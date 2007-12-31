Strategy Tester Report
pivot_v_1_2
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.12.31 00:00 - 2008.01.30 18:00 (2007.12.31 - 2008.01.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=2; endtradingtime=17; TP1=50; TP2=100; TP3=150; SLinitial=75; SL1=1; SL2=50; SL3=100; SLA1=50; SLA2=100; SLA3=150;
|Bars in test
|1510
|Ticks modelled
|771582
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|358
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|11416.56
|Gross profit
|25652.99
|Gross loss
|-14236.43
|Profit factor
|1.80
|Expected payoff
|100.15
|Absolute drawdown
|584.96
|Maximal drawdown
|5238.32 (27.06%)
|Relative drawdown
|27.06% (5238.32)
|Total trades
|114
|Short positions (won %)
|63 (71.43%)
|Long positions (won %)
|51 (47.06%)
|Profit trades (% of total)
|69 (60.53%)
|Loss trades (% of total)
|45 (39.47%)
|Largest
|profit trade
|923.43
|loss trade
|-461.67
|Average
|profit trade
|371.78
|loss trade
|-316.37
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|27 (8371.59)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-1649.27)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|8371.59 (27)
|consecutive loss (count of losses)
|-2769.63 (6)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.12.31 01:00
|sell
|1
|0.66
|224.12
|224.87
|223.62
|2
|2007.12.31 01:00
|sell
|2
|0.66
|224.12
|224.87
|223.12
|3
|2007.12.31 01:00
|sell
|3
|0.66
|224.12
|224.87
|222.62
|4
|2007.12.31 01:59
|t/p
|1
|0.66
|223.62
|224.87
|223.62
|307.72
|10307.72
|5
|2007.12.31 01:59
|modify
|2
|0.66
|224.12
|224.11
|223.12
|6
|2007.12.31 01:59
|modify
|3
|0.66
|224.12
|224.11
|222.62
|7
|2007.12.31 09:33
|s/l
|2
|0.66
|224.11
|224.11
|223.12
|6.15
|10313.87
|8
|2007.12.31 09:33
|s/l
|3
|0.66
|224.11
|224.11
|222.62
|6.15
|10320.02
|9
|2008.01.03 01:00
|buy
|4
|0.66
|217.05
|216.30
|217.55
|10
|2008.01.03 01:00
|buy
|5
|0.66
|217.05
|216.30
|218.05
|11
|2008.01.03 01:00
|buy
|6
|0.66
|217.05
|216.30
|218.55
|12
|2008.01.03 04:31
|t/p
|4
|0.66
|217.55
|216.30
|217.55
|307.80
|10627.82
|13
|2008.01.03 04:31
|modify
|5
|0.66
|217.05
|217.06
|218.05
|14
|2008.01.03 04:31
|modify
|6
|0.66
|217.05
|217.06
|218.55
|15
|2008.01.03 06:26
|s/l
|5
|0.66
|217.06
|217.06
|218.05
|6.15
|10633.97
|16
|2008.01.03 06:26
|s/l
|6
|0.66
|217.06
|217.06
|218.55
|6.15
|10640.12
|17
|2008.01.03 09:00
|sell
|7
|0.66
|216.46
|217.21
|215.96
|18
|2008.01.03 09:00
|sell
|8
|0.66
|216.46
|217.21
|215.46
|19
|2008.01.03 09:00
|sell
|9
|0.66
|216.46
|217.21
|214.96
|20
|2008.01.03 09:44
|t/p
|7
|0.66
|215.96
|217.21
|215.96
|307.73
|10947.85
|21
|2008.01.03 09:44
|modify
|8
|0.66
|216.46
|216.45
|215.46
|22
|2008.01.03 09:44
|modify
|9
|0.66
|216.46
|216.45
|214.96
|23
|2008.01.03 09:49
|t/p
|8
|0.66
|215.46
|216.45
|215.46
|615.45
|11563.30
|24
|2008.01.03 09:49
|modify
|9
|0.66
|216.46
|215.96
|214.96
|25
|2008.01.03 10:21
|t/p
|9
|0.66
|214.96
|215.96
|214.96
|923.17
|12486.47
|26
|2008.01.04 01:00
|sell
|10
|0.66
|215.38
|216.13
|214.88
|27
|2008.01.04 01:00
|sell
|11
|0.66
|215.38
|216.13
|214.38
|28
|2008.01.04 01:00
|sell
|12
|0.66
|215.38
|216.13
|213.88
|29
|2008.01.04 02:00
|t/p
|10
|0.66
|214.88
|216.13
|214.88
|307.72
|12794.19
|30
|2008.01.04 02:00
|modify
|11
|0.66
|215.38
|215.37
|214.38
|31
|2008.01.04 02:00
|modify
|12
|0.66
|215.38
|215.37
|213.88
|32
|2008.01.04 03:00
|s/l
|11
|0.66
|215.37
|215.37
|214.38
|6.16
|12800.35
|33
|2008.01.04 03:00
|s/l
|12
|0.66
|215.37
|215.37
|213.88
|6.16
|12806.51
|34
|2008.01.04 10:00
|buy
|13
|0.66
|216.26
|215.51
|216.76
|35
|2008.01.04 10:00
|buy
|14
|0.66
|216.26
|215.51
|217.26
|36
|2008.01.04 10:00
|buy
|15
|0.66
|216.26
|215.51
|217.76
|37
|2008.01.04 10:07
|t/p
|13
|0.66
|216.76
|215.51
|216.76
|307.81
|13114.32
|38
|2008.01.04 10:07
|modify
|14
|0.66
|216.26
|216.27
|217.26
|39
|2008.01.04 10:07
|modify
|15
|0.66
|216.26
|216.27
|217.76
|40
|2008.01.04 11:37
|s/l
|14
|0.66
|216.27
|216.27
|217.26
|6.16
|13120.48
|41
|2008.01.04 11:37
|s/l
|15
|0.66
|216.27
|216.27
|217.76
|6.16
|13126.64
|42
|2008.01.07 01:00
|buy
|16
|0.66
|214.58
|213.83
|215.08
|43
|2008.01.07 01:00
|buy
|17
|0.66
|214.58
|213.83
|215.58
|44
|2008.01.07 01:00
|buy
|18
|0.66
|214.58
|213.83
|216.08
|45
|2008.01.07 07:59
|t/p
|16
|0.66
|215.08
|213.83
|215.08
|307.81
|13434.45
|46
|2008.01.07 07:59
|modify
|17
|0.66
|214.58
|214.59
|215.58
|47
|2008.01.07 07:59
|modify
|18
|0.66
|214.58
|214.59
|216.08
|48
|2008.01.07 08:36
|t/p
|17
|0.66
|215.58
|214.59
|215.58
|615.61
|14050.06
|49
|2008.01.07 08:36
|modify
|18
|0.66
|214.58
|215.08
|216.08
|50
|2008.01.07 10:15
|t/p
|18
|0.66
|216.08
|215.08
|216.08
|923.42
|14973.48
|51
|2008.01.08 01:00
|buy
|19
|0.66
|215.03
|214.28
|215.53
|52
|2008.01.08 01:00
|buy
|20
|0.66
|215.03
|214.28
|216.03
|53
|2008.01.08 01:00
|buy
|21
|0.66
|215.03
|214.28
|216.53
|54
|2008.01.08 03:23
|t/p
|19
|0.66
|215.53
|214.28
|215.53
|307.81
|15281.29
|55
|2008.01.08 03:23
|modify
|20
|0.66
|215.03
|215.04
|216.03
|56
|2008.01.08 03:23
|modify
|21
|0.66
|215.03
|215.04
|216.53
|57
|2008.01.08 06:58
|t/p
|20
|0.66
|216.03
|215.04
|216.03
|615.62
|15896.91
|58
|2008.01.08 06:58
|modify
|21
|0.66
|215.03
|215.53
|216.53
|59
|2008.01.08 08:00
|t/p
|21
|0.66
|216.53
|215.53
|216.53
|923.43
|16820.34
|60
|2008.01.09 01:00
|buy
|22
|0.66
|215.28
|214.53
|215.78
|61
|2008.01.09 01:00
|buy
|23
|0.66
|215.28
|214.53
|216.28
|62
|2008.01.09 01:00
|buy
|24
|0.66
|215.28
|214.53
|216.78
|63
|2008.01.09 05:16
|t/p
|22
|0.66
|215.78
|214.53
|215.78
|307.81
|17128.15
|64
|2008.01.09 05:16
|modify
|23
|0.66
|215.28
|215.29
|216.28
|65
|2008.01.09 05:16
|modify
|24
|0.66
|215.28
|215.29
|216.78
|66
|2008.01.09 06:09
|t/p
|23
|0.66
|216.28
|215.29
|216.28
|615.61
|17743.76
|67
|2008.01.09 06:09
|modify
|24
|0.66
|215.28
|215.78
|216.78
|68
|2008.01.09 07:35
|s/l
|24
|0.66
|215.78
|215.78
|216.78
|307.81
|18051.57
|69
|2008.01.09 09:00
|sell
|25
|0.66
|214.71
|215.46
|214.21
|70
|2008.01.09 09:00
|sell
|26
|0.66
|214.71
|215.46
|213.71
|71
|2008.01.09 09:00
|sell
|27
|0.66
|214.71
|215.46
|213.21
|72
|2008.01.09 13:50
|t/p
|25
|0.66
|214.21
|215.46
|214.21
|307.72
|18359.29
|73
|2008.01.09 13:50
|modify
|26
|0.66
|214.71
|214.70
|213.71
|74
|2008.01.09 13:50
|modify
|27
|0.66
|214.71
|214.70
|213.21
|75
|2008.01.09 20:37
|s/l
|26
|0.66
|214.70
|214.70
|213.71
|6.15
|18365.44
|76
|2008.01.09 20:37
|s/l
|27
|0.66
|214.70
|214.70
|213.21
|6.15
|18371.59
|77
|2008.01.10 01:00
|buy
|28
|0.66
|215.44
|214.69
|215.94
|78
|2008.01.10 01:00
|buy
|29
|0.66
|215.44
|214.69
|216.44
|79
|2008.01.10 01:00
|buy
|30
|0.66
|215.44
|214.69
|216.94
|80
|2008.01.10 02:29
|s/l
|28
|0.66
|214.69
|214.69
|215.94
|-461.67
|17909.92
|81
|2008.01.10 02:29
|s/l
|29
|0.66
|214.69
|214.69
|216.44
|-461.67
|17448.25
|82
|2008.01.10 02:29
|s/l
|30
|0.66
|214.69
|214.69
|216.94
|-461.67
|16986.58
|83
|2008.01.10 13:00
|sell
|31
|0.66
|214.94
|215.69
|214.44
|84
|2008.01.10 13:00
|sell
|32
|0.66
|214.94
|215.69
|213.94
|85
|2008.01.10 13:00
|sell
|33
|0.66
|214.94
|215.69
|213.44
|86
|2008.01.10 13:52
|t/p
|31
|0.66
|214.44
|215.69
|214.44
|307.69
|17294.27
|87
|2008.01.10 13:52
|modify
|32
|0.66
|214.94
|214.93
|213.94
|88
|2008.01.10 13:52
|modify
|33
|0.66
|214.94
|214.93
|213.44
|89
|2008.01.10 15:03
|s/l
|32
|0.66
|214.93
|214.93
|213.94
|6.15
|17300.42
|90
|2008.01.10 15:03
|s/l
|33
|0.66
|214.93
|214.93
|213.44
|6.15
|17306.57
|91
|2008.01.11 01:00
|buy
|34
|0.66
|215.06
|214.31
|215.56
|92
|2008.01.11 01:00
|buy
|35
|0.66
|215.06
|214.31
|216.06
|93
|2008.01.11 01:00
|buy
|36
|0.66
|215.06
|214.31
|216.56
|94
|2008.01.11 03:46
|s/l
|34
|0.66
|214.31
|214.31
|215.56
|-461.67
|16844.90
|95
|2008.01.11 03:46
|s/l
|35
|0.66
|214.31
|214.31
|216.06
|-461.67
|16383.23
|96
|2008.01.11 03:46
|s/l
|36
|0.66
|214.31
|214.31
|216.56
|-461.67
|15921.56
|97
|2008.01.14 01:00
|buy
|37
|0.66
|213.28
|212.53
|213.78
|98
|2008.01.14 01:00
|buy
|38
|0.66
|213.28
|212.53
|214.28
|99
|2008.01.14 01:00
|buy
|39
|0.66
|213.28
|212.53
|214.78
|100
|2008.01.14 02:00
|close
|37
|0.66
|213.07
|212.53
|213.78
|-129.26
|15792.30
|101
|2008.01.14 02:00
|close
|39
|0.66
|213.07
|212.53
|214.78
|-129.26
|15663.04
|102
|2008.01.14 02:00
|close
|38
|0.66
|213.06
|212.53
|214.28
|-135.42
|15527.62
|103
|2008.01.14 02:00
|sell
|40
|0.66
|213.06
|213.81
|212.56
|104
|2008.01.14 02:00
|sell
|41
|0.66
|213.06
|213.81
|212.06
|105
|2008.01.14 02:00
|sell
|42
|0.66
|213.06
|213.81
|211.56
|106
|2008.01.14 06:20
|t/p
|40
|0.66
|212.56
|213.81
|212.56
|307.70
|15835.32
|107
|2008.01.14 06:20
|modify
|41
|0.66
|213.06
|213.05
|212.06
|108
|2008.01.14 06:20
|modify
|42
|0.66
|213.06
|213.05
|211.56
|109
|2008.01.14 08:33
|t/p
|41
|0.66
|212.06
|213.05
|212.06
|615.39
|16450.71
|110
|2008.01.14 08:33
|modify
|42
|0.66
|213.06
|212.56
|211.56
|111
|2008.01.14 09:04
|t/p
|42
|0.66
|211.56
|212.56
|211.56
|923.08
|17373.79
|112
|2008.01.15 01:00
|sell
|43
|0.66
|211.11
|211.86
|210.61
|113
|2008.01.15 01:00
|sell
|44
|0.66
|211.11
|211.86
|210.11
|114
|2008.01.15 01:00
|sell
|45
|0.66
|211.11
|211.86
|209.61
|115
|2008.01.15 07:17
|t/p
|43
|0.66
|210.61
|211.86
|210.61
|307.70
|17681.49
|116
|2008.01.15 07:17
|modify
|44
|0.66
|211.11
|211.10
|210.11
|117
|2008.01.15 07:17
|modify
|45
|0.66
|211.11
|211.10
|209.61
|118
|2008.01.15 08:13
|t/p
|44
|0.66
|210.11
|211.10
|210.11
|615.39
|18296.88
|119
|2008.01.15 08:13
|modify
|45
|0.66
|211.11
|210.61
|209.61
|120
|2008.01.15 08:51
|s/l
|45
|0.66
|210.61
|210.61
|209.61
|307.70
|18604.58
|121
|2008.01.16 01:00
|sell
|46
|0.66
|208.80
|209.55
|208.30
|122
|2008.01.16 01:00
|sell
|47
|0.66
|208.80
|209.55
|207.80
|123
|2008.01.16 01:00
|sell
|48
|0.66
|208.80
|209.55
|207.30
|124
|2008.01.16 02:00
|close
|46
|0.66
|209.33
|209.55
|208.30
|-326.15
|18278.43
|125
|2008.01.16 02:00
|close
|48
|0.66
|209.33
|209.55
|207.30
|-326.15
|17952.28
|126
|2008.01.16 02:00
|close
|47
|0.66
|209.35
|209.55
|207.80
|-338.46
|17613.82
|127
|2008.01.16 02:00
|buy
|49
|0.66
|209.35
|208.60
|209.85
|128
|2008.01.16 02:00
|buy
|50
|0.66
|209.35
|208.60
|210.35
|129
|2008.01.16 02:00
|buy
|51
|0.66
|209.35
|208.60
|210.85
|130
|2008.01.16 04:18
|s/l
|49
|0.66
|208.60
|208.60
|209.85
|-461.67
|17152.15
|131
|2008.01.16 04:18
|s/l
|50
|0.66
|208.60
|208.60
|210.35
|-461.67
|16690.48
|132
|2008.01.16 04:18
|s/l
|51
|0.66
|208.60
|208.60
|210.85
|-461.67
|16228.81
|133
|2008.01.16 14:00
|buy
|52
|0.66
|209.50
|208.75
|210.00
|134
|2008.01.16 14:00
|buy
|53
|0.66
|209.50
|208.75
|210.50
|135
|2008.01.16 14:00
|buy
|54
|0.66
|209.50
|208.75
|211.00
|136
|2008.01.16 14:09
|t/p
|52
|0.66
|210.00
|208.75
|210.00
|307.78
|16536.59
|137
|2008.01.16 14:09
|modify
|53
|0.66
|209.50
|209.51
|210.50
|138
|2008.01.16 14:09
|modify
|54
|0.66
|209.50
|209.51
|211.00
|139
|2008.01.16 14:14
|t/p
|53
|0.66
|210.50
|209.51
|210.50
|615.56
|17152.15
|140
|2008.01.16 14:14
|modify
|54
|0.66
|209.50
|210.00
|211.00
|141
|2008.01.16 14:18
|s/l
|54
|0.66
|210.00
|210.00
|211.00
|307.78
|17459.93
|142
|2008.01.17 01:00
|sell
|55
|0.66
|210.03
|210.78
|209.53
|143
|2008.01.17 01:00
|sell
|56
|0.66
|210.03
|210.78
|209.03
|144
|2008.01.17 01:00
|sell
|57
|0.66
|210.03
|210.78
|208.53
|145
|2008.01.17 06:12
|s/l
|55
|0.66
|210.78
|210.78
|209.53
|-461.54
|16998.39
|146
|2008.01.17 06:12
|s/l
|56
|0.66
|210.78
|210.78
|209.03
|-461.54
|16536.85
|147
|2008.01.17 06:12
|s/l
|57
|0.66
|210.78
|210.78
|208.53
|-461.54
|16075.31
|148
|2008.01.18 01:00
|buy
|58
|0.66
|210.50
|209.75
|211.00
|149
|2008.01.18 01:00
|buy
|59
|0.66
|210.50
|209.75
|211.50
|150
|2008.01.18 01:00
|buy
|60
|0.66
|210.50
|209.75
|212.00
|151
|2008.01.18 02:04
|s/l
|58
|0.66
|209.75
|209.75
|211.00
|-461.67
|15613.64
|152
|2008.01.18 02:04
|s/l
|59
|0.66
|209.75
|209.75
|211.50
|-461.67
|15151.97
|153
|2008.01.18 02:04
|s/l
|60
|0.66
|209.75
|209.75
|212.00
|-461.67
|14690.30
|154
|2008.01.18 16:00
|sell
|61
|0.66
|209.15
|209.90
|208.65
|155
|2008.01.18 16:00
|sell
|62
|0.66
|209.15
|209.90
|208.15
|156
|2008.01.18 16:00
|sell
|63
|0.66
|209.15
|209.90
|207.65
|157
|2008.01.18 16:53
|t/p
|61
|0.66
|208.65
|209.90
|208.65
|307.69
|14997.99
|158
|2008.01.18 16:53
|modify
|62
|0.66
|209.15
|209.14
|208.15
|159
|2008.01.18 16:53
|modify
|63
|0.66
|209.15
|209.14
|207.65
|160
|2008.01.18 17:02
|s/l
|62
|0.66
|209.14
|209.14
|208.15
|6.15
|15004.14
|161
|2008.01.18 17:02
|s/l
|63
|0.66
|209.14
|209.14
|207.65
|6.15
|15010.29
|162
|2008.01.21 01:00
|sell
|64
|0.66
|208.71
|209.46
|208.21
|163
|2008.01.21 01:00
|sell
|65
|0.66
|208.71
|209.46
|207.71
|164
|2008.01.21 01:00
|sell
|66
|0.66
|208.71
|209.46
|207.21
|165
|2008.01.21 06:02
|t/p
|64
|0.66
|208.21
|209.46
|208.21
|307.69
|15317.98
|166
|2008.01.21 06:02
|modify
|65
|0.66
|208.71
|208.70
|207.71
|167
|2008.01.21 06:02
|modify
|66
|0.66
|208.71
|208.70
|207.21
|168
|2008.01.21 06:52
|t/p
|65
|0.66
|207.71
|208.70
|207.71
|615.38
|15933.36
|169
|2008.01.21 06:52
|modify
|66
|0.66
|208.71
|208.21
|207.21
|170
|2008.01.21 07:40
|t/p
|66
|0.66
|207.21
|208.21
|207.21
|923.07
|16856.43
|171
|2008.01.22 01:00
|buy
|67
|0.66
|205.43
|204.68
|205.93
|172
|2008.01.22 01:00
|buy
|68
|0.66
|205.43
|204.68
|206.43
|173
|2008.01.22 01:00
|buy
|69
|0.66
|205.43
|204.68
|206.93
|174
|2008.01.22 01:32
|t/p
|67
|0.66
|205.93
|204.68
|205.93
|307.78
|17164.21
|175
|2008.01.22 01:32
|modify
|68
|0.66
|205.43
|205.44
|206.43
|176
|2008.01.22 01:32
|modify
|69
|0.66
|205.43
|205.44
|206.93
|177
|2008.01.22 01:42
|t/p
|68
|0.66
|206.43
|205.44
|206.43
|615.56
|17779.77
|178
|2008.01.22 01:42
|modify
|69
|0.66
|205.43
|205.93
|206.93
|179
|2008.01.22 02:30
|t/p
|69
|0.66
|206.93
|205.93
|206.93
|923.34
|18703.11
|180
|2008.01.23 01:00
|sell
|70
|0.66
|209.55
|210.30
|209.05
|181
|2008.01.23 01:00
|sell
|71
|0.66
|209.55
|210.30
|208.55
|182
|2008.01.23 01:00
|sell
|72
|0.66
|209.55
|210.30
|208.05
|183
|2008.01.23 03:09
|t/p
|70
|0.66
|209.05
|210.30
|209.05
|307.70
|19010.81
|184
|2008.01.23 03:09
|modify
|71
|0.66
|209.55
|209.54
|208.55
|185
|2008.01.23 03:09
|modify
|72
|0.66
|209.55
|209.54
|208.05
|186
|2008.01.23 03:26
|t/p
|71
|0.66
|208.55
|209.54
|208.55
|615.39
|19626.20
|187
|2008.01.23 03:26
|modify
|72
|0.66
|209.55
|209.05
|208.05
|188
|2008.01.23 04:10
|t/p
|72
|0.66
|208.05
|209.05
|208.05
|923.08
|20549.28
|189
|2008.01.24 01:00
|sell
|73
|0.66
|208.54
|209.29
|208.04
|190
|2008.01.24 01:00
|sell
|74
|0.66
|208.54
|209.29
|207.54
|191
|2008.01.24 01:00
|sell
|75
|0.66
|208.54
|209.29
|207.04
|192
|2008.01.24 01:46
|t/p
|73
|0.66
|208.04
|209.29
|208.04
|307.69
|20856.97
|193
|2008.01.24 01:46
|modify
|74
|0.66
|208.54
|208.53
|207.54
|194
|2008.01.24 01:46
|modify
|75
|0.66
|208.54
|208.53
|207.04
|195
|2008.01.24 03:05
|t/p
|74
|0.66
|207.54
|208.53
|207.54
|615.39
|21472.36
|196
|2008.01.24 03:05
|modify
|75
|0.66
|208.54
|208.04
|207.04
|197
|2008.01.24 03:48
|s/l
|75
|0.66
|208.04
|208.04
|207.04
|307.69
|21780.05
|198
|2008.01.25 01:00
|sell
|76
|0.66
|211.48
|212.23
|210.98
|199
|2008.01.25 01:00
|sell
|77
|0.66
|211.48
|212.23
|210.48
|200
|2008.01.25 01:00
|sell
|78
|0.66
|211.48
|212.23
|209.98
|201
|2008.01.25 02:00
|close
|76
|0.66
|212.04
|212.23
|210.98
|-344.61
|21435.44
|202
|2008.01.25 02:00
|close
|78
|0.66
|212.04
|212.23
|209.98
|-344.61
|21090.83
|203
|2008.01.25 02:00
|close
|77
|0.66
|212.05
|212.23
|210.48
|-350.77
|20740.06
|204
|2008.01.25 02:00
|buy
|79
|0.66
|212.05
|211.30
|212.55
|205
|2008.01.25 02:00
|buy
|80
|0.66
|212.05
|211.30
|213.05
|206
|2008.01.25 02:00
|buy
|81
|0.66
|212.05
|211.30
|213.55
|207
|2008.01.25 04:00
|close
|79
|0.66
|211.90
|211.30
|212.55
|-92.33
|20647.73
|208
|2008.01.25 04:00
|close
|81
|0.66
|211.90
|211.30
|213.55
|-92.33
|20555.40
|209
|2008.01.25 04:00
|close
|80
|0.66
|211.94
|211.30
|213.05
|-67.71
|20487.69
|210
|2008.01.25 04:00
|sell
|82
|0.66
|211.94
|212.69
|211.44
|211
|2008.01.25 04:00
|sell
|83
|0.66
|211.94
|212.69
|210.94
|212
|2008.01.25 04:00
|sell
|84
|0.66
|211.94
|212.69
|210.44
|213
|2008.01.25 05:00
|close
|82
|0.66
|212.13
|212.69
|211.44
|-116.92
|20370.77
|214
|2008.01.25 05:00
|close
|84
|0.66
|212.13
|212.69
|210.44
|-116.92
|20253.85
|215
|2008.01.25 05:00
|close
|83
|0.66
|212.14
|212.69
|210.94
|-123.07
|20130.78
|216
|2008.01.25 05:00
|buy
|85
|0.66
|212.14
|211.39
|212.64
|217
|2008.01.25 05:00
|buy
|86
|0.66
|212.14
|211.39
|213.14
|218
|2008.01.25 05:00
|buy
|87
|0.66
|212.14
|211.39
|213.64
|219
|2008.01.25 05:17
|t/p
|85
|0.66
|212.64
|211.39
|212.64
|307.78
|20438.56
|220
|2008.01.25 05:19
|modify
|86
|0.66
|212.14
|212.15
|213.14
|221
|2008.01.25 05:19
|modify
|87
|0.66
|212.14
|212.15
|213.64
|222
|2008.01.25 07:15
|t/p
|86
|0.66
|213.14
|212.15
|213.14
|615.56
|21054.12
|223
|2008.01.25 07:15
|modify
|87
|0.66
|212.14
|212.64
|213.64
|224
|2008.01.25 08:05
|t/p
|87
|0.66
|213.64
|212.64
|213.64
|923.33
|21977.45
|225
|2008.01.28 01:00
|sell
|88
|0.66
|211.44
|212.19
|210.94
|226
|2008.01.28 01:00
|sell
|89
|0.66
|211.44
|212.19
|210.44
|227
|2008.01.28 01:00
|sell
|90
|0.66
|211.44
|212.19
|209.94
|228
|2008.01.28 02:45
|t/p
|88
|0.66
|210.94
|212.19
|210.94
|307.69
|22285.14
|229
|2008.01.28 02:45
|modify
|89
|0.66
|211.44
|211.43
|210.44
|230
|2008.01.28 02:45
|modify
|90
|0.66
|211.44
|211.43
|209.94
|231
|2008.01.28 03:51
|t/p
|89
|0.66
|210.44
|211.43
|210.44
|615.38
|22900.52
|232
|2008.01.28 03:51
|modify
|90
|0.66
|211.44
|210.94
|209.94
|233
|2008.01.28 04:36
|t/p
|90
|0.66
|209.94
|210.94
|209.94
|923.07
|23823.59
|234
|2008.01.28 14:00
|buy
|91
|0.66
|212.24
|211.49
|212.74
|235
|2008.01.28 14:00
|buy
|92
|0.66
|212.24
|211.49
|213.24
|236
|2008.01.28 14:00
|buy
|93
|0.66
|212.24
|211.49
|213.74
|237
|2008.01.28 15:00
|close
|91
|0.66
|211.99
|211.49
|212.74
|-153.89
|23669.70
|238
|2008.01.28 15:00
|close
|93
|0.66
|211.99
|211.49
|213.74
|-153.89
|23515.81
|239
|2008.01.28 15:00
|close
|92
|0.66
|211.98
|211.49
|213.24
|-160.05
|23355.76
|240
|2008.01.28 15:00
|sell
|94
|0.66
|211.98
|212.73
|211.48
|241
|2008.01.28 15:00
|sell
|95
|0.66
|211.98
|212.73
|210.98
|242
|2008.01.28 15:00
|sell
|96
|0.66
|211.98
|212.73
|210.48
|243
|2008.01.28 15:10
|t/p
|94
|0.66
|211.48
|212.73
|211.48
|307.69
|23663.45
|244
|2008.01.28 15:10
|modify
|95
|0.66
|211.98
|211.97
|210.98
|245
|2008.01.28 15:10
|modify
|96
|0.66
|211.98
|211.97
|210.48
|246
|2008.01.28 15:21
|s/l
|95
|0.66
|211.97
|211.97
|210.98
|6.15
|23669.60
|247
|2008.01.28 15:21
|s/l
|96
|0.66
|211.97
|211.97
|210.48
|6.15
|23675.75
|248
|2008.01.28 16:00
|buy
|97
|0.66
|212.24
|211.49
|212.74
|249
|2008.01.28 16:00
|buy
|98
|0.66
|212.24
|211.49
|213.24
|250
|2008.01.28 16:00
|buy
|99
|0.66
|212.24
|211.49
|213.74
|251
|2008.01.28 17:15
|s/l
|97
|0.66
|211.49
|211.49
|212.74
|-461.67
|23214.08
|252
|2008.01.28 17:15
|s/l
|98
|0.66
|211.49
|211.49
|213.24
|-461.67
|22752.41
|253
|2008.01.28 17:15
|s/l
|99
|0.66
|211.49
|211.49
|213.74
|-461.67
|22290.74
|254
|2008.01.29 01:00
|sell
|100
|0.66
|212.04
|212.79
|211.54
|255
|2008.01.29 01:00
|sell
|101
|0.66
|212.04
|212.79
|211.04
|256
|2008.01.29 01:00
|sell
|102
|0.66
|212.04
|212.79
|210.54
|257
|2008.01.29 02:17
|t/p
|100
|0.66
|211.54
|212.79
|211.54
|307.69
|22598.43
|258
|2008.01.29 02:17
|modify
|101
|0.66
|212.04
|212.03
|211.04
|259
|2008.01.29 02:17
|modify
|102
|0.66
|212.04
|212.03
|210.54
|260
|2008.01.29 02:31
|t/p
|101
|0.66
|211.04
|212.03
|211.04
|615.38
|23213.81
|261
|2008.01.29 02:31
|modify
|102
|0.66
|212.04
|211.54
|210.54
|262
|2008.01.29 03:55
|s/l
|102
|0.66
|211.54
|211.54
|210.54
|307.69
|23521.50
|263
|2008.01.29 15:00
|sell
|103
|0.66
|211.94
|212.69
|211.44
|264
|2008.01.29 15:00
|sell
|104
|0.66
|211.94
|212.69
|210.94
|265
|2008.01.29 15:00
|sell
|105
|0.66
|211.94
|212.69
|210.44
|266
|2008.01.29 15:29
|s/l
|103
|0.66
|212.69
|212.69
|211.44
|-461.58
|23059.92
|267
|2008.01.29 15:29
|s/l
|104
|0.66
|212.69
|212.69
|210.94
|-461.58
|22598.34
|268
|2008.01.29 15:29
|s/l
|105
|0.66
|212.69
|212.69
|210.44
|-461.58
|22136.76
|269
|2008.01.30 01:00
|sell
|106
|0.66
|212.65
|213.40
|212.15
|270
|2008.01.30 01:00
|sell
|107
|0.66
|212.65
|213.40
|211.65
|271
|2008.01.30 01:00
|sell
|108
|0.66
|212.65
|213.40
|211.15
|272
|2008.01.30 07:00
|t/p
|106
|0.66
|212.15
|213.40
|212.15
|307.72
|22444.48
|273
|2008.01.30 07:00
|modify
|107
|0.66
|212.65
|212.64
|211.65
|274
|2008.01.30 07:00
|modify
|108
|0.66
|212.65
|212.64
|211.15
|275
|2008.01.30 08:11
|s/l
|107
|0.66
|212.64
|212.64
|211.65
|6.15
|22450.63
|276
|2008.01.30 08:11
|s/l
|108
|0.66
|212.64
|212.64
|211.15
|6.15
|22456.78
|277
|2008.01.30 11:00
|sell
|109
|0.66
|212.85
|213.60
|212.35
|278
|2008.01.30 11:00
|sell
|110
|0.66
|212.85
|213.60
|211.85
|279
|2008.01.30 11:00
|sell
|111
|0.66
|212.85
|213.60
|211.35
|280
|2008.01.30 12:00
|close
|109
|0.66
|213.18
|213.60
|212.35
|-203.10
|22253.68
|281
|2008.01.30 12:00
|close
|111
|0.66
|213.18
|213.60
|211.35
|-203.10
|22050.58
|282
|2008.01.30 12:00
|close
|110
|0.66
|213.19
|213.60
|211.85
|-209.25
|21841.33
|283
|2008.01.30 12:00
|buy
|112
|0.66
|213.19
|212.44
|213.69
|284
|2008.01.30 12:00
|buy
|113
|0.66
|213.19
|212.44
|214.19
|285
|2008.01.30 12:00
|buy
|114
|0.66
|213.19
|212.44
|214.69
|286
|2008.01.30 18:13
|close at stop
|114
|0.66
|212.96
|212.44
|214.69
|-141.59
|21699.74
|287
|2008.01.30 18:13
|close at stop
|113
|0.66
|212.96
|212.44
|214.19
|-141.59
|21558.15
|288
|2008.01.30 18:13
|close at stop
|112
|0.66
|212.96
|212.44
|213.69
|-141.59
|21416.56