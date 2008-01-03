Velocity4x
Account: xxx Name: xxx POA xxx Currency: USD 2008 January 31, 22:31
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
571184 2008.01.03 08:33 sell 0.21 gbpusd 1.9781 1.9780 1.9566 2008.01.03 08:40 1.9772 0.00 0.00 0.00 18.90
571199 2008.01.03 08:33 sell 0.21 eurusd 1.4702 1.4720 1.4692 2008.01.03 08:36 1.4692 0.00 0.00 0.00 21.00
571217 2008.01.03 08:36 sell 0.21 eurjpy 161.08 161.38 160.93 2008.01.03 08:58 160.93 0.00 0.00 0.00 28.77
574110 2008.01.04 09:01 buy 0.21 eurusd 1.4716 1.4695 1.4726 2008.01.04 09:35 1.4711 0.00 0.00 0.00 -10.50
574118 2008.01.04 09:07 sell 0.21 eurjpy 160.70 161.11 160.55 2008.01.04 09:36 161.00 0.00 0.00 0.00 -57.57
574328 2008.01.04 09:29 buy 0.21 gbpusd 1.9729 1.9731 1.9942 2008.01.04 09:36 1.9761 0.00 0.00 0.00 67.20
577085 2008.01.07 08:30 sell 0.21 eurusd 1.4670 1.4689 1.4660 2008.01.07 08:48 1.4689 0.00 0.00 0.00 -39.90
577093 2008.01.07 08:32 buy 0.42 gbpusd 1.9701 1.9702 1.9916 2008.01.07 08:43 1.9714 0.00 0.00 0.00 54.60
577156 2008.01.07 08:48 buy 0.21 eurusd 1.4689 1.4666 1.4727 2008.01.07 10:15 1.4666 0.00 0.00 0.00 -48.30
577163 2008.01.07 08:49 buy 0.21 eurjpy 160.69 160.40 160.83 2008.01.07 10:14 160.83 0.00 0.00 0.00 26.83
577441 2008.01.07 10:15 sell 0.21 eurusd 1.4666 1.4689 1.4615 2008.01.07 11:26 1.4689 0.00 0.00 0.00 -48.30
577871 2008.01.07 13:22 sell 0.10 eurjpy 160.45 161.13 0.00 2008.01.07 15:17 160.31 0.00 0.00 0.00 12.86
578001 2008.01.07 14:44 sell 0.10 eurjpy 160.60 161.31 0.00 2008.01.07 15:05 160.52 0.00 0.00 0.00 7.34
579507 2008.01.08 08:30 buy 0.21 eurjpy 161.25 160.86 161.40 2008.01.08 09:01 161.27 0.00 0.00 0.00 3.83
579514 2008.01.08 08:31 buy 0.21 eurusd 1.4723 1.4697 1.4733 2008.01.08 10:10 1.4697 0.00 0.00 0.00 -54.60
579734 2008.01.08 10:10 sell 0.21 eurusd 1.4696 1.4727 1.4657 2008.01.08 12:21 1.4727 0.00 0.00 0.00 -65.10
580282 2008.01.08 12:21 buy 0.21 eurusd 1.4726 1.4697 1.4793 2008.01.08 12:38 1.4713 0.00 0.00 0.00 -27.30
582891 2008.01.09 08:41 sell 0.42 gbpusd 1.9674 1.9672 1.9459 2008.01.09 08:44 1.9648 0.00 0.00 0.00 109.20
582920 2008.01.09 08:43 sell 0.20 eurjpy 160.98 161.34 160.84 2008.01.09 08:47 160.95 0.00 0.00 0.00 5.48
585749 2008.01.10 08:34 buy 0.43 gbpusd 1.9578 1.9549 1.9793 2008.01.10 09:28 1.9580 0.00 0.00 0.00 8.60
585756 2008.01.10 08:37 buy 0.20 eurjpy 161.19 160.97 161.34 2008.01.10 09:26 161.21 0.00 0.00 0.00 3.64
593402 2008.01.14 08:32 sell 0.43 gbpusd 1.9630 1.9629 1.9416 2008.01.14 08:56 1.9618 0.00 0.00 0.00 51.60
593411 2008.01.14 08:34 sell 0.20 eurjpy 160.53 160.86 160.38 2008.01.14 08:56 160.67 0.00 0.00 0.00 -25.91
593427 2008.01.14 08:42 sell 0.20 eurusd 1.4861 1.4884 1.4851 2008.01.14 08:56 1.4868 0.00 0.00 0.00 -14.00
597603 2008.01.15 08:30 buy 0.21 eurusd 1.4861 1.4841 1.4871 2008.01.15 09:07 1.4841 0.00 0.00 0.00 -42.00
597611 2008.01.15 08:35 buy 0.21 eurjpy 159.64 159.34 159.79 2008.01.15 09:02 159.79 0.00 0.00 0.00 29.29
597621 2008.01.15 08:42 buy 0.41 gbpusd 1.9583 1.9640 1.9797 2008.01.15 19:29 1.9640 0.00 0.00 0.00 233.70
597712 2008.01.15 09:07 sell 0.20 eurusd 1.4842 1.4865 1.4812 2008.01.15 10:14 1.4865 0.00 0.00 0.00 -46.00
597976 2008.01.15 10:14 buy 0.21 eurusd 1.4864 1.4841 1.4917 2008.01.15 14:16 1.4917 0.00 0.00 0.00 111.30
601900 2008.01.16 08:30 buy 0.22 eurjpy 157.39 157.01 157.54 2008.01.16 10:01 157.01 0.00 0.00 0.00 -78.86
601915 2008.01.16 08:37 buy 0.21 eurusd 1.4820 1.4792 1.4830 2008.01.16 10:39 1.4792 0.00 0.00 0.00 -58.80
602047 2008.01.16 09:26 sell 0.42 gbpusd 1.9586 1.9585 1.9373 2008.01.16 11:20 1.9585 0.00 0.00 0.00 4.20
602310 2008.01.16 10:01 sell 0.20 eurjpy 157.01 157.44 156.44 2008.01.16 13:05 157.44 0.00 0.00 0.00 -80.84
602467 2008.01.16 10:39 sell 0.20 eurusd 1.4791 1.4824 1.4749 2008.01.16 14:41 1.4824 0.00 0.00 0.00 -66.00
603152 2008.01.16 13:05 buy 0.21 eurjpy 157.45 157.01 158.36 2008.01.16 14:19 157.94 0.00 0.00 0.00 96.43
603753 2008.01.16 14:41 buy 0.21 eurusd 1.4823 1.4792 1.4894 2008.01.16 15:17 1.4792 0.00 0.00 0.00 -65.10
661214 2008.01.17 08:30 buy 0.21 eurjpy 157.346 156.920 157.490 2008.01.17 08:56 157.490 0.00 0.00 0.00 28.08
667392 2008.01.18 08:54 sell 0.21 eurusd 1.46328 1.46680 1.46230 2008.01.18 09:39 1.46230 0.00 0.00 0.00 20.58
667415 2008.01.18 09:12 buy 0.42 gbpusd 1.97096 1.96640 1.99240 2008.01.18 09:29 1.96640 0.00 0.00 0.00 -191.52
667488 2008.01.18 09:29 sell 0.42 gbpusd 1.96538 1.97350 1.95850 2008.01.18 09:43 1.95850 0.00 0.00 0.00 288.96
671044 2008.01.22 08:32 buy 0.21 eurusd 1.44091 1.43695 1.44179 2008.01.22 08:33 1.44179 0.00 0.00 0.00 18.48
673980 2008.01.23 08:42 buy 0.21 eurusd 1.46054 1.45732 1.46153 2008.01.23 08:44 1.46153 0.00 0.00 0.00 20.79
673981 2008.01.23 08:42 buy 0.21 eurjpy 155.468 155.110 155.616 2008.01.23 08:44 155.616 0.00 0.00 0.00 29.20
676160 2008.01.24 09:02 buy 0.22 eurusd 1.46284 1.46037 1.46378 2008.01.24 10:56 1.46378 0.00 0.00 0.00 20.68
678299 2008.01.25 08:30 sell 0.22 eurusd 1.47460 1.47638 1.47364 2008.01.25 08:55 1.47364 0.00 0.00 0.00 21.12
678301 2008.01.25 08:31 sell 0.42 gbpusd 1.98252 1.98090 1.96109 2008.01.25 08:58 1.98090 0.00 0.00 0.00 68.04
678367 2008.01.25 08:56 sell 0.21 eurjpy 158.649 159.179 158.486 2008.01.25 09:50 158.486 0.00 0.00 0.00 31.80
679907 2008.01.28 08:30 buy 0.22 eurusd 1.46851 1.46687 1.46951 2008.01.28 08:39 1.46951 0.00 0.00 0.00 22.00
679909 2008.01.28 08:30 buy 0.21 eurjpy 156.442 156.192 156.579 2008.01.28 08:45 156.579 0.00 0.00 0.00 27.02
679931 2008.01.28 08:44 buy 0.43 gbpusd 1.97957 1.98045 2.00094 2008.01.28 08:51 1.98045 0.00 0.00 0.00 37.84
681796 2008.01.29 08:36 buy 0.44 eurusd 1.47661 1.47431 1.47759 2008.01.29 10:38 1.47759 0.00 0.00 0.00 43.12
681806 2008.01.29 08:36 buy 0.63 gbpusd 1.98710 1.98742 2.00852 2008.01.29 10:43 1.98742 0.00 0.00 0.00 20.16
681816 2008.01.29 08:36 buy 0.40 eurjpy 157.417 157.115 157.560 2008.01.29 09:13 157.560 0.00 0.00 0.00 53.62
684245 2008.01.30 08:30 sell 0.66 gbpusd 1.98998 1.99208 1.96860 2008.01.30 10:11 1.99208 0.00 0.00 0.00 -138.60
684288 2008.01.30 08:45 buy 0.41 eurjpy 157.737 157.443 157.885 2008.01.30 09:48 157.885 0.00 0.00 0.00 56.82
684307 2008.01.30 08:52 buy 0.40 eurusd 1.47817 1.47667 1.47915 2008.01.30 10:10 1.47915 0.00 0.00 0.00 39.20
685433 2008.01.30 10:11 buy 0.66 gbpusd 1.99150 1.98968 1.99620 2008.01.30 12:57 1.99338 0.00 0.00 0.00 124.08
689961 2008.01.31 08:32 buy 0.66 gbpusd 1.98773 1.98855 2.00921 2008.01.31 10:04 1.98855 0.00 0.00 0.00 54.12
689983 2008.01.31 08:39 sell 0.41 eurusd 1.48332 1.48543 1.48234 2008.01.31 08:51 1.48234 0.00 0.00 0.00 40.18
690006 2008.01.31 08:44 sell 0.40 eurjpy 158.377 158.651 158.235 2008.01.31 08:50 158.235 0.00 0.00 0.00 53.23
0.00 0.00 0.00 854.69
Closed P/L: 854.69
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 854.69 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 22 122.85 Equity: 22 122.85 Free Margin: 22 122.85