Strategy Tester Report
Phantom 4
FXDD-MT4 Demo Server (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.11.29 23:00 (2007.11.01 - 2007.11.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersStart_Lot_Size=0.1; Lot_Size_Increment=0.1; Money_Management=false; Risk_Percent=0.5; Min_Lots=0.1; Max_Lots=5; Auto_Restart=true; Double_Lotsize=false; Max_Trades=50; Close_All_Max=false; Next_Trade=10; Close_By_Percent=false; TP_Percent=5; SL_Percent=10; Close_By_Profit=5; Close_By_StopLoss=9999; Use_MA_Entry=true; MA_Period=3; Timeframe=1; Slippage=5; Number_Of_Tries=5;
Bars in test1500Ticks modelled141960Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit50000.00
Total net profit1044.49Gross profit17649.06Gross loss-16604.56
Profit factor1.06Expected payoff2.19
Absolute drawdown1530.13Maximal drawdown1976.00 (3.92%)Relative drawdown3.92% (1976.00)
Total trades478Short positions (won %)228 (66.67%)Long positions (won %)250 (73.20%)
Profit trades (% of total)335 (70.08%)Loss trades (% of total)143 (29.92%)
Largestprofit trade408.00loss trade-1063.29
Averageprofit trade52.68loss trade-116.12
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (3540.62)consecutive losses (loss in money)7 (-3381.69)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3540.62 (16)consecutive loss (count of losses)-3381.69 (7)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.11.01 00:01buy10.101.44810.00000.0000
22007.11.01 00:03sell20.101.44780.00000.0000
32007.11.01 01:14sell30.201.44670.00000.0000
42007.11.01 03:32close10.101.44600.00000.0000-21.0049979.00
52007.11.01 03:32close20.101.44620.00000.000016.0049995.00
62007.11.01 03:32close30.201.44620.00000.000010.0050005.00
72007.11.01 03:32sell40.101.44600.00000.0000
82007.11.01 03:32buy50.101.44640.00000.0000
92007.11.01 07:43buy60.201.44740.00000.0000
102007.11.01 10:02sell70.201.44490.00000.0000
112007.11.01 10:03sell80.301.44380.00000.0000
122007.11.01 10:15sell90.401.44270.00000.0000
132007.11.01 10:54close50.101.44200.00000.0000-44.0049961.00
142007.11.01 10:54close60.201.44200.00000.0000-108.0049853.00
152007.11.01 10:54close40.101.44220.00000.000038.0049891.00
162007.11.01 10:54close70.201.44220.00000.000054.0049945.00
172007.11.01 10:54close80.301.44220.00000.000048.0049993.00
182007.11.01 10:54close90.401.44220.00000.000020.0050013.00
192007.11.01 10:54sell100.101.44200.00000.0000
202007.11.01 10:55buy110.101.44250.00000.0000
212007.11.01 11:02buy120.201.44350.00000.0000
222007.11.01 13:14sell130.201.44100.00000.0000
232007.11.01 18:06buy140.301.44450.00000.0000
242007.11.01 18:17buy150.401.44550.00000.0000
252007.11.01 18:19close110.101.44610.00000.000036.0050049.00
262007.11.01 18:19close120.201.44610.00000.000052.0050101.00
272007.11.01 18:19close140.301.44610.00000.000048.0050149.00
282007.11.01 18:19close150.401.44610.00000.000024.0050173.00
292007.11.01 18:19close100.101.44630.00000.0000-43.0050130.00
302007.11.01 18:19close130.201.44630.00000.0000-106.0050024.00
312007.11.01 18:19buy160.101.44630.00000.0000
322007.11.01 18:23sell170.101.44600.00000.0000
332007.11.01 18:42buy180.201.44730.00000.0000
342007.11.01 19:36sell190.201.44500.00000.0000
352007.11.01 19:58sell200.301.44400.00000.0000
362007.11.01 21:57sell210.401.44300.00000.0000
372007.11.01 22:31close160.101.44230.00000.0000-40.0049984.00
382007.11.01 22:31close180.201.44230.00000.0000-100.0049884.00
392007.11.01 22:31close170.101.44250.00000.000035.0049919.00
402007.11.01 22:31close190.201.44250.00000.000050.0049969.00
412007.11.01 22:31close200.301.44250.00000.000045.0050014.00
422007.11.01 22:31close210.401.44250.00000.000020.0050034.00
432007.11.01 22:31sell220.101.44230.00000.0000
442007.11.01 22:32buy230.101.44270.00000.0000
452007.11.02 01:12buy240.201.44370.00000.0000
462007.11.02 05:11close230.101.44430.00000.000015.7850049.78
472007.11.02 05:11close240.201.44430.00000.000012.0050061.78
482007.11.02 05:11close220.101.44450.00000.0000-22.0350039.76
492007.11.02 05:11buy250.101.44450.00000.0000
502007.11.02 05:12sell260.101.44420.00000.0000
512007.11.02 07:27sell270.201.44320.00000.0000
522007.11.02 08:09close250.101.44250.00000.0000-20.0050019.76
532007.11.02 08:09close260.101.44270.00000.000015.0050034.76
542007.11.02 08:09close270.201.44270.00000.000010.0050044.76
552007.11.02 08:09sell280.101.44250.00000.0000
562007.11.02 08:10buy290.101.44300.00000.0000
572007.11.02 08:26buy300.201.44400.00000.0000
582007.11.02 08:59close290.101.44460.00000.000016.0050060.76
592007.11.02 08:59close300.201.44460.00000.000012.0050072.76
602007.11.02 08:59close280.101.44480.00000.0000-23.0050049.76
612007.11.02 08:59buy310.101.44480.00000.0000
622007.11.02 09:00close310.101.44530.00000.00005.0050054.76
632007.11.02 09:00buy320.101.44550.00000.0000
642007.11.02 09:02close320.101.44600.00000.00005.0050059.76
652007.11.02 09:02buy330.101.44620.00000.0000
662007.11.02 09:05sell340.101.44600.00000.0000
672007.11.02 09:09sell350.201.44500.00000.0000
682007.11.02 09:22buy360.201.44720.00000.0000
692007.11.02 11:15buy370.301.44830.00000.0000
702007.11.02 14:29buy380.401.44930.00000.0000
712007.11.02 14:40close330.101.44970.00000.000035.0050094.76
722007.11.02 14:40close360.201.44970.00000.000050.0050144.76
732007.11.02 14:40close370.301.44970.00000.000042.0050186.76
742007.11.02 14:40close380.401.44970.00000.000016.0050202.76
752007.11.02 14:40close340.101.44990.00000.0000-39.0050163.76
762007.11.02 14:40close350.201.44990.00000.0000-98.0050065.76
772007.11.02 14:40buy390.101.44990.00000.0000
782007.11.02 14:41close390.101.45060.00000.00007.0050072.76
792007.11.02 14:41buy400.101.45080.00000.0000
802007.11.02 14:41close400.101.45130.00000.00005.0050077.76
812007.11.02 14:41buy410.101.45150.00000.0000
822007.11.02 14:41close410.101.45200.00000.00005.0050082.76
832007.11.02 14:41buy420.101.45220.00000.0000
842007.11.02 14:44sell430.101.45100.00000.0000
852007.11.02 14:45sell440.201.45000.00000.0000
862007.11.02 14:46sell450.301.44890.00000.0000
872007.11.02 14:46close420.101.44870.00000.0000-35.0050047.76
882007.11.02 14:46close430.101.44890.00000.000021.0050068.76
892007.11.02 14:46close440.201.44890.00000.000022.0050090.76
902007.11.02 14:46close450.301.44890.00000.00000.0050090.76
912007.11.02 14:46sell460.101.44870.00000.0000
922007.11.02 14:48buy470.101.44990.00000.0000
932007.11.02 14:53sell480.201.44770.00000.0000
942007.11.02 16:05sell490.301.44670.00000.0000
952007.11.02 16:05close470.101.44640.00000.0000-35.0050055.76
962007.11.02 16:05close460.101.44660.00000.000021.0050076.76
972007.11.02 16:05close480.201.44660.00000.000022.0050098.76
982007.11.02 16:05close490.301.44660.00000.00003.0050101.76
992007.11.02 16:05sell500.101.44640.00000.0000
1002007.11.02 16:06buy510.101.44720.00000.0000
1012007.11.02 16:17buy520.201.44820.00000.0000
1022007.11.02 16:41close510.101.44900.00000.000018.0050119.76
1032007.11.02 16:41close520.201.44900.00000.000016.0050135.76
1042007.11.02 16:41close500.101.44920.00000.0000-28.0050107.76
1052007.11.02 16:41buy530.101.44920.00000.0000
1062007.11.02 16:42sell540.101.44890.00000.0000
1072007.11.02 17:53sell550.201.44790.00000.0000
1082007.11.02 18:31buy560.201.45030.00000.0000
1092007.11.02 18:40buy570.301.45130.00000.0000
1102007.11.02 18:59buy580.401.45230.00000.0000
1112007.11.05 10:03sell590.301.44690.00000.0000
1122007.11.05 10:15sell600.401.44590.00000.0000
1132007.11.05 12:52sell610.501.44490.00000.0000
1142007.11.06 13:05buy620.501.45330.00000.0000
1152007.11.06 13:14buy630.601.45430.00000.0000
1162007.11.06 13:46buy640.701.45530.00000.0000
1172007.11.06 16:00buy650.801.45630.00000.0000
1182007.11.07 04:25buy660.901.45730.00000.0000
1192007.11.07 04:27buy671.001.45840.00000.0000
1202007.11.07 04:27close530.101.45900.00000.000097.3550205.11
1212007.11.07 04:27close560.201.45900.00000.0000172.7150377.81
1222007.11.07 04:27close570.301.45900.00000.0000229.0650606.87
1232007.11.07 04:27close580.401.45900.00000.0000265.4150872.28
1242007.11.07 04:27close620.501.45900.00000.0000283.9251156.20
1252007.11.07 04:27close630.601.45900.00000.0000280.7151436.91
1262007.11.07 04:27close640.701.45900.00000.0000257.4951694.40
1272007.11.07 04:27close650.801.45900.00000.0000214.2751908.67
1282007.11.07 04:27close660.901.45900.00000.0000153.0052061.67
1292007.11.07 04:27close671.001.45900.00000.000060.0052121.67
1302007.11.07 04:27close540.101.45920.00000.0000-103.0952018.59
1312007.11.07 04:27close550.201.45920.00000.0000-226.1751792.41
1322007.11.07 04:27close590.301.45920.00000.0000-369.1751423.24
1332007.11.07 04:27close600.401.45920.00000.0000-532.2350891.01
1342007.11.07 04:27close610.501.45920.00000.0000-715.2950175.72
1352007.11.07 04:27buy680.101.45920.00000.0000
1362007.11.07 04:28close680.101.46180.00000.000026.0050201.72
1372007.11.07 04:28buy690.101.46200.00000.0000
1382007.11.07 04:28close690.101.46260.00000.00006.0050207.72
1392007.11.07 04:28buy700.101.46280.00000.0000
1402007.11.07 04:28close700.101.46330.00000.00005.0050212.72
1412007.11.07 04:28buy710.101.46350.00000.0000
1422007.11.07 04:29close710.101.46400.00000.00005.0050217.72
1432007.11.07 04:29buy720.101.46420.00000.0000
1442007.11.07 04:30close720.101.46620.00000.000020.0050237.72
1452007.11.07 04:30buy730.101.46640.00000.0000
1462007.11.07 04:32sell740.101.46340.00000.0000
1472007.11.07 04:49sell750.201.46240.00000.0000
1482007.11.07 04:50sell760.301.46140.00000.0000
1492007.11.07 04:51close730.101.46080.00000.0000-56.0050181.72
1502007.11.07 04:51close740.101.46100.00000.000024.0050205.72
1512007.11.07 04:51close750.201.46100.00000.000028.0050233.72
1522007.11.07 04:51close760.301.46100.00000.000012.0050245.72
1532007.11.07 04:51sell770.101.46080.00000.0000
1542007.11.07 04:52buy780.101.46190.00000.0000
1552007.11.07 04:52buy790.201.46290.00000.0000
1562007.11.07 05:25buy800.301.46390.00000.0000
1572007.11.07 05:42close780.101.46390.00000.000020.0050265.72
1582007.11.07 05:42close790.201.46390.00000.000020.0050285.72
1592007.11.07 05:42close800.301.46390.00000.00000.0050285.72
1602007.11.07 05:42close770.101.46410.00000.0000-33.0050252.72
1612007.11.07 05:42buy810.101.46410.00000.0000
1622007.11.07 05:46sell820.101.46350.00000.0000
1632007.11.07 07:26buy830.201.46510.00000.0000
1642007.11.07 09:18sell840.201.46250.00000.0000
1652007.11.07 09:42sell850.301.46150.00000.0000
1662007.11.07 11:08buy860.301.46610.00000.0000
1672007.11.07 11:14buy870.401.46710.00000.0000
1682007.11.07 11:15buy880.501.46810.00000.0000
1692007.11.07 11:21buy890.601.46910.00000.0000
1702007.11.07 11:22close810.101.46970.00000.000056.0050308.72
1712007.11.07 11:22close830.201.46970.00000.000092.0050400.72
1722007.11.07 11:22close860.301.46970.00000.0000108.0050508.72
1732007.11.07 11:22close870.401.46970.00000.0000104.0050612.72
1742007.11.07 11:22close880.501.46970.00000.000080.0050692.72
1752007.11.07 11:22close890.601.46970.00000.000036.0050728.72
1762007.11.07 11:22close820.101.46990.00000.0000-64.0050664.72
1772007.11.07 11:22close840.201.46990.00000.0000-148.0050516.72
1782007.11.07 11:22close850.301.46990.00000.0000-252.0050264.72
1792007.11.07 11:22buy900.101.46990.00000.0000
1802007.11.07 11:23sell910.101.46900.00000.0000
1812007.11.07 11:25sell920.201.46800.00000.0000
1822007.11.07 12:34close900.101.46690.00000.0000-30.0050234.72
1832007.11.07 12:34close910.101.46710.00000.000019.0050253.72
1842007.11.07 12:34close920.201.46710.00000.000018.0050271.72
1852007.11.07 12:34sell930.101.46690.00000.0000
1862007.11.07 12:36buy940.101.46720.00000.0000
1872007.11.07 13:27buy950.201.46820.00000.0000
1882007.11.07 13:32close940.101.46890.00000.000017.0050288.72
1892007.11.07 13:32close950.201.46890.00000.000014.0050302.72
1902007.11.07 13:32close930.101.46910.00000.0000-22.0050280.72
1912007.11.07 13:32buy960.101.46910.00000.0000
1922007.11.07 13:33sell970.101.46840.00000.0000
1932007.11.07 14:00sell980.201.46740.00000.0000
1942007.11.07 14:08close960.101.46650.00000.0000-26.0050254.72
1952007.11.07 14:08close970.101.46670.00000.000017.0050271.72
1962007.11.07 14:08close980.201.46670.00000.000014.0050285.72
1972007.11.07 14:08sell990.101.46650.00000.0000
1982007.11.07 14:09buy1000.101.46700.00000.0000
1992007.11.07 14:44buy1010.201.46800.00000.0000
2002007.11.07 14:52close1000.101.46860.00000.000016.0050301.72
2012007.11.07 14:52close1010.201.46860.00000.000012.0050313.72
2022007.11.07 14:52close990.101.46880.00000.0000-23.0050290.72
2032007.11.07 14:52buy1020.101.46880.00000.0000
2042007.11.07 14:53sell1030.101.46840.00000.0000
2052007.11.07 14:54buy1040.201.46980.00000.0000
2062007.11.07 15:04close1020.101.47040.00000.000016.0050306.72
2072007.11.07 15:04close1040.201.47040.00000.000012.0050318.72
2082007.11.07 15:04close1030.101.47060.00000.0000-22.0050296.72
2092007.11.07 15:04buy1050.101.47060.00000.0000
2102007.11.07 15:04close1050.101.47110.00000.00005.0050301.72
2112007.11.07 15:04buy1060.101.47130.00000.0000
2122007.11.07 15:05close1060.101.47180.00000.00005.0050306.72
2132007.11.07 15:05buy1070.101.47200.00000.0000
2142007.11.07 15:05close1070.101.47250.00000.00005.0050311.72
2152007.11.07 15:05buy1080.101.47270.00000.0000
2162007.11.07 15:06sell1090.101.47150.00000.0000
2172007.11.07 15:21sell1100.201.47050.00000.0000
2182007.11.07 15:31sell1110.301.46950.00000.0000
2192007.11.07 15:31close1080.101.46930.00000.0000-34.0050277.72
2202007.11.07 15:31close1090.101.46950.00000.000020.0050297.72
2212007.11.07 15:31close1100.201.46950.00000.000020.0050317.72
2222007.11.07 15:31close1110.301.46950.00000.00000.0050317.72
2232007.11.07 15:31sell1120.101.46930.00000.0000
2242007.11.07 15:32buy1130.101.46990.00000.0000
2252007.11.07 15:45buy1140.201.47100.00000.0000
2262007.11.07 16:28sell1150.201.46820.00000.0000
2272007.11.07 16:45sell1160.301.46710.00000.0000
2282007.11.07 17:54sell1170.401.46610.00000.0000
2292007.11.07 18:33close1130.101.46520.00000.0000-47.0050270.72
2302007.11.07 18:33close1140.201.46520.00000.0000-116.0050154.72
2312007.11.07 18:33close1120.101.46540.00000.000039.0050193.72
2322007.11.07 18:33close1150.201.46540.00000.000056.0050249.72
2332007.11.07 18:33close1160.301.46540.00000.000051.0050300.72
2342007.11.07 18:33close1170.401.46540.00000.000028.0050328.72
2352007.11.07 18:33sell1180.101.46520.00000.0000
2362007.11.07 18:35buy1190.101.46550.00000.0000
2372007.11.07 18:53buy1200.201.46650.00000.0000
2382007.11.07 20:44close1190.101.46700.00000.000015.0050343.72
2392007.11.07 20:44close1200.201.46700.00000.000010.0050353.72
2402007.11.07 20:44close1180.101.46720.00000.0000-20.0050333.72
2412007.11.07 20:44buy1210.101.46720.00000.0000
2422007.11.07 20:49sell1220.101.46700.00000.0000
2432007.11.07 22:04sell1230.201.46600.00000.0000
2442007.11.07 22:16close1210.101.46530.00000.0000-19.0050314.72
2452007.11.07 22:16close1220.101.46550.00000.000015.0050329.72
2462007.11.07 22:16close1230.201.46550.00000.000010.0050339.72
2472007.11.07 22:16sell1240.101.46530.00000.0000
2482007.11.07 22:18buy1250.101.46570.00000.0000
2492007.11.07 22:27sell1260.201.46430.00000.0000
2502007.11.07 22:27close1250.101.46350.00000.0000-22.0050317.72
2512007.11.07 22:27close1240.101.46370.00000.000016.0050333.72
2522007.11.07 22:27close1260.201.46370.00000.000012.0050345.72
2532007.11.07 22:27sell1270.101.46350.00000.0000
2542007.11.07 22:28close1270.101.46300.00000.00005.0050350.72
2552007.11.07 22:28sell1280.101.46280.00000.0000
2562007.11.07 22:29buy1290.101.46380.00000.0000
2572007.11.07 23:14buy1300.201.46480.00000.0000
2582007.11.08 00:31sell1310.201.46180.00000.0000
2592007.11.08 02:40buy1320.301.46610.00000.0000
2602007.11.08 09:50buy1330.401.46710.00000.0000
2612007.11.08 17:01close1290.101.46800.00000.000041.3550392.07
2622007.11.08 17:01close1300.201.46800.00000.000062.7150454.78
2632007.11.08 17:01close1320.301.46800.00000.000057.0050511.78
2642007.11.08 17:01close1330.401.46800.00000.000036.0050547.78
2652007.11.08 17:01close1280.101.46820.00000.0000-54.0950493.69
2662007.11.08 17:01close1310.201.46820.00000.0000-128.0050365.69
2672007.11.08 17:01buy1340.101.46820.00000.0000
2682007.11.08 17:02close1340.101.46880.00000.00006.0050371.69
2692007.11.08 17:02buy1350.101.46900.00000.0000
2702007.11.08 17:02close1350.101.46950.00000.00005.0050376.69
2712007.11.08 17:02buy1360.101.46970.00000.0000
2722007.11.08 17:04close1360.101.47020.00000.00005.0050381.69
2732007.11.08 17:04buy1370.101.47040.00000.0000
2742007.11.08 17:06sell1380.101.46960.00000.0000
2752007.11.08 18:00sell1390.201.46850.00000.0000
2762007.11.08 19:08close1370.101.46740.00000.0000-30.0050351.69
2772007.11.08 19:08close1380.101.46760.00000.000020.0050371.69
2782007.11.08 19:08close1390.201.46760.00000.000018.0050389.69
2792007.11.08 19:08sell1400.101.46740.00000.0000
2802007.11.08 19:10buy1410.101.46770.00000.0000
2812007.11.08 19:20sell1420.201.46640.00000.0000
2822007.11.08 19:46buy1430.201.46870.00000.0000
2832007.11.08 21:44sell1440.301.46540.00000.0000
2842007.11.09 02:27buy1450.301.46970.00000.0000
2852007.11.09 03:10buy1460.401.47070.00000.0000
2862007.11.09 03:11buy1470.501.47180.00000.0000
2872007.11.09 03:29buy1480.601.47290.00000.0000
2882007.11.09 03:37close1410.101.47350.00000.000057.7850447.47
2892007.11.09 03:37close1430.201.47350.00000.000095.5750543.04
2902007.11.09 03:37close1450.301.47350.00000.0000114.0050657.04
2912007.11.09 03:37close1460.401.47350.00000.0000112.0050769.04
2922007.11.09 03:37close1470.501.47350.00000.000085.0050854.04
2932007.11.09 03:37close1480.601.47350.00000.000036.0050890.04
2942007.11.09 03:37close1400.101.47370.00000.0000-63.0350827.01
2952007.11.09 03:37close1420.201.47370.00000.0000-146.0650680.95
2962007.11.09 03:37close1440.301.47370.00000.0000-249.0950431.87
2972007.11.09 03:37buy1490.101.47370.00000.0000
2982007.11.09 03:40sell1500.101.47310.00000.0000
2992007.11.09 03:43sell1510.201.47210.00000.0000
3002007.11.09 03:54close1490.101.47120.00000.0000-25.0050406.87
3012007.11.09 03:54close1500.101.47140.00000.000017.0050423.87
3022007.11.09 03:54close1510.201.47140.00000.000014.0050437.87
3032007.11.09 03:54sell1520.101.47120.00000.0000
3042007.11.09 03:56close1520.101.47070.00000.00005.0050442.87
3052007.11.09 03:56sell1530.101.47050.00000.0000
3062007.11.09 03:57buy1540.101.47120.00000.0000
3072007.11.09 04:28sell1550.201.46950.00000.0000
3082007.11.09 05:41buy1560.201.47220.00000.0000
3092007.11.09 05:46buy1570.301.47320.00000.0000
3102007.11.09 10:03sell1580.301.46840.00000.0000
3112007.11.09 12:21buy1590.401.47430.00000.0000
3122007.11.09 12:24buy1600.501.47530.00000.0000
3132007.11.09 13:34sell1610.401.46740.00000.0000
3142007.11.09 14:02sell1620.501.46640.00000.0000
3152007.11.09 18:29sell1630.601.46540.00000.0000
3162007.11.09 18:36sell1640.701.46430.00000.0000
3172007.11.09 18:37sell1650.801.46310.00000.0000
3182007.11.12 06:26sell1660.901.46210.00000.0000
3192007.11.12 10:58sell1671.001.46110.00000.0000
3202007.11.12 11:00close1540.101.46030.00000.0000-109.2250333.65
3212007.11.12 11:00close1560.201.46030.00000.0000-238.4350095.22
3222007.11.12 11:00close1570.301.46030.00000.0000-387.6549707.57
3232007.11.12 11:00close1590.401.46030.00000.0000-560.8649146.71
3242007.11.12 11:00close1600.501.46030.00000.0000-751.0848395.63
3252007.11.12 11:00close1530.101.46050.00000.000099.9748495.60
3262007.11.12 11:00close1550.201.46050.00000.0000179.9448675.54
3272007.11.12 11:00close1580.301.46050.00000.0000236.9148912.46
3282007.11.12 11:00close1610.401.46050.00000.0000275.8849188.34
3292007.11.12 11:00close1620.501.46050.00000.0000294.8649483.20
3302007.11.12 11:00close1630.601.46050.00000.0000293.8349777.02
3312007.11.12 11:00close1640.701.46050.00000.0000265.8050042.82
3322007.11.12 11:00close1650.801.46050.00000.0000207.7750250.59
3332007.11.12 11:00close1660.901.46050.00000.0000144.0050394.59
3342007.11.12 11:00close1671.001.46050.00000.000060.0050454.59
3352007.11.12 11:00sell1680.101.46030.00000.0000
3362007.11.12 11:00close1680.101.45980.00000.00005.0050459.59
3372007.11.12 11:00sell1690.101.45960.00000.0000
3382007.11.12 11:02close1690.101.45900.00000.00006.0050465.59
3392007.11.12 11:02sell1700.101.45880.00000.0000
3402007.11.12 11:04buy1710.101.45960.00000.0000
3412007.11.12 11:11buy1720.201.46060.00000.0000
3422007.11.12 12:19sell1730.201.45780.00000.0000
3432007.11.12 12:49sell1740.301.45680.00000.0000
3442007.11.12 13:11sell1750.401.45580.00000.0000
3452007.11.12 13:11close1710.101.45480.00000.0000-48.0050417.59
3462007.11.12 13:11close1720.201.45480.00000.0000-116.0050301.59
3472007.11.12 13:11close1700.101.45500.00000.000038.0050339.59
3482007.11.12 13:11close1730.201.45500.00000.000056.0050395.59
3492007.11.12 13:11close1740.301.45500.00000.000054.0050449.59
3502007.11.12 13:11close1750.401.45500.00000.000032.0050481.59
3512007.11.12 13:11sell1760.101.45480.00000.0000
3522007.11.12 13:13buy1770.101.45540.00000.0000
3532007.11.12 13:17buy1780.201.45640.00000.0000
3542007.11.12 13:27close1770.101.45710.00000.000017.0050498.59
3552007.11.12 13:27close1780.201.45710.00000.000014.0050512.59
3562007.11.12 13:27close1760.101.45730.00000.0000-25.0050487.59
3572007.11.12 13:27buy1790.101.45730.00000.0000
3582007.11.12 13:29sell1800.101.45690.00000.0000
3592007.11.12 13:56sell1810.201.45590.00000.0000
3602007.11.12 13:57close1790.101.45510.00000.0000-22.0050465.59
3612007.11.12 13:57close1800.101.45530.00000.000016.0050481.59
3622007.11.12 13:57close1810.201.45530.00000.000012.0050493.59
3632007.11.12 13:57sell1820.101.45510.00000.0000
3642007.11.12 13:58buy1830.101.45580.00000.0000
3652007.11.12 14:07buy1840.201.45680.00000.0000
3662007.11.12 15:06close1830.101.45750.00000.000017.0050510.59
3672007.11.12 15:06close1840.201.45750.00000.000014.0050524.59
3682007.11.12 15:06close1820.101.45770.00000.0000-26.0050498.59
3692007.11.12 15:06buy1850.101.45770.00000.0000
3702007.11.12 15:07sell1860.101.45730.00000.0000
3712007.11.12 15:38sell1870.201.45630.00000.0000
3722007.11.12 16:00close1850.101.45550.00000.0000-22.0050476.59
3732007.11.12 16:00close1860.101.45570.00000.000016.0050492.59
3742007.11.12 16:00close1870.201.45570.00000.000012.0050504.59
3752007.11.12 16:00sell1880.101.45550.00000.0000
3762007.11.12 16:01buy1890.101.45610.00000.0000
3772007.11.12 16:14sell1900.201.45440.00000.0000
3782007.11.12 16:22close1890.101.45350.00000.0000-26.0050478.59
3792007.11.12 16:22close1880.101.45370.00000.000018.0050496.59
3802007.11.12 16:22close1900.201.45370.00000.000014.0050510.59
3812007.11.12 16:22sell1910.101.45350.00000.0000
3822007.11.12 16:25buy1920.101.45380.00000.0000
3832007.11.12 16:40buy1930.201.45490.00000.0000
3842007.11.12 16:53close1920.101.45540.00000.000016.0050526.59
3852007.11.12 16:53close1930.201.45540.00000.000010.0050536.59
3862007.11.12 16:53close1910.101.45560.00000.0000-21.0050515.59
3872007.11.12 16:53buy1940.101.45560.00000.0000
3882007.11.12 16:55sell1950.101.45530.00000.0000
3892007.11.12 17:03sell1960.201.45430.00000.0000
3902007.11.12 17:09close1940.101.45360.00000.0000-20.0050495.59
3912007.11.12 17:09close1950.101.45380.00000.000015.0050510.59
3922007.11.12 17:09close1960.201.45380.00000.000010.0050520.59
3932007.11.12 17:09sell1970.101.45360.00000.0000
3942007.11.12 17:10buy1980.101.45400.00000.0000
3952007.11.12 18:21sell1990.201.45250.00000.0000
3962007.11.12 19:01buy2000.201.45500.00000.0000
3972007.11.12 21:20buy2010.301.45600.00000.0000
3982007.11.12 21:31buy2020.401.45700.00000.0000
3992007.11.13 03:58close1980.101.45750.00000.000034.7850555.37
4002007.11.13 03:58close2000.201.45750.00000.000049.5750604.94
4012007.11.13 03:58close2010.301.45750.00000.000044.3550649.29
4022007.11.13 03:58close2020.401.45750.00000.000019.1450668.43
4032007.11.13 03:58close1970.101.45770.00000.0000-41.0350627.40
4042007.11.13 03:58close1990.201.45770.00000.0000-104.0650523.34
4052007.11.13 03:58buy2030.101.45770.00000.0000
4062007.11.13 04:00sell2040.101.45730.00000.0000
4072007.11.13 04:06sell2050.201.45630.00000.0000
4082007.11.13 07:46buy2060.201.45870.00000.0000
4092007.11.13 08:51buy2070.301.45970.00000.0000
4102007.11.13 08:58buy2080.401.46080.00000.0000
4112007.11.13 09:01close2030.101.46130.00000.000036.0050559.34
4122007.11.13 09:01close2060.201.46130.00000.000052.0050611.34
4132007.11.13 09:01close2070.301.46130.00000.000048.0050659.34
4142007.11.13 09:01close2080.401.46130.00000.000020.0050679.34
4152007.11.13 09:01close2040.101.46150.00000.0000-42.0050637.34
4162007.11.13 09:01close2050.201.46150.00000.0000-104.0050533.34
4172007.11.13 09:01buy2090.101.46150.00000.0000
4182007.11.13 09:02sell2100.101.46100.00000.0000
4192007.11.13 09:08sell2110.201.46000.00000.0000
4202007.11.13 09:31buy2120.201.46250.00000.0000
4212007.11.13 09:31buy2130.301.46350.00000.0000
4222007.11.13 11:51sell2140.301.45900.00000.0000
4232007.11.13 12:00sell2150.401.45800.00000.0000
4242007.11.14 03:59buy2160.401.46450.00000.0000
4252007.11.14 04:13buy2170.501.46550.00000.0000
4262007.11.14 04:55buy2180.601.46650.00000.0000
4272007.11.14 11:34buy2190.701.46750.00000.0000
4282007.11.14 11:50buy2200.801.46860.00000.0000
4292007.11.14 12:23close2090.101.46910.00000.000075.7850609.13
4302007.11.14 12:23close2120.201.46910.00000.0000131.5750740.70
4312007.11.14 12:23close2130.301.46910.00000.0000167.3550908.05
4322007.11.14 12:23close2160.401.46910.00000.0000184.0051092.05
4332007.11.14 12:23close2170.501.46910.00000.0000180.0051272.05
4342007.11.14 12:23close2180.601.46910.00000.0000156.0051428.05
4352007.11.14 12:23close2190.701.46910.00000.0000112.0051540.05
4362007.11.14 12:23close2200.801.46910.00000.000040.0051580.05
4372007.11.14 12:23close2100.101.46930.00000.0000-83.0351497.02
4382007.11.14 12:23close2110.201.46930.00000.0000-186.0651310.96
4392007.11.14 12:23close2140.301.46930.00000.0000-309.0951001.88
4402007.11.14 12:23close2150.401.46930.00000.0000-452.1250549.76
4412007.11.14 12:23buy2210.101.46930.00000.0000
4422007.11.14 12:24close2210.101.46980.00000.00005.0050554.76
4432007.11.14 12:24buy2220.101.47000.00000.0000
4442007.11.14 12:26sell2230.101.46920.00000.0000
4452007.11.14 12:49buy2240.201.47100.00000.0000
4462007.11.14 13:37sell2250.201.46820.00000.0000
4472007.11.14 16:13buy2260.301.47200.00000.0000
4482007.11.14 16:14buy2270.401.47300.00000.0000
4492007.11.14 18:11sell2280.301.46720.00000.0000
4502007.11.14 18:40sell2290.401.46610.00000.0000
4512007.11.14 22:06sell2300.501.46510.00000.0000
4522007.11.14 22:48sell2310.601.46410.00000.0000
4532007.11.15 11:24sell2320.701.46300.00000.0000
4542007.11.15 12:45sell2330.801.46200.00000.0000
4552007.11.15 12:46close2220.101.46110.00000.0000-89.6550465.11
4562007.11.15 12:46close2240.201.46110.00000.0000-199.2950265.82
4572007.11.15 12:46close2260.301.46110.00000.0000-328.9449936.88
4582007.11.15 12:46close2270.401.46110.00000.0000-478.5949458.29
4592007.11.15 12:46close2230.101.46130.00000.000078.9149537.20
4602007.11.15 12:46close2250.201.46130.00000.0000137.8349675.03
4612007.11.15 12:46close2280.301.46130.00000.0000176.7449851.77
4622007.11.15 12:46close2290.401.46130.00000.0000191.6550043.42
4632007.11.15 12:46close2300.501.46130.00000.0000189.5750232.98
4642007.11.15 12:46close2310.601.46130.00000.0000167.4850400.46
4652007.11.15 12:46close2320.701.46130.00000.0000119.0050519.46
4662007.11.15 12:46close2330.801.46130.00000.000056.0050575.46
4672007.11.15 12:46sell2340.101.46110.00000.0000
4682007.11.15 12:47close2340.101.46060.00000.00005.0050580.46
4692007.11.15 12:47sell2350.101.46040.00000.0000
4702007.11.15 12:50buy2360.101.46150.00000.0000
4712007.11.15 13:02buy2370.201.46250.00000.0000
4722007.11.15 13:27buy2380.301.46350.00000.0000
4732007.11.15 14:31close2360.101.46350.00000.000020.0050600.46
4742007.11.15 14:31close2370.201.46350.00000.000020.0050620.46
4752007.11.15 14:31close2380.301.46350.00000.00000.0050620.46
4762007.11.15 14:31close2350.101.46370.00000.0000-33.0050587.46
4772007.11.15 14:31buy2390.101.46370.00000.0000
4782007.11.15 14:33sell2400.101.46330.00000.0000
4792007.11.15 15:20buy2410.201.46470.00000.0000
4802007.11.15 15:39sell2420.201.46220.00000.0000
4812007.11.15 15:41sell2430.301.46120.00000.0000
4822007.11.16 10:13sell2440.401.46020.00000.0000
4832007.11.16 10:17close2390.101.45950.00000.0000-42.2250545.25
4842007.11.16 10:17close2410.201.45950.00000.0000-104.4350440.82
4852007.11.16 10:17close2400.101.45970.00000.000035.9750476.79
4862007.11.16 10:17close2420.201.45970.00000.000049.9450526.73
4872007.11.16 10:17close2430.301.45970.00000.000044.9150571.64
4882007.11.16 10:17close2440.401.45970.00000.000020.0050591.64
4892007.11.16 10:17sell2450.101.45950.00000.0000
4902007.11.16 10:19buy2460.101.45980.00000.0000
4912007.11.16 10:21sell2470.201.45820.00000.0000
4922007.11.16 11:00buy2480.201.46080.00000.0000
4932007.11.16 14:39buy2490.301.46180.00000.0000
4942007.11.16 14:39buy2500.401.46290.00000.0000
4952007.11.16 15:03close2460.101.46340.00000.000036.0050627.64
4962007.11.16 15:03close2480.201.46340.00000.000052.0050679.64
4972007.11.16 15:03close2490.301.46340.00000.000048.0050727.64
4982007.11.16 15:03close2500.401.46340.00000.000020.0050747.64
4992007.11.16 15:03close2450.101.46360.00000.0000-41.0050706.64
5002007.11.16 15:03close2470.201.46360.00000.0000-108.0050598.64
5012007.11.16 15:03buy2510.101.46360.00000.0000
5022007.11.16 15:06close2510.101.46410.00000.00005.0050603.64
5032007.11.16 15:06buy2520.101.46430.00000.0000
5042007.11.16 15:08close2520.101.46510.00000.00008.0050611.64
5052007.11.16 15:08buy2530.101.46530.00000.0000
5062007.11.16 15:08close2530.101.46600.00000.00007.0050618.64
5072007.11.16 15:08buy2540.101.46620.00000.0000
5082007.11.16 15:10sell2550.101.46510.00000.0000
5092007.11.16 15:32sell2560.201.46410.00000.0000
5102007.11.16 16:23buy2570.201.46730.00000.0000
5112007.11.16 17:27sell2580.301.46300.00000.0000
5122007.11.16 17:31sell2590.401.46200.00000.0000
5132007.11.19 02:13buy2600.301.46830.00000.0000
5142007.11.20 09:20buy2610.401.46930.00000.0000
5152007.11.20 09:23buy2620.501.47030.00000.0000
5162007.11.20 09:30buy2630.601.47130.00000.0000
5172007.11.20 09:32buy2640.701.47230.00000.0000
5182007.11.20 09:32buy2650.801.47330.00000.0000
5192007.11.20 10:02close2540.101.47420.00000.000079.5750698.21
5202007.11.20 10:02close2570.201.47420.00000.0000137.1450835.35
5212007.11.20 10:02close2600.301.47420.00000.0000176.3551011.70
5222007.11.20 10:02close2610.401.47420.00000.0000196.0051207.70
5232007.11.20 10:02close2620.501.47420.00000.0000195.0051402.70
5242007.11.20 10:02close2630.601.47420.00000.0000174.0051576.70
5252007.11.20 10:02close2640.701.47420.00000.0000133.0051709.70
5262007.11.20 10:02close2650.801.47420.00000.000072.0051781.70
5272007.11.20 10:02close2550.101.47440.00000.0000-93.0651688.64
5282007.11.20 10:02close2560.201.47440.00000.0000-206.1251482.53
5292007.11.20 10:02close2580.301.47440.00000.0000-342.1751140.35
5302007.11.20 10:02close2590.401.47440.00000.0000-496.2350644.12
5312007.11.20 10:02buy2660.101.47440.00000.0000
5322007.11.20 10:05sell2670.101.47390.00000.0000
5332007.11.20 10:07buy2680.201.47540.00000.0000
5342007.11.20 10:08close2660.101.47600.00000.000016.0050660.12
5352007.11.20 10:08close2680.201.47600.00000.000012.0050672.12
5362007.11.20 10:08close2670.101.47620.00000.0000-23.0050649.12
5372007.11.20 10:08buy2690.101.47620.00000.0000
5382007.11.20 10:10sell2700.101.47560.00000.0000
5392007.11.20 10:13sell2710.201.47460.00000.0000
5402007.11.20 10:33close2690.101.47370.00000.0000-25.0050624.12
5412007.11.20 10:33close2700.101.47390.00000.000017.0050641.12
5422007.11.20 10:33close2710.201.47390.00000.000014.0050655.12
5432007.11.20 10:33sell2720.101.47370.00000.0000
5442007.11.20 10:34close2720.101.47320.00000.00005.0050660.12
5452007.11.20 10:34sell2730.101.47300.00000.0000
5462007.11.20 10:35buy2740.101.47390.00000.0000
5472007.11.20 10:45buy2750.201.47490.00000.0000
5482007.11.20 11:22close2740.101.47570.00000.000018.0050678.12
5492007.11.20 11:22close2750.201.47570.00000.000016.0050694.12
5502007.11.20 11:22close2730.101.47590.00000.0000-29.0050665.12
5512007.11.20 11:22buy2760.101.47590.00000.0000
5522007.11.20 11:23sell2770.101.47530.00000.0000
5532007.11.20 11:26buy2780.201.47690.00000.0000
5542007.11.20 11:29close2760.101.47760.00000.000017.0050682.12
5552007.11.20 11:29close2780.201.47760.00000.000014.0050696.12
5562007.11.20 11:29close2770.101.47780.00000.0000-25.0050671.12
5572007.11.20 11:29buy2790.101.47780.00000.0000
5582007.11.20 11:31sell2800.101.47730.00000.0000
5592007.11.20 12:04buy2810.201.47880.00000.0000
5602007.11.20 12:30close2790.101.47950.00000.000017.0050688.12
5612007.11.20 12:30close2810.201.47950.00000.000014.0050702.12
5622007.11.20 12:30close2800.101.47970.00000.0000-24.0050678.12
5632007.11.20 12:30buy2820.101.47970.00000.0000
5642007.11.20 12:31sell2830.101.47910.00000.0000
5652007.11.20 12:33sell2840.201.47810.00000.0000
5662007.11.20 13:35close2820.101.47720.00000.0000-25.0050653.12
5672007.11.20 13:35close2830.101.47740.00000.000017.0050670.12
5682007.11.20 13:35close2840.201.47740.00000.000014.0050684.12
5692007.11.20 13:35sell2850.101.47720.00000.0000
5702007.11.20 13:35buy2860.101.47790.00000.0000
5712007.11.20 14:09buy2870.201.47900.00000.0000
5722007.11.20 15:26close2860.101.47970.00000.000018.0050702.12
5732007.11.20 15:26close2870.201.47970.00000.000014.0050716.12
5742007.11.20 15:26close2850.101.47990.00000.0000-27.0050689.12
5752007.11.20 15:26buy2880.101.47990.00000.0000
5762007.11.20 15:26sell2890.101.47950.00000.0000
5772007.11.20 16:00buy2900.201.48090.00000.0000
5782007.11.20 16:42sell2910.201.47850.00000.0000
5792007.11.20 17:54sell2920.301.47750.00000.0000
5802007.11.20 21:12buy2930.301.48190.00000.0000
5812007.11.20 23:15buy2940.401.48300.00000.0000
5822007.11.20 23:38buy2950.501.48410.00000.0000
5832007.11.20 23:42buy2960.601.48510.00000.0000
5842007.11.21 22:13close2880.101.48570.00000.000057.7850746.91
5852007.11.21 22:13close2900.201.48570.00000.000095.5750842.47
5862007.11.21 22:13close2930.301.48570.00000.0000113.3550955.83
5872007.11.21 22:13close2940.401.48570.00000.0000107.1451062.96
5882007.11.21 22:13close2950.501.48570.00000.000078.9251141.89
5892007.11.21 22:13close2960.601.48570.00000.000034.7151176.59
5902007.11.21 22:13close2890.101.48590.00000.0000-64.0351112.56
5912007.11.21 22:13close2910.201.48590.00000.0000-148.0650964.50
5922007.11.21 22:13close2920.301.48590.00000.0000-252.0950712.42
5932007.11.21 22:13buy2970.101.48590.00000.0000
5942007.11.21 22:16close2970.101.48640.00000.00005.0050717.42
5952007.11.21 22:16buy2980.101.48660.00000.0000
5962007.11.21 22:19sell2990.101.48650.00000.0000
5972007.11.21 22:44sell3000.201.48550.00000.0000
5982007.11.21 23:10close2980.101.48490.00000.0000-17.0050700.42
5992007.11.21 23:10close2990.101.48510.00000.000014.0050714.42
6002007.11.21 23:10close3000.201.48510.00000.00008.0050722.42
6012007.11.21 23:10sell3010.101.48490.00000.0000
6022007.11.21 23:12buy3020.101.48520.00000.0000
6032007.11.22 02:15buy3030.201.48620.00000.0000
6042007.11.22 04:15close3020.101.48670.00000.000014.3550736.77
6052007.11.22 04:15close3030.201.48670.00000.000010.0050746.77
6062007.11.22 04:15close3010.101.48690.00000.0000-20.0950726.68
6072007.11.22 04:15buy3040.101.48690.00000.0000
6082007.11.22 04:17sell3050.101.48670.00000.0000
6092007.11.22 06:06sell3060.201.48560.00000.0000
6102007.11.22 08:43close3040.101.48490.00000.0000-20.0050706.68
6112007.11.22 08:43close3050.101.48510.00000.000016.0050722.68
6122007.11.22 08:43close3060.201.48510.00000.000010.0050732.68
6132007.11.22 08:43sell3070.101.48490.00000.0000
6142007.11.22 08:44buy3080.101.48540.00000.0000
6152007.11.22 08:48sell3090.201.48380.00000.0000
6162007.11.22 10:05close3080.101.48300.00000.0000-24.0050708.68
6172007.11.22 10:05close3070.101.48320.00000.000017.0050725.68
6182007.11.22 10:05close3090.201.48320.00000.000012.0050737.68
6192007.11.22 10:05sell3100.101.48300.00000.0000
6202007.11.22 10:08buy3110.101.48340.00000.0000
6212007.11.22 10:14buy3120.201.48440.00000.0000
6222007.11.22 18:24close3110.101.48500.00000.000016.0050753.68
6232007.11.22 18:24close3120.201.48500.00000.000012.0050765.68
6242007.11.22 18:24close3100.101.48520.00000.0000-22.0050743.68
6252007.11.22 18:24buy3130.101.48520.00000.0000
6262007.11.22 18:24sell3140.101.48460.00000.0000
6272007.11.22 19:08buy3150.201.48620.00000.0000
6282007.11.23 03:07close3130.101.48690.00000.000016.7850760.47
6292007.11.23 03:07close3150.201.48690.00000.000013.5750774.04
6302007.11.23 03:07close3140.101.48710.00000.0000-25.0350749.01
6312007.11.23 03:07buy3160.101.48710.00000.0000
6322007.11.23 03:09sell3170.101.48670.00000.0000
6332007.11.23 03:20buy3180.201.48810.00000.0000
6342007.11.23 03:20close3160.101.48880.00000.000017.0050766.01
6352007.11.23 03:20close3180.201.48880.00000.000014.0050780.01
6362007.11.23 03:20close3170.101.48900.00000.0000-23.0050757.01
6372007.11.23 03:20buy3190.101.48900.00000.0000
6382007.11.23 03:20close3190.101.48950.00000.00005.0050762.01
6392007.11.23 03:20buy3200.101.48970.00000.0000
6402007.11.23 03:20close3200.101.49020.00000.00005.0050767.01
6412007.11.23 03:20buy3210.101.49040.00000.0000
6422007.11.23 03:23sell3220.101.48910.00000.0000
6432007.11.23 03:32buy3230.201.49140.00000.0000
6442007.11.23 03:51buy3240.301.49250.00000.0000
6452007.11.23 03:51close3210.101.49270.00000.000023.0050790.01
6462007.11.23 03:51close3230.201.49270.00000.000026.0050816.01
6472007.11.23 03:51close3240.301.49270.00000.00006.0050822.01
6482007.11.23 03:51close3220.101.49290.00000.0000-38.0050784.01
6492007.11.23 03:51buy3250.101.49290.00000.0000
6502007.11.23 03:54sell3260.101.49200.00000.0000
6512007.11.23 04:31buy3270.201.49390.00000.0000
6522007.11.23 04:32close3250.101.49470.00000.000018.0050802.01
6532007.11.23 04:32close3270.201.49470.00000.000016.0050818.01
6542007.11.23 04:32close3260.101.49490.00000.0000-29.0050789.01
6552007.11.23 04:32buy3280.101.49490.00000.0000
6562007.11.23 04:32close3280.101.49540.00000.00005.0050794.01
6572007.11.23 04:32buy3290.101.49560.00000.0000
6582007.11.23 04:32close3290.101.49610.00000.00005.0050799.01
6592007.11.23 04:32buy3300.101.49630.00000.0000
6602007.11.23 04:34sell3310.101.49540.00000.0000
6612007.11.23 04:39sell3320.201.49440.00000.0000
6622007.11.23 04:47close3300.101.49340.00000.0000-29.0050770.01
6632007.11.23 04:47close3310.101.49360.00000.000018.0050788.01
6642007.11.23 04:47close3320.201.49360.00000.000016.0050804.01
6652007.11.23 04:47sell3330.101.49340.00000.0000
6662007.11.23 04:49buy3340.101.49380.00000.0000
6672007.11.23 04:55buy3350.201.49480.00000.0000
6682007.11.23 06:31sell3360.201.49240.00000.0000
6692007.11.23 08:14sell3370.301.49140.00000.0000
6702007.11.23 08:57sell3380.401.49040.00000.0000
6712007.11.23 09:22close3340.101.48970.00000.0000-41.0050763.01
6722007.11.23 09:22close3350.201.48970.00000.0000-102.0050661.01
6732007.11.23 09:22close3330.101.48990.00000.000035.0050696.01
6742007.11.23 09:22close3360.201.48990.00000.000050.0050746.01
6752007.11.23 09:22close3370.301.48990.00000.000045.0050791.01
6762007.11.23 09:22close3380.401.48990.00000.000020.0050811.01
6772007.11.23 09:22sell3390.101.48970.00000.0000
6782007.11.23 09:26buy3400.101.49000.00000.0000
6792007.11.23 09:28buy3410.201.49100.00000.0000
6802007.11.23 09:33close3400.101.49150.00000.000015.0050826.01
6812007.11.23 09:33close3410.201.49150.00000.000010.0050836.01
6822007.11.23 09:33close3390.101.49170.00000.0000-20.0050816.01
6832007.11.23 09:33buy3420.101.49170.00000.0000
6842007.11.23 09:35close3420.101.49220.00000.00005.0050821.01
6852007.11.23 09:35buy3430.101.49240.00000.0000
6862007.11.23 09:35close3430.101.49290.00000.00005.0050826.01
6872007.11.23 09:35buy3440.101.49310.00000.0000
6882007.11.23 09:38sell3450.101.49220.00000.0000
6892007.11.23 09:50sell3460.201.49120.00000.0000
6902007.11.23 10:11close3440.101.49010.00000.0000-30.0050796.01
6912007.11.23 10:11close3450.101.49030.00000.000019.0050815.01
6922007.11.23 10:11close3460.201.49030.00000.000018.0050833.01
6932007.11.23 10:11sell3470.101.49010.00000.0000
6942007.11.23 10:13close3470.101.48960.00000.00005.0050838.01
6952007.11.23 10:13sell3480.101.48940.00000.0000
6962007.11.23 10:13close3480.101.48890.00000.00005.0050843.01
6972007.11.23 10:13sell3490.101.48870.00000.0000
6982007.11.23 10:14close3490.101.48820.00000.00005.0050848.01
6992007.11.23 10:14sell3500.101.48800.00000.0000
7002007.11.23 10:15close3500.101.48750.00000.00005.0050853.01
7012007.11.23 10:15sell3510.101.48730.00000.0000
7022007.11.23 10:15buy3520.101.48880.00000.0000
7032007.11.23 10:25sell3530.201.48630.00000.0000
7042007.11.23 10:25sell3540.301.48530.00000.0000
7052007.11.23 10:25close3520.101.48500.00000.0000-38.0050815.01
7062007.11.23 10:25close3510.101.48520.00000.000021.0050836.01
7072007.11.23 10:25close3530.201.48520.00000.000022.0050858.01
7082007.11.23 10:25close3540.301.48520.00000.00003.0050861.01
7092007.11.23 10:25sell3550.101.48500.00000.0000
7102007.11.23 10:27buy3560.101.48680.00000.0000
7112007.11.23 10:31buy3570.201.48780.00000.0000
7122007.11.23 11:08sell3580.201.48200.00000.0000
7132007.11.23 11:23sell3590.301.48100.00000.0000
7142007.11.23 11:31sell3600.401.48000.00000.0000
7152007.11.23 12:26sell3610.501.47890.00000.0000
7162007.11.23 12:58close3560.101.47830.00000.0000-85.0050776.01
7172007.11.23 12:58close3570.201.47830.00000.0000-190.0050586.01
7182007.11.23 12:58close3550.101.47850.00000.000065.0050651.01
7192007.11.23 12:58close3580.201.47850.00000.000070.0050721.01
7202007.11.23 12:58close3590.301.47850.00000.000075.0050796.01
7212007.11.23 12:58close3600.401.47850.00000.000060.0050856.01
7222007.11.23 12:58close3610.501.47850.00000.000020.0050876.01
7232007.11.23 12:58sell3620.101.47830.00000.0000
7242007.11.23 13:00buy3630.101.47890.00000.0000
7252007.11.23 13:04buy3640.201.47990.00000.0000
7262007.11.23 13:18close3630.101.48060.00000.000017.0050893.01
7272007.11.23 13:18close3640.201.48060.00000.000014.0050907.01
7282007.11.23 13:18close3620.101.48080.00000.0000-25.0050882.01
7292007.11.23 13:18buy3650.101.48080.00000.0000
7302007.11.23 13:20sell3660.101.48050.00000.0000
7312007.11.23 13:33buy3670.201.48190.00000.0000
7322007.11.23 16:51sell3680.201.47950.00000.0000
7332007.11.23 18:43buy3690.301.48290.00000.0000
7342007.11.23 23:07buy3700.401.48390.00000.0000
7352007.11.26 09:36close3650.101.48450.00000.000036.7850918.79
7362007.11.26 09:36close3670.201.48450.00000.000051.5750970.36
7372007.11.26 09:36close3690.301.48450.00000.000047.3551017.71
7382007.11.26 09:36close3700.401.48450.00000.000023.1451040.85
7392007.11.26 09:36close3660.101.48470.00000.0000-42.0350998.82
7402007.11.26 09:36close3680.201.48470.00000.0000-104.0650894.76
7412007.11.26 09:36buy3710.101.48470.00000.0000
7422007.11.26 09:39sell3720.101.48450.00000.0000
7432007.11.26 09:41buy3730.201.48570.00000.0000
7442007.11.26 09:43close3710.101.48630.00000.000016.0050910.76
7452007.11.26 09:43close3730.201.48630.00000.000012.0050922.76
7462007.11.26 09:43close3720.101.48650.00000.0000-20.0050902.76
7472007.11.26 09:43buy3740.101.48650.00000.0000
7482007.11.26 09:45sell3750.101.48620.00000.0000
7492007.11.26 10:01sell3760.201.48520.00000.0000
7502007.11.26 10:11close3740.101.48450.00000.0000-20.0050882.76
7512007.11.26 10:11close3750.101.48470.00000.000015.0050897.76
7522007.11.26 10:11close3760.201.48470.00000.000010.0050907.76
7532007.11.26 10:11sell3770.101.48450.00000.0000
7542007.11.26 10:12buy3780.101.48490.00000.0000
7552007.11.26 10:35buy3790.201.48590.00000.0000
7562007.11.26 11:18close3780.101.48650.00000.000016.0050923.76
7572007.11.26 11:18close3790.201.48650.00000.000012.0050935.76
7582007.11.26 11:18close3770.101.48670.00000.0000-22.0050913.76
7592007.11.26 11:18buy3800.101.48670.00000.0000
7602007.11.26 11:19close3800.101.48720.00000.00005.0050918.76
7612007.11.26 11:19buy3810.101.48740.00000.0000
7622007.11.26 11:20sell3820.101.48680.00000.0000
7632007.11.26 11:33sell3830.201.48580.00000.0000
7642007.11.26 13:26buy3840.201.48840.00000.0000
7652007.11.26 13:42sell3850.301.48470.00000.0000
7662007.11.26 14:03sell3860.401.48370.00000.0000
7672007.11.26 14:17close3810.101.48280.00000.0000-46.0050872.76
7682007.11.26 14:17close3840.201.48280.00000.0000-112.0050760.76
7692007.11.26 14:17close3820.101.48300.00000.000038.0050798.76
7702007.11.26 14:17close3830.201.48300.00000.000056.0050854.76
7712007.11.26 14:17close3850.301.48300.00000.000051.0050905.76
7722007.11.26 14:17close3860.401.48300.00000.000028.0050933.76
7732007.11.26 14:17sell3870.101.48280.00000.0000
7742007.11.26 14:21buy3880.101.48330.00000.0000
7752007.11.26 15:03buy3890.201.48440.00000.0000
7762007.11.26 15:32close3880.101.48500.00000.000017.0050950.76
7772007.11.26 15:32close3890.201.48500.00000.000012.0050962.76
7782007.11.26 15:32close3870.101.48520.00000.0000-24.0050938.76
7792007.11.26 15:32buy3900.101.48520.00000.0000
7802007.11.26 15:34sell3910.101.48480.00000.0000
7812007.11.26 16:09sell3920.201.48370.00000.0000
7822007.11.26 18:22buy3930.201.48620.00000.0000
7832007.11.26 22:09buy3940.301.48720.00000.0000
7842007.11.26 22:25buy3950.401.48830.00000.0000
7852007.11.27 10:08sell3960.301.48270.00000.0000
7862007.11.27 10:36sell3970.401.48170.00000.0000
7872007.11.27 15:18buy3980.501.48940.00000.0000
7882007.11.27 15:30buy3990.601.49040.00000.0000
7892007.11.28 09:15sell4000.501.48070.00000.0000
7902007.11.28 09:32sell4010.601.47970.00000.0000
7912007.11.28 09:33sell4020.701.47870.00000.0000
7922007.11.28 09:45sell4030.801.47760.00000.0000
7932007.11.28 09:45sell4040.901.47650.00000.0000
7942007.11.28 10:16sell4051.001.47550.00000.0000
7952007.11.28 10:25sell4061.101.47440.00000.0000
7962007.11.28 10:32sell4071.201.47340.00000.0000
7972007.11.28 10:42close3900.101.47270.00000.0000-125.4350813.33
7982007.11.28 10:42close3930.201.47270.00000.0000-270.8650542.47
7992007.11.28 10:42close3940.301.47270.00000.0000-436.2950106.17
8002007.11.28 10:42close3950.401.47270.00000.0000-625.7349480.45
8012007.11.28 10:42close3980.501.47270.00000.0000-836.0848644.37
8022007.11.28 10:42close3990.601.47270.00000.0000-1063.2947581.07
8032007.11.28 10:42close3910.101.47290.00000.0000118.9447700.02
8042007.11.28 10:42close3920.201.47290.00000.0000215.8847915.90
8052007.11.28 10:42close3960.301.47290.00000.0000293.9148209.81
8062007.11.28 10:42close3970.401.47290.00000.0000351.8848561.70
8072007.11.28 10:42close4000.501.47290.00000.0000390.0048951.70
8082007.11.28 10:42close4010.601.47290.00000.0000408.0049359.70
8092007.11.28 10:42close4020.701.47290.00000.0000406.0049765.70
8102007.11.28 10:42close4030.801.47290.00000.0000376.0050141.70
8112007.11.28 10:42close4040.901.47290.00000.0000324.0050465.70
8122007.11.28 10:42close4051.001.47290.00000.0000260.0050725.70
8132007.11.28 10:42close4061.101.47290.00000.0000165.0050890.70
8142007.11.28 10:42close4071.201.47290.00000.000060.0050950.70
8152007.11.28 10:42sell4080.101.47270.00000.0000
8162007.11.28 10:43buy4090.101.47340.00000.0000
8172007.11.28 11:05buy4100.201.47450.00000.0000
8182007.11.28 14:45sell4110.201.47160.00000.0000
8192007.11.28 15:24buy4120.301.47550.00000.0000
8202007.11.28 15:30buy4130.401.47650.00000.0000
8212007.11.28 16:16close4090.101.47720.00000.000038.0050988.70
8222007.11.28 16:16close4100.201.47720.00000.000054.0051042.70
8232007.11.28 16:16close4120.301.47720.00000.000051.0051093.70
8242007.11.28 16:16close4130.401.47720.00000.000028.0051121.70
8252007.11.28 16:16close4080.101.47740.00000.0000-47.0051074.70
8262007.11.28 16:16close4110.201.47740.00000.0000-116.0050958.70
8272007.11.28 16:16buy4140.101.47740.00000.0000
8282007.11.28 16:17sell4150.101.47690.00000.0000
8292007.11.28 16:26sell4160.201.47580.00000.0000
8302007.11.28 17:14close4140.101.47500.00000.0000-24.0050934.70
8312007.11.28 17:14close4150.101.47520.00000.000017.0050951.70
8322007.11.28 17:14close4160.201.47520.00000.000012.0050963.70
8332007.11.28 17:14sell4170.101.47500.00000.0000
8342007.11.28 17:15buy4180.101.47540.00000.0000
8352007.11.28 17:53buy4190.201.47640.00000.0000
8362007.11.28 19:28close4180.101.47700.00000.000016.0050979.70
8372007.11.28 19:28close4190.201.47700.00000.000012.0050991.70
8382007.11.28 19:28close4170.101.47720.00000.0000-22.0050969.70
8392007.11.28 19:28buy4200.101.47720.00000.0000
8402007.11.28 19:35sell4210.101.47730.00000.0000
8412007.11.28 20:43buy4220.201.47820.00000.0000
8422007.11.28 20:56close4200.101.47850.00000.000013.0050982.70
8432007.11.28 20:56close4220.201.47850.00000.00006.0050988.70
8442007.11.28 20:56close4210.101.47870.00000.0000-14.0050974.70
8452007.11.28 20:56buy4230.101.47870.00000.0000
8462007.11.28 20:58sell4240.101.47870.00000.0000
8472007.11.28 20:59buy4250.201.47970.00000.0000
8482007.11.28 21:01close4230.101.48010.00000.000014.0050988.70
8492007.11.28 21:01close4250.201.48010.00000.00008.0050996.70
8502007.11.28 21:01close4240.101.48030.00000.0000-16.0050980.70
8512007.11.28 21:01buy4260.101.48030.00000.0000
8522007.11.28 21:04sell4270.101.48010.00000.0000
8532007.11.28 21:14buy4280.201.48130.00000.0000
8542007.11.28 21:27close4260.101.48200.00000.000017.0050997.70
8552007.11.28 21:27close4280.201.48200.00000.000014.0051011.70
8562007.11.28 21:27close4270.101.48220.00000.0000-21.0050990.70
8572007.11.28 21:27buy4290.101.48220.00000.0000
8582007.11.28 21:29sell4300.101.48160.00000.0000
8592007.11.28 21:33buy4310.201.48340.00000.0000
8602007.11.28 21:33close4290.101.48410.00000.000019.0051009.70
8612007.11.28 21:33close4310.201.48410.00000.000014.0051023.70
8622007.11.28 21:33close4300.101.48430.00000.0000-27.0050996.70
8632007.11.28 21:33buy4320.101.48430.00000.0000
8642007.11.28 21:35sell4330.101.48390.00000.0000
8652007.11.28 21:40buy4340.201.48530.00000.0000
8662007.11.28 22:50sell4350.201.48290.00000.0000
8672007.11.29 03:07sell4360.301.48190.00000.0000
8682007.11.29 03:20sell4370.401.48080.00000.0000
8692007.11.29 09:02close4320.101.48010.00000.0000-42.6550954.05
8702007.11.29 09:02close4340.201.48010.00000.0000-105.2950848.76
8712007.11.29 09:02close4330.101.48030.00000.000035.9150884.67
8722007.11.29 09:02close4350.201.48030.00000.000051.8350936.49
8732007.11.29 09:02close4360.301.48030.00000.000048.0050984.49
8742007.11.29 09:02close4370.401.48030.00000.000020.0051004.49
8752007.11.29 09:02sell4380.101.48010.00000.0000
8762007.11.29 09:03buy4390.101.48070.00000.0000
8772007.11.29 09:23buy4400.201.48170.00000.0000
8782007.11.29 09:36close4390.101.48250.00000.000018.0051022.49
8792007.11.29 09:36close4400.201.48250.00000.000016.0051038.49
8802007.11.29 09:36close4380.101.48270.00000.0000-26.0051012.49
8812007.11.29 09:36buy4410.101.48270.00000.0000
8822007.11.29 09:37sell4420.101.48200.00000.0000
8832007.11.29 09:59sell4430.201.48100.00000.0000
8842007.11.29 10:02close4410.101.48010.00000.0000-26.0050986.49
8852007.11.29 10:02close4420.101.48030.00000.000017.0051003.49
8862007.11.29 10:02close4430.201.48030.00000.000014.0051017.49
8872007.11.29 10:02sell4440.101.48010.00000.0000
8882007.11.29 10:04buy4450.101.48030.00000.0000
8892007.11.29 10:07sell4460.201.47910.00000.0000
8902007.11.29 10:08close4450.101.47830.00000.0000-20.0050997.49
8912007.11.29 10:08close4440.101.47850.00000.000016.0051013.49
8922007.11.29 10:08close4460.201.47850.00000.000012.0051025.49
8932007.11.29 10:08sell4470.101.47830.00000.0000
8942007.11.29 10:09close4470.101.47770.00000.00006.0051031.49
8952007.11.29 10:09sell4480.101.47750.00000.0000
8962007.11.29 10:12buy4490.101.47800.00000.0000
8972007.11.29 10:18sell4500.201.47650.00000.0000
8982007.11.29 10:19close4490.101.47570.00000.0000-23.0051008.49
8992007.11.29 10:19close4480.101.47590.00000.000016.0051024.49
9002007.11.29 10:19close4500.201.47590.00000.000012.0051036.49
9012007.11.29 10:19sell4510.101.47570.00000.0000
9022007.11.29 10:19close4510.101.47520.00000.00005.0051041.49
9032007.11.29 10:19sell4520.101.47500.00000.0000
9042007.11.29 10:21buy4530.101.47600.00000.0000
9052007.11.29 10:31sell4540.201.47390.00000.0000
9062007.11.29 10:31sell4550.301.47290.00000.0000
9072007.11.29 13:10close4530.101.47270.00000.0000-33.0051008.49
9082007.11.29 13:10close4520.101.47290.00000.000021.0051029.49
9092007.11.29 13:10close4540.201.47290.00000.000020.0051049.49
9102007.11.29 13:10close4550.301.47290.00000.00000.0051049.49
9112007.11.29 13:10sell4560.101.47270.00000.0000
9122007.11.29 13:11buy4570.101.47300.00000.0000
9132007.11.29 13:23buy4580.201.47400.00000.0000
9142007.11.29 13:34close4570.101.47450.00000.000015.0051064.49
9152007.11.29 13:34close4580.201.47450.00000.000010.0051074.49
9162007.11.29 13:34close4560.101.47470.00000.0000-20.0051054.49
9172007.11.29 13:34buy4590.101.47470.00000.0000
9182007.11.29 13:36sell4600.101.47430.00000.0000
9192007.11.29 13:50sell4610.201.47330.00000.0000
9202007.11.29 14:37close4590.101.47250.00000.0000-22.0051032.49
9212007.11.29 14:37close4600.101.47270.00000.000016.0051048.49
9222007.11.29 14:37close4610.201.47270.00000.000012.0051060.49
9232007.11.29 14:37sell4620.101.47250.00000.0000
9242007.11.29 14:42buy4630.101.47260.00000.0000
9252007.11.29 14:52buy4640.201.47360.00000.0000
9262007.11.29 15:06close4630.101.47400.00000.000014.0051074.49
9272007.11.29 15:06close4640.201.47400.00000.00008.0051082.49
9282007.11.29 15:06close4620.101.47420.00000.0000-17.0051065.49
9292007.11.29 15:06buy4650.101.47420.00000.0000
9302007.11.29 15:07sell4660.101.47380.00000.0000
9312007.11.29 15:21buy4670.201.47520.00000.0000
9322007.11.29 16:23sell4680.201.47260.00000.0000
9332007.11.29 17:18buy4690.301.47620.00000.0000
9342007.11.29 17:19buy4700.401.47720.00000.0000
9352007.11.29 17:44close4650.101.47780.00000.000036.0051101.49
9362007.11.29 17:44close4670.201.47780.00000.000052.0051153.49
9372007.11.29 17:44close4690.301.47780.00000.000048.0051201.49
9382007.11.29 17:44close4700.401.47780.00000.000024.0051225.49
9392007.11.29 17:44close4660.101.47800.00000.0000-42.0051183.49
9402007.11.29 17:44close4680.201.47800.00000.0000-108.0051075.49
9412007.11.29 17:44buy4710.101.47800.00000.0000
9422007.11.29 17:47sell4720.101.47780.00000.0000
9432007.11.29 18:14sell4730.201.47680.00000.0000
9442007.11.29 19:36close4710.101.47600.00000.0000-20.0051055.49
9452007.11.29 19:36close4720.101.47620.00000.000016.0051071.49
9462007.11.29 19:36close4730.201.47620.00000.000012.0051083.49
9472007.11.29 19:36sell4740.101.47600.00000.0000
9482007.11.29 19:37close4740.101.47550.00000.00005.0051088.49
9492007.11.29 19:37sell4750.101.47530.00000.0000
9502007.11.29 19:39close4750.101.47480.00000.00005.0051093.49
9512007.11.29 19:39sell4760.101.47460.00000.0000
9522007.11.29 19:42buy4770.101.47530.00000.0000
9532007.11.29 19:59buy4780.201.47630.00000.0000
9542007.11.29 23:59close at stop4780.201.47430.00000.0000-40.0051053.49
9552007.11.29 23:59close at stop4770.101.47430.00000.0000-10.0051043.49
9562007.11.29 23:59close at stop4760.101.47450.00000.00001.0051044.49