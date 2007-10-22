Strategy Tester Report
TFX v1_4
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2007.08.06 19:25 - 2008.01.25 05:20
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Bars in test
|33738
|Ticks modelled
|998841
|Modelling quality
|39.21%
|Mismatched charts errors
|4
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|-4630.17
|Gross profit
|38019.72
|Gross loss
|-42649.89
|Profit factor
|0.89
|Expected payoff
|-2.28
|Absolute drawdown
|4639.52
|Maximal drawdown
|4723.98 (92.91%)
|Relative drawdown
|92.91% (4723.98)
|Total trades
|2033
|Short positions (won %)
|980 (46.94%)
|Long positions (won %)
|1053 (62.68%)
|Profit trades (% of total)
|1120 (55.09%)
|Loss trades (% of total)
|913 (44.91%)
|Largest
|profit trade
|636.17
|loss trade
|-654.81
|Average
|profit trade
|33.95
|loss trade
|-46.71
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (65.00)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-112.49)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1700.36 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-1615.20 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.09.16 23:35
|sell
|1
|0.10
|1.3858
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.09.17 01:21
|buy
|2
|0.20
|1.3873
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.09.17 06:27
|buy
|3
|0.30
|1.3888
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.09.17 07:03
|sell
|4
|0.40
|1.3872
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.09.17 07:26
|sell
|5
|0.50
|1.3857
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.09.17 08:11
|buy
|6
|0.60
|1.3872
|0.0000
|0.0000
|7
|2007.09.17 09:52
|sell
|7
|0.70
|1.3857
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.09.17 10:17
|buy
|8
|0.80
|1.3872
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.09.17 13:26
|buy
|9
|0.90
|1.3887
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.09.17 14:09
|sell
|10
|1.00
|1.3872
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.09.17 15:33
|sell
|11
|1.10
|1.3857
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.09.17 18:45
|buy
|12
|1.20
|1.3872
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.09.18 01:38
|sell
|13
|1.30
|1.3857
|0.0000
|0.0000
|14
|2007.09.18 06:20
|sell
|14
|1.40
|1.3841
|0.0000
|0.0000
|15
|2007.09.18 07:32
|buy
|15
|1.50
|1.3857
|0.0000
|0.0000
|16
|2007.09.18 09:30
|buy
|16
|1.60
|1.3873
|0.0000
|0.0000
|17
|2007.09.18 11:12
|sell
|17
|1.70
|1.3858
|0.0000
|0.0000
|18
|2007.09.18 12:10
|buy
|18
|1.80
|1.3873
|0.0000
|0.0000
|19
|2007.09.18 13:02
|buy
|19
|1.90
|1.3888
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.09.18 13:33
|sell
|20
|2.00
|1.3873
|0.0000
|0.0000
|21
|2007.09.18 17:30
|buy
|21
|2.10
|1.3888
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.09.18 18:15
|buy
|22
|2.20
|1.3905
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.09.18 18:17
|buy
|23
|2.30
|1.3921
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.09.18 18:18
|close
|1
|0.10
|1.3931
|0.0000
|0.0000
|-7.29
|4992.71
|25
|2007.09.18 18:18
|close
|2
|0.20
|1.3929
|0.0000
|0.0000
|11.13
|5003.84
|26
|2007.09.18 18:18
|close
|3
|0.30
|1.3929
|0.0000
|0.0000
|12.20
|5016.03
|27
|2007.09.18 18:18
|close
|4
|0.40
|1.3931
|0.0000
|0.0000
|-23.59
|4992.45
|28
|2007.09.18 18:18
|close
|5
|0.50
|1.3931
|0.0000
|0.0000
|-36.98
|4955.46
|29
|2007.09.18 18:18
|close
|6
|0.60
|1.3929
|0.0000
|0.0000
|33.99
|4989.45
|30
|2007.09.18 18:18
|close
|7
|0.70
|1.3931
|0.0000
|0.0000
|-51.78
|4937.68
|31
|2007.09.18 18:18
|close
|8
|0.80
|1.3929
|0.0000
|0.0000
|45.32
|4983.00
|32
|2007.09.18 18:18
|close
|9
|0.90
|1.3929
|0.0000
|0.0000
|37.48
|5020.48
|33
|2007.09.18 18:18
|close
|10
|1.00
|1.3931
|0.0000
|0.0000
|-58.97
|4961.52
|34
|2007.09.18 18:18
|close
|11
|1.10
|1.3931
|0.0000
|0.0000
|-81.36
|4880.16
|35
|2007.09.18 18:18
|close
|12
|1.20
|1.3929
|0.0000
|0.0000
|67.98
|4948.14
|36
|2007.09.18 18:18
|close
|13
|1.30
|1.3931
|0.0000
|0.0000
|-96.20
|4851.94
|37
|2007.09.18 18:18
|close
|14
|1.40
|1.3931
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|4725.94
|38
|2007.09.18 18:18
|close
|15
|1.50
|1.3929
|0.0000
|0.0000
|108.00
|4833.94
|39
|2007.09.18 18:18
|close
|16
|1.60
|1.3929
|0.0000
|0.0000
|89.60
|4923.54
|40
|2007.09.18 18:18
|close
|17
|1.70
|1.3931
|0.0000
|0.0000
|-124.10
|4799.44
|41
|2007.09.18 18:18
|close
|18
|1.80
|1.3929
|0.0000
|0.0000
|100.80
|4900.24
|42
|2007.09.18 18:18
|close
|19
|1.90
|1.3929
|0.0000
|0.0000
|77.90
|4978.14
|43
|2007.09.18 18:18
|close
|20
|2.00
|1.3931
|0.0000
|0.0000
|-116.00
|4862.14
|44
|2007.09.18 18:18
|close
|21
|2.10
|1.3929
|0.0000
|0.0000
|86.10
|4948.24
|45
|2007.09.18 18:18
|close
|22
|2.20
|1.3929
|0.0000
|0.0000
|52.80
|5001.04
|46
|2007.09.18 18:18
|close
|23
|2.30
|1.3929
|0.0000
|0.0000
|18.40
|5019.44
|47
|2007.09.18 18:18
|buy
|24
|0.10
|1.3932
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.09.18 18:20
|buy
|25
|0.20
|1.3947
|0.0000
|0.0000
|49
|2007.09.18 18:22
|sell
|26
|0.30
|1.3932
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.09.18 18:22
|sell
|27
|0.40
|1.3917
|0.0000
|0.0000
|51
|2007.09.18 18:27
|buy
|28
|0.50
|1.3932
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.09.18 18:31
|buy
|29
|0.60
|1.3947
|0.0000
|0.0000
|53
|2007.09.18 18:35
|buy
|30
|0.70
|1.3963
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.09.18 18:37
|close
|24
|0.10
|1.3976
|0.0000
|0.0000
|4.40
|5023.84
|55
|2007.09.18 18:37
|close
|25
|0.20
|1.3976
|0.0000
|0.0000
|5.80
|5029.64
|56
|2007.09.18 18:37
|close
|26
|0.30
|1.3978
|0.0000
|0.0000
|-13.80
|5015.84
|57
|2007.09.18 18:37
|close
|27
|0.40
|1.3978
|0.0000
|0.0000
|-24.40
|4991.44
|58
|2007.09.18 18:37
|close
|28
|0.50
|1.3976
|0.0000
|0.0000
|22.00
|5013.44
|59
|2007.09.18 18:37
|close
|29
|0.60
|1.3976
|0.0000
|0.0000
|17.40
|5030.84
|60
|2007.09.18 18:37
|close
|30
|0.70
|1.3976
|0.0000
|0.0000
|9.10
|5039.94
|61
|2007.09.18 18:37
|buy
|31
|0.10
|1.3977
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.09.18 18:38
|sell
|32
|0.20
|1.3959
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.09.18 18:47
|buy
|33
|0.30
|1.3974
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.09.18 18:53
|sell
|34
|0.40
|1.3959
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.09.18 18:58
|buy
|35
|0.50
|1.3974
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.09.18 20:39
|buy
|36
|0.60
|1.3989
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.09.18 23:08
|sell
|37
|0.70
|1.3974
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.09.19 05:28
|buy
|38
|0.80
|1.3989
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.09.19 05:37
|sell
|39
|0.90
|1.3974
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.09.19 09:32
|sell
|40
|1.00
|1.3959
|0.0000
|0.0000
|71
|2007.09.19 10:17
|sell
|41
|1.10
|1.3943
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.09.19 10:33
|buy
|42
|1.20
|1.3959
|0.0000
|0.0000
|73
|2007.09.19 12:08
|buy
|43
|1.30
|1.3974
|0.0000
|0.0000
|74
|2007.09.19 12:37
|sell
|44
|1.40
|1.3959
|0.0000
|0.0000
|75
|2007.09.19 12:52
|buy
|45
|1.50
|1.3974
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.09.19 14:03
|sell
|46
|1.60
|1.3959
|0.0000
|0.0000
|77
|2007.09.19 15:10
|sell
|47
|1.70
|1.3943
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.09.19 15:19
|buy
|48
|1.80
|1.3959
|0.0000
|0.0000
|79
|2007.09.19 16:13
|sell
|49
|1.90
|1.3943
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.09.19 16:58
|buy
|50
|2.00
|1.3959
|0.0000
|0.0000
|81
|2007.09.19 23:50
|buy
|51
|2.10
|1.3974
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.09.20 06:10
|buy
|52
|2.20
|1.3989
|0.0000
|0.0000
|83
|2007.09.20 06:28
|buy
|53
|2.30
|1.4005
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.09.20 06:41
|buy
|54
|2.40
|1.4021
|0.0000
|0.0000
|85
|2007.09.20 06:42
|close
|31
|0.10
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|4.76
|5044.70
|86
|2007.09.20 06:42
|close
|32
|0.20
|1.4028
|0.0000
|0.0000
|-13.77
|5030.92
|87
|2007.09.20 06:42
|close
|33
|0.30
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|15.18
|5046.10
|88
|2007.09.20 06:42
|close
|34
|0.40
|1.4028
|0.0000
|0.0000
|-27.54
|5018.56
|89
|2007.09.20 06:42
|close
|35
|0.50
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|25.30
|5043.86
|90
|2007.09.20 06:42
|close
|36
|0.60
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|21.36
|5065.22
|91
|2007.09.20 06:42
|close
|37
|0.70
|1.4028
|0.0000
|0.0000
|-37.70
|5027.52
|92
|2007.09.20 06:42
|close
|38
|0.80
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|28.76
|5056.28
|93
|2007.09.20 06:42
|close
|39
|0.90
|1.4028
|0.0000
|0.0000
|-48.51
|5007.77
|94
|2007.09.20 06:42
|close
|40
|1.00
|1.4028
|0.0000
|0.0000
|-68.89
|4938.88
|95
|2007.09.20 06:42
|close
|41
|1.10
|1.4028
|0.0000
|0.0000
|-93.38
|4845.49
|96
|2007.09.20 06:42
|close
|42
|1.20
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|79.14
|4924.63
|97
|2007.09.20 06:42
|close
|43
|1.30
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|66.23
|4990.87
|98
|2007.09.20 06:42
|close
|44
|1.40
|1.4028
|0.0000
|0.0000
|-96.45
|4894.42
|99
|2007.09.20 06:42
|close
|45
|1.50
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|76.42
|4970.84
|100
|2007.09.20 06:42
|close
|46
|1.60
|1.4028
|0.0000
|0.0000
|-110.23
|4860.61
|101
|2007.09.20 06:42
|close
|47
|1.70
|1.4028
|0.0000
|0.0000
|-144.32
|4716.29
|102
|2007.09.20 06:42
|close
|48
|1.80
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|118.71
|4835.00
|103
|2007.09.20 06:42
|close
|49
|1.90
|1.4028
|0.0000
|0.0000
|-161.30
|4673.70
|104
|2007.09.20 06:42
|close
|50
|2.00
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|131.90
|4805.60
|105
|2007.09.20 06:42
|close
|51
|2.10
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|107.00
|4912.59
|106
|2007.09.20 06:42
|close
|52
|2.20
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|81.40
|4993.99
|107
|2007.09.20 06:42
|close
|53
|2.30
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|48.30
|5042.29
|108
|2007.09.20 06:42
|close
|54
|2.40
|1.4026
|0.0000
|0.0000
|12.00
|5054.29
|109
|2007.09.20 06:42
|buy
|55
|0.10
|1.4029
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.09.20 07:18
|buy
|56
|0.20
|1.4045
|0.0000
|0.0000
|111
|2007.09.20 07:23
|buy
|57
|0.30
|1.4061
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.09.20 07:38
|sell
|58
|0.40
|1.4045
|0.0000
|0.0000
|113
|2007.09.20 10:02
|sell
|59
|0.50
|1.4030
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.09.20 10:40
|buy
|60
|0.60
|1.4045
|0.0000
|0.0000
|115
|2007.09.20 10:58
|sell
|61
|0.70
|1.4030
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.09.20 11:35
|buy
|62
|0.80
|1.4045
|0.0000
|0.0000
|117
|2007.09.20 12:13
|sell
|63
|0.90
|1.4030
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.09.20 13:08
|buy
|64
|1.00
|1.4045
|0.0000
|0.0000
|119
|2007.09.20 14:03
|buy
|65
|1.10
|1.4061
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.09.20 14:43
|buy
|66
|1.20
|1.4076
|0.0000
|0.0000
|121
|2007.09.20 14:58
|close
|55
|0.10
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|5.70
|5059.99
|122
|2007.09.20 14:58
|close
|56
|0.20
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|8.20
|5068.19
|123
|2007.09.20 14:58
|close
|57
|0.30
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|7.50
|5075.69
|124
|2007.09.20 14:58
|close
|58
|0.40
|1.4088
|0.0000
|0.0000
|-17.20
|5058.49
|125
|2007.09.20 14:58
|close
|59
|0.50
|1.4088
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|5029.49
|126
|2007.09.20 14:58
|close
|60
|0.60
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|24.60
|5054.09
|127
|2007.09.20 14:58
|close
|61
|0.70
|1.4088
|0.0000
|0.0000
|-40.60
|5013.49
|128
|2007.09.20 14:58
|close
|62
|0.80
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|32.80
|5046.29
|129
|2007.09.20 14:58
|close
|63
|0.90
|1.4088
|0.0000
|0.0000
|-52.20
|4994.09
|130
|2007.09.20 14:58
|close
|64
|1.00
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|41.00
|5035.09
|131
|2007.09.20 14:58
|close
|65
|1.10
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|27.50
|5062.59
|132
|2007.09.20 14:58
|close
|66
|1.20
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|12.00
|5074.59
|133
|2007.09.20 14:58
|buy
|67
|0.10
|1.4087
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.09.20 18:05
|sell
|68
|0.20
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|135
|2007.09.21 04:33
|buy
|69
|0.30
|1.4087
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.09.21 06:31
|buy
|70
|0.40
|1.4103
|0.0000
|0.0000
|137
|2007.09.21 06:35
|buy
|71
|0.50
|1.4118
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.09.21 06:56
|sell
|72
|0.60
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|139
|2007.09.21 07:03
|sell
|73
|0.70
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.09.21 08:27
|sell
|74
|0.80
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|141
|2007.09.21 08:37
|sell
|75
|0.90
|1.4056
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.09.21 08:42
|buy
|76
|1.00
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|143
|2007.09.21 10:07
|sell
|77
|1.10
|1.4056
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.09.21 13:22
|buy
|78
|1.20
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|145
|2007.09.21 14:02
|buy
|79
|1.30
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.09.21 17:43
|sell
|80
|1.40
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|147
|2007.09.21 18:22
|buy
|81
|1.50
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.09.24 01:08
|buy
|82
|1.60
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.09.24 01:22
|buy
|83
|1.70
|1.4117
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.09.24 02:52
|sell
|84
|1.80
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|151
|2007.09.24 05:57
|buy
|85
|1.90
|1.4117
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.09.24 08:56
|sell
|86
|2.00
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|153
|2007.09.24 10:27
|buy
|87
|2.10
|1.4117
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.09.24 12:23
|sell
|88
|2.20
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|155
|2007.09.24 13:47
|sell
|89
|2.30
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.09.24 14:28
|buy
|90
|2.40
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.09.24 15:02
|sell
|91
|2.50
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.09.24 15:33
|sell
|92
|2.60
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|159
|2007.09.24 15:42
|buy
|93
|2.70
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.09.24 22:51
|sell
|94
|2.80
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|161
|2007.09.24 22:51
|close
|67
|0.10
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-1.57
|5073.02
|162
|2007.09.24 22:51
|close
|68
|0.20
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|-0.39
|5072.64
|163
|2007.09.24 22:51
|close
|69
|0.30
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-4.61
|5068.03
|164
|2007.09.24 22:51
|close
|70
|0.40
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-12.54
|5055.49
|165
|2007.09.24 22:51
|close
|71
|0.50
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-23.18
|5032.32
|166
|2007.09.24 22:51
|close
|72
|0.60
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|16.82
|5049.14
|167
|2007.09.24 22:51
|close
|73
|0.70
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|8.42
|5057.56
|168
|2007.09.24 22:51
|close
|74
|0.80
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|-2.37
|5055.19
|169
|2007.09.24 22:51
|close
|75
|0.90
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|-16.17
|5039.02
|170
|2007.09.24 22:51
|close
|76
|1.00
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|0.65
|5039.67
|171
|2007.09.24 22:51
|close
|77
|1.10
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|-19.76
|5019.91
|172
|2007.09.24 22:51
|close
|78
|1.20
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|0.78
|5020.69
|173
|2007.09.24 22:51
|close
|79
|1.30
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-18.65
|5002.03
|174
|2007.09.24 22:51
|close
|80
|1.40
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|-4.15
|4997.88
|175
|2007.09.24 22:51
|close
|81
|1.50
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-21.52
|4976.36
|176
|2007.09.24 22:51
|close
|82
|1.60
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|4928.36
|177
|2007.09.24 22:51
|close
|83
|1.70
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-76.50
|4851.86
|178
|2007.09.24 22:51
|close
|84
|1.80
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|50.40
|4902.26
|179
|2007.09.24 22:51
|close
|85
|1.90
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-85.50
|4816.76
|180
|2007.09.24 22:51
|close
|86
|2.00
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|56.00
|4872.76
|181
|2007.09.24 22:51
|close
|87
|2.10
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-94.50
|4778.26
|182
|2007.09.24 22:51
|close
|88
|2.20
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|61.60
|4839.86
|183
|2007.09.24 22:51
|close
|89
|2.30
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|27.60
|4867.46
|184
|2007.09.24 22:51
|close
|90
|2.40
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-72.00
|4795.46
|185
|2007.09.24 22:51
|close
|91
|2.50
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|30.00
|4825.46
|186
|2007.09.24 22:51
|close
|92
|2.60
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|-7.80
|4817.66
|187
|2007.09.24 22:51
|close
|93
|2.70
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-37.80
|4779.86
|188
|2007.09.24 22:51
|close
|94
|2.80
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|-8.40
|4771.46
|189
|2007.09.24 22:52
|sell
|95
|0.10
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.09.25 01:37
|buy
|96
|0.20
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|191
|2007.09.25 02:40
|sell
|97
|0.30
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.09.25 05:48
|buy
|98
|0.40
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.09.25 06:34
|sell
|99
|0.50
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|194
|2007.09.25 08:26
|buy
|100
|0.60
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|195
|2007.09.25 09:11
|buy
|101
|0.70
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.09.25 11:37
|sell
|102
|0.80
|1.4086
|0.0000
|0.0000
|197
|2007.09.25 11:55
|buy
|103
|0.90
|1.4102
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.09.25 12:54
|buy
|104
|1.00
|1.4117
|0.0000
|0.0000
|199
|2007.09.25 13:43
|buy
|105
|1.10
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.09.25 13:44
|close
|95
|0.10
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|-6.30
|4765.16
|201
|2007.09.25 13:44
|close
|96
|0.20
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|9.20
|4774.36
|202
|2007.09.25 13:44
|close
|97
|0.30
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|-18.90
|4755.46
|203
|2007.09.25 13:44
|close
|98
|0.40
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|18.40
|4773.86
|204
|2007.09.25 13:44
|close
|99
|0.50
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|-31.50
|4742.36
|205
|2007.09.25 13:44
|close
|100
|0.60
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|27.60
|4769.96
|206
|2007.09.25 13:44
|close
|101
|0.70
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|21.00
|4790.96
|207
|2007.09.25 13:44
|close
|102
|0.80
|1.4134
|0.0000
|0.0000
|-38.40
|4752.56
|208
|2007.09.25 13:44
|close
|103
|0.90
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|27.00
|4779.56
|209
|2007.09.25 13:44
|close
|104
|1.00
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|15.00
|4794.56
|210
|2007.09.25 13:44
|close
|105
|1.10
|1.4132
|0.0000
|0.0000
|0.00
|4794.56
|211
|2007.09.25 13:44
|buy
|106
|0.10
|1.4135
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.09.25 14:02
|buy
|107
|0.20
|1.4150
|0.0000
|0.0000
|213
|2007.09.25 14:11
|sell
|108
|0.30
|1.4135
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.09.25 14:49
|sell
|109
|0.40
|1.4120
|0.0000
|0.0000
|215
|2007.09.25 15:06
|buy
|110
|0.50
|1.4135
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.09.25 17:15
|buy
|111
|0.60
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|217
|2007.09.25 20:19
|sell
|112
|0.70
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.09.25 21:57
|buy
|113
|0.80
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|219
|2007.09.26 03:03
|sell
|114
|0.90
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.09.26 04:08
|buy
|115
|1.00
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|221
|2007.09.26 06:11
|sell
|116
|1.10
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|222
|2007.09.26 06:55
|sell
|117
|1.20
|1.4121
|0.0000
|0.0000
|223
|2007.09.26 07:25
|buy
|118
|1.30
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|224
|2007.09.26 08:26
|sell
|119
|1.40
|1.4121
|0.0000
|0.0000
|225
|2007.09.26 10:35
|buy
|120
|1.50
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.09.26 11:17
|sell
|121
|1.60
|1.4121
|0.0000
|0.0000
|227
|2007.09.26 12:29
|buy
|122
|1.70
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.09.26 12:51
|sell
|123
|1.80
|1.4121
|0.0000
|0.0000
|229
|2007.09.26 18:41
|buy
|124
|1.90
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.09.27 06:15
|buy
|125
|2.00
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|231
|2007.09.27 06:50
|buy
|126
|2.10
|1.4166
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.09.27 07:05
|sell
|127
|2.20
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|233
|2007.09.27 07:48
|sell
|128
|2.30
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.09.27 09:22
|buy
|129
|2.40
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|235
|2007.09.27 11:12
|buy
|130
|2.50
|1.4166
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.09.27 12:14
|buy
|131
|2.60
|1.4182
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.09.27 13:44
|sell
|132
|2.70
|1.4166
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.09.27 14:23
|close
|106
|0.10
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|1.56
|4796.12
|239
|2007.09.27 14:23
|close
|107
|0.20
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|0.12
|4796.24
|240
|2007.09.27 14:23
|close
|108
|0.30
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|-5.66
|4790.58
|241
|2007.09.27 14:23
|close
|109
|0.40
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|-13.54
|4777.04
|242
|2007.09.27 14:23
|close
|110
|0.50
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|7.80
|4784.84
|243
|2007.09.27 14:23
|close
|111
|0.60
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|-0.24
|4784.60
|244
|2007.09.27 14:23
|close
|112
|0.70
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|-12.50
|4772.10
|245
|2007.09.27 14:23
|close
|113
|0.80
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|-0.32
|4771.78
|246
|2007.09.27 14:23
|close
|114
|0.90
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|-16.11
|4755.67
|247
|2007.09.27 14:23
|close
|115
|1.00
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|-0.05
|4755.62
|248
|2007.09.27 14:23
|close
|116
|1.10
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|-19.68
|4735.94
|249
|2007.09.27 14:23
|close
|117
|1.20
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|-39.47
|4696.46
|250
|2007.09.27 14:23
|close
|118
|1.30
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|19.44
|4715.90
|251
|2007.09.27 14:23
|close
|119
|1.40
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|-46.05
|4669.85
|252
|2007.09.27 14:23
|close
|120
|1.50
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|22.43
|4692.27
|253
|2007.09.27 14:23
|close
|121
|1.60
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|-52.63
|4639.64
|254
|2007.09.27 14:23
|close
|122
|1.70
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|25.41
|4665.05
|255
|2007.09.27 14:23
|close
|123
|1.80
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|-59.21
|4605.84
|256
|2007.09.27 14:23
|close
|124
|1.90
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|28.40
|4634.25
|257
|2007.09.27 14:23
|close
|125
|2.00
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|2.00
|4636.25
|258
|2007.09.27 14:23
|close
|126
|2.10
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|-29.40
|4606.85
|259
|2007.09.27 14:23
|close
|127
|2.20
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|-6.60
|4600.25
|260
|2007.09.27 14:23
|close
|128
|2.30
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|-41.40
|4558.85
|261
|2007.09.27 14:23
|close
|129
|2.40
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|2.40
|4561.25
|262
|2007.09.27 14:23
|close
|130
|2.50
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|4526.25
|263
|2007.09.27 14:23
|close
|131
|2.60
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|4448.25
|264
|2007.09.27 14:23
|close
|132
|2.70
|1.4154
|0.0000
|0.0000
|32.40
|4480.65
|265
|2007.09.27 14:23
|sell
|133
|0.10
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.09.27 15:50
|sell
|134
|0.20
|1.4136
|0.0000
|0.0000
|267
|2007.09.27 16:06
|buy
|135
|0.30
|1.4151
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.09.28 01:01
|buy
|136
|0.40
|1.4166
|0.0000
|0.0000
|269
|2007.09.28 07:30
|buy
|137
|0.50
|1.4182
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.09.28 07:58
|sell
|138
|0.60
|1.4166
|0.0000
|0.0000
|271
|2007.09.28 08:50
|buy
|139
|0.70
|1.4182
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.09.28 11:38
|buy
|140
|0.80
|1.4197
|0.0000
|0.0000
|273
|2007.09.28 12:11
|sell
|141
|0.90
|1.4182
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.09.28 12:46
|buy
|142
|1.00
|1.4197
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.09.28 14:08
|buy
|143
|1.10
|1.4212
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.09.28 14:08
|close
|133
|0.10
|1.4214
|0.0000
|0.0000
|-6.30
|4474.35
|277
|2007.09.28 14:08
|close
|134
|0.20
|1.4214
|0.0000
|0.0000
|-15.59
|4458.76
|278
|2007.09.28 14:08
|close
|135
|0.30
|1.4212
|0.0000
|0.0000
|18.20
|4476.95
|279
|2007.09.28 14:08
|close
|136
|0.40
|1.4212
|0.0000
|0.0000
|18.40
|4495.35
|280
|2007.09.28 14:08
|close
|137
|0.50
|1.4212
|0.0000
|0.0000
|15.00
|4510.35
|281
|2007.09.28 14:08
|close
|138
|0.60
|1.4214
|0.0000
|0.0000
|-28.80
|4481.55
|282
|2007.09.28 14:08
|close
|139
|0.70
|1.4212
|0.0000
|0.0000
|21.00
|4502.55
|283
|2007.09.28 14:08
|close
|140
|0.80
|1.4212
|0.0000
|0.0000
|12.00
|4514.55
|284
|2007.09.28 14:08
|close
|141
|0.90
|1.4214
|0.0000
|0.0000
|-28.80
|4485.75
|285
|2007.09.28 14:08
|close
|142
|1.00
|1.4212
|0.0000
|0.0000
|15.00
|4500.75
|286
|2007.09.28 14:08
|close
|143
|1.10
|1.4212
|0.0000
|0.0000
|0.00
|4500.75
|287
|2007.09.28 14:08
|buy
|144
|0.10
|1.4215
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.09.28 14:18
|sell
|145
|0.20
|1.4200
|0.0000
|0.0000
|289
|2007.09.28 14:32
|buy
|146
|0.30
|1.4215
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.09.28 14:53
|buy
|147
|0.40
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|291
|2007.09.28 15:00
|sell
|148
|0.50
|1.4215
|0.0000
|0.0000
|292
|2007.09.28 15:13
|buy
|149
|0.60
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|293
|2007.09.28 15:58
|sell
|150
|0.70
|1.4215
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.09.28 16:08
|buy
|151
|0.80
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|295
|2007.09.28 17:17
|buy
|152
|0.90
|1.4246
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.09.28 17:42
|buy
|153
|1.00
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|297
|2007.09.28 17:43
|close
|144
|0.10
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|4.80
|4505.55
|298
|2007.09.28 17:43
|close
|145
|0.20
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|4492.55
|299
|2007.09.28 17:43
|close
|146
|0.30
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|14.40
|4506.95
|300
|2007.09.28 17:43
|close
|147
|0.40
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|13.20
|4520.15
|301
|2007.09.28 17:43
|close
|148
|0.50
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|4495.15
|302
|2007.09.28 17:43
|close
|149
|0.60
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|19.80
|4514.95
|303
|2007.09.28 17:43
|close
|150
|0.70
|1.4265
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|4479.95
|304
|2007.09.28 17:43
|close
|151
|0.80
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|26.40
|4506.35
|305
|2007.09.28 17:43
|close
|152
|0.90
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|15.30
|4521.65
|306
|2007.09.28 17:43
|close
|153
|1.00
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|1.00
|4522.65
|307
|2007.09.28 17:43
|buy
|154
|0.10
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.09.30 22:00
|buy
|155
|0.20
|1.4282
|0.0000
|0.0000
|309
|2007.09.30 22:05
|buy
|156
|0.30
|1.4300
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.09.30 22:09
|sell
|157
|0.40
|1.4282
|0.0000
|0.0000
|311
|2007.09.30 22:52
|sell
|158
|0.50
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.10.01 06:43
|sell
|159
|0.60
|1.4251
|0.0000
|0.0000
|313
|2007.10.01 07:13
|sell
|160
|0.70
|1.4235
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.10.01 07:33
|close
|154
|0.10
|1.4227
|0.0000
|0.0000
|-3.94
|4518.72
|315
|2007.10.01 07:33
|close
|155
|0.20
|1.4227
|0.0000
|0.0000
|-11.07
|4507.65
|316
|2007.10.01 07:33
|close
|156
|0.30
|1.4227
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|4485.64
|317
|2007.10.01 07:33
|close
|157
|0.40
|1.4229
|0.0000
|0.0000
|21.21
|4506.86
|318
|2007.10.01 07:33
|close
|158
|0.50
|1.4229
|0.0000
|0.0000
|18.52
|4525.37
|319
|2007.10.01 07:33
|close
|159
|0.60
|1.4229
|0.0000
|0.0000
|13.20
|4538.57
|320
|2007.10.01 07:33
|close
|160
|0.70
|1.4229
|0.0000
|0.0000
|4.20
|4542.77
|321
|2007.10.01 07:33
|sell
|161
|0.10
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.10.01 09:45
|buy
|162
|0.20
|1.4244
|0.0000
|0.0000
|323
|2007.10.01 11:18
|sell
|163
|0.30
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|324
|2007.10.01 11:48
|sell
|164
|0.40
|1.4213
|0.0000
|0.0000
|325
|2007.10.01 12:10
|buy
|165
|0.50
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.10.01 14:58
|buy
|166
|0.60
|1.4244
|0.0000
|0.0000
|327
|2007.10.01 15:37
|sell
|167
|0.70
|1.4227
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.10.01 17:31
|buy
|168
|0.80
|1.4243
|0.0000
|0.0000
|329
|2007.10.01 20:13
|sell
|169
|0.90
|1.4227
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.10.02 05:45
|sell
|170
|1.00
|1.4212
|0.0000
|0.0000
|331
|2007.10.02 06:56
|sell
|171
|1.10
|1.4197
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.10.02 07:32
|sell
|172
|1.20
|1.4182
|0.0000
|0.0000
|333
|2007.10.02 07:49
|close
|161
|0.10
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|4.50
|4547.28
|334
|2007.10.02 07:49
|close
|162
|0.20
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|-12.67
|4534.61
|335
|2007.10.02 07:49
|close
|163
|0.30
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|13.51
|4548.12
|336
|2007.10.02 07:49
|close
|164
|0.40
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|12.01
|4560.13
|337
|2007.10.02 07:49
|close
|165
|0.50
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|-23.68
|4536.46
|338
|2007.10.02 07:49
|close
|166
|0.60
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|-38.01
|4498.45
|339
|2007.10.02 07:49
|close
|167
|0.70
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|30.82
|4529.27
|340
|2007.10.02 07:49
|close
|168
|0.80
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|-49.88
|4479.39
|341
|2007.10.02 07:49
|close
|169
|0.90
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|39.63
|4519.02
|342
|2007.10.02 07:49
|close
|170
|1.00
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|29.00
|4548.02
|343
|2007.10.02 07:49
|close
|171
|1.10
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|15.40
|4563.42
|344
|2007.10.02 07:49
|close
|172
|1.20
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|-1.20
|4562.22
|345
|2007.10.02 07:49
|sell
|173
|0.10
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.10.02 08:18
|buy
|174
|0.20
|1.4195
|0.0000
|0.0000
|347
|2007.10.02 09:10
|sell
|175
|0.30
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.10.02 10:32
|sell
|176
|0.40
|1.4164
|0.0000
|0.0000
|349
|2007.10.02 10:58
|sell
|177
|0.50
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.10.02 12:06
|buy
|178
|0.60
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|351
|2007.10.02 12:49
|sell
|179
|0.70
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.10.02 13:15
|buy
|180
|0.80
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|353
|2007.10.02 14:00
|buy
|181
|0.90
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|354
|2007.10.02 14:03
|sell
|182
|1.00
|1.4164
|0.0000
|0.0000
|355
|2007.10.02 14:43
|sell
|183
|1.10
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.10.02 15:37
|buy
|184
|1.20
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|357
|2007.10.02 17:13
|sell
|185
|1.30
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.10.03 01:23
|buy
|186
|1.40
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|359
|2007.10.03 02:00
|buy
|187
|1.50
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.10.03 05:17
|sell
|188
|1.60
|1.4164
|0.0000
|0.0000
|361
|2007.10.03 06:46
|buy
|189
|1.70
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|362
|2007.10.03 08:46
|sell
|190
|1.80
|1.4164
|0.0000
|0.0000
|363
|2007.10.03 09:38
|buy
|191
|1.90
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.10.03 11:42
|buy
|192
|2.00
|1.4195
|0.0000
|0.0000
|365
|2007.10.03 13:21
|sell
|193
|2.10
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.10.03 14:10
|sell
|194
|2.20
|1.4164
|0.0000
|0.0000
|367
|2007.10.03 14:42
|sell
|195
|2.30
|1.4149
|0.0000
|0.0000
|368
|2007.10.03 15:43
|sell
|196
|2.40
|1.4133
|0.0000
|0.0000
|369
|2007.10.03 16:10
|sell
|197
|2.50
|1.4118
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.10.03 18:33
|close
|173
|0.10
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|7.20
|4569.43
|371
|2007.10.03 18:33
|close
|174
|0.20
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|-17.87
|4551.56
|372
|2007.10.03 18:33
|close
|175
|0.30
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|21.61
|4573.17
|373
|2007.10.03 18:33
|close
|176
|0.40
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|22.41
|4595.58
|374
|2007.10.03 18:33
|close
|177
|0.50
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|20.52
|4616.10
|375
|2007.10.03 18:33
|close
|178
|0.60
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|-35.61
|4580.49
|376
|2007.10.03 18:33
|close
|179
|0.70
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|28.72
|4609.21
|377
|2007.10.03 18:33
|close
|180
|0.80
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|-47.48
|4561.73
|378
|2007.10.03 18:33
|close
|181
|0.90
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|-66.91
|4494.82
|379
|2007.10.03 18:33
|close
|182
|1.00
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|56.03
|4550.85
|380
|2007.10.03 18:33
|close
|183
|1.10
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|45.14
|4595.99
|381
|2007.10.03 18:33
|close
|184
|1.20
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|-71.22
|4524.77
|382
|2007.10.03 18:33
|close
|185
|1.30
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|53.35
|4578.12
|383
|2007.10.03 18:33
|close
|186
|1.40
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|-82.60
|4495.52
|384
|2007.10.03 18:33
|close
|187
|1.50
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|-111.00
|4384.52
|385
|2007.10.03 18:33
|close
|188
|1.60
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|89.60
|4474.12
|386
|2007.10.03 18:33
|close
|189
|1.70
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|-125.80
|4348.32
|387
|2007.10.03 18:33
|close
|190
|1.80
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|100.80
|4449.12
|388
|2007.10.03 18:33
|close
|191
|1.90
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|-140.60
|4308.52
|389
|2007.10.03 18:33
|close
|192
|2.00
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|-178.00
|4130.52
|390
|2007.10.03 18:33
|close
|193
|2.10
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|151.20
|4281.72
|391
|2007.10.03 18:33
|close
|194
|2.20
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|123.20
|4404.92
|392
|2007.10.03 18:33
|close
|195
|2.30
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|94.30
|4499.22
|393
|2007.10.03 18:33
|close
|196
|2.40
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|60.00
|4559.22
|394
|2007.10.03 18:33
|close
|197
|2.50
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|25.00
|4584.22
|395
|2007.10.03 18:33
|sell
|198
|0.10
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.10.03 19:42
|sell
|199
|0.20
|1.4092
|0.0000
|0.0000
|397
|2007.10.04 01:40
|buy
|200
|0.30
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|398
|2007.10.04 03:38
|sell
|201
|0.40
|1.4092
|0.0000
|0.0000
|399
|2007.10.04 04:37
|sell
|202
|0.50
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|400
|2007.10.04 04:47
|buy
|203
|0.60
|1.4092
|0.0000
|0.0000
|401
|2007.10.04 07:00
|buy
|204
|0.70
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.10.04 07:22
|sell
|205
|0.80
|1.4092
|0.0000
|0.0000
|403
|2007.10.04 08:43
|buy
|206
|0.90
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|404
|2007.10.04 09:27
|buy
|207
|1.00
|1.4123
|0.0000
|0.0000
|405
|2007.10.04 11:09
|sell
|208
|1.10
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.10.04 12:42
|sell
|209
|1.20
|1.4092
|0.0000
|0.0000
|407
|2007.10.04 12:45
|sell
|210
|1.30
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|408
|2007.10.04 13:17
|buy
|211
|1.40
|1.4092
|0.0000
|0.0000
|409
|2007.10.04 13:51
|sell
|212
|1.50
|1.4077
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.10.04 14:05
|buy
|213
|1.60
|1.4092
|0.0000
|0.0000
|411
|2007.10.04 14:07
|buy
|214
|1.70
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|412
|2007.10.04 14:13
|buy
|215
|1.80
|1.4123
|0.0000
|0.0000
|413
|2007.10.04 14:27
|buy
|216
|1.90
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|414
|2007.10.04 18:02
|sell
|217
|2.00
|1.4122
|0.0000
|0.0000
|415
|2007.10.04 19:43
|buy
|218
|2.10
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.10.05 06:05
|sell
|219
|2.20
|1.4122
|0.0000
|0.0000
|417
|2007.10.05 08:33
|sell
|220
|2.30
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.10.05 10:10
|buy
|221
|2.40
|1.4122
|0.0000
|0.0000
|419
|2007.10.05 11:50
|buy
|222
|2.50
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.10.05 12:27
|sell
|223
|2.60
|1.4122
|0.0000
|0.0000
|421
|2007.10.05 12:29
|sell
|224
|2.70
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|422
|2007.10.05 12:29
|close
|198
|0.10
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|0.01
|4584.23
|423
|2007.10.05 12:29
|close
|199
|0.20
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|-2.97
|4581.26
|424
|2007.10.05 12:29
|close
|200
|0.30
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|-0.70
|4580.55
|425
|2007.10.05 12:29
|close
|201
|0.40
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|-5.99
|4574.57
|426
|2007.10.05 12:29
|close
|202
|0.50
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|-14.98
|4559.59
|427
|2007.10.05 12:29
|close
|203
|0.60
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|7.59
|4567.18
|428
|2007.10.05 12:29
|close
|204
|0.70
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|-1.65
|4565.53
|429
|2007.10.05 12:29
|close
|205
|0.80
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|-11.97
|4553.56
|430
|2007.10.05 12:29
|close
|206
|0.90
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|-2.12
|4551.44
|431
|2007.10.05 12:29
|close
|207
|1.00
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|-18.35
|4533.09
|432
|2007.10.05 12:29
|close
|208
|1.10
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|0.04
|4533.13
|433
|2007.10.05 12:29
|close
|209
|1.20
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|-17.96
|4515.17
|434
|2007.10.05 12:29
|close
|210
|1.30
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|-38.95
|4476.22
|435
|2007.10.05 12:29
|close
|211
|1.40
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|17.71
|4493.93
|436
|2007.10.05 12:29
|close
|212
|1.50
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|-44.95
|4448.98
|437
|2007.10.05 12:29
|close
|213
|1.60
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|20.24
|4469.22
|438
|2007.10.05 12:29
|close
|214
|1.70
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|4465.23
|439
|2007.10.05 12:29
|close
|215
|1.80
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|-33.03
|4432.20
|440
|2007.10.05 12:29
|close
|216
|1.90
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|-63.37
|4368.83
|441
|2007.10.05 12:29
|close
|217
|2.00
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|30.07
|4398.90
|442
|2007.10.05 12:29
|close
|218
|2.10
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|-67.94
|4330.97
|443
|2007.10.05 12:29
|close
|219
|2.20
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|33.00
|4363.97
|444
|2007.10.05 12:29
|close
|220
|2.30
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|4361.67
|445
|2007.10.05 12:29
|close
|221
|2.40
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|-40.80
|4320.87
|446
|2007.10.05 12:29
|close
|222
|2.50
|1.4105
|0.0000
|0.0000
|-80.00
|4240.87
|447
|2007.10.05 12:29
|close
|223
|2.60
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|39.00
|4279.87
|448
|2007.10.05 12:29
|close
|224
|2.70
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|-2.70
|4277.17
|449
|2007.10.05 12:29
|sell
|225
|0.10
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.10.05 12:30
|sell
|226
|0.20
|1.4089
|0.0000
|0.0000
|451
|2007.10.05 12:31
|sell
|227
|0.30
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|452
|2007.10.05 12:33
|sell
|228
|0.40
|1.4059
|0.0000
|0.0000
|453
|2007.10.05 12:35
|close
|225
|0.10
|1.4052
|0.0000
|0.0000
|5.20
|4282.37
|454
|2007.10.05 12:35
|close
|226
|0.20
|1.4052
|0.0000
|0.0000
|7.40
|4289.77
|455
|2007.10.05 12:35
|close
|227
|0.30
|1.4052
|0.0000
|0.0000
|6.60
|4296.37
|456
|2007.10.05 12:35
|close
|228
|0.40
|1.4052
|0.0000
|0.0000
|2.80
|4299.17
|457
|2007.10.05 12:35
|sell
|229
|0.10
|1.4049
|0.0000
|0.0000
|458
|2007.10.05 12:35
|sell
|230
|0.20
|1.4034
|0.0000
|0.0000
|459
|2007.10.05 12:37
|buy
|231
|0.30
|1.4049
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.10.05 12:42
|buy
|232
|0.40
|1.4065
|0.0000
|0.0000
|461
|2007.10.05 12:47
|buy
|233
|0.50
|1.4081
|0.0000
|0.0000
|462
|2007.10.05 12:53
|sell
|234
|0.60
|1.4065
|0.0000
|0.0000
|463
|2007.10.05 13:07
|buy
|235
|0.70
|1.4081
|0.0000
|0.0000
|464
|2007.10.05 13:33
|buy
|236
|0.80
|1.4096
|0.0000
|0.0000
|465
|2007.10.05 13:35
|close
|229
|0.10
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|-5.70
|4293.47
|466
|2007.10.05 13:35
|close
|230
|0.20
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|-14.40
|4279.07
|467
|2007.10.05 13:35
|close
|231
|0.30
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|16.50
|4295.57
|468
|2007.10.05 13:35
|close
|232
|0.40
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|15.60
|4311.17
|469
|2007.10.05 13:35
|close
|233
|0.50
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|11.50
|4322.67
|470
|2007.10.05 13:35
|close
|234
|0.60
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|-24.60
|4298.07
|471
|2007.10.05 13:35
|close
|235
|0.70
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|16.10
|4314.17
|472
|2007.10.05 13:35
|close
|236
|0.80
|1.4104
|0.0000
|0.0000
|6.40
|4320.57
|473
|2007.10.05 13:35
|buy
|237
|0.10
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|474
|2007.10.05 13:36
|buy
|238
|0.20
|1.4123
|0.0000
|0.0000
|475
|2007.10.05 13:46
|buy
|239
|0.30
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|476
|2007.10.05 13:48
|buy
|240
|0.40
|1.4153
|0.0000
|0.0000
|477
|2007.10.05 13:52
|sell
|241
|0.50
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.10.05 14:06
|buy
|242
|0.60
|1.4153
|0.0000
|0.0000
|479
|2007.10.05 14:32
|sell
|243
|0.70
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.10.05 15:03
|buy
|244
|0.80
|1.4153
|0.0000
|0.0000
|481
|2007.10.05 15:18
|sell
|245
|0.90
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|482
|2007.10.05 15:37
|buy
|246
|1.00
|1.4153
|0.0000
|0.0000
|483
|2007.10.05 16:38
|sell
|247
|1.10
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|484
|2007.10.07 23:45
|buy
|248
|1.20
|1.4152
|0.0000
|0.0000
|485
|2007.10.08 00:17
|sell
|249
|1.30
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|486
|2007.10.08 06:11
|sell
|250
|1.40
|1.4122
|0.0000
|0.0000
|487
|2007.10.08 06:35
|sell
|251
|1.50
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|488
|2007.10.08 06:43
|buy
|252
|1.60
|1.4122
|0.0000
|0.0000
|489
|2007.10.08 07:15
|sell
|253
|1.70
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|490
|2007.10.08 07:45
|sell
|254
|1.80
|1.4091
|0.0000
|0.0000
|491
|2007.10.08 07:56
|buy
|255
|1.90
|1.4106
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.10.08 08:47
|sell
|256
|2.00
|1.4091
|0.0000
|0.0000
|493
|2007.10.08 13:51
|sell
|257
|2.10
|1.4076
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.10.08 13:52
|close
|237
|0.10
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-3.54
|4317.03
|495
|2007.10.08 13:52
|close
|238
|0.20
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-10.27
|4306.76
|496
|2007.10.08 13:52
|close
|239
|0.30
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-19.91
|4286.86
|497
|2007.10.08 13:52
|close
|240
|0.40
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-32.54
|4254.32
|498
|2007.10.08 13:52
|close
|241
|0.50
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|32.02
|4286.34
|499
|2007.10.08 13:52
|close
|242
|0.60
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-48.81
|4237.53
|500
|2007.10.08 13:52
|close
|243
|0.70
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|44.82
|4282.35
|501
|2007.10.08 13:52
|close
|244
|0.80
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-65.08
|4217.27
|502
|2007.10.08 13:52
|close
|245
|0.90
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|57.63
|4274.90
|503
|2007.10.08 13:52
|close
|246
|1.00
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-81.35
|4193.55
|504
|2007.10.08 13:52
|close
|247
|1.10
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|69.34
|4262.89
|505
|2007.10.08 13:52
|close
|248
|1.20
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-96.42
|4166.47
|506
|2007.10.08 13:52
|close
|249
|1.30
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|81.90
|4248.37
|507
|2007.10.08 13:52
|close
|250
|1.40
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|67.20
|4315.57
|508
|2007.10.08 13:52
|close
|251
|1.50
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|48.00
|4363.57
|509
|2007.10.08 13:52
|close
|252
|1.60
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-80.00
|4283.57
|510
|2007.10.08 13:52
|close
|253
|1.70
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|54.40
|4337.97
|511
|2007.10.08 13:52
|close
|254
|1.80
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|30.60
|4368.57
|512
|2007.10.08 13:52
|close
|255
|1.90
|1.4072
|0.0000
|0.0000
|-64.60
|4303.97
|513
|2007.10.08 13:52
|close
|256
|2.00
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|34.00
|4337.97
|514
|2007.10.08 13:52
|close
|257
|2.10
|1.4074
|0.0000
|0.0000
|4.20
|4342.17
|515
|2007.10.08 13:52
|sell
|258
|0.10
|1.4071
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.10.08 15:44
|sell
|259
|0.20
|1.4055
|0.0000
|0.0000
|517
|2007.10.08 17:37
|sell
|260
|0.30
|1.4040
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.10.08 21:02
|buy
|261
|0.40
|1.4055
|0.0000
|0.0000
|519
|2007.10.09 00:53
|sell
|262
|0.50
|1.4040
|0.0000
|0.0000
|520
|2007.10.09 03:18
|sell
|263
|0.60
|1.4024
|0.0000
|0.0000
|521
|2007.10.09 04:33
|close
|258
|0.10
|1.4016
|0.0000
|0.0000
|5.50
|4347.67
|522
|2007.10.09 04:33
|close
|259
|0.20
|1.4016
|0.0000
|0.0000
|7.81
|4355.48
|523
|2007.10.09 04:33
|close
|260
|0.30
|1.4016
|0.0000
|0.0000
|7.21
|4362.69
|524
|2007.10.09 04:33
|close
|261
|0.40
|1.4014
|0.0000
|0.0000
|-16.54
|4346.15
|525
|2007.10.09 04:33
|close
|262
|0.50
|1.4016
|0.0000
|0.0000
|12.00
|4358.15
|526
|2007.10.09 04:33
|close
|263
|0.60
|1.4016
|0.0000
|0.0000
|4.80
|4362.95
|527
|2007.10.09 04:33
|sell
|264
|0.10
|1.4015
|0.0000
|0.0000
|528
|2007.10.09 05:18
|buy
|265
|0.20
|1.4030
|0.0000
|0.0000
|529
|2007.10.09 06:56
|buy
|266
|0.30
|1.4045
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.10.09 09:28
|sell
|267
|0.40
|1.4030
|0.0000
|0.0000
|531
|2007.10.09 13:40
|buy
|268
|0.50
|1.4045
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.10.09 14:22
|buy
|269
|0.60
|1.4061
|0.0000
|0.0000
|533
|2007.10.09 14:38
|buy
|270
|0.70
|1.4076
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.10.09 14:52
|close
|264
|0.10
|1.4080
|0.0000
|0.0000
|-6.50
|4356.45
|535
|2007.10.09 14:52
|close
|265
|0.20
|1.4078
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4366.05
|536
|2007.10.09 14:52
|close
|266
|0.30
|1.4078
|0.0000
|0.0000
|9.90
|4375.95
|537
|2007.10.09 14:52
|close
|267
|0.40
|1.4080
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|4355.95
|538
|2007.10.09 14:52
|close
|268
|0.50
|1.4078
|0.0000
|0.0000
|16.50
|4372.45
|539
|2007.10.09 14:52
|close
|269
|0.60
|1.4078
|0.0000
|0.0000
|10.20
|4382.65
|540
|2007.10.09 14:52
|close
|270
|0.70
|1.4078
|0.0000
|0.0000
|1.40
|4384.05
|541
|2007.10.09 14:52
|buy
|271
|0.10
|1.4079
|0.0000
|0.0000
|542
|2007.10.09 14:57
|buy
|272
|0.20
|1.4094
|0.0000
|0.0000
|543
|2007.10.09 18:01
|sell
|273
|0.30
|1.4079
|0.0000
|0.0000
|544
|2007.10.09 18:42
|buy
|274
|0.40
|1.4094
|0.0000
|0.0000
|545
|2007.10.09 18:48
|buy
|275
|0.50
|1.4109
|0.0000
|0.0000
|546
|2007.10.09 19:25
|sell
|276
|0.60
|1.4094
|0.0000
|0.0000
|547
|2007.10.09 19:45
|buy
|277
|0.70
|1.4110
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.10.10 01:46
|sell
|278
|0.80
|1.4095
|0.0000
|0.0000
|549
|2007.10.10 03:52
|buy
|279
|0.90
|1.4110
|0.0000
|0.0000
|550
|2007.10.10 07:17
|buy
|280
|1.00
|1.4125
|0.0000
|0.0000
|551
|2007.10.10 08:17
|close
|271
|0.10
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|5.76
|4389.82
|552
|2007.10.10 08:17
|close
|272
|0.20
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|8.53
|4398.35
|553
|2007.10.10 08:17
|close
|273
|0.30
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|-17.99
|4380.36
|554
|2007.10.10 08:17
|close
|274
|0.40
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|17.06
|4397.42
|555
|2007.10.10 08:17
|close
|275
|0.50
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|13.82
|4411.24
|556
|2007.10.10 08:17
|close
|276
|0.60
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|-26.98
|4384.26
|557
|2007.10.10 08:17
|close
|277
|0.70
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|18.65
|4402.92
|558
|2007.10.10 08:17
|close
|278
|0.80
|1.4139
|0.0000
|0.0000
|-35.20
|4367.72
|559
|2007.10.10 08:17
|close
|279
|0.90
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|24.30
|4392.02
|560
|2007.10.10 08:17
|close
|280
|1.00
|1.4137
|0.0000
|0.0000
|12.00
|4404.02
|561
|2007.10.10 08:17
|buy
|281
|0.10
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|562
|2007.10.10 12:18
|buy
|282
|0.20
|1.4153
|0.0000
|0.0000
|563
|2007.10.10 12:23
|buy
|283
|0.30
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|564
|2007.10.10 13:17
|sell
|284
|0.40
|1.4153
|0.0000
|0.0000
|565
|2007.10.10 14:08
|buy
|285
|0.50
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|566
|2007.10.10 15:16
|sell
|286
|0.60
|1.4153
|0.0000
|0.0000
|567
|2007.10.10 16:44
|sell
|287
|0.70
|1.4138
|0.0000
|0.0000
|568
|2007.10.11 03:22
|buy
|288
|0.80
|1.4153
|0.0000
|0.0000
|569
|2007.10.11 04:53
|buy
|289
|0.90
|1.4168
|0.0000
|0.0000
|570
|2007.10.11 06:22
|buy
|290
|1.00
|1.4184
|0.0000
|0.0000
|571
|2007.10.11 07:55
|close
|281
|0.10
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|5.69
|4409.71
|572
|2007.10.11 07:55
|close
|282
|0.20
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|8.39
|4418.10
|573
|2007.10.11 07:55
|close
|283
|0.30
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|8.09
|4426.19
|574
|2007.10.11 07:55
|close
|284
|0.40
|1.4198
|0.0000
|0.0000
|-17.96
|4408.23
|575
|2007.10.11 07:55
|close
|285
|0.50
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|13.48
|4421.70
|576
|2007.10.11 07:55
|close
|286
|0.60
|1.4198
|0.0000
|0.0000
|-26.94
|4394.77
|577
|2007.10.11 07:55
|close
|287
|0.70
|1.4198
|0.0000
|0.0000
|-41.93
|4352.84
|578
|2007.10.11 07:55
|close
|288
|0.80
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|34.40
|4387.24
|579
|2007.10.11 07:55
|close
|289
|0.90
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|25.20
|4412.44
|580
|2007.10.11 07:55
|close
|290
|1.00
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|12.00
|4424.44
|581
|2007.10.11 07:55
|buy
|291
|0.10
|1.4199
|0.0000
|0.0000
|582
|2007.10.11 08:55
|buy
|292
|0.20
|1.4214
|0.0000
|0.0000
|583
|2007.10.11 10:57
|sell
|293
|0.30
|1.4199
|0.0000
|0.0000
|584
|2007.10.11 11:20
|sell
|294
|0.40
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|585
|2007.10.11 11:45
|buy
|295
|0.50
|1.4198
|0.0000
|0.0000
|586
|2007.10.11 12:20
|sell
|296
|0.60
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|587
|2007.10.11 12:25
|buy
|297
|0.70
|1.4198
|0.0000
|0.0000
|588
|2007.10.11 12:32
|sell
|298
|0.80
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|589
|2007.10.11 12:53
|sell
|299
|0.90
|1.4167
|0.0000
|0.0000
|590
|2007.10.11 14:01
|buy
|300
|1.00
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|591
|2007.10.11 14:06
|buy
|301
|1.10
|1.4198
|0.0000
|0.0000
|592
|2007.10.11 14:15
|buy
|302
|1.20
|1.4213
|0.0000
|0.0000
|593
|2007.10.11 14:37
|buy
|303
|1.30
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|594
|2007.10.11 14:40
|close
|291
|0.10
|1.4239
|0.0000
|0.0000
|4.00
|4428.44
|595
|2007.10.11 14:40
|close
|292
|0.20
|1.4239
|0.0000
|0.0000
|5.00
|4433.44
|596
|2007.10.11 14:40
|close
|293
|0.30
|1.4241
|0.0000
|0.0000
|-12.60
|4420.84
|597
|2007.10.11 14:40
|close
|294
|0.40
|1.4241
|0.0000
|0.0000
|-23.20
|4397.64
|598
|2007.10.11 14:40
|close
|295
|0.50
|1.4239
|0.0000
|0.0000
|20.50
|4418.14
|599
|2007.10.11 14:40
|close
|296
|0.60
|1.4241
|0.0000
|0.0000
|-34.80
|4383.34
|600
|2007.10.11 14:40
|close
|297
|0.70
|1.4239
|0.0000
|0.0000
|28.70
|4412.04
|601
|2007.10.11 14:40
|close
|298
|0.80
|1.4241
|0.0000
|0.0000
|-46.40
|4365.64
|602
|2007.10.11 14:40
|close
|299
|0.90
|1.4241
|0.0000
|0.0000
|-66.60
|4299.04
|603
|2007.10.11 14:40
|close
|300
|1.00
|1.4239
|0.0000
|0.0000
|56.00
|4355.04
|604
|2007.10.11 14:40
|close
|301
|1.10
|1.4239
|0.0000
|0.0000
|45.10
|4400.14
|605
|2007.10.11 14:40
|close
|302
|1.20
|1.4239
|0.0000
|0.0000
|31.20
|4431.34
|606
|2007.10.11 14:40
|close
|303
|1.30
|1.4239
|0.0000
|0.0000
|14.30
|4445.64
|607
|2007.10.11 14:40
|buy
|304
|0.10
|1.4240
|0.0000
|0.0000
|608
|2007.10.11 14:51
|sell
|305
|0.20
|1.4224
|0.0000
|0.0000
|609
|2007.10.11 14:55
|buy
|306
|0.30
|1.4240
|0.0000
|0.0000
|610
|2007.10.11 15:15
|sell
|307
|0.40
|1.4224
|0.0000
|0.0000
|611
|2007.10.11 16:36
|buy
|308
|0.50
|1.4240
|0.0000
|0.0000
|612
|2007.10.11 16:47
|sell
|309
|0.60
|1.4224
|0.0000
|0.0000
|613
|2007.10.11 18:18
|sell
|310
|0.70
|1.4209
|0.0000
|0.0000
|614
|2007.10.11 19:10
|sell
|311
|0.80
|1.4194
|0.0000
|0.0000
|615
|2007.10.11 19:12
|close
|304
|0.10
|1.4182
|0.0000
|0.0000
|-5.80
|4439.84
|616
|2007.10.11 19:12
|close
|305
|0.20
|1.4184
|0.0000
|0.0000
|8.00
|4447.84
|617
|2007.10.11 19:12
|close
|306
|0.30
|1.4182
|0.0000
|0.0000
|-17.40
|4430.44
|618
|2007.10.11 19:12
|close
|307
|0.40
|1.4184
|0.0000
|0.0000
|16.00
|4446.44
|619
|2007.10.11 19:12
|close
|308
|0.50
|1.4182
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|4417.44
|620
|2007.10.11 19:12
|close
|309
|0.60
|1.4184
|0.0000
|0.0000
|24.00
|4441.44
|621
|2007.10.11 19:12
|close
|310
|0.70
|1.4184
|0.0000
|0.0000
|17.50
|4458.94
|622
|2007.10.11 19:12
|close
|311
|0.80
|1.4184
|0.0000
|0.0000
|8.00
|4466.94
|623
|2007.10.11 19:12
|sell
|312
|0.10
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|624
|2007.10.11 19:33
|buy
|313
|0.20
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|625
|2007.10.12 00:21
|buy
|314
|0.30
|1.4211
|0.0000
|0.0000
|626
|2007.10.12 01:23
|sell
|315
|0.40
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|627
|2007.10.12 02:25
|sell
|316
|0.50
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|628
|2007.10.12 03:17
|buy
|317
|0.60
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|629
|2007.10.12 06:11
|sell
|318
|0.70
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|630
|2007.10.12 07:27
|buy
|319
|0.80
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|631
|2007.10.12 08:10
|sell
|320
|0.90
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|632
|2007.10.12 08:51
|buy
|321
|1.00
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|633
|2007.10.12 09:18
|sell
|322
|1.10
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|634
|2007.10.12 11:52
|sell
|323
|1.20
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|635
|2007.10.12 12:27
|buy
|324
|1.30
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|636
|2007.10.12 12:32
|sell
|325
|1.40
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|637
|2007.10.12 12:40
|buy
|326
|1.50
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|638
|2007.10.12 12:42
|buy
|327
|1.60
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|639
|2007.10.12 13:03
|buy
|328
|1.70
|1.4211
|0.0000
|0.0000
|640
|2007.10.12 13:05
|sell
|329
|1.80
|1.4196
|0.0000
|0.0000
|641
|2007.10.12 13:23
|sell
|330
|1.90
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|642
|2007.10.12 13:30
|sell
|331
|2.00
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|643
|2007.10.12 14:02
|buy
|332
|2.10
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|644
|2007.10.12 14:08
|sell
|333
|2.20
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|645
|2007.10.12 14:15
|buy
|334
|2.30
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|646
|2007.10.12 14:46
|sell
|335
|2.40
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|647
|2007.10.12 17:00
|buy
|336
|2.50
|1.4181
|0.0000
|0.0000
|648
|2007.10.14 22:53
|sell
|337
|2.60
|1.4165
|0.0000
|0.0000
|649
|2007.10.15 04:21
|close
|312
|0.10
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|0.31
|4467.25
|650
|2007.10.15 04:21
|close
|313
|0.20
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|-4.14
|4463.11
|651
|2007.10.15 04:21
|close
|314
|0.30
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|-10.61
|4452.50
|652
|2007.10.15 04:21
|close
|315
|0.40
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|7.21
|4459.72
|653
|2007.10.15 04:21
|close
|316
|0.50
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|1.52
|4461.23
|654
|2007.10.15 04:21
|close
|317
|0.60
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|-12.21
|4449.02
|655
|2007.10.15 04:21
|close
|318
|0.70
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|2.12
|4451.15
|656
|2007.10.15 04:21
|close
|319
|0.80
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|-16.28
|4434.87
|657
|2007.10.15 04:21
|close
|320
|0.90
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|2.73
|4437.60
|658
|2007.10.15 04:21
|close
|321
|1.00
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|-20.35
|4417.25
|659
|2007.10.15 04:21
|close
|322
|1.10
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|3.34
|4420.59
|660
|2007.10.15 04:21
|close
|323
|1.20
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|-15.56
|4405.03
|661
|2007.10.15 04:21
|close
|324
|1.30
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|-6.96
|4398.08
|662
|2007.10.15 04:21
|close
|325
|1.40
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|-18.15
|4379.92
|663
|2007.10.15 04:21
|close
|326
|1.50
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|-8.03
|4371.90
|664
|2007.10.15 04:21
|close
|327
|1.60
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|-32.56
|4339.34
|665
|2007.10.15 04:21
|close
|328
|1.70
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|-60.09
|4279.24
|666
|2007.10.15 04:21
|close
|329
|1.80
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|32.46
|4311.71
|667
|2007.10.15 04:21
|close
|330
|1.90
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|5.77
|4317.47
|668
|2007.10.15 04:21
|close
|331
|2.00
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|-25.93
|4291.54
|669
|2007.10.15 04:21
|close
|332
|2.10
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|-11.23
|4280.31
|670
|2007.10.15 04:21
|close
|333
|2.20
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|-28.52
|4251.79
|671
|2007.10.15 04:21
|close
|334
|2.30
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|-12.31
|4239.48
|672
|2007.10.15 04:21
|close
|335
|2.40
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|-31.12
|4208.37
|673
|2007.10.15 04:21
|close
|336
|2.50
|1.4176
|0.0000
|0.0000
|-13.38
|4194.99
|674
|2007.10.15 04:21
|close
|337
|2.60
|1.4178
|0.0000
|0.0000
|-33.71
|4161.28
|675
|2007.10.15 04:21
|buy
|338
|0.10
|1.4180
|0.0000
|0.0000
|676
|2007.10.15 07:41
|buy
|339
|0.20
|1.4195
|0.0000
|0.0000
|677
|2007.10.15 07:46
|buy
|340
|0.30
|1.4210
|0.0000
|0.0000
|678
|2007.10.15 08:02
|buy
|341
|0.40
|1.4226
|0.0000
|0.0000
|679
|2007.10.15 09:31
|close
|338
|0.10
|1.4231
|0.0000
|0.0000
|5.10
|4166.38
|680
|2007.10.15 09:31
|close
|339
|0.20
|1.4231
|0.0000
|0.0000
|7.20
|4173.58
|681
|2007.10.15 09:31
|close
|340
|0.30
|1.4231
|0.0000
|0.0000
|6.30
|4179.88
|682
|2007.10.15 09:31
|close
|341
|0.40
|1.4231
|0.0000
|0.0000
|2.00
|4181.88
|683
|2007.10.15 09:31
|buy
|342
|0.10
|1.4232
|0.0000
|0.0000
|684
|2007.10.15 11:46
|sell
|343
|0.20
|1.4217
|0.0000
|0.0000
|685
|2007.10.15 13:02
|sell
|344
|0.30
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|686
|2007.10.15 13:11
|buy
|345
|0.40
|1.4217
|0.0000
|0.0000
|687
|2007.10.15 13:47
|buy
|346
|0.50
|1.4232
|0.0000
|0.0000
|688
|2007.10.15 15:02
|sell
|347
|0.60
|1.4217
|0.0000
|0.0000
|689
|2007.10.15 15:20
|sell
|348
|0.70
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|690
|2007.10.15 15:35
|buy
|349
|0.80
|1.4217
|0.0000
|0.0000
|691
|2007.10.15 17:05
|sell
|350
|0.90
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|692
|2007.10.15 21:52
|buy
|351
|1.00
|1.4217
|0.0000
|0.0000
|693
|2007.10.15 22:19
|sell
|352
|1.10
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|694
|2007.10.16 05:56
|buy
|353
|1.20
|1.4217
|0.0000
|0.0000
|695
|2007.10.16 06:07
|sell
|354
|1.30
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|696
|2007.10.16 06:51
|buy
|355
|1.40
|1.4217
|0.0000
|0.0000
|697
|2007.10.16 07:14
|sell
|356
|1.50
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|698
|2007.10.16 07:25
|sell
|357
|1.60
|1.4186
|0.0000
|0.0000
|699
|2007.10.16 07:31
|sell
|358
|1.70
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|700
|2007.10.16 07:33
|close
|342
|0.10
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|-7.44
|4174.45
|701
|2007.10.16 07:33
|close
|343
|0.20
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|11.41
|4185.85
|702
|2007.10.16 07:33
|close
|344
|0.30
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|12.61
|4198.46
|703
|2007.10.16 07:33
|close
|345
|0.40
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|-23.74
|4174.72
|704
|2007.10.16 07:33
|close
|346
|0.50
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|-37.17
|4137.55
|705
|2007.10.16 07:33
|close
|347
|0.60
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|34.22
|4171.77
|706
|2007.10.16 07:33
|close
|348
|0.70
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|29.42
|4201.19
|707
|2007.10.16 07:33
|close
|349
|0.80
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|-47.48
|4153.71
|708
|2007.10.16 07:33
|close
|350
|0.90
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|37.83
|4191.55
|709
|2007.10.16 07:33
|close
|351
|1.00
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|-59.35
|4132.20
|710
|2007.10.16 07:33
|close
|352
|1.10
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|46.24
|4178.43
|711
|2007.10.16 07:33
|close
|353
|1.20
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|-70.80
|4107.63
|712
|2007.10.16 07:33
|close
|354
|1.30
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|54.60
|4162.23
|713
|2007.10.16 07:33
|close
|355
|1.40
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|-82.60
|4079.63
|714
|2007.10.16 07:33
|close
|356
|1.50
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|63.00
|4142.63
|715
|2007.10.16 07:33
|close
|357
|1.60
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|41.60
|4184.23
|716
|2007.10.16 07:33
|close
|358
|1.70
|1.4160
|0.0000
|0.0000
|18.70
|4202.93
|717
|2007.10.16 07:33
|sell
|359
|0.10
|1.4157
|0.0000
|0.0000
|718
|2007.10.16 07:38
|buy
|360
|0.20
|1.4172
|0.0000
|0.0000
|719
|2007.10.16 08:33
|buy
|361
|0.30
|1.4187
|0.0000
|0.0000
|720
|2007.10.16 09:00
|sell
|362
|0.40
|1.4172
|0.0000
|0.0000
|721
|2007.10.16 09:45
|sell
|363
|0.50
|1.4157
|0.0000
|0.0000
|722
|2007.10.16 09:53
|buy
|364
|0.60
|1.4172
|0.0000
|0.0000
|723
|2007.10.16 10:16
|sell
|365
|0.70
|1.4157
|0.0000
|0.0000
|724
|2007.10.16 13:01
|buy
|366
|0.80
|1.4172
|0.0000
|0.0000
|725
|2007.10.16 13:03
|buy
|367
|0.90
|1.4187
|0.0000
|0.0000
|726
|2007.10.16 13:15
|sell
|368
|1.00
|1.4172
|0.0000
|0.0000
|727
|2007.10.16 14:43
|sell
|369
|1.10
|1.4157
|0.0000
|0.0000
|728
|2007.10.16 15:32
|buy
|370
|1.20
|1.4172
|0.0000
|0.0000
|729
|2007.10.16 16:13
|sell
|371
|1.30
|1.4156
|0.0000
|0.0000
|730
|2007.10.16 20:20
|buy
|372
|1.40
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|731
|2007.10.17 06:42
|buy
|373
|1.50
|1.4186
|0.0000
|0.0000
|732
|2007.10.17 07:12
|sell
|374
|1.60
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|733
|2007.10.17 07:56
|buy
|375
|1.70
|1.4186
|0.0000
|0.0000
|734
|2007.10.17 10:13
|sell
|376
|1.80
|1.4171
|0.0000
|0.0000
|735
|2007.10.17 11:23
|buy
|377
|1.90
|1.4186
|0.0000
|0.0000
|736
|2007.10.17 12:15
|buy
|378
|2.00
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|737
|2007.10.17 13:01
|buy
|379
|2.10
|1.4217
|0.0000
|0.0000
|738
|2007.10.17 13:35
|close
|359
|0.10
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|-7.30
|4195.64
|739
|2007.10.17 13:35
|close
|360
|0.20
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|11.13
|4206.77
|740
|2007.10.17 13:35
|close
|361
|0.30
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|12.20
|4218.96
|741
|2007.10.17 13:35
|close
|362
|0.40
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|-23.19
|4195.78
|742
|2007.10.17 13:35
|close
|363
|0.50
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|-36.48
|4159.29
|743
|2007.10.17 13:35
|close
|364
|0.60
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|33.39
|4192.68
|744
|2007.10.17 13:35
|close
|365
|0.70
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|-51.08
|4141.61
|745
|2007.10.17 13:35
|close
|366
|0.80
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|44.52
|4186.13
|746
|2007.10.17 13:35
|close
|367
|0.90
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|36.59
|4222.71
|747
|2007.10.17 13:35
|close
|368
|1.00
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|-57.97
|4164.75
|748
|2007.10.17 13:35
|close
|369
|1.10
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|-80.26
|4084.49
|749
|2007.10.17 13:35
|close
|370
|1.20
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|66.78
|4151.27
|750
|2007.10.17 13:35
|close
|371
|1.30
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|-96.15
|4055.11
|751
|2007.10.17 13:35
|close
|372
|1.40
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|79.31
|4134.42
|752
|2007.10.17 13:35
|close
|373
|1.50
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|63.00
|4197.42
|753
|2007.10.17 13:35
|close
|374
|1.60
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|-94.40
|4103.02
|754
|2007.10.17 13:35
|close
|375
|1.70
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|71.40
|4174.42
|755
|2007.10.17 13:35
|close
|376
|1.80
|1.4230
|0.0000
|0.0000
|-106.20
|4068.22
|756
|2007.10.17 13:35
|close
|377
|1.90
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|79.80
|4148.02
|757
|2007.10.17 13:35
|close
|378
|2.00
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|52.00
|4200.02
|758
|2007.10.17 13:35
|close
|379
|2.10
|1.4228
|0.0000
|0.0000
|23.10
|4223.12
|759
|2007.10.17 13:35
|buy
|380
|0.10
|1.4229
|0.0000
|0.0000
|760
|2007.10.17 14:02
|sell
|381
|0.20
|1.4214
|0.0000
|0.0000
|761
|2007.10.17 14:57
|sell
|382
|0.30
|1.4199
|0.0000
|0.0000
|762
|2007.10.17 15:37
|buy
|383
|0.40
|1.4214
|0.0000
|0.0000
|763
|2007.10.17 16:12
|sell
|384
|0.50
|1.4199
|0.0000
|0.0000
|764
|2007.10.17 17:10
|sell
|385
|0.60
|1.4183
|0.0000
|0.0000
|765
|2007.10.17 20:11
|buy
|386
|0.70
|1.4198
|0.0000
|0.0000
|766
|2007.10.17 20:40
|buy
|387
|0.80
|1.4213
|0.0000
|0.0000
|767
|2007.10.17 21:13
|sell
|388
|0.90
|1.4198
|0.0000
|0.0000
|768
|2007.10.17 21:56
|buy
|389
|1.00
|1.4213
|0.0000
|0.0000
|769
|2007.10.18 00:12
|sell
|390
|1.10
|1.4198
|0.0000
|0.0000
|770
|2007.10.18 01:12
|buy
|391
|1.20
|1.4214
|0.0000
|0.0000
|771
|2007.10.18 01:44
|buy
|392
|1.30
|1.4229
|0.0000
|0.0000
|772
|2007.10.18 06:52
|buy
|393
|1.40
|1.4245
|0.0000
|0.0000
|773
|2007.10.18 08:37
|close
|380
|0.10
|1.4257
|0.0000
|0.0000
|2.69
|4225.82
|774
|2007.10.18 08:37
|close
|381
|0.20
|1.4259
|0.0000
|0.0000
|-8.98
|4216.84
|775
|2007.10.18 08:37
|close
|382
|0.30
|1.4259
|0.0000
|0.0000
|-17.97
|4198.87
|776
|2007.10.18 08:37
|close
|383
|0.40
|1.4257
|0.0000
|0.0000
|16.78
|4215.65
|777
|2007.10.18 08:37
|close
|384
|0.50
|1.4259
|0.0000
|0.0000
|-29.95
|4185.70
|778
|2007.10.18 08:37
|close
|385
|0.60
|1.4259
|0.0000
|0.0000
|-45.54
|4140.17
|779
|2007.10.18 08:37
|close
|386
|0.70
|1.4257
|0.0000
|0.0000
|40.56
|4180.73
|780
|2007.10.18 08:37
|close
|387
|0.80
|1.4257
|0.0000
|0.0000
|34.36
|4215.09
|781
|2007.10.18 08:37
|close
|388
|0.90
|1.4259
|0.0000
|0.0000
|-54.81
|4160.29
|782
|2007.10.18 08:37
|close
|389
|1.00
|1.4257
|0.0000
|0.0000
|42.95
|4203.24
|783
|2007.10.18 08:37
|close
|390
|1.10
|1.4259
|0.0000
|0.0000
|-67.10
|4136.14
|784
|2007.10.18 08:37
|close
|391
|1.20
|1.4257
|0.0000
|0.0000
|51.60
|4187.74
|785
|2007.10.18 08:37
|close
|392
|1.30
|1.4257
|0.0000
|0.0000
|36.40
|4224.14
|786
|2007.10.18 08:37
|close
|393
|1.40
|1.4257
|0.0000
|0.0000
|16.80
|4240.94
|787
|2007.10.18 08:37
|buy
|394
|0.10
|1.4260
|0.0000
|0.0000
|788
|2007.10.18 12:02
|buy
|395
|0.20
|1.4275
|0.0000
|0.0000
|789
|2007.10.18 12:05
|buy
|396
|0.30
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|790
|2007.10.18 12:12
|buy
|397
|0.40
|1.4306
|0.0000
|0.0000
|791
|2007.10.18 12:18
|sell
|398
|0.50
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|792
|2007.10.18 12:51
|buy
|399
|0.60
|1.4306
|0.0000
|0.0000
|793
|2007.10.18 13:07
|sell
|400
|0.70
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|794
|2007.10.19 04:10
|buy
|401
|0.80
|1.4306
|0.0000
|0.0000
|795
|2007.10.19 04:45
|sell
|402
|0.90
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|796
|2007.10.19 05:30
|buy
|403
|1.00
|1.4306
|0.0000
|0.0000
|797
|2007.10.19 07:09
|sell
|404
|1.10
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|798
|2007.10.19 07:48
|sell
|405
|1.20
|1.4275
|0.0000
|0.0000
|799
|2007.10.19 08:57
|buy
|406
|1.30
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|800
|2007.10.19 09:10
|sell
|407
|1.40
|1.4275
|0.0000
|0.0000
|801
|2007.10.19 10:58
|buy
|408
|1.50
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|802
|2007.10.19 12:40
|buy
|409
|1.60
|1.4306
|0.0000
|0.0000
|803
|2007.10.19 13:13
|sell
|410
|1.70
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|804
|2007.10.19 14:02
|sell
|411
|1.80
|1.4275
|0.0000
|0.0000
|805
|2007.10.19 14:05
|sell
|412
|1.90
|1.4260
|0.0000
|0.0000
|806
|2007.10.19 14:43
|sell
|413
|2.00
|1.4244
|0.0000
|0.0000
|807
|2007.10.19 14:53
|buy
|414
|2.10
|1.4260
|0.0000
|0.0000
|808
|2007.10.19 17:48
|buy
|415
|2.20
|1.4275
|0.0000
|0.0000
|809
|2007.10.19 18:31
|buy
|416
|2.30
|1.4290
|0.0000
|0.0000
|810
|2007.10.21 22:00
|buy
|417
|2.40
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|811
|2007.10.21 23:37
|buy
|418
|2.50
|1.4347
|0.0000
|0.0000
|812
|2007.10.22 00:58
|sell
|419
|2.60
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|813
|2007.10.22 01:45
|sell
|420
|2.70
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|814
|2007.10.22 06:45
|buy
|421
|2.80
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|815
|2007.10.22 07:26
|close
|394
|0.10
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|5.63
|4246.57
|816
|2007.10.22 07:26
|close
|395
|0.20
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|8.26
|4254.83
|817
|2007.10.22 07:26
|close
|396
|0.30
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|7.89
|4262.72
|818
|2007.10.22 07:26
|close
|397
|0.40
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|4.12
|4266.84
|819
|2007.10.22 07:26
|close
|398
|0.50
|1.4319
|0.0000
|0.0000
|-14.47
|4252.37
|820
|2007.10.22 07:26
|close
|399
|0.60
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|6.18
|4258.55
|821
|2007.10.22 07:26
|close
|400
|0.70
|1.4319
|0.0000
|0.0000
|-20.25
|4238.30
|822
|2007.10.22 07:26
|close
|401
|0.80
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|8.52
|4246.82
|823
|2007.10.22 07:26
|close
|402
|0.90
|1.4319
|0.0000
|0.0000
|-26.07
|4220.75
|824
|2007.10.22 07:26
|close
|403
|1.00
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|10.65
|4231.40
|825
|2007.10.22 07:26
|close
|404
|1.10
|1.4319
|0.0000
|0.0000
|-31.86
|4199.54
|826
|2007.10.22 07:26
|close
|405
|1.20
|1.4319
|0.0000
|0.0000
|-52.76
|4146.78
|827
|2007.10.22 07:26
|close
|406
|1.30
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|34.65
|4181.43
|828
|2007.10.22 07:26
|close
|407
|1.40
|1.4319
|0.0000
|0.0000
|-61.55
|4119.88
|829
|2007.10.22 07:26
|close
|408
|1.50
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|39.98
|4159.85
|830
|2007.10.22 07:26
|close
|409
|1.60
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|17.04
|4176.89
|831
|2007.10.22 07:26
|close
|410
|1.70
|1.4319
|0.0000
|0.0000
|-49.24
|4127.65
|832
|2007.10.22 07:26
|close
|411
|1.80
|1.4319
|0.0000
|0.0000
|-79.14
|4048.51
|833
|2007.10.22 07:26
|close
|412
|1.90
|1.4319
|0.0000
|0.0000
|-112.03
|3936.48
|834
|2007.10.22 07:26
|close
|413
|2.00
|1.4319
|0.0000
|0.0000
|-149.93
|3786.55
|835
|2007.10.22 07:26
|close
|414
|2.10
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|118.97
|3905.51
|836
|2007.10.22 07:26
|close
|415
|2.20
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|91.63
|3997.14
|837
|2007.10.22 07:26
|close
|416
|2.30
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|61.30
|4058.44
|838
|2007.10.22 07:26
|close
|417
|2.40
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|-36.84
|4021.60
|839
|2007.10.22 07:26
|close
|418
|2.50
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|-75.88
|3945.72
|840
|2007.10.22 07:26
|close
|419
|2.60
|1.4319
|0.0000
|0.0000
|33.80
|3979.52
|841
|2007.10.22 07:26
|close
|420
|2.70
|1.4319
|0.0000
|0.0000
|-5.40
|3974.12
|842
|2007.10.22 07:26
|close
|421
|2.80
|1.4317
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|3932.12
|843
|2007.10.22 07:26
|sell
|422
|0.10
|1.4318
|0.0000
|0.0000
|844
|2007.10.22 07:30
|sell
|423
|0.20
|1.4303
|0.0000
|0.0000
|845
|2007.10.22 07:38
|buy
|424
|0.30
|1.4318
|0.0000
|0.0000
|846
|2007.10.22 08:14
|sell
|425
|0.40
|1.4303
|0.0000
|0.0000
|847
|2007.10.22 09:48
|sell
|426
|0.50
|1.4287
|0.0000
|0.0000
|848
|2007.10.22 10:01
|sell
|427
|0.60
|1.4272
|0.0000
|0.0000
|849
|2007.10.22 10:03
|close
|422
|0.10
|1.4269
|0.0000
|0.0000
|4.90
|3937.02
|850
|2007.10.22 10:03
|close
|423
|0.20
|1.4269
|0.0000
|0.0000
|6.80
|3943.82
|851
|2007.10.22 10:03
|close
|424
|0.30
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|-15.30
|3928.52
|852
|2007.10.22 10:03
|close
|425
|0.40
|1.4269
|0.0000
|0.0000
|13.60
|3942.12
|853
|2007.10.22 10:03
|close
|426
|0.50
|1.4269
|0.0000
|0.0000
|9.00
|3951.12
|854
|2007.10.22 10:03
|close
|427
|0.60
|1.4269
|0.0000
|0.0000
|1.80
|3952.92
|855
|2007.10.22 10:03
|sell
|428
|0.10
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|856
|2007.10.22 10:32
|sell
|429
|0.20
|1.4251
|0.0000
|0.0000
|857
|2007.10.22 10:34
|sell
|430
|0.30
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|858
|2007.10.22 10:35
|sell
|431
|0.40
|1.4221
|0.0000
|0.0000
|859
|2007.10.22 10:53
|close
|428
|0.10
|1.4216
|0.0000
|0.0000
|5.00
|3957.92
|860
|2007.10.22 10:53
|close
|429
|0.20
|1.4216
|0.0000
|0.0000
|7.00
|3964.92
|861
|2007.10.22 10:53
|close
|430
|0.30
|1.4216
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3970.92
|862
|2007.10.22 10:53
|close
|431
|0.40
|1.4216
|0.0000
|0.0000
|2.00
|3972.92
|863
|2007.10.22 10:53
|sell
|432
|0.10
|1.4212
|0.0000
|0.0000
|864
|2007.10.22 11:25
|sell
|433
|0.20
|1.4197
|0.0000
|0.0000
|865
|2007.10.22 11:27
|sell
|434
|0.30
|1.4182
|0.0000
|0.0000
|866
|2007.10.22 11:42
|sell
|435
|0.40
|1.4166
|0.0000
|0.0000
|867
|2007.10.22 11:43
|close
|432
|0.10
|1.4161
|0.0000
|0.0000
|5.10
|3978.02
|868
|2007.10.22 11:43
|close
|433
|0.20
|1.4161
|0.0000
|0.0000
|7.20
|3985.22
|869
|2007.10.22 11:43
|close
|434
|0.30
|1.4161
|0.0000
|0.0000
|6.30
|3991.52
|870
|2007.10.22 11:43
|close
|435
|0.40
|1.4161
|0.0000
|0.0000
|2.00
|3993.52
|871
|2007.10.22 11:43
|sell
|436
|0.10
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|872
|2007.10.22 11:46
|sell
|437
|0.20
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|873
|2007.10.22 11:54
|buy
|438
|0.30
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|874
|2007.10.22 12:02
|buy
|439
|0.40
|1.4173
|0.0000
|0.0000
|875
|2007.10.22 12:21
|sell
|440
|0.50
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|876
|2007.10.22 12:31
|buy
|441
|0.60
|1.4173
|0.0000
|0.0000
|877
|2007.10.22 12:48
|buy
|442
|0.70
|1.4188
|0.0000
|0.0000
|878
|2007.10.22 14:26
|sell
|443
|0.80
|1.4173
|0.0000
|0.0000
|879
|2007.10.22 14:47
|sell
|444
|0.90
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|880
|2007.10.22 15:00
|sell
|445
|1.00
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|881
|2007.10.22 15:47
|sell
|446
|1.10
|1.4127
|0.0000
|0.0000
|882
|2007.10.22 16:57
|buy
|447
|1.20
|1.4143
|0.0000
|0.0000
|883
|2007.10.22 17:27
|buy
|448
|1.30
|1.4158
|0.0000
|0.0000
|884
|2007.10.22 20:12
|buy
|449
|1.40
|1.4173
|0.0000
|0.0000
|885
|2007.10.22 20:48
|buy
|450
|1.50
|1.4188
|0.0000
|0.0000
|886
|2007.10.22 21:55
|sell
|451
|1.60
|1.4173
|0.0000
|0.0000
|887
|2007.10.23 00:40
|buy
|452
|1.70
|1.4188
|0.0000
|0.0000
|888
|2007.10.23 02:52
|buy
|453
|1.80
|1.4204
|0.0000
|0.0000
|889
|2007.10.23 04:10
|sell
|454
|1.90
|1.4188
|0.0000
|0.0000
|890
|2007.10.23 05:33
|buy
|455
|2.00
|1.4204
|0.0000
|0.0000
|891
|2007.10.23 06:25
|buy
|456
|2.10
|1.4219
|0.0000
|0.0000
|892
|2007.10.23 06:41
|sell
|457
|2.20
|1.4203
|0.0000
|0.0000
|893
|2007.10.23 06:55
|sell
|458
|2.30
|1.4187
|0.0000
|0.0000
|894
|2007.10.23 07:32
|buy
|459
|2.40
|1.4203
|0.0000
|0.0000
|895
|2007.10.23 08:36
|buy
|460
|2.50
|1.4218
|0.0000
|0.0000
|896
|2007.10.23 09:40
|sell
|461
|2.60
|1.4203
|0.0000
|0.0000
|897
|2007.10.23 11:01
|buy
|462
|2.70
|1.4218
|0.0000
|0.0000
|898
|2007.10.23 11:53
|buy
|463
|2.80
|1.4233
|0.0000
|0.0000
|899
|2007.10.23 11:58
|close
|436
|0.10
|1.4238
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|3985.53
|900
|2007.10.23 11:58
|close
|437
|0.20
|1.4238
|0.0000
|0.0000
|-18.99
|3966.53
|901
|2007.10.23 11:58
|close
|438
|0.30
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|23.29
|3989.83
|902
|2007.10.23 11:58
|close
|439
|0.40
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|25.06
|4014.89
|903
|2007.10.23 11:58
|close
|440
|0.50
|1.4238
|0.0000
|0.0000
|-39.98
|3974.91
|904
|2007.10.23 11:58
|close
|441
|0.60
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|37.59
|4012.50
|905
|2007.10.23 11:58
|close
|442
|0.70
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|33.36
|4045.85
|906
|2007.10.23 11:58
|close
|443
|0.80
|1.4238
|0.0000
|0.0000
|-51.97
|3993.88
|907
|2007.10.23 11:58
|close
|444
|0.90
|1.4238
|0.0000
|0.0000
|-71.97
|3921.91
|908
|2007.10.23 11:58
|close
|445
|1.00
|1.4238
|0.0000
|0.0000
|-94.97
|3826.95
|909
|2007.10.23 11:58
|close
|446
|1.10
|1.4238
|0.0000
|0.0000
|-122.06
|3704.89
|910
|2007.10.23 11:58
|close
|447
|1.20
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|111.18
|3816.07
|911
|2007.10.23 11:58
|close
|448
|1.30
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|100.95
|3917.01
|912
|2007.10.23 11:58
|close
|449
|1.40
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|87.71
|4004.72
|913
|2007.10.23 11:58
|close
|450
|1.50
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|71.47
|4076.20
|914
|2007.10.23 11:58
|close
|451
|1.60
|1.4238
|0.0000
|0.0000
|-103.94
|3972.25
|915
|2007.10.23 11:58
|close
|452
|1.70
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|81.60
|4053.85
|916
|2007.10.23 11:58
|close
|453
|1.80
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|57.60
|4111.45
|917
|2007.10.23 11:58
|close
|454
|1.90
|1.4238
|0.0000
|0.0000
|-95.00
|4016.45
|918
|2007.10.23 11:58
|close
|455
|2.00
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|64.00
|4080.45
|919
|2007.10.23 11:58
|close
|456
|2.10
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|35.70
|4116.15
|920
|2007.10.23 11:58
|close
|457
|2.20
|1.4238
|0.0000
|0.0000
|-77.00
|4039.15
|921
|2007.10.23 11:58
|close
|458
|2.30
|1.4238
|0.0000
|0.0000
|-117.30
|3921.85
|922
|2007.10.23 11:58
|close
|459
|2.40
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|79.20
|4001.05
|923
|2007.10.23 11:58
|close
|460
|2.50
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|45.00
|4046.05
|924
|2007.10.23 11:58
|close
|461
|2.60
|1.4238
|0.0000
|0.0000
|-91.00
|3955.05
|925
|2007.10.23 11:58
|close
|462
|2.70
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|48.60
|4003.65
|926
|2007.10.23 11:58
|close
|463
|2.80
|1.4236
|0.0000
|0.0000
|8.40
|4012.05
|927
|2007.10.23 11:58
|buy
|464
|0.10
|1.4237
|0.0000
|0.0000
|928
|2007.10.23 12:00
|buy
|465
|0.20
|1.4252
|0.0000
|0.0000
|929
|2007.10.23 12:02
|buy
|466
|0.30
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|930
|2007.10.23 12:06
|sell
|467
|0.40
|1.4252
|0.0000
|0.0000
|931
|2007.10.23 14:01
|buy
|468
|0.50
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|932
|2007.10.23 14:42
|sell
|469
|0.60
|1.4252
|0.0000
|0.0000
|933
|2007.10.23 14:57
|sell
|470
|0.70
|1.4237
|0.0000
|0.0000
|934
|2007.10.23 16:02
|buy
|471
|0.80
|1.4252
|0.0000
|0.0000
|935
|2007.10.24 01:35
|buy
|472
|0.90
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|936
|2007.10.24 03:45
|sell
|473
|1.00
|1.4252
|0.0000
|0.0000
|937
|2007.10.24 06:20
|sell
|474
|1.10
|1.4237
|0.0000
|0.0000
|938
|2007.10.24 07:01
|sell
|475
|1.20
|1.4222
|0.0000
|0.0000
|939
|2007.10.24 07:07
|sell
|476
|1.30
|1.4206
|0.0000
|0.0000
|940
|2007.10.24 07:12
|close
|464
|0.10
|1.4200
|0.0000
|0.0000
|-3.74
|4008.32
|941
|2007.10.24 07:12
|close
|465
|0.20
|1.4200
|0.0000
|0.0000
|-10.47
|3997.85
|942
|2007.10.24 07:12
|close
|466
|0.30
|1.4200
|0.0000
|0.0000
|-20.21
|3977.64
|943
|2007.10.24 07:12
|close
|467
|0.40
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|20.01
|3997.66
|944
|2007.10.24 07:12
|close
|468
|0.50
|1.4200
|0.0000
|0.0000
|-33.67
|3963.98
|945
|2007.10.24 07:12
|close
|469
|0.60
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|30.02
|3994.00
|946
|2007.10.24 07:12
|close
|470
|0.70
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|24.52
|4018.53
|947
|2007.10.24 07:12
|close
|471
|0.80
|1.4200
|0.0000
|0.0000
|-41.88
|3976.65
|948
|2007.10.24 07:12
|close
|472
|0.90
|1.4200
|0.0000
|0.0000
|-60.30
|3916.35
|949
|2007.10.24 07:12
|close
|473
|1.00
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|50.00
|3966.35
|950
|2007.10.24 07:12
|close
|474
|1.10
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|38.50
|4004.85
|951
|2007.10.24 07:12
|close
|475
|1.20
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|24.00
|4028.85
|952
|2007.10.24 07:12
|close
|476
|1.30
|1.4202
|0.0000
|0.0000
|5.20
|4034.05
|953
|2007.10.24 07:12
|sell
|477
|0.10
|1.4199
|0.0000
|0.0000
|954
|2007.10.24 07:43
|buy
|478
|0.20
|1.4214
|0.0000
|0.0000
|955
|2007.10.24 08:30
|buy
|479
|0.30
|1.4229
|0.0000
|0.0000
|956
|2007.10.24 10:08
|sell
|480
|0.40
|1.4214
|0.0000
|0.0000
|957
|2007.10.24 11:32
|buy
|481
|0.50
|1.4229
|0.0000
|0.0000
|958
|2007.10.24 12:31
|buy
|482
|0.60
|1.4245
|0.0000
|0.0000
|959
|2007.10.24 13:05
|buy
|483
|0.70
|1.4261
|0.0000
|0.0000
|960
|2007.10.24 13:05
|close
|477
|0.10
|1.4264
|0.0000
|0.0000
|-6.50
|4027.55
|961
|2007.10.24 13:05
|close
|478
|0.20
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4037.15
|962
|2007.10.24 13:05
|close
|479
|0.30
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|9.90
|4047.05
|963
|2007.10.24 13:05
|close
|480
|0.40
|1.4264
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|4027.05
|964
|2007.10.24 13:05
|close
|481
|0.50
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|16.50
|4043.55
|965
|2007.10.24 13:05
|close
|482
|0.60
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|10.20
|4053.75
|966
|2007.10.24 13:05
|close
|483
|0.70
|1.4262
|0.0000
|0.0000
|0.70
|4054.45
|967
|2007.10.24 13:05
|buy
|484
|0.10
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|968
|2007.10.24 13:23
|sell
|485
|0.20
|1.4247
|0.0000
|0.0000
|969
|2007.10.24 14:00
|buy
|486
|0.30
|1.4263
|0.0000
|0.0000
|970
|2007.10.24 14:03
|sell
|487
|0.40
|1.4247
|0.0000
|0.0000
|971
|2007.10.24 14:42
|sell
|488
|0.50
|1.4232
|0.0000
|0.0000
|972
|2007.10.24 15:18
|sell
|489
|0.60
|1.4217
|0.0000
|0.0000
|973
|2007.10.24 15:19
|close
|484
|0.10
|1.4204
|0.0000
|0.0000
|-5.90
|4048.55
|974
|2007.10.24 15:19
|close
|485
|0.20
|1.4206
|0.0000
|0.0000
|8.20
|4056.75
|975
|2007.10.24 15:19
|close
|486
|0.30
|1.4204
|0.0000
|0.0000
|-17.70
|4039.05
|976
|2007.10.24 15:19
|close
|487
|0.40
|1.4206
|0.0000
|0.0000
|16.40
|4055.45
|977
|2007.10.24 15:19
|close
|488
|0.50
|1.4206
|0.0000
|0.0000
|13.00
|4068.45
|978
|2007.10.24 15:19
|close
|489
|0.60
|1.4206
|0.0000
|0.0000
|6.60
|4075.05
|979
|2007.10.24 15:19
|sell
|490
|0.10
|1.4203
|0.0000
|0.0000
|980
|2007.10.24 15:27
|buy
|491
|0.20
|1.4218
|0.0000
|0.0000
|981
|2007.10.24 15:50
|buy
|492
|0.30
|1.4233
|0.0000
|0.0000
|982
|2007.10.24 18:27
|buy
|493
|0.40
|1.4248
|0.0000
|0.0000
|983
|2007.10.24 19:12
|buy
|494
|0.50
|1.4264
|0.0000
|0.0000
|984
|2007.10.24 19:28
|close
|490
|0.10
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|-6.50
|4068.55
|985
|2007.10.24 19:28
|close
|491
|0.20
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|9.60
|4078.15
|986
|2007.10.24 19:28
|close
|492
|0.30
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|9.90
|4088.05
|987
|2007.10.24 19:28
|close
|493
|0.40
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|7.20
|4095.25
|988
|2007.10.24 19:28
|close
|494
|0.50
|1.4266
|0.0000
|0.0000
|1.00
|4096.25
|989
|2007.10.24 19:28
|buy
|495
|0.10
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|990
|2007.10.25 00:40
|sell
|496
|0.20
|1.4252
|0.0000
|0.0000
|991
|2007.10.25 02:05
|buy
|497
|0.30
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|992
|2007.10.25 06:37
|buy
|498
|0.40
|1.4283
|0.0000
|0.0000
|993
|2007.10.25 06:47
|sell
|499
|0.50
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|994
|2007.10.25 06:48
|sell
|500
|0.60
|1.4252
|0.0000
|0.0000
|995
|2007.10.25 07:01
|buy
|501
|0.70
|1.4267
|0.0000
|0.0000
|996
|2007.10.25 07:05
|sell
|502
|0.80
|1.4252
|0.0000
|0.0000
|997
|2007.10.25 07:50
|buy
|503
|0.90
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|998
|2007.10.25 07:58
|sell
|504
|1.00
|1.4253
|0.0000
|0.0000
|999
|2007.10.25 08:05
|buy
|505
|1.10
|1.4268
|0.0000
|0.0000
|1000
|2007.10.25 09:57
|buy
|506
|1.20
|1.4284
|0.0000
|0.0000
|1001
|2007.10.25 10:06
|buy
|507
|1.30
|1.4299
|0.0000
|0.0000
|1002
|2007.10.25 11:25
|buy
|508
|1.40
|1.4314
|0.0000
|0.0000
|1003
|2007.10.25 11:27
|close
|495
|0.10
|1.4314
|0.0000
|0.0000
|4.59
|4100.84
|1004
|2007.10.25 11:27
|close
|496
|0.20
|1.4316
|0.0000
|0.0000
|-12.80
|4088.04
|1005
|2007.10.25 11:27
|close
|497
|0.30
|1.4314
|0.0000
|0.0000
|14.10
|4102.14
|1006
|2007.10.25 11:27
|close
|498
|0.40
|1.4314
|0.0000
|0.0000
|12.40
|4114.54
|1007
|2007.10.25 11:27
|close
|499
|0.50
|1.4316
|0.0000
|0.0000
|-24.50
|4090.04
|1008
|2007.10.25 11:27
|close
|500
|0.60
|1.4316
|0.0000
|0.0000
|-38.40
|4051.64
|1009
|2007.10.25 11:27
|close
|501
|0.70
|1.4314
|0.0000
|0.0000
|32.90
|4084.54
|1010
|2007.10.25 11:27
|close
|502
|0.80
|1.4316
|0.0000
|0.0000
|-51.20
|4033.34
|1011
|2007.10.25 11:27
|close
|503
|0.90
|1.4314
|0.0000
|0.0000
|41.40
|4074.74
|1012
|2007.10.25 11:27
|close
|504
|1.00
|1.4316
|0.0000
|0.0000
|-63.00
|4011.74
|1013
|2007.10.25 11:27
|close
|505
|1.10
|1.4314
|0.0000
|0.0000
|50.60
|4062.34
|1014
|2007.10.25 11:27
|close
|506
|1.20
|1.4314
|0.0000
|0.0000
|36.00
|4098.34
|1015
|2007.10.25 11:27
|close
|507
|1.30
|1.4314
|0.0000
|0.0000
|19.50
|4117.84
|1016
|2007.10.25 11:27
|close
|508
|1.40
|1.4314
|0.0000
|0.0000
|0.00
|4117.84
|1017
|2007.10.25 11:27
|buy
|509
|0.10
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|1018
|2007.10.25 12:17
|sell
|510
|0.20
|1.4300
|0.0000
|0.0000
|1019
|2007.10.25 12:30
|buy
|511
|0.30
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|1020
|2007.10.25 12:38
|buy
|512
|0.40
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|1021
|2007.10.25 12:41
|buy
|513
|0.50
|1.4346
|0.0000
|0.0000
|1022
|2007.10.25 12:43
|sell
|514
|0.60
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|1023
|2007.10.25 13:32
|sell
|515
|0.70
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|1024
|2007.10.25 14:48
|sell
|516
|0.80
|1.4300
|0.0000
|0.0000
|1025
|2007.10.25 17:38
|buy
|517
|0.90
|1.4315
|0.0000
|0.0000
|1026
|2007.10.25 21:28
|buy
|518
|1.00
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|1027
|2007.10.26 06:12
|buy
|519
|1.10
|1.4346
|0.0000
|0.0000
|1028
|2007.10.26 06:28
|buy
|520
|1.20
|1.4361
|0.0000
|0.0000
|1029
|2007.10.26 06:35
|close
|509
|0.10
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|4.87
|4122.71
|1030
|2007.10.26 06:35
|close
|510
|0.20
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|-13.19
|4109.51
|1031
|2007.10.26 06:35
|close
|511
|0.30
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|14.59
|4124.11
|1032
|2007.10.26 06:35
|close
|512
|0.40
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|13.46
|4137.57
|1033
|2007.10.26 06:35
|close
|513
|0.50
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|8.82
|4146.39
|1034
|2007.10.26 06:35
|close
|514
|0.60
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|-21.58
|4124.81
|1035
|2007.10.26 06:35
|close
|515
|0.70
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|-35.68
|4089.14
|1036
|2007.10.26 06:35
|close
|516
|0.80
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|-52.77
|4036.37
|1037
|2007.10.26 06:35
|close
|517
|0.90
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|43.79
|4080.15
|1038
|2007.10.26 06:35
|close
|518
|1.00
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|33.65
|4113.80
|1039
|2007.10.26 06:35
|close
|519
|1.10
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|19.80
|4133.60
|1040
|2007.10.26 06:35
|close
|520
|1.20
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|3.60
|4137.20
|1041
|2007.10.26 06:35
|buy
|521
|0.10
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|1042
|2007.10.26 07:23
|sell
|522
|0.20
|1.4349
|0.0000
|0.0000
|1043
|2007.10.26 07:56
|buy
|523
|0.30
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|1044
|2007.10.26 12:12
|buy
|524
|0.40
|1.4380
|0.0000
|0.0000
|1045
|2007.10.26 13:28
|sell
|525
|0.50
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|1046
|2007.10.26 14:00
|buy
|526
|0.60
|1.4379
|0.0000
|0.0000
|1047
|2007.10.26 14:10
|sell
|527
|0.70
|1.4364
|0.0000
|0.0000
|1048
|2007.10.26 14:22
|buy
|528
|0.80
|1.4379
|0.0000
|0.0000
|1049
|2007.10.26 14:50
|buy
|529
|0.90
|1.4394
|0.0000
|0.0000
|1050
|2007.10.26 16:35
|sell
|530
|1.00
|1.4379
|0.0000
|0.0000
|1051
|2007.10.28 22:00
|buy
|531
|1.10
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|1052
|2007.10.29 06:00
|buy
|532
|1.20
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|1053
|2007.10.29 07:08
|sell
|533
|1.30
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|1054
|2007.10.29 07:37
|buy
|534
|1.40
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|1055
|2007.10.29 08:10
|close
|521
|0.10
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|7.06
|4144.27
|1056
|2007.10.29 08:10
|close
|522
|0.20
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|-17.79
|4126.47
|1057
|2007.10.29 08:10
|close
|523
|0.30
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|21.20
|4147.67
|1058
|2007.10.29 08:10
|close
|524
|0.40
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|22.26
|4169.93
|1059
|2007.10.29 08:10
|close
|525
|0.50
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|-36.98
|4132.95
|1060
|2007.10.29 08:10
|close
|526
|0.60
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|33.99
|4166.94
|1061
|2007.10.29 08:10
|close
|527
|0.70
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|-51.78
|4115.16
|1062
|2007.10.29 08:10
|close
|528
|0.80
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|45.32
|4160.48
|1063
|2007.10.29 08:10
|close
|529
|0.90
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|37.48
|4197.97
|1064
|2007.10.29 08:10
|close
|530
|1.00
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|-58.97
|4139.00
|1065
|2007.10.29 08:10
|close
|531
|1.10
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|28.22
|4167.22
|1066
|2007.10.29 08:10
|close
|532
|1.20
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|12.00
|4179.22
|1067
|2007.10.29 08:10
|close
|533
|1.30
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|-36.40
|4142.82
|1068
|2007.10.29 08:10
|close
|534
|1.40
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|14.00
|4156.82
|1069
|2007.10.29 08:10
|buy
|535
|0.10
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|1070
|2007.10.29 08:23
|sell
|536
|0.20
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|1071
|2007.10.29 09:10
|sell
|537
|0.30
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|1072
|2007.10.29 11:12
|buy
|538
|0.40
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|1073
|2007.10.29 11:40
|sell
|539
|0.50
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|1074
|2007.10.29 12:50
|sell
|540
|0.60
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|1075
|2007.10.29 14:08
|sell
|541
|0.70
|1.4378
|0.0000
|0.0000
|1076
|2007.10.29 14:23
|buy
|542
|0.80
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|1077
|2007.10.29 14:33
|buy
|543
|0.90
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|1078
|2007.10.29 17:03
|buy
|544
|1.00
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|1079
|2007.10.30 00:34
|sell
|545
|1.10
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|1080
|2007.10.30 00:52
|sell
|546
|1.20
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|1081
|2007.10.30 01:33
|buy
|547
|1.30
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|1082
|2007.10.30 04:58
|sell
|548
|1.40
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|1083
|2007.10.30 07:06
|sell
|549
|1.50
|1.4378
|0.0000
|0.0000
|1084
|2007.10.30 07:22
|buy
|550
|1.60
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|1085
|2007.10.30 07:48
|buy
|551
|1.70
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|1086
|2007.10.30 09:17
|sell
|552
|1.80
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|1087
|2007.10.30 11:25
|buy
|553
|1.90
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|1088
|2007.10.30 11:37
|sell
|554
|2.00
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|1089
|2007.10.30 13:10
|buy
|555
|2.10
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|1090
|2007.10.30 14:03
|buy
|556
|2.20
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|1091
|2007.10.30 19:11
|buy
|557
|2.30
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|1092
|2007.10.31 06:10
|buy
|558
|2.40
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|1093
|2007.10.31 06:13
|sell
|559
|2.50
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|1094
|2007.10.31 07:02
|buy
|560
|2.60
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|1095
|2007.10.31 07:22
|buy
|561
|2.70
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|1096
|2007.10.31 07:47
|sell
|562
|2.80
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|1097
|2007.10.31 09:07
|sell
|563
|2.90
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|1098
|2007.10.31 09:13
|close
|535
|0.10
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|-0.87
|4155.95
|1099
|2007.10.31 09:13
|close
|536
|0.20
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|-1.79
|4154.16
|1100
|2007.10.31 09:13
|close
|537
|0.30
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|-7.48
|4146.68
|1101
|2007.10.31 09:13
|close
|538
|0.40
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|2.52
|4149.20
|1102
|2007.10.31 09:13
|close
|539
|0.50
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|-12.47
|4136.74
|1103
|2007.10.31 09:13
|close
|540
|0.60
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|-23.96
|4112.78
|1104
|2007.10.31 09:13
|close
|541
|0.70
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|-38.45
|4074.33
|1105
|2007.10.31 09:13
|close
|542
|0.80
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|29.84
|4104.17
|1106
|2007.10.31 09:13
|close
|543
|0.90
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|20.07
|4124.24
|1107
|2007.10.31 09:13
|close
|544
|1.00
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|6.30
|4130.54
|1108
|2007.10.31 09:13
|close
|545
|1.10
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|-27.46
|4103.07
|1109
|2007.10.31 09:13
|close
|546
|1.20
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|-47.96
|4055.12
|1110
|2007.10.31 09:13
|close
|547
|1.30
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|29.45
|4084.56
|1111
|2007.10.31 09:13
|close
|548
|1.40
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|-55.95
|4028.61
|1112
|2007.10.31 09:13
|close
|549
|1.50
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|-82.45
|3946.16
|1113
|2007.10.31 09:13
|close
|550
|1.60
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|60.24
|4006.40
|1114
|2007.10.31 09:13
|close
|551
|1.70
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|38.51
|4044.91
|1115
|2007.10.31 09:13
|close
|552
|1.80
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|-71.94
|3972.97
|1116
|2007.10.31 09:13
|close
|553
|1.90
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|43.04
|4016.01
|1117
|2007.10.31 09:13
|close
|554
|2.00
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|-79.93
|3936.08
|1118
|2007.10.31 09:13
|close
|555
|2.10
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|47.56
|3983.64
|1119
|2007.10.31 09:13
|close
|556
|2.20
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|14.63
|3998.27
|1120
|2007.10.31 09:13
|close
|557
|2.30
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|-19.20
|3979.07
|1121
|2007.10.31 09:13
|close
|558
|2.40
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|-55.20
|3923.87
|1122
|2007.10.31 09:13
|close
|559
|2.50
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|12.50
|3936.37
|1123
|2007.10.31 09:13
|close
|560
|2.60
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|-57.20
|3879.17
|1124
|2007.10.31 09:13
|close
|561
|2.70
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|-99.90
|3779.27
|1125
|2007.10.31 09:13
|close
|562
|2.80
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|56.00
|3835.27
|1126
|2007.10.31 09:13
|close
|563
|2.90
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|14.50
|3849.77
|1127
|2007.10.31 09:13
|sell
|564
|0.10
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|1128
|2007.10.31 10:02
|buy
|565
|0.20
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|1129
|2007.10.31 12:31
|sell
|566
|0.30
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|1130
|2007.10.31 12:33
|buy
|567
|0.40
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|1131
|2007.10.31 12:36
|sell
|568
|0.50
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|1132
|2007.10.31 13:05
|buy
|569
|0.60
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|1133
|2007.10.31 15:52
|buy
|570
|0.70
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|1134
|2007.10.31 18:15
|sell
|571
|0.80
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|1135
|2007.10.31 18:15
|sell
|572
|0.90
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|1136
|2007.10.31 18:17
|buy
|573
|1.00
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|1137
|2007.10.31 18:17
|buy
|574
|1.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|1138
|2007.10.31 18:40
|buy
|575
|1.20
|1.4475
|0.0000
|0.0000
|1139
|2007.10.31 18:41
|buy
|576
|1.30
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|1140
|2007.10.31 18:42
|close
|564
|0.10
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|-6.30
|3843.47
|1141
|2007.10.31 18:42
|close
|565
|0.20
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|9.00
|3852.47
|1142
|2007.10.31 18:42
|close
|566
|0.30
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|-18.90
|3833.57
|1143
|2007.10.31 18:42
|close
|567
|0.40
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|18.00
|3851.57
|1144
|2007.10.31 18:42
|close
|568
|0.50
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|-31.50
|3820.07
|1145
|2007.10.31 18:42
|close
|569
|0.60
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|27.00
|3847.07
|1146
|2007.10.31 18:42
|close
|570
|0.70
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|21.00
|3868.07
|1147
|2007.10.31 18:42
|close
|571
|0.80
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|-38.40
|3829.67
|1148
|2007.10.31 18:42
|close
|572
|0.90
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|-57.60
|3772.07
|1149
|2007.10.31 18:42
|close
|573
|1.00
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|46.00
|3818.07
|1150
|2007.10.31 18:42
|close
|574
|1.10
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|34.10
|3852.17
|1151
|2007.10.31 18:42
|close
|575
|1.20
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|19.20
|3871.37
|1152
|2007.10.31 18:42
|close
|576
|1.30
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|1.30
|3872.67
|1153
|2007.10.31 18:42
|buy
|577
|0.10
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|1154
|2007.10.31 19:07
|sell
|578
|0.20
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|1155
|2007.10.31 19:22
|sell
|579
|0.30
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|1156
|2007.10.31 19:35
|buy
|580
|0.40
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|1157
|2007.10.31 19:55
|buy
|581
|0.50
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|1158
|2007.10.31 20:12
|sell
|582
|0.60
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|1159
|2007.11.01 01:16
|sell
|583
|0.70
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|1160
|2007.11.01 08:02
|sell
|584
|0.80
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|1161
|2007.11.01 08:08
|sell
|585
|0.90
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|1162
|2007.11.01 08:08
|close
|577
|0.10
|1.4432
|0.0000
|0.0000
|-6.31
|3866.36
|1163
|2007.11.01 08:08
|close
|578
|0.20
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|9.02
|3875.38
|1164
|2007.11.01 08:08
|close
|579
|0.30
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|9.03
|3884.41
|1165
|2007.11.01 08:08
|close
|580
|0.40
|1.4432
|0.0000
|0.0000
|-19.22
|3865.19
|1166
|2007.11.01 08:08
|close
|581
|0.50
|1.4432
|0.0000
|0.0000
|-31.52
|3833.67
|1167
|2007.11.01 08:08
|close
|582
|0.60
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|27.06
|3860.73
|1168
|2007.11.01 08:08
|close
|583
|0.70
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|21.00
|3881.73
|1169
|2007.11.01 08:08
|close
|584
|0.80
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|11.20
|3892.93
|1170
|2007.11.01 08:08
|close
|585
|0.90
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|3892.03
|1171
|2007.11.01 08:08
|sell
|586
|0.10
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|1172
|2007.11.01 08:53
|sell
|587
|0.20
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|1173
|2007.11.01 08:58
|buy
|588
|0.30
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|1174
|2007.11.01 09:32
|sell
|589
|0.40
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|1175
|2007.11.01 09:46
|buy
|590
|0.50
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|1176
|2007.11.01 11:06
|sell
|591
|0.60
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|1177
|2007.11.01 12:11
|buy
|592
|0.70
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|1178
|2007.11.01 12:52
|sell
|593
|0.80
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|1179
|2007.11.01 15:23
|buy
|594
|0.90
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|1180
|2007.11.01 15:33
|sell
|595
|1.00
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|1181
|2007.11.01 15:52
|buy
|596
|1.10
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|1182
|2007.11.01 16:08
|buy
|597
|1.20
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|1183
|2007.11.01 16:18
|buy
|598
|1.30
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|1184
|2007.11.01 16:45
|buy
|599
|1.40
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|1185
|2007.11.01 16:49
|sell
|600
|1.50
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|1186
|2007.11.01 17:38
|sell
|601
|1.60
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|1187
|2007.11.01 18:42
|buy
|602
|1.70
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|1188
|2007.11.01 19:29
|sell
|603
|1.80
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|1189
|2007.11.01 19:58
|sell
|604
|1.90
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|1190
|2007.11.01 21:10
|sell
|605
|2.00
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|1191
|2007.11.01 22:15
|buy
|606
|2.10
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|1192
|2007.11.02 03:10
|buy
|607
|2.20
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|1193
|2007.11.02 05:28
|sell
|608
|2.30
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|1194
|2007.11.02 06:56
|buy
|609
|2.40
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|1195
|2007.11.02 07:03
|buy
|610
|2.50
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|1196
|2007.11.02 09:12
|buy
|611
|2.60
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|1197
|2007.11.02 12:29
|sell
|612
|2.70
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|1198
|2007.11.02 12:30
|close
|586
|0.10
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|-1.90
|3890.14
|1199
|2007.11.02 12:30
|close
|587
|0.20
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|-6.79
|3883.34
|1200
|2007.11.02 12:30
|close
|588
|0.30
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|4.99
|3888.34
|1201
|2007.11.02 12:30
|close
|589
|0.40
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|-13.59
|3874.75
|1202
|2007.11.02 12:30
|close
|590
|0.50
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|8.32
|3883.08
|1203
|2007.11.02 12:30
|close
|591
|0.60
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|-20.38
|3862.70
|1204
|2007.11.02 12:30
|close
|592
|0.70
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|11.66
|3874.35
|1205
|2007.11.02 12:30
|close
|593
|0.80
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|-27.17
|3847.18
|1206
|2007.11.02 12:30
|close
|594
|0.90
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|14.99
|3862.17
|1207
|2007.11.02 12:30
|close
|595
|1.00
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|-33.97
|3828.20
|1208
|2007.11.02 12:30
|close
|596
|1.10
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|18.31
|3846.52
|1209
|2007.11.02 12:30
|close
|597
|1.20
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|1.98
|3848.50
|1210
|2007.11.02 12:30
|close
|598
|1.30
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|-18.65
|3829.84
|1211
|2007.11.02 12:30
|close
|599
|1.40
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|-41.09
|3788.75
|1212
|2007.11.02 12:30
|close
|600
|1.50
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|18.05
|3806.80
|1213
|2007.11.02 12:30
|close
|601
|1.60
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|-6.34
|3800.46
|1214
|2007.11.02 12:30
|close
|602
|1.70
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|-24.40
|3776.06
|1215
|2007.11.02 12:30
|close
|603
|1.80
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|-7.14
|3768.93
|1216
|2007.11.02 12:30
|close
|604
|1.90
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|-36.03
|3732.89
|1217
|2007.11.02 12:30
|close
|605
|2.00
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|-67.93
|3664.96
|1218
|2007.11.02 12:30
|close
|606
|2.10
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|34.97
|3699.93
|1219
|2007.11.02 12:30
|close
|607
|2.20
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|4.40
|3704.33
|1220
|2007.11.02 12:30
|close
|608
|2.30
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|-43.70
|3660.63
|1221
|2007.11.02 12:30
|close
|609
|2.40
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|4.80
|3665.43
|1222
|2007.11.02 12:30
|close
|610
|2.50
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|3630.43
|1223
|2007.11.02 12:30
|close
|611
|2.60
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|-75.40
|3555.03
|1224
|2007.11.02 12:30
|close
|612
|2.70
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|29.70
|3584.73
|1225
|2007.11.02 12:30
|sell
|613
|0.10
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|1226
|2007.11.02 12:30
|sell
|614
|0.20
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|1227
|2007.11.02 12:31
|buy
|615
|0.30
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|1228
|2007.11.02 12:32
|buy
|616
|0.40
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|1229
|2007.11.02 12:32
|buy
|617
|0.50
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|1230
|2007.11.02 12:35
|sell
|618
|0.60
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|1231
|2007.11.02 12:37
|buy
|619
|0.70
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|1232
|2007.11.02 12:40
|buy
|620
|0.80
|1.4497
|0.0000
|0.0000
|1233
|2007.11.02 12:41
|close
|613
|0.10
|1.4507
|0.0000
|0.0000
|-5.60
|3579.13
|1234
|2007.11.02 12:41
|close
|614
|0.20
|1.4507
|0.0000
|0.0000
|-14.20
|3564.93
|1235
|2007.11.02 12:41
|close
|615
|0.30
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|16.20
|3581.13
|1236
|2007.11.02 12:41
|close
|616
|0.40
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|15.20
|3596.33
|1237
|2007.11.02 12:41
|close
|617
|0.50
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|11.50
|3607.83
|1238
|2007.11.02 12:41
|close
|618
|0.60
|1.4507
|0.0000
|0.0000
|-24.60
|3583.23
|1239
|2007.11.02 12:41
|close
|619
|0.70
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|16.10
|3599.33
|1240
|2007.11.02 12:41
|close
|620
|0.80
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|6.40
|3605.73
|1241
|2007.11.02 12:41
|buy
|621
|0.10
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|1242
|2007.11.02 12:42
|buy
|622
|0.20
|1.4523
|0.0000
|0.0000
|1243
|2007.11.02 12:44
|sell
|623
|0.30
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|1244
|2007.11.02 12:47
|sell
|624
|0.40
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|1245
|2007.11.02 12:53
|sell
|625
|0.50
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|1246
|2007.11.02 12:57
|buy
|626
|0.60
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|1247
|2007.11.02 13:00
|sell
|627
|0.70
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|1248
|2007.11.02 13:06
|buy
|628
|0.80
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|1249
|2007.11.02 13:15
|sell
|629
|0.90
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|1250
|2007.11.02 14:23
|buy
|630
|1.00
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|1251
|2007.11.02 16:36
|buy
|631
|1.10
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|1252
|2007.11.02 16:57
|buy
|632
|1.20
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|1253
|2007.11.02 18:34
|sell
|633
|1.30
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|1254
|2007.11.02 19:50
|buy
|634
|1.40
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|1255
|2007.11.04 23:52
|sell
|635
|1.50
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|1256
|2007.11.05 03:02
|sell
|636
|1.60
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|1257
|2007.11.05 07:14
|sell
|637
|1.70
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|1258
|2007.11.05 07:40
|buy
|638
|1.80
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|1259
|2007.11.05 08:02
|sell
|639
|1.90
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|1260
|2007.11.05 08:15
|sell
|640
|2.00
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|1261
|2007.11.05 08:59
|buy
|641
|2.10
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|1262
|2007.11.05 09:32
|sell
|642
|2.20
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|1263
|2007.11.05 09:45
|buy
|643
|2.30
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|1264
|2007.11.05 10:31
|sell
|644
|2.40
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|1265
|2007.11.05 10:53
|sell
|645
|2.50
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|1266
|2007.11.05 11:20
|buy
|646
|2.60
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|1267
|2007.11.05 11:53
|buy
|647
|2.70
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|1268
|2007.11.05 13:11
|close
|621
|0.10
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|-2.34
|3603.39
|1269
|2007.11.05 13:11
|close
|622
|0.20
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|-7.67
|3595.72
|1270
|2007.11.05 13:11
|close
|623
|0.30
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|5.41
|3601.13
|1271
|2007.11.05 13:11
|close
|624
|0.40
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|0.81
|3601.95
|1272
|2007.11.05 13:11
|close
|625
|0.50
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-6.48
|3595.47
|1273
|2007.11.05 13:11
|close
|626
|0.60
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|-2.61
|3592.86
|1274
|2007.11.05 13:11
|close
|627
|0.70
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-9.08
|3583.78
|1275
|2007.11.05 13:11
|close
|628
|0.80
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|-3.48
|3580.30
|1276
|2007.11.05 13:11
|close
|629
|0.90
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-11.67
|3568.63
|1277
|2007.11.05 13:11
|close
|630
|1.00
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|-4.35
|3564.28
|1278
|2007.11.05 13:11
|close
|631
|1.10
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|-22.39
|3541.90
|1279
|2007.11.05 13:11
|close
|632
|1.20
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|-42.42
|3499.48
|1280
|2007.11.05 13:11
|close
|633
|1.30
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|23.45
|3522.92
|1281
|2007.11.05 13:11
|close
|634
|1.40
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|-49.49
|3473.43
|1282
|2007.11.05 13:11
|close
|635
|1.50
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|27.05
|3500.48
|1283
|2007.11.05 13:11
|close
|636
|1.60
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|3.20
|3503.68
|1284
|2007.11.05 13:11
|close
|637
|1.70
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-22.10
|3481.58
|1285
|2007.11.05 13:11
|close
|638
|1.80
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|3474.38
|1286
|2007.11.05 13:11
|close
|639
|1.90
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-24.70
|3449.68
|1287
|2007.11.05 13:11
|close
|640
|2.00
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|3393.68
|1288
|2007.11.05 13:11
|close
|641
|2.10
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|23.10
|3416.78
|1289
|2007.11.05 13:11
|close
|642
|2.20
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-61.60
|3355.18
|1290
|2007.11.05 13:11
|close
|643
|2.30
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|25.30
|3380.48
|1291
|2007.11.05 13:11
|close
|644
|2.40
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-67.20
|3313.28
|1292
|2007.11.05 13:11
|close
|645
|2.50
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-107.50
|3205.78
|1293
|2007.11.05 13:11
|close
|646
|2.60
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|67.60
|3273.38
|1294
|2007.11.05 13:11
|close
|647
|2.70
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|29.70
|3303.08
|1295
|2007.11.05 13:11
|buy
|648
|0.10
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|1296
|2007.11.05 13:43
|sell
|649
|0.20
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|1297
|2007.11.05 14:55
|buy
|650
|0.30
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|1298
|2007.11.05 15:49
|sell
|651
|0.40
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|1299
|2007.11.06 05:08
|buy
|652
|0.50
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|1300
|2007.11.06 05:58
|buy
|653
|0.60
|1.4501
|0.0000
|0.0000
|1301
|2007.11.06 06:55
|buy
|654
|0.70
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|1302
|2007.11.06 07:52
|close
|648
|0.10
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|3.76
|3306.85
|1303
|2007.11.06 07:52
|close
|649
|0.20
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|-11.19
|3295.66
|1304
|2007.11.06 07:52
|close
|650
|0.30
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|11.30
|3306.95
|1305
|2007.11.06 07:52
|close
|651
|0.40
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|-22.39
|3284.57
|1306
|2007.11.06 07:52
|close
|652
|0.50
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|19.00
|3303.57
|1307
|2007.11.06 07:52
|close
|653
|0.60
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|13.80
|3317.37
|1308
|2007.11.06 07:52
|close
|654
|0.70
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|5.60
|3322.97
|1309
|2007.11.06 07:52
|buy
|655
|0.10
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|1310
|2007.11.06 11:12
|buy
|656
|0.20
|1.4542
|0.0000
|0.0000
|1311
|2007.11.06 11:48
|buy
|657
|0.30
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|1312
|2007.11.06 11:59
|sell
|658
|0.40
|1.4542
|0.0000
|0.0000
|1313
|2007.11.06 13:56
|buy
|659
|0.50
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|1314
|2007.11.06 14:07
|buy
|660
|0.60
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|1315
|2007.11.06 14:57
|sell
|661
|0.70
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|1316
|2007.11.07 02:22
|buy
|662
|0.80
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|1317
|2007.11.07 02:25
|buy
|663
|0.90
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|1318
|2007.11.07 02:25
|close
|655
|0.10
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|6.06
|3329.03
|1319
|2007.11.07 02:25
|close
|656
|0.20
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|9.13
|3338.16
|1320
|2007.11.07 02:25
|close
|657
|0.30
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|9.20
|3347.36
|1321
|2007.11.07 02:25
|close
|658
|0.40
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|-19.19
|3328.17
|1322
|2007.11.07 02:25
|close
|659
|0.50
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|15.32
|3343.49
|1323
|2007.11.07 02:25
|close
|660
|0.60
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|9.39
|3352.88
|1324
|2007.11.07 02:25
|close
|661
|0.70
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|-23.08
|3329.81
|1325
|2007.11.07 02:25
|close
|662
|0.80
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|12.80
|3342.61
|1326
|2007.11.07 02:25
|close
|663
|0.90
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|0.00
|3342.61
|1327
|2007.11.07 02:25
|buy
|664
|0.10
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|1328
|2007.11.07 02:26
|sell
|665
|0.20
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|1329
|2007.11.07 02:26
|buy
|666
|0.30
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|1330
|2007.11.07 02:26
|buy
|667
|0.40
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|1331
|2007.11.07 02:27
|buy
|668
|0.50
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|1332
|2007.11.07 02:27
|close
|664
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|4.60
|3347.21
|1333
|2007.11.07 02:27
|close
|665
|0.20
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|-12.60
|3334.61
|1334
|2007.11.07 02:27
|close
|666
|0.30
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|13.20
|3347.81
|1335
|2007.11.07 02:27
|close
|667
|0.40
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|10.80
|3358.61
|1336
|2007.11.07 02:27
|close
|668
|0.50
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|6.00
|3364.61
|1337
|2007.11.07 02:27
|buy
|669
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|1338
|2007.11.07 02:28
|buy
|670
|0.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1339
|2007.11.07 02:29
|sell
|671
|0.30
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|1340
|2007.11.07 02:29
|buy
|672
|0.40
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|1341
|2007.11.07 02:32
|sell
|673
|0.50
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|1342
|2007.11.07 02:33
|sell
|674
|0.60
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|1343
|2007.11.07 02:36
|buy
|675
|0.70
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|1344
|2007.11.07 02:38
|buy
|676
|0.80
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|1345
|2007.11.07 02:40
|sell
|677
|0.90
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|1346
|2007.11.07 02:46
|sell
|678
|1.00
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|1347
|2007.11.07 02:48
|sell
|679
|1.10
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|1348
|2007.11.07 02:53
|buy
|680
|1.20
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|1349
|2007.11.07 02:58
|sell
|681
|1.30
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|1350
|2007.11.07 03:21
|buy
|682
|1.40
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|1351
|2007.11.07 05:25
|buy
|683
|1.50
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|1352
|2007.11.07 07:12
|sell
|684
|1.60
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|1353
|2007.11.07 08:53
|buy
|685
|1.70
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|1354
|2007.11.07 09:06
|buy
|686
|1.80
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|1355
|2007.11.07 09:17
|buy
|687
|1.90
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|1356
|2007.11.07 09:21
|buy
|688
|2.00
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|1357
|2007.11.07 09:22
|close
|669
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|5.60
|3370.21
|1358
|2007.11.07 09:22
|close
|670
|0.20
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|8.00
|3378.21
|1359
|2007.11.07 09:22
|close
|671
|0.30
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-17.10
|3361.11
|1360
|2007.11.07 09:22
|close
|672
|0.40
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|13.60
|3374.71
|1361
|2007.11.07 09:22
|close
|673
|0.50
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-25.50
|3349.21
|1362
|2007.11.07 09:22
|close
|674
|0.60
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-40.20
|3309.01
|1363
|2007.11.07 09:22
|close
|675
|0.70
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|34.30
|3343.31
|1364
|2007.11.07 09:22
|close
|676
|0.80
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|27.20
|3370.51
|1365
|2007.11.07 09:22
|close
|677
|0.90
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-45.90
|3324.61
|1366
|2007.11.07 09:22
|close
|678
|1.00
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-67.00
|3257.61
|1367
|2007.11.07 09:22
|close
|679
|1.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-90.20
|3167.41
|1368
|2007.11.07 09:22
|close
|680
|1.20
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|78.00
|3245.41
|1369
|2007.11.07 09:22
|close
|681
|1.30
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-106.60
|3138.81
|1370
|2007.11.07 09:22
|close
|682
|1.40
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|91.00
|3229.81
|1371
|2007.11.07 09:22
|close
|683
|1.50
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|73.50
|3303.31
|1372
|2007.11.07 09:22
|close
|684
|1.60
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-107.20
|3196.11
|1373
|2007.11.07 09:22
|close
|685
|1.70
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|83.30
|3279.41
|1374
|2007.11.07 09:22
|close
|686
|1.80
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|61.20
|3340.61
|1375
|2007.11.07 09:22
|close
|687
|1.90
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|36.10
|3376.71
|1376
|2007.11.07 09:22
|close
|688
|2.00
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|8.00
|3384.71
|1377
|2007.11.07 09:22
|buy
|689
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|1378
|2007.11.07 09:24
|sell
|690
|0.20
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|1379
|2007.11.07 09:31
|buy
|691
|0.30
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|1380
|2007.11.07 09:38
|sell
|692
|0.40
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|1381
|2007.11.07 09:58
|buy
|693
|0.50
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|1382
|2007.11.07 10:08
|sell
|694
|0.60
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|1383
|2007.11.07 10:40
|sell
|695
|0.70
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|1384
|2007.11.07 11:26
|buy
|696
|0.80
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|1385
|2007.11.07 12:08
|sell
|697
|0.90
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|1386
|2007.11.07 12:45
|buy
|698
|1.00
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|1387
|2007.11.07 12:53
|buy
|699
|1.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|1388
|2007.11.07 13:02
|buy
|700
|1.20
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|1389
|2007.11.07 13:05
|buy
|701
|1.30
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|1390
|2007.11.07 13:17
|sell
|702
|1.40
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|1391
|2007.11.07 13:30
|sell
|703
|1.50
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|1392
|2007.11.07 13:46
|buy
|704
|1.60
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|1393
|2007.11.07 14:00
|sell
|705
|1.70
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|1394
|2007.11.07 14:27
|sell
|706
|1.80
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|1395
|2007.11.07 15:47
|sell
|707
|1.90
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|1396
|2007.11.07 20:25
|sell
|708
|2.00
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|1397
|2007.11.07 20:28
|sell
|709
|2.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|1398
|2007.11.07 20:28
|close
|689
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-6.40
|3378.31
|1399
|2007.11.07 20:28
|close
|690
|0.20
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|9.20
|3387.51
|1400
|2007.11.07 20:28
|close
|691
|0.30
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-18.90
|3368.61
|1401
|2007.11.07 20:28
|close
|692
|0.40
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|18.40
|3387.01
|1402
|2007.11.07 20:28
|close
|693
|0.50
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-31.50
|3355.51
|1403
|2007.11.07 20:28
|close
|694
|0.60
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|27.60
|3383.11
|1404
|2007.11.07 20:28
|close
|695
|0.70
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|21.70
|3404.81
|1405
|2007.11.07 20:28
|close
|696
|0.80
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-38.40
|3366.41
|1406
|2007.11.07 20:28
|close
|697
|0.90
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|27.90
|3394.31
|1407
|2007.11.07 20:28
|close
|698
|1.00
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|3346.31
|1408
|2007.11.07 20:28
|close
|699
|1.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-69.30
|3277.01
|1409
|2007.11.07 20:28
|close
|700
|1.20
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-93.60
|3183.41
|1410
|2007.11.07 20:28
|close
|701
|1.30
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-122.20
|3061.21
|1411
|2007.11.07 20:28
|close
|702
|1.40
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|106.40
|3167.61
|1412
|2007.11.07 20:28
|close
|703
|1.50
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|91.50
|3259.11
|1413
|2007.11.07 20:28
|close
|704
|1.60
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-124.80
|3134.31
|1414
|2007.11.07 20:28
|close
|705
|1.70
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|103.70
|3238.01
|1415
|2007.11.07 20:28
|close
|706
|1.80
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|82.80
|3320.81
|1416
|2007.11.07 20:28
|close
|707
|1.90
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|58.90
|3379.71
|1417
|2007.11.07 20:28
|close
|708
|2.00
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|30.00
|3409.71
|1418
|2007.11.07 20:28
|close
|709
|2.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|0.00
|3409.71
|1419
|2007.11.07 20:28
|sell
|710
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|1420
|2007.11.07 22:34
|sell
|711
|0.20
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|1421
|2007.11.07 22:38
|buy
|712
|0.30
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|1422
|2007.11.07 22:41
|sell
|713
|0.40
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|1423
|2007.11.07 23:02
|buy
|714
|0.50
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|1424
|2007.11.08 00:36
|buy
|715
|0.60
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|1425
|2007.11.08 01:10
|buy
|716
|0.70
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|1426
|2007.11.08 01:52
|sell
|717
|0.80
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|1427
|2007.11.08 02:18
|sell
|718
|0.90
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1428
|2007.11.08 06:36
|buy
|719
|1.00
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|1429
|2007.11.08 06:56
|sell
|720
|1.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1430
|2007.11.08 07:18
|buy
|721
|1.20
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|1431
|2007.11.08 07:47
|buy
|722
|1.30
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|1432
|2007.11.08 10:50
|buy
|723
|1.40
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|1433
|2007.11.08 11:11
|sell
|724
|1.50
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|1434
|2007.11.08 12:14
|sell
|725
|1.60
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|1435
|2007.11.08 13:02
|buy
|726
|1.70
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|1436
|2007.11.08 13:58
|sell
|727
|1.80
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|1437
|2007.11.08 14:01
|buy
|728
|1.90
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|1438
|2007.11.08 15:01
|buy
|729
|2.00
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|1439
|2007.11.08 15:03
|buy
|730
|2.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|1440
|2007.11.08 17:06
|sell
|731
|2.20
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|1441
|2007.11.08 17:20
|sell
|732
|2.30
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|1442
|2007.11.08 17:30
|buy
|733
|2.40
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|1443
|2007.11.08 19:31
|sell
|734
|2.50
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|1444
|2007.11.08 20:56
|buy
|735
|2.60
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|1445
|2007.11.09 00:23
|buy
|736
|2.70
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|1446
|2007.11.09 01:10
|buy
|737
|2.80
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|1447
|2007.11.09 01:12
|close
|710
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-8.69
|3401.02
|1448
|2007.11.09 01:12
|close
|711
|0.20
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-20.37
|3380.65
|1449
|2007.11.09 01:12
|close
|712
|0.30
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|25.08
|3405.73
|1450
|2007.11.09 01:12
|close
|713
|0.40
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-40.74
|3364.99
|1451
|2007.11.09 01:12
|close
|714
|0.50
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|41.80
|3406.79
|1452
|2007.11.09 01:12
|close
|715
|0.60
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|40.59
|3447.38
|1453
|2007.11.09 01:12
|close
|716
|0.70
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|36.16
|3483.53
|1454
|2007.11.09 01:12
|close
|717
|0.80
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-55.97
|3427.56
|1455
|2007.11.09 01:12
|close
|718
|0.90
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-76.47
|3351.09
|1456
|2007.11.09 01:12
|close
|719
|1.00
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|67.65
|3418.74
|1457
|2007.11.09 01:12
|close
|720
|1.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-93.46
|3325.28
|1458
|2007.11.09 01:12
|close
|721
|1.20
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|81.18
|3406.46
|1459
|2007.11.09 01:12
|close
|722
|1.30
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|67.14
|3473.60
|1460
|2007.11.09 01:12
|close
|723
|1.40
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|51.31
|3524.91
|1461
|2007.11.09 01:12
|close
|724
|1.50
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-80.95
|3443.97
|1462
|2007.11.09 01:12
|close
|725
|1.60
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-111.94
|3332.02
|1463
|2007.11.09 01:12
|close
|726
|1.70
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|87.81
|3419.83
|1464
|2007.11.09 01:12
|close
|727
|1.80
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-125.94
|3293.89
|1465
|2007.11.09 01:12
|close
|728
|1.90
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|98.13
|3392.03
|1466
|2007.11.09 01:12
|close
|729
|2.00
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|73.30
|3465.33
|1467
|2007.11.09 01:12
|close
|730
|2.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|45.47
|3510.79
|1468
|2007.11.09 01:12
|close
|731
|2.20
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-85.72
|3425.07
|1469
|2007.11.09 01:12
|close
|732
|2.30
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-124.12
|3300.95
|1470
|2007.11.09 01:12
|close
|733
|2.40
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|87.96
|3388.91
|1471
|2007.11.09 01:12
|close
|734
|2.50
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-134.91
|3254.00
|1472
|2007.11.09 01:12
|close
|735
|2.60
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|95.29
|3349.29
|1473
|2007.11.09 01:12
|close
|736
|2.70
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|59.40
|3408.69
|1474
|2007.11.09 01:12
|close
|737
|2.80
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|19.60
|3428.29
|1475
|2007.11.09 01:12
|buy
|738
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|1476
|2007.11.09 01:37
|buy
|739
|0.20
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|1477
|2007.11.09 01:43
|sell
|740
|0.30
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|1478
|2007.11.09 01:57
|sell
|741
|0.40
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|1479
|2007.11.09 02:28
|sell
|742
|0.50
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|1480
|2007.11.09 02:35
|buy
|743
|0.60
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|1481
|2007.11.09 03:40
|buy
|744
|0.70
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|1482
|2007.11.09 03:52
|buy
|745
|0.80
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|1483
|2007.11.09 03:57
|sell
|746
|0.90
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|1484
|2007.11.09 06:38
|sell
|747
|1.00
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|1485
|2007.11.09 07:02
|buy
|748
|1.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|1486
|2007.11.09 07:42
|sell
|749
|1.20
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|1487
|2007.11.09 08:02
|sell
|750
|1.30
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|1488
|2007.11.09 09:10
|buy
|751
|1.40
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|1489
|2007.11.09 09:33
|buy
|752
|1.50
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|1490
|2007.11.09 10:12
|buy
|753
|1.60
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|1491
|2007.11.09 11:00
|sell
|754
|1.70
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|1492
|2007.11.09 11:18
|sell
|755
|1.80
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|1493
|2007.11.09 11:33
|sell
|756
|1.90
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1494
|2007.11.09 11:42
|sell
|757
|2.00
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1495
|2007.11.09 11:47
|buy
|758
|2.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1496
|2007.11.09 12:03
|sell
|759
|2.20
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1497
|2007.11.09 12:12
|buy
|760
|2.30
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1498
|2007.11.09 12:32
|buy
|761
|2.40
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|1499
|2007.11.09 12:45
|sell
|762
|2.50
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1500
|2007.11.09 14:17
|buy
|763
|2.60
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|1501
|2007.11.09 14:50
|sell
|764
|2.70
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1502
|2007.11.09 14:50
|close
|738
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|3424.29
|1503
|2007.11.09 14:50
|close
|739
|0.20
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|3413.29
|1504
|2007.11.09 14:50
|close
|740
|0.30
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|11.40
|3424.69
|1505
|2007.11.09 14:50
|close
|741
|0.40
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|9.20
|3433.89
|1506
|2007.11.09 14:50
|close
|742
|0.50
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|3.50
|3437.39
|1507
|2007.11.09 14:50
|close
|743
|0.60
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|3422.39
|1508
|2007.11.09 14:50
|close
|744
|0.70
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|3394.39
|1509
|2007.11.09 14:50
|close
|745
|0.80
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|3350.39
|1510
|2007.11.09 14:50
|close
|746
|0.90
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|34.20
|3384.59
|1511
|2007.11.09 14:50
|close
|747
|1.00
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|23.00
|3407.59
|1512
|2007.11.09 14:50
|close
|748
|1.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|3363.59
|1513
|2007.11.09 14:50
|close
|749
|1.20
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|27.60
|3391.19
|1514
|2007.11.09 14:50
|close
|750
|1.30
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|7.80
|3398.99
|1515
|2007.11.09 14:50
|close
|751
|1.40
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|-33.60
|3365.39
|1516
|2007.11.09 14:50
|close
|752
|1.50
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|-58.50
|3306.89
|1517
|2007.11.09 14:50
|close
|753
|1.60
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|-86.40
|3220.49
|1518
|2007.11.09 14:50
|close
|754
|1.70
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|45.90
|3266.39
|1519
|2007.11.09 14:50
|close
|755
|1.80
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|21.60
|3287.99
|1520
|2007.11.09 14:50
|close
|756
|1.90
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-5.70
|3282.29
|1521
|2007.11.09 14:50
|close
|757
|2.00
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|3246.29
|1522
|2007.11.09 14:50
|close
|758
|2.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|2.10
|3248.39
|1523
|2007.11.09 14:50
|close
|759
|2.20
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-39.60
|3208.79
|1524
|2007.11.09 14:50
|close
|760
|2.30
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|2.30
|3211.09
|1525
|2007.11.09 14:50
|close
|761
|2.40
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|-33.60
|3177.49
|1526
|2007.11.09 14:50
|close
|762
|2.50
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-7.50
|3169.99
|1527
|2007.11.09 14:50
|close
|763
|2.60
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|-36.40
|3133.59
|1528
|2007.11.09 14:50
|close
|764
|2.70
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-8.10
|3125.49
|1529
|2007.11.09 14:50
|sell
|765
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1530
|2007.11.09 15:08
|sell
|766
|0.20
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1531
|2007.11.09 15:18
|buy
|767
|0.30
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1532
|2007.11.09 16:10
|sell
|768
|0.40
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1533
|2007.11.09 16:13
|buy
|769
|0.50
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1534
|2007.11.09 16:18
|sell
|770
|0.60
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1535
|2007.11.09 16:37
|sell
|771
|0.70
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|1536
|2007.11.09 16:38
|sell
|772
|0.80
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|1537
|2007.11.09 16:41
|buy
|773
|0.90
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|1538
|2007.11.09 16:48
|buy
|774
|1.00
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|1539
|2007.11.09 17:11
|buy
|775
|1.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|1540
|2007.11.09 17:55
|sell
|776
|1.20
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|1541
|2007.11.11 23:00
|sell
|777
|1.30
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|1542
|2007.11.11 23:30
|buy
|778
|1.40
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|1543
|2007.11.12 00:08
|sell
|779
|1.50
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|1544
|2007.11.12 01:18
|sell
|780
|1.60
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|1545
|2007.11.12 01:51
|buy
|781
|1.70
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|1546
|2007.11.12 03:34
|sell
|782
|1.80
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|1547
|2007.11.12 03:58
|buy
|783
|1.90
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|1548
|2007.11.12 04:16
|sell
|784
|2.00
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|1549
|2007.11.12 05:35
|buy
|785
|2.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|1550
|2007.11.12 05:50
|sell
|786
|2.20
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|1551
|2007.11.12 06:51
|buy
|787
|2.30
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|1552
|2007.11.12 07:05
|sell
|788
|2.40
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|1553
|2007.11.12 07:10
|buy
|789
|2.50
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|1554
|2007.11.12 07:37
|buy
|790
|2.60
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|1555
|2007.11.12 07:47
|close
|765
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|3.30
|3128.79
|1556
|2007.11.12 07:47
|close
|766
|0.20
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|3.61
|3132.40
|1557
|2007.11.12 07:47
|close
|767
|0.30
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-10.61
|3121.79
|1558
|2007.11.12 07:47
|close
|768
|0.40
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|7.21
|3129.01
|1559
|2007.11.12 07:47
|close
|769
|0.50
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-17.68
|3111.33
|1560
|2007.11.12 07:47
|close
|770
|0.60
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|10.82
|3122.15
|1561
|2007.11.12 07:47
|close
|771
|0.70
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|1.42
|3123.58
|1562
|2007.11.12 07:47
|close
|772
|0.80
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|-10.37
|3113.20
|1563
|2007.11.12 07:47
|close
|773
|0.90
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-4.81
|3108.39
|1564
|2007.11.12 07:47
|close
|774
|1.00
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-21.35
|3087.04
|1565
|2007.11.12 07:47
|close
|775
|1.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-39.98
|3047.05
|1566
|2007.11.12 07:47
|close
|776
|1.20
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|22.84
|3069.90
|1567
|2007.11.12 07:47
|close
|777
|1.30
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|-2.55
|3067.34
|1568
|2007.11.12 07:47
|close
|778
|1.40
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-21.49
|3045.85
|1569
|2007.11.12 07:47
|close
|779
|1.50
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|3042.85
|1570
|2007.11.12 07:47
|close
|780
|1.60
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|-28.80
|3014.05
|1571
|2007.11.12 07:47
|close
|781
|1.70
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|0.00
|3014.05
|1572
|2007.11.12 07:47
|close
|782
|1.80
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|-32.40
|2981.65
|1573
|2007.11.12 07:47
|close
|783
|1.90
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2981.65
|1574
|2007.11.12 07:47
|close
|784
|2.00
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|2945.65
|1575
|2007.11.12 07:47
|close
|785
|2.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2945.65
|1576
|2007.11.12 07:47
|close
|786
|2.20
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|-39.60
|2906.05
|1577
|2007.11.12 07:47
|close
|787
|2.30
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2906.05
|1578
|2007.11.12 07:47
|close
|788
|2.40
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|-43.20
|2862.85
|1579
|2007.11.12 07:47
|close
|789
|2.50
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2862.85
|1580
|2007.11.12 07:47
|close
|790
|2.60
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|2823.85
|1581
|2007.11.12 07:47
|buy
|791
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|1582
|2007.11.12 07:54
|sell
|792
|0.20
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|1583
|2007.11.12 07:57
|buy
|793
|0.30
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|1584
|2007.11.12 08:24
|sell
|794
|0.40
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|1585
|2007.11.12 08:57
|sell
|795
|0.50
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|1586
|2007.11.12 09:01
|sell
|796
|0.60
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|1587
|2007.11.12 09:03
|close
|791
|0.10
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|-5.90
|2817.95
|1588
|2007.11.12 09:03
|close
|792
|0.20
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|8.20
|2826.15
|1589
|2007.11.12 09:03
|close
|793
|0.30
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|-17.70
|2808.45
|1590
|2007.11.12 09:03
|close
|794
|0.40
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|16.40
|2824.85
|1591
|2007.11.12 09:03
|close
|795
|0.50
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|13.00
|2837.85
|1592
|2007.11.12 09:03
|close
|796
|0.60
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|6.60
|2844.45
|1593
|2007.11.12 09:03
|sell
|797
|0.10
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|1594
|2007.11.12 09:09
|buy
|798
|0.20
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|1595
|2007.11.12 10:11
|sell
|799
|0.30
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|1596
|2007.11.12 10:47
|sell
|800
|0.40
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|1597
|2007.11.12 11:12
|sell
|801
|0.50
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|1598
|2007.11.12 11:25
|buy
|802
|0.60
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|1599
|2007.11.12 11:57
|sell
|803
|0.70
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|1600
|2007.11.12 12:39
|buy
|804
|0.80
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|1601
|2007.11.12 13:12
|buy
|805
|0.90
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|1602
|2007.11.12 13:37
|sell
|806
|1.00
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|1603
|2007.11.12 14:11
|sell
|807
|1.10
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|1604
|2007.11.12 14:21
|sell
|808
|1.20
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|1605
|2007.11.12 14:43
|buy
|809
|1.30
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|1606
|2007.11.12 15:07
|sell
|810
|1.40
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|1607
|2007.11.12 16:22
|sell
|811
|1.50
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|1608
|2007.11.12 16:35
|buy
|812
|1.60
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|1609
|2007.11.12 19:18
|buy
|813
|1.70
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|1610
|2007.11.12 19:30
|buy
|814
|1.80
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|1611
|2007.11.12 19:55
|sell
|815
|1.90
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|1612
|2007.11.12 20:35
|sell
|816
|2.00
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|1613
|2007.11.12 23:10
|sell
|817
|2.10
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|1614
|2007.11.13 00:25
|buy
|818
|2.20
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|1615
|2007.11.13 00:37
|buy
|819
|2.30
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|1616
|2007.11.13 01:33
|buy
|820
|2.40
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|1617
|2007.11.13 05:47
|buy
|821
|2.50
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|1618
|2007.11.13 06:54
|buy
|822
|2.60
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|1619
|2007.11.13 07:30
|buy
|823
|2.70
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|1620
|2007.11.13 07:31
|close
|797
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-3.80
|2840.66
|1621
|2007.11.13 07:31
|close
|798
|0.20
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|4.13
|2844.79
|1622
|2007.11.13 07:31
|close
|799
|0.30
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-11.39
|2833.40
|1623
|2007.11.13 07:31
|close
|800
|0.40
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-21.59
|2811.81
|1624
|2007.11.13 07:31
|close
|801
|0.50
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-34.48
|2777.33
|1625
|2007.11.13 07:31
|close
|802
|0.60
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|30.99
|2808.32
|1626
|2007.11.13 07:31
|close
|803
|0.70
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-48.28
|2760.04
|1627
|2007.11.13 07:31
|close
|804
|0.80
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|41.32
|2801.36
|1628
|2007.11.13 07:31
|close
|805
|0.90
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|32.09
|2833.45
|1629
|2007.11.13 07:31
|close
|806
|1.00
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-53.97
|2779.48
|1630
|2007.11.13 07:31
|close
|807
|1.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-75.86
|2703.62
|1631
|2007.11.13 07:31
|close
|808
|1.20
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-100.76
|2602.86
|1632
|2007.11.13 07:31
|close
|809
|1.30
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|86.64
|2689.51
|1633
|2007.11.13 07:31
|close
|810
|1.40
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-117.55
|2571.96
|1634
|2007.11.13 07:31
|close
|811
|1.50
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-148.45
|2423.51
|1635
|2007.11.13 07:31
|close
|812
|1.60
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|130.64
|2554.15
|1636
|2007.11.13 07:31
|close
|813
|1.70
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|113.31
|2667.45
|1637
|2007.11.13 07:31
|close
|814
|1.80
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|91.17
|2758.62
|1638
|2007.11.13 07:31
|close
|815
|1.90
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-129.13
|2629.49
|1639
|2007.11.13 07:31
|close
|816
|2.00
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-165.93
|2463.56
|1640
|2007.11.13 07:31
|close
|817
|2.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-205.73
|2257.83
|1641
|2007.11.13 07:31
|close
|818
|2.20
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|178.20
|2436.03
|1642
|2007.11.13 07:31
|close
|819
|2.30
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|151.80
|2587.83
|1643
|2007.11.13 07:31
|close
|820
|2.40
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|122.40
|2710.23
|1644
|2007.11.13 07:31
|close
|821
|2.50
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|87.50
|2797.73
|1645
|2007.11.13 07:31
|close
|822
|2.60
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|52.00
|2849.73
|1646
|2007.11.13 07:31
|close
|823
|2.70
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|13.50
|2863.23
|1647
|2007.11.13 07:31
|buy
|824
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|1648
|2007.11.13 08:37
|sell
|825
|0.20
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|1649
|2007.11.13 09:10
|sell
|826
|0.30
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|1650
|2007.11.13 09:58
|sell
|827
|0.40
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|1651
|2007.11.13 10:09
|buy
|828
|0.50
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|1652
|2007.11.13 10:54
|sell
|829
|0.60
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|1653
|2007.11.13 11:49
|buy
|830
|0.70
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|1654
|2007.11.13 12:15
|buy
|831
|0.80
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|1655
|2007.11.13 13:20
|sell
|832
|0.90
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|1656
|2007.11.13 13:58
|buy
|833
|1.00
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|1657
|2007.11.13 16:12
|sell
|834
|1.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|1658
|2007.11.13 18:08
|buy
|835
|1.20
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|1659
|2007.11.13 19:30
|sell
|836
|1.30
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|1660
|2007.11.13 20:03
|buy
|837
|1.40
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|1661
|2007.11.13 20:25
|sell
|838
|1.50
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|1662
|2007.11.13 20:50
|buy
|839
|1.60
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|1663
|2007.11.13 23:10
|buy
|840
|1.70
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|1664
|2007.11.14 01:56
|buy
|841
|1.80
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|1665
|2007.11.14 02:12
|buy
|842
|1.90
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1666
|2007.11.14 02:20
|close
|824
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|2.96
|2866.20
|1667
|2007.11.14 02:20
|close
|825
|0.20
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|-9.59
|2856.61
|1668
|2007.11.14 02:20
|close
|826
|0.30
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|-18.89
|2837.72
|1669
|2007.11.14 02:20
|close
|827
|0.40
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|-31.19
|2806.53
|1670
|2007.11.14 02:20
|close
|828
|0.50
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|30.32
|2836.86
|1671
|2007.11.14 02:20
|close
|829
|0.60
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|-46.78
|2790.08
|1672
|2007.11.14 02:20
|close
|830
|0.70
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|42.46
|2832.53
|1673
|2007.11.14 02:20
|close
|831
|0.80
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|36.52
|2869.05
|1674
|2007.11.14 02:20
|close
|832
|0.90
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|-56.67
|2812.38
|1675
|2007.11.14 02:20
|close
|833
|1.00
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|45.65
|2858.03
|1676
|2007.11.14 02:20
|close
|834
|1.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|-69.26
|2788.77
|1677
|2007.11.14 02:20
|close
|835
|1.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|54.78
|2843.55
|1678
|2007.11.14 02:20
|close
|836
|1.30
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|-81.85
|2761.70
|1679
|2007.11.14 02:20
|close
|837
|1.40
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|63.91
|2825.61
|1680
|2007.11.14 02:20
|close
|838
|1.50
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|-94.45
|2731.16
|1681
|2007.11.14 02:20
|close
|839
|1.60
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|73.04
|2804.20
|1682
|2007.11.14 02:20
|close
|840
|1.70
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|50.41
|2854.60
|1683
|2007.11.14 02:20
|close
|841
|1.80
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|27.00
|2881.60
|1684
|2007.11.14 02:20
|close
|842
|1.90
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2881.60
|1685
|2007.11.14 02:20
|buy
|843
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|1686
|2007.11.14 06:18
|buy
|844
|0.20
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|1687
|2007.11.14 06:42
|sell
|845
|0.30
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|1688
|2007.11.14 08:02
|sell
|846
|0.40
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|1689
|2007.11.14 08:32
|buy
|847
|0.50
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|1690
|2007.11.14 08:43
|sell
|848
|0.60
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|1691
|2007.11.14 09:10
|buy
|849
|0.70
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|1692
|2007.11.14 09:33
|buy
|850
|0.80
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|1693
|2007.11.14 09:55
|buy
|851
|0.90
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|1694
|2007.11.14 10:46
|close
|843
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|4.30
|2885.90
|1695
|2007.11.14 10:46
|close
|844
|0.20
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|5.60
|2891.50
|1696
|2007.11.14 10:46
|close
|845
|0.30
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-13.50
|2878.00
|1697
|2007.11.14 10:46
|close
|846
|0.40
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|2854.00
|1698
|2007.11.14 10:46
|close
|847
|0.50
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|21.50
|2875.50
|1699
|2007.11.14 10:46
|close
|848
|0.60
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|2839.50
|1700
|2007.11.14 10:46
|close
|849
|0.70
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|30.10
|2869.60
|1701
|2007.11.14 10:46
|close
|850
|0.80
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|22.40
|2892.00
|1702
|2007.11.14 10:46
|close
|851
|0.90
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|10.80
|2902.80
|1703
|2007.11.14 10:46
|buy
|852
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|1704
|2007.11.14 11:22
|sell
|853
|0.20
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|1705
|2007.11.14 13:10
|buy
|854
|0.30
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|1706
|2007.11.14 13:33
|sell
|855
|0.40
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|1707
|2007.11.14 13:40
|buy
|856
|0.50
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|1708
|2007.11.14 14:12
|buy
|857
|0.60
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|1709
|2007.11.14 14:28
|sell
|858
|0.70
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|1710
|2007.11.14 16:02
|sell
|859
|0.80
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|1711
|2007.11.14 16:13
|sell
|860
|0.90
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|1712
|2007.11.14 18:42
|sell
|861
|1.00
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|1713
|2007.11.14 19:23
|buy
|862
|1.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|1714
|2007.11.14 19:35
|sell
|863
|1.20
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|1715
|2007.11.14 20:48
|close
|852
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|2896.80
|1716
|2007.11.14 20:48
|close
|853
|0.20
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|8.60
|2905.40
|1717
|2007.11.14 20:48
|close
|854
|0.30
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|2887.40
|1718
|2007.11.14 20:48
|close
|855
|0.40
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|17.20
|2904.60
|1719
|2007.11.14 20:48
|close
|856
|0.50
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|2874.60
|1720
|2007.11.14 20:48
|close
|857
|0.60
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|2829.60
|1721
|2007.11.14 20:48
|close
|858
|0.70
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|40.60
|2870.20
|1722
|2007.11.14 20:48
|close
|859
|0.80
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|34.40
|2904.60
|1723
|2007.11.14 20:48
|close
|860
|0.90
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|24.30
|2928.90
|1724
|2007.11.14 20:48
|close
|861
|1.00
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|12.00
|2940.90
|1725
|2007.11.14 20:48
|close
|862
|1.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|-31.90
|2909.00
|1726
|2007.11.14 20:48
|close
|863
|1.20
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|14.40
|2923.40
|1727
|2007.11.14 20:48
|sell
|864
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|1728
|2007.11.14 21:16
|buy
|865
|0.20
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|1729
|2007.11.14 23:53
|sell
|866
|0.30
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|1730
|2007.11.15 01:05
|buy
|867
|0.40
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|1731
|2007.11.15 01:20
|buy
|868
|0.50
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|1732
|2007.11.15 06:40
|buy
|869
|0.60
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|1733
|2007.11.15 06:43
|close
|864
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|-5.89
|2917.51
|1734
|2007.11.15 06:43
|close
|865
|0.20
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|8.19
|2925.70
|1735
|2007.11.15 06:43
|close
|866
|0.30
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|-17.67
|2908.04
|1736
|2007.11.15 06:43
|close
|867
|0.40
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|16.80
|2924.84
|1737
|2007.11.15 06:43
|close
|868
|0.50
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|13.50
|2938.34
|1738
|2007.11.15 06:43
|close
|869
|0.60
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2944.34
|1739
|2007.11.15 06:44
|buy
|870
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|1740
|2007.11.15 07:06
|sell
|871
|0.20
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|1741
|2007.11.15 08:06
|sell
|872
|0.30
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1742
|2007.11.15 08:35
|buy
|873
|0.40
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|1743
|2007.11.15 08:37
|sell
|874
|0.50
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1744
|2007.11.15 08:57
|sell
|875
|0.60
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1745
|2007.11.15 09:16
|sell
|876
|0.70
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|1746
|2007.11.15 09:17
|close
|870
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|-6.50
|2937.84
|1747
|2007.11.15 09:17
|close
|871
|0.20
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|9.60
|2947.44
|1748
|2007.11.15 09:17
|close
|872
|0.30
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|9.60
|2957.04
|1749
|2007.11.15 09:17
|close
|873
|0.40
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|2937.04
|1750
|2007.11.15 09:17
|close
|874
|0.50
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|16.00
|2953.04
|1751
|2007.11.15 09:17
|close
|875
|0.60
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|10.20
|2963.24
|1752
|2007.11.15 09:17
|close
|876
|0.70
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|1.40
|2964.64
|1753
|2007.11.15 09:17
|sell
|877
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1754
|2007.11.15 09:37
|buy
|878
|0.20
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|1755
|2007.11.15 10:14
|sell
|879
|0.30
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1756
|2007.11.15 10:46
|sell
|880
|0.40
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|1757
|2007.11.15 11:28
|buy
|881
|0.50
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1758
|2007.11.15 12:03
|sell
|882
|0.60
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|1759
|2007.11.15 12:25
|buy
|883
|0.70
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1760
|2007.11.15 13:40
|sell
|884
|0.80
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|1761
|2007.11.15 13:58
|sell
|885
|0.90
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|1762
|2007.11.15 14:03
|buy
|886
|1.00
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|1763
|2007.11.15 14:55
|buy
|887
|1.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1764
|2007.11.15 18:27
|sell
|888
|1.20
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|1765
|2007.11.16 06:18
|buy
|889
|1.30
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1766
|2007.11.16 06:51
|sell
|890
|1.40
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|1767
|2007.11.16 07:08
|buy
|891
|1.50
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1768
|2007.11.16 07:22
|sell
|892
|1.60
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|1769
|2007.11.16 07:33
|buy
|893
|1.70
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1770
|2007.11.16 08:07
|sell
|894
|1.80
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|1771
|2007.11.16 08:14
|sell
|895
|1.90
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|1772
|2007.11.16 08:22
|sell
|896
|2.00
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|1773
|2007.11.16 08:30
|buy
|897
|2.10
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|1774
|2007.11.16 08:34
|sell
|898
|2.20
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|1775
|2007.11.16 08:57
|buy
|899
|2.30
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|1776
|2007.11.16 11:00
|sell
|900
|2.40
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|1777
|2007.11.16 11:22
|buy
|901
|2.50
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|1778
|2007.11.16 12:36
|buy
|902
|2.60
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|1779
|2007.11.16 13:02
|buy
|903
|2.70
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1780
|2007.11.16 13:07
|buy
|904
|2.80
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|1781
|2007.11.16 13:52
|close
|877
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-0.60
|2964.04
|1782
|2007.11.16 13:52
|close
|878
|0.20
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|-2.27
|2961.77
|1783
|2007.11.16 13:52
|close
|879
|0.30
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-1.79
|2959.98
|1784
|2007.11.16 13:52
|close
|880
|0.40
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-8.39
|2951.59
|1785
|2007.11.16 13:52
|close
|881
|0.50
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|1.83
|2953.42
|1786
|2007.11.16 13:52
|close
|882
|0.60
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-12.58
|2940.84
|1787
|2007.11.16 13:52
|close
|883
|0.70
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|2.55
|2943.40
|1788
|2007.11.16 13:52
|close
|884
|0.80
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-16.77
|2926.62
|1789
|2007.11.16 13:52
|close
|885
|0.90
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-32.37
|2894.25
|1790
|2007.11.16 13:52
|close
|886
|1.00
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|18.65
|2912.90
|1791
|2007.11.16 13:52
|close
|887
|1.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|4.02
|2916.92
|1792
|2007.11.16 13:52
|close
|888
|1.20
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-25.16
|2891.76
|1793
|2007.11.16 13:52
|close
|889
|1.30
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|5.20
|2896.96
|1794
|2007.11.16 13:52
|close
|890
|1.40
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-29.40
|2867.56
|1795
|2007.11.16 13:52
|close
|891
|1.50
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2873.56
|1796
|2007.11.16 13:52
|close
|892
|1.60
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-33.60
|2839.96
|1797
|2007.11.16 13:52
|close
|893
|1.70
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|6.80
|2846.76
|1798
|2007.11.16 13:52
|close
|894
|1.80
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-37.80
|2808.96
|1799
|2007.11.16 13:52
|close
|895
|1.90
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-68.40
|2740.56
|1800
|2007.11.16 13:52
|close
|896
|2.00
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-104.00
|2636.56
|1801
|2007.11.16 13:52
|close
|897
|2.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|71.40
|2707.96
|1802
|2007.11.16 13:52
|close
|898
|2.20
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-114.40
|2593.56
|1803
|2007.11.16 13:52
|close
|899
|2.30
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|78.20
|2671.76
|1804
|2007.11.16 13:52
|close
|900
|2.40
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-124.80
|2546.96
|1805
|2007.11.16 13:52
|close
|901
|2.50
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|85.00
|2631.96
|1806
|2007.11.16 13:52
|close
|902
|2.60
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|49.40
|2681.36
|1807
|2007.11.16 13:52
|close
|903
|2.70
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|10.80
|2692.16
|1808
|2007.11.16 13:52
|close
|904
|2.80
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|-30.80
|2661.36
|1809
|2007.11.16 13:52
|buy
|905
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|1810
|2007.11.16 14:00
|buy
|906
|0.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1811
|2007.11.16 14:22
|buy
|907
|0.30
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1812
|2007.11.16 14:33
|sell
|908
|0.40
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1813
|2007.11.16 15:27
|sell
|909
|0.50
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|1814
|2007.11.16 15:31
|sell
|910
|0.60
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|1815
|2007.11.16 15:46
|buy
|911
|0.70
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|1816
|2007.11.16 16:57
|buy
|912
|0.80
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1817
|2007.11.16 17:23
|buy
|913
|0.90
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1818
|2007.11.16 18:03
|sell
|914
|1.00
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1819
|2007.11.16 18:48
|buy
|915
|1.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1820
|2007.11.16 19:55
|sell
|916
|1.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1821
|2007.11.18 23:00
|buy
|917
|1.30
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1822
|2007.11.19 00:18
|buy
|918
|1.40
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|1823
|2007.11.19 02:20
|sell
|919
|1.50
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1824
|2007.11.19 03:25
|sell
|920
|1.60
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1825
|2007.11.19 05:31
|buy
|921
|1.70
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1826
|2007.11.19 06:22
|buy
|922
|1.80
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|1827
|2007.11.19 06:36
|sell
|923
|1.90
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1828
|2007.11.19 07:13
|sell
|924
|2.00
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1829
|2007.11.19 07:15
|sell
|925
|2.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|1830
|2007.11.19 07:22
|buy
|926
|2.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1831
|2007.11.19 07:51
|sell
|927
|2.30
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|1832
|2007.11.19 08:07
|sell
|928
|2.40
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|1833
|2007.11.19 08:40
|buy
|929
|2.50
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|1834
|2007.11.19 13:03
|buy
|930
|2.60
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1835
|2007.11.19 13:17
|buy
|931
|2.70
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1836
|2007.11.19 14:03
|close
|905
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2.06
|2663.43
|1837
|2007.11.19 14:03
|close
|906
|0.20
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|1.13
|2664.56
|1838
|2007.11.19 14:03
|close
|907
|0.30
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|-2.81
|2661.75
|1839
|2007.11.19 14:03
|close
|908
|0.40
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-3.19
|2658.57
|1840
|2007.11.19 14:03
|close
|909
|0.50
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-11.48
|2647.08
|1841
|2007.11.19 14:03
|close
|910
|0.60
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-22.78
|2624.30
|1842
|2007.11.19 14:03
|close
|911
|0.70
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|14.46
|2638.76
|1843
|2007.11.19 14:03
|close
|912
|0.80
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|4.52
|2643.28
|1844
|2007.11.19 14:03
|close
|913
|0.90
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|-8.41
|2634.86
|1845
|2007.11.19 14:03
|close
|914
|1.00
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-7.96
|2626.90
|1846
|2007.11.19 14:03
|close
|915
|1.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|-10.29
|2616.61
|1847
|2007.11.19 14:03
|close
|916
|1.20
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-9.56
|2607.06
|1848
|2007.11.19 14:03
|close
|917
|1.30
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|-12.15
|2594.90
|1849
|2007.11.19 14:03
|close
|918
|1.40
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|2559.90
|1850
|2007.11.19 14:03
|close
|919
|1.50
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|10.50
|2570.40
|1851
|2007.11.19 14:03
|close
|920
|1.60
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-12.80
|2557.60
|1852
|2007.11.19 14:03
|close
|921
|1.70
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|-15.30
|2542.30
|1853
|2007.11.19 14:03
|close
|922
|1.80
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|2497.30
|1854
|2007.11.19 14:03
|close
|923
|1.90
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|13.30
|2510.60
|1855
|2007.11.19 14:03
|close
|924
|2.00
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|2494.60
|1856
|2007.11.19 14:03
|close
|925
|2.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-48.30
|2446.30
|1857
|2007.11.19 14:03
|close
|926
|2.20
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|13.20
|2459.50
|1858
|2007.11.19 14:03
|close
|927
|2.30
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-52.90
|2406.60
|1859
|2007.11.19 14:03
|close
|928
|2.40
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-91.20
|2315.40
|1860
|2007.11.19 14:03
|close
|929
|2.50
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|52.50
|2367.90
|1861
|2007.11.19 14:03
|close
|930
|2.60
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|15.60
|2383.50
|1862
|2007.11.19 14:03
|close
|931
|2.70
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|-24.30
|2359.20
|1863
|2007.11.19 14:03
|buy
|932
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|1864
|2007.11.19 15:10
|sell
|933
|0.20
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|1865
|2007.11.19 15:23
|buy
|934
|0.30
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|1866
|2007.11.19 19:43
|buy
|935
|0.40
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|1867
|2007.11.19 20:42
|sell
|936
|0.50
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|1868
|2007.11.20 01:27
|sell
|937
|0.60
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|1869
|2007.11.20 04:38
|buy
|938
|0.70
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|1870
|2007.11.20 05:38
|buy
|939
|0.80
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|1871
|2007.11.20 07:22
|buy
|940
|0.90
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|1872
|2007.11.20 07:25
|close
|932
|0.10
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|4.26
|2363.47
|1873
|2007.11.20 07:25
|close
|933
|0.20
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-11.99
|2351.47
|1874
|2007.11.20 07:25
|close
|934
|0.30
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|12.80
|2364.27
|1875
|2007.11.20 07:25
|close
|935
|0.40
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|11.06
|2375.33
|1876
|2007.11.20 07:25
|close
|936
|0.50
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-22.48
|2352.85
|1877
|2007.11.20 07:25
|close
|937
|0.60
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|2316.85
|1878
|2007.11.20 07:25
|close
|938
|0.70
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|30.10
|2346.95
|1879
|2007.11.20 07:25
|close
|939
|0.80
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|21.60
|2368.55
|1880
|2007.11.20 07:25
|close
|940
|0.90
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|10.80
|2379.35
|1881
|2007.11.20 07:25
|buy
|941
|0.10
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|1882
|2007.11.20 07:31
|buy
|942
|0.20
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|1883
|2007.11.20 07:41
|buy
|943
|0.30
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|1884
|2007.11.20 07:55
|sell
|944
|0.40
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|1885
|2007.11.20 07:58
|buy
|945
|0.50
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|1886
|2007.11.20 08:06
|buy
|946
|0.60
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|1887
|2007.11.20 08:08
|close
|941
|0.10
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|5.30
|2384.65
|1888
|2007.11.20 08:08
|close
|942
|0.20
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|7.60
|2392.25
|1889
|2007.11.20 08:08
|close
|943
|0.30
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|6.90
|2399.15
|1890
|2007.11.20 08:08
|close
|944
|0.40
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|2383.15
|1891
|2007.11.20 08:08
|close
|945
|0.50
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|11.50
|2394.65
|1892
|2007.11.20 08:08
|close
|946
|0.60
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|4.80
|2399.45
|1893
|2007.11.20 08:08
|buy
|947
|0.10
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|1894
|2007.11.20 08:13
|sell
|948
|0.20
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|1895
|2007.11.20 08:16
|buy
|949
|0.30
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|1896
|2007.11.20 08:23
|sell
|950
|0.40
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|1897
|2007.11.20 08:32
|sell
|951
|0.50
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|1898
|2007.11.20 08:41
|buy
|952
|0.60
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|1899
|2007.11.20 09:24
|buy
|953
|0.70
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|1900
|2007.11.20 09:28
|buy
|954
|0.80
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|1901
|2007.11.20 10:06
|buy
|955
|0.90
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|1902
|2007.11.20 10:30
|close
|947
|0.10
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|3.40
|2402.85
|1903
|2007.11.20 10:30
|close
|948
|0.20
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|-10.20
|2392.65
|1904
|2007.11.20 10:30
|close
|949
|0.30
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|10.20
|2402.85
|1905
|2007.11.20 10:30
|close
|950
|0.40
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|-20.40
|2382.45
|1906
|2007.11.20 10:30
|close
|951
|0.50
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|-33.50
|2348.95
|1907
|2007.11.20 10:30
|close
|952
|0.60
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|29.40
|2378.35
|1908
|2007.11.20 10:30
|close
|953
|0.70
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|23.80
|2402.15
|1909
|2007.11.20 10:30
|close
|954
|0.80
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|15.20
|2417.35
|1910
|2007.11.20 10:30
|close
|955
|0.90
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2420.95
|1911
|2007.11.20 10:30
|buy
|956
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|1912
|2007.11.20 10:33
|sell
|957
|0.20
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|1913
|2007.11.20 13:21
|buy
|958
|0.30
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|1914
|2007.11.20 14:00
|buy
|959
|0.40
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|1915
|2007.11.20 14:19
|sell
|960
|0.50
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|1916
|2007.11.20 15:32
|sell
|961
|0.60
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|1917
|2007.11.20 18:35
|buy
|962
|0.70
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|1918
|2007.11.20 18:50
|sell
|963
|0.80
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|1919
|2007.11.20 19:03
|buy
|964
|0.90
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|1920
|2007.11.20 19:12
|buy
|965
|1.00
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|1921
|2007.11.20 21:16
|buy
|966
|1.10
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|1922
|2007.11.20 21:37
|close
|956
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|4.40
|2425.35
|1923
|2007.11.20 21:37
|close
|957
|0.20
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|-12.20
|2413.15
|1924
|2007.11.20 21:37
|close
|958
|0.30
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|13.20
|2426.35
|1925
|2007.11.20 21:37
|close
|959
|0.40
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|11.60
|2437.95
|1926
|2007.11.20 21:37
|close
|960
|0.50
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|2414.95
|1927
|2007.11.20 21:37
|close
|961
|0.60
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|-36.60
|2378.35
|1928
|2007.11.20 21:37
|close
|962
|0.70
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|30.80
|2409.15
|1929
|2007.11.20 21:37
|close
|963
|0.80
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|-48.80
|2360.35
|1930
|2007.11.20 21:37
|close
|964
|0.90
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|39.60
|2399.95
|1931
|2007.11.20 21:37
|close
|965
|1.00
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|29.00
|2428.95
|1932
|2007.11.20 21:37
|close
|966
|1.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|14.30
|2443.25
|1933
|2007.11.20 21:37
|buy
|967
|0.10
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|1934
|2007.11.20 23:16
|sell
|968
|0.20
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|1935
|2007.11.21 04:46
|buy
|969
|0.30
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|1936
|2007.11.21 04:50
|sell
|970
|0.40
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|1937
|2007.11.21 05:11
|buy
|971
|0.50
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|1938
|2007.11.21 07:01
|sell
|972
|0.60
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|1939
|2007.11.21 07:14
|buy
|973
|0.70
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|1940
|2007.11.21 07:42
|sell
|974
|0.80
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|1941
|2007.11.21 07:49
|sell
|975
|0.90
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|1942
|2007.11.21 08:02
|sell
|976
|1.00
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|1943
|2007.11.21 08:43
|close
|967
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|-5.94
|2437.31
|1944
|2007.11.21 08:43
|close
|968
|0.20
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|8.21
|2445.52
|1945
|2007.11.21 08:43
|close
|969
|0.30
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|-17.40
|2428.12
|1946
|2007.11.21 08:43
|close
|970
|0.40
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|16.40
|2444.52
|1947
|2007.11.21 08:43
|close
|971
|0.50
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|2415.52
|1948
|2007.11.21 08:43
|close
|972
|0.60
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|24.60
|2440.12
|1949
|2007.11.21 08:43
|close
|973
|0.70
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|-40.60
|2399.52
|1950
|2007.11.21 08:43
|close
|974
|0.80
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|32.80
|2432.32
|1951
|2007.11.21 08:43
|close
|975
|0.90
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|22.50
|2454.82
|1952
|2007.11.21 08:43
|close
|976
|1.00
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|10.00
|2464.82
|1953
|2007.11.21 08:43
|sell
|977
|0.10
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|1954
|2007.11.21 09:08
|buy
|978
|0.20
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|1955
|2007.11.21 09:17
|buy
|979
|0.30
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|1956
|2007.11.21 09:31
|sell
|980
|0.40
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|1957
|2007.11.21 09:32
|buy
|981
|0.50
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|1958
|2007.11.21 09:50
|sell
|982
|0.60
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|1959
|2007.11.21 10:02
|sell
|983
|0.70
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|1960
|2007.11.21 10:08
|buy
|984
|0.80
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|1961
|2007.11.21 10:26
|sell
|985
|0.90
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|1962
|2007.11.21 10:38
|buy
|986
|1.00
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|1963
|2007.11.21 11:01
|sell
|987
|1.10
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|1964
|2007.11.21 12:05
|buy
|988
|1.20
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|1965
|2007.11.21 12:12
|sell
|989
|1.30
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|1966
|2007.11.21 12:30
|buy
|990
|1.40
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|1967
|2007.11.21 13:12
|buy
|991
|1.50
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|1968
|2007.11.21 13:43
|buy
|992
|1.60
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|1969
|2007.11.21 19:40
|buy
|993
|1.70
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|1970
|2007.11.21 20:10
|close
|977
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-6.80
|2458.02
|1971
|2007.11.21 20:10
|close
|978
|0.20
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|10.20
|2468.22
|1972
|2007.11.21 20:10
|close
|979
|0.30
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|10.80
|2479.02
|1973
|2007.11.21 20:10
|close
|980
|0.40
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-21.20
|2457.82
|1974
|2007.11.21 20:10
|close
|981
|0.50
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|18.00
|2475.82
|1975
|2007.11.21 20:10
|close
|982
|0.60
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-31.80
|2444.02
|1976
|2007.11.21 20:10
|close
|983
|0.70
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-47.60
|2396.42
|1977
|2007.11.21 20:10
|close
|984
|0.80
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|40.80
|2437.22
|1978
|2007.11.21 20:10
|close
|985
|0.90
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-61.20
|2376.02
|1979
|2007.11.21 20:10
|close
|986
|1.00
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|51.00
|2427.02
|1980
|2007.11.21 20:10
|close
|987
|1.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-74.80
|2352.22
|1981
|2007.11.21 20:10
|close
|988
|1.20
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|61.20
|2413.42
|1982
|2007.11.21 20:10
|close
|989
|1.30
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-88.40
|2325.02
|1983
|2007.11.21 20:10
|close
|990
|1.40
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|71.40
|2396.42
|1984
|2007.11.21 20:10
|close
|991
|1.50
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|54.00
|2450.42
|1985
|2007.11.21 20:10
|close
|992
|1.60
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|32.00
|2482.42
|1986
|2007.11.21 20:10
|close
|993
|1.70
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|5.10
|2487.52
|1987
|2007.11.21 20:10
|buy
|994
|0.10
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|1988
|2007.11.21 20:18
|buy
|995
|0.20
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|1989
|2007.11.21 20:42
|sell
|996
|0.30
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|1990
|2007.11.22 02:15
|buy
|997
|0.40
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|1991
|2007.11.22 04:07
|sell
|998
|0.50
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|1992
|2007.11.22 04:12
|buy
|999
|0.60
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|1993
|2007.11.22 05:21
|sell
|1000
|0.70
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|1994
|2007.11.22 06:48
|sell
|1001
|0.80
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|1995
|2007.11.22 07:53
|buy
|1002
|0.90
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|1996
|2007.11.22 08:02
|sell
|1003
|1.00
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|1997
|2007.11.22 08:05
|sell
|1004
|1.10
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|1998
|2007.11.22 08:11
|buy
|1005
|1.20
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|1999
|2007.11.22 08:17
|sell
|1006
|1.30
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|2000
|2007.11.22 23:00
|buy
|1007
|1.40
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|2001
|2007.11.23 01:01
|buy
|1008
|1.50
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|2002
|2007.11.23 01:20
|buy
|1009
|1.60
|1.4877
|0.0000
|0.0000
|2003
|2007.11.23 01:21
|buy
|1010
|1.70
|1.4892
|0.0000
|0.0000
|2004
|2007.11.23 01:32
|buy
|1011
|1.80
|1.4908
|0.0000
|0.0000
|2005
|2007.11.23 01:33
|close
|994
|0.10
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|5.56
|2493.08
|2006
|2007.11.23 01:33
|close
|995
|0.20
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|7.92
|2501.00
|2007
|2007.11.23 01:33
|close
|996
|0.30
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|-17.66
|2483.34
|2008
|2007.11.23 01:33
|close
|997
|0.40
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|16.26
|2499.60
|2009
|2007.11.23 01:33
|close
|998
|0.50
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|-28.98
|2470.62
|2010
|2007.11.23 01:33
|close
|999
|0.60
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|24.39
|2495.01
|2011
|2007.11.23 01:33
|close
|1000
|0.70
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|-40.58
|2454.43
|2012
|2007.11.23 01:33
|close
|1001
|0.80
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|-58.37
|2396.06
|2013
|2007.11.23 01:33
|close
|1002
|0.90
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|50.09
|2446.14
|2014
|2007.11.23 01:33
|close
|1003
|1.00
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|-72.97
|2373.18
|2015
|2007.11.23 01:33
|close
|1004
|1.10
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|-96.76
|2276.42
|2016
|2007.11.23 01:33
|close
|1005
|1.20
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|84.78
|2361.20
|2017
|2007.11.23 01:33
|close
|1006
|1.30
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|-114.35
|2246.84
|2018
|2007.11.23 01:33
|close
|1007
|1.40
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|90.51
|2337.35
|2019
|2007.11.23 01:33
|close
|1008
|1.50
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|75.00
|2412.35
|2020
|2007.11.23 01:33
|close
|1009
|1.60
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|56.00
|2468.35
|2021
|2007.11.23 01:33
|close
|1010
|1.70
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|34.00
|2502.35
|2022
|2007.11.23 01:33
|close
|1011
|1.80
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|7.20
|2509.55
|2023
|2007.11.23 01:33
|buy
|1012
|0.10
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|2024
|2007.11.23 01:38
|sell
|1013
|0.20
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|2025
|2007.11.23 01:50
|buy
|1014
|0.30
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|2026
|2007.11.23 02:30
|buy
|1015
|0.40
|1.4931
|0.0000
|0.0000
|2027
|2007.11.23 02:31
|buy
|1016
|0.50
|1.4946
|0.0000
|0.0000
|2028
|2007.11.23 02:33
|close
|1012
|0.10
|1.4957
|0.0000
|0.0000
|4.20
|2513.75
|2029
|2007.11.23 02:33
|close
|1013
|0.20
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|-11.80
|2501.95
|2030
|2007.11.23 02:33
|close
|1014
|0.30
|1.4957
|0.0000
|0.0000
|12.60
|2514.55
|2031
|2007.11.23 02:33
|close
|1015
|0.40
|1.4957
|0.0000
|0.0000
|10.40
|2524.95
|2032
|2007.11.23 02:33
|close
|1016
|0.50
|1.4957
|0.0000
|0.0000
|5.50
|2530.45
|2033
|2007.11.23 02:33
|buy
|1017
|0.10
|1.4960
|0.0000
|0.0000
|2034
|2007.11.23 02:38
|sell
|1018
|0.20
|1.4945
|0.0000
|0.0000
|2035
|2007.11.23 04:23
|sell
|1019
|0.30
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|2036
|2007.11.23 06:53
|sell
|1020
|0.40
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|2037
|2007.11.23 07:23
|sell
|1021
|0.50
|1.4898
|0.0000
|0.0000
|2038
|2007.11.23 07:32
|buy
|1022
|0.60
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|2039
|2007.11.23 07:35
|buy
|1023
|0.70
|1.4930
|0.0000
|0.0000
|2040
|2007.11.23 07:53
|sell
|1024
|0.80
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|2041
|2007.11.23 07:56
|buy
|1025
|0.90
|1.4930
|0.0000
|0.0000
|2042
|2007.11.23 08:10
|sell
|1026
|1.00
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|2043
|2007.11.23 08:12
|sell
|1027
|1.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|2044
|2007.11.23 08:13
|sell
|1028
|1.20
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|2045
|2007.11.23 08:15
|close
|1017
|0.10
|1.4879
|0.0000
|0.0000
|-8.10
|2522.35
|2046
|2007.11.23 08:15
|close
|1018
|0.20
|1.4881
|0.0000
|0.0000
|12.80
|2535.15
|2047
|2007.11.23 08:15
|close
|1019
|0.30
|1.4881
|0.0000
|0.0000
|14.40
|2549.55
|2048
|2007.11.23 08:15
|close
|1020
|0.40
|1.4881
|0.0000
|0.0000
|12.80
|2562.35
|2049
|2007.11.23 08:15
|close
|1021
|0.50
|1.4881
|0.0000
|0.0000
|8.50
|2570.85
|2050
|2007.11.23 08:15
|close
|1022
|0.60
|1.4879
|0.0000
|0.0000
|-20.40
|2550.45
|2051
|2007.11.23 08:15
|close
|1023
|0.70
|1.4879
|0.0000
|0.0000
|-35.70
|2514.75
|2052
|2007.11.23 08:15
|close
|1024
|0.80
|1.4881
|0.0000
|0.0000
|26.40
|2541.15
|2053
|2007.11.23 08:15
|close
|1025
|0.90
|1.4879
|0.0000
|0.0000
|-45.90
|2495.25
|2054
|2007.11.23 08:15
|close
|1026
|1.00
|1.4881
|0.0000
|0.0000
|33.00
|2528.25
|2055
|2007.11.23 08:15
|close
|1027
|1.10
|1.4881
|0.0000
|0.0000
|19.80
|2548.05
|2056
|2007.11.23 08:15
|close
|1028
|1.20
|1.4881
|0.0000
|0.0000
|3.60
|2551.65
|2057
|2007.11.23 08:15
|sell
|1029
|0.10
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|2058
|2007.11.23 08:22
|sell
|1030
|0.20
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|2059
|2007.11.23 08:23
|sell
|1031
|0.30
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|2060
|2007.11.23 08:24
|buy
|1032
|0.40
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|2061
|2007.11.23 08:59
|sell
|1033
|0.50
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|2062
|2007.11.23 09:06
|sell
|1034
|0.60
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|2063
|2007.11.23 09:07
|close
|1029
|0.10
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|5.30
|2556.95
|2064
|2007.11.23 09:07
|close
|1030
|0.20
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|7.60
|2564.55
|2065
|2007.11.23 09:07
|close
|1031
|0.30
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|6.60
|2571.15
|2066
|2007.11.23 09:07
|close
|1032
|0.40
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|-16.80
|2554.35
|2067
|2007.11.23 09:07
|close
|1033
|0.50
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|12.00
|2566.35
|2068
|2007.11.23 09:07
|close
|1034
|0.60
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|5.40
|2571.75
|2069
|2007.11.23 09:07
|sell
|1035
|0.10
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|2070
|2007.11.23 09:13
|buy
|1036
|0.20
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|2071
|2007.11.23 09:21
|sell
|1037
|0.30
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|2072
|2007.11.23 09:31
|sell
|1038
|0.40
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|2073
|2007.11.23 09:32
|sell
|1039
|0.50
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|2074
|2007.11.23 09:34
|buy
|1040
|0.60
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|2075
|2007.11.23 09:40
|buy
|1041
|0.70
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|2076
|2007.11.23 10:19
|sell
|1042
|0.80
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|2077
|2007.11.23 10:27
|sell
|1043
|0.90
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|2078
|2007.11.23 11:16
|buy
|1044
|1.00
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|2079
|2007.11.23 12:43
|buy
|1045
|1.10
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|2080
|2007.11.23 13:12
|sell
|1046
|1.20
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|2081
|2007.11.23 16:08
|buy
|1047
|1.30
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|2082
|2007.11.23 18:10
|buy
|1048
|1.40
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|2083
|2007.11.26 01:40
|sell
|1049
|1.50
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|2084
|2007.11.26 03:37
|buy
|1050
|1.60
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|2085
|2007.11.26 04:20
|sell
|1051
|1.70
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|2086
|2007.11.26 05:25
|sell
|1052
|1.80
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|2087
|2007.11.26 05:36
|buy
|1053
|1.90
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|2088
|2007.11.26 06:53
|sell
|1054
|2.00
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|2089
|2007.11.26 07:12
|buy
|1055
|2.10
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|2090
|2007.11.26 07:22
|buy
|1056
|2.20
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|2091
|2007.11.26 07:38
|buy
|1057
|2.30
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|2092
|2007.11.26 07:43
|buy
|1058
|2.40
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|2093
|2007.11.26 08:06
|sell
|1059
|2.50
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|2094
|2007.11.26 09:16
|buy
|1060
|2.60
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|2095
|2007.11.26 11:25
|buy
|1061
|2.70
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|2096
|2007.11.26 11:26
|close
|1035
|0.10
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|2565.76
|2097
|2007.11.26 11:26
|close
|1036
|0.20
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|8.53
|2574.29
|2098
|2007.11.26 11:26
|close
|1037
|0.30
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|-17.99
|2556.30
|2099
|2007.11.26 11:26
|close
|1038
|0.40
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|-30.39
|2525.91
|2100
|2007.11.26 11:26
|close
|1039
|0.50
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|-45.98
|2479.93
|2101
|2007.11.26 11:26
|close
|1040
|0.60
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|43.59
|2523.52
|2102
|2007.11.26 11:26
|close
|1041
|0.70
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|40.36
|2563.87
|2103
|2007.11.26 11:26
|close
|1042
|0.80
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|-60.77
|2503.10
|2104
|2007.11.26 11:26
|close
|1043
|0.90
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|-82.77
|2420.33
|2105
|2007.11.26 11:26
|close
|1044
|1.00
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|73.65
|2493.98
|2106
|2007.11.26 11:26
|close
|1045
|1.10
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|64.52
|2558.50
|2107
|2007.11.26 11:26
|close
|1046
|1.20
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|-92.36
|2466.14
|2108
|2007.11.26 11:26
|close
|1047
|1.30
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|77.55
|2543.69
|2109
|2007.11.26 11:26
|close
|1048
|1.40
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|62.51
|2606.20
|2110
|2007.11.26 11:26
|close
|1049
|1.50
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|-93.00
|2513.20
|2111
|2007.11.26 11:26
|close
|1050
|1.60
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|72.00
|2585.20
|2112
|2007.11.26 11:26
|close
|1051
|1.70
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|-105.40
|2479.80
|2113
|2007.11.26 11:26
|close
|1052
|1.80
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|-140.40
|2339.40
|2114
|2007.11.26 11:26
|close
|1053
|1.90
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|115.90
|2455.30
|2115
|2007.11.26 11:26
|close
|1054
|2.00
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|-156.00
|2299.30
|2116
|2007.11.26 11:26
|close
|1055
|2.10
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|128.10
|2427.40
|2117
|2007.11.26 11:26
|close
|1056
|2.20
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|101.20
|2528.60
|2118
|2007.11.26 11:26
|close
|1057
|2.30
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|71.30
|2599.90
|2119
|2007.11.26 11:26
|close
|1058
|2.40
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|36.00
|2635.90
|2120
|2007.11.26 11:26
|close
|1059
|2.50
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|-82.50
|2553.40
|2121
|2007.11.26 11:26
|close
|1060
|2.60
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|39.00
|2592.40
|2122
|2007.11.26 11:26
|close
|1061
|2.70
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2592.40
|2123
|2007.11.26 11:26
|buy
|1062
|0.10
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|2124
|2007.11.26 11:31
|sell
|1063
|0.20
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|2125
|2007.11.26 11:38
|sell
|1064
|0.30
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|2126
|2007.11.26 12:02
|sell
|1065
|0.40
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|2127
|2007.11.26 13:32
|buy
|1066
|0.50
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|2128
|2007.11.26 15:11
|sell
|1067
|0.60
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|2129
|2007.11.26 16:17
|buy
|1068
|0.70
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|2130
|2007.11.26 19:42
|buy
|1069
|0.80
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|2131
|2007.11.26 21:15
|buy
|1070
|0.90
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|2132
|2007.11.26 21:50
|sell
|1071
|1.00
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|2133
|2007.11.27 00:55
|sell
|1072
|1.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|2134
|2007.11.27 01:12
|buy
|1073
|1.20
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|2135
|2007.11.27 03:48
|buy
|1074
|1.30
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|2136
|2007.11.27 04:14
|sell
|1075
|1.40
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|2137
|2007.11.27 06:02
|sell
|1076
|1.50
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|2138
|2007.11.27 08:05
|sell
|1077
|1.60
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|2139
|2007.11.27 08:29
|sell
|1078
|1.70
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|2140
|2007.11.27 09:05
|buy
|1079
|1.80
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|2141
|2007.11.27 10:26
|buy
|1080
|1.90
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|2142
|2007.11.27 12:22
|sell
|1081
|2.00
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|2143
|2007.11.27 12:27
|buy
|1082
|2.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|2144
|2007.11.27 13:10
|buy
|1083
|2.20
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|2145
|2007.11.27 13:16
|buy
|1084
|2.30
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|2146
|2007.11.27 13:18
|buy
|1085
|2.40
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|2147
|2007.11.27 13:20
|sell
|1086
|2.50
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|2148
|2007.11.27 13:23
|buy
|1087
|2.60
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|2149
|2007.11.27 13:42
|sell
|1088
|2.70
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|2150
|2007.11.27 14:06
|close
|1062
|0.10
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|-1.43
|2590.96
|2151
|2007.11.27 14:06
|close
|1063
|0.20
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|-0.79
|2590.17
|2152
|2007.11.27 14:06
|close
|1064
|0.30
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|-5.69
|2584.48
|2153
|2007.11.27 14:06
|close
|1065
|0.40
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|-13.59
|2570.89
|2154
|2007.11.27 14:06
|close
|1066
|0.50
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|8.32
|2579.22
|2155
|2007.11.27 14:06
|close
|1067
|0.60
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|-20.38
|2558.84
|2156
|2007.11.27 14:06
|close
|1068
|0.70
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|11.66
|2570.49
|2157
|2007.11.27 14:06
|close
|1069
|0.80
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|0.52
|2571.01
|2158
|2007.11.27 14:06
|close
|1070
|0.90
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|-12.91
|2558.10
|2159
|2007.11.27 14:06
|close
|1071
|1.00
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|-3.96
|2554.13
|2160
|2007.11.27 14:06
|close
|1072
|1.10
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|-20.90
|2533.23
|2161
|2007.11.27 14:06
|close
|1073
|1.20
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|1.20
|2534.43
|2162
|2007.11.27 14:06
|close
|1074
|1.30
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|-18.20
|2516.23
|2163
|2007.11.27 14:06
|close
|1075
|1.40
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|-5.60
|2510.63
|2164
|2007.11.27 14:06
|close
|1076
|1.50
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|-28.50
|2482.13
|2165
|2007.11.27 14:06
|close
|1077
|1.60
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|-54.40
|2427.73
|2166
|2007.11.27 14:06
|close
|1078
|1.70
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|-83.30
|2344.43
|2167
|2007.11.27 14:06
|close
|1079
|1.80
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|57.60
|2402.03
|2168
|2007.11.27 14:06
|close
|1080
|1.90
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|32.30
|2434.33
|2169
|2007.11.27 14:06
|close
|1081
|2.00
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|-68.00
|2366.33
|2170
|2007.11.27 14:06
|close
|1082
|2.10
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|35.70
|2402.03
|2171
|2007.11.27 14:06
|close
|1083
|2.20
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|2.20
|2404.23
|2172
|2007.11.27 14:06
|close
|1084
|2.30
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|-32.20
|2372.03
|2173
|2007.11.27 14:06
|close
|1085
|2.40
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|-69.60
|2302.43
|2174
|2007.11.27 14:06
|close
|1086
|2.50
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|30.00
|2332.43
|2175
|2007.11.27 14:06
|close
|1087
|2.60
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|-75.40
|2257.03
|2176
|2007.11.27 14:06
|close
|1088
|2.70
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|32.40
|2289.43
|2177
|2007.11.27 14:06
|sell
|1089
|0.10
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|2178
|2007.11.27 15:28
|sell
|1090
|0.20
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|2179
|2007.11.27 16:13
|sell
|1091
|0.30
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|2180
|2007.11.27 16:18
|sell
|1092
|0.40
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|2181
|2007.11.27 16:21
|close
|1089
|0.10
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|5.00
|2294.43
|2182
|2007.11.27 16:21
|close
|1090
|0.20
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|7.00
|2301.43
|2183
|2007.11.27 16:21
|close
|1091
|0.30
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2307.43
|2184
|2007.11.27 16:21
|close
|1092
|0.40
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|2.00
|2309.43
|2185
|2007.11.27 16:21
|sell
|1093
|0.10
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|2186
|2007.11.27 18:27
|buy
|1094
|0.20
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|2187
|2007.11.27 21:28
|sell
|1095
|0.30
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|2188
|2007.11.27 23:15
|buy
|1096
|0.40
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|2189
|2007.11.28 01:27
|sell
|1097
|0.50
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|2190
|2007.11.28 07:18
|sell
|1098
|0.60
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|2191
|2007.11.28 07:33
|sell
|1099
|0.70
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|2192
|2007.11.28 07:35
|close
|1093
|0.10
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|3.90
|2313.34
|2193
|2007.11.28 07:35
|close
|1094
|0.20
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|-11.27
|2302.07
|2194
|2007.11.28 07:35
|close
|1095
|0.30
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|11.71
|2313.78
|2195
|2007.11.28 07:35
|close
|1096
|0.40
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|-22.54
|2291.24
|2196
|2007.11.28 07:35
|close
|1097
|0.50
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|19.50
|2310.74
|2197
|2007.11.28 07:35
|close
|1098
|0.60
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|14.40
|2325.14
|2198
|2007.11.28 07:35
|close
|1099
|0.70
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|5.60
|2330.74
|2199
|2007.11.28 07:35
|sell
|1100
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|2200
|2007.11.28 07:41
|buy
|1101
|0.20
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|2201
|2007.11.28 07:45
|sell
|1102
|0.30
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|2202
|2007.11.28 08:16
|sell
|1103
|0.40
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|2203
|2007.11.28 08:23
|sell
|1104
|0.50
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|2204
|2007.11.28 08:33
|close
|1100
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|4.20
|2334.94
|2205
|2007.11.28 08:33
|close
|1101
|0.20
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|-11.80
|2323.14
|2206
|2007.11.28 08:33
|close
|1102
|0.30
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|12.60
|2335.74
|2207
|2007.11.28 08:33
|close
|1103
|0.40
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|10.80
|2346.54
|2208
|2007.11.28 08:33
|close
|1104
|0.50
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|5.00
|2351.54
|2209
|2007.11.28 08:33
|sell
|1105
|0.10
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|2210
|2007.11.28 09:35
|buy
|1106
|0.20
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|2211
|2007.11.28 10:30
|sell
|1107
|0.30
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|2212
|2007.11.28 11:15
|buy
|1108
|0.40
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|2213
|2007.11.28 11:23
|sell
|1109
|0.50
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|2214
|2007.11.28 12:42
|sell
|1110
|0.60
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2215
|2007.11.28 13:02
|buy
|1111
|0.70
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|2216
|2007.11.28 13:13
|buy
|1112
|0.80
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|2217
|2007.11.28 13:32
|buy
|1113
|0.90
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|2218
|2007.11.28 15:14
|sell
|1114
|1.00
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|2219
|2007.11.28 15:53
|buy
|1115
|1.10
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|2220
|2007.11.28 16:07
|sell
|1116
|1.20
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|2221
|2007.11.28 17:12
|buy
|1117
|1.30
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|2222
|2007.11.28 18:42
|buy
|1118
|1.40
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|2223
|2007.11.28 18:56
|buy
|1119
|1.50
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|2224
|2007.11.28 18:57
|close
|1105
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|-6.50
|2345.04
|2225
|2007.11.28 18:57
|close
|1106
|0.20
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|9.40
|2354.44
|2226
|2007.11.28 18:57
|close
|1107
|0.30
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|-19.20
|2335.24
|2227
|2007.11.28 18:57
|close
|1108
|0.40
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|18.80
|2354.04
|2228
|2007.11.28 18:57
|close
|1109
|0.50
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|2322.04
|2229
|2007.11.28 18:57
|close
|1110
|0.60
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|-47.40
|2274.64
|2230
|2007.11.28 18:57
|close
|1111
|0.70
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|43.40
|2318.04
|2231
|2007.11.28 18:57
|close
|1112
|0.80
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|37.60
|2355.64
|2232
|2007.11.28 18:57
|close
|1113
|0.90
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|27.90
|2383.54
|2233
|2007.11.28 18:57
|close
|1114
|1.00
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|2334.54
|2234
|2007.11.28 18:57
|close
|1115
|1.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|34.10
|2368.64
|2235
|2007.11.28 18:57
|close
|1116
|1.20
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|-58.80
|2309.84
|2236
|2007.11.28 18:57
|close
|1117
|1.30
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|40.30
|2350.14
|2237
|2007.11.28 18:57
|close
|1118
|1.40
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|22.40
|2372.54
|2238
|2007.11.28 18:57
|close
|1119
|1.50
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|1.50
|2374.04
|2239
|2007.11.28 18:57
|buy
|1120
|0.10
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|2240
|2007.11.28 19:13
|buy
|1121
|0.20
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|2241
|2007.11.28 19:31
|buy
|1122
|0.30
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|2242
|2007.11.28 19:33
|buy
|1123
|0.40
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|2243
|2007.11.28 19:40
|close
|1120
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|5.20
|2379.24
|2244
|2007.11.28 19:40
|close
|1121
|0.20
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|7.40
|2386.64
|2245
|2007.11.28 19:40
|close
|1122
|0.30
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|6.00
|2392.64
|2246
|2007.11.28 19:40
|close
|1123
|0.40
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|1.60
|2394.24
|2247
|2007.11.28 19:40
|buy
|1124
|0.10
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|2248
|2007.11.28 20:19
|sell
|1125
|0.20
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|2249
|2007.11.28 23:20
|sell
|1126
|0.30
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|2250
|2007.11.28 23:50
|buy
|1127
|0.40
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|2251
|2007.11.29 01:00
|sell
|1128
|0.50
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|2252
|2007.11.29 01:23
|sell
|1129
|0.60
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|2253
|2007.11.29 01:55
|buy
|1130
|0.70
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|2254
|2007.11.29 02:55
|buy
|1131
|0.80
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|2255
|2007.11.29 03:58
|sell
|1132
|0.90
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|2256
|2007.11.29 06:56
|sell
|1133
|1.00
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|2257
|2007.11.29 07:37
|buy
|1134
|1.10
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|2258
|2007.11.29 07:58
|sell
|1135
|1.20
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|2259
|2007.11.29 08:06
|sell
|1136
|1.30
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|2260
|2007.11.29 08:09
|sell
|1137
|1.40
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|2261
|2007.11.29 08:09
|close
|1124
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|-7.91
|2386.33
|2262
|2007.11.29 08:09
|close
|1125
|0.20
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|12.22
|2398.55
|2263
|2007.11.29 08:09
|close
|1126
|0.30
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|13.53
|2412.08
|2264
|2007.11.29 08:09
|close
|1127
|0.40
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|-25.62
|2386.46
|2265
|2007.11.29 08:09
|close
|1128
|0.50
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|23.00
|2409.46
|2266
|2007.11.29 08:09
|close
|1129
|0.60
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|18.00
|2427.46
|2267
|2007.11.29 08:09
|close
|1130
|0.70
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|-33.60
|2393.86
|2268
|2007.11.29 08:09
|close
|1131
|0.80
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|-50.40
|2343.46
|2269
|2007.11.29 08:09
|close
|1132
|0.90
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|41.40
|2384.86
|2270
|2007.11.29 08:09
|close
|1133
|1.00
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|30.00
|2414.86
|2271
|2007.11.29 08:09
|close
|1134
|1.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|-52.80
|2362.06
|2272
|2007.11.29 08:09
|close
|1135
|1.20
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|36.00
|2398.06
|2273
|2007.11.29 08:09
|close
|1136
|1.30
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|19.50
|2417.56
|2274
|2007.11.29 08:09
|close
|1137
|1.40
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|0.00
|2417.56
|2275
|2007.11.29 08:09
|sell
|1138
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|2276
|2007.11.29 08:17
|sell
|1139
|0.20
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|2277
|2007.11.29 08:31
|sell
|1140
|0.30
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|2278
|2007.11.29 08:33
|sell
|1141
|0.40
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|2279
|2007.11.29 08:37
|buy
|1142
|0.50
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|2280
|2007.11.29 11:07
|sell
|1143
|0.60
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|2281
|2007.11.29 11:34
|buy
|1144
|0.70
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|2282
|2007.11.29 12:28
|sell
|1145
|0.80
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|2283
|2007.11.29 13:07
|buy
|1146
|0.90
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|2284
|2007.11.29 14:22
|sell
|1147
|1.00
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|2285
|2007.11.29 14:45
|buy
|1148
|1.10
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|2286
|2007.11.29 15:13
|buy
|1149
|1.20
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|2287
|2007.11.29 15:18
|buy
|1150
|1.30
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|2288
|2007.11.29 17:33
|sell
|1151
|1.40
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|2289
|2007.11.29 17:38
|sell
|1152
|1.50
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|2290
|2007.11.29 17:57
|buy
|1153
|1.60
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|2291
|2007.11.29 20:38
|sell
|1154
|1.70
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|2292
|2007.11.29 23:20
|buy
|1155
|1.80
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|2293
|2007.11.30 00:18
|buy
|1156
|1.90
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|2294
|2007.11.30 01:01
|sell
|1157
|2.00
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|2295
|2007.11.30 01:32
|sell
|1158
|2.10
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|2296
|2007.11.30 07:23
|buy
|1159
|2.20
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|2297
|2007.11.30 07:28
|sell
|1160
|2.30
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|2298
|2007.11.30 07:40
|buy
|1161
|2.40
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|2299
|2007.11.30 07:47
|sell
|1162
|2.50
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|2300
|2007.11.30 08:25
|sell
|1163
|2.60
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|2301
|2007.11.30 08:31
|buy
|1164
|2.70
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|2302
|2007.11.30 08:31
|close
|1138
|0.10
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|2.90
|2420.47
|2303
|2007.11.30 08:31
|close
|1139
|0.20
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|2.81
|2423.28
|2304
|2007.11.30 08:31
|close
|1140
|0.30
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|-0.29
|2422.99
|2305
|2007.11.30 08:31
|close
|1141
|0.40
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|-6.79
|2416.20
|2306
|2007.11.30 08:31
|close
|1142
|0.50
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-0.68
|2415.52
|2307
|2007.11.30 08:31
|close
|1143
|0.60
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|-10.18
|2405.35
|2308
|2007.11.30 08:31
|close
|1144
|0.70
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-0.94
|2404.40
|2309
|2007.11.30 08:31
|close
|1145
|0.80
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|-13.57
|2390.83
|2310
|2007.11.30 08:31
|close
|1146
|0.90
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-1.21
|2389.61
|2311
|2007.11.30 08:31
|close
|1147
|1.00
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|-16.97
|2372.65
|2312
|2007.11.30 08:31
|close
|1148
|1.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-1.49
|2371.16
|2313
|2007.11.30 08:31
|close
|1149
|1.20
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-19.62
|2351.54
|2314
|2007.11.30 08:31
|close
|1150
|1.30
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-40.75
|2310.79
|2315
|2007.11.30 08:31
|close
|1151
|1.40
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|19.65
|2330.44
|2316
|2007.11.30 08:31
|close
|1152
|1.50
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|-1.45
|2328.99
|2317
|2007.11.30 08:31
|close
|1153
|1.60
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-26.16
|2302.83
|2318
|2007.11.30 08:31
|close
|1154
|1.70
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|-1.64
|2301.19
|2319
|2007.11.30 08:31
|close
|1155
|1.80
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-29.43
|2271.76
|2320
|2007.11.30 08:31
|close
|1156
|1.90
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-58.90
|2212.86
|2321
|2007.11.30 08:31
|close
|1157
|2.00
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|28.00
|2240.86
|2322
|2007.11.30 08:31
|close
|1158
|2.10
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|-2.10
|2238.76
|2323
|2007.11.30 08:31
|close
|1159
|2.20
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-35.20
|2203.56
|2324
|2007.11.30 08:31
|close
|1160
|2.30
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|2201.26
|2325
|2007.11.30 08:31
|close
|1161
|2.40
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-38.40
|2162.86
|2326
|2007.11.30 08:31
|close
|1162
|2.50
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|2160.36
|2327
|2007.11.30 08:31
|close
|1163
|2.60
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|-44.20
|2116.16
|2328
|2007.11.30 08:31
|close
|1164
|2.70
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-2.70
|2113.46
|2329
|2007.11.30 08:31
|buy
|1165
|0.10
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|2330
|2007.11.30 08:33
|buy
|1166
|0.20
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|2331
|2007.11.30 08:38
|sell
|1167
|0.30
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|2332
|2007.11.30 08:53
|buy
|1168
|0.40
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|2333
|2007.11.30 09:22
|sell
|1169
|0.50
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|2334
|2007.11.30 10:01
|buy
|1170
|0.60
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|2335
|2007.11.30 10:21
|buy
|1171
|0.70
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|2336
|2007.11.30 11:08
|sell
|1172
|0.80
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|2337
|2007.11.30 11:22
|buy
|1173
|0.90
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|2338
|2007.11.30 11:58
|sell
|1174
|1.00
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|2339
|2007.11.30 15:10
|sell
|1175
|1.10
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|2340
|2007.11.30 15:17
|sell
|1176
|1.20
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|2341
|2007.11.30 15:32
|sell
|1177
|1.30
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2342
|2007.11.30 15:37
|close
|1165
|0.10
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-4.10
|2109.36
|2343
|2007.11.30 15:37
|close
|1166
|0.20
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-11.20
|2098.16
|2344
|2007.11.30 15:37
|close
|1167
|0.30
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|11.40
|2109.56
|2345
|2007.11.30 15:37
|close
|1168
|0.40
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|2087.56
|2346
|2007.11.30 15:37
|close
|1169
|0.50
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|19.00
|2106.56
|2347
|2007.11.30 15:37
|close
|1170
|0.60
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|2073.56
|2348
|2007.11.30 15:37
|close
|1171
|0.70
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|2024.56
|2349
|2007.11.30 15:37
|close
|1172
|0.80
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|42.40
|2066.96
|2350
|2007.11.30 15:37
|close
|1173
|0.90
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-63.00
|2003.96
|2351
|2007.11.30 15:37
|close
|1174
|1.00
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|53.00
|2056.96
|2352
|2007.11.30 15:37
|close
|1175
|1.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|41.80
|2098.76
|2353
|2007.11.30 15:37
|close
|1176
|1.20
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|26.40
|2125.16
|2354
|2007.11.30 15:37
|close
|1177
|1.30
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|9.10
|2134.26
|2355
|2007.11.30 15:37
|sell
|1178
|0.10
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2356
|2007.11.30 15:48
|sell
|1179
|0.20
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2357
|2007.11.30 15:58
|sell
|1180
|0.30
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2358
|2007.11.30 16:06
|buy
|1181
|0.40
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2359
|2007.11.30 16:18
|buy
|1182
|0.50
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2360
|2007.11.30 16:43
|sell
|1183
|0.60
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2361
|2007.11.30 18:01
|buy
|1184
|0.70
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2362
|2007.11.30 18:03
|sell
|1185
|0.80
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2363
|2007.11.30 18:58
|sell
|1186
|0.90
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2364
|2007.11.30 19:01
|sell
|1187
|1.00
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2365
|2007.11.30 19:02
|close
|1178
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|5.50
|2139.76
|2366
|2007.11.30 19:02
|close
|1179
|0.20
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|7.80
|2147.56
|2367
|2007.11.30 19:02
|close
|1180
|0.30
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|7.20
|2154.76
|2368
|2007.11.30 19:02
|close
|1181
|0.40
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|-16.40
|2138.36
|2369
|2007.11.30 19:02
|close
|1182
|0.50
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|-28.50
|2109.86
|2370
|2007.11.30 19:02
|close
|1183
|0.60
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|23.40
|2133.26
|2371
|2007.11.30 19:02
|close
|1184
|0.70
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|-39.90
|2093.36
|2372
|2007.11.30 19:02
|close
|1185
|0.80
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|31.20
|2124.56
|2373
|2007.11.30 19:02
|close
|1186
|0.90
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|21.60
|2146.16
|2374
|2007.11.30 19:02
|close
|1187
|1.00
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|9.00
|2155.16
|2375
|2007.11.30 19:02
|sell
|1188
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2376
|2007.11.30 19:50
|sell
|1189
|0.20
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|2377
|2007.12.02 23:00
|buy
|1190
|0.30
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2378
|2007.12.02 23:48
|buy
|1191
|0.40
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|2379
|2007.12.03 00:15
|sell
|1192
|0.50
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|2380
|2007.12.03 01:47
|buy
|1193
|0.60
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2381
|2007.12.03 06:45
|buy
|1194
|0.70
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|2382
|2007.12.03 07:11
|buy
|1195
|0.80
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2383
|2007.12.03 07:13
|sell
|1196
|0.90
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|2384
|2007.12.03 07:18
|buy
|1197
|1.00
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2385
|2007.12.03 07:37
|close
|1188
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|-6.10
|2149.06
|2386
|2007.12.03 07:37
|close
|1189
|0.20
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|-15.19
|2133.87
|2387
|2007.12.03 07:37
|close
|1190
|0.30
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|17.00
|2150.87
|2388
|2007.12.03 07:37
|close
|1191
|0.40
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|16.26
|2167.13
|2389
|2007.12.03 07:37
|close
|1192
|0.50
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|2137.13
|2390
|2007.12.03 07:37
|close
|1193
|0.60
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|25.20
|2162.33
|2391
|2007.12.03 07:37
|close
|1194
|0.70
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|18.90
|2181.23
|2392
|2007.12.03 07:37
|close
|1195
|0.80
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|9.60
|2190.83
|2393
|2007.12.03 07:37
|close
|1196
|0.90
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|-26.10
|2164.73
|2394
|2007.12.03 07:37
|close
|1197
|1.00
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|12.00
|2176.73
|2395
|2007.12.03 07:37
|buy
|1198
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2396
|2007.12.03 07:45
|sell
|1199
|0.20
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2397
|2007.12.03 08:03
|sell
|1200
|0.30
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|2398
|2007.12.03 08:22
|sell
|1201
|0.40
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|2399
|2007.12.03 08:58
|sell
|1202
|0.50
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|2400
|2007.12.03 08:58
|close
|1198
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|-6.50
|2170.23
|2401
|2007.12.03 08:58
|close
|1199
|0.20
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|9.40
|2179.63
|2402
|2007.12.03 08:58
|close
|1200
|0.30
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|9.60
|2189.23
|2403
|2007.12.03 08:58
|close
|1201
|0.40
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|6.80
|2196.03
|2404
|2007.12.03 08:58
|close
|1202
|0.50
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2197.03
|2405
|2007.12.03 08:58
|sell
|1203
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2406
|2007.12.03 09:03
|sell
|1204
|0.20
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|2407
|2007.12.03 09:33
|buy
|1205
|0.30
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2408
|2007.12.03 10:02
|buy
|1206
|0.40
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2409
|2007.12.03 12:20
|sell
|1207
|0.50
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2410
|2007.12.03 12:53
|buy
|1208
|0.60
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2411
|2007.12.03 13:06
|buy
|1209
|0.70
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2412
|2007.12.03 13:55
|sell
|1210
|0.80
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2413
|2007.12.03 14:33
|buy
|1211
|0.90
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2414
|2007.12.03 14:57
|sell
|1212
|1.00
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2415
|2007.12.03 19:35
|buy
|1213
|1.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2416
|2007.12.04 00:25
|sell
|1214
|1.20
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2417
|2007.12.04 05:18
|buy
|1215
|1.30
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2418
|2007.12.04 07:21
|sell
|1216
|1.40
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2419
|2007.12.04 07:35
|buy
|1217
|1.50
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2420
|2007.12.04 07:42
|buy
|1218
|1.60
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2421
|2007.12.04 07:57
|sell
|1219
|1.70
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2422
|2007.12.04 08:04
|sell
|1220
|1.80
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2423
|2007.12.04 08:07
|sell
|1221
|1.90
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2424
|2007.12.04 08:27
|buy
|1222
|2.00
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2425
|2007.12.04 08:46
|sell
|1223
|2.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2426
|2007.12.04 09:43
|buy
|1224
|2.20
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2427
|2007.12.04 10:48
|buy
|1225
|2.30
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2428
|2007.12.04 11:05
|buy
|1226
|2.40
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2429
|2007.12.04 11:10
|buy
|1227
|2.50
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2430
|2007.12.04 11:12
|buy
|1228
|2.60
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|2431
|2007.12.04 11:12
|close
|1203
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|2189.03
|2432
|2007.12.04 11:12
|close
|1204
|0.20
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-19.19
|2169.84
|2433
|2007.12.04 11:12
|close
|1205
|0.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|23.29
|2193.13
|2434
|2007.12.04 11:12
|close
|1206
|0.40
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|25.06
|2218.19
|2435
|2007.12.04 11:12
|close
|1207
|0.50
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-39.98
|2178.21
|2436
|2007.12.04 11:12
|close
|1208
|0.60
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|37.59
|2215.80
|2437
|2007.12.04 11:12
|close
|1209
|0.70
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|33.36
|2249.15
|2438
|2007.12.04 11:12
|close
|1210
|0.80
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-51.97
|2197.18
|2439
|2007.12.04 11:12
|close
|1211
|0.90
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|42.89
|2240.07
|2440
|2007.12.04 11:12
|close
|1212
|1.00
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-64.97
|2175.10
|2441
|2007.12.04 11:12
|close
|1213
|1.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|52.41
|2227.52
|2442
|2007.12.04 11:12
|close
|1214
|1.20
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|2149.52
|2443
|2007.12.04 11:12
|close
|1215
|1.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|62.40
|2211.92
|2444
|2007.12.04 11:12
|close
|1216
|1.40
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-91.00
|2120.92
|2445
|2007.12.04 11:12
|close
|1217
|1.50
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|72.00
|2192.92
|2446
|2007.12.04 11:12
|close
|1218
|1.60
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|51.20
|2244.12
|2447
|2007.12.04 11:12
|close
|1219
|1.70
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-83.30
|2160.82
|2448
|2007.12.04 11:12
|close
|1220
|1.80
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-115.20
|2045.62
|2449
|2007.12.04 11:12
|close
|1221
|1.90
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-150.10
|1895.52
|2450
|2007.12.04 11:12
|close
|1222
|2.00
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|124.00
|2019.52
|2451
|2007.12.04 11:12
|close
|1223
|2.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-165.90
|1853.62
|2452
|2007.12.04 11:12
|close
|1224
|2.20
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|136.40
|1990.02
|2453
|2007.12.04 11:12
|close
|1225
|2.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|108.10
|2098.12
|2454
|2007.12.04 11:12
|close
|1226
|2.40
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|76.80
|2174.92
|2455
|2007.12.04 11:12
|close
|1227
|2.50
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|40.00
|2214.92
|2456
|2007.12.04 11:12
|close
|1228
|2.60
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2.60
|2217.52
|2457
|2007.12.04 11:12
|buy
|1229
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2458
|2007.12.04 11:31
|sell
|1230
|0.20
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2459
|2007.12.04 11:33
|buy
|1231
|0.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2460
|2007.12.04 11:58
|buy
|1232
|0.40
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|2461
|2007.12.04 12:15
|buy
|1233
|0.50
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|2462
|2007.12.04 12:27
|sell
|1234
|0.60
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|2463
|2007.12.04 13:20
|buy
|1235
|0.70
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|2464
|2007.12.04 20:10
|buy
|1236
|0.80
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|2465
|2007.12.05 00:28
|sell
|1237
|0.90
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|2466
|2007.12.05 02:56
|buy
|1238
|1.00
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|2467
|2007.12.05 05:00
|sell
|1239
|1.10
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|2468
|2007.12.05 07:03
|sell
|1240
|1.20
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|2469
|2007.12.05 08:03
|sell
|1241
|1.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2470
|2007.12.05 08:10
|sell
|1242
|1.40
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2471
|2007.12.05 08:31
|buy
|1243
|1.50
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2472
|2007.12.05 08:55
|sell
|1244
|1.60
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2473
|2007.12.05 09:15
|buy
|1245
|1.70
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2474
|2007.12.05 09:45
|buy
|1246
|1.80
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|2475
|2007.12.05 09:52
|sell
|1247
|1.90
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2476
|2007.12.05 10:03
|sell
|1248
|2.00
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2477
|2007.12.05 10:32
|buy
|1249
|2.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2478
|2007.12.05 13:18
|sell
|1250
|2.20
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2479
|2007.12.05 13:22
|sell
|1251
|2.30
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2480
|2007.12.05 13:23
|sell
|1252
|2.40
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|2481
|2007.12.05 13:37
|close
|1229
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-5.24
|2212.28
|2482
|2007.12.05 13:37
|close
|1230
|0.20
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|6.81
|2219.09
|2483
|2007.12.05 13:37
|close
|1231
|0.30
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-15.41
|2203.68
|2484
|2007.12.05 13:37
|close
|1232
|0.40
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-26.54
|2177.14
|2485
|2007.12.05 13:37
|close
|1233
|0.50
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-40.67
|2136.47
|2486
|2007.12.05 13:37
|close
|1234
|0.60
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|38.42
|2174.89
|2487
|2007.12.05 13:37
|close
|1235
|0.70
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-56.95
|2117.94
|2488
|2007.12.05 13:37
|close
|1236
|0.80
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-77.88
|2040.06
|2489
|2007.12.05 13:37
|close
|1237
|0.90
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|71.10
|2111.16
|2490
|2007.12.05 13:37
|close
|1238
|1.00
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-97.00
|2014.16
|2491
|2007.12.05 13:37
|close
|1239
|1.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|86.90
|2101.06
|2492
|2007.12.05 13:37
|close
|1240
|1.20
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|76.80
|2177.86
|2493
|2007.12.05 13:37
|close
|1241
|1.30
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|63.70
|2241.56
|2494
|2007.12.05 13:37
|close
|1242
|1.40
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|47.60
|2289.16
|2495
|2007.12.05 13:37
|close
|1243
|1.50
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-76.50
|2212.66
|2496
|2007.12.05 13:37
|close
|1244
|1.60
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|54.40
|2267.06
|2497
|2007.12.05 13:37
|close
|1245
|1.70
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-88.40
|2178.66
|2498
|2007.12.05 13:37
|close
|1246
|1.80
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-120.60
|2058.06
|2499
|2007.12.05 13:37
|close
|1247
|1.90
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|95.00
|2153.06
|2500
|2007.12.05 13:37
|close
|1248
|2.00
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|68.00
|2221.06
|2501
|2007.12.05 13:37
|close
|1249
|2.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-107.10
|2113.96
|2502
|2007.12.05 13:37
|close
|1250
|2.20
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|74.80
|2188.76
|2503
|2007.12.05 13:37
|close
|1251
|2.30
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|41.40
|2230.16
|2504
|2007.12.05 13:37
|close
|1252
|2.40
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|7.20
|2237.36
|2505
|2007.12.05 13:37
|sell
|1253
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2506
|2007.12.05 13:46
|buy
|1254
|0.20
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2507
|2007.12.05 13:51
|sell
|1255
|0.30
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2508
|2007.12.05 15:02
|sell
|1256
|0.40
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|2509
|2007.12.05 15:12
|buy
|1257
|0.50
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2510
|2007.12.05 15:25
|sell
|1258
|0.60
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|2511
|2007.12.05 17:11
|buy
|1259
|0.70
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2512
|2007.12.05 19:10
|sell
|1260
|0.80
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|2513
|2007.12.05 19:11
|sell
|1261
|0.90
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2514
|2007.12.05 19:15
|sell
|1262
|1.00
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|2515
|2007.12.05 19:16
|close
|1253
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|4.70
|2242.06
|2516
|2007.12.05 19:16
|close
|1254
|0.20
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|2229.06
|2517
|2007.12.05 19:16
|close
|1255
|0.30
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|14.10
|2243.16
|2518
|2007.12.05 19:16
|close
|1256
|0.40
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|12.80
|2255.96
|2519
|2007.12.05 19:16
|close
|1257
|0.50
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|-24.50
|2231.46
|2520
|2007.12.05 19:16
|close
|1258
|0.60
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|19.20
|2250.66
|2521
|2007.12.05 19:16
|close
|1259
|0.70
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|-34.30
|2216.36
|2522
|2007.12.05 19:16
|close
|1260
|0.80
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|25.60
|2241.96
|2523
|2007.12.05 19:16
|close
|1261
|0.90
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|14.40
|2256.36
|2524
|2007.12.05 19:16
|close
|1262
|1.00
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|1.00
|2257.36
|2525
|2007.12.05 19:16
|sell
|1263
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2526
|2007.12.05 19:17
|sell
|1264
|0.20
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|2527
|2007.12.05 19:27
|buy
|1265
|0.30
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2528
|2007.12.05 20:40
|sell
|1266
|0.40
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2529
|2007.12.05 21:30
|buy
|1267
|0.50
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2530
|2007.12.05 23:51
|sell
|1268
|0.60
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|2531
|2007.12.06 00:07
|buy
|1269
|0.70
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2532
|2007.12.06 02:03
|sell
|1270
|0.80
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|2533
|2007.12.06 02:13
|sell
|1271
|0.90
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|2534
|2007.12.06 02:23
|sell
|1272
|1.00
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|2535
|2007.12.06 02:35
|buy
|1273
|1.10
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|2536
|2007.12.06 03:37
|buy
|1274
|1.20
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2537
|2007.12.06 04:44
|buy
|1275
|1.30
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2538
|2007.12.06 05:20
|sell
|1276
|1.40
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2539
|2007.12.06 06:56
|sell
|1277
|1.50
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|2540
|2007.12.06 07:44
|sell
|1278
|1.60
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|2541
|2007.12.06 08:06
|sell
|1279
|1.70
|1.4559
|0.0000
|0.0000
|2542
|2007.12.06 08:07
|close
|1263
|0.10
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|6.71
|2264.07
|2543
|2007.12.06 08:07
|close
|1264
|0.20
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|10.22
|2274.30
|2544
|2007.12.06 08:07
|close
|1265
|0.30
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|-20.72
|2253.58
|2545
|2007.12.06 08:07
|close
|1266
|0.40
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|20.04
|2273.62
|2546
|2007.12.06 08:07
|close
|1267
|0.50
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|-34.02
|2239.60
|2547
|2007.12.06 08:07
|close
|1268
|0.60
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|29.46
|2269.06
|2548
|2007.12.06 08:07
|close
|1269
|0.70
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|-46.20
|2222.86
|2549
|2007.12.06 08:07
|close
|1270
|0.80
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|39.20
|2262.06
|2550
|2007.12.06 08:07
|close
|1271
|0.90
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|29.70
|2291.76
|2551
|2007.12.06 08:07
|close
|1272
|1.00
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|18.00
|2309.76
|2552
|2007.12.06 08:07
|close
|1273
|1.10
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|-39.60
|2270.16
|2553
|2007.12.06 08:07
|close
|1274
|1.20
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|-62.40
|2207.76
|2554
|2007.12.06 08:07
|close
|1275
|1.30
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|-87.10
|2120.66
|2555
|2007.12.06 08:07
|close
|1276
|1.40
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|70.00
|2190.66
|2556
|2007.12.06 08:07
|close
|1277
|1.50
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|51.00
|2241.66
|2557
|2007.12.06 08:07
|close
|1278
|1.60
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|30.40
|2272.06
|2558
|2007.12.06 08:07
|close
|1279
|1.70
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|6.80
|2278.86
|2559
|2007.12.06 08:07
|sell
|1280
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|2560
|2007.12.06 08:15
|buy
|1281
|0.20
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|2561
|2007.12.06 11:12
|sell
|1282
|0.30
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|2562
|2007.12.06 11:37
|sell
|1283
|0.40
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|2563
|2007.12.06 11:42
|buy
|1284
|0.50
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|2564
|2007.12.06 12:06
|sell
|1285
|0.60
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|2565
|2007.12.06 12:13
|buy
|1286
|0.70
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|2566
|2007.12.06 12:25
|sell
|1287
|0.80
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|2567
|2007.12.06 12:35
|buy
|1288
|0.90
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|2568
|2007.12.06 13:26
|buy
|1289
|1.00
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|2569
|2007.12.06 13:38
|buy
|1290
|1.10
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|2570
|2007.12.06 13:46
|buy
|1291
|1.20
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|2571
|2007.12.06 13:47
|close
|1280
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-4.90
|2273.96
|2572
|2007.12.06 13:47
|close
|1281
|0.20
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|6.40
|2280.36
|2573
|2007.12.06 13:47
|close
|1282
|0.30
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-14.70
|2265.66
|2574
|2007.12.06 13:47
|close
|1283
|0.40
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-25.60
|2240.06
|2575
|2007.12.06 13:47
|close
|1284
|0.50
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|23.50
|2263.56
|2576
|2007.12.06 13:47
|close
|1285
|0.60
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-38.40
|2225.16
|2577
|2007.12.06 13:47
|close
|1286
|0.70
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|32.90
|2258.06
|2578
|2007.12.06 13:47
|close
|1287
|0.80
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-51.20
|2206.86
|2579
|2007.12.06 13:47
|close
|1288
|0.90
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|42.30
|2249.16
|2580
|2007.12.06 13:47
|close
|1289
|1.00
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|32.00
|2281.16
|2581
|2007.12.06 13:47
|close
|1290
|1.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|17.60
|2298.76
|2582
|2007.12.06 13:47
|close
|1291
|1.20
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|1.20
|2299.96
|2583
|2007.12.06 13:47
|buy
|1292
|0.10
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|2584
|2007.12.06 14:11
|sell
|1293
|0.20
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|2585
|2007.12.06 14:16
|buy
|1294
|0.30
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|2586
|2007.12.06 14:26
|buy
|1295
|0.40
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2587
|2007.12.06 14:28
|buy
|1296
|0.50
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|2588
|2007.12.06 14:58
|sell
|1297
|0.60
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2589
|2007.12.06 15:05
|buy
|1298
|0.70
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|2590
|2007.12.06 15:30
|sell
|1299
|0.80
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2591
|2007.12.06 16:51
|buy
|1300
|0.90
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|2592
|2007.12.06 16:53
|buy
|1301
|1.00
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2593
|2007.12.06 16:57
|sell
|1302
|1.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2594
|2007.12.06 17:56
|buy
|1303
|1.20
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2595
|2007.12.06 18:15
|sell
|1304
|1.30
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2596
|2007.12.06 20:52
|sell
|1305
|1.40
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2597
|2007.12.06 21:02
|buy
|1306
|1.50
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2598
|2007.12.06 23:55
|buy
|1307
|1.60
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2599
|2007.12.07 00:17
|sell
|1308
|1.70
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2600
|2007.12.07 04:25
|sell
|1309
|1.80
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2601
|2007.12.07 05:04
|sell
|1310
|1.90
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2602
|2007.12.07 06:58
|buy
|1311
|2.00
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2603
|2007.12.07 07:38
|sell
|1312
|2.10
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2604
|2007.12.07 08:48
|buy
|1313
|2.20
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2605
|2007.12.07 10:22
|buy
|1314
|2.30
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2606
|2007.12.07 11:47
|buy
|1315
|2.40
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2607
|2007.12.07 12:08
|sell
|1316
|2.50
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2608
|2007.12.07 13:05
|buy
|1317
|2.60
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2609
|2007.12.07 13:21
|sell
|1318
|2.70
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2610
|2007.12.07 13:26
|close
|1292
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2.06
|2302.03
|2611
|2007.12.07 13:26
|close
|1293
|0.20
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|-7.79
|2294.23
|2612
|2007.12.07 13:26
|close
|1294
|0.30
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|6.19
|2300.43
|2613
|2007.12.07 13:26
|close
|1295
|0.40
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2.26
|2302.69
|2614
|2007.12.07 13:26
|close
|1296
|0.50
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-4.67
|2298.01
|2615
|2007.12.07 13:26
|close
|1297
|0.60
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|-4.78
|2293.23
|2616
|2007.12.07 13:26
|close
|1298
|0.70
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-6.54
|2286.69
|2617
|2007.12.07 13:26
|close
|1299
|0.80
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|-6.37
|2280.32
|2618
|2007.12.07 13:26
|close
|1300
|0.90
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-8.41
|2271.90
|2619
|2007.12.07 13:26
|close
|1301
|1.00
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-25.35
|2246.55
|2620
|2007.12.07 13:26
|close
|1302
|1.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|8.84
|2255.39
|2621
|2007.12.07 13:26
|close
|1303
|1.20
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-30.42
|2224.97
|2622
|2007.12.07 13:26
|close
|1304
|1.30
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|10.45
|2235.42
|2623
|2007.12.07 13:26
|close
|1305
|1.40
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|-9.75
|2225.66
|2624
|2007.12.07 13:26
|close
|1306
|1.50
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-15.53
|2210.14
|2625
|2007.12.07 13:26
|close
|1307
|1.60
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-40.56
|2169.58
|2626
|2007.12.07 13:26
|close
|1308
|1.70
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|13.60
|2183.18
|2627
|2007.12.07 13:26
|close
|1309
|1.80
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|-12.60
|2170.58
|2628
|2007.12.07 13:26
|close
|1310
|1.90
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|-41.80
|2128.78
|2629
|2007.12.07 13:26
|close
|1311
|2.00
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|10.00
|2138.78
|2630
|2007.12.07 13:26
|close
|1312
|2.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|-46.20
|2092.58
|2631
|2007.12.07 13:26
|close
|1313
|2.20
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|11.00
|2103.58
|2632
|2007.12.07 13:26
|close
|1314
|2.30
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|2080.58
|2633
|2007.12.07 13:26
|close
|1315
|2.40
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-60.00
|2020.58
|2634
|2007.12.07 13:26
|close
|1316
|2.50
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|20.00
|2040.58
|2635
|2007.12.07 13:26
|close
|1317
|2.60
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-65.00
|1975.58
|2636
|2007.12.07 13:26
|close
|1318
|2.70
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|21.60
|1997.18
|2637
|2007.12.07 13:26
|sell
|1319
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|2638
|2007.12.07 13:27
|buy
|1320
|0.20
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2639
|2007.12.07 13:32
|sell
|1321
|0.30
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|2640
|2007.12.07 13:33
|sell
|1322
|0.40
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|2641
|2007.12.07 13:34
|buy
|1323
|0.50
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|2642
|2007.12.07 13:40
|buy
|1324
|0.60
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|2643
|2007.12.07 13:41
|buy
|1325
|0.70
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2644
|2007.12.07 13:52
|sell
|1326
|0.80
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2645
|2007.12.07 14:18
|sell
|1327
|0.90
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|2646
|2007.12.07 14:32
|buy
|1328
|1.00
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|2647
|2007.12.07 15:18
|buy
|1329
|1.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2648
|2007.12.07 15:45
|sell
|1330
|1.20
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2649
|2007.12.07 16:52
|buy
|1331
|1.30
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2650
|2007.12.10 00:47
|sell
|1332
|1.40
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2651
|2007.12.10 09:55
|buy
|1333
|1.50
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2652
|2007.12.10 10:07
|buy
|1334
|1.60
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2653
|2007.12.10 10:28
|sell
|1335
|1.70
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2654
|2007.12.10 10:58
|buy
|1336
|1.80
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2655
|2007.12.10 12:20
|buy
|1337
|1.90
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2656
|2007.12.10 12:22
|close
|1319
|0.10
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-8.10
|1989.08
|2657
|2007.12.10 12:22
|close
|1320
|0.20
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|12.73
|2001.81
|2658
|2007.12.10 12:22
|close
|1321
|0.30
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-24.29
|1977.52
|2659
|2007.12.10 12:22
|close
|1322
|0.40
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-38.79
|1938.74
|2660
|2007.12.10 12:22
|close
|1323
|0.50
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|35.83
|1974.56
|2661
|2007.12.10 12:22
|close
|1324
|0.60
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|33.39
|2007.95
|2662
|2007.12.10 12:22
|close
|1325
|0.70
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|28.45
|2036.41
|2663
|2007.12.10 12:22
|close
|1326
|0.80
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-47.17
|1989.24
|2664
|2007.12.10 12:22
|close
|1327
|0.90
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-66.57
|1922.67
|2665
|2007.12.10 12:22
|close
|1328
|1.00
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|55.65
|1978.32
|2666
|2007.12.10 12:22
|close
|1329
|1.10
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|44.72
|2023.03
|2667
|2007.12.10 12:22
|close
|1330
|1.20
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-70.76
|1952.27
|2668
|2007.12.10 12:22
|close
|1331
|1.30
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|52.84
|2005.12
|2669
|2007.12.10 12:22
|close
|1332
|1.40
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-82.60
|1922.52
|2670
|2007.12.10 12:22
|close
|1333
|1.50
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|61.50
|1984.02
|2671
|2007.12.10 12:22
|close
|1334
|1.60
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|41.60
|2025.62
|2672
|2007.12.10 12:22
|close
|1335
|1.70
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|-73.10
|1952.52
|2673
|2007.12.10 12:22
|close
|1336
|1.80
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|46.80
|1999.32
|2674
|2007.12.10 12:22
|close
|1337
|1.90
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|20.90
|2020.22
|2675
|2007.12.10 12:22
|buy
|1338
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2676
|2007.12.10 12:52
|buy
|1339
|0.20
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2677
|2007.12.10 15:27
|sell
|1340
|0.30
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2678
|2007.12.10 16:05
|buy
|1341
|0.40
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2679
|2007.12.10 16:44
|sell
|1342
|0.50
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2680
|2007.12.10 22:45
|buy
|1343
|0.60
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2681
|2007.12.10 23:56
|sell
|1344
|0.70
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2682
|2007.12.11 01:40
|buy
|1345
|0.80
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|2683
|2007.12.11 07:11
|buy
|1346
|0.90
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|2684
|2007.12.11 07:17
|buy
|1347
|1.00
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|2685
|2007.12.11 07:43
|sell
|1348
|1.10
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|2686
|2007.12.11 07:57
|sell
|1349
|1.20
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2687
|2007.12.11 08:07
|sell
|1350
|1.30
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2688
|2007.12.11 08:24
|buy
|1351
|1.40
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|2689
|2007.12.11 10:08
|sell
|1352
|1.50
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2690
|2007.12.11 10:36
|sell
|1353
|1.60
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|2691
|2007.12.11 11:15
|sell
|1354
|1.70
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2692
|2007.12.11 13:41
|buy
|1355
|1.80
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|2693
|2007.12.11 14:33
|buy
|1356
|1.90
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|2694
|2007.12.11 15:31
|buy
|1357
|2.00
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2695
|2007.12.11 15:48
|sell
|1358
|2.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2696
|2007.12.11 19:15
|buy
|1359
|2.20
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2697
|2007.12.11 19:17
|sell
|1360
|2.30
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2698
|2007.12.11 19:18
|sell
|1361
|2.40
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2699
|2007.12.11 19:19
|buy
|1362
|2.50
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2700
|2007.12.11 19:22
|sell
|1363
|2.60
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2701
|2007.12.11 19:31
|buy
|1364
|2.70
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2702
|2007.12.11 19:31
|close
|1338
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|-1.03
|2019.18
|2703
|2007.12.11 19:31
|close
|1339
|0.20
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|-5.07
|2014.11
|2704
|2007.12.11 19:31
|close
|1340
|0.30
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|2.11
|2016.22
|2705
|2007.12.11 19:31
|close
|1341
|0.40
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|-9.74
|2006.48
|2706
|2007.12.11 19:31
|close
|1342
|0.50
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|3.52
|2010.00
|2707
|2007.12.11 19:31
|close
|1343
|0.60
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|-14.61
|1995.39
|2708
|2007.12.11 19:31
|close
|1344
|0.70
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|4.22
|1999.62
|2709
|2007.12.11 19:31
|close
|1345
|0.80
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|-18.40
|1981.22
|2710
|2007.12.11 19:31
|close
|1346
|0.90
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|-34.20
|1947.02
|2711
|2007.12.11 19:31
|close
|1347
|1.00
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|1894.02
|2712
|2007.12.11 19:31
|close
|1348
|1.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|39.60
|1933.62
|2713
|2007.12.11 19:31
|close
|1349
|1.20
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|22.80
|1956.42
|2714
|2007.12.11 19:31
|close
|1350
|1.30
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|3.90
|1960.32
|2715
|2007.12.11 19:31
|close
|1351
|1.40
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|1932.32
|2716
|2007.12.11 19:31
|close
|1352
|1.50
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1935.32
|2717
|2007.12.11 19:31
|close
|1353
|1.60
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|-22.40
|1912.92
|2718
|2007.12.11 19:31
|close
|1354
|1.70
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|1861.92
|2719
|2007.12.11 19:31
|close
|1355
|1.80
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|21.60
|1883.52
|2720
|2007.12.11 19:31
|close
|1356
|1.90
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|-5.70
|1877.82
|2721
|2007.12.11 19:31
|close
|1357
|2.00
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|1841.82
|2722
|2007.12.11 19:31
|close
|1358
|2.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|-2.10
|1839.72
|2723
|2007.12.11 19:31
|close
|1359
|2.20
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|-37.40
|1802.32
|2724
|2007.12.11 19:31
|close
|1360
|2.30
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|-2.30
|1800.02
|2725
|2007.12.11 19:31
|close
|1361
|2.40
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|-38.40
|1761.62
|2726
|2007.12.11 19:31
|close
|1362
|2.50
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|-2.50
|1759.12
|2727
|2007.12.11 19:31
|close
|1363
|2.60
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|-41.60
|1717.52
|2728
|2007.12.11 19:31
|close
|1364
|2.70
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|-2.70
|1714.82
|2729
|2007.12.11 19:31
|sell
|1365
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2730
|2007.12.11 19:32
|sell
|1366
|0.20
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|2731
|2007.12.11 19:52
|sell
|1367
|0.30
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|2732
|2007.12.11 21:00
|sell
|1368
|0.40
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2733
|2007.12.11 21:07
|close
|1365
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|5.10
|1719.92
|2734
|2007.12.11 21:07
|close
|1366
|0.20
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|7.20
|1727.12
|2735
|2007.12.11 21:07
|close
|1367
|0.30
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|6.30
|1733.42
|2736
|2007.12.11 21:07
|close
|1368
|0.40
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1735.42
|2737
|2007.12.11 21:08
|sell
|1369
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2738
|2007.12.11 21:30
|buy
|1370
|0.20
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2739
|2007.12.12 05:40
|buy
|1371
|0.30
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2740
|2007.12.12 06:42
|buy
|1372
|0.40
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2741
|2007.12.12 07:18
|buy
|1373
|0.50
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2742
|2007.12.12 07:30
|close
|1369
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|-6.70
|1728.72
|2743
|2007.12.12 07:30
|close
|1370
|0.20
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|9.93
|1738.65
|2744
|2007.12.12 07:30
|close
|1371
|0.30
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|10.50
|1749.15
|2745
|2007.12.12 07:30
|close
|1372
|0.40
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|7.60
|1756.75
|2746
|2007.12.12 07:30
|close
|1373
|0.50
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|1.50
|1758.25
|2747
|2007.12.12 07:30
|buy
|1374
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2748
|2007.12.12 08:00
|sell
|1375
|0.20
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|2749
|2007.12.12 08:02
|sell
|1376
|0.30
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|2750
|2007.12.12 10:30
|buy
|1377
|0.40
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2751
|2007.12.12 11:35
|sell
|1378
|0.50
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|2752
|2007.12.12 13:00
|sell
|1379
|0.60
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2753
|2007.12.12 13:10
|buy
|1380
|0.70
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|2754
|2007.12.12 13:22
|buy
|1381
|0.80
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2755
|2007.12.12 13:58
|buy
|1382
|0.90
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2756
|2007.12.12 14:01
|buy
|1383
|1.00
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|2757
|2007.12.12 14:02
|close
|1374
|0.10
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|2.00
|1760.25
|2758
|2007.12.12 14:02
|close
|1375
|0.20
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|-7.40
|1752.85
|2759
|2007.12.12 14:02
|close
|1376
|0.30
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|-15.90
|1736.95
|2760
|2007.12.12 14:02
|close
|1377
|0.40
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|14.40
|1751.35
|2761
|2007.12.12 14:02
|close
|1378
|0.50
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|-26.50
|1724.85
|2762
|2007.12.12 14:02
|close
|1379
|0.60
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|-42.60
|1682.25
|2763
|2007.12.12 14:02
|close
|1380
|0.70
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|37.80
|1720.05
|2764
|2007.12.12 14:02
|close
|1381
|0.80
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|31.20
|1751.25
|2765
|2007.12.12 14:02
|close
|1382
|0.90
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|21.60
|1772.85
|2766
|2007.12.12 14:02
|close
|1383
|1.00
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|8.00
|1780.85
|2767
|2007.12.12 14:02
|buy
|1384
|0.10
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|2768
|2007.12.12 14:10
|sell
|1385
|0.20
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|2769
|2007.12.12 14:18
|sell
|1386
|0.30
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2770
|2007.12.12 14:23
|sell
|1387
|0.40
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2771
|2007.12.12 14:27
|sell
|1388
|0.50
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|2772
|2007.12.12 14:42
|buy
|1389
|0.60
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2773
|2007.12.12 15:17
|sell
|1390
|0.70
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2774
|2007.12.12 16:22
|buy
|1391
|0.80
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2775
|2007.12.12 17:00
|buy
|1392
|0.90
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2776
|2007.12.12 17:46
|sell
|1393
|1.00
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2777
|2007.12.12 18:24
|buy
|1394
|1.10
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2778
|2007.12.12 19:17
|buy
|1395
|1.20
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2779
|2007.12.12 20:17
|sell
|1396
|1.30
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2780
|2007.12.13 00:16
|buy
|1397
|1.40
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2781
|2007.12.13 07:58
|buy
|1398
|1.50
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|2782
|2007.12.13 08:00
|sell
|1399
|1.60
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2783
|2007.12.13 08:02
|sell
|1400
|1.70
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2784
|2007.12.13 09:38
|sell
|1401
|1.80
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2785
|2007.12.13 10:02
|buy
|1402
|1.90
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2786
|2007.12.13 10:46
|sell
|1403
|2.00
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2787
|2007.12.13 13:33
|sell
|1404
|2.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|2788
|2007.12.13 14:42
|sell
|1405
|2.20
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|2789
|2007.12.13 15:25
|close
|1384
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-9.80
|1771.05
|2790
|2007.12.13 15:25
|close
|1385
|0.20
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|16.02
|1787.07
|2791
|2007.12.13 15:25
|close
|1386
|0.30
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|19.23
|1806.30
|2792
|2007.12.13 15:25
|close
|1387
|0.40
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|19.24
|1825.54
|2793
|2007.12.13 15:25
|close
|1388
|0.50
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|16.55
|1842.09
|2794
|2007.12.13 15:25
|close
|1389
|0.60
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-30.63
|1811.46
|2795
|2007.12.13 15:25
|close
|1390
|0.70
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|22.47
|1833.94
|2796
|2007.12.13 15:25
|close
|1391
|0.80
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-40.04
|1793.90
|2797
|2007.12.13 15:25
|close
|1392
|0.90
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-61.24
|1732.65
|2798
|2007.12.13 15:25
|close
|1393
|1.00
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|48.10
|1780.76
|2799
|2007.12.13 15:25
|close
|1394
|1.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-73.75
|1707.00
|2800
|2007.12.13 15:25
|close
|1395
|1.20
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-98.46
|1608.54
|2801
|2007.12.13 15:25
|close
|1396
|1.30
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|83.34
|1691.88
|2802
|2007.12.13 15:25
|close
|1397
|1.40
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-113.40
|1578.48
|2803
|2007.12.13 15:25
|close
|1398
|1.50
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-144.00
|1434.48
|2804
|2007.12.13 15:25
|close
|1399
|1.60
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|123.20
|1557.68
|2805
|2007.12.13 15:25
|close
|1400
|1.70
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|102.00
|1659.68
|2806
|2007.12.13 15:25
|close
|1401
|1.80
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|79.20
|1738.88
|2807
|2007.12.13 15:25
|close
|1402
|1.90
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-115.90
|1622.98
|2808
|2007.12.13 15:25
|close
|1403
|2.00
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|88.00
|1710.98
|2809
|2007.12.13 15:25
|close
|1404
|2.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|58.80
|1769.78
|2810
|2007.12.13 15:25
|close
|1405
|2.20
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|28.60
|1798.38
|2811
|2007.12.13 15:25
|sell
|1406
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|2812
|2007.12.13 15:28
|sell
|1407
|0.20
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2813
|2007.12.13 15:36
|sell
|1408
|0.30
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2814
|2007.12.13 15:46
|sell
|1409
|0.40
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|2815
|2007.12.13 15:47
|close
|1406
|0.10
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|5.40
|1803.78
|2816
|2007.12.13 15:47
|close
|1407
|0.20
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|7.40
|1811.18
|2817
|2007.12.13 15:47
|close
|1408
|0.30
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1817.18
|2818
|2007.12.13 15:47
|close
|1409
|0.40
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1818.78
|2819
|2007.12.13 15:47
|sell
|1410
|0.10
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|2820
|2007.12.13 15:55
|buy
|1411
|0.20
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|2821
|2007.12.13 17:46
|buy
|1412
|0.30
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|2822
|2007.12.13 19:52
|buy
|1413
|0.40
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|2823
|2007.12.14 01:25
|sell
|1414
|0.50
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|2824
|2007.12.14 01:47
|buy
|1415
|0.60
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|2825
|2007.12.14 05:58
|buy
|1416
|0.70
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|2826
|2007.12.14 06:42
|close
|1410
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|-6.90
|1811.88
|2827
|2007.12.14 06:42
|close
|1411
|0.20
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|10.33
|1822.21
|2828
|2007.12.14 06:42
|close
|1412
|0.30
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|10.99
|1833.21
|2829
|2007.12.14 06:42
|close
|1413
|0.40
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|8.26
|1841.47
|2830
|2007.12.14 06:42
|close
|1414
|0.50
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|-19.50
|1821.97
|2831
|2007.12.14 06:42
|close
|1415
|0.60
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|12.60
|1834.57
|2832
|2007.12.14 06:42
|close
|1416
|0.70
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|4.20
|1838.77
|2833
|2007.12.14 06:42
|buy
|1417
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2834
|2007.12.14 07:23
|sell
|1418
|0.20
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2835
|2007.12.14 08:03
|sell
|1419
|0.30
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2836
|2007.12.14 08:23
|sell
|1420
|0.40
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|2837
|2007.12.14 09:10
|sell
|1421
|0.50
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|2838
|2007.12.14 09:10
|close
|1417
|0.10
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|-6.50
|1832.27
|2839
|2007.12.14 09:10
|close
|1418
|0.20
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1841.87
|2840
|2007.12.14 09:10
|close
|1419
|0.30
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1851.47
|2841
|2007.12.14 09:10
|close
|1420
|0.40
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|6.80
|1858.27
|2842
|2007.12.14 09:10
|close
|1421
|0.50
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|0.50
|1858.77
|2843
|2007.12.14 09:10
|sell
|1422
|0.10
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|2844
|2007.12.14 09:16
|sell
|1423
|0.20
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|2845
|2007.12.14 09:25
|buy
|1424
|0.30
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|2846
|2007.12.14 09:33
|sell
|1425
|0.40
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|2847
|2007.12.14 09:46
|sell
|1426
|0.50
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|2848
|2007.12.14 10:03
|sell
|1427
|0.60
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|2849
|2007.12.14 10:05
|close
|1422
|0.10
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|4.90
|1863.67
|2850
|2007.12.14 10:05
|close
|1423
|0.20
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|6.60
|1870.27
|2851
|2007.12.14 10:05
|close
|1424
|0.30
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|-15.30
|1854.97
|2852
|2007.12.14 10:05
|close
|1425
|0.40
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|13.20
|1868.17
|2853
|2007.12.14 10:05
|close
|1426
|0.50
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|9.00
|1877.17
|2854
|2007.12.14 10:05
|close
|1427
|0.60
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|1.80
|1878.97
|2855
|2007.12.14 10:05
|sell
|1428
|0.10
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|2856
|2007.12.14 10:08
|buy
|1429
|0.20
|1.4551
|0.0000
|0.0000
|2857
|2007.12.14 11:17
|sell
|1430
|0.30
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|2858
|2007.12.14 11:22
|sell
|1431
|0.40
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|2859
|2007.12.14 11:23
|sell
|1432
|0.50
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|2860
|2007.12.14 11:28
|close
|1428
|0.10
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|4.10
|1883.07
|2861
|2007.12.14 11:28
|close
|1429
|0.20
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|-11.60
|1871.47
|2862
|2007.12.14 11:28
|close
|1430
|0.30
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|12.30
|1883.77
|2863
|2007.12.14 11:28
|close
|1431
|0.40
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|10.40
|1894.17
|2864
|2007.12.14 11:28
|close
|1432
|0.50
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|5.00
|1899.17
|2865
|2007.12.14 11:28
|sell
|1433
|0.10
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|2866
|2007.12.14 12:06
|buy
|1434
|0.20
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|2867
|2007.12.14 12:43
|sell
|1435
|0.30
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|2868
|2007.12.14 13:08
|buy
|1436
|0.40
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|2869
|2007.12.14 13:21
|buy
|1437
|0.50
|1.4523
|0.0000
|0.0000
|2870
|2007.12.14 13:32
|sell
|1438
|0.60
|1.4497
|0.0000
|0.0000
|2871
|2007.12.14 13:32
|sell
|1439
|0.70
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|2872
|2007.12.14 13:37
|buy
|1440
|0.80
|1.4497
|0.0000
|0.0000
|2873
|2007.12.14 14:16
|sell
|1441
|0.90
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|2874
|2007.12.14 14:33
|sell
|1442
|1.00
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|2875
|2007.12.14 14:47
|sell
|1443
|1.10
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|2876
|2007.12.14 14:49
|buy
|1444
|1.20
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|2877
|2007.12.14 14:53
|buy
|1445
|1.30
|1.4480
|0.0000
|0.0000
|2878
|2007.12.14 15:01
|sell
|1446
|1.40
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|2879
|2007.12.14 15:14
|sell
|1447
|1.50
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|2880
|2007.12.14 15:18
|sell
|1448
|1.60
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|2881
|2007.12.14 15:19
|close
|1433
|0.10
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|6.20
|1905.37
|2882
|2007.12.14 15:19
|close
|1434
|0.20
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|1889.37
|2883
|2007.12.14 15:19
|close
|1435
|0.30
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|18.60
|1907.97
|2884
|2007.12.14 15:19
|close
|1436
|0.40
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|1875.97
|2885
|2007.12.14 15:19
|close
|1437
|0.50
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|-47.50
|1828.47
|2886
|2007.12.14 15:19
|close
|1438
|0.60
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|40.20
|1868.67
|2887
|2007.12.14 15:19
|close
|1439
|0.70
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|36.40
|1905.07
|2888
|2007.12.14 15:19
|close
|1440
|0.80
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|-55.20
|1849.87
|2889
|2007.12.14 15:19
|close
|1441
|0.90
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|45.90
|1895.77
|2890
|2007.12.14 15:19
|close
|1442
|1.00
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|35.00
|1930.77
|2891
|2007.12.14 15:19
|close
|1443
|1.10
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|20.90
|1951.67
|2892
|2007.12.14 15:19
|close
|1444
|1.20
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|-44.40
|1907.27
|2893
|2007.12.14 15:19
|close
|1445
|1.30
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|-67.60
|1839.67
|2894
|2007.12.14 15:19
|close
|1446
|1.40
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|49.00
|1888.67
|2895
|2007.12.14 15:19
|close
|1447
|1.50
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|28.50
|1917.17
|2896
|2007.12.14 15:19
|close
|1448
|1.60
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|6.40
|1923.57
|2897
|2007.12.14 15:19
|sell
|1449
|0.10
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|2898
|2007.12.14 15:21
|buy
|1450
|0.20
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|2899
|2007.12.14 15:51
|sell
|1451
|0.30
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|2900
|2007.12.14 16:09
|buy
|1452
|0.40
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|2901
|2007.12.14 16:25
|buy
|1453
|0.50
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|2902
|2007.12.14 16:34
|sell
|1454
|0.60
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|2903
|2007.12.14 16:47
|sell
|1455
|0.70
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|2904
|2007.12.14 17:28
|buy
|1456
|0.80
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|2905
|2007.12.14 18:41
|sell
|1457
|0.90
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|2906
|2007.12.14 19:09
|sell
|1458
|1.00
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|2907
|2007.12.14 19:39
|buy
|1459
|1.10
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|2908
|2007.12.16 23:00
|sell
|1460
|1.20
|1.4404
|0.0000
|0.0000
|2909
|2007.12.16 23:51
|buy
|1461
|1.30
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|2910
|2007.12.17 00:47
|buy
|1462
|1.40
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|2911
|2007.12.17 03:02
|buy
|1463
|1.50
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|2912
|2007.12.17 05:39
|sell
|1464
|1.60
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|2913
|2007.12.17 07:25
|buy
|1465
|1.70
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|2914
|2007.12.17 07:34
|sell
|1466
|1.80
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|2915
|2007.12.17 07:51
|sell
|1467
|1.90
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|2916
|2007.12.17 08:03
|sell
|1468
|2.00
|1.4405
|0.0000
|0.0000
|2917
|2007.12.17 08:06
|sell
|1469
|2.10
|1.4389
|0.0000
|0.0000
|2918
|2007.12.17 08:08
|sell
|1470
|2.20
|1.4374
|0.0000
|0.0000
|2919
|2007.12.17 08:16
|buy
|1471
|2.30
|1.4389
|0.0000
|0.0000
|2920
|2007.12.17 08:28
|sell
|1472
|2.40
|1.4373
|0.0000
|0.0000
|2921
|2007.12.17 08:28
|close
|1449
|0.10
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|6.20
|1929.77
|2922
|2007.12.17 08:28
|close
|1450
|0.20
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|-16.07
|1913.70
|2923
|2007.12.17 08:28
|close
|1451
|0.30
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|18.61
|1932.31
|2924
|2007.12.17 08:28
|close
|1452
|0.40
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|-32.14
|1900.17
|2925
|2007.12.17 08:28
|close
|1453
|0.50
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|-48.17
|1851.99
|2926
|2007.12.17 08:28
|close
|1454
|0.60
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|46.82
|1898.82
|2927
|2007.12.17 08:28
|close
|1455
|0.70
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|42.72
|1941.54
|2928
|2007.12.17 08:28
|close
|1456
|0.80
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|-63.48
|1878.06
|2929
|2007.12.17 08:28
|close
|1457
|0.90
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|54.93
|1932.99
|2930
|2007.12.17 08:28
|close
|1458
|1.00
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|46.03
|1979.03
|2931
|2007.12.17 08:28
|close
|1459
|1.10
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|-69.69
|1909.34
|2932
|2007.12.17 08:28
|close
|1460
|1.20
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|44.44
|1953.78
|2933
|2007.12.17 08:28
|close
|1461
|1.30
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|-70.66
|1883.13
|2934
|2007.12.17 08:28
|close
|1462
|1.40
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|-99.40
|1783.73
|2935
|2007.12.17 08:28
|close
|1463
|1.50
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|-129.00
|1654.73
|2936
|2007.12.17 08:28
|close
|1464
|1.60
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|110.40
|1765.13
|2937
|2007.12.17 08:28
|close
|1465
|1.70
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|-146.20
|1618.93
|2938
|2007.12.17 08:28
|close
|1466
|1.80
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|124.20
|1743.13
|2939
|2007.12.17 08:28
|close
|1467
|1.90
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|102.60
|1845.73
|2940
|2007.12.17 08:28
|close
|1468
|2.00
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|76.00
|1921.73
|2941
|2007.12.17 08:28
|close
|1469
|2.10
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|46.20
|1967.93
|2942
|2007.12.17 08:28
|close
|1470
|2.20
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|15.40
|1983.33
|2943
|2007.12.17 08:28
|close
|1471
|2.30
|1.4365
|0.0000
|0.0000
|-55.20
|1928.13
|2944
|2007.12.17 08:28
|close
|1472
|2.40
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|14.40
|1942.53
|2945
|2007.12.17 08:28
|sell
|1473
|0.10
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|2946
|2007.12.17 08:33
|buy
|1474
|0.20
|1.4382
|0.0000
|0.0000
|2947
|2007.12.17 08:54
|buy
|1475
|0.30
|1.4398
|0.0000
|0.0000
|2948
|2007.12.17 09:06
|sell
|1476
|0.40
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|2949
|2007.12.17 09:09
|sell
|1477
|0.50
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|2950
|2007.12.17 09:12
|buy
|1478
|0.60
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|2951
|2007.12.17 09:40
|sell
|1479
|0.70
|1.4367
|0.0000
|0.0000
|2952
|2007.12.17 09:57
|sell
|1480
|0.80
|1.4352
|0.0000
|0.0000
|2953
|2007.12.17 10:11
|sell
|1481
|0.90
|1.4337
|0.0000
|0.0000
|2954
|2007.12.17 10:33
|close
|1473
|0.10
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|3.40
|1945.93
|2955
|2007.12.17 10:33
|close
|1474
|0.20
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|-10.40
|1935.53
|2956
|2007.12.17 10:33
|close
|1475
|0.30
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|-20.40
|1915.13
|2957
|2007.12.17 10:33
|close
|1476
|0.40
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|20.40
|1935.53
|2958
|2007.12.17 10:33
|close
|1477
|0.50
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|17.50
|1953.03
|2959
|2007.12.17 10:33
|close
|1478
|0.60
|1.4330
|0.0000
|0.0000
|-31.80
|1921.23
|2960
|2007.12.17 10:33
|close
|1479
|0.70
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|24.50
|1945.73
|2961
|2007.12.17 10:33
|close
|1480
|0.80
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1961.73
|2962
|2007.12.17 10:33
|close
|1481
|0.90
|1.4332
|0.0000
|0.0000
|4.50
|1966.23
|2963
|2007.12.17 10:33
|sell
|1482
|0.10
|1.4331
|0.0000
|0.0000
|2964
|2007.12.17 10:45
|buy
|1483
|0.20
|1.4347
|0.0000
|0.0000
|2965
|2007.12.17 11:19
|buy
|1484
|0.30
|1.4363
|0.0000
|0.0000
|2966
|2007.12.17 11:51
|buy
|1485
|0.40
|1.4378
|0.0000
|0.0000
|2967
|2007.12.17 12:03
|buy
|1486
|0.50
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|2968
|2007.12.17 12:04
|close
|1482
|0.10
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|-6.60
|1959.63
|2969
|2007.12.17 12:04
|close
|1483
|0.20
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1969.23
|2970
|2007.12.17 12:04
|close
|1484
|0.30
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|9.60
|1978.83
|2971
|2007.12.17 12:04
|close
|1485
|0.40
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|6.80
|1985.63
|2972
|2007.12.17 12:04
|close
|1486
|0.50
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|1.00
|1986.63
|2973
|2007.12.17 12:04
|buy
|1487
|0.10
|1.4398
|0.0000
|0.0000
|2974
|2007.12.17 12:27
|sell
|1488
|0.20
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|2975
|2007.12.17 13:08
|buy
|1489
|0.30
|1.4398
|0.0000
|0.0000
|2976
|2007.12.17 13:26
|sell
|1490
|0.40
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|2977
|2007.12.17 13:48
|buy
|1491
|0.50
|1.4398
|0.0000
|0.0000
|2978
|2007.12.17 14:00
|sell
|1492
|0.60
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|2979
|2007.12.17 14:04
|buy
|1493
|0.70
|1.4398
|0.0000
|0.0000
|2980
|2007.12.17 14:28
|sell
|1494
|0.80
|1.4383
|0.0000
|0.0000
|2981
|2007.12.17 14:59
|sell
|1495
|0.90
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|2982
|2007.12.17 15:14
|buy
|1496
|1.00
|1.4382
|0.0000
|0.0000
|2983
|2007.12.17 16:31
|sell
|1497
|1.10
|1.4366
|0.0000
|0.0000
|2984
|2007.12.17 17:54
|buy
|1498
|1.20
|1.4382
|0.0000
|0.0000
|2985
|2007.12.17 19:24
|buy
|1499
|1.30
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|2986
|2007.12.17 22:24
|buy
|1500
|1.40
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|2987
|2007.12.18 00:26
|sell
|1501
|1.50
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|2988
|2007.12.18 01:27
|sell
|1502
|1.60
|1.4382
|0.0000
|0.0000
|2989
|2007.12.18 01:33
|buy
|1503
|1.70
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|2990
|2007.12.18 03:35
|buy
|1504
|1.80
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|2991
|2007.12.18 04:20
|sell
|1505
|1.90
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|2992
|2007.12.18 06:17
|buy
|1506
|2.00
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|2993
|2007.12.18 07:09
|sell
|1507
|2.10
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|2994
|2007.12.18 07:24
|sell
|1508
|2.20
|1.4381
|0.0000
|0.0000
|2995
|2007.12.18 07:45
|buy
|1509
|2.30
|1.4396
|0.0000
|0.0000
|2996
|2007.12.18 07:59
|buy
|1510
|2.40
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|2997
|2007.12.18 08:01
|sell
|1511
|2.50
|1.4396
|0.0000
|0.0000
|2998
|2007.12.18 08:05
|sell
|1512
|2.60
|1.4381
|0.0000
|0.0000
|2999
|2007.12.18 09:18
|close
|1487
|0.10
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|-0.54
|1986.09
|3000
|2007.12.18 09:18
|close
|1488
|0.20
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|-2.39
|1983.70
|3001
|2007.12.18 09:18
|close
|1489
|0.30
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|-1.61
|1982.10
|3002
|2007.12.18 09:18
|close
|1490
|0.40
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|-4.79
|1977.31
|3003
|2007.12.18 09:18
|close
|1491
|0.50
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|-2.67
|1974.63
|3004
|2007.12.18 09:18
|close
|1492
|0.60
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|-7.18
|1967.46
|3005
|2007.12.18 09:18
|close
|1493
|0.70
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|-3.75
|1963.71
|3006
|2007.12.18 09:18
|close
|1494
|0.80
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|-9.57
|1954.14
|3007
|2007.12.18 09:18
|close
|1495
|0.90
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|-26.07
|1928.07
|3008
|2007.12.18 09:18
|close
|1496
|1.00
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|10.65
|1938.72
|3009
|2007.12.18 09:18
|close
|1497
|1.10
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|-31.86
|1906.86
|3010
|2007.12.18 09:18
|close
|1498
|1.20
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|12.78
|1919.64
|3011
|2007.12.18 09:18
|close
|1499
|1.30
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|-5.66
|1913.98
|3012
|2007.12.18 09:18
|close
|1500
|1.40
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|-27.09
|1886.89
|3013
|2007.12.18 09:18
|close
|1501
|1.50
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1889.89
|3014
|2007.12.18 09:18
|close
|1502
|1.60
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|-20.80
|1869.09
|3015
|2007.12.18 09:18
|close
|1503
|1.70
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|-6.80
|1862.29
|3016
|2007.12.18 09:18
|close
|1504
|1.80
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|-34.20
|1828.09
|3017
|2007.12.18 09:18
|close
|1505
|1.90
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|3.80
|1831.89
|3018
|2007.12.18 09:18
|close
|1506
|2.00
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|1793.89
|3019
|2007.12.18 09:18
|close
|1507
|2.10
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|4.20
|1798.09
|3020
|2007.12.18 09:18
|close
|1508
|2.20
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|-30.80
|1767.29
|3021
|2007.12.18 09:18
|close
|1509
|2.30
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|-6.90
|1760.39
|3022
|2007.12.18 09:18
|close
|1510
|2.40
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|-43.20
|1717.19
|3023
|2007.12.18 09:18
|close
|1511
|2.50
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|2.50
|1719.69
|3024
|2007.12.18 09:18
|close
|1512
|2.60
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|-36.40
|1683.29
|3025
|2007.12.18 09:18
|buy
|1513
|0.10
|1.4394
|0.0000
|0.0000
|3026
|2007.12.18 10:32
|sell
|1514
|0.20
|1.4379
|0.0000
|0.0000
|3027
|2007.12.18 10:48
|buy
|1515
|0.30
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|3028
|2007.12.18 11:02
|buy
|1516
|0.40
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|3029
|2007.12.18 11:59
|sell
|1517
|0.50
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|3030
|2007.12.18 12:49
|buy
|1518
|0.60
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|3031
|2007.12.18 13:11
|buy
|1519
|0.70
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|3032
|2007.12.18 13:17
|sell
|1520
|0.80
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|3033
|2007.12.18 14:15
|buy
|1521
|0.90
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|3034
|2007.12.18 15:12
|sell
|1522
|1.00
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|3035
|2007.12.18 15:26
|sell
|1523
|1.10
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|3036
|2007.12.18 17:38
|buy
|1524
|1.20
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|3037
|2007.12.18 18:20
|sell
|1525
|1.30
|1.4394
|0.0000
|0.0000
|3038
|2007.12.18 18:33
|buy
|1526
|1.40
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|3039
|2007.12.19 00:19
|buy
|1527
|1.50
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|3040
|2007.12.19 00:52
|sell
|1528
|1.60
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|3041
|2007.12.19 06:58
|sell
|1529
|1.70
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|3042
|2007.12.19 09:00
|sell
|1530
|1.80
|1.4378
|0.0000
|0.0000
|3043
|2007.12.19 09:21
|buy
|1531
|1.90
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|3044
|2007.12.19 09:40
|buy
|1532
|2.00
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|3045
|2007.12.19 09:42
|sell
|1533
|2.10
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|3046
|2007.12.19 16:22
|sell
|1534
|2.20
|1.4378
|0.0000
|0.0000
|3047
|2007.12.19 16:30
|sell
|1535
|2.30
|1.4362
|0.0000
|0.0000
|3048
|2007.12.19 16:32
|sell
|1536
|2.40
|1.4346
|0.0000
|0.0000
|3049
|2007.12.19 16:33
|close
|1513
|0.10
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|-5.63
|1677.66
|3050
|2007.12.19 16:33
|close
|1514
|0.20
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|7.81
|1685.47
|3051
|2007.12.19 16:33
|close
|1515
|0.30
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|-17.21
|1668.26
|3052
|2007.12.19 16:33
|close
|1516
|0.40
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|-28.94
|1639.32
|3053
|2007.12.19 16:33
|close
|1517
|0.50
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|27.52
|1666.84
|3054
|2007.12.19 16:33
|close
|1518
|0.60
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|-43.41
|1623.43
|3055
|2007.12.19 16:33
|close
|1519
|0.70
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|-61.84
|1561.58
|3056
|2007.12.19 16:33
|close
|1520
|0.80
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|56.03
|1617.61
|3057
|2007.12.19 16:33
|close
|1521
|0.90
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|-79.52
|1538.10
|3058
|2007.12.19 16:33
|close
|1522
|1.00
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|70.03
|1608.13
|3059
|2007.12.19 16:33
|close
|1523
|1.10
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|60.54
|1668.67
|3060
|2007.12.19 16:33
|close
|1524
|1.20
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|-86.82
|1581.85
|3061
|2007.12.19 16:33
|close
|1525
|1.30
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|70.25
|1652.10
|3062
|2007.12.19 16:33
|close
|1526
|1.40
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|-99.89
|1552.21
|3063
|2007.12.19 16:33
|close
|1527
|1.50
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|-130.50
|1421.71
|3064
|2007.12.19 16:33
|close
|1528
|1.60
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|110.40
|1532.11
|3065
|2007.12.19 16:33
|close
|1529
|1.70
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|90.10
|1622.21
|3066
|2007.12.19 16:33
|close
|1530
|1.80
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|68.40
|1690.61
|3067
|2007.12.19 16:33
|close
|1531
|1.90
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|-104.50
|1586.11
|3068
|2007.12.19 16:33
|close
|1532
|2.00
|1.4338
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|1446.11
|3069
|2007.12.19 16:33
|close
|1533
|2.10
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|111.30
|1557.41
|3070
|2007.12.19 16:33
|close
|1534
|2.20
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|83.60
|1641.01
|3071
|2007.12.19 16:33
|close
|1535
|2.30
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|50.60
|1691.61
|3072
|2007.12.19 16:33
|close
|1536
|2.40
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|14.40
|1706.01
|3073
|2007.12.19 16:33
|sell
|1537
|0.10
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|3074
|2007.12.19 17:08
|buy
|1538
|0.20
|1.4354
|0.0000
|0.0000
|3075
|2007.12.19 18:41
|buy
|1539
|0.30
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|3076
|2007.12.19 19:24
|buy
|1540
|0.40
|1.4385
|0.0000
|0.0000
|3077
|2007.12.20 05:28
|sell
|1541
|0.50
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|3078
|2007.12.20 08:11
|sell
|1542
|0.60
|1.4354
|0.0000
|0.0000
|3079
|2007.12.20 08:22
|sell
|1543
|0.70
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|3080
|2007.12.20 09:40
|buy
|1544
|0.80
|1.4354
|0.0000
|0.0000
|3081
|2007.12.20 10:49
|sell
|1545
|0.90
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|3082
|2007.12.20 11:02
|sell
|1546
|1.00
|1.4324
|0.0000
|0.0000
|3083
|2007.12.20 12:45
|buy
|1547
|1.10
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|3084
|2007.12.20 13:10
|buy
|1548
|1.20
|1.4354
|0.0000
|0.0000
|3085
|2007.12.20 13:38
|buy
|1549
|1.30
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|3086
|2007.12.20 13:49
|sell
|1550
|1.40
|1.4354
|0.0000
|0.0000
|3087
|2007.12.20 14:19
|sell
|1551
|1.50
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|3088
|2007.12.20 15:14
|sell
|1552
|1.60
|1.4324
|0.0000
|0.0000
|3089
|2007.12.20 15:30
|buy
|1553
|1.70
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|3090
|2007.12.20 17:20
|buy
|1554
|1.80
|1.4355
|0.0000
|0.0000
|3091
|2007.12.20 19:49
|sell
|1555
|1.90
|1.4340
|0.0000
|0.0000
|3092
|2007.12.20 19:57
|sell
|1556
|2.00
|1.4324
|0.0000
|0.0000
|3093
|2007.12.21 00:56
|buy
|1557
|2.10
|1.4339
|0.0000
|0.0000
|3094
|2007.12.21 02:17
|buy
|1558
|2.20
|1.4354
|0.0000
|0.0000
|3095
|2007.12.21 06:17
|buy
|1559
|2.30
|1.4369
|0.0000
|0.0000
|3096
|2007.12.21 06:47
|buy
|1560
|2.40
|1.4386
|0.0000
|0.0000
|3097
|2007.12.21 07:03
|buy
|1561
|2.50
|1.4401
|0.0000
|0.0000
|3098
|2007.12.21 07:43
|close
|1537
|0.10
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|-7.19
|1698.82
|3099
|2007.12.21 07:43
|close
|1538
|0.20
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|10.72
|1709.54
|3100
|2007.12.21 07:43
|close
|1539
|0.30
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|11.58
|1721.12
|3101
|2007.12.21 07:43
|close
|1540
|0.40
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|9.04
|1730.16
|3102
|2007.12.21 07:43
|close
|1541
|0.50
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|-20.98
|1709.18
|3103
|2007.12.21 07:43
|close
|1542
|0.60
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|-34.18
|1675.00
|3104
|2007.12.21 07:43
|close
|1543
|0.70
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|-50.38
|1624.62
|3105
|2007.12.21 07:43
|close
|1544
|0.80
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|43.72
|1668.34
|3106
|2007.12.21 07:43
|close
|1545
|0.90
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|-64.77
|1603.57
|3107
|2007.12.21 07:43
|close
|1546
|1.00
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|-86.97
|1516.61
|3108
|2007.12.21 07:43
|close
|1547
|1.10
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|76.61
|1593.22
|3109
|2007.12.21 07:43
|close
|1548
|1.20
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|65.58
|1658.80
|3110
|2007.12.21 07:43
|close
|1549
|1.30
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|51.55
|1710.35
|3111
|2007.12.21 07:43
|close
|1550
|1.40
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|-79.75
|1630.60
|3112
|2007.12.21 07:43
|close
|1551
|1.50
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|-107.95
|1522.65
|3113
|2007.12.21 07:43
|close
|1552
|1.60
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|-139.14
|1383.51
|3114
|2007.12.21 07:43
|close
|1553
|1.70
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|116.71
|1500.21
|3115
|2007.12.21 07:43
|close
|1554
|1.80
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|96.57
|1596.78
|3116
|2007.12.21 07:43
|close
|1555
|1.90
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|-134.83
|1461.95
|3117
|2007.12.21 07:43
|close
|1556
|2.00
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|-173.93
|1288.02
|3118
|2007.12.21 07:43
|close
|1557
|2.10
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|147.00
|1435.02
|3119
|2007.12.21 07:43
|close
|1558
|2.20
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|121.00
|1556.02
|3120
|2007.12.21 07:43
|close
|1559
|2.30
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|92.00
|1648.02
|3121
|2007.12.21 07:43
|close
|1560
|2.40
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|55.20
|1703.22
|3122
|2007.12.21 07:43
|close
|1561
|2.50
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1723.22
|3123
|2007.12.21 07:43
|buy
|1562
|0.10
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|3124
|2007.12.21 07:57
|sell
|1563
|0.20
|1.4395
|0.0000
|0.0000
|3125
|2007.12.21 08:17
|sell
|1564
|0.30
|1.4380
|0.0000
|0.0000
|3126
|2007.12.21 09:59
|sell
|1565
|0.40
|1.4363
|0.0000
|0.0000
|3127
|2007.12.21 10:25
|buy
|1566
|0.50
|1.4378
|0.0000
|0.0000
|3128
|2007.12.21 10:47
|sell
|1567
|0.60
|1.4363
|0.0000
|0.0000
|3129
|2007.12.21 12:21
|buy
|1568
|0.70
|1.4378
|0.0000
|0.0000
|3130
|2007.12.21 16:03
|sell
|1569
|0.80
|1.4362
|0.0000
|0.0000
|3131
|2007.12.23 23:19
|buy
|1570
|0.90
|1.4377
|0.0000
|0.0000
|3132
|2007.12.24 09:54
|buy
|1571
|1.00
|1.4392
|0.0000
|0.0000
|3133
|2007.12.24 11:36
|buy
|1572
|1.10
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|3134
|2007.12.24 21:50
|sell
|1573
|1.20
|1.4393
|0.0000
|0.0000
|3135
|2007.12.26 06:00
|buy
|1574
|1.30
|1.4414
|0.0000
|0.0000
|3136
|2007.12.26 10:21
|buy
|1575
|1.40
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|3137
|2007.12.26 10:42
|close
|1562
|0.10
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|2.50
|1725.71
|3138
|2007.12.26 10:42
|close
|1563
|0.20
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|-8.58
|1717.13
|3139
|2007.12.26 10:42
|close
|1564
|0.30
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|-17.37
|1699.77
|3140
|2007.12.26 10:42
|close
|1565
|0.40
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|-29.96
|1669.81
|3141
|2007.12.26 10:42
|close
|1566
|0.50
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|28.48
|1698.28
|3142
|2007.12.26 10:42
|close
|1567
|0.60
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|-44.94
|1653.35
|3143
|2007.12.26 10:42
|close
|1568
|0.70
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|39.87
|1693.21
|3144
|2007.12.26 10:42
|close
|1569
|0.80
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|-60.72
|1632.49
|3145
|2007.12.26 10:42
|close
|1570
|0.90
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|52.16
|1684.65
|3146
|2007.12.26 10:42
|close
|1571
|1.00
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|43.30
|1727.95
|3147
|2007.12.26 10:42
|close
|1572
|1.10
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|30.03
|1757.98
|3148
|2007.12.26 10:42
|close
|1573
|1.20
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|-53.92
|1704.06
|3149
|2007.12.26 10:42
|close
|1574
|1.30
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|28.60
|1732.66
|3150
|2007.12.26 10:42
|close
|1575
|1.40
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|9.80
|1742.46
|3151
|2007.12.26 10:42
|buy
|1576
|0.10
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|3152
|2007.12.26 13:00
|buy
|1577
|0.20
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|3153
|2007.12.26 13:04
|buy
|1578
|0.30
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|3154
|2007.12.26 14:44
|buy
|1579
|0.40
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|3155
|2007.12.26 15:06
|close
|1576
|0.10
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|5.20
|1747.66
|3156
|2007.12.26 15:06
|close
|1577
|0.20
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|7.40
|1755.06
|3157
|2007.12.26 15:06
|close
|1578
|0.30
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|6.00
|1761.06
|3158
|2007.12.26 15:06
|close
|1579
|0.40
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|1.60
|1762.66
|3159
|2007.12.26 15:07
|buy
|1580
|0.10
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|3160
|2007.12.26 15:59
|buy
|1581
|0.20
|1.4506
|0.0000
|0.0000
|3161
|2007.12.26 16:22
|sell
|1582
|0.30
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|3162
|2007.12.26 18:05
|buy
|1583
|0.40
|1.4506
|0.0000
|0.0000
|3163
|2007.12.26 20:54
|sell
|1584
|0.50
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|3164
|2007.12.27 00:31
|sell
|1585
|0.60
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|3165
|2007.12.27 03:15
|buy
|1586
|0.70
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|3166
|2007.12.27 05:48
|buy
|1587
|0.80
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|3167
|2007.12.27 07:19
|sell
|1588
|0.90
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|3168
|2007.12.27 07:31
|buy
|1589
|1.00
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|3169
|2007.12.27 08:29
|sell
|1590
|1.10
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|3170
|2007.12.27 09:16
|buy
|1591
|1.20
|1.4502
|0.0000
|0.0000
|3171
|2007.12.27 12:13
|buy
|1592
|1.30
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|3172
|2007.12.27 13:35
|buy
|1593
|1.40
|1.4533
|0.0000
|0.0000
|3173
|2007.12.27 13:36
|close
|1580
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|4.99
|1767.66
|3174
|2007.12.27 13:36
|close
|1581
|0.20
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|6.79
|1774.45
|3175
|2007.12.27 13:36
|close
|1582
|0.30
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|-15.87
|1758.58
|3176
|2007.12.27 13:36
|close
|1583
|0.40
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|13.58
|1772.16
|3177
|2007.12.27 13:36
|close
|1584
|0.50
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|-26.45
|1745.71
|3178
|2007.12.27 13:36
|close
|1585
|0.60
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|-41.40
|1704.31
|3179
|2007.12.27 13:36
|close
|1586
|0.70
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|36.40
|1740.71
|3180
|2007.12.27 13:36
|close
|1587
|0.80
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|28.80
|1769.51
|3181
|2007.12.27 13:36
|close
|1588
|0.90
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|-50.40
|1719.11
|3182
|2007.12.27 13:36
|close
|1589
|1.00
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|38.00
|1757.11
|3183
|2007.12.27 13:36
|close
|1590
|1.10
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|-62.70
|1694.41
|3184
|2007.12.27 13:36
|close
|1591
|1.20
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|46.80
|1741.21
|3185
|2007.12.27 13:36
|close
|1592
|1.30
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|31.20
|1772.41
|3186
|2007.12.27 13:36
|close
|1593
|1.40
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|11.20
|1783.61
|3187
|2007.12.27 13:36
|buy
|1594
|0.10
|1.4545
|0.0000
|0.0000
|3188
|2007.12.27 13:42
|buy
|1595
|0.20
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|3189
|2007.12.27 14:00
|buy
|1596
|0.30
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|3190
|2007.12.27 16:10
|buy
|1597
|0.40
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|3191
|2007.12.27 16:16
|close
|1594
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|5.20
|1788.81
|3192
|2007.12.27 16:16
|close
|1595
|0.20
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|7.40
|1796.21
|3193
|2007.12.27 16:16
|close
|1596
|0.30
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|6.60
|1802.81
|3194
|2007.12.27 16:16
|close
|1597
|0.40
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|2.40
|1805.21
|3195
|2007.12.27 16:16
|buy
|1598
|0.10
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|3196
|2007.12.27 17:04
|buy
|1599
|0.20
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|3197
|2007.12.27 17:53
|buy
|1600
|0.30
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|3198
|2007.12.27 20:37
|sell
|1601
|0.40
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|3199
|2007.12.28 00:54
|sell
|1602
|0.50
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|3200
|2007.12.28 05:26
|buy
|1603
|0.60
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|3201
|2007.12.28 05:42
|buy
|1604
|0.70
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|3202
|2007.12.28 05:57
|sell
|1605
|0.80
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|3203
|2007.12.28 06:35
|buy
|1606
|0.90
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|3204
|2007.12.28 07:36
|buy
|1607
|1.00
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|3205
|2007.12.28 07:41
|close
|1598
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|5.76
|1810.98
|3206
|2007.12.28 07:41
|close
|1599
|0.20
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|8.53
|1819.51
|3207
|2007.12.28 07:41
|close
|1600
|0.30
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|7.69
|1827.20
|3208
|2007.12.28 07:41
|close
|1601
|0.40
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|-17.19
|1810.02
|3209
|2007.12.28 07:41
|close
|1602
|0.50
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|1780.02
|3210
|2007.12.28 07:41
|close
|1603
|0.60
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|25.80
|1805.82
|3211
|2007.12.28 07:41
|close
|1604
|0.70
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|19.60
|1825.42
|3212
|2007.12.28 07:41
|close
|1605
|0.80
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|1789.42
|3213
|2007.12.28 07:41
|close
|1606
|0.90
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|25.20
|1814.62
|3214
|2007.12.28 07:41
|close
|1607
|1.00
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|12.00
|1826.62
|3215
|2007.12.28 07:41
|buy
|1608
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|3216
|2007.12.28 08:01
|sell
|1609
|0.20
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|3217
|2007.12.28 09:09
|buy
|1610
|0.30
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|3218
|2007.12.28 09:37
|buy
|1611
|0.40
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|3219
|2007.12.28 10:20
|buy
|1612
|0.50
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|3220
|2007.12.28 10:38
|close
|1608
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|4.10
|1830.72
|3221
|2007.12.28 10:38
|close
|1609
|0.20
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|-11.60
|1819.12
|3222
|2007.12.28 10:38
|close
|1610
|0.30
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|12.30
|1831.42
|3223
|2007.12.28 10:38
|close
|1611
|0.40
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|10.40
|1841.82
|3224
|2007.12.28 10:38
|close
|1612
|0.50
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|5.50
|1847.32
|3225
|2007.12.28 10:38
|buy
|1613
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|3226
|2007.12.28 13:16
|sell
|1614
|0.20
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|3227
|2007.12.28 13:34
|sell
|1615
|0.30
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3228
|2007.12.28 13:51
|buy
|1616
|0.40
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|3229
|2007.12.28 14:37
|buy
|1617
|0.50
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|3230
|2007.12.28 14:47
|sell
|1618
|0.60
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|3231
|2007.12.28 15:03
|buy
|1619
|0.70
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|3232
|2007.12.28 15:05
|buy
|1620
|0.80
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|3233
|2007.12.28 15:57
|sell
|1621
|0.90
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|3234
|2007.12.28 16:35
|buy
|1622
|1.00
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|3235
|2007.12.28 17:28
|sell
|1623
|1.10
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|3236
|2007.12.28 19:50
|buy
|1624
|1.20
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|3237
|2007.12.30 23:47
|buy
|1625
|1.30
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|3238
|2007.12.31 08:10
|sell
|1626
|1.40
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|3239
|2007.12.31 08:14
|sell
|1627
|1.50
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|3240
|2007.12.31 10:23
|buy
|1628
|1.60
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|3241
|2007.12.31 13:20
|buy
|1629
|1.70
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|3242
|2007.12.31 14:07
|sell
|1630
|1.80
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|3243
|2007.12.31 14:22
|sell
|1631
|1.90
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|3244
|2007.12.31 14:43
|sell
|1632
|2.00
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|3245
|2007.12.31 14:53
|sell
|1633
|2.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3246
|2007.12.31 15:00
|buy
|1634
|2.20
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|3247
|2007.12.31 15:03
|sell
|1635
|2.30
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3248
|2007.12.31 15:07
|sell
|1636
|2.40
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|3249
|2007.12.31 15:11
|sell
|1637
|2.50
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|3250
|2007.12.31 15:13
|close
|1613
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|-6.54
|1840.78
|3251
|2007.12.31 15:13
|close
|1614
|0.20
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|9.41
|1850.19
|3252
|2007.12.31 15:13
|close
|1615
|0.30
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|9.31
|1859.50
|3253
|2007.12.31 15:13
|close
|1616
|0.40
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|-19.74
|1839.76
|3254
|2007.12.31 15:13
|close
|1617
|0.50
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|-33.67
|1806.08
|3255
|2007.12.31 15:13
|close
|1618
|0.60
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|29.42
|1835.50
|3256
|2007.12.31 15:13
|close
|1619
|0.70
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|-47.14
|1788.36
|3257
|2007.12.31 15:13
|close
|1620
|0.80
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|-65.88
|1722.48
|3258
|2007.12.31 15:13
|close
|1621
|0.90
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|58.53
|1781.01
|3259
|2007.12.31 15:13
|close
|1622
|1.00
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|-82.35
|1698.66
|3260
|2007.12.31 15:13
|close
|1623
|1.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|71.54
|1770.20
|3261
|2007.12.31 15:13
|close
|1624
|1.20
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|-98.82
|1671.38
|3262
|2007.12.31 15:13
|close
|1625
|1.30
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|-126.55
|1544.82
|3263
|2007.12.31 15:13
|close
|1626
|1.40
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|112.00
|1656.82
|3264
|2007.12.31 15:13
|close
|1627
|1.50
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|97.50
|1754.32
|3265
|2007.12.31 15:13
|close
|1628
|1.60
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|-131.20
|1623.12
|3266
|2007.12.31 15:13
|close
|1629
|1.70
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|-164.90
|1458.22
|3267
|2007.12.31 15:13
|close
|1630
|1.80
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|138.60
|1596.82
|3268
|2007.12.31 15:13
|close
|1631
|1.90
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|117.80
|1714.62
|3269
|2007.12.31 15:13
|close
|1632
|2.00
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|94.00
|1808.62
|3270
|2007.12.31 15:13
|close
|1633
|2.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|65.10
|1873.72
|3271
|2007.12.31 15:13
|close
|1634
|2.20
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|-107.80
|1765.92
|3272
|2007.12.31 15:13
|close
|1635
|2.30
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|71.30
|1837.22
|3273
|2007.12.31 15:13
|close
|1636
|2.40
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|36.00
|1873.22
|3274
|2007.12.31 15:13
|close
|1637
|2.50
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1873.22
|3275
|2007.12.31 15:13
|sell
|1638
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|3276
|2007.12.31 15:17
|buy
|1639
|0.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|3277
|2007.12.31 15:19
|buy
|1640
|0.30
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|3278
|2007.12.31 15:25
|sell
|1641
|0.40
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|3279
|2007.12.31 15:43
|sell
|1642
|0.50
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|3280
|2007.12.31 15:59
|sell
|1643
|0.60
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|3281
|2007.12.31 16:01
|sell
|1644
|0.70
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|3282
|2007.12.31 16:04
|close
|1638
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|3.40
|1876.62
|3283
|2007.12.31 16:04
|close
|1639
|0.20
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|-10.20
|1866.42
|3284
|2007.12.31 16:04
|close
|1640
|0.30
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|-19.80
|1846.62
|3285
|2007.12.31 16:04
|close
|1641
|0.40
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|19.60
|1866.22
|3286
|2007.12.31 16:04
|close
|1642
|0.50
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|16.50
|1882.72
|3287
|2007.12.31 16:04
|close
|1643
|0.60
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|10.20
|1892.92
|3288
|2007.12.31 16:04
|close
|1644
|0.70
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|0.70
|1893.62
|3289
|2007.12.31 16:04
|sell
|1645
|0.10
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|3290
|2007.12.31 16:16
|sell
|1646
|0.20
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|3291
|2007.12.31 17:12
|sell
|1647
|0.30
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|3292
|2007.12.31 18:00
|buy
|1648
|0.40
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|3293
|2007.12.31 18:45
|buy
|1649
|0.50
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|3294
|2008.01.02 06:00
|buy
|1650
|0.60
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|3295
|2008.01.02 06:14
|sell
|1651
|0.70
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|3296
|2008.01.02 06:37
|buy
|1652
|0.80
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|3297
|2008.01.02 08:01
|sell
|1653
|0.90
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|3298
|2008.01.02 08:22
|buy
|1654
|1.00
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|3299
|2008.01.02 10:56
|buy
|1655
|1.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|3300
|2008.01.02 11:08
|close
|1645
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|-8.29
|1885.33
|3301
|2008.01.02 11:08
|close
|1646
|0.20
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|-19.79
|1865.55
|3302
|2008.01.02 11:08
|close
|1647
|0.30
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|-34.18
|1831.37
|3303
|2008.01.02 11:08
|close
|1648
|0.40
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|38.52
|1869.89
|3304
|2008.01.02 11:08
|close
|1649
|0.50
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|40.15
|1910.04
|3305
|2008.01.02 11:08
|close
|1650
|0.60
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|15.60
|1925.64
|3306
|2008.01.02 11:08
|close
|1651
|0.70
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|-30.10
|1895.54
|3307
|2008.01.02 11:08
|close
|1652
|0.80
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1915.54
|3308
|2008.01.02 11:08
|close
|1653
|0.90
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|-37.80
|1877.74
|3309
|2008.01.02 11:08
|close
|1654
|1.00
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|25.00
|1902.74
|3310
|2008.01.02 11:08
|close
|1655
|1.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|11.00
|1913.74
|3311
|2008.01.02 11:08
|buy
|1656
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|3312
|2008.01.02 13:19
|sell
|1657
|0.20
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3313
|2008.01.02 14:33
|sell
|1658
|0.30
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|3314
|2008.01.02 15:00
|buy
|1659
|0.40
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|3315
|2008.01.02 15:04
|buy
|1660
|0.50
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|3316
|2008.01.02 15:14
|buy
|1661
|0.60
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|3317
|2008.01.02 15:56
|buy
|1662
|0.70
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|3318
|2008.01.02 15:56
|close
|1656
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|3.30
|1917.04
|3319
|2008.01.02 15:56
|close
|1657
|0.20
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-10.20
|1906.84
|3320
|2008.01.02 15:56
|close
|1658
|0.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-19.80
|1887.04
|3321
|2008.01.02 15:56
|close
|1659
|0.40
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|19.20
|1906.24
|3322
|2008.01.02 15:56
|close
|1660
|0.50
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|16.00
|1922.24
|3323
|2008.01.02 15:56
|close
|1661
|0.60
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|10.20
|1932.44
|3324
|2008.01.02 15:56
|close
|1662
|0.70
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|1.40
|1933.84
|3325
|2008.01.02 15:56
|buy
|1663
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|3326
|2008.01.02 16:06
|buy
|1664
|0.20
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|3327
|2008.01.02 17:27
|sell
|1665
|0.30
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|3328
|2008.01.02 17:49
|buy
|1666
|0.40
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|3329
|2008.01.02 19:19
|sell
|1667
|0.50
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|3330
|2008.01.03 01:07
|sell
|1668
|0.60
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|3331
|2008.01.03 06:33
|buy
|1669
|0.70
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|3332
|2008.01.03 08:05
|sell
|1670
|0.80
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|3333
|2008.01.03 08:37
|sell
|1671
|0.90
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|3334
|2008.01.03 09:04
|buy
|1672
|1.00
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|3335
|2008.01.03 09:07
|buy
|1673
|1.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|3336
|2008.01.03 09:40
|sell
|1674
|1.20
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|3337
|2008.01.03 10:24
|buy
|1675
|1.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|3338
|2008.01.03 10:29
|buy
|1676
|1.40
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|3339
|2008.01.03 10:45
|buy
|1677
|1.50
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|3340
|2008.01.03 12:00
|buy
|1678
|1.60
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|3341
|2008.01.03 12:00
|close
|1663
|0.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|4.59
|1938.43
|3342
|2008.01.03 12:00
|close
|1664
|0.20
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|6.19
|1944.62
|3343
|2008.01.03 12:00
|close
|1665
|0.30
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|-14.67
|1929.95
|3344
|2008.01.03 12:00
|close
|1666
|0.40
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|12.38
|1942.33
|3345
|2008.01.03 12:00
|close
|1667
|0.50
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|-24.95
|1917.39
|3346
|2008.01.03 12:00
|close
|1668
|0.60
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|1878.39
|3347
|2008.01.03 12:00
|close
|1669
|0.70
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|33.60
|1911.99
|3348
|2008.01.03 12:00
|close
|1670
|0.80
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|-52.80
|1859.19
|3349
|2008.01.03 12:00
|close
|1671
|0.90
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|-73.80
|1785.39
|3350
|2008.01.03 12:00
|close
|1672
|1.00
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|64.00
|1849.39
|3351
|2008.01.03 12:00
|close
|1673
|1.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|53.90
|1903.29
|3352
|2008.01.03 12:00
|close
|1674
|1.20
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|-79.20
|1824.09
|3353
|2008.01.03 12:00
|close
|1675
|1.30
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|62.40
|1886.49
|3354
|2008.01.03 12:00
|close
|1676
|1.40
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|44.80
|1931.29
|3355
|2008.01.03 12:00
|close
|1677
|1.50
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|25.50
|1956.79
|3356
|2008.01.03 12:00
|close
|1678
|1.60
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|0.00
|1956.79
|3357
|2008.01.03 12:00
|buy
|1679
|0.10
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|3358
|2008.01.03 12:51
|sell
|1680
|0.20
|1.4756
|0.0000
|0.0000
|3359
|2008.01.03 13:15
|sell
|1681
|0.30
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|3360
|2008.01.03 13:22
|sell
|1682
|0.40
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|3361
|2008.01.03 13:28
|buy
|1683
|0.50
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|3362
|2008.01.03 13:32
|sell
|1684
|0.60
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|3363
|2008.01.03 13:33
|sell
|1685
|0.70
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|3364
|2008.01.03 13:34
|close
|1679
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|-6.90
|1949.89
|3365
|2008.01.03 13:34
|close
|1680
|0.20
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|10.40
|1960.29
|3366
|2008.01.03 13:34
|close
|1681
|0.30
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|11.10
|1971.39
|3367
|2008.01.03 13:34
|close
|1682
|0.40
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|8.80
|1980.19
|3368
|2008.01.03 13:34
|close
|1683
|0.50
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|-19.50
|1960.69
|3369
|2008.01.03 13:34
|close
|1684
|0.60
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|13.20
|1973.89
|3370
|2008.01.03 13:34
|close
|1685
|0.70
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|4.20
|1978.09
|3371
|2008.01.03 13:34
|sell
|1686
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|3372
|2008.01.03 13:45
|buy
|1687
|0.20
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|3373
|2008.01.03 14:23
|buy
|1688
|0.30
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|3374
|2008.01.03 14:38
|sell
|1689
|0.40
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|3375
|2008.01.03 14:46
|buy
|1690
|0.50
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|3376
|2008.01.03 15:01
|sell
|1691
|0.60
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|3377
|2008.01.03 15:52
|buy
|1692
|0.70
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|3378
|2008.01.03 18:05
|buy
|1693
|0.80
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|3379
|2008.01.03 18:42
|buy
|1694
|0.90
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|3380
|2008.01.03 19:14
|sell
|1695
|1.00
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|3381
|2008.01.04 05:40
|sell
|1696
|1.10
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|3382
|2008.01.04 07:50
|sell
|1697
|1.20
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|3383
|2008.01.04 08:01
|sell
|1698
|1.30
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|3384
|2008.01.04 09:09
|buy
|1699
|1.40
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|3385
|2008.01.04 10:14
|sell
|1700
|1.50
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|3386
|2008.01.04 11:52
|buy
|1701
|1.60
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|3387
|2008.01.04 12:43
|sell
|1702
|1.70
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|3388
|2008.01.04 13:02
|buy
|1703
|1.80
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|3389
|2008.01.04 13:12
|buy
|1704
|1.90
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|3390
|2008.01.04 13:30
|buy
|1705
|2.00
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|3391
|2008.01.04 13:31
|buy
|1706
|2.10
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|3392
|2008.01.04 13:32
|buy
|1707
|2.20
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|3393
|2008.01.04 13:32
|close
|1686
|0.10
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|-8.10
|1969.99
|3394
|2008.01.04 13:32
|close
|1687
|0.20
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|12.73
|1982.72
|3395
|2008.01.04 13:32
|close
|1688
|0.30
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|14.59
|1997.31
|3396
|2008.01.04 13:32
|close
|1689
|0.40
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|-26.39
|1970.93
|3397
|2008.01.04 13:32
|close
|1690
|0.50
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|24.32
|1995.25
|3398
|2008.01.04 13:32
|close
|1691
|0.60
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|-39.58
|1955.67
|3399
|2008.01.04 13:32
|close
|1692
|0.70
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|34.06
|1989.73
|3400
|2008.01.04 13:32
|close
|1693
|0.80
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|26.12
|2015.85
|3401
|2008.01.04 13:32
|close
|1694
|0.90
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|15.89
|2031.73
|3402
|2008.01.04 13:32
|close
|1695
|1.00
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|-35.97
|1995.77
|3403
|2008.01.04 13:32
|close
|1696
|1.10
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|-56.10
|1939.67
|3404
|2008.01.04 13:32
|close
|1697
|1.20
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|-79.20
|1860.47
|3405
|2008.01.04 13:32
|close
|1698
|1.30
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|-106.60
|1753.87
|3406
|2008.01.04 13:32
|close
|1699
|1.40
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|91.00
|1844.87
|3407
|2008.01.04 13:32
|close
|1700
|1.50
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|-123.00
|1721.87
|3408
|2008.01.04 13:32
|close
|1701
|1.60
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|104.00
|1825.87
|3409
|2008.01.04 13:32
|close
|1702
|1.70
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|-139.40
|1686.47
|3410
|2008.01.04 13:32
|close
|1703
|1.80
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|117.00
|1803.47
|3411
|2008.01.04 13:32
|close
|1704
|1.90
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|95.00
|1898.47
|3412
|2008.01.04 13:32
|close
|1705
|2.00
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|64.00
|1962.47
|3413
|2008.01.04 13:32
|close
|1706
|2.10
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|33.60
|1996.07
|3414
|2008.01.04 13:32
|close
|1707
|2.20
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|2.20
|1998.27
|3415
|2008.01.04 13:32
|buy
|1708
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|3416
|2008.01.04 13:33
|buy
|1709
|0.20
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|3417
|2008.01.04 13:33
|buy
|1710
|0.30
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|3418
|2008.01.04 13:38
|sell
|1711
|0.40
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|3419
|2008.01.04 13:46
|sell
|1712
|0.50
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|3420
|2008.01.04 13:54
|buy
|1713
|0.60
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|3421
|2008.01.04 14:05
|buy
|1714
|0.70
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|3422
|2008.01.04 14:17
|sell
|1715
|0.80
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|3423
|2008.01.04 14:36
|buy
|1716
|0.90
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|3424
|2008.01.04 14:37
|sell
|1717
|1.00
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|3425
|2008.01.04 14:50
|sell
|1718
|1.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|3426
|2008.01.04 15:00
|sell
|1719
|1.20
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|3427
|2008.01.04 15:01
|sell
|1720
|1.30
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|3428
|2008.01.04 15:03
|buy
|1721
|1.40
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|3429
|2008.01.04 15:11
|sell
|1722
|1.50
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|3430
|2008.01.04 15:16
|buy
|1723
|1.60
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|3431
|2008.01.04 15:46
|buy
|1724
|1.70
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|3432
|2008.01.04 16:13
|buy
|1725
|1.80
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|3433
|2008.01.04 16:27
|sell
|1726
|1.90
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|3434
|2008.01.04 17:17
|sell
|1727
|2.00
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|3435
|2008.01.04 17:26
|buy
|1728
|2.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|3436
|2008.01.04 17:43
|sell
|1729
|2.20
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|3437
|2008.01.06 23:01
|sell
|1730
|2.30
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|3438
|2008.01.07 02:31
|sell
|1731
|2.40
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|3439
|2008.01.07 02:37
|close
|1708
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-6.34
|1991.93
|3440
|2008.01.07 02:37
|close
|1709
|0.20
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-15.67
|1976.26
|3441
|2008.01.07 02:37
|close
|1710
|0.30
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|1948.26
|3442
|2008.01.07 02:37
|close
|1711
|0.40
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|30.41
|1978.67
|3443
|2008.01.07 02:37
|close
|1712
|0.50
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|30.52
|2009.19
|3444
|2008.01.07 02:37
|close
|1713
|0.60
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-47.61
|1961.58
|3445
|2008.01.07 02:37
|close
|1714
|0.70
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-66.05
|1895.54
|3446
|2008.01.07 02:37
|close
|1715
|0.80
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|60.83
|1956.36
|3447
|2008.01.07 02:37
|close
|1716
|0.90
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-84.02
|1872.35
|3448
|2008.01.07 02:37
|close
|1717
|1.00
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|74.03
|1946.38
|3449
|2008.01.07 02:37
|close
|1718
|1.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|64.94
|2011.32
|3450
|2008.01.07 02:37
|close
|1719
|1.20
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|52.84
|2064.16
|3451
|2008.01.07 02:37
|close
|1720
|1.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|35.15
|2099.31
|3452
|2008.01.07 02:37
|close
|1721
|1.40
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-63.49
|2035.82
|3453
|2008.01.07 02:37
|close
|1722
|1.50
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|40.55
|2076.37
|3454
|2008.01.07 02:37
|close
|1723
|1.60
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-72.56
|2003.81
|3455
|2008.01.07 02:37
|close
|1724
|1.70
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-102.60
|1901.22
|3456
|2008.01.07 02:37
|close
|1725
|1.80
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-135.63
|1765.59
|3457
|2008.01.07 02:37
|close
|1726
|1.90
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|110.27
|1875.85
|3458
|2008.01.07 02:37
|close
|1727
|2.00
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|86.07
|1961.92
|3459
|2008.01.07 02:37
|close
|1728
|2.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-126.74
|1835.19
|3460
|2008.01.07 02:37
|close
|1729
|2.20
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|94.68
|1929.87
|3461
|2008.01.07 02:37
|close
|1730
|2.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|59.88
|1989.75
|3462
|2008.01.07 02:37
|close
|1731
|2.40
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|26.40
|2016.15
|3463
|2008.01.07 02:37
|sell
|1732
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|3464
|2008.01.07 02:40
|sell
|1733
|0.20
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|3465
|2008.01.07 03:50
|buy
|1734
|0.30
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|3466
|2008.01.07 05:08
|buy
|1735
|0.40
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|3467
|2008.01.07 06:22
|sell
|1736
|0.50
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|3468
|2008.01.07 07:12
|sell
|1737
|0.60
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|3469
|2008.01.07 07:49
|sell
|1738
|0.70
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|3470
|2008.01.07 07:53
|close
|1732
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|4.40
|2020.55
|3471
|2008.01.07 07:53
|close
|1733
|0.20
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|5.80
|2026.35
|3472
|2008.01.07 07:53
|close
|1734
|0.30
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|-13.80
|2012.55
|3473
|2008.01.07 07:53
|close
|1735
|0.40
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|-24.40
|1988.15
|3474
|2008.01.07 07:53
|close
|1736
|0.50
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|22.00
|2010.15
|3475
|2008.01.07 07:53
|close
|1737
|0.60
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|17.40
|2027.55
|3476
|2008.01.07 07:53
|close
|1738
|0.70
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|9.10
|2036.65
|3477
|2008.01.07 07:53
|sell
|1739
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|3478
|2008.01.07 08:02
|sell
|1740
|0.20
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|3479
|2008.01.07 08:10
|buy
|1741
|0.30
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|3480
|2008.01.07 08:49
|buy
|1742
|0.40
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|3481
|2008.01.07 10:09
|sell
|1743
|0.50
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|3482
|2008.01.07 11:27
|buy
|1744
|0.60
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|3483
|2008.01.07 12:26
|buy
|1745
|0.70
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|3484
|2008.01.07 12:41
|buy
|1746
|0.80
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|3485
|2008.01.07 13:09
|close
|1739
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|-5.30
|2031.35
|3486
|2008.01.07 13:09
|close
|1740
|0.20
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|-13.60
|2017.75
|3487
|2008.01.07 13:09
|close
|1741
|0.30
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|15.30
|2033.05
|3488
|2008.01.07 13:09
|close
|1742
|0.40
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|14.00
|2047.05
|3489
|2008.01.07 13:09
|close
|1743
|0.50
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|-26.50
|2020.55
|3490
|2008.01.07 13:09
|close
|1744
|0.60
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|21.00
|2041.55
|3491
|2008.01.07 13:09
|close
|1745
|0.70
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|14.00
|2055.55
|3492
|2008.01.07 13:09
|close
|1746
|0.80
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|3.20
|2058.75
|3493
|2008.01.07 13:09
|buy
|1747
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|3494
|2008.01.07 16:08
|sell
|1748
|0.20
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|3495
|2008.01.07 16:16
|sell
|1749
|0.30
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|3496
|2008.01.07 16:24
|sell
|1750
|0.40
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|3497
|2008.01.07 18:44
|buy
|1751
|0.50
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|3498
|2008.01.08 03:23
|buy
|1752
|0.60
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|3499
|2008.01.08 04:47
|sell
|1753
|0.70
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|3500
|2008.01.08 05:16
|buy
|1754
|0.80
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|3501
|2008.01.08 06:41
|sell
|1755
|0.90
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|3502
|2008.01.08 06:53
|buy
|1756
|1.00
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|3503
|2008.01.08 07:06
|buy
|1757
|1.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|3504
|2008.01.08 08:03
|sell
|1758
|1.20
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|3505
|2008.01.08 08:10
|sell
|1759
|1.30
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|3506
|2008.01.08 08:15
|buy
|1760
|1.40
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|3507
|2008.01.08 08:34
|buy
|1761
|1.50
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|3508
|2008.01.08 09:01
|sell
|1762
|1.60
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|3509
|2008.01.08 09:56
|buy
|1763
|1.70
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|3510
|2008.01.08 10:02
|sell
|1764
|1.80
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|3511
|2008.01.08 12:21
|buy
|1765
|1.90
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|3512
|2008.01.08 13:08
|sell
|1766
|2.00
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|3513
|2008.01.08 14:33
|buy
|1767
|2.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|3514
|2008.01.08 14:55
|buy
|1768
|2.20
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|3515
|2008.01.08 15:03
|sell
|1769
|2.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|3516
|2008.01.08 15:24
|sell
|1770
|2.40
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|3517
|2008.01.08 16:06
|buy
|1771
|2.50
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|3518
|2008.01.08 19:07
|sell
|1772
|2.60
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|3519
|2008.01.09 01:36
|buy
|1773
|2.70
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|3520
|2008.01.09 01:36
|close
|1747
|0.10
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|-0.67
|2058.08
|3521
|2008.01.09 01:36
|close
|1748
|0.20
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-2.39
|2055.69
|3522
|2008.01.09 01:36
|close
|1749
|0.30
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-8.08
|2047.61
|3523
|2008.01.09 01:36
|close
|1750
|0.40
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-17.17
|2030.44
|3524
|2008.01.09 01:36
|close
|1751
|0.50
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|12.65
|2043.09
|3525
|2008.01.09 01:36
|close
|1752
|0.60
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|5.79
|2048.88
|3526
|2008.01.09 01:36
|close
|1753
|0.70
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-19.58
|2029.30
|3527
|2008.01.09 01:36
|close
|1754
|0.80
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|7.72
|2037.02
|3528
|2008.01.09 01:36
|close
|1755
|0.90
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-25.17
|2011.86
|3529
|2008.01.09 01:36
|close
|1756
|1.00
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|9.65
|2021.51
|3530
|2008.01.09 01:36
|close
|1757
|1.10
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|-5.88
|2015.62
|3531
|2008.01.09 01:36
|close
|1758
|1.20
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-15.56
|2000.06
|3532
|2008.01.09 01:36
|close
|1759
|1.30
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-36.35
|1963.71
|3533
|2008.01.09 01:36
|close
|1760
|1.40
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|13.51
|1977.22
|3534
|2008.01.09 01:36
|close
|1761
|1.50
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|-8.03
|1969.19
|3535
|2008.01.09 01:36
|close
|1762
|1.60
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-20.74
|1948.45
|3536
|2008.01.09 01:36
|close
|1763
|1.70
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|-9.10
|1939.35
|3537
|2008.01.09 01:36
|close
|1764
|1.80
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-23.34
|1916.02
|3538
|2008.01.09 01:36
|close
|1765
|1.90
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|-10.16
|1905.85
|3539
|2008.01.09 01:36
|close
|1766
|2.00
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-27.93
|1877.92
|3540
|2008.01.09 01:36
|close
|1767
|2.10
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|-7.04
|1870.89
|3541
|2008.01.09 01:36
|close
|1768
|2.20
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|-40.37
|1830.52
|3542
|2008.01.09 01:36
|close
|1769
|2.30
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|2.38
|1832.90
|3543
|2008.01.09 01:36
|close
|1770
|2.40
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-33.52
|1799.38
|3544
|2008.01.09 01:36
|close
|1771
|2.50
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|-8.38
|1791.01
|3545
|2008.01.09 01:36
|close
|1772
|2.60
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-36.31
|1754.70
|3546
|2008.01.09 01:36
|close
|1773
|2.70
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|-8.10
|1746.60
|3547
|2008.01.09 01:37
|buy
|1774
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|3548
|2008.01.09 06:05
|buy
|1775
|0.20
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|3549
|2008.01.09 06:15
|sell
|1776
|0.30
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|3550
|2008.01.09 06:57
|buy
|1777
|0.40
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|3551
|2008.01.09 07:11
|sell
|1778
|0.50
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|3552
|2008.01.09 07:29
|buy
|1779
|0.60
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|3553
|2008.01.09 08:01
|sell
|1780
|0.70
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|3554
|2008.01.09 08:11
|sell
|1781
|0.80
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|3555
|2008.01.09 08:26
|buy
|1782
|0.90
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|3556
|2008.01.09 08:46
|sell
|1783
|1.00
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|3557
|2008.01.09 12:11
|sell
|1784
|1.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|3558
|2008.01.09 13:09
|sell
|1785
|1.20
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|3559
|2008.01.09 13:09
|close
|1774
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-4.90
|1741.70
|3560
|2008.01.09 13:09
|close
|1775
|0.20
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-12.80
|1728.90
|3561
|2008.01.09 13:09
|close
|1776
|0.30
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|14.10
|1743.00
|3562
|2008.01.09 13:09
|close
|1777
|0.40
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-25.60
|1717.40
|3563
|2008.01.09 13:09
|close
|1778
|0.50
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|23.50
|1740.90
|3564
|2008.01.09 13:09
|close
|1779
|0.60
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-38.40
|1702.50
|3565
|2008.01.09 13:09
|close
|1780
|0.70
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|32.90
|1735.40
|3566
|2008.01.09 13:09
|close
|1781
|0.80
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|25.60
|1761.00
|3567
|2008.01.09 13:09
|close
|1782
|0.90
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-44.10
|1716.90
|3568
|2008.01.09 13:09
|close
|1783
|1.00
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|32.00
|1748.90
|3569
|2008.01.09 13:09
|close
|1784
|1.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|17.60
|1766.50
|3570
|2008.01.09 13:09
|close
|1785
|1.20
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|1.20
|1767.70
|3571
|2008.01.09 13:09
|sell
|1786
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|3572
|2008.01.09 13:26
|buy
|1787
|0.20
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|3573
|2008.01.09 13:43
|sell
|1788
|0.30
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|3574
|2008.01.09 13:59
|buy
|1789
|0.40
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|3575
|2008.01.09 14:11
|sell
|1790
|0.50
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|3576
|2008.01.09 15:00
|buy
|1791
|0.60
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|3577
|2008.01.09 15:24
|sell
|1792
|0.70
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|3578
|2008.01.09 15:43
|sell
|1793
|0.80
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|3579
|2008.01.09 15:59
|buy
|1794
|0.90
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3580
|2008.01.09 17:02
|sell
|1795
|1.00
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|3581
|2008.01.09 17:18
|buy
|1796
|1.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3582
|2008.01.09 18:36
|sell
|1797
|1.20
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|3583
|2008.01.09 19:11
|sell
|1798
|1.30
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|3584
|2008.01.09 19:39
|buy
|1799
|1.40
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|3585
|2008.01.09 20:59
|buy
|1800
|1.50
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3586
|2008.01.09 21:56
|sell
|1801
|1.60
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|3587
|2008.01.10 00:21
|buy
|1802
|1.70
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3588
|2008.01.10 02:51
|buy
|1803
|1.80
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|3589
|2008.01.10 07:00
|sell
|1804
|1.90
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3590
|2008.01.10 07:32
|buy
|1805
|2.00
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|3591
|2008.01.10 07:52
|sell
|1806
|2.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3592
|2008.01.10 09:30
|buy
|1807
|2.20
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|3593
|2008.01.10 11:16
|sell
|1808
|2.30
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|3594
|2008.01.10 12:52
|sell
|1809
|2.40
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|3595
|2008.01.10 12:59
|sell
|1810
|2.50
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|3596
|2008.01.10 13:01
|buy
|1811
|2.60
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|3597
|2008.01.10 13:40
|close
|1786
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|0.21
|1767.91
|3598
|2008.01.10 13:40
|close
|1787
|0.20
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-4.21
|1763.70
|3599
|2008.01.10 13:40
|close
|1788
|0.30
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|0.63
|1764.33
|3600
|2008.01.10 13:40
|close
|1789
|0.40
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-8.42
|1755.91
|3601
|2008.01.10 13:40
|close
|1790
|0.50
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1.05
|1756.96
|3602
|2008.01.10 13:40
|close
|1791
|0.60
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-12.63
|1744.33
|3603
|2008.01.10 13:40
|close
|1792
|0.70
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1.47
|1745.81
|3604
|2008.01.10 13:40
|close
|1793
|0.80
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-11.12
|1734.69
|3605
|2008.01.10 13:40
|close
|1794
|0.90
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-3.65
|1731.04
|3606
|2008.01.10 13:40
|close
|1795
|1.00
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-13.90
|1717.15
|3607
|2008.01.10 13:40
|close
|1796
|1.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-4.46
|1712.69
|3608
|2008.01.10 13:40
|close
|1797
|1.20
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-16.67
|1696.02
|3609
|2008.01.10 13:40
|close
|1798
|1.30
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-37.56
|1658.46
|3610
|2008.01.10 13:40
|close
|1799
|1.40
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|15.33
|1673.79
|3611
|2008.01.10 13:40
|close
|1800
|1.50
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-6.08
|1667.71
|3612
|2008.01.10 13:40
|close
|1801
|1.60
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-22.23
|1645.48
|3613
|2008.01.10 13:40
|close
|1802
|1.70
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-5.10
|1640.38
|3614
|2008.01.10 13:40
|close
|1803
|1.80
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-34.20
|1606.18
|3615
|2008.01.10 13:40
|close
|1804
|1.90
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1.90
|1608.08
|3616
|2008.01.10 13:40
|close
|1805
|2.00
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|1570.08
|3617
|2008.01.10 13:40
|close
|1806
|2.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2.10
|1572.18
|3618
|2008.01.10 13:40
|close
|1807
|2.20
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|1528.18
|3619
|2008.01.10 13:40
|close
|1808
|2.30
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|4.60
|1532.78
|3620
|2008.01.10 13:40
|close
|1809
|2.40
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-31.20
|1501.58
|3621
|2008.01.10 13:40
|close
|1810
|2.50
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-70.00
|1431.58
|3622
|2008.01.10 13:40
|close
|1811
|2.60
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|28.60
|1460.18
|3623
|2008.01.10 13:40
|buy
|1812
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3624
|2008.01.10 14:04
|buy
|1813
|0.20
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|3625
|2008.01.10 14:12
|sell
|1814
|0.30
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3626
|2008.01.10 14:15
|buy
|1815
|0.40
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|3627
|2008.01.10 14:24
|buy
|1816
|0.50
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|3628
|2008.01.10 14:37
|buy
|1817
|0.60
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|3629
|2008.01.10 14:38
|close
|1812
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|4.90
|1465.08
|3630
|2008.01.10 14:38
|close
|1813
|0.20
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|6.60
|1471.68
|3631
|2008.01.10 14:38
|close
|1814
|0.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-15.30
|1456.38
|3632
|2008.01.10 14:38
|close
|1815
|0.40
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|13.20
|1469.58
|3633
|2008.01.10 14:38
|close
|1816
|0.50
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|9.00
|1478.58
|3634
|2008.01.10 14:38
|close
|1817
|0.60
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|1.80
|1480.38
|3635
|2008.01.10 14:38
|buy
|1818
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|3636
|2008.01.10 14:41
|buy
|1819
|0.20
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|3637
|2008.01.10 14:47
|buy
|1820
|0.30
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|3638
|2008.01.10 14:55
|sell
|1821
|0.40
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|3639
|2008.01.10 16:13
|sell
|1822
|0.50
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|3640
|2008.01.10 16:20
|buy
|1823
|0.60
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|3641
|2008.01.10 17:17
|buy
|1824
|0.70
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|3642
|2008.01.10 17:19
|buy
|1825
|0.80
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|3643
|2008.01.10 17:23
|close
|1818
|0.10
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|5.40
|1485.78
|3644
|2008.01.10 17:23
|close
|1819
|0.20
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|7.60
|1493.38
|3645
|2008.01.10 17:23
|close
|1820
|0.30
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|6.90
|1500.28
|3646
|2008.01.10 17:23
|close
|1821
|0.40
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|1484.28
|3647
|2008.01.10 17:23
|close
|1822
|0.50
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|-27.50
|1456.78
|3648
|2008.01.10 17:23
|close
|1823
|0.60
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|22.80
|1479.58
|3649
|2008.01.10 17:23
|close
|1824
|0.70
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|16.10
|1495.68
|3650
|2008.01.10 17:23
|close
|1825
|0.80
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|5.60
|1501.28
|3651
|2008.01.10 17:23
|buy
|1826
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|3652
|2008.01.10 17:25
|sell
|1827
|0.20
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|3653
|2008.01.10 17:27
|buy
|1828
|0.30
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|3654
|2008.01.10 17:38
|buy
|1829
|0.40
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|3655
|2008.01.10 17:41
|sell
|1830
|0.50
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|3656
|2008.01.10 17:48
|buy
|1831
|0.60
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|3657
|2008.01.10 17:51
|buy
|1832
|0.70
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|3658
|2008.01.10 18:01
|sell
|1833
|0.80
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|3659
|2008.01.10 18:07
|buy
|1834
|0.90
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|3660
|2008.01.10 19:01
|sell
|1835
|1.00
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|3661
|2008.01.10 21:17
|buy
|1836
|1.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|3662
|2008.01.11 00:40
|sell
|1837
|1.20
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|3663
|2008.01.11 03:54
|buy
|1838
|1.30
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|3664
|2008.01.11 06:37
|sell
|1839
|1.40
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|3665
|2008.01.11 07:01
|sell
|1840
|1.50
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|3666
|2008.01.11 07:08
|buy
|1841
|1.60
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|3667
|2008.01.11 07:28
|sell
|1842
|1.70
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|3668
|2008.01.11 07:54
|buy
|1843
|1.80
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|3669
|2008.01.11 07:56
|buy
|1844
|1.90
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|3670
|2008.01.11 08:01
|sell
|1845
|2.00
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|3671
|2008.01.11 08:48
|sell
|1846
|2.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|3672
|2008.01.11 10:07
|buy
|1847
|2.20
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|3673
|2008.01.11 10:43
|sell
|1848
|2.30
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|3674
|2008.01.11 10:54
|sell
|1849
|2.40
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|3675
|2008.01.11 10:58
|buy
|1850
|2.50
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|3676
|2008.01.11 12:56
|buy
|1851
|2.60
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|3677
|2008.01.11 13:11
|buy
|1852
|2.70
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|3678
|2008.01.11 13:12
|close
|1826
|0.10
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|2.36
|1503.64
|3679
|2008.01.11 13:12
|close
|1827
|0.20
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-8.19
|1495.45
|3680
|2008.01.11 13:12
|close
|1828
|0.30
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|7.09
|1502.55
|3681
|2008.01.11 13:12
|close
|1829
|0.40
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|2.66
|1505.21
|3682
|2008.01.11 13:12
|close
|1830
|0.50
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-12.48
|1492.72
|3683
|2008.01.11 13:12
|close
|1831
|0.60
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|4.59
|1497.31
|3684
|2008.01.11 13:12
|close
|1832
|0.70
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|-5.84
|1491.47
|3685
|2008.01.11 13:12
|close
|1833
|0.80
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-7.97
|1483.50
|3686
|2008.01.11 13:12
|close
|1834
|0.90
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|-8.41
|1475.08
|3687
|2008.01.11 13:12
|close
|1835
|1.00
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-8.96
|1466.12
|3688
|2008.01.11 13:12
|close
|1836
|1.10
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|-10.29
|1455.83
|3689
|2008.01.11 13:12
|close
|1837
|1.20
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-10.80
|1445.03
|3690
|2008.01.11 13:12
|close
|1838
|1.30
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|-11.70
|1433.33
|3691
|2008.01.11 13:12
|close
|1839
|1.40
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-12.60
|1420.73
|3692
|2008.01.11 13:12
|close
|1840
|1.50
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-37.50
|1383.23
|3693
|2008.01.11 13:12
|close
|1841
|1.60
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|12.80
|1396.03
|3694
|2008.01.11 13:12
|close
|1842
|1.70
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-42.50
|1353.53
|3695
|2008.01.11 13:12
|close
|1843
|1.80
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|12.60
|1366.13
|3696
|2008.01.11 13:12
|close
|1844
|1.90
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|-17.10
|1349.03
|3697
|2008.01.11 13:12
|close
|1845
|2.00
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|1331.03
|3698
|2008.01.11 13:12
|close
|1846
|2.10
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-52.50
|1278.53
|3699
|2008.01.11 13:12
|close
|1847
|2.20
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|17.60
|1296.13
|3700
|2008.01.11 13:12
|close
|1848
|2.30
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-57.50
|1238.63
|3701
|2008.01.11 13:12
|close
|1849
|2.40
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-98.40
|1140.23
|3702
|2008.01.11 13:12
|close
|1850
|2.50
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|57.50
|1197.73
|3703
|2008.01.11 13:12
|close
|1851
|2.60
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|20.80
|1218.53
|3704
|2008.01.11 13:12
|close
|1852
|2.70
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|-21.60
|1196.93
|3705
|2008.01.11 13:12
|buy
|1853
|0.10
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|3706
|2008.01.11 13:22
|sell
|1854
|0.20
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|3707
|2008.01.11 13:56
|buy
|1855
|0.30
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|3708
|2008.01.11 14:18
|sell
|1856
|0.40
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|3709
|2008.01.11 16:29
|buy
|1857
|0.50
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|3710
|2008.01.11 16:45
|sell
|1858
|0.60
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|3711
|2008.01.11 17:38
|buy
|1859
|0.70
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|3712
|2008.01.11 17:59
|buy
|1860
|0.80
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|3713
|2008.01.11 18:01
|sell
|1861
|0.90
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|3714
|2008.01.11 18:03
|sell
|1862
|1.00
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|3715
|2008.01.11 20:13
|sell
|1863
|1.10
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|3716
|2008.01.13 23:00
|buy
|1864
|1.20
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|3717
|2008.01.13 23:25
|buy
|1865
|1.30
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|3718
|2008.01.14 03:47
|sell
|1866
|1.40
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|3719
|2008.01.14 04:18
|buy
|1867
|1.50
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|3720
|2008.01.14 06:06
|buy
|1868
|1.60
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|3721
|2008.01.14 06:08
|buy
|1869
|1.70
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|3722
|2008.01.14 06:10
|buy
|1870
|1.80
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|3723
|2008.01.14 06:10
|close
|1853
|0.10
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|6.06
|1203.00
|3724
|2008.01.14 06:10
|close
|1854
|0.20
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|-15.59
|1187.40
|3725
|2008.01.14 06:10
|close
|1855
|0.30
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|18.20
|1205.60
|3726
|2008.01.14 06:10
|close
|1856
|0.40
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|-31.19
|1174.41
|3727
|2008.01.14 06:10
|close
|1857
|0.50
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|30.32
|1204.74
|3728
|2008.01.14 06:10
|close
|1858
|0.60
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|-46.78
|1157.96
|3729
|2008.01.14 06:10
|close
|1859
|0.70
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|41.06
|1199.01
|3730
|2008.01.14 06:10
|close
|1860
|0.80
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|34.12
|1233.13
|3731
|2008.01.14 06:10
|close
|1861
|0.90
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|-54.87
|1178.27
|3732
|2008.01.14 06:10
|close
|1862
|1.00
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|-76.97
|1101.30
|3733
|2008.01.14 06:10
|close
|1863
|1.10
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|-101.16
|1000.14
|3734
|2008.01.14 06:10
|close
|1864
|1.20
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|77.58
|1077.72
|3735
|2008.01.14 06:10
|close
|1865
|1.30
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|64.55
|1142.26
|3736
|2008.01.14 06:10
|close
|1866
|1.40
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|-95.20
|1047.06
|3737
|2008.01.14 06:10
|close
|1867
|1.50
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|76.50
|1123.56
|3738
|2008.01.14 06:10
|close
|1868
|1.60
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|56.00
|1179.56
|3739
|2008.01.14 06:10
|close
|1869
|1.70
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|34.00
|1213.56
|3740
|2008.01.14 06:10
|close
|1870
|1.80
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|3.60
|1217.16
|3741
|2008.01.14 06:10
|buy
|1871
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|3742
|2008.01.14 07:16
|buy
|1872
|0.20
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|3743
|2008.01.14 07:20
|sell
|1873
|0.30
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|3744
|2008.01.14 07:26
|buy
|1874
|0.40
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|3745
|2008.01.14 07:33
|sell
|1875
|0.50
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|3746
|2008.01.14 07:58
|buy
|1876
|0.60
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|3747
|2008.01.14 08:08
|sell
|1877
|0.70
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|3748
|2008.01.14 09:01
|buy
|1878
|0.80
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|3749
|2008.01.14 09:22
|buy
|1879
|0.90
|1.4895
|0.0000
|0.0000
|3750
|2008.01.14 11:50
|buy
|1880
|1.00
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|3751
|2008.01.14 12:03
|sell
|1881
|1.10
|1.4893
|0.0000
|0.0000
|3752
|2008.01.14 12:34
|sell
|1882
|1.20
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|3753
|2008.01.14 12:54
|buy
|1883
|1.30
|1.4893
|0.0000
|0.0000
|3754
|2008.01.14 13:28
|sell
|1884
|1.40
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|3755
|2008.01.14 14:00
|buy
|1885
|1.50
|1.4893
|0.0000
|0.0000
|3756
|2008.01.14 15:05
|sell
|1886
|1.60
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|3757
|2008.01.14 16:11
|buy
|1887
|1.70
|1.4893
|0.0000
|0.0000
|3758
|2008.01.14 16:39
|sell
|1888
|1.80
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|3759
|2008.01.14 18:49
|sell
|1889
|1.90
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|3760
|2008.01.14 20:23
|buy
|1890
|2.00
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|3761
|2008.01.14 22:15
|sell
|1891
|2.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|3762
|2008.01.15 01:20
|buy
|1892
|2.20
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|3763
|2008.01.15 06:03
|sell
|1893
|2.30
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|3764
|2008.01.15 06:33
|buy
|1894
|2.40
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|3765
|2008.01.15 06:57
|buy
|1895
|2.50
|1.4896
|0.0000
|0.0000
|3766
|2008.01.15 07:23
|sell
|1896
|2.60
|1.4881
|0.0000
|0.0000
|3767
|2008.01.16 15:46
|close
|1871
|0.10
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|-10.57
|1206.59
|3768
|2008.01.16 15:46
|close
|1872
|0.20
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|-24.14
|1182.45
|3769
|2008.01.16 15:46
|close
|1873
|0.30
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|30.92
|1213.38
|3770
|2008.01.16 15:46
|close
|1874
|0.40
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|-48.28
|1165.10
|3771
|2008.01.16 15:46
|close
|1875
|0.50
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|51.53
|1216.63
|3772
|2008.01.16 15:46
|close
|1876
|0.60
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|-72.42
|1144.21
|3773
|2008.01.16 15:46
|close
|1877
|0.70
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|72.15
|1216.36
|3774
|2008.01.16 15:46
|close
|1878
|0.80
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|-96.56
|1119.80
|3775
|2008.01.16 15:46
|close
|1879
|0.90
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|-122.13
|997.67
|3776
|2008.01.16 15:46
|close
|1880
|1.00
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|-151.70
|845.97
|3777
|2008.01.16 15:46
|close
|1881
|1.10
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|144.18
|990.15
|3778
|2008.01.16 15:46
|close
|1882
|1.20
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|139.28
|1129.43
|3779
|2008.01.16 15:46
|close
|1883
|1.30
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|-173.81
|955.62
|3780
|2008.01.16 15:46
|close
|1884
|1.40
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|162.50
|1118.12
|3781
|2008.01.16 15:46
|close
|1885
|1.50
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|-200.55
|917.57
|3782
|2008.01.16 15:46
|close
|1886
|1.60
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|185.71
|1103.28
|3783
|2008.01.16 15:46
|close
|1887
|1.70
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|-227.29
|875.99
|3784
|2008.01.16 15:46
|close
|1888
|1.80
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|208.93
|1084.92
|3785
|2008.01.16 15:46
|close
|1889
|1.90
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|192.03
|1276.95
|3786
|2008.01.16 15:46
|close
|1890
|2.00
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|-237.40
|1039.55
|3787
|2008.01.16 15:46
|close
|1891
|2.10
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|212.25
|1251.80
|3788
|2008.01.16 15:46
|close
|1892
|2.20
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|-260.37
|991.43
|3789
|2008.01.16 15:46
|close
|1893
|2.30
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|232.38
|1223.81
|3790
|2008.01.16 15:46
|close
|1894
|2.40
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|-284.04
|939.77
|3791
|2008.01.16 15:46
|close
|1895
|2.50
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|-340.88
|598.89
|3792
|2008.01.16 15:46
|close
|1896
|2.60
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|309.49
|908.38
|3793
|2008.01.16 15:46
|sell
|1897
|0.10
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|3794
|2008.01.16 15:47
|sell
|1898
|0.20
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|3795
|2008.01.16 15:48
|sell
|1899
|0.30
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|3796
|2008.01.16 15:52
|sell
|1900
|0.40
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|3797
|2008.01.16 15:52
|close
|1897
|0.10
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|5.30
|913.68
|3798
|2008.01.16 15:52
|close
|1898
|0.20
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|7.40
|921.08
|3799
|2008.01.16 15:52
|close
|1899
|0.30
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|6.30
|927.38
|3800
|2008.01.16 15:52
|close
|1900
|0.40
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2.00
|929.38
|3801
|2008.01.16 15:52
|sell
|1901
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|3802
|2008.01.16 15:52
|sell
|1902
|0.20
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|3803
|2008.01.16 15:54
|buy
|1903
|0.30
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|3804
|2008.01.16 15:56
|sell
|1904
|0.40
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|3805
|2008.01.16 16:02
|sell
|1905
|0.50
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3806
|2008.01.16 16:05
|sell
|1906
|0.60
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|3807
|2008.01.16 16:05
|close
|1901
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|5.00
|934.38
|3808
|2008.01.16 16:05
|close
|1902
|0.20
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|6.80
|941.18
|3809
|2008.01.16 16:05
|close
|1903
|0.30
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|-15.30
|925.88
|3810
|2008.01.16 16:05
|close
|1904
|0.40
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|13.60
|939.48
|3811
|2008.01.16 16:05
|close
|1905
|0.50
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|9.00
|948.48
|3812
|2008.01.16 16:05
|close
|1906
|0.60
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|1.80
|950.28
|3813
|2008.01.16 16:05
|sell
|1907
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|3814
|2008.01.16 16:07
|buy
|1908
|0.20
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|3815
|2008.01.16 16:08
|sell
|1909
|0.30
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|3816
|2008.01.16 16:12
|sell
|1910
|0.40
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|3817
|2008.01.16 16:13
|sell
|1911
|0.50
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|3818
|2008.01.16 16:14
|close
|1907
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|4.10
|954.38
|3819
|2008.01.16 16:14
|close
|1908
|0.20
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|-11.80
|942.58
|3820
|2008.01.16 16:14
|close
|1909
|0.30
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|12.30
|954.88
|3821
|2008.01.16 16:14
|close
|1910
|0.40
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|10.40
|965.28
|3822
|2008.01.16 16:14
|close
|1911
|0.50
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|5.50
|970.78
|3823
|2008.01.16 16:14
|sell
|1912
|0.10
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|3824
|2008.01.16 16:15
|buy
|1913
|0.20
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|3825
|2008.01.16 16:19
|buy
|1914
|0.30
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|3826
|2008.01.16 16:21
|buy
|1915
|0.40
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|3827
|2008.01.16 16:35
|sell
|1916
|0.50
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|3828
|2008.01.16 17:09
|buy
|1917
|0.60
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|3829
|2008.01.16 18:33
|buy
|1918
|0.70
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|3830
|2008.01.16 18:33
|close
|1912
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|-7.10
|963.68
|3831
|2008.01.16 18:33
|close
|1913
|0.20
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|10.80
|974.48
|3832
|2008.01.16 18:33
|close
|1914
|0.30
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|11.70
|986.18
|3833
|2008.01.16 18:33
|close
|1915
|0.40
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|9.20
|995.38
|3834
|2008.01.16 18:33
|close
|1916
|0.50
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|975.38
|3835
|2008.01.16 18:33
|close
|1917
|0.60
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|13.80
|989.18
|3836
|2008.01.16 18:33
|close
|1918
|0.70
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|4.20
|993.38
|3837
|2008.01.16 18:33
|buy
|1919
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|3838
|2008.01.16 19:57
|sell
|1920
|0.20
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|3839
|2008.01.16 22:37
|sell
|1921
|0.30
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|3840
|2008.01.16 23:18
|buy
|1922
|0.40
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|3841
|2008.01.17 00:24
|buy
|1923
|0.50
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|3842
|2008.01.17 00:45
|buy
|1924
|0.60
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|3843
|2008.01.17 00:52
|sell
|1925
|0.70
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|3844
|2008.01.17 03:04
|sell
|1926
|0.80
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|3845
|2008.01.17 05:33
|sell
|1927
|0.90
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|3846
|2008.01.17 06:15
|buy
|1928
|1.00
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|3847
|2008.01.17 06:34
|buy
|1929
|1.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|3848
|2008.01.17 07:02
|sell
|1930
|1.20
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|3849
|2008.01.17 07:41
|sell
|1931
|1.30
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|3850
|2008.01.17 07:47
|buy
|1932
|1.40
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|3851
|2008.01.17 08:02
|sell
|1933
|1.50
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|3852
|2008.01.17 08:10
|sell
|1934
|1.60
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|3853
|2008.01.17 08:22
|sell
|1935
|1.70
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|3854
|2008.01.17 08:25
|close
|1919
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-7.41
|985.98
|3855
|2008.01.17 08:25
|close
|1920
|0.20
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|10.82
|996.80
|3856
|2008.01.17 08:25
|close
|1921
|0.30
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|11.73
|1008.53
|3857
|2008.01.17 08:25
|close
|1922
|0.40
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-22.82
|985.71
|3858
|2008.01.17 08:25
|close
|1923
|0.50
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-35.50
|950.21
|3859
|2008.01.17 08:25
|close
|1924
|0.60
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-52.20
|898.01
|3860
|2008.01.17 08:25
|close
|1925
|0.70
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|48.30
|946.31
|3861
|2008.01.17 08:25
|close
|1926
|0.80
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|41.60
|987.91
|3862
|2008.01.17 08:25
|close
|1927
|0.90
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|33.30
|1021.21
|3863
|2008.01.17 08:25
|close
|1928
|1.00
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|967.21
|3864
|2008.01.17 08:25
|close
|1929
|1.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-75.90
|891.31
|3865
|2008.01.17 08:25
|close
|1930
|1.20
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|61.20
|952.51
|3866
|2008.01.17 08:25
|close
|1931
|1.30
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|45.50
|998.01
|3867
|2008.01.17 08:25
|close
|1932
|1.40
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-72.80
|925.21
|3868
|2008.01.17 08:25
|close
|1933
|1.50
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|52.50
|977.71
|3869
|2008.01.17 08:25
|close
|1934
|1.60
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|32.00
|1009.71
|3870
|2008.01.17 08:25
|close
|1935
|1.70
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|5.10
|1014.81
|3871
|2008.01.17 08:25
|sell
|1936
|0.10
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|3872
|2008.01.17 08:52
|buy
|1937
|0.20
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|3873
|2008.01.17 11:16
|buy
|1938
|0.30
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|3874
|2008.01.17 11:18
|buy
|1939
|0.40
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|3875
|2008.01.17 11:22
|buy
|1940
|0.50
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|3876
|2008.01.17 11:23
|close
|1936
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-6.60
|1008.21
|3877
|2008.01.17 11:23
|close
|1937
|0.20
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|9.80
|1018.01
|3878
|2008.01.17 11:23
|close
|1938
|0.30
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|9.90
|1027.91
|3879
|2008.01.17 11:23
|close
|1939
|0.40
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|6.80
|1034.71
|3880
|2008.01.17 11:23
|close
|1940
|0.50
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|0.50
|1035.21
|3881
|2008.01.17 11:23
|buy
|1941
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|3882
|2008.01.17 11:24
|sell
|1942
|0.20
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|3883
|2008.01.17 11:25
|sell
|1943
|0.30
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|3884
|2008.01.17 11:28
|buy
|1944
|0.40
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|3885
|2008.01.17 11:30
|sell
|1945
|0.50
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|3886
|2008.01.17 11:36
|buy
|1946
|0.60
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|3887
|2008.01.17 12:14
|buy
|1947
|0.70
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|3888
|2008.01.17 12:30
|buy
|1948
|0.80
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|3889
|2008.01.17 12:31
|buy
|1949
|0.90
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|3890
|2008.01.17 12:32
|close
|1941
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|3.00
|1038.21
|3891
|2008.01.17 12:32
|close
|1942
|0.20
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-9.60
|1028.61
|3892
|2008.01.17 12:32
|close
|1943
|0.30
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-18.90
|1009.71
|3893
|2008.01.17 12:32
|close
|1944
|0.40
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|18.40
|1028.11
|3894
|2008.01.17 12:32
|close
|1945
|0.50
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-31.50
|996.61
|3895
|2008.01.17 12:32
|close
|1946
|0.60
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|27.60
|1024.21
|3896
|2008.01.17 12:32
|close
|1947
|0.70
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|21.00
|1045.21
|3897
|2008.01.17 12:32
|close
|1948
|0.80
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|11.20
|1056.41
|3898
|2008.01.17 12:32
|close
|1949
|0.90
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|-0.90
|1055.51
|3899
|2008.01.17 12:32
|buy
|1950
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|3900
|2008.01.17 12:35
|sell
|1951
|0.20
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|3901
|2008.01.17 12:37
|buy
|1952
|0.30
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|3902
|2008.01.17 13:10
|sell
|1953
|0.40
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|3903
|2008.01.17 13:35
|sell
|1954
|0.50
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|3904
|2008.01.17 13:50
|sell
|1955
|0.60
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|3905
|2008.01.17 13:52
|buy
|1956
|0.70
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|3906
|2008.01.17 13:57
|buy
|1957
|0.80
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|3907
|2008.01.17 14:04
|sell
|1958
|0.90
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|3908
|2008.01.17 14:12
|buy
|1959
|1.00
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|3909
|2008.01.17 14:16
|sell
|1960
|1.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|3910
|2008.01.17 14:44
|buy
|1961
|1.20
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|3911
|2008.01.17 15:00
|buy
|1962
|1.30
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|3912
|2008.01.17 15:00
|buy
|1963
|1.40
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|3913
|2008.01.17 15:02
|sell
|1964
|1.50
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|3914
|2008.01.17 15:15
|sell
|1965
|1.60
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|3915
|2008.01.17 15:24
|sell
|1966
|1.70
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|3916
|2008.01.17 15:26
|sell
|1967
|1.80
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|3917
|2008.01.17 15:28
|buy
|1968
|1.90
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|3918
|2008.01.17 15:37
|buy
|1969
|2.00
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|3919
|2008.01.17 16:01
|buy
|1970
|2.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|3920
|2008.01.17 16:15
|sell
|1971
|2.20
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|3921
|2008.01.17 17:27
|buy
|1972
|2.30
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|3922
|2008.01.17 17:35
|sell
|1973
|2.40
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|3923
|2008.01.21 23:14
|close
|1950
|0.10
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|-28.47
|1027.04
|3924
|2008.01.21 23:14
|close
|1951
|0.20
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|53.41
|1080.45
|3925
|2008.01.21 23:14
|close
|1952
|0.30
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|-85.41
|995.04
|3926
|2008.01.21 23:14
|close
|1953
|0.40
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|106.83
|1101.87
|3927
|2008.01.21 23:14
|close
|1954
|0.50
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|125.54
|1227.41
|3928
|2008.01.21 23:14
|close
|1955
|0.60
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|141.04
|1368.45
|3929
|2008.01.21 23:14
|close
|1956
|0.70
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|-177.59
|1190.86
|3930
|2008.01.21 23:14
|close
|1957
|0.80
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|-214.96
|975.90
|3931
|2008.01.21 23:14
|close
|1958
|0.90
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|225.06
|1200.96
|3932
|2008.01.21 23:14
|close
|1959
|1.00
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|-268.70
|932.26
|3933
|2008.01.21 23:14
|close
|1960
|1.10
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|275.08
|1207.34
|3934
|2008.01.21 23:14
|close
|1961
|1.20
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|-323.64
|883.70
|3935
|2008.01.21 23:14
|close
|1962
|1.30
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|-370.11
|513.59
|3936
|2008.01.21 23:14
|close
|1963
|1.40
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|-419.58
|94.01
|3937
|2008.01.21 23:14
|close
|1964
|1.50
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|423.11
|517.11
|3938
|2008.01.21 23:14
|close
|1965
|1.60
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|427.31
|944.43
|3939
|2008.01.21 23:14
|close
|1966
|1.70
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|426.82
|1371.25
|3940
|2008.01.21 23:14
|close
|1967
|1.80
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|423.13
|1794.37
|3941
|2008.01.21 23:14
|close
|1968
|1.90
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|-482.03
|1312.34
|3942
|2008.01.21 23:14
|close
|1969
|2.00
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|-537.40
|774.94
|3943
|2008.01.21 23:14
|close
|1970
|2.10
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|-595.77
|179.17
|3944
|2008.01.21 23:14
|close
|1971
|2.20
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|585.35
|764.53
|3945
|2008.01.21 23:14
|close
|1972
|2.30
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|-654.81
|109.72
|3946
|2008.01.21 23:14
|close
|1973
|2.40
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|636.17
|745.88
|3947
|2008.01.21 23:14
|sell
|1974
|0.10
|1.4415
|0.0000
|0.0000
|3948
|2008.01.22 00:05
|buy
|1975
|0.20
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|3949
|2008.01.22 00:44
|sell
|1976
|0.30
|1.4415
|0.0000
|0.0000
|3950
|2008.01.22 00:50
|sell
|1977
|0.40
|1.4400
|0.0000
|0.0000
|3951
|2008.01.22 01:07
|buy
|1978
|0.50
|1.4415
|0.0000
|0.0000
|3952
|2008.01.22 01:38
|buy
|1979
|0.60
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|3953
|2008.01.22 01:45
|buy
|1980
|0.70
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|3954
|2008.01.22 04:26
|sell
|1981
|0.80
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|3955
|2008.01.22 04:45
|sell
|1982
|0.90
|1.4415
|0.0000
|0.0000
|3956
|2008.01.22 05:32
|buy
|1983
|1.00
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|3957
|2008.01.22 06:21
|buy
|1984
|1.10
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|3958
|2008.01.22 06:27
|sell
|1985
|1.20
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|3959
|2008.01.22 07:11
|sell
|1986
|1.30
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|3960
|2008.01.22 07:24
|buy
|1987
|1.40
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|3961
|2008.01.22 07:30
|sell
|1988
|1.50
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|3962
|2008.01.22 07:37
|sell
|1989
|1.60
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|3963
|2008.01.22 07:45
|sell
|1990
|1.70
|1.4382
|0.0000
|0.0000
|3964
|2008.01.22 07:46
|buy
|1991
|1.80
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|3965
|2008.01.22 07:50
|sell
|1992
|1.90
|1.4382
|0.0000
|0.0000
|3966
|2008.01.22 07:55
|buy
|1993
|2.00
|1.4397
|0.0000
|0.0000
|3967
|2008.01.22 08:57
|close
|1974
|0.10
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-4.90
|740.99
|3968
|2008.01.22 08:57
|close
|1975
|0.20
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|6.40
|747.39
|3969
|2008.01.22 08:57
|close
|1976
|0.30
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-14.70
|732.69
|3970
|2008.01.22 08:57
|close
|1977
|0.40
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-25.60
|707.09
|3971
|2008.01.22 08:57
|close
|1978
|0.50
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|23.50
|730.59
|3972
|2008.01.22 08:57
|close
|1979
|0.60
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|19.20
|749.79
|3973
|2008.01.22 08:57
|close
|1980
|0.70
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|11.20
|760.99
|3974
|2008.01.22 08:57
|close
|1981
|0.80
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-27.20
|733.79
|3975
|2008.01.22 08:57
|close
|1982
|0.90
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-44.10
|689.69
|3976
|2008.01.22 08:57
|close
|1983
|1.00
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|32.00
|721.69
|3977
|2008.01.22 08:57
|close
|1984
|1.10
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|17.60
|739.29
|3978
|2008.01.22 08:57
|close
|1985
|1.20
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-43.20
|696.09
|3979
|2008.01.22 08:57
|close
|1986
|1.30
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-66.30
|629.79
|3980
|2008.01.22 08:57
|close
|1987
|1.40
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|47.60
|677.39
|3981
|2008.01.22 08:57
|close
|1988
|1.50
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|599.39
|3982
|2008.01.22 08:57
|close
|1989
|1.60
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-107.20
|492.19
|3983
|2008.01.22 08:57
|close
|1990
|1.70
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-139.40
|352.79
|3984
|2008.01.22 08:57
|close
|1991
|1.80
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|117.00
|469.79
|3985
|2008.01.22 08:57
|close
|1992
|1.90
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-155.80
|313.99
|3986
|2008.01.22 08:57
|close
|1993
|2.00
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|130.00
|443.99
|3987
|2008.01.22 08:57
|buy
|1994
|0.10
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|3988
|2008.01.22 09:00
|sell
|1995
|0.20
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|3989
|2008.01.22 09:08
|buy
|1996
|0.30
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|3990
|2008.01.22 09:11
|buy
|1997
|0.40
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|3991
|2008.01.22 09:11
|sell
|1998
|0.50
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|3992
|2008.01.22 09:55
|buy
|1999
|0.60
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|3993
|2008.01.22 10:30
|buy
|2000
|0.70
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|3994
|2008.01.22 10:33
|sell
|2001
|0.80
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|3995
|2008.01.22 10:49
|buy
|2002
|0.90
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|3996
|2008.01.22 11:02
|buy
|2003
|1.00
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|3997
|2008.01.22 11:09
|close
|1994
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|4.90
|448.89
|3998
|2008.01.22 11:09
|close
|1995
|0.20
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|-13.40
|435.49
|3999
|2008.01.22 11:09
|close
|1996
|0.30
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|14.40
|449.89
|4000
|2008.01.22 11:09
|close
|1997
|0.40
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|13.20
|463.09
|4001
|2008.01.22 11:09
|close
|1998
|0.50
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|437.09
|4002
|2008.01.22 11:09
|close
|1999
|0.60
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|21.00
|458.09
|4003
|2008.01.22 11:09
|close
|2000
|0.70
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|14.00
|472.09
|4004
|2008.01.22 11:09
|close
|2001
|0.80
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|-30.40
|441.69
|4005
|2008.01.22 11:09
|close
|2002
|0.90
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|18.90
|460.59
|4006
|2008.01.22 11:09
|close
|2003
|1.00
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|5.00
|465.59
|4007
|2008.01.22 11:09
|buy
|2004
|0.10
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|4008
|2008.01.22 11:35
|buy
|2005
|0.20
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|4009
|2008.01.22 11:41
|sell
|2006
|0.30
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|4010
|2008.01.22 11:48
|sell
|2007
|0.40
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|4011
|2008.01.22 12:12
|sell
|2008
|0.50
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|4012
|2008.01.22 12:28
|buy
|2009
|0.60
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|4013
|2008.01.22 12:41
|sell
|2010
|0.70
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|4014
|2008.01.22 12:58
|buy
|2011
|0.80
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|4015
|2008.01.22 13:10
|buy
|2012
|0.90
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|4016
|2008.01.22 13:15
|sell
|2013
|1.00
|1.4501
|0.0000
|0.0000
|4017
|2008.01.22 13:20
|buy
|2014
|1.10
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|4018
|2008.01.22 13:21
|buy
|2015
|1.20
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|4019
|2008.01.22 13:21
|buy
|2016
|1.30
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|4020
|2008.01.22 13:22
|close
|2004
|0.10
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|6.30
|471.89
|4021
|2008.01.22 13:22
|close
|2005
|0.20
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|9.60
|481.49
|4022
|2008.01.22 13:22
|close
|2006
|0.30
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|-19.50
|461.99
|4023
|2008.01.22 13:22
|close
|2007
|0.40
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|429.99
|4024
|2008.01.22 13:22
|close
|2008
|0.50
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|-47.50
|382.49
|4025
|2008.01.22 13:22
|close
|2009
|0.60
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|46.80
|429.29
|4026
|2008.01.22 13:22
|close
|2010
|0.70
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|-66.50
|362.79
|4027
|2008.01.22 13:22
|close
|2011
|0.80
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|62.40
|425.19
|4028
|2008.01.22 13:22
|close
|2012
|0.90
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|55.80
|480.99
|4029
|2008.01.22 13:22
|close
|2013
|1.00
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|-79.00
|401.99
|4030
|2008.01.22 13:22
|close
|2014
|1.10
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|68.20
|470.19
|4031
|2008.01.22 13:22
|close
|2015
|1.20
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|55.20
|525.39
|4032
|2008.01.22 13:22
|close
|2016
|1.30
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|36.40
|561.79
|4033
|2008.01.22 13:22
|buy
|2017
|0.10
|1.4581
|0.0000
|0.0000
|4034
|2008.01.22 13:26
|sell
|2018
|0.20
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|4035
|2008.01.22 13:26
|sell
|2019
|0.30
|1.4546
|0.0000
|0.0000
|4036
|2008.01.22 13:27
|sell
|2020
|0.40
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|4037
|2008.01.22 13:28
|buy
|2021
|0.50
|1.4546
|0.0000
|0.0000
|4038
|2008.01.22 13:31
|sell
|2022
|0.60
|1.4529
|0.0000
|0.0000
|4039
|2008.01.22 13:32
|buy
|2023
|0.70
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|4040
|2008.01.22 13:32
|buy
|2024
|0.80
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|4041
|2008.01.22 13:33
|buy
|2025
|0.90
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|4042
|2008.01.22 13:41
|sell
|2026
|1.00
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|4043
|2008.01.22 13:51
|sell
|2027
|1.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|4044
|2008.01.22 13:51
|sell
|2028
|1.20
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|4045
|2008.01.22 13:56
|buy
|2029
|1.30
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|4046
|2008.01.22 13:58
|sell
|2030
|1.40
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|4047
|2008.01.22 14:00
|buy
|2031
|1.50
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|4048
|2008.01.22 14:12
|sell
|2032
|1.60
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|4049
|2008.01.22 14:45
|buy
|2033
|1.70
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|4050
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2033
|1.70
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|313.22
|875.01
|4051
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2032
|1.60
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-324.52
|550.49
|4052
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2031
|1.50
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|276.38
|826.87
|4053
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2030
|1.40
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-283.95
|542.91
|4054
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2029
|1.30
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|239.53
|782.44
|4055
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2028
|1.20
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-243.39
|539.05
|4056
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2027
|1.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-206.61
|332.44
|4057
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2026
|1.00
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-172.82
|159.61
|4058
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2025
|0.90
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|137.93
|297.54
|4059
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2024
|0.80
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|135.40
|432.94
|4060
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2023
|0.70
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|131.78
|564.71
|4061
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2022
|0.60
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-127.69
|437.02
|4062
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2021
|0.50
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|96.13
|533.14
|4063
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2020
|0.40
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-84.73
|448.41
|4064
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2019
|0.30
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-58.75
|389.67
|4065
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2018
|0.20
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-35.57
|354.10
|4066
|2008.01.25 05:20
|close at stop
|2017
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|15.73
|369.83