56
|75152.56
|576
|2006.03.01 02:00
|close
|288
|0.40
|115.92
|103.39
|116.24
|47.19
|75199.75
|577
|2006.03.01 02:00
|close
|287
|0.20
|115.94
|103.40
|116.55
|-26.44
|75173.31
|578
|2006.03.01 02:01
|close
|286
|0.10
|115.95
|103.41
|116.86
|-39.09
|75134.22
|579
|2006.03.08 20:01
|sell
|290
|0.10
|117.85
|130.85
|117.40
|580
|2006.03.09 06:48
|sell
|291
|0.20
|118.15
|130.85
|117.70
|581
|2006.03.09 09:19
|t/p
|291
|0.20
|117.70
|130.85
|117.70
|76.47
|75210.69
|582
|2006.03.09 09:19
|close
|290
|0.10
|117.69
|130.85
|117.40
|9.11
|75219.81
|583
|2006.03.14 00:00
|sell
|292
|0.10
|118.73
|131.73
|118.28
|584
|2006.03.14 12:38
|t/p
|292
|0.10
|118.28
|131.73
|118.28
|38.05
|75257.86
|585
|2006.03.20 20:00
|buy
|293
|0.10
|116.20
|103.20
|116.65
|586
|2006.03.21 03:48
|t/p
|293
|0.10
|116.65
|103.20
|116.65
|39.16
|75297.02
|587
|2006.03.27 04:00
|sell
|294
|0.10
|116.90
|129.90
|116.45
|588
|2006.03.27 06:58
|t/p
|294
|0.10
|116.45
|129.90
|116.45
|38.64
|75335.66
|589
|2006.03.29 00:00
|buy
|295
|0.10
|117.95
|104.95
|118.40
|590
|2006.03.29 08:55
|buy
|296
|0.20
|117.65
|104.95
|118.10
|591
|2006.03.29 16:02
|t/p
|296
|0.20
|118.10
|104.95
|118.10
|76.20
|75411.86
|592
|2006.03.29 16:02
|close
|295
|0.10
|118.11
|104.95
|118.40
|13.55
|75425.41
|593
|2006.03.30 12:00
|sell
|297
|0.10
|117.26
|130.26
|116.81
|594
|2006.03.30 15:39
|sell
|298
|0.20
|117.57
|130.27
|117.12
|595
|2006.03.30 15:52
|sell
|299
|0.40
|117.87
|130.27
|117.42
|596
|2006.03.30 16:30
|t/p
|299
|0.40
|117.42
|130.27
|117.42
|153.31
|75578.72
|597
|2006.03.30 16:30
|close
|298
|0.20
|117.41
|130.27
|117.12
|27.26
|75605.98
|598
|2006.03.30 16:31
|close
|297
|0.10
|117.40
|130.26
|116.81
|-11.92
|75594.06
|599
|2006.04.04 04:00
|sell
|300
|0.10
|117.88
|130.88
|117.43
|600
|2006.04.04 10:01
|t/p
|300
|0.10
|117.43
|130.88
|117.43
|38.33
|75632.39
|601
|2006.04.06 08:00
|buy
|301
|0.10
|117.50
|104.50
|117.95
|602
|2006.04.06 15:32
|t/p
|301
|0.10
|117.95
|104.50
|117.95
|38.15
|75670.54
|603
|2006.04.12 00:00
|sell
|302
|0.10
|118.32
|131.32
|117.87
|604
|2006.04.12 02:53
|t/p
|302
|0.10
|117.87
|131.32
|117.87
|38.18
|75708.72
|605
|2006.04.14 12:00
|sell
|303
|0.10
|118.58
|131.58
|118.13
|606
|2006.04.17 02:30
|t/p
|303
|0.10
|118.13
|131.58
|118.13
|36.59
|75745.31
|607
|2006.04.20 04:00
|buy
|304
|0.10
|117.51
|104.51
|117.96
|608
|2006.04.21 11:20
|buy
|305
|0.20
|117.20
|104.50
|117.65
|609
|2006.04.21 14:50
|buy
|306
|0.40
|116.87
|104.47
|117.32
|610
|2006.04.24 00:00
|buy
|307
|0.80
|115.71
|103.61
|116.16
|611
|2006.04.24 08:47
|buy
|308
|1.60
|115.41
|103.61
|115.86
|612
|2006.04.24 09:31
|buy
|309
|3.20
|115.10
|103.60
|115.55
|613
|2006.04.24 18:13
|buy
|310
|6.40
|114.80
|103.60
|115.25
|614
|2006.04.24 18:19
|buy
|311
|12.80
|114.49
|103.59
|114.94
|615
|2006.04.25 16:07
|close
|311
|12.80
|114.83
|103.59
|114.94
|3864.38
|79609.70
|616
|2006.04.25 16:07
|close
|310
|6.40
|114.82
|103.60
|115.25
|148.70
|79758.39
|617
|2006.04.25 16:07
|close
|309
|3.20
|114.83
|103.60
|115.55
|-733.81
|79024.58
|618
|2006.04.25 16:07
|close
|308
|1.60
|114.82
|103.61
|115.86
|-812.86
|78211.72
|619
|2006.04.25 16:07
|close
|307
|0.80
|114.84
|103.61
|116.16
|-601.41
|77610.31
|620
|2006.04.25 16:07
|close
|306
|0.40
|114.86
|104.47
|117.32
|-695.33
|76914.99
|621
|2006.04.25 16:08
|close
|305
|0.20
|114.87
|104.50
|117.65
|-403.35
|76511.63
|622
|2006.04.25 16:08
|close
|304
|0.10
|114.88
|104.51
|117.96
|-227.19
|76284.45
|623
|2006.04.26 00:00
|buy
|312
|0.10
|114.86
|101.86
|115.31
|624
|2006.04.26 12:47
|t/p
|312
|0.10
|115.31
|101.86
|115.31
|39.03
|76323.48
|625
|2006.05.02 04:00
|buy
|313
|0.10
|113.64
|100.64
|114.09
|626
|2006.05.02 14:19
|buy
|314
|0.20
|113.32
|100.62
|113.77
|627
|2006.05.03 08:27
|buy
|315
|0.40
|113.01
|100.61
|113.46
|628
|2006.05.03 11:58
|t/p
|315
|0.40
|113.46
|100.61
|113.46
|158.63
|76482.11
|629
|2006.05.03 11:58
|close
|314
|0.20
|113.47
|100.62
|113.77
|27.60
|76509.71
|630
|2006.05.03 11:58
|close
|313
|0.10
|113.46
|100.64
|114.09
|-15.28
|76494.43
|631
|2006.05.11 04:00
|buy
|316
|0.10
|111.28
|98.28
|111.73
|632
|2006.05.11 09:05
|buy
|317
|0.20
|110.98
|98.28
|111.43
|633
|2006.05.11 09:30
|t/p
|317
|0.20
|111.43
|98.28
|111.43
|80.77
|76575.20
|634
|2006.05.11 09:30
|close
|316
|0.10
|111.43
|98.28
|111.73
|13.46
|76588.66
|635
|2006.05.15 16:00
|buy
|318
|0.10
|110.24
|97.24
|110.69
|636
|2006.05.15 23:00
|buy
|319
|0.20
|109.62
|96.92
|110.07
|637
|2006.05.15 23:00
|t/p
|319
|0.20
|110.07
|96.92
|110.07
|81.48
|76670.14
|638
|2006.05.15 23:00
|close
|318
|0.10
|110.46
|97.24
|110.69
|19.92
|76690.06
|639
|2006.05.17 20:00
|buy
|320
|0.10
|110.70
|97.70
|111.15
|640
|2006.05.17 20:31
|t/p
|320
|0.10
|111.15
|97.70
|111.15
|40.49
|76730.55
|641
|2006.05.23 00:03
|sell
|321
|0.10
|111.47
|124.47
|111.02
|642
|2006.05.23 02:41
|sell
|322
|0.20
|111.78
|124.48
|111.33
|643
|2006.05.23 06:46
|t/p
|322
|0.20
|111.33
|124.48
|111.33
|80.84
|76811.39
|644
|2006.05.23 06:46
|close
|321
|0.10
|111.32
|124.47
|111.02
|13.47
|76824.86
|645
|2006.05.25 16:00
|sell
|323
|0.10
|111.91
|124.91
|111.46
|646
|2006.05.26 06:19
|sell
|324
|0.20
|112.22
|124.92
|111.77
|647
|2006.05.26 15:49
|sell
|325
|0.40
|112.53
|124.93
|112.08
|648
|2006.05.30 05:04
|t/p
|325
|0.40
|112.08
|124.93
|112.08
|148.64
|76973.50
|649
|2006.05.30 05:04
|close
|324
|0.20
|112.08
|124.92
|111.77
|19.00
|76992.50
|650
|2006.05.30 05:04
|close
|323
|0.10
|112.07
|124.91
|111.46
|-18.77
|76973.73
|651
|2006.06.02 16:00
|sell
|326
|0.10
|111.59
|124.59
|111.14
|652
|2006.06.05 10:26
|sell
|327
|0.20
|111.89
|124.59
|111.44
|653
|2006.06.05 22:14
|sell
|328
|0.40
|112.21
|124.61
|111.76
|654
|2006.06.06 14:11
|sell
|329
|0.80
|112.51
|124.61
|112.06
|655
|2006.06.06 14:34
|sell
|330
|1.60
|112.82
|124.62
|112.37
|656
|2006.06.06 16:09
|sell
|331
|3.20
|113.12
|124.62
|112.67
|657
|2006.06.06 16:58
|sell
|332
|6.40
|113.44
|124.64
|112.99
|658
|2006.06.06 18:38
|close
|332
|6.40
|113.13
|124.64
|112.99
|1753.73
|78727.46
|659
|2006.06.06 18:38
|close
|331
|3.20
|113.11
|124.62
|112.67
|28.29
|78755.75
|660
|2006.06.06 18:38
|close
|330
|1.60
|113.12
|124.62
|112.37
|-424.33
|78331.42
|661
|2006.06.06 18:38
|close
|329
|0.80
|113.11
|124.61
|112.06
|-424.37
|77907.05
|662
|2006.06.06 18:38
|close
|328
|0.40
|113.10
|124.61
|111.76
|-320.75
|77586.30
|663
|2006.06.06 18:38
|close
|327
|0.20
|113.11
|124.59
|111.44
|-218.71
|77367.59
|664
|2006.06.06 18:38
|close
|326
|0.10
|113.12
|124.59
|111.14
|-138.24
|77229.35
|665
|2006.06.09 16:00
|sell
|333
|0.10
|113.77
|126.77
|113.32
|666
|2006.06.12 00:01
|sell
|334
|0.20
|114.10
|126.80
|113.65
|667
|2006.06.12 11:39
|sell
|335
|0.40
|114.40
|126.80
|113.95
|668
|2006.06.13 08:45
|sell
|336
|0.80
|114.71
|126.81
|114.26
|669
|2006.06.13 16:19
|sell
|337
|1.60
|115.02
|126.82
|114.57
|670
|2006.06.13 19:12
|sell
|338
|3.20
|115.33
|126.83
|114.88
|671
|2006.06.14 08:21
|close
|338
|3.20
|115.04
|126.83
|114.88
|758.84
|77988.19
|672
|2006.06.14 08:21
|close
|337
|1.60
|115.05
|126.82
|114.57
|-65.64
|77922.55
|673
|2006.06.14 08:22
|close
|336
|0.80
|115.04
|126.81
|114.26
|-241.44
|77681.11
|674
|2006.06.14 08:22
|close
|335
|0.40
|115.05
|126.80
|113.95
|-237.95
|77443.15
|675
|2006.06.14 08:23
|close
|334
|0.20
|115.06
|126.80
|113.65
|-172.85
|77270.30
|676
|2006.06.14 08:23
|close
|333
|0.10
|115.05
|126.77
|113.32
|-115.75
|77154.56
|677
|2006.06.14 16:00
|sell
|339
|0.10
|114.68
|127.68
|114.23
|678
|2006.06.14 18:23
|sell
|340
|0.20
|114.98
|127.68
|114.53
|679
|2006.06.19 00:20
|sell
|341
|0.40
|115.29
|127.69
|114.84
|680
|2006.06.19 03:03
|sell
|342
|0.80
|115.60
|127.70
|115.15
|681
|2006.06.20 07:34
|t/p
|342
|0.80
|115.15
|127.70
|115.15
|300.68
|77455.23
|682
|2006.06.20 07:34
|close
|341
|0.40
|115.15
|127.69
|114.84
|42.65
|77497.88
|683
|2006.06.20 07:34
|close
|340
|0.20
|115.14
|127.68
|114.53
|-45.73
|77452.15
|684
|2006.06.20 07:34
|close
|339
|0.10
|115.15
|127.68
|114.23
|-49.79
|77402.36
|685
|2006.06.20 08:00
|sell
|343
|0.10
|115.05
|128.05
|114.60
|686
|2006.06.21 03:38
|t/p
|343
|0.10
|114.60
|128.05
|114.60
|37.77
|77440.13
|687
|2006.06.22 12:00
|buy
|344
|0.10
|115.20
|102.20
|115.65
|688
|2006.06.22 12:48
|t/p
|344
|0.10
|115.65
|102.20
|115.65
|38.91
|77479.04
|689
|2006.06.26 20:00
|sell
|345
|0.10
|116.17
|129.17
|115.72
|690
|2006.06.27 12:13
|sell
|346
|0.20
|116.47
|129.17
|116.02
|691
|2006.06.27 15:29
|t/p
|346
|0.20
|116.02
|129.17
|116.02
|77.57
|77556.61
|692
|2006.06.27 15:29
|close
|345
|0.10
|116.02
|129.17
|115.72
|11.43
|77568.05
|693
|2006.07.03 20:00
|buy
|347
|0.10
|114.72
|101.72
|115.17
|694
|2006.07.04 03:57
|buy
|348
|0.20
|114.41
|101.71
|114.86
|695
|2006.07.04 23:34
|t/p
|348
|0.20
|114.86
|101.71
|114.86
|78.36
|77646.41
|696
|2006.07.04 23:34
|close
|347
|0.10
|114.86
|101.72
|115.17
|12.77
|77659.18
|697
|2006.07.07 04:00
|sell
|349
|0.10
|115.19
|128.19
|114.74
|698
|2006.07.07 11:54
|t/p
|349
|0.10
|114.74
|128.19
|114.74
|39.22
|77698.40
|699
|2006.07.11 08:00
|buy
|350
|0.10
|114.19
|101.19
|114.64
|700
|2006.07.11 15:14
|t/p
|350
|0.10
|114.64
|101.19
|114.64
|39.25
|77737.65
|701
|2006.07.19 00:00
|sell
|351
|0.10
|117.30
|130.30
|116.85
|702
|2006.07.19 11:58
|sell
|352
|0.20
|117.62
|130.32
|117.17
|703
|2006.07.19 16:08
|t/p
|352
|0.20
|117.17
|130.32
|117.17
|76.81
|77814.46
|704
|2006.07.19 16:08
|close
|351
|0.10
|117.17
|130.30
|116.85
|11.10
|77825.56
|705
|2006.07.19 20:00
|sell
|353
|0.10
|116.69
|129.69
|116.24
|706
|2006.07.20 14:30
|sell
|354
|0.20
|117.00
|129.70
|116.55
|707
|2006.07.21 09:21
|t/p
|354
|0.20
|116.55
|129.70
|116.55
|74.23
|77899.79
|708
|2006.07.21 09:21
|close
|353
|0.10
|116.55
|129.69
|116.24
|6.03
|77905.82
|709
|2006.07.26 20:00
|sell
|355
|0.10
|116.66
|129.66
|116.21
|710
|2006.07.26 20:35
|t/p
|355
|0.10
|116.21
|129.66
|116.21
|38.73
|77944.55
|711
|2006.08.01 04:00
|buy
|356
|0.10
|114.66
|101.66
|115.11
|712
|2006.08.01 15:01
|t/p
|356
|0.10
|115.11
|101.66
|115.11
|39.09
|77983.64
|713
|2006.08.07 16:00
|buy
|357
|0.10
|114.95
|101.95
|115.40
|714
|2006.08.08 20:14
|buy
|358
|0.20
|114.65
|101.95
|115.10
|715
|2006.08.08 20:23
|t/p
|358
|0.20
|115.10
|101.95
|115.10
|78.19
|78061.83
|716
|2006.08.08 20:23
|close
|357
|0.10
|115.10
|101.95
|115.40
|13.61
|78075.44
|717
|2006.08.10 04:00
|sell
|359
|0.10
|115.17
|128.17
|114.72
|718
|2006.08.10 13:47
|t/p
|359
|0.10
|114.72
|128.17
|114.72
|39.23
|78114.67
|719
|2006.08.15 16:00
|sell
|360
|0.10
|115.92
|128.92
|115.47
|720
|2006.08.16 13:03
|sell
|361
|0.20
|116.23
|128.93
|115.78
|721
|2006.08.16 14:37
|t/p
|361
|0.20
|115.78
|128.93
|115.78
|77.73
|78192.40
|722
|2006.08.16 14:37
|close
|360
|0.10
|115.78
|128.92
|115.47
|10.59
|78202.99
|723
|2006.08.18 08:00
|buy
|362
|0.10
|115.87
|102.87
|116.32
|724
|2006.08.18 11:56
|buy
|363
|0.20
|115.56
|102.86
|116.01
|725
|2006.08.22 00:11
|t/p
|363
|0.20
|116.01
|102.86
|116.01
|79.91
|78282.90
|726
|2006.08.22 00:11
|close
|362
|0.10
|116.01
|102.87
|116.32
|13.23
|78296.13
|727
|2006.08.22 00:11
|buy
|364
|0.10
|116.02
|103.02
|116.47
|728
|2006.08.22 15:09
|t/p
|364
|0.10
|116.47
|103.02
|116.47
|38.64
|78334.77
|729
|2006.08.24 00:00
|sell
|365
|0.10
|116.40
|129.40
|115.95
|730
|2006.08.25 02:05
|sell
|366
|0.20
|116.71
|129.41
|116.26
|731
|2006.08.25 08:22
|sell
|367
|0.40
|117.01
|129.41
|116.56
|732
|2006.08.25 14:23
|sell
|368
|0.80
|117.32
|129.42
|116.87
|733
|2006.08.28 12:54
|t/p
|368
|0.80
|116.87
|129.42
|116.87
|296.07
|78630.84
|734
|2006.08.28 12:54
|close
|367
|0.40
|116.87
|129.41
|116.56
|41.94
|78672.78
|735
|2006.08.28 12:54
|close
|366
|0.20
|116.88
|129.41
|116.26
|-32.08
|78640.70
|736
|2006.08.28 12:54
|close
|365
|0.10
|116.87
|129.40
|115.95
|-43.21
|78597.49
|737
|2006.08.28 20:00
|sell
|369
|0.10
|117.16
|130.16
|116.71
|738
|2006.08.29 06:34
|t/p
|369
|0.10
|116.71
|130.16
|116.71
|37.06
|78634.55
|739
|2006.09.01 20:00
|sell
|370
|0.10
|117.09
|130.09
|116.64
|740
|2006.09.04 05:53
|t/p
|370
|0.10
|116.64
|130.09
|116.64
|37.08
|78671.64
|741
|2006.09.06 04:00
|buy
|371
|0.10
|116.28
|103.28
|116.73
|742
|2006.09.06 17:23
|t/p
|371
|0.10
|116.73
|103.28
|116.73
|38.55
|78710.19
|743
|2006.09.08 16:00
|buy
|372
|0.10
|116.67
|103.67
|117.12
|744
|2006.09.11 08:34
|t/p
|372
|0.10
|117.12
|103.67
|117.12
|39.00
|78749.19
|745
|2006.09.13 16:00
|sell
|373
|0.10
|117.74
|130.74
|117.29
|746
|2006.09.15 16:25
|t/p
|373
|0.10
|117.29
|130.74
|117.29
|32.39
|78781.58
|747
|2006.09.19 08:00
|sell
|374
|0.10
|117.93
|130.93
|117.48
|748
|2006.09.19 13:10
|t/p
|374
|0.10
|117.48
|130.93
|117.48
|38.31
|78819.89
|749
|2006.09.25 12:00
|buy
|375
|0.10
|116.60
|103.60
|117.05
|750
|2006.09.26 03:04
|buy
|376
|0.20
|116.30
|103.60
|116.75
|751
|2006.09.26 16:12
|t/p
|376
|0.20
|116.75
|103.60
|116.75
|77.09
|78896.98
|752
|2006.09.26 16:12
|close
|375
|0.10
|116.75
|103.60
|117.05
|13.43
|78910.41
|753
|2006.10.02 16:00
|sell
|377
|0.10
|117.77
|130.77
|117.32
|754
|2006.10.04 00:25
|sell
|378
|0.20
|118.07
|130.77
|117.62
|755
|2006.10.05 02:19
|t/p
|378
|0.20
|117.62
|130.77
|117.62
|67.55
|78977.96
|756
|2006.10.05 02:19
|close
|377
|0.10
|117.62
|130.77
|117.32
|5.27
|78983.23
|757
|2006.10.05 02:19
|sell
|379
|0.10
|117.61
|130.61
|117.16
|758
|2006.10.06 03:06
|sell
|380
|0.20
|117.93
|130.63
|117.48
|759
|2006.10.06 14:35
|sell
|381
|0.40
|118.23
|130.63
|117.78
|760
|2006.10.06 14:57
|sell
|382
|0.80
|118.54
|130.64
|118.09
|761
|2006.10.06 15:57
|sell
|383
|1.60
|118.85
|130.65
|118.40
|762
|2006.10.09 05:59
|sell
|384
|3.20
|119.15
|130.65
|118.70
|763
|2006.10.10 10:35
|sell
|385
|6.40
|119.46
|130.66
|119.01
|764
|2006.10.10 10:38
|close
|385
|6.40
|119.10
|130.66
|119.01
|1934.49
|80917.72
|765
|2006.10.10 10:38
|close
|384
|3.20
|119.13
|130.65
|118.70
|5.88
|80923.60
|766
|2006.10.10 10:38
|close
|383
|1.60
|119.16
|130.65
|118.40
|-464.10
|80459.51
|767
|2006.10.10 10:38
|close
|382
|0.80
|119.15
|130.64
|118.09
|-433.49
|80026.01
|768
|2006.10.10 10:38
|close
|381
|0.40
|119.13
|130.63
|117.78
|-314.15
|79711.86
|769
|2006.10.10 10:38
|close
|380
|0.20
|119.18
|130.63
|117.48
|-215.75
|79496.11
|770
|2006.10.10 10:38
|close
|379
|0.10
|119.18
|130.61
|117.16
|-136.22
|79359.89
|771
|2006.10.11 12:00
|sell
|386
|0.10
|119.49
|132.49
|119.04
|772
|2006.10.11 20:34
|sell
|387
|0.20
|119.79
|132.49
|119.34
|773
|2006.10.12 09:09
|t/p
|387
|0.20
|119.34
|132.49
|119.34
|66.44
|79426.33
|774
|2006.10.12 09:09
|close
|386
|0.10
|119.34
|132.49
|119.04
|8.08
|79434.42
|775
|2006.10.18 20:00
|buy
|388
|0.10
|119.04
|106.04
|119.49
|776
|2006.10.19 09:06
|buy
|389
|0.20
|118.72
|106.02
|119.17
|777
|2006.10.19 15:43
|buy
|390
|0.40
|118.41
|106.01
|118.86
|778
|2006.10.19 19:48
|buy
|391
|0.80
|118.11
|106.01
|118.56
|779
|2006.10.20 16:04
|t/p
|391
|0.80
|118.56
|106.01
|118.56
|308.30
|79742.72
|780
|2006.10.20 16:04
|close
|390
|0.40
|118.56
|106.01
|118.86
|52.94
|79795.65
|781
|2006.10.20 16:04
|close
|389
|0.20
|118.57
|106.02
|119.17
|-24.14
|79771.52
|782
|2006.10.20 16:04
|close
|388
|0.10
|118.56
|106.04
|119.49
|-38.16
|79733.35
|783
|2006.10.20 20:00
|buy
|392
|0.10
|118.70
|105.70
|119.15
|784
|2006.10.23 11:28
|t/p
|392
|0.10
|119.15
|105.70
|119.15
|38.35
|79771.70
|785
|2006.10.25 08:00
|sell
|393
|0.10
|119.23
|132.23
|118.78
|786
|2006.10.26 04:37
|t/p
|393
|0.10
|118.78
|132.23
|118.78
|33.40
|79805.11
|787
|2006.10.31 08:00
|buy
|394
|0.10
|117.39
|104.39
|117.84
|788
|2006.10.31 12:33
|t/p
|394
|0.10
|117.84
|104.39
|117.84
|38.19
|79843.30
|789
|2006.11.01 20:00
|buy
|395
|0.10
|117.04
|104.04
|117.49
|790
|2006.11.02 12:05
|buy
|396
|0.20
|116.73
|104.03
|117.18
|791
|2006.11.02 19:06
|t/p
|396
|0.20
|117.18
|104.03
|117.18
|76.80
|79920.10
|792
|2006.11.02 19:06
|close
|395
|0.10
|117.18
|104.04
|117.49
|13.69
|79933.79
|793
|2006.11.07 16:00
|sell
|397
|0.10
|117.33
|130.33
|116.88
|794
|2006.11.07 20:43
|sell
|398
|0.20
|117.66
|130.36
|117.21
|795
|2006.11.08 15:15
|sell
|399
|0.40
|117.97
|130.37
|117.52
|796
|2006.11.09 14:32
|sell
|400
|0.80
|118.28
|130.38
|117.83
|797
|2006.11.09 14:46
|sell
|401
|1.60
|118.58
|130.38
|118.13
|798
|2006.11.09 16:01
|close
|401
|1.60
|118.32
|130.38
|118.13
|351.59
|80285.38
|799
|2006.11.09 16:01
|close
|400
|0.80
|118.33
|130.38
|117.83
|-33.80
|80251.58
|800
|2006.11.09 16:01
|close
|399
|0.40
|118.32
|130.37
|117.52
|-136.26
|80115.32
|801
|2006.11.09 16:01
|close
|398
|0.20
|118.30
|130.36
|117.21
|-120.16
|79995.16
|802
|2006.11.09 16:01
|close
|397
|0.10
|118.29
|130.33
|116.88
|-87.14
|79908.02
|803
|2006.11.10 04:00
|sell
|402
|0.10
|117.39
|130.39
|116.94
|804
|2006.11.13 10:45
|sell
|403
|0.20
|117.69
|130.39
|117.24
|805
|2006.11.13 15:50
|sell
|404
|0.40
|118.00
|130.40
|117.55
|806
|2006.11.14 01:03
|t/p
|404
|0.40
|117.55
|130.40
|117.55
|147.16
|80055.18
|807
|2006.11.14 01:03
|close
|403
|0.20
|117.54
|130.39
|117.24
|22.53
|80077.70
|808
|2006.11.14 01:03
|close
|402
|0.10
|117.55
|130.39
|116.94
|-16.60
|80061.10
|809
|2006.11.17 20:00
|sell
|405
|0.10
|117.58
|130.58
|117.13
|810
|2006.11.17 21:05
|sell
|406
|0.20
|117.89
|130.59
|117.44
|811
|2006.11.21 08:03
|sell
|407
|0.40
|118.20
|130.60
|117.75
|812
|2006.11.22 02:45
|t/p
|407
|0.40
|117.75
|130.60
|117.75
|146.90
|80208.00
|813
|2006.11.22 02:45
|close
|406
|0.20
|117.74
|130.59
|117.44
|16.51
|80224.51
|814
|2006.11.22 02:45
|close
|405
|0.10
|117.73
|130.58
|117.13
|-17.23
|80207.29
|815
|2006.11.27 08:00
|buy
|408
|0.10
|116.11
|103.11
|116.56
|816
|2006.11.29 01:16
|buy
|409
|0.20
|115.81
|103.11
|116.26
|817
|2006.11.29 10:29
|t/p
|409
|0.20
|116.26
|103.11
|116.26
|77.41
|80284.70
|818
|2006.11.29 10:29
|close
|408
|0.10
|116.27
|103.11
|116.56
|14.92
|80299.62
|819
|2006.12.01 16:00
|buy
|410
|0.10
|115.90
|102.90
|116.35
|820
|2006.12.01 16:27
|buy
|411
|0.20
|115.59
|102.89
|116.04
|821
|2006.12.01 16:35
|buy
|412
|0.40
|115.27
|102.87
|115.72
|822
|2006.12.04 05:06
|t/p
|412
|0.40
|115.72
|102.87
|115.72
|157.88
|80457.49
|823
|2006.12.04 05:06
|close
|411
|0.20
|115.72
|102.89
|116.04
|23.63
|80481.13
|824
|2006.12.04 05:06
|close
|410
|0.10
|115.72
|102.90
|116.35
|-14.97
|80466.16
|825
|2006.12.06 16:00
|buy
|413
|0.10
|115.07
|102.07
|115.52
|826
|2006.12.07 08:34
|buy
|414
|0.20
|114.77
|102.07
|115.22
|827
|2006.12.07 20:32
|t/p
|414
|0.20
|115.22
|102.07
|115.22
|78.11
|80544.27
|828
|2006.12.07 20:32
|close
|413
|0.10
|115.22
|102.07
|115.52
|14.76
|80559.03
|829
|2006.12.13 00:00
|sell
|415
|0.10
|116.72
|129.72
|116.27
|830
|2006.12.13 07:35
|sell
|416
|0.20
|117.03
|129.73
|116.58
|831
|2006.12.13 14:33
|sell
|417
|0.40
|117.35
|129.75
|116.90
|832
|2006.12.14 14:30
|sell
|418
|0.80
|117.65
|129.75
|117.20
|833
|2006.12.15 01:22
|sell
|419
|1.60
|117.96
|129.76
|117.51
|834
|2006.12.15 14:00
|sell
|420
|3.20
|118.26
|129.76
|117.81
|835
|2006.12.15 14:29
|close
|420
|3.20
|117.98
|129.76
|117.81
|759.46
|81318.49
|836
|2006.12.15 14:29
|close
|419
|1.60
|117.93
|129.76
|117.51
|40.70
|81359.19
|837
|2006.12.15 14:29
|close
|418
|0.80
|117.96
|129.75
|117.20
|-222.20
|81136.99
|838
|2006.12.15 14:29
|close
|417
|0.40
|117.99
|129.75
|116.90
|-240.89
|80896.10
|839
|2006.12.15 14:29
|close
|416
|0.20
|117.98
|129.73
|116.58
|-173.00
|80723.10
|840
|2006.12.15 14:29
|close
|415
|0.10
|117.96
|129.72
|116.27
|-111.10
|80611.99
|841
|2006.12.15 16:00
|sell
|421
|0.10
|117.68
|130.68
|117.23
|842
|2006.12.15 18:09
|sell
|422
|0.20
|117.99
|130.69
|117.54
|843
|2006.12.19 09:03
|sell
|423
|0.40
|118.29
|130.69
|117.84
|844
|2006.12.19 19:33
|t/p
|423
|0.40
|117.84
|130.69
|117.84
|152.75
|80764.74
|845
|2006.12.19 19:33
|close
|422
|0.20
|117.84
|130.69
|117.54
|19.48
|80784.22
|846
|2006.12.19 19:33
|close
|421
|0.10
|117.85
|130.68
|117.23
|-17.42
|80766.80
|847
|2006.12.21 12:00
|sell
|424
|0.10
|118.16
|131.16
|117.71
|848
|2006.12.21 16:25
|sell
|425
|0.20
|118.47
|131.17
|118.02
|849
|2006.12.22 16:19
|sell
|426
|0.40
|118.78
|131.18
|118.33
|850
|2006.12.26 18:10
|sell
|427
|0.80
|119.12
|131.22
|118.67
|851
|2006.12.27 03:34
|t/p
|427
|0.80
|118.67
|131.22
|118.67
|291.43
|81058.23
|852
|2006.12.27 03:34
|close
|426
|0.40
|118.66
|131.18
|118.33
|22.51
|81080.74
|853
|2006.12.27 03:34
|close
|425
|0.20
|118.68
|131.17
|118.02
|-47.35
|81033.39
|854
|2006.12.27 03:34
|close
|424
|0.10
|118.67
|131.16
|117.71
|-48.96
|80984.42
|855
|2006.12.27 12:04
|sell
|428
|0.10
|118.63
|131.63
|118.18
|856
|2006.12.28 13:57
|sell
|429
|0.20
|118.93
|131.63
|118.48
|857
|2007.01.03 11:09
|sell
|430
|0.40
|119.24
|131.64
|118.79
|858
|2007.01.03 17:13
|sell
|431
|0.80
|119.54
|131.64
|119.09
|859
|2007.01.04 13:38
|t/p
|431
|0.80
|119.09
|131.64
|119.09
|266.40
|81250.83
|860
|2007.01.04 13:38
|close
|430
|0.40
|119.09
|131.64
|118.79
|32.44
|81283.27
|861
|2007.01.04 13:38
|close
|429
|0.20
|119.10
|131.63
|118.48
|-49.48
|81233.78
|862
|2007.01.04 13:38
|close
|428
|0.10
|119.08
|131.63
|118.18
|-52.74
|81181.04
|863
|2007.01.05 00:00
|sell
|432
|0.10
|118.87
|131.87
|118.42
|864
|2007.01.05 01:58
|t/p
|432
|0.10
|118.42
|131.87
|118.42
|38.00
|81219.04
|865
|2007.01.09 00:00
|buy
|433
|0.10
|118.82
|105.82
|119.27
|866
|2007.01.09 12:39
|t/p
|433
|0.10
|119.27
|105.82
|119.27
|37.72
|81256.76
|867
|2007.01.15 00:00
|sell
|434
|0.10
|120.32
|133.32
|119.87
|868
|2007.01.16 14:13
|sell
|435
|0.20
|120.62
|133.32
|120.17
|869
|2007.01.18 07:24
|sell
|436
|0.40
|120.94
|133.34
|120.49
|870
|2007.01.18 08:31
|sell
|437
|0.80
|121.25
|133.35
|120.80
|871
|2007.01.18 14:50
|sell
|438
|1.60
|121.56
|133.36
|121.11
|872
|2007.01.18 15:22
|close
|438
|1.60
|121.29
|133.36
|121.11
|356.17
|81612.93
|873
|2007.01.18 15:22
|close
|437
|0.80
|121.30
|133.35
|120.80
|-32.98
|81579.95
|874
|2007.01.18 15:22
|close
|436
|0.40
|121.29
|133.34
|120.49
|-115.43
|81464.52
|875
|2007.01.18 15:22
|close
|435
|0.20
|121.27
|133.32
|120.17
|-119.16
|81345.36
|876
|2007.01.18 15:22
|close
|434
|0.10
|121.26
|133.32
|119.87
|-85.00
|81260.36
|877
|2007.01.19 20:00
|sell
|439
|0.10
|121.27
|134.27
|120.82
|878
|2007.01.22 10:41
|sell
|440
|0.20
|121.57
|134.27
|121.12
|879
|2007.01.23 13:52
|t/p
|440
|0.20
|121.12
|134.27
|121.12
|71.32
|81331.68
|880
|2007.01.23 13:52
|close
|439
|0.10
|121.12
|134.27
|120.82
|9.39
|81341.07
|881
|2007.01.23 13:53
|sell
|441
|0.10
|121.09
|134.09
|120.64
|882
|2007.01.23 15:20
|sell
|442
|0.20
|121.39
|134.09
|120.94
|883
|2007.01.24 01:30
|sell
|443
|0.40
|121.69
|134.09
|121.24
|884
|2007.01.24 07:41
|t/p
|443
|0.40
|121.24
|134.09
|121.24
|148.48
|81489.55
|885
|2007.01.24 07:41
|close
|442
|0.20
|121.23
|134.09
|120.94
|23.41
|81512.96
|886
|2007.01.24 07:41
|close
|441
|0.10
|121.24
|134.09
|120.64
|-13.87
|81499.09
|887
|2007.01.26 04:00
|buy
|444
|0.10
|121.36
|108.36
|121.81
|888
|2007.01.29 07:42
|t/p
|444
|0.10
|121.81
|108.36
|121.81
|37.52
|81536.62
|889
|2007.01.30 16:00
|sell
|445
|0.10
|121.73
|134.73
|121.28
|890
|2007.01.31 07:10
|t/p
|445
|0.10
|121.28
|134.73
|121.28
|35.61
|81572.23
|891
|2007.02.02 12:00
|buy
|446
|0.10
|121.00
|108.00
|121.45
|892
|2007.02.02 14:34
|buy
|447
|0.20
|120.70
|108.00
|121.15
|893
|2007.02.02 15:02
|t/p
|447
|0.20
|121.15
|108.00
|121.15
|74.28
|81646.51
|894
|2007.02.02 15:02
|close
|446
|0.10
|121.16
|108.00
|121.45
|13.21
|81659.72
|895
|2007.02.07 08:00
|buy
|448
|0.10
|120.41
|107.41
|120.86
|896
|2007.02.08 03:39
|t/p
|448
|0.10
|120.86
|107.41
|120.86
|38.97
|81698.69
|897
|2007.02.13 04:01
|sell
|449
|0.10
|121.44
|134.44
|120.99
|898
|2007.02.14 10:04
|t/p
|449
|0.10
|120.99
|134.44
|120.99
|35.69
|81734.39
|899
|2007.02.19 08:00
|buy
|450
|0.10
|119.38
|106.38
|119.83
|900
|2007.02.20 07:44
|t/p
|450
|0.10
|119.83
|106.38
|119.83
|38.13
|81772.52
|901
|2007.02.23 16:00
|sell
|451
|0.10
|121.02
|134.02
|120.57
|902
|2007.02.26 14:15
|t/p
|451
|0.10
|120.57
|134.02
|120.57
|35.83
|81808.36
|903
|2007.03.06 08:00
|buy
|452
|0.10
|116.39
|103.39
|116.84
|904
|2007.03.07 00:22
|t/p
|452
|0.10
|116.84
|103.39
|116.84
|39.09
|81847.45
|905
|2007.03.13 00:00
|sell
|453
|0.10
|117.51
|130.51
|117.06
|906
|2007.03.13 12:05
|t/p
|453
|0.10
|117.06
|130.51
|117.06
|38.45
|81885.90
|907
|2007.03.15 04:00
|buy
|454
|0.10
|117.25
|104.25
|117.70
|908
|2007.03.15 17:39
|t/p
|454
|0.10
|117.70
|104.25
|117.70
|38.23
|81924.13
|909
|2007.03.19 12:00
|buy
|455
|0.10
|117.39
|104.39
|117.84
|910
|2007.03.20 02:02
|t/p
|455
|0.10
|117.84
|104.39
|117.84
|38.76
|81962.89
|911
|2007.03.21 00:00
|sell
|456
|0.10
|117.24
|130.24
|116.79
|912
|2007.03.21 08:14
|sell
|457
|0.20
|117.54
|130.24
|117.09
|913
|2007.03.21 13:46
|sell
|458
|0.40
|117.86
|130.26
|117.41
|914
|2007.03.21 19:22
|t/p
|458
|0.40
|117.41
|130.26
|117.41
|153.32
|82116.21
|915
|2007.03.21 19:22
|close
|457
|0.20
|117.40
|130.24
|117.09
|23.85
|82140.06
|916
|2007.03.21 19:23
|close
|456
|0.10
|117.37
|130.24
|116.79
|-11.08
|82128.98
|917
|2007.03.22 08:00
|sell
|459
|0.10
|117.28
|130.28
|116.83
|918
|2007.03.22 10:13
|sell
|460
|0.20
|117.58
|130.28
|117.13
|919
|2007.03.22 11:51
|sell
|461
|0.40
|117.89
|130.29
|117.44
|920
|2007.03.22 17:42
|sell
|462
|0.80
|118.19
|130.29
|117.74
|921
|2007.03.23 10:03
|t/p
|462
|0.80
|117.74
|130.29
|117.74
|293.80
|82422.78
|922
|2007.03.23 10:03
|close
|461
|0.40
|117.74
|130.29
|117.44
|44.98
|82467.76
|923
|2007.03.23 10:04
|close
|460
|0.20
|117.75
|130.28
|117.13
|-31.87
|82435.88
|924
|2007.03.23 10:04
|close
|459
|0.10
|117.74
|130.28
|116.83
|-40.57
|82395.32
|925
|2007.03.26 04:00
|sell
|463
|0.10
|117.94
|130.94
|117.49
|926
|2007.03.26 11:12
|sell
|464
|0.20
|118.25
|130.95
|117.80
|927
|2007.03.26 16:08
|t/p
|464
|0.20
|117.80
|130.95
|117.80
|76.40
|82471.72
|928
|2007.03.26 16:08
|close
|463
|0.10
|117.80
|130.94
|117.49
|11.88
|82483.60
|929
|2007.03.26 20:00
|sell
|465
|0.10
|117.95
|130.95
|117.50
|930
|2007.03.27 01:24
|sell
|466
|0.20
|118.27
|130.97
|117.82
|931
|2007.03.27 16:31
|t/p
|466
|0.20
|117.82
|130.97
|117.82
|76.39
|82559.99
|932
|2007.03.27 16:31
|close
|465
|0.10
|117.82
|130.95
|117.50
|9.53
|82569.52
|933
|2007.03.29 20:00
|buy
|467
|0.10
|117.99
|104.99
|118.44
|934
|2007.03.30 04:04
|buy
|468
|0.20
|117.69
|104.99
|118.14
|935
|2007.03.30 10:22
|t/p
|468
|0.20
|118.14
|104.99
|118.14
|76.18
|82645.70
|936
|2007.03.30 10:22
|close
|467
|0.10
|118.15
|104.99
|118.44
|14.12
|82659.83
|937
|2007.04.02 16:00
|sell
|469
|0.10
|117.69
|130.69
|117.24
|938
|2007.04.03 05:45
|sell
|470
|0.20
|118.00
|130.70
|117.55
|939
|2007.04.03 09:09
|sell
|471
|0.40
|118.31
|130.71
|117.86
|940
|2007.04.03 11:13
|sell
|472
|0.80
|118.61
|130.71
|118.16
|941
|2007.04.03 20:01
|sell
|473
|1.60
|118.91
|130.71
|118.46
|942
|2007.04.04 10:16
|close
|473
|1.60
|118.63
|130.71
|118.46
|353.73
|83013.55
|943
|2007.04.04 10:17
|close
|472
|0.80
|118.64
|130.71
|118.16
|-32.19
|82981.36
|944
|2007.04.04 10:17
|close
|471
|0.40
|118.63
|130.71
|117.86
|-113.88
|82867.48
|945
|2007.04.04 10:17
|close
|470
|0.20
|118.64
|130.70
|117.55
|-110.88
|82756.60
|946
|2007.04.04 10:17
|close
|469
|0.10
|118.63
|130.69
|117.24
|-82.23
|82674.37
|947
|2007.04.05 04:00
|sell
|474
|0.10
|118.62
|131.62
|118.17
|948
|2007.04.05 14:24
|sell
|475
|0.20
|118.93
|131.63
|118.48
|949
|2007.04.05 15:58
|t/p
|475
|0.20
|118.48
|131.63
|118.48
|75.96
|82750.33
|950
|2007.04.05 15:58
|close
|474
|0.10
|118.48
|131.62
|118.17
|11.82
|82762.15
|951
|2007.04.10 00:00
|sell
|476
|0.10
|119.30
|132.30
|118.85
|952
|2007.04.10 03:48
|t/p
|476
|0.10
|118.85
|132.30
|118.85
|37.86
|82800.01
|953
|2007.04.12 16:00
|sell
|477
|0.10
|118.91
|131.91
|118.46
|954
|2007.04.13 10:41
|t/p
|477
|0.10
|118.46
|131.91
|118.46
|36.49
|82836.50
|955
|2007.04.17 16:00
|sell
|478
|0.10
|119.06
|132.06
|118.61
|956
|2007.04.18 04:25
|t/p
|478
|0.10
|118.61
|132.06
|118.61
|36.44
|82872.95
|957
|2007.04.20 04:00
|buy
|479
|0.10
|118.60
|105.60
|119.05
|958
|2007.04.23 07:30
|buy
|480
|0.20
|118.30
|105.60
|118.75
|959
|2007.04.23 13:14
|t/p
|480
|0.20
|118.75
|105.60
|118.75
|75.79
|82948.74
|960
|2007.04.23 13:14
|close
|479
|0.10
|118.76
|105.60
|119.05
|14.05
|82962.79
|961
|2007.04.24 12:00
|buy
|481
|0.10
|118.79
|105.79
|119.24
|962
|2007.04.24 16:19
|buy
|482
|0.20
|118.48
|105.78
|118.93
|963
|2007.04.26 08:39
|t/p
|482
|0.20
|118.93
|105.78
|118.93
|80.32
|83043.11
|964
|2007.04.26 08:39
|close
|481
|0.10
|118.93
|105.79
|119.24
|14.10
|83057.21
|965
|2007.04.30 16:00
|sell
|483
|0.10
|119.56
|132.56
|119.11
|966
|2007.05.01 15:18
|t/p
|483
|0.10
|119.11
|132.56
|119.11
|36.28
|83093.49
|967
|2007.05.02 08:00
|sell
|484
|0.10
|119.59
|132.59
|119.14
|968
|2007.05.02 08:22
|sell
|485
|0.20
|119.89
|132.59
|119.44
|969
|2007.05.02 11:59
|sell
|486
|0.40
|120.19
|132.59
|119.74
|970
|2007.05.08 05:25
|t/p
|486
|0.40
|119.74
|132.59
|119.74
|114.45
|83207.94
|971
|2007.05.08 05:25
|close
|485
|0.20
|119.73
|132.59
|119.44
|8.79
|83216.73
|972
|2007.05.08 05:26
|close
|484
|0.10
|119.74
|132.59
|119.14
|-21.50
|83195.23
|973
|2007.05.10 00:00
|buy
|487
|0.10
|120.05
|107.05
|120.50
|974
|2007.05.10 14:54
|t/p
|487
|0.10
|120.50
|107.05
|120.50
|37.34
|83232.57
|975
|2007.05.11 08:00
|sell
|488
|0.10
|119.86
|132.86
|119.41
|976
|2007.05.11 17:03
|sell
|489
|0.20
|120.17
|132.87
|119.72
|977
|2007.05.15 01:51
|sell
|490
|0.40
|120.48
|132.88
|120.03
|978
|2007.05.16 18:05
|sell
|491
|0.80
|120.79
|132.89
|120.34
|979
|2007.05.17 12:40
|sell
|492
|1.60
|121.10
|132.90
|120.65
|980
|2007.05.18 12:58
|close
|492
|1.60
|120.84
|132.90
|120.65
|320.34
|83552.91
|981
|2007.05.18 12:58
|close
|491
|0.80
|120.83
|132.89
|120.34
|-74.33
|83478.58
|982
|2007.05.18 12:59
|close
|490
|0.40
|120.84
|132.88
|120.03
|-149.08
|83329.50
|983
|2007.05.18 12:59
|close
|489
|0.20
|120.85
|132.87
|119.72
|-133.47
|83196.03
|984
|2007.05.18 12:59
|close
|488
|0.10
|120.84
|132.86
|119.41
|-91.57
|83104.46
|985
|2007.05.18 20:00
|sell
|493
|0.10
|121.14
|134.14
|120.69
|986
|2007.05.21 12:29
|sell
|494
|0.20
|121.44
|134.14
|120.99
|987
|2007.05.23 05:18
|sell
|495
|0.40
|121.75
|134.15
|121.30
|988
|2007.05.24 11:13
|t/p
|495
|0.40
|121.30
|134.15
|121.30
|130.45
|83234.91
|989
|2007.05.24 11:13
|close
|494
|0.20
|121.30
|134.14
|120.99
|8.13
|83243.04
|990
|2007.05.24 11:13
|close
|493
|0.10
|121.29
|134.14
|120.69
|-21.34
|83221.69
|991
|2007.05.29 04:00
|sell
|496
|0.10
|121.50
|134.50
|121.05
|992
|2007.05.29 17:48
|sell
|497
|0.20
|121.80
|134.50
|121.35
|993
|2007.05.30 03:30
|t/p
|497
|0.20
|121.35
|134.50
|121.35
|71.18
|83292.87
|994
|2007.05.30 03:30
|close
|496
|0.10
|121.35
|134.50
|121.05
|10.86
|83303.74
|995
|2007.05.30 20:00
|sell
|498
|0.10
|121.50
|134.50
|121.05
|996
|2007.05.31 16:10
|sell
|499
|0.20
|121.81
|134.51
|121.36
|997
|2007.06.01 16:09
|sell
|500
|0.40
|122.11
|134.51
|121.66
|998
|2007.06.04 14:51
|t/p
|500
|0.40
|121.66
|134.51
|121.66
|141.97
|83445.71
|999
|2007.06.04 14:51
|close
|499
|0.20
|121.66
|134.51
|121.36
|18.68
|83464.39
|1000
|2007.06.04 14:51
|close
|498
|0.10
|121.66
|134.50
|121.05
|-20.63
|83443.76
|1001
|2007.06.04 16:00
|sell
|501
|0.10
|121.74
|134.74
|121.29
|1002
|2007.06.05 14:33
|t/p
|501
|0.10
|121.29
|134.74
|121.29
|35.60
|83479.37
|1003
|2007.06.07 16:00
|buy
|502
|0.10
|121.44
|108.44
|121.89
|1004
|2007.06.07 18:55
|buy
|503
|0.20
|121.13
|108.43
|121.58
|1005
|2007.06.08 09:26
|buy
|504
|0.40
|120.83
|108.43
|121.28
|1006
|2007.06.08 11:48
|t/p
|504
|0.40
|121.28
|108.43
|121.28
|148.42
|83627.79
|1007
|2007.06.08 11:48
|close
|503
|0.20
|121.28
|108.43
|121.58
|25.90
|83653.69
|1008
|2007.06.08 11:48
|close
|502
|0.10
|121.29
|108.44
|121.89
|-11.79
|83641.90
|1009
|2007.06.13 04:00
|sell
|505
|0.10
|121.67
|134.67
|121.22
|1010
|2007.06.13 06:04
|sell
|506
|0.20
|121.97
|134.67
|121.52
|1011
|2007.06.13 06:31
|sell
|507
|0.40
|122.28
|134.68
|121.83
|1012
|2007.06.13 20:58
|sell
|508
|0.80
|122.59
|134.69
|122.14
|1013
|2007.06.14 09:12
|sell
|509
|1.60
|122.90
|134.70
|122.45
|1014
|2007.06.15 09:38
|sell
|510
|3.20
|123.21
|134.71
|122.76
|1015
|2007.06.15 13:56
|sell
|511
|6.40
|123.51
|134.71
|123.06
|1016
|2007.06.20 08:17
|close
|511
|6.40
|123.22
|134.71
|123.06
|1219.16
|84861.06
|1017
|2007.06.20 08:17
|close
|510
|3.20
|123.23
|134.71
|122.76
|-195.48
|84665.57
|1018
|2007.06.20 08:17
|close
|509
|1.60
|123.21
|134.70
|122.45
|-498.27
|84167.31
|1019
|2007.06.20 08:18
|close
|508
|0.80
|123.22
|134.69
|122.14
|-492.75
|83674.55
|1020
|2007.06.20 08:18
|close
|507
|0.40
|123.21
|134.68
|121.83
|-343.79
|83330.77
|1021
|2007.06.20 08:18
|close
|506
|0.20
|123.22
|134.67
|121.52
|-223.82
|83106.94
|1022
|2007.06.20 08:18
|close
|505
|0.10
|123.21
|134.67
|121.22
|-135.46
|82971.49
|1023
|2007.06.25 04:04
|sell
|512
|0.10
|123.83
|136.83
|123.38
|1024
|2007.06.25 11:59
|t/p
|512
|0.10
|123.38
|136.83
|123.38
|36.47
|83007.96
|1025
|2007.06.28 12:00
|buy
|513
|0.10
|123.08
|110.08
|123.53
|1026
|2007.06.29 16:46
|t/p
|513
|0.10
|123.53
|110.08
|123.53
|37.01
|83044.97
|1027
|2007.07.04 08:00
|buy
|514
|0.10
|122.38
|109.38
|122.83
|1028
|2007.07.05 08:43
|t/p
|514
|0.10
|122.83
|109.38
|122.83
|38.38
|83083.35
|1029
|2007.07.10 04:00
|sell
|515
|0.10
|123.24
|136.24
|122.79
|1030
|2007.07.10 14:16
|t/p
|515
|0.10
|122.79
|136.24
|122.79
|36.66
|83120.01
|1031
|2007.07.12 08:00
|buy
|516
|0.10
|122.30
|109.30
|122.75
|1032
|2007.07.12 09:03
|buy
|517
|0.20
|121.99
|109.29
|122.44
|1033
|2007.07.12 15:03
|t/p
|517
|0.20
|122.44
|109.29
|122.44
|73.49
|83193.50
|1034
|2007.07.12 15:03
|close
|516
|0.10
|122.47
|109.30
|122.75
|13.88
|83207.38
|1035
|2007.07.17 08:00
|buy
|518
|0.10
|121.95
|108.95
|122.40
|1036
|2007.07.17 20:12
|t/p
|518
|0.10
|122.40
|108.95
|122.40
|36.76
|83244.14
|1037
|2007.07.19 08:00
|buy
|519
|0.10
|121.97
|108.97
|122.42
|1038
|2007.07.20 16:17
|buy
|520
|0.20
|121.66
|108.96
|122.11
|1039
|2007.07.20 16:21
|buy
|521
|0.40
|121.32
|108.92
|121.77
|1040
|2007.07.20 16:34
|buy
|522
|0.80
|121.00
|108.90
|121.45
|1041
|2007.07.23 00:00
|t/p
|522
|0.80
|121.45
|108.90
|121.45
|300.87
|83545.01
|1042
|2007.07.23 00:00
|close
|521
|0.40
|121.53
|108.92
|121.77
|71.45
|83616.46
|1043
|2007.07.23 00:01
|close
|520
|0.20
|121.54
|108.96
|122.11
|-18.59
|83597.87
|1044
|2007.07.23 00:01
|close
|519
|0.10
|121.55
|108.97
|122.42
|-33.39
|83564.49
|1045
|2007.07.26 00:00
|buy
|523
|0.10
|120.46
|107.46
|120.91
|1046
|2007.07.26 13:05
|buy
|524
|0.20
|120.16
|107.46
|120.61
|1047
|2007.07.26 13:20
|buy
|525
|0.40
|119.85
|107.45
|120.30
|1048
|2007.07.26 15:04
|buy
|526
|0.80
|119.54
|107.44
|119.99
|1049
|2007.07.26 15:16
|buy
|527
|1.60
|119.23
|107.43
|119.68
|1050
|2007.07.26 15:52
|close
|527
|1.60
|119.49
|107.43
|119.68
|348.15
|83912.64
|1051
|2007.07.26 15:52
|close
|526
|0.80
|119.50
|107.44
|119.99
|-26.78
|83885.86
|1052
|2007.07.26 15:52
|close
|525
|0.40
|119.49
|107.45
|120.30
|-120.51
|83765.35
|1053
|2007.07.26 15:52
|close
|524
|0.20
|119.50
|107.46
|120.61
|-110.46
|83654.89
|1054
|2007.07.26 15:52
|close
|523
|0.10
|119.49
|107.46
|120.91
|-81.18
|83573.71
|1055
|2007.07.30 16:00
|buy
|528
|0.10
|118.53
|105.53
|118.98
|1056
|2007.07.30 21:17
|t/p
|528
|0.10
|118.98
|105.53
|118.98
|37.82
|83611.53
|1057
|2007.08.01 20:00
|buy
|529
|0.10
|118.61
|105.61
|119.06
|1058
|2007.08.02 00:13
|t/p
|529
|0.10
|119.06
|105.61
|119.06
|39.54
|83651.07
|1059
|2007.08.07 04:02
|buy
|530
|0.10
|118.62
|105.62
|119.07
|1060
|2007.08.07 20:26
|buy
|531
|0.20
|118.30
|105.60
|118.75
|1061
|2007.08.07 20:31
|buy
|532
|0.40
|117.96
|105.56
|118.41
|1062
|2007.08.07 20:56
|t/p
|532
|0.40
|118.41
|105.56
|118.41
|152.01
|83803.08
|1063
|2007.08.07 20:56
|close
|531
|0.20
|118.41
|105.60
|118.75
|18.58
|83821.66
|1064
|2007.08.07 20:56
|close
|530
|0.10
|118.40
|105.62
|119.07
|-18.58
|83803.08
|1065
|2007.08.09 16:00
|sell
|533
|0.10
|118.50
|131.50
|118.05
|1066
|2007.08.09 16:34
|sell
|534
|0.20
|118.81
|131.51
|118.36
|1067
|2007.08.09 19:21
|t/p
|534
|0.20
|118.36
|131.51
|118.36
|76.04
|83879.12
|1068
|2007.08.09 19:21
|close
|533
|0.10
|118.36
|131.50
|118.05
|11.83
|83890.95
|1069
|2007.08.13 20:00
|buy
|535
|0.10
|118.30
|105.30
|118.75
|1070
|2007.08.14 02:33
|buy
|536
|0.20
|117.99
|105.29
|118.44
|1071
|2007.08.14 14:50
|t/p
|536
|0.20
|118.44
|105.29
|118.44
|75.99
|83966.94
|1072
|2007.08.14 14:50
|close
|535
|0.10
|118.44
|105.30
|118.75
|12.40
|83979.34
|1073
|2007.08.14 14:50
|buy
|537
|0.10
|118.47
|105.47
|118.92
|1074
|2007.08.14 16:10
|buy
|538
|0.20
|118.16
|105.46
|118.61
|1075
|2007.08.14 17:01
|buy
|539
|0.40
|117.84
|105.44
|118.29
|1076
|2007.08.15 00:13
|buy
|540
|0.80
|117.54
|105.44
|117.99
|1077
|2007.08.15 06:15
|buy
|541
|1.60
|117.23
|105.43
|117.68
|1078
|2007.08.15 08:07
|buy
|542
|3.20
|116.92
|105.42
|117.37
|1079
|2007.08.15 08:17
|buy
|543
|6.40
|116.62
|105.42
|117.07
|1080
|2007.08.15 09:38
|close
|543
|6.40
|116.91
|105.42
|117.07
|1587.55
|85566.89
|1081
|2007.08.15 09:38
|close
|542
|3.20
|116.92
|105.42
|117.37
|-0.01
|85566.88
|1082
|2007.08.15 09:39
|close
|541
|1.60
|116.91
|105.43
|117.68
|-437.94
|85128.94
|1083
|2007.08.15 09:39
|close
|540
|0.80
|116.90
|105.44
|117.99
|-437.98
|84690.96
|1084
|2007.08.15 09:39
|close
|539
|0.40
|116.91
|105.44
|118.29
|-315.86
|84375.10
|1085
|2007.08.15 09:39
|close
|538
|0.20
|116.92
|105.46
|118.61
|-210.95
|84164.15
|1086
|2007.08.15 09:39
|close
|537
|0.10
|116.91
|105.47
|118.92
|-132.86
|84031.29
|1087
|2007.08.20 04:00
|buy
|544
|0.10
|114.42
|101.42
|114.87
|1088
|2007.08.20 08:49
|t/p
|544
|0.10
|114.87
|101.42
|114.87
|39.17
|84070.46
|1089
|2007.08.27 16:00
|sell
|545
|0.10
|116.12
|129.12
|115.67
|1090
|2007.08.27 23:19
|t/p
|545
|0.10
|115.67
|129.12
|115.67
|38.91
|84109.37
|1091
|2007.08.30 00:00
|buy
|546
|0.10
|116.09
|103.09
|116.54
|1092
|2007.08.30 01:02
|buy
|547
|0.20
|115.78
|103.08
|116.23
|1093
|2007.08.30 06:53
|buy
|548
|0.40
|115.48
|103.08
|115.93
|1094
|2007.08.30 17:07
|t/p
|548
|0.40
|115.93
|103.08
|115.93
|155.27
|84264.64
|1095
|2007.08.30 17:07
|close
|547
|0.20
|115.93
|103.08
|116.23
|25.88
|84290.52
|1096
|2007.08.30 17:07
|close
|546
|0.10
|115.92
|103.09
|116.54
|-14.67
|84275.85
|1097
|2007.09.03 16:00
|sell
|549
|0.10
|115.86
|128.86
|115.41
|1098
|2007.09.04 09:53
|t/p
|549
|0.10
|115.41
|128.86
|115.41
|37.49
|84313.35
|1099
|2007.09.05 08:00
|sell
|550
|0.10
|115.79
|128.79
|115.34
|1100
|2007.09.05 16:03
|t/p
|550
|0.10
|115.34
|128.79
|115.34
|39.02
|84352.37
|1101
|2007.09.11 08:00
|buy
|551
|0.10
|113.84
|100.84
|114.29
|1102
|2007.09.11 08:50
|buy
|552
|0.20
|113.54
|100.84
|113.99
|1103
|2007.09.11 14:02
|t/p
|552
|0.20
|113.99
|100.84
|113.99
|78.95
|84431.32
|1104
|2007.09.11 14:02
|close
|551
|0.10
|113.99
|100.84
|114.29
|13.16
|84444.48
|1105
|2007.09.17 20:00
|sell
|553
|0.10
|115.05
|128.05
|114.60
|1106
|2007.09.18 14:09
|sell
|554
|0.20
|115.36
|128.06
|114.91
|1107
|2007.09.18 14:38
|sell
|555
|0.40
|115.68
|128.08
|115.23
|1108
|2007.09.18 21:16
|sell
|556
|0.80
|115.99
|128.09
|115.54
|1109
|2007.09.18 21:39
|sell
|557
|1.60
|116.30
|128.10
|115.85
|1110
|2007.09.18 23:05
|close
|557
|1.60
|116.03
|128.10
|115.85
|372.32
|84816.80
|1111
|2007.09.18 23:05
|close
|556
|0.80
|116.01
|128.09
|115.54
|-13.79
|84803.01
|1112
|2007.09.18 23:05
|close
|555
|0.40
|116.02
|128.08
|115.23
|-117.22
|84685.79
|1113
|2007.09.18 23:05
|close
|554
|0.20
|115.99
|128.06
|114.91
|-108.63
|84577.16
|1114
|2007.09.18 23:05
|close
|553
|0.10
|116.00
|128.05
|114.60
|-83.40
|84493.76
|1115
|2007.09.20 08:00
|sell
|558
|0.10
|115.82
|128.82
|115.37
|1116
|2007.09.20 09:25
|t/p
|558
|0.10
|115.37
|128.82
|115.37
|39.00
|84532.76
|1117
|2007.09.26 12:00
|buy
|559
|0.10
|115.15
|102.15
|115.60
|1118
|2007.09.26 16:01
|t/p
|559
|0.10
|115.60
|102.15
|115.60
|38.92
|84571.68
|1119
|2007.09.28 08:00
|sell
|560
|0.10
|115.11
|128.11
|114.66
|1120
|2007.09.28 10:44
|sell
|561
|0.20
|115.42
|128.12
|114.97
|1121
|2007.09.28 16:30
|t/p
|561
|0.20
|114.97
|128.12
|114.97
|78.28
|84649.96
|1122
|2007.09.28 16:30
|close
|560
|0.10
|114.97
|128.11
|114.66
|12.18
|84662.14
|1123
|2007.10.05 00:00
|sell
|562
|0.10
|116.35
|129.35
|115.90
|1124
|2007.10.05 14:30
|sell
|563
|0.20
|116.77
|129.47
|116.32
|1125
|2007.10.05 14:35
|sell
|564
|0.40
|117.07
|129.47
|116.62
|1126
|2007.10.05 15:48
|t/p
|564
|0.40
|116.62
|129.47
|116.62
|154.35
|84816.49
|1127
|2007.10.05 15:48
|close
|563
|0.20
|116.62
|129.47
|116.32
|25.72
|84842.21
|1128
|2007.10.05 15:48
|close
|562
|0.10
|116.63
|129.35
|115.90
|-24.01
|84818.20
|1129
|2007.10.09 08:00
|sell
|565
|0.10
|117.16
|130.16
|116.71
|1130
|2007.10.10 12:35
|sell
|566
|0.20
|117.47
|130.17
|117.02
|1131
|2007.10.10 19:34
|t/p
|566
|0.20
|117.02
|130.17
|117.02
|76.92
|84895.12
|1132
|2007.10.10 19:34
|close
|565
|0.10
|117.00
|130.16
|116.71
|12.18
|84907.31
|1133
|2007.10.12 00:01
|sell
|567
|0.10
|117.26
|130.26
|116.81
|1134
|2007.10.12 14:30
|sell
|568
|0.20
|117.57
|130.27
|117.12
|1135
|2007.10.15 14:51
|sell
|569
|0.40
|117.87
|130.27
|117.42
|1136
|2007.10.15 17:02
|t/p
|569
|0.40
|117.42
|130.27
|117.42
|153.30
|85060.61
|1137
|2007.10.15 17:02
|close
|568
|0.20
|117.42
|130.27
|117.12
|22.56
|85083.17
|1138
|2007.10.15 17:02
|close
|567
|0.10
|117.43
|130.26
|116.81
|-15.98
|85067.19
|1139
|2007.10.15 20:00
|sell
|570
|0.10
|117.26
|130.26
|116.81
|1140
|2007.10.16 09:30
|t/p
|570
|0.10
|116.81
|130.26
|116.81
|37.02
|85104.22
|1141
|2007.10.23 04:00
|buy
|571
|0.10
|114.45
|101.45
|114.90
|1142
|2007.10.23 15:08
|t/p
|571
|0.10
|114.90
|101.45
|114.90
|39.16
|85143.38
|1143
|2007.11.01 20:00
|sell
|572
|0.10
|114.89
|127.89
|114.44
|1144
|2007.11.02 00:12
|t/p
|572
|0.10
|114.44
|127.89
|114.44
|37.82
|85181.20
|1145
|2007.11.06 16:00
|buy
|573
|0.10
|114.55
|101.55
|115.00
|1146
|2007.11.07 03:29
|buy
|574
|0.20
|114.21
|101.51
|114.66
|1147
|2007.11.07 06:47
|buy
|575
|0.40
|113.91
|101.51
|114.36
|1148
|2007.11.07 10:23
|buy
|576
|0.80
|113.60
|101.50
|114.05
|1149
|2007.11.07 11:00
|buy
|577
|1.60
|113.28
|101.48
|113.73
|1150
|2007.11.07 13:06
|buy
|578
|3.20
|112.97
|101.47
|113.42
|1151
|2007.11.07 15:28
|close
|578
|3.20
|113.26
|101.47
|113.42
|819.36
|86000.56
|1152
|2007.11.07 15:28
|close
|577
|1.60
|113.25
|101.48
|113.73
|-42.39
|85958.17
|1153
|2007.11.07 15:28
|close
|576
|0.80
|113.26
|101.50
|114.05
|-240.16
|85718.01
|1154
|2007.11.07 15:28
|close
|575
|0.40
|113.28
|101.51
|114.36
|-222.46
|85495.55
|1155
|2007.11.07 15:28
|close
|574
|0.20
|113.27
|101.51
|114.66
|-165.98
|85329.57
|1156
|2007.11.07 15:28
|close
|573
|0.10
|113.27
|101.55
|115.00
|-112.42
|85217.15
|1157
|2007.11.13 08:00
|buy
|579
|0.10
|110.26
|97.26
|110.71
|1158
|2007.11.13 08:39
|buy
|580
|0.20
|109.95
|97.25
|110.40
|1159
|2007.11.13 15:42
|t/p
|580
|0.20
|110.40
|97.25
|110.40
|81.52
|85298.67
|1160
|2007.11.13 15:42
|close
|579
|0.10
|110.40
|97.26
|110.71
|12.68
|85311.35
|1161
|2007.11.19 00:02
|buy
|581
|0.10
|110.81
|97.81
|111.26
|1162
|2007.11.19 04:22
|buy
|582
|0.20
|110.51
|97.81
|110.96
|1163
|2007.11.19 12:07
|buy
|583
|0.40
|110.19
|97.79
|110.64
|1164
|2007.11.19 19:19
|buy
|584
|0.80
|109.87
|97.77
|110.32
|1165
|2007.11.20 06:35
|t/p
|584
|0.80
|110.32
|97.77
|110.32
|330.97
|85642.32
|1166
|2007.11.20 06:35
|close
|583
|0.40
|110.32
|97.79
|110.64
|49.47
|85691.79
|1167
|2007.11.20 06:35
|close
|582
|0.20
|110.33
|97.81
|110.96
|-31.47
|85660.32
|1168
|2007.11.20 06:36
|close
|581
|0.10
|110.34
|97.81
|111.26
|-42.02
|85618.30
|1169
|2007.11.21 00:03
|buy
|585
|0.10
|109.92
|96.92
|110.37
|1170
|2007.11.21 01:05
|buy
|586
|0.20
|109.62
|96.92
|110.07
|1171
|2007.11.21 05:30
|buy
|587
|0.40
|109.31
|96.91
|109.76
|1172
|2007.11.21 06:13
|buy
|588
|0.80
|108.97
|96.87
|109.42
|1173
|2007.11.21 10:16
|buy
|589
|1.60
|108.65
|96.85
|109.10
|1174
|2007.11.21 11:06
|buy
|590
|3.20
|108.34
|96.84
|108.79
|1175
|2007.11.21 13:02
|close
|590
|3.20
|108.63
|96.84
|108.79
|854.28
|86472.58
|1176
|2007.11.21 13:02
|close
|589
|1.60
|108.62
|96.85
|109.10
|-44.19
|86428.39
|1177
|2007.11.21 13:02
|close
|588
|0.80
|108.63
|96.87
|109.42
|-250.39
|86178.00
|1178
|2007.11.21 13:02
|close
|587
|0.40
|108.64
|96.91
|109.76
|-246.69
|85931.31
|1179
|2007.11.21 13:02
|close
|586
|0.20
|108.65
|96.92
|110.07
|-178.55
|85752.76
|1180
|2007.11.21 13:02
|close
|585
|0.10
|108.65
|96.92
|110.37
|-116.89
|85635.87
|1181
|2007.11.23 00:03
|buy
|591
|0.10
|108.56
|95.56
|109.01
|1182
|2007.11.23 02:47
|buy
|592
|0.20
|108.26
|95.56
|108.71
|1183
|2007.11.23 03:32
|buy
|593
|0.40
|107.93
|95.53
|108.38
|1184
|2007.11.23 05:15
|buy
|594
|0.80
|107.59
|95.49
|108.04
|1185
|2007.11.23 09:28
|t/p
|594
|0.80
|108.04
|95.49
|108.04
|333.21
|85969.08
|1186
|2007.11.23 09:28
|close
|593
|0.40
|108.04
|95.53
|108.38
|40.73
|86009.81
|1187
|2007.11.23 09:28
|close
|592
|0.20
|108.05
|95.56
|108.71
|-38.87
|85970.94
|1188
|2007.11.23 09:28
|close
|591
|0.10
|108.06
|95.56
|109.01
|-46.27
|85924.67
|1189
|2007.11.26 00:00
|buy
|595
|0.10
|108.48
|95.48
|108.93
|1190
|2007.11.26 04:12
|buy
|596
|0.20
|108.17
|95.47
|108.62
|1191
|2007.11.26 06:11
|t/p
|596
|0.20
|108.62
|95.47
|108.62
|82.86
|86007.53
|1192
|2007.11.26 06:11
|close
|595
|0.10
|108.62
|95.48
|108.93
|12.89
|86020.42
|1193
|2007.12.03 16:00
|sell
|597
|0.10
|110.26
|123.26
|109.81
|1194
|2007.12.04 11:43
|t/p
|597
|0.10
|109.81
|123.26
|109.81
|39.48
|86059.91
|1195
|2007.12.10 16:00
|sell
|598
|0.10
|111.63
|124.63
|111.18
|1196
|2007.12.11 01:26
|sell
|599
|0.20
|111.93
|124.63
|111.48
|1197
|2007.12.11 16:21
|t/p
|599
|0.20
|111.48
|124.63
|111.48
|80.74
|86140.65
|1198
|2007.12.11 16:21
|close
|598
|0.10
|111.46
|124.63
|111.18
|13.75
|86154.40
|1199
|2007.12.18 00:00
|sell
|600
|0.10
|112.88
|125.88
|112.43
|1200
|2007.12.18 04:08
|sell
|601
|0.20
|113.19
|125.89
|112.74
|1201
|2007.12.18 11:56
|sell
|602
|0.40
|113.52
|125.92
|113.07
|1202
|2007.12.19 09:51
|t/p
|602
|0.40
|113.07
|125.92
|113.07
|153.22
|86307.62
|1203
|2007.12.19 09:51
|close
|601
|0.20
|113.06
|125.89
|112.74
|20.01
|86327.63
|1204
|2007.12.19 09:51
|close
|600
|0.10
|113.07
|125.88
|112.43
|-18.30
|86309.34
|1205
|2007.12.27 08:00
|sell
|603
|0.10
|114.12
|127.12
|113.67
|1206
|2007.12.27 12:37
|sell
|604
|0.20
|114.43
|127.13
|113.98
|1207
|2007.12.27 13:26
|sell
|605
|0.40
|114.75
|127.15
|114.30
|1208
|2007.12.27 14:36
|t/p
|605
|0.40
|114.30
|127.15
|114.30
|157.51
|86466.85
|1209
|2007.12.27 14:36
|close
|604
|0.20
|114.28
|127.13
|113.98
|26.25
|86493.10
|1210
|2007.12.27 14:36
|close
|603
|0.10
|114.29
|127.12
|113.67
|-14.87
|86478.23