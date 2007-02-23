Strategy Tester Report
[ea]_TOP_David_v1.2
(Build 211)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2007.01.01 23:00 - 2008.02.06 23:00 (2007.01.01 - 2008.02.07)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=0.2; endtradingtime=17; slippage=5; MagicNumber=123456; MAMode=2; pricemode=6; MAtime=60; TP1=50; TP2=110; TP3=0; SLinitial=75; SL1=-1; SL2=-50; SL3=0; SLA1=50; SLA2=100; SLA3=0;
Bars in test7694Ticks modelled4348280Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit1314.47Gross profit27281.87Gross loss-25967.40
Profit factor1.05Expected payoff1.17
Absolute drawdown2825.60Maximal drawdown3043.72 (29.79%)Relative drawdown29.79% (3043.72)
Total trades1126Short positions (won %)552 (49.46%)Long positions (won %)574 (53.31%)
Profit trades (% of total)579 (51.42%)Loss trades (% of total)547 (48.58%)
Largestprofit trade102.54loss trade-76.43
Averageprofit trade47.12loss trade-47.47
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (589.98)consecutive losses (loss in money)16 (-669.21)
Maximalconsecutive profit (count of wins)689.68 (10)consecutive loss (count of losses)-669.21 (16)
Averageconsecutive wins4consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 01:00sell10.10233.00233.75232.50
22007.01.02 01:00sell20.10233.00233.75231.90
32007.01.02 08:24s/l10.10233.75233.75232.50-69.909930.10
42007.01.02 08:24s/l20.10233.75233.75231.90-69.909860.20
52007.01.02 09:00buy30.10233.97233.22234.47
62007.01.02 09:00buy40.10233.97233.22235.07
72007.01.02 13:33t/p30.10234.47233.22234.4746.619906.81
82007.01.02 13:33modify40.10233.97233.98235.07
92007.01.02 23:00close40.10234.44233.98235.0743.819950.62
102007.01.03 01:00sell50.10234.37235.12233.87
112007.01.03 01:00sell60.10234.37235.12233.27
122007.01.03 10:00close50.10234.70235.12233.87-30.759919.87
132007.01.03 10:00close60.10234.69235.12233.27-29.829890.05
142007.01.03 10:00buy70.10234.69233.94235.19
152007.01.03 10:00buy80.10234.69233.94235.79
162007.01.03 11:00close70.10234.24233.94235.19-41.959848.10
172007.01.03 11:00close80.10234.26233.94235.79-40.089808.02
182007.01.03 11:00sell90.10234.26235.01233.76
192007.01.03 11:00sell100.10234.26235.01233.16
202007.01.03 13:15t/p90.10233.76235.01233.7646.599854.61
212007.01.03 13:15modify100.10234.26234.25233.16
222007.01.03 15:06modify100.10234.26233.76233.16
232007.01.03 15:08t/p100.10233.16233.76233.16102.519957.12
242007.01.04 01:00sell110.10232.72233.47232.22
252007.01.04 01:00sell120.10232.72233.47231.62
262007.01.04 05:00close110.10233.05233.47232.22-30.759926.37
272007.01.04 05:00close120.10233.07233.47231.62-32.629893.75
282007.01.04 05:00buy130.10233.07232.32233.57
292007.01.04 05:00buy140.10233.07232.32234.17
302007.01.04 07:00close130.10232.88232.32233.57-17.719876.04
312007.01.04 07:00close140.10232.90232.32234.17-15.849860.20
322007.01.04 07:00sell150.10232.90233.65232.40
332007.01.04 07:00sell160.10232.90233.65231.80
342007.01.04 08:14t/p150.10232.40233.65232.4046.609906.80
352007.01.04 08:14modify160.10232.90232.89231.80
362007.01.04 08:52modify160.10232.90232.40231.80
372007.01.04 09:14t/p160.10231.80232.40231.80102.5110009.31
382007.01.05 01:00sell170.10229.70230.45229.20
392007.01.05 01:00sell180.10229.70230.45228.60
402007.01.05 04:19t/p170.10229.20230.45229.2046.5910055.90
412007.01.05 04:19modify180.10229.70229.69228.60
422007.01.05 07:39s/l180.10229.69229.69228.600.9310056.83
432007.01.08 01:00sell190.10228.18228.93227.68
442007.01.08 01:00sell200.10228.18228.93227.08
452007.01.08 08:29s/l190.10228.93228.93227.68-69.899986.94
462007.01.08 08:29s/l200.10228.93228.93227.08-69.899917.05
472007.01.08 12:00buy210.10229.23228.48229.73
482007.01.08 12:00buy220.10229.23228.48230.33
492007.01.08 17:03t/p210.10229.73228.48229.7346.619963.66
502007.01.08 17:03modify220.10229.23229.24230.33
512007.01.08 22:01modify220.10229.23229.73230.33
522007.01.08 22:40t/p220.10230.33229.73230.33102.5410066.20
532007.01.09 01:00buy230.10230.90230.15231.40
542007.01.09 01:00buy240.10230.90230.15232.00
552007.01.09 08:35t/p230.10231.40230.15231.4046.6010112.80
562007.01.09 08:35modify240.10230.90230.91232.00
572007.01.09 23:00close240.10231.43230.91232.0049.4010162.20
582007.01.10 01:00sell250.10231.09231.84230.59
592007.01.10 01:00sell260.10231.09231.84229.99
602007.01.10 15:00close250.10231.75231.84230.59-61.5010100.70
612007.01.10 15:00close260.10231.76231.84229.99-62.4310038.27
622007.01.10 15:00buy270.10231.76231.01232.26
632007.01.10 15:00buy280.10231.76231.01232.86
642007.01.10 16:53s/l270.10231.01231.01232.26-69.919968.36
652007.01.10 16:53s/l280.10231.01231.01232.86-69.919898.45
662007.01.11 01:00buy290.10231.33230.58231.83
672007.01.11 01:00buy300.10231.33230.58232.43
682007.01.11 06:52t/p290.10231.83230.58231.8346.619945.06
692007.01.11 06:52modify300.10231.33231.34232.43
702007.01.11 08:14modify300.10231.33231.83232.43
712007.01.11 08:21t/p300.10232.43231.83232.43102.5310047.59
722007.01.12 01:00buy310.10234.46233.71234.96
732007.01.12 01:00buy320.10234.46233.71235.56
742007.01.12 07:06t/p310.10234.96233.71234.9646.6110094.20
752007.01.12 07:06modify320.10234.46234.47235.56
762007.01.12 08:02s/l320.10234.47234.47235.560.9310095.13
772007.01.15 01:00sell330.10235.01235.76234.51
782007.01.15 01:00sell340.10235.01235.76233.91
792007.01.15 03:39s/l330.10235.76235.76234.51-69.8910025.24
802007.01.15 03:39s/l340.10235.76235.76233.91-69.899955.35
812007.01.15 08:00buy350.10235.98235.23236.48
822007.01.15 08:00buy360.10235.98235.23237.08
832007.01.15 08:52t/p350.10236.48235.23236.4846.6110001.96
842007.01.15 08:52modify360.10235.98235.99237.08
852007.01.15 10:04modify360.10235.98236.48237.08
862007.01.15 14:57s/l360.10236.48236.48237.0846.6110048.57
872007.01.16 01:00sell370.10236.59237.34236.09
882007.01.16 01:00sell380.10236.59237.34235.49
892007.01.16 02:00close370.10236.69237.34236.09-9.3210039.25
902007.01.16 02:00close380.10236.70237.34235.49-10.2510029.00
912007.01.16 02:00buy390.10236.70235.95237.20
922007.01.16 02:00buy400.10236.70235.95237.80
932007.01.16 07:00close390.10236.42235.95237.20-26.1010002.90
942007.01.16 07:00close400.10236.41235.95237.80-27.039975.87
952007.01.16 07:00sell410.10236.41237.16235.91
962007.01.16 07:00sell420.10236.41237.16235.31
972007.01.16 08:00close410.10236.78237.16235.91-34.489941.39
982007.01.16 08:00close420.10236.79237.16235.31-35.419905.98
992007.01.16 08:00buy430.10236.79236.04237.29
1002007.01.16 08:00buy440.10236.79236.04237.89
1012007.01.16 23:00close430.10236.59236.04237.29-18.659887.33
1022007.01.16 23:00close440.10236.56236.04237.89-21.449865.89
1032007.01.17 01:00sell450.10236.97237.72236.47
1042007.01.17 01:00sell460.10236.97237.72235.87
1052007.01.17 02:00close450.10237.03237.72236.47-5.599860.30
1062007.01.17 02:00close460.10237.04237.72235.87-6.529853.78
1072007.01.17 02:00buy470.10237.04236.29237.54
1082007.01.17 02:00buy480.10237.04236.29238.14
1092007.01.17 05:00close470.10236.73236.29237.54-28.909824.88
1102007.01.17 05:00close480.10236.75236.29238.14-27.039797.85
1112007.01.17 05:00sell490.10236.75237.50236.25
1122007.01.17 05:00sell500.10236.75237.50235.65
1132007.01.17 08:00close490.10237.10237.50236.25-32.629765.23
1142007.01.17 08:00close500.10237.11237.50235.65-33.559731.68
1152007.01.17 08:00buy510.10237.11236.36237.61
1162007.01.17 08:00buy520.10237.11236.36238.21
1172007.01.17 15:32t/p510.10237.61236.36237.6146.609778.28
1182007.01.17 15:32modify520.10237.11237.12238.21
1192007.01.17 23:00close520.10237.64237.12238.2149.409827.68
1202007.01.18 01:00sell530.10237.50238.25237.00
1212007.01.18 01:00sell540.10237.50238.25236.40
1222007.01.18 02:00close530.10237.85238.25237.00-32.629795.06
1232007.01.18 02:00close540.10237.84238.25236.40-31.689763.38
1242007.01.18 02:00buy550.10237.84237.09238.34
1252007.01.18 02:00buy560.10237.84237.09238.94
1262007.01.18 03:55t/p550.10238.34237.09238.3446.619809.99
1272007.01.18 03:55modify560.10237.84237.85238.94
1282007.01.18 06:35modify560.10237.84238.34238.94
1292007.01.18 07:00t/p560.10238.94238.34238.94102.549912.53
1302007.01.19 01:00sell570.10239.38240.13238.88
1312007.01.19 01:00sell580.10239.38240.13238.28
1322007.01.19 02:00close570.10239.69240.13238.88-28.899883.64
1332007.01.19 02:00close580.10239.68240.13238.28-27.969855.68
1342007.01.19 02:00buy590.10239.68238.93240.18
1352007.01.19 02:00buy600.10239.68238.93240.78
1362007.01.19 10:00close590.10239.19238.93240.18-45.689810.00
1372007.01.19 10:00close600.10239.20238.93240.78-44.759765.25
1382007.01.19 10:00sell610.10239.20239.95238.70
1392007.01.19 10:00sell620.10239.20239.95238.10
1402007.01.19 15:00close610.10239.54239.95238.70-31.689733.57
1412007.01.19 15:00close620.10239.53239.95238.10-30.759702.82
1422007.01.19 15:00buy630.10239.53238.78240.03
1432007.01.19 15:00buy640.10239.53238.78240.63
1442007.01.19 19:00close630.10239.42238.78240.03-10.259692.57
1452007.01.19 19:00close640.10239.41238.78240.63-11.189681.39
1462007.01.22 01:00buy650.10239.65238.90240.15
1472007.01.22 01:00buy660.10239.65238.90240.75
1482007.01.22 11:12t/p650.10240.15238.90240.1546.619728.00
1492007.01.22 11:12modify660.10239.65239.66240.75
1502007.01.22 23:00close660.10240.33239.66240.7563.399791.39
1512007.01.23 01:00buy670.10240.69239.94241.19
1522007.01.23 01:00buy680.10240.69239.94241.79
1532007.01.23 11:43t/p670.10241.19239.94241.1946.619838.00
1542007.01.23 11:43modify680.10240.69240.70241.79
1552007.01.23 23:01close680.10241.07240.70241.7935.429873.42
1562007.01.24 01:00buy690.10241.37240.62241.87
1572007.01.24 01:00buy700.10241.37240.62242.47
1582007.01.24 02:00close690.10241.09240.62241.87-26.109847.32
1592007.01.24 02:00close700.10241.10240.62242.47-25.179822.15
1602007.01.24 02:00sell710.10241.10241.85240.60
1612007.01.24 02:00sell720.10241.10241.85240.00
1622007.01.24 06:09t/p710.10240.60241.85240.6046.609868.75
1632007.01.24 06:09modify720.10241.10241.09240.00
1642007.01.24 06:39modify720.10241.10240.60240.00
1652007.01.24 06:41t/p720.10240.00240.60240.00102.519971.26
1662007.01.25 01:00buy730.10238.08237.33238.58
1672007.01.25 01:00buy740.10238.08237.33239.18
1682007.01.25 02:00close730.10237.45237.33238.58-58.729912.54
1692007.01.25 02:00close740.10237.47237.33239.18-56.869855.68
1702007.01.25 02:00sell750.10237.47238.22236.97
1712007.01.25 02:00sell760.10237.47238.22236.37
1722007.01.25 02:36t/p750.10236.97238.22236.9746.599902.27
1732007.01.25 02:36modify760.10237.47237.46236.37
1742007.01.25 05:07modify760.10237.47236.97236.37
1752007.01.25 05:16s/l760.10236.97236.97236.3746.599948.86
1762007.01.25 14:00buy770.10238.08237.33238.58
1772007.01.25 14:00buy780.10238.08237.33239.18
1782007.01.25 23:00close770.10238.04237.33238.58-3.729945.14
1792007.01.25 23:00close780.10238.05237.33239.18-2.799942.35
1802007.01.26 01:00sell790.10238.84239.59238.34
1812007.01.26 01:00sell800.10238.84239.59237.74
1822007.01.26 01:57t/p790.10238.34239.59238.3446.599988.94
1832007.01.26 01:57modify800.10238.84238.83237.74
1842007.01.26 03:17s/l800.10238.83238.83237.740.939989.87
1852007.01.29 01:00sell810.10238.30239.05237.80
1862007.01.29 01:00sell820.10238.30239.05237.20
1872007.01.29 02:00close810.10238.52239.05237.80-20.509969.37
1882007.01.29 02:00close820.10238.53239.05237.20-21.439947.94
1892007.01.29 02:00buy830.10238.53237.78239.03
1902007.01.29 02:00buy840.10238.53237.78239.63
1912007.01.29 07:06t/p830.10239.03237.78239.0346.619994.55
1922007.01.29 07:06modify840.10238.53238.54239.63
1932007.01.29 09:34s/l840.10238.54238.54239.630.939995.48
1942007.01.30 01:00sell850.10238.57239.32238.07
1952007.01.30 01:00sell860.10238.57239.32237.47
1962007.01.30 03:00close850.10238.93239.32238.07-33.559961.93
1972007.01.30 03:00close860.10238.96239.32237.47-36.349925.59
1982007.01.30 03:00buy870.10238.96238.21239.46
1992007.01.30 03:00buy880.10238.96238.21240.06
2002007.01.30 07:20t/p870.10239.46238.21239.4646.619972.20
2012007.01.30 07:20modify880.10238.96238.97240.06
2022007.01.30 07:47modify880.10238.96239.46240.06
2032007.01.30 09:40s/l880.10239.46239.46240.0646.6110018.81
2042007.01.30 17:00sell890.10238.70239.45238.20
2052007.01.30 17:00sell900.10238.70239.45237.60
2062007.01.30 23:01close890.10238.95239.45238.20-23.299995.52
2072007.01.30 23:02close900.10238.94239.45237.60-22.369973.16
2082007.01.31 01:00sell910.10238.73239.48238.23
2092007.01.31 01:00sell920.10238.73239.48237.63
2102007.01.31 06:00t/p910.10238.23239.48238.2346.5910019.75
2112007.01.31 06:00modify920.10238.73238.72237.63
2122007.01.31 07:31modify920.10238.73238.23237.63
2132007.01.31 07:48t/p920.10237.63238.23237.63102.5110122.26
2142007.02.01 01:00buy930.10237.33236.58237.83
2152007.02.01 01:00buy940.10237.33236.58238.43
2162007.02.01 03:00close930.10236.71236.58237.83-57.7910064.47
2172007.02.01 03:00close940.10236.72236.58238.43-56.8610007.61
2182007.02.01 03:00sell950.10236.72237.47236.22
2192007.02.01 03:00sell960.10236.72237.47235.62
2202007.02.01 13:21s/l950.10237.47237.47236.22-69.899937.72
2212007.02.01 13:21s/l960.10237.47237.47235.62-69.899867.83
2222007.02.01 16:00buy970.10237.49236.74237.99
2232007.02.01 16:00buy980.10237.49236.74238.59
2242007.02.01 23:00close970.10237.55236.74237.995.599873.42
2252007.02.01 23:02close980.10237.59236.74238.599.329882.74
2262007.02.02 01:00buy990.10237.77237.02238.27
2272007.02.02 01:00buy1000.10237.77237.02238.87
2282007.02.02 02:00close990.10237.42237.02238.27-32.639850.11
2292007.02.02 02:00close1000.10237.43237.02238.87-31.709818.41
2302007.02.02 02:00sell1010.10237.43238.18236.93
2312007.02.02 02:00sell1020.10237.43238.18236.33
2322007.02.02 10:00close1010.10237.99238.18236.93-52.189766.23
2332007.02.02 10:00close1020.10238.00238.18236.33-53.119713.12
2342007.02.02 10:00buy1030.10238.00237.25238.50
2352007.02.02 10:00buy1040.10238.00237.25239.10
2362007.02.02 13:29t/p1030.10238.50237.25238.5046.609759.72
2372007.02.02 13:29modify1040.10238.00238.01239.10
2382007.02.02 16:46s/l1040.10238.01238.01239.100.939760.65
2392007.02.05 01:00buy1050.10237.88237.13238.38
2402007.02.05 01:00buy1060.10237.88237.13238.98
2412007.02.05 02:00close1050.10237.41237.13238.38-43.819716.84
2422007.02.05 02:00close1060.10237.40237.13238.98-44.749672.10
2432007.02.05 02:00sell1070.10237.40238.15236.90
2442007.02.05 02:00sell1080.10237.40238.15236.30
2452007.02.05 09:16t/p1070.10236.90238.15236.9046.599718.69
2462007.02.05 09:16modify1080.10237.40237.39236.30
2472007.02.05 10:59modify1080.10237.40236.90236.30
2482007.02.05 11:05t/p1080.10236.30236.90236.30102.519821.20
2492007.02.06 01:00sell1090.10235.50236.25235.00
2502007.02.06 01:00sell1100.10235.50236.25234.40
2512007.02.06 04:00close1090.10235.88236.25235.00-35.429785.78
2522007.02.06 04:00close1100.10235.87236.25234.40-34.489751.30
2532007.02.06 04:00buy1110.10235.87235.12236.37
2542007.02.06 04:00buy1120.10235.87235.12236.97
2552007.02.06 08:03t/p1110.10236.37235.12236.3746.619797.91
2562007.02.06 08:03modify1120.10235.87235.88236.97
2572007.02.06 10:01modify1120.10235.87236.37236.97
2582007.02.06 12:39s/l1120.10236.37236.37236.9746.619844.52
2592007.02.07 01:00buy1130.10236.75236.00237.25
2602007.02.07 01:00buy1140.10236.75236.00237.85
2612007.02.07 06:13t/p1130.10237.25236.00237.2546.619891.13
2622007.02.07 06:13modify1140.10236.75236.76237.85
2632007.02.07 10:22modify1140.10236.75237.25237.85
2642007.02.07 10:42t/p1140.10237.85237.25237.85102.539993.66
2652007.02.08 01:00buy1150.10237.88237.13238.38
2662007.02.08 01:00buy1160.10237.88237.13238.98
2672007.02.08 06:42t/p1150.10238.38237.13238.3846.6110040.27
2682007.02.08 06:42modify1160.10237.88237.89238.98
2692007.02.08 12:19s/l1160.10237.89237.89238.980.9310041.20
2702007.02.08 15:00sell1170.10237.46238.21236.96
2712007.02.08 15:00sell1180.10237.46238.21236.36
2722007.02.08 23:00close1170.10237.35238.21236.9610.2510051.45
2732007.02.08 23:01close1180.10237.33238.21236.3612.1110063.56
2742007.02.09 01:00sell1190.10237.27238.02236.77
2752007.02.09 01:00sell1200.10237.27238.02236.17
2762007.02.09 02:00close1190.10237.72238.02236.77-41.9310021.63
2772007.02.09 02:00close1200.10237.71238.02236.17-41.009980.63
2782007.02.09 02:00buy1210.10237.71236.96238.21
2792007.02.09 02:00buy1220.10237.71236.96238.81
2802007.02.09 07:41s/l1210.10236.96236.96238.21-69.919910.72
2812007.02.09 07:41s/l1220.10236.96236.96238.81-69.919840.81
2822007.02.09 09:00sell1230.10236.72237.47236.22
2832007.02.09 09:00sell1240.10236.72237.47235.62
2842007.02.09 19:00close1230.10237.30237.47236.22-54.059786.76
2852007.02.09 19:00close1240.10237.29237.47235.62-53.129733.64
2862007.02.12 01:00sell1250.10238.08238.83237.58
2872007.02.12 01:00sell1260.10238.08238.83236.98
2882007.02.12 08:24t/p1250.10237.58238.83237.5846.599780.23
2892007.02.12 08:24modify1260.10238.08238.07236.98
2902007.02.12 13:34modify1260.10238.08237.58236.98
2912007.02.12 13:35t/p1260.10236.98237.58236.98102.519882.74
2922007.02.13 01:00sell1270.10236.97237.72236.47
2932007.02.13 01:00sell1280.10236.97237.72235.87
2942007.02.13 09:30t/p1270.10236.47237.72236.4746.599929.33
2952007.02.13 09:30modify1280.10236.97236.96235.87
2962007.02.13 09:44modify1280.10236.97236.47235.87
2972007.02.13 09:44t/p1280.10235.87236.47235.87102.5110031.84
2982007.02.14 01:00buy1290.10236.02235.27236.52
2992007.02.14 01:00buy1300.10236.02235.27237.12
3002007.02.14 02:00close1290.10235.74235.27236.52-26.1010005.74
3012007.02.14 08:00modify1300.10236.02236.03237.12
3022007.02.14 09:05s/l1300.10236.03236.03237.120.9310006.67
3032007.02.15 01:00buy1310.10235.97235.22236.47
3042007.02.15 01:00buy1320.10235.97235.22237.07
3052007.02.15 02:00close1310.10235.56235.22236.47-38.229968.45
3062007.02.15 02:00close1320.10235.57235.22237.07-37.289931.17
3072007.02.15 02:00sell1330.10235.57236.32235.07
3082007.02.15 02:00sell1340.10235.57236.32234.47
3092007.02.15 08:47s/l1330.10236.32236.32235.07-69.899861.28
3102007.02.15 08:47s/l1340.10236.32236.32234.47-69.899791.39
3112007.02.16 01:00buy1350.10233.31232.56233.81
3122007.02.16 01:00buy1360.10233.31232.56234.41
3132007.02.16 08:07s/l1350.10232.56232.56233.81-69.919721.48
3142007.02.16 08:07s/l1360.10232.56232.56234.41-69.919651.57
3152007.02.16 09:00sell1370.10232.76233.51232.26
3162007.02.16 09:00sell1380.10232.76233.51231.66
3172007.02.16 13:14t/p1370.10232.26233.51232.2646.599698.16
3182007.02.16 13:14modify1380.10232.76232.75231.66
3192007.02.16 14:43s/l1380.10232.75232.75231.660.939699.09
3202007.02.19 01:00buy1390.10233.26232.51233.76
3212007.02.19 01:00buy1400.10233.26232.51234.36
3222007.02.19 10:24s/l1390.10232.51232.51233.76-69.919629.18
3232007.02.19 10:24s/l1400.10232.51232.51234.36-69.919559.27
3242007.02.19 12:00sell1410.10232.63233.38232.13
3252007.02.19 12:00sell1420.10232.63233.38231.53
3262007.02.19 16:21s/l1410.10233.38233.38232.13-69.899489.38
3272007.02.19 16:21s/l1420.10233.38233.38231.53-69.899419.49
3282007.02.20 01:00sell1430.10233.47234.22232.97
3292007.02.20 01:00sell1440.10233.47234.22232.37
3302007.02.20 02:00close1430.10233.64234.22232.97-15.859403.64
3312007.02.20 02:00close1440.10233.65234.22232.37-16.789386.86
3322007.02.20 02:00buy1450.10233.65232.90234.15
3332007.02.20 02:00buy1460.10233.65232.90234.75
3342007.02.20 06:47t/p1450.10234.15232.90234.1546.609433.46
3352007.02.20 06:47modify1460.10233.65233.66234.75
3362007.02.20 13:29modify1460.10233.65234.15234.75
3372007.02.20 14:19t/p1460.10234.75234.15234.75102.539535.99
3382007.02.21 01:00buy1470.10235.31234.56235.81
3392007.02.21 01:00buy1480.10235.31234.56236.41
3402007.02.21 03:43s/l1470.10234.56234.56235.81-69.919466.08
3412007.02.21 03:43s/l1480.10234.56234.56236.41-69.919396.17
3422007.02.21 05:00sell1490.10234.05234.80233.55
3432007.02.21 05:00sell1500.10234.05234.80232.95
3442007.02.21 05:23s/l1490.10234.80234.80233.55-69.899326.28
3452007.02.21 05:23s/l1500.10234.80234.80232.95-69.899256.39
3462007.02.21 07:00buy1510.10235.22234.47235.72
3472007.02.21 07:00buy1520.10235.22234.47236.32
3482007.02.21 08:00t/p1510.10235.72234.47235.7246.619303.00
3492007.02.21 08:00modify1520.10235.22235.23236.32
3502007.02.21 10:12s/l1520.10235.23235.23236.320.939303.93
3512007.02.22 01:00buy1530.10236.42235.67236.92
3522007.02.22 01:00buy1540.10236.42235.67237.52
3532007.02.22 08:00close1530.10236.07235.67236.92-32.639271.30
3542007.02.22 08:00close1540.10236.06235.67237.52-33.569237.74
3552007.02.22 08:00sell1550.10236.06236.81235.56
3562007.02.22 08:00sell1560.10236.06236.81234.96
3572007.02.22 11:00close1550.10236.68236.81235.56-57.789179.96
3582007.02.22 11:00close1560.10236.70236.81234.96-59.649120.32
3592007.02.22 11:00buy1570.10236.70235.95237.20
3602007.02.22 11:00buy1580.10236.70235.95237.80
3612007.02.22 16:14t/p1570.10237.20235.95237.2046.619166.93
3622007.02.22 16:14modify1580.10236.70236.71237.80
3632007.02.22 17:14modify1580.10236.70237.20237.80
3642007.02.22 17:16t/p1580.10237.80237.20237.80102.539269.46
3652007.02.23 01:00sell1590.10237.49238.24236.99
3662007.02.23 01:00sell1600.10237.49238.24236.39
3672007.02.23 03:00close1590.10237.91238.24236.99-39.149230.32
3682007.02.23 03:00close1600.10237.92238.24236.39-40.079190.25
3692007.02.23 03:00buy1610.10237.92237.17238.42
3702007.02.23 03:00buy1620.10237.92237.17239.02
3712007.02.23 06:00close1610.10237.58237.17238.42-31.699158.56
3722007.02.23 06:00close1620.10237.56237.17239.02-33.569125.00
3732007.02.23 06:00sell1630.10237.56238.31237.06
3742007.02.23 06:00sell1640.10237.56238.31236.46
3752007.02.23 09:00close1630.10237.74238.31237.06-16.789108.22
3762007.02.23 09:00close1640.10237.76238.31236.46-18.649089.58
3772007.02.23 09:00buy1650.10237.76237.01238.26
3782007.02.23 09:00buy1660.10237.76237.01238.86
3792007.02.23 10:00close1650.10237.49237.01238.26-25.179064.41
3802007.02.23 10:00close1660.10237.48237.01238.86-26.109038.31
3812007.02.23 10:00sell1670.10237.48238.23236.98
3822007.02.23 10:00sell1680.10237.48238.23236.38
3832007.02.23 13:00close1670.10237.99238.23236.98-47.528990.79
3842007.02.23 13:00close1680.10238.00238.23236.38-48.458942.34
3852007.02.23 13:00buy1690.10238.00237.25238.50
3862007.02.23 13:00buy1700.10238.00237.25239.10
3872007.02.23 19:00close1690.10237.68237.25238.50-29.838912.51
3882007.02.23 19:00close1700.10237.70237.25239.10-27.978884.54
3892007.02.27 01:00sell1710.10236.59237.34236.09
3902007.02.27 01:00sell1720.10236.59237.34235.49
3912007.02.27 06:19t/p1710.10236.09237.34236.0946.598931.13
3922007.02.27 06:19modify1720.10236.59236.58235.49
3932007.02.27 07:32modify1720.10236.59236.09235.49
3942007.02.27 07:33t/p1720.10235.49236.09235.49102.519033.64
3952007.02.28 01:00buy1730.10232.45231.70232.95
3962007.02.28 01:00buy1740.10232.45231.70233.55
3972007.02.28 01:40t/p1730.10232.95231.70232.9546.619080.25
3982007.02.28 01:40modify1740.10232.45232.46233.55
3992007.02.28 05:25s/l1740.10232.46232.46233.550.939081.18
4002007.02.28 10:00sell1750.10231.63232.38231.13
4012007.02.28 10:00sell1760.10231.63232.38230.53
4022007.02.28 12:00close1750.10232.06232.38231.13-40.079041.11
4032007.02.28 12:00close1760.10232.05232.38230.53-39.149001.97
4042007.02.28 12:00buy1770.10232.05231.30232.55
4052007.02.28 12:00buy1780.10232.05231.30233.15
4062007.02.28 14:48s/l1770.10231.30231.30232.55-69.918932.06
4072007.02.28 14:48s/l1780.10231.30231.30233.15-69.918862.15
4082007.03.01 01:00sell1790.10233.05233.80232.55
4092007.03.01 01:00sell1800.10233.05233.80231.95
4102007.03.01 02:36t/p1790.10232.55233.80232.5546.598908.74
4112007.03.01 02:36modify1800.10233.05233.04231.95
4122007.03.01 04:00modify1800.10233.05232.55231.95
4132007.03.01 04:11t/p1800.10231.95232.55231.95102.509011.24
4142007.03.02 01:00sell1810.10230.31231.06229.81
4152007.03.02 01:00sell1820.10230.31231.06229.21
4162007.03.02 07:01t/p1810.10229.81231.06229.8146.599057.83
4172007.03.02 07:01modify1820.10230.31230.30229.21
4182007.03.02 08:20s/l1820.10230.30230.30229.210.939058.76
4192007.03.05 01:00buy1830.10223.36222.61223.86
4202007.03.05 01:00buy1840.10223.36222.61224.46
4212007.03.05 02:00close1830.10223.18222.61223.86-16.789041.98
4222007.03.05 02:00close1840.10223.15222.61224.46-19.579022.41
4232007.03.05 02:00sell1850.10223.15223.90222.65
4242007.03.05 02:00sell1860.10223.15223.90222.05
4252007.03.05 02:30s/l1850.10223.90223.90222.65-69.898952.52
4262007.03.05 02:30s/l1860.10223.90223.90222.05-69.898882.63
4272007.03.06 01:00buy1870.10222.80222.05223.30
4282007.03.06 01:00buy1880.10222.80222.05223.90
4292007.03.06 01:13t/p1870.10223.30222.05223.3046.618929.24
4302007.03.06 01:13modify1880.10222.80222.81223.90
4312007.03.06 02:09modify1880.10222.80223.30223.90
4322007.03.06 02:14t/p1880.10223.90223.30223.90102.549031.78
4332007.03.07 01:00sell1890.10225.61226.36225.11
4342007.03.07 01:00sell1900.10225.61226.36224.51
4352007.03.07 01:26t/p1890.10225.11226.36225.1146.609078.38
4362007.03.07 01:26modify1900.10225.61225.60224.51
4372007.03.07 01:29modify1900.10225.61225.11224.51
4382007.03.07 01:29t/p1900.10224.51225.11224.51102.519180.89
4392007.03.08 01:00buy1910.10223.34222.59223.84
4402007.03.08 01:00buy1920.10223.34222.59224.44
4412007.03.08 01:32t/p1910.10223.84222.59223.8446.619227.50
4422007.03.08 01:32modify1920.10223.34223.35224.44
4432007.03.08 03:06modify1920.10223.34223.84224.44
4442007.03.08 03:08t/p1920.10224.44223.84224.44102.539330.03
4452007.03.09 01:00buy1930.10226.63225.88227.13
4462007.03.09 01:00buy1940.10226.63225.88227.73
4472007.03.09 13:30t/p1930.10227.13225.88227.1346.619376.64
4482007.03.09 13:30modify1940.10226.63226.64227.73
4492007.03.09 13:35modify1940.10226.63227.13227.73
4502007.03.09 13:36t/p1940.10227.73227.13227.73102.549479.18
4512007.03.12 01:00sell1950.10228.53229.28228.03
4522007.03.12 01:00sell1960.10228.53229.28227.43
4532007.03.12 07:01s/l1950.10229.28229.28228.03-69.909409.28
4542007.03.12 07:01s/l1960.10229.28229.28227.43-69.909339.38
4552007.03.12 08:00buy1970.10229.36228.61229.86
4562007.03.12 08:00buy1980.10229.36228.61230.46
4572007.03.12 11:35s/l1970.10228.61228.61229.86-69.919269.47
4582007.03.12 11:35s/l1980.10228.61228.61230.46-69.919199.56
4592007.03.12 12:00sell1990.10228.50229.25228.00
4602007.03.12 12:00sell2000.10228.50229.25227.40
4612007.03.12 12:21t/p1990.10228.00229.25228.0046.609246.16
4622007.03.12 12:21modify2000.10228.50228.49227.40
4632007.03.12 12:25modify2000.10228.50228.00227.40
4642007.03.12 12:25t/p2000.10227.40228.00227.40102.519348.67
4652007.03.13 01:00buy2010.10227.13226.38227.63
4662007.03.13 01:00buy2020.10227.13226.38228.23
4672007.03.13 02:00close2010.10227.02226.38227.63-10.259338.42
4682007.03.13 02:00close2020.10227.03226.38228.23-9.329329.10
4692007.03.13 02:00sell2030.10227.03227.78226.53
4702007.03.13 02:00sell2040.10227.03227.78225.93
4712007.03.13 05:47t/p2030.10226.53227.78226.5346.599375.69
4722007.03.13 05:47modify2040.10227.03227.02225.93
4732007.03.13 11:01modify2040.10227.03226.53225.93
4742007.03.13 11:01t/p2040.10225.93226.53225.93102.509478.19
4752007.03.14 01:00buy2050.10224.26223.51224.76
4762007.03.14 01:00buy2060.10224.26223.51225.36
4772007.03.14 01:24t/p2050.10224.76223.51224.7646.609524.79
4782007.03.14 01:24modify2060.10224.26224.27225.36
4792007.03.14 01:46s/l2060.10224.27224.27225.360.939525.72
4802007.03.14 07:00sell2070.10222.74223.49222.24
4812007.03.14 07:00sell2080.10222.74223.49221.64
4822007.03.14 09:07s/l2070.10223.49223.49222.24-69.899455.83
4832007.03.14 09:07s/l2080.10223.49223.49221.64-69.899385.94
4842007.03.14 13:00buy2090.10224.19223.44224.69
4852007.03.14 13:00buy2100.10224.19223.44225.29
4862007.03.14 13:37t/p2090.10224.69223.44224.6946.619432.55
4872007.03.14 13:37modify2100.10224.19224.20225.29
4882007.03.14 14:07s/l2100.10224.20224.20225.290.939433.48
4892007.03.15 01:00sell2110.10226.99227.74226.49
4902007.03.15 01:00sell2120.10226.99227.74225.89
4912007.03.15 05:15t/p2110.10226.49227.74226.4946.609480.08
4922007.03.15 05:15modify2120.10226.99226.98225.89
4932007.03.15 07:06s/l2120.10226.98226.98225.890.949481.02
4942007.03.16 01:00buy2130.10227.01226.26227.51
4952007.03.16 01:00buy2140.10227.01226.26228.11
4962007.03.16 02:00close2130.10226.49226.26227.51-48.479432.55
4972007.03.16 02:00close2140.10226.52226.26228.11-45.679386.88
4982007.03.16 02:00sell2150.10226.52227.27226.02
4992007.03.16 02:00sell2160.10226.52227.27225.42
5002007.03.16 04:31s/l2150.10227.27227.27226.02-69.899316.99
5012007.03.16 04:31s/l2160.10227.27227.27225.42-69.899247.10
5022007.03.16 13:00buy2170.10227.31226.56227.81
5032007.03.16 13:00buy2180.10227.31226.56228.41
5042007.03.16 16:00close2170.10226.77226.56227.81-50.349196.76
5052007.03.16 16:00close2180.10226.79226.56228.41-48.479148.29
5062007.03.16 16:00sell2190.10226.79227.54226.29
5072007.03.16 16:00sell2200.10226.79227.54225.69
5082007.03.16 19:00close2190.10226.79227.54226.290.009148.29
5092007.03.16 19:00close2200.10226.82227.54225.69-2.799145.50
5102007.03.19 01:00buy2210.10226.77226.02227.27
5112007.03.19 01:00buy2220.10226.77226.02227.87
5122007.03.19 01:15t/p2210.10227.27226.02227.2746.619192.11
5132007.03.19 01:15modify2220.10226.77226.78227.87
5142007.03.19 01:18modify2220.10226.77227.27227.87
5152007.03.19 01:18t/p2220.10227.87227.27227.87102.549294.65
5162007.03.20 01:00sell2230.10229.29230.04228.79
5172007.03.20 01:00sell2240.10229.29230.04228.19
5182007.03.20 02:00close2230.10229.18230.04228.7910.259304.90
5192007.03.20 02:00close2240.10229.16230.04228.1912.129317.02
5202007.03.20 02:00buy2250.10229.16228.41229.66
5212007.03.20 02:00buy2260.10229.16228.41230.26
5222007.03.20 08:12t/p2250.10229.66228.41229.6646.619363.63
5232007.03.20 08:12modify2260.10229.16229.17230.26
5242007.03.20 09:21s/l2260.10229.17229.17230.260.949364.57
5252007.03.21 04:00sell2270.10229.96230.71229.46
5262007.03.21 04:00sell2280.10229.96230.71228.86
5272007.03.21 07:11s/l2270.10230.71230.71229.46-69.899294.68
5282007.03.21 07:11s/l2280.10230.71230.71228.86-69.899224.79
5292007.03.22 01:00buy2290.10231.29230.54231.79
5302007.03.22 01:00buy2300.10231.29230.54232.39
5312007.03.22 07:00close2290.10230.70230.54231.79-55.009169.79
5322007.03.22 07:00close2300.10230.69230.54232.39-55.939113.86
5332007.03.22 07:00sell2310.10230.69231.44230.19
5342007.03.22 07:00sell2320.10230.69231.44229.59
5352007.03.22 09:26s/l2310.10231.44231.44230.19-69.899043.97
5362007.03.22 09:26s/l2320.10231.44231.44229.59-69.898974.08
5372007.03.22 10:00buy2330.10231.74230.99232.24
5382007.03.22 10:00buy2340.10231.74230.99232.84
5392007.03.22 23:00close2330.10232.07230.99232.2430.769004.84
5402007.03.22 23:00close2340.10232.06230.99232.8429.839034.67
5412007.03.23 01:00sell2350.10231.95232.70231.45
5422007.03.23 01:00sell2360.10231.95232.70230.85
5432007.03.23 09:09t/p2350.10231.45232.70231.4546.609081.27
5442007.03.23 09:09modify2360.10231.95231.94230.85
5452007.03.23 09:13modify2360.10231.95231.45230.85
5462007.03.23 09:13t/p2360.10230.85231.45230.85102.519183.78
5472007.03.26 01:00buy2370.10231.38230.63231.88
5482007.03.26 01:00buy2380.10231.38230.63232.48
5492007.03.26 03:00close2370.10230.99230.63231.88-36.359147.43
5502007.03.26 03:00close2380.10231.03230.63232.48-32.639114.80
5512007.03.26 03:00sell2390.10231.03231.78230.53
5522007.03.26 03:00sell2400.10231.03231.78229.93
5532007.03.26 06:53s/l2390.10231.78231.78230.53-69.909044.90
5542007.03.26 06:53s/l2400.10231.78231.78229.93-69.908975.00
5552007.03.26 08:00buy2410.10231.83231.08232.33
5562007.03.26 08:00buy2420.10231.83231.08232.93
5572007.03.26 13:57t/p2410.10232.33231.08232.3346.609021.60
5582007.03.26 13:57modify2420.10231.83231.84232.93
5592007.03.26 23:01close2420.10232.52231.84232.9364.319085.91
5602007.03.27 01:00sell2430.10232.68233.43232.18
5612007.03.27 01:00sell2440.10232.68233.43231.58
5622007.03.27 07:56t/p2430.10232.18233.43232.1846.599132.50
5632007.03.27 07:56modify2440.10232.68232.67231.58
5642007.03.27 09:56s/l2440.10232.67232.67231.580.939133.43
5652007.03.28 01:00buy2450.10231.93231.18232.43
5662007.03.28 01:00buy2460.10231.93231.18233.03
5672007.03.28 02:23s/l2450.10231.18231.18232.43-69.919063.52
5682007.03.28 02:23s/l2460.10231.18231.18233.03-69.918993.61
5692007.03.28 03:00sell2470.10230.71231.46230.21
5702007.03.28 03:00sell2480.10230.71231.46229.61
5712007.03.28 05:36t/p2470.10230.21231.46230.2146.599040.20
5722007.03.28 05:36modify2480.10230.71230.70229.61
5732007.03.28 13:36modify2480.10230.71230.21229.61
5742007.03.28 14:01s/l2480.10230.21230.21229.6146.599086.79
5752007.03.29 01:00buy2490.10229.56228.81230.06
5762007.03.29 01:00buy2500.10229.56228.81230.66
5772007.03.29 04:44t/p2490.10230.06228.81230.0646.619133.40
5782007.03.29 04:44modify2500.10229.56229.57230.66
5792007.03.29 07:46modify2500.10229.56230.06230.66
5802007.03.29 07:54t/p2500.10230.66230.06230.66102.549235.94
5812007.03.30 01:00buy2510.10231.87231.12232.37
5822007.03.30 01:00buy2520.10231.87231.12232.97
5832007.03.30 02:36s/l2510.10231.12231.12232.37-69.919166.03
5842007.03.30 02:36s/l2520.10231.12231.12232.97-69.919096.12
5852007.03.30 03:00sell2530.10231.14231.89230.64
5862007.03.30 03:00sell2540.10231.14231.89230.04
5872007.03.30 03:27t/p2530.10230.64231.89230.6446.609142.72
5882007.03.30 03:27modify2540.10231.14231.13230.04
5892007.03.30 03:45s/l2540.10231.13231.13230.040.949143.66
5902007.04.02 01:00buy2550.10232.11231.36232.61
5912007.04.02 01:00buy2560.10232.11231.36233.21
5922007.04.02 11:47t/p2550.10232.61231.36232.6146.609190.26
5932007.04.02 11:47modify2560.10232.11232.12233.21
5942007.04.02 23:00close2560.10232.90232.12233.2173.649263.90
5952007.04.03 01:00sell2570.10232.97233.72232.47
5962007.04.03 01:00sell2580.10232.97233.72231.87
5972007.04.03 04:00close2570.10233.43233.72232.47-42.879221.03
5982007.04.03 04:00close2580.10233.41233.72231.87-41.009180.03
5992007.04.03 04:00buy2590.10233.41232.66233.91
6002007.04.03 04:00buy2600.10233.41232.66234.51
6012007.04.03 06:21t/p2590.10233.91232.66233.9146.619226.64
6022007.04.03 06:21modify2600.10233.41233.42234.51
6032007.04.03 07:14modify2600.10233.41233.91234.51
6042007.04.03 07:44t/p2600.10234.51233.91234.51102.549329.18
6052007.04.04 01:00buy2610.10234.58233.83235.08
6062007.04.04 01:00buy2620.10234.58233.83235.68
6072007.04.04 02:00close2610.10234.10233.83235.08-44.749284.44
6082007.04.04 02:00close2620.10234.12233.83235.68-42.879241.57
6092007.04.04 02:00sell2630.10234.12234.87233.62
6102007.04.04 02:00sell2640.10234.12234.87233.02
6112007.04.04 05:00close2630.10234.76234.87233.62-59.649181.93
6122007.04.04 05:00close2640.10234.74234.87233.02-57.779124.16
6132007.04.04 05:00buy2650.10234.74233.99235.24
6142007.04.04 05:00buy2660.10234.74233.99235.84
6152007.04.04 14:00close2650.10234.35233.99235.24-36.359087.81
6162007.04.04 14:00close2660.10234.26233.99235.84-44.749043.07
6172007.04.04 14:00sell2670.10234.26235.01233.76
6182007.04.04 14:00sell2680.10234.26235.01233.16
6192007.04.04 17:00close2670.10234.65235.01233.76-36.349006.73
6202007.04.04 17:00close2680.10234.61235.01233.16-32.628974.11
6212007.04.04 17:00buy2690.10234.61233.86235.11
6222007.04.04 17:00buy2700.10234.61233.86235.71
6232007.04.04 19:00close2690.10234.27233.86235.11-31.698942.42
6242007.04.04 19:00close2700.10234.28233.86235.71-30.768911.66
6252007.04.05 01:00buy2710.10234.55233.80235.05
6262007.04.05 01:00buy2720.10234.55233.80235.65
6272007.04.05 03:00close2710.10234.14233.80235.05-38.228873.44
6282007.04.05 03:00close2720.10234.13233.80235.65-39.158834.29
6292007.04.05 03:00sell2730.10234.13234.88233.63
6302007.04.05 03:00sell2740.10234.13234.88233.03
6312007.04.05 07:00close2730.10234.59234.88233.63-42.868791.43
6322007.04.05 07:00close2740.10234.61234.88233.03-44.738746.70
6332007.04.05 07:00buy2750.10234.61233.86235.11
6342007.04.05 07:00buy2760.10234.61233.86235.71
6352007.04.05 10:00close2750.10234.21233.86235.11-37.288709.42
6362007.04.05 10:00close2760.10234.22233.86235.71-36.358673.07
6372007.04.05 10:00sell2770.10234.22234.97233.72
6382007.04.05 10:00sell2780.10234.22234.97233.12
6392007.04.05 13:58t/p2770.10233.72234.97233.7246.598719.66
6402007.04.05 13:58modify2780.10234.22234.21233.12
6412007.04.05 23:01close2780.10233.99234.21233.1221.438741.09
6422007.04.06 01:00buy2790.10234.12233.37234.62
6432007.04.06 01:00buy2800.10234.12233.37235.22
6442007.04.06 19:01close2790.10234.54233.37234.6239.158780.24
6452007.04.06 19:01close2800.10234.55233.37235.2240.088820.32
6462007.04.09 01:00sell2810.10234.38235.13233.88
6472007.04.09 01:00sell2820.10234.38235.13233.28
6482007.04.09 12:56t/p2810.10233.88235.13233.8846.598866.91
6492007.04.09 12:56modify2820.10234.38234.37233.28
6502007.04.09 23:01close2820.10233.97234.37233.2838.208905.11
6512007.04.10 01:00sell2830.10233.96234.71233.46
6522007.04.10 01:00sell2840.10233.96234.71232.86
6532007.04.10 04:00close2830.10234.31234.71233.46-32.618872.50
6542007.04.10 04:00close2840.10234.32234.71232.86-33.548838.96
6552007.04.10 04:00buy2850.10234.32233.57234.82
6562007.04.10 04:00buy2860.10234.32233.57235.42
6572007.04.10 08:36t/p2850.10234.82233.57234.8246.618885.57
6582007.04.10 08:36modify2860.10234.32234.33235.42
6592007.04.10 11:14modify2860.10234.32234.82235.42
6602007.04.10 13:35s/l2860.10234.82234.82235.4246.618932.18
6612007.04.11 01:00buy2870.10235.08234.33235.58
6622007.04.11 01:00buy2880.10235.08234.33236.18
6632007.04.11 02:00close2870.10234.89234.33235.58-17.718914.47
6642007.04.11 02:00close2880.10234.91234.33236.18-15.848898.63
6652007.04.11 02:00sell2890.10234.91235.66234.41
6662007.04.11 02:00sell2900.10234.91235.66233.81
6672007.04.11 03:00close2890.10235.27235.66234.41-33.558865.08
6682007.04.11 03:00close2900.10235.26235.66233.81-32.628832.46
6692007.04.11 03:00buy2910.10235.26234.51235.76
6702007.04.11 03:00buy2920.10235.26234.51236.36
6712007.04.11 06:04t/p2910.10235.76234.51235.7646.618879.07
6722007.04.11 06:04modify2920.10235.26235.27236.36
6732007.04.11 14:32modify2920.10235.26235.76236.36
6742007.04.11 18:37s/l2920.10235.76235.76236.3646.618925.68
6752007.04.12 01:00sell2930.10235.61236.36235.11
6762007.04.12 01:00sell2940.10235.61236.36234.51
6772007.04.12 03:00close2930.10236.00236.36235.11-36.348889.34
6782007.04.12 03:00close2940.10235.98236.36234.51-34.478854.87
6792007.04.12 03:00buy2950.10235.98235.23236.48
6802007.04.12 03:00buy2960.10235.98235.23237.08
6812007.04.12 13:55s/l2950.10235.23235.23236.48-69.918784.96
6822007.04.12 13:55s/l2960.10235.23235.23237.08-69.918715.05
6832007.04.12 14:00sell2970.10235.22235.97234.72
6842007.04.12 14:00sell2980.10235.22235.97234.12
6852007.04.12 20:59s/l2970.10235.97235.97234.72-69.898645.16
6862007.04.12 20:59s/l2980.10235.97235.97234.12-69.898575.27
6872007.04.13 01:00sell2990.10235.42236.17234.92
6882007.04.13 01:00sell3000.10235.42236.17234.32
6892007.04.13 02:00close2990.10235.83236.17234.92-38.218537.06
6902007.04.13 02:00close3000.10235.82236.17234.32-37.278499.79
6912007.04.13 02:00buy3010.10235.82235.07236.32
6922007.04.13 02:00buy3020.10235.82235.07236.92
6932007.04.13 06:00close3010.10235.49235.07236.32-30.768469.03
6942007.04.13 06:00close3020.10235.51235.07236.92-28.908440.13
6952007.04.13 06:00sell3030.10235.51236.26235.01
6962007.04.13 06:00sell3040.10235.51236.26234.41
6972007.04.13 08:44t/p3030.10235.01236.26235.0146.608486.73
6982007.04.13 08:44modify3040.10235.51235.50234.41
6992007.04.13 11:51s/l3040.10235.50235.50234.410.948487.67
7002007.04.13 15:00buy3050.10236.56235.81237.06
7012007.04.13 15:00buy3060.10236.56235.81237.66
7022007.04.13 19:00close3050.10236.75235.81237.0617.718505.38
7032007.04.13 19:00close3060.10236.73235.81237.6615.848521.22
7042007.04.16 01:00sell3070.10236.80237.55236.30
7052007.04.16 01:00sell3080.10236.80237.55235.70
7062007.04.16 05:54s/l3070.10237.55237.55236.30-69.898451.33
7072007.04.16 05:54s/l3080.10237.55237.55235.70-69.898381.44
7082007.04.16 06:00buy3090.10237.55236.80238.05
7092007.04.16 06:00buy3100.10237.55236.80238.65
7102007.04.16 09:02t/p3090.10238.05236.80238.0546.618428.05
7112007.04.16 09:02modify3100.10237.55237.56238.65
7122007.04.16 15:42modify3100.10237.55238.05238.65
7132007.04.16 21:53s/l3100.10238.05238.05238.6546.618474.66
7142007.04.17 01:00sell3110.10237.96238.71237.46
7152007.04.17 01:00sell3120.10237.96238.71236.86
7162007.04.17 06:50t/p3110.10237.46238.71237.4646.608521.26
7172007.04.17 06:50modify3120.10237.96237.95236.86
7182007.04.17 08:30s/l3120.10237.95237.95236.860.938522.19
7192007.04.17 10:00buy3130.10238.51237.76239.01
7202007.04.17 10:00buy3140.10238.51237.76239.61
7212007.04.17 10:28t/p3130.10239.01237.76239.0146.608568.79
7222007.04.17 10:28modify3140.10238.51238.52239.61
7232007.04.17 15:46s/l3140.10238.52238.52239.610.938569.72
7242007.04.18 01:00buy3150.10238.48237.73238.98
7252007.04.18 01:00buy3160.10238.48237.73239.58
7262007.04.18 03:00close3150.10238.14237.73238.98-31.698538.03
7272007.04.18 11:50s/l3160.10237.73237.73239.58-69.918468.12
7282007.04.18 12:00sell3170.10237.35238.10236.85
7292007.04.18 12:00sell3180.10237.35238.10236.25
7302007.04.18 15:36t/p3170.10236.85238.10236.8546.598514.71
7312007.04.18 15:36modify3180.10237.35237.34236.25
7322007.04.18 16:47s/l3180.10237.34237.34236.250.938515.64
7332007.04.19 01:00sell3190.10237.15237.90236.65
7342007.04.19 01:00sell3200.10237.15237.90236.05
7352007.04.19 02:41t/p3190.10236.65237.90236.6546.598562.23
7362007.04.19 02:41modify3200.10237.15237.14236.05
7372007.04.19 05:02modify3200.10237.15236.65236.05
7382007.04.19 05:03t/p3200.10236.05236.65236.05102.508664.73
7392007.04.20 01:00buy3210.10237.93237.18238.43
7402007.04.20 01:00buy3220.10237.93237.18239.03
7412007.04.20 19:00close3210.10237.88237.18238.43-4.668660.07
7422007.04.20 19:00close3220.10237.86237.18239.03-6.528653.55
7432007.04.23 01:00buy3230.10238.34237.59238.84
7442007.04.23 01:00buy3240.10238.34237.59239.44
7452007.04.23 03:49s/l3230.10237.59237.59238.84-69.918583.64
7462007.04.23 03:49s/l3240.10237.59237.59239.44-69.918513.73
7472007.04.23 04:00sell3250.10237.47238.22236.97
7482007.04.23 04:00sell3260.10237.47238.22236.37
7492007.04.23 05:32t/p3250.10236.97238.22236.9746.598560.32
7502007.04.23 05:32modify3260.10237.47237.46236.37
7512007.04.23 06:48modify3260.10237.47236.97236.37
7522007.04.23 06:48t/p3260.10236.37236.97236.37102.508662.82
7532007.04.24 01:00sell3270.10236.78237.53236.28
7542007.04.24 01:00sell3280.10236.78237.53235.68
7552007.04.24 02:23t/p3270.10236.28237.53236.2846.608709.42
7562007.04.24 02:23modify3280.10236.78236.77235.68
7572007.04.24 04:06s/l3280.10236.77236.77235.680.948710.36
7582007.04.24 11:00buy3290.10237.80237.05238.30
7592007.04.24 11:00buy3300.10237.80237.05238.90
7602007.04.24 14:59s/l3290.10237.05237.05238.30-69.918640.45
7612007.04.24 14:59s/l3300.10237.05237.05238.90-69.918570.54
7622007.04.25 01:00sell3310.10237.14237.89236.64
7632007.04.25 01:00sell3320.10237.14237.89236.04
7642007.04.25 09:45s/l3310.10237.89237.89236.64-69.898500.65
7652007.04.25 09:45s/l3320.10237.89237.89236.04-69.898430.76
7662007.04.25 10:00buy3330.10237.86237.11238.36
7672007.04.25 10:00buy3340.10237.86237.11238.96
7682007.04.25 23:00close3330.10237.59237.11238.36-25.178405.59
7692007.04.25 23:00close3340.10237.56237.11238.96-27.978377.62
7702007.04.26 01:00buy3350.10237.55236.80238.05
7712007.04.26 01:00buy3360.10237.55236.80238.65
7722007.04.26 05:57t/p3350.10238.05236.80238.0546.618424.23
7732007.04.26 05:57modify3360.10237.55237.56238.65
7742007.04.26 09:02modify3360.10237.55238.05238.65
7752007.04.26 09:07t/p3360.10238.65238.05238.65102.548526.77
7762007.04.27 01:00buy3370.10238.29237.54238.79
7772007.04.27 01:00buy3380.10238.29237.54239.39
7782007.04.27 06:57s/l3370.10237.54237.54238.79-69.918456.86
7792007.04.27 06:57s/l3380.10237.54237.54239.39-69.918386.95
7802007.04.27 07:00sell3390.10237.57238.32237.07
7812007.04.27 07:00sell3400.10237.57238.32236.47
7822007.04.27 08:36s/l3390.10238.32238.32237.07-69.898317.06
7832007.04.27 08:36s/l3400.10238.32238.32236.47-69.898247.17
7842007.04.27 10:00buy3410.10238.38237.63238.88
7852007.04.27 10:00buy3420.10238.38237.63239.48
7862007.04.27 14:18t/p3410.10238.88237.63238.8846.608293.77
7872007.04.27 14:18modify3420.10238.38238.39239.48
7882007.04.27 15:07modify3420.10238.38238.88239.48
7892007.04.27 16:46s/l3420.10238.88238.88239.4846.608340.37
7902007.04.30 01:00buy3430.10238.49237.74238.99
7912007.04.30 01:00buy3440.10238.49237.74239.59
7922007.04.30 15:32t/p3430.10238.99237.74238.9946.618386.98
7932007.04.30 15:32modify3440.10238.49238.50239.59
7942007.04.30 23:00close3440.10238.67238.50239.5916.788403.76
7952007.05.01 01:00buy3450.10238.98238.23239.48
7962007.05.01 01:00buy3460.10238.98238.23240.08
7972007.05.01 10:05t/p3450.10239.48238.23239.4846.608450.36
7982007.05.01 10:05modify3460.10238.98238.99240.08
7992007.05.01 13:18s/l3460.10238.99238.99240.080.938451.29
8002007.05.02 01:00buy3470.10239.56238.81240.06
8012007.05.02 01:00buy3480.10239.56238.81240.66
8022007.05.02 05:59s/l3470.10238.81238.81240.06-69.918381.38
8032007.05.02 05:59s/l3480.10238.81238.81240.66-69.918311.47
8042007.05.02 06:00sell3490.10238.75239.50238.25
8052007.05.02 06:00sell3500.10238.75239.50237.65
8062007.05.02 08:44s/l3490.10239.50239.50238.25-69.898241.58
8072007.05.02 08:44s/l3500.10239.50239.50237.65-69.898171.69
8082007.05.03 04:00buy3510.10239.31238.56239.81
8092007.05.03 04:00buy3520.10239.31238.56240.41
8102007.05.03 23:00close3510.10239.22238.56239.81-8.398163.30
8112007.05.03 23:00close3520.10239.23238.56240.41-7.468155.84
8122007.05.04 01:00sell3530.10239.15239.90238.65
8132007.05.04 01:00sell3540.10239.15239.90238.05
8142007.05.04 16:00close3530.10239.49239.90238.65-31.688124.16
8152007.05.04 16:00close3540.10239.48239.90238.05-30.758093.41
8162007.05.04 16:00buy3550.10239.48238.73239.98
8172007.05.04 16:00buy3560.10239.48238.73240.58
8182007.05.04 19:00close3550.10239.38238.73239.98-9.328084.09
8192007.05.04 19:00close3560.10239.39238.73240.58-8.398075.70
8202007.05.07 01:00sell3570.10239.25240.00238.75
8212007.05.07 01:00sell3580.10239.25240.00238.15
8222007.05.07 10:00close3570.10239.55240.00238.75-27.968047.74
8232007.05.07 10:00close3580.10239.56240.00238.15-28.898018.85
8242007.05.07 10:00buy3590.10239.56238.81240.06
8252007.05.07 10:00buy3600.10239.56238.81240.66
8262007.05.07 11:00close3590.10239.34238.81240.06-20.517998.34
8272007.05.07 11:00close3600.10239.35238.81240.66-19.577978.77
8282007.05.07 11:00sell3610.10239.35240.10238.85
8292007.05.07 11:00sell3620.10239.35240.10238.25
8302007.05.07 23:00close3610.10239.36240.10238.85-0.937977.84
8312007.05.07 23:00close3620.10239.37240.10238.25-1.867975.98
8322007.05.08 01:00sell3630.10239.27240.02238.77
8332007.05.08 01:00sell3640.10239.27240.02238.17
8342007.05.08 08:16t/p3630.10238.77240.02238.7746.598022.57
8352007.05.08 08:16modify3640.10239.27239.26238.17
8362007.05.08 12:37modify3640.10239.27238.77238.17
8372007.05.08 15:29s/l3640.10238.77238.77238.1746.598069.16
8382007.05.09 01:00sell3650.10238.27239.02237.77
8392007.05.09 01:00sell3660.10238.27239.02237.17
8402007.05.09 09:36s/l3650.10239.02239.02237.77-69.897999.27
8412007.05.09 09:36s/l3660.10239.02239.02237.17-69.897929.38
8422007.05.09 10:00buy3670.10239.16238.41239.66
8432007.05.09 10:00buy3680.10239.16238.41240.26
8442007.05.09 23:00close3670.10239.40238.41239.6622.387951.76
8452007.05.09 23:00close3680.10239.39238.41240.2621.447973.20
8462007.05.10 01:00sell3690.10239.24239.99238.74
8472007.05.10 01:00sell3700.10239.24239.99238.14
8482007.05.10 06:00close3690.10239.63239.99238.74-36.347936.86
8492007.05.10 06:00close3700.10239.59239.99238.14-32.617904.25
8502007.05.10 06:00buy3710.10239.59238.84240.09
8512007.05.10 06:00buy3720.10239.59238.84240.69
8522007.05.10 10:00close3710.10239.25238.84240.09-31.707872.55
8532007.05.10 10:00close3720.10239.29238.84240.69-27.977844.58
8542007.05.10 10:00sell3730.10239.29240.04238.79
8552007.05.10 10:00sell3740.10239.29240.04238.19
8562007.05.10 13:22t/p3730.10238.79240.04238.7946.607891.18
8572007.05.10 13:22modify3740.10239.29239.28238.19
8582007.05.10 16:29modify3740.10239.29238.79238.19
8592007.05.10 16:34t/p3740.10238.19238.79238.19102.517993.69
8602007.05.11 01:00sell3750.10237.27238.02236.77
8612007.05.11 01:00sell3760.10237.27238.02236.17
8622007.05.11 02:00close3750.10237.63238.02236.77-33.547960.15
8632007.05.11 02:00close3760.10237.66238.02236.17-36.347923.81
8642007.05.11 02:00buy3770.10237.66236.91238.16
8652007.05.11 02:00buy3780.10237.66236.91238.76
8662007.05.11 07:28s/l3770.10236.91236.91238.16-69.917853.90
8672007.05.11 07:28s/l3780.10236.91236.91238.76-69.917783.99
8682007.05.11 08:00sell3790.10237.02237.77236.52
8692007.05.11 08:00sell3800.10237.02237.77235.92
8702007.05.11 09:32t/p3790.10236.52237.77236.5246.597830.58
8712007.05.11 09:32modify3800.10237.02237.01235.92
8722007.05.11 10:00s/l3800.10237.01237.01235.920.937831.51
8732007.05.11 15:00buy3810.10238.19237.44238.69
8742007.05.11 15:00buy3820.10238.19237.44239.29
8752007.05.11 19:00close3810.10238.14237.44238.69-4.667826.85
8762007.05.11 19:00close3820.10238.12237.44239.29-6.537820.32
8772007.05.14 01:00buy3830.10238.37237.62238.87
8782007.05.14 01:00buy3840.10238.37237.62239.47
8792007.05.14 20:00close3830.10238.11237.62238.87-24.247796.08
8802007.05.14 20:00close3840.10238.10237.62239.47-25.177770.91
8812007.05.15 01:00sell3850.10238.39239.14237.89
8822007.05.15 01:00sell3860.10238.39239.14237.29
8832007.05.15 07:24t/p3850.10237.89239.14237.8946.607817.51
8842007.05.15 07:24modify3860.10238.39238.38237.29
8852007.05.15 08:11s/l3860.10238.38238.38237.290.937818.44
8862007.05.15 16:00buy3870.10238.83238.08239.33
8872007.05.15 16:00buy3880.10238.83238.08239.93
8882007.05.15 23:00close3870.10238.74238.08239.33-8.397810.05
8892007.05.15 23:00close3880.10238.72238.08239.93-10.257799.80
8902007.05.16 01:00buy3890.10238.80238.05239.30
8912007.05.16 01:00buy3900.10238.80238.05239.90
8922007.05.16 14:09t/p3890.10239.30238.05239.3046.607846.40
8932007.05.16 14:09modify3900.10238.80238.81239.90
8942007.05.16 15:12s/l3900.10238.81238.81239.900.937847.33
8952007.05.17 01:00sell3910.10238.95239.70238.45
8962007.05.17 01:00sell3920.10238.95239.70237.85
8972007.05.17 02:00close3910.10238.98239.70238.45-2.807844.53
8982007.05.17 02:00close3920.10238.97239.70237.85-1.877842.66
8992007.05.17 02:00buy3930.10238.97238.22239.47
9002007.05.17 02:00buy3940.10238.97238.22240.07
9012007.05.17 10:41t/p3930.10239.47238.22239.4746.617889.27
9022007.05.17 10:41modify3940.10238.97238.98240.07
9032007.05.17 23:00close3940.10239.50238.98240.0749.417938.68
9042007.05.18 01:00buy3950.10239.59238.84240.09
9052007.05.18 01:00buy3960.10239.59238.84240.69
9062007.05.18 05:00close3950.10239.40238.84240.09-17.717920.97
9072007.05.18 05:00close3960.10239.39238.84240.69-18.657902.32
9082007.05.18 05:00sell3970.10239.39240.14238.89
9092007.05.18 05:00sell3980.10239.39240.14238.29
9102007.05.18 08:00close3970.10239.84240.14238.89-41.937860.39
9112007.05.18 08:00close3980.10239.85240.14238.29-42.867817.53
9122007.05.18 08:00buy3990.10239.85239.10240.35
9132007.05.18 08:00buy4000.10239.85239.10240.95
9142007.05.18 09:12s/l3990.10239.10239.10240.35-69.917747.62
9152007.05.18 09:12s/l4000.10239.10239.10240.95-69.917677.71
9162007.05.18 10:00sell4010.10239.29240.04238.79
9172007.05.18 10:00sell4020.10239.29240.04238.19
9182007.05.18 10:26t/p4010.10238.79240.04238.7946.607724.31
9192007.05.18 10:26modify4020.10239.29239.28238.19
9202007.05.18 10:57modify4020.10239.29238.79238.19
9212007.05.18 10:58t/p4020.10238.19238.79238.19102.517826.82
9222007.05.21 01:00buy4030.10239.37238.62239.87
9232007.05.21 01:00buy4040.10239.37238.62240.47
9242007.05.21 23:00close4030.10239.46238.62239.878.397835.21
9252007.05.21 23:00close4040.10239.47238.62240.479.327844.53
9262007.05.22 01:00sell4050.10239.40240.15238.90
9272007.05.22 01:00sell4060.10239.40240.15238.30
9282007.05.22 03:00close4050.10239.54240.15238.90-13.047831.49
9292007.05.22 03:00close4060.10239.55240.15238.30-13.987817.51
9302007.05.22 03:00buy4070.10239.55238.80240.05
9312007.05.22 03:00buy4080.10239.55238.80240.65
9322007.05.22 07:00close4070.10239.24238.80240.05-28.907788.61
9332007.05.22 07:00close4080.10239.27238.80240.65-26.107762.51
9342007.05.22 07:00sell4090.10239.27240.02238.77
9352007.05.22 07:00sell4100.10239.27240.02238.17
9362007.05.22 09:00close4090.10239.66240.02238.77-36.357726.16
9372007.05.22 09:00close4100.10239.67240.02238.17-37.287688.88
9382007.05.22 09:00buy4110.10239.67238.92240.17
9392007.05.22 09:00buy4120.10239.67238.92240.77
9402007.05.22 15:58t/p4110.10240.17238.92240.1746.617735.49
9412007.05.22 15:58modify4120.10239.67239.68240.77
9422007.05.22 23:00close4120.10240.22239.68240.7751.277786.76
9432007.05.23 01:00sell4130.10240.24240.99239.74
9442007.05.23 01:00sell4140.10240.24240.99239.14
9452007.05.23 04:00close4130.10240.36240.99239.74-11.187775.58
9462007.05.23 04:00close4140.10240.34240.99239.14-9.317766.27
9472007.05.23 04:00buy4150.10240.34239.59240.84
9482007.05.23 04:00buy4160.10240.34239.59241.44
9492007.05.23 10:23t/p4150.10240.84239.59240.8446.607812.87
9502007.05.23 10:23modify4160.10240.34240.35241.44
9512007.05.23 11:39modify4160.10240.34240.84241.44
9522007.05.23 14:27t/p4160.10241.44240.84241.44102.537915.40
9532007.05.24 01:00buy4170.10241.57240.82242.07
9542007.05.24 01:00buy4180.10241.57240.82242.67
9552007.05.24 04:00close4170.10241.38240.82242.07-17.717897.69
9562007.05.24 04:00close4180.10241.39240.82242.67-16.787880.91
9572007.05.24 04:00sell4190.10241.39242.14240.89
9582007.05.24 04:00sell4200.10241.39242.14240.29
9592007.05.24 08:05t/p4190.10240.89242.14240.8946.597927.50
9602007.05.24 08:05modify4200.10241.39241.38240.29
9612007.05.24 08:27s/l4200.10241.38241.38240.290.937928.43
9622007.05.25 01:00sell4210.10240.38241.13239.88
9632007.05.25 01:00sell4220.10240.38241.13239.28
9642007.05.25 01:12t/p4210.10239.88241.13239.8846.597975.02
9652007.05.25 01:12modify4220.10240.38240.37239.28
9662007.05.25 02:13s/l4220.10240.37240.37239.280.937975.95
9672007.05.25 07:00buy4230.10241.29240.54241.79
9682007.05.25 07:00buy4240.10241.29240.54242.39
9692007.05.25 19:00close4230.10241.52240.54241.7921.447997.39
9702007.05.25 19:00close4240.10241.50240.54242.3919.588016.97
9712007.05.28 01:00sell4250.10241.48242.23240.98
9722007.05.28 01:00sell4260.10241.48242.23240.38
9732007.05.28 23:00close4250.10241.44242.23240.983.738020.70
9742007.05.28 23:00close4260.10241.43242.23240.384.668025.36
9752007.05.29 01:00buy4270.10241.36240.61241.86
9762007.05.29 01:00buy4280.10241.36240.61242.46
9772007.05.29 02:00close4270.10240.86240.61241.86-46.617978.75
9782007.05.29 02:00close4280.10240.83240.61242.46-49.417929.34
9792007.05.29 02:00sell4290.10240.83241.58240.33
9802007.05.29 02:00sell4300.10240.83241.58239.73
9812007.05.29 11:52s/l4290.10241.58241.58240.33-69.897859.45
9822007.05.29 11:52s/l4300.10241.58241.58239.73-69.897789.56
9832007.05.29 12:00buy4310.10241.47240.72241.97
9842007.05.29 12:00buy4320.10241.47240.72242.57
9852007.05.29 17:00close4310.10241.09240.72241.97-35.427754.14
9862007.05.29 17:00close4320.10241.08240.72242.57-36.357717.79
9872007.05.29 17:00sell4330.10241.08241.83240.58
9882007.05.29 17:00sell4340.10241.08241.83239.98
9892007.05.29 23:00close4330.10240.83241.83240.5823.297741.08
9902007.05.29 23:00close4340.10240.84241.83239.9822.367763.44
9912007.05.30 01:00sell4350.10240.68241.43240.18
9922007.05.30 01:00sell4360.10240.68241.43239.58
9932007.05.30 11:40t/p4350.10240.18241.43240.1846.607810.04
9942007.05.30 11:40modify4360.10240.68240.67239.58
9952007.05.30 23:00close4360.10240.38240.67239.5827.967838.00
9962007.05.31 01:00buy4370.10240.34239.59240.84
9972007.05.31 01:00buy4380.10240.34239.59241.44
9982007.05.31 02:00close4370.10239.92239.59240.84-39.157798.85
9992007.05.31 02:00close4380.10239.93239.59241.44-38.227760.63
10002007.05.31 02:00sell4390.10239.93240.68239.43
10012007.05.31 02:00sell4400.10239.93240.68238.83
10022007.05.31 10:00close4390.10240.44240.68239.43-47.527713.11
10032007.05.31 10:00close4400.10240.43240.68238.83-46.597666.52
10042007.05.31 10:00buy4410.10240.43239.68240.93
10052007.05.31 10:00buy4420.10240.43239.68241.53
10062007.05.31 14:19t/p4410.10240.93239.68240.9346.607713.12
10072007.05.31 14:19modify4420.10240.43240.44241.53
10082007.05.31 23:00close4420.10241.00240.44241.5353.137766.25
10092007.06.01 01:00buy4430.10241.04240.29241.54
10102007.06.01 01:00buy4440.10241.04240.29242.14
10112007.06.01 12:59t/p4430.10241.54240.29241.5446.607812.85
10122007.06.01 12:59modify4440.10241.04241.05242.14
10132007.06.01 19:00close4440.10241.89241.05242.1479.237892.08
10142007.06.04 01:00sell4450.10241.84242.59241.34
10152007.06.04 01:00sell4460.10241.84242.59240.74
10162007.06.04 05:00close4450.10242.04242.59241.34-18.637873.45
10172007.06.04 05:00close4460.10242.02242.59240.74-16.777856.68
10182007.06.04 05:00buy4470.10242.02241.27242.52
10192007.06.04 05:00buy4480.10242.02241.27243.12
10202007.06.04 15:19t/p4470.10242.52241.27242.5246.607903.28
10212007.06.04 15:19modify4480.10242.02242.03243.12
10222007.06.04 23:00close4480.10242.39242.03243.1234.497937.77
10232007.06.05 01:00buy4490.10242.51241.76243.01
10242007.06.05 01:00buy4500.10242.51241.76243.61
10252007.06.05 13:09s/l4490.10241.76241.76243.01-69.917867.86
10262007.06.05 13:09s/l4500.10241.76241.76243.61-69.917797.95
10272007.06.05 14:00sell4510.10241.85242.60241.35
10282007.06.05 14:00sell4520.10241.85242.60240.75
10292007.06.05 15:13s/l4510.10242.60242.60241.35-69.897728.06
10302007.06.05 15:13s/l4520.10242.60242.60240.75-69.897658.17
10312007.06.05 16:00buy4530.10242.34241.59242.84
10322007.06.05 16:00buy4540.10242.34241.59243.44
10332007.06.05 17:00close4530.10241.86241.59242.84-44.757613.42
10342007.06.05 17:00close4540.10241.85241.59243.44-45.687567.74
10352007.06.05 17:00sell4550.10241.85242.60241.35
10362007.06.05 17:00sell4560.10241.85242.60240.75
10372007.06.05 23:00close4550.10241.93242.60241.35-7.457560.29
10382007.06.05 23:00close4560.10241.97242.60240.75-11.187549.11
10392007.06.06 01:00sell4570.10242.04242.79241.54
10402007.06.06 01:00sell4580.10242.04242.79240.94
10412007.06.06 02:00close4570.10242.15242.79241.54-10.257538.86
10422007.06.06 02:00close4580.10242.14242.79240.94-9.327529.54
10432007.06.06 02:00buy4590.10242.14241.39242.64
10442007.06.06 02:00buy4600.10242.14241.39243.24
10452007.06.06 03:00close4590.10241.85241.39242.64-27.037502.51
10462007.06.06 03:00close4600.10241.86241.39243.24-26.107476.41
10472007.06.06 03:00sell4610.10241.86242.61241.36
10482007.06.06 03:00sell4620.10241.86242.61240.76
10492007.06.06 04:00close4610.10242.23242.61241.36-34.487441.93
10502007.06.06 04:00close4620.10242.22242.61240.76-33.557408.38
10512007.06.06 04:00buy4630.10242.22241.47242.72
10522007.06.06 04:00buy4640.10242.22241.47243.32
10532007.06.06 08:25s/l4630.10241.47241.47242.72-69.917338.47
10542007.06.06 08:25s/l4640.10241.47241.47243.32-69.917268.56
10552007.06.06 09:00sell4650.10241.65242.40241.15
10562007.06.06 09:00sell4660.10241.65242.40240.55
10572007.06.06 11:46t/p4650.10241.15242.40241.1546.597315.15
10582007.06.06 11:46modify4660.10241.65241.64240.55
10592007.06.06 13:31s/l4660.10241.64241.64240.550.937316.08
10602007.06.07 01:00buy4670.10240.94240.19241.44
10612007.06.07 01:00buy4680.10240.94240.19242.04
10622007.06.07 03:07t/p4670.10241.44240.19241.4446.607362.68
10632007.06.07 03:07modify4680.10240.94240.95242.04
10642007.06.07 06:13modify4680.10240.94241.44242.04
10652007.06.07 10:10s/l4680.10241.44241.44242.0446.607409.28
10662007.06.07 14:00sell4690.10240.70241.45240.20
10672007.06.07 14:00sell4700.10240.70241.45239.60
10682007.06.07 15:33t/p4690.10240.20241.45240.2046.597455.87
10692007.06.07 15:33modify4700.10240.70240.69239.60
10702007.06.07 16:48modify4700.10240.70240.20239.60
10712007.06.07 16:49t/p4700.10239.60240.20239.60102.507558.37
10722007.06.08 01:00sell4710.10239.68240.43239.18
10732007.06.08 01:00sell4720.10239.68240.43238.58
10742007.06.08 02:00close4710.10239.90240.43239.18-20.507537.87
10752007.06.08 02:00close4720.10239.87240.43238.58-17.717520.16
10762007.06.08 02:00buy4730.10239.87239.12240.37
10772007.06.08 02:00buy4740.10239.87239.12240.97
10782007.06.08 06:43s/l4730.10239.12239.12240.37-69.917450.25
10792007.06.08 06:43s/l4740.10239.12239.12240.97-69.917380.34
10802007.06.08 07:00sell4750.10239.13239.88238.63
10812007.06.08 07:00sell4760.10239.13239.88238.03
10822007.06.08 07:22t/p4750.10238.63239.88238.6346.607426.94
10832007.06.08 07:22modify4760.10239.13239.12238.03
10842007.06.08 07:26modify4760.10239.13238.63238.03
10852007.06.08 07:26t/p4760.10238.03238.63238.03102.517529.45
10862007.06.11 01:00sell4770.10239.18239.93238.68
10872007.06.11 01:00sell4780.10239.18239.93238.08
10882007.06.11 10:00close4770.10239.47239.93238.68-27.027502.43
10892007.06.11 10:00close4780.10239.48239.93238.08-27.957474.48
10902007.06.11 10:00buy4790.10239.48238.73239.98
10912007.06.11 10:00buy4800.10239.48238.73240.58
10922007.06.11 23:00close4790.10239.75238.73239.9825.177499.65
10932007.06.11 23:00close4800.10239.77238.73240.5827.047526.69
10942007.06.12 01:00buy4810.10239.98239.23240.48
10952007.06.12 01:00buy4820.10239.98239.23241.08
10962007.06.12 10:21t/p4810.10240.48239.23240.4846.617573.30
10972007.06.12 10:21modify4820.10239.98239.99241.08
10982007.06.12 23:00close4820.10240.17239.99241.0817.717591.01
10992007.06.13 01:00buy4830.10240.23239.48240.73
11002007.06.13 01:00buy4840.10240.23239.48241.33
11012007.06.13 04:04t/p4830.10240.73239.48240.7346.617637.62
11022007.06.13 04:04modify4840.10240.23240.24241.33
11032007.06.13 04:31modify4840.10240.23240.73241.33
11042007.06.13 06:55t/p4840.10241.33240.73241.33102.547740.16
11052007.06.14 01:00buy4850.10242.12241.37242.62
11062007.06.14 01:00buy4860.10242.12241.37243.22
11072007.06.14 23:00close4850.10242.15241.37242.622.797742.95
11082007.06.14 23:00close4860.10242.14241.37243.221.867744.81
11092007.06.15 01:00sell4870.10242.27243.02241.77
11102007.06.15 01:00sell4880.10242.27243.02241.17
11112007.06.15 04:00close4870.10242.43243.02241.77-14.917729.90
11122007.06.15 04:00close4880.10242.41243.02241.17-13.047716.86
11132007.06.15 04:00buy4890.10242.41241.66242.91
11142007.06.15 04:00buy4900.10242.41241.66243.51
11152007.06.15 08:20t/p4890.10242.91241.66242.9146.617763.47
11162007.06.15 08:20modify4900.10242.41242.42243.51
11172007.06.15 12:34modify4900.10242.41242.91243.51
11182007.06.15 12:45t/p4900.10243.51242.91243.51102.547866.01
11192007.06.18 01:00sell4910.10244.01244.76243.51
11202007.06.18 01:00sell4920.10244.01244.76242.91
11212007.06.18 04:00close4910.10244.35244.76243.51-31.697834.32
11222007.06.18 04:00close4920.10244.38244.76242.91-34.487799.84
11232007.06.18 04:00buy4930.10244.38243.63244.88
11242007.06.18 04:00buy4940.10244.38243.63245.48
11252007.06.18 06:52t/p4930.10244.88243.63244.8846.617846.45
11262007.06.18 06:52modify4940.10244.38244.39245.48
11272007.06.18 10:28s/l4940.10244.39244.39245.480.937847.38
11282007.06.19 01:00buy4950.10245.42244.67245.92
11292007.06.19 01:00buy4960.10245.42244.67246.52
11302007.06.19 23:00close4950.10245.32244.67245.92-9.327838.06
11312007.06.19 23:00close4960.10245.29244.67246.52-12.117825.95
11322007.06.20 01:00sell4970.10245.23245.98244.73
11332007.06.20 01:00sell4980.10245.23245.98244.13
11342007.06.20 09:59s/l4970.10245.98245.98244.73-69.897756.06
11352007.06.20 09:59s/l4980.10245.98245.98244.13-69.897686.17
11362007.06.20 10:00buy4990.10245.99245.24246.49
11372007.06.20 10:00buy5000.10245.99245.24247.09
11382007.06.20 15:32t/p4990.10246.49245.24246.4946.607732.77
11392007.06.20 15:32modify5000.10245.99246.00247.09
11402007.06.20 21:34s/l5000.10246.00246.00247.090.937733.70
11412007.06.21 01:00sell5010.10246.12246.87245.62
11422007.06.21 01:00sell5020.10246.12246.87245.02
11432007.06.21 04:00close5010.10246.39246.87245.62-25.167708.54
11442007.06.21 04:00close5020.10246.38246.87245.02-24.237684.31
11452007.06.21 04:00buy5030.10246.38245.63246.88
11462007.06.21 04:00buy5040.10246.38245.63247.48
11472007.06.21 11:00close5030.10246.15245.63246.88-21.447662.87
11482007.06.21 11:00close5040.10246.17245.63247.48-19.577643.30
11492007.06.21 11:00sell5050.10246.17246.92245.67
11502007.06.21 11:00sell5060.10246.17246.92245.07
11512007.06.21 13:00close5050.10246.33246.92245.67-14.917628.39
11522007.06.21 13:00close5060.10246.32246.92245.07-13.987614.41
11532007.06.21 13:00buy5070.10246.32245.57246.82
11542007.06.21 13:00buy5080.10246.32245.57247.42
11552007.06.21 23:02close5070.10246.60245.57246.8226.107640.51
11562007.06.21 23:02close5080.10246.61245.57247.4227.037667.54
11572007.06.22 01:00buy5090.10246.85246.10247.35
11582007.06.22 01:00buy5100.10246.85246.10247.95
11592007.06.22 06:29t/p5090.10247.35246.10247.3546.617714.15
11602007.06.22 06:29modify5100.10246.85246.86247.95
11612007.06.22 11:53modify5100.10246.85247.35247.95
11622007.06.22 19:00close5100.10247.62247.35247.9571.787785.93
11632007.06.25 01:00buy5110.10247.75247.00248.25
11642007.06.25 01:00buy5120.10247.75247.00248.85
11652007.06.25 08:56s/l5110.10247.00247.00248.25-69.917716.02
11662007.06.25 08:56s/l5120.10247.00247.00248.85-69.917646.11
11672007.06.26 01:00sell5130.10246.51247.26246.01
11682007.06.26 01:00sell5140.10246.51247.26245.41
11692007.06.26 08:57t/p5130.10246.01247.26246.0146.597692.70
11702007.06.26 08:57modify5140.10246.51246.50245.41
11712007.06.26 09:21modify5140.10246.51246.01245.41
11722007.06.26 09:23t/p5140.10245.41246.01245.41102.507795.20
11732007.06.27 01:00buy5150.10245.84245.09246.34
11742007.06.27 01:00buy5160.10245.84245.09246.94
11752007.06.27 05:00close5150.10245.40245.09246.34-41.017754.19
11762007.06.27 05:00close5160.10245.39245.09246.94-41.947712.25
11772007.06.27 05:00sell5170.10245.39246.14244.89
11782007.06.27 05:00sell5180.10245.39246.14244.29
11792007.06.27 06:08t/p5170.10244.89246.14244.8946.597758.84
11802007.06.27 06:08modify5180.10245.39245.38244.29
11812007.06.27 06:29modify5180.10245.39244.89244.29
11822007.06.27 06:31t/p5180.10244.29244.89244.29102.507861.34
11832007.06.28 01:00sell5190.10245.93246.68245.43
11842007.06.28 01:00sell5200.10245.93246.68244.83
11852007.06.28 03:12t/p5190.10245.43246.68245.4346.607907.94
11862007.06.28 03:12modify5200.10245.93245.92244.83
11872007.06.28 05:00s/l5200.10245.92245.92244.830.947908.88
11882007.06.29 01:00sell5210.10246.74247.49246.24
11892007.06.29 01:00sell5220.10246.74247.49245.64
11902007.06.29 03:00close5210.10246.96247.49246.24-20.507888.38
11912007.06.29 03:00close5220.10246.95247.49245.64-19.577868.81
11922007.06.29 03:00buy5230.10246.95246.20247.45
11932007.06.29 03:00buy5240.10246.95246.20248.05
11942007.06.29 11:01t/p5230.10247.45246.20247.4546.617915.42
11952007.06.29 11:05modify5240.10246.95246.96248.05
11962007.06.29 19:00close5240.10247.25246.96248.0527.977943.39
11972007.07.02 01:00buy5250.10247.64246.89248.14
11982007.07.02 01:00buy5260.10247.64246.89248.74
11992007.07.02 03:00close5250.10247.25246.89248.14-36.357907.04
12002007.07.02 03:00close5260.10247.26246.89248.74-35.427871.62
12012007.07.02 03:00sell5270.10247.26248.01246.76
12022007.07.02 03:00sell5280.10247.26248.01246.16
12032007.07.02 06:45t/p5270.10246.76248.01246.7646.607918.22
12042007.07.02 06:45modify5280.10247.26247.25246.16
12052007.07.02 13:17modify5280.10247.26246.76246.16
12062007.07.02 13:27t/p5280.10246.16246.76246.16102.518020.73
12072007.07.03 01:00buy5290.10247.08246.33247.58
12082007.07.03 01:00buy5300.10247.08246.33248.18
12092007.07.03 06:27t/p5290.10247.58246.33247.5846.618067.34
12102007.07.03 06:27modify5300.10247.08247.09248.18
12112007.07.03 07:02s/l5300.10247.09247.09248.180.938068.27
12122007.07.04 01:00buy5310.10246.99246.24247.49
12132007.07.04 01:00buy5320.10246.99246.24248.09
12142007.07.04 02:00close5310.10246.77246.24247.49-20.518047.76
12152007.07.04 02:00close5320.10246.76246.24248.09-21.448026.32
12162007.07.04 02:00sell5330.10246.76247.51246.26
12172007.07.04 02:00sell5340.10246.76247.51245.66
12182007.07.04 05:00close5330.10247.12247.51246.26-33.557992.77
12192007.07.04 05:00close5340.10247.15247.51245.66-36.347956.43
12202007.07.04 05:00buy5350.10247.15246.40247.65
12212007.07.04 05:00buy5360.10247.15246.40248.25
12222007.07.04 23:00close5350.10247.32246.40247.6515.857972.28
12232007.07.04 23:00close5360.10247.31246.40248.2514.927987.20
12242007.07.05 01:00sell5370.10247.38248.13246.88
12252007.07.05 01:00sell5380.10247.38248.13246.28
12262007.07.05 04:00close5370.10247.53248.13246.88-13.987973.22
12272007.07.05 04:00close5380.10247.54248.13246.28-14.917958.31
12282007.07.05 04:00buy5390.10247.54246.79248.04
12292007.07.05 04:00buy5400.10247.54246.79248.64
12302007.07.05 06:00close5390.10247.31246.79248.04-21.447936.87
12312007.07.05 06:00close5400.10247.32246.79248.64-20.517916.36
12322007.07.05 06:00sell5410.10247.32248.07246.82
12332007.07.05 06:00sell5420.10247.32248.07246.22
12342007.07.05 09:49t/p5410.10246.82248.07246.8246.607962.96
12352007.07.05 09:49modify5420.10247.32247.31246.22
12362007.07.05 11:04s/l5420.10247.31247.31246.220.947963.90
12372007.07.06 01:00buy5430.10247.45246.70247.95
12382007.07.06 01:00buy5440.10247.45246.70248.55
12392007.07.06 02:00close5430.10247.30246.70247.95-13.987949.92
12402007.07.06 02:00close5440.10247.32246.70248.55-12.127937.80
12412007.07.06 02:00sell5450.10247.32248.07246.82
12422007.07.06 02:00sell5460.10247.32248.07246.22
12432007.07.06 03:00close5450.10247.53248.07246.82-19.577918.23
12442007.07.06 03:00close5460.10247.52248.07246.22-18.637899.60
12452007.07.06 03:00buy5470.10247.52246.77248.02
12462007.07.06 03:00buy5480.10247.52246.77248.62
12472007.07.06 14:35t/p5470.10248.02246.77248.0246.617946.21
12482007.07.06 14:35modify5480.10247.52247.53248.62
12492007.07.06 19:00close5480.10248.06247.53248.6250.347996.55
12502007.07.09 01:00sell5490.10248.31249.06247.81
12512007.07.09 01:00sell5500.10248.31249.06247.21
12522007.07.09 02:00close5490.10248.49249.06247.81-16.787979.77
12532007.07.09 02:00close5500.10248.48249.06247.21-15.847963.93
12542007.07.09 02:00buy5510.10248.48247.73248.98
12552007.07.09 02:00buy5520.10248.48247.73249.58
12562007.07.09 23:00close5510.10248.62247.73248.9813.057976.98
12572007.07.09 23:00close5520.10248.61247.73249.5812.127989.10
12582007.07.10 01:00sell5530.10248.37249.12247.87
12592007.07.10 01:00sell5540.10248.37249.12247.27
12602007.07.10 12:14t/p5530.10247.87249.12247.8746.598035.69
12612007.07.10 12:14modify5540.10248.37248.36247.27
12622007.07.10 13:22modify5540.10248.37247.87247.27
12632007.07.10 13:26t/p5540.10247.27247.87247.27102.508138.19
12642007.07.11 01:00sell5550.10246.76247.51246.26
12652007.07.11 01:00sell5560.10246.76247.51245.66
12662007.07.11 05:22t/p5550.10246.26247.51246.2646.598184.78
12672007.07.11 05:22modify5560.10246.76246.75245.66
12682007.07.11 05:44modify5560.10246.76246.26245.66
12692007.07.11 05:49t/p5560.10245.66246.26245.66102.518287.29
12702007.07.11 11:00buy5570.10247.23246.48247.73
12712007.07.11 11:00buy5580.10247.23246.48248.33
12722007.07.11 12:56t/p5570.10247.73246.48247.7346.618333.90
12732007.07.11 12:56modify5580.10247.23247.24248.33
12742007.07.11 15:13modify5580.10247.23247.73248.33
12752007.07.11 15:14t/p5580.10248.33247.73248.33102.548436.44
12762007.07.12 01:00sell5590.10248.47249.22247.97
12772007.07.12 01:00sell5600.10248.47249.22247.37
12782007.07.12 07:03t/p5590.10247.97249.22247.9746.598483.03
12792007.07.12 07:03modify5600.10248.47248.46247.37
12802007.07.12 07:44s/l5600.10248.46248.46247.370.938483.96
12812007.07.13 01:00buy5610.10248.73247.98249.23
12822007.07.13 01:00buy5620.10248.73247.98249.83
12832007.07.13 07:00close5610.10248.09247.98249.23-59.658424.31
12842007.07.13 07:00close5620.10248.10247.98249.83-58.728365.59
12852007.07.13 07:00sell5630.10248.10248.85247.60
12862007.07.13 07:00sell5640.10248.10248.85247.00
12872007.07.13 09:00close5630.10248.61248.85247.60-47.538318.06
12882007.07.13 09:00close5640.10248.60248.85247.00-46.608271.46
12892007.07.13 09:00buy5650.10248.60247.85249.10
12902007.07.13 09:00buy5660.10248.60247.85249.70
12912007.07.13 18:00close5650.10248.27247.85249.10-30.778240.69
12922007.07.13 18:00close5660.10248.28247.85249.70-29.838210.86
12932007.07.16 02:00buy5670.10248.35247.60248.85
12942007.07.16 02:00buy5680.10248.35247.60249.45
12952007.07.16 04:00close5670.10248.13247.60248.85-20.518190.35
12962007.07.16 18:00close5680.10247.97247.60249.45-35.428154.93
12972007.07.17 01:00buy5690.10248.44247.69248.94
12982007.07.17 01:00buy5700.10248.44247.69249.54
12992007.07.17 09:15t/p5690.10248.94247.69248.9446.618201.54
13002007.07.17 09:15modify5700.10248.44248.45249.54
13012007.07.17 10:33modify5700.10248.44248.94249.54
13022007.07.17 10:38t/p5700.10249.54248.94249.54102.548304.08
13032007.07.18 01:00sell5710.10249.75250.50249.25
13042007.07.18 01:00sell5720.10249.75250.50248.65
13052007.07.18 09:00close5710.10250.35250.50249.25-55.928248.16
13062007.07.18 09:00close5720.10250.31250.50248.65-52.198195.97
13072007.07.18 09:00buy5730.10250.31249.56250.81
13082007.07.18 09:00buy5740.10250.31249.56251.41
13092007.07.18 23:00close5730.10250.28249.56250.81-2.808193.17
13102007.07.18 23:00close5740.10250.29249.56251.41-1.868191.31
13112007.07.19 01:00sell5750.10250.26251.01249.76
13122007.07.19 01:00sell5760.10250.26251.01249.16
13132007.07.19 23:00close5750.10250.28251.01249.76-1.868189.45
13142007.07.19 23:00close5760.10250.29251.01249.16-2.798186.66
13152007.07.20 01:00buy5770.10250.42249.67250.92
13162007.07.20 01:00buy5780.10250.42249.67251.52
13172007.07.20 08:00t/p5770.10250.92249.67250.9246.618233.27
13182007.07.20 08:30modify5780.10250.42250.43251.52
13192007.07.20 13:44s/l5780.10250.43250.43251.520.948234.21
13202007.07.20 15:00sell5790.10249.14249.89248.64
13212007.07.20 15:00sell5800.10249.14249.89248.04
13222007.07.20 19:00close5790.10249.20249.89248.64-5.598228.62
13232007.07.20 19:00close5800.10249.22249.89248.04-7.458221.17
13242007.07.23 01:00sell5810.10248.95249.70248.45
13252007.07.23 01:00sell5820.10248.95249.70247.85
13262007.07.23 09:36s/l5810.10249.70249.70248.45-69.898151.28
13272007.07.23 09:36s/l5820.10249.70249.70247.85-69.898081.39
13282007.07.23 11:00buy5830.10249.49248.74249.99
13292007.07.23 11:00buy5840.10249.49248.74250.59
13302007.07.23 23:00close5830.10249.28248.74249.99-19.588061.81
13312007.07.23 23:00close5840.10249.27248.74250.59-20.518041.30
13322007.07.24 01:00sell5850.10248.78249.53248.28
13332007.07.24 01:00sell5860.10248.78249.53247.68
13342007.07.24 12:01s/l5850.10249.53249.53248.28-69.897971.41
13352007.07.24 12:01s/l5860.10249.53249.53247.68-69.897901.52
13362007.07.24 13:00buy5870.10249.08248.33249.58
13372007.07.24 13:00buy5880.10249.08248.33250.18
13382007.07.24 14:00close5870.10248.75248.33249.58-30.767870.76
13392007.07.24 14:00close5880.10248.74248.33250.18-31.697839.07
13402007.07.24 14:00sell5890.10248.74249.49248.24
13412007.07.24 14:00sell5900.10248.74249.49247.64
13422007.07.24 19:14t/p5890.10248.24249.49248.2446.597885.66
13432007.07.24 19:14modify5900.10248.74248.73247.64
13442007.07.24 19:36modify5900.10248.74248.24247.64
13452007.07.24 19:40t/p5900.10247.64248.24247.64102.507988.16
13462007.07.25 01:00sell5910.10246.54247.29246.04
13472007.07.25 01:00sell5920.10246.54247.29245.44
13482007.07.25 03:57s/l5910.10247.29247.29246.04-69.897918.27
13492007.07.25 03:57s/l5920.10247.29247.29245.44-69.897848.38
13502007.07.26 01:00sell5930.10247.64248.39247.14
13512007.07.26 01:00sell5940.10247.64248.39246.54
13522007.07.26 02:16t/p5930.10247.14248.39247.1446.607894.98
13532007.07.26 02:16modify5940.10247.64247.63246.54
13542007.07.26 09:15modify5940.10247.64247.14246.54
13552007.07.26 09:33t/p5940.10246.54247.14246.54102.517997.49
13562007.07.27 01:00sell5950.10243.47244.22242.97
13572007.07.27 01:00sell5960.10243.47244.22242.37
13582007.07.27 02:27s/l5950.10244.22244.22242.97-69.897927.60
13592007.07.27 02:27s/l5960.10244.22244.22242.37-69.897857.71
13602007.07.27 03:00buy5970.10244.19243.44244.69
13612007.07.27 03:00buy5980.10244.19243.44245.29
13622007.07.27 04:46s/l5970.10243.44243.44244.69-69.917787.80
13632007.07.27 04:46s/l5980.10243.44243.44245.29-69.917717.89
13642007.07.27 06:00sell5990.10242.49243.24241.99
13652007.07.27 06:00sell6000.10242.49243.24241.39
13662007.07.27 06:05t/p5990.10241.99243.24241.9946.607764.49
13672007.07.27 06:05modify6000.10242.49242.48241.39
13682007.07.27 07:48s/l6000.10242.48242.48241.390.937765.42
13692007.07.30 01:00buy6010.10239.58238.83240.08
13702007.07.30 01:00buy6020.10239.58238.83240.68
13712007.07.30 05:27t/p6010.10240.08238.83240.0846.617812.03
13722007.07.30 05:27modify6020.10239.58239.59240.68
13732007.07.30 05:39s/l6020.10239.59239.59240.680.947812.97
13742007.07.31 01:00sell6030.10241.68242.43241.18
13752007.07.31 01:00sell6040.10241.68242.43240.58
13762007.07.31 05:09t/p6030.10241.18242.43241.1846.607859.57
13772007.07.31 05:09modify6040.10241.68241.67240.58
13782007.07.31 06:50s/l6040.10241.67241.67240.580.947860.51
13792007.07.31 12:00buy6050.10242.78242.03243.28
13802007.07.31 12:00buy6060.10242.78242.03243.88
13812007.07.31 12:49s/l6050.10242.03242.03243.28-69.917790.60
13822007.07.31 12:49s/l6060.10242.03242.03243.88-69.917720.69
13832007.08.01 01:00buy6070.10240.45239.70240.95
13842007.08.01 01:00buy6080.10240.45239.70241.55
13852007.08.01 04:00close6070.10240.12239.70240.95-30.767689.93
13862007.08.01 04:00close6080.10240.11239.70241.55-31.697658.24
13872007.08.01 04:00sell6090.10240.11240.86239.61
13882007.08.01 04:00sell6100.10240.11240.86239.01
13892007.08.01 04:16t/p6090.10239.61240.86239.6146.597704.83
13902007.08.01 04:16modify6100.10240.11240.10239.01
13912007.08.01 05:42modify6100.10240.11239.61239.01
13922007.08.01 05:49t/p6100.10239.01239.61239.01102.517807.34
13932007.08.01 14:00buy6110.10241.13240.38241.63
13942007.08.01 14:00buy6120.10241.13240.38242.23
13952007.08.01 14:01t/p6110.10241.63240.38241.6346.607853.94
13962007.08.01 14:01modify6120.10241.13241.14242.23
13972007.08.01 14:04s/l6120.10241.14241.14242.230.937854.87
13982007.08.02 01:00sell6130.10241.01241.76240.51
13992007.08.02 01:00sell6140.10241.01241.76239.91
14002007.08.02 03:00close6130.10241.53241.76240.51-48.467806.41
14012007.08.02 03:00close6140.10241.51241.76239.91-46.597759.82
14022007.08.02 03:00buy6150.10241.51240.76242.01
14032007.08.02 03:00buy6160.10241.51240.76242.61
14042007.08.02 03:38s/l6150.10240.76240.76242.01-69.917689.91
14052007.08.02 03:38s/l6160.10240.76240.76242.61-69.917620.00
14062007.08.02 04:00sell6170.10240.70241.45240.20
14072007.08.02 04:00sell6180.10240.70241.45239.60
14082007.08.02 05:45s/l6170.10241.45241.45240.20-69.897550.11
14092007.08.02 05:45s/l6180.10241.45241.45239.60-69.897480.22
14102007.08.02 13:00buy6190.10242.28241.53242.78
14112007.08.02 13:00buy6200.10242.28241.53243.38
14122007.08.02 15:54t/p6190.10242.78241.53242.7846.617526.83
14132007.08.02 15:54modify6200.10242.28242.29243.38
14142007.08.02 17:16s/l6200.10242.29242.29243.380.937527.76
14152007.08.03 01:00buy6210.10242.85242.10243.35
14162007.08.03 01:00buy6220.10242.85242.10243.95
14172007.08.03 12:30s/l6210.10242.10242.10243.35-69.917457.85
14182007.08.03 12:30s/l6220.10242.10242.10243.95-69.917387.94
14192007.08.03 13:00sell6230.10242.36243.11241.86
14202007.08.03 13:00sell6240.10242.36243.11241.26
14212007.08.03 14:00t/p6230.10241.86243.11241.8646.597434.53
14222007.08.03 14:00modify6240.10242.36242.35241.26
14232007.08.03 14:44modify6240.10242.36241.86241.26
14242007.08.03 14:44t/p6240.10241.26241.86241.26102.507537.03
14252007.08.06 01:00buy6250.10240.07239.32240.57
14262007.08.06 01:00buy6260.10240.07239.32241.17
14272007.08.06 07:04t/p6250.10240.57239.32240.5746.617583.64
14282007.08.06 07:04modify6260.10240.07240.08241.17
14292007.08.06 09:09s/l6260.10240.08240.08241.170.937584.57
14302007.08.06 10:00sell6270.10239.36240.11238.86
14312007.08.06 10:00sell6280.10239.36240.11238.26
14322007.08.06 16:40s/l6270.10240.11240.11238.86-69.897514.68
14332007.08.06 16:40s/l6280.10240.11240.11238.26-69.897444.79
14342007.08.07 01:00sell6290.10241.19241.94240.69
14352007.08.07 01:00sell6300.10241.19241.94240.09
14362007.08.07 07:34t/p6290.10240.69241.94240.6946.597491.38
14372007.08.07 07:34modify6300.10241.19241.18240.09
14382007.08.07 12:42modify6300.10241.19240.69240.09
14392007.08.07 12:45t/p6300.10240.09240.69240.09102.507593.88
14402007.08.08 01:00sell6310.10240.51241.26240.01
14412007.08.08 01:00sell6320.10240.51241.26239.41
14422007.08.08 06:13t/p6310.10240.01241.26240.0146.607640.48
14432007.08.08 06:13modify6320.10240.51240.50239.41
14442007.08.08 07:06s/l6320.10240.50240.50239.410.947641.42
14452007.08.08 09:00buy6330.10241.44240.69241.94
14462007.08.08 09:00buy6340.10241.44240.69242.54
14472007.08.08 10:19t/p6330.10241.94240.69241.9446.617688.03
14482007.08.08 10:19modify6340.10241.44241.45242.54
14492007.08.08 11:06modify6340.10241.44241.94242.54
14502007.08.08 11:26t/p6340.10242.54241.94242.54102.547790.57
14512007.08.09 01:00buy6350.10243.88243.13244.38
14522007.08.09 01:00buy6360.10243.88243.13244.98
14532007.08.09 05:00close6350.10243.61243.13244.38-25.177765.40
14542007.08.09 05:00close6360.10243.62243.13244.98-24.247741.16
14552007.08.09 05:00sell6370.10243.62244.37243.12
14562007.08.09 05:00sell6380.10243.62244.37242.52
14572007.08.09 06:00close6370.10243.94244.37243.12-29.827711.34
14582007.08.09 06:00close6380.10243.97244.37242.52-32.627678.72
14592007.08.09 06:00buy6390.10243.97243.22244.47
14602007.08.09 06:00buy6400.10243.97243.22245.07
14612007.08.09 06:52s/l6390.10243.22243.22244.47-69.917608.81
14622007.08.09 06:52s/l6400.10243.22243.22245.07-69.917538.90
14632007.08.09 07:00sell6410.10242.70243.45242.20
14642007.08.09 07:00sell6420.10242.70243.45241.60
14652007.08.09 07:04t/p6410.10242.20243.45242.2046.607585.50
14662007.08.09 07:04modify6420.10242.70242.69241.60
14672007.08.09 07:14s/l6420.10242.69242.69241.600.937586.43
14682007.08.10 01:00buy6430.10238.52237.77239.02
14692007.08.10 01:00buy6440.10238.52237.77239.62
14702007.08.10 02:41t/p6430.10239.02237.77239.0246.607633.03
14712007.08.10 02:41modify6440.10238.52238.53239.62
14722007.08.10 03:02s/l6440.10238.53238.53239.620.937633.96
14732007.08.10 07:00sell6450.10238.02238.77237.52
14742007.08.10 07:00sell6460.10238.02238.77236.92
14752007.08.10 07:11s/l6450.10238.77238.77237.52-69.897564.07
14762007.08.10 07:11s/l6460.10238.77238.77236.92-69.897494.18
14772007.08.10 09:00buy6470.10238.71237.96239.21
14782007.08.10 09:00buy6480.10238.71237.96239.81
14792007.08.10 10:22s/l6470.10237.96237.96239.21-69.917424.27
14802007.08.10 10:22s/l6480.10237.96237.96239.81-69.917354.36
14812007.08.10 11:00sell6490.10237.30238.05236.80
14822007.08.10 11:00sell6500.10237.30238.05236.20
14832007.08.10 11:58t/p6490.10236.80238.05236.8046.597400.95
14842007.08.10 11:58modify6500.10237.30237.29236.20
14852007.08.10 12:17s/l6500.10237.29237.29236.200.937401.88
14862007.08.10 17:00buy6510.10239.33238.58239.83
14872007.08.10 17:00buy6520.10239.33238.58240.43
14882007.08.10 19:00close6510.10239.37238.58239.833.737405.61
14892007.08.10 19:00close6520.10239.38238.58240.434.667410.27
14902007.08.13 01:00buy6530.10239.36238.61239.86
14912007.08.13 01:00buy6540.10239.36238.61240.46
14922007.08.13 07:11s/l6530.10238.61238.61239.86-69.917340.36
14932007.08.13 07:11s/l6540.10238.61238.61240.46-69.917270.45
14942007.08.13 08:00sell6550.10238.66239.41238.16
14952007.08.13 08:00sell6560.10238.66239.41237.56
14962007.08.13 09:11t/p6550.10238.16239.41238.1646.607317.05
14972007.08.13 09:11modify6560.10238.66238.65237.56
14982007.08.13 09:16modify6560.10238.66238.16237.56
14992007.08.13 09:39t/p6560.10237.56238.16237.56102.517419.56
15002007.08.14 01:00sell6570.10237.24237.99236.74
15012007.08.14 01:00sell6580.10237.24237.99236.14
15022007.08.14 07:10t/p6570.10236.74237.99236.7446.597466.15
15032007.08.14 07:10modify6580.10237.24237.23236.14
15042007.08.14 08:21s/l6580.10237.23237.23236.140.937467.08
15052007.08.15 01:00sell6590.10234.09234.84233.59
15062007.08.15 01:00sell6600.10234.09234.84232.99
15072007.08.15 03:56t/p6590.10233.59234.84233.5946.597513.67
15082007.08.15 03:56modify6600.10234.09234.08232.99
15092007.08.15 04:21modify6600.10234.09233.59232.99
15102007.08.15 04:27t/p6600.10232.99233.59232.99102.517616.18
15112007.08.16 01:00buy6610.10231.36230.61231.86
15122007.08.16 01:00buy6620.10231.36230.61232.46
15132007.08.16 03:18s/l6610.10230.61230.61231.86-69.917546.27
15142007.08.16 03:18s/l6620.10230.61230.61232.46-69.917476.36
15152007.08.16 04:00sell6630.10229.87230.62229.37
15162007.08.16 04:00sell6640.10229.87230.62228.77
15172007.08.16 04:38s/l6630.10230.62230.62229.37-69.897406.47
15182007.08.16 04:38s/l6640.10230.62230.62228.77-69.897336.58
15192007.08.17 01:00buy6650.10225.56224.81226.06
15202007.08.17 01:00buy6660.10225.56224.81226.66
15212007.08.17 01:06s/l6650.10224.81224.81226.06-69.917266.67
15222007.08.17 01:06s/l6660.10224.81224.81226.66-69.917196.76
15232007.08.17 02:00sell6670.10224.65225.40224.15
15242007.08.17 02:00sell6680.10224.65225.40223.55
15252007.08.17 02:39t/p6670.10224.15225.40224.1546.607243.36
15262007.08.17 02:39modify6680.10224.65224.64223.55
15272007.08.17 03:22modify6680.10224.65224.15223.55
15282007.08.17 03:23t/p6680.10223.55224.15223.55102.517345.87
15292007.08.17 14:00buy6690.10226.22225.47226.72
15302007.08.17 14:00buy6700.10226.22225.47227.32
15312007.08.17 14:04t/p6690.10226.72225.47226.7246.607392.47
15322007.08.17 14:04modify6700.10226.22226.23227.32
15332007.08.17 14:06modify6700.10226.22226.72227.32
15342007.08.17 14:10s/l6700.10226.72226.72227.3246.607439.07
15352007.08.20 01:00buy6710.10226.36225.61226.86
15362007.08.20 01:00buy6720.10226.36225.61227.46
15372007.08.20 04:32t/p6710.10226.86225.61226.8646.607485.67
15382007.08.20 04:32modify6720.10226.36226.37227.46
15392007.08.20 04:41modify6720.10226.36226.86227.46
15402007.08.20 04:42t/p6720.10227.46226.86227.46102.537588.20
15412007.08.21 01:00buy6730.10227.92227.17228.42
15422007.08.21 01:00buy6740.10227.92227.17229.02
15432007.08.21 01:34t/p6730.10228.42227.17228.4246.617634.81
15442007.08.21 01:34modify6740.10227.92227.93229.02
15452007.08.21 02:03modify6740.10227.92228.42229.02
15462007.08.21 02:05t/p6740.10229.02228.42229.02102.537737.34
15472007.08.21 07:00sell6750.10226.86227.61226.36
15482007.08.21 07:00sell6760.10226.86227.61225.76
15492007.08.21 07:23t/p6750.10226.36227.61226.3646.597783.93
15502007.08.21 07:23modify6760.10226.86226.85225.76
15512007.08.21 07:36modify6760.10226.86226.36225.76
15522007.08.21 07:41t/p6760.10225.76226.36225.76102.517886.44
15532007.08.22 01:00sell6770.10226.64227.39226.14
15542007.08.22 01:00sell6780.10226.64227.39225.54
15552007.08.22 06:10s/l6770.10227.39227.39226.14-69.897816.55
15562007.08.22 06:10s/l6780.10227.39227.39225.54-69.897746.66
15572007.08.22 07:00buy6790.10228.22227.47228.72
15582007.08.22 07:00buy6800.10228.22227.47229.32
15592007.08.22 10:48t/p6790.10228.72227.47228.7246.617793.27
15602007.08.22 10:48modify6800.10228.22228.23229.32
15612007.08.22 13:34modify6800.10228.22228.72229.32
15622007.08.22 13:35t/p6800.10229.32228.72229.32102.547895.81
15632007.08.23 01:00sell6810.10231.38232.13230.88
15642007.08.23 01:00sell6820.10231.38232.13230.28
15652007.08.23 02:00close6810.10231.25232.13230.8812.117907.92
15662007.08.23 02:00close6820.10231.24232.13230.2813.057920.97
15672007.08.23 02:00buy6830.10231.24230.49231.74
15682007.08.23 02:00buy6840.10231.24230.49232.34
15692007.08.23 05:25s/l6830.10230.49230.49231.74-69.917851.06
15702007.08.23 05:25s/l6840.10230.49230.49232.34-69.917781.15
15712007.08.24 01:00buy6850.10233.02232.27233.52
15722007.08.24 01:00buy6860.10233.02232.27234.12
15732007.08.24 05:53s/l6850.10232.27232.27233.52-69.917711.24
15742007.08.24 05:53s/l6860.10232.27232.27234.12-69.917641.33
15752007.08.24 06:00sell6870.10232.14232.89231.64
15762007.08.24 06:00sell6880.10232.14232.89231.04
15772007.08.24 06:34t/p6870.10231.64232.89231.6446.597687.92
15782007.08.24 06:34modify6880.10232.14232.13231.04
15792007.08.24 06:49modify6880.10232.14231.64231.04
15802007.08.24 06:49t/p6880.10231.04231.64231.04102.507790.42
15812007.08.24 15:00buy6890.10232.95232.20233.45
15822007.08.24 15:00buy6900.10232.95232.20234.05
15832007.08.24 16:17t/p6890.10233.45232.20233.4546.607837.02
15842007.08.24 16:17modify6900.10232.95232.96234.05
15852007.08.24 19:00close6900.10233.95232.96234.0593.217930.23
15862007.08.27 01:00sell6910.10235.30236.05234.80
15872007.08.27 01:00sell6920.10235.30236.05234.20
15882007.08.27 01:36t/p6910.10234.80236.05234.8046.607976.83
15892007.08.27 01:36modify6920.10235.30235.29234.20
15902007.08.27 03:01modify6920.10235.30234.80234.20
15912007.08.27 03:04t/p6920.10234.20234.80234.20102.518079.34
15922007.08.28 01:00sell6930.10231.75232.50231.25
15932007.08.28 01:00sell6940.10231.75232.50230.65
15942007.08.28 01:26s/l6930.10232.50232.50231.25-69.898009.45
15952007.08.28 01:26s/l6940.10232.50232.50230.65-69.897939.56
15962007.08.29 01:00buy6950.10228.09227.34228.59
15972007.08.29 01:00buy6960.10228.09227.34229.19
15982007.08.29 03:55t/p6950.10228.59227.34228.5946.607986.16
15992007.08.29 03:55modify6960.10228.09228.10229.19
16002007.08.29 04:05modify6960.10228.09228.59229.19
16012007.08.29 04:05t/p6960.10229.19228.59229.19102.538088.69
16022007.08.30 01:00buy6970.10232.98232.23233.48
16032007.08.30 01:00buy6980.10232.98232.23234.08
16042007.08.30 02:13t/p6970.10233.48232.23233.4846.618135.30
16052007.08.30 02:13modify6980.10232.98232.99234.08
16062007.08.30 04:24s/l6980.10232.99232.99234.080.938136.23
16072007.08.30 05:00sell6990.10232.49233.24231.99
16082007.08.30 05:00sell7000.10232.49233.24231.39
16092007.08.30 05:09t/p6990.10231.99233.24231.9946.608182.83
16102007.08.30 05:09modify7000.10232.49232.48231.39
16112007.08.30 05:14s/l7000.10232.48232.48231.390.938183.76
16122007.08.30 16:00buy7010.10233.48232.73233.98
16132007.08.30 16:00buy7020.10233.48232.73234.58
16142007.08.30 16:20s/l7010.10232.73232.73233.98-69.918113.85
16152007.08.30 16:20s/l7020.10232.73232.73234.58-69.918043.94
16162007.08.31 01:00sell7030.10233.42234.17232.92
16172007.08.31 01:00sell7040.10233.42234.17232.32
16182007.08.31 03:32s/l7030.10234.17234.17232.92-69.897974.05
16192007.08.31 03:32s/l7040.10234.17234.17232.32-69.897904.16
16202007.08.31 04:00buy7050.10234.55233.80235.05
16212007.08.31 04:00buy7060.10234.55233.80235.65
16222007.08.31 05:03s/l7050.10233.80233.80235.05-69.917834.25
16232007.08.31 05:03s/l7060.10233.80233.80235.65-69.917764.34
16242007.09.03 01:00buy7070.10233.19232.44233.69
16252007.09.03 01:00buy7080.10233.19232.44234.29
16262007.09.03 04:20t/p7070.10233.69232.44233.6946.607810.94
16272007.09.03 04:20modify7080.10233.19233.20234.29
16282007.09.03 05:59modify7080.10233.19233.69234.29
16292007.09.03 06:00t/p7080.10234.29233.69234.29102.537913.47
16302007.09.04 01:00buy7090.10233.91233.16234.41
16312007.09.04 01:00buy7100.10233.91233.16235.01
16322007.09.04 07:23s/l7090.10233.16233.16234.41-69.917843.56
16332007.09.04 07:23s/l7100.10233.16233.16235.01-69.917773.65
16342007.09.04 08:00sell7110.10232.53233.28232.03
16352007.09.04 08:00sell7120.10232.53233.28231.43
16362007.09.04 12:27t/p7110.10232.03233.28232.0346.607820.25
16372007.09.04 12:27modify7120.10232.53232.52231.43
16382007.09.04 13:30s/l7120.10232.52232.52231.430.947821.19
16392007.09.04 17:00buy7130.10233.92233.17234.42
16402007.09.04 17:00buy7140.10233.92233.17235.02
16412007.09.04 23:00close7130.10234.12233.17234.4218.657839.84
16422007.09.04 23:00close7140.10234.11233.17235.0217.717857.55
16432007.09.05 01:00sell7150.10234.29235.04233.79
16442007.09.05 01:00sell7160.10234.29235.04233.19
16452007.09.05 02:57t/p7150.10233.79235.04233.7946.607904.15
16462007.09.05 02:57modify7160.10234.29234.28233.19
16472007.09.05 04:12modify7160.10234.29233.79233.19
16482007.09.05 04:13t/p7160.10233.19233.79233.19102.518006.66
16492007.09.06 01:00buy7170.10232.42231.67232.92
16502007.09.06 01:00buy7180.10232.42231.67233.52
16512007.09.06 02:03t/p7170.10232.92231.67232.9246.618053.27
16522007.09.06 02:05modify7180.10232.42232.43233.52
16532007.09.06 03:20modify7180.10232.42232.92233.52
16542007.09.06 04:27t/p7180.10233.52232.92233.52102.548155.81
16552007.09.07 01:00sell7190.10233.03233.78232.53
16562007.09.07 01:00sell7200.10233.03233.78231.93
16572007.09.07 04:47t/p7190.10232.53233.78232.5346.598202.40
16582007.09.07 04:47modify7200.10233.03233.02231.93
16592007.09.07 07:18modify7200.10233.03232.53231.93
16602007.09.07 07:18t/p7200.10231.93232.53231.93102.518304.91
16612007.09.10 01:00sell7210.10228.62229.37228.12
16622007.09.10 01:00sell7220.10228.62229.37227.52
16632007.09.10 01:47s/l7210.10229.37229.37228.12-69.898235.02
16642007.09.10 01:47s/l7220.10229.37229.37227.52-69.898165.13
16652007.09.10 02:00buy7230.10229.43228.68229.93
16662007.09.10 02:00buy7240.10229.43228.68230.53
16672007.09.10 03:57t/p7230.10229.93228.68229.9346.618211.74
16682007.09.10 03:57modify7240.10229.43229.44230.53
16692007.09.10 06:33s/l7240.10229.44229.44230.530.938212.67
16702007.09.11 01:00sell7250.10229.90230.65229.40
16712007.09.11 01:00sell7260.10229.90230.65228.80
16722007.09.11 03:00close7250.10230.31230.65229.40-38.218174.46
16732007.09.11 03:00close7260.10230.30230.65228.80-37.288137.18
16742007.09.11 03:00buy7270.10230.30229.55230.80
16752007.09.11 03:00buy7280.10230.30229.55231.40
16762007.09.11 05:08t/p7270.10230.80229.55230.8046.618183.79
16772007.09.11 05:08modify7280.10230.30230.31231.40
16782007.09.11 06:10s/l7280.10230.31230.31231.400.938184.72
16792007.09.11 08:00sell7290.10230.01230.76229.51
16802007.09.11 08:00sell7300.10230.01230.76228.91
16812007.09.11 08:57s/l7290.10230.76230.76229.51-69.898114.83
16822007.09.11 08:57s/l7300.10230.76230.76228.91-69.898044.94
16832007.09.11 09:00buy7310.10230.67229.92231.17
16842007.09.11 09:00buy7320.10230.67229.92231.77
16852007.09.11 11:55t/p7310.10231.17229.92231.1746.608091.54
16862007.09.11 11:55modify7320.10230.67230.68231.77
16872007.09.11 14:43modify7320.10230.67231.17231.77
16882007.09.11 14:44t/p7320.10231.77231.17231.77102.538194.07
16892007.09.12 01:00sell7330.10231.83232.58231.33
16902007.09.12 01:00sell7340.10231.83232.58230.73
16912007.09.12 11:51t/p7330.10231.33232.58231.3346.598240.66
16922007.09.12 11:51modify7340.10231.83231.82230.73
16932007.09.12 12:55s/l7340.10231.82231.82230.730.938241.59
16942007.09.13 01:00buy7350.10231.95231.20232.45
16952007.09.13 01:00buy7360.10231.95231.20233.05
16962007.09.13 10:11t/p7350.10232.45231.20232.4546.618288.20
16972007.09.13 10:14modify7360.10231.95231.96233.05
16982007.09.13 12:36t/p7360.10233.05231.96233.05102.548390.74
16992007.09.14 01:00sell7370.10232.23232.98231.73
17002007.09.14 01:00sell7380.10232.23232.98231.13
17012007.09.14 02:22t/p7370.10231.73232.98231.7346.598437.33
17022007.09.14 02:22modify7380.10232.23232.22231.13
17032007.09.14 02:58s/l7380.10232.22232.22231.130.938438.26
17042007.09.14 04:00buy7390.10232.38231.63232.88
17052007.09.14 04:00buy7400.10232.38231.63233.48
17062007.09.14 05:51t/p7390.10232.88231.63232.8846.618484.87
17072007.09.14 05:51modify7400.10232.38232.39233.48
17082007.09.14 06:33s/l7400.10232.39232.39233.480.948485.81
17092007.09.14 08:00sell7410.10231.89232.64231.39
17102007.09.14 08:00sell7420.10231.89232.64230.79
17112007.09.14 09:26t/p7410.10231.39232.64231.3946.608532.41
17122007.09.14 09:26modify7420.10231.89231.88230.79
17132007.09.14 10:21modify7420.10231.89231.39230.79
17142007.09.14 10:22t/p7420.10230.79231.39230.79102.518634.92
17152007.09.17 01:00buy7430.10231.56230.81232.06
17162007.09.17 01:00buy7440.10231.56230.81232.66
17172007.09.17 06:42s/l7430.10230.81230.81232.06-69.918565.01
17182007.09.17 06:42s/l7440.10230.81230.81232.66-69.918495.10
17192007.09.17 07:00sell7450.10230.60231.35230.10
17202007.09.17 07:00sell7460.10230.60231.35229.50
17212007.09.17 07:23t/p7450.10230.10231.35230.1046.598541.69
17222007.09.17 07:23modify7460.10230.60230.59229.50
17232007.09.17 08:37modify7460.10230.60230.10229.50
17242007.09.17 08:42t/p7460.10229.50230.10229.50102.508644.19
17252007.09.18 01:00sell7470.10228.77229.52228.27
17262007.09.18 01:00sell7480.10228.77229.52227.67
17272007.09.18 07:59s/l7470.10229.52229.52228.27-69.898574.30
17282007.09.18 07:59s/l7480.10229.52229.52227.67-69.898504.41
17292007.09.18 10:00buy7490.10229.50228.75230.00
17302007.09.18 10:00buy7500.10229.50228.75230.60
17312007.09.18 12:09t/p7490.10230.00228.75230.0046.608551.01
17322007.09.18 12:09modify7500.10229.50229.51230.60
17332007.09.18 12:15modify7500.10229.50230.00230.60
17342007.09.18 12:15t/p7500.10230.60230.00230.60102.538653.54
17352007.09.19 01:00buy7510.10233.19232.44233.69
17362007.09.19 01:00buy7520.10233.19232.44234.29
17372007.09.19 05:25t/p7510.10233.69232.44233.6946.608700.14
17382007.09.19 05:25modify7520.10233.19233.20234.29
17392007.09.19 07:29s/l7520.10233.20233.20234.290.938701.07
17402007.09.19 09:00sell7530.10232.28233.03231.78
17412007.09.19 09:00sell7540.10232.28233.03231.18
17422007.09.19 09:59t/p7530.10231.78233.03231.7846.598747.66
17432007.09.19 09:59modify7540.10232.28232.27231.18
17442007.09.19 10:07s/l7540.10232.27232.27231.180.938748.59
17452007.09.20 01:00sell7550.10232.07232.82231.57
17462007.09.20 01:00sell7560.10232.07232.82230.97
17472007.09.20 05:31t/p7550.10231.57232.82231.5746.598795.18
17482007.09.20 05:31modify7560.10232.07232.06230.97
17492007.09.20 08:31s/l7560.10232.06232.06230.970.938796.11
17502007.09.21 01:00sell7570.10231.26232.01230.76
17512007.09.21 01:00sell7580.10231.26232.01230.16
17522007.09.21 02:00close7570.10231.42232.01230.76-14.918781.20
17532007.09.21 02:00close7580.10231.43232.01230.16-15.848765.36
17542007.09.21 02:00buy7590.10231.43230.68231.93
17552007.09.21 02:00buy7600.10231.43230.68232.53
17562007.09.21 05:00close7590.10230.89230.68231.93-50.348715.02
17572007.09.21 05:00close7600.10230.90230.68232.53-49.408665.62
17582007.09.21 05:00sell7610.10230.90231.65230.40
17592007.09.21 05:00sell7620.10230.90231.65229.80
17602007.09.21 07:55s/l7610.10231.65231.65230.40-69.898595.73
17612007.09.21 07:55s/l7620.10231.65231.65229.80-69.898525.84
17622007.09.21 08:00buy7630.10231.59230.84232.09
17632007.09.21 08:00buy7640.10231.59230.84232.69
17642007.09.21 08:31t/p7630.10232.09230.84232.0946.618572.45
17652007.09.21 08:31modify7640.10231.59231.60232.69
17662007.09.21 09:39modify7640.10231.59232.09232.69
17672007.09.21 09:58t/p7640.10232.69232.09232.69102.548674.99
17682007.09.24 01:00buy7650.10232.98232.23233.48
17692007.09.24 01:00buy7660.10232.98232.23234.08
17702007.09.24 06:05t/p7650.10233.48232.23233.4846.618721.60
17712007.09.24 06:05modify7660.10232.98232.99234.08
17722007.09.24 07:06s/l7660.10232.99232.99234.080.938722.53
17732007.09.24 14:00sell7670.10232.37233.12231.87
17742007.09.24 14:00sell7680.10232.37233.12231.27
17752007.09.24 19:52t/p7670.10231.87233.12231.8746.608769.13
17762007.09.24 19:52modify7680.10232.37232.36231.27
17772007.09.24 20:46s/l7680.10232.36232.36231.270.948770.07
17782007.09.25 01:00sell7690.10230.91231.66230.41
17792007.09.25 01:00sell7700.10230.91231.66229.81
17802007.09.25 07:20t/p7690.10230.41231.66230.4146.598816.66
17812007.09.25 07:20modify7700.10230.91230.90229.81
17822007.09.25 08:09s/l7700.10230.90230.90229.810.938817.59
17832007.09.26 01:00buy7710.10231.47230.72231.97
17842007.09.26 01:00buy7720.10231.47230.72232.57
17852007.09.26 02:56t/p7710.10231.97230.72231.9746.618864.20
17862007.09.26 02:56modify7720.10231.47231.48232.57
17872007.09.26 05:42s/l7720.10231.48231.48232.570.938865.13
17882007.09.27 01:00sell7730.10232.52233.27232.02
17892007.09.27 01:00sell7740.10232.52233.27231.42
17902007.09.27 04:00close7730.10233.17233.27232.02-60.588804.55
17912007.09.27 04:00close7740.10233.20233.27231.42-63.378741.18
17922007.09.27 04:00buy7750.10233.20232.45233.70
17932007.09.27 04:00buy7760.10233.20232.45234.30
17942007.09.27 06:28t/p7750.10233.70232.45233.7046.618787.79
17952007.09.27 06:40modify7760.10233.20233.21234.30
17962007.09.27 15:50modify7760.10233.20233.70234.30
17972007.09.27 15:57t/p7760.10234.30233.70234.30102.538890.32
17982007.09.28 01:00sell7770.10233.98234.73233.48
17992007.09.28 01:00sell7780.10233.98234.73232.88
18002007.09.28 01:24t/p7770.10233.48234.73233.4846.608936.92
18012007.09.28 01:24modify7780.10233.98233.97232.88
18022007.09.28 01:30modify7780.10233.98233.48232.88
18032007.09.28 01:30t/p7780.10232.88233.48232.88102.519039.43
18042007.09.28 13:00buy7790.10234.68233.93235.18
18052007.09.28 13:00buy7800.10234.68233.93235.78
18062007.09.28 14:17s/l7790.10233.93233.93235.18-69.918969.52
18072007.09.28 14:17s/l7800.10233.93233.93235.78-69.918899.61
18082007.10.01 01:00buy7810.10235.07234.32235.57
18092007.10.01 01:00buy7820.10235.07234.32236.17
18102007.10.01 06:18t/p7810.10235.57234.32235.5746.618946.22
18112007.10.01 06:18modify7820.10235.07235.08236.17
18122007.10.01 07:20modify7820.10235.07235.57236.17
18132007.10.01 07:26t/p7820.10236.17235.57236.17102.539048.75
18142007.10.02 01:00sell7830.10236.50237.25236.00
18152007.10.02 01:00sell7840.10236.50237.25235.40
18162007.10.02 01:56t/p7830.10236.00237.25236.0046.599095.34
18172007.10.02 01:56modify7840.10236.50236.49235.40
18182007.10.02 03:20modify7840.10236.50236.00235.40
18192007.10.02 06:11t/p7840.10235.40236.00235.40102.509197.84
18202007.10.03 01:00buy7850.10236.23235.48236.73
18212007.10.03 01:00buy7860.10236.23235.48237.33
18222007.10.03 06:49t/p7850.10236.73235.48236.7346.609244.44
18232007.10.03 06:49modify7860.10236.23236.24237.33
18242007.10.03 07:05modify7860.10236.23236.73237.33
18252007.10.03 07:43s/l7860.10236.73236.73237.3346.609291.04
18262007.10.04 01:00sell7870.10237.19237.94236.69
18272007.10.04 01:00sell7880.10237.19237.94236.09
18282007.10.04 03:46t/p7870.10236.69237.94236.6946.599337.63
18292007.10.04 03:46modify7880.10237.19237.18236.09
18302007.10.04 09:54s/l7880.10237.18237.18236.090.939338.56
18312007.10.04 14:00buy7890.10237.30236.55237.80
18322007.10.04 14:00buy7900.10237.30236.55238.40
18332007.10.04 15:45t/p7890.10237.80236.55237.8046.609385.16
18342007.10.04 15:45modify7900.10237.30237.31238.40
18352007.10.04 18:25s/l7900.10237.31237.31238.400.939386.09
18362007.10.05 01:00buy7910.10237.54236.79238.04
18372007.10.05 01:00buy7920.10237.54236.79238.64
18382007.10.05 07:15s/l7910.10236.79236.79238.04-69.919316.18
18392007.10.05 07:15s/l7920.10236.79236.79238.64-69.919246.27
18402007.10.05 08:00sell7930.10237.03237.78236.53
18412007.10.05 08:00sell7940.10237.03237.78235.93
18422007.10.05 11:00close7930.10237.66237.78236.53-58.719187.56
18432007.10.05 11:00close7940.10237.68237.78235.93-60.579126.99
18442007.10.05 11:00buy7950.10237.68236.93238.18
18452007.10.05 11:00buy7960.10237.68236.93238.78
18462007.10.05 12:38t/p7950.10238.18236.93238.1846.619173.60
18472007.10.05 12:38modify7960.10237.68237.69238.78
18482007.10.05 12:48s/l7960.10237.69237.69238.780.939174.53
18492007.10.08 01:00sell7970.10238.95239.70238.45
18502007.10.08 01:00sell7980.10238.95239.70237.85
18512007.10.08 02:00close7970.10239.25239.70238.45-27.969146.57
18522007.10.08 02:00close7980.10239.22239.70237.85-25.169121.41
18532007.10.08 02:00buy7990.10239.22238.47239.72
18542007.10.08 02:00buy8000.10239.22238.47240.32
18552007.10.08 08:00close7990.10238.67238.47239.72-51.279070.14
18562007.10.08 08:00close8000.10238.66238.47240.32-52.209017.94
18572007.10.08 08:00sell8010.10238.66239.41238.16
18582007.10.08 08:00sell8020.10238.66239.41237.56
18592007.10.08 11:00close8010.10239.31239.41238.16-60.578957.37
18602007.10.08 11:00close8020.10239.34239.41237.56-63.378894.00
18612007.10.08 11:00buy8030.10239.34238.59239.84
18622007.10.08 11:00buy8040.10239.34238.59240.44
18632007.10.08 16:47s/l8030.10238.59238.59239.84-69.918824.09
18642007.10.08 16:47s/l8040.10238.59238.59240.44-69.918754.18
18652007.10.09 01:00sell8050.10238.75239.50238.25
18662007.10.09 01:00sell8060.10238.75239.50237.65
18672007.10.09 01:36t/p8050.10238.25239.50238.2546.608800.78
18682007.10.09 01:36modify8060.10238.75238.74237.65
18692007.10.09 07:22s/l8060.10238.74238.74237.650.948801.72
18702007.10.10 01:00buy8070.10239.23238.48239.73
18712007.10.10 01:00buy8080.10239.23238.48240.33
18722007.10.10 03:00close8070.10238.89238.48239.73-31.698770.03
18732007.10.10 03:00close8080.10238.88238.48240.33-32.638737.40
18742007.10.10 03:00sell8090.10238.88239.63238.38
18752007.10.10 03:00sell8100.10238.88239.63237.78
18762007.10.10 07:00close8090.10239.42239.63238.38-50.328687.08
18772007.10.10 07:00close8100.10239.40239.63237.78-48.468638.62
18782007.10.10 07:00buy8110.10239.40238.65239.90
18792007.10.10 07:00buy8120.10239.40238.65240.50
18802007.10.10 08:37t/p8110.10239.90238.65239.9046.608685.22
18812007.10.10 08:37modify8120.10239.40239.41240.50
18822007.10.10 12:43s/l8120.10239.41239.41240.500.938686.15
18832007.10.11 01:00buy8130.10238.80238.05239.30
18842007.10.11 01:00buy8140.10238.80238.05239.90
18852007.10.11 02:00close8130.10238.71238.05239.30-8.398677.76
18862007.10.11 04:37modify8140.10238.80238.81239.90
18872007.10.11 07:04s/l8140.10238.81238.81239.900.938678.69
18882007.10.12 01:00sell8150.10238.56239.31238.06
18892007.10.12 01:00sell8160.10238.56239.31237.46
18902007.10.12 05:17t/p8150.10238.06239.31238.0646.598725.28
18912007.10.12 05:17modify8160.10238.56238.55237.46
18922007.10.12 07:15modify8160.10238.56238.06237.46
18932007.10.12 07:16t/p8160.10237.46238.06237.46102.518827.79
18942007.10.12 15:00buy8170.10238.98238.23239.48
18952007.10.12 15:00buy8180.10238.98238.23240.08
18962007.10.12 19:00close8170.10239.14238.23239.4814.918842.70
18972007.10.12 19:00close8180.10239.13238.23240.0813.988856.68
18982007.10.15 01:00sell8190.10239.11239.86238.61
18992007.10.15 01:00sell8200.10239.11239.86238.01
19002007.10.15 07:00close8190.10239.63239.86238.61-48.468808.22
19012007.10.15 07:00close8200.10239.64239.86238.01-49.398758.83
19022007.10.15 07:00buy8210.10239.64238.89240.14
19032007.10.15 07:00buy8220.10239.64238.89240.74
19042007.10.15 10:09t/p8210.10240.14238.89240.1446.608805.43
19052007.10.15 10:09modify8220.10239.64239.65240.74
19062007.10.15 13:30modify8220.10239.64240.14240.74
19072007.10.15 14:30s/l8220.10240.14240.14240.7446.608852.03
19082007.10.16 01:00sell8230.10239.30240.05238.80
19092007.10.16 01:00sell8240.10239.30240.05238.20
19102007.10.16 07:23t/p8230.10238.80240.05238.8046.608898.63
19112007.10.16 07:23modify8240.10239.30239.29238.20
19122007.10.16 07:24modify8240.10239.30238.80238.20
19132007.10.16 07:25t/p8240.10238.20238.80238.20102.519001.14
19142007.10.17 01:00sell8250.10237.18237.93236.68
19152007.10.17 01:00sell8260.10237.18237.93236.08
19162007.10.17 01:41t/p8250.10236.68237.93236.6846.599047.73
19172007.10.17 01:41modify8260.10237.18237.17236.08
19182007.10.17 03:47s/l8260.10237.17237.17236.080.939048.66
19192007.10.17 12:00buy8270.10238.21237.46238.71
19202007.10.17 12:00buy8280.10238.21237.46239.31
19212007.10.17 13:35t/p8270.10238.71237.46238.7146.619095.27
19222007.10.17 13:35modify8280.10238.21238.22239.31
19232007.10.17 13:48s/l8280.10238.22238.22239.310.939096.20
19242007.10.17 17:00sell8290.10237.14237.89236.64
19252007.10.17 17:00sell8300.10237.14237.89236.04
19262007.10.17 19:54s/l8290.10237.89237.89236.64-69.899026.31
19272007.10.17 19:54s/l8300.10237.89237.89236.04-69.898956.42
19282007.10.18 01:00buy8310.10237.73236.98238.23
19292007.10.18 01:00buy8320.10237.73236.98238.83
19302007.10.18 08:04s/l8310.10236.98236.98238.23-69.918886.51
19312007.10.18 08:04s/l8320.10236.98236.98238.83-69.918816.60
19322007.10.18 12:00sell8330.10236.52237.27236.02
19332007.10.18 12:00sell8340.10236.52237.27235.42
19342007.10.18 18:07s/l8330.10237.27237.27236.02-69.898746.71
19352007.10.18 18:07s/l8340.10237.27237.27235.42-69.898676.82
19362007.10.19 01:00sell8350.10235.53236.28235.03
19372007.10.19 01:00sell8360.10235.53236.28234.43
19382007.10.19 06:36t/p8350.10235.03236.28235.0346.598723.41
19392007.10.19 06:36modify8360.10235.53235.52234.43
19402007.10.19 07:25s/l8360.10235.52235.52234.430.938724.34
19412007.10.19 12:00buy8370.10236.62235.87237.12
19422007.10.19 12:00buy8380.10236.62235.87237.72
19432007.10.19 13:44s/l8370.10235.87235.87237.12-69.918654.43
19442007.10.19 13:44s/l8380.10235.87235.87237.72-69.918584.52
19452007.10.19 15:00sell8390.10235.06235.81234.56
19462007.10.19 15:00sell8400.10235.06235.81233.96
19472007.10.19 15:50s/l8390.10235.81235.81234.56-69.898514.63
19482007.10.19 15:50s/l8400.10235.81235.81233.96-69.898444.74
19492007.10.22 01:00buy8410.10232.72231.97233.22
19502007.10.22 01:00buy8420.10232.72231.97233.82
19512007.10.22 01:32t/p8410.10233.22231.97233.2246.608491.34
19522007.10.22 01:32modify8420.10232.72232.73233.82
19532007.10.22 03:56modify8420.10232.72233.22233.82
19542007.10.22 04:41t/p8420.10233.82233.22233.82102.538593.87
19552007.10.22 11:00sell8430.10232.37233.12231.87
19562007.10.22 11:00sell8440.10232.37233.12231.27
19572007.10.22 11:34t/p8430.10231.87233.12231.8746.608640.47
19582007.10.22 11:34modify8440.10232.37232.36231.27
19592007.10.22 11:58modify8440.10232.37231.87231.27
19602007.10.22 11:59t/p8440.10231.27231.87231.27102.518742.98
19612007.10.23 01:00sell8450.10232.54233.29232.04
19622007.10.23 01:00sell8460.10232.54233.29231.44
19632007.10.23 02:00close8450.10232.80233.29232.04-24.238718.75
19642007.10.23 02:00close8460.10232.79233.29231.44-23.308695.45
19652007.10.23 02:00buy8470.10232.79232.04233.29
19662007.10.23 02:00buy8480.10232.79232.04233.89
19672007.10.23 04:35t/p8470.10233.29232.04233.2946.618742.06
19682007.10.23 04:35modify8480.10232.79232.80233.89
19692007.10.23 05:43s/l8480.10232.80232.80233.890.938742.99
19702007.10.24 01:00sell8490.10235.47236.22234.97
19712007.10.24 01:00sell8500.10235.47236.22234.37
19722007.10.24 03:06t/p8490.10234.97236.22234.9746.608789.59
19732007.10.24 03:06modify8500.10235.47235.46234.37
19742007.10.24 05:20modify8500.10235.47234.97234.37
19752007.10.24 05:32t/p8500.10234.37234.97234.37102.518892.10
19762007.10.25 01:00sell8510.10233.64234.39233.14
19772007.10.25 01:00sell8520.10233.64234.39232.54
19782007.10.25 06:18t/p8510.10233.14234.39233.1446.608938.70
19792007.10.25 06:18modify8520.10233.64233.63232.54
19802007.10.25 07:22s/l8520.10233.63233.63232.540.948939.64
19812007.10.25 12:00buy8530.10234.35233.60234.85
19822007.10.25 12:00buy8540.10234.35233.60235.45
19832007.10.25 12:21t/p8530.10234.85233.60234.8546.608986.24
19842007.10.25 12:21modify8540.10234.35234.36235.45
19852007.10.25 13:22s/l8540.10234.36234.36235.450.938987.17
19862007.10.25 17:00sell8550.10233.64234.39233.14
19872007.10.25 17:00sell8560.10233.64234.39232.54
19882007.10.25 23:00close8550.10234.33234.39233.14-64.298922.88
19892007.10.25 23:00close8560.10234.33234.39232.54-64.298858.59
19902007.10.26 01:00buy8570.10234.07233.32234.57
19912007.10.26 01:00buy8580.10234.07233.32235.17
19922007.10.26 03:34t/p8570.10234.57233.32234.5746.608905.19
19932007.10.26 03:34modify8580.10234.07234.08235.17
19942007.10.26 07:30modify8580.10234.07234.57235.17
19952007.10.26 07:38t/p8580.10235.17234.57235.17102.539007.72
19962007.10.29 01:00sell8590.10234.40235.15233.90
19972007.10.29 01:00sell8600.10234.40235.15233.30
19982007.10.29 02:00close8590.10234.70235.15233.90-27.958979.77
19992007.10.29 02:00close8600.10234.69235.15233.30-27.028952.75
20002007.10.29 02:00buy8610.10234.69233.94235.19
20012007.10.29 02:00buy8620.10234.69233.94235.79
20022007.10.29 07:14t/p8610.10235.19233.94235.1946.618999.36
20032007.10.29 07:14modify8620.10234.69234.70235.79
20042007.10.29 07:57s/l8620.10234.70234.70235.790.939000.29
20052007.10.30 01:00sell8630.10235.79236.54235.29
20062007.10.30 01:00sell8640.10235.79236.54234.69
20072007.10.30 08:42s/l8630.10236.54236.54235.29-69.898930.40
20082007.10.30 08:42s/l8640.10236.54236.54234.69-69.898860.51
20092007.10.30 10:00buy8650.10237.03236.28237.53
20102007.10.30 10:00buy8660.10237.03236.28238.13
20112007.10.30 17:04t/p8650.10237.53236.28237.5346.618907.12
20122007.10.30 17:04modify8660.10237.03237.04238.13
20132007.10.30 20:45s/l8660.10237.04237.04238.130.938908.05
20142007.10.31 01:00sell8670.10237.29238.04236.79
20152007.10.31 01:00sell8680.10237.29238.04236.19
20162007.10.31 04:00close8670.10237.55238.04236.79-24.238883.82
20172007.10.31 04:00close8680.10237.54238.04236.19-23.308860.52
20182007.10.31 04:00buy8690.10237.54236.79238.04
20192007.10.31 04:00buy8700.10237.54236.79238.64
20202007.10.31 06:00close8690.10237.28236.79238.04-24.248836.28
20212007.10.31 06:00close8700.10237.30236.79238.64-22.378813.91
20222007.10.31 06:00sell8710.10237.30238.05236.80
20232007.10.31 06:00sell8720.10237.30238.05236.20
20242007.10.31 07:42s/l8710.10238.05238.05236.80-69.898744.02
20252007.10.31 07:42s/l8720.10238.05238.05236.20-69.898674.13
20262007.10.31 08:00buy8730.10237.89237.14238.39
20272007.10.31 08:00buy8740.10237.89237.14238.99
20282007.10.31 08:27t/p8730.10238.39237.14238.3946.618720.74
20292007.10.31 08:27modify8740.10237.89237.90238.99
20302007.10.31 09:56modify8740.10237.89238.39238.99
20312007.10.31 10:38s/l8740.10238.39238.39238.9946.618767.35
20322007.11.01 01:00buy8750.10240.21239.46240.71
20332007.11.01 01:00buy8760.10240.21239.46241.31
20342007.11.01 02:00close8750.10239.86239.46240.71-32.638734.72
20352007.11.01 02:00close8760.10239.87239.46241.31-31.698703.03
20362007.11.01 02:00sell8770.10239.87240.62239.37
20372007.11.01 02:00sell8780.10239.87240.62238.77
20382007.11.01 08:00close8770.10240.36240.62239.37-45.668657.37
20392007.11.01 08:00close8780.10240.35240.62238.77-44.738612.64
20402007.11.01 08:00buy8790.10240.35239.60240.85
20412007.11.01 08:00buy8800.10240.35239.60241.45
20422007.11.01 11:35t/p8790.10240.85239.60240.8546.618659.25
20432007.11.01 11:35modify8800.10240.35240.36241.45
20442007.11.01 11:55modify8800.10240.35240.85241.45
20452007.11.01 12:11s/l8800.10240.85240.85241.4546.618705.86
20462007.11.01 14:00sell8810.10239.13239.88238.63
20472007.11.01 14:00sell8820.10239.13239.88238.03
20482007.11.01 14:03t/p8810.10238.63239.88238.6346.608752.46
20492007.11.01 14:03modify8820.10239.13239.12238.03
20502007.11.01 14:11modify8820.10239.13238.63238.03
20512007.11.01 14:12t/p8820.10238.03238.63238.03102.518854.97
20522007.11.02 01:00buy8830.10238.43237.68238.93
20532007.11.02 01:00buy8840.10238.43237.68239.53
20542007.11.02 03:11t/p8830.10238.93237.68238.9346.618901.58
20552007.11.02 03:11modify8840.10238.43238.44239.53
20562007.11.02 04:31s/l8840.10238.44238.44239.530.938902.51
20572007.11.05 01:00buy8850.10239.44238.69239.94
20582007.11.05 01:00buy8860.10239.44238.69240.54
20592007.11.05 07:54s/l8850.10238.69238.69239.94-69.918832.60
20602007.11.05 07:54s/l8860.10238.69238.69240.54-69.918762.69
20612007.11.05 09:00sell8870.10238.56239.31238.06
20622007.11.05 09:00sell8880.10238.56239.31237.46
20632007.11.05 09:53t/p8870.10238.06239.31238.0646.598809.28
20642007.11.05 09:53modify8880.10238.56238.55237.46
20652007.11.05 11:14modify8880.10238.56238.06237.46
20662007.11.05 11:55s/l8880.10238.06238.06237.4646.598855.87
20672007.11.06 01:00buy8890.10238.19237.44238.69
20682007.11.06 01:00buy8900.10238.19237.44239.29
20692007.11.06 03:55t/p8890.10238.69237.44238.6946.608902.47
20702007.11.06 03:55modify8900.10238.19238.20239.29
20712007.11.06 07:53modify8900.10238.19238.69239.29
20722007.11.06 07:59t/p8900.10239.29238.69239.29102.539005.00
20732007.11.07 01:00sell8910.10239.41240.16238.91
20742007.11.07 01:00sell8920.10239.41240.16238.31
20752007.11.07 04:51t/p8910.10238.91240.16238.9146.599051.59
20762007.11.07 04:51modify8920.10239.41239.40238.31
20772007.11.07 07:17modify8920.10239.41238.91238.31
20782007.11.07 07:18t/p8920.10238.31238.91238.31102.519154.10
20792007.11.08 01:00buy8930.10236.91236.16237.41
20802007.11.08 01:00buy8940.10236.91236.16238.01
20812007.11.08 01:27t/p8930.10237.41236.16237.4146.619200.71
20822007.11.08 01:27modify8940.10236.91236.92238.01
20832007.11.08 03:31s/l8940.10236.92236.92238.010.949201.65
20842007.11.09 01:00buy8950.10237.99237.24238.49
20852007.11.09 01:00buy8960.10237.99237.24239.09
20862007.11.09 03:00close8950.10237.47237.24238.49-48.479153.18
20872007.11.09 03:00close8960.10237.50237.24239.09-45.679107.51
20882007.11.09 03:00sell8970.10237.50238.25237.00
20892007.11.09 03:00sell8980.10237.50238.25236.40
20902007.11.09 05:00close8970.10238.08238.25237.00-54.059053.46
20912007.11.09 05:00close8980.10238.04238.25236.40-50.329003.14
20922007.11.09 05:00buy8990.10238.04237.29238.54
20932007.11.09 05:00buy9000.10238.04237.29239.14
20942007.11.09 08:13s/l8990.10237.29237.29238.54-69.928933.22
20952007.11.09 08:13s/l9000.10237.29237.29239.14-69.928863.30
20962007.11.09 09:00sell9010.10237.33238.08236.83
20972007.11.09 09:00sell9020.10237.33238.08236.23
20982007.11.09 09:19t/p9010.10236.83238.08236.8346.608909.90
20992007.11.09 09:19modify9020.10237.33237.32236.23
21002007.11.09 09:34modify9020.10237.33236.83236.23
21012007.11.09 09:44t/p9020.10236.23236.83236.23102.519012.41
21022007.11.12 01:00buy9030.10230.39229.64230.89
21032007.11.12 01:00buy9040.10230.39229.64231.49
21042007.11.12 02:00close9030.10230.30229.64230.89-8.399004.02
21052007.11.12 02:00close9040.10230.29229.64231.49-9.328994.70
21062007.11.12 02:00sell9050.10230.29231.04229.79
21072007.11.12 02:00sell9060.10230.29231.04229.19
21082007.11.12 03:17t/p9050.10229.79231.04229.7946.609041.30
21092007.11.12 03:17modify9060.10230.29230.28229.19
21102007.11.12 03:32modify9060.10230.29229.79229.19
21112007.11.12 03:32t/p9060.10229.19229.79229.19102.519143.81
21122007.11.13 01:00buy9070.10226.33225.58226.83
21132007.11.13 01:00buy9080.10226.33225.58227.43
21142007.11.13 01:30t/p9070.10226.83225.58226.8346.619190.42
21152007.11.13 01:30modify9080.10226.33226.34227.43
21162007.11.13 01:52modify9080.10226.33226.83227.43
21172007.11.13 01:52t/p9080.10227.43226.83227.43102.539292.95
21182007.11.14 01:00sell9090.10230.77231.52230.27
21192007.11.14 01:00sell9100.10230.77231.52229.67
21202007.11.14 02:13t/p9090.10230.27231.52230.2746.609339.55
21212007.11.14 02:13modify9100.10230.77230.76229.67
21222007.11.14 02:55s/l9100.10230.76230.76229.670.949340.49
21232007.11.14 04:00buy9110.10230.91230.16231.41
21242007.11.14 04:00buy9120.10230.91230.16232.01
21252007.11.14 06:32t/p9110.10231.41230.16231.4146.619387.10
21262007.11.14 06:32modify9120.10230.91230.92232.01
21272007.11.14 07:40modify9120.10230.91231.41232.01
21282007.11.14 07:45t/p9120.10232.01231.41232.01102.539489.63
21292007.11.14 12:00sell9130.10229.31230.06228.81
21302007.11.14 12:00sell9140.10229.31230.06228.21
21312007.11.14 13:08s/l9130.10230.06230.06228.81-69.899419.74
21322007.11.14 13:08s/l9140.10230.06230.06228.21-69.899349.85
21332007.11.15 01:00buy9150.10228.81228.06229.31
21342007.11.15 01:00buy9160.10228.81228.06229.91
21352007.11.15 01:14t/p9150.10229.31228.06229.3146.619396.46
21362007.11.15 01:14modify9160.10228.81228.82229.91
21372007.11.15 03:29s/l9160.10228.82228.82229.910.939397.39
21382007.11.15 10:00sell9170.10226.60227.35226.10
21392007.11.15 10:00sell9180.10226.60227.35225.50
21402007.11.15 10:03t/p9170.10226.10227.35226.1046.599443.98
21412007.11.15 10:03modify9180.10226.60226.59225.50
21422007.11.15 11:18s/l9180.10226.59226.59225.500.939444.91
21432007.11.16 01:00sell9190.10225.85226.60225.35
21442007.11.16 01:00sell9200.10225.85226.60224.75
21452007.11.16 02:12t/p9190.10225.35226.60225.3546.599491.50
21462007.11.16 02:12modify9200.10225.85225.84224.75
21472007.11.16 02:29modify9200.10225.85225.35224.75
21482007.11.16 02:29t/p9200.10224.75225.35224.75102.519594.01
21492007.11.16 15:00buy9210.10225.82225.07226.32
21502007.11.16 15:00buy9220.10225.82225.07226.92
21512007.11.16 15:59t/p9210.10226.32225.07226.3246.619640.62
21522007.11.16 15:59modify9220.10225.82225.83226.92
21532007.11.16 16:18modify9220.10225.82226.32226.92
21542007.11.16 16:20t/p9220.10226.92226.32226.92102.549743.16
21552007.11.19 01:00buy9230.10228.16227.41228.66
21562007.11.19 01:00buy9240.10228.16227.41229.26
21572007.11.19 02:33s/l9230.10227.41227.41228.66-69.919673.25
21582007.11.19 02:33s/l9240.10227.41227.41229.26-69.919603.34
21592007.11.19 04:00sell9250.10227.16227.91226.66
21602007.11.19 04:00sell9260.10227.16227.91226.06
21612007.11.19 05:27t/p9250.10226.66227.91226.6646.609649.94
21622007.11.19 05:27modify9260.10227.16227.15226.06
21632007.11.19 05:38s/l9260.10227.15227.15226.060.939650.87
21642007.11.20 01:00buy9270.10225.29224.54225.79
21652007.11.20 01:00buy9280.10225.29224.54226.39
21662007.11.20 02:08s/l9270.10224.54224.54225.79-69.919580.96
21672007.11.20 02:08s/l9280.10224.54224.54226.39-69.919511.05
21682007.11.20 03:00sell9290.10224.54225.29224.04
21692007.11.20 03:00sell9300.10224.54225.29223.44
21702007.11.20 04:39s/l9290.10225.29225.29224.04-69.909441.15
21712007.11.20 04:39s/l9300.10225.29225.29223.44-69.909371.25
21722007.11.20 05:00buy9310.10225.97225.22226.47
21732007.11.20 05:00buy9320.10225.97225.22227.07
21742007.11.20 05:54t/p9310.10226.47225.22226.4746.619417.86
21752007.11.20 05:54modify9320.10225.97225.98227.07
21762007.11.20 07:18modify9320.10225.97226.47227.07
21772007.11.20 07:20t/p9320.10227.07226.47227.07102.549520.40
21782007.11.21 01:00buy9330.10226.87226.12227.37
21792007.11.21 01:00buy9340.10226.87226.12227.97
21802007.11.21 04:00close9330.10226.50226.12227.37-34.489485.92
21812007.11.21 04:00close9340.10226.52226.12227.97-32.629453.30
21822007.11.21 04:00sell9350.10226.52227.27226.02
21832007.11.21 04:00sell9360.10226.52227.27225.42
21842007.11.21 04:29t/p9350.10226.02227.27226.0246.609499.90
21852007.11.21 04:29modify9360.10226.52226.51225.42
21862007.11.21 05:13modify9360.10226.52226.02225.42
21872007.11.21 05:13t/p9360.10225.42226.02225.42102.519602.41
21882007.11.22 01:00buy9370.10223.61222.86224.11
21892007.11.22 01:00buy9380.10223.61222.86224.71
21902007.11.22 02:02t/p9370.10224.11222.86224.1146.609649.01
21912007.11.22 02:02modify9380.10223.61223.62224.71
21922007.11.22 03:18modify9380.10223.61224.11224.71
21932007.11.22 03:27t/p9380.10224.71224.11224.71102.539751.54
21942007.11.23 01:00buy9390.10224.25223.50224.75
21952007.11.23 01:00buy9400.10224.25223.50225.35
21962007.11.23 01:41t/p9390.10224.75223.50224.7546.619798.15
21972007.11.23 01:41modify9400.10224.25224.26225.35
21982007.11.23 01:47s/l9400.10224.26224.26225.350.949799.09
21992007.11.23 04:00sell9410.10223.51224.26223.01
22002007.11.23 04:00sell9420.10223.51224.26222.41
22012007.11.23 04:27t/p9410.10223.01224.26223.0146.599845.68
22022007.11.23 04:27modify9420.10223.51223.50222.41
22032007.11.23 08:07s/l9420.10223.50223.50222.410.939846.61
22042007.11.26 01:00sell9430.10223.91224.66223.41
22052007.11.26 01:00sell9440.10223.91224.66222.81
22062007.11.26 03:03t/p9430.10223.41224.66223.4146.609893.21
22072007.11.26 03:03modify9440.10223.91223.90222.81
22082007.11.26 03:59s/l9440.10223.90223.90222.810.949894.15
22092007.11.26 09:00buy9450.10224.77224.02225.27
22102007.11.26 09:00buy9460.10224.77224.02225.87
22112007.11.26 12:45s/l9450.10224.02224.02225.27-69.929824.23
22122007.11.26 12:45s/l9460.10224.02224.02225.87-69.929754.31
22132007.11.26 14:00sell9470.10223.73224.48223.23
22142007.11.26 14:00sell9480.10223.73224.48222.63
22152007.11.26 20:09t/p9470.10223.23224.48223.2346.599800.90
22162007.11.26 20:09modify9480.10223.73223.72222.63
22172007.11.26 20:50modify9480.10223.73223.23222.63
22182007.11.26 20:51t/p9480.10222.63223.23222.63102.509903.40
22192007.11.27 01:00buy9490.10222.25221.50222.75
22202007.11.27 01:00buy9500.10222.25221.50223.35
22212007.11.27 01:12t/p9490.10222.75221.50222.7546.609950.00
22222007.11.27 01:12modify9500.10222.25222.26223.35
22232007.11.27 02:53modify9500.10222.25222.75223.35
22242007.11.27 03:00t/p9500.10223.35222.75223.35102.5310052.53
22252007.11.28 01:00sell9510.10224.29225.04223.79
22262007.11.28 01:00sell9520.10224.29225.04223.19
22272007.11.28 03:46t/p9510.10223.79225.04223.7946.6010099.13
22282007.11.28 03:46modify9520.10224.29224.28223.19
22292007.11.28 04:21s/l9520.10224.28224.28223.190.9310100.06
22302007.11.28 12:00buy9530.10226.53225.78227.03
22312007.11.28 12:00buy9540.10226.53225.78227.63
22322007.11.28 13:13t/p9530.10227.03225.78227.0346.6110146.67
22332007.11.28 13:13modify9540.10226.53226.54227.63
22342007.11.28 13:30s/l9540.10226.54226.54227.630.9310147.60
22352007.11.29 01:00sell9550.10228.35229.10227.85
22362007.11.29 01:00sell9560.10228.35229.10227.25
22372007.11.29 01:59s/l9550.10229.10229.10227.85-69.8910077.71
22382007.11.29 01:59s/l9560.10229.10229.10227.25-69.8910007.82
22392007.11.29 02:00buy9570.10229.17228.42229.67
22402007.11.29 02:00buy9580.10229.17228.42230.27
22412007.11.29 04:05s/l9570.10228.42228.42229.67-69.919937.91
22422007.11.29 04:05s/l9580.10228.42228.42230.27-69.919868.00
22432007.11.29 05:00sell9590.10228.17228.92227.67
22442007.11.29 05:00sell9600.10228.17228.92227.07
22452007.11.29 07:46t/p9590.10227.67228.92227.6746.609914.60
22462007.11.29 07:46modify9600.10228.17228.16227.07
22472007.11.29 07:58modify9600.10228.17227.67227.07
22482007.11.29 08:20s/l9600.10227.67227.67227.0746.609961.20
22492007.11.30 01:00buy9610.10227.48226.73227.98
22502007.11.30 01:00buy9620.10227.48226.73228.58
22512007.11.30 09:44t/p9610.10227.98226.73227.9846.6010007.80
22522007.11.30 09:44modify9620.10227.48227.49228.58
22532007.11.30 10:02modify9620.10227.48227.98228.58
22542007.11.30 10:05t/p9620.10228.58227.98228.58102.5310110.33
22552007.12.03 01:00sell9630.10227.87228.62227.37
22562007.12.03 01:00sell9640.10227.87228.62226.77
22572007.12.03 02:04t/p9630.10227.37228.62227.3746.5910156.92
22582007.12.03 02:04modify9640.10227.87227.86226.77
22592007.12.03 06:33s/l9640.10227.86227.86226.770.9310157.85
22602007.12.04 01:00sell9650.10227.77228.52227.27
22612007.12.04 01:00sell9660.10227.77228.52226.67
22622007.12.04 09:11t/p9650.10227.27228.52227.2746.5910204.44
22632007.12.04 09:11modify9660.10227.77227.76226.67
22642007.12.04 09:25modify9660.10227.77227.27226.67
22652007.12.04 09:29t/p9660.10226.67227.27226.67102.5110306.95
22662007.12.05 01:00sell9670.10225.92226.67225.42
22672007.12.05 01:00sell9680.10225.92226.67224.82
22682007.12.05 03:06s/l9670.10226.67226.67225.42-69.8910237.06
22692007.12.05 03:06s/l9680.10226.67226.67224.82-69.8910167.17
22702007.12.05 04:00buy9690.10226.52225.77227.02
22712007.12.05 04:00buy9700.10226.52225.77227.62
22722007.12.05 07:00t/p9690.10227.02225.77227.0246.6110213.78
22732007.12.05 07:00modify9700.10226.52226.53227.62
22742007.12.05 08:06s/l9700.10226.53226.53227.620.9310214.71
22752007.12.05 10:00sell9710.10224.57225.32224.07
22762007.12.05 10:00sell9720.10224.57225.32223.47
22772007.12.05 18:03t/p9710.10224.07225.32224.0746.5910261.30
22782007.12.05 18:03modify9720.10224.57224.56223.47
22792007.12.05 20:20s/l9720.10224.56224.56223.470.9310262.23
22802007.12.06 01:00buy9730.10225.21224.46225.71
22812007.12.06 01:00buy9740.10225.21224.46226.31
22822007.12.06 07:13s/l9730.10224.46224.46225.71-69.9110192.32
22832007.12.06 07:13s/l9740.10224.46224.46226.31-69.9110122.41
22842007.12.06 08:00sell9750.10224.30225.05223.80
22852007.12.06 08:00sell9760.10224.30225.05223.20
22862007.12.06 10:10s/l9750.10225.05225.05223.80-69.8910052.52
22872007.12.06 10:10s/l9760.10225.05225.05223.20-69.899982.63
22882007.12.06 15:00buy9770.10225.31224.56225.81
22892007.12.06 15:00buy9780.10225.31224.56226.41
22902007.12.06 19:32t/p9770.10225.81224.56225.8146.6110029.24
22912007.12.06 19:32modify9780.10225.31225.32226.41
22922007.12.06 23:00close9780.10225.54225.32226.4121.4410050.68
22932007.12.07 01:00sell9790.10225.62226.37225.12
22942007.12.07 01:00sell9800.10225.62226.37224.52
22952007.12.07 05:05t/p9790.10225.12226.37225.1246.6010097.28
22962007.12.07 05:05modify9800.10225.62225.61224.52
22972007.12.07 06:58s/l9800.10225.61225.61224.520.9310098.21
22982007.12.07 11:00buy9810.10226.57225.82227.07
22992007.12.07 11:00buy9820.10226.57225.82227.67
23002007.12.07 19:00close9810.10226.83225.82227.0724.2410122.45
23012007.12.07 19:00close9820.10226.84225.82227.6725.1710147.62
23022007.12.10 01:00sell9830.10226.68227.43226.18
23032007.12.10 01:00sell9840.10226.68227.43225.58
23042007.12.10 08:43s/l9830.10227.43227.43226.18-69.8910077.73
23052007.12.10 08:43s/l9840.10227.43227.43225.58-69.8910007.84
23062007.12.10 09:00buy9850.10227.87227.12228.37
23072007.12.10 09:00buy9860.10227.87227.12228.97
23082007.12.10 12:11t/p9850.10228.37227.12228.3746.6110054.45
23092007.12.10 12:11modify9860.10227.87227.88228.97
23102007.12.10 23:00close9860.10228.50227.88228.9758.7210113.17
23112007.12.11 01:00buy9870.10229.17228.42229.67
23122007.12.11 01:00buy9880.10229.17228.42230.27
23132007.12.11 09:56t/p9870.10229.67228.42229.6746.6010159.77
23142007.12.11 09:56modify9880.10229.17229.18230.27
23152007.12.11 11:18s/l9880.10229.18229.18230.270.9310160.70
23162007.12.11 16:00sell9890.10227.48228.23226.98
23172007.12.11 16:00sell9900.10227.48228.23226.38
23182007.12.11 19:17t/p9890.10226.98228.23226.9846.6010207.30
23192007.12.11 19:17modify9900.10227.48227.47226.38
23202007.12.11 19:22modify9900.10227.48226.98226.38
23212007.12.11 19:22t/p9900.10226.38226.98226.38102.5110309.81
23222007.12.12 01:00buy9910.10225.97225.22226.47
23232007.12.12 01:00buy9920.10225.97225.22227.07
23242007.12.12 05:52t/p9910.10226.47225.22226.4746.6110356.42
23252007.12.12 05:52modify9920.10225.97225.98227.07
23262007.12.12 07:12modify9920.10225.97226.47227.07
23272007.12.12 07:16t/p9920.10227.07226.47227.07102.5410458.96
23282007.12.13 01:00buy9930.10228.78228.03229.28
23292007.12.13 01:00buy9940.10228.78228.03229.88
23302007.12.13 02:00close9930.10228.75228.03229.28-2.7910456.17
23312007.12.13 02:00close9940.10228.73228.03229.88-4.6610451.51
23322007.12.13 02:00sell9950.10228.73229.48228.23
23332007.12.13 02:00sell9960.10228.73229.48227.63
23342007.12.13 04:00close9950.10229.34229.48228.23-56.8510394.66
23352007.12.13 04:00close9960.10229.33229.48227.63-55.9110338.75
23362007.12.13 04:00buy9970.10229.33228.58229.83
23372007.12.13 04:00buy9980.10229.33228.58230.43
23382007.12.13 05:42s/l9970.10228.58228.58229.83-69.9110268.84
23392007.12.13 05:42s/l9980.10228.58228.58230.43-69.9110198.93
23402007.12.13 06:00sell9990.10228.70229.45228.20
23412007.12.13 06:00sell10000.10228.70229.45227.60
23422007.12.13 07:02t/p9990.10228.20229.45228.2046.6010245.53
23432007.12.13 07:02modify10000.10228.70228.69227.60
23442007.12.13 08:04modify10000.10228.70228.20227.60
23452007.12.13 08:28t/p10000.10227.60228.20227.60102.5110348.04
23462007.12.14 01:00buy10010.10229.75229.00230.25
23472007.12.14 01:00buy10020.10229.75229.00230.85
23482007.12.14 04:51s/l10010.10229.00229.00230.25-69.9110278.13
23492007.12.14 04:51s/l10020.10229.00229.00230.85-69.9110208.22
23502007.12.14 05:00sell10030.10229.19229.94228.69
23512007.12.14 05:00sell10040.10229.19229.94228.09
23522007.12.14 06:00close10030.10229.67229.94228.69-44.7310163.49
23532007.12.14 06:00close10040.10229.66229.94228.09-43.8010119.69
23542007.12.14 06:00buy10050.10229.66228.91230.16
23552007.12.14 06:00buy10060.10229.66228.91230.76
23562007.12.14 08:14s/l10050.10228.91228.91230.16-69.9110049.78
23572007.12.14 08:14s/l10060.10228.91228.91230.76-69.919979.87
23582007.12.14 09:00sell10070.10229.34230.09228.84
23592007.12.14 09:00sell10080.10229.34230.09228.24
23602007.12.14 09:56t/p10070.10228.84230.09228.8446.6010026.47
23612007.12.14 09:56modify10080.10229.34229.33228.24
23622007.12.14 11:47modify10080.10229.34228.84228.24
23632007.12.14 12:06s/l10080.10228.84228.84228.2446.6010073.07
23642007.12.17 01:00sell10090.10228.41229.16227.91
23652007.12.17 01:00sell10100.10228.41229.16227.31
23662007.12.17 07:17t/p10090.10227.91229.16227.9146.5910119.66
23672007.12.17 07:17modify10100.10228.41228.40227.31
23682007.12.17 11:35s/l10100.10228.40228.40227.310.9310120.59
23692007.12.17 14:00buy10110.10228.69227.94229.19
23702007.12.17 14:00buy10120.10228.69227.94229.79
23712007.12.17 15:00close10110.10228.13227.94229.19-52.2010068.39
23722007.12.17 15:00close10120.10228.15227.94229.79-50.3310018.06
23732007.12.17 15:00sell10130.10228.15228.90227.65
23742007.12.17 15:00sell10140.10228.15228.90227.05
23752007.12.17 17:59s/l10130.10228.90228.90227.65-69.899948.17
23762007.12.17 17:59s/l10140.10228.90228.90227.05-69.899878.28
23772007.12.18 01:00buy10150.10228.28227.53228.78
23782007.12.18 01:00buy10160.10228.28227.53229.38
23792007.12.18 03:08t/p10150.10228.78227.53228.7846.609924.88
23802007.12.18 03:08modify10160.10228.28228.29229.38
23812007.12.18 04:20s/l10160.10228.29228.29229.380.939925.81
23822007.12.19 01:00sell10170.10228.28229.03227.78
23832007.12.19 01:00sell10180.10228.28229.03227.18
23842007.12.19 06:52t/p10170.10227.78229.03227.7846.609972.41
23852007.12.19 06:52modify10180.10228.28228.27227.18
23862007.12.19 09:30modify10180.10228.28227.78227.18
23872007.12.19 09:30t/p10180.10227.18227.78227.18102.5110074.92
23882007.12.20 01:00buy10190.10226.45225.70226.95
23892007.12.20 01:00buy10200.10226.45225.70227.55
23902007.12.20 06:00close10190.10225.87225.70226.95-54.0610020.86
23912007.12.20 06:00close10200.10225.86225.70227.55-54.999965.87
23922007.12.20 06:00sell10210.10225.86226.61225.36
23932007.12.20 06:00sell10220.10225.86226.61224.76
23942007.12.20 08:21t/p10210.10225.36226.61225.3646.5910012.46
23952007.12.20 08:21modify10220.10225.86225.85224.76
23962007.12.20 09:30modify10220.10225.86225.36224.76
23972007.12.20 09:40s/l10220.10225.36225.36224.7646.5910059.05
23982007.12.21 01:00sell10230.10224.28225.03223.78
23992007.12.21 01:00sell10240.10224.28225.03223.18
24002007.12.21 02:00close10230.10224.83225.03223.78-51.2510007.80
24012007.12.21 02:00close10240.10224.81225.03223.18-49.399958.41
24022007.12.21 02:00buy10250.10224.81224.06225.31
24032007.12.21 02:00buy10260.10224.81224.06225.91
24042007.12.21 12:16t/p10250.10225.31224.06225.3146.6110005.02
24052007.12.21 12:16modify10260.10224.81224.82225.91
24062007.12.21 14:02modify10260.10224.81225.31225.91
24072007.12.21 15:19t/p10260.10225.91225.31225.91102.5410107.56
24082007.12.24 01:00sell10270.10226.14226.89225.64
24092007.12.24 01:00sell10280.10226.14226.89225.04
24102007.12.26 20:43s/l10270.10226.89226.89225.64-76.4310031.13
24112007.12.26 20:43s/l10280.10226.89226.89225.04-76.439954.69
24122007.12.27 01:00buy10290.10226.95226.20227.45
24132007.12.27 01:00buy10300.10226.95226.20228.05
24142007.12.27 09:29t/p10290.10227.45226.20227.4546.6110001.30
24152007.12.27 09:29modify10300.10226.95226.96228.05
24162007.12.27 12:22modify10300.10226.95227.45228.05
24172007.12.27 12:24t/p10300.10228.05227.45228.05102.5410103.84
24182007.12.28 01:00buy10310.10227.59226.84228.09
24192007.12.28 01:00buy10320.10227.59226.84228.69
24202007.12.28 01:57s/l10310.10226.84226.84228.09-69.9110033.93
24212007.12.28 01:57s/l10320.10226.84226.84228.69-69.919964.02
24222007.12.28 03:00sell10330.10226.39227.14225.89
24232007.12.28 03:00sell10340.10226.39227.14225.29
24242007.12.28 05:17t/p10330.10225.89227.14225.8946.5910010.61
24252007.12.28 05:17modify10340.10226.39226.38225.29
24262007.12.28 05:37modify10340.10226.39225.89225.29
24272007.12.28 05:56t/p10340.10225.29225.89225.29102.5010113.11
24282007.12.31 01:00buy10350.10224.17223.42224.67
24292007.12.31 01:00buy10360.10224.17223.42225.27
24302007.12.31 02:00close10350.10223.53223.42224.67-59.6610053.45
24312007.12.31 02:00close10360.10223.54223.42225.27-58.739994.72
24322007.12.31 02:00sell10370.10223.54224.29223.04
24332007.12.31 02:00sell10380.10223.54224.29222.44
24342007.12.31 10:12s/l10370.10224.29224.29223.04-69.899924.83
24352007.12.31 10:12s/l10380.10224.29224.29222.44-69.899854.94
24362007.12.31 12:00buy10390.10224.69223.94225.19
24372007.12.31 12:00buy10400.10224.69223.94225.79
24382007.12.31 14:44s/l10390.10223.94223.94225.19-69.919785.03
24392007.12.31 14:44s/l10400.10223.94223.94225.79-69.919715.12
24402007.12.31 15:00sell10410.10223.29224.04222.79
24412007.12.31 15:00sell10420.10223.29224.04222.19
24422007.12.31 15:54t/p10410.10222.79224.04222.7946.599761.71
24432007.12.31 15:54modify10420.10223.29223.28222.19
24442007.12.31 16:01modify10420.10223.29222.79222.19
24452007.12.31 16:01t/p10420.10222.19222.79222.19102.519864.22
24462008.01.03 01:00buy10430.10217.00216.25217.50
24472008.01.03 01:00buy10440.10217.00216.25218.10
24482008.01.03 04:37t/p10430.10217.50216.25217.5046.619910.83
24492008.01.03 04:37modify10440.10217.00217.01218.10
24502008.01.03 06:30s/l10440.10217.01217.01218.100.939911.76
24512008.01.03 10:00sell10450.10215.18215.93214.68
24522008.01.03 10:00sell10460.10215.18215.93214.08
24532008.01.03 10:28t/p10450.10214.68215.93214.6846.609958.36
24542008.01.03 10:28modify10460.10215.18215.17214.08
24552008.01.03 10:48modify10460.10215.18214.68214.08
24562008.01.03 11:00t/p10460.10214.08214.68214.08102.5110060.87
24572008.01.04 01:00sell10470.10215.38216.13214.88
24582008.01.04 01:00sell10480.10215.38216.13214.28
24592008.01.04 01:52t/p10470.10214.88216.13214.8846.5910107.46
24602008.01.04 01:52modify10480.10215.38215.37214.28
24612008.01.04 03:00s/l10480.10215.37215.37214.280.9310108.39
24622008.01.04 12:00buy10490.10216.42215.67216.92
24632008.01.04 12:00buy10500.10216.42215.67217.52
24642008.01.04 13:00close10490.10215.97215.67216.92-41.9510066.44
24652008.01.04 13:00close10500.10215.96215.67217.52-42.8810023.56
24662008.01.04 13:00sell10510.10215.96216.71215.46
24672008.01.04 13:00sell10520.10215.96216.71214.86
24682008.01.04 13:30t/p10510.10215.46216.71215.4646.5910070.15
24692008.01.04 13:30modify10520.10215.96215.95214.86
24702008.01.04 13:30modify10520.10215.96215.46214.86
24712008.01.04 13:30t/p10520.10214.86215.46214.86102.5010172.65
24722008.01.07 01:00buy10530.10214.60213.85215.10
24732008.01.07 01:00buy10540.10214.60213.85215.70
24742008.01.07 08:10t/p10530.10215.10213.85215.1046.6110219.26
24752008.01.07 08:10modify10540.10214.60214.61215.70
24762008.01.07 08:37modify10540.10214.60215.10215.70
24772008.01.07 08:49t/p10540.10215.70215.10215.70102.5310321.79
24782008.01.08 01:00buy10550.10215.03214.28215.53
24792008.01.08 01:00buy10560.10215.03214.28216.13
24802008.01.08 03:22t/p10550.10215.53214.28215.5346.6110368.40
24812008.01.08 03:22modify10560.10215.03215.04216.13
24822008.01.08 06:58modify10560.10215.03215.53216.13
24832008.01.08 07:02t/p10560.10216.13215.53216.13102.5410470.94
24842008.01.09 01:00buy10570.10215.28214.53215.78
24852008.01.09 01:00buy10580.10215.28214.53216.38
24862008.01.09 05:09t/p10570.10215.78214.53215.7846.6110517.55
24872008.01.09 05:09modify10580.10215.28215.29216.38
24882008.01.09 06:09modify10580.10215.28215.78216.38
24892008.01.09 06:15t/p10580.10216.38215.78216.38102.5410620.09
24902008.01.09 12:00sell10590.10214.78215.53214.28
24912008.01.09 12:00sell10600.10214.78215.53213.68
24922008.01.09 13:48t/p10590.10214.28215.53214.2846.5910666.68
24932008.01.09 13:48modify10600.10214.78214.77213.68
24942008.01.09 20:38s/l10600.10214.77214.77213.680.9310667.61
24952008.01.10 01:00buy10610.10215.45214.70215.95
24962008.01.10 01:00buy10620.10215.45214.70216.55
24972008.01.10 02:15s/l10610.10214.70214.70215.95-69.9110597.70
24982008.01.10 02:15s/l10620.10214.70214.70216.55-69.9110527.79
24992008.01.10 03:00sell10630.10214.74215.49214.24
25002008.01.10 03:00sell10640.10214.74215.49213.64
25012008.01.10 09:49s/l10630.10215.49215.49214.24-69.8910457.90
25022008.01.10 09:49s/l10640.10215.49215.49213.64-69.8910388.01
25032008.01.10 11:00buy10650.10215.47214.72215.97
25042008.01.10 11:00buy10660.10215.47214.72216.57
25052008.01.10 12:06t/p10650.10215.97214.72215.9746.6110434.62
25062008.01.10 12:06modify10660.10215.47215.48216.57
25072008.01.10 12:29s/l10660.10215.48215.48216.570.9410435.56
25082008.01.10 14:00sell10670.10214.32215.07213.82
25092008.01.10 14:00sell10680.10214.32215.07213.22
25102008.01.10 15:03s/l10670.10215.07215.07213.82-69.8910365.67
25112008.01.10 15:03s/l10680.10215.07215.07213.22-69.8910295.78
25122008.01.11 01:00sell10690.10214.96215.71214.46
25132008.01.11 01:00sell10700.10214.96215.71213.86
25142008.01.11 03:45t/p10690.10214.46215.71214.4646.5910342.37
25152008.01.11 03:45modify10700.10214.96214.95213.86
25162008.01.11 05:42modify10700.10214.96214.46213.86
25172008.01.11 05:45t/p10700.10213.86214.46213.86102.5010444.87
25182008.01.14 01:00sell10710.10213.18213.93212.68
25192008.01.14 01:00sell10720.10213.18213.93212.08
25202008.01.14 06:20t/p10710.10212.68213.93212.6846.5910491.46
25212008.01.14 06:20modify10720.10213.18213.17212.08
25222008.01.14 07:39modify10720.10213.18212.68212.08
25232008.01.14 08:33t/p10720.10212.08212.68212.08102.5110593.97
25242008.01.15 01:00sell10730.10211.14211.89210.64
25252008.01.15 01:00sell10740.10211.14211.89210.04
25262008.01.15 07:16t/p10730.10210.64211.89210.6446.6010640.57
25272008.01.15 07:16modify10740.10211.14211.13210.04
25282008.01.15 07:42modify10740.10211.14210.64210.04
25292008.01.15 08:00s/l10740.10210.64210.64210.0446.6010687.17
25302008.01.16 01:00buy10750.10208.98208.23209.48
25312008.01.16 01:00buy10760.10208.98208.23210.08
25322008.01.16 02:26t/p10750.10209.48208.23209.4846.6010733.77
25332008.01.16 02:26modify10760.10208.98208.99210.08
25342008.01.16 03:41s/l10760.10208.99208.99210.080.9310734.70
25352008.01.16 05:00sell10770.10208.41209.16207.91
25362008.01.16 05:00sell10780.10208.41209.16207.31
25372008.01.16 05:43t/p10770.10207.91209.16207.9146.5910781.29
25382008.01.16 05:43modify10780.10208.41208.40207.31
25392008.01.16 07:48s/l10780.10208.40208.40207.310.9310782.22
25402008.01.16 15:00buy10790.10209.86209.11210.36
25412008.01.16 15:00buy10800.10209.86209.11210.96
25422008.01.16 16:07t/p10790.10210.36209.11210.3646.6110828.83
25432008.01.16 16:07modify10800.10209.86209.87210.96
25442008.01.16 16:17s/l10800.10209.87209.87210.960.9410829.77
25452008.01.17 01:00sell10810.10210.03210.78209.53
25462008.01.17 01:00sell10820.10210.03210.78208.93
25472008.01.17 06:12s/l10810.10210.78210.78209.53-69.8910759.88
25482008.01.17 06:12s/l10820.10210.78210.78208.93-69.8910689.99
25492008.01.17 08:00buy10830.10211.05210.30211.55
25502008.01.17 08:00buy10840.10211.05210.30212.15
25512008.01.17 08:30t/p10830.10211.55210.30211.5546.6110736.60
25522008.01.17 08:30modify10840.10211.05211.06212.15
25532008.01.17 08:56modify10840.10211.05211.55212.15
25542008.01.17 08:59t/p10840.10212.15211.55212.15102.5310839.13
25552008.01.17 13:00sell10850.10210.50211.25210.00
25562008.01.17 13:00sell10860.10210.50211.25209.40
25572008.01.17 13:39s/l10850.10211.25211.25210.00-69.8910769.24
25582008.01.17 13:39s/l10860.10211.25211.25209.40-69.8910699.35
25592008.01.17 14:00buy10870.10211.64210.89212.14
25602008.01.17 14:00buy10880.10211.64210.89212.74
25612008.01.17 14:49t/p10870.10212.14210.89212.1446.6010745.95
25622008.01.17 14:49modify10880.10211.64211.65212.74
25632008.01.17 15:00s/l10880.10211.65211.65212.740.9310746.88
25642008.01.18 01:00buy10890.10210.51209.76211.01
25652008.01.18 01:00buy10900.10210.51209.76211.61
25662008.01.18 02:04s/l10890.10209.76209.76211.01-69.9110676.97
25672008.01.18 02:04s/l10900.10209.76209.76211.61-69.9110607.06
25682008.01.18 17:00sell10910.10208.55209.30208.05
25692008.01.18 17:00sell10920.10208.55209.30207.45
25702008.01.18 17:28s/l10910.10209.30209.30208.05-69.8910537.17
25712008.01.18 17:28s/l10920.10209.30209.30207.45-69.8910467.28
25722008.01.21 01:00sell10930.10208.78209.53208.28
25732008.01.21 01:00sell10940.10208.78209.53207.68
25742008.01.21 06:02t/p10930.10208.28209.53208.2846.5910513.87
25752008.01.21 06:02modify10940.10208.78208.77207.68
25762008.01.21 06:52modify10940.10208.78208.28207.68
25772008.01.21 06:53t/p10940.10207.68208.28207.68102.5010616.37
25782008.01.22 01:00buy10950.10205.48204.73205.98
25792008.01.22 01:00buy10960.10205.48204.73206.58
25802008.01.22 01:35t/p10950.10205.98204.73205.9846.6010662.97
25812008.01.22 01:35modify10960.10205.48205.49206.58
25822008.01.22 01:43modify10960.10205.48205.98206.58
25832008.01.22 01:45t/p10960.10206.58205.98206.58102.5310765.50
25842008.01.23 01:00sell10970.10209.56210.31209.06
25852008.01.23 01:00sell10980.10209.56210.31208.46
25862008.01.23 03:09t/p10970.10209.06210.31209.0646.6010812.10
25872008.01.23 03:09modify10980.10209.56209.55208.46
25882008.01.23 03:26modify10980.10209.56209.06208.46
25892008.01.23 03:42t/p10980.10208.46209.06208.46102.5110914.61
25902008.01.24 01:00sell10990.10208.47209.22207.97
25912008.01.24 01:00sell11000.10208.47209.22207.37
25922008.01.24 02:16t/p10990.10207.97209.22207.9746.5910961.20
25932008.01.24 02:16modify11000.10208.47208.46207.37
25942008.01.24 04:38s/l11000.10208.46208.46207.370.9310962.13
25952008.01.24 13:00buy11010.10209.53208.78210.03
25962008.01.24 13:00buy11020.10209.53208.78210.63
25972008.01.24 14:43t/p11010.10210.03208.78210.0346.6111008.74
25982008.01.24 14:43modify11020.10209.53209.54210.63
25992008.01.24 16:53modify11020.10209.53210.03210.63
26002008.01.24 18:42t/p11020.10210.63210.03210.63102.5411111.28
26012008.01.25 01:00sell11030.10211.49212.24210.99
26022008.01.25 01:00sell11040.10211.49212.24210.39
26032008.01.25 05:00close11030.10212.13212.24210.99-59.6411051.64
26042008.01.25 05:00close11040.10212.14212.24210.39-60.5710991.07
26052008.01.25 05:00buy11050.10212.14211.39212.64
26062008.01.25 05:00buy11060.10212.14211.39213.24
26072008.01.25 05:17t/p11050.10212.64211.39212.6446.6111037.68
26082008.01.25 05:19modify11060.10212.14212.15213.24
26092008.01.25 07:15modify11060.10212.14212.64213.24
26102008.01.25 07:23t/p11060.10213.24212.64213.24102.5411140.22
26112008.01.28 01:00sell11070.10211.46212.21210.96
26122008.01.28 01:00sell11080.10211.46212.21210.36
26132008.01.28 03:22t/p11070.10210.96212.21210.9646.6011186.82
26142008.01.28 03:22modify11080.10211.46211.45210.36
26152008.01.28 03:51modify11080.10211.46210.96210.36
26162008.01.28 03:58t/p11080.10210.36210.96210.36102.5111289.33
26172008.01.29 01:00sell11090.10212.04212.79211.54
26182008.01.29 01:00sell11100.10212.04212.79210.94
26192008.01.29 02:17t/p11090.10211.54212.79211.5446.6011335.93
26202008.01.29 02:17modify11100.10212.04212.03210.94
26212008.01.29 02:31modify11100.10212.04211.54210.94
26222008.01.29 03:50s/l11100.10211.54211.54210.9446.6011382.53
26232008.01.29 13:00buy11110.10212.85212.10213.35
26242008.01.29 13:00buy11120.10212.85212.10213.95
26252008.01.29 14:54s/l11110.10212.10212.10213.35-69.9111312.62
26262008.01.29 14:54s/l11120.10212.10212.10213.95-69.9111242.71
26272008.01.29 16:00sell11130.10212.42213.17211.92
26282008.01.29 16:00sell11140.10212.42213.17211.32
26292008.01.29 17:00close11130.10212.69213.17211.92-25.1611217.55
26302008.01.29 17:00close11140.10212.70213.17211.32-26.0911191.46
26312008.01.29 17:00buy11150.10212.70211.95213.20
26322008.01.29 17:00buy11160.10212.70211.95213.80
26332008.01.29 23:00close11150.10212.87211.95213.2015.8511207.31
26342008.01.29 23:04close11160.10212.85211.95213.8013.9811221.29
26352008.01.30 01:00sell11170.10212.64213.39212.14
26362008.01.30 01:00sell11180.10212.64213.39211.54
26372008.01.30 07:00t/p11170.10212.14213.39212.1446.6011267.89
26382008.01.30 07:00modify11180.10212.64212.63211.54
26392008.01.30 08:11s/l11180.10212.63212.63211.540.9311268.82
26402008.01.30 13:00buy11190.10213.15212.40213.65
26412008.01.30 13:00buy11200.10213.15212.40214.25
26422008.01.30 19:22t/p11190.10213.65212.40213.6546.6111315.43
26432008.01.30 19:22modify11200.10213.15213.16214.25
26442008.01.30 19:35s/l11200.10213.16213.16214.250.9311316.36
26452008.01.31 01:00buy11210.10211.28210.53211.78
26462008.01.31 01:00buy11220.10211.28210.53212.38
26472008.01.31 01:12t/p11210.10211.78210.53211.7846.6111362.97
26482008.01.31 01:12modify11220.10211.28211.29212.38
26492008.01.31 02:14s/l11220.10211.29211.29212.380.9311363.90
26502008.02.01 01:00buy11230.10212.01211.26212.51
26512008.02.01 01:00buy11240.10212.01211.26213.11
26522008.02.01 12:39s/l11230.10211.26211.26212.51-69.9111293.99
26532008.02.01 12:39s/l11240.10211.26211.26213.11-69.9111224.08
26542008.02.01 14:00sell11250.10209.72210.47209.22
26552008.02.01 14:00sell11260.10209.72210.47208.62
26562008.02.01 15:32t/p11250.10209.22210.47209.2246.5911270.67
26572008.02.01 15:32modify11260.10209.72209.71208.62
26582008.02.01 19:00close11260.10209.25209.71208.6243.8011314.47