Strategy Tester Report
PH4 v1_0
FXDD-MT4 Demo Server (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.11.29 23:00 (2007.11.01 - 2007.11.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersStart_Lot_Size=0.1; Lot_Size_Increment=0.1; Money_Management=false; Risk_Percent=0.5; Min_Lots=0.1; Max_Lots=5; Trailing_Stop=true; Trail_Start=10; TSLoss_Percent=30; Auto_Restart=true; Double_Lotsize=false; Max_Trades=50; Close_All_Max=false; Next_Trade=10; Close_By_Percent=false; TP_Percent=5; SL_Percent=10; Close_By_Profit=5; Close_By_StopLoss=999; Use_MA_Entry=true; MA_Period=3; Timeframe=1; Slippage=5; Number_Of_Tries=5;
Bars in test1500Ticks modelled141960Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit50000.00
Total net profit4732.05Gross profit23025.64Gross loss-18293.59
Profit factor1.26Expected payoff7.93
Absolute drawdown1034.08Maximal drawdown1752.82 (3.22%)Relative drawdown3.22% (1752.82)
Total trades597Short positions (won %)286 (67.48%)Long positions (won %)311 (73.31%)
Profit trades (% of total)421 (70.52%)Loss trades (% of total)176 (29.48%)
Largestprofit trade670.27loss trade-1099.29
Averageprofit trade54.69loss trade-103.94
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (3624.71)consecutive losses (loss in money)7 (-3083.96)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5744.92 (12)consecutive loss (count of losses)-3497.53 (6)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.11.01 00:01buy10.101.44810.00000.0000
22007.11.01 00:03sell20.101.44780.00000.0000
32007.11.01 01:14sell30.201.44670.00000.0000
42007.11.01 03:46sell40.301.44570.00000.0000
52007.11.01 10:02sell50.401.44470.00000.0000
62007.11.01 10:02close10.101.44480.00000.0000-33.0049967.00
72007.11.01 10:02close20.101.44500.00000.000028.0049995.00
82007.11.01 10:02close30.201.44500.00000.000034.0050029.00
92007.11.01 10:02close40.301.44500.00000.000021.0050050.00
102007.11.01 10:02close50.401.44500.00000.0000-12.0050038.00
112007.11.01 10:02sell60.101.44480.00000.0000
122007.11.01 10:03sell70.201.44380.00000.0000
132007.11.01 10:04buy80.101.44490.00000.0000
142007.11.01 10:15close80.101.44290.00000.0000-20.0050018.00
152007.11.01 10:15close60.101.44310.00000.000017.0050035.00
162007.11.01 10:15close70.201.44310.00000.000014.0050049.00
172007.11.01 10:15sell90.101.44290.00000.0000
182007.11.01 10:16buy100.101.44350.00000.0000
192007.11.01 10:54sell110.201.44190.00000.0000
202007.11.01 13:15sell120.301.44090.00000.0000
212007.11.01 13:15close100.101.44060.00000.0000-29.0050020.00
222007.11.01 13:15close90.101.44080.00000.000021.0050041.00
232007.11.01 13:15close110.201.44080.00000.000022.0050063.00
242007.11.01 13:15close120.301.44080.00000.00003.0050066.00
252007.11.01 13:15sell130.101.44060.00000.0000
262007.11.01 13:16buy140.101.44120.00000.0000
272007.11.01 13:30buy150.201.44220.00000.0000
282007.11.01 14:11buy160.301.44330.00000.0000
292007.11.01 14:11close140.101.44330.00000.000021.0050087.00
302007.11.01 14:11close150.201.44330.00000.000022.0050109.00
312007.11.01 14:11close160.301.44330.00000.00000.0050109.00
322007.11.01 14:11close130.101.44350.00000.0000-29.0050080.00
332007.11.01 14:11buy170.101.44350.00000.0000
342007.11.01 14:15sell180.101.44340.00000.0000
352007.11.01 14:19sell190.201.44240.00000.0000
362007.11.01 14:52close170.101.44130.00000.0000-22.0050058.00
372007.11.01 14:52close180.101.44150.00000.000019.0050077.00
382007.11.01 14:52close190.201.44150.00000.000018.0050095.00
392007.11.01 14:52sell200.101.44130.00000.0000
402007.11.01 14:54buy210.101.44210.00000.0000
412007.11.01 14:58buy220.201.44320.00000.0000
422007.11.01 16:12sell230.201.44030.00000.0000
432007.11.01 18:06buy240.301.44430.00000.0000
442007.11.01 18:12buy250.401.44530.00000.0000
452007.11.01 18:19close210.101.44610.00000.000040.0050135.00
462007.11.01 18:19close220.201.44610.00000.000058.0050193.00
472007.11.01 18:19close240.301.44610.00000.000054.0050247.00
482007.11.01 18:19close250.401.44610.00000.000032.0050279.00
492007.11.01 18:19close200.101.44630.00000.0000-50.0050229.00
502007.11.01 18:19close230.201.44630.00000.0000-120.0050109.00
512007.11.01 18:19buy260.101.44630.00000.0000
522007.11.01 18:23sell270.101.44600.00000.0000
532007.11.01 18:42buy280.201.44730.00000.0000
542007.11.01 19:36sell290.201.44500.00000.0000
552007.11.01 19:58sell300.301.44400.00000.0000
562007.11.01 21:57sell310.401.44300.00000.0000
572007.11.01 22:42close260.101.44220.00000.0000-41.0050068.00
582007.11.01 22:42close280.201.44220.00000.0000-102.0049966.00
592007.11.01 22:42close270.101.44240.00000.000036.0050002.00
602007.11.01 22:42close290.201.44240.00000.000052.0050054.00
612007.11.01 22:42close300.301.44240.00000.000048.0050102.00
622007.11.01 22:42close310.401.44240.00000.000024.0050126.00
632007.11.01 22:42sell320.101.44220.00000.0000
642007.11.01 22:43buy330.101.44270.00000.0000
652007.11.02 01:12buy340.201.44370.00000.0000
662007.11.02 05:11buy350.301.44470.00000.0000
672007.11.02 06:15close330.101.44470.00000.000019.7850145.78
682007.11.02 06:15close340.201.44470.00000.000020.0050165.78
692007.11.02 06:15close350.301.44470.00000.00000.0050165.78
702007.11.02 06:15close320.101.44490.00000.0000-27.0350138.76
712007.11.02 06:15buy360.101.44490.00000.0000
722007.11.02 06:16sell370.101.44460.00000.0000
732007.11.02 07:24sell380.201.44360.00000.0000
742007.11.02 08:09close360.101.44260.00000.0000-23.0050115.76
752007.11.02 08:09close370.101.44280.00000.000018.0050133.76
762007.11.02 08:09close380.201.44280.00000.000016.0050149.76
772007.11.02 08:09sell390.101.44260.00000.0000
782007.11.02 08:10buy400.101.44300.00000.0000
792007.11.02 08:26buy410.201.44400.00000.0000
802007.11.02 08:59close400.101.44490.00000.000019.0050168.76
812007.11.02 08:59close410.201.44490.00000.000018.0050186.76
822007.11.02 08:59close390.101.44510.00000.0000-25.0050161.76
832007.11.02 08:59buy420.101.44510.00000.0000
842007.11.02 09:01buy430.201.44610.00000.0000
852007.11.02 09:02close420.101.44620.00000.000011.0050172.76
862007.11.02 09:02close430.201.44620.00000.00002.0050174.76
872007.11.02 09:02buy440.101.44640.00000.0000
882007.11.02 09:05sell450.101.44600.00000.0000
892007.11.02 09:09sell460.201.44500.00000.0000
902007.11.02 09:45buy470.201.44740.00000.0000
912007.11.02 11:15buy480.301.44860.00000.0000
922007.11.02 14:40buy490.401.44970.00000.0000
932007.11.02 14:41close440.101.45030.00000.000039.0050213.76
942007.11.02 14:41close470.201.45030.00000.000058.0050271.76
952007.11.02 14:41close480.301.45030.00000.000051.0050322.76
962007.11.02 14:41close490.401.45030.00000.000024.0050346.76
972007.11.02 14:41close450.101.45050.00000.0000-45.0050301.76
982007.11.02 14:41close460.201.45050.00000.0000-110.0050191.76
992007.11.02 14:41buy500.101.45050.00000.0000
1002007.11.02 14:41buy510.201.45150.00000.0000
1012007.11.02 14:41close500.101.45160.00000.000011.0050202.76
1022007.11.02 14:41close510.201.45160.00000.00002.0050204.76
1032007.11.02 14:41buy520.101.45180.00000.0000
1042007.11.02 14:44sell530.101.45100.00000.0000
1052007.11.02 14:45sell540.201.45000.00000.0000
1062007.11.02 14:46sell550.301.44890.00000.0000
1072007.11.02 14:46close520.101.44870.00000.0000-31.0050173.76
1082007.11.02 14:46close530.101.44890.00000.000021.0050194.76
1092007.11.02 14:46close540.201.44890.00000.000022.0050216.76
1102007.11.02 14:46close550.301.44890.00000.00000.0050216.76
1112007.11.02 14:46sell560.101.44870.00000.0000
1122007.11.02 14:48buy570.101.44990.00000.0000
1132007.11.02 14:53sell580.201.44770.00000.0000
1142007.11.02 16:05sell590.301.44670.00000.0000
1152007.11.02 16:05close570.101.44640.00000.0000-35.0050181.76
1162007.11.02 16:05close560.101.44660.00000.000021.0050202.76
1172007.11.02 16:05close580.201.44660.00000.000022.0050224.76
1182007.11.02 16:05close590.301.44660.00000.00003.0050227.76
1192007.11.02 16:05sell600.101.44640.00000.0000
1202007.11.02 16:06buy610.101.44720.00000.0000
1212007.11.02 16:17buy620.201.44820.00000.0000
1222007.11.02 16:41buy630.301.44920.00000.0000
1232007.11.02 16:41close610.101.44930.00000.000021.0050248.76
1242007.11.02 16:41close620.201.44930.00000.000022.0050270.76
1252007.11.02 16:41close630.301.44930.00000.00003.0050273.76
1262007.11.02 16:41close600.101.44950.00000.0000-31.0050242.76
1272007.11.02 16:41buy640.101.44950.00000.0000
1282007.11.02 16:42sell650.101.44890.00000.0000
1292007.11.02 17:53sell660.201.44790.00000.0000
1302007.11.02 18:37buy670.201.45080.00000.0000
1312007.11.02 18:53buy680.301.45180.00000.0000
1322007.11.02 19:20buy690.401.45290.00000.0000
1332007.11.05 10:03sell700.301.44690.00000.0000
1342007.11.05 10:15sell710.401.44590.00000.0000
1352007.11.05 12:52sell720.501.44490.00000.0000
1362007.11.06 13:07buy730.501.45390.00000.0000
1372007.11.06 13:43buy740.601.45490.00000.0000
1382007.11.06 15:59buy750.701.45590.00000.0000
1392007.11.06 16:07buy760.801.45700.00000.0000
1402007.11.07 04:27buy770.901.45840.00000.0000
1412007.11.07 04:27buy781.001.45940.00000.0000
1422007.11.07 04:28buy791.101.46200.00000.0000
1432007.11.07 04:28buy801.201.46330.00000.0000
1442007.11.07 04:30buy811.301.46640.00000.0000
1452007.11.07 04:30close640.101.46540.00000.0000158.3550401.11
1462007.11.07 04:30close670.201.46540.00000.0000290.7150691.81
1472007.11.07 04:30close680.301.46540.00000.0000406.0651097.87
1482007.11.07 04:30close690.401.46540.00000.0000497.4151595.28
1492007.11.07 04:30close730.501.46540.00000.0000573.9252169.20
1502007.11.07 04:30close740.601.46540.00000.0000628.7152797.91
1512007.11.07 04:30close750.701.46540.00000.0000663.4953461.40
1522007.11.07 04:30close760.801.46540.00000.0000670.2754131.67
1532007.11.07 04:30close770.901.46540.00000.0000630.0054761.67
1542007.11.07 04:30close781.001.46540.00000.0000600.0055361.67
1552007.11.07 04:30close791.101.46540.00000.0000374.0055735.67
1562007.11.07 04:30close801.201.46540.00000.0000252.0055987.67
1572007.11.07 04:30close811.301.46540.00000.0000-130.0055857.67
1582007.11.07 04:30close650.101.46560.00000.0000-167.0955690.59
1592007.11.07 04:30close660.201.46560.00000.0000-354.1755336.41
1602007.11.07 04:30close700.301.46560.00000.0000-561.1754775.24
1612007.11.07 04:30close710.401.46560.00000.0000-788.2353987.01
1622007.11.07 04:30close720.501.46560.00000.0000-1035.2952951.72
1632007.11.07 04:30buy820.101.46560.00000.0000
1642007.11.07 04:32sell830.101.46340.00000.0000
1652007.11.07 04:49sell840.201.46240.00000.0000
1662007.11.07 04:50sell850.301.46140.00000.0000
1672007.11.07 04:51close820.101.46080.00000.0000-48.0052903.72
1682007.11.07 04:51close830.101.46100.00000.000024.0052927.72
1692007.11.07 04:51close840.201.46100.00000.000028.0052955.72
1702007.11.07 04:51close850.301.46100.00000.000012.0052967.72
1712007.11.07 04:51sell860.101.46080.00000.0000
1722007.11.07 04:52buy870.101.46190.00000.0000
1732007.11.07 04:52buy880.201.46290.00000.0000
1742007.11.07 05:25buy890.301.46390.00000.0000
1752007.11.07 06:23close870.101.46400.00000.000021.0052988.72
1762007.11.07 06:23close880.201.46400.00000.000022.0053010.72
1772007.11.07 06:23close890.301.46400.00000.00003.0053013.72
1782007.11.07 06:23close860.101.46420.00000.0000-34.0052979.72
1792007.11.07 06:23buy900.101.46420.00000.0000
1802007.11.07 06:24sell910.101.46380.00000.0000
1812007.11.07 07:26buy920.201.46520.00000.0000
1822007.11.07 09:14sell930.201.46280.00000.0000
1832007.11.07 09:34sell940.301.46180.00000.0000
1842007.11.07 11:08buy950.301.46630.00000.0000
1852007.11.07 11:15buy960.401.46750.00000.0000
1862007.11.07 11:21buy970.501.46870.00000.0000
1872007.11.07 11:22buy980.601.46970.00000.0000
1882007.11.07 11:22close900.101.47020.00000.000060.0053039.72
1892007.11.07 11:22close920.201.47020.00000.0000100.0053139.72
1902007.11.07 11:22close950.301.47020.00000.0000117.0053256.72
1912007.11.07 11:22close960.401.47020.00000.0000108.0053364.72
1922007.11.07 11:22close970.501.47020.00000.000075.0053439.72
1932007.11.07 11:22close980.601.47020.00000.000030.0053469.72
1942007.11.07 11:22close910.101.47040.00000.0000-66.0053403.72
1952007.11.07 11:22close930.201.47040.00000.0000-152.0053251.72
1962007.11.07 11:22close940.301.47040.00000.0000-258.0052993.72
1972007.11.07 11:22buy990.101.47040.00000.0000
1982007.11.07 11:23sell1000.101.46900.00000.0000
1992007.11.07 11:25sell1010.201.46800.00000.0000
2002007.11.07 12:34sell1020.301.46690.00000.0000
2012007.11.07 12:41close990.101.46660.00000.0000-38.0052955.72
2022007.11.07 12:41close1000.101.46680.00000.000022.0052977.72
2032007.11.07 12:41close1010.201.46680.00000.000024.0053001.72
2042007.11.07 12:41close1020.301.46680.00000.00003.0053004.72
2052007.11.07 12:41sell1030.101.46660.00000.0000
2062007.11.07 12:41buy1040.101.46720.00000.0000
2072007.11.07 13:27buy1050.201.46820.00000.0000
2082007.11.07 14:53buy1060.301.46920.00000.0000
2092007.11.07 14:53close1040.101.46920.00000.000020.0053024.72
2102007.11.07 14:53close1050.201.46920.00000.000020.0053044.72
2112007.11.07 14:53close1060.301.46920.00000.00000.0053044.72
2122007.11.07 14:53close1030.101.46940.00000.0000-28.0053016.72
2132007.11.07 14:53buy1070.101.46940.00000.0000
2142007.11.07 14:56sell1080.101.46910.00000.0000
2152007.11.07 15:04buy1090.201.47050.00000.0000
2162007.11.07 15:04close1070.101.47140.00000.000020.0053036.72
2172007.11.07 15:04close1090.201.47140.00000.000018.0053054.72
2182007.11.07 15:04close1080.101.47160.00000.0000-25.0053029.72
2192007.11.07 15:04buy1100.101.47160.00000.0000
2202007.11.07 15:05buy1110.201.47260.00000.0000
2212007.11.07 15:05close1100.101.47270.00000.000011.0053040.72
2222007.11.07 15:05close1110.201.47270.00000.00002.0053042.72
2232007.11.07 15:05buy1120.101.47290.00000.0000
2242007.11.07 15:06sell1130.101.47150.00000.0000
2252007.11.07 15:21sell1140.201.47050.00000.0000
2262007.11.07 15:31sell1150.301.46950.00000.0000
2272007.11.07 15:31close1120.101.46900.00000.0000-39.0053003.72
2282007.11.07 15:31close1130.101.46920.00000.000023.0053026.72
2292007.11.07 15:31close1140.201.46920.00000.000026.0053052.72
2302007.11.07 15:31close1150.301.46920.00000.00009.0053061.72
2312007.11.07 15:31sell1160.101.46900.00000.0000
2322007.11.07 15:32buy1170.101.46990.00000.0000
2332007.11.07 15:45buy1180.201.47100.00000.0000
2342007.11.07 16:28sell1190.201.46790.00000.0000
2352007.11.07 17:18sell1200.301.46680.00000.0000
2362007.11.07 18:09sell1210.401.46580.00000.0000
2372007.11.07 22:27close1170.101.46470.00000.0000-52.0053009.72
2382007.11.07 22:27close1180.201.46470.00000.0000-126.0052883.72
2392007.11.07 22:27close1160.101.46490.00000.000041.0052924.72
2402007.11.07 22:27close1190.201.46490.00000.000060.0052984.72
2412007.11.07 22:27close1200.301.46490.00000.000057.0053041.72
2422007.11.07 22:27close1210.401.46490.00000.000036.0053077.72
2432007.11.07 22:27sell1220.101.46470.00000.0000
2442007.11.07 22:27sell1230.201.46370.00000.0000
2452007.11.07 22:27close1220.101.46350.00000.000012.0053089.72
2462007.11.07 22:27close1230.201.46350.00000.00004.0053093.72
2472007.11.07 22:27sell1240.101.46330.00000.0000
2482007.11.07 22:29buy1250.101.46380.00000.0000
2492007.11.07 22:54sell1260.201.46230.00000.0000
2502007.11.07 23:14buy1270.201.46480.00000.0000
2512007.11.08 00:43sell1280.301.46130.00000.0000
2522007.11.08 02:40buy1290.301.46610.00000.0000
2532007.11.08 09:50buy1300.401.46710.00000.0000
2542007.11.08 17:01buy1310.501.46820.00000.0000
2552007.11.08 17:02buy1320.601.46920.00000.0000
2562007.11.08 17:03close1250.101.46990.00000.000060.3553154.07
2572007.11.08 17:03close1270.201.46990.00000.0000100.7153254.78
2582007.11.08 17:03close1290.301.46990.00000.0000114.0053368.78
2592007.11.08 17:03close1300.401.46990.00000.0000112.0053480.78
2602007.11.08 17:03close1310.501.46990.00000.000085.0053565.78
2612007.11.08 17:03close1320.601.46990.00000.000042.0053607.78
2622007.11.08 17:03close1240.101.47010.00000.0000-68.0953539.69
2632007.11.08 17:03close1260.201.47010.00000.0000-156.1753383.52
2642007.11.08 17:03close1280.301.47010.00000.0000-264.0053119.52
2652007.11.08 17:03buy1330.101.47010.00000.0000
2662007.11.08 17:06sell1340.101.46960.00000.0000
2672007.11.08 18:00sell1350.201.46850.00000.0000
2682007.11.08 19:08close1330.101.46740.00000.0000-27.0053092.52
2692007.11.08 19:08close1340.101.46760.00000.000020.0053112.52
2702007.11.08 19:08close1350.201.46760.00000.000018.0053130.52
2712007.11.08 19:08sell1360.101.46740.00000.0000
2722007.11.08 19:10buy1370.101.46770.00000.0000
2732007.11.08 19:20sell1380.201.46640.00000.0000
2742007.11.08 19:46buy1390.201.46870.00000.0000
2752007.11.08 21:44sell1400.301.46540.00000.0000
2762007.11.09 02:27buy1410.301.46970.00000.0000
2772007.11.09 03:10buy1420.401.47070.00000.0000
2782007.11.09 03:11buy1430.501.47180.00000.0000
2792007.11.09 03:29buy1440.601.47290.00000.0000
2802007.11.09 03:37close1370.101.47350.00000.000057.7853188.30
2812007.11.09 03:37close1390.201.47350.00000.000095.5753283.87
2822007.11.09 03:37close1410.301.47350.00000.0000114.0053397.87
2832007.11.09 03:37close1420.401.47350.00000.0000112.0053509.87
2842007.11.09 03:37close1430.501.47350.00000.000085.0053594.87
2852007.11.09 03:37close1440.601.47350.00000.000036.0053630.87
2862007.11.09 03:37close1360.101.47370.00000.0000-63.0353567.84
2872007.11.09 03:37close1380.201.47370.00000.0000-146.0653421.78
2882007.11.09 03:37close1400.301.47370.00000.0000-249.0953172.69
2892007.11.09 03:37buy1450.101.47370.00000.0000
2902007.11.09 03:40sell1460.101.47310.00000.0000
2912007.11.09 03:43sell1470.201.47210.00000.0000
2922007.11.09 03:55sell1480.301.47110.00000.0000
2932007.11.09 03:56close1450.101.47090.00000.0000-28.0053144.69
2942007.11.09 03:56close1460.101.47110.00000.000020.0053164.69
2952007.11.09 03:56close1470.201.47110.00000.000020.0053184.69
2962007.11.09 03:56close1480.301.47110.00000.00000.0053184.69
2972007.11.09 03:56sell1490.101.47090.00000.0000
2982007.11.09 03:57buy1500.101.47120.00000.0000
2992007.11.09 04:28sell1510.201.46990.00000.0000
3002007.11.09 04:28close1500.101.46880.00000.0000-24.0053160.69
3012007.11.09 04:28close1490.101.46900.00000.000019.0053179.69
3022007.11.09 04:28close1510.201.46900.00000.000018.0053197.69
3032007.11.09 04:28sell1520.101.46880.00000.0000
3042007.11.09 04:30buy1530.101.46970.00000.0000
3052007.11.09 04:37buy1540.201.47100.00000.0000
3062007.11.09 05:41buy1550.301.47200.00000.0000
3072007.11.09 05:42close1530.101.47220.00000.000025.0053222.69
3082007.11.09 05:42close1540.201.47220.00000.000024.0053246.69
3092007.11.09 05:42close1550.301.47220.00000.00006.0053252.69
3102007.11.09 05:42close1520.101.47240.00000.0000-36.0053216.69
3112007.11.09 05:42buy1560.101.47240.00000.0000
3122007.11.09 05:48sell1570.101.47260.00000.0000
3132007.11.09 05:52buy1580.201.47340.00000.0000
3142007.11.09 06:24sell1590.201.47160.00000.0000
3152007.11.09 08:39sell1600.301.47060.00000.0000
3162007.11.09 09:43sell1610.401.46950.00000.0000
3172007.11.09 10:02close1560.101.46900.00000.0000-34.0053182.69
3182007.11.09 10:02close1580.201.46900.00000.0000-88.0053094.69
3192007.11.09 10:02close1570.101.46920.00000.000034.0053128.69
3202007.11.09 10:02close1590.201.46920.00000.000048.0053176.69
3212007.11.09 10:02close1600.301.46920.00000.000042.0053218.69
3222007.11.09 10:02close1610.401.46920.00000.000012.0053230.69
3232007.11.09 10:02sell1620.101.46900.00000.0000
3242007.11.09 10:03sell1630.201.46800.00000.0000
3252007.11.09 10:05buy1640.101.46860.00000.0000
3262007.11.09 10:37buy1650.201.46960.00000.0000
3272007.11.09 11:11buy1660.301.47060.00000.0000
3282007.11.09 11:33buy1670.401.47160.00000.0000
3292007.11.09 11:34close1640.101.47190.00000.000033.0053263.69
3302007.11.09 11:34close1650.201.47190.00000.000046.0053309.69
3312007.11.09 11:34close1660.301.47190.00000.000039.0053348.69
3322007.11.09 11:34close1670.401.47190.00000.000012.0053360.69
3332007.11.09 11:34close1620.101.47210.00000.0000-31.0053329.69
3342007.11.09 11:34close1630.201.47210.00000.0000-82.0053247.69
3352007.11.09 11:34buy1680.101.47210.00000.0000
3362007.11.09 11:36sell1690.101.47120.00000.0000
3372007.11.09 12:10buy1700.201.47320.00000.0000
3382007.11.09 12:21buy1710.301.47430.00000.0000
3392007.11.09 12:21close1680.101.47430.00000.000022.0053269.69
3402007.11.09 12:21close1700.201.47430.00000.000022.0053291.69
3412007.11.09 12:21close1710.301.47430.00000.00000.0053291.69
3422007.11.09 12:21close1690.101.47450.00000.0000-33.0053258.69
3432007.11.09 12:21buy1720.101.47450.00000.0000
3442007.11.09 12:25sell1730.101.47470.00000.0000
3452007.11.09 12:27sell1740.201.47370.00000.0000
3462007.11.09 12:30close1720.101.47290.00000.0000-16.0053242.69
3472007.11.09 12:30close1730.101.47310.00000.000016.0053258.69
3482007.11.09 12:30close1740.201.47310.00000.000012.0053270.69
3492007.11.09 12:30sell1750.101.47290.00000.0000
3502007.11.09 12:31buy1760.101.47340.00000.0000
3512007.11.09 12:37sell1770.201.47190.00000.0000
3522007.11.09 12:40close1760.101.47080.00000.0000-26.0053244.69
3532007.11.09 12:40close1750.101.47100.00000.000019.0053263.69
3542007.11.09 12:40close1770.201.47100.00000.000018.0053281.69
3552007.11.09 12:40sell1780.101.47080.00000.0000
3562007.11.09 12:41buy1790.101.47100.00000.0000
3572007.11.09 12:47sell1800.201.46970.00000.0000
3582007.11.09 12:50close1790.101.46870.00000.0000-23.0053258.69
3592007.11.09 12:50close1780.101.46890.00000.000019.0053277.69
3602007.11.09 12:50close1800.201.46890.00000.000016.0053293.69
3612007.11.09 12:50sell1810.101.46870.00000.0000
3622007.11.09 12:52buy1820.101.46920.00000.0000
3632007.11.09 12:52buy1830.201.47020.00000.0000
3642007.11.09 13:01buy1840.301.47120.00000.0000
3652007.11.09 13:03close1820.101.47120.00000.000020.0053313.69
3662007.11.09 13:03close1830.201.47120.00000.000020.0053333.69
3672007.11.09 13:03close1840.301.47120.00000.00000.0053333.69
3682007.11.09 13:03close1810.101.47140.00000.0000-27.0053306.69
3692007.11.09 13:03buy1850.101.47140.00000.0000
3702007.11.09 13:05sell1860.101.47110.00000.0000
3712007.11.09 13:08sell1870.201.47010.00000.0000
3722007.11.09 13:19close1850.101.46900.00000.0000-24.0053282.69
3732007.11.09 13:19close1860.101.46920.00000.000019.0053301.69
3742007.11.09 13:19close1870.201.46920.00000.000018.0053319.69
3752007.11.09 13:19sell1880.101.46900.00000.0000
3762007.11.09 13:20buy1890.101.46970.00000.0000
3772007.11.09 13:33sell1900.201.46800.00000.0000
3782007.11.09 13:43sell1910.301.46690.00000.0000
3792007.11.09 13:44close1890.101.46660.00000.0000-31.0053288.69
3802007.11.09 13:44close1880.101.46680.00000.000022.0053310.69
3812007.11.09 13:44close1900.201.46680.00000.000024.0053334.69
3822007.11.09 13:44close1910.301.46680.00000.00003.0053337.69
3832007.11.09 13:44sell1920.101.46660.00000.0000
3842007.11.09 13:46buy1930.101.46720.00000.0000
3852007.11.09 13:47buy1940.201.46820.00000.0000
3862007.11.09 14:31buy1950.301.46920.00000.0000
3872007.11.09 14:31close1930.101.46920.00000.000020.0053357.69
3882007.11.09 14:31close1940.201.46920.00000.000020.0053377.69
3892007.11.09 14:31close1950.301.46920.00000.00000.0053377.69
3902007.11.09 14:31close1920.101.46940.00000.0000-28.0053349.69
3912007.11.09 14:31buy1960.101.46940.00000.0000
3922007.11.09 14:32sell1970.101.46880.00000.0000
3932007.11.09 14:45sell1980.201.46780.00000.0000
3942007.11.09 15:36sell1990.301.46680.00000.0000
3952007.11.09 15:36close1960.101.46660.00000.0000-28.0053321.69
3962007.11.09 15:36close1970.101.46680.00000.000020.0053341.69
3972007.11.09 15:36close1980.201.46680.00000.000020.0053361.69
3982007.11.09 15:36close1990.301.46680.00000.00000.0053361.69
3992007.11.09 15:36sell2000.101.46660.00000.0000
4002007.11.09 15:38buy2010.101.46730.00000.0000
4012007.11.09 16:05buy2020.201.46850.00000.0000
4022007.11.09 16:17buy2030.301.46950.00000.0000
4032007.11.09 16:18close2010.101.46950.00000.000022.0053383.69
4042007.11.09 16:18close2020.201.46950.00000.000020.0053403.69
4052007.11.09 16:18close2030.301.46950.00000.00000.0053403.69
4062007.11.09 16:18close2000.101.46970.00000.0000-31.0053372.69
4072007.11.09 16:18buy2040.101.46970.00000.0000
4082007.11.09 16:19sell2050.101.46930.00000.0000
4092007.11.09 16:45sell2060.201.46830.00000.0000
4102007.11.09 16:52sell2070.301.46730.00000.0000
4112007.11.09 16:52close2040.101.46690.00000.0000-28.0053344.69
4122007.11.09 16:52close2050.101.46710.00000.000022.0053366.69
4132007.11.09 16:52close2060.201.46710.00000.000024.0053390.69
4142007.11.09 16:52close2070.301.46710.00000.00006.0053396.69
4152007.11.09 16:52sell2080.101.46690.00000.0000
4162007.11.09 16:54buy2090.101.46770.00000.0000
4172007.11.09 17:00buy2100.201.46880.00000.0000
4182007.11.09 18:27sell2110.201.46590.00000.0000
4192007.11.09 18:36sell2120.301.46480.00000.0000
4202007.11.09 18:36sell2130.401.46370.00000.0000
4212007.11.12 05:35close2090.101.46270.00000.0000-50.2253346.48
4222007.11.12 05:35close2100.201.46270.00000.0000-122.4353224.05
4232007.11.12 05:35close2080.101.46290.00000.000039.9753264.02
4242007.11.12 05:35close2110.201.46290.00000.000059.9453323.96
4252007.11.12 05:35close2120.301.46290.00000.000056.9153380.87
4262007.11.12 05:35close2130.401.46290.00000.000031.8853412.76
4272007.11.12 05:35sell2140.101.46270.00000.0000
4282007.11.12 05:37buy2150.101.46300.00000.0000
4292007.11.12 05:56buy2160.201.46400.00000.0000
4302007.11.12 08:55close2150.101.46480.00000.000018.0053430.76
4312007.11.12 08:55close2160.201.46480.00000.000016.0053446.76
4322007.11.12 08:55close2140.101.46500.00000.0000-23.0053423.76
4332007.11.12 08:55buy2170.101.46500.00000.0000
4342007.11.12 08:57sell2180.101.46460.00000.0000
4352007.11.12 09:04sell2190.201.46360.00000.0000
4362007.11.12 09:39buy2200.201.46610.00000.0000
4372007.11.12 10:25sell2210.301.46250.00000.0000
4382007.11.12 10:58sell2220.401.46150.00000.0000
4392007.11.12 10:58close2170.101.46060.00000.0000-44.0053379.76
4402007.11.12 10:58close2200.201.46060.00000.0000-110.0053269.76
4412007.11.12 10:58close2180.101.46080.00000.000038.0053307.76
4422007.11.12 10:58close2190.201.46080.00000.000056.0053363.76
4432007.11.12 10:58close2210.301.46080.00000.000051.0053414.76
4442007.11.12 10:58close2220.401.46080.00000.000028.0053442.76
4452007.11.12 10:58sell2230.101.46060.00000.0000
4462007.11.12 11:00sell2240.201.45960.00000.0000
4472007.11.12 11:02close2230.101.45950.00000.000011.0053453.76
4482007.11.12 11:02close2240.201.45950.00000.00002.0053455.76
4492007.11.12 11:02sell2250.101.45930.00000.0000
4502007.11.12 11:02sell2260.201.45820.00000.0000
4512007.11.12 11:04buy2270.101.45960.00000.0000
4522007.11.12 11:11buy2280.201.46060.00000.0000
4532007.11.12 12:22sell2290.301.45720.00000.0000
4542007.11.12 12:53sell2300.401.45620.00000.0000
4552007.11.12 13:11close2270.101.45540.00000.0000-42.0053413.76
4562007.11.12 13:11close2280.201.45540.00000.0000-104.0053309.76
4572007.11.12 13:11close2250.101.45560.00000.000037.0053346.76
4582007.11.12 13:11close2260.201.45560.00000.000052.0053398.76
4592007.11.12 13:11close2290.301.45560.00000.000048.0053446.76
4602007.11.12 13:11close2300.401.45560.00000.000024.0053470.76
4612007.11.12 13:11sell2310.101.45540.00000.0000
4622007.11.12 13:13buy2320.101.45540.00000.0000
4632007.11.12 13:17buy2330.201.45640.00000.0000
4642007.11.12 13:27close2320.101.45710.00000.000017.0053487.76
4652007.11.12 13:27close2330.201.45710.00000.000014.0053501.76
4662007.11.12 13:27close2310.101.45730.00000.0000-19.0053482.76
4672007.11.12 13:27buy2340.101.45730.00000.0000
4682007.11.12 13:29sell2350.101.45690.00000.0000
4692007.11.12 13:56sell2360.201.45590.00000.0000
4702007.11.12 14:19close2340.101.45480.00000.0000-25.0053457.76
4712007.11.12 14:19close2350.101.45500.00000.000019.0053476.76
4722007.11.12 14:19close2360.201.45500.00000.000018.0053494.76
4732007.11.12 14:19sell2370.101.45480.00000.0000
4742007.11.12 14:20buy2380.101.45530.00000.0000
4752007.11.12 14:30buy2390.201.45630.00000.0000
4762007.11.12 14:44close2380.101.45730.00000.000020.0053514.76
4772007.11.12 14:44close2390.201.45730.00000.000020.0053534.76
4782007.11.12 14:44close2370.101.45750.00000.0000-27.0053507.76
4792007.11.12 14:44buy2400.101.45750.00000.0000
4802007.11.12 14:45sell2410.101.45680.00000.0000
4812007.11.12 15:12buy2420.201.45860.00000.0000
4822007.11.12 15:56sell2430.201.45580.00000.0000
4832007.11.12 16:12sell2440.301.45480.00000.0000
4842007.11.12 16:22sell2450.401.45380.00000.0000
4852007.11.12 18:21close2400.101.45280.00000.0000-47.0053460.76
4862007.11.12 18:21close2420.201.45280.00000.0000-116.0053344.76
4872007.11.12 18:21close2410.101.45300.00000.000038.0053382.76
4882007.11.12 18:21close2430.201.45300.00000.000056.0053438.76
4892007.11.12 18:21close2440.301.45300.00000.000054.0053492.76
4902007.11.12 18:21close2450.401.45300.00000.000032.0053524.76
4912007.11.12 18:21sell2460.101.45280.00000.0000
4922007.11.12 18:22buy2470.101.45320.00000.0000
4932007.11.12 18:40buy2480.201.45420.00000.0000
4942007.11.12 19:01buy2490.301.45520.00000.0000
4952007.11.12 19:03close2470.101.45520.00000.000020.0053544.76
4962007.11.12 19:03close2480.201.45520.00000.000020.0053564.76
4972007.11.12 19:03close2490.301.45520.00000.00000.0053564.76
4982007.11.12 19:03close2460.101.45540.00000.0000-26.0053538.76
4992007.11.12 19:03buy2500.101.45540.00000.0000
5002007.11.12 19:04sell2510.101.45500.00000.0000
5012007.11.12 19:07sell2520.201.45400.00000.0000
5022007.11.12 21:22buy2530.201.45650.00000.0000
5032007.11.12 23:32sell2540.301.45300.00000.0000
5042007.11.13 01:53sell2550.401.45200.00000.0000
5052007.11.13 03:56buy2560.301.45750.00000.0000
5062007.11.13 07:46buy2570.401.45850.00000.0000
5072007.11.13 08:50buy2580.501.45950.00000.0000
5082007.11.13 08:57buy2590.601.46050.00000.0000
5092007.11.13 09:01buy2600.701.46150.00000.0000
5102007.11.13 09:31buy2610.801.46250.00000.0000
5112007.11.13 09:31close2500.101.46310.00000.000076.7853615.54
5122007.11.13 09:31close2530.201.46310.00000.0000131.5753747.11
5132007.11.13 09:31close2560.301.46310.00000.0000168.0053915.11
5142007.11.13 09:31close2570.401.46310.00000.0000184.0054099.11
5152007.11.13 09:31close2580.501.46310.00000.0000180.0054279.11
5162007.11.13 09:31close2590.601.46310.00000.0000156.0054435.11
5172007.11.13 09:31close2600.701.46310.00000.0000112.0054547.11
5182007.11.13 09:31close2610.801.46310.00000.000048.0054595.11
5192007.11.13 09:31close2510.101.46330.00000.0000-83.0354512.08
5202007.11.13 09:31close2520.201.46330.00000.0000-186.0654326.02
5212007.11.13 09:31close2540.301.46330.00000.0000-309.0954016.94
5222007.11.13 09:31close2550.401.46330.00000.0000-452.0053564.94
5232007.11.13 09:31buy2620.101.46330.00000.0000
5242007.11.13 09:33sell2630.101.46180.00000.0000
5252007.11.13 10:38sell2640.201.46070.00000.0000
5262007.11.13 10:58sell2650.301.45970.00000.0000
5272007.11.13 11:12close2620.101.45930.00000.0000-40.0053524.94
5282007.11.13 11:12close2630.101.45950.00000.000023.0053547.94
5292007.11.13 11:12close2640.201.45950.00000.000024.0053571.94
5302007.11.13 11:12close2650.301.45950.00000.00006.0053577.94
5312007.11.13 11:12sell2660.101.45930.00000.0000
5322007.11.13 11:12buy2670.101.45980.00000.0000
5332007.11.13 11:54sell2680.201.45830.00000.0000
5342007.11.13 12:56sell2690.301.45730.00000.0000
5352007.11.13 12:56close2670.101.45710.00000.0000-27.0053550.94
5362007.11.13 12:56close2660.101.45730.00000.000020.0053570.94
5372007.11.13 12:56close2680.201.45730.00000.000020.0053590.94
5382007.11.13 12:56close2690.301.45730.00000.00000.0053590.94
5392007.11.13 12:56sell2700.101.45710.00000.0000
5402007.11.13 12:57buy2710.101.45770.00000.0000
5412007.11.13 13:08buy2720.201.45870.00000.0000
5422007.11.13 13:56buy2730.301.45970.00000.0000
5432007.11.13 14:07close2710.101.45970.00000.000020.0053610.94
5442007.11.13 14:07close2720.201.45970.00000.000020.0053630.94
5452007.11.13 14:07close2730.301.45970.00000.00000.0053630.94
5462007.11.13 14:07close2700.101.45990.00000.0000-28.0053602.94
5472007.11.13 14:07buy2740.101.45990.00000.0000
5482007.11.13 14:07sell2750.101.45940.00000.0000
5492007.11.13 14:15buy2760.201.46090.00000.0000
5502007.11.13 17:06buy2770.301.46190.00000.0000
5512007.11.13 17:08close2740.101.46200.00000.000021.0053623.94
5522007.11.13 17:08close2760.201.46200.00000.000022.0053645.94
5532007.11.13 17:08close2770.301.46200.00000.00003.0053648.94
5542007.11.13 17:08close2750.101.46220.00000.0000-28.0053620.94
5552007.11.13 17:08buy2780.101.46220.00000.0000
5562007.11.13 17:10sell2790.101.46180.00000.0000
5572007.11.13 17:28sell2800.201.46080.00000.0000
5582007.11.13 18:11sell2810.301.45980.00000.0000
5592007.11.13 18:12close2780.101.45960.00000.0000-26.0053594.94
5602007.11.13 18:12close2790.101.45980.00000.000020.0053614.94
5612007.11.13 18:12close2800.201.45980.00000.000020.0053634.94
5622007.11.13 18:12close2810.301.45980.00000.00000.0053634.94
5632007.11.13 18:12sell2820.101.45960.00000.0000
5642007.11.13 18:15buy2830.101.45980.00000.0000
5652007.11.13 18:25sell2840.201.45850.00000.0000
5662007.11.13 20:08buy2850.201.46080.00000.0000
5672007.11.14 00:52buy2860.301.46180.00000.0000
5682007.11.14 02:12buy2870.401.46280.00000.0000
5692007.11.14 03:58close2830.101.46330.00000.000034.7853669.72
5702007.11.14 03:58close2850.201.46330.00000.000049.5753719.29
5712007.11.14 03:58close2860.301.46330.00000.000045.0053764.29
5722007.11.14 03:58close2870.401.46330.00000.000020.0053784.29
5732007.11.14 03:58close2820.101.46350.00000.0000-39.0353745.26
5742007.11.14 03:58close2840.201.46350.00000.0000-100.0653645.20
5752007.11.14 03:58buy2880.101.46350.00000.0000
5762007.11.14 03:59buy2890.201.46450.00000.0000
5772007.11.14 03:59close2880.101.46460.00000.000011.0053656.20
5782007.11.14 03:59close2890.201.46460.00000.00002.0053658.20
5792007.11.14 03:59buy2900.101.46480.00000.0000
5802007.11.14 04:03sell2910.101.46440.00000.0000
5812007.11.14 04:21buy2920.201.46580.00000.0000
5822007.11.14 08:04buy2930.301.46680.00000.0000
5832007.11.14 08:07close2900.101.46680.00000.000020.0053678.20
5842007.11.14 08:07close2920.201.46680.00000.000020.0053698.20
5852007.11.14 08:07close2930.301.46680.00000.00000.0053698.20
5862007.11.14 08:07close2910.101.46700.00000.0000-26.0053672.20
5872007.11.14 08:07buy2940.101.46700.00000.0000
5882007.11.14 08:08sell2950.101.46660.00000.0000
5892007.11.14 08:43sell2960.201.46560.00000.0000
5902007.11.14 09:18sell2970.301.46460.00000.0000
5912007.11.14 09:56close2940.101.46440.00000.0000-26.0053646.20
5922007.11.14 09:56close2950.101.46460.00000.000020.0053666.20
5932007.11.14 09:56close2960.201.46460.00000.000020.0053686.20
5942007.11.14 09:56close2970.301.46460.00000.00000.0053686.20
5952007.11.14 09:56sell2980.101.46440.00000.0000
5962007.11.14 09:56buy2990.101.46500.00000.0000
5972007.11.14 11:10buy3000.201.46600.00000.0000
5982007.11.14 11:16buy3010.301.46700.00000.0000
5992007.11.14 11:34close2990.101.46710.00000.000021.0053707.20
6002007.11.14 11:34close3000.201.46710.00000.000022.0053729.20
6012007.11.14 11:34close3010.301.46710.00000.00003.0053732.20
6022007.11.14 11:34close2980.101.46730.00000.0000-29.0053703.20
6032007.11.14 11:34buy3020.101.46730.00000.0000
6042007.11.14 11:37sell3030.101.46740.00000.0000
6052007.11.14 11:50buy3040.201.46830.00000.0000
6062007.11.14 12:23close3020.101.46890.00000.000016.0053719.20
6072007.11.14 12:23close3040.201.46890.00000.000012.0053731.20
6082007.11.14 12:23close3030.101.46910.00000.0000-17.0053714.20
6092007.11.14 12:23buy3050.101.46910.00000.0000
6102007.11.14 12:24buy3060.201.47010.00000.0000
6112007.11.14 12:26sell3070.101.46920.00000.0000
6122007.11.14 12:49close3050.101.47080.00000.000017.0053731.20
6132007.11.14 12:49close3060.201.47080.00000.000014.0053745.20
6142007.11.14 12:49close3070.101.47100.00000.0000-18.0053727.20
6152007.11.14 12:49buy3080.101.47100.00000.0000
6162007.11.14 12:52sell3090.101.47060.00000.0000
6172007.11.14 12:58sell3100.201.46950.00000.0000
6182007.11.14 13:24close3080.101.46840.00000.0000-26.0053701.20
6192007.11.14 13:24close3090.101.46860.00000.000020.0053721.20
6202007.11.14 13:24close3100.201.46860.00000.000018.0053739.20
6212007.11.14 13:24sell3110.101.46840.00000.0000
6222007.11.14 13:26buy3120.101.46900.00000.0000
6232007.11.14 13:46sell3130.201.46740.00000.0000
6242007.11.14 15:08buy3140.201.47000.00000.0000
6252007.11.14 15:42buy3150.301.47110.00000.0000
6262007.11.14 16:13buy3160.401.47220.00000.0000
6272007.11.14 16:14close3120.101.47280.00000.000038.0053777.20
6282007.11.14 16:14close3140.201.47280.00000.000056.0053833.20
6292007.11.14 16:14close3150.301.47280.00000.000051.0053884.20
6302007.11.14 16:14close3160.401.47280.00000.000024.0053908.20
6312007.11.14 16:14close3110.101.47300.00000.0000-46.0053862.20
6322007.11.14 16:14close3130.201.47300.00000.0000-112.0053750.20
6332007.11.14 16:14buy3170.101.47300.00000.0000
6342007.11.14 16:15sell3180.101.47150.00000.0000
6352007.11.14 16:27sell3190.201.47040.00000.0000
6362007.11.14 17:37sell3200.301.46920.00000.0000
6372007.11.14 17:41close3170.101.46890.00000.0000-41.0053709.20
6382007.11.14 17:41close3180.101.46910.00000.000024.0053733.20
6392007.11.14 17:41close3190.201.46910.00000.000026.0053759.20
6402007.11.14 17:41close3200.301.46910.00000.00003.0053762.20
6412007.11.14 17:41sell3210.101.46890.00000.0000
6422007.11.14 17:42buy3220.101.46930.00000.0000
6432007.11.14 18:09sell3230.201.46770.00000.0000
6442007.11.14 18:39sell3240.301.46670.00000.0000
6452007.11.14 18:39close3220.101.46650.00000.0000-28.0053734.20
6462007.11.14 18:39close3210.101.46670.00000.000022.0053756.20
6472007.11.14 18:39close3230.201.46670.00000.000020.0053776.20
6482007.11.14 18:39close3240.301.46670.00000.00000.0053776.20
6492007.11.14 18:39sell3250.101.46650.00000.0000
6502007.11.14 18:42buy3260.101.46690.00000.0000
6512007.11.14 18:53buy3270.201.46790.00000.0000
6522007.11.14 20:43sell3280.201.46550.00000.0000
6532007.11.14 22:47sell3290.301.46440.00000.0000
6542007.11.15 08:42buy3300.301.46890.00000.0000
6552007.11.15 08:44buy3310.401.46990.00000.0000
6562007.11.15 11:18sell3320.401.46340.00000.0000
6572007.11.15 12:22sell3330.501.46240.00000.0000
6582007.11.15 12:46sell3340.601.46140.00000.0000
6592007.11.15 12:47sell3350.701.46040.00000.0000
6602007.11.16 10:17sell3360.801.45940.00000.0000
6612007.11.16 10:21close3260.101.45820.00000.0000-87.8653688.34
6622007.11.16 10:21close3270.201.45820.00000.0000-195.7353492.61
6632007.11.16 10:21close3300.301.45820.00000.0000-321.6553170.97
6642007.11.16 10:21close3310.401.45820.00000.0000-468.8652702.10
6652007.11.16 10:21close3250.101.45840.00000.000080.8852782.99
6662007.11.16 10:21close3280.201.45840.00000.0000141.7752924.76
6672007.11.16 10:21close3290.301.45840.00000.0000179.6553104.41
6682007.11.16 10:21close3320.401.45840.00000.0000199.8853304.29
6692007.11.16 10:21close3330.501.45840.00000.0000199.8653504.15
6702007.11.16 10:21close3340.601.45840.00000.0000179.8353683.97
6712007.11.16 10:21close3350.701.45840.00000.0000139.8053823.77
6722007.11.16 10:21close3360.801.45840.00000.000080.0053903.77
6732007.11.16 10:21sell3370.101.45820.00000.0000
6742007.11.16 10:22buy3380.101.45910.00000.0000
6752007.11.16 10:28buy3390.201.46010.00000.0000
6762007.11.16 11:27buy3400.301.46110.00000.0000
6772007.11.16 11:27close3380.101.46120.00000.000021.0053924.77
6782007.11.16 11:27close3390.201.46120.00000.000022.0053946.77
6792007.11.16 11:27close3400.301.46120.00000.00003.0053949.77
6802007.11.16 11:27close3370.101.46140.00000.0000-32.0053917.77
6812007.11.16 11:27buy3410.101.46140.00000.0000
6822007.11.16 11:30sell3420.101.46100.00000.0000
6832007.11.16 12:06sell3430.201.45980.00000.0000
6842007.11.16 13:02sell3440.301.45880.00000.0000
6852007.11.16 14:39buy3450.201.46250.00000.0000
6862007.11.16 15:03buy3460.301.46360.00000.0000
6872007.11.16 15:07buy3470.401.46460.00000.0000
6882007.11.16 15:08buy3480.501.46570.00000.0000
6892007.11.16 16:21buy3490.601.46670.00000.0000
6902007.11.19 02:13close3410.101.46750.00000.000060.7853978.55
6912007.11.19 02:13close3450.201.46750.00000.000099.5754078.12
6922007.11.19 02:13close3460.301.46750.00000.0000116.3554194.48
6932007.11.19 02:13close3470.401.46750.00000.0000115.1454309.61
6942007.11.19 02:13close3480.501.46750.00000.000088.9254398.53
6952007.11.19 02:13close3490.601.46750.00000.000046.7154445.24
6962007.11.19 02:13close3420.101.46770.00000.0000-67.0354378.21
6972007.11.19 02:13close3430.201.46770.00000.0000-158.0654220.15
6982007.11.19 02:13close3440.301.46770.00000.0000-267.0953953.07
6992007.11.19 02:13buy3500.101.46770.00000.0000
7002007.11.19 02:17sell3510.101.46810.00000.0000
7012007.11.19 02:44buy3520.201.46870.00000.0000
7022007.11.19 04:20sell3530.201.46710.00000.0000
7032007.11.19 05:21sell3540.301.46600.00000.0000
7042007.11.19 07:28sell3550.401.46500.00000.0000
7052007.11.19 09:13close3500.101.46450.00000.0000-32.0053921.07
7062007.11.19 09:13close3520.201.46450.00000.0000-84.0053837.07
7072007.11.19 09:13close3510.101.46470.00000.000034.0053871.07
7082007.11.19 09:13close3530.201.46470.00000.000048.0053919.07
7092007.11.19 09:13close3540.301.46470.00000.000039.0053958.07
7102007.11.19 09:13close3550.401.46470.00000.000012.0053970.07
7112007.11.19 09:13sell3560.101.46450.00000.0000
7122007.11.19 09:17buy3570.101.46440.00000.0000
7132007.11.19 09:23buy3580.201.46550.00000.0000
7142007.11.19 10:06sell3590.201.46340.00000.0000
7152007.11.19 10:09sell3600.301.46240.00000.0000
7162007.11.19 15:16buy3610.301.46650.00000.0000
7172007.11.19 15:19buy3620.401.46750.00000.0000
7182007.11.20 09:19buy3630.501.46850.00000.0000
7192007.11.20 09:20buy3640.601.46960.00000.0000
7202007.11.20 09:23close3570.101.47000.00000.000055.7854025.85
7212007.11.20 09:23close3580.201.47000.00000.000089.5754115.42
7222007.11.20 09:23close3610.301.47000.00000.0000104.3554219.77
7232007.11.20 09:23close3620.401.47000.00000.000099.1454318.91
7242007.11.20 09:23close3630.501.47000.00000.000075.0054393.91
7252007.11.20 09:23close3640.601.47000.00000.000024.0054417.91
7262007.11.20 09:23close3560.101.47020.00000.0000-57.0354360.88
7272007.11.20 09:23close3590.201.47020.00000.0000-136.0654224.82
7282007.11.20 09:23close3600.301.47020.00000.0000-234.0953990.73
7292007.11.20 09:23buy3650.101.47020.00000.0000
7302007.11.20 09:27sell3660.101.47030.00000.0000
7312007.11.20 09:29buy3670.201.47120.00000.0000
7322007.11.20 09:32close3650.101.47180.00000.000016.0054006.73
7332007.11.20 09:32close3670.201.47180.00000.000012.0054018.73
7342007.11.20 09:32close3660.101.47200.00000.0000-17.0054001.73
7352007.11.20 09:32buy3680.101.47200.00000.0000
7362007.11.20 09:32buy3690.201.47310.00000.0000
7372007.11.20 09:32close3680.101.47310.00000.000011.0054012.73
7382007.11.20 09:32close3690.201.47310.00000.00000.0054012.73
7392007.11.20 09:32buy3700.101.47330.00000.0000
7402007.11.20 09:35sell3710.101.47230.00000.0000
7412007.11.20 10:02buy3720.201.47440.00000.0000
7422007.11.20 10:07buy3730.301.47540.00000.0000
7432007.11.20 10:07close3700.101.47550.00000.000022.0054034.73
7442007.11.20 10:07close3720.201.47550.00000.000022.0054056.73
7452007.11.20 10:07close3730.301.47550.00000.00003.0054059.73
7462007.11.20 10:07close3710.101.47570.00000.0000-34.0054025.73
7472007.11.20 10:07buy3740.101.47570.00000.0000
7482007.11.20 10:08buy3750.201.47670.00000.0000
7492007.11.20 10:10sell3760.101.47560.00000.0000
7502007.11.20 10:13sell3770.201.47460.00000.0000
7512007.11.20 10:33sell3780.301.47340.00000.0000
7522007.11.20 11:29buy3790.301.47770.00000.0000
7532007.11.20 12:04buy3800.401.47870.00000.0000
7542007.11.20 12:30buy3810.501.47970.00000.0000
7552007.11.20 15:59buy3820.601.48080.00000.0000
7562007.11.20 16:00close3740.101.48120.00000.000055.0054080.73
7572007.11.20 16:00close3750.201.48120.00000.000090.0054170.73
7582007.11.20 16:00close3790.301.48120.00000.0000105.0054275.73
7592007.11.20 16:00close3800.401.48120.00000.0000100.0054375.73
7602007.11.20 16:00close3810.501.48120.00000.000075.0054450.73
7612007.11.20 16:00close3820.601.48120.00000.000024.0054474.73
7622007.11.20 16:00close3760.101.48140.00000.0000-58.0054416.73
7632007.11.20 16:00close3770.201.48140.00000.0000-136.0054280.73
7642007.11.20 16:00close3780.301.48140.00000.0000-240.0054040.73
7652007.11.20 16:00buy3830.101.48140.00000.0000
7662007.11.20 16:02sell3840.101.48060.00000.0000
7672007.11.20 16:17sell3850.201.47960.00000.0000
7682007.11.20 16:42sell3860.301.47850.00000.0000
7692007.11.20 17:30close3830.101.47830.00000.0000-31.0054009.73
7702007.11.20 17:30close3840.101.47850.00000.000021.0054030.73
7712007.11.20 17:30close3850.201.47850.00000.000022.0054052.73
7722007.11.20 17:30close3860.301.47850.00000.00000.0054052.73
7732007.11.20 17:30sell3870.101.47830.00000.0000
7742007.11.20 17:31buy3880.101.47880.00000.0000
7752007.11.20 19:12sell3890.201.47730.00000.0000
7762007.11.20 21:08buy3900.201.47990.00000.0000
7772007.11.20 21:12buy3910.301.48090.00000.0000
7782007.11.20 21:12buy3920.401.48190.00000.0000
7792007.11.20 23:15close3880.101.48260.00000.000038.0054090.73
7802007.11.20 23:15close3900.201.48260.00000.000054.0054144.73
7812007.11.20 23:15close3910.301.48260.00000.000051.0054195.73
7822007.11.20 23:15close3920.401.48260.00000.000028.0054223.73
7832007.11.20 23:15close3870.101.48280.00000.0000-45.0054178.73
7842007.11.20 23:15close3890.201.48280.00000.0000-110.0054068.73
7852007.11.20 23:15buy3930.101.48280.00000.0000
7862007.11.20 23:16sell3940.101.48230.00000.0000
7872007.11.20 23:38buy3950.201.48380.00000.0000
7882007.11.20 23:38buy3960.301.48480.00000.0000
7892007.11.20 23:42close3930.101.48490.00000.000021.0054089.73
7902007.11.20 23:42close3950.201.48490.00000.000022.0054111.73
7912007.11.20 23:42close3960.301.48490.00000.00003.0054114.73
7922007.11.20 23:42close3940.101.48510.00000.0000-28.0054086.73
7932007.11.20 23:42buy3970.101.48510.00000.0000
7942007.11.20 23:47sell3980.101.48400.00000.0000
7952007.11.21 01:10sell3990.201.48300.00000.0000
7962007.11.21 01:42sell4000.301.48200.00000.0000
7972007.11.21 03:26close3970.101.48170.00000.0000-34.2254052.52
7982007.11.21 03:26close3980.101.48190.00000.000020.9754073.49
7992007.11.21 03:26close3990.201.48190.00000.000022.0054095.49
8002007.11.21 03:26close4000.301.48190.00000.00003.0054098.49
8012007.11.21 03:26sell4010.101.48170.00000.0000
8022007.11.21 03:32buy4020.101.48200.00000.0000
8032007.11.21 05:22buy4030.201.48300.00000.0000
8042007.11.21 06:35close4020.101.48380.00000.000018.0054116.49
8052007.11.21 06:35close4030.201.48380.00000.000016.0054132.49
8062007.11.21 06:35close4010.101.48400.00000.0000-23.0054109.49
8072007.11.21 06:35buy4040.101.48400.00000.0000
8082007.11.21 06:36sell4050.101.48350.00000.0000
8092007.11.21 08:25buy4060.201.48500.00000.0000
8102007.11.21 09:03sell4070.201.48250.00000.0000
8112007.11.21 09:49sell4080.301.48150.00000.0000
8122007.11.21 10:02sell4090.401.48050.00000.0000
8132007.11.21 10:03close4040.101.47970.00000.0000-43.0054066.49
8142007.11.21 10:03close4060.201.47970.00000.0000-106.0053960.49
8152007.11.21 10:03close4050.101.47990.00000.000036.0053996.49
8162007.11.21 10:03close4070.201.47990.00000.000052.0054048.49
8172007.11.21 10:03close4080.301.47990.00000.000048.0054096.49
8182007.11.21 10:03close4090.401.47990.00000.000024.0054120.49
8192007.11.21 10:03sell4100.101.47970.00000.0000
8202007.11.21 10:06sell4110.201.47870.00000.0000
8212007.11.21 10:08buy4120.101.47940.00000.0000
8222007.11.21 10:13buy4130.201.48040.00000.0000
8232007.11.21 11:16buy4140.301.48140.00000.0000
8242007.11.21 13:06sell4150.301.47770.00000.0000
8252007.11.21 15:35buy4160.401.48240.00000.0000
8262007.11.21 15:46buy4170.501.48340.00000.0000
8272007.11.21 15:56buy4180.601.48440.00000.0000
8282007.11.21 21:40close4120.101.48470.00000.000053.0054173.49
8292007.11.21 21:40close4130.201.48470.00000.000086.0054259.49
8302007.11.21 21:40close4140.301.48470.00000.000099.0054358.49
8312007.11.21 21:40close4160.401.48470.00000.000092.0054450.49
8322007.11.21 21:40close4170.501.48470.00000.000065.0054515.49
8332007.11.21 21:40close4180.601.48470.00000.000018.0054533.49
8342007.11.21 21:40close4100.101.48490.00000.0000-52.0054481.49
8352007.11.21 21:40close4110.201.48490.00000.0000-124.0054357.49
8362007.11.21 21:40close4150.301.48490.00000.0000-216.0054141.49
8372007.11.21 21:40buy4190.101.48490.00000.0000
8382007.11.21 21:41sell4200.101.48450.00000.0000
8392007.11.21 22:13buy4210.201.48590.00000.0000
8402007.11.21 22:17buy4220.301.48690.00000.0000
8412007.11.21 22:17close4190.101.48690.00000.000020.0054161.49
8422007.11.21 22:17close4210.201.48690.00000.000020.0054181.49
8432007.11.21 22:17close4220.301.48690.00000.00000.0054181.49
8442007.11.21 22:17close4200.101.48710.00000.0000-26.0054155.49
8452007.11.21 22:17buy4230.101.48710.00000.0000
8462007.11.21 22:19sell4240.101.48650.00000.0000
8472007.11.21 22:44sell4250.201.48550.00000.0000
8482007.11.22 00:30sell4260.301.48450.00000.0000
8492007.11.22 00:30close4230.101.48430.00000.0000-28.6554126.84
8502007.11.22 00:30close4240.101.48450.00000.000019.9154146.76
8512007.11.22 00:30close4250.201.48450.00000.000019.8354166.58
8522007.11.22 00:30close4260.301.48450.00000.00000.0054166.58
8532007.11.22 00:30sell4270.101.48430.00000.0000
8542007.11.22 00:32buy4280.101.48500.00000.0000
8552007.11.22 02:14buy4290.201.48600.00000.0000
8562007.11.22 04:16buy4300.301.48700.00000.0000
8572007.11.22 04:18close4280.101.48700.00000.000020.0054186.58
8582007.11.22 04:18close4290.201.48700.00000.000020.0054206.58
8592007.11.22 04:18close4300.301.48700.00000.00000.0054206.58
8602007.11.22 04:18close4270.101.48720.00000.0000-29.0054177.58
8612007.11.22 04:18buy4310.101.48720.00000.0000
8622007.11.22 04:18sell4320.101.48670.00000.0000
8632007.11.22 06:06sell4330.201.48560.00000.0000
8642007.11.22 08:47close4310.101.48450.00000.0000-27.0054150.58
8652007.11.22 08:47close4320.101.48470.00000.000020.0054170.58
8662007.11.22 08:47close4330.201.48470.00000.000018.0054188.58
8672007.11.22 08:47sell4340.101.48450.00000.0000
8682007.11.22 08:50buy4350.101.48440.00000.0000
8692007.11.22 08:51sell4360.201.48350.00000.0000
8702007.11.22 09:53buy4370.201.48560.00000.0000
8712007.11.22 10:19sell4380.301.48250.00000.0000
8722007.11.23 03:05buy4390.301.48660.00000.0000
8732007.11.23 03:20buy4400.401.48770.00000.0000
8742007.11.23 03:20buy4410.501.48900.00000.0000
8752007.11.23 03:20buy4420.601.49010.00000.0000
8762007.11.23 03:20close4350.101.49050.00000.000060.7854249.37
8772007.11.23 03:20close4370.201.49050.00000.000097.5754346.93
8782007.11.23 03:20close4390.301.49050.00000.0000117.0054463.93
8792007.11.23 03:20close4400.401.49050.00000.0000112.0054575.93
8802007.11.23 03:20close4410.501.49050.00000.000075.0054650.93
8812007.11.23 03:20close4420.601.49050.00000.000024.0054674.93
8822007.11.23 03:20close4340.101.49070.00000.0000-62.0354612.91
8832007.11.23 03:20close4360.201.49070.00000.0000-144.0654468.85
8842007.11.23 03:20close4380.301.49070.00000.0000-246.0954222.76
8852007.11.23 03:20buy4430.101.49070.00000.0000
8862007.11.23 03:23sell4440.101.48910.00000.0000
8872007.11.23 03:33buy4450.201.49170.00000.0000
8882007.11.23 03:51buy4460.301.49290.00000.0000
8892007.11.23 04:31close4430.101.49330.00000.000026.0054248.76
8902007.11.23 04:31close4450.201.49330.00000.000032.0054280.76
8912007.11.23 04:31close4460.301.49330.00000.000012.0054292.76
8922007.11.23 04:31close4440.101.49350.00000.0000-44.0054248.76
8932007.11.23 04:31buy4470.101.49350.00000.0000
8942007.11.23 04:32close4470.101.49470.00000.000012.0054260.76
8952007.11.23 04:32buy4480.101.49490.00000.0000
8962007.11.23 04:32buy4490.201.49600.00000.0000
8972007.11.23 04:32close4480.101.49610.00000.000012.0054272.76
8982007.11.23 04:32close4490.201.49610.00000.00002.0054274.76
8992007.11.23 04:32buy4500.101.49630.00000.0000
9002007.11.23 04:34sell4510.101.49540.00000.0000
9012007.11.23 04:39sell4520.201.49440.00000.0000
9022007.11.23 04:47sell4530.301.49340.00000.0000
9032007.11.23 05:44close4500.101.49310.00000.0000-32.0054242.76
9042007.11.23 05:44close4510.101.49330.00000.000021.0054263.76
9052007.11.23 05:44close4520.201.49330.00000.000022.0054285.76
9062007.11.23 05:44close4530.301.49330.00000.00003.0054288.76
9072007.11.23 05:44sell4540.101.49310.00000.0000
9082007.11.23 05:45buy4550.101.49380.00000.0000
9092007.11.23 06:31sell4560.201.49210.00000.0000
9102007.11.23 08:56sell4570.301.49110.00000.0000
9112007.11.23 08:57close4550.101.49090.00000.0000-29.0054259.76
9122007.11.23 08:57close4540.101.49110.00000.000020.0054279.76
9132007.11.23 08:57close4560.201.49110.00000.000020.0054299.76
9142007.11.23 08:57close4570.301.49110.00000.00000.0054299.76
9152007.11.23 08:57sell4580.101.49090.00000.0000
9162007.11.23 08:59buy4590.101.49090.00000.0000
9172007.11.23 09:13buy4600.201.49190.00000.0000
9182007.11.23 09:17sell4610.201.48990.00000.0000
9192007.11.23 09:35buy4620.301.49290.00000.0000
9202007.11.23 10:13sell4630.301.48890.00000.0000
9212007.11.23 10:14sell4640.401.48790.00000.0000
9222007.11.23 10:25sell4650.501.48690.00000.0000
9232007.11.23 10:25sell4660.601.48590.00000.0000
9242007.11.23 10:25close4590.101.48530.00000.0000-56.0054243.76
9252007.11.23 10:25close4600.201.48530.00000.0000-132.0054111.76
9262007.11.23 10:25close4620.301.48530.00000.0000-228.0053883.76
9272007.11.23 10:25close4580.101.48550.00000.000054.0053937.76
9282007.11.23 10:25close4610.201.48550.00000.000088.0054025.76
9292007.11.23 10:25close4630.301.48550.00000.0000102.0054127.76
9302007.11.23 10:25close4640.401.48550.00000.000096.0054223.76
9312007.11.23 10:25close4650.501.48550.00000.000070.0054293.76
9322007.11.23 10:25close4660.601.48550.00000.000024.0054317.76
9332007.11.23 10:25sell4670.101.48530.00000.0000
9342007.11.23 10:27buy4680.101.48680.00000.0000
9352007.11.23 10:31buy4690.201.48780.00000.0000
9362007.11.23 11:08sell4700.201.48200.00000.0000
9372007.11.23 11:23sell4710.301.48100.00000.0000
9382007.11.23 11:31sell4720.401.48000.00000.0000
9392007.11.23 12:26sell4730.501.47890.00000.0000
9402007.11.23 12:58close4680.101.47830.00000.0000-85.0054232.76
9412007.11.23 12:58close4690.201.47830.00000.0000-190.0054042.76
9422007.11.23 12:58close4670.101.47850.00000.000068.0054110.76
9432007.11.23 12:58close4700.201.47850.00000.000070.0054180.76
9442007.11.23 12:58close4710.301.47850.00000.000075.0054255.76
9452007.11.23 12:58close4720.401.47850.00000.000060.0054315.76
9462007.11.23 12:58close4730.501.47850.00000.000020.0054335.76
9472007.11.23 12:58sell4740.101.47830.00000.0000
9482007.11.23 13:00buy4750.101.47890.00000.0000
9492007.11.23 13:04buy4760.201.47990.00000.0000
9502007.11.23 13:18buy4770.301.48090.00000.0000
9512007.11.23 13:18close4750.101.48090.00000.000020.0054355.76
9522007.11.23 13:18close4760.201.48090.00000.000020.0054375.76
9532007.11.23 13:18close4770.301.48090.00000.00000.0054375.76
9542007.11.23 13:18close4740.101.48110.00000.0000-28.0054347.76
9552007.11.23 13:18buy4780.101.48110.00000.0000
9562007.11.23 13:20sell4790.101.48050.00000.0000
9572007.11.23 14:29buy4800.201.48210.00000.0000
9582007.11.23 16:51sell4810.201.47950.00000.0000
9592007.11.23 18:47buy4820.301.48310.00000.0000
9602007.11.26 09:36buy4830.401.48420.00000.0000
9612007.11.26 09:36close4780.101.48480.00000.000036.7854384.55
9622007.11.26 09:36close4800.201.48480.00000.000053.5754438.11
9632007.11.26 09:36close4820.301.48480.00000.000050.3554488.47
9642007.11.26 09:36close4830.401.48480.00000.000024.0054512.47
9652007.11.26 09:36close4790.101.48500.00000.0000-45.0354467.44
9662007.11.26 09:36close4810.201.48500.00000.0000-110.0654357.38
9672007.11.26 09:36buy4840.101.48500.00000.0000
9682007.11.26 09:39sell4850.101.48450.00000.0000
9692007.11.26 09:42buy4860.201.48600.00000.0000
9702007.11.26 09:44buy4870.301.48700.00000.0000
9712007.11.26 11:18close4840.101.48700.00000.000020.0054377.38
9722007.11.26 11:18close4860.201.48700.00000.000020.0054397.38
9732007.11.26 11:18close4870.301.48700.00000.00000.0054397.38
9742007.11.26 11:18close4850.101.48720.00000.0000-27.0054370.38
9752007.11.26 11:18buy4880.101.48720.00000.0000
9762007.11.26 11:20sell4890.101.48680.00000.0000
9772007.11.26 11:33sell4900.201.48580.00000.0000
9782007.11.26 13:25buy4910.201.48820.00000.0000
9792007.11.26 13:42sell4920.301.48470.00000.0000
9802007.11.26 14:03sell4930.401.48370.00000.0000
9812007.11.26 14:17close4880.101.48280.00000.0000-44.0054326.38
9822007.11.26 14:17close4910.201.48280.00000.0000-108.0054218.38
9832007.11.26 14:17close4890.101.48300.00000.000038.0054256.38
9842007.11.26 14:17close4900.201.48300.00000.000056.0054312.38
9852007.11.26 14:17close4920.301.48300.00000.000051.0054363.38
9862007.11.26 14:17close4930.401.48300.00000.000028.0054391.38
9872007.11.26 14:17sell4940.101.48280.00000.0000
9882007.11.26 14:21buy4950.101.48330.00000.0000
9892007.11.26 15:03buy4960.201.48440.00000.0000
9902007.11.26 18:21buy4970.301.48540.00000.0000
9912007.11.26 18:21close4950.101.48540.00000.000021.0054412.38
9922007.11.26 18:21close4960.201.48540.00000.000020.0054432.38
9932007.11.26 18:21close4970.301.48540.00000.00000.0054432.38
9942007.11.26 18:21close4940.101.48560.00000.0000-28.0054404.38
9952007.11.26 18:21buy4980.101.48560.00000.0000
9962007.11.26 18:25sell4990.101.48580.00000.0000
9972007.11.26 21:40buy5000.201.48660.00000.0000
9982007.11.26 22:09close4980.101.48730.00000.000017.0054421.38
9992007.11.26 22:09close5000.201.48730.00000.000014.0054435.38
10002007.11.26 22:09close4990.101.48750.00000.0000-17.0054418.38
10012007.11.26 22:09buy5010.101.48750.00000.0000
10022007.11.26 22:13sell5020.101.48770.00000.0000
10032007.11.26 22:37sell5030.201.48670.00000.0000
10042007.11.27 02:54close5010.101.48590.00000.0000-16.2254402.16
10052007.11.27 02:54close5020.101.48610.00000.000015.9754418.14
10062007.11.27 02:54close5030.201.48610.00000.000011.9454430.08
10072007.11.27 02:54sell5040.101.48590.00000.0000
10082007.11.27 02:56buy5050.101.48600.00000.0000
10092007.11.27 03:14buy5060.201.48700.00000.0000
10102007.11.27 05:24close5050.101.48780.00000.000018.0054448.08
10112007.11.27 05:24close5060.201.48780.00000.000016.0054464.08
10122007.11.27 05:24close5040.101.48800.00000.0000-21.0054443.08
10132007.11.27 05:24buy5070.101.48800.00000.0000
10142007.11.27 05:28sell5080.101.48760.00000.0000
10152007.11.27 05:43sell5090.201.48640.00000.0000
10162007.11.27 08:00sell5100.301.48540.00000.0000
10172007.11.27 08:04close5070.101.48520.00000.0000-28.0054415.08
10182007.11.27 08:04close5080.101.48540.00000.000022.0054437.08
10192007.11.27 08:04close5090.201.48540.00000.000020.0054457.08
10202007.11.27 08:04close5100.301.48540.00000.00000.0054457.08
10212007.11.27 08:04sell5110.101.48520.00000.0000
10222007.11.27 08:05buy5120.101.48550.00000.0000
10232007.11.27 08:34buy5130.201.48650.00000.0000
10242007.11.27 10:05sell5140.201.48340.00000.0000
10252007.11.27 10:26sell5150.301.48240.00000.0000
10262007.11.27 15:12buy5160.301.48750.00000.0000
10272007.11.27 15:17buy5170.401.48850.00000.0000
10282007.11.27 15:18buy5180.501.48950.00000.0000
10292007.11.27 15:30buy5190.601.49050.00000.0000
10302007.11.27 18:50sell5200.401.48140.00000.0000
10312007.11.28 09:18sell5210.501.48040.00000.0000
10322007.11.28 09:32sell5220.601.47930.00000.0000
10332007.11.28 09:35sell5230.701.47830.00000.0000
10342007.11.28 09:45sell5240.801.47730.00000.0000
10352007.11.28 10:16sell5250.901.47630.00000.0000
10362007.11.28 10:17sell5261.001.47530.00000.0000
10372007.11.28 10:31sell5271.101.47430.00000.0000
10382007.11.28 10:32sell5281.201.47330.00000.0000
10392007.11.28 10:51close5120.101.47220.00000.0000-133.2254323.86
10402007.11.28 10:51close5130.201.47220.00000.0000-286.4354037.43
10412007.11.28 10:51close5160.301.47220.00000.0000-459.6553577.78
10422007.11.28 10:51close5170.401.47220.00000.0000-652.8652924.92
10432007.11.28 10:51close5180.501.47220.00000.0000-866.0852058.84
10442007.11.28 10:51close5190.601.47220.00000.0000-1099.2950959.55
10452007.11.28 10:51close5110.101.47240.00000.0000127.9751087.52
10462007.11.28 10:51close5140.201.47240.00000.0000219.9451307.46
10472007.11.28 10:51close5150.301.47240.00000.0000299.9151607.37
10482007.11.28 10:51close5200.401.47240.00000.0000359.8851967.26
10492007.11.28 10:51close5210.501.47240.00000.0000400.0052367.26
10502007.11.28 10:51close5220.601.47240.00000.0000414.0052781.26
10512007.11.28 10:51close5230.701.47240.00000.0000413.0053194.26
10522007.11.28 10:51close5240.801.47240.00000.0000392.0053586.26
10532007.11.28 10:51close5250.901.47240.00000.0000351.0053937.26
10542007.11.28 10:51close5261.001.47240.00000.0000290.0054227.26
10552007.11.28 10:51close5271.101.47240.00000.0000209.0054436.26
10562007.11.28 10:51close5281.201.47240.00000.0000108.0054544.26
10572007.11.28 10:51sell5290.101.47220.00000.0000
10582007.11.28 10:53buy5300.101.47280.00000.0000
10592007.11.28 11:04buy5310.201.47380.00000.0000
10602007.11.28 11:34buy5320.301.47480.00000.0000
10612007.11.28 11:41close5300.101.47480.00000.000020.0054564.26
10622007.11.28 11:41close5310.201.47480.00000.000020.0054584.26
10632007.11.28 11:41close5320.301.47480.00000.00000.0054584.26
10642007.11.28 11:41close5290.101.47500.00000.0000-28.0054556.26
10652007.11.28 11:41buy5330.101.47500.00000.0000
10662007.11.28 11:41sell5340.101.47450.00000.0000
10672007.11.28 12:30sell5350.201.47340.00000.0000
10682007.11.28 12:39sell5360.301.47240.00000.0000
10692007.11.28 12:39close5330.101.47220.00000.0000-28.0054528.26
10702007.11.28 12:39close5340.101.47240.00000.000021.0054549.26
10712007.11.28 12:39close5350.201.47240.00000.000020.0054569.26
10722007.11.28 12:39close5360.301.47240.00000.00000.0054569.26
10732007.11.28 12:39sell5370.101.47220.00000.0000
10742007.11.28 12:39buy5380.101.47290.00000.0000
10752007.11.28 12:54buy5390.201.47390.00000.0000
10762007.11.28 13:17buy5400.301.47490.00000.0000
10772007.11.28 14:45sell5410.201.47120.00000.0000
10782007.11.28 15:24buy5420.401.47590.00000.0000
10792007.11.28 15:33close5380.101.47660.00000.000037.0054606.26
10802007.11.28 15:33close5390.201.47660.00000.000054.0054660.26
10812007.11.28 15:33close5400.301.47660.00000.000051.0054711.26
10822007.11.28 15:33close5420.401.47660.00000.000028.0054739.26
10832007.11.28 15:33close5370.101.47680.00000.0000-46.0054693.26
10842007.11.28 15:33close5410.201.47680.00000.0000-112.0054581.26
10852007.11.28 15:33buy5430.101.47680.00000.0000
10862007.11.28 15:35sell5440.101.47640.00000.0000
10872007.11.28 15:45sell5450.201.47540.00000.0000
10882007.11.28 18:16close5430.101.47430.00000.0000-25.0054556.26
10892007.11.28 18:16close5440.101.47450.00000.000019.0054575.26
10902007.11.28 18:16close5450.201.47450.00000.000018.0054593.26
10912007.11.28 18:16sell5460.101.47430.00000.0000
10922007.11.28 18:16buy5470.101.47500.00000.0000
10932007.11.28 19:07buy5480.201.47600.00000.0000
10942007.11.28 19:14buy5490.301.47700.00000.0000
10952007.11.28 19:28close5470.101.47700.00000.000020.0054613.26
10962007.11.28 19:28close5480.201.47700.00000.000020.0054633.26
10972007.11.28 19:28close5490.301.47700.00000.00000.0054633.26
10982007.11.28 19:28close5460.101.47720.00000.0000-29.0054604.26
10992007.11.28 19:28buy5500.101.47720.00000.0000
11002007.11.28 19:35sell5510.101.47730.00000.0000
11012007.11.28 20:43buy5520.201.47820.00000.0000
11022007.11.28 20:57close5500.101.47880.00000.000016.0054620.26
11032007.11.28 20:57close5520.201.47880.00000.000012.0054632.26
11042007.11.28 20:57close5510.101.47900.00000.0000-17.0054615.26
11052007.11.28 20:57buy5530.101.47900.00000.0000
11062007.11.28 20:58sell5540.101.47870.00000.0000
11072007.11.28 21:00buy5550.201.48000.00000.0000
11082007.11.28 21:14close5530.101.48080.00000.000018.0054633.26
11092007.11.28 21:14close5550.201.48080.00000.000016.0054649.26
11102007.11.28 21:14close5540.101.48100.00000.0000-23.0054626.26
11112007.11.28 21:14buy5560.101.48100.00000.0000
11122007.11.28 21:18sell5570.101.48140.00000.0000
11132007.11.28 21:27buy5580.201.48220.00000.0000
11142007.11.28 21:31close5560.101.48270.00000.000017.0054643.26
11152007.11.28 21:31close5580.201.48270.00000.000010.0054653.26
11162007.11.28 21:31close5570.101.48290.00000.0000-15.0054638.26
11172007.11.28 21:31buy5590.101.48290.00000.0000
11182007.11.28 21:33buy5600.201.48390.00000.0000
11192007.11.28 21:33close5590.101.48410.00000.000012.0054650.26
11202007.11.28 21:33close5600.201.48410.00000.00004.0054654.26
11212007.11.28 21:33buy5610.101.48430.00000.0000
11222007.11.28 21:35sell5620.101.48390.00000.0000
11232007.11.28 21:40buy5630.201.48530.00000.0000
11242007.11.28 22:50sell5640.201.48290.00000.0000
11252007.11.29 03:07sell5650.301.48190.00000.0000
11262007.11.29 03:20sell5660.401.48080.00000.0000
11272007.11.29 09:09close5610.101.47990.00000.0000-44.6554609.61
11282007.11.29 09:09close5630.201.47990.00000.0000-109.2954500.31
11292007.11.29 09:09close5620.101.48010.00000.000037.9154538.23
11302007.11.29 09:09close5640.201.48010.00000.000055.8354594.05
11312007.11.29 09:09close5650.301.48010.00000.000054.0054648.05
11322007.11.29 09:09close5660.401.48010.00000.000028.0054676.05
11332007.11.29 09:09sell5670.101.47990.00000.0000
11342007.11.29 09:13buy5680.101.48000.00000.0000
11352007.11.29 09:23buy5690.201.48120.00000.0000
11362007.11.29 09:35close5680.101.48200.00000.000020.0054696.05
11372007.11.29 09:35close5690.201.48200.00000.000016.0054712.05
11382007.11.29 09:35close5670.101.48220.00000.0000-23.0054689.05
11392007.11.29 09:35buy5700.101.48220.00000.0000
11402007.11.29 09:37sell5710.101.48200.00000.0000
11412007.11.29 09:47buy5720.201.48320.00000.0000
11422007.11.29 09:59sell5730.201.48100.00000.0000
11432007.11.29 10:02sell5740.301.48000.00000.0000
11442007.11.29 10:07sell5750.401.47880.00000.0000
11452007.11.29 10:08close5700.101.47810.00000.0000-41.0054648.05
11462007.11.29 10:08close5720.201.47810.00000.0000-102.0054546.05
11472007.11.29 10:08close5710.101.47830.00000.000037.0054583.05
11482007.11.29 10:08close5730.201.47830.00000.000054.0054637.05
11492007.11.29 10:08close5740.301.47830.00000.000051.0054688.05
11502007.11.29 10:08close5750.401.47830.00000.000020.0054708.05
11512007.11.29 10:08sell5760.101.47810.00000.0000
11522007.11.29 10:10sell5770.201.47700.00000.0000
11532007.11.29 10:12buy5780.101.47800.00000.0000
11542007.11.29 10:18close5780.101.47620.00000.0000-18.0054690.05
11552007.11.29 10:18close5760.101.47640.00000.000017.0054707.05
11562007.11.29 10:18close5770.201.47640.00000.000012.0054719.05
11572007.11.29 10:18sell5790.101.47620.00000.0000
11582007.11.29 10:19sell5800.201.47520.00000.0000
11592007.11.29 10:21buy5810.101.47600.00000.0000
11602007.11.29 10:31close5810.101.47420.00000.0000-18.0054701.05
11612007.11.29 10:31close5790.101.47440.00000.000018.0054719.05
11622007.11.29 10:31close5800.201.47440.00000.000016.0054735.05
11632007.11.29 10:31sell5820.101.47420.00000.0000
11642007.11.29 10:31sell5830.201.47320.00000.0000
11652007.11.29 10:31close5820.101.47310.00000.000011.0054746.05
11662007.11.29 10:31close5830.201.47310.00000.00002.0054748.05
11672007.11.29 10:31sell5840.101.47290.00000.0000
11682007.11.29 10:33buy5850.101.47420.00000.0000
11692007.11.29 10:50buy5860.201.47520.00000.0000
11702007.11.29 17:18buy5870.301.47620.00000.0000
11712007.11.29 17:18close5850.101.47640.00000.000022.0054770.05
11722007.11.29 17:18close5860.201.47640.00000.000024.0054794.05
11732007.11.29 17:18close5870.301.47640.00000.00006.0054800.05
11742007.11.29 17:18close5840.101.47660.00000.0000-37.0054763.05
11752007.11.29 17:18buy5880.101.47660.00000.0000
11762007.11.29 17:19buy5890.201.47760.00000.0000
11772007.11.29 17:19close5880.101.47770.00000.000011.0054774.05
11782007.11.29 17:19close5890.201.47770.00000.00002.0054776.05
11792007.11.29 17:19buy5900.101.47790.00000.0000
11802007.11.29 17:22sell5910.101.47720.00000.0000
11812007.11.29 19:17sell5920.201.47620.00000.0000
11822007.11.29 19:37sell5930.301.47520.00000.0000
11832007.11.29 19:38close5900.101.47500.00000.0000-29.0054747.05
11842007.11.29 19:38close5910.101.47520.00000.000020.0054767.05
11852007.11.29 19:38close5920.201.47520.00000.000020.0054787.05
11862007.11.29 19:38close5930.301.47520.00000.00000.0054787.05
11872007.11.29 19:38sell5940.101.47500.00000.0000
11882007.11.29 19:42buy5950.101.47530.00000.0000
11892007.11.29 19:59buy5960.201.47630.00000.0000
11902007.11.29 22:49sell5970.201.47400.00000.0000
11912007.11.29 23:59close at stop5970.201.47450.00000.0000-10.0054777.05
11922007.11.29 23:59close at stop5960.201.47430.00000.0000-40.0054737.05
11932007.11.29 23:59close at stop5950.101.47430.00000.0000-10.0054727.05
11942007.11.29 23:59close at stop5940.101.47450.00000.00005.0054732.05