Strategy Tester Report
PH4 v1_0
FXDD-MT4 Demo Server (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.11.29 23:00 (2007.11.01 - 2007.11.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Start_Lot_Size=0.1; Lot_Size_Increment=0.1; Money_Management=false;
Risk_Percent=0.5; Min_Lots=0.1; Max_Lots=5; Trailing_Stop=true;
Trail_Start=10; TSLoss_Percent=50; Auto_Restart=true;
Double_Lotsize=false;
Max_Trades=50; Close_All_Max=false;
Next_Trade=10; Close_By_Percent=false;
TP_Percent=5; SL_Percent=10; Close_By_Profit=5; Close_By_StopLoss=999; Use_MA_Entry=true;
MA_Period=3; Timeframe=1; Slippage=5; Number_Of_Tries=5;
|Bars in test
|1500
|Ticks modelled
|141960
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|2217.34
|Gross profit
|18311.72
|Gross loss
|-16094.38
|Profit factor
|1.14
|Expected payoff
|4.01
|Absolute drawdown
|910.00
|Maximal drawdown
|1752.82 (3.37%)
|Relative drawdown
|3.37% (1752.82)
|Total trades
|553
|Short positions (won %)
|264 (66.67%)
|Long positions (won %)
|289 (73.70%)
|Profit trades (% of total)
|389 (70.34%)
|Loss trades (% of total)
|164 (29.66%)
|Largest
|profit trade
|414.00
|loss trade
|-1099.29
|Average
|profit trade
|47.07
|loss trade
|-98.14
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (3624.71)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-3497.53)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3624.71 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-3497.53 (6)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.11.01 00:01
|buy
|1
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.11.01 00:03
|sell
|2
|0.10
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.11.01 01:14
|sell
|3
|0.20
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.11.01 03:46
|sell
|4
|0.30
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.11.01 10:02
|sell
|5
|0.40
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.11.01 10:04
|close
|1
|0.10
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|49966.00
|7
|2007.11.01 10:04
|close
|2
|0.10
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|29.00
|49995.00
|8
|2007.11.01 10:04
|close
|3
|0.20
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|36.00
|50031.00
|9
|2007.11.01 10:04
|close
|4
|0.30
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|24.00
|50055.00
|10
|2007.11.01 10:04
|close
|5
|0.40
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|50047.00
|11
|2007.11.01 10:04
|buy
|6
|0.10
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.11.01 10:04
|sell
|7
|0.10
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.11.01 10:09
|sell
|8
|0.20
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|14
|2007.11.01 10:53
|close
|6
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|50021.00
|15
|2007.11.01 10:53
|close
|7
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50041.00
|16
|2007.11.01 10:53
|close
|8
|0.20
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50059.00
|17
|2007.11.01 10:53
|sell
|9
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|18
|2007.11.01 10:55
|buy
|10
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|19
|2007.11.01 11:02
|buy
|11
|0.20
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.11.01 13:11
|sell
|12
|0.20
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|21
|2007.11.01 16:12
|sell
|13
|0.30
|1.4403
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.11.01 18:06
|buy
|14
|0.30
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.11.01 18:17
|buy
|15
|0.40
|1.4455
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.11.01 18:19
|buy
|16
|0.50
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|25
|2007.11.01 18:42
|buy
|17
|0.60
|1.4475
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.11.02 11:15
|close
|10
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|55.78
|50114.78
|27
|2007.11.02 11:15
|close
|11
|0.20
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|91.57
|50206.35
|28
|2007.11.02 11:15
|close
|14
|0.30
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|107.35
|50313.71
|29
|2007.11.02 11:15
|close
|15
|0.40
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|103.14
|50416.84
|30
|2007.11.02 11:15
|close
|16
|0.50
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|78.92
|50495.76
|31
|2007.11.02 11:15
|close
|17
|0.60
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|34.71
|50530.47
|32
|2007.11.02 11:15
|close
|9
|0.10
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|-60.03
|50470.44
|33
|2007.11.02 11:15
|close
|12
|0.20
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|-140.06
|50330.38
|34
|2007.11.02 11:15
|close
|13
|0.30
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|-240.09
|50090.30
|35
|2007.11.02 11:15
|buy
|18
|0.10
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.11.02 11:17
|sell
|19
|0.10
|1.4480
|0.0000
|0.0000
|37
|2007.11.02 12:45
|sell
|20
|0.20
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.11.02 14:29
|buy
|21
|0.20
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|39
|2007.11.02 14:30
|sell
|22
|0.30
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.11.02 14:30
|sell
|23
|0.40
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|41
|2007.11.02 14:41
|buy
|24
|0.30
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.11.02 14:41
|buy
|25
|0.40
|1.4513
|0.0000
|0.0000
|43
|2007.11.02 14:41
|buy
|26
|0.50
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.11.06 13:05
|buy
|27
|0.60
|1.4534
|0.0000
|0.0000
|45
|2007.11.06 13:38
|buy
|28
|0.70
|1.4545
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.11.06 13:46
|buy
|29
|0.80
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|47
|2007.11.06 15:59
|close
|18
|0.10
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|76.57
|50166.86
|48
|2007.11.06 15:59
|close
|21
|0.20
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|133.14
|50300.00
|49
|2007.11.06 15:59
|close
|24
|0.30
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|169.71
|50469.71
|50
|2007.11.06 15:59
|close
|25
|0.40
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|186.27
|50655.98
|51
|2007.11.06 15:59
|close
|26
|0.50
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|177.84
|50833.82
|52
|2007.11.06 15:59
|close
|27
|0.60
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|156.00
|50989.82
|53
|2007.11.06 15:59
|close
|28
|0.70
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|105.00
|51094.82
|54
|2007.11.06 15:59
|close
|29
|0.80
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|40.00
|51134.82
|55
|2007.11.06 15:59
|close
|19
|0.10
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|-82.06
|51052.76
|56
|2007.11.06 15:59
|close
|20
|0.20
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|-184.12
|50868.65
|57
|2007.11.06 15:59
|close
|22
|0.30
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|-312.17
|50556.48
|58
|2007.11.06 15:59
|close
|23
|0.40
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|-456.23
|50100.24
|59
|2007.11.06 15:59
|buy
|30
|0.10
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.11.06 16:01
|sell
|31
|0.10
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|61
|2007.11.07 04:24
|buy
|32
|0.20
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.11.07 04:27
|close
|30
|0.10
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|19.78
|50120.03
|63
|2007.11.07 04:27
|close
|32
|0.20
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50140.03
|64
|2007.11.07 04:27
|close
|31
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|-29.03
|50111.00
|65
|2007.11.07 04:27
|buy
|33
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.11.07 04:27
|buy
|34
|0.20
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.11.07 04:28
|buy
|35
|0.30
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.11.07 04:28
|buy
|36
|0.40
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.11.07 04:30
|buy
|37
|0.50
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|70
|2007.11.07 04:30
|close
|33
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|70.00
|50181.00
|71
|2007.11.07 04:30
|close
|34
|0.20
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|120.00
|50301.00
|72
|2007.11.07 04:30
|close
|35
|0.30
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|102.00
|50403.00
|73
|2007.11.07 04:30
|close
|36
|0.40
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|84.00
|50487.00
|74
|2007.11.07 04:30
|close
|37
|0.50
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|50437.00
|75
|2007.11.07 04:30
|buy
|38
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.11.07 04:32
|sell
|39
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|77
|2007.11.07 04:49
|sell
|40
|0.20
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.11.07 04:50
|sell
|41
|0.30
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|79
|2007.11.07 04:51
|close
|38
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|50389.00
|80
|2007.11.07 04:51
|close
|39
|0.10
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|24.00
|50413.00
|81
|2007.11.07 04:51
|close
|40
|0.20
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|28.00
|50441.00
|82
|2007.11.07 04:51
|close
|41
|0.30
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50453.00
|83
|2007.11.07 04:51
|sell
|42
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.11.07 04:52
|buy
|43
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|85
|2007.11.07 04:52
|buy
|44
|0.20
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|86
|2007.11.07 05:25
|buy
|45
|0.30
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|87
|2007.11.07 06:23
|close
|43
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|21.00
|50474.00
|88
|2007.11.07 06:23
|close
|44
|0.20
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50496.00
|89
|2007.11.07 06:23
|close
|45
|0.30
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|3.00
|50499.00
|90
|2007.11.07 06:23
|close
|42
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|50465.00
|91
|2007.11.07 06:23
|buy
|46
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.11.07 06:24
|sell
|47
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|93
|2007.11.07 07:26
|buy
|48
|0.20
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.11.07 09:14
|sell
|49
|0.20
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|95
|2007.11.07 09:34
|sell
|50
|0.30
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|96
|2007.11.07 11:08
|buy
|51
|0.30
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|97
|2007.11.07 11:15
|buy
|52
|0.40
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.11.07 11:21
|buy
|53
|0.50
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|99
|2007.11.07 11:22
|buy
|54
|0.60
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.11.07 11:22
|close
|46
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|60.00
|50525.00
|101
|2007.11.07 11:22
|close
|48
|0.20
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|100.00
|50625.00
|102
|2007.11.07 11:22
|close
|51
|0.30
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|117.00
|50742.00
|103
|2007.11.07 11:22
|close
|52
|0.40
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|108.00
|50850.00
|104
|2007.11.07 11:22
|close
|53
|0.50
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|75.00
|50925.00
|105
|2007.11.07 11:22
|close
|54
|0.60
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|30.00
|50955.00
|106
|2007.11.07 11:22
|close
|47
|0.10
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|-66.00
|50889.00
|107
|2007.11.07 11:22
|close
|49
|0.20
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|-152.00
|50737.00
|108
|2007.11.07 11:22
|close
|50
|0.30
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|-258.00
|50479.00
|109
|2007.11.07 11:22
|buy
|55
|0.10
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.11.07 11:23
|sell
|56
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|111
|2007.11.07 11:25
|sell
|57
|0.20
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.11.07 12:34
|sell
|58
|0.30
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|113
|2007.11.07 12:41
|close
|55
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|50441.00
|114
|2007.11.07 12:41
|close
|56
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50463.00
|115
|2007.11.07 12:41
|close
|57
|0.20
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|24.00
|50487.00
|116
|2007.11.07 12:41
|close
|58
|0.30
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|3.00
|50490.00
|117
|2007.11.07 12:41
|sell
|59
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.11.07 12:41
|buy
|60
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|119
|2007.11.07 13:27
|buy
|61
|0.20
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.11.07 14:53
|buy
|62
|0.30
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|121
|2007.11.07 14:53
|close
|60
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50510.00
|122
|2007.11.07 14:53
|close
|61
|0.20
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50530.00
|123
|2007.11.07 14:53
|close
|62
|0.30
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|0.00
|50530.00
|124
|2007.11.07 14:53
|close
|59
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|50502.00
|125
|2007.11.07 14:53
|buy
|63
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|126
|2007.11.07 14:56
|sell
|64
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|127
|2007.11.07 15:04
|buy
|65
|0.20
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.11.07 15:04
|close
|63
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50522.00
|129
|2007.11.07 15:04
|close
|65
|0.20
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50540.00
|130
|2007.11.07 15:04
|close
|64
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|50515.00
|131
|2007.11.07 15:04
|buy
|66
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.11.07 15:05
|buy
|67
|0.20
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|133
|2007.11.07 15:05
|close
|66
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|11.00
|50526.00
|134
|2007.11.07 15:05
|close
|67
|0.20
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|2.00
|50528.00
|135
|2007.11.07 15:05
|buy
|68
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.11.07 15:06
|sell
|69
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|137
|2007.11.07 15:21
|sell
|70
|0.20
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.11.07 15:31
|sell
|71
|0.30
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|139
|2007.11.07 15:31
|close
|68
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|50489.00
|140
|2007.11.07 15:31
|close
|69
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|23.00
|50512.00
|141
|2007.11.07 15:31
|close
|70
|0.20
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|26.00
|50538.00
|142
|2007.11.07 15:31
|close
|71
|0.30
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|9.00
|50547.00
|143
|2007.11.07 15:31
|sell
|72
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.11.07 15:32
|buy
|73
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|145
|2007.11.07 15:45
|buy
|74
|0.20
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.11.07 16:28
|sell
|75
|0.20
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|147
|2007.11.07 17:18
|sell
|76
|0.30
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.11.07 18:09
|sell
|77
|0.40
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.11.07 22:27
|close
|73
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|50495.00
|150
|2007.11.07 22:27
|close
|74
|0.20
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|50369.00
|151
|2007.11.07 22:27
|close
|72
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|41.00
|50410.00
|152
|2007.11.07 22:27
|close
|75
|0.20
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|60.00
|50470.00
|153
|2007.11.07 22:27
|close
|76
|0.30
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|57.00
|50527.00
|154
|2007.11.07 22:27
|close
|77
|0.40
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|36.00
|50563.00
|155
|2007.11.07 22:27
|sell
|78
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.11.07 22:27
|sell
|79
|0.20
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.11.07 22:27
|close
|78
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50575.00
|158
|2007.11.07 22:27
|close
|79
|0.20
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|4.00
|50579.00
|159
|2007.11.07 22:27
|sell
|80
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.11.07 22:29
|buy
|81
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|161
|2007.11.07 22:54
|sell
|82
|0.20
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.11.07 23:14
|buy
|83
|0.20
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.11.08 00:43
|sell
|84
|0.30
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.11.08 02:40
|buy
|85
|0.30
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|165
|2007.11.08 09:50
|buy
|86
|0.40
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.11.08 17:01
|buy
|87
|0.50
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|167
|2007.11.08 17:02
|buy
|88
|0.60
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.11.08 17:03
|close
|81
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|60.35
|50639.35
|169
|2007.11.08 17:03
|close
|83
|0.20
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|100.71
|50740.06
|170
|2007.11.08 17:03
|close
|85
|0.30
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|114.00
|50854.06
|171
|2007.11.08 17:03
|close
|86
|0.40
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|112.00
|50966.06
|172
|2007.11.08 17:03
|close
|87
|0.50
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|85.00
|51051.06
|173
|2007.11.08 17:03
|close
|88
|0.60
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|42.00
|51093.06
|174
|2007.11.08 17:03
|close
|80
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-68.09
|51024.97
|175
|2007.11.08 17:03
|close
|82
|0.20
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-156.17
|50868.80
|176
|2007.11.08 17:03
|close
|84
|0.30
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-264.00
|50604.80
|177
|2007.11.08 17:03
|buy
|89
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.11.08 17:06
|sell
|90
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.11.08 18:00
|sell
|91
|0.20
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.11.08 19:08
|close
|89
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|50577.80
|181
|2007.11.08 19:08
|close
|90
|0.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50597.80
|182
|2007.11.08 19:08
|close
|91
|0.20
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50615.80
|183
|2007.11.08 19:08
|sell
|92
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|184
|2007.11.08 19:10
|buy
|93
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|185
|2007.11.08 19:20
|sell
|94
|0.20
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.11.08 19:46
|buy
|95
|0.20
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|187
|2007.11.08 21:44
|sell
|96
|0.30
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.11.09 02:27
|buy
|97
|0.30
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|189
|2007.11.09 03:10
|buy
|98
|0.40
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.11.09 03:11
|buy
|99
|0.50
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|191
|2007.11.09 03:29
|buy
|100
|0.60
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.11.09 03:37
|close
|93
|0.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|57.78
|50673.58
|193
|2007.11.09 03:37
|close
|95
|0.20
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|95.57
|50769.15
|194
|2007.11.09 03:37
|close
|97
|0.30
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|114.00
|50883.15
|195
|2007.11.09 03:37
|close
|98
|0.40
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|112.00
|50995.15
|196
|2007.11.09 03:37
|close
|99
|0.50
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|85.00
|51080.15
|197
|2007.11.09 03:37
|close
|100
|0.60
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|36.00
|51116.15
|198
|2007.11.09 03:37
|close
|92
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|-63.03
|51053.12
|199
|2007.11.09 03:37
|close
|94
|0.20
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|-146.06
|50907.06
|200
|2007.11.09 03:37
|close
|96
|0.30
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|-249.09
|50657.98
|201
|2007.11.09 03:37
|buy
|101
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.11.09 03:40
|sell
|102
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|203
|2007.11.09 03:43
|sell
|103
|0.20
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.11.09 03:55
|sell
|104
|0.30
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|205
|2007.11.09 03:56
|close
|101
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|50629.98
|206
|2007.11.09 03:56
|close
|102
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50649.98
|207
|2007.11.09 03:56
|close
|103
|0.20
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50669.98
|208
|2007.11.09 03:56
|close
|104
|0.30
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|0.00
|50669.98
|209
|2007.11.09 03:56
|sell
|105
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.11.09 03:57
|buy
|106
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|211
|2007.11.09 04:28
|sell
|107
|0.20
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.11.09 04:28
|close
|106
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|50645.98
|213
|2007.11.09 04:28
|close
|105
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|19.00
|50664.98
|214
|2007.11.09 04:28
|close
|107
|0.20
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50682.98
|215
|2007.11.09 04:28
|sell
|108
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|216
|2007.11.09 04:30
|buy
|109
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|217
|2007.11.09 04:37
|buy
|110
|0.20
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.11.09 05:41
|buy
|111
|0.30
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|219
|2007.11.09 05:42
|close
|109
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|25.00
|50707.98
|220
|2007.11.09 05:42
|close
|110
|0.20
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|24.00
|50731.98
|221
|2007.11.09 05:42
|close
|111
|0.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|6.00
|50737.98
|222
|2007.11.09 05:42
|close
|108
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|50701.98
|223
|2007.11.09 05:42
|buy
|112
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|224
|2007.11.09 05:48
|sell
|113
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|225
|2007.11.09 05:52
|buy
|114
|0.20
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.11.09 06:24
|sell
|115
|0.20
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|227
|2007.11.09 08:39
|sell
|116
|0.30
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.11.09 09:43
|sell
|117
|0.40
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|229
|2007.11.09 10:02
|close
|112
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|50667.98
|230
|2007.11.09 10:02
|close
|114
|0.20
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|-88.00
|50579.98
|231
|2007.11.09 10:02
|close
|113
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|34.00
|50613.98
|232
|2007.11.09 10:02
|close
|115
|0.20
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|48.00
|50661.98
|233
|2007.11.09 10:02
|close
|116
|0.30
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|42.00
|50703.98
|234
|2007.11.09 10:02
|close
|117
|0.40
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50715.98
|235
|2007.11.09 10:02
|sell
|118
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.11.09 10:03
|sell
|119
|0.20
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.11.09 10:05
|buy
|120
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.11.09 10:37
|buy
|121
|0.20
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|239
|2007.11.09 11:11
|buy
|122
|0.30
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|240
|2007.11.09 11:33
|buy
|123
|0.40
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|241
|2007.11.09 11:34
|close
|120
|0.10
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|33.00
|50748.98
|242
|2007.11.09 11:34
|close
|121
|0.20
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|46.00
|50794.98
|243
|2007.11.09 11:34
|close
|122
|0.30
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|39.00
|50833.98
|244
|2007.11.09 11:34
|close
|123
|0.40
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50845.98
|245
|2007.11.09 11:34
|close
|118
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|50814.98
|246
|2007.11.09 11:34
|close
|119
|0.20
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-82.00
|50732.98
|247
|2007.11.09 11:34
|buy
|124
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.11.09 11:36
|sell
|125
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|249
|2007.11.09 12:10
|buy
|126
|0.20
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.11.09 12:21
|buy
|127
|0.30
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|251
|2007.11.09 12:21
|close
|124
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50754.98
|252
|2007.11.09 12:21
|close
|126
|0.20
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50776.98
|253
|2007.11.09 12:21
|close
|127
|0.30
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|0.00
|50776.98
|254
|2007.11.09 12:21
|close
|125
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|50743.98
|255
|2007.11.09 12:21
|buy
|128
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.11.09 12:25
|sell
|129
|0.10
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|257
|2007.11.09 12:27
|sell
|130
|0.20
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.11.09 12:30
|close
|128
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|50727.98
|259
|2007.11.09 12:30
|close
|129
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50743.98
|260
|2007.11.09 12:30
|close
|130
|0.20
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50755.98
|261
|2007.11.09 12:30
|sell
|131
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|262
|2007.11.09 12:31
|buy
|132
|0.10
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|263
|2007.11.09 12:37
|sell
|133
|0.20
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.11.09 12:40
|close
|132
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|50729.98
|265
|2007.11.09 12:40
|close
|131
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|19.00
|50748.98
|266
|2007.11.09 12:40
|close
|133
|0.20
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50766.98
|267
|2007.11.09 12:40
|sell
|134
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.11.09 12:41
|buy
|135
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|269
|2007.11.09 12:47
|sell
|136
|0.20
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.11.09 12:50
|close
|135
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|50743.98
|271
|2007.11.09 12:50
|close
|134
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|19.00
|50762.98
|272
|2007.11.09 12:50
|close
|136
|0.20
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50778.98
|273
|2007.11.09 12:50
|sell
|137
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.11.09 12:52
|buy
|138
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.11.09 12:52
|buy
|139
|0.20
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.11.09 13:01
|buy
|140
|0.30
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|277
|2007.11.09 13:03
|close
|138
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50798.98
|278
|2007.11.09 13:03
|close
|139
|0.20
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50818.98
|279
|2007.11.09 13:03
|close
|140
|0.30
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|0.00
|50818.98
|280
|2007.11.09 13:03
|close
|137
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|50791.98
|281
|2007.11.09 13:03
|buy
|141
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.11.09 13:05
|sell
|142
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|283
|2007.11.09 13:08
|sell
|143
|0.20
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|284
|2007.11.09 13:19
|close
|141
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|50767.98
|285
|2007.11.09 13:19
|close
|142
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|19.00
|50786.98
|286
|2007.11.09 13:19
|close
|143
|0.20
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50804.98
|287
|2007.11.09 13:19
|sell
|144
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.11.09 13:20
|buy
|145
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|289
|2007.11.09 13:33
|sell
|146
|0.20
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.11.09 13:43
|sell
|147
|0.30
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|291
|2007.11.09 13:44
|close
|145
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|50773.98
|292
|2007.11.09 13:44
|close
|144
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50795.98
|293
|2007.11.09 13:44
|close
|146
|0.20
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|24.00
|50819.98
|294
|2007.11.09 13:44
|close
|147
|0.30
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|3.00
|50822.98
|295
|2007.11.09 13:44
|sell
|148
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.11.09 13:46
|buy
|149
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|297
|2007.11.09 13:47
|buy
|150
|0.20
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.11.09 14:31
|buy
|151
|0.30
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|299
|2007.11.09 14:31
|close
|149
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50842.98
|300
|2007.11.09 14:31
|close
|150
|0.20
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50862.98
|301
|2007.11.09 14:31
|close
|151
|0.30
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|0.00
|50862.98
|302
|2007.11.09 14:31
|close
|148
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|50834.98
|303
|2007.11.09 14:31
|buy
|152
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.11.09 14:32
|sell
|153
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|305
|2007.11.09 14:45
|sell
|154
|0.20
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.11.09 15:36
|sell
|155
|0.30
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|307
|2007.11.09 15:36
|close
|152
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|50806.98
|308
|2007.11.09 15:36
|close
|153
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50826.98
|309
|2007.11.09 15:36
|close
|154
|0.20
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50846.98
|310
|2007.11.09 15:36
|close
|155
|0.30
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|0.00
|50846.98
|311
|2007.11.09 15:36
|sell
|156
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.11.09 15:38
|buy
|157
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|313
|2007.11.09 16:05
|buy
|158
|0.20
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.11.09 16:17
|buy
|159
|0.30
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|315
|2007.11.09 16:18
|close
|157
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50868.98
|316
|2007.11.09 16:18
|close
|158
|0.20
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50888.98
|317
|2007.11.09 16:18
|close
|159
|0.30
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|0.00
|50888.98
|318
|2007.11.09 16:18
|close
|156
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|50857.98
|319
|2007.11.09 16:18
|buy
|160
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.11.09 16:19
|sell
|161
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|321
|2007.11.09 16:45
|sell
|162
|0.20
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.11.09 16:52
|sell
|163
|0.30
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|323
|2007.11.09 16:52
|close
|160
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|50829.98
|324
|2007.11.09 16:52
|close
|161
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50851.98
|325
|2007.11.09 16:52
|close
|162
|0.20
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|24.00
|50875.98
|326
|2007.11.09 16:52
|close
|163
|0.30
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|6.00
|50881.98
|327
|2007.11.09 16:52
|sell
|164
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.11.09 16:54
|buy
|165
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|329
|2007.11.09 17:00
|buy
|166
|0.20
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.11.09 18:27
|sell
|167
|0.20
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|331
|2007.11.09 18:36
|sell
|168
|0.30
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.11.09 18:36
|sell
|169
|0.40
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|333
|2007.11.12 05:35
|close
|165
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|-50.22
|50831.76
|334
|2007.11.12 05:35
|close
|166
|0.20
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|-122.43
|50709.33
|335
|2007.11.12 05:35
|close
|164
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|39.97
|50749.30
|336
|2007.11.12 05:35
|close
|167
|0.20
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|59.94
|50809.24
|337
|2007.11.12 05:35
|close
|168
|0.30
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|56.91
|50866.15
|338
|2007.11.12 05:35
|close
|169
|0.40
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|31.88
|50898.04
|339
|2007.11.12 05:35
|sell
|170
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.11.12 05:37
|buy
|171
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|341
|2007.11.12 05:56
|buy
|172
|0.20
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.11.12 08:55
|close
|171
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50916.04
|343
|2007.11.12 08:55
|close
|172
|0.20
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50932.04
|344
|2007.11.12 08:55
|close
|170
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|50909.04
|345
|2007.11.12 08:55
|buy
|173
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.11.12 08:57
|sell
|174
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|347
|2007.11.12 09:04
|sell
|175
|0.20
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.11.12 09:39
|buy
|176
|0.20
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|349
|2007.11.12 10:25
|sell
|177
|0.30
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.11.12 10:58
|sell
|178
|0.40
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|351
|2007.11.12 10:58
|close
|173
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|50865.04
|352
|2007.11.12 10:58
|close
|176
|0.20
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|-110.00
|50755.04
|353
|2007.11.12 10:58
|close
|174
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|38.00
|50793.04
|354
|2007.11.12 10:58
|close
|175
|0.20
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|56.00
|50849.04
|355
|2007.11.12 10:58
|close
|177
|0.30
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|51.00
|50900.04
|356
|2007.11.12 10:58
|close
|178
|0.40
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|28.00
|50928.04
|357
|2007.11.12 10:58
|sell
|179
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.11.12 11:00
|sell
|180
|0.20
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|359
|2007.11.12 11:02
|close
|179
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|11.00
|50939.04
|360
|2007.11.12 11:02
|close
|180
|0.20
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|2.00
|50941.04
|361
|2007.11.12 11:02
|sell
|181
|0.10
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|362
|2007.11.12 11:02
|sell
|182
|0.20
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|363
|2007.11.12 11:04
|buy
|183
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.11.12 11:11
|buy
|184
|0.20
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|365
|2007.11.12 12:22
|sell
|185
|0.30
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.11.12 12:53
|sell
|186
|0.40
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|367
|2007.11.12 13:11
|close
|183
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|50899.04
|368
|2007.11.12 13:11
|close
|184
|0.20
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|-104.00
|50795.04
|369
|2007.11.12 13:11
|close
|181
|0.10
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|37.00
|50832.04
|370
|2007.11.12 13:11
|close
|182
|0.20
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|52.00
|50884.04
|371
|2007.11.12 13:11
|close
|185
|0.30
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|48.00
|50932.04
|372
|2007.11.12 13:11
|close
|186
|0.40
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|24.00
|50956.04
|373
|2007.11.12 13:11
|sell
|187
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.11.12 13:13
|buy
|188
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|375
|2007.11.12 13:17
|buy
|189
|0.20
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.11.12 13:27
|close
|188
|0.10
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50973.04
|377
|2007.11.12 13:27
|close
|189
|0.20
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|14.00
|50987.04
|378
|2007.11.12 13:27
|close
|187
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|50968.04
|379
|2007.11.12 13:27
|buy
|190
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.11.12 13:29
|sell
|191
|0.10
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|381
|2007.11.12 13:56
|sell
|192
|0.20
|1.4559
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.11.12 14:19
|close
|190
|0.10
|1.4548
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|50943.04
|383
|2007.11.12 14:19
|close
|191
|0.10
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|19.00
|50962.04
|384
|2007.11.12 14:19
|close
|192
|0.20
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50980.04
|385
|2007.11.12 14:19
|sell
|193
|0.10
|1.4548
|0.0000
|0.0000
|386
|2007.11.12 14:20
|buy
|194
|0.10
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|387
|2007.11.12 14:30
|buy
|195
|0.20
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|388
|2007.11.12 14:44
|close
|194
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51000.04
|389
|2007.11.12 14:44
|close
|195
|0.20
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51020.04
|390
|2007.11.12 14:44
|close
|193
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|50993.04
|391
|2007.11.12 14:44
|buy
|196
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|392
|2007.11.12 14:45
|sell
|197
|0.10
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|393
|2007.11.12 15:12
|buy
|198
|0.20
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.11.12 15:56
|sell
|199
|0.20
|1.4558
|0.0000
|0.0000
|395
|2007.11.12 16:12
|sell
|200
|0.30
|1.4548
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.11.12 16:22
|sell
|201
|0.40
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|397
|2007.11.12 18:21
|close
|196
|0.10
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|50946.04
|398
|2007.11.12 18:21
|close
|198
|0.20
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|-116.00
|50830.04
|399
|2007.11.12 18:21
|close
|197
|0.10
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|38.00
|50868.04
|400
|2007.11.12 18:21
|close
|199
|0.20
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|56.00
|50924.04
|401
|2007.11.12 18:21
|close
|200
|0.30
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|54.00
|50978.04
|402
|2007.11.12 18:21
|close
|201
|0.40
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|32.00
|51010.04
|403
|2007.11.12 18:21
|sell
|202
|0.10
|1.4528
|0.0000
|0.0000
|404
|2007.11.12 18:22
|buy
|203
|0.10
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|405
|2007.11.12 18:40
|buy
|204
|0.20
|1.4542
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.11.12 19:01
|buy
|205
|0.30
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|407
|2007.11.12 19:03
|close
|203
|0.10
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51030.04
|408
|2007.11.12 19:03
|close
|204
|0.20
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51050.04
|409
|2007.11.12 19:03
|close
|205
|0.30
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51050.04
|410
|2007.11.12 19:03
|close
|202
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|51024.04
|411
|2007.11.12 19:03
|buy
|206
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|412
|2007.11.12 19:04
|sell
|207
|0.10
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|413
|2007.11.12 19:07
|sell
|208
|0.20
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|414
|2007.11.12 21:22
|buy
|209
|0.20
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|415
|2007.11.12 23:32
|sell
|210
|0.30
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.11.13 01:53
|sell
|211
|0.40
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|417
|2007.11.13 03:56
|buy
|212
|0.30
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.11.13 07:46
|buy
|213
|0.40
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|419
|2007.11.13 08:50
|buy
|214
|0.50
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.11.13 08:57
|buy
|215
|0.60
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|421
|2007.11.13 09:01
|buy
|216
|0.70
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|422
|2007.11.13 09:31
|buy
|217
|0.80
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|423
|2007.11.13 09:31
|close
|206
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|76.78
|51100.82
|424
|2007.11.13 09:31
|close
|209
|0.20
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|131.57
|51232.39
|425
|2007.11.13 09:31
|close
|212
|0.30
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|168.00
|51400.39
|426
|2007.11.13 09:31
|close
|213
|0.40
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|184.00
|51584.39
|427
|2007.11.13 09:31
|close
|214
|0.50
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|180.00
|51764.39
|428
|2007.11.13 09:31
|close
|215
|0.60
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|156.00
|51920.39
|429
|2007.11.13 09:31
|close
|216
|0.70
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|112.00
|52032.39
|430
|2007.11.13 09:31
|close
|217
|0.80
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|48.00
|52080.39
|431
|2007.11.13 09:31
|close
|207
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-83.03
|51997.36
|432
|2007.11.13 09:31
|close
|208
|0.20
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-186.06
|51811.30
|433
|2007.11.13 09:31
|close
|210
|0.30
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-309.09
|51502.22
|434
|2007.11.13 09:31
|close
|211
|0.40
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-452.00
|51050.22
|435
|2007.11.13 09:31
|buy
|218
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|436
|2007.11.13 09:33
|sell
|219
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|437
|2007.11.13 10:38
|sell
|220
|0.20
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|438
|2007.11.13 10:58
|sell
|221
|0.30
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|439
|2007.11.13 11:12
|close
|218
|0.10
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|51010.22
|440
|2007.11.13 11:12
|close
|219
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|23.00
|51033.22
|441
|2007.11.13 11:12
|close
|220
|0.20
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|24.00
|51057.22
|442
|2007.11.13 11:12
|close
|221
|0.30
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|6.00
|51063.22
|443
|2007.11.13 11:12
|sell
|222
|0.10
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|444
|2007.11.13 11:12
|buy
|223
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|445
|2007.11.13 11:54
|sell
|224
|0.20
|1.4583
|0.0000
|0.0000
|446
|2007.11.13 12:56
|sell
|225
|0.30
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|447
|2007.11.13 12:56
|close
|223
|0.10
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|51036.22
|448
|2007.11.13 12:56
|close
|222
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51056.22
|449
|2007.11.13 12:56
|close
|224
|0.20
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51076.22
|450
|2007.11.13 12:56
|close
|225
|0.30
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51076.22
|451
|2007.11.13 12:56
|sell
|226
|0.10
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|452
|2007.11.13 12:57
|buy
|227
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|453
|2007.11.13 13:08
|buy
|228
|0.20
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.11.13 13:56
|buy
|229
|0.30
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|455
|2007.11.13 14:07
|close
|227
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51096.22
|456
|2007.11.13 14:07
|close
|228
|0.20
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51116.22
|457
|2007.11.13 14:07
|close
|229
|0.30
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51116.22
|458
|2007.11.13 14:07
|close
|226
|0.10
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|51088.22
|459
|2007.11.13 14:07
|buy
|230
|0.10
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.11.13 14:07
|sell
|231
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|461
|2007.11.13 14:15
|buy
|232
|0.20
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|462
|2007.11.13 17:06
|buy
|233
|0.30
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|463
|2007.11.13 17:08
|close
|230
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|21.00
|51109.22
|464
|2007.11.13 17:08
|close
|232
|0.20
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|22.00
|51131.22
|465
|2007.11.13 17:08
|close
|233
|0.30
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|3.00
|51134.22
|466
|2007.11.13 17:08
|close
|231
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|51106.22
|467
|2007.11.13 17:08
|buy
|234
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|468
|2007.11.13 17:10
|sell
|235
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|469
|2007.11.13 17:28
|sell
|236
|0.20
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.11.13 18:11
|sell
|237
|0.30
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|471
|2007.11.13 18:12
|close
|234
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|51080.22
|472
|2007.11.13 18:12
|close
|235
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51100.22
|473
|2007.11.13 18:12
|close
|236
|0.20
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51120.22
|474
|2007.11.13 18:12
|close
|237
|0.30
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51120.22
|475
|2007.11.13 18:12
|sell
|238
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|476
|2007.11.13 18:15
|buy
|239
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|477
|2007.11.13 18:25
|sell
|240
|0.20
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.11.13 20:08
|buy
|241
|0.20
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|479
|2007.11.14 00:52
|buy
|242
|0.30
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|480
|2007.11.14 02:12
|buy
|243
|0.40
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|481
|2007.11.14 03:58
|close
|239
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|34.78
|51155.00
|482
|2007.11.14 03:58
|close
|241
|0.20
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|49.57
|51204.57
|483
|2007.11.14 03:58
|close
|242
|0.30
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|45.00
|51249.57
|484
|2007.11.14 03:58
|close
|243
|0.40
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51269.57
|485
|2007.11.14 03:58
|close
|238
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|-39.03
|51230.54
|486
|2007.11.14 03:58
|close
|240
|0.20
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|-100.06
|51130.48
|487
|2007.11.14 03:58
|buy
|244
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|488
|2007.11.14 03:59
|buy
|245
|0.20
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|489
|2007.11.14 03:59
|close
|244
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|11.00
|51141.48
|490
|2007.11.14 03:59
|close
|245
|0.20
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2.00
|51143.48
|491
|2007.11.14 03:59
|buy
|246
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.11.14 04:03
|sell
|247
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|493
|2007.11.14 04:21
|buy
|248
|0.20
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.11.14 08:04
|buy
|249
|0.30
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|495
|2007.11.14 08:07
|close
|246
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51163.48
|496
|2007.11.14 08:07
|close
|248
|0.20
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51183.48
|497
|2007.11.14 08:07
|close
|249
|0.30
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51183.48
|498
|2007.11.14 08:07
|close
|247
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|51157.48
|499
|2007.11.14 08:07
|buy
|250
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|500
|2007.11.14 08:08
|sell
|251
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|501
|2007.11.14 08:43
|sell
|252
|0.20
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|502
|2007.11.14 09:18
|sell
|253
|0.30
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|503
|2007.11.14 09:56
|close
|250
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|51131.48
|504
|2007.11.14 09:56
|close
|251
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51151.48
|505
|2007.11.14 09:56
|close
|252
|0.20
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51171.48
|506
|2007.11.14 09:56
|close
|253
|0.30
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51171.48
|507
|2007.11.14 09:56
|sell
|254
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.11.14 09:56
|buy
|255
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|509
|2007.11.14 11:10
|buy
|256
|0.20
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.11.14 11:16
|buy
|257
|0.30
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|511
|2007.11.14 11:34
|close
|255
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|21.00
|51192.48
|512
|2007.11.14 11:34
|close
|256
|0.20
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|22.00
|51214.48
|513
|2007.11.14 11:34
|close
|257
|0.30
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3.00
|51217.48
|514
|2007.11.14 11:34
|close
|254
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|51188.48
|515
|2007.11.14 11:34
|buy
|258
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.11.14 11:37
|sell
|259
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|517
|2007.11.14 11:50
|buy
|260
|0.20
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.11.14 12:23
|close
|258
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|16.00
|51204.48
|519
|2007.11.14 12:23
|close
|260
|0.20
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|12.00
|51216.48
|520
|2007.11.14 12:23
|close
|259
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|51199.48
|521
|2007.11.14 12:23
|buy
|261
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|522
|2007.11.14 12:24
|buy
|262
|0.20
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|523
|2007.11.14 12:26
|sell
|263
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|524
|2007.11.14 12:49
|close
|261
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|17.00
|51216.48
|525
|2007.11.14 12:49
|close
|262
|0.20
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|14.00
|51230.48
|526
|2007.11.14 12:49
|close
|263
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|51212.48
|527
|2007.11.14 12:49
|buy
|264
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|528
|2007.11.14 12:52
|sell
|265
|0.10
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|529
|2007.11.14 12:58
|sell
|266
|0.20
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.11.14 13:24
|close
|264
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|51186.48
|531
|2007.11.14 13:24
|close
|265
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51206.48
|532
|2007.11.14 13:24
|close
|266
|0.20
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|18.00
|51224.48
|533
|2007.11.14 13:24
|sell
|267
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.11.14 13:26
|buy
|268
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|535
|2007.11.14 13:46
|sell
|269
|0.20
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|536
|2007.11.14 15:08
|buy
|270
|0.20
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|537
|2007.11.14 15:42
|buy
|271
|0.30
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.11.14 16:13
|buy
|272
|0.40
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|539
|2007.11.14 16:14
|close
|268
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|38.00
|51262.48
|540
|2007.11.14 16:14
|close
|270
|0.20
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|56.00
|51318.48
|541
|2007.11.14 16:14
|close
|271
|0.30
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|51.00
|51369.48
|542
|2007.11.14 16:14
|close
|272
|0.40
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|24.00
|51393.48
|543
|2007.11.14 16:14
|close
|267
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|-46.00
|51347.48
|544
|2007.11.14 16:14
|close
|269
|0.20
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|-112.00
|51235.48
|545
|2007.11.14 16:14
|buy
|273
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|546
|2007.11.14 16:15
|sell
|274
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|547
|2007.11.14 16:27
|sell
|275
|0.20
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.11.14 17:37
|sell
|276
|0.30
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|549
|2007.11.14 17:41
|close
|273
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|51194.48
|550
|2007.11.14 17:41
|close
|274
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|24.00
|51218.48
|551
|2007.11.14 17:41
|close
|275
|0.20
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|26.00
|51244.48
|552
|2007.11.14 17:41
|close
|276
|0.30
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|3.00
|51247.48
|553
|2007.11.14 17:41
|sell
|277
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|554
|2007.11.14 17:42
|buy
|278
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|555
|2007.11.14 18:09
|sell
|279
|0.20
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|556
|2007.11.14 18:39
|sell
|280
|0.30
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|557
|2007.11.14 18:39
|close
|278
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|51219.48
|558
|2007.11.14 18:39
|close
|277
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|22.00
|51241.48
|559
|2007.11.14 18:39
|close
|279
|0.20
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51261.48
|560
|2007.11.14 18:39
|close
|280
|0.30
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51261.48
|561
|2007.11.14 18:39
|sell
|281
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|562
|2007.11.14 18:42
|buy
|282
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|563
|2007.11.14 18:53
|buy
|283
|0.20
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|564
|2007.11.14 20:43
|sell
|284
|0.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|565
|2007.11.14 22:47
|sell
|285
|0.30
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|566
|2007.11.15 08:42
|buy
|286
|0.30
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|567
|2007.11.15 08:44
|buy
|287
|0.40
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|568
|2007.11.15 11:18
|sell
|288
|0.40
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|569
|2007.11.15 12:22
|sell
|289
|0.50
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|570
|2007.11.15 12:46
|sell
|290
|0.60
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|571
|2007.11.15 12:47
|sell
|291
|0.70
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|572
|2007.11.16 10:17
|sell
|292
|0.80
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|573
|2007.11.16 10:21
|close
|282
|0.10
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|-87.86
|51173.62
|574
|2007.11.16 10:21
|close
|283
|0.20
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|-195.73
|50977.89
|575
|2007.11.16 10:21
|close
|286
|0.30
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|-321.65
|50656.25
|576
|2007.11.16 10:21
|close
|287
|0.40
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|-468.86
|50187.38
|577
|2007.11.16 10:21
|close
|281
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|80.88
|50268.27
|578
|2007.11.16 10:21
|close
|284
|0.20
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|141.77
|50410.04
|579
|2007.11.16 10:21
|close
|285
|0.30
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|179.65
|50589.69
|580
|2007.11.16 10:21
|close
|288
|0.40
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|199.88
|50789.57
|581
|2007.11.16 10:21
|close
|289
|0.50
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|199.86
|50989.43
|582
|2007.11.16 10:21
|close
|290
|0.60
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|179.83
|51169.25
|583
|2007.11.16 10:21
|close
|291
|0.70
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|139.80
|51309.05
|584
|2007.11.16 10:21
|close
|292
|0.80
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|80.00
|51389.05
|585
|2007.11.16 10:21
|sell
|293
|0.10
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|586
|2007.11.16 10:22
|buy
|294
|0.10
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|587
|2007.11.16 10:28
|buy
|295
|0.20
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|588
|2007.11.16 11:27
|buy
|296
|0.30
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|589
|2007.11.16 11:27
|close
|294
|0.10
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|21.00
|51410.05
|590
|2007.11.16 11:27
|close
|295
|0.20
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|22.00
|51432.05
|591
|2007.11.16 11:27
|close
|296
|0.30
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|3.00
|51435.05
|592
|2007.11.16 11:27
|close
|293
|0.10
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|51403.05
|593
|2007.11.16 11:27
|buy
|297
|0.10
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|594
|2007.11.16 11:30
|sell
|298
|0.10
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|595
|2007.11.16 12:06
|sell
|299
|0.20
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|596
|2007.11.16 13:02
|sell
|300
|0.30
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|597
|2007.11.16 14:39
|buy
|301
|0.20
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|598
|2007.11.16 15:03
|buy
|302
|0.30
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|599
|2007.11.16 15:07
|buy
|303
|0.40
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|600
|2007.11.16 15:08
|buy
|304
|0.50
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|601
|2007.11.16 16:21
|buy
|305
|0.60
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|602
|2007.11.19 02:13
|close
|297
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|60.78
|51463.84
|603
|2007.11.19 02:13
|close
|301
|0.20
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|99.57
|51563.40
|604
|2007.11.19 02:13
|close
|302
|0.30
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|116.35
|51679.76
|605
|2007.11.19 02:13
|close
|303
|0.40
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|115.14
|51794.89
|606
|2007.11.19 02:13
|close
|304
|0.50
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|88.92
|51883.82
|607
|2007.11.19 02:13
|close
|305
|0.60
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|46.71
|51930.52
|608
|2007.11.19 02:13
|close
|298
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|-67.03
|51863.49
|609
|2007.11.19 02:13
|close
|299
|0.20
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|-158.06
|51705.43
|610
|2007.11.19 02:13
|close
|300
|0.30
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|-267.09
|51438.35
|611
|2007.11.19 02:13
|buy
|306
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|612
|2007.11.19 02:17
|sell
|307
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|613
|2007.11.19 02:44
|buy
|308
|0.20
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|614
|2007.11.19 04:20
|sell
|309
|0.20
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|615
|2007.11.19 05:21
|sell
|310
|0.30
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|616
|2007.11.19 07:28
|sell
|311
|0.40
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|617
|2007.11.19 09:13
|close
|306
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|51406.35
|618
|2007.11.19 09:13
|close
|308
|0.20
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-84.00
|51322.35
|619
|2007.11.19 09:13
|close
|307
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|34.00
|51356.35
|620
|2007.11.19 09:13
|close
|309
|0.20
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|48.00
|51404.35
|621
|2007.11.19 09:13
|close
|310
|0.30
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|39.00
|51443.35
|622
|2007.11.19 09:13
|close
|311
|0.40
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|12.00
|51455.35
|623
|2007.11.19 09:13
|sell
|312
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|624
|2007.11.19 09:17
|buy
|313
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|625
|2007.11.19 09:23
|buy
|314
|0.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|626
|2007.11.19 10:06
|sell
|315
|0.20
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|627
|2007.11.19 10:09
|sell
|316
|0.30
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|628
|2007.11.19 15:16
|buy
|317
|0.30
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|629
|2007.11.19 15:19
|buy
|318
|0.40
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|630
|2007.11.20 09:19
|buy
|319
|0.50
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|631
|2007.11.20 09:20
|buy
|320
|0.60
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|632
|2007.11.20 09:23
|close
|313
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|55.78
|51511.13
|633
|2007.11.20 09:23
|close
|314
|0.20
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|89.57
|51600.70
|634
|2007.11.20 09:23
|close
|317
|0.30
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|104.35
|51705.05
|635
|2007.11.20 09:23
|close
|318
|0.40
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|99.14
|51804.19
|636
|2007.11.20 09:23
|close
|319
|0.50
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|75.00
|51879.19
|637
|2007.11.20 09:23
|close
|320
|0.60
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|24.00
|51903.19
|638
|2007.11.20 09:23
|close
|312
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|-57.03
|51846.16
|639
|2007.11.20 09:23
|close
|315
|0.20
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|-136.06
|51710.10
|640
|2007.11.20 09:23
|close
|316
|0.30
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|-234.09
|51476.02
|641
|2007.11.20 09:23
|buy
|321
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|642
|2007.11.20 09:27
|sell
|322
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|643
|2007.11.20 09:29
|buy
|323
|0.20
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|644
|2007.11.20 09:32
|close
|321
|0.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|16.00
|51492.02
|645
|2007.11.20 09:32
|close
|323
|0.20
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|12.00
|51504.02
|646
|2007.11.20 09:32
|close
|322
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|51487.02
|647
|2007.11.20 09:32
|buy
|324
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|648
|2007.11.20 09:32
|buy
|325
|0.20
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|649
|2007.11.20 09:32
|close
|324
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|11.00
|51498.02
|650
|2007.11.20 09:32
|close
|325
|0.20
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51498.02
|651
|2007.11.20 09:32
|buy
|326
|0.10
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|652
|2007.11.20 09:35
|sell
|327
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|653
|2007.11.20 10:02
|buy
|328
|0.20
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|654
|2007.11.20 10:07
|buy
|329
|0.30
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|655
|2007.11.20 10:07
|close
|326
|0.10
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|22.00
|51520.02
|656
|2007.11.20 10:07
|close
|328
|0.20
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|22.00
|51542.02
|657
|2007.11.20 10:07
|close
|329
|0.30
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|3.00
|51545.02
|658
|2007.11.20 10:07
|close
|327
|0.10
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|51511.02
|659
|2007.11.20 10:07
|buy
|330
|0.10
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|660
|2007.11.20 10:08
|buy
|331
|0.20
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|661
|2007.11.20 10:10
|sell
|332
|0.10
|1.4756
|0.0000
|0.0000
|662
|2007.11.20 10:13
|sell
|333
|0.20
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|663
|2007.11.20 10:33
|sell
|334
|0.30
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|664
|2007.11.20 11:29
|buy
|335
|0.30
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|665
|2007.11.20 12:04
|buy
|336
|0.40
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|666
|2007.11.20 12:30
|buy
|337
|0.50
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|667
|2007.11.20 15:59
|buy
|338
|0.60
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|668
|2007.11.20 16:00
|close
|330
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|55.00
|51566.02
|669
|2007.11.20 16:00
|close
|331
|0.20
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|90.00
|51656.02
|670
|2007.11.20 16:00
|close
|335
|0.30
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|105.00
|51761.02
|671
|2007.11.20 16:00
|close
|336
|0.40
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|100.00
|51861.02
|672
|2007.11.20 16:00
|close
|337
|0.50
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|75.00
|51936.02
|673
|2007.11.20 16:00
|close
|338
|0.60
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|24.00
|51960.02
|674
|2007.11.20 16:00
|close
|332
|0.10
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|-58.00
|51902.02
|675
|2007.11.20 16:00
|close
|333
|0.20
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|-136.00
|51766.02
|676
|2007.11.20 16:00
|close
|334
|0.30
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|-240.00
|51526.02
|677
|2007.11.20 16:00
|buy
|339
|0.10
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|678
|2007.11.20 16:02
|sell
|340
|0.10
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|679
|2007.11.20 16:17
|sell
|341
|0.20
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|680
|2007.11.20 16:42
|sell
|342
|0.30
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|681
|2007.11.20 17:30
|close
|339
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|51495.02
|682
|2007.11.20 17:30
|close
|340
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|21.00
|51516.02
|683
|2007.11.20 17:30
|close
|341
|0.20
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|22.00
|51538.02
|684
|2007.11.20 17:30
|close
|342
|0.30
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51538.02
|685
|2007.11.20 17:30
|sell
|343
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|686
|2007.11.20 17:31
|buy
|344
|0.10
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|687
|2007.11.20 19:12
|sell
|345
|0.20
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|688
|2007.11.20 21:08
|buy
|346
|0.20
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|689
|2007.11.20 21:12
|buy
|347
|0.30
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|690
|2007.11.20 21:12
|buy
|348
|0.40
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|691
|2007.11.20 23:15
|close
|344
|0.10
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|38.00
|51576.02
|692
|2007.11.20 23:15
|close
|346
|0.20
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|54.00
|51630.02
|693
|2007.11.20 23:15
|close
|347
|0.30
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|51.00
|51681.02
|694
|2007.11.20 23:15
|close
|348
|0.40
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|28.00
|51709.02
|695
|2007.11.20 23:15
|close
|343
|0.10
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|51664.02
|696
|2007.11.20 23:15
|close
|345
|0.20
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|-110.00
|51554.02
|697
|2007.11.20 23:15
|buy
|349
|0.10
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|698
|2007.11.20 23:16
|sell
|350
|0.10
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|699
|2007.11.20 23:38
|buy
|351
|0.20
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|700
|2007.11.20 23:38
|buy
|352
|0.30
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|701
|2007.11.20 23:42
|close
|349
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|21.00
|51575.02
|702
|2007.11.20 23:42
|close
|351
|0.20
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|22.00
|51597.02
|703
|2007.11.20 23:42
|close
|352
|0.30
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|3.00
|51600.02
|704
|2007.11.20 23:42
|close
|350
|0.10
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|51572.02
|705
|2007.11.20 23:42
|buy
|353
|0.10
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|706
|2007.11.20 23:47
|sell
|354
|0.10
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|707
|2007.11.21 01:10
|sell
|355
|0.20
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|708
|2007.11.21 01:42
|sell
|356
|0.30
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|709
|2007.11.21 03:26
|close
|353
|0.10
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|-34.22
|51537.80
|710
|2007.11.21 03:26
|close
|354
|0.10
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|20.97
|51558.77
|711
|2007.11.21 03:26
|close
|355
|0.20
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|22.00
|51580.77
|712
|2007.11.21 03:26
|close
|356
|0.30
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|3.00
|51583.77
|713
|2007.11.21 03:26
|sell
|357
|0.10
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|714
|2007.11.21 03:32
|buy
|358
|0.10
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|715
|2007.11.21 05:22
|buy
|359
|0.20
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|716
|2007.11.21 06:35
|close
|358
|0.10
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|18.00
|51601.77
|717
|2007.11.21 06:35
|close
|359
|0.20
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|16.00
|51617.77
|718
|2007.11.21 06:35
|close
|357
|0.10
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|51594.77
|719
|2007.11.21 06:35
|buy
|360
|0.10
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|720
|2007.11.21 06:36
|sell
|361
|0.10
|1.4835
|0.0000
|0.0000
|721
|2007.11.21 08:25
|buy
|362
|0.20
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|722
|2007.11.21 09:03
|sell
|363
|0.20
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|723
|2007.11.21 09:49
|sell
|364
|0.30
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|724
|2007.11.21 10:02
|sell
|365
|0.40
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|725
|2007.11.21 10:03
|close
|360
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|-43.00
|51551.77
|726
|2007.11.21 10:03
|close
|362
|0.20
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|-106.00
|51445.77
|727
|2007.11.21 10:03
|close
|361
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|36.00
|51481.77
|728
|2007.11.21 10:03
|close
|363
|0.20
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|52.00
|51533.77
|729
|2007.11.21 10:03
|close
|364
|0.30
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|48.00
|51581.77
|730
|2007.11.21 10:03
|close
|365
|0.40
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|24.00
|51605.77
|731
|2007.11.21 10:03
|sell
|366
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|732
|2007.11.21 10:06
|sell
|367
|0.20
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|733
|2007.11.21 10:08
|buy
|368
|0.10
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|734
|2007.11.21 10:13
|buy
|369
|0.20
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|735
|2007.11.21 11:16
|buy
|370
|0.30
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|736
|2007.11.21 13:06
|sell
|371
|0.30
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|737
|2007.11.21 15:35
|buy
|372
|0.40
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|738
|2007.11.21 15:46
|buy
|373
|0.50
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|739
|2007.11.21 15:56
|buy
|374
|0.60
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|740
|2007.11.21 21:40
|close
|368
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|53.00
|51658.77
|741
|2007.11.21 21:40
|close
|369
|0.20
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|86.00
|51744.77
|742
|2007.11.21 21:40
|close
|370
|0.30
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|99.00
|51843.77
|743
|2007.11.21 21:40
|close
|372
|0.40
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|92.00
|51935.77
|744
|2007.11.21 21:40
|close
|373
|0.50
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|65.00
|52000.77
|745
|2007.11.21 21:40
|close
|374
|0.60
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|18.00
|52018.77
|746
|2007.11.21 21:40
|close
|366
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|51966.77
|747
|2007.11.21 21:40
|close
|367
|0.20
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|-124.00
|51842.77
|748
|2007.11.21 21:40
|close
|371
|0.30
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|-216.00
|51626.77
|749
|2007.11.21 21:40
|buy
|375
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|750
|2007.11.21 21:41
|sell
|376
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|751
|2007.11.21 22:13
|buy
|377
|0.20
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|752
|2007.11.21 22:17
|buy
|378
|0.30
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|753
|2007.11.21 22:17
|close
|375
|0.10
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51646.77
|754
|2007.11.21 22:17
|close
|377
|0.20
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51666.77
|755
|2007.11.21 22:17
|close
|378
|0.30
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51666.77
|756
|2007.11.21 22:17
|close
|376
|0.10
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|51640.77
|757
|2007.11.21 22:17
|buy
|379
|0.10
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|758
|2007.11.21 22:19
|sell
|380
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|759
|2007.11.21 22:44
|sell
|381
|0.20
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|760
|2007.11.22 00:30
|sell
|382
|0.30
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|761
|2007.11.22 00:30
|close
|379
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|-28.65
|51612.12
|762
|2007.11.22 00:30
|close
|380
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|19.91
|51632.04
|763
|2007.11.22 00:30
|close
|381
|0.20
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|19.83
|51651.86
|764
|2007.11.22 00:30
|close
|382
|0.30
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51651.86
|765
|2007.11.22 00:30
|sell
|383
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|766
|2007.11.22 00:32
|buy
|384
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|767
|2007.11.22 02:14
|buy
|385
|0.20
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|768
|2007.11.22 04:16
|buy
|386
|0.30
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|769
|2007.11.22 04:18
|close
|384
|0.10
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51671.86
|770
|2007.11.22 04:18
|close
|385
|0.20
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51691.86
|771
|2007.11.22 04:18
|close
|386
|0.30
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51691.86
|772
|2007.11.22 04:18
|close
|383
|0.10
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|51662.86
|773
|2007.11.22 04:18
|buy
|387
|0.10
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|774
|2007.11.22 04:18
|sell
|388
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|775
|2007.11.22 06:06
|sell
|389
|0.20
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|776
|2007.11.22 08:47
|close
|387
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|51635.86
|777
|2007.11.22 08:47
|close
|388
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51655.86
|778
|2007.11.22 08:47
|close
|389
|0.20
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|18.00
|51673.86
|779
|2007.11.22 08:47
|sell
|390
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|780
|2007.11.22 08:50
|buy
|391
|0.10
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|781
|2007.11.22 08:51
|sell
|392
|0.20
|1.4835
|0.0000
|0.0000
|782
|2007.11.22 09:53
|buy
|393
|0.20
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|783
|2007.11.22 10:19
|sell
|394
|0.30
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|784
|2007.11.23 03:05
|buy
|395
|0.30
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|785
|2007.11.23 03:20
|buy
|396
|0.40
|1.4877
|0.0000
|0.0000
|786
|2007.11.23 03:20
|buy
|397
|0.50
|1.4890
|0.0000
|0.0000
|787
|2007.11.23 03:20
|buy
|398
|0.60
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|788
|2007.11.23 03:20
|close
|391
|0.10
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|60.78
|51734.65
|789
|2007.11.23 03:20
|close
|393
|0.20
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|97.57
|51832.22
|790
|2007.11.23 03:20
|close
|395
|0.30
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|117.00
|51949.22
|791
|2007.11.23 03:20
|close
|396
|0.40
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|112.00
|52061.22
|792
|2007.11.23 03:20
|close
|397
|0.50
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|75.00
|52136.22
|793
|2007.11.23 03:20
|close
|398
|0.60
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|24.00
|52160.22
|794
|2007.11.23 03:20
|close
|390
|0.10
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|-62.03
|52098.19
|795
|2007.11.23 03:20
|close
|392
|0.20
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|-144.06
|51954.13
|796
|2007.11.23 03:20
|close
|394
|0.30
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|-246.09
|51708.04
|797
|2007.11.23 03:20
|buy
|399
|0.10
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|798
|2007.11.23 03:23
|sell
|400
|0.10
|1.4891
|0.0000
|0.0000
|799
|2007.11.23 03:33
|buy
|401
|0.20
|1.4917
|0.0000
|0.0000
|800
|2007.11.23 03:51
|buy
|402
|0.30
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|801
|2007.11.23 04:31
|close
|399
|0.10
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|26.00
|51734.04
|802
|2007.11.23 04:31
|close
|401
|0.20
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|32.00
|51766.04
|803
|2007.11.23 04:31
|close
|402
|0.30
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|12.00
|51778.04
|804
|2007.11.23 04:31
|close
|400
|0.10
|1.4935
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|51734.04
|805
|2007.11.23 04:31
|buy
|403
|0.10
|1.4935
|0.0000
|0.0000
|806
|2007.11.23 04:32
|close
|403
|0.10
|1.4947
|0.0000
|0.0000
|12.00
|51746.04
|807
|2007.11.23 04:32
|buy
|404
|0.10
|1.4949
|0.0000
|0.0000
|808
|2007.11.23 04:32
|buy
|405
|0.20
|1.4960
|0.0000
|0.0000
|809
|2007.11.23 04:32
|close
|404
|0.10
|1.4961
|0.0000
|0.0000
|12.00
|51758.04
|810
|2007.11.23 04:32
|close
|405
|0.20
|1.4961
|0.0000
|0.0000
|2.00
|51760.04
|811
|2007.11.23 04:32
|buy
|406
|0.10
|1.4963
|0.0000
|0.0000
|812
|2007.11.23 04:34
|sell
|407
|0.10
|1.4954
|0.0000
|0.0000
|813
|2007.11.23 04:39
|sell
|408
|0.20
|1.4944
|0.0000
|0.0000
|814
|2007.11.23 04:47
|sell
|409
|0.30
|1.4934
|0.0000
|0.0000
|815
|2007.11.23 05:44
|close
|406
|0.10
|1.4931
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|51728.04
|816
|2007.11.23 05:44
|close
|407
|0.10
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|21.00
|51749.04
|817
|2007.11.23 05:44
|close
|408
|0.20
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|22.00
|51771.04
|818
|2007.11.23 05:44
|close
|409
|0.30
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|3.00
|51774.04
|819
|2007.11.23 05:44
|sell
|410
|0.10
|1.4931
|0.0000
|0.0000
|820
|2007.11.23 05:45
|buy
|411
|0.10
|1.4938
|0.0000
|0.0000
|821
|2007.11.23 06:31
|sell
|412
|0.20
|1.4921
|0.0000
|0.0000
|822
|2007.11.23 08:56
|sell
|413
|0.30
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|823
|2007.11.23 08:57
|close
|411
|0.10
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|51745.04
|824
|2007.11.23 08:57
|close
|410
|0.10
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51765.04
|825
|2007.11.23 08:57
|close
|412
|0.20
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51785.04
|826
|2007.11.23 08:57
|close
|413
|0.30
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51785.04
|827
|2007.11.23 08:57
|sell
|414
|0.10
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|828
|2007.11.23 08:59
|buy
|415
|0.10
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|829
|2007.11.23 09:13
|buy
|416
|0.20
|1.4919
|0.0000
|0.0000
|830
|2007.11.23 09:17
|sell
|417
|0.20
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|831
|2007.11.23 09:35
|buy
|418
|0.30
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|832
|2007.11.23 10:13
|sell
|419
|0.30
|1.4889
|0.0000
|0.0000
|833
|2007.11.23 10:14
|sell
|420
|0.40
|1.4879
|0.0000
|0.0000
|834
|2007.11.23 10:25
|sell
|421
|0.50
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|835
|2007.11.23 10:25
|sell
|422
|0.60
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|836
|2007.11.23 10:25
|close
|415
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|51729.04
|837
|2007.11.23 10:25
|close
|416
|0.20
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|-132.00
|51597.04
|838
|2007.11.23 10:25
|close
|418
|0.30
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|-228.00
|51369.04
|839
|2007.11.23 10:25
|close
|414
|0.10
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|54.00
|51423.04
|840
|2007.11.23 10:25
|close
|417
|0.20
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|88.00
|51511.04
|841
|2007.11.23 10:25
|close
|419
|0.30
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|102.00
|51613.04
|842
|2007.11.23 10:25
|close
|420
|0.40
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|96.00
|51709.04
|843
|2007.11.23 10:25
|close
|421
|0.50
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|70.00
|51779.04
|844
|2007.11.23 10:25
|close
|422
|0.60
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|24.00
|51803.04
|845
|2007.11.23 10:25
|sell
|423
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|846
|2007.11.23 10:27
|buy
|424
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|847
|2007.11.23 10:31
|buy
|425
|0.20
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|848
|2007.11.23 11:08
|sell
|426
|0.20
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|849
|2007.11.23 11:23
|sell
|427
|0.30
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|850
|2007.11.23 11:31
|sell
|428
|0.40
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|851
|2007.11.23 12:26
|sell
|429
|0.50
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|852
|2007.11.23 12:58
|close
|424
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|-85.00
|51718.04
|853
|2007.11.23 12:58
|close
|425
|0.20
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|-190.00
|51528.04
|854
|2007.11.23 12:58
|close
|423
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|68.00
|51596.04
|855
|2007.11.23 12:58
|close
|426
|0.20
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|70.00
|51666.04
|856
|2007.11.23 12:58
|close
|427
|0.30
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|75.00
|51741.04
|857
|2007.11.23 12:58
|close
|428
|0.40
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|60.00
|51801.04
|858
|2007.11.23 12:58
|close
|429
|0.50
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51821.04
|859
|2007.11.23 12:58
|sell
|430
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|860
|2007.11.23 13:00
|buy
|431
|0.10
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|861
|2007.11.23 13:04
|buy
|432
|0.20
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|862
|2007.11.23 13:18
|buy
|433
|0.30
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|863
|2007.11.23 13:18
|close
|431
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51841.04
|864
|2007.11.23 13:18
|close
|432
|0.20
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51861.04
|865
|2007.11.23 13:18
|close
|433
|0.30
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51861.04
|866
|2007.11.23 13:18
|close
|430
|0.10
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|51833.04
|867
|2007.11.23 13:18
|buy
|434
|0.10
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|868
|2007.11.23 13:20
|sell
|435
|0.10
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|869
|2007.11.23 14:29
|buy
|436
|0.20
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|870
|2007.11.23 16:51
|sell
|437
|0.20
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|871
|2007.11.23 18:47
|buy
|438
|0.30
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|872
|2007.11.26 09:36
|buy
|439
|0.40
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|873
|2007.11.26 09:36
|close
|434
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|36.78
|51869.83
|874
|2007.11.26 09:36
|close
|436
|0.20
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|53.57
|51923.40
|875
|2007.11.26 09:36
|close
|438
|0.30
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|50.35
|51973.75
|876
|2007.11.26 09:36
|close
|439
|0.40
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|24.00
|51997.75
|877
|2007.11.26 09:36
|close
|435
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|-45.03
|51952.72
|878
|2007.11.26 09:36
|close
|437
|0.20
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|-110.06
|51842.66
|879
|2007.11.26 09:36
|buy
|440
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|880
|2007.11.26 09:39
|sell
|441
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|881
|2007.11.26 09:42
|buy
|442
|0.20
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|882
|2007.11.26 09:44
|buy
|443
|0.30
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|883
|2007.11.26 11:18
|close
|440
|0.10
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51862.66
|884
|2007.11.26 11:18
|close
|442
|0.20
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51882.66
|885
|2007.11.26 11:18
|close
|443
|0.30
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51882.66
|886
|2007.11.26 11:18
|close
|441
|0.10
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|51855.66
|887
|2007.11.26 11:18
|buy
|444
|0.10
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|888
|2007.11.26 11:20
|sell
|445
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|889
|2007.11.26 11:33
|sell
|446
|0.20
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|890
|2007.11.26 13:25
|buy
|447
|0.20
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|891
|2007.11.26 13:42
|sell
|448
|0.30
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|892
|2007.11.26 14:03
|sell
|449
|0.40
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|893
|2007.11.26 14:17
|close
|444
|0.10
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|51811.66
|894
|2007.11.26 14:17
|close
|447
|0.20
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|-108.00
|51703.66
|895
|2007.11.26 14:17
|close
|445
|0.10
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|38.00
|51741.66
|896
|2007.11.26 14:17
|close
|446
|0.20
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|56.00
|51797.66
|897
|2007.11.26 14:17
|close
|448
|0.30
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|51.00
|51848.66
|898
|2007.11.26 14:17
|close
|449
|0.40
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|28.00
|51876.66
|899
|2007.11.26 14:17
|sell
|450
|0.10
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|900
|2007.11.26 14:21
|buy
|451
|0.10
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|901
|2007.11.26 15:03
|buy
|452
|0.20
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|902
|2007.11.26 18:21
|buy
|453
|0.30
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|903
|2007.11.26 18:21
|close
|451
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|21.00
|51897.66
|904
|2007.11.26 18:21
|close
|452
|0.20
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51917.66
|905
|2007.11.26 18:21
|close
|453
|0.30
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51917.66
|906
|2007.11.26 18:21
|close
|450
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|51889.66
|907
|2007.11.26 18:21
|buy
|454
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|908
|2007.11.26 18:25
|sell
|455
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|909
|2007.11.26 21:40
|buy
|456
|0.20
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|910
|2007.11.26 22:09
|close
|454
|0.10
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|17.00
|51906.66
|911
|2007.11.26 22:09
|close
|456
|0.20
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|14.00
|51920.66
|912
|2007.11.26 22:09
|close
|455
|0.10
|1.4875
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|51903.66
|913
|2007.11.26 22:09
|buy
|457
|0.10
|1.4875
|0.0000
|0.0000
|914
|2007.11.26 22:13
|sell
|458
|0.10
|1.4877
|0.0000
|0.0000
|915
|2007.11.26 22:37
|sell
|459
|0.20
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|916
|2007.11.27 02:54
|close
|457
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|-16.22
|51887.45
|917
|2007.11.27 02:54
|close
|458
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|15.97
|51903.42
|918
|2007.11.27 02:54
|close
|459
|0.20
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|11.94
|51915.36
|919
|2007.11.27 02:54
|sell
|460
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.11.27 02:56
|buy
|461
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|921
|2007.11.27 03:14
|buy
|462
|0.20
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|922
|2007.11.27 05:24
|close
|461
|0.10
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|18.00
|51933.36
|923
|2007.11.27 05:24
|close
|462
|0.20
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|16.00
|51949.36
|924
|2007.11.27 05:24
|close
|460
|0.10
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|51928.36
|925
|2007.11.27 05:24
|buy
|463
|0.10
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|926
|2007.11.27 05:28
|sell
|464
|0.10
|1.4876
|0.0000
|0.0000
|927
|2007.11.27 05:43
|sell
|465
|0.20
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|928
|2007.11.27 08:00
|sell
|466
|0.30
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|929
|2007.11.27 08:04
|close
|463
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|51900.36
|930
|2007.11.27 08:04
|close
|464
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|22.00
|51922.36
|931
|2007.11.27 08:04
|close
|465
|0.20
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51942.36
|932
|2007.11.27 08:04
|close
|466
|0.30
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|0.00
|51942.36
|933
|2007.11.27 08:04
|sell
|467
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|934
|2007.11.27 08:05
|buy
|468
|0.10
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|935
|2007.11.27 08:34
|buy
|469
|0.20
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|936
|2007.11.27 10:05
|sell
|470
|0.20
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|937
|2007.11.27 10:26
|sell
|471
|0.30
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|938
|2007.11.27 15:12
|buy
|472
|0.30
|1.4875
|0.0000
|0.0000
|939
|2007.11.27 15:17
|buy
|473
|0.40
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|940
|2007.11.27 15:18
|buy
|474
|0.50
|1.4895
|0.0000
|0.0000
|941
|2007.11.27 15:30
|buy
|475
|0.60
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|942
|2007.11.27 18:50
|sell
|476
|0.40
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|943
|2007.11.28 09:18
|sell
|477
|0.50
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|944
|2007.11.28 09:32
|sell
|478
|0.60
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|945
|2007.11.28 09:35
|sell
|479
|0.70
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|946
|2007.11.28 09:45
|sell
|480
|0.80
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|947
|2007.11.28 10:16
|sell
|481
|0.90
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|948
|2007.11.28 10:17
|sell
|482
|1.00
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|949
|2007.11.28 10:31
|sell
|483
|1.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|950
|2007.11.28 10:32
|sell
|484
|1.20
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|951
|2007.11.28 10:51
|close
|468
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-133.22
|51809.14
|952
|2007.11.28 10:51
|close
|469
|0.20
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-286.43
|51522.71
|953
|2007.11.28 10:51
|close
|472
|0.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-459.65
|51063.06
|954
|2007.11.28 10:51
|close
|473
|0.40
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-652.86
|50410.20
|955
|2007.11.28 10:51
|close
|474
|0.50
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-866.08
|49544.12
|956
|2007.11.28 10:51
|close
|475
|0.60
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-1099.29
|48444.83
|957
|2007.11.28 10:51
|close
|467
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|127.97
|48572.80
|958
|2007.11.28 10:51
|close
|470
|0.20
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|219.94
|48792.74
|959
|2007.11.28 10:51
|close
|471
|0.30
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|299.91
|49092.65
|960
|2007.11.28 10:51
|close
|476
|0.40
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|359.88
|49452.54
|961
|2007.11.28 10:51
|close
|477
|0.50
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|400.00
|49852.54
|962
|2007.11.28 10:51
|close
|478
|0.60
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|414.00
|50266.54
|963
|2007.11.28 10:51
|close
|479
|0.70
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|413.00
|50679.54
|964
|2007.11.28 10:51
|close
|480
|0.80
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|392.00
|51071.54
|965
|2007.11.28 10:51
|close
|481
|0.90
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|351.00
|51422.54
|966
|2007.11.28 10:51
|close
|482
|1.00
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|290.00
|51712.54
|967
|2007.11.28 10:51
|close
|483
|1.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|209.00
|51921.54
|968
|2007.11.28 10:51
|close
|484
|1.20
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|108.00
|52029.54
|969
|2007.11.28 10:51
|sell
|485
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|970
|2007.11.28 10:53
|buy
|486
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|971
|2007.11.28 11:04
|buy
|487
|0.20
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|972
|2007.11.28 11:34
|buy
|488
|0.30
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|973
|2007.11.28 11:41
|close
|486
|0.10
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|20.00
|52049.54
|974
|2007.11.28 11:41
|close
|487
|0.20
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|20.00
|52069.54
|975
|2007.11.28 11:41
|close
|488
|0.30
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|0.00
|52069.54
|976
|2007.11.28 11:41
|close
|485
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|52041.54
|977
|2007.11.28 11:41
|buy
|489
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|978
|2007.11.28 11:41
|sell
|490
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|979
|2007.11.28 12:30
|sell
|491
|0.20
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|980
|2007.11.28 12:39
|sell
|492
|0.30
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|981
|2007.11.28 12:39
|close
|489
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|52013.54
|982
|2007.11.28 12:39
|close
|490
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|21.00
|52034.54
|983
|2007.11.28 12:39
|close
|491
|0.20
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|20.00
|52054.54
|984
|2007.11.28 12:39
|close
|492
|0.30
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|0.00
|52054.54
|985
|2007.11.28 12:39
|sell
|493
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|986
|2007.11.28 12:39
|buy
|494
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|987
|2007.11.28 12:54
|buy
|495
|0.20
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|988
|2007.11.28 13:17
|buy
|496
|0.30
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|989
|2007.11.28 14:45
|sell
|497
|0.20
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|990
|2007.11.28 15:24
|buy
|498
|0.40
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|991
|2007.11.28 15:33
|close
|494
|0.10
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|37.00
|52091.54
|992
|2007.11.28 15:33
|close
|495
|0.20
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|54.00
|52145.54
|993
|2007.11.28 15:33
|close
|496
|0.30
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|51.00
|52196.54
|994
|2007.11.28 15:33
|close
|498
|0.40
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|28.00
|52224.54
|995
|2007.11.28 15:33
|close
|493
|0.10
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|-46.00
|52178.54
|996
|2007.11.28 15:33
|close
|497
|0.20
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|-112.00
|52066.54
|997
|2007.11.28 15:33
|buy
|499
|0.10
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|998
|2007.11.28 15:35
|sell
|500
|0.10
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|999
|2007.11.28 15:45
|sell
|501
|0.20
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|1000
|2007.11.28 18:16
|close
|499
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|52041.54
|1001
|2007.11.28 18:16
|close
|500
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|19.00
|52060.54
|1002
|2007.11.28 18:16
|close
|501
|0.20
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|18.00
|52078.54
|1003
|2007.11.28 18:16
|sell
|502
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|1004
|2007.11.28 18:16
|buy
|503
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|1005
|2007.11.28 19:07
|buy
|504
|0.20
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|1006
|2007.11.28 19:14
|buy
|505
|0.30
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|1007
|2007.11.28 19:28
|close
|503
|0.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|20.00
|52098.54
|1008
|2007.11.28 19:28
|close
|504
|0.20
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|20.00
|52118.54
|1009
|2007.11.28 19:28
|close
|505
|0.30
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|0.00
|52118.54
|1010
|2007.11.28 19:28
|close
|502
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|52089.54
|1011
|2007.11.28 19:28
|buy
|506
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|1012
|2007.11.28 19:35
|sell
|507
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|1013
|2007.11.28 20:43
|buy
|508
|0.20
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|1014
|2007.11.28 20:57
|close
|506
|0.10
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|16.00
|52105.54
|1015
|2007.11.28 20:57
|close
|508
|0.20
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|12.00
|52117.54
|1016
|2007.11.28 20:57
|close
|507
|0.10
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|52100.54
|1017
|2007.11.28 20:57
|buy
|509
|0.10
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|1018
|2007.11.28 20:58
|sell
|510
|0.10
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|1019
|2007.11.28 21:00
|buy
|511
|0.20
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|1020
|2007.11.28 21:14
|close
|509
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|18.00
|52118.54
|1021
|2007.11.28 21:14
|close
|511
|0.20
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|16.00
|52134.54
|1022
|2007.11.28 21:14
|close
|510
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|52111.54
|1023
|2007.11.28 21:14
|buy
|512
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|1024
|2007.11.28 21:18
|sell
|513
|0.10
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|1025
|2007.11.28 21:27
|buy
|514
|0.20
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|1026
|2007.11.28 21:31
|close
|512
|0.10
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|17.00
|52128.54
|1027
|2007.11.28 21:31
|close
|514
|0.20
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|10.00
|52138.54
|1028
|2007.11.28 21:31
|close
|513
|0.10
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|52123.54
|1029
|2007.11.28 21:31
|buy
|515
|0.10
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|1030
|2007.11.28 21:33
|buy
|516
|0.20
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|1031
|2007.11.28 21:33
|close
|515
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|12.00
|52135.54
|1032
|2007.11.28 21:33
|close
|516
|0.20
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|4.00
|52139.54
|1033
|2007.11.28 21:33
|buy
|517
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|1034
|2007.11.28 21:35
|sell
|518
|0.10
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|1035
|2007.11.28 21:40
|buy
|519
|0.20
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|1036
|2007.11.28 22:50
|sell
|520
|0.20
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|1037
|2007.11.29 03:07
|sell
|521
|0.30
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|1038
|2007.11.29 03:20
|sell
|522
|0.40
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|1039
|2007.11.29 09:09
|close
|517
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|-44.65
|52094.89
|1040
|2007.11.29 09:09
|close
|519
|0.20
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|-109.29
|51985.60
|1041
|2007.11.29 09:09
|close
|518
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|37.91
|52023.51
|1042
|2007.11.29 09:09
|close
|520
|0.20
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|55.83
|52079.34
|1043
|2007.11.29 09:09
|close
|521
|0.30
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|54.00
|52133.34
|1044
|2007.11.29 09:09
|close
|522
|0.40
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|28.00
|52161.34
|1045
|2007.11.29 09:09
|sell
|523
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|1046
|2007.11.29 09:13
|buy
|524
|0.10
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|1047
|2007.11.29 09:23
|buy
|525
|0.20
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|1048
|2007.11.29 09:35
|close
|524
|0.10
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|20.00
|52181.34
|1049
|2007.11.29 09:35
|close
|525
|0.20
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|16.00
|52197.34
|1050
|2007.11.29 09:35
|close
|523
|0.10
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|52174.34
|1051
|2007.11.29 09:35
|buy
|526
|0.10
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|1052
|2007.11.29 09:37
|sell
|527
|0.10
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|1053
|2007.11.29 09:47
|buy
|528
|0.20
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|1054
|2007.11.29 09:59
|sell
|529
|0.20
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|1055
|2007.11.29 10:02
|sell
|530
|0.30
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|1056
|2007.11.29 10:07
|sell
|531
|0.40
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|1057
|2007.11.29 10:08
|close
|526
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|52133.34
|1058
|2007.11.29 10:08
|close
|528
|0.20
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|-102.00
|52031.34
|1059
|2007.11.29 10:08
|close
|527
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|37.00
|52068.34
|1060
|2007.11.29 10:08
|close
|529
|0.20
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|54.00
|52122.34
|1061
|2007.11.29 10:08
|close
|530
|0.30
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|51.00
|52173.34
|1062
|2007.11.29 10:08
|close
|531
|0.40
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|20.00
|52193.34
|1063
|2007.11.29 10:08
|sell
|532
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|1064
|2007.11.29 10:10
|sell
|533
|0.20
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|1065
|2007.11.29 10:12
|buy
|534
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|1066
|2007.11.29 10:18
|close
|534
|0.10
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|52175.34
|1067
|2007.11.29 10:18
|close
|532
|0.10
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|17.00
|52192.34
|1068
|2007.11.29 10:18
|close
|533
|0.20
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|12.00
|52204.34
|1069
|2007.11.29 10:18
|sell
|535
|0.10
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|1070
|2007.11.29 10:19
|sell
|536
|0.20
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|1071
|2007.11.29 10:21
|buy
|537
|0.10
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|1072
|2007.11.29 10:31
|close
|537
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|52186.34
|1073
|2007.11.29 10:31
|close
|535
|0.10
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|18.00
|52204.34
|1074
|2007.11.29 10:31
|close
|536
|0.20
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|16.00
|52220.34
|1075
|2007.11.29 10:31
|sell
|538
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|1076
|2007.11.29 10:31
|sell
|539
|0.20
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|1077
|2007.11.29 10:31
|close
|538
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|11.00
|52231.34
|1078
|2007.11.29 10:31
|close
|539
|0.20
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|2.00
|52233.34
|1079
|2007.11.29 10:31
|sell
|540
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|1080
|2007.11.29 10:33
|buy
|541
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|1081
|2007.11.29 10:50
|buy
|542
|0.20
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|1082
|2007.11.29 17:18
|buy
|543
|0.30
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|1083
|2007.11.29 17:18
|close
|541
|0.10
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|22.00
|52255.34
|1084
|2007.11.29 17:18
|close
|542
|0.20
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|24.00
|52279.34
|1085
|2007.11.29 17:18
|close
|543
|0.30
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|6.00
|52285.34
|1086
|2007.11.29 17:18
|close
|540
|0.10
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|-37.00
|52248.34
|1087
|2007.11.29 17:18
|buy
|544
|0.10
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|1088
|2007.11.29 17:19
|buy
|545
|0.20
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|1089
|2007.11.29 17:19
|close
|544
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|11.00
|52259.34
|1090
|2007.11.29 17:19
|close
|545
|0.20
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|2.00
|52261.34
|1091
|2007.11.29 17:19
|buy
|546
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|1092
|2007.11.29 17:22
|sell
|547
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|1093
|2007.11.29 19:17
|sell
|548
|0.20
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|1094
|2007.11.29 19:37
|sell
|549
|0.30
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|1095
|2007.11.29 19:38
|close
|546
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|52232.34
|1096
|2007.11.29 19:38
|close
|547
|0.10
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|20.00
|52252.34
|1097
|2007.11.29 19:38
|close
|548
|0.20
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|20.00
|52272.34
|1098
|2007.11.29 19:38
|close
|549
|0.30
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|0.00
|52272.34
|1099
|2007.11.29 19:38
|sell
|550
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|1100
|2007.11.29 19:42
|buy
|551
|0.10
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|1101
|2007.11.29 19:59
|buy
|552
|0.20
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|1102
|2007.11.29 22:49
|sell
|553
|0.20
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|1103
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|553
|0.20
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|52262.34
|1104
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|552
|0.20
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|52222.34
|1105
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|551
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|52212.34
|1106
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|550
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|5.00
|52217.34