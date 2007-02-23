|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.01 23:00 - 2008.02.06 23:00 (2007.01.01 - 2008.02.07)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=0.2; endtradingtime=17; slippage=5; MagicNumber=123456; MAMode=2; pricemode=6; MAtime=60; TP1=50; TP2=110; TP3=0; SLinitial=75; SL1=-1; SL2=-50; SL3=0; SLA1=50; SLA2=100; SLA3=0;
|Bars in test
|7694
|Ticks modelled
|4348280
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1314.47
|Gross profit
|27281.87
|Gross loss
|-25967.40
|Profit factor
|1.05
|Expected payoff
|1.17
|Absolute drawdown
|2825.60
|Maximal drawdown
|3043.72 (29.79%)
|Relative drawdown
|29.79% (3043.72)
|Total trades
|1126
|Short positions (won %)
|552 (49.46%)
|Long positions (won %)
|574 (53.31%)
|Profit trades (% of total)
|579 (51.42%)
|Loss trades (% of total)
|547 (48.58%)
|Largest
|profit trade
|102.54
|loss trade
|-76.43
|Average
|profit trade
|47.12
|loss trade
|-47.47
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (589.98)
|consecutive losses (loss in money)
|16 (-669.21)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|689.68 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-669.21 (16)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 01:00
|sell
|1
|0.10
|233.00
|233.75
|232.50
|2
|2007.01.02 01:00
|sell
|2
|0.10
|233.00
|233.75
|231.90
|3
|2007.01.02 08:24
|s/l
|1
|0.10
|233.75
|233.75
|232.50
|-69.90
|9930.10
|4
|2007.01.02 08:24
|s/l
|2
|0.10
|233.75
|233.75
|231.90
|-69.90
|9860.20
|5
|2007.01.02 09:00
|buy
|3
|0.10
|233.97
|233.22
|234.47
|6
|2007.01.02 09:00
|buy
|4
|0.10
|233.97
|233.22
|235.07
|7
|2007.01.02 13:33
|t/p
|3
|0.10
|234.47
|233.22
|234.47
|46.61
|9906.81
|8
|2007.01.02 13:33
|modify
|4
|0.10
|233.97
|233.98
|235.07
|9
|2007.01.02 23:00
|close
|4
|0.10
|234.44
|233.98
|235.07
|43.81
|9950.62
|10
|2007.01.03 01:00
|sell
|5
|0.10
|234.37
|235.12
|233.87
|11
|2007.01.03 01:00
|sell
|6
|0.10
|234.37
|235.12
|233.27
|12
|2007.01.03 10:00
|close
|5
|0.10
|234.70
|235.12
|233.87
|-30.75
|9919.87
|13
|2007.01.03 10:00
|close
|6
|0.10
|234.69
|235.12
|233.27
|-29.82
|9890.05
|14
|2007.01.03 10:00
|buy
|7
|0.10
|234.69
|233.94
|235.19
|15
|2007.01.03 10:00
|buy
|8
|0.10
|234.69
|233.94
|235.79
|16
|2007.01.03 11:00
|close
|7
|0.10
|234.24
|233.94
|235.19
|-41.95
|9848.10
|17
|2007.01.03 11:00
|close
|8
|0.10
|234.26
|233.94
|235.79
|-40.08
|9808.02
|18
|2007.01.03 11:00
|sell
|9
|0.10
|234.26
|235.01
|233.76
|19
|2007.01.03 11:00
|sell
|10
|0.10
|234.26
|235.01
|233.16
|20
|2007.01.03 13:15
|t/p
|9
|0.10
|233.76
|235.01
|233.76
|46.59
|9854.61
|21
|2007.01.03 13:15
|modify
|10
|0.10
|234.26
|234.25
|233.16
|22
|2007.01.03 15:06
|modify
|10
|0.10
|234.26
|233.76
|233.16
|23
|2007.01.03 15:08
|t/p
|10
|0.10
|233.16
|233.76
|233.16
|102.51
|9957.12
|24
|2007.01.04 01:00
|sell
|11
|0.10
|232.72
|233.47
|232.22
|25
|2007.01.04 01:00
|sell
|12
|0.10
|232.72
|233.47
|231.62
|26
|2007.01.04 05:00
|close
|11
|0.10
|233.05
|233.47
|232.22
|-30.75
|9926.37
|27
|2007.01.04 05:00
|close
|12
|0.10
|233.07
|233.47
|231.62
|-32.62
|9893.75
|28
|2007.01.04 05:00
|buy
|13
|0.10
|233.07
|232.32
|233.57
|29
|2007.01.04 05:00
|buy
|14
|0.10
|233.07
|232.32
|234.17
|30
|2007.01.04 07:00
|close
|13
|0.10
|232.88
|232.32
|233.57
|-17.71
|9876.04
|31
|2007.01.04 07:00
|close
|14
|0.10
|232.90
|232.32
|234.17
|-15.84
|9860.20
|32
|2007.01.04 07:00
|sell
|15
|0.10
|232.90
|233.65
|232.40
|33
|2007.01.04 07:00
|sell
|16
|0.10
|232.90
|233.65
|231.80
|34
|2007.01.04 08:14
|t/p
|15
|0.10
|232.40
|233.65
|232.40
|46.60
|9906.80
|35
|2007.01.04 08:14
|modify
|16
|0.10
|232.90
|232.89
|231.80
|36
|2007.01.04 08:52
|modify
|16
|0.10
|232.90
|232.40
|231.80
|37
|2007.01.04 09:14
|t/p
|16
|0.10
|231.80
|232.40
|231.80
|102.51
|10009.31
|38
|2007.01.05 01:00
|sell
|17
|0.10
|229.70
|230.45
|229.20
|39
|2007.01.05 01:00
|sell
|18
|0.10
|229.70
|230.45
|228.60
|40
|2007.01.05 04:19
|t/p
|17
|0.10
|229.20
|230.45
|229.20
|46.59
|10055.90
|41
|2007.01.05 04:19
|modify
|18
|0.10
|229.70
|229.69
|228.60
|42
|2007.01.05 07:39
|s/l
|18
|0.10
|229.69
|229.69
|228.60
|0.93
|10056.83
|43
|2007.01.08 01:00
|sell
|19
|0.10
|228.18
|228.93
|227.68
|44
|2007.01.08 01:00
|sell
|20
|0.10
|228.18
|228.93
|227.08
|45
|2007.01.08 08:29
|s/l
|19
|0.10
|228.93
|228.93
|227.68
|-69.89
|9986.94
|46
|2007.01.08 08:29
|s/l
|20
|0.10
|228.93
|228.93
|227.08
|-69.89
|9917.05
|47
|2007.01.08 12:00
|buy
|21
|0.10
|229.23
|228.48
|229.73
|48
|2007.01.08 12:00
|buy
|22
|0.10
|229.23
|228.48
|230.33
|49
|2007.01.08 17:03
|t/p
|21
|0.10
|229.73
|228.48
|229.73
|46.61
|9963.66
|50
|2007.01.08 17:03
|modify
|22
|0.10
|229.23
|229.24
|230.33
|51
|2007.01.08 22:01
|modify
|22
|0.10
|229.23
|229.73
|230.33
|52
|2007.01.08 22:40
|t/p
|22
|0.10
|230.33
|229.73
|230.33
|102.54
|10066.20
|53
|2007.01.09 01:00
|buy
|23
|0.10
|230.90
|230.15
|231.40
|54
|2007.01.09 01:00
|buy
|24
|0.10
|230.90
|230.15
|232.00
|55
|2007.01.09 08:35
|t/p
|23
|0.10
|231.40
|230.15
|231.40
|46.60
|10112.80
|56
|2007.01.09 08:35
|modify
|24
|0.10
|230.90
|230.91
|232.00
|57
|2007.01.09 23:00
|close
|24
|0.10
|231.43
|230.91
|232.00
|49.40
|10162.20
|58
|2007.01.10 01:00
|sell
|25
|0.10
|231.09
|231.84
|230.59
|59
|2007.01.10 01:00
|sell
|26
|0.10
|231.09
|231.84
|229.99
|60
|2007.01.10 15:00
|close
|25
|0.10
|231.75
|231.84
|230.59
|-61.50
|10100.70
|61
|2007.01.10 15:00
|close
|26
|0.10
|231.76
|231.84
|229.99
|-62.43
|10038.27
|62
|2007.01.10 15:00
|buy
|27
|0.10
|231.76
|231.01
|232.26
|63
|2007.01.10 15:00
|buy
|28
|0.10
|231.76
|231.01
|232.86
|64
|2007.01.10 16:53
|s/l
|27
|0.10
|231.01
|231.01
|232.26
|-69.91
|9968.36
|65
|2007.01.10 16:53
|s/l
|28
|0.10
|231.01
|231.01
|232.86
|-69.91
|9898.45
|66
|2007.01.11 01:00
|buy
|29
|0.10
|231.33
|230.58
|231.83
|67
|2007.01.11 01:00
|buy
|30
|0.10
|231.33
|230.58
|232.43
|68
|2007.01.11 06:52
|t/p
|29
|0.10
|231.83
|230.58
|231.83
|46.61
|9945.06
|69
|2007.01.11 06:52
|modify
|30
|0.10
|231.33
|231.34
|232.43
|70
|2007.01.11 08:14
|modify
|30
|0.10
|231.33
|231.83
|232.43
|71
|2007.01.11 08:21
|t/p
|30
|0.10
|232.43
|231.83
|232.43
|102.53
|10047.59
|72
|2007.01.12 01:00
|buy
|31
|0.10
|234.46
|233.71
|234.96
|73
|2007.01.12 01:00
|buy
|32
|0.10
|234.46
|233.71
|235.56
|74
|2007.01.12 07:06
|t/p
|31
|0.10
|234.96
|233.71
|234.96
|46.61
|10094.20
|75
|2007.01.12 07:06
|modify
|32
|0.10
|234.46
|234.47
|235.56
|76
|2007.01.12 08:02
|s/l
|32
|0.10
|234.47
|234.47
|235.56
|0.93
|10095.13
|77
|2007.01.15 01:00
|sell
|33
|0.10
|235.01
|235.76
|234.51
|78
|2007.01.15 01:00
|sell
|34
|0.10
|235.01
|235.76
|233.91
|79
|2007.01.15 03:39
|s/l
|33
|0.10
|235.76
|235.76
|234.51
|-69.89
|10025.24
|80
|2007.01.15 03:39
|s/l
|34
|0.10
|235.76
|235.76
|233.91
|-69.89
|9955.35
|81
|2007.01.15 08:00
|buy
|35
|0.10
|235.98
|235.23
|236.48
|82
|2007.01.15 08:00
|buy
|36
|0.10
|235.98
|235.23
|237.08
|83
|2007.01.15 08:52
|t/p
|35
|0.10
|236.48
|235.23
|236.48
|46.61
|10001.96
|84
|2007.01.15 08:52
|modify
|36
|0.10
|235.98
|235.99
|237.08
|85
|2007.01.15 10:04
|modify
|36
|0.10
|235.98
|236.48
|237.08
|86
|2007.01.15 14:57
|s/l
|36
|0.10
|236.48
|236.48
|237.08
|46.61
|10048.57
|87
|2007.01.16 01:00
|sell
|37
|0.10
|236.59
|237.34
|236.09
|88
|2007.01.16 01:00
|sell
|38
|0.10
|236.59
|237.34
|235.49
|89
|2007.01.16 02:00
|close
|37
|0.10
|236.69
|237.34
|236.09
|-9.32
|10039.25
|90
|2007.01.16 02:00
|close
|38
|0.10
|236.70
|237.34
|235.49
|-10.25
|10029.00
|91
|2007.01.16 02:00
|buy
|39
|0.10
|236.70
|235.95
|237.20
|92
|2007.01.16 02:00
|buy
|40
|0.10
|236.70
|235.95
|237.80
|93
|2007.01.16 07:00
|close
|39
|0.10
|236.42
|235.95
|237.20
|-26.10
|10002.90
|94
|2007.01.16 07:00
|close
|40
|0.10
|236.41
|235.95
|237.80
|-27.03
|9975.87
|95
|2007.01.16 07:00
|sell
|41
|0.10
|236.41
|237.16
|235.91
|96
|2007.01.16 07:00
|sell
|42
|0.10
|236.41
|237.16
|235.31
|97
|2007.01.16 08:00
|close
|41
|0.10
|236.78
|237.16
|235.91
|-34.48
|9941.39
|98
|2007.01.16 08:00
|close
|42
|0.10
|236.79
|237.16
|235.31
|-35.41
|9905.98
|99
|2007.01.16 08:00
|buy
|43
|0.10
|236.79
|236.04
|237.29
|100
|2007.01.16 08:00
|buy
|44
|0.10
|236.79
|236.04
|237.89
|101
|2007.01.16 23:00
|close
|43
|0.10
|236.59
|236.04
|237.29
|-18.65
|9887.33
|102
|2007.01.16 23:00
|close
|44
|0.10
|236.56
|236.04
|237.89
|-21.44
|9865.89
|103
|2007.01.17 01:00
|sell
|45
|0.10
|236.97
|237.72
|236.47
|104
|2007.01.17 01:00
|sell
|46
|0.10
|236.97
|237.72
|235.87
|105
|2007.01.17 02:00
|close
|45
|0.10
|237.03
|237.72
|236.47
|-5.59
|9860.30
|106
|2007.01.17 02:00
|close
|46
|0.10
|237.04
|237.72
|235.87
|-6.52
|9853.78
|107
|2007.01.17 02:00
|buy
|47
|0.10
|237.04
|236.29
|237.54
|108
|2007.01.17 02:00
|buy
|48
|0.10
|237.04
|236.29
|238.14
|109
|2007.01.17 05:00
|close
|47
|0.10
|236.73
|236.29
|237.54
|-28.90
|9824.88
|110
|2007.01.17 05:00
|close
|48
|0.10
|236.75
|236.29
|238.14
|-27.03
|9797.85
|111
|2007.01.17 05:00
|sell
|49
|0.10
|236.75
|237.50
|236.25
|112
|2007.01.17 05:00
|sell
|50
|0.10
|236.75
|237.50
|235.65
|113
|2007.01.17 08:00
|close
|49
|0.10
|237.10
|237.50
|236.25
|-32.62
|9765.23
|114
|2007.01.17 08:00
|close
|50
|0.10
|237.11
|237.50
|235.65
|-33.55
|9731.68
|115
|2007.01.17 08:00
|buy
|51
|0.10
|237.11
|236.36
|237.61
|116
|2007.01.17 08:00
|buy
|52
|0.10
|237.11
|236.36
|238.21
|117
|2007.01.17 15:32
|t/p
|51
|0.10
|237.61
|236.36
|237.61
|46.60
|9778.28
|118
|2007.01.17 15:32
|modify
|52
|0.10
|237.11
|237.12
|238.21
|119
|2007.01.17 23:00
|close
|52
|0.10
|237.64
|237.12
|238.21
|49.40
|9827.68
|120
|2007.01.18 01:00
|sell
|53
|0.10
|237.50
|238.25
|237.00
|121
|2007.01.18 01:00
|sell
|54
|0.10
|237.50
|238.25
|236.40
|122
|2007.01.18 02:00
|close
|53
|0.10
|237.85
|238.25
|237.00
|-32.62
|9795.06
|123
|2007.01.18 02:00
|close
|54
|0.10
|237.84
|238.25
|236.40
|-31.68
|9763.38
|124
|2007.01.18 02:00
|buy
|55
|0.10
|237.84
|237.09
|238.34
|125
|2007.01.18 02:00
|buy
|56
|0.10
|237.84
|237.09
|238.94
|126
|2007.01.18 03:55
|t/p
|55
|0.10
|238.34
|237.09
|238.34
|46.61
|9809.99
|127
|2007.01.18 03:55
|modify
|56
|0.10
|237.84
|237.85
|238.94
|128
|2007.01.18 06:35
|modify
|56
|0.10
|237.84
|238.34
|238.94
|129
|2007.01.18 07:00
|t/p
|56
|0.10
|238.94
|238.34
|238.94
|102.54
|9912.53
|130
|2007.01.19 01:00
|sell
|57
|0.10
|239.38
|240.13
|238.88
|131
|2007.01.19 01:00
|sell
|58
|0.10
|239.38
|240.13
|238.28
|132
|2007.01.19 02:00
|close
|57
|0.10
|239.69
|240.13
|238.88
|-28.89
|9883.64
|133
|2007.01.19 02:00
|close
|58
|0.10
|239.68
|240.13
|238.28
|-27.96
|9855.68
|134
|2007.01.19 02:00
|buy
|59
|0.10
|239.68
|238.93
|240.18
|135
|2007.01.19 02:00
|buy
|60
|0.10
|239.68
|238.93
|240.78
|136
|2007.01.19 10:00
|close
|59
|0.10
|239.19
|238.93
|240.18
|-45.68
|9810.00
|137
|2007.01.19 10:00
|close
|60
|0.10
|239.20
|238.93
|240.78
|-44.75
|9765.25
|138
|2007.01.19 10:00
|sell
|61
|0.10
|239.20
|239.95
|238.70
|139
|2007.01.19 10:00
|sell
|62
|0.10
|239.20
|239.95
|238.10
|140
|2007.01.19 15:00
|close
|61
|0.10
|239.54
|239.95
|238.70
|-31.68
|9733.57
|141
|2007.01.19 15:00
|close
|62
|0.10
|239.53
|239.95
|238.10
|-30.75
|9702.82
|142
|2007.01.19 15:00
|buy
|63
|0.10
|239.53
|238.78
|240.03
|143
|2007.01.19 15:00
|buy
|64
|0.10
|239.53
|238.78
|240.63
|144
|2007.01.19 19:00
|close
|63
|0.10
|239.42
|238.78
|240.03
|-10.25
|9692.57
|145
|2007.01.19 19:00
|close
|64
|0.10
|239.41
|238.78
|240.63
|-11.18
|9681.39
|146
|2007.01.22 01:00
|buy
|65
|0.10
|239.65
|238.90
|240.15
|147
|2007.01.22 01:00
|buy
|66
|0.10
|239.65
|238.90
|240.75
|148
|2007.01.22 11:12
|t/p
|65
|0.10
|240.15
|238.90
|240.15
|46.61
|9728.00
|149
|2007.01.22 11:12
|modify
|66
|0.10
|239.65
|239.66
|240.75
|150
|2007.01.22 23:00
|close
|66
|0.10
|240.33
|239.66
|240.75
|63.39
|9791.39
|151
|2007.01.23 01:00
|buy
|67
|0.10
|240.69
|239.94
|241.19
|152
|2007.01.23 01:00
|buy
|68
|0.10
|240.69
|239.94
|241.79
|153
|2007.01.23 11:43
|t/p
|67
|0.10
|241.19
|239.94
|241.19
|46.61
|9838.00
|154
|2007.01.23 11:43
|modify
|68
|0.10
|240.69
|240.70
|241.79
|155
|2007.01.23 23:01
|close
|68
|0.10
|241.07
|240.70
|241.79
|35.42
|9873.42
|156
|2007.01.24 01:00
|buy
|69
|0.10
|241.37
|240.62
|241.87
|157
|2007.01.24 01:00
|buy
|70
|0.10
|241.37
|240.62
|242.47
|158
|2007.01.24 02:00
|close
|69
|0.10
|241.09
|240.62
|241.87
|-26.10
|9847.32
|159
|2007.01.24 02:00
|close
|70
|0.10
|241.10
|240.62
|242.47
|-25.17
|9822.15
|160
|2007.01.24 02:00
|sell
|71
|0.10
|241.10
|241.85
|240.60
|161
|2007.01.24 02:00
|sell
|72
|0.10
|241.10
|241.85
|240.00
|162
|2007.01.24 06:09
|t/p
|71
|0.10
|240.60
|241.85
|240.60
|46.60
|9868.75
|163
|2007.01.24 06:09
|modify
|72
|0.10
|241.10
|241.09
|240.00
|164
|2007.01.24 06:39
|modify
|72
|0.10
|241.10
|240.60
|240.00
|165
|2007.01.24 06:41
|t/p
|72
|0.10
|240.00
|240.60
|240.00
|102.51
|9971.26
|166
|2007.01.25 01:00
|buy
|73
|0.10
|238.08
|237.33
|238.58
|167
|2007.01.25 01:00
|buy
|74
|0.10
|238.08
|237.33
|239.18
|168
|2007.01.25 02:00
|close
|73
|0.10
|237.45
|237.33
|238.58
|-58.72
|9912.54
|169
|2007.01.25 02:00
|close
|74
|0.10
|237.47
|237.33
|239.18
|-56.86
|9855.68
|170
|2007.01.25 02:00
|sell
|75
|0.10
|237.47
|238.22
|236.97
|171
|2007.01.25 02:00
|sell
|76
|0.10
|237.47
|238.22
|236.37
|172
|2007.01.25 02:36
|t/p
|75
|0.10
|236.97
|238.22
|236.97
|46.59
|9902.27
|173
|2007.01.25 02:36
|modify
|76
|0.10
|237.47
|237.46
|236.37
|174
|2007.01.25 05:07
|modify
|76
|0.10
|237.47
|236.97
|236.37
|175
|2007.01.25 05:16
|s/l
|76
|0.10
|236.97
|236.97
|236.37
|46.59
|9948.86
|176
|2007.01.25 14:00
|buy
|77
|0.10
|238.08
|237.33
|238.58
|177
|2007.01.25 14:00
|buy
|78
|0.10
|238.08
|237.33
|239.18
|178
|2007.01.25 23:00
|close
|77
|0.10
|238.04
|237.33
|238.58
|-3.72
|9945.14
|179
|2007.01.25 23:00
|close
|78
|0.10
|238.05
|237.33
|239.18
|-2.79
|9942.35
|180
|2007.01.26 01:00
|sell
|79
|0.10
|238.84
|239.59
|238.34
|181
|2007.01.26 01:00
|sell
|80
|0.10
|238.84
|239.59
|237.74
|182
|2007.01.26 01:57
|t/p
|79
|0.10
|238.34
|239.59
|238.34
|46.59
|9988.94
|183
|2007.01.26 01:57
|modify
|80
|0.10
|238.84
|238.83
|237.74
|184
|2007.01.26 03:17
|s/l
|80
|0.10
|238.83
|238.83
|237.74
|0.93
|9989.87
|185
|2007.01.29 01:00
|sell
|81
|0.10
|238.30
|239.05
|237.80
|186
|2007.01.29 01:00
|sell
|82
|0.10
|238.30
|239.05
|237.20
|187
|2007.01.29 02:00
|close
|81
|0.10
|238.52
|239.05
|237.80
|-20.50
|9969.37
|188
|2007.01.29 02:00
|close
|82
|0.10
|238.53
|239.05
|237.20
|-21.43
|9947.94
|189
|2007.01.29 02:00
|buy
|83
|0.10
|238.53
|237.78
|239.03
|190
|2007.01.29 02:00
|buy
|84
|0.10
|238.53
|237.78
|239.63
|191
|2007.01.29 07:06
|t/p
|83
|0.10
|239.03
|237.78
|239.03
|46.61
|9994.55
|192
|2007.01.29 07:06
|modify
|84
|0.10
|238.53
|238.54
|239.63
|193
|2007.01.29 09:34
|s/l
|84
|0.10
|238.54
|238.54
|239.63
|0.93
|9995.48
|194
|2007.01.30 01:00
|sell
|85
|0.10
|238.57
|239.32
|238.07
|195
|2007.01.30 01:00
|sell
|86
|0.10
|238.57
|239.32
|237.47
|196
|2007.01.30 03:00
|close
|85
|0.10
|238.93
|239.32
|238.07
|-33.55
|9961.93
|197
|2007.01.30 03:00
|close
|86
|0.10
|238.96
|239.32
|237.47
|-36.34
|9925.59
|198
|2007.01.30 03:00
|buy
|87
|0.10
|238.96
|238.21
|239.46
|199
|2007.01.30 03:00
|buy
|88
|0.10
|238.96
|238.21
|240.06
|200
|2007.01.30 07:20
|t/p
|87
|0.10
|239.46
|238.21
|239.46
|46.61
|9972.20
|201
|2007.01.30 07:20
|modify
|88
|0.10
|238.96
|238.97
|240.06
|202
|2007.01.30 07:47
|modify
|88
|0.10
|238.96
|239.46
|240.06
|203
|2007.01.30 09:40
|s/l
|88
|0.10
|239.46
|239.46
|240.06
|46.61
|10018.81
|204
|2007.01.30 17:00
|sell
|89
|0.10
|238.70
|239.45
|238.20
|205
|2007.01.30 17:00
|sell
|90
|0.10
|238.70
|239.45
|237.60
|206
|2007.01.30 23:01
|close
|89
|0.10
|238.95
|239.45
|238.20
|-23.29
|9995.52
|207
|2007.01.30 23:02
|close
|90
|0.10
|238.94
|239.45
|237.60
|-22.36
|9973.16
|208
|2007.01.31 01:00
|sell
|91
|0.10
|238.73
|239.48
|238.23
|209
|2007.01.31 01:00
|sell
|92
|0.10
|238.73
|239.48
|237.63
|210
|2007.01.31 06:00
|t/p
|91
|0.10
|238.23
|239.48
|238.23
|46.59
|10019.75
|211
|2007.01.31 06:00
|modify
|92
|0.10
|238.73
|238.72
|237.63
|212
|2007.01.31 07:31
|modify
|92
|0.10
|238.73
|238.23
|237.63
|213
|2007.01.31 07:48
|t/p
|92
|0.10
|237.63
|238.23
|237.63
|102.51
|10122.26
|214
|2007.02.01 01:00
|buy
|93
|0.10
|237.33
|236.58
|237.83
|215
|2007.02.01 01:00
|buy
|94
|0.10
|237.33
|236.58
|238.43
|216
|2007.02.01 03:00
|close
|93
|0.10
|236.71
|236.58
|237.83
|-57.79
|10064.47
|217
|2007.02.01 03:00
|close
|94
|0.10
|236.72
|236.58
|238.43
|-56.86
|10007.61
|218
|2007.02.01 03:00
|sell
|95
|0.10
|236.72
|237.47
|236.22
|219
|2007.02.01 03:00
|sell
|96
|0.10
|236.72
|237.47
|235.62
|220
|2007.02.01 13:21
|s/l
|95
|0.10
|237.47
|237.47
|236.22
|-69.89
|9937.72
|221
|2007.02.01 13:21
|s/l
|96
|0.10
|237.47
|237.47
|235.62
|-69.89
|9867.83
|222
|2007.02.01 16:00
|buy
|97
|0.10
|237.49
|236.74
|237.99
|223
|2007.02.01 16:00
|buy
|98
|0.10
|237.49
|236.74
|238.59
|224
|2007.02.01 23:00
|close
|97
|0.10
|237.55
|236.74
|237.99
|5.59
|9873.42
|225
|2007.02.01 23:02
|close
|98
|0.10
|237.59
|236.74
|238.59
|9.32
|9882.74
|226
|2007.02.02 01:00
|buy
|99
|0.10
|237.77
|237.02
|238.27
|227
|2007.02.02 01:00
|buy
|100
|0.10
|237.77
|237.02
|238.87
|228
|2007.02.02 02:00
|close
|99
|0.10
|237.42
|237.02
|238.27
|-32.63
|9850.11
|229
|2007.02.02 02:00
|close
|100
|0.10
|237.43
|237.02
|238.87
|-31.70
|9818.41
|230
|2007.02.02 02:00
|sell
|101
|0.10
|237.43
|238.18
|236.93
|231
|2007.02.02 02:00
|sell
|102
|0.10
|237.43
|238.18
|236.33
|232
|2007.02.02 10:00
|close
|101
|0.10
|237.99
|238.18
|236.93
|-52.18
|9766.23
|233
|2007.02.02 10:00
|close
|102
|0.10
|238.00
|238.18
|236.33
|-53.11
|9713.12
|234
|2007.02.02 10:00
|buy
|103
|0.10
|238.00
|237.25
|238.50
|235
|2007.02.02 10:00
|buy
|104
|0.10
|238.00
|237.25
|239.10
|236
|2007.02.02 13:29
|t/p
|103
|0.10
|238.50
|237.25
|238.50
|46.60
|9759.72
|237
|2007.02.02 13:29
|modify
|104
|0.10
|238.00
|238.01
|239.10
|238
|2007.02.02 16:46
|s/l
|104
|0.10
|238.01
|238.01
|239.10
|0.93
|9760.65
|239
|2007.02.05 01:00
|buy
|105
|0.10
|237.88
|237.13
|238.38
|240
|2007.02.05 01:00
|buy
|106
|0.10
|237.88
|237.13
|238.98
|241
|2007.02.05 02:00
|close
|105
|0.10
|237.41
|237.13
|238.38
|-43.81
|9716.84
|242
|2007.02.05 02:00
|close
|106
|0.10
|237.40
|237.13
|238.98
|-44.74
|9672.10
|243
|2007.02.05 02:00
|sell
|107
|0.10
|237.40
|238.15
|236.90
|244
|2007.02.05 02:00
|sell
|108
|0.10
|237.40
|238.15
|236.30
|245
|2007.02.05 09:16
|t/p
|107
|0.10
|236.90
|238.15
|236.90
|46.59
|9718.69
|246
|2007.02.05 09:16
|modify
|108
|0.10
|237.40
|237.39
|236.30
|247
|2007.02.05 10:59
|modify
|108
|0.10
|237.40
|236.90
|236.30
|248
|2007.02.05 11:05
|t/p
|108
|0.10
|236.30
|236.90
|236.30
|102.51
|9821.20
|249
|2007.02.06 01:00
|sell
|109
|0.10
|235.50
|236.25
|235.00
|250
|2007.02.06 01:00
|sell
|110
|0.10
|235.50
|236.25
|234.40
|251
|2007.02.06 04:00
|close
|109
|0.10
|235.88
|236.25
|235.00
|-35.42
|9785.78
|252
|2007.02.06 04:00
|close
|110
|0.10
|235.87
|236.25
|234.40
|-34.48
|9751.30
|253
|2007.02.06 04:00
|buy
|111
|0.10
|235.87
|235.12
|236.37
|254
|2007.02.06 04:00
|buy
|112
|0.10
|235.87
|235.12
|236.97
|255
|2007.02.06 08:03
|t/p
|111
|0.10
|236.37
|235.12
|236.37
|46.61
|9797.91
|256
|2007.02.06 08:03
|modify
|112
|0.10
|235.87
|235.88
|236.97
|257
|2007.02.06 10:01
|modify
|112
|0.10
|235.87
|236.37
|236.97
|258
|2007.02.06 12:39
|s/l
|112
|0.10
|236.37
|236.37
|236.97
|46.61
|9844.52
|259
|2007.02.07 01:00
|buy
|113
|0.10
|236.75
|236.00
|237.25
|260
|2007.02.07 01:00
|buy
|114
|0.10
|236.75
|236.00
|237.85
|261
|2007.02.07 06:13
|t/p
|113
|0.10
|237.25
|236.00
|237.25
|46.61
|9891.13
|262
|2007.02.07 06:13
|modify
|114
|0.10
|236.75
|236.76
|237.85
|263
|2007.02.07 10:22
|modify
|114
|0.10
|236.75
|237.25
|237.85
|264
|2007.02.07 10:42
|t/p
|114
|0.10
|237.85
|237.25
|237.85
|102.53
|9993.66
|265
|2007.02.08 01:00
|buy
|115
|0.10
|237.88
|237.13
|238.38
|266
|2007.02.08 01:00
|buy
|116
|0.10
|237.88
|237.13
|238.98
|267
|2007.02.08 06:42
|t/p
|115
|0.10
|238.38
|237.13
|238.38
|46.61
|10040.27
|268
|2007.02.08 06:42
|modify
|116
|0.10
|237.88
|237.89
|238.98
|269
|2007.02.08 12:19
|s/l
|116
|0.10
|237.89
|237.89
|238.98
|0.93
|10041.20
|270
|2007.02.08 15:00
|sell
|117
|0.10
|237.46
|238.21
|236.96
|271
|2007.02.08 15:00
|sell
|118
|0.10
|237.46
|238.21
|236.36
|272
|2007.02.08 23:00
|close
|117
|0.10
|237.35
|238.21
|236.96
|10.25
|10051.45
|273
|2007.02.08 23:01
|close
|118
|0.10
|237.33
|238.21
|236.36
|12.11
|10063.56
|274
|2007.02.09 01:00
|sell
|119
|0.10
|237.27
|238.02
|236.77
|275
|2007.02.09 01:00
|sell
|120
|0.10
|237.27
|238.02
|236.17
|276
|2007.02.09 02:00
|close
|119
|0.10
|237.72
|238.02
|236.77
|-41.93
|10021.63
|277
|2007.02.09 02:00
|close
|120
|0.10
|237.71
|238.02
|236.17
|-41.00
|9980.63
|278
|2007.02.09 02:00
|buy
|121
|0.10
|237.71
|236.96
|238.21
|279
|2007.02.09 02:00
|buy
|122
|0.10
|237.71
|236.96
|238.81
|280
|2007.02.09 07:41
|s/l
|121
|0.10
|236.96
|236.96
|238.21
|-69.91
|9910.72
|281
|2007.02.09 07:41
|s/l
|122
|0.10
|236.96
|236.96
|238.81
|-69.91
|9840.81
|282
|2007.02.09 09:00
|sell
|123
|0.10
|236.72
|237.47
|236.22
|283
|2007.02.09 09:00
|sell
|124
|0.10
|236.72
|237.47
|235.62
|284
|2007.02.09 19:00
|close
|123
|0.10
|237.30
|237.47
|236.22
|-54.05
|9786.76
|285
|2007.02.09 19:00
|close
|124
|0.10
|237.29
|237.47
|235.62
|-53.12
|9733.64
|286
|2007.02.12 01:00
|sell
|125
|0.10
|238.08
|238.83
|237.58
|287
|2007.02.12 01:00
|sell
|126
|0.10
|238.08
|238.83
|236.98
|288
|2007.02.12 08:24
|t/p
|125
|0.10
|237.58
|238.83
|237.58
|46.59
|9780.23
|289
|2007.02.12 08:24
|modify
|126
|0.10
|238.08
|238.07
|236.98
|290
|2007.02.12 13:34
|modify
|126
|0.10
|238.08
|237.58
|236.98
|291
|2007.02.12 13:35
|t/p
|126
|0.10
|236.98
|237.58
|236.98
|102.51
|9882.74
|292
|2007.02.13 01:00
|sell
|127
|0.10
|236.97
|237.72
|236.47
|293
|2007.02.13 01:00
|sell
|128
|0.10
|236.97
|237.72
|235.87
|294
|2007.02.13 09:30
|t/p
|127
|0.10
|236.47
|237.72
|236.47
|46.59
|9929.33
|295
|2007.02.13 09:30
|modify
|128
|0.10
|236.97
|236.96
|235.87
|296
|2007.02.13 09:44
|modify
|128
|0.10
|236.97
|236.47
|235.87
|297
|2007.02.13 09:44
|t/p
|128
|0.10
|235.87
|236.47
|235.87
|102.51
|10031.84
|298
|2007.02.14 01:00
|buy
|129
|0.10
|236.02
|235.27
|236.52
|299
|2007.02.14 01:00
|buy
|130
|0.10
|236.02
|235.27
|237.12
|300
|2007.02.14 02:00
|close
|129
|0.10
|235.74
|235.27
|236.52
|-26.10
|10005.74
|301
|2007.02.14 08:00
|modify
|130
|0.10
|236.02
|236.03
|237.12
|302
|2007.02.14 09:05
|s/l
|130
|0.10
|236.03
|236.03
|237.12
|0.93
|10006.67
|303
|2007.02.15 01:00
|buy
|131
|0.10
|235.97
|235.22
|236.47
|304
|2007.02.15 01:00
|buy
|132
|0.10
|235.97
|235.22
|237.07
|305
|2007.02.15 02:00
|close
|131
|0.10
|235.56
|235.22
|236.47
|-38.22
|9968.45
|306
|2007.02.15 02:00
|close
|132
|0.10
|235.57
|235.22
|237.07
|-37.28
|9931.17
|307
|2007.02.15 02:00
|sell
|133
|0.10
|235.57
|236.32
|235.07
|308
|2007.02.15 02:00
|sell
|134
|0.10
|235.57
|236.32
|234.47
|309
|2007.02.15 08:47
|s/l
|133
|0.10
|236.32
|236.32
|235.07
|-69.89
|9861.28
|310
|2007.02.15 08:47
|s/l
|134
|0.10
|236.32
|236.32
|234.47
|-69.89
|9791.39
|311
|2007.02.16 01:00
|buy
|135
|0.10
|233.31
|232.56
|233.81
|312
|2007.02.16 01:00
|buy
|136
|0.10
|233.31
|232.56
|234.41
|313
|2007.02.16 08:07
|s/l
|135
|0.10
|232.56
|232.56
|233.81
|-69.91
|9721.48
|314
|2007.02.16 08:07
|s/l
|136
|0.10
|232.56
|232.56
|234.41
|-69.91
|9651.57
|315
|2007.02.16 09:00
|sell
|137
|0.10
|232.76
|233.51
|232.26
|316
|2007.02.16 09:00
|sell
|138
|0.10
|232.76
|233.51
|231.66
|317
|2007.02.16 13:14
|t/p
|137
|0.10
|232.26
|233.51
|232.26
|46.59
|9698.16
|318
|2007.02.16 13:14
|modify
|138
|0.10
|232.76
|232.75
|231.66
|319
|2007.02.16 14:43
|s/l
|138
|0.10
|232.75
|232.75
|231.66
|0.93
|9699.09
|320
|2007.02.19 01:00
|buy
|139
|0.10
|233.26
|232.51
|233.76
|321
|2007.02.19 01:00
|buy
|140
|0.10
|233.26
|232.51
|234.36
|322
|2007.02.19 10:24
|s/l
|139
|0.10
|232.51
|232.51
|233.76
|-69.91
|9629.18
|323
|2007.02.19 10:24
|s/l
|140
|0.10
|232.51
|232.51
|234.36
|-69.91
|9559.27
|324
|2007.02.19 12:00
|sell
|141
|0.10
|232.63
|233.38
|232.13
|325
|2007.02.19 12:00
|sell
|142
|0.10
|232.63
|233.38
|231.53
|326
|2007.02.19 16:21
|s/l
|141
|0.10
|233.38
|233.38
|232.13
|-69.89
|9489.38
|327
|2007.02.19 16:21
|s/l
|142
|0.10
|233.38
|233.38
|231.53
|-69.89
|9419.49
|328
|2007.02.20 01:00
|sell
|143
|0.10
|233.47
|234.22
|232.97
|329
|2007.02.20 01:00
|sell
|144
|0.10
|233.47
|234.22
|232.37
|330
|2007.02.20 02:00
|close
|143
|0.10
|233.64
|234.22
|232.97
|-15.85
|9403.64
|331
|2007.02.20 02:00
|close
|144
|0.10
|233.65
|234.22
|232.37
|-16.78
|9386.86
|332
|2007.02.20 02:00
|buy
|145
|0.10
|233.65
|232.90
|234.15
|333
|2007.02.20 02:00
|buy
|146
|0.10
|233.65
|232.90
|234.75
|334
|2007.02.20 06:47
|t/p
|145
|0.10
|234.15
|232.90
|234.15
|46.60
|9433.46
|335
|2007.02.20 06:47
|modify
|146
|0.10
|233.65
|233.66
|234.75
|336
|2007.02.20 13:29
|modify
|146
|0.10
|233.65
|234.15
|234.75
|337
|2007.02.20 14:19
|t/p
|146
|0.10
|234.75
|234.15
|234.75
|102.53
|9535.99
|338
|2007.02.21 01:00
|buy
|147
|0.10
|235.31
|234.56
|235.81
|339
|2007.02.21 01:00
|buy
|148
|0.10
|235.31
|234.56
|236.41
|340
|2007.02.21 03:43
|s/l
|147
|0.10
|234.56
|234.56
|235.81
|-69.91
|9466.08
|341
|2007.02.21 03:43
|s/l
|148
|0.10
|234.56
|234.56
|236.41
|-69.91
|9396.17
|342
|2007.02.21 05:00
|sell
|149
|0.10
|234.05
|234.80
|233.55
|343
|2007.02.21 05:00
|sell
|150
|0.10
|234.05
|234.80
|232.95
|344
|2007.02.21 05:23
|s/l
|149
|0.10
|234.80
|234.80
|233.55
|-69.89
|9326.28
|345
|2007.02.21 05:23
|s/l
|150
|0.10
|234.80
|234.80
|232.95
|-69.89
|9256.39
|346
|2007.02.21 07:00
|buy
|151
|0.10
|235.22
|234.47
|235.72
|347
|2007.02.21 07:00
|buy
|152
|0.10
|235.22
|234.47
|236.32
|348
|2007.02.21 08:00
|t/p
|151
|0.10
|235.72
|234.47
|235.72
|46.61
|9303.00
|349
|2007.02.21 08:00
|modify
|152
|0.10
|235.22
|235.23
|236.32
|350
|2007.02.21 10:12
|s/l
|152
|0.10
|235.23
|235.23
|236.32
|0.93
|9303.93
|351
|2007.02.22 01:00
|buy
|153
|0.10
|236.42
|235.67
|236.92
|352
|2007.02.22 01:00
|buy
|154
|0.10
|236.42
|235.67
|237.52
|353
|2007.02.22 08:00
|close
|153
|0.10
|236.07
|235.67
|236.92
|-32.63
|9271.30
|354
|2007.02.22 08:00
|close
|154
|0.10
|236.06
|235.67
|237.52
|-33.56
|9237.74
|355
|2007.02.22 08:00
|sell
|155
|0.10
|236.06
|236.81
|235.56
|356
|2007.02.22 08:00
|sell
|156
|0.10
|236.06
|236.81
|234.96
|357
|2007.02.22 11:00
|close
|155
|0.10
|236.68
|236.81
|235.56
|-57.78
|9179.96
|358
|2007.02.22 11:00
|close
|156
|0.10
|236.70
|236.81
|234.96
|-59.64
|9120.32
|359
|2007.02.22 11:00
|buy
|157
|0.10
|236.70
|235.95
|237.20
|360
|2007.02.22 11:00
|buy
|158
|0.10
|236.70
|235.95
|237.80
|361
|2007.02.22 16:14
|t/p
|157
|0.10
|237.20
|235.95
|237.20
|46.61
|9166.93
|362
|2007.02.22 16:14
|modify
|158
|0.10
|236.70
|236.71
|237.80
|363
|2007.02.22 17:14
|modify
|158
|0.10
|236.70
|237.20
|237.80
|364
|2007.02.22 17:16
|t/p
|158
|0.10
|237.80
|237.20
|237.80
|102.53
|9269.46
|365
|2007.02.23 01:00
|sell
|159
|0.10
|237.49
|238.24
|236.99
|366
|2007.02.23 01:00
|sell
|160
|0.10
|237.49
|238.24
|236.39
|367
|2007.02.23 03:00
|close
|159
|0.10
|237.91
|238.24
|236.99
|-39.14
|9230.32
|368
|2007.02.23 03:00
|close
|160
|0.10
|237.92
|238.24
|236.39
|-40.07
|9190.25
|369
|2007.02.23 03:00
|buy
|161
|0.10
|237.92
|237.17
|238.42
|370
|2007.02.23 03:00
|buy
|162
|0.10
|237.92
|237.17
|239.02
|371
|2007.02.23 06:00
|close
|161
|0.10
|237.58
|237.17
|238.42
|-31.69
|9158.56
|372
|2007.02.23 06:00
|close
|162
|0.10
|237.56
|237.17
|239.02
|-33.56
|9125.00
|373
|2007.02.23 06:00
|sell
|163
|0.10
|237.56
|238.31
|237.06
|374
|2007.02.23 06:00
|sell
|164
|0.10
|237.56
|238.31
|236.46
|375
|2007.02.23 09:00
|close
|163
|0.10
|237.74
|238.31
|237.06
|-16.78
|9108.22
|376
|2007.02.23 09:00
|close
|164
|0.10
|237.76
|238.31
|236.46
|-18.64
|9089.58
|377
|2007.02.23 09:00
|buy
|165
|0.10
|237.76
|237.01
|238.26
|378
|2007.02.23 09:00
|buy
|166
|0.10
|237.76
|237.01
|238.86
|379
|2007.02.23 10:00
|close
|165
|0.10
|237.49
|237.01
|238.26
|-25.17
|9064.41
|380
|2007.02.23 10:00
|close
|166
|0.10
|237.48
|237.01
|238.86
|-26.10
|9038.31
|381
|2007.02.23 10:00
|sell
|167
|0.10
|237.48
|238.23
|236.98
|382
|2007.02.23 10:00
|sell
|168
|0.10
|237.48
|238.23
|236.38
|383
|2007.02.23 13:00
|close
|167
|0.10
|237.99
|238.23
|236.98
|-47.52
|8990.79
|384
|2007.02.23 13:00
|close
|168
|0.10
|238.00
|238.23
|236.38
|-48.45
|8942.34
|385
|2007.02.23 13:00
|buy
|169
|0.10
|238.00
|237.25
|238.50
|386
|2007.02.23 13:00
|buy
|170
|0.10
|238.00
|237.25
|239.10
|387
|2007.02.23 19:00
|close
|169
|0.10
|237.68
|237.25
|238.50
|-29.83
|8912.51
|388
|2007.02.23 19:00
|close
|170
|0.10
|237.70
|237.25
|239.10
|-27.97
|8884.54
|389
|2007.02.27 01:00
|sell
|171
|0.10
|236.59
|237.34
|236.09
|390
|2007.02.27 01:00
|sell
|172
|0.10
|236.59
|237.34
|235.49
|391
|2007.02.27 06:19
|t/p
|171
|0.10
|236.09
|237.34
|236.09
|46.59
|8931.13
|392
|2007.02.27 06:19
|modify
|172
|0.10
|236.59
|236.58
|235.49
|393
|2007.02.27 07:32
|modify
|172
|0.10
|236.59
|236.09
|235.49
|394
|2007.02.27 07:33
|t/p
|172
|0.10
|235.49
|236.09
|235.49
|102.51
|9033.64
|395
|2007.02.28 01:00
|buy
|173
|0.10
|232.45
|231.70
|232.95
|396
|2007.02.28 01:00
|buy
|174
|0.10
|232.45
|231.70
|233.55
|397
|2007.02.28 01:40
|t/p
|173
|0.10
|232.95
|231.70
|232.95
|46.61
|9080.25
|398
|2007.02.28 01:40
|modify
|174
|0.10
|232.45
|232.46
|233.55
|399
|2007.02.28 05:25
|s/l
|174
|0.10
|232.46
|232.46
|233.55
|0.93
|9081.18
|400
|2007.02.28 10:00
|sell
|175
|0.10
|231.63
|232.38
|231.13
|401
|2007.02.28 10:00
|sell
|176
|0.10
|231.63
|232.38
|230.53
|402
|2007.02.28 12:00
|close
|175
|0.10
|232.06
|232.38
|231.13
|-40.07
|9041.11
|403
|2007.02.28 12:00
|close
|176
|0.10
|232.05
|232.38
|230.53
|-39.14
|9001.97
|404
|2007.02.28 12:00
|buy
|177
|0.10
|232.05
|231.30
|232.55
|405
|2007.02.28 12:00
|buy
|178
|0.10
|232.05
|231.30
|233.15
|406
|2007.02.28 14:48
|s/l
|177
|0.10
|231.30
|231.30
|232.55
|-69.91
|8932.06
|407
|2007.02.28 14:48
|s/l
|178
|0.10
|231.30
|231.30
|233.15
|-69.91
|8862.15
|408
|2007.03.01 01:00
|sell
|179
|0.10
|233.05
|233.80
|232.55
|409
|2007.03.01 01:00
|sell
|180
|0.10
|233.05
|233.80
|231.95
|410
|2007.03.01 02:36
|t/p
|179
|0.10
|232.55
|233.80
|232.55
|46.59
|8908.74
|411
|2007.03.01 02:36
|modify
|180
|0.10
|233.05
|233.04
|231.95
|412
|2007.03.01 04:00
|modify
|180
|0.10
|233.05
|232.55
|231.95
|413
|2007.03.01 04:11
|t/p
|180
|0.10
|231.95
|232.55
|231.95
|102.50
|9011.24
|414
|2007.03.02 01:00
|sell
|181
|0.10
|230.31
|231.06
|229.81
|415
|2007.03.02 01:00
|sell
|182
|0.10
|230.31
|231.06
|229.21
|416
|2007.03.02 07:01
|t/p
|181
|0.10
|229.81
|231.06
|229.81
|46.59
|9057.83
|417
|2007.03.02 07:01
|modify
|182
|0.10
|230.31
|230.30
|229.21
|418
|2007.03.02 08:20
|s/l
|182
|0.10
|230.30
|230.30
|229.21
|0.93
|9058.76
|419
|2007.03.05 01:00
|buy
|183
|0.10
|223.36
|222.61
|223.86
|420
|2007.03.05 01:00
|buy
|184
|0.10
|223.36
|222.61
|224.46
|421
|2007.03.05 02:00
|close
|183
|0.10
|223.18
|222.61
|223.86
|-16.78
|9041.98
|422
|2007.03.05 02:00
|close
|184
|0.10
|223.15
|222.61
|224.46
|-19.57
|9022.41
|423
|2007.03.05 02:00
|sell
|185
|0.10
|223.15
|223.90
|222.65
|424
|2007.03.05 02:00
|sell
|186
|0.10
|223.15
|223.90
|222.05
|425
|2007.03.05 02:30
|s/l
|185
|0.10
|223.90
|223.90
|222.65
|-69.89
|8952.52
|426
|2007.03.05 02:30
|s/l
|186
|0.10
|223.90
|223.90
|222.05
|-69.89
|8882.63
|427
|2007.03.06 01:00
|buy
|187
|0.10
|222.80
|222.05
|223.30
|428
|2007.03.06 01:00
|buy
|188
|0.10
|222.80
|222.05
|223.90
|429
|2007.03.06 01:13
|t/p
|187
|0.10
|223.30
|222.05
|223.30
|46.61
|8929.24
|430
|2007.03.06 01:13
|modify
|188
|0.10
|222.80
|222.81
|223.90
|431
|2007.03.06 02:09
|modify
|188
|0.10
|222.80
|223.30
|223.90
|432
|2007.03.06 02:14
|t/p
|188
|0.10
|223.90
|223.30
|223.90
|102.54
|9031.78
|433
|2007.03.07 01:00
|sell
|189
|0.10
|225.61
|226.36
|225.11
|434
|2007.03.07 01:00
|sell
|190
|0.10
|225.61
|226.36
|224.51
|435
|2007.03.07 01:26
|t/p
|189
|0.10
|225.11
|226.36
|225.11
|46.60
|9078.38
|436
|2007.03.07 01:26
|modify
|190
|0.10
|225.61
|225.60
|224.51
|437
|2007.03.07 01:29
|modify
|190
|0.10
|225.61
|225.11
|224.51
|438
|2007.03.07 01:29
|t/p
|190
|0.10
|224.51
|225.11
|224.51
|102.51
|9180.89
|439
|2007.03.08 01:00
|buy
|191
|0.10
|223.34
|222.59
|223.84
|440
|2007.03.08 01:00
|buy
|192
|0.10
|223.34
|222.59
|224.44
|441
|2007.03.08 01:32
|t/p
|191
|0.10
|223.84
|222.59
|223.84
|46.61
|9227.50
|442
|2007.03.08 01:32
|modify
|192
|0.10
|223.34
|223.35
|224.44
|443
|2007.03.08 03:06
|modify
|192
|0.10
|223.34
|223.84
|224.44
|444
|2007.03.08 03:08
|t/p
|192
|0.10
|224.44
|223.84
|224.44
|102.53
|9330.03
|445
|2007.03.09 01:00
|buy
|193
|0.10
|226.63
|225.88
|227.13
|446
|2007.03.09 01:00
|buy
|194
|0.10
|226.63
|225.88
|227.73
|447
|2007.03.09 13:30
|t/p
|193
|0.10
|227.13
|225.88
|227.13
|46.61
|9376.64
|448
|2007.03.09 13:30
|modify
|194
|0.10
|226.63
|226.64
|227.73
|449
|2007.03.09 13:35
|modify
|194
|0.10
|226.63
|227.13
|227.73
|450
|2007.03.09 13:36
|t/p
|194
|0.10
|227.73
|227.13
|227.73
|102.54
|9479.18
|451
|2007.03.12 01:00
|sell
|195
|0.10
|228.53
|229.28
|228.03
|452
|2007.03.12 01:00
|sell
|196
|0.10
|228.53
|229.28
|227.43
|453
|2007.03.12 07:01
|s/l
|195
|0.10
|229.28
|229.28
|228.03
|-69.90
|9409.28
|454
|2007.03.12 07:01
|s/l
|196
|0.10
|229.28
|229.28
|227.43
|-69.90
|9339.38
|455
|2007.03.12 08:00
|buy
|197
|0.10
|229.36
|228.61
|229.86
|456
|2007.03.12 08:00
|buy
|198
|0.10
|229.36
|228.61
|230.46
|457
|2007.03.12 11:35
|s/l
|197
|0.10
|228.61
|228.61
|229.86
|-69.91
|9269.47
|458
|2007.03.12 11:35
|s/l
|198
|0.10
|228.61
|228.61
|230.46
|-69.91
|9199.56
|459
|2007.03.12 12:00
|sell
|199
|0.10
|228.50
|229.25
|228.00
|460
|2007.03.12 12:00
|sell
|200
|0.10
|228.50
|229.25
|227.40
|461
|2007.03.12 12:21
|t/p
|199
|0.10
|228.00
|229.25
|228.00
|46.60
|9246.16
|462
|2007.03.12 12:21
|modify
|200
|0.10
|228.50
|228.49
|227.40
|463
|2007.03.12 12:25
|modify
|200
|0.10
|228.50
|228.00
|227.40
|464
|2007.03.12 12:25
|t/p
|200
|0.10
|227.40
|228.00
|227.40
|102.51
|9348.67
|465
|2007.03.13 01:00
|buy
|201
|0.10
|227.13
|226.38
|227.63
|466
|2007.03.13 01:00
|buy
|202
|0.10
|227.13
|226.38
|228.23
|467
|2007.03.13 02:00
|close
|201
|0.10
|227.02
|226.38
|227.63
|-10.25
|9338.42
|468
|2007.03.13 02:00
|close
|202
|0.10
|227.03
|226.38
|228.23
|-9.32
|9329.10
|469
|2007.03.13 02:00
|sell
|203
|0.10
|227.03
|227.78
|226.53
|470
|2007.03.13 02:00
|sell
|204
|0.10
|227.03
|227.78
|225.93
|471
|2007.03.13 05:47
|t/p
|203
|0.10
|226.53
|227.78
|226.53
|46.59
|9375.69
|472
|2007.03.13 05:47
|modify
|204
|0.10
|227.03
|227.02
|225.93
|473
|2007.03.13 11:01
|modify
|204
|0.10
|227.03
|226.53
|225.93
|474
|2007.03.13 11:01
|t/p
|204
|0.10
|225.93
|226.53
|225.93
|102.50
|9478.19
|475
|2007.03.14 01:00
|buy
|205
|0.10
|224.26
|223.51
|224.76
|476
|2007.03.14 01:00
|buy
|206
|0.10
|224.26
|223.51
|225.36
|477
|2007.03.14 01:24
|t/p
|205
|0.10
|224.76
|223.51
|224.76
|46.60
|9524.79
|478
|2007.03.14 01:24
|modify
|206
|0.10
|224.26
|224.27
|225.36
|479
|2007.03.14 01:46
|s/l
|206
|0.10
|224.27
|224.27
|225.36
|0.93
|9525.72
|480
|2007.03.14 07:00
|sell
|207
|0.10
|222.74
|223.49
|222.24
|481
|2007.03.14 07:00
|sell
|208
|0.10
|222.74
|223.49
|221.64
|482
|2007.03.14 09:07
|s/l
|207
|0.10
|223.49
|223.49
|222.24
|-69.89
|9455.83
|483
|2007.03.14 09:07
|s/l
|208
|0.10
|223.49
|223.49
|221.64
|-69.89
|9385.94
|484
|2007.03.14 13:00
|buy
|209
|0.10
|224.19
|223.44
|224.69
|485
|2007.03.14 13:00
|buy
|210
|0.10
|224.19
|223.44
|225.29
|486
|2007.03.14 13:37
|t/p
|209
|0.10
|224.69
|223.44
|224.69
|46.61
|9432.55
|487
|2007.03.14 13:37
|modify
|210
|0.10
|224.19
|224.20
|225.29
|488
|2007.03.14 14:07
|s/l
|210
|0.10
|224.20
|224.20
|225.29
|0.93
|9433.48
|489
|2007.03.15 01:00
|sell
|211
|0.10
|226.99
|227.74
|226.49
|490
|2007.03.15 01:00
|sell
|212
|0.10
|226.99
|227.74
|225.89
|491
|2007.03.15 05:15
|t/p
|211
|0.10
|226.49
|227.74
|226.49
|46.60
|9480.08
|492
|2007.03.15 05:15
|modify
|212
|0.10
|226.99
|226.98
|225.89
|493
|2007.03.15 07:06
|s/l
|212
|0.10
|226.98
|226.98
|225.89
|0.94
|9481.02
|494
|2007.03.16 01:00
|buy
|213
|0.10
|227.01
|226.26
|227.51
|495
|2007.03.16 01:00
|buy
|214
|0.10
|227.01
|226.26
|228.11
|496
|2007.03.16 02:00
|close
|213
|0.10
|226.49
|226.26
|227.51
|-48.47
|9432.55
|497
|2007.03.16 02:00
|close
|214
|0.10
|226.52
|226.26
|228.11
|-45.67
|9386.88
|498
|2007.03.16 02:00
|sell
|215
|0.10
|226.52
|227.27
|226.02
|499
|2007.03.16 02:00
|sell
|216
|0.10
|226.52
|227.27
|225.42
|500
|2007.03.16 04:31
|s/l
|215
|0.10
|227.27
|227.27
|226.02
|-69.89
|9316.99
|501
|2007.03.16 04:31
|s/l
|216
|0.10
|227.27
|227.27
|225.42
|-69.89
|9247.10
|502
|2007.03.16 13:00
|buy
|217
|0.10
|227.31
|226.56
|227.81
|503
|2007.03.16 13:00
|buy
|218
|0.10
|227.31
|226.56
|228.41
|504
|2007.03.16 16:00
|close
|217
|0.10
|226.77
|226.56
|227.81
|-50.34
|9196.76
|505
|2007.03.16 16:00
|close
|218
|0.10
|226.79
|226.56
|228.41
|-48.47
|9148.29
|506
|2007.03.16 16:00
|sell
|219
|0.10
|226.79
|227.54
|226.29
|507
|2007.03.16 16:00
|sell
|220
|0.10
|226.79
|227.54
|225.69
|508
|2007.03.16 19:00
|close
|219
|0.10
|226.79
|227.54
|226.29
|0.00
|9148.29
|509
|2007.03.16 19:00
|close
|220
|0.10
|226.82
|227.54
|225.69
|-2.79
|9145.50
|510
|2007.03.19 01:00
|buy
|221
|0.10
|226.77
|226.02
|227.27
|511
|2007.03.19 01:00
|buy
|222
|0.10
|226.77
|226.02
|227.87
|512
|2007.03.19 01:15
|t/p
|221
|0.10
|227.27
|226.02
|227.27
|46.61
|9192.11
|513
|2007.03.19 01:15
|modify
|222
|0.10
|226.77
|226.78
|227.87
|514
|2007.03.19 01:18
|modify
|222
|0.10
|226.77
|227.27
|227.87
|515
|2007.03.19 01:18
|t/p
|222
|0.10
|227.87
|227.27
|227.87
|102.54
|9294.65
|516
|2007.03.20 01:00
|sell
|223
|0.10
|229.29
|230.04
|228.79
|517
|2007.03.20 01:00
|sell
|224
|0.10
|229.29
|230.04
|228.19
|518
|2007.03.20 02:00
|close
|223
|0.10
|229.18
|230.04
|228.79
|10.25
|9304.90
|519
|2007.03.20 02:00
|close
|224
|0.10
|229.16
|230.04
|228.19
|12.12
|9317.02
|520
|2007.03.20 02:00
|buy
|225
|0.10
|229.16
|228.41
|229.66
|521
|2007.03.20 02:00
|buy
|226
|0.10
|229.16
|228.41
|230.26
|522
|2007.03.20 08:12
|t/p
|225
|0.10
|229.66
|228.41
|229.66
|46.61
|9363.63
|523
|2007.03.20 08:12
|modify
|226
|0.10
|229.16
|229.17
|230.26
|524
|2007.03.20 09:21
|s/l
|226
|0.10
|229.17
|229.17
|230.26
|0.94
|9364.57
|525
|2007.03.21 04:00
|sell
|227
|0.10
|229.96
|230.71
|229.46
|526
|2007.03.21 04:00
|sell
|228
|0.10
|229.96
|230.71
|228.86
|527
|2007.03.21 07:11
|s/l
|227
|0.10
|230.71
|230.71
|229.46
|-69.89
|9294.68
|528
|2007.03.21 07:11
|s/l
|228
|0.10
|230.71
|230.71
|228.86
|-69.89
|9224.79
|529
|2007.03.22 01:00
|buy
|229
|0.10
|231.29
|230.54
|231.79
|530
|2007.03.22 01:00
|buy
|230
|0.10
|231.29
|230.54
|232.39
|531
|2007.03.22 07:00
|close
|229
|0.10
|230.70
|230.54
|231.79
|-55.00
|9169.79
|532
|2007.03.22 07:00
|close
|230
|0.10
|230.69
|230.54
|232.39
|-55.93
|9113.86
|533
|2007.03.22 07:00
|sell
|231
|0.10
|230.69
|231.44
|230.19
|534
|2007.03.22 07:00
|sell
|232
|0.10
|230.69
|231.44
|229.59
|535
|2007.03.22 09:26
|s/l
|231
|0.10
|231.44
|231.44
|230.19
|-69.89
|9043.97
|536
|2007.03.22 09:26
|s/l
|232
|0.10
|231.44
|231.44
|229.59
|-69.89
|8974.08
|537
|2007.03.22 10:00
|buy
|233
|0.10
|231.74
|230.99
|232.24
|538
|2007.03.22 10:00
|buy
|234
|0.10
|231.74
|230.99
|232.84
|539
|2007.03.22 23:00
|close
|233
|0.10
|232.07
|230.99
|232.24
|30.76
|9004.84
|540
|2007.03.22 23:00
|close
|234
|0.10
|232.06
|230.99
|232.84
|29.83
|9034.67
|541
|2007.03.23 01:00
|sell
|235
|0.10
|231.95
|232.70
|231.45
|542
|2007.03.23 01:00
|sell
|236
|0.10
|231.95
|232.70
|230.85
|543
|2007.03.23 09:09
|t/p
|235
|0.10
|231.45
|232.70
|231.45
|46.60
|9081.27
|544
|2007.03.23 09:09
|modify
|236
|0.10
|231.95
|231.94
|230.85
|545
|2007.03.23 09:13
|modify
|236
|0.10
|231.95
|231.45
|230.85
|546
|2007.03.23 09:13
|t/p
|236
|0.10
|230.85
|231.45
|230.85
|102.51
|9183.78
|547
|2007.03.26 01:00
|buy
|237
|0.10
|231.38
|230.63
|231.88
|548
|2007.03.26 01:00
|buy
|238
|0.10
|231.38
|230.63
|232.48
|549
|2007.03.26 03:00
|close
|237
|0.10
|230.99
|230.63
|231.88
|-36.35
|9147.43
|550
|2007.03.26 03:00
|close
|238
|0.10
|231.03
|230.63
|232.48
|-32.63
|9114.80
|551
|2007.03.26 03:00
|sell
|239
|0.10
|231.03
|231.78
|230.53
|552
|2007.03.26 03:00
|sell
|240
|0.10
|231.03
|231.78
|229.93
|553
|2007.03.26 06:53
|s/l
|239
|0.10
|231.78
|231.78
|230.53
|-69.90
|9044.90
|554
|2007.03.26 06:53
|s/l
|240
|0.10
|231.78
|231.78
|229.93
|-69.90
|8975.00
|555
|2007.03.26 08:00
|buy
|241
|0.10
|231.83
|231.08
|232.33
|556
|2007.03.26 08:00
|buy
|242
|0.10
|231.83
|231.08
|232.93
|557
|2007.03.26 13:57
|t/p
|241
|0.10
|232.33
|231.08
|232.33
|46.60
|9021.60
|558
|2007.03.26 13:57
|modify
|242
|0.10
|231.83
|231.84
|232.93
|559
|2007.03.26 23:01
|close
|242
|0.10
|232.52
|231.84
|232.93
|64.31
|9085.91
|560
|2007.03.27 01:00
|sell
|243
|0.10
|232.68
|233.43
|232.18
|561
|2007.03.27 01:00
|sell
|244
|0.10
|232.68
|233.43
|231.58
|562
|2007.03.27 07:56
|t/p
|243
|0.10
|232.18
|233.43
|232.18
|46.59
|9132.50
|563
|2007.03.27 07:56
|modify
|244
|0.10
|232.68
|232.67
|231.58
|564
|2007.03.27 09:56
|s/l
|244
|0.10
|232.67
|232.67
|231.58
|0.93
|9133.43
|565
|2007.03.28 01:00
|buy
|245
|0.10
|231.93
|231.18
|232.43
|566
|2007.03.28 01:00
|buy
|246
|0.10
|231.93
|231.18
|233.03
|567
|2007.03.28 02:23
|s/l
|245
|0.10
|231.18
|231.18
|232.43
|-69.91
|9063.52
|568
|2007.03.28 02:23
|s/l
|246
|0.10
|231.18
|231.18
|233.03
|-69.91
|8993.61
|569
|2007.03.28 03:00
|sell
|247
|0.10
|230.71
|231.46
|230.21
|570
|2007.03.28 03:00
|sell
|248
|0.10
|230.71
|231.46
|229.61
|571
|2007.03.28 05:36
|t/p
|247
|0.10
|230.21
|231.46
|230.21
|46.59
|9040.20
|572
|2007.03.28 05:36
|modify
|248
|0.10
|230.71
|230.70
|229.61
|573
|2007.03.28 13:36
|modify
|248
|0.10
|230.71
|230.21
|229.61
|574
|2007.03.28 14:01
|s/l
|248
|0.10
|230.21
|230.21
|229.61
|46.59
|9086.79
|575
|2007.03.29 01:00
|buy
|249
|0.10
|229.56
|228.81
|230.06
|576
|2007.03.29 01:00
|buy
|250
|0.10
|229.56
|228.81
|230.66
|577
|2007.03.29 04:44
|t/p
|249
|0.10
|230.06
|228.81
|230.06
|46.61
|9133.40
|578
|2007.03.29 04:44
|modify
|250
|0.10
|229.56
|229.57
|230.66
|579
|2007.03.29 07:46
|modify
|250
|0.10
|229.56
|230.06
|230.66
|580
|2007.03.29 07:54
|t/p
|250
|0.10
|230.66
|230.06
|230.66
|102.54
|9235.94
|581
|2007.03.30 01:00
|buy
|251
|0.10
|231.87
|231.12
|232.37
|582
|2007.03.30 01:00
|buy
|252
|0.10
|231.87
|231.12
|232.97
|583
|2007.03.30 02:36
|s/l
|251
|0.10
|231.12
|231.12
|232.37
|-69.91
|9166.03
|584
|2007.03.30 02:36
|s/l
|252
|0.10
|231.12
|231.12
|232.97
|-69.91
|9096.12
|585
|2007.03.30 03:00
|sell
|253
|0.10
|231.14
|231.89
|230.64
|586
|2007.03.30 03:00
|sell
|254
|0.10
|231.14
|231.89
|230.04
|587
|2007.03.30 03:27
|t/p
|253
|0.10
|230.64
|231.89
|230.64
|46.60
|9142.72
|588
|2007.03.30 03:27
|modify
|254
|0.10
|231.14
|231.13
|230.04
|589
|2007.03.30 03:45
|s/l
|254
|0.10
|231.13
|231.13
|230.04
|0.94
|9143.66
|590
|2007.04.02 01:00
|buy
|255
|0.10
|232.11
|231.36
|232.61
|591
|2007.04.02 01:00
|buy
|256
|0.10
|232.11
|231.36
|233.21
|592
|2007.04.02 11:47
|t/p
|255
|0.10
|232.61
|231.36
|232.61
|46.60
|9190.26
|593
|2007.04.02 11:47
|modify
|256
|0.10
|232.11
|232.12
|233.21
|594
|2007.04.02 23:00
|close
|256
|0.10
|232.90
|232.12
|233.21
|73.64
|9263.90
|595
|2007.04.03 01:00
|sell
|257
|0.10
|232.97
|233.72
|232.47
|596
|2007.04.03 01:00
|sell
|258
|0.10
|232.97
|233.72
|231.87
|597
|2007.04.03 04:00
|close
|257
|0.10
|233.43
|233.72
|232.47
|-42.87
|9221.03
|598
|2007.04.03 04:00
|close
|258
|0.10
|233.41
|233.72
|231.87
|-41.00
|9180.03
|599
|2007.04.03 04:00
|buy
|259
|0.10
|233.41
|232.66
|233.91
|600
|2007.04.03 04:00
|buy
|260
|0.10
|233.41
|232.66
|234.51
|601
|2007.04.03 06:21
|t/p
|259
|0.10
|233.91
|232.66
|233.91
|46.61
|9226.64
|602
|2007.04.03 06:21
|modify
|260
|0.10
|233.41
|233.42
|234.51
|603
|2007.04.03 07:14
|modify
|260
|0.10
|233.41
|233.91
|234.51
|604
|2007.04.03 07:44
|t/p
|260
|0.10
|234.51
|233.91
|234.51
|102.54
|9329.18
|605
|2007.04.04 01:00
|buy
|261
|0.10
|234.58
|233.83
|235.08
|606
|2007.04.04 01:00
|buy
|262
|0.10
|234.58
|233.83
|235.68
|607
|2007.04.04 02:00
|close
|261
|0.10
|234.10
|233.83
|235.08
|-44.74
|9284.44
|608
|2007.04.04 02:00
|close
|262
|0.10
|234.12
|233.83
|235.68
|-42.87
|9241.57
|609
|2007.04.04 02:00
|sell
|263
|0.10
|234.12
|234.87
|233.62
|610
|2007.04.04 02:00
|sell
|264
|0.10
|234.12
|234.87
|233.02
|611
|2007.04.04 05:00
|close
|263
|0.10
|234.76
|234.87
|233.62
|-59.64
|9181.93
|612
|2007.04.04 05:00
|close
|264
|0.10
|234.74
|234.87
|233.02
|-57.77
|9124.16
|613
|2007.04.04 05:00
|buy
|265
|0.10
|234.74
|233.99
|235.24
|614
|2007.04.04 05:00
|buy
|266
|0.10
|234.74
|233.99
|235.84
|615
|2007.04.04 14:00
|close
|265
|0.10
|234.35
|233.99
|235.24
|-36.35
|9087.81
|616
|2007.04.04 14:00
|close
|266
|0.10
|234.26
|233.99
|235.84
|-44.74
|9043.07
|617
|2007.04.04 14:00
|sell
|267
|0.10
|234.26
|235.01
|233.76
|618
|2007.04.04 14:00
|sell
|268
|0.10
|234.26
|235.01
|233.16
|619
|2007.04.04 17:00
|close
|267
|0.10
|234.65
|235.01
|233.76
|-36.34
|9006.73
|620
|2007.04.04 17:00
|close
|268
|0.10
|234.61
|235.01
|233.16
|-32.62
|8974.11
|621
|2007.04.04 17:00
|buy
|269
|0.10
|234.61
|233.86
|235.11
|622
|2007.04.04 17:00
|buy
|270
|0.10
|234.61
|233.86
|235.71
|623
|2007.04.04 19:00
|close
|269
|0.10
|234.27
|233.86
|235.11
|-31.69
|8942.42
|624
|2007.04.04 19:00
|close
|270
|0.10
|234.28
|233.86
|235.71
|-30.76
|8911.66
|625
|2007.04.05 01:00
|buy
|271
|0.10
|234.55
|233.80
|235.05
|626
|2007.04.05 01:00
|buy
|272
|0.10
|234.55
|233.80
|235.65
|627
|2007.04.05 03:00
|close
|271
|0.10
|234.14
|233.80
|235.05
|-38.22
|8873.44
|628
|2007.04.05 03:00
|close
|272
|0.10
|234.13
|233.80
|235.65
|-39.15
|8834.29
|629
|2007.04.05 03:00
|sell
|273
|0.10
|234.13
|234.88
|233.63
|630
|2007.04.05 03:00
|sell
|274
|0.10
|234.13
|234.88
|233.03
|631
|2007.04.05 07:00
|close
|273
|0.10
|234.59
|234.88
|233.63
|-42.86
|8791.43
|632
|2007.04.05 07:00
|close
|274
|0.10
|234.61
|234.88
|233.03
|-44.73
|8746.70
|633
|2007.04.05 07:00
|buy
|275
|0.10
|234.61
|233.86
|235.11
|634
|2007.04.05 07:00
|buy
|276
|0.10
|234.61
|233.86
|235.71
|635
|2007.04.05 10:00
|close
|275
|0.10
|234.21
|233.86
|235.11
|-37.28
|8709.42
|636
|2007.04.05 10:00
|close
|276
|0.10
|234.22
|233.86
|235.71
|-36.35
|8673.07
|637
|2007.04.05 10:00
|sell
|277
|0.10
|234.22
|234.97
|233.72
|638
|2007.04.05 10:00
|sell
|278
|0.10
|234.22
|234.97
|233.12
|639
|2007.04.05 13:58
|t/p
|277
|0.10
|233.72
|234.97
|233.72
|46.59
|8719.66
|640
|2007.04.05 13:58
|modify
|278
|0.10
|234.22
|234.21
|233.12
|641
|2007.04.05 23:01
|close
|278
|0.10
|233.99
|234.21
|233.12
|21.43
|8741.09
|642
|2007.04.06 01:00
|buy
|279
|0.10
|234.12
|233.37
|234.62
|643
|2007.04.06 01:00
|buy
|280
|0.10
|234.12
|233.37
|235.22
|644
|2007.04.06 19:01
|close
|279
|0.10
|234.54
|233.37
|234.62
|39.15
|8780.24
|645
|2007.04.06 19:01
|close
|280
|0.10
|234.55
|233.37
|235.22
|40.08
|8820.32
|646
|2007.04.09 01:00
|sell
|281
|0.10
|234.38
|235.13
|233.88
|647
|2007.04.09 01:00
|sell
|282
|0.10
|234.38
|235.13
|233.28
|648
|2007.04.09 12:56
|t/p
|281
|0.10
|233.88
|235.13
|233.88
|46.59
|8866.91
|649
|2007.04.09 12:56
|modify
|282
|0.10
|234.38
|234.37
|233.28
|650
|2007.04.09 23:01
|close
|282
|0.10
|233.97
|234.37
|233.28
|38.20
|8905.11
|651
|2007.04.10 01:00
|sell
|283
|0.10
|233.96
|234.71
|233.46
|652
|2007.04.10 01:00
|sell
|284
|0.10
|233.96
|234.71
|232.86
|653
|2007.04.10 04:00
|close
|283
|0.10
|234.31
|234.71
|233.46
|-32.61
|8872.50
|654
|2007.04.10 04:00
|close
|284
|0.10
|234.32
|234.71
|232.86
|-33.54
|8838.96
|655
|2007.04.10 04:00
|buy
|285
|0.10
|234.32
|233.57
|234.82
|656
|2007.04.10 04:00
|buy
|286
|0.10
|234.32
|233.57
|235.42
|657
|2007.04.10 08:36
|t/p
|285
|0.10
|234.82
|233.57
|234.82
|46.61
|8885.57
|658
|2007.04.10 08:36
|modify
|286
|0.10
|234.32
|234.33
|235.42
|659
|2007.04.10 11:14
|modify
|286
|0.10
|234.32
|234.82
|235.42
|660
|2007.04.10 13:35
|s/l
|286
|0.10
|234.82
|234.82
|235.42
|46.61
|8932.18
|661
|2007.04.11 01:00
|buy
|287
|0.10
|235.08
|234.33
|235.58
|662
|2007.04.11 01:00
|buy
|288
|0.10
|235.08
|234.33
|236.18
|663
|2007.04.11 02:00
|close
|287
|0.10
|234.89
|234.33
|235.58
|-17.71
|8914.47
|664
|2007.04.11 02:00
|close
|288
|0.10
|234.91
|234.33
|236.18
|-15.84
|8898.63
|665
|2007.04.11 02:00
|sell
|289
|0.10
|234.91
|235.66
|234.41
|666
|2007.04.11 02:00
|sell
|290
|0.10
|234.91
|235.66
|233.81
|667
|2007.04.11 03:00
|close
|289
|0.10
|235.27
|235.66
|234.41
|-33.55
|8865.08
|668
|2007.04.11 03:00
|close
|290
|0.10
|235.26
|235.66
|233.81
|-32.62
|8832.46
|669
|2007.04.11 03:00
|buy
|291
|0.10
|235.26
|234.51
|235.76
|670
|2007.04.11 03:00
|buy
|292
|0.10
|235.26
|234.51
|236.36
|671
|2007.04.11 06:04
|t/p
|291
|0.10
|235.76
|234.51
|235.76
|46.61
|8879.07
|672
|2007.04.11 06:04
|modify
|292
|0.10
|235.26
|235.27
|236.36
|673
|2007.04.11 14:32
|modify
|292
|0.10
|235.26
|235.76
|236.36
|674
|2007.04.11 18:37
|s/l
|292
|0.10
|235.76
|235.76
|236.36
|46.61
|8925.68
|675
|2007.04.12 01:00
|sell
|293
|0.10
|235.61
|236.36
|235.11
|676
|2007.04.12 01:00
|sell
|294
|0.10
|235.61
|236.36
|234.51
|677
|2007.04.12 03:00
|close
|293
|0.10
|236.00
|236.36
|235.11
|-36.34
|8889.34
|678
|2007.04.12 03:00
|close
|294
|0.10
|235.98
|236.36
|234.51
|-34.47
|8854.87
|679
|2007.04.12 03:00
|buy
|295
|0.10
|235.98
|235.23
|236.48
|680
|2007.04.12 03:00
|buy
|296
|0.10
|235.98
|235.23
|237.08
|681
|2007.04.12 13:55
|s/l
|295
|0.10
|235.23
|235.23
|236.48
|-69.91
|8784.96
|682
|2007.04.12 13:55
|s/l
|296
|0.10
|235.23
|235.23
|237.08
|-69.91
|8715.05
|683
|2007.04.12 14:00
|sell
|297
|0.10
|235.22
|235.97
|234.72
|684
|2007.04.12 14:00
|sell
|298
|0.10
|235.22
|235.97
|234.12
|685
|2007.04.12 20:59
|s/l
|297
|0.10
|235.97
|235.97
|234.72
|-69.89
|8645.16
|686
|2007.04.12 20:59
|s/l
|298
|0.10
|235.97
|235.97
|234.12
|-69.89
|8575.27
|687
|2007.04.13 01:00
|sell
|299
|0.10
|235.42
|236.17
|234.92
|688
|2007.04.13 01:00
|sell
|300
|0.10
|235.42
|236.17
|234.32
|689
|2007.04.13 02:00
|close
|299
|0.10
|235.83
|236.17
|234.92
|-38.21
|8537.06
|690
|2007.04.13 02:00
|close
|300
|0.10
|235.82
|236.17
|234.32
|-37.27
|8499.79
|691
|2007.04.13 02:00
|buy
|301
|0.10
|235.82
|235.07
|236.32
|692
|2007.04.13 02:00
|buy
|302
|0.10
|235.82
|235.07
|236.92
|693
|2007.04.13 06:00
|close
|301
|0.10
|235.49
|235.07
|236.32
|-30.76
|8469.03
|694
|2007.04.13 06:00
|close
|302
|0.10
|235.51
|235.07
|236.92
|-28.90
|8440.13
|695
|2007.04.13 06:00
|sell
|303
|0.10
|235.51
|236.26
|235.01
|696
|2007.04.13 06:00
|sell
|304
|0.10
|235.51
|236.26
|234.41
|697
|2007.04.13 08:44
|t/p
|303
|0.10
|235.01
|236.26
|235.01
|46.60
|8486.73
|698
|2007.04.13 08:44
|modify
|304
|0.10
|235.51
|235.50
|234.41
|699
|2007.04.13 11:51
|s/l
|304
|0.10
|235.50
|235.50
|234.41
|0.94
|8487.67
|700
|2007.04.13 15:00
|buy
|305
|0.10
|236.56
|235.81
|237.06
|701
|2007.04.13 15:00
|buy
|306
|0.10
|236.56
|235.81
|237.66
|702
|2007.04.13 19:00
|close
|305
|0.10
|236.75
|235.81
|237.06
|17.71
|8505.38
|703
|2007.04.13 19:00
|close
|306
|0.10
|236.73
|235.81
|237.66
|15.84
|8521.22
|704
|2007.04.16 01:00
|sell
|307
|0.10
|236.80
|237.55
|236.30
|705
|2007.04.16 01:00
|sell
|308
|0.10
|236.80
|237.55
|235.70
|706
|2007.04.16 05:54
|s/l
|307
|0.10
|237.55
|237.55
|236.30
|-69.89
|8451.33
|707
|2007.04.16 05:54
|s/l
|308
|0.10
|237.55
|237.55
|235.70
|-69.89
|8381.44
|708
|2007.04.16 06:00
|buy
|309
|0.10
|237.55
|236.80
|238.05
|709
|2007.04.16 06:00
|buy
|310
|0.10
|237.55
|236.80
|238.65
|710
|2007.04.16 09:02
|t/p
|309
|0.10
|238.05
|236.80
|238.05
|46.61
|8428.05
|711
|2007.04.16 09:02
|modify
|310
|0.10
|237.55
|237.56
|238.65
|712
|2007.04.16 15:42
|modify
|310
|0.10
|237.55
|238.05
|238.65
|713
|2007.04.16 21:53
|s/l
|310
|0.10
|238.05
|238.05
|238.65
|46.61
|8474.66
|714
|2007.04.17 01:00
|sell
|311
|0.10
|237.96
|238.71
|237.46
|715
|2007.04.17 01:00
|sell
|312
|0.10
|237.96
|238.71
|236.86
|716
|2007.04.17 06:50
|t/p
|311
|0.10
|237.46
|238.71
|237.46
|46.60
|8521.26
|717
|2007.04.17 06:50
|modify
|312
|0.10
|237.96
|237.95
|236.86
|718
|2007.04.17 08:30
|s/l
|312
|0.10
|237.95
|237.95
|236.86
|0.93
|8522.19
|719
|2007.04.17 10:00
|buy
|313
|0.10
|238.51
|237.76
|239.01
|720
|2007.04.17 10:00
|buy
|314
|0.10
|238.51
|237.76
|239.61
|721
|2007.04.17 10:28
|t/p
|313
|0.10
|239.01
|237.76
|239.01
|46.60
|8568.79
|722
|2007.04.17 10:28
|modify
|314
|0.10
|238.51
|238.52
|239.61
|723
|2007.04.17 15:46
|s/l
|314
|0.10
|238.52
|238.52
|239.61
|0.93
|8569.72
|724
|2007.04.18 01:00
|buy
|315
|0.10
|238.48
|237.73
|238.98
|725
|2007.04.18 01:00
|buy
|316
|0.10
|238.48
|237.73
|239.58
|726
|2007.04.18 03:00
|close
|315
|0.10
|238.14
|237.73
|238.98
|-31.69
|8538.03
|727
|2007.04.18 11:50
|s/l
|316
|0.10
|237.73
|237.73
|239.58
|-69.91
|8468.12
|728
|2007.04.18 12:00
|sell
|317
|0.10
|237.35
|238.10
|236.85
|729
|2007.04.18 12:00
|sell
|318
|0.10
|237.35
|238.10
|236.25
|730
|2007.04.18 15:36
|t/p
|317
|0.10
|236.85
|238.10
|236.85
|46.59
|8514.71
|731
|2007.04.18 15:36
|modify
|318
|0.10
|237.35
|237.34
|236.25
|732
|2007.04.18 16:47
|s/l
|318
|0.10
|237.34
|237.34
|236.25
|0.93
|8515.64
|733
|2007.04.19 01:00
|sell
|319
|0.10
|237.15
|237.90
|236.65
|734
|2007.04.19 01:00
|sell
|320
|0.10
|237.15
|237.90
|236.05
|735
|2007.04.19 02:41
|t/p
|319
|0.10
|236.65
|237.90
|236.65
|46.59
|8562.23
|736
|2007.04.19 02:41
|modify
|320
|0.10
|237.15
|237.14
|236.05
|737
|2007.04.19 05:02
|modify
|320
|0.10
|237.15
|236.65
|236.05
|738
|2007.04.19 05:03
|t/p
|320
|0.10
|236.05
|236.65
|236.05
|102.50
|8664.73
|739
|2007.04.20 01:00
|buy
|321
|0.10
|237.93
|237.18
|238.43
|740
|2007.04.20 01:00
|buy
|322
|0.10
|237.93
|237.18
|239.03
|741
|2007.04.20 19:00
|close
|321
|0.10
|237.88
|237.18
|238.43
|-4.66
|8660.07
|742
|2007.04.20 19:00
|close
|322
|0.10
|237.86
|237.18
|239.03
|-6.52
|8653.55
|743
|2007.04.23 01:00
|buy
|323
|0.10
|238.34
|237.59
|238.84
|744
|2007.04.23 01:00
|buy
|324
|0.10
|238.34
|237.59
|239.44
|745
|2007.04.23 03:49
|s/l
|323
|0.10
|237.59
|237.59
|238.84
|-69.91
|8583.64
|746
|2007.04.23 03:49
|s/l
|324
|0.10
|237.59
|237.59
|239.44
|-69.91
|8513.73
|747
|2007.04.23 04:00
|sell
|325
|0.10
|237.47
|238.22
|236.97
|748
|2007.04.23 04:00
|sell
|326
|0.10
|237.47
|238.22
|236.37
|749
|2007.04.23 05:32
|t/p
|325
|0.10
|236.97
|238.22
|236.97
|46.59
|8560.32
|750
|2007.04.23 05:32
|modify
|326
|0.10
|237.47
|237.46
|236.37
|751
|2007.04.23 06:48
|modify
|326
|0.10
|237.47
|236.97
|236.37
|752
|2007.04.23 06:48
|t/p
|326
|0.10
|236.37
|236.97
|236.37
|102.50
|8662.82
|753
|2007.04.24 01:00
|sell
|327
|0.10
|236.78
|237.53
|236.28
|754
|2007.04.24 01:00
|sell
|328
|0.10
|236.78
|237.53
|235.68
|755
|2007.04.24 02:23
|t/p
|327
|0.10
|236.28
|237.53
|236.28
|46.60
|8709.42
|756
|2007.04.24 02:23
|modify
|328
|0.10
|236.78
|236.77
|235.68
|757
|2007.04.24 04:06
|s/l
|328
|0.10
|236.77
|236.77
|235.68
|0.94
|8710.36
|758
|2007.04.24 11:00
|buy
|329
|0.10
|237.80
|237.05
|238.30
|759
|2007.04.24 11:00
|buy
|330
|0.10
|237.80
|237.05
|238.90
|760
|2007.04.24 14:59
|s/l
|329
|0.10
|237.05
|237.05
|238.30
|-69.91
|8640.45
|761
|2007.04.24 14:59
|s/l
|330
|0.10
|237.05
|237.05
|238.90
|-69.91
|8570.54
|762
|2007.04.25 01:00
|sell
|331
|0.10
|237.14
|237.89
|236.64
|763
|2007.04.25 01:00
|sell
|332
|0.10
|237.14
|237.89
|236.04
|764
|2007.04.25 09:45
|s/l
|331
|0.10
|237.89
|237.89
|236.64
|-69.89
|8500.65
|765
|2007.04.25 09:45
|s/l
|332
|0.10
|237.89
|237.89
|236.04
|-69.89
|8430.76
|766
|2007.04.25 10:00
|buy
|333
|0.10
|237.86
|237.11
|238.36
|767
|2007.04.25 10:00
|buy
|334
|0.10
|237.86
|237.11
|238.96
|768
|2007.04.25 23:00
|close
|333
|0.10
|237.59
|237.11
|238.36
|-25.17
|8405.59
|769
|2007.04.25 23:00
|close
|334
|0.10
|237.56
|237.11
|238.96
|-27.97
|8377.62
|770
|2007.04.26 01:00
|buy
|335
|0.10
|237.55
|236.80
|238.05
|771
|2007.04.26 01:00
|buy
|336
|0.10
|237.55
|236.80
|238.65
|772
|2007.04.26 05:57
|t/p
|335
|0.10
|238.05
|236.80
|238.05
|46.61
|8424.23
|773
|2007.04.26 05:57
|modify
|336
|0.10
|237.55
|237.56
|238.65
|774
|2007.04.26 09:02
|modify
|336
|0.10
|237.55
|238.05
|238.65
|775
|2007.04.26 09:07
|t/p
|336
|0.10
|238.65
|238.05
|238.65
|102.54
|8526.77
|776
|2007.04.27 01:00
|buy
|337
|0.10
|238.29
|237.54
|238.79
|777
|2007.04.27 01:00
|buy
|338
|0.10
|238.29
|237.54
|239.39
|778
|2007.04.27 06:57
|s/l
|337
|0.10
|237.54
|237.54
|238.79
|-69.91
|8456.86
|779
|2007.04.27 06:57
|s/l
|338
|0.10
|237.54
|237.54
|239.39
|-69.91
|8386.95
|780
|2007.04.27 07:00
|sell
|339
|0.10
|237.57
|238.32
|237.07
|781
|2007.04.27 07:00
|sell
|340
|0.10
|237.57
|238.32
|236.47
|782
|2007.04.27 08:36
|s/l
|339
|0.10
|238.32
|238.32
|237.07
|-69.89
|8317.06
|783
|2007.04.27 08:36
|s/l
|340
|0.10
|238.32
|238.32
|236.47
|-69.89
|8247.17
|784
|2007.04.27 10:00
|buy
|341
|0.10
|238.38
|237.63
|238.88
|785
|2007.04.27 10:00
|buy
|342
|0.10
|238.38
|237.63
|239.48
|786
|2007.04.27 14:18
|t/p
|341
|0.10
|238.88
|237.63
|238.88
|46.60
|8293.77
|787
|2007.04.27 14:18
|modify
|342
|0.10
|238.38
|238.39
|239.48
|788
|2007.04.27 15:07
|modify
|342
|0.10
|238.38
|238.88
|239.48
|789
|2007.04.27 16:46
|s/l
|342
|0.10
|238.88
|238.88
|239.48
|46.60
|8340.37
|790
|2007.04.30 01:00
|buy
|343
|0.10
|238.49
|237.74
|238.99
|791
|2007.04.30 01:00
|buy
|344
|0.10
|238.49
|237.74
|239.59
|792
|2007.04.30 15:32
|t/p
|343
|0.10
|238.99
|237.74
|238.99
|46.61
|8386.98
|793
|2007.04.30 15:32
|modify
|344
|0.10
|238.49
|238.50
|239.59
|794
|2007.04.30 23:00
|close
|344
|0.10
|238.67
|238.50
|239.59
|16.78
|8403.76
|795
|2007.05.01 01:00
|buy
|345
|0.10
|238.98
|238.23
|239.48
|796
|2007.05.01 01:00
|buy
|346
|0.10
|238.98
|238.23
|240.08
|797
|2007.05.01 10:05
|t/p
|345
|0.10
|239.48
|238.23
|239.48
|46.60
|8450.36
|798
|2007.05.01 10:05
|modify
|346
|0.10
|238.98
|238.99
|240.08
|799
|2007.05.01 13:18
|s/l
|346
|0.10
|238.99
|238.99
|240.08
|0.93
|8451.29
|800
|2007.05.02 01:00
|buy
|347
|0.10
|239.56
|238.81
|240.06
|801
|2007.05.02 01:00
|buy
|348
|0.10
|239.56
|238.81
|240.66
|802
|2007.05.02 05:59
|s/l
|347
|0.10
|238.81
|238.81
|240.06
|-69.91
|8381.38
|803
|2007.05.02 05:59
|s/l
|348
|0.10
|238.81
|238.81
|240.66
|-69.91
|8311.47
|804
|2007.05.02 06:00
|sell
|349
|0.10
|238.75
|239.50
|238.25
|805
|2007.05.02 06:00
|sell
|350
|0.10
|238.75
|239.50
|237.65
|806
|2007.05.02 08:44
|s/l
|349
|0.10
|239.50
|239.50
|238.25
|-69.89
|8241.58
|807
|2007.05.02 08:44
|s/l
|350
|0.10
|239.50
|239.50
|237.65
|-69.89
|8171.69
|808
|2007.05.03 04:00
|buy
|351
|0.10
|239.31
|238.56
|239.81
|809
|2007.05.03 04:00
|buy
|352
|0.10
|239.31
|238.56
|240.41
|810
|2007.05.03 23:00
|close
|351
|0.10
|239.22
|238.56
|239.81
|-8.39
|8163.30
|811
|2007.05.03 23:00
|close
|352
|0.10
|239.23
|238.56
|240.41
|-7.46
|8155.84
|812
|2007.05.04 01:00
|sell
|353
|0.10
|239.15
|239.90
|238.65
|813
|2007.05.04 01:00
|sell
|354
|0.10
|239.15
|239.90
|238.05
|814
|2007.05.04 16:00
|close
|353
|0.10
|239.49
|239.90
|238.65
|-31.68
|8124.16
|815
|2007.05.04 16:00
|close
|354
|0.10
|239.48
|239.90
|238.05
|-30.75
|8093.41
|816
|2007.05.04 16:00
|buy
|355
|0.10
|239.48
|238.73
|239.98
|817
|2007.05.04 16:00
|buy
|356
|0.10
|239.48
|238.73
|240.58
|818
|2007.05.04 19:00
|close
|355
|0.10
|239.38
|238.73
|239.98
|-9.32
|8084.09
|819
|2007.05.04 19:00
|close
|356
|0.10
|239.39
|238.73
|240.58
|-8.39
|8075.70
|820
|2007.05.07 01:00
|sell
|357
|0.10
|239.25
|240.00
|238.75
|821
|2007.05.07 01:00
|sell
|358
|0.10
|239.25
|240.00
|238.15
|822
|2007.05.07 10:00
|close
|357
|0.10
|239.55
|240.00
|238.75
|-27.96
|8047.74
|823
|2007.05.07 10:00
|close
|358
|0.10
|239.56
|240.00
|238.15
|-28.89
|8018.85
|824
|2007.05.07 10:00
|buy
|359
|0.10
|239.56
|238.81
|240.06
|825
|2007.05.07 10:00
|buy
|360
|0.10
|239.56
|238.81
|240.66
|826
|2007.05.07 11:00
|close
|359
|0.10
|239.34
|238.81
|240.06
|-20.51
|7998.34
|827
|2007.05.07 11:00
|close
|360
|0.10
|239.35
|238.81
|240.66
|-19.57
|7978.77
|828
|2007.05.07 11:00
|sell
|361
|0.10
|239.35
|240.10
|238.85
|829
|2007.05.07 11:00
|sell
|362
|0.10
|239.35
|240.10
|238.25
|830
|2007.05.07 23:00
|close
|361
|0.10
|239.36
|240.10
|238.85
|-0.93
|7977.84
|831
|2007.05.07 23:00
|close
|362
|0.10
|239.37
|240.10
|238.25
|-1.86
|7975.98
|832
|2007.05.08 01:00
|sell
|363
|0.10
|239.27
|240.02
|238.77
|833
|2007.05.08 01:00
|sell
|364
|0.10
|239.27
|240.02
|238.17
|834
|2007.05.08 08:16
|t/p
|363
|0.10
|238.77
|240.02
|238.77
|46.59
|8022.57
|835
|2007.05.08 08:16
|modify
|364
|0.10
|239.27
|239.26
|238.17
|836
|2007.05.08 12:37
|modify
|364
|0.10
|239.27
|238.77
|238.17
|837
|2007.05.08 15:29
|s/l
|364
|0.10
|238.77
|238.77
|238.17
|46.59
|8069.16
|838
|2007.05.09 01:00
|sell
|365
|0.10
|238.27
|239.02
|237.77
|839
|2007.05.09 01:00
|sell
|366
|0.10
|238.27
|239.02
|237.17
|840
|2007.05.09 09:36
|s/l
|365
|0.10
|239.02
|239.02
|237.77
|-69.89
|7999.27
|841
|2007.05.09 09:36
|s/l
|366
|0.10
|239.02
|239.02
|237.17
|-69.89
|7929.38
|842
|2007.05.09 10:00
|buy
|367
|0.10
|239.16
|238.41
|239.66
|843
|2007.05.09 10:00
|buy
|368
|0.10
|239.16
|238.41
|240.26
|844
|2007.05.09 23:00
|close
|367
|0.10
|239.40
|238.41
|239.66
|22.38
|7951.76
|845
|2007.05.09 23:00
|close
|368
|0.10
|239.39
|238.41
|240.26
|21.44
|7973.20
|846
|2007.05.10 01:00
|sell
|369
|0.10
|239.24
|239.99
|238.74
|847
|2007.05.10 01:00
|sell
|370
|0.10
|239.24
|239.99
|238.14
|848
|2007.05.10 06:00
|close
|369
|0.10
|239.63
|239.99
|238.74
|-36.34
|7936.86
|849
|2007.05.10 06:00
|close
|370
|0.10
|239.59
|239.99
|238.14
|-32.61
|7904.25
|850
|2007.05.10 06:00
|buy
|371
|0.10
|239.59
|238.84
|240.09
|851
|2007.05.10 06:00
|buy
|372
|0.10
|239.59
|238.84
|240.69
|852
|2007.05.10 10:00
|close
|371
|0.10
|239.25
|238.84
|240.09
|-31.70
|7872.55
|853
|2007.05.10 10:00
|close
|372
|0.10
|239.29
|238.84
|240.69
|-27.97
|7844.58
|854
|2007.05.10 10:00
|sell
|373
|0.10
|239.29
|240.04
|238.79
|855
|2007.05.10 10:00
|sell
|374
|0.10
|239.29
|240.04
|238.19
|856
|2007.05.10 13:22
|t/p
|373
|0.10
|238.79
|240.04
|238.79
|46.60
|7891.18
|857
|2007.05.10 13:22
|modify
|374
|0.10
|239.29
|239.28
|238.19
|858
|2007.05.10 16:29
|modify
|374
|0.10
|239.29
|238.79
|238.19
|859
|2007.05.10 16:34
|t/p
|374
|0.10
|238.19
|238.79
|238.19
|102.51
|7993.69
|860
|2007.05.11 01:00
|sell
|375
|0.10
|237.27
|238.02
|236.77
|861
|2007.05.11 01:00
|sell
|376
|0.10
|237.27
|238.02
|236.17
|862
|2007.05.11 02:00
|close
|375
|0.10
|237.63
|238.02
|236.77
|-33.54
|7960.15
|863
|2007.05.11 02:00
|close
|376
|0.10
|237.66
|238.02
|236.17
|-36.34
|7923.81
|864
|2007.05.11 02:00
|buy
|377
|0.10
|237.66
|236.91
|238.16
|865
|2007.05.11 02:00
|buy
|378
|0.10
|237.66
|236.91
|238.76
|866
|2007.05.11 07:28
|s/l
|377
|0.10
|236.91
|236.91
|238.16
|-69.91
|7853.90
|867
|2007.05.11 07:28
|s/l
|378
|0.10
|236.91
|236.91
|238.76
|-69.91
|7783.99
|868
|2007.05.11 08:00
|sell
|379
|0.10
|237.02
|237.77
|236.52
|869
|2007.05.11 08:00
|sell
|380
|0.10
|237.02
|237.77
|235.92
|870
|2007.05.11 09:32
|t/p
|379
|0.10
|236.52
|237.77
|236.52
|46.59
|7830.58
|871
|2007.05.11 09:32
|modify
|380
|0.10
|237.02
|237.01
|235.92
|872
|2007.05.11 10:00
|s/l
|380
|0.10
|237.01
|237.01
|235.92
|0.93
|7831.51
|873
|2007.05.11 15:00
|buy
|381
|0.10
|238.19
|237.44
|238.69
|874
|2007.05.11 15:00
|buy
|382
|0.10
|238.19
|237.44
|239.29
|875
|2007.05.11 19:00
|close
|381
|0.10
|238.14
|237.44
|238.69
|-4.66
|7826.85
|876
|2007.05.11 19:00
|close
|382
|0.10
|238.12
|237.44
|239.29
|-6.53
|7820.32
|877
|2007.05.14 01:00
|buy
|383
|0.10
|238.37
|237.62
|238.87
|878
|2007.05.14 01:00
|buy
|384
|0.10
|238.37
|237.62
|239.47
|879
|2007.05.14 20:00
|close
|383
|0.10
|238.11
|237.62
|238.87
|-24.24
|7796.08
|880
|2007.05.14 20:00
|close
|384
|0.10
|238.10
|237.62
|239.47
|-25.17
|7770.91
|881
|2007.05.15 01:00
|sell
|385
|0.10
|238.39
|239.14
|237.89
|882
|2007.05.15 01:00
|sell
|386
|0.10
|238.39
|239.14
|237.29
|883
|2007.05.15 07:24
|t/p
|385
|0.10
|237.89
|239.14
|237.89
|46.60
|7817.51
|884
|2007.05.15 07:24
|modify
|386
|0.10
|238.39
|238.38
|237.29
|885
|2007.05.15 08:11
|s/l
|386
|0.10
|238.38
|238.38
|237.29
|0.93
|7818.44
|886
|2007.05.15 16:00
|buy
|387
|0.10
|238.83
|238.08
|239.33
|887
|2007.05.15 16:00
|buy
|388
|0.10
|238.83
|238.08
|239.93
|888
|2007.05.15 23:00
|close
|387
|0.10
|238.74
|238.08
|239.33
|-8.39
|7810.05
|889
|2007.05.15 23:00
|close
|388
|0.10
|238.72
|238.08
|239.93
|-10.25
|7799.80
|890
|2007.05.16 01:00
|buy
|389
|0.10
|238.80
|238.05
|239.30
|891
|2007.05.16 01:00
|buy
|390
|0.10
|238.80
|238.05
|239.90
|892
|2007.05.16 14:09
|t/p
|389
|0.10
|239.30
|238.05
|239.30
|46.60
|7846.40
|893
|2007.05.16 14:09
|modify
|390
|0.10
|238.80
|238.81
|239.90
|894
|2007.05.16 15:12
|s/l
|390
|0.10
|238.81
|238.81
|239.90
|0.93
|7847.33
|895
|2007.05.17 01:00
|sell
|391
|0.10
|238.95
|239.70
|238.45
|896
|2007.05.17 01:00
|sell
|392
|0.10
|238.95
|239.70
|237.85
|897
|2007.05.17 02:00
|close
|391
|0.10
|238.98
|239.70
|238.45
|-2.80
|7844.53
|898
|2007.05.17 02:00
|close
|392
|0.10
|238.97
|239.70
|237.85
|-1.87
|7842.66
|899
|2007.05.17 02:00
|buy
|393
|0.10
|238.97
|238.22
|239.47
|900
|2007.05.17 02:00
|buy
|394
|0.10
|238.97
|238.22
|240.07
|901
|2007.05.17 10:41
|t/p
|393
|0.10
|239.47
|238.22
|239.47
|46.61
|7889.27
|902
|2007.05.17 10:41
|modify
|394
|0.10
|238.97
|238.98
|240.07
|903
|2007.05.17 23:00
|close
|394
|0.10
|239.50
|238.98
|240.07
|49.41
|7938.68
|904
|2007.05.18 01:00
|buy
|395
|0.10
|239.59
|238.84
|240.09
|905
|2007.05.18 01:00
|buy
|396
|0.10
|239.59
|238.84
|240.69
|906
|2007.05.18 05:00
|close
|395
|0.10
|239.40
|238.84
|240.09
|-17.71
|7920.97
|907
|2007.05.18 05:00
|close
|396
|0.10
|239.39
|238.84
|240.69
|-18.65
|7902.32
|908
|2007.05.18 05:00
|sell
|397
|0.10
|239.39
|240.14
|238.89
|909
|2007.05.18 05:00
|sell
|398
|0.10
|239.39
|240.14
|238.29
|910
|2007.05.18 08:00
|close
|397
|0.10
|239.84
|240.14
|238.89
|-41.93
|7860.39
|911
|2007.05.18 08:00
|close
|398
|0.10
|239.85
|240.14
|238.29
|-42.86
|7817.53
|912
|2007.05.18 08:00
|buy
|399
|0.10
|239.85
|239.10
|240.35
|913
|2007.05.18 08:00
|buy
|400
|0.10
|239.85
|239.10
|240.95
|914
|2007.05.18 09:12
|s/l
|399
|0.10
|239.10
|239.10
|240.35
|-69.91
|7747.62
|915
|2007.05.18 09:12
|s/l
|400
|0.10
|239.10
|239.10
|240.95
|-69.91
|7677.71
|916
|2007.05.18 10:00
|sell
|401
|0.10
|239.29
|240.04
|238.79
|917
|2007.05.18 10:00
|sell
|402
|0.10
|239.29
|240.04
|238.19
|918
|2007.05.18 10:26
|t/p
|401
|0.10
|238.79
|240.04
|238.79
|46.60
|7724.31
|919
|2007.05.18 10:26
|modify
|402
|0.10
|239.29
|239.28
|238.19
|920
|2007.05.18 10:57
|modify
|402
|0.10
|239.29
|238.79
|238.19
|921
|2007.05.18 10:58
|t/p
|402
|0.10
|238.19
|238.79
|238.19
|102.51
|7826.82
|922
|2007.05.21 01:00
|buy
|403
|0.10
|239.37
|238.62
|239.87
|923
|2007.05.21 01:00
|buy
|404
|0.10
|239.37
|238.62
|240.47
|924
|2007.05.21 23:00
|close
|403
|0.10
|239.46
|238.62
|239.87
|8.39
|7835.21
|925
|2007.05.21 23:00
|close
|404
|0.10
|239.47
|238.62
|240.47
|9.32
|7844.53
|926
|2007.05.22 01:00
|sell
|405
|0.10
|239.40
|240.15
|238.90
|927
|2007.05.22 01:00
|sell
|406
|0.10
|239.40
|240.15
|238.30
|928
|2007.05.22 03:00
|close
|405
|0.10
|239.54
|240.15
|238.90
|-13.04
|7831.49
|929
|2007.05.22 03:00
|close
|406
|0.10
|239.55
|240.15
|238.30
|-13.98
|7817.51
|930
|2007.05.22 03:00
|buy
|407
|0.10
|239.55
|238.80
|240.05
|931
|2007.05.22 03:00
|buy
|408
|0.10
|239.55
|238.80
|240.65
|932
|2007.05.22 07:00
|close
|407
|0.10
|239.24
|238.80
|240.05
|-28.90
|7788.61
|933
|2007.05.22 07:00
|close
|408
|0.10
|239.27
|238.80
|240.65
|-26.10
|7762.51
|934
|2007.05.22 07:00
|sell
|409
|0.10
|239.27
|240.02
|238.77
|935
|2007.05.22 07:00
|sell
|410
|0.10
|239.27
|240.02
|238.17
|936
|2007.05.22 09:00
|close
|409
|0.10
|239.66
|240.02
|238.77
|-36.35
|7726.16
|937
|2007.05.22 09:00
|close
|410
|0.10
|239.67
|240.02
|238.17
|-37.28
|7688.88
|938
|2007.05.22 09:00
|buy
|411
|0.10
|239.67
|238.92
|240.17
|939
|2007.05.22 09:00
|buy
|412
|0.10
|239.67
|238.92
|240.77
|940
|2007.05.22 15:58
|t/p
|411
|0.10
|240.17
|238.92
|240.17
|46.61
|7735.49
|941
|2007.05.22 15:58
|modify
|412
|0.10
|239.67
|239.68
|240.77
|942
|2007.05.22 23:00
|close
|412
|0.10
|240.22
|239.68
|240.77
|51.27
|7786.76
|943
|2007.05.23 01:00
|sell
|413
|0.10
|240.24
|240.99
|239.74
|944
|2007.05.23 01:00
|sell
|414
|0.10
|240.24
|240.99
|239.14
|945
|2007.05.23 04:00
|close
|413
|0.10
|240.36
|240.99
|239.74
|-11.18
|7775.58
|946
|2007.05.23 04:00
|close
|414
|0.10
|240.34
|240.99
|239.14
|-9.31
|7766.27
|947
|2007.05.23 04:00
|buy
|415
|0.10
|240.34
|239.59
|240.84
|948
|2007.05.23 04:00
|buy
|416
|0.10
|240.34
|239.59
|241.44
|949
|2007.05.23 10:23
|t/p
|415
|0.10
|240.84
|239.59
|240.84
|46.60
|7812.87
|950
|2007.05.23 10:23
|modify
|416
|0.10
|240.34
|240.35
|241.44
|951
|2007.05.23 11:39
|modify
|416
|0.10
|240.34
|240.84
|241.44
|952
|2007.05.23 14:27
|t/p
|416
|0.10
|241.44
|240.84
|241.44
|102.53
|7915.40
|953
|2007.05.24 01:00
|buy
|417
|0.10
|241.57
|240.82
|242.07
|954
|2007.05.24 01:00
|buy
|418
|0.10
|241.57
|240.82
|242.67
|955
|2007.05.24 04:00
|close
|417
|0.10
|241.38
|240.82
|242.07
|-17.71
|7897.69
|956
|2007.05.24 04:00
|close
|418
|0.10
|241.39
|240.82
|242.67
|-16.78
|7880.91
|957
|2007.05.24 04:00
|sell
|419
|0.10
|241.39
|242.14
|240.89
|958
|2007.05.24 04:00
|sell
|420
|0.10
|241.39
|242.14
|240.29
|959
|2007.05.24 08:05
|t/p
|419
|0.10
|240.89
|242.14
|240.89
|46.59
|7927.50
|960
|2007.05.24 08:05
|modify
|420
|0.10
|241.39
|241.38
|240.29
|961
|2007.05.24 08:27
|s/l
|420
|0.10
|241.38
|241.38
|240.29
|0.93
|7928.43
|962
|2007.05.25 01:00
|sell
|421
|0.10
|240.38
|241.13
|239.88
|963
|2007.05.25 01:00
|sell
|422
|0.10
|240.38
|241.13
|239.28
|964
|2007.05.25 01:12
|t/p
|421
|0.10
|239.88
|241.13
|239.88
|46.59
|7975.02
|965
|2007.05.25 01:12
|modify
|422
|0.10
|240.38
|240.37
|239.28
|966
|2007.05.25 02:13
|s/l
|422
|0.10
|240.37
|240.37
|239.28
|0.93
|7975.95
|967
|2007.05.25 07:00
|buy
|423
|0.10
|241.29
|240.54
|241.79
|968
|2007.05.25 07:00
|buy
|424
|0.10
|241.29
|240.54
|242.39
|969
|2007.05.25 19:00
|close
|423
|0.10
|241.52
|240.54
|241.79
|21.44
|7997.39
|970
|2007.05.25 19:00
|close
|424
|0.10
|241.50
|240.54
|242.39
|19.58
|8016.97
|971
|2007.05.28 01:00
|sell
|425
|0.10
|241.48
|242.23
|240.98
|972
|2007.05.28 01:00
|sell
|426
|0.10
|241.48
|242.23
|240.38
|973
|2007.05.28 23:00
|close
|425
|0.10
|241.44
|242.23
|240.98
|3.73
|8020.70
|974
|2007.05.28 23:00
|close
|426
|0.10
|241.43
|242.23
|240.38
|4.66
|8025.36
|975
|2007.05.29 01:00
|buy
|427
|0.10
|241.36
|240.61
|241.86
|976
|2007.05.29 01:00
|buy
|428
|0.10
|241.36
|240.61
|242.46
|977
|2007.05.29 02:00
|close
|427
|0.10
|240.86
|240.61
|241.86
|-46.61
|7978.75
|978
|2007.05.29 02:00
|close
|428
|0.10
|240.83
|240.61
|242.46
|-49.41
|7929.34
|979
|2007.05.29 02:00
|sell
|429
|0.10
|240.83
|241.58
|240.33
|980
|2007.05.29 02:00
|sell
|430
|0.10
|240.83
|241.58
|239.73
|981
|2007.05.29 11:52
|s/l
|429
|0.10
|241.58
|241.58
|240.33
|-69.89
|7859.45
|982
|2007.05.29 11:52
|s/l
|430
|0.10
|241.58
|241.58
|239.73
|-69.89
|7789.56
|983
|2007.05.29 12:00
|buy
|431
|0.10
|241.47
|240.72
|241.97
|984
|2007.05.29 12:00
|buy
|432
|0.10
|241.47
|240.72
|242.57
|985
|2007.05.29 17:00
|close
|431
|0.10
|241.09
|240.72
|241.97
|-35.42
|7754.14
|986
|2007.05.29 17:00
|close
|432
|0.10
|241.08
|240.72
|242.57
|-36.35
|7717.79
|987
|2007.05.29 17:00
|sell
|433
|0.10
|241.08
|241.83
|240.58
|988
|2007.05.29 17:00
|sell
|434
|0.10
|241.08
|241.83
|239.98
|989
|2007.05.29 23:00
|close
|433
|0.10
|240.83
|241.83
|240.58
|23.29
|7741.08
|990
|2007.05.29 23:00
|close
|434
|0.10
|240.84
|241.83
|239.98
|22.36
|7763.44
|991
|2007.05.30 01:00
|sell
|435
|0.10
|240.68
|241.43
|240.18
|992
|2007.05.30 01:00
|sell
|436
|0.10
|240.68
|241.43
|239.58
|993
|2007.05.30 11:40
|t/p
|435
|0.10
|240.18
|241.43
|240.18
|46.60
|7810.04
|994
|2007.05.30 11:40
|modify
|436
|0.10
|240.68
|240.67
|239.58
|995
|2007.05.30 23:00
|close
|436
|0.10
|240.38
|240.67
|239.58
|27.96
|7838.00
|996
|2007.05.31 01:00
|buy
|437
|0.10
|240.34
|239.59
|240.84
|997
|2007.05.31 01:00
|buy
|438
|0.10
|240.34
|239.59
|241.44
|998
|2007.05.31 02:00
|close
|437
|0.10
|239.92
|239.59
|240.84
|-39.15
|7798.85
|999
|2007.05.31 02:00
|close
|438
|0.10
|239.93
|239.59
|241.44
|-38.22
|7760.63
|1000
|2007.05.31 02:00
|sell
|439
|0.10
|239.93
|240.68
|239.43
|1001
|2007.05.31 02:00
|sell
|440
|0.10
|239.93
|240.68
|238.83
|1002
|2007.05.31 10:00
|close
|439
|0.10
|240.44
|240.68
|239.43
|-47.52
|7713.11
|1003
|2007.05.31 10:00
|close
|440
|0.10
|240.43
|240.68
|238.83
|-46.59
|7666.52
|1004
|2007.05.31 10:00
|buy
|441
|0.10
|240.43
|239.68
|240.93
|1005
|2007.05.31 10:00
|buy
|442
|0.10
|240.43
|239.68
|241.53
|1006
|2007.05.31 14:19
|t/p
|441
|0.10
|240.93
|239.68
|240.93
|46.60
|7713.12
|1007
|2007.05.31 14:19
|modify
|442
|0.10
|240.43
|240.44
|241.53
|1008
|2007.05.31 23:00
|close
|442
|0.10
|241.00
|240.44
|241.53
|53.13
|7766.25
|1009
|2007.06.01 01:00
|buy
|443
|0.10
|241.04
|240.29
|241.54
|1010
|2007.06.01 01:00
|buy
|444
|0.10
|241.04
|240.29
|242.14
|1011
|2007.06.01 12:59
|t/p
|443
|0.10
|241.54
|240.29
|241.54
|46.60
|7812.85
|1012
|2007.06.01 12:59
|modify
|444
|0.10
|241.04
|241.05
|242.14
|1013
|2007.06.01 19:00
|close
|444
|0.10
|241.89
|241.05
|242.14
|79.23
|7892.08
|1014
|2007.06.04 01:00
|sell
|445
|0.10
|241.84
|242.59
|241.34
|1015
|2007.06.04 01:00
|sell
|446
|0.10
|241.84
|242.59
|240.74
|1016
|2007.06.04 05:00
|close
|445
|0.10
|242.04
|242.59
|241.34
|-18.63
|7873.45
|1017
|2007.06.04 05:00
|close
|446
|0.10
|242.02
|242.59
|240.74
|-16.77
|7856.68
|1018
|2007.06.04 05:00
|buy
|447
|0.10
|242.02
|241.27
|242.52
|1019
|2007.06.04 05:00
|buy
|448
|0.10
|242.02
|241.27
|243.12
|1020
|2007.06.04 15:19
|t/p
|447
|0.10
|242.52
|241.27
|242.52
|46.60
|7903.28
|1021
|2007.06.04 15:19
|modify
|448
|0.10
|242.02
|242.03
|243.12
|1022
|2007.06.04 23:00
|close
|448
|0.10
|242.39
|242.03
|243.12
|34.49
|7937.77
|1023
|2007.06.05 01:00
|buy
|449
|0.10
|242.51
|241.76
|243.01
|1024
|2007.06.05 01:00
|buy
|450
|0.10
|242.51
|241.76
|243.61
|1025
|2007.06.05 13:09
|s/l
|449
|0.10
|241.76
|241.76
|243.01
|-69.91
|7867.86
|1026
|2007.06.05 13:09
|s/l
|450
|0.10
|241.76
|241.76
|243.61
|-69.91
|7797.95
|1027
|2007.06.05 14:00
|sell
|451
|0.10
|241.85
|242.60
|241.35
|1028
|2007.06.05 14:00
|sell
|452
|0.10
|241.85
|242.60
|240.75
|1029
|2007.06.05 15:13
|s/l
|451
|0.10
|242.60
|242.60
|241.35
|-69.89
|7728.06
|1030
|2007.06.05 15:13
|s/l
|452
|0.10
|242.60
|242.60
|240.75
|-69.89
|7658.17
|1031
|2007.06.05 16:00
|buy
|453
|0.10
|242.34
|241.59
|242.84
|1032
|2007.06.05 16:00
|buy
|454
|0.10
|242.34
|241.59
|243.44
|1033
|2007.06.05 17:00
|close
|453
|0.10
|241.86
|241.59
|242.84
|-44.75
|7613.42
|1034
|2007.06.05 17:00
|close
|454
|0.10
|241.85
|241.59
|243.44
|-45.68
|7567.74
|1035
|2007.06.05 17:00
|sell
|455
|0.10
|241.85
|242.60
|241.35
|1036
|2007.06.05 17:00
|sell
|456
|0.10
|241.85
|242.60
|240.75
|1037
|2007.06.05 23:00
|close
|455
|0.10
|241.93
|242.60
|241.35
|-7.45
|7560.29
|1038
|2007.06.05 23:00
|close
|456
|0.10
|241.97
|242.60
|240.75
|-11.18
|7549.11
|1039
|2007.06.06 01:00
|sell
|457
|0.10
|242.04
|242.79
|241.54
|1040
|2007.06.06 01:00
|sell
|458
|0.10
|242.04
|242.79
|240.94
|1041
|2007.06.06 02:00
|close
|457
|0.10
|242.15
|242.79
|241.54
|-10.25
|7538.86
|1042
|2007.06.06 02:00
|close
|458
|0.10
|242.14
|242.79
|240.94
|-9.32
|7529.54
|1043
|2007.06.06 02:00
|buy
|459
|0.10
|242.14
|241.39
|242.64
|1044
|2007.06.06 02:00
|buy
|460
|0.10
|242.14
|241.39
|243.24
|1045
|2007.06.06 03:00
|close
|459
|0.10
|241.85
|241.39
|242.64
|-27.03
|7502.51
|1046
|2007.06.06 03:00
|close
|460
|0.10
|241.86
|241.39
|243.24
|-26.10
|7476.41
|1047
|2007.06.06 03:00
|sell
|461
|0.10
|241.86
|242.61
|241.36
|1048
|2007.06.06 03:00
|sell
|462
|0.10
|241.86
|242.61
|240.76
|1049
|2007.06.06 04:00
|close
|461
|0.10
|242.23
|242.61
|241.36
|-34.48
|7441.93
|1050
|2007.06.06 04:00
|close
|462
|0.10
|242.22
|242.61
|240.76
|-33.55
|7408.38
|1051
|2007.06.06 04:00
|buy
|463
|0.10
|242.22
|241.47
|242.72
|1052
|2007.06.06 04:00
|buy
|464
|0.10
|242.22
|241.47
|243.32
|1053
|2007.06.06 08:25
|s/l
|463
|0.10
|241.47
|241.47
|242.72
|-69.91
|7338.47
|1054
|2007.06.06 08:25
|s/l
|464
|0.10
|241.47
|241.47
|243.32
|-69.91
|7268.56
|1055
|2007.06.06 09:00
|sell
|465
|0.10
|241.65
|242.40
|241.15
|1056
|2007.06.06 09:00
|sell
|466
|0.10
|241.65
|242.40
|240.55
|1057
|2007.06.06 11:46
|t/p
|465
|0.10
|241.15
|242.40
|241.15
|46.59
|7315.15
|1058
|2007.06.06 11:46
|modify
|466
|0.10
|241.65
|241.64
|240.55
|1059
|2007.06.06 13:31
|s/l
|466
|0.10
|241.64
|241.64
|240.55
|0.93
|7316.08
|1060
|2007.06.07 01:00
|buy
|467
|0.10
|240.94
|240.19
|241.44
|1061
|2007.06.07 01:00
|buy
|468
|0.10
|240.94
|240.19
|242.04
|1062
|2007.06.07 03:07
|t/p
|467
|0.10
|241.44
|240.19
|241.44
|46.60
|7362.68
|1063
|2007.06.07 03:07
|modify
|468
|0.10
|240.94
|240.95
|242.04
|1064
|2007.06.07 06:13
|modify
|468
|0.10
|240.94
|241.44
|242.04
|1065
|2007.06.07 10:10
|s/l
|468
|0.10
|241.44
|241.44
|242.04
|46.60
|7409.28
|1066
|2007.06.07 14:00
|sell
|469
|0.10
|240.70
|241.45
|240.20
|1067
|2007.06.07 14:00
|sell
|470
|0.10
|240.70
|241.45
|239.60
|1068
|2007.06.07 15:33
|t/p
|469
|0.10
|240.20
|241.45
|240.20
|46.59
|7455.87
|1069
|2007.06.07 15:33
|modify
|470
|0.10
|240.70
|240.69
|239.60
|1070
|2007.06.07 16:48
|modify
|470
|0.10
|240.70
|240.20
|239.60
|1071
|2007.06.07 16:49
|t/p
|470
|0.10
|239.60
|240.20
|239.60
|102.50
|7558.37
|1072
|2007.06.08 01:00
|sell
|471
|0.10
|239.68
|240.43
|239.18
|1073
|2007.06.08 01:00
|sell
|472
|0.10
|239.68
|240.43
|238.58
|1074
|2007.06.08 02:00
|close
|471
|0.10
|239.90
|240.43
|239.18
|-20.50
|7537.87
|1075
|2007.06.08 02:00
|close
|472
|0.10
|239.87
|240.43
|238.58
|-17.71
|7520.16
|1076
|2007.06.08 02:00
|buy
|473
|0.10
|239.87
|239.12
|240.37
|1077
|2007.06.08 02:00
|buy
|474
|0.10
|239.87
|239.12
|240.97
|1078
|2007.06.08 06:43
|s/l
|473
|0.10
|239.12
|239.12
|240.37
|-69.91
|7450.25
|1079
|2007.06.08 06:43
|s/l
|474
|0.10
|239.12
|239.12
|240.97
|-69.91
|7380.34
|1080
|2007.06.08 07:00
|sell
|475
|0.10
|239.13
|239.88
|238.63
|1081
|2007.06.08 07:00
|sell
|476
|0.10
|239.13
|239.88
|238.03
|1082
|2007.06.08 07:22
|t/p
|475
|0.10
|238.63
|239.88
|238.63
|46.60
|7426.94
|1083
|2007.06.08 07:22
|modify
|476
|0.10
|239.13
|239.12
|238.03
|1084
|2007.06.08 07:26
|modify
|476
|0.10
|239.13
|238.63
|238.03
|1085
|2007.06.08 07:26
|t/p
|476
|0.10
|238.03
|238.63
|238.03
|102.51
|7529.45
|1086
|2007.06.11 01:00
|sell
|477
|0.10
|239.18
|239.93
|238.68
|1087
|2007.06.11 01:00
|sell
|478
|0.10
|239.18
|239.93
|238.08
|1088
|2007.06.11 10:00
|close
|477
|0.10
|239.47
|239.93
|238.68
|-27.02
|7502.43
|1089
|2007.06.11 10:00
|close
|478
|0.10
|239.48
|239.93
|238.08
|-27.95
|7474.48
|1090
|2007.06.11 10:00
|buy
|479
|0.10
|239.48
|238.73
|239.98
|1091
|2007.06.11 10:00
|buy
|480
|0.10
|239.48
|238.73
|240.58
|1092
|2007.06.11 23:00
|close
|479
|0.10
|239.75
|238.73
|239.98
|25.17
|7499.65
|1093
|2007.06.11 23:00
|close
|480
|0.10
|239.77
|238.73
|240.58
|27.04
|7526.69
|1094
|2007.06.12 01:00
|buy
|481
|0.10
|239.98
|239.23
|240.48
|1095
|2007.06.12 01:00
|buy
|482
|0.10
|239.98
|239.23
|241.08
|1096
|2007.06.12 10:21
|t/p
|481
|0.10
|240.48
|239.23
|240.48
|46.61
|7573.30
|1097
|2007.06.12 10:21
|modify
|482
|0.10
|239.98
|239.99
|241.08
|1098
|2007.06.12 23:00
|close
|482
|0.10
|240.17
|239.99
|241.08
|17.71
|7591.01
|1099
|2007.06.13 01:00
|buy
|483
|0.10
|240.23
|239.48
|240.73
|1100
|2007.06.13 01:00
|buy
|484
|0.10
|240.23
|239.48
|241.33
|1101
|2007.06.13 04:04
|t/p
|483
|0.10
|240.73
|239.48
|240.73
|46.61
|7637.62
|1102
|2007.06.13 04:04
|modify
|484
|0.10
|240.23
|240.24
|241.33
|1103
|2007.06.13 04:31
|modify
|484
|0.10
|240.23
|240.73
|241.33
|1104
|2007.06.13 06:55
|t/p
|484
|0.10
|241.33
|240.73
|241.33
|102.54
|7740.16
|1105
|2007.06.14 01:00
|buy
|485
|0.10
|242.12
|241.37
|242.62
|1106
|2007.06.14 01:00
|buy
|486
|0.10
|242.12
|241.37
|243.22
|1107
|2007.06.14 23:00
|close
|485
|0.10
|242.15
|241.37
|242.62
|2.79
|7742.95
|1108
|2007.06.14 23:00
|close
|486
|0.10
|242.14
|241.37
|243.22
|1.86
|7744.81
|1109
|2007.06.15 01:00
|sell
|487
|0.10
|242.27
|243.02
|241.77
|1110
|2007.06.15 01:00
|sell
|488
|0.10
|242.27
|243.02
|241.17
|1111
|2007.06.15 04:00
|close
|487
|0.10
|242.43
|243.02
|241.77
|-14.91
|7729.90
|1112
|2007.06.15 04:00
|close
|488
|0.10
|242.41
|243.02
|241.17
|-13.04
|7716.86
|1113
|2007.06.15 04:00
|buy
|489
|0.10
|242.41
|241.66
|242.91
|1114
|2007.06.15 04:00
|buy
|490
|0.10
|242.41
|241.66
|243.51
|1115
|2007.06.15 08:20
|t/p
|489
|0.10
|242.91
|241.66
|242.91
|46.61
|7763.47
|1116
|2007.06.15 08:20
|modify
|490
|0.10
|242.41
|242.42
|243.51
|1117
|2007.06.15 12:34
|modify
|490
|0.10
|242.41
|242.91
|243.51
|1118
|2007.06.15 12:45
|t/p
|490
|0.10
|243.51
|242.91
|243.51
|102.54
|7866.01
|1119
|2007.06.18 01:00
|sell
|491
|0.10
|244.01
|244.76
|243.51
|1120
|2007.06.18 01:00
|sell
|492
|0.10
|244.01
|244.76
|242.91
|1121
|2007.06.18 04:00
|close
|491
|0.10
|244.35
|244.76
|243.51
|-31.69
|7834.32
|1122
|2007.06.18 04:00
|close
|492
|0.10
|244.38
|244.76
|242.91
|-34.48
|7799.84
|1123
|2007.06.18 04:00
|buy
|493
|0.10
|244.38
|243.63
|244.88
|1124
|2007.06.18 04:00
|buy
|494
|0.10
|244.38
|243.63
|245.48
|1125
|2007.06.18 06:52
|t/p
|493
|0.10
|244.88
|243.63
|244.88
|46.61
|7846.45
|1126
|2007.06.18 06:52
|modify
|494
|0.10
|244.38
|244.39
|245.48
|1127
|2007.06.18 10:28
|s/l
|494
|0.10
|244.39
|244.39
|245.48
|0.93
|7847.38
|1128
|2007.06.19 01:00
|buy
|495
|0.10
|245.42
|244.67
|245.92
|1129
|2007.06.19 01:00
|buy
|496
|0.10
|245.42
|244.67
|246.52
|1130
|2007.06.19 23:00
|close
|495
|0.10
|245.32
|244.67
|245.92
|-9.32
|7838.06
|1131
|2007.06.19 23:00
|close
|496
|0.10
|245.29
|244.67
|246.52
|-12.11
|7825.95
|1132
|2007.06.20 01:00
|sell
|497
|0.10
|245.23
|245.98
|244.73
|1133
|2007.06.20 01:00
|sell
|498
|0.10
|245.23
|245.98
|244.13
|1134
|2007.06.20 09:59
|s/l
|497
|0.10
|245.98
|245.98
|244.73
|-69.89
|7756.06
|1135
|2007.06.20 09:59
|s/l
|498
|0.10
|245.98
|245.98
|244.13
|-69.89
|7686.17
|1136
|2007.06.20 10:00
|buy
|499
|0.10
|245.99
|245.24
|246.49
|1137
|2007.06.20 10:00
|buy
|500
|0.10
|245.99
|245.24
|247.09
|1138
|2007.06.20 15:32
|t/p
|499
|0.10
|246.49
|245.24
|246.49
|46.60
|7732.77
|1139
|2007.06.20 15:32
|modify
|500
|0.10
|245.99
|246.00
|247.09
|1140
|2007.06.20 21:34
|s/l
|500
|0.10
|246.00
|246.00
|247.09
|0.93
|7733.70
|1141
|2007.06.21 01:00
|sell
|501
|0.10
|246.12
|246.87
|245.62
|1142
|2007.06.21 01:00
|sell
|502
|0.10
|246.12
|246.87
|245.02
|1143
|2007.06.21 04:00
|close
|501
|0.10
|246.39
|246.87
|245.62
|-25.16
|7708.54
|1144
|2007.06.21 04:00
|close
|502
|0.10
|246.38
|246.87
|245.02
|-24.23
|7684.31
|1145
|2007.06.21 04:00
|buy
|503
|0.10
|246.38
|245.63
|246.88
|1146
|2007.06.21 04:00
|buy
|504
|0.10
|246.38
|245.63
|247.48
|1147
|2007.06.21 11:00
|close
|503
|0.10
|246.15
|245.63
|246.88
|-21.44
|7662.87
|1148
|2007.06.21 11:00
|close
|504
|0.10
|246.17
|245.63
|247.48
|-19.57
|7643.30
|1149
|2007.06.21 11:00
|sell
|505
|0.10
|246.17
|246.92
|245.67
|1150
|2007.06.21 11:00
|sell
|506
|0.10
|246.17
|246.92
|245.07
|1151
|2007.06.21 13:00
|close
|505
|0.10
|246.33
|246.92
|245.67
|-14.91
|7628.39
|1152
|2007.06.21 13:00
|close
|506
|0.10
|246.32
|246.92
|245.07
|-13.98
|7614.41
|1153
|2007.06.21 13:00
|buy
|507
|0.10
|246.32
|245.57
|246.82
|1154
|2007.06.21 13:00
|buy
|508
|0.10
|246.32
|245.57
|247.42
|1155
|2007.06.21 23:02
|close
|507
|0.10
|246.60
|245.57
|246.82
|26.10
|7640.51
|1156
|2007.06.21 23:02
|close
|508
|0.10
|246.61
|245.57
|247.42
|27.03
|7667.54
|1157
|2007.06.22 01:00
|buy
|509
|0.10
|246.85
|246.10
|247.35
|1158
|2007.06.22 01:00
|buy
|510
|0.10
|246.85
|246.10
|247.95
|1159
|2007.06.22 06:29
|t/p
|509
|0.10
|247.35
|246.10
|247.35
|46.61
|7714.15
|1160
|2007.06.22 06:29
|modify
|510
|0.10
|246.85
|246.86
|247.95
|1161
|2007.06.22 11:53
|modify
|510
|0.10
|246.85
|247.35
|247.95
|1162
|2007.06.22 19:00
|close
|510
|0.10
|247.62
|247.35
|247.95
|71.78
|7785.93
|1163
|2007.06.25 01:00
|buy
|511
|0.10
|247.75
|247.00
|248.25
|1164
|2007.06.25 01:00
|buy
|512
|0.10
|247.75
|247.00
|248.85
|1165
|2007.06.25 08:56
|s/l
|511
|0.10
|247.00
|247.00
|248.25
|-69.91
|7716.02
|1166
|2007.06.25 08:56
|s/l
|512
|0.10
|247.00
|247.00
|248.85
|-69.91
|7646.11
|1167
|2007.06.26 01:00
|sell
|513
|0.10
|246.51
|247.26
|246.01
|1168
|2007.06.26 01:00
|sell
|514
|0.10
|246.51
|247.26
|245.41
|1169
|2007.06.26 08:57
|t/p
|513
|0.10
|246.01
|247.26
|246.01
|46.59
|7692.70
|1170
|2007.06.26 08:57
|modify
|514
|0.10
|246.51
|246.50
|245.41
|1171
|2007.06.26 09:21
|modify
|514
|0.10
|246.51
|246.01
|245.41
|1172
|2007.06.26 09:23
|t/p
|514
|0.10
|245.41
|246.01
|245.41
|102.50
|7795.20
|1173
|2007.06.27 01:00
|buy
|515
|0.10
|245.84
|245.09
|246.34
|1174
|2007.06.27 01:00
|buy
|516
|0.10
|245.84
|245.09
|246.94
|1175
|2007.06.27 05:00
|close
|515
|0.10
|245.40
|245.09
|246.34
|-41.01
|7754.19
|1176
|2007.06.27 05:00
|close
|516
|0.10
|245.39
|245.09
|246.94
|-41.94
|7712.25
|1177
|2007.06.27 05:00
|sell
|517
|0.10
|245.39
|246.14
|244.89
|1178
|2007.06.27 05:00
|sell
|518
|0.10
|245.39
|246.14
|244.29
|1179
|2007.06.27 06:08
|t/p
|517
|0.10
|244.89
|246.14
|244.89
|46.59
|7758.84
|1180
|2007.06.27 06:08
|modify
|518
|0.10
|245.39
|245.38
|244.29
|1181
|2007.06.27 06:29
|modify
|518
|0.10
|245.39
|244.89
|244.29
|1182
|2007.06.27 06:31
|t/p
|518
|0.10
|244.29
|244.89
|244.29
|102.50
|7861.34
|1183
|2007.06.28 01:00
|sell
|519
|0.10
|245.93
|246.68
|245.43
|1184
|2007.06.28 01:00
|sell
|520
|0.10
|245.93
|246.68
|244.83
|1185
|2007.06.28 03:12
|t/p
|519
|0.10
|245.43
|246.68
|245.43
|46.60
|7907.94
|1186
|2007.06.28 03:12
|modify
|520
|0.10
|245.93
|245.92
|244.83
|1187
|2007.06.28 05:00
|s/l
|520
|0.10
|245.92
|245.92
|244.83
|0.94
|7908.88
|1188
|2007.06.29 01:00
|sell
|521
|0.10
|246.74
|247.49
|246.24
|1189
|2007.06.29 01:00
|sell
|522
|0.10
|246.74
|247.49
|245.64
|1190
|2007.06.29 03:00
|close
|521
|0.10
|246.96
|247.49
|246.24
|-20.50
|7888.38
|1191
|2007.06.29 03:00
|close
|522
|0.10
|246.95
|247.49
|245.64
|-19.57
|7868.81
|1192
|2007.06.29 03:00
|buy
|523
|0.10
|246.95
|246.20
|247.45
|1193
|2007.06.29 03:00
|buy
|524
|0.10
|246.95
|246.20
|248.05
|1194
|2007.06.29 11:01
|t/p
|523
|0.10
|247.45
|246.20
|247.45
|46.61
|7915.42
|1195
|2007.06.29 11:05
|modify
|524
|0.10
|246.95
|246.96
|248.05
|1196
|2007.06.29 19:00
|close
|524
|0.10
|247.25
|246.96
|248.05
|27.97
|7943.39
|1197
|2007.07.02 01:00
|buy
|525
|0.10
|247.64
|246.89
|248.14
|1198
|2007.07.02 01:00
|buy
|526
|0.10
|247.64
|246.89
|248.74
|1199
|2007.07.02 03:00
|close
|525
|0.10
|247.25
|246.89
|248.14
|-36.35
|7907.04
|1200
|2007.07.02 03:00
|close
|526
|0.10
|247.26
|246.89
|248.74
|-35.42
|7871.62
|1201
|2007.07.02 03:00
|sell
|527
|0.10
|247.26
|248.01
|246.76
|1202
|2007.07.02 03:00
|sell
|528
|0.10
|247.26
|248.01
|246.16
|1203
|2007.07.02 06:45
|t/p
|527
|0.10
|246.76
|248.01
|246.76
|46.60
|7918.22
|1204
|2007.07.02 06:45
|modify
|528
|0.10
|247.26
|247.25
|246.16
|1205
|2007.07.02 13:17
|modify
|528
|0.10
|247.26
|246.76
|246.16
|1206
|2007.07.02 13:27
|t/p
|528
|0.10
|246.16
|246.76
|246.16
|102.51
|8020.73
|1207
|2007.07.03 01:00
|buy
|529
|0.10
|247.08
|246.33
|247.58
|1208
|2007.07.03 01:00
|buy
|530
|0.10
|247.08
|246.33
|248.18
|1209
|2007.07.03 06:27
|t/p
|529
|0.10
|247.58
|246.33
|247.58
|46.61
|8067.34
|1210
|2007.07.03 06:27
|modify
|530
|0.10
|247.08
|247.09
|248.18
|1211
|2007.07.03 07:02
|s/l
|530
|0.10
|247.09
|247.09
|248.18
|0.93
|8068.27
|1212
|2007.07.04 01:00
|buy
|531
|0.10
|246.99
|246.24
|247.49
|1213
|2007.07.04 01:00
|buy
|532
|0.10
|246.99
|246.24
|248.09
|1214
|2007.07.04 02:00
|close
|531
|0.10
|246.77
|246.24
|247.49
|-20.51
|8047.76
|1215
|2007.07.04 02:00
|close
|532
|0.10
|246.76
|246.24
|248.09
|-21.44
|8026.32
|1216
|2007.07.04 02:00
|sell
|533
|0.10
|246.76
|247.51
|246.26
|1217
|2007.07.04 02:00
|sell
|534
|0.10
|246.76
|247.51
|245.66
|1218
|2007.07.04 05:00
|close
|533
|0.10
|247.12
|247.51
|246.26
|-33.55
|7992.77
|1219
|2007.07.04 05:00
|close
|534
|0.10
|247.15
|247.51
|245.66
|-36.34
|7956.43
|1220
|2007.07.04 05:00
|buy
|535
|0.10
|247.15
|246.40
|247.65
|1221
|2007.07.04 05:00
|buy
|536
|0.10
|247.15
|246.40
|248.25
|1222
|2007.07.04 23:00
|close
|535
|0.10
|247.32
|246.40
|247.65
|15.85
|7972.28
|1223
|2007.07.04 23:00
|close
|536
|0.10
|247.31
|246.40
|248.25
|14.92
|7987.20
|1224
|2007.07.05 01:00
|sell
|537
|0.10
|247.38
|248.13
|246.88
|1225
|2007.07.05 01:00
|sell
|538
|0.10
|247.38
|248.13
|246.28
|1226
|2007.07.05 04:00
|close
|537
|0.10
|247.53
|248.13
|246.88
|-13.98
|7973.22
|1227
|2007.07.05 04:00
|close
|538
|0.10
|247.54
|248.13
|246.28
|-14.91
|7958.31
|1228
|2007.07.05 04:00
|buy
|539
|0.10
|247.54
|246.79
|248.04
|1229
|2007.07.05 04:00
|buy
|540
|0.10
|247.54
|246.79
|248.64
|1230
|2007.07.05 06:00
|close
|539
|0.10
|247.31
|246.79
|248.04
|-21.44
|7936.87
|1231
|2007.07.05 06:00
|close
|540
|0.10
|247.32
|246.79
|248.64
|-20.51
|7916.36
|1232
|2007.07.05 06:00
|sell
|541
|0.10
|247.32
|248.07
|246.82
|1233
|2007.07.05 06:00
|sell
|542
|0.10
|247.32
|248.07
|246.22
|1234
|2007.07.05 09:49
|t/p
|541
|0.10
|246.82
|248.07
|246.82
|46.60
|7962.96
|1235
|2007.07.05 09:49
|modify
|542
|0.10
|247.32
|247.31
|246.22
|1236
|2007.07.05 11:04
|s/l
|542
|0.10
|247.31
|247.31
|246.22
|0.94
|7963.90
|1237
|2007.07.06 01:00
|buy
|543
|0.10
|247.45
|246.70
|247.95
|1238
|2007.07.06 01:00
|buy
|544
|0.10
|247.45
|246.70
|248.55
|1239
|2007.07.06 02:00
|close
|543
|0.10
|247.30
|246.70
|247.95
|-13.98
|7949.92
|1240
|2007.07.06 02:00
|close
|544
|0.10
|247.32
|246.70
|248.55
|-12.12
|7937.80
|1241
|2007.07.06 02:00
|sell
|545
|0.10
|247.32
|248.07
|246.82
|1242
|2007.07.06 02:00
|sell
|546
|0.10
|247.32
|248.07
|246.22
|1243
|2007.07.06 03:00
|close
|545
|0.10
|247.53
|248.07
|246.82
|-19.57
|7918.23
|1244
|2007.07.06 03:00
|close
|546
|0.10
|247.52
|248.07
|246.22
|-18.63
|7899.60
|1245
|2007.07.06 03:00
|buy
|547
|0.10
|247.52
|246.77
|248.02
|1246
|2007.07.06 03:00
|buy
|548
|0.10
|247.52
|246.77
|248.62
|1247
|2007.07.06 14:35
|t/p
|547
|0.10
|248.02
|246.77
|248.02
|46.61
|7946.21
|1248
|2007.07.06 14:35
|modify
|548
|0.10
|247.52
|247.53
|248.62
|1249
|2007.07.06 19:00
|close
|548
|0.10
|248.06
|247.53
|248.62
|50.34
|7996.55
|1250
|2007.07.09 01:00
|sell
|549
|0.10
|248.31
|249.06
|247.81
|1251
|2007.07.09 01:00
|sell
|550
|0.10
|248.31
|249.06
|247.21
|1252
|2007.07.09 02:00
|close
|549
|0.10
|248.49
|249.06
|247.81
|-16.78
|7979.77
|1253
|2007.07.09 02:00
|close
|550
|0.10
|248.48
|249.06
|247.21
|-15.84
|7963.93
|1254
|2007.07.09 02:00
|buy
|551
|0.10
|248.48
|247.73
|248.98
|1255
|2007.07.09 02:00
|buy
|552
|0.10
|248.48
|247.73
|249.58
|1256
|2007.07.09 23:00
|close
|551
|0.10
|248.62
|247.73
|248.98
|13.05
|7976.98
|1257
|2007.07.09 23:00
|close
|552
|0.10
|248.61
|247.73
|249.58
|12.12
|7989.10
|1258
|2007.07.10 01:00
|sell
|553
|0.10
|248.37
|249.12
|247.87
|1259
|2007.07.10 01:00
|sell
|554
|0.10
|248.37
|249.12
|247.27
|1260
|2007.07.10 12:14
|t/p
|553
|0.10
|247.87
|249.12
|247.87
|46.59
|8035.69
|1261
|2007.07.10 12:14
|modify
|554
|0.10
|248.37
|248.36
|247.27
|1262
|2007.07.10 13:22
|modify
|554
|0.10
|248.37
|247.87
|247.27
|1263
|2007.07.10 13:26
|t/p
|554
|0.10
|247.27
|247.87
|247.27
|102.50
|8138.19
|1264
|2007.07.11 01:00
|sell
|555
|0.10
|246.76
|247.51
|246.26
|1265
|2007.07.11 01:00
|sell
|556
|0.10
|246.76
|247.51
|245.66
|1266
|2007.07.11 05:22
|t/p
|555
|0.10
|246.26
|247.51
|246.26
|46.59
|8184.78
|1267
|2007.07.11 05:22
|modify
|556
|0.10
|246.76
|246.75
|245.66
|1268
|2007.07.11 05:44
|modify
|556
|0.10
|246.76
|246.26
|245.66
|1269
|2007.07.11 05:49
|t/p
|556
|0.10
|245.66
|246.26
|245.66
|102.51
|8287.29
|1270
|2007.07.11 11:00
|buy
|557
|0.10
|247.23
|246.48
|247.73
|1271
|2007.07.11 11:00
|buy
|558
|0.10
|247.23
|246.48
|248.33
|1272
|2007.07.11 12:56
|t/p
|557
|0.10
|247.73
|246.48
|247.73
|46.61
|8333.90
|1273
|2007.07.11 12:56
|modify
|558
|0.10
|247.23
|247.24
|248.33
|1274
|2007.07.11 15:13
|modify
|558
|0.10
|247.23
|247.73
|248.33
|1275
|2007.07.11 15:14
|t/p
|558
|0.10
|248.33
|247.73
|248.33
|102.54
|8436.44
|1276
|2007.07.12 01:00
|sell
|559
|0.10
|248.47
|249.22
|247.97
|1277
|2007.07.12 01:00
|sell
|560
|0.10
|248.47
|249.22
|247.37
|1278
|2007.07.12 07:03
|t/p
|559
|0.10
|247.97
|249.22
|247.97
|46.59
|8483.03
|1279
|2007.07.12 07:03
|modify
|560
|0.10
|248.47
|248.46
|247.37
|1280
|2007.07.12 07:44
|s/l
|560
|0.10
|248.46
|248.46
|247.37
|0.93
|8483.96
|1281
|2007.07.13 01:00
|buy
|561
|0.10
|248.73
|247.98
|249.23
|1282
|2007.07.13 01:00
|buy
|562
|0.10
|248.73
|247.98
|249.83
|1283
|2007.07.13 07:00
|close
|561
|0.10
|248.09
|247.98
|249.23
|-59.65
|8424.31
|1284
|2007.07.13 07:00
|close
|562
|0.10
|248.10
|247.98
|249.83
|-58.72
|8365.59
|1285
|2007.07.13 07:00
|sell
|563
|0.10
|248.10
|248.85
|247.60
|1286
|2007.07.13 07:00
|sell
|564
|0.10
|248.10
|248.85
|247.00
|1287
|2007.07.13 09:00
|close
|563
|0.10
|248.61
|248.85
|247.60
|-47.53
|8318.06
|1288
|2007.07.13 09:00
|close
|564
|0.10
|248.60
|248.85
|247.00
|-46.60
|8271.46
|1289
|2007.07.13 09:00
|buy
|565
|0.10
|248.60
|247.85
|249.10
|1290
|2007.07.13 09:00
|buy
|566
|0.10
|248.60
|247.85
|249.70
|1291
|2007.07.13 18:00
|close
|565
|0.10
|248.27
|247.85
|249.10
|-30.77
|8240.69
|1292
|2007.07.13 18:00
|close
|566
|0.10
|248.28
|247.85
|249.70
|-29.83
|8210.86
|1293
|2007.07.16 02:00
|buy
|567
|0.10
|248.35
|247.60
|248.85
|1294
|2007.07.16 02:00
|buy
|568
|0.10
|248.35
|247.60
|249.45
|1295
|2007.07.16 04:00
|close
|567
|0.10
|248.13
|247.60
|248.85
|-20.51
|8190.35
|1296
|2007.07.16 18:00
|close
|568
|0.10
|247.97
|247.60
|249.45
|-35.42
|8154.93
|1297
|2007.07.17 01:00
|buy
|569
|0.10
|248.44
|247.69
|248.94
|1298
|2007.07.17 01:00
|buy
|570
|0.10
|248.44
|247.69
|249.54
|1299
|2007.07.17 09:15
|t/p
|569
|0.10
|248.94
|247.69
|248.94
|46.61
|8201.54
|1300
|2007.07.17 09:15
|modify
|570
|0.10
|248.44
|248.45
|249.54
|1301
|2007.07.17 10:33
|modify
|570
|0.10
|248.44
|248.94
|249.54
|1302
|2007.07.17 10:38
|t/p
|570
|0.10
|249.54
|248.94
|249.54
|102.54
|8304.08
|1303
|2007.07.18 01:00
|sell
|571
|0.10
|249.75
|250.50
|249.25
|1304
|2007.07.18 01:00
|sell
|572
|0.10
|249.75
|250.50
|248.65
|1305
|2007.07.18 09:00
|close
|571
|0.10
|250.35
|250.50
|249.25
|-55.92
|8248.16
|1306
|2007.07.18 09:00
|close
|572
|0.10
|250.31
|250.50
|248.65
|-52.19
|8195.97
|1307
|2007.07.18 09:00
|buy
|573
|0.10
|250.31
|249.56
|250.81
|1308
|2007.07.18 09:00
|buy
|574
|0.10
|250.31
|249.56
|251.41
|1309
|2007.07.18 23:00
|close
|573
|0.10
|250.28
|249.56
|250.81
|-2.80
|8193.17
|1310
|2007.07.18 23:00
|close
|574
|0.10
|250.29
|249.56
|251.41
|-1.86
|8191.31
|1311
|2007.07.19 01:00
|sell
|575
|0.10
|250.26
|251.01
|249.76
|1312
|2007.07.19 01:00
|sell
|576
|0.10
|250.26
|251.01
|249.16
|1313
|2007.07.19 23:00
|close
|575
|0.10
|250.28
|251.01
|249.76
|-1.86
|8189.45
|1314
|2007.07.19 23:00
|close
|576
|0.10
|250.29
|251.01
|249.16
|-2.79
|8186.66
|1315
|2007.07.20 01:00
|buy
|577
|0.10
|250.42
|249.67
|250.92
|1316
|2007.07.20 01:00
|buy
|578
|0.10
|250.42
|249.67
|251.52
|1317
|2007.07.20 08:00
|t/p
|577
|0.10
|250.92
|249.67
|250.92
|46.61
|8233.27
|1318
|2007.07.20 08:30
|modify
|578
|0.10
|250.42
|250.43
|251.52
|1319
|2007.07.20 13:44
|s/l
|578
|0.10
|250.43
|250.43
|251.52
|0.94
|8234.21
|1320
|2007.07.20 15:00
|sell
|579
|0.10
|249.14
|249.89
|248.64
|1321
|2007.07.20 15:00
|sell
|580
|0.10
|249.14
|249.89
|248.04
|1322
|2007.07.20 19:00
|close
|579
|0.10
|249.20
|249.89
|248.64
|-5.59
|8228.62
|1323
|2007.07.20 19:00
|close
|580
|0.10
|249.22
|249.89
|248.04
|-7.45
|8221.17
|1324
|2007.07.23 01:00
|sell
|581
|0.10
|248.95
|249.70
|248.45
|1325
|2007.07.23 01:00
|sell
|582
|0.10
|248.95
|249.70
|247.85
|1326
|2007.07.23 09:36
|s/l
|581
|0.10
|249.70
|249.70
|248.45
|-69.89
|8151.28
|1327
|2007.07.23 09:36
|s/l
|582
|0.10
|249.70
|249.70
|247.85
|-69.89
|8081.39
|1328
|2007.07.23 11:00
|buy
|583
|0.10
|249.49
|248.74
|249.99
|1329
|2007.07.23 11:00
|buy
|584
|0.10
|249.49
|248.74
|250.59
|1330
|2007.07.23 23:00
|close
|583
|0.10
|249.28
|248.74
|249.99
|-19.58
|8061.81
|1331
|2007.07.23 23:00
|close
|584
|0.10
|249.27
|248.74
|250.59
|-20.51
|8041.30
|1332
|2007.07.24 01:00
|sell
|585
|0.10
|248.78
|249.53
|248.28
|1333
|2007.07.24 01:00
|sell
|586
|0.10
|248.78
|249.53
|247.68
|1334
|2007.07.24 12:01
|s/l
|585
|0.10
|249.53
|249.53
|248.28
|-69.89
|7971.41
|1335
|2007.07.24 12:01
|s/l
|586
|0.10
|249.53
|249.53
|247.68
|-69.89
|7901.52
|1336
|2007.07.24 13:00
|buy
|587
|0.10
|249.08
|248.33
|249.58
|1337
|2007.07.24 13:00
|buy
|588
|0.10
|249.08
|248.33
|250.18
|1338
|2007.07.24 14:00
|close
|587
|0.10
|248.75
|248.33
|249.58
|-30.76
|7870.76
|1339
|2007.07.24 14:00
|close
|588
|0.10
|248.74
|248.33
|250.18
|-31.69
|7839.07
|1340
|2007.07.24 14:00
|sell
|589
|0.10
|248.74
|249.49
|248.24
|1341
|2007.07.24 14:00
|sell
|590
|0.10
|248.74
|249.49
|247.64
|1342
|2007.07.24 19:14
|t/p
|589
|0.10
|248.24
|249.49
|248.24
|46.59
|7885.66
|1343
|2007.07.24 19:14
|modify
|590
|0.10
|248.74
|248.73
|247.64
|1344
|2007.07.24 19:36
|modify
|590
|0.10
|248.74
|248.24
|247.64
|1345
|2007.07.24 19:40
|t/p
|590
|0.10
|247.64
|248.24
|247.64
|102.50
|7988.16
|1346
|2007.07.25 01:00
|sell
|591
|0.10
|246.54
|247.29
|246.04
|1347
|2007.07.25 01:00
|sell
|592
|0.10
|246.54
|247.29
|245.44
|1348
|2007.07.25 03:57
|s/l
|591
|0.10
|247.29
|247.29
|246.04
|-69.89
|7918.27
|1349
|2007.07.25 03:57
|s/l
|592
|0.10
|247.29
|247.29
|245.44
|-69.89
|7848.38
|1350
|2007.07.26 01:00
|sell
|593
|0.10
|247.64
|248.39
|247.14
|1351
|2007.07.26 01:00
|sell
|594
|0.10
|247.64
|248.39
|246.54
|1352
|2007.07.26 02:16
|t/p
|593
|0.10
|247.14
|248.39
|247.14
|46.60
|7894.98
|1353
|2007.07.26 02:16
|modify
|594
|0.10
|247.64
|247.63
|246.54
|1354
|2007.07.26 09:15
|modify
|594
|0.10
|247.64
|247.14
|246.54
|1355
|2007.07.26 09:33
|t/p
|594
|0.10
|246.54
|247.14
|246.54
|102.51
|7997.49
|1356
|2007.07.27 01:00
|sell
|595
|0.10
|243.47
|244.22
|242.97
|1357
|2007.07.27 01:00
|sell
|596
|0.10
|243.47
|244.22
|242.37
|1358
|2007.07.27 02:27
|s/l
|595
|0.10
|244.22
|244.22
|242.97
|-69.89
|7927.60
|1359
|2007.07.27 02:27
|s/l
|596
|0.10
|244.22
|244.22
|242.37
|-69.89
|7857.71
|1360
|2007.07.27 03:00
|buy
|597
|0.10
|244.19
|243.44
|244.69
|1361
|2007.07.27 03:00
|buy
|598
|0.10
|244.19
|243.44
|245.29
|1362
|2007.07.27 04:46
|s/l
|597
|0.10
|243.44
|243.44
|244.69
|-69.91
|7787.80
|1363
|2007.07.27 04:46
|s/l
|598
|0.10
|243.44
|243.44
|245.29
|-69.91
|7717.89
|1364
|2007.07.27 06:00
|sell
|599
|0.10
|242.49
|243.24
|241.99
|1365
|2007.07.27 06:00
|sell
|600
|0.10
|242.49
|243.24
|241.39
|1366
|2007.07.27 06:05
|t/p
|599
|0.10
|241.99
|243.24
|241.99
|46.60
|7764.49
|1367
|2007.07.27 06:05
|modify
|600
|0.10
|242.49
|242.48
|241.39
|1368
|2007.07.27 07:48
|s/l
|600
|0.10
|242.48
|242.48
|241.39
|0.93
|7765.42
|1369
|2007.07.30 01:00
|buy
|601
|0.10
|239.58
|238.83
|240.08
|1370
|2007.07.30 01:00
|buy
|602
|0.10
|239.58
|238.83
|240.68
|1371
|2007.07.30 05:27
|t/p
|601
|0.10
|240.08
|238.83
|240.08
|46.61
|7812.03
|1372
|2007.07.30 05:27
|modify
|602
|0.10
|239.58
|239.59
|240.68
|1373
|2007.07.30 05:39
|s/l
|602
|0.10
|239.59
|239.59
|240.68
|0.94
|7812.97
|1374
|2007.07.31 01:00
|sell
|603
|0.10
|241.68
|242.43
|241.18
|1375
|2007.07.31 01:00
|sell
|604
|0.10
|241.68
|242.43
|240.58
|1376
|2007.07.31 05:09
|t/p
|603
|0.10
|241.18
|242.43
|241.18
|46.60
|7859.57
|1377
|2007.07.31 05:09
|modify
|604
|0.10
|241.68
|241.67
|240.58
|1378
|2007.07.31 06:50
|s/l
|604
|0.10
|241.67
|241.67
|240.58
|0.94
|7860.51
|1379
|2007.07.31 12:00
|buy
|605
|0.10
|242.78
|242.03
|243.28
|1380
|2007.07.31 12:00
|buy
|606
|0.10
|242.78
|242.03
|243.88
|1381
|2007.07.31 12:49
|s/l
|605
|0.10
|242.03
|242.03
|243.28
|-69.91
|7790.60
|1382
|2007.07.31 12:49
|s/l
|606
|0.10
|242.03
|242.03
|243.88
|-69.91
|7720.69
|1383
|2007.08.01 01:00
|buy
|607
|0.10
|240.45
|239.70
|240.95
|1384
|2007.08.01 01:00
|buy
|608
|0.10
|240.45
|239.70
|241.55
|1385
|2007.08.01 04:00
|close
|607
|0.10
|240.12
|239.70
|240.95
|-30.76
|7689.93
|1386
|2007.08.01 04:00
|close
|608
|0.10
|240.11
|239.70
|241.55
|-31.69
|7658.24
|1387
|2007.08.01 04:00
|sell
|609
|0.10
|240.11
|240.86
|239.61
|1388
|2007.08.01 04:00
|sell
|610
|0.10
|240.11
|240.86
|239.01
|1389
|2007.08.01 04:16
|t/p
|609
|0.10
|239.61
|240.86
|239.61
|46.59
|7704.83
|1390
|2007.08.01 04:16
|modify
|610
|0.10
|240.11
|240.10
|239.01
|1391
|2007.08.01 05:42
|modify
|610
|0.10
|240.11
|239.61
|239.01
|1392
|2007.08.01 05:49
|t/p
|610
|0.10
|239.01
|239.61
|239.01
|102.51
|7807.34
|1393
|2007.08.01 14:00
|buy
|611
|0.10
|241.13
|240.38
|241.63
|1394
|2007.08.01 14:00
|buy
|612
|0.10
|241.13
|240.38
|242.23
|1395
|2007.08.01 14:01
|t/p
|611
|0.10
|241.63
|240.38
|241.63
|46.60
|7853.94
|1396
|2007.08.01 14:01
|modify
|612
|0.10
|241.13
|241.14
|242.23
|1397
|2007.08.01 14:04
|s/l
|612
|0.10
|241.14
|241.14
|242.23
|0.93
|7854.87
|1398
|2007.08.02 01:00
|sell
|613
|0.10
|241.01
|241.76
|240.51
|1399
|2007.08.02 01:00
|sell
|614
|0.10
|241.01
|241.76
|239.91
|1400
|2007.08.02 03:00
|close
|613
|0.10
|241.53
|241.76
|240.51
|-48.46
|7806.41
|1401
|2007.08.02 03:00
|close
|614
|0.10
|241.51
|241.76
|239.91
|-46.59
|7759.82
|1402
|2007.08.02 03:00
|buy
|615
|0.10
|241.51
|240.76
|242.01
|1403
|2007.08.02 03:00
|buy
|616
|0.10
|241.51
|240.76
|242.61
|1404
|2007.08.02 03:38
|s/l
|615
|0.10
|240.76
|240.76
|242.01
|-69.91
|7689.91
|1405
|2007.08.02 03:38
|s/l
|616
|0.10
|240.76
|240.76
|242.61
|-69.91
|7620.00
|1406
|2007.08.02 04:00
|sell
|617
|0.10
|240.70
|241.45
|240.20
|1407
|2007.08.02 04:00
|sell
|618
|0.10
|240.70
|241.45
|239.60
|1408
|2007.08.02 05:45
|s/l
|617
|0.10
|241.45
|241.45
|240.20
|-69.89
|7550.11
|1409
|2007.08.02 05:45
|s/l
|618
|0.10
|241.45
|241.45
|239.60
|-69.89
|7480.22
|1410
|2007.08.02 13:00
|buy
|619
|0.10
|242.28
|241.53
|242.78
|1411
|2007.08.02 13:00
|buy
|620
|0.10
|242.28
|241.53
|243.38
|1412
|2007.08.02 15:54
|t/p
|619
|0.10
|242.78
|241.53
|242.78
|46.61
|7526.83
|1413
|2007.08.02 15:54
|modify
|620
|0.10
|242.28
|242.29
|243.38
|1414
|2007.08.02 17:16
|s/l
|620
|0.10
|242.29
|242.29
|243.38
|0.93
|7527.76
|1415
|2007.08.03 01:00
|buy
|621
|0.10
|242.85
|242.10
|243.35
|1416
|2007.08.03 01:00
|buy
|622
|0.10
|242.85
|242.10
|243.95
|1417
|2007.08.03 12:30
|s/l
|621
|0.10
|242.10
|242.10
|243.35
|-69.91
|7457.85
|1418
|2007.08.03 12:30
|s/l
|622
|0.10
|242.10
|242.10
|243.95
|-69.91
|7387.94
|1419
|2007.08.03 13:00
|sell
|623
|0.10
|242.36
|243.11
|241.86
|1420
|2007.08.03 13:00
|sell
|624
|0.10
|242.36
|243.11
|241.26
|1421
|2007.08.03 14:00
|t/p
|623
|0.10
|241.86
|243.11
|241.86
|46.59
|7434.53
|1422
|2007.08.03 14:00
|modify
|624
|0.10
|242.36
|242.35
|241.26
|1423
|2007.08.03 14:44
|modify
|624
|0.10
|242.36
|241.86
|241.26
|1424
|2007.08.03 14:44
|t/p
|624
|0.10
|241.26
|241.86
|241.26
|102.50
|7537.03
|1425
|2007.08.06 01:00
|buy
|625
|0.10
|240.07
|239.32
|240.57
|1426
|2007.08.06 01:00
|buy
|626
|0.10
|240.07
|239.32
|241.17
|1427
|2007.08.06 07:04
|t/p
|625
|0.10
|240.57
|239.32
|240.57
|46.61
|7583.64
|1428
|2007.08.06 07:04
|modify
|626
|0.10
|240.07
|240.08
|241.17
|1429
|2007.08.06 09:09
|s/l
|626
|0.10
|240.08
|240.08
|241.17
|0.93
|7584.57
|1430
|2007.08.06 10:00
|sell
|627
|0.10
|239.36
|240.11
|238.86
|1431
|2007.08.06 10:00
|sell
|628
|0.10
|239.36
|240.11
|238.26
|1432
|2007.08.06 16:40
|s/l
|627
|0.10
|240.11
|240.11
|238.86
|-69.89
|7514.68
|1433
|2007.08.06 16:40
|s/l
|628
|0.10
|240.11
|240.11
|238.26
|-69.89
|7444.79
|1434
|2007.08.07 01:00
|sell
|629
|0.10
|241.19
|241.94
|240.69
|1435
|2007.08.07 01:00
|sell
|630
|0.10
|241.19
|241.94
|240.09
|1436
|2007.08.07 07:34
|t/p
|629
|0.10
|240.69
|241.94
|240.69
|46.59
|7491.38
|1437
|2007.08.07 07:34
|modify
|630
|0.10
|241.19
|241.18
|240.09
|1438
|2007.08.07 12:42
|modify
|630
|0.10
|241.19
|240.69
|240.09
|1439
|2007.08.07 12:45
|t/p
|630
|0.10
|240.09
|240.69
|240.09
|102.50
|7593.88
|1440
|2007.08.08 01:00
|sell
|631
|0.10
|240.51
|241.26
|240.01
|1441
|2007.08.08 01:00
|sell
|632
|0.10
|240.51
|241.26
|239.41
|1442
|2007.08.08 06:13
|t/p
|631
|0.10
|240.01
|241.26
|240.01
|46.60
|7640.48
|1443
|2007.08.08 06:13
|modify
|632
|0.10
|240.51
|240.50
|239.41
|1444
|2007.08.08 07:06
|s/l
|632
|0.10
|240.50
|240.50
|239.41
|0.94
|7641.42
|1445
|2007.08.08 09:00
|buy
|633
|0.10
|241.44
|240.69
|241.94
|1446
|2007.08.08 09:00
|buy
|634
|0.10
|241.44
|240.69
|242.54
|1447
|2007.08.08 10:19
|t/p
|633
|0.10
|241.94
|240.69
|241.94
|46.61
|7688.03
|1448
|2007.08.08 10:19
|modify
|634
|0.10
|241.44
|241.45
|242.54
|1449
|2007.08.08 11:06
|modify
|634
|0.10
|241.44
|241.94
|242.54
|1450
|2007.08.08 11:26
|t/p
|634
|0.10
|242.54
|241.94
|242.54
|102.54
|7790.57
|1451
|2007.08.09 01:00
|buy
|635
|0.10
|243.88
|243.13
|244.38
|1452
|2007.08.09 01:00
|buy
|636
|0.10
|243.88
|243.13
|244.98
|1453
|2007.08.09 05:00
|close
|635
|0.10
|243.61
|243.13
|244.38
|-25.17
|7765.40
|1454
|2007.08.09 05:00
|close
|636
|0.10
|243.62
|243.13
|244.98
|-24.24
|7741.16
|1455
|2007.08.09 05:00
|sell
|637
|0.10
|243.62
|244.37
|243.12
|1456
|2007.08.09 05:00
|sell
|638
|0.10
|243.62
|244.37
|242.52
|1457
|2007.08.09 06:00
|close
|637
|0.10
|243.94
|244.37
|243.12
|-29.82
|7711.34
|1458
|2007.08.09 06:00
|close
|638
|0.10
|243.97
|244.37
|242.52
|-32.62
|7678.72
|1459
|2007.08.09 06:00
|buy
|639
|0.10
|243.97
|243.22
|244.47
|1460
|2007.08.09 06:00
|buy
|640
|0.10
|243.97
|243.22
|245.07
|1461
|2007.08.09 06:52
|s/l
|639
|0.10
|243.22
|243.22
|244.47
|-69.91
|7608.81
|1462
|2007.08.09 06:52
|s/l
|640
|0.10
|243.22
|243.22
|245.07
|-69.91
|7538.90
|1463
|2007.08.09 07:00
|sell
|641
|0.10
|242.70
|243.45
|242.20
|1464
|2007.08.09 07:00
|sell
|642
|0.10
|242.70
|243.45
|241.60
|1465
|2007.08.09 07:04
|t/p
|641
|0.10
|242.20
|243.45
|242.20
|46.60
|7585.50
|1466
|2007.08.09 07:04
|modify
|642
|0.10
|242.70
|242.69
|241.60
|1467
|2007.08.09 07:14
|s/l
|642
|0.10
|242.69
|242.69
|241.60
|0.93
|7586.43
|1468
|2007.08.10 01:00
|buy
|643
|0.10
|238.52
|237.77
|239.02
|1469
|2007.08.10 01:00
|buy
|644
|0.10
|238.52
|237.77
|239.62
|1470
|2007.08.10 02:41
|t/p
|643
|0.10
|239.02
|237.77
|239.02
|46.60
|7633.03
|1471
|2007.08.10 02:41
|modify
|644
|0.10
|238.52
|238.53
|239.62
|1472
|2007.08.10 03:02
|s/l
|644
|0.10
|238.53
|238.53
|239.62
|0.93
|7633.96
|1473
|2007.08.10 07:00
|sell
|645
|0.10
|238.02
|238.77
|237.52
|1474
|2007.08.10 07:00
|sell
|646
|0.10
|238.02
|238.77
|236.92
|1475
|2007.08.10 07:11
|s/l
|645
|0.10
|238.77
|238.77
|237.52
|-69.89
|7564.07
|1476
|2007.08.10 07:11
|s/l
|646
|0.10
|238.77
|238.77
|236.92
|-69.89
|7494.18
|1477
|2007.08.10 09:00
|buy
|647
|0.10
|238.71
|237.96
|239.21
|1478
|2007.08.10 09:00
|buy
|648
|0.10
|238.71
|237.96
|239.81
|1479
|2007.08.10 10:22
|s/l
|647
|0.10
|237.96
|237.96
|239.21
|-69.91
|7424.27
|1480
|2007.08.10 10:22
|s/l
|648
|0.10
|237.96
|237.96
|239.81
|-69.91
|7354.36
|1481
|2007.08.10 11:00
|sell
|649
|0.10
|237.30
|238.05
|236.80
|1482
|2007.08.10 11:00
|sell
|650
|0.10
|237.30
|238.05
|236.20
|1483
|2007.08.10 11:58
|t/p
|649
|0.10
|236.80
|238.05
|236.80
|46.59
|7400.95
|1484
|2007.08.10 11:58
|modify
|650
|0.10
|237.30
|237.29
|236.20
|1485
|2007.08.10 12:17
|s/l
|650
|0.10
|237.29
|237.29
|236.20
|0.93
|7401.88
|1486
|2007.08.10 17:00
|buy
|651
|0.10
|239.33
|238.58
|239.83
|1487
|2007.08.10 17:00
|buy
|652
|0.10
|239.33
|238.58
|240.43
|1488
|2007.08.10 19:00
|close
|651
|0.10
|239.37
|238.58
|239.83
|3.73
|7405.61
|1489
|2007.08.10 19:00
|close
|652
|0.10
|239.38
|238.58
|240.43
|4.66
|7410.27
|1490
|2007.08.13 01:00
|buy
|653
|0.10
|239.36
|238.61
|239.86
|1491
|2007.08.13 01:00
|buy
|654
|0.10
|239.36
|238.61
|240.46
|1492
|2007.08.13 07:11
|s/l
|653
|0.10
|238.61
|238.61
|239.86
|-69.91
|7340.36
|1493
|2007.08.13 07:11
|s/l
|654
|0.10
|238.61
|238.61
|240.46
|-69.91
|7270.45
|1494
|2007.08.13 08:00
|sell
|655
|0.10
|238.66
|239.41
|238.16
|1495
|2007.08.13 08:00
|sell
|656
|0.10
|238.66
|239.41
|237.56
|1496
|2007.08.13 09:11
|t/p
|655
|0.10
|238.16
|239.41
|238.16
|46.60
|7317.05
|1497
|2007.08.13 09:11
|modify
|656
|0.10
|238.66
|238.65
|237.56
|1498
|2007.08.13 09:16
|modify
|656
|0.10
|238.66
|238.16
|237.56
|1499
|2007.08.13 09:39
|t/p
|656
|0.10
|237.56
|238.16
|237.56
|102.51
|7419.56
|1500
|2007.08.14 01:00
|sell
|657
|0.10
|237.24
|237.99
|236.74
|1501
|2007.08.14 01:00
|sell
|658
|0.10
|237.24
|237.99
|236.14
|1502
|2007.08.14 07:10
|t/p
|657
|0.10
|236.74
|237.99
|236.74
|46.59
|7466.15
|1503
|2007.08.14 07:10
|modify
|658
|0.10
|237.24
|237.23
|236.14
|1504
|2007.08.14 08:21
|s/l
|658
|0.10
|237.23
|237.23
|236.14
|0.93
|7467.08
|1505
|2007.08.15 01:00
|sell
|659
|0.10
|234.09
|234.84
|233.59
|1506
|2007.08.15 01:00
|sell
|660
|0.10
|234.09
|234.84
|232.99
|1507
|2007.08.15 03:56
|t/p
|659
|0.10
|233.59
|234.84
|233.59
|46.59
|7513.67
|1508
|2007.08.15 03:56
|modify
|660
|0.10
|234.09
|234.08
|232.99
|1509
|2007.08.15 04:21
|modify
|660
|0.10
|234.09
|233.59
|232.99
|1510
|2007.08.15 04:27
|t/p
|660
|0.10
|232.99
|233.59
|232.99
|102.51
|7616.18
|1511
|2007.08.16 01:00
|buy
|661
|0.10
|231.36
|230.61
|231.86
|1512
|2007.08.16 01:00
|buy
|662
|0.10
|231.36
|230.61
|232.46
|1513
|2007.08.16 03:18
|s/l
|661
|0.10
|230.61
|230.61
|231.86
|-69.91
|7546.27
|1514
|2007.08.16 03:18
|s/l
|662
|0.10
|230.61
|230.61
|232.46
|-69.91
|7476.36
|1515
|2007.08.16 04:00
|sell
|663
|0.10
|229.87
|230.62
|229.37
|1516
|2007.08.16 04:00
|sell
|664
|0.10
|229.87
|230.62
|228.77
|1517
|2007.08.16 04:38
|s/l
|663
|0.10
|230.62
|230.62
|229.37
|-69.89
|7406.47
|1518
|2007.08.16 04:38
|s/l
|664
|0.10
|230.62
|230.62
|228.77
|-69.89
|7336.58
|1519
|2007.08.17 01:00
|buy
|665
|0.10
|225.56
|224.81
|226.06
|1520
|2007.08.17 01:00
|buy
|666
|0.10
|225.56
|224.81
|226.66
|1521
|2007.08.17 01:06
|s/l
|665
|0.10
|224.81
|224.81
|226.06
|-69.91
|7266.67
|1522
|2007.08.17 01:06
|s/l
|666
|0.10
|224.81
|224.81
|226.66
|-69.91
|7196.76
|1523
|2007.08.17 02:00
|sell
|667
|0.10
|224.65
|225.40
|224.15
|1524
|2007.08.17 02:00
|sell
|668
|0.10
|224.65
|225.40
|223.55
|1525
|2007.08.17 02:39
|t/p
|667
|0.10
|224.15
|225.40
|224.15
|46.60
|7243.36
|1526
|2007.08.17 02:39
|modify
|668
|0.10
|224.65
|224.64
|223.55
|1527
|2007.08.17 03:22
|modify
|668
|0.10
|224.65
|224.15
|223.55
|1528
|2007.08.17 03:23
|t/p
|668
|0.10
|223.55
|224.15
|223.55
|102.51
|7345.87
|1529
|2007.08.17 14:00
|buy
|669
|0.10
|226.22
|225.47
|226.72
|1530
|2007.08.17 14:00
|buy
|670
|0.10
|226.22
|225.47
|227.32
|1531
|2007.08.17 14:04
|t/p
|669
|0.10
|226.72
|225.47
|226.72
|46.60
|7392.47
|1532
|2007.08.17 14:04
|modify
|670
|0.10
|226.22
|226.23
|227.32
|1533
|2007.08.17 14:06
|modify
|670
|0.10
|226.22
|226.72
|227.32
|1534
|2007.08.17 14:10
|s/l
|670
|0.10
|226.72
|226.72
|227.32
|46.60
|7439.07
|1535
|2007.08.20 01:00
|buy
|671
|0.10
|226.36
|225.61
|226.86
|1536
|2007.08.20 01:00
|buy
|672
|0.10
|226.36
|225.61
|227.46
|1537
|2007.08.20 04:32
|t/p
|671
|0.10
|226.86
|225.61
|226.86
|46.60
|7485.67
|1538
|2007.08.20 04:32
|modify
|672
|0.10
|226.36
|226.37
|227.46
|1539
|2007.08.20 04:41
|modify
|672
|0.10
|226.36
|226.86
|227.46
|1540
|2007.08.20 04:42
|t/p
|672
|0.10
|227.46
|226.86
|227.46
|102.53
|7588.20
|1541
|2007.08.21 01:00
|buy
|673
|0.10
|227.92
|227.17
|228.42
|1542
|2007.08.21 01:00
|buy
|674
|0.10
|227.92
|227.17
|229.02
|1543
|2007.08.21 01:34
|t/p
|673
|0.10
|228.42
|227.17
|228.42
|46.61
|7634.81
|1544
|2007.08.21 01:34
|modify
|674
|0.10
|227.92
|227.93
|229.02
|1545
|2007.08.21 02:03
|modify
|674
|0.10
|227.92
|228.42
|229.02
|1546
|2007.08.21 02:05
|t/p
|674
|0.10
|229.02
|228.42
|229.02
|102.53
|7737.34
|1547
|2007.08.21 07:00
|sell
|675
|0.10
|226.86
|227.61
|226.36
|1548
|2007.08.21 07:00
|sell
|676
|0.10
|226.86
|227.61
|225.76
|1549
|2007.08.21 07:23
|t/p
|675
|0.10
|226.36
|227.61
|226.36
|46.59
|7783.93
|1550
|2007.08.21 07:23
|modify
|676
|0.10
|226.86
|226.85
|225.76
|1551
|2007.08.21 07:36
|modify
|676
|0.10
|226.86
|226.36
|225.76
|1552
|2007.08.21 07:41
|t/p
|676
|0.10
|225.76
|226.36
|225.76
|102.51
|7886.44
|1553
|2007.08.22 01:00
|sell
|677
|0.10
|226.64
|227.39
|226.14
|1554
|2007.08.22 01:00
|sell
|678
|0.10
|226.64
|227.39
|225.54
|1555
|2007.08.22 06:10
|s/l
|677
|0.10
|227.39
|227.39
|226.14
|-69.89
|7816.55
|1556
|2007.08.22 06:10
|s/l
|678
|0.10
|227.39
|227.39
|225.54
|-69.89
|7746.66
|1557
|2007.08.22 07:00
|buy
|679
|0.10
|228.22
|227.47
|228.72
|1558
|2007.08.22 07:00
|buy
|680
|0.10
|228.22
|227.47
|229.32
|1559
|2007.08.22 10:48
|t/p
|679
|0.10
|228.72
|227.47
|228.72
|46.61
|7793.27
|1560
|2007.08.22 10:48
|modify
|680
|0.10
|228.22
|228.23
|229.32
|1561
|2007.08.22 13:34
|modify
|680
|0.10
|228.22
|228.72
|229.32
|1562
|2007.08.22 13:35
|t/p
|680
|0.10
|229.32
|228.72
|229.32
|102.54
|7895.81
|1563
|2007.08.23 01:00
|sell
|681
|0.10
|231.38
|232.13
|230.88
|1564
|2007.08.23 01:00
|sell
|682
|0.10
|231.38
|232.13
|230.28
|1565
|2007.08.23 02:00
|close
|681
|0.10
|231.25
|232.13
|230.88
|12.11
|7907.92
|1566
|2007.08.23 02:00
|close
|682
|0.10
|231.24
|232.13
|230.28
|13.05
|7920.97
|1567
|2007.08.23 02:00
|buy
|683
|0.10
|231.24
|230.49
|231.74
|1568
|2007.08.23 02:00
|buy
|684
|0.10
|231.24
|230.49
|232.34
|1569
|2007.08.23 05:25
|s/l
|683
|0.10
|230.49
|230.49
|231.74
|-69.91
|7851.06
|1570
|2007.08.23 05:25
|s/l
|684
|0.10
|230.49
|230.49
|232.34
|-69.91
|7781.15
|1571
|2007.08.24 01:00
|buy
|685
|0.10
|233.02
|232.27
|233.52
|1572
|2007.08.24 01:00
|buy
|686
|0.10
|233.02
|232.27
|234.12
|1573
|2007.08.24 05:53
|s/l
|685
|0.10
|232.27
|232.27
|233.52
|-69.91
|7711.24
|1574
|2007.08.24 05:53
|s/l
|686
|0.10
|232.27
|232.27
|234.12
|-69.91
|7641.33
|1575
|2007.08.24 06:00
|sell
|687
|0.10
|232.14
|232.89
|231.64
|1576
|2007.08.24 06:00
|sell
|688
|0.10
|232.14
|232.89
|231.04
|1577
|2007.08.24 06:34
|t/p
|687
|0.10
|231.64
|232.89
|231.64
|46.59
|7687.92
|1578
|2007.08.24 06:34
|modify
|688
|0.10
|232.14
|232.13
|231.04
|1579
|2007.08.24 06:49
|modify
|688
|0.10
|232.14
|231.64
|231.04
|1580
|2007.08.24 06:49
|t/p
|688
|0.10
|231.04
|231.64
|231.04
|102.50
|7790.42
|1581
|2007.08.24 15:00
|buy
|689
|0.10
|232.95
|232.20
|233.45
|1582
|2007.08.24 15:00
|buy
|690
|0.10
|232.95
|232.20
|234.05
|1583
|2007.08.24 16:17
|t/p
|689
|0.10
|233.45
|232.20
|233.45
|46.60
|7837.02
|1584
|2007.08.24 16:17
|modify
|690
|0.10
|232.95
|232.96
|234.05
|1585
|2007.08.24 19:00
|close
|690
|0.10
|233.95
|232.96
|234.05
|93.21
|7930.23
|1586
|2007.08.27 01:00
|sell
|691
|0.10
|235.30
|236.05
|234.80
|1587
|2007.08.27 01:00
|sell
|692
|0.10
|235.30
|236.05
|234.20
|1588
|2007.08.27 01:36
|t/p
|691
|0.10
|234.80
|236.05
|234.80
|46.60
|7976.83
|1589
|2007.08.27 01:36
|modify
|692
|0.10
|235.30
|235.29
|234.20
|1590
|2007.08.27 03:01
|modify
|692
|0.10
|235.30
|234.80
|234.20
|1591
|2007.08.27 03:04
|t/p
|692
|0.10
|234.20
|234.80
|234.20
|102.51
|8079.34
|1592
|2007.08.28 01:00
|sell
|693
|0.10
|231.75
|232.50
|231.25
|1593
|2007.08.28 01:00
|sell
|694
|0.10
|231.75
|232.50
|230.65
|1594
|2007.08.28 01:26
|s/l
|693
|0.10
|232.50
|232.50
|231.25
|-69.89
|8009.45
|1595
|2007.08.28 01:26
|s/l
|694
|0.10
|232.50
|232.50
|230.65
|-69.89
|7939.56
|1596
|2007.08.29 01:00
|buy
|695
|0.10
|228.09
|227.34
|228.59
|1597
|2007.08.29 01:00
|buy
|696
|0.10
|228.09
|227.34
|229.19
|1598
|2007.08.29 03:55
|t/p
|695
|0.10
|228.59
|227.34
|228.59
|46.60
|7986.16
|1599
|2007.08.29 03:55
|modify
|696
|0.10
|228.09
|228.10
|229.19
|1600
|2007.08.29 04:05
|modify
|696
|0.10
|228.09
|228.59
|229.19
|1601
|2007.08.29 04:05
|t/p
|696
|0.10
|229.19
|228.59
|229.19
|102.53
|8088.69
|1602
|2007.08.30 01:00
|buy
|697
|0.10
|232.98
|232.23
|233.48
|1603
|2007.08.30 01:00
|buy
|698
|0.10
|232.98
|232.23
|234.08
|1604
|2007.08.30 02:13
|t/p
|697
|0.10
|233.48
|232.23
|233.48
|46.61
|8135.30
|1605
|2007.08.30 02:13
|modify
|698
|0.10
|232.98
|232.99
|234.08
|1606
|2007.08.30 04:24
|s/l
|698
|0.10
|232.99
|232.99
|234.08
|0.93
|8136.23
|1607
|2007.08.30 05:00
|sell
|699
|0.10
|232.49
|233.24
|231.99
|1608
|2007.08.30 05:00
|sell
|700
|0.10
|232.49
|233.24
|231.39
|1609
|2007.08.30 05:09
|t/p
|699
|0.10
|231.99
|233.24
|231.99
|46.60
|8182.83
|1610
|2007.08.30 05:09
|modify
|700
|0.10
|232.49
|232.48
|231.39
|1611
|2007.08.30 05:14
|s/l
|700
|0.10
|232.48
|232.48
|231.39
|0.93
|8183.76
|1612
|2007.08.30 16:00
|buy
|701
|0.10
|233.48
|232.73
|233.98
|1613
|2007.08.30 16:00
|buy
|702
|0.10
|233.48
|232.73
|234.58
|1614
|2007.08.30 16:20
|s/l
|701
|0.10
|232.73
|232.73
|233.98
|-69.91
|8113.85
|1615
|2007.08.30 16:20
|s/l
|702
|0.10
|232.73
|232.73
|234.58
|-69.91
|8043.94
|1616
|2007.08.31 01:00
|sell
|703
|0.10
|233.42
|234.17
|232.92
|1617
|2007.08.31 01:00
|sell
|704
|0.10
|233.42
|234.17
|232.32
|1618
|2007.08.31 03:32
|s/l
|703
|0.10
|234.17
|234.17
|232.92
|-69.89
|7974.05
|1619
|2007.08.31 03:32
|s/l
|704
|0.10
|234.17
|234.17
|232.32
|-69.89
|7904.16
|1620
|2007.08.31 04:00
|buy
|705
|0.10
|234.55
|233.80
|235.05
|1621
|2007.08.31 04:00
|buy
|706
|0.10
|234.55
|233.80
|235.65
|1622
|2007.08.31 05:03
|s/l
|705
|0.10
|233.80
|233.80
|235.05
|-69.91
|7834.25
|1623
|2007.08.31 05:03
|s/l
|706
|0.10
|233.80
|233.80
|235.65
|-69.91
|7764.34
|1624
|2007.09.03 01:00
|buy
|707
|0.10
|233.19
|232.44
|233.69
|1625
|2007.09.03 01:00
|buy
|708
|0.10
|233.19
|232.44
|234.29
|1626
|2007.09.03 04:20
|t/p
|707
|0.10
|233.69
|232.44
|233.69
|46.60
|7810.94
|1627
|2007.09.03 04:20
|modify
|708
|0.10
|233.19
|233.20
|234.29
|1628
|2007.09.03 05:59
|modify
|708
|0.10
|233.19
|233.69
|234.29
|1629
|2007.09.03 06:00
|t/p
|708
|0.10
|234.29
|233.69
|234.29
|102.53
|7913.47
|1630
|2007.09.04 01:00
|buy
|709
|0.10
|233.91
|233.16
|234.41
|1631
|2007.09.04 01:00
|buy
|710
|0.10
|233.91
|233.16
|235.01
|1632
|2007.09.04 07:23
|s/l
|709
|0.10
|233.16
|233.16
|234.41
|-69.91
|7843.56
|1633
|2007.09.04 07:23
|s/l
|710
|0.10
|233.16
|233.16
|235.01
|-69.91
|7773.65
|1634
|2007.09.04 08:00
|sell
|711
|0.10
|232.53
|233.28
|232.03
|1635
|2007.09.04 08:00
|sell
|712
|0.10
|232.53
|233.28
|231.43
|1636
|2007.09.04 12:27
|t/p
|711
|0.10
|232.03
|233.28
|232.03
|46.60
|7820.25
|1637
|2007.09.04 12:27
|modify
|712
|0.10
|232.53
|232.52
|231.43
|1638
|2007.09.04 13:30
|s/l
|712
|0.10
|232.52
|232.52
|231.43
|0.94
|7821.19
|1639
|2007.09.04 17:00
|buy
|713
|0.10
|233.92
|233.17
|234.42
|1640
|2007.09.04 17:00
|buy
|714
|0.10
|233.92
|233.17
|235.02
|1641
|2007.09.04 23:00
|close
|713
|0.10
|234.12
|233.17
|234.42
|18.65
|7839.84
|1642
|2007.09.04 23:00
|close
|714
|0.10
|234.11
|233.17
|235.02
|17.71
|7857.55
|1643
|2007.09.05 01:00
|sell
|715
|0.10
|234.29
|235.04
|233.79
|1644
|2007.09.05 01:00
|sell
|716
|0.10
|234.29
|235.04
|233.19
|1645
|2007.09.05 02:57
|t/p
|715
|0.10
|233.79
|235.04
|233.79
|46.60
|7904.15
|1646
|2007.09.05 02:57
|modify
|716
|0.10
|234.29
|234.28
|233.19
|1647
|2007.09.05 04:12
|modify
|716
|0.10
|234.29
|233.79
|233.19
|1648
|2007.09.05 04:13
|t/p
|716
|0.10
|233.19
|233.79
|233.19
|102.51
|8006.66
|1649
|2007.09.06 01:00
|buy
|717
|0.10
|232.42
|231.67
|232.92
|1650
|2007.09.06 01:00
|buy
|718
|0.10
|232.42
|231.67
|233.52
|1651
|2007.09.06 02:03
|t/p
|717
|0.10
|232.92
|231.67
|232.92
|46.61
|8053.27
|1652
|2007.09.06 02:05
|modify
|718
|0.10
|232.42
|232.43
|233.52
|1653
|2007.09.06 03:20
|modify
|718
|0.10
|232.42
|232.92
|233.52
|1654
|2007.09.06 04:27
|t/p
|718
|0.10
|233.52
|232.92
|233.52
|102.54
|8155.81
|1655
|2007.09.07 01:00
|sell
|719
|0.10
|233.03
|233.78
|232.53
|1656
|2007.09.07 01:00
|sell
|720
|0.10
|233.03
|233.78
|231.93
|1657
|2007.09.07 04:47
|t/p
|719
|0.10
|232.53
|233.78
|232.53
|46.59
|8202.40
|1658
|2007.09.07 04:47
|modify
|720
|0.10
|233.03
|233.02
|231.93
|1659
|2007.09.07 07:18
|modify
|720
|0.10
|233.03
|232.53
|231.93
|1660
|2007.09.07 07:18
|t/p
|720
|0.10
|231.93
|232.53
|231.93
|102.51
|8304.91
|1661
|2007.09.10 01:00
|sell
|721
|0.10
|228.62
|229.37
|228.12
|1662
|2007.09.10 01:00
|sell
|722
|0.10
|228.62
|229.37
|227.52
|1663
|2007.09.10 01:47
|s/l
|721
|0.10
|229.37
|229.37
|228.12
|-69.89
|8235.02
|1664
|2007.09.10 01:47
|s/l
|722
|0.10
|229.37
|229.37
|227.52
|-69.89
|8165.13
|1665
|2007.09.10 02:00
|buy
|723
|0.10
|229.43
|228.68
|229.93
|1666
|2007.09.10 02:00
|buy
|724
|0.10
|229.43
|228.68
|230.53
|1667
|2007.09.10 03:57
|t/p
|723
|0.10
|229.93
|228.68
|229.93
|46.61
|8211.74
|1668
|2007.09.10 03:57
|modify
|724
|0.10
|229.43
|229.44
|230.53
|1669
|2007.09.10 06:33
|s/l
|724
|0.10
|229.44
|229.44
|230.53
|0.93
|8212.67
|1670
|2007.09.11 01:00
|sell
|725
|0.10
|229.90
|230.65
|229.40
|1671
|2007.09.11 01:00
|sell
|726
|0.10
|229.90
|230.65
|228.80
|1672
|2007.09.11 03:00
|close
|725
|0.10
|230.31
|230.65
|229.40
|-38.21
|8174.46
|1673
|2007.09.11 03:00
|close
|726
|0.10
|230.30
|230.65
|228.80
|-37.28
|8137.18
|1674
|2007.09.11 03:00
|buy
|727
|0.10
|230.30
|229.55
|230.80
|1675
|2007.09.11 03:00
|buy
|728
|0.10
|230.30
|229.55
|231.40
|1676
|2007.09.11 05:08
|t/p
|727
|0.10
|230.80
|229.55
|230.80
|46.61
|8183.79
|1677
|2007.09.11 05:08
|modify
|728
|0.10
|230.30
|230.31
|231.40
|1678
|2007.09.11 06:10
|s/l
|728
|0.10
|230.31
|230.31
|231.40
|0.93
|8184.72
|1679
|2007.09.11 08:00
|sell
|729
|0.10
|230.01
|230.76
|229.51
|1680
|2007.09.11 08:00
|sell
|730
|0.10
|230.01
|230.76
|228.91
|1681
|2007.09.11 08:57
|s/l
|729
|0.10
|230.76
|230.76
|229.51
|-69.89
|8114.83
|1682
|2007.09.11 08:57
|s/l
|730
|0.10
|230.76
|230.76
|228.91
|-69.89
|8044.94
|1683
|2007.09.11 09:00
|buy
|731
|0.10
|230.67
|229.92
|231.17
|1684
|2007.09.11 09:00
|buy
|732
|0.10
|230.67
|229.92
|231.77
|1685
|2007.09.11 11:55
|t/p
|731
|0.10
|231.17
|229.92
|231.17
|46.60
|8091.54
|1686
|2007.09.11 11:55
|modify
|732
|0.10
|230.67
|230.68
|231.77
|1687
|2007.09.11 14:43
|modify
|732
|0.10
|230.67
|231.17
|231.77
|1688
|2007.09.11 14:44
|t/p
|732
|0.10
|231.77
|231.17
|231.77
|102.53
|8194.07
|1689
|2007.09.12 01:00
|sell
|733
|0.10
|231.83
|232.58
|231.33
|1690
|2007.09.12 01:00
|sell
|734
|0.10
|231.83
|232.58
|230.73
|1691
|2007.09.12 11:51
|t/p
|733
|0.10
|231.33
|232.58
|231.33
|46.59
|8240.66
|1692
|2007.09.12 11:51
|modify
|734
|0.10
|231.83
|231.82
|230.73
|1693
|2007.09.12 12:55
|s/l
|734
|0.10
|231.82
|231.82
|230.73
|0.93
|8241.59
|1694
|2007.09.13 01:00
|buy
|735
|0.10
|231.95
|231.20
|232.45
|1695
|2007.09.13 01:00
|buy
|736
|0.10
|231.95
|231.20
|233.05
|1696
|2007.09.13 10:11
|t/p
|735
|0.10
|232.45
|231.20
|232.45
|46.61
|8288.20
|1697
|2007.09.13 10:14
|modify
|736
|0.10
|231.95
|231.96
|233.05
|1698
|2007.09.13 12:36
|t/p
|736
|0.10
|233.05
|231.96
|233.05
|102.54
|8390.74
|1699
|2007.09.14 01:00
|sell
|737
|0.10
|232.23
|232.98
|231.73
|1700
|2007.09.14 01:00
|sell
|738
|0.10
|232.23
|232.98
|231.13
|1701
|2007.09.14 02:22
|t/p
|737
|0.10
|231.73
|232.98
|231.73
|46.59
|8437.33
|1702
|2007.09.14 02:22
|modify
|738
|0.10
|232.23
|232.22
|231.13
|1703
|2007.09.14 02:58
|s/l
|738
|0.10
|232.22
|232.22
|231.13
|0.93
|8438.26
|1704
|2007.09.14 04:00
|buy
|739
|0.10
|232.38
|231.63
|232.88
|1705
|2007.09.14 04:00
|buy
|740
|0.10
|232.38
|231.63
|233.48
|1706
|2007.09.14 05:51
|t/p
|739
|0.10
|232.88
|231.63
|232.88
|46.61
|8484.87
|1707
|2007.09.14 05:51
|modify
|740
|0.10
|232.38
|232.39
|233.48
|1708
|2007.09.14 06:33
|s/l
|740
|0.10
|232.39
|232.39
|233.48
|0.94
|8485.81
|1709
|2007.09.14 08:00
|sell
|741
|0.10
|231.89
|232.64
|231.39
|1710
|2007.09.14 08:00
|sell
|742
|0.10
|231.89
|232.64
|230.79
|1711
|2007.09.14 09:26
|t/p
|741
|0.10
|231.39
|232.64
|231.39
|46.60
|8532.41
|1712
|2007.09.14 09:26
|modify
|742
|0.10
|231.89
|231.88
|230.79
|1713
|2007.09.14 10:21
|modify
|742
|0.10
|231.89
|231.39
|230.79
|1714
|2007.09.14 10:22
|t/p
|742
|0.10
|230.79
|231.39
|230.79
|102.51
|8634.92
|1715
|2007.09.17 01:00
|buy
|743
|0.10
|231.56
|230.81
|232.06
|1716
|2007.09.17 01:00
|buy
|744
|0.10
|231.56
|230.81
|232.66
|1717
|2007.09.17 06:42
|s/l
|743
|0.10
|230.81
|230.81
|232.06
|-69.91
|8565.01
|1718
|2007.09.17 06:42
|s/l
|744
|0.10
|230.81
|230.81
|232.66
|-69.91
|8495.10
|1719
|2007.09.17 07:00
|sell
|745
|0.10
|230.60
|231.35
|230.10
|1720
|2007.09.17 07:00
|sell
|746
|0.10
|230.60
|231.35
|229.50
|1721
|2007.09.17 07:23
|t/p
|745
|0.10
|230.10
|231.35
|230.10
|46.59
|8541.69
|1722
|2007.09.17 07:23
|modify
|746
|0.10
|230.60
|230.59
|229.50
|1723
|2007.09.17 08:37
|modify
|746
|0.10
|230.60
|230.10
|229.50
|1724
|2007.09.17 08:42
|t/p
|746
|0.10
|229.50
|230.10
|229.50
|102.50
|8644.19
|1725
|2007.09.18 01:00
|sell
|747
|0.10
|228.77
|229.52
|228.27
|1726
|2007.09.18 01:00
|sell
|748
|0.10
|228.77
|229.52
|227.67
|1727
|2007.09.18 07:59
|s/l
|747
|0.10
|229.52
|229.52
|228.27
|-69.89
|8574.30
|1728
|2007.09.18 07:59
|s/l
|748
|0.10
|229.52
|229.52
|227.67
|-69.89
|8504.41
|1729
|2007.09.18 10:00
|buy
|749
|0.10
|229.50
|228.75
|230.00
|1730
|2007.09.18 10:00
|buy
|750
|0.10
|229.50
|228.75
|230.60
|1731
|2007.09.18 12:09
|t/p
|749
|0.10
|230.00
|228.75
|230.00
|46.60
|8551.01
|1732
|2007.09.18 12:09
|modify
|750
|0.10
|229.50
|229.51
|230.60
|1733
|2007.09.18 12:15
|modify
|750
|0.10
|229.50
|230.00
|230.60
|1734
|2007.09.18 12:15
|t/p
|750
|0.10
|230.60
|230.00
|230.60
|102.53
|8653.54
|1735
|2007.09.19 01:00
|buy
|751
|0.10
|233.19
|232.44
|233.69
|1736
|2007.09.19 01:00
|buy
|752
|0.10
|233.19
|232.44
|234.29
|1737
|2007.09.19 05:25
|t/p
|751
|0.10
|233.69
|232.44
|233.69
|46.60
|8700.14
|1738
|2007.09.19 05:25
|modify
|752
|0.10
|233.19
|233.20
|234.29
|1739
|2007.09.19 07:29
|s/l
|752
|0.10
|233.20
|233.20
|234.29
|0.93
|8701.07
|1740
|2007.09.19 09:00
|sell
|753
|0.10
|232.28
|233.03
|231.78
|1741
|2007.09.19 09:00
|sell
|754
|0.10
|232.28
|233.03
|231.18
|1742
|2007.09.19 09:59
|t/p
|753
|0.10
|231.78
|233.03
|231.78
|46.59
|8747.66
|1743
|2007.09.19 09:59
|modify
|754
|0.10
|232.28
|232.27
|231.18
|1744
|2007.09.19 10:07
|s/l
|754
|0.10
|232.27
|232.27
|231.18
|0.93
|8748.59
|1745
|2007.09.20 01:00
|sell
|755
|0.10
|232.07
|232.82
|231.57
|1746
|2007.09.20 01:00
|sell
|756
|0.10
|232.07
|232.82
|230.97
|1747
|2007.09.20 05:31
|t/p
|755
|0.10
|231.57
|232.82
|231.57
|46.59
|8795.18
|1748
|2007.09.20 05:31
|modify
|756
|0.10
|232.07
|232.06
|230.97
|1749
|2007.09.20 08:31
|s/l
|756
|0.10
|232.06
|232.06
|230.97
|0.93
|8796.11
|1750
|2007.09.21 01:00
|sell
|757
|0.10
|231.26
|232.01
|230.76
|1751
|2007.09.21 01:00
|sell
|758
|0.10
|231.26
|232.01
|230.16
|1752
|2007.09.21 02:00
|close
|757
|0.10
|231.42
|232.01
|230.76
|-14.91
|8781.20
|1753
|2007.09.21 02:00
|close
|758
|0.10
|231.43
|232.01
|230.16
|-15.84
|8765.36
|1754
|2007.09.21 02:00
|buy
|759
|0.10
|231.43
|230.68
|231.93
|1755
|2007.09.21 02:00
|buy
|760
|0.10
|231.43
|230.68
|232.53
|1756
|2007.09.21 05:00
|close
|759
|0.10
|230.89
|230.68
|231.93
|-50.34
|8715.02
|1757
|2007.09.21 05:00
|close
|760
|0.10
|230.90
|230.68
|232.53
|-49.40
|8665.62
|1758
|2007.09.21 05:00
|sell
|761
|0.10
|230.90
|231.65
|230.40
|1759
|2007.09.21 05:00
|sell
|762
|0.10
|230.90
|231.65
|229.80
|1760
|2007.09.21 07:55
|s/l
|761
|0.10
|231.65
|231.65
|230.40
|-69.89
|8595.73
|1761
|2007.09.21 07:55
|s/l
|762
|0.10
|231.65
|231.65
|229.80
|-69.89
|8525.84
|1762
|2007.09.21 08:00
|buy
|763
|0.10
|231.59
|230.84
|232.09
|1763
|2007.09.21 08:00
|buy
|764
|0.10
|231.59
|230.84
|232.69
|1764
|2007.09.21 08:31
|t/p
|763
|0.10
|232.09
|230.84
|232.09
|46.61
|8572.45
|1765
|2007.09.21 08:31
|modify
|764
|0.10
|231.59
|231.60
|232.69
|1766
|2007.09.21 09:39
|modify
|764
|0.10
|231.59
|232.09
|232.69
|1767
|2007.09.21 09:58
|t/p
|764
|0.10
|232.69
|232.09
|232.69
|102.54
|8674.99
|1768
|2007.09.24 01:00
|buy
|765
|0.10
|232.98
|232.23
|233.48
|1769
|2007.09.24 01:00
|buy
|766
|0.10
|232.98
|232.23
|234.08
|1770
|2007.09.24 06:05
|t/p
|765
|0.10
|233.48
|232.23
|233.48
|46.61
|8721.60
|1771
|2007.09.24 06:05
|modify
|766
|0.10
|232.98
|232.99
|234.08
|1772
|2007.09.24 07:06
|s/l
|766
|0.10
|232.99
|232.99
|234.08
|0.93
|8722.53
|1773
|2007.09.24 14:00
|sell
|767
|0.10
|232.37
|233.12
|231.87
|1774
|2007.09.24 14:00
|sell
|768
|0.10
|232.37
|233.12
|231.27
|1775
|2007.09.24 19:52
|t/p
|767
|0.10
|231.87
|233.12
|231.87
|46.60
|8769.13
|1776
|2007.09.24 19:52
|modify
|768
|0.10
|232.37
|232.36
|231.27
|1777
|2007.09.24 20:46
|s/l
|768
|0.10
|232.36
|232.36
|231.27
|0.94
|8770.07
|1778
|2007.09.25 01:00
|sell
|769
|0.10
|230.91
|231.66
|230.41
|1779
|2007.09.25 01:00
|sell
|770
|0.10
|230.91
|231.66
|229.81
|1780
|2007.09.25 07:20
|t/p
|769
|0.10
|230.41
|231.66
|230.41
|46.59
|8816.66
|1781
|2007.09.25 07:20
|modify
|770
|0.10
|230.91
|230.90
|229.81
|1782
|2007.09.25 08:09
|s/l
|770
|0.10
|230.90
|230.90
|229.81
|0.93
|8817.59
|1783
|2007.09.26 01:00
|buy
|771
|0.10
|231.47
|230.72
|231.97
|1784
|2007.09.26 01:00
|buy
|772
|0.10
|231.47
|230.72
|232.57
|1785
|2007.09.26 02:56
|t/p
|771
|0.10
|231.97
|230.72
|231.97
|46.61
|8864.20
|1786
|2007.09.26 02:56
|modify
|772
|0.10
|231.47
|231.48
|232.57
|1787
|2007.09.26 05:42
|s/l
|772
|0.10
|231.48
|231.48
|232.57
|0.93
|8865.13
|1788
|2007.09.27 01:00
|sell
|773
|0.10
|232.52
|233.27
|232.02
|1789
|2007.09.27 01:00
|sell
|774
|0.10
|232.52
|233.27
|231.42
|1790
|2007.09.27 04:00
|close
|773
|0.10
|233.17
|233.27
|232.02
|-60.58
|8804.55
|1791
|2007.09.27 04:00
|close
|774
|0.10
|233.20
|233.27
|231.42
|-63.37
|8741.18
|1792
|2007.09.27 04:00
|buy
|775
|0.10
|233.20
|232.45
|233.70
|1793
|2007.09.27 04:00
|buy
|776
|0.10
|233.20
|232.45
|234.30
|1794
|2007.09.27 06:28
|t/p
|775
|0.10
|233.70
|232.45
|233.70
|46.61
|8787.79
|1795
|2007.09.27 06:40
|modify
|776
|0.10
|233.20
|233.21
|234.30
|1796
|2007.09.27 15:50
|modify
|776
|0.10
|233.20
|233.70
|234.30
|1797
|2007.09.27 15:57
|t/p
|776
|0.10
|234.30
|233.70
|234.30
|102.53
|8890.32
|1798
|2007.09.28 01:00
|sell
|777
|0.10
|233.98
|234.73
|233.48
|1799
|2007.09.28 01:00
|sell
|778
|0.10
|233.98
|234.73
|232.88
|1800
|2007.09.28 01:24
|t/p
|777
|0.10
|233.48
|234.73
|233.48
|46.60
|8936.92
|1801
|2007.09.28 01:24
|modify
|778
|0.10
|233.98
|233.97
|232.88
|1802
|2007.09.28 01:30
|modify
|778
|0.10
|233.98
|233.48
|232.88
|1803
|2007.09.28 01:30
|t/p
|778
|0.10
|232.88
|233.48
|232.88
|102.51
|9039.43
|1804
|2007.09.28 13:00
|buy
|779
|0.10
|234.68
|233.93
|235.18
|1805
|2007.09.28 13:00
|buy
|780
|0.10
|234.68
|233.93
|235.78
|1806
|2007.09.28 14:17
|s/l
|779
|0.10
|233.93
|233.93
|235.18
|-69.91
|8969.52
|1807
|2007.09.28 14:17
|s/l
|780
|0.10
|233.93
|233.93
|235.78
|-69.91
|8899.61
|1808
|2007.10.01 01:00
|buy
|781
|0.10
|235.07
|234.32
|235.57
|1809
|2007.10.01 01:00
|buy
|782
|0.10
|235.07
|234.32
|236.17
|1810
|2007.10.01 06:18
|t/p
|781
|0.10
|235.57
|234.32
|235.57
|46.61
|8946.22
|1811
|2007.10.01 06:18
|modify
|782
|0.10
|235.07
|235.08
|236.17
|1812
|2007.10.01 07:20
|modify
|782
|0.10
|235.07
|235.57
|236.17
|1813
|2007.10.01 07:26
|t/p
|782
|0.10
|236.17
|235.57
|236.17
|102.53
|9048.75
|1814
|2007.10.02 01:00
|sell
|783
|0.10
|236.50
|237.25
|236.00
|1815
|2007.10.02 01:00
|sell
|784
|0.10
|236.50
|237.25
|235.40
|1816
|2007.10.02 01:56
|t/p
|783
|0.10
|236.00
|237.25
|236.00
|46.59
|9095.34
|1817
|2007.10.02 01:56
|modify
|784
|0.10
|236.50
|236.49
|235.40
|1818
|2007.10.02 03:20
|modify
|784
|0.10
|236.50
|236.00
|235.40
|1819
|2007.10.02 06:11
|t/p
|784
|0.10
|235.40
|236.00
|235.40
|102.50
|9197.84
|1820
|2007.10.03 01:00
|buy
|785
|0.10
|236.23
|235.48
|236.73
|1821
|2007.10.03 01:00
|buy
|786
|0.10
|236.23
|235.48
|237.33
|1822
|2007.10.03 06:49
|t/p
|785
|0.10
|236.73
|235.48
|236.73
|46.60
|9244.44
|1823
|2007.10.03 06:49
|modify
|786
|0.10
|236.23
|236.24
|237.33
|1824
|2007.10.03 07:05
|modify
|786
|0.10
|236.23
|236.73
|237.33
|1825
|2007.10.03 07:43
|s/l
|786
|0.10
|236.73
|236.73
|237.33
|46.60
|9291.04
|1826
|2007.10.04 01:00
|sell
|787
|0.10
|237.19
|237.94
|236.69
|1827
|2007.10.04 01:00
|sell
|788
|0.10
|237.19
|237.94
|236.09
|1828
|2007.10.04 03:46
|t/p
|787
|0.10
|236.69
|237.94
|236.69
|46.59
|9337.63
|1829
|2007.10.04 03:46
|modify
|788
|0.10
|237.19
|237.18
|236.09
|1830
|2007.10.04 09:54
|s/l
|788
|0.10
|237.18
|237.18
|236.09
|0.93
|9338.56
|1831
|2007.10.04 14:00
|buy
|789
|0.10
|237.30
|236.55
|237.80
|1832
|2007.10.04 14:00
|buy
|790
|0.10
|237.30
|236.55
|238.40
|1833
|2007.10.04 15:45
|t/p
|789
|0.10
|237.80
|236.55
|237.80
|46.60
|9385.16
|1834
|2007.10.04 15:45
|modify
|790
|0.10
|237.30
|237.31
|238.40
|1835
|2007.10.04 18:25
|s/l
|790
|0.10
|237.31
|237.31
|238.40
|0.93
|9386.09
|1836
|2007.10.05 01:00
|buy
|791
|0.10
|237.54
|236.79
|238.04
|1837
|2007.10.05 01:00
|buy
|792
|0.10
|237.54
|236.79
|238.64
|1838
|2007.10.05 07:15
|s/l
|791
|0.10
|236.79
|236.79
|238.04
|-69.91
|9316.18
|1839
|2007.10.05 07:15
|s/l
|792
|0.10
|236.79
|236.79
|238.64
|-69.91
|9246.27
|1840
|2007.10.05 08:00
|sell
|793
|0.10
|237.03
|237.78
|236.53
|1841
|2007.10.05 08:00
|sell
|794
|0.10
|237.03
|237.78
|235.93
|1842
|2007.10.05 11:00
|close
|793
|0.10
|237.66
|237.78
|236.53
|-58.71
|9187.56
|1843
|2007.10.05 11:00
|close
|794
|0.10
|237.68
|237.78
|235.93
|-60.57
|9126.99
|1844
|2007.10.05 11:00
|buy
|795
|0.10
|237.68
|236.93
|238.18
|1845
|2007.10.05 11:00
|buy
|796
|0.10
|237.68
|236.93
|238.78
|1846
|2007.10.05 12:38
|t/p
|795
|0.10
|238.18
|236.93
|238.18
|46.61
|9173.60
|1847
|2007.10.05 12:38
|modify
|796
|0.10
|237.68
|237.69
|238.78
|1848
|2007.10.05 12:48
|s/l
|796
|0.10
|237.69
|237.69
|238.78
|0.93
|9174.53
|1849
|2007.10.08 01:00
|sell
|797
|0.10
|238.95
|239.70
|238.45
|1850
|2007.10.08 01:00
|sell
|798
|0.10
|238.95
|239.70
|237.85
|1851
|2007.10.08 02:00
|close
|797
|0.10
|239.25
|239.70
|238.45
|-27.96
|9146.57
|1852
|2007.10.08 02:00
|close
|798
|0.10
|239.22
|239.70
|237.85
|-25.16
|9121.41
|1853
|2007.10.08 02:00
|buy
|799
|0.10
|239.22
|238.47
|239.72
|1854
|2007.10.08 02:00
|buy
|800
|0.10
|239.22
|238.47
|240.32
|1855
|2007.10.08 08:00
|close
|799
|0.10
|238.67
|238.47
|239.72
|-51.27
|9070.14
|1856
|2007.10.08 08:00
|close
|800
|0.10
|238.66
|238.47
|240.32
|-52.20
|9017.94
|1857
|2007.10.08 08:00
|sell
|801
|0.10
|238.66
|239.41
|238.16
|1858
|2007.10.08 08:00
|sell
|802
|0.10
|238.66
|239.41
|237.56
|1859
|2007.10.08 11:00
|close
|801
|0.10
|239.31
|239.41
|238.16
|-60.57
|8957.37
|1860
|2007.10.08 11:00
|close
|802
|0.10
|239.34
|239.41
|237.56
|-63.37
|8894.00
|1861
|2007.10.08 11:00
|buy
|803
|0.10
|239.34
|238.59
|239.84
|1862
|2007.10.08 11:00
|buy
|804
|0.10
|239.34
|238.59
|240.44
|1863
|2007.10.08 16:47
|s/l
|803
|0.10
|238.59
|238.59
|239.84
|-69.91
|8824.09
|1864
|2007.10.08 16:47
|s/l
|804
|0.10
|238.59
|238.59
|240.44
|-69.91
|8754.18
|1865
|2007.10.09 01:00
|sell
|805
|0.10
|238.75
|239.50
|238.25
|1866
|2007.10.09 01:00
|sell
|806
|0.10
|238.75
|239.50
|237.65
|1867
|2007.10.09 01:36
|t/p
|805
|0.10
|238.25
|239.50
|238.25
|46.60
|8800.78
|1868
|2007.10.09 01:36
|modify
|806
|0.10
|238.75
|238.74
|237.65
|1869
|2007.10.09 07:22
|s/l
|806
|0.10
|238.74
|238.74
|237.65
|0.94
|8801.72
|1870
|2007.10.10 01:00
|buy
|807
|0.10
|239.23
|238.48
|239.73
|1871
|2007.10.10 01:00
|buy
|808
|0.10
|239.23
|238.48
|240.33
|1872
|2007.10.10 03:00
|close
|807
|0.10
|238.89
|238.48
|239.73
|-31.69
|8770.03
|1873
|2007.10.10 03:00
|close
|808
|0.10
|238.88
|238.48
|240.33
|-32.63
|8737.40
|1874
|2007.10.10 03:00
|sell
|809
|0.10
|238.88
|239.63
|238.38
|1875
|2007.10.10 03:00
|sell
|810
|0.10
|238.88
|239.63
|237.78
|1876
|2007.10.10 07:00
|close
|809
|0.10
|239.42
|239.63
|238.38
|-50.32
|8687.08
|1877
|2007.10.10 07:00
|close
|810
|0.10
|239.40
|239.63
|237.78
|-48.46
|8638.62
|1878
|2007.10.10 07:00
|buy
|811
|0.10
|239.40
|238.65
|239.90
|1879
|2007.10.10 07:00
|buy
|812
|0.10
|239.40
|238.65
|240.50
|1880
|2007.10.10 08:37
|t/p
|811
|0.10
|239.90
|238.65
|239.90
|46.60
|8685.22
|1881
|2007.10.10 08:37
|modify
|812
|0.10
|239.40
|239.41
|240.50
|1882
|2007.10.10 12:43
|s/l
|812
|0.10
|239.41
|239.41
|240.50
|0.93
|8686.15
|1883
|2007.10.11 01:00
|buy
|813
|0.10
|238.80
|238.05
|239.30
|1884
|2007.10.11 01:00
|buy
|814
|0.10
|238.80
|238.05
|239.90
|1885
|2007.10.11 02:00
|close
|813
|0.10
|238.71
|238.05
|239.30
|-8.39
|8677.76
|1886
|2007.10.11 04:37
|modify
|814
|0.10
|238.80
|238.81
|239.90
|1887
|2007.10.11 07:04
|s/l
|814
|0.10
|238.81
|238.81
|239.90
|0.93
|8678.69
|1888
|2007.10.12 01:00
|sell
|815
|0.10
|238.56
|239.31
|238.06
|1889
|2007.10.12 01:00
|sell
|816
|0.10
|238.56
|239.31
|237.46
|1890
|2007.10.12 05:17
|t/p
|815
|0.10
|238.06
|239.31
|238.06
|46.59
|8725.28
|1891
|2007.10.12 05:17
|modify
|816
|0.10
|238.56
|238.55
|237.46
|1892
|2007.10.12 07:15
|modify
|816
|0.10
|238.56
|238.06
|237.46
|1893
|2007.10.12 07:16
|t/p
|816
|0.10
|237.46
|238.06
|237.46
|102.51
|8827.79
|1894
|2007.10.12 15:00
|buy
|817
|0.10
|238.98
|238.23
|239.48
|1895
|2007.10.12 15:00
|buy
|818
|0.10
|238.98
|238.23
|240.08
|1896
|2007.10.12 19:00
|close
|817
|0.10
|239.14
|238.23
|239.48
|14.91
|8842.70
|1897
|2007.10.12 19:00
|close
|818
|0.10
|239.13
|238.23
|240.08
|13.98
|8856.68
|1898
|2007.10.15 01:00
|sell
|819
|0.10
|239.11
|239.86
|238.61
|1899
|2007.10.15 01:00
|sell
|820
|0.10
|239.11
|239.86
|238.01
|1900
|2007.10.15 07:00
|close
|819
|0.10
|239.63
|239.86
|238.61
|-48.46
|8808.22
|1901
|2007.10.15 07:00
|close
|820
|0.10
|239.64
|239.86
|238.01
|-49.39
|8758.83
|1902
|2007.10.15 07:00
|buy
|821
|0.10
|239.64
|238.89
|240.14
|1903
|2007.10.15 07:00
|buy
|822
|0.10
|239.64
|238.89
|240.74
|1904
|2007.10.15 10:09
|t/p
|821
|0.10
|240.14
|238.89
|240.14
|46.60
|8805.43
|1905
|2007.10.15 10:09
|modify
|822
|0.10
|239.64
|239.65
|240.74
|1906
|2007.10.15 13:30
|modify
|822
|0.10
|239.64
|240.14
|240.74
|1907
|2007.10.15 14:30
|s/l
|822
|0.10
|240.14
|240.14
|240.74
|46.60
|8852.03
|1908
|2007.10.16 01:00
|sell
|823
|0.10
|239.30
|240.05
|238.80
|1909
|2007.10.16 01:00
|sell
|824
|0.10
|239.30
|240.05
|238.20
|1910
|2007.10.16 07:23
|t/p
|823
|0.10
|238.80
|240.05
|238.80
|46.60
|8898.63
|1911
|2007.10.16 07:23
|modify
|824
|0.10
|239.30
|239.29
|238.20
|1912
|2007.10.16 07:24
|modify
|824
|0.10
|239.30
|238.80
|238.20
|1913
|2007.10.16 07:25
|t/p
|824
|0.10
|238.20
|238.80
|238.20
|102.51
|9001.14
|1914
|2007.10.17 01:00
|sell
|825
|0.10
|237.18
|237.93
|236.68
|1915
|2007.10.17 01:00
|sell
|826
|0.10
|237.18
|237.93
|236.08
|1916
|2007.10.17 01:41
|t/p
|825
|0.10
|236.68
|237.93
|236.68
|46.59
|9047.73
|1917
|2007.10.17 01:41
|modify
|826
|0.10
|237.18
|237.17
|236.08
|1918
|2007.10.17 03:47
|s/l
|826
|0.10
|237.17
|237.17
|236.08
|0.93
|9048.66
|1919
|2007.10.17 12:00
|buy
|827
|0.10
|238.21
|237.46
|238.71
|1920
|2007.10.17 12:00
|buy
|828
|0.10
|238.21
|237.46
|239.31
|1921
|2007.10.17 13:35
|t/p
|827
|0.10
|238.71
|237.46
|238.71
|46.61
|9095.27
|1922
|2007.10.17 13:35
|modify
|828
|0.10
|238.21
|238.22
|239.31
|1923
|2007.10.17 13:48
|s/l
|828
|0.10
|238.22
|238.22
|239.31
|0.93
|9096.20
|1924
|2007.10.17 17:00
|sell
|829
|0.10
|237.14
|237.89
|236.64
|1925
|2007.10.17 17:00
|sell
|830
|0.10
|237.14
|237.89
|236.04
|1926
|2007.10.17 19:54
|s/l
|829
|0.10
|237.89
|237.89
|236.64
|-69.89
|9026.31
|1927
|2007.10.17 19:54
|s/l
|830
|0.10
|237.89
|237.89
|236.04
|-69.89
|8956.42
|1928
|2007.10.18 01:00
|buy
|831
|0.10
|237.73
|236.98
|238.23
|1929
|2007.10.18 01:00
|buy
|832
|0.10
|237.73
|236.98
|238.83
|1930
|2007.10.18 08:04
|s/l
|831
|0.10
|236.98
|236.98
|238.23
|-69.91
|8886.51
|1931
|2007.10.18 08:04
|s/l
|832
|0.10
|236.98
|236.98
|238.83
|-69.91
|8816.60
|1932
|2007.10.18 12:00
|sell
|833
|0.10
|236.52
|237.27
|236.02
|1933
|2007.10.18 12:00
|sell
|834
|0.10
|236.52
|237.27
|235.42
|1934
|2007.10.18 18:07
|s/l
|833
|0.10
|237.27
|237.27
|236.02
|-69.89
|8746.71
|1935
|2007.10.18 18:07
|s/l
|834
|0.10
|237.27
|237.27
|235.42
|-69.89
|8676.82
|1936
|2007.10.19 01:00
|sell
|835
|0.10
|235.53
|236.28
|235.03
|1937
|2007.10.19 01:00
|sell
|836
|0.10
|235.53
|236.28
|234.43
|1938
|2007.10.19 06:36
|t/p
|835
|0.10
|235.03
|236.28
|235.03
|46.59
|8723.41
|1939
|2007.10.19 06:36
|modify
|836
|0.10
|235.53
|235.52
|234.43
|1940
|2007.10.19 07:25
|s/l
|836
|0.10
|235.52
|235.52
|234.43
|0.93
|8724.34
|1941
|2007.10.19 12:00
|buy
|837
|0.10
|236.62
|235.87
|237.12
|1942
|2007.10.19 12:00
|buy
|838
|0.10
|236.62
|235.87
|237.72
|1943
|2007.10.19 13:44
|s/l
|837
|0.10
|235.87
|235.87
|237.12
|-69.91
|8654.43
|1944
|2007.10.19 13:44
|s/l
|838
|0.10
|235.87
|235.87
|237.72
|-69.91
|8584.52
|1945
|2007.10.19 15:00
|sell
|839
|0.10
|235.06
|235.81
|234.56
|1946
|2007.10.19 15:00
|sell
|840
|0.10
|235.06
|235.81
|233.96
|1947
|2007.10.19 15:50
|s/l
|839
|0.10
|235.81
|235.81
|234.56
|-69.89
|8514.63
|1948
|2007.10.19 15:50
|s/l
|840
|0.10
|235.81
|235.81
|233.96
|-69.89
|8444.74
|1949
|2007.10.22 01:00
|buy
|841
|0.10
|232.72
|231.97
|233.22
|1950
|2007.10.22 01:00
|buy
|842
|0.10
|232.72
|231.97
|233.82
|1951
|2007.10.22 01:32
|t/p
|841
|0.10
|233.22
|231.97
|233.22
|46.60
|8491.34
|1952
|2007.10.22 01:32
|modify
|842
|0.10
|232.72
|232.73
|233.82
|1953
|2007.10.22 03:56
|modify
|842
|0.10
|232.72
|233.22
|233.82
|1954
|2007.10.22 04:41
|t/p
|842
|0.10
|233.82
|233.22
|233.82
|102.53
|8593.87
|1955
|2007.10.22 11:00
|sell
|843
|0.10
|232.37
|233.12
|231.87
|1956
|2007.10.22 11:00
|sell
|844
|0.10
|232.37
|233.12
|231.27
|1957
|2007.10.22 11:34
|t/p
|843
|0.10
|231.87
|233.12
|231.87
|46.60
|8640.47
|1958
|2007.10.22 11:34
|modify
|844
|0.10
|232.37
|232.36
|231.27
|1959
|2007.10.22 11:58
|modify
|844
|0.10
|232.37
|231.87
|231.27
|1960
|2007.10.22 11:59
|t/p
|844
|0.10
|231.27
|231.87
|231.27
|102.51
|8742.98
|1961
|2007.10.23 01:00
|sell
|845
|0.10
|232.54
|233.29
|232.04
|1962
|2007.10.23 01:00
|sell
|846
|0.10
|232.54
|233.29
|231.44
|1963
|2007.10.23 02:00
|close
|845
|0.10
|232.80
|233.29
|232.04
|-24.23
|8718.75
|1964
|2007.10.23 02:00
|close
|846
|0.10
|232.79
|233.29
|231.44
|-23.30
|8695.45
|1965
|2007.10.23 02:00
|buy
|847
|0.10
|232.79
|232.04
|233.29
|1966
|2007.10.23 02:00
|buy
|848
|0.10
|232.79
|232.04
|233.89
|1967
|2007.10.23 04:35
|t/p
|847
|0.10
|233.29
|232.04
|233.29
|46.61
|8742.06
|1968
|2007.10.23 04:35
|modify
|848
|0.10
|232.79
|232.80
|233.89
|1969
|2007.10.23 05:43
|s/l
|848
|0.10
|232.80
|232.80
|233.89
|0.93
|8742.99
|1970
|2007.10.24 01:00
|sell
|849
|0.10
|235.47
|236.22
|234.97
|1971
|2007.10.24 01:00
|sell
|850
|0.10
|235.47
|236.22
|234.37
|1972
|2007.10.24 03:06
|t/p
|849
|0.10
|234.97
|236.22
|234.97
|46.60
|8789.59
|1973
|2007.10.24 03:06
|modify
|850
|0.10
|235.47
|235.46
|234.37
|1974
|2007.10.24 05:20
|modify
|850
|0.10
|235.47
|234.97
|234.37
|1975
|2007.10.24 05:32
|t/p
|850
|0.10
|234.37
|234.97
|234.37
|102.51
|8892.10
|1976
|2007.10.25 01:00
|sell
|851
|0.10
|233.64
|234.39
|233.14
|1977
|2007.10.25 01:00
|sell
|852
|0.10
|233.64
|234.39
|232.54
|1978
|2007.10.25 06:18
|t/p
|851
|0.10
|233.14
|234.39
|233.14
|46.60
|8938.70
|1979
|2007.10.25 06:18
|modify
|852
|0.10
|233.64
|233.63
|232.54
|1980
|2007.10.25 07:22
|s/l
|852
|0.10
|233.63
|233.63
|232.54
|0.94
|8939.64
|1981
|2007.10.25 12:00
|buy
|853
|0.10
|234.35
|233.60
|234.85
|1982
|2007.10.25 12:00
|buy
|854
|0.10
|234.35
|233.60
|235.45
|1983
|2007.10.25 12:21
|t/p
|853
|0.10
|234.85
|233.60
|234.85
|46.60
|8986.24
|1984
|2007.10.25 12:21
|modify
|854
|0.10
|234.35
|234.36
|235.45
|1985
|2007.10.25 13:22
|s/l
|854
|0.10
|234.36
|234.36
|235.45
|0.93
|8987.17
|1986
|2007.10.25 17:00
|sell
|855
|0.10
|233.64
|234.39
|233.14
|1987
|2007.10.25 17:00
|sell
|856
|0.10
|233.64
|234.39
|232.54
|1988
|2007.10.25 23:00
|close
|855
|0.10
|234.33
|234.39
|233.14
|-64.29
|8922.88
|1989
|2007.10.25 23:00
|close
|856
|0.10
|234.33
|234.39
|232.54
|-64.29
|8858.59
|1990
|2007.10.26 01:00
|buy
|857
|0.10
|234.07
|233.32
|234.57
|1991
|2007.10.26 01:00
|buy
|858
|0.10
|234.07
|233.32
|235.17
|1992
|2007.10.26 03:34
|t/p
|857
|0.10
|234.57
|233.32
|234.57
|46.60
|8905.19
|1993
|2007.10.26 03:34
|modify
|858
|0.10
|234.07
|234.08
|235.17
|1994
|2007.10.26 07:30
|modify
|858
|0.10
|234.07
|234.57
|235.17
|1995
|2007.10.26 07:38
|t/p
|858
|0.10
|235.17
|234.57
|235.17
|102.53
|9007.72
|1996
|2007.10.29 01:00
|sell
|859
|0.10
|234.40
|235.15
|233.90
|1997
|2007.10.29 01:00
|sell
|860
|0.10
|234.40
|235.15
|233.30
|1998
|2007.10.29 02:00
|close
|859
|0.10
|234.70
|235.15
|233.90
|-27.95
|8979.77
|1999
|2007.10.29 02:00
|close
|860
|0.10
|234.69
|235.15
|233.30
|-27.02
|8952.75
|2000
|2007.10.29 02:00
|buy
|861
|0.10
|234.69
|233.94
|235.19
|2001
|2007.10.29 02:00
|buy
|862
|0.10
|234.69
|233.94
|235.79
|2002
|2007.10.29 07:14
|t/p
|861
|0.10
|235.19
|233.94
|235.19
|46.61
|8999.36
|2003
|2007.10.29 07:14
|modify
|862
|0.10
|234.69
|234.70
|235.79
|2004
|2007.10.29 07:57
|s/l
|862
|0.10
|234.70
|234.70
|235.79
|0.93
|9000.29
|2005
|2007.10.30 01:00
|sell
|863
|0.10
|235.79
|236.54
|235.29
|2006
|2007.10.30 01:00
|sell
|864
|0.10
|235.79
|236.54
|234.69
|2007
|2007.10.30 08:42
|s/l
|863
|0.10
|236.54
|236.54
|235.29
|-69.89
|8930.40
|2008
|2007.10.30 08:42
|s/l
|864
|0.10
|236.54
|236.54
|234.69
|-69.89
|8860.51
|2009
|2007.10.30 10:00
|buy
|865
|0.10
|237.03
|236.28
|237.53
|2010
|2007.10.30 10:00
|buy
|866
|0.10
|237.03
|236.28
|238.13
|2011
|2007.10.30 17:04
|t/p
|865
|0.10
|237.53
|236.28
|237.53
|46.61
|8907.12
|2012
|2007.10.30 17:04
|modify
|866
|0.10
|237.03
|237.04
|238.13
|2013
|2007.10.30 20:45
|s/l
|866
|0.10
|237.04
|237.04
|238.13
|0.93
|8908.05
|2014
|2007.10.31 01:00
|sell
|867
|0.10
|237.29
|238.04
|236.79
|2015
|2007.10.31 01:00
|sell
|868
|0.10
|237.29
|238.04
|236.19
|2016
|2007.10.31 04:00
|close
|867
|0.10
|237.55
|238.04
|236.79
|-24.23
|8883.82
|2017
|2007.10.31 04:00
|close
|868
|0.10
|237.54
|238.04
|236.19
|-23.30
|8860.52
|2018
|2007.10.31 04:00
|buy
|869
|0.10
|237.54
|236.79
|238.04
|2019
|2007.10.31 04:00
|buy
|870
|0.10
|237.54
|236.79
|238.64
|2020
|2007.10.31 06:00
|close
|869
|0.10
|237.28
|236.79
|238.04
|-24.24
|8836.28
|2021
|2007.10.31 06:00
|close
|870
|0.10
|237.30
|236.79
|238.64
|-22.37
|8813.91
|2022
|2007.10.31 06:00
|sell
|871
|0.10
|237.30
|238.05
|236.80
|2023
|2007.10.31 06:00
|sell
|872
|0.10
|237.30
|238.05
|236.20
|2024
|2007.10.31 07:42
|s/l
|871
|0.10
|238.05
|238.05
|236.80
|-69.89
|8744.02
|2025
|2007.10.31 07:42
|s/l
|872
|0.10
|238.05
|238.05
|236.20
|-69.89
|8674.13
|2026
|2007.10.31 08:00
|buy
|873
|0.10
|237.89
|237.14
|238.39
|2027
|2007.10.31 08:00
|buy
|874
|0.10
|237.89
|237.14
|238.99
|2028
|2007.10.31 08:27
|t/p
|873
|0.10
|238.39
|237.14
|238.39
|46.61
|8720.74
|2029
|2007.10.31 08:27
|modify
|874
|0.10
|237.89
|237.90
|238.99
|2030
|2007.10.31 09:56
|modify
|874
|0.10
|237.89
|238.39
|238.99
|2031
|2007.10.31 10:38
|s/l
|874
|0.10
|238.39
|238.39
|238.99
|46.61
|8767.35
|2032
|2007.11.01 01:00
|buy
|875
|0.10
|240.21
|239.46
|240.71
|2033
|2007.11.01 01:00
|buy
|876
|0.10
|240.21
|239.46
|241.31
|2034
|2007.11.01 02:00
|close
|875
|0.10
|239.86
|239.46
|240.71
|-32.63
|8734.72
|2035
|2007.11.01 02:00
|close
|876
|0.10
|239.87
|239.46
|241.31
|-31.69
|8703.03
|2036
|2007.11.01 02:00
|sell
|877
|0.10
|239.87
|240.62
|239.37
|2037
|2007.11.01 02:00
|sell
|878
|0.10
|239.87
|240.62
|238.77
|2038
|2007.11.01 08:00
|close
|877
|0.10
|240.36
|240.62
|239.37
|-45.66
|8657.37
|2039
|2007.11.01 08:00
|close
|878
|0.10
|240.35
|240.62
|238.77
|-44.73
|8612.64
|2040
|2007.11.01 08:00
|buy
|879
|0.10
|240.35
|239.60
|240.85
|2041
|2007.11.01 08:00
|buy
|880
|0.10
|240.35
|239.60
|241.45
|2042
|2007.11.01 11:35
|t/p
|879
|0.10
|240.85
|239.60
|240.85
|46.61
|8659.25
|2043
|2007.11.01 11:35
|modify
|880
|0.10
|240.35
|240.36
|241.45
|2044
|2007.11.01 11:55
|modify
|880
|0.10
|240.35
|240.85
|241.45
|2045
|2007.11.01 12:11
|s/l
|880
|0.10
|240.85
|240.85
|241.45
|46.61
|8705.86
|2046
|2007.11.01 14:00
|sell
|881
|0.10
|239.13
|239.88
|238.63
|2047
|2007.11.01 14:00
|sell
|882
|0.10
|239.13
|239.88
|238.03
|2048
|2007.11.01 14:03
|t/p
|881
|0.10
|238.63
|239.88
|238.63
|46.60
|8752.46
|2049
|2007.11.01 14:03
|modify
|882
|0.10
|239.13
|239.12
|238.03
|2050
|2007.11.01 14:11
|modify
|882
|0.10
|239.13
|238.63
|238.03
|2051
|2007.11.01 14:12
|t/p
|882
|0.10
|238.03
|238.63
|238.03
|102.51
|8854.97
|2052
|2007.11.02 01:00
|buy
|883
|0.10
|238.43
|237.68
|238.93
|2053
|2007.11.02 01:00
|buy
|884
|0.10
|238.43
|237.68
|239.53
|2054
|2007.11.02 03:11
|t/p
|883
|0.10
|238.93
|237.68
|238.93
|46.61
|8901.58
|2055
|2007.11.02 03:11
|modify
|884
|0.10
|238.43
|238.44
|239.53
|2056
|2007.11.02 04:31
|s/l
|884
|0.10
|238.44
|238.44
|239.53
|0.93
|8902.51
|2057
|2007.11.05 01:00
|buy
|885
|0.10
|239.44
|238.69
|239.94
|2058
|2007.11.05 01:00
|buy
|886
|0.10
|239.44
|238.69
|240.54
|2059
|2007.11.05 07:54
|s/l
|885
|0.10
|238.69
|238.69
|239.94
|-69.91
|8832.60
|2060
|2007.11.05 07:54
|s/l
|886
|0.10
|238.69
|238.69
|240.54
|-69.91
|8762.69
|2061
|2007.11.05 09:00
|sell
|887
|0.10
|238.56
|239.31
|238.06
|2062
|2007.11.05 09:00
|sell
|888
|0.10
|238.56
|239.31
|237.46
|2063
|2007.11.05 09:53
|t/p
|887
|0.10
|238.06
|239.31
|238.06
|46.59
|8809.28
|2064
|2007.11.05 09:53
|modify
|888
|0.10
|238.56
|238.55
|237.46
|2065
|2007.11.05 11:14
|modify
|888
|0.10
|238.56
|238.06
|237.46
|2066
|2007.11.05 11:55
|s/l
|888
|0.10
|238.06
|238.06
|237.46
|46.59
|8855.87
|2067
|2007.11.06 01:00
|buy
|889
|0.10
|238.19
|237.44
|238.69
|2068
|2007.11.06 01:00
|buy
|890
|0.10
|238.19
|237.44
|239.29
|2069
|2007.11.06 03:55
|t/p
|889
|0.10
|238.69
|237.44
|238.69
|46.60
|8902.47
|2070
|2007.11.06 03:55
|modify
|890
|0.10
|238.19
|238.20
|239.29
|2071
|2007.11.06 07:53
|modify
|890
|0.10
|238.19
|238.69
|239.29
|2072
|2007.11.06 07:59
|t/p
|890
|0.10
|239.29
|238.69
|239.29
|102.53
|9005.00
|2073
|2007.11.07 01:00
|sell
|891
|0.10
|239.41
|240.16
|238.91
|2074
|2007.11.07 01:00
|sell
|892
|0.10
|239.41
|240.16
|238.31
|2075
|2007.11.07 04:51
|t/p
|891
|0.10
|238.91
|240.16
|238.91
|46.59
|9051.59
|2076
|2007.11.07 04:51
|modify
|892
|0.10
|239.41
|239.40
|238.31
|2077
|2007.11.07 07:17
|modify
|892
|0.10
|239.41
|238.91
|238.31
|2078
|2007.11.07 07:18
|t/p
|892
|0.10
|238.31
|238.91
|238.31
|102.51
|9154.10
|2079
|2007.11.08 01:00
|buy
|893
|0.10
|236.91
|236.16
|237.41
|2080
|2007.11.08 01:00
|buy
|894
|0.10
|236.91
|236.16
|238.01
|2081
|2007.11.08 01:27
|t/p
|893
|0.10
|237.41
|236.16
|237.41
|46.61
|9200.71
|2082
|2007.11.08 01:27
|modify
|894
|0.10
|236.91
|236.92
|238.01
|2083
|2007.11.08 03:31
|s/l
|894
|0.10
|236.92
|236.92
|238.01
|0.94
|9201.65
|2084
|2007.11.09 01:00
|buy
|895
|0.10
|237.99
|237.24
|238.49
|2085
|2007.11.09 01:00
|buy
|896
|0.10
|237.99
|237.24
|239.09
|2086
|2007.11.09 03:00
|close
|895
|0.10
|237.47
|237.24
|238.49
|-48.47
|9153.18
|2087
|2007.11.09 03:00
|close
|896
|0.10
|237.50
|237.24
|239.09
|-45.67
|9107.51
|2088
|2007.11.09 03:00
|sell
|897
|0.10
|237.50
|238.25
|237.00
|2089
|2007.11.09 03:00
|sell
|898
|0.10
|237.50
|238.25
|236.40
|2090
|2007.11.09 05:00
|close
|897
|0.10
|238.08
|238.25
|237.00
|-54.05
|9053.46
|2091
|2007.11.09 05:00
|close
|898
|0.10
|238.04
|238.25
|236.40
|-50.32
|9003.14
|2092
|2007.11.09 05:00
|buy
|899
|0.10
|238.04
|237.29
|238.54
|2093
|2007.11.09 05:00
|buy
|900
|0.10
|238.04
|237.29
|239.14
|2094
|2007.11.09 08:13
|s/l
|899
|0.10
|237.29
|237.29
|238.54
|-69.92
|8933.22
|2095
|2007.11.09 08:13
|s/l
|900
|0.10
|237.29
|237.29
|239.14
|-69.92
|8863.30
|2096
|2007.11.09 09:00
|sell
|901
|0.10
|237.33
|238.08
|236.83
|2097
|2007.11.09 09:00
|sell
|902
|0.10
|237.33
|238.08
|236.23
|2098
|2007.11.09 09:19
|t/p
|901
|0.10
|236.83
|238.08
|236.83
|46.60
|8909.90
|2099
|2007.11.09 09:19
|modify
|902
|0.10
|237.33
|237.32
|236.23
|2100
|2007.11.09 09:34
|modify
|902
|0.10
|237.33
|236.83
|236.23
|2101
|2007.11.09 09:44
|t/p
|902
|0.10
|236.23
|236.83
|236.23
|102.51
|9012.41
|2102
|2007.11.12 01:00
|buy
|903
|0.10
|230.39
|229.64
|230.89
|2103
|2007.11.12 01:00
|buy
|904
|0.10
|230.39
|229.64
|231.49
|2104
|2007.11.12 02:00
|close
|903
|0.10
|230.30
|229.64
|230.89
|-8.39
|9004.02
|2105
|2007.11.12 02:00
|close
|904
|0.10
|230.29
|229.64
|231.49
|-9.32
|8994.70
|2106
|2007.11.12 02:00
|sell
|905
|0.10
|230.29
|231.04
|229.79
|2107
|2007.11.12 02:00
|sell
|906
|0.10
|230.29
|231.04
|229.19
|2108
|2007.11.12 03:17
|t/p
|905
|0.10
|229.79
|231.04
|229.79
|46.60
|9041.30
|2109
|2007.11.12 03:17
|modify
|906
|0.10
|230.29
|230.28
|229.19
|2110
|2007.11.12 03:32
|modify
|906
|0.10
|230.29
|229.79
|229.19
|2111
|2007.11.12 03:32
|t/p
|906
|0.10
|229.19
|229.79
|229.19
|102.51
|9143.81
|2112
|2007.11.13 01:00
|buy
|907
|0.10
|226.33
|225.58
|226.83
|2113
|2007.11.13 01:00
|buy
|908
|0.10
|226.33
|225.58
|227.43
|2114
|2007.11.13 01:30
|t/p
|907
|0.10
|226.83
|225.58
|226.83
|46.61
|9190.42
|2115
|2007.11.13 01:30
|modify
|908
|0.10
|226.33
|226.34
|227.43
|2116
|2007.11.13 01:52
|modify
|908
|0.10
|226.33
|226.83
|227.43
|2117
|2007.11.13 01:52
|t/p
|908
|0.10
|227.43
|226.83
|227.43
|102.53
|9292.95
|2118
|2007.11.14 01:00
|sell
|909
|0.10
|230.77
|231.52
|230.27
|2119
|2007.11.14 01:00
|sell
|910
|0.10
|230.77
|231.52
|229.67
|2120
|2007.11.14 02:13
|t/p
|909
|0.10
|230.27
|231.52
|230.27
|46.60
|9339.55
|2121
|2007.11.14 02:13
|modify
|910
|0.10
|230.77
|230.76
|229.67
|2122
|2007.11.14 02:55
|s/l
|910
|0.10
|230.76
|230.76
|229.67
|0.94
|9340.49
|2123
|2007.11.14 04:00
|buy
|911
|0.10
|230.91
|230.16
|231.41
|2124
|2007.11.14 04:00
|buy
|912
|0.10
|230.91
|230.16
|232.01
|2125
|2007.11.14 06:32
|t/p
|911
|0.10
|231.41
|230.16
|231.41
|46.61
|9387.10
|2126
|2007.11.14 06:32
|modify
|912
|0.10
|230.91
|230.92
|232.01
|2127
|2007.11.14 07:40
|modify
|912
|0.10
|230.91
|231.41
|232.01
|2128
|2007.11.14 07:45
|t/p
|912
|0.10
|232.01
|231.41
|232.01
|102.53
|9489.63
|2129
|2007.11.14 12:00
|sell
|913
|0.10
|229.31
|230.06
|228.81
|2130
|2007.11.14 12:00
|sell
|914
|0.10
|229.31
|230.06
|228.21
|2131
|2007.11.14 13:08
|s/l
|913
|0.10
|230.06
|230.06
|228.81
|-69.89
|9419.74
|2132
|2007.11.14 13:08
|s/l
|914
|0.10
|230.06
|230.06
|228.21
|-69.89
|9349.85
|2133
|2007.11.15 01:00
|buy
|915
|0.10
|228.81
|228.06
|229.31
|2134
|2007.11.15 01:00
|buy
|916
|0.10
|228.81
|228.06
|229.91
|2135
|2007.11.15 01:14
|t/p
|915
|0.10
|229.31
|228.06
|229.31
|46.61
|9396.46
|2136
|2007.11.15 01:14
|modify
|916
|0.10
|228.81
|228.82
|229.91
|2137
|2007.11.15 03:29
|s/l
|916
|0.10
|228.82
|228.82
|229.91
|0.93
|9397.39
|2138
|2007.11.15 10:00
|sell
|917
|0.10
|226.60
|227.35
|226.10
|2139
|2007.11.15 10:00
|sell
|918
|0.10
|226.60
|227.35
|225.50
|2140
|2007.11.15 10:03
|t/p
|917
|0.10
|226.10
|227.35
|226.10
|46.59
|9443.98
|2141
|2007.11.15 10:03
|modify
|918
|0.10
|226.60
|226.59
|225.50
|2142
|2007.11.15 11:18
|s/l
|918
|0.10
|226.59
|226.59
|225.50
|0.93
|9444.91
|2143
|2007.11.16 01:00
|sell
|919
|0.10
|225.85
|226.60
|225.35
|2144
|2007.11.16 01:00
|sell
|920
|0.10
|225.85
|226.60
|224.75
|2145
|2007.11.16 02:12
|t/p
|919
|0.10
|225.35
|226.60
|225.35
|46.59
|9491.50
|2146
|2007.11.16 02:12
|modify
|920
|0.10
|225.85
|225.84
|224.75
|2147
|2007.11.16 02:29
|modify
|920
|0.10
|225.85
|225.35
|224.75
|2148
|2007.11.16 02:29
|t/p
|920
|0.10
|224.75
|225.35
|224.75
|102.51
|9594.01
|2149
|2007.11.16 15:00
|buy
|921
|0.10
|225.82
|225.07
|226.32
|2150
|2007.11.16 15:00
|buy
|922
|0.10
|225.82
|225.07
|226.92
|2151
|2007.11.16 15:59
|t/p
|921
|0.10
|226.32
|225.07
|226.32
|46.61
|9640.62
|2152
|2007.11.16 15:59
|modify
|922
|0.10
|225.82
|225.83
|226.92
|2153
|2007.11.16 16:18
|modify
|922
|0.10
|225.82
|226.32
|226.92
|2154
|2007.11.16 16:20
|t/p
|922
|0.10
|226.92
|226.32
|226.92
|102.54
|9743.16
|2155
|2007.11.19 01:00
|buy
|923
|0.10
|228.16
|227.41
|228.66
|2156
|2007.11.19 01:00
|buy
|924
|0.10
|228.16
|227.41
|229.26
|2157
|2007.11.19 02:33
|s/l
|923
|0.10
|227.41
|227.41
|228.66
|-69.91
|9673.25
|2158
|2007.11.19 02:33
|s/l
|924
|0.10
|227.41
|227.41
|229.26
|-69.91
|9603.34
|2159
|2007.11.19 04:00
|sell
|925
|0.10
|227.16
|227.91
|226.66
|2160
|2007.11.19 04:00
|sell
|926
|0.10
|227.16
|227.91
|226.06
|2161
|2007.11.19 05:27
|t/p
|925
|0.10
|226.66
|227.91
|226.66
|46.60
|9649.94
|2162
|2007.11.19 05:27
|modify
|926
|0.10
|227.16
|227.15
|226.06
|2163
|2007.11.19 05:38
|s/l
|926
|0.10
|227.15
|227.15
|226.06
|0.93
|9650.87
|2164
|2007.11.20 01:00
|buy
|927
|0.10
|225.29
|224.54
|225.79
|2165
|2007.11.20 01:00
|buy
|928
|0.10
|225.29
|224.54
|226.39
|2166
|2007.11.20 02:08
|s/l
|927
|0.10
|224.54
|224.54
|225.79
|-69.91
|9580.96
|2167
|2007.11.20 02:08
|s/l
|928
|0.10
|224.54
|224.54
|226.39
|-69.91
|9511.05
|2168
|2007.11.20 03:00
|sell
|929
|0.10
|224.54
|225.29
|224.04
|2169
|2007.11.20 03:00
|sell
|930
|0.10
|224.54
|225.29
|223.44
|2170
|2007.11.20 04:39
|s/l
|929
|0.10
|225.29
|225.29
|224.04
|-69.90
|9441.15
|2171
|2007.11.20 04:39
|s/l
|930
|0.10
|225.29
|225.29
|223.44
|-69.90
|9371.25
|2172
|2007.11.20 05:00
|buy
|931
|0.10
|225.97
|225.22
|226.47
|2173
|2007.11.20 05:00
|buy
|932
|0.10
|225.97
|225.22
|227.07
|2174
|2007.11.20 05:54
|t/p
|931
|0.10
|226.47
|225.22
|226.47
|46.61
|9417.86
|2175
|2007.11.20 05:54
|modify
|932
|0.10
|225.97
|225.98
|227.07
|2176
|2007.11.20 07:18
|modify
|932
|0.10
|225.97
|226.47
|227.07
|2177
|2007.11.20 07:20
|t/p
|932
|0.10
|227.07
|226.47
|227.07
|102.54
|9520.40
|2178
|2007.11.21 01:00
|buy
|933
|0.10
|226.87
|226.12
|227.37
|2179
|2007.11.21 01:00
|buy
|934
|0.10
|226.87
|226.12
|227.97
|2180
|2007.11.21 04:00
|close
|933
|0.10
|226.50
|226.12
|227.37
|-34.48
|9485.92
|2181
|2007.11.21 04:00
|close
|934
|0.10
|226.52
|226.12
|227.97
|-32.62
|9453.30
|2182
|2007.11.21 04:00
|sell
|935
|0.10
|226.52
|227.27
|226.02
|2183
|2007.11.21 04:00
|sell
|936
|0.10
|226.52
|227.27
|225.42
|2184
|2007.11.21 04:29
|t/p
|935
|0.10
|226.02
|227.27
|226.02
|46.60
|9499.90
|2185
|2007.11.21 04:29
|modify
|936
|0.10
|226.52
|226.51
|225.42
|2186
|2007.11.21 05:13
|modify
|936
|0.10
|226.52
|226.02
|225.42
|2187
|2007.11.21 05:13
|t/p
|936
|0.10
|225.42
|226.02
|225.42
|102.51
|9602.41
|2188
|2007.11.22 01:00
|buy
|937
|0.10
|223.61
|222.86
|224.11
|2189
|2007.11.22 01:00
|buy
|938
|0.10
|223.61
|222.86
|224.71
|2190
|2007.11.22 02:02
|t/p
|937
|0.10
|224.11
|222.86
|224.11
|46.60
|9649.01
|2191
|2007.11.22 02:02
|modify
|938
|0.10
|223.61
|223.62
|224.71
|2192
|2007.11.22 03:18
|modify
|938
|0.10
|223.61
|224.11
|224.71
|2193
|2007.11.22 03:27
|t/p
|938
|0.10
|224.71
|224.11
|224.71
|102.53
|9751.54
|2194
|2007.11.23 01:00
|buy
|939
|0.10
|224.25
|223.50
|224.75
|2195
|2007.11.23 01:00
|buy
|940
|0.10
|224.25
|223.50
|225.35
|2196
|2007.11.23 01:41
|t/p
|939
|0.10
|224.75
|223.50
|224.75
|46.61
|9798.15
|2197
|2007.11.23 01:41
|modify
|940
|0.10
|224.25
|224.26
|225.35
|2198
|2007.11.23 01:47
|s/l
|940
|0.10
|224.26
|224.26
|225.35
|0.94
|9799.09
|2199
|2007.11.23 04:00
|sell
|941
|0.10
|223.51
|224.26
|223.01
|2200
|2007.11.23 04:00
|sell
|942
|0.10
|223.51
|224.26
|222.41
|2201
|2007.11.23 04:27
|t/p
|941
|0.10
|223.01
|224.26
|223.01
|46.59
|9845.68
|2202
|2007.11.23 04:27
|modify
|942
|0.10
|223.51
|223.50
|222.41
|2203
|2007.11.23 08:07
|s/l
|942
|0.10
|223.50
|223.50
|222.41
|0.93
|9846.61
|2204
|2007.11.26 01:00
|sell
|943
|0.10
|223.91
|224.66
|223.41
|2205
|2007.11.26 01:00
|sell
|944
|0.10
|223.91
|224.66
|222.81
|2206
|2007.11.26 03:03
|t/p
|943
|0.10
|223.41
|224.66
|223.41
|46.60
|9893.21
|2207
|2007.11.26 03:03
|modify
|944
|0.10
|223.91
|223.90
|222.81
|2208
|2007.11.26 03:59
|s/l
|944
|0.10
|223.90
|223.90
|222.81
|0.94
|9894.15
|2209
|2007.11.26 09:00
|buy
|945
|0.10
|224.77
|224.02
|225.27
|2210
|2007.11.26 09:00
|buy
|946
|0.10
|224.77
|224.02
|225.87
|2211
|2007.11.26 12:45
|s/l
|945
|0.10
|224.02
|224.02
|225.27
|-69.92
|9824.23
|2212
|2007.11.26 12:45
|s/l
|946
|0.10
|224.02
|224.02
|225.87
|-69.92
|9754.31
|2213
|2007.11.26 14:00
|sell
|947
|0.10
|223.73
|224.48
|223.23
|2214
|2007.11.26 14:00
|sell
|948
|0.10
|223.73
|224.48
|222.63
|2215
|2007.11.26 20:09
|t/p
|947
|0.10
|223.23
|224.48
|223.23
|46.59
|9800.90
|2216
|2007.11.26 20:09
|modify
|948
|0.10
|223.73
|223.72
|222.63
|2217
|2007.11.26 20:50
|modify
|948
|0.10
|223.73
|223.23
|222.63
|2218
|2007.11.26 20:51
|t/p
|948
|0.10
|222.63
|223.23
|222.63
|102.50
|9903.40
|2219
|2007.11.27 01:00
|buy
|949
|0.10
|222.25
|221.50
|222.75
|2220
|2007.11.27 01:00
|buy
|950
|0.10
|222.25
|221.50
|223.35
|2221
|2007.11.27 01:12
|t/p
|949
|0.10
|222.75
|221.50
|222.75
|46.60
|9950.00
|2222
|2007.11.27 01:12
|modify
|950
|0.10
|222.25
|222.26
|223.35
|2223
|2007.11.27 02:53
|modify
|950
|0.10
|222.25
|222.75
|223.35
|2224
|2007.11.27 03:00
|t/p
|950
|0.10
|223.35
|222.75
|223.35
|102.53
|10052.53
|2225
|2007.11.28 01:00
|sell
|951
|0.10
|224.29
|225.04
|223.79
|2226
|2007.11.28 01:00
|sell
|952
|0.10
|224.29
|225.04
|223.19
|2227
|2007.11.28 03:46
|t/p
|951
|0.10
|223.79
|225.04
|223.79
|46.60
|10099.13
|2228
|2007.11.28 03:46
|modify
|952
|0.10
|224.29
|224.28
|223.19
|2229
|2007.11.28 04:21
|s/l
|952
|0.10
|224.28
|224.28
|223.19
|0.93
|10100.06
|2230
|2007.11.28 12:00
|buy
|953
|0.10
|226.53
|225.78
|227.03
|2231
|2007.11.28 12:00
|buy
|954
|0.10
|226.53
|225.78
|227.63
|2232
|2007.11.28 13:13
|t/p
|953
|0.10
|227.03
|225.78
|227.03
|46.61
|10146.67
|2233
|2007.11.28 13:13
|modify
|954
|0.10
|226.53
|226.54
|227.63
|2234
|2007.11.28 13:30
|s/l
|954
|0.10
|226.54
|226.54
|227.63
|0.93
|10147.60
|2235
|2007.11.29 01:00
|sell
|955
|0.10
|228.35
|229.10
|227.85
|2236
|2007.11.29 01:00
|sell
|956
|0.10
|228.35
|229.10
|227.25
|2237
|2007.11.29 01:59
|s/l
|955
|0.10
|229.10
|229.10
|227.85
|-69.89
|10077.71
|2238
|2007.11.29 01:59
|s/l
|956
|0.10
|229.10
|229.10
|227.25
|-69.89
|10007.82
|2239
|2007.11.29 02:00
|buy
|957
|0.10
|229.17
|228.42
|229.67
|2240
|2007.11.29 02:00
|buy
|958
|0.10
|229.17
|228.42
|230.27
|2241
|2007.11.29 04:05
|s/l
|957
|0.10
|228.42
|228.42
|229.67
|-69.91
|9937.91
|2242
|2007.11.29 04:05
|s/l
|958
|0.10
|228.42
|228.42
|230.27
|-69.91
|9868.00
|2243
|2007.11.29 05:00
|sell
|959
|0.10
|228.17
|228.92
|227.67
|2244
|2007.11.29 05:00
|sell
|960
|0.10
|228.17
|228.92
|227.07
|2245
|2007.11.29 07:46
|t/p
|959
|0.10
|227.67
|228.92
|227.67
|46.60
|9914.60
|2246
|2007.11.29 07:46
|modify
|960
|0.10
|228.17
|228.16
|227.07
|2247
|2007.11.29 07:58
|modify
|960
|0.10
|228.17
|227.67
|227.07
|2248
|2007.11.29 08:20
|s/l
|960
|0.10
|227.67
|227.67
|227.07
|46.60
|9961.20
|2249
|2007.11.30 01:00
|buy
|961
|0.10
|227.48
|226.73
|227.98
|2250
|2007.11.30 01:00
|buy
|962
|0.10
|227.48
|226.73
|228.58
|2251
|2007.11.30 09:44
|t/p
|961
|0.10
|227.98
|226.73
|227.98
|46.60
|10007.80
|2252
|2007.11.30 09:44
|modify
|962
|0.10
|227.48
|227.49
|228.58
|2253
|2007.11.30 10:02
|modify
|962
|0.10
|227.48
|227.98
|228.58
|2254
|2007.11.30 10:05
|t/p
|962
|0.10
|228.58
|227.98
|228.58
|102.53
|10110.33
|2255
|2007.12.03 01:00
|sell
|963
|0.10
|227.87
|228.62
|227.37
|2256
|2007.12.03 01:00
|sell
|964
|0.10
|227.87
|228.62
|226.77
|2257
|2007.12.03 02:04
|t/p
|963
|0.10
|227.37
|228.62
|227.37
|46.59
|10156.92
|2258
|2007.12.03 02:04
|modify
|964
|0.10
|227.87
|227.86
|226.77
|2259
|2007.12.03 06:33
|s/l
|964
|0.10
|227.86
|227.86
|226.77
|0.93
|10157.85
|2260
|2007.12.04 01:00
|sell
|965
|0.10
|227.77
|228.52
|227.27
|2261
|2007.12.04 01:00
|sell
|966
|0.10
|227.77
|228.52
|226.67
|2262
|2007.12.04 09:11
|t/p
|965
|0.10
|227.27
|228.52
|227.27
|46.59
|10204.44
|2263
|2007.12.04 09:11
|modify
|966
|0.10
|227.77
|227.76
|226.67
|2264
|2007.12.04 09:25
|modify
|966
|0.10
|227.77
|227.27
|226.67
|2265
|2007.12.04 09:29
|t/p
|966
|0.10
|226.67
|227.27
|226.67
|102.51
|10306.95
|2266
|2007.12.05 01:00
|sell
|967
|0.10
|225.92
|226.67
|225.42
|2267
|2007.12.05 01:00
|sell
|968
|0.10
|225.92
|226.67
|224.82
|2268
|2007.12.05 03:06
|s/l
|967
|0.10
|226.67
|226.67
|225.42
|-69.89
|10237.06
|2269
|2007.12.05 03:06
|s/l
|968
|0.10
|226.67
|226.67
|224.82
|-69.89
|10167.17
|2270
|2007.12.05 04:00
|buy
|969
|0.10
|226.52
|225.77
|227.02
|2271
|2007.12.05 04:00
|buy
|970
|0.10
|226.52
|225.77
|227.62
|2272
|2007.12.05 07:00
|t/p
|969
|0.10
|227.02
|225.77
|227.02
|46.61
|10213.78
|2273
|2007.12.05 07:00
|modify
|970
|0.10
|226.52
|226.53
|227.62
|2274
|2007.12.05 08:06
|s/l
|970
|0.10
|226.53
|226.53
|227.62
|0.93
|10214.71
|2275
|2007.12.05 10:00
|sell
|971
|0.10
|224.57
|225.32
|224.07
|2276
|2007.12.05 10:00
|sell
|972
|0.10
|224.57
|225.32
|223.47
|2277
|2007.12.05 18:03
|t/p
|971
|0.10
|224.07
|225.32
|224.07
|46.59
|10261.30
|2278
|2007.12.05 18:03
|modify
|972
|0.10
|224.57
|224.56
|223.47
|2279
|2007.12.05 20:20
|s/l
|972
|0.10
|224.56
|224.56
|223.47
|0.93
|10262.23
|2280
|2007.12.06 01:00
|buy
|973
|0.10
|225.21
|224.46
|225.71
|2281
|2007.12.06 01:00
|buy
|974
|0.10
|225.21
|224.46
|226.31
|2282
|2007.12.06 07:13
|s/l
|973
|0.10
|224.46
|224.46
|225.71
|-69.91
|10192.32
|2283
|2007.12.06 07:13
|s/l
|974
|0.10
|224.46
|224.46
|226.31
|-69.91
|10122.41
|2284
|2007.12.06 08:00
|sell
|975
|0.10
|224.30
|225.05
|223.80
|2285
|2007.12.06 08:00
|sell
|976
|0.10
|224.30
|225.05
|223.20
|2286
|2007.12.06 10:10
|s/l
|975
|0.10
|225.05
|225.05
|223.80
|-69.89
|10052.52
|2287
|2007.12.06 10:10
|s/l
|976
|0.10
|225.05
|225.05
|223.20
|-69.89
|9982.63
|2288
|2007.12.06 15:00
|buy
|977
|0.10
|225.31
|224.56
|225.81
|2289
|2007.12.06 15:00
|buy
|978
|0.10
|225.31
|224.56
|226.41
|2290
|2007.12.06 19:32
|t/p
|977
|0.10
|225.81
|224.56
|225.81
|46.61
|10029.24
|2291
|2007.12.06 19:32
|modify
|978
|0.10
|225.31
|225.32
|226.41
|2292
|2007.12.06 23:00
|close
|978
|0.10
|225.54
|225.32
|226.41
|21.44
|10050.68
|2293
|2007.12.07 01:00
|sell
|979
|0.10
|225.62
|226.37
|225.12
|2294
|2007.12.07 01:00
|sell
|980
|0.10
|225.62
|226.37
|224.52
|2295
|2007.12.07 05:05
|t/p
|979
|0.10
|225.12
|226.37
|225.12
|46.60
|10097.28
|2296
|2007.12.07 05:05
|modify
|980
|0.10
|225.62
|225.61
|224.52
|2297
|2007.12.07 06:58
|s/l
|980
|0.10
|225.61
|225.61
|224.52
|0.93
|10098.21
|2298
|2007.12.07 11:00
|buy
|981
|0.10
|226.57
|225.82
|227.07
|2299
|2007.12.07 11:00
|buy
|982
|0.10
|226.57
|225.82
|227.67
|2300
|2007.12.07 19:00
|close
|981
|0.10
|226.83
|225.82
|227.07
|24.24
|10122.45
|2301
|2007.12.07 19:00
|close
|982
|0.10
|226.84
|225.82
|227.67
|25.17
|10147.62
|2302
|2007.12.10 01:00
|sell
|983
|0.10
|226.68
|227.43
|226.18
|2303
|2007.12.10 01:00
|sell
|984
|0.10
|226.68
|227.43
|225.58
|2304
|2007.12.10 08:43
|s/l
|983
|0.10
|227.43
|227.43
|226.18
|-69.89
|10077.73
|2305
|2007.12.10 08:43
|s/l
|984
|0.10
|227.43
|227.43
|225.58
|-69.89
|10007.84
|2306
|2007.12.10 09:00
|buy
|985
|0.10
|227.87
|227.12
|228.37
|2307
|2007.12.10 09:00
|buy
|986
|0.10
|227.87
|227.12
|228.97
|2308
|2007.12.10 12:11
|t/p
|985
|0.10
|228.37
|227.12
|228.37
|46.61
|10054.45
|2309
|2007.12.10 12:11
|modify
|986
|0.10
|227.87
|227.88
|228.97
|2310
|2007.12.10 23:00
|close
|986
|0.10
|228.50
|227.88
|228.97
|58.72
|10113.17
|2311
|2007.12.11 01:00
|buy
|987
|0.10
|229.17
|228.42
|229.67
|2312
|2007.12.11 01:00
|buy
|988
|0.10
|229.17
|228.42
|230.27
|2313
|2007.12.11 09:56
|t/p
|987
|0.10
|229.67
|228.42
|229.67
|46.60
|10159.77
|2314
|2007.12.11 09:56
|modify
|988
|0.10
|229.17
|229.18
|230.27
|2315
|2007.12.11 11:18
|s/l
|988
|0.10
|229.18
|229.18
|230.27
|0.93
|10160.70
|2316
|2007.12.11 16:00
|sell
|989
|0.10
|227.48
|228.23
|226.98
|2317
|2007.12.11 16:00
|sell
|990
|0.10
|227.48
|228.23
|226.38
|2318
|2007.12.11 19:17
|t/p
|989
|0.10
|226.98
|228.23
|226.98
|46.60
|10207.30
|2319
|2007.12.11 19:17
|modify
|990
|0.10
|227.48
|227.47
|226.38
|2320
|2007.12.11 19:22
|modify
|990
|0.10
|227.48
|226.98
|226.38
|2321
|2007.12.11 19:22
|t/p
|990
|0.10
|226.38
|226.98
|226.38
|102.51
|10309.81
|2322
|2007.12.12 01:00
|buy
|991
|0.10
|225.97
|225.22
|226.47
|2323
|2007.12.12 01:00
|buy
|992
|0.10
|225.97
|225.22
|227.07
|2324
|2007.12.12 05:52
|t/p
|991
|0.10
|226.47
|225.22
|226.47
|46.61
|10356.42
|2325
|2007.12.12 05:52
|modify
|992
|0.10
|225.97
|225.98
|227.07
|2326
|2007.12.12 07:12
|modify
|992
|0.10
|225.97
|226.47
|227.07
|2327
|2007.12.12 07:16
|t/p
|992
|0.10
|227.07
|226.47
|227.07
|102.54
|10458.96
|2328
|2007.12.13 01:00
|buy
|993
|0.10
|228.78
|228.03
|229.28
|2329
|2007.12.13 01:00
|buy
|994
|0.10
|228.78
|228.03
|229.88
|2330
|2007.12.13 02:00
|close
|993
|0.10
|228.75
|228.03
|229.28
|-2.79
|10456.17
|2331
|2007.12.13 02:00
|close
|994
|0.10
|228.73
|228.03
|229.88
|-4.66
|10451.51
|2332
|2007.12.13 02:00
|sell
|995
|0.10
|228.73
|229.48
|228.23
|2333
|2007.12.13 02:00
|sell
|996
|0.10
|228.73
|229.48
|227.63
|2334
|2007.12.13 04:00
|close
|995
|0.10
|229.34
|229.48
|228.23
|-56.85
|10394.66
|2335
|2007.12.13 04:00
|close
|996
|0.10
|229.33
|229.48
|227.63
|-55.91
|10338.75
|2336
|2007.12.13 04:00
|buy
|997
|0.10
|229.33
|228.58
|229.83
|2337
|2007.12.13 04:00
|buy
|998
|0.10
|229.33
|228.58
|230.43
|2338
|2007.12.13 05:42
|s/l
|997
|0.10
|228.58
|228.58
|229.83
|-69.91
|10268.84
|2339
|2007.12.13 05:42
|s/l
|998
|0.10
|228.58
|228.58
|230.43
|-69.91
|10198.93
|2340
|2007.12.13 06:00
|sell
|999
|0.10
|228.70
|229.45
|228.20
|2341
|2007.12.13 06:00
|sell
|1000
|0.10
|228.70
|229.45
|227.60
|2342
|2007.12.13 07:02
|t/p
|999
|0.10
|228.20
|229.45
|228.20
|46.60
|10245.53
|2343
|2007.12.13 07:02
|modify
|1000
|0.10
|228.70
|228.69
|227.60
|2344
|2007.12.13 08:04
|modify
|1000
|0.10
|228.70
|228.20
|227.60
|2345
|2007.12.13 08:28
|t/p
|1000
|0.10
|227.60
|228.20
|227.60
|102.51
|10348.04
|2346
|2007.12.14 01:00
|buy
|1001
|0.10
|229.75
|229.00
|230.25
|2347
|2007.12.14 01:00
|buy
|1002
|0.10
|229.75
|229.00
|230.85
|2348
|2007.12.14 04:51
|s/l
|1001
|0.10
|229.00
|229.00
|230.25
|-69.91
|10278.13
|2349
|2007.12.14 04:51
|s/l
|1002
|0.10
|229.00
|229.00
|230.85
|-69.91
|10208.22
|2350
|2007.12.14 05:00
|sell
|1003
|0.10
|229.19
|229.94
|228.69
|2351
|2007.12.14 05:00
|sell
|1004
|0.10
|229.19
|229.94
|228.09
|2352
|2007.12.14 06:00
|close
|1003
|0.10
|229.67
|229.94
|228.69
|-44.73
|10163.49
|2353
|2007.12.14 06:00
|close
|1004
|0.10
|229.66
|229.94
|228.09
|-43.80
|10119.69
|2354
|2007.12.14 06:00
|buy
|1005
|0.10
|229.66
|228.91
|230.16
|2355
|2007.12.14 06:00
|buy
|1006
|0.10
|229.66
|228.91
|230.76
|2356
|2007.12.14 08:14
|s/l
|1005
|0.10
|228.91
|228.91
|230.16
|-69.91
|10049.78
|2357
|2007.12.14 08:14
|s/l
|1006
|0.10
|228.91
|228.91
|230.76
|-69.91
|9979.87
|2358
|2007.12.14 09:00
|sell
|1007
|0.10
|229.34
|230.09
|228.84
|2359
|2007.12.14 09:00
|sell
|1008
|0.10
|229.34
|230.09
|228.24
|2360
|2007.12.14 09:56
|t/p
|1007
|0.10
|228.84
|230.09
|228.84
|46.60
|10026.47
|2361
|2007.12.14 09:56
|modify
|1008
|0.10
|229.34
|229.33
|228.24
|2362
|2007.12.14 11:47
|modify
|1008
|0.10
|229.34
|228.84
|228.24
|2363
|2007.12.14 12:06
|s/l
|1008
|0.10
|228.84
|228.84
|228.24
|46.60
|10073.07
|2364
|2007.12.17 01:00
|sell
|1009
|0.10
|228.41
|229.16
|227.91
|2365
|2007.12.17 01:00
|sell
|1010
|0.10
|228.41
|229.16
|227.31
|2366
|2007.12.17 07:17
|t/p
|1009
|0.10
|227.91
|229.16
|227.91
|46.59
|10119.66
|2367
|2007.12.17 07:17
|modify
|1010
|0.10
|228.41
|228.40
|227.31
|2368
|2007.12.17 11:35
|s/l
|1010
|0.10
|228.40
|228.40
|227.31
|0.93
|10120.59
|2369
|2007.12.17 14:00
|buy
|1011
|0.10
|228.69
|227.94
|229.19
|2370
|2007.12.17 14:00
|buy
|1012
|0.10
|228.69
|227.94
|229.79
|2371
|2007.12.17 15:00
|close
|1011
|0.10
|228.13
|227.94
|229.19
|-52.20
|10068.39
|2372
|2007.12.17 15:00
|close
|1012
|0.10
|228.15
|227.94
|229.79
|-50.33
|10018.06
|2373
|2007.12.17 15:00
|sell
|1013
|0.10
|228.15
|228.90
|227.65
|2374
|2007.12.17 15:00
|sell
|1014
|0.10
|228.15
|228.90
|227.05
|2375
|2007.12.17 17:59
|s/l
|1013
|0.10
|228.90
|228.90
|227.65
|-69.89
|9948.17
|2376
|2007.12.17 17:59
|s/l
|1014
|0.10
|228.90
|228.90
|227.05
|-69.89
|9878.28
|2377
|2007.12.18 01:00
|buy
|1015
|0.10
|228.28
|227.53
|228.78
|2378
|2007.12.18 01:00
|buy
|1016
|0.10
|228.28
|227.53
|229.38
|2379
|2007.12.18 03:08
|t/p
|1015
|0.10
|228.78
|227.53
|228.78
|46.60
|9924.88
|2380
|2007.12.18 03:08
|modify
|1016
|0.10
|228.28
|228.29
|229.38
|2381
|2007.12.18 04:20
|s/l
|1016
|0.10
|228.29
|228.29
|229.38
|0.93
|9925.81
|2382
|2007.12.19 01:00
|sell
|1017
|0.10
|228.28
|229.03
|227.78
|2383
|2007.12.19 01:00
|sell
|1018
|0.10
|228.28
|229.03
|227.18
|2384
|2007.12.19 06:52
|t/p
|1017
|0.10
|227.78
|229.03
|227.78
|46.60
|9972.41
|2385
|2007.12.19 06:52
|modify
|1018
|0.10
|228.28
|228.27
|227.18
|2386
|2007.12.19 09:30
|modify
|1018
|0.10
|228.28
|227.78
|227.18
|2387
|2007.12.19 09:30
|t/p
|1018
|0.10
|227.18
|227.78
|227.18
|102.51
|10074.92
|2388
|2007.12.20 01:00
|buy
|1019
|0.10
|226.45
|225.70
|226.95
|2389
|2007.12.20 01:00
|buy
|1020
|0.10
|226.45
|225.70
|227.55
|2390
|2007.12.20 06:00
|close
|1019
|0.10
|225.87
|225.70
|226.95
|-54.06
|10020.86
|2391
|2007.12.20 06:00
|close
|1020
|0.10
|225.86
|225.70
|227.55
|-54.99
|9965.87
|2392
|2007.12.20 06:00
|sell
|1021
|0.10
|225.86
|226.61
|225.36
|2393
|2007.12.20 06:00
|sell
|1022
|0.10
|225.86
|226.61
|224.76
|2394
|2007.12.20 08:21
|t/p
|1021
|0.10
|225.36
|226.61
|225.36
|46.59
|10012.46
|2395
|2007.12.20 08:21
|modify
|1022
|0.10
|225.86
|225.85
|224.76
|2396
|2007.12.20 09:30
|modify
|1022
|0.10
|225.86
|225.36
|224.76
|2397
|2007.12.20 09:40
|s/l
|1022
|0.10
|225.36
|225.36
|224.76
|46.59
|10059.05
|2398
|2007.12.21 01:00
|sell
|1023
|0.10
|224.28
|225.03
|223.78
|2399
|2007.12.21 01:00
|sell
|1024
|0.10
|224.28
|225.03
|223.18
|2400
|2007.12.21 02:00
|close
|1023
|0.10
|224.83
|225.03
|223.78
|-51.25
|10007.80
|2401
|2007.12.21 02:00
|close
|1024
|0.10
|224.81
|225.03
|223.18
|-49.39
|9958.41
|2402
|2007.12.21 02:00
|buy
|1025
|0.10
|224.81
|224.06
|225.31
|2403
|2007.12.21 02:00
|buy
|1026
|0.10
|224.81
|224.06
|225.91
|2404
|2007.12.21 12:16
|t/p
|1025
|0.10
|225.31
|224.06
|225.31
|46.61
|10005.02
|2405
|2007.12.21 12:16
|modify
|1026
|0.10
|224.81
|224.82
|225.91
|2406
|2007.12.21 14:02
|modify
|1026
|0.10
|224.81
|225.31
|225.91
|2407
|2007.12.21 15:19
|t/p
|1026
|0.10
|225.91
|225.31
|225.91
|102.54
|10107.56
|2408
|2007.12.24 01:00
|sell
|1027
|0.10
|226.14
|226.89
|225.64
|2409
|2007.12.24 01:00
|sell
|1028
|0.10
|226.14
|226.89
|225.04
|2410
|2007.12.26 20:43
|s/l
|1027
|0.10
|226.89
|226.89
|225.64
|-76.43
|10031.13
|2411
|2007.12.26 20:43
|s/l
|1028
|0.10
|226.89
|226.89
|225.04
|-76.43
|9954.69
|2412
|2007.12.27 01:00
|buy
|1029
|0.10
|226.95
|226.20
|227.45
|2413
|2007.12.27 01:00
|buy
|1030
|0.10
|226.95
|226.20
|228.05
|2414
|2007.12.27 09:29
|t/p
|1029
|0.10
|227.45
|226.20
|227.45
|46.61
|10001.30
|2415
|2007.12.27 09:29
|modify
|1030
|0.10
|226.95
|226.96
|228.05
|2416
|2007.12.27 12:22
|modify
|1030
|0.10
|226.95
|227.45
|228.05
|2417
|2007.12.27 12:24
|t/p
|1030
|0.10
|228.05
|227.45
|228.05
|102.54
|10103.84
|2418
|2007.12.28 01:00
|buy
|1031
|0.10
|227.59
|226.84
|228.09
|2419
|2007.12.28 01:00
|buy
|1032
|0.10
|227.59
|226.84
|228.69
|2420
|2007.12.28 01:57
|s/l
|1031
|0.10
|226.84
|226.84
|228.09
|-69.91
|10033.93
|2421
|2007.12.28 01:57
|s/l
|1032
|0.10
|226.84
|226.84
|228.69
|-69.91
|9964.02
|2422
|2007.12.28 03:00
|sell
|1033
|0.10
|226.39
|227.14
|225.89
|2423
|2007.12.28 03:00
|sell
|1034
|0.10
|226.39
|227.14
|225.29
|2424
|2007.12.28 05:17
|t/p
|1033
|0.10
|225.89
|227.14
|225.89
|46.59
|10010.61
|2425
|2007.12.28 05:17
|modify
|1034
|0.10
|226.39
|226.38
|225.29
|2426
|2007.12.28 05:37
|modify
|1034
|0.10
|226.39
|225.89
|225.29
|2427
|2007.12.28 05:56
|t/p
|1034
|0.10
|225.29
|225.89
|225.29
|102.50
|10113.11
|2428
|2007.12.31 01:00
|buy
|1035
|0.10
|224.17
|223.42
|224.67
|2429
|2007.12.31 01:00
|buy
|1036
|0.10
|224.17
|223.42
|225.27
|2430
|2007.12.31 02:00
|close
|1035
|0.10
|223.53
|223.42
|224.67
|-59.66
|10053.45
|2431
|2007.12.31 02:00
|close
|1036
|0.10
|223.54
|223.42
|225.27
|-58.73
|9994.72
|2432
|2007.12.31 02:00
|sell
|1037
|0.10
|223.54
|224.29
|223.04
|2433
|2007.12.31 02:00
|sell
|1038
|0.10
|223.54
|224.29
|222.44
|2434
|2007.12.31 10:12
|s/l
|1037
|0.10
|224.29
|224.29
|223.04
|-69.89
|9924.83
|2435
|2007.12.31 10:12
|s/l
|1038
|0.10
|224.29
|224.29
|222.44
|-69.89
|9854.94
|2436
|2007.12.31 12:00
|buy
|1039
|0.10
|224.69
|223.94
|225.19
|2437
|2007.12.31 12:00
|buy
|1040
|0.10
|224.69
|223.94
|225.79
|2438
|2007.12.31 14:44
|s/l
|1039
|0.10
|223.94
|223.94
|225.19
|-69.91
|9785.03
|2439
|2007.12.31 14:44
|s/l
|1040
|0.10
|223.94
|223.94
|225.79
|-69.91
|9715.12
|2440
|2007.12.31 15:00
|sell
|1041
|0.10
|223.29
|224.04
|222.79
|2441
|2007.12.31 15:00
|sell
|1042
|0.10
|223.29
|224.04
|222.19
|2442
|2007.12.31 15:54
|t/p
|1041
|0.10
|222.79
|224.04
|222.79
|46.59
|9761.71
|2443
|2007.12.31 15:54
|modify
|1042
|0.10
|223.29
|223.28
|222.19
|2444
|2007.12.31 16:01
|modify
|1042
|0.10
|223.29
|222.79
|222.19
|2445
|2007.12.31 16:01
|t/p
|1042
|0.10
|222.19
|222.79
|222.19
|102.51
|9864.22
|2446
|2008.01.03 01:00
|buy
|1043
|0.10
|217.00
|216.25
|217.50
|2447
|2008.01.03 01:00
|buy
|1044
|0.10
|217.00
|216.25
|218.10
|2448
|2008.01.03 04:37
|t/p
|1043
|0.10
|217.50
|216.25
|217.50
|46.61
|9910.83
|2449
|2008.01.03 04:37
|modify
|1044
|0.10
|217.00
|217.01
|218.10
|2450
|2008.01.03 06:30
|s/l
|1044
|0.10
|217.01
|217.01
|218.10
|0.93
|9911.76
|2451
|2008.01.03 10:00
|sell
|1045
|0.10
|215.18
|215.93
|214.68
|2452
|2008.01.03 10:00
|sell
|1046
|0.10
|215.18
|215.93
|214.08
|2453
|2008.01.03 10:28
|t/p
|1045
|0.10
|214.68
|215.93
|214.68
|46.60
|9958.36
|2454
|2008.01.03 10:28
|modify
|1046
|0.10
|215.18
|215.17
|214.08
|2455
|2008.01.03 10:48
|modify
|1046
|0.10
|215.18
|214.68
|214.08
|2456
|2008.01.03 11:00
|t/p
|1046
|0.10
|214.08
|214.68
|214.08
|102.51
|10060.87
|2457
|2008.01.04 01:00
|sell
|1047
|0.10
|215.38
|216.13
|214.88
|2458
|2008.01.04 01:00
|sell
|1048
|0.10
|215.38
|216.13
|214.28
|2459
|2008.01.04 01:52
|t/p
|1047
|0.10
|214.88
|216.13
|214.88
|46.59
|10107.46
|2460
|2008.01.04 01:52
|modify
|1048
|0.10
|215.38
|215.37
|214.28
|2461
|2008.01.04 03:00
|s/l
|1048
|0.10
|215.37
|215.37
|214.28
|0.93
|10108.39
|2462
|2008.01.04 12:00
|buy
|1049
|0.10
|216.42
|215.67
|216.92
|2463
|2008.01.04 12:00
|buy
|1050
|0.10
|216.42
|215.67
|217.52
|2464
|2008.01.04 13:00
|close
|1049
|0.10
|215.97
|215.67
|216.92
|-41.95
|10066.44
|2465
|2008.01.04 13:00
|close
|1050
|0.10
|215.96
|215.67
|217.52
|-42.88
|10023.56
|2466
|2008.01.04 13:00
|sell
|1051
|0.10
|215.96
|216.71
|215.46
|2467
|2008.01.04 13:00
|sell
|1052
|0.10
|215.96
|216.71
|214.86
|2468
|2008.01.04 13:30
|t/p
|1051
|0.10
|215.46
|216.71
|215.46
|46.59
|10070.15
|2469
|2008.01.04 13:30
|modify
|1052
|0.10
|215.96
|215.95
|214.86
|2470
|2008.01.04 13:30
|modify
|1052
|0.10
|215.96
|215.46
|214.86
|2471
|2008.01.04 13:30
|t/p
|1052
|0.10
|214.86
|215.46
|214.86
|102.50
|10172.65
|2472
|2008.01.07 01:00
|buy
|1053
|0.10
|214.60
|213.85
|215.10
|2473
|2008.01.07 01:00
|buy
|1054
|0.10
|214.60
|213.85
|215.70
|2474
|2008.01.07 08:10
|t/p
|1053
|0.10
|215.10
|213.85
|215.10
|46.61
|10219.26
|2475
|2008.01.07 08:10
|modify
|1054
|0.10
|214.60
|214.61
|215.70
|2476
|2008.01.07 08:37
|modify
|1054
|0.10
|214.60
|215.10
|215.70
|2477
|2008.01.07 08:49
|t/p
|1054
|0.10
|215.70
|215.10
|215.70
|102.53
|10321.79
|2478
|2008.01.08 01:00
|buy
|1055
|0.10
|215.03
|214.28
|215.53
|2479
|2008.01.08 01:00
|buy
|1056
|0.10
|215.03
|214.28
|216.13
|2480
|2008.01.08 03:22
|t/p
|1055
|0.10
|215.53
|214.28
|215.53
|46.61
|10368.40
|2481
|2008.01.08 03:22
|modify
|1056
|0.10
|215.03
|215.04
|216.13
|2482
|2008.01.08 06:58
|modify
|1056
|0.10
|215.03
|215.53
|216.13
|2483
|2008.01.08 07:02
|t/p
|1056
|0.10
|216.13
|215.53
|216.13
|102.54
|10470.94
|2484
|2008.01.09 01:00
|buy
|1057
|0.10
|215.28
|214.53
|215.78
|2485
|2008.01.09 01:00
|buy
|1058
|0.10
|215.28
|214.53
|216.38
|2486
|2008.01.09 05:09
|t/p
|1057
|0.10
|215.78
|214.53
|215.78
|46.61
|10517.55
|2487
|2008.01.09 05:09
|modify
|1058
|0.10
|215.28
|215.29
|216.38
|2488
|2008.01.09 06:09
|modify
|1058
|0.10
|215.28
|215.78
|216.38
|2489
|2008.01.09 06:15
|t/p
|1058
|0.10
|216.38
|215.78
|216.38
|102.54
|10620.09
|2490
|2008.01.09 12:00
|sell
|1059
|0.10
|214.78
|215.53
|214.28
|2491
|2008.01.09 12:00
|sell
|1060
|0.10
|214.78
|215.53
|213.68
|2492
|2008.01.09 13:48
|t/p
|1059
|0.10
|214.28
|215.53
|214.28
|46.59
|10666.68
|2493
|2008.01.09 13:48
|modify
|1060
|0.10
|214.78
|214.77
|213.68
|2494
|2008.01.09 20:38
|s/l
|1060
|0.10
|214.77
|214.77
|213.68
|0.93
|10667.61
|2495
|2008.01.10 01:00
|buy
|1061
|0.10
|215.45
|214.70
|215.95
|2496
|2008.01.10 01:00
|buy
|1062
|0.10
|215.45
|214.70
|216.55
|2497
|2008.01.10 02:15
|s/l
|1061
|0.10
|214.70
|214.70
|215.95
|-69.91
|10597.70
|2498
|2008.01.10 02:15
|s/l
|1062
|0.10
|214.70
|214.70
|216.55
|-69.91
|10527.79
|2499
|2008.01.10 03:00
|sell
|1063
|0.10
|214.74
|215.49
|214.24
|2500
|2008.01.10 03:00
|sell
|1064
|0.10
|214.74
|215.49
|213.64
|2501
|2008.01.10 09:49
|s/l
|1063
|0.10
|215.49
|215.49
|214.24
|-69.89
|10457.90
|2502
|2008.01.10 09:49
|s/l
|1064
|0.10
|215.49
|215.49
|213.64
|-69.89
|10388.01
|2503
|2008.01.10 11:00
|buy
|1065
|0.10
|215.47
|214.72
|215.97
|2504
|2008.01.10 11:00
|buy
|1066
|0.10
|215.47
|214.72
|216.57
|2505
|2008.01.10 12:06
|t/p
|1065
|0.10
|215.97
|214.72
|215.97
|46.61
|10434.62
|2506
|2008.01.10 12:06
|modify
|1066
|0.10
|215.47
|215.48
|216.57
|2507
|2008.01.10 12:29
|s/l
|1066
|0.10
|215.48
|215.48
|216.57
|0.94
|10435.56
|2508
|2008.01.10 14:00
|sell
|1067
|0.10
|214.32
|215.07
|213.82
|2509
|2008.01.10 14:00
|sell
|1068
|0.10
|214.32
|215.07
|213.22
|2510
|2008.01.10 15:03
|s/l
|1067
|0.10
|215.07
|215.07
|213.82
|-69.89
|10365.67
|2511
|2008.01.10 15:03
|s/l
|1068
|0.10
|215.07
|215.07
|213.22
|-69.89
|10295.78
|2512
|2008.01.11 01:00
|sell
|1069
|0.10
|214.96
|215.71
|214.46
|2513
|2008.01.11 01:00
|sell
|1070
|0.10
|214.96
|215.71
|213.86
|2514
|2008.01.11 03:45
|t/p
|1069
|0.10
|214.46
|215.71
|214.46
|46.59
|10342.37
|2515
|2008.01.11 03:45
|modify
|1070
|0.10
|214.96
|214.95
|213.86
|2516
|2008.01.11 05:42
|modify
|1070
|0.10
|214.96
|214.46
|213.86
|2517
|2008.01.11 05:45
|t/p
|1070
|0.10
|213.86
|214.46
|213.86
|102.50
|10444.87
|2518
|2008.01.14 01:00
|sell
|1071
|0.10
|213.18
|213.93
|212.68
|2519
|2008.01.14 01:00
|sell
|1072
|0.10
|213.18
|213.93
|212.08
|2520
|2008.01.14 06:20
|t/p
|1071
|0.10
|212.68
|213.93
|212.68
|46.59
|10491.46
|2521
|2008.01.14 06:20
|modify
|1072
|0.10
|213.18
|213.17
|212.08
|2522
|2008.01.14 07:39
|modify
|1072
|0.10
|213.18
|212.68
|212.08
|2523
|2008.01.14 08:33
|t/p
|1072
|0.10
|212.08
|212.68
|212.08
|102.51
|10593.97
|2524
|2008.01.15 01:00
|sell
|1073
|0.10
|211.14
|211.89
|210.64
|2525
|2008.01.15 01:00
|sell
|1074
|0.10
|211.14
|211.89
|210.04
|2526
|2008.01.15 07:16
|t/p
|1073
|0.10
|210.64
|211.89
|210.64
|46.60
|10640.57
|2527
|2008.01.15 07:16
|modify
|1074
|0.10
|211.14
|211.13
|210.04
|2528
|2008.01.15 07:42
|modify
|1074
|0.10
|211.14
|210.64
|210.04
|2529
|2008.01.15 08:00
|s/l
|1074
|0.10
|210.64
|210.64
|210.04
|46.60
|10687.17
|2530
|2008.01.16 01:00
|buy
|1075
|0.10
|208.98
|208.23
|209.48
|2531
|2008.01.16 01:00
|buy
|1076
|0.10
|208.98
|208.23
|210.08
|2532
|2008.01.16 02:26
|t/p
|1075
|0.10
|209.48
|208.23
|209.48
|46.60
|10733.77
|2533
|2008.01.16 02:26
|modify
|1076
|0.10
|208.98
|208.99
|210.08
|2534
|2008.01.16 03:41
|s/l
|1076
|0.10
|208.99
|208.99
|210.08
|0.93
|10734.70
|2535
|2008.01.16 05:00
|sell
|1077
|0.10
|208.41
|209.16
|207.91
|2536
|2008.01.16 05:00
|sell
|1078
|0.10
|208.41
|209.16
|207.31
|2537
|2008.01.16 05:43
|t/p
|1077
|0.10
|207.91
|209.16
|207.91
|46.59
|10781.29
|2538
|2008.01.16 05:43
|modify
|1078
|0.10
|208.41
|208.40
|207.31
|2539
|2008.01.16 07:48
|s/l
|1078
|0.10
|208.40
|208.40
|207.31
|0.93
|10782.22
|2540
|2008.01.16 15:00
|buy
|1079
|0.10
|209.86
|209.11
|210.36
|2541
|2008.01.16 15:00
|buy
|1080
|0.10
|209.86
|209.11
|210.96
|2542
|2008.01.16 16:07
|t/p
|1079
|0.10
|210.36
|209.11
|210.36
|46.61
|10828.83
|2543
|2008.01.16 16:07
|modify
|1080
|0.10
|209.86
|209.87
|210.96
|2544
|2008.01.16 16:17
|s/l
|1080
|0.10
|209.87
|209.87
|210.96
|0.94
|10829.77
|2545
|2008.01.17 01:00
|sell
|1081
|0.10
|210.03
|210.78
|209.53
|2546
|2008.01.17 01:00
|sell
|1082
|0.10
|210.03
|210.78
|208.93
|2547
|2008.01.17 06:12
|s/l
|1081
|0.10
|210.78
|210.78
|209.53
|-69.89
|10759.88
|2548
|2008.01.17 06:12
|s/l
|1082
|0.10
|210.78
|210.78
|208.93
|-69.89
|10689.99
|2549
|2008.01.17 08:00
|buy
|1083
|0.10
|211.05
|210.30
|211.55
|2550
|2008.01.17 08:00
|buy
|1084
|0.10
|211.05
|210.30
|212.15
|2551
|2008.01.17 08:30
|t/p
|1083
|0.10
|211.55
|210.30
|211.55
|46.61
|10736.60
|2552
|2008.01.17 08:30
|modify
|1084
|0.10
|211.05
|211.06
|212.15
|2553
|2008.01.17 08:56
|modify
|1084
|0.10
|211.05
|211.55
|212.15
|2554
|2008.01.17 08:59
|t/p
|1084
|0.10
|212.15
|211.55
|212.15
|102.53
|10839.13
|2555
|2008.01.17 13:00
|sell
|1085
|0.10
|210.50
|211.25
|210.00
|2556
|2008.01.17 13:00
|sell
|1086
|0.10
|210.50
|211.25
|209.40
|2557
|2008.01.17 13:39
|s/l
|1085
|0.10
|211.25
|211.25
|210.00
|-69.89
|10769.24
|2558
|2008.01.17 13:39
|s/l
|1086
|0.10
|211.25
|211.25
|209.40
|-69.89
|10699.35
|2559
|2008.01.17 14:00
|buy
|1087
|0.10
|211.64
|210.89
|212.14
|2560
|2008.01.17 14:00
|buy
|1088
|0.10
|211.64
|210.89
|212.74
|2561
|2008.01.17 14:49
|t/p
|1087
|0.10
|212.14
|210.89
|212.14
|46.60
|10745.95
|2562
|2008.01.17 14:49
|modify
|1088
|0.10
|211.64
|211.65
|212.74
|2563
|2008.01.17 15:00
|s/l
|1088
|0.10
|211.65
|211.65
|212.74
|0.93
|10746.88
|2564
|2008.01.18 01:00
|buy
|1089
|0.10
|210.51
|209.76
|211.01
|2565
|2008.01.18 01:00
|buy
|1090
|0.10
|210.51
|209.76
|211.61
|2566
|2008.01.18 02:04
|s/l
|1089
|0.10
|209.76
|209.76
|211.01
|-69.91
|10676.97
|2567
|2008.01.18 02:04
|s/l
|1090
|0.10
|209.76
|209.76
|211.61
|-69.91
|10607.06
|2568
|2008.01.18 17:00
|sell
|1091
|0.10
|208.55
|209.30
|208.05
|2569
|2008.01.18 17:00
|sell
|1092
|0.10
|208.55
|209.30
|207.45
|2570
|2008.01.18 17:28
|s/l
|1091
|0.10
|209.30
|209.30
|208.05
|-69.89
|10537.17
|2571
|2008.01.18 17:28
|s/l
|1092
|0.10
|209.30
|209.30
|207.45
|-69.89
|10467.28
|2572
|2008.01.21 01:00
|sell
|1093
|0.10
|208.78
|209.53
|208.28
|2573
|2008.01.21 01:00
|sell
|1094
|0.10
|208.78
|209.53
|207.68
|2574
|2008.01.21 06:02
|t/p
|1093
|0.10
|208.28
|209.53
|208.28
|46.59
|10513.87
|2575
|2008.01.21 06:02
|modify
|1094
|0.10
|208.78
|208.77
|207.68
|2576
|2008.01.21 06:52
|modify
|1094
|0.10
|208.78
|208.28
|207.68
|2577
|2008.01.21 06:53
|t/p
|1094
|0.10
|207.68
|208.28
|207.68
|102.50
|10616.37
|2578
|2008.01.22 01:00
|buy
|1095
|0.10
|205.48
|204.73
|205.98
|2579
|2008.01.22 01:00
|buy
|1096
|0.10
|205.48
|204.73
|206.58
|2580
|2008.01.22 01:35
|t/p
|1095
|0.10
|205.98
|204.73
|205.98
|46.60
|10662.97
|2581
|2008.01.22 01:35
|modify
|1096
|0.10
|205.48
|205.49
|206.58
|2582
|2008.01.22 01:43
|modify
|1096
|0.10
|205.48
|205.98
|206.58
|2583
|2008.01.22 01:45
|t/p
|1096
|0.10
|206.58
|205.98
|206.58
|102.53
|10765.50
|2584
|2008.01.23 01:00
|sell
|1097
|0.10
|209.56
|210.31
|209.06
|2585
|2008.01.23 01:00
|sell
|1098
|0.10
|209.56
|210.31
|208.46
|2586
|2008.01.23 03:09
|t/p
|1097
|0.10
|209.06
|210.31
|209.06
|46.60
|10812.10
|2587
|2008.01.23 03:09
|modify
|1098
|0.10
|209.56
|209.55
|208.46
|2588
|2008.01.23 03:26
|modify
|1098
|0.10
|209.56
|209.06
|208.46
|2589
|2008.01.23 03:42
|t/p
|1098
|0.10
|208.46
|209.06
|208.46
|102.51
|10914.61
|2590
|2008.01.24 01:00
|sell
|1099
|0.10
|208.47
|209.22
|207.97
|2591
|2008.01.24 01:00
|sell
|1100
|0.10
|208.47
|209.22
|207.37
|2592
|2008.01.24 02:16
|t/p
|1099
|0.10
|207.97
|209.22
|207.97
|46.59
|10961.20
|2593
|2008.01.24 02:16
|modify
|1100
|0.10
|208.47
|208.46
|207.37
|2594
|2008.01.24 04:38
|s/l
|1100
|0.10
|208.46
|208.46
|207.37
|0.93
|10962.13
|2595
|2008.01.24 13:00
|buy
|1101
|0.10
|209.53
|208.78
|210.03
|2596
|2008.01.24 13:00
|buy
|1102
|0.10
|209.53
|208.78
|210.63
|2597
|2008.01.24 14:43
|t/p
|1101
|0.10
|210.03
|208.78
|210.03
|46.61
|11008.74
|2598
|2008.01.24 14:43
|modify
|1102
|0.10
|209.53
|209.54
|210.63
|2599
|2008.01.24 16:53
|modify
|1102
|0.10
|209.53
|210.03
|210.63
|2600
|2008.01.24 18:42
|t/p
|1102
|0.10
|210.63
|210.03
|210.63
|102.54
|11111.28
|2601
|2008.01.25 01:00
|sell
|1103
|0.10
|211.49
|212.24
|210.99
|2602
|2008.01.25 01:00
|sell
|1104
|0.10
|211.49
|212.24
|210.39
|2603
|2008.01.25 05:00
|close
|1103
|0.10
|212.13
|212.24
|210.99
|-59.64
|11051.64
|2604
|2008.01.25 05:00
|close
|1104
|0.10
|212.14
|212.24
|210.39
|-60.57
|10991.07
|2605
|2008.01.25 05:00
|buy
|1105
|0.10
|212.14
|211.39
|212.64
|2606
|2008.01.25 05:00
|buy
|1106
|0.10
|212.14
|211.39
|213.24
|2607
|2008.01.25 05:17
|t/p
|1105
|0.10
|212.64
|211.39
|212.64
|46.61
|11037.68
|2608
|2008.01.25 05:19
|modify
|1106
|0.10
|212.14
|212.15
|213.24
|2609
|2008.01.25 07:15
|modify
|1106
|0.10
|212.14
|212.64
|213.24
|2610
|2008.01.25 07:23
|t/p
|1106
|0.10
|213.24
|212.64
|213.24
|102.54
|11140.22
|2611
|2008.01.28 01:00
|sell
|1107
|0.10
|211.46
|212.21
|210.96
|2612
|2008.01.28 01:00
|sell
|1108
|0.10
|211.46
|212.21
|210.36
|2613
|2008.01.28 03:22
|t/p
|1107
|0.10
|210.96
|212.21
|210.96
|46.60
|11186.82
|2614
|2008.01.28 03:22
|modify
|1108
|0.10
|211.46
|211.45
|210.36
|2615
|2008.01.28 03:51
|modify
|1108
|0.10
|211.46
|210.96
|210.36
|2616
|2008.01.28 03:58
|t/p
|1108
|0.10
|210.36
|210.96
|210.36
|102.51
|11289.33
|2617
|2008.01.29 01:00
|sell
|1109
|0.10
|212.04
|212.79
|211.54
|2618
|2008.01.29 01:00
|sell
|1110
|0.10
|212.04
|212.79
|210.94
|2619
|2008.01.29 02:17
|t/p
|1109
|0.10
|211.54
|212.79
|211.54
|46.60
|11335.93
|2620
|2008.01.29 02:17
|modify
|1110
|0.10
|212.04
|212.03
|210.94
|2621
|2008.01.29 02:31
|modify
|1110
|0.10
|212.04
|211.54
|210.94
|2622
|2008.01.29 03:50
|s/l
|1110
|0.10
|211.54
|211.54
|210.94
|46.60
|11382.53
|2623
|2008.01.29 13:00
|buy
|1111
|0.10
|212.85
|212.10
|213.35
|2624
|2008.01.29 13:00
|buy
|1112
|0.10
|212.85
|212.10
|213.95
|2625
|2008.01.29 14:54
|s/l
|1111
|0.10
|212.10
|212.10
|213.35
|-69.91
|11312.62
|2626
|2008.01.29 14:54
|s/l
|1112
|0.10
|212.10
|212.10
|213.95
|-69.91
|11242.71
|2627
|2008.01.29 16:00
|sell
|1113
|0.10
|212.42
|213.17
|211.92
|2628
|2008.01.29 16:00
|sell
|1114
|0.10
|212.42
|213.17
|211.32
|2629
|2008.01.29 17:00
|close
|1113
|0.10
|212.69
|213.17
|211.92
|-25.16
|11217.55
|2630
|2008.01.29 17:00
|close
|1114
|0.10
|212.70
|213.17
|211.32
|-26.09
|11191.46
|2631
|2008.01.29 17:00
|buy
|1115
|0.10
|212.70
|211.95
|213.20
|2632
|2008.01.29 17:00
|buy
|1116
|0.10
|212.70
|211.95
|213.80
|2633
|2008.01.29 23:00
|close
|1115
|0.10
|212.87
|211.95
|213.20
|15.85
|11207.31
|2634
|2008.01.29 23:04
|close
|1116
|0.10
|212.85
|211.95
|213.80
|13.98
|11221.29
|2635
|2008.01.30 01:00
|sell
|1117
|0.10
|212.64
|213.39
|212.14
|2636
|2008.01.30 01:00
|sell
|1118
|0.10
|212.64
|213.39
|211.54
|2637
|2008.01.30 07:00
|t/p
|1117
|0.10
|212.14
|213.39
|212.14
|46.60
|11267.89
|2638
|2008.01.30 07:00
|modify
|1118
|0.10
|212.64
|212.63
|211.54
|2639
|2008.01.30 08:11
|s/l
|1118
|0.10
|212.63
|212.63
|211.54
|0.93
|11268.82
|2640
|2008.01.30 13:00
|buy
|1119
|0.10
|213.15
|212.40
|213.65
|2641
|2008.01.30 13:00
|buy
|1120
|0.10
|213.15
|212.40
|214.25
|2642
|2008.01.30 19:22
|t/p
|1119
|0.10
|213.65
|212.40
|213.65
|46.61
|11315.43
|2643
|2008.01.30 19:22
|modify
|1120
|0.10
|213.15
|213.16
|214.25
|2644
|2008.01.30 19:35
|s/l
|1120
|0.10
|213.16
|213.16
|214.25
|0.93
|11316.36
|2645
|2008.01.31 01:00
|buy
|1121
|0.10
|211.28
|210.53
|211.78
|2646
|2008.01.31 01:00
|buy
|1122
|0.10
|211.28
|210.53
|212.38
|2647
|2008.01.31 01:12
|t/p
|1121
|0.10
|211.78
|210.53
|211.78
|46.61
|11362.97
|2648
|2008.01.31 01:12
|modify
|1122
|0.10
|211.28
|211.29
|212.38
|2649
|2008.01.31 02:14
|s/l
|1122
|0.10
|211.29
|211.29
|212.38
|0.93
|11363.90
|2650
|2008.02.01 01:00
|buy
|1123
|0.10
|212.01
|211.26
|212.51
|2651
|2008.02.01 01:00
|buy
|1124
|0.10
|212.01
|211.26
|213.11
|2652
|2008.02.01 12:39
|s/l
|1123
|0.10
|211.26
|211.26
|212.51
|-69.91
|11293.99
|2653
|2008.02.01 12:39
|s/l
|1124
|0.10
|211.26
|211.26
|213.11
|-69.91
|11224.08
|2654
|2008.02.01 14:00
|sell
|1125
|0.10
|209.72
|210.47
|209.22
|2655
|2008.02.01 14:00
|sell
|1126
|0.10
|209.72
|210.47
|208.62
|2656
|2008.02.01 15:32
|t/p
|1125
|0.10
|209.22
|210.47
|209.22
|46.59
|11270.67
|2657
|2008.02.01 15:32
|modify
|1126
|0.10
|209.72
|209.71
|208.62
|2658
|2008.02.01 19:00
|close
|1126
|0.10
|209.25
|209.71
|208.62
|43.80
|11314.47