Strategy Tester Report
Robot Joker
MetaQuotes-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2008.01.02 09:01 - 2008.01.25 22:59 (2008.01.01 - 2008.01.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=1; StopLoss=1000; TakeProfit=3; TrailingStop=5; Per=7; Joke=0.7; Slippage=2; MinProfit=1;
|Bars in test
|24300
|Ticks modelled
|160438
|Modelling quality
|25.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2394.00
|Gross profit
|2434.00
|Gross loss
|-40.00
|Profit factor
|60.85
|Expected payoff
|24.18
|Absolute drawdown
|2692.20
|Maximal drawdown
|3151.00 (25.69%)
|Relative drawdown
|27.82% (2816.40)
|Total trades
|99
|Short positions (won %)
|54 (100.00%)
|Long positions (won %)
|45 (97.78%)
|Profit trades (% of total)
|98 (98.99%)
|Loss trades (% of total)
|1 (1.01%)
|Largest
|profit trade
|34.20
|loss trade
|-40.00
|Average
|profit trade
|24.84
|loss trade
|-40.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|98 (2434.00)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-40.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2434.00 (98)
|consecutive loss (count of losses)
|-40.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|98
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.02 09:01
|sell
|1
|1.00
|1.4652
|1.5652
|1.4649
|2
|2008.01.02 09:01
|t/p
|1
|1.00
|1.4649
|1.5652
|1.4649
|30.00
|10030.00
|3
|2008.01.02 09:01
|sell
|2
|1.00
|1.4647
|1.5647
|1.4644
|4
|2008.01.02 09:01
|close
|2
|1.00
|1.4645
|1.5647
|1.4644
|20.00
|10050.00
|5
|2008.01.02 09:01
|sell
|3
|1.00
|1.4644
|1.5644
|1.4641
|6
|2008.01.09 20:11
|close
|3
|1.00
|1.4642
|1.5644
|1.4641
|24.20
|10074.20
|7
|2008.01.09 20:11
|buy
|4
|1.00
|1.4640
|1.3640
|1.4643
|8
|2008.01.09 20:12
|t/p
|4
|1.00
|1.4643
|1.3640
|1.4643
|30.00
|10104.20
|9
|2008.01.09 20:12
|sell
|5
|1.00
|1.4643
|1.5643
|1.4640
|10
|2008.01.09 20:23
|close
|5
|1.00
|1.4641
|1.5643
|1.4640
|20.00
|10124.20
|11
|2008.01.09 20:24
|sell
|6
|1.00
|1.4641
|1.5641
|1.4638
|12
|2008.01.16 17:11
|t/p
|6
|1.00
|1.4638
|1.5641
|1.4638
|34.20
|10158.40
|13
|2008.01.16 17:11
|buy
|7
|1.00
|1.4638
|1.3638
|1.4641
|14
|2008.01.16 17:20
|t/p
|7
|1.00
|1.4641
|1.3638
|1.4641
|30.00
|10188.40
|15
|2008.01.16 17:20
|sell
|8
|1.00
|1.4641
|1.5641
|1.4638
|16
|2008.01.16 17:24
|close
|8
|1.00
|1.4639
|1.5641
|1.4638
|20.00
|10208.40
|17
|2008.01.16 17:24
|buy
|9
|1.00
|1.4640
|1.3640
|1.4643
|18
|2008.01.16 17:25
|t/p
|9
|1.00
|1.4643
|1.3640
|1.4643
|30.00
|10238.40
|19
|2008.01.16 17:25
|sell
|10
|1.00
|1.4643
|1.5643
|1.4640
|20
|2008.01.16 17:32
|close
|10
|1.00
|1.4641
|1.5643
|1.4640
|20.00
|10258.40
|21
|2008.01.16 17:32
|buy
|11
|1.00
|1.4642
|1.3642
|1.4645
|22
|2008.01.16 17:33
|t/p
|11
|1.00
|1.4645
|1.3642
|1.4645
|30.00
|10288.40
|23
|2008.01.16 17:33
|sell
|12
|1.00
|1.4646
|1.5646
|1.4643
|24
|2008.01.16 17:33
|close
|12
|1.00
|1.4644
|1.5646
|1.4643
|20.00
|10308.40
|25
|2008.01.16 17:33
|buy
|13
|1.00
|1.4643
|1.3643
|1.4646
|26
|2008.01.16 18:09
|t/p
|13
|1.00
|1.4646
|1.3643
|1.4646
|30.00
|10338.40
|27
|2008.01.16 18:09
|sell
|14
|1.00
|1.4646
|1.5646
|1.4643
|28
|2008.01.16 18:17
|t/p
|14
|1.00
|1.4643
|1.5646
|1.4643
|30.00
|10368.40
|29
|2008.01.16 18:17
|buy
|15
|1.00
|1.4643
|1.3643
|1.4646
|30
|2008.01.16 18:19
|t/p
|15
|1.00
|1.4646
|1.3643
|1.4646
|30.00
|10398.40
|31
|2008.01.16 18:19
|sell
|16
|1.00
|1.4647
|1.5647
|1.4644
|32
|2008.01.16 18:21
|close
|16
|1.00
|1.4645
|1.5647
|1.4644
|20.00
|10418.40
|33
|2008.01.16 18:21
|buy
|17
|1.00
|1.4646
|1.3646
|1.4649
|34
|2008.01.16 18:22
|t/p
|17
|1.00
|1.4649
|1.3646
|1.4649
|30.00
|10448.40
|35
|2008.01.16 18:22
|sell
|18
|1.00
|1.4649
|1.5649
|1.4646
|36
|2008.01.16 18:27
|close
|18
|1.00
|1.4647
|1.5649
|1.4646
|20.00
|10468.40
|37
|2008.01.16 18:27
|buy
|19
|1.00
|1.4648
|1.3648
|1.4651
|38
|2008.01.16 18:40
|t/p
|19
|1.00
|1.4651
|1.3648
|1.4651
|30.00
|10498.40
|39
|2008.01.16 18:40
|sell
|20
|1.00
|1.4651
|1.5651
|1.4648
|40
|2008.01.16 18:50
|close
|20
|1.00
|1.4649
|1.5651
|1.4648
|20.00
|10518.40
|41
|2008.01.16 18:50
|buy
|21
|1.00
|1.4650
|1.3650
|1.4653
|42
|2008.01.16 18:56
|t/p
|21
|1.00
|1.4653
|1.3650
|1.4653
|30.00
|10548.40
|43
|2008.01.16 18:56
|sell
|22
|1.00
|1.4653
|1.5653
|1.4650
|44
|2008.01.16 21:08
|close
|22
|1.00
|1.4651
|1.5653
|1.4650
|20.00
|10568.40
|45
|2008.01.16 21:08
|buy
|23
|1.00
|1.4649
|1.3649
|1.4652
|46
|2008.01.16 21:08
|t/p
|23
|1.00
|1.4652
|1.3649
|1.4652
|30.00
|10598.40
|47
|2008.01.16 21:08
|buy
|24
|1.00
|1.4654
|1.3654
|1.4657
|48
|2008.01.16 22:00
|t/p
|24
|1.00
|1.4657
|1.3654
|1.4657
|30.00
|10628.40
|49
|2008.01.16 22:00
|sell
|25
|1.00
|1.4657
|1.5657
|1.4654
|50
|2008.01.16 22:27
|close
|25
|1.00
|1.4655
|1.5657
|1.4654
|20.00
|10648.40
|51
|2008.01.16 22:27
|buy
|26
|1.00
|1.4656
|1.3656
|1.4659
|52
|2008.01.17 00:27
|t/p
|26
|1.00
|1.4659
|1.3656
|1.4659
|13.50
|10661.90
|53
|2008.01.17 00:27
|sell
|27
|1.00
|1.4659
|1.5659
|1.4656
|54
|2008.01.17 00:29
|close
|27
|1.00
|1.4657
|1.5659
|1.4656
|20.00
|10681.90
|55
|2008.01.17 00:29
|sell
|28
|1.00
|1.4657
|1.5657
|1.4654
|56
|2008.01.17 00:35
|t/p
|28
|1.00
|1.4654
|1.5657
|1.4654
|30.00
|10711.90
|57
|2008.01.17 00:35
|buy
|29
|1.00
|1.4654
|1.3654
|1.4657
|58
|2008.01.17 00:35
|t/p
|29
|1.00
|1.4657
|1.3654
|1.4657
|30.00
|10741.90
|59
|2008.01.17 00:35
|sell
|30
|1.00
|1.4657
|1.5657
|1.4654
|60
|2008.01.17 04:05
|close
|30
|1.00
|1.4655
|1.5657
|1.4654
|20.00
|10761.90
|61
|2008.01.17 04:05
|buy
|31
|1.00
|1.4656
|1.3656
|1.4659
|62
|2008.01.17 04:34
|t/p
|31
|1.00
|1.4659
|1.3656
|1.4659
|30.00
|10791.90
|63
|2008.01.17 04:34
|sell
|32
|1.00
|1.4659
|1.5659
|1.4656
|64
|2008.01.17 04:45
|close
|32
|1.00
|1.4657
|1.5659
|1.4656
|20.00
|10811.90
|65
|2008.01.17 04:45
|buy
|33
|1.00
|1.4656
|1.3656
|1.4659
|66
|2008.01.17 05:02
|t/p
|33
|1.00
|1.4659
|1.3656
|1.4659
|30.00
|10841.90
|67
|2008.01.17 05:02
|sell
|34
|1.00
|1.4659
|1.5659
|1.4656
|68
|2008.01.17 05:03
|close
|34
|1.00
|1.4657
|1.5659
|1.4656
|20.00
|10861.90
|69
|2008.01.17 05:03
|buy
|35
|1.00
|1.4658
|1.3658
|1.4661
|70
|2008.01.17 07:17
|t/p
|35
|1.00
|1.4661
|1.3658
|1.4661
|30.00
|10891.90
|71
|2008.01.17 07:17
|sell
|36
|1.00
|1.4662
|1.5662
|1.4659
|72
|2008.01.17 07:20
|t/p
|36
|1.00
|1.4659
|1.5662
|1.4659
|30.00
|10921.90
|73
|2008.01.17 07:20
|buy
|37
|1.00
|1.4659
|1.3659
|1.4662
|74
|2008.01.17 07:28
|t/p
|37
|1.00
|1.4662
|1.3659
|1.4662
|30.00
|10951.90
|75
|2008.01.17 07:28
|sell
|38
|1.00
|1.4663
|1.5663
|1.4660
|76
|2008.01.17 07:28
|close
|38
|1.00
|1.4661
|1.5663
|1.4660
|20.00
|10971.90
|77
|2008.01.17 07:28
|sell
|39
|1.00
|1.4660
|1.5660
|1.4657
|78
|2008.01.17 07:30
|close
|39
|1.00
|1.4658
|1.5660
|1.4657
|20.00
|10991.90
|79
|2008.01.17 07:31
|sell
|40
|1.00
|1.4657
|1.5657
|1.4654
|80
|2008.01.17 08:02
|close
|40
|1.00
|1.4655
|1.5657
|1.4654
|20.00
|11011.90
|81
|2008.01.17 08:02
|buy
|41
|1.00
|1.4656
|1.3656
|1.4659
|82
|2008.01.17 08:03
|t/p
|41
|1.00
|1.4659
|1.3656
|1.4659
|30.00
|11041.90
|83
|2008.01.17 08:03
|sell
|42
|1.00
|1.4659
|1.5659
|1.4656
|84
|2008.01.17 08:05
|t/p
|42
|1.00
|1.4656
|1.5659
|1.4656
|30.00
|11071.90
|85
|2008.01.17 08:05
|buy
|43
|1.00
|1.4656
|1.3656
|1.4659
|86
|2008.01.17 08:06
|t/p
|43
|1.00
|1.4659
|1.3656
|1.4659
|30.00
|11101.90
|87
|2008.01.17 08:06
|sell
|44
|1.00
|1.4659
|1.5659
|1.4656
|88
|2008.01.17 08:08
|close
|44
|1.00
|1.4657
|1.5659
|1.4656
|20.00
|11121.90
|89
|2008.01.17 08:09
|sell
|45
|1.00
|1.4657
|1.5657
|1.4654
|90
|2008.01.17 08:16
|close
|45
|1.00
|1.4655
|1.5657
|1.4654
|20.00
|11141.90
|91
|2008.01.17 08:16
|buy
|46
|1.00
|1.4656
|1.3656
|1.4659
|92
|2008.01.17 12:21
|t/p
|46
|1.00
|1.4659
|1.3656
|1.4659
|30.00
|11171.90
|93
|2008.01.17 12:21
|sell
|47
|1.00
|1.4660
|1.5660
|1.4657
|94
|2008.01.17 12:22
|close
|47
|1.00
|1.4658
|1.5660
|1.4657
|20.00
|11191.90
|95
|2008.01.17 12:23
|sell
|48
|1.00
|1.4658
|1.5658
|1.4655
|96
|2008.01.17 12:23
|close
|48
|1.00
|1.4656
|1.5658
|1.4655
|20.00
|11211.90
|97
|2008.01.17 12:23
|buy
|49
|1.00
|1.4657
|1.3657
|1.4660
|98
|2008.01.17 13:05
|t/p
|49
|1.00
|1.4660
|1.3657
|1.4660
|30.00
|11241.90
|99
|2008.01.17 13:05
|sell
|50
|1.00
|1.4660
|1.5660
|1.4657
|100
|2008.01.17 13:07
|close
|50
|1.00
|1.4658
|1.5660
|1.4657
|20.00
|11261.90
|101
|2008.01.17 13:07
|buy
|51
|1.00
|1.4657
|1.3657
|1.4660
|102
|2008.01.17 13:11
|t/p
|51
|1.00
|1.4660
|1.3657
|1.4660
|30.00
|11291.90
|103
|2008.01.17 13:11
|sell
|52
|1.00
|1.4660
|1.5660
|1.4657
|104
|2008.01.17 13:13
|close
|52
|1.00
|1.4658
|1.5660
|1.4657
|20.00
|11311.90
|105
|2008.01.17 13:13
|buy
|53
|1.00
|1.4660
|1.3660
|1.4663
|106
|2008.01.17 13:14
|t/p
|53
|1.00
|1.4663
|1.3660
|1.4663
|30.00
|11341.90
|107
|2008.01.17 13:14
|sell
|54
|1.00
|1.4664
|1.5664
|1.4661
|108
|2008.01.17 14:35
|close
|54
|1.00
|1.4662
|1.5664
|1.4661
|20.00
|11361.90
|109
|2008.01.17 14:35
|buy
|55
|1.00
|1.4663
|1.3663
|1.4666
|110
|2008.01.17 14:39
|t/p
|55
|1.00
|1.4666
|1.3663
|1.4666
|30.00
|11391.90
|111
|2008.01.17 14:39
|sell
|56
|1.00
|1.4666
|1.5666
|1.4663
|112
|2008.01.17 14:48
|close
|56
|1.00
|1.4664
|1.5666
|1.4663
|20.00
|11411.90
|113
|2008.01.17 14:48
|buy
|57
|1.00
|1.4665
|1.3665
|1.4668
|114
|2008.01.17 14:52
|t/p
|57
|1.00
|1.4668
|1.3665
|1.4668
|30.00
|11441.90
|115
|2008.01.17 14:52
|sell
|58
|1.00
|1.4668
|1.5668
|1.4665
|116
|2008.01.17 14:53
|close
|58
|1.00
|1.4667
|1.5668
|1.4665
|10.00
|11451.90
|117
|2008.01.17 14:53
|buy
|59
|1.00
|1.4668
|1.3668
|1.4671
|118
|2008.01.17 14:54
|t/p
|59
|1.00
|1.4671
|1.3668
|1.4671
|30.00
|11481.90
|119
|2008.01.17 14:54
|sell
|60
|1.00
|1.4671
|1.5671
|1.4668
|120
|2008.01.17 15:04
|close
|60
|1.00
|1.4669
|1.5671
|1.4668
|20.00
|11501.90
|121
|2008.01.17 15:04
|buy
|61
|1.00
|1.4670
|1.3670
|1.4673
|122
|2008.01.17 15:09
|t/p
|61
|1.00
|1.4673
|1.3670
|1.4673
|30.00
|11531.90
|123
|2008.01.17 15:09
|sell
|62
|1.00
|1.4673
|1.5673
|1.4670
|124
|2008.01.17 15:14
|t/p
|62
|1.00
|1.4670
|1.5673
|1.4670
|30.00
|11561.90
|125
|2008.01.17 15:14
|buy
|63
|1.00
|1.4669
|1.3669
|1.4672
|126
|2008.01.17 15:15
|t/p
|63
|1.00
|1.4672
|1.3669
|1.4672
|30.00
|11591.90
|127
|2008.01.17 15:15
|sell
|64
|1.00
|1.4672
|1.5672
|1.4669
|128
|2008.01.17 15:19
|close
|64
|1.00
|1.4670
|1.5672
|1.4669
|20.00
|11611.90
|129
|2008.01.17 15:20
|sell
|65
|1.00
|1.4669
|1.5669
|1.4666
|130
|2008.01.17 15:20
|close
|65
|1.00
|1.4668
|1.5669
|1.4666
|10.00
|11621.90
|131
|2008.01.17 15:20
|buy
|66
|1.00
|1.4669
|1.3669
|1.4672
|132
|2008.01.17 15:32
|t/p
|66
|1.00
|1.4672
|1.3669
|1.4672
|30.00
|11651.90
|133
|2008.01.17 15:32
|sell
|67
|1.00
|1.4672
|1.5672
|1.4669
|134
|2008.01.17 16:24
|close
|67
|1.00
|1.4670
|1.5672
|1.4669
|20.00
|11671.90
|135
|2008.01.17 16:24
|buy
|68
|1.00
|1.4671
|1.3671
|1.4674
|136
|2008.01.17 16:28
|t/p
|68
|1.00
|1.4674
|1.3671
|1.4674
|30.00
|11701.90
|137
|2008.01.17 16:28
|sell
|69
|1.00
|1.4674
|1.5674
|1.4671
|138
|2008.01.17 16:29
|t/p
|69
|1.00
|1.4671
|1.5674
|1.4671
|30.00
|11731.90
|139
|2008.01.17 16:29
|buy
|70
|1.00
|1.4671
|1.3671
|1.4674
|140
|2008.01.17 16:31
|t/p
|70
|1.00
|1.4674
|1.3671
|1.4674
|30.00
|11761.90
|141
|2008.01.17 16:31
|sell
|71
|1.00
|1.4674
|1.5674
|1.4671
|142
|2008.01.17 16:32
|close
|71
|1.00
|1.4672
|1.5674
|1.4671
|20.00
|11781.90
|143
|2008.01.17 16:32
|buy
|72
|1.00
|1.4673
|1.3673
|1.4676
|144
|2008.01.17 16:33
|t/p
|72
|1.00
|1.4676
|1.3673
|1.4676
|30.00
|11811.90
|145
|2008.01.17 16:33
|sell
|73
|1.00
|1.4676
|1.5676
|1.4673
|146
|2008.01.17 16:34
|close
|73
|1.00
|1.4674
|1.5676
|1.4673
|20.00
|11831.90
|147
|2008.01.17 16:35
|sell
|74
|1.00
|1.4674
|1.5674
|1.4671
|148
|2008.01.17 20:15
|close
|74
|1.00
|1.4672
|1.5674
|1.4671
|20.00
|11851.90
|149
|2008.01.17 20:15
|buy
|75
|1.00
|1.4673
|1.3673
|1.4676
|150
|2008.01.17 20:17
|t/p
|75
|1.00
|1.4676
|1.3673
|1.4676
|30.00
|11881.90
|151
|2008.01.17 20:17
|sell
|76
|1.00
|1.4676
|1.5676
|1.4673
|152
|2008.01.17 20:36
|close
|76
|1.00
|1.4674
|1.5676
|1.4673
|20.00
|11901.90
|153
|2008.01.17 20:37
|buy
|77
|1.00
|1.4673
|1.3673
|1.4676
|154
|2008.01.17 20:49
|t/p
|77
|1.00
|1.4676
|1.3673
|1.4676
|30.00
|11931.90
|155
|2008.01.17 20:49
|sell
|78
|1.00
|1.4677
|1.5677
|1.4674
|156
|2008.01.17 20:50
|t/p
|78
|1.00
|1.4674
|1.5677
|1.4674
|30.00
|11961.90
|157
|2008.01.17 20:50
|buy
|79
|1.00
|1.4672
|1.3672
|1.4675
|158
|2008.01.17 20:51
|t/p
|79
|1.00
|1.4675
|1.3672
|1.4675
|30.00
|11991.90
|159
|2008.01.17 20:51
|sell
|80
|1.00
|1.4675
|1.5675
|1.4672
|160
|2008.01.17 20:53
|close
|80
|1.00
|1.4673
|1.5675
|1.4672
|20.00
|12011.90
|161
|2008.01.17 20:54
|buy
|81
|1.00
|1.4672
|1.3672
|1.4675
|162
|2008.01.17 21:00
|t/p
|81
|1.00
|1.4675
|1.3672
|1.4675
|30.00
|12041.90
|163
|2008.01.17 21:00
|sell
|82
|1.00
|1.4675
|1.5675
|1.4672
|164
|2008.01.17 21:01
|close
|82
|1.00
|1.4673
|1.5675
|1.4672
|20.00
|12061.90
|165
|2008.01.17 21:01
|buy
|83
|1.00
|1.4673
|1.3673
|1.4676
|166
|2008.01.18 14:17
|t/p
|83
|1.00
|1.4676
|1.3673
|1.4676
|24.50
|12086.40
|167
|2008.01.18 14:17
|sell
|84
|1.00
|1.4677
|1.5677
|1.4674
|168
|2008.01.18 14:18
|close
|84
|1.00
|1.4675
|1.5677
|1.4674
|20.00
|12106.40
|169
|2008.01.18 14:18
|buy
|85
|1.00
|1.4674
|1.3674
|1.4677
|170
|2008.01.18 14:21
|t/p
|85
|1.00
|1.4677
|1.3674
|1.4677
|30.00
|12136.40
|171
|2008.01.18 14:21
|sell
|86
|1.00
|1.4677
|1.5677
|1.4674
|172
|2008.01.18 14:22
|t/p
|86
|1.00
|1.4674
|1.5677
|1.4674
|30.00
|12166.40
|173
|2008.01.18 14:22
|buy
|87
|1.00
|1.4674
|1.3674
|1.4677
|174
|2008.01.18 14:25
|t/p
|87
|1.00
|1.4677
|1.3674
|1.4677
|30.00
|12196.40
|175
|2008.01.18 14:25
|sell
|88
|1.00
|1.4678
|1.5678
|1.4675
|176
|2008.01.18 14:31
|close
|88
|1.00
|1.4676
|1.5678
|1.4675
|20.00
|12216.40
|177
|2008.01.18 14:31
|buy
|89
|1.00
|1.4677
|1.3677
|1.4680
|178
|2008.01.18 14:51
|t/p
|89
|1.00
|1.4680
|1.3677
|1.4680
|30.00
|12246.40
|179
|2008.01.18 14:51
|sell
|90
|1.00
|1.4680
|1.5680
|1.4677
|180
|2008.01.18 15:01
|close
|90
|1.00
|1.4678
|1.5680
|1.4677
|20.00
|12266.40
|181
|2008.01.18 15:01
|buy
|91
|1.00
|1.4679
|1.3679
|1.4682
|182
|2008.01.22 23:41
|t/p
|91
|1.00
|1.4682
|1.3679
|1.4682
|19.00
|12285.40
|183
|2008.01.22 23:41
|sell
|92
|1.00
|1.4682
|1.5682
|1.4679
|184
|2008.01.22 23:46
|close
|92
|1.00
|1.4680
|1.5682
|1.4679
|20.00
|12305.40
|185
|2008.01.22 23:46
|buy
|93
|1.00
|1.4679
|1.3679
|1.4682
|186
|2008.01.24 13:03
|t/p
|93
|1.00
|1.4682
|1.3679
|1.4682
|8.00
|12313.40
|187
|2008.01.24 13:03
|sell
|94
|1.00
|1.4682
|1.5682
|1.4679
|188
|2008.01.24 13:04
|close
|94
|1.00
|1.4680
|1.5682
|1.4679
|20.00
|12333.40
|189
|2008.01.24 13:04
|buy
|95
|1.00
|1.4681
|1.3681
|1.4684
|190
|2008.01.24 13:06
|t/p
|95
|1.00
|1.4684
|1.3681
|1.4684
|30.00
|12363.40
|191
|2008.01.24 13:06
|sell
|96
|1.00
|1.4684
|1.5684
|1.4681
|192
|2008.01.24 13:16
|close
|96
|1.00
|1.4682
|1.5684
|1.4681
|20.00
|12383.40
|193
|2008.01.24 13:16
|buy
|97
|1.00
|1.4683
|1.3683
|1.4686
|194
|2008.01.24 15:01
|t/p
|97
|1.00
|1.4686
|1.3683
|1.4686
|30.00
|12413.40
|195
|2008.01.24 15:01
|sell
|98
|1.00
|1.4686
|1.5686
|1.4683
|196
|2008.01.25 17:49
|close
|98
|1.00
|1.4684
|1.5686
|1.4683
|20.60
|12434.00
|197
|2008.01.25 17:49
|buy
|99
|1.00
|1.4685
|1.3685
|1.4688
|198
|2008.01.25 22:59
|close at stop
|99
|1.00
|1.4681
|1.3685
|1.4688
|-40.00
|12394.00