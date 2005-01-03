Strategy Tester Report
OzFx v1.0
(Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2004.11.03 00:00 - 2007.12.31 00:00 (2004.07.01 - 2008.01.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=887453; Lots=0.2; MoneyManagement=true; UseFreeMargin=20; AccountType=1; Leverage=100;
Bars in test922Ticks modelled3968977Modelling quality80.25%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-2828.50Gross profit30160.00Gross loss-32988.50
Profit factor0.91Expected payoff-6.15
Absolute drawdown5162.00Maximal drawdown11934.10 (71.15%)Relative drawdown71.15% (11934.10)
Total trades460Short positions (won %)230 (41.74%)Long positions (won %)230 (69.57%)
Profit trades (% of total)256 (55.65%)Loss trades (% of total)204 (44.35%)
Largestprofit trade1154.80loss trade-500.00
Averageprofit trade117.81loss trade-161.71
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (1559.60)consecutive losses (loss in money)15 (-3503.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2567.40 (16)consecutive loss (count of losses)-3503.00 (15)
Averageconsecutive wins7consecutive losses6
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.11.08 00:00buy10.301.29681.28681.3018
22004.11.08 00:00buy20.301.29681.28681.3068
32004.11.08 00:00buy30.301.29681.28681.3118
42004.11.08 00:00buy40.301.29681.28681.3168
52004.11.08 00:00buy50.301.29681.28680.0000
62004.11.10 16:17s/l10.301.28681.28681.3018-299.409700.60
72004.11.10 16:17s/l20.301.28681.28681.3068-299.409401.20
82004.11.10 16:17s/l30.301.28681.28681.3118-299.409101.80
92004.11.10 16:17s/l40.301.28681.28681.3168-299.408802.40
102004.11.10 16:17s/l50.301.28681.28680.0000-299.408503.00
112004.11.12 00:50sell60.201.29001.30001.2850
122004.11.12 00:50sell70.201.29001.30001.2800
132004.11.12 00:50sell80.201.29001.30001.2750
142004.11.12 00:50sell90.201.29001.30001.2700
152004.11.12 00:50sell100.201.29001.30000.0000
162004.11.17 09:08s/l60.201.30001.30001.2850-201.208301.80
172004.11.17 09:08s/l70.201.30001.30001.2800-201.208100.60
182004.11.17 09:08s/l80.201.30001.30001.2750-201.207899.40
192004.11.17 09:08s/l90.201.30001.30001.2700-201.207698.20
202004.11.17 09:08s/l100.201.30001.30000.0000-201.207497.00
212004.11.18 00:00buy110.201.30411.29411.3091
222004.11.18 00:00buy120.201.30411.29411.3141
232004.11.18 00:00buy130.201.30411.29411.3191
242004.11.18 00:00buy140.201.30411.29411.3241
252004.11.18 00:00buy150.201.30411.29410.0000
262004.11.18 18:21s/l110.201.29411.29411.3091-200.007297.00
272004.11.18 18:21s/l120.201.29411.29411.3141-200.007097.00
282004.11.18 18:21s/l130.201.29411.29411.3191-200.006897.00
292004.11.18 18:21s/l140.201.29411.29411.3241-200.006697.00
302004.11.18 18:21s/l150.201.29411.29410.0000-200.006497.00
312004.11.25 00:00buy160.101.31861.30861.3236
322004.11.25 00:00buy170.101.31861.30861.3286
332004.11.25 00:00buy180.101.31861.30861.3336
342004.11.25 00:00buy190.101.31861.30861.3386
352004.11.25 00:00buy200.101.31861.30860.0000
362004.11.25 16:52t/p160.101.32361.30861.323650.006547.00
372004.11.25 16:52modify170.101.31861.31861.3286
382004.11.25 16:52modify180.101.31861.31861.3336
392004.11.25 16:52modify190.101.31861.31861.3386
402004.11.25 16:52modify200.101.31861.31860.0000
412004.11.26 05:11t/p170.101.32861.31861.3286100.106647.10
422004.11.26 09:29s/l180.101.31861.31861.33360.106647.20
432004.11.26 09:29s/l190.101.31861.31861.33860.106647.30
442004.11.26 09:29s/l200.101.31861.31860.00000.106647.40
452004.12.06 00:01buy210.101.34431.33431.3493
462004.12.06 00:01buy220.101.34431.33431.3543
472004.12.06 00:01buy230.101.34431.33431.3593
482004.12.06 00:01buy240.101.34431.33431.3643
492004.12.06 00:01buy250.101.34431.33430.0000
502004.12.08 05:47s/l210.101.33431.33431.3493-99.806547.60
512004.12.08 05:47s/l220.101.33431.33431.3543-99.806447.80
522004.12.08 05:47s/l230.101.33431.33431.3593-99.806348.00
532004.12.08 05:47s/l240.101.33431.33431.3643-99.806248.20
542004.12.08 05:47s/l250.101.33431.33430.0000-99.806148.40
552004.12.08 14:47sell260.101.32171.33171.3167
562004.12.08 14:47sell270.101.32171.33171.3117
572004.12.08 14:47sell280.101.32171.33171.3067
582004.12.08 14:47sell290.101.32171.33171.3017
592004.12.08 14:47sell300.101.32171.33170.0000
602004.12.08 18:35s/l260.101.33171.33171.3167-100.006048.40
612004.12.08 18:35s/l270.101.33171.33171.3117-100.005948.40
622004.12.08 18:35s/l280.101.33171.33171.3067-100.005848.40
632004.12.08 18:35s/l290.101.33171.33171.3017-100.005748.40
642004.12.08 18:35s/l300.101.33171.33170.0000-100.005648.40
652004.12.24 00:00buy310.101.35051.34051.3555
662004.12.24 00:00buy320.101.35051.34051.3605
672004.12.24 00:00buy330.101.35051.34051.3655
682004.12.24 00:00buy340.101.35051.34051.3705
692004.12.24 00:00buy350.101.35051.34050.0000
702004.12.27 16:02t/p310.101.35551.34051.355550.105698.50
712004.12.27 16:02modify320.101.35051.35051.3605
722004.12.27 16:02modify330.101.35051.35051.3655
732004.12.27 16:02modify340.101.35051.35051.3705
742004.12.27 16:02modify350.101.35051.35050.0000
752004.12.27 16:58t/p320.101.36051.35051.3605100.105798.60
762004.12.30 19:46t/p330.101.36551.35051.3655150.605949.20
772005.01.03 00:00close340.101.35601.35051.370555.806005.00
782005.01.03 00:00close350.101.35601.35050.000055.806060.80
792005.01.03 00:00sell360.101.35601.36601.3510
802005.01.03 00:00sell370.101.35601.36601.3460
812005.01.03 00:00sell380.101.35601.36601.3410
822005.01.03 00:00sell390.101.35601.36601.3360
832005.01.03 00:00sell400.101.35601.36600.0000
842005.01.03 03:57t/p360.101.35101.36601.351050.006110.80
852005.01.03 03:57modify370.101.35601.35601.3460
862005.01.03 03:57modify380.101.35601.35601.3410
872005.01.03 03:57modify390.101.35601.35601.3360
882005.01.03 03:57modify400.101.35601.35600.0000
892005.01.03 04:27t/p370.101.34601.35601.3460100.006210.80
902005.01.03 04:46t/p380.101.34101.35601.3410150.006360.80
912005.01.03 10:28s/l390.101.35601.35601.33600.006360.80
922005.01.03 10:28s/l400.101.35601.35600.00000.006360.80
932005.01.03 14:24sell410.101.34991.35991.3449
942005.01.03 14:24sell420.101.34991.35991.3399
952005.01.03 14:24sell430.101.34991.35991.3349
962005.01.03 14:24sell440.101.34991.35991.3299
972005.01.03 14:24sell450.101.34991.35990.0000
982005.01.03 15:10t/p410.101.34491.35991.344950.006410.80
992005.01.03 15:10modify420.101.34991.34991.3399
1002005.01.03 15:10modify430.101.34991.34991.3349
1012005.01.03 15:10modify440.101.34991.34991.3299
1022005.01.03 15:10modify450.101.34991.34990.0000
1032005.01.03 16:17s/l420.101.34991.34991.33990.006410.80
1042005.01.03 16:17s/l430.101.34991.34991.33490.006410.80
1052005.01.03 16:17s/l440.101.34991.34991.32990.006410.80
1062005.01.03 16:17s/l450.101.34991.34990.00000.006410.80
1072005.01.03 16:18sell460.101.34991.35991.3449
1082005.01.03 16:18sell470.101.34991.35991.3399
1092005.01.03 16:18sell480.101.34991.35991.3349
1102005.01.03 16:18sell490.101.34991.35991.3299
1112005.01.03 16:18sell500.101.34991.35990.0000
1122005.01.04 08:31t/p460.101.34491.35991.344949.806460.60
1132005.01.04 08:31modify470.101.34991.34991.3399
1142005.01.04 08:31modify480.101.34991.34991.3349
1152005.01.04 08:31modify490.101.34991.34991.3299
1162005.01.04 08:31modify500.101.34991.34990.0000
1172005.01.04 10:37t/p470.101.33991.34991.339999.806560.40
1182005.01.04 15:08t/p480.101.33491.34991.3349149.806710.20
1192005.01.04 16:53t/p490.101.32991.34991.3299199.806910.00
1202005.01.18 00:00sell510.201.30441.31441.2994
1212005.01.18 00:00sell520.201.30441.31441.2944
1222005.01.18 00:00sell530.201.30441.31441.2894
1232005.01.18 00:00sell540.201.30441.31441.2844
1242005.01.18 00:00sell550.201.30441.31440.0000
1252005.01.19 19:05t/p510.201.29941.31441.299499.607009.60
1262005.01.19 19:05modify520.201.30441.30441.2944
1272005.01.19 19:05modify530.201.30441.30441.2894
1282005.01.19 19:05modify540.201.30441.30441.2844
1292005.01.19 19:05modify550.201.30441.30440.0000
1302005.01.20 11:37t/p520.201.29441.30441.2944198.407208.00
1312005.01.21 17:49s/l530.201.30441.30441.2894-2.007206.00
1322005.01.21 17:49s/l540.201.30441.30441.2844-2.007204.00
1332005.01.21 17:49s/l550.201.30441.30440.0000-2.007202.00
1342005.01.26 14:37buy560.201.30321.29321.3082
1352005.01.26 14:37buy570.201.30321.29321.3132
1362005.01.26 14:37buy580.201.30321.29321.3182
1372005.01.26 14:37buy590.201.30321.29321.3232
1382005.01.26 14:37buy600.201.30321.29320.0000
1392005.01.26 17:04t/p560.201.30821.29321.3082100.007302.00
1402005.01.26 17:04modify570.201.30321.30321.3132
1412005.01.26 17:04modify580.201.30321.30321.3182
1422005.01.26 17:04modify590.201.30321.30321.3232
1432005.01.26 17:04modify600.201.30321.30320.0000
1442005.01.27 13:18s/l570.201.30321.30321.31320.607302.60
1452005.01.27 13:18s/l580.201.30321.30321.31820.607303.20
1462005.01.27 13:18s/l590.201.30321.30321.32320.607303.80
1472005.01.27 13:18s/l600.201.30321.30320.00000.607304.40
1482005.02.07 00:00sell610.201.28531.29531.2803
1492005.02.07 00:00sell620.201.28531.29531.2753
1502005.02.07 00:00sell630.201.28531.29531.2703
1512005.02.07 00:00sell640.201.28531.29531.2653
1522005.02.07 00:00sell650.201.28531.29530.0000
1532005.02.07 17:37t/p610.201.28031.29531.2803100.007404.40
1542005.02.07 17:37modify620.201.28531.28531.2753
1552005.02.07 17:37modify630.201.28531.28531.2703
1562005.02.07 17:37modify640.201.28531.28531.2653
1572005.02.07 17:37modify650.201.28531.28530.0000
1582005.02.07 18:12t/p620.201.27531.28531.2753200.007604.40
1592005.02.10 15:50s/l630.201.28531.28531.2703-2.007602.40
1602005.02.10 15:50s/l640.201.28531.28531.2653-2.007600.40
1612005.02.10 15:50s/l650.201.28531.28530.0000-2.007598.40
1622005.02.14 00:01buy660.201.28811.27811.2931
1632005.02.14 00:01buy670.201.28811.27811.2981
1642005.02.14 00:01buy680.201.28811.27811.3031
1652005.02.14 00:01buy690.201.28811.27811.3081
1662005.02.14 00:01buy700.201.28811.27810.0000
1672005.02.14 02:32t/p660.201.29311.27811.2931100.007698.40
1682005.02.14 02:32modify670.201.28811.28811.2981
1692005.02.14 02:32modify680.201.28811.28811.3031
1702005.02.14 02:32modify690.201.28811.28811.3081
1712005.02.14 02:32modify700.201.28811.28810.0000
1722005.02.14 10:50t/p670.201.29811.28811.2981200.007898.40
1732005.02.15 14:31t/p680.201.30311.28811.3031300.208198.60
1742005.02.17 17:05t/p690.201.30811.28811.3081401.008599.60
1752005.03.03 00:00close700.201.31341.28810.0000509.809109.40
1762005.03.03 00:00sell710.201.31341.32341.3084
1772005.03.03 00:00sell720.201.31341.32341.3034
1782005.03.03 00:00sell730.201.31341.32341.2984
1792005.03.03 00:00sell740.201.31341.32341.2934
1802005.03.03 00:00sell750.201.31341.32340.0000
1812005.03.04 16:33s/l710.201.32341.32341.3084-200.408909.00
1822005.03.04 16:33s/l720.201.32341.32341.3034-200.408708.60
1832005.03.04 16:33s/l730.201.32341.32341.2984-200.408508.20
1842005.03.04 16:33s/l740.201.32341.32341.2934-200.408307.80
1852005.03.04 16:33s/l750.201.32341.32340.0000-200.408107.40
1862005.03.09 00:00buy760.201.33531.32531.3403
1872005.03.09 00:00buy770.201.33531.32531.3453
1882005.03.09 00:00buy780.201.33531.32531.3503
1892005.03.09 00:00buy790.201.33531.32531.3553
1902005.03.09 00:00buy800.201.33531.32530.0000
1912005.03.09 18:41t/p760.201.34031.32531.3403100.008207.40
1922005.03.09 18:41modify770.201.33531.33531.3453
1932005.03.09 18:41modify780.201.33531.33531.3503
1942005.03.09 18:41modify790.201.33531.33531.3553
1952005.03.09 18:41modify800.201.33531.33530.0000
1962005.03.10 03:24t/p770.201.34531.33531.3453200.608408.00
1972005.03.14 17:34s/l780.201.33531.33531.35031.008409.00
1982005.03.14 17:34s/l790.201.33531.33531.35531.008410.00
1992005.03.14 17:34s/l800.201.33531.33530.00001.008411.00
2002005.03.17 00:01sell810.201.34171.35171.3367
2012005.03.17 00:01sell820.201.34171.35171.3317
2022005.03.17 00:01sell830.201.34171.35171.3267
2032005.03.17 00:01sell840.201.34171.35171.3217
2042005.03.17 00:01sell850.201.34171.35170.0000
2052005.03.17 14:33t/p810.201.33671.35171.3367100.008511.00
2062005.03.17 14:33modify820.201.34171.34171.3317
2072005.03.17 14:33modify830.201.34171.34171.3267
2082005.03.17 14:33modify840.201.34171.34171.3217
2092005.03.17 14:33modify850.201.34171.34170.0000
2102005.03.18 09:54t/p820.201.33171.34171.3317199.608710.60
2112005.03.18 15:34t/p830.201.32671.34171.3267299.609010.20
2122005.03.21 08:55t/p840.201.32171.34171.3217399.209409.40
2132005.04.11 00:00close850.201.29301.34170.0000964.8010374.20
2142005.04.11 00:00buy860.301.29301.28301.2980
2152005.04.11 00:00buy870.301.29301.28301.3030
2162005.04.11 00:00buy880.301.29301.28301.3080
2172005.04.11 00:00buy890.301.29301.28301.3130
2182005.04.11 00:00buy900.301.29301.28300.0000
2192005.04.11 13:22t/p860.301.29801.28301.2980150.0010524.20
2202005.04.11 13:22modify870.301.29301.29301.3030
2212005.04.11 13:22modify880.301.29301.29301.3080
2222005.04.11 13:22modify890.301.29301.29301.3130
2232005.04.11 13:22modify900.301.29301.29300.0000
2242005.04.12 14:49s/l870.301.29301.29301.30300.3010524.50
2252005.04.12 14:49s/l880.301.29301.29301.30800.3010524.80
2262005.04.12 14:49s/l890.301.29301.29301.31300.3010525.10
2272005.04.12 14:49s/l900.301.29301.29300.00000.3010525.40
2282005.04.28 00:00sell910.301.29221.30221.2872
2292005.04.28 00:00sell920.301.29221.30221.2822
2302005.04.28 00:00sell930.301.29221.30221.2772
2312005.04.28 00:00sell940.301.29221.30221.2722
2322005.04.28 00:00sell950.301.29221.30220.0000
2332005.04.29 19:25t/p910.301.28721.30221.2872149.4010674.80
2342005.04.29 19:25modify920.301.29221.29221.2822
2352005.04.29 19:25modify930.301.29221.29221.2772
2362005.04.29 19:25modify940.301.29221.29221.2722
2372005.04.29 19:25modify950.301.29221.29220.0000
2382005.05.04 03:36s/l920.301.29221.29221.2822-2.4010672.40
2392005.05.04 03:36s/l930.301.29221.29221.2772-2.4010670.00
2402005.05.04 03:36s/l940.301.29221.29221.2722-2.4010667.60
2412005.05.04 03:36s/l950.301.29221.29220.0000-2.4010665.20
2422005.05.05 00:01buy960.301.29511.28511.3001
2432005.05.05 00:01buy970.301.29511.28511.3051
2442005.05.05 00:01buy980.301.29511.28511.3101
2452005.05.05 00:01buy990.301.29511.28511.3151
2462005.05.05 00:01buy1000.301.29511.28510.0000
2472005.05.06 15:02s/l960.301.28511.28511.3001-299.7010365.50
2482005.05.06 15:02s/l970.301.28511.28511.3051-299.7010065.80
2492005.05.06 15:02s/l980.301.28511.28511.3101-299.709766.10
2502005.05.06 15:02s/l990.301.28511.28511.3151-299.709466.40
2512005.05.06 15:02s/l1000.301.28511.28510.0000-299.709166.70
2522005.05.11 00:00sell1010.201.28751.29751.2825
2532005.05.11 00:00sell1020.201.28751.29751.2775
2542005.05.11 00:00sell1030.201.28751.29751.2725
2552005.05.11 00:00sell1040.201.28751.29751.2675
2562005.05.11 00:00sell1050.201.28751.29750.0000
2572005.05.11 14:30t/p1010.201.28251.29751.2825100.009266.70
2582005.05.11 14:31modify1020.201.28751.28751.2775
2592005.05.11 14:31modify1030.201.28751.28751.2725
2602005.05.11 14:31modify1040.201.28751.28751.2675
2612005.05.11 14:31modify1050.201.28751.28750.0000
2622005.05.12 08:34t/p1020.201.27751.28751.2775198.809465.50
2632005.05.12 14:30t/p1030.201.27251.28751.2725298.809764.30
2642005.05.12 23:03t/p1040.201.26751.28751.2675398.8010163.10
2652005.06.08 02:52close1050.201.22921.28750.00001154.8011317.90
2662005.06.08 02:52buy1060.301.22921.21921.2342
2672005.06.08 02:52buy1070.301.22921.21921.2392
2682005.06.08 02:52buy1080.301.22921.21921.2442
2692005.06.08 02:52buy1090.301.22921.21921.2492
2702005.06.08 02:52buy1100.301.22921.21920.0000
2712005.06.08 17:46t/p1060.301.23421.21921.2342150.0011467.90
2722005.06.08 17:46modify1070.301.22921.22921.2392
2732005.06.08 17:46modify1080.301.22921.22921.2442
2742005.06.08 17:46modify1090.301.22921.22921.2492
2752005.06.08 17:46modify1100.301.22921.22920.0000
2762005.06.08 18:37s/l1070.301.22921.22921.23920.0011467.90
2772005.06.08 18:37s/l1080.301.22921.22921.24420.0011467.90
2782005.06.08 18:37s/l1090.301.22921.22921.24920.0011467.90
2792005.06.08 18:37s/l1100.301.22921.22920.00000.0011467.90
2802005.06.14 00:00sell1110.401.21111.22111.2061
2812005.06.14 00:00sell1120.401.21111.22111.2011
2822005.06.14 00:00sell1130.401.21111.22111.1961
2832005.06.14 00:00sell1140.401.21111.22111.1911
2842005.06.14 00:00sell1150.401.21111.22110.0000
2852005.06.14 15:14t/p1110.401.20611.22111.2061200.0011667.90
2862005.06.14 15:14modify1120.401.21111.21111.2011
2872005.06.14 15:14modify1130.401.21111.21111.1961
2882005.06.14 15:14modify1140.401.21111.21111.1911
2892005.06.14 15:14modify1150.401.21111.21110.0000
2902005.06.15 15:39s/l1120.401.21111.21111.2011-0.8011667.10
2912005.06.15 15:39s/l1130.401.21111.21111.1961-0.8011666.30
2922005.06.15 15:39s/l1140.401.21111.21111.1911-0.8011665.50
2932005.06.15 15:39s/l1150.401.21111.21110.0000-0.8011664.70
2942005.06.17 09:32buy1160.401.21381.20381.2188
2952005.06.17 09:32buy1170.401.21381.20381.2238
2962005.06.17 09:32buy1180.401.21381.20381.2288
2972005.06.17 09:32buy1190.401.21381.20381.2338
2982005.06.17 09:32buy1200.401.21381.20380.0000
2992005.06.17 13:22t/p1160.401.21881.20381.2188200.0011864.70
3002005.06.17 13:22modify1170.401.21381.21381.2238
3012005.06.17 13:22modify1180.401.21381.21381.2288
3022005.06.17 13:22modify1190.401.21381.21381.2338
3032005.06.17 13:22modify1200.401.21381.21380.0000
3042005.06.17 17:18t/p1170.401.22381.21381.2238400.0012264.70
3052005.06.20 15:49s/l1180.401.21381.21381.22880.4012265.10
3062005.06.20 15:49s/l1190.401.21381.21381.23380.4012265.50
3072005.06.20 15:49s/l1200.401.21381.21380.00000.4012265.90
3082005.07.04 00:00sell1210.401.19281.20281.1878
3092005.07.04 00:00sell1220.401.19281.20281.1828
3102005.07.04 00:00sell1230.401.19281.20281.1778
3112005.07.04 00:00sell1240.401.19281.20281.1728
3122005.07.04 00:00sell1250.401.19281.20280.0000
3132005.07.05 08:41t/p1210.401.18781.20281.1878199.2012465.10
3142005.07.05 08:41modify1220.401.19281.19281.1828
3152005.07.05 08:41modify1230.401.19281.19281.1778
3162005.07.05 08:41modify1240.401.19281.19281.1728
3172005.07.05 08:41modify1250.401.19281.19280.0000
3182005.07.05 10:49s/l1220.401.19281.19281.1828-0.8012464.30
3192005.07.05 10:49s/l1230.401.19281.19281.1778-0.8012463.50
3202005.07.05 10:49s/l1240.401.19281.19281.1728-0.8012462.70
3212005.07.05 10:49s/l1250.401.19281.19280.0000-0.8012461.90
3222005.07.11 04:01buy1260.401.19781.18781.2028
3232005.07.11 04:01buy1270.401.19781.18781.2078
3242005.07.11 04:01buy1280.401.19781.18781.2128
3252005.07.11 04:01buy1290.401.19781.18781.2178
3262005.07.11 04:01buy1300.401.19781.18780.0000
3272005.07.11 16:20t/p1260.401.20281.18781.2028200.0012661.90
3282005.07.11 16:20modify1270.401.19781.19781.2078
3292005.07.11 16:20modify1280.401.19781.19781.2128
3302005.07.11 16:20modify1290.401.19781.19781.2178
3312005.07.11 16:20modify1300.401.19781.19780.0000
3322005.07.11 17:20t/p1270.401.20781.19781.2078400.0013061.90
3332005.07.12 04:25t/p1280.401.21281.19781.2128600.4013662.30
3342005.07.12 09:21t/p1290.401.21781.19781.2178800.4014462.70
3352005.07.19 09:34s/l1300.401.19781.19780.00003.2014465.90
3362005.07.20 00:00sell1310.501.20261.21261.1976
3372005.07.20 00:00sell1320.501.20261.21261.1926
3382005.07.20 00:00sell1330.501.20261.21261.1876
3392005.07.20 00:00sell1340.501.20261.21261.1826
3402005.07.20 00:00sell1350.501.20261.21260.0000
3412005.07.20 20:02s/l1310.501.21261.21261.1976-500.0013965.90
3422005.07.20 20:02s/l1320.501.21261.21261.1926-500.0013465.90
3432005.07.20 20:02s/l1330.501.21261.21261.1876-500.0012965.90
3442005.07.20 20:02s/l1340.501.21261.21261.1826-500.0012465.90
3452005.07.20 20:02s/l1350.501.21261.21260.0000-500.0011965.90
3462005.07.21 00:00buy1360.401.21521.20521.2202
3472005.07.21 00:00buy1370.401.21521.20521.2252
3482005.07.21 00:00buy1380.401.21521.20521.2302
3492005.07.21 00:00buy1390.401.21521.20521.2352
3502005.07.21 00:00buy1400.401.21521.20520.0000
3512005.07.21 13:27t/p1360.401.22021.20521.2202200.0012165.90
3522005.07.21 13:27modify1370.401.21521.21521.2252
3532005.07.21 13:27modify1380.401.21521.21521.2302
3542005.07.21 13:27modify1390.401.21521.21521.2352
3552005.07.21 13:27modify1400.401.21521.21520.0000
3562005.07.21 15:52s/l1370.401.21521.21521.22520.0012165.90
3572005.07.21 15:52s/l1380.401.21521.21521.23020.0012165.90
3582005.07.21 15:52s/l1390.401.21521.21521.23520.0012165.90
3592005.07.21 15:52s/l1400.401.21521.21520.00000.0012165.90
3602005.07.28 00:01sell1410.401.20611.21611.2011
3612005.07.28 00:01sell1420.401.20611.21611.1961
3622005.07.28 00:01sell1430.401.20611.21611.1911
3632005.07.28 00:01sell1440.401.20611.21611.1861
3642005.07.28 00:01sell1450.401.20611.21610.0000
3652005.08.01 00:02close1410.401.21231.21611.2011-249.6011916.30
3662005.08.01 00:02close1420.401.21231.21611.1961-249.6011666.70
3672005.08.01 00:02close1430.401.21231.21611.1911-249.6011417.10
3682005.08.01 00:02close1440.401.21231.21611.1861-249.6011167.50
3692005.08.01 00:02close1450.401.21231.21610.0000-249.6010917.90
3702005.08.01 00:02buy1460.301.21231.20231.2173
3712005.08.01 00:02buy1470.301.21231.20231.2223
3722005.08.01 00:02buy1480.301.21231.20231.2273
3732005.08.01 00:02buy1490.301.21231.20231.2323
3742005.08.01 00:02buy1500.301.21231.20230.0000
3752005.08.01 04:36t/p1460.301.21731.20231.2173150.0011067.90
3762005.08.01 04:36modify1470.301.21231.21231.2223
3772005.08.01 04:36modify1480.301.21231.21231.2273
3782005.08.01 04:36modify1490.301.21231.21231.2323
3792005.08.01 04:36modify1500.301.21231.21230.0000
3802005.08.01 12:36t/p1470.301.22231.21231.2223300.0011367.90
3812005.08.03 11:03t/p1480.301.22731.21231.2273450.6011818.50
3822005.08.03 14:23t/p1490.301.23231.21231.2323600.6012419.10
3832005.08.16 00:00close1500.301.23651.21230.0000730.5013149.60
3842005.08.16 00:00sell1510.401.23651.24651.2315
3852005.08.16 00:00sell1520.401.23651.24651.2265
3862005.08.16 00:00sell1530.401.23651.24651.2215
3872005.08.16 00:00sell1540.401.23651.24651.2165
3882005.08.16 00:00sell1550.401.23651.24650.0000
3892005.08.16 12:54t/p1510.401.23151.24651.2315200.0013349.60
3902005.08.16 13:00modify1520.401.23651.23651.2265
3912005.08.16 13:00modify1530.401.23651.23651.2215
3922005.08.16 13:00modify1540.401.23651.23651.2165
3932005.08.16 13:00modify1550.401.23651.23650.0000
3942005.08.16 22:50s/l1520.401.23651.23651.22650.0013349.60
3952005.08.16 22:50s/l1530.401.23651.23651.22150.0013349.60
3962005.08.16 22:50s/l1540.401.23651.23651.21650.0013349.60
3972005.08.16 22:50s/l1550.401.23651.23650.00000.0013349.60
3982005.08.26 00:02buy1560.401.23001.22001.2350
3992005.08.26 00:02buy1570.401.23001.22001.2400
4002005.08.26 00:02buy1580.401.23001.22001.2450
4012005.08.26 00:02buy1590.401.23001.22001.2500
4022005.08.26 00:02buy1600.401.23001.22000.0000
4032005.08.30 11:54s/l1560.401.22001.22001.2350-399.2012950.40
4042005.08.30 11:54s/l1570.401.22001.22001.2400-399.2012551.20
4052005.08.30 11:54s/l1580.401.22001.22001.2450-399.2012152.00
4062005.08.30 11:54s/l1590.401.22001.22001.2500-399.2011752.80
4072005.08.30 11:54s/l1600.401.22001.22000.0000-399.2011353.60
4082005.09.09 00:00sell1610.301.23971.24971.2347
4092005.09.09 00:00sell1620.301.23971.24971.2297
4102005.09.09 00:00sell1630.301.23971.24971.2247
4112005.09.09 00:00sell1640.301.23971.24971.2197
4122005.09.09 00:00sell1650.301.23971.24970.0000
4132005.09.12 04:50t/p1610.301.23471.24971.2347149.4011503.00
4142005.09.12 04:50modify1620.301.23971.23971.2297
4152005.09.12 04:50modify1630.301.23971.23971.2247
4162005.09.12 04:50modify1640.301.23971.23971.2197
4172005.09.12 04:50modify1650.301.23971.23970.0000
4182005.09.12 14:46t/p1620.301.22971.23971.2297299.4011802.40
4192005.09.13 14:34t/p1630.301.22471.23971.2247448.8012251.20
4202005.09.15 09:20t/p1640.301.21971.23971.2197596.4012847.60
4212005.10.06 18:40close1650.301.21531.23970.0000715.8013563.40
4222005.10.06 18:40buy1660.401.21531.20531.2203
4232005.10.06 18:40buy1670.401.21531.20531.2253
4242005.10.06 18:40buy1680.401.21531.20531.2303
4252005.10.06 18:40buy1690.401.21531.20531.2353
4262005.10.06 18:40buy1700.401.21531.20530.0000
4272005.10.10 16:00s/l1660.401.20531.20531.2203-399.2013164.20
4282005.10.10 16:00s/l1670.401.20531.20531.2253-399.2012765.00
4292005.10.10 16:00s/l1680.401.20531.20531.2303-399.2012365.80
4302005.10.10 16:00s/l1690.401.20531.20531.2353-399.2011966.60
4312005.10.10 16:00s/l1700.401.20531.20530.0000-399.2011567.40
4322005.10.14 00:00sell1710.401.20241.21241.1974
4332005.10.14 00:00sell1720.401.20241.21241.1924
4342005.10.14 00:00sell1730.401.20241.21241.1874
4352005.10.14 00:00sell1740.401.20241.21241.1824
4362005.10.14 00:00sell1750.401.20241.21240.0000
4372005.10.18 09:51t/p1710.401.19741.21241.1974198.4011765.80
4382005.10.18 09:51modify1720.401.20241.20241.1924
4392005.10.18 09:51modify1730.401.20241.20241.1874
4402005.10.18 09:51modify1740.401.20241.20241.1824
4412005.10.18 09:51modify1750.401.20241.20240.0000
4422005.10.18 15:00t/p1720.401.19241.20241.1924398.4012164.20
4432005.10.20 21:47s/l1730.401.20241.20241.1874-4.8012159.40
4442005.10.20 21:47s/l1740.401.20241.20241.1824-4.8012154.60
4452005.10.20 21:47s/l1750.401.20241.20240.0000-4.8012149.80
4462005.11.18 00:00buy1760.401.17441.16441.1794
4472005.11.18 00:00buy1770.401.17441.16441.1844
4482005.11.18 00:00buy1780.401.17441.16441.1894
4492005.11.18 00:00buy1790.401.17441.16441.1944
4502005.11.18 00:00buy1800.401.17441.16440.0000
4512005.11.21 09:22t/p1760.401.17941.16441.1794200.4012350.20
4522005.11.21 09:22modify1770.401.17441.17441.1844
4532005.11.21 09:22modify1780.401.17441.17441.1894
4542005.11.21 09:22modify1790.401.17441.17441.1944
4552005.11.21 09:22modify1800.401.17441.17440.0000
4562005.11.21 16:59s/l1770.401.17441.17441.18440.4012350.60
4572005.11.21 16:59s/l1780.401.17441.17441.18940.4012351.00
4582005.11.21 16:59s/l1790.401.17441.17441.19440.4012351.40
4592005.11.21 16:59s/l1800.401.17441.17440.00000.4012351.80
4602005.12.05 00:00sell1810.401.16961.17961.1646
4612005.12.05 00:00sell1820.401.16961.17961.1596
4622005.12.05 00:00sell1830.401.16961.17961.1546
4632005.12.05 00:00sell1840.401.16961.17961.1496
4642005.12.05 00:00sell1850.401.16961.17960.0000
4652005.12.05 18:10s/l1810.401.17961.17961.1646-400.0011951.80
4662005.12.05 18:10s/l1820.401.17961.17961.1596-400.0011551.80
4672005.12.05 18:10s/l1830.401.17961.17961.1546-400.0011151.80
4682005.12.05 18:10s/l1840.401.17961.17961.1496-400.0010751.80
4692005.12.05 18:10s/l1850.401.17961.17960.0000-400.0010351.80
4702005.12.06 00:00buy1860.401.17921.16921.1842
4712005.12.06 00:00buy1870.401.17921.16921.1892
4722005.12.06 00:00buy1880.401.17921.16921.1942
4732005.12.06 00:00buy1890.401.17921.16921.1992
4742005.12.06 00:00buy1900.401.17921.16920.0000
4752005.12.08 17:21t/p1860.401.18421.16921.1842201.6010553.40
4762005.12.08 17:21modify1870.401.17921.17921.1892
4772005.12.08 17:21modify1880.401.17921.17921.1942
4782005.12.08 17:21modify1890.401.17921.17921.1992
4792005.12.08 17:21modify1900.401.17921.17920.0000
4802005.12.09 01:43s/l1870.401.17921.17921.18922.0010555.40
4812005.12.09 01:43s/l1880.401.17921.17921.19422.0010557.40
4822005.12.09 01:43s/l1890.401.17921.17921.19922.0010559.40
4832005.12.09 01:43s/l1900.401.17921.17920.00002.0010561.40
4842005.12.21 00:00sell1910.401.18591.19591.1809
4852005.12.21 00:00sell1920.401.18591.19591.1759
4862005.12.21 00:00sell1930.401.18591.19591.1709
4872005.12.21 00:00sell1940.401.18591.19591.1659
4882005.12.21 00:00sell1950.401.18591.19590.0000
4892005.12.21 15:42t/p1910.401.18091.19591.1809200.0010761.40
4902005.12.21 15:42modify1920.401.18591.18591.1759
4912005.12.21 15:42modify1930.401.18591.18591.1709
4922005.12.21 15:42modify1940.401.18591.18591.1659
4932005.12.21 15:42modify1950.401.18591.18590.0000
4942005.12.22 15:32s/l1920.401.18591.18591.1759-2.4010759.00
4952005.12.22 15:32s/l1930.401.18591.18591.1709-2.4010756.60
4962005.12.22 15:32s/l1940.401.18591.18591.1659-2.4010754.20
4972005.12.22 15:32s/l1950.401.18591.18590.0000-2.4010751.80
4982006.01.04 00:00buy1960.401.20131.19131.2063
4992006.01.04 00:00buy1970.401.20131.19131.2113
5002006.01.04 00:00buy1980.401.20131.19131.2163
5012006.01.04 00:00buy1990.401.20131.19131.2213
5022006.01.04 00:00buy2000.401.20131.19130.0000
5032006.01.04 03:07t/p1960.401.20631.19131.2063200.0010951.80
5042006.01.04 03:07modify1970.401.20131.20131.2113
5052006.01.04 03:07modify1980.401.20131.20131.2163
5062006.01.04 03:07modify1990.401.20131.20131.2213
5072006.01.04 03:07modify2000.401.20131.20130.0000
5082006.01.04 18:23t/p1970.401.21131.20131.2113400.0011351.80
5092006.01.06 14:51t/p1980.401.21631.20131.2163601.6011953.40
5102006.01.12 16:07s/l1990.401.20131.20131.22134.0011957.40
5112006.01.12 16:07s/l2000.401.20131.20130.00004.0011961.40
5122006.01.13 00:00sell2010.401.20311.21311.1981
5132006.01.13 00:00sell2020.401.20311.21311.1931
5142006.01.13 00:00sell2030.401.20311.21311.1881
5152006.01.13 00:00sell2040.401.20311.21311.1831
5162006.01.13 00:00sell2050.401.20311.21310.0000
5172006.01.13 18:38s/l2010.401.21311.21311.1981-400.0011561.40
5182006.01.13 18:38s/l2020.401.21311.21311.1931-400.0011161.40
5192006.01.13 18:38s/l2030.401.21311.21311.1881-400.0010761.40
5202006.01.13 18:38s/l2040.401.21311.21311.1831-400.0010361.40
5212006.01.13 18:38s/l2050.401.21311.21310.0000-400.009961.40
5222006.01.24 00:00buy2060.301.22981.21981.2348
5232006.01.24 00:00buy2070.301.22981.21981.2398
5242006.01.24 00:00buy2080.301.22981.21981.2448
5252006.01.24 00:00buy2090.301.22981.21981.2498
5262006.01.24 00:00buy2100.301.22981.21980.0000
5272006.01.26 23:30s/l2060.301.21981.21981.2348-298.809662.60
5282006.01.26 23:30s/l2070.301.21981.21981.2398-298.809363.80
5292006.01.26 23:30s/l2080.301.21981.21981.2448-298.809065.00
5302006.01.26 23:30s/l2090.301.21981.21981.2498-298.808766.20
5312006.01.26 23:30s/l2100.301.21981.21980.0000-298.808467.40
5322006.01.30 00:00sell2110.301.21031.22031.2053
5332006.01.30 00:00sell2120.301.21031.22031.2003
5342006.01.30 00:00sell2130.301.21031.22031.1953
5352006.01.30 00:00sell2140.301.21031.22031.1903
5362006.01.30 00:00sell2150.301.21031.22030.0000
5372006.02.01 20:22t/p2110.301.20531.22031.2053148.808616.20
5382006.02.01 20:22modify2120.301.21031.21031.2003
5392006.02.01 20:22modify2130.301.21031.21031.1953
5402006.02.01 20:22modify2140.301.21031.21031.1903
5412006.02.01 20:22modify2150.301.21031.21030.0000
5422006.02.02 17:27s/l2120.301.21031.21031.2003-3.008613.20
5432006.02.02 17:27s/l2130.301.21031.21031.1953-3.008610.20
5442006.02.02 17:27s/l2140.301.21031.21031.1903-3.008607.20
5452006.02.02 17:27s/l2150.301.21031.21030.0000-3.008604.20
5462006.02.21 00:00buy2160.301.19361.18361.1986
5472006.02.21 00:00buy2170.301.19361.18361.2036
5482006.02.21 00:00buy2180.301.19361.18361.2086
5492006.02.21 00:00buy2190.301.19361.18361.2136
5502006.02.21 00:00buy2200.301.19361.18360.0000
5512006.02.27 00:21close2160.301.18381.18361.1986-292.208312.00
5522006.02.27 00:21close2170.301.18381.18361.2036-292.208019.80
5532006.02.27 00:21close2180.301.18381.18361.2086-292.207727.60
5542006.02.27 00:21close2190.301.18381.18361.2136-292.207435.40
5552006.02.27 00:21close2200.301.18381.18360.0000-292.207143.20
5562006.02.27 00:21sell2210.201.18381.19381.1788
5572006.02.27 00:21sell2220.201.18381.19381.1738
5582006.02.27 00:21sell2230.201.18381.19381.1688
5592006.02.27 00:21sell2240.201.18381.19381.1638
5602006.02.27 00:21sell2250.201.18381.19380.0000
5612006.02.28 19:54s/l2210.201.19381.19381.1788-200.406942.80
5622006.02.28 19:54s/l2220.201.19381.19381.1738-200.406742.40
5632006.02.28 19:54s/l2230.201.19381.19381.1688-200.406542.00
5642006.02.28 19:54s/l2240.201.19381.19381.1638-200.406341.60
5652006.02.28 19:54s/l2250.201.19381.19380.0000-200.406141.20
5662006.03.01 00:00buy2260.201.19281.18281.1978
5672006.03.01 00:00buy2270.201.19281.18281.2028
5682006.03.01 00:00buy2280.201.19281.18281.2078
5692006.03.01 00:00buy2290.201.19281.18281.2128
5702006.03.01 00:00buy2300.201.19281.18280.0000
5712006.03.02 16:04t/p2260.201.19781.18281.1978100.606241.80
5722006.03.02 16:04modify2270.201.19281.19281.2028
5732006.03.02 16:04modify2280.201.19281.19281.2078
5742006.03.02 16:04modify2290.201.19281.19281.2128
5752006.03.02 16:04modify2300.201.19281.19280.0000
5762006.03.02 20:24t/p2270.201.20281.19281.2028200.606442.40
5772006.03.06 00:29t/p2280.201.20781.19281.2078301.006743.40
5782006.03.07 09:33s/l2290.201.19281.19281.21281.206744.60
5792006.03.07 09:33s/l2300.201.19281.19280.00001.206745.80
5802006.03.10 00:00sell2310.201.19041.20041.1854
5812006.03.10 00:00sell2320.201.19041.20041.1804
5822006.03.10 00:00sell2330.201.19041.20041.1754
5832006.03.10 00:00sell2340.201.19041.20041.1704
5842006.03.10 00:00sell2350.201.19041.20040.0000
5852006.03.14 16:24s/l2310.201.20041.20041.1854-200.806545.00
5862006.03.14 16:24s/l2320.201.20041.20041.1804-200.806344.20
5872006.03.14 16:24s/l2330.201.20041.20041.1754-200.806143.40
5882006.03.14 16:24s/l2340.201.20041.20041.1704-200.805942.60
5892006.03.14 16:24s/l2350.201.20041.20040.0000-200.805741.80
5902006.03.15 00:00buy2360.201.20161.19161.2066
5912006.03.15 00:00buy2370.201.20161.19161.2116
5922006.03.15 00:00buy2380.201.20161.19161.2166
5932006.03.15 00:00buy2390.201.20161.19161.2216
5942006.03.15 00:00buy2400.201.20161.19160.0000
5952006.03.15 20:29t/p2360.201.20661.19161.2066100.005841.80
5962006.03.15 20:29modify2370.201.20161.20161.2116
5972006.03.15 20:29modify2380.201.20161.20161.2166
5982006.03.15 20:29modify2390.201.20161.20161.2216
5992006.03.15 20:29modify2400.201.20161.20160.0000
6002006.03.16 14:39t/p2370.201.21161.20161.2116200.606042.40
6012006.03.16 18:14t/p2380.201.21661.20161.2166300.606343.00
6022006.03.23 16:19s/l2390.201.20161.20161.22162.006345.00
6032006.03.23 16:19s/l2400.201.20161.20160.00002.006347.00
6042006.03.24 00:00sell2410.201.19661.20661.1916
6052006.03.24 00:00sell2420.201.19661.20661.1866
6062006.03.24 00:00sell2430.201.19661.20661.1816
6072006.03.24 00:00sell2440.201.19661.20661.1766
6082006.03.24 00:00sell2450.201.19661.20660.0000
6092006.03.28 10:15s/l2410.201.20661.20661.1916-200.806146.20
6102006.03.28 10:15s/l2420.201.20661.20661.1866-200.805945.40
6112006.03.28 10:15s/l2430.201.20661.20661.1816-200.805744.60
6122006.03.28 10:15s/l2440.201.20661.20661.1766-200.805543.80
6132006.03.28 10:15s/l2450.201.20661.20660.0000-200.805343.00
6142006.03.31 00:00buy2460.201.21661.20661.2216
6152006.03.31 00:00buy2470.201.21661.20661.2266
6162006.03.31 00:00buy2480.201.21661.20661.2316
6172006.03.31 00:00buy2490.201.21661.20661.2366
6182006.03.31 00:00buy2500.201.21661.20660.0000
6192006.04.03 05:02s/l2460.201.20661.20661.2216-199.805143.20
6202006.04.03 05:02s/l2470.201.20661.20661.2266-199.804943.40
6212006.04.03 05:02s/l2480.201.20661.20661.2316-199.804743.60
6222006.04.03 05:02s/l2490.201.20661.20661.2366-199.804543.80
6232006.04.03 05:02s/l2500.201.20661.20660.0000-199.804344.00
6242006.04.10 00:00sell2510.101.21051.22051.2055
6252006.04.10 00:00sell2520.101.21051.22051.2005
6262006.04.10 00:00sell2530.101.21051.22051.1955
6272006.04.10 00:00sell2540.101.21051.22051.1905
6282006.04.10 00:00sell2550.101.21051.22050.0000
6292006.04.17 13:41s/l2510.101.22051.22051.2055-101.404242.60
6302006.04.17 13:41s/l2520.101.22051.22051.2005-101.404141.20
6312006.04.17 13:41s/l2530.101.22051.22051.1955-101.404039.80
6322006.04.17 13:41s/l2540.101.22051.22051.1905-101.403938.40
6332006.04.17 13:41s/l2550.101.22051.22050.0000-101.403837.00
6342006.04.18 00:04buy2560.101.22581.21581.2308
6352006.04.18 00:04buy2570.101.22581.21581.2358
6362006.04.18 00:04buy2580.101.22581.21581.2408
6372006.04.18 00:04buy2590.101.22581.21581.2458
6382006.04.18 00:04buy2600.101.22581.21580.0000
6392006.04.18 20:02t/p2560.101.23081.21581.230850.003887.00
6402006.04.18 20:02modify2570.101.22581.22581.2358
6412006.04.18 20:02modify2580.101.22581.22581.2408
6422006.04.18 20:02modify2590.101.22581.22581.2458
6432006.04.18 20:02modify2600.101.22581.22580.0000
6442006.04.18 22:51t/p2570.101.23581.22581.2358100.003987.00
6452006.04.24 20:17t/p2580.101.24081.22581.2408150.604137.60
6462006.04.26 17:57t/p2590.101.24581.22581.2458200.804338.40
6472006.05.17 16:24close2600.101.28131.22580.0000557.904896.30
6482006.05.17 16:24sell2610.101.28131.29131.2763
6492006.05.17 16:24sell2620.101.28131.29131.2713
6502006.05.17 16:24sell2630.101.28131.29131.2663
6512006.05.17 16:24sell2640.101.28131.29131.2613
6522006.05.17 16:24sell2650.101.28131.29130.0000
6532006.05.17 16:33t/p2610.101.27631.29131.276350.004946.30
6542006.05.17 16:33modify2620.101.28131.28131.2713
6552006.05.17 16:33modify2630.101.28131.28131.2663
6562006.05.17 16:33modify2640.101.28131.28131.2613
6572006.05.17 16:33modify2650.101.28131.28130.0000
6582006.05.17 20:16t/p2620.101.27131.28131.2713100.005046.30
6592006.05.18 15:32s/l2630.101.28131.28131.2663-0.605045.70
6602006.05.18 15:32s/l2640.101.28131.28131.2613-0.605045.10
6612006.05.18 15:32s/l2650.101.28131.28130.0000-0.605044.50
6622006.06.05 00:00buy2660.101.29271.28271.2977
6632006.06.05 00:00buy2670.101.29271.28271.3027
6642006.06.05 00:00buy2680.101.29271.28271.3077
6652006.06.05 00:00buy2690.101.29271.28271.3127
6662006.06.05 00:00buy2700.101.29271.28270.0000
6672006.06.05 09:32t/p2660.101.29771.28271.297750.005094.50
6682006.06.05 09:32modify2670.101.29271.29271.3027
6692006.06.05 09:32modify2680.101.29271.29271.3077
6702006.06.05 09:32modify2690.101.29271.29271.3127
6712006.06.05 09:32modify2700.101.29271.29270.0000
6722006.06.05 15:06s/l2670.101.29271.29271.30270.005094.50
6732006.06.05 15:06s/l2680.101.29271.29271.30770.005094.50
6742006.06.05 15:06s/l2690.101.29271.29271.31270.005094.50
6752006.06.05 15:06s/l2700.101.29271.29270.00000.005094.50
6762006.06.07 00:00sell2710.101.28241.29241.2774
6772006.06.07 00:00sell2720.101.28241.29241.2724
6782006.06.07 00:00sell2730.101.28241.29241.2674
6792006.06.07 00:00sell2740.101.28241.29241.2624
6802006.06.07 00:00sell2750.101.28241.29240.0000
6812006.06.07 13:46t/p2710.101.27741.29241.277450.005144.50
6822006.06.07 13:46modify2720.101.28241.28241.2724
6832006.06.07 13:46modify2730.101.28241.28241.2674
6842006.06.07 13:46modify2740.101.28241.28241.2624
6852006.06.07 13:46modify2750.101.28241.28240.0000
6862006.06.08 14:03t/p2720.101.27241.28241.272499.405243.90
6872006.06.08 14:33t/p2730.101.26741.28241.2674149.405393.30
6882006.06.09 14:30t/p2740.101.26241.28241.2624199.205592.50
6892006.06.21 17:53close2750.101.26541.28240.0000167.205759.70
6902006.06.21 17:53buy2760.101.26541.25541.2704
6912006.06.21 17:53buy2770.101.26541.25541.2754
6922006.06.21 17:53buy2780.101.26541.25541.2804
6932006.06.21 17:53buy2790.101.26541.25541.2854
6942006.06.21 17:53buy2800.101.26541.25540.0000
6952006.06.22 16:13s/l2760.101.25541.25541.2704-99.705660.00
6962006.06.22 16:13s/l2770.101.25541.25541.2754-99.705560.30
6972006.06.22 16:13s/l2780.101.25541.25541.2804-99.705460.60
6982006.06.22 16:13s/l2790.101.25541.25541.2854-99.705360.90
6992006.06.22 16:13s/l2800.101.25541.25540.0000-99.705261.20
7002006.06.23 00:00sell2810.101.25701.26701.2520
7012006.06.23 00:00sell2820.101.25701.26701.2470
7022006.06.23 00:00sell2830.101.25701.26701.2420
7032006.06.23 00:00sell2840.101.25701.26701.2370
7042006.06.23 00:00sell2850.101.25701.26700.0000
7052006.06.23 13:48t/p2810.101.25201.26701.252050.005311.20
7062006.06.23 13:48modify2820.101.25701.25701.2470
7072006.06.23 13:48modify2830.101.25701.25701.2420
7082006.06.23 13:48modify2840.101.25701.25701.2370
7092006.06.23 13:48modify2850.101.25701.25700.0000
7102006.06.26 09:20s/l2820.101.25701.25701.2470-0.205311.00
7112006.06.26 09:20s/l2830.101.25701.25701.2420-0.205310.80
7122006.06.26 09:20s/l2840.101.25701.25701.2370-0.205310.60
7132006.06.26 09:20s/l2850.101.25701.25700.0000-0.205310.40
7142006.06.29 20:48buy2860.101.26571.25571.2707
7152006.06.29 20:48buy2870.101.26571.25571.2757
7162006.06.29 20:48buy2880.101.26571.25571.2807
7172006.06.29 20:48buy2890.101.26571.25571.2857
7182006.06.29 20:48buy2900.101.26571.25570.0000
7192006.06.30 03:35t/p2860.101.27071.25571.270750.105360.50
7202006.06.30 03:35modify2870.101.26571.26571.2757
7212006.06.30 03:35modify2880.101.26571.26571.2807
7222006.06.30 03:35modify2890.101.26571.26571.2857
7232006.06.30 03:35modify2900.101.26571.26570.0000
7242006.06.30 14:42t/p2870.101.27571.26571.2757100.105460.60
7252006.07.03 16:14t/p2880.101.28071.26571.2807150.205610.80
7262006.07.07 14:30t/p2890.101.28571.26571.2857200.805811.60
7272006.07.12 00:00close2900.101.27671.26570.0000111.105922.70
7282006.07.12 00:00sell2910.201.27671.28671.2717
7292006.07.12 00:00sell2920.201.27671.28671.2667
7302006.07.12 00:00sell2930.201.27671.28671.2617
7312006.07.12 00:00sell2940.201.27671.28671.2567
7322006.07.12 00:00sell2950.201.27671.28670.0000
7332006.07.12 13:27t/p2910.201.27171.28671.2717100.006022.70
7342006.07.12 13:27modify2920.201.27671.27671.2667
7352006.07.12 13:27modify2930.201.27671.27671.2617
7362006.07.12 13:27modify2940.201.27671.27671.2567
7372006.07.12 13:27modify2950.201.27671.27670.0000
7382006.07.13 17:19t/p2920.201.26671.27671.2667198.806221.50
7392006.07.17 10:00t/p2930.201.26171.27671.2617298.006519.50
7402006.07.17 10:38t/p2940.201.25671.27671.2567398.006917.50
7412006.07.24 00:00close2950.201.27041.27670.0000121.207038.70
7422006.07.24 00:00buy2960.201.27041.26041.2754
7432006.07.24 00:00buy2970.201.27041.26041.2804
7442006.07.24 00:00buy2980.201.27041.26041.2854
7452006.07.24 00:00buy2990.201.27041.26041.2904
7462006.07.24 00:00buy3000.201.27041.26040.0000
7472006.07.25 17:11s/l2960.201.26041.26041.2754-199.806838.90
7482006.07.25 17:11s/l2970.201.26041.26041.2804-199.806639.10
7492006.07.25 17:11s/l2980.201.26041.26041.2854-199.806439.30
7502006.07.25 17:11s/l2990.201.26041.26041.2904-199.806239.50
7512006.07.25 17:11s/l3000.201.26041.26040.0000-199.806039.70
7522006.08.11 00:01sell3010.201.27941.28941.2744
7532006.08.11 00:01sell3020.201.27941.28941.2694
7542006.08.11 00:01sell3030.201.27941.28941.2644
7552006.08.11 00:01sell3040.201.27941.28941.2594
7562006.08.11 00:01sell3050.201.27941.28940.0000
7572006.08.11 08:33t/p3010.201.27441.28941.2744100.006139.70
7582006.08.11 08:33modify3020.201.27941.27941.2694
7592006.08.11 08:33modify3030.201.27941.27941.2644
7602006.08.11 08:33modify3040.201.27941.27941.2594
7612006.08.11 08:33modify3050.201.27941.27940.0000
7622006.08.11 09:51s/l3020.201.27941.27941.26940.006139.70
7632006.08.11 09:51s/l3030.201.27941.27941.26440.006139.70
7642006.08.11 09:51s/l3040.201.27941.27941.25940.006139.70
7652006.08.11 09:51s/l3050.201.27941.27940.00000.006139.70
7662006.08.18 00:00buy3060.201.28271.27271.2877
7672006.08.18 00:00buy3070.201.28271.27271.2927
7682006.08.18 00:00buy3080.201.28271.27271.2977
7692006.08.18 00:00buy3090.201.28271.27271.3027
7702006.08.18 00:00buy3100.201.28271.27270.0000
7712006.08.21 03:51t/p3060.201.28771.27271.2877100.206239.90
7722006.08.21 03:51modify3070.201.28271.28271.2927
7732006.08.21 03:51modify3080.201.28271.28271.2977
7742006.08.21 03:51modify3090.201.28271.28271.3027
7752006.08.21 03:51modify3100.201.28271.28270.0000
7762006.08.21 15:59t/p3070.201.29271.28271.2927200.206440.10
7772006.08.22 13:51s/l3080.201.28271.28271.29770.406440.50
7782006.08.22 13:51s/l3090.201.28271.28271.30270.406440.90
7792006.08.22 13:51s/l3100.201.28271.28270.00000.406441.30
7802006.08.24 02:49sell3110.201.27751.28751.2725
7812006.08.24 02:49sell3120.201.27751.28751.2675
7822006.08.24 02:49sell3130.201.27751.28751.2625
7832006.08.24 02:49sell3140.201.27751.28751.2575
7842006.08.24 02:49sell3150.201.27751.28750.0000
7852006.08.31 14:36s/l3110.201.28751.28751.2725-202.806238.50
7862006.08.31 14:36s/l3120.201.28751.28751.2675-202.806035.70
7872006.08.31 14:36s/l3130.201.28751.28751.2625-202.805832.90
7882006.08.31 14:36s/l3140.201.28751.28751.2575-202.805630.10
7892006.08.31 14:36s/l3150.201.28751.28750.0000-202.805427.30
7902006.09.01 00:00buy3160.101.28071.27071.2857
7912006.09.01 00:00buy3170.101.28071.27071.2907
7922006.09.01 00:00buy3180.101.28071.27071.2957
7932006.09.01 00:00buy3190.101.28071.27071.3007
7942006.09.01 00:00buy3200.101.28071.27070.0000
7952006.09.04 03:11t/p3160.101.28571.27071.285750.105477.40
7962006.09.04 03:11modify3170.101.28071.28071.2907
7972006.09.04 03:11modify3180.101.28071.28071.2957
7982006.09.04 03:11modify3190.101.28071.28071.3007
7992006.09.04 03:11modify3200.101.28071.28070.0000
8002006.09.05 14:00s/l3170.101.28071.28071.29070.205477.60
8012006.09.05 14:00s/l3180.101.28071.28071.29570.205477.80
8022006.09.05 14:00s/l3190.101.28071.28071.30070.205478.00
8032006.09.05 14:00s/l3200.101.28071.28070.00000.205478.20
8042006.09.29 00:00sell3210.101.26941.27941.2644
8052006.09.29 00:00sell3220.101.26941.27941.2594
8062006.09.29 00:00sell3230.101.26941.27941.2544
8072006.09.29 00:00sell3240.101.26941.27941.2494
8082006.09.29 00:00sell3250.101.26941.27940.0000
8092006.09.29 14:41t/p3210.101.26441.27941.264450.005528.20
8102006.09.29 14:41modify3220.101.26941.26941.2594
8112006.09.29 14:41modify3230.101.26941.26941.2544
8122006.09.29 14:41modify3240.101.26941.26941.2494
8132006.09.29 14:41modify3250.101.26941.26940.0000
8142006.09.29 17:24s/l3220.101.26941.26941.25940.005528.20
8152006.09.29 17:24s/l3230.101.26941.26941.25440.005528.20
8162006.09.29 17:24s/l3240.101.26941.26941.24940.005528.20
8172006.09.29 17:24s/l3250.101.26941.26940.00000.005528.20
8182006.10.04 00:00buy3260.101.27311.26311.2781
8192006.10.04 00:00buy3270.101.27311.26311.2831
8202006.10.04 00:00buy3280.101.27311.26311.2881
8212006.10.04 00:00buy3290.101.27311.26311.2931
8222006.10.04 00:00buy3300.101.27311.26310.0000
8232006.10.06 14:35s/l3260.101.26311.26311.2781-99.605428.60
8242006.10.06 14:35s/l3270.101.26311.26311.2831-99.605329.00
8252006.10.06 14:35s/l3280.101.26311.26311.2881-99.605229.40
8262006.10.06 14:35s/l3290.101.26311.26311.2931-99.605129.80
8272006.10.06 14:35s/l3300.101.26311.26310.0000-99.605030.20
8282006.10.09 00:00sell3310.101.25891.26891.2539
8292006.10.09 00:00sell3320.101.25891.26891.2489
8302006.10.09 00:00sell3330.101.25891.26891.2439
8312006.10.09 00:00sell3340.101.25891.26891.2389
8322006.10.09 00:00sell3350.101.25891.26890.0000
8332006.10.10 13:18modify3320.101.25891.25891.2489
8342006.10.10 13:18modify3330.101.25891.25891.2439
8352006.10.10 13:18modify3340.101.25891.25891.2389
8362006.10.10 13:18modify3350.101.25891.25890.0000
8372006.10.10 13:18t/p3310.101.25391.26891.253949.805080.00
8382006.10.13 16:40t/p3320.101.24891.25891.248998.805178.80
8392006.10.18 00:02close3330.101.25411.25891.243946.205225.00
8402006.10.18 00:02close3340.101.25411.25891.238946.205271.20
8412006.10.18 00:02close3350.101.25411.25890.000046.205317.40
8422006.10.18 00:02buy3360.101.25411.24411.2591
8432006.10.18 00:02buy3370.101.25411.24411.2641
8442006.10.18 00:02buy3380.101.25411.24411.2691
8452006.10.18 00:02buy3390.101.25411.24411.2741
8462006.10.18 00:02buy3400.101.25411.24410.0000
8472006.10.19 15:47t/p3360.101.25911.24411.259150.305367.70
8482006.10.19 15:47modify3370.101.25411.25411.2641
8492006.10.19 15:47modify3380.101.25411.25411.2691
8502006.10.19 15:47modify3390.101.25411.25411.2741
8512006.10.19 15:47modify3400.101.25411.25410.0000
8522006.10.23 14:49s/l3370.101.25411.25411.26410.505368.20
8532006.10.23 14:49s/l3380.101.25411.25411.26910.505368.70
8542006.10.23 14:49s/l3390.101.25411.25411.27410.505369.20
8552006.10.23 14:49s/l3400.101.25411.25410.00000.505369.70
8562006.11.17 00:00sell3410.101.27961.28961.2746
8572006.11.17 00:00sell3420.101.27961.28961.2696
8582006.11.17 00:00sell3430.101.27961.28961.2646
8592006.11.17 00:00sell3440.101.27961.28961.2596
8602006.11.17 00:00sell3450.101.27961.28960.0000
8612006.11.22 14:22s/l3410.101.28961.28961.2746-100.605269.10
8622006.11.22 14:22s/l3420.101.28961.28961.2696-100.605168.50
8632006.11.22 14:22s/l3430.101.28961.28961.2646-100.605067.90
8642006.11.22 14:22s/l3440.101.28961.28961.2596-100.604967.30
8652006.11.22 14:22s/l3450.101.28961.28960.0000-100.604866.70
8662006.11.22 14:30buy3460.101.29131.28131.2963
8672006.11.22 14:30buy3470.101.29131.28131.3013
8682006.11.22 14:30buy3480.101.29131.28131.3063
8692006.11.22 14:30buy3490.101.29131.28131.3113
8702006.11.22 14:30buy3500.101.29131.28130.0000
8712006.11.23 10:09t/p3460.101.29631.28131.296350.304917.00
8722006.11.23 10:09modify3470.101.29131.29131.3013
8732006.11.23 10:09modify3480.101.29131.29131.3063
8742006.11.23 10:09modify3490.101.29131.29131.3113
8752006.11.23 10:09modify3500.101.29131.29130.0000
8762006.11.24 09:31t/p3470.101.30131.29131.3013100.405017.40
8772006.11.24 09:34t/p3480.101.30631.29131.3063150.405167.80
8782006.11.27 00:00t/p3490.101.31131.29131.3113200.505368.30
8792006.12.08 00:00close3500.101.32821.29130.0000370.805739.10
8802006.12.08 00:00sell3510.101.32821.33821.3232
8812006.12.08 00:00sell3520.101.32821.33821.3182
8822006.12.08 00:00sell3530.101.32821.33821.3132
8832006.12.08 00:00sell3540.101.32821.33821.3082
8842006.12.08 00:00sell3550.101.32821.33820.0000
8852006.12.08 17:54t/p3510.101.32321.33821.323250.005789.10
8862006.12.08 17:54modify3520.101.32821.32821.3182
8872006.12.08 17:54modify3530.101.32821.32821.3132
8882006.12.08 17:54modify3540.101.32821.32821.3082
8892006.12.08 17:54modify3550.101.32821.32820.0000
8902006.12.11 01:00t/p3520.101.31821.32821.318299.805888.90
8912006.12.11 03:19t/p3530.101.31321.32821.3132149.806038.70
8922006.12.12 20:32s/l3540.101.32821.32821.3082-0.406038.30
8932006.12.12 20:32s/l3550.101.32821.32820.0000-0.406037.90
8942007.01.03 00:00buy3560.101.32811.31811.3331
8952007.01.03 00:00buy3570.101.32811.31811.3381
8962007.01.03 00:00buy3580.101.32811.31811.3431
8972007.01.03 00:00buy3590.101.32811.31811.3481
8982007.01.03 00:00buy3600.101.32811.31810.0000
8992007.01.03 16:08s/l3560.101.31811.31811.3331-100.005937.90
9002007.01.03 16:08s/l3570.101.31811.31811.3381-100.005837.90
9012007.01.03 16:08s/l3580.101.31811.31811.3431-100.005737.90
9022007.01.03 16:08s/l3590.101.31811.31811.3481-100.005637.90
9032007.01.03 16:08s/l3600.101.31811.31810.0000-100.005537.90
9042007.01.04 10:31sell3610.101.31061.32061.3056
9052007.01.04 10:31sell3620.101.31061.32061.3006
9062007.01.04 10:31sell3630.101.31061.32061.2956
9072007.01.04 10:31sell3640.101.31061.32061.2906
9082007.01.04 10:31sell3650.101.31061.32060.0000
9092007.01.05 14:29t/p3610.101.30561.32061.305649.805587.70
9102007.01.05 14:29modify3620.101.31061.31061.3006
9112007.01.05 14:29modify3630.101.31061.31061.2956
9122007.01.05 14:29modify3640.101.31061.31061.2906
9132007.01.05 14:29modify3650.101.31061.31060.0000
9142007.01.05 14:32t/p3620.101.30061.31061.300699.805687.50
9152007.01.10 03:14t/p3630.101.29561.31061.2956149.205836.70
9162007.01.11 16:05t/p3640.101.29061.31061.2906198.606035.30
9172007.01.19 00:03close3650.101.29601.31060.0000143.006178.30
9182007.01.19 00:03buy3660.101.29601.28601.3010
9192007.01.19 00:03buy3670.101.29601.28601.3060
9202007.01.19 00:03buy3680.101.29601.28601.3110
9212007.01.19 00:03buy3690.101.29601.28601.3160
9222007.01.19 00:03buy3700.101.29601.28600.0000
9232007.01.23 11:09t/p3660.101.30101.28601.301050.206228.50
9242007.01.23 11:09modify3670.101.29601.29601.3060
9252007.01.23 11:09modify3680.101.29601.29601.3110
9262007.01.23 11:09modify3690.101.29601.29601.3160
9272007.01.23 11:09modify3700.101.29601.29600.0000
9282007.01.24 16:18s/l3670.101.29601.29601.30600.306228.80
9292007.01.24 16:18s/l3680.101.29601.29601.31100.306229.10
9302007.01.24 16:18s/l3690.101.29601.29601.31600.306229.40
9312007.01.24 16:18s/l3700.101.29601.29600.00000.306229.70
9322007.03.05 02:27sell3710.101.31541.32541.3104
9332007.03.05 02:27sell3720.101.31541.32541.3054
9342007.03.05 02:27sell3730.101.31541.32541.3004
9352007.03.05 02:27sell3740.101.31541.32541.2954
9362007.03.05 02:27sell3750.101.31541.32540.0000
9372007.03.05 12:33t/p3710.101.31041.32541.310450.006279.70
9382007.03.05 12:33modify3720.101.31541.31541.3054
9392007.03.05 12:33modify3730.101.31541.31541.3004
9402007.03.05 12:33modify3740.101.31541.31541.2954
9412007.03.05 12:33modify3750.101.31541.31540.0000
9422007.03.07 16:33s/l3720.101.31541.31541.3054-0.406279.30
9432007.03.07 16:33s/l3730.101.31541.31541.3004-0.406278.90
9442007.03.07 16:33s/l3740.101.31541.31541.2954-0.406278.50
9452007.03.07 16:33s/l3750.101.31541.31540.0000-0.406278.10
9462007.03.14 00:00buy3760.101.31961.30961.3246
9472007.03.14 00:00buy3770.101.31961.30961.3296
9482007.03.14 00:00buy3780.101.31961.30961.3346
9492007.03.14 00:00buy3790.101.31961.30961.3396
9502007.03.14 00:00buy3800.101.31961.30960.0000
9512007.03.15 16:17t/p3760.101.32461.30961.324650.306328.40
9522007.03.15 16:17modify3770.101.31961.31961.3296
9532007.03.15 16:17modify3780.101.31961.31961.3346
9542007.03.15 16:17modify3790.101.31961.31961.3396
9552007.03.15 16:17modify3800.101.31961.31960.0000
9562007.03.16 02:12t/p3770.101.32961.31961.3296100.406428.80
9572007.03.21 19:21t/p3780.101.33461.31961.3346150.706579.50
9582007.03.22 00:42t/p3790.101.33961.31961.3396201.006780.50
9592007.03.26 00:00close3800.101.32861.31960.000091.206871.70
9602007.03.26 00:00sell3810.201.32861.33861.3236
9612007.03.26 00:00sell3820.201.32861.33861.3186
9622007.03.26 00:00sell3830.201.32861.33861.3136
9632007.03.26 00:00sell3840.201.32861.33861.3086
9642007.03.26 00:00sell3850.201.32861.33860.0000
9652007.03.30 17:28s/l3810.201.33861.33861.3236-202.406669.30
9662007.03.30 17:28s/l3820.201.33861.33861.3186-202.406466.90
9672007.03.30 17:28s/l3830.201.33861.33861.3136-202.406264.50
9682007.03.30 17:28s/l3840.201.33861.33861.3086-202.406062.10
9692007.03.30 17:28s/l3850.201.33861.33860.0000-202.405859.70
9702007.04.06 00:00buy3860.101.34331.33331.3483
9712007.04.06 00:00buy3870.101.34331.33331.3533
9722007.04.06 00:00buy3880.101.34331.33331.3583
9732007.04.06 00:00buy3890.101.34331.33331.3633
9742007.04.06 00:00buy3900.101.34331.33330.0000
9752007.04.12 16:17t/p3860.101.34831.33331.348350.605910.30
9762007.04.12 16:17modify3870.101.34331.34331.3533
9772007.04.12 16:17modify3880.101.34331.34331.3583
9782007.04.12 16:17modify3890.101.34331.34331.3633
9792007.04.12 16:17modify3900.101.34331.34330.0000
9802007.04.12 16:39s/l500.101.34991.34990.0000-166.205744.10
9812007.04.13 11:58t/p3870.101.35331.34331.3533100.705844.80
9822007.04.17 14:45t/p3880.101.35831.34331.3583150.905995.70
9832007.04.20 08:14t/p3890.101.36331.34331.3633201.406197.10
9842007.04.24 00:09close3900.101.35751.34330.0000143.606340.70
9852007.04.24 00:09sell3910.101.35751.36751.3525
9862007.04.24 00:09sell3920.101.35751.36751.3475
9872007.04.24 00:09sell3930.101.35751.36751.3425
9882007.04.24 00:09sell3940.101.35751.36751.3375
9892007.04.24 00:09sell3950.101.35751.36750.0000
9902007.04.27 14:31s/l3910.101.36751.36751.3525-101.006239.70
9912007.04.27 14:31s/l3920.101.36751.36751.3475-101.006138.70
9922007.04.27 14:31s/l3930.101.36751.36751.3425-101.006037.70
9932007.04.27 14:31s/l3940.101.36751.36751.3375-101.005936.70
9942007.04.27 14:31s/l3950.101.36751.36750.0000-101.005835.70
9952007.06.11 00:00sell3960.101.33591.34591.3309
9962007.06.11 00:00sell3970.101.33591.34591.3259
9972007.06.11 00:00sell3980.101.33591.34591.3209
9982007.06.11 00:00sell3990.101.33591.34591.3159
9992007.06.11 00:00sell4000.101.33591.34590.0000
10002007.06.12 22:32t/p3960.101.33091.34591.330949.805885.50
10012007.06.12 22:32modify3970.101.33591.33591.3259
10022007.06.12 22:32modify3980.101.33591.33591.3209
10032007.06.12 22:32modify3990.101.33591.33591.3159
10042007.06.12 22:32modify4000.101.33591.33590.0000
10052007.06.15 15:19s/l3970.101.33591.33591.3259-1.205884.30
10062007.06.15 15:19s/l3980.101.33591.33591.3209-1.205883.10
10072007.06.15 15:19s/l3990.101.33591.33591.3159-1.205881.90
10082007.06.15 15:19s/l4000.101.33591.33590.0000-1.205880.70
10092007.06.19 00:00buy4010.101.34171.33171.3467
10102007.06.19 00:00buy4020.101.34171.33171.3517
10112007.06.19 00:00buy4030.101.34171.33171.3567
10122007.06.19 00:00buy4040.101.34171.33171.3617
10132007.06.19 00:00buy4050.101.34171.33170.0000
10142007.06.22 14:53t/p4010.101.34671.33171.346750.505931.20
10152007.06.22 14:53modify4020.101.34171.34171.3517
10162007.06.22 14:53modify4030.101.34171.34171.3567
10172007.06.22 14:53modify4040.101.34171.34171.3617
10182007.06.22 14:53modify4050.101.34171.34170.0000
10192007.06.22 16:48s/l4020.101.34171.34171.35170.505931.70
10202007.06.22 16:48s/l4030.101.34171.34171.35670.505932.20
10212007.06.22 16:48s/l4040.101.34171.34171.36170.505932.70
10222007.06.22 16:48s/l4050.101.34171.34170.00000.505933.20
10232007.08.06 00:00buy4060.101.38361.37361.3886
10242007.08.06 00:00buy4070.101.38361.37361.3936
10252007.08.06 00:00buy4080.101.38361.37361.3986
10262007.08.06 00:00buy4090.101.38361.37361.4036
10272007.08.06 00:00buy4100.101.38361.37360.0000
10282007.08.07 20:19s/l4060.101.37361.37361.3886-99.905833.30
10292007.08.07 20:19s/l4070.101.37361.37361.3936-99.905733.40
10302007.08.07 20:19s/l4080.101.37361.37361.3986-99.905633.50
10312007.08.07 20:19s/l4090.101.37361.37361.4036-99.905533.60
10322007.08.07 20:19s/l4100.101.37361.37360.0000-99.905433.70
10332007.08.10 00:02sell4110.101.36801.37801.3630
10342007.08.10 00:02sell4120.101.36801.37801.3580
10352007.08.10 00:02sell4130.101.36801.37801.3530
10362007.08.10 00:02sell4140.101.36801.37801.3480
10372007.08.10 00:02sell4150.101.36801.37800.0000
10382007.08.13 16:06t/p4110.101.36301.37801.363049.805483.50
10392007.08.13 16:06modify4120.101.36801.36801.3580
10402007.08.13 16:06modify4130.101.36801.36801.3530
10412007.08.13 16:06modify4140.101.36801.36801.3480
10422007.08.13 16:06modify4150.101.36801.36800.0000
10432007.08.14 09:50t/p4120.101.35801.36801.358099.605583.10
10442007.08.15 02:12t/p4130.101.35301.36801.3530149.405732.50
10452007.08.15 08:14t/p4140.101.34801.36801.3480199.405931.90
10462007.08.23 00:00close4150.101.35581.36800.0000119.406051.30
10472007.08.23 00:00buy4160.101.35581.34581.3608
10482007.08.23 00:00buy4170.101.35581.34581.3658
10492007.08.23 00:00buy4180.101.35581.34581.3708
10502007.08.23 00:00buy4190.101.35581.34581.3758
10512007.08.23 00:00buy4200.101.35581.34580.0000
10522007.08.24 13:00t/p4160.101.36081.34581.360850.106101.40
10532007.08.24 13:00modify4170.101.35581.35581.3658
10542007.08.24 13:00modify4180.101.35581.35581.3708
10552007.08.24 13:00modify4190.101.35581.35581.3758
10562007.08.24 13:00modify4200.101.35581.35580.0000
10572007.08.24 18:27t/p4170.101.36581.35581.3658100.106201.50
10582007.08.31 13:35t/p4180.101.37081.35581.3708150.806352.30
10592007.09.04 14:25s/l4190.101.35581.35581.37581.006353.30
10602007.09.04 14:25s/l4200.101.35581.35580.00001.006354.30
10612007.10.03 00:06sell4210.101.41501.42501.4100
10622007.10.03 00:06sell4220.101.41501.42501.4050
10632007.10.03 00:06sell4230.101.41501.42501.4000
10642007.10.03 00:06sell4240.101.41501.42501.3950
10652007.10.03 00:06sell4250.101.41501.42500.0000
10662007.10.03 21:39t/p4210.101.41001.42501.410050.006404.30
10672007.10.03 21:39modify4220.101.41501.41501.4050
10682007.10.03 21:39modify4230.101.41501.41501.4000
10692007.10.03 21:39modify4240.101.41501.41501.3950
10702007.10.03 21:39modify4250.101.41501.41500.0000
10712007.10.04 16:31s/l4220.101.41501.41501.4050-0.606403.70
10722007.10.04 16:31s/l4230.101.41501.41501.4000-0.606403.10
10732007.10.04 16:31s/l4240.101.41501.41501.3950-0.606402.50
10742007.10.04 16:31s/l4250.101.41501.41500.0000-0.606401.90
10752007.10.15 10:01buy4260.101.42251.41251.4275
10762007.10.15 10:01buy4270.101.42251.41251.4325
10772007.10.15 10:01buy4280.101.42251.41251.4375
10782007.10.15 10:01buy4290.101.42251.41251.4425
10792007.10.15 10:01buy4300.101.42251.41250.0000
10802007.10.18 14:03t/p4260.101.42751.41251.427550.506452.40
10812007.10.18 14:03modify4270.101.42251.42251.4325
10822007.10.18 14:03modify4280.101.42251.42251.4375
10832007.10.18 14:03modify4290.101.42251.42251.4425
10842007.10.18 14:03modify4300.101.42251.42250.0000
10852007.10.22 00:01t/p4270.101.43251.42251.4325100.706553.10
10862007.10.22 12:35s/l4280.101.42251.42251.43750.706553.80
10872007.10.22 12:35s/l4290.101.42251.42251.44250.706554.50
10882007.10.22 12:35s/l4300.101.42251.42250.00000.706555.20
10892007.10.29 00:01buy4310.101.44131.43131.4463
10902007.10.29 00:01buy4320.101.44131.43131.4513
10912007.10.29 00:01buy4330.101.44131.43131.4563
10922007.10.29 00:01buy4340.101.44131.43131.4613
10932007.10.29 00:01buy4350.101.44131.43130.0000
10942007.10.31 08:20t/p4310.101.44631.43131.446350.206605.40
10952007.10.31 08:20modify4320.101.44131.44131.4513
10962007.10.31 08:20modify4330.101.44131.44131.4563
10972007.10.31 08:20modify4340.101.44131.44131.4613
10982007.10.31 08:20modify4350.101.44131.44130.0000
10992007.11.01 12:11s/l4320.101.44131.44131.45130.506605.90
11002007.11.01 12:11s/l4330.101.44131.44131.45630.506606.40
11012007.11.01 12:11s/l4340.101.44131.44131.46130.506606.90
11022007.11.01 12:11s/l4350.101.44131.44130.00000.506607.40
11032007.11.14 00:02sell4360.101.46181.47181.4568
11042007.11.14 00:02sell4370.101.46181.47181.4518
11052007.11.14 00:02sell4380.101.46181.47181.4468
11062007.11.14 00:02sell4390.101.46181.47181.4418
11072007.11.14 00:02sell4400.101.46181.47180.0000
11082007.11.14 15:13s/l4360.101.47181.47181.4568-100.006507.40
11092007.11.14 15:13s/l4370.101.47181.47181.4518-100.006407.40
11102007.11.14 15:13s/l4380.101.47181.47181.4468-100.006307.40
11112007.11.14 15:13s/l4390.101.47181.47181.4418-100.006207.40
11122007.11.14 15:13s/l4400.101.47181.47180.0000-100.006107.40
11132007.11.14 15:13sell4410.101.47181.48181.4668
11142007.11.14 15:13sell4420.101.47181.48181.4618
11152007.11.14 15:13sell4430.101.47181.48181.4568
11162007.11.14 15:13sell4440.101.47181.48181.4518
11172007.11.14 15:13sell4450.101.47181.48180.0000
11182007.11.14 17:39t/p4410.101.46681.48181.466850.006157.40
11192007.11.14 17:39modify4420.101.47181.47181.4618
11202007.11.14 17:39modify4430.101.47181.47181.4568
11212007.11.14 17:39modify4440.101.47181.47181.4518
11222007.11.14 17:39modify4450.101.47181.47180.0000
11232007.11.15 11:46t/p4420.101.46181.47181.461899.406256.80
11242007.11.20 08:32s/l4430.101.47181.47181.4568-1.206255.60
11252007.11.20 08:32s/l4440.101.47181.47181.4518-1.206254.40
11262007.11.20 08:32s/l4450.101.47181.47180.0000-1.206253.20
11272007.11.21 00:04buy4460.101.48341.47341.4884
11282007.11.21 00:04buy4470.101.48341.47341.4934
11292007.11.21 00:04buy4480.101.48341.47341.4984
11302007.11.21 00:04buy4490.101.48341.47341.5034
11312007.11.21 00:04buy4500.101.48341.47340.0000
11322007.11.23 02:20t/p4460.101.48841.47341.488450.406303.60
11332007.11.23 02:20modify4470.101.48341.48341.4934
11342007.11.23 02:20modify4480.101.48341.48341.4984
11352007.11.23 02:20modify4490.101.48341.48341.5034
11362007.11.23 02:20modify4500.101.48341.48340.0000
11372007.11.23 03:31t/p4470.101.49341.48341.4934100.406404.00
11382007.11.23 10:07s/l4480.101.48341.48341.49840.406404.40
11392007.11.23 10:07s/l4490.101.48341.48341.50340.406404.80
11402007.11.23 10:07s/l4500.101.48341.48340.00000.406405.20
11412007.11.28 00:00sell4510.101.48291.49291.4779
11422007.11.28 00:00sell4520.101.48291.49291.4729
11432007.11.28 00:00sell4530.101.48291.49291.4679
11442007.11.28 00:00sell4540.101.48291.49291.4629
11452007.11.28 00:00sell4550.101.48291.49290.0000
11462007.11.28 08:45t/p4510.101.47791.49291.477950.006455.20
11472007.11.28 08:45modify4520.101.48291.48291.4729
11482007.11.28 08:45modify4530.101.48291.48291.4679
11492007.11.28 08:45modify4540.101.48291.48291.4629
11502007.11.28 08:45modify4550.101.48291.48290.0000
11512007.11.28 09:42t/p4520.101.47291.48291.4729100.006555.20
11522007.11.28 20:31s/l4530.101.48291.48291.46790.006555.20
11532007.11.28 20:31s/l4540.101.48291.48291.46290.006555.20
11542007.11.28 20:31s/l4550.101.48291.48290.00000.006555.20
11552007.12.27 00:02buy4560.101.44851.43851.4535
11562007.12.27 00:02buy4570.101.44851.43851.4585
11572007.12.27 00:02buy4580.101.44851.43851.4635
11582007.12.27 00:02buy4590.101.44851.43851.4685
11592007.12.27 00:02buy4600.101.44851.43850.0000
11602007.12.27 14:36t/p4560.101.45351.43851.453550.006605.20
11612007.12.27 14:36modify4570.101.44851.44851.4585
11622007.12.27 14:36modify4580.101.44851.44851.4635
11632007.12.27 14:36modify4590.101.44851.44851.4685
11642007.12.27 14:36modify4600.101.44851.44850.0000
11652007.12.27 17:10t/p4570.101.45851.44851.4585100.006705.20
11662007.12.27 18:54t/p4580.101.46351.44851.4635150.006855.20
11672007.12.28 11:19t/p4590.101.46851.44851.4685200.107055.30
11682007.12.31 18:00close at stop4600.101.46011.44850.0000116.207171.50