Strategy Tester Report
WebicknellEA
MetaQuotes-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.01.31 20:00 (2008.01.01 - 2008.02.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersExpert_Name="WebicknellEA"; Symbol1="EURUSD"; Symbol2="USDCHF"; Lots=0.1; MaxLots=5; TakeProfit=20; TrailingStop=5; HedgeRatio=3; Slippage=2; TrendWidth=7; ProfitTarget=40; SniperPeriod=13; SniperTimeFrame=240; CloseSleepNext=6; CloseAllOrders=false;
Bars in test1132Ticks modelled181536Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors1
Initial deposit10000.00
Total net profit16560.18Gross profit21191.79Gross loss-4631.61
Profit factor4.58Expected payoff180.00
Absolute drawdown2231.79Maximal drawdown9000.00 (36.43%)Relative drawdown36.43% (9000.00)
Total trades92Short positions (won %)54 (85.19%)Long positions (won %)38 (84.21%)
Profit trades (% of total)78 (84.78%)Loss trades (% of total)14 (15.22%)
Largestprofit trade548.10loss trade-1438.02
Averageprofit trade271.69loss trade-330.83
Maximumconsecutive wins (profit in money)49 (17498.93)consecutive losses (loss in money)4 (-3426.21)
Maximalconsecutive profit (count of wins)17498.93 (49)consecutive loss (count of losses)-3426.21 (4)
Averageconsecutive wins11consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.02 09:01sell10.101.46520.00001.4632
22008.01.02 09:01modify10.101.46521.46511.4632
32008.01.02 09:01modify10.101.46521.46501.4632
42008.01.02 09:02modify10.101.46521.46491.4632
52008.01.02 09:02modify10.101.46521.46481.4632
62008.01.02 09:03s/l10.101.46481.46481.46324.0010004.00
72008.01.02 09:03sell20.101.46490.00001.4629
82008.01.02 09:22buy30.301.46600.00001.4680
92008.01.02 12:00t/p30.301.46800.00001.468060.0010064.00
102008.01.02 12:00buy40.301.46820.00001.4702
112008.01.02 15:36sell50.901.46490.00001.4629
122008.01.02 16:00buy62.701.46610.00001.4681
132008.01.02 16:00close50.901.46760.00001.4629-243.009821.00
142008.01.02 16:00close40.301.46740.00001.4702-24.009797.00
152008.01.02 16:00close20.101.46760.00001.4629-27.009770.00
162008.01.02 16:00close62.701.46740.00001.4681351.0010121.00
172008.01.02 16:00sell70.101.46740.00001.4654
182008.01.02 16:02modify70.101.46741.46731.4654
192008.01.02 16:03s/l70.101.46731.46731.46541.0010122.00
202008.01.02 16:03sell80.101.46710.00001.4651
212008.01.02 16:04buy90.301.46820.00001.4702
222008.01.02 16:19t/p90.301.47020.00001.470260.0010182.00
232008.01.02 16:19buy100.301.47050.00001.4725
242008.01.02 16:59t/p100.301.47250.00001.472560.0010242.00
252008.01.02 16:59buy110.301.47270.00001.4747
262008.01.02 17:53t/p110.301.47470.00001.474760.0010302.00
272008.01.02 17:53buy120.301.47490.00001.4769
282008.01.03 13:00t/p120.301.47690.00001.476955.0510357.05
292008.01.03 13:00buy130.301.47710.00001.4791
302008.01.04 14:32t/p130.301.47910.00001.479158.3510415.40
312008.01.04 14:32buy140.301.47990.00001.4819
322008.01.04 14:34t/p140.301.48190.00001.481960.0010475.40
332008.01.04 14:34buy150.301.48230.00001.4843
342008.01.07 08:56sell160.901.46680.00001.4648
352008.01.07 08:59modify80.101.46711.46711.4651
362008.01.07 08:59modify80.101.46711.46701.4651
372008.01.07 08:59modify80.101.46711.46671.4651
382008.01.07 09:00s/l80.101.46671.46671.46514.3010479.70
392008.01.07 09:00sell170.901.46650.00001.4645
402008.01.07 09:37buy182.701.46820.00001.4702
412008.01.07 13:26t/p182.701.47020.00001.4702540.0011019.70
422008.01.07 13:26buy192.701.47040.00001.4724
432008.01.07 14:19t/p192.701.47240.00001.4724540.0011559.70
442008.01.07 14:19buy202.701.47260.00001.4746
452008.01.09 16:48t/p160.901.46480.00001.4648181.0811740.78
462008.01.09 17:21buy212.701.46820.00001.4702
472008.01.09 20:11t/p170.901.46450.00001.4645181.0811921.86
482008.01.10 15:24t/p212.701.47020.00001.4702495.4512417.31
492008.01.10 15:41close150.301.47380.00001.4843-264.9012152.41
502008.01.10 15:41close202.701.47380.00001.4746249.7512402.16
512008.01.10 15:41sell220.101.47380.00001.4718
522008.01.10 15:47buy230.301.47490.00001.4769
532008.01.10 15:54sell240.901.47380.00001.4718
542008.01.10 16:02buy252.701.47490.00001.4769
552008.01.10 18:18close240.901.47600.00001.4718-198.0012204.16
562008.01.10 18:18close220.101.47600.00001.4718-22.0012182.16
572008.01.10 18:18close252.701.47580.00001.4769243.0012425.16
582008.01.10 18:18close230.301.47580.00001.476927.0012452.16
592008.01.10 18:18buy260.101.47600.00001.4780
602008.01.10 18:20modify260.101.47601.47611.4780
612008.01.10 18:20modify260.101.47601.47621.4780
622008.01.10 18:21modify260.101.47601.47631.4780
632008.01.10 18:21modify260.101.47601.47641.4780
642008.01.10 18:21modify260.101.47601.47681.4780
652008.01.10 18:23modify260.101.47601.47691.4780
662008.01.10 18:25s/l260.101.47691.47691.47809.0012461.16
672008.01.10 18:25buy270.101.47710.00001.4791
682008.01.10 18:29modify270.101.47711.47721.4791
692008.01.10 18:29modify270.101.47711.47741.4791
702008.01.10 18:29modify270.101.47711.47761.4791
712008.01.10 18:29modify270.101.47711.47771.4791
722008.01.10 18:29modify270.101.47711.47791.4791
732008.01.10 18:29modify270.101.47711.47801.4791
742008.01.10 18:30modify270.101.47711.47811.4791
752008.01.10 18:30s/l270.101.47811.47811.479110.0012471.16
762008.01.10 18:30buy280.101.47830.00001.4803
772008.01.10 18:38modify280.101.47831.47841.4803
782008.01.10 18:38modify280.101.47831.47851.4803
792008.01.10 18:38modify280.101.47831.47861.4803
802008.01.10 18:39s/l280.101.47861.47861.48033.0012474.16
812008.01.10 18:39buy290.101.47880.00001.4808
822008.01.10 18:39modify290.101.47881.47881.4808
832008.01.10 18:39modify290.101.47881.47891.4808
842008.01.10 18:39modify290.101.47881.47911.4808
852008.01.10 18:40s/l290.101.47911.47911.48083.0012477.16
862008.01.10 18:40buy300.101.47930.00001.4813
872008.01.10 18:41sell310.301.47800.00001.4760
882008.01.10 18:48buy320.901.47930.00001.4813
892008.01.10 18:51modify300.101.47931.47941.4813
902008.01.10 18:51modify300.101.47931.47951.4813
912008.01.10 18:51modify300.101.47931.47961.4813
922008.01.10 18:51modify300.101.47931.47971.4813
932008.01.10 18:51modify300.101.47931.47981.4813
942008.01.10 18:51modify300.101.47931.47991.4813
952008.01.10 18:51modify300.101.47931.48001.4813
962008.01.10 18:52close310.301.48080.00001.4760-84.0012393.16
972008.01.10 18:52close320.901.48060.00001.4813117.0012510.16
982008.01.10 18:52close300.101.48061.48001.481313.0012523.16
992008.01.10 18:52buy330.101.48080.00001.4828
1002008.01.10 19:01sell340.301.47950.00001.4775
1012008.01.10 19:07buy350.901.48080.00001.4828
1022008.01.10 19:10sell362.701.47950.00001.4775
1032008.01.11 08:01close350.901.47830.00001.4828-229.9512293.21
1042008.01.11 08:01close330.101.47830.00001.4828-25.5512267.66
1052008.01.11 08:01close362.701.47850.00001.4775271.6212539.28
1062008.01.11 08:01close340.301.47850.00001.477530.1812569.46
1072008.01.11 08:01buy370.101.47850.00001.4805
1082008.01.11 08:08modify370.101.47851.47851.4805
1092008.01.11 08:08modify370.101.47851.47861.4805
1102008.01.11 08:08s/l370.101.47861.47861.48051.0012570.46
1112008.01.11 08:08buy380.101.47870.00001.4807
1122008.01.11 08:10modify380.101.47871.47871.4807
1132008.01.11 08:10modify380.101.47871.47881.4807
1142008.01.11 08:11modify380.101.47871.47901.4807
1152008.01.11 08:11modify380.101.47871.47911.4807
1162008.01.11 08:11s/l380.101.47911.47911.48074.0012574.46
1172008.01.11 08:11buy390.101.47930.00001.4813
1182008.01.11 08:21sell400.301.47790.00001.4759
1192008.01.11 08:54buy410.901.47930.00001.4813
1202008.01.11 08:54modify390.101.47931.47941.4813
1212008.01.11 08:55modify390.101.47931.47951.4813
1222008.01.11 08:55modify390.101.47931.47961.4813
1232008.01.11 08:55modify390.101.47931.47971.4813
1242008.01.11 08:56modify390.101.47931.47981.4813
1252008.01.11 08:56modify390.101.47931.47991.4813
1262008.01.11 08:56modify390.101.47931.48001.4813
1272008.01.11 08:56close400.301.48080.00001.4759-87.0012487.46
1282008.01.11 08:56close410.901.48060.00001.4813117.0012604.46
1292008.01.11 08:56close390.101.48061.48001.481313.0012617.46
1302008.01.11 08:56buy420.101.48080.00001.4828
1312008.01.11 08:57modify420.101.48081.48081.4828
1322008.01.11 08:57modify420.101.48081.48091.4828
1332008.01.11 08:57modify420.101.48081.48101.4828
1342008.01.11 08:58s/l420.101.48101.48101.48282.0012619.46
1352008.01.11 08:58buy430.101.48120.00001.4832
1362008.01.11 08:59sell440.301.47970.00001.4777
1372008.01.11 09:49t/p440.301.47770.00001.477760.0012679.46
1382008.01.11 09:49sell450.301.47730.00001.4753
1392008.01.11 18:59buy460.901.48120.00001.4832
1402008.01.11 18:59modify430.101.48121.48141.4832
1412008.01.11 19:01s/l430.101.48141.48141.48322.0012681.46
1422008.01.14 00:25buy470.901.48120.00001.4832
1432008.01.14 04:48sell482.701.47970.00001.4777
1442008.01.14 07:06t/p460.901.48320.00001.4832175.0512856.51
1452008.01.14 07:06t/p470.901.48320.00001.4832180.0013036.51
1462008.01.14 07:06buy490.901.48340.00001.4854
1472008.01.14 07:09t/p490.901.48540.00001.4854180.0013216.51
1482008.01.14 07:09buy500.901.48580.00001.4878
1492008.01.14 08:16t/p500.901.48780.00001.4878180.0013396.51
1502008.01.14 08:16buy510.901.48800.00001.4900
1512008.01.14 11:09t/p510.901.49000.00001.4900180.0013576.51
1522008.01.14 11:09buy520.901.49040.00001.4924
1532008.01.15 23:07sell532.701.47980.00001.4778
1542008.01.15 23:24t/p532.701.47780.00001.4778540.0014116.51
1552008.01.15 23:24sell542.701.47760.00001.4756
1562008.01.15 23:26t/p482.701.47770.00001.4777541.6214658.13
1572008.01.15 23:26sell552.701.47750.00001.4755
1582008.01.16 16:47t/p542.701.47560.00001.4756541.6215199.75
1592008.01.16 16:47sell562.701.47540.00001.4734
1602008.01.16 16:47modify450.301.47731.47611.4753
1612008.01.16 16:47t/p552.701.47550.00001.4755541.6215741.37
1622008.01.16 16:47sell572.701.47530.00001.4733
1632008.01.16 16:47modify450.301.47731.47601.4753
1642008.01.16 16:47t/p450.301.47531.47601.475360.5415801.91
1652008.01.16 16:47sell582.701.47500.00001.4730
1662008.01.16 16:48t/p562.701.47340.00001.4734540.0016341.91
1672008.01.16 16:48sell592.701.47320.00001.4712
1682008.01.16 16:48t/p572.701.47330.00001.4733540.0016881.91
1692008.01.16 16:48sell602.701.47310.00001.4711
1702008.01.16 16:48t/p582.701.47300.00001.4730540.0017421.91
1712008.01.16 16:48sell612.701.47280.00001.4708
1722008.01.16 16:52t/p592.701.47120.00001.4712540.0017961.91
1732008.01.16 16:52sell622.701.47100.00001.4690
1742008.01.16 16:52t/p602.701.47110.00001.4711540.0018501.91
1752008.01.16 16:52sell632.701.47070.00001.4687
1762008.01.16 16:52t/p612.701.47080.00001.4708540.0019041.91
1772008.01.16 16:52sell642.701.47040.00001.4684
1782008.01.16 16:53t/p622.701.46900.00001.4690540.0019581.91
1792008.01.16 16:53sell652.701.46880.00001.4668
1802008.01.16 16:53t/p632.701.46870.00001.4687540.0020121.91
1812008.01.16 16:53sell662.701.46850.00001.4665
1822008.01.16 16:53t/p642.701.46840.00001.4684540.0020661.91
1832008.01.16 16:53sell672.701.46820.00001.4662
1842008.01.16 17:05t/p652.701.46680.00001.4668540.0021201.91
1852008.01.16 17:05sell682.701.46660.00001.4646
1862008.01.16 17:05t/p662.701.46650.00001.4665540.0021741.91
1872008.01.16 17:05sell692.701.46620.00001.4642
1882008.01.16 17:05t/p672.701.46620.00001.4662540.0022281.91
1892008.01.16 17:05sell702.701.46600.00001.4640
1902008.01.16 17:05t/p682.701.46460.00001.4646540.0022821.91
1912008.01.16 17:05sell712.701.46440.00001.4624
1922008.01.16 17:11t/p692.701.46420.00001.4642540.0023361.91
1932008.01.16 17:11sell722.701.46400.00001.4620
1942008.01.16 17:11t/p702.701.46400.00001.4640540.0023901.91
1952008.01.16 17:11sell732.701.46380.00001.4618
1962008.01.16 17:12t/p712.701.46240.00001.4624540.0024441.91
1972008.01.16 17:12sell742.701.46220.00001.4602
1982008.01.16 17:13t/p722.701.46200.00001.4620540.0024981.91
1992008.01.16 17:13sell752.701.46180.00001.4598
2002008.01.16 17:13t/p732.701.46180.00001.4618540.0025521.91
2012008.01.16 17:13sell762.701.46150.00001.4595
2022008.01.16 17:14t/p742.701.46020.00001.4602540.0026061.91
2032008.01.16 17:14sell772.701.46000.00001.4580
2042008.01.16 17:14t/p752.701.45980.00001.4598540.0026601.91
2052008.01.16 17:14sell782.701.45950.00001.4575
2062008.01.16 17:14t/p762.701.45950.00001.4595540.0027141.91
2072008.01.16 17:14sell792.701.45930.00001.4573
2082008.01.21 01:07t/p772.701.45800.00001.4580548.1027690.01
2092008.01.21 01:07sell802.701.45750.00001.4555
2102008.01.21 01:07t/p782.701.45750.00001.4575548.1028238.11
2112008.01.21 01:07t/p792.701.45730.00001.4573548.1028786.21
2122008.01.21 02:00t/p802.701.45550.00001.4555540.0029326.21
2132008.01.21 02:00sell810.301.45490.00001.4529
2142008.01.21 07:05t/p810.301.45290.00001.452960.0029386.21
2152008.01.21 07:05sell820.301.45270.00001.4507
2162008.01.21 09:42t/p820.301.45070.00001.450760.0029446.21
2172008.01.21 09:42sell830.301.45040.00001.4484
2182008.01.21 10:51t/p830.301.44840.00001.448460.0029506.21
2192008.01.21 10:51sell840.301.44800.00001.4460
2202008.01.21 12:12t/p840.301.44600.00001.446060.0029566.21
2212008.01.21 12:12sell850.301.44580.00001.4438
2222008.01.21 17:23t/p850.301.44380.00001.443860.0029626.21
2232008.01.21 17:23sell860.301.44360.00001.4416
2242008.01.22 00:17t/p860.301.44160.00001.441660.1829686.39
2252008.01.22 00:17sell870.301.44130.00001.4393
2262008.01.22 01:52t/p870.301.43930.00001.439360.0029746.39
2272008.01.22 01:52sell880.301.43910.00001.4371
2282008.01.22 09:02t/p880.301.43710.00001.437160.0029806.39
2292008.01.22 09:02sell890.301.43690.00001.4349
2302008.01.30 11:14buy900.901.48120.00001.4832
2312008.01.30 12:26sell912.701.47980.00001.4778
2322008.01.30 21:16t/p900.901.48320.00001.4832180.0029986.39
2332008.01.31 07:30modify520.901.49041.49051.4924
2342008.01.31 07:30modify520.901.49041.49061.4924
2352008.01.31 07:30modify520.901.49041.49071.4924
2362008.01.31 07:31modify520.901.49041.49081.4924
2372008.01.31 07:32s/l520.901.49081.49081.4924-58.0529928.34
2382008.01.31 07:32buy920.901.49090.00001.4929
2392008.01.31 23:59close at stop920.901.48470.00001.4929-558.0029370.34
2402008.01.31 23:59close at stop912.701.48490.00001.4778-1372.1427998.20
2412008.01.31 23:59close at stop890.301.48490.00001.4349-1438.0226560.18