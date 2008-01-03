|Velocity4x
|
|
|Account: xxx
|Name: xxx POA xxx
|Currency: USD
|2008 January 31, 22:31
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|571184
|2008.01.03 08:33
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.9781
|1.9780
|1.9566
|2008.01.03 08:40
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|571199
|2008.01.03 08:33
|sell
|0.21
|eurusd
|1.4702
|1.4720
|1.4692
|2008.01.03 08:36
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|571217
|2008.01.03 08:36
|sell
|0.21
|eurjpy
|161.08
|161.38
|160.93
|2008.01.03 08:58
|160.93
|0.00
|0.00
|0.00
|28.77
|574110
|2008.01.04 09:01
|buy
|0.21
|eurusd
|1.4716
|1.4695
|1.4726
|2008.01.04 09:35
|1.4711
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|574118
|2008.01.04 09:07
|sell
|0.21
|eurjpy
|160.70
|161.11
|160.55
|2008.01.04 09:36
|161.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.57
|574328
|2008.01.04 09:29
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.9729
|1.9731
|1.9942
|2008.01.04 09:36
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|577085
|2008.01.07 08:30
|sell
|0.21
|eurusd
|1.4670
|1.4689
|1.4660
|2008.01.07 08:48
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.90
|577093
|2008.01.07 08:32
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.9701
|1.9702
|1.9916
|2008.01.07 08:43
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|54.60
|577156
|2008.01.07 08:48
|buy
|0.21
|eurusd
|1.4689
|1.4666
|1.4727
|2008.01.07 10:15
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.30
|577163
|2008.01.07 08:49
|buy
|0.21
|eurjpy
|160.69
|160.40
|160.83
|2008.01.07 10:14
|160.83
|0.00
|0.00
|0.00
|26.83
|577441
|2008.01.07 10:15
|sell
|0.21
|eurusd
|1.4666
|1.4689
|1.4615
|2008.01.07 11:26
|1.4689
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.30
|577871
|2008.01.07 13:22
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.45
|161.13
|0.00
|2008.01.07 15:17
|160.31
|0.00
|0.00
|0.00
|12.86
|578001
|2008.01.07 14:44
|sell
|0.10
|eurjpy
|160.60
|161.31
|0.00
|2008.01.07 15:05
|160.52
|0.00
|0.00
|0.00
|7.34
|579507
|2008.01.08 08:30
|buy
|0.21
|eurjpy
|161.25
|160.86
|161.40
|2008.01.08 09:01
|161.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|579514
|2008.01.08 08:31
|buy
|0.21
|eurusd
|1.4723
|1.4697
|1.4733
|2008.01.08 10:10
|1.4697
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.60
|579734
|2008.01.08 10:10
|sell
|0.21
|eurusd
|1.4696
|1.4727
|1.4657
|2008.01.08 12:21
|1.4727
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.10
|580282
|2008.01.08 12:21
|buy
|0.21
|eurusd
|1.4726
|1.4697
|1.4793
|2008.01.08 12:38
|1.4713
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.30
|582891
|2008.01.09 08:41
|sell
|0.42
|gbpusd
|1.9674
|1.9672
|1.9459
|2008.01.09 08:44
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|109.20
|582920
|2008.01.09 08:43
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.98
|161.34
|160.84
|2008.01.09 08:47
|160.95
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|585749
|2008.01.10 08:34
|buy
|0.43
|gbpusd
|1.9578
|1.9549
|1.9793
|2008.01.10 09:28
|1.9580
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|585756
|2008.01.10 08:37
|buy
|0.20
|eurjpy
|161.19
|160.97
|161.34
|2008.01.10 09:26
|161.21
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|593402
|2008.01.14 08:32
|sell
|0.43
|gbpusd
|1.9630
|1.9629
|1.9416
|2008.01.14 08:56
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|51.60
|593411
|2008.01.14 08:34
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.53
|160.86
|160.38
|2008.01.14 08:56
|160.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.91
|593427
|2008.01.14 08:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4861
|1.4884
|1.4851
|2008.01.14 08:56
|1.4868
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|597603
|2008.01.15 08:30
|buy
|0.21
|eurusd
|1.4861
|1.4841
|1.4871
|2008.01.15 09:07
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|597611
|2008.01.15 08:35
|buy
|0.21
|eurjpy
|159.64
|159.34
|159.79
|2008.01.15 09:02
|159.79
|0.00
|0.00
|0.00
|29.29
|597621
|2008.01.15 08:42
|buy
|0.41
|gbpusd
|1.9583
|1.9640
|1.9797
|2008.01.15 19:29
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|233.70
|597712
|2008.01.15 09:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4842
|1.4865
|1.4812
|2008.01.15 10:14
|1.4865
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|597976
|2008.01.15 10:14
|buy
|0.21
|eurusd
|1.4864
|1.4841
|1.4917
|2008.01.15 14:16
|1.4917
|0.00
|0.00
|0.00
|111.30
|601900
|2008.01.16 08:30
|buy
|0.22
|eurjpy
|157.39
|157.01
|157.54
|2008.01.16 10:01
|157.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.86
|601915
|2008.01.16 08:37
|buy
|0.21
|eurusd
|1.4820
|1.4792
|1.4830
|2008.01.16 10:39
|1.4792
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.80
|602047
|2008.01.16 09:26
|sell
|0.42
|gbpusd
|1.9586
|1.9585
|1.9373
|2008.01.16 11:20
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|602310
|2008.01.16 10:01
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.01
|157.44
|156.44
|2008.01.16 13:05
|157.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.84
|602467
|2008.01.16 10:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4791
|1.4824
|1.4749
|2008.01.16 14:41
|1.4824
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|603152
|2008.01.16 13:05
|buy
|0.21
|eurjpy
|157.45
|157.01
|158.36
|2008.01.16 14:19
|157.94
|0.00
|0.00
|0.00
|96.43
|603753
|2008.01.16 14:41
|buy
|0.21
|eurusd
|1.4823
|1.4792
|1.4894
|2008.01.16 15:17
|1.4792
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.10
|661214
|2008.01.17 08:30
|buy
|0.21
|eurjpy
|157.346
|156.920
|157.490
|2008.01.17 08:56
|157.490
|0.00
|0.00
|0.00
|28.08
|667392
|2008.01.18 08:54
|sell
|0.21
|eurusd
|1.46328
|1.46680
|1.46230
|2008.01.18 09:39
|1.46230
|0.00
|0.00
|0.00
|20.58
|667415
|2008.01.18 09:12
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.97096
|1.96640
|1.99240
|2008.01.18 09:29
|1.96640
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.52
|667488
|2008.01.18 09:29
|sell
|0.42
|gbpusd
|1.96538
|1.97350
|1.95850
|2008.01.18 09:43
|1.95850
|0.00
|0.00
|0.00
|288.96
|671044
|2008.01.22 08:32
|buy
|0.21
|eurusd
|1.44091
|1.43695
|1.44179
|2008.01.22 08:33
|1.44179
|0.00
|0.00
|0.00
|18.48
|673980
|2008.01.23 08:42
|buy
|0.21
|eurusd
|1.46054
|1.45732
|1.46153
|2008.01.23 08:44
|1.46153
|0.00
|0.00
|0.00
|20.79
|673981
|2008.01.23 08:42
|buy
|0.21
|eurjpy
|155.468
|155.110
|155.616
|2008.01.23 08:44
|155.616
|0.00
|0.00
|0.00
|29.20
|676160
|2008.01.24 09:02
|buy
|0.22
|eurusd
|1.46284
|1.46037
|1.46378
|2008.01.24 10:56
|1.46378
|0.00
|0.00
|0.00
|20.68
|678299
|2008.01.25 08:30
|sell
|0.22
|eurusd
|1.47460
|1.47638
|1.47364
|2008.01.25 08:55
|1.47364
|0.00
|0.00
|0.00
|21.12
|678301
|2008.01.25 08:31
|sell
|0.42
|gbpusd
|1.98252
|1.98090
|1.96109
|2008.01.25 08:58
|1.98090
|0.00
|0.00
|0.00
|68.04
|678367
|2008.01.25 08:56
|sell
|0.21
|eurjpy
|158.649
|159.179
|158.486
|2008.01.25 09:50
|158.486
|0.00
|0.00
|0.00
|31.80
|679907
|2008.01.28 08:30
|buy
|0.22
|eurusd
|1.46851
|1.46687
|1.46951
|2008.01.28 08:39
|1.46951
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|679909
|2008.01.28 08:30
|buy
|0.21
|eurjpy
|156.442
|156.192
|156.579
|2008.01.28 08:45
|156.579
|0.00
|0.00
|0.00
|27.02
|679931
|2008.01.28 08:44
|buy
|0.43
|gbpusd
|1.97957
|1.98045
|2.00094
|2008.01.28 08:51
|1.98045
|0.00
|0.00
|0.00
|37.84
|681796
|2008.01.29 08:36
|buy
|0.44
|eurusd
|1.47661
|1.47431
|1.47759
|2008.01.29 10:38
|1.47759
|0.00
|0.00
|0.00
|43.12
|681806
|2008.01.29 08:36
|buy
|0.63
|gbpusd
|1.98710
|1.98742
|2.00852
|2008.01.29 10:43
|1.98742
|0.00
|0.00
|0.00
|20.16
|681816
|2008.01.29 08:36
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.417
|157.115
|157.560
|2008.01.29 09:13
|157.560
|0.00
|0.00
|0.00
|53.62
|684245
|2008.01.30 08:30
|sell
|0.66
|gbpusd
|1.98998
|1.99208
|1.96860
|2008.01.30 10:11
|1.99208
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.60
|684288
|2008.01.30 08:45
|buy
|0.41
|eurjpy
|157.737
|157.443
|157.885
|2008.01.30 09:48
|157.885
|0.00
|0.00
|0.00
|56.82
|684307
|2008.01.30 08:52
|buy
|0.40
|eurusd
|1.47817
|1.47667
|1.47915
|2008.01.30 10:10
|1.47915
|0.00
|0.00
|0.00
|39.20
|685433
|2008.01.30 10:11
|buy
|0.66
|gbpusd
|1.99150
|1.98968
|1.99620
|2008.01.30 12:57
|1.99338
|0.00
|0.00
|0.00
|124.08
|689961
|2008.01.31 08:32
|buy
|0.66
|gbpusd
|1.98773
|1.98855
|2.00921
|2008.01.31 10:04
|1.98855
|0.00
|0.00
|0.00
|54.12
|689983
|2008.01.31 08:39
|sell
|0.41
|eurusd
|1.48332
|1.48543
|1.48234
|2008.01.31 08:51
|1.48234
|0.00
|0.00
|0.00
|40.18
|690006
|2008.01.31 08:44
|sell
|0.40
|eurjpy
|158.377
|158.651
|158.235
|2008.01.31 08:50
|158.235
|0.00
|0.00
|0.00
|53.23
|
|0.00
|0.00
|0.00
|854.69
|Closed P/L:
|854.69
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
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|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
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|Closed Trade P/L:
|854.69
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|22 122.85
|Equity:
|22 122.85
|Free Margin:
|22 122.85
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