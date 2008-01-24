|Account: 1815159
|Name: 10p3
|Currency: USD
|2008 January 24, 10:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|74380071
|2008.01.24 09:00
|sell
|0.01
|audjpym
|92.64
|94.74
|92.54
|2008.01.24 09:41
|92.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|74380824
|2008.01.24 09:00
|sell
|0.03
|audjpym
|92.70
|94.75
|92.60
|2008.01.24 09:41
|92.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|74383335
|2008.01.24 09:16
|sell
|0.09
|audjpym
|92.76
|94.76
|92.66
|2008.01.24 09:41
|92.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|74384539
|2008.01.24 09:22
|sell
|0.27
|audjpym
|92.82
|94.77
|92.72
|2008.01.24 09:41
|92.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|74384610
|2008.01.24 09:23
|sell
|0.81
|audjpym
|92.87
|94.77
|92.77
|2008.01.24 09:41
|92.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|74385194
|2008.01.24 09:25
|sell
|2.43
|audjpym
|92.93
|94.78
|92.83
|2008.01.24 09:41
|92.89
|0.00
|0.00
|0.00
|9.15
|74373882
|2008.01.24 08:22
|sell
|0.01
|chfjpym
|97.46
|99.56
|97.36
|2008.01.24 08:33
|97.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|74375686
|2008.01.24 08:26
|sell
|0.03
|chfjpym
|97.51
|99.56
|97.41
|2008.01.24 08:33
|97.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|74372749
|2008.01.24 08:18
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.33
|157.43
|155.23
|2008.01.24 08:22
|155.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|74352182
|2008.01.24 06:00
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.7477
|0.7687
|0.7467
|2008.01.24 08:18
|0.7474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|74356114
|2008.01.24 06:51
|sell
|0.03
|eurgbpm
|0.7483
|0.7688
|0.7473
|2008.01.24 08:18
|0.7473
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|74296642
|2008.01.23 21:44
|buy
|0.01
|eurjpym
|156.21
|154.11
|156.31
|2008.01.23 22:56
|155.89
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.30
|74297300
|2008.01.23 21:54
|buy
|0.03
|eurjpym
|156.16
|154.11
|156.26
|2008.01.23 22:56
|155.93
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.65
|74298475
|2008.01.23 22:01
|buy
|0.09
|eurjpym
|156.07
|154.07
|156.17
|2008.01.23 22:56
|155.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|74299043
|2008.01.23 22:03
|buy
|0.27
|eurjpym
|156.01
|154.06
|156.11
|2008.01.23 22:56
|155.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|74299687
|2008.01.23 22:09
|buy
|0.81
|eurjpym
|155.95
|154.05
|156.05
|2008.01.23 22:56
|155.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|74301089
|2008.01.23 22:24
|buy
|2.43
|eurjpym
|155.89
|154.04
|155.99
|2008.01.23 22:56
|155.93
|0.00
|0.00
|0.00
|9.12
|74291426
|2008.01.23 21:01
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.1348
|2.1138
|2.1358
|2008.01.23 21:44
|2.1358
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|74290852
|2008.01.23 21:00
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.5953
|1.5743
|1.5963
|2008.01.23 21:01
|1.5963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|74274234
|2008.01.23 20:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0916
|1.0706
|1.0926
|2008.01.23 20:39
|1.0904
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|74275927
|2008.01.23 20:03
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.0910
|1.0705
|1.0920
|2008.01.23 20:39
|1.0903
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|74276963
|2008.01.23 20:04
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.0903
|1.0703
|1.0913
|2008.01.23 20:39
|1.0903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|74281741
|2008.01.23 20:23
|buy
|0.27
|usdchfm
|1.0895
|1.0700
|1.0905
|2008.01.23 20:39
|1.0902
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|74262746
|2008.01.23 19:00
|buy
|0.01
|audcadm
|0.8914
|0.8704
|0.8924
|2008.01.23 19:09
|0.8924
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|74242858
|2008.01.23 17:00
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0286
|1.0076
|1.0296
|2008.01.23 17:10
|1.0296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|74197222
|2008.01.23 14:00
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0283
|1.0073
|1.0293
|2008.01.23 14:30
|1.0284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|74198156
|2008.01.23 14:03
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.0277
|1.0072
|1.0287
|2008.01.23 14:30
|1.0283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|74200243
|2008.01.23 14:09
|buy
|0.09
|usdcadm
|1.0272
|1.0072
|1.0282
|2008.01.23 14:30
|1.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|74124552
|2008.01.23 09:30
|sell
|0.01
|euraudm
|1.6852
|1.7062
|1.6842
|2008.01.23 09:33
|1.6842
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|74103210
|2008.01.23 08:15
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.7446
|0.7656
|0.7436
|2008.01.23 09:30
|0.7462
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|74110462
|2008.01.23 08:42
|sell
|0.03
|eurgbpm
|0.7452
|0.7657
|0.7442
|2008.01.23 09:30
|0.7462
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|74111281
|2008.01.23 08:43
|sell
|0.09
|eurgbpm
|0.7457
|0.7657
|0.7447
|2008.01.23 09:30
|0.7460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|74116973
|2008.01.23 09:04
|sell
|0.27
|eurgbpm
|0.7463
|0.7658
|0.7453
|2008.01.23 09:30
|0.7460
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|74117965
|2008.01.23 09:11
|sell
|0.81
|eurgbpm
|0.7468
|0.7658
|0.7458
|2008.01.23 09:30
|0.7458
|0.00
|0.00
|0.00
|15.89
|74098965
|2008.01.23 08:00
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4998
|1.5208
|1.4988
|2008.01.23 08:14
|1.4998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|74100488
|2008.01.23 08:03
|sell
|0.03
|eurcadm
|1.5005
|1.5210
|1.4995
|2008.01.23 08:14
|1.4997
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|74100635
|2008.01.23 08:04
|sell
|0.09
|eurcadm
|1.5011
|1.5211
|1.5001
|2008.01.23 08:13
|1.5001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|74084331
|2008.01.23 07:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.0941
|1.0731
|1.0951
|2008.01.23 07:04
|1.0951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|74073340
|2008.01.23 05:17
|sell
|0.01
|chfjpym
|97.23
|99.33
|97.13
|2008.01.23 06:31
|97.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|74076818
|2008.01.23 06:00
|sell
|0.03
|chfjpym
|97.29
|99.34
|97.19
|2008.01.23 06:31
|97.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|74078211
|2008.01.23 06:11
|sell
|0.09
|chfjpym
|97.35
|99.35
|97.25
|2008.01.23 06:31
|97.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|74070888
|2008.01.23 05:00
|sell
|0.01
|audjpym
|91.69
|93.79
|91.59
|2008.01.23 05:17
|91.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|74072109
|2008.01.23 05:04
|sell
|0.03
|audjpym
|91.75
|93.80
|91.65
|2008.01.23 05:17
|91.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|74072249
|2008.01.23 05:07
|sell
|0.09
|audjpym
|91.81
|93.81
|91.71
|2008.01.23 05:17
|91.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.43
|74072303
|2008.01.23 05:08
|sell
|0.27
|audjpym
|91.87
|93.82
|91.77
|2008.01.23 05:16
|91.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|74072405
|2008.01.23 05:08
|sell
|0.81
|audjpym
|91.93
|93.83
|91.83
|2008.01.23 05:16
|91.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|74072957
|2008.01.23 05:14
|sell
|2.43
|audjpym
|91.99
|93.84
|91.89
|2008.01.23 05:16
|91.95
|0.00
|0.00
|0.00
|9.15
|74064107
|2008.01.23 04:29
|sell
|0.01
|eurjpym
|155.52
|157.62
|155.42
|2008.01.23 04:32
|155.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|74060172
|2008.01.23 04:01
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.5993
|1.6203
|1.5983
|2008.01.23 04:29
|1.5988
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|74061600
|2008.01.23 04:10
|sell
|0.03
|eurchfm
|1.5998
|1.6203
|1.5988
|2008.01.23 04:29
|1.5988
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|74053700
|2008.01.23 03:21
|sell
|0.01
|nzdjpym
|81.00
|83.10
|80.90
|2008.01.23 04:01
|80.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|74051186
|2008.01.23 03:10
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9586
|1.9796
|1.9576
|2008.01.23 03:21
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|74051687
|2008.01.23 03:12
|sell
|0.03
|gbpusdm
|1.9591
|1.9796
|1.9581
|2008.01.23 03:21
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|74044823
|2008.01.23 02:01
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0279
|1.0069
|1.0289
|2008.01.23 03:10
|1.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|74045830
|2008.01.23 02:13
|buy
|0.03
|usdcadm
|1.0272
|1.0067
|1.0282
|2008.01.23 03:08
|1.0276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|74046427
|2008.01.23 02:18
|buy
|0.09
|usdcadm
|1.0266
|1.0066
|1.0276
|2008.01.23 03:08
|1.0276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|74037058
|2008.01.23 01:00
|buy
|0.01
|audnzdm
|1.1442
|1.1232
|1.1452
|2008.01.23 01:26
|1.1414
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|74037362
|2008.01.23 01:00
|buy
|0.03
|audnzdm
|1.1435
|1.1230
|1.1445
|2008.01.23 01:26
|1.1413
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|74037835
|2008.01.23 01:05
|buy
|0.09
|audnzdm
|1.1427
|1.1227
|1.1437
|2008.01.23 01:26
|1.1417
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|74037972
|2008.01.23 01:07
|buy
|0.27
|audnzdm
|1.1420
|1.1225
|1.1430
|2008.01.23 01:26
|1.1416
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|74040008
|2008.01.23 01:17
|buy
|0.81
|audnzdm
|1.1414
|1.1224
|1.1424
|2008.01.23 01:26
|1.1419
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|73959603
|2008.01.22 19:16
|sell
|0.03
|eurcadm
|1.4943
|1.5148
|1.4933
|2008.01.22 19:40
|1.4956
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|73959278
|2008.01.22 19:14
|sell
|0.01
|eurcadm
|1.4937
|1.5147
|1.4927
|2008.01.22 19:40
|1.4957
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|73961354
|2008.01.22 19:36
|sell
|0.09
|eurcadm
|1.4949
|1.5149
|1.4939
|2008.01.22 19:40
|1.4950
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|73961521
|2008.01.22 19:37
|sell
|0.27
|eurcadm
|1.4955
|1.5150
|1.4945
|2008.01.22 19:40
|1.4949
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|73948685
|2008.01.22 18:00
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.1571
|2.1361
|2.1581
|2008.01.22 19:13
|2.1546
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|73953663
|2008.01.22 18:35
|buy
|0.03
|gbpchfm
|2.1565
|2.1360
|2.1575
|2008.01.22 19:13
|2.1547
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|73955021
|2008.01.22 18:50
|buy
|0.09
|gbpchfm
|2.1559
|2.1359
|2.1569
|2008.01.22 19:13
|2.1548
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|73955211
|2008.01.22 18:52
|buy
|0.27
|gbpchfm
|2.1552
|2.1357
|2.1562
|2008.01.22 19:13
|2.1550
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|73958146
|2008.01.22 19:06
|buy
|0.81
|gbpchfm
|2.1546
|2.1356
|2.1556
|2008.01.22 19:13
|2.1550
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|73906056
|2008.01.22 15:00
|sell
|0.01
|euraudm
|1.6795
|1.7005
|1.6785
|2008.01.22 15:04
|1.6797
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|73906405
|2008.01.22 15:00
|sell
|0.03
|euraudm
|1.6801
|1.7006
|1.6791
|2008.01.22 15:04
|1.6796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|73906558
|2008.01.22 15:01
|sell
|0.09
|euraudm
|1.6806
|1.7006
|1.6796
|2008.01.22 15:04
|1.6796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|73888716
|2008.01.22 14:00
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.7453
|0.7243
|0.7463
|2008.01.22 14:36
|0.7463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|73841169
|2008.01.22 12:10
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0336
|1.0546
|1.0326
|2008.01.22 12:40
|1.0337
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|73845646
|2008.01.22 12:21
|sell
|0.03
|usdcadm
|1.0342
|1.0547
|1.0332
|2008.01.22 12:40
|1.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|73846383
|2008.01.22 12:24
|sell
|0.09
|usdcadm
|1.0348
|1.0548
|1.0338
|2008.01.22 12:40
|1.0338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|73804039
|2008.01.22 10:00
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.1581
|2.1371
|2.1591
|2008.01.22 12:09
|2.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|73804281
|2008.01.22 10:01
|buy
|0.03
|gbpchfm
|2.1576
|2.1371
|2.1586
|2008.01.22 12:09
|2.1559
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|73804438
|2008.01.22 10:02
|buy
|0.09
|gbpchfm
|2.1571
|2.1371
|2.1581
|2008.01.22 12:09
|2.1561
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|73804545
|2008.01.22 10:03
|buy
|0.27
|gbpchfm
|2.1565
|2.1370
|2.1575
|2008.01.22 12:09
|2.1563
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|73808041
|2008.01.22 10:23
|buy
|0.81
|gbpchfm
|2.1559
|2.1369
|2.1569
|2008.01.22 12:09
|2.1569
|0.00
|0.00
|0.00
|7.34
|73709271
|2008.01.22 05:45
|sell
|0.01
|audnzdm
|1.1524
|1.1734
|1.1514
|2008.01.22 06:26
|1.1536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|73712918
|2008.01.22 06:06
|sell
|0.03
|audnzdm
|1.1530
|1.1735
|1.1520
|2008.01.22 06:26
|1.1535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|73715712
|2008.01.22 06:21
|sell
|0.09
|audnzdm
|1.1537
|1.1737
|1.1527
|2008.01.22 06:26
|1.1536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|73716415
|2008.01.22 06:24
|sell
|0.27
|audnzdm
|1.1544
|1.1739
|1.1534
|2008.01.22 06:26
|1.1537
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|73675499
|2008.01.22 02:35
|buy
|0.01
|audusdm
|0.8625
|0.8415
|0.8635
|2008.01.22 05:45
|0.8609
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|73675688
|2008.01.22 02:35
|buy
|0.03
|audusdm
|0.8620
|0.8415
|0.8630
|2008.01.22 05:45
|0.8607
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|73677485
|2008.01.22 02:50
|buy
|0.09
|audusdm
|0.8614
|0.8414
|0.8624
|2008.01.22 05:45
|0.8605
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|73683953
|2008.01.22 03:33
|buy
|0.27
|audusdm
|0.8609
|0.8414
|0.8619
|2008.01.22 05:45
|0.8606
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|73688654
|2008.01.22 04:17
|buy
|0.81
|audusdm
|0.8603
|0.8413
|0.8613
|2008.01.22 05:45
|0.8608
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|73671813
|2008.01.22 02:23
|buy
|0.01
|audjpym
|91.63
|89.53
|91.73
|2008.01.22 02:35
|91.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|73668580
|2008.01.22 02:00
|buy
|0.01
|nzdjpym
|79.20
|77.10
|79.30
|2008.01.22 02:23
|79.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|73669340
|2008.01.22 02:04
|buy
|0.03
|nzdjpym
|79.14
|77.09
|79.24
|2008.01.22 02:23
|79.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|73669834
|2008.01.22 02:09
|buy
|0.09
|nzdjpym
|79.07
|77.07
|79.17
|2008.01.22 02:23
|79.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|73670268
|2008.01.22 02:12
|buy
|0.27
|nzdjpym
|79.01
|77.06
|79.11
|2008.01.22 02:22
|79.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|73662260
|2008.01.22 01:42
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.33
|151.23
|153.43
|2008.01.22 01:44
|153.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|73644373
|2008.01.22 00:30
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0349
|1.0559
|1.0339
|2008.01.22 01:42
|1.0343
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|73655552
|2008.01.22 01:12
|sell
|0.03
|usdcadm
|1.0354
|1.0559
|1.0344
|2008.01.22 01:42
|1.0344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|73595909
|2008.01.21 17:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9443
|1.9233
|1.9453
|2008.01.22 00:19
|1.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|73597438
|2008.01.21 18:05
|buy
|0.03
|gbpusdm
|1.9437
|1.9232
|1.9447
|2008.01.22 00:19
|1.9421
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.48
|73616598
|2008.01.21 22:34
|buy
|0.09
|gbpusdm
|1.9431
|1.9231
|1.9441
|2008.01.22 00:19
|1.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|73619056
|2008.01.21 22:46
|buy
|0.27
|gbpusdm
|1.9425
|1.9230
|1.9435
|2008.01.22 00:19
|1.9421
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|73620058
|2008.01.21 22:50
|buy
|0.81
|gbpusdm
|1.9419
|1.9229
|1.9429
|2008.01.22 00:19
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|73592330
|2008.01.21 17:07
|buy
|0.03
|nzdjpym
|79.35
|77.30
|79.45
|2008.01.21 17:56
|79.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|73592095
|2008.01.21 17:04
|buy
|0.01
|nzdjpym
|79.41
|77.31
|79.51
|2008.01.21 17:56
|79.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|73592456
|2008.01.21 17:08
|buy
|0.09
|nzdjpym
|79.29
|77.29
|79.39
|2008.01.21 17:56
|79.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|73592501
|2008.01.21 17:09
|buy
|0.27
|nzdjpym
|79.24
|77.29
|79.34
|2008.01.21 17:56
|79.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|73592869
|2008.01.21 17:12
|buy
|0.81
|nzdjpym
|79.18
|77.28
|79.28
|2008.01.21 17:56
|79.22
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|73573447
|2008.01.21 15:26
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0317
|1.0527
|1.0307
|2008.01.21 17:04
|1.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|73575665
|2008.01.21 15:47
|sell
|0.03
|usdcadm
|1.0323
|1.0528
|1.0313
|2008.01.21 17:04
|1.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|73588475
|2008.01.21 16:31
|sell
|0.09
|usdcadm
|1.0329
|1.0529
|1.0319
|2008.01.21 17:04
|1.0319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|73572044
|2008.01.21 15:15
|buy
|0.01
|audnzdm
|1.1539
|1.1329
|1.1549
|2008.01.21 15:26
|1.1542
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|73572306
|2008.01.21 15:17
|buy
|0.03
|audnzdm
|1.1536
|1.1326
|1.1541
|2008.01.21 15:26
|1.1541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|73571531
|2008.01.21 15:09
|balance
|Deposit
|100.00
|0.00
|0.00
|0.16
|51.12
|Closed P/L:
|51.28
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|74390533
|2008.01.24 10:00
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.5941
|1.5731
|1.5951
|1.5931
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|74391360
|2008.01.24 10:04
|buy
|0.03
|eurchfm
|1.5936
|1.5731
|1.5946
|1.5931
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|Floating P/L:
|-0.23
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|51.28
|Floating P/L:
|-0.23
|Margin:
|1.00
|Balance:
|151.28
|Equity:
|151.05
|Free Margin:
|150.05
|Details:
|Gross Profit:
|85.32
|Gross Loss:
|34.04
|Total Net Profit:
|51.28
|Profit Factor:
|2.51
|Expected Payoff:
|0.45
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|7.17 (5.57%)
|Relative Drawdown:
|5.57% (7.17)
|Total Trades:
|114
|Short Positions (won %):
|54 (59.26%)
|Long Positions (won %):
|60 (43.33%)
|Profit Trades (% of total):
|58 (50.88%)
|Loss trades (% of total):
|56 (49.12%)
|Largest
|profit trade:
|15.89
|loss trade:
|-2.54
|Average
|profit trade:
|1.47
|loss trade:
|-0.61
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (3.07)
|consecutive losses ($):
|5 (-7.17)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|18.67 (6)
|consecutive loss (count):
|-7.17 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3