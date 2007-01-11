Strategy Tester Report
SINGAPORE_SLING_hjmm2
WHC-Demo (Build 211)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period5 Minutes (M5) 2007.01.03 00:00 - 2008.02.08 19:14 (2007.01.03 - 2008.02.09)
ModelOpen prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar opening)
ParametersDEPOSIT=1000; MM=false; Balance_STEP=0.1; Lot_STEP=0.1; Lot_1=0.01; max_Lot=50; drawdown_lotsize=false; gateway=60; a_Turbo=240; a_Coolx=600; t_period=2; C_boost=200; tune_fast=0.2; tune_slow=0.2; tune_cool=0.2; R1_factor=2; R2_factor=1; trade_START="00:00"; trade_END="00:00";
Bars in test82109Ticks modelled163167Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors0
Initial deposit1000.00
Total net profit1472.79Gross profit1777.36Gross loss-304.57
Profit factor5.84Expected payoff16.36
Absolute drawdown1.68Maximal drawdown194.94 (8.10%)Relative drawdown8.61% (158.90)
Total trades90Short positions (won %)45 (66.67%)Long positions (won %)45 (84.44%)
Profit trades (% of total)68 (75.56%)Loss trades (% of total)22 (24.44%)
Largestprofit trade174.38loss trade-21.28
Averageprofit trade26.14loss trade-13.84
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (389.29)consecutive losses (loss in money)4 (-65.05)
Maximalconsecutive profit (count of wins)443.15 (11)consecutive loss (count of losses)-65.05 (4)
Averageconsecutive wins6consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.11 08:40buy10.01231.970.000.00
22007.01.11 08:40buy20.01231.970.000.00
32007.01.11 08:40buy30.01231.970.000.00
42007.01.11 10:05close10.01232.940.000.009.041009.04
52007.01.11 13:05close20.01234.280.000.0021.521030.56
62007.02.13 02:40close30.01236.690.000.0051.491082.05
72007.02.13 02:45sell40.01236.730.000.00
82007.02.13 02:45sell50.01236.730.000.00
92007.02.13 02:45sell60.01236.730.000.00
102007.02.13 10:45close40.01235.830.000.008.381090.43
112007.02.15 16:05close50.01234.620.000.0018.141108.57
122007.02.20 03:20close60.01234.030.000.0022.481131.05
132007.02.20 03:25buy70.01233.860.000.00
142007.02.20 03:25buy80.01233.860.000.00
152007.02.20 03:25buy90.01233.860.000.00
162007.02.20 15:45close70.01234.900.000.009.691140.74
172007.02.21 03:50close80.01235.500.000.0015.521156.26
182007.03.01 10:20close90.01231.610.000.00-18.291137.97
192007.03.01 10:25sell100.01231.610.000.00
202007.03.01 10:25sell110.01231.610.000.00
212007.03.01 10:25sell120.01231.610.000.00
222007.03.01 15:35close100.01230.150.000.0013.601151.57
232007.03.02 11:00close110.01229.350.000.0020.671172.24
242007.03.08 11:45close120.01226.030.000.0049.281221.52
252007.03.08 11:50buy130.01226.080.000.00
262007.03.08 11:50buy140.01226.080.000.00
272007.03.08 11:50buy150.01226.080.000.00
282007.03.09 14:35close130.01227.540.000.0013.831235.35
292007.03.12 00:05close140.01228.880.000.0026.551261.90
302007.04.05 20:00close150.01233.820.000.0078.891340.80
312007.04.05 20:05sell160.01233.780.000.00
322007.04.05 20:05sell170.01233.780.000.00
332007.04.05 20:05sell180.01233.780.000.00
342007.04.10 15:15close160.01235.080.000.00-13.241327.56
352007.04.10 15:15close170.01235.080.000.00-13.241314.31
362007.04.10 15:15close180.01235.080.000.00-13.241301.07
372007.04.10 15:20buy190.01234.990.000.00
382007.04.10 15:20buy200.01234.990.000.00
392007.04.10 15:20buy210.01234.990.000.00
402007.04.11 08:00close190.01235.680.000.006.671307.74
412007.04.13 16:45close200.01236.460.000.0014.901322.64
422007.04.19 03:15close210.01237.220.000.0023.441346.08
432007.04.19 03:20sell220.01237.280.000.00
442007.04.19 03:20sell230.01237.280.000.00
452007.04.19 03:20sell240.01237.280.000.00
462007.04.19 05:05close220.01236.350.000.008.661354.74
472007.04.27 05:15close230.01238.190.000.00-11.521343.22
482007.04.27 05:15close240.01238.190.000.00-11.521331.70
492007.04.27 05:20buy250.01238.230.000.00
502007.04.27 05:20buy260.01238.230.000.00
512007.04.27 05:20buy270.01238.230.000.00
522007.04.27 16:55close250.01239.150.000.008.571340.27
532007.05.01 13:45close260.01239.700.000.0014.171354.44
542007.05.10 22:50close270.01237.250.000.00-5.971348.47
552007.05.10 22:55sell280.01237.240.000.00
562007.05.10 22:55sell290.01237.240.000.00
572007.05.10 22:55sell300.01237.240.000.00
582007.05.15 21:05close280.01238.740.000.00-15.101333.37
592007.05.15 21:05close290.01238.740.000.00-15.101318.27
602007.05.15 21:05close300.01238.740.000.00-15.101303.16
612007.05.15 21:10buy310.01238.780.000.00
622007.05.15 21:10buy320.01238.780.000.00
632007.05.15 21:10buy330.01238.780.000.00
642007.05.17 12:35close310.01239.350.000.006.281309.44
652007.05.18 09:45close320.01239.720.000.009.961319.40
662007.06.07 16:25close330.01240.700.000.0023.951343.35
672007.06.07 16:30sell340.01240.600.000.00
682007.06.07 16:30sell350.01240.600.000.00
692007.06.07 16:30sell360.01240.600.000.00
702007.06.07 18:50close340.01239.550.000.009.781353.13
712007.06.08 00:05close350.01239.280.000.0011.911365.04
722007.06.13 15:50close360.01241.080.000.00-5.991359.05
732007.06.13 15:55buy370.01241.080.000.00
742007.06.13 15:55buy380.01241.080.000.00
752007.06.13 15:55buy390.01241.080.000.00
762007.06.13 21:55close370.01242.110.000.009.591368.64
772007.06.15 00:05close380.01242.180.000.0011.221379.86
782007.07.23 03:05close390.01248.900.000.0082.541462.40
792007.07.23 03:10sell400.01248.920.000.00
802007.07.23 03:10sell410.01248.920.000.00
812007.07.23 03:10sell420.01248.920.000.00
822007.07.24 21:15close400.01248.020.000.008.001470.40
832007.07.25 00:05close410.01247.770.000.009.951480.34
842007.08.22 17:55close420.01228.970.000.00174.381654.73
852007.08.22 19:45buy430.01229.280.000.00
862007.08.22 19:45buy440.01229.280.000.00
872007.08.22 19:45buy450.01229.280.000.00
882007.08.23 01:15close430.01231.250.000.0019.081673.81
892007.08.23 12:00close440.01234.290.000.0047.401721.20
902007.08.28 05:20close450.01232.080.000.0027.531748.74
912007.08.28 05:25sell460.01232.030.000.00
922007.08.28 05:25sell470.01232.030.000.00
932007.08.28 05:25sell480.01232.030.000.00
942007.08.28 17:50close460.01229.870.000.0020.121768.86
952007.08.29 00:05close470.01228.410.000.0033.341802.20
962007.08.31 04:35close480.01233.880.000.00-19.141783.06
972007.08.31 05:20buy490.01234.050.000.00
982007.08.31 05:20buy500.01234.050.000.00
992007.08.31 05:20buy510.01234.050.000.00
1002007.09.05 14:00close490.01232.330.000.00-15.301767.76
1012007.09.05 14:00close500.01232.330.000.00-15.301752.45
1022007.09.05 14:00close510.01232.330.000.00-15.301737.15
1032007.09.05 14:05sell520.01232.520.000.00
1042007.09.05 14:05sell530.01232.520.000.00
1052007.09.05 14:05sell540.01232.520.000.00
1062007.09.07 15:40close520.01230.990.000.0012.731749.88
1072007.09.10 00:05close530.01228.500.000.0035.541785.42
1082007.09.12 00:55close540.01232.350.000.00-1.091784.33
1092007.09.12 01:00buy550.01232.320.000.00
1102007.09.12 01:00buy560.01232.320.000.00
1112007.09.12 01:00buy570.01232.320.000.00
1122007.09.13 15:20close550.01233.790.000.0014.431798.76
1132007.09.14 15:30close560.01231.390.000.00-7.691791.07
1142007.09.14 15:30close570.01231.390.000.00-7.691783.38
1152007.09.14 15:35sell580.01231.410.000.00
1162007.09.14 15:35sell590.01231.410.000.00
1172007.09.14 15:35sell600.01231.410.000.00
1182007.09.17 09:25close580.01229.930.000.0013.411796.79
1192007.09.18 01:30close590.01229.210.000.0019.741816.52
1202007.09.18 23:30close600.01233.570.000.00-20.891795.63
1212007.09.18 23:35buy610.01233.610.000.00
1222007.09.18 23:35buy620.01233.610.000.00
1232007.09.18 23:35buy630.01233.610.000.00
1242007.09.28 21:35close610.01234.970.000.0015.591811.22
1252007.10.01 08:40close620.01235.810.000.0023.651834.87
1262007.10.12 08:20close630.01237.630.000.0043.781878.65
1272007.10.12 08:25sell640.01237.760.000.00
1282007.10.12 08:25sell650.01237.760.000.00
1292007.10.12 08:25sell660.01237.760.000.00
1302007.10.17 03:40close640.01236.860.000.007.251885.90
1312007.10.19 00:05close650.01236.130.000.0012.531898.43
1322007.10.26 11:30close660.01235.120.000.0019.261917.69
1332007.10.26 11:35buy670.01235.020.000.00
1342007.10.26 11:35buy680.01235.020.000.00
1352007.10.26 11:35buy690.01235.020.000.00
1362007.10.29 12:25close670.01236.300.000.0012.171929.86
1372007.10.30 15:05close680.01237.300.000.0021.731951.60
1382007.11.05 15:25close690.01237.230.000.0022.541974.14
1392007.11.05 15:30sell700.01237.150.000.00
1402007.11.05 15:30sell710.01237.150.000.00
1412007.11.05 15:30sell720.01237.150.000.00
1422007.11.07 23:30close700.01235.600.000.0013.681987.81
1432007.11.09 12:45close710.01233.590.000.0030.882018.70
1442007.11.27 06:25close720.01224.560.000.00108.912127.61
1452007.11.27 06:45buy730.01224.610.000.00
1462007.11.27 06:45buy740.01224.610.000.00
1472007.11.27 06:45buy750.01224.610.000.00
1482007.11.28 12:35close730.01226.290.000.0015.892143.50
1492007.11.28 20:00close740.01228.790.000.0039.202182.71
1502007.12.05 22:20close750.01224.640.000.002.222184.92
1512007.12.05 22:45sell760.01224.740.000.00
1522007.12.05 22:45sell770.01224.740.000.00
1532007.12.05 22:45sell780.01224.740.000.00
1542007.12.10 00:50close760.01226.820.000.00-21.282163.65
1552007.12.10 00:50close770.01226.820.000.00-21.282142.37
1562007.12.10 00:50close780.01226.820.000.00-21.282121.10
1572007.12.10 00:55buy790.01226.930.000.00
1582007.12.10 00:55buy800.01226.930.000.00
1592007.12.10 00:55buy810.01226.930.000.00
1602007.12.10 12:55close790.01228.310.000.0012.862133.96
1612007.12.11 08:40close800.01229.210.000.0021.482155.44
1622007.12.17 03:10close810.01228.370.000.0015.112170.54
1632007.12.17 03:15sell820.01228.410.000.00
1642007.12.17 03:15sell830.01228.410.000.00
1652007.12.17 03:15sell840.01228.410.000.00
1662007.12.19 10:35close820.01226.950.000.0012.842183.38
1672007.12.20 00:05close830.01226.220.000.0018.492201.88
1682008.01.23 00:50close840.01210.100.000.00156.382358.25
1692008.01.23 00:55buy850.01210.000.000.00
1702008.01.23 00:55buy860.01210.000.000.00
1712008.01.23 00:55buy870.01210.000.000.00
1722008.01.25 00:05close850.01211.620.000.0016.062374.31
1732008.01.25 09:05close860.01213.620.000.0034.682408.99
1742008.01.31 12:50close870.01211.440.000.0015.842424.83
1752008.01.31 12:55sell880.01211.520.000.00
1762008.01.31 12:55sell890.01211.520.000.00
1772008.01.31 12:55sell900.01211.520.000.00
1782008.02.01 14:35close880.01210.130.000.0012.572437.40
1792008.02.06 00:15close890.01209.070.000.0021.302458.70
1802008.02.08 11:05close900.01209.680.000.0014.092472.79