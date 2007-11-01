Strategy Tester Report
Phantom 4
FXDD-MT4 Demo Server (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.11.29 23:00 (2007.11.01 - 2007.11.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Start_Lot_Size=0.1; Lot_Size_Increment=0.1; Money_Management=false;
Risk_Percent=0.5; Min_Lots=0.1; Max_Lots=5; Auto_Restart=true;
Double_Lotsize=false;
Max_Trades=50; Close_All_Max=false;
Next_Trade=10; Close_By_Percent=false;
TP_Percent=5; SL_Percent=10; Close_By_Profit=5; Close_By_StopLoss=9999; Use_MA_Entry=true;
MA_Period=3; Timeframe=1; Slippage=5; Number_Of_Tries=5;
|Bars in test
|1500
|Ticks modelled
|141960
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|1044.49
|Gross profit
|17649.06
|Gross loss
|-16604.56
|Profit factor
|1.06
|Expected payoff
|2.19
|Absolute drawdown
|1530.13
|Maximal drawdown
|1976.00 (3.92%)
|Relative drawdown
|3.92% (1976.00)
|Total trades
|478
|Short positions (won %)
|228 (66.67%)
|Long positions (won %)
|250 (73.20%)
|Profit trades (% of total)
|335 (70.08%)
|Loss trades (% of total)
|143 (29.92%)
|Largest
|profit trade
|408.00
|loss trade
|-1063.29
|Average
|profit trade
|52.68
|loss trade
|-116.12
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (3540.62)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-3381.69)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3540.62 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-3381.69 (7)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.11.01 00:01
|buy
|1
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.11.01 00:03
|sell
|2
|0.10
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.11.01 01:14
|sell
|3
|0.20
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.11.01 03:32
|close
|1
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|49979.00
|5
|2007.11.01 03:32
|close
|2
|0.10
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|16.00
|49995.00
|6
|2007.11.01 03:32
|close
|3
|0.20
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|10.00
|50005.00
|7
|2007.11.01 03:32
|sell
|4
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.11.01 03:32
|buy
|5
|0.10
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.11.01 07:43
|buy
|6
|0.20
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.11.01 10:02
|sell
|7
|0.20
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.11.01 10:03
|sell
|8
|0.30
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.11.01 10:15
|sell
|9
|0.40
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.11.01 10:54
|close
|5
|0.10
|1.4420
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|49961.00
|14
|2007.11.01 10:54
|close
|6
|0.20
|1.4420
|0.0000
|0.0000
|-108.00
|49853.00
|15
|2007.11.01 10:54
|close
|4
|0.10
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|38.00
|49891.00
|16
|2007.11.01 10:54
|close
|7
|0.20
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|54.00
|49945.00
|17
|2007.11.01 10:54
|close
|8
|0.30
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|48.00
|49993.00
|18
|2007.11.01 10:54
|close
|9
|0.40
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50013.00
|19
|2007.11.01 10:54
|sell
|10
|0.10
|1.4420
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.11.01 10:55
|buy
|11
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|21
|2007.11.01 11:02
|buy
|12
|0.20
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.11.01 13:14
|sell
|13
|0.20
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.11.01 18:06
|buy
|14
|0.30
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.11.01 18:17
|buy
|15
|0.40
|1.4455
|0.0000
|0.0000
|25
|2007.11.01 18:19
|close
|11
|0.10
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|36.00
|50049.00
|26
|2007.11.01 18:19
|close
|12
|0.20
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|52.00
|50101.00
|27
|2007.11.01 18:19
|close
|14
|0.30
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|48.00
|50149.00
|28
|2007.11.01 18:19
|close
|15
|0.40
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|24.00
|50173.00
|29
|2007.11.01 18:19
|close
|10
|0.10
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|-43.00
|50130.00
|30
|2007.11.01 18:19
|close
|13
|0.20
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|-106.00
|50024.00
|31
|2007.11.01 18:19
|buy
|16
|0.10
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.11.01 18:23
|sell
|17
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|33
|2007.11.01 18:42
|buy
|18
|0.20
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.11.01 19:36
|sell
|19
|0.20
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|35
|2007.11.01 19:58
|sell
|20
|0.30
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.11.01 21:57
|sell
|21
|0.40
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|37
|2007.11.01 22:31
|close
|16
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|49984.00
|38
|2007.11.01 22:31
|close
|18
|0.20
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-100.00
|49884.00
|39
|2007.11.01 22:31
|close
|17
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|35.00
|49919.00
|40
|2007.11.01 22:31
|close
|19
|0.20
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|50.00
|49969.00
|41
|2007.11.01 22:31
|close
|20
|0.30
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|45.00
|50014.00
|42
|2007.11.01 22:31
|close
|21
|0.40
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50034.00
|43
|2007.11.01 22:31
|sell
|22
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.11.01 22:32
|buy
|23
|0.10
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|45
|2007.11.02 01:12
|buy
|24
|0.20
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.11.02 05:11
|close
|23
|0.10
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|15.78
|50049.78
|47
|2007.11.02 05:11
|close
|24
|0.20
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50061.78
|48
|2007.11.02 05:11
|close
|22
|0.10
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|-22.03
|50039.76
|49
|2007.11.02 05:11
|buy
|25
|0.10
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.11.02 05:12
|sell
|26
|0.10
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|51
|2007.11.02 07:27
|sell
|27
|0.20
|1.4432
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.11.02 08:09
|close
|25
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|50019.76
|53
|2007.11.02 08:09
|close
|26
|0.10
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|15.00
|50034.76
|54
|2007.11.02 08:09
|close
|27
|0.20
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|10.00
|50044.76
|55
|2007.11.02 08:09
|sell
|28
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.11.02 08:10
|buy
|29
|0.10
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|57
|2007.11.02 08:26
|buy
|30
|0.20
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.11.02 08:59
|close
|29
|0.10
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50060.76
|59
|2007.11.02 08:59
|close
|30
|0.20
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50072.76
|60
|2007.11.02 08:59
|close
|28
|0.10
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|50049.76
|61
|2007.11.02 08:59
|buy
|31
|0.10
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.11.02 09:00
|close
|31
|0.10
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50054.76
|63
|2007.11.02 09:00
|buy
|32
|0.10
|1.4455
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.11.02 09:02
|close
|32
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50059.76
|65
|2007.11.02 09:02
|buy
|33
|0.10
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.11.02 09:05
|sell
|34
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.11.02 09:09
|sell
|35
|0.20
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.11.02 09:22
|buy
|36
|0.20
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.11.02 11:15
|buy
|37
|0.30
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.11.02 14:29
|buy
|38
|0.40
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|71
|2007.11.02 14:40
|close
|33
|0.10
|1.4497
|0.0000
|0.0000
|35.00
|50094.76
|72
|2007.11.02 14:40
|close
|36
|0.20
|1.4497
|0.0000
|0.0000
|50.00
|50144.76
|73
|2007.11.02 14:40
|close
|37
|0.30
|1.4497
|0.0000
|0.0000
|42.00
|50186.76
|74
|2007.11.02 14:40
|close
|38
|0.40
|1.4497
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50202.76
|75
|2007.11.02 14:40
|close
|34
|0.10
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|50163.76
|76
|2007.11.02 14:40
|close
|35
|0.20
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|-98.00
|50065.76
|77
|2007.11.02 14:40
|buy
|39
|0.10
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.11.02 14:41
|close
|39
|0.10
|1.4506
|0.0000
|0.0000
|7.00
|50072.76
|79
|2007.11.02 14:41
|buy
|40
|0.10
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.11.02 14:41
|close
|40
|0.10
|1.4513
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50077.76
|81
|2007.11.02 14:41
|buy
|41
|0.10
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.11.02 14:41
|close
|41
|0.10
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50082.76
|83
|2007.11.02 14:41
|buy
|42
|0.10
|1.4522
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.11.02 14:44
|sell
|43
|0.10
|1.4510
|0.0000
|0.0000
|85
|2007.11.02 14:45
|sell
|44
|0.20
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.11.02 14:46
|sell
|45
|0.30
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|87
|2007.11.02 14:46
|close
|42
|0.10
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|50047.76
|88
|2007.11.02 14:46
|close
|43
|0.10
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|21.00
|50068.76
|89
|2007.11.02 14:46
|close
|44
|0.20
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50090.76
|90
|2007.11.02 14:46
|close
|45
|0.30
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|0.00
|50090.76
|91
|2007.11.02 14:46
|sell
|46
|0.10
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.11.02 14:48
|buy
|47
|0.10
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|93
|2007.11.02 14:53
|sell
|48
|0.20
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.11.02 16:05
|sell
|49
|0.30
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|95
|2007.11.02 16:05
|close
|47
|0.10
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|50055.76
|96
|2007.11.02 16:05
|close
|46
|0.10
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|21.00
|50076.76
|97
|2007.11.02 16:05
|close
|48
|0.20
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50098.76
|98
|2007.11.02 16:05
|close
|49
|0.30
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|3.00
|50101.76
|99
|2007.11.02 16:05
|sell
|50
|0.10
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.11.02 16:06
|buy
|51
|0.10
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.11.02 16:17
|buy
|52
|0.20
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.11.02 16:41
|close
|51
|0.10
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50119.76
|103
|2007.11.02 16:41
|close
|52
|0.20
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50135.76
|104
|2007.11.02 16:41
|close
|50
|0.10
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|50107.76
|105
|2007.11.02 16:41
|buy
|53
|0.10
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.11.02 16:42
|sell
|54
|0.10
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|107
|2007.11.02 17:53
|sell
|55
|0.20
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.11.02 18:31
|buy
|56
|0.20
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|109
|2007.11.02 18:40
|buy
|57
|0.30
|1.4513
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.11.02 18:59
|buy
|58
|0.40
|1.4523
|0.0000
|0.0000
|111
|2007.11.05 10:03
|sell
|59
|0.30
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.11.05 10:15
|sell
|60
|0.40
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|113
|2007.11.05 12:52
|sell
|61
|0.50
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.11.06 13:05
|buy
|62
|0.50
|1.4533
|0.0000
|0.0000
|115
|2007.11.06 13:14
|buy
|63
|0.60
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.11.06 13:46
|buy
|64
|0.70
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|117
|2007.11.06 16:00
|buy
|65
|0.80
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.11.07 04:25
|buy
|66
|0.90
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|119
|2007.11.07 04:27
|buy
|67
|1.00
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.11.07 04:27
|close
|53
|0.10
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|97.35
|50205.11
|121
|2007.11.07 04:27
|close
|56
|0.20
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|172.71
|50377.81
|122
|2007.11.07 04:27
|close
|57
|0.30
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|229.06
|50606.87
|123
|2007.11.07 04:27
|close
|58
|0.40
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|265.41
|50872.28
|124
|2007.11.07 04:27
|close
|62
|0.50
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|283.92
|51156.20
|125
|2007.11.07 04:27
|close
|63
|0.60
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|280.71
|51436.91
|126
|2007.11.07 04:27
|close
|64
|0.70
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|257.49
|51694.40
|127
|2007.11.07 04:27
|close
|65
|0.80
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|214.27
|51908.67
|128
|2007.11.07 04:27
|close
|66
|0.90
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|153.00
|52061.67
|129
|2007.11.07 04:27
|close
|67
|1.00
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|60.00
|52121.67
|130
|2007.11.07 04:27
|close
|54
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-103.09
|52018.59
|131
|2007.11.07 04:27
|close
|55
|0.20
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-226.17
|51792.41
|132
|2007.11.07 04:27
|close
|59
|0.30
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-369.17
|51423.24
|133
|2007.11.07 04:27
|close
|60
|0.40
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-532.23
|50891.01
|134
|2007.11.07 04:27
|close
|61
|0.50
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-715.29
|50175.72
|135
|2007.11.07 04:27
|buy
|68
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.11.07 04:28
|close
|68
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|26.00
|50201.72
|137
|2007.11.07 04:28
|buy
|69
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.11.07 04:28
|close
|69
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|6.00
|50207.72
|139
|2007.11.07 04:28
|buy
|70
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.11.07 04:28
|close
|70
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50212.72
|141
|2007.11.07 04:28
|buy
|71
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.11.07 04:29
|close
|71
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50217.72
|143
|2007.11.07 04:29
|buy
|72
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.11.07 04:30
|close
|72
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50237.72
|145
|2007.11.07 04:30
|buy
|73
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.11.07 04:32
|sell
|74
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|147
|2007.11.07 04:49
|sell
|75
|0.20
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.11.07 04:50
|sell
|76
|0.30
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.11.07 04:51
|close
|73
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|50181.72
|150
|2007.11.07 04:51
|close
|74
|0.10
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|24.00
|50205.72
|151
|2007.11.07 04:51
|close
|75
|0.20
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|28.00
|50233.72
|152
|2007.11.07 04:51
|close
|76
|0.30
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50245.72
|153
|2007.11.07 04:51
|sell
|77
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.11.07 04:52
|buy
|78
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|155
|2007.11.07 04:52
|buy
|79
|0.20
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.11.07 05:25
|buy
|80
|0.30
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.11.07 05:42
|close
|78
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50265.72
|158
|2007.11.07 05:42
|close
|79
|0.20
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50285.72
|159
|2007.11.07 05:42
|close
|80
|0.30
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|0.00
|50285.72
|160
|2007.11.07 05:42
|close
|77
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|50252.72
|161
|2007.11.07 05:42
|buy
|81
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.11.07 05:46
|sell
|82
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.11.07 07:26
|buy
|83
|0.20
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.11.07 09:18
|sell
|84
|0.20
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|165
|2007.11.07 09:42
|sell
|85
|0.30
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.11.07 11:08
|buy
|86
|0.30
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|167
|2007.11.07 11:14
|buy
|87
|0.40
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.11.07 11:15
|buy
|88
|0.50
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|169
|2007.11.07 11:21
|buy
|89
|0.60
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.11.07 11:22
|close
|81
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|56.00
|50308.72
|171
|2007.11.07 11:22
|close
|83
|0.20
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|92.00
|50400.72
|172
|2007.11.07 11:22
|close
|86
|0.30
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|108.00
|50508.72
|173
|2007.11.07 11:22
|close
|87
|0.40
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|104.00
|50612.72
|174
|2007.11.07 11:22
|close
|88
|0.50
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|80.00
|50692.72
|175
|2007.11.07 11:22
|close
|89
|0.60
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|36.00
|50728.72
|176
|2007.11.07 11:22
|close
|82
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|50664.72
|177
|2007.11.07 11:22
|close
|84
|0.20
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|-148.00
|50516.72
|178
|2007.11.07 11:22
|close
|85
|0.30
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|-252.00
|50264.72
|179
|2007.11.07 11:22
|buy
|90
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.11.07 11:23
|sell
|91
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.11.07 11:25
|sell
|92
|0.20
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.11.07 12:34
|close
|90
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|50234.72
|183
|2007.11.07 12:34
|close
|91
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|19.00
|50253.72
|184
|2007.11.07 12:34
|close
|92
|0.20
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50271.72
|185
|2007.11.07 12:34
|sell
|93
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.11.07 12:36
|buy
|94
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|187
|2007.11.07 13:27
|buy
|95
|0.20
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.11.07 13:32
|close
|94
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50288.72
|189
|2007.11.07 13:32
|close
|95
|0.20
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50302.72
|190
|2007.11.07 13:32
|close
|93
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|50280.72
|191
|2007.11.07 13:32
|buy
|96
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.11.07 13:33
|sell
|97
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.11.07 14:00
|sell
|98
|0.20
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|194
|2007.11.07 14:08
|close
|96
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|50254.72
|195
|2007.11.07 14:08
|close
|97
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50271.72
|196
|2007.11.07 14:08
|close
|98
|0.20
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50285.72
|197
|2007.11.07 14:08
|sell
|99
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.11.07 14:09
|buy
|100
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|199
|2007.11.07 14:44
|buy
|101
|0.20
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.11.07 14:52
|close
|100
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50301.72
|201
|2007.11.07 14:52
|close
|101
|0.20
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50313.72
|202
|2007.11.07 14:52
|close
|99
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|50290.72
|203
|2007.11.07 14:52
|buy
|102
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.11.07 14:53
|sell
|103
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|205
|2007.11.07 14:54
|buy
|104
|0.20
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.11.07 15:04
|close
|102
|0.10
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50306.72
|207
|2007.11.07 15:04
|close
|104
|0.20
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50318.72
|208
|2007.11.07 15:04
|close
|103
|0.10
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|50296.72
|209
|2007.11.07 15:04
|buy
|105
|0.10
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.11.07 15:04
|close
|105
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50301.72
|211
|2007.11.07 15:04
|buy
|106
|0.10
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.11.07 15:05
|close
|106
|0.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50306.72
|213
|2007.11.07 15:05
|buy
|107
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.11.07 15:05
|close
|107
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50311.72
|215
|2007.11.07 15:05
|buy
|108
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.11.07 15:06
|sell
|109
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|217
|2007.11.07 15:21
|sell
|110
|0.20
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.11.07 15:31
|sell
|111
|0.30
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|219
|2007.11.07 15:31
|close
|108
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|50277.72
|220
|2007.11.07 15:31
|close
|109
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50297.72
|221
|2007.11.07 15:31
|close
|110
|0.20
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50317.72
|222
|2007.11.07 15:31
|close
|111
|0.30
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|0.00
|50317.72
|223
|2007.11.07 15:31
|sell
|112
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|224
|2007.11.07 15:32
|buy
|113
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|225
|2007.11.07 15:45
|buy
|114
|0.20
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.11.07 16:28
|sell
|115
|0.20
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|227
|2007.11.07 16:45
|sell
|116
|0.30
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.11.07 17:54
|sell
|117
|0.40
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|229
|2007.11.07 18:33
|close
|113
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|50270.72
|230
|2007.11.07 18:33
|close
|114
|0.20
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|-116.00
|50154.72
|231
|2007.11.07 18:33
|close
|112
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|39.00
|50193.72
|232
|2007.11.07 18:33
|close
|115
|0.20
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|56.00
|50249.72
|233
|2007.11.07 18:33
|close
|116
|0.30
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|51.00
|50300.72
|234
|2007.11.07 18:33
|close
|117
|0.40
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|28.00
|50328.72
|235
|2007.11.07 18:33
|sell
|118
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.11.07 18:35
|buy
|119
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.11.07 18:53
|buy
|120
|0.20
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.11.07 20:44
|close
|119
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|15.00
|50343.72
|239
|2007.11.07 20:44
|close
|120
|0.20
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|10.00
|50353.72
|240
|2007.11.07 20:44
|close
|118
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|50333.72
|241
|2007.11.07 20:44
|buy
|121
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.11.07 20:49
|sell
|122
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|243
|2007.11.07 22:04
|sell
|123
|0.20
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|244
|2007.11.07 22:16
|close
|121
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|50314.72
|245
|2007.11.07 22:16
|close
|122
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|15.00
|50329.72
|246
|2007.11.07 22:16
|close
|123
|0.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|10.00
|50339.72
|247
|2007.11.07 22:16
|sell
|124
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.11.07 22:18
|buy
|125
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|249
|2007.11.07 22:27
|sell
|126
|0.20
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.11.07 22:27
|close
|125
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|50317.72
|251
|2007.11.07 22:27
|close
|124
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50333.72
|252
|2007.11.07 22:27
|close
|126
|0.20
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50345.72
|253
|2007.11.07 22:27
|sell
|127
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.11.07 22:28
|close
|127
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50350.72
|255
|2007.11.07 22:28
|sell
|128
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.11.07 22:29
|buy
|129
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|257
|2007.11.07 23:14
|buy
|130
|0.20
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.11.08 00:31
|sell
|131
|0.20
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|259
|2007.11.08 02:40
|buy
|132
|0.30
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.11.08 09:50
|buy
|133
|0.40
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|261
|2007.11.08 17:01
|close
|129
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|41.35
|50392.07
|262
|2007.11.08 17:01
|close
|130
|0.20
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|62.71
|50454.78
|263
|2007.11.08 17:01
|close
|132
|0.30
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|57.00
|50511.78
|264
|2007.11.08 17:01
|close
|133
|0.40
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|36.00
|50547.78
|265
|2007.11.08 17:01
|close
|128
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|-54.09
|50493.69
|266
|2007.11.08 17:01
|close
|131
|0.20
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|-128.00
|50365.69
|267
|2007.11.08 17:01
|buy
|134
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.11.08 17:02
|close
|134
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|6.00
|50371.69
|269
|2007.11.08 17:02
|buy
|135
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.11.08 17:02
|close
|135
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50376.69
|271
|2007.11.08 17:02
|buy
|136
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.11.08 17:04
|close
|136
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50381.69
|273
|2007.11.08 17:04
|buy
|137
|0.10
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.11.08 17:06
|sell
|138
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.11.08 18:00
|sell
|139
|0.20
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.11.08 19:08
|close
|137
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|50351.69
|277
|2007.11.08 19:08
|close
|138
|0.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50371.69
|278
|2007.11.08 19:08
|close
|139
|0.20
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50389.69
|279
|2007.11.08 19:08
|sell
|140
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.11.08 19:10
|buy
|141
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|281
|2007.11.08 19:20
|sell
|142
|0.20
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.11.08 19:46
|buy
|143
|0.20
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|283
|2007.11.08 21:44
|sell
|144
|0.30
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|284
|2007.11.09 02:27
|buy
|145
|0.30
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|285
|2007.11.09 03:10
|buy
|146
|0.40
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.11.09 03:11
|buy
|147
|0.50
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|287
|2007.11.09 03:29
|buy
|148
|0.60
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.11.09 03:37
|close
|141
|0.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|57.78
|50447.47
|289
|2007.11.09 03:37
|close
|143
|0.20
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|95.57
|50543.04
|290
|2007.11.09 03:37
|close
|145
|0.30
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|114.00
|50657.04
|291
|2007.11.09 03:37
|close
|146
|0.40
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|112.00
|50769.04
|292
|2007.11.09 03:37
|close
|147
|0.50
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|85.00
|50854.04
|293
|2007.11.09 03:37
|close
|148
|0.60
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|36.00
|50890.04
|294
|2007.11.09 03:37
|close
|140
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|-63.03
|50827.01
|295
|2007.11.09 03:37
|close
|142
|0.20
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|-146.06
|50680.95
|296
|2007.11.09 03:37
|close
|144
|0.30
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|-249.09
|50431.87
|297
|2007.11.09 03:37
|buy
|149
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.11.09 03:40
|sell
|150
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|299
|2007.11.09 03:43
|sell
|151
|0.20
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.11.09 03:54
|close
|149
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|50406.87
|301
|2007.11.09 03:54
|close
|150
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50423.87
|302
|2007.11.09 03:54
|close
|151
|0.20
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50437.87
|303
|2007.11.09 03:54
|sell
|152
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.11.09 03:56
|close
|152
|0.10
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50442.87
|305
|2007.11.09 03:56
|sell
|153
|0.10
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.11.09 03:57
|buy
|154
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|307
|2007.11.09 04:28
|sell
|155
|0.20
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.11.09 05:41
|buy
|156
|0.20
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|309
|2007.11.09 05:46
|buy
|157
|0.30
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.11.09 10:03
|sell
|158
|0.30
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|311
|2007.11.09 12:21
|buy
|159
|0.40
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.11.09 12:24
|buy
|160
|0.50
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|313
|2007.11.09 13:34
|sell
|161
|0.40
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.11.09 14:02
|sell
|162
|0.50
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|315
|2007.11.09 18:29
|sell
|163
|0.60
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.11.09 18:36
|sell
|164
|0.70
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|317
|2007.11.09 18:37
|sell
|165
|0.80
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.11.12 06:26
|sell
|166
|0.90
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|319
|2007.11.12 10:58
|sell
|167
|1.00
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.11.12 11:00
|close
|154
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-109.22
|50333.65
|321
|2007.11.12 11:00
|close
|156
|0.20
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-238.43
|50095.22
|322
|2007.11.12 11:00
|close
|157
|0.30
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-387.65
|49707.57
|323
|2007.11.12 11:00
|close
|159
|0.40
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-560.86
|49146.71
|324
|2007.11.12 11:00
|close
|160
|0.50
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-751.08
|48395.63
|325
|2007.11.12 11:00
|close
|153
|0.10
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|99.97
|48495.60
|326
|2007.11.12 11:00
|close
|155
|0.20
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|179.94
|48675.54
|327
|2007.11.12 11:00
|close
|158
|0.30
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|236.91
|48912.46
|328
|2007.11.12 11:00
|close
|161
|0.40
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|275.88
|49188.34
|329
|2007.11.12 11:00
|close
|162
|0.50
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|294.86
|49483.20
|330
|2007.11.12 11:00
|close
|163
|0.60
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|293.83
|49777.02
|331
|2007.11.12 11:00
|close
|164
|0.70
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|265.80
|50042.82
|332
|2007.11.12 11:00
|close
|165
|0.80
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|207.77
|50250.59
|333
|2007.11.12 11:00
|close
|166
|0.90
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|144.00
|50394.59
|334
|2007.11.12 11:00
|close
|167
|1.00
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|60.00
|50454.59
|335
|2007.11.12 11:00
|sell
|168
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.11.12 11:00
|close
|168
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50459.59
|337
|2007.11.12 11:00
|sell
|169
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.11.12 11:02
|close
|169
|0.10
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|6.00
|50465.59
|339
|2007.11.12 11:02
|sell
|170
|0.10
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.11.12 11:04
|buy
|171
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|341
|2007.11.12 11:11
|buy
|172
|0.20
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.11.12 12:19
|sell
|173
|0.20
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|343
|2007.11.12 12:49
|sell
|174
|0.30
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.11.12 13:11
|sell
|175
|0.40
|1.4558
|0.0000
|0.0000
|345
|2007.11.12 13:11
|close
|171
|0.10
|1.4548
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|50417.59
|346
|2007.11.12 13:11
|close
|172
|0.20
|1.4548
|0.0000
|0.0000
|-116.00
|50301.59
|347
|2007.11.12 13:11
|close
|170
|0.10
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|38.00
|50339.59
|348
|2007.11.12 13:11
|close
|173
|0.20
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|56.00
|50395.59
|349
|2007.11.12 13:11
|close
|174
|0.30
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|54.00
|50449.59
|350
|2007.11.12 13:11
|close
|175
|0.40
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|32.00
|50481.59
|351
|2007.11.12 13:11
|sell
|176
|0.10
|1.4548
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.11.12 13:13
|buy
|177
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|353
|2007.11.12 13:17
|buy
|178
|0.20
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|354
|2007.11.12 13:27
|close
|177
|0.10
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50498.59
|355
|2007.11.12 13:27
|close
|178
|0.20
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50512.59
|356
|2007.11.12 13:27
|close
|176
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|50487.59
|357
|2007.11.12 13:27
|buy
|179
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.11.12 13:29
|sell
|180
|0.10
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|359
|2007.11.12 13:56
|sell
|181
|0.20
|1.4559
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.11.12 13:57
|close
|179
|0.10
|1.4551
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|50465.59
|361
|2007.11.12 13:57
|close
|180
|0.10
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50481.59
|362
|2007.11.12 13:57
|close
|181
|0.20
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50493.59
|363
|2007.11.12 13:57
|sell
|182
|0.10
|1.4551
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.11.12 13:58
|buy
|183
|0.10
|1.4558
|0.0000
|0.0000
|365
|2007.11.12 14:07
|buy
|184
|0.20
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.11.12 15:06
|close
|183
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50510.59
|367
|2007.11.12 15:06
|close
|184
|0.20
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50524.59
|368
|2007.11.12 15:06
|close
|182
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|50498.59
|369
|2007.11.12 15:06
|buy
|185
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.11.12 15:07
|sell
|186
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|371
|2007.11.12 15:38
|sell
|187
|0.20
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|372
|2007.11.12 16:00
|close
|185
|0.10
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|50476.59
|373
|2007.11.12 16:00
|close
|186
|0.10
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50492.59
|374
|2007.11.12 16:00
|close
|187
|0.20
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50504.59
|375
|2007.11.12 16:00
|sell
|188
|0.10
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.11.12 16:01
|buy
|189
|0.10
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|377
|2007.11.12 16:14
|sell
|190
|0.20
|1.4544
|0.0000
|0.0000
|378
|2007.11.12 16:22
|close
|189
|0.10
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|50478.59
|379
|2007.11.12 16:22
|close
|188
|0.10
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50496.59
|380
|2007.11.12 16:22
|close
|190
|0.20
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50510.59
|381
|2007.11.12 16:22
|sell
|191
|0.10
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.11.12 16:25
|buy
|192
|0.10
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|383
|2007.11.12 16:40
|buy
|193
|0.20
|1.4549
|0.0000
|0.0000
|384
|2007.11.12 16:53
|close
|192
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50526.59
|385
|2007.11.12 16:53
|close
|193
|0.20
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|10.00
|50536.59
|386
|2007.11.12 16:53
|close
|191
|0.10
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|50515.59
|387
|2007.11.12 16:53
|buy
|194
|0.10
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|388
|2007.11.12 16:55
|sell
|195
|0.10
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|389
|2007.11.12 17:03
|sell
|196
|0.20
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.11.12 17:09
|close
|194
|0.10
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|50495.59
|391
|2007.11.12 17:09
|close
|195
|0.10
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|15.00
|50510.59
|392
|2007.11.12 17:09
|close
|196
|0.20
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|10.00
|50520.59
|393
|2007.11.12 17:09
|sell
|197
|0.10
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.11.12 17:10
|buy
|198
|0.10
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|395
|2007.11.12 18:21
|sell
|199
|0.20
|1.4525
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.11.12 19:01
|buy
|200
|0.20
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|397
|2007.11.12 21:20
|buy
|201
|0.30
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|398
|2007.11.12 21:31
|buy
|202
|0.40
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|399
|2007.11.13 03:58
|close
|198
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|34.78
|50555.37
|400
|2007.11.13 03:58
|close
|200
|0.20
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|49.57
|50604.94
|401
|2007.11.13 03:58
|close
|201
|0.30
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|44.35
|50649.29
|402
|2007.11.13 03:58
|close
|202
|0.40
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|19.14
|50668.43
|403
|2007.11.13 03:58
|close
|197
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|-41.03
|50627.40
|404
|2007.11.13 03:58
|close
|199
|0.20
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|-104.06
|50523.34
|405
|2007.11.13 03:58
|buy
|203
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.11.13 04:00
|sell
|204
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|407
|2007.11.13 04:06
|sell
|205
|0.20
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|408
|2007.11.13 07:46
|buy
|206
|0.20
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|409
|2007.11.13 08:51
|buy
|207
|0.30
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.11.13 08:58
|buy
|208
|0.40
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|411
|2007.11.13 09:01
|close
|203
|0.10
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|36.00
|50559.34
|412
|2007.11.13 09:01
|close
|206
|0.20
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|52.00
|50611.34
|413
|2007.11.13 09:01
|close
|207
|0.30
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|48.00
|50659.34
|414
|2007.11.13 09:01
|close
|208
|0.40
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50679.34
|415
|2007.11.13 09:01
|close
|204
|0.10
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|50637.34
|416
|2007.11.13 09:01
|close
|205
|0.20
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|-104.00
|50533.34
|417
|2007.11.13 09:01
|buy
|209
|0.10
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.11.13 09:02
|sell
|210
|0.10
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|419
|2007.11.13 09:08
|sell
|211
|0.20
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.11.13 09:31
|buy
|212
|0.20
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|421
|2007.11.13 09:31
|buy
|213
|0.30
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|422
|2007.11.13 11:51
|sell
|214
|0.30
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|423
|2007.11.13 12:00
|sell
|215
|0.40
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|424
|2007.11.14 03:59
|buy
|216
|0.40
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|425
|2007.11.14 04:13
|buy
|217
|0.50
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|426
|2007.11.14 04:55
|buy
|218
|0.60
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|427
|2007.11.14 11:34
|buy
|219
|0.70
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.11.14 11:50
|buy
|220
|0.80
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|429
|2007.11.14 12:23
|close
|209
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|75.78
|50609.13
|430
|2007.11.14 12:23
|close
|212
|0.20
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|131.57
|50740.70
|431
|2007.11.14 12:23
|close
|213
|0.30
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|167.35
|50908.05
|432
|2007.11.14 12:23
|close
|216
|0.40
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|184.00
|51092.05
|433
|2007.11.14 12:23
|close
|217
|0.50
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|180.00
|51272.05
|434
|2007.11.14 12:23
|close
|218
|0.60
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|156.00
|51428.05
|435
|2007.11.14 12:23
|close
|219
|0.70
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|112.00
|51540.05
|436
|2007.11.14 12:23
|close
|220
|0.80
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|40.00
|51580.05
|437
|2007.11.14 12:23
|close
|210
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|-83.03
|51497.02
|438
|2007.11.14 12:23
|close
|211
|0.20
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|-186.06
|51310.96
|439
|2007.11.14 12:23
|close
|214
|0.30
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|-309.09
|51001.88
|440
|2007.11.14 12:23
|close
|215
|0.40
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|-452.12
|50549.76
|441
|2007.11.14 12:23
|buy
|221
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|442
|2007.11.14 12:24
|close
|221
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50554.76
|443
|2007.11.14 12:24
|buy
|222
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|444
|2007.11.14 12:26
|sell
|223
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|445
|2007.11.14 12:49
|buy
|224
|0.20
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|446
|2007.11.14 13:37
|sell
|225
|0.20
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|447
|2007.11.14 16:13
|buy
|226
|0.30
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|448
|2007.11.14 16:14
|buy
|227
|0.40
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|449
|2007.11.14 18:11
|sell
|228
|0.30
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.11.14 18:40
|sell
|229
|0.40
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|451
|2007.11.14 22:06
|sell
|230
|0.50
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|452
|2007.11.14 22:48
|sell
|231
|0.60
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|453
|2007.11.15 11:24
|sell
|232
|0.70
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.11.15 12:45
|sell
|233
|0.80
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|455
|2007.11.15 12:46
|close
|222
|0.10
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|-89.65
|50465.11
|456
|2007.11.15 12:46
|close
|224
|0.20
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|-199.29
|50265.82
|457
|2007.11.15 12:46
|close
|226
|0.30
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|-328.94
|49936.88
|458
|2007.11.15 12:46
|close
|227
|0.40
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|-478.59
|49458.29
|459
|2007.11.15 12:46
|close
|223
|0.10
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|78.91
|49537.20
|460
|2007.11.15 12:46
|close
|225
|0.20
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|137.83
|49675.03
|461
|2007.11.15 12:46
|close
|228
|0.30
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|176.74
|49851.77
|462
|2007.11.15 12:46
|close
|229
|0.40
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|191.65
|50043.42
|463
|2007.11.15 12:46
|close
|230
|0.50
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|189.57
|50232.98
|464
|2007.11.15 12:46
|close
|231
|0.60
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|167.48
|50400.46
|465
|2007.11.15 12:46
|close
|232
|0.70
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|119.00
|50519.46
|466
|2007.11.15 12:46
|close
|233
|0.80
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|56.00
|50575.46
|467
|2007.11.15 12:46
|sell
|234
|0.10
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|468
|2007.11.15 12:47
|close
|234
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50580.46
|469
|2007.11.15 12:47
|sell
|235
|0.10
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.11.15 12:50
|buy
|236
|0.10
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|471
|2007.11.15 13:02
|buy
|237
|0.20
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.11.15 13:27
|buy
|238
|0.30
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|473
|2007.11.15 14:31
|close
|236
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50600.46
|474
|2007.11.15 14:31
|close
|237
|0.20
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50620.46
|475
|2007.11.15 14:31
|close
|238
|0.30
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|0.00
|50620.46
|476
|2007.11.15 14:31
|close
|235
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|50587.46
|477
|2007.11.15 14:31
|buy
|239
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.11.15 14:33
|sell
|240
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|479
|2007.11.15 15:20
|buy
|241
|0.20
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.11.15 15:39
|sell
|242
|0.20
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|481
|2007.11.15 15:41
|sell
|243
|0.30
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|482
|2007.11.16 10:13
|sell
|244
|0.40
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|483
|2007.11.16 10:17
|close
|239
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|-42.22
|50545.25
|484
|2007.11.16 10:17
|close
|241
|0.20
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|-104.43
|50440.82
|485
|2007.11.16 10:17
|close
|240
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|35.97
|50476.79
|486
|2007.11.16 10:17
|close
|242
|0.20
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|49.94
|50526.73
|487
|2007.11.16 10:17
|close
|243
|0.30
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|44.91
|50571.64
|488
|2007.11.16 10:17
|close
|244
|0.40
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50591.64
|489
|2007.11.16 10:17
|sell
|245
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|490
|2007.11.16 10:19
|buy
|246
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|491
|2007.11.16 10:21
|sell
|247
|0.20
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.11.16 11:00
|buy
|248
|0.20
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|493
|2007.11.16 14:39
|buy
|249
|0.30
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.11.16 14:39
|buy
|250
|0.40
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|495
|2007.11.16 15:03
|close
|246
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|36.00
|50627.64
|496
|2007.11.16 15:03
|close
|248
|0.20
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|52.00
|50679.64
|497
|2007.11.16 15:03
|close
|249
|0.30
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|48.00
|50727.64
|498
|2007.11.16 15:03
|close
|250
|0.40
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50747.64
|499
|2007.11.16 15:03
|close
|245
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|50706.64
|500
|2007.11.16 15:03
|close
|247
|0.20
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|-108.00
|50598.64
|501
|2007.11.16 15:03
|buy
|251
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|502
|2007.11.16 15:06
|close
|251
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50603.64
|503
|2007.11.16 15:06
|buy
|252
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.11.16 15:08
|close
|252
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|8.00
|50611.64
|505
|2007.11.16 15:08
|buy
|253
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|506
|2007.11.16 15:08
|close
|253
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|7.00
|50618.64
|507
|2007.11.16 15:08
|buy
|254
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.11.16 15:10
|sell
|255
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|509
|2007.11.16 15:32
|sell
|256
|0.20
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.11.16 16:23
|buy
|257
|0.20
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|511
|2007.11.16 17:27
|sell
|258
|0.30
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.11.16 17:31
|sell
|259
|0.40
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|513
|2007.11.19 02:13
|buy
|260
|0.30
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|514
|2007.11.20 09:20
|buy
|261
|0.40
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|515
|2007.11.20 09:23
|buy
|262
|0.50
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.11.20 09:30
|buy
|263
|0.60
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|517
|2007.11.20 09:32
|buy
|264
|0.70
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.11.20 09:32
|buy
|265
|0.80
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|519
|2007.11.20 10:02
|close
|254
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|79.57
|50698.21
|520
|2007.11.20 10:02
|close
|257
|0.20
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|137.14
|50835.35
|521
|2007.11.20 10:02
|close
|260
|0.30
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|176.35
|51011.70
|522
|2007.11.20 10:02
|close
|261
|0.40
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|196.00
|51207.70
|523
|2007.11.20 10:02
|close
|262
|0.50
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|195.00
|51402.70
|524
|2007.11.20 10:02
|close
|263
|0.60
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|174.00
|51576.70
|525
|2007.11.20 10:02
|close
|264
|0.70
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|133.00
|51709.70
|526
|2007.11.20 10:02
|close
|265
|0.80
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|72.00
|51781.70
|527
|2007.11.20 10:02
|close
|255
|0.10
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|-93.06
|51688.64
|528
|2007.11.20 10:02
|close
|256
|0.20
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|-206.12
|51482.53
|529
|2007.11.20 10:02
|close
|258
|0.30
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|-342.17
|51140.35
|530
|2007.11.20 10:02
|close
|259
|0.40
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|-496.23
|50644.12
|531
|2007.11.20 10:02
|buy
|266
|0.10
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.11.20 10:05
|sell
|267
|0.10
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|533
|2007.11.20 10:07
|buy
|268
|0.20
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.11.20 10:08
|close
|266
|0.10
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50660.12
|535
|2007.11.20 10:08
|close
|268
|0.20
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50672.12
|536
|2007.11.20 10:08
|close
|267
|0.10
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|50649.12
|537
|2007.11.20 10:08
|buy
|269
|0.10
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.11.20 10:10
|sell
|270
|0.10
|1.4756
|0.0000
|0.0000
|539
|2007.11.20 10:13
|sell
|271
|0.20
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|540
|2007.11.20 10:33
|close
|269
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|50624.12
|541
|2007.11.20 10:33
|close
|270
|0.10
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50641.12
|542
|2007.11.20 10:33
|close
|271
|0.20
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50655.12
|543
|2007.11.20 10:33
|sell
|272
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|544
|2007.11.20 10:34
|close
|272
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50660.12
|545
|2007.11.20 10:34
|sell
|273
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|546
|2007.11.20 10:35
|buy
|274
|0.10
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|547
|2007.11.20 10:45
|buy
|275
|0.20
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.11.20 11:22
|close
|274
|0.10
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50678.12
|549
|2007.11.20 11:22
|close
|275
|0.20
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50694.12
|550
|2007.11.20 11:22
|close
|273
|0.10
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|50665.12
|551
|2007.11.20 11:22
|buy
|276
|0.10
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|552
|2007.11.20 11:23
|sell
|277
|0.10
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|553
|2007.11.20 11:26
|buy
|278
|0.20
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|554
|2007.11.20 11:29
|close
|276
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50682.12
|555
|2007.11.20 11:29
|close
|278
|0.20
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50696.12
|556
|2007.11.20 11:29
|close
|277
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|50671.12
|557
|2007.11.20 11:29
|buy
|279
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|558
|2007.11.20 11:31
|sell
|280
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|559
|2007.11.20 12:04
|buy
|281
|0.20
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|560
|2007.11.20 12:30
|close
|279
|0.10
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50688.12
|561
|2007.11.20 12:30
|close
|281
|0.20
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50702.12
|562
|2007.11.20 12:30
|close
|280
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|50678.12
|563
|2007.11.20 12:30
|buy
|282
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|564
|2007.11.20 12:31
|sell
|283
|0.10
|1.4791
|0.0000
|0.0000
|565
|2007.11.20 12:33
|sell
|284
|0.20
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|566
|2007.11.20 13:35
|close
|282
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|50653.12
|567
|2007.11.20 13:35
|close
|283
|0.10
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50670.12
|568
|2007.11.20 13:35
|close
|284
|0.20
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50684.12
|569
|2007.11.20 13:35
|sell
|285
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|570
|2007.11.20 13:35
|buy
|286
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|571
|2007.11.20 14:09
|buy
|287
|0.20
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|572
|2007.11.20 15:26
|close
|286
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50702.12
|573
|2007.11.20 15:26
|close
|287
|0.20
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50716.12
|574
|2007.11.20 15:26
|close
|285
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|50689.12
|575
|2007.11.20 15:26
|buy
|288
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.11.20 15:26
|sell
|289
|0.10
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|577
|2007.11.20 16:00
|buy
|290
|0.20
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|578
|2007.11.20 16:42
|sell
|291
|0.20
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|579
|2007.11.20 17:54
|sell
|292
|0.30
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|580
|2007.11.20 21:12
|buy
|293
|0.30
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|581
|2007.11.20 23:15
|buy
|294
|0.40
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|582
|2007.11.20 23:38
|buy
|295
|0.50
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|583
|2007.11.20 23:42
|buy
|296
|0.60
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|584
|2007.11.21 22:13
|close
|288
|0.10
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|57.78
|50746.91
|585
|2007.11.21 22:13
|close
|290
|0.20
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|95.57
|50842.47
|586
|2007.11.21 22:13
|close
|293
|0.30
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|113.35
|50955.83
|587
|2007.11.21 22:13
|close
|294
|0.40
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|107.14
|51062.96
|588
|2007.11.21 22:13
|close
|295
|0.50
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|78.92
|51141.89
|589
|2007.11.21 22:13
|close
|296
|0.60
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|34.71
|51176.59
|590
|2007.11.21 22:13
|close
|289
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|-64.03
|51112.56
|591
|2007.11.21 22:13
|close
|291
|0.20
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|-148.06
|50964.50
|592
|2007.11.21 22:13
|close
|292
|0.30
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|-252.09
|50712.42
|593
|2007.11.21 22:13
|buy
|297
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|594
|2007.11.21 22:16
|close
|297
|0.10
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50717.42
|595
|2007.11.21 22:16
|buy
|298
|0.10
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|596
|2007.11.21 22:19
|sell
|299
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|597
|2007.11.21 22:44
|sell
|300
|0.20
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|598
|2007.11.21 23:10
|close
|298
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|50700.42
|599
|2007.11.21 23:10
|close
|299
|0.10
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50714.42
|600
|2007.11.21 23:10
|close
|300
|0.20
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|8.00
|50722.42
|601
|2007.11.21 23:10
|sell
|301
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|602
|2007.11.21 23:12
|buy
|302
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|603
|2007.11.22 02:15
|buy
|303
|0.20
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|604
|2007.11.22 04:15
|close
|302
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|14.35
|50736.77
|605
|2007.11.22 04:15
|close
|303
|0.20
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|10.00
|50746.77
|606
|2007.11.22 04:15
|close
|301
|0.10
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|-20.09
|50726.68
|607
|2007.11.22 04:15
|buy
|304
|0.10
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|608
|2007.11.22 04:17
|sell
|305
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|609
|2007.11.22 06:06
|sell
|306
|0.20
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|610
|2007.11.22 08:43
|close
|304
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|50706.68
|611
|2007.11.22 08:43
|close
|305
|0.10
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50722.68
|612
|2007.11.22 08:43
|close
|306
|0.20
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|10.00
|50732.68
|613
|2007.11.22 08:43
|sell
|307
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|614
|2007.11.22 08:44
|buy
|308
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|615
|2007.11.22 08:48
|sell
|309
|0.20
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|616
|2007.11.22 10:05
|close
|308
|0.10
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|50708.68
|617
|2007.11.22 10:05
|close
|307
|0.10
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50725.68
|618
|2007.11.22 10:05
|close
|309
|0.20
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50737.68
|619
|2007.11.22 10:05
|sell
|310
|0.10
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|620
|2007.11.22 10:08
|buy
|311
|0.10
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|621
|2007.11.22 10:14
|buy
|312
|0.20
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|622
|2007.11.22 18:24
|close
|311
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50753.68
|623
|2007.11.22 18:24
|close
|312
|0.20
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50765.68
|624
|2007.11.22 18:24
|close
|310
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|50743.68
|625
|2007.11.22 18:24
|buy
|313
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|626
|2007.11.22 18:24
|sell
|314
|0.10
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|627
|2007.11.22 19:08
|buy
|315
|0.20
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|628
|2007.11.23 03:07
|close
|313
|0.10
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|16.78
|50760.47
|629
|2007.11.23 03:07
|close
|315
|0.20
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|13.57
|50774.04
|630
|2007.11.23 03:07
|close
|314
|0.10
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|-25.03
|50749.01
|631
|2007.11.23 03:07
|buy
|316
|0.10
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|632
|2007.11.23 03:09
|sell
|317
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|633
|2007.11.23 03:20
|buy
|318
|0.20
|1.4881
|0.0000
|0.0000
|634
|2007.11.23 03:20
|close
|316
|0.10
|1.4888
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50766.01
|635
|2007.11.23 03:20
|close
|318
|0.20
|1.4888
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50780.01
|636
|2007.11.23 03:20
|close
|317
|0.10
|1.4890
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|50757.01
|637
|2007.11.23 03:20
|buy
|319
|0.10
|1.4890
|0.0000
|0.0000
|638
|2007.11.23 03:20
|close
|319
|0.10
|1.4895
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50762.01
|639
|2007.11.23 03:20
|buy
|320
|0.10
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|640
|2007.11.23 03:20
|close
|320
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50767.01
|641
|2007.11.23 03:20
|buy
|321
|0.10
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|642
|2007.11.23 03:23
|sell
|322
|0.10
|1.4891
|0.0000
|0.0000
|643
|2007.11.23 03:32
|buy
|323
|0.20
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|644
|2007.11.23 03:51
|buy
|324
|0.30
|1.4925
|0.0000
|0.0000
|645
|2007.11.23 03:51
|close
|321
|0.10
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|23.00
|50790.01
|646
|2007.11.23 03:51
|close
|323
|0.20
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|26.00
|50816.01
|647
|2007.11.23 03:51
|close
|324
|0.30
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|6.00
|50822.01
|648
|2007.11.23 03:51
|close
|322
|0.10
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|50784.01
|649
|2007.11.23 03:51
|buy
|325
|0.10
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|650
|2007.11.23 03:54
|sell
|326
|0.10
|1.4920
|0.0000
|0.0000
|651
|2007.11.23 04:31
|buy
|327
|0.20
|1.4939
|0.0000
|0.0000
|652
|2007.11.23 04:32
|close
|325
|0.10
|1.4947
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50802.01
|653
|2007.11.23 04:32
|close
|327
|0.20
|1.4947
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50818.01
|654
|2007.11.23 04:32
|close
|326
|0.10
|1.4949
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|50789.01
|655
|2007.11.23 04:32
|buy
|328
|0.10
|1.4949
|0.0000
|0.0000
|656
|2007.11.23 04:32
|close
|328
|0.10
|1.4954
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50794.01
|657
|2007.11.23 04:32
|buy
|329
|0.10
|1.4956
|0.0000
|0.0000
|658
|2007.11.23 04:32
|close
|329
|0.10
|1.4961
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50799.01
|659
|2007.11.23 04:32
|buy
|330
|0.10
|1.4963
|0.0000
|0.0000
|660
|2007.11.23 04:34
|sell
|331
|0.10
|1.4954
|0.0000
|0.0000
|661
|2007.11.23 04:39
|sell
|332
|0.20
|1.4944
|0.0000
|0.0000
|662
|2007.11.23 04:47
|close
|330
|0.10
|1.4934
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|50770.01
|663
|2007.11.23 04:47
|close
|331
|0.10
|1.4936
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50788.01
|664
|2007.11.23 04:47
|close
|332
|0.20
|1.4936
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50804.01
|665
|2007.11.23 04:47
|sell
|333
|0.10
|1.4934
|0.0000
|0.0000
|666
|2007.11.23 04:49
|buy
|334
|0.10
|1.4938
|0.0000
|0.0000
|667
|2007.11.23 04:55
|buy
|335
|0.20
|1.4948
|0.0000
|0.0000
|668
|2007.11.23 06:31
|sell
|336
|0.20
|1.4924
|0.0000
|0.0000
|669
|2007.11.23 08:14
|sell
|337
|0.30
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|670
|2007.11.23 08:57
|sell
|338
|0.40
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|671
|2007.11.23 09:22
|close
|334
|0.10
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|50763.01
|672
|2007.11.23 09:22
|close
|335
|0.20
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|-102.00
|50661.01
|673
|2007.11.23 09:22
|close
|333
|0.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|35.00
|50696.01
|674
|2007.11.23 09:22
|close
|336
|0.20
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|50.00
|50746.01
|675
|2007.11.23 09:22
|close
|337
|0.30
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|45.00
|50791.01
|676
|2007.11.23 09:22
|close
|338
|0.40
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50811.01
|677
|2007.11.23 09:22
|sell
|339
|0.10
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|678
|2007.11.23 09:26
|buy
|340
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|679
|2007.11.23 09:28
|buy
|341
|0.20
|1.4910
|0.0000
|0.0000
|680
|2007.11.23 09:33
|close
|340
|0.10
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|15.00
|50826.01
|681
|2007.11.23 09:33
|close
|341
|0.20
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|10.00
|50836.01
|682
|2007.11.23 09:33
|close
|339
|0.10
|1.4917
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|50816.01
|683
|2007.11.23 09:33
|buy
|342
|0.10
|1.4917
|0.0000
|0.0000
|684
|2007.11.23 09:35
|close
|342
|0.10
|1.4922
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50821.01
|685
|2007.11.23 09:35
|buy
|343
|0.10
|1.4924
|0.0000
|0.0000
|686
|2007.11.23 09:35
|close
|343
|0.10
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50826.01
|687
|2007.11.23 09:35
|buy
|344
|0.10
|1.4931
|0.0000
|0.0000
|688
|2007.11.23 09:38
|sell
|345
|0.10
|1.4922
|0.0000
|0.0000
|689
|2007.11.23 09:50
|sell
|346
|0.20
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|690
|2007.11.23 10:11
|close
|344
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|50796.01
|691
|2007.11.23 10:11
|close
|345
|0.10
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|19.00
|50815.01
|692
|2007.11.23 10:11
|close
|346
|0.20
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50833.01
|693
|2007.11.23 10:11
|sell
|347
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|694
|2007.11.23 10:13
|close
|347
|0.10
|1.4896
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50838.01
|695
|2007.11.23 10:13
|sell
|348
|0.10
|1.4894
|0.0000
|0.0000
|696
|2007.11.23 10:13
|close
|348
|0.10
|1.4889
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50843.01
|697
|2007.11.23 10:13
|sell
|349
|0.10
|1.4887
|0.0000
|0.0000
|698
|2007.11.23 10:14
|close
|349
|0.10
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50848.01
|699
|2007.11.23 10:14
|sell
|350
|0.10
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|700
|2007.11.23 10:15
|close
|350
|0.10
|1.4875
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50853.01
|701
|2007.11.23 10:15
|sell
|351
|0.10
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|702
|2007.11.23 10:15
|buy
|352
|0.10
|1.4888
|0.0000
|0.0000
|703
|2007.11.23 10:25
|sell
|353
|0.20
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|704
|2007.11.23 10:25
|sell
|354
|0.30
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|705
|2007.11.23 10:25
|close
|352
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|50815.01
|706
|2007.11.23 10:25
|close
|351
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|21.00
|50836.01
|707
|2007.11.23 10:25
|close
|353
|0.20
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50858.01
|708
|2007.11.23 10:25
|close
|354
|0.30
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|3.00
|50861.01
|709
|2007.11.23 10:25
|sell
|355
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|710
|2007.11.23 10:27
|buy
|356
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|711
|2007.11.23 10:31
|buy
|357
|0.20
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|712
|2007.11.23 11:08
|sell
|358
|0.20
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|713
|2007.11.23 11:23
|sell
|359
|0.30
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|714
|2007.11.23 11:31
|sell
|360
|0.40
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|715
|2007.11.23 12:26
|sell
|361
|0.50
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|716
|2007.11.23 12:58
|close
|356
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|-85.00
|50776.01
|717
|2007.11.23 12:58
|close
|357
|0.20
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|-190.00
|50586.01
|718
|2007.11.23 12:58
|close
|355
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|65.00
|50651.01
|719
|2007.11.23 12:58
|close
|358
|0.20
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|70.00
|50721.01
|720
|2007.11.23 12:58
|close
|359
|0.30
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|75.00
|50796.01
|721
|2007.11.23 12:58
|close
|360
|0.40
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|60.00
|50856.01
|722
|2007.11.23 12:58
|close
|361
|0.50
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50876.01
|723
|2007.11.23 12:58
|sell
|362
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|724
|2007.11.23 13:00
|buy
|363
|0.10
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|725
|2007.11.23 13:04
|buy
|364
|0.20
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|726
|2007.11.23 13:18
|close
|363
|0.10
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50893.01
|727
|2007.11.23 13:18
|close
|364
|0.20
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50907.01
|728
|2007.11.23 13:18
|close
|362
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|50882.01
|729
|2007.11.23 13:18
|buy
|365
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|730
|2007.11.23 13:20
|sell
|366
|0.10
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|731
|2007.11.23 13:33
|buy
|367
|0.20
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|732
|2007.11.23 16:51
|sell
|368
|0.20
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|733
|2007.11.23 18:43
|buy
|369
|0.30
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|734
|2007.11.23 23:07
|buy
|370
|0.40
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|735
|2007.11.26 09:36
|close
|365
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|36.78
|50918.79
|736
|2007.11.26 09:36
|close
|367
|0.20
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|51.57
|50970.36
|737
|2007.11.26 09:36
|close
|369
|0.30
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|47.35
|51017.71
|738
|2007.11.26 09:36
|close
|370
|0.40
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|23.14
|51040.85
|739
|2007.11.26 09:36
|close
|366
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|-42.03
|50998.82
|740
|2007.11.26 09:36
|close
|368
|0.20
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|-104.06
|50894.76
|741
|2007.11.26 09:36
|buy
|371
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|742
|2007.11.26 09:39
|sell
|372
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|743
|2007.11.26 09:41
|buy
|373
|0.20
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|744
|2007.11.26 09:43
|close
|371
|0.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50910.76
|745
|2007.11.26 09:43
|close
|373
|0.20
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50922.76
|746
|2007.11.26 09:43
|close
|372
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|50902.76
|747
|2007.11.26 09:43
|buy
|374
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|748
|2007.11.26 09:45
|sell
|375
|0.10
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|749
|2007.11.26 10:01
|sell
|376
|0.20
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|750
|2007.11.26 10:11
|close
|374
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|50882.76
|751
|2007.11.26 10:11
|close
|375
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|15.00
|50897.76
|752
|2007.11.26 10:11
|close
|376
|0.20
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|10.00
|50907.76
|753
|2007.11.26 10:11
|sell
|377
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|754
|2007.11.26 10:12
|buy
|378
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|755
|2007.11.26 10:35
|buy
|379
|0.20
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|756
|2007.11.26 11:18
|close
|378
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50923.76
|757
|2007.11.26 11:18
|close
|379
|0.20
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50935.76
|758
|2007.11.26 11:18
|close
|377
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|50913.76
|759
|2007.11.26 11:18
|buy
|380
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|760
|2007.11.26 11:19
|close
|380
|0.10
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|5.00
|50918.76
|761
|2007.11.26 11:19
|buy
|381
|0.10
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|762
|2007.11.26 11:20
|sell
|382
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|763
|2007.11.26 11:33
|sell
|383
|0.20
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|764
|2007.11.26 13:26
|buy
|384
|0.20
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|765
|2007.11.26 13:42
|sell
|385
|0.30
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|766
|2007.11.26 14:03
|sell
|386
|0.40
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|767
|2007.11.26 14:17
|close
|381
|0.10
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|-46.00
|50872.76
|768
|2007.11.26 14:17
|close
|384
|0.20
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|-112.00
|50760.76
|769
|2007.11.26 14:17
|close
|382
|0.10
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|38.00
|50798.76
|770
|2007.11.26 14:17
|close
|383
|0.20
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|56.00
|50854.76
|771
|2007.11.26 14:17
|close
|385
|0.30
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|51.00
|50905.76
|772
|2007.11.26 14:17
|close
|386
|0.40
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|28.00
|50933.76
|773
|2007.11.26 14:17
|sell
|387
|0.10
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|774
|2007.11.26 14:21
|buy
|388
|0.10
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|775
|2007.11.26 15:03
|buy
|389
|0.20
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|776
|2007.11.26 15:32
|close
|388
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50950.76
|777
|2007.11.26 15:32
|close
|389
|0.20
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50962.76
|778
|2007.11.26 15:32
|close
|387
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|50938.76
|779
|2007.11.26 15:32
|buy
|390
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|780
|2007.11.26 15:34
|sell
|391
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|781
|2007.11.26 16:09
|sell
|392
|0.20
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|782
|2007.11.26 18:22
|buy
|393
|0.20
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|783
|2007.11.26 22:09
|buy
|394
|0.30
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|784
|2007.11.26 22:25
|buy
|395
|0.40
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|785
|2007.11.27 10:08
|sell
|396
|0.30
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|786
|2007.11.27 10:36
|sell
|397
|0.40
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|787
|2007.11.27 15:18
|buy
|398
|0.50
|1.4894
|0.0000
|0.0000
|788
|2007.11.27 15:30
|buy
|399
|0.60
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|789
|2007.11.28 09:15
|sell
|400
|0.50
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|790
|2007.11.28 09:32
|sell
|401
|0.60
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|791
|2007.11.28 09:33
|sell
|402
|0.70
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|792
|2007.11.28 09:45
|sell
|403
|0.80
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|793
|2007.11.28 09:45
|sell
|404
|0.90
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|794
|2007.11.28 10:16
|sell
|405
|1.00
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|795
|2007.11.28 10:25
|sell
|406
|1.10
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|796
|2007.11.28 10:32
|sell
|407
|1.20
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|797
|2007.11.28 10:42
|close
|390
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|-125.43
|50813.33
|798
|2007.11.28 10:42
|close
|393
|0.20
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|-270.86
|50542.47
|799
|2007.11.28 10:42
|close
|394
|0.30
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|-436.29
|50106.17
|800
|2007.11.28 10:42
|close
|395
|0.40
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|-625.73
|49480.45
|801
|2007.11.28 10:42
|close
|398
|0.50
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|-836.08
|48644.37
|802
|2007.11.28 10:42
|close
|399
|0.60
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|-1063.29
|47581.07
|803
|2007.11.28 10:42
|close
|391
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|118.94
|47700.02
|804
|2007.11.28 10:42
|close
|392
|0.20
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|215.88
|47915.90
|805
|2007.11.28 10:42
|close
|396
|0.30
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|293.91
|48209.81
|806
|2007.11.28 10:42
|close
|397
|0.40
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|351.88
|48561.70
|807
|2007.11.28 10:42
|close
|400
|0.50
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|390.00
|48951.70
|808
|2007.11.28 10:42
|close
|401
|0.60
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|408.00
|49359.70
|809
|2007.11.28 10:42
|close
|402
|0.70
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|406.00
|49765.70
|810
|2007.11.28 10:42
|close
|403
|0.80
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|376.00
|50141.70
|811
|2007.11.28 10:42
|close
|404
|0.90
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|324.00
|50465.70
|812
|2007.11.28 10:42
|close
|405
|1.00
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|260.00
|50725.70
|813
|2007.11.28 10:42
|close
|406
|1.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|165.00
|50890.70
|814
|2007.11.28 10:42
|close
|407
|1.20
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|60.00
|50950.70
|815
|2007.11.28 10:42
|sell
|408
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|816
|2007.11.28 10:43
|buy
|409
|0.10
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|817
|2007.11.28 11:05
|buy
|410
|0.20
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|818
|2007.11.28 14:45
|sell
|411
|0.20
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|819
|2007.11.28 15:24
|buy
|412
|0.30
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|820
|2007.11.28 15:30
|buy
|413
|0.40
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|821
|2007.11.28 16:16
|close
|409
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|38.00
|50988.70
|822
|2007.11.28 16:16
|close
|410
|0.20
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|54.00
|51042.70
|823
|2007.11.28 16:16
|close
|412
|0.30
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|51.00
|51093.70
|824
|2007.11.28 16:16
|close
|413
|0.40
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|28.00
|51121.70
|825
|2007.11.28 16:16
|close
|408
|0.10
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|51074.70
|826
|2007.11.28 16:16
|close
|411
|0.20
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|-116.00
|50958.70
|827
|2007.11.28 16:16
|buy
|414
|0.10
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|828
|2007.11.28 16:17
|sell
|415
|0.10
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|829
|2007.11.28 16:26
|sell
|416
|0.20
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|830
|2007.11.28 17:14
|close
|414
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|50934.70
|831
|2007.11.28 17:14
|close
|415
|0.10
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50951.70
|832
|2007.11.28 17:14
|close
|416
|0.20
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50963.70
|833
|2007.11.28 17:14
|sell
|417
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|834
|2007.11.28 17:15
|buy
|418
|0.10
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|835
|2007.11.28 17:53
|buy
|419
|0.20
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|836
|2007.11.28 19:28
|close
|418
|0.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50979.70
|837
|2007.11.28 19:28
|close
|419
|0.20
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50991.70
|838
|2007.11.28 19:28
|close
|417
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|50969.70
|839
|2007.11.28 19:28
|buy
|420
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|840
|2007.11.28 19:35
|sell
|421
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|841
|2007.11.28 20:43
|buy
|422
|0.20
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|842
|2007.11.28 20:56
|close
|420
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|13.00
|50982.70
|843
|2007.11.28 20:56
|close
|422
|0.20
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|6.00
|50988.70
|844
|2007.11.28 20:56
|close
|421
|0.10
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|50974.70
|845
|2007.11.28 20:56
|buy
|423
|0.10
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|846
|2007.11.28 20:58
|sell
|424
|0.10
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|847
|2007.11.28 20:59
|buy
|425
|0.20
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|848
|2007.11.28 21:01
|close
|423
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50988.70
|849
|2007.11.28 21:01
|close
|425
|0.20
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|8.00
|50996.70
|850
|2007.11.28 21:01
|close
|424
|0.10
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|50980.70
|851
|2007.11.28 21:01
|buy
|426
|0.10
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|852
|2007.11.28 21:04
|sell
|427
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|853
|2007.11.28 21:14
|buy
|428
|0.20
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|854
|2007.11.28 21:27
|close
|426
|0.10
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50997.70
|855
|2007.11.28 21:27
|close
|428
|0.20
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|14.00
|51011.70
|856
|2007.11.28 21:27
|close
|427
|0.10
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|50990.70
|857
|2007.11.28 21:27
|buy
|429
|0.10
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|858
|2007.11.28 21:29
|sell
|430
|0.10
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|859
|2007.11.28 21:33
|buy
|431
|0.20
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|860
|2007.11.28 21:33
|close
|429
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|19.00
|51009.70
|861
|2007.11.28 21:33
|close
|431
|0.20
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|14.00
|51023.70
|862
|2007.11.28 21:33
|close
|430
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|50996.70
|863
|2007.11.28 21:33
|buy
|432
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|864
|2007.11.28 21:35
|sell
|433
|0.10
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|865
|2007.11.28 21:40
|buy
|434
|0.20
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|866
|2007.11.28 22:50
|sell
|435
|0.20
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|867
|2007.11.29 03:07
|sell
|436
|0.30
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|868
|2007.11.29 03:20
|sell
|437
|0.40
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|869
|2007.11.29 09:02
|close
|432
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|-42.65
|50954.05
|870
|2007.11.29 09:02
|close
|434
|0.20
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|-105.29
|50848.76
|871
|2007.11.29 09:02
|close
|433
|0.10
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|35.91
|50884.67
|872
|2007.11.29 09:02
|close
|435
|0.20
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|51.83
|50936.49
|873
|2007.11.29 09:02
|close
|436
|0.30
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|48.00
|50984.49
|874
|2007.11.29 09:02
|close
|437
|0.40
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51004.49
|875
|2007.11.29 09:02
|sell
|438
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|876
|2007.11.29 09:03
|buy
|439
|0.10
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|877
|2007.11.29 09:23
|buy
|440
|0.20
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|878
|2007.11.29 09:36
|close
|439
|0.10
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|18.00
|51022.49
|879
|2007.11.29 09:36
|close
|440
|0.20
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|16.00
|51038.49
|880
|2007.11.29 09:36
|close
|438
|0.10
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|51012.49
|881
|2007.11.29 09:36
|buy
|441
|0.10
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|882
|2007.11.29 09:37
|sell
|442
|0.10
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|883
|2007.11.29 09:59
|sell
|443
|0.20
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|884
|2007.11.29 10:02
|close
|441
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|50986.49
|885
|2007.11.29 10:02
|close
|442
|0.10
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|17.00
|51003.49
|886
|2007.11.29 10:02
|close
|443
|0.20
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|14.00
|51017.49
|887
|2007.11.29 10:02
|sell
|444
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|888
|2007.11.29 10:04
|buy
|445
|0.10
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|889
|2007.11.29 10:07
|sell
|446
|0.20
|1.4791
|0.0000
|0.0000
|890
|2007.11.29 10:08
|close
|445
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|50997.49
|891
|2007.11.29 10:08
|close
|444
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|16.00
|51013.49
|892
|2007.11.29 10:08
|close
|446
|0.20
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|12.00
|51025.49
|893
|2007.11.29 10:08
|sell
|447
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|894
|2007.11.29 10:09
|close
|447
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|6.00
|51031.49
|895
|2007.11.29 10:09
|sell
|448
|0.10
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|896
|2007.11.29 10:12
|buy
|449
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|897
|2007.11.29 10:18
|sell
|450
|0.20
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|898
|2007.11.29 10:19
|close
|449
|0.10
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|51008.49
|899
|2007.11.29 10:19
|close
|448
|0.10
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|16.00
|51024.49
|900
|2007.11.29 10:19
|close
|450
|0.20
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|12.00
|51036.49
|901
|2007.11.29 10:19
|sell
|451
|0.10
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|902
|2007.11.29 10:19
|close
|451
|0.10
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|5.00
|51041.49
|903
|2007.11.29 10:19
|sell
|452
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|904
|2007.11.29 10:21
|buy
|453
|0.10
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|905
|2007.11.29 10:31
|sell
|454
|0.20
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|906
|2007.11.29 10:31
|sell
|455
|0.30
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|907
|2007.11.29 13:10
|close
|453
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|51008.49
|908
|2007.11.29 13:10
|close
|452
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|21.00
|51029.49
|909
|2007.11.29 13:10
|close
|454
|0.20
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51049.49
|910
|2007.11.29 13:10
|close
|455
|0.30
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51049.49
|911
|2007.11.29 13:10
|sell
|456
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|912
|2007.11.29 13:11
|buy
|457
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|913
|2007.11.29 13:23
|buy
|458
|0.20
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|914
|2007.11.29 13:34
|close
|457
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|15.00
|51064.49
|915
|2007.11.29 13:34
|close
|458
|0.20
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|10.00
|51074.49
|916
|2007.11.29 13:34
|close
|456
|0.10
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|51054.49
|917
|2007.11.29 13:34
|buy
|459
|0.10
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|918
|2007.11.29 13:36
|sell
|460
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|919
|2007.11.29 13:50
|sell
|461
|0.20
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.11.29 14:37
|close
|459
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|51032.49
|921
|2007.11.29 14:37
|close
|460
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|16.00
|51048.49
|922
|2007.11.29 14:37
|close
|461
|0.20
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|12.00
|51060.49
|923
|2007.11.29 14:37
|sell
|462
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|924
|2007.11.29 14:42
|buy
|463
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|925
|2007.11.29 14:52
|buy
|464
|0.20
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|926
|2007.11.29 15:06
|close
|463
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|14.00
|51074.49
|927
|2007.11.29 15:06
|close
|464
|0.20
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|8.00
|51082.49
|928
|2007.11.29 15:06
|close
|462
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|51065.49
|929
|2007.11.29 15:06
|buy
|465
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|930
|2007.11.29 15:07
|sell
|466
|0.10
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|931
|2007.11.29 15:21
|buy
|467
|0.20
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|932
|2007.11.29 16:23
|sell
|468
|0.20
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|933
|2007.11.29 17:18
|buy
|469
|0.30
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|934
|2007.11.29 17:19
|buy
|470
|0.40
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|935
|2007.11.29 17:44
|close
|465
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|36.00
|51101.49
|936
|2007.11.29 17:44
|close
|467
|0.20
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|52.00
|51153.49
|937
|2007.11.29 17:44
|close
|469
|0.30
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|48.00
|51201.49
|938
|2007.11.29 17:44
|close
|470
|0.40
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|24.00
|51225.49
|939
|2007.11.29 17:44
|close
|466
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|51183.49
|940
|2007.11.29 17:44
|close
|468
|0.20
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|-108.00
|51075.49
|941
|2007.11.29 17:44
|buy
|471
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|942
|2007.11.29 17:47
|sell
|472
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|943
|2007.11.29 18:14
|sell
|473
|0.20
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|944
|2007.11.29 19:36
|close
|471
|0.10
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|51055.49
|945
|2007.11.29 19:36
|close
|472
|0.10
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|16.00
|51071.49
|946
|2007.11.29 19:36
|close
|473
|0.20
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|12.00
|51083.49
|947
|2007.11.29 19:36
|sell
|474
|0.10
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|948
|2007.11.29 19:37
|close
|474
|0.10
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|5.00
|51088.49
|949
|2007.11.29 19:37
|sell
|475
|0.10
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|950
|2007.11.29 19:39
|close
|475
|0.10
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|5.00
|51093.49
|951
|2007.11.29 19:39
|sell
|476
|0.10
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|952
|2007.11.29 19:42
|buy
|477
|0.10
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|953
|2007.11.29 19:59
|buy
|478
|0.20
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|954
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|478
|0.20
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|51053.49
|955
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|477
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|51043.49
|956
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|476
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|1.00
|51044.49