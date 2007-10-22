Strategy Tester Report
TFX v1_4
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2007.08.06 19:25 - 2008.01.25 05:20
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test33738Ticks modelled998841Modelling quality39.21%
Mismatched charts errors4
Initial deposit5000.00
Total net profit-4630.17Gross profit38019.72Gross loss-42649.89
Profit factor0.89Expected payoff-2.28
Absolute drawdown4639.52Maximal drawdown4723.98 (92.91%)Relative drawdown92.91% (4723.98)
Total trades2033Short positions (won %)980 (46.94%)Long positions (won %)1053 (62.68%)
Profit trades (% of total)1120 (55.09%)Loss trades (% of total)913 (44.91%)
Largestprofit trade636.17loss trade-654.81
Averageprofit trade33.95loss trade-46.71
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (65.00)consecutive losses (loss in money)11 (-112.49)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1700.36 (4)consecutive loss (count of losses)-1615.20 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.09.16 23:35sell10.101.38580.00000.0000
22007.09.17 01:21buy20.201.38730.00000.0000
32007.09.17 06:27buy30.301.38880.00000.0000
42007.09.17 07:03sell40.401.38720.00000.0000
52007.09.17 07:26sell50.501.38570.00000.0000
62007.09.17 08:11buy60.601.38720.00000.0000
72007.09.17 09:52sell70.701.38570.00000.0000
82007.09.17 10:17buy80.801.38720.00000.0000
92007.09.17 13:26buy90.901.38870.00000.0000
102007.09.17 14:09sell101.001.38720.00000.0000
112007.09.17 15:33sell111.101.38570.00000.0000
122007.09.17 18:45buy121.201.38720.00000.0000
132007.09.18 01:38sell131.301.38570.00000.0000
142007.09.18 06:20sell141.401.38410.00000.0000
152007.09.18 07:32buy151.501.38570.00000.0000
162007.09.18 09:30buy161.601.38730.00000.0000
172007.09.18 11:12sell171.701.38580.00000.0000
182007.09.18 12:10buy181.801.38730.00000.0000
192007.09.18 13:02buy191.901.38880.00000.0000
202007.09.18 13:33sell202.001.38730.00000.0000
212007.09.18 17:30buy212.101.38880.00000.0000
222007.09.18 18:15buy222.201.39050.00000.0000
232007.09.18 18:17buy232.301.39210.00000.0000
242007.09.18 18:18close10.101.39310.00000.0000-7.294992.71
252007.09.18 18:18close20.201.39290.00000.000011.135003.84
262007.09.18 18:18close30.301.39290.00000.000012.205016.03
272007.09.18 18:18close40.401.39310.00000.0000-23.594992.45
282007.09.18 18:18close50.501.39310.00000.0000-36.984955.46
292007.09.18 18:18close60.601.39290.00000.000033.994989.45
302007.09.18 18:18close70.701.39310.00000.0000-51.784937.68
312007.09.18 18:18close80.801.39290.00000.000045.324983.00
322007.09.18 18:18close90.901.39290.00000.000037.485020.48
332007.09.18 18:18close101.001.39310.00000.0000-58.974961.52
342007.09.18 18:18close111.101.39310.00000.0000-81.364880.16
352007.09.18 18:18close121.201.39290.00000.000067.984948.14
362007.09.18 18:18close131.301.39310.00000.0000-96.204851.94
372007.09.18 18:18close141.401.39310.00000.0000-126.004725.94
382007.09.18 18:18close151.501.39290.00000.0000108.004833.94
392007.09.18 18:18close161.601.39290.00000.000089.604923.54
402007.09.18 18:18close171.701.39310.00000.0000-124.104799.44
412007.09.18 18:18close181.801.39290.00000.0000100.804900.24
422007.09.18 18:18close191.901.39290.00000.000077.904978.14
432007.09.18 18:18close202.001.39310.00000.0000-116.004862.14
442007.09.18 18:18close212.101.39290.00000.000086.104948.24
452007.09.18 18:18close222.201.39290.00000.000052.805001.04
462007.09.18 18:18close232.301.39290.00000.000018.405019.44
472007.09.18 18:18buy240.101.39320.00000.0000
482007.09.18 18:20buy250.201.39470.00000.0000
492007.09.18 18:22sell260.301.39320.00000.0000
502007.09.18 18:22sell270.401.39170.00000.0000
512007.09.18 18:27buy280.501.39320.00000.0000
522007.09.18 18:31buy290.601.39470.00000.0000
532007.09.18 18:35buy300.701.39630.00000.0000
542007.09.18 18:37close240.101.39760.00000.00004.405023.84
552007.09.18 18:37close250.201.39760.00000.00005.805029.64
562007.09.18 18:37close260.301.39780.00000.0000-13.805015.84
572007.09.18 18:37close270.401.39780.00000.0000-24.404991.44
582007.09.18 18:37close280.501.39760.00000.000022.005013.44
592007.09.18 18:37close290.601.39760.00000.000017.405030.84
602007.09.18 18:37close300.701.39760.00000.00009.105039.94
612007.09.18 18:37buy310.101.39770.00000.0000
622007.09.18 18:38sell320.201.39590.00000.0000
632007.09.18 18:47buy330.301.39740.00000.0000
642007.09.18 18:53sell340.401.39590.00000.0000
652007.09.18 18:58buy350.501.39740.00000.0000
662007.09.18 20:39buy360.601.39890.00000.0000
672007.09.18 23:08sell370.701.39740.00000.0000
682007.09.19 05:28buy380.801.39890.00000.0000
692007.09.19 05:37sell390.901.39740.00000.0000
702007.09.19 09:32sell401.001.39590.00000.0000
712007.09.19 10:17sell411.101.39430.00000.0000
722007.09.19 10:33buy421.201.39590.00000.0000
732007.09.19 12:08buy431.301.39740.00000.0000
742007.09.19 12:37sell441.401.39590.00000.0000
752007.09.19 12:52buy451.501.39740.00000.0000
762007.09.19 14:03sell461.601.39590.00000.0000
772007.09.19 15:10sell471.701.39430.00000.0000
782007.09.19 15:19buy481.801.39590.00000.0000
792007.09.19 16:13sell491.901.39430.00000.0000
802007.09.19 16:58buy502.001.39590.00000.0000
812007.09.19 23:50buy512.101.39740.00000.0000
822007.09.20 06:10buy522.201.39890.00000.0000
832007.09.20 06:28buy532.301.40050.00000.0000
842007.09.20 06:41buy542.401.40210.00000.0000
852007.09.20 06:42close310.101.40260.00000.00004.765044.70
862007.09.20 06:42close320.201.40280.00000.0000-13.775030.92
872007.09.20 06:42close330.301.40260.00000.000015.185046.10
882007.09.20 06:42close340.401.40280.00000.0000-27.545018.56
892007.09.20 06:42close350.501.40260.00000.000025.305043.86
902007.09.20 06:42close360.601.40260.00000.000021.365065.22
912007.09.20 06:42close370.701.40280.00000.0000-37.705027.52
922007.09.20 06:42close380.801.40260.00000.000028.765056.28
932007.09.20 06:42close390.901.40280.00000.0000-48.515007.77
942007.09.20 06:42close401.001.40280.00000.0000-68.894938.88
952007.09.20 06:42close411.101.40280.00000.0000-93.384845.49
962007.09.20 06:42close421.201.40260.00000.000079.144924.63
972007.09.20 06:42close431.301.40260.00000.000066.234990.87
982007.09.20 06:42close441.401.40280.00000.0000-96.454894.42
992007.09.20 06:42close451.501.40260.00000.000076.424970.84
1002007.09.20 06:42close461.601.40280.00000.0000-110.234860.61
1012007.09.20 06:42close471.701.40280.00000.0000-144.324716.29
1022007.09.20 06:42close481.801.40260.00000.0000118.714835.00
1032007.09.20 06:42close491.901.40280.00000.0000-161.304673.70
1042007.09.20 06:42close502.001.40260.00000.0000131.904805.60
1052007.09.20 06:42close512.101.40260.00000.0000107.004912.59
1062007.09.20 06:42close522.201.40260.00000.000081.404993.99
1072007.09.20 06:42close532.301.40260.00000.000048.305042.29
1082007.09.20 06:42close542.401.40260.00000.000012.005054.29
1092007.09.20 06:42buy550.101.40290.00000.0000
1102007.09.20 07:18buy560.201.40450.00000.0000
1112007.09.20 07:23buy570.301.40610.00000.0000
1122007.09.20 07:38sell580.401.40450.00000.0000
1132007.09.20 10:02sell590.501.40300.00000.0000
1142007.09.20 10:40buy600.601.40450.00000.0000
1152007.09.20 10:58sell610.701.40300.00000.0000
1162007.09.20 11:35buy620.801.40450.00000.0000
1172007.09.20 12:13sell630.901.40300.00000.0000
1182007.09.20 13:08buy641.001.40450.00000.0000
1192007.09.20 14:03buy651.101.40610.00000.0000
1202007.09.20 14:43buy661.201.40760.00000.0000
1212007.09.20 14:58close550.101.40860.00000.00005.705059.99
1222007.09.20 14:58close560.201.40860.00000.00008.205068.19
1232007.09.20 14:58close570.301.40860.00000.00007.505075.69
1242007.09.20 14:58close580.401.40880.00000.0000-17.205058.49
1252007.09.20 14:58close590.501.40880.00000.0000-29.005029.49
1262007.09.20 14:58close600.601.40860.00000.000024.605054.09
1272007.09.20 14:58close610.701.40880.00000.0000-40.605013.49
1282007.09.20 14:58close620.801.40860.00000.000032.805046.29
1292007.09.20 14:58close630.901.40880.00000.0000-52.204994.09
1302007.09.20 14:58close641.001.40860.00000.000041.005035.09
1312007.09.20 14:58close651.101.40860.00000.000027.505062.59
1322007.09.20 14:58close661.201.40860.00000.000012.005074.59
1332007.09.20 14:58buy670.101.40870.00000.0000
1342007.09.20 18:05sell680.201.40720.00000.0000
1352007.09.21 04:33buy690.301.40870.00000.0000
1362007.09.21 06:31buy700.401.41030.00000.0000
1372007.09.21 06:35buy710.501.41180.00000.0000
1382007.09.21 06:56sell720.601.41020.00000.0000
1392007.09.21 07:03sell730.701.40860.00000.0000
1402007.09.21 08:27sell740.801.40710.00000.0000
1412007.09.21 08:37sell750.901.40560.00000.0000
1422007.09.21 08:42buy761.001.40710.00000.0000
1432007.09.21 10:07sell771.101.40560.00000.0000
1442007.09.21 13:22buy781.201.40710.00000.0000
1452007.09.21 14:02buy791.301.40860.00000.0000
1462007.09.21 17:43sell801.401.40710.00000.0000
1472007.09.21 18:22buy811.501.40860.00000.0000
1482007.09.24 01:08buy821.601.41020.00000.0000
1492007.09.24 01:22buy831.701.41170.00000.0000
1502007.09.24 02:52sell841.801.41020.00000.0000
1512007.09.24 05:57buy851.901.41170.00000.0000
1522007.09.24 08:56sell862.001.41020.00000.0000
1532007.09.24 10:27buy872.101.41170.00000.0000
1542007.09.24 12:23sell882.201.41020.00000.0000
1552007.09.24 13:47sell892.301.40860.00000.0000
1562007.09.24 14:28buy902.401.41020.00000.0000
1572007.09.24 15:02sell912.501.40860.00000.0000
1582007.09.24 15:33sell922.601.40710.00000.0000
1592007.09.24 15:42buy932.701.40860.00000.0000
1602007.09.24 22:51sell942.801.40710.00000.0000
1612007.09.24 22:51close670.101.40720.00000.0000-1.575073.02
1622007.09.24 22:51close680.201.40740.00000.0000-0.395072.64
1632007.09.24 22:51close690.301.40720.00000.0000-4.615068.03
1642007.09.24 22:51close700.401.40720.00000.0000-12.545055.49
1652007.09.24 22:51close710.501.40720.00000.0000-23.185032.32
1662007.09.24 22:51close720.601.40740.00000.000016.825049.14
1672007.09.24 22:51close730.701.40740.00000.00008.425057.56
1682007.09.24 22:51close740.801.40740.00000.0000-2.375055.19
1692007.09.24 22:51close750.901.40740.00000.0000-16.175039.02
1702007.09.24 22:51close761.001.40720.00000.00000.655039.67
1712007.09.24 22:51close771.101.40740.00000.0000-19.765019.91
1722007.09.24 22:51close781.201.40720.00000.00000.785020.69
1732007.09.24 22:51close791.301.40720.00000.0000-18.655002.03
1742007.09.24 22:51close801.401.40740.00000.0000-4.154997.88
1752007.09.24 22:51close811.501.40720.00000.0000-21.524976.36
1762007.09.24 22:51close821.601.40720.00000.0000-48.004928.36
1772007.09.24 22:51close831.701.40720.00000.0000-76.504851.86
1782007.09.24 22:51close841.801.40740.00000.000050.404902.26
1792007.09.24 22:51close851.901.40720.00000.0000-85.504816.76
1802007.09.24 22:51close862.001.40740.00000.000056.004872.76
1812007.09.24 22:51close872.101.40720.00000.0000-94.504778.26
1822007.09.24 22:51close882.201.40740.00000.000061.604839.86
1832007.09.24 22:51close892.301.40740.00000.000027.604867.46
1842007.09.24 22:51close902.401.40720.00000.0000-72.004795.46
1852007.09.24 22:51close912.501.40740.00000.000030.004825.46
1862007.09.24 22:51close922.601.40740.00000.0000-7.804817.66
1872007.09.24 22:51close932.701.40720.00000.0000-37.804779.86
1882007.09.24 22:51close942.801.40740.00000.0000-8.404771.46
1892007.09.24 22:52sell950.101.40710.00000.0000
1902007.09.25 01:37buy960.201.40860.00000.0000
1912007.09.25 02:40sell970.301.40710.00000.0000
1922007.09.25 05:48buy980.401.40860.00000.0000
1932007.09.25 06:34sell990.501.40710.00000.0000
1942007.09.25 08:26buy1000.601.40860.00000.0000
1952007.09.25 09:11buy1010.701.41020.00000.0000
1962007.09.25 11:37sell1020.801.40860.00000.0000
1972007.09.25 11:55buy1030.901.41020.00000.0000
1982007.09.25 12:54buy1041.001.41170.00000.0000
1992007.09.25 13:43buy1051.101.41320.00000.0000
2002007.09.25 13:44close950.101.41340.00000.0000-6.304765.16
2012007.09.25 13:44close960.201.41320.00000.00009.204774.36
2022007.09.25 13:44close970.301.41340.00000.0000-18.904755.46
2032007.09.25 13:44close980.401.41320.00000.000018.404773.86
2042007.09.25 13:44close990.501.41340.00000.0000-31.504742.36
2052007.09.25 13:44close1000.601.41320.00000.000027.604769.96
2062007.09.25 13:44close1010.701.41320.00000.000021.004790.96
2072007.09.25 13:44close1020.801.41340.00000.0000-38.404752.56
2082007.09.25 13:44close1030.901.41320.00000.000027.004779.56
2092007.09.25 13:44close1041.001.41320.00000.000015.004794.56
2102007.09.25 13:44close1051.101.41320.00000.00000.004794.56
2112007.09.25 13:44buy1060.101.41350.00000.0000
2122007.09.25 14:02buy1070.201.41500.00000.0000
2132007.09.25 14:11sell1080.301.41350.00000.0000
2142007.09.25 14:49sell1090.401.41200.00000.0000
2152007.09.25 15:06buy1100.501.41350.00000.0000
2162007.09.25 17:15buy1110.601.41510.00000.0000
2172007.09.25 20:19sell1120.701.41360.00000.0000
2182007.09.25 21:57buy1130.801.41510.00000.0000
2192007.09.26 03:03sell1140.901.41360.00000.0000
2202007.09.26 04:08buy1151.001.41510.00000.0000
2212007.09.26 06:11sell1161.101.41360.00000.0000
2222007.09.26 06:55sell1171.201.41210.00000.0000
2232007.09.26 07:25buy1181.301.41360.00000.0000
2242007.09.26 08:26sell1191.401.41210.00000.0000
2252007.09.26 10:35buy1201.501.41360.00000.0000
2262007.09.26 11:17sell1211.601.41210.00000.0000
2272007.09.26 12:29buy1221.701.41360.00000.0000
2282007.09.26 12:51sell1231.801.41210.00000.0000
2292007.09.26 18:41buy1241.901.41360.00000.0000
2302007.09.27 06:15buy1252.001.41510.00000.0000
2312007.09.27 06:50buy1262.101.41660.00000.0000
2322007.09.27 07:05sell1272.201.41510.00000.0000
2332007.09.27 07:48sell1282.301.41360.00000.0000
2342007.09.27 09:22buy1292.401.41510.00000.0000
2352007.09.27 11:12buy1302.501.41660.00000.0000
2362007.09.27 12:14buy1312.601.41820.00000.0000
2372007.09.27 13:44sell1322.701.41660.00000.0000
2382007.09.27 14:23close1060.101.41520.00000.00001.564796.12
2392007.09.27 14:23close1070.201.41520.00000.00000.124796.24
2402007.09.27 14:23close1080.301.41540.00000.0000-5.664790.58
2412007.09.27 14:23close1090.401.41540.00000.0000-13.544777.04
2422007.09.27 14:23close1100.501.41520.00000.00007.804784.84
2432007.09.27 14:23close1110.601.41520.00000.0000-0.244784.60
2442007.09.27 14:23close1120.701.41540.00000.0000-12.504772.10
2452007.09.27 14:23close1130.801.41520.00000.0000-0.324771.78
2462007.09.27 14:23close1140.901.41540.00000.0000-16.114755.67
2472007.09.27 14:23close1151.001.41520.00000.0000-0.054755.62
2482007.09.27 14:23close1161.101.41540.00000.0000-19.684735.94
2492007.09.27 14:23close1171.201.41540.00000.0000-39.474696.46
2502007.09.27 14:23close1181.301.41520.00000.000019.444715.90
2512007.09.27 14:23close1191.401.41540.00000.0000-46.054669.85
2522007.09.27 14:23close1201.501.41520.00000.000022.434692.27
2532007.09.27 14:23close1211.601.41540.00000.0000-52.634639.64
2542007.09.27 14:23close1221.701.41520.00000.000025.414665.05
2552007.09.27 14:23close1231.801.41540.00000.0000-59.214605.84
2562007.09.27 14:23close1241.901.41520.00000.000028.404634.25
2572007.09.27 14:23close1252.001.41520.00000.00002.004636.25
2582007.09.27 14:23close1262.101.41520.00000.0000-29.404606.85
2592007.09.27 14:23close1272.201.41540.00000.0000-6.604600.25
2602007.09.27 14:23close1282.301.41540.00000.0000-41.404558.85
2612007.09.27 14:23close1292.401.41520.00000.00002.404561.25
2622007.09.27 14:23close1302.501.41520.00000.0000-35.004526.25
2632007.09.27 14:23close1312.601.41520.00000.0000-78.004448.25
2642007.09.27 14:23close1322.701.41540.00000.000032.404480.65
2652007.09.27 14:23sell1330.101.41510.00000.0000
2662007.09.27 15:50sell1340.201.41360.00000.0000
2672007.09.27 16:06buy1350.301.41510.00000.0000
2682007.09.28 01:01buy1360.401.41660.00000.0000
2692007.09.28 07:30buy1370.501.41820.00000.0000
2702007.09.28 07:58sell1380.601.41660.00000.0000
2712007.09.28 08:50buy1390.701.41820.00000.0000
2722007.09.28 11:38buy1400.801.41970.00000.0000
2732007.09.28 12:11sell1410.901.41820.00000.0000
2742007.09.28 12:46buy1421.001.41970.00000.0000
2752007.09.28 14:08buy1431.101.42120.00000.0000
2762007.09.28 14:08close1330.101.42140.00000.0000-6.304474.35
2772007.09.28 14:08close1340.201.42140.00000.0000-15.594458.76
2782007.09.28 14:08close1350.301.42120.00000.000018.204476.95
2792007.09.28 14:08close1360.401.42120.00000.000018.404495.35
2802007.09.28 14:08close1370.501.42120.00000.000015.004510.35
2812007.09.28 14:08close1380.601.42140.00000.0000-28.804481.55
2822007.09.28 14:08close1390.701.42120.00000.000021.004502.55
2832007.09.28 14:08close1400.801.42120.00000.000012.004514.55
2842007.09.28 14:08close1410.901.42140.00000.0000-28.804485.75
2852007.09.28 14:08close1421.001.42120.00000.000015.004500.75
2862007.09.28 14:08close1431.101.42120.00000.00000.004500.75
2872007.09.28 14:08buy1440.101.42150.00000.0000
2882007.09.28 14:18sell1450.201.42000.00000.0000
2892007.09.28 14:32buy1460.301.42150.00000.0000
2902007.09.28 14:53buy1470.401.42300.00000.0000
2912007.09.28 15:00sell1480.501.42150.00000.0000
2922007.09.28 15:13buy1490.601.42300.00000.0000
2932007.09.28 15:58sell1500.701.42150.00000.0000
2942007.09.28 16:08buy1510.801.42300.00000.0000
2952007.09.28 17:17buy1520.901.42460.00000.0000
2962007.09.28 17:42buy1531.001.42620.00000.0000
2972007.09.28 17:43close1440.101.42630.00000.00004.804505.55
2982007.09.28 17:43close1450.201.42650.00000.0000-13.004492.55
2992007.09.28 17:43close1460.301.42630.00000.000014.404506.95
3002007.09.28 17:43close1470.401.42630.00000.000013.204520.15
3012007.09.28 17:43close1480.501.42650.00000.0000-25.004495.15
3022007.09.28 17:43close1490.601.42630.00000.000019.804514.95
3032007.09.28 17:43close1500.701.42650.00000.0000-35.004479.95
3042007.09.28 17:43close1510.801.42630.00000.000026.404506.35
3052007.09.28 17:43close1520.901.42630.00000.000015.304521.65
3062007.09.28 17:43close1531.001.42630.00000.00001.004522.65
3072007.09.28 17:43buy1540.101.42660.00000.0000
3082007.09.30 22:00buy1550.201.42820.00000.0000
3092007.09.30 22:05buy1560.301.43000.00000.0000
3102007.09.30 22:09sell1570.401.42820.00000.0000
3112007.09.30 22:52sell1580.501.42660.00000.0000
3122007.10.01 06:43sell1590.601.42510.00000.0000
3132007.10.01 07:13sell1600.701.42350.00000.0000
3142007.10.01 07:33close1540.101.42270.00000.0000-3.944518.72
3152007.10.01 07:33close1550.201.42270.00000.0000-11.074507.65
3162007.10.01 07:33close1560.301.42270.00000.0000-22.004485.64
3172007.10.01 07:33close1570.401.42290.00000.000021.214506.86
3182007.10.01 07:33close1580.501.42290.00000.000018.524525.37
3192007.10.01 07:33close1590.601.42290.00000.000013.204538.57
3202007.10.01 07:33close1600.701.42290.00000.00004.204542.77
3212007.10.01 07:33sell1610.101.42280.00000.0000
3222007.10.01 09:45buy1620.201.42440.00000.0000
3232007.10.01 11:18sell1630.301.42280.00000.0000
3242007.10.01 11:48sell1640.401.42130.00000.0000
3252007.10.01 12:10buy1650.501.42280.00000.0000
3262007.10.01 14:58buy1660.601.42440.00000.0000
3272007.10.01 15:37sell1670.701.42270.00000.0000
3282007.10.01 17:31buy1680.801.42430.00000.0000
3292007.10.01 20:13sell1690.901.42270.00000.0000
3302007.10.02 05:45sell1701.001.42120.00000.0000
3312007.10.02 06:56sell1711.101.41970.00000.0000
3322007.10.02 07:32sell1721.201.41820.00000.0000
3332007.10.02 07:49close1610.101.41830.00000.00004.504547.28
3342007.10.02 07:49close1620.201.41810.00000.0000-12.674534.61
3352007.10.02 07:49close1630.301.41830.00000.000013.514548.12
3362007.10.02 07:49close1640.401.41830.00000.000012.014560.13
3372007.10.02 07:49close1650.501.41810.00000.0000-23.684536.46
3382007.10.02 07:49close1660.601.41810.00000.0000-38.014498.45
3392007.10.02 07:49close1670.701.41830.00000.000030.824529.27
3402007.10.02 07:49close1680.801.41810.00000.0000-49.884479.39
3412007.10.02 07:49close1690.901.41830.00000.000039.634519.02
3422007.10.02 07:49close1701.001.41830.00000.000029.004548.02
3432007.10.02 07:49close1711.101.41830.00000.000015.404563.42
3442007.10.02 07:49close1721.201.41830.00000.0000-1.204562.22
3452007.10.02 07:49sell1730.101.41800.00000.0000
3462007.10.02 08:18buy1740.201.41950.00000.0000
3472007.10.02 09:10sell1750.301.41800.00000.0000
3482007.10.02 10:32sell1760.401.41640.00000.0000
3492007.10.02 10:58sell1770.501.41490.00000.0000
3502007.10.02 12:06buy1780.601.41650.00000.0000
3512007.10.02 12:49sell1790.701.41490.00000.0000
3522007.10.02 13:15buy1800.801.41650.00000.0000
3532007.10.02 14:00buy1810.901.41800.00000.0000
3542007.10.02 14:03sell1821.001.41640.00000.0000
3552007.10.02 14:43sell1831.101.41490.00000.0000
3562007.10.02 15:37buy1841.201.41650.00000.0000
3572007.10.02 17:13sell1851.301.41490.00000.0000
3582007.10.03 01:23buy1861.401.41650.00000.0000
3592007.10.03 02:00buy1871.501.41800.00000.0000
3602007.10.03 05:17sell1881.601.41640.00000.0000
3612007.10.03 06:46buy1891.701.41800.00000.0000
3622007.10.03 08:46sell1901.801.41640.00000.0000
3632007.10.03 09:38buy1911.901.41800.00000.0000
3642007.10.03 11:42buy1922.001.41950.00000.0000
3652007.10.03 13:21sell1932.101.41800.00000.0000
3662007.10.03 14:10sell1942.201.41640.00000.0000
3672007.10.03 14:42sell1952.301.41490.00000.0000
3682007.10.03 15:43sell1962.401.41330.00000.0000
3692007.10.03 16:10sell1972.501.41180.00000.0000
3702007.10.03 18:33close1730.101.41080.00000.00007.204569.43
3712007.10.03 18:33close1740.201.41060.00000.0000-17.874551.56
3722007.10.03 18:33close1750.301.41080.00000.000021.614573.17
3732007.10.03 18:33close1760.401.41080.00000.000022.414595.58
3742007.10.03 18:33close1770.501.41080.00000.000020.524616.10
3752007.10.03 18:33close1780.601.41060.00000.0000-35.614580.49
3762007.10.03 18:33close1790.701.41080.00000.000028.724609.21
3772007.10.03 18:33close1800.801.41060.00000.0000-47.484561.73
3782007.10.03 18:33close1810.901.41060.00000.0000-66.914494.82
3792007.10.03 18:33close1821.001.41080.00000.000056.034550.85
3802007.10.03 18:33close1831.101.41080.00000.000045.144595.99
3812007.10.03 18:33close1841.201.41060.00000.0000-71.224524.77
3822007.10.03 18:33close1851.301.41080.00000.000053.354578.12
3832007.10.03 18:33close1861.401.41060.00000.0000-82.604495.52
3842007.10.03 18:33close1871.501.41060.00000.0000-111.004384.52
3852007.10.03 18:33close1881.601.41080.00000.000089.604474.12
3862007.10.03 18:33close1891.701.41060.00000.0000-125.804348.32
3872007.10.03 18:33close1901.801.41080.00000.0000100.804449.12
3882007.10.03 18:33close1911.901.41060.00000.0000-140.604308.52
3892007.10.03 18:33close1922.001.41060.00000.0000-178.004130.52
3902007.10.03 18:33close1932.101.41080.00000.0000151.204281.72
3912007.10.03 18:33close1942.201.41080.00000.0000123.204404.92
3922007.10.03 18:33close1952.301.41080.00000.000094.304499.22
3932007.10.03 18:33close1962.401.41080.00000.000060.004559.22
3942007.10.03 18:33close1972.501.41080.00000.000025.004584.22
3952007.10.03 18:33sell1980.101.41070.00000.0000
3962007.10.03 19:42sell1990.201.40920.00000.0000
3972007.10.04 01:40buy2000.301.41070.00000.0000
3982007.10.04 03:38sell2010.401.40920.00000.0000
3992007.10.04 04:37sell2020.501.40770.00000.0000
4002007.10.04 04:47buy2030.601.40920.00000.0000
4012007.10.04 07:00buy2040.701.41070.00000.0000
4022007.10.04 07:22sell2050.801.40920.00000.0000
4032007.10.04 08:43buy2060.901.41070.00000.0000
4042007.10.04 09:27buy2071.001.41230.00000.0000
4052007.10.04 11:09sell2081.101.41070.00000.0000
4062007.10.04 12:42sell2091.201.40920.00000.0000
4072007.10.04 12:45sell2101.301.40770.00000.0000
4082007.10.04 13:17buy2111.401.40920.00000.0000
4092007.10.04 13:51sell2121.501.40770.00000.0000
4102007.10.04 14:05buy2131.601.40920.00000.0000
4112007.10.04 14:07buy2141.701.41070.00000.0000
4122007.10.04 14:13buy2151.801.41230.00000.0000
4132007.10.04 14:27buy2161.901.41380.00000.0000
4142007.10.04 18:02sell2172.001.41220.00000.0000
4152007.10.04 19:43buy2182.101.41370.00000.0000
4162007.10.05 06:05sell2192.201.41220.00000.0000
4172007.10.05 08:33sell2202.301.41060.00000.0000
4182007.10.05 10:10buy2212.401.41220.00000.0000
4192007.10.05 11:50buy2222.501.41370.00000.0000
4202007.10.05 12:27sell2232.601.41220.00000.0000
4212007.10.05 12:29sell2242.701.41060.00000.0000
4222007.10.05 12:29close1980.101.41070.00000.00000.014584.23
4232007.10.05 12:29close1990.201.41070.00000.0000-2.974581.26
4242007.10.05 12:29close2000.301.41050.00000.0000-0.704580.55
4252007.10.05 12:29close2010.401.41070.00000.0000-5.994574.57
4262007.10.05 12:29close2020.501.41070.00000.0000-14.984559.59
4272007.10.05 12:29close2030.601.41050.00000.00007.594567.18
4282007.10.05 12:29close2040.701.41050.00000.0000-1.654565.53
4292007.10.05 12:29close2050.801.41070.00000.0000-11.974553.56
4302007.10.05 12:29close2060.901.41050.00000.0000-2.124551.44
4312007.10.05 12:29close2071.001.41050.00000.0000-18.354533.09
4322007.10.05 12:29close2081.101.41070.00000.00000.044533.13
4332007.10.05 12:29close2091.201.41070.00000.0000-17.964515.17
4342007.10.05 12:29close2101.301.41070.00000.0000-38.954476.22
4352007.10.05 12:29close2111.401.41050.00000.000017.714493.93
4362007.10.05 12:29close2121.501.41070.00000.0000-44.954448.98
4372007.10.05 12:29close2131.601.41050.00000.000020.244469.22
4382007.10.05 12:29close2141.701.41050.00000.0000-4.004465.23
4392007.10.05 12:29close2151.801.41050.00000.0000-33.034432.20
4402007.10.05 12:29close2161.901.41050.00000.0000-63.374368.83
4412007.10.05 12:29close2172.001.41070.00000.000030.074398.90
4422007.10.05 12:29close2182.101.41050.00000.0000-67.944330.97
4432007.10.05 12:29close2192.201.41070.00000.000033.004363.97
4442007.10.05 12:29close2202.301.41070.00000.0000-2.304361.67
4452007.10.05 12:29close2212.401.41050.00000.0000-40.804320.87
4462007.10.05 12:29close2222.501.41050.00000.0000-80.004240.87
4472007.10.05 12:29close2232.601.41070.00000.000039.004279.87
4482007.10.05 12:29close2242.701.41070.00000.0000-2.704277.17
4492007.10.05 12:29sell2250.101.41040.00000.0000
4502007.10.05 12:30sell2260.201.40890.00000.0000
4512007.10.05 12:31sell2270.301.40740.00000.0000
4522007.10.05 12:33sell2280.401.40590.00000.0000
4532007.10.05 12:35close2250.101.40520.00000.00005.204282.37
4542007.10.05 12:35close2260.201.40520.00000.00007.404289.77
4552007.10.05 12:35close2270.301.40520.00000.00006.604296.37
4562007.10.05 12:35close2280.401.40520.00000.00002.804299.17
4572007.10.05 12:35sell2290.101.40490.00000.0000
4582007.10.05 12:35sell2300.201.40340.00000.0000
4592007.10.05 12:37buy2310.301.40490.00000.0000
4602007.10.05 12:42buy2320.401.40650.00000.0000
4612007.10.05 12:47buy2330.501.40810.00000.0000
4622007.10.05 12:53sell2340.601.40650.00000.0000
4632007.10.05 13:07buy2350.701.40810.00000.0000
4642007.10.05 13:33buy2360.801.40960.00000.0000
4652007.10.05 13:35close2290.101.41060.00000.0000-5.704293.47
4662007.10.05 13:35close2300.201.41060.00000.0000-14.404279.07
4672007.10.05 13:35close2310.301.41040.00000.000016.504295.57
4682007.10.05 13:35close2320.401.41040.00000.000015.604311.17
4692007.10.05 13:35close2330.501.41040.00000.000011.504322.67
4702007.10.05 13:35close2340.601.41060.00000.0000-24.604298.07
4712007.10.05 13:35close2350.701.41040.00000.000016.104314.17
4722007.10.05 13:35close2360.801.41040.00000.00006.404320.57
4732007.10.05 13:35buy2370.101.41070.00000.0000
4742007.10.05 13:36buy2380.201.41230.00000.0000
4752007.10.05 13:46buy2390.301.41380.00000.0000
4762007.10.05 13:48buy2400.401.41530.00000.0000
4772007.10.05 13:52sell2410.501.41380.00000.0000
4782007.10.05 14:06buy2420.601.41530.00000.0000
4792007.10.05 14:32sell2430.701.41380.00000.0000
4802007.10.05 15:03buy2440.801.41530.00000.0000
4812007.10.05 15:18sell2450.901.41380.00000.0000
4822007.10.05 15:37buy2461.001.41530.00000.0000
4832007.10.05 16:38sell2471.101.41370.00000.0000
4842007.10.07 23:45buy2481.201.41520.00000.0000
4852007.10.08 00:17sell2491.301.41370.00000.0000
4862007.10.08 06:11sell2501.401.41220.00000.0000
4872007.10.08 06:35sell2511.501.41060.00000.0000
4882007.10.08 06:43buy2521.601.41220.00000.0000
4892007.10.08 07:15sell2531.701.41060.00000.0000
4902007.10.08 07:45sell2541.801.40910.00000.0000
4912007.10.08 07:56buy2551.901.41060.00000.0000
4922007.10.08 08:47sell2562.001.40910.00000.0000
4932007.10.08 13:51sell2572.101.40760.00000.0000
4942007.10.08 13:52close2370.101.40720.00000.0000-3.544317.03
4952007.10.08 13:52close2380.201.40720.00000.0000-10.274306.76
4962007.10.08 13:52close2390.301.40720.00000.0000-19.914286.86
4972007.10.08 13:52close2400.401.40720.00000.0000-32.544254.32
4982007.10.08 13:52close2410.501.40740.00000.000032.024286.34
4992007.10.08 13:52close2420.601.40720.00000.0000-48.814237.53
5002007.10.08 13:52close2430.701.40740.00000.000044.824282.35
5012007.10.08 13:52close2440.801.40720.00000.0000-65.084217.27
5022007.10.08 13:52close2450.901.40740.00000.000057.634274.90
5032007.10.08 13:52close2461.001.40720.00000.0000-81.354193.55
5042007.10.08 13:52close2471.101.40740.00000.000069.344262.89
5052007.10.08 13:52close2481.201.40720.00000.0000-96.424166.47
5062007.10.08 13:52close2491.301.40740.00000.000081.904248.37
5072007.10.08 13:52close2501.401.40740.00000.000067.204315.57
5082007.10.08 13:52close2511.501.40740.00000.000048.004363.57
5092007.10.08 13:52close2521.601.40720.00000.0000-80.004283.57
5102007.10.08 13:52close2531.701.40740.00000.000054.404337.97
5112007.10.08 13:52close2541.801.40740.00000.000030.604368.57
5122007.10.08 13:52close2551.901.40720.00000.0000-64.604303.97
5132007.10.08 13:52close2562.001.40740.00000.000034.004337.97
5142007.10.08 13:52close2572.101.40740.00000.00004.204342.17
5152007.10.08 13:52sell2580.101.40710.00000.0000
5162007.10.08 15:44sell2590.201.40550.00000.0000
5172007.10.08 17:37sell2600.301.40400.00000.0000
5182007.10.08 21:02buy2610.401.40550.00000.0000
5192007.10.09 00:53sell2620.501.40400.00000.0000
5202007.10.09 03:18sell2630.601.40240.00000.0000
5212007.10.09 04:33close2580.101.40160.00000.00005.504347.67
5222007.10.09 04:33close2590.201.40160.00000.00007.814355.48
5232007.10.09 04:33close2600.301.40160.00000.00007.214362.69
5242007.10.09 04:33close2610.401.40140.00000.0000-16.544346.15
5252007.10.09 04:33close2620.501.40160.00000.000012.004358.15
5262007.10.09 04:33close2630.601.40160.00000.00004.804362.95
5272007.10.09 04:33sell2640.101.40150.00000.0000
5282007.10.09 05:18buy2650.201.40300.00000.0000
5292007.10.09 06:56buy2660.301.40450.00000.0000
5302007.10.09 09:28sell2670.401.40300.00000.0000
5312007.10.09 13:40buy2680.501.40450.00000.0000
5322007.10.09 14:22buy2690.601.40610.00000.0000
5332007.10.09 14:38buy2700.701.40760.00000.0000
5342007.10.09 14:52close2640.101.40800.00000.0000-6.504356.45
5352007.10.09 14:52close2650.201.40780.00000.00009.604366.05
5362007.10.09 14:52close2660.301.40780.00000.00009.904375.95
5372007.10.09 14:52close2670.401.40800.00000.0000-20.004355.95
5382007.10.09 14:52close2680.501.40780.00000.000016.504372.45
5392007.10.09 14:52close2690.601.40780.00000.000010.204382.65
5402007.10.09 14:52close2700.701.40780.00000.00001.404384.05
5412007.10.09 14:52buy2710.101.40790.00000.0000
5422007.10.09 14:57buy2720.201.40940.00000.0000
5432007.10.09 18:01sell2730.301.40790.00000.0000
5442007.10.09 18:42buy2740.401.40940.00000.0000
5452007.10.09 18:48buy2750.501.41090.00000.0000
5462007.10.09 19:25sell2760.601.40940.00000.0000
5472007.10.09 19:45buy2770.701.41100.00000.0000
5482007.10.10 01:46sell2780.801.40950.00000.0000
5492007.10.10 03:52buy2790.901.41100.00000.0000
5502007.10.10 07:17buy2801.001.41250.00000.0000
5512007.10.10 08:17close2710.101.41370.00000.00005.764389.82
5522007.10.10 08:17close2720.201.41370.00000.00008.534398.35
5532007.10.10 08:17close2730.301.41390.00000.0000-17.994380.36
5542007.10.10 08:17close2740.401.41370.00000.000017.064397.42
5552007.10.10 08:17close2750.501.41370.00000.000013.824411.24
5562007.10.10 08:17close2760.601.41390.00000.0000-26.984384.26
5572007.10.10 08:17close2770.701.41370.00000.000018.654402.92
5582007.10.10 08:17close2780.801.41390.00000.0000-35.204367.72
5592007.10.10 08:17close2790.901.41370.00000.000024.304392.02
5602007.10.10 08:17close2801.001.41370.00000.000012.004404.02
5612007.10.10 08:17buy2810.101.41380.00000.0000
5622007.10.10 12:18buy2820.201.41530.00000.0000
5632007.10.10 12:23buy2830.301.41680.00000.0000
5642007.10.10 13:17sell2840.401.41530.00000.0000
5652007.10.10 14:08buy2850.501.41680.00000.0000
5662007.10.10 15:16sell2860.601.41530.00000.0000
5672007.10.10 16:44sell2870.701.41380.00000.0000
5682007.10.11 03:22buy2880.801.41530.00000.0000
5692007.10.11 04:53buy2890.901.41680.00000.0000
5702007.10.11 06:22buy2901.001.41840.00000.0000
5712007.10.11 07:55close2810.101.41960.00000.00005.694409.71
5722007.10.11 07:55close2820.201.41960.00000.00008.394418.10
5732007.10.11 07:55close2830.301.41960.00000.00008.094426.19
5742007.10.11 07:55close2840.401.41980.00000.0000-17.964408.23
5752007.10.11 07:55close2850.501.41960.00000.000013.484421.70
5762007.10.11 07:55close2860.601.41980.00000.0000-26.944394.77
5772007.10.11 07:55close2870.701.41980.00000.0000-41.934352.84
5782007.10.11 07:55close2880.801.41960.00000.000034.404387.24
5792007.10.11 07:55close2890.901.41960.00000.000025.204412.44
5802007.10.11 07:55close2901.001.41960.00000.000012.004424.44
5812007.10.11 07:55buy2910.101.41990.00000.0000
5822007.10.11 08:55buy2920.201.42140.00000.0000
5832007.10.11 10:57sell2930.301.41990.00000.0000
5842007.10.11 11:20sell2940.401.41830.00000.0000
5852007.10.11 11:45buy2950.501.41980.00000.0000
5862007.10.11 12:20sell2960.601.41830.00000.0000
5872007.10.11 12:25buy2970.701.41980.00000.0000
5882007.10.11 12:32sell2980.801.41830.00000.0000
5892007.10.11 12:53sell2990.901.41670.00000.0000
5902007.10.11 14:01buy3001.001.41830.00000.0000
5912007.10.11 14:06buy3011.101.41980.00000.0000
5922007.10.11 14:15buy3021.201.42130.00000.0000
5932007.10.11 14:37buy3031.301.42280.00000.0000
5942007.10.11 14:40close2910.101.42390.00000.00004.004428.44
5952007.10.11 14:40close2920.201.42390.00000.00005.004433.44
5962007.10.11 14:40close2930.301.42410.00000.0000-12.604420.84
5972007.10.11 14:40close2940.401.42410.00000.0000-23.204397.64
5982007.10.11 14:40close2950.501.42390.00000.000020.504418.14
5992007.10.11 14:40close2960.601.42410.00000.0000-34.804383.34
6002007.10.11 14:40close2970.701.42390.00000.000028.704412.04
6012007.10.11 14:40close2980.801.42410.00000.0000-46.404365.64
6022007.10.11 14:40close2990.901.42410.00000.0000-66.604299.04
6032007.10.11 14:40close3001.001.42390.00000.000056.004355.04
6042007.10.11 14:40close3011.101.42390.00000.000045.104400.14
6052007.10.11 14:40close3021.201.42390.00000.000031.204431.34
6062007.10.11 14:40close3031.301.42390.00000.000014.304445.64
6072007.10.11 14:40buy3040.101.42400.00000.0000
6082007.10.11 14:51sell3050.201.42240.00000.0000
6092007.10.11 14:55buy3060.301.42400.00000.0000
6102007.10.11 15:15sell3070.401.42240.00000.0000
6112007.10.11 16:36buy3080.501.42400.00000.0000
6122007.10.11 16:47sell3090.601.42240.00000.0000
6132007.10.11 18:18sell3100.701.42090.00000.0000
6142007.10.11 19:10sell3110.801.41940.00000.0000
6152007.10.11 19:12close3040.101.41820.00000.0000-5.804439.84
6162007.10.11 19:12close3050.201.41840.00000.00008.004447.84
6172007.10.11 19:12close3060.301.41820.00000.0000-17.404430.44
6182007.10.11 19:12close3070.401.41840.00000.000016.004446.44
6192007.10.11 19:12close3080.501.41820.00000.0000-29.004417.44
6202007.10.11 19:12close3090.601.41840.00000.000024.004441.44
6212007.10.11 19:12close3100.701.41840.00000.000017.504458.94
6222007.10.11 19:12close3110.801.41840.00000.00008.004466.94
6232007.10.11 19:12sell3120.101.41810.00000.0000
6242007.10.11 19:33buy3130.201.41960.00000.0000
6252007.10.12 00:21buy3140.301.42110.00000.0000
6262007.10.12 01:23sell3150.401.41960.00000.0000
6272007.10.12 02:25sell3160.501.41810.00000.0000
6282007.10.12 03:17buy3170.601.41960.00000.0000
6292007.10.12 06:11sell3180.701.41810.00000.0000
6302007.10.12 07:27buy3190.801.41960.00000.0000
6312007.10.12 08:10sell3200.901.41810.00000.0000
6322007.10.12 08:51buy3211.001.41960.00000.0000
6332007.10.12 09:18sell3221.101.41810.00000.0000
6342007.10.12 11:52sell3231.201.41650.00000.0000
6352007.10.12 12:27buy3241.301.41810.00000.0000
6362007.10.12 12:32sell3251.401.41650.00000.0000
6372007.10.12 12:40buy3261.501.41810.00000.0000
6382007.10.12 12:42buy3271.601.41960.00000.0000
6392007.10.12 13:03buy3281.701.42110.00000.0000
6402007.10.12 13:05sell3291.801.41960.00000.0000
6412007.10.12 13:23sell3301.901.41810.00000.0000
6422007.10.12 13:30sell3312.001.41650.00000.0000
6432007.10.12 14:02buy3322.101.41810.00000.0000
6442007.10.12 14:08sell3332.201.41650.00000.0000
6452007.10.12 14:15buy3342.301.41810.00000.0000
6462007.10.12 14:46sell3352.401.41650.00000.0000
6472007.10.12 17:00buy3362.501.41810.00000.0000
6482007.10.14 22:53sell3372.601.41650.00000.0000
6492007.10.15 04:21close3120.101.41780.00000.00000.314467.25
6502007.10.15 04:21close3130.201.41760.00000.0000-4.144463.11
6512007.10.15 04:21close3140.301.41760.00000.0000-10.614452.50
6522007.10.15 04:21close3150.401.41780.00000.00007.214459.72
6532007.10.15 04:21close3160.501.41780.00000.00001.524461.23
6542007.10.15 04:21close3170.601.41760.00000.0000-12.214449.02
6552007.10.15 04:21close3180.701.41780.00000.00002.124451.15
6562007.10.15 04:21close3190.801.41760.00000.0000-16.284434.87
6572007.10.15 04:21close3200.901.41780.00000.00002.734437.60
6582007.10.15 04:21close3211.001.41760.00000.0000-20.354417.25
6592007.10.15 04:21close3221.101.41780.00000.00003.344420.59
6602007.10.15 04:21close3231.201.41780.00000.0000-15.564405.03
6612007.10.15 04:21close3241.301.41760.00000.0000-6.964398.08
6622007.10.15 04:21close3251.401.41780.00000.0000-18.154379.92
6632007.10.15 04:21close3261.501.41760.00000.0000-8.034371.90
6642007.10.15 04:21close3271.601.41760.00000.0000-32.564339.34
6652007.10.15 04:21close3281.701.41760.00000.0000-60.094279.24
6662007.10.15 04:21close3291.801.41780.00000.000032.464311.71
6672007.10.15 04:21close3301.901.41780.00000.00005.774317.47
6682007.10.15 04:21close3312.001.41780.00000.0000-25.934291.54
6692007.10.15 04:21close3322.101.41760.00000.0000-11.234280.31
6702007.10.15 04:21close3332.201.41780.00000.0000-28.524251.79
6712007.10.15 04:21close3342.301.41760.00000.0000-12.314239.48
6722007.10.15 04:21close3352.401.41780.00000.0000-31.124208.37
6732007.10.15 04:21close3362.501.41760.00000.0000-13.384194.99
6742007.10.15 04:21close3372.601.41780.00000.0000-33.714161.28
6752007.10.15 04:21buy3380.101.41800.00000.0000
6762007.10.15 07:41buy3390.201.41950.00000.0000
6772007.10.15 07:46buy3400.301.42100.00000.0000
6782007.10.15 08:02buy3410.401.42260.00000.0000
6792007.10.15 09:31close3380.101.42310.00000.00005.104166.38
6802007.10.15 09:31close3390.201.42310.00000.00007.204173.58
6812007.10.15 09:31close3400.301.42310.00000.00006.304179.88
6822007.10.15 09:31close3410.401.42310.00000.00002.004181.88
6832007.10.15 09:31buy3420.101.42320.00000.0000
6842007.10.15 11:46sell3430.201.42170.00000.0000
6852007.10.15 13:02sell3440.301.42020.00000.0000
6862007.10.15 13:11buy3450.401.42170.00000.0000
6872007.10.15 13:47buy3460.501.42320.00000.0000
6882007.10.15 15:02sell3470.601.42170.00000.0000
6892007.10.15 15:20sell3480.701.42020.00000.0000
6902007.10.15 15:35buy3490.801.42170.00000.0000
6912007.10.15 17:05sell3500.901.42020.00000.0000
6922007.10.15 21:52buy3511.001.42170.00000.0000
6932007.10.15 22:19sell3521.101.42020.00000.0000
6942007.10.16 05:56buy3531.201.42170.00000.0000
6952007.10.16 06:07sell3541.301.42020.00000.0000
6962007.10.16 06:51buy3551.401.42170.00000.0000
6972007.10.16 07:14sell3561.501.42020.00000.0000
6982007.10.16 07:25sell3571.601.41860.00000.0000
6992007.10.16 07:31sell3581.701.41710.00000.0000
7002007.10.16 07:33close3420.101.41580.00000.0000-7.444174.45
7012007.10.16 07:33close3430.201.41600.00000.000011.414185.85
7022007.10.16 07:33close3440.301.41600.00000.000012.614198.46
7032007.10.16 07:33close3450.401.41580.00000.0000-23.744174.72
7042007.10.16 07:33close3460.501.41580.00000.0000-37.174137.55
7052007.10.16 07:33close3470.601.41600.00000.000034.224171.77
7062007.10.16 07:33close3480.701.41600.00000.000029.424201.19
7072007.10.16 07:33close3490.801.41580.00000.0000-47.484153.71
7082007.10.16 07:33close3500.901.41600.00000.000037.834191.55
7092007.10.16 07:33close3511.001.41580.00000.0000-59.354132.20
7102007.10.16 07:33close3521.101.41600.00000.000046.244178.43
7112007.10.16 07:33close3531.201.41580.00000.0000-70.804107.63
7122007.10.16 07:33close3541.301.41600.00000.000054.604162.23
7132007.10.16 07:33close3551.401.41580.00000.0000-82.604079.63
7142007.10.16 07:33close3561.501.41600.00000.000063.004142.63
7152007.10.16 07:33close3571.601.41600.00000.000041.604184.23
7162007.10.16 07:33close3581.701.41600.00000.000018.704202.93
7172007.10.16 07:33sell3590.101.41570.00000.0000
7182007.10.16 07:38buy3600.201.41720.00000.0000
7192007.10.16 08:33buy3610.301.41870.00000.0000
7202007.10.16 09:00sell3620.401.41720.00000.0000
7212007.10.16 09:45sell3630.501.41570.00000.0000
7222007.10.16 09:53buy3640.601.41720.00000.0000
7232007.10.16 10:16sell3650.701.41570.00000.0000
7242007.10.16 13:01buy3660.801.41720.00000.0000
7252007.10.16 13:03buy3670.901.41870.00000.0000
7262007.10.16 13:15sell3681.001.41720.00000.0000
7272007.10.16 14:43sell3691.101.41570.00000.0000
7282007.10.16 15:32buy3701.201.41720.00000.0000
7292007.10.16 16:13sell3711.301.41560.00000.0000
7302007.10.16 20:20buy3721.401.41710.00000.0000
7312007.10.17 06:42buy3731.501.41860.00000.0000
7322007.10.17 07:12sell3741.601.41710.00000.0000
7332007.10.17 07:56buy3751.701.41860.00000.0000
7342007.10.17 10:13sell3761.801.41710.00000.0000
7352007.10.17 11:23buy3771.901.41860.00000.0000
7362007.10.17 12:15buy3782.001.42020.00000.0000
7372007.10.17 13:01buy3792.101.42170.00000.0000
7382007.10.17 13:35close3590.101.42300.00000.0000-7.304195.64
7392007.10.17 13:35close3600.201.42280.00000.000011.134206.77
7402007.10.17 13:35close3610.301.42280.00000.000012.204218.96
7412007.10.17 13:35close3620.401.42300.00000.0000-23.194195.78
7422007.10.17 13:35close3630.501.42300.00000.0000-36.484159.29
7432007.10.17 13:35close3640.601.42280.00000.000033.394192.68
7442007.10.17 13:35close3650.701.42300.00000.0000-51.084141.61
7452007.10.17 13:35close3660.801.42280.00000.000044.524186.13
7462007.10.17 13:35close3670.901.42280.00000.000036.594222.71
7472007.10.17 13:35close3681.001.42300.00000.0000-57.974164.75
7482007.10.17 13:35close3691.101.42300.00000.0000-80.264084.49
7492007.10.17 13:35close3701.201.42280.00000.000066.784151.27
7502007.10.17 13:35close3711.301.42300.00000.0000-96.154055.11
7512007.10.17 13:35close3721.401.42280.00000.000079.314134.42
7522007.10.17 13:35close3731.501.42280.00000.000063.004197.42
7532007.10.17 13:35close3741.601.42300.00000.0000-94.404103.02
7542007.10.17 13:35close3751.701.42280.00000.000071.404174.42
7552007.10.17 13:35close3761.801.42300.00000.0000-106.204068.22
7562007.10.17 13:35close3771.901.42280.00000.000079.804148.02
7572007.10.17 13:35close3782.001.42280.00000.000052.004200.02
7582007.10.17 13:35close3792.101.42280.00000.000023.104223.12
7592007.10.17 13:35buy3800.101.42290.00000.0000
7602007.10.17 14:02sell3810.201.42140.00000.0000
7612007.10.17 14:57sell3820.301.41990.00000.0000
7622007.10.17 15:37buy3830.401.42140.00000.0000
7632007.10.17 16:12sell3840.501.41990.00000.0000
7642007.10.17 17:10sell3850.601.41830.00000.0000
7652007.10.17 20:11buy3860.701.41980.00000.0000
7662007.10.17 20:40buy3870.801.42130.00000.0000
7672007.10.17 21:13sell3880.901.41980.00000.0000
7682007.10.17 21:56buy3891.001.42130.00000.0000
7692007.10.18 00:12sell3901.101.41980.00000.0000
7702007.10.18 01:12buy3911.201.42140.00000.0000
7712007.10.18 01:44buy3921.301.42290.00000.0000
7722007.10.18 06:52buy3931.401.42450.00000.0000
7732007.10.18 08:37close3800.101.42570.00000.00002.694225.82
7742007.10.18 08:37close3810.201.42590.00000.0000-8.984216.84
7752007.10.18 08:37close3820.301.42590.00000.0000-17.974198.87
7762007.10.18 08:37close3830.401.42570.00000.000016.784215.65
7772007.10.18 08:37close3840.501.42590.00000.0000-29.954185.70
7782007.10.18 08:37close3850.601.42590.00000.0000-45.544140.17
7792007.10.18 08:37close3860.701.42570.00000.000040.564180.73
7802007.10.18 08:37close3870.801.42570.00000.000034.364215.09
7812007.10.18 08:37close3880.901.42590.00000.0000-54.814160.29
7822007.10.18 08:37close3891.001.42570.00000.000042.954203.24
7832007.10.18 08:37close3901.101.42590.00000.0000-67.104136.14
7842007.10.18 08:37close3911.201.42570.00000.000051.604187.74
7852007.10.18 08:37close3921.301.42570.00000.000036.404224.14
7862007.10.18 08:37close3931.401.42570.00000.000016.804240.94
7872007.10.18 08:37buy3940.101.42600.00000.0000
7882007.10.18 12:02buy3950.201.42750.00000.0000
7892007.10.18 12:05buy3960.301.42900.00000.0000
7902007.10.18 12:12buy3970.401.43060.00000.0000
7912007.10.18 12:18sell3980.501.42900.00000.0000
7922007.10.18 12:51buy3990.601.43060.00000.0000
7932007.10.18 13:07sell4000.701.42900.00000.0000
7942007.10.19 04:10buy4010.801.43060.00000.0000
7952007.10.19 04:45sell4020.901.42900.00000.0000
7962007.10.19 05:30buy4031.001.43060.00000.0000
7972007.10.19 07:09sell4041.101.42900.00000.0000
7982007.10.19 07:48sell4051.201.42750.00000.0000
7992007.10.19 08:57buy4061.301.42900.00000.0000
8002007.10.19 09:10sell4071.401.42750.00000.0000
8012007.10.19 10:58buy4081.501.42900.00000.0000
8022007.10.19 12:40buy4091.601.43060.00000.0000
8032007.10.19 13:13sell4101.701.42900.00000.0000
8042007.10.19 14:02sell4111.801.42750.00000.0000
8052007.10.19 14:05sell4121.901.42600.00000.0000
8062007.10.19 14:43sell4132.001.42440.00000.0000
8072007.10.19 14:53buy4142.101.42600.00000.0000
8082007.10.19 17:48buy4152.201.42750.00000.0000
8092007.10.19 18:31buy4162.301.42900.00000.0000
8102007.10.21 22:00buy4172.401.43320.00000.0000
8112007.10.21 23:37buy4182.501.43470.00000.0000
8122007.10.22 00:58sell4192.601.43320.00000.0000
8132007.10.22 01:45sell4202.701.43170.00000.0000
8142007.10.22 06:45buy4212.801.43320.00000.0000
8152007.10.22 07:26close3940.101.43170.00000.00005.634246.57
8162007.10.22 07:26close3950.201.43170.00000.00008.264254.83
8172007.10.22 07:26close3960.301.43170.00000.00007.894262.72
8182007.10.22 07:26close3970.401.43170.00000.00004.124266.84
8192007.10.22 07:26close3980.501.43190.00000.0000-14.474252.37
8202007.10.22 07:26close3990.601.43170.00000.00006.184258.55
8212007.10.22 07:26close4000.701.43190.00000.0000-20.254238.30
8222007.10.22 07:26close4010.801.43170.00000.00008.524246.82
8232007.10.22 07:26close4020.901.43190.00000.0000-26.074220.75
8242007.10.22 07:26close4031.001.43170.00000.000010.654231.40
8252007.10.22 07:26close4041.101.43190.00000.0000-31.864199.54
8262007.10.22 07:26close4051.201.43190.00000.0000-52.764146.78
8272007.10.22 07:26close4061.301.43170.00000.000034.654181.43
8282007.10.22 07:26close4071.401.43190.00000.0000-61.554119.88
8292007.10.22 07:26close4081.501.43170.00000.000039.984159.85
8302007.10.22 07:26close4091.601.43170.00000.000017.044176.89
8312007.10.22 07:26close4101.701.43190.00000.0000-49.244127.65
8322007.10.22 07:26close4111.801.43190.00000.0000-79.144048.51
8332007.10.22 07:26close4121.901.43190.00000.0000-112.033936.48
8342007.10.22 07:26close4132.001.43190.00000.0000-149.933786.55
8352007.10.22 07:26close4142.101.43170.00000.0000118.973905.51
8362007.10.22 07:26close4152.201.43170.00000.000091.633997.14
8372007.10.22 07:26close4162.301.43170.00000.000061.304058.44
8382007.10.22 07:26close4172.401.43170.00000.0000-36.844021.60
8392007.10.22 07:26close4182.501.43170.00000.0000-75.883945.72
8402007.10.22 07:26close4192.601.43190.00000.000033.803979.52
8412007.10.22 07:26close4202.701.43190.00000.0000-5.403974.12
8422007.10.22 07:26close4212.801.43170.00000.0000-42.003932.12
8432007.10.22 07:26sell4220.101.43180.00000.0000
8442007.10.22 07:30sell4230.201.43030.00000.0000
8452007.10.22 07:38buy4240.301.43180.00000.0000
8462007.10.22 08:14sell4250.401.43030.00000.0000
8472007.10.22 09:48sell4260.501.42870.00000.0000
8482007.10.22 10:01sell4270.601.42720.00000.0000
8492007.10.22 10:03close4220.101.42690.00000.00004.903937.02
8502007.10.22 10:03close4230.201.42690.00000.00006.803943.82
8512007.10.22 10:03close4240.301.42670.00000.0000-15.303928.52
8522007.10.22 10:03close4250.401.42690.00000.000013.603942.12
8532007.10.22 10:03close4260.501.42690.00000.00009.003951.12
8542007.10.22 10:03close4270.601.42690.00000.00001.803952.92
8552007.10.22 10:03sell4280.101.42660.00000.0000
8562007.10.22 10:32sell4290.201.42510.00000.0000
8572007.10.22 10:34sell4300.301.42360.00000.0000
8582007.10.22 10:35sell4310.401.42210.00000.0000
8592007.10.22 10:53close4280.101.42160.00000.00005.003957.92
8602007.10.22 10:53close4290.201.42160.00000.00007.003964.92
8612007.10.22 10:53close4300.301.42160.00000.00006.003970.92
8622007.10.22 10:53close4310.401.42160.00000.00002.003972.92
8632007.10.22 10:53sell4320.101.42120.00000.0000
8642007.10.22 11:25sell4330.201.41970.00000.0000
8652007.10.22 11:27sell4340.301.41820.00000.0000
8662007.10.22 11:42sell4350.401.41660.00000.0000
8672007.10.22 11:43close4320.101.41610.00000.00005.103978.02
8682007.10.22 11:43close4330.201.41610.00000.00007.203985.22
8692007.10.22 11:43close4340.301.41610.00000.00006.303991.52
8702007.10.22 11:43close4350.401.41610.00000.00002.003993.52
8712007.10.22 11:43sell4360.101.41580.00000.0000
8722007.10.22 11:46sell4370.201.41430.00000.0000
8732007.10.22 11:54buy4380.301.41580.00000.0000
8742007.10.22 12:02buy4390.401.41730.00000.0000
8752007.10.22 12:21sell4400.501.41580.00000.0000
8762007.10.22 12:31buy4410.601.41730.00000.0000
8772007.10.22 12:48buy4420.701.41880.00000.0000
8782007.10.22 14:26sell4430.801.41730.00000.0000
8792007.10.22 14:47sell4440.901.41580.00000.0000
8802007.10.22 15:00sell4451.001.41430.00000.0000
8812007.10.22 15:47sell4461.101.41270.00000.0000
8822007.10.22 16:57buy4471.201.41430.00000.0000
8832007.10.22 17:27buy4481.301.41580.00000.0000
8842007.10.22 20:12buy4491.401.41730.00000.0000
8852007.10.22 20:48buy4501.501.41880.00000.0000
8862007.10.22 21:55sell4511.601.41730.00000.0000
8872007.10.23 00:40buy4521.701.41880.00000.0000
8882007.10.23 02:52buy4531.801.42040.00000.0000
8892007.10.23 04:10sell4541.901.41880.00000.0000
8902007.10.23 05:33buy4552.001.42040.00000.0000
8912007.10.23 06:25buy4562.101.42190.00000.0000
8922007.10.23 06:41sell4572.201.42030.00000.0000
8932007.10.23 06:55sell4582.301.41870.00000.0000
8942007.10.23 07:32buy4592.401.42030.00000.0000
8952007.10.23 08:36buy4602.501.42180.00000.0000
8962007.10.23 09:40sell4612.601.42030.00000.0000
8972007.10.23 11:01buy4622.701.42180.00000.0000
8982007.10.23 11:53buy4632.801.42330.00000.0000
8992007.10.23 11:58close4360.101.42380.00000.0000-8.003985.53
9002007.10.23 11:58close4370.201.42380.00000.0000-18.993966.53
9012007.10.23 11:58close4380.301.42360.00000.000023.293989.83
9022007.10.23 11:58close4390.401.42360.00000.000025.064014.89
9032007.10.23 11:58close4400.501.42380.00000.0000-39.983974.91
9042007.10.23 11:58close4410.601.42360.00000.000037.594012.50
9052007.10.23 11:58close4420.701.42360.00000.000033.364045.85
9062007.10.23 11:58close4430.801.42380.00000.0000-51.973993.88
9072007.10.23 11:58close4440.901.42380.00000.0000-71.973921.91
9082007.10.23 11:58close4451.001.42380.00000.0000-94.973826.95
9092007.10.23 11:58close4461.101.42380.00000.0000-122.063704.89
9102007.10.23 11:58close4471.201.42360.00000.0000111.183816.07
9112007.10.23 11:58close4481.301.42360.00000.0000100.953917.01
9122007.10.23 11:58close4491.401.42360.00000.000087.714004.72
9132007.10.23 11:58close4501.501.42360.00000.000071.474076.20
9142007.10.23 11:58close4511.601.42380.00000.0000-103.943972.25
9152007.10.23 11:58close4521.701.42360.00000.000081.604053.85
9162007.10.23 11:58close4531.801.42360.00000.000057.604111.45
9172007.10.23 11:58close4541.901.42380.00000.0000-95.004016.45
9182007.10.23 11:58close4552.001.42360.00000.000064.004080.45
9192007.10.23 11:58close4562.101.42360.00000.000035.704116.15
9202007.10.23 11:58close4572.201.42380.00000.0000-77.004039.15
9212007.10.23 11:58close4582.301.42380.00000.0000-117.303921.85
9222007.10.23 11:58close4592.401.42360.00000.000079.204001.05
9232007.10.23 11:58close4602.501.42360.00000.000045.004046.05
9242007.10.23 11:58close4612.601.42380.00000.0000-91.003955.05
9252007.10.23 11:58close4622.701.42360.00000.000048.604003.65
9262007.10.23 11:58close4632.801.42360.00000.00008.404012.05
9272007.10.23 11:58buy4640.101.42370.00000.0000
9282007.10.23 12:00buy4650.201.42520.00000.0000
9292007.10.23 12:02buy4660.301.42670.00000.0000
9302007.10.23 12:06sell4670.401.42520.00000.0000
9312007.10.23 14:01buy4680.501.42670.00000.0000
9322007.10.23 14:42sell4690.601.42520.00000.0000
9332007.10.23 14:57sell4700.701.42370.00000.0000
9342007.10.23 16:02buy4710.801.42520.00000.0000
9352007.10.24 01:35buy4720.901.42670.00000.0000
9362007.10.24 03:45sell4731.001.42520.00000.0000
9372007.10.24 06:20sell4741.101.42370.00000.0000
9382007.10.24 07:01sell4751.201.42220.00000.0000
9392007.10.24 07:07sell4761.301.42060.00000.0000
9402007.10.24 07:12close4640.101.42000.00000.0000-3.744008.32
9412007.10.24 07:12close4650.201.42000.00000.0000-10.473997.85
9422007.10.24 07:12close4660.301.42000.00000.0000-20.213977.64
9432007.10.24 07:12close4670.401.42020.00000.000020.013997.66
9442007.10.24 07:12close4680.501.42000.00000.0000-33.673963.98
9452007.10.24 07:12close4690.601.42020.00000.000030.023994.00
9462007.10.24 07:12close4700.701.42020.00000.000024.524018.53
9472007.10.24 07:12close4710.801.42000.00000.0000-41.883976.65
9482007.10.24 07:12close4720.901.42000.00000.0000-60.303916.35
9492007.10.24 07:12close4731.001.42020.00000.000050.003966.35
9502007.10.24 07:12close4741.101.42020.00000.000038.504004.85
9512007.10.24 07:12close4751.201.42020.00000.000024.004028.85
9522007.10.24 07:12close4761.301.42020.00000.00005.204034.05
9532007.10.24 07:12sell4770.101.41990.00000.0000
9542007.10.24 07:43buy4780.201.42140.00000.0000
9552007.10.24 08:30buy4790.301.42290.00000.0000
9562007.10.24 10:08sell4800.401.42140.00000.0000
9572007.10.24 11:32buy4810.501.42290.00000.0000
9582007.10.24 12:31buy4820.601.42450.00000.0000
9592007.10.24 13:05buy4830.701.42610.00000.0000
9602007.10.24 13:05close4770.101.42640.00000.0000-6.504027.55
9612007.10.24 13:05close4780.201.42620.00000.00009.604037.15
9622007.10.24 13:05close4790.301.42620.00000.00009.904047.05
9632007.10.24 13:05close4800.401.42640.00000.0000-20.004027.05
9642007.10.24 13:05close4810.501.42620.00000.000016.504043.55
9652007.10.24 13:05close4820.601.42620.00000.000010.204053.75
9662007.10.24 13:05close4830.701.42620.00000.00000.704054.45
9672007.10.24 13:05buy4840.101.42630.00000.0000
9682007.10.24 13:23sell4850.201.42470.00000.0000
9692007.10.24 14:00buy4860.301.42630.00000.0000
9702007.10.24 14:03sell4870.401.42470.00000.0000
9712007.10.24 14:42sell4880.501.42320.00000.0000
9722007.10.24 15:18sell4890.601.42170.00000.0000
9732007.10.24 15:19close4840.101.42040.00000.0000-5.904048.55
9742007.10.24 15:19close4850.201.42060.00000.00008.204056.75
9752007.10.24 15:19close4860.301.42040.00000.0000-17.704039.05
9762007.10.24 15:19close4870.401.42060.00000.000016.404055.45
9772007.10.24 15:19close4880.501.42060.00000.000013.004068.45
9782007.10.24 15:19close4890.601.42060.00000.00006.604075.05
9792007.10.24 15:19sell4900.101.42030.00000.0000
9802007.10.24 15:27buy4910.201.42180.00000.0000
9812007.10.24 15:50buy4920.301.42330.00000.0000
9822007.10.24 18:27buy4930.401.42480.00000.0000
9832007.10.24 19:12buy4940.501.42640.00000.0000
9842007.10.24 19:28close4900.101.42680.00000.0000-6.504068.55
9852007.10.24 19:28close4910.201.42660.00000.00009.604078.15
9862007.10.24 19:28close4920.301.42660.00000.00009.904088.05
9872007.10.24 19:28close4930.401.42660.00000.00007.204095.25
9882007.10.24 19:28close4940.501.42660.00000.00001.004096.25
9892007.10.24 19:28buy4950.101.42670.00000.0000
9902007.10.25 00:40sell4960.201.42520.00000.0000
9912007.10.25 02:05buy4970.301.42670.00000.0000
9922007.10.25 06:37buy4980.401.42830.00000.0000
9932007.10.25 06:47sell4990.501.42670.00000.0000
9942007.10.25 06:48sell5000.601.42520.00000.0000
9952007.10.25 07:01buy5010.701.42670.00000.0000
9962007.10.25 07:05sell5020.801.42520.00000.0000
9972007.10.25 07:50buy5030.901.42680.00000.0000
9982007.10.25 07:58sell5041.001.42530.00000.0000
9992007.10.25 08:05buy5051.101.42680.00000.0000
10002007.10.25 09:57buy5061.201.42840.00000.0000
10012007.10.25 10:06buy5071.301.42990.00000.0000
10022007.10.25 11:25buy5081.401.43140.00000.0000
10032007.10.25 11:27close4950.101.43140.00000.00004.594100.84
10042007.10.25 11:27close4960.201.43160.00000.0000-12.804088.04
10052007.10.25 11:27close4970.301.43140.00000.000014.104102.14
10062007.10.25 11:27close4980.401.43140.00000.000012.404114.54
10072007.10.25 11:27close4990.501.43160.00000.0000-24.504090.04
10082007.10.25 11:27close5000.601.43160.00000.0000-38.404051.64
10092007.10.25 11:27close5010.701.43140.00000.000032.904084.54
10102007.10.25 11:27close5020.801.43160.00000.0000-51.204033.34
10112007.10.25 11:27close5030.901.43140.00000.000041.404074.74
10122007.10.25 11:27close5041.001.43160.00000.0000-63.004011.74
10132007.10.25 11:27close5051.101.43140.00000.000050.604062.34
10142007.10.25 11:27close5061.201.43140.00000.000036.004098.34
10152007.10.25 11:27close5071.301.43140.00000.000019.504117.84
10162007.10.25 11:27close5081.401.43140.00000.00000.004117.84
10172007.10.25 11:27buy5090.101.43150.00000.0000
10182007.10.25 12:17sell5100.201.43000.00000.0000
10192007.10.25 12:30buy5110.301.43150.00000.0000
10202007.10.25 12:38buy5120.401.43300.00000.0000
10212007.10.25 12:41buy5130.501.43460.00000.0000
10222007.10.25 12:43sell5140.601.43300.00000.0000
10232007.10.25 13:32sell5150.701.43150.00000.0000
10242007.10.25 14:48sell5160.801.43000.00000.0000
10252007.10.25 17:38buy5170.901.43150.00000.0000
10262007.10.25 21:28buy5181.001.43300.00000.0000
10272007.10.26 06:12buy5191.101.43460.00000.0000
10282007.10.26 06:28buy5201.201.43610.00000.0000
10292007.10.26 06:35close5090.101.43640.00000.00004.874122.71
10302007.10.26 06:35close5100.201.43660.00000.0000-13.194109.51
10312007.10.26 06:35close5110.301.43640.00000.000014.594124.11
10322007.10.26 06:35close5120.401.43640.00000.000013.464137.57
10332007.10.26 06:35close5130.501.43640.00000.00008.824146.39
10342007.10.26 06:35close5140.601.43660.00000.0000-21.584124.81
10352007.10.26 06:35close5150.701.43660.00000.0000-35.684089.14
10362007.10.26 06:35close5160.801.43660.00000.0000-52.774036.37
10372007.10.26 06:35close5170.901.43640.00000.000043.794080.15
10382007.10.26 06:35close5181.001.43640.00000.000033.654113.80
10392007.10.26 06:35close5191.101.43640.00000.000019.804133.60
10402007.10.26 06:35close5201.201.43640.00000.00003.604137.20
10412007.10.26 06:35buy5210.101.43650.00000.0000
10422007.10.26 07:23sell5220.201.43490.00000.0000
10432007.10.26 07:56buy5230.301.43650.00000.0000
10442007.10.26 12:12buy5240.401.43800.00000.0000
10452007.10.26 13:28sell5250.501.43640.00000.0000
10462007.10.26 14:00buy5260.601.43790.00000.0000
10472007.10.26 14:10sell5270.701.43640.00000.0000
10482007.10.26 14:22buy5280.801.43790.00000.0000
10492007.10.26 14:50buy5290.901.43940.00000.0000
10502007.10.26 16:35sell5301.001.43790.00000.0000
10512007.10.28 22:00buy5311.101.44100.00000.0000
10522007.10.29 06:00buy5321.201.44260.00000.0000
10532007.10.29 07:08sell5331.301.44100.00000.0000
10542007.10.29 07:37buy5341.401.44260.00000.0000
10552007.10.29 08:10close5210.101.44360.00000.00007.064144.27
10562007.10.29 08:10close5220.201.44380.00000.0000-17.794126.47
10572007.10.29 08:10close5230.301.44360.00000.000021.204147.67
10582007.10.29 08:10close5240.401.44360.00000.000022.264169.93
10592007.10.29 08:10close5250.501.44380.00000.0000-36.984132.95
10602007.10.29 08:10close5260.601.44360.00000.000033.994166.94
10612007.10.29 08:10close5270.701.44380.00000.0000-51.784115.16
10622007.10.29 08:10close5280.801.44360.00000.000045.324160.48
10632007.10.29 08:10close5290.901.44360.00000.000037.484197.97
10642007.10.29 08:10close5301.001.44380.00000.0000-58.974139.00
10652007.10.29 08:10close5311.101.44360.00000.000028.224167.22
10662007.10.29 08:10close5321.201.44360.00000.000012.004179.22
10672007.10.29 08:10close5331.301.44380.00000.0000-36.404142.82
10682007.10.29 08:10close5341.401.44360.00000.000014.004156.82
10692007.10.29 08:10buy5350.101.44390.00000.0000
10702007.10.29 08:23sell5360.201.44240.00000.0000
10712007.10.29 09:10sell5370.301.44080.00000.0000
10722007.10.29 11:12buy5380.401.44240.00000.0000
10732007.10.29 11:40sell5390.501.44080.00000.0000
10742007.10.29 12:50sell5400.601.43930.00000.0000
10752007.10.29 14:08sell5410.701.43780.00000.0000
10762007.10.29 14:23buy5420.801.43930.00000.0000
10772007.10.29 14:33buy5430.901.44080.00000.0000
10782007.10.29 17:03buy5441.001.44240.00000.0000
10792007.10.30 00:34sell5451.101.44080.00000.0000
10802007.10.30 00:52sell5461.201.43930.00000.0000
10812007.10.30 01:33buy5471.301.44080.00000.0000
10822007.10.30 04:58sell5481.401.43930.00000.0000
10832007.10.30 07:06sell5491.501.43780.00000.0000
10842007.10.30 07:22buy5501.601.43930.00000.0000
10852007.10.30 07:48buy5511.701.44080.00000.0000
10862007.10.30 09:17sell5521.801.43930.00000.0000
10872007.10.30 11:25buy5531.901.44080.00000.0000
10882007.10.30 11:37sell5542.001.43930.00000.0000
10892007.10.30 13:10buy5552.101.44080.00000.0000
10902007.10.30 14:03buy5562.201.44240.00000.0000
10912007.10.30 19:11buy5572.301.44390.00000.0000
10922007.10.31 06:10buy5582.401.44540.00000.0000
10932007.10.31 06:13sell5592.501.44380.00000.0000
10942007.10.31 07:02buy5602.601.44530.00000.0000
10952007.10.31 07:22buy5612.701.44680.00000.0000
10962007.10.31 07:47sell5622.801.44530.00000.0000
10972007.10.31 09:07sell5632.901.44380.00000.0000
10982007.10.31 09:13close5350.101.44310.00000.0000-0.874155.95
10992007.10.31 09:13close5360.201.44330.00000.0000-1.794154.16
11002007.10.31 09:13close5370.301.44330.00000.0000-7.484146.68
11012007.10.31 09:13close5380.401.44310.00000.00002.524149.20
11022007.10.31 09:13close5390.501.44330.00000.0000-12.474136.74
11032007.10.31 09:13close5400.601.44330.00000.0000-23.964112.78
11042007.10.31 09:13close5410.701.44330.00000.0000-38.454074.33
11052007.10.31 09:13close5420.801.44310.00000.000029.844104.17
11062007.10.31 09:13close5430.901.44310.00000.000020.074124.24
11072007.10.31 09:13close5441.001.44310.00000.00006.304130.54
11082007.10.31 09:13close5451.101.44330.00000.0000-27.464103.07
11092007.10.31 09:13close5461.201.44330.00000.0000-47.964055.12
11102007.10.31 09:13close5471.301.44310.00000.000029.454084.56
11112007.10.31 09:13close5481.401.44330.00000.0000-55.954028.61
11122007.10.31 09:13close5491.501.44330.00000.0000-82.453946.16
11132007.10.31 09:13close5501.601.44310.00000.000060.244006.40
11142007.10.31 09:13close5511.701.44310.00000.000038.514044.91
11152007.10.31 09:13close5521.801.44330.00000.0000-71.943972.97
11162007.10.31 09:13close5531.901.44310.00000.000043.044016.01
11172007.10.31 09:13close5542.001.44330.00000.0000-79.933936.08
11182007.10.31 09:13close5552.101.44310.00000.000047.563983.64
11192007.10.31 09:13close5562.201.44310.00000.000014.633998.27
11202007.10.31 09:13close5572.301.44310.00000.0000-19.203979.07
11212007.10.31 09:13close5582.401.44310.00000.0000-55.203923.87
11222007.10.31 09:13close5592.501.44330.00000.000012.503936.37
11232007.10.31 09:13close5602.601.44310.00000.0000-57.203879.17
11242007.10.31 09:13close5612.701.44310.00000.0000-99.903779.27
11252007.10.31 09:13close5622.801.44330.00000.000056.003835.27
11262007.10.31 09:13close5632.901.44330.00000.000014.503849.77
11272007.10.31 09:13sell5640.101.44300.00000.0000
11282007.10.31 10:02buy5650.201.44460.00000.0000
11292007.10.31 12:31sell5660.301.44300.00000.0000
11302007.10.31 12:33buy5670.401.44460.00000.0000
11312007.10.31 12:36sell5680.501.44300.00000.0000
11322007.10.31 13:05buy5690.601.44460.00000.0000
11332007.10.31 15:52buy5700.701.44610.00000.0000
11342007.10.31 18:15sell5710.801.44450.00000.0000
11352007.10.31 18:15sell5720.901.44290.00000.0000
11362007.10.31 18:17buy5731.001.44450.00000.0000
11372007.10.31 18:17buy5741.101.44600.00000.0000
11382007.10.31 18:40buy5751.201.44750.00000.0000
11392007.10.31 18:41buy5761.301.44900.00000.0000
11402007.10.31 18:42close5640.101.44930.00000.0000-6.303843.47
11412007.10.31 18:42close5650.201.44910.00000.00009.003852.47
11422007.10.31 18:42close5660.301.44930.00000.0000-18.903833.57
11432007.10.31 18:42close5670.401.44910.00000.000018.003851.57
11442007.10.31 18:42close5680.501.44930.00000.0000-31.503820.07
11452007.10.31 18:42close5690.601.44910.00000.000027.003847.07
11462007.10.31 18:42close5700.701.44910.00000.000021.003868.07
11472007.10.31 18:42close5710.801.44930.00000.0000-38.403829.67
11482007.10.31 18:42close5720.901.44930.00000.0000-57.603772.07
11492007.10.31 18:42close5731.001.44910.00000.000046.003818.07
11502007.10.31 18:42close5741.101.44910.00000.000034.103852.17
11512007.10.31 18:42close5751.201.44910.00000.000019.203871.37
11522007.10.31 18:42close5761.301.44910.00000.00001.303872.67
11532007.10.31 18:42buy5770.101.44940.00000.0000
11542007.10.31 19:07sell5780.201.44790.00000.0000
11552007.10.31 19:22sell5790.301.44640.00000.0000
11562007.10.31 19:35buy5800.401.44790.00000.0000
11572007.10.31 19:55buy5810.501.44940.00000.0000
11582007.10.31 20:12sell5820.601.44790.00000.0000
11592007.11.01 01:16sell5830.701.44640.00000.0000
11602007.11.01 08:02sell5840.801.44480.00000.0000
11612007.11.01 08:08sell5850.901.44330.00000.0000
11622007.11.01 08:08close5770.101.44320.00000.0000-6.313866.36
11632007.11.01 08:08close5780.201.44340.00000.00009.023875.38
11642007.11.01 08:08close5790.301.44340.00000.00009.033884.41
11652007.11.01 08:08close5800.401.44320.00000.0000-19.223865.19
11662007.11.01 08:08close5810.501.44320.00000.0000-31.523833.67
11672007.11.01 08:08close5820.601.44340.00000.000027.063860.73
11682007.11.01 08:08close5830.701.44340.00000.000021.003881.73
11692007.11.01 08:08close5840.801.44340.00000.000011.203892.93
11702007.11.01 08:08close5850.901.44340.00000.0000-0.903892.03
11712007.11.01 08:08sell5860.101.44330.00000.0000
11722007.11.01 08:53sell5870.201.44180.00000.0000
11732007.11.01 08:58buy5880.301.44330.00000.0000
11742007.11.01 09:32sell5890.401.44180.00000.0000
11752007.11.01 09:46buy5900.501.44330.00000.0000
11762007.11.01 11:06sell5910.601.44180.00000.0000
11772007.11.01 12:11buy5920.701.44330.00000.0000
11782007.11.01 12:52sell5930.801.44180.00000.0000
11792007.11.01 15:23buy5940.901.44330.00000.0000
11802007.11.01 15:33sell5951.001.44180.00000.0000
11812007.11.01 15:52buy5961.101.44330.00000.0000
11822007.11.01 16:08buy5971.201.44480.00000.0000
11832007.11.01 16:18buy5981.301.44640.00000.0000
11842007.11.01 16:45buy5991.401.44790.00000.0000
11852007.11.01 16:49sell6001.501.44640.00000.0000
11862007.11.01 17:38sell6011.601.44480.00000.0000
11872007.11.01 18:42buy6021.701.44640.00000.0000
11882007.11.01 19:29sell6031.801.44480.00000.0000
11892007.11.01 19:58sell6041.901.44330.00000.0000
11902007.11.01 21:10sell6052.001.44180.00000.0000
11912007.11.01 22:15buy6062.101.44330.00000.0000
11922007.11.02 03:10buy6072.201.44480.00000.0000
11932007.11.02 05:28sell6082.301.44330.00000.0000
11942007.11.02 06:56buy6092.401.44480.00000.0000
11952007.11.02 07:03buy6102.501.44640.00000.0000
11962007.11.02 09:12buy6112.601.44790.00000.0000
11972007.11.02 12:29sell6122.701.44630.00000.0000
11982007.11.02 12:30close5860.101.44520.00000.0000-1.903890.14
11992007.11.02 12:30close5870.201.44520.00000.0000-6.793883.34
12002007.11.02 12:30close5880.301.44500.00000.00004.993888.34
12012007.11.02 12:30close5890.401.44520.00000.0000-13.593874.75
12022007.11.02 12:30close5900.501.44500.00000.00008.323883.08
12032007.11.02 12:30close5910.601.44520.00000.0000-20.383862.70
12042007.11.02 12:30close5920.701.44500.00000.000011.663874.35
12052007.11.02 12:30close5930.801.44520.00000.0000-27.173847.18
12062007.11.02 12:30close5940.901.44500.00000.000014.993862.17
12072007.11.02 12:30close5951.001.44520.00000.0000-33.973828.20
12082007.11.02 12:30close5961.101.44500.00000.000018.313846.52
12092007.11.02 12:30close5971.201.44500.00000.00001.983848.50
12102007.11.02 12:30close5981.301.44500.00000.0000-18.653829.84
12112007.11.02 12:30close5991.401.44500.00000.0000-41.093788.75
12122007.11.02 12:30close6001.501.44520.00000.000018.053806.80
12132007.11.02 12:30close6011.601.44520.00000.0000-6.343800.46
12142007.11.02 12:30close6021.701.44500.00000.0000-24.403776.06
12152007.11.02 12:30close6031.801.44520.00000.0000-7.143768.93
12162007.11.02 12:30close6041.901.44520.00000.0000-36.033732.89
12172007.11.02 12:30close6052.001.44520.00000.0000-67.933664.96
12182007.11.02 12:30close6062.101.44500.00000.000034.973699.93
12192007.11.02 12:30close6072.201.44500.00000.00004.403704.33
12202007.11.02 12:30close6082.301.44520.00000.0000-43.703660.63
12212007.11.02 12:30close6092.401.44500.00000.00004.803665.43
12222007.11.02 12:30close6102.501.44500.00000.0000-35.003630.43
12232007.11.02 12:30close6112.601.44500.00000.0000-75.403555.03
12242007.11.02 12:30close6122.701.44520.00000.000029.703584.73
12252007.11.02 12:30sell6130.101.44510.00000.0000
12262007.11.02 12:30sell6140.201.44360.00000.0000
12272007.11.02 12:31buy6150.301.44510.00000.0000
12282007.11.02 12:32buy6160.401.44670.00000.0000
12292007.11.02 12:32buy6170.501.44820.00000.0000
12302007.11.02 12:35sell6180.601.44660.00000.0000
12312007.11.02 12:37buy6190.701.44820.00000.0000
12322007.11.02 12:40buy6200.801.44970.00000.0000
12332007.11.02 12:41close6130.101.45070.00000.0000-5.603579.13
12342007.11.02 12:41close6140.201.45070.00000.0000-14.203564.93
12352007.11.02 12:41close6150.301.45050.00000.000016.203581.13
12362007.11.02 12:41close6160.401.45050.00000.000015.203596.33
12372007.11.02 12:41close6170.501.45050.00000.000011.503607.83
12382007.11.02 12:41close6180.601.45070.00000.0000-24.603583.23
12392007.11.02 12:41close6190.701.45050.00000.000016.103599.33
12402007.11.02 12:41close6200.801.45050.00000.00006.403605.73
12412007.11.02 12:41buy6210.101.45080.00000.0000
12422007.11.02 12:42buy6220.201.45230.00000.0000
12432007.11.02 12:44sell6230.301.45050.00000.0000
12442007.11.02 12:47sell6240.401.44890.00000.0000
12452007.11.02 12:53sell6250.501.44740.00000.0000
12462007.11.02 12:57buy6260.601.44890.00000.0000
12472007.11.02 13:00sell6270.701.44740.00000.0000
12482007.11.02 13:06buy6280.801.44890.00000.0000
12492007.11.02 13:15sell6290.901.44740.00000.0000
12502007.11.02 14:23buy6301.001.44890.00000.0000
12512007.11.02 16:36buy6311.101.45050.00000.0000
12522007.11.02 16:57buy6321.201.45200.00000.0000
12532007.11.02 18:34sell6331.301.45050.00000.0000
12542007.11.02 19:50buy6341.401.45200.00000.0000
12552007.11.04 23:52sell6351.501.45050.00000.0000
12562007.11.05 03:02sell6361.601.44890.00000.0000
12572007.11.05 07:14sell6371.701.44740.00000.0000
12582007.11.05 07:40buy6381.801.44890.00000.0000
12592007.11.05 08:02sell6391.901.44740.00000.0000
12602007.11.05 08:15sell6402.001.44590.00000.0000
12612007.11.05 08:59buy6412.101.44740.00000.0000
12622007.11.05 09:32sell6422.201.44590.00000.0000
12632007.11.05 09:45buy6432.301.44740.00000.0000
12642007.11.05 10:31sell6442.401.44590.00000.0000
12652007.11.05 10:53sell6452.501.44440.00000.0000
12662007.11.05 11:20buy6462.601.44590.00000.0000
12672007.11.05 11:53buy6472.701.44740.00000.0000
12682007.11.05 13:11close6210.101.44850.00000.0000-2.343603.39
12692007.11.05 13:11close6220.201.44850.00000.0000-7.673595.72
12702007.11.05 13:11close6230.301.44870.00000.00005.413601.13
12712007.11.05 13:11close6240.401.44870.00000.00000.813601.95
12722007.11.05 13:11close6250.501.44870.00000.0000-6.483595.47
12732007.11.05 13:11close6260.601.44850.00000.0000-2.613592.86
12742007.11.05 13:11close6270.701.44870.00000.0000-9.083583.78
12752007.11.05 13:11close6280.801.44850.00000.0000-3.483580.30
12762007.11.05 13:11close6290.901.44870.00000.0000-11.673568.63
12772007.11.05 13:11close6301.001.44850.00000.0000-4.353564.28
12782007.11.05 13:11close6311.101.44850.00000.0000-22.393541.90
12792007.11.05 13:11close6321.201.44850.00000.0000-42.423499.48
12802007.11.05 13:11close6331.301.44870.00000.000023.453522.92
12812007.11.05 13:11close6341.401.44850.00000.0000-49.493473.43
12822007.11.05 13:11close6351.501.44870.00000.000027.053500.48
12832007.11.05 13:11close6361.601.44870.00000.00003.203503.68
12842007.11.05 13:11close6371.701.44870.00000.0000-22.103481.58
12852007.11.05 13:11close6381.801.44850.00000.0000-7.203474.38
12862007.11.05 13:11close6391.901.44870.00000.0000-24.703449.68
12872007.11.05 13:11close6402.001.44870.00000.0000-56.003393.68
12882007.11.05 13:11close6412.101.44850.00000.000023.103416.78
12892007.11.05 13:11close6422.201.44870.00000.0000-61.603355.18
12902007.11.05 13:11close6432.301.44850.00000.000025.303380.48
12912007.11.05 13:11close6442.401.44870.00000.0000-67.203313.28
12922007.11.05 13:11close6452.501.44870.00000.0000-107.503205.78
12932007.11.05 13:11close6462.601.44850.00000.000067.603273.38
12942007.11.05 13:11close6472.701.44850.00000.000029.703303.08
12952007.11.05 13:11buy6480.101.44860.00000.0000
12962007.11.05 13:43sell6490.201.44700.00000.0000
12972007.11.05 14:55buy6500.301.44860.00000.0000
12982007.11.05 15:49sell6510.401.44700.00000.0000
12992007.11.06 05:08buy6520.501.44860.00000.0000
13002007.11.06 05:58buy6530.601.45010.00000.0000
13012007.11.06 06:55buy6540.701.45160.00000.0000
13022007.11.06 07:52close6480.101.45240.00000.00003.763306.85
13032007.11.06 07:52close6490.201.45260.00000.0000-11.193295.66
13042007.11.06 07:52close6500.301.45240.00000.000011.303306.95
13052007.11.06 07:52close6510.401.45260.00000.0000-22.393284.57
13062007.11.06 07:52close6520.501.45240.00000.000019.003303.57
13072007.11.06 07:52close6530.601.45240.00000.000013.803317.37
13082007.11.06 07:52close6540.701.45240.00000.00005.603322.97
13092007.11.06 07:52buy6550.101.45270.00000.0000
13102007.11.06 11:12buy6560.201.45420.00000.0000
13112007.11.06 11:48buy6570.301.45570.00000.0000
13122007.11.06 11:59sell6580.401.45420.00000.0000
13132007.11.06 13:56buy6590.501.45570.00000.0000
13142007.11.06 14:07buy6600.601.45720.00000.0000
13152007.11.06 14:57sell6610.701.45570.00000.0000
13162007.11.07 02:22buy6620.801.45720.00000.0000
13172007.11.07 02:25buy6630.901.45880.00000.0000
13182007.11.07 02:25close6550.101.45880.00000.00006.063329.03
13192007.11.07 02:25close6560.201.45880.00000.00009.133338.16
13202007.11.07 02:25close6570.301.45880.00000.00009.203347.36
13212007.11.07 02:25close6580.401.45900.00000.0000-19.193328.17
13222007.11.07 02:25close6590.501.45880.00000.000015.323343.49
13232007.11.07 02:25close6600.601.45880.00000.00009.393352.88
13242007.11.07 02:25close6610.701.45900.00000.0000-23.083329.81
13252007.11.07 02:25close6620.801.45880.00000.000012.803342.61
13262007.11.07 02:25close6630.901.45880.00000.00000.003342.61
13272007.11.07 02:25buy6640.101.45890.00000.0000
13282007.11.07 02:26sell6650.201.45740.00000.0000
13292007.11.07 02:26buy6660.301.45910.00000.0000
13302007.11.07 02:26buy6670.401.46080.00000.0000
13312007.11.07 02:27buy6680.501.46230.00000.0000
13322007.11.07 02:27close6640.101.46350.00000.00004.603347.21
13332007.11.07 02:27close6650.201.46370.00000.0000-12.603334.61
13342007.11.07 02:27close6660.301.46350.00000.000013.203347.81
13352007.11.07 02:27close6670.401.46350.00000.000010.803358.61
13362007.11.07 02:27close6680.501.46350.00000.00006.003364.61
13372007.11.07 02:27buy6690.101.46390.00000.0000
13382007.11.07 02:28buy6700.201.46550.00000.0000
13392007.11.07 02:29sell6710.301.46400.00000.0000
13402007.11.07 02:29buy6720.401.46610.00000.0000
13412007.11.07 02:32sell6730.501.46460.00000.0000
13422007.11.07 02:33sell6740.601.46300.00000.0000
13432007.11.07 02:36buy6750.701.46460.00000.0000
13442007.11.07 02:38buy6760.801.46610.00000.0000
13452007.11.07 02:40sell6770.901.46460.00000.0000
13462007.11.07 02:46sell6781.001.46300.00000.0000
13472007.11.07 02:48sell6791.101.46150.00000.0000
13482007.11.07 02:53buy6801.201.46300.00000.0000
13492007.11.07 02:58sell6811.301.46150.00000.0000
13502007.11.07 03:21buy6821.401.46300.00000.0000
13512007.11.07 05:25buy6831.501.46460.00000.0000
13522007.11.07 07:12sell6841.601.46300.00000.0000
13532007.11.07 08:53buy6851.701.46460.00000.0000
13542007.11.07 09:06buy6861.801.46610.00000.0000
13552007.11.07 09:17buy6871.901.46760.00000.0000
13562007.11.07 09:21buy6882.001.46910.00000.0000
13572007.11.07 09:22close6690.101.46950.00000.00005.603370.21
13582007.11.07 09:22close6700.201.46950.00000.00008.003378.21
13592007.11.07 09:22close6710.301.46970.00000.0000-17.103361.11
13602007.11.07 09:22close6720.401.46950.00000.000013.603374.71
13612007.11.07 09:22close6730.501.46970.00000.0000-25.503349.21
13622007.11.07 09:22close6740.601.46970.00000.0000-40.203309.01
13632007.11.07 09:22close6750.701.46950.00000.000034.303343.31
13642007.11.07 09:22close6760.801.46950.00000.000027.203370.51
13652007.11.07 09:22close6770.901.46970.00000.0000-45.903324.61
13662007.11.07 09:22close6781.001.46970.00000.0000-67.003257.61
13672007.11.07 09:22close6791.101.46970.00000.0000-90.203167.41
13682007.11.07 09:22close6801.201.46950.00000.000078.003245.41
13692007.11.07 09:22close6811.301.46970.00000.0000-106.603138.81
13702007.11.07 09:22close6821.401.46950.00000.000091.003229.81
13712007.11.07 09:22close6831.501.46950.00000.000073.503303.31
13722007.11.07 09:22close6841.601.46970.00000.0000-107.203196.11
13732007.11.07 09:22close6851.701.46950.00000.000083.303279.41
13742007.11.07 09:22close6861.801.46950.00000.000061.203340.61
13752007.11.07 09:22close6871.901.46950.00000.000036.103376.71
13762007.11.07 09:22close6882.001.46950.00000.00008.003384.71
13772007.11.07 09:22buy6890.101.46980.00000.0000
13782007.11.07 09:24sell6900.201.46820.00000.0000
13792007.11.07 09:31buy6910.301.46970.00000.0000
13802007.11.07 09:38sell6920.401.46820.00000.0000
13812007.11.07 09:58buy6930.501.46970.00000.0000
13822007.11.07 10:08sell6940.601.46820.00000.0000
13832007.11.07 10:40sell6950.701.46670.00000.0000
13842007.11.07 11:26buy6960.801.46820.00000.0000
13852007.11.07 12:08sell6970.901.46670.00000.0000
13862007.11.07 12:45buy6981.001.46820.00000.0000
13872007.11.07 12:53buy6991.101.46970.00000.0000
13882007.11.07 13:02buy7001.201.47120.00000.0000
13892007.11.07 13:05buy7011.301.47280.00000.0000
13902007.11.07 13:17sell7021.401.47120.00000.0000
13912007.11.07 13:30sell7031.501.46970.00000.0000
13922007.11.07 13:46buy7041.601.47120.00000.0000
13932007.11.07 14:00sell7051.701.46970.00000.0000
13942007.11.07 14:27sell7061.801.46820.00000.0000
13952007.11.07 15:47sell7071.901.46670.00000.0000
13962007.11.07 20:25sell7082.001.46510.00000.0000
13972007.11.07 20:28sell7092.101.46360.00000.0000
13982007.11.07 20:28close6890.101.46340.00000.0000-6.403378.31
13992007.11.07 20:28close6900.201.46360.00000.00009.203387.51
14002007.11.07 20:28close6910.301.46340.00000.0000-18.903368.61
14012007.11.07 20:28close6920.401.46360.00000.000018.403387.01
14022007.11.07 20:28close6930.501.46340.00000.0000-31.503355.51
14032007.11.07 20:28close6940.601.46360.00000.000027.603383.11
14042007.11.07 20:28close6950.701.46360.00000.000021.703404.81
14052007.11.07 20:28close6960.801.46340.00000.0000-38.403366.41
14062007.11.07 20:28close6970.901.46360.00000.000027.903394.31
14072007.11.07 20:28close6981.001.46340.00000.0000-48.003346.31
14082007.11.07 20:28close6991.101.46340.00000.0000-69.303277.01
14092007.11.07 20:28close7001.201.46340.00000.0000-93.603183.41
14102007.11.07 20:28close7011.301.46340.00000.0000-122.203061.21
14112007.11.07 20:28close7021.401.46360.00000.0000106.403167.61
14122007.11.07 20:28close7031.501.46360.00000.000091.503259.11
14132007.11.07 20:28close7041.601.46340.00000.0000-124.803134.31
14142007.11.07 20:28close7051.701.46360.00000.0000103.703238.01
14152007.11.07 20:28close7061.801.46360.00000.000082.803320.81
14162007.11.07 20:28close7071.901.46360.00000.000058.903379.71
14172007.11.07 20:28close7082.001.46360.00000.000030.003409.71
14182007.11.07 20:28close7092.101.46360.00000.00000.003409.71
14192007.11.07 20:28sell7100.101.46330.00000.0000
14202007.11.07 22:34sell7110.201.46180.00000.0000
14212007.11.07 22:38buy7120.301.46330.00000.0000
14222007.11.07 22:41sell7130.401.46180.00000.0000
14232007.11.07 23:02buy7140.501.46330.00000.0000
14242007.11.08 00:36buy7150.601.46500.00000.0000
14252007.11.08 01:10buy7160.701.46660.00000.0000
14262007.11.08 01:52sell7170.801.46500.00000.0000
14272007.11.08 02:18sell7180.901.46350.00000.0000
14282007.11.08 06:36buy7191.001.46500.00000.0000
14292007.11.08 06:56sell7201.101.46350.00000.0000
14302007.11.08 07:18buy7211.201.46500.00000.0000
14312007.11.08 07:47buy7221.301.46660.00000.0000
14322007.11.08 10:50buy7231.401.46810.00000.0000
14332007.11.08 11:11sell7241.501.46660.00000.0000
14342007.11.08 12:14sell7251.601.46500.00000.0000
14352007.11.08 13:02buy7261.701.46660.00000.0000
14362007.11.08 13:58sell7271.801.46500.00000.0000
14372007.11.08 14:01buy7281.901.46660.00000.0000
14382007.11.08 15:01buy7292.001.46810.00000.0000
14392007.11.08 15:03buy7302.101.46960.00000.0000
14402007.11.08 17:06sell7312.201.46810.00000.0000
14412007.11.08 17:20sell7322.301.46660.00000.0000
14422007.11.08 17:30buy7332.401.46810.00000.0000
14432007.11.08 19:31sell7342.501.46660.00000.0000
14442007.11.08 20:56buy7352.601.46810.00000.0000
14452007.11.09 00:23buy7362.701.46960.00000.0000
14462007.11.09 01:10buy7372.801.47110.00000.0000
14472007.11.09 01:12close7100.101.47200.00000.0000-8.693401.02
14482007.11.09 01:12close7110.201.47200.00000.0000-20.373380.65
14492007.11.09 01:12close7120.301.47180.00000.000025.083405.73
14502007.11.09 01:12close7130.401.47200.00000.0000-40.743364.99
14512007.11.09 01:12close7140.501.47180.00000.000041.803406.79
14522007.11.09 01:12close7150.601.47180.00000.000040.593447.38
14532007.11.09 01:12close7160.701.47180.00000.000036.163483.53
14542007.11.09 01:12close7170.801.47200.00000.0000-55.973427.56
14552007.11.09 01:12close7180.901.47200.00000.0000-76.473351.09
14562007.11.09 01:12close7191.001.47180.00000.000067.653418.74
14572007.11.09 01:12close7201.101.47200.00000.0000-93.463325.28
14582007.11.09 01:12close7211.201.47180.00000.000081.183406.46
14592007.11.09 01:12close7221.301.47180.00000.000067.143473.60
14602007.11.09 01:12close7231.401.47180.00000.000051.313524.91
14612007.11.09 01:12close7241.501.47200.00000.0000-80.953443.97
14622007.11.09 01:12close7251.601.47200.00000.0000-111.943332.02
14632007.11.09 01:12close7261.701.47180.00000.000087.813419.83
14642007.11.09 01:12close7271.801.47200.00000.0000-125.943293.89
14652007.11.09 01:12close7281.901.47180.00000.000098.133392.03
14662007.11.09 01:12close7292.001.47180.00000.000073.303465.33
14672007.11.09 01:12close7302.101.47180.00000.000045.473510.79
14682007.11.09 01:12close7312.201.47200.00000.0000-85.723425.07
14692007.11.09 01:12close7322.301.47200.00000.0000-124.123300.95
14702007.11.09 01:12close7332.401.47180.00000.000087.963388.91
14712007.11.09 01:12close7342.501.47200.00000.0000-134.913254.00
14722007.11.09 01:12close7352.601.47180.00000.000095.293349.29
14732007.11.09 01:12close7362.701.47180.00000.000059.403408.69
14742007.11.09 01:12close7372.801.47180.00000.000019.603428.29
14752007.11.09 01:12buy7380.101.47210.00000.0000
14762007.11.09 01:37buy7390.201.47360.00000.0000
14772007.11.09 01:43sell7400.301.47210.00000.0000
14782007.11.09 01:57sell7410.401.47060.00000.0000
14792007.11.09 02:28sell7420.501.46900.00000.0000
14802007.11.09 02:35buy7430.601.47060.00000.0000
14812007.11.09 03:40buy7440.701.47210.00000.0000
14822007.11.09 03:52buy7450.801.47360.00000.0000
14832007.11.09 03:57sell7460.901.47210.00000.0000
14842007.11.09 06:38sell7471.001.47060.00000.0000
14852007.11.09 07:02buy7481.101.47210.00000.0000
14862007.11.09 07:42sell7491.201.47060.00000.0000
14872007.11.09 08:02sell7501.301.46890.00000.0000
14882007.11.09 09:10buy7511.401.47050.00000.0000
14892007.11.09 09:33buy7521.501.47200.00000.0000
14902007.11.09 10:12buy7531.601.47350.00000.0000
14912007.11.09 11:00sell7541.701.47100.00000.0000
14922007.11.09 11:18sell7551.801.46950.00000.0000
14932007.11.09 11:33sell7561.901.46800.00000.0000
14942007.11.09 11:42sell7572.001.46650.00000.0000
14952007.11.09 11:47buy7582.101.46800.00000.0000
14962007.11.09 12:03sell7592.201.46650.00000.0000
14972007.11.09 12:12buy7602.301.46800.00000.0000
14982007.11.09 12:32buy7612.401.46950.00000.0000
14992007.11.09 12:45sell7622.501.46800.00000.0000
15002007.11.09 14:17buy7632.601.46950.00000.0000
15012007.11.09 14:50sell7642.701.46800.00000.0000
15022007.11.09 14:50close7380.101.46810.00000.0000-4.003424.29
15032007.11.09 14:50close7390.201.46810.00000.0000-11.003413.29
15042007.11.09 14:50close7400.301.46830.00000.000011.403424.69
15052007.11.09 14:50close7410.401.46830.00000.00009.203433.89
15062007.11.09 14:50close7420.501.46830.00000.00003.503437.39
15072007.11.09 14:50close7430.601.46810.00000.0000-15.003422.39
15082007.11.09 14:50close7440.701.46810.00000.0000-28.003394.39
15092007.11.09 14:50close7450.801.46810.00000.0000-44.003350.39
15102007.11.09 14:50close7460.901.46830.00000.000034.203384.59
15112007.11.09 14:50close7471.001.46830.00000.000023.003407.59
15122007.11.09 14:50close7481.101.46810.00000.0000-44.003363.59
15132007.11.09 14:50close7491.201.46830.00000.000027.603391.19
15142007.11.09 14:50close7501.301.46830.00000.00007.803398.99
15152007.11.09 14:50close7511.401.46810.00000.0000-33.603365.39
15162007.11.09 14:50close7521.501.46810.00000.0000-58.503306.89
15172007.11.09 14:50close7531.601.46810.00000.0000-86.403220.49
15182007.11.09 14:50close7541.701.46830.00000.000045.903266.39
15192007.11.09 14:50close7551.801.46830.00000.000021.603287.99
15202007.11.09 14:50close7561.901.46830.00000.0000-5.703282.29
15212007.11.09 14:50close7572.001.46830.00000.0000-36.003246.29
15222007.11.09 14:50close7582.101.46810.00000.00002.103248.39
15232007.11.09 14:50close7592.201.46830.00000.0000-39.603208.79
15242007.11.09 14:50close7602.301.46810.00000.00002.303211.09
15252007.11.09 14:50close7612.401.46810.00000.0000-33.603177.49
15262007.11.09 14:50close7622.501.46830.00000.0000-7.503169.99
15272007.11.09 14:50close7632.601.46810.00000.0000-36.403133.59
15282007.11.09 14:50close7642.701.46830.00000.0000-8.103125.49
15292007.11.09 14:50sell7650.101.46800.00000.0000
15302007.11.09 15:08sell7660.201.46650.00000.0000
15312007.11.09 15:18buy7670.301.46800.00000.0000
15322007.11.09 16:10sell7680.401.46650.00000.0000
15332007.11.09 16:13buy7690.501.46800.00000.0000
15342007.11.09 16:18sell7700.601.46650.00000.0000
15352007.11.09 16:37sell7710.701.46490.00000.0000
15362007.11.09 16:38sell7720.801.46340.00000.0000
15372007.11.09 16:41buy7730.901.46500.00000.0000
15382007.11.09 16:48buy7741.001.46660.00000.0000
15392007.11.09 17:11buy7751.101.46810.00000.0000
15402007.11.09 17:55sell7761.201.46660.00000.0000
15412007.11.11 23:00sell7771.301.46450.00000.0000
15422007.11.11 23:30buy7781.401.46600.00000.0000
15432007.11.12 00:08sell7791.501.46450.00000.0000
15442007.11.12 01:18sell7801.601.46290.00000.0000
15452007.11.12 01:51buy7811.701.46450.00000.0000
15462007.11.12 03:34sell7821.801.46290.00000.0000
15472007.11.12 03:58buy7831.901.46450.00000.0000
15482007.11.12 04:16sell7842.001.46290.00000.0000
15492007.11.12 05:35buy7852.101.46450.00000.0000
15502007.11.12 05:50sell7862.201.46290.00000.0000
15512007.11.12 06:51buy7872.301.46450.00000.0000
15522007.11.12 07:05sell7882.401.46290.00000.0000
15532007.11.12 07:10buy7892.501.46450.00000.0000
15542007.11.12 07:37buy7902.601.46600.00000.0000
15552007.11.12 07:47close7650.101.46470.00000.00003.303128.79
15562007.11.12 07:47close7660.201.46470.00000.00003.613132.40
15572007.11.12 07:47close7670.301.46450.00000.0000-10.613121.79
15582007.11.12 07:47close7680.401.46470.00000.00007.213129.01
15592007.11.12 07:47close7690.501.46450.00000.0000-17.683111.33
15602007.11.12 07:47close7700.601.46470.00000.000010.823122.15
15612007.11.12 07:47close7710.701.46470.00000.00001.423123.58
15622007.11.12 07:47close7720.801.46470.00000.0000-10.373113.20
15632007.11.12 07:47close7730.901.46450.00000.0000-4.813108.39
15642007.11.12 07:47close7741.001.46450.00000.0000-21.353087.04
15652007.11.12 07:47close7751.101.46450.00000.0000-39.983047.05
15662007.11.12 07:47close7761.201.46470.00000.000022.843069.90
15672007.11.12 07:47close7771.301.46470.00000.0000-2.553067.34
15682007.11.12 07:47close7781.401.46450.00000.0000-21.493045.85
15692007.11.12 07:47close7791.501.46470.00000.0000-3.003042.85
15702007.11.12 07:47close7801.601.46470.00000.0000-28.803014.05
15712007.11.12 07:47close7811.701.46450.00000.00000.003014.05
15722007.11.12 07:47close7821.801.46470.00000.0000-32.402981.65
15732007.11.12 07:47close7831.901.46450.00000.00000.002981.65
15742007.11.12 07:47close7842.001.46470.00000.0000-36.002945.65
15752007.11.12 07:47close7852.101.46450.00000.00000.002945.65
15762007.11.12 07:47close7862.201.46470.00000.0000-39.602906.05
15772007.11.12 07:47close7872.301.46450.00000.00000.002906.05
15782007.11.12 07:47close7882.401.46470.00000.0000-43.202862.85
15792007.11.12 07:47close7892.501.46450.00000.00000.002862.85
15802007.11.12 07:47close7902.601.46450.00000.0000-39.002823.85
15812007.11.12 07:47buy7910.101.46460.00000.0000
15822007.11.12 07:54sell7920.201.46300.00000.0000
15832007.11.12 07:57buy7930.301.46460.00000.0000
15842007.11.12 08:24sell7940.401.46300.00000.0000
15852007.11.12 08:57sell7950.501.46150.00000.0000
15862007.11.12 09:01sell7960.601.46000.00000.0000
15872007.11.12 09:03close7910.101.45870.00000.0000-5.902817.95
15882007.11.12 09:03close7920.201.45890.00000.00008.202826.15
15892007.11.12 09:03close7930.301.45870.00000.0000-17.702808.45
15902007.11.12 09:03close7940.401.45890.00000.000016.402824.85
15912007.11.12 09:03close7950.501.45890.00000.000013.002837.85
15922007.11.12 09:03close7960.601.45890.00000.00006.602844.45
15932007.11.12 09:03sell7970.101.45860.00000.0000
15942007.11.12 09:09buy7980.201.46010.00000.0000
15952007.11.12 10:11sell7990.301.45860.00000.0000
15962007.11.12 10:47sell8000.401.45700.00000.0000
15972007.11.12 11:12sell8010.501.45550.00000.0000
15982007.11.12 11:25buy8020.601.45700.00000.0000
15992007.11.12 11:57sell8030.701.45550.00000.0000
16002007.11.12 12:39buy8040.801.45700.00000.0000
16012007.11.12 13:12buy8050.901.45860.00000.0000
16022007.11.12 13:37sell8061.001.45700.00000.0000
16032007.11.12 14:11sell8071.101.45550.00000.0000
16042007.11.12 14:21sell8081.201.45400.00000.0000
16052007.11.12 14:43buy8091.301.45550.00000.0000
16062007.11.12 15:07sell8101.401.45400.00000.0000
16072007.11.12 16:22sell8111.501.45250.00000.0000
16082007.11.12 16:35buy8121.601.45400.00000.0000
16092007.11.12 19:18buy8131.701.45550.00000.0000
16102007.11.12 19:30buy8141.801.45710.00000.0000
16112007.11.12 19:55sell8151.901.45560.00000.0000
16122007.11.12 20:35sell8162.001.45410.00000.0000
16132007.11.12 23:10sell8172.101.45260.00000.0000
16142007.11.13 00:25buy8182.201.45410.00000.0000
16152007.11.13 00:37buy8192.301.45560.00000.0000
16162007.11.13 01:33buy8202.401.45710.00000.0000
16172007.11.13 05:47buy8212.501.45870.00000.0000
16182007.11.13 06:54buy8222.601.46020.00000.0000
16192007.11.13 07:30buy8232.701.46170.00000.0000
16202007.11.13 07:31close7970.101.46240.00000.0000-3.802840.66
16212007.11.13 07:31close7980.201.46220.00000.00004.132844.79
16222007.11.13 07:31close7990.301.46240.00000.0000-11.392833.40
16232007.11.13 07:31close8000.401.46240.00000.0000-21.592811.81
16242007.11.13 07:31close8010.501.46240.00000.0000-34.482777.33
16252007.11.13 07:31close8020.601.46220.00000.000030.992808.32
16262007.11.13 07:31close8030.701.46240.00000.0000-48.282760.04
16272007.11.13 07:31close8040.801.46220.00000.000041.322801.36
16282007.11.13 07:31close8050.901.46220.00000.000032.092833.45
16292007.11.13 07:31close8061.001.46240.00000.0000-53.972779.48
16302007.11.13 07:31close8071.101.46240.00000.0000-75.862703.62
16312007.11.13 07:31close8081.201.46240.00000.0000-100.762602.86
16322007.11.13 07:31close8091.301.46220.00000.000086.642689.51
16332007.11.13 07:31close8101.401.46240.00000.0000-117.552571.96
16342007.11.13 07:31close8111.501.46240.00000.0000-148.452423.51
16352007.11.13 07:31close8121.601.46220.00000.0000130.642554.15
16362007.11.13 07:31close8131.701.46220.00000.0000113.312667.45
16372007.11.13 07:31close8141.801.46220.00000.000091.172758.62
16382007.11.13 07:31close8151.901.46240.00000.0000-129.132629.49
16392007.11.13 07:31close8162.001.46240.00000.0000-165.932463.56
16402007.11.13 07:31close8172.101.46240.00000.0000-205.732257.83
16412007.11.13 07:31close8182.201.46220.00000.0000178.202436.03
16422007.11.13 07:31close8192.301.46220.00000.0000151.802587.83
16432007.11.13 07:31close8202.401.46220.00000.0000122.402710.23
16442007.11.13 07:31close8212.501.46220.00000.000087.502797.73
16452007.11.13 07:31close8222.601.46220.00000.000052.002849.73
16462007.11.13 07:31close8232.701.46220.00000.000013.502863.23
16472007.11.13 07:31buy8240.101.46250.00000.0000
16482007.11.13 08:37sell8250.201.46090.00000.0000
16492007.11.13 09:10sell8260.301.45940.00000.0000
16502007.11.13 09:58sell8270.401.45790.00000.0000
16512007.11.13 10:09buy8280.501.45940.00000.0000
16522007.11.13 10:54sell8290.601.45790.00000.0000
16532007.11.13 11:49buy8300.701.45940.00000.0000
16542007.11.13 12:15buy8310.801.46090.00000.0000
16552007.11.13 13:20sell8320.901.45940.00000.0000
16562007.11.13 13:58buy8331.001.46090.00000.0000
16572007.11.13 16:12sell8341.101.45940.00000.0000
16582007.11.13 18:08buy8351.201.46090.00000.0000
16592007.11.13 19:30sell8361.301.45940.00000.0000
16602007.11.13 20:03buy8371.401.46090.00000.0000
16612007.11.13 20:25sell8381.501.45940.00000.0000
16622007.11.13 20:50buy8391.601.46090.00000.0000
16632007.11.13 23:10buy8401.701.46250.00000.0000
16642007.11.14 01:56buy8411.801.46400.00000.0000
16652007.11.14 02:12buy8421.901.46550.00000.0000
16662007.11.14 02:20close8240.101.46550.00000.00002.962866.20
16672007.11.14 02:20close8250.201.46570.00000.0000-9.592856.61
16682007.11.14 02:20close8260.301.46570.00000.0000-18.892837.72
16692007.11.14 02:20close8270.401.46570.00000.0000-31.192806.53
16702007.11.14 02:20close8280.501.46550.00000.000030.322836.86
16712007.11.14 02:20close8290.601.46570.00000.0000-46.782790.08
16722007.11.14 02:20close8300.701.46550.00000.000042.462832.53
16732007.11.14 02:20close8310.801.46550.00000.000036.522869.05
16742007.11.14 02:20close8320.901.46570.00000.0000-56.672812.38
16752007.11.14 02:20close8331.001.46550.00000.000045.652858.03
16762007.11.14 02:20close8341.101.46570.00000.0000-69.262788.77
16772007.11.14 02:20close8351.201.46550.00000.000054.782843.55
16782007.11.14 02:20close8361.301.46570.00000.0000-81.852761.70
16792007.11.14 02:20close8371.401.46550.00000.000063.912825.61
16802007.11.14 02:20close8381.501.46570.00000.0000-94.452731.16
16812007.11.14 02:20close8391.601.46550.00000.000073.042804.20
16822007.11.14 02:20close8401.701.46550.00000.000050.412854.60
16832007.11.14 02:20close8411.801.46550.00000.000027.002881.60
16842007.11.14 02:20close8421.901.46550.00000.00000.002881.60
16852007.11.14 02:20buy8430.101.46580.00000.0000
16862007.11.14 06:18buy8440.201.46730.00000.0000
16872007.11.14 06:42sell8450.301.46580.00000.0000
16882007.11.14 08:02sell8460.401.46430.00000.0000
16892007.11.14 08:32buy8470.501.46580.00000.0000
16902007.11.14 08:43sell8480.601.46430.00000.0000
16912007.11.14 09:10buy8490.701.46580.00000.0000
16922007.11.14 09:33buy8500.801.46730.00000.0000
16932007.11.14 09:55buy8510.901.46890.00000.0000
16942007.11.14 10:46close8430.101.47010.00000.00004.302885.90
16952007.11.14 10:46close8440.201.47010.00000.00005.602891.50
16962007.11.14 10:46close8450.301.47030.00000.0000-13.502878.00
16972007.11.14 10:46close8460.401.47030.00000.0000-24.002854.00
16982007.11.14 10:46close8470.501.47010.00000.000021.502875.50
16992007.11.14 10:46close8480.601.47030.00000.0000-36.002839.50
17002007.11.14 10:46close8490.701.47010.00000.000030.102869.60
17012007.11.14 10:46close8500.801.47010.00000.000022.402892.00
17022007.11.14 10:46close8510.901.47010.00000.000010.802902.80
17032007.11.14 10:46buy8520.101.47020.00000.0000
17042007.11.14 11:22sell8530.201.46870.00000.0000
17052007.11.14 13:10buy8540.301.47020.00000.0000
17062007.11.14 13:33sell8550.401.46870.00000.0000
17072007.11.14 13:40buy8560.501.47020.00000.0000
17082007.11.14 14:12buy8570.601.47170.00000.0000
17092007.11.14 14:28sell8580.701.47020.00000.0000
17102007.11.14 16:02sell8590.801.46870.00000.0000
17112007.11.14 16:13sell8600.901.46710.00000.0000
17122007.11.14 18:42sell8611.001.46560.00000.0000
17132007.11.14 19:23buy8621.101.46710.00000.0000
17142007.11.14 19:35sell8631.201.46560.00000.0000
17152007.11.14 20:48close8520.101.46420.00000.0000-6.002896.80
17162007.11.14 20:48close8530.201.46440.00000.00008.602905.40
17172007.11.14 20:48close8540.301.46420.00000.0000-18.002887.40
17182007.11.14 20:48close8550.401.46440.00000.000017.202904.60
17192007.11.14 20:48close8560.501.46420.00000.0000-30.002874.60
17202007.11.14 20:48close8570.601.46420.00000.0000-45.002829.60
17212007.11.14 20:48close8580.701.46440.00000.000040.602870.20
17222007.11.14 20:48close8590.801.46440.00000.000034.402904.60
17232007.11.14 20:48close8600.901.46440.00000.000024.302928.90
17242007.11.14 20:48close8611.001.46440.00000.000012.002940.90
17252007.11.14 20:48close8621.101.46420.00000.0000-31.902909.00
17262007.11.14 20:48close8631.201.46440.00000.000014.402923.40
17272007.11.14 20:48sell8640.101.46410.00000.0000
17282007.11.14 21:16buy8650.201.46560.00000.0000
17292007.11.14 23:53sell8660.301.46410.00000.0000
17302007.11.15 01:05buy8670.401.46560.00000.0000
17312007.11.15 01:20buy8680.501.46710.00000.0000
17322007.11.15 06:40buy8690.601.46880.00000.0000
17332007.11.15 06:43close8640.101.47000.00000.0000-5.892917.51
17342007.11.15 06:43close8650.201.46980.00000.00008.192925.70
17352007.11.15 06:43close8660.301.47000.00000.0000-17.672908.04
17362007.11.15 06:43close8670.401.46980.00000.000016.802924.84
17372007.11.15 06:43close8680.501.46980.00000.000013.502938.34
17382007.11.15 06:43close8690.601.46980.00000.00006.002944.34
17392007.11.15 06:44buy8700.101.47010.00000.0000
17402007.11.15 07:06sell8710.201.46860.00000.0000
17412007.11.15 08:06sell8720.301.46700.00000.0000
17422007.11.15 08:35buy8730.401.46860.00000.0000
17432007.11.15 08:37sell8740.501.46700.00000.0000
17442007.11.15 08:57sell8750.601.46550.00000.0000
17452007.11.15 09:16sell8760.701.46400.00000.0000
17462007.11.15 09:17close8700.101.46360.00000.0000-6.502937.84
17472007.11.15 09:17close8710.201.46380.00000.00009.602947.44
17482007.11.15 09:17close8720.301.46380.00000.00009.602957.04
17492007.11.15 09:17close8730.401.46360.00000.0000-20.002937.04
17502007.11.15 09:17close8740.501.46380.00000.000016.002953.04
17512007.11.15 09:17close8750.601.46380.00000.000010.202963.24
17522007.11.15 09:17close8760.701.46380.00000.00001.402964.64
17532007.11.15 09:17sell8770.101.46350.00000.0000
17542007.11.15 09:37buy8780.201.46500.00000.0000
17552007.11.15 10:14sell8790.301.46350.00000.0000
17562007.11.15 10:46sell8800.401.46200.00000.0000
17572007.11.15 11:28buy8810.501.46350.00000.0000
17582007.11.15 12:03sell8820.601.46200.00000.0000
17592007.11.15 12:25buy8830.701.46350.00000.0000
17602007.11.15 13:40sell8840.801.46200.00000.0000
17612007.11.15 13:58sell8850.901.46050.00000.0000
17622007.11.15 14:03buy8861.001.46200.00000.0000
17632007.11.15 14:55buy8871.101.46350.00000.0000
17642007.11.15 18:27sell8881.201.46200.00000.0000
17652007.11.16 06:18buy8891.301.46350.00000.0000
17662007.11.16 06:51sell8901.401.46200.00000.0000
17672007.11.16 07:08buy8911.501.46350.00000.0000
17682007.11.16 07:22sell8921.601.46200.00000.0000
17692007.11.16 07:33buy8931.701.46350.00000.0000
17702007.11.16 08:07sell8941.801.46200.00000.0000
17712007.11.16 08:14sell8951.901.46050.00000.0000
17722007.11.16 08:22sell8962.001.45890.00000.0000
17732007.11.16 08:30buy8972.101.46050.00000.0000
17742007.11.16 08:34sell8982.201.45890.00000.0000
17752007.11.16 08:57buy8992.301.46050.00000.0000
17762007.11.16 11:00sell9002.401.45890.00000.0000
17772007.11.16 11:22buy9012.501.46050.00000.0000
17782007.11.16 12:36buy9022.601.46200.00000.0000
17792007.11.16 13:02buy9032.701.46350.00000.0000
17802007.11.16 13:07buy9042.801.46500.00000.0000
17812007.11.16 13:52close8770.101.46410.00000.0000-0.602964.04
17822007.11.16 13:52close8780.201.46390.00000.0000-2.272961.77
17832007.11.16 13:52close8790.301.46410.00000.0000-1.792959.98
17842007.11.16 13:52close8800.401.46410.00000.0000-8.392951.59
17852007.11.16 13:52close8810.501.46390.00000.00001.832953.42
17862007.11.16 13:52close8820.601.46410.00000.0000-12.582940.84
17872007.11.16 13:52close8830.701.46390.00000.00002.552943.40
17882007.11.16 13:52close8840.801.46410.00000.0000-16.772926.62
17892007.11.16 13:52close8850.901.46410.00000.0000-32.372894.25
17902007.11.16 13:52close8861.001.46390.00000.000018.652912.90
17912007.11.16 13:52close8871.101.46390.00000.00004.022916.92
17922007.11.16 13:52close8881.201.46410.00000.0000-25.162891.76
17932007.11.16 13:52close8891.301.46390.00000.00005.202896.96
17942007.11.16 13:52close8901.401.46410.00000.0000-29.402867.56
17952007.11.16 13:52close8911.501.46390.00000.00006.002873.56
17962007.11.16 13:52close8921.601.46410.00000.0000-33.602839.96
17972007.11.16 13:52close8931.701.46390.00000.00006.802846.76
17982007.11.16 13:52close8941.801.46410.00000.0000-37.802808.96
17992007.11.16 13:52close8951.901.46410.00000.0000-68.402740.56
18002007.11.16 13:52close8962.001.46410.00000.0000-104.002636.56
18012007.11.16 13:52close8972.101.46390.00000.000071.402707.96
18022007.11.16 13:52close8982.201.46410.00000.0000-114.402593.56
18032007.11.16 13:52close8992.301.46390.00000.000078.202671.76
18042007.11.16 13:52close9002.401.46410.00000.0000-124.802546.96
18052007.11.16 13:52close9012.501.46390.00000.000085.002631.96
18062007.11.16 13:52close9022.601.46390.00000.000049.402681.36
18072007.11.16 13:52close9032.701.46390.00000.000010.802692.16
18082007.11.16 13:52close9042.801.46390.00000.0000-30.802661.36
18092007.11.16 13:52buy9050.101.46400.00000.0000
18102007.11.16 14:00buy9060.201.46550.00000.0000
18112007.11.16 14:22buy9070.301.46700.00000.0000
18122007.11.16 14:33sell9080.401.46550.00000.0000
18132007.11.16 15:27sell9090.501.46400.00000.0000
18142007.11.16 15:31sell9100.601.46250.00000.0000
18152007.11.16 15:46buy9110.701.46400.00000.0000
18162007.11.16 16:57buy9120.801.46550.00000.0000
18172007.11.16 17:23buy9130.901.46700.00000.0000
18182007.11.16 18:03sell9141.001.46550.00000.0000
18192007.11.16 18:48buy9151.101.46700.00000.0000
18202007.11.16 19:55sell9161.201.46550.00000.0000
18212007.11.18 23:00buy9171.301.46700.00000.0000
18222007.11.19 00:18buy9181.401.46860.00000.0000
18232007.11.19 02:20sell9191.501.46700.00000.0000
18242007.11.19 03:25sell9201.601.46550.00000.0000
18252007.11.19 05:31buy9211.701.46700.00000.0000
18262007.11.19 06:22buy9221.801.46860.00000.0000
18272007.11.19 06:36sell9231.901.46700.00000.0000
18282007.11.19 07:13sell9242.001.46550.00000.0000
18292007.11.19 07:15sell9252.101.46400.00000.0000
18302007.11.19 07:22buy9262.201.46550.00000.0000
18312007.11.19 07:51sell9272.301.46400.00000.0000
18322007.11.19 08:07sell9282.401.46250.00000.0000
18332007.11.19 08:40buy9292.501.46400.00000.0000
18342007.11.19 13:03buy9302.601.46550.00000.0000
18352007.11.19 13:17buy9312.701.46700.00000.0000
18362007.11.19 14:03close9050.101.46610.00000.00002.062663.43
18372007.11.19 14:03close9060.201.46610.00000.00001.132664.56
18382007.11.19 14:03close9070.301.46610.00000.0000-2.812661.75
18392007.11.19 14:03close9080.401.46630.00000.0000-3.192658.57
18402007.11.19 14:03close9090.501.46630.00000.0000-11.482647.08
18412007.11.19 14:03close9100.601.46630.00000.0000-22.782624.30
18422007.11.19 14:03close9110.701.46610.00000.000014.462638.76
18432007.11.19 14:03close9120.801.46610.00000.00004.522643.28
18442007.11.19 14:03close9130.901.46610.00000.0000-8.412634.86
18452007.11.19 14:03close9141.001.46630.00000.0000-7.962626.90
18462007.11.19 14:03close9151.101.46610.00000.0000-10.292616.61
18472007.11.19 14:03close9161.201.46630.00000.0000-9.562607.06
18482007.11.19 14:03close9171.301.46610.00000.0000-12.152594.90
18492007.11.19 14:03close9181.401.46610.00000.0000-35.002559.90
18502007.11.19 14:03close9191.501.46630.00000.000010.502570.40
18512007.11.19 14:03close9201.601.46630.00000.0000-12.802557.60
18522007.11.19 14:03close9211.701.46610.00000.0000-15.302542.30
18532007.11.19 14:03close9221.801.46610.00000.0000-45.002497.30
18542007.11.19 14:03close9231.901.46630.00000.000013.302510.60
18552007.11.19 14:03close9242.001.46630.00000.0000-16.002494.60
18562007.11.19 14:03close9252.101.46630.00000.0000-48.302446.30
18572007.11.19 14:03close9262.201.46610.00000.000013.202459.50
18582007.11.19 14:03close9272.301.46630.00000.0000-52.902406.60
18592007.11.19 14:03close9282.401.46630.00000.0000-91.202315.40
18602007.11.19 14:03close9292.501.46610.00000.000052.502367.90
18612007.11.19 14:03close9302.601.46610.00000.000015.602383.50
18622007.11.19 14:03close9312.701.46610.00000.0000-24.302359.20
18632007.11.19 14:03buy9320.101.46620.00000.0000
18642007.11.19 15:10sell9330.201.46470.00000.0000
18652007.11.19 15:23buy9340.301.46620.00000.0000
18662007.11.19 19:43buy9350.401.46770.00000.0000
18672007.11.19 20:42sell9360.501.46620.00000.0000
18682007.11.20 01:27sell9370.601.46470.00000.0000
18692007.11.20 04:38buy9380.701.46620.00000.0000
18702007.11.20 05:38buy9390.801.46780.00000.0000
18712007.11.20 07:22buy9400.901.46930.00000.0000
18722007.11.20 07:25close9320.101.47050.00000.00004.262363.47
18732007.11.20 07:25close9330.201.47070.00000.0000-11.992351.47
18742007.11.20 07:25close9340.301.47050.00000.000012.802364.27
18752007.11.20 07:25close9350.401.47050.00000.000011.062375.33
18762007.11.20 07:25close9360.501.47070.00000.0000-22.482352.85
18772007.11.20 07:25close9370.601.47070.00000.0000-36.002316.85
18782007.11.20 07:25close9380.701.47050.00000.000030.102346.95
18792007.11.20 07:25close9390.801.47050.00000.000021.602368.55
18802007.11.20 07:25close9400.901.47050.00000.000010.802379.35
18812007.11.20 07:25buy9410.101.47060.00000.0000
18822007.11.20 07:31buy9420.201.47210.00000.0000
18832007.11.20 07:41buy9430.301.47360.00000.0000
18842007.11.20 07:55sell9440.401.47210.00000.0000
18852007.11.20 07:58buy9450.501.47360.00000.0000
18862007.11.20 08:06buy9460.601.47510.00000.0000
18872007.11.20 08:08close9410.101.47590.00000.00005.302384.65
18882007.11.20 08:08close9420.201.47590.00000.00007.602392.25
18892007.11.20 08:08close9430.301.47590.00000.00006.902399.15
18902007.11.20 08:08close9440.401.47610.00000.0000-16.002383.15
18912007.11.20 08:08close9450.501.47590.00000.000011.502394.65
18922007.11.20 08:08close9460.601.47590.00000.00004.802399.45
18932007.11.20 08:08buy9470.101.47620.00000.0000
18942007.11.20 08:13sell9480.201.47470.00000.0000
18952007.11.20 08:16buy9490.301.47620.00000.0000
18962007.11.20 08:23sell9500.401.47470.00000.0000
18972007.11.20 08:32sell9510.501.47310.00000.0000
18982007.11.20 08:41buy9520.601.47470.00000.0000
18992007.11.20 09:24buy9530.701.47620.00000.0000
19002007.11.20 09:28buy9540.801.47770.00000.0000
19012007.11.20 10:06buy9550.901.47920.00000.0000
19022007.11.20 10:30close9470.101.47960.00000.00003.402402.85
19032007.11.20 10:30close9480.201.47980.00000.0000-10.202392.65
19042007.11.20 10:30close9490.301.47960.00000.000010.202402.85
19052007.11.20 10:30close9500.401.47980.00000.0000-20.402382.45
19062007.11.20 10:30close9510.501.47980.00000.0000-33.502348.95
19072007.11.20 10:30close9520.601.47960.00000.000029.402378.35
19082007.11.20 10:30close9530.701.47960.00000.000023.802402.15
19092007.11.20 10:30close9540.801.47960.00000.000015.202417.35
19102007.11.20 10:30close9550.901.47960.00000.00003.602420.95
19112007.11.20 10:30buy9560.101.47970.00000.0000
19122007.11.20 10:33sell9570.201.47820.00000.0000
19132007.11.20 13:21buy9580.301.47970.00000.0000
19142007.11.20 14:00buy9590.401.48120.00000.0000
19152007.11.20 14:19sell9600.501.47970.00000.0000
19162007.11.20 15:32sell9610.601.47820.00000.0000
19172007.11.20 18:35buy9620.701.47970.00000.0000
19182007.11.20 18:50sell9630.801.47820.00000.0000
19192007.11.20 19:03buy9640.901.47970.00000.0000
19202007.11.20 19:12buy9651.001.48120.00000.0000
19212007.11.20 21:16buy9661.101.48280.00000.0000
19222007.11.20 21:37close9560.101.48410.00000.00004.402425.35
19232007.11.20 21:37close9570.201.48430.00000.0000-12.202413.15
19242007.11.20 21:37close9580.301.48410.00000.000013.202426.35
19252007.11.20 21:37close9590.401.48410.00000.000011.602437.95
19262007.11.20 21:37close9600.501.48430.00000.0000-23.002414.95
19272007.11.20 21:37close9610.601.48430.00000.0000-36.602378.35
19282007.11.20 21:37close9620.701.48410.00000.000030.802409.15
19292007.11.20 21:37close9630.801.48430.00000.0000-48.802360.35
19302007.11.20 21:37close9640.901.48410.00000.000039.602399.95
19312007.11.20 21:37close9651.001.48410.00000.000029.002428.95
19322007.11.20 21:37close9661.101.48410.00000.000014.302443.25
19332007.11.20 21:37buy9670.101.48440.00000.0000
19342007.11.20 23:16sell9680.201.48280.00000.0000
19352007.11.21 04:46buy9690.301.48430.00000.0000
19362007.11.21 04:50sell9700.401.48280.00000.0000
19372007.11.21 05:11buy9710.501.48430.00000.0000
19382007.11.21 07:01sell9720.601.48280.00000.0000
19392007.11.21 07:14buy9730.701.48430.00000.0000
19402007.11.21 07:42sell9740.801.48280.00000.0000
19412007.11.21 07:49sell9750.901.48120.00000.0000
19422007.11.21 08:02sell9761.001.47970.00000.0000
19432007.11.21 08:43close9670.101.47850.00000.0000-5.942437.31
19442007.11.21 08:43close9680.201.47870.00000.00008.212445.52
19452007.11.21 08:43close9690.301.47850.00000.0000-17.402428.12
19462007.11.21 08:43close9700.401.47870.00000.000016.402444.52
19472007.11.21 08:43close9710.501.47850.00000.0000-29.002415.52
19482007.11.21 08:43close9720.601.47870.00000.000024.602440.12
19492007.11.21 08:43close9730.701.47850.00000.0000-40.602399.52
19502007.11.21 08:43close9740.801.47870.00000.000032.802432.32
19512007.11.21 08:43close9750.901.47870.00000.000022.502454.82
19522007.11.21 08:43close9761.001.47870.00000.000010.002464.82
19532007.11.21 08:43sell9770.101.47860.00000.0000
19542007.11.21 09:08buy9780.201.48010.00000.0000
19552007.11.21 09:17buy9790.301.48160.00000.0000
19562007.11.21 09:31sell9800.401.48010.00000.0000
19572007.11.21 09:32buy9810.501.48160.00000.0000
19582007.11.21 09:50sell9820.601.48010.00000.0000
19592007.11.21 10:02sell9830.701.47860.00000.0000
19602007.11.21 10:08buy9840.801.48010.00000.0000
19612007.11.21 10:26sell9850.901.47860.00000.0000
19622007.11.21 10:38buy9861.001.48010.00000.0000
19632007.11.21 11:01sell9871.101.47860.00000.0000
19642007.11.21 12:05buy9881.201.48010.00000.0000
19652007.11.21 12:12sell9891.301.47860.00000.0000
19662007.11.21 12:30buy9901.401.48010.00000.0000
19672007.11.21 13:12buy9911.501.48160.00000.0000
19682007.11.21 13:43buy9921.601.48320.00000.0000
19692007.11.21 19:40buy9931.701.48490.00000.0000
19702007.11.21 20:10close9770.101.48540.00000.0000-6.802458.02
19712007.11.21 20:10close9780.201.48520.00000.000010.202468.22
19722007.11.21 20:10close9790.301.48520.00000.000010.802479.02
19732007.11.21 20:10close9800.401.48540.00000.0000-21.202457.82
19742007.11.21 20:10close9810.501.48520.00000.000018.002475.82
19752007.11.21 20:10close9820.601.48540.00000.0000-31.802444.02
19762007.11.21 20:10close9830.701.48540.00000.0000-47.602396.42
19772007.11.21 20:10close9840.801.48520.00000.000040.802437.22
19782007.11.21 20:10close9850.901.48540.00000.0000-61.202376.02
19792007.11.21 20:10close9861.001.48520.00000.000051.002427.02
19802007.11.21 20:10close9871.101.48540.00000.0000-74.802352.22
19812007.11.21 20:10close9881.201.48520.00000.000061.202413.42
19822007.11.21 20:10close9891.301.48540.00000.0000-88.402325.02
19832007.11.21 20:10close9901.401.48520.00000.000071.402396.42
19842007.11.21 20:10close9911.501.48520.00000.000054.002450.42
19852007.11.21 20:10close9921.601.48520.00000.000032.002482.42
19862007.11.21 20:10close9931.701.48520.00000.00005.102487.52
19872007.11.21 20:10buy9940.101.48550.00000.0000
19882007.11.21 20:18buy9950.201.48710.00000.0000
19892007.11.21 20:42sell9960.301.48550.00000.0000
19902007.11.22 02:15buy9970.401.48710.00000.0000
19912007.11.22 04:07sell9980.501.48560.00000.0000
19922007.11.22 04:12buy9990.601.48710.00000.0000
19932007.11.22 05:21sell10000.701.48560.00000.0000
19942007.11.22 06:48sell10010.801.48410.00000.0000
19952007.11.22 07:53buy10020.901.48560.00000.0000
19962007.11.22 08:02sell10031.001.48410.00000.0000
19972007.11.22 08:05sell10041.101.48260.00000.0000
19982007.11.22 08:11buy10051.201.48410.00000.0000
19992007.11.22 08:17sell10061.301.48260.00000.0000
20002007.11.22 23:00buy10071.401.48470.00000.0000
20012007.11.23 01:01buy10081.501.48620.00000.0000
20022007.11.23 01:20buy10091.601.48770.00000.0000
20032007.11.23 01:21buy10101.701.48920.00000.0000
20042007.11.23 01:32buy10111.801.49080.00000.0000
20052007.11.23 01:33close9940.101.49120.00000.00005.562493.08
20062007.11.23 01:33close9950.201.49120.00000.00007.922501.00
20072007.11.23 01:33close9960.301.49140.00000.0000-17.662483.34
20082007.11.23 01:33close9970.401.49120.00000.000016.262499.60
20092007.11.23 01:33close9980.501.49140.00000.0000-28.982470.62
20102007.11.23 01:33close9990.601.49120.00000.000024.392495.01
20112007.11.23 01:33close10000.701.49140.00000.0000-40.582454.43
20122007.11.23 01:33close10010.801.49140.00000.0000-58.372396.06
20132007.11.23 01:33close10020.901.49120.00000.000050.092446.14
20142007.11.23 01:33close10031.001.49140.00000.0000-72.972373.18
20152007.11.23 01:33close10041.101.49140.00000.0000-96.762276.42
20162007.11.23 01:33close10051.201.49120.00000.000084.782361.20
20172007.11.23 01:33close10061.301.49140.00000.0000-114.352246.84
20182007.11.23 01:33close10071.401.49120.00000.000090.512337.35
20192007.11.23 01:33close10081.501.49120.00000.000075.002412.35
20202007.11.23 01:33close10091.601.49120.00000.000056.002468.35
20212007.11.23 01:33close10101.701.49120.00000.000034.002502.35
20222007.11.23 01:33close10111.801.49120.00000.00007.202509.55
20232007.11.23 01:33buy10120.101.49150.00000.0000
20242007.11.23 01:38sell10130.201.49000.00000.0000
20252007.11.23 01:50buy10140.301.49150.00000.0000
20262007.11.23 02:30buy10150.401.49310.00000.0000
20272007.11.23 02:31buy10160.501.49460.00000.0000
20282007.11.23 02:33close10120.101.49570.00000.00004.202513.75
20292007.11.23 02:33close10130.201.49590.00000.0000-11.802501.95
20302007.11.23 02:33close10140.301.49570.00000.000012.602514.55
20312007.11.23 02:33close10150.401.49570.00000.000010.402524.95
20322007.11.23 02:33close10160.501.49570.00000.00005.502530.45
20332007.11.23 02:33buy10170.101.49600.00000.0000
20342007.11.23 02:38sell10180.201.49450.00000.0000
20352007.11.23 04:23sell10190.301.49290.00000.0000
20362007.11.23 06:53sell10200.401.49130.00000.0000
20372007.11.23 07:23sell10210.501.48980.00000.0000
20382007.11.23 07:32buy10220.601.49130.00000.0000
20392007.11.23 07:35buy10230.701.49300.00000.0000
20402007.11.23 07:53sell10240.801.49140.00000.0000
20412007.11.23 07:56buy10250.901.49300.00000.0000
20422007.11.23 08:10sell10261.001.49140.00000.0000
20432007.11.23 08:12sell10271.101.48990.00000.0000
20442007.11.23 08:13sell10281.201.48840.00000.0000
20452007.11.23 08:15close10170.101.48790.00000.0000-8.102522.35
20462007.11.23 08:15close10180.201.48810.00000.000012.802535.15
20472007.11.23 08:15close10190.301.48810.00000.000014.402549.55
20482007.11.23 08:15close10200.401.48810.00000.000012.802562.35
20492007.11.23 08:15close10210.501.48810.00000.00008.502570.85
20502007.11.23 08:15close10220.601.48790.00000.0000-20.402550.45
20512007.11.23 08:15close10230.701.48790.00000.0000-35.702514.75
20522007.11.23 08:15close10240.801.48810.00000.000026.402541.15
20532007.11.23 08:15close10250.901.48790.00000.0000-45.902495.25
20542007.11.23 08:15close10261.001.48810.00000.000033.002528.25
20552007.11.23 08:15close10271.101.48810.00000.000019.802548.05
20562007.11.23 08:15close10281.201.48810.00000.00003.602551.65
20572007.11.23 08:15sell10290.101.48800.00000.0000
20582007.11.23 08:22sell10300.201.48650.00000.0000
20592007.11.23 08:23sell10310.301.48490.00000.0000
20602007.11.23 08:24buy10320.401.48670.00000.0000
20612007.11.23 08:59sell10330.501.48510.00000.0000
20622007.11.23 09:06sell10340.601.48360.00000.0000
20632007.11.23 09:07close10290.101.48270.00000.00005.302556.95
20642007.11.23 09:07close10300.201.48270.00000.00007.602564.55
20652007.11.23 09:07close10310.301.48270.00000.00006.602571.15
20662007.11.23 09:07close10320.401.48250.00000.0000-16.802554.35
20672007.11.23 09:07close10330.501.48270.00000.000012.002566.35
20682007.11.23 09:07close10340.601.48270.00000.00005.402571.75
20692007.11.23 09:07sell10350.101.48240.00000.0000
20702007.11.23 09:13buy10360.201.48390.00000.0000
20712007.11.23 09:21sell10370.301.48240.00000.0000
20722007.11.23 09:31sell10380.401.48080.00000.0000
20732007.11.23 09:32sell10390.501.47920.00000.0000
20742007.11.23 09:34buy10400.601.48090.00000.0000
20752007.11.23 09:40buy10410.701.48240.00000.0000
20762007.11.23 10:19sell10420.801.48080.00000.0000
20772007.11.23 10:27sell10430.901.47920.00000.0000
20782007.11.23 11:16buy10441.001.48080.00000.0000
20792007.11.23 12:43buy10451.101.48230.00000.0000
20802007.11.23 13:12sell10461.201.48070.00000.0000
20812007.11.23 16:08buy10471.301.48220.00000.0000
20822007.11.23 18:10buy10481.401.48370.00000.0000
20832007.11.26 01:40sell10491.501.48220.00000.0000
20842007.11.26 03:37buy10501.601.48370.00000.0000
20852007.11.26 04:20sell10511.701.48220.00000.0000
20862007.11.26 05:25sell10521.801.48060.00000.0000
20872007.11.26 05:36buy10531.901.48210.00000.0000
20882007.11.26 06:53sell10542.001.48060.00000.0000
20892007.11.26 07:12buy10552.101.48210.00000.0000
20902007.11.26 07:22buy10562.201.48360.00000.0000
20912007.11.26 07:38buy10572.301.48510.00000.0000
20922007.11.26 07:43buy10582.401.48670.00000.0000
20932007.11.26 08:06sell10592.501.48510.00000.0000
20942007.11.26 09:16buy10602.601.48670.00000.0000
20952007.11.26 11:25buy10612.701.48820.00000.0000
20962007.11.26 11:26close10350.101.48840.00000.0000-6.002565.76
20972007.11.26 11:26close10360.201.48820.00000.00008.532574.29
20982007.11.26 11:26close10370.301.48840.00000.0000-17.992556.30
20992007.11.26 11:26close10380.401.48840.00000.0000-30.392525.91
21002007.11.26 11:26close10390.501.48840.00000.0000-45.982479.93
21012007.11.26 11:26close10400.601.48820.00000.000043.592523.52
21022007.11.26 11:26close10410.701.48820.00000.000040.362563.87
21032007.11.26 11:26close10420.801.48840.00000.0000-60.772503.10
21042007.11.26 11:26close10430.901.48840.00000.0000-82.772420.33
21052007.11.26 11:26close10441.001.48820.00000.000073.652493.98
21062007.11.26 11:26close10451.101.48820.00000.000064.522558.50
21072007.11.26 11:26close10461.201.48840.00000.0000-92.362466.14
21082007.11.26 11:26close10471.301.48820.00000.000077.552543.69
21092007.11.26 11:26close10481.401.48820.00000.000062.512606.20
21102007.11.26 11:26close10491.501.48840.00000.0000-93.002513.20
21112007.11.26 11:26close10501.601.48820.00000.000072.002585.20
21122007.11.26 11:26close10511.701.48840.00000.0000-105.402479.80
21132007.11.26 11:26close10521.801.48840.00000.0000-140.402339.40
21142007.11.26 11:26close10531.901.48820.00000.0000115.902455.30
21152007.11.26 11:26close10542.001.48840.00000.0000-156.002299.30
21162007.11.26 11:26close10552.101.48820.00000.0000128.102427.40
21172007.11.26 11:26close10562.201.48820.00000.0000101.202528.60
21182007.11.26 11:26close10572.301.48820.00000.000071.302599.90
21192007.11.26 11:26close10582.401.48820.00000.000036.002635.90
21202007.11.26 11:26close10592.501.48840.00000.0000-82.502553.40
21212007.11.26 11:26close10602.601.48820.00000.000039.002592.40
21222007.11.26 11:26close10612.701.48820.00000.00000.002592.40
21232007.11.26 11:26buy10620.101.48850.00000.0000
21242007.11.26 11:31sell10630.201.48690.00000.0000
21252007.11.26 11:38sell10640.301.48540.00000.0000
21262007.11.26 12:02sell10650.401.48390.00000.0000
21272007.11.26 13:32buy10660.501.48540.00000.0000
21282007.11.26 15:11sell10670.601.48390.00000.0000
21292007.11.26 16:17buy10680.701.48540.00000.0000
21302007.11.26 19:42buy10690.801.48700.00000.0000
21312007.11.26 21:15buy10700.901.48850.00000.0000
21322007.11.26 21:50sell10711.001.48690.00000.0000
21332007.11.27 00:55sell10721.101.48540.00000.0000
21342007.11.27 01:12buy10731.201.48700.00000.0000
21352007.11.27 03:48buy10741.301.48850.00000.0000
21362007.11.27 04:14sell10751.401.48690.00000.0000
21372007.11.27 06:02sell10761.501.48540.00000.0000
21382007.11.27 08:05sell10771.601.48390.00000.0000
21392007.11.27 08:29sell10781.701.48240.00000.0000
21402007.11.27 09:05buy10791.801.48390.00000.0000
21412007.11.27 10:26buy10801.901.48540.00000.0000
21422007.11.27 12:22sell10812.001.48390.00000.0000
21432007.11.27 12:27buy10822.101.48540.00000.0000
21442007.11.27 13:10buy10832.201.48700.00000.0000
21452007.11.27 13:16buy10842.301.48850.00000.0000
21462007.11.27 13:18buy10852.401.49000.00000.0000
21472007.11.27 13:20sell10862.501.48850.00000.0000
21482007.11.27 13:23buy10872.601.49000.00000.0000
21492007.11.27 13:42sell10882.701.48850.00000.0000
21502007.11.27 14:06close10620.101.48710.00000.0000-1.432590.96
21512007.11.27 14:06close10630.201.48730.00000.0000-0.792590.17
21522007.11.27 14:06close10640.301.48730.00000.0000-5.692584.48
21532007.11.27 14:06close10650.401.48730.00000.0000-13.592570.89
21542007.11.27 14:06close10660.501.48710.00000.00008.322579.22
21552007.11.27 14:06close10670.601.48730.00000.0000-20.382558.84
21562007.11.27 14:06close10680.701.48710.00000.000011.662570.49
21572007.11.27 14:06close10690.801.48710.00000.00000.522571.01
21582007.11.27 14:06close10700.901.48710.00000.0000-12.912558.10
21592007.11.27 14:06close10711.001.48730.00000.0000-3.962554.13
21602007.11.27 14:06close10721.101.48730.00000.0000-20.902533.23
21612007.11.27 14:06close10731.201.48710.00000.00001.202534.43
21622007.11.27 14:06close10741.301.48710.00000.0000-18.202516.23
21632007.11.27 14:06close10751.401.48730.00000.0000-5.602510.63
21642007.11.27 14:06close10761.501.48730.00000.0000-28.502482.13
21652007.11.27 14:06close10771.601.48730.00000.0000-54.402427.73
21662007.11.27 14:06close10781.701.48730.00000.0000-83.302344.43
21672007.11.27 14:06close10791.801.48710.00000.000057.602402.03
21682007.11.27 14:06close10801.901.48710.00000.000032.302434.33
21692007.11.27 14:06close10812.001.48730.00000.0000-68.002366.33
21702007.11.27 14:06close10822.101.48710.00000.000035.702402.03
21712007.11.27 14:06close10832.201.48710.00000.00002.202404.23
21722007.11.27 14:06close10842.301.48710.00000.0000-32.202372.03
21732007.11.27 14:06close10852.401.48710.00000.0000-69.602302.43
21742007.11.27 14:06close10862.501.48730.00000.000030.002332.43
21752007.11.27 14:06close10872.601.48710.00000.0000-75.402257.03
21762007.11.27 14:06close10882.701.48730.00000.000032.402289.43
21772007.11.27 14:06sell10890.101.48720.00000.0000
21782007.11.27 15:28sell10900.201.48570.00000.0000
21792007.11.27 16:13sell10910.301.48420.00000.0000
21802007.11.27 16:18sell10920.401.48270.00000.0000
21812007.11.27 16:21close10890.101.48220.00000.00005.002294.43
21822007.11.27 16:21close10900.201.48220.00000.00007.002301.43
21832007.11.27 16:21close10910.301.48220.00000.00006.002307.43
21842007.11.27 16:21close10920.401.48220.00000.00002.002309.43
21852007.11.27 16:21sell10930.101.48210.00000.0000
21862007.11.27 18:27buy10940.201.48360.00000.0000
21872007.11.27 21:28sell10950.301.48210.00000.0000
21882007.11.27 23:15buy10960.401.48360.00000.0000
21892007.11.28 01:27sell10970.501.48210.00000.0000
21902007.11.28 07:18sell10980.601.48060.00000.0000
21912007.11.28 07:33sell10990.701.47900.00000.0000
21922007.11.28 07:35close10930.101.47820.00000.00003.902313.34
21932007.11.28 07:35close10940.201.47800.00000.0000-11.272302.07
21942007.11.28 07:35close10950.301.47820.00000.000011.712313.78
21952007.11.28 07:35close10960.401.47800.00000.0000-22.542291.24
21962007.11.28 07:35close10970.501.47820.00000.000019.502310.74
21972007.11.28 07:35close10980.601.47820.00000.000014.402325.14
21982007.11.28 07:35close10990.701.47820.00000.00005.602330.74
21992007.11.28 07:35sell11000.101.47790.00000.0000
22002007.11.28 07:41buy11010.201.47940.00000.0000
22012007.11.28 07:45sell11020.301.47790.00000.0000
22022007.11.28 08:16sell11030.401.47640.00000.0000
22032007.11.28 08:23sell11040.501.47470.00000.0000
22042007.11.28 08:33close11000.101.47370.00000.00004.202334.94
22052007.11.28 08:33close11010.201.47350.00000.0000-11.802323.14
22062007.11.28 08:33close11020.301.47370.00000.000012.602335.74
22072007.11.28 08:33close11030.401.47370.00000.000010.802346.54
22082007.11.28 08:33close11040.501.47370.00000.00005.002351.54
22092007.11.28 08:33sell11050.101.47340.00000.0000
22102007.11.28 09:35buy11060.201.47500.00000.0000
22112007.11.28 10:30sell11070.301.47350.00000.0000
22122007.11.28 11:15buy11080.401.47500.00000.0000
22132007.11.28 11:23sell11090.501.47350.00000.0000
22142007.11.28 12:42sell11100.601.47200.00000.0000
22152007.11.28 13:02buy11110.701.47350.00000.0000
22162007.11.28 13:13buy11120.801.47500.00000.0000
22172007.11.28 13:32buy11130.901.47660.00000.0000
22182007.11.28 15:14sell11141.001.47500.00000.0000
22192007.11.28 15:53buy11151.101.47660.00000.0000
22202007.11.28 16:07sell11161.201.47500.00000.0000
22212007.11.28 17:12buy11171.301.47660.00000.0000
22222007.11.28 18:42buy11181.401.47810.00000.0000
22232007.11.28 18:56buy11191.501.47960.00000.0000
22242007.11.28 18:57close11050.101.47990.00000.0000-6.502345.04
22252007.11.28 18:57close11060.201.47970.00000.00009.402354.44
22262007.11.28 18:57close11070.301.47990.00000.0000-19.202335.24
22272007.11.28 18:57close11080.401.47970.00000.000018.802354.04
22282007.11.28 18:57close11090.501.47990.00000.0000-32.002322.04
22292007.11.28 18:57close11100.601.47990.00000.0000-47.402274.64
22302007.11.28 18:57close11110.701.47970.00000.000043.402318.04
22312007.11.28 18:57close11120.801.47970.00000.000037.602355.64
22322007.11.28 18:57close11130.901.47970.00000.000027.902383.54
22332007.11.28 18:57close11141.001.47990.00000.0000-49.002334.54
22342007.11.28 18:57close11151.101.47970.00000.000034.102368.64
22352007.11.28 18:57close11161.201.47990.00000.0000-58.802309.84
22362007.11.28 18:57close11171.301.47970.00000.000040.302350.14
22372007.11.28 18:57close11181.401.47970.00000.000022.402372.54
22382007.11.28 18:57close11191.501.47970.00000.00001.502374.04
22392007.11.28 18:57buy11200.101.48000.00000.0000
22402007.11.28 19:13buy11210.201.48150.00000.0000
22412007.11.28 19:31buy11220.301.48320.00000.0000
22422007.11.28 19:33buy11230.401.48480.00000.0000
22432007.11.28 19:40close11200.101.48520.00000.00005.202379.24
22442007.11.28 19:40close11210.201.48520.00000.00007.402386.64
22452007.11.28 19:40close11220.301.48520.00000.00006.002392.64
22462007.11.28 19:40close11230.401.48520.00000.00001.602394.24
22472007.11.28 19:40buy11240.101.48550.00000.0000
22482007.11.28 20:19sell11250.201.48400.00000.0000
22492007.11.28 23:20sell11260.301.48240.00000.0000
22502007.11.28 23:50buy11270.401.48400.00000.0000
22512007.11.29 01:00sell11280.501.48250.00000.0000
22522007.11.29 01:23sell11290.601.48090.00000.0000
22532007.11.29 01:55buy11300.701.48250.00000.0000
22542007.11.29 02:55buy11310.801.48400.00000.0000
22552007.11.29 03:58sell11320.901.48250.00000.0000
22562007.11.29 06:56sell11331.001.48090.00000.0000
22572007.11.29 07:37buy11341.101.48250.00000.0000
22582007.11.29 07:58sell11351.201.48090.00000.0000
22592007.11.29 08:06sell11361.301.47940.00000.0000
22602007.11.29 08:09sell11371.401.47790.00000.0000
22612007.11.29 08:09close11240.101.47770.00000.0000-7.912386.33
22622007.11.29 08:09close11250.201.47790.00000.000012.222398.55
22632007.11.29 08:09close11260.301.47790.00000.000013.532412.08
22642007.11.29 08:09close11270.401.47770.00000.0000-25.622386.46
22652007.11.29 08:09close11280.501.47790.00000.000023.002409.46
22662007.11.29 08:09close11290.601.47790.00000.000018.002427.46
22672007.11.29 08:09close11300.701.47770.00000.0000-33.602393.86
22682007.11.29 08:09close11310.801.47770.00000.0000-50.402343.46
22692007.11.29 08:09close11320.901.47790.00000.000041.402384.86
22702007.11.29 08:09close11331.001.47790.00000.000030.002414.86
22712007.11.29 08:09close11341.101.47770.00000.0000-52.802362.06
22722007.11.29 08:09close11351.201.47790.00000.000036.002398.06
22732007.11.29 08:09close11361.301.47790.00000.000019.502417.56
22742007.11.29 08:09close11371.401.47790.00000.00000.002417.56
22752007.11.29 08:09sell11380.101.47760.00000.0000
22762007.11.29 08:17sell11390.201.47610.00000.0000
22772007.11.29 08:31sell11400.301.47460.00000.0000
22782007.11.29 08:33sell11410.401.47300.00000.0000
22792007.11.29 08:37buy11420.501.47460.00000.0000
22802007.11.29 11:07sell11430.601.47300.00000.0000
22812007.11.29 11:34buy11440.701.47460.00000.0000
22822007.11.29 12:28sell11450.801.47300.00000.0000
22832007.11.29 13:07buy11460.901.47460.00000.0000
22842007.11.29 14:22sell11471.001.47300.00000.0000
22852007.11.29 14:45buy11481.101.47460.00000.0000
22862007.11.29 15:13buy11491.201.47610.00000.0000
22872007.11.29 15:18buy11501.301.47760.00000.0000
22882007.11.29 17:33sell11511.401.47610.00000.0000
22892007.11.29 17:38sell11521.501.47460.00000.0000
22902007.11.29 17:57buy11531.601.47610.00000.0000
22912007.11.29 20:38sell11541.701.47460.00000.0000
22922007.11.29 23:20buy11551.801.47610.00000.0000
22932007.11.30 00:18buy11561.901.47760.00000.0000
22942007.11.30 01:01sell11572.001.47610.00000.0000
22952007.11.30 01:32sell11582.101.47460.00000.0000
22962007.11.30 07:23buy11592.201.47610.00000.0000
22972007.11.30 07:28sell11602.301.47460.00000.0000
22982007.11.30 07:40buy11612.401.47610.00000.0000
22992007.11.30 07:47sell11622.501.47460.00000.0000
23002007.11.30 08:25sell11632.601.47300.00000.0000
23012007.11.30 08:31buy11642.701.47460.00000.0000
23022007.11.30 08:31close11380.101.47470.00000.00002.902420.47
23032007.11.30 08:31close11390.201.47470.00000.00002.812423.28
23042007.11.30 08:31close11400.301.47470.00000.0000-0.292422.99
23052007.11.30 08:31close11410.401.47470.00000.0000-6.792416.20
23062007.11.30 08:31close11420.501.47450.00000.0000-0.682415.52
23072007.11.30 08:31close11430.601.47470.00000.0000-10.182405.35
23082007.11.30 08:31close11440.701.47450.00000.0000-0.942404.40
23092007.11.30 08:31close11450.801.47470.00000.0000-13.572390.83
23102007.11.30 08:31close11460.901.47450.00000.0000-1.212389.61
23112007.11.30 08:31close11471.001.47470.00000.0000-16.972372.65
23122007.11.30 08:31close11481.101.47450.00000.0000-1.492371.16
23132007.11.30 08:31close11491.201.47450.00000.0000-19.622351.54
23142007.11.30 08:31close11501.301.47450.00000.0000-40.752310.79
23152007.11.30 08:31close11511.401.47470.00000.000019.652330.44
23162007.11.30 08:31close11521.501.47470.00000.0000-1.452328.99
23172007.11.30 08:31close11531.601.47450.00000.0000-26.162302.83
23182007.11.30 08:31close11541.701.47470.00000.0000-1.642301.19
23192007.11.30 08:31close11551.801.47450.00000.0000-29.432271.76
23202007.11.30 08:31close11561.901.47450.00000.0000-58.902212.86
23212007.11.30 08:31close11572.001.47470.00000.000028.002240.86
23222007.11.30 08:31close11582.101.47470.00000.0000-2.102238.76
23232007.11.30 08:31close11592.201.47450.00000.0000-35.202203.56
23242007.11.30 08:31close11602.301.47470.00000.0000-2.302201.26
23252007.11.30 08:31close11612.401.47450.00000.0000-38.402162.86
23262007.11.30 08:31close11622.501.47470.00000.0000-2.502160.36
23272007.11.30 08:31close11632.601.47470.00000.0000-44.202116.16
23282007.11.30 08:31close11642.701.47450.00000.0000-2.702113.46
23292007.11.30 08:31buy11650.101.47480.00000.0000
23302007.11.30 08:33buy11660.201.47630.00000.0000
23312007.11.30 08:38sell11670.301.47470.00000.0000
23322007.11.30 08:53buy11680.401.47620.00000.0000
23332007.11.30 09:22sell11690.501.47470.00000.0000
23342007.11.30 10:01buy11700.601.47620.00000.0000
23352007.11.30 10:21buy11710.701.47770.00000.0000
23362007.11.30 11:08sell11720.801.47620.00000.0000
23372007.11.30 11:22buy11730.901.47770.00000.0000
23382007.11.30 11:58sell11741.001.47620.00000.0000
23392007.11.30 15:10sell11751.101.47470.00000.0000
23402007.11.30 15:17sell11761.201.47310.00000.0000
23412007.11.30 15:32sell11771.301.47160.00000.0000
23422007.11.30 15:37close11650.101.47070.00000.0000-4.102109.36
23432007.11.30 15:37close11660.201.47070.00000.0000-11.202098.16
23442007.11.30 15:37close11670.301.47090.00000.000011.402109.56
23452007.11.30 15:37close11680.401.47070.00000.0000-22.002087.56
23462007.11.30 15:37close11690.501.47090.00000.000019.002106.56
23472007.11.30 15:37close11700.601.47070.00000.0000-33.002073.56
23482007.11.30 15:37close11710.701.47070.00000.0000-49.002024.56
23492007.11.30 15:37close11720.801.47090.00000.000042.402066.96
23502007.11.30 15:37close11730.901.47070.00000.0000-63.002003.96
23512007.11.30 15:37close11741.001.47090.00000.000053.002056.96
23522007.11.30 15:37close11751.101.47090.00000.000041.802098.76
23532007.11.30 15:37close11761.201.47090.00000.000026.402125.16
23542007.11.30 15:37close11771.301.47090.00000.00009.102134.26
23552007.11.30 15:37sell11780.101.47060.00000.0000
23562007.11.30 15:48sell11790.201.46900.00000.0000
23572007.11.30 15:58sell11800.301.46750.00000.0000
23582007.11.30 16:06buy11810.401.46900.00000.0000
23592007.11.30 16:18buy11820.501.47060.00000.0000
23602007.11.30 16:43sell11830.601.46900.00000.0000
23612007.11.30 18:01buy11840.701.47060.00000.0000
23622007.11.30 18:03sell11850.801.46900.00000.0000
23632007.11.30 18:58sell11860.901.46750.00000.0000
23642007.11.30 19:01sell11871.001.46600.00000.0000
23652007.11.30 19:02close11780.101.46510.00000.00005.502139.76
23662007.11.30 19:02close11790.201.46510.00000.00007.802147.56
23672007.11.30 19:02close11800.301.46510.00000.00007.202154.76
23682007.11.30 19:02close11810.401.46490.00000.0000-16.402138.36
23692007.11.30 19:02close11820.501.46490.00000.0000-28.502109.86
23702007.11.30 19:02close11830.601.46510.00000.000023.402133.26
23712007.11.30 19:02close11840.701.46490.00000.0000-39.902093.36
23722007.11.30 19:02close11850.801.46510.00000.000031.202124.56
23732007.11.30 19:02close11860.901.46510.00000.000021.602146.16
23742007.11.30 19:02close11871.001.46510.00000.00009.002155.16
23752007.11.30 19:02sell11880.101.46480.00000.0000
23762007.11.30 19:50sell11890.201.46330.00000.0000
23772007.12.02 23:00buy11900.301.46500.00000.0000
23782007.12.02 23:48buy11910.401.46660.00000.0000
23792007.12.03 00:15sell11920.501.46490.00000.0000
23802007.12.03 01:47buy11930.601.46650.00000.0000
23812007.12.03 06:45buy11940.701.46800.00000.0000
23822007.12.03 07:11buy11950.801.46950.00000.0000
23832007.12.03 07:13sell11960.901.46800.00000.0000
23842007.12.03 07:18buy11971.001.46950.00000.0000
23852007.12.03 07:37close11880.101.47090.00000.0000-6.102149.06
23862007.12.03 07:37close11890.201.47090.00000.0000-15.192133.87
23872007.12.03 07:37close11900.301.47070.00000.000017.002150.87
23882007.12.03 07:37close11910.401.47070.00000.000016.262167.13
23892007.12.03 07:37close11920.501.47090.00000.0000-30.002137.13
23902007.12.03 07:37close11930.601.47070.00000.000025.202162.33
23912007.12.03 07:37close11940.701.47070.00000.000018.902181.23
23922007.12.03 07:37close11950.801.47070.00000.00009.602190.83
23932007.12.03 07:37close11960.901.47090.00000.0000-26.102164.73
23942007.12.03 07:37close11971.001.47070.00000.000012.002176.73
23952007.12.03 07:37buy11980.101.47080.00000.0000
23962007.12.03 07:45sell11990.201.46920.00000.0000
23972007.12.03 08:03sell12000.301.46770.00000.0000
23982007.12.03 08:22sell12010.401.46620.00000.0000
23992007.12.03 08:58sell12020.501.46470.00000.0000
24002007.12.03 08:58close11980.101.46430.00000.0000-6.502170.23
24012007.12.03 08:58close11990.201.46450.00000.00009.402179.63
24022007.12.03 08:58close12000.301.46450.00000.00009.602189.23
24032007.12.03 08:58close12010.401.46450.00000.00006.802196.03
24042007.12.03 08:58close12020.501.46450.00000.00001.002197.03
24052007.12.03 08:58sell12030.101.46440.00000.0000
24062007.12.03 09:03sell12040.201.46280.00000.0000
24072007.12.03 09:33buy12050.301.46440.00000.0000
24082007.12.03 10:02buy12060.401.46590.00000.0000
24092007.12.03 12:20sell12070.501.46440.00000.0000
24102007.12.03 12:53buy12080.601.46590.00000.0000
24112007.12.03 13:06buy12090.701.46740.00000.0000
24122007.12.03 13:55sell12100.801.46590.00000.0000
24132007.12.03 14:33buy12110.901.46740.00000.0000
24142007.12.03 14:57sell12121.001.46590.00000.0000
24152007.12.03 19:35buy12131.101.46740.00000.0000
24162007.12.04 00:25sell12141.201.46590.00000.0000
24172007.12.04 05:18buy12151.301.46740.00000.0000
24182007.12.04 07:21sell12161.401.46590.00000.0000
24192007.12.04 07:35buy12171.501.46740.00000.0000
24202007.12.04 07:42buy12181.601.46900.00000.0000
24212007.12.04 07:57sell12191.701.46750.00000.0000
24222007.12.04 08:04sell12201.801.46600.00000.0000
24232007.12.04 08:07sell12211.901.46450.00000.0000
24242007.12.04 08:27buy12222.001.46600.00000.0000
24252007.12.04 08:46sell12232.101.46450.00000.0000
24262007.12.04 09:43buy12242.201.46600.00000.0000
24272007.12.04 10:48buy12252.301.46750.00000.0000
24282007.12.04 11:05buy12262.401.46900.00000.0000
24292007.12.04 11:10buy12272.501.47060.00000.0000
24302007.12.04 11:12buy12282.601.47210.00000.0000
24312007.12.04 11:12close12030.101.47240.00000.0000-8.002189.03
24322007.12.04 11:12close12040.201.47240.00000.0000-19.192169.84
24332007.12.04 11:12close12050.301.47220.00000.000023.292193.13
24342007.12.04 11:12close12060.401.47220.00000.000025.062218.19
24352007.12.04 11:12close12070.501.47240.00000.0000-39.982178.21
24362007.12.04 11:12close12080.601.47220.00000.000037.592215.80
24372007.12.04 11:12close12090.701.47220.00000.000033.362249.15
24382007.12.04 11:12close12100.801.47240.00000.0000-51.972197.18
24392007.12.04 11:12close12110.901.47220.00000.000042.892240.07
24402007.12.04 11:12close12121.001.47240.00000.0000-64.972175.10
24412007.12.04 11:12close12131.101.47220.00000.000052.412227.52
24422007.12.04 11:12close12141.201.47240.00000.0000-78.002149.52
24432007.12.04 11:12close12151.301.47220.00000.000062.402211.92
24442007.12.04 11:12close12161.401.47240.00000.0000-91.002120.92
24452007.12.04 11:12close12171.501.47220.00000.000072.002192.92
24462007.12.04 11:12close12181.601.47220.00000.000051.202244.12
24472007.12.04 11:12close12191.701.47240.00000.0000-83.302160.82
24482007.12.04 11:12close12201.801.47240.00000.0000-115.202045.62
24492007.12.04 11:12close12211.901.47240.00000.0000-150.101895.52
24502007.12.04 11:12close12222.001.47220.00000.0000124.002019.52
24512007.12.04 11:12close12232.101.47240.00000.0000-165.901853.62
24522007.12.04 11:12close12242.201.47220.00000.0000136.401990.02
24532007.12.04 11:12close12252.301.47220.00000.0000108.102098.12
24542007.12.04 11:12close12262.401.47220.00000.000076.802174.92
24552007.12.04 11:12close12272.501.47220.00000.000040.002214.92
24562007.12.04 11:12close12282.601.47220.00000.00002.602217.52
24572007.12.04 11:12buy12290.101.47230.00000.0000
24582007.12.04 11:31sell12300.201.47070.00000.0000
24592007.12.04 11:33buy12310.301.47220.00000.0000
24602007.12.04 11:58buy12320.401.47370.00000.0000
24612007.12.04 12:15buy12330.501.47520.00000.0000
24622007.12.04 12:27sell12340.601.47370.00000.0000
24632007.12.04 13:20buy12350.701.47520.00000.0000
24642007.12.04 20:10buy12360.801.47680.00000.0000
24652007.12.05 00:28sell12370.901.47520.00000.0000
24662007.12.05 02:56buy12381.001.47680.00000.0000
24672007.12.05 05:00sell12391.101.47520.00000.0000
24682007.12.05 07:03sell12401.201.47370.00000.0000
24692007.12.05 08:03sell12411.301.47220.00000.0000
24702007.12.05 08:10sell12421.401.47070.00000.0000
24712007.12.05 08:31buy12431.501.47220.00000.0000
24722007.12.05 08:55sell12441.601.47070.00000.0000
24732007.12.05 09:15buy12451.701.47230.00000.0000
24742007.12.05 09:45buy12461.801.47380.00000.0000
24752007.12.05 09:52sell12471.901.47230.00000.0000
24762007.12.05 10:03sell12482.001.47070.00000.0000
24772007.12.05 10:32buy12492.101.47220.00000.0000
24782007.12.05 13:18sell12502.201.47070.00000.0000
24792007.12.05 13:22sell12512.301.46910.00000.0000
24802007.12.05 13:23sell12522.401.46760.00000.0000
24812007.12.05 13:37close12290.101.46710.00000.0000-5.242212.28
24822007.12.05 13:37close12300.201.46730.00000.00006.812219.09
24832007.12.05 13:37close12310.301.46710.00000.0000-15.412203.68
24842007.12.05 13:37close12320.401.46710.00000.0000-26.542177.14
24852007.12.05 13:37close12330.501.46710.00000.0000-40.672136.47
24862007.12.05 13:37close12340.601.46730.00000.000038.422174.89
24872007.12.05 13:37close12350.701.46710.00000.0000-56.952117.94
24882007.12.05 13:37close12360.801.46710.00000.0000-77.882040.06
24892007.12.05 13:37close12370.901.46730.00000.000071.102111.16
24902007.12.05 13:37close12381.001.46710.00000.0000-97.002014.16
24912007.12.05 13:37close12391.101.46730.00000.000086.902101.06
24922007.12.05 13:37close12401.201.46730.00000.000076.802177.86
24932007.12.05 13:37close12411.301.46730.00000.000063.702241.56
24942007.12.05 13:37close12421.401.46730.00000.000047.602289.16
24952007.12.05 13:37close12431.501.46710.00000.0000-76.502212.66
24962007.12.05 13:37close12441.601.46730.00000.000054.402267.06
24972007.12.05 13:37close12451.701.46710.00000.0000-88.402178.66
24982007.12.05 13:37close12461.801.46710.00000.0000-120.602058.06
24992007.12.05 13:37close12471.901.46730.00000.000095.002153.06
25002007.12.05 13:37close12482.001.46730.00000.000068.002221.06
25012007.12.05 13:37close12492.101.46710.00000.0000-107.102113.96
25022007.12.05 13:37close12502.201.46730.00000.000074.802188.76
25032007.12.05 13:37close12512.301.46730.00000.000041.402230.16
25042007.12.05 13:37close12522.401.46730.00000.00007.202237.36
25052007.12.05 13:37sell12530.101.46720.00000.0000
25062007.12.05 13:46buy12540.201.46880.00000.0000
25072007.12.05 13:51sell12550.301.46720.00000.0000
25082007.12.05 15:02sell12560.401.46570.00000.0000
25092007.12.05 15:12buy12570.501.46720.00000.0000
25102007.12.05 15:25sell12580.601.46570.00000.0000
25112007.12.05 17:11buy12590.701.46720.00000.0000
25122007.12.05 19:10sell12600.801.46570.00000.0000
25132007.12.05 19:11sell12610.901.46410.00000.0000
25142007.12.05 19:15sell12621.001.46260.00000.0000
25152007.12.05 19:16close12530.101.46250.00000.00004.702242.06
25162007.12.05 19:16close12540.201.46230.00000.0000-13.002229.06
25172007.12.05 19:16close12550.301.46250.00000.000014.102243.16
25182007.12.05 19:16close12560.401.46250.00000.000012.802255.96
25192007.12.05 19:16close12570.501.46230.00000.0000-24.502231.46
25202007.12.05 19:16close12580.601.46250.00000.000019.202250.66
25212007.12.05 19:16close12590.701.46230.00000.0000-34.302216.36
25222007.12.05 19:16close12600.801.46250.00000.000025.602241.96
25232007.12.05 19:16close12610.901.46250.00000.000014.402256.36
25242007.12.05 19:16close12621.001.46250.00000.00001.002257.36
25252007.12.05 19:16sell12630.101.46220.00000.0000
25262007.12.05 19:17sell12640.201.46060.00000.0000
25272007.12.05 19:27buy12650.301.46210.00000.0000
25282007.12.05 20:40sell12660.401.46050.00000.0000
25292007.12.05 21:30buy12670.501.46200.00000.0000
25302007.12.05 23:51sell12680.601.46040.00000.0000
25312007.12.06 00:07buy12690.701.46190.00000.0000
25322007.12.06 02:03sell12700.801.46040.00000.0000
25332007.12.06 02:13sell12710.901.45880.00000.0000
25342007.12.06 02:23sell12721.001.45730.00000.0000
25352007.12.06 02:35buy12731.101.45890.00000.0000
25362007.12.06 03:37buy12741.201.46050.00000.0000
25372007.12.06 04:44buy12751.301.46200.00000.0000
25382007.12.06 05:20sell12761.401.46050.00000.0000
25392007.12.06 06:56sell12771.501.45890.00000.0000
25402007.12.06 07:44sell12781.601.45740.00000.0000
25412007.12.06 08:06sell12791.701.45590.00000.0000
25422007.12.06 08:07close12630.101.45550.00000.00006.712264.07
25432007.12.06 08:07close12640.201.45550.00000.000010.222274.30
25442007.12.06 08:07close12650.301.45530.00000.0000-20.722253.58
25452007.12.06 08:07close12660.401.45550.00000.000020.042273.62
25462007.12.06 08:07close12670.501.45530.00000.0000-34.022239.60
25472007.12.06 08:07close12680.601.45550.00000.000029.462269.06
25482007.12.06 08:07close12690.701.45530.00000.0000-46.202222.86
25492007.12.06 08:07close12700.801.45550.00000.000039.202262.06
25502007.12.06 08:07close12710.901.45550.00000.000029.702291.76
25512007.12.06 08:07close12721.001.45550.00000.000018.002309.76
25522007.12.06 08:07close12731.101.45530.00000.0000-39.602270.16
25532007.12.06 08:07close12741.201.45530.00000.0000-62.402207.76
25542007.12.06 08:07close12751.301.45530.00000.0000-87.102120.66
25552007.12.06 08:07close12761.401.45550.00000.000070.002190.66
25562007.12.06 08:07close12771.501.45550.00000.000051.002241.66
25572007.12.06 08:07close12781.601.45550.00000.000030.402272.06
25582007.12.06 08:07close12791.701.45550.00000.00006.802278.86
25592007.12.06 08:07sell12800.101.45540.00000.0000
25602007.12.06 08:15buy12810.201.45690.00000.0000
25612007.12.06 11:12sell12820.301.45540.00000.0000
25622007.12.06 11:37sell12830.401.45390.00000.0000
25632007.12.06 11:42buy12840.501.45540.00000.0000
25642007.12.06 12:06sell12850.601.45390.00000.0000
25652007.12.06 12:13buy12860.701.45540.00000.0000
25662007.12.06 12:25sell12870.801.45390.00000.0000
25672007.12.06 12:35buy12880.901.45540.00000.0000
25682007.12.06 13:26buy12891.001.45690.00000.0000
25692007.12.06 13:38buy12901.101.45850.00000.0000
25702007.12.06 13:46buy12911.201.46000.00000.0000
25712007.12.06 13:47close12800.101.46030.00000.0000-4.902273.96
25722007.12.06 13:47close12810.201.46010.00000.00006.402280.36
25732007.12.06 13:47close12820.301.46030.00000.0000-14.702265.66
25742007.12.06 13:47close12830.401.46030.00000.0000-25.602240.06
25752007.12.06 13:47close12840.501.46010.00000.000023.502263.56
25762007.12.06 13:47close12850.601.46030.00000.0000-38.402225.16
25772007.12.06 13:47close12860.701.46010.00000.000032.902258.06
25782007.12.06 13:47close12870.801.46030.00000.0000-51.202206.86
25792007.12.06 13:47close12880.901.46010.00000.000042.302249.16
25802007.12.06 13:47close12891.001.46010.00000.000032.002281.16
25812007.12.06 13:47close12901.101.46010.00000.000017.602298.76
25822007.12.06 13:47close12911.201.46010.00000.00001.202299.96
25832007.12.06 13:47buy12920.101.46040.00000.0000
25842007.12.06 14:11sell12930.201.45880.00000.0000
25852007.12.06 14:16buy12940.301.46040.00000.0000
25862007.12.06 14:26buy12950.401.46190.00000.0000
25872007.12.06 14:28buy12960.501.46340.00000.0000
25882007.12.06 14:58sell12970.601.46190.00000.0000
25892007.12.06 15:05buy12980.701.46340.00000.0000
25902007.12.06 15:30sell12990.801.46190.00000.0000
25912007.12.06 16:51buy13000.901.46340.00000.0000
25922007.12.06 16:53buy13011.001.46500.00000.0000
25932007.12.06 16:57sell13021.101.46350.00000.0000
25942007.12.06 17:56buy13031.201.46500.00000.0000
25952007.12.06 18:15sell13041.301.46350.00000.0000
25962007.12.06 20:52sell13051.401.46200.00000.0000
25972007.12.06 21:02buy13061.501.46350.00000.0000
25982007.12.06 23:55buy13071.601.46500.00000.0000
25992007.12.07 00:17sell13081.701.46350.00000.0000
26002007.12.07 04:25sell13091.801.46200.00000.0000
26012007.12.07 05:04sell13101.901.46050.00000.0000
26022007.12.07 06:58buy13112.001.46200.00000.0000
26032007.12.07 07:38sell13122.101.46050.00000.0000
26042007.12.07 08:48buy13132.201.46200.00000.0000
26052007.12.07 10:22buy13142.301.46350.00000.0000
26062007.12.07 11:47buy13152.401.46500.00000.0000
26072007.12.07 12:08sell13162.501.46350.00000.0000
26082007.12.07 13:05buy13172.601.46500.00000.0000
26092007.12.07 13:21sell13182.701.46350.00000.0000
26102007.12.07 13:26close12920.101.46250.00000.00002.062302.03
26112007.12.07 13:26close12930.201.46270.00000.0000-7.792294.23
26122007.12.07 13:26close12940.301.46250.00000.00006.192300.43
26132007.12.07 13:26close12950.401.46250.00000.00002.262302.69
26142007.12.07 13:26close12960.501.46250.00000.0000-4.672298.01
26152007.12.07 13:26close12970.601.46270.00000.0000-4.782293.23
26162007.12.07 13:26close12980.701.46250.00000.0000-6.542286.69
26172007.12.07 13:26close12990.801.46270.00000.0000-6.372280.32
26182007.12.07 13:26close13000.901.46250.00000.0000-8.412271.90
26192007.12.07 13:26close13011.001.46250.00000.0000-25.352246.55
26202007.12.07 13:26close13021.101.46270.00000.00008.842255.39
26212007.12.07 13:26close13031.201.46250.00000.0000-30.422224.97
26222007.12.07 13:26close13041.301.46270.00000.000010.452235.42
26232007.12.07 13:26close13051.401.46270.00000.0000-9.752225.66
26242007.12.07 13:26close13061.501.46250.00000.0000-15.532210.14
26252007.12.07 13:26close13071.601.46250.00000.0000-40.562169.58
26262007.12.07 13:26close13081.701.46270.00000.000013.602183.18
26272007.12.07 13:26close13091.801.46270.00000.0000-12.602170.58
26282007.12.07 13:26close13101.901.46270.00000.0000-41.802128.78
26292007.12.07 13:26close13112.001.46250.00000.000010.002138.78
26302007.12.07 13:26close13122.101.46270.00000.0000-46.202092.58
26312007.12.07 13:26close13132.201.46250.00000.000011.002103.58
26322007.12.07 13:26close13142.301.46250.00000.0000-23.002080.58
26332007.12.07 13:26close13152.401.46250.00000.0000-60.002020.58
26342007.12.07 13:26close13162.501.46270.00000.000020.002040.58
26352007.12.07 13:26close13172.601.46250.00000.0000-65.001975.58
26362007.12.07 13:26close13182.701.46270.00000.000021.601997.18
26372007.12.07 13:26sell13190.101.46260.00000.0000
26382007.12.07 13:27buy13200.201.46410.00000.0000
26392007.12.07 13:32sell13210.301.46260.00000.0000
26402007.12.07 13:33sell13220.401.46100.00000.0000
26412007.12.07 13:34buy13230.501.46330.00000.0000
26422007.12.07 13:40buy13240.601.46490.00000.0000
26432007.12.07 13:41buy13250.701.46640.00000.0000
26442007.12.07 13:52sell13260.801.46480.00000.0000
26452007.12.07 14:18sell13270.901.46330.00000.0000
26462007.12.07 14:32buy13281.001.46490.00000.0000
26472007.12.07 15:18buy13291.101.46640.00000.0000
26482007.12.07 15:45sell13301.201.46480.00000.0000
26492007.12.07 16:52buy13311.301.46640.00000.0000
26502007.12.10 00:47sell13321.401.46480.00000.0000
26512007.12.10 09:55buy13331.501.46640.00000.0000
26522007.12.10 10:07buy13341.601.46790.00000.0000
26532007.12.10 10:28sell13351.701.46640.00000.0000
26542007.12.10 10:58buy13361.801.46790.00000.0000
26552007.12.10 12:20buy13371.901.46940.00000.0000
26562007.12.10 12:22close13190.101.47070.00000.0000-8.101989.08
26572007.12.10 12:22close13200.201.47050.00000.000012.732001.81
26582007.12.10 12:22close13210.301.47070.00000.0000-24.291977.52
26592007.12.10 12:22close13220.401.47070.00000.0000-38.791938.74
26602007.12.10 12:22close13230.501.47050.00000.000035.831974.56
26612007.12.10 12:22close13240.601.47050.00000.000033.392007.95
26622007.12.10 12:22close13250.701.47050.00000.000028.452036.41
26632007.12.10 12:22close13260.801.47070.00000.0000-47.171989.24
26642007.12.10 12:22close13270.901.47070.00000.0000-66.571922.67
26652007.12.10 12:22close13281.001.47050.00000.000055.651978.32
26662007.12.10 12:22close13291.101.47050.00000.000044.722023.03
26672007.12.10 12:22close13301.201.47070.00000.0000-70.761952.27
26682007.12.10 12:22close13311.301.47050.00000.000052.842005.12
26692007.12.10 12:22close13321.401.47070.00000.0000-82.601922.52
26702007.12.10 12:22close13331.501.47050.00000.000061.501984.02
26712007.12.10 12:22close13341.601.47050.00000.000041.602025.62
26722007.12.10 12:22close13351.701.47070.00000.0000-73.101952.52
26732007.12.10 12:22close13361.801.47050.00000.000046.801999.32
26742007.12.10 12:22close13371.901.47050.00000.000020.902020.22
26752007.12.10 12:22buy13380.101.47080.00000.0000
26762007.12.10 12:52buy13390.201.47230.00000.0000
26772007.12.10 15:27sell13400.301.47070.00000.0000
26782007.12.10 16:05buy13410.401.47220.00000.0000
26792007.12.10 16:44sell13420.501.47070.00000.0000
26802007.12.10 22:45buy13430.601.47220.00000.0000
26812007.12.10 23:56sell13440.701.47060.00000.0000
26822007.12.11 01:40buy13450.801.47210.00000.0000
26832007.12.11 07:11buy13460.901.47360.00000.0000
26842007.12.11 07:17buy13471.001.47510.00000.0000
26852007.12.11 07:43sell13481.101.47360.00000.0000
26862007.12.11 07:57sell13491.201.47190.00000.0000
26872007.12.11 08:07sell13501.301.47030.00000.0000
26882007.12.11 08:24buy13511.401.47180.00000.0000
26892007.12.11 10:08sell13521.501.47020.00000.0000
26902007.12.11 10:36sell13531.601.46860.00000.0000
26912007.12.11 11:15sell13541.701.46700.00000.0000
26922007.12.11 13:41buy13551.801.46860.00000.0000
26932007.12.11 14:33buy13561.901.47010.00000.0000
26942007.12.11 15:31buy13572.001.47160.00000.0000
26952007.12.11 15:48sell13582.101.46990.00000.0000
26962007.12.11 19:15buy13592.201.47150.00000.0000
26972007.12.11 19:17sell13602.301.46990.00000.0000
26982007.12.11 19:18sell13612.401.46840.00000.0000
26992007.12.11 19:19buy13622.501.46990.00000.0000
27002007.12.11 19:22sell13632.601.46840.00000.0000
27012007.12.11 19:31buy13642.701.46990.00000.0000
27022007.12.11 19:31close13380.101.46980.00000.0000-1.032019.18
27032007.12.11 19:31close13390.201.46980.00000.0000-5.072014.11
27042007.12.11 19:31close13400.301.47000.00000.00002.112016.22
27052007.12.11 19:31close13410.401.46980.00000.0000-9.742006.48
27062007.12.11 19:31close13420.501.47000.00000.00003.522010.00
27072007.12.11 19:31close13430.601.46980.00000.0000-14.611995.39
27082007.12.11 19:31close13440.701.47000.00000.00004.221999.62
27092007.12.11 19:31close13450.801.46980.00000.0000-18.401981.22
27102007.12.11 19:31close13460.901.46980.00000.0000-34.201947.02
27112007.12.11 19:31close13471.001.46980.00000.0000-53.001894.02
27122007.12.11 19:31close13481.101.47000.00000.000039.601933.62
27132007.12.11 19:31close13491.201.47000.00000.000022.801956.42
27142007.12.11 19:31close13501.301.47000.00000.00003.901960.32
27152007.12.11 19:31close13511.401.46980.00000.0000-28.001932.32
27162007.12.11 19:31close13521.501.47000.00000.00003.001935.32
27172007.12.11 19:31close13531.601.47000.00000.0000-22.401912.92
27182007.12.11 19:31close13541.701.47000.00000.0000-51.001861.92
27192007.12.11 19:31close13551.801.46980.00000.000021.601883.52
27202007.12.11 19:31close13561.901.46980.00000.0000-5.701877.82
27212007.12.11 19:31close13572.001.46980.00000.0000-36.001841.82
27222007.12.11 19:31close13582.101.47000.00000.0000-2.101839.72
27232007.12.11 19:31close13592.201.46980.00000.0000-37.401802.32
27242007.12.11 19:31close13602.301.47000.00000.0000-2.301800.02
27252007.12.11 19:31close13612.401.47000.00000.0000-38.401761.62
27262007.12.11 19:31close13622.501.46980.00000.0000-2.501759.12
27272007.12.11 19:31close13632.601.47000.00000.0000-41.601717.52
27282007.12.11 19:31close13642.701.46980.00000.0000-2.701714.82
27292007.12.11 19:31sell13650.101.46960.00000.0000
27302007.12.11 19:32sell13660.201.46810.00000.0000
27312007.12.11 19:52sell13670.301.46660.00000.0000
27322007.12.11 21:00sell13680.401.46500.00000.0000
27332007.12.11 21:07close13650.101.46450.00000.00005.101719.92
27342007.12.11 21:07close13660.201.46450.00000.00007.201727.12
27352007.12.11 21:07close13670.301.46450.00000.00006.301733.42
27362007.12.11 21:07close13680.401.46450.00000.00002.001735.42
27372007.12.11 21:08sell13690.101.46440.00000.0000
27382007.12.11 21:30buy13700.201.46590.00000.0000
27392007.12.12 05:40buy13710.301.46740.00000.0000
27402007.12.12 06:42buy13720.401.46900.00000.0000
27412007.12.12 07:18buy13730.501.47060.00000.0000
27422007.12.12 07:30close13690.101.47110.00000.0000-6.701728.72
27432007.12.12 07:30close13700.201.47090.00000.00009.931738.65
27442007.12.12 07:30close13710.301.47090.00000.000010.501749.15
27452007.12.12 07:30close13720.401.47090.00000.00007.601756.75
27462007.12.12 07:30close13730.501.47090.00000.00001.501758.25
27472007.12.12 07:30buy13740.101.47140.00000.0000
27482007.12.12 08:00sell13750.201.46990.00000.0000
27492007.12.12 08:02sell13760.301.46830.00000.0000
27502007.12.12 10:30buy13770.401.46980.00000.0000
27512007.12.12 11:35sell13780.501.46830.00000.0000
27522007.12.12 13:00sell13790.601.46650.00000.0000
27532007.12.12 13:10buy13800.701.46800.00000.0000
27542007.12.12 13:22buy13810.801.46950.00000.0000
27552007.12.12 13:58buy13820.901.47100.00000.0000
27562007.12.12 14:01buy13831.001.47260.00000.0000
27572007.12.12 14:02close13740.101.47340.00000.00002.001760.25
27582007.12.12 14:02close13750.201.47360.00000.0000-7.401752.85
27592007.12.12 14:02close13760.301.47360.00000.0000-15.901736.95
27602007.12.12 14:02close13770.401.47340.00000.000014.401751.35
27612007.12.12 14:02close13780.501.47360.00000.0000-26.501724.85
27622007.12.12 14:02close13790.601.47360.00000.0000-42.601682.25
27632007.12.12 14:02close13800.701.47340.00000.000037.801720.05
27642007.12.12 14:02close13810.801.47340.00000.000031.201751.25
27652007.12.12 14:02close13820.901.47340.00000.000021.601772.85
27662007.12.12 14:02close13831.001.47340.00000.00008.001780.85
27672007.12.12 14:02buy13840.101.47380.00000.0000
27682007.12.12 14:10sell13850.201.47230.00000.0000
27692007.12.12 14:18sell13860.301.47070.00000.0000
27702007.12.12 14:23sell13870.401.46910.00000.0000
27712007.12.12 14:27sell13880.501.46760.00000.0000
27722007.12.12 14:42buy13890.601.46910.00000.0000
27732007.12.12 15:17sell13900.701.46750.00000.0000
27742007.12.12 16:22buy13910.801.46900.00000.0000
27752007.12.12 17:00buy13920.901.47080.00000.0000
27762007.12.12 17:46sell13931.001.46910.00000.0000
27772007.12.12 18:24buy13941.101.47070.00000.0000
27782007.12.12 19:17buy13951.201.47220.00000.0000
27792007.12.12 20:17sell13961.301.47070.00000.0000
27802007.12.13 00:16buy13971.401.47220.00000.0000
27812007.12.13 07:58buy13981.501.47370.00000.0000
27822007.12.13 08:00sell13991.601.47200.00000.0000
27832007.12.13 08:02sell14001.701.47030.00000.0000
27842007.12.13 09:38sell14011.801.46870.00000.0000
27852007.12.13 10:02buy14021.901.47020.00000.0000
27862007.12.13 10:46sell14032.001.46870.00000.0000
27872007.12.13 13:33sell14042.101.46710.00000.0000
27882007.12.13 14:42sell14052.201.46560.00000.0000
27892007.12.13 15:25close13840.101.46410.00000.0000-9.801771.05
27902007.12.13 15:25close13850.201.46430.00000.000016.021787.07
27912007.12.13 15:25close13860.301.46430.00000.000019.231806.30
27922007.12.13 15:25close13870.401.46430.00000.000019.241825.54
27932007.12.13 15:25close13880.501.46430.00000.000016.551842.09
27942007.12.13 15:25close13890.601.46410.00000.0000-30.631811.46
27952007.12.13 15:25close13900.701.46430.00000.000022.471833.94
27962007.12.13 15:25close13910.801.46410.00000.0000-40.041793.90
27972007.12.13 15:25close13920.901.46410.00000.0000-61.241732.65
27982007.12.13 15:25close13931.001.46430.00000.000048.101780.76
27992007.12.13 15:25close13941.101.46410.00000.0000-73.751707.00
28002007.12.13 15:25close13951.201.46410.00000.0000-98.461608.54
28012007.12.13 15:25close13961.301.46430.00000.000083.341691.88
28022007.12.13 15:25close13971.401.46410.00000.0000-113.401578.48
28032007.12.13 15:25close13981.501.46410.00000.0000-144.001434.48
28042007.12.13 15:25close13991.601.46430.00000.0000123.201557.68
28052007.12.13 15:25close14001.701.46430.00000.0000102.001659.68
28062007.12.13 15:25close14011.801.46430.00000.000079.201738.88
28072007.12.13 15:25close14021.901.46410.00000.0000-115.901622.98
28082007.12.13 15:25close14032.001.46430.00000.000088.001710.98
28092007.12.13 15:25close14042.101.46430.00000.000058.801769.78
28102007.12.13 15:25close14052.201.46430.00000.000028.601798.38
28112007.12.13 15:25sell14060.101.46390.00000.0000
28122007.12.13 15:28sell14070.201.46220.00000.0000
28132007.12.13 15:36sell14080.301.46050.00000.0000
28142007.12.13 15:46sell14090.401.45890.00000.0000
28152007.12.13 15:47close14060.101.45850.00000.00005.401803.78
28162007.12.13 15:47close14070.201.45850.00000.00007.401811.18
28172007.12.13 15:47close14080.301.45850.00000.00006.001817.18
28182007.12.13 15:47close14090.401.45850.00000.00001.601818.78
28192007.12.13 15:47sell14100.101.45820.00000.0000
28202007.12.13 15:55buy14110.201.45970.00000.0000
28212007.12.13 17:46buy14120.301.46120.00000.0000
28222007.12.13 19:52buy14130.401.46280.00000.0000
28232007.12.14 01:25sell14140.501.46120.00000.0000
28242007.12.14 01:47buy14150.601.46280.00000.0000
28252007.12.14 05:58buy14160.701.46430.00000.0000
28262007.12.14 06:42close14100.101.46510.00000.0000-6.901811.88
28272007.12.14 06:42close14110.201.46490.00000.000010.331822.21
28282007.12.14 06:42close14120.301.46490.00000.000010.991833.21
28292007.12.14 06:42close14130.401.46490.00000.00008.261841.47
28302007.12.14 06:42close14140.501.46510.00000.0000-19.501821.97
28312007.12.14 06:42close14150.601.46490.00000.000012.601834.57
28322007.12.14 06:42close14160.701.46490.00000.00004.201838.77
28332007.12.14 06:42buy14170.101.46500.00000.0000
28342007.12.14 07:23sell14180.201.46350.00000.0000
28352007.12.14 08:03sell14190.301.46190.00000.0000
28362007.12.14 08:23sell14200.401.46040.00000.0000
28372007.12.14 09:10sell14210.501.45880.00000.0000
28382007.12.14 09:10close14170.101.45850.00000.0000-6.501832.27
28392007.12.14 09:10close14180.201.45870.00000.00009.601841.87
28402007.12.14 09:10close14190.301.45870.00000.00009.601851.47
28412007.12.14 09:10close14200.401.45870.00000.00006.801858.27
28422007.12.14 09:10close14210.501.45870.00000.00000.501858.77
28432007.12.14 09:10sell14220.101.45860.00000.0000
28442007.12.14 09:16sell14230.201.45700.00000.0000
28452007.12.14 09:25buy14240.301.45860.00000.0000
28462007.12.14 09:33sell14250.401.45700.00000.0000
28472007.12.14 09:46sell14260.501.45550.00000.0000
28482007.12.14 10:03sell14270.601.45400.00000.0000
28492007.12.14 10:05close14220.101.45370.00000.00004.901863.67
28502007.12.14 10:05close14230.201.45370.00000.00006.601870.27
28512007.12.14 10:05close14240.301.45350.00000.0000-15.301854.97
28522007.12.14 10:05close14250.401.45370.00000.000013.201868.17
28532007.12.14 10:05close14260.501.45370.00000.00009.001877.17
28542007.12.14 10:05close14270.601.45370.00000.00001.801878.97
28552007.12.14 10:05sell14280.101.45360.00000.0000
28562007.12.14 10:08buy14290.201.45510.00000.0000
28572007.12.14 11:17sell14300.301.45360.00000.0000
28582007.12.14 11:22sell14310.401.45210.00000.0000
28592007.12.14 11:23sell14320.501.45050.00000.0000
28602007.12.14 11:28close14280.101.44950.00000.00004.101883.07
28612007.12.14 11:28close14290.201.44930.00000.0000-11.601871.47
28622007.12.14 11:28close14300.301.44950.00000.000012.301883.77
28632007.12.14 11:28close14310.401.44950.00000.000010.401894.17
28642007.12.14 11:28close14320.501.44950.00000.00005.001899.17
28652007.12.14 11:28sell14330.101.44920.00000.0000
28662007.12.14 12:06buy14340.201.45080.00000.0000
28672007.12.14 12:43sell14350.301.44920.00000.0000
28682007.12.14 13:08buy14360.401.45080.00000.0000
28692007.12.14 13:21buy14370.501.45230.00000.0000
28702007.12.14 13:32sell14380.601.44970.00000.0000
28712007.12.14 13:32sell14390.701.44820.00000.0000
28722007.12.14 13:37buy14400.801.44970.00000.0000
28732007.12.14 14:16sell14410.901.44810.00000.0000
28742007.12.14 14:33sell14421.001.44650.00000.0000
28752007.12.14 14:47sell14431.101.44490.00000.0000
28762007.12.14 14:49buy14441.201.44650.00000.0000
28772007.12.14 14:53buy14451.301.44800.00000.0000
28782007.12.14 15:01sell14461.401.44650.00000.0000
28792007.12.14 15:14sell14471.501.44490.00000.0000
28802007.12.14 15:18sell14481.601.44340.00000.0000
28812007.12.14 15:19close14330.101.44300.00000.00006.201905.37
28822007.12.14 15:19close14340.201.44280.00000.0000-16.001889.37
28832007.12.14 15:19close14350.301.44300.00000.000018.601907.97
28842007.12.14 15:19close14360.401.44280.00000.0000-32.001875.97
28852007.12.14 15:19close14370.501.44280.00000.0000-47.501828.47
28862007.12.14 15:19close14380.601.44300.00000.000040.201868.67
28872007.12.14 15:19close14390.701.44300.00000.000036.401905.07
28882007.12.14 15:19close14400.801.44280.00000.0000-55.201849.87
28892007.12.14 15:19close14410.901.44300.00000.000045.901895.77
28902007.12.14 15:19close14421.001.44300.00000.000035.001930.77
28912007.12.14 15:19close14431.101.44300.00000.000020.901951.67
28922007.12.14 15:19close14441.201.44280.00000.0000-44.401907.27
28932007.12.14 15:19close14451.301.44280.00000.0000-67.601839.67
28942007.12.14 15:19close14461.401.44300.00000.000049.001888.67
28952007.12.14 15:19close14471.501.44300.00000.000028.501917.17
28962007.12.14 15:19close14481.601.44300.00000.00006.401923.57
28972007.12.14 15:19sell14490.101.44290.00000.0000
28982007.12.14 15:21buy14500.201.44450.00000.0000
28992007.12.14 15:51sell14510.301.44290.00000.0000
29002007.12.14 16:09buy14520.401.44450.00000.0000
29012007.12.14 16:25buy14530.501.44610.00000.0000
29022007.12.14 16:34sell14540.601.44450.00000.0000
29032007.12.14 16:47sell14550.701.44280.00000.0000
29042007.12.14 17:28buy14560.801.44440.00000.0000
29052007.12.14 18:41sell14570.901.44280.00000.0000
29062007.12.14 19:09sell14581.001.44130.00000.0000
29072007.12.14 19:39buy14591.101.44280.00000.0000
29082007.12.16 23:00sell14601.201.44040.00000.0000
29092007.12.16 23:51buy14611.301.44190.00000.0000
29102007.12.17 00:47buy14621.401.44360.00000.0000
29112007.12.17 03:02buy14631.501.44510.00000.0000
29122007.12.17 05:39sell14641.601.44360.00000.0000
29132007.12.17 07:25buy14651.701.44510.00000.0000
29142007.12.17 07:34sell14661.801.44360.00000.0000
29152007.12.17 07:51sell14671.901.44210.00000.0000
29162007.12.17 08:03sell14682.001.44050.00000.0000
29172007.12.17 08:06sell14692.101.43890.00000.0000
29182007.12.17 08:08sell14702.201.43740.00000.0000
29192007.12.17 08:16buy14712.301.43890.00000.0000
29202007.12.17 08:28sell14722.401.43730.00000.0000
29212007.12.17 08:28close14490.101.43670.00000.00006.201929.77
29222007.12.17 08:28close14500.201.43650.00000.0000-16.071913.70
29232007.12.17 08:28close14510.301.43670.00000.000018.611932.31
29242007.12.17 08:28close14520.401.43650.00000.0000-32.141900.17
29252007.12.17 08:28close14530.501.43650.00000.0000-48.171851.99
29262007.12.17 08:28close14540.601.43670.00000.000046.821898.82
29272007.12.17 08:28close14550.701.43670.00000.000042.721941.54
29282007.12.17 08:28close14560.801.43650.00000.0000-63.481878.06
29292007.12.17 08:28close14570.901.43670.00000.000054.931932.99
29302007.12.17 08:28close14581.001.43670.00000.000046.031979.03
29312007.12.17 08:28close14591.101.43650.00000.0000-69.691909.34
29322007.12.17 08:28close14601.201.43670.00000.000044.441953.78
29332007.12.17 08:28close14611.301.43650.00000.0000-70.661883.13
29342007.12.17 08:28close14621.401.43650.00000.0000-99.401783.73
29352007.12.17 08:28close14631.501.43650.00000.0000-129.001654.73
29362007.12.17 08:28close14641.601.43670.00000.0000110.401765.13
29372007.12.17 08:28close14651.701.43650.00000.0000-146.201618.93
29382007.12.17 08:28close14661.801.43670.00000.0000124.201743.13
29392007.12.17 08:28close14671.901.43670.00000.0000102.601845.73
29402007.12.17 08:28close14682.001.43670.00000.000076.001921.73
29412007.12.17 08:28close14692.101.43670.00000.000046.201967.93
29422007.12.17 08:28close14702.201.43670.00000.000015.401983.33
29432007.12.17 08:28close14712.301.43650.00000.0000-55.201928.13
29442007.12.17 08:28close14722.401.43670.00000.000014.401942.53
29452007.12.17 08:28sell14730.101.43660.00000.0000
29462007.12.17 08:33buy14740.201.43820.00000.0000
29472007.12.17 08:54buy14750.301.43980.00000.0000
29482007.12.17 09:06sell14760.401.43830.00000.0000
29492007.12.17 09:09sell14770.501.43670.00000.0000
29502007.12.17 09:12buy14780.601.43830.00000.0000
29512007.12.17 09:40sell14790.701.43670.00000.0000
29522007.12.17 09:57sell14800.801.43520.00000.0000
29532007.12.17 10:11sell14810.901.43370.00000.0000
29542007.12.17 10:33close14730.101.43320.00000.00003.401945.93
29552007.12.17 10:33close14740.201.43300.00000.0000-10.401935.53
29562007.12.17 10:33close14750.301.43300.00000.0000-20.401915.13
29572007.12.17 10:33close14760.401.43320.00000.000020.401935.53
29582007.12.17 10:33close14770.501.43320.00000.000017.501953.03
29592007.12.17 10:33close14780.601.43300.00000.0000-31.801921.23
29602007.12.17 10:33close14790.701.43320.00000.000024.501945.73
29612007.12.17 10:33close14800.801.43320.00000.000016.001961.73
29622007.12.17 10:33close14810.901.43320.00000.00004.501966.23
29632007.12.17 10:33sell14820.101.43310.00000.0000
29642007.12.17 10:45buy14830.201.43470.00000.0000
29652007.12.17 11:19buy14840.301.43630.00000.0000
29662007.12.17 11:51buy14850.401.43780.00000.0000
29672007.12.17 12:03buy14860.501.43930.00000.0000
29682007.12.17 12:04close14820.101.43970.00000.0000-6.601959.63
29692007.12.17 12:04close14830.201.43950.00000.00009.601969.23
29702007.12.17 12:04close14840.301.43950.00000.00009.601978.83
29712007.12.17 12:04close14850.401.43950.00000.00006.801985.63
29722007.12.17 12:04close14860.501.43950.00000.00001.001986.63
29732007.12.17 12:04buy14870.101.43980.00000.0000
29742007.12.17 12:27sell14880.201.43830.00000.0000
29752007.12.17 13:08buy14890.301.43980.00000.0000
29762007.12.17 13:26sell14900.401.43830.00000.0000
29772007.12.17 13:48buy14910.501.43980.00000.0000
29782007.12.17 14:00sell14920.601.43830.00000.0000
29792007.12.17 14:04buy14930.701.43980.00000.0000
29802007.12.17 14:28sell14940.801.43830.00000.0000
29812007.12.17 14:59sell14950.901.43660.00000.0000
29822007.12.17 15:14buy14961.001.43820.00000.0000
29832007.12.17 16:31sell14971.101.43660.00000.0000
29842007.12.17 17:54buy14981.201.43820.00000.0000
29852007.12.17 19:24buy14991.301.43970.00000.0000
29862007.12.17 22:24buy15001.401.44120.00000.0000
29872007.12.18 00:26sell15011.501.43970.00000.0000
29882007.12.18 01:27sell15021.601.43820.00000.0000
29892007.12.18 01:33buy15031.701.43970.00000.0000
29902007.12.18 03:35buy15041.801.44120.00000.0000
29912007.12.18 04:20sell15051.901.43970.00000.0000
29922007.12.18 06:17buy15062.001.44120.00000.0000
29932007.12.18 07:09sell15072.101.43970.00000.0000
29942007.12.18 07:24sell15082.201.43810.00000.0000
29952007.12.18 07:45buy15092.301.43960.00000.0000
29962007.12.18 07:59buy15102.401.44110.00000.0000
29972007.12.18 08:01sell15112.501.43960.00000.0000
29982007.12.18 08:05sell15122.601.43810.00000.0000
29992007.12.18 09:18close14870.101.43930.00000.0000-0.541986.09
30002007.12.18 09:18close14880.201.43950.00000.0000-2.391983.70
30012007.12.18 09:18close14890.301.43930.00000.0000-1.611982.10
30022007.12.18 09:18close14900.401.43950.00000.0000-4.791977.31
30032007.12.18 09:18close14910.501.43930.00000.0000-2.671974.63
30042007.12.18 09:18close14920.601.43950.00000.0000-7.181967.46
30052007.12.18 09:18close14930.701.43930.00000.0000-3.751963.71
30062007.12.18 09:18close14940.801.43950.00000.0000-9.571954.14
30072007.12.18 09:18close14950.901.43950.00000.0000-26.071928.07
30082007.12.18 09:18close14961.001.43930.00000.000010.651938.72
30092007.12.18 09:18close14971.101.43950.00000.0000-31.861906.86
30102007.12.18 09:18close14981.201.43930.00000.000012.781919.64
30112007.12.18 09:18close14991.301.43930.00000.0000-5.661913.98
30122007.12.18 09:18close15001.401.43930.00000.0000-27.091886.89
30132007.12.18 09:18close15011.501.43950.00000.00003.001889.89
30142007.12.18 09:18close15021.601.43950.00000.0000-20.801869.09
30152007.12.18 09:18close15031.701.43930.00000.0000-6.801862.29
30162007.12.18 09:18close15041.801.43930.00000.0000-34.201828.09
30172007.12.18 09:18close15051.901.43950.00000.00003.801831.89
30182007.12.18 09:18close15062.001.43930.00000.0000-38.001793.89
30192007.12.18 09:18close15072.101.43950.00000.00004.201798.09
30202007.12.18 09:18close15082.201.43950.00000.0000-30.801767.29
30212007.12.18 09:18close15092.301.43930.00000.0000-6.901760.39
30222007.12.18 09:18close15102.401.43930.00000.0000-43.201717.19
30232007.12.18 09:18close15112.501.43950.00000.00002.501719.69
30242007.12.18 09:18close15122.601.43950.00000.0000-36.401683.29
30252007.12.18 09:18buy15130.101.43940.00000.0000
30262007.12.18 10:32sell15140.201.43790.00000.0000
30272007.12.18 10:48buy15150.301.43950.00000.0000
30282007.12.18 11:02buy15160.401.44100.00000.0000
30292007.12.18 11:59sell15170.501.43950.00000.0000
30302007.12.18 12:49buy15180.601.44100.00000.0000
30312007.12.18 13:11buy15190.701.44260.00000.0000
30322007.12.18 13:17sell15200.801.44100.00000.0000
30332007.12.18 14:15buy15210.901.44260.00000.0000
30342007.12.18 15:12sell15221.001.44100.00000.0000
30352007.12.18 15:26sell15231.101.43950.00000.0000
30362007.12.18 17:38buy15241.201.44100.00000.0000
30372007.12.18 18:20sell15251.301.43940.00000.0000
30382007.12.18 18:33buy15261.401.44090.00000.0000
30392007.12.19 00:19buy15271.501.44250.00000.0000
30402007.12.19 00:52sell15281.601.44090.00000.0000
30412007.12.19 06:58sell15291.701.43930.00000.0000
30422007.12.19 09:00sell15301.801.43780.00000.0000
30432007.12.19 09:21buy15311.901.43930.00000.0000
30442007.12.19 09:40buy15322.001.44080.00000.0000
30452007.12.19 09:42sell15332.101.43930.00000.0000
30462007.12.19 16:22sell15342.201.43780.00000.0000
30472007.12.19 16:30sell15352.301.43620.00000.0000
30482007.12.19 16:32sell15362.401.43460.00000.0000
30492007.12.19 16:33close15130.101.43380.00000.0000-5.631677.66
30502007.12.19 16:33close15140.201.43400.00000.00007.811685.47
30512007.12.19 16:33close15150.301.43380.00000.0000-17.211668.26
30522007.12.19 16:33close15160.401.43380.00000.0000-28.941639.32
30532007.12.19 16:33close15170.501.43400.00000.000027.521666.84
30542007.12.19 16:33close15180.601.43380.00000.0000-43.411623.43
30552007.12.19 16:33close15190.701.43380.00000.0000-61.841561.58
30562007.12.19 16:33close15200.801.43400.00000.000056.031617.61
30572007.12.19 16:33close15210.901.43380.00000.0000-79.521538.10
30582007.12.19 16:33close15221.001.43400.00000.000070.031608.13
30592007.12.19 16:33close15231.101.43400.00000.000060.541668.67
30602007.12.19 16:33close15241.201.43380.00000.0000-86.821581.85
30612007.12.19 16:33close15251.301.43400.00000.000070.251652.10
30622007.12.19 16:33close15261.401.43380.00000.0000-99.891552.21
30632007.12.19 16:33close15271.501.43380.00000.0000-130.501421.71
30642007.12.19 16:33close15281.601.43400.00000.0000110.401532.11
30652007.12.19 16:33close15291.701.43400.00000.000090.101622.21
30662007.12.19 16:33close15301.801.43400.00000.000068.401690.61
30672007.12.19 16:33close15311.901.43380.00000.0000-104.501586.11
30682007.12.19 16:33close15322.001.43380.00000.0000-140.001446.11
30692007.12.19 16:33close15332.101.43400.00000.0000111.301557.41
30702007.12.19 16:33close15342.201.43400.00000.000083.601641.01
30712007.12.19 16:33close15352.301.43400.00000.000050.601691.61
30722007.12.19 16:33close15362.401.43400.00000.000014.401706.01
30732007.12.19 16:33sell15370.101.43390.00000.0000
30742007.12.19 17:08buy15380.201.43540.00000.0000
30752007.12.19 18:41buy15390.301.43690.00000.0000
30762007.12.19 19:24buy15400.401.43850.00000.0000
30772007.12.20 05:28sell15410.501.43690.00000.0000
30782007.12.20 08:11sell15420.601.43540.00000.0000
30792007.12.20 08:22sell15430.701.43390.00000.0000
30802007.12.20 09:40buy15440.801.43540.00000.0000
30812007.12.20 10:49sell15450.901.43390.00000.0000
30822007.12.20 11:02sell15461.001.43240.00000.0000
30832007.12.20 12:45buy15471.101.43390.00000.0000
30842007.12.20 13:10buy15481.201.43540.00000.0000
30852007.12.20 13:38buy15491.301.43690.00000.0000
30862007.12.20 13:49sell15501.401.43540.00000.0000
30872007.12.20 14:19sell15511.501.43390.00000.0000
30882007.12.20 15:14sell15521.601.43240.00000.0000
30892007.12.20 15:30buy15531.701.43400.00000.0000
30902007.12.20 17:20buy15541.801.43550.00000.0000
30912007.12.20 19:49sell15551.901.43400.00000.0000
30922007.12.20 19:57sell15562.001.43240.00000.0000
30932007.12.21 00:56buy15572.101.43390.00000.0000
30942007.12.21 02:17buy15582.201.43540.00000.0000
30952007.12.21 06:17buy15592.301.43690.00000.0000
30962007.12.21 06:47buy15602.401.43860.00000.0000
30972007.12.21 07:03buy15612.501.44010.00000.0000
30982007.12.21 07:43close15370.101.44110.00000.0000-7.191698.82
30992007.12.21 07:43close15380.201.44090.00000.000010.721709.54
31002007.12.21 07:43close15390.301.44090.00000.000011.581721.12
31012007.12.21 07:43close15400.401.44090.00000.00009.041730.16
31022007.12.21 07:43close15410.501.44110.00000.0000-20.981709.18
31032007.12.21 07:43close15420.601.44110.00000.0000-34.181675.00
31042007.12.21 07:43close15430.701.44110.00000.0000-50.381624.62
31052007.12.21 07:43close15440.801.44090.00000.000043.721668.34
31062007.12.21 07:43close15450.901.44110.00000.0000-64.771603.57
31072007.12.21 07:43close15461.001.44110.00000.0000-86.971516.61
31082007.12.21 07:43close15471.101.44090.00000.000076.611593.22
31092007.12.21 07:43close15481.201.44090.00000.000065.581658.80
31102007.12.21 07:43close15491.301.44090.00000.000051.551710.35
31112007.12.21 07:43close15501.401.44110.00000.0000-79.751630.60
31122007.12.21 07:43close15511.501.44110.00000.0000-107.951522.65
31132007.12.21 07:43close15521.601.44110.00000.0000-139.141383.51
31142007.12.21 07:43close15531.701.44090.00000.0000116.711500.21
31152007.12.21 07:43close15541.801.44090.00000.000096.571596.78
31162007.12.21 07:43close15551.901.44110.00000.0000-134.831461.95
31172007.12.21 07:43close15562.001.44110.00000.0000-173.931288.02
31182007.12.21 07:43close15572.101.44090.00000.0000147.001435.02
31192007.12.21 07:43close15582.201.44090.00000.0000121.001556.02
31202007.12.21 07:43close15592.301.44090.00000.000092.001648.02
31212007.12.21 07:43close15602.401.44090.00000.000055.201703.22
31222007.12.21 07:43close15612.501.44090.00000.000020.001723.22
31232007.12.21 07:43buy15620.101.44100.00000.0000
31242007.12.21 07:57sell15630.201.43950.00000.0000
31252007.12.21 08:17sell15640.301.43800.00000.0000
31262007.12.21 09:59sell15650.401.43630.00000.0000
31272007.12.21 10:25buy15660.501.43780.00000.0000
31282007.12.21 10:47sell15670.601.43630.00000.0000
31292007.12.21 12:21buy15680.701.43780.00000.0000
31302007.12.21 16:03sell15690.801.43620.00000.0000
31312007.12.23 23:19buy15700.901.43770.00000.0000
31322007.12.24 09:54buy15711.001.43920.00000.0000
31332007.12.24 11:36buy15721.101.44080.00000.0000
31342007.12.24 21:50sell15731.201.43930.00000.0000
31352007.12.26 06:00buy15741.301.44140.00000.0000
31362007.12.26 10:21buy15751.401.44290.00000.0000
31372007.12.26 10:42close15620.101.44360.00000.00002.501725.71
31382007.12.26 10:42close15630.201.44380.00000.0000-8.581717.13
31392007.12.26 10:42close15640.301.44380.00000.0000-17.371699.77
31402007.12.26 10:42close15650.401.44380.00000.0000-29.961669.81
31412007.12.26 10:42close15660.501.44360.00000.000028.481698.28
31422007.12.26 10:42close15670.601.44380.00000.0000-44.941653.35
31432007.12.26 10:42close15680.701.44360.00000.000039.871693.21
31442007.12.26 10:42close15690.801.44380.00000.0000-60.721632.49
31452007.12.26 10:42close15700.901.44360.00000.000052.161684.65
31462007.12.26 10:42close15711.001.44360.00000.000043.301727.95
31472007.12.26 10:42close15721.101.44360.00000.000030.031757.98
31482007.12.26 10:42close15731.201.44380.00000.0000-53.921704.06
31492007.12.26 10:42close15741.301.44360.00000.000028.601732.66
31502007.12.26 10:42close15751.401.44360.00000.00009.801742.46
31512007.12.26 10:42buy15760.101.44370.00000.0000
31522007.12.26 13:00buy15770.201.44520.00000.0000
31532007.12.26 13:04buy15780.301.44690.00000.0000
31542007.12.26 14:44buy15790.401.44850.00000.0000
31552007.12.26 15:06close15760.101.44890.00000.00005.201747.66
31562007.12.26 15:06close15770.201.44890.00000.00007.401755.06
31572007.12.26 15:06close15780.301.44890.00000.00006.001761.06
31582007.12.26 15:06close15790.401.44890.00000.00001.601762.66
31592007.12.26 15:07buy15800.101.44900.00000.0000
31602007.12.26 15:59buy15810.201.45060.00000.0000
31612007.12.26 16:22sell15820.301.44900.00000.0000
31622007.12.26 18:05buy15830.401.45060.00000.0000
31632007.12.26 20:54sell15840.501.44900.00000.0000
31642007.12.27 00:31sell15850.601.44740.00000.0000
31652007.12.27 03:15buy15860.701.44890.00000.0000
31662007.12.27 05:48buy15870.801.45050.00000.0000
31672007.12.27 07:19sell15880.901.44870.00000.0000
31682007.12.27 07:31buy15891.001.45030.00000.0000
31692007.12.27 08:29sell15901.101.44860.00000.0000
31702007.12.27 09:16buy15911.201.45020.00000.0000
31712007.12.27 12:13buy15921.301.45170.00000.0000
31722007.12.27 13:35buy15931.401.45330.00000.0000
31732007.12.27 13:36close15800.101.45410.00000.00004.991767.66
31742007.12.27 13:36close15810.201.45410.00000.00006.791774.45
31752007.12.27 13:36close15820.301.45430.00000.0000-15.871758.58
31762007.12.27 13:36close15830.401.45410.00000.000013.581772.16
31772007.12.27 13:36close15840.501.45430.00000.0000-26.451745.71
31782007.12.27 13:36close15850.601.45430.00000.0000-41.401704.31
31792007.12.27 13:36close15860.701.45410.00000.000036.401740.71
31802007.12.27 13:36close15870.801.45410.00000.000028.801769.51
31812007.12.27 13:36close15880.901.45430.00000.0000-50.401719.11
31822007.12.27 13:36close15891.001.45410.00000.000038.001757.11
31832007.12.27 13:36close15901.101.45430.00000.0000-62.701694.41
31842007.12.27 13:36close15911.201.45410.00000.000046.801741.21
31852007.12.27 13:36close15921.301.45410.00000.000031.201772.41
31862007.12.27 13:36close15931.401.45410.00000.000011.201783.61
31872007.12.27 13:36buy15940.101.45450.00000.0000
31882007.12.27 13:42buy15950.201.45600.00000.0000
31892007.12.27 14:00buy15960.301.45750.00000.0000
31902007.12.27 16:10buy15970.401.45910.00000.0000
31912007.12.27 16:16close15940.101.45970.00000.00005.201788.81
31922007.12.27 16:16close15950.201.45970.00000.00007.401796.21
31932007.12.27 16:16close15960.301.45970.00000.00006.601802.81
31942007.12.27 16:16close15970.401.45970.00000.00002.401805.21
31952007.12.27 16:16buy15980.101.46000.00000.0000
31962007.12.27 17:04buy15990.201.46150.00000.0000
31972007.12.27 17:53buy16000.301.46320.00000.0000
31982007.12.27 20:37sell16010.401.46170.00000.0000
31992007.12.28 00:54sell16020.501.46000.00000.0000
32002007.12.28 05:26buy16030.601.46150.00000.0000
32012007.12.28 05:42buy16040.701.46300.00000.0000
32022007.12.28 05:57sell16050.801.46150.00000.0000
32032007.12.28 06:35buy16060.901.46300.00000.0000
32042007.12.28 07:36buy16071.001.46460.00000.0000
32052007.12.28 07:41close15980.101.46580.00000.00005.761810.98
32062007.12.28 07:41close15990.201.46580.00000.00008.531819.51
32072007.12.28 07:41close16000.301.46580.00000.00007.691827.20
32082007.12.28 07:41close16010.401.46600.00000.0000-17.191810.02
32092007.12.28 07:41close16020.501.46600.00000.0000-30.001780.02
32102007.12.28 07:41close16030.601.46580.00000.000025.801805.82
32112007.12.28 07:41close16040.701.46580.00000.000019.601825.42
32122007.12.28 07:41close16050.801.46600.00000.0000-36.001789.42
32132007.12.28 07:41close16060.901.46580.00000.000025.201814.62
32142007.12.28 07:41close16071.001.46580.00000.000012.001826.62
32152007.12.28 07:41buy16080.101.46610.00000.0000
32162007.12.28 08:01sell16090.201.46460.00000.0000
32172007.12.28 09:09buy16100.301.46610.00000.0000
32182007.12.28 09:37buy16110.401.46760.00000.0000
32192007.12.28 10:20buy16120.501.46910.00000.0000
32202007.12.28 10:38close16080.101.47020.00000.00004.101830.72
32212007.12.28 10:38close16090.201.47040.00000.0000-11.601819.12
32222007.12.28 10:38close16100.301.47020.00000.000012.301831.42
32232007.12.28 10:38close16110.401.47020.00000.000010.401841.82
32242007.12.28 10:38close16120.501.47020.00000.00005.501847.32
32252007.12.28 10:38buy16130.101.47030.00000.0000
32262007.12.28 13:16sell16140.201.46870.00000.0000
32272007.12.28 13:34sell16150.301.46710.00000.0000
32282007.12.28 13:51buy16160.401.46870.00000.0000
32292007.12.28 14:37buy16170.501.47050.00000.0000
32302007.12.28 14:47sell16180.601.46890.00000.0000
32312007.12.28 15:03buy16190.701.47050.00000.0000
32322007.12.28 15:05buy16200.801.47200.00000.0000
32332007.12.28 15:57sell16210.901.47050.00000.0000
32342007.12.28 16:35buy16221.001.47200.00000.0000
32352007.12.28 17:28sell16231.101.47050.00000.0000
32362007.12.28 19:50buy16241.201.47200.00000.0000
32372007.12.30 23:47buy16251.301.47350.00000.0000
32382007.12.31 08:10sell16261.401.47200.00000.0000
32392007.12.31 08:14sell16271.501.47050.00000.0000
32402007.12.31 10:23buy16281.601.47200.00000.0000
32412007.12.31 13:20buy16291.701.47350.00000.0000
32422007.12.31 14:07sell16301.801.47170.00000.0000
32432007.12.31 14:22sell16311.901.47020.00000.0000
32442007.12.31 14:43sell16322.001.46870.00000.0000
32452007.12.31 14:53sell16332.101.46710.00000.0000
32462007.12.31 15:00buy16342.201.46870.00000.0000
32472007.12.31 15:03sell16352.301.46710.00000.0000
32482007.12.31 15:07sell16362.401.46550.00000.0000
32492007.12.31 15:11sell16372.501.46400.00000.0000
32502007.12.31 15:13close16130.101.46380.00000.0000-6.541840.78
32512007.12.31 15:13close16140.201.46400.00000.00009.411850.19
32522007.12.31 15:13close16150.301.46400.00000.00009.311859.50
32532007.12.31 15:13close16160.401.46380.00000.0000-19.741839.76
32542007.12.31 15:13close16170.501.46380.00000.0000-33.671806.08
32552007.12.31 15:13close16180.601.46400.00000.000029.421835.50
32562007.12.31 15:13close16190.701.46380.00000.0000-47.141788.36
32572007.12.31 15:13close16200.801.46380.00000.0000-65.881722.48
32582007.12.31 15:13close16210.901.46400.00000.000058.531781.01
32592007.12.31 15:13close16221.001.46380.00000.0000-82.351698.66
32602007.12.31 15:13close16231.101.46400.00000.000071.541770.20
32612007.12.31 15:13close16241.201.46380.00000.0000-98.821671.38
32622007.12.31 15:13close16251.301.46380.00000.0000-126.551544.82
32632007.12.31 15:13close16261.401.46400.00000.0000112.001656.82
32642007.12.31 15:13close16271.501.46400.00000.000097.501754.32
32652007.12.31 15:13close16281.601.46380.00000.0000-131.201623.12
32662007.12.31 15:13close16291.701.46380.00000.0000-164.901458.22
32672007.12.31 15:13close16301.801.46400.00000.0000138.601596.82
32682007.12.31 15:13close16311.901.46400.00000.0000117.801714.62
32692007.12.31 15:13close16322.001.46400.00000.000094.001808.62
32702007.12.31 15:13close16332.101.46400.00000.000065.101873.72
32712007.12.31 15:13close16342.201.46380.00000.0000-107.801765.92
32722007.12.31 15:13close16352.301.46400.00000.000071.301837.22
32732007.12.31 15:13close16362.401.46400.00000.000036.001873.22
32742007.12.31 15:13close16372.501.46400.00000.00000.001873.22
32752007.12.31 15:13sell16380.101.46400.00000.0000
32762007.12.31 15:17buy16390.201.46550.00000.0000
32772007.12.31 15:19buy16400.301.46700.00000.0000
32782007.12.31 15:25sell16410.401.46550.00000.0000
32792007.12.31 15:43sell16420.501.46390.00000.0000
32802007.12.31 15:59sell16430.601.46230.00000.0000
32812007.12.31 16:01sell16440.701.46070.00000.0000
32822007.12.31 16:04close16380.101.46060.00000.00003.401876.62
32832007.12.31 16:04close16390.201.46040.00000.0000-10.201866.42
32842007.12.31 16:04close16400.301.46040.00000.0000-19.801846.62
32852007.12.31 16:04close16410.401.46060.00000.000019.601866.22
32862007.12.31 16:04close16420.501.46060.00000.000016.501882.72
32872007.12.31 16:04close16430.601.46060.00000.000010.201892.92
32882007.12.31 16:04close16440.701.46060.00000.00000.701893.62
32892007.12.31 16:04sell16450.101.46050.00000.0000
32902007.12.31 16:16sell16460.201.45890.00000.0000
32912007.12.31 17:12sell16470.301.45740.00000.0000
32922007.12.31 18:00buy16480.401.45890.00000.0000
32932007.12.31 18:45buy16490.501.46050.00000.0000
32942008.01.02 06:00buy16500.601.46600.00000.0000
32952008.01.02 06:14sell16510.701.46450.00000.0000
32962008.01.02 06:37buy16520.801.46610.00000.0000
32972008.01.02 08:01sell16530.901.46460.00000.0000
32982008.01.02 08:22buy16541.001.46610.00000.0000
32992008.01.02 10:56buy16551.101.46760.00000.0000
33002008.01.02 11:08close16450.101.46880.00000.0000-8.291885.33
33012008.01.02 11:08close16460.201.46880.00000.0000-19.791865.55
33022008.01.02 11:08close16470.301.46880.00000.0000-34.181831.37
33032008.01.02 11:08close16480.401.46860.00000.000038.521869.89
33042008.01.02 11:08close16490.501.46860.00000.000040.151910.04
33052008.01.02 11:08close16500.601.46860.00000.000015.601925.64
33062008.01.02 11:08close16510.701.46880.00000.0000-30.101895.54
33072008.01.02 11:08close16520.801.46860.00000.000020.001915.54
33082008.01.02 11:08close16530.901.46880.00000.0000-37.801877.74
33092008.01.02 11:08close16541.001.46860.00000.000025.001902.74
33102008.01.02 11:08close16551.101.46860.00000.000011.001913.74
33112008.01.02 11:08buy16560.101.46870.00000.0000
33122008.01.02 13:19sell16570.201.46710.00000.0000
33132008.01.02 14:33sell16580.301.46560.00000.0000
33142008.01.02 15:00buy16590.401.46720.00000.0000
33152008.01.02 15:04buy16600.501.46880.00000.0000
33162008.01.02 15:14buy16610.601.47030.00000.0000
33172008.01.02 15:56buy16620.701.47180.00000.0000
33182008.01.02 15:56close16560.101.47200.00000.00003.301917.04
33192008.01.02 15:56close16570.201.47220.00000.0000-10.201906.84
33202008.01.02 15:56close16580.301.47220.00000.0000-19.801887.04
33212008.01.02 15:56close16590.401.47200.00000.000019.201906.24
33222008.01.02 15:56close16600.501.47200.00000.000016.001922.24
33232008.01.02 15:56close16610.601.47200.00000.000010.201932.44
33242008.01.02 15:56close16620.701.47200.00000.00001.401933.84
33252008.01.02 15:56buy16630.101.47230.00000.0000
33262008.01.02 16:06buy16640.201.47380.00000.0000
33272008.01.02 17:27sell16650.301.47230.00000.0000
33282008.01.02 17:49buy16660.401.47380.00000.0000
33292008.01.02 19:19sell16670.501.47220.00000.0000
33302008.01.03 01:07sell16680.601.47070.00000.0000
33312008.01.03 06:33buy16690.701.47220.00000.0000
33322008.01.03 08:05sell16700.801.47060.00000.0000
33332008.01.03 08:37sell16710.901.46900.00000.0000
33342008.01.03 09:04buy16721.001.47060.00000.0000
33352008.01.03 09:07buy16731.101.47210.00000.0000
33362008.01.03 09:40sell16741.201.47060.00000.0000
33372008.01.03 10:24buy16751.301.47220.00000.0000
33382008.01.03 10:29buy16761.401.47380.00000.0000
33392008.01.03 10:45buy16771.501.47530.00000.0000
33402008.01.03 12:00buy16781.601.47700.00000.0000
33412008.01.03 12:00close16630.101.47700.00000.00004.591938.43
33422008.01.03 12:00close16640.201.47700.00000.00006.191944.62
33432008.01.03 12:00close16650.301.47720.00000.0000-14.671929.95
33442008.01.03 12:00close16660.401.47700.00000.000012.381942.33
33452008.01.03 12:00close16670.501.47720.00000.0000-24.951917.39
33462008.01.03 12:00close16680.601.47720.00000.0000-39.001878.39
33472008.01.03 12:00close16690.701.47700.00000.000033.601911.99
33482008.01.03 12:00close16700.801.47720.00000.0000-52.801859.19
33492008.01.03 12:00close16710.901.47720.00000.0000-73.801785.39
33502008.01.03 12:00close16721.001.47700.00000.000064.001849.39
33512008.01.03 12:00close16731.101.47700.00000.000053.901903.29
33522008.01.03 12:00close16741.201.47720.00000.0000-79.201824.09
33532008.01.03 12:00close16751.301.47700.00000.000062.401886.49
33542008.01.03 12:00close16761.401.47700.00000.000044.801931.29
33552008.01.03 12:00close16771.501.47700.00000.000025.501956.79
33562008.01.03 12:00close16781.601.47700.00000.00000.001956.79
33572008.01.03 12:00buy16790.101.47710.00000.0000
33582008.01.03 12:51sell16800.201.47560.00000.0000
33592008.01.03 13:15sell16810.301.47410.00000.0000
33602008.01.03 13:22sell16820.401.47260.00000.0000
33612008.01.03 13:28buy16830.501.47410.00000.0000
33622008.01.03 13:32sell16840.601.47260.00000.0000
33632008.01.03 13:33sell16850.701.47100.00000.0000
33642008.01.03 13:34close16790.101.47020.00000.0000-6.901949.89
33652008.01.03 13:34close16800.201.47040.00000.000010.401960.29
33662008.01.03 13:34close16810.301.47040.00000.000011.101971.39
33672008.01.03 13:34close16820.401.47040.00000.00008.801980.19
33682008.01.03 13:34close16830.501.47020.00000.0000-19.501960.69
33692008.01.03 13:34close16840.601.47040.00000.000013.201973.89
33702008.01.03 13:34close16850.701.47040.00000.00004.201978.09
33712008.01.03 13:34sell16860.101.47030.00000.0000
33722008.01.03 13:45buy16870.201.47180.00000.0000
33732008.01.03 14:23buy16880.301.47330.00000.0000
33742008.01.03 14:38sell16890.401.47180.00000.0000
33752008.01.03 14:46buy16900.501.47330.00000.0000
33762008.01.03 15:01sell16910.601.47180.00000.0000
33772008.01.03 15:52buy16920.701.47330.00000.0000
33782008.01.03 18:05buy16930.801.47490.00000.0000
33792008.01.03 18:42buy16940.901.47640.00000.0000
33802008.01.03 19:14sell16951.001.47480.00000.0000
33812008.01.04 05:40sell16961.101.47330.00000.0000
33822008.01.04 07:50sell16971.201.47180.00000.0000
33832008.01.04 08:01sell16981.301.47020.00000.0000
33842008.01.04 09:09buy16991.401.47170.00000.0000
33852008.01.04 10:14sell17001.501.47020.00000.0000
33862008.01.04 11:52buy17011.601.47170.00000.0000
33872008.01.04 12:43sell17021.701.47020.00000.0000
33882008.01.04 13:02buy17031.801.47170.00000.0000
33892008.01.04 13:12buy17041.901.47320.00000.0000
33902008.01.04 13:30buy17052.001.47500.00000.0000
33912008.01.04 13:31buy17062.101.47660.00000.0000
33922008.01.04 13:32buy17072.201.47810.00000.0000
33932008.01.04 13:32close16860.101.47840.00000.0000-8.101969.99
33942008.01.04 13:32close16870.201.47820.00000.000012.731982.72
33952008.01.04 13:32close16880.301.47820.00000.000014.591997.31
33962008.01.04 13:32close16890.401.47840.00000.0000-26.391970.93
33972008.01.04 13:32close16900.501.47820.00000.000024.321995.25
33982008.01.04 13:32close16910.601.47840.00000.0000-39.581955.67
33992008.01.04 13:32close16920.701.47820.00000.000034.061989.73
34002008.01.04 13:32close16930.801.47820.00000.000026.122015.85
34012008.01.04 13:32close16940.901.47820.00000.000015.892031.73
34022008.01.04 13:32close16951.001.47840.00000.0000-35.971995.77
34032008.01.04 13:32close16961.101.47840.00000.0000-56.101939.67
34042008.01.04 13:32close16971.201.47840.00000.0000-79.201860.47
34052008.01.04 13:32close16981.301.47840.00000.0000-106.601753.87
34062008.01.04 13:32close16991.401.47820.00000.000091.001844.87
34072008.01.04 13:32close17001.501.47840.00000.0000-123.001721.87
34082008.01.04 13:32close17011.601.47820.00000.0000104.001825.87
34092008.01.04 13:32close17021.701.47840.00000.0000-139.401686.47
34102008.01.04 13:32close17031.801.47820.00000.0000117.001803.47
34112008.01.04 13:32close17041.901.47820.00000.000095.001898.47
34122008.01.04 13:32close17052.001.47820.00000.000064.001962.47
34132008.01.04 13:32close17062.101.47820.00000.000033.601996.07
34142008.01.04 13:32close17072.201.47820.00000.00002.201998.27
34152008.01.04 13:32buy17080.101.47830.00000.0000
34162008.01.04 13:33buy17090.201.47980.00000.0000
34172008.01.04 13:33buy17100.301.48130.00000.0000
34182008.01.04 13:38sell17110.401.47980.00000.0000
34192008.01.04 13:46sell17120.501.47830.00000.0000
34202008.01.04 13:54buy17130.601.47990.00000.0000
34212008.01.04 14:05buy17140.701.48140.00000.0000
34222008.01.04 14:17sell17150.801.47980.00000.0000
34232008.01.04 14:36buy17160.901.48130.00000.0000
34242008.01.04 14:37sell17171.001.47960.00000.0000
34252008.01.04 14:50sell17181.101.47810.00000.0000
34262008.01.04 15:00sell17191.201.47660.00000.0000
34272008.01.04 15:01sell17201.301.47490.00000.0000
34282008.01.04 15:03buy17211.401.47650.00000.0000
34292008.01.04 15:11sell17221.501.47490.00000.0000
34302008.01.04 15:16buy17231.601.47650.00000.0000
34312008.01.04 15:46buy17241.701.47800.00000.0000
34322008.01.04 16:13buy17251.801.47950.00000.0000
34332008.01.04 16:27sell17261.901.47800.00000.0000
34342008.01.04 17:17sell17272.001.47650.00000.0000
34352008.01.04 17:26buy17282.101.47800.00000.0000
34362008.01.04 17:43sell17292.201.47650.00000.0000
34372008.01.06 23:01sell17302.301.47480.00000.0000
34382008.01.07 02:31sell17312.401.47330.00000.0000
34392008.01.07 02:37close17080.101.47200.00000.0000-6.341991.93
34402008.01.07 02:37close17090.201.47200.00000.0000-15.671976.26
34412008.01.07 02:37close17100.301.47200.00000.0000-28.001948.26
34422008.01.07 02:37close17110.401.47220.00000.000030.411978.67
34432008.01.07 02:37close17120.501.47220.00000.000030.522009.19
34442008.01.07 02:37close17130.601.47200.00000.0000-47.611961.58
34452008.01.07 02:37close17140.701.47200.00000.0000-66.051895.54
34462008.01.07 02:37close17150.801.47220.00000.000060.831956.36
34472008.01.07 02:37close17160.901.47200.00000.0000-84.021872.35
34482008.01.07 02:37close17171.001.47220.00000.000074.031946.38
34492008.01.07 02:37close17181.101.47220.00000.000064.942011.32
34502008.01.07 02:37close17191.201.47220.00000.000052.842064.16
34512008.01.07 02:37close17201.301.47220.00000.000035.152099.31
34522008.01.07 02:37close17211.401.47200.00000.0000-63.492035.82
34532008.01.07 02:37close17221.501.47220.00000.000040.552076.37
34542008.01.07 02:37close17231.601.47200.00000.0000-72.562003.81
34552008.01.07 02:37close17241.701.47200.00000.0000-102.601901.22
34562008.01.07 02:37close17251.801.47200.00000.0000-135.631765.59
34572008.01.07 02:37close17261.901.47220.00000.0000110.271875.85
34582008.01.07 02:37close17272.001.47220.00000.000086.071961.92
34592008.01.07 02:37close17282.101.47200.00000.0000-126.741835.19
34602008.01.07 02:37close17292.201.47220.00000.000094.681929.87
34612008.01.07 02:37close17302.301.47220.00000.000059.881989.75
34622008.01.07 02:37close17312.401.47220.00000.000026.402016.15
34632008.01.07 02:37sell17320.101.47210.00000.0000
34642008.01.07 02:40sell17330.201.47060.00000.0000
34652008.01.07 03:50buy17340.301.47210.00000.0000
34662008.01.07 05:08buy17350.401.47360.00000.0000
34672008.01.07 06:22sell17360.501.47210.00000.0000
34682008.01.07 07:12sell17370.601.47060.00000.0000
34692008.01.07 07:49sell17380.701.46900.00000.0000
34702008.01.07 07:53close17320.101.46770.00000.00004.402020.55
34712008.01.07 07:53close17330.201.46770.00000.00005.802026.35
34722008.01.07 07:53close17340.301.46750.00000.0000-13.802012.55
34732008.01.07 07:53close17350.401.46750.00000.0000-24.401988.15
34742008.01.07 07:53close17360.501.46770.00000.000022.002010.15
34752008.01.07 07:53close17370.601.46770.00000.000017.402027.55
34762008.01.07 07:53close17380.701.46770.00000.00009.102036.65
34772008.01.07 07:53sell17390.101.46730.00000.0000
34782008.01.07 08:02sell17400.201.46580.00000.0000
34792008.01.07 08:10buy17410.301.46730.00000.0000
34802008.01.07 08:49buy17420.401.46890.00000.0000
34812008.01.07 10:09sell17430.501.46730.00000.0000
34822008.01.07 11:27buy17440.601.46890.00000.0000
34832008.01.07 12:26buy17450.701.47040.00000.0000
34842008.01.07 12:41buy17460.801.47200.00000.0000
34852008.01.07 13:09close17390.101.47260.00000.0000-5.302031.35
34862008.01.07 13:09close17400.201.47260.00000.0000-13.602017.75
34872008.01.07 13:09close17410.301.47240.00000.000015.302033.05
34882008.01.07 13:09close17420.401.47240.00000.000014.002047.05
34892008.01.07 13:09close17430.501.47260.00000.0000-26.502020.55
34902008.01.07 13:09close17440.601.47240.00000.000021.002041.55
34912008.01.07 13:09close17450.701.47240.00000.000014.002055.55
34922008.01.07 13:09close17460.801.47240.00000.00003.202058.75
34932008.01.07 13:09buy17470.101.47250.00000.0000
34942008.01.07 16:08sell17480.201.47090.00000.0000
34952008.01.07 16:16sell17490.301.46940.00000.0000
34962008.01.07 16:24sell17500.401.46780.00000.0000
34972008.01.07 18:44buy17510.501.46930.00000.0000
34982008.01.08 03:23buy17520.601.47090.00000.0000
34992008.01.08 04:47sell17530.701.46930.00000.0000
35002008.01.08 05:16buy17540.801.47090.00000.0000
35012008.01.08 06:41sell17550.901.46930.00000.0000
35022008.01.08 06:53buy17561.001.47090.00000.0000
35032008.01.08 07:06buy17571.101.47240.00000.0000
35042008.01.08 08:03sell17581.201.47080.00000.0000
35052008.01.08 08:10sell17591.301.46930.00000.0000
35062008.01.08 08:15buy17601.401.47090.00000.0000
35072008.01.08 08:34buy17611.501.47240.00000.0000
35082008.01.08 09:01sell17621.601.47080.00000.0000
35092008.01.08 09:56buy17631.701.47240.00000.0000
35102008.01.08 10:02sell17641.801.47080.00000.0000
35112008.01.08 12:21buy17651.901.47240.00000.0000
35122008.01.08 13:08sell17662.001.47070.00000.0000
35132008.01.08 14:33buy17672.101.47220.00000.0000
35142008.01.08 14:55buy17682.201.47370.00000.0000
35152008.01.08 15:03sell17692.301.47220.00000.0000
35162008.01.08 15:24sell17702.401.47070.00000.0000
35172008.01.08 16:06buy17712.501.47220.00000.0000
35182008.01.08 19:07sell17722.601.47070.00000.0000
35192008.01.09 01:36buy17732.701.47220.00000.0000
35202008.01.09 01:36close17470.101.47190.00000.0000-0.672058.08
35212008.01.09 01:36close17480.201.47210.00000.0000-2.392055.69
35222008.01.09 01:36close17490.301.47210.00000.0000-8.082047.61
35232008.01.09 01:36close17500.401.47210.00000.0000-17.172030.44
35242008.01.09 01:36close17510.501.47190.00000.000012.652043.09
35252008.01.09 01:36close17520.601.47190.00000.00005.792048.88
35262008.01.09 01:36close17530.701.47210.00000.0000-19.582029.30
35272008.01.09 01:36close17540.801.47190.00000.00007.722037.02
35282008.01.09 01:36close17550.901.47210.00000.0000-25.172011.86
35292008.01.09 01:36close17561.001.47190.00000.00009.652021.51
35302008.01.09 01:36close17571.101.47190.00000.0000-5.882015.62
35312008.01.09 01:36close17581.201.47210.00000.0000-15.562000.06
35322008.01.09 01:36close17591.301.47210.00000.0000-36.351963.71
35332008.01.09 01:36close17601.401.47190.00000.000013.511977.22
35342008.01.09 01:36close17611.501.47190.00000.0000-8.031969.19
35352008.01.09 01:36close17621.601.47210.00000.0000-20.741948.45
35362008.01.09 01:36close17631.701.47190.00000.0000-9.101939.35
35372008.01.09 01:36close17641.801.47210.00000.0000-23.341916.02
35382008.01.09 01:36close17651.901.47190.00000.0000-10.161905.85
35392008.01.09 01:36close17662.001.47210.00000.0000-27.931877.92
35402008.01.09 01:36close17672.101.47190.00000.0000-7.041870.89
35412008.01.09 01:36close17682.201.47190.00000.0000-40.371830.52
35422008.01.09 01:36close17692.301.47210.00000.00002.381832.90
35432008.01.09 01:36close17702.401.47210.00000.0000-33.521799.38
35442008.01.09 01:36close17712.501.47190.00000.0000-8.381791.01
35452008.01.09 01:36close17722.601.47210.00000.0000-36.311754.70
35462008.01.09 01:36close17732.701.47190.00000.0000-8.101746.60
35472008.01.09 01:37buy17740.101.47200.00000.0000
35482008.01.09 06:05buy17750.201.47350.00000.0000
35492008.01.09 06:15sell17760.301.47200.00000.0000
35502008.01.09 06:57buy17770.401.47350.00000.0000
35512008.01.09 07:11sell17780.501.47200.00000.0000
35522008.01.09 07:29buy17790.601.47350.00000.0000
35532008.01.09 08:01sell17800.701.47200.00000.0000
35542008.01.09 08:11sell17810.801.47050.00000.0000
35552008.01.09 08:26buy17820.901.47200.00000.0000
35562008.01.09 08:46sell17831.001.47050.00000.0000
35572008.01.09 12:11sell17841.101.46890.00000.0000
35582008.01.09 13:09sell17851.201.46740.00000.0000
35592008.01.09 13:09close17740.101.46710.00000.0000-4.901741.70
35602008.01.09 13:09close17750.201.46710.00000.0000-12.801728.90
35612008.01.09 13:09close17760.301.46730.00000.000014.101743.00
35622008.01.09 13:09close17770.401.46710.00000.0000-25.601717.40
35632008.01.09 13:09close17780.501.46730.00000.000023.501740.90
35642008.01.09 13:09close17790.601.46710.00000.0000-38.401702.50
35652008.01.09 13:09close17800.701.46730.00000.000032.901735.40
35662008.01.09 13:09close17810.801.46730.00000.000025.601761.00
35672008.01.09 13:09close17820.901.46710.00000.0000-44.101716.90
35682008.01.09 13:09close17831.001.46730.00000.000032.001748.90
35692008.01.09 13:09close17841.101.46730.00000.000017.601766.50
35702008.01.09 13:09close17851.201.46730.00000.00001.201767.70
35712008.01.09 13:09sell17860.101.46720.00000.0000
35722008.01.09 13:26buy17870.201.46880.00000.0000
35732008.01.09 13:43sell17880.301.46720.00000.0000
35742008.01.09 13:59buy17890.401.46880.00000.0000
35752008.01.09 14:11sell17900.501.46720.00000.0000
35762008.01.09 15:00buy17910.601.46880.00000.0000
35772008.01.09 15:24sell17920.701.46720.00000.0000
35782008.01.09 15:43sell17930.801.46560.00000.0000
35792008.01.09 15:59buy17940.901.46710.00000.0000
35802008.01.09 17:02sell17951.001.46560.00000.0000
35812008.01.09 17:18buy17961.101.46710.00000.0000
35822008.01.09 18:36sell17971.201.46560.00000.0000
35832008.01.09 19:11sell17981.301.46410.00000.0000
35842008.01.09 19:39buy17991.401.46560.00000.0000
35852008.01.09 20:59buy18001.501.46710.00000.0000
35862008.01.09 21:56sell18011.601.46560.00000.0000
35872008.01.10 00:21buy18021.701.46710.00000.0000
35882008.01.10 02:51buy18031.801.46870.00000.0000
35892008.01.10 07:00sell18041.901.46710.00000.0000
35902008.01.10 07:32buy18052.001.46870.00000.0000
35912008.01.10 07:52sell18062.101.46710.00000.0000
35922008.01.10 09:30buy18072.201.46880.00000.0000
35932008.01.10 11:16sell18082.301.46720.00000.0000
35942008.01.10 12:52sell18092.401.46570.00000.0000
35952008.01.10 12:59sell18102.501.46420.00000.0000
35962008.01.10 13:01buy18112.601.46570.00000.0000
35972008.01.10 13:40close17860.101.46700.00000.00000.211767.91
35982008.01.10 13:40close17870.201.46680.00000.0000-4.211763.70
35992008.01.10 13:40close17880.301.46700.00000.00000.631764.33
36002008.01.10 13:40close17890.401.46680.00000.0000-8.421755.91
36012008.01.10 13:40close17900.501.46700.00000.00001.051756.96
36022008.01.10 13:40close17910.601.46680.00000.0000-12.631744.33
36032008.01.10 13:40close17920.701.46700.00000.00001.471745.81
36042008.01.10 13:40close17930.801.46700.00000.0000-11.121734.69
36052008.01.10 13:40close17940.901.46680.00000.0000-3.651731.04
36062008.01.10 13:40close17951.001.46700.00000.0000-13.901717.15
36072008.01.10 13:40close17961.101.46680.00000.0000-4.461712.69
36082008.01.10 13:40close17971.201.46700.00000.0000-16.671696.02
36092008.01.10 13:40close17981.301.46700.00000.0000-37.561658.46
36102008.01.10 13:40close17991.401.46680.00000.000015.331673.79
36112008.01.10 13:40close18001.501.46680.00000.0000-6.081667.71
36122008.01.10 13:40close18011.601.46700.00000.0000-22.231645.48
36132008.01.10 13:40close18021.701.46680.00000.0000-5.101640.38
36142008.01.10 13:40close18031.801.46680.00000.0000-34.201606.18
36152008.01.10 13:40close18041.901.46700.00000.00001.901608.08
36162008.01.10 13:40close18052.001.46680.00000.0000-38.001570.08
36172008.01.10 13:40close18062.101.46700.00000.00002.101572.18
36182008.01.10 13:40close18072.201.46680.00000.0000-44.001528.18
36192008.01.10 13:40close18082.301.46700.00000.00004.601532.78
36202008.01.10 13:40close18092.401.46700.00000.0000-31.201501.58
36212008.01.10 13:40close18102.501.46700.00000.0000-70.001431.58
36222008.01.10 13:40close18112.601.46680.00000.000028.601460.18
36232008.01.10 13:40buy18120.101.46710.00000.0000
36242008.01.10 14:04buy18130.201.46870.00000.0000
36252008.01.10 14:12sell18140.301.46710.00000.0000
36262008.01.10 14:15buy18150.401.46870.00000.0000
36272008.01.10 14:24buy18160.501.47020.00000.0000
36282008.01.10 14:37buy18170.601.47170.00000.0000
36292008.01.10 14:38close18120.101.47200.00000.00004.901465.08
36302008.01.10 14:38close18130.201.47200.00000.00006.601471.68
36312008.01.10 14:38close18140.301.47220.00000.0000-15.301456.38
36322008.01.10 14:38close18150.401.47200.00000.000013.201469.58
36332008.01.10 14:38close18160.501.47200.00000.00009.001478.58
36342008.01.10 14:38close18170.601.47200.00000.00001.801480.38
36352008.01.10 14:38buy18180.101.47210.00000.0000
36362008.01.10 14:41buy18190.201.47370.00000.0000
36372008.01.10 14:47buy18200.301.47520.00000.0000
36382008.01.10 14:55sell18210.401.47370.00000.0000
36392008.01.10 16:13sell18220.501.47220.00000.0000
36402008.01.10 16:20buy18230.601.47370.00000.0000
36412008.01.10 17:17buy18240.701.47520.00000.0000
36422008.01.10 17:19buy18250.801.47680.00000.0000
36432008.01.10 17:23close18180.101.47750.00000.00005.401485.78
36442008.01.10 17:23close18190.201.47750.00000.00007.601493.38
36452008.01.10 17:23close18200.301.47750.00000.00006.901500.28
36462008.01.10 17:23close18210.401.47770.00000.0000-16.001484.28
36472008.01.10 17:23close18220.501.47770.00000.0000-27.501456.78
36482008.01.10 17:23close18230.601.47750.00000.000022.801479.58
36492008.01.10 17:23close18240.701.47750.00000.000016.101495.68
36502008.01.10 17:23close18250.801.47750.00000.00005.601501.28
36512008.01.10 17:23buy18260.101.47760.00000.0000
36522008.01.10 17:25sell18270.201.47610.00000.0000
36532008.01.10 17:27buy18280.301.47760.00000.0000
36542008.01.10 17:38buy18290.401.47930.00000.0000
36552008.01.10 17:41sell18300.501.47770.00000.0000
36562008.01.10 17:48buy18310.601.47920.00000.0000
36572008.01.10 17:51buy18320.701.48080.00000.0000
36582008.01.10 18:01sell18330.801.47920.00000.0000
36592008.01.10 18:07buy18340.901.48090.00000.0000
36602008.01.10 19:01sell18351.001.47930.00000.0000
36612008.01.10 21:17buy18361.101.48090.00000.0000
36622008.01.11 00:40sell18371.201.47930.00000.0000
36632008.01.11 03:54buy18381.301.48090.00000.0000
36642008.01.11 06:37sell18391.401.47930.00000.0000
36652008.01.11 07:01sell18401.501.47770.00000.0000
36662008.01.11 07:08buy18411.601.47920.00000.0000
36672008.01.11 07:28sell18421.701.47770.00000.0000
36682008.01.11 07:54buy18431.801.47930.00000.0000
36692008.01.11 07:56buy18441.901.48090.00000.0000
36702008.01.11 08:01sell18452.001.47930.00000.0000
36712008.01.11 08:48sell18462.101.47770.00000.0000
36722008.01.11 10:07buy18472.201.47920.00000.0000
36732008.01.11 10:43sell18482.301.47770.00000.0000
36742008.01.11 10:54sell18492.401.47610.00000.0000
36752008.01.11 10:58buy18502.501.47770.00000.0000
36762008.01.11 12:56buy18512.601.47920.00000.0000
36772008.01.11 13:11buy18522.701.48080.00000.0000
36782008.01.11 13:12close18260.101.48000.00000.00002.361503.64
36792008.01.11 13:12close18270.201.48020.00000.0000-8.191495.45
36802008.01.11 13:12close18280.301.48000.00000.00007.091502.55
36812008.01.11 13:12close18290.401.48000.00000.00002.661505.21
36822008.01.11 13:12close18300.501.48020.00000.0000-12.481492.72
36832008.01.11 13:12close18310.601.48000.00000.00004.591497.31
36842008.01.11 13:12close18320.701.48000.00000.0000-5.841491.47
36852008.01.11 13:12close18330.801.48020.00000.0000-7.971483.50
36862008.01.11 13:12close18340.901.48000.00000.0000-8.411475.08
36872008.01.11 13:12close18351.001.48020.00000.0000-8.961466.12
36882008.01.11 13:12close18361.101.48000.00000.0000-10.291455.83
36892008.01.11 13:12close18371.201.48020.00000.0000-10.801445.03
36902008.01.11 13:12close18381.301.48000.00000.0000-11.701433.33
36912008.01.11 13:12close18391.401.48020.00000.0000-12.601420.73
36922008.01.11 13:12close18401.501.48020.00000.0000-37.501383.23
36932008.01.11 13:12close18411.601.48000.00000.000012.801396.03
36942008.01.11 13:12close18421.701.48020.00000.0000-42.501353.53
36952008.01.11 13:12close18431.801.48000.00000.000012.601366.13
36962008.01.11 13:12close18441.901.48000.00000.0000-17.101349.03
36972008.01.11 13:12close18452.001.48020.00000.0000-18.001331.03
36982008.01.11 13:12close18462.101.48020.00000.0000-52.501278.53
36992008.01.11 13:12close18472.201.48000.00000.000017.601296.13
37002008.01.11 13:12close18482.301.48020.00000.0000-57.501238.63
37012008.01.11 13:12close18492.401.48020.00000.0000-98.401140.23
37022008.01.11 13:12close18502.501.48000.00000.000057.501197.73
37032008.01.11 13:12close18512.601.48000.00000.000020.801218.53
37042008.01.11 13:12close18522.701.48000.00000.0000-21.601196.93
37052008.01.11 13:12buy18530.101.48030.00000.0000
37062008.01.11 13:22sell18540.201.47880.00000.0000
37072008.01.11 13:56buy18550.301.48030.00000.0000
37082008.01.11 14:18sell18560.401.47880.00000.0000
37092008.01.11 16:29buy18570.501.48030.00000.0000
37102008.01.11 16:45sell18580.601.47880.00000.0000
37112008.01.11 17:38buy18590.701.48050.00000.0000
37122008.01.11 17:59buy18600.801.48210.00000.0000
37132008.01.11 18:01sell18610.901.48050.00000.0000
37142008.01.11 18:03sell18621.001.47890.00000.0000
37152008.01.11 20:13sell18631.101.47740.00000.0000
37162008.01.13 23:00buy18641.201.47990.00000.0000
37172008.01.13 23:25buy18651.301.48140.00000.0000
37182008.01.14 03:47sell18661.401.47980.00000.0000
37192008.01.14 04:18buy18671.501.48130.00000.0000
37202008.01.14 06:06buy18681.601.48290.00000.0000
37212008.01.14 06:08buy18691.701.48440.00000.0000
37222008.01.14 06:10buy18701.801.48620.00000.0000
37232008.01.14 06:10close18530.101.48640.00000.00006.061203.00
37242008.01.14 06:10close18540.201.48660.00000.0000-15.591187.40
37252008.01.14 06:10close18550.301.48640.00000.000018.201205.60
37262008.01.14 06:10close18560.401.48660.00000.0000-31.191174.41
37272008.01.14 06:10close18570.501.48640.00000.000030.321204.74
37282008.01.14 06:10close18580.601.48660.00000.0000-46.781157.96
37292008.01.14 06:10close18590.701.48640.00000.000041.061199.01
37302008.01.14 06:10close18600.801.48640.00000.000034.121233.13
37312008.01.14 06:10close18610.901.48660.00000.0000-54.871178.27
37322008.01.14 06:10close18621.001.48660.00000.0000-76.971101.30
37332008.01.14 06:10close18631.101.48660.00000.0000-101.161000.14
37342008.01.14 06:10close18641.201.48640.00000.000077.581077.72
37352008.01.14 06:10close18651.301.48640.00000.000064.551142.26
37362008.01.14 06:10close18661.401.48660.00000.0000-95.201047.06
37372008.01.14 06:10close18671.501.48640.00000.000076.501123.56
37382008.01.14 06:10close18681.601.48640.00000.000056.001179.56
37392008.01.14 06:10close18691.701.48640.00000.000034.001213.56
37402008.01.14 06:10close18701.801.48640.00000.00003.601217.16
37412008.01.14 06:10buy18710.101.48650.00000.0000
37422008.01.14 07:16buy18720.201.48800.00000.0000
37432008.01.14 07:20sell18730.301.48650.00000.0000
37442008.01.14 07:26buy18740.401.48800.00000.0000
37452008.01.14 07:33sell18750.501.48650.00000.0000
37462008.01.14 07:58buy18760.601.48800.00000.0000
37472008.01.14 08:08sell18770.701.48650.00000.0000
37482008.01.14 09:01buy18780.801.48800.00000.0000
37492008.01.14 09:22buy18790.901.48950.00000.0000
37502008.01.14 11:50buy18801.001.49110.00000.0000
37512008.01.14 12:03sell18811.101.48930.00000.0000
37522008.01.14 12:34sell18821.201.48780.00000.0000
37532008.01.14 12:54buy18831.301.48930.00000.0000
37542008.01.14 13:28sell18841.401.48780.00000.0000
37552008.01.14 14:00buy18851.501.48930.00000.0000
37562008.01.14 15:05sell18861.601.48780.00000.0000
37572008.01.14 16:11buy18871.701.48930.00000.0000
37582008.01.14 16:39sell18881.801.48780.00000.0000
37592008.01.14 18:49sell18891.901.48630.00000.0000
37602008.01.14 20:23buy18902.001.48780.00000.0000
37612008.01.14 22:15sell18912.101.48630.00000.0000
37622008.01.15 01:20buy18922.201.48780.00000.0000
37632008.01.15 06:03sell18932.301.48630.00000.0000
37642008.01.15 06:33buy18942.401.48780.00000.0000
37652008.01.15 06:57buy18952.501.48960.00000.0000
37662008.01.15 07:23sell18962.601.48810.00000.0000
37672008.01.16 15:46close18710.101.47600.00000.0000-10.571206.59
37682008.01.16 15:46close18720.201.47600.00000.0000-24.141182.45
37692008.01.16 15:46close18730.301.47620.00000.000030.921213.38
37702008.01.16 15:46close18740.401.47600.00000.0000-48.281165.10
37712008.01.16 15:46close18750.501.47620.00000.000051.531216.63
37722008.01.16 15:46close18760.601.47600.00000.0000-72.421144.21
37732008.01.16 15:46close18770.701.47620.00000.000072.151216.36
37742008.01.16 15:46close18780.801.47600.00000.0000-96.561119.80
37752008.01.16 15:46close18790.901.47600.00000.0000-122.13997.67
37762008.01.16 15:46close18801.001.47600.00000.0000-151.70845.97
37772008.01.16 15:46close18811.101.47620.00000.0000144.18990.15
37782008.01.16 15:46close18821.201.47620.00000.0000139.281129.43
37792008.01.16 15:46close18831.301.47600.00000.0000-173.81955.62
37802008.01.16 15:46close18841.401.47620.00000.0000162.501118.12
37812008.01.16 15:46close18851.501.47600.00000.0000-200.55917.57
37822008.01.16 15:46close18861.601.47620.00000.0000185.711103.28
37832008.01.16 15:46close18871.701.47600.00000.0000-227.29875.99
37842008.01.16 15:46close18881.801.47620.00000.0000208.931084.92
37852008.01.16 15:46close18891.901.47620.00000.0000192.031276.95
37862008.01.16 15:46close18902.001.47600.00000.0000-237.401039.55
37872008.01.16 15:46close18912.101.47620.00000.0000212.251251.80
37882008.01.16 15:46close18922.201.47600.00000.0000-260.37991.43
37892008.01.16 15:46close18932.301.47620.00000.0000232.381223.81
37902008.01.16 15:46close18942.401.47600.00000.0000-284.04939.77
37912008.01.16 15:46close18952.501.47600.00000.0000-340.88598.89
37922008.01.16 15:46close18962.601.47620.00000.0000309.49908.38
37932008.01.16 15:46sell18970.101.47590.00000.0000
37942008.01.16 15:47sell18980.201.47430.00000.0000
37952008.01.16 15:48sell18990.301.47270.00000.0000
37962008.01.16 15:52sell19000.401.47110.00000.0000
37972008.01.16 15:52close18970.101.47060.00000.00005.30913.68
37982008.01.16 15:52close18980.201.47060.00000.00007.40921.08
37992008.01.16 15:52close18990.301.47060.00000.00006.30927.38
38002008.01.16 15:52close19000.401.47060.00000.00002.00929.38
38012008.01.16 15:52sell19010.101.47030.00000.0000
38022008.01.16 15:52sell19020.201.46870.00000.0000
38032008.01.16 15:54buy19030.301.47020.00000.0000
38042008.01.16 15:56sell19040.401.46870.00000.0000
38052008.01.16 16:02sell19050.501.46710.00000.0000
38062008.01.16 16:05sell19060.601.46560.00000.0000
38072008.01.16 16:05close19010.101.46530.00000.00005.00934.38
38082008.01.16 16:05close19020.201.46530.00000.00006.80941.18
38092008.01.16 16:05close19030.301.46510.00000.0000-15.30925.88
38102008.01.16 16:05close19040.401.46530.00000.000013.60939.48
38112008.01.16 16:05close19050.501.46530.00000.00009.00948.48
38122008.01.16 16:05close19060.601.46530.00000.00001.80950.28
38132008.01.16 16:05sell19070.101.46480.00000.0000
38142008.01.16 16:07buy19080.201.46640.00000.0000
38152008.01.16 16:08sell19090.301.46480.00000.0000
38162008.01.16 16:12sell19100.401.46330.00000.0000
38172008.01.16 16:13sell19110.501.46180.00000.0000
38182008.01.16 16:14close19070.101.46070.00000.00004.10954.38
38192008.01.16 16:14close19080.201.46050.00000.0000-11.80942.58
38202008.01.16 16:14close19090.301.46070.00000.000012.30954.88
38212008.01.16 16:14close19100.401.46070.00000.000010.40965.28
38222008.01.16 16:14close19110.501.46070.00000.00005.50970.78
38232008.01.16 16:14sell19120.101.46040.00000.0000
38242008.01.16 16:15buy19130.201.46190.00000.0000
38252008.01.16 16:19buy19140.301.46340.00000.0000
38262008.01.16 16:21buy19150.401.46500.00000.0000
38272008.01.16 16:35sell19160.501.46350.00000.0000
38282008.01.16 17:09buy19170.601.46500.00000.0000
38292008.01.16 18:33buy19180.701.46670.00000.0000
38302008.01.16 18:33close19120.101.46750.00000.0000-7.10963.68
38312008.01.16 18:33close19130.201.46730.00000.000010.80974.48
38322008.01.16 18:33close19140.301.46730.00000.000011.70986.18
38332008.01.16 18:33close19150.401.46730.00000.00009.20995.38
38342008.01.16 18:33close19160.501.46750.00000.0000-20.00975.38
38352008.01.16 18:33close19170.601.46730.00000.000013.80989.18
38362008.01.16 18:33close19180.701.46730.00000.00004.20993.38
38372008.01.16 18:33buy19190.101.46740.00000.0000
38382008.01.16 19:57sell19200.201.46570.00000.0000
38392008.01.16 22:37sell19210.301.46420.00000.0000
38402008.01.16 23:18buy19220.401.46570.00000.0000
38412008.01.17 00:24buy19230.501.46720.00000.0000
38422008.01.17 00:45buy19240.601.46880.00000.0000
38432008.01.17 00:52sell19250.701.46720.00000.0000
38442008.01.17 03:04sell19260.801.46550.00000.0000
38452008.01.17 05:33sell19270.901.46400.00000.0000
38462008.01.17 06:15buy19281.001.46550.00000.0000
38472008.01.17 06:34buy19291.101.46700.00000.0000
38482008.01.17 07:02sell19301.201.46540.00000.0000
38492008.01.17 07:41sell19311.301.46380.00000.0000
38502008.01.17 07:47buy19321.401.46530.00000.0000
38512008.01.17 08:02sell19331.501.46380.00000.0000
38522008.01.17 08:10sell19341.601.46230.00000.0000
38532008.01.17 08:22sell19351.701.46060.00000.0000
38542008.01.17 08:25close19190.101.46010.00000.0000-7.41985.98
38552008.01.17 08:25close19200.201.46030.00000.000010.82996.80
38562008.01.17 08:25close19210.301.46030.00000.000011.731008.53
38572008.01.17 08:25close19220.401.46010.00000.0000-22.82985.71
38582008.01.17 08:25close19230.501.46010.00000.0000-35.50950.21
38592008.01.17 08:25close19240.601.46010.00000.0000-52.20898.01
38602008.01.17 08:25close19250.701.46030.00000.000048.30946.31
38612008.01.17 08:25close19260.801.46030.00000.000041.60987.91
38622008.01.17 08:25close19270.901.46030.00000.000033.301021.21
38632008.01.17 08:25close19281.001.46010.00000.0000-54.00967.21
38642008.01.17 08:25close19291.101.46010.00000.0000-75.90891.31
38652008.01.17 08:25close19301.201.46030.00000.000061.20952.51
38662008.01.17 08:25close19311.301.46030.00000.000045.50998.01
38672008.01.17 08:25close19321.401.46010.00000.0000-72.80925.21
38682008.01.17 08:25close19331.501.46030.00000.000052.50977.71
38692008.01.17 08:25close19341.601.46030.00000.000032.001009.71
38702008.01.17 08:25close19351.701.46030.00000.00005.101014.81
38712008.01.17 08:25sell19360.101.46020.00000.0000
38722008.01.17 08:52buy19370.201.46170.00000.0000
38732008.01.17 11:16buy19380.301.46330.00000.0000
38742008.01.17 11:18buy19390.401.46490.00000.0000
38752008.01.17 11:22buy19400.501.46650.00000.0000
38762008.01.17 11:23close19360.101.46680.00000.0000-6.601008.21
38772008.01.17 11:23close19370.201.46660.00000.00009.801018.01
38782008.01.17 11:23close19380.301.46660.00000.00009.901027.91
38792008.01.17 11:23close19390.401.46660.00000.00006.801034.71
38802008.01.17 11:23close19400.501.46660.00000.00000.501035.21
38812008.01.17 11:23buy19410.101.46690.00000.0000
38822008.01.17 11:24sell19420.201.46530.00000.0000
38832008.01.17 11:25sell19430.301.46380.00000.0000
38842008.01.17 11:28buy19440.401.46530.00000.0000
38852008.01.17 11:30sell19450.501.46380.00000.0000
38862008.01.17 11:36buy19460.601.46530.00000.0000
38872008.01.17 12:14buy19470.701.46690.00000.0000
38882008.01.17 12:30buy19480.801.46850.00000.0000
38892008.01.17 12:31buy19490.901.47000.00000.0000
38902008.01.17 12:32close19410.101.46990.00000.00003.001038.21
38912008.01.17 12:32close19420.201.47010.00000.0000-9.601028.61
38922008.01.17 12:32close19430.301.47010.00000.0000-18.901009.71
38932008.01.17 12:32close19440.401.46990.00000.000018.401028.11
38942008.01.17 12:32close19450.501.47010.00000.0000-31.50996.61
38952008.01.17 12:32close19460.601.46990.00000.000027.601024.21
38962008.01.17 12:32close19470.701.46990.00000.000021.001045.21
38972008.01.17 12:32close19480.801.46990.00000.000011.201056.41
38982008.01.17 12:32close19490.901.46990.00000.0000-0.901055.51
38992008.01.17 12:32buy19500.101.47000.00000.0000
39002008.01.17 12:35sell19510.201.46850.00000.0000
39012008.01.17 12:37buy19520.301.47000.00000.0000
39022008.01.17 13:10sell19530.401.46850.00000.0000
39032008.01.17 13:35sell19540.501.46690.00000.0000
39042008.01.17 13:50sell19550.601.46530.00000.0000
39052008.01.17 13:52buy19560.701.46690.00000.0000
39062008.01.17 13:57buy19570.801.46840.00000.0000
39072008.01.17 14:04sell19580.901.46680.00000.0000
39082008.01.17 14:12buy19591.001.46840.00000.0000
39092008.01.17 14:16sell19601.101.46680.00000.0000
39102008.01.17 14:44buy19611.201.46850.00000.0000
39112008.01.17 15:00buy19621.301.47000.00000.0000
39122008.01.17 15:00buy19631.401.47150.00000.0000
39132008.01.17 15:02sell19641.501.47000.00000.0000
39142008.01.17 15:15sell19651.601.46850.00000.0000
39152008.01.17 15:24sell19661.701.46690.00000.0000
39162008.01.17 15:26sell19671.801.46530.00000.0000
39172008.01.17 15:28buy19681.901.46690.00000.0000
39182008.01.17 15:37buy19692.001.46840.00000.0000
39192008.01.17 16:01buy19702.101.46990.00000.0000
39202008.01.17 16:15sell19712.201.46840.00000.0000
39212008.01.17 17:27buy19722.301.47000.00000.0000
39222008.01.17 17:35sell19732.401.46830.00000.0000
39232008.01.21 23:14close19500.101.44160.00000.0000-28.471027.04
39242008.01.21 23:14close19510.201.44180.00000.000053.411080.45
39252008.01.21 23:14close19520.301.44160.00000.0000-85.41995.04
39262008.01.21 23:14close19530.401.44180.00000.0000106.831101.87
39272008.01.21 23:14close19540.501.44180.00000.0000125.541227.41
39282008.01.21 23:14close19550.601.44180.00000.0000141.041368.45
39292008.01.21 23:14close19560.701.44160.00000.0000-177.591190.86
39302008.01.21 23:14close19570.801.44160.00000.0000-214.96975.90
39312008.01.21 23:14close19580.901.44180.00000.0000225.061200.96
39322008.01.21 23:14close19591.001.44160.00000.0000-268.70932.26
39332008.01.21 23:14close19601.101.44180.00000.0000275.081207.34
39342008.01.21 23:14close19611.201.44160.00000.0000-323.64883.70
39352008.01.21 23:14close19621.301.44160.00000.0000-370.11513.59
39362008.01.21 23:14close19631.401.44160.00000.0000-419.5894.01
39372008.01.21 23:14close19641.501.44180.00000.0000423.11517.11
39382008.01.21 23:14close19651.601.44180.00000.0000427.31944.43
39392008.01.21 23:14close19661.701.44180.00000.0000426.821371.25
39402008.01.21 23:14close19671.801.44180.00000.0000423.131794.37
39412008.01.21 23:14close19681.901.44160.00000.0000-482.031312.34
39422008.01.21 23:14close19692.001.44160.00000.0000-537.40774.94
39432008.01.21 23:14close19702.101.44160.00000.0000-595.77179.17
39442008.01.21 23:14close19712.201.44180.00000.0000585.35764.53
39452008.01.21 23:14close19722.301.44160.00000.0000-654.81109.72
39462008.01.21 23:14close19732.401.44180.00000.0000636.17745.88
39472008.01.21 23:14sell19740.101.44150.00000.0000
39482008.01.22 00:05buy19750.201.44300.00000.0000
39492008.01.22 00:44sell19760.301.44150.00000.0000
39502008.01.22 00:50sell19770.401.44000.00000.0000
39512008.01.22 01:07buy19780.501.44150.00000.0000
39522008.01.22 01:38buy19790.601.44300.00000.0000
39532008.01.22 01:45buy19800.701.44460.00000.0000
39542008.01.22 04:26sell19810.801.44300.00000.0000
39552008.01.22 04:45sell19820.901.44150.00000.0000
39562008.01.22 05:32buy19831.001.44300.00000.0000
39572008.01.22 06:21buy19841.101.44460.00000.0000
39582008.01.22 06:27sell19851.201.44280.00000.0000
39592008.01.22 07:11sell19861.301.44130.00000.0000
39602008.01.22 07:24buy19871.401.44280.00000.0000
39612008.01.22 07:30sell19881.501.44120.00000.0000
39622008.01.22 07:37sell19891.601.43970.00000.0000
39632008.01.22 07:45sell19901.701.43820.00000.0000
39642008.01.22 07:46buy19911.801.43970.00000.0000
39652008.01.22 07:50sell19921.901.43820.00000.0000
39662008.01.22 07:55buy19932.001.43970.00000.0000
39672008.01.22 08:57close19740.101.44640.00000.0000-4.90740.99
39682008.01.22 08:57close19750.201.44620.00000.00006.40747.39
39692008.01.22 08:57close19760.301.44640.00000.0000-14.70732.69
39702008.01.22 08:57close19770.401.44640.00000.0000-25.60707.09
39712008.01.22 08:57close19780.501.44620.00000.000023.50730.59
39722008.01.22 08:57close19790.601.44620.00000.000019.20749.79
39732008.01.22 08:57close19800.701.44620.00000.000011.20760.99
39742008.01.22 08:57close19810.801.44640.00000.0000-27.20733.79
39752008.01.22 08:57close19820.901.44640.00000.0000-44.10689.69
39762008.01.22 08:57close19831.001.44620.00000.000032.00721.69
39772008.01.22 08:57close19841.101.44620.00000.000017.60739.29
39782008.01.22 08:57close19851.201.44640.00000.0000-43.20696.09
39792008.01.22 08:57close19861.301.44640.00000.0000-66.30629.79
39802008.01.22 08:57close19871.401.44620.00000.000047.60677.39
39812008.01.22 08:57close19881.501.44640.00000.0000-78.00599.39
39822008.01.22 08:57close19891.601.44640.00000.0000-107.20492.19
39832008.01.22 08:57close19901.701.44640.00000.0000-139.40352.79
39842008.01.22 08:57close19911.801.44620.00000.0000117.00469.79
39852008.01.22 08:57close19921.901.44640.00000.0000-155.80313.99
39862008.01.22 08:57close19932.001.44620.00000.0000130.00443.99
39872008.01.22 08:57buy19940.101.44650.00000.0000
39882008.01.22 09:00sell19950.201.44490.00000.0000
39892008.01.22 09:08buy19960.301.44660.00000.0000
39902008.01.22 09:11buy19970.401.44810.00000.0000
39912008.01.22 09:11sell19980.501.44640.00000.0000
39922008.01.22 09:55buy19990.601.44790.00000.0000
39932008.01.22 10:30buy20000.701.44940.00000.0000
39942008.01.22 10:33sell20010.801.44780.00000.0000
39952008.01.22 10:49buy20020.901.44930.00000.0000
39962008.01.22 11:02buy20031.001.45090.00000.0000
39972008.01.22 11:09close19940.101.45140.00000.00004.90448.89
39982008.01.22 11:09close19950.201.45160.00000.0000-13.40435.49
39992008.01.22 11:09close19960.301.45140.00000.000014.40449.89
40002008.01.22 11:09close19970.401.45140.00000.000013.20463.09
40012008.01.22 11:09close19980.501.45160.00000.0000-26.00437.09
40022008.01.22 11:09close19990.601.45140.00000.000021.00458.09
40032008.01.22 11:09close20000.701.45140.00000.000014.00472.09
40042008.01.22 11:09close20010.801.45160.00000.0000-30.40441.69
40052008.01.22 11:09close20020.901.45140.00000.000018.90460.59
40062008.01.22 11:09close20031.001.45140.00000.00005.00465.59
40072008.01.22 11:09buy20040.101.45150.00000.0000
40082008.01.22 11:35buy20050.201.45300.00000.0000
40092008.01.22 11:41sell20060.301.45150.00000.0000
40102008.01.22 11:48sell20070.401.45000.00000.0000
40112008.01.22 12:12sell20080.501.44850.00000.0000
40122008.01.22 12:28buy20090.601.45000.00000.0000
40132008.01.22 12:41sell20100.701.44850.00000.0000
40142008.01.22 12:58buy20110.801.45000.00000.0000
40152008.01.22 13:10buy20120.901.45160.00000.0000
40162008.01.22 13:15sell20131.001.45010.00000.0000
40172008.01.22 13:20buy20141.101.45160.00000.0000
40182008.01.22 13:21buy20151.201.45320.00000.0000
40192008.01.22 13:21buy20161.301.45500.00000.0000
40202008.01.22 13:22close20040.101.45780.00000.00006.30471.89
40212008.01.22 13:22close20050.201.45780.00000.00009.60481.49
40222008.01.22 13:22close20060.301.45800.00000.0000-19.50461.99
40232008.01.22 13:22close20070.401.45800.00000.0000-32.00429.99
40242008.01.22 13:22close20080.501.45800.00000.0000-47.50382.49
40252008.01.22 13:22close20090.601.45780.00000.000046.80429.29
40262008.01.22 13:22close20100.701.45800.00000.0000-66.50362.79
40272008.01.22 13:22close20110.801.45780.00000.000062.40425.19
40282008.01.22 13:22close20120.901.45780.00000.000055.80480.99
40292008.01.22 13:22close20131.001.45800.00000.0000-79.00401.99
40302008.01.22 13:22close20141.101.45780.00000.000068.20470.19
40312008.01.22 13:22close20151.201.45780.00000.000055.20525.39
40322008.01.22 13:22close20161.301.45780.00000.000036.40561.79
40332008.01.22 13:22buy20170.101.45810.00000.0000
40342008.01.22 13:26sell20180.201.45640.00000.0000
40352008.01.22 13:26sell20190.301.45460.00000.0000
40362008.01.22 13:27sell20200.401.45300.00000.0000
40372008.01.22 13:28buy20210.501.45460.00000.0000
40382008.01.22 13:31sell20220.601.45290.00000.0000
40392008.01.22 13:32buy20230.701.45500.00000.0000
40402008.01.22 13:32buy20240.801.45690.00000.0000
40412008.01.22 13:33buy20250.901.45850.00000.0000
40422008.01.22 13:41sell20261.001.45690.00000.0000
40432008.01.22 13:51sell20271.101.45540.00000.0000
40442008.01.22 13:51sell20281.201.45390.00000.0000
40452008.01.22 13:56buy20291.301.45540.00000.0000
40462008.01.22 13:58sell20301.401.45390.00000.0000
40472008.01.22 14:00buy20311.501.45540.00000.0000
40482008.01.22 14:12sell20321.601.45390.00000.0000
40492008.01.22 14:45buy20331.701.45540.00000.0000
40502008.01.25 05:20close at stop20331.701.47400.00000.0000313.22875.01
40512008.01.25 05:20close at stop20321.601.47420.00000.0000-324.52550.49
40522008.01.25 05:20close at stop20311.501.47400.00000.0000276.38826.87
40532008.01.25 05:20close at stop20301.401.47420.00000.0000-283.95542.91
40542008.01.25 05:20close at stop20291.301.47400.00000.0000239.53782.44
40552008.01.25 05:20close at stop20281.201.47420.00000.0000-243.39539.05
40562008.01.25 05:20close at stop20271.101.47420.00000.0000-206.61332.44
40572008.01.25 05:20close at stop20261.001.47420.00000.0000-172.82159.61
40582008.01.25 05:20close at stop20250.901.47400.00000.0000137.93297.54
40592008.01.25 05:20close at stop20240.801.47400.00000.0000135.40432.94
40602008.01.25 05:20close at stop20230.701.47400.00000.0000131.78564.71
40612008.01.25 05:20close at stop20220.601.47420.00000.0000-127.69437.02
40622008.01.25 05:20close at stop20210.501.47400.00000.000096.13533.14
40632008.01.25 05:20close at stop20200.401.47420.00000.0000-84.73448.41
40642008.01.25 05:20close at stop20190.301.47420.00000.0000-58.75389.67
40652008.01.25 05:20close at stop20180.201.47420.00000.0000-35.57354.10
40662008.01.25 05:20close at stop20170.101.47400.00000.000015.73369.83