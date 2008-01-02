Strategy Tester Report
Robot Joker
MetaQuotes-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2008.01.02 09:01 - 2008.01.25 22:59 (2008.01.01 - 2008.01.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=1; StopLoss=1000; TakeProfit=3; TrailingStop=5; Per=7; Joke=0.7; Slippage=2; MinProfit=1;
Bars in test24300Ticks modelled160438Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit2394.00Gross profit2434.00Gross loss-40.00
Profit factor60.85Expected payoff24.18
Absolute drawdown2692.20Maximal drawdown3151.00 (25.69%)Relative drawdown27.82% (2816.40)
Total trades99Short positions (won %)54 (100.00%)Long positions (won %)45 (97.78%)
Profit trades (% of total)98 (98.99%)Loss trades (% of total)1 (1.01%)
Largestprofit trade34.20loss trade-40.00
Averageprofit trade24.84loss trade-40.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)98 (2434.00)consecutive losses (loss in money)1 (-40.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2434.00 (98)consecutive loss (count of losses)-40.00 (1)
Averageconsecutive wins98consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.02 09:01sell11.001.46521.56521.4649
22008.01.02 09:01t/p11.001.46491.56521.464930.0010030.00
32008.01.02 09:01sell21.001.46471.56471.4644
42008.01.02 09:01close21.001.46451.56471.464420.0010050.00
52008.01.02 09:01sell31.001.46441.56441.4641
62008.01.09 20:11close31.001.46421.56441.464124.2010074.20
72008.01.09 20:11buy41.001.46401.36401.4643
82008.01.09 20:12t/p41.001.46431.36401.464330.0010104.20
92008.01.09 20:12sell51.001.46431.56431.4640
102008.01.09 20:23close51.001.46411.56431.464020.0010124.20
112008.01.09 20:24sell61.001.46411.56411.4638
122008.01.16 17:11t/p61.001.46381.56411.463834.2010158.40
132008.01.16 17:11buy71.001.46381.36381.4641
142008.01.16 17:20t/p71.001.46411.36381.464130.0010188.40
152008.01.16 17:20sell81.001.46411.56411.4638
162008.01.16 17:24close81.001.46391.56411.463820.0010208.40
172008.01.16 17:24buy91.001.46401.36401.4643
182008.01.16 17:25t/p91.001.46431.36401.464330.0010238.40
192008.01.16 17:25sell101.001.46431.56431.4640
202008.01.16 17:32close101.001.46411.56431.464020.0010258.40
212008.01.16 17:32buy111.001.46421.36421.4645
222008.01.16 17:33t/p111.001.46451.36421.464530.0010288.40
232008.01.16 17:33sell121.001.46461.56461.4643
242008.01.16 17:33close121.001.46441.56461.464320.0010308.40
252008.01.16 17:33buy131.001.46431.36431.4646
262008.01.16 18:09t/p131.001.46461.36431.464630.0010338.40
272008.01.16 18:09sell141.001.46461.56461.4643
282008.01.16 18:17t/p141.001.46431.56461.464330.0010368.40
292008.01.16 18:17buy151.001.46431.36431.4646
302008.01.16 18:19t/p151.001.46461.36431.464630.0010398.40
312008.01.16 18:19sell161.001.46471.56471.4644
322008.01.16 18:21close161.001.46451.56471.464420.0010418.40
332008.01.16 18:21buy171.001.46461.36461.4649
342008.01.16 18:22t/p171.001.46491.36461.464930.0010448.40
352008.01.16 18:22sell181.001.46491.56491.4646
362008.01.16 18:27close181.001.46471.56491.464620.0010468.40
372008.01.16 18:27buy191.001.46481.36481.4651
382008.01.16 18:40t/p191.001.46511.36481.465130.0010498.40
392008.01.16 18:40sell201.001.46511.56511.4648
402008.01.16 18:50close201.001.46491.56511.464820.0010518.40
412008.01.16 18:50buy211.001.46501.36501.4653
422008.01.16 18:56t/p211.001.46531.36501.465330.0010548.40
432008.01.16 18:56sell221.001.46531.56531.4650
442008.01.16 21:08close221.001.46511.56531.465020.0010568.40
452008.01.16 21:08buy231.001.46491.36491.4652
462008.01.16 21:08t/p231.001.46521.36491.465230.0010598.40
472008.01.16 21:08buy241.001.46541.36541.4657
482008.01.16 22:00t/p241.001.46571.36541.465730.0010628.40
492008.01.16 22:00sell251.001.46571.56571.4654
502008.01.16 22:27close251.001.46551.56571.465420.0010648.40
512008.01.16 22:27buy261.001.46561.36561.4659
522008.01.17 00:27t/p261.001.46591.36561.465913.5010661.90
532008.01.17 00:27sell271.001.46591.56591.4656
542008.01.17 00:29close271.001.46571.56591.465620.0010681.90
552008.01.17 00:29sell281.001.46571.56571.4654
562008.01.17 00:35t/p281.001.46541.56571.465430.0010711.90
572008.01.17 00:35buy291.001.46541.36541.4657
582008.01.17 00:35t/p291.001.46571.36541.465730.0010741.90
592008.01.17 00:35sell301.001.46571.56571.4654
602008.01.17 04:05close301.001.46551.56571.465420.0010761.90
612008.01.17 04:05buy311.001.46561.36561.4659
622008.01.17 04:34t/p311.001.46591.36561.465930.0010791.90
632008.01.17 04:34sell321.001.46591.56591.4656
642008.01.17 04:45close321.001.46571.56591.465620.0010811.90
652008.01.17 04:45buy331.001.46561.36561.4659
662008.01.17 05:02t/p331.001.46591.36561.465930.0010841.90
672008.01.17 05:02sell341.001.46591.56591.4656
682008.01.17 05:03close341.001.46571.56591.465620.0010861.90
692008.01.17 05:03buy351.001.46581.36581.4661
702008.01.17 07:17t/p351.001.46611.36581.466130.0010891.90
712008.01.17 07:17sell361.001.46621.56621.4659
722008.01.17 07:20t/p361.001.46591.56621.465930.0010921.90
732008.01.17 07:20buy371.001.46591.36591.4662
742008.01.17 07:28t/p371.001.46621.36591.466230.0010951.90
752008.01.17 07:28sell381.001.46631.56631.4660
762008.01.17 07:28close381.001.46611.56631.466020.0010971.90
772008.01.17 07:28sell391.001.46601.56601.4657
782008.01.17 07:30close391.001.46581.56601.465720.0010991.90
792008.01.17 07:31sell401.001.46571.56571.4654
802008.01.17 08:02close401.001.46551.56571.465420.0011011.90
812008.01.17 08:02buy411.001.46561.36561.4659
822008.01.17 08:03t/p411.001.46591.36561.465930.0011041.90
832008.01.17 08:03sell421.001.46591.56591.4656
842008.01.17 08:05t/p421.001.46561.56591.465630.0011071.90
852008.01.17 08:05buy431.001.46561.36561.4659
862008.01.17 08:06t/p431.001.46591.36561.465930.0011101.90
872008.01.17 08:06sell441.001.46591.56591.4656
882008.01.17 08:08close441.001.46571.56591.465620.0011121.90
892008.01.17 08:09sell451.001.46571.56571.4654
902008.01.17 08:16close451.001.46551.56571.465420.0011141.90
912008.01.17 08:16buy461.001.46561.36561.4659
922008.01.17 12:21t/p461.001.46591.36561.465930.0011171.90
932008.01.17 12:21sell471.001.46601.56601.4657
942008.01.17 12:22close471.001.46581.56601.465720.0011191.90
952008.01.17 12:23sell481.001.46581.56581.4655
962008.01.17 12:23close481.001.46561.56581.465520.0011211.90
972008.01.17 12:23buy491.001.46571.36571.4660
982008.01.17 13:05t/p491.001.46601.36571.466030.0011241.90
992008.01.17 13:05sell501.001.46601.56601.4657
1002008.01.17 13:07close501.001.46581.56601.465720.0011261.90
1012008.01.17 13:07buy511.001.46571.36571.4660
1022008.01.17 13:11t/p511.001.46601.36571.466030.0011291.90
1032008.01.17 13:11sell521.001.46601.56601.4657
1042008.01.17 13:13close521.001.46581.56601.465720.0011311.90
1052008.01.17 13:13buy531.001.46601.36601.4663
1062008.01.17 13:14t/p531.001.46631.36601.466330.0011341.90
1072008.01.17 13:14sell541.001.46641.56641.4661
1082008.01.17 14:35close541.001.46621.56641.466120.0011361.90
1092008.01.17 14:35buy551.001.46631.36631.4666
1102008.01.17 14:39t/p551.001.46661.36631.466630.0011391.90
1112008.01.17 14:39sell561.001.46661.56661.4663
1122008.01.17 14:48close561.001.46641.56661.466320.0011411.90
1132008.01.17 14:48buy571.001.46651.36651.4668
1142008.01.17 14:52t/p571.001.46681.36651.466830.0011441.90
1152008.01.17 14:52sell581.001.46681.56681.4665
1162008.01.17 14:53close581.001.46671.56681.466510.0011451.90
1172008.01.17 14:53buy591.001.46681.36681.4671
1182008.01.17 14:54t/p591.001.46711.36681.467130.0011481.90
1192008.01.17 14:54sell601.001.46711.56711.4668
1202008.01.17 15:04close601.001.46691.56711.466820.0011501.90
1212008.01.17 15:04buy611.001.46701.36701.4673
1222008.01.17 15:09t/p611.001.46731.36701.467330.0011531.90
1232008.01.17 15:09sell621.001.46731.56731.4670
1242008.01.17 15:14t/p621.001.46701.56731.467030.0011561.90
1252008.01.17 15:14buy631.001.46691.36691.4672
1262008.01.17 15:15t/p631.001.46721.36691.467230.0011591.90
1272008.01.17 15:15sell641.001.46721.56721.4669
1282008.01.17 15:19close641.001.46701.56721.466920.0011611.90
1292008.01.17 15:20sell651.001.46691.56691.4666
1302008.01.17 15:20close651.001.46681.56691.466610.0011621.90
1312008.01.17 15:20buy661.001.46691.36691.4672
1322008.01.17 15:32t/p661.001.46721.36691.467230.0011651.90
1332008.01.17 15:32sell671.001.46721.56721.4669
1342008.01.17 16:24close671.001.46701.56721.466920.0011671.90
1352008.01.17 16:24buy681.001.46711.36711.4674
1362008.01.17 16:28t/p681.001.46741.36711.467430.0011701.90
1372008.01.17 16:28sell691.001.46741.56741.4671
1382008.01.17 16:29t/p691.001.46711.56741.467130.0011731.90
1392008.01.17 16:29buy701.001.46711.36711.4674
1402008.01.17 16:31t/p701.001.46741.36711.467430.0011761.90
1412008.01.17 16:31sell711.001.46741.56741.4671
1422008.01.17 16:32close711.001.46721.56741.467120.0011781.90
1432008.01.17 16:32buy721.001.46731.36731.4676
1442008.01.17 16:33t/p721.001.46761.36731.467630.0011811.90
1452008.01.17 16:33sell731.001.46761.56761.4673
1462008.01.17 16:34close731.001.46741.56761.467320.0011831.90
1472008.01.17 16:35sell741.001.46741.56741.4671
1482008.01.17 20:15close741.001.46721.56741.467120.0011851.90
1492008.01.17 20:15buy751.001.46731.36731.4676
1502008.01.17 20:17t/p751.001.46761.36731.467630.0011881.90
1512008.01.17 20:17sell761.001.46761.56761.4673
1522008.01.17 20:36close761.001.46741.56761.467320.0011901.90
1532008.01.17 20:37buy771.001.46731.36731.4676
1542008.01.17 20:49t/p771.001.46761.36731.467630.0011931.90
1552008.01.17 20:49sell781.001.46771.56771.4674
1562008.01.17 20:50t/p781.001.46741.56771.467430.0011961.90
1572008.01.17 20:50buy791.001.46721.36721.4675
1582008.01.17 20:51t/p791.001.46751.36721.467530.0011991.90
1592008.01.17 20:51sell801.001.46751.56751.4672
1602008.01.17 20:53close801.001.46731.56751.467220.0012011.90
1612008.01.17 20:54buy811.001.46721.36721.4675
1622008.01.17 21:00t/p811.001.46751.36721.467530.0012041.90
1632008.01.17 21:00sell821.001.46751.56751.4672
1642008.01.17 21:01close821.001.46731.56751.467220.0012061.90
1652008.01.17 21:01buy831.001.46731.36731.4676
1662008.01.18 14:17t/p831.001.46761.36731.467624.5012086.40
1672008.01.18 14:17sell841.001.46771.56771.4674
1682008.01.18 14:18close841.001.46751.56771.467420.0012106.40
1692008.01.18 14:18buy851.001.46741.36741.4677
1702008.01.18 14:21t/p851.001.46771.36741.467730.0012136.40
1712008.01.18 14:21sell861.001.46771.56771.4674
1722008.01.18 14:22t/p861.001.46741.56771.467430.0012166.40
1732008.01.18 14:22buy871.001.46741.36741.4677
1742008.01.18 14:25t/p871.001.46771.36741.467730.0012196.40
1752008.01.18 14:25sell881.001.46781.56781.4675
1762008.01.18 14:31close881.001.46761.56781.467520.0012216.40
1772008.01.18 14:31buy891.001.46771.36771.4680
1782008.01.18 14:51t/p891.001.46801.36771.468030.0012246.40
1792008.01.18 14:51sell901.001.46801.56801.4677
1802008.01.18 15:01close901.001.46781.56801.467720.0012266.40
1812008.01.18 15:01buy911.001.46791.36791.4682
1822008.01.22 23:41t/p911.001.46821.36791.468219.0012285.40
1832008.01.22 23:41sell921.001.46821.56821.4679
1842008.01.22 23:46close921.001.46801.56821.467920.0012305.40
1852008.01.22 23:46buy931.001.46791.36791.4682
1862008.01.24 13:03t/p931.001.46821.36791.46828.0012313.40
1872008.01.24 13:03sell941.001.46821.56821.4679
1882008.01.24 13:04close941.001.46801.56821.467920.0012333.40
1892008.01.24 13:04buy951.001.46811.36811.4684
1902008.01.24 13:06t/p951.001.46841.36811.468430.0012363.40
1912008.01.24 13:06sell961.001.46841.56841.4681
1922008.01.24 13:16close961.001.46821.56841.468120.0012383.40
1932008.01.24 13:16buy971.001.46831.36831.4686
1942008.01.24 15:01t/p971.001.46861.36831.468630.0012413.40
1952008.01.24 15:01sell981.001.46861.56861.4683
1962008.01.25 17:49close981.001.46841.56861.468320.6012434.00
1972008.01.25 17:49buy991.001.46851.36851.4688
1982008.01.25 22:59close at stop991.001.46811.36851.4688-40.0012394.00