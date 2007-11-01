Strategy Tester Report
pivot_v_1
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)
|Symbol
|GBPJPYm (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2008.01.25 20:00 (2007.11.01 - 2008.01.26)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=2; endtradingtime=17; slippage=5; MagicNumber=123456; TP1=100; TP2=200; TP3=0; SLinitial=75; SL1=-1; SL2=-50; SL3=0; SLA1=50; SLA2=100; SLA3=0;
|Bars in test
|2383
|Ticks modelled
|1603728
|Modelling quality
|81.61%
|Mismatched charts errors
|29
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|3360.45
|Gross profit
|8690.85
|Gross loss
|-5330.40
|Profit factor
|1.63
|Expected payoff
|13.89
|Absolute drawdown
|232.19
|Maximal drawdown
|756.69 (1.50%)
|Relative drawdown
|1.50% (756.69)
|Total trades
|242
|Short positions (won %)
|124 (67.74%)
|Long positions (won %)
|118 (54.24%)
|Profit trades (% of total)
|148 (61.16%)
|Loss trades (% of total)
|94 (38.84%)
|Largest
|profit trade
|187.32
|loss trade
|-70.25
|Average
|profit trade
|58.72
|loss trade
|-56.71
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (1125.50)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-561.88)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1125.50 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-561.88 (8)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.11.01 01:00
|buy
|1
|1.00
|240.19
|239.44
|241.19
|2
|2007.11.01 01:00
|buy
|2
|1.00
|240.19
|239.44
|242.19
|3
|2007.11.01 02:00
|close
|1
|1.00
|239.85
|239.44
|241.19
|-31.84
|49968.16
|4
|2007.11.01 02:00
|close
|2
|1.00
|239.84
|239.44
|242.19
|-32.77
|49935.39
|5
|2007.11.01 02:00
|sell
|3
|1.00
|239.84
|240.59
|238.84
|6
|2007.11.01 02:00
|sell
|4
|1.00
|239.84
|240.59
|237.84
|7
|2007.11.01 08:00
|close
|3
|1.00
|240.35
|240.59
|238.84
|-47.74
|49887.65
|8
|2007.11.01 08:00
|close
|4
|1.00
|240.36
|240.59
|237.84
|-48.68
|49838.97
|9
|2007.11.01 08:00
|buy
|5
|1.00
|240.36
|239.61
|241.36
|10
|2007.11.01 08:00
|buy
|6
|1.00
|240.36
|239.61
|242.36
|11
|2007.11.01 11:33
|modify
|5
|1.00
|240.36
|240.37
|241.36
|12
|2007.11.01 11:33
|modify
|6
|1.00
|240.36
|240.37
|242.36
|13
|2007.11.01 12:42
|s/l
|5
|1.00
|240.37
|240.37
|241.36
|0.94
|49839.91
|14
|2007.11.01 12:42
|s/l
|6
|1.00
|240.37
|240.37
|242.36
|0.94
|49840.85
|15
|2007.11.01 14:00
|sell
|7
|1.00
|239.22
|239.97
|238.22
|16
|2007.11.01 14:00
|sell
|8
|1.00
|239.22
|239.97
|237.22
|17
|2007.11.01 14:02
|modify
|7
|1.00
|239.22
|239.21
|238.22
|18
|2007.11.01 14:02
|modify
|8
|1.00
|239.22
|239.21
|237.22
|19
|2007.11.01 14:12
|t/p
|7
|1.00
|238.22
|239.21
|238.22
|93.62
|49934.47
|20
|2007.11.01 14:12
|modify
|8
|1.00
|239.22
|238.72
|237.22
|21
|2007.11.01 14:27
|s/l
|8
|1.00
|238.72
|238.72
|237.22
|46.81
|49981.28
|22
|2007.11.02 01:00
|buy
|9
|1.00
|238.41
|237.66
|239.41
|23
|2007.11.02 01:00
|buy
|10
|1.00
|238.41
|237.66
|240.41
|24
|2007.11.02 03:10
|modify
|9
|1.00
|238.41
|238.42
|239.41
|25
|2007.11.02 03:10
|modify
|10
|1.00
|238.41
|238.42
|240.41
|26
|2007.11.02 04:33
|s/l
|9
|1.00
|238.42
|238.42
|239.41
|0.94
|49982.22
|27
|2007.11.02 04:33
|s/l
|10
|1.00
|238.42
|238.42
|240.41
|0.94
|49983.16
|28
|2007.11.05 01:00
|buy
|11
|1.00
|239.44
|238.69
|240.44
|29
|2007.11.05 01:00
|buy
|12
|1.00
|239.44
|238.69
|241.44
|30
|2007.11.05 07:53
|s/l
|11
|1.00
|238.69
|238.69
|240.44
|-70.23
|49912.93
|31
|2007.11.05 07:53
|s/l
|12
|1.00
|238.69
|238.69
|241.44
|-70.23
|49842.70
|32
|2007.11.05 08:00
|sell
|13
|1.00
|238.80
|239.55
|237.80
|33
|2007.11.05 08:00
|sell
|14
|1.00
|238.80
|239.55
|236.80
|34
|2007.11.05 09:38
|modify
|13
|1.00
|238.80
|238.79
|237.80
|35
|2007.11.05 09:38
|modify
|14
|1.00
|238.80
|238.79
|236.80
|36
|2007.11.05 10:02
|t/p
|13
|1.00
|237.80
|238.79
|237.80
|93.63
|49936.33
|37
|2007.11.05 10:02
|modify
|14
|1.00
|238.80
|238.30
|236.80
|38
|2007.11.05 10:28
|s/l
|14
|1.00
|238.30
|238.30
|236.80
|46.81
|49983.14
|39
|2007.11.06 01:00
|buy
|15
|1.00
|238.20
|237.45
|239.20
|40
|2007.11.06 01:00
|buy
|16
|1.00
|238.20
|237.45
|240.20
|41
|2007.11.06 03:56
|modify
|15
|1.00
|238.20
|238.21
|239.20
|42
|2007.11.06 03:56
|modify
|16
|1.00
|238.20
|238.21
|240.20
|43
|2007.11.06 07:52
|t/p
|15
|1.00
|239.20
|238.21
|239.20
|93.65
|50076.79
|44
|2007.11.06 07:52
|modify
|16
|1.00
|238.20
|238.70
|240.20
|45
|2007.11.06 15:49
|s/l
|16
|1.00
|238.70
|238.70
|240.20
|46.82
|50123.61
|46
|2007.11.07 01:00
|buy
|17
|1.00
|239.55
|238.80
|240.55
|47
|2007.11.07 01:00
|buy
|18
|1.00
|239.55
|238.80
|241.55
|48
|2007.11.07 02:00
|close
|17
|1.00
|239.36
|238.80
|240.55
|-17.80
|50105.81
|49
|2007.11.07 02:00
|close
|18
|1.00
|239.35
|238.80
|241.55
|-18.73
|50087.08
|50
|2007.11.07 02:00
|sell
|19
|1.00
|239.35
|240.10
|238.35
|51
|2007.11.07 02:00
|sell
|20
|1.00
|239.35
|240.10
|237.35
|52
|2007.11.07 05:08
|modify
|19
|1.00
|239.35
|239.34
|238.35
|53
|2007.11.07 05:08
|modify
|20
|1.00
|239.35
|239.34
|237.35
|54
|2007.11.07 07:17
|t/p
|19
|1.00
|238.35
|239.34
|238.35
|93.62
|50180.70
|55
|2007.11.07 07:17
|modify
|20
|1.00
|239.35
|238.85
|237.35
|56
|2007.11.07 08:58
|s/l
|20
|1.00
|238.85
|238.85
|237.35
|46.81
|50227.51
|57
|2007.11.08 01:00
|buy
|21
|1.00
|236.91
|236.16
|237.91
|58
|2007.11.08 01:00
|buy
|22
|1.00
|236.91
|236.16
|238.91
|59
|2007.11.08 01:27
|modify
|21
|1.00
|236.91
|236.92
|237.91
|60
|2007.11.08 01:27
|modify
|22
|1.00
|236.91
|236.92
|238.91
|61
|2007.11.08 03:32
|s/l
|21
|1.00
|236.92
|236.92
|237.91
|0.94
|50228.45
|62
|2007.11.08 03:32
|s/l
|22
|1.00
|236.92
|236.92
|238.91
|0.94
|50229.39
|63
|2007.11.09 01:00
|buy
|23
|1.00
|237.99
|237.24
|238.99
|64
|2007.11.09 01:00
|buy
|24
|1.00
|237.99
|237.24
|239.99
|65
|2007.11.09 02:00
|close
|23
|1.00
|237.39
|237.24
|238.99
|-56.19
|50173.20
|66
|2007.11.09 02:00
|close
|24
|1.00
|237.38
|237.24
|239.99
|-57.13
|50116.07
|67
|2007.11.09 02:00
|sell
|25
|1.00
|237.38
|238.13
|236.38
|68
|2007.11.09 02:00
|sell
|26
|1.00
|237.38
|238.13
|235.38
|69
|2007.11.09 05:00
|close
|25
|1.00
|238.05
|238.13
|236.38
|-62.73
|50053.34
|70
|2007.11.09 05:00
|close
|26
|1.00
|238.06
|238.13
|235.38
|-63.67
|49989.67
|71
|2007.11.09 05:00
|buy
|27
|1.00
|238.06
|237.31
|239.06
|72
|2007.11.09 05:00
|buy
|28
|1.00
|238.06
|237.31
|240.06
|73
|2007.11.09 08:12
|s/l
|27
|1.00
|237.31
|237.31
|239.06
|-70.24
|49919.43
|74
|2007.11.09 08:12
|s/l
|28
|1.00
|237.31
|237.31
|240.06
|-70.24
|49849.19
|75
|2007.11.09 09:00
|sell
|29
|1.00
|237.33
|238.08
|236.33
|76
|2007.11.09 09:00
|sell
|30
|1.00
|237.33
|238.08
|235.33
|77
|2007.11.09 09:18
|modify
|29
|1.00
|237.33
|237.32
|236.33
|78
|2007.11.09 09:18
|modify
|30
|1.00
|237.33
|237.32
|235.33
|79
|2007.11.09 09:32
|t/p
|29
|1.00
|236.33
|237.32
|236.33
|93.62
|49942.81
|80
|2007.11.09 09:32
|modify
|30
|1.00
|237.33
|236.83
|235.33
|81
|2007.11.09 11:00
|t/p
|30
|1.00
|235.33
|236.83
|235.33
|187.25
|50130.06
|82
|2007.11.12 01:00
|sell
|31
|1.00
|230.30
|231.05
|229.30
|83
|2007.11.12 01:00
|sell
|32
|1.00
|230.30
|231.05
|228.30
|84
|2007.11.12 03:15
|modify
|31
|1.00
|230.30
|230.29
|229.30
|85
|2007.11.12 03:15
|modify
|32
|1.00
|230.30
|230.29
|228.30
|86
|2007.11.12 03:31
|t/p
|31
|1.00
|229.30
|230.29
|229.30
|93.62
|50223.68
|87
|2007.11.12 03:31
|modify
|32
|1.00
|230.30
|229.80
|228.30
|88
|2007.11.12 07:27
|s/l
|32
|1.00
|229.80
|229.80
|228.30
|46.81
|50270.49
|89
|2007.11.13 01:00
|buy
|33
|1.00
|226.27
|225.52
|227.27
|90
|2007.11.13 01:00
|buy
|34
|1.00
|226.27
|225.52
|228.27
|91
|2007.11.13 01:31
|modify
|33
|1.00
|226.27
|226.28
|227.27
|92
|2007.11.13 01:31
|modify
|34
|1.00
|226.27
|226.28
|228.27
|93
|2007.11.13 01:50
|t/p
|33
|1.00
|227.27
|226.28
|227.27
|93.65
|50364.14
|94
|2007.11.13 01:50
|modify
|34
|1.00
|226.27
|226.77
|228.27
|95
|2007.11.13 02:58
|s/l
|34
|1.00
|226.77
|226.77
|228.27
|46.82
|50410.96
|96
|2007.11.14 01:00
|buy
|35
|1.00
|230.83
|230.08
|231.83
|97
|2007.11.14 01:00
|buy
|36
|1.00
|230.83
|230.08
|232.83
|98
|2007.11.14 02:00
|close
|35
|1.00
|230.40
|230.08
|231.83
|-40.27
|50370.69
|99
|2007.11.14 02:00
|close
|36
|1.00
|230.41
|230.08
|232.83
|-39.33
|50331.36
|100
|2007.11.14 02:00
|sell
|37
|1.00
|230.41
|231.16
|229.41
|101
|2007.11.14 02:00
|sell
|38
|1.00
|230.41
|231.16
|228.41
|102
|2007.11.14 03:00
|close
|37
|1.00
|230.70
|231.16
|229.41
|-27.15
|50304.21
|103
|2007.11.14 03:00
|close
|38
|1.00
|230.71
|231.16
|228.41
|-28.09
|50276.12
|104
|2007.11.14 03:00
|buy
|39
|1.00
|230.71
|229.96
|231.71
|105
|2007.11.14 03:00
|buy
|40
|1.00
|230.71
|229.96
|232.71
|106
|2007.11.14 06:13
|modify
|39
|1.00
|230.71
|230.72
|231.71
|107
|2007.11.14 06:13
|modify
|40
|1.00
|230.71
|230.72
|232.71
|108
|2007.11.14 07:36
|t/p
|39
|1.00
|231.71
|230.72
|231.71
|93.65
|50369.77
|109
|2007.11.14 07:36
|modify
|40
|1.00
|230.71
|231.21
|232.71
|110
|2007.11.14 08:05
|s/l
|40
|1.00
|231.21
|231.21
|232.71
|46.82
|50416.59
|111
|2007.11.14 12:00
|sell
|41
|1.00
|229.38
|230.13
|228.38
|112
|2007.11.14 12:00
|sell
|42
|1.00
|229.38
|230.13
|227.38
|113
|2007.11.14 13:31
|s/l
|41
|1.00
|230.13
|230.13
|228.38
|-70.22
|50346.37
|114
|2007.11.14 13:31
|s/l
|42
|1.00
|230.13
|230.13
|227.38
|-70.22
|50276.15
|115
|2007.11.15 01:00
|buy
|43
|1.00
|228.82
|228.07
|229.82
|116
|2007.11.15 01:00
|buy
|44
|1.00
|228.82
|228.07
|230.82
|117
|2007.11.15 01:14
|modify
|43
|1.00
|228.82
|228.83
|229.82
|118
|2007.11.15 01:14
|modify
|44
|1.00
|228.82
|228.83
|230.82
|119
|2007.11.15 03:28
|s/l
|43
|1.00
|228.83
|228.83
|229.82
|0.93
|50277.08
|120
|2007.11.15 03:28
|s/l
|44
|1.00
|228.83
|228.83
|230.82
|0.93
|50278.01
|121
|2007.11.15 10:00
|sell
|45
|1.00
|226.56
|227.31
|225.56
|122
|2007.11.15 10:00
|sell
|46
|1.00
|226.56
|227.31
|224.56
|123
|2007.11.15 10:03
|modify
|45
|1.00
|226.56
|226.55
|225.56
|124
|2007.11.15 10:03
|modify
|46
|1.00
|226.56
|226.55
|224.56
|125
|2007.11.15 11:15
|s/l
|45
|1.00
|226.55
|226.55
|225.56
|0.94
|50278.95
|126
|2007.11.15 11:15
|s/l
|46
|1.00
|226.55
|226.55
|224.56
|0.94
|50279.89
|127
|2007.11.16 01:00
|sell
|47
|1.00
|225.85
|226.60
|224.85
|128
|2007.11.16 01:00
|sell
|48
|1.00
|225.85
|226.60
|223.85
|129
|2007.11.16 02:12
|modify
|47
|1.00
|225.85
|225.84
|224.85
|130
|2007.11.16 02:12
|modify
|48
|1.00
|225.85
|225.84
|223.85
|131
|2007.11.16 02:28
|t/p
|47
|1.00
|224.85
|225.84
|224.85
|93.62
|50373.51
|132
|2007.11.16 02:28
|modify
|48
|1.00
|225.85
|225.35
|223.85
|133
|2007.11.16 04:32
|s/l
|48
|1.00
|225.35
|225.35
|223.85
|46.81
|50420.32
|134
|2007.11.16 14:00
|buy
|49
|1.00
|226.50
|225.75
|227.50
|135
|2007.11.16 14:00
|buy
|50
|1.00
|226.50
|225.75
|228.50
|136
|2007.11.16 14:58
|s/l
|49
|1.00
|225.75
|225.75
|227.50
|-70.24
|50350.08
|137
|2007.11.16 14:58
|s/l
|50
|1.00
|225.75
|225.75
|228.50
|-70.24
|50279.84
|138
|2007.11.19 01:00
|buy
|51
|1.00
|228.16
|227.41
|229.16
|139
|2007.11.19 01:00
|buy
|52
|1.00
|228.16
|227.41
|230.16
|140
|2007.11.19 02:32
|s/l
|51
|1.00
|227.41
|227.41
|229.16
|-70.24
|50209.60
|141
|2007.11.19 02:32
|s/l
|52
|1.00
|227.41
|227.41
|230.16
|-70.24
|50139.36
|142
|2007.11.19 03:00
|sell
|53
|1.00
|227.39
|228.14
|226.39
|143
|2007.11.19 03:00
|sell
|54
|1.00
|227.39
|228.14
|225.39
|144
|2007.11.19 03:21
|modify
|53
|1.00
|227.39
|227.38
|226.39
|145
|2007.11.19 03:21
|modify
|54
|1.00
|227.39
|227.38
|225.39
|146
|2007.11.19 04:01
|s/l
|53
|1.00
|227.38
|227.38
|226.39
|0.94
|50140.30
|147
|2007.11.19 04:01
|s/l
|54
|1.00
|227.38
|227.38
|225.39
|0.94
|50141.24
|148
|2007.11.20 01:00
|buy
|55
|1.00
|225.28
|224.53
|226.28
|149
|2007.11.20 01:00
|buy
|56
|1.00
|225.28
|224.53
|227.28
|150
|2007.11.20 02:08
|s/l
|55
|1.00
|224.53
|224.53
|226.28
|-70.24
|50071.00
|151
|2007.11.20 02:08
|s/l
|56
|1.00
|224.53
|224.53
|227.28
|-70.24
|50000.76
|152
|2007.11.20 03:00
|sell
|57
|1.00
|224.52
|225.27
|223.52
|153
|2007.11.20 03:00
|sell
|58
|1.00
|224.52
|225.27
|222.52
|154
|2007.11.20 04:39
|s/l
|57
|1.00
|225.27
|225.27
|223.52
|-70.23
|49930.53
|155
|2007.11.20 04:39
|s/l
|58
|1.00
|225.27
|225.27
|222.52
|-70.23
|49860.30
|156
|2007.11.20 05:00
|buy
|59
|1.00
|225.92
|225.17
|226.92
|157
|2007.11.20 05:00
|buy
|60
|1.00
|225.92
|225.17
|227.92
|158
|2007.11.20 05:54
|modify
|59
|1.00
|225.92
|225.93
|226.92
|159
|2007.11.20 05:54
|modify
|60
|1.00
|225.92
|225.93
|227.92
|160
|2007.11.20 06:37
|t/p
|59
|1.00
|226.92
|225.93
|226.92
|93.66
|49953.96
|161
|2007.11.20 06:37
|modify
|60
|1.00
|225.92
|226.42
|227.92
|162
|2007.11.20 06:48
|s/l
|60
|1.00
|226.42
|226.42
|227.92
|46.83
|50000.79
|163
|2007.11.21 01:00
|buy
|61
|1.00
|226.89
|226.14
|227.89
|164
|2007.11.21 01:00
|buy
|62
|1.00
|226.89
|226.14
|228.89
|165
|2007.11.21 02:00
|close
|61
|1.00
|226.55
|226.14
|227.89
|-31.84
|49968.95
|166
|2007.11.21 02:00
|close
|62
|1.00
|226.53
|226.14
|228.89
|-33.72
|49935.23
|167
|2007.11.21 02:00
|sell
|63
|1.00
|226.53
|227.28
|225.53
|168
|2007.11.21 02:00
|sell
|64
|1.00
|226.53
|227.28
|224.53
|169
|2007.11.21 04:29
|modify
|63
|1.00
|226.53
|226.52
|225.53
|170
|2007.11.21 04:29
|modify
|64
|1.00
|226.53
|226.52
|224.53
|171
|2007.11.21 05:10
|t/p
|63
|1.00
|225.53
|226.52
|225.53
|93.63
|50028.86
|172
|2007.11.21 05:10
|modify
|64
|1.00
|226.53
|226.03
|224.53
|173
|2007.11.21 09:11
|t/p
|64
|1.00
|224.53
|226.03
|224.53
|187.26
|50216.12
|174
|2007.11.22 01:00
|sell
|65
|1.00
|223.52
|224.27
|222.52
|175
|2007.11.22 01:00
|sell
|66
|1.00
|223.52
|224.27
|221.52
|176
|2007.11.22 02:00
|close
|65
|1.00
|224.12
|224.27
|222.52
|-56.18
|50159.94
|177
|2007.11.22 02:00
|close
|66
|1.00
|224.15
|224.27
|221.52
|-58.99
|50100.95
|178
|2007.11.22 02:00
|buy
|67
|1.00
|224.15
|223.40
|225.15
|179
|2007.11.22 02:00
|buy
|68
|1.00
|224.15
|223.40
|226.15
|180
|2007.11.22 03:18
|modify
|67
|1.00
|224.15
|224.16
|225.15
|181
|2007.11.22 03:18
|modify
|68
|1.00
|224.15
|224.16
|226.15
|182
|2007.11.22 04:03
|t/p
|67
|1.00
|225.15
|224.16
|225.15
|93.66
|50194.61
|183
|2007.11.22 04:03
|modify
|68
|1.00
|224.15
|224.65
|226.15
|184
|2007.11.22 06:32
|s/l
|68
|1.00
|224.65
|224.65
|226.15
|46.83
|50241.44
|185
|2007.11.23 01:00
|buy
|69
|1.00
|224.23
|223.48
|225.23
|186
|2007.11.23 01:00
|buy
|70
|1.00
|224.23
|223.48
|226.23
|187
|2007.11.23 01:30
|modify
|69
|1.00
|224.23
|224.24
|225.23
|188
|2007.11.23 01:30
|modify
|70
|1.00
|224.23
|224.24
|226.23
|189
|2007.11.23 01:47
|s/l
|69
|1.00
|224.24
|224.24
|225.23
|0.93
|50242.37
|190
|2007.11.23 01:47
|s/l
|70
|1.00
|224.24
|224.24
|226.23
|0.93
|50243.30
|191
|2007.11.23 04:00
|sell
|71
|1.00
|223.53
|224.28
|222.53
|192
|2007.11.23 04:00
|sell
|72
|1.00
|223.53
|224.28
|221.53
|193
|2007.11.23 04:27
|modify
|71
|1.00
|223.53
|223.52
|222.53
|194
|2007.11.23 04:27
|modify
|72
|1.00
|223.53
|223.52
|221.53
|195
|2007.11.23 08:08
|s/l
|71
|1.00
|223.52
|223.52
|222.53
|0.94
|50244.24
|196
|2007.11.23 08:08
|s/l
|72
|1.00
|223.52
|223.52
|221.53
|0.94
|50245.18
|197
|2007.11.26 01:00
|sell
|73
|1.00
|223.90
|224.65
|222.90
|198
|2007.11.26 01:00
|sell
|74
|1.00
|223.90
|224.65
|221.90
|199
|2007.11.26 03:03
|modify
|73
|1.00
|223.90
|223.89
|222.90
|200
|2007.11.26 03:03
|modify
|74
|1.00
|223.90
|223.89
|221.90
|201
|2007.11.26 03:58
|s/l
|73
|1.00
|223.89
|223.89
|222.90
|0.94
|50246.12
|202
|2007.11.26 03:58
|s/l
|74
|1.00
|223.89
|223.89
|221.90
|0.94
|50247.06
|203
|2007.11.26 09:00
|buy
|75
|1.00
|224.79
|224.04
|225.79
|204
|2007.11.26 09:00
|buy
|76
|1.00
|224.79
|224.04
|226.79
|205
|2007.11.26 12:45
|s/l
|75
|1.00
|224.04
|224.04
|225.79
|-70.25
|50176.81
|206
|2007.11.26 12:45
|s/l
|76
|1.00
|224.04
|224.04
|226.79
|-70.25
|50106.56
|207
|2007.11.26 14:00
|sell
|77
|1.00
|223.73
|224.48
|222.73
|208
|2007.11.26 14:00
|sell
|78
|1.00
|223.73
|224.48
|221.73
|209
|2007.11.26 20:09
|modify
|77
|1.00
|223.73
|223.72
|222.73
|210
|2007.11.26 20:09
|modify
|78
|1.00
|223.73
|223.72
|221.73
|211
|2007.11.26 20:40
|t/p
|77
|1.00
|222.73
|223.72
|222.73
|93.63
|50200.19
|212
|2007.11.26 20:40
|modify
|78
|1.00
|223.73
|223.23
|221.73
|213
|2007.11.26 23:00
|close
|78
|1.00
|222.60
|223.23
|221.73
|105.80
|50305.99
|214
|2007.11.27 01:00
|buy
|79
|1.00
|222.26
|221.51
|223.26
|215
|2007.11.27 01:00
|buy
|80
|1.00
|222.26
|221.51
|224.26
|216
|2007.11.27 01:12
|modify
|79
|1.00
|222.26
|222.27
|223.26
|217
|2007.11.27 01:12
|modify
|80
|1.00
|222.26
|222.27
|224.26
|218
|2007.11.27 02:53
|t/p
|79
|1.00
|223.26
|222.27
|223.26
|93.66
|50399.65
|219
|2007.11.27 02:53
|modify
|80
|1.00
|222.26
|222.76
|224.26
|220
|2007.11.27 03:14
|t/p
|80
|1.00
|224.26
|222.76
|224.26
|187.32
|50586.97
|221
|2007.11.28 01:00
|sell
|81
|1.00
|224.29
|225.04
|223.29
|222
|2007.11.28 01:00
|sell
|82
|1.00
|224.29
|225.04
|222.29
|223
|2007.11.28 03:46
|modify
|81
|1.00
|224.29
|224.28
|223.29
|224
|2007.11.28 03:46
|modify
|82
|1.00
|224.29
|224.28
|222.29
|225
|2007.11.28 04:21
|s/l
|81
|1.00
|224.28
|224.28
|223.29
|0.94
|50587.91
|226
|2007.11.28 04:21
|s/l
|82
|1.00
|224.28
|224.28
|222.29
|0.94
|50588.85
|227
|2007.11.28 12:00
|buy
|83
|1.00
|226.53
|225.78
|227.53
|228
|2007.11.28 12:00
|buy
|84
|1.00
|226.53
|225.78
|228.53
|229
|2007.11.28 13:13
|modify
|83
|1.00
|226.53
|226.54
|227.53
|230
|2007.11.28 13:13
|modify
|84
|1.00
|226.53
|226.54
|228.53
|231
|2007.11.28 13:30
|s/l
|83
|1.00
|226.54
|226.54
|227.53
|0.94
|50589.79
|232
|2007.11.28 13:30
|s/l
|84
|1.00
|226.54
|226.54
|228.53
|0.94
|50590.73
|233
|2007.11.29 01:00
|sell
|85
|1.00
|228.34
|229.09
|227.34
|234
|2007.11.29 01:00
|sell
|86
|1.00
|228.34
|229.09
|226.34
|235
|2007.11.29 01:58
|s/l
|85
|1.00
|229.09
|229.09
|227.34
|-70.22
|50520.51
|236
|2007.11.29 01:58
|s/l
|86
|1.00
|229.09
|229.09
|226.34
|-70.22
|50450.29
|237
|2007.11.29 02:00
|buy
|87
|1.00
|229.16
|228.41
|230.16
|238
|2007.11.29 02:00
|buy
|88
|1.00
|229.16
|228.41
|231.16
|239
|2007.11.29 04:05
|s/l
|87
|1.00
|228.41
|228.41
|230.16
|-70.25
|50380.04
|240
|2007.11.29 04:05
|s/l
|88
|1.00
|228.41
|228.41
|231.16
|-70.25
|50309.79
|241
|2007.11.29 05:00
|sell
|89
|1.00
|228.17
|228.92
|227.17
|242
|2007.11.29 05:00
|sell
|90
|1.00
|228.17
|228.92
|226.17
|243
|2007.11.29 07:46
|modify
|89
|1.00
|228.17
|228.16
|227.17
|244
|2007.11.29 07:46
|modify
|90
|1.00
|228.17
|228.16
|226.17
|245
|2007.11.29 07:58
|t/p
|89
|1.00
|227.17
|228.16
|227.17
|93.63
|50403.42
|246
|2007.11.29 07:58
|modify
|90
|1.00
|228.17
|227.67
|226.17
|247
|2007.11.29 08:11
|s/l
|90
|1.00
|227.67
|227.67
|226.17
|46.81
|50450.23
|248
|2007.11.30 01:00
|buy
|91
|1.00
|227.49
|226.74
|228.49
|249
|2007.11.30 01:00
|buy
|92
|1.00
|227.49
|226.74
|229.49
|250
|2007.11.30 09:44
|modify
|91
|1.00
|227.49
|227.50
|228.49
|251
|2007.11.30 09:44
|modify
|92
|1.00
|227.49
|227.50
|229.49
|252
|2007.11.30 10:05
|t/p
|91
|1.00
|228.49
|227.50
|228.49
|93.66
|50543.89
|253
|2007.11.30 10:05
|modify
|92
|1.00
|227.49
|227.99
|229.49
|254
|2007.11.30 15:59
|s/l
|92
|1.00
|227.99
|227.99
|229.49
|46.83
|50590.72
|255
|2007.12.03 01:00
|sell
|93
|1.00
|227.88
|228.63
|226.88
|256
|2007.12.03 01:00
|sell
|94
|1.00
|227.88
|228.63
|225.88
|257
|2007.12.03 02:04
|modify
|93
|1.00
|227.88
|227.87
|226.88
|258
|2007.12.03 02:04
|modify
|94
|1.00
|227.88
|227.87
|225.88
|259
|2007.12.03 06:33
|s/l
|93
|1.00
|227.87
|227.87
|226.88
|0.94
|50591.66
|260
|2007.12.03 06:33
|s/l
|94
|1.00
|227.87
|227.87
|225.88
|0.94
|50592.60
|261
|2007.12.04 01:00
|sell
|95
|1.00
|227.78
|228.53
|226.78
|262
|2007.12.04 01:00
|sell
|96
|1.00
|227.78
|228.53
|225.78
|263
|2007.12.04 09:11
|modify
|95
|1.00
|227.78
|227.77
|226.78
|264
|2007.12.04 09:11
|modify
|96
|1.00
|227.78
|227.77
|225.78
|265
|2007.12.04 09:25
|t/p
|95
|1.00
|226.78
|227.77
|226.78
|93.64
|50686.24
|266
|2007.12.04 09:25
|modify
|96
|1.00
|227.78
|227.28
|225.78
|267
|2007.12.04 14:36
|t/p
|96
|1.00
|225.78
|227.28
|225.78
|187.27
|50873.51
|268
|2007.12.05 01:00
|sell
|97
|1.00
|225.91
|226.66
|224.91
|269
|2007.12.05 01:00
|sell
|98
|1.00
|225.91
|226.66
|223.91
|270
|2007.12.05 03:00
|close
|97
|1.00
|226.46
|226.66
|224.91
|-51.50
|50822.01
|271
|2007.12.05 03:00
|close
|98
|1.00
|226.45
|226.66
|223.91
|-50.56
|50771.45
|272
|2007.12.05 03:00
|buy
|99
|1.00
|226.45
|225.70
|227.45
|273
|2007.12.05 03:00
|buy
|100
|1.00
|226.45
|225.70
|228.45
|274
|2007.12.05 05:03
|modify
|99
|1.00
|226.45
|226.46
|227.45
|275
|2007.12.05 05:03
|modify
|100
|1.00
|226.45
|226.46
|228.45
|276
|2007.12.05 08:08
|s/l
|99
|1.00
|226.46
|226.46
|227.45
|0.94
|50772.39
|277
|2007.12.05 08:08
|s/l
|100
|1.00
|226.46
|226.46
|228.45
|0.94
|50773.33
|278
|2007.12.05 09:00
|sell
|101
|1.00
|225.33
|226.08
|224.33
|279
|2007.12.05 09:00
|sell
|102
|1.00
|225.33
|226.08
|223.33
|280
|2007.12.05 09:30
|modify
|101
|1.00
|225.33
|225.32
|224.33
|281
|2007.12.05 09:30
|modify
|102
|1.00
|225.33
|225.32
|223.33
|282
|2007.12.05 17:56
|t/p
|101
|1.00
|224.33
|225.32
|224.33
|93.63
|50866.96
|283
|2007.12.05 17:56
|modify
|102
|1.00
|225.33
|224.83
|223.33
|284
|2007.12.05 20:47
|s/l
|102
|1.00
|224.83
|224.83
|223.33
|46.81
|50913.77
|285
|2007.12.06 01:00
|buy
|103
|1.00
|225.20
|224.45
|226.20
|286
|2007.12.06 01:00
|buy
|104
|1.00
|225.20
|224.45
|227.20
|287
|2007.12.06 07:00
|close
|103
|1.00
|224.63
|224.45
|226.20
|-53.39
|50860.38
|288
|2007.12.06 07:00
|close
|104
|1.00
|224.64
|224.45
|227.20
|-52.45
|50807.93
|289
|2007.12.06 07:00
|sell
|105
|1.00
|224.64
|225.39
|223.64
|290
|2007.12.06 07:00
|sell
|106
|1.00
|224.64
|225.39
|222.64
|291
|2007.12.06 08:42
|modify
|105
|1.00
|224.64
|224.63
|223.64
|292
|2007.12.06 08:42
|modify
|106
|1.00
|224.64
|224.63
|222.64
|293
|2007.12.06 09:30
|s/l
|105
|1.00
|224.63
|224.63
|223.64
|0.94
|50808.87
|294
|2007.12.06 09:30
|s/l
|106
|1.00
|224.63
|224.63
|222.64
|0.94
|50809.81
|295
|2007.12.06 15:00
|buy
|107
|1.00
|225.31
|224.56
|226.31
|296
|2007.12.06 15:00
|buy
|108
|1.00
|225.31
|224.56
|227.31
|297
|2007.12.06 19:32
|modify
|107
|1.00
|225.31
|225.32
|226.31
|298
|2007.12.06 19:32
|modify
|108
|1.00
|225.31
|225.32
|227.31
|299
|2007.12.06 23:00
|close
|107
|1.00
|225.51
|225.32
|226.31
|18.73
|50828.54
|300
|2007.12.06 23:00
|close
|108
|1.00
|225.52
|225.32
|227.31
|19.67
|50848.21
|301
|2007.12.07 01:00
|sell
|109
|1.00
|225.65
|226.40
|224.65
|302
|2007.12.07 01:00
|sell
|110
|1.00
|225.65
|226.40
|223.65
|303
|2007.12.07 05:03
|modify
|109
|1.00
|225.65
|225.64
|224.65
|304
|2007.12.07 05:03
|modify
|110
|1.00
|225.65
|225.64
|223.65
|305
|2007.12.07 09:05
|s/l
|109
|1.00
|225.64
|225.64
|224.65
|0.94
|50849.15
|306
|2007.12.07 09:05
|s/l
|110
|1.00
|225.64
|225.64
|223.65
|0.94
|50850.09
|307
|2007.12.07 11:00
|buy
|111
|1.00
|226.54
|225.79
|227.54
|308
|2007.12.07 11:00
|buy
|112
|1.00
|226.54
|225.79
|228.54
|309
|2007.12.07 19:00
|close
|111
|1.00
|226.84
|225.79
|227.54
|28.10
|50878.19
|310
|2007.12.07 19:00
|close
|112
|1.00
|226.85
|225.79
|228.54
|29.03
|50907.22
|311
|2007.12.10 01:00
|sell
|113
|1.00
|226.68
|227.43
|225.68
|312
|2007.12.10 01:00
|sell
|114
|1.00
|226.68
|227.43
|224.68
|313
|2007.12.10 08:43
|s/l
|113
|1.00
|227.43
|227.43
|225.68
|-70.22
|50837.00
|314
|2007.12.10 08:43
|s/l
|114
|1.00
|227.43
|227.43
|224.68
|-70.22
|50766.78
|315
|2007.12.10 09:00
|buy
|115
|1.00
|227.90
|227.15
|228.90
|316
|2007.12.10 09:00
|buy
|116
|1.00
|227.90
|227.15
|229.90
|317
|2007.12.10 12:12
|modify
|115
|1.00
|227.90
|227.91
|228.90
|318
|2007.12.10 12:12
|modify
|116
|1.00
|227.90
|227.91
|229.90
|319
|2007.12.10 23:00
|close
|115
|1.00
|228.50
|227.91
|228.90
|56.19
|50822.97
|320
|2007.12.10 23:00
|close
|116
|1.00
|228.49
|227.91
|229.90
|55.26
|50878.23
|321
|2007.12.11 01:00
|buy
|117
|1.00
|229.12
|228.37
|230.12
|322
|2007.12.11 01:00
|buy
|118
|1.00
|229.12
|228.37
|231.12
|323
|2007.12.11 04:00
|close
|117
|1.00
|228.56
|228.37
|230.12
|-52.45
|50825.78
|324
|2007.12.11 04:00
|close
|118
|1.00
|228.55
|228.37
|231.12
|-53.38
|50772.40
|325
|2007.12.11 04:00
|sell
|119
|1.00
|228.55
|229.30
|227.55
|326
|2007.12.11 04:00
|sell
|120
|1.00
|228.55
|229.30
|226.55
|327
|2007.12.11 05:00
|close
|119
|1.00
|228.73
|229.30
|227.55
|-16.86
|50755.54
|328
|2007.12.11 05:00
|close
|120
|1.00
|228.75
|229.30
|226.55
|-18.73
|50736.81
|329
|2007.12.11 05:00
|buy
|121
|1.00
|228.75
|228.00
|229.75
|330
|2007.12.11 05:00
|buy
|122
|1.00
|228.75
|228.00
|230.75
|331
|2007.12.11 07:41
|modify
|121
|1.00
|228.75
|228.76
|229.75
|332
|2007.12.11 07:41
|modify
|122
|1.00
|228.75
|228.76
|230.75
|333
|2007.12.11 09:57
|t/p
|121
|1.00
|229.75
|228.76
|229.75
|93.66
|50830.47
|334
|2007.12.11 09:57
|modify
|122
|1.00
|228.75
|229.25
|230.75
|335
|2007.12.11 11:18
|s/l
|122
|1.00
|229.25
|229.25
|230.75
|46.83
|50877.30
|336
|2007.12.11 16:00
|sell
|123
|1.00
|227.60
|228.35
|226.60
|337
|2007.12.11 16:00
|sell
|124
|1.00
|227.60
|228.35
|225.60
|338
|2007.12.11 19:19
|modify
|123
|1.00
|227.60
|227.59
|226.60
|339
|2007.12.11 19:19
|modify
|124
|1.00
|227.60
|227.59
|225.60
|340
|2007.12.11 19:23
|t/p
|123
|1.00
|226.60
|227.59
|226.60
|93.63
|50970.93
|341
|2007.12.11 19:23
|modify
|124
|1.00
|227.60
|227.10
|225.60
|342
|2007.12.11 19:43
|t/p
|124
|1.00
|225.60
|227.10
|225.60
|187.26
|51158.19
|343
|2007.12.12 01:00
|buy
|125
|1.00
|225.98
|225.23
|226.98
|344
|2007.12.12 01:00
|buy
|126
|1.00
|225.98
|225.23
|227.98
|345
|2007.12.12 05:52
|modify
|125
|1.00
|225.98
|225.99
|226.98
|346
|2007.12.12 05:52
|modify
|126
|1.00
|225.98
|225.99
|227.98
|347
|2007.12.12 07:12
|t/p
|125
|1.00
|226.98
|225.99
|226.98
|93.66
|51251.85
|348
|2007.12.12 07:12
|modify
|126
|1.00
|225.98
|226.48
|227.98
|349
|2007.12.12 13:33
|t/p
|126
|1.00
|227.98
|226.48
|227.98
|187.32
|51439.17
|350
|2007.12.13 01:00
|sell
|127
|1.00
|228.73
|229.48
|227.73
|351
|2007.12.13 01:00
|sell
|128
|1.00
|228.73
|229.48
|226.73
|352
|2007.12.13 07:02
|modify
|127
|1.00
|228.73
|228.72
|227.73
|353
|2007.12.13 07:02
|modify
|128
|1.00
|228.73
|228.72
|226.73
|354
|2007.12.13 08:04
|t/p
|127
|1.00
|227.73
|228.72
|227.73
|93.64
|51532.81
|355
|2007.12.13 08:04
|modify
|128
|1.00
|228.73
|228.23
|226.73
|356
|2007.12.13 09:00
|s/l
|128
|1.00
|228.23
|228.23
|226.73
|46.82
|51579.63
|357
|2007.12.14 01:00
|buy
|129
|1.00
|229.75
|229.00
|230.75
|358
|2007.12.14 01:00
|buy
|130
|1.00
|229.75
|229.00
|231.75
|359
|2007.12.14 04:51
|s/l
|129
|1.00
|229.00
|229.00
|230.75
|-70.25
|51509.38
|360
|2007.12.14 04:51
|s/l
|130
|1.00
|229.00
|229.00
|231.75
|-70.25
|51439.13
|361
|2007.12.14 05:00
|sell
|131
|1.00
|229.20
|229.95
|228.20
|362
|2007.12.14 05:00
|sell
|132
|1.00
|229.20
|229.95
|227.20
|363
|2007.12.14 06:00
|close
|131
|1.00
|229.66
|229.95
|228.20
|-43.08
|51396.05
|364
|2007.12.14 06:00
|close
|132
|1.00
|229.65
|229.95
|227.20
|-42.14
|51353.91
|365
|2007.12.14 06:00
|buy
|133
|1.00
|229.65
|228.90
|230.65
|366
|2007.12.14 06:00
|buy
|134
|1.00
|229.65
|228.90
|231.65
|367
|2007.12.14 08:00
|close
|133
|1.00
|229.27
|228.90
|230.65
|-35.59
|51318.32
|368
|2007.12.14 08:00
|close
|134
|1.00
|229.28
|228.90
|231.65
|-34.65
|51283.67
|369
|2007.12.14 08:00
|sell
|135
|1.00
|229.28
|230.03
|228.28
|370
|2007.12.14 08:00
|sell
|136
|1.00
|229.28
|230.03
|227.28
|371
|2007.12.14 09:58
|modify
|135
|1.00
|229.28
|229.27
|228.28
|372
|2007.12.14 09:58
|modify
|136
|1.00
|229.28
|229.27
|227.28
|373
|2007.12.14 13:13
|s/l
|135
|1.00
|229.27
|229.27
|228.28
|0.93
|51284.60
|374
|2007.12.14 13:13
|s/l
|136
|1.00
|229.27
|229.27
|227.28
|0.93
|51285.53
|375
|2007.12.17 01:00
|sell
|137
|1.00
|228.41
|229.16
|227.41
|376
|2007.12.17 01:00
|sell
|138
|1.00
|228.41
|229.16
|226.41
|377
|2007.12.17 07:19
|modify
|137
|1.00
|228.41
|228.40
|227.41
|378
|2007.12.17 07:19
|modify
|138
|1.00
|228.41
|228.40
|226.41
|379
|2007.12.17 11:35
|s/l
|137
|1.00
|228.40
|228.40
|227.41
|0.93
|51286.46
|380
|2007.12.17 11:35
|s/l
|138
|1.00
|228.40
|228.40
|226.41
|0.93
|51287.39
|381
|2007.12.17 12:00
|buy
|139
|1.00
|228.96
|228.21
|229.96
|382
|2007.12.17 12:00
|buy
|140
|1.00
|228.96
|228.21
|230.96
|383
|2007.12.17 14:35
|s/l
|139
|1.00
|228.21
|228.21
|229.96
|-70.25
|51217.14
|384
|2007.12.17 14:35
|s/l
|140
|1.00
|228.21
|228.21
|230.96
|-70.25
|51146.89
|385
|2007.12.17 15:00
|sell
|141
|1.00
|228.13
|228.88
|227.13
|386
|2007.12.17 15:00
|sell
|142
|1.00
|228.13
|228.88
|226.13
|387
|2007.12.17 17:58
|s/l
|141
|1.00
|228.88
|228.88
|227.13
|-70.22
|51076.67
|388
|2007.12.17 17:58
|s/l
|142
|1.00
|228.88
|228.88
|226.13
|-70.22
|51006.45
|389
|2007.12.18 01:00
|buy
|143
|1.00
|228.26
|227.51
|229.26
|390
|2007.12.18 01:00
|buy
|144
|1.00
|228.26
|227.51
|230.26
|391
|2007.12.18 03:07
|modify
|143
|1.00
|228.26
|228.27
|229.26
|392
|2007.12.18 03:07
|modify
|144
|1.00
|228.26
|228.27
|230.26
|393
|2007.12.18 04:21
|s/l
|143
|1.00
|228.27
|228.27
|229.26
|0.94
|51007.39
|394
|2007.12.18 04:21
|s/l
|144
|1.00
|228.27
|228.27
|230.26
|0.94
|51008.33
|395
|2007.12.19 01:00
|sell
|145
|1.00
|228.27
|229.02
|227.27
|396
|2007.12.19 01:00
|sell
|146
|1.00
|228.27
|229.02
|226.27
|397
|2007.12.19 06:52
|modify
|145
|1.00
|228.27
|228.26
|227.27
|398
|2007.12.19 06:52
|modify
|146
|1.00
|228.27
|228.26
|226.27
|399
|2007.12.19 09:30
|t/p
|145
|1.00
|227.27
|228.26
|227.27
|93.64
|51101.97
|400
|2007.12.19 09:30
|modify
|146
|1.00
|228.27
|227.77
|226.27
|401
|2007.12.19 16:23
|t/p
|146
|1.00
|226.27
|227.77
|226.27
|187.27
|51289.24
|402
|2007.12.20 01:00
|buy
|147
|1.00
|226.44
|225.69
|227.44
|403
|2007.12.20 01:00
|buy
|148
|1.00
|226.44
|225.69
|228.44
|404
|2007.12.20 06:00
|close
|147
|1.00
|225.87
|225.69
|227.44
|-53.38
|51235.86
|405
|2007.12.20 06:00
|close
|148
|1.00
|225.89
|225.69
|228.44
|-51.51
|51184.35
|406
|2007.12.20 06:00
|sell
|149
|1.00
|225.89
|226.64
|224.89
|407
|2007.12.20 06:00
|sell
|150
|1.00
|225.89
|226.64
|223.89
|408
|2007.12.20 08:21
|modify
|149
|1.00
|225.89
|225.88
|224.89
|409
|2007.12.20 08:21
|modify
|150
|1.00
|225.89
|225.88
|223.89
|410
|2007.12.20 09:30
|t/p
|149
|1.00
|224.89
|225.88
|224.89
|93.63
|51277.98
|411
|2007.12.20 09:30
|modify
|150
|1.00
|225.89
|225.39
|223.89
|412
|2007.12.20 09:40
|s/l
|150
|1.00
|225.39
|225.39
|223.89
|46.82
|51324.80
|413
|2007.12.21 01:00
|sell
|151
|1.00
|224.29
|225.04
|223.29
|414
|2007.12.21 01:00
|sell
|152
|1.00
|224.29
|225.04
|222.29
|415
|2007.12.21 02:22
|s/l
|151
|1.00
|225.04
|225.04
|223.29
|-70.22
|51254.58
|416
|2007.12.21 02:22
|s/l
|152
|1.00
|225.04
|225.04
|222.29
|-70.22
|51184.36
|417
|2007.12.24 01:00
|sell
|153
|1.00
|226.16
|226.91
|225.16
|418
|2007.12.24 01:00
|sell
|154
|1.00
|226.16
|226.91
|224.16
|419
|2007.12.26 07:00
|close
|153
|1.00
|226.27
|226.91
|225.16
|-16.84
|51167.52
|420
|2007.12.26 07:00
|close
|154
|1.00
|226.28
|226.91
|224.16
|-17.78
|51149.73
|421
|2007.12.26 07:00
|buy
|155
|1.00
|226.28
|225.53
|227.28
|422
|2007.12.26 07:00
|buy
|156
|1.00
|226.28
|225.53
|228.28
|423
|2007.12.26 20:43
|modify
|155
|1.00
|226.28
|226.29
|227.28
|424
|2007.12.26 20:43
|modify
|156
|1.00
|226.28
|226.29
|228.28
|425
|2007.12.26 23:00
|close
|155
|1.00
|226.49
|226.29
|227.28
|19.67
|51169.40
|426
|2007.12.26 23:00
|close
|156
|1.00
|226.51
|226.29
|228.28
|21.54
|51190.94
|427
|2007.12.27 01:00
|buy
|157
|1.00
|226.95
|226.20
|227.95
|428
|2007.12.27 01:00
|buy
|158
|1.00
|226.95
|226.20
|228.95
|429
|2007.12.27 09:34
|modify
|157
|1.00
|226.95
|226.96
|227.95
|430
|2007.12.27 09:34
|modify
|158
|1.00
|226.95
|226.96
|228.95
|431
|2007.12.27 12:22
|t/p
|157
|1.00
|227.95
|226.96
|227.95
|93.66
|51284.60
|432
|2007.12.27 12:22
|modify
|158
|1.00
|226.95
|227.45
|228.95
|433
|2007.12.27 13:41
|s/l
|158
|1.00
|227.45
|227.45
|228.95
|46.83
|51331.43
|434
|2007.12.28 01:00
|buy
|159
|1.00
|227.55
|226.80
|228.55
|435
|2007.12.28 01:00
|buy
|160
|1.00
|227.55
|226.80
|229.55
|436
|2007.12.28 01:59
|s/l
|159
|1.00
|226.80
|226.80
|228.55
|-70.25
|51261.18
|437
|2007.12.28 01:59
|s/l
|160
|1.00
|226.80
|226.80
|229.55
|-70.25
|51190.93
|438
|2007.12.28 02:00
|sell
|161
|1.00
|226.74
|227.49
|225.74
|439
|2007.12.28 02:00
|sell
|162
|1.00
|226.74
|227.49
|224.74
|440
|2007.12.28 04:33
|modify
|161
|1.00
|226.74
|226.73
|225.74
|441
|2007.12.28 04:33
|modify
|162
|1.00
|226.74
|226.73
|224.74
|442
|2007.12.28 05:22
|t/p
|161
|1.00
|225.74
|226.73
|225.74
|93.64
|51284.57
|443
|2007.12.28 05:22
|modify
|162
|1.00
|226.74
|226.24
|224.74
|444
|2007.12.28 09:08
|s/l
|162
|1.00
|226.24
|226.24
|224.74
|46.82
|51331.39
|445
|2007.12.31 01:00
|sell
|163
|1.00
|224.07
|224.82
|223.07
|446
|2007.12.31 01:00
|sell
|164
|1.00
|224.07
|224.82
|222.07
|447
|2007.12.31 02:01
|modify
|163
|1.00
|224.07
|224.06
|223.07
|448
|2007.12.31 02:01
|modify
|164
|1.00
|224.07
|224.06
|222.07
|449
|2007.12.31 09:48
|s/l
|163
|1.00
|224.06
|224.06
|223.07
|0.94
|51332.33
|450
|2007.12.31 09:48
|s/l
|164
|1.00
|224.06
|224.06
|222.07
|0.94
|51333.27
|451
|2007.12.31 11:00
|buy
|165
|1.00
|224.80
|224.05
|225.80
|452
|2007.12.31 11:00
|buy
|166
|1.00
|224.80
|224.05
|226.80
|453
|2007.12.31 14:39
|s/l
|165
|1.00
|224.05
|224.05
|225.80
|-70.24
|51263.03
|454
|2007.12.31 14:39
|s/l
|166
|1.00
|224.05
|224.05
|226.80
|-70.24
|51192.79
|455
|2007.12.31 15:00
|sell
|167
|1.00
|223.30
|224.05
|222.30
|456
|2007.12.31 15:00
|sell
|168
|1.00
|223.30
|224.05
|221.30
|457
|2007.12.31 15:51
|modify
|167
|1.00
|223.30
|223.29
|222.30
|458
|2007.12.31 15:51
|modify
|168
|1.00
|223.30
|223.29
|221.30
|459
|2007.12.31 16:01
|t/p
|167
|1.00
|222.30
|223.29
|222.30
|93.63
|51286.42
|460
|2007.12.31 16:01
|modify
|168
|1.00
|223.30
|222.80
|221.30
|461
|2008.01.02 07:45
|t/p
|168
|1.00
|221.30
|222.80
|221.30
|180.73
|51467.15
|462
|2008.01.03 01:00
|buy
|169
|1.00
|217.00
|216.25
|218.00
|463
|2008.01.03 01:00
|buy
|170
|1.00
|217.00
|216.25
|219.00
|464
|2008.01.03 04:33
|modify
|169
|1.00
|217.00
|217.01
|218.00
|465
|2008.01.03 04:33
|modify
|170
|1.00
|217.00
|217.01
|219.00
|466
|2008.01.03 06:30
|s/l
|169
|1.00
|217.01
|217.01
|218.00
|0.94
|51468.09
|467
|2008.01.03 06:30
|s/l
|170
|1.00
|217.01
|217.01
|219.00
|0.94
|51469.03
|468
|2008.01.03 10:00
|sell
|171
|1.00
|215.19
|215.94
|214.19
|469
|2008.01.03 10:00
|sell
|172
|1.00
|215.19
|215.94
|213.19
|470
|2008.01.03 10:28
|modify
|171
|1.00
|215.19
|215.18
|214.19
|471
|2008.01.03 10:28
|modify
|172
|1.00
|215.19
|215.18
|213.19
|472
|2008.01.03 10:48
|t/p
|171
|1.00
|214.19
|215.18
|214.19
|93.64
|51562.67
|473
|2008.01.03 10:48
|modify
|172
|1.00
|215.19
|214.69
|213.19
|474
|2008.01.03 11:34
|s/l
|172
|1.00
|214.69
|214.69
|213.19
|46.82
|51609.49
|475
|2008.01.04 01:00
|sell
|173
|1.00
|215.38
|216.13
|214.38
|476
|2008.01.04 01:00
|sell
|174
|1.00
|215.38
|216.13
|213.38
|477
|2008.01.04 01:52
|modify
|173
|1.00
|215.38
|215.37
|214.38
|478
|2008.01.04 01:52
|modify
|174
|1.00
|215.38
|215.37
|213.38
|479
|2008.01.04 03:00
|s/l
|173
|1.00
|215.37
|215.37
|214.38
|0.94
|51610.43
|480
|2008.01.04 03:00
|s/l
|174
|1.00
|215.37
|215.37
|213.38
|0.94
|51611.37
|481
|2008.01.04 11:00
|buy
|175
|1.00
|216.63
|215.88
|217.63
|482
|2008.01.04 11:00
|buy
|176
|1.00
|216.63
|215.88
|218.63
|483
|2008.01.04 12:29
|s/l
|175
|1.00
|215.88
|215.88
|217.63
|-70.25
|51541.12
|484
|2008.01.04 12:29
|s/l
|176
|1.00
|215.88
|215.88
|218.63
|-70.25
|51470.87
|485
|2008.01.04 13:00
|sell
|177
|1.00
|215.95
|216.70
|214.95
|486
|2008.01.04 13:00
|sell
|178
|1.00
|215.95
|216.70
|213.95
|487
|2008.01.04 13:30
|modify
|177
|1.00
|215.95
|215.94
|214.95
|488
|2008.01.04 13:30
|modify
|178
|1.00
|215.95
|215.94
|213.95
|489
|2008.01.04 13:31
|t/p
|177
|1.00
|214.95
|215.94
|214.95
|93.64
|51564.51
|490
|2008.01.04 13:31
|modify
|178
|1.00
|215.95
|215.45
|213.95
|491
|2008.01.04 14:07
|t/p
|178
|1.00
|213.95
|215.45
|213.95
|187.27
|51751.78
|492
|2008.01.07 01:00
|buy
|179
|1.00
|214.58
|213.83
|215.58
|493
|2008.01.07 01:00
|buy
|180
|1.00
|214.58
|213.83
|216.58
|494
|2008.01.07 07:59
|modify
|179
|1.00
|214.58
|214.59
|215.58
|495
|2008.01.07 07:59
|modify
|180
|1.00
|214.58
|214.59
|216.58
|496
|2008.01.07 08:36
|t/p
|179
|1.00
|215.58
|214.59
|215.58
|93.65
|51845.43
|497
|2008.01.07 08:36
|modify
|180
|1.00
|214.58
|215.08
|216.58
|498
|2008.01.07 13:22
|s/l
|180
|1.00
|215.08
|215.08
|216.58
|46.83
|51892.26
|499
|2008.01.08 01:00
|buy
|181
|1.00
|215.03
|214.28
|216.03
|500
|2008.01.08 01:00
|buy
|182
|1.00
|215.03
|214.28
|217.03
|501
|2008.01.08 03:23
|modify
|181
|1.00
|215.03
|215.04
|216.03
|502
|2008.01.08 03:23
|modify
|182
|1.00
|215.03
|215.04
|217.03
|503
|2008.01.08 06:58
|t/p
|181
|1.00
|216.03
|215.04
|216.03
|93.66
|51985.92
|504
|2008.01.08 06:58
|modify
|182
|1.00
|215.03
|215.53
|217.03
|505
|2008.01.08 08:30
|t/p
|182
|1.00
|217.03
|215.53
|217.03
|187.32
|52173.24
|506
|2008.01.09 01:00
|buy
|183
|1.00
|215.29
|214.54
|216.29
|507
|2008.01.09 01:00
|buy
|184
|1.00
|215.29
|214.54
|217.29
|508
|2008.01.09 05:17
|modify
|183
|1.00
|215.29
|215.30
|216.29
|509
|2008.01.09 05:17
|modify
|184
|1.00
|215.29
|215.30
|217.29
|510
|2008.01.09 06:09
|t/p
|183
|1.00
|216.29
|215.30
|216.29
|93.66
|52266.90
|511
|2008.01.09 06:09
|modify
|184
|1.00
|215.29
|215.79
|217.29
|512
|2008.01.09 07:35
|s/l
|184
|1.00
|215.79
|215.79
|217.29
|46.83
|52313.73
|513
|2008.01.09 10:00
|sell
|185
|1.00
|214.41
|215.16
|213.41
|514
|2008.01.09 10:00
|sell
|186
|1.00
|214.41
|215.16
|212.41
|515
|2008.01.09 10:39
|s/l
|185
|1.00
|215.16
|215.16
|213.41
|-70.23
|52243.50
|516
|2008.01.09 10:39
|s/l
|186
|1.00
|215.16
|215.16
|212.41
|-70.23
|52173.27
|517
|2008.01.10 01:00
|buy
|187
|1.00
|215.44
|214.69
|216.44
|518
|2008.01.10 01:00
|buy
|188
|1.00
|215.44
|214.69
|217.44
|519
|2008.01.10 02:30
|s/l
|187
|1.00
|214.69
|214.69
|216.44
|-70.24
|52103.03
|520
|2008.01.10 02:30
|s/l
|188
|1.00
|214.69
|214.69
|217.44
|-70.24
|52032.79
|521
|2008.01.10 03:00
|sell
|189
|1.00
|214.76
|215.51
|213.76
|522
|2008.01.10 03:00
|sell
|190
|1.00
|214.76
|215.51
|212.76
|523
|2008.01.10 09:49
|s/l
|189
|1.00
|215.51
|215.51
|213.76
|-70.23
|51962.56
|524
|2008.01.10 09:49
|s/l
|190
|1.00
|215.51
|215.51
|212.76
|-70.23
|51892.33
|525
|2008.01.10 10:00
|buy
|191
|1.00
|215.53
|214.78
|216.53
|526
|2008.01.10 10:00
|buy
|192
|1.00
|215.53
|214.78
|217.53
|527
|2008.01.10 12:54
|s/l
|191
|1.00
|214.78
|214.78
|216.53
|-70.24
|51822.09
|528
|2008.01.10 12:54
|s/l
|192
|1.00
|214.78
|214.78
|217.53
|-70.24
|51751.85
|529
|2008.01.10 13:00
|sell
|193
|1.00
|214.94
|215.69
|213.94
|530
|2008.01.10 13:00
|sell
|194
|1.00
|214.94
|215.69
|212.94
|531
|2008.01.10 13:52
|modify
|193
|1.00
|214.94
|214.93
|213.94
|532
|2008.01.10 13:52
|modify
|194
|1.00
|214.94
|214.93
|212.94
|533
|2008.01.10 15:03
|s/l
|193
|1.00
|214.93
|214.93
|213.94
|0.94
|51752.79
|534
|2008.01.10 15:03
|s/l
|194
|1.00
|214.93
|214.93
|212.94
|0.94
|51753.73
|535
|2008.01.11 01:00
|sell
|195
|1.00
|214.97
|215.72
|213.97
|536
|2008.01.11 01:00
|sell
|196
|1.00
|214.97
|215.72
|212.97
|537
|2008.01.11 03:45
|modify
|195
|1.00
|214.97
|214.96
|213.97
|538
|2008.01.11 03:45
|modify
|196
|1.00
|214.97
|214.96
|212.97
|539
|2008.01.11 05:42
|t/p
|195
|1.00
|213.97
|214.96
|213.97
|93.64
|51847.37
|540
|2008.01.11 05:42
|modify
|196
|1.00
|214.97
|214.47
|212.97
|541
|2008.01.11 06:47
|t/p
|196
|1.00
|212.97
|214.47
|212.97
|187.27
|52034.64
|542
|2008.01.14 01:00
|sell
|197
|1.00
|213.19
|213.94
|212.19
|543
|2008.01.14 01:00
|sell
|198
|1.00
|213.19
|213.94
|211.19
|544
|2008.01.14 06:20
|modify
|197
|1.00
|213.19
|213.18
|212.19
|545
|2008.01.14 06:20
|modify
|198
|1.00
|213.19
|213.18
|211.19
|546
|2008.01.14 08:14
|t/p
|197
|1.00
|212.19
|213.18
|212.19
|93.63
|52128.27
|547
|2008.01.14 08:14
|modify
|198
|1.00
|213.19
|212.69
|211.19
|548
|2008.01.14 11:37
|t/p
|198
|1.00
|211.19
|212.69
|211.19
|187.27
|52315.54
|549
|2008.01.15 01:00
|sell
|199
|1.00
|211.11
|211.86
|210.11
|550
|2008.01.15 01:00
|sell
|200
|1.00
|211.11
|211.86
|209.11
|551
|2008.01.15 07:17
|modify
|199
|1.00
|211.11
|211.10
|210.11
|552
|2008.01.15 07:17
|modify
|200
|1.00
|211.11
|211.10
|209.11
|553
|2008.01.15 08:13
|t/p
|199
|1.00
|210.11
|211.10
|210.11
|93.63
|52409.17
|554
|2008.01.15 08:13
|modify
|200
|1.00
|211.11
|210.61
|209.11
|555
|2008.01.15 08:51
|s/l
|200
|1.00
|210.61
|210.61
|209.11
|46.81
|52455.98
|556
|2008.01.15 13:00
|buy
|201
|1.00
|211.76
|211.01
|212.76
|557
|2008.01.15 13:00
|buy
|202
|1.00
|211.76
|211.01
|213.76
|558
|2008.01.15 13:32
|s/l
|201
|1.00
|211.01
|211.01
|212.76
|-70.25
|52385.73
|559
|2008.01.15 13:32
|s/l
|202
|1.00
|211.01
|211.01
|213.76
|-70.25
|52315.48
|560
|2008.01.15 14:00
|sell
|203
|1.00
|210.45
|211.20
|209.45
|561
|2008.01.15 14:00
|sell
|204
|1.00
|210.45
|211.20
|208.45
|562
|2008.01.15 20:16
|modify
|203
|1.00
|210.45
|210.44
|209.45
|563
|2008.01.15 20:16
|modify
|204
|1.00
|210.45
|210.44
|208.45
|564
|2008.01.15 21:22
|t/p
|203
|1.00
|209.45
|210.44
|209.45
|93.64
|52409.12
|565
|2008.01.15 21:22
|modify
|204
|1.00
|210.45
|209.95
|208.45
|566
|2008.01.15 23:00
|close
|204
|1.00
|209.37
|209.95
|208.45
|101.13
|52510.25
|567
|2008.01.16 01:00
|sell
|205
|1.00
|208.80
|209.55
|207.80
|568
|2008.01.16 01:00
|sell
|206
|1.00
|208.80
|209.55
|206.80
|569
|2008.01.16 02:00
|close
|205
|1.00
|209.33
|209.55
|207.80
|-49.63
|52460.62
|570
|2008.01.16 02:00
|close
|206
|1.00
|209.35
|209.55
|206.80
|-51.50
|52409.12
|571
|2008.01.16 02:00
|buy
|207
|1.00
|209.35
|208.60
|210.35
|572
|2008.01.16 02:00
|buy
|208
|1.00
|209.35
|208.60
|211.35
|573
|2008.01.16 04:18
|s/l
|207
|1.00
|208.60
|208.60
|210.35
|-70.25
|52338.87
|574
|2008.01.16 04:18
|s/l
|208
|1.00
|208.60
|208.60
|211.35
|-70.25
|52268.62
|575
|2008.01.16 05:00
|sell
|209
|1.00
|208.45
|209.20
|207.45
|576
|2008.01.16 05:00
|sell
|210
|1.00
|208.45
|209.20
|206.45
|577
|2008.01.16 05:41
|modify
|209
|1.00
|208.45
|208.44
|207.45
|578
|2008.01.16 05:41
|modify
|210
|1.00
|208.45
|208.44
|206.45
|579
|2008.01.16 07:50
|s/l
|209
|1.00
|208.44
|208.44
|207.45
|0.94
|52269.56
|580
|2008.01.16 07:50
|s/l
|210
|1.00
|208.44
|208.44
|206.45
|0.94
|52270.50
|581
|2008.01.16 14:00
|buy
|211
|1.00
|209.50
|208.75
|210.50
|582
|2008.01.16 14:00
|buy
|212
|1.00
|209.50
|208.75
|211.50
|583
|2008.01.16 14:09
|modify
|211
|1.00
|209.50
|209.51
|210.50
|584
|2008.01.16 14:09
|modify
|212
|1.00
|209.50
|209.51
|211.50
|585
|2008.01.16 14:14
|t/p
|211
|1.00
|210.50
|209.51
|210.50
|93.66
|52364.16
|586
|2008.01.16 14:14
|modify
|212
|1.00
|209.50
|210.00
|211.50
|587
|2008.01.16 14:18
|s/l
|212
|1.00
|210.00
|210.00
|211.50
|46.83
|52410.99
|588
|2008.01.17 01:00
|sell
|213
|1.00
|210.03
|210.78
|209.03
|589
|2008.01.17 01:00
|sell
|214
|1.00
|210.03
|210.78
|208.03
|590
|2008.01.17 06:12
|s/l
|213
|1.00
|210.78
|210.78
|209.03
|-70.23
|52340.76
|591
|2008.01.17 06:12
|s/l
|214
|1.00
|210.78
|210.78
|208.03
|-70.23
|52270.53
|592
|2008.01.17 07:00
|buy
|215
|1.00
|210.91
|210.16
|211.91
|593
|2008.01.17 07:00
|buy
|216
|1.00
|210.91
|210.16
|212.91
|594
|2008.01.17 08:30
|modify
|215
|1.00
|210.91
|210.92
|211.91
|595
|2008.01.17 08:30
|modify
|216
|1.00
|210.91
|210.92
|212.91
|596
|2008.01.17 08:35
|t/p
|215
|1.00
|211.91
|210.92
|211.91
|93.65
|52364.18
|597
|2008.01.17 08:35
|modify
|216
|1.00
|210.91
|211.41
|212.91
|598
|2008.01.17 10:09
|s/l
|216
|1.00
|211.41
|211.41
|212.91
|46.82
|52411.00
|599
|2008.01.17 12:00
|sell
|217
|1.00
|210.13
|210.88
|209.13
|600
|2008.01.17 12:00
|sell
|218
|1.00
|210.13
|210.88
|208.13
|601
|2008.01.17 12:03
|modify
|217
|1.00
|210.13
|210.12
|209.13
|602
|2008.01.17 12:03
|modify
|218
|1.00
|210.13
|210.12
|208.13
|603
|2008.01.17 12:05
|s/l
|217
|1.00
|210.12
|210.12
|209.13
|0.93
|52411.93
|604
|2008.01.17 12:05
|s/l
|218
|1.00
|210.12
|210.12
|208.13
|0.93
|52412.86
|605
|2008.01.17 14:00
|buy
|219
|1.00
|211.63
|210.88
|212.63
|606
|2008.01.17 14:00
|buy
|220
|1.00
|211.63
|210.88
|213.63
|607
|2008.01.17 14:48
|modify
|219
|1.00
|211.63
|211.64
|212.63
|608
|2008.01.17 14:48
|modify
|220
|1.00
|211.63
|211.64
|213.63
|609
|2008.01.17 15:00
|s/l
|219
|1.00
|211.64
|211.64
|212.63
|0.94
|52413.80
|610
|2008.01.17 15:00
|s/l
|220
|1.00
|211.64
|211.64
|213.63
|0.94
|52414.74
|611
|2008.01.18 01:00
|buy
|221
|1.00
|210.50
|209.75
|211.50
|612
|2008.01.18 01:00
|buy
|222
|1.00
|210.50
|209.75
|212.50
|613
|2008.01.18 02:04
|s/l
|221
|1.00
|209.75
|209.75
|211.50
|-70.24
|52344.50
|614
|2008.01.18 02:04
|s/l
|222
|1.00
|209.75
|209.75
|212.50
|-70.24
|52274.26
|615
|2008.01.18 16:00
|sell
|223
|1.00
|209.15
|209.90
|208.15
|616
|2008.01.18 16:00
|sell
|224
|1.00
|209.15
|209.90
|207.15
|617
|2008.01.18 16:53
|modify
|223
|1.00
|209.15
|209.14
|208.15
|618
|2008.01.18 16:53
|modify
|224
|1.00
|209.15
|209.14
|207.15
|619
|2008.01.18 17:02
|s/l
|223
|1.00
|209.14
|209.14
|208.15
|0.94
|52275.20
|620
|2008.01.18 17:02
|s/l
|224
|1.00
|209.14
|209.14
|207.15
|0.94
|52276.14
|621
|2008.01.21 01:00
|sell
|225
|1.00
|208.71
|209.46
|207.71
|622
|2008.01.21 01:00
|sell
|226
|1.00
|208.71
|209.46
|206.71
|623
|2008.01.21 06:02
|modify
|225
|1.00
|208.71
|208.70
|207.71
|624
|2008.01.21 06:02
|modify
|226
|1.00
|208.71
|208.70
|206.71
|625
|2008.01.21 06:52
|t/p
|225
|1.00
|207.71
|208.70
|207.71
|93.63
|52369.77
|626
|2008.01.21 06:52
|modify
|226
|1.00
|208.71
|208.21
|206.71
|627
|2008.01.21 08:26
|t/p
|226
|1.00
|206.71
|208.21
|206.71
|187.25
|52557.02
|628
|2008.01.22 01:00
|buy
|227
|1.00
|205.43
|204.68
|206.43
|629
|2008.01.22 01:00
|buy
|228
|1.00
|205.43
|204.68
|207.43
|630
|2008.01.22 01:32
|modify
|227
|1.00
|205.43
|205.44
|206.43
|631
|2008.01.22 01:32
|modify
|228
|1.00
|205.43
|205.44
|207.43
|632
|2008.01.22 01:42
|t/p
|227
|1.00
|206.43
|205.44
|206.43
|93.65
|52650.67
|633
|2008.01.22 01:42
|modify
|228
|1.00
|205.43
|205.93
|207.43
|634
|2008.01.22 04:20
|s/l
|228
|1.00
|205.93
|205.93
|207.43
|46.83
|52697.50
|635
|2008.01.23 01:00
|sell
|229
|1.00
|209.55
|210.30
|208.55
|636
|2008.01.23 01:00
|sell
|230
|1.00
|209.55
|210.30
|207.55
|637
|2008.01.23 03:09
|modify
|229
|1.00
|209.55
|209.54
|208.55
|638
|2008.01.23 03:09
|modify
|230
|1.00
|209.55
|209.54
|207.55
|639
|2008.01.23 03:26
|t/p
|229
|1.00
|208.55
|209.54
|208.55
|93.62
|52791.12
|640
|2008.01.23 03:26
|modify
|230
|1.00
|209.55
|209.05
|207.55
|641
|2008.01.23 04:40
|t/p
|230
|1.00
|207.55
|209.05
|207.55
|187.25
|52978.37
|642
|2008.01.24 01:00
|sell
|231
|1.00
|208.54
|209.29
|207.54
|643
|2008.01.24 01:00
|sell
|232
|1.00
|208.54
|209.29
|206.54
|644
|2008.01.24 01:46
|modify
|231
|1.00
|208.54
|208.53
|207.54
|645
|2008.01.24 01:46
|modify
|232
|1.00
|208.54
|208.53
|206.54
|646
|2008.01.24 03:05
|t/p
|231
|1.00
|207.54
|208.53
|207.54
|93.63
|53072.00
|647
|2008.01.24 03:05
|modify
|232
|1.00
|208.54
|208.04
|206.54
|648
|2008.01.24 03:48
|s/l
|232
|1.00
|208.04
|208.04
|206.54
|46.81
|53118.81
|649
|2008.01.24 13:00
|buy
|233
|1.00
|209.55
|208.80
|210.55
|650
|2008.01.24 13:00
|buy
|234
|1.00
|209.55
|208.80
|211.55
|651
|2008.01.24 14:43
|modify
|233
|1.00
|209.55
|209.56
|210.55
|652
|2008.01.24 14:43
|modify
|234
|1.00
|209.55
|209.56
|211.55
|653
|2008.01.24 16:53
|t/p
|233
|1.00
|210.55
|209.56
|210.55
|93.65
|53212.46
|654
|2008.01.24 16:53
|modify
|234
|1.00
|209.55
|210.05
|211.55
|655
|2008.01.24 21:22
|t/p
|234
|1.00
|211.55
|210.05
|211.55
|187.30
|53399.76
|656
|2008.01.25 01:00
|sell
|235
|1.00
|211.48
|212.23
|210.48
|657
|2008.01.25 01:00
|sell
|236
|1.00
|211.48
|212.23
|209.48
|658
|2008.01.25 03:00
|close
|235
|1.00
|212.09
|212.23
|210.48
|-57.11
|53342.65
|659
|2008.01.25 03:00
|close
|236
|1.00
|212.08
|212.23
|209.48
|-56.18
|53286.47
|660
|2008.01.25 03:00
|buy
|237
|1.00
|212.08
|211.33
|213.08
|661
|2008.01.25 03:00
|buy
|238
|1.00
|212.08
|211.33
|214.08
|662
|2008.01.25 04:00
|close
|237
|1.00
|211.90
|211.33
|213.08
|-16.86
|53269.61
|663
|2008.01.25 04:00
|close
|238
|1.00
|211.94
|211.33
|214.08
|-13.11
|53256.50
|664
|2008.01.25 04:00
|sell
|239
|1.00
|211.94
|212.69
|210.94
|665
|2008.01.25 04:00
|sell
|240
|1.00
|211.94
|212.69
|209.94
|666
|2008.01.25 05:00
|close
|239
|1.00
|212.13
|212.69
|210.94
|-17.79
|53238.71
|667
|2008.01.25 05:00
|close
|240
|1.00
|212.14
|212.69
|209.94
|-18.73
|53219.98
|668
|2008.01.25 05:00
|buy
|241
|1.00
|212.14
|211.39
|213.14
|669
|2008.01.25 05:00
|buy
|242
|1.00
|212.14
|211.39
|214.14
|670
|2008.01.25 05:19
|modify
|241
|1.00
|212.14
|212.15
|213.14
|671
|2008.01.25 05:19
|modify
|242
|1.00
|212.14
|212.15
|214.14
|672
|2008.01.25 07:15
|t/p
|241
|1.00
|213.14
|212.15
|213.14
|93.65
|53313.63
|673
|2008.01.25 07:15
|modify
|242
|1.00
|212.14
|212.64
|214.14
|674
|2008.01.25 11:48
|s/l
|242
|1.00
|212.64
|212.64
|214.14
|46.82
|53360.45