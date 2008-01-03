Strategy Tester Report
OnlyPivot_David_v2
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2008.01.02 06:00 - 2008.01.27 23:00 (2008.01.01 - 2008.01.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=0.2; endtradingtime=17; slippage=5; MagicNumber=123456; TP1=50; TP2=110; TP3=0; SLinitial=75; SL1=-1; SL2=-50; SL3=0; SLA1=50; SLA2=100; SLA3=0;
Bars in test1419Ticks modelled561284Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors12107
Initial deposit10000.00
Total net profit1175.26Gross profit2730.50Gross loss-1555.24
Profit factor1.76Expected payoff15.88
Absolute drawdown82.92Maximal drawdown599.40 (5.60%)Relative drawdown5.60% (599.40)
Total trades74Short positions (won %)40 (70.00%)Long positions (won %)34 (58.82%)
Profit trades (% of total)48 (64.86%)Loss trades (% of total)26 (35.14%)
Largestprofit trade103.76loss trade-70.72
Averageprofit trade56.89loss trade-59.82
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (745.83)consecutive losses (loss in money)8 (-565.48)
Maximalconsecutive profit (count of wins)745.83 (12)consecutive loss (count of losses)-565.48 (8)
Averageconsecutive wins6consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.03 01:00buy10.10217.00216.25217.50
22008.01.03 01:00buy20.10217.00216.25218.10
32008.01.03 04:28t/p10.10217.50216.25217.5047.1110047.11
42008.01.03 04:28modify20.10217.00217.01218.10
52008.01.03 07:26s/l20.10217.01217.01218.100.9410048.05
62008.01.03 10:00sell30.10215.19215.94214.69
72008.01.03 10:00sell40.10215.19215.94214.09
82008.01.03 10:25t/p30.10214.69215.94214.6947.1010095.15
92008.01.03 10:25modify40.10215.19214.69214.09
102008.01.03 11:00t/p40.10214.09214.69214.09103.6210198.77
112008.01.04 01:00sell50.10215.38216.13214.88
122008.01.04 01:00sell60.10215.38216.13214.28
132008.01.04 02:00t/p50.10214.88216.13214.8847.1110245.88
142008.01.04 02:00modify60.10215.38215.37214.28
152008.01.04 03:00s/l60.10215.37215.37214.280.9510246.83
162008.01.04 11:00buy70.10216.63215.88217.13
172008.01.04 11:00buy80.10216.63215.88217.73
182008.01.04 12:29s/l70.10215.88215.88217.13-70.6710176.16
192008.01.04 12:29s/l80.10215.88215.88217.73-70.6710105.49
202008.01.04 13:00sell90.10215.95216.70215.45
212008.01.04 13:00sell100.10215.95216.70214.85
222008.01.04 13:30t/p90.10215.45216.70215.4547.1010152.59
232008.01.04 13:30modify100.10215.95215.94214.85
242008.01.04 13:30modify100.10215.95215.45214.85
252008.01.04 13:30t/p100.10214.85215.45214.85103.6210256.21
262008.01.07 01:00buy110.10214.58213.83215.08
272008.01.07 01:00buy120.10214.58213.83215.68
282008.01.07 08:10t/p110.10215.08213.83215.0847.1110303.32
292008.01.07 08:10modify120.10214.58214.59215.68
302008.01.07 08:36modify120.10214.58215.08215.68
312008.01.07 08:47t/p120.10215.68215.08215.68103.6510406.97
322008.01.08 01:00buy130.10215.03214.28215.53
332008.01.08 01:00buy140.10215.03214.28216.13
342008.01.08 03:23t/p130.10215.53214.28215.5347.1210454.09
352008.01.08 03:23modify140.10215.03215.04216.13
362008.01.08 06:57modify140.10215.03215.53216.13
372008.01.08 07:02t/p140.10216.13215.53216.13103.6610557.75
382008.01.09 01:00buy150.10215.29214.54215.79
392008.01.09 01:00buy160.10215.29214.54216.39
402008.01.09 05:17t/p150.10215.79214.54215.7947.1310604.88
412008.01.09 05:17modify160.10215.29215.30216.39
422008.01.09 06:09modify160.10215.29215.79216.39
432008.01.09 06:15t/p160.10216.39215.79216.39103.6810708.56
442008.01.09 10:00sell170.10214.41215.16213.91
452008.01.09 10:00sell180.10214.41215.16213.31
462008.01.09 10:39s/l170.10215.16215.16213.91-70.6710637.89
472008.01.09 10:39s/l180.10215.16215.16213.31-70.6710567.22
482008.01.10 01:00buy190.10215.44214.69215.94
492008.01.10 01:00buy200.10215.44214.69216.54
502008.01.10 02:29s/l190.10214.69214.69215.94-70.7010496.52
512008.01.10 02:29s/l200.10214.69214.69216.54-70.7010425.82
522008.01.10 03:00sell210.10214.76215.51214.26
532008.01.10 03:00sell220.10214.76215.51213.66
542008.01.10 09:49s/l210.10215.51215.51214.26-70.6710355.15
552008.01.10 09:49s/l220.10215.51215.51213.66-70.6710284.48
562008.01.10 10:00buy230.10215.53214.78216.03
572008.01.10 10:00buy240.10215.53214.78216.63
582008.01.10 12:54s/l230.10214.78214.78216.03-70.7010213.78
592008.01.10 12:54s/l240.10214.78214.78216.63-70.7010143.08
602008.01.10 13:00sell250.10214.94215.69214.44
612008.01.10 13:00sell260.10214.94215.69213.84
622008.01.10 13:52t/p250.10214.44215.69214.4447.1210190.20
632008.01.10 13:52modify260.10214.94214.93213.84
642008.01.10 15:03s/l260.10214.93214.93213.840.9410191.14
652008.01.11 01:00sell270.10214.97215.72214.47
662008.01.11 01:00sell280.10214.97215.72213.87
672008.01.11 03:45t/p270.10214.47215.72214.4747.1010238.24
682008.01.11 03:45modify280.10214.97214.96213.87
692008.01.11 05:42modify280.10214.97214.47213.87
702008.01.11 05:45t/p280.10213.87214.47213.87103.6310341.87
712008.01.14 01:00sell290.10213.19213.94212.69
722008.01.14 01:00sell300.10213.19213.94212.09
732008.01.14 06:20t/p290.10212.69213.94212.6947.1110388.98
742008.01.14 06:20modify300.10213.19213.18212.09
752008.01.14 08:14modify300.10213.19212.69212.09
762008.01.14 08:32t/p300.10212.09212.69212.09103.6510492.63
772008.01.15 01:00sell310.10211.11211.86210.61
782008.01.15 01:00sell320.10211.11211.86210.01
792008.01.15 07:17t/p310.10210.61211.86210.6147.1110539.74
802008.01.15 07:17modify320.10211.11211.10210.01
812008.01.15 08:13modify320.10211.11210.61210.01
822008.01.15 08:51s/l320.10210.61210.61210.0147.1110586.85
832008.01.15 13:00buy330.10211.76211.01212.26
842008.01.15 13:00buy340.10211.76211.01212.86
852008.01.15 13:32s/l330.10211.01211.01212.26-70.6910516.16
862008.01.15 13:32s/l340.10211.01211.01212.86-70.6910445.47
872008.01.15 14:00sell350.10210.45211.20209.95
882008.01.15 14:00sell360.10210.45211.20209.35
892008.01.15 20:16t/p350.10209.95211.20209.9547.1110492.58
902008.01.15 20:16modify360.10210.45210.44209.35
912008.01.15 21:22modify360.10210.45209.95209.35
922008.01.15 22:24t/p360.10209.35209.95209.35103.6510596.23
932008.01.16 01:00sell370.10208.80209.55208.30
942008.01.16 01:00sell380.10208.80209.55207.70
952008.01.16 02:00close370.10209.33209.55208.30-49.9410546.29
962008.01.16 02:00close380.10209.35209.55207.70-51.8310494.46
972008.01.16 02:00buy390.10209.35208.60209.85
982008.01.16 02:00buy400.10209.35208.60210.45
992008.01.16 04:18s/l390.10208.60208.60209.85-70.7010423.76
1002008.01.16 04:18s/l400.10208.60208.60210.45-70.7010353.06
1012008.01.16 05:00sell410.10208.45209.20207.95
1022008.01.16 05:00sell420.10208.45209.20207.35
1032008.01.16 05:41t/p410.10207.95209.20207.9547.1210400.18
1042008.01.16 05:41modify420.10208.45208.44207.35
1052008.01.16 07:50s/l420.10208.44208.44207.350.9510401.13
1062008.01.16 14:00buy430.10209.50208.75210.00
1072008.01.16 14:00buy440.10209.50208.75210.60
1082008.01.16 14:09t/p430.10210.00208.75210.0047.1310448.26
1092008.01.16 14:09modify440.10209.50209.51210.60
1102008.01.16 14:14modify440.10209.50210.00210.60
1112008.01.16 14:18s/l440.10210.00210.00210.6047.1310495.39
1122008.01.17 01:00sell450.10210.03210.78209.53
1132008.01.17 01:00sell460.10210.03210.78208.93
1142008.01.17 06:12s/l450.10210.78210.78209.53-70.6810424.71
1152008.01.17 06:12s/l460.10210.78210.78208.93-70.6810354.03
1162008.01.17 07:00buy470.10210.91210.16211.41
1172008.01.17 07:00buy480.10210.91210.16212.01
1182008.01.17 08:30t/p470.10211.41210.16211.4147.1410401.17
1192008.01.17 08:30modify480.10210.91210.92212.01
1202008.01.17 08:35modify480.10210.91211.41212.01
1212008.01.17 08:55t/p480.10212.01211.41212.01103.7010504.87
1222008.01.17 12:00sell490.10210.13210.88209.63
1232008.01.17 12:00sell500.10210.13210.88209.03
1242008.01.17 12:03t/p490.10209.63210.88209.6347.1210551.99
1252008.01.17 12:03modify500.10210.13210.12209.03
1262008.01.17 12:05s/l500.10210.12210.12209.030.9410552.93
1272008.01.17 14:00buy510.10211.63210.88212.13
1282008.01.17 14:00buy520.10211.63210.88212.73
1292008.01.17 14:48t/p510.10212.13210.88212.1347.1410600.07
1302008.01.17 14:48modify520.10211.63211.64212.73
1312008.01.17 15:00s/l520.10211.64211.64212.730.9410601.01
1322008.01.18 01:00buy530.10210.50209.75211.00
1332008.01.18 01:00buy540.10210.50209.75211.60
1342008.01.18 02:04s/l530.10209.75209.75211.00-70.7210530.29
1352008.01.18 02:04s/l540.10209.75209.75211.60-70.7210459.57
1362008.01.18 16:00sell550.10209.15209.90208.65
1372008.01.18 16:00sell560.10209.15209.90208.05
1382008.01.18 16:53t/p550.10208.65209.90208.6547.1310506.70
1392008.01.18 16:53modify560.10209.15209.14208.05
1402008.01.18 17:02s/l560.10209.14209.14208.050.9410507.64
1412008.01.21 01:00sell570.10208.71209.46208.21
1422008.01.21 01:00sell580.10208.71209.46207.61
1432008.01.21 06:02t/p570.10208.21209.46208.2147.1310554.77
1442008.01.21 06:02modify580.10208.71208.70207.61
1452008.01.21 06:52modify580.10208.71208.21207.61
1462008.01.21 06:55t/p580.10207.61208.21207.61103.6910658.46
1472008.01.22 01:00buy590.10205.43204.68205.93
1482008.01.22 01:00buy600.10205.43204.68206.53
1492008.01.22 01:32t/p590.10205.93204.68205.9347.1510705.61
1502008.01.22 01:32modify600.10205.43205.44206.53
1512008.01.22 01:42modify600.10205.43205.93206.53
1522008.01.22 01:43t/p600.10206.53205.93206.53103.7310809.34
1532008.01.23 01:00sell610.10209.55210.30209.05
1542008.01.23 01:00sell620.10209.55210.30208.45
1552008.01.23 03:09t/p610.10209.05210.30209.0547.1410856.48
1562008.01.23 03:09modify620.10209.55209.54208.45
1572008.01.23 03:26modify620.10209.55209.05208.45
1582008.01.23 03:42t/p620.10208.45209.05208.45103.7110960.19
1592008.01.24 01:00sell630.10208.54209.29208.04
1602008.01.24 01:00sell640.10208.54209.29207.44
1612008.01.24 01:46t/p630.10208.04209.29208.0447.1511007.34
1622008.01.24 01:46modify640.10208.54208.53207.44
1632008.01.24 03:05modify640.10208.54208.04207.44
1642008.01.24 03:48s/l640.10208.04208.04207.4447.1511054.49
1652008.01.24 13:00buy650.10209.55208.80210.05
1662008.01.24 13:00buy660.10209.55208.80210.65
1672008.01.24 14:43t/p650.10210.05208.80210.0547.1611101.65
1682008.01.24 14:43modify660.10209.55209.56210.65
1692008.01.24 16:53modify660.10209.55210.05210.65
1702008.01.24 18:43t/p660.10210.65210.05210.65103.7511205.40
1712008.01.25 01:00sell670.10211.48212.23210.98
1722008.01.25 01:00sell680.10211.48212.23210.38
1732008.01.25 03:00close670.10212.09212.23210.98-57.5211147.88
1742008.01.25 03:00close680.10212.08212.23210.38-56.5811091.30
1752008.01.25 03:00buy690.10212.08211.33212.58
1762008.01.25 03:00buy700.10212.08211.33213.18
1772008.01.25 04:00close690.10211.90211.33212.58-16.9811074.32
1782008.01.25 04:00close700.10211.94211.33213.18-13.2111061.11
1792008.01.25 04:00sell710.10211.94212.69211.44
1802008.01.25 04:00sell720.10211.94212.69210.84
1812008.01.25 05:00close710.10212.13212.69211.44-17.9211043.19
1822008.01.25 05:00close720.10212.14212.69210.84-18.8611024.33
1832008.01.25 05:00buy730.10212.14211.39212.64
1842008.01.25 05:00buy740.10212.14211.39213.24
1852008.01.25 05:17t/p730.10212.64211.39212.6447.1711071.50
1862008.01.25 05:19modify740.10212.14212.15213.24
1872008.01.25 07:15modify740.10212.14212.64213.24
1882008.01.25 07:23t/p740.10213.24212.64213.24103.7611175.26