Strategy Tester Report
PH4 v1_0
FXDD-MT4 Demo Server (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.11.29 23:00 (2007.11.01 - 2007.11.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersStart_Lot_Size=0.1; Lot_Size_Increment=0.1; Money_Management=false; Risk_Percent=0.5; Min_Lots=0.1; Max_Lots=5; Trailing_Stop=true; Trail_Start=10; TSLoss_Percent=50; Auto_Restart=true; Double_Lotsize=false; Max_Trades=50; Close_All_Max=false; Next_Trade=10; Close_By_Percent=false; TP_Percent=5; SL_Percent=10; Close_By_Profit=5; Close_By_StopLoss=999; Use_MA_Entry=true; MA_Period=3; Timeframe=1; Slippage=5; Number_Of_Tries=5;
Bars in test1500Ticks modelled141960Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit50000.00
Total net profit2217.34Gross profit18311.72Gross loss-16094.38
Profit factor1.14Expected payoff4.01
Absolute drawdown910.00Maximal drawdown1752.82 (3.37%)Relative drawdown3.37% (1752.82)
Total trades553Short positions (won %)264 (66.67%)Long positions (won %)289 (73.70%)
Profit trades (% of total)389 (70.34%)Loss trades (% of total)164 (29.66%)
Largestprofit trade414.00loss trade-1099.29
Averageprofit trade47.07loss trade-98.14
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (3624.71)consecutive losses (loss in money)6 (-3497.53)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3624.71 (15)consecutive loss (count of losses)-3497.53 (6)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.11.01 00:01buy10.101.44810.00000.0000
22007.11.01 00:03sell20.101.44780.00000.0000
32007.11.01 01:14sell30.201.44670.00000.0000
42007.11.01 03:46sell40.301.44570.00000.0000
52007.11.01 10:02sell50.401.44470.00000.0000
62007.11.01 10:04close10.101.44470.00000.0000-34.0049966.00
72007.11.01 10:04close20.101.44490.00000.000029.0049995.00
82007.11.01 10:04close30.201.44490.00000.000036.0050031.00
92007.11.01 10:04close40.301.44490.00000.000024.0050055.00
102007.11.01 10:04close50.401.44490.00000.0000-8.0050047.00
112007.11.01 10:04buy60.101.44490.00000.0000
122007.11.01 10:04sell70.101.44450.00000.0000
132007.11.01 10:09sell80.201.44340.00000.0000
142007.11.01 10:53close60.101.44230.00000.0000-26.0050021.00
152007.11.01 10:53close70.101.44250.00000.000020.0050041.00
162007.11.01 10:53close80.201.44250.00000.000018.0050059.00
172007.11.01 10:53sell90.101.44230.00000.0000
182007.11.01 10:55buy100.101.44250.00000.0000
192007.11.01 11:02buy110.201.44350.00000.0000
202007.11.01 13:11sell120.201.44130.00000.0000
212007.11.01 16:12sell130.301.44030.00000.0000
222007.11.01 18:06buy140.301.44450.00000.0000
232007.11.01 18:17buy150.401.44550.00000.0000
242007.11.01 18:19buy160.501.44650.00000.0000
252007.11.01 18:42buy170.601.44750.00000.0000
262007.11.02 11:15close100.101.44810.00000.000055.7850114.78
272007.11.02 11:15close110.201.44810.00000.000091.5750206.35
282007.11.02 11:15close140.301.44810.00000.0000107.3550313.71
292007.11.02 11:15close150.401.44810.00000.0000103.1450416.84
302007.11.02 11:15close160.501.44810.00000.000078.9250495.76
312007.11.02 11:15close170.601.44810.00000.000034.7150530.47
322007.11.02 11:15close90.101.44830.00000.0000-60.0350470.44
332007.11.02 11:15close120.201.44830.00000.0000-140.0650330.38
342007.11.02 11:15close130.301.44830.00000.0000-240.0950090.30
352007.11.02 11:15buy180.101.44830.00000.0000
362007.11.02 11:17sell190.101.44800.00000.0000
372007.11.02 12:45sell200.201.44700.00000.0000
382007.11.02 14:29buy210.201.44930.00000.0000
392007.11.02 14:30sell220.301.44580.00000.0000
402007.11.02 14:30sell230.401.44480.00000.0000
412007.11.02 14:41buy240.301.45030.00000.0000
422007.11.02 14:41buy250.401.45130.00000.0000
432007.11.02 14:41buy260.501.45240.00000.0000
442007.11.06 13:05buy270.601.45340.00000.0000
452007.11.06 13:38buy280.701.45450.00000.0000
462007.11.06 13:46buy290.801.45550.00000.0000
472007.11.06 15:59close180.101.45600.00000.000076.5750166.86
482007.11.06 15:59close210.201.45600.00000.0000133.1450300.00
492007.11.06 15:59close240.301.45600.00000.0000169.7150469.71
502007.11.06 15:59close250.401.45600.00000.0000186.2750655.98
512007.11.06 15:59close260.501.45600.00000.0000177.8450833.82
522007.11.06 15:59close270.601.45600.00000.0000156.0050989.82
532007.11.06 15:59close280.701.45600.00000.0000105.0051094.82
542007.11.06 15:59close290.801.45600.00000.000040.0051134.82
552007.11.06 15:59close190.101.45620.00000.0000-82.0651052.76
562007.11.06 15:59close200.201.45620.00000.0000-184.1250868.65
572007.11.06 15:59close220.301.45620.00000.0000-312.1750556.48
582007.11.06 15:59close230.401.45620.00000.0000-456.2350100.24
592007.11.06 15:59buy300.101.45620.00000.0000
602007.11.06 16:01sell310.101.45550.00000.0000
612007.11.07 04:24buy320.201.45720.00000.0000
622007.11.07 04:27close300.101.45820.00000.000019.7850120.03
632007.11.07 04:27close320.201.45820.00000.000020.0050140.03
642007.11.07 04:27close310.101.45840.00000.0000-29.0350111.00
652007.11.07 04:27buy330.101.45840.00000.0000
662007.11.07 04:27buy340.201.45940.00000.0000
672007.11.07 04:28buy350.301.46200.00000.0000
682007.11.07 04:28buy360.401.46330.00000.0000
692007.11.07 04:30buy370.501.46640.00000.0000
702007.11.07 04:30close330.101.46540.00000.000070.0050181.00
712007.11.07 04:30close340.201.46540.00000.0000120.0050301.00
722007.11.07 04:30close350.301.46540.00000.0000102.0050403.00
732007.11.07 04:30close360.401.46540.00000.000084.0050487.00
742007.11.07 04:30close370.501.46540.00000.0000-50.0050437.00
752007.11.07 04:30buy380.101.46560.00000.0000
762007.11.07 04:32sell390.101.46340.00000.0000
772007.11.07 04:49sell400.201.46240.00000.0000
782007.11.07 04:50sell410.301.46140.00000.0000
792007.11.07 04:51close380.101.46080.00000.0000-48.0050389.00
802007.11.07 04:51close390.101.46100.00000.000024.0050413.00
812007.11.07 04:51close400.201.46100.00000.000028.0050441.00
822007.11.07 04:51close410.301.46100.00000.000012.0050453.00
832007.11.07 04:51sell420.101.46080.00000.0000
842007.11.07 04:52buy430.101.46190.00000.0000
852007.11.07 04:52buy440.201.46290.00000.0000
862007.11.07 05:25buy450.301.46390.00000.0000
872007.11.07 06:23close430.101.46400.00000.000021.0050474.00
882007.11.07 06:23close440.201.46400.00000.000022.0050496.00
892007.11.07 06:23close450.301.46400.00000.00003.0050499.00
902007.11.07 06:23close420.101.46420.00000.0000-34.0050465.00
912007.11.07 06:23buy460.101.46420.00000.0000
922007.11.07 06:24sell470.101.46380.00000.0000
932007.11.07 07:26buy480.201.46520.00000.0000
942007.11.07 09:14sell490.201.46280.00000.0000
952007.11.07 09:34sell500.301.46180.00000.0000
962007.11.07 11:08buy510.301.46630.00000.0000
972007.11.07 11:15buy520.401.46750.00000.0000
982007.11.07 11:21buy530.501.46870.00000.0000
992007.11.07 11:22buy540.601.46970.00000.0000
1002007.11.07 11:22close460.101.47020.00000.000060.0050525.00
1012007.11.07 11:22close480.201.47020.00000.0000100.0050625.00
1022007.11.07 11:22close510.301.47020.00000.0000117.0050742.00
1032007.11.07 11:22close520.401.47020.00000.0000108.0050850.00
1042007.11.07 11:22close530.501.47020.00000.000075.0050925.00
1052007.11.07 11:22close540.601.47020.00000.000030.0050955.00
1062007.11.07 11:22close470.101.47040.00000.0000-66.0050889.00
1072007.11.07 11:22close490.201.47040.00000.0000-152.0050737.00
1082007.11.07 11:22close500.301.47040.00000.0000-258.0050479.00
1092007.11.07 11:22buy550.101.47040.00000.0000
1102007.11.07 11:23sell560.101.46900.00000.0000
1112007.11.07 11:25sell570.201.46800.00000.0000
1122007.11.07 12:34sell580.301.46690.00000.0000
1132007.11.07 12:41close550.101.46660.00000.0000-38.0050441.00
1142007.11.07 12:41close560.101.46680.00000.000022.0050463.00
1152007.11.07 12:41close570.201.46680.00000.000024.0050487.00
1162007.11.07 12:41close580.301.46680.00000.00003.0050490.00
1172007.11.07 12:41sell590.101.46660.00000.0000
1182007.11.07 12:41buy600.101.46720.00000.0000
1192007.11.07 13:27buy610.201.46820.00000.0000
1202007.11.07 14:53buy620.301.46920.00000.0000
1212007.11.07 14:53close600.101.46920.00000.000020.0050510.00
1222007.11.07 14:53close610.201.46920.00000.000020.0050530.00
1232007.11.07 14:53close620.301.46920.00000.00000.0050530.00
1242007.11.07 14:53close590.101.46940.00000.0000-28.0050502.00
1252007.11.07 14:53buy630.101.46940.00000.0000
1262007.11.07 14:56sell640.101.46910.00000.0000
1272007.11.07 15:04buy650.201.47050.00000.0000
1282007.11.07 15:04close630.101.47140.00000.000020.0050522.00
1292007.11.07 15:04close650.201.47140.00000.000018.0050540.00
1302007.11.07 15:04close640.101.47160.00000.0000-25.0050515.00
1312007.11.07 15:04buy660.101.47160.00000.0000
1322007.11.07 15:05buy670.201.47260.00000.0000
1332007.11.07 15:05close660.101.47270.00000.000011.0050526.00
1342007.11.07 15:05close670.201.47270.00000.00002.0050528.00
1352007.11.07 15:05buy680.101.47290.00000.0000
1362007.11.07 15:06sell690.101.47150.00000.0000
1372007.11.07 15:21sell700.201.47050.00000.0000
1382007.11.07 15:31sell710.301.46950.00000.0000
1392007.11.07 15:31close680.101.46900.00000.0000-39.0050489.00
1402007.11.07 15:31close690.101.46920.00000.000023.0050512.00
1412007.11.07 15:31close700.201.46920.00000.000026.0050538.00
1422007.11.07 15:31close710.301.46920.00000.00009.0050547.00
1432007.11.07 15:31sell720.101.46900.00000.0000
1442007.11.07 15:32buy730.101.46990.00000.0000
1452007.11.07 15:45buy740.201.47100.00000.0000
1462007.11.07 16:28sell750.201.46790.00000.0000
1472007.11.07 17:18sell760.301.46680.00000.0000
1482007.11.07 18:09sell770.401.46580.00000.0000
1492007.11.07 22:27close730.101.46470.00000.0000-52.0050495.00
1502007.11.07 22:27close740.201.46470.00000.0000-126.0050369.00
1512007.11.07 22:27close720.101.46490.00000.000041.0050410.00
1522007.11.07 22:27close750.201.46490.00000.000060.0050470.00
1532007.11.07 22:27close760.301.46490.00000.000057.0050527.00
1542007.11.07 22:27close770.401.46490.00000.000036.0050563.00
1552007.11.07 22:27sell780.101.46470.00000.0000
1562007.11.07 22:27sell790.201.46370.00000.0000
1572007.11.07 22:27close780.101.46350.00000.000012.0050575.00
1582007.11.07 22:27close790.201.46350.00000.00004.0050579.00
1592007.11.07 22:27sell800.101.46330.00000.0000
1602007.11.07 22:29buy810.101.46380.00000.0000
1612007.11.07 22:54sell820.201.46230.00000.0000
1622007.11.07 23:14buy830.201.46480.00000.0000
1632007.11.08 00:43sell840.301.46130.00000.0000
1642007.11.08 02:40buy850.301.46610.00000.0000
1652007.11.08 09:50buy860.401.46710.00000.0000
1662007.11.08 17:01buy870.501.46820.00000.0000
1672007.11.08 17:02buy880.601.46920.00000.0000
1682007.11.08 17:03close810.101.46990.00000.000060.3550639.35
1692007.11.08 17:03close830.201.46990.00000.0000100.7150740.06
1702007.11.08 17:03close850.301.46990.00000.0000114.0050854.06
1712007.11.08 17:03close860.401.46990.00000.0000112.0050966.06
1722007.11.08 17:03close870.501.46990.00000.000085.0051051.06
1732007.11.08 17:03close880.601.46990.00000.000042.0051093.06
1742007.11.08 17:03close800.101.47010.00000.0000-68.0951024.97
1752007.11.08 17:03close820.201.47010.00000.0000-156.1750868.80
1762007.11.08 17:03close840.301.47010.00000.0000-264.0050604.80
1772007.11.08 17:03buy890.101.47010.00000.0000
1782007.11.08 17:06sell900.101.46960.00000.0000
1792007.11.08 18:00sell910.201.46850.00000.0000
1802007.11.08 19:08close890.101.46740.00000.0000-27.0050577.80
1812007.11.08 19:08close900.101.46760.00000.000020.0050597.80
1822007.11.08 19:08close910.201.46760.00000.000018.0050615.80
1832007.11.08 19:08sell920.101.46740.00000.0000
1842007.11.08 19:10buy930.101.46770.00000.0000
1852007.11.08 19:20sell940.201.46640.00000.0000
1862007.11.08 19:46buy950.201.46870.00000.0000
1872007.11.08 21:44sell960.301.46540.00000.0000
1882007.11.09 02:27buy970.301.46970.00000.0000
1892007.11.09 03:10buy980.401.47070.00000.0000
1902007.11.09 03:11buy990.501.47180.00000.0000
1912007.11.09 03:29buy1000.601.47290.00000.0000
1922007.11.09 03:37close930.101.47350.00000.000057.7850673.58
1932007.11.09 03:37close950.201.47350.00000.000095.5750769.15
1942007.11.09 03:37close970.301.47350.00000.0000114.0050883.15
1952007.11.09 03:37close980.401.47350.00000.0000112.0050995.15
1962007.11.09 03:37close990.501.47350.00000.000085.0051080.15
1972007.11.09 03:37close1000.601.47350.00000.000036.0051116.15
1982007.11.09 03:37close920.101.47370.00000.0000-63.0351053.12
1992007.11.09 03:37close940.201.47370.00000.0000-146.0650907.06
2002007.11.09 03:37close960.301.47370.00000.0000-249.0950657.98
2012007.11.09 03:37buy1010.101.47370.00000.0000
2022007.11.09 03:40sell1020.101.47310.00000.0000
2032007.11.09 03:43sell1030.201.47210.00000.0000
2042007.11.09 03:55sell1040.301.47110.00000.0000
2052007.11.09 03:56close1010.101.47090.00000.0000-28.0050629.98
2062007.11.09 03:56close1020.101.47110.00000.000020.0050649.98
2072007.11.09 03:56close1030.201.47110.00000.000020.0050669.98
2082007.11.09 03:56close1040.301.47110.00000.00000.0050669.98
2092007.11.09 03:56sell1050.101.47090.00000.0000
2102007.11.09 03:57buy1060.101.47120.00000.0000
2112007.11.09 04:28sell1070.201.46990.00000.0000
2122007.11.09 04:28close1060.101.46880.00000.0000-24.0050645.98
2132007.11.09 04:28close1050.101.46900.00000.000019.0050664.98
2142007.11.09 04:28close1070.201.46900.00000.000018.0050682.98
2152007.11.09 04:28sell1080.101.46880.00000.0000
2162007.11.09 04:30buy1090.101.46970.00000.0000
2172007.11.09 04:37buy1100.201.47100.00000.0000
2182007.11.09 05:41buy1110.301.47200.00000.0000
2192007.11.09 05:42close1090.101.47220.00000.000025.0050707.98
2202007.11.09 05:42close1100.201.47220.00000.000024.0050731.98
2212007.11.09 05:42close1110.301.47220.00000.00006.0050737.98
2222007.11.09 05:42close1080.101.47240.00000.0000-36.0050701.98
2232007.11.09 05:42buy1120.101.47240.00000.0000
2242007.11.09 05:48sell1130.101.47260.00000.0000
2252007.11.09 05:52buy1140.201.47340.00000.0000
2262007.11.09 06:24sell1150.201.47160.00000.0000
2272007.11.09 08:39sell1160.301.47060.00000.0000
2282007.11.09 09:43sell1170.401.46950.00000.0000
2292007.11.09 10:02close1120.101.46900.00000.0000-34.0050667.98
2302007.11.09 10:02close1140.201.46900.00000.0000-88.0050579.98
2312007.11.09 10:02close1130.101.46920.00000.000034.0050613.98
2322007.11.09 10:02close1150.201.46920.00000.000048.0050661.98
2332007.11.09 10:02close1160.301.46920.00000.000042.0050703.98
2342007.11.09 10:02close1170.401.46920.00000.000012.0050715.98
2352007.11.09 10:02sell1180.101.46900.00000.0000
2362007.11.09 10:03sell1190.201.46800.00000.0000
2372007.11.09 10:05buy1200.101.46860.00000.0000
2382007.11.09 10:37buy1210.201.46960.00000.0000
2392007.11.09 11:11buy1220.301.47060.00000.0000
2402007.11.09 11:33buy1230.401.47160.00000.0000
2412007.11.09 11:34close1200.101.47190.00000.000033.0050748.98
2422007.11.09 11:34close1210.201.47190.00000.000046.0050794.98
2432007.11.09 11:34close1220.301.47190.00000.000039.0050833.98
2442007.11.09 11:34close1230.401.47190.00000.000012.0050845.98
2452007.11.09 11:34close1180.101.47210.00000.0000-31.0050814.98
2462007.11.09 11:34close1190.201.47210.00000.0000-82.0050732.98
2472007.11.09 11:34buy1240.101.47210.00000.0000
2482007.11.09 11:36sell1250.101.47120.00000.0000
2492007.11.09 12:10buy1260.201.47320.00000.0000
2502007.11.09 12:21buy1270.301.47430.00000.0000
2512007.11.09 12:21close1240.101.47430.00000.000022.0050754.98
2522007.11.09 12:21close1260.201.47430.00000.000022.0050776.98
2532007.11.09 12:21close1270.301.47430.00000.00000.0050776.98
2542007.11.09 12:21close1250.101.47450.00000.0000-33.0050743.98
2552007.11.09 12:21buy1280.101.47450.00000.0000
2562007.11.09 12:25sell1290.101.47470.00000.0000
2572007.11.09 12:27sell1300.201.47370.00000.0000
2582007.11.09 12:30close1280.101.47290.00000.0000-16.0050727.98
2592007.11.09 12:30close1290.101.47310.00000.000016.0050743.98
2602007.11.09 12:30close1300.201.47310.00000.000012.0050755.98
2612007.11.09 12:30sell1310.101.47290.00000.0000
2622007.11.09 12:31buy1320.101.47340.00000.0000
2632007.11.09 12:37sell1330.201.47190.00000.0000
2642007.11.09 12:40close1320.101.47080.00000.0000-26.0050729.98
2652007.11.09 12:40close1310.101.47100.00000.000019.0050748.98
2662007.11.09 12:40close1330.201.47100.00000.000018.0050766.98
2672007.11.09 12:40sell1340.101.47080.00000.0000
2682007.11.09 12:41buy1350.101.47100.00000.0000
2692007.11.09 12:47sell1360.201.46970.00000.0000
2702007.11.09 12:50close1350.101.46870.00000.0000-23.0050743.98
2712007.11.09 12:50close1340.101.46890.00000.000019.0050762.98
2722007.11.09 12:50close1360.201.46890.00000.000016.0050778.98
2732007.11.09 12:50sell1370.101.46870.00000.0000
2742007.11.09 12:52buy1380.101.46920.00000.0000
2752007.11.09 12:52buy1390.201.47020.00000.0000
2762007.11.09 13:01buy1400.301.47120.00000.0000
2772007.11.09 13:03close1380.101.47120.00000.000020.0050798.98
2782007.11.09 13:03close1390.201.47120.00000.000020.0050818.98
2792007.11.09 13:03close1400.301.47120.00000.00000.0050818.98
2802007.11.09 13:03close1370.101.47140.00000.0000-27.0050791.98
2812007.11.09 13:03buy1410.101.47140.00000.0000
2822007.11.09 13:05sell1420.101.47110.00000.0000
2832007.11.09 13:08sell1430.201.47010.00000.0000
2842007.11.09 13:19close1410.101.46900.00000.0000-24.0050767.98
2852007.11.09 13:19close1420.101.46920.00000.000019.0050786.98
2862007.11.09 13:19close1430.201.46920.00000.000018.0050804.98
2872007.11.09 13:19sell1440.101.46900.00000.0000
2882007.11.09 13:20buy1450.101.46970.00000.0000
2892007.11.09 13:33sell1460.201.46800.00000.0000
2902007.11.09 13:43sell1470.301.46690.00000.0000
2912007.11.09 13:44close1450.101.46660.00000.0000-31.0050773.98
2922007.11.09 13:44close1440.101.46680.00000.000022.0050795.98
2932007.11.09 13:44close1460.201.46680.00000.000024.0050819.98
2942007.11.09 13:44close1470.301.46680.00000.00003.0050822.98
2952007.11.09 13:44sell1480.101.46660.00000.0000
2962007.11.09 13:46buy1490.101.46720.00000.0000
2972007.11.09 13:47buy1500.201.46820.00000.0000
2982007.11.09 14:31buy1510.301.46920.00000.0000
2992007.11.09 14:31close1490.101.46920.00000.000020.0050842.98
3002007.11.09 14:31close1500.201.46920.00000.000020.0050862.98
3012007.11.09 14:31close1510.301.46920.00000.00000.0050862.98
3022007.11.09 14:31close1480.101.46940.00000.0000-28.0050834.98
3032007.11.09 14:31buy1520.101.46940.00000.0000
3042007.11.09 14:32sell1530.101.46880.00000.0000
3052007.11.09 14:45sell1540.201.46780.00000.0000
3062007.11.09 15:36sell1550.301.46680.00000.0000
3072007.11.09 15:36close1520.101.46660.00000.0000-28.0050806.98
3082007.11.09 15:36close1530.101.46680.00000.000020.0050826.98
3092007.11.09 15:36close1540.201.46680.00000.000020.0050846.98
3102007.11.09 15:36close1550.301.46680.00000.00000.0050846.98
3112007.11.09 15:36sell1560.101.46660.00000.0000
3122007.11.09 15:38buy1570.101.46730.00000.0000
3132007.11.09 16:05buy1580.201.46850.00000.0000
3142007.11.09 16:17buy1590.301.46950.00000.0000
3152007.11.09 16:18close1570.101.46950.00000.000022.0050868.98
3162007.11.09 16:18close1580.201.46950.00000.000020.0050888.98
3172007.11.09 16:18close1590.301.46950.00000.00000.0050888.98
3182007.11.09 16:18close1560.101.46970.00000.0000-31.0050857.98
3192007.11.09 16:18buy1600.101.46970.00000.0000
3202007.11.09 16:19sell1610.101.46930.00000.0000
3212007.11.09 16:45sell1620.201.46830.00000.0000
3222007.11.09 16:52sell1630.301.46730.00000.0000
3232007.11.09 16:52close1600.101.46690.00000.0000-28.0050829.98
3242007.11.09 16:52close1610.101.46710.00000.000022.0050851.98
3252007.11.09 16:52close1620.201.46710.00000.000024.0050875.98
3262007.11.09 16:52close1630.301.46710.00000.00006.0050881.98
3272007.11.09 16:52sell1640.101.46690.00000.0000
3282007.11.09 16:54buy1650.101.46770.00000.0000
3292007.11.09 17:00buy1660.201.46880.00000.0000
3302007.11.09 18:27sell1670.201.46590.00000.0000
3312007.11.09 18:36sell1680.301.46480.00000.0000
3322007.11.09 18:36sell1690.401.46370.00000.0000
3332007.11.12 05:35close1650.101.46270.00000.0000-50.2250831.76
3342007.11.12 05:35close1660.201.46270.00000.0000-122.4350709.33
3352007.11.12 05:35close1640.101.46290.00000.000039.9750749.30
3362007.11.12 05:35close1670.201.46290.00000.000059.9450809.24
3372007.11.12 05:35close1680.301.46290.00000.000056.9150866.15
3382007.11.12 05:35close1690.401.46290.00000.000031.8850898.04
3392007.11.12 05:35sell1700.101.46270.00000.0000
3402007.11.12 05:37buy1710.101.46300.00000.0000
3412007.11.12 05:56buy1720.201.46400.00000.0000
3422007.11.12 08:55close1710.101.46480.00000.000018.0050916.04
3432007.11.12 08:55close1720.201.46480.00000.000016.0050932.04
3442007.11.12 08:55close1700.101.46500.00000.0000-23.0050909.04
3452007.11.12 08:55buy1730.101.46500.00000.0000
3462007.11.12 08:57sell1740.101.46460.00000.0000
3472007.11.12 09:04sell1750.201.46360.00000.0000
3482007.11.12 09:39buy1760.201.46610.00000.0000
3492007.11.12 10:25sell1770.301.46250.00000.0000
3502007.11.12 10:58sell1780.401.46150.00000.0000
3512007.11.12 10:58close1730.101.46060.00000.0000-44.0050865.04
3522007.11.12 10:58close1760.201.46060.00000.0000-110.0050755.04
3532007.11.12 10:58close1740.101.46080.00000.000038.0050793.04
3542007.11.12 10:58close1750.201.46080.00000.000056.0050849.04
3552007.11.12 10:58close1770.301.46080.00000.000051.0050900.04
3562007.11.12 10:58close1780.401.46080.00000.000028.0050928.04
3572007.11.12 10:58sell1790.101.46060.00000.0000
3582007.11.12 11:00sell1800.201.45960.00000.0000
3592007.11.12 11:02close1790.101.45950.00000.000011.0050939.04
3602007.11.12 11:02close1800.201.45950.00000.00002.0050941.04
3612007.11.12 11:02sell1810.101.45930.00000.0000
3622007.11.12 11:02sell1820.201.45820.00000.0000
3632007.11.12 11:04buy1830.101.45960.00000.0000
3642007.11.12 11:11buy1840.201.46060.00000.0000
3652007.11.12 12:22sell1850.301.45720.00000.0000
3662007.11.12 12:53sell1860.401.45620.00000.0000
3672007.11.12 13:11close1830.101.45540.00000.0000-42.0050899.04
3682007.11.12 13:11close1840.201.45540.00000.0000-104.0050795.04
3692007.11.12 13:11close1810.101.45560.00000.000037.0050832.04
3702007.11.12 13:11close1820.201.45560.00000.000052.0050884.04
3712007.11.12 13:11close1850.301.45560.00000.000048.0050932.04
3722007.11.12 13:11close1860.401.45560.00000.000024.0050956.04
3732007.11.12 13:11sell1870.101.45540.00000.0000
3742007.11.12 13:13buy1880.101.45540.00000.0000
3752007.11.12 13:17buy1890.201.45640.00000.0000
3762007.11.12 13:27close1880.101.45710.00000.000017.0050973.04
3772007.11.12 13:27close1890.201.45710.00000.000014.0050987.04
3782007.11.12 13:27close1870.101.45730.00000.0000-19.0050968.04
3792007.11.12 13:27buy1900.101.45730.00000.0000
3802007.11.12 13:29sell1910.101.45690.00000.0000
3812007.11.12 13:56sell1920.201.45590.00000.0000
3822007.11.12 14:19close1900.101.45480.00000.0000-25.0050943.04
3832007.11.12 14:19close1910.101.45500.00000.000019.0050962.04
3842007.11.12 14:19close1920.201.45500.00000.000018.0050980.04
3852007.11.12 14:19sell1930.101.45480.00000.0000
3862007.11.12 14:20buy1940.101.45530.00000.0000
3872007.11.12 14:30buy1950.201.45630.00000.0000
3882007.11.12 14:44close1940.101.45730.00000.000020.0051000.04
3892007.11.12 14:44close1950.201.45730.00000.000020.0051020.04
3902007.11.12 14:44close1930.101.45750.00000.0000-27.0050993.04
3912007.11.12 14:44buy1960.101.45750.00000.0000
3922007.11.12 14:45sell1970.101.45680.00000.0000
3932007.11.12 15:12buy1980.201.45860.00000.0000
3942007.11.12 15:56sell1990.201.45580.00000.0000
3952007.11.12 16:12sell2000.301.45480.00000.0000
3962007.11.12 16:22sell2010.401.45380.00000.0000
3972007.11.12 18:21close1960.101.45280.00000.0000-47.0050946.04
3982007.11.12 18:21close1980.201.45280.00000.0000-116.0050830.04
3992007.11.12 18:21close1970.101.45300.00000.000038.0050868.04
4002007.11.12 18:21close1990.201.45300.00000.000056.0050924.04
4012007.11.12 18:21close2000.301.45300.00000.000054.0050978.04
4022007.11.12 18:21close2010.401.45300.00000.000032.0051010.04
4032007.11.12 18:21sell2020.101.45280.00000.0000
4042007.11.12 18:22buy2030.101.45320.00000.0000
4052007.11.12 18:40buy2040.201.45420.00000.0000
4062007.11.12 19:01buy2050.301.45520.00000.0000
4072007.11.12 19:03close2030.101.45520.00000.000020.0051030.04
4082007.11.12 19:03close2040.201.45520.00000.000020.0051050.04
4092007.11.12 19:03close2050.301.45520.00000.00000.0051050.04
4102007.11.12 19:03close2020.101.45540.00000.0000-26.0051024.04
4112007.11.12 19:03buy2060.101.45540.00000.0000
4122007.11.12 19:04sell2070.101.45500.00000.0000
4132007.11.12 19:07sell2080.201.45400.00000.0000
4142007.11.12 21:22buy2090.201.45650.00000.0000
4152007.11.12 23:32sell2100.301.45300.00000.0000
4162007.11.13 01:53sell2110.401.45200.00000.0000
4172007.11.13 03:56buy2120.301.45750.00000.0000
4182007.11.13 07:46buy2130.401.45850.00000.0000
4192007.11.13 08:50buy2140.501.45950.00000.0000
4202007.11.13 08:57buy2150.601.46050.00000.0000
4212007.11.13 09:01buy2160.701.46150.00000.0000
4222007.11.13 09:31buy2170.801.46250.00000.0000
4232007.11.13 09:31close2060.101.46310.00000.000076.7851100.82
4242007.11.13 09:31close2090.201.46310.00000.0000131.5751232.39
4252007.11.13 09:31close2120.301.46310.00000.0000168.0051400.39
4262007.11.13 09:31close2130.401.46310.00000.0000184.0051584.39
4272007.11.13 09:31close2140.501.46310.00000.0000180.0051764.39
4282007.11.13 09:31close2150.601.46310.00000.0000156.0051920.39
4292007.11.13 09:31close2160.701.46310.00000.0000112.0052032.39
4302007.11.13 09:31close2170.801.46310.00000.000048.0052080.39
4312007.11.13 09:31close2070.101.46330.00000.0000-83.0351997.36
4322007.11.13 09:31close2080.201.46330.00000.0000-186.0651811.30
4332007.11.13 09:31close2100.301.46330.00000.0000-309.0951502.22
4342007.11.13 09:31close2110.401.46330.00000.0000-452.0051050.22
4352007.11.13 09:31buy2180.101.46330.00000.0000
4362007.11.13 09:33sell2190.101.46180.00000.0000
4372007.11.13 10:38sell2200.201.46070.00000.0000
4382007.11.13 10:58sell2210.301.45970.00000.0000
4392007.11.13 11:12close2180.101.45930.00000.0000-40.0051010.22
4402007.11.13 11:12close2190.101.45950.00000.000023.0051033.22
4412007.11.13 11:12close2200.201.45950.00000.000024.0051057.22
4422007.11.13 11:12close2210.301.45950.00000.00006.0051063.22
4432007.11.13 11:12sell2220.101.45930.00000.0000
4442007.11.13 11:12buy2230.101.45980.00000.0000
4452007.11.13 11:54sell2240.201.45830.00000.0000
4462007.11.13 12:56sell2250.301.45730.00000.0000
4472007.11.13 12:56close2230.101.45710.00000.0000-27.0051036.22
4482007.11.13 12:56close2220.101.45730.00000.000020.0051056.22
4492007.11.13 12:56close2240.201.45730.00000.000020.0051076.22
4502007.11.13 12:56close2250.301.45730.00000.00000.0051076.22
4512007.11.13 12:56sell2260.101.45710.00000.0000
4522007.11.13 12:57buy2270.101.45770.00000.0000
4532007.11.13 13:08buy2280.201.45870.00000.0000
4542007.11.13 13:56buy2290.301.45970.00000.0000
4552007.11.13 14:07close2270.101.45970.00000.000020.0051096.22
4562007.11.13 14:07close2280.201.45970.00000.000020.0051116.22
4572007.11.13 14:07close2290.301.45970.00000.00000.0051116.22
4582007.11.13 14:07close2260.101.45990.00000.0000-28.0051088.22
4592007.11.13 14:07buy2300.101.45990.00000.0000
4602007.11.13 14:07sell2310.101.45940.00000.0000
4612007.11.13 14:15buy2320.201.46090.00000.0000
4622007.11.13 17:06buy2330.301.46190.00000.0000
4632007.11.13 17:08close2300.101.46200.00000.000021.0051109.22
4642007.11.13 17:08close2320.201.46200.00000.000022.0051131.22
4652007.11.13 17:08close2330.301.46200.00000.00003.0051134.22
4662007.11.13 17:08close2310.101.46220.00000.0000-28.0051106.22
4672007.11.13 17:08buy2340.101.46220.00000.0000
4682007.11.13 17:10sell2350.101.46180.00000.0000
4692007.11.13 17:28sell2360.201.46080.00000.0000
4702007.11.13 18:11sell2370.301.45980.00000.0000
4712007.11.13 18:12close2340.101.45960.00000.0000-26.0051080.22
4722007.11.13 18:12close2350.101.45980.00000.000020.0051100.22
4732007.11.13 18:12close2360.201.45980.00000.000020.0051120.22
4742007.11.13 18:12close2370.301.45980.00000.00000.0051120.22
4752007.11.13 18:12sell2380.101.45960.00000.0000
4762007.11.13 18:15buy2390.101.45980.00000.0000
4772007.11.13 18:25sell2400.201.45850.00000.0000
4782007.11.13 20:08buy2410.201.46080.00000.0000
4792007.11.14 00:52buy2420.301.46180.00000.0000
4802007.11.14 02:12buy2430.401.46280.00000.0000
4812007.11.14 03:58close2390.101.46330.00000.000034.7851155.00
4822007.11.14 03:58close2410.201.46330.00000.000049.5751204.57
4832007.11.14 03:58close2420.301.46330.00000.000045.0051249.57
4842007.11.14 03:58close2430.401.46330.00000.000020.0051269.57
4852007.11.14 03:58close2380.101.46350.00000.0000-39.0351230.54
4862007.11.14 03:58close2400.201.46350.00000.0000-100.0651130.48
4872007.11.14 03:58buy2440.101.46350.00000.0000
4882007.11.14 03:59buy2450.201.46450.00000.0000
4892007.11.14 03:59close2440.101.46460.00000.000011.0051141.48
4902007.11.14 03:59close2450.201.46460.00000.00002.0051143.48
4912007.11.14 03:59buy2460.101.46480.00000.0000
4922007.11.14 04:03sell2470.101.46440.00000.0000
4932007.11.14 04:21buy2480.201.46580.00000.0000
4942007.11.14 08:04buy2490.301.46680.00000.0000
4952007.11.14 08:07close2460.101.46680.00000.000020.0051163.48
4962007.11.14 08:07close2480.201.46680.00000.000020.0051183.48
4972007.11.14 08:07close2490.301.46680.00000.00000.0051183.48
4982007.11.14 08:07close2470.101.46700.00000.0000-26.0051157.48
4992007.11.14 08:07buy2500.101.46700.00000.0000
5002007.11.14 08:08sell2510.101.46660.00000.0000
5012007.11.14 08:43sell2520.201.46560.00000.0000
5022007.11.14 09:18sell2530.301.46460.00000.0000
5032007.11.14 09:56close2500.101.46440.00000.0000-26.0051131.48
5042007.11.14 09:56close2510.101.46460.00000.000020.0051151.48
5052007.11.14 09:56close2520.201.46460.00000.000020.0051171.48
5062007.11.14 09:56close2530.301.46460.00000.00000.0051171.48
5072007.11.14 09:56sell2540.101.46440.00000.0000
5082007.11.14 09:56buy2550.101.46500.00000.0000
5092007.11.14 11:10buy2560.201.46600.00000.0000
5102007.11.14 11:16buy2570.301.46700.00000.0000
5112007.11.14 11:34close2550.101.46710.00000.000021.0051192.48
5122007.11.14 11:34close2560.201.46710.00000.000022.0051214.48
5132007.11.14 11:34close2570.301.46710.00000.00003.0051217.48
5142007.11.14 11:34close2540.101.46730.00000.0000-29.0051188.48
5152007.11.14 11:34buy2580.101.46730.00000.0000
5162007.11.14 11:37sell2590.101.46740.00000.0000
5172007.11.14 11:50buy2600.201.46830.00000.0000
5182007.11.14 12:23close2580.101.46890.00000.000016.0051204.48
5192007.11.14 12:23close2600.201.46890.00000.000012.0051216.48
5202007.11.14 12:23close2590.101.46910.00000.0000-17.0051199.48
5212007.11.14 12:23buy2610.101.46910.00000.0000
5222007.11.14 12:24buy2620.201.47010.00000.0000
5232007.11.14 12:26sell2630.101.46920.00000.0000
5242007.11.14 12:49close2610.101.47080.00000.000017.0051216.48
5252007.11.14 12:49close2620.201.47080.00000.000014.0051230.48
5262007.11.14 12:49close2630.101.47100.00000.0000-18.0051212.48
5272007.11.14 12:49buy2640.101.47100.00000.0000
5282007.11.14 12:52sell2650.101.47060.00000.0000
5292007.11.14 12:58sell2660.201.46950.00000.0000
5302007.11.14 13:24close2640.101.46840.00000.0000-26.0051186.48
5312007.11.14 13:24close2650.101.46860.00000.000020.0051206.48
5322007.11.14 13:24close2660.201.46860.00000.000018.0051224.48
5332007.11.14 13:24sell2670.101.46840.00000.0000
5342007.11.14 13:26buy2680.101.46900.00000.0000
5352007.11.14 13:46sell2690.201.46740.00000.0000
5362007.11.14 15:08buy2700.201.47000.00000.0000
5372007.11.14 15:42buy2710.301.47110.00000.0000
5382007.11.14 16:13buy2720.401.47220.00000.0000
5392007.11.14 16:14close2680.101.47280.00000.000038.0051262.48
5402007.11.14 16:14close2700.201.47280.00000.000056.0051318.48
5412007.11.14 16:14close2710.301.47280.00000.000051.0051369.48
5422007.11.14 16:14close2720.401.47280.00000.000024.0051393.48
5432007.11.14 16:14close2670.101.47300.00000.0000-46.0051347.48
5442007.11.14 16:14close2690.201.47300.00000.0000-112.0051235.48
5452007.11.14 16:14buy2730.101.47300.00000.0000
5462007.11.14 16:15sell2740.101.47150.00000.0000
5472007.11.14 16:27sell2750.201.47040.00000.0000
5482007.11.14 17:37sell2760.301.46920.00000.0000
5492007.11.14 17:41close2730.101.46890.00000.0000-41.0051194.48
5502007.11.14 17:41close2740.101.46910.00000.000024.0051218.48
5512007.11.14 17:41close2750.201.46910.00000.000026.0051244.48
5522007.11.14 17:41close2760.301.46910.00000.00003.0051247.48
5532007.11.14 17:41sell2770.101.46890.00000.0000
5542007.11.14 17:42buy2780.101.46930.00000.0000
5552007.11.14 18:09sell2790.201.46770.00000.0000
5562007.11.14 18:39sell2800.301.46670.00000.0000
5572007.11.14 18:39close2780.101.46650.00000.0000-28.0051219.48
5582007.11.14 18:39close2770.101.46670.00000.000022.0051241.48
5592007.11.14 18:39close2790.201.46670.00000.000020.0051261.48
5602007.11.14 18:39close2800.301.46670.00000.00000.0051261.48
5612007.11.14 18:39sell2810.101.46650.00000.0000
5622007.11.14 18:42buy2820.101.46690.00000.0000
5632007.11.14 18:53buy2830.201.46790.00000.0000
5642007.11.14 20:43sell2840.201.46550.00000.0000
5652007.11.14 22:47sell2850.301.46440.00000.0000
5662007.11.15 08:42buy2860.301.46890.00000.0000
5672007.11.15 08:44buy2870.401.46990.00000.0000
5682007.11.15 11:18sell2880.401.46340.00000.0000
5692007.11.15 12:22sell2890.501.46240.00000.0000
5702007.11.15 12:46sell2900.601.46140.00000.0000
5712007.11.15 12:47sell2910.701.46040.00000.0000
5722007.11.16 10:17sell2920.801.45940.00000.0000
5732007.11.16 10:21close2820.101.45820.00000.0000-87.8651173.62
5742007.11.16 10:21close2830.201.45820.00000.0000-195.7350977.89
5752007.11.16 10:21close2860.301.45820.00000.0000-321.6550656.25
5762007.11.16 10:21close2870.401.45820.00000.0000-468.8650187.38
5772007.11.16 10:21close2810.101.45840.00000.000080.8850268.27
5782007.11.16 10:21close2840.201.45840.00000.0000141.7750410.04
5792007.11.16 10:21close2850.301.45840.00000.0000179.6550589.69
5802007.11.16 10:21close2880.401.45840.00000.0000199.8850789.57
5812007.11.16 10:21close2890.501.45840.00000.0000199.8650989.43
5822007.11.16 10:21close2900.601.45840.00000.0000179.8351169.25
5832007.11.16 10:21close2910.701.45840.00000.0000139.8051309.05
5842007.11.16 10:21close2920.801.45840.00000.000080.0051389.05
5852007.11.16 10:21sell2930.101.45820.00000.0000
5862007.11.16 10:22buy2940.101.45910.00000.0000
5872007.11.16 10:28buy2950.201.46010.00000.0000
5882007.11.16 11:27buy2960.301.46110.00000.0000
5892007.11.16 11:27close2940.101.46120.00000.000021.0051410.05
5902007.11.16 11:27close2950.201.46120.00000.000022.0051432.05
5912007.11.16 11:27close2960.301.46120.00000.00003.0051435.05
5922007.11.16 11:27close2930.101.46140.00000.0000-32.0051403.05
5932007.11.16 11:27buy2970.101.46140.00000.0000
5942007.11.16 11:30sell2980.101.46100.00000.0000
5952007.11.16 12:06sell2990.201.45980.00000.0000
5962007.11.16 13:02sell3000.301.45880.00000.0000
5972007.11.16 14:39buy3010.201.46250.00000.0000
5982007.11.16 15:03buy3020.301.46360.00000.0000
5992007.11.16 15:07buy3030.401.46460.00000.0000
6002007.11.16 15:08buy3040.501.46570.00000.0000
6012007.11.16 16:21buy3050.601.46670.00000.0000
6022007.11.19 02:13close2970.101.46750.00000.000060.7851463.84
6032007.11.19 02:13close3010.201.46750.00000.000099.5751563.40
6042007.11.19 02:13close3020.301.46750.00000.0000116.3551679.76
6052007.11.19 02:13close3030.401.46750.00000.0000115.1451794.89
6062007.11.19 02:13close3040.501.46750.00000.000088.9251883.82
6072007.11.19 02:13close3050.601.46750.00000.000046.7151930.52
6082007.11.19 02:13close2980.101.46770.00000.0000-67.0351863.49
6092007.11.19 02:13close2990.201.46770.00000.0000-158.0651705.43
6102007.11.19 02:13close3000.301.46770.00000.0000-267.0951438.35
6112007.11.19 02:13buy3060.101.46770.00000.0000
6122007.11.19 02:17sell3070.101.46810.00000.0000
6132007.11.19 02:44buy3080.201.46870.00000.0000
6142007.11.19 04:20sell3090.201.46710.00000.0000
6152007.11.19 05:21sell3100.301.46600.00000.0000
6162007.11.19 07:28sell3110.401.46500.00000.0000
6172007.11.19 09:13close3060.101.46450.00000.0000-32.0051406.35
6182007.11.19 09:13close3080.201.46450.00000.0000-84.0051322.35
6192007.11.19 09:13close3070.101.46470.00000.000034.0051356.35
6202007.11.19 09:13close3090.201.46470.00000.000048.0051404.35
6212007.11.19 09:13close3100.301.46470.00000.000039.0051443.35
6222007.11.19 09:13close3110.401.46470.00000.000012.0051455.35
6232007.11.19 09:13sell3120.101.46450.00000.0000
6242007.11.19 09:17buy3130.101.46440.00000.0000
6252007.11.19 09:23buy3140.201.46550.00000.0000
6262007.11.19 10:06sell3150.201.46340.00000.0000
6272007.11.19 10:09sell3160.301.46240.00000.0000
6282007.11.19 15:16buy3170.301.46650.00000.0000
6292007.11.19 15:19buy3180.401.46750.00000.0000
6302007.11.20 09:19buy3190.501.46850.00000.0000
6312007.11.20 09:20buy3200.601.46960.00000.0000
6322007.11.20 09:23close3130.101.47000.00000.000055.7851511.13
6332007.11.20 09:23close3140.201.47000.00000.000089.5751600.70
6342007.11.20 09:23close3170.301.47000.00000.0000104.3551705.05
6352007.11.20 09:23close3180.401.47000.00000.000099.1451804.19
6362007.11.20 09:23close3190.501.47000.00000.000075.0051879.19
6372007.11.20 09:23close3200.601.47000.00000.000024.0051903.19
6382007.11.20 09:23close3120.101.47020.00000.0000-57.0351846.16
6392007.11.20 09:23close3150.201.47020.00000.0000-136.0651710.10
6402007.11.20 09:23close3160.301.47020.00000.0000-234.0951476.02
6412007.11.20 09:23buy3210.101.47020.00000.0000
6422007.11.20 09:27sell3220.101.47030.00000.0000
6432007.11.20 09:29buy3230.201.47120.00000.0000
6442007.11.20 09:32close3210.101.47180.00000.000016.0051492.02
6452007.11.20 09:32close3230.201.47180.00000.000012.0051504.02
6462007.11.20 09:32close3220.101.47200.00000.0000-17.0051487.02
6472007.11.20 09:32buy3240.101.47200.00000.0000
6482007.11.20 09:32buy3250.201.47310.00000.0000
6492007.11.20 09:32close3240.101.47310.00000.000011.0051498.02
6502007.11.20 09:32close3250.201.47310.00000.00000.0051498.02
6512007.11.20 09:32buy3260.101.47330.00000.0000
6522007.11.20 09:35sell3270.101.47230.00000.0000
6532007.11.20 10:02buy3280.201.47440.00000.0000
6542007.11.20 10:07buy3290.301.47540.00000.0000
6552007.11.20 10:07close3260.101.47550.00000.000022.0051520.02
6562007.11.20 10:07close3280.201.47550.00000.000022.0051542.02
6572007.11.20 10:07close3290.301.47550.00000.00003.0051545.02
6582007.11.20 10:07close3270.101.47570.00000.0000-34.0051511.02
6592007.11.20 10:07buy3300.101.47570.00000.0000
6602007.11.20 10:08buy3310.201.47670.00000.0000
6612007.11.20 10:10sell3320.101.47560.00000.0000
6622007.11.20 10:13sell3330.201.47460.00000.0000
6632007.11.20 10:33sell3340.301.47340.00000.0000
6642007.11.20 11:29buy3350.301.47770.00000.0000
6652007.11.20 12:04buy3360.401.47870.00000.0000
6662007.11.20 12:30buy3370.501.47970.00000.0000
6672007.11.20 15:59buy3380.601.48080.00000.0000
6682007.11.20 16:00close3300.101.48120.00000.000055.0051566.02
6692007.11.20 16:00close3310.201.48120.00000.000090.0051656.02
6702007.11.20 16:00close3350.301.48120.00000.0000105.0051761.02
6712007.11.20 16:00close3360.401.48120.00000.0000100.0051861.02
6722007.11.20 16:00close3370.501.48120.00000.000075.0051936.02
6732007.11.20 16:00close3380.601.48120.00000.000024.0051960.02
6742007.11.20 16:00close3320.101.48140.00000.0000-58.0051902.02
6752007.11.20 16:00close3330.201.48140.00000.0000-136.0051766.02
6762007.11.20 16:00close3340.301.48140.00000.0000-240.0051526.02
6772007.11.20 16:00buy3390.101.48140.00000.0000
6782007.11.20 16:02sell3400.101.48060.00000.0000
6792007.11.20 16:17sell3410.201.47960.00000.0000
6802007.11.20 16:42sell3420.301.47850.00000.0000
6812007.11.20 17:30close3390.101.47830.00000.0000-31.0051495.02
6822007.11.20 17:30close3400.101.47850.00000.000021.0051516.02
6832007.11.20 17:30close3410.201.47850.00000.000022.0051538.02
6842007.11.20 17:30close3420.301.47850.00000.00000.0051538.02
6852007.11.20 17:30sell3430.101.47830.00000.0000
6862007.11.20 17:31buy3440.101.47880.00000.0000
6872007.11.20 19:12sell3450.201.47730.00000.0000
6882007.11.20 21:08buy3460.201.47990.00000.0000
6892007.11.20 21:12buy3470.301.48090.00000.0000
6902007.11.20 21:12buy3480.401.48190.00000.0000
6912007.11.20 23:15close3440.101.48260.00000.000038.0051576.02
6922007.11.20 23:15close3460.201.48260.00000.000054.0051630.02
6932007.11.20 23:15close3470.301.48260.00000.000051.0051681.02
6942007.11.20 23:15close3480.401.48260.00000.000028.0051709.02
6952007.11.20 23:15close3430.101.48280.00000.0000-45.0051664.02
6962007.11.20 23:15close3450.201.48280.00000.0000-110.0051554.02
6972007.11.20 23:15buy3490.101.48280.00000.0000
6982007.11.20 23:16sell3500.101.48230.00000.0000
6992007.11.20 23:38buy3510.201.48380.00000.0000
7002007.11.20 23:38buy3520.301.48480.00000.0000
7012007.11.20 23:42close3490.101.48490.00000.000021.0051575.02
7022007.11.20 23:42close3510.201.48490.00000.000022.0051597.02
7032007.11.20 23:42close3520.301.48490.00000.00003.0051600.02
7042007.11.20 23:42close3500.101.48510.00000.0000-28.0051572.02
7052007.11.20 23:42buy3530.101.48510.00000.0000
7062007.11.20 23:47sell3540.101.48400.00000.0000
7072007.11.21 01:10sell3550.201.48300.00000.0000
7082007.11.21 01:42sell3560.301.48200.00000.0000
7092007.11.21 03:26close3530.101.48170.00000.0000-34.2251537.80
7102007.11.21 03:26close3540.101.48190.00000.000020.9751558.77
7112007.11.21 03:26close3550.201.48190.00000.000022.0051580.77
7122007.11.21 03:26close3560.301.48190.00000.00003.0051583.77
7132007.11.21 03:26sell3570.101.48170.00000.0000
7142007.11.21 03:32buy3580.101.48200.00000.0000
7152007.11.21 05:22buy3590.201.48300.00000.0000
7162007.11.21 06:35close3580.101.48380.00000.000018.0051601.77
7172007.11.21 06:35close3590.201.48380.00000.000016.0051617.77
7182007.11.21 06:35close3570.101.48400.00000.0000-23.0051594.77
7192007.11.21 06:35buy3600.101.48400.00000.0000
7202007.11.21 06:36sell3610.101.48350.00000.0000
7212007.11.21 08:25buy3620.201.48500.00000.0000
7222007.11.21 09:03sell3630.201.48250.00000.0000
7232007.11.21 09:49sell3640.301.48150.00000.0000
7242007.11.21 10:02sell3650.401.48050.00000.0000
7252007.11.21 10:03close3600.101.47970.00000.0000-43.0051551.77
7262007.11.21 10:03close3620.201.47970.00000.0000-106.0051445.77
7272007.11.21 10:03close3610.101.47990.00000.000036.0051481.77
7282007.11.21 10:03close3630.201.47990.00000.000052.0051533.77
7292007.11.21 10:03close3640.301.47990.00000.000048.0051581.77
7302007.11.21 10:03close3650.401.47990.00000.000024.0051605.77
7312007.11.21 10:03sell3660.101.47970.00000.0000
7322007.11.21 10:06sell3670.201.47870.00000.0000
7332007.11.21 10:08buy3680.101.47940.00000.0000
7342007.11.21 10:13buy3690.201.48040.00000.0000
7352007.11.21 11:16buy3700.301.48140.00000.0000
7362007.11.21 13:06sell3710.301.47770.00000.0000
7372007.11.21 15:35buy3720.401.48240.00000.0000
7382007.11.21 15:46buy3730.501.48340.00000.0000
7392007.11.21 15:56buy3740.601.48440.00000.0000
7402007.11.21 21:40close3680.101.48470.00000.000053.0051658.77
7412007.11.21 21:40close3690.201.48470.00000.000086.0051744.77
7422007.11.21 21:40close3700.301.48470.00000.000099.0051843.77
7432007.11.21 21:40close3720.401.48470.00000.000092.0051935.77
7442007.11.21 21:40close3730.501.48470.00000.000065.0052000.77
7452007.11.21 21:40close3740.601.48470.00000.000018.0052018.77
7462007.11.21 21:40close3660.101.48490.00000.0000-52.0051966.77
7472007.11.21 21:40close3670.201.48490.00000.0000-124.0051842.77
7482007.11.21 21:40close3710.301.48490.00000.0000-216.0051626.77
7492007.11.21 21:40buy3750.101.48490.00000.0000
7502007.11.21 21:41sell3760.101.48450.00000.0000
7512007.11.21 22:13buy3770.201.48590.00000.0000
7522007.11.21 22:17buy3780.301.48690.00000.0000
7532007.11.21 22:17close3750.101.48690.00000.000020.0051646.77
7542007.11.21 22:17close3770.201.48690.00000.000020.0051666.77
7552007.11.21 22:17close3780.301.48690.00000.00000.0051666.77
7562007.11.21 22:17close3760.101.48710.00000.0000-26.0051640.77
7572007.11.21 22:17buy3790.101.48710.00000.0000
7582007.11.21 22:19sell3800.101.48650.00000.0000
7592007.11.21 22:44sell3810.201.48550.00000.0000
7602007.11.22 00:30sell3820.301.48450.00000.0000
7612007.11.22 00:30close3790.101.48430.00000.0000-28.6551612.12
7622007.11.22 00:30close3800.101.48450.00000.000019.9151632.04
7632007.11.22 00:30close3810.201.48450.00000.000019.8351651.86
7642007.11.22 00:30close3820.301.48450.00000.00000.0051651.86
7652007.11.22 00:30sell3830.101.48430.00000.0000
7662007.11.22 00:32buy3840.101.48500.00000.0000
7672007.11.22 02:14buy3850.201.48600.00000.0000
7682007.11.22 04:16buy3860.301.48700.00000.0000
7692007.11.22 04:18close3840.101.48700.00000.000020.0051671.86
7702007.11.22 04:18close3850.201.48700.00000.000020.0051691.86
7712007.11.22 04:18close3860.301.48700.00000.00000.0051691.86
7722007.11.22 04:18close3830.101.48720.00000.0000-29.0051662.86
7732007.11.22 04:18buy3870.101.48720.00000.0000
7742007.11.22 04:18sell3880.101.48670.00000.0000
7752007.11.22 06:06sell3890.201.48560.00000.0000
7762007.11.22 08:47close3870.101.48450.00000.0000-27.0051635.86
7772007.11.22 08:47close3880.101.48470.00000.000020.0051655.86
7782007.11.22 08:47close3890.201.48470.00000.000018.0051673.86
7792007.11.22 08:47sell3900.101.48450.00000.0000
7802007.11.22 08:50buy3910.101.48440.00000.0000
7812007.11.22 08:51sell3920.201.48350.00000.0000
7822007.11.22 09:53buy3930.201.48560.00000.0000
7832007.11.22 10:19sell3940.301.48250.00000.0000
7842007.11.23 03:05buy3950.301.48660.00000.0000
7852007.11.23 03:20buy3960.401.48770.00000.0000
7862007.11.23 03:20buy3970.501.48900.00000.0000
7872007.11.23 03:20buy3980.601.49010.00000.0000
7882007.11.23 03:20close3910.101.49050.00000.000060.7851734.65
7892007.11.23 03:20close3930.201.49050.00000.000097.5751832.22
7902007.11.23 03:20close3950.301.49050.00000.0000117.0051949.22
7912007.11.23 03:20close3960.401.49050.00000.0000112.0052061.22
7922007.11.23 03:20close3970.501.49050.00000.000075.0052136.22
7932007.11.23 03:20close3980.601.49050.00000.000024.0052160.22
7942007.11.23 03:20close3900.101.49070.00000.0000-62.0352098.19
7952007.11.23 03:20close3920.201.49070.00000.0000-144.0651954.13
7962007.11.23 03:20close3940.301.49070.00000.0000-246.0951708.04
7972007.11.23 03:20buy3990.101.49070.00000.0000
7982007.11.23 03:23sell4000.101.48910.00000.0000
7992007.11.23 03:33buy4010.201.49170.00000.0000
8002007.11.23 03:51buy4020.301.49290.00000.0000
8012007.11.23 04:31close3990.101.49330.00000.000026.0051734.04
8022007.11.23 04:31close4010.201.49330.00000.000032.0051766.04
8032007.11.23 04:31close4020.301.49330.00000.000012.0051778.04
8042007.11.23 04:31close4000.101.49350.00000.0000-44.0051734.04
8052007.11.23 04:31buy4030.101.49350.00000.0000
8062007.11.23 04:32close4030.101.49470.00000.000012.0051746.04
8072007.11.23 04:32buy4040.101.49490.00000.0000
8082007.11.23 04:32buy4050.201.49600.00000.0000
8092007.11.23 04:32close4040.101.49610.00000.000012.0051758.04
8102007.11.23 04:32close4050.201.49610.00000.00002.0051760.04
8112007.11.23 04:32buy4060.101.49630.00000.0000
8122007.11.23 04:34sell4070.101.49540.00000.0000
8132007.11.23 04:39sell4080.201.49440.00000.0000
8142007.11.23 04:47sell4090.301.49340.00000.0000
8152007.11.23 05:44close4060.101.49310.00000.0000-32.0051728.04
8162007.11.23 05:44close4070.101.49330.00000.000021.0051749.04
8172007.11.23 05:44close4080.201.49330.00000.000022.0051771.04
8182007.11.23 05:44close4090.301.49330.00000.00003.0051774.04
8192007.11.23 05:44sell4100.101.49310.00000.0000
8202007.11.23 05:45buy4110.101.49380.00000.0000
8212007.11.23 06:31sell4120.201.49210.00000.0000
8222007.11.23 08:56sell4130.301.49110.00000.0000
8232007.11.23 08:57close4110.101.49090.00000.0000-29.0051745.04
8242007.11.23 08:57close4100.101.49110.00000.000020.0051765.04
8252007.11.23 08:57close4120.201.49110.00000.000020.0051785.04
8262007.11.23 08:57close4130.301.49110.00000.00000.0051785.04
8272007.11.23 08:57sell4140.101.49090.00000.0000
8282007.11.23 08:59buy4150.101.49090.00000.0000
8292007.11.23 09:13buy4160.201.49190.00000.0000
8302007.11.23 09:17sell4170.201.48990.00000.0000
8312007.11.23 09:35buy4180.301.49290.00000.0000
8322007.11.23 10:13sell4190.301.48890.00000.0000
8332007.11.23 10:14sell4200.401.48790.00000.0000
8342007.11.23 10:25sell4210.501.48690.00000.0000
8352007.11.23 10:25sell4220.601.48590.00000.0000
8362007.11.23 10:25close4150.101.48530.00000.0000-56.0051729.04
8372007.11.23 10:25close4160.201.48530.00000.0000-132.0051597.04
8382007.11.23 10:25close4180.301.48530.00000.0000-228.0051369.04
8392007.11.23 10:25close4140.101.48550.00000.000054.0051423.04
8402007.11.23 10:25close4170.201.48550.00000.000088.0051511.04
8412007.11.23 10:25close4190.301.48550.00000.0000102.0051613.04
8422007.11.23 10:25close4200.401.48550.00000.000096.0051709.04
8432007.11.23 10:25close4210.501.48550.00000.000070.0051779.04
8442007.11.23 10:25close4220.601.48550.00000.000024.0051803.04
8452007.11.23 10:25sell4230.101.48530.00000.0000
8462007.11.23 10:27buy4240.101.48680.00000.0000
8472007.11.23 10:31buy4250.201.48780.00000.0000
8482007.11.23 11:08sell4260.201.48200.00000.0000
8492007.11.23 11:23sell4270.301.48100.00000.0000
8502007.11.23 11:31sell4280.401.48000.00000.0000
8512007.11.23 12:26sell4290.501.47890.00000.0000
8522007.11.23 12:58close4240.101.47830.00000.0000-85.0051718.04
8532007.11.23 12:58close4250.201.47830.00000.0000-190.0051528.04
8542007.11.23 12:58close4230.101.47850.00000.000068.0051596.04
8552007.11.23 12:58close4260.201.47850.00000.000070.0051666.04
8562007.11.23 12:58close4270.301.47850.00000.000075.0051741.04
8572007.11.23 12:58close4280.401.47850.00000.000060.0051801.04
8582007.11.23 12:58close4290.501.47850.00000.000020.0051821.04
8592007.11.23 12:58sell4300.101.47830.00000.0000
8602007.11.23 13:00buy4310.101.47890.00000.0000
8612007.11.23 13:04buy4320.201.47990.00000.0000
8622007.11.23 13:18buy4330.301.48090.00000.0000
8632007.11.23 13:18close4310.101.48090.00000.000020.0051841.04
8642007.11.23 13:18close4320.201.48090.00000.000020.0051861.04
8652007.11.23 13:18close4330.301.48090.00000.00000.0051861.04
8662007.11.23 13:18close4300.101.48110.00000.0000-28.0051833.04
8672007.11.23 13:18buy4340.101.48110.00000.0000
8682007.11.23 13:20sell4350.101.48050.00000.0000
8692007.11.23 14:29buy4360.201.48210.00000.0000
8702007.11.23 16:51sell4370.201.47950.00000.0000
8712007.11.23 18:47buy4380.301.48310.00000.0000
8722007.11.26 09:36buy4390.401.48420.00000.0000
8732007.11.26 09:36close4340.101.48480.00000.000036.7851869.83
8742007.11.26 09:36close4360.201.48480.00000.000053.5751923.40
8752007.11.26 09:36close4380.301.48480.00000.000050.3551973.75
8762007.11.26 09:36close4390.401.48480.00000.000024.0051997.75
8772007.11.26 09:36close4350.101.48500.00000.0000-45.0351952.72
8782007.11.26 09:36close4370.201.48500.00000.0000-110.0651842.66
8792007.11.26 09:36buy4400.101.48500.00000.0000
8802007.11.26 09:39sell4410.101.48450.00000.0000
8812007.11.26 09:42buy4420.201.48600.00000.0000
8822007.11.26 09:44buy4430.301.48700.00000.0000
8832007.11.26 11:18close4400.101.48700.00000.000020.0051862.66
8842007.11.26 11:18close4420.201.48700.00000.000020.0051882.66
8852007.11.26 11:18close4430.301.48700.00000.00000.0051882.66
8862007.11.26 11:18close4410.101.48720.00000.0000-27.0051855.66
8872007.11.26 11:18buy4440.101.48720.00000.0000
8882007.11.26 11:20sell4450.101.48680.00000.0000
8892007.11.26 11:33sell4460.201.48580.00000.0000
8902007.11.26 13:25buy4470.201.48820.00000.0000
8912007.11.26 13:42sell4480.301.48470.00000.0000
8922007.11.26 14:03sell4490.401.48370.00000.0000
8932007.11.26 14:17close4440.101.48280.00000.0000-44.0051811.66
8942007.11.26 14:17close4470.201.48280.00000.0000-108.0051703.66
8952007.11.26 14:17close4450.101.48300.00000.000038.0051741.66
8962007.11.26 14:17close4460.201.48300.00000.000056.0051797.66
8972007.11.26 14:17close4480.301.48300.00000.000051.0051848.66
8982007.11.26 14:17close4490.401.48300.00000.000028.0051876.66
8992007.11.26 14:17sell4500.101.48280.00000.0000
9002007.11.26 14:21buy4510.101.48330.00000.0000
9012007.11.26 15:03buy4520.201.48440.00000.0000
9022007.11.26 18:21buy4530.301.48540.00000.0000
9032007.11.26 18:21close4510.101.48540.00000.000021.0051897.66
9042007.11.26 18:21close4520.201.48540.00000.000020.0051917.66
9052007.11.26 18:21close4530.301.48540.00000.00000.0051917.66
9062007.11.26 18:21close4500.101.48560.00000.0000-28.0051889.66
9072007.11.26 18:21buy4540.101.48560.00000.0000
9082007.11.26 18:25sell4550.101.48580.00000.0000
9092007.11.26 21:40buy4560.201.48660.00000.0000
9102007.11.26 22:09close4540.101.48730.00000.000017.0051906.66
9112007.11.26 22:09close4560.201.48730.00000.000014.0051920.66
9122007.11.26 22:09close4550.101.48750.00000.0000-17.0051903.66
9132007.11.26 22:09buy4570.101.48750.00000.0000
9142007.11.26 22:13sell4580.101.48770.00000.0000
9152007.11.26 22:37sell4590.201.48670.00000.0000
9162007.11.27 02:54close4570.101.48590.00000.0000-16.2251887.45
9172007.11.27 02:54close4580.101.48610.00000.000015.9751903.42
9182007.11.27 02:54close4590.201.48610.00000.000011.9451915.36
9192007.11.27 02:54sell4600.101.48590.00000.0000
9202007.11.27 02:56buy4610.101.48600.00000.0000
9212007.11.27 03:14buy4620.201.48700.00000.0000
9222007.11.27 05:24close4610.101.48780.00000.000018.0051933.36
9232007.11.27 05:24close4620.201.48780.00000.000016.0051949.36
9242007.11.27 05:24close4600.101.48800.00000.0000-21.0051928.36
9252007.11.27 05:24buy4630.101.48800.00000.0000
9262007.11.27 05:28sell4640.101.48760.00000.0000
9272007.11.27 05:43sell4650.201.48640.00000.0000
9282007.11.27 08:00sell4660.301.48540.00000.0000
9292007.11.27 08:04close4630.101.48520.00000.0000-28.0051900.36
9302007.11.27 08:04close4640.101.48540.00000.000022.0051922.36
9312007.11.27 08:04close4650.201.48540.00000.000020.0051942.36
9322007.11.27 08:04close4660.301.48540.00000.00000.0051942.36
9332007.11.27 08:04sell4670.101.48520.00000.0000
9342007.11.27 08:05buy4680.101.48550.00000.0000
9352007.11.27 08:34buy4690.201.48650.00000.0000
9362007.11.27 10:05sell4700.201.48340.00000.0000
9372007.11.27 10:26sell4710.301.48240.00000.0000
9382007.11.27 15:12buy4720.301.48750.00000.0000
9392007.11.27 15:17buy4730.401.48850.00000.0000
9402007.11.27 15:18buy4740.501.48950.00000.0000
9412007.11.27 15:30buy4750.601.49050.00000.0000
9422007.11.27 18:50sell4760.401.48140.00000.0000
9432007.11.28 09:18sell4770.501.48040.00000.0000
9442007.11.28 09:32sell4780.601.47930.00000.0000
9452007.11.28 09:35sell4790.701.47830.00000.0000
9462007.11.28 09:45sell4800.801.47730.00000.0000
9472007.11.28 10:16sell4810.901.47630.00000.0000
9482007.11.28 10:17sell4821.001.47530.00000.0000
9492007.11.28 10:31sell4831.101.47430.00000.0000
9502007.11.28 10:32sell4841.201.47330.00000.0000
9512007.11.28 10:51close4680.101.47220.00000.0000-133.2251809.14
9522007.11.28 10:51close4690.201.47220.00000.0000-286.4351522.71
9532007.11.28 10:51close4720.301.47220.00000.0000-459.6551063.06
9542007.11.28 10:51close4730.401.47220.00000.0000-652.8650410.20
9552007.11.28 10:51close4740.501.47220.00000.0000-866.0849544.12
9562007.11.28 10:51close4750.601.47220.00000.0000-1099.2948444.83
9572007.11.28 10:51close4670.101.47240.00000.0000127.9748572.80
9582007.11.28 10:51close4700.201.47240.00000.0000219.9448792.74
9592007.11.28 10:51close4710.301.47240.00000.0000299.9149092.65
9602007.11.28 10:51close4760.401.47240.00000.0000359.8849452.54
9612007.11.28 10:51close4770.501.47240.00000.0000400.0049852.54
9622007.11.28 10:51close4780.601.47240.00000.0000414.0050266.54
9632007.11.28 10:51close4790.701.47240.00000.0000413.0050679.54
9642007.11.28 10:51close4800.801.47240.00000.0000392.0051071.54
9652007.11.28 10:51close4810.901.47240.00000.0000351.0051422.54
9662007.11.28 10:51close4821.001.47240.00000.0000290.0051712.54
9672007.11.28 10:51close4831.101.47240.00000.0000209.0051921.54
9682007.11.28 10:51close4841.201.47240.00000.0000108.0052029.54
9692007.11.28 10:51sell4850.101.47220.00000.0000
9702007.11.28 10:53buy4860.101.47280.00000.0000
9712007.11.28 11:04buy4870.201.47380.00000.0000
9722007.11.28 11:34buy4880.301.47480.00000.0000
9732007.11.28 11:41close4860.101.47480.00000.000020.0052049.54
9742007.11.28 11:41close4870.201.47480.00000.000020.0052069.54
9752007.11.28 11:41close4880.301.47480.00000.00000.0052069.54
9762007.11.28 11:41close4850.101.47500.00000.0000-28.0052041.54
9772007.11.28 11:41buy4890.101.47500.00000.0000
9782007.11.28 11:41sell4900.101.47450.00000.0000
9792007.11.28 12:30sell4910.201.47340.00000.0000
9802007.11.28 12:39sell4920.301.47240.00000.0000
9812007.11.28 12:39close4890.101.47220.00000.0000-28.0052013.54
9822007.11.28 12:39close4900.101.47240.00000.000021.0052034.54
9832007.11.28 12:39close4910.201.47240.00000.000020.0052054.54
9842007.11.28 12:39close4920.301.47240.00000.00000.0052054.54
9852007.11.28 12:39sell4930.101.47220.00000.0000
9862007.11.28 12:39buy4940.101.47290.00000.0000
9872007.11.28 12:54buy4950.201.47390.00000.0000
9882007.11.28 13:17buy4960.301.47490.00000.0000
9892007.11.28 14:45sell4970.201.47120.00000.0000
9902007.11.28 15:24buy4980.401.47590.00000.0000
9912007.11.28 15:33close4940.101.47660.00000.000037.0052091.54
9922007.11.28 15:33close4950.201.47660.00000.000054.0052145.54
9932007.11.28 15:33close4960.301.47660.00000.000051.0052196.54
9942007.11.28 15:33close4980.401.47660.00000.000028.0052224.54
9952007.11.28 15:33close4930.101.47680.00000.0000-46.0052178.54
9962007.11.28 15:33close4970.201.47680.00000.0000-112.0052066.54
9972007.11.28 15:33buy4990.101.47680.00000.0000
9982007.11.28 15:35sell5000.101.47640.00000.0000
9992007.11.28 15:45sell5010.201.47540.00000.0000
10002007.11.28 18:16close4990.101.47430.00000.0000-25.0052041.54
10012007.11.28 18:16close5000.101.47450.00000.000019.0052060.54
10022007.11.28 18:16close5010.201.47450.00000.000018.0052078.54
10032007.11.28 18:16sell5020.101.47430.00000.0000
10042007.11.28 18:16buy5030.101.47500.00000.0000
10052007.11.28 19:07buy5040.201.47600.00000.0000
10062007.11.28 19:14buy5050.301.47700.00000.0000
10072007.11.28 19:28close5030.101.47700.00000.000020.0052098.54
10082007.11.28 19:28close5040.201.47700.00000.000020.0052118.54
10092007.11.28 19:28close5050.301.47700.00000.00000.0052118.54
10102007.11.28 19:28close5020.101.47720.00000.0000-29.0052089.54
10112007.11.28 19:28buy5060.101.47720.00000.0000
10122007.11.28 19:35sell5070.101.47730.00000.0000
10132007.11.28 20:43buy5080.201.47820.00000.0000
10142007.11.28 20:57close5060.101.47880.00000.000016.0052105.54
10152007.11.28 20:57close5080.201.47880.00000.000012.0052117.54
10162007.11.28 20:57close5070.101.47900.00000.0000-17.0052100.54
10172007.11.28 20:57buy5090.101.47900.00000.0000
10182007.11.28 20:58sell5100.101.47870.00000.0000
10192007.11.28 21:00buy5110.201.48000.00000.0000
10202007.11.28 21:14close5090.101.48080.00000.000018.0052118.54
10212007.11.28 21:14close5110.201.48080.00000.000016.0052134.54
10222007.11.28 21:14close5100.101.48100.00000.0000-23.0052111.54
10232007.11.28 21:14buy5120.101.48100.00000.0000
10242007.11.28 21:18sell5130.101.48140.00000.0000
10252007.11.28 21:27buy5140.201.48220.00000.0000
10262007.11.28 21:31close5120.101.48270.00000.000017.0052128.54
10272007.11.28 21:31close5140.201.48270.00000.000010.0052138.54
10282007.11.28 21:31close5130.101.48290.00000.0000-15.0052123.54
10292007.11.28 21:31buy5150.101.48290.00000.0000
10302007.11.28 21:33buy5160.201.48390.00000.0000
10312007.11.28 21:33close5150.101.48410.00000.000012.0052135.54
10322007.11.28 21:33close5160.201.48410.00000.00004.0052139.54
10332007.11.28 21:33buy5170.101.48430.00000.0000
10342007.11.28 21:35sell5180.101.48390.00000.0000
10352007.11.28 21:40buy5190.201.48530.00000.0000
10362007.11.28 22:50sell5200.201.48290.00000.0000
10372007.11.29 03:07sell5210.301.48190.00000.0000
10382007.11.29 03:20sell5220.401.48080.00000.0000
10392007.11.29 09:09close5170.101.47990.00000.0000-44.6552094.89
10402007.11.29 09:09close5190.201.47990.00000.0000-109.2951985.60
10412007.11.29 09:09close5180.101.48010.00000.000037.9152023.51
10422007.11.29 09:09close5200.201.48010.00000.000055.8352079.34
10432007.11.29 09:09close5210.301.48010.00000.000054.0052133.34
10442007.11.29 09:09close5220.401.48010.00000.000028.0052161.34
10452007.11.29 09:09sell5230.101.47990.00000.0000
10462007.11.29 09:13buy5240.101.48000.00000.0000
10472007.11.29 09:23buy5250.201.48120.00000.0000
10482007.11.29 09:35close5240.101.48200.00000.000020.0052181.34
10492007.11.29 09:35close5250.201.48200.00000.000016.0052197.34
10502007.11.29 09:35close5230.101.48220.00000.0000-23.0052174.34
10512007.11.29 09:35buy5260.101.48220.00000.0000
10522007.11.29 09:37sell5270.101.48200.00000.0000
10532007.11.29 09:47buy5280.201.48320.00000.0000
10542007.11.29 09:59sell5290.201.48100.00000.0000
10552007.11.29 10:02sell5300.301.48000.00000.0000
10562007.11.29 10:07sell5310.401.47880.00000.0000
10572007.11.29 10:08close5260.101.47810.00000.0000-41.0052133.34
10582007.11.29 10:08close5280.201.47810.00000.0000-102.0052031.34
10592007.11.29 10:08close5270.101.47830.00000.000037.0052068.34
10602007.11.29 10:08close5290.201.47830.00000.000054.0052122.34
10612007.11.29 10:08close5300.301.47830.00000.000051.0052173.34
10622007.11.29 10:08close5310.401.47830.00000.000020.0052193.34
10632007.11.29 10:08sell5320.101.47810.00000.0000
10642007.11.29 10:10sell5330.201.47700.00000.0000
10652007.11.29 10:12buy5340.101.47800.00000.0000
10662007.11.29 10:18close5340.101.47620.00000.0000-18.0052175.34
10672007.11.29 10:18close5320.101.47640.00000.000017.0052192.34
10682007.11.29 10:18close5330.201.47640.00000.000012.0052204.34
10692007.11.29 10:18sell5350.101.47620.00000.0000
10702007.11.29 10:19sell5360.201.47520.00000.0000
10712007.11.29 10:21buy5370.101.47600.00000.0000
10722007.11.29 10:31close5370.101.47420.00000.0000-18.0052186.34
10732007.11.29 10:31close5350.101.47440.00000.000018.0052204.34
10742007.11.29 10:31close5360.201.47440.00000.000016.0052220.34
10752007.11.29 10:31sell5380.101.47420.00000.0000
10762007.11.29 10:31sell5390.201.47320.00000.0000
10772007.11.29 10:31close5380.101.47310.00000.000011.0052231.34
10782007.11.29 10:31close5390.201.47310.00000.00002.0052233.34
10792007.11.29 10:31sell5400.101.47290.00000.0000
10802007.11.29 10:33buy5410.101.47420.00000.0000
10812007.11.29 10:50buy5420.201.47520.00000.0000
10822007.11.29 17:18buy5430.301.47620.00000.0000
10832007.11.29 17:18close5410.101.47640.00000.000022.0052255.34
10842007.11.29 17:18close5420.201.47640.00000.000024.0052279.34
10852007.11.29 17:18close5430.301.47640.00000.00006.0052285.34
10862007.11.29 17:18close5400.101.47660.00000.0000-37.0052248.34
10872007.11.29 17:18buy5440.101.47660.00000.0000
10882007.11.29 17:19buy5450.201.47760.00000.0000
10892007.11.29 17:19close5440.101.47770.00000.000011.0052259.34
10902007.11.29 17:19close5450.201.47770.00000.00002.0052261.34
10912007.11.29 17:19buy5460.101.47790.00000.0000
10922007.11.29 17:22sell5470.101.47720.00000.0000
10932007.11.29 19:17sell5480.201.47620.00000.0000
10942007.11.29 19:37sell5490.301.47520.00000.0000
10952007.11.29 19:38close5460.101.47500.00000.0000-29.0052232.34
10962007.11.29 19:38close5470.101.47520.00000.000020.0052252.34
10972007.11.29 19:38close5480.201.47520.00000.000020.0052272.34
10982007.11.29 19:38close5490.301.47520.00000.00000.0052272.34
10992007.11.29 19:38sell5500.101.47500.00000.0000
11002007.11.29 19:42buy5510.101.47530.00000.0000
11012007.11.29 19:59buy5520.201.47630.00000.0000
11022007.11.29 22:49sell5530.201.47400.00000.0000
11032007.11.29 23:59close at stop5530.201.47450.00000.0000-10.0052262.34
11042007.11.29 23:59close at stop5520.201.47430.00000.0000-40.0052222.34
11052007.11.29 23:59close at stop5510.101.47430.00000.0000-10.0052212.34
11062007.11.29 23:59close at stop5500.101.47450.00000.00005.0052217.34