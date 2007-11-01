Strategy Tester Report
pivot_v_1
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)

SymbolGBPJPYm (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2008.01.25 20:00 (2007.11.01 - 2008.01.26)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=2; endtradingtime=17; slippage=5; MagicNumber=123456; TP1=100; TP2=200; TP3=0; SLinitial=75; SL1=-1; SL2=-50; SL3=0; SLA1=50; SLA2=100; SLA3=0;
Bars in test2383Ticks modelled1603728Modelling quality81.61%
Mismatched charts errors29
Initial deposit50000.00
Total net profit3360.45Gross profit8690.85Gross loss-5330.40
Profit factor1.63Expected payoff13.89
Absolute drawdown232.19Maximal drawdown756.69 (1.50%)Relative drawdown1.50% (756.69)
Total trades242Short positions (won %)124 (67.74%)Long positions (won %)118 (54.24%)
Profit trades (% of total)148 (61.16%)Loss trades (% of total)94 (38.84%)
Largestprofit trade187.32loss trade-70.25
Averageprofit trade58.72loss trade-56.71
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (1125.50)consecutive losses (loss in money)8 (-561.88)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1125.50 (12)consecutive loss (count of losses)-561.88 (8)
Averageconsecutive wins5consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.11.01 01:00buy11.00240.19239.44241.19
22007.11.01 01:00buy21.00240.19239.44242.19
32007.11.01 02:00close11.00239.85239.44241.19-31.8449968.16
42007.11.01 02:00close21.00239.84239.44242.19-32.7749935.39
52007.11.01 02:00sell31.00239.84240.59238.84
62007.11.01 02:00sell41.00239.84240.59237.84
72007.11.01 08:00close31.00240.35240.59238.84-47.7449887.65
82007.11.01 08:00close41.00240.36240.59237.84-48.6849838.97
92007.11.01 08:00buy51.00240.36239.61241.36
102007.11.01 08:00buy61.00240.36239.61242.36
112007.11.01 11:33modify51.00240.36240.37241.36
122007.11.01 11:33modify61.00240.36240.37242.36
132007.11.01 12:42s/l51.00240.37240.37241.360.9449839.91
142007.11.01 12:42s/l61.00240.37240.37242.360.9449840.85
152007.11.01 14:00sell71.00239.22239.97238.22
162007.11.01 14:00sell81.00239.22239.97237.22
172007.11.01 14:02modify71.00239.22239.21238.22
182007.11.01 14:02modify81.00239.22239.21237.22
192007.11.01 14:12t/p71.00238.22239.21238.2293.6249934.47
202007.11.01 14:12modify81.00239.22238.72237.22
212007.11.01 14:27s/l81.00238.72238.72237.2246.8149981.28
222007.11.02 01:00buy91.00238.41237.66239.41
232007.11.02 01:00buy101.00238.41237.66240.41
242007.11.02 03:10modify91.00238.41238.42239.41
252007.11.02 03:10modify101.00238.41238.42240.41
262007.11.02 04:33s/l91.00238.42238.42239.410.9449982.22
272007.11.02 04:33s/l101.00238.42238.42240.410.9449983.16
282007.11.05 01:00buy111.00239.44238.69240.44
292007.11.05 01:00buy121.00239.44238.69241.44
302007.11.05 07:53s/l111.00238.69238.69240.44-70.2349912.93
312007.11.05 07:53s/l121.00238.69238.69241.44-70.2349842.70
322007.11.05 08:00sell131.00238.80239.55237.80
332007.11.05 08:00sell141.00238.80239.55236.80
342007.11.05 09:38modify131.00238.80238.79237.80
352007.11.05 09:38modify141.00238.80238.79236.80
362007.11.05 10:02t/p131.00237.80238.79237.8093.6349936.33
372007.11.05 10:02modify141.00238.80238.30236.80
382007.11.05 10:28s/l141.00238.30238.30236.8046.8149983.14
392007.11.06 01:00buy151.00238.20237.45239.20
402007.11.06 01:00buy161.00238.20237.45240.20
412007.11.06 03:56modify151.00238.20238.21239.20
422007.11.06 03:56modify161.00238.20238.21240.20
432007.11.06 07:52t/p151.00239.20238.21239.2093.6550076.79
442007.11.06 07:52modify161.00238.20238.70240.20
452007.11.06 15:49s/l161.00238.70238.70240.2046.8250123.61
462007.11.07 01:00buy171.00239.55238.80240.55
472007.11.07 01:00buy181.00239.55238.80241.55
482007.11.07 02:00close171.00239.36238.80240.55-17.8050105.81
492007.11.07 02:00close181.00239.35238.80241.55-18.7350087.08
502007.11.07 02:00sell191.00239.35240.10238.35
512007.11.07 02:00sell201.00239.35240.10237.35
522007.11.07 05:08modify191.00239.35239.34238.35
532007.11.07 05:08modify201.00239.35239.34237.35
542007.11.07 07:17t/p191.00238.35239.34238.3593.6250180.70
552007.11.07 07:17modify201.00239.35238.85237.35
562007.11.07 08:58s/l201.00238.85238.85237.3546.8150227.51
572007.11.08 01:00buy211.00236.91236.16237.91
582007.11.08 01:00buy221.00236.91236.16238.91
592007.11.08 01:27modify211.00236.91236.92237.91
602007.11.08 01:27modify221.00236.91236.92238.91
612007.11.08 03:32s/l211.00236.92236.92237.910.9450228.45
622007.11.08 03:32s/l221.00236.92236.92238.910.9450229.39
632007.11.09 01:00buy231.00237.99237.24238.99
642007.11.09 01:00buy241.00237.99237.24239.99
652007.11.09 02:00close231.00237.39237.24238.99-56.1950173.20
662007.11.09 02:00close241.00237.38237.24239.99-57.1350116.07
672007.11.09 02:00sell251.00237.38238.13236.38
682007.11.09 02:00sell261.00237.38238.13235.38
692007.11.09 05:00close251.00238.05238.13236.38-62.7350053.34
702007.11.09 05:00close261.00238.06238.13235.38-63.6749989.67
712007.11.09 05:00buy271.00238.06237.31239.06
722007.11.09 05:00buy281.00238.06237.31240.06
732007.11.09 08:12s/l271.00237.31237.31239.06-70.2449919.43
742007.11.09 08:12s/l281.00237.31237.31240.06-70.2449849.19
752007.11.09 09:00sell291.00237.33238.08236.33
762007.11.09 09:00sell301.00237.33238.08235.33
772007.11.09 09:18modify291.00237.33237.32236.33
782007.11.09 09:18modify301.00237.33237.32235.33
792007.11.09 09:32t/p291.00236.33237.32236.3393.6249942.81
802007.11.09 09:32modify301.00237.33236.83235.33
812007.11.09 11:00t/p301.00235.33236.83235.33187.2550130.06
822007.11.12 01:00sell311.00230.30231.05229.30
832007.11.12 01:00sell321.00230.30231.05228.30
842007.11.12 03:15modify311.00230.30230.29229.30
852007.11.12 03:15modify321.00230.30230.29228.30
862007.11.12 03:31t/p311.00229.30230.29229.3093.6250223.68
872007.11.12 03:31modify321.00230.30229.80228.30
882007.11.12 07:27s/l321.00229.80229.80228.3046.8150270.49
892007.11.13 01:00buy331.00226.27225.52227.27
902007.11.13 01:00buy341.00226.27225.52228.27
912007.11.13 01:31modify331.00226.27226.28227.27
922007.11.13 01:31modify341.00226.27226.28228.27
932007.11.13 01:50t/p331.00227.27226.28227.2793.6550364.14
942007.11.13 01:50modify341.00226.27226.77228.27
952007.11.13 02:58s/l341.00226.77226.77228.2746.8250410.96
962007.11.14 01:00buy351.00230.83230.08231.83
972007.11.14 01:00buy361.00230.83230.08232.83
982007.11.14 02:00close351.00230.40230.08231.83-40.2750370.69
992007.11.14 02:00close361.00230.41230.08232.83-39.3350331.36
1002007.11.14 02:00sell371.00230.41231.16229.41
1012007.11.14 02:00sell381.00230.41231.16228.41
1022007.11.14 03:00close371.00230.70231.16229.41-27.1550304.21
1032007.11.14 03:00close381.00230.71231.16228.41-28.0950276.12
1042007.11.14 03:00buy391.00230.71229.96231.71
1052007.11.14 03:00buy401.00230.71229.96232.71
1062007.11.14 06:13modify391.00230.71230.72231.71
1072007.11.14 06:13modify401.00230.71230.72232.71
1082007.11.14 07:36t/p391.00231.71230.72231.7193.6550369.77
1092007.11.14 07:36modify401.00230.71231.21232.71
1102007.11.14 08:05s/l401.00231.21231.21232.7146.8250416.59
1112007.11.14 12:00sell411.00229.38230.13228.38
1122007.11.14 12:00sell421.00229.38230.13227.38
1132007.11.14 13:31s/l411.00230.13230.13228.38-70.2250346.37
1142007.11.14 13:31s/l421.00230.13230.13227.38-70.2250276.15
1152007.11.15 01:00buy431.00228.82228.07229.82
1162007.11.15 01:00buy441.00228.82228.07230.82
1172007.11.15 01:14modify431.00228.82228.83229.82
1182007.11.15 01:14modify441.00228.82228.83230.82
1192007.11.15 03:28s/l431.00228.83228.83229.820.9350277.08
1202007.11.15 03:28s/l441.00228.83228.83230.820.9350278.01
1212007.11.15 10:00sell451.00226.56227.31225.56
1222007.11.15 10:00sell461.00226.56227.31224.56
1232007.11.15 10:03modify451.00226.56226.55225.56
1242007.11.15 10:03modify461.00226.56226.55224.56
1252007.11.15 11:15s/l451.00226.55226.55225.560.9450278.95
1262007.11.15 11:15s/l461.00226.55226.55224.560.9450279.89
1272007.11.16 01:00sell471.00225.85226.60224.85
1282007.11.16 01:00sell481.00225.85226.60223.85
1292007.11.16 02:12modify471.00225.85225.84224.85
1302007.11.16 02:12modify481.00225.85225.84223.85
1312007.11.16 02:28t/p471.00224.85225.84224.8593.6250373.51
1322007.11.16 02:28modify481.00225.85225.35223.85
1332007.11.16 04:32s/l481.00225.35225.35223.8546.8150420.32
1342007.11.16 14:00buy491.00226.50225.75227.50
1352007.11.16 14:00buy501.00226.50225.75228.50
1362007.11.16 14:58s/l491.00225.75225.75227.50-70.2450350.08
1372007.11.16 14:58s/l501.00225.75225.75228.50-70.2450279.84
1382007.11.19 01:00buy511.00228.16227.41229.16
1392007.11.19 01:00buy521.00228.16227.41230.16
1402007.11.19 02:32s/l511.00227.41227.41229.16-70.2450209.60
1412007.11.19 02:32s/l521.00227.41227.41230.16-70.2450139.36
1422007.11.19 03:00sell531.00227.39228.14226.39
1432007.11.19 03:00sell541.00227.39228.14225.39
1442007.11.19 03:21modify531.00227.39227.38226.39
1452007.11.19 03:21modify541.00227.39227.38225.39
1462007.11.19 04:01s/l531.00227.38227.38226.390.9450140.30
1472007.11.19 04:01s/l541.00227.38227.38225.390.9450141.24
1482007.11.20 01:00buy551.00225.28224.53226.28
1492007.11.20 01:00buy561.00225.28224.53227.28
1502007.11.20 02:08s/l551.00224.53224.53226.28-70.2450071.00
1512007.11.20 02:08s/l561.00224.53224.53227.28-70.2450000.76
1522007.11.20 03:00sell571.00224.52225.27223.52
1532007.11.20 03:00sell581.00224.52225.27222.52
1542007.11.20 04:39s/l571.00225.27225.27223.52-70.2349930.53
1552007.11.20 04:39s/l581.00225.27225.27222.52-70.2349860.30
1562007.11.20 05:00buy591.00225.92225.17226.92
1572007.11.20 05:00buy601.00225.92225.17227.92
1582007.11.20 05:54modify591.00225.92225.93226.92
1592007.11.20 05:54modify601.00225.92225.93227.92
1602007.11.20 06:37t/p591.00226.92225.93226.9293.6649953.96
1612007.11.20 06:37modify601.00225.92226.42227.92
1622007.11.20 06:48s/l601.00226.42226.42227.9246.8350000.79
1632007.11.21 01:00buy611.00226.89226.14227.89
1642007.11.21 01:00buy621.00226.89226.14228.89
1652007.11.21 02:00close611.00226.55226.14227.89-31.8449968.95
1662007.11.21 02:00close621.00226.53226.14228.89-33.7249935.23
1672007.11.21 02:00sell631.00226.53227.28225.53
1682007.11.21 02:00sell641.00226.53227.28224.53
1692007.11.21 04:29modify631.00226.53226.52225.53
1702007.11.21 04:29modify641.00226.53226.52224.53
1712007.11.21 05:10t/p631.00225.53226.52225.5393.6350028.86
1722007.11.21 05:10modify641.00226.53226.03224.53
1732007.11.21 09:11t/p641.00224.53226.03224.53187.2650216.12
1742007.11.22 01:00sell651.00223.52224.27222.52
1752007.11.22 01:00sell661.00223.52224.27221.52
1762007.11.22 02:00close651.00224.12224.27222.52-56.1850159.94
1772007.11.22 02:00close661.00224.15224.27221.52-58.9950100.95
1782007.11.22 02:00buy671.00224.15223.40225.15
1792007.11.22 02:00buy681.00224.15223.40226.15
1802007.11.22 03:18modify671.00224.15224.16225.15
1812007.11.22 03:18modify681.00224.15224.16226.15
1822007.11.22 04:03t/p671.00225.15224.16225.1593.6650194.61
1832007.11.22 04:03modify681.00224.15224.65226.15
1842007.11.22 06:32s/l681.00224.65224.65226.1546.8350241.44
1852007.11.23 01:00buy691.00224.23223.48225.23
1862007.11.23 01:00buy701.00224.23223.48226.23
1872007.11.23 01:30modify691.00224.23224.24225.23
1882007.11.23 01:30modify701.00224.23224.24226.23
1892007.11.23 01:47s/l691.00224.24224.24225.230.9350242.37
1902007.11.23 01:47s/l701.00224.24224.24226.230.9350243.30
1912007.11.23 04:00sell711.00223.53224.28222.53
1922007.11.23 04:00sell721.00223.53224.28221.53
1932007.11.23 04:27modify711.00223.53223.52222.53
1942007.11.23 04:27modify721.00223.53223.52221.53
1952007.11.23 08:08s/l711.00223.52223.52222.530.9450244.24
1962007.11.23 08:08s/l721.00223.52223.52221.530.9450245.18
1972007.11.26 01:00sell731.00223.90224.65222.90
1982007.11.26 01:00sell741.00223.90224.65221.90
1992007.11.26 03:03modify731.00223.90223.89222.90
2002007.11.26 03:03modify741.00223.90223.89221.90
2012007.11.26 03:58s/l731.00223.89223.89222.900.9450246.12
2022007.11.26 03:58s/l741.00223.89223.89221.900.9450247.06
2032007.11.26 09:00buy751.00224.79224.04225.79
2042007.11.26 09:00buy761.00224.79224.04226.79
2052007.11.26 12:45s/l751.00224.04224.04225.79-70.2550176.81
2062007.11.26 12:45s/l761.00224.04224.04226.79-70.2550106.56
2072007.11.26 14:00sell771.00223.73224.48222.73
2082007.11.26 14:00sell781.00223.73224.48221.73
2092007.11.26 20:09modify771.00223.73223.72222.73
2102007.11.26 20:09modify781.00223.73223.72221.73
2112007.11.26 20:40t/p771.00222.73223.72222.7393.6350200.19
2122007.11.26 20:40modify781.00223.73223.23221.73
2132007.11.26 23:00close781.00222.60223.23221.73105.8050305.99
2142007.11.27 01:00buy791.00222.26221.51223.26
2152007.11.27 01:00buy801.00222.26221.51224.26
2162007.11.27 01:12modify791.00222.26222.27223.26
2172007.11.27 01:12modify801.00222.26222.27224.26
2182007.11.27 02:53t/p791.00223.26222.27223.2693.6650399.65
2192007.11.27 02:53modify801.00222.26222.76224.26
2202007.11.27 03:14t/p801.00224.26222.76224.26187.3250586.97
2212007.11.28 01:00sell811.00224.29225.04223.29
2222007.11.28 01:00sell821.00224.29225.04222.29
2232007.11.28 03:46modify811.00224.29224.28223.29
2242007.11.28 03:46modify821.00224.29224.28222.29
2252007.11.28 04:21s/l811.00224.28224.28223.290.9450587.91
2262007.11.28 04:21s/l821.00224.28224.28222.290.9450588.85
2272007.11.28 12:00buy831.00226.53225.78227.53
2282007.11.28 12:00buy841.00226.53225.78228.53
2292007.11.28 13:13modify831.00226.53226.54227.53
2302007.11.28 13:13modify841.00226.53226.54228.53
2312007.11.28 13:30s/l831.00226.54226.54227.530.9450589.79
2322007.11.28 13:30s/l841.00226.54226.54228.530.9450590.73
2332007.11.29 01:00sell851.00228.34229.09227.34
2342007.11.29 01:00sell861.00228.34229.09226.34
2352007.11.29 01:58s/l851.00229.09229.09227.34-70.2250520.51
2362007.11.29 01:58s/l861.00229.09229.09226.34-70.2250450.29
2372007.11.29 02:00buy871.00229.16228.41230.16
2382007.11.29 02:00buy881.00229.16228.41231.16
2392007.11.29 04:05s/l871.00228.41228.41230.16-70.2550380.04
2402007.11.29 04:05s/l881.00228.41228.41231.16-70.2550309.79
2412007.11.29 05:00sell891.00228.17228.92227.17
2422007.11.29 05:00sell901.00228.17228.92226.17
2432007.11.29 07:46modify891.00228.17228.16227.17
2442007.11.29 07:46modify901.00228.17228.16226.17
2452007.11.29 07:58t/p891.00227.17228.16227.1793.6350403.42
2462007.11.29 07:58modify901.00228.17227.67226.17
2472007.11.29 08:11s/l901.00227.67227.67226.1746.8150450.23
2482007.11.30 01:00buy911.00227.49226.74228.49
2492007.11.30 01:00buy921.00227.49226.74229.49
2502007.11.30 09:44modify911.00227.49227.50228.49
2512007.11.30 09:44modify921.00227.49227.50229.49
2522007.11.30 10:05t/p911.00228.49227.50228.4993.6650543.89
2532007.11.30 10:05modify921.00227.49227.99229.49
2542007.11.30 15:59s/l921.00227.99227.99229.4946.8350590.72
2552007.12.03 01:00sell931.00227.88228.63226.88
2562007.12.03 01:00sell941.00227.88228.63225.88
2572007.12.03 02:04modify931.00227.88227.87226.88
2582007.12.03 02:04modify941.00227.88227.87225.88
2592007.12.03 06:33s/l931.00227.87227.87226.880.9450591.66
2602007.12.03 06:33s/l941.00227.87227.87225.880.9450592.60
2612007.12.04 01:00sell951.00227.78228.53226.78
2622007.12.04 01:00sell961.00227.78228.53225.78
2632007.12.04 09:11modify951.00227.78227.77226.78
2642007.12.04 09:11modify961.00227.78227.77225.78
2652007.12.04 09:25t/p951.00226.78227.77226.7893.6450686.24
2662007.12.04 09:25modify961.00227.78227.28225.78
2672007.12.04 14:36t/p961.00225.78227.28225.78187.2750873.51
2682007.12.05 01:00sell971.00225.91226.66224.91
2692007.12.05 01:00sell981.00225.91226.66223.91
2702007.12.05 03:00close971.00226.46226.66224.91-51.5050822.01
2712007.12.05 03:00close981.00226.45226.66223.91-50.5650771.45
2722007.12.05 03:00buy991.00226.45225.70227.45
2732007.12.05 03:00buy1001.00226.45225.70228.45
2742007.12.05 05:03modify991.00226.45226.46227.45
2752007.12.05 05:03modify1001.00226.45226.46228.45
2762007.12.05 08:08s/l991.00226.46226.46227.450.9450772.39
2772007.12.05 08:08s/l1001.00226.46226.46228.450.9450773.33
2782007.12.05 09:00sell1011.00225.33226.08224.33
2792007.12.05 09:00sell1021.00225.33226.08223.33
2802007.12.05 09:30modify1011.00225.33225.32224.33
2812007.12.05 09:30modify1021.00225.33225.32223.33
2822007.12.05 17:56t/p1011.00224.33225.32224.3393.6350866.96
2832007.12.05 17:56modify1021.00225.33224.83223.33
2842007.12.05 20:47s/l1021.00224.83224.83223.3346.8150913.77
2852007.12.06 01:00buy1031.00225.20224.45226.20
2862007.12.06 01:00buy1041.00225.20224.45227.20
2872007.12.06 07:00close1031.00224.63224.45226.20-53.3950860.38
2882007.12.06 07:00close1041.00224.64224.45227.20-52.4550807.93
2892007.12.06 07:00sell1051.00224.64225.39223.64
2902007.12.06 07:00sell1061.00224.64225.39222.64
2912007.12.06 08:42modify1051.00224.64224.63223.64
2922007.12.06 08:42modify1061.00224.64224.63222.64
2932007.12.06 09:30s/l1051.00224.63224.63223.640.9450808.87
2942007.12.06 09:30s/l1061.00224.63224.63222.640.9450809.81
2952007.12.06 15:00buy1071.00225.31224.56226.31
2962007.12.06 15:00buy1081.00225.31224.56227.31
2972007.12.06 19:32modify1071.00225.31225.32226.31
2982007.12.06 19:32modify1081.00225.31225.32227.31
2992007.12.06 23:00close1071.00225.51225.32226.3118.7350828.54
3002007.12.06 23:00close1081.00225.52225.32227.3119.6750848.21
3012007.12.07 01:00sell1091.00225.65226.40224.65
3022007.12.07 01:00sell1101.00225.65226.40223.65
3032007.12.07 05:03modify1091.00225.65225.64224.65
3042007.12.07 05:03modify1101.00225.65225.64223.65
3052007.12.07 09:05s/l1091.00225.64225.64224.650.9450849.15
3062007.12.07 09:05s/l1101.00225.64225.64223.650.9450850.09
3072007.12.07 11:00buy1111.00226.54225.79227.54
3082007.12.07 11:00buy1121.00226.54225.79228.54
3092007.12.07 19:00close1111.00226.84225.79227.5428.1050878.19
3102007.12.07 19:00close1121.00226.85225.79228.5429.0350907.22
3112007.12.10 01:00sell1131.00226.68227.43225.68
3122007.12.10 01:00sell1141.00226.68227.43224.68
3132007.12.10 08:43s/l1131.00227.43227.43225.68-70.2250837.00
3142007.12.10 08:43s/l1141.00227.43227.43224.68-70.2250766.78
3152007.12.10 09:00buy1151.00227.90227.15228.90
3162007.12.10 09:00buy1161.00227.90227.15229.90
3172007.12.10 12:12modify1151.00227.90227.91228.90
3182007.12.10 12:12modify1161.00227.90227.91229.90
3192007.12.10 23:00close1151.00228.50227.91228.9056.1950822.97
3202007.12.10 23:00close1161.00228.49227.91229.9055.2650878.23
3212007.12.11 01:00buy1171.00229.12228.37230.12
3222007.12.11 01:00buy1181.00229.12228.37231.12
3232007.12.11 04:00close1171.00228.56228.37230.12-52.4550825.78
3242007.12.11 04:00close1181.00228.55228.37231.12-53.3850772.40
3252007.12.11 04:00sell1191.00228.55229.30227.55
3262007.12.11 04:00sell1201.00228.55229.30226.55
3272007.12.11 05:00close1191.00228.73229.30227.55-16.8650755.54
3282007.12.11 05:00close1201.00228.75229.30226.55-18.7350736.81
3292007.12.11 05:00buy1211.00228.75228.00229.75
3302007.12.11 05:00buy1221.00228.75228.00230.75
3312007.12.11 07:41modify1211.00228.75228.76229.75
3322007.12.11 07:41modify1221.00228.75228.76230.75
3332007.12.11 09:57t/p1211.00229.75228.76229.7593.6650830.47
3342007.12.11 09:57modify1221.00228.75229.25230.75
3352007.12.11 11:18s/l1221.00229.25229.25230.7546.8350877.30
3362007.12.11 16:00sell1231.00227.60228.35226.60
3372007.12.11 16:00sell1241.00227.60228.35225.60
3382007.12.11 19:19modify1231.00227.60227.59226.60
3392007.12.11 19:19modify1241.00227.60227.59225.60
3402007.12.11 19:23t/p1231.00226.60227.59226.6093.6350970.93
3412007.12.11 19:23modify1241.00227.60227.10225.60
3422007.12.11 19:43t/p1241.00225.60227.10225.60187.2651158.19
3432007.12.12 01:00buy1251.00225.98225.23226.98
3442007.12.12 01:00buy1261.00225.98225.23227.98
3452007.12.12 05:52modify1251.00225.98225.99226.98
3462007.12.12 05:52modify1261.00225.98225.99227.98
3472007.12.12 07:12t/p1251.00226.98225.99226.9893.6651251.85
3482007.12.12 07:12modify1261.00225.98226.48227.98
3492007.12.12 13:33t/p1261.00227.98226.48227.98187.3251439.17
3502007.12.13 01:00sell1271.00228.73229.48227.73
3512007.12.13 01:00sell1281.00228.73229.48226.73
3522007.12.13 07:02modify1271.00228.73228.72227.73
3532007.12.13 07:02modify1281.00228.73228.72226.73
3542007.12.13 08:04t/p1271.00227.73228.72227.7393.6451532.81
3552007.12.13 08:04modify1281.00228.73228.23226.73
3562007.12.13 09:00s/l1281.00228.23228.23226.7346.8251579.63
3572007.12.14 01:00buy1291.00229.75229.00230.75
3582007.12.14 01:00buy1301.00229.75229.00231.75
3592007.12.14 04:51s/l1291.00229.00229.00230.75-70.2551509.38
3602007.12.14 04:51s/l1301.00229.00229.00231.75-70.2551439.13
3612007.12.14 05:00sell1311.00229.20229.95228.20
3622007.12.14 05:00sell1321.00229.20229.95227.20
3632007.12.14 06:00close1311.00229.66229.95228.20-43.0851396.05
3642007.12.14 06:00close1321.00229.65229.95227.20-42.1451353.91
3652007.12.14 06:00buy1331.00229.65228.90230.65
3662007.12.14 06:00buy1341.00229.65228.90231.65
3672007.12.14 08:00close1331.00229.27228.90230.65-35.5951318.32
3682007.12.14 08:00close1341.00229.28228.90231.65-34.6551283.67
3692007.12.14 08:00sell1351.00229.28230.03228.28
3702007.12.14 08:00sell1361.00229.28230.03227.28
3712007.12.14 09:58modify1351.00229.28229.27228.28
3722007.12.14 09:58modify1361.00229.28229.27227.28
3732007.12.14 13:13s/l1351.00229.27229.27228.280.9351284.60
3742007.12.14 13:13s/l1361.00229.27229.27227.280.9351285.53
3752007.12.17 01:00sell1371.00228.41229.16227.41
3762007.12.17 01:00sell1381.00228.41229.16226.41
3772007.12.17 07:19modify1371.00228.41228.40227.41
3782007.12.17 07:19modify1381.00228.41228.40226.41
3792007.12.17 11:35s/l1371.00228.40228.40227.410.9351286.46
3802007.12.17 11:35s/l1381.00228.40228.40226.410.9351287.39
3812007.12.17 12:00buy1391.00228.96228.21229.96
3822007.12.17 12:00buy1401.00228.96228.21230.96
3832007.12.17 14:35s/l1391.00228.21228.21229.96-70.2551217.14
3842007.12.17 14:35s/l1401.00228.21228.21230.96-70.2551146.89
3852007.12.17 15:00sell1411.00228.13228.88227.13
3862007.12.17 15:00sell1421.00228.13228.88226.13
3872007.12.17 17:58s/l1411.00228.88228.88227.13-70.2251076.67
3882007.12.17 17:58s/l1421.00228.88228.88226.13-70.2251006.45
3892007.12.18 01:00buy1431.00228.26227.51229.26
3902007.12.18 01:00buy1441.00228.26227.51230.26
3912007.12.18 03:07modify1431.00228.26228.27229.26
3922007.12.18 03:07modify1441.00228.26228.27230.26
3932007.12.18 04:21s/l1431.00228.27228.27229.260.9451007.39
3942007.12.18 04:21s/l1441.00228.27228.27230.260.9451008.33
3952007.12.19 01:00sell1451.00228.27229.02227.27
3962007.12.19 01:00sell1461.00228.27229.02226.27
3972007.12.19 06:52modify1451.00228.27228.26227.27
3982007.12.19 06:52modify1461.00228.27228.26226.27
3992007.12.19 09:30t/p1451.00227.27228.26227.2793.6451101.97
4002007.12.19 09:30modify1461.00228.27227.77226.27
4012007.12.19 16:23t/p1461.00226.27227.77226.27187.2751289.24
4022007.12.20 01:00buy1471.00226.44225.69227.44
4032007.12.20 01:00buy1481.00226.44225.69228.44
4042007.12.20 06:00close1471.00225.87225.69227.44-53.3851235.86
4052007.12.20 06:00close1481.00225.89225.69228.44-51.5151184.35
4062007.12.20 06:00sell1491.00225.89226.64224.89
4072007.12.20 06:00sell1501.00225.89226.64223.89
4082007.12.20 08:21modify1491.00225.89225.88224.89
4092007.12.20 08:21modify1501.00225.89225.88223.89
4102007.12.20 09:30t/p1491.00224.89225.88224.8993.6351277.98
4112007.12.20 09:30modify1501.00225.89225.39223.89
4122007.12.20 09:40s/l1501.00225.39225.39223.8946.8251324.80
4132007.12.21 01:00sell1511.00224.29225.04223.29
4142007.12.21 01:00sell1521.00224.29225.04222.29
4152007.12.21 02:22s/l1511.00225.04225.04223.29-70.2251254.58
4162007.12.21 02:22s/l1521.00225.04225.04222.29-70.2251184.36
4172007.12.24 01:00sell1531.00226.16226.91225.16
4182007.12.24 01:00sell1541.00226.16226.91224.16
4192007.12.26 07:00close1531.00226.27226.91225.16-16.8451167.52
4202007.12.26 07:00close1541.00226.28226.91224.16-17.7851149.73
4212007.12.26 07:00buy1551.00226.28225.53227.28
4222007.12.26 07:00buy1561.00226.28225.53228.28
4232007.12.26 20:43modify1551.00226.28226.29227.28
4242007.12.26 20:43modify1561.00226.28226.29228.28
4252007.12.26 23:00close1551.00226.49226.29227.2819.6751169.40
4262007.12.26 23:00close1561.00226.51226.29228.2821.5451190.94
4272007.12.27 01:00buy1571.00226.95226.20227.95
4282007.12.27 01:00buy1581.00226.95226.20228.95
4292007.12.27 09:34modify1571.00226.95226.96227.95
4302007.12.27 09:34modify1581.00226.95226.96228.95
4312007.12.27 12:22t/p1571.00227.95226.96227.9593.6651284.60
4322007.12.27 12:22modify1581.00226.95227.45228.95
4332007.12.27 13:41s/l1581.00227.45227.45228.9546.8351331.43
4342007.12.28 01:00buy1591.00227.55226.80228.55
4352007.12.28 01:00buy1601.00227.55226.80229.55
4362007.12.28 01:59s/l1591.00226.80226.80228.55-70.2551261.18
4372007.12.28 01:59s/l1601.00226.80226.80229.55-70.2551190.93
4382007.12.28 02:00sell1611.00226.74227.49225.74
4392007.12.28 02:00sell1621.00226.74227.49224.74
4402007.12.28 04:33modify1611.00226.74226.73225.74
4412007.12.28 04:33modify1621.00226.74226.73224.74
4422007.12.28 05:22t/p1611.00225.74226.73225.7493.6451284.57
4432007.12.28 05:22modify1621.00226.74226.24224.74
4442007.12.28 09:08s/l1621.00226.24226.24224.7446.8251331.39
4452007.12.31 01:00sell1631.00224.07224.82223.07
4462007.12.31 01:00sell1641.00224.07224.82222.07
4472007.12.31 02:01modify1631.00224.07224.06223.07
4482007.12.31 02:01modify1641.00224.07224.06222.07
4492007.12.31 09:48s/l1631.00224.06224.06223.070.9451332.33
4502007.12.31 09:48s/l1641.00224.06224.06222.070.9451333.27
4512007.12.31 11:00buy1651.00224.80224.05225.80
4522007.12.31 11:00buy1661.00224.80224.05226.80
4532007.12.31 14:39s/l1651.00224.05224.05225.80-70.2451263.03
4542007.12.31 14:39s/l1661.00224.05224.05226.80-70.2451192.79
4552007.12.31 15:00sell1671.00223.30224.05222.30
4562007.12.31 15:00sell1681.00223.30224.05221.30
4572007.12.31 15:51modify1671.00223.30223.29222.30
4582007.12.31 15:51modify1681.00223.30223.29221.30
4592007.12.31 16:01t/p1671.00222.30223.29222.3093.6351286.42
4602007.12.31 16:01modify1681.00223.30222.80221.30
4612008.01.02 07:45t/p1681.00221.30222.80221.30180.7351467.15
4622008.01.03 01:00buy1691.00217.00216.25218.00
4632008.01.03 01:00buy1701.00217.00216.25219.00
4642008.01.03 04:33modify1691.00217.00217.01218.00
4652008.01.03 04:33modify1701.00217.00217.01219.00
4662008.01.03 06:30s/l1691.00217.01217.01218.000.9451468.09
4672008.01.03 06:30s/l1701.00217.01217.01219.000.9451469.03
4682008.01.03 10:00sell1711.00215.19215.94214.19
4692008.01.03 10:00sell1721.00215.19215.94213.19
4702008.01.03 10:28modify1711.00215.19215.18214.19
4712008.01.03 10:28modify1721.00215.19215.18213.19
4722008.01.03 10:48t/p1711.00214.19215.18214.1993.6451562.67
4732008.01.03 10:48modify1721.00215.19214.69213.19
4742008.01.03 11:34s/l1721.00214.69214.69213.1946.8251609.49
4752008.01.04 01:00sell1731.00215.38216.13214.38
4762008.01.04 01:00sell1741.00215.38216.13213.38
4772008.01.04 01:52modify1731.00215.38215.37214.38
4782008.01.04 01:52modify1741.00215.38215.37213.38
4792008.01.04 03:00s/l1731.00215.37215.37214.380.9451610.43
4802008.01.04 03:00s/l1741.00215.37215.37213.380.9451611.37
4812008.01.04 11:00buy1751.00216.63215.88217.63
4822008.01.04 11:00buy1761.00216.63215.88218.63
4832008.01.04 12:29s/l1751.00215.88215.88217.63-70.2551541.12
4842008.01.04 12:29s/l1761.00215.88215.88218.63-70.2551470.87
4852008.01.04 13:00sell1771.00215.95216.70214.95
4862008.01.04 13:00sell1781.00215.95216.70213.95
4872008.01.04 13:30modify1771.00215.95215.94214.95
4882008.01.04 13:30modify1781.00215.95215.94213.95
4892008.01.04 13:31t/p1771.00214.95215.94214.9593.6451564.51
4902008.01.04 13:31modify1781.00215.95215.45213.95
4912008.01.04 14:07t/p1781.00213.95215.45213.95187.2751751.78
4922008.01.07 01:00buy1791.00214.58213.83215.58
4932008.01.07 01:00buy1801.00214.58213.83216.58
4942008.01.07 07:59modify1791.00214.58214.59215.58
4952008.01.07 07:59modify1801.00214.58214.59216.58
4962008.01.07 08:36t/p1791.00215.58214.59215.5893.6551845.43
4972008.01.07 08:36modify1801.00214.58215.08216.58
4982008.01.07 13:22s/l1801.00215.08215.08216.5846.8351892.26
4992008.01.08 01:00buy1811.00215.03214.28216.03
5002008.01.08 01:00buy1821.00215.03214.28217.03
5012008.01.08 03:23modify1811.00215.03215.04216.03
5022008.01.08 03:23modify1821.00215.03215.04217.03
5032008.01.08 06:58t/p1811.00216.03215.04216.0393.6651985.92
5042008.01.08 06:58modify1821.00215.03215.53217.03
5052008.01.08 08:30t/p1821.00217.03215.53217.03187.3252173.24
5062008.01.09 01:00buy1831.00215.29214.54216.29
5072008.01.09 01:00buy1841.00215.29214.54217.29
5082008.01.09 05:17modify1831.00215.29215.30216.29
5092008.01.09 05:17modify1841.00215.29215.30217.29
5102008.01.09 06:09t/p1831.00216.29215.30216.2993.6652266.90
5112008.01.09 06:09modify1841.00215.29215.79217.29
5122008.01.09 07:35s/l1841.00215.79215.79217.2946.8352313.73
5132008.01.09 10:00sell1851.00214.41215.16213.41
5142008.01.09 10:00sell1861.00214.41215.16212.41
5152008.01.09 10:39s/l1851.00215.16215.16213.41-70.2352243.50
5162008.01.09 10:39s/l1861.00215.16215.16212.41-70.2352173.27
5172008.01.10 01:00buy1871.00215.44214.69216.44
5182008.01.10 01:00buy1881.00215.44214.69217.44
5192008.01.10 02:30s/l1871.00214.69214.69216.44-70.2452103.03
5202008.01.10 02:30s/l1881.00214.69214.69217.44-70.2452032.79
5212008.01.10 03:00sell1891.00214.76215.51213.76
5222008.01.10 03:00sell1901.00214.76215.51212.76
5232008.01.10 09:49s/l1891.00215.51215.51213.76-70.2351962.56
5242008.01.10 09:49s/l1901.00215.51215.51212.76-70.2351892.33
5252008.01.10 10:00buy1911.00215.53214.78216.53
5262008.01.10 10:00buy1921.00215.53214.78217.53
5272008.01.10 12:54s/l1911.00214.78214.78216.53-70.2451822.09
5282008.01.10 12:54s/l1921.00214.78214.78217.53-70.2451751.85
5292008.01.10 13:00sell1931.00214.94215.69213.94
5302008.01.10 13:00sell1941.00214.94215.69212.94
5312008.01.10 13:52modify1931.00214.94214.93213.94
5322008.01.10 13:52modify1941.00214.94214.93212.94
5332008.01.10 15:03s/l1931.00214.93214.93213.940.9451752.79
5342008.01.10 15:03s/l1941.00214.93214.93212.940.9451753.73
5352008.01.11 01:00sell1951.00214.97215.72213.97
5362008.01.11 01:00sell1961.00214.97215.72212.97
5372008.01.11 03:45modify1951.00214.97214.96213.97
5382008.01.11 03:45modify1961.00214.97214.96212.97
5392008.01.11 05:42t/p1951.00213.97214.96213.9793.6451847.37
5402008.01.11 05:42modify1961.00214.97214.47212.97
5412008.01.11 06:47t/p1961.00212.97214.47212.97187.2752034.64
5422008.01.14 01:00sell1971.00213.19213.94212.19
5432008.01.14 01:00sell1981.00213.19213.94211.19
5442008.01.14 06:20modify1971.00213.19213.18212.19
5452008.01.14 06:20modify1981.00213.19213.18211.19
5462008.01.14 08:14t/p1971.00212.19213.18212.1993.6352128.27
5472008.01.14 08:14modify1981.00213.19212.69211.19
5482008.01.14 11:37t/p1981.00211.19212.69211.19187.2752315.54
5492008.01.15 01:00sell1991.00211.11211.86210.11
5502008.01.15 01:00sell2001.00211.11211.86209.11
5512008.01.15 07:17modify1991.00211.11211.10210.11
5522008.01.15 07:17modify2001.00211.11211.10209.11
5532008.01.15 08:13t/p1991.00210.11211.10210.1193.6352409.17
5542008.01.15 08:13modify2001.00211.11210.61209.11
5552008.01.15 08:51s/l2001.00210.61210.61209.1146.8152455.98
5562008.01.15 13:00buy2011.00211.76211.01212.76
5572008.01.15 13:00buy2021.00211.76211.01213.76
5582008.01.15 13:32s/l2011.00211.01211.01212.76-70.2552385.73
5592008.01.15 13:32s/l2021.00211.01211.01213.76-70.2552315.48
5602008.01.15 14:00sell2031.00210.45211.20209.45
5612008.01.15 14:00sell2041.00210.45211.20208.45
5622008.01.15 20:16modify2031.00210.45210.44209.45
5632008.01.15 20:16modify2041.00210.45210.44208.45
5642008.01.15 21:22t/p2031.00209.45210.44209.4593.6452409.12
5652008.01.15 21:22modify2041.00210.45209.95208.45
5662008.01.15 23:00close2041.00209.37209.95208.45101.1352510.25
5672008.01.16 01:00sell2051.00208.80209.55207.80
5682008.01.16 01:00sell2061.00208.80209.55206.80
5692008.01.16 02:00close2051.00209.33209.55207.80-49.6352460.62
5702008.01.16 02:00close2061.00209.35209.55206.80-51.5052409.12
5712008.01.16 02:00buy2071.00209.35208.60210.35
5722008.01.16 02:00buy2081.00209.35208.60211.35
5732008.01.16 04:18s/l2071.00208.60208.60210.35-70.2552338.87
5742008.01.16 04:18s/l2081.00208.60208.60211.35-70.2552268.62
5752008.01.16 05:00sell2091.00208.45209.20207.45
5762008.01.16 05:00sell2101.00208.45209.20206.45
5772008.01.16 05:41modify2091.00208.45208.44207.45
5782008.01.16 05:41modify2101.00208.45208.44206.45
5792008.01.16 07:50s/l2091.00208.44208.44207.450.9452269.56
5802008.01.16 07:50s/l2101.00208.44208.44206.450.9452270.50
5812008.01.16 14:00buy2111.00209.50208.75210.50
5822008.01.16 14:00buy2121.00209.50208.75211.50
5832008.01.16 14:09modify2111.00209.50209.51210.50
5842008.01.16 14:09modify2121.00209.50209.51211.50
5852008.01.16 14:14t/p2111.00210.50209.51210.5093.6652364.16
5862008.01.16 14:14modify2121.00209.50210.00211.50
5872008.01.16 14:18s/l2121.00210.00210.00211.5046.8352410.99
5882008.01.17 01:00sell2131.00210.03210.78209.03
5892008.01.17 01:00sell2141.00210.03210.78208.03
5902008.01.17 06:12s/l2131.00210.78210.78209.03-70.2352340.76
5912008.01.17 06:12s/l2141.00210.78210.78208.03-70.2352270.53
5922008.01.17 07:00buy2151.00210.91210.16211.91
5932008.01.17 07:00buy2161.00210.91210.16212.91
5942008.01.17 08:30modify2151.00210.91210.92211.91
5952008.01.17 08:30modify2161.00210.91210.92212.91
5962008.01.17 08:35t/p2151.00211.91210.92211.9193.6552364.18
5972008.01.17 08:35modify2161.00210.91211.41212.91
5982008.01.17 10:09s/l2161.00211.41211.41212.9146.8252411.00
5992008.01.17 12:00sell2171.00210.13210.88209.13
6002008.01.17 12:00sell2181.00210.13210.88208.13
6012008.01.17 12:03modify2171.00210.13210.12209.13
6022008.01.17 12:03modify2181.00210.13210.12208.13
6032008.01.17 12:05s/l2171.00210.12210.12209.130.9352411.93
6042008.01.17 12:05s/l2181.00210.12210.12208.130.9352412.86
6052008.01.17 14:00buy2191.00211.63210.88212.63
6062008.01.17 14:00buy2201.00211.63210.88213.63
6072008.01.17 14:48modify2191.00211.63211.64212.63
6082008.01.17 14:48modify2201.00211.63211.64213.63
6092008.01.17 15:00s/l2191.00211.64211.64212.630.9452413.80
6102008.01.17 15:00s/l2201.00211.64211.64213.630.9452414.74
6112008.01.18 01:00buy2211.00210.50209.75211.50
6122008.01.18 01:00buy2221.00210.50209.75212.50
6132008.01.18 02:04s/l2211.00209.75209.75211.50-70.2452344.50
6142008.01.18 02:04s/l2221.00209.75209.75212.50-70.2452274.26
6152008.01.18 16:00sell2231.00209.15209.90208.15
6162008.01.18 16:00sell2241.00209.15209.90207.15
6172008.01.18 16:53modify2231.00209.15209.14208.15
6182008.01.18 16:53modify2241.00209.15209.14207.15
6192008.01.18 17:02s/l2231.00209.14209.14208.150.9452275.20
6202008.01.18 17:02s/l2241.00209.14209.14207.150.9452276.14
6212008.01.21 01:00sell2251.00208.71209.46207.71
6222008.01.21 01:00sell2261.00208.71209.46206.71
6232008.01.21 06:02modify2251.00208.71208.70207.71
6242008.01.21 06:02modify2261.00208.71208.70206.71
6252008.01.21 06:52t/p2251.00207.71208.70207.7193.6352369.77
6262008.01.21 06:52modify2261.00208.71208.21206.71
6272008.01.21 08:26t/p2261.00206.71208.21206.71187.2552557.02
6282008.01.22 01:00buy2271.00205.43204.68206.43
6292008.01.22 01:00buy2281.00205.43204.68207.43
6302008.01.22 01:32modify2271.00205.43205.44206.43
6312008.01.22 01:32modify2281.00205.43205.44207.43
6322008.01.22 01:42t/p2271.00206.43205.44206.4393.6552650.67
6332008.01.22 01:42modify2281.00205.43205.93207.43
6342008.01.22 04:20s/l2281.00205.93205.93207.4346.8352697.50
6352008.01.23 01:00sell2291.00209.55210.30208.55
6362008.01.23 01:00sell2301.00209.55210.30207.55
6372008.01.23 03:09modify2291.00209.55209.54208.55
6382008.01.23 03:09modify2301.00209.55209.54207.55
6392008.01.23 03:26t/p2291.00208.55209.54208.5593.6252791.12
6402008.01.23 03:26modify2301.00209.55209.05207.55
6412008.01.23 04:40t/p2301.00207.55209.05207.55187.2552978.37
6422008.01.24 01:00sell2311.00208.54209.29207.54
6432008.01.24 01:00sell2321.00208.54209.29206.54
6442008.01.24 01:46modify2311.00208.54208.53207.54
6452008.01.24 01:46modify2321.00208.54208.53206.54
6462008.01.24 03:05t/p2311.00207.54208.53207.5493.6353072.00
6472008.01.24 03:05modify2321.00208.54208.04206.54
6482008.01.24 03:48s/l2321.00208.04208.04206.5446.8153118.81
6492008.01.24 13:00buy2331.00209.55208.80210.55
6502008.01.24 13:00buy2341.00209.55208.80211.55
6512008.01.24 14:43modify2331.00209.55209.56210.55
6522008.01.24 14:43modify2341.00209.55209.56211.55
6532008.01.24 16:53t/p2331.00210.55209.56210.5593.6553212.46
6542008.01.24 16:53modify2341.00209.55210.05211.55
6552008.01.24 21:22t/p2341.00211.55210.05211.55187.3053399.76
6562008.01.25 01:00sell2351.00211.48212.23210.48
6572008.01.25 01:00sell2361.00211.48212.23209.48
6582008.01.25 03:00close2351.00212.09212.23210.48-57.1153342.65
6592008.01.25 03:00close2361.00212.08212.23209.48-56.1853286.47
6602008.01.25 03:00buy2371.00212.08211.33213.08
6612008.01.25 03:00buy2381.00212.08211.33214.08
6622008.01.25 04:00close2371.00211.90211.33213.08-16.8653269.61
6632008.01.25 04:00close2381.00211.94211.33214.08-13.1153256.50
6642008.01.25 04:00sell2391.00211.94212.69210.94
6652008.01.25 04:00sell2401.00211.94212.69209.94
6662008.01.25 05:00close2391.00212.13212.69210.94-17.7953238.71
6672008.01.25 05:00close2401.00212.14212.69209.94-18.7353219.98
6682008.01.25 05:00buy2411.00212.14211.39213.14
6692008.01.25 05:00buy2421.00212.14211.39214.14
6702008.01.25 05:19modify2411.00212.14212.15213.14
6712008.01.25 05:19modify2421.00212.14212.15214.14
6722008.01.25 07:15t/p2411.00213.14212.15213.1493.6553313.63
6732008.01.25 07:15modify2421.00212.14212.64214.14
6742008.01.25 11:48s/l2421.00212.64212.64214.1446.8253360.45