|
|Name:
|Currency: USD
|2008 February 1, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2608106
|2007.08.29 03:51
|balance
|Deposit
|10 000.00
|2628267
|2007.08.31 11:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|2.0151
|2.0311
|2007.08.31 16:00
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|2628273
|2007.08.30 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0107
|2.0142
|1.9982
|2007.08.30 10:40
|2.0142
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3083012
|2007.10.02 16:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0447
|2.0412
|2.0547
|2007.10.02 16:13
|2.0412
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3083015
|2007.10.03 10:45
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0365
|2.0400
|2.0265
|2007.10.03 12:19
|2.0400
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3102658
|2007.10.10 10:17
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0445
|2.0410
|2.0545
|2007.10.10 13:47
|2.0410
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3102660
|2007.10.03 10:23
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0382
|2.0417
|2.0282
|2007.10.03 13:49
|2.0417
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3123646
|2007.10.04 11:31
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0334
|2.0299
|2.0434
|2007.10.05 17:03
|2.0419
|0.00
|0.00
|0.50
|425.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3
|3123654
|2007.10.09 13:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0275
|2.0310
|2.0175
|2007.10.09 16:27
|2.0310
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3143374
|2007.10.05 12:54
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0407
|2.0372
|2.0507
|2007.10.05 14:29
|2.0372
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3143380
|2007.10.05 14:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0316
|2.0363
|2.0228
|2007.10.05 15:37
|2.0363
|0.00
|0.00
|0.00
|-235.00
|
|
|TouchTheSky_v3.[started/gap[sl]
|3177307
|2007.10.09 21:13
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0375
|2.0340
|2.0475
|2007.10.10 11:48
|2.0475
|0.00
|0.00
|0.50
|500.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3177314
|2007.10.09 11:26
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0321
|2.0356
|2.0221
|2007.10.09 20:48
|2.0356
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3191485
|2007.10.10 10:15
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0440
|2.0405
|2.0540
|2007.10.10 13:53
|2.0405
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3191491
|2007.10.11 09:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0361
|2.0396
|2.0261
|2007.10.11 10:27
|2.0396
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3205498
|2007.10.15 12:58
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0425
|2.0390
|2.0525
|2007.10.15 14:32
|2.0390
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3205502
|2007.10.11 14:23
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0342
|2.0377
|2.0242
|2007.10.11 16:13
|2.0377
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3222934
|2007.10.12 14:46
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0345
|2.0310
|2.0445
|2007.10.15 18:35
|2.0411
|0.00
|0.00
|0.50
|330.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3
|3222941
|2007.10.12 10:03
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0247
|2.0282
|2.0147
|2007.10.12 10:46
|2.0282
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3309779
|2007.10.18 10:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0434
|2.0398
|2.0533
|2007.10.19 17:35
|2.0474
|0.00
|0.00
|0.95
|200.00
|
|
|TouchTheSky_v3.[started/gap]
|3309782
|2007.10.22 12:34
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0379
|2.0414
|2.0279
|2007.10.22 16:49
|2.0279
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3325729
|2007.10.19 13:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0496
|2.0461
|2.0596
|2007.10.19 16:46
|2.0461
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3325738
|2007.10.22 12:31
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0405
|2.0440
|2.0305
|2007.10.22 13:45
|2.0305
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3354668
|2007.10.25 14:42
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0540
|2.0505
|2.0620
|2007.10.25 15:33
|2.0505
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3354681
|2007.10.22 11:33
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0467
|2.0502
|2.0387
|2007.10.22 12:34
|2.0387
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3377184
|2007.10.23 10:16
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0391
|2.0356
|2.0471
|2007.10.23 14:00
|2.0471
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3377186
|2007.12.05 16:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0300
|2.0335
|2.0220
|2007.12.06 08:47
|2.0220
|0.00
|0.00
|-13.95
|400.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3401285
|2007.10.25 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0519
|2.0484
|2.0599
|2007.10.25 16:28
|2.0484
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3401322
|2007.11.15 11:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0422
|2.0457
|2.0342
|2007.11.15 11:43
|2.0457
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3420809
|2007.10.25 12:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0504
|2.0469
|2.0584
|2007.10.26 02:52
|2.0515
|0.00
|0.00
|0.85
|55.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3
|3420813
|2007.11.15 11:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0449
|2.0484
|2.0369
|2007.11.15 12:26
|2.0484
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3436983
|2007.10.26 10:07
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0567
|2.0507
|2.0627
|2007.10.26 12:40
|2.0507
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3436994
|2007.10.26 13:23
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0500
|2.0560
|2.0440
|2007.10.29 06:59
|2.0560
|0.00
|0.00
|-4.40
|-300.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3464406
|2007.11.12 21:40
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0561
|2.0581
|2.0541
|2007.11.12 22:18
|2.0541
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3464453
|2007.10.30 10:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0663
|2.0643
|2.0683
|2007.10.30 10:19
|2.0643
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3478309
|2007.10.31 16:51
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0745
|2.0725
|2.0765
|2007.10.31 16:59
|2.0765
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3478315
|2007.11.12 14:55
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0669
|2.0689
|2.0649
|2007.11.12 15:14
|2.0649
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3493734
|2007.11.01 12:37
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0813
|2.0793
|2.0833
|2007.11.01 13:11
|2.0833
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3493743
|2007.11.01 10:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0765
|2.0785
|2.0745
|2007.11.01 11:12
|2.0785
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3512790
|2007.11.02 10:15
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0858
|2.0458
|2.1058
|2007.11.07 14:42
|2.1058
|0.00
|0.00
|2.85
|1 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3512798
|2007.11.12 11:53
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0761
|2.1161
|2.0561
|2007.11.12 21:46
|2.0561
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3531373
|2007.11.06 15:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0895
|2.0495
|2.1095
|2007.11.08 16:02
|2.1095
|0.00
|0.00
|4.00
|1 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3531380
|2007.11.05 10:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0825
|2.1225
|2.0625
|2007.11.12 15:21
|2.0625
|0.00
|0.00
|-35.00
|1 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3546933
|2007.11.06 14:54
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0887
|2.0487
|2.1087
|2007.11.08 16:02
|2.1087
|0.00
|0.00
|4.00
|1 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3546939
|2007.11.12 04:33
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0799
|2.1199
|2.0599
|2007.11.12 16:54
|2.0599
|0.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3565800
|2007.11.12 00:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0825
|2.1256
|2.0656
|2007.11.12 14:58
|2.0656
|0.00
|0.00
|0.00
|845.00
|
|
|TouchTheSky_v3.[started/gap[tp]
|3565826
|2007.11.07 10:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0968
|2.0568
|2.1168
|2007.11.12 21:35
|2.0568
|0.00
|0.00
|5.00
|-2 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3591980
|2007.11.08 11:44
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.1048
|2.0648
|2.1248
|2007.11.12 15:14
|2.0648
|0.00
|0.00
|2.00
|-2 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3591989
|2007.11.09 13:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0980
|2.1380
|2.0780
|2007.11.12 05:29
|2.0780
|0.00
|0.00
|-5.00
|1 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3606666
|2007.11.09 03:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.1120
|0.0000
|2.0830
|2007.11.09 20:06
|2.0903
|0.00
|0.00
|0.00
|2 170.00
|3611384
|2007.11.09 11:22
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.1146
|2.0746
|2.1346
|2007.11.12 12:20
|2.0746
|0.00
|0.00
|1.00
|-2 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3611388
|2007.11.09 12:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.1062
|2.1462
|2.0862
|2007.11.12 00:00
|2.0829
|0.00
|0.00
|-5.00
|1 165.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp/gap]
|3639162
|2007.11.12 10:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0769
|2.1169
|2.0669
|2007.11.12 14:55
|2.0669
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3669107
|2007.11.13 10:29
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0700
|2.0300
|2.0800
|2007.11.14 08:36
|2.0800
|0.00
|0.00
|1.50
|500.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3669112
|2007.11.14 21:53
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0523
|2.0923
|2.0423
|2007.11.15 11:29
|2.0423
|0.00
|0.00
|-15.30
|500.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3693191
|2007.11.14 10:38
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0817
|2.0417
|2.1017
|2007.11.15 21:10
|2.0417
|0.00
|0.00
|4.50
|-2 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|3693196
|2007.11.14 11:58
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0728
|2.1128
|2.0528
|2007.11.14 19:01
|2.0579
|0.00
|0.00
|0.00
|745.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3
|3729330
|2007.11.20 09:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0621
|2.0221
|2.0821
|2007.11.27 04:50
|2.0743
|0.00
|0.00
|9.30
|610.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3
|3729345
|2007.11.15 10:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0497
|0.0000
|2.0303
|2007.12.05 16:01
|2.0303
|0.00
|0.00
|-92.75
|970.00
|
|
|TouchTheSky_v3.[started/gap[tp]
|3769949
|2007.11.16 15:21
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0484
|2.0084
|2.0684
|2007.11.21 06:13
|2.0684
|0.00
|0.00
|4.80
|1 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3769965
|2007.11.16 11:06
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0399
|0.0000
|2.0199
|2007.12.06 13:02
|2.0199
|0.00
|0.00
|-101.60
|1 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3801766
|2007.11.20 08:20
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0568
|2.0168
|2.0618
|2007.11.20 09:02
|2.0618
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3801776
|2007.12.05 09:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0447
|2.0847
|2.0397
|2007.12.05 10:21
|2.0397
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3863809
|2007.11.23 02:20
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0700
|2.0300
|2.0750
|2007.11.23 03:32
|2.0758
|0.00
|0.00
|0.00
|290.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp/gap]
|3863811
|2007.11.21 10:31
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0593
|2.0993
|2.0543
|2007.11.21 11:38
|2.0543
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3889197
|2007.11.23 02:19
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0687
|2.0287
|2.0737
|2007.11.23 02:30
|2.0737
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3889206
|2007.11.22 16:43
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0611
|2.1011
|2.0561
|2007.11.23 11:57
|2.0561
|0.00
|0.00
|-5.70
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3889219
|2007.11.23 02:19
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0687
|2.0287
|2.0737
|2007.11.23 02:30
|2.0737
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3912141
|2007.11.28 20:14
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0768
|2.0368
|2.0818
|2007.11.28 20:40
|2.0818
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3912157
|2007.11.23 10:08
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0609
|2.1009
|2.0559
|2007.11.23 14:15
|2.0559
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3941479
|2007.11.26 10:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0689
|2.0289
|2.0739
|2007.11.27 03:56
|2.0739
|0.00
|0.00
|1.30
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3941481
|2007.11.28 08:43
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0610
|2.1010
|2.0560
|2007.11.30 16:22
|2.0560
|0.00
|0.00
|-19.20
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3974046
|2007.11.28 20:14
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0759
|2.0359
|2.0809
|2007.11.28 20:39
|2.0809
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|3974053
|2007.11.27 10:18
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0673
|2.1073
|2.0623
|2007.11.28 08:35
|2.0623
|0.00
|0.00
|-4.80
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4006226
|2007.11.28 15:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0697
|2.0297
|2.0747
|2007.11.28 20:12
|2.0747
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4006228
|2007.11.28 10:19
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0594
|2.0994
|2.0544
|2007.11.30 16:47
|2.0544
|0.00
|0.00
|-19.20
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4040212
|2007.11.29 10:59
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0634
|2.1034
|2.0584
|2007.11.30 16:11
|2.0584
|0.00
|0.00
|-4.80
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4068419
|2007.11.30 10:06
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0681
|2.0281
|2.0731
|2007.12.05 16:59
|2.0281
|0.00
|0.00
|3.60
|-2 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|4068424
|2007.11.30 16:09
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0600
|2.1000
|2.0550
|2007.11.30 16:40
|2.0550
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4099448
|2007.12.03 11:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0638
|2.0238
|2.0688
|2007.12.06 08:43
|2.0238
|0.00
|0.00
|5.75
|-2 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|4099456
|2007.12.03 10:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0538
|2.0938
|2.0488
|2007.12.05 09:08
|2.0488
|0.00
|0.00
|-9.30
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4125284
|2007.12.04 10:16
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0622
|2.1022
|2.0572
|2007.12.04 19:58
|2.0572
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4154851
|2007.12.05 10:04
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0403
|2.0803
|2.0353
|2007.12.05 14:17
|2.0353
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4183245
|2007.12.06 10:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0313
|1.9913
|2.0363
|2007.12.10 09:43
|2.0363
|0.00
|0.00
|2.30
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4183251
|2007.12.06 13:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0213
|2.0613
|2.0163
|2007.12.14 19:59
|2.0163
|0.00
|0.00
|-37.80
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4183253
|2007.12.06 10:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0313
|1.9913
|2.0363
|2007.12.10 09:43
|2.0363
|0.00
|0.00
|2.30
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4205986
|2007.12.07 10:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0286
|1.9886
|2.0336
|2007.12.07 11:24
|2.0336
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4205993
|2007.12.14 14:33
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0218
|2.0618
|2.0168
|2007.12.14 19:53
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4229688
|2007.12.14 11:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0303
|2.0703
|2.0253
|2007.12.14 12:24
|2.0253
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4229701
|2007.12.10 10:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0395
|1.9995
|2.0445
|2007.12.10 13:20
|2.0445
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4257441
|2007.12.12 15:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0522
|2.0122
|2.0572
|2007.12.12 15:04
|2.0572
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4257447
|2007.12.11 16:41
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0439
|2.0839
|2.0389
|2007.12.11 16:59
|2.0389
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4292720
|2007.12.12 11:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0449
|2.0049
|2.0499
|2007.12.12 15:01
|2.0499
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4292728
|2007.12.14 10:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0336
|2.0736
|2.0286
|2007.12.14 12:16
|2.0286
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4328473
|2007.12.13 14:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0383
|2.0783
|2.0333
|2007.12.14 10:55
|2.0333
|0.00
|0.00
|-4.75
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4375443
|2007.12.14 10:12
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0372
|2.0772
|2.0322
|2007.12.14 10:56
|2.0322
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4413102
|2007.12.17 20:09
|buy
|0.50
|gbpusd
|2.0219
|1.9819
|2.0269
|2007.12.20 16:14
|1.9819
|0.00
|0.00
|5.00
|-2 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|4413105
|2007.12.17 11:11
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0111
|2.0511
|2.0061
|2007.12.19 11:11
|2.0061
|0.00
|0.00
|-9.80
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4452311
|2007.12.18 10:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|2.0160
|2.0560
|2.0110
|2007.12.19 07:58
|2.0110
|0.00
|0.00
|-4.90
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4508053
|2007.12.28 08:53
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9987
|1.9587
|2.0037
|2007.12.31 11:16
|2.0037
|0.00
|0.00
|1.20
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4508057
|2007.12.20 12:34
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9875
|2.0275
|1.9825
|2007.12.20 16:14
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4536286
|2007.12.27 09:44
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9895
|1.9495
|1.9945
|2007.12.27 14:35
|1.9945
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4536288
|2007.12.21 10:19
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9830
|2.0230
|1.9780
|2007.12.24 14:43
|1.9780
|0.00
|0.00
|-4.90
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4558346
|2007.12.26 14:06
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9847
|1.9447
|1.9897
|2007.12.27 09:45
|1.9897
|0.00
|0.00
|3.60
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4558351
|2007.12.24 10:25
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9807
|2.0207
|1.9757
|2007.12.24 16:55
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4589970
|2007.12.27 10:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9900
|1.9500
|1.9950
|2007.12.27 14:46
|1.9950
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4589971
|2007.12.31 17:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9824
|2.0224
|1.9774
|2008.01.03 09:34
|1.9774
|0.00
|0.00
|-23.75
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4619768
|2007.12.28 11:20
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9987
|1.9587
|2.0037
|2007.12.31 11:16
|2.0037
|0.00
|0.00
|1.20
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4619772
|2007.12.28 15:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9936
|2.0336
|1.9886
|2007.12.31 17:01
|1.9886
|0.00
|0.00
|-4.75
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4645544
|2007.12.31 10:52
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9992
|1.9592
|2.0042
|2007.12.31 11:40
|2.0042
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4645550
|2007.12.31 16:46
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9951
|2.0351
|1.9901
|2007.12.31 17:01
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4667424
|2008.01.28 16:53
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9881
|1.9481
|1.9931
|2008.01.30 11:50
|1.9931
|0.00
|0.00
|2.60
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4667429
|2008.01.02 15:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9784
|2.0184
|1.9734
|2008.01.03 10:45
|1.9734
|0.00
|0.00
|-14.25
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4697151
|2008.01.04 14:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9841
|1.9441
|1.9891
|2008.01.21 17:20
|1.9441
|0.00
|0.00
|20.10
|-2 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|4697168
|2008.01.03 10:27
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9755
|2.0155
|1.9705
|2008.01.04 08:01
|1.9705
|0.00
|0.00
|-4.75
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4697171
|2008.01.04 14:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9841
|1.9441
|1.9891
|2008.01.21 17:20
|1.9441
|0.00
|0.00
|20.10
|-2 000.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|4729396
|2008.01.04 10:31
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9742
|1.9342
|1.9792
|2008.01.04 11:07
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4729399
|2008.01.07 08:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9670
|2.0070
|1.9620
|2008.01.09 10:33
|1.9620
|0.00
|0.00
|-10.00
|250.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4761367
|2008.01.07 10:02
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9740
|1.9340
|1.9790
|2008.01.08 08:45
|1.9790
|0.00
|0.00
|1.89
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4761369
|2008.01.09 09:44
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9649
|2.0049
|1.9599
|2008.01.09 14:43
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4787515
|2008.01.25 08:15
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9831
|1.9431
|1.9881
|2008.01.28 16:53
|1.9881
|0.00
|0.00
|1.82
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4787517
|2008.01.09 09:43
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9663
|2.0063
|1.9613
|2008.01.09 13:09
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4819399
|2008.01.17 15:51
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9767
|1.9347
|1.9817
|2008.01.22 08:58
|1.9347
|0.00
|0.00
|5.60
|-2 940.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[sl]
|4819402
|2008.01.09 10:26
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9629
|2.0029
|1.9579
|2008.01.09 16:43
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4934719
|2008.01.14 08:50
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9639
|1.9239
|1.9689
|2008.01.15 14:16
|1.9689
|0.00
|0.00
|1.89
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4934722
|2008.01.11 10:43
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9496
|1.9896
|1.9446
|2008.01.21 17:20
|1.9446
|0.00
|0.00
|-56.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4973742
|2008.01.15 11:24
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9649
|1.9249
|1.9699
|2008.01.15 14:30
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4973778
|2008.01.14 14:38
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9575
|1.9975
|1.9525
|2008.01.18 17:24
|1.9525
|0.00
|0.00
|-42.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|4973796
|2008.01.15 11:24
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9649
|1.9249
|1.9699
|2008.01.15 14:30
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5007672
|2008.01.15 10:00
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9594
|1.9194
|1.9644
|2008.01.15 10:30
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5007675
|2008.01.18 17:24
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9522
|1.9922
|1.9472
|2008.01.21 12:11
|1.9472
|0.00
|0.00
|-7.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5062819
|2008.01.16 14:55
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9656
|1.9256
|1.9706
|2008.01.16 15:41
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5062822
|2008.01.16 11:21
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9568
|1.9968
|1.9518
|2008.01.18 17:53
|1.9518
|0.00
|0.00
|-28.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5125705
|2008.01.18 10:37
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9602
|2.0002
|1.9552
|2008.01.18 16:48
|1.9552
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5125712
|2008.01.17 10:02
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9699
|1.9299
|1.9749
|2008.01.17 15:44
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5155743
|2008.01.17 18:49
|buy
|1.00
|gbpjpy
|211.26
|0.00
|211.38
|2008.01.17 19:17
|211.38
|0.00
|0.00
|0.00
|111.99
|
|
|[tp]
|5156678
|2008.01.17 19:25
|buy
|1.00
|gbpjpy
|211.31
|0.00
|211.38
|2008.01.17 19:33
|211.38
|0.00
|0.00
|0.00
|65.33
|
|
|[tp]
|5156911
|2008.01.17 19:33
|buy
|1.00
|gbpjpy
|211.44
|0.00
|211.50
|2008.01.17 19:43
|211.50
|0.00
|0.00
|0.00
|55.98
|
|
|[tp]
|5191353
|2008.01.24 17:53
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9730
|1.9330
|1.9780
|2008.01.25 00:56
|1.9780
|0.00
|0.00
|1.82
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5191359
|2008.01.18 10:30
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9664
|2.0064
|1.9614
|2008.01.18 10:31
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5191360
|2008.01.24 17:53
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9730
|1.9330
|1.9780
|2008.01.25 00:56
|1.9780
|0.00
|0.00
|1.82
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5260302
|2008.01.22 14:20
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9586
|1.9186
|1.9636
|2008.01.22 23:30
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5260305
|2008.01.21 12:10
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9477
|1.9877
|1.9427
|2008.01.21 23:34
|1.9427
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5335162
|2008.01.22 10:08
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9517
|1.9117
|1.9567
|2008.01.22 14:20
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5452358
|2008.01.24 12:46
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9636
|1.9236
|1.9686
|2008.01.24 15:31
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5452362
|2008.01.23 11:59
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9544
|1.9944
|1.9494
|2008.01.23 14:20
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5556016
|2008.01.24 10:14
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9576
|1.9176
|1.9626
|2008.01.24 12:45
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5620317
|2008.01.25 15:53
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9850
|1.9450
|1.9900
|2008.01.29 12:40
|1.9900
|0.00
|0.00
|3.64
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5620345
|2008.01.28 05:40
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9741
|2.0141
|1.9691
|2008.02.01 16:01
|1.9691
|0.00
|0.00
|-40.74
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5620350
|2008.01.25 15:53
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9850
|1.9450
|1.9900
|2008.01.29 12:40
|1.9900
|0.00
|0.00
|3.64
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5691713
|2008.01.28 16:53
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9880
|1.9480
|1.9930
|2008.01.30 11:50
|1.9930
|0.00
|0.00
|3.64
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5691717
|2008.02.01 15:36
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9726
|2.0126
|1.9676
|2008.02.01 16:01
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5792722
|2008.01.29 11:30
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9888
|1.9488
|1.9938
|2008.01.30 12:50
|1.9938
|0.00
|0.00
|1.82
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5792755
|2008.02.01 14:44
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9808
|2.0208
|1.9758
|2008.02.01 15:22
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5792771
|2008.01.29 11:30
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9888
|1.9488
|1.9938
|2008.01.30 12:50
|1.9938
|0.00
|0.00
|1.82
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5873446
|2008.01.30 14:26
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9874
|2.0274
|1.9824
|2008.02.01 14:42
|1.9824
|0.00
|0.00
|-27.16
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5938492
|2008.02.01 14:42
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9821
|2.0221
|1.9771
|2008.02.01 15:16
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|5984970
|2008.02.01 13:25
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9880
|2.0280
|1.9830
|2008.02.01 14:36
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3[tp]
|
|0.00
|0.00
|-515.85
|21 968.30
|Closed P/L:
|21 452.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5873565
|2008.01.30 11:11
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9920
|1.9520
|1.9970
|
|1.9649
|0.00
|0.00
|9.10
|-1 897.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3
|5938482
|2008.01.31 11:29
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9915
|1.9515
|1.9965
|
|1.9649
|0.00
|0.00
|3.64
|-1 862.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3
|5938498
|2008.01.31 11:29
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9915
|1.9515
|1.9965
|
|1.9649
|0.00
|0.00
|3.64
|-1 862.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3
|5984964
|2008.02.01 12:57
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9940
|1.9540
|1.9990
|
|1.9649
|0.00
|0.00
|1.82
|-2 037.00
|
|
|TouchTheSky_v3.3
|
|0.00
|0.00
|18.20
|-7 658.00
|
|Floating P/L:
|-7 639.80
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|3639155
|2007.11.12 10:00
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|2.0872
|2.0472
|2.0972
|
|1.9652
|TouchTheSky_v3.3
|4040195
|2007.11.29 10:00
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|2.0802
|2.0402
|2.0852
|
|1.9652
|TouchTheSky_v3.3
|4040213
|2007.11.29 10:00
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|2.0802
|2.0402
|2.0852
|
|1.9652
|TouchTheSky_v3.3
|4125278
|2007.12.04 10:00
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|2.0676
|2.0276
|2.0726
|
|1.9652
|TouchTheSky_v3.3
|4154837
|2007.12.05 10:00
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|2.0597
|2.0197
|2.0647
|
|1.9652
|TouchTheSky_v3.3
|4328450
|2007.12.13 10:00
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|2.0486
|2.0086
|2.0536
|
|1.9652
|TouchTheSky_v3.3
|4375426
|2007.12.14 10:00
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|2.0451
|2.0051
|2.0501
|
|1.9652
|TouchTheSky_v3.3
|4375447
|2007.12.14 10:00
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|2.0451
|2.0051
|2.0501
|
|1.9652
|TouchTheSky_v3.3
|4452306
|2007.12.18 10:00
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|2.0227
|1.9827
|2.0277
|
|1.9652
|TouchTheSky_v3.3
|5335167
|2008.01.22 10:00
|sell stop
|0.70
|gbpusd
|1.9333
|1.9733
|1.9283
|
|1.9649
|TouchTheSky_v3.3
|5556020
|2008.01.24 10:00
|sell stop
|0.70
|gbpusd
|1.9496
|1.9896
|1.9446
|
|1.9649
|TouchTheSky_v3.3
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|21 452.45
|Floating P/L:
|-7 639.80
|Margin:
|5 578.30
|Balance:
|31 452.45
|Equity:
|23 812.65
|Free Margin:
|18 234.35
|
|Details:
|Gross Profit:
|46 404.20
|Gross Loss:
|24 951.75
|Total Net Profit:
|21 452.45
|Profit Factor:
|1.86
|Expected Payoff:
|136.64
|
|Absolute Drawdown:
|1 479.00
|Maximal Drawdown:
|6 544.20 (21.01%)
|Relative Drawdown:
|21.01% (6 544.20)
|
|Total Trades:
|157
|Short Positions (won %):
|78 (83.33%)
|Long Positions (won %):
|79 (73.42%)
|Profit Trades (% of total):
|123 (78.34%)
|Loss trades (% of total):
|34 (21.66%)
|Largest
|profit trade:
|2 170.00
|loss trade:
|-2 934.40
|Average
|profit trade:
|377.27
|loss trade:
|-733.88
|Maximum
|consecutive wins ($):
|34 (9 397.68)
|consecutive losses ($):
|7 (-1 005.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|9 397.68 (34)
|consecutive loss (count):
|-3 990.65 (2)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|2