Strategy Tester Report
PH4 v1_0
FXDD-MT4 Demo Server (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.11.29 23:00 (2007.11.01 - 2007.11.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Start_Lot_Size=0.1; Lot_Size_Increment=0.1; Money_Management=false;
Risk_Percent=0.5; Min_Lots=0.1; Max_Lots=5; Trailing_Stop=true;
Trail_Start=10; TSLoss_Percent=30; Auto_Restart=true;
Double_Lotsize=false;
Max_Trades=50; Close_All_Max=false;
Next_Trade=10; Close_By_Percent=false;
TP_Percent=5; SL_Percent=10; Close_By_Profit=5; Close_By_StopLoss=999; Use_MA_Entry=true;
MA_Period=3; Timeframe=1; Slippage=5; Number_Of_Tries=5;
|Bars in test
|1500
|Ticks modelled
|141960
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|4732.05
|Gross profit
|23025.64
|Gross loss
|-18293.59
|Profit factor
|1.26
|Expected payoff
|7.93
|Absolute drawdown
|1034.08
|Maximal drawdown
|1752.82 (3.22%)
|Relative drawdown
|3.22% (1752.82)
|Total trades
|597
|Short positions (won %)
|286 (67.48%)
|Long positions (won %)
|311 (73.31%)
|Profit trades (% of total)
|421 (70.52%)
|Loss trades (% of total)
|176 (29.48%)
|Largest
|profit trade
|670.27
|loss trade
|-1099.29
|Average
|profit trade
|54.69
|loss trade
|-103.94
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (3624.71)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-3083.96)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5744.92 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-3497.53 (6)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.11.01 00:01
|buy
|1
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.11.01 00:03
|sell
|2
|0.10
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.11.01 01:14
|sell
|3
|0.20
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.11.01 03:46
|sell
|4
|0.30
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.11.01 10:02
|sell
|5
|0.40
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.11.01 10:02
|close
|1
|0.10
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|49967.00
|7
|2007.11.01 10:02
|close
|2
|0.10
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|28.00
|49995.00
|8
|2007.11.01 10:02
|close
|3
|0.20
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|34.00
|50029.00
|9
|2007.11.01 10:02
|close
|4
|0.30
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|21.00
|50050.00
|10
|2007.11.01 10:02
|close
|5
|0.40
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|50038.00
|11
|2007.11.01 10:02
|sell
|6
|0.10
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.11.01 10:03
|sell
|7
|0.20
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.11.01 10:04
|buy
|8
|0.10
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|14
|2007.11.01 10:15
|close
|8
|0.10
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|50018.00
|15
|2007.11.01 10:15
|close
|6
|0.10
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50035.00
|16
|2007.11.01 10:15
|close
|7
|0.20
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50049.00
|17
|2007.11.01 10:15
|sell
|9
|0.10
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|18
|2007.11.01 10:16
|buy
|10
|0.10
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|19
|2007.11.01 10:54
|sell
|11
|0.20
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.11.01 13:15
|sell
|12
|0.30
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|21
|2007.11.01 13:15
|close
|10
|0.10
|1.4406
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|50020.00
|22
|2007.11.01 13:15
|close
|9
|0.10
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|21.00
|50041.00
|23
|2007.11.01 13:15
|close
|11
|0.20
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50063.00
|24
|2007.11.01 13:15
|close
|12
|0.30
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|3.00
|50066.00
|25
|2007.11.01 13:15
|sell
|13
|0.10
|1.4406
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.11.01 13:16
|buy
|14
|0.10
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|27
|2007.11.01 13:30
|buy
|15
|0.20
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.11.01 14:11
|buy
|16
|0.30
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|29
|2007.11.01 14:11
|close
|14
|0.10
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|21.00
|50087.00
|30
|2007.11.01 14:11
|close
|15
|0.20
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50109.00
|31
|2007.11.01 14:11
|close
|16
|0.30
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|0.00
|50109.00
|32
|2007.11.01 14:11
|close
|13
|0.10
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|50080.00
|33
|2007.11.01 14:11
|buy
|17
|0.10
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.11.01 14:15
|sell
|18
|0.10
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|35
|2007.11.01 14:19
|sell
|19
|0.20
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.11.01 14:52
|close
|17
|0.10
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|50058.00
|37
|2007.11.01 14:52
|close
|18
|0.10
|1.4415
|0.0000
|0.0000
|19.00
|50077.00
|38
|2007.11.01 14:52
|close
|19
|0.20
|1.4415
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50095.00
|39
|2007.11.01 14:52
|sell
|20
|0.10
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.11.01 14:54
|buy
|21
|0.10
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|41
|2007.11.01 14:58
|buy
|22
|0.20
|1.4432
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.11.01 16:12
|sell
|23
|0.20
|1.4403
|0.0000
|0.0000
|43
|2007.11.01 18:06
|buy
|24
|0.30
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.11.01 18:12
|buy
|25
|0.40
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|45
|2007.11.01 18:19
|close
|21
|0.10
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|40.00
|50135.00
|46
|2007.11.01 18:19
|close
|22
|0.20
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|58.00
|50193.00
|47
|2007.11.01 18:19
|close
|24
|0.30
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|54.00
|50247.00
|48
|2007.11.01 18:19
|close
|25
|0.40
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|32.00
|50279.00
|49
|2007.11.01 18:19
|close
|20
|0.10
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|50229.00
|50
|2007.11.01 18:19
|close
|23
|0.20
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|-120.00
|50109.00
|51
|2007.11.01 18:19
|buy
|26
|0.10
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.11.01 18:23
|sell
|27
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|53
|2007.11.01 18:42
|buy
|28
|0.20
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.11.01 19:36
|sell
|29
|0.20
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|55
|2007.11.01 19:58
|sell
|30
|0.30
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.11.01 21:57
|sell
|31
|0.40
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|57
|2007.11.01 22:42
|close
|26
|0.10
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|50068.00
|58
|2007.11.01 22:42
|close
|28
|0.20
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|-102.00
|49966.00
|59
|2007.11.01 22:42
|close
|27
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|36.00
|50002.00
|60
|2007.11.01 22:42
|close
|29
|0.20
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|52.00
|50054.00
|61
|2007.11.01 22:42
|close
|30
|0.30
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|48.00
|50102.00
|62
|2007.11.01 22:42
|close
|31
|0.40
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|24.00
|50126.00
|63
|2007.11.01 22:42
|sell
|32
|0.10
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.11.01 22:43
|buy
|33
|0.10
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.11.02 01:12
|buy
|34
|0.20
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.11.02 05:11
|buy
|35
|0.30
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.11.02 06:15
|close
|33
|0.10
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|19.78
|50145.78
|68
|2007.11.02 06:15
|close
|34
|0.20
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50165.78
|69
|2007.11.02 06:15
|close
|35
|0.30
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|0.00
|50165.78
|70
|2007.11.02 06:15
|close
|32
|0.10
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|-27.03
|50138.76
|71
|2007.11.02 06:15
|buy
|36
|0.10
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|72
|2007.11.02 06:16
|sell
|37
|0.10
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|73
|2007.11.02 07:24
|sell
|38
|0.20
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|74
|2007.11.02 08:09
|close
|36
|0.10
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|50115.76
|75
|2007.11.02 08:09
|close
|37
|0.10
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50133.76
|76
|2007.11.02 08:09
|close
|38
|0.20
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50149.76
|77
|2007.11.02 08:09
|sell
|39
|0.10
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.11.02 08:10
|buy
|40
|0.10
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|79
|2007.11.02 08:26
|buy
|41
|0.20
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.11.02 08:59
|close
|40
|0.10
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|19.00
|50168.76
|81
|2007.11.02 08:59
|close
|41
|0.20
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50186.76
|82
|2007.11.02 08:59
|close
|39
|0.10
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|50161.76
|83
|2007.11.02 08:59
|buy
|42
|0.10
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.11.02 09:01
|buy
|43
|0.20
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|85
|2007.11.02 09:02
|close
|42
|0.10
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|11.00
|50172.76
|86
|2007.11.02 09:02
|close
|43
|0.20
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|2.00
|50174.76
|87
|2007.11.02 09:02
|buy
|44
|0.10
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|88
|2007.11.02 09:05
|sell
|45
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|89
|2007.11.02 09:09
|sell
|46
|0.20
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.11.02 09:45
|buy
|47
|0.20
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|91
|2007.11.02 11:15
|buy
|48
|0.30
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.11.02 14:40
|buy
|49
|0.40
|1.4497
|0.0000
|0.0000
|93
|2007.11.02 14:41
|close
|44
|0.10
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|39.00
|50213.76
|94
|2007.11.02 14:41
|close
|47
|0.20
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|58.00
|50271.76
|95
|2007.11.02 14:41
|close
|48
|0.30
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|51.00
|50322.76
|96
|2007.11.02 14:41
|close
|49
|0.40
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|24.00
|50346.76
|97
|2007.11.02 14:41
|close
|45
|0.10
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|50301.76
|98
|2007.11.02 14:41
|close
|46
|0.20
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|-110.00
|50191.76
|99
|2007.11.02 14:41
|buy
|50
|0.10
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.11.02 14:41
|buy
|51
|0.20
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.11.02 14:41
|close
|50
|0.10
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|11.00
|50202.76
|102
|2007.11.02 14:41
|close
|51
|0.20
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|2.00
|50204.76
|103
|2007.11.02 14:41
|buy
|52
|0.10
|1.4518
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.11.02 14:44
|sell
|53
|0.10
|1.4510
|0.0000
|0.0000
|105
|2007.11.02 14:45
|sell
|54
|0.20
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.11.02 14:46
|sell
|55
|0.30
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|107
|2007.11.02 14:46
|close
|52
|0.10
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|50173.76
|108
|2007.11.02 14:46
|close
|53
|0.10
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|21.00
|50194.76
|109
|2007.11.02 14:46
|close
|54
|0.20
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50216.76
|110
|2007.11.02 14:46
|close
|55
|0.30
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|0.00
|50216.76
|111
|2007.11.02 14:46
|sell
|56
|0.10
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.11.02 14:48
|buy
|57
|0.10
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|113
|2007.11.02 14:53
|sell
|58
|0.20
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.11.02 16:05
|sell
|59
|0.30
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|115
|2007.11.02 16:05
|close
|57
|0.10
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|50181.76
|116
|2007.11.02 16:05
|close
|56
|0.10
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|21.00
|50202.76
|117
|2007.11.02 16:05
|close
|58
|0.20
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50224.76
|118
|2007.11.02 16:05
|close
|59
|0.30
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|3.00
|50227.76
|119
|2007.11.02 16:05
|sell
|60
|0.10
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.11.02 16:06
|buy
|61
|0.10
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|121
|2007.11.02 16:17
|buy
|62
|0.20
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.11.02 16:41
|buy
|63
|0.30
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|123
|2007.11.02 16:41
|close
|61
|0.10
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|21.00
|50248.76
|124
|2007.11.02 16:41
|close
|62
|0.20
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50270.76
|125
|2007.11.02 16:41
|close
|63
|0.30
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|3.00
|50273.76
|126
|2007.11.02 16:41
|close
|60
|0.10
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|50242.76
|127
|2007.11.02 16:41
|buy
|64
|0.10
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.11.02 16:42
|sell
|65
|0.10
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.11.02 17:53
|sell
|66
|0.20
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.11.02 18:37
|buy
|67
|0.20
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|131
|2007.11.02 18:53
|buy
|68
|0.30
|1.4518
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.11.02 19:20
|buy
|69
|0.40
|1.4529
|0.0000
|0.0000
|133
|2007.11.05 10:03
|sell
|70
|0.30
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.11.05 10:15
|sell
|71
|0.40
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|135
|2007.11.05 12:52
|sell
|72
|0.50
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.11.06 13:07
|buy
|73
|0.50
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|137
|2007.11.06 13:43
|buy
|74
|0.60
|1.4549
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.11.06 15:59
|buy
|75
|0.70
|1.4559
|0.0000
|0.0000
|139
|2007.11.06 16:07
|buy
|76
|0.80
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.11.07 04:27
|buy
|77
|0.90
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|141
|2007.11.07 04:27
|buy
|78
|1.00
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.11.07 04:28
|buy
|79
|1.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|143
|2007.11.07 04:28
|buy
|80
|1.20
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.11.07 04:30
|buy
|81
|1.30
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|145
|2007.11.07 04:30
|close
|64
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|158.35
|50401.11
|146
|2007.11.07 04:30
|close
|67
|0.20
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|290.71
|50691.81
|147
|2007.11.07 04:30
|close
|68
|0.30
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|406.06
|51097.87
|148
|2007.11.07 04:30
|close
|69
|0.40
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|497.41
|51595.28
|149
|2007.11.07 04:30
|close
|73
|0.50
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|573.92
|52169.20
|150
|2007.11.07 04:30
|close
|74
|0.60
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|628.71
|52797.91
|151
|2007.11.07 04:30
|close
|75
|0.70
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|663.49
|53461.40
|152
|2007.11.07 04:30
|close
|76
|0.80
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|670.27
|54131.67
|153
|2007.11.07 04:30
|close
|77
|0.90
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|630.00
|54761.67
|154
|2007.11.07 04:30
|close
|78
|1.00
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|600.00
|55361.67
|155
|2007.11.07 04:30
|close
|79
|1.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|374.00
|55735.67
|156
|2007.11.07 04:30
|close
|80
|1.20
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|252.00
|55987.67
|157
|2007.11.07 04:30
|close
|81
|1.30
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|-130.00
|55857.67
|158
|2007.11.07 04:30
|close
|65
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|-167.09
|55690.59
|159
|2007.11.07 04:30
|close
|66
|0.20
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|-354.17
|55336.41
|160
|2007.11.07 04:30
|close
|70
|0.30
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|-561.17
|54775.24
|161
|2007.11.07 04:30
|close
|71
|0.40
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|-788.23
|53987.01
|162
|2007.11.07 04:30
|close
|72
|0.50
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|-1035.29
|52951.72
|163
|2007.11.07 04:30
|buy
|82
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.11.07 04:32
|sell
|83
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|165
|2007.11.07 04:49
|sell
|84
|0.20
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.11.07 04:50
|sell
|85
|0.30
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|167
|2007.11.07 04:51
|close
|82
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|52903.72
|168
|2007.11.07 04:51
|close
|83
|0.10
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|24.00
|52927.72
|169
|2007.11.07 04:51
|close
|84
|0.20
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|28.00
|52955.72
|170
|2007.11.07 04:51
|close
|85
|0.30
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|12.00
|52967.72
|171
|2007.11.07 04:51
|sell
|86
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.11.07 04:52
|buy
|87
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|173
|2007.11.07 04:52
|buy
|88
|0.20
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.11.07 05:25
|buy
|89
|0.30
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|175
|2007.11.07 06:23
|close
|87
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|21.00
|52988.72
|176
|2007.11.07 06:23
|close
|88
|0.20
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|22.00
|53010.72
|177
|2007.11.07 06:23
|close
|89
|0.30
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|3.00
|53013.72
|178
|2007.11.07 06:23
|close
|86
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|52979.72
|179
|2007.11.07 06:23
|buy
|90
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.11.07 06:24
|sell
|91
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.11.07 07:26
|buy
|92
|0.20
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.11.07 09:14
|sell
|93
|0.20
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|183
|2007.11.07 09:34
|sell
|94
|0.30
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|184
|2007.11.07 11:08
|buy
|95
|0.30
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|185
|2007.11.07 11:15
|buy
|96
|0.40
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.11.07 11:21
|buy
|97
|0.50
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|187
|2007.11.07 11:22
|buy
|98
|0.60
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.11.07 11:22
|close
|90
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|60.00
|53039.72
|189
|2007.11.07 11:22
|close
|92
|0.20
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|100.00
|53139.72
|190
|2007.11.07 11:22
|close
|95
|0.30
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|117.00
|53256.72
|191
|2007.11.07 11:22
|close
|96
|0.40
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|108.00
|53364.72
|192
|2007.11.07 11:22
|close
|97
|0.50
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|75.00
|53439.72
|193
|2007.11.07 11:22
|close
|98
|0.60
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|30.00
|53469.72
|194
|2007.11.07 11:22
|close
|91
|0.10
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|-66.00
|53403.72
|195
|2007.11.07 11:22
|close
|93
|0.20
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|-152.00
|53251.72
|196
|2007.11.07 11:22
|close
|94
|0.30
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|-258.00
|52993.72
|197
|2007.11.07 11:22
|buy
|99
|0.10
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.11.07 11:23
|sell
|100
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|199
|2007.11.07 11:25
|sell
|101
|0.20
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.11.07 12:34
|sell
|102
|0.30
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|201
|2007.11.07 12:41
|close
|99
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|52955.72
|202
|2007.11.07 12:41
|close
|100
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|22.00
|52977.72
|203
|2007.11.07 12:41
|close
|101
|0.20
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|24.00
|53001.72
|204
|2007.11.07 12:41
|close
|102
|0.30
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|3.00
|53004.72
|205
|2007.11.07 12:41
|sell
|103
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.11.07 12:41
|buy
|104
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|207
|2007.11.07 13:27
|buy
|105
|0.20
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.11.07 14:53
|buy
|106
|0.30
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|209
|2007.11.07 14:53
|close
|104
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53024.72
|210
|2007.11.07 14:53
|close
|105
|0.20
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53044.72
|211
|2007.11.07 14:53
|close
|106
|0.30
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|0.00
|53044.72
|212
|2007.11.07 14:53
|close
|103
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|53016.72
|213
|2007.11.07 14:53
|buy
|107
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|214
|2007.11.07 14:56
|sell
|108
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|215
|2007.11.07 15:04
|buy
|109
|0.20
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.11.07 15:04
|close
|107
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53036.72
|217
|2007.11.07 15:04
|close
|109
|0.20
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|18.00
|53054.72
|218
|2007.11.07 15:04
|close
|108
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|53029.72
|219
|2007.11.07 15:04
|buy
|110
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.11.07 15:05
|buy
|111
|0.20
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|221
|2007.11.07 15:05
|close
|110
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|11.00
|53040.72
|222
|2007.11.07 15:05
|close
|111
|0.20
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|2.00
|53042.72
|223
|2007.11.07 15:05
|buy
|112
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|224
|2007.11.07 15:06
|sell
|113
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|225
|2007.11.07 15:21
|sell
|114
|0.20
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.11.07 15:31
|sell
|115
|0.30
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|227
|2007.11.07 15:31
|close
|112
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|53003.72
|228
|2007.11.07 15:31
|close
|113
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|23.00
|53026.72
|229
|2007.11.07 15:31
|close
|114
|0.20
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|26.00
|53052.72
|230
|2007.11.07 15:31
|close
|115
|0.30
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|9.00
|53061.72
|231
|2007.11.07 15:31
|sell
|116
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.11.07 15:32
|buy
|117
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|233
|2007.11.07 15:45
|buy
|118
|0.20
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.11.07 16:28
|sell
|119
|0.20
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|235
|2007.11.07 17:18
|sell
|120
|0.30
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.11.07 18:09
|sell
|121
|0.40
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.11.07 22:27
|close
|117
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|53009.72
|238
|2007.11.07 22:27
|close
|118
|0.20
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|52883.72
|239
|2007.11.07 22:27
|close
|116
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|41.00
|52924.72
|240
|2007.11.07 22:27
|close
|119
|0.20
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|60.00
|52984.72
|241
|2007.11.07 22:27
|close
|120
|0.30
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|57.00
|53041.72
|242
|2007.11.07 22:27
|close
|121
|0.40
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|36.00
|53077.72
|243
|2007.11.07 22:27
|sell
|122
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|244
|2007.11.07 22:27
|sell
|123
|0.20
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|245
|2007.11.07 22:27
|close
|122
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|12.00
|53089.72
|246
|2007.11.07 22:27
|close
|123
|0.20
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|4.00
|53093.72
|247
|2007.11.07 22:27
|sell
|124
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.11.07 22:29
|buy
|125
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|249
|2007.11.07 22:54
|sell
|126
|0.20
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.11.07 23:14
|buy
|127
|0.20
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|251
|2007.11.08 00:43
|sell
|128
|0.30
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|252
|2007.11.08 02:40
|buy
|129
|0.30
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|253
|2007.11.08 09:50
|buy
|130
|0.40
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.11.08 17:01
|buy
|131
|0.50
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|255
|2007.11.08 17:02
|buy
|132
|0.60
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.11.08 17:03
|close
|125
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|60.35
|53154.07
|257
|2007.11.08 17:03
|close
|127
|0.20
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|100.71
|53254.78
|258
|2007.11.08 17:03
|close
|129
|0.30
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|114.00
|53368.78
|259
|2007.11.08 17:03
|close
|130
|0.40
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|112.00
|53480.78
|260
|2007.11.08 17:03
|close
|131
|0.50
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|85.00
|53565.78
|261
|2007.11.08 17:03
|close
|132
|0.60
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|42.00
|53607.78
|262
|2007.11.08 17:03
|close
|124
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-68.09
|53539.69
|263
|2007.11.08 17:03
|close
|126
|0.20
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-156.17
|53383.52
|264
|2007.11.08 17:03
|close
|128
|0.30
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-264.00
|53119.52
|265
|2007.11.08 17:03
|buy
|133
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.11.08 17:06
|sell
|134
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|267
|2007.11.08 18:00
|sell
|135
|0.20
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.11.08 19:08
|close
|133
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|53092.52
|269
|2007.11.08 19:08
|close
|134
|0.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53112.52
|270
|2007.11.08 19:08
|close
|135
|0.20
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|18.00
|53130.52
|271
|2007.11.08 19:08
|sell
|136
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.11.08 19:10
|buy
|137
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|273
|2007.11.08 19:20
|sell
|138
|0.20
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.11.08 19:46
|buy
|139
|0.20
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.11.08 21:44
|sell
|140
|0.30
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.11.09 02:27
|buy
|141
|0.30
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|277
|2007.11.09 03:10
|buy
|142
|0.40
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|278
|2007.11.09 03:11
|buy
|143
|0.50
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|279
|2007.11.09 03:29
|buy
|144
|0.60
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.11.09 03:37
|close
|137
|0.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|57.78
|53188.30
|281
|2007.11.09 03:37
|close
|139
|0.20
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|95.57
|53283.87
|282
|2007.11.09 03:37
|close
|141
|0.30
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|114.00
|53397.87
|283
|2007.11.09 03:37
|close
|142
|0.40
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|112.00
|53509.87
|284
|2007.11.09 03:37
|close
|143
|0.50
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|85.00
|53594.87
|285
|2007.11.09 03:37
|close
|144
|0.60
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|36.00
|53630.87
|286
|2007.11.09 03:37
|close
|136
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|-63.03
|53567.84
|287
|2007.11.09 03:37
|close
|138
|0.20
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|-146.06
|53421.78
|288
|2007.11.09 03:37
|close
|140
|0.30
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|-249.09
|53172.69
|289
|2007.11.09 03:37
|buy
|145
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.11.09 03:40
|sell
|146
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|291
|2007.11.09 03:43
|sell
|147
|0.20
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|292
|2007.11.09 03:55
|sell
|148
|0.30
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|293
|2007.11.09 03:56
|close
|145
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|53144.69
|294
|2007.11.09 03:56
|close
|146
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53164.69
|295
|2007.11.09 03:56
|close
|147
|0.20
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53184.69
|296
|2007.11.09 03:56
|close
|148
|0.30
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|0.00
|53184.69
|297
|2007.11.09 03:56
|sell
|149
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.11.09 03:57
|buy
|150
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|299
|2007.11.09 04:28
|sell
|151
|0.20
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.11.09 04:28
|close
|150
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|53160.69
|301
|2007.11.09 04:28
|close
|149
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|19.00
|53179.69
|302
|2007.11.09 04:28
|close
|151
|0.20
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|18.00
|53197.69
|303
|2007.11.09 04:28
|sell
|152
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.11.09 04:30
|buy
|153
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|305
|2007.11.09 04:37
|buy
|154
|0.20
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.11.09 05:41
|buy
|155
|0.30
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|307
|2007.11.09 05:42
|close
|153
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|25.00
|53222.69
|308
|2007.11.09 05:42
|close
|154
|0.20
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|24.00
|53246.69
|309
|2007.11.09 05:42
|close
|155
|0.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|6.00
|53252.69
|310
|2007.11.09 05:42
|close
|152
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|53216.69
|311
|2007.11.09 05:42
|buy
|156
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.11.09 05:48
|sell
|157
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|313
|2007.11.09 05:52
|buy
|158
|0.20
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.11.09 06:24
|sell
|159
|0.20
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|315
|2007.11.09 08:39
|sell
|160
|0.30
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.11.09 09:43
|sell
|161
|0.40
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|317
|2007.11.09 10:02
|close
|156
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|53182.69
|318
|2007.11.09 10:02
|close
|158
|0.20
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|-88.00
|53094.69
|319
|2007.11.09 10:02
|close
|157
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|34.00
|53128.69
|320
|2007.11.09 10:02
|close
|159
|0.20
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|48.00
|53176.69
|321
|2007.11.09 10:02
|close
|160
|0.30
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|42.00
|53218.69
|322
|2007.11.09 10:02
|close
|161
|0.40
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|12.00
|53230.69
|323
|2007.11.09 10:02
|sell
|162
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|324
|2007.11.09 10:03
|sell
|163
|0.20
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|325
|2007.11.09 10:05
|buy
|164
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.11.09 10:37
|buy
|165
|0.20
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|327
|2007.11.09 11:11
|buy
|166
|0.30
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.11.09 11:33
|buy
|167
|0.40
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|329
|2007.11.09 11:34
|close
|164
|0.10
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|33.00
|53263.69
|330
|2007.11.09 11:34
|close
|165
|0.20
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|46.00
|53309.69
|331
|2007.11.09 11:34
|close
|166
|0.30
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|39.00
|53348.69
|332
|2007.11.09 11:34
|close
|167
|0.40
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|12.00
|53360.69
|333
|2007.11.09 11:34
|close
|162
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|53329.69
|334
|2007.11.09 11:34
|close
|163
|0.20
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-82.00
|53247.69
|335
|2007.11.09 11:34
|buy
|168
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.11.09 11:36
|sell
|169
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|337
|2007.11.09 12:10
|buy
|170
|0.20
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.11.09 12:21
|buy
|171
|0.30
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|339
|2007.11.09 12:21
|close
|168
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|22.00
|53269.69
|340
|2007.11.09 12:21
|close
|170
|0.20
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|22.00
|53291.69
|341
|2007.11.09 12:21
|close
|171
|0.30
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|0.00
|53291.69
|342
|2007.11.09 12:21
|close
|169
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|53258.69
|343
|2007.11.09 12:21
|buy
|172
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.11.09 12:25
|sell
|173
|0.10
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|345
|2007.11.09 12:27
|sell
|174
|0.20
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.11.09 12:30
|close
|172
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|53242.69
|347
|2007.11.09 12:30
|close
|173
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|16.00
|53258.69
|348
|2007.11.09 12:30
|close
|174
|0.20
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|12.00
|53270.69
|349
|2007.11.09 12:30
|sell
|175
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.11.09 12:31
|buy
|176
|0.10
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|351
|2007.11.09 12:37
|sell
|177
|0.20
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.11.09 12:40
|close
|176
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|53244.69
|353
|2007.11.09 12:40
|close
|175
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|19.00
|53263.69
|354
|2007.11.09 12:40
|close
|177
|0.20
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|18.00
|53281.69
|355
|2007.11.09 12:40
|sell
|178
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.11.09 12:41
|buy
|179
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|357
|2007.11.09 12:47
|sell
|180
|0.20
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.11.09 12:50
|close
|179
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|53258.69
|359
|2007.11.09 12:50
|close
|178
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|19.00
|53277.69
|360
|2007.11.09 12:50
|close
|180
|0.20
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|16.00
|53293.69
|361
|2007.11.09 12:50
|sell
|181
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|362
|2007.11.09 12:52
|buy
|182
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|363
|2007.11.09 12:52
|buy
|183
|0.20
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.11.09 13:01
|buy
|184
|0.30
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|365
|2007.11.09 13:03
|close
|182
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53313.69
|366
|2007.11.09 13:03
|close
|183
|0.20
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53333.69
|367
|2007.11.09 13:03
|close
|184
|0.30
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|0.00
|53333.69
|368
|2007.11.09 13:03
|close
|181
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|53306.69
|369
|2007.11.09 13:03
|buy
|185
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.11.09 13:05
|sell
|186
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|371
|2007.11.09 13:08
|sell
|187
|0.20
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|372
|2007.11.09 13:19
|close
|185
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|53282.69
|373
|2007.11.09 13:19
|close
|186
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|19.00
|53301.69
|374
|2007.11.09 13:19
|close
|187
|0.20
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|18.00
|53319.69
|375
|2007.11.09 13:19
|sell
|188
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.11.09 13:20
|buy
|189
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|377
|2007.11.09 13:33
|sell
|190
|0.20
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|378
|2007.11.09 13:43
|sell
|191
|0.30
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|379
|2007.11.09 13:44
|close
|189
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|53288.69
|380
|2007.11.09 13:44
|close
|188
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|22.00
|53310.69
|381
|2007.11.09 13:44
|close
|190
|0.20
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|24.00
|53334.69
|382
|2007.11.09 13:44
|close
|191
|0.30
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|3.00
|53337.69
|383
|2007.11.09 13:44
|sell
|192
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|384
|2007.11.09 13:46
|buy
|193
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|385
|2007.11.09 13:47
|buy
|194
|0.20
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|386
|2007.11.09 14:31
|buy
|195
|0.30
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|387
|2007.11.09 14:31
|close
|193
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53357.69
|388
|2007.11.09 14:31
|close
|194
|0.20
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53377.69
|389
|2007.11.09 14:31
|close
|195
|0.30
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|0.00
|53377.69
|390
|2007.11.09 14:31
|close
|192
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|53349.69
|391
|2007.11.09 14:31
|buy
|196
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|392
|2007.11.09 14:32
|sell
|197
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|393
|2007.11.09 14:45
|sell
|198
|0.20
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.11.09 15:36
|sell
|199
|0.30
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|395
|2007.11.09 15:36
|close
|196
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|53321.69
|396
|2007.11.09 15:36
|close
|197
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53341.69
|397
|2007.11.09 15:36
|close
|198
|0.20
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53361.69
|398
|2007.11.09 15:36
|close
|199
|0.30
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|0.00
|53361.69
|399
|2007.11.09 15:36
|sell
|200
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|400
|2007.11.09 15:38
|buy
|201
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|401
|2007.11.09 16:05
|buy
|202
|0.20
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.11.09 16:17
|buy
|203
|0.30
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|403
|2007.11.09 16:18
|close
|201
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|22.00
|53383.69
|404
|2007.11.09 16:18
|close
|202
|0.20
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53403.69
|405
|2007.11.09 16:18
|close
|203
|0.30
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|0.00
|53403.69
|406
|2007.11.09 16:18
|close
|200
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|53372.69
|407
|2007.11.09 16:18
|buy
|204
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|408
|2007.11.09 16:19
|sell
|205
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|409
|2007.11.09 16:45
|sell
|206
|0.20
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.11.09 16:52
|sell
|207
|0.30
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|411
|2007.11.09 16:52
|close
|204
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|53344.69
|412
|2007.11.09 16:52
|close
|205
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|22.00
|53366.69
|413
|2007.11.09 16:52
|close
|206
|0.20
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|24.00
|53390.69
|414
|2007.11.09 16:52
|close
|207
|0.30
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|6.00
|53396.69
|415
|2007.11.09 16:52
|sell
|208
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.11.09 16:54
|buy
|209
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|417
|2007.11.09 17:00
|buy
|210
|0.20
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.11.09 18:27
|sell
|211
|0.20
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|419
|2007.11.09 18:36
|sell
|212
|0.30
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.11.09 18:36
|sell
|213
|0.40
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|421
|2007.11.12 05:35
|close
|209
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|-50.22
|53346.48
|422
|2007.11.12 05:35
|close
|210
|0.20
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|-122.43
|53224.05
|423
|2007.11.12 05:35
|close
|208
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|39.97
|53264.02
|424
|2007.11.12 05:35
|close
|211
|0.20
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|59.94
|53323.96
|425
|2007.11.12 05:35
|close
|212
|0.30
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|56.91
|53380.87
|426
|2007.11.12 05:35
|close
|213
|0.40
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|31.88
|53412.76
|427
|2007.11.12 05:35
|sell
|214
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.11.12 05:37
|buy
|215
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|429
|2007.11.12 05:56
|buy
|216
|0.20
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|430
|2007.11.12 08:55
|close
|215
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|18.00
|53430.76
|431
|2007.11.12 08:55
|close
|216
|0.20
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|16.00
|53446.76
|432
|2007.11.12 08:55
|close
|214
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|53423.76
|433
|2007.11.12 08:55
|buy
|217
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|434
|2007.11.12 08:57
|sell
|218
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|435
|2007.11.12 09:04
|sell
|219
|0.20
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|436
|2007.11.12 09:39
|buy
|220
|0.20
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|437
|2007.11.12 10:25
|sell
|221
|0.30
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|438
|2007.11.12 10:58
|sell
|222
|0.40
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|439
|2007.11.12 10:58
|close
|217
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|53379.76
|440
|2007.11.12 10:58
|close
|220
|0.20
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|-110.00
|53269.76
|441
|2007.11.12 10:58
|close
|218
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|38.00
|53307.76
|442
|2007.11.12 10:58
|close
|219
|0.20
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|56.00
|53363.76
|443
|2007.11.12 10:58
|close
|221
|0.30
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|51.00
|53414.76
|444
|2007.11.12 10:58
|close
|222
|0.40
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|28.00
|53442.76
|445
|2007.11.12 10:58
|sell
|223
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|446
|2007.11.12 11:00
|sell
|224
|0.20
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|447
|2007.11.12 11:02
|close
|223
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|11.00
|53453.76
|448
|2007.11.12 11:02
|close
|224
|0.20
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|2.00
|53455.76
|449
|2007.11.12 11:02
|sell
|225
|0.10
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.11.12 11:02
|sell
|226
|0.20
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|451
|2007.11.12 11:04
|buy
|227
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|452
|2007.11.12 11:11
|buy
|228
|0.20
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|453
|2007.11.12 12:22
|sell
|229
|0.30
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.11.12 12:53
|sell
|230
|0.40
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|455
|2007.11.12 13:11
|close
|227
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|53413.76
|456
|2007.11.12 13:11
|close
|228
|0.20
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|-104.00
|53309.76
|457
|2007.11.12 13:11
|close
|225
|0.10
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|37.00
|53346.76
|458
|2007.11.12 13:11
|close
|226
|0.20
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|52.00
|53398.76
|459
|2007.11.12 13:11
|close
|229
|0.30
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|48.00
|53446.76
|460
|2007.11.12 13:11
|close
|230
|0.40
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|24.00
|53470.76
|461
|2007.11.12 13:11
|sell
|231
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|462
|2007.11.12 13:13
|buy
|232
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|463
|2007.11.12 13:17
|buy
|233
|0.20
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|464
|2007.11.12 13:27
|close
|232
|0.10
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|17.00
|53487.76
|465
|2007.11.12 13:27
|close
|233
|0.20
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|14.00
|53501.76
|466
|2007.11.12 13:27
|close
|231
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|53482.76
|467
|2007.11.12 13:27
|buy
|234
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|468
|2007.11.12 13:29
|sell
|235
|0.10
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|469
|2007.11.12 13:56
|sell
|236
|0.20
|1.4559
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.11.12 14:19
|close
|234
|0.10
|1.4548
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|53457.76
|471
|2007.11.12 14:19
|close
|235
|0.10
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|19.00
|53476.76
|472
|2007.11.12 14:19
|close
|236
|0.20
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|18.00
|53494.76
|473
|2007.11.12 14:19
|sell
|237
|0.10
|1.4548
|0.0000
|0.0000
|474
|2007.11.12 14:20
|buy
|238
|0.10
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|475
|2007.11.12 14:30
|buy
|239
|0.20
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|476
|2007.11.12 14:44
|close
|238
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53514.76
|477
|2007.11.12 14:44
|close
|239
|0.20
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53534.76
|478
|2007.11.12 14:44
|close
|237
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|53507.76
|479
|2007.11.12 14:44
|buy
|240
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.11.12 14:45
|sell
|241
|0.10
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|481
|2007.11.12 15:12
|buy
|242
|0.20
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|482
|2007.11.12 15:56
|sell
|243
|0.20
|1.4558
|0.0000
|0.0000
|483
|2007.11.12 16:12
|sell
|244
|0.30
|1.4548
|0.0000
|0.0000
|484
|2007.11.12 16:22
|sell
|245
|0.40
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|485
|2007.11.12 18:21
|close
|240
|0.10
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|53460.76
|486
|2007.11.12 18:21
|close
|242
|0.20
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|-116.00
|53344.76
|487
|2007.11.12 18:21
|close
|241
|0.10
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|38.00
|53382.76
|488
|2007.11.12 18:21
|close
|243
|0.20
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|56.00
|53438.76
|489
|2007.11.12 18:21
|close
|244
|0.30
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|54.00
|53492.76
|490
|2007.11.12 18:21
|close
|245
|0.40
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|32.00
|53524.76
|491
|2007.11.12 18:21
|sell
|246
|0.10
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.11.12 18:22
|buy
|247
|0.10
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|493
|2007.11.12 18:40
|buy
|248
|0.20
|1.4542
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.11.12 19:01
|buy
|249
|0.30
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|495
|2007.11.12 19:03
|close
|247
|0.10
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53544.76
|496
|2007.11.12 19:03
|close
|248
|0.20
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53564.76
|497
|2007.11.12 19:03
|close
|249
|0.30
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|0.00
|53564.76
|498
|2007.11.12 19:03
|close
|246
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|53538.76
|499
|2007.11.12 19:03
|buy
|250
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|500
|2007.11.12 19:04
|sell
|251
|0.10
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|501
|2007.11.12 19:07
|sell
|252
|0.20
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|502
|2007.11.12 21:22
|buy
|253
|0.20
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|503
|2007.11.12 23:32
|sell
|254
|0.30
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.11.13 01:53
|sell
|255
|0.40
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|505
|2007.11.13 03:56
|buy
|256
|0.30
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|506
|2007.11.13 07:46
|buy
|257
|0.40
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|507
|2007.11.13 08:50
|buy
|258
|0.50
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.11.13 08:57
|buy
|259
|0.60
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|509
|2007.11.13 09:01
|buy
|260
|0.70
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.11.13 09:31
|buy
|261
|0.80
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|511
|2007.11.13 09:31
|close
|250
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|76.78
|53615.54
|512
|2007.11.13 09:31
|close
|253
|0.20
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|131.57
|53747.11
|513
|2007.11.13 09:31
|close
|256
|0.30
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|168.00
|53915.11
|514
|2007.11.13 09:31
|close
|257
|0.40
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|184.00
|54099.11
|515
|2007.11.13 09:31
|close
|258
|0.50
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|180.00
|54279.11
|516
|2007.11.13 09:31
|close
|259
|0.60
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|156.00
|54435.11
|517
|2007.11.13 09:31
|close
|260
|0.70
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|112.00
|54547.11
|518
|2007.11.13 09:31
|close
|261
|0.80
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|48.00
|54595.11
|519
|2007.11.13 09:31
|close
|251
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-83.03
|54512.08
|520
|2007.11.13 09:31
|close
|252
|0.20
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-186.06
|54326.02
|521
|2007.11.13 09:31
|close
|254
|0.30
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-309.09
|54016.94
|522
|2007.11.13 09:31
|close
|255
|0.40
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-452.00
|53564.94
|523
|2007.11.13 09:31
|buy
|262
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|524
|2007.11.13 09:33
|sell
|263
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|525
|2007.11.13 10:38
|sell
|264
|0.20
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|526
|2007.11.13 10:58
|sell
|265
|0.30
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|527
|2007.11.13 11:12
|close
|262
|0.10
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|53524.94
|528
|2007.11.13 11:12
|close
|263
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|23.00
|53547.94
|529
|2007.11.13 11:12
|close
|264
|0.20
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|24.00
|53571.94
|530
|2007.11.13 11:12
|close
|265
|0.30
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|6.00
|53577.94
|531
|2007.11.13 11:12
|sell
|266
|0.10
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.11.13 11:12
|buy
|267
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|533
|2007.11.13 11:54
|sell
|268
|0.20
|1.4583
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.11.13 12:56
|sell
|269
|0.30
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|535
|2007.11.13 12:56
|close
|267
|0.10
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|53550.94
|536
|2007.11.13 12:56
|close
|266
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53570.94
|537
|2007.11.13 12:56
|close
|268
|0.20
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53590.94
|538
|2007.11.13 12:56
|close
|269
|0.30
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|0.00
|53590.94
|539
|2007.11.13 12:56
|sell
|270
|0.10
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|540
|2007.11.13 12:57
|buy
|271
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|541
|2007.11.13 13:08
|buy
|272
|0.20
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|542
|2007.11.13 13:56
|buy
|273
|0.30
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|543
|2007.11.13 14:07
|close
|271
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53610.94
|544
|2007.11.13 14:07
|close
|272
|0.20
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53630.94
|545
|2007.11.13 14:07
|close
|273
|0.30
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|0.00
|53630.94
|546
|2007.11.13 14:07
|close
|270
|0.10
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|53602.94
|547
|2007.11.13 14:07
|buy
|274
|0.10
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.11.13 14:07
|sell
|275
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|549
|2007.11.13 14:15
|buy
|276
|0.20
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|550
|2007.11.13 17:06
|buy
|277
|0.30
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|551
|2007.11.13 17:08
|close
|274
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|21.00
|53623.94
|552
|2007.11.13 17:08
|close
|276
|0.20
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|22.00
|53645.94
|553
|2007.11.13 17:08
|close
|277
|0.30
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|3.00
|53648.94
|554
|2007.11.13 17:08
|close
|275
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|53620.94
|555
|2007.11.13 17:08
|buy
|278
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|556
|2007.11.13 17:10
|sell
|279
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|557
|2007.11.13 17:28
|sell
|280
|0.20
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|558
|2007.11.13 18:11
|sell
|281
|0.30
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|559
|2007.11.13 18:12
|close
|278
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|53594.94
|560
|2007.11.13 18:12
|close
|279
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53614.94
|561
|2007.11.13 18:12
|close
|280
|0.20
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53634.94
|562
|2007.11.13 18:12
|close
|281
|0.30
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|0.00
|53634.94
|563
|2007.11.13 18:12
|sell
|282
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|564
|2007.11.13 18:15
|buy
|283
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|565
|2007.11.13 18:25
|sell
|284
|0.20
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|566
|2007.11.13 20:08
|buy
|285
|0.20
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|567
|2007.11.14 00:52
|buy
|286
|0.30
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|568
|2007.11.14 02:12
|buy
|287
|0.40
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|569
|2007.11.14 03:58
|close
|283
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|34.78
|53669.72
|570
|2007.11.14 03:58
|close
|285
|0.20
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|49.57
|53719.29
|571
|2007.11.14 03:58
|close
|286
|0.30
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|45.00
|53764.29
|572
|2007.11.14 03:58
|close
|287
|0.40
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53784.29
|573
|2007.11.14 03:58
|close
|282
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|-39.03
|53745.26
|574
|2007.11.14 03:58
|close
|284
|0.20
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|-100.06
|53645.20
|575
|2007.11.14 03:58
|buy
|288
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.11.14 03:59
|buy
|289
|0.20
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|577
|2007.11.14 03:59
|close
|288
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|11.00
|53656.20
|578
|2007.11.14 03:59
|close
|289
|0.20
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2.00
|53658.20
|579
|2007.11.14 03:59
|buy
|290
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|580
|2007.11.14 04:03
|sell
|291
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|581
|2007.11.14 04:21
|buy
|292
|0.20
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|582
|2007.11.14 08:04
|buy
|293
|0.30
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|583
|2007.11.14 08:07
|close
|290
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53678.20
|584
|2007.11.14 08:07
|close
|292
|0.20
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53698.20
|585
|2007.11.14 08:07
|close
|293
|0.30
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|0.00
|53698.20
|586
|2007.11.14 08:07
|close
|291
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|53672.20
|587
|2007.11.14 08:07
|buy
|294
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|588
|2007.11.14 08:08
|sell
|295
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|589
|2007.11.14 08:43
|sell
|296
|0.20
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|590
|2007.11.14 09:18
|sell
|297
|0.30
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|591
|2007.11.14 09:56
|close
|294
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|53646.20
|592
|2007.11.14 09:56
|close
|295
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53666.20
|593
|2007.11.14 09:56
|close
|296
|0.20
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53686.20
|594
|2007.11.14 09:56
|close
|297
|0.30
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|0.00
|53686.20
|595
|2007.11.14 09:56
|sell
|298
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|596
|2007.11.14 09:56
|buy
|299
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|597
|2007.11.14 11:10
|buy
|300
|0.20
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|598
|2007.11.14 11:16
|buy
|301
|0.30
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|599
|2007.11.14 11:34
|close
|299
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|21.00
|53707.20
|600
|2007.11.14 11:34
|close
|300
|0.20
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|22.00
|53729.20
|601
|2007.11.14 11:34
|close
|301
|0.30
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3.00
|53732.20
|602
|2007.11.14 11:34
|close
|298
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|53703.20
|603
|2007.11.14 11:34
|buy
|302
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|604
|2007.11.14 11:37
|sell
|303
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|605
|2007.11.14 11:50
|buy
|304
|0.20
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|606
|2007.11.14 12:23
|close
|302
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|16.00
|53719.20
|607
|2007.11.14 12:23
|close
|304
|0.20
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|12.00
|53731.20
|608
|2007.11.14 12:23
|close
|303
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|53714.20
|609
|2007.11.14 12:23
|buy
|305
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|610
|2007.11.14 12:24
|buy
|306
|0.20
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|611
|2007.11.14 12:26
|sell
|307
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|612
|2007.11.14 12:49
|close
|305
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|17.00
|53731.20
|613
|2007.11.14 12:49
|close
|306
|0.20
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|14.00
|53745.20
|614
|2007.11.14 12:49
|close
|307
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|53727.20
|615
|2007.11.14 12:49
|buy
|308
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|616
|2007.11.14 12:52
|sell
|309
|0.10
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|617
|2007.11.14 12:58
|sell
|310
|0.20
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|618
|2007.11.14 13:24
|close
|308
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|53701.20
|619
|2007.11.14 13:24
|close
|309
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53721.20
|620
|2007.11.14 13:24
|close
|310
|0.20
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|18.00
|53739.20
|621
|2007.11.14 13:24
|sell
|311
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|622
|2007.11.14 13:26
|buy
|312
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|623
|2007.11.14 13:46
|sell
|313
|0.20
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|624
|2007.11.14 15:08
|buy
|314
|0.20
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|625
|2007.11.14 15:42
|buy
|315
|0.30
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|626
|2007.11.14 16:13
|buy
|316
|0.40
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|627
|2007.11.14 16:14
|close
|312
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|38.00
|53777.20
|628
|2007.11.14 16:14
|close
|314
|0.20
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|56.00
|53833.20
|629
|2007.11.14 16:14
|close
|315
|0.30
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|51.00
|53884.20
|630
|2007.11.14 16:14
|close
|316
|0.40
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|24.00
|53908.20
|631
|2007.11.14 16:14
|close
|311
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|-46.00
|53862.20
|632
|2007.11.14 16:14
|close
|313
|0.20
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|-112.00
|53750.20
|633
|2007.11.14 16:14
|buy
|317
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|634
|2007.11.14 16:15
|sell
|318
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|635
|2007.11.14 16:27
|sell
|319
|0.20
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|636
|2007.11.14 17:37
|sell
|320
|0.30
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|637
|2007.11.14 17:41
|close
|317
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|53709.20
|638
|2007.11.14 17:41
|close
|318
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|24.00
|53733.20
|639
|2007.11.14 17:41
|close
|319
|0.20
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|26.00
|53759.20
|640
|2007.11.14 17:41
|close
|320
|0.30
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|3.00
|53762.20
|641
|2007.11.14 17:41
|sell
|321
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|642
|2007.11.14 17:42
|buy
|322
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|643
|2007.11.14 18:09
|sell
|323
|0.20
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|644
|2007.11.14 18:39
|sell
|324
|0.30
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|645
|2007.11.14 18:39
|close
|322
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|53734.20
|646
|2007.11.14 18:39
|close
|321
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|22.00
|53756.20
|647
|2007.11.14 18:39
|close
|323
|0.20
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|20.00
|53776.20
|648
|2007.11.14 18:39
|close
|324
|0.30
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|0.00
|53776.20
|649
|2007.11.14 18:39
|sell
|325
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|650
|2007.11.14 18:42
|buy
|326
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|651
|2007.11.14 18:53
|buy
|327
|0.20
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|652
|2007.11.14 20:43
|sell
|328
|0.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|653
|2007.11.14 22:47
|sell
|329
|0.30
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|654
|2007.11.15 08:42
|buy
|330
|0.30
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|655
|2007.11.15 08:44
|buy
|331
|0.40
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|656
|2007.11.15 11:18
|sell
|332
|0.40
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|657
|2007.11.15 12:22
|sell
|333
|0.50
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|658
|2007.11.15 12:46
|sell
|334
|0.60
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|659
|2007.11.15 12:47
|sell
|335
|0.70
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|660
|2007.11.16 10:17
|sell
|336
|0.80
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|661
|2007.11.16 10:21
|close
|326
|0.10
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|-87.86
|53688.34
|662
|2007.11.16 10:21
|close
|327
|0.20
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|-195.73
|53492.61
|663
|2007.11.16 10:21
|close
|330
|0.30
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|-321.65
|53170.97
|664
|2007.11.16 10:21
|close
|331
|0.40
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|-468.86
|52702.10
|665
|2007.11.16 10:21
|close
|325
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|80.88
|52782.99
|666
|2007.11.16 10:21
|close
|328
|0.20
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|141.77
|52924.76
|667
|2007.11.16 10:21
|close
|329
|0.30
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|179.65
|53104.41
|668
|2007.11.16 10:21
|close
|332
|0.40
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|199.88
|53304.29
|669
|2007.11.16 10:21
|close
|333
|0.50
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|199.86
|53504.15
|670
|2007.11.16 10:21
|close
|334
|0.60
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|179.83
|53683.97
|671
|2007.11.16 10:21
|close
|335
|0.70
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|139.80
|53823.77
|672
|2007.11.16 10:21
|close
|336
|0.80
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|80.00
|53903.77
|673
|2007.11.16 10:21
|sell
|337
|0.10
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|674
|2007.11.16 10:22
|buy
|338
|0.10
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|675
|2007.11.16 10:28
|buy
|339
|0.20
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|676
|2007.11.16 11:27
|buy
|340
|0.30
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|677
|2007.11.16 11:27
|close
|338
|0.10
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|21.00
|53924.77
|678
|2007.11.16 11:27
|close
|339
|0.20
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|22.00
|53946.77
|679
|2007.11.16 11:27
|close
|340
|0.30
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|3.00
|53949.77
|680
|2007.11.16 11:27
|close
|337
|0.10
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|53917.77
|681
|2007.11.16 11:27
|buy
|341
|0.10
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|682
|2007.11.16 11:30
|sell
|342
|0.10
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|683
|2007.11.16 12:06
|sell
|343
|0.20
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|684
|2007.11.16 13:02
|sell
|344
|0.30
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|685
|2007.11.16 14:39
|buy
|345
|0.20
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|686
|2007.11.16 15:03
|buy
|346
|0.30
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|687
|2007.11.16 15:07
|buy
|347
|0.40
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|688
|2007.11.16 15:08
|buy
|348
|0.50
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|689
|2007.11.16 16:21
|buy
|349
|0.60
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|690
|2007.11.19 02:13
|close
|341
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|60.78
|53978.55
|691
|2007.11.19 02:13
|close
|345
|0.20
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|99.57
|54078.12
|692
|2007.11.19 02:13
|close
|346
|0.30
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|116.35
|54194.48
|693
|2007.11.19 02:13
|close
|347
|0.40
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|115.14
|54309.61
|694
|2007.11.19 02:13
|close
|348
|0.50
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|88.92
|54398.53
|695
|2007.11.19 02:13
|close
|349
|0.60
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|46.71
|54445.24
|696
|2007.11.19 02:13
|close
|342
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|-67.03
|54378.21
|697
|2007.11.19 02:13
|close
|343
|0.20
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|-158.06
|54220.15
|698
|2007.11.19 02:13
|close
|344
|0.30
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|-267.09
|53953.07
|699
|2007.11.19 02:13
|buy
|350
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|700
|2007.11.19 02:17
|sell
|351
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|701
|2007.11.19 02:44
|buy
|352
|0.20
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|702
|2007.11.19 04:20
|sell
|353
|0.20
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|703
|2007.11.19 05:21
|sell
|354
|0.30
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|704
|2007.11.19 07:28
|sell
|355
|0.40
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|705
|2007.11.19 09:13
|close
|350
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|53921.07
|706
|2007.11.19 09:13
|close
|352
|0.20
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-84.00
|53837.07
|707
|2007.11.19 09:13
|close
|351
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|34.00
|53871.07
|708
|2007.11.19 09:13
|close
|353
|0.20
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|48.00
|53919.07
|709
|2007.11.19 09:13
|close
|354
|0.30
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|39.00
|53958.07
|710
|2007.11.19 09:13
|close
|355
|0.40
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|12.00
|53970.07
|711
|2007.11.19 09:13
|sell
|356
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|712
|2007.11.19 09:17
|buy
|357
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|713
|2007.11.19 09:23
|buy
|358
|0.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|714
|2007.11.19 10:06
|sell
|359
|0.20
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|715
|2007.11.19 10:09
|sell
|360
|0.30
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|716
|2007.11.19 15:16
|buy
|361
|0.30
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|717
|2007.11.19 15:19
|buy
|362
|0.40
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|718
|2007.11.20 09:19
|buy
|363
|0.50
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|719
|2007.11.20 09:20
|buy
|364
|0.60
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|720
|2007.11.20 09:23
|close
|357
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|55.78
|54025.85
|721
|2007.11.20 09:23
|close
|358
|0.20
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|89.57
|54115.42
|722
|2007.11.20 09:23
|close
|361
|0.30
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|104.35
|54219.77
|723
|2007.11.20 09:23
|close
|362
|0.40
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|99.14
|54318.91
|724
|2007.11.20 09:23
|close
|363
|0.50
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|75.00
|54393.91
|725
|2007.11.20 09:23
|close
|364
|0.60
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|24.00
|54417.91
|726
|2007.11.20 09:23
|close
|356
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|-57.03
|54360.88
|727
|2007.11.20 09:23
|close
|359
|0.20
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|-136.06
|54224.82
|728
|2007.11.20 09:23
|close
|360
|0.30
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|-234.09
|53990.73
|729
|2007.11.20 09:23
|buy
|365
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|730
|2007.11.20 09:27
|sell
|366
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|731
|2007.11.20 09:29
|buy
|367
|0.20
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|732
|2007.11.20 09:32
|close
|365
|0.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|16.00
|54006.73
|733
|2007.11.20 09:32
|close
|367
|0.20
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|12.00
|54018.73
|734
|2007.11.20 09:32
|close
|366
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|54001.73
|735
|2007.11.20 09:32
|buy
|368
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|736
|2007.11.20 09:32
|buy
|369
|0.20
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|737
|2007.11.20 09:32
|close
|368
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|11.00
|54012.73
|738
|2007.11.20 09:32
|close
|369
|0.20
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|0.00
|54012.73
|739
|2007.11.20 09:32
|buy
|370
|0.10
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|740
|2007.11.20 09:35
|sell
|371
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|741
|2007.11.20 10:02
|buy
|372
|0.20
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|742
|2007.11.20 10:07
|buy
|373
|0.30
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|743
|2007.11.20 10:07
|close
|370
|0.10
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|22.00
|54034.73
|744
|2007.11.20 10:07
|close
|372
|0.20
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|22.00
|54056.73
|745
|2007.11.20 10:07
|close
|373
|0.30
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|3.00
|54059.73
|746
|2007.11.20 10:07
|close
|371
|0.10
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|54025.73
|747
|2007.11.20 10:07
|buy
|374
|0.10
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|748
|2007.11.20 10:08
|buy
|375
|0.20
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|749
|2007.11.20 10:10
|sell
|376
|0.10
|1.4756
|0.0000
|0.0000
|750
|2007.11.20 10:13
|sell
|377
|0.20
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|751
|2007.11.20 10:33
|sell
|378
|0.30
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|752
|2007.11.20 11:29
|buy
|379
|0.30
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|753
|2007.11.20 12:04
|buy
|380
|0.40
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|754
|2007.11.20 12:30
|buy
|381
|0.50
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|755
|2007.11.20 15:59
|buy
|382
|0.60
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|756
|2007.11.20 16:00
|close
|374
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|55.00
|54080.73
|757
|2007.11.20 16:00
|close
|375
|0.20
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|90.00
|54170.73
|758
|2007.11.20 16:00
|close
|379
|0.30
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|105.00
|54275.73
|759
|2007.11.20 16:00
|close
|380
|0.40
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|100.00
|54375.73
|760
|2007.11.20 16:00
|close
|381
|0.50
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|75.00
|54450.73
|761
|2007.11.20 16:00
|close
|382
|0.60
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|24.00
|54474.73
|762
|2007.11.20 16:00
|close
|376
|0.10
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|-58.00
|54416.73
|763
|2007.11.20 16:00
|close
|377
|0.20
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|-136.00
|54280.73
|764
|2007.11.20 16:00
|close
|378
|0.30
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|-240.00
|54040.73
|765
|2007.11.20 16:00
|buy
|383
|0.10
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|766
|2007.11.20 16:02
|sell
|384
|0.10
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|767
|2007.11.20 16:17
|sell
|385
|0.20
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|768
|2007.11.20 16:42
|sell
|386
|0.30
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|769
|2007.11.20 17:30
|close
|383
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|54009.73
|770
|2007.11.20 17:30
|close
|384
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|21.00
|54030.73
|771
|2007.11.20 17:30
|close
|385
|0.20
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|22.00
|54052.73
|772
|2007.11.20 17:30
|close
|386
|0.30
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|0.00
|54052.73
|773
|2007.11.20 17:30
|sell
|387
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|774
|2007.11.20 17:31
|buy
|388
|0.10
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|775
|2007.11.20 19:12
|sell
|389
|0.20
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|776
|2007.11.20 21:08
|buy
|390
|0.20
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|777
|2007.11.20 21:12
|buy
|391
|0.30
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|778
|2007.11.20 21:12
|buy
|392
|0.40
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|779
|2007.11.20 23:15
|close
|388
|0.10
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|38.00
|54090.73
|780
|2007.11.20 23:15
|close
|390
|0.20
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|54.00
|54144.73
|781
|2007.11.20 23:15
|close
|391
|0.30
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|51.00
|54195.73
|782
|2007.11.20 23:15
|close
|392
|0.40
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|28.00
|54223.73
|783
|2007.11.20 23:15
|close
|387
|0.10
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|54178.73
|784
|2007.11.20 23:15
|close
|389
|0.20
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|-110.00
|54068.73
|785
|2007.11.20 23:15
|buy
|393
|0.10
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|786
|2007.11.20 23:16
|sell
|394
|0.10
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|787
|2007.11.20 23:38
|buy
|395
|0.20
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|788
|2007.11.20 23:38
|buy
|396
|0.30
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|789
|2007.11.20 23:42
|close
|393
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|21.00
|54089.73
|790
|2007.11.20 23:42
|close
|395
|0.20
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|22.00
|54111.73
|791
|2007.11.20 23:42
|close
|396
|0.30
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|3.00
|54114.73
|792
|2007.11.20 23:42
|close
|394
|0.10
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|54086.73
|793
|2007.11.20 23:42
|buy
|397
|0.10
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|794
|2007.11.20 23:47
|sell
|398
|0.10
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|795
|2007.11.21 01:10
|sell
|399
|0.20
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|796
|2007.11.21 01:42
|sell
|400
|0.30
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|797
|2007.11.21 03:26
|close
|397
|0.10
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|-34.22
|54052.52
|798
|2007.11.21 03:26
|close
|398
|0.10
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|20.97
|54073.49
|799
|2007.11.21 03:26
|close
|399
|0.20
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|22.00
|54095.49
|800
|2007.11.21 03:26
|close
|400
|0.30
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|3.00
|54098.49
|801
|2007.11.21 03:26
|sell
|401
|0.10
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|802
|2007.11.21 03:32
|buy
|402
|0.10
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|803
|2007.11.21 05:22
|buy
|403
|0.20
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|804
|2007.11.21 06:35
|close
|402
|0.10
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|18.00
|54116.49
|805
|2007.11.21 06:35
|close
|403
|0.20
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|16.00
|54132.49
|806
|2007.11.21 06:35
|close
|401
|0.10
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|54109.49
|807
|2007.11.21 06:35
|buy
|404
|0.10
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|808
|2007.11.21 06:36
|sell
|405
|0.10
|1.4835
|0.0000
|0.0000
|809
|2007.11.21 08:25
|buy
|406
|0.20
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|810
|2007.11.21 09:03
|sell
|407
|0.20
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|811
|2007.11.21 09:49
|sell
|408
|0.30
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|812
|2007.11.21 10:02
|sell
|409
|0.40
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|813
|2007.11.21 10:03
|close
|404
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|-43.00
|54066.49
|814
|2007.11.21 10:03
|close
|406
|0.20
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|-106.00
|53960.49
|815
|2007.11.21 10:03
|close
|405
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|36.00
|53996.49
|816
|2007.11.21 10:03
|close
|407
|0.20
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|52.00
|54048.49
|817
|2007.11.21 10:03
|close
|408
|0.30
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|48.00
|54096.49
|818
|2007.11.21 10:03
|close
|409
|0.40
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|24.00
|54120.49
|819
|2007.11.21 10:03
|sell
|410
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|820
|2007.11.21 10:06
|sell
|411
|0.20
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|821
|2007.11.21 10:08
|buy
|412
|0.10
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|822
|2007.11.21 10:13
|buy
|413
|0.20
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|823
|2007.11.21 11:16
|buy
|414
|0.30
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|824
|2007.11.21 13:06
|sell
|415
|0.30
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|825
|2007.11.21 15:35
|buy
|416
|0.40
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|826
|2007.11.21 15:46
|buy
|417
|0.50
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|827
|2007.11.21 15:56
|buy
|418
|0.60
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|828
|2007.11.21 21:40
|close
|412
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|53.00
|54173.49
|829
|2007.11.21 21:40
|close
|413
|0.20
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|86.00
|54259.49
|830
|2007.11.21 21:40
|close
|414
|0.30
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|99.00
|54358.49
|831
|2007.11.21 21:40
|close
|416
|0.40
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|92.00
|54450.49
|832
|2007.11.21 21:40
|close
|417
|0.50
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|65.00
|54515.49
|833
|2007.11.21 21:40
|close
|418
|0.60
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|18.00
|54533.49
|834
|2007.11.21 21:40
|close
|410
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|54481.49
|835
|2007.11.21 21:40
|close
|411
|0.20
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|-124.00
|54357.49
|836
|2007.11.21 21:40
|close
|415
|0.30
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|-216.00
|54141.49
|837
|2007.11.21 21:40
|buy
|419
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|838
|2007.11.21 21:41
|sell
|420
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|839
|2007.11.21 22:13
|buy
|421
|0.20
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|840
|2007.11.21 22:17
|buy
|422
|0.30
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|841
|2007.11.21 22:17
|close
|419
|0.10
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54161.49
|842
|2007.11.21 22:17
|close
|421
|0.20
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54181.49
|843
|2007.11.21 22:17
|close
|422
|0.30
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|0.00
|54181.49
|844
|2007.11.21 22:17
|close
|420
|0.10
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|54155.49
|845
|2007.11.21 22:17
|buy
|423
|0.10
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|846
|2007.11.21 22:19
|sell
|424
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|847
|2007.11.21 22:44
|sell
|425
|0.20
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|848
|2007.11.22 00:30
|sell
|426
|0.30
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|849
|2007.11.22 00:30
|close
|423
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|-28.65
|54126.84
|850
|2007.11.22 00:30
|close
|424
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|19.91
|54146.76
|851
|2007.11.22 00:30
|close
|425
|0.20
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|19.83
|54166.58
|852
|2007.11.22 00:30
|close
|426
|0.30
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|0.00
|54166.58
|853
|2007.11.22 00:30
|sell
|427
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|854
|2007.11.22 00:32
|buy
|428
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|855
|2007.11.22 02:14
|buy
|429
|0.20
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|856
|2007.11.22 04:16
|buy
|430
|0.30
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|857
|2007.11.22 04:18
|close
|428
|0.10
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54186.58
|858
|2007.11.22 04:18
|close
|429
|0.20
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54206.58
|859
|2007.11.22 04:18
|close
|430
|0.30
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|0.00
|54206.58
|860
|2007.11.22 04:18
|close
|427
|0.10
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|54177.58
|861
|2007.11.22 04:18
|buy
|431
|0.10
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|862
|2007.11.22 04:18
|sell
|432
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|863
|2007.11.22 06:06
|sell
|433
|0.20
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|864
|2007.11.22 08:47
|close
|431
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|54150.58
|865
|2007.11.22 08:47
|close
|432
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54170.58
|866
|2007.11.22 08:47
|close
|433
|0.20
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|18.00
|54188.58
|867
|2007.11.22 08:47
|sell
|434
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|868
|2007.11.22 08:50
|buy
|435
|0.10
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|869
|2007.11.22 08:51
|sell
|436
|0.20
|1.4835
|0.0000
|0.0000
|870
|2007.11.22 09:53
|buy
|437
|0.20
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|871
|2007.11.22 10:19
|sell
|438
|0.30
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|872
|2007.11.23 03:05
|buy
|439
|0.30
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|873
|2007.11.23 03:20
|buy
|440
|0.40
|1.4877
|0.0000
|0.0000
|874
|2007.11.23 03:20
|buy
|441
|0.50
|1.4890
|0.0000
|0.0000
|875
|2007.11.23 03:20
|buy
|442
|0.60
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|876
|2007.11.23 03:20
|close
|435
|0.10
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|60.78
|54249.37
|877
|2007.11.23 03:20
|close
|437
|0.20
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|97.57
|54346.93
|878
|2007.11.23 03:20
|close
|439
|0.30
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|117.00
|54463.93
|879
|2007.11.23 03:20
|close
|440
|0.40
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|112.00
|54575.93
|880
|2007.11.23 03:20
|close
|441
|0.50
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|75.00
|54650.93
|881
|2007.11.23 03:20
|close
|442
|0.60
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|24.00
|54674.93
|882
|2007.11.23 03:20
|close
|434
|0.10
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|-62.03
|54612.91
|883
|2007.11.23 03:20
|close
|436
|0.20
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|-144.06
|54468.85
|884
|2007.11.23 03:20
|close
|438
|0.30
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|-246.09
|54222.76
|885
|2007.11.23 03:20
|buy
|443
|0.10
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|886
|2007.11.23 03:23
|sell
|444
|0.10
|1.4891
|0.0000
|0.0000
|887
|2007.11.23 03:33
|buy
|445
|0.20
|1.4917
|0.0000
|0.0000
|888
|2007.11.23 03:51
|buy
|446
|0.30
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|889
|2007.11.23 04:31
|close
|443
|0.10
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|26.00
|54248.76
|890
|2007.11.23 04:31
|close
|445
|0.20
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|32.00
|54280.76
|891
|2007.11.23 04:31
|close
|446
|0.30
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|12.00
|54292.76
|892
|2007.11.23 04:31
|close
|444
|0.10
|1.4935
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|54248.76
|893
|2007.11.23 04:31
|buy
|447
|0.10
|1.4935
|0.0000
|0.0000
|894
|2007.11.23 04:32
|close
|447
|0.10
|1.4947
|0.0000
|0.0000
|12.00
|54260.76
|895
|2007.11.23 04:32
|buy
|448
|0.10
|1.4949
|0.0000
|0.0000
|896
|2007.11.23 04:32
|buy
|449
|0.20
|1.4960
|0.0000
|0.0000
|897
|2007.11.23 04:32
|close
|448
|0.10
|1.4961
|0.0000
|0.0000
|12.00
|54272.76
|898
|2007.11.23 04:32
|close
|449
|0.20
|1.4961
|0.0000
|0.0000
|2.00
|54274.76
|899
|2007.11.23 04:32
|buy
|450
|0.10
|1.4963
|0.0000
|0.0000
|900
|2007.11.23 04:34
|sell
|451
|0.10
|1.4954
|0.0000
|0.0000
|901
|2007.11.23 04:39
|sell
|452
|0.20
|1.4944
|0.0000
|0.0000
|902
|2007.11.23 04:47
|sell
|453
|0.30
|1.4934
|0.0000
|0.0000
|903
|2007.11.23 05:44
|close
|450
|0.10
|1.4931
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|54242.76
|904
|2007.11.23 05:44
|close
|451
|0.10
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|21.00
|54263.76
|905
|2007.11.23 05:44
|close
|452
|0.20
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|22.00
|54285.76
|906
|2007.11.23 05:44
|close
|453
|0.30
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|3.00
|54288.76
|907
|2007.11.23 05:44
|sell
|454
|0.10
|1.4931
|0.0000
|0.0000
|908
|2007.11.23 05:45
|buy
|455
|0.10
|1.4938
|0.0000
|0.0000
|909
|2007.11.23 06:31
|sell
|456
|0.20
|1.4921
|0.0000
|0.0000
|910
|2007.11.23 08:56
|sell
|457
|0.30
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|911
|2007.11.23 08:57
|close
|455
|0.10
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|54259.76
|912
|2007.11.23 08:57
|close
|454
|0.10
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54279.76
|913
|2007.11.23 08:57
|close
|456
|0.20
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54299.76
|914
|2007.11.23 08:57
|close
|457
|0.30
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|0.00
|54299.76
|915
|2007.11.23 08:57
|sell
|458
|0.10
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|916
|2007.11.23 08:59
|buy
|459
|0.10
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|917
|2007.11.23 09:13
|buy
|460
|0.20
|1.4919
|0.0000
|0.0000
|918
|2007.11.23 09:17
|sell
|461
|0.20
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|919
|2007.11.23 09:35
|buy
|462
|0.30
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.11.23 10:13
|sell
|463
|0.30
|1.4889
|0.0000
|0.0000
|921
|2007.11.23 10:14
|sell
|464
|0.40
|1.4879
|0.0000
|0.0000
|922
|2007.11.23 10:25
|sell
|465
|0.50
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|923
|2007.11.23 10:25
|sell
|466
|0.60
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|924
|2007.11.23 10:25
|close
|459
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|54243.76
|925
|2007.11.23 10:25
|close
|460
|0.20
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|-132.00
|54111.76
|926
|2007.11.23 10:25
|close
|462
|0.30
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|-228.00
|53883.76
|927
|2007.11.23 10:25
|close
|458
|0.10
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|54.00
|53937.76
|928
|2007.11.23 10:25
|close
|461
|0.20
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|88.00
|54025.76
|929
|2007.11.23 10:25
|close
|463
|0.30
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|102.00
|54127.76
|930
|2007.11.23 10:25
|close
|464
|0.40
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|96.00
|54223.76
|931
|2007.11.23 10:25
|close
|465
|0.50
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|70.00
|54293.76
|932
|2007.11.23 10:25
|close
|466
|0.60
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|24.00
|54317.76
|933
|2007.11.23 10:25
|sell
|467
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|934
|2007.11.23 10:27
|buy
|468
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|935
|2007.11.23 10:31
|buy
|469
|0.20
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|936
|2007.11.23 11:08
|sell
|470
|0.20
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|937
|2007.11.23 11:23
|sell
|471
|0.30
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|938
|2007.11.23 11:31
|sell
|472
|0.40
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|939
|2007.11.23 12:26
|sell
|473
|0.50
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|940
|2007.11.23 12:58
|close
|468
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|-85.00
|54232.76
|941
|2007.11.23 12:58
|close
|469
|0.20
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|-190.00
|54042.76
|942
|2007.11.23 12:58
|close
|467
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|68.00
|54110.76
|943
|2007.11.23 12:58
|close
|470
|0.20
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|70.00
|54180.76
|944
|2007.11.23 12:58
|close
|471
|0.30
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|75.00
|54255.76
|945
|2007.11.23 12:58
|close
|472
|0.40
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|60.00
|54315.76
|946
|2007.11.23 12:58
|close
|473
|0.50
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54335.76
|947
|2007.11.23 12:58
|sell
|474
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|948
|2007.11.23 13:00
|buy
|475
|0.10
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|949
|2007.11.23 13:04
|buy
|476
|0.20
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|950
|2007.11.23 13:18
|buy
|477
|0.30
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|951
|2007.11.23 13:18
|close
|475
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54355.76
|952
|2007.11.23 13:18
|close
|476
|0.20
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54375.76
|953
|2007.11.23 13:18
|close
|477
|0.30
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|0.00
|54375.76
|954
|2007.11.23 13:18
|close
|474
|0.10
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|54347.76
|955
|2007.11.23 13:18
|buy
|478
|0.10
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|956
|2007.11.23 13:20
|sell
|479
|0.10
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|957
|2007.11.23 14:29
|buy
|480
|0.20
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|958
|2007.11.23 16:51
|sell
|481
|0.20
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|959
|2007.11.23 18:47
|buy
|482
|0.30
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|960
|2007.11.26 09:36
|buy
|483
|0.40
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|961
|2007.11.26 09:36
|close
|478
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|36.78
|54384.55
|962
|2007.11.26 09:36
|close
|480
|0.20
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|53.57
|54438.11
|963
|2007.11.26 09:36
|close
|482
|0.30
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|50.35
|54488.47
|964
|2007.11.26 09:36
|close
|483
|0.40
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|24.00
|54512.47
|965
|2007.11.26 09:36
|close
|479
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|-45.03
|54467.44
|966
|2007.11.26 09:36
|close
|481
|0.20
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|-110.06
|54357.38
|967
|2007.11.26 09:36
|buy
|484
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|968
|2007.11.26 09:39
|sell
|485
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|969
|2007.11.26 09:42
|buy
|486
|0.20
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|970
|2007.11.26 09:44
|buy
|487
|0.30
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|971
|2007.11.26 11:18
|close
|484
|0.10
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54377.38
|972
|2007.11.26 11:18
|close
|486
|0.20
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54397.38
|973
|2007.11.26 11:18
|close
|487
|0.30
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|0.00
|54397.38
|974
|2007.11.26 11:18
|close
|485
|0.10
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|54370.38
|975
|2007.11.26 11:18
|buy
|488
|0.10
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|976
|2007.11.26 11:20
|sell
|489
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|977
|2007.11.26 11:33
|sell
|490
|0.20
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|978
|2007.11.26 13:25
|buy
|491
|0.20
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|979
|2007.11.26 13:42
|sell
|492
|0.30
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|980
|2007.11.26 14:03
|sell
|493
|0.40
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|981
|2007.11.26 14:17
|close
|488
|0.10
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|54326.38
|982
|2007.11.26 14:17
|close
|491
|0.20
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|-108.00
|54218.38
|983
|2007.11.26 14:17
|close
|489
|0.10
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|38.00
|54256.38
|984
|2007.11.26 14:17
|close
|490
|0.20
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|56.00
|54312.38
|985
|2007.11.26 14:17
|close
|492
|0.30
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|51.00
|54363.38
|986
|2007.11.26 14:17
|close
|493
|0.40
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|28.00
|54391.38
|987
|2007.11.26 14:17
|sell
|494
|0.10
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|988
|2007.11.26 14:21
|buy
|495
|0.10
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|989
|2007.11.26 15:03
|buy
|496
|0.20
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|990
|2007.11.26 18:21
|buy
|497
|0.30
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|991
|2007.11.26 18:21
|close
|495
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|21.00
|54412.38
|992
|2007.11.26 18:21
|close
|496
|0.20
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54432.38
|993
|2007.11.26 18:21
|close
|497
|0.30
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|0.00
|54432.38
|994
|2007.11.26 18:21
|close
|494
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|54404.38
|995
|2007.11.26 18:21
|buy
|498
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|996
|2007.11.26 18:25
|sell
|499
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|997
|2007.11.26 21:40
|buy
|500
|0.20
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|998
|2007.11.26 22:09
|close
|498
|0.10
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|17.00
|54421.38
|999
|2007.11.26 22:09
|close
|500
|0.20
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|14.00
|54435.38
|1000
|2007.11.26 22:09
|close
|499
|0.10
|1.4875
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|54418.38
|1001
|2007.11.26 22:09
|buy
|501
|0.10
|1.4875
|0.0000
|0.0000
|1002
|2007.11.26 22:13
|sell
|502
|0.10
|1.4877
|0.0000
|0.0000
|1003
|2007.11.26 22:37
|sell
|503
|0.20
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|1004
|2007.11.27 02:54
|close
|501
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|-16.22
|54402.16
|1005
|2007.11.27 02:54
|close
|502
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|15.97
|54418.14
|1006
|2007.11.27 02:54
|close
|503
|0.20
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|11.94
|54430.08
|1007
|2007.11.27 02:54
|sell
|504
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|1008
|2007.11.27 02:56
|buy
|505
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|1009
|2007.11.27 03:14
|buy
|506
|0.20
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|1010
|2007.11.27 05:24
|close
|505
|0.10
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|18.00
|54448.08
|1011
|2007.11.27 05:24
|close
|506
|0.20
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|16.00
|54464.08
|1012
|2007.11.27 05:24
|close
|504
|0.10
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|54443.08
|1013
|2007.11.27 05:24
|buy
|507
|0.10
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|1014
|2007.11.27 05:28
|sell
|508
|0.10
|1.4876
|0.0000
|0.0000
|1015
|2007.11.27 05:43
|sell
|509
|0.20
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|1016
|2007.11.27 08:00
|sell
|510
|0.30
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|1017
|2007.11.27 08:04
|close
|507
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|54415.08
|1018
|2007.11.27 08:04
|close
|508
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|22.00
|54437.08
|1019
|2007.11.27 08:04
|close
|509
|0.20
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54457.08
|1020
|2007.11.27 08:04
|close
|510
|0.30
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|0.00
|54457.08
|1021
|2007.11.27 08:04
|sell
|511
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|1022
|2007.11.27 08:05
|buy
|512
|0.10
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|1023
|2007.11.27 08:34
|buy
|513
|0.20
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|1024
|2007.11.27 10:05
|sell
|514
|0.20
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|1025
|2007.11.27 10:26
|sell
|515
|0.30
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|1026
|2007.11.27 15:12
|buy
|516
|0.30
|1.4875
|0.0000
|0.0000
|1027
|2007.11.27 15:17
|buy
|517
|0.40
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|1028
|2007.11.27 15:18
|buy
|518
|0.50
|1.4895
|0.0000
|0.0000
|1029
|2007.11.27 15:30
|buy
|519
|0.60
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|1030
|2007.11.27 18:50
|sell
|520
|0.40
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|1031
|2007.11.28 09:18
|sell
|521
|0.50
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|1032
|2007.11.28 09:32
|sell
|522
|0.60
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|1033
|2007.11.28 09:35
|sell
|523
|0.70
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|1034
|2007.11.28 09:45
|sell
|524
|0.80
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|1035
|2007.11.28 10:16
|sell
|525
|0.90
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|1036
|2007.11.28 10:17
|sell
|526
|1.00
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|1037
|2007.11.28 10:31
|sell
|527
|1.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|1038
|2007.11.28 10:32
|sell
|528
|1.20
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|1039
|2007.11.28 10:51
|close
|512
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-133.22
|54323.86
|1040
|2007.11.28 10:51
|close
|513
|0.20
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-286.43
|54037.43
|1041
|2007.11.28 10:51
|close
|516
|0.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-459.65
|53577.78
|1042
|2007.11.28 10:51
|close
|517
|0.40
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-652.86
|52924.92
|1043
|2007.11.28 10:51
|close
|518
|0.50
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-866.08
|52058.84
|1044
|2007.11.28 10:51
|close
|519
|0.60
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-1099.29
|50959.55
|1045
|2007.11.28 10:51
|close
|511
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|127.97
|51087.52
|1046
|2007.11.28 10:51
|close
|514
|0.20
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|219.94
|51307.46
|1047
|2007.11.28 10:51
|close
|515
|0.30
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|299.91
|51607.37
|1048
|2007.11.28 10:51
|close
|520
|0.40
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|359.88
|51967.26
|1049
|2007.11.28 10:51
|close
|521
|0.50
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|400.00
|52367.26
|1050
|2007.11.28 10:51
|close
|522
|0.60
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|414.00
|52781.26
|1051
|2007.11.28 10:51
|close
|523
|0.70
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|413.00
|53194.26
|1052
|2007.11.28 10:51
|close
|524
|0.80
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|392.00
|53586.26
|1053
|2007.11.28 10:51
|close
|525
|0.90
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|351.00
|53937.26
|1054
|2007.11.28 10:51
|close
|526
|1.00
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|290.00
|54227.26
|1055
|2007.11.28 10:51
|close
|527
|1.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|209.00
|54436.26
|1056
|2007.11.28 10:51
|close
|528
|1.20
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|108.00
|54544.26
|1057
|2007.11.28 10:51
|sell
|529
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|1058
|2007.11.28 10:53
|buy
|530
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|1059
|2007.11.28 11:04
|buy
|531
|0.20
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|1060
|2007.11.28 11:34
|buy
|532
|0.30
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|1061
|2007.11.28 11:41
|close
|530
|0.10
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54564.26
|1062
|2007.11.28 11:41
|close
|531
|0.20
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54584.26
|1063
|2007.11.28 11:41
|close
|532
|0.30
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|0.00
|54584.26
|1064
|2007.11.28 11:41
|close
|529
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|54556.26
|1065
|2007.11.28 11:41
|buy
|533
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|1066
|2007.11.28 11:41
|sell
|534
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|1067
|2007.11.28 12:30
|sell
|535
|0.20
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|1068
|2007.11.28 12:39
|sell
|536
|0.30
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|1069
|2007.11.28 12:39
|close
|533
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|54528.26
|1070
|2007.11.28 12:39
|close
|534
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|21.00
|54549.26
|1071
|2007.11.28 12:39
|close
|535
|0.20
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54569.26
|1072
|2007.11.28 12:39
|close
|536
|0.30
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|0.00
|54569.26
|1073
|2007.11.28 12:39
|sell
|537
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|1074
|2007.11.28 12:39
|buy
|538
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|1075
|2007.11.28 12:54
|buy
|539
|0.20
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|1076
|2007.11.28 13:17
|buy
|540
|0.30
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|1077
|2007.11.28 14:45
|sell
|541
|0.20
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|1078
|2007.11.28 15:24
|buy
|542
|0.40
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|1079
|2007.11.28 15:33
|close
|538
|0.10
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|37.00
|54606.26
|1080
|2007.11.28 15:33
|close
|539
|0.20
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|54.00
|54660.26
|1081
|2007.11.28 15:33
|close
|540
|0.30
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|51.00
|54711.26
|1082
|2007.11.28 15:33
|close
|542
|0.40
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|28.00
|54739.26
|1083
|2007.11.28 15:33
|close
|537
|0.10
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|-46.00
|54693.26
|1084
|2007.11.28 15:33
|close
|541
|0.20
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|-112.00
|54581.26
|1085
|2007.11.28 15:33
|buy
|543
|0.10
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|1086
|2007.11.28 15:35
|sell
|544
|0.10
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|1087
|2007.11.28 15:45
|sell
|545
|0.20
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|1088
|2007.11.28 18:16
|close
|543
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|54556.26
|1089
|2007.11.28 18:16
|close
|544
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|19.00
|54575.26
|1090
|2007.11.28 18:16
|close
|545
|0.20
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|18.00
|54593.26
|1091
|2007.11.28 18:16
|sell
|546
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|1092
|2007.11.28 18:16
|buy
|547
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|1093
|2007.11.28 19:07
|buy
|548
|0.20
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|1094
|2007.11.28 19:14
|buy
|549
|0.30
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|1095
|2007.11.28 19:28
|close
|547
|0.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54613.26
|1096
|2007.11.28 19:28
|close
|548
|0.20
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54633.26
|1097
|2007.11.28 19:28
|close
|549
|0.30
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|0.00
|54633.26
|1098
|2007.11.28 19:28
|close
|546
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|54604.26
|1099
|2007.11.28 19:28
|buy
|550
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|1100
|2007.11.28 19:35
|sell
|551
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|1101
|2007.11.28 20:43
|buy
|552
|0.20
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|1102
|2007.11.28 20:57
|close
|550
|0.10
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|16.00
|54620.26
|1103
|2007.11.28 20:57
|close
|552
|0.20
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|12.00
|54632.26
|1104
|2007.11.28 20:57
|close
|551
|0.10
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|54615.26
|1105
|2007.11.28 20:57
|buy
|553
|0.10
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|1106
|2007.11.28 20:58
|sell
|554
|0.10
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|1107
|2007.11.28 21:00
|buy
|555
|0.20
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|1108
|2007.11.28 21:14
|close
|553
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|18.00
|54633.26
|1109
|2007.11.28 21:14
|close
|555
|0.20
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|16.00
|54649.26
|1110
|2007.11.28 21:14
|close
|554
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|54626.26
|1111
|2007.11.28 21:14
|buy
|556
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|1112
|2007.11.28 21:18
|sell
|557
|0.10
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|1113
|2007.11.28 21:27
|buy
|558
|0.20
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|1114
|2007.11.28 21:31
|close
|556
|0.10
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|17.00
|54643.26
|1115
|2007.11.28 21:31
|close
|558
|0.20
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|10.00
|54653.26
|1116
|2007.11.28 21:31
|close
|557
|0.10
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|54638.26
|1117
|2007.11.28 21:31
|buy
|559
|0.10
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|1118
|2007.11.28 21:33
|buy
|560
|0.20
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|1119
|2007.11.28 21:33
|close
|559
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|12.00
|54650.26
|1120
|2007.11.28 21:33
|close
|560
|0.20
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|4.00
|54654.26
|1121
|2007.11.28 21:33
|buy
|561
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|1122
|2007.11.28 21:35
|sell
|562
|0.10
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|1123
|2007.11.28 21:40
|buy
|563
|0.20
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|1124
|2007.11.28 22:50
|sell
|564
|0.20
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|1125
|2007.11.29 03:07
|sell
|565
|0.30
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|1126
|2007.11.29 03:20
|sell
|566
|0.40
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|1127
|2007.11.29 09:09
|close
|561
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|-44.65
|54609.61
|1128
|2007.11.29 09:09
|close
|563
|0.20
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|-109.29
|54500.31
|1129
|2007.11.29 09:09
|close
|562
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|37.91
|54538.23
|1130
|2007.11.29 09:09
|close
|564
|0.20
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|55.83
|54594.05
|1131
|2007.11.29 09:09
|close
|565
|0.30
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|54.00
|54648.05
|1132
|2007.11.29 09:09
|close
|566
|0.40
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|28.00
|54676.05
|1133
|2007.11.29 09:09
|sell
|567
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|1134
|2007.11.29 09:13
|buy
|568
|0.10
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|1135
|2007.11.29 09:23
|buy
|569
|0.20
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|1136
|2007.11.29 09:35
|close
|568
|0.10
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54696.05
|1137
|2007.11.29 09:35
|close
|569
|0.20
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|16.00
|54712.05
|1138
|2007.11.29 09:35
|close
|567
|0.10
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|54689.05
|1139
|2007.11.29 09:35
|buy
|570
|0.10
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|1140
|2007.11.29 09:37
|sell
|571
|0.10
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|1141
|2007.11.29 09:47
|buy
|572
|0.20
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|1142
|2007.11.29 09:59
|sell
|573
|0.20
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|1143
|2007.11.29 10:02
|sell
|574
|0.30
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|1144
|2007.11.29 10:07
|sell
|575
|0.40
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|1145
|2007.11.29 10:08
|close
|570
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|54648.05
|1146
|2007.11.29 10:08
|close
|572
|0.20
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|-102.00
|54546.05
|1147
|2007.11.29 10:08
|close
|571
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|37.00
|54583.05
|1148
|2007.11.29 10:08
|close
|573
|0.20
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|54.00
|54637.05
|1149
|2007.11.29 10:08
|close
|574
|0.30
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|51.00
|54688.05
|1150
|2007.11.29 10:08
|close
|575
|0.40
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54708.05
|1151
|2007.11.29 10:08
|sell
|576
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|1152
|2007.11.29 10:10
|sell
|577
|0.20
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|1153
|2007.11.29 10:12
|buy
|578
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|1154
|2007.11.29 10:18
|close
|578
|0.10
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|54690.05
|1155
|2007.11.29 10:18
|close
|576
|0.10
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|17.00
|54707.05
|1156
|2007.11.29 10:18
|close
|577
|0.20
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|12.00
|54719.05
|1157
|2007.11.29 10:18
|sell
|579
|0.10
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|1158
|2007.11.29 10:19
|sell
|580
|0.20
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|1159
|2007.11.29 10:21
|buy
|581
|0.10
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|1160
|2007.11.29 10:31
|close
|581
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|54701.05
|1161
|2007.11.29 10:31
|close
|579
|0.10
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|18.00
|54719.05
|1162
|2007.11.29 10:31
|close
|580
|0.20
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|16.00
|54735.05
|1163
|2007.11.29 10:31
|sell
|582
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|1164
|2007.11.29 10:31
|sell
|583
|0.20
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|1165
|2007.11.29 10:31
|close
|582
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|11.00
|54746.05
|1166
|2007.11.29 10:31
|close
|583
|0.20
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|2.00
|54748.05
|1167
|2007.11.29 10:31
|sell
|584
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|1168
|2007.11.29 10:33
|buy
|585
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|1169
|2007.11.29 10:50
|buy
|586
|0.20
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|1170
|2007.11.29 17:18
|buy
|587
|0.30
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|1171
|2007.11.29 17:18
|close
|585
|0.10
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|22.00
|54770.05
|1172
|2007.11.29 17:18
|close
|586
|0.20
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|24.00
|54794.05
|1173
|2007.11.29 17:18
|close
|587
|0.30
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|6.00
|54800.05
|1174
|2007.11.29 17:18
|close
|584
|0.10
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|-37.00
|54763.05
|1175
|2007.11.29 17:18
|buy
|588
|0.10
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|1176
|2007.11.29 17:19
|buy
|589
|0.20
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|1177
|2007.11.29 17:19
|close
|588
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|11.00
|54774.05
|1178
|2007.11.29 17:19
|close
|589
|0.20
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|2.00
|54776.05
|1179
|2007.11.29 17:19
|buy
|590
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|1180
|2007.11.29 17:22
|sell
|591
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|1181
|2007.11.29 19:17
|sell
|592
|0.20
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|1182
|2007.11.29 19:37
|sell
|593
|0.30
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|1183
|2007.11.29 19:38
|close
|590
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|54747.05
|1184
|2007.11.29 19:38
|close
|591
|0.10
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54767.05
|1185
|2007.11.29 19:38
|close
|592
|0.20
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|20.00
|54787.05
|1186
|2007.11.29 19:38
|close
|593
|0.30
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|0.00
|54787.05
|1187
|2007.11.29 19:38
|sell
|594
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|1188
|2007.11.29 19:42
|buy
|595
|0.10
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|1189
|2007.11.29 19:59
|buy
|596
|0.20
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|1190
|2007.11.29 22:49
|sell
|597
|0.20
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|1191
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|597
|0.20
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|54777.05
|1192
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|596
|0.20
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|54737.05
|1193
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|595
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|54727.05
|1194
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|594
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|5.00
|54732.05