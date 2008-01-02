Strategy Tester Report
WebicknellEA
MetaQuotes-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.01.31 20:00 (2008.01.01 - 2008.02.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Expert_Name="WebicknellEA"; Symbol1="EURUSD"; Symbol2="USDCHF"; Lots=0.1; MaxLots=5; TakeProfit=20; TrailingStop=5; HedgeRatio=3; Slippage=2; TrendWidth=7; ProfitTarget=40; SniperPeriod=13; SniperTimeFrame=240; CloseSleepNext=6; CloseAllOrders=false;
|Bars in test
|1132
|Ticks modelled
|181536
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|1
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|16560.18
|Gross profit
|21191.79
|Gross loss
|-4631.61
|Profit factor
|4.58
|Expected payoff
|180.00
|Absolute drawdown
|2231.79
|Maximal drawdown
|9000.00 (36.43%)
|Relative drawdown
|36.43% (9000.00)
|Total trades
|92
|Short positions (won %)
|54 (85.19%)
|Long positions (won %)
|38 (84.21%)
|Profit trades (% of total)
|78 (84.78%)
|Loss trades (% of total)
|14 (15.22%)
|Largest
|profit trade
|548.10
|loss trade
|-1438.02
|Average
|profit trade
|271.69
|loss trade
|-330.83
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|49 (17498.93)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-3426.21)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|17498.93 (49)
|consecutive loss (count of losses)
|-3426.21 (4)
|Average
|consecutive wins
|11
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.02 09:01
|sell
|1
|0.10
|1.4652
|0.0000
|1.4632
|2
|2008.01.02 09:01
|modify
|1
|0.10
|1.4652
|1.4651
|1.4632
|3
|2008.01.02 09:01
|modify
|1
|0.10
|1.4652
|1.4650
|1.4632
|4
|2008.01.02 09:02
|modify
|1
|0.10
|1.4652
|1.4649
|1.4632
|5
|2008.01.02 09:02
|modify
|1
|0.10
|1.4652
|1.4648
|1.4632
|6
|2008.01.02 09:03
|s/l
|1
|0.10
|1.4648
|1.4648
|1.4632
|4.00
|10004.00
|7
|2008.01.02 09:03
|sell
|2
|0.10
|1.4649
|0.0000
|1.4629
|8
|2008.01.02 09:22
|buy
|3
|0.30
|1.4660
|0.0000
|1.4680
|9
|2008.01.02 12:00
|t/p
|3
|0.30
|1.4680
|0.0000
|1.4680
|60.00
|10064.00
|10
|2008.01.02 12:00
|buy
|4
|0.30
|1.4682
|0.0000
|1.4702
|11
|2008.01.02 15:36
|sell
|5
|0.90
|1.4649
|0.0000
|1.4629
|12
|2008.01.02 16:00
|buy
|6
|2.70
|1.4661
|0.0000
|1.4681
|13
|2008.01.02 16:00
|close
|5
|0.90
|1.4676
|0.0000
|1.4629
|-243.00
|9821.00
|14
|2008.01.02 16:00
|close
|4
|0.30
|1.4674
|0.0000
|1.4702
|-24.00
|9797.00
|15
|2008.01.02 16:00
|close
|2
|0.10
|1.4676
|0.0000
|1.4629
|-27.00
|9770.00
|16
|2008.01.02 16:00
|close
|6
|2.70
|1.4674
|0.0000
|1.4681
|351.00
|10121.00
|17
|2008.01.02 16:00
|sell
|7
|0.10
|1.4674
|0.0000
|1.4654
|18
|2008.01.02 16:02
|modify
|7
|0.10
|1.4674
|1.4673
|1.4654
|19
|2008.01.02 16:03
|s/l
|7
|0.10
|1.4673
|1.4673
|1.4654
|1.00
|10122.00
|20
|2008.01.02 16:03
|sell
|8
|0.10
|1.4671
|0.0000
|1.4651
|21
|2008.01.02 16:04
|buy
|9
|0.30
|1.4682
|0.0000
|1.4702
|22
|2008.01.02 16:19
|t/p
|9
|0.30
|1.4702
|0.0000
|1.4702
|60.00
|10182.00
|23
|2008.01.02 16:19
|buy
|10
|0.30
|1.4705
|0.0000
|1.4725
|24
|2008.01.02 16:59
|t/p
|10
|0.30
|1.4725
|0.0000
|1.4725
|60.00
|10242.00
|25
|2008.01.02 16:59
|buy
|11
|0.30
|1.4727
|0.0000
|1.4747
|26
|2008.01.02 17:53
|t/p
|11
|0.30
|1.4747
|0.0000
|1.4747
|60.00
|10302.00
|27
|2008.01.02 17:53
|buy
|12
|0.30
|1.4749
|0.0000
|1.4769
|28
|2008.01.03 13:00
|t/p
|12
|0.30
|1.4769
|0.0000
|1.4769
|55.05
|10357.05
|29
|2008.01.03 13:00
|buy
|13
|0.30
|1.4771
|0.0000
|1.4791
|30
|2008.01.04 14:32
|t/p
|13
|0.30
|1.4791
|0.0000
|1.4791
|58.35
|10415.40
|31
|2008.01.04 14:32
|buy
|14
|0.30
|1.4799
|0.0000
|1.4819
|32
|2008.01.04 14:34
|t/p
|14
|0.30
|1.4819
|0.0000
|1.4819
|60.00
|10475.40
|33
|2008.01.04 14:34
|buy
|15
|0.30
|1.4823
|0.0000
|1.4843
|34
|2008.01.07 08:56
|sell
|16
|0.90
|1.4668
|0.0000
|1.4648
|35
|2008.01.07 08:59
|modify
|8
|0.10
|1.4671
|1.4671
|1.4651
|36
|2008.01.07 08:59
|modify
|8
|0.10
|1.4671
|1.4670
|1.4651
|37
|2008.01.07 08:59
|modify
|8
|0.10
|1.4671
|1.4667
|1.4651
|38
|2008.01.07 09:00
|s/l
|8
|0.10
|1.4667
|1.4667
|1.4651
|4.30
|10479.70
|39
|2008.01.07 09:00
|sell
|17
|0.90
|1.4665
|0.0000
|1.4645
|40
|2008.01.07 09:37
|buy
|18
|2.70
|1.4682
|0.0000
|1.4702
|41
|2008.01.07 13:26
|t/p
|18
|2.70
|1.4702
|0.0000
|1.4702
|540.00
|11019.70
|42
|2008.01.07 13:26
|buy
|19
|2.70
|1.4704
|0.0000
|1.4724
|43
|2008.01.07 14:19
|t/p
|19
|2.70
|1.4724
|0.0000
|1.4724
|540.00
|11559.70
|44
|2008.01.07 14:19
|buy
|20
|2.70
|1.4726
|0.0000
|1.4746
|45
|2008.01.09 16:48
|t/p
|16
|0.90
|1.4648
|0.0000
|1.4648
|181.08
|11740.78
|46
|2008.01.09 17:21
|buy
|21
|2.70
|1.4682
|0.0000
|1.4702
|47
|2008.01.09 20:11
|t/p
|17
|0.90
|1.4645
|0.0000
|1.4645
|181.08
|11921.86
|48
|2008.01.10 15:24
|t/p
|21
|2.70
|1.4702
|0.0000
|1.4702
|495.45
|12417.31
|49
|2008.01.10 15:41
|close
|15
|0.30
|1.4738
|0.0000
|1.4843
|-264.90
|12152.41
|50
|2008.01.10 15:41
|close
|20
|2.70
|1.4738
|0.0000
|1.4746
|249.75
|12402.16
|51
|2008.01.10 15:41
|sell
|22
|0.10
|1.4738
|0.0000
|1.4718
|52
|2008.01.10 15:47
|buy
|23
|0.30
|1.4749
|0.0000
|1.4769
|53
|2008.01.10 15:54
|sell
|24
|0.90
|1.4738
|0.0000
|1.4718
|54
|2008.01.10 16:02
|buy
|25
|2.70
|1.4749
|0.0000
|1.4769
|55
|2008.01.10 18:18
|close
|24
|0.90
|1.4760
|0.0000
|1.4718
|-198.00
|12204.16
|56
|2008.01.10 18:18
|close
|22
|0.10
|1.4760
|0.0000
|1.4718
|-22.00
|12182.16
|57
|2008.01.10 18:18
|close
|25
|2.70
|1.4758
|0.0000
|1.4769
|243.00
|12425.16
|58
|2008.01.10 18:18
|close
|23
|0.30
|1.4758
|0.0000
|1.4769
|27.00
|12452.16
|59
|2008.01.10 18:18
|buy
|26
|0.10
|1.4760
|0.0000
|1.4780
|60
|2008.01.10 18:20
|modify
|26
|0.10
|1.4760
|1.4761
|1.4780
|61
|2008.01.10 18:20
|modify
|26
|0.10
|1.4760
|1.4762
|1.4780
|62
|2008.01.10 18:21
|modify
|26
|0.10
|1.4760
|1.4763
|1.4780
|63
|2008.01.10 18:21
|modify
|26
|0.10
|1.4760
|1.4764
|1.4780
|64
|2008.01.10 18:21
|modify
|26
|0.10
|1.4760
|1.4768
|1.4780
|65
|2008.01.10 18:23
|modify
|26
|0.10
|1.4760
|1.4769
|1.4780
|66
|2008.01.10 18:25
|s/l
|26
|0.10
|1.4769
|1.4769
|1.4780
|9.00
|12461.16
|67
|2008.01.10 18:25
|buy
|27
|0.10
|1.4771
|0.0000
|1.4791
|68
|2008.01.10 18:29
|modify
|27
|0.10
|1.4771
|1.4772
|1.4791
|69
|2008.01.10 18:29
|modify
|27
|0.10
|1.4771
|1.4774
|1.4791
|70
|2008.01.10 18:29
|modify
|27
|0.10
|1.4771
|1.4776
|1.4791
|71
|2008.01.10 18:29
|modify
|27
|0.10
|1.4771
|1.4777
|1.4791
|72
|2008.01.10 18:29
|modify
|27
|0.10
|1.4771
|1.4779
|1.4791
|73
|2008.01.10 18:29
|modify
|27
|0.10
|1.4771
|1.4780
|1.4791
|74
|2008.01.10 18:30
|modify
|27
|0.10
|1.4771
|1.4781
|1.4791
|75
|2008.01.10 18:30
|s/l
|27
|0.10
|1.4781
|1.4781
|1.4791
|10.00
|12471.16
|76
|2008.01.10 18:30
|buy
|28
|0.10
|1.4783
|0.0000
|1.4803
|77
|2008.01.10 18:38
|modify
|28
|0.10
|1.4783
|1.4784
|1.4803
|78
|2008.01.10 18:38
|modify
|28
|0.10
|1.4783
|1.4785
|1.4803
|79
|2008.01.10 18:38
|modify
|28
|0.10
|1.4783
|1.4786
|1.4803
|80
|2008.01.10 18:39
|s/l
|28
|0.10
|1.4786
|1.4786
|1.4803
|3.00
|12474.16
|81
|2008.01.10 18:39
|buy
|29
|0.10
|1.4788
|0.0000
|1.4808
|82
|2008.01.10 18:39
|modify
|29
|0.10
|1.4788
|1.4788
|1.4808
|83
|2008.01.10 18:39
|modify
|29
|0.10
|1.4788
|1.4789
|1.4808
|84
|2008.01.10 18:39
|modify
|29
|0.10
|1.4788
|1.4791
|1.4808
|85
|2008.01.10 18:40
|s/l
|29
|0.10
|1.4791
|1.4791
|1.4808
|3.00
|12477.16
|86
|2008.01.10 18:40
|buy
|30
|0.10
|1.4793
|0.0000
|1.4813
|87
|2008.01.10 18:41
|sell
|31
|0.30
|1.4780
|0.0000
|1.4760
|88
|2008.01.10 18:48
|buy
|32
|0.90
|1.4793
|0.0000
|1.4813
|89
|2008.01.10 18:51
|modify
|30
|0.10
|1.4793
|1.4794
|1.4813
|90
|2008.01.10 18:51
|modify
|30
|0.10
|1.4793
|1.4795
|1.4813
|91
|2008.01.10 18:51
|modify
|30
|0.10
|1.4793
|1.4796
|1.4813
|92
|2008.01.10 18:51
|modify
|30
|0.10
|1.4793
|1.4797
|1.4813
|93
|2008.01.10 18:51
|modify
|30
|0.10
|1.4793
|1.4798
|1.4813
|94
|2008.01.10 18:51
|modify
|30
|0.10
|1.4793
|1.4799
|1.4813
|95
|2008.01.10 18:51
|modify
|30
|0.10
|1.4793
|1.4800
|1.4813
|96
|2008.01.10 18:52
|close
|31
|0.30
|1.4808
|0.0000
|1.4760
|-84.00
|12393.16
|97
|2008.01.10 18:52
|close
|32
|0.90
|1.4806
|0.0000
|1.4813
|117.00
|12510.16
|98
|2008.01.10 18:52
|close
|30
|0.10
|1.4806
|1.4800
|1.4813
|13.00
|12523.16
|99
|2008.01.10 18:52
|buy
|33
|0.10
|1.4808
|0.0000
|1.4828
|100
|2008.01.10 19:01
|sell
|34
|0.30
|1.4795
|0.0000
|1.4775
|101
|2008.01.10 19:07
|buy
|35
|0.90
|1.4808
|0.0000
|1.4828
|102
|2008.01.10 19:10
|sell
|36
|2.70
|1.4795
|0.0000
|1.4775
|103
|2008.01.11 08:01
|close
|35
|0.90
|1.4783
|0.0000
|1.4828
|-229.95
|12293.21
|104
|2008.01.11 08:01
|close
|33
|0.10
|1.4783
|0.0000
|1.4828
|-25.55
|12267.66
|105
|2008.01.11 08:01
|close
|36
|2.70
|1.4785
|0.0000
|1.4775
|271.62
|12539.28
|106
|2008.01.11 08:01
|close
|34
|0.30
|1.4785
|0.0000
|1.4775
|30.18
|12569.46
|107
|2008.01.11 08:01
|buy
|37
|0.10
|1.4785
|0.0000
|1.4805
|108
|2008.01.11 08:08
|modify
|37
|0.10
|1.4785
|1.4785
|1.4805
|109
|2008.01.11 08:08
|modify
|37
|0.10
|1.4785
|1.4786
|1.4805
|110
|2008.01.11 08:08
|s/l
|37
|0.10
|1.4786
|1.4786
|1.4805
|1.00
|12570.46
|111
|2008.01.11 08:08
|buy
|38
|0.10
|1.4787
|0.0000
|1.4807
|112
|2008.01.11 08:10
|modify
|38
|0.10
|1.4787
|1.4787
|1.4807
|113
|2008.01.11 08:10
|modify
|38
|0.10
|1.4787
|1.4788
|1.4807
|114
|2008.01.11 08:11
|modify
|38
|0.10
|1.4787
|1.4790
|1.4807
|115
|2008.01.11 08:11
|modify
|38
|0.10
|1.4787
|1.4791
|1.4807
|116
|2008.01.11 08:11
|s/l
|38
|0.10
|1.4791
|1.4791
|1.4807
|4.00
|12574.46
|117
|2008.01.11 08:11
|buy
|39
|0.10
|1.4793
|0.0000
|1.4813
|118
|2008.01.11 08:21
|sell
|40
|0.30
|1.4779
|0.0000
|1.4759
|119
|2008.01.11 08:54
|buy
|41
|0.90
|1.4793
|0.0000
|1.4813
|120
|2008.01.11 08:54
|modify
|39
|0.10
|1.4793
|1.4794
|1.4813
|121
|2008.01.11 08:55
|modify
|39
|0.10
|1.4793
|1.4795
|1.4813
|122
|2008.01.11 08:55
|modify
|39
|0.10
|1.4793
|1.4796
|1.4813
|123
|2008.01.11 08:55
|modify
|39
|0.10
|1.4793
|1.4797
|1.4813
|124
|2008.01.11 08:56
|modify
|39
|0.10
|1.4793
|1.4798
|1.4813
|125
|2008.01.11 08:56
|modify
|39
|0.10
|1.4793
|1.4799
|1.4813
|126
|2008.01.11 08:56
|modify
|39
|0.10
|1.4793
|1.4800
|1.4813
|127
|2008.01.11 08:56
|close
|40
|0.30
|1.4808
|0.0000
|1.4759
|-87.00
|12487.46
|128
|2008.01.11 08:56
|close
|41
|0.90
|1.4806
|0.0000
|1.4813
|117.00
|12604.46
|129
|2008.01.11 08:56
|close
|39
|0.10
|1.4806
|1.4800
|1.4813
|13.00
|12617.46
|130
|2008.01.11 08:56
|buy
|42
|0.10
|1.4808
|0.0000
|1.4828
|131
|2008.01.11 08:57
|modify
|42
|0.10
|1.4808
|1.4808
|1.4828
|132
|2008.01.11 08:57
|modify
|42
|0.10
|1.4808
|1.4809
|1.4828
|133
|2008.01.11 08:57
|modify
|42
|0.10
|1.4808
|1.4810
|1.4828
|134
|2008.01.11 08:58
|s/l
|42
|0.10
|1.4810
|1.4810
|1.4828
|2.00
|12619.46
|135
|2008.01.11 08:58
|buy
|43
|0.10
|1.4812
|0.0000
|1.4832
|136
|2008.01.11 08:59
|sell
|44
|0.30
|1.4797
|0.0000
|1.4777
|137
|2008.01.11 09:49
|t/p
|44
|0.30
|1.4777
|0.0000
|1.4777
|60.00
|12679.46
|138
|2008.01.11 09:49
|sell
|45
|0.30
|1.4773
|0.0000
|1.4753
|139
|2008.01.11 18:59
|buy
|46
|0.90
|1.4812
|0.0000
|1.4832
|140
|2008.01.11 18:59
|modify
|43
|0.10
|1.4812
|1.4814
|1.4832
|141
|2008.01.11 19:01
|s/l
|43
|0.10
|1.4814
|1.4814
|1.4832
|2.00
|12681.46
|142
|2008.01.14 00:25
|buy
|47
|0.90
|1.4812
|0.0000
|1.4832
|143
|2008.01.14 04:48
|sell
|48
|2.70
|1.4797
|0.0000
|1.4777
|144
|2008.01.14 07:06
|t/p
|46
|0.90
|1.4832
|0.0000
|1.4832
|175.05
|12856.51
|145
|2008.01.14 07:06
|t/p
|47
|0.90
|1.4832
|0.0000
|1.4832
|180.00
|13036.51
|146
|2008.01.14 07:06
|buy
|49
|0.90
|1.4834
|0.0000
|1.4854
|147
|2008.01.14 07:09
|t/p
|49
|0.90
|1.4854
|0.0000
|1.4854
|180.00
|13216.51
|148
|2008.01.14 07:09
|buy
|50
|0.90
|1.4858
|0.0000
|1.4878
|149
|2008.01.14 08:16
|t/p
|50
|0.90
|1.4878
|0.0000
|1.4878
|180.00
|13396.51
|150
|2008.01.14 08:16
|buy
|51
|0.90
|1.4880
|0.0000
|1.4900
|151
|2008.01.14 11:09
|t/p
|51
|0.90
|1.4900
|0.0000
|1.4900
|180.00
|13576.51
|152
|2008.01.14 11:09
|buy
|52
|0.90
|1.4904
|0.0000
|1.4924
|153
|2008.01.15 23:07
|sell
|53
|2.70
|1.4798
|0.0000
|1.4778
|154
|2008.01.15 23:24
|t/p
|53
|2.70
|1.4778
|0.0000
|1.4778
|540.00
|14116.51
|155
|2008.01.15 23:24
|sell
|54
|2.70
|1.4776
|0.0000
|1.4756
|156
|2008.01.15 23:26
|t/p
|48
|2.70
|1.4777
|0.0000
|1.4777
|541.62
|14658.13
|157
|2008.01.15 23:26
|sell
|55
|2.70
|1.4775
|0.0000
|1.4755
|158
|2008.01.16 16:47
|t/p
|54
|2.70
|1.4756
|0.0000
|1.4756
|541.62
|15199.75
|159
|2008.01.16 16:47
|sell
|56
|2.70
|1.4754
|0.0000
|1.4734
|160
|2008.01.16 16:47
|modify
|45
|0.30
|1.4773
|1.4761
|1.4753
|161
|2008.01.16 16:47
|t/p
|55
|2.70
|1.4755
|0.0000
|1.4755
|541.62
|15741.37
|162
|2008.01.16 16:47
|sell
|57
|2.70
|1.4753
|0.0000
|1.4733
|163
|2008.01.16 16:47
|modify
|45
|0.30
|1.4773
|1.4760
|1.4753
|164
|2008.01.16 16:47
|t/p
|45
|0.30
|1.4753
|1.4760
|1.4753
|60.54
|15801.91
|165
|2008.01.16 16:47
|sell
|58
|2.70
|1.4750
|0.0000
|1.4730
|166
|2008.01.16 16:48
|t/p
|56
|2.70
|1.4734
|0.0000
|1.4734
|540.00
|16341.91
|167
|2008.01.16 16:48
|sell
|59
|2.70
|1.4732
|0.0000
|1.4712
|168
|2008.01.16 16:48
|t/p
|57
|2.70
|1.4733
|0.0000
|1.4733
|540.00
|16881.91
|169
|2008.01.16 16:48
|sell
|60
|2.70
|1.4731
|0.0000
|1.4711
|170
|2008.01.16 16:48
|t/p
|58
|2.70
|1.4730
|0.0000
|1.4730
|540.00
|17421.91
|171
|2008.01.16 16:48
|sell
|61
|2.70
|1.4728
|0.0000
|1.4708
|172
|2008.01.16 16:52
|t/p
|59
|2.70
|1.4712
|0.0000
|1.4712
|540.00
|17961.91
|173
|2008.01.16 16:52
|sell
|62
|2.70
|1.4710
|0.0000
|1.4690
|174
|2008.01.16 16:52
|t/p
|60
|2.70
|1.4711
|0.0000
|1.4711
|540.00
|18501.91
|175
|2008.01.16 16:52
|sell
|63
|2.70
|1.4707
|0.0000
|1.4687
|176
|2008.01.16 16:52
|t/p
|61
|2.70
|1.4708
|0.0000
|1.4708
|540.00
|19041.91
|177
|2008.01.16 16:52
|sell
|64
|2.70
|1.4704
|0.0000
|1.4684
|178
|2008.01.16 16:53
|t/p
|62
|2.70
|1.4690
|0.0000
|1.4690
|540.00
|19581.91
|179
|2008.01.16 16:53
|sell
|65
|2.70
|1.4688
|0.0000
|1.4668
|180
|2008.01.16 16:53
|t/p
|63
|2.70
|1.4687
|0.0000
|1.4687
|540.00
|20121.91
|181
|2008.01.16 16:53
|sell
|66
|2.70
|1.4685
|0.0000
|1.4665
|182
|2008.01.16 16:53
|t/p
|64
|2.70
|1.4684
|0.0000
|1.4684
|540.00
|20661.91
|183
|2008.01.16 16:53
|sell
|67
|2.70
|1.4682
|0.0000
|1.4662
|184
|2008.01.16 17:05
|t/p
|65
|2.70
|1.4668
|0.0000
|1.4668
|540.00
|21201.91
|185
|2008.01.16 17:05
|sell
|68
|2.70
|1.4666
|0.0000
|1.4646
|186
|2008.01.16 17:05
|t/p
|66
|2.70
|1.4665
|0.0000
|1.4665
|540.00
|21741.91
|187
|2008.01.16 17:05
|sell
|69
|2.70
|1.4662
|0.0000
|1.4642
|188
|2008.01.16 17:05
|t/p
|67
|2.70
|1.4662
|0.0000
|1.4662
|540.00
|22281.91
|189
|2008.01.16 17:05
|sell
|70
|2.70
|1.4660
|0.0000
|1.4640
|190
|2008.01.16 17:05
|t/p
|68
|2.70
|1.4646
|0.0000
|1.4646
|540.00
|22821.91
|191
|2008.01.16 17:05
|sell
|71
|2.70
|1.4644
|0.0000
|1.4624
|192
|2008.01.16 17:11
|t/p
|69
|2.70
|1.4642
|0.0000
|1.4642
|540.00
|23361.91
|193
|2008.01.16 17:11
|sell
|72
|2.70
|1.4640
|0.0000
|1.4620
|194
|2008.01.16 17:11
|t/p
|70
|2.70
|1.4640
|0.0000
|1.4640
|540.00
|23901.91
|195
|2008.01.16 17:11
|sell
|73
|2.70
|1.4638
|0.0000
|1.4618
|196
|2008.01.16 17:12
|t/p
|71
|2.70
|1.4624
|0.0000
|1.4624
|540.00
|24441.91
|197
|2008.01.16 17:12
|sell
|74
|2.70
|1.4622
|0.0000
|1.4602
|198
|2008.01.16 17:13
|t/p
|72
|2.70
|1.4620
|0.0000
|1.4620
|540.00
|24981.91
|199
|2008.01.16 17:13
|sell
|75
|2.70
|1.4618
|0.0000
|1.4598
|200
|2008.01.16 17:13
|t/p
|73
|2.70
|1.4618
|0.0000
|1.4618
|540.00
|25521.91
|201
|2008.01.16 17:13
|sell
|76
|2.70
|1.4615
|0.0000
|1.4595
|202
|2008.01.16 17:14
|t/p
|74
|2.70
|1.4602
|0.0000
|1.4602
|540.00
|26061.91
|203
|2008.01.16 17:14
|sell
|77
|2.70
|1.4600
|0.0000
|1.4580
|204
|2008.01.16 17:14
|t/p
|75
|2.70
|1.4598
|0.0000
|1.4598
|540.00
|26601.91
|205
|2008.01.16 17:14
|sell
|78
|2.70
|1.4595
|0.0000
|1.4575
|206
|2008.01.16 17:14
|t/p
|76
|2.70
|1.4595
|0.0000
|1.4595
|540.00
|27141.91
|207
|2008.01.16 17:14
|sell
|79
|2.70
|1.4593
|0.0000
|1.4573
|208
|2008.01.21 01:07
|t/p
|77
|2.70
|1.4580
|0.0000
|1.4580
|548.10
|27690.01
|209
|2008.01.21 01:07
|sell
|80
|2.70
|1.4575
|0.0000
|1.4555
|210
|2008.01.21 01:07
|t/p
|78
|2.70
|1.4575
|0.0000
|1.4575
|548.10
|28238.11
|211
|2008.01.21 01:07
|t/p
|79
|2.70
|1.4573
|0.0000
|1.4573
|548.10
|28786.21
|212
|2008.01.21 02:00
|t/p
|80
|2.70
|1.4555
|0.0000
|1.4555
|540.00
|29326.21
|213
|2008.01.21 02:00
|sell
|81
|0.30
|1.4549
|0.0000
|1.4529
|214
|2008.01.21 07:05
|t/p
|81
|0.30
|1.4529
|0.0000
|1.4529
|60.00
|29386.21
|215
|2008.01.21 07:05
|sell
|82
|0.30
|1.4527
|0.0000
|1.4507
|216
|2008.01.21 09:42
|t/p
|82
|0.30
|1.4507
|0.0000
|1.4507
|60.00
|29446.21
|217
|2008.01.21 09:42
|sell
|83
|0.30
|1.4504
|0.0000
|1.4484
|218
|2008.01.21 10:51
|t/p
|83
|0.30
|1.4484
|0.0000
|1.4484
|60.00
|29506.21
|219
|2008.01.21 10:51
|sell
|84
|0.30
|1.4480
|0.0000
|1.4460
|220
|2008.01.21 12:12
|t/p
|84
|0.30
|1.4460
|0.0000
|1.4460
|60.00
|29566.21
|221
|2008.01.21 12:12
|sell
|85
|0.30
|1.4458
|0.0000
|1.4438
|222
|2008.01.21 17:23
|t/p
|85
|0.30
|1.4438
|0.0000
|1.4438
|60.00
|29626.21
|223
|2008.01.21 17:23
|sell
|86
|0.30
|1.4436
|0.0000
|1.4416
|224
|2008.01.22 00:17
|t/p
|86
|0.30
|1.4416
|0.0000
|1.4416
|60.18
|29686.39
|225
|2008.01.22 00:17
|sell
|87
|0.30
|1.4413
|0.0000
|1.4393
|226
|2008.01.22 01:52
|t/p
|87
|0.30
|1.4393
|0.0000
|1.4393
|60.00
|29746.39
|227
|2008.01.22 01:52
|sell
|88
|0.30
|1.4391
|0.0000
|1.4371
|228
|2008.01.22 09:02
|t/p
|88
|0.30
|1.4371
|0.0000
|1.4371
|60.00
|29806.39
|229
|2008.01.22 09:02
|sell
|89
|0.30
|1.4369
|0.0000
|1.4349
|230
|2008.01.30 11:14
|buy
|90
|0.90
|1.4812
|0.0000
|1.4832
|231
|2008.01.30 12:26
|sell
|91
|2.70
|1.4798
|0.0000
|1.4778
|232
|2008.01.30 21:16
|t/p
|90
|0.90
|1.4832
|0.0000
|1.4832
|180.00
|29986.39
|233
|2008.01.31 07:30
|modify
|52
|0.90
|1.4904
|1.4905
|1.4924
|234
|2008.01.31 07:30
|modify
|52
|0.90
|1.4904
|1.4906
|1.4924
|235
|2008.01.31 07:30
|modify
|52
|0.90
|1.4904
|1.4907
|1.4924
|236
|2008.01.31 07:31
|modify
|52
|0.90
|1.4904
|1.4908
|1.4924
|237
|2008.01.31 07:32
|s/l
|52
|0.90
|1.4908
|1.4908
|1.4924
|-58.05
|29928.34
|238
|2008.01.31 07:32
|buy
|92
|0.90
|1.4909
|0.0000
|1.4929
|239
|2008.01.31 23:59
|close at stop
|92
|0.90
|1.4847
|0.0000
|1.4929
|-558.00
|29370.34
|240
|2008.01.31 23:59
|close at stop
|91
|2.70
|1.4849
|0.0000
|1.4778
|-1372.14
|27998.20
|241
|2008.01.31 23:59
|close at stop
|89
|0.30
|1.4849
|0.0000
|1.4349
|-1438.02
|26560.18