|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.02 00:00 - 2008.01.21 23:00 (2007.01.01 - 2008.01.22)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=3; UseStopLoss=true; StopLoss=100; UseTakeProfit=false; TakeProfit=0; UseTrailingStop=false; TrailingStop=30;
|Bars in test
|7469
|Ticks modelled
|4102920
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|200000.00
|Total net profit
|11784.27
|Gross profit
|83848.64
|Gross loss
|-72064.37
|Profit factor
|1.16
|Expected payoff
|50.58
|Absolute drawdown
|140.85
|Maximal drawdown
|13133.03 (6.09%)
|Relative drawdown
|6.09% (13133.03)
|Total trades
|233
|Short positions (won %)
|113 (30.09%)
|Long positions (won %)
|120 (45.00%)
|Profit trades (% of total)
|88 (37.77%)
|Loss trades (% of total)
|145 (62.23%)
|Largest
|profit trade
|5754.88
|loss trade
|-977.91
|Average
|profit trade
|952.83
|loss trade
|-497.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (8038.48)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-3545.26)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|9470.11 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-4673.36 (5)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 09:00
|buy
|1
|1.00
|233.49
|232.49
|0.00
|2
|2007.01.03 07:00
|close
|1
|1.00
|234.28
|232.49
|0.00
|765.57
|200765.57
|3
|2007.01.04 06:00
|buy
|2
|1.00
|233.02
|232.02
|0.00
|4
|2007.01.04 09:00
|close
|2
|1.00
|232.73
|232.02
|0.00
|-272.02
|200493.55
|5
|2007.01.04 10:00
|sell
|3
|1.00
|231.87
|232.87
|0.00
|6
|2007.01.08 10:00
|close
|3
|1.00
|228.95
|232.87
|0.00
|2658.55
|203152.10
|7
|2007.01.09 19:00
|sell
|4
|1.00
|231.16
|232.16
|0.00
|8
|2007.01.10 09:00
|close
|4
|1.00
|231.44
|232.16
|0.00
|-300.80
|202851.31
|9
|2007.01.10 12:00
|sell
|5
|1.00
|231.00
|232.00
|0.00
|10
|2007.01.11 04:00
|close
|5
|1.00
|231.35
|232.00
|0.00
|-442.78
|202408.53
|11
|2007.01.11 05:00
|buy
|6
|1.00
|231.45
|230.45
|0.00
|12
|2007.01.12 01:00
|close
|6
|1.00
|233.92
|230.45
|0.00
|2329.81
|204738.35
|13
|2007.01.15 02:00
|sell
|7
|1.00
|235.01
|236.01
|0.00
|14
|2007.01.15 05:00
|close
|7
|1.00
|235.84
|236.01
|0.00
|-775.19
|203963.16
|15
|2007.01.15 11:00
|buy
|8
|1.00
|236.85
|235.85
|0.00
|16
|2007.01.15 20:00
|close
|8
|1.00
|236.54
|235.85
|0.00
|-289.61
|203673.55
|17
|2007.01.16 15:00
|buy
|9
|1.00
|237.13
|236.13
|0.00
|18
|2007.01.16 16:00
|close
|9
|1.00
|236.49
|236.13
|0.00
|-596.68
|203076.87
|19
|2007.01.17 03:00
|buy
|10
|1.00
|237.00
|236.00
|0.00
|20
|2007.01.19 10:00
|close
|10
|1.00
|239.14
|236.00
|0.00
|2101.97
|205178.83
|21
|2007.01.19 21:00
|sell
|11
|1.00
|239.27
|240.27
|0.00
|22
|2007.01.22 02:00
|close
|11
|1.00
|239.62
|240.27
|0.00
|-366.13
|204812.71
|23
|2007.01.22 06:00
|buy
|12
|1.00
|239.64
|238.64
|0.00
|24
|2007.01.24 04:00
|close
|12
|1.00
|240.91
|238.64
|0.00
|1237.52
|206050.23
|25
|2007.01.24 17:00
|sell
|13
|1.00
|237.72
|238.72
|0.00
|26
|2007.01.24 22:57
|s/l
|13
|1.00
|238.72
|238.72
|0.00
|-936.85
|205113.38
|27
|2007.01.24 23:00
|buy
|14
|1.00
|238.70
|237.70
|0.00
|28
|2007.01.25 02:47
|s/l
|14
|1.00
|237.70
|237.70
|0.00
|-863.88
|204249.50
|29
|2007.01.25 04:00
|sell
|15
|1.00
|236.80
|237.80
|0.00
|30
|2007.01.25 09:12
|s/l
|15
|1.00
|237.80
|237.80
|0.00
|-936.77
|203312.73
|31
|2007.01.25 10:00
|buy
|16
|1.00
|237.85
|236.85
|0.00
|32
|2007.01.26 11:00
|close
|16
|1.00
|238.28
|236.85
|0.00
|427.22
|203739.95
|33
|2007.01.26 12:00
|sell
|17
|1.00
|238.11
|239.11
|0.00
|34
|2007.01.29 01:00
|close
|17
|1.00
|238.29
|239.11
|0.00
|-207.00
|203532.96
|35
|2007.01.29 04:00
|buy
|18
|1.00
|238.49
|237.49
|0.00
|36
|2007.01.29 13:00
|close
|18
|1.00
|238.52
|237.49
|0.00
|28.08
|203561.04
|37
|2007.01.29 21:00
|buy
|19
|1.00
|238.96
|237.96
|0.00
|38
|2007.01.30 02:00
|close
|19
|1.00
|238.57
|237.96
|0.00
|-340.62
|203220.42
|39
|2007.01.30 05:00
|buy
|20
|1.00
|239.05
|238.05
|0.00
|40
|2007.01.30 16:00
|close
|20
|1.00
|238.79
|238.05
|0.00
|-243.31
|202977.11
|41
|2007.01.31 21:00
|buy
|21
|1.00
|237.13
|236.13
|0.00
|42
|2007.02.01 04:00
|close
|21
|1.00
|236.71
|236.13
|0.00
|-319.80
|202657.31
|43
|2007.02.02 11:00
|buy
|22
|1.00
|237.96
|236.96
|0.00
|44
|2007.02.02 22:00
|close
|22
|1.00
|238.05
|236.96
|0.00
|84.29
|202741.60
|45
|2007.02.06 04:00
|buy
|23
|1.00
|235.75
|234.75
|0.00
|46
|2007.02.07 01:00
|close
|23
|1.00
|236.59
|234.75
|0.00
|810.63
|203552.24
|47
|2007.02.07 08:00
|buy
|24
|1.00
|237.16
|236.16
|0.00
|48
|2007.02.07 21:00
|close
|24
|1.00
|237.58
|236.16
|0.00
|393.18
|203945.42
|49
|2007.02.08 06:00
|buy
|25
|1.00
|238.33
|237.33
|0.00
|50
|2007.02.08 14:00
|close
|25
|1.00
|237.85
|237.33
|0.00
|-449.35
|203496.07
|51
|2007.02.09 05:00
|buy
|26
|1.00
|237.61
|236.61
|0.00
|52
|2007.02.09 08:45
|s/l
|26
|1.00
|236.61
|236.61
|0.00
|-936.60
|202559.47
|53
|2007.02.09 10:00
|sell
|27
|1.00
|236.72
|237.72
|0.00
|54
|2007.02.09 19:01
|close
|27
|1.00
|237.24
|237.72
|0.00
|-487.03
|202072.44
|55
|2007.02.12 12:00
|sell
|28
|1.00
|237.10
|238.10
|0.00
|56
|2007.02.12 21:00
|close
|28
|1.00
|237.36
|238.10
|0.00
|-243.78
|201828.66
|57
|2007.02.13 02:00
|sell
|29
|1.00
|236.97
|237.97
|0.00
|58
|2007.02.13 21:00
|close
|29
|1.00
|235.82
|237.97
|0.00
|1078.40
|202907.06
|59
|2007.02.13 22:00
|buy
|30
|1.00
|235.92
|234.92
|0.00
|60
|2007.02.15 01:00
|close
|30
|1.00
|236.33
|234.92
|0.00
|482.45
|203389.50
|61
|2007.02.16 05:00
|buy
|31
|1.00
|233.06
|232.06
|0.00
|62
|2007.02.16 10:00
|close
|31
|1.00
|232.76
|232.06
|0.00
|-281.53
|203107.97
|63
|2007.02.16 16:00
|buy
|32
|1.00
|232.53
|231.53
|0.00
|64
|2007.02.19 12:00
|close
|32
|1.00
|232.59
|231.53
|0.00
|80.72
|203188.70
|65
|2007.02.19 14:00
|sell
|33
|1.00
|232.48
|233.48
|0.00
|66
|2007.02.19 18:00
|close
|33
|1.00
|233.27
|233.48
|0.00
|-741.36
|202447.34
|67
|2007.02.19 19:00
|buy
|34
|1.00
|233.82
|232.82
|0.00
|68
|2007.02.21 05:00
|close
|34
|1.00
|234.41
|232.82
|0.00
|603.40
|203050.74
|69
|2007.02.21 15:00
|buy
|35
|1.00
|236.19
|235.19
|0.00
|70
|2007.02.22 09:00
|close
|35
|1.00
|236.07
|235.19
|0.00
|-39.57
|203011.17
|71
|2007.02.22 17:00
|buy
|36
|1.00
|237.11
|236.11
|0.00
|72
|2007.02.23 11:00
|close
|36
|1.00
|237.49
|236.11
|0.00
|381.76
|203392.93
|73
|2007.02.26 20:00
|buy
|37
|1.00
|236.73
|235.73
|0.00
|74
|2007.02.27 03:00
|close
|37
|1.00
|236.37
|235.73
|0.00
|-314.89
|203078.05
|75
|2007.02.27 08:00
|sell
|38
|1.00
|235.70
|236.70
|0.00
|76
|2007.02.28 03:00
|close
|38
|1.00
|232.71
|236.70
|0.00
|2775.17
|205853.22
|77
|2007.03.01 08:00
|sell
|39
|1.00
|231.51
|232.51
|0.00
|78
|2007.03.02 05:00
|close
|39
|1.00
|230.47
|232.51
|0.00
|940.05
|206793.27
|79
|2007.03.02 11:00
|sell
|40
|1.00
|229.29
|230.29
|0.00
|80
|2007.03.05 16:00
|close
|40
|1.00
|223.13
|230.29
|0.00
|5754.88
|212548.16
|81
|2007.03.06 22:00
|buy
|41
|1.00
|225.26
|224.26
|0.00
|82
|2007.03.07 02:30
|s/l
|41
|1.00
|224.26
|224.26
|0.00
|-915.17
|211632.99
|83
|2007.03.07 05:00
|sell
|42
|1.00
|224.77
|225.77
|0.00
|84
|2007.03.07 17:00
|close
|42
|1.00
|225.01
|225.77
|0.00
|-225.44
|211407.55
|85
|2007.03.07 23:00
|sell
|43
|1.00
|224.25
|225.25
|0.00
|86
|2007.03.08 05:00
|close
|43
|1.00
|224.71
|225.25
|0.00
|-547.23
|210860.33
|87
|2007.03.08 07:00
|buy
|44
|1.00
|225.58
|224.58
|0.00
|88
|2007.03.08 22:00
|close
|44
|1.00
|225.74
|224.58
|0.00
|150.30
|211010.63
|89
|2007.03.08 23:00
|sell
|45
|1.00
|225.90
|226.90
|0.00
|90
|2007.03.09 02:00
|close
|45
|1.00
|226.60
|226.90
|0.00
|-695.81
|210314.82
|91
|2007.03.09 08:00
|buy
|46
|1.00
|226.87
|225.87
|0.00
|92
|2007.03.12 13:00
|close
|46
|1.00
|228.50
|225.87
|0.00
|1556.94
|211871.77
|93
|2007.03.13 05:00
|sell
|47
|1.00
|226.79
|227.79
|0.00
|94
|2007.03.14 14:00
|close
|47
|1.00
|224.16
|227.79
|0.00
|2433.86
|214305.63
|95
|2007.03.15 15:00
|sell
|48
|1.00
|226.88
|227.88
|0.00
|96
|2007.03.15 17:39
|s/l
|48
|1.00
|227.88
|227.88
|0.00
|-939.93
|213365.70
|97
|2007.03.15 19:00
|buy
|49
|1.00
|227.83
|226.83
|0.00
|98
|2007.03.16 01:00
|close
|49
|1.00
|227.10
|226.83
|0.00
|-661.94
|212703.77
|99
|2007.03.16 15:00
|buy
|50
|1.00
|227.66
|226.66
|0.00
|100
|2007.03.16 17:00
|close
|50
|1.00
|226.77
|226.66
|0.00
|-836.47
|211867.30
|101
|2007.03.16 18:00
|sell
|51
|1.00
|226.78
|227.78
|0.00
|102
|2007.03.19 02:18
|s/l
|51
|1.00
|227.78
|227.78
|0.00
|-977.91
|210889.39
|103
|2007.03.19 04:00
|buy
|52
|1.00
|227.18
|226.18
|0.00
|104
|2007.03.19 21:00
|close
|52
|1.00
|228.14
|226.18
|0.00
|902.17
|211791.56
|105
|2007.03.20 00:00
|sell
|53
|1.00
|228.34
|229.34
|0.00
|106
|2007.03.20 01:00
|close
|53
|1.00
|228.95
|229.34
|0.00
|-573.04
|211218.52
|107
|2007.03.20 05:00
|sell
|54
|1.00
|229.03
|230.03
|0.00
|108
|2007.03.20 10:33
|s/l
|54
|1.00
|230.03
|230.03
|0.00
|-939.05
|210279.47
|109
|2007.03.20 16:00
|sell
|55
|1.00
|229.34
|230.34
|0.00
|110
|2007.03.21 00:00
|close
|55
|1.00
|230.01
|230.34
|0.00
|-667.70
|209611.78
|111
|2007.03.21 09:00
|buy
|56
|1.00
|230.71
|229.71
|0.00
|112
|2007.03.22 08:00
|close
|56
|1.00
|230.70
|229.71
|0.00
|63.86
|209675.64
|113
|2007.03.22 13:00
|buy
|57
|1.00
|231.87
|230.87
|0.00
|114
|2007.03.23 03:00
|close
|57
|1.00
|231.74
|230.87
|0.00
|-97.66
|209577.98
|115
|2007.03.23 22:00
|buy
|58
|1.00
|231.66
|230.66
|0.00
|116
|2007.03.26 03:00
|close
|58
|1.00
|231.03
|230.66
|0.00
|-567.31
|209010.68
|117
|2007.03.26 09:00
|buy
|59
|1.00
|231.80
|230.80
|0.00
|118
|2007.03.27 08:00
|close
|59
|1.00
|232.43
|230.80
|0.00
|616.18
|209626.86
|119
|2007.03.27 09:00
|sell
|60
|1.00
|232.14
|233.14
|0.00
|120
|2007.03.28 02:00
|close
|60
|1.00
|231.90
|233.14
|0.00
|187.11
|209813.98
|121
|2007.03.28 04:00
|sell
|61
|1.00
|230.71
|231.71
|0.00
|122
|2007.03.29 02:00
|close
|61
|1.00
|229.53
|231.71
|0.00
|993.28
|210807.26
|123
|2007.03.30 05:00
|sell
|62
|1.00
|231.00
|232.00
|0.00
|124
|2007.03.30 14:00
|close
|62
|1.00
|231.38
|232.00
|0.00
|-356.97
|210450.29
|125
|2007.03.30 21:00
|buy
|63
|1.00
|231.83
|230.83
|0.00
|126
|2007.04.04 01:00
|close
|63
|1.00
|234.43
|230.83
|0.00
|2515.24
|212965.53
|127
|2007.04.04 14:00
|sell
|64
|1.00
|234.50
|235.50
|0.00
|128
|2007.04.05 01:00
|close
|64
|1.00
|234.69
|235.50
|0.00
|-293.78
|212671.76
|129
|2007.04.05 05:00
|sell
|65
|1.00
|234.14
|235.14
|0.00
|130
|2007.04.05 09:00
|close
|65
|1.00
|234.56
|235.14
|0.00
|-394.81
|212276.95
|131
|2007.04.05 10:00
|buy
|66
|1.00
|234.66
|233.66
|0.00
|132
|2007.04.05 12:00
|close
|66
|1.00
|234.21
|233.66
|0.00
|-423.10
|211853.85
|133
|2007.04.05 14:00
|sell
|67
|1.00
|234.04
|235.04
|0.00
|134
|2007.04.06 02:00
|close
|67
|1.00
|233.96
|235.04
|0.00
|36.82
|211890.67
|135
|2007.04.06 15:00
|buy
|68
|1.00
|234.37
|233.37
|0.00
|136
|2007.04.09 08:00
|close
|68
|1.00
|234.35
|233.37
|0.00
|5.57
|211896.25
|137
|2007.04.10 04:00
|sell
|69
|1.00
|233.68
|234.68
|0.00
|138
|2007.04.10 06:00
|close
|69
|1.00
|234.28
|234.68
|0.00
|-565.56
|211330.69
|139
|2007.04.11 00:00
|sell
|70
|1.00
|234.65
|235.65
|0.00
|140
|2007.04.11 02:00
|close
|70
|1.00
|234.98
|235.65
|0.00
|-311.29
|211019.40
|141
|2007.04.11 05:00
|buy
|71
|1.00
|235.24
|234.24
|0.00
|142
|2007.04.11 21:00
|close
|71
|1.00
|235.60
|234.24
|0.00
|339.08
|211358.48
|143
|2007.04.13 01:00
|buy
|72
|1.00
|235.70
|234.70
|0.00
|144
|2007.04.13 07:00
|close
|72
|1.00
|235.52
|234.70
|0.00
|-169.44
|211189.04
|145
|2007.04.13 10:00
|sell
|73
|1.00
|235.38
|236.38
|0.00
|146
|2007.04.13 16:00
|close
|73
|1.00
|235.69
|236.38
|0.00
|-291.98
|210897.06
|147
|2007.04.16 09:00
|buy
|74
|1.00
|237.76
|236.76
|0.00
|148
|2007.04.17 00:00
|close
|74
|1.00
|238.00
|236.76
|0.00
|250.42
|211147.48
|149
|2007.04.17 14:00
|buy
|75
|1.00
|239.15
|238.15
|0.00
|150
|2007.04.17 22:00
|close
|75
|1.00
|238.50
|238.15
|0.00
|-612.46
|210535.02
|151
|2007.04.18 14:00
|sell
|76
|1.00
|237.35
|238.35
|0.00
|152
|2007.04.18 22:00
|close
|76
|1.00
|238.20
|238.35
|0.00
|-801.06
|209733.96
|153
|2007.04.18 23:00
|buy
|77
|1.00
|238.40
|237.40
|0.00
|154
|2007.04.19 02:13
|s/l
|77
|1.00
|237.40
|237.40
|0.00
|-869.35
|208864.61
|155
|2007.04.19 05:00
|sell
|78
|1.00
|236.53
|237.53
|0.00
|156
|2007.04.19 16:00
|close
|78
|1.00
|236.65
|237.53
|0.00
|-113.05
|208751.56
|157
|2007.04.20 18:00
|buy
|79
|1.00
|238.21
|237.21
|0.00
|158
|2007.04.23 00:01
|close
|79
|1.00
|238.07
|237.21
|0.00
|-107.77
|208643.80
|159
|2007.04.23 19:00
|buy
|80
|1.00
|237.37
|236.37
|0.00
|160
|2007.04.24 00:00
|close
|80
|1.00
|237.18
|236.37
|0.00
|-154.91
|208488.89
|161
|2007.04.24 02:00
|sell
|81
|1.00
|237.02
|238.02
|0.00
|162
|2007.04.24 12:00
|close
|81
|1.00
|237.49
|238.02
|0.00
|-443.23
|208045.66
|163
|2007.04.25 04:00
|sell
|82
|1.00
|237.02
|238.02
|0.00
|164
|2007.04.25 09:00
|close
|82
|1.00
|237.49
|238.02
|0.00
|-443.44
|207602.22
|165
|2007.04.25 10:00
|buy
|83
|1.00
|237.42
|236.42
|0.00
|166
|2007.04.26 00:00
|close
|83
|1.00
|237.47
|236.42
|0.00
|120.42
|207722.64
|167
|2007.04.26 08:00
|buy
|84
|1.00
|238.03
|237.03
|0.00
|168
|2007.04.26 16:00
|close
|84
|1.00
|237.60
|237.03
|0.00
|-405.78
|207316.86
|169
|2007.04.27 00:01
|sell
|85
|1.00
|237.96
|238.96
|0.00
|170
|2007.04.27 11:00
|close
|85
|1.00
|238.31
|238.96
|0.00
|-330.62
|206986.24
|171
|2007.04.27 13:00
|buy
|86
|1.00
|238.56
|237.56
|0.00
|172
|2007.04.30 01:00
|close
|86
|1.00
|238.14
|237.56
|0.00
|-372.04
|206614.21
|173
|2007.04.30 17:00
|buy
|87
|1.00
|239.01
|238.01
|0.00
|174
|2007.05.01 16:00
|close
|87
|1.00
|239.09
|238.01
|0.00
|99.99
|206714.20
|175
|2007.05.01 18:00
|sell
|88
|1.00
|239.38
|240.38
|0.00
|176
|2007.05.02 02:00
|close
|88
|1.00
|239.42
|240.38
|0.00
|-76.16
|206638.04
|177
|2007.05.02 15:00
|sell
|89
|1.00
|239.00
|240.00
|0.00
|178
|2007.05.03 02:00
|close
|89
|1.00
|239.21
|240.00
|0.00
|-313.66
|206324.39
|179
|2007.05.03 03:01
|buy
|90
|1.00
|239.24
|238.24
|0.00
|180
|2007.05.03 13:00
|close
|90
|1.00
|239.22
|238.24
|0.00
|-18.89
|206305.50
|181
|2007.05.03 19:01
|sell
|91
|1.00
|239.21
|240.21
|0.00
|182
|2007.05.04 16:00
|close
|91
|1.00
|239.16
|240.21
|0.00
|8.82
|206314.32
|183
|2007.05.04 17:00
|buy
|92
|1.00
|239.49
|238.49
|0.00
|184
|2007.05.07 05:00
|close
|92
|1.00
|239.31
|238.49
|0.00
|-145.85
|206168.48
|185
|2007.05.07 06:00
|sell
|93
|1.00
|239.13
|240.13
|0.00
|186
|2007.05.07 08:00
|close
|93
|1.00
|239.52
|240.13
|0.00
|-368.76
|205799.72
|187
|2007.05.07 09:00
|sell
|94
|1.00
|239.24
|240.24
|0.00
|188
|2007.05.07 12:00
|close
|94
|1.00
|239.52
|240.24
|0.00
|-264.75
|205534.97
|189
|2007.05.07 13:00
|sell
|95
|1.00
|239.34
|240.34
|0.00
|190
|2007.05.08 02:00
|close
|95
|1.00
|239.40
|240.34
|0.00
|-95.14
|205439.83
|191
|2007.05.08 23:01
|buy
|96
|1.00
|238.83
|237.83
|0.00
|192
|2007.05.09 03:00
|close
|96
|1.00
|238.27
|237.83
|0.00
|-504.89
|204934.95
|193
|2007.05.09 04:00
|sell
|97
|1.00
|238.32
|239.32
|0.00
|194
|2007.05.09 11:00
|close
|97
|1.00
|238.62
|239.32
|0.00
|-283.50
|204651.45
|195
|2007.05.10 09:00
|buy
|98
|1.00
|239.65
|238.65
|0.00
|196
|2007.05.10 12:00
|close
|98
|1.00
|239.25
|238.65
|0.00
|-378.26
|204273.19
|197
|2007.05.11 07:00
|buy
|99
|1.00
|237.56
|236.56
|0.00
|198
|2007.05.11 11:32
|s/l
|99
|1.00
|236.56
|236.56
|0.00
|-945.54
|203327.65
|199
|2007.05.11 14:00
|buy
|100
|1.00
|237.12
|236.12
|0.00
|200
|2007.05.14 11:00
|close
|100
|1.00
|238.17
|236.12
|0.00
|1017.22
|204344.87
|201
|2007.05.14 17:00
|sell
|101
|1.00
|238.32
|239.32
|0.00
|202
|2007.05.15 02:00
|close
|101
|1.00
|238.48
|239.32
|0.00
|-189.62
|204155.26
|203
|2007.05.15 05:00
|sell
|102
|1.00
|238.18
|239.18
|0.00
|204
|2007.05.15 15:00
|close
|102
|1.00
|238.28
|239.18
|0.00
|-94.46
|204060.80
|205
|2007.05.15 17:00
|buy
|103
|1.00
|238.63
|237.63
|0.00
|206
|2007.05.16 04:00
|close
|103
|1.00
|238.61
|237.63
|0.00
|5.53
|204066.33
|207
|2007.05.16 08:00
|buy
|104
|1.00
|239.16
|238.16
|0.00
|208
|2007.05.16 18:00
|close
|104
|1.00
|238.68
|238.16
|0.00
|-453.39
|203612.94
|209
|2007.05.17 10:00
|buy
|105
|1.00
|239.17
|238.17
|0.00
|210
|2007.05.18 07:00
|close
|105
|1.00
|239.40
|238.17
|0.00
|242.07
|203855.01
|211
|2007.05.18 11:00
|sell
|106
|1.00
|239.27
|240.27
|0.00
|212
|2007.05.18 19:00
|close
|106
|1.00
|239.37
|240.27
|0.00
|-94.57
|203760.44
|213
|2007.05.21 13:00
|buy
|107
|1.00
|239.40
|238.40
|0.00
|214
|2007.05.22 09:00
|close
|107
|1.00
|239.24
|238.40
|0.00
|-127.20
|203633.25
|215
|2007.05.22 15:00
|buy
|108
|1.00
|239.76
|238.76
|0.00
|216
|2007.05.24 05:00
|close
|108
|1.00
|241.40
|238.76
|0.00
|1655.71
|205288.95
|217
|2007.05.25 09:00
|buy
|109
|1.00
|241.26
|240.26
|0.00
|218
|2007.05.28 04:00
|close
|109
|1.00
|241.34
|240.26
|0.00
|100.48
|205389.44
|219
|2007.05.28 09:00
|sell
|110
|1.00
|241.34
|242.34
|0.00
|220
|2007.05.28 22:00
|close
|110
|1.00
|241.45
|242.34
|0.00
|-104.67
|205284.77
|221
|2007.05.29 04:00
|sell
|111
|1.00
|240.86
|241.86
|0.00
|222
|2007.05.29 11:00
|close
|111
|1.00
|241.40
|241.86
|0.00
|-513.65
|204771.12
|223
|2007.05.29 20:00
|sell
|112
|1.00
|240.67
|241.67
|0.00
|224
|2007.05.30 22:00
|close
|112
|1.00
|240.38
|241.67
|0.00
|237.28
|205008.40
|225
|2007.05.30 23:00
|buy
|113
|1.00
|240.42
|239.42
|0.00
|226
|2007.05.31 04:00
|close
|113
|1.00
|239.92
|239.42
|0.00
|-402.41
|204605.99
|227
|2007.06.01 08:00
|buy
|114
|1.00
|241.38
|240.38
|0.00
|228
|2007.06.01 14:00
|close
|114
|1.00
|241.09
|240.38
|0.00
|-275.46
|204330.53
|229
|2007.06.01 18:00
|buy
|115
|1.00
|241.87
|240.87
|0.00
|230
|2007.06.04 05:00
|close
|115
|1.00
|241.75
|240.87
|0.00
|-89.53
|204241.01
|231
|2007.06.04 12:00
|buy
|116
|1.00
|242.35
|241.35
|0.00
|232
|2007.06.05 02:00
|close
|116
|1.00
|242.21
|241.35
|0.00
|-108.49
|204132.52
|233
|2007.06.05 10:00
|buy
|117
|1.00
|242.85
|241.85
|0.00
|234
|2007.06.05 14:00
|close
|117
|1.00
|242.49
|241.85
|0.00
|-341.56
|203790.96
|235
|2007.06.06 06:00
|buy
|118
|1.00
|242.20
|241.20
|0.00
|236
|2007.06.06 10:00
|close
|118
|1.00
|241.78
|241.20
|0.00
|-399.12
|203391.84
|237
|2007.06.06 12:00
|sell
|119
|1.00
|241.49
|242.49
|0.00
|238
|2007.06.07 05:00
|close
|119
|1.00
|241.40
|242.49
|0.00
|-29.75
|203362.10
|239
|2007.06.07 15:00
|sell
|120
|1.00
|240.54
|241.54
|0.00
|240
|2007.06.08 04:00
|close
|120
|1.00
|239.87
|241.54
|0.00
|597.69
|203959.79
|241
|2007.06.08 12:00
|sell
|121
|1.00
|238.36
|239.36
|0.00
|242
|2007.06.08 14:19
|s/l
|121
|1.00
|239.36
|239.36
|0.00
|-949.40
|203010.39
|243
|2007.06.11 07:02
|buy
|122
|1.00
|239.40
|238.40
|0.00
|244
|2007.06.12 23:00
|close
|122
|1.00
|240.25
|238.40
|0.00
|830.48
|203840.88
|245
|2007.06.13 08:00
|buy
|123
|1.00
|241.19
|240.19
|0.00
|246
|2007.06.14 09:00
|close
|123
|1.00
|241.93
|240.19
|0.00
|774.39
|204615.27
|247
|2007.06.14 10:00
|sell
|124
|1.00
|242.11
|243.11
|0.00
|248
|2007.06.14 12:00
|close
|124
|1.00
|242.31
|243.11
|0.00
|-189.53
|204425.74
|249
|2007.06.15 10:00
|buy
|125
|1.00
|242.92
|241.92
|0.00
|250
|2007.06.19 11:00
|close
|125
|1.00
|245.15
|241.92
|0.00
|2158.17
|206583.91
|251
|2007.06.20 12:00
|buy
|126
|1.00
|245.96
|244.96
|0.00
|252
|2007.06.21 00:00
|close
|126
|1.00
|246.08
|244.96
|0.00
|186.90
|206770.81
|253
|2007.06.21 01:00
|sell
|127
|1.00
|245.94
|246.94
|0.00
|254
|2007.06.21 08:00
|close
|127
|1.00
|246.39
|246.94
|0.00
|-426.10
|206344.71
|255
|2007.06.22 00:00
|buy
|128
|1.00
|246.49
|245.49
|0.00
|256
|2007.06.22 20:00
|close
|128
|1.00
|247.48
|245.49
|0.00
|937.50
|207282.21
|257
|2007.06.26 03:00
|sell
|129
|1.00
|246.51
|247.51
|0.00
|258
|2007.06.26 18:00
|close
|129
|1.00
|246.98
|247.51
|0.00
|-444.61
|206837.60
|259
|2007.06.27 03:00
|sell
|130
|1.00
|245.75
|246.75
|0.00
|260
|2007.06.27 19:00
|close
|130
|1.00
|244.79
|246.75
|0.00
|908.57
|207746.17
|261
|2007.06.28 22:00
|buy
|131
|1.00
|246.64
|245.64
|0.00
|262
|2007.06.29 20:00
|close
|131
|1.00
|247.17
|245.64
|0.00
|527.02
|208273.19
|263
|2007.07.02 22:00
|buy
|132
|1.00
|246.75
|245.75
|0.00
|264
|2007.07.03 13:00
|close
|132
|1.00
|246.76
|245.75
|0.00
|33.90
|208307.10
|265
|2007.07.03 16:00
|sell
|133
|1.00
|246.37
|247.37
|0.00
|266
|2007.07.03 21:00
|close
|133
|1.00
|246.91
|247.37
|0.00
|-512.10
|207795.00
|267
|2007.07.03 22:00
|buy
|134
|1.00
|246.87
|245.87
|0.00
|268
|2007.07.04 04:00
|close
|134
|1.00
|246.77
|245.87
|0.00
|-70.46
|207724.54
|269
|2007.07.04 05:00
|sell
|135
|1.00
|246.66
|247.66
|0.00
|270
|2007.07.04 07:00
|close
|135
|1.00
|247.09
|247.66
|0.00
|-407.85
|207316.69
|271
|2007.07.05 10:00
|sell
|136
|1.00
|247.24
|248.24
|0.00
|272
|2007.07.05 14:00
|close
|136
|1.00
|247.42
|248.24
|0.00
|-170.68
|207146.01
|273
|2007.07.05 17:00
|sell
|137
|1.00
|246.89
|247.89
|0.00
|274
|2007.07.05 22:00
|close
|137
|1.00
|247.46
|247.89
|0.00
|-540.49
|206605.52
|275
|2007.07.05 23:00
|buy
|138
|1.00
|247.35
|246.35
|0.00
|276
|2007.07.10 03:00
|close
|138
|1.00
|248.37
|246.35
|0.00
|1041.16
|207646.68
|277
|2007.07.11 04:00
|buy
|139
|1.00
|246.54
|245.54
|0.00
|278
|2007.07.11 07:49
|s/l
|139
|1.00
|245.54
|245.54
|0.00
|-951.65
|206695.03
|279
|2007.07.12 11:00
|sell
|140
|1.00
|248.21
|249.21
|0.00
|280
|2007.07.12 17:00
|close
|140
|1.00
|248.48
|249.21
|0.00
|-256.28
|206438.75
|281
|2007.07.13 00:01
|sell
|141
|1.00
|248.38
|249.38
|0.00
|282
|2007.07.13 03:00
|close
|141
|1.00
|248.70
|249.38
|0.00
|-303.67
|206135.08
|283
|2007.07.13 14:00
|buy
|142
|1.00
|248.79
|247.79
|0.00
|284
|2007.07.13 16:00
|close
|142
|1.00
|248.35
|247.79
|0.00
|-418.05
|205717.03
|285
|2007.07.13 17:00
|sell
|143
|1.00
|248.44
|249.44
|0.00
|286
|2007.07.16 05:00
|close
|143
|1.00
|248.28
|249.44
|0.00
|113.42
|205830.46
|287
|2007.07.16 12:00
|sell
|144
|1.00
|247.97
|248.97
|0.00
|288
|2007.07.16 16:00
|close
|144
|1.00
|248.35
|248.97
|0.00
|-360.63
|205469.83
|289
|2007.07.17 03:00
|buy
|145
|1.00
|248.41
|247.41
|0.00
|290
|2007.07.18 01:00
|close
|145
|1.00
|249.83
|247.41
|0.00
|1370.90
|206840.73
|291
|2007.07.19 04:00
|sell
|146
|1.00
|250.09
|251.09
|0.00
|292
|2007.07.19 19:00
|close
|146
|1.00
|250.24
|251.09
|0.00
|-142.16
|206698.57
|293
|2007.07.20 02:00
|buy
|147
|1.00
|250.19
|249.19
|0.00
|294
|2007.07.20 16:00
|close
|147
|1.00
|250.22
|249.19
|0.00
|28.40
|206726.97
|295
|2007.07.23 09:00
|buy
|148
|1.00
|249.18
|248.18
|0.00
|296
|2007.07.23 22:00
|close
|148
|1.00
|249.36
|248.18
|0.00
|170.08
|206897.05
|297
|2007.07.24 02:00
|sell
|149
|1.00
|249.04
|250.04
|0.00
|298
|2007.07.24 13:00
|close
|149
|1.00
|248.96
|250.04
|0.00
|75.57
|206972.62
|299
|2007.07.24 14:00
|buy
|150
|1.00
|249.39
|248.39
|0.00
|300
|2007.07.24 16:00
|close
|150
|1.00
|248.75
|248.39
|0.00
|-604.57
|206368.05
|301
|2007.07.24 22:00
|sell
|151
|1.00
|247.36
|248.36
|0.00
|302
|2007.07.25 08:00
|close
|151
|1.00
|247.89
|248.36
|0.00
|-539.12
|205828.94
|303
|2007.07.25 12:00
|sell
|152
|1.00
|246.73
|247.73
|0.00
|304
|2007.07.25 14:00
|close
|152
|1.00
|247.56
|247.73
|0.00
|-784.65
|205044.29
|305
|2007.07.26 11:00
|sell
|153
|1.00
|246.66
|247.66
|0.00
|306
|2007.07.27 04:00
|close
|153
|1.00
|243.76
|247.66
|0.00
|2692.29
|207736.58
|307
|2007.07.27 19:00
|sell
|154
|1.00
|240.55
|241.55
|0.00
|308
|2007.07.30 09:00
|close
|154
|1.00
|240.24
|241.55
|0.00
|252.31
|207988.90
|309
|2007.07.31 14:00
|buy
|155
|1.00
|242.75
|241.75
|0.00
|310
|2007.07.31 15:06
|s/l
|155
|1.00
|241.75
|241.75
|0.00
|-937.47
|207051.43
|311
|2007.07.31 20:00
|sell
|156
|1.00
|242.12
|243.12
|0.00
|312
|2007.08.01 14:00
|close
|156
|1.00
|240.17
|243.12
|0.00
|1787.95
|208839.38
|313
|2007.08.01 15:00
|buy
|157
|1.00
|241.12
|240.12
|0.00
|314
|2007.08.01 19:31
|s/l
|157
|1.00
|240.12
|240.12
|0.00
|-937.82
|207901.56
|315
|2007.08.02 12:00
|sell
|158
|1.00
|240.84
|241.84
|0.00
|316
|2007.08.02 14:14
|s/l
|158
|1.00
|241.84
|241.84
|0.00
|-938.26
|206963.30
|317
|2007.08.02 15:00
|buy
|159
|1.00
|242.25
|241.25
|0.00
|318
|2007.08.03 08:00
|close
|159
|1.00
|242.49
|241.25
|0.00
|249.76
|207213.06
|319
|2007.08.06 13:00
|sell
|160
|1.00
|239.30
|240.30
|0.00
|320
|2007.08.06 18:48
|s/l
|160
|1.00
|240.30
|240.30
|0.00
|-937.65
|206275.41
|321
|2007.08.06 19:00
|buy
|161
|1.00
|240.19
|239.19
|0.00
|322
|2007.08.07 10:00
|close
|161
|1.00
|240.64
|239.19
|0.00
|446.23
|206721.65
|323
|2007.08.07 13:00
|sell
|162
|1.00
|240.46
|241.46
|0.00
|324
|2007.08.07 23:00
|close
|162
|1.00
|240.27
|241.46
|0.00
|177.65
|206899.30
|325
|2007.08.08 02:00
|buy
|163
|1.00
|240.95
|239.95
|0.00
|326
|2007.08.08 08:13
|s/l
|163
|1.00
|239.95
|239.95
|0.00
|-935.19
|205964.11
|327
|2007.08.09 05:00
|sell
|164
|1.00
|243.75
|244.75
|0.00
|328
|2007.08.10 18:00
|close
|164
|1.00
|238.59
|244.75
|0.00
|4789.89
|210754.00
|329
|2007.08.13 12:00
|sell
|165
|1.00
|236.72
|237.72
|0.00
|330
|2007.08.13 13:06
|s/l
|165
|1.00
|237.72
|237.72
|0.00
|-936.16
|209817.84
|331
|2007.08.14 00:00
|sell
|166
|1.00
|237.62
|238.62
|0.00
|332
|2007.08.15 16:00
|close
|166
|1.00
|233.35
|238.62
|0.00
|3967.59
|213785.44
|333
|2007.08.16 06:00
|sell
|167
|1.00
|229.87
|230.87
|0.00
|334
|2007.08.16 06:38
|s/l
|167
|1.00
|230.87
|230.87
|0.00
|-938.71
|212846.73
|335
|2007.08.16 22:00
|buy
|168
|1.00
|225.79
|224.79
|0.00
|336
|2007.08.17 03:06
|s/l
|168
|1.00
|224.79
|224.79
|0.00
|-915.71
|211931.02
|337
|2007.08.17 08:00
|sell
|169
|1.00
|222.11
|223.11
|0.00
|338
|2007.08.17 10:27
|s/l
|169
|1.00
|223.11
|223.11
|0.00
|-939.24
|210991.78
|339
|2007.08.17 11:00
|buy
|170
|1.00
|225.13
|224.13
|0.00
|340
|2007.08.17 11:21
|s/l
|170
|1.00
|224.13
|224.13
|0.00
|-940.11
|210051.67
|341
|2007.08.20 19:00
|sell
|171
|1.00
|226.65
|227.65
|0.00
|342
|2007.08.20 20:28
|s/l
|171
|1.00
|227.65
|227.65
|0.00
|-939.59
|209112.08
|343
|2007.08.21 08:00
|sell
|172
|1.00
|228.09
|229.09
|0.00
|344
|2007.08.22 02:00
|close
|172
|1.00
|226.99
|229.09
|0.00
|993.20
|210105.29
|345
|2007.08.22 07:00
|buy
|173
|1.00
|226.75
|225.75
|0.00
|346
|2007.08.23 18:00
|close
|173
|1.00
|231.97
|225.75
|0.00
|4976.95
|215082.24
|347
|2007.08.24 19:00
|buy
|174
|1.00
|233.56
|232.56
|0.00
|348
|2007.08.27 07:00
|close
|174
|1.00
|233.98
|232.56
|0.00
|418.33
|215500.57
|349
|2007.08.27 10:00
|sell
|175
|1.00
|234.17
|235.17
|0.00
|350
|2007.08.28 13:00
|close
|175
|1.00
|232.37
|235.17
|0.00
|1649.98
|217150.56
|351
|2007.08.28 14:00
|buy
|176
|1.00
|232.53
|231.53
|0.00
|352
|2007.08.28 15:02
|s/l
|176
|1.00
|231.53
|231.53
|0.00
|-938.26
|216212.30
|353
|2007.08.28 18:00
|sell
|177
|1.00
|230.12
|231.12
|0.00
|354
|2007.08.29 10:00
|close
|177
|1.00
|229.26
|231.12
|0.00
|770.16
|216982.46
|355
|2007.08.30 07:00
|sell
|178
|1.00
|232.49
|233.49
|0.00
|356
|2007.08.30 08:42
|s/l
|178
|1.00
|233.49
|233.49
|0.00
|-940.65
|216041.81
|357
|2007.08.31 02:00
|buy
|179
|1.00
|233.82
|232.82
|0.00
|358
|2007.08.31 17:00
|close
|179
|1.00
|233.80
|232.82
|0.00
|-18.79
|216023.02
|359
|2007.09.03 10:00
|buy
|180
|1.00
|234.34
|233.34
|0.00
|360
|2007.09.03 14:00
|close
|180
|1.00
|233.69
|233.34
|0.00
|-611.42
|215411.60
|361
|2007.09.03 15:00
|sell
|181
|1.00
|233.44
|234.44
|0.00
|362
|2007.09.03 21:00
|close
|181
|1.00
|234.09
|234.44
|0.00
|-611.59
|214800.01
|363
|2007.09.04 02:00
|sell
|182
|1.00
|233.48
|234.48
|0.00
|364
|2007.09.04 04:00
|close
|182
|1.00
|234.02
|234.48
|0.00
|-508.24
|214291.77
|365
|2007.09.04 08:00
|buy
|183
|1.00
|233.94
|232.94
|0.00
|366
|2007.09.04 09:47
|s/l
|183
|1.00
|232.94
|232.94
|0.00
|-941.80
|213349.97
|367
|2007.09.04 18:00
|buy
|184
|1.00
|233.73
|232.73
|0.00
|368
|2007.09.05 05:00
|close
|184
|1.00
|233.75
|232.73
|0.00
|43.25
|213393.23
|369
|2007.09.05 07:00
|sell
|185
|1.00
|232.97
|233.97
|0.00
|370
|2007.09.05 17:00
|close
|185
|1.00
|233.00
|233.97
|0.00
|-28.28
|213364.95
|371
|2007.09.05 20:00
|buy
|186
|1.00
|232.92
|231.92
|0.00
|372
|2007.09.06 01:32
|s/l
|186
|1.00
|231.92
|231.92
|0.00
|-869.36
|212495.59
|373
|2007.09.06 02:00
|sell
|187
|1.00
|232.16
|233.16
|0.00
|374
|2007.09.06 05:00
|close
|187
|1.00
|233.08
|233.16
|0.00
|-866.86
|211628.73
|375
|2007.09.06 15:00
|sell
|188
|1.00
|232.31
|233.31
|0.00
|376
|2007.09.06 17:21
|s/l
|188
|1.00
|233.31
|233.31
|0.00
|-942.33
|210686.40
|377
|2007.09.06 19:00
|buy
|189
|1.00
|233.39
|232.39
|0.00
|378
|2007.09.07 03:00
|close
|189
|1.00
|233.03
|232.39
|0.00
|-314.99
|210371.41
|379
|2007.09.07 04:00
|sell
|190
|1.00
|232.73
|233.73
|0.00
|380
|2007.09.07 13:00
|close
|190
|1.00
|233.03
|233.73
|0.00
|-282.72
|210088.69
|381
|2007.09.07 15:00
|sell
|191
|1.00
|231.98
|232.98
|0.00
|382
|2007.09.10 06:00
|close
|191
|1.00
|229.85
|232.98
|0.00
|1964.04
|212052.74
|383
|2007.09.10 22:00
|buy
|192
|1.00
|230.44
|229.44
|0.00
|384
|2007.09.11 09:00
|close
|192
|1.00
|229.73
|229.44
|0.00
|-644.33
|211408.41
|385
|2007.09.11 12:00
|buy
|193
|1.00
|230.62
|229.62
|0.00
|386
|2007.09.12 04:00
|close
|193
|1.00
|231.53
|229.62
|0.00
|882.17
|212290.59
|387
|2007.09.12 07:00
|sell
|194
|1.00
|232.18
|233.18
|0.00
|388
|2007.09.12 17:00
|close
|194
|1.00
|231.88
|233.18
|0.00
|282.70
|212573.29
|389
|2007.09.13 12:00
|buy
|195
|1.00
|232.25
|231.25
|0.00
|390
|2007.09.13 23:00
|close
|195
|1.00
|231.71
|231.25
|0.00
|-509.39
|212063.90
|391
|2007.09.14 09:00
|sell
|196
|1.00
|231.88
|232.88
|0.00
|392
|2007.09.17 00:00
|close
|196
|1.00
|231.60
|232.88
|0.00
|224.85
|212288.75
|393
|2007.09.17 03:00
|buy
|197
|1.00
|231.53
|230.53
|0.00
|394
|2007.09.17 08:42
|s/l
|197
|1.00
|230.53
|230.53
|0.00
|-939.06
|211349.69
|395
|2007.09.17 09:00
|sell
|198
|1.00
|230.60
|231.60
|0.00
|396
|2007.09.18 10:00
|close
|198
|1.00
|229.45
|231.60
|0.00
|1042.21
|212391.91
|397
|2007.09.19 10:00
|sell
|199
|1.00
|232.79
|233.79
|0.00
|398
|2007.09.19 21:00
|close
|199
|1.00
|232.46
|233.79
|0.00
|309.25
|212701.16
|399
|2007.09.20 14:00
|sell
|200
|1.00
|230.94
|231.94
|0.00
|400
|2007.09.21 02:00
|close
|200
|1.00
|231.06
|231.94
|0.00
|-151.04
|212550.12
|401
|2007.09.24 03:00
|sell
|201
|1.00
|232.89
|233.89
|0.00
|402
|2007.09.24 08:00
|close
|201
|1.00
|233.35
|233.89
|0.00
|-430.96
|212119.16
|403
|2007.09.25 17:00
|buy
|202
|1.00
|230.57
|229.57
|0.00
|404
|2007.09.27 03:00
|close
|202
|1.00
|232.52
|229.57
|0.00
|1928.47
|214047.63
|405
|2007.09.27 09:00
|buy
|203
|1.00
|234.03
|233.03
|0.00
|406
|2007.09.28 03:00
|close
|203
|1.00
|233.98
|233.03
|0.00
|-22.55
|214025.08
|407
|2007.09.28 14:00
|buy
|204
|1.00
|234.31
|233.31
|0.00
|408
|2007.09.28 16:36
|s/l
|204
|1.00
|233.31
|233.31
|0.00
|-938.53
|213086.55
|409
|2007.10.01 18:00
|sell
|205
|1.00
|236.84
|237.84
|0.00
|410
|2007.10.02 14:00
|close
|205
|1.00
|236.21
|237.84
|0.00
|551.54
|213638.10
|411
|2007.10.02 17:00
|buy
|206
|1.00
|236.52
|235.52
|0.00
|412
|2007.10.03 00:00
|close
|206
|1.00
|235.93
|235.52
|0.00
|-528.49
|213109.61
|413
|2007.10.03 01:00
|sell
|207
|1.00
|236.02
|237.02
|0.00
|414
|2007.10.03 04:00
|close
|207
|1.00
|236.45
|237.02
|0.00
|-402.81
|212706.80
|415
|2007.10.03 05:00
|buy
|208
|1.00
|236.53
|235.53
|0.00
|416
|2007.10.04 00:00
|close
|208
|1.00
|237.04
|235.53
|0.00
|551.75
|213258.55
|417
|2007.10.04 16:00
|buy
|209
|1.00
|237.27
|236.27
|0.00
|418
|2007.10.05 07:00
|close
|209
|1.00
|237.32
|236.27
|0.00
|71.29
|213329.85
|419
|2007.10.05 08:00
|buy
|210
|1.00
|237.63
|236.63
|0.00
|420
|2007.10.05 09:00
|close
|210
|1.00
|237.25
|236.63
|0.00
|-356.50
|212973.35
|421
|2007.10.05 15:00
|buy
|211
|1.00
|237.97
|236.97
|0.00
|422
|2007.10.08 10:00
|close
|211
|1.00
|238.67
|236.97
|0.00
|681.38
|213654.73
|423
|2007.10.08 11:00
|sell
|212
|1.00
|239.02
|240.02
|0.00
|424
|2007.10.08 12:00
|close
|212
|1.00
|239.18
|240.02
|0.00
|-150.13
|213504.60
|425
|2007.10.09 12:00
|sell
|213
|1.00
|237.89
|238.89
|0.00
|426
|2007.10.09 21:00
|close
|213
|1.00
|238.51
|238.89
|0.00
|-581.07
|212923.53
|427
|2007.10.10 18:00
|sell
|214
|1.00
|239.39
|240.39
|0.00
|428
|2007.10.11 07:00
|close
|214
|1.00
|239.69
|240.39
|0.00
|-396.33
|212527.20
|429
|2007.10.11 14:00
|buy
|215
|1.00
|239.60
|238.60
|0.00
|430
|2007.10.11 20:00
|close
|215
|1.00
|239.04
|238.60
|0.00
|-524.78
|212002.42
|431
|2007.10.12 15:00
|buy
|216
|1.00
|239.11
|238.11
|0.00
|432
|2007.10.15 19:00
|close
|216
|1.00
|239.42
|238.11
|0.00
|314.81
|212317.24
|433
|2007.10.17 00:00
|buy
|217
|1.00
|237.56
|236.56
|0.00
|434
|2007.10.17 03:41
|s/l
|217
|1.00
|236.56
|236.56
|0.00
|-937.03
|211380.21
|435
|2007.10.17 23:00
|buy
|218
|1.00
|238.06
|237.06
|0.00
|436
|2007.10.18 10:00
|close
|218
|1.00
|237.38
|237.06
|0.00
|-563.82
|210816.39
|437
|2007.10.18 12:00
|sell
|219
|1.00
|237.54
|238.54
|0.00
|438
|2007.10.19 12:00
|close
|219
|1.00
|236.00
|238.54
|0.00
|1404.07
|212220.47
|439
|2007.10.19 13:00
|buy
|220
|1.00
|236.96
|235.96
|0.00
|440
|2007.10.19 15:39
|s/l
|220
|1.00
|235.96
|235.96
|0.00
|-936.95
|211283.52
|441
|2007.10.22 00:00
|sell
|221
|1.00
|233.93
|234.93
|0.00
|442
|2007.10.22 22:00
|close
|221
|1.00
|232.15
|234.93
|0.00
|1667.92
|212951.44
|443
|2007.10.24 06:00
|sell
|222
|1.00
|234.85
|235.85
|0.00
|444
|2007.10.24 23:00
|close
|222
|1.00
|234.21
|235.85
|0.00
|598.74
|213550.18
|445
|2007.10.25 06:00
|sell
|223
|1.00
|233.29
|234.29
|0.00
|446
|2007.10.25 10:00
|close
|223
|1.00
|233.87
|234.29
|0.00
|-542.57
|213007.61
|447
|2007.10.25 11:00
|buy
|224
|1.00
|234.07
|233.07
|0.00
|448
|2007.10.25 18:00
|close
|224
|1.00
|233.64
|233.07
|0.00
|-402.10
|212605.51
|449
|2007.10.26 00:00
|buy
|225
|1.00
|234.30
|233.30
|0.00
|450
|2007.10.26 13:00
|close
|225
|1.00
|234.51
|233.30
|0.00
|196.37
|212801.88
|451
|2007.10.26 16:00
|sell
|226
|1.00
|234.36
|235.36
|0.00
|452
|2007.10.29 03:00
|close
|226
|1.00
|234.67
|235.36
|0.00
|-328.13
|212473.75
|453
|2007.10.29 07:00
|buy
|227
|1.00
|234.75
|233.75
|0.00
|454
|2007.10.30 02:00
|close
|227
|1.00
|235.79
|233.75
|0.00
|997.00
|213470.75
|455
|2007.10.30 13:00
|buy
|228
|1.00
|237.02
|236.02
|0.00
|456
|2007.10.30 22:00
|close
|228
|1.00
|237.02
|236.02
|0.00
|0.00
|213470.75
|457
|2007.10.31 00:00
|sell
|229
|1.00
|237.18
|238.18
|0.00
|458
|2007.10.31 05:00
|close
|229
|1.00
|237.52
|238.18
|0.00
|-318.32
|213152.43
|459
|2007.10.31 06:00
|sell
|230
|1.00
|237.28
|238.28
|0.00
|460
|2007.10.31 09:26
|s/l
|230
|1.00
|238.28
|238.28
|0.00
|-935.97
|212216.46
|461
|2007.11.01 03:00
|sell
|231
|1.00
|239.86
|240.86
|0.00
|462
|2007.11.01 08:00
|close
|231
|1.00
|240.11
|240.86
|0.00
|-234.03
|211982.43
|463
|2007.11.01 13:00
|buy
|232
|1.00
|241.37
|240.37
|0.00
|464
|2007.11.01 13:40
|s/l
|232
|1.00
|240.37
|240.37
|0.00
|-936.33
|211046.10
|465
|2007.11.01 14:00
|sell
|233
|1.00
|240.16
|241.16
|0.00
|466
|2007.11.02 10:00
|close
|233
|1.00
|239.33
|241.16
|0.00
|738.16
|211784.27