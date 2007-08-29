Alpari (UK) Ltd.

Name: Currency: USD 2008 February 1, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
26081062007.08.29 03:51balanceDeposit10 000.00
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26282732007.08.30 10:00sell0.10gbpusd2.01072.01421.99822007.08.30 10:402.01420.000.000.00-35.00
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30830122007.10.02 16:00buy0.50gbpusd2.04472.04122.05472007.10.02 16:132.04120.000.000.00-175.00
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30830152007.10.03 10:45sell0.50gbpusd2.03652.04002.02652007.10.03 12:192.04000.000.000.00-175.00
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31026582007.10.10 10:17buy0.50gbpusd2.04452.04102.05452007.10.10 13:472.04100.000.000.00-175.00
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31026602007.10.03 10:23sell0.50gbpusd2.03822.04172.02822007.10.03 13:492.04170.000.000.00-175.00
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31236462007.10.04 11:31buy0.50gbpusd2.03342.02992.04342007.10.05 17:032.04190.000.000.50425.00
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31236542007.10.09 13:47sell0.50gbpusd2.02752.03102.01752007.10.09 16:272.03100.000.000.00-175.00
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31433742007.10.05 12:54buy0.50gbpusd2.04072.03722.05072007.10.05 14:292.03720.000.000.00-175.00
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31433802007.10.05 14:30sell0.50gbpusd2.03162.03632.02282007.10.05 15:372.03630.000.000.00-235.00
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31773072007.10.09 21:13buy0.50gbpusd2.03752.03402.04752007.10.10 11:482.04750.000.000.50500.00
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31773142007.10.09 11:26sell0.50gbpusd2.03212.03562.02212007.10.09 20:482.03560.000.000.00-175.00
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31914852007.10.10 10:15buy0.50gbpusd2.04402.04052.05402007.10.10 13:532.04050.000.000.00-175.00
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31914912007.10.11 09:04sell0.50gbpusd2.03612.03962.02612007.10.11 10:272.03960.000.000.00-175.00
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32054982007.10.15 12:58buy0.50gbpusd2.04252.03902.05252007.10.15 14:322.03900.000.000.00-175.00
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32055022007.10.11 14:23sell0.50gbpusd2.03422.03772.02422007.10.11 16:132.03770.000.000.00-175.00
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32229342007.10.12 14:46buy0.50gbpusd2.03452.03102.04452007.10.15 18:352.04110.000.000.50330.00
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32229412007.10.12 10:03sell0.50gbpusd2.02472.02822.01472007.10.12 10:462.02820.000.000.00-175.00
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33097792007.10.18 10:30buy0.50gbpusd2.04342.03982.05332007.10.19 17:352.04740.000.000.95200.00
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33097822007.10.22 12:34sell0.50gbpusd2.03792.04142.02792007.10.22 16:492.02790.000.000.00500.00
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33257292007.10.19 13:00buy0.50gbpusd2.04962.04612.05962007.10.19 16:462.04610.000.000.00-175.00
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33257382007.10.22 12:31sell0.50gbpusd2.04052.04402.03052007.10.22 13:452.03050.000.000.00500.00
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33546682007.10.25 14:42buy0.50gbpusd2.05402.05052.06202007.10.25 15:332.05050.000.000.00-175.00
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33546812007.10.22 11:33sell0.50gbpusd2.04672.05022.03872007.10.22 12:342.03870.000.000.00400.00
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33771842007.10.23 10:16buy0.50gbpusd2.03912.03562.04712007.10.23 14:002.04710.000.000.00400.00
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33771862007.12.05 16:01sell0.50gbpusd2.03002.03352.02202007.12.06 08:472.02200.000.00-13.95400.00
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34012852007.10.25 12:00buy0.50gbpusd2.05192.04842.05992007.10.25 16:282.04840.000.000.00-175.00
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34013222007.11.15 11:29sell0.50gbpusd2.04222.04572.03422007.11.15 11:432.04570.000.000.00-175.00
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34208092007.10.25 12:00buy0.50gbpusd2.05042.04692.05842007.10.26 02:522.05150.000.000.8555.00
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34208132007.11.15 11:01sell0.50gbpusd2.04492.04842.03692007.11.15 12:262.04840.000.000.00-175.00
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34369832007.10.26 10:07buy0.50gbpusd2.05672.05072.06272007.10.26 12:402.05070.000.000.00-300.00
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34369942007.10.26 13:23sell0.50gbpusd2.05002.05602.04402007.10.29 06:592.05600.000.00-4.40-300.00
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34644062007.11.12 21:40sell0.50gbpusd2.05612.05812.05412007.11.12 22:182.05410.000.000.00100.00
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34644532007.10.30 10:01buy0.50gbpusd2.06632.06432.06832007.10.30 10:192.06430.000.000.00-100.00
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34783092007.10.31 16:51buy0.50gbpusd2.07452.07252.07652007.10.31 16:592.07650.000.000.00100.00
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34783152007.11.12 14:55sell0.50gbpusd2.06692.06892.06492007.11.12 15:142.06490.000.000.00100.00
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34937342007.11.01 12:37buy0.50gbpusd2.08132.07932.08332007.11.01 13:112.08330.000.000.00100.00
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34937432007.11.01 10:30sell0.50gbpusd2.07652.07852.07452007.11.01 11:122.07850.000.000.00-100.00
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35127902007.11.02 10:15buy0.50gbpusd2.08582.04582.10582007.11.07 14:422.10580.000.002.851 000.00
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35127982007.11.12 11:53sell0.50gbpusd2.07612.11612.05612007.11.12 21:462.05610.000.000.001 000.00
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35313732007.11.06 15:05buy0.50gbpusd2.08952.04952.10952007.11.08 16:022.10950.000.004.001 000.00
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35313802007.11.05 10:02sell0.50gbpusd2.08252.12252.06252007.11.12 15:212.06250.000.00-35.001 000.00
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35469332007.11.06 14:54buy0.50gbpusd2.08872.04872.10872007.11.08 16:022.10870.000.004.001 000.00
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35469392007.11.12 04:33sell0.50gbpusd2.07992.11992.05992007.11.12 16:542.05990.000.000.001 000.00
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35658002007.11.12 00:00sell0.50gbpusd2.08252.12562.06562007.11.12 14:582.06560.000.000.00845.00
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35658262007.11.07 10:03buy0.50gbpusd2.09682.05682.11682007.11.12 21:352.05680.000.005.00-2 000.00
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35919802007.11.08 11:44buy0.50gbpusd2.10482.06482.12482007.11.12 15:142.06480.000.002.00-2 000.00
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35919892007.11.09 13:00sell0.50gbpusd2.09802.13802.07802007.11.12 05:292.07800.000.00-5.001 000.00
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36066662007.11.09 03:00sell1.00gbpusd2.11200.00002.08302007.11.09 20:062.09030.000.000.002 170.00
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36113882007.11.09 12:39sell0.50gbpusd2.10622.14622.08622007.11.12 00:002.08290.000.00-5.001 165.00
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36391622007.11.12 10:02sell0.50gbpusd2.07692.11692.06692007.11.12 14:552.06690.000.000.00500.00
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36691072007.11.13 10:29buy0.50gbpusd2.07002.03002.08002007.11.14 08:362.08000.000.001.50500.00
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36691122007.11.14 21:53sell0.50gbpusd2.05232.09232.04232007.11.15 11:292.04230.000.00-15.30500.00
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36931912007.11.14 10:38buy0.50gbpusd2.08172.04172.10172007.11.15 21:102.04170.000.004.50-2 000.00
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36931962007.11.14 11:58sell0.50gbpusd2.07282.11282.05282007.11.14 19:012.05790.000.000.00745.00
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37293302007.11.20 09:02buy0.50gbpusd2.06212.02212.08212007.11.27 04:502.07430.000.009.30610.00
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37293452007.11.15 10:30sell0.50gbpusd2.04970.00002.03032007.12.05 16:012.03030.000.00-92.75970.00
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37699492007.11.16 15:21buy0.50gbpusd2.04842.00842.06842007.11.21 06:132.06840.000.004.801 000.00
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37699652007.11.16 11:06sell0.50gbpusd2.03990.00002.01992007.12.06 13:022.01990.000.00-101.601 000.00
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38017662007.11.20 08:20buy0.50gbpusd2.05682.01682.06182007.11.20 09:022.06180.000.000.00250.00
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38017762007.12.05 09:54sell0.50gbpusd2.04472.08472.03972007.12.05 10:212.03970.000.000.00250.00
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38638092007.11.23 02:20buy0.50gbpusd2.07002.03002.07502007.11.23 03:322.07580.000.000.00290.00
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38638112007.11.21 10:31sell0.50gbpusd2.05932.09932.05432007.11.21 11:382.05430.000.000.00250.00
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38891972007.11.23 02:19buy0.50gbpusd2.06872.02872.07372007.11.23 02:302.07370.000.000.00250.00
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38892062007.11.22 16:43sell0.50gbpusd2.06112.10112.05612007.11.23 11:572.05610.000.00-5.70250.00
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38892192007.11.23 02:19buy0.50gbpusd2.06872.02872.07372007.11.23 02:302.07370.000.000.00250.00
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39121412007.11.28 20:14buy0.50gbpusd2.07682.03682.08182007.11.28 20:402.08180.000.000.00250.00
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39121572007.11.23 10:08sell0.50gbpusd2.06092.10092.05592007.11.23 14:152.05590.000.000.00250.00
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39414792007.11.26 10:02buy0.50gbpusd2.06892.02892.07392007.11.27 03:562.07390.000.001.30250.00
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39414812007.11.28 08:43sell0.50gbpusd2.06102.10102.05602007.11.30 16:222.05600.000.00-19.20250.00
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39740462007.11.28 20:14buy0.50gbpusd2.07592.03592.08092007.11.28 20:392.08090.000.000.00250.00
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39740532007.11.27 10:18sell0.50gbpusd2.06732.10732.06232007.11.28 08:352.06230.000.00-4.80250.00
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40062262007.11.28 15:02buy0.50gbpusd2.06972.02972.07472007.11.28 20:122.07470.000.000.00250.00
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56917132008.01.28 16:53buy0.70gbpusd1.98801.94801.99302008.01.30 11:501.99300.000.003.64350.00
  TouchTheSky_v3.3[tp]
56917172008.02.01 15:36sell0.70gbpusd1.97262.01261.96762008.02.01 16:011.96760.000.000.00350.00
  TouchTheSky_v3.3[tp]
57927222008.01.29 11:30buy0.70gbpusd1.98881.94881.99382008.01.30 12:501.99380.000.001.82350.00
  TouchTheSky_v3.3[tp]
57927552008.02.01 14:44sell0.70gbpusd1.98082.02081.97582008.02.01 15:221.97580.000.000.00350.00
  TouchTheSky_v3.3[tp]
57927712008.01.29 11:30buy0.70gbpusd1.98881.94881.99382008.01.30 12:501.99380.000.001.82350.00
  TouchTheSky_v3.3[tp]
58734462008.01.30 14:26sell0.70gbpusd1.98742.02741.98242008.02.01 14:421.98240.000.00-27.16350.00
  TouchTheSky_v3.3[tp]
59384922008.02.01 14:42sell0.70gbpusd1.98212.02211.97712008.02.01 15:161.97710.000.000.00350.00
  TouchTheSky_v3.3[tp]
59849702008.02.01 13:25sell0.70gbpusd1.98802.02801.98302008.02.01 14:361.98300.000.000.00350.00
  TouchTheSky_v3.3[tp]
  0.00 0.00 -515.85 21 968.30
Closed P/L: 21 452.45
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
58735652008.01.30 11:11buy0.70gbpusd1.99201.95201.9970 1.96490.000.009.10-1 897.00
  TouchTheSky_v3.3
59384822008.01.31 11:29buy0.70gbpusd1.99151.95151.9965 1.96490.000.003.64-1 862.00
  TouchTheSky_v3.3
59384982008.01.31 11:29buy0.70gbpusd1.99151.95151.9965 1.96490.000.003.64-1 862.00
  TouchTheSky_v3.3
59849642008.02.01 12:57buy0.70gbpusd1.99401.95401.9990 1.96490.000.001.82-2 037.00
  TouchTheSky_v3.3
  0.00 0.00 18.20 -7 658.00
 Floating P/L: -7 639.80
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
36391552007.11.12 10:00buy stop0.50gbpusd2.08722.04722.0972 1.9652TouchTheSky_v3.3
40401952007.11.29 10:00buy stop0.50gbpusd2.08022.04022.0852 1.9652TouchTheSky_v3.3
40402132007.11.29 10:00buy stop0.50gbpusd2.08022.04022.0852 1.9652TouchTheSky_v3.3
41252782007.12.04 10:00buy stop0.50gbpusd2.06762.02762.0726 1.9652TouchTheSky_v3.3
41548372007.12.05 10:00buy stop0.50gbpusd2.05972.01972.0647 1.9652TouchTheSky_v3.3
43284502007.12.13 10:00buy stop0.50gbpusd2.04862.00862.0536 1.9652TouchTheSky_v3.3
43754262007.12.14 10:00buy stop0.50gbpusd2.04512.00512.0501 1.9652TouchTheSky_v3.3
43754472007.12.14 10:00buy stop0.50gbpusd2.04512.00512.0501 1.9652TouchTheSky_v3.3
44523062007.12.18 10:00buy stop0.50gbpusd2.02271.98272.0277 1.9652TouchTheSky_v3.3
53351672008.01.22 10:00sell stop0.70gbpusd1.93331.97331.9283 1.9649TouchTheSky_v3.3
55560202008.01.24 10:00sell stop0.70gbpusd1.94961.98961.9446 1.9649TouchTheSky_v3.3
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 21 452.45 Floating P/L: -7 639.80 Margin: 5 578.30
Balance: 31 452.45 Equity: 23 812.65 Free Margin: 18 234.35
 
Details:
Graph
Gross Profit: 46 404.20 Gross Loss: 24 951.75 Total Net Profit: 21 452.45
Profit Factor: 1.86 Expected Payoff: 136.64  
Absolute Drawdown: 1 479.00 Maximal Drawdown: 6 544.20 (21.01%) Relative Drawdown: 21.01% (6 544.20)
 
Total Trades: 157 Short Positions (won %): 78 (83.33%) Long Positions (won %): 79 (73.42%)
Profit Trades (% of total): 123 (78.34%) Loss trades (% of total): 34 (21.66%)
Largest profit trade: 2 170.00 loss trade: -2 934.40
Average profit trade: 377.27 loss trade: -733.88
Maximum consecutive wins ($): 34 (9 397.68) consecutive losses ($): 7 (-1 005.00)
Maximal consecutive profit (count): 9 397.68 (34) consecutive loss (count): -3 990.65 (2)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 2