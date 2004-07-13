Strategy Tester Report
10p3v0.03
(Build 211)

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period4 Hours (H4) 2004.07.09 04:00 - 2007.12.31 16:00 (2004.07.01 - 2008.01.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=45; Lots=0.1; InitialStop=1000; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=2; Pips=30; OrderstoProtect=5; Money_management=false; AccountType=0; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test5508Ticks modelled5090888Modelling quality88.37%
Mismatched charts errors0
Initial deposit30000.00
Total net profit-22563.86Gross profit21768.12Gross loss-44331.98
Profit factor0.49Expected payoff-96.02
Absolute drawdown22563.86Maximal drawdown30174.38 (80.23%)Relative drawdown80.23% (30174.38)
Total trades235Short positions (won %)135 (57.04%)Long positions (won %)100 (65.00%)
Profit trades (% of total)142 (60.43%)Loss trades (% of total)93 (39.57%)
Largestprofit trade3580.74loss trade-11561.95
Averageprofit trade153.30loss trade-476.69
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (708.76)consecutive losses (loss in money)8 (-30147.59)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3624.19 (2)consecutive loss (count of losses)-30147.59 (8)
Averageconsecutive wins4consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.13 00:06buy10.10108.2495.24108.69
22004.07.13 01:36t/p10.10108.6995.24108.6941.4030041.40
32004.07.16 16:00sell20.10108.63121.63108.18
42004.07.19 06:56t/p20.10108.18121.63108.1840.1030081.50
52004.07.21 04:00buy30.10108.5195.51108.96
62004.07.21 11:51t/p30.10108.9695.51108.9641.3030122.80
72004.07.26 08:00sell40.10109.64122.64109.19
82004.07.26 16:31sell50.20109.94122.64109.49
92004.07.27 15:19sell60.40110.25122.65109.80
102004.07.27 16:02sell70.80110.56122.66110.11
112004.07.27 16:37sell81.60110.86122.66110.41
122004.07.28 03:01sell93.20111.16122.66110.71
132004.07.28 08:08close93.20110.88122.66110.71808.0930930.89
142004.07.28 08:08close81.60110.89122.66110.41-67.2130863.68
152004.07.28 08:08close70.80110.88122.66110.11-242.8530620.83
162004.07.28 08:09close60.40110.89122.65109.80-236.8430383.99
172004.07.28 08:09close50.20110.88122.64109.49-175.5330208.46
182004.07.28 08:09close40.10110.89122.64109.19-115.7130092.75
192004.07.30 08:00sell100.10111.93124.93111.48
202004.07.30 10:13t/p100.10111.48124.93111.4840.3730133.12
212004.08.04 12:00buy110.10111.4198.41111.86
222004.08.04 22:47buy120.20111.1198.41111.56
232004.08.05 14:56t/p120.20111.5698.41111.5684.1630217.27
242004.08.05 14:56close110.10111.5698.41111.8615.1930232.47
252004.08.06 16:00sell130.10110.15123.15109.70
262004.08.06 19:25sell140.20110.46123.16110.01
272004.08.09 14:08sell150.40110.77123.17110.32
282004.08.10 20:19sell160.80111.07123.17110.62
292004.08.10 20:54sell171.60111.37123.17110.92
302004.08.11 11:12close171.60111.11123.17110.92350.4930582.96
312004.08.11 11:12close160.80111.10123.17110.62-33.5630549.39
322004.08.11 11:12close150.40111.09123.17110.32-127.1830422.21
332004.08.11 11:13close140.20111.10123.16110.01-124.1830298.03
342004.08.11 11:13close130.10111.11123.15109.70-90.8930207.14
352004.08.16 00:00sell180.10110.45123.45110.00
362004.08.16 09:09sell190.20110.76123.46110.31
372004.08.17 09:03t/p190.20110.31123.46110.3178.6130285.75
382004.08.17 09:03close180.10110.30123.45110.0012.1030297.86
392004.08.20 12:00buy200.10109.3396.33109.78
402004.08.23 20:17t/p200.10109.7896.33109.7841.5730339.43
412004.08.31 08:00sell210.10109.59122.59109.14
422004.08.31 09:42sell220.20109.90122.60109.45
432004.08.31 17:25t/p220.20109.45122.60109.4582.2330421.66
442004.08.31 17:25close210.10109.45122.59109.1412.7930434.45
452004.09.02 04:00buy230.10109.5096.50109.95
462004.09.03 12:59buy240.20109.1896.48109.63
472004.09.03 14:30t/p240.20109.6396.48109.6382.0730516.52
482004.09.03 14:30close230.10109.6796.50109.9516.0830532.60
492004.09.07 08:00sell250.10109.77122.77109.32
502004.09.07 17:04t/p250.10109.32122.77109.3241.1730573.77
512004.09.09 12:00buy260.10109.8596.85110.30
522004.09.09 23:08buy270.20109.5596.85110.00
532004.09.10 02:08t/p270.20110.0096.85110.0082.9730656.74
542004.09.10 02:08close260.10110.0196.85110.3015.1230671.87
552004.09.14 16:00sell280.10109.54122.54109.09
562004.09.15 14:40sell290.20109.85122.55109.40
572004.09.15 16:27sell300.40110.15122.55109.70
582004.09.16 09:58t/p300.40109.70122.55109.70146.1630818.02
592004.09.16 09:58close290.20109.69122.55109.4020.2030838.22
602004.09.16 09:58close280.10109.70122.54109.09-20.5730817.65
612004.09.16 20:00sell310.10109.54122.54109.09
622004.09.17 10:27sell320.20109.84122.54109.39
632004.09.17 15:11sell330.40110.15122.55109.70
642004.09.21 12:15t/p330.40109.70122.55109.70152.1430969.79
652004.09.21 12:15close320.20109.69122.54109.3921.3730991.16
662004.09.21 12:15close310.10109.70122.54109.09-19.0830972.08
672004.09.21 12:15sell340.10109.67122.67109.22
682004.09.21 15:46sell350.20109.97122.67109.52
692004.09.22 12:21sell360.40110.28122.68109.83
702004.09.22 13:37sell370.80110.61122.71110.16
712004.09.27 09:36sell381.60110.92122.72110.47
722004.09.27 13:30sell393.20111.24122.74110.79
732004.09.28 09:40sell406.40111.54122.74111.09
742004.09.28 19:29close406.40111.24122.74111.091725.9532698.03
752004.09.28 19:29close393.20111.25122.74110.79-76.6132621.42
762004.09.28 19:29close381.60111.26122.72110.47-512.8632108.56
772004.09.28 19:29close370.80111.24122.71110.16-524.8531583.71
782004.09.28 19:29close360.40111.28122.68109.83-395.3431188.37
792004.09.28 19:29close350.20111.27122.67109.52-254.6030933.77
802004.09.28 19:29close340.10111.29122.67109.22-156.0430777.73
812004.09.29 04:00sell410.10111.22124.22110.77
822004.09.29 13:16t/p410.10110.77124.22110.7740.6330818.36
832004.10.04 04:00buy420.10110.7097.70111.15
842004.10.04 15:15t/p420.10111.1597.70111.1540.4930858.85
852004.10.07 16:00sell430.10111.09124.09110.64
862004.10.08 06:59t/p430.10110.64124.09110.6439.1730898.02
872004.10.12 08:00buy440.10109.7796.77110.22
882004.10.13 01:53buy450.20109.4796.77109.92
892004.10.13 08:21t/p450.20109.9296.77109.9281.8830979.90
902004.10.13 08:21close440.10109.9296.77110.2214.2330994.14
912004.10.18 16:00buy460.10109.3096.30109.75
922004.10.19 11:29buy470.20109.0096.30109.45
932004.10.19 11:44buy480.40108.6896.28109.13
942004.10.19 14:25buy490.80108.3696.26108.81
952004.10.21 03:14buy501.60108.0596.25108.50
962004.10.21 07:25buy513.20107.7496.24108.19
972004.10.21 10:41buy526.40107.4496.24107.89
982004.10.21 11:00close526.40107.7396.24107.891722.8032716.94
992004.10.21 11:00close513.20107.7296.24108.19-59.4232657.52
1002004.10.21 11:00close501.60107.7196.25108.50-505.0632152.46
1012004.10.21 11:00close490.80107.7096.26108.81-471.6431680.81
1022004.10.21 11:01close480.40107.7096.28109.13-354.6831326.14
1032004.10.21 11:01close470.20107.6896.30109.45-240.5231085.62
1042004.10.21 11:02close460.10107.6796.30109.75-148.4830937.14
1052004.10.22 12:00buy530.10107.6994.69108.14
1062004.10.22 17:39buy540.20107.3994.69107.84
1072004.10.25 01:23buy550.40107.0594.65107.50
1082004.10.25 01:38buy560.80106.7494.64107.19
1092004.10.25 10:09buy571.60106.4394.63106.88
1102004.10.25 14:51close571.60106.7094.63106.88404.8631342.00
1112004.10.25 14:52close560.80106.6994.64107.19-37.4831304.52
1122004.10.25 14:52close550.40106.6994.65107.50-134.9731169.55
1132004.10.25 14:53close540.20106.7194.69107.84-126.2931043.26
1142004.10.25 14:54close530.10106.7294.69108.14-90.3130952.95
1152004.10.26 08:00buy580.10106.8093.80107.25
1162004.10.26 15:52buy590.20106.5093.80106.95
1172004.10.26 23:55t/p590.20106.9593.80106.9584.1531037.10
1182004.10.26 23:55close580.10106.9593.80107.2514.0231051.12
1192004.10.29 04:00buy600.10106.1693.16106.61
1202004.10.29 09:28buy610.20105.8593.15106.30
1212004.11.01 07:23t/p610.20106.3093.15106.3085.8231136.94
1222004.11.01 07:23close600.10106.3193.16106.6114.6931151.64
1232004.11.01 07:23buy620.10106.3293.32106.77
1242004.11.02 22:58buy630.20106.0193.31106.46
1252004.11.03 05:49t/p630.20106.4693.31106.4685.6831237.32
1262004.11.03 05:49close620.10106.4993.32106.7717.1231254.44
1272004.11.09 08:00buy640.10105.6492.64106.09
1282004.11.10 14:30t/p640.10106.0992.64106.0942.9931297.43
1292004.11.12 04:01sell650.10105.97118.97105.52
1302004.11.12 17:48t/p650.10105.52118.97105.5242.6531340.08
1312004.11.16 20:00buy660.10105.3992.39105.84
1322004.11.17 08:52buy670.20105.0592.35105.50
1332004.11.17 09:46buy680.40104.7492.34105.19
1342004.11.17 11:33buy690.80104.4392.33104.88
1352004.11.17 17:06buy701.60104.1292.32104.57
1362004.11.17 19:43buy713.20103.8192.31104.26
1372004.11.18 11:14close713.20104.1092.31104.26947.2732287.36
1382004.11.18 11:14close701.60104.0992.32104.57-18.2032269.16
1392004.11.18 11:14close690.80104.1192.33104.88-231.9332037.22
1402004.11.18 11:14close680.40104.1292.34105.19-231.2131806.01
1412004.11.18 11:14close670.20104.1292.35105.50-175.1531630.86
1422004.11.18 11:14close660.10104.1192.39105.84-120.6231510.24
1432004.11.19 00:00buy720.10104.2891.28104.73
1442004.11.19 06:34buy730.20103.9891.28104.43
1452004.11.19 11:32buy740.40103.6791.27104.12
1462004.11.19 14:37buy750.80103.3791.27103.82
1472004.11.19 15:33buy761.60103.0791.27103.52
1482004.11.19 15:43buy773.20102.7691.26103.21
1492004.11.19 15:56close773.20103.0491.26103.21869.5732379.81
1502004.11.19 15:56close761.60103.0591.27103.52-31.0532348.76
1512004.11.19 15:56close750.80103.0491.27103.82-256.2132092.55
1522004.11.19 15:56close740.40103.0591.27104.12-240.6631851.89
1532004.11.19 15:56close730.20103.0291.28104.43-186.3731665.52
1542004.11.19 15:56close720.10103.0391.28104.73-121.3231544.20
1552004.11.22 20:00buy780.10103.2190.21103.66
1562004.11.23 13:41buy790.20102.8790.17103.32
1572004.11.23 16:29t/p790.20103.3290.17103.3287.1131631.31
1582004.11.23 16:29close780.10103.3290.21103.6611.2331642.54
1592004.11.26 12:00buy800.10102.9489.94103.39
1602004.11.26 17:04buy810.20102.6489.94103.09
1612004.11.29 09:28t/p810.20103.0989.94103.0988.4531730.99
1622004.11.29 09:28close800.10103.1089.94103.3916.1031747.09
1632004.12.02 20:00buy820.10103.0590.05103.50
1642004.12.03 02:40t/p820.10103.5090.05103.5044.0631791.15
1652004.12.07 00:00buy830.10103.1590.15103.60
1662004.12.07 05:18buy840.20102.8390.13103.28
1672004.12.07 07:26buy850.40102.5290.12102.97
1682004.12.08 00:50t/p850.40102.9790.12102.97177.1431968.29
1692004.12.08 00:50close840.20102.9790.13103.2828.3531996.64
1702004.12.08 00:50close830.10102.9690.15103.60-17.8731978.77
1712004.12.13 08:00sell860.10105.10118.10104.65
1722004.12.13 17:02t/p860.10104.65118.10104.6543.0032021.77
1732004.12.15 08:00sell870.10105.16118.16104.71
1742004.12.15 10:59t/p870.10104.71118.16104.7142.9832064.75
1752004.12.21 16:00buy880.10104.4391.43104.88
1762004.12.22 10:49buy890.20104.1291.42104.57
1772004.12.23 10:07buy900.40103.8191.41104.26
1782004.12.24 11:04buy910.80103.5191.41103.96
1792004.12.27 02:15t/p910.80103.9691.41103.96350.9432415.70
1802004.12.27 02:15close900.40103.9691.41104.2662.3632478.06
1812004.12.27 02:15close890.20103.9591.42104.57-26.9032451.16
1822004.12.27 02:15close880.10103.9691.43104.88-41.7232409.44
1832004.12.27 08:00buy920.10103.6990.69104.14
1842004.12.27 16:46buy930.20103.3790.67103.82
1852004.12.27 17:20buy940.40103.0690.66103.51
1862004.12.27 18:10buy950.80102.7690.66103.21
1872004.12.28 03:10t/p950.80103.2190.66103.21353.4232762.86
1882004.12.28 03:10close940.40103.2290.66103.5164.3332827.19
1892004.12.28 03:10close930.20103.2190.67103.82-29.8432797.35
1902004.12.28 03:10close920.10103.2290.69104.14-44.9532752.40
1912004.12.29 04:00buy960.10103.3290.32103.77
1922004.12.29 14:52t/p960.10103.7790.32103.7743.3632795.76
1932005.01.03 20:00buy970.10102.8489.84103.29
1942005.01.04 05:15buy980.20102.5489.84102.99
1952005.01.04 10:21t/p980.20102.9989.84102.9987.3932883.15
1962005.01.04 10:21close970.10102.9989.84103.2915.1432898.30
1972005.01.07 12:00sell990.10104.37117.37103.92
1982005.01.07 14:29sell1000.20104.71117.41104.26
1992005.01.07 14:40t/p1000.20104.26117.41104.2686.3232984.62
2002005.01.07 14:40close990.10104.26117.37103.9210.5532995.17
2012005.01.14 04:00buy1010.10102.7889.78103.23
2022005.01.14 14:17buy1020.20102.4889.78102.93
2032005.01.14 16:11buy1030.40102.1789.77102.62
2042005.01.14 19:11buy1040.80101.8789.77102.32
2052005.01.18 01:45t/p1040.80102.3289.77102.32361.1033356.27
2062005.01.18 01:45close1030.40102.3389.77102.6267.1933423.46
2072005.01.18 01:45close1020.20102.3689.78102.93-21.1233402.34
2082005.01.18 01:45close1010.10102.3589.78103.23-40.8533361.49
2092005.01.18 01:45buy1050.10102.3889.38102.83
2102005.01.18 10:48t/p1050.10102.8389.38102.8343.7633405.25
2112005.01.24 00:00sell1060.10102.81115.81102.36
2122005.01.25 07:55sell1070.20103.11115.81102.66
2132005.01.25 11:37sell1080.40103.41115.81102.96
2142005.01.25 15:15sell1090.80103.72115.82103.27
2152005.01.25 16:11sell1101.60104.03115.83103.58
2162005.01.25 18:39sell1113.20104.33115.83103.88
2172005.01.25 22:19close1113.20104.05115.83103.88861.1334266.38
2182005.01.25 22:19close1101.60104.06115.83103.58-46.1334220.25
2192005.01.25 22:19close1090.80104.05115.82103.27-253.7233966.53
2202005.01.25 22:20close1080.40104.03115.81102.96-238.3933728.14
2212005.01.25 22:20close1070.20104.04115.81102.66-178.7833549.36
2222005.01.25 22:21close1060.10104.03115.81102.36-118.7733430.59
2232005.01.26 20:02sell1120.10102.90115.90102.45
2242005.01.27 01:57sell1130.20103.21115.91102.76
2252005.01.27 11:19sell1140.40103.51115.91103.06
2262005.01.27 19:32t/p1140.40103.06115.91103.06174.6633605.25
2272005.01.27 19:32close1130.20103.06115.91102.7629.1133634.36
2282005.01.27 19:32close1120.10103.05115.90102.45-19.0533615.32
2292005.02.02 08:00sell1150.10103.74116.74103.29
2302005.02.02 17:50sell1160.20104.04116.74103.59
2312005.02.02 22:53t/p1160.20103.59116.74103.5986.8833702.20
2322005.02.02 22:53close1150.10103.59116.74103.2914.4833716.68
2332005.02.04 16:00sell1170.10103.58116.58103.13
2342005.02.04 18:36sell1180.20103.88116.58103.43
2352005.02.07 00:00sell1190.40104.57116.97104.12
2362005.02.07 01:10t/p1190.40104.12116.97104.12172.8833889.56
2372005.02.07 01:10close1180.20104.12116.58103.43-49.0933840.47
2382005.02.07 01:10close1170.10104.13116.58103.13-54.3233786.15
2392005.02.09 20:01sell1200.10105.63118.63105.18
2402005.02.10 12:45sell1210.20105.94118.64105.49
2412005.02.10 13:31sell1220.40106.27118.67105.82
2422005.02.10 14:35sell1230.80106.59118.69106.14
2432005.02.10 15:15t/p1230.80106.14118.69106.14339.2034125.35
2442005.02.10 15:15close1220.40106.13118.67105.8252.7734178.12
2452005.02.10 15:15close1210.20106.14118.64105.49-37.6934140.43
2462005.02.10 15:15close1200.10106.13118.63105.18-51.6034088.84
2472005.02.16 16:00buy1240.10105.1292.12105.57
2482005.02.16 16:33t/p1240.10105.5792.12105.5742.6234131.46
2492005.02.21 16:01sell1250.10105.52118.52105.07
2502005.02.22 03:14t/p1250.10105.07118.52105.0741.3334172.79
2512005.02.23 16:00buy1260.10104.8791.87105.32
2522005.02.24 16:26t/p1260.10105.3291.87105.3244.4734217.27
2532005.02.28 04:00sell1270.10104.82117.82104.37
2542005.02.28 09:29t/p1270.10104.37117.82104.3743.1234260.39
2552005.03.02 08:00buy1280.10104.6791.67105.12
2562005.03.02 11:04t/p1280.10105.1291.67105.1242.8134303.20
2572005.03.04 20:00sell1290.10104.54117.54104.09
2582005.03.07 04:04sell1300.20104.84117.54104.39
2592005.03.07 13:19sell1310.40105.15117.55104.70
2602005.03.08 14:59t/p1310.40104.70117.55104.70165.9434469.14
2612005.03.08 14:59close1300.20104.70117.54104.3923.7534492.88
2622005.03.08 14:59close1290.10104.71117.54104.09-19.2334473.65
2632005.03.08 16:00sell1320.10104.45117.45104.00
2642005.03.08 21:11sell1330.20104.75117.45104.30
2652005.03.09 10:23t/p1330.20104.30117.45104.3083.3134556.96
2662005.03.09 10:23close1320.10104.28117.45104.0014.8034571.77
2672005.03.11 00:01buy1340.10104.1091.10104.55
2682005.03.11 14:41buy1350.20103.8091.10104.25
2692005.03.14 02:04t/p1350.20104.2591.10104.2587.4934659.26
2702005.03.14 02:04close1340.10104.2591.10104.5514.9734674.23
2712005.03.16 00:00sell1360.10104.52117.52104.07
2722005.03.16 13:16t/p1360.10104.07117.52104.0743.2534717.48
2732005.03.17 16:00buy1370.10104.7091.70105.15
2742005.03.21 09:30t/p1370.10105.1591.70105.1543.9634761.45
2752005.03.22 12:00sell1380.10104.93117.93104.48
2762005.03.22 20:25sell1390.20105.24117.94104.79
2772005.03.22 21:03sell1400.40105.58117.98105.13
2782005.03.22 23:00t/p1400.40105.13117.98105.13171.3534932.80
2792005.03.22 23:00close1390.20105.05117.94104.7936.1734968.97
2802005.03.22 23:00close1380.10105.62117.93104.48-65.3334903.64
2812005.03.25 16:00sell1410.10106.35119.35105.90
2822005.03.28 03:09sell1420.20106.66119.36106.21
2832005.03.28 04:00sell1430.40106.97119.37106.52
2842005.03.28 18:11sell1440.80107.28119.38106.83
2852005.03.29 22:16sell1451.60107.59119.39107.14
2862005.03.30 00:35close1451.60107.33119.39107.14363.6735267.30
2872005.03.30 00:36close1440.80107.34119.38106.83-68.6435198.66
2882005.03.30 00:36close1430.40107.33119.37106.52-146.1335052.53
2892005.03.30 00:36close1420.20107.32119.36106.21-128.9834923.54
2902005.03.30 00:36close1410.10107.31119.35105.90-93.9534829.60
2912005.03.30 04:00sell1460.10107.41120.41106.96
2922005.03.31 09:53t/p1460.10106.96120.41106.9637.5834867.18
2932005.04.06 04:00sell1470.10108.13121.13107.68
2942005.04.06 12:48sell1480.20108.45121.15108.00
2952005.04.06 14:46sell1490.40108.76121.16108.31
2962005.04.07 08:35t/p1490.40108.31121.16108.31148.2735015.45
2972005.04.07 08:35close1480.20108.30121.15108.0018.7335034.18
2982005.04.07 08:35close1470.10108.31121.13107.68-21.1135013.07
2992005.04.14 12:00buy1500.10107.9194.91108.36
3002005.04.14 15:49t/p1500.10108.3694.91108.3641.5335054.60
3012005.04.21 12:00buy1510.10107.1594.15107.60
3022005.04.21 17:34buy1520.20106.8594.15107.30
3032005.04.22 09:45buy1530.40106.5594.15107.00
3042005.04.22 10:12buy1540.80106.2394.13106.68
3052005.04.22 16:00buy1551.60105.9294.12106.37
3062005.04.25 00:00buy1563.20105.5594.05106.00
3072005.04.25 02:20close1563.20105.8794.05106.00967.2436021.84
3082005.04.25 02:20close1551.60105.8694.12106.37-81.3835940.47
3092005.04.25 02:21close1540.80105.8794.13106.68-267.3835673.09
3102005.04.25 02:21close1530.40105.8894.15107.00-250.7935422.29
3112005.04.25 02:21close1520.20105.8894.15107.30-180.9035241.39
3122005.04.25 02:21close1510.10105.8894.15107.60-118.7935122.60
3132005.04.26 08:01buy1570.10105.7992.79106.24
3142005.04.27 02:56t/p1570.10106.2492.79106.2442.9335165.53
3152005.05.03 00:00buy1580.10105.1492.14105.59
3162005.05.04 02:28buy1590.20104.8492.14105.29
3172005.05.04 10:50buy1600.40104.5392.13104.98
3182005.05.04 14:25buy1610.80104.2392.13104.68
3192005.05.04 17:32t/p1610.80104.6892.13104.68343.9135509.44
3202005.05.04 17:32close1600.40104.6892.13104.9857.3235566.76
3212005.05.04 17:32close1590.20104.6792.14105.29-32.4835534.28
3222005.05.04 17:32close1580.10104.6892.14105.59-43.3635490.93
3232005.05.05 20:00buy1620.10104.5291.52104.97
3242005.05.06 14:30t/p1620.10104.9791.52104.9743.4535534.38
3252005.05.11 12:00sell1630.10105.40118.40104.95
3262005.05.11 14:36sell1640.20105.70118.40105.25
3272005.05.12 03:14sell1650.40106.01118.41105.56
3282005.05.12 13:11sell1660.80106.32118.42105.87
3292005.05.12 14:41sell1671.60106.62118.42106.17
3302005.05.12 23:21sell1683.20106.93118.43106.48
3312005.05.13 18:47sell1696.40107.24118.44106.79
3322005.05.16 04:13sell17012.80107.54118.44107.09
3332005.05.16 16:05close17012.80107.24118.44107.093580.7439115.12
3342005.05.16 16:05close1696.40107.25118.44106.79-155.3938959.73
3352005.05.16 16:05close1683.20107.26118.43106.48-1080.2237879.51
3362005.05.16 16:05close1671.60107.27118.42106.17-1017.3636862.16
3372005.05.16 16:05close1660.80107.26118.42105.87-725.0236137.13
3382005.05.16 16:06close1650.40107.27118.41105.56-481.8035655.33
3392005.05.16 16:06close1640.20107.26118.40105.25-305.8335349.50
3402005.05.16 16:06close1630.10107.26118.40104.95-180.8935168.61
3412005.05.16 20:01sell1710.10106.99119.99106.54
3422005.05.17 12:58sell1720.20107.30120.00106.85
3432005.05.18 02:59sell1730.40107.62120.02107.17
3442005.05.18 14:31t/p1730.40107.17120.02107.17167.9635336.57
3452005.05.18 14:31close1720.20107.17120.00106.8521.2735357.84
3462005.05.18 14:31close1710.10107.16119.99106.54-18.8535338.99
3472005.05.23 16:00sell1740.10107.65120.65107.20
3482005.05.26 04:36sell1750.20107.96120.66107.51
3492005.05.26 14:07sell1760.40108.26120.66107.81
3502005.05.27 06:50t/p1760.40107.81120.66107.81160.9835499.97
3512005.05.27 06:50close1750.20107.81120.66107.5124.8435524.81
3522005.05.27 06:50close1740.10107.82120.65107.20-24.7435500.07
3532005.05.27 20:00sell1770.10107.96120.96107.51
3542005.05.31 03:33sell1780.20108.26120.96107.81
3552005.05.31 16:41t/p1780.20107.81120.96107.8183.4835583.55
3562005.05.31 16:41close1770.10107.80120.96107.5111.8535595.40
3572005.06.02 12:00sell1790.10108.30121.30107.85
3582005.06.03 04:55t/p1790.10107.85121.30107.8540.2335635.63
3592005.06.08 08:00buy1800.10106.9693.96107.41
3602005.06.09 11:26t/p1800.10107.4193.96107.4143.6435679.28
3612005.06.15 00:03sell1810.10109.41122.41108.96
3622005.06.16 14:45t/p1810.10108.96122.41108.9636.8135716.09
3632005.06.23 12:00buy1820.10108.7895.78109.23
3642005.06.23 14:07buy1830.20108.4895.78108.93
3652005.06.23 16:33t/p1830.20108.9395.78108.9382.6235798.71
3662005.06.23 16:33close1820.10108.9395.78109.2313.7735812.48
3672005.07.04 20:07sell1840.10111.55124.55111.10
3682005.07.05 08:32sell1850.20111.86124.56111.41
3692005.07.06 18:06sell1860.40112.17124.57111.72
3702005.07.07 11:24t/p1860.40111.72124.57111.72143.1835955.66
3712005.07.07 11:24close1850.20111.72124.56111.4113.1035968.75
3722005.07.07 11:24close1840.10111.69124.55111.10-20.0135948.75
3732005.07.07 12:00sell1870.10111.91124.91111.46
3742005.07.08 02:09sell1880.20112.22124.92111.77
3752005.07.08 14:33sell1890.40112.54124.94112.09
3762005.07.08 15:03t/p1890.40112.09124.94112.09160.5936109.34
3772005.07.08 15:03close1880.20112.09124.92111.7723.2036132.54
3782005.07.08 15:03close1870.10112.10124.91111.46-18.4536114.09
3792005.07.13 16:00buy1900.10111.8698.86112.31
3802005.07.14 18:30t/p1900.10112.3198.86112.3141.8036155.90
3812005.07.18 12:00sell1910.10112.22125.22111.77
3822005.07.18 16:46t/p1910.10111.77125.22111.7740.2736196.17
3832005.07.21 04:00sell1920.10112.61125.61112.16
3842005.07.21 13:01t/p1920.10112.16125.61112.1640.1336236.30
3852005.07.25 04:00buy1930.10111.4798.47111.92
3862005.07.25 09:14t/p1930.10111.9298.47111.9240.2136276.51
3872005.07.28 16:00sell1940.10112.44125.44111.99
3882005.07.29 08:34t/p1940.10111.99125.44111.9938.6936315.20
3892005.08.04 20:00buy1950.10111.2298.22111.67
3902005.08.05 05:33t/p1950.10111.6798.22111.6740.8836356.08
3912005.08.09 08:00sell1960.10111.80124.80111.35
3922005.08.09 10:34sell1970.20112.11124.81111.66
3932005.08.10 02:07t/p1970.20111.66124.81111.6677.6236433.70
3942005.08.10 02:07close1960.10111.65124.80111.3511.9436445.65
3952005.08.10 04:00sell1980.10111.37124.37110.92
3962005.08.10 10:56t/p1980.10110.92124.37110.9240.5836486.23
3972005.08.15 08:00buy1990.10109.6696.66110.11
3982005.08.15 17:39buy2000.20109.3696.66109.81
3992005.08.17 08:15t/p2000.20109.8196.66109.8184.2836570.50
4002005.08.17 08:15close1990.10109.8296.66110.1115.7336586.24
4012005.08.22 08:00sell2010.10110.17123.17109.72
4022005.08.22 10:33t/p2010.10109.72123.17109.7241.0136627.25
4032005.08.24 04:00buy2020.10110.4397.43110.88
4042005.08.24 15:17buy2030.20110.1397.43110.58
4052005.08.25 05:41buy2040.40109.8297.42110.27
4062005.08.26 01:17t/p2040.40110.2797.42110.27165.5736792.81
4072005.08.26 01:17close2030.20110.2797.43110.5830.0436822.85
4082005.08.26 01:17close2020.10110.2697.43110.88-13.0936809.76
4092005.08.29 04:00buy2050.10110.3097.30110.75
4102005.08.30 00:23t/p2050.10110.7597.30110.7541.2136850.97
4112005.08.31 20:00sell2060.10110.64123.64110.19
4122005.09.01 16:06t/p2060.10110.19123.64110.1936.3536887.33
4132005.09.06 12:00buy2070.10109.6696.66110.11
4142005.09.06 14:54buy2080.20109.3696.66109.81
4152005.09.06 16:38t/p2080.20109.8196.66109.8181.9536969.28
4162005.09.06 16:38close2070.10109.8296.66110.1114.5736983.85
4172005.09.09 20:00sell2090.10109.79122.79109.34
4182005.09.12 00:00t/p2090.10109.34122.79109.3439.7137023.56
4192005.09.14 16:00sell2100.10110.10123.10109.65
4202005.09.15 00:26sell2110.20110.41123.11109.96
4212005.09.15 04:47sell2120.40110.72123.12110.27
4222005.09.15 12:10t/p2120.40110.27123.12110.27163.2437186.80
4232005.09.15 12:10close2110.20110.27123.11109.9625.3937212.19
4242005.09.15 12:11close2100.10110.24123.10109.65-17.1937195.01
4252005.09.20 08:00sell2130.10111.44124.44110.99
4262005.09.20 20:21sell2140.20111.75124.45111.30
4272005.09.21 10:22t/p2140.20111.30124.45111.3077.8837272.88
4282005.09.21 10:22close2130.10111.29124.44110.9911.9837284.87
4292005.09.21 12:00sell2150.10111.32124.32110.87
4302005.09.22 03:48sell2160.20111.64124.34111.19
4312005.09.22 09:23t/p2160.20111.19124.34111.1980.9437365.81
4322005.09.22 09:23close2150.10111.19124.32110.877.2037373.01
4332005.09.28 20:01sell2170.10113.11126.11112.66
4342005.09.30 09:27sell2180.20113.41126.11112.96
4352005.10.03 02:13sell2190.40113.75126.15113.30
4362005.10.03 03:04sell2200.80114.06126.16113.61
4372005.10.03 16:33sell2211.60114.36126.16113.91
4382005.10.04 02:17close2211.60114.10126.16113.91340.6737713.68
4392005.10.04 02:17close2200.80114.09126.16113.61-33.0037680.68
4402005.10.04 02:18close2190.40114.10126.15113.30-128.6837552.00
4412005.10.04 02:18close2180.20114.09126.11112.96-125.1837426.82
4422005.10.04 02:18close2170.10114.08126.11112.66-94.0037332.81
4432005.10.04 20:00sell2220.10114.25127.25113.80
4442005.10.05 06:41t/p2220.10113.80127.25113.8038.0537370.87
4452005.10.14 00:00sell2230.10114.47127.47114.02
4462005.10.14 02:26sell2240.20114.78127.48114.33
4472005.10.14 16:24t/p2240.20114.33127.48114.3378.7337449.60
4482005.10.14 16:24close2230.10114.32127.47114.0213.1237462.72
4492005.10.19 20:00sell2250.10115.47128.47115.02
4502005.10.21 03:17t/p2250.10115.02128.47115.0233.1537495.87
4512005.10.24 16:00sell2260.10115.40128.40114.95
4522005.10.25 09:09sell2270.20115.72128.42115.27
4532005.10.25 10:44t/p2270.20115.27128.42115.2778.0837573.95
4542005.10.25 10:44close2260.10115.27128.40114.959.7837583.73
4552005.10.27 16:00sell2280.10115.02128.02114.57
4562005.10.27 16:32sell2290.20115.32128.02114.87
4572005.10.28 16:58sell2300.40115.62128.02115.17
4582005.10.31 11:33sell2310.80115.93128.03115.48
4592005.10.31 14:25sell2321.60116.24128.04115.79
4602005.10.31 23:49sell2333.20116.54128.04116.09
4612005.11.02 00:27sell2346.40116.85128.05116.40
4622005.11.03 16:29sell23512.80117.15128.05116.70
4632005.11.04 16:55close at stop23512.80118.20128.05116.70-11561.9526021.78
4642005.11.04 16:55close at stop2346.40118.20128.05116.40-7692.4418329.34
4652005.11.04 16:55close at stop2333.20118.20128.04116.09-4781.1713548.17
4662005.11.04 16:55close at stop2321.60118.20128.04115.79-2796.6710751.50
4672005.11.04 16:55close at stop2310.80118.20128.03115.48-1608.159143.35
4682005.11.04 16:55close at stop2300.40118.20128.02115.17-914.978228.38
4692005.11.04 16:55close at stop2290.20118.20128.02114.87-511.237717.14
4702005.11.04 16:55close at stop2280.10118.20128.02114.57-281.007436.14