Strategy Tester Report
YourExpertAdvisor
WHC-Demo (Build 211)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2007.01.02 00:00 - 2008.01.21 23:00 (2007.01.01 - 2008.01.22)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=3; UseStopLoss=true; StopLoss=100; UseTakeProfit=false; TakeProfit=0; UseTrailingStop=false; TrailingStop=30;
Bars in test7469Ticks modelled4102920Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit200000.00
Total net profit11784.27Gross profit83848.64Gross loss-72064.37
Profit factor1.16Expected payoff50.58
Absolute drawdown140.85Maximal drawdown13133.03 (6.09%)Relative drawdown6.09% (13133.03)
Total trades233Short positions (won %)113 (30.09%)Long positions (won %)120 (45.00%)
Profit trades (% of total)88 (37.77%)Loss trades (% of total)145 (62.23%)
Largestprofit trade5754.88loss trade-977.91
Averageprofit trade952.83loss trade-497.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (8038.48)consecutive losses (loss in money)8 (-3545.26)
Maximalconsecutive profit (count of wins)9470.11 (3)consecutive loss (count of losses)-4673.36 (5)
Averageconsecutive wins1consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 09:00buy11.00233.49232.490.00
22007.01.03 07:00close11.00234.28232.490.00765.57200765.57
32007.01.04 06:00buy21.00233.02232.020.00
42007.01.04 09:00close21.00232.73232.020.00-272.02200493.55
52007.01.04 10:00sell31.00231.87232.870.00
62007.01.08 10:00close31.00228.95232.870.002658.55203152.10
72007.01.09 19:00sell41.00231.16232.160.00
82007.01.10 09:00close41.00231.44232.160.00-300.80202851.31
92007.01.10 12:00sell51.00231.00232.000.00
102007.01.11 04:00close51.00231.35232.000.00-442.78202408.53
112007.01.11 05:00buy61.00231.45230.450.00
122007.01.12 01:00close61.00233.92230.450.002329.81204738.35
132007.01.15 02:00sell71.00235.01236.010.00
142007.01.15 05:00close71.00235.84236.010.00-775.19203963.16
152007.01.15 11:00buy81.00236.85235.850.00
162007.01.15 20:00close81.00236.54235.850.00-289.61203673.55
172007.01.16 15:00buy91.00237.13236.130.00
182007.01.16 16:00close91.00236.49236.130.00-596.68203076.87
192007.01.17 03:00buy101.00237.00236.000.00
202007.01.19 10:00close101.00239.14236.000.002101.97205178.83
212007.01.19 21:00sell111.00239.27240.270.00
222007.01.22 02:00close111.00239.62240.270.00-366.13204812.71
232007.01.22 06:00buy121.00239.64238.640.00
242007.01.24 04:00close121.00240.91238.640.001237.52206050.23
252007.01.24 17:00sell131.00237.72238.720.00
262007.01.24 22:57s/l131.00238.72238.720.00-936.85205113.38
272007.01.24 23:00buy141.00238.70237.700.00
282007.01.25 02:47s/l141.00237.70237.700.00-863.88204249.50
292007.01.25 04:00sell151.00236.80237.800.00
302007.01.25 09:12s/l151.00237.80237.800.00-936.77203312.73
312007.01.25 10:00buy161.00237.85236.850.00
322007.01.26 11:00close161.00238.28236.850.00427.22203739.95
332007.01.26 12:00sell171.00238.11239.110.00
342007.01.29 01:00close171.00238.29239.110.00-207.00203532.96
352007.01.29 04:00buy181.00238.49237.490.00
362007.01.29 13:00close181.00238.52237.490.0028.08203561.04
372007.01.29 21:00buy191.00238.96237.960.00
382007.01.30 02:00close191.00238.57237.960.00-340.62203220.42
392007.01.30 05:00buy201.00239.05238.050.00
402007.01.30 16:00close201.00238.79238.050.00-243.31202977.11
412007.01.31 21:00buy211.00237.13236.130.00
422007.02.01 04:00close211.00236.71236.130.00-319.80202657.31
432007.02.02 11:00buy221.00237.96236.960.00
442007.02.02 22:00close221.00238.05236.960.0084.29202741.60
452007.02.06 04:00buy231.00235.75234.750.00
462007.02.07 01:00close231.00236.59234.750.00810.63203552.24
472007.02.07 08:00buy241.00237.16236.160.00
482007.02.07 21:00close241.00237.58236.160.00393.18203945.42
492007.02.08 06:00buy251.00238.33237.330.00
502007.02.08 14:00close251.00237.85237.330.00-449.35203496.07
512007.02.09 05:00buy261.00237.61236.610.00
522007.02.09 08:45s/l261.00236.61236.610.00-936.60202559.47
532007.02.09 10:00sell271.00236.72237.720.00
542007.02.09 19:01close271.00237.24237.720.00-487.03202072.44
552007.02.12 12:00sell281.00237.10238.100.00
562007.02.12 21:00close281.00237.36238.100.00-243.78201828.66
572007.02.13 02:00sell291.00236.97237.970.00
582007.02.13 21:00close291.00235.82237.970.001078.40202907.06
592007.02.13 22:00buy301.00235.92234.920.00
602007.02.15 01:00close301.00236.33234.920.00482.45203389.50
612007.02.16 05:00buy311.00233.06232.060.00
622007.02.16 10:00close311.00232.76232.060.00-281.53203107.97
632007.02.16 16:00buy321.00232.53231.530.00
642007.02.19 12:00close321.00232.59231.530.0080.72203188.70
652007.02.19 14:00sell331.00232.48233.480.00
662007.02.19 18:00close331.00233.27233.480.00-741.36202447.34
672007.02.19 19:00buy341.00233.82232.820.00
682007.02.21 05:00close341.00234.41232.820.00603.40203050.74
692007.02.21 15:00buy351.00236.19235.190.00
702007.02.22 09:00close351.00236.07235.190.00-39.57203011.17
712007.02.22 17:00buy361.00237.11236.110.00
722007.02.23 11:00close361.00237.49236.110.00381.76203392.93
732007.02.26 20:00buy371.00236.73235.730.00
742007.02.27 03:00close371.00236.37235.730.00-314.89203078.05
752007.02.27 08:00sell381.00235.70236.700.00
762007.02.28 03:00close381.00232.71236.700.002775.17205853.22
772007.03.01 08:00sell391.00231.51232.510.00
782007.03.02 05:00close391.00230.47232.510.00940.05206793.27
792007.03.02 11:00sell401.00229.29230.290.00
802007.03.05 16:00close401.00223.13230.290.005754.88212548.16
812007.03.06 22:00buy411.00225.26224.260.00
822007.03.07 02:30s/l411.00224.26224.260.00-915.17211632.99
832007.03.07 05:00sell421.00224.77225.770.00
842007.03.07 17:00close421.00225.01225.770.00-225.44211407.55
852007.03.07 23:00sell431.00224.25225.250.00
862007.03.08 05:00close431.00224.71225.250.00-547.23210860.33
872007.03.08 07:00buy441.00225.58224.580.00
882007.03.08 22:00close441.00225.74224.580.00150.30211010.63
892007.03.08 23:00sell451.00225.90226.900.00
902007.03.09 02:00close451.00226.60226.900.00-695.81210314.82
912007.03.09 08:00buy461.00226.87225.870.00
922007.03.12 13:00close461.00228.50225.870.001556.94211871.77
932007.03.13 05:00sell471.00226.79227.790.00
942007.03.14 14:00close471.00224.16227.790.002433.86214305.63
952007.03.15 15:00sell481.00226.88227.880.00
962007.03.15 17:39s/l481.00227.88227.880.00-939.93213365.70
972007.03.15 19:00buy491.00227.83226.830.00
982007.03.16 01:00close491.00227.10226.830.00-661.94212703.77
992007.03.16 15:00buy501.00227.66226.660.00
1002007.03.16 17:00close501.00226.77226.660.00-836.47211867.30
1012007.03.16 18:00sell511.00226.78227.780.00
1022007.03.19 02:18s/l511.00227.78227.780.00-977.91210889.39
1032007.03.19 04:00buy521.00227.18226.180.00
1042007.03.19 21:00close521.00228.14226.180.00902.17211791.56
1052007.03.20 00:00sell531.00228.34229.340.00
1062007.03.20 01:00close531.00228.95229.340.00-573.04211218.52
1072007.03.20 05:00sell541.00229.03230.030.00
1082007.03.20 10:33s/l541.00230.03230.030.00-939.05210279.47
1092007.03.20 16:00sell551.00229.34230.340.00
1102007.03.21 00:00close551.00230.01230.340.00-667.70209611.78
1112007.03.21 09:00buy561.00230.71229.710.00
1122007.03.22 08:00close561.00230.70229.710.0063.86209675.64
1132007.03.22 13:00buy571.00231.87230.870.00
1142007.03.23 03:00close571.00231.74230.870.00-97.66209577.98
1152007.03.23 22:00buy581.00231.66230.660.00
1162007.03.26 03:00close581.00231.03230.660.00-567.31209010.68
1172007.03.26 09:00buy591.00231.80230.800.00
1182007.03.27 08:00close591.00232.43230.800.00616.18209626.86
1192007.03.27 09:00sell601.00232.14233.140.00
1202007.03.28 02:00close601.00231.90233.140.00187.11209813.98
1212007.03.28 04:00sell611.00230.71231.710.00
1222007.03.29 02:00close611.00229.53231.710.00993.28210807.26
1232007.03.30 05:00sell621.00231.00232.000.00
1242007.03.30 14:00close621.00231.38232.000.00-356.97210450.29
1252007.03.30 21:00buy631.00231.83230.830.00
1262007.04.04 01:00close631.00234.43230.830.002515.24212965.53
1272007.04.04 14:00sell641.00234.50235.500.00
1282007.04.05 01:00close641.00234.69235.500.00-293.78212671.76
1292007.04.05 05:00sell651.00234.14235.140.00
1302007.04.05 09:00close651.00234.56235.140.00-394.81212276.95
1312007.04.05 10:00buy661.00234.66233.660.00
1322007.04.05 12:00close661.00234.21233.660.00-423.10211853.85
1332007.04.05 14:00sell671.00234.04235.040.00
1342007.04.06 02:00close671.00233.96235.040.0036.82211890.67
1352007.04.06 15:00buy681.00234.37233.370.00
1362007.04.09 08:00close681.00234.35233.370.005.57211896.25
1372007.04.10 04:00sell691.00233.68234.680.00
1382007.04.10 06:00close691.00234.28234.680.00-565.56211330.69
1392007.04.11 00:00sell701.00234.65235.650.00
1402007.04.11 02:00close701.00234.98235.650.00-311.29211019.40
1412007.04.11 05:00buy711.00235.24234.240.00
1422007.04.11 21:00close711.00235.60234.240.00339.08211358.48
1432007.04.13 01:00buy721.00235.70234.700.00
1442007.04.13 07:00close721.00235.52234.700.00-169.44211189.04
1452007.04.13 10:00sell731.00235.38236.380.00
1462007.04.13 16:00close731.00235.69236.380.00-291.98210897.06
1472007.04.16 09:00buy741.00237.76236.760.00
1482007.04.17 00:00close741.00238.00236.760.00250.42211147.48
1492007.04.17 14:00buy751.00239.15238.150.00
1502007.04.17 22:00close751.00238.50238.150.00-612.46210535.02
1512007.04.18 14:00sell761.00237.35238.350.00
1522007.04.18 22:00close761.00238.20238.350.00-801.06209733.96
1532007.04.18 23:00buy771.00238.40237.400.00
1542007.04.19 02:13s/l771.00237.40237.400.00-869.35208864.61
1552007.04.19 05:00sell781.00236.53237.530.00
1562007.04.19 16:00close781.00236.65237.530.00-113.05208751.56
1572007.04.20 18:00buy791.00238.21237.210.00
1582007.04.23 00:01close791.00238.07237.210.00-107.77208643.80
1592007.04.23 19:00buy801.00237.37236.370.00
1602007.04.24 00:00close801.00237.18236.370.00-154.91208488.89
1612007.04.24 02:00sell811.00237.02238.020.00
1622007.04.24 12:00close811.00237.49238.020.00-443.23208045.66
1632007.04.25 04:00sell821.00237.02238.020.00
1642007.04.25 09:00close821.00237.49238.020.00-443.44207602.22
1652007.04.25 10:00buy831.00237.42236.420.00
1662007.04.26 00:00close831.00237.47236.420.00120.42207722.64
1672007.04.26 08:00buy841.00238.03237.030.00
1682007.04.26 16:00close841.00237.60237.030.00-405.78207316.86
1692007.04.27 00:01sell851.00237.96238.960.00
1702007.04.27 11:00close851.00238.31238.960.00-330.62206986.24
1712007.04.27 13:00buy861.00238.56237.560.00
1722007.04.30 01:00close861.00238.14237.560.00-372.04206614.21
1732007.04.30 17:00buy871.00239.01238.010.00
1742007.05.01 16:00close871.00239.09238.010.0099.99206714.20
1752007.05.01 18:00sell881.00239.38240.380.00
1762007.05.02 02:00close881.00239.42240.380.00-76.16206638.04
1772007.05.02 15:00sell891.00239.00240.000.00
1782007.05.03 02:00close891.00239.21240.000.00-313.66206324.39
1792007.05.03 03:01buy901.00239.24238.240.00
1802007.05.03 13:00close901.00239.22238.240.00-18.89206305.50
1812007.05.03 19:01sell911.00239.21240.210.00
1822007.05.04 16:00close911.00239.16240.210.008.82206314.32
1832007.05.04 17:00buy921.00239.49238.490.00
1842007.05.07 05:00close921.00239.31238.490.00-145.85206168.48
1852007.05.07 06:00sell931.00239.13240.130.00
1862007.05.07 08:00close931.00239.52240.130.00-368.76205799.72
1872007.05.07 09:00sell941.00239.24240.240.00
1882007.05.07 12:00close941.00239.52240.240.00-264.75205534.97
1892007.05.07 13:00sell951.00239.34240.340.00
1902007.05.08 02:00close951.00239.40240.340.00-95.14205439.83
1912007.05.08 23:01buy961.00238.83237.830.00
1922007.05.09 03:00close961.00238.27237.830.00-504.89204934.95
1932007.05.09 04:00sell971.00238.32239.320.00
1942007.05.09 11:00close971.00238.62239.320.00-283.50204651.45
1952007.05.10 09:00buy981.00239.65238.650.00
1962007.05.10 12:00close981.00239.25238.650.00-378.26204273.19
1972007.05.11 07:00buy991.00237.56236.560.00
1982007.05.11 11:32s/l991.00236.56236.560.00-945.54203327.65
1992007.05.11 14:00buy1001.00237.12236.120.00
2002007.05.14 11:00close1001.00238.17236.120.001017.22204344.87
2012007.05.14 17:00sell1011.00238.32239.320.00
2022007.05.15 02:00close1011.00238.48239.320.00-189.62204155.26
2032007.05.15 05:00sell1021.00238.18239.180.00
2042007.05.15 15:00close1021.00238.28239.180.00-94.46204060.80
2052007.05.15 17:00buy1031.00238.63237.630.00
2062007.05.16 04:00close1031.00238.61237.630.005.53204066.33
2072007.05.16 08:00buy1041.00239.16238.160.00
2082007.05.16 18:00close1041.00238.68238.160.00-453.39203612.94
2092007.05.17 10:00buy1051.00239.17238.170.00
2102007.05.18 07:00close1051.00239.40238.170.00242.07203855.01
2112007.05.18 11:00sell1061.00239.27240.270.00
2122007.05.18 19:00close1061.00239.37240.270.00-94.57203760.44
2132007.05.21 13:00buy1071.00239.40238.400.00
2142007.05.22 09:00close1071.00239.24238.400.00-127.20203633.25
2152007.05.22 15:00buy1081.00239.76238.760.00
2162007.05.24 05:00close1081.00241.40238.760.001655.71205288.95
2172007.05.25 09:00buy1091.00241.26240.260.00
2182007.05.28 04:00close1091.00241.34240.260.00100.48205389.44
2192007.05.28 09:00sell1101.00241.34242.340.00
2202007.05.28 22:00close1101.00241.45242.340.00-104.67205284.77
2212007.05.29 04:00sell1111.00240.86241.860.00
2222007.05.29 11:00close1111.00241.40241.860.00-513.65204771.12
2232007.05.29 20:00sell1121.00240.67241.670.00
2242007.05.30 22:00close1121.00240.38241.670.00237.28205008.40
2252007.05.30 23:00buy1131.00240.42239.420.00
2262007.05.31 04:00close1131.00239.92239.420.00-402.41204605.99
2272007.06.01 08:00buy1141.00241.38240.380.00
2282007.06.01 14:00close1141.00241.09240.380.00-275.46204330.53
2292007.06.01 18:00buy1151.00241.87240.870.00
2302007.06.04 05:00close1151.00241.75240.870.00-89.53204241.01
2312007.06.04 12:00buy1161.00242.35241.350.00
2322007.06.05 02:00close1161.00242.21241.350.00-108.49204132.52
2332007.06.05 10:00buy1171.00242.85241.850.00
2342007.06.05 14:00close1171.00242.49241.850.00-341.56203790.96
2352007.06.06 06:00buy1181.00242.20241.200.00
2362007.06.06 10:00close1181.00241.78241.200.00-399.12203391.84
2372007.06.06 12:00sell1191.00241.49242.490.00
2382007.06.07 05:00close1191.00241.40242.490.00-29.75203362.10
2392007.06.07 15:00sell1201.00240.54241.540.00
2402007.06.08 04:00close1201.00239.87241.540.00597.69203959.79
2412007.06.08 12:00sell1211.00238.36239.360.00
2422007.06.08 14:19s/l1211.00239.36239.360.00-949.40203010.39
2432007.06.11 07:02buy1221.00239.40238.400.00
2442007.06.12 23:00close1221.00240.25238.400.00830.48203840.88
2452007.06.13 08:00buy1231.00241.19240.190.00
2462007.06.14 09:00close1231.00241.93240.190.00774.39204615.27
2472007.06.14 10:00sell1241.00242.11243.110.00
2482007.06.14 12:00close1241.00242.31243.110.00-189.53204425.74
2492007.06.15 10:00buy1251.00242.92241.920.00
2502007.06.19 11:00close1251.00245.15241.920.002158.17206583.91
2512007.06.20 12:00buy1261.00245.96244.960.00
2522007.06.21 00:00close1261.00246.08244.960.00186.90206770.81
2532007.06.21 01:00sell1271.00245.94246.940.00
2542007.06.21 08:00close1271.00246.39246.940.00-426.10206344.71
2552007.06.22 00:00buy1281.00246.49245.490.00
2562007.06.22 20:00close1281.00247.48245.490.00937.50207282.21
2572007.06.26 03:00sell1291.00246.51247.510.00
2582007.06.26 18:00close1291.00246.98247.510.00-444.61206837.60
2592007.06.27 03:00sell1301.00245.75246.750.00
2602007.06.27 19:00close1301.00244.79246.750.00908.57207746.17
2612007.06.28 22:00buy1311.00246.64245.640.00
2622007.06.29 20:00close1311.00247.17245.640.00527.02208273.19
2632007.07.02 22:00buy1321.00246.75245.750.00
2642007.07.03 13:00close1321.00246.76245.750.0033.90208307.10
2652007.07.03 16:00sell1331.00246.37247.370.00
2662007.07.03 21:00close1331.00246.91247.370.00-512.10207795.00
2672007.07.03 22:00buy1341.00246.87245.870.00
2682007.07.04 04:00close1341.00246.77245.870.00-70.46207724.54
2692007.07.04 05:00sell1351.00246.66247.660.00
2702007.07.04 07:00close1351.00247.09247.660.00-407.85207316.69
2712007.07.05 10:00sell1361.00247.24248.240.00
2722007.07.05 14:00close1361.00247.42248.240.00-170.68207146.01
2732007.07.05 17:00sell1371.00246.89247.890.00
2742007.07.05 22:00close1371.00247.46247.890.00-540.49206605.52
2752007.07.05 23:00buy1381.00247.35246.350.00
2762007.07.10 03:00close1381.00248.37246.350.001041.16207646.68
2772007.07.11 04:00buy1391.00246.54245.540.00
2782007.07.11 07:49s/l1391.00245.54245.540.00-951.65206695.03
2792007.07.12 11:00sell1401.00248.21249.210.00
2802007.07.12 17:00close1401.00248.48249.210.00-256.28206438.75
2812007.07.13 00:01sell1411.00248.38249.380.00
2822007.07.13 03:00close1411.00248.70249.380.00-303.67206135.08
2832007.07.13 14:00buy1421.00248.79247.790.00
2842007.07.13 16:00close1421.00248.35247.790.00-418.05205717.03
2852007.07.13 17:00sell1431.00248.44249.440.00
2862007.07.16 05:00close1431.00248.28249.440.00113.42205830.46
2872007.07.16 12:00sell1441.00247.97248.970.00
2882007.07.16 16:00close1441.00248.35248.970.00-360.63205469.83
2892007.07.17 03:00buy1451.00248.41247.410.00
2902007.07.18 01:00close1451.00249.83247.410.001370.90206840.73
2912007.07.19 04:00sell1461.00250.09251.090.00
2922007.07.19 19:00close1461.00250.24251.090.00-142.16206698.57
2932007.07.20 02:00buy1471.00250.19249.190.00
2942007.07.20 16:00close1471.00250.22249.190.0028.40206726.97
2952007.07.23 09:00buy1481.00249.18248.180.00
2962007.07.23 22:00close1481.00249.36248.180.00170.08206897.05
2972007.07.24 02:00sell1491.00249.04250.040.00
2982007.07.24 13:00close1491.00248.96250.040.0075.57206972.62
2992007.07.24 14:00buy1501.00249.39248.390.00
3002007.07.24 16:00close1501.00248.75248.390.00-604.57206368.05
3012007.07.24 22:00sell1511.00247.36248.360.00
3022007.07.25 08:00close1511.00247.89248.360.00-539.12205828.94
3032007.07.25 12:00sell1521.00246.73247.730.00
3042007.07.25 14:00close1521.00247.56247.730.00-784.65205044.29
3052007.07.26 11:00sell1531.00246.66247.660.00
3062007.07.27 04:00close1531.00243.76247.660.002692.29207736.58
3072007.07.27 19:00sell1541.00240.55241.550.00
3082007.07.30 09:00close1541.00240.24241.550.00252.31207988.90
3092007.07.31 14:00buy1551.00242.75241.750.00
3102007.07.31 15:06s/l1551.00241.75241.750.00-937.47207051.43
3112007.07.31 20:00sell1561.00242.12243.120.00
3122007.08.01 14:00close1561.00240.17243.120.001787.95208839.38
3132007.08.01 15:00buy1571.00241.12240.120.00
3142007.08.01 19:31s/l1571.00240.12240.120.00-937.82207901.56
3152007.08.02 12:00sell1581.00240.84241.840.00
3162007.08.02 14:14s/l1581.00241.84241.840.00-938.26206963.30
3172007.08.02 15:00buy1591.00242.25241.250.00
3182007.08.03 08:00close1591.00242.49241.250.00249.76207213.06
3192007.08.06 13:00sell1601.00239.30240.300.00
3202007.08.06 18:48s/l1601.00240.30240.300.00-937.65206275.41
3212007.08.06 19:00buy1611.00240.19239.190.00
3222007.08.07 10:00close1611.00240.64239.190.00446.23206721.65
3232007.08.07 13:00sell1621.00240.46241.460.00
3242007.08.07 23:00close1621.00240.27241.460.00177.65206899.30
3252007.08.08 02:00buy1631.00240.95239.950.00
3262007.08.08 08:13s/l1631.00239.95239.950.00-935.19205964.11
3272007.08.09 05:00sell1641.00243.75244.750.00
3282007.08.10 18:00close1641.00238.59244.750.004789.89210754.00
3292007.08.13 12:00sell1651.00236.72237.720.00
3302007.08.13 13:06s/l1651.00237.72237.720.00-936.16209817.84
3312007.08.14 00:00sell1661.00237.62238.620.00
3322007.08.15 16:00close1661.00233.35238.620.003967.59213785.44
3332007.08.16 06:00sell1671.00229.87230.870.00
3342007.08.16 06:38s/l1671.00230.87230.870.00-938.71212846.73
3352007.08.16 22:00buy1681.00225.79224.790.00
3362007.08.17 03:06s/l1681.00224.79224.790.00-915.71211931.02
3372007.08.17 08:00sell1691.00222.11223.110.00
3382007.08.17 10:27s/l1691.00223.11223.110.00-939.24210991.78
3392007.08.17 11:00buy1701.00225.13224.130.00
3402007.08.17 11:21s/l1701.00224.13224.130.00-940.11210051.67
3412007.08.20 19:00sell1711.00226.65227.650.00
3422007.08.20 20:28s/l1711.00227.65227.650.00-939.59209112.08
3432007.08.21 08:00sell1721.00228.09229.090.00
3442007.08.22 02:00close1721.00226.99229.090.00993.20210105.29
3452007.08.22 07:00buy1731.00226.75225.750.00
3462007.08.23 18:00close1731.00231.97225.750.004976.95215082.24
3472007.08.24 19:00buy1741.00233.56232.560.00
3482007.08.27 07:00close1741.00233.98232.560.00418.33215500.57
3492007.08.27 10:00sell1751.00234.17235.170.00
3502007.08.28 13:00close1751.00232.37235.170.001649.98217150.56
3512007.08.28 14:00buy1761.00232.53231.530.00
3522007.08.28 15:02s/l1761.00231.53231.530.00-938.26216212.30
3532007.08.28 18:00sell1771.00230.12231.120.00
3542007.08.29 10:00close1771.00229.26231.120.00770.16216982.46
3552007.08.30 07:00sell1781.00232.49233.490.00
3562007.08.30 08:42s/l1781.00233.49233.490.00-940.65216041.81
3572007.08.31 02:00buy1791.00233.82232.820.00
3582007.08.31 17:00close1791.00233.80232.820.00-18.79216023.02
3592007.09.03 10:00buy1801.00234.34233.340.00
3602007.09.03 14:00close1801.00233.69233.340.00-611.42215411.60
3612007.09.03 15:00sell1811.00233.44234.440.00
3622007.09.03 21:00close1811.00234.09234.440.00-611.59214800.01
3632007.09.04 02:00sell1821.00233.48234.480.00
3642007.09.04 04:00close1821.00234.02234.480.00-508.24214291.77
3652007.09.04 08:00buy1831.00233.94232.940.00
3662007.09.04 09:47s/l1831.00232.94232.940.00-941.80213349.97
3672007.09.04 18:00buy1841.00233.73232.730.00
3682007.09.05 05:00close1841.00233.75232.730.0043.25213393.23
3692007.09.05 07:00sell1851.00232.97233.970.00
3702007.09.05 17:00close1851.00233.00233.970.00-28.28213364.95
3712007.09.05 20:00buy1861.00232.92231.920.00
3722007.09.06 01:32s/l1861.00231.92231.920.00-869.36212495.59
3732007.09.06 02:00sell1871.00232.16233.160.00
3742007.09.06 05:00close1871.00233.08233.160.00-866.86211628.73
3752007.09.06 15:00sell1881.00232.31233.310.00
3762007.09.06 17:21s/l1881.00233.31233.310.00-942.33210686.40
3772007.09.06 19:00buy1891.00233.39232.390.00
3782007.09.07 03:00close1891.00233.03232.390.00-314.99210371.41
3792007.09.07 04:00sell1901.00232.73233.730.00
3802007.09.07 13:00close1901.00233.03233.730.00-282.72210088.69
3812007.09.07 15:00sell1911.00231.98232.980.00
3822007.09.10 06:00close1911.00229.85232.980.001964.04212052.74
3832007.09.10 22:00buy1921.00230.44229.440.00
3842007.09.11 09:00close1921.00229.73229.440.00-644.33211408.41
3852007.09.11 12:00buy1931.00230.62229.620.00
3862007.09.12 04:00close1931.00231.53229.620.00882.17212290.59
3872007.09.12 07:00sell1941.00232.18233.180.00
3882007.09.12 17:00close1941.00231.88233.180.00282.70212573.29
3892007.09.13 12:00buy1951.00232.25231.250.00
3902007.09.13 23:00close1951.00231.71231.250.00-509.39212063.90
3912007.09.14 09:00sell1961.00231.88232.880.00
3922007.09.17 00:00close1961.00231.60232.880.00224.85212288.75
3932007.09.17 03:00buy1971.00231.53230.530.00
3942007.09.17 08:42s/l1971.00230.53230.530.00-939.06211349.69
3952007.09.17 09:00sell1981.00230.60231.600.00
3962007.09.18 10:00close1981.00229.45231.600.001042.21212391.91
3972007.09.19 10:00sell1991.00232.79233.790.00
3982007.09.19 21:00close1991.00232.46233.790.00309.25212701.16
3992007.09.20 14:00sell2001.00230.94231.940.00
4002007.09.21 02:00close2001.00231.06231.940.00-151.04212550.12
4012007.09.24 03:00sell2011.00232.89233.890.00
4022007.09.24 08:00close2011.00233.35233.890.00-430.96212119.16
4032007.09.25 17:00buy2021.00230.57229.570.00
4042007.09.27 03:00close2021.00232.52229.570.001928.47214047.63
4052007.09.27 09:00buy2031.00234.03233.030.00
4062007.09.28 03:00close2031.00233.98233.030.00-22.55214025.08
4072007.09.28 14:00buy2041.00234.31233.310.00
4082007.09.28 16:36s/l2041.00233.31233.310.00-938.53213086.55
4092007.10.01 18:00sell2051.00236.84237.840.00
4102007.10.02 14:00close2051.00236.21237.840.00551.54213638.10
4112007.10.02 17:00buy2061.00236.52235.520.00
4122007.10.03 00:00close2061.00235.93235.520.00-528.49213109.61
4132007.10.03 01:00sell2071.00236.02237.020.00
4142007.10.03 04:00close2071.00236.45237.020.00-402.81212706.80
4152007.10.03 05:00buy2081.00236.53235.530.00
4162007.10.04 00:00close2081.00237.04235.530.00551.75213258.55
4172007.10.04 16:00buy2091.00237.27236.270.00
4182007.10.05 07:00close2091.00237.32236.270.0071.29213329.85
4192007.10.05 08:00buy2101.00237.63236.630.00
4202007.10.05 09:00close2101.00237.25236.630.00-356.50212973.35
4212007.10.05 15:00buy2111.00237.97236.970.00
4222007.10.08 10:00close2111.00238.67236.970.00681.38213654.73
4232007.10.08 11:00sell2121.00239.02240.020.00
4242007.10.08 12:00close2121.00239.18240.020.00-150.13213504.60
4252007.10.09 12:00sell2131.00237.89238.890.00
4262007.10.09 21:00close2131.00238.51238.890.00-581.07212923.53
4272007.10.10 18:00sell2141.00239.39240.390.00
4282007.10.11 07:00close2141.00239.69240.390.00-396.33212527.20
4292007.10.11 14:00buy2151.00239.60238.600.00
4302007.10.11 20:00close2151.00239.04238.600.00-524.78212002.42
4312007.10.12 15:00buy2161.00239.11238.110.00
4322007.10.15 19:00close2161.00239.42238.110.00314.81212317.24
4332007.10.17 00:00buy2171.00237.56236.560.00
4342007.10.17 03:41s/l2171.00236.56236.560.00-937.03211380.21
4352007.10.17 23:00buy2181.00238.06237.060.00
4362007.10.18 10:00close2181.00237.38237.060.00-563.82210816.39
4372007.10.18 12:00sell2191.00237.54238.540.00
4382007.10.19 12:00close2191.00236.00238.540.001404.07212220.47
4392007.10.19 13:00buy2201.00236.96235.960.00
4402007.10.19 15:39s/l2201.00235.96235.960.00-936.95211283.52
4412007.10.22 00:00sell2211.00233.93234.930.00
4422007.10.22 22:00close2211.00232.15234.930.001667.92212951.44
4432007.10.24 06:00sell2221.00234.85235.850.00
4442007.10.24 23:00close2221.00234.21235.850.00598.74213550.18
4452007.10.25 06:00sell2231.00233.29234.290.00
4462007.10.25 10:00close2231.00233.87234.290.00-542.57213007.61
4472007.10.25 11:00buy2241.00234.07233.070.00
4482007.10.25 18:00close2241.00233.64233.070.00-402.10212605.51
4492007.10.26 00:00buy2251.00234.30233.300.00
4502007.10.26 13:00close2251.00234.51233.300.00196.37212801.88
4512007.10.26 16:00sell2261.00234.36235.360.00
4522007.10.29 03:00close2261.00234.67235.360.00-328.13212473.75
4532007.10.29 07:00buy2271.00234.75233.750.00
4542007.10.30 02:00close2271.00235.79233.750.00997.00213470.75
4552007.10.30 13:00buy2281.00237.02236.020.00
4562007.10.30 22:00close2281.00237.02236.020.000.00213470.75
4572007.10.31 00:00sell2291.00237.18238.180.00
4582007.10.31 05:00close2291.00237.52238.180.00-318.32213152.43
4592007.10.31 06:00sell2301.00237.28238.280.00
4602007.10.31 09:26s/l2301.00238.28238.280.00-935.97212216.46
4612007.11.01 03:00sell2311.00239.86240.860.00
4622007.11.01 08:00close2311.00240.11240.860.00-234.03211982.43
4632007.11.01 13:00buy2321.00241.37240.370.00
4642007.11.01 13:40s/l2321.00240.37240.370.00-936.33211046.10
4652007.11.01 14:00sell2331.00240.16241.160.00
4662007.11.02 10:00close2331.00239.33241.160.00738.16211784.27