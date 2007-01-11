|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2007.01.03 00:00 - 2008.02.08 19:14 (2007.01.03 - 2008.02.09)
|Model
|Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
|Parameters
|DEPOSIT=1000; MM=false; Balance_STEP=0.1; Lot_STEP=0.1; Lot_1=0.01; max_Lot=50; drawdown_lotsize=false; gateway=60; a_Turbo=240; a_Coolx=600; t_period=2; C_boost=200; tune_fast=0.2; tune_slow=0.2; tune_cool=0.2; R1_factor=2; R2_factor=1; trade_START="00:00"; trade_END="00:00";
|Bars in test
|82109
|Ticks modelled
|163167
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|1472.79
|Gross profit
|1777.36
|Gross loss
|-304.57
|Profit factor
|5.84
|Expected payoff
|16.36
|Absolute drawdown
|1.68
|Maximal drawdown
|194.94 (8.10%)
|Relative drawdown
|8.61% (158.90)
|Total trades
|90
|Short positions (won %)
|45 (66.67%)
|Long positions (won %)
|45 (84.44%)
|Profit trades (% of total)
|68 (75.56%)
|Loss trades (% of total)
|22 (24.44%)
|Largest
|profit trade
|174.38
|loss trade
|-21.28
|Average
|profit trade
|26.14
|loss trade
|-13.84
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (389.29)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-65.05)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|443.15 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-65.05 (4)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.11 08:40
|buy
|1
|0.01
|231.97
|0.00
|0.00
|2
|2007.01.11 08:40
|buy
|2
|0.01
|231.97
|0.00
|0.00
|3
|2007.01.11 08:40
|buy
|3
|0.01
|231.97
|0.00
|0.00
|4
|2007.01.11 10:05
|close
|1
|0.01
|232.94
|0.00
|0.00
|9.04
|1009.04
|5
|2007.01.11 13:05
|close
|2
|0.01
|234.28
|0.00
|0.00
|21.52
|1030.56
|6
|2007.02.13 02:40
|close
|3
|0.01
|236.69
|0.00
|0.00
|51.49
|1082.05
|7
|2007.02.13 02:45
|sell
|4
|0.01
|236.73
|0.00
|0.00
|8
|2007.02.13 02:45
|sell
|5
|0.01
|236.73
|0.00
|0.00
|9
|2007.02.13 02:45
|sell
|6
|0.01
|236.73
|0.00
|0.00
|10
|2007.02.13 10:45
|close
|4
|0.01
|235.83
|0.00
|0.00
|8.38
|1090.43
|11
|2007.02.15 16:05
|close
|5
|0.01
|234.62
|0.00
|0.00
|18.14
|1108.57
|12
|2007.02.20 03:20
|close
|6
|0.01
|234.03
|0.00
|0.00
|22.48
|1131.05
|13
|2007.02.20 03:25
|buy
|7
|0.01
|233.86
|0.00
|0.00
|14
|2007.02.20 03:25
|buy
|8
|0.01
|233.86
|0.00
|0.00
|15
|2007.02.20 03:25
|buy
|9
|0.01
|233.86
|0.00
|0.00
|16
|2007.02.20 15:45
|close
|7
|0.01
|234.90
|0.00
|0.00
|9.69
|1140.74
|17
|2007.02.21 03:50
|close
|8
|0.01
|235.50
|0.00
|0.00
|15.52
|1156.26
|18
|2007.03.01 10:20
|close
|9
|0.01
|231.61
|0.00
|0.00
|-18.29
|1137.97
|19
|2007.03.01 10:25
|sell
|10
|0.01
|231.61
|0.00
|0.00
|20
|2007.03.01 10:25
|sell
|11
|0.01
|231.61
|0.00
|0.00
|21
|2007.03.01 10:25
|sell
|12
|0.01
|231.61
|0.00
|0.00
|22
|2007.03.01 15:35
|close
|10
|0.01
|230.15
|0.00
|0.00
|13.60
|1151.57
|23
|2007.03.02 11:00
|close
|11
|0.01
|229.35
|0.00
|0.00
|20.67
|1172.24
|24
|2007.03.08 11:45
|close
|12
|0.01
|226.03
|0.00
|0.00
|49.28
|1221.52
|25
|2007.03.08 11:50
|buy
|13
|0.01
|226.08
|0.00
|0.00
|26
|2007.03.08 11:50
|buy
|14
|0.01
|226.08
|0.00
|0.00
|27
|2007.03.08 11:50
|buy
|15
|0.01
|226.08
|0.00
|0.00
|28
|2007.03.09 14:35
|close
|13
|0.01
|227.54
|0.00
|0.00
|13.83
|1235.35
|29
|2007.03.12 00:05
|close
|14
|0.01
|228.88
|0.00
|0.00
|26.55
|1261.90
|30
|2007.04.05 20:00
|close
|15
|0.01
|233.82
|0.00
|0.00
|78.89
|1340.80
|31
|2007.04.05 20:05
|sell
|16
|0.01
|233.78
|0.00
|0.00
|32
|2007.04.05 20:05
|sell
|17
|0.01
|233.78
|0.00
|0.00
|33
|2007.04.05 20:05
|sell
|18
|0.01
|233.78
|0.00
|0.00
|34
|2007.04.10 15:15
|close
|16
|0.01
|235.08
|0.00
|0.00
|-13.24
|1327.56
|35
|2007.04.10 15:15
|close
|17
|0.01
|235.08
|0.00
|0.00
|-13.24
|1314.31
|36
|2007.04.10 15:15
|close
|18
|0.01
|235.08
|0.00
|0.00
|-13.24
|1301.07
|37
|2007.04.10 15:20
|buy
|19
|0.01
|234.99
|0.00
|0.00
|38
|2007.04.10 15:20
|buy
|20
|0.01
|234.99
|0.00
|0.00
|39
|2007.04.10 15:20
|buy
|21
|0.01
|234.99
|0.00
|0.00
|40
|2007.04.11 08:00
|close
|19
|0.01
|235.68
|0.00
|0.00
|6.67
|1307.74
|41
|2007.04.13 16:45
|close
|20
|0.01
|236.46
|0.00
|0.00
|14.90
|1322.64
|42
|2007.04.19 03:15
|close
|21
|0.01
|237.22
|0.00
|0.00
|23.44
|1346.08
|43
|2007.04.19 03:20
|sell
|22
|0.01
|237.28
|0.00
|0.00
|44
|2007.04.19 03:20
|sell
|23
|0.01
|237.28
|0.00
|0.00
|45
|2007.04.19 03:20
|sell
|24
|0.01
|237.28
|0.00
|0.00
|46
|2007.04.19 05:05
|close
|22
|0.01
|236.35
|0.00
|0.00
|8.66
|1354.74
|47
|2007.04.27 05:15
|close
|23
|0.01
|238.19
|0.00
|0.00
|-11.52
|1343.22
|48
|2007.04.27 05:15
|close
|24
|0.01
|238.19
|0.00
|0.00
|-11.52
|1331.70
|49
|2007.04.27 05:20
|buy
|25
|0.01
|238.23
|0.00
|0.00
|50
|2007.04.27 05:20
|buy
|26
|0.01
|238.23
|0.00
|0.00
|51
|2007.04.27 05:20
|buy
|27
|0.01
|238.23
|0.00
|0.00
|52
|2007.04.27 16:55
|close
|25
|0.01
|239.15
|0.00
|0.00
|8.57
|1340.27
|53
|2007.05.01 13:45
|close
|26
|0.01
|239.70
|0.00
|0.00
|14.17
|1354.44
|54
|2007.05.10 22:50
|close
|27
|0.01
|237.25
|0.00
|0.00
|-5.97
|1348.47
|55
|2007.05.10 22:55
|sell
|28
|0.01
|237.24
|0.00
|0.00
|56
|2007.05.10 22:55
|sell
|29
|0.01
|237.24
|0.00
|0.00
|57
|2007.05.10 22:55
|sell
|30
|0.01
|237.24
|0.00
|0.00
|58
|2007.05.15 21:05
|close
|28
|0.01
|238.74
|0.00
|0.00
|-15.10
|1333.37
|59
|2007.05.15 21:05
|close
|29
|0.01
|238.74
|0.00
|0.00
|-15.10
|1318.27
|60
|2007.05.15 21:05
|close
|30
|0.01
|238.74
|0.00
|0.00
|-15.10
|1303.16
|61
|2007.05.15 21:10
|buy
|31
|0.01
|238.78
|0.00
|0.00
|62
|2007.05.15 21:10
|buy
|32
|0.01
|238.78
|0.00
|0.00
|63
|2007.05.15 21:10
|buy
|33
|0.01
|238.78
|0.00
|0.00
|64
|2007.05.17 12:35
|close
|31
|0.01
|239.35
|0.00
|0.00
|6.28
|1309.44
|65
|2007.05.18 09:45
|close
|32
|0.01
|239.72
|0.00
|0.00
|9.96
|1319.40
|66
|2007.06.07 16:25
|close
|33
|0.01
|240.70
|0.00
|0.00
|23.95
|1343.35
|67
|2007.06.07 16:30
|sell
|34
|0.01
|240.60
|0.00
|0.00
|68
|2007.06.07 16:30
|sell
|35
|0.01
|240.60
|0.00
|0.00
|69
|2007.06.07 16:30
|sell
|36
|0.01
|240.60
|0.00
|0.00
|70
|2007.06.07 18:50
|close
|34
|0.01
|239.55
|0.00
|0.00
|9.78
|1353.13
|71
|2007.06.08 00:05
|close
|35
|0.01
|239.28
|0.00
|0.00
|11.91
|1365.04
|72
|2007.06.13 15:50
|close
|36
|0.01
|241.08
|0.00
|0.00
|-5.99
|1359.05
|73
|2007.06.13 15:55
|buy
|37
|0.01
|241.08
|0.00
|0.00
|74
|2007.06.13 15:55
|buy
|38
|0.01
|241.08
|0.00
|0.00
|75
|2007.06.13 15:55
|buy
|39
|0.01
|241.08
|0.00
|0.00
|76
|2007.06.13 21:55
|close
|37
|0.01
|242.11
|0.00
|0.00
|9.59
|1368.64
|77
|2007.06.15 00:05
|close
|38
|0.01
|242.18
|0.00
|0.00
|11.22
|1379.86
|78
|2007.07.23 03:05
|close
|39
|0.01
|248.90
|0.00
|0.00
|82.54
|1462.40
|79
|2007.07.23 03:10
|sell
|40
|0.01
|248.92
|0.00
|0.00
|80
|2007.07.23 03:10
|sell
|41
|0.01
|248.92
|0.00
|0.00
|81
|2007.07.23 03:10
|sell
|42
|0.01
|248.92
|0.00
|0.00
|82
|2007.07.24 21:15
|close
|40
|0.01
|248.02
|0.00
|0.00
|8.00
|1470.40
|83
|2007.07.25 00:05
|close
|41
|0.01
|247.77
|0.00
|0.00
|9.95
|1480.34
|84
|2007.08.22 17:55
|close
|42
|0.01
|228.97
|0.00
|0.00
|174.38
|1654.73
|85
|2007.08.22 19:45
|buy
|43
|0.01
|229.28
|0.00
|0.00
|86
|2007.08.22 19:45
|buy
|44
|0.01
|229.28
|0.00
|0.00
|87
|2007.08.22 19:45
|buy
|45
|0.01
|229.28
|0.00
|0.00
|88
|2007.08.23 01:15
|close
|43
|0.01
|231.25
|0.00
|0.00
|19.08
|1673.81
|89
|2007.08.23 12:00
|close
|44
|0.01
|234.29
|0.00
|0.00
|47.40
|1721.20
|90
|2007.08.28 05:20
|close
|45
|0.01
|232.08
|0.00
|0.00
|27.53
|1748.74
|91
|2007.08.28 05:25
|sell
|46
|0.01
|232.03
|0.00
|0.00
|92
|2007.08.28 05:25
|sell
|47
|0.01
|232.03
|0.00
|0.00
|93
|2007.08.28 05:25
|sell
|48
|0.01
|232.03
|0.00
|0.00
|94
|2007.08.28 17:50
|close
|46
|0.01
|229.87
|0.00
|0.00
|20.12
|1768.86
|95
|2007.08.29 00:05
|close
|47
|0.01
|228.41
|0.00
|0.00
|33.34
|1802.20
|96
|2007.08.31 04:35
|close
|48
|0.01
|233.88
|0.00
|0.00
|-19.14
|1783.06
|97
|2007.08.31 05:20
|buy
|49
|0.01
|234.05
|0.00
|0.00
|98
|2007.08.31 05:20
|buy
|50
|0.01
|234.05
|0.00
|0.00
|99
|2007.08.31 05:20
|buy
|51
|0.01
|234.05
|0.00
|0.00
|100
|2007.09.05 14:00
|close
|49
|0.01
|232.33
|0.00
|0.00
|-15.30
|1767.76
|101
|2007.09.05 14:00
|close
|50
|0.01
|232.33
|0.00
|0.00
|-15.30
|1752.45
|102
|2007.09.05 14:00
|close
|51
|0.01
|232.33
|0.00
|0.00
|-15.30
|1737.15
|103
|2007.09.05 14:05
|sell
|52
|0.01
|232.52
|0.00
|0.00
|104
|2007.09.05 14:05
|sell
|53
|0.01
|232.52
|0.00
|0.00
|105
|2007.09.05 14:05
|sell
|54
|0.01
|232.52
|0.00
|0.00
|106
|2007.09.07 15:40
|close
|52
|0.01
|230.99
|0.00
|0.00
|12.73
|1749.88
|107
|2007.09.10 00:05
|close
|53
|0.01
|228.50
|0.00
|0.00
|35.54
|1785.42
|108
|2007.09.12 00:55
|close
|54
|0.01
|232.35
|0.00
|0.00
|-1.09
|1784.33
|109
|2007.09.12 01:00
|buy
|55
|0.01
|232.32
|0.00
|0.00
|110
|2007.09.12 01:00
|buy
|56
|0.01
|232.32
|0.00
|0.00
|111
|2007.09.12 01:00
|buy
|57
|0.01
|232.32
|0.00
|0.00
|112
|2007.09.13 15:20
|close
|55
|0.01
|233.79
|0.00
|0.00
|14.43
|1798.76
|113
|2007.09.14 15:30
|close
|56
|0.01
|231.39
|0.00
|0.00
|-7.69
|1791.07
|114
|2007.09.14 15:30
|close
|57
|0.01
|231.39
|0.00
|0.00
|-7.69
|1783.38
|115
|2007.09.14 15:35
|sell
|58
|0.01
|231.41
|0.00
|0.00
|116
|2007.09.14 15:35
|sell
|59
|0.01
|231.41
|0.00
|0.00
|117
|2007.09.14 15:35
|sell
|60
|0.01
|231.41
|0.00
|0.00
|118
|2007.09.17 09:25
|close
|58
|0.01
|229.93
|0.00
|0.00
|13.41
|1796.79
|119
|2007.09.18 01:30
|close
|59
|0.01
|229.21
|0.00
|0.00
|19.74
|1816.52
|120
|2007.09.18 23:30
|close
|60
|0.01
|233.57
|0.00
|0.00
|-20.89
|1795.63
|121
|2007.09.18 23:35
|buy
|61
|0.01
|233.61
|0.00
|0.00
|122
|2007.09.18 23:35
|buy
|62
|0.01
|233.61
|0.00
|0.00
|123
|2007.09.18 23:35
|buy
|63
|0.01
|233.61
|0.00
|0.00
|124
|2007.09.28 21:35
|close
|61
|0.01
|234.97
|0.00
|0.00
|15.59
|1811.22
|125
|2007.10.01 08:40
|close
|62
|0.01
|235.81
|0.00
|0.00
|23.65
|1834.87
|126
|2007.10.12 08:20
|close
|63
|0.01
|237.63
|0.00
|0.00
|43.78
|1878.65
|127
|2007.10.12 08:25
|sell
|64
|0.01
|237.76
|0.00
|0.00
|128
|2007.10.12 08:25
|sell
|65
|0.01
|237.76
|0.00
|0.00
|129
|2007.10.12 08:25
|sell
|66
|0.01
|237.76
|0.00
|0.00
|130
|2007.10.17 03:40
|close
|64
|0.01
|236.86
|0.00
|0.00
|7.25
|1885.90
|131
|2007.10.19 00:05
|close
|65
|0.01
|236.13
|0.00
|0.00
|12.53
|1898.43
|132
|2007.10.26 11:30
|close
|66
|0.01
|235.12
|0.00
|0.00
|19.26
|1917.69
|133
|2007.10.26 11:35
|buy
|67
|0.01
|235.02
|0.00
|0.00
|134
|2007.10.26 11:35
|buy
|68
|0.01
|235.02
|0.00
|0.00
|135
|2007.10.26 11:35
|buy
|69
|0.01
|235.02
|0.00
|0.00
|136
|2007.10.29 12:25
|close
|67
|0.01
|236.30
|0.00
|0.00
|12.17
|1929.86
|137
|2007.10.30 15:05
|close
|68
|0.01
|237.30
|0.00
|0.00
|21.73
|1951.60
|138
|2007.11.05 15:25
|close
|69
|0.01
|237.23
|0.00
|0.00
|22.54
|1974.14
|139
|2007.11.05 15:30
|sell
|70
|0.01
|237.15
|0.00
|0.00
|140
|2007.11.05 15:30
|sell
|71
|0.01
|237.15
|0.00
|0.00
|141
|2007.11.05 15:30
|sell
|72
|0.01
|237.15
|0.00
|0.00
|142
|2007.11.07 23:30
|close
|70
|0.01
|235.60
|0.00
|0.00
|13.68
|1987.81
|143
|2007.11.09 12:45
|close
|71
|0.01
|233.59
|0.00
|0.00
|30.88
|2018.70
|144
|2007.11.27 06:25
|close
|72
|0.01
|224.56
|0.00
|0.00
|108.91
|2127.61
|145
|2007.11.27 06:45
|buy
|73
|0.01
|224.61
|0.00
|0.00
|146
|2007.11.27 06:45
|buy
|74
|0.01
|224.61
|0.00
|0.00
|147
|2007.11.27 06:45
|buy
|75
|0.01
|224.61
|0.00
|0.00
|148
|2007.11.28 12:35
|close
|73
|0.01
|226.29
|0.00
|0.00
|15.89
|2143.50
|149
|2007.11.28 20:00
|close
|74
|0.01
|228.79
|0.00
|0.00
|39.20
|2182.71
|150
|2007.12.05 22:20
|close
|75
|0.01
|224.64
|0.00
|0.00
|2.22
|2184.92
|151
|2007.12.05 22:45
|sell
|76
|0.01
|224.74
|0.00
|0.00
|152
|2007.12.05 22:45
|sell
|77
|0.01
|224.74
|0.00
|0.00
|153
|2007.12.05 22:45
|sell
|78
|0.01
|224.74
|0.00
|0.00
|154
|2007.12.10 00:50
|close
|76
|0.01
|226.82
|0.00
|0.00
|-21.28
|2163.65
|155
|2007.12.10 00:50
|close
|77
|0.01
|226.82
|0.00
|0.00
|-21.28
|2142.37
|156
|2007.12.10 00:50
|close
|78
|0.01
|226.82
|0.00
|0.00
|-21.28
|2121.10
|157
|2007.12.10 00:55
|buy
|79
|0.01
|226.93
|0.00
|0.00
|158
|2007.12.10 00:55
|buy
|80
|0.01
|226.93
|0.00
|0.00
|159
|2007.12.10 00:55
|buy
|81
|0.01
|226.93
|0.00
|0.00
|160
|2007.12.10 12:55
|close
|79
|0.01
|228.31
|0.00
|0.00
|12.86
|2133.96
|161
|2007.12.11 08:40
|close
|80
|0.01
|229.21
|0.00
|0.00
|21.48
|2155.44
|162
|2007.12.17 03:10
|close
|81
|0.01
|228.37
|0.00
|0.00
|15.11
|2170.54
|163
|2007.12.17 03:15
|sell
|82
|0.01
|228.41
|0.00
|0.00
|164
|2007.12.17 03:15
|sell
|83
|0.01
|228.41
|0.00
|0.00
|165
|2007.12.17 03:15
|sell
|84
|0.01
|228.41
|0.00
|0.00
|166
|2007.12.19 10:35
|close
|82
|0.01
|226.95
|0.00
|0.00
|12.84
|2183.38
|167
|2007.12.20 00:05
|close
|83
|0.01
|226.22
|0.00
|0.00
|18.49
|2201.88
|168
|2008.01.23 00:50
|close
|84
|0.01
|210.10
|0.00
|0.00
|156.38
|2358.25
|169
|2008.01.23 00:55
|buy
|85
|0.01
|210.00
|0.00
|0.00
|170
|2008.01.23 00:55
|buy
|86
|0.01
|210.00
|0.00
|0.00
|171
|2008.01.23 00:55
|buy
|87
|0.01
|210.00
|0.00
|0.00
|172
|2008.01.25 00:05
|close
|85
|0.01
|211.62
|0.00
|0.00
|16.06
|2374.31
|173
|2008.01.25 09:05
|close
|86
|0.01
|213.62
|0.00
|0.00
|34.68
|2408.99
|174
|2008.01.31 12:50
|close
|87
|0.01
|211.44
|0.00
|0.00
|15.84
|2424.83
|175
|2008.01.31 12:55
|sell
|88
|0.01
|211.52
|0.00
|0.00
|176
|2008.01.31 12:55
|sell
|89
|0.01
|211.52
|0.00
|0.00
|177
|2008.01.31 12:55
|sell
|90
|0.01
|211.52
|0.00
|0.00
|178
|2008.02.01 14:35
|close
|88
|0.01
|210.13
|0.00
|0.00
|12.57
|2437.40
|179
|2008.02.06 00:15
|close
|89
|0.01
|209.07
|0.00
|0.00
|21.30
|2458.70
|180
|2008.02.08 11:05
|close
|90
|0.01
|209.68
|0.00
|0.00
|14.09
|2472.79