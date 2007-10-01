Strategy Tester Report
TimeBasedEA
MetaQuotes-Demo (Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2007.10.01 00:00 - 2008.01.23 23:58 (2007.10.01 - 2008.01.24)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersMagicNumber=20080122; TakeProfit=50; StopLoss=55; Lots=0.1; StartHour=900; OpenBuy=true; OpenSell=true; NumBuys=1; NumSells=1; Slippage=3;
Bars in test100648Ticks modelled190790Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit342.14Gross profit1850.14Gross loss-1508.00
Profit factor1.23Expected payoff5.43
Absolute drawdown294.86Maximal drawdown514.86 (5.04%)Relative drawdown5.04% (514.86)
Total trades63Short positions (won %)40 (60.00%)Long positions (won %)23 (56.52%)
Profit trades (% of total)37 (58.73%)Loss trades (% of total)26 (41.27%)
Largestprofit trade50.14loss trade-58.00
Averageprofit trade50.00loss trade-58.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (300.00)consecutive losses (loss in money)4 (-232.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)300.00 (6)consecutive loss (count of losses)-232.00 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.10.01 09:00sell10.102.04882.05462.0438
22007.10.01 10:17t/p10.102.04382.05462.043850.0010050.00
32007.10.03 09:00sell20.102.04082.04662.0358
42007.10.03 10:48t/p20.102.03582.04662.035850.0010100.00
52007.10.05 09:00buy30.102.03662.03082.0416
62007.10.05 14:36s/l30.102.03082.03082.0416-58.0010042.00
72007.10.08 09:00sell40.102.04122.04702.0362
82007.10.08 17:47t/p40.102.03622.04702.036250.0010092.00
92007.10.09 09:00sell50.102.03332.03912.0283
102007.10.09 13:46t/p50.102.02832.03912.028350.0010142.00
112007.10.10 09:00buy60.102.04062.03482.0456
122007.10.10 11:32t/p60.102.04562.03482.045650.0010192.00
132007.10.12 09:00sell70.102.02772.03352.0227
142007.10.12 14:42s/l70.102.03352.03352.0227-58.0010134.00
152007.10.16 09:00buy80.102.04212.03632.0471
162007.10.16 09:33s/l80.102.03632.03632.0471-58.0010076.00
172007.10.17 09:00buy90.102.03192.02612.0369
182007.10.17 09:59t/p90.102.03692.02612.036950.0010126.00
192007.10.18 09:00buy100.102.04272.03692.0477
202007.10.18 14:12t/p100.102.04772.03692.047750.0010176.00
212007.10.22 09:00buy110.102.05242.04662.0574
222007.10.22 11:34s/l110.102.04662.04662.0574-58.0010118.00
232007.10.23 09:00buy120.102.03552.02972.0405
242007.10.23 10:32t/p120.102.04052.02972.040550.0010168.00
252007.10.24 09:00sell130.102.04552.05132.0405
262007.10.24 16:02s/l130.102.05132.05132.0405-58.0010110.00
272007.10.26 09:00sell140.102.05502.06082.0500
282007.10.26 13:26t/p140.102.05002.06082.050050.0010160.00
292007.10.29 09:00sell150.102.05502.06082.0500
302007.10.29 12:02s/l150.102.06082.06082.0500-58.0010102.00
312007.10.30 09:00sell160.102.06162.06742.0566
322007.10.30 15:01s/l160.102.06742.06742.0566-58.0010044.00
332007.11.02 09:00sell170.102.08232.08812.0773
342007.11.02 17:52s/l170.102.08812.08812.0773-58.009986.00
352007.11.05 09:00buy180.102.08852.08272.0935
362007.11.05 09:22s/l180.102.08272.08272.0935-58.009928.00
372007.11.06 09:00buy190.102.08742.08162.0924
382007.11.07 03:29t/p190.102.09242.08162.092450.149978.14
392007.11.07 09:00sell200.102.09392.09972.0889
402007.11.07 10:22s/l200.102.09972.09972.0889-58.009920.14
412007.11.08 09:00sell210.102.10172.10752.0967
422007.11.08 13:01s/l210.102.10752.10752.0967-58.009862.14
432007.11.12 09:00buy220.102.08472.07892.0897
442007.11.12 09:57s/l220.102.07892.07892.0897-58.009804.14
452007.11.13 09:00sell230.102.06632.07212.0613
462007.11.13 13:19s/l230.102.07212.07212.0613-58.009746.14
472007.11.15 09:00sell240.102.05522.06102.0502
482007.11.15 10:31t/p240.102.05022.06102.050250.009796.14
492007.11.16 09:00sell250.102.04752.05332.0425
502007.11.16 09:18t/p250.102.04252.05332.042550.009846.14
512007.11.19 09:00buy260.102.04812.04232.0531
522007.11.19 12:15t/p260.102.05312.04232.053150.009896.14
532007.11.20 09:00buy270.102.05942.05362.0644
542007.11.20 09:19t/p270.102.06442.05362.064450.009946.14
552007.11.21 09:00buy280.102.06462.05882.0696
562007.11.21 10:33s/l280.102.05882.05882.0696-58.009888.14
572007.11.22 09:00sell290.102.06552.07132.0605
582007.11.22 17:58t/p290.102.06052.07132.060550.009938.14
592007.11.23 09:00sell300.102.07202.07782.0670
602007.11.23 09:26t/p300.102.06702.07782.067050.009988.14
612007.11.28 09:00sell310.102.06082.06662.0558
622007.11.28 14:24s/l310.102.06662.06662.0558-58.009930.14
632007.11.29 09:00sell320.102.07082.07662.0658
642007.11.29 09:24t/p320.102.06582.07662.065850.009980.14
652007.11.30 09:00buy330.102.06522.05942.0702
662007.11.30 16:11s/l330.102.05942.05942.0702-58.009922.14
672007.12.04 09:00sell340.102.06712.07292.0621
682007.12.04 10:17t/p340.102.06212.07292.062150.009972.14
692007.12.05 09:00sell350.102.05472.06052.0497
702007.12.05 09:08t/p350.102.04972.06052.049750.0010022.14
712007.12.06 09:00buy360.102.02322.01742.0282
722007.12.06 10:31t/p360.102.02822.01742.028250.0010072.14
732007.12.07 09:00sell370.102.02272.02852.0177
742007.12.07 10:06s/l370.102.02852.02852.0177-58.0010014.14
752007.12.11 09:00sell380.102.05072.05652.0457
762007.12.11 09:55t/p380.102.04572.05652.045750.0010064.14
772007.12.12 09:00sell390.102.04112.04692.0361
782007.12.12 14:32s/l390.102.04692.04692.0361-58.0010006.14
792007.12.14 09:00sell400.102.04022.04602.0352
802007.12.14 10:22t/p400.102.03522.04602.035250.0010056.14
812007.12.17 09:00sell410.102.01652.02232.0115
822007.12.17 11:12t/p410.102.01152.02232.011550.0010106.14
832007.12.18 09:00buy420.102.02142.01562.0264
842007.12.18 10:31s/l420.102.01562.01562.0264-58.0010048.14
852007.12.19 09:00sell430.102.01252.01832.0075
862007.12.19 10:23s/l430.102.01832.01832.0075-58.009990.14
872007.12.20 09:00sell440.101.99442.00021.9894
882007.12.20 09:22t/p440.101.98942.00021.989450.0010040.14
892007.12.21 09:00sell450.101.98681.99261.9818
902007.12.21 18:47t/p450.101.98181.99261.981850.0010090.14
912007.12.24 09:00sell460.101.98121.98701.9762
922007.12.24 16:56t/p460.101.97621.98701.976250.0010140.14
932007.12.27 09:00buy470.101.98791.98211.9929
942007.12.27 14:25t/p470.101.99291.98211.992950.0010190.14
952007.12.28 09:00sell480.101.99792.00371.9929
962007.12.28 15:02t/p480.101.99292.00371.992950.0010240.14
972008.01.03 09:00sell490.101.97981.98561.9748
982008.01.03 10:36t/p490.101.97481.98561.974850.0010290.14
992008.01.04 09:00sell500.101.96891.97471.9639
1002008.01.04 10:32s/l500.101.97471.97471.9639-58.0010232.14
1012008.01.07 09:00buy510.101.96721.96141.9722
1022008.01.07 09:38t/p510.101.97221.96141.972250.0010282.14
1032008.01.08 09:00buy520.101.97751.97171.9825
1042008.01.08 09:35t/p520.101.98251.97171.982550.0010332.14
1052008.01.09 09:00sell530.101.97101.97681.9660
1062008.01.09 09:45t/p530.101.96601.97681.966050.0010382.14
1072008.01.10 09:00sell540.101.95501.96081.9500
1082008.01.10 10:50s/l540.101.96081.96081.9500-58.0010324.14
1092008.01.11 09:00sell550.101.95251.95831.9475
1102008.01.11 13:09s/l550.101.95831.95831.9475-58.0010266.14
1112008.01.14 09:00sell560.101.96401.96981.9590
1122008.01.14 14:09t/p560.101.95901.96981.959050.0010316.14
1132008.01.15 09:00buy570.101.95721.95141.9622
1142008.01.15 10:31t/p570.101.96221.95141.962250.0010366.14
1152008.01.16 09:00buy580.101.95951.95371.9645
1162008.01.16 11:50s/l580.101.95371.95371.9645-58.0010308.14
1172008.01.17 09:00buy590.101.96411.95831.9691
1182008.01.17 09:56t/p590.101.96911.95831.969150.0010358.14
1192008.01.18 09:00sell600.101.96951.97531.9645
1202008.01.18 10:31t/p600.101.96451.97531.964550.0010408.14
1212008.01.21 09:00buy610.101.95161.94581.9566
1222008.01.21 12:14s/l610.101.94581.94581.9566-58.0010350.14
1232008.01.22 09:00sell620.101.93401.93981.9290
1242008.01.22 09:19s/l620.101.93981.93981.9290-58.0010292.14
1252008.01.23 09:00sell630.101.95901.96481.9540
1262008.01.23 12:10t/p630.101.95401.96481.954050.0010342.14