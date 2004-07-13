|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|4 Hours (H4) 2004.07.09 04:00 - 2007.12.31 16:00 (2004.07.01 - 2008.01.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=45; Lots=0.1; InitialStop=1000; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=2; Pips=30; OrderstoProtect=5; Money_management=false; AccountType=0; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false; StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|5508
|Ticks modelled
|5090888
|Modelling quality
|88.37%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|30000.00
|Total net profit
|-22563.86
|Gross profit
|21768.12
|Gross loss
|-44331.98
|Profit factor
|0.49
|Expected payoff
|-96.02
|Absolute drawdown
|22563.86
|Maximal drawdown
|30174.38 (80.23%)
|Relative drawdown
|80.23% (30174.38)
|Total trades
|235
|Short positions (won %)
|135 (57.04%)
|Long positions (won %)
|100 (65.00%)
|Profit trades (% of total)
|142 (60.43%)
|Loss trades (% of total)
|93 (39.57%)
|Largest
|profit trade
|3580.74
|loss trade
|-11561.95
|Average
|profit trade
|153.30
|loss trade
|-476.69
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (708.76)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-30147.59)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3624.19 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-30147.59 (8)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.13 00:06
|buy
|1
|0.10
|108.24
|95.24
|108.69
|2
|2004.07.13 01:36
|t/p
|1
|0.10
|108.69
|95.24
|108.69
|41.40
|30041.40
|3
|2004.07.16 16:00
|sell
|2
|0.10
|108.63
|121.63
|108.18
|4
|2004.07.19 06:56
|t/p
|2
|0.10
|108.18
|121.63
|108.18
|40.10
|30081.50
|5
|2004.07.21 04:00
|buy
|3
|0.10
|108.51
|95.51
|108.96
|6
|2004.07.21 11:51
|t/p
|3
|0.10
|108.96
|95.51
|108.96
|41.30
|30122.80
|7
|2004.07.26 08:00
|sell
|4
|0.10
|109.64
|122.64
|109.19
|8
|2004.07.26 16:31
|sell
|5
|0.20
|109.94
|122.64
|109.49
|9
|2004.07.27 15:19
|sell
|6
|0.40
|110.25
|122.65
|109.80
|10
|2004.07.27 16:02
|sell
|7
|0.80
|110.56
|122.66
|110.11
|11
|2004.07.27 16:37
|sell
|8
|1.60
|110.86
|122.66
|110.41
|12
|2004.07.28 03:01
|sell
|9
|3.20
|111.16
|122.66
|110.71
|13
|2004.07.28 08:08
|close
|9
|3.20
|110.88
|122.66
|110.71
|808.09
|30930.89
|14
|2004.07.28 08:08
|close
|8
|1.60
|110.89
|122.66
|110.41
|-67.21
|30863.68
|15
|2004.07.28 08:08
|close
|7
|0.80
|110.88
|122.66
|110.11
|-242.85
|30620.83
|16
|2004.07.28 08:09
|close
|6
|0.40
|110.89
|122.65
|109.80
|-236.84
|30383.99
|17
|2004.07.28 08:09
|close
|5
|0.20
|110.88
|122.64
|109.49
|-175.53
|30208.46
|18
|2004.07.28 08:09
|close
|4
|0.10
|110.89
|122.64
|109.19
|-115.71
|30092.75
|19
|2004.07.30 08:00
|sell
|10
|0.10
|111.93
|124.93
|111.48
|20
|2004.07.30 10:13
|t/p
|10
|0.10
|111.48
|124.93
|111.48
|40.37
|30133.12
|21
|2004.08.04 12:00
|buy
|11
|0.10
|111.41
|98.41
|111.86
|22
|2004.08.04 22:47
|buy
|12
|0.20
|111.11
|98.41
|111.56
|23
|2004.08.05 14:56
|t/p
|12
|0.20
|111.56
|98.41
|111.56
|84.16
|30217.27
|24
|2004.08.05 14:56
|close
|11
|0.10
|111.56
|98.41
|111.86
|15.19
|30232.47
|25
|2004.08.06 16:00
|sell
|13
|0.10
|110.15
|123.15
|109.70
|26
|2004.08.06 19:25
|sell
|14
|0.20
|110.46
|123.16
|110.01
|27
|2004.08.09 14:08
|sell
|15
|0.40
|110.77
|123.17
|110.32
|28
|2004.08.10 20:19
|sell
|16
|0.80
|111.07
|123.17
|110.62
|29
|2004.08.10 20:54
|sell
|17
|1.60
|111.37
|123.17
|110.92
|30
|2004.08.11 11:12
|close
|17
|1.60
|111.11
|123.17
|110.92
|350.49
|30582.96
|31
|2004.08.11 11:12
|close
|16
|0.80
|111.10
|123.17
|110.62
|-33.56
|30549.39
|32
|2004.08.11 11:12
|close
|15
|0.40
|111.09
|123.17
|110.32
|-127.18
|30422.21
|33
|2004.08.11 11:13
|close
|14
|0.20
|111.10
|123.16
|110.01
|-124.18
|30298.03
|34
|2004.08.11 11:13
|close
|13
|0.10
|111.11
|123.15
|109.70
|-90.89
|30207.14
|35
|2004.08.16 00:00
|sell
|18
|0.10
|110.45
|123.45
|110.00
|36
|2004.08.16 09:09
|sell
|19
|0.20
|110.76
|123.46
|110.31
|37
|2004.08.17 09:03
|t/p
|19
|0.20
|110.31
|123.46
|110.31
|78.61
|30285.75
|38
|2004.08.17 09:03
|close
|18
|0.10
|110.30
|123.45
|110.00
|12.10
|30297.86
|39
|2004.08.20 12:00
|buy
|20
|0.10
|109.33
|96.33
|109.78
|40
|2004.08.23 20:17
|t/p
|20
|0.10
|109.78
|96.33
|109.78
|41.57
|30339.43
|41
|2004.08.31 08:00
|sell
|21
|0.10
|109.59
|122.59
|109.14
|42
|2004.08.31 09:42
|sell
|22
|0.20
|109.90
|122.60
|109.45
|43
|2004.08.31 17:25
|t/p
|22
|0.20
|109.45
|122.60
|109.45
|82.23
|30421.66
|44
|2004.08.31 17:25
|close
|21
|0.10
|109.45
|122.59
|109.14
|12.79
|30434.45
|45
|2004.09.02 04:00
|buy
|23
|0.10
|109.50
|96.50
|109.95
|46
|2004.09.03 12:59
|buy
|24
|0.20
|109.18
|96.48
|109.63
|47
|2004.09.03 14:30
|t/p
|24
|0.20
|109.63
|96.48
|109.63
|82.07
|30516.52
|48
|2004.09.03 14:30
|close
|23
|0.10
|109.67
|96.50
|109.95
|16.08
|30532.60
|49
|2004.09.07 08:00
|sell
|25
|0.10
|109.77
|122.77
|109.32
|50
|2004.09.07 17:04
|t/p
|25
|0.10
|109.32
|122.77
|109.32
|41.17
|30573.77
|51
|2004.09.09 12:00
|buy
|26
|0.10
|109.85
|96.85
|110.30
|52
|2004.09.09 23:08
|buy
|27
|0.20
|109.55
|96.85
|110.00
|53
|2004.09.10 02:08
|t/p
|27
|0.20
|110.00
|96.85
|110.00
|82.97
|30656.74
|54
|2004.09.10 02:08
|close
|26
|0.10
|110.01
|96.85
|110.30
|15.12
|30671.87
|55
|2004.09.14 16:00
|sell
|28
|0.10
|109.54
|122.54
|109.09
|56
|2004.09.15 14:40
|sell
|29
|0.20
|109.85
|122.55
|109.40
|57
|2004.09.15 16:27
|sell
|30
|0.40
|110.15
|122.55
|109.70
|58
|2004.09.16 09:58
|t/p
|30
|0.40
|109.70
|122.55
|109.70
|146.16
|30818.02
|59
|2004.09.16 09:58
|close
|29
|0.20
|109.69
|122.55
|109.40
|20.20
|30838.22
|60
|2004.09.16 09:58
|close
|28
|0.10
|109.70
|122.54
|109.09
|-20.57
|30817.65
|61
|2004.09.16 20:00
|sell
|31
|0.10
|109.54
|122.54
|109.09
|62
|2004.09.17 10:27
|sell
|32
|0.20
|109.84
|122.54
|109.39
|63
|2004.09.17 15:11
|sell
|33
|0.40
|110.15
|122.55
|109.70
|64
|2004.09.21 12:15
|t/p
|33
|0.40
|109.70
|122.55
|109.70
|152.14
|30969.79
|65
|2004.09.21 12:15
|close
|32
|0.20
|109.69
|122.54
|109.39
|21.37
|30991.16
|66
|2004.09.21 12:15
|close
|31
|0.10
|109.70
|122.54
|109.09
|-19.08
|30972.08
|67
|2004.09.21 12:15
|sell
|34
|0.10
|109.67
|122.67
|109.22
|68
|2004.09.21 15:46
|sell
|35
|0.20
|109.97
|122.67
|109.52
|69
|2004.09.22 12:21
|sell
|36
|0.40
|110.28
|122.68
|109.83
|70
|2004.09.22 13:37
|sell
|37
|0.80
|110.61
|122.71
|110.16
|71
|2004.09.27 09:36
|sell
|38
|1.60
|110.92
|122.72
|110.47
|72
|2004.09.27 13:30
|sell
|39
|3.20
|111.24
|122.74
|110.79
|73
|2004.09.28 09:40
|sell
|40
|6.40
|111.54
|122.74
|111.09
|74
|2004.09.28 19:29
|close
|40
|6.40
|111.24
|122.74
|111.09
|1725.95
|32698.03
|75
|2004.09.28 19:29
|close
|39
|3.20
|111.25
|122.74
|110.79
|-76.61
|32621.42
|76
|2004.09.28 19:29
|close
|38
|1.60
|111.26
|122.72
|110.47
|-512.86
|32108.56
|77
|2004.09.28 19:29
|close
|37
|0.80
|111.24
|122.71
|110.16
|-524.85
|31583.71
|78
|2004.09.28 19:29
|close
|36
|0.40
|111.28
|122.68
|109.83
|-395.34
|31188.37
|79
|2004.09.28 19:29
|close
|35
|0.20
|111.27
|122.67
|109.52
|-254.60
|30933.77
|80
|2004.09.28 19:29
|close
|34
|0.10
|111.29
|122.67
|109.22
|-156.04
|30777.73
|81
|2004.09.29 04:00
|sell
|41
|0.10
|111.22
|124.22
|110.77
|82
|2004.09.29 13:16
|t/p
|41
|0.10
|110.77
|124.22
|110.77
|40.63
|30818.36
|83
|2004.10.04 04:00
|buy
|42
|0.10
|110.70
|97.70
|111.15
|84
|2004.10.04 15:15
|t/p
|42
|0.10
|111.15
|97.70
|111.15
|40.49
|30858.85
|85
|2004.10.07 16:00
|sell
|43
|0.10
|111.09
|124.09
|110.64
|86
|2004.10.08 06:59
|t/p
|43
|0.10
|110.64
|124.09
|110.64
|39.17
|30898.02
|87
|2004.10.12 08:00
|buy
|44
|0.10
|109.77
|96.77
|110.22
|88
|2004.10.13 01:53
|buy
|45
|0.20
|109.47
|96.77
|109.92
|89
|2004.10.13 08:21
|t/p
|45
|0.20
|109.92
|96.77
|109.92
|81.88
|30979.90
|90
|2004.10.13 08:21
|close
|44
|0.10
|109.92
|96.77
|110.22
|14.23
|30994.14
|91
|2004.10.18 16:00
|buy
|46
|0.10
|109.30
|96.30
|109.75
|92
|2004.10.19 11:29
|buy
|47
|0.20
|109.00
|96.30
|109.45
|93
|2004.10.19 11:44
|buy
|48
|0.40
|108.68
|96.28
|109.13
|94
|2004.10.19 14:25
|buy
|49
|0.80
|108.36
|96.26
|108.81
|95
|2004.10.21 03:14
|buy
|50
|1.60
|108.05
|96.25
|108.50
|96
|2004.10.21 07:25
|buy
|51
|3.20
|107.74
|96.24
|108.19
|97
|2004.10.21 10:41
|buy
|52
|6.40
|107.44
|96.24
|107.89
|98
|2004.10.21 11:00
|close
|52
|6.40
|107.73
|96.24
|107.89
|1722.80
|32716.94
|99
|2004.10.21 11:00
|close
|51
|3.20
|107.72
|96.24
|108.19
|-59.42
|32657.52
|100
|2004.10.21 11:00
|close
|50
|1.60
|107.71
|96.25
|108.50
|-505.06
|32152.46
|101
|2004.10.21 11:00
|close
|49
|0.80
|107.70
|96.26
|108.81
|-471.64
|31680.81
|102
|2004.10.21 11:01
|close
|48
|0.40
|107.70
|96.28
|109.13
|-354.68
|31326.14
|103
|2004.10.21 11:01
|close
|47
|0.20
|107.68
|96.30
|109.45
|-240.52
|31085.62
|104
|2004.10.21 11:02
|close
|46
|0.10
|107.67
|96.30
|109.75
|-148.48
|30937.14
|105
|2004.10.22 12:00
|buy
|53
|0.10
|107.69
|94.69
|108.14
|106
|2004.10.22 17:39
|buy
|54
|0.20
|107.39
|94.69
|107.84
|107
|2004.10.25 01:23
|buy
|55
|0.40
|107.05
|94.65
|107.50
|108
|2004.10.25 01:38
|buy
|56
|0.80
|106.74
|94.64
|107.19
|109
|2004.10.25 10:09
|buy
|57
|1.60
|106.43
|94.63
|106.88
|110
|2004.10.25 14:51
|close
|57
|1.60
|106.70
|94.63
|106.88
|404.86
|31342.00
|111
|2004.10.25 14:52
|close
|56
|0.80
|106.69
|94.64
|107.19
|-37.48
|31304.52
|112
|2004.10.25 14:52
|close
|55
|0.40
|106.69
|94.65
|107.50
|-134.97
|31169.55
|113
|2004.10.25 14:53
|close
|54
|0.20
|106.71
|94.69
|107.84
|-126.29
|31043.26
|114
|2004.10.25 14:54
|close
|53
|0.10
|106.72
|94.69
|108.14
|-90.31
|30952.95
|115
|2004.10.26 08:00
|buy
|58
|0.10
|106.80
|93.80
|107.25
|116
|2004.10.26 15:52
|buy
|59
|0.20
|106.50
|93.80
|106.95
|117
|2004.10.26 23:55
|t/p
|59
|0.20
|106.95
|93.80
|106.95
|84.15
|31037.10
|118
|2004.10.26 23:55
|close
|58
|0.10
|106.95
|93.80
|107.25
|14.02
|31051.12
|119
|2004.10.29 04:00
|buy
|60
|0.10
|106.16
|93.16
|106.61
|120
|2004.10.29 09:28
|buy
|61
|0.20
|105.85
|93.15
|106.30
|121
|2004.11.01 07:23
|t/p
|61
|0.20
|106.30
|93.15
|106.30
|85.82
|31136.94
|122
|2004.11.01 07:23
|close
|60
|0.10
|106.31
|93.16
|106.61
|14.69
|31151.64
|123
|2004.11.01 07:23
|buy
|62
|0.10
|106.32
|93.32
|106.77
|124
|2004.11.02 22:58
|buy
|63
|0.20
|106.01
|93.31
|106.46
|125
|2004.11.03 05:49
|t/p
|63
|0.20
|106.46
|93.31
|106.46
|85.68
|31237.32
|126
|2004.11.03 05:49
|close
|62
|0.10
|106.49
|93.32
|106.77
|17.12
|31254.44
|127
|2004.11.09 08:00
|buy
|64
|0.10
|105.64
|92.64
|106.09
|128
|2004.11.10 14:30
|t/p
|64
|0.10
|106.09
|92.64
|106.09
|42.99
|31297.43
|129
|2004.11.12 04:01
|sell
|65
|0.10
|105.97
|118.97
|105.52
|130
|2004.11.12 17:48
|t/p
|65
|0.10
|105.52
|118.97
|105.52
|42.65
|31340.08
|131
|2004.11.16 20:00
|buy
|66
|0.10
|105.39
|92.39
|105.84
|132
|2004.11.17 08:52
|buy
|67
|0.20
|105.05
|92.35
|105.50
|133
|2004.11.17 09:46
|buy
|68
|0.40
|104.74
|92.34
|105.19
|134
|2004.11.17 11:33
|buy
|69
|0.80
|104.43
|92.33
|104.88
|135
|2004.11.17 17:06
|buy
|70
|1.60
|104.12
|92.32
|104.57
|136
|2004.11.17 19:43
|buy
|71
|3.20
|103.81
|92.31
|104.26
|137
|2004.11.18 11:14
|close
|71
|3.20
|104.10
|92.31
|104.26
|947.27
|32287.36
|138
|2004.11.18 11:14
|close
|70
|1.60
|104.09
|92.32
|104.57
|-18.20
|32269.16
|139
|2004.11.18 11:14
|close
|69
|0.80
|104.11
|92.33
|104.88
|-231.93
|32037.22
|140
|2004.11.18 11:14
|close
|68
|0.40
|104.12
|92.34
|105.19
|-231.21
|31806.01
|141
|2004.11.18 11:14
|close
|67
|0.20
|104.12
|92.35
|105.50
|-175.15
|31630.86
|142
|2004.11.18 11:14
|close
|66
|0.10
|104.11
|92.39
|105.84
|-120.62
|31510.24
|143
|2004.11.19 00:00
|buy
|72
|0.10
|104.28
|91.28
|104.73
|144
|2004.11.19 06:34
|buy
|73
|0.20
|103.98
|91.28
|104.43
|145
|2004.11.19 11:32
|buy
|74
|0.40
|103.67
|91.27
|104.12
|146
|2004.11.19 14:37
|buy
|75
|0.80
|103.37
|91.27
|103.82
|147
|2004.11.19 15:33
|buy
|76
|1.60
|103.07
|91.27
|103.52
|148
|2004.11.19 15:43
|buy
|77
|3.20
|102.76
|91.26
|103.21
|149
|2004.11.19 15:56
|close
|77
|3.20
|103.04
|91.26
|103.21
|869.57
|32379.81
|150
|2004.11.19 15:56
|close
|76
|1.60
|103.05
|91.27
|103.52
|-31.05
|32348.76
|151
|2004.11.19 15:56
|close
|75
|0.80
|103.04
|91.27
|103.82
|-256.21
|32092.55
|152
|2004.11.19 15:56
|close
|74
|0.40
|103.05
|91.27
|104.12
|-240.66
|31851.89
|153
|2004.11.19 15:56
|close
|73
|0.20
|103.02
|91.28
|104.43
|-186.37
|31665.52
|154
|2004.11.19 15:56
|close
|72
|0.10
|103.03
|91.28
|104.73
|-121.32
|31544.20
|155
|2004.11.22 20:00
|buy
|78
|0.10
|103.21
|90.21
|103.66
|156
|2004.11.23 13:41
|buy
|79
|0.20
|102.87
|90.17
|103.32
|157
|2004.11.23 16:29
|t/p
|79
|0.20
|103.32
|90.17
|103.32
|87.11
|31631.31
|158
|2004.11.23 16:29
|close
|78
|0.10
|103.32
|90.21
|103.66
|11.23
|31642.54
|159
|2004.11.26 12:00
|buy
|80
|0.10
|102.94
|89.94
|103.39
|160
|2004.11.26 17:04
|buy
|81
|0.20
|102.64
|89.94
|103.09
|161
|2004.11.29 09:28
|t/p
|81
|0.20
|103.09
|89.94
|103.09
|88.45
|31730.99
|162
|2004.11.29 09:28
|close
|80
|0.10
|103.10
|89.94
|103.39
|16.10
|31747.09
|163
|2004.12.02 20:00
|buy
|82
|0.10
|103.05
|90.05
|103.50
|164
|2004.12.03 02:40
|t/p
|82
|0.10
|103.50
|90.05
|103.50
|44.06
|31791.15
|165
|2004.12.07 00:00
|buy
|83
|0.10
|103.15
|90.15
|103.60
|166
|2004.12.07 05:18
|buy
|84
|0.20
|102.83
|90.13
|103.28
|167
|2004.12.07 07:26
|buy
|85
|0.40
|102.52
|90.12
|102.97
|168
|2004.12.08 00:50
|t/p
|85
|0.40
|102.97
|90.12
|102.97
|177.14
|31968.29
|169
|2004.12.08 00:50
|close
|84
|0.20
|102.97
|90.13
|103.28
|28.35
|31996.64
|170
|2004.12.08 00:50
|close
|83
|0.10
|102.96
|90.15
|103.60
|-17.87
|31978.77
|171
|2004.12.13 08:00
|sell
|86
|0.10
|105.10
|118.10
|104.65
|172
|2004.12.13 17:02
|t/p
|86
|0.10
|104.65
|118.10
|104.65
|43.00
|32021.77
|173
|2004.12.15 08:00
|sell
|87
|0.10
|105.16
|118.16
|104.71
|174
|2004.12.15 10:59
|t/p
|87
|0.10
|104.71
|118.16
|104.71
|42.98
|32064.75
|175
|2004.12.21 16:00
|buy
|88
|0.10
|104.43
|91.43
|104.88
|176
|2004.12.22 10:49
|buy
|89
|0.20
|104.12
|91.42
|104.57
|177
|2004.12.23 10:07
|buy
|90
|0.40
|103.81
|91.41
|104.26
|178
|2004.12.24 11:04
|buy
|91
|0.80
|103.51
|91.41
|103.96
|179
|2004.12.27 02:15
|t/p
|91
|0.80
|103.96
|91.41
|103.96
|350.94
|32415.70
|180
|2004.12.27 02:15
|close
|90
|0.40
|103.96
|91.41
|104.26
|62.36
|32478.06
|181
|2004.12.27 02:15
|close
|89
|0.20
|103.95
|91.42
|104.57
|-26.90
|32451.16
|182
|2004.12.27 02:15
|close
|88
|0.10
|103.96
|91.43
|104.88
|-41.72
|32409.44
|183
|2004.12.27 08:00
|buy
|92
|0.10
|103.69
|90.69
|104.14
|184
|2004.12.27 16:46
|buy
|93
|0.20
|103.37
|90.67
|103.82
|185
|2004.12.27 17:20
|buy
|94
|0.40
|103.06
|90.66
|103.51
|186
|2004.12.27 18:10
|buy
|95
|0.80
|102.76
|90.66
|103.21
|187
|2004.12.28 03:10
|t/p
|95
|0.80
|103.21
|90.66
|103.21
|353.42
|32762.86
|188
|2004.12.28 03:10
|close
|94
|0.40
|103.22
|90.66
|103.51
|64.33
|32827.19
|189
|2004.12.28 03:10
|close
|93
|0.20
|103.21
|90.67
|103.82
|-29.84
|32797.35
|190
|2004.12.28 03:10
|close
|92
|0.10
|103.22
|90.69
|104.14
|-44.95
|32752.40
|191
|2004.12.29 04:00
|buy
|96
|0.10
|103.32
|90.32
|103.77
|192
|2004.12.29 14:52
|t/p
|96
|0.10
|103.77
|90.32
|103.77
|43.36
|32795.76
|193
|2005.01.03 20:00
|buy
|97
|0.10
|102.84
|89.84
|103.29
|194
|2005.01.04 05:15
|buy
|98
|0.20
|102.54
|89.84
|102.99
|195
|2005.01.04 10:21
|t/p
|98
|0.20
|102.99
|89.84
|102.99
|87.39
|32883.15
|196
|2005.01.04 10:21
|close
|97
|0.10
|102.99
|89.84
|103.29
|15.14
|32898.30
|197
|2005.01.07 12:00
|sell
|99
|0.10
|104.37
|117.37
|103.92
|198
|2005.01.07 14:29
|sell
|100
|0.20
|104.71
|117.41
|104.26
|199
|2005.01.07 14:40
|t/p
|100
|0.20
|104.26
|117.41
|104.26
|86.32
|32984.62
|200
|2005.01.07 14:40
|close
|99
|0.10
|104.26
|117.37
|103.92
|10.55
|32995.17
|201
|2005.01.14 04:00
|buy
|101
|0.10
|102.78
|89.78
|103.23
|202
|2005.01.14 14:17
|buy
|102
|0.20
|102.48
|89.78
|102.93
|203
|2005.01.14 16:11
|buy
|103
|0.40
|102.17
|89.77
|102.62
|204
|2005.01.14 19:11
|buy
|104
|0.80
|101.87
|89.77
|102.32
|205
|2005.01.18 01:45
|t/p
|104
|0.80
|102.32
|89.77
|102.32
|361.10
|33356.27
|206
|2005.01.18 01:45
|close
|103
|0.40
|102.33
|89.77
|102.62
|67.19
|33423.46
|207
|2005.01.18 01:45
|close
|102
|0.20
|102.36
|89.78
|102.93
|-21.12
|33402.34
|208
|2005.01.18 01:45
|close
|101
|0.10
|102.35
|89.78
|103.23
|-40.85
|33361.49
|209
|2005.01.18 01:45
|buy
|105
|0.10
|102.38
|89.38
|102.83
|210
|2005.01.18 10:48
|t/p
|105
|0.10
|102.83
|89.38
|102.83
|43.76
|33405.25
|211
|2005.01.24 00:00
|sell
|106
|0.10
|102.81
|115.81
|102.36
|212
|2005.01.25 07:55
|sell
|107
|0.20
|103.11
|115.81
|102.66
|213
|2005.01.25 11:37
|sell
|108
|0.40
|103.41
|115.81
|102.96
|214
|2005.01.25 15:15
|sell
|109
|0.80
|103.72
|115.82
|103.27
|215
|2005.01.25 16:11
|sell
|110
|1.60
|104.03
|115.83
|103.58
|216
|2005.01.25 18:39
|sell
|111
|3.20
|104.33
|115.83
|103.88
|217
|2005.01.25 22:19
|close
|111
|3.20
|104.05
|115.83
|103.88
|861.13
|34266.38
|218
|2005.01.25 22:19
|close
|110
|1.60
|104.06
|115.83
|103.58
|-46.13
|34220.25
|219
|2005.01.25 22:19
|close
|109
|0.80
|104.05
|115.82
|103.27
|-253.72
|33966.53
|220
|2005.01.25 22:20
|close
|108
|0.40
|104.03
|115.81
|102.96
|-238.39
|33728.14
|221
|2005.01.25 22:20
|close
|107
|0.20
|104.04
|115.81
|102.66
|-178.78
|33549.36
|222
|2005.01.25 22:21
|close
|106
|0.10
|104.03
|115.81
|102.36
|-118.77
|33430.59
|223
|2005.01.26 20:02
|sell
|112
|0.10
|102.90
|115.90
|102.45
|224
|2005.01.27 01:57
|sell
|113
|0.20
|103.21
|115.91
|102.76
|225
|2005.01.27 11:19
|sell
|114
|0.40
|103.51
|115.91
|103.06
|226
|2005.01.27 19:32
|t/p
|114
|0.40
|103.06
|115.91
|103.06
|174.66
|33605.25
|227
|2005.01.27 19:32
|close
|113
|0.20
|103.06
|115.91
|102.76
|29.11
|33634.36
|228
|2005.01.27 19:32
|close
|112
|0.10
|103.05
|115.90
|102.45
|-19.05
|33615.32
|229
|2005.02.02 08:00
|sell
|115
|0.10
|103.74
|116.74
|103.29
|230
|2005.02.02 17:50
|sell
|116
|0.20
|104.04
|116.74
|103.59
|231
|2005.02.02 22:53
|t/p
|116
|0.20
|103.59
|116.74
|103.59
|86.88
|33702.20
|232
|2005.02.02 22:53
|close
|115
|0.10
|103.59
|116.74
|103.29
|14.48
|33716.68
|233
|2005.02.04 16:00
|sell
|117
|0.10
|103.58
|116.58
|103.13
|234
|2005.02.04 18:36
|sell
|118
|0.20
|103.88
|116.58
|103.43
|235
|2005.02.07 00:00
|sell
|119
|0.40
|104.57
|116.97
|104.12
|236
|2005.02.07 01:10
|t/p
|119
|0.40
|104.12
|116.97
|104.12
|172.88
|33889.56
|237
|2005.02.07 01:10
|close
|118
|0.20
|104.12
|116.58
|103.43
|-49.09
|33840.47
|238
|2005.02.07 01:10
|close
|117
|0.10
|104.13
|116.58
|103.13
|-54.32
|33786.15
|239
|2005.02.09 20:01
|sell
|120
|0.10
|105.63
|118.63
|105.18
|240
|2005.02.10 12:45
|sell
|121
|0.20
|105.94
|118.64
|105.49
|241
|2005.02.10 13:31
|sell
|122
|0.40
|106.27
|118.67
|105.82
|242
|2005.02.10 14:35
|sell
|123
|0.80
|106.59
|118.69
|106.14
|243
|2005.02.10 15:15
|t/p
|123
|0.80
|106.14
|118.69
|106.14
|339.20
|34125.35
|244
|2005.02.10 15:15
|close
|122
|0.40
|106.13
|118.67
|105.82
|52.77
|34178.12
|245
|2005.02.10 15:15
|close
|121
|0.20
|106.14
|118.64
|105.49
|-37.69
|34140.43
|246
|2005.02.10 15:15
|close
|120
|0.10
|106.13
|118.63
|105.18
|-51.60
|34088.84
|247
|2005.02.16 16:00
|buy
|124
|0.10
|105.12
|92.12
|105.57
|248
|2005.02.16 16:33
|t/p
|124
|0.10
|105.57
|92.12
|105.57
|42.62
|34131.46
|249
|2005.02.21 16:01
|sell
|125
|0.10
|105.52
|118.52
|105.07
|250
|2005.02.22 03:14
|t/p
|125
|0.10
|105.07
|118.52
|105.07
|41.33
|34172.79
|251
|2005.02.23 16:00
|buy
|126
|0.10
|104.87
|91.87
|105.32
|252
|2005.02.24 16:26
|t/p
|126
|0.10
|105.32
|91.87
|105.32
|44.47
|34217.27
|253
|2005.02.28 04:00
|sell
|127
|0.10
|104.82
|117.82
|104.37
|254
|2005.02.28 09:29
|t/p
|127
|0.10
|104.37
|117.82
|104.37
|43.12
|34260.39
|255
|2005.03.02 08:00
|buy
|128
|0.10
|104.67
|91.67
|105.12
|256
|2005.03.02 11:04
|t/p
|128
|0.10
|105.12
|91.67
|105.12
|42.81
|34303.20
|257
|2005.03.04 20:00
|sell
|129
|0.10
|104.54
|117.54
|104.09
|258
|2005.03.07 04:04
|sell
|130
|0.20
|104.84
|117.54
|104.39
|259
|2005.03.07 13:19
|sell
|131
|0.40
|105.15
|117.55
|104.70
|260
|2005.03.08 14:59
|t/p
|131
|0.40
|104.70
|117.55
|104.70
|165.94
|34469.14
|261
|2005.03.08 14:59
|close
|130
|0.20
|104.70
|117.54
|104.39
|23.75
|34492.88
|262
|2005.03.08 14:59
|close
|129
|0.10
|104.71
|117.54
|104.09
|-19.23
|34473.65
|263
|2005.03.08 16:00
|sell
|132
|0.10
|104.45
|117.45
|104.00
|264
|2005.03.08 21:11
|sell
|133
|0.20
|104.75
|117.45
|104.30
|265
|2005.03.09 10:23
|t/p
|133
|0.20
|104.30
|117.45
|104.30
|83.31
|34556.96
|266
|2005.03.09 10:23
|close
|132
|0.10
|104.28
|117.45
|104.00
|14.80
|34571.77
|267
|2005.03.11 00:01
|buy
|134
|0.10
|104.10
|91.10
|104.55
|268
|2005.03.11 14:41
|buy
|135
|0.20
|103.80
|91.10
|104.25
|269
|2005.03.14 02:04
|t/p
|135
|0.20
|104.25
|91.10
|104.25
|87.49
|34659.26
|270
|2005.03.14 02:04
|close
|134
|0.10
|104.25
|91.10
|104.55
|14.97
|34674.23
|271
|2005.03.16 00:00
|sell
|136
|0.10
|104.52
|117.52
|104.07
|272
|2005.03.16 13:16
|t/p
|136
|0.10
|104.07
|117.52
|104.07
|43.25
|34717.48
|273
|2005.03.17 16:00
|buy
|137
|0.10
|104.70
|91.70
|105.15
|274
|2005.03.21 09:30
|t/p
|137
|0.10
|105.15
|91.70
|105.15
|43.96
|34761.45
|275
|2005.03.22 12:00
|sell
|138
|0.10
|104.93
|117.93
|104.48
|276
|2005.03.22 20:25
|sell
|139
|0.20
|105.24
|117.94
|104.79
|277
|2005.03.22 21:03
|sell
|140
|0.40
|105.58
|117.98
|105.13
|278
|2005.03.22 23:00
|t/p
|140
|0.40
|105.13
|117.98
|105.13
|171.35
|34932.80
|279
|2005.03.22 23:00
|close
|139
|0.20
|105.05
|117.94
|104.79
|36.17
|34968.97
|280
|2005.03.22 23:00
|close
|138
|0.10
|105.62
|117.93
|104.48
|-65.33
|34903.64
|281
|2005.03.25 16:00
|sell
|141
|0.10
|106.35
|119.35
|105.90
|282
|2005.03.28 03:09
|sell
|142
|0.20
|106.66
|119.36
|106.21
|283
|2005.03.28 04:00
|sell
|143
|0.40
|106.97
|119.37
|106.52
|284
|2005.03.28 18:11
|sell
|144
|0.80
|107.28
|119.38
|106.83
|285
|2005.03.29 22:16
|sell
|145
|1.60
|107.59
|119.39
|107.14
|286
|2005.03.30 00:35
|close
|145
|1.60
|107.33
|119.39
|107.14
|363.67
|35267.30
|287
|2005.03.30 00:36
|close
|144
|0.80
|107.34
|119.38
|106.83
|-68.64
|35198.66
|288
|2005.03.30 00:36
|close
|143
|0.40
|107.33
|119.37
|106.52
|-146.13
|35052.53
|289
|2005.03.30 00:36
|close
|142
|0.20
|107.32
|119.36
|106.21
|-128.98
|34923.54
|290
|2005.03.30 00:36
|close
|141
|0.10
|107.31
|119.35
|105.90
|-93.95
|34829.60
|291
|2005.03.30 04:00
|sell
|146
|0.10
|107.41
|120.41
|106.96
|292
|2005.03.31 09:53
|t/p
|146
|0.10
|106.96
|120.41
|106.96
|37.58
|34867.18
|293
|2005.04.06 04:00
|sell
|147
|0.10
|108.13
|121.13
|107.68
|294
|2005.04.06 12:48
|sell
|148
|0.20
|108.45
|121.15
|108.00
|295
|2005.04.06 14:46
|sell
|149
|0.40
|108.76
|121.16
|108.31
|296
|2005.04.07 08:35
|t/p
|149
|0.40
|108.31
|121.16
|108.31
|148.27
|35015.45
|297
|2005.04.07 08:35
|close
|148
|0.20
|108.30
|121.15
|108.00
|18.73
|35034.18
|298
|2005.04.07 08:35
|close
|147
|0.10
|108.31
|121.13
|107.68
|-21.11
|35013.07
|299
|2005.04.14 12:00
|buy
|150
|0.10
|107.91
|94.91
|108.36
|300
|2005.04.14 15:49
|t/p
|150
|0.10
|108.36
|94.91
|108.36
|41.53
|35054.60
|301
|2005.04.21 12:00
|buy
|151
|0.10
|107.15
|94.15
|107.60
|302
|2005.04.21 17:34
|buy
|152
|0.20
|106.85
|94.15
|107.30
|303
|2005.04.22 09:45
|buy
|153
|0.40
|106.55
|94.15
|107.00
|304
|2005.04.22 10:12
|buy
|154
|0.80
|106.23
|94.13
|106.68
|305
|2005.04.22 16:00
|buy
|155
|1.60
|105.92
|94.12
|106.37
|306
|2005.04.25 00:00
|buy
|156
|3.20
|105.55
|94.05
|106.00
|307
|2005.04.25 02:20
|close
|156
|3.20
|105.87
|94.05
|106.00
|967.24
|36021.84
|308
|2005.04.25 02:20
|close
|155
|1.60
|105.86
|94.12
|106.37
|-81.38
|35940.47
|309
|2005.04.25 02:21
|close
|154
|0.80
|105.87
|94.13
|106.68
|-267.38
|35673.09
|310
|2005.04.25 02:21
|close
|153
|0.40
|105.88
|94.15
|107.00
|-250.79
|35422.29
|311
|2005.04.25 02:21
|close
|152
|0.20
|105.88
|94.15
|107.30
|-180.90
|35241.39
|312
|2005.04.25 02:21
|close
|151
|0.10
|105.88
|94.15
|107.60
|-118.79
|35122.60
|313
|2005.04.26 08:01
|buy
|157
|0.10
|105.79
|92.79
|106.24
|314
|2005.04.27 02:56
|t/p
|157
|0.10
|106.24
|92.79
|106.24
|42.93
|35165.53
|315
|2005.05.03 00:00
|buy
|158
|0.10
|105.14
|92.14
|105.59
|316
|2005.05.04 02:28
|buy
|159
|0.20
|104.84
|92.14
|105.29
|317
|2005.05.04 10:50
|buy
|160
|0.40
|104.53
|92.13
|104.98
|318
|2005.05.04 14:25
|buy
|161
|0.80
|104.23
|92.13
|104.68
|319
|2005.05.04 17:32
|t/p
|161
|0.80
|104.68
|92.13
|104.68
|343.91
|35509.44
|320
|2005.05.04 17:32
|close
|160
|0.40
|104.68
|92.13
|104.98
|57.32
|35566.76
|321
|2005.05.04 17:32
|close
|159
|0.20
|104.67
|92.14
|105.29
|-32.48
|35534.28
|322
|2005.05.04 17:32
|close
|158
|0.10
|104.68
|92.14
|105.59
|-43.36
|35490.93
|323
|2005.05.05 20:00
|buy
|162
|0.10
|104.52
|91.52
|104.97
|324
|2005.05.06 14:30
|t/p
|162
|0.10
|104.97
|91.52
|104.97
|43.45
|35534.38
|325
|2005.05.11 12:00
|sell
|163
|0.10
|105.40
|118.40
|104.95
|326
|2005.05.11 14:36
|sell
|164
|0.20
|105.70
|118.40
|105.25
|327
|2005.05.12 03:14
|sell
|165
|0.40
|106.01
|118.41
|105.56
|328
|2005.05.12 13:11
|sell
|166
|0.80
|106.32
|118.42
|105.87
|329
|2005.05.12 14:41
|sell
|167
|1.60
|106.62
|118.42
|106.17
|330
|2005.05.12 23:21
|sell
|168
|3.20
|106.93
|118.43
|106.48
|331
|2005.05.13 18:47
|sell
|169
|6.40
|107.24
|118.44
|106.79
|332
|2005.05.16 04:13
|sell
|170
|12.80
|107.54
|118.44
|107.09
|333
|2005.05.16 16:05
|close
|170
|12.80
|107.24
|118.44
|107.09
|3580.74
|39115.12
|334
|2005.05.16 16:05
|close
|169
|6.40
|107.25
|118.44
|106.79
|-155.39
|38959.73
|335
|2005.05.16 16:05
|close
|168
|3.20
|107.26
|118.43
|106.48
|-1080.22
|37879.51
|336
|2005.05.16 16:05
|close
|167
|1.60
|107.27
|118.42
|106.17
|-1017.36
|36862.16
|337
|2005.05.16 16:05
|close
|166
|0.80
|107.26
|118.42
|105.87
|-725.02
|36137.13
|338
|2005.05.16 16:06
|close
|165
|0.40
|107.27
|118.41
|105.56
|-481.80
|35655.33
|339
|2005.05.16 16:06
|close
|164
|0.20
|107.26
|118.40
|105.25
|-305.83
|35349.50
|340
|2005.05.16 16:06
|close
|163
|0.10
|107.26
|118.40
|104.95
|-180.89
|35168.61
|341
|2005.05.16 20:01
|sell
|171
|0.10
|106.99
|119.99
|106.54
|342
|2005.05.17 12:58
|sell
|172
|0.20
|107.30
|120.00
|106.85
|343
|2005.05.18 02:59
|sell
|173
|0.40
|107.62
|120.02
|107.17
|344
|2005.05.18 14:31
|t/p
|173
|0.40
|107.17
|120.02
|107.17
|167.96
|35336.57
|345
|2005.05.18 14:31
|close
|172
|0.20
|107.17
|120.00
|106.85
|21.27
|35357.84
|346
|2005.05.18 14:31
|close
|171
|0.10
|107.16
|119.99
|106.54
|-18.85
|35338.99
|347
|2005.05.23 16:00
|sell
|174
|0.10
|107.65
|120.65
|107.20
|348
|2005.05.26 04:36
|sell
|175
|0.20
|107.96
|120.66
|107.51
|349
|2005.05.26 14:07
|sell
|176
|0.40
|108.26
|120.66
|107.81
|350
|2005.05.27 06:50
|t/p
|176
|0.40
|107.81
|120.66
|107.81
|160.98
|35499.97
|351
|2005.05.27 06:50
|close
|175
|0.20
|107.81
|120.66
|107.51
|24.84
|35524.81
|352
|2005.05.27 06:50
|close
|174
|0.10
|107.82
|120.65
|107.20
|-24.74
|35500.07
|353
|2005.05.27 20:00
|sell
|177
|0.10
|107.96
|120.96
|107.51
|354
|2005.05.31 03:33
|sell
|178
|0.20
|108.26
|120.96
|107.81
|355
|2005.05.31 16:41
|t/p
|178
|0.20
|107.81
|120.96
|107.81
|83.48
|35583.55
|356
|2005.05.31 16:41
|close
|177
|0.10
|107.80
|120.96
|107.51
|11.85
|35595.40
|357
|2005.06.02 12:00
|sell
|179
|0.10
|108.30
|121.30
|107.85
|358
|2005.06.03 04:55
|t/p
|179
|0.10
|107.85
|121.30
|107.85
|40.23
|35635.63
|359
|2005.06.08 08:00
|buy
|180
|0.10
|106.96
|93.96
|107.41
|360
|2005.06.09 11:26
|t/p
|180
|0.10
|107.41
|93.96
|107.41
|43.64
|35679.28
|361
|2005.06.15 00:03
|sell
|181
|0.10
|109.41
|122.41
|108.96
|362
|2005.06.16 14:45
|t/p
|181
|0.10
|108.96
|122.41
|108.96
|36.81
|35716.09
|363
|2005.06.23 12:00
|buy
|182
|0.10
|108.78
|95.78
|109.23
|364
|2005.06.23 14:07
|buy
|183
|0.20
|108.48
|95.78
|108.93
|365
|2005.06.23 16:33
|t/p
|183
|0.20
|108.93
|95.78
|108.93
|82.62
|35798.71
|366
|2005.06.23 16:33
|close
|182
|0.10
|108.93
|95.78
|109.23
|13.77
|35812.48
|367
|2005.07.04 20:07
|sell
|184
|0.10
|111.55
|124.55
|111.10
|368
|2005.07.05 08:32
|sell
|185
|0.20
|111.86
|124.56
|111.41
|369
|2005.07.06 18:06
|sell
|186
|0.40
|112.17
|124.57
|111.72
|370
|2005.07.07 11:24
|t/p
|186
|0.40
|111.72
|124.57
|111.72
|143.18
|35955.66
|371
|2005.07.07 11:24
|close
|185
|0.20
|111.72
|124.56
|111.41
|13.10
|35968.75
|372
|2005.07.07 11:24
|close
|184
|0.10
|111.69
|124.55
|111.10
|-20.01
|35948.75
|373
|2005.07.07 12:00
|sell
|187
|0.10
|111.91
|124.91
|111.46
|374
|2005.07.08 02:09
|sell
|188
|0.20
|112.22
|124.92
|111.77
|375
|2005.07.08 14:33
|sell
|189
|0.40
|112.54
|124.94
|112.09
|376
|2005.07.08 15:03
|t/p
|189
|0.40
|112.09
|124.94
|112.09
|160.59
|36109.34
|377
|2005.07.08 15:03
|close
|188
|0.20
|112.09
|124.92
|111.77
|23.20
|36132.54
|378
|2005.07.08 15:03
|close
|187
|0.10
|112.10
|124.91
|111.46
|-18.45
|36114.09
|379
|2005.07.13 16:00
|buy
|190
|0.10
|111.86
|98.86
|112.31
|380
|2005.07.14 18:30
|t/p
|190
|0.10
|112.31
|98.86
|112.31
|41.80
|36155.90
|381
|2005.07.18 12:00
|sell
|191
|0.10
|112.22
|125.22
|111.77
|382
|2005.07.18 16:46
|t/p
|191
|0.10
|111.77
|125.22
|111.77
|40.27
|36196.17
|383
|2005.07.21 04:00
|sell
|192
|0.10
|112.61
|125.61
|112.16
|384
|2005.07.21 13:01
|t/p
|192
|0.10
|112.16
|125.61
|112.16
|40.13
|36236.30
|385
|2005.07.25 04:00
|buy
|193
|0.10
|111.47
|98.47
|111.92
|386
|2005.07.25 09:14
|t/p
|193
|0.10
|111.92
|98.47
|111.92
|40.21
|36276.51
|387
|2005.07.28 16:00
|sell
|194
|0.10
|112.44
|125.44
|111.99
|388
|2005.07.29 08:34
|t/p
|194
|0.10
|111.99
|125.44
|111.99
|38.69
|36315.20
|389
|2005.08.04 20:00
|buy
|195
|0.10
|111.22
|98.22
|111.67
|390
|2005.08.05 05:33
|t/p
|195
|0.10
|111.67
|98.22
|111.67
|40.88
|36356.08
|391
|2005.08.09 08:00
|sell
|196
|0.10
|111.80
|124.80
|111.35
|392
|2005.08.09 10:34
|sell
|197
|0.20
|112.11
|124.81
|111.66
|393
|2005.08.10 02:07
|t/p
|197
|0.20
|111.66
|124.81
|111.66
|77.62
|36433.70
|394
|2005.08.10 02:07
|close
|196
|0.10
|111.65
|124.80
|111.35
|11.94
|36445.65
|395
|2005.08.10 04:00
|sell
|198
|0.10
|111.37
|124.37
|110.92
|396
|2005.08.10 10:56
|t/p
|198
|0.10
|110.92
|124.37
|110.92
|40.58
|36486.23
|397
|2005.08.15 08:00
|buy
|199
|0.10
|109.66
|96.66
|110.11
|398
|2005.08.15 17:39
|buy
|200
|0.20
|109.36
|96.66
|109.81
|399
|2005.08.17 08:15
|t/p
|200
|0.20
|109.81
|96.66
|109.81
|84.28
|36570.50
|400
|2005.08.17 08:15
|close
|199
|0.10
|109.82
|96.66
|110.11
|15.73
|36586.24
|401
|2005.08.22 08:00
|sell
|201
|0.10
|110.17
|123.17
|109.72
|402
|2005.08.22 10:33
|t/p
|201
|0.10
|109.72
|123.17
|109.72
|41.01
|36627.25
|403
|2005.08.24 04:00
|buy
|202
|0.10
|110.43
|97.43
|110.88
|404
|2005.08.24 15:17
|buy
|203
|0.20
|110.13
|97.43
|110.58
|405
|2005.08.25 05:41
|buy
|204
|0.40
|109.82
|97.42
|110.27
|406
|2005.08.26 01:17
|t/p
|204
|0.40
|110.27
|97.42
|110.27
|165.57
|36792.81
|407
|2005.08.26 01:17
|close
|203
|0.20
|110.27
|97.43
|110.58
|30.04
|36822.85
|408
|2005.08.26 01:17
|close
|202
|0.10
|110.26
|97.43
|110.88
|-13.09
|36809.76
|409
|2005.08.29 04:00
|buy
|205
|0.10
|110.30
|97.30
|110.75
|410
|2005.08.30 00:23
|t/p
|205
|0.10
|110.75
|97.30
|110.75
|41.21
|36850.97
|411
|2005.08.31 20:00
|sell
|206
|0.10
|110.64
|123.64
|110.19
|412
|2005.09.01 16:06
|t/p
|206
|0.10
|110.19
|123.64
|110.19
|36.35
|36887.33
|413
|2005.09.06 12:00
|buy
|207
|0.10
|109.66
|96.66
|110.11
|414
|2005.09.06 14:54
|buy
|208
|0.20
|109.36
|96.66
|109.81
|415
|2005.09.06 16:38
|t/p
|208
|0.20
|109.81
|96.66
|109.81
|81.95
|36969.28
|416
|2005.09.06 16:38
|close
|207
|0.10
|109.82
|96.66
|110.11
|14.57
|36983.85
|417
|2005.09.09 20:00
|sell
|209
|0.10
|109.79
|122.79
|109.34
|418
|2005.09.12 00:00
|t/p
|209
|0.10
|109.34
|122.79
|109.34
|39.71
|37023.56
|419
|2005.09.14 16:00
|sell
|210
|0.10
|110.10
|123.10
|109.65
|420
|2005.09.15 00:26
|sell
|211
|0.20
|110.41
|123.11
|109.96
|421
|2005.09.15 04:47
|sell
|212
|0.40
|110.72
|123.12
|110.27
|422
|2005.09.15 12:10
|t/p
|212
|0.40
|110.27
|123.12
|110.27
|163.24
|37186.80
|423
|2005.09.15 12:10
|close
|211
|0.20
|110.27
|123.11
|109.96
|25.39
|37212.19
|424
|2005.09.15 12:11
|close
|210
|0.10
|110.24
|123.10
|109.65
|-17.19
|37195.01
|425
|2005.09.20 08:00
|sell
|213
|0.10
|111.44
|124.44
|110.99
|426
|2005.09.20 20:21
|sell
|214
|0.20
|111.75
|124.45
|111.30
|427
|2005.09.21 10:22
|t/p
|214
|0.20
|111.30
|124.45
|111.30
|77.88
|37272.88
|428
|2005.09.21 10:22
|close
|213
|0.10
|111.29
|124.44
|110.99
|11.98
|37284.87
|429
|2005.09.21 12:00
|sell
|215
|0.10
|111.32
|124.32
|110.87
|430
|2005.09.22 03:48
|sell
|216
|0.20
|111.64
|124.34
|111.19
|431
|2005.09.22 09:23
|t/p
|216
|0.20
|111.19
|124.34
|111.19
|80.94
|37365.81
|432
|2005.09.22 09:23
|close
|215
|0.10
|111.19
|124.32
|110.87
|7.20
|37373.01
|433
|2005.09.28 20:01
|sell
|217
|0.10
|113.11
|126.11
|112.66
|434
|2005.09.30 09:27
|sell
|218
|0.20
|113.41
|126.11
|112.96
|435
|2005.10.03 02:13
|sell
|219
|0.40
|113.75
|126.15
|113.30
|436
|2005.10.03 03:04
|sell
|220
|0.80
|114.06
|126.16
|113.61
|437
|2005.10.03 16:33
|sell
|221
|1.60
|114.36
|126.16
|113.91
|438
|2005.10.04 02:17
|close
|221
|1.60
|114.10
|126.16
|113.91
|340.67
|37713.68
|439
|2005.10.04 02:17
|close
|220
|0.80
|114.09
|126.16
|113.61
|-33.00
|37680.68
|440
|2005.10.04 02:18
|close
|219
|0.40
|114.10
|126.15
|113.30
|-128.68
|37552.00
|441
|2005.10.04 02:18
|close
|218
|0.20
|114.09
|126.11
|112.96
|-125.18
|37426.82
|442
|2005.10.04 02:18
|close
|217
|0.10
|114.08
|126.11
|112.66
|-94.00
|37332.81
|443
|2005.10.04 20:00
|sell
|222
|0.10
|114.25
|127.25
|113.80
|444
|2005.10.05 06:41
|t/p
|222
|0.10
|113.80
|127.25
|113.80
|38.05
|37370.87
|445
|2005.10.14 00:00
|sell
|223
|0.10
|114.47
|127.47
|114.02
|446
|2005.10.14 02:26
|sell
|224
|0.20
|114.78
|127.48
|114.33
|447
|2005.10.14 16:24
|t/p
|224
|0.20
|114.33
|127.48
|114.33
|78.73
|37449.60
|448
|2005.10.14 16:24
|close
|223
|0.10
|114.32
|127.47
|114.02
|13.12
|37462.72
|449
|2005.10.19 20:00
|sell
|225
|0.10
|115.47
|128.47
|115.02
|450
|2005.10.21 03:17
|t/p
|225
|0.10
|115.02
|128.47
|115.02
|33.15
|37495.87
|451
|2005.10.24 16:00
|sell
|226
|0.10
|115.40
|128.40
|114.95
|452
|2005.10.25 09:09
|sell
|227
|0.20
|115.72
|128.42
|115.27
|453
|2005.10.25 10:44
|t/p
|227
|0.20
|115.27
|128.42
|115.27
|78.08
|37573.95
|454
|2005.10.25 10:44
|close
|226
|0.10
|115.27
|128.40
|114.95
|9.78
|37583.73
|455
|2005.10.27 16:00
|sell
|228
|0.10
|115.02
|128.02
|114.57
|456
|2005.10.27 16:32
|sell
|229
|0.20
|115.32
|128.02
|114.87
|457
|2005.10.28 16:58
|sell
|230
|0.40
|115.62
|128.02
|115.17
|458
|2005.10.31 11:33
|sell
|231
|0.80
|115.93
|128.03
|115.48
|459
|2005.10.31 14:25
|sell
|232
|1.60
|116.24
|128.04
|115.79
|460
|2005.10.31 23:49
|sell
|233
|3.20
|116.54
|128.04
|116.09
|461
|2005.11.02 00:27
|sell
|234
|6.40
|116.85
|128.05
|116.40
|462
|2005.11.03 16:29
|sell
|235
|12.80
|117.15
|128.05
|116.70
|463
|2005.11.04 16:55
|close at stop
|235
|12.80
|118.20
|128.05
|116.70
|-11561.95
|26021.78
|464
|2005.11.04 16:55
|close at stop
|234
|6.40
|118.20
|128.05
|116.40
|-7692.44
|18329.34
|465
|2005.11.04 16:55
|close at stop
|233
|3.20
|118.20
|128.04
|116.09
|-4781.17
|13548.17
|466
|2005.11.04 16:55
|close at stop
|232
|1.60
|118.20
|128.04
|115.79
|-2796.67
|10751.50
|467
|2005.11.04 16:55
|close at stop
|231
|0.80
|118.20
|128.03
|115.48
|-1608.15
|9143.35
|468
|2005.11.04 16:55
|close at stop
|230
|0.40
|118.20
|128.02
|115.17
|-914.97
|8228.38
|469
|2005.11.04 16:55
|close at stop
|229
|0.20
|118.20
|128.02
|114.87
|-511.23
|7717.14
|470
|2005.11.04 16:55
|close at stop
|228
|0.10
|118.20
|128.02
|114.57
|-281.00
|7436.14