|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2004.11.03 00:00 - 2007.12.31 00:00 (2004.07.01 - 2008.01.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=887453; Lots=0.01; MoneyManagement=true; UseFreeMargin=20; AccountType=1; Leverage=100; UseFilter_200SMA=true;
|Bars in test
|922
|Ticks modelled
|3968977
|Modelling quality
|80.25%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|334.90
|Gross profit
|21528.70
|Gross loss
|-21193.80
|Profit factor
|1.02
|Expected payoff
|1.59
|Absolute drawdown
|1137.70
|Maximal drawdown
|9710.70 (52.28%)
|Relative drawdown
|52.28% (9710.70)
|Total trades
|210
|Short positions (won %)
|125 (42.40%)
|Long positions (won %)
|85 (70.59%)
|Profit trades (% of total)
|113 (53.81%)
|Loss trades (% of total)
|97 (46.19%)
|Largest
|profit trade
|1732.20
|loss trade
|-499.50
|Average
|profit trade
|190.52
|loss trade
|-218.49
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|30 (6532.00)
|consecutive losses (loss in money)
|14 (-3037.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6532.00 (30)
|consecutive loss (count of losses)
|-4491.00 (10)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.04.11 00:00
|buy
|1
|0.30
|1.2930
|1.2830
|1.2980
|2
|2005.04.11 00:00
|buy
|2
|0.30
|1.2930
|1.2830
|1.3030
|3
|2005.04.11 00:00
|buy
|3
|0.30
|1.2930
|1.2830
|1.3080
|4
|2005.04.11 00:00
|buy
|4
|0.30
|1.2930
|1.2830
|1.3130
|5
|2005.04.11 00:00
|buy
|5
|0.30
|1.2930
|1.2830
|0.0000
|6
|2005.04.11 13:22
|t/p
|1
|0.30
|1.2980
|1.2830
|1.2980
|150.00
|10150.00
|7
|2005.04.11 13:22
|modify
|2
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3030
|8
|2005.04.11 13:22
|modify
|3
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3080
|9
|2005.04.11 13:22
|modify
|4
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3130
|10
|2005.04.11 13:22
|modify
|5
|0.30
|1.2930
|1.2930
|0.0000
|11
|2005.04.12 14:49
|s/l
|2
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3030
|0.30
|10150.30
|12
|2005.04.12 14:49
|s/l
|3
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3080
|0.30
|10150.60
|13
|2005.04.12 14:49
|s/l
|4
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3130
|0.30
|10150.90
|14
|2005.04.12 14:49
|s/l
|5
|0.30
|1.2930
|1.2930
|0.0000
|0.30
|10151.20
|15
|2005.04.28 00:00
|sell
|6
|0.30
|1.2922
|1.3022
|1.2872
|16
|2005.04.28 00:00
|sell
|7
|0.30
|1.2922
|1.3022
|1.2822
|17
|2005.04.28 00:00
|sell
|8
|0.30
|1.2922
|1.3022
|1.2772
|18
|2005.04.28 00:00
|sell
|9
|0.30
|1.2922
|1.3022
|1.2722
|19
|2005.04.28 00:00
|sell
|10
|0.30
|1.2922
|1.3022
|0.0000
|20
|2005.04.29 19:25
|t/p
|6
|0.30
|1.2872
|1.3022
|1.2872
|149.40
|10300.60
|21
|2005.04.29 19:25
|modify
|7
|0.30
|1.2922
|1.2922
|1.2822
|22
|2005.04.29 19:25
|modify
|8
|0.30
|1.2922
|1.2922
|1.2772
|23
|2005.04.29 19:25
|modify
|9
|0.30
|1.2922
|1.2922
|1.2722
|24
|2005.04.29 19:25
|modify
|10
|0.30
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|25
|2005.05.04 03:36
|s/l
|7
|0.30
|1.2922
|1.2922
|1.2822
|-2.40
|10298.20
|26
|2005.05.04 03:36
|s/l
|8
|0.30
|1.2922
|1.2922
|1.2772
|-2.40
|10295.80
|27
|2005.05.04 03:36
|s/l
|9
|0.30
|1.2922
|1.2922
|1.2722
|-2.40
|10293.40
|28
|2005.05.04 03:36
|s/l
|10
|0.30
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|-2.40
|10291.00
|29
|2005.05.11 00:00
|sell
|11
|0.30
|1.2875
|1.2975
|1.2825
|30
|2005.05.11 00:00
|sell
|12
|0.30
|1.2875
|1.2975
|1.2775
|31
|2005.05.11 00:00
|sell
|13
|0.30
|1.2875
|1.2975
|1.2725
|32
|2005.05.11 00:00
|sell
|14
|0.30
|1.2875
|1.2975
|1.2675
|33
|2005.05.11 00:00
|sell
|15
|0.30
|1.2875
|1.2975
|0.0000
|34
|2005.05.11 14:30
|t/p
|11
|0.30
|1.2825
|1.2975
|1.2825
|150.00
|10441.00
|35
|2005.05.11 14:31
|modify
|12
|0.30
|1.2875
|1.2875
|1.2775
|36
|2005.05.11 14:31
|modify
|13
|0.30
|1.2875
|1.2875
|1.2725
|37
|2005.05.11 14:31
|modify
|14
|0.30
|1.2875
|1.2875
|1.2675
|38
|2005.05.11 14:31
|modify
|15
|0.30
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|39
|2005.05.12 08:34
|t/p
|12
|0.30
|1.2775
|1.2875
|1.2775
|298.20
|10739.20
|40
|2005.05.12 14:30
|t/p
|13
|0.30
|1.2725
|1.2875
|1.2725
|448.20
|11187.40
|41
|2005.05.12 23:03
|t/p
|14
|0.30
|1.2675
|1.2875
|1.2675
|598.20
|11785.60
|42
|2005.06.08 02:52
|close
|15
|0.30
|1.2292
|1.2875
|0.0000
|1732.20
|13517.80
|43
|2005.06.08 02:52
|buy
|16
|0.40
|1.2292
|1.2192
|1.2342
|44
|2005.06.08 02:52
|buy
|17
|0.40
|1.2292
|1.2192
|1.2392
|45
|2005.06.08 02:52
|buy
|18
|0.40
|1.2292
|1.2192
|1.2442
|46
|2005.06.08 02:52
|buy
|19
|0.40
|1.2292
|1.2192
|1.2492
|47
|2005.06.08 02:52
|buy
|20
|0.40
|1.2292
|1.2192
|0.0000
|48
|2005.06.08 17:46
|t/p
|16
|0.40
|1.2342
|1.2192
|1.2342
|200.00
|13717.80
|49
|2005.06.08 17:46
|modify
|17
|0.40
|1.2292
|1.2292
|1.2392
|50
|2005.06.08 17:46
|modify
|18
|0.40
|1.2292
|1.2292
|1.2442
|51
|2005.06.08 17:46
|modify
|19
|0.40
|1.2292
|1.2292
|1.2492
|52
|2005.06.08 17:46
|modify
|20
|0.40
|1.2292
|1.2292
|0.0000
|53
|2005.06.08 18:37
|s/l
|17
|0.40
|1.2292
|1.2292
|1.2392
|0.00
|13717.80
|54
|2005.06.08 18:37
|s/l
|18
|0.40
|1.2292
|1.2292
|1.2442
|0.00
|13717.80
|55
|2005.06.08 18:37
|s/l
|19
|0.40
|1.2292
|1.2292
|1.2492
|0.00
|13717.80
|56
|2005.06.08 18:37
|s/l
|20
|0.40
|1.2292
|1.2292
|0.0000
|0.00
|13717.80
|57
|2005.06.17 09:32
|buy
|21
|0.40
|1.2138
|1.2038
|1.2188
|58
|2005.06.17 09:32
|buy
|22
|0.40
|1.2138
|1.2038
|1.2238
|59
|2005.06.17 09:32
|buy
|23
|0.40
|1.2138
|1.2038
|1.2288
|60
|2005.06.17 09:32
|buy
|24
|0.40
|1.2138
|1.2038
|1.2338
|61
|2005.06.17 09:32
|buy
|25
|0.40
|1.2138
|1.2038
|0.0000
|62
|2005.06.17 13:22
|t/p
|21
|0.40
|1.2188
|1.2038
|1.2188
|200.00
|13917.80
|63
|2005.06.17 13:22
|modify
|22
|0.40
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|64
|2005.06.17 13:22
|modify
|23
|0.40
|1.2138
|1.2138
|1.2288
|65
|2005.06.17 13:22
|modify
|24
|0.40
|1.2138
|1.2138
|1.2338
|66
|2005.06.17 13:22
|modify
|25
|0.40
|1.2138
|1.2138
|0.0000
|67
|2005.06.17 17:18
|t/p
|22
|0.40
|1.2238
|1.2138
|1.2238
|400.00
|14317.80
|68
|2005.06.20 15:49
|s/l
|23
|0.40
|1.2138
|1.2138
|1.2288
|0.40
|14318.20
|69
|2005.06.20 15:49
|s/l
|24
|0.40
|1.2138
|1.2138
|1.2338
|0.40
|14318.60
|70
|2005.06.20 15:49
|s/l
|25
|0.40
|1.2138
|1.2138
|0.0000
|0.40
|14319.00
|71
|2005.07.11 04:01
|buy
|26
|0.40
|1.1978
|1.1878
|1.2028
|72
|2005.07.11 04:01
|buy
|27
|0.40
|1.1978
|1.1878
|1.2078
|73
|2005.07.11 04:01
|buy
|28
|0.40
|1.1978
|1.1878
|1.2128
|74
|2005.07.11 04:01
|buy
|29
|0.40
|1.1978
|1.1878
|1.2178
|75
|2005.07.11 04:01
|buy
|30
|0.40
|1.1978
|1.1878
|0.0000
|76
|2005.07.11 16:20
|t/p
|26
|0.40
|1.2028
|1.1878
|1.2028
|200.00
|14519.00
|77
|2005.07.11 16:20
|modify
|27
|0.40
|1.1978
|1.1978
|1.2078
|78
|2005.07.11 16:20
|modify
|28
|0.40
|1.1978
|1.1978
|1.2128
|79
|2005.07.11 16:20
|modify
|29
|0.40
|1.1978
|1.1978
|1.2178
|80
|2005.07.11 16:20
|modify
|30
|0.40
|1.1978
|1.1978
|0.0000
|81
|2005.07.11 17:20
|t/p
|27
|0.40
|1.2078
|1.1978
|1.2078
|400.00
|14919.00
|82
|2005.07.12 04:25
|t/p
|28
|0.40
|1.2128
|1.1978
|1.2128
|600.40
|15519.40
|83
|2005.07.12 09:21
|t/p
|29
|0.40
|1.2178
|1.1978
|1.2178
|800.40
|16319.80
|84
|2005.07.19 09:34
|s/l
|30
|0.40
|1.1978
|1.1978
|0.0000
|3.20
|16323.00
|85
|2005.07.21 00:00
|buy
|31
|0.50
|1.2152
|1.2052
|1.2202
|86
|2005.07.21 00:00
|buy
|32
|0.50
|1.2152
|1.2052
|1.2252
|87
|2005.07.21 00:00
|buy
|33
|0.50
|1.2152
|1.2052
|1.2302
|88
|2005.07.21 00:00
|buy
|34
|0.50
|1.2152
|1.2052
|1.2352
|89
|2005.07.21 00:00
|buy
|35
|0.50
|1.2152
|1.2052
|0.0000
|90
|2005.07.21 13:27
|t/p
|31
|0.50
|1.2202
|1.2052
|1.2202
|250.00
|16573.00
|91
|2005.07.21 13:27
|modify
|32
|0.50
|1.2152
|1.2152
|1.2252
|92
|2005.07.21 13:27
|modify
|33
|0.50
|1.2152
|1.2152
|1.2302
|93
|2005.07.21 13:27
|modify
|34
|0.50
|1.2152
|1.2152
|1.2352
|94
|2005.07.21 13:27
|modify
|35
|0.50
|1.2152
|1.2152
|0.0000
|95
|2005.07.21 15:52
|s/l
|32
|0.50
|1.2152
|1.2152
|1.2252
|0.00
|16573.00
|96
|2005.07.21 15:52
|s/l
|33
|0.50
|1.2152
|1.2152
|1.2302
|0.00
|16573.00
|97
|2005.07.21 15:52
|s/l
|34
|0.50
|1.2152
|1.2152
|1.2352
|0.00
|16573.00
|98
|2005.07.21 15:52
|s/l
|35
|0.50
|1.2152
|1.2152
|0.0000
|0.00
|16573.00
|99
|2005.07.21 15:53
|buy
|36
|0.50
|1.2152
|1.2052
|1.2202
|100
|2005.07.21 15:53
|buy
|37
|0.50
|1.2152
|1.2052
|1.2252
|101
|2005.07.21 15:53
|buy
|38
|0.50
|1.2152
|1.2052
|1.2302
|102
|2005.07.21 15:53
|buy
|39
|0.50
|1.2152
|1.2052
|1.2352
|103
|2005.07.21 15:53
|buy
|40
|0.50
|1.2152
|1.2052
|0.0000
|104
|2005.07.21 19:42
|t/p
|36
|0.50
|1.2202
|1.2052
|1.2202
|250.00
|16823.00
|105
|2005.07.21 19:42
|modify
|37
|0.50
|1.2152
|1.2152
|1.2252
|106
|2005.07.21 19:42
|modify
|38
|0.50
|1.2152
|1.2152
|1.2302
|107
|2005.07.21 19:42
|modify
|39
|0.50
|1.2152
|1.2152
|1.2352
|108
|2005.07.21 19:42
|modify
|40
|0.50
|1.2152
|1.2152
|0.0000
|109
|2005.07.21 21:21
|s/l
|37
|0.50
|1.2152
|1.2152
|1.2252
|0.00
|16823.00
|110
|2005.07.21 21:21
|s/l
|38
|0.50
|1.2152
|1.2152
|1.2302
|0.00
|16823.00
|111
|2005.07.21 21:21
|s/l
|39
|0.50
|1.2152
|1.2152
|1.2352
|0.00
|16823.00
|112
|2005.07.21 21:21
|s/l
|40
|0.50
|1.2152
|1.2152
|0.0000
|0.00
|16823.00
|113
|2005.07.21 21:21
|buy
|41
|0.50
|1.2153
|1.2053
|1.2203
|114
|2005.07.21 21:21
|buy
|42
|0.50
|1.2153
|1.2053
|1.2253
|115
|2005.07.21 21:21
|buy
|43
|0.50
|1.2153
|1.2053
|1.2303
|116
|2005.07.21 21:21
|buy
|44
|0.50
|1.2153
|1.2053
|1.2353
|117
|2005.07.21 21:21
|buy
|45
|0.50
|1.2153
|1.2053
|0.0000
|118
|2005.07.22 18:18
|s/l
|41
|0.50
|1.2053
|1.2053
|1.2203
|-499.50
|16323.50
|119
|2005.07.22 18:18
|s/l
|42
|0.50
|1.2053
|1.2053
|1.2253
|-499.50
|15824.00
|120
|2005.07.22 18:18
|s/l
|43
|0.50
|1.2053
|1.2053
|1.2303
|-499.50
|15324.50
|121
|2005.07.22 18:18
|s/l
|44
|0.50
|1.2053
|1.2053
|1.2353
|-499.50
|14825.00
|122
|2005.07.22 18:18
|s/l
|45
|0.50
|1.2053
|1.2053
|0.0000
|-499.50
|14325.50
|123
|2005.08.01 00:02
|buy
|46
|0.40
|1.2123
|1.2023
|1.2173
|124
|2005.08.01 00:02
|buy
|47
|0.40
|1.2123
|1.2023
|1.2223
|125
|2005.08.01 00:02
|buy
|48
|0.40
|1.2123
|1.2023
|1.2273
|126
|2005.08.01 00:02
|buy
|49
|0.40
|1.2123
|1.2023
|1.2323
|127
|2005.08.01 00:02
|buy
|50
|0.40
|1.2123
|1.2023
|0.0000
|128
|2005.08.01 04:36
|t/p
|46
|0.40
|1.2173
|1.2023
|1.2173
|200.00
|14525.50
|129
|2005.08.01 04:36
|modify
|47
|0.40
|1.2123
|1.2123
|1.2223
|130
|2005.08.01 04:36
|modify
|48
|0.40
|1.2123
|1.2123
|1.2273
|131
|2005.08.01 04:36
|modify
|49
|0.40
|1.2123
|1.2123
|1.2323
|132
|2005.08.01 04:36
|modify
|50
|0.40
|1.2123
|1.2123
|0.0000
|133
|2005.08.01 12:36
|t/p
|47
|0.40
|1.2223
|1.2123
|1.2223
|400.00
|14925.50
|134
|2005.08.03 11:03
|t/p
|48
|0.40
|1.2273
|1.2123
|1.2273
|600.80
|15526.30
|135
|2005.08.03 14:23
|t/p
|49
|0.40
|1.2323
|1.2123
|1.2323
|800.80
|16327.10
|136
|2005.08.19 09:50
|s/l
|50
|0.40
|1.2123
|1.2123
|0.0000
|8.00
|16335.10
|137
|2005.08.26 00:02
|buy
|51
|0.50
|1.2300
|1.2200
|1.2350
|138
|2005.08.26 00:02
|buy
|52
|0.50
|1.2300
|1.2200
|1.2400
|139
|2005.08.26 00:02
|buy
|53
|0.50
|1.2300
|1.2200
|1.2450
|140
|2005.08.26 00:02
|buy
|54
|0.50
|1.2300
|1.2200
|1.2500
|141
|2005.08.26 00:02
|buy
|55
|0.50
|1.2300
|1.2200
|0.0000
|142
|2005.08.30 11:54
|s/l
|51
|0.50
|1.2200
|1.2200
|1.2350
|-499.00
|15836.10
|143
|2005.08.30 11:54
|s/l
|52
|0.50
|1.2200
|1.2200
|1.2400
|-499.00
|15337.10
|144
|2005.08.30 11:54
|s/l
|53
|0.50
|1.2200
|1.2200
|1.2450
|-499.00
|14838.10
|145
|2005.08.30 11:54
|s/l
|54
|0.50
|1.2200
|1.2200
|1.2500
|-499.00
|14339.10
|146
|2005.08.30 11:54
|s/l
|55
|0.50
|1.2200
|1.2200
|0.0000
|-499.00
|13840.10
|147
|2005.10.06 18:40
|buy
|56
|0.40
|1.2153
|1.2053
|1.2203
|148
|2005.10.06 18:40
|buy
|57
|0.40
|1.2153
|1.2053
|1.2253
|149
|2005.10.06 18:40
|buy
|58
|0.40
|1.2153
|1.2053
|1.2303
|150
|2005.10.06 18:40
|buy
|59
|0.40
|1.2153
|1.2053
|1.2353
|151
|2005.10.06 18:40
|buy
|60
|0.40
|1.2153
|1.2053
|0.0000
|152
|2005.10.10 16:00
|s/l
|56
|0.40
|1.2053
|1.2053
|1.2203
|-399.20
|13440.90
|153
|2005.10.10 16:00
|s/l
|57
|0.40
|1.2053
|1.2053
|1.2253
|-399.20
|13041.70
|154
|2005.10.10 16:00
|s/l
|58
|0.40
|1.2053
|1.2053
|1.2303
|-399.20
|12642.50
|155
|2005.10.10 16:00
|s/l
|59
|0.40
|1.2053
|1.2053
|1.2353
|-399.20
|12243.30
|156
|2005.10.10 16:00
|s/l
|60
|0.40
|1.2053
|1.2053
|0.0000
|-399.20
|11844.10
|157
|2005.11.18 00:00
|buy
|61
|0.40
|1.1744
|1.1644
|1.1794
|158
|2005.11.18 00:00
|buy
|62
|0.40
|1.1744
|1.1644
|1.1844
|159
|2005.11.18 00:00
|buy
|63
|0.40
|1.1744
|1.1644
|1.1894
|160
|2005.11.18 00:00
|buy
|64
|0.40
|1.1744
|1.1644
|1.1944
|161
|2005.11.18 00:00
|buy
|65
|0.40
|1.1744
|1.1644
|0.0000
|162
|2005.11.21 09:22
|t/p
|61
|0.40
|1.1794
|1.1644
|1.1794
|200.40
|12044.50
|163
|2005.11.21 09:22
|modify
|62
|0.40
|1.1744
|1.1744
|1.1844
|164
|2005.11.21 09:22
|modify
|63
|0.40
|1.1744
|1.1744
|1.1894
|165
|2005.11.21 09:22
|modify
|64
|0.40
|1.1744
|1.1744
|1.1944
|166
|2005.11.21 09:22
|modify
|65
|0.40
|1.1744
|1.1744
|0.0000
|167
|2005.11.21 16:59
|s/l
|62
|0.40
|1.1744
|1.1744
|1.1844
|0.40
|12044.90
|168
|2005.11.21 16:59
|s/l
|63
|0.40
|1.1744
|1.1744
|1.1894
|0.40
|12045.30
|169
|2005.11.21 16:59
|s/l
|64
|0.40
|1.1744
|1.1744
|1.1944
|0.40
|12045.70
|170
|2005.11.21 16:59
|s/l
|65
|0.40
|1.1744
|1.1744
|0.0000
|0.40
|12046.10
|171
|2005.12.06 00:00
|buy
|66
|0.40
|1.1792
|1.1692
|1.1842
|172
|2005.12.06 00:00
|buy
|67
|0.40
|1.1792
|1.1692
|1.1892
|173
|2005.12.06 00:00
|buy
|68
|0.40
|1.1792
|1.1692
|1.1942
|174
|2005.12.06 00:00
|buy
|69
|0.40
|1.1792
|1.1692
|1.1992
|175
|2005.12.06 00:00
|buy
|70
|0.40
|1.1792
|1.1692
|0.0000
|176
|2005.12.08 17:21
|t/p
|66
|0.40
|1.1842
|1.1692
|1.1842
|201.60
|12247.70
|177
|2005.12.08 17:21
|modify
|67
|0.40
|1.1792
|1.1792
|1.1892
|178
|2005.12.08 17:21
|modify
|68
|0.40
|1.1792
|1.1792
|1.1942
|179
|2005.12.08 17:21
|modify
|69
|0.40
|1.1792
|1.1792
|1.1992
|180
|2005.12.08 17:21
|modify
|70
|0.40
|1.1792
|1.1792
|0.0000
|181
|2005.12.09 01:43
|s/l
|67
|0.40
|1.1792
|1.1792
|1.1892
|2.00
|12249.70
|182
|2005.12.09 01:43
|s/l
|68
|0.40
|1.1792
|1.1792
|1.1942
|2.00
|12251.70
|183
|2005.12.09 01:43
|s/l
|69
|0.40
|1.1792
|1.1792
|1.1992
|2.00
|12253.70
|184
|2005.12.09 01:43
|s/l
|70
|0.40
|1.1792
|1.1792
|0.0000
|2.00
|12255.70
|185
|2006.01.04 00:00
|buy
|71
|0.40
|1.2013
|1.1913
|1.2063
|186
|2006.01.04 00:00
|buy
|72
|0.40
|1.2013
|1.1913
|1.2113
|187
|2006.01.04 00:00
|buy
|73
|0.40
|1.2013
|1.1913
|1.2163
|188
|2006.01.04 00:00
|buy
|74
|0.40
|1.2013
|1.1913
|1.2213
|189
|2006.01.04 00:00
|buy
|75
|0.40
|1.2013
|1.1913
|0.0000
|190
|2006.01.04 03:07
|t/p
|71
|0.40
|1.2063
|1.1913
|1.2063
|200.00
|12455.70
|191
|2006.01.04 03:07
|modify
|72
|0.40
|1.2013
|1.2013
|1.2113
|192
|2006.01.04 03:07
|modify
|73
|0.40
|1.2013
|1.2013
|1.2163
|193
|2006.01.04 03:07
|modify
|74
|0.40
|1.2013
|1.2013
|1.2213
|194
|2006.01.04 03:07
|modify
|75
|0.40
|1.2013
|1.2013
|0.0000
|195
|2006.01.04 18:23
|t/p
|72
|0.40
|1.2113
|1.2013
|1.2113
|400.00
|12855.70
|196
|2006.01.06 14:51
|t/p
|73
|0.40
|1.2163
|1.2013
|1.2163
|601.60
|13457.30
|197
|2006.01.12 16:07
|s/l
|74
|0.40
|1.2013
|1.2013
|1.2213
|4.00
|13461.30
|198
|2006.01.12 16:07
|s/l
|75
|0.40
|1.2013
|1.2013
|0.0000
|4.00
|13465.30
|199
|2006.01.24 00:00
|buy
|76
|0.40
|1.2298
|1.2198
|1.2348
|200
|2006.01.24 00:00
|buy
|77
|0.40
|1.2298
|1.2198
|1.2398
|201
|2006.01.24 00:00
|buy
|78
|0.40
|1.2298
|1.2198
|1.2448
|202
|2006.01.24 00:00
|buy
|79
|0.40
|1.2298
|1.2198
|1.2498
|203
|2006.01.24 00:00
|buy
|80
|0.40
|1.2298
|1.2198
|0.0000
|204
|2006.01.26 23:30
|s/l
|76
|0.40
|1.2198
|1.2198
|1.2348
|-398.40
|13066.90
|205
|2006.01.26 23:30
|s/l
|77
|0.40
|1.2198
|1.2198
|1.2398
|-398.40
|12668.50
|206
|2006.01.26 23:30
|s/l
|78
|0.40
|1.2198
|1.2198
|1.2448
|-398.40
|12270.10
|207
|2006.01.26 23:30
|s/l
|79
|0.40
|1.2198
|1.2198
|1.2498
|-398.40
|11871.70
|208
|2006.01.26 23:30
|s/l
|80
|0.40
|1.2198
|1.2198
|0.0000
|-398.40
|11473.30
|209
|2006.01.30 00:00
|sell
|81
|0.30
|1.2103
|1.2203
|1.2053
|210
|2006.01.30 00:00
|sell
|82
|0.30
|1.2103
|1.2203
|1.2003
|211
|2006.01.30 00:00
|sell
|83
|0.30
|1.2103
|1.2203
|1.1953
|212
|2006.01.30 00:00
|sell
|84
|0.30
|1.2103
|1.2203
|1.1903
|213
|2006.01.30 00:00
|sell
|85
|0.30
|1.2103
|1.2203
|0.0000
|214
|2006.02.01 20:22
|t/p
|81
|0.30
|1.2053
|1.2203
|1.2053
|148.80
|11622.10
|215
|2006.02.01 20:22
|modify
|82
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.2003
|216
|2006.02.01 20:22
|modify
|83
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.1953
|217
|2006.02.01 20:22
|modify
|84
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.1903
|218
|2006.02.01 20:22
|modify
|85
|0.30
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|219
|2006.02.02 17:27
|s/l
|82
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.2003
|-3.00
|11619.10
|220
|2006.02.02 17:27
|s/l
|83
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.1953
|-3.00
|11616.10
|221
|2006.02.02 17:27
|s/l
|84
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.1903
|-3.00
|11613.10
|222
|2006.02.02 17:27
|s/l
|85
|0.30
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|-3.00
|11610.10
|223
|2006.02.27 00:21
|sell
|86
|0.30
|1.1838
|1.1938
|1.1788
|224
|2006.02.27 00:21
|sell
|87
|0.30
|1.1838
|1.1938
|1.1738
|225
|2006.02.27 00:21
|sell
|88
|0.30
|1.1838
|1.1938
|1.1688
|226
|2006.02.27 00:21
|sell
|89
|0.30
|1.1838
|1.1938
|1.1638
|227
|2006.02.27 00:21
|sell
|90
|0.30
|1.1838
|1.1938
|0.0000
|228
|2006.02.28 19:54
|s/l
|86
|0.30
|1.1938
|1.1938
|1.1788
|-300.60
|11309.50
|229
|2006.02.28 19:54
|s/l
|87
|0.30
|1.1938
|1.1938
|1.1738
|-300.60
|11008.90
|230
|2006.02.28 19:54
|s/l
|88
|0.30
|1.1938
|1.1938
|1.1688
|-300.60
|10708.30
|231
|2006.02.28 19:54
|s/l
|89
|0.30
|1.1938
|1.1938
|1.1638
|-300.60
|10407.70
|232
|2006.02.28 19:54
|s/l
|90
|0.30
|1.1938
|1.1938
|0.0000
|-300.60
|10107.10
|233
|2006.03.01 00:00
|buy
|91
|0.30
|1.1928
|1.1828
|1.1978
|234
|2006.03.01 00:00
|buy
|92
|0.30
|1.1928
|1.1828
|1.2028
|235
|2006.03.01 00:00
|buy
|93
|0.30
|1.1928
|1.1828
|1.2078
|236
|2006.03.01 00:00
|buy
|94
|0.30
|1.1928
|1.1828
|1.2128
|237
|2006.03.01 00:00
|buy
|95
|0.30
|1.1928
|1.1828
|0.0000
|238
|2006.03.02 16:04
|t/p
|91
|0.30
|1.1978
|1.1828
|1.1978
|150.90
|10258.00
|239
|2006.03.02 16:04
|modify
|92
|0.30
|1.1928
|1.1928
|1.2028
|240
|2006.03.02 16:04
|modify
|93
|0.30
|1.1928
|1.1928
|1.2078
|241
|2006.03.02 16:04
|modify
|94
|0.30
|1.1928
|1.1928
|1.2128
|242
|2006.03.02 16:04
|modify
|95
|0.30
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|243
|2006.03.02 20:24
|t/p
|92
|0.30
|1.2028
|1.1928
|1.2028
|300.90
|10558.90
|244
|2006.03.06 00:29
|t/p
|93
|0.30
|1.2078
|1.1928
|1.2078
|451.50
|11010.40
|245
|2006.03.07 09:33
|s/l
|94
|0.30
|1.1928
|1.1928
|1.2128
|1.80
|11012.20
|246
|2006.03.07 09:33
|s/l
|95
|0.30
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|1.80
|11014.00
|247
|2006.03.15 00:00
|buy
|96
|0.30
|1.2016
|1.1916
|1.2066
|248
|2006.03.15 00:00
|buy
|97
|0.30
|1.2016
|1.1916
|1.2116
|249
|2006.03.15 00:00
|buy
|98
|0.30
|1.2016
|1.1916
|1.2166
|250
|2006.03.15 00:00
|buy
|99
|0.30
|1.2016
|1.1916
|1.2216
|251
|2006.03.15 00:00
|buy
|100
|0.30
|1.2016
|1.1916
|0.0000
|252
|2006.03.15 20:29
|t/p
|96
|0.30
|1.2066
|1.1916
|1.2066
|150.00
|11164.00
|253
|2006.03.15 20:29
|modify
|97
|0.30
|1.2016
|1.2016
|1.2116
|254
|2006.03.15 20:29
|modify
|98
|0.30
|1.2016
|1.2016
|1.2166
|255
|2006.03.15 20:29
|modify
|99
|0.30
|1.2016
|1.2016
|1.2216
|256
|2006.03.15 20:29
|modify
|100
|0.30
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|257
|2006.03.16 14:39
|t/p
|97
|0.30
|1.2116
|1.2016
|1.2116
|300.90
|11464.90
|258
|2006.03.16 18:14
|t/p
|98
|0.30
|1.2166
|1.2016
|1.2166
|450.90
|11915.80
|259
|2006.03.23 16:19
|s/l
|99
|0.30
|1.2016
|1.2016
|1.2216
|3.00
|11918.80
|260
|2006.03.23 16:19
|s/l
|100
|0.30
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|3.00
|11921.80
|261
|2006.03.31 00:00
|buy
|101
|0.30
|1.2166
|1.2066
|1.2216
|262
|2006.03.31 00:00
|buy
|102
|0.30
|1.2166
|1.2066
|1.2266
|263
|2006.03.31 00:00
|buy
|103
|0.30
|1.2166
|1.2066
|1.2316
|264
|2006.03.31 00:00
|buy
|104
|0.30
|1.2166
|1.2066
|1.2366
|265
|2006.03.31 00:00
|buy
|105
|0.30
|1.2166
|1.2066
|0.0000
|266
|2006.04.03 05:02
|s/l
|101
|0.30
|1.2066
|1.2066
|1.2216
|-299.70
|11622.10
|267
|2006.04.03 05:02
|s/l
|102
|0.30
|1.2066
|1.2066
|1.2266
|-299.70
|11322.40
|268
|2006.04.03 05:02
|s/l
|103
|0.30
|1.2066
|1.2066
|1.2316
|-299.70
|11022.70
|269
|2006.04.03 05:02
|s/l
|104
|0.30
|1.2066
|1.2066
|1.2366
|-299.70
|10723.00
|270
|2006.04.03 05:02
|s/l
|105
|0.30
|1.2066
|1.2066
|0.0000
|-299.70
|10423.30
|271
|2006.04.10 00:00
|sell
|106
|0.30
|1.2105
|1.2205
|1.2055
|272
|2006.04.10 00:00
|sell
|107
|0.30
|1.2105
|1.2205
|1.2005
|273
|2006.04.10 00:00
|sell
|108
|0.30
|1.2105
|1.2205
|1.1955
|274
|2006.04.10 00:00
|sell
|109
|0.30
|1.2105
|1.2205
|1.1905
|275
|2006.04.10 00:00
|sell
|110
|0.30
|1.2105
|1.2205
|0.0000
|276
|2006.04.17 13:41
|s/l
|106
|0.30
|1.2205
|1.2205
|1.2055
|-304.20
|10119.10
|277
|2006.04.17 13:41
|s/l
|107
|0.30
|1.2205
|1.2205
|1.2005
|-304.20
|9814.90
|278
|2006.04.17 13:41
|s/l
|108
|0.30
|1.2205
|1.2205
|1.1955
|-304.20
|9510.70
|279
|2006.04.17 13:41
|s/l
|109
|0.30
|1.2205
|1.2205
|1.1905
|-304.20
|9206.50
|280
|2006.04.17 13:41
|s/l
|110
|0.30
|1.2205
|1.2205
|0.0000
|-304.20
|8902.30
|281
|2006.05.17 16:24
|sell
|111
|0.20
|1.2813
|1.2913
|1.2763
|282
|2006.05.17 16:24
|sell
|112
|0.20
|1.2813
|1.2913
|1.2713
|283
|2006.05.17 16:24
|sell
|113
|0.20
|1.2813
|1.2913
|1.2663
|284
|2006.05.17 16:24
|sell
|114
|0.20
|1.2813
|1.2913
|1.2613
|285
|2006.05.17 16:24
|sell
|115
|0.20
|1.2813
|1.2913
|0.0000
|286
|2006.05.17 16:33
|t/p
|111
|0.20
|1.2763
|1.2913
|1.2763
|100.00
|9002.30
|287
|2006.05.17 16:33
|modify
|112
|0.20
|1.2813
|1.2813
|1.2713
|288
|2006.05.17 16:33
|modify
|113
|0.20
|1.2813
|1.2813
|1.2663
|289
|2006.05.17 16:33
|modify
|114
|0.20
|1.2813
|1.2813
|1.2613
|290
|2006.05.17 16:33
|modify
|115
|0.20
|1.2813
|1.2813
|0.0000
|291
|2006.05.17 20:16
|t/p
|112
|0.20
|1.2713
|1.2813
|1.2713
|200.00
|9202.30
|292
|2006.05.18 15:32
|s/l
|113
|0.20
|1.2813
|1.2813
|1.2663
|-1.20
|9201.10
|293
|2006.05.18 15:32
|s/l
|114
|0.20
|1.2813
|1.2813
|1.2613
|-1.20
|9199.90
|294
|2006.05.18 15:32
|s/l
|115
|0.20
|1.2813
|1.2813
|0.0000
|-1.20
|9198.70
|295
|2006.06.07 00:00
|sell
|116
|0.20
|1.2824
|1.2924
|1.2774
|296
|2006.06.07 00:00
|sell
|117
|0.20
|1.2824
|1.2924
|1.2724
|297
|2006.06.07 00:00
|sell
|118
|0.20
|1.2824
|1.2924
|1.2674
|298
|2006.06.07 00:00
|sell
|119
|0.20
|1.2824
|1.2924
|1.2624
|299
|2006.06.07 00:00
|sell
|120
|0.20
|1.2824
|1.2924
|0.0000
|300
|2006.06.07 13:46
|t/p
|116
|0.20
|1.2774
|1.2924
|1.2774
|100.00
|9298.70
|301
|2006.06.07 13:46
|modify
|117
|0.20
|1.2824
|1.2824
|1.2724
|302
|2006.06.07 13:46
|modify
|118
|0.20
|1.2824
|1.2824
|1.2674
|303
|2006.06.07 13:46
|modify
|119
|0.20
|1.2824
|1.2824
|1.2624
|304
|2006.06.07 13:46
|modify
|120
|0.20
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|305
|2006.06.08 14:03
|t/p
|117
|0.20
|1.2724
|1.2824
|1.2724
|198.80
|9497.50
|306
|2006.06.08 14:33
|t/p
|118
|0.20
|1.2674
|1.2824
|1.2674
|298.80
|9796.30
|307
|2006.06.09 14:30
|t/p
|119
|0.20
|1.2624
|1.2824
|1.2624
|398.40
|10194.70
|308
|2006.07.05 07:34
|s/l
|120
|0.20
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|-11.20
|10183.50
|309
|2006.07.12 00:00
|sell
|121
|0.30
|1.2767
|1.2867
|1.2717
|310
|2006.07.12 00:00
|sell
|122
|0.30
|1.2767
|1.2867
|1.2667
|311
|2006.07.12 00:00
|sell
|123
|0.30
|1.2767
|1.2867
|1.2617
|312
|2006.07.12 00:00
|sell
|124
|0.30
|1.2767
|1.2867
|1.2567
|313
|2006.07.12 00:00
|sell
|125
|0.30
|1.2767
|1.2867
|0.0000
|314
|2006.07.12 13:27
|t/p
|121
|0.30
|1.2717
|1.2867
|1.2717
|150.00
|10333.50
|315
|2006.07.12 13:27
|modify
|122
|0.30
|1.2767
|1.2767
|1.2667
|316
|2006.07.12 13:27
|modify
|123
|0.30
|1.2767
|1.2767
|1.2617
|317
|2006.07.12 13:27
|modify
|124
|0.30
|1.2767
|1.2767
|1.2567
|318
|2006.07.12 13:27
|modify
|125
|0.30
|1.2767
|1.2767
|0.0000
|319
|2006.07.13 17:19
|t/p
|122
|0.30
|1.2667
|1.2767
|1.2667
|298.20
|10631.70
|320
|2006.07.17 10:00
|t/p
|123
|0.30
|1.2617
|1.2767
|1.2617
|447.00
|11078.70
|321
|2006.07.17 10:38
|t/p
|124
|0.30
|1.2567
|1.2767
|1.2567
|597.00
|11675.70
|322
|2006.07.27 15:28
|s/l
|125
|0.30
|1.2767
|1.2767
|0.0000
|-10.20
|11665.50
|323
|2006.08.11 00:01
|sell
|126
|0.30
|1.2794
|1.2894
|1.2744
|324
|2006.08.11 00:01
|sell
|127
|0.30
|1.2794
|1.2894
|1.2694
|325
|2006.08.11 00:01
|sell
|128
|0.30
|1.2794
|1.2894
|1.2644
|326
|2006.08.11 00:01
|sell
|129
|0.30
|1.2794
|1.2894
|1.2594
|327
|2006.08.11 00:01
|sell
|130
|0.30
|1.2794
|1.2894
|0.0000
|328
|2006.08.11 08:33
|t/p
|126
|0.30
|1.2744
|1.2894
|1.2744
|150.00
|11815.50
|329
|2006.08.11 08:33
|modify
|127
|0.30
|1.2794
|1.2794
|1.2694
|330
|2006.08.11 08:33
|modify
|128
|0.30
|1.2794
|1.2794
|1.2644
|331
|2006.08.11 08:33
|modify
|129
|0.30
|1.2794
|1.2794
|1.2594
|332
|2006.08.11 08:33
|modify
|130
|0.30
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|333
|2006.08.11 09:51
|s/l
|127
|0.30
|1.2794
|1.2794
|1.2694
|0.00
|11815.50
|334
|2006.08.11 09:51
|s/l
|128
|0.30
|1.2794
|1.2794
|1.2644
|0.00
|11815.50
|335
|2006.08.11 09:51
|s/l
|129
|0.30
|1.2794
|1.2794
|1.2594
|0.00
|11815.50
|336
|2006.08.11 09:51
|s/l
|130
|0.30
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|0.00
|11815.50
|337
|2006.08.11 09:51
|sell
|131
|0.30
|1.2792
|1.2892
|1.2742
|338
|2006.08.11 09:51
|sell
|132
|0.30
|1.2792
|1.2892
|1.2692
|339
|2006.08.11 09:51
|sell
|133
|0.30
|1.2792
|1.2892
|1.2642
|340
|2006.08.11 09:51
|sell
|134
|0.30
|1.2792
|1.2892
|1.2592
|341
|2006.08.11 09:51
|sell
|135
|0.30
|1.2792
|1.2892
|0.0000
|342
|2006.08.11 14:30
|t/p
|131
|0.30
|1.2742
|1.2892
|1.2742
|150.00
|11965.50
|343
|2006.08.11 14:30
|modify
|132
|0.30
|1.2792
|1.2792
|1.2692
|344
|2006.08.11 14:30
|modify
|133
|0.30
|1.2792
|1.2792
|1.2642
|345
|2006.08.11 14:30
|modify
|134
|0.30
|1.2792
|1.2792
|1.2592
|346
|2006.08.11 14:30
|modify
|135
|0.30
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|347
|2006.08.15 15:07
|s/l
|132
|0.30
|1.2792
|1.2792
|1.2692
|-1.20
|11964.30
|348
|2006.08.15 15:07
|s/l
|133
|0.30
|1.2792
|1.2792
|1.2642
|-1.20
|11963.10
|349
|2006.08.15 15:07
|s/l
|134
|0.30
|1.2792
|1.2792
|1.2592
|-1.20
|11961.90
|350
|2006.08.15 15:07
|s/l
|135
|0.30
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-1.20
|11960.70
|351
|2006.08.24 02:49
|sell
|136
|0.30
|1.2775
|1.2875
|1.2725
|352
|2006.08.24 02:49
|sell
|137
|0.30
|1.2775
|1.2875
|1.2675
|353
|2006.08.24 02:49
|sell
|138
|0.30
|1.2775
|1.2875
|1.2625
|354
|2006.08.24 02:49
|sell
|139
|0.30
|1.2775
|1.2875
|1.2575
|355
|2006.08.24 02:49
|sell
|140
|0.30
|1.2775
|1.2875
|0.0000
|356
|2006.08.31 14:36
|s/l
|136
|0.30
|1.2875
|1.2875
|1.2725
|-304.20
|11656.50
|357
|2006.08.31 14:36
|s/l
|137
|0.30
|1.2875
|1.2875
|1.2675
|-304.20
|11352.30
|358
|2006.08.31 14:36
|s/l
|138
|0.30
|1.2875
|1.2875
|1.2625
|-304.20
|11048.10
|359
|2006.08.31 14:36
|s/l
|139
|0.30
|1.2875
|1.2875
|1.2575
|-304.20
|10743.90
|360
|2006.08.31 14:36
|s/l
|140
|0.30
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-304.20
|10439.70
|361
|2006.09.29 00:00
|sell
|141
|0.30
|1.2694
|1.2794
|1.2644
|362
|2006.09.29 00:00
|sell
|142
|0.30
|1.2694
|1.2794
|1.2594
|363
|2006.09.29 00:00
|sell
|143
|0.30
|1.2694
|1.2794
|1.2544
|364
|2006.09.29 00:00
|sell
|144
|0.30
|1.2694
|1.2794
|1.2494
|365
|2006.09.29 00:00
|sell
|145
|0.30
|1.2694
|1.2794
|0.0000
|366
|2006.09.29 14:41
|t/p
|141
|0.30
|1.2644
|1.2794
|1.2644
|150.00
|10589.70
|367
|2006.09.29 14:41
|modify
|142
|0.30
|1.2694
|1.2694
|1.2594
|368
|2006.09.29 14:41
|modify
|143
|0.30
|1.2694
|1.2694
|1.2544
|369
|2006.09.29 14:41
|modify
|144
|0.30
|1.2694
|1.2694
|1.2494
|370
|2006.09.29 14:41
|modify
|145
|0.30
|1.2694
|1.2694
|0.0000
|371
|2006.09.29 17:24
|s/l
|142
|0.30
|1.2694
|1.2694
|1.2594
|0.00
|10589.70
|372
|2006.09.29 17:24
|s/l
|143
|0.30
|1.2694
|1.2694
|1.2544
|0.00
|10589.70
|373
|2006.09.29 17:24
|s/l
|144
|0.30
|1.2694
|1.2694
|1.2494
|0.00
|10589.70
|374
|2006.09.29 17:24
|s/l
|145
|0.30
|1.2694
|1.2694
|0.0000
|0.00
|10589.70
|375
|2006.09.29 17:24
|sell
|146
|0.30
|1.2691
|1.2791
|1.2641
|376
|2006.09.29 17:24
|sell
|147
|0.30
|1.2691
|1.2791
|1.2591
|377
|2006.09.29 17:24
|sell
|148
|0.30
|1.2691
|1.2791
|1.2541
|378
|2006.09.29 17:24
|sell
|149
|0.30
|1.2691
|1.2791
|1.2491
|379
|2006.09.29 17:24
|sell
|150
|0.30
|1.2691
|1.2791
|0.0000
|380
|2006.10.06 14:34
|t/p
|146
|0.30
|1.2641
|1.2791
|1.2641
|145.80
|10735.50
|381
|2006.10.06 14:34
|modify
|147
|0.30
|1.2691
|1.2691
|1.2591
|382
|2006.10.06 14:34
|modify
|148
|0.30
|1.2691
|1.2691
|1.2541
|383
|2006.10.06 14:34
|modify
|149
|0.30
|1.2691
|1.2691
|1.2491
|384
|2006.10.06 14:34
|modify
|150
|0.30
|1.2691
|1.2691
|0.0000
|385
|2006.10.06 15:08
|t/p
|147
|0.30
|1.2591
|1.2691
|1.2591
|295.80
|11031.30
|386
|2006.10.10 13:17
|t/p
|148
|0.30
|1.2541
|1.2691
|1.2541
|444.60
|11475.90
|387
|2006.10.13 16:39
|t/p
|149
|0.30
|1.2491
|1.2691
|1.2491
|591.60
|12067.50
|388
|2006.10.26 18:27
|s/l
|150
|0.30
|1.2691
|1.2691
|0.0000
|-16.20
|12051.30
|389
|2006.11.17 00:00
|sell
|151
|0.30
|1.2796
|1.2896
|1.2746
|390
|2006.11.17 00:00
|sell
|152
|0.30
|1.2796
|1.2896
|1.2696
|391
|2006.11.17 00:00
|sell
|153
|0.30
|1.2796
|1.2896
|1.2646
|392
|2006.11.17 00:00
|sell
|154
|0.30
|1.2796
|1.2896
|1.2596
|393
|2006.11.17 00:00
|sell
|155
|0.30
|1.2796
|1.2896
|0.0000
|394
|2006.11.22 14:22
|s/l
|151
|0.30
|1.2896
|1.2896
|1.2746
|-301.80
|11749.50
|395
|2006.11.22 14:22
|s/l
|152
|0.30
|1.2896
|1.2896
|1.2696
|-301.80
|11447.70
|396
|2006.11.22 14:22
|s/l
|153
|0.30
|1.2896
|1.2896
|1.2646
|-301.80
|11145.90
|397
|2006.11.22 14:22
|s/l
|154
|0.30
|1.2896
|1.2896
|1.2596
|-301.80
|10844.10
|398
|2006.11.22 14:22
|s/l
|155
|0.30
|1.2896
|1.2896
|0.0000
|-301.80
|10542.30
|399
|2006.12.08 00:00
|sell
|156
|0.30
|1.3282
|1.3382
|1.3232
|400
|2006.12.08 00:00
|sell
|157
|0.30
|1.3282
|1.3382
|1.3182
|401
|2006.12.08 00:00
|sell
|158
|0.30
|1.3282
|1.3382
|1.3132
|402
|2006.12.08 00:00
|sell
|159
|0.30
|1.3282
|1.3382
|1.3082
|403
|2006.12.08 00:00
|sell
|160
|0.30
|1.3282
|1.3382
|0.0000
|404
|2006.12.08 17:54
|t/p
|156
|0.30
|1.3232
|1.3382
|1.3232
|150.00
|10692.30
|405
|2006.12.08 17:54
|modify
|157
|0.30
|1.3282
|1.3282
|1.3182
|406
|2006.12.08 17:54
|modify
|158
|0.30
|1.3282
|1.3282
|1.3132
|407
|2006.12.08 17:54
|modify
|159
|0.30
|1.3282
|1.3282
|1.3082
|408
|2006.12.08 17:54
|modify
|160
|0.30
|1.3282
|1.3282
|0.0000
|409
|2006.12.11 01:00
|t/p
|157
|0.30
|1.3182
|1.3282
|1.3182
|299.40
|10991.70
|410
|2006.12.11 03:19
|t/p
|158
|0.30
|1.3132
|1.3282
|1.3132
|449.40
|11441.10
|411
|2006.12.12 20:32
|s/l
|159
|0.30
|1.3282
|1.3282
|1.3082
|-1.20
|11439.90
|412
|2006.12.12 20:32
|s/l
|160
|0.30
|1.3282
|1.3282
|0.0000
|-1.20
|11438.70
|413
|2007.01.04 10:31
|sell
|161
|0.30
|1.3106
|1.3206
|1.3056
|414
|2007.01.04 10:31
|sell
|162
|0.30
|1.3106
|1.3206
|1.3006
|415
|2007.01.04 10:31
|sell
|163
|0.30
|1.3106
|1.3206
|1.2956
|416
|2007.01.04 10:31
|sell
|164
|0.30
|1.3106
|1.3206
|1.2906
|417
|2007.01.04 10:31
|sell
|165
|0.30
|1.3106
|1.3206
|0.0000
|418
|2007.01.05 14:29
|t/p
|161
|0.30
|1.3056
|1.3206
|1.3056
|149.40
|11588.10
|419
|2007.01.05 14:29
|modify
|162
|0.30
|1.3106
|1.3106
|1.3006
|420
|2007.01.05 14:29
|modify
|163
|0.30
|1.3106
|1.3106
|1.2956
|421
|2007.01.05 14:29
|modify
|164
|0.30
|1.3106
|1.3106
|1.2906
|422
|2007.01.05 14:29
|modify
|165
|0.30
|1.3106
|1.3106
|0.0000
|423
|2007.01.05 14:32
|t/p
|162
|0.30
|1.3006
|1.3106
|1.3006
|299.40
|11887.50
|424
|2007.01.10 03:14
|t/p
|163
|0.30
|1.2956
|1.3106
|1.2956
|447.60
|12335.10
|425
|2007.01.11 16:05
|t/p
|164
|0.30
|1.2906
|1.3106
|1.2906
|595.80
|12930.90
|426
|2007.02.14 14:54
|s/l
|165
|0.30
|1.3106
|1.3106
|0.0000
|-23.40
|12907.50
|427
|2007.03.05 02:27
|sell
|166
|0.30
|1.3154
|1.3254
|1.3104
|428
|2007.03.05 02:27
|sell
|167
|0.30
|1.3154
|1.3254
|1.3054
|429
|2007.03.05 02:27
|sell
|168
|0.30
|1.3154
|1.3254
|1.3004
|430
|2007.03.05 02:27
|sell
|169
|0.30
|1.3154
|1.3254
|1.2954
|431
|2007.03.05 02:27
|sell
|170
|0.30
|1.3154
|1.3254
|0.0000
|432
|2007.03.05 12:33
|t/p
|166
|0.30
|1.3104
|1.3254
|1.3104
|150.00
|13057.50
|433
|2007.03.05 12:33
|modify
|167
|0.30
|1.3154
|1.3154
|1.3054
|434
|2007.03.05 12:33
|modify
|168
|0.30
|1.3154
|1.3154
|1.3004
|435
|2007.03.05 12:33
|modify
|169
|0.30
|1.3154
|1.3154
|1.2954
|436
|2007.03.05 12:33
|modify
|170
|0.30
|1.3154
|1.3154
|0.0000
|437
|2007.03.07 16:33
|s/l
|167
|0.30
|1.3154
|1.3154
|1.3054
|-1.20
|13056.30
|438
|2007.03.07 16:33
|s/l
|168
|0.30
|1.3154
|1.3154
|1.3004
|-1.20
|13055.10
|439
|2007.03.07 16:33
|s/l
|169
|0.30
|1.3154
|1.3154
|1.2954
|-1.20
|13053.90
|440
|2007.03.07 16:33
|s/l
|170
|0.30
|1.3154
|1.3154
|0.0000
|-1.20
|13052.70
|441
|2007.03.26 00:00
|sell
|171
|0.30
|1.3286
|1.3386
|1.3236
|442
|2007.03.26 00:00
|sell
|172
|0.30
|1.3286
|1.3386
|1.3186
|443
|2007.03.26 00:00
|sell
|173
|0.30
|1.3286
|1.3386
|1.3136
|444
|2007.03.26 00:00
|sell
|174
|0.30
|1.3286
|1.3386
|1.3086
|445
|2007.03.26 00:00
|sell
|175
|0.30
|1.3286
|1.3386
|0.0000
|446
|2007.03.30 17:28
|s/l
|171
|0.30
|1.3386
|1.3386
|1.3236
|-303.60
|12749.10
|447
|2007.03.30 17:28
|s/l
|172
|0.30
|1.3386
|1.3386
|1.3186
|-303.60
|12445.50
|448
|2007.03.30 17:28
|s/l
|173
|0.30
|1.3386
|1.3386
|1.3136
|-303.60
|12141.90
|449
|2007.03.30 17:28
|s/l
|174
|0.30
|1.3386
|1.3386
|1.3086
|-303.60
|11838.30
|450
|2007.03.30 17:28
|s/l
|175
|0.30
|1.3386
|1.3386
|0.0000
|-303.60
|11534.70
|451
|2007.04.24 00:09
|sell
|176
|0.30
|1.3575
|1.3675
|1.3525
|452
|2007.04.24 00:09
|sell
|177
|0.30
|1.3575
|1.3675
|1.3475
|453
|2007.04.24 00:09
|sell
|178
|0.30
|1.3575
|1.3675
|1.3425
|454
|2007.04.24 00:09
|sell
|179
|0.30
|1.3575
|1.3675
|1.3375
|455
|2007.04.24 00:09
|sell
|180
|0.30
|1.3575
|1.3675
|0.0000
|456
|2007.04.27 14:31
|s/l
|176
|0.30
|1.3675
|1.3675
|1.3525
|-303.00
|11231.70
|457
|2007.04.27 14:31
|s/l
|177
|0.30
|1.3675
|1.3675
|1.3475
|-303.00
|10928.70
|458
|2007.04.27 14:31
|s/l
|178
|0.30
|1.3675
|1.3675
|1.3425
|-303.00
|10625.70
|459
|2007.04.27 14:31
|s/l
|179
|0.30
|1.3675
|1.3675
|1.3375
|-303.00
|10322.70
|460
|2007.04.27 14:31
|s/l
|180
|0.30
|1.3675
|1.3675
|0.0000
|-303.00
|10019.70
|461
|2007.06.11 00:00
|sell
|181
|0.20
|1.3359
|1.3459
|1.3309
|462
|2007.06.11 00:00
|sell
|182
|0.20
|1.3359
|1.3459
|1.3259
|463
|2007.06.11 00:00
|sell
|183
|0.20
|1.3359
|1.3459
|1.3209
|464
|2007.06.11 00:00
|sell
|184
|0.20
|1.3359
|1.3459
|1.3159
|465
|2007.06.11 00:00
|sell
|185
|0.20
|1.3359
|1.3459
|0.0000
|466
|2007.06.12 22:32
|t/p
|181
|0.20
|1.3309
|1.3459
|1.3309
|99.60
|10119.30
|467
|2007.06.12 22:32
|modify
|182
|0.20
|1.3359
|1.3359
|1.3259
|468
|2007.06.12 22:32
|modify
|183
|0.20
|1.3359
|1.3359
|1.3209
|469
|2007.06.12 22:32
|modify
|184
|0.20
|1.3359
|1.3359
|1.3159
|470
|2007.06.12 22:32
|modify
|185
|0.20
|1.3359
|1.3359
|0.0000
|471
|2007.06.15 15:19
|s/l
|182
|0.20
|1.3359
|1.3359
|1.3259
|-2.40
|10116.90
|472
|2007.06.15 15:19
|s/l
|183
|0.20
|1.3359
|1.3359
|1.3209
|-2.40
|10114.50
|473
|2007.06.15 15:19
|s/l
|184
|0.20
|1.3359
|1.3359
|1.3159
|-2.40
|10112.10
|474
|2007.06.15 15:19
|s/l
|185
|0.20
|1.3359
|1.3359
|0.0000
|-2.40
|10109.70
|475
|2007.08.10 00:02
|sell
|186
|0.20
|1.3680
|1.3780
|1.3630
|476
|2007.08.10 00:02
|sell
|187
|0.20
|1.3680
|1.3780
|1.3580
|477
|2007.08.10 00:02
|sell
|188
|0.20
|1.3680
|1.3780
|1.3530
|478
|2007.08.10 00:02
|sell
|189
|0.20
|1.3680
|1.3780
|1.3480
|479
|2007.08.10 00:02
|sell
|190
|0.20
|1.3680
|1.3780
|0.0000
|480
|2007.08.13 16:06
|t/p
|186
|0.20
|1.3630
|1.3780
|1.3630
|99.60
|10209.30
|481
|2007.08.13 16:06
|modify
|187
|0.20
|1.3680
|1.3680
|1.3580
|482
|2007.08.13 16:06
|modify
|188
|0.20
|1.3680
|1.3680
|1.3530
|483
|2007.08.13 16:06
|modify
|189
|0.20
|1.3680
|1.3680
|1.3480
|484
|2007.08.13 16:06
|modify
|190
|0.20
|1.3680
|1.3680
|0.0000
|485
|2007.08.14 09:50
|t/p
|187
|0.20
|1.3580
|1.3680
|1.3580
|199.20
|10408.50
|486
|2007.08.15 02:12
|t/p
|188
|0.20
|1.3530
|1.3680
|1.3530
|298.80
|10707.30
|487
|2007.08.15 08:14
|t/p
|189
|0.20
|1.3480
|1.3680
|1.3480
|398.80
|11106.10
|488
|2007.08.24 18:55
|s/l
|190
|0.20
|1.3680
|1.3680
|0.0000
|-5.60
|11100.50
|489
|2007.10.03 00:06
|sell
|191
|0.30
|1.4150
|1.4250
|1.4100
|490
|2007.10.03 00:06
|sell
|192
|0.30
|1.4150
|1.4250
|1.4050
|491
|2007.10.03 00:06
|sell
|193
|0.30
|1.4150
|1.4250
|1.4000
|492
|2007.10.03 00:06
|sell
|194
|0.30
|1.4150
|1.4250
|1.3950
|493
|2007.10.03 00:06
|sell
|195
|0.30
|1.4150
|1.4250
|0.0000
|494
|2007.10.03 21:39
|t/p
|191
|0.30
|1.4100
|1.4250
|1.4100
|150.00
|11250.50
|495
|2007.10.03 21:39
|modify
|192
|0.30
|1.4150
|1.4150
|1.4050
|496
|2007.10.03 21:39
|modify
|193
|0.30
|1.4150
|1.4150
|1.4000
|497
|2007.10.03 21:39
|modify
|194
|0.30
|1.4150
|1.4150
|1.3950
|498
|2007.10.03 21:39
|modify
|195
|0.30
|1.4150
|1.4150
|0.0000
|499
|2007.10.04 16:31
|s/l
|192
|0.30
|1.4150
|1.4150
|1.4050
|-1.80
|11248.70
|500
|2007.10.04 16:31
|s/l
|193
|0.30
|1.4150
|1.4150
|1.4000
|-1.80
|11246.90
|501
|2007.10.04 16:31
|s/l
|194
|0.30
|1.4150
|1.4150
|1.3950
|-1.80
|11245.10
|502
|2007.10.04 16:31
|s/l
|195
|0.30
|1.4150
|1.4150
|0.0000
|-1.80
|11243.30
|503
|2007.11.14 00:02
|sell
|196
|0.30
|1.4618
|1.4718
|1.4568
|504
|2007.11.14 00:02
|sell
|197
|0.30
|1.4618
|1.4718
|1.4518
|505
|2007.11.14 00:02
|sell
|198
|0.30
|1.4618
|1.4718
|1.4468
|506
|2007.11.14 00:02
|sell
|199
|0.30
|1.4618
|1.4718
|1.4418
|507
|2007.11.14 00:02
|sell
|200
|0.30
|1.4618
|1.4718
|0.0000
|508
|2007.11.14 15:13
|s/l
|196
|0.30
|1.4718
|1.4718
|1.4568
|-300.00
|10943.30
|509
|2007.11.14 15:13
|s/l
|197
|0.30
|1.4718
|1.4718
|1.4518
|-300.00
|10643.30
|510
|2007.11.14 15:13
|s/l
|198
|0.30
|1.4718
|1.4718
|1.4468
|-300.00
|10343.30
|511
|2007.11.14 15:13
|s/l
|199
|0.30
|1.4718
|1.4718
|1.4418
|-300.00
|10043.30
|512
|2007.11.14 15:13
|s/l
|200
|0.30
|1.4718
|1.4718
|0.0000
|-300.00
|9743.30
|513
|2007.11.14 15:13
|sell
|201
|0.20
|1.4718
|1.4818
|1.4668
|514
|2007.11.14 15:13
|sell
|202
|0.20
|1.4718
|1.4818
|1.4618
|515
|2007.11.14 15:13
|sell
|203
|0.20
|1.4718
|1.4818
|1.4568
|516
|2007.11.14 15:13
|sell
|204
|0.20
|1.4718
|1.4818
|1.4518
|517
|2007.11.14 15:13
|sell
|205
|0.20
|1.4718
|1.4818
|0.0000
|518
|2007.11.14 17:39
|t/p
|201
|0.20
|1.4668
|1.4818
|1.4668
|100.00
|9843.30
|519
|2007.11.14 17:39
|modify
|202
|0.20
|1.4718
|1.4718
|1.4618
|520
|2007.11.14 17:39
|modify
|203
|0.20
|1.4718
|1.4718
|1.4568
|521
|2007.11.14 17:39
|modify
|204
|0.20
|1.4718
|1.4718
|1.4518
|522
|2007.11.14 17:39
|modify
|205
|0.20
|1.4718
|1.4718
|0.0000
|523
|2007.11.15 11:46
|t/p
|202
|0.20
|1.4618
|1.4718
|1.4618
|198.80
|10042.10
|524
|2007.11.20 08:32
|s/l
|203
|0.20
|1.4718
|1.4718
|1.4568
|-2.40
|10039.70
|525
|2007.11.20 08:32
|s/l
|204
|0.20
|1.4718
|1.4718
|1.4518
|-2.40
|10037.30
|526
|2007.11.20 08:32
|s/l
|205
|0.20
|1.4718
|1.4718
|0.0000
|-2.40
|10034.90
|527
|2007.11.28 00:00
|sell
|206
|0.20
|1.4829
|1.4929
|1.4779
|528
|2007.11.28 00:00
|sell
|207
|0.20
|1.4829
|1.4929
|1.4729
|529
|2007.11.28 00:00
|sell
|208
|0.20
|1.4829
|1.4929
|1.4679
|530
|2007.11.28 00:00
|sell
|209
|0.20
|1.4829
|1.4929
|1.4629
|531
|2007.11.28 00:00
|sell
|210
|0.20
|1.4829
|1.4929
|0.0000
|532
|2007.11.28 08:45
|t/p
|206
|0.20
|1.4779
|1.4929
|1.4779
|100.00
|10134.90
|533
|2007.11.28 08:45
|modify
|207
|0.20
|1.4829
|1.4829
|1.4729
|534
|2007.11.28 08:45
|modify
|208
|0.20
|1.4829
|1.4829
|1.4679
|535
|2007.11.28 08:45
|modify
|209
|0.20
|1.4829
|1.4829
|1.4629
|536
|2007.11.28 08:45
|modify
|210
|0.20
|1.4829
|1.4829
|0.0000
|537
|2007.11.28 09:42
|t/p
|207
|0.20
|1.4729
|1.4829
|1.4729
|200.00
|10334.90
|538
|2007.11.28 20:31
|s/l
|208
|0.20
|1.4829
|1.4829
|1.4679
|0.00
|10334.90
|539
|2007.11.28 20:31
|s/l
|209
|0.20
|1.4829
|1.4829
|1.4629
|0.00
|10334.90
|540
|2007.11.28 20:31
|s/l
|210
|0.20
|1.4829
|1.4829
|0.0000
|0.00
|10334.90