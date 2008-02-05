FXDD

Account: 5228606 Name: Currency: USD 2008 February 6, 03:06
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
181455872008.02.05 05:36balanceDeposit50 000.00
181462282008.02.05 05:42buy0.10gbpusd1.97140.00000.00002008.02.05 09:211.97500.000.000.0036.00
181556232008.02.05 08:56buy0.20gbpusd1.97340.00000.00002008.02.05 09:211.97500.000.000.0032.00
181567022008.02.05 09:14buy0.30gbpusd1.97540.00000.00002008.02.05 09:211.97500.000.000.00-12.00
181468572008.02.05 05:49sell0.10gbpusd1.97120.00000.00002008.02.05 09:211.97540.000.000.00-42.00
181570472008.02.05 09:21buy0.10gbpusd1.97540.00000.00002008.02.05 10:091.97160.000.000.00-38.00
181572912008.02.05 09:25sell0.10gbpusd1.97500.00000.00002008.02.05 10:091.97200.000.000.0030.00
181590562008.02.05 10:01sell0.20gbpusd1.97300.00000.00002008.02.05 10:091.97200.000.000.0020.00
181461732008.02.05 05:41buy0.10usdchf1.08970.00000.00002008.02.05 10:101.09330.000.000.0032.93
181579632008.02.05 09:38buy0.20usdchf1.09170.00000.00002008.02.05 10:101.09330.000.000.0029.27
181596792008.02.05 10:10buy0.30usdchf1.09370.00000.00002008.02.05 10:101.09330.000.000.00-10.98
181461482008.02.05 05:41sell0.10usdchf1.08930.00000.00002008.02.05 10:101.09370.000.000.00-40.23
181461282008.02.05 05:41buy0.10usdjpy106.860.000.002008.02.05 10:38107.220.000.000.0033.58
181588912008.02.05 10:00buy0.20usdjpy107.060.000.002008.02.05 10:38107.220.000.000.0029.85
181622202008.02.05 10:38buy0.30usdjpy107.260.000.002008.02.05 10:38107.220.000.000.00-11.19
181462042008.02.05 05:42sell0.10usdjpy106.810.000.002008.02.05 10:38107.250.000.000.00-41.03
181461162008.02.05 05:41buy0.10eurusd1.48150.00000.00002008.02.05 10:391.47730.000.000.00-42.00
181461702008.02.05 05:41sell0.10eurusd1.48110.00000.00002008.02.05 10:391.47750.000.000.0036.00
181596492008.02.05 10:09sell0.20eurusd1.47910.00000.00002008.02.05 10:391.47750.000.000.0032.00
181622772008.02.05 10:38sell0.30eurusd1.47710.00000.00002008.02.05 10:391.47750.000.000.00-12.00
181604022008.02.05 10:15sell0.10usdchf1.09330.00000.00002008.02.05 10:491.09690.000.000.00-32.82
181597032008.02.05 10:10buy0.10usdchf1.09370.00000.00002008.02.05 10:491.09660.000.000.0026.45
181622362008.02.05 10:38buy0.20usdchf1.09570.00000.00002008.02.05 10:491.09660.000.000.0016.41
181597362008.02.05 10:10buy0.10gbpusd1.97270.00000.00002008.02.05 11:001.96790.000.000.00-48.00
181595972008.02.05 10:09sell0.10gbpusd1.97160.00000.00002008.02.05 11:011.96840.000.000.0032.00
181619902008.02.05 10:37sell0.20gbpusd1.96960.00000.00002008.02.05 11:011.96840.000.000.0024.00
181625202008.02.05 10:40buy0.10eurusd1.47800.00000.00002008.02.05 11:191.47400.000.000.00-40.00
181624302008.02.05 10:39sell0.10eurusd1.47730.00000.00002008.02.05 11:191.47390.000.000.0034.00
181645302008.02.05 11:04sell0.20eurusd1.47530.00000.00002008.02.05 11:191.47390.000.000.0028.00
181630282008.02.05 10:49buy0.10usdchf1.09690.00000.00002008.02.05 11:191.10000.000.000.0028.18
181644692008.02.05 11:03buy0.20usdchf1.09890.00000.00002008.02.05 11:191.10000.000.000.0020.00
181633312008.02.05 10:52sell0.10usdchf1.09610.00000.00002008.02.05 11:191.10030.000.000.00-38.17
181656342008.02.05 11:19sell0.10eurusd1.47370.00000.00002008.02.05 11:221.47260.000.000.0011.00
181669092008.02.05 11:25buy0.10eurusd1.47310.00000.00002008.02.05 12:181.46920.000.000.00-39.00
181663482008.02.05 11:22sell0.10eurusd1.47240.00000.00002008.02.05 12:181.46950.000.000.0029.00
181681122008.02.05 11:37sell0.20eurusd1.47040.00000.00002008.02.05 12:181.46950.000.000.0018.00
181622422008.02.05 10:38buy0.10usdjpy107.250.000.002008.02.05 12:24107.550.000.000.0027.89
181702602008.02.05 12:13buy0.20usdjpy107.450.000.002008.02.05 12:24107.550.000.000.0018.60
181624962008.02.05 10:40sell0.10usdjpy107.200.000.002008.02.05 12:24107.580.000.000.00-35.32
181713352008.02.05 12:24buy0.10usdjpy107.580.000.002008.02.05 12:25107.690.000.000.0010.21
181666422008.02.05 11:23sell0.10usdchf1.09990.00000.00002008.02.05 12:251.10360.000.000.00-33.53
181658172008.02.05 11:19buy0.10usdchf1.10030.00000.00002008.02.05 12:251.10330.000.000.0027.19
181712462008.02.05 12:24buy0.20usdchf1.10230.00000.00002008.02.05 12:251.10330.000.000.0018.13
181710982008.02.05 12:22buy0.10eurusd1.46970.00000.00002008.02.05 14:041.46620.000.000.00-35.00
181708372008.02.05 12:18sell0.10eurusd1.46930.00000.00002008.02.05 14:041.46640.000.000.0029.00
181720692008.02.05 12:25sell0.20eurusd1.46730.00000.00002008.02.05 14:041.46620.000.000.0022.00
181719492008.02.05 12:25buy0.10usdjpy107.710.000.002008.02.05 15:42107.330.000.000.00-35.40
181729042008.02.05 12:32sell0.10usdjpy107.660.000.002008.02.05 15:42107.350.000.000.0028.88
181792062008.02.05 14:31sell0.20usdjpy107.460.000.002008.02.05 15:42107.340.000.000.0022.36
181781492008.02.05 14:07buy0.10eurusd1.46680.00000.00002008.02.05 15:591.46990.000.000.0031.00
181800502008.02.05 14:48buy0.20eurusd1.46880.00000.00002008.02.05 15:591.46990.000.000.0022.00
181777892008.02.05 14:04sell0.10eurusd1.46600.00000.00002008.02.05 15:591.47010.000.000.00-41.00
181830002008.02.05 15:45buy0.10usdjpy107.410.000.002008.02.05 16:01106.810.000.000.00-56.17
181826882008.02.05 15:42sell0.10usdjpy107.310.000.002008.02.05 16:01106.830.000.000.0044.93
181845372008.02.05 15:55sell0.20usdjpy107.070.000.002008.02.05 16:01106.820.000.000.0046.81
181860442008.02.05 15:59sell0.30usdjpy106.860.000.002008.02.05 16:01106.820.000.000.0011.23
181860302008.02.05 15:59buy0.10eurusd1.47010.00000.00002008.02.05 16:381.46470.000.000.00-54.00
181864042008.02.05 16:00sell0.10eurusd1.46840.00000.00002008.02.05 16:381.46480.000.000.0036.00
181893792008.02.05 16:18sell0.20eurusd1.46640.00000.00002008.02.05 16:381.46480.000.000.0032.00
181645752008.02.05 11:04buy0.10gbpusd1.96850.00000.00002008.02.05 19:101.96070.000.000.00-78.00
181689862008.02.05 11:55buy0.20gbpusd1.97050.00000.00002008.02.05 19:101.96060.000.000.00-198.00
181641032008.02.05 11:01sell0.10gbpusd1.96800.00000.00002008.02.05 19:101.96100.000.000.0070.00
182011532008.02.05 18:53sell0.40gbpusd1.96200.00000.00002008.02.05 19:101.96100.000.000.0040.00
181822762008.02.05 15:36sell0.20gbpusd1.96600.00000.00002008.02.05 19:101.96100.000.000.00100.00
181914442008.02.05 16:37sell0.30gbpusd1.96400.00000.00002008.02.05 19:101.96100.000.000.0090.00
182024272008.02.05 19:16buy0.10gbpusd1.96150.00000.00002008.02.05 23:591.96470.000.000.0032.00
182047372008.02.05 20:35buy0.20gbpusd1.96350.00000.00002008.02.05 23:591.96470.000.000.0024.00
182020802008.02.05 19:10sell0.10gbpusd1.96060.00000.00002008.02.05 23:591.96510.000.000.00-45.00
  0.00 0.00 0.00 304.06
Closed P/L: 304.06
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
181721152008.02.05 12:25buy0.10usdchf1.10360.00000.0000 1.09940.000.000.46-38.20
181726212008.02.05 12:28sell0.10usdchf1.10240.00000.0000 1.09970.000.00-0.7624.55
181778742008.02.05 14:04buy0.20usdchf1.10570.00000.0000 1.09940.000.000.93-114.61
181852952008.02.05 15:57sell0.20usdchf1.10040.00000.0000 1.09970.000.00-1.5312.73
181872202008.02.05 16:01sell0.10usdjpy106.790.000.00 106.590.000.00-1.1418.76
181874742008.02.05 16:03buy0.10usdjpy106.910.000.00 106.560.000.000.94-32.85
181916712008.02.05 16:38sell0.10eurusd1.46420.00000.0000 1.46390.000.00-0.033.00
181919622008.02.05 16:40buy0.10eurusd1.46520.00000.0000 1.46370.000.00-0.22-15.00
182003242008.02.05 18:42sell0.20eurusd1.46220.00000.0000 1.46390.000.00-0.06-34.00
182065382008.02.05 21:39buy0.20usdjpy107.110.000.00 106.560.000.001.88-103.23
182104662008.02.05 23:59buy0.10gbpusd1.96510.00000.0000 1.96470.000.000.51-4.00
182164912008.02.06 00:05sell0.10gbpusd1.96460.00000.0000 1.96510.000.000.00-5.00
182187362008.02.06 01:10sell0.20usdjpy106.590.000.00 106.590.000.000.000.00
182197302008.02.06 01:13sell0.30usdjpy106.390.000.00 106.590.000.000.00-56.29
  0.00 0.00 0.98 -344.14
 Floating P/L: -343.16
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 304.06 Floating P/L: -343.16 Margin: 296.35
Balance: 50 304.06 Equity: 49 960.90 Free Margin: 49 664.55