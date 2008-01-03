Strategy Tester Report
OnlyPivot_David_v2
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2008.01.02 06:00 - 2008.01.27 23:00 (2008.01.01 - 2008.01.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=0.2; endtradingtime=17; slippage=5; MagicNumber=123456; TP1=50; TP2=110; TP3=0; SLinitial=75; SL1=-1; SL2=-50; SL3=0; SLA1=50; SLA2=100; SLA3=0;
|Bars in test
|1419
|Ticks modelled
|561284
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|12107
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1175.26
|Gross profit
|2730.50
|Gross loss
|-1555.24
|Profit factor
|1.76
|Expected payoff
|15.88
|Absolute drawdown
|82.92
|Maximal drawdown
|599.40 (5.60%)
|Relative drawdown
|5.60% (599.40)
|Total trades
|74
|Short positions (won %)
|40 (70.00%)
|Long positions (won %)
|34 (58.82%)
|Profit trades (% of total)
|48 (64.86%)
|Loss trades (% of total)
|26 (35.14%)
|Largest
|profit trade
|103.76
|loss trade
|-70.72
|Average
|profit trade
|56.89
|loss trade
|-59.82
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (745.83)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-565.48)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|745.83 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-565.48 (8)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.03 01:00
|buy
|1
|0.10
|217.00
|216.25
|217.50
|2
|2008.01.03 01:00
|buy
|2
|0.10
|217.00
|216.25
|218.10
|3
|2008.01.03 04:28
|t/p
|1
|0.10
|217.50
|216.25
|217.50
|47.11
|10047.11
|4
|2008.01.03 04:28
|modify
|2
|0.10
|217.00
|217.01
|218.10
|5
|2008.01.03 07:26
|s/l
|2
|0.10
|217.01
|217.01
|218.10
|0.94
|10048.05
|6
|2008.01.03 10:00
|sell
|3
|0.10
|215.19
|215.94
|214.69
|7
|2008.01.03 10:00
|sell
|4
|0.10
|215.19
|215.94
|214.09
|8
|2008.01.03 10:25
|t/p
|3
|0.10
|214.69
|215.94
|214.69
|47.10
|10095.15
|9
|2008.01.03 10:25
|modify
|4
|0.10
|215.19
|214.69
|214.09
|10
|2008.01.03 11:00
|t/p
|4
|0.10
|214.09
|214.69
|214.09
|103.62
|10198.77
|11
|2008.01.04 01:00
|sell
|5
|0.10
|215.38
|216.13
|214.88
|12
|2008.01.04 01:00
|sell
|6
|0.10
|215.38
|216.13
|214.28
|13
|2008.01.04 02:00
|t/p
|5
|0.10
|214.88
|216.13
|214.88
|47.11
|10245.88
|14
|2008.01.04 02:00
|modify
|6
|0.10
|215.38
|215.37
|214.28
|15
|2008.01.04 03:00
|s/l
|6
|0.10
|215.37
|215.37
|214.28
|0.95
|10246.83
|16
|2008.01.04 11:00
|buy
|7
|0.10
|216.63
|215.88
|217.13
|17
|2008.01.04 11:00
|buy
|8
|0.10
|216.63
|215.88
|217.73
|18
|2008.01.04 12:29
|s/l
|7
|0.10
|215.88
|215.88
|217.13
|-70.67
|10176.16
|19
|2008.01.04 12:29
|s/l
|8
|0.10
|215.88
|215.88
|217.73
|-70.67
|10105.49
|20
|2008.01.04 13:00
|sell
|9
|0.10
|215.95
|216.70
|215.45
|21
|2008.01.04 13:00
|sell
|10
|0.10
|215.95
|216.70
|214.85
|22
|2008.01.04 13:30
|t/p
|9
|0.10
|215.45
|216.70
|215.45
|47.10
|10152.59
|23
|2008.01.04 13:30
|modify
|10
|0.10
|215.95
|215.94
|214.85
|24
|2008.01.04 13:30
|modify
|10
|0.10
|215.95
|215.45
|214.85
|25
|2008.01.04 13:30
|t/p
|10
|0.10
|214.85
|215.45
|214.85
|103.62
|10256.21
|26
|2008.01.07 01:00
|buy
|11
|0.10
|214.58
|213.83
|215.08
|27
|2008.01.07 01:00
|buy
|12
|0.10
|214.58
|213.83
|215.68
|28
|2008.01.07 08:10
|t/p
|11
|0.10
|215.08
|213.83
|215.08
|47.11
|10303.32
|29
|2008.01.07 08:10
|modify
|12
|0.10
|214.58
|214.59
|215.68
|30
|2008.01.07 08:36
|modify
|12
|0.10
|214.58
|215.08
|215.68
|31
|2008.01.07 08:47
|t/p
|12
|0.10
|215.68
|215.08
|215.68
|103.65
|10406.97
|32
|2008.01.08 01:00
|buy
|13
|0.10
|215.03
|214.28
|215.53
|33
|2008.01.08 01:00
|buy
|14
|0.10
|215.03
|214.28
|216.13
|34
|2008.01.08 03:23
|t/p
|13
|0.10
|215.53
|214.28
|215.53
|47.12
|10454.09
|35
|2008.01.08 03:23
|modify
|14
|0.10
|215.03
|215.04
|216.13
|36
|2008.01.08 06:57
|modify
|14
|0.10
|215.03
|215.53
|216.13
|37
|2008.01.08 07:02
|t/p
|14
|0.10
|216.13
|215.53
|216.13
|103.66
|10557.75
|38
|2008.01.09 01:00
|buy
|15
|0.10
|215.29
|214.54
|215.79
|39
|2008.01.09 01:00
|buy
|16
|0.10
|215.29
|214.54
|216.39
|40
|2008.01.09 05:17
|t/p
|15
|0.10
|215.79
|214.54
|215.79
|47.13
|10604.88
|41
|2008.01.09 05:17
|modify
|16
|0.10
|215.29
|215.30
|216.39
|42
|2008.01.09 06:09
|modify
|16
|0.10
|215.29
|215.79
|216.39
|43
|2008.01.09 06:15
|t/p
|16
|0.10
|216.39
|215.79
|216.39
|103.68
|10708.56
|44
|2008.01.09 10:00
|sell
|17
|0.10
|214.41
|215.16
|213.91
|45
|2008.01.09 10:00
|sell
|18
|0.10
|214.41
|215.16
|213.31
|46
|2008.01.09 10:39
|s/l
|17
|0.10
|215.16
|215.16
|213.91
|-70.67
|10637.89
|47
|2008.01.09 10:39
|s/l
|18
|0.10
|215.16
|215.16
|213.31
|-70.67
|10567.22
|48
|2008.01.10 01:00
|buy
|19
|0.10
|215.44
|214.69
|215.94
|49
|2008.01.10 01:00
|buy
|20
|0.10
|215.44
|214.69
|216.54
|50
|2008.01.10 02:29
|s/l
|19
|0.10
|214.69
|214.69
|215.94
|-70.70
|10496.52
|51
|2008.01.10 02:29
|s/l
|20
|0.10
|214.69
|214.69
|216.54
|-70.70
|10425.82
|52
|2008.01.10 03:00
|sell
|21
|0.10
|214.76
|215.51
|214.26
|53
|2008.01.10 03:00
|sell
|22
|0.10
|214.76
|215.51
|213.66
|54
|2008.01.10 09:49
|s/l
|21
|0.10
|215.51
|215.51
|214.26
|-70.67
|10355.15
|55
|2008.01.10 09:49
|s/l
|22
|0.10
|215.51
|215.51
|213.66
|-70.67
|10284.48
|56
|2008.01.10 10:00
|buy
|23
|0.10
|215.53
|214.78
|216.03
|57
|2008.01.10 10:00
|buy
|24
|0.10
|215.53
|214.78
|216.63
|58
|2008.01.10 12:54
|s/l
|23
|0.10
|214.78
|214.78
|216.03
|-70.70
|10213.78
|59
|2008.01.10 12:54
|s/l
|24
|0.10
|214.78
|214.78
|216.63
|-70.70
|10143.08
|60
|2008.01.10 13:00
|sell
|25
|0.10
|214.94
|215.69
|214.44
|61
|2008.01.10 13:00
|sell
|26
|0.10
|214.94
|215.69
|213.84
|62
|2008.01.10 13:52
|t/p
|25
|0.10
|214.44
|215.69
|214.44
|47.12
|10190.20
|63
|2008.01.10 13:52
|modify
|26
|0.10
|214.94
|214.93
|213.84
|64
|2008.01.10 15:03
|s/l
|26
|0.10
|214.93
|214.93
|213.84
|0.94
|10191.14
|65
|2008.01.11 01:00
|sell
|27
|0.10
|214.97
|215.72
|214.47
|66
|2008.01.11 01:00
|sell
|28
|0.10
|214.97
|215.72
|213.87
|67
|2008.01.11 03:45
|t/p
|27
|0.10
|214.47
|215.72
|214.47
|47.10
|10238.24
|68
|2008.01.11 03:45
|modify
|28
|0.10
|214.97
|214.96
|213.87
|69
|2008.01.11 05:42
|modify
|28
|0.10
|214.97
|214.47
|213.87
|70
|2008.01.11 05:45
|t/p
|28
|0.10
|213.87
|214.47
|213.87
|103.63
|10341.87
|71
|2008.01.14 01:00
|sell
|29
|0.10
|213.19
|213.94
|212.69
|72
|2008.01.14 01:00
|sell
|30
|0.10
|213.19
|213.94
|212.09
|73
|2008.01.14 06:20
|t/p
|29
|0.10
|212.69
|213.94
|212.69
|47.11
|10388.98
|74
|2008.01.14 06:20
|modify
|30
|0.10
|213.19
|213.18
|212.09
|75
|2008.01.14 08:14
|modify
|30
|0.10
|213.19
|212.69
|212.09
|76
|2008.01.14 08:32
|t/p
|30
|0.10
|212.09
|212.69
|212.09
|103.65
|10492.63
|77
|2008.01.15 01:00
|sell
|31
|0.10
|211.11
|211.86
|210.61
|78
|2008.01.15 01:00
|sell
|32
|0.10
|211.11
|211.86
|210.01
|79
|2008.01.15 07:17
|t/p
|31
|0.10
|210.61
|211.86
|210.61
|47.11
|10539.74
|80
|2008.01.15 07:17
|modify
|32
|0.10
|211.11
|211.10
|210.01
|81
|2008.01.15 08:13
|modify
|32
|0.10
|211.11
|210.61
|210.01
|82
|2008.01.15 08:51
|s/l
|32
|0.10
|210.61
|210.61
|210.01
|47.11
|10586.85
|83
|2008.01.15 13:00
|buy
|33
|0.10
|211.76
|211.01
|212.26
|84
|2008.01.15 13:00
|buy
|34
|0.10
|211.76
|211.01
|212.86
|85
|2008.01.15 13:32
|s/l
|33
|0.10
|211.01
|211.01
|212.26
|-70.69
|10516.16
|86
|2008.01.15 13:32
|s/l
|34
|0.10
|211.01
|211.01
|212.86
|-70.69
|10445.47
|87
|2008.01.15 14:00
|sell
|35
|0.10
|210.45
|211.20
|209.95
|88
|2008.01.15 14:00
|sell
|36
|0.10
|210.45
|211.20
|209.35
|89
|2008.01.15 20:16
|t/p
|35
|0.10
|209.95
|211.20
|209.95
|47.11
|10492.58
|90
|2008.01.15 20:16
|modify
|36
|0.10
|210.45
|210.44
|209.35
|91
|2008.01.15 21:22
|modify
|36
|0.10
|210.45
|209.95
|209.35
|92
|2008.01.15 22:24
|t/p
|36
|0.10
|209.35
|209.95
|209.35
|103.65
|10596.23
|93
|2008.01.16 01:00
|sell
|37
|0.10
|208.80
|209.55
|208.30
|94
|2008.01.16 01:00
|sell
|38
|0.10
|208.80
|209.55
|207.70
|95
|2008.01.16 02:00
|close
|37
|0.10
|209.33
|209.55
|208.30
|-49.94
|10546.29
|96
|2008.01.16 02:00
|close
|38
|0.10
|209.35
|209.55
|207.70
|-51.83
|10494.46
|97
|2008.01.16 02:00
|buy
|39
|0.10
|209.35
|208.60
|209.85
|98
|2008.01.16 02:00
|buy
|40
|0.10
|209.35
|208.60
|210.45
|99
|2008.01.16 04:18
|s/l
|39
|0.10
|208.60
|208.60
|209.85
|-70.70
|10423.76
|100
|2008.01.16 04:18
|s/l
|40
|0.10
|208.60
|208.60
|210.45
|-70.70
|10353.06
|101
|2008.01.16 05:00
|sell
|41
|0.10
|208.45
|209.20
|207.95
|102
|2008.01.16 05:00
|sell
|42
|0.10
|208.45
|209.20
|207.35
|103
|2008.01.16 05:41
|t/p
|41
|0.10
|207.95
|209.20
|207.95
|47.12
|10400.18
|104
|2008.01.16 05:41
|modify
|42
|0.10
|208.45
|208.44
|207.35
|105
|2008.01.16 07:50
|s/l
|42
|0.10
|208.44
|208.44
|207.35
|0.95
|10401.13
|106
|2008.01.16 14:00
|buy
|43
|0.10
|209.50
|208.75
|210.00
|107
|2008.01.16 14:00
|buy
|44
|0.10
|209.50
|208.75
|210.60
|108
|2008.01.16 14:09
|t/p
|43
|0.10
|210.00
|208.75
|210.00
|47.13
|10448.26
|109
|2008.01.16 14:09
|modify
|44
|0.10
|209.50
|209.51
|210.60
|110
|2008.01.16 14:14
|modify
|44
|0.10
|209.50
|210.00
|210.60
|111
|2008.01.16 14:18
|s/l
|44
|0.10
|210.00
|210.00
|210.60
|47.13
|10495.39
|112
|2008.01.17 01:00
|sell
|45
|0.10
|210.03
|210.78
|209.53
|113
|2008.01.17 01:00
|sell
|46
|0.10
|210.03
|210.78
|208.93
|114
|2008.01.17 06:12
|s/l
|45
|0.10
|210.78
|210.78
|209.53
|-70.68
|10424.71
|115
|2008.01.17 06:12
|s/l
|46
|0.10
|210.78
|210.78
|208.93
|-70.68
|10354.03
|116
|2008.01.17 07:00
|buy
|47
|0.10
|210.91
|210.16
|211.41
|117
|2008.01.17 07:00
|buy
|48
|0.10
|210.91
|210.16
|212.01
|118
|2008.01.17 08:30
|t/p
|47
|0.10
|211.41
|210.16
|211.41
|47.14
|10401.17
|119
|2008.01.17 08:30
|modify
|48
|0.10
|210.91
|210.92
|212.01
|120
|2008.01.17 08:35
|modify
|48
|0.10
|210.91
|211.41
|212.01
|121
|2008.01.17 08:55
|t/p
|48
|0.10
|212.01
|211.41
|212.01
|103.70
|10504.87
|122
|2008.01.17 12:00
|sell
|49
|0.10
|210.13
|210.88
|209.63
|123
|2008.01.17 12:00
|sell
|50
|0.10
|210.13
|210.88
|209.03
|124
|2008.01.17 12:03
|t/p
|49
|0.10
|209.63
|210.88
|209.63
|47.12
|10551.99
|125
|2008.01.17 12:03
|modify
|50
|0.10
|210.13
|210.12
|209.03
|126
|2008.01.17 12:05
|s/l
|50
|0.10
|210.12
|210.12
|209.03
|0.94
|10552.93
|127
|2008.01.17 14:00
|buy
|51
|0.10
|211.63
|210.88
|212.13
|128
|2008.01.17 14:00
|buy
|52
|0.10
|211.63
|210.88
|212.73
|129
|2008.01.17 14:48
|t/p
|51
|0.10
|212.13
|210.88
|212.13
|47.14
|10600.07
|130
|2008.01.17 14:48
|modify
|52
|0.10
|211.63
|211.64
|212.73
|131
|2008.01.17 15:00
|s/l
|52
|0.10
|211.64
|211.64
|212.73
|0.94
|10601.01
|132
|2008.01.18 01:00
|buy
|53
|0.10
|210.50
|209.75
|211.00
|133
|2008.01.18 01:00
|buy
|54
|0.10
|210.50
|209.75
|211.60
|134
|2008.01.18 02:04
|s/l
|53
|0.10
|209.75
|209.75
|211.00
|-70.72
|10530.29
|135
|2008.01.18 02:04
|s/l
|54
|0.10
|209.75
|209.75
|211.60
|-70.72
|10459.57
|136
|2008.01.18 16:00
|sell
|55
|0.10
|209.15
|209.90
|208.65
|137
|2008.01.18 16:00
|sell
|56
|0.10
|209.15
|209.90
|208.05
|138
|2008.01.18 16:53
|t/p
|55
|0.10
|208.65
|209.90
|208.65
|47.13
|10506.70
|139
|2008.01.18 16:53
|modify
|56
|0.10
|209.15
|209.14
|208.05
|140
|2008.01.18 17:02
|s/l
|56
|0.10
|209.14
|209.14
|208.05
|0.94
|10507.64
|141
|2008.01.21 01:00
|sell
|57
|0.10
|208.71
|209.46
|208.21
|142
|2008.01.21 01:00
|sell
|58
|0.10
|208.71
|209.46
|207.61
|143
|2008.01.21 06:02
|t/p
|57
|0.10
|208.21
|209.46
|208.21
|47.13
|10554.77
|144
|2008.01.21 06:02
|modify
|58
|0.10
|208.71
|208.70
|207.61
|145
|2008.01.21 06:52
|modify
|58
|0.10
|208.71
|208.21
|207.61
|146
|2008.01.21 06:55
|t/p
|58
|0.10
|207.61
|208.21
|207.61
|103.69
|10658.46
|147
|2008.01.22 01:00
|buy
|59
|0.10
|205.43
|204.68
|205.93
|148
|2008.01.22 01:00
|buy
|60
|0.10
|205.43
|204.68
|206.53
|149
|2008.01.22 01:32
|t/p
|59
|0.10
|205.93
|204.68
|205.93
|47.15
|10705.61
|150
|2008.01.22 01:32
|modify
|60
|0.10
|205.43
|205.44
|206.53
|151
|2008.01.22 01:42
|modify
|60
|0.10
|205.43
|205.93
|206.53
|152
|2008.01.22 01:43
|t/p
|60
|0.10
|206.53
|205.93
|206.53
|103.73
|10809.34
|153
|2008.01.23 01:00
|sell
|61
|0.10
|209.55
|210.30
|209.05
|154
|2008.01.23 01:00
|sell
|62
|0.10
|209.55
|210.30
|208.45
|155
|2008.01.23 03:09
|t/p
|61
|0.10
|209.05
|210.30
|209.05
|47.14
|10856.48
|156
|2008.01.23 03:09
|modify
|62
|0.10
|209.55
|209.54
|208.45
|157
|2008.01.23 03:26
|modify
|62
|0.10
|209.55
|209.05
|208.45
|158
|2008.01.23 03:42
|t/p
|62
|0.10
|208.45
|209.05
|208.45
|103.71
|10960.19
|159
|2008.01.24 01:00
|sell
|63
|0.10
|208.54
|209.29
|208.04
|160
|2008.01.24 01:00
|sell
|64
|0.10
|208.54
|209.29
|207.44
|161
|2008.01.24 01:46
|t/p
|63
|0.10
|208.04
|209.29
|208.04
|47.15
|11007.34
|162
|2008.01.24 01:46
|modify
|64
|0.10
|208.54
|208.53
|207.44
|163
|2008.01.24 03:05
|modify
|64
|0.10
|208.54
|208.04
|207.44
|164
|2008.01.24 03:48
|s/l
|64
|0.10
|208.04
|208.04
|207.44
|47.15
|11054.49
|165
|2008.01.24 13:00
|buy
|65
|0.10
|209.55
|208.80
|210.05
|166
|2008.01.24 13:00
|buy
|66
|0.10
|209.55
|208.80
|210.65
|167
|2008.01.24 14:43
|t/p
|65
|0.10
|210.05
|208.80
|210.05
|47.16
|11101.65
|168
|2008.01.24 14:43
|modify
|66
|0.10
|209.55
|209.56
|210.65
|169
|2008.01.24 16:53
|modify
|66
|0.10
|209.55
|210.05
|210.65
|170
|2008.01.24 18:43
|t/p
|66
|0.10
|210.65
|210.05
|210.65
|103.75
|11205.40
|171
|2008.01.25 01:00
|sell
|67
|0.10
|211.48
|212.23
|210.98
|172
|2008.01.25 01:00
|sell
|68
|0.10
|211.48
|212.23
|210.38
|173
|2008.01.25 03:00
|close
|67
|0.10
|212.09
|212.23
|210.98
|-57.52
|11147.88
|174
|2008.01.25 03:00
|close
|68
|0.10
|212.08
|212.23
|210.38
|-56.58
|11091.30
|175
|2008.01.25 03:00
|buy
|69
|0.10
|212.08
|211.33
|212.58
|176
|2008.01.25 03:00
|buy
|70
|0.10
|212.08
|211.33
|213.18
|177
|2008.01.25 04:00
|close
|69
|0.10
|211.90
|211.33
|212.58
|-16.98
|11074.32
|178
|2008.01.25 04:00
|close
|70
|0.10
|211.94
|211.33
|213.18
|-13.21
|11061.11
|179
|2008.01.25 04:00
|sell
|71
|0.10
|211.94
|212.69
|211.44
|180
|2008.01.25 04:00
|sell
|72
|0.10
|211.94
|212.69
|210.84
|181
|2008.01.25 05:00
|close
|71
|0.10
|212.13
|212.69
|211.44
|-17.92
|11043.19
|182
|2008.01.25 05:00
|close
|72
|0.10
|212.14
|212.69
|210.84
|-18.86
|11024.33
|183
|2008.01.25 05:00
|buy
|73
|0.10
|212.14
|211.39
|212.64
|184
|2008.01.25 05:00
|buy
|74
|0.10
|212.14
|211.39
|213.24
|185
|2008.01.25 05:17
|t/p
|73
|0.10
|212.64
|211.39
|212.64
|47.17
|11071.50
|186
|2008.01.25 05:19
|modify
|74
|0.10
|212.14
|212.15
|213.24
|187
|2008.01.25 07:15
|modify
|74
|0.10
|212.14
|212.64
|213.24
|188
|2008.01.25 07:23
|t/p
|74
|0.10
|213.24
|212.64
|213.24
|103.76
|11175.26