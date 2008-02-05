FXDD
|Account: 5228606
|Name:
|Currency: USD
|2008 February 7, 03:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18145587
|2008.02.05 05:36
|balance
|Deposit
|50 000.00
|18146228
|2008.02.05 05:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 09:21
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|18155623
|2008.02.05 08:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9734
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 09:21
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|18156702
|2008.02.05 09:14
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 09:21
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|18146857
|2008.02.05 05:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 09:21
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|18157047
|2008.02.05 09:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9754
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:09
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|18157291
|2008.02.05 09:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:09
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|18159056
|2008.02.05 10:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:09
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|18157963
|2008.02.05 09:38
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0917
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:10
|1.0933
|0.00
|0.00
|0.00
|29.27
|18146173
|2008.02.05 05:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0897
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:10
|1.0933
|0.00
|0.00
|0.00
|32.93
|18146148
|2008.02.05 05:41
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0893
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:10
|1.0937
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.23
|18159679
|2008.02.05 10:10
|buy
|0.30
|usdchf
|1.0937
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:10
|1.0933
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|18158891
|2008.02.05 10:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|107.06
|0.00
|0.00
|2008.02.05 10:38
|107.22
|0.00
|0.00
|0.00
|29.85
|18146128
|2008.02.05 05:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.86
|0.00
|0.00
|2008.02.05 10:38
|107.22
|0.00
|0.00
|0.00
|33.58
|18162220
|2008.02.05 10:38
|buy
|0.30
|usdjpy
|107.26
|0.00
|0.00
|2008.02.05 10:38
|107.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.19
|18146204
|2008.02.05 05:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.81
|0.00
|0.00
|2008.02.05 10:38
|107.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.03
|18146116
|2008.02.05 05:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:39
|1.4773
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|18146170
|2008.02.05 05:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:39
|1.4775
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|18159649
|2008.02.05 10:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4791
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:39
|1.4775
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|18162277
|2008.02.05 10:38
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:39
|1.4775
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|18162236
|2008.02.05 10:38
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0957
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:49
|1.0966
|0.00
|0.00
|0.00
|16.41
|18159703
|2008.02.05 10:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0937
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:49
|1.0966
|0.00
|0.00
|0.00
|26.45
|18160402
|2008.02.05 10:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0933
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 10:49
|1.0969
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.82
|18159736
|2008.02.05 10:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 11:00
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|18161990
|2008.02.05 10:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 11:01
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|18159597
|2008.02.05 10:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9716
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 11:01
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|18162520
|2008.02.05 10:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 11:19
|1.4740
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|18164530
|2008.02.05 11:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 11:19
|1.4739
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|18162430
|2008.02.05 10:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 11:19
|1.4739
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|18163028
|2008.02.05 10:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0969
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 11:19
|1.1000
|0.00
|0.00
|0.00
|28.18
|18163331
|2008.02.05 10:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0961
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 11:19
|1.1003
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.17
|18164469
|2008.02.05 11:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0989
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 11:19
|1.1000
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|18165634
|2008.02.05 11:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 11:22
|1.4726
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|18166909
|2008.02.05 11:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 12:18
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|18168112
|2008.02.05 11:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 12:18
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|18166348
|2008.02.05 11:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 12:18
|1.4695
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|18162242
|2008.02.05 10:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.25
|0.00
|0.00
|2008.02.05 12:24
|107.55
|0.00
|0.00
|0.00
|27.89
|18170260
|2008.02.05 12:13
|buy
|0.20
|usdjpy
|107.45
|0.00
|0.00
|2008.02.05 12:24
|107.55
|0.00
|0.00
|0.00
|18.60
|18162496
|2008.02.05 10:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.20
|0.00
|0.00
|2008.02.05 12:24
|107.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.32
|18171335
|2008.02.05 12:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.58
|0.00
|0.00
|2008.02.05 12:25
|107.69
|0.00
|0.00
|0.00
|10.21
|18171246
|2008.02.05 12:24
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1023
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 12:25
|1.1033
|0.00
|0.00
|0.00
|18.13
|18165817
|2008.02.05 11:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1003
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 12:25
|1.1033
|0.00
|0.00
|0.00
|27.19
|18166642
|2008.02.05 11:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0999
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 12:25
|1.1036
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.53
|18171098
|2008.02.05 12:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 14:04
|1.4662
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|18170837
|2008.02.05 12:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 14:04
|1.4664
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|18172069
|2008.02.05 12:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 14:04
|1.4662
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|18172904
|2008.02.05 12:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.66
|0.00
|0.00
|2008.02.05 15:42
|107.35
|0.00
|0.00
|0.00
|28.88
|18171949
|2008.02.05 12:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.71
|0.00
|0.00
|2008.02.05 15:42
|107.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.40
|18179206
|2008.02.05 14:31
|sell
|0.20
|usdjpy
|107.46
|0.00
|0.00
|2008.02.05 15:42
|107.34
|0.00
|0.00
|0.00
|22.36
|18178149
|2008.02.05 14:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 15:59
|1.4699
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|18177789
|2008.02.05 14:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 15:59
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|18180050
|2008.02.05 14:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 15:59
|1.4699
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|18183000
|2008.02.05 15:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|107.41
|0.00
|0.00
|2008.02.05 16:01
|106.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.17
|18184537
|2008.02.05 15:55
|sell
|0.20
|usdjpy
|107.07
|0.00
|0.00
|2008.02.05 16:01
|106.82
|0.00
|0.00
|0.00
|46.81
|18182688
|2008.02.05 15:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.31
|0.00
|0.00
|2008.02.05 16:01
|106.83
|0.00
|0.00
|0.00
|44.93
|18186044
|2008.02.05 15:59
|sell
|0.30
|usdjpy
|106.86
|0.00
|0.00
|2008.02.05 16:01
|106.82
|0.00
|0.00
|0.00
|11.23
|18186404
|2008.02.05 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 16:38
|1.4648
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|18186030
|2008.02.05 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 16:38
|1.4647
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|18189379
|2008.02.05 16:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 16:38
|1.4648
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|18164575
|2008.02.05 11:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 19:10
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|18168986
|2008.02.05 11:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9705
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 19:10
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|-198.00
|18164103
|2008.02.05 11:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 19:10
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|18182276
|2008.02.05 15:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9660
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 19:10
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|18191444
|2008.02.05 16:37
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 19:10
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|18201153
|2008.02.05 18:53
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 19:10
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|18202427
|2008.02.05 19:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9615
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 23:59
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|18202080
|2008.02.05 19:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9606
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 23:59
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|18204737
|2008.02.05 20:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9635
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 23:59
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|18210466
|2008.02.05 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9651
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 09:41
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.51
|-40.00
|18216491
|2008.02.06 00:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 09:41
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|18239374
|2008.02.06 09:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9625
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 09:41
|1.9615
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|18240446
|2008.02.06 09:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9611
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 09:46
|1.9600
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|18241204
|2008.02.06 09:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9605
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 10:15
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|18240978
|2008.02.06 09:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9596
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 10:15
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|18242734
|2008.02.06 09:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9576
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 10:15
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|18191962
|2008.02.05 16:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 10:25
|1.4599
|0.00
|0.00
|-0.22
|-53.00
|18191671
|2008.02.05 16:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 10:25
|1.4601
|0.00
|0.00
|-0.03
|41.00
|18200324
|2008.02.05 18:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 10:25
|1.4602
|0.00
|0.00
|-0.06
|40.00
|18245522
|2008.02.06 10:19
|sell
|0.30
|eurusd
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 10:25
|1.4602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18246107
|2008.02.06 10:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 10:28
|1.4614
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|18245279
|2008.02.06 10:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9572
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 11:00
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|18247953
|2008.02.06 10:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9592
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 11:00
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|18245129
|2008.02.06 10:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9561
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 11:00
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|18249195
|2008.02.06 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9599
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 11:04
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|18249460
|2008.02.06 11:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9615
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 15:14
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|18249751
|2008.02.06 11:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9604
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 15:14
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|18252103
|2008.02.06 11:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9584
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 15:14
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|18246577
|2008.02.06 10:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 16:21
|1.4645
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|18249869
|2008.02.06 11:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 16:21
|1.4644
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|18246982
|2008.02.06 10:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 16:21
|1.4646
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|18260325
|2008.02.06 15:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9577
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 16:33
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|18260720
|2008.02.06 15:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9597
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 16:33
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|18260261
|2008.02.06 15:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9567
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 16:33
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.00
|
|0.00
|0.00
|0.20
|433.06
|Closed P/L:
|433.26
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18172115
|2008.02.05 12:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1036
|0.0000
|0.0000
|
|1.0971
|0.00
|0.00
|1.85
|-59.25
|18172621
|2008.02.05 12:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1024
|0.0000
|0.0000
|
|1.0974
|0.00
|0.00
|-3.05
|45.56
|18177874
|2008.02.05 14:04
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1057
|0.0000
|0.0000
|
|1.0971
|0.00
|0.00
|3.71
|-156.78
|18185295
|2008.02.05 15:57
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1004
|0.0000
|0.0000
|
|1.0974
|0.00
|0.00
|-6.11
|54.67
|18228412
|2008.02.06 04:49
|sell
|0.30
|usdchf
|1.0984
|0.0000
|0.0000
|
|1.0974
|0.00
|0.00
|-6.88
|27.34
|18187220
|2008.02.05 16:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.79
|0.00
|0.00
|
|106.40
|0.00
|0.00
|-4.56
|36.65
|18187474
|2008.02.05 16:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.91
|0.00
|0.00
|
|106.37
|0.00
|0.00
|3.76
|-50.77
|18206538
|2008.02.05 21:39
|buy
|0.20
|usdjpy
|107.11
|0.00
|0.00
|
|106.37
|0.00
|0.00
|7.51
|-139.14
|18218736
|2008.02.06 01:10
|sell
|0.20
|usdjpy
|106.59
|0.00
|0.00
|
|106.40
|0.00
|0.00
|-6.85
|35.71
|18219730
|2008.02.06 01:13
|sell
|0.30
|usdjpy
|106.39
|0.00
|0.00
|
|106.40
|0.00
|0.00
|-10.27
|-2.82
|18237923
|2008.02.06 09:06
|sell
|0.40
|usdchf
|1.0964
|0.0000
|0.0000
|
|1.0974
|0.00
|0.00
|-9.17
|-36.45
|18242504
|2008.02.06 09:53
|sell
|0.40
|usdjpy
|106.18
|0.00
|0.00
|
|106.40
|0.00
|0.00
|-13.69
|-82.71
|18264538
|2008.02.06 16:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|
|1.4625
|0.00
|0.00
|-0.65
|-21.00
|18265004
|2008.02.06 16:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|
|1.4627
|0.00
|0.00
|-0.09
|18.00
|18265677
|2008.02.06 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9616
|0.0000
|0.0000
|
|1.9600
|0.00
|0.00
|1.52
|-16.00
|18265862
|2008.02.06 16:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9605
|0.0000
|0.0000
|
|1.9604
|0.00
|0.00
|-2.56
|1.00
|18267490
|2008.02.06 16:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9585
|0.0000
|0.0000
|
|1.9604
|0.00
|0.00
|-5.12
|-38.00
|18270796
|2008.02.06 17:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|
|1.4625
|0.00
|0.00
|-1.31
|-86.00
|18271204
|2008.02.06 17:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9636
|0.0000
|0.0000
|
|1.9600
|0.00
|0.00
|3.04
|-72.00
|18278056
|2008.02.06 19:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|
|1.4627
|0.00
|0.00
|-0.18
|-4.00
|
|0.00
|0.00
|-49.10
|-545.99
|
|Floating P/L:
|-595.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|433.26
|Floating P/L:
|-595.09
|Margin:
|700.00
|Balance:
|50 433.26
|Equity:
|49 838.17
|Free Margin:
|49 138.17