Strategy Tester Report
OzFx v1.1
(Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2004.11.03 00:00 - 2007.12.31 00:00 (2004.07.01 - 2008.01.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=887453; Lots=0.01; MoneyManagement=true; UseFreeMargin=20; AccountType=1; Leverage=100; UseFilter_200SMA=true;
Bars in test922Ticks modelled3968977Modelling quality80.25%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit334.90Gross profit21528.70Gross loss-21193.80
Profit factor1.02Expected payoff1.59
Absolute drawdown1137.70Maximal drawdown9710.70 (52.28%)Relative drawdown52.28% (9710.70)
Total trades210Short positions (won %)125 (42.40%)Long positions (won %)85 (70.59%)
Profit trades (% of total)113 (53.81%)Loss trades (% of total)97 (46.19%)
Largestprofit trade1732.20loss trade-499.50
Averageprofit trade190.52loss trade-218.49
Maximumconsecutive wins (profit in money)30 (6532.00)consecutive losses (loss in money)14 (-3037.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6532.00 (30)consecutive loss (count of losses)-4491.00 (10)
Averageconsecutive wins6consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12005.04.11 00:00buy10.301.29301.28301.2980
22005.04.11 00:00buy20.301.29301.28301.3030
32005.04.11 00:00buy30.301.29301.28301.3080
42005.04.11 00:00buy40.301.29301.28301.3130
52005.04.11 00:00buy50.301.29301.28300.0000
62005.04.11 13:22t/p10.301.29801.28301.2980150.0010150.00
72005.04.11 13:22modify20.301.29301.29301.3030
82005.04.11 13:22modify30.301.29301.29301.3080
92005.04.11 13:22modify40.301.29301.29301.3130
102005.04.11 13:22modify50.301.29301.29300.0000
112005.04.12 14:49s/l20.301.29301.29301.30300.3010150.30
122005.04.12 14:49s/l30.301.29301.29301.30800.3010150.60
132005.04.12 14:49s/l40.301.29301.29301.31300.3010150.90
142005.04.12 14:49s/l50.301.29301.29300.00000.3010151.20
152005.04.28 00:00sell60.301.29221.30221.2872
162005.04.28 00:00sell70.301.29221.30221.2822
172005.04.28 00:00sell80.301.29221.30221.2772
182005.04.28 00:00sell90.301.29221.30221.2722
192005.04.28 00:00sell100.301.29221.30220.0000
202005.04.29 19:25t/p60.301.28721.30221.2872149.4010300.60
212005.04.29 19:25modify70.301.29221.29221.2822
222005.04.29 19:25modify80.301.29221.29221.2772
232005.04.29 19:25modify90.301.29221.29221.2722
242005.04.29 19:25modify100.301.29221.29220.0000
252005.05.04 03:36s/l70.301.29221.29221.2822-2.4010298.20
262005.05.04 03:36s/l80.301.29221.29221.2772-2.4010295.80
272005.05.04 03:36s/l90.301.29221.29221.2722-2.4010293.40
282005.05.04 03:36s/l100.301.29221.29220.0000-2.4010291.00
292005.05.11 00:00sell110.301.28751.29751.2825
302005.05.11 00:00sell120.301.28751.29751.2775
312005.05.11 00:00sell130.301.28751.29751.2725
322005.05.11 00:00sell140.301.28751.29751.2675
332005.05.11 00:00sell150.301.28751.29750.0000
342005.05.11 14:30t/p110.301.28251.29751.2825150.0010441.00
352005.05.11 14:31modify120.301.28751.28751.2775
362005.05.11 14:31modify130.301.28751.28751.2725
372005.05.11 14:31modify140.301.28751.28751.2675
382005.05.11 14:31modify150.301.28751.28750.0000
392005.05.12 08:34t/p120.301.27751.28751.2775298.2010739.20
402005.05.12 14:30t/p130.301.27251.28751.2725448.2011187.40
412005.05.12 23:03t/p140.301.26751.28751.2675598.2011785.60
422005.06.08 02:52close150.301.22921.28750.00001732.2013517.80
432005.06.08 02:52buy160.401.22921.21921.2342
442005.06.08 02:52buy170.401.22921.21921.2392
452005.06.08 02:52buy180.401.22921.21921.2442
462005.06.08 02:52buy190.401.22921.21921.2492
472005.06.08 02:52buy200.401.22921.21920.0000
482005.06.08 17:46t/p160.401.23421.21921.2342200.0013717.80
492005.06.08 17:46modify170.401.22921.22921.2392
502005.06.08 17:46modify180.401.22921.22921.2442
512005.06.08 17:46modify190.401.22921.22921.2492
522005.06.08 17:46modify200.401.22921.22920.0000
532005.06.08 18:37s/l170.401.22921.22921.23920.0013717.80
542005.06.08 18:37s/l180.401.22921.22921.24420.0013717.80
552005.06.08 18:37s/l190.401.22921.22921.24920.0013717.80
562005.06.08 18:37s/l200.401.22921.22920.00000.0013717.80
572005.06.17 09:32buy210.401.21381.20381.2188
582005.06.17 09:32buy220.401.21381.20381.2238
592005.06.17 09:32buy230.401.21381.20381.2288
602005.06.17 09:32buy240.401.21381.20381.2338
612005.06.17 09:32buy250.401.21381.20380.0000
622005.06.17 13:22t/p210.401.21881.20381.2188200.0013917.80
632005.06.17 13:22modify220.401.21381.21381.2238
642005.06.17 13:22modify230.401.21381.21381.2288
652005.06.17 13:22modify240.401.21381.21381.2338
662005.06.17 13:22modify250.401.21381.21380.0000
672005.06.17 17:18t/p220.401.22381.21381.2238400.0014317.80
682005.06.20 15:49s/l230.401.21381.21381.22880.4014318.20
692005.06.20 15:49s/l240.401.21381.21381.23380.4014318.60
702005.06.20 15:49s/l250.401.21381.21380.00000.4014319.00
712005.07.11 04:01buy260.401.19781.18781.2028
722005.07.11 04:01buy270.401.19781.18781.2078
732005.07.11 04:01buy280.401.19781.18781.2128
742005.07.11 04:01buy290.401.19781.18781.2178
752005.07.11 04:01buy300.401.19781.18780.0000
762005.07.11 16:20t/p260.401.20281.18781.2028200.0014519.00
772005.07.11 16:20modify270.401.19781.19781.2078
782005.07.11 16:20modify280.401.19781.19781.2128
792005.07.11 16:20modify290.401.19781.19781.2178
802005.07.11 16:20modify300.401.19781.19780.0000
812005.07.11 17:20t/p270.401.20781.19781.2078400.0014919.00
822005.07.12 04:25t/p280.401.21281.19781.2128600.4015519.40
832005.07.12 09:21t/p290.401.21781.19781.2178800.4016319.80
842005.07.19 09:34s/l300.401.19781.19780.00003.2016323.00
852005.07.21 00:00buy310.501.21521.20521.2202
862005.07.21 00:00buy320.501.21521.20521.2252
872005.07.21 00:00buy330.501.21521.20521.2302
882005.07.21 00:00buy340.501.21521.20521.2352
892005.07.21 00:00buy350.501.21521.20520.0000
902005.07.21 13:27t/p310.501.22021.20521.2202250.0016573.00
912005.07.21 13:27modify320.501.21521.21521.2252
922005.07.21 13:27modify330.501.21521.21521.2302
932005.07.21 13:27modify340.501.21521.21521.2352
942005.07.21 13:27modify350.501.21521.21520.0000
952005.07.21 15:52s/l320.501.21521.21521.22520.0016573.00
962005.07.21 15:52s/l330.501.21521.21521.23020.0016573.00
972005.07.21 15:52s/l340.501.21521.21521.23520.0016573.00
982005.07.21 15:52s/l350.501.21521.21520.00000.0016573.00
992005.07.21 15:53buy360.501.21521.20521.2202
1002005.07.21 15:53buy370.501.21521.20521.2252
1012005.07.21 15:53buy380.501.21521.20521.2302
1022005.07.21 15:53buy390.501.21521.20521.2352
1032005.07.21 15:53buy400.501.21521.20520.0000
1042005.07.21 19:42t/p360.501.22021.20521.2202250.0016823.00
1052005.07.21 19:42modify370.501.21521.21521.2252
1062005.07.21 19:42modify380.501.21521.21521.2302
1072005.07.21 19:42modify390.501.21521.21521.2352
1082005.07.21 19:42modify400.501.21521.21520.0000
1092005.07.21 21:21s/l370.501.21521.21521.22520.0016823.00
1102005.07.21 21:21s/l380.501.21521.21521.23020.0016823.00
1112005.07.21 21:21s/l390.501.21521.21521.23520.0016823.00
1122005.07.21 21:21s/l400.501.21521.21520.00000.0016823.00
1132005.07.21 21:21buy410.501.21531.20531.2203
1142005.07.21 21:21buy420.501.21531.20531.2253
1152005.07.21 21:21buy430.501.21531.20531.2303
1162005.07.21 21:21buy440.501.21531.20531.2353
1172005.07.21 21:21buy450.501.21531.20530.0000
1182005.07.22 18:18s/l410.501.20531.20531.2203-499.5016323.50
1192005.07.22 18:18s/l420.501.20531.20531.2253-499.5015824.00
1202005.07.22 18:18s/l430.501.20531.20531.2303-499.5015324.50
1212005.07.22 18:18s/l440.501.20531.20531.2353-499.5014825.00
1222005.07.22 18:18s/l450.501.20531.20530.0000-499.5014325.50
1232005.08.01 00:02buy460.401.21231.20231.2173
1242005.08.01 00:02buy470.401.21231.20231.2223
1252005.08.01 00:02buy480.401.21231.20231.2273
1262005.08.01 00:02buy490.401.21231.20231.2323
1272005.08.01 00:02buy500.401.21231.20230.0000
1282005.08.01 04:36t/p460.401.21731.20231.2173200.0014525.50
1292005.08.01 04:36modify470.401.21231.21231.2223
1302005.08.01 04:36modify480.401.21231.21231.2273
1312005.08.01 04:36modify490.401.21231.21231.2323
1322005.08.01 04:36modify500.401.21231.21230.0000
1332005.08.01 12:36t/p470.401.22231.21231.2223400.0014925.50
1342005.08.03 11:03t/p480.401.22731.21231.2273600.8015526.30
1352005.08.03 14:23t/p490.401.23231.21231.2323800.8016327.10
1362005.08.19 09:50s/l500.401.21231.21230.00008.0016335.10
1372005.08.26 00:02buy510.501.23001.22001.2350
1382005.08.26 00:02buy520.501.23001.22001.2400
1392005.08.26 00:02buy530.501.23001.22001.2450
1402005.08.26 00:02buy540.501.23001.22001.2500
1412005.08.26 00:02buy550.501.23001.22000.0000
1422005.08.30 11:54s/l510.501.22001.22001.2350-499.0015836.10
1432005.08.30 11:54s/l520.501.22001.22001.2400-499.0015337.10
1442005.08.30 11:54s/l530.501.22001.22001.2450-499.0014838.10
1452005.08.30 11:54s/l540.501.22001.22001.2500-499.0014339.10
1462005.08.30 11:54s/l550.501.22001.22000.0000-499.0013840.10
1472005.10.06 18:40buy560.401.21531.20531.2203
1482005.10.06 18:40buy570.401.21531.20531.2253
1492005.10.06 18:40buy580.401.21531.20531.2303
1502005.10.06 18:40buy590.401.21531.20531.2353
1512005.10.06 18:40buy600.401.21531.20530.0000
1522005.10.10 16:00s/l560.401.20531.20531.2203-399.2013440.90
1532005.10.10 16:00s/l570.401.20531.20531.2253-399.2013041.70
1542005.10.10 16:00s/l580.401.20531.20531.2303-399.2012642.50
1552005.10.10 16:00s/l590.401.20531.20531.2353-399.2012243.30
1562005.10.10 16:00s/l600.401.20531.20530.0000-399.2011844.10
1572005.11.18 00:00buy610.401.17441.16441.1794
1582005.11.18 00:00buy620.401.17441.16441.1844
1592005.11.18 00:00buy630.401.17441.16441.1894
1602005.11.18 00:00buy640.401.17441.16441.1944
1612005.11.18 00:00buy650.401.17441.16440.0000
1622005.11.21 09:22t/p610.401.17941.16441.1794200.4012044.50
1632005.11.21 09:22modify620.401.17441.17441.1844
1642005.11.21 09:22modify630.401.17441.17441.1894
1652005.11.21 09:22modify640.401.17441.17441.1944
1662005.11.21 09:22modify650.401.17441.17440.0000
1672005.11.21 16:59s/l620.401.17441.17441.18440.4012044.90
1682005.11.21 16:59s/l630.401.17441.17441.18940.4012045.30
1692005.11.21 16:59s/l640.401.17441.17441.19440.4012045.70
1702005.11.21 16:59s/l650.401.17441.17440.00000.4012046.10
1712005.12.06 00:00buy660.401.17921.16921.1842
1722005.12.06 00:00buy670.401.17921.16921.1892
1732005.12.06 00:00buy680.401.17921.16921.1942
1742005.12.06 00:00buy690.401.17921.16921.1992
1752005.12.06 00:00buy700.401.17921.16920.0000
1762005.12.08 17:21t/p660.401.18421.16921.1842201.6012247.70
1772005.12.08 17:21modify670.401.17921.17921.1892
1782005.12.08 17:21modify680.401.17921.17921.1942
1792005.12.08 17:21modify690.401.17921.17921.1992
1802005.12.08 17:21modify700.401.17921.17920.0000
1812005.12.09 01:43s/l670.401.17921.17921.18922.0012249.70
1822005.12.09 01:43s/l680.401.17921.17921.19422.0012251.70
1832005.12.09 01:43s/l690.401.17921.17921.19922.0012253.70
1842005.12.09 01:43s/l700.401.17921.17920.00002.0012255.70
1852006.01.04 00:00buy710.401.20131.19131.2063
1862006.01.04 00:00buy720.401.20131.19131.2113
1872006.01.04 00:00buy730.401.20131.19131.2163
1882006.01.04 00:00buy740.401.20131.19131.2213
1892006.01.04 00:00buy750.401.20131.19130.0000
1902006.01.04 03:07t/p710.401.20631.19131.2063200.0012455.70
1912006.01.04 03:07modify720.401.20131.20131.2113
1922006.01.04 03:07modify730.401.20131.20131.2163
1932006.01.04 03:07modify740.401.20131.20131.2213
1942006.01.04 03:07modify750.401.20131.20130.0000
1952006.01.04 18:23t/p720.401.21131.20131.2113400.0012855.70
1962006.01.06 14:51t/p730.401.21631.20131.2163601.6013457.30
1972006.01.12 16:07s/l740.401.20131.20131.22134.0013461.30
1982006.01.12 16:07s/l750.401.20131.20130.00004.0013465.30
1992006.01.24 00:00buy760.401.22981.21981.2348
2002006.01.24 00:00buy770.401.22981.21981.2398
2012006.01.24 00:00buy780.401.22981.21981.2448
2022006.01.24 00:00buy790.401.22981.21981.2498
2032006.01.24 00:00buy800.401.22981.21980.0000
2042006.01.26 23:30s/l760.401.21981.21981.2348-398.4013066.90
2052006.01.26 23:30s/l770.401.21981.21981.2398-398.4012668.50
2062006.01.26 23:30s/l780.401.21981.21981.2448-398.4012270.10
2072006.01.26 23:30s/l790.401.21981.21981.2498-398.4011871.70
2082006.01.26 23:30s/l800.401.21981.21980.0000-398.4011473.30
2092006.01.30 00:00sell810.301.21031.22031.2053
2102006.01.30 00:00sell820.301.21031.22031.2003
2112006.01.30 00:00sell830.301.21031.22031.1953
2122006.01.30 00:00sell840.301.21031.22031.1903
2132006.01.30 00:00sell850.301.21031.22030.0000
2142006.02.01 20:22t/p810.301.20531.22031.2053148.8011622.10
2152006.02.01 20:22modify820.301.21031.21031.2003
2162006.02.01 20:22modify830.301.21031.21031.1953
2172006.02.01 20:22modify840.301.21031.21031.1903
2182006.02.01 20:22modify850.301.21031.21030.0000
2192006.02.02 17:27s/l820.301.21031.21031.2003-3.0011619.10
2202006.02.02 17:27s/l830.301.21031.21031.1953-3.0011616.10
2212006.02.02 17:27s/l840.301.21031.21031.1903-3.0011613.10
2222006.02.02 17:27s/l850.301.21031.21030.0000-3.0011610.10
2232006.02.27 00:21sell860.301.18381.19381.1788
2242006.02.27 00:21sell870.301.18381.19381.1738
2252006.02.27 00:21sell880.301.18381.19381.1688
2262006.02.27 00:21sell890.301.18381.19381.1638
2272006.02.27 00:21sell900.301.18381.19380.0000
2282006.02.28 19:54s/l860.301.19381.19381.1788-300.6011309.50
2292006.02.28 19:54s/l870.301.19381.19381.1738-300.6011008.90
2302006.02.28 19:54s/l880.301.19381.19381.1688-300.6010708.30
2312006.02.28 19:54s/l890.301.19381.19381.1638-300.6010407.70
2322006.02.28 19:54s/l900.301.19381.19380.0000-300.6010107.10
2332006.03.01 00:00buy910.301.19281.18281.1978
2342006.03.01 00:00buy920.301.19281.18281.2028
2352006.03.01 00:00buy930.301.19281.18281.2078
2362006.03.01 00:00buy940.301.19281.18281.2128
2372006.03.01 00:00buy950.301.19281.18280.0000
2382006.03.02 16:04t/p910.301.19781.18281.1978150.9010258.00
2392006.03.02 16:04modify920.301.19281.19281.2028
2402006.03.02 16:04modify930.301.19281.19281.2078
2412006.03.02 16:04modify940.301.19281.19281.2128
2422006.03.02 16:04modify950.301.19281.19280.0000
2432006.03.02 20:24t/p920.301.20281.19281.2028300.9010558.90
2442006.03.06 00:29t/p930.301.20781.19281.2078451.5011010.40
2452006.03.07 09:33s/l940.301.19281.19281.21281.8011012.20
2462006.03.07 09:33s/l950.301.19281.19280.00001.8011014.00
2472006.03.15 00:00buy960.301.20161.19161.2066
2482006.03.15 00:00buy970.301.20161.19161.2116
2492006.03.15 00:00buy980.301.20161.19161.2166
2502006.03.15 00:00buy990.301.20161.19161.2216
2512006.03.15 00:00buy1000.301.20161.19160.0000
2522006.03.15 20:29t/p960.301.20661.19161.2066150.0011164.00
2532006.03.15 20:29modify970.301.20161.20161.2116
2542006.03.15 20:29modify980.301.20161.20161.2166
2552006.03.15 20:29modify990.301.20161.20161.2216
2562006.03.15 20:29modify1000.301.20161.20160.0000
2572006.03.16 14:39t/p970.301.21161.20161.2116300.9011464.90
2582006.03.16 18:14t/p980.301.21661.20161.2166450.9011915.80
2592006.03.23 16:19s/l990.301.20161.20161.22163.0011918.80
2602006.03.23 16:19s/l1000.301.20161.20160.00003.0011921.80
2612006.03.31 00:00buy1010.301.21661.20661.2216
2622006.03.31 00:00buy1020.301.21661.20661.2266
2632006.03.31 00:00buy1030.301.21661.20661.2316
2642006.03.31 00:00buy1040.301.21661.20661.2366
2652006.03.31 00:00buy1050.301.21661.20660.0000
2662006.04.03 05:02s/l1010.301.20661.20661.2216-299.7011622.10
2672006.04.03 05:02s/l1020.301.20661.20661.2266-299.7011322.40
2682006.04.03 05:02s/l1030.301.20661.20661.2316-299.7011022.70
2692006.04.03 05:02s/l1040.301.20661.20661.2366-299.7010723.00
2702006.04.03 05:02s/l1050.301.20661.20660.0000-299.7010423.30
2712006.04.10 00:00sell1060.301.21051.22051.2055
2722006.04.10 00:00sell1070.301.21051.22051.2005
2732006.04.10 00:00sell1080.301.21051.22051.1955
2742006.04.10 00:00sell1090.301.21051.22051.1905
2752006.04.10 00:00sell1100.301.21051.22050.0000
2762006.04.17 13:41s/l1060.301.22051.22051.2055-304.2010119.10
2772006.04.17 13:41s/l1070.301.22051.22051.2005-304.209814.90
2782006.04.17 13:41s/l1080.301.22051.22051.1955-304.209510.70
2792006.04.17 13:41s/l1090.301.22051.22051.1905-304.209206.50
2802006.04.17 13:41s/l1100.301.22051.22050.0000-304.208902.30
2812006.05.17 16:24sell1110.201.28131.29131.2763
2822006.05.17 16:24sell1120.201.28131.29131.2713
2832006.05.17 16:24sell1130.201.28131.29131.2663
2842006.05.17 16:24sell1140.201.28131.29131.2613
2852006.05.17 16:24sell1150.201.28131.29130.0000
2862006.05.17 16:33t/p1110.201.27631.29131.2763100.009002.30
2872006.05.17 16:33modify1120.201.28131.28131.2713
2882006.05.17 16:33modify1130.201.28131.28131.2663
2892006.05.17 16:33modify1140.201.28131.28131.2613
2902006.05.17 16:33modify1150.201.28131.28130.0000
2912006.05.17 20:16t/p1120.201.27131.28131.2713200.009202.30
2922006.05.18 15:32s/l1130.201.28131.28131.2663-1.209201.10
2932006.05.18 15:32s/l1140.201.28131.28131.2613-1.209199.90
2942006.05.18 15:32s/l1150.201.28131.28130.0000-1.209198.70
2952006.06.07 00:00sell1160.201.28241.29241.2774
2962006.06.07 00:00sell1170.201.28241.29241.2724
2972006.06.07 00:00sell1180.201.28241.29241.2674
2982006.06.07 00:00sell1190.201.28241.29241.2624
2992006.06.07 00:00sell1200.201.28241.29240.0000
3002006.06.07 13:46t/p1160.201.27741.29241.2774100.009298.70
3012006.06.07 13:46modify1170.201.28241.28241.2724
3022006.06.07 13:46modify1180.201.28241.28241.2674
3032006.06.07 13:46modify1190.201.28241.28241.2624
3042006.06.07 13:46modify1200.201.28241.28240.0000
3052006.06.08 14:03t/p1170.201.27241.28241.2724198.809497.50
3062006.06.08 14:33t/p1180.201.26741.28241.2674298.809796.30
3072006.06.09 14:30t/p1190.201.26241.28241.2624398.4010194.70
3082006.07.05 07:34s/l1200.201.28241.28240.0000-11.2010183.50
3092006.07.12 00:00sell1210.301.27671.28671.2717
3102006.07.12 00:00sell1220.301.27671.28671.2667
3112006.07.12 00:00sell1230.301.27671.28671.2617
3122006.07.12 00:00sell1240.301.27671.28671.2567
3132006.07.12 00:00sell1250.301.27671.28670.0000
3142006.07.12 13:27t/p1210.301.27171.28671.2717150.0010333.50
3152006.07.12 13:27modify1220.301.27671.27671.2667
3162006.07.12 13:27modify1230.301.27671.27671.2617
3172006.07.12 13:27modify1240.301.27671.27671.2567
3182006.07.12 13:27modify1250.301.27671.27670.0000
3192006.07.13 17:19t/p1220.301.26671.27671.2667298.2010631.70
3202006.07.17 10:00t/p1230.301.26171.27671.2617447.0011078.70
3212006.07.17 10:38t/p1240.301.25671.27671.2567597.0011675.70
3222006.07.27 15:28s/l1250.301.27671.27670.0000-10.2011665.50
3232006.08.11 00:01sell1260.301.27941.28941.2744
3242006.08.11 00:01sell1270.301.27941.28941.2694
3252006.08.11 00:01sell1280.301.27941.28941.2644
3262006.08.11 00:01sell1290.301.27941.28941.2594
3272006.08.11 00:01sell1300.301.27941.28940.0000
3282006.08.11 08:33t/p1260.301.27441.28941.2744150.0011815.50
3292006.08.11 08:33modify1270.301.27941.27941.2694
3302006.08.11 08:33modify1280.301.27941.27941.2644
3312006.08.11 08:33modify1290.301.27941.27941.2594
3322006.08.11 08:33modify1300.301.27941.27940.0000
3332006.08.11 09:51s/l1270.301.27941.27941.26940.0011815.50
3342006.08.11 09:51s/l1280.301.27941.27941.26440.0011815.50
3352006.08.11 09:51s/l1290.301.27941.27941.25940.0011815.50
3362006.08.11 09:51s/l1300.301.27941.27940.00000.0011815.50
3372006.08.11 09:51sell1310.301.27921.28921.2742
3382006.08.11 09:51sell1320.301.27921.28921.2692
3392006.08.11 09:51sell1330.301.27921.28921.2642
3402006.08.11 09:51sell1340.301.27921.28921.2592
3412006.08.11 09:51sell1350.301.27921.28920.0000
3422006.08.11 14:30t/p1310.301.27421.28921.2742150.0011965.50
3432006.08.11 14:30modify1320.301.27921.27921.2692
3442006.08.11 14:30modify1330.301.27921.27921.2642
3452006.08.11 14:30modify1340.301.27921.27921.2592
3462006.08.11 14:30modify1350.301.27921.27920.0000
3472006.08.15 15:07s/l1320.301.27921.27921.2692-1.2011964.30
3482006.08.15 15:07s/l1330.301.27921.27921.2642-1.2011963.10
3492006.08.15 15:07s/l1340.301.27921.27921.2592-1.2011961.90
3502006.08.15 15:07s/l1350.301.27921.27920.0000-1.2011960.70
3512006.08.24 02:49sell1360.301.27751.28751.2725
3522006.08.24 02:49sell1370.301.27751.28751.2675
3532006.08.24 02:49sell1380.301.27751.28751.2625
3542006.08.24 02:49sell1390.301.27751.28751.2575
3552006.08.24 02:49sell1400.301.27751.28750.0000
3562006.08.31 14:36s/l1360.301.28751.28751.2725-304.2011656.50
3572006.08.31 14:36s/l1370.301.28751.28751.2675-304.2011352.30
3582006.08.31 14:36s/l1380.301.28751.28751.2625-304.2011048.10
3592006.08.31 14:36s/l1390.301.28751.28751.2575-304.2010743.90
3602006.08.31 14:36s/l1400.301.28751.28750.0000-304.2010439.70
3612006.09.29 00:00sell1410.301.26941.27941.2644
3622006.09.29 00:00sell1420.301.26941.27941.2594
3632006.09.29 00:00sell1430.301.26941.27941.2544
3642006.09.29 00:00sell1440.301.26941.27941.2494
3652006.09.29 00:00sell1450.301.26941.27940.0000
3662006.09.29 14:41t/p1410.301.26441.27941.2644150.0010589.70
3672006.09.29 14:41modify1420.301.26941.26941.2594
3682006.09.29 14:41modify1430.301.26941.26941.2544
3692006.09.29 14:41modify1440.301.26941.26941.2494
3702006.09.29 14:41modify1450.301.26941.26940.0000
3712006.09.29 17:24s/l1420.301.26941.26941.25940.0010589.70
3722006.09.29 17:24s/l1430.301.26941.26941.25440.0010589.70
3732006.09.29 17:24s/l1440.301.26941.26941.24940.0010589.70
3742006.09.29 17:24s/l1450.301.26941.26940.00000.0010589.70
3752006.09.29 17:24sell1460.301.26911.27911.2641
3762006.09.29 17:24sell1470.301.26911.27911.2591
3772006.09.29 17:24sell1480.301.26911.27911.2541
3782006.09.29 17:24sell1490.301.26911.27911.2491
3792006.09.29 17:24sell1500.301.26911.27910.0000
3802006.10.06 14:34t/p1460.301.26411.27911.2641145.8010735.50
3812006.10.06 14:34modify1470.301.26911.26911.2591
3822006.10.06 14:34modify1480.301.26911.26911.2541
3832006.10.06 14:34modify1490.301.26911.26911.2491
3842006.10.06 14:34modify1500.301.26911.26910.0000
3852006.10.06 15:08t/p1470.301.25911.26911.2591295.8011031.30
3862006.10.10 13:17t/p1480.301.25411.26911.2541444.6011475.90
3872006.10.13 16:39t/p1490.301.24911.26911.2491591.6012067.50
3882006.10.26 18:27s/l1500.301.26911.26910.0000-16.2012051.30
3892006.11.17 00:00sell1510.301.27961.28961.2746
3902006.11.17 00:00sell1520.301.27961.28961.2696
3912006.11.17 00:00sell1530.301.27961.28961.2646
3922006.11.17 00:00sell1540.301.27961.28961.2596
3932006.11.17 00:00sell1550.301.27961.28960.0000
3942006.11.22 14:22s/l1510.301.28961.28961.2746-301.8011749.50
3952006.11.22 14:22s/l1520.301.28961.28961.2696-301.8011447.70
3962006.11.22 14:22s/l1530.301.28961.28961.2646-301.8011145.90
3972006.11.22 14:22s/l1540.301.28961.28961.2596-301.8010844.10
3982006.11.22 14:22s/l1550.301.28961.28960.0000-301.8010542.30
3992006.12.08 00:00sell1560.301.32821.33821.3232
4002006.12.08 00:00sell1570.301.32821.33821.3182
4012006.12.08 00:00sell1580.301.32821.33821.3132
4022006.12.08 00:00sell1590.301.32821.33821.3082
4032006.12.08 00:00sell1600.301.32821.33820.0000
4042006.12.08 17:54t/p1560.301.32321.33821.3232150.0010692.30
4052006.12.08 17:54modify1570.301.32821.32821.3182
4062006.12.08 17:54modify1580.301.32821.32821.3132
4072006.12.08 17:54modify1590.301.32821.32821.3082
4082006.12.08 17:54modify1600.301.32821.32820.0000
4092006.12.11 01:00t/p1570.301.31821.32821.3182299.4010991.70
4102006.12.11 03:19t/p1580.301.31321.32821.3132449.4011441.10
4112006.12.12 20:32s/l1590.301.32821.32821.3082-1.2011439.90
4122006.12.12 20:32s/l1600.301.32821.32820.0000-1.2011438.70
4132007.01.04 10:31sell1610.301.31061.32061.3056
4142007.01.04 10:31sell1620.301.31061.32061.3006
4152007.01.04 10:31sell1630.301.31061.32061.2956
4162007.01.04 10:31sell1640.301.31061.32061.2906
4172007.01.04 10:31sell1650.301.31061.32060.0000
4182007.01.05 14:29t/p1610.301.30561.32061.3056149.4011588.10
4192007.01.05 14:29modify1620.301.31061.31061.3006
4202007.01.05 14:29modify1630.301.31061.31061.2956
4212007.01.05 14:29modify1640.301.31061.31061.2906
4222007.01.05 14:29modify1650.301.31061.31060.0000
4232007.01.05 14:32t/p1620.301.30061.31061.3006299.4011887.50
4242007.01.10 03:14t/p1630.301.29561.31061.2956447.6012335.10
4252007.01.11 16:05t/p1640.301.29061.31061.2906595.8012930.90
4262007.02.14 14:54s/l1650.301.31061.31060.0000-23.4012907.50
4272007.03.05 02:27sell1660.301.31541.32541.3104
4282007.03.05 02:27sell1670.301.31541.32541.3054
4292007.03.05 02:27sell1680.301.31541.32541.3004
4302007.03.05 02:27sell1690.301.31541.32541.2954
4312007.03.05 02:27sell1700.301.31541.32540.0000
4322007.03.05 12:33t/p1660.301.31041.32541.3104150.0013057.50
4332007.03.05 12:33modify1670.301.31541.31541.3054
4342007.03.05 12:33modify1680.301.31541.31541.3004
4352007.03.05 12:33modify1690.301.31541.31541.2954
4362007.03.05 12:33modify1700.301.31541.31540.0000
4372007.03.07 16:33s/l1670.301.31541.31541.3054-1.2013056.30
4382007.03.07 16:33s/l1680.301.31541.31541.3004-1.2013055.10
4392007.03.07 16:33s/l1690.301.31541.31541.2954-1.2013053.90
4402007.03.07 16:33s/l1700.301.31541.31540.0000-1.2013052.70
4412007.03.26 00:00sell1710.301.32861.33861.3236
4422007.03.26 00:00sell1720.301.32861.33861.3186
4432007.03.26 00:00sell1730.301.32861.33861.3136
4442007.03.26 00:00sell1740.301.32861.33861.3086
4452007.03.26 00:00sell1750.301.32861.33860.0000
4462007.03.30 17:28s/l1710.301.33861.33861.3236-303.6012749.10
4472007.03.30 17:28s/l1720.301.33861.33861.3186-303.6012445.50
4482007.03.30 17:28s/l1730.301.33861.33861.3136-303.6012141.90
4492007.03.30 17:28s/l1740.301.33861.33861.3086-303.6011838.30
4502007.03.30 17:28s/l1750.301.33861.33860.0000-303.6011534.70
4512007.04.24 00:09sell1760.301.35751.36751.3525
4522007.04.24 00:09sell1770.301.35751.36751.3475
4532007.04.24 00:09sell1780.301.35751.36751.3425
4542007.04.24 00:09sell1790.301.35751.36751.3375
4552007.04.24 00:09sell1800.301.35751.36750.0000
4562007.04.27 14:31s/l1760.301.36751.36751.3525-303.0011231.70
4572007.04.27 14:31s/l1770.301.36751.36751.3475-303.0010928.70
4582007.04.27 14:31s/l1780.301.36751.36751.3425-303.0010625.70
4592007.04.27 14:31s/l1790.301.36751.36751.3375-303.0010322.70
4602007.04.27 14:31s/l1800.301.36751.36750.0000-303.0010019.70
4612007.06.11 00:00sell1810.201.33591.34591.3309
4622007.06.11 00:00sell1820.201.33591.34591.3259
4632007.06.11 00:00sell1830.201.33591.34591.3209
4642007.06.11 00:00sell1840.201.33591.34591.3159
4652007.06.11 00:00sell1850.201.33591.34590.0000
4662007.06.12 22:32t/p1810.201.33091.34591.330999.6010119.30
4672007.06.12 22:32modify1820.201.33591.33591.3259
4682007.06.12 22:32modify1830.201.33591.33591.3209
4692007.06.12 22:32modify1840.201.33591.33591.3159
4702007.06.12 22:32modify1850.201.33591.33590.0000
4712007.06.15 15:19s/l1820.201.33591.33591.3259-2.4010116.90
4722007.06.15 15:19s/l1830.201.33591.33591.3209-2.4010114.50
4732007.06.15 15:19s/l1840.201.33591.33591.3159-2.4010112.10
4742007.06.15 15:19s/l1850.201.33591.33590.0000-2.4010109.70
4752007.08.10 00:02sell1860.201.36801.37801.3630
4762007.08.10 00:02sell1870.201.36801.37801.3580
4772007.08.10 00:02sell1880.201.36801.37801.3530
4782007.08.10 00:02sell1890.201.36801.37801.3480
4792007.08.10 00:02sell1900.201.36801.37800.0000
4802007.08.13 16:06t/p1860.201.36301.37801.363099.6010209.30
4812007.08.13 16:06modify1870.201.36801.36801.3580
4822007.08.13 16:06modify1880.201.36801.36801.3530
4832007.08.13 16:06modify1890.201.36801.36801.3480
4842007.08.13 16:06modify1900.201.36801.36800.0000
4852007.08.14 09:50t/p1870.201.35801.36801.3580199.2010408.50
4862007.08.15 02:12t/p1880.201.35301.36801.3530298.8010707.30
4872007.08.15 08:14t/p1890.201.34801.36801.3480398.8011106.10
4882007.08.24 18:55s/l1900.201.36801.36800.0000-5.6011100.50
4892007.10.03 00:06sell1910.301.41501.42501.4100
4902007.10.03 00:06sell1920.301.41501.42501.4050
4912007.10.03 00:06sell1930.301.41501.42501.4000
4922007.10.03 00:06sell1940.301.41501.42501.3950
4932007.10.03 00:06sell1950.301.41501.42500.0000
4942007.10.03 21:39t/p1910.301.41001.42501.4100150.0011250.50
4952007.10.03 21:39modify1920.301.41501.41501.4050
4962007.10.03 21:39modify1930.301.41501.41501.4000
4972007.10.03 21:39modify1940.301.41501.41501.3950
4982007.10.03 21:39modify1950.301.41501.41500.0000
4992007.10.04 16:31s/l1920.301.41501.41501.4050-1.8011248.70
5002007.10.04 16:31s/l1930.301.41501.41501.4000-1.8011246.90
5012007.10.04 16:31s/l1940.301.41501.41501.3950-1.8011245.10
5022007.10.04 16:31s/l1950.301.41501.41500.0000-1.8011243.30
5032007.11.14 00:02sell1960.301.46181.47181.4568
5042007.11.14 00:02sell1970.301.46181.47181.4518
5052007.11.14 00:02sell1980.301.46181.47181.4468
5062007.11.14 00:02sell1990.301.46181.47181.4418
5072007.11.14 00:02sell2000.301.46181.47180.0000
5082007.11.14 15:13s/l1960.301.47181.47181.4568-300.0010943.30
5092007.11.14 15:13s/l1970.301.47181.47181.4518-300.0010643.30
5102007.11.14 15:13s/l1980.301.47181.47181.4468-300.0010343.30
5112007.11.14 15:13s/l1990.301.47181.47181.4418-300.0010043.30
5122007.11.14 15:13s/l2000.301.47181.47180.0000-300.009743.30
5132007.11.14 15:13sell2010.201.47181.48181.4668
5142007.11.14 15:13sell2020.201.47181.48181.4618
5152007.11.14 15:13sell2030.201.47181.48181.4568
5162007.11.14 15:13sell2040.201.47181.48181.4518
5172007.11.14 15:13sell2050.201.47181.48180.0000
5182007.11.14 17:39t/p2010.201.46681.48181.4668100.009843.30
5192007.11.14 17:39modify2020.201.47181.47181.4618
5202007.11.14 17:39modify2030.201.47181.47181.4568
5212007.11.14 17:39modify2040.201.47181.47181.4518
5222007.11.14 17:39modify2050.201.47181.47180.0000
5232007.11.15 11:46t/p2020.201.46181.47181.4618198.8010042.10
5242007.11.20 08:32s/l2030.201.47181.47181.4568-2.4010039.70
5252007.11.20 08:32s/l2040.201.47181.47181.4518-2.4010037.30
5262007.11.20 08:32s/l2050.201.47181.47180.0000-2.4010034.90
5272007.11.28 00:00sell2060.201.48291.49291.4779
5282007.11.28 00:00sell2070.201.48291.49291.4729
5292007.11.28 00:00sell2080.201.48291.49291.4679
5302007.11.28 00:00sell2090.201.48291.49291.4629
5312007.11.28 00:00sell2100.201.48291.49290.0000
5322007.11.28 08:45t/p2060.201.47791.49291.4779100.0010134.90
5332007.11.28 08:45modify2070.201.48291.48291.4729
5342007.11.28 08:45modify2080.201.48291.48291.4679
5352007.11.28 08:45modify2090.201.48291.48291.4629
5362007.11.28 08:45modify2100.201.48291.48290.0000
5372007.11.28 09:42t/p2070.201.47291.48291.4729200.0010334.90
5382007.11.28 20:31s/l2080.201.48291.48291.46790.0010334.90
5392007.11.28 20:31s/l2090.201.48291.48291.46290.0010334.90
5402007.11.28 20:31s/l2100.201.48291.48290.00000.0010334.90