|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2004.11.03 00:00 - 2007.12.31 00:00 (2004.07.01 - 2008.01.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=887453; Lots=0.2; MoneyManagement=true; UseFreeMargin=20; AccountType=1; Leverage=100;
|Bars in test
|922
|Ticks modelled
|3968977
|Modelling quality
|80.25%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2828.50
|Gross profit
|30160.00
|Gross loss
|-32988.50
|Profit factor
|0.91
|Expected payoff
|-6.15
|Absolute drawdown
|5162.00
|Maximal drawdown
|11934.10 (71.15%)
|Relative drawdown
|71.15% (11934.10)
|Total trades
|460
|Short positions (won %)
|230 (41.74%)
|Long positions (won %)
|230 (69.57%)
|Profit trades (% of total)
|256 (55.65%)
|Loss trades (% of total)
|204 (44.35%)
|Largest
|profit trade
|1154.80
|loss trade
|-500.00
|Average
|profit trade
|117.81
|loss trade
|-161.71
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (1559.60)
|consecutive losses (loss in money)
|15 (-3503.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2567.40 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-3503.00 (15)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|6
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.11.08 00:00
|buy
|1
|0.30
|1.2968
|1.2868
|1.3018
|2
|2004.11.08 00:00
|buy
|2
|0.30
|1.2968
|1.2868
|1.3068
|3
|2004.11.08 00:00
|buy
|3
|0.30
|1.2968
|1.2868
|1.3118
|4
|2004.11.08 00:00
|buy
|4
|0.30
|1.2968
|1.2868
|1.3168
|5
|2004.11.08 00:00
|buy
|5
|0.30
|1.2968
|1.2868
|0.0000
|6
|2004.11.10 16:17
|s/l
|1
|0.30
|1.2868
|1.2868
|1.3018
|-299.40
|9700.60
|7
|2004.11.10 16:17
|s/l
|2
|0.30
|1.2868
|1.2868
|1.3068
|-299.40
|9401.20
|8
|2004.11.10 16:17
|s/l
|3
|0.30
|1.2868
|1.2868
|1.3118
|-299.40
|9101.80
|9
|2004.11.10 16:17
|s/l
|4
|0.30
|1.2868
|1.2868
|1.3168
|-299.40
|8802.40
|10
|2004.11.10 16:17
|s/l
|5
|0.30
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-299.40
|8503.00
|11
|2004.11.12 00:50
|sell
|6
|0.20
|1.2900
|1.3000
|1.2850
|12
|2004.11.12 00:50
|sell
|7
|0.20
|1.2900
|1.3000
|1.2800
|13
|2004.11.12 00:50
|sell
|8
|0.20
|1.2900
|1.3000
|1.2750
|14
|2004.11.12 00:50
|sell
|9
|0.20
|1.2900
|1.3000
|1.2700
|15
|2004.11.12 00:50
|sell
|10
|0.20
|1.2900
|1.3000
|0.0000
|16
|2004.11.17 09:08
|s/l
|6
|0.20
|1.3000
|1.3000
|1.2850
|-201.20
|8301.80
|17
|2004.11.17 09:08
|s/l
|7
|0.20
|1.3000
|1.3000
|1.2800
|-201.20
|8100.60
|18
|2004.11.17 09:08
|s/l
|8
|0.20
|1.3000
|1.3000
|1.2750
|-201.20
|7899.40
|19
|2004.11.17 09:08
|s/l
|9
|0.20
|1.3000
|1.3000
|1.2700
|-201.20
|7698.20
|20
|2004.11.17 09:08
|s/l
|10
|0.20
|1.3000
|1.3000
|0.0000
|-201.20
|7497.00
|21
|2004.11.18 00:00
|buy
|11
|0.20
|1.3041
|1.2941
|1.3091
|22
|2004.11.18 00:00
|buy
|12
|0.20
|1.3041
|1.2941
|1.3141
|23
|2004.11.18 00:00
|buy
|13
|0.20
|1.3041
|1.2941
|1.3191
|24
|2004.11.18 00:00
|buy
|14
|0.20
|1.3041
|1.2941
|1.3241
|25
|2004.11.18 00:00
|buy
|15
|0.20
|1.3041
|1.2941
|0.0000
|26
|2004.11.18 18:21
|s/l
|11
|0.20
|1.2941
|1.2941
|1.3091
|-200.00
|7297.00
|27
|2004.11.18 18:21
|s/l
|12
|0.20
|1.2941
|1.2941
|1.3141
|-200.00
|7097.00
|28
|2004.11.18 18:21
|s/l
|13
|0.20
|1.2941
|1.2941
|1.3191
|-200.00
|6897.00
|29
|2004.11.18 18:21
|s/l
|14
|0.20
|1.2941
|1.2941
|1.3241
|-200.00
|6697.00
|30
|2004.11.18 18:21
|s/l
|15
|0.20
|1.2941
|1.2941
|0.0000
|-200.00
|6497.00
|31
|2004.11.25 00:00
|buy
|16
|0.10
|1.3186
|1.3086
|1.3236
|32
|2004.11.25 00:00
|buy
|17
|0.10
|1.3186
|1.3086
|1.3286
|33
|2004.11.25 00:00
|buy
|18
|0.10
|1.3186
|1.3086
|1.3336
|34
|2004.11.25 00:00
|buy
|19
|0.10
|1.3186
|1.3086
|1.3386
|35
|2004.11.25 00:00
|buy
|20
|0.10
|1.3186
|1.3086
|0.0000
|36
|2004.11.25 16:52
|t/p
|16
|0.10
|1.3236
|1.3086
|1.3236
|50.00
|6547.00
|37
|2004.11.25 16:52
|modify
|17
|0.10
|1.3186
|1.3186
|1.3286
|38
|2004.11.25 16:52
|modify
|18
|0.10
|1.3186
|1.3186
|1.3336
|39
|2004.11.25 16:52
|modify
|19
|0.10
|1.3186
|1.3186
|1.3386
|40
|2004.11.25 16:52
|modify
|20
|0.10
|1.3186
|1.3186
|0.0000
|41
|2004.11.26 05:11
|t/p
|17
|0.10
|1.3286
|1.3186
|1.3286
|100.10
|6647.10
|42
|2004.11.26 09:29
|s/l
|18
|0.10
|1.3186
|1.3186
|1.3336
|0.10
|6647.20
|43
|2004.11.26 09:29
|s/l
|19
|0.10
|1.3186
|1.3186
|1.3386
|0.10
|6647.30
|44
|2004.11.26 09:29
|s/l
|20
|0.10
|1.3186
|1.3186
|0.0000
|0.10
|6647.40
|45
|2004.12.06 00:01
|buy
|21
|0.10
|1.3443
|1.3343
|1.3493
|46
|2004.12.06 00:01
|buy
|22
|0.10
|1.3443
|1.3343
|1.3543
|47
|2004.12.06 00:01
|buy
|23
|0.10
|1.3443
|1.3343
|1.3593
|48
|2004.12.06 00:01
|buy
|24
|0.10
|1.3443
|1.3343
|1.3643
|49
|2004.12.06 00:01
|buy
|25
|0.10
|1.3443
|1.3343
|0.0000
|50
|2004.12.08 05:47
|s/l
|21
|0.10
|1.3343
|1.3343
|1.3493
|-99.80
|6547.60
|51
|2004.12.08 05:47
|s/l
|22
|0.10
|1.3343
|1.3343
|1.3543
|-99.80
|6447.80
|52
|2004.12.08 05:47
|s/l
|23
|0.10
|1.3343
|1.3343
|1.3593
|-99.80
|6348.00
|53
|2004.12.08 05:47
|s/l
|24
|0.10
|1.3343
|1.3343
|1.3643
|-99.80
|6248.20
|54
|2004.12.08 05:47
|s/l
|25
|0.10
|1.3343
|1.3343
|0.0000
|-99.80
|6148.40
|55
|2004.12.08 14:47
|sell
|26
|0.10
|1.3217
|1.3317
|1.3167
|56
|2004.12.08 14:47
|sell
|27
|0.10
|1.3217
|1.3317
|1.3117
|57
|2004.12.08 14:47
|sell
|28
|0.10
|1.3217
|1.3317
|1.3067
|58
|2004.12.08 14:47
|sell
|29
|0.10
|1.3217
|1.3317
|1.3017
|59
|2004.12.08 14:47
|sell
|30
|0.10
|1.3217
|1.3317
|0.0000
|60
|2004.12.08 18:35
|s/l
|26
|0.10
|1.3317
|1.3317
|1.3167
|-100.00
|6048.40
|61
|2004.12.08 18:35
|s/l
|27
|0.10
|1.3317
|1.3317
|1.3117
|-100.00
|5948.40
|62
|2004.12.08 18:35
|s/l
|28
|0.10
|1.3317
|1.3317
|1.3067
|-100.00
|5848.40
|63
|2004.12.08 18:35
|s/l
|29
|0.10
|1.3317
|1.3317
|1.3017
|-100.00
|5748.40
|64
|2004.12.08 18:35
|s/l
|30
|0.10
|1.3317
|1.3317
|0.0000
|-100.00
|5648.40
|65
|2004.12.24 00:00
|buy
|31
|0.10
|1.3505
|1.3405
|1.3555
|66
|2004.12.24 00:00
|buy
|32
|0.10
|1.3505
|1.3405
|1.3605
|67
|2004.12.24 00:00
|buy
|33
|0.10
|1.3505
|1.3405
|1.3655
|68
|2004.12.24 00:00
|buy
|34
|0.10
|1.3505
|1.3405
|1.3705
|69
|2004.12.24 00:00
|buy
|35
|0.10
|1.3505
|1.3405
|0.0000
|70
|2004.12.27 16:02
|t/p
|31
|0.10
|1.3555
|1.3405
|1.3555
|50.10
|5698.50
|71
|2004.12.27 16:02
|modify
|32
|0.10
|1.3505
|1.3505
|1.3605
|72
|2004.12.27 16:02
|modify
|33
|0.10
|1.3505
|1.3505
|1.3655
|73
|2004.12.27 16:02
|modify
|34
|0.10
|1.3505
|1.3505
|1.3705
|74
|2004.12.27 16:02
|modify
|35
|0.10
|1.3505
|1.3505
|0.0000
|75
|2004.12.27 16:58
|t/p
|32
|0.10
|1.3605
|1.3505
|1.3605
|100.10
|5798.60
|76
|2004.12.30 19:46
|t/p
|33
|0.10
|1.3655
|1.3505
|1.3655
|150.60
|5949.20
|77
|2005.01.03 00:00
|close
|34
|0.10
|1.3560
|1.3505
|1.3705
|55.80
|6005.00
|78
|2005.01.03 00:00
|close
|35
|0.10
|1.3560
|1.3505
|0.0000
|55.80
|6060.80
|79
|2005.01.03 00:00
|sell
|36
|0.10
|1.3560
|1.3660
|1.3510
|80
|2005.01.03 00:00
|sell
|37
|0.10
|1.3560
|1.3660
|1.3460
|81
|2005.01.03 00:00
|sell
|38
|0.10
|1.3560
|1.3660
|1.3410
|82
|2005.01.03 00:00
|sell
|39
|0.10
|1.3560
|1.3660
|1.3360
|83
|2005.01.03 00:00
|sell
|40
|0.10
|1.3560
|1.3660
|0.0000
|84
|2005.01.03 03:57
|t/p
|36
|0.10
|1.3510
|1.3660
|1.3510
|50.00
|6110.80
|85
|2005.01.03 03:57
|modify
|37
|0.10
|1.3560
|1.3560
|1.3460
|86
|2005.01.03 03:57
|modify
|38
|0.10
|1.3560
|1.3560
|1.3410
|87
|2005.01.03 03:57
|modify
|39
|0.10
|1.3560
|1.3560
|1.3360
|88
|2005.01.03 03:57
|modify
|40
|0.10
|1.3560
|1.3560
|0.0000
|89
|2005.01.03 04:27
|t/p
|37
|0.10
|1.3460
|1.3560
|1.3460
|100.00
|6210.80
|90
|2005.01.03 04:46
|t/p
|38
|0.10
|1.3410
|1.3560
|1.3410
|150.00
|6360.80
|91
|2005.01.03 10:28
|s/l
|39
|0.10
|1.3560
|1.3560
|1.3360
|0.00
|6360.80
|92
|2005.01.03 10:28
|s/l
|40
|0.10
|1.3560
|1.3560
|0.0000
|0.00
|6360.80
|93
|2005.01.03 14:24
|sell
|41
|0.10
|1.3499
|1.3599
|1.3449
|94
|2005.01.03 14:24
|sell
|42
|0.10
|1.3499
|1.3599
|1.3399
|95
|2005.01.03 14:24
|sell
|43
|0.10
|1.3499
|1.3599
|1.3349
|96
|2005.01.03 14:24
|sell
|44
|0.10
|1.3499
|1.3599
|1.3299
|97
|2005.01.03 14:24
|sell
|45
|0.10
|1.3499
|1.3599
|0.0000
|98
|2005.01.03 15:10
|t/p
|41
|0.10
|1.3449
|1.3599
|1.3449
|50.00
|6410.80
|99
|2005.01.03 15:10
|modify
|42
|0.10
|1.3499
|1.3499
|1.3399
|100
|2005.01.03 15:10
|modify
|43
|0.10
|1.3499
|1.3499
|1.3349
|101
|2005.01.03 15:10
|modify
|44
|0.10
|1.3499
|1.3499
|1.3299
|102
|2005.01.03 15:10
|modify
|45
|0.10
|1.3499
|1.3499
|0.0000
|103
|2005.01.03 16:17
|s/l
|42
|0.10
|1.3499
|1.3499
|1.3399
|0.00
|6410.80
|104
|2005.01.03 16:17
|s/l
|43
|0.10
|1.3499
|1.3499
|1.3349
|0.00
|6410.80
|105
|2005.01.03 16:17
|s/l
|44
|0.10
|1.3499
|1.3499
|1.3299
|0.00
|6410.80
|106
|2005.01.03 16:17
|s/l
|45
|0.10
|1.3499
|1.3499
|0.0000
|0.00
|6410.80
|107
|2005.01.03 16:18
|sell
|46
|0.10
|1.3499
|1.3599
|1.3449
|108
|2005.01.03 16:18
|sell
|47
|0.10
|1.3499
|1.3599
|1.3399
|109
|2005.01.03 16:18
|sell
|48
|0.10
|1.3499
|1.3599
|1.3349
|110
|2005.01.03 16:18
|sell
|49
|0.10
|1.3499
|1.3599
|1.3299
|111
|2005.01.03 16:18
|sell
|50
|0.10
|1.3499
|1.3599
|0.0000
|112
|2005.01.04 08:31
|t/p
|46
|0.10
|1.3449
|1.3599
|1.3449
|49.80
|6460.60
|113
|2005.01.04 08:31
|modify
|47
|0.10
|1.3499
|1.3499
|1.3399
|114
|2005.01.04 08:31
|modify
|48
|0.10
|1.3499
|1.3499
|1.3349
|115
|2005.01.04 08:31
|modify
|49
|0.10
|1.3499
|1.3499
|1.3299
|116
|2005.01.04 08:31
|modify
|50
|0.10
|1.3499
|1.3499
|0.0000
|117
|2005.01.04 10:37
|t/p
|47
|0.10
|1.3399
|1.3499
|1.3399
|99.80
|6560.40
|118
|2005.01.04 15:08
|t/p
|48
|0.10
|1.3349
|1.3499
|1.3349
|149.80
|6710.20
|119
|2005.01.04 16:53
|t/p
|49
|0.10
|1.3299
|1.3499
|1.3299
|199.80
|6910.00
|120
|2005.01.18 00:00
|sell
|51
|0.20
|1.3044
|1.3144
|1.2994
|121
|2005.01.18 00:00
|sell
|52
|0.20
|1.3044
|1.3144
|1.2944
|122
|2005.01.18 00:00
|sell
|53
|0.20
|1.3044
|1.3144
|1.2894
|123
|2005.01.18 00:00
|sell
|54
|0.20
|1.3044
|1.3144
|1.2844
|124
|2005.01.18 00:00
|sell
|55
|0.20
|1.3044
|1.3144
|0.0000
|125
|2005.01.19 19:05
|t/p
|51
|0.20
|1.2994
|1.3144
|1.2994
|99.60
|7009.60
|126
|2005.01.19 19:05
|modify
|52
|0.20
|1.3044
|1.3044
|1.2944
|127
|2005.01.19 19:05
|modify
|53
|0.20
|1.3044
|1.3044
|1.2894
|128
|2005.01.19 19:05
|modify
|54
|0.20
|1.3044
|1.3044
|1.2844
|129
|2005.01.19 19:05
|modify
|55
|0.20
|1.3044
|1.3044
|0.0000
|130
|2005.01.20 11:37
|t/p
|52
|0.20
|1.2944
|1.3044
|1.2944
|198.40
|7208.00
|131
|2005.01.21 17:49
|s/l
|53
|0.20
|1.3044
|1.3044
|1.2894
|-2.00
|7206.00
|132
|2005.01.21 17:49
|s/l
|54
|0.20
|1.3044
|1.3044
|1.2844
|-2.00
|7204.00
|133
|2005.01.21 17:49
|s/l
|55
|0.20
|1.3044
|1.3044
|0.0000
|-2.00
|7202.00
|134
|2005.01.26 14:37
|buy
|56
|0.20
|1.3032
|1.2932
|1.3082
|135
|2005.01.26 14:37
|buy
|57
|0.20
|1.3032
|1.2932
|1.3132
|136
|2005.01.26 14:37
|buy
|58
|0.20
|1.3032
|1.2932
|1.3182
|137
|2005.01.26 14:37
|buy
|59
|0.20
|1.3032
|1.2932
|1.3232
|138
|2005.01.26 14:37
|buy
|60
|0.20
|1.3032
|1.2932
|0.0000
|139
|2005.01.26 17:04
|t/p
|56
|0.20
|1.3082
|1.2932
|1.3082
|100.00
|7302.00
|140
|2005.01.26 17:04
|modify
|57
|0.20
|1.3032
|1.3032
|1.3132
|141
|2005.01.26 17:04
|modify
|58
|0.20
|1.3032
|1.3032
|1.3182
|142
|2005.01.26 17:04
|modify
|59
|0.20
|1.3032
|1.3032
|1.3232
|143
|2005.01.26 17:04
|modify
|60
|0.20
|1.3032
|1.3032
|0.0000
|144
|2005.01.27 13:18
|s/l
|57
|0.20
|1.3032
|1.3032
|1.3132
|0.60
|7302.60
|145
|2005.01.27 13:18
|s/l
|58
|0.20
|1.3032
|1.3032
|1.3182
|0.60
|7303.20
|146
|2005.01.27 13:18
|s/l
|59
|0.20
|1.3032
|1.3032
|1.3232
|0.60
|7303.80
|147
|2005.01.27 13:18
|s/l
|60
|0.20
|1.3032
|1.3032
|0.0000
|0.60
|7304.40
|148
|2005.02.07 00:00
|sell
|61
|0.20
|1.2853
|1.2953
|1.2803
|149
|2005.02.07 00:00
|sell
|62
|0.20
|1.2853
|1.2953
|1.2753
|150
|2005.02.07 00:00
|sell
|63
|0.20
|1.2853
|1.2953
|1.2703
|151
|2005.02.07 00:00
|sell
|64
|0.20
|1.2853
|1.2953
|1.2653
|152
|2005.02.07 00:00
|sell
|65
|0.20
|1.2853
|1.2953
|0.0000
|153
|2005.02.07 17:37
|t/p
|61
|0.20
|1.2803
|1.2953
|1.2803
|100.00
|7404.40
|154
|2005.02.07 17:37
|modify
|62
|0.20
|1.2853
|1.2853
|1.2753
|155
|2005.02.07 17:37
|modify
|63
|0.20
|1.2853
|1.2853
|1.2703
|156
|2005.02.07 17:37
|modify
|64
|0.20
|1.2853
|1.2853
|1.2653
|157
|2005.02.07 17:37
|modify
|65
|0.20
|1.2853
|1.2853
|0.0000
|158
|2005.02.07 18:12
|t/p
|62
|0.20
|1.2753
|1.2853
|1.2753
|200.00
|7604.40
|159
|2005.02.10 15:50
|s/l
|63
|0.20
|1.2853
|1.2853
|1.2703
|-2.00
|7602.40
|160
|2005.02.10 15:50
|s/l
|64
|0.20
|1.2853
|1.2853
|1.2653
|-2.00
|7600.40
|161
|2005.02.10 15:50
|s/l
|65
|0.20
|1.2853
|1.2853
|0.0000
|-2.00
|7598.40
|162
|2005.02.14 00:01
|buy
|66
|0.20
|1.2881
|1.2781
|1.2931
|163
|2005.02.14 00:01
|buy
|67
|0.20
|1.2881
|1.2781
|1.2981
|164
|2005.02.14 00:01
|buy
|68
|0.20
|1.2881
|1.2781
|1.3031
|165
|2005.02.14 00:01
|buy
|69
|0.20
|1.2881
|1.2781
|1.3081
|166
|2005.02.14 00:01
|buy
|70
|0.20
|1.2881
|1.2781
|0.0000
|167
|2005.02.14 02:32
|t/p
|66
|0.20
|1.2931
|1.2781
|1.2931
|100.00
|7698.40
|168
|2005.02.14 02:32
|modify
|67
|0.20
|1.2881
|1.2881
|1.2981
|169
|2005.02.14 02:32
|modify
|68
|0.20
|1.2881
|1.2881
|1.3031
|170
|2005.02.14 02:32
|modify
|69
|0.20
|1.2881
|1.2881
|1.3081
|171
|2005.02.14 02:32
|modify
|70
|0.20
|1.2881
|1.2881
|0.0000
|172
|2005.02.14 10:50
|t/p
|67
|0.20
|1.2981
|1.2881
|1.2981
|200.00
|7898.40
|173
|2005.02.15 14:31
|t/p
|68
|0.20
|1.3031
|1.2881
|1.3031
|300.20
|8198.60
|174
|2005.02.17 17:05
|t/p
|69
|0.20
|1.3081
|1.2881
|1.3081
|401.00
|8599.60
|175
|2005.03.03 00:00
|close
|70
|0.20
|1.3134
|1.2881
|0.0000
|509.80
|9109.40
|176
|2005.03.03 00:00
|sell
|71
|0.20
|1.3134
|1.3234
|1.3084
|177
|2005.03.03 00:00
|sell
|72
|0.20
|1.3134
|1.3234
|1.3034
|178
|2005.03.03 00:00
|sell
|73
|0.20
|1.3134
|1.3234
|1.2984
|179
|2005.03.03 00:00
|sell
|74
|0.20
|1.3134
|1.3234
|1.2934
|180
|2005.03.03 00:00
|sell
|75
|0.20
|1.3134
|1.3234
|0.0000
|181
|2005.03.04 16:33
|s/l
|71
|0.20
|1.3234
|1.3234
|1.3084
|-200.40
|8909.00
|182
|2005.03.04 16:33
|s/l
|72
|0.20
|1.3234
|1.3234
|1.3034
|-200.40
|8708.60
|183
|2005.03.04 16:33
|s/l
|73
|0.20
|1.3234
|1.3234
|1.2984
|-200.40
|8508.20
|184
|2005.03.04 16:33
|s/l
|74
|0.20
|1.3234
|1.3234
|1.2934
|-200.40
|8307.80
|185
|2005.03.04 16:33
|s/l
|75
|0.20
|1.3234
|1.3234
|0.0000
|-200.40
|8107.40
|186
|2005.03.09 00:00
|buy
|76
|0.20
|1.3353
|1.3253
|1.3403
|187
|2005.03.09 00:00
|buy
|77
|0.20
|1.3353
|1.3253
|1.3453
|188
|2005.03.09 00:00
|buy
|78
|0.20
|1.3353
|1.3253
|1.3503
|189
|2005.03.09 00:00
|buy
|79
|0.20
|1.3353
|1.3253
|1.3553
|190
|2005.03.09 00:00
|buy
|80
|0.20
|1.3353
|1.3253
|0.0000
|191
|2005.03.09 18:41
|t/p
|76
|0.20
|1.3403
|1.3253
|1.3403
|100.00
|8207.40
|192
|2005.03.09 18:41
|modify
|77
|0.20
|1.3353
|1.3353
|1.3453
|193
|2005.03.09 18:41
|modify
|78
|0.20
|1.3353
|1.3353
|1.3503
|194
|2005.03.09 18:41
|modify
|79
|0.20
|1.3353
|1.3353
|1.3553
|195
|2005.03.09 18:41
|modify
|80
|0.20
|1.3353
|1.3353
|0.0000
|196
|2005.03.10 03:24
|t/p
|77
|0.20
|1.3453
|1.3353
|1.3453
|200.60
|8408.00
|197
|2005.03.14 17:34
|s/l
|78
|0.20
|1.3353
|1.3353
|1.3503
|1.00
|8409.00
|198
|2005.03.14 17:34
|s/l
|79
|0.20
|1.3353
|1.3353
|1.3553
|1.00
|8410.00
|199
|2005.03.14 17:34
|s/l
|80
|0.20
|1.3353
|1.3353
|0.0000
|1.00
|8411.00
|200
|2005.03.17 00:01
|sell
|81
|0.20
|1.3417
|1.3517
|1.3367
|201
|2005.03.17 00:01
|sell
|82
|0.20
|1.3417
|1.3517
|1.3317
|202
|2005.03.17 00:01
|sell
|83
|0.20
|1.3417
|1.3517
|1.3267
|203
|2005.03.17 00:01
|sell
|84
|0.20
|1.3417
|1.3517
|1.3217
|204
|2005.03.17 00:01
|sell
|85
|0.20
|1.3417
|1.3517
|0.0000
|205
|2005.03.17 14:33
|t/p
|81
|0.20
|1.3367
|1.3517
|1.3367
|100.00
|8511.00
|206
|2005.03.17 14:33
|modify
|82
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3317
|207
|2005.03.17 14:33
|modify
|83
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3267
|208
|2005.03.17 14:33
|modify
|84
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3217
|209
|2005.03.17 14:33
|modify
|85
|0.20
|1.3417
|1.3417
|0.0000
|210
|2005.03.18 09:54
|t/p
|82
|0.20
|1.3317
|1.3417
|1.3317
|199.60
|8710.60
|211
|2005.03.18 15:34
|t/p
|83
|0.20
|1.3267
|1.3417
|1.3267
|299.60
|9010.20
|212
|2005.03.21 08:55
|t/p
|84
|0.20
|1.3217
|1.3417
|1.3217
|399.20
|9409.40
|213
|2005.04.11 00:00
|close
|85
|0.20
|1.2930
|1.3417
|0.0000
|964.80
|10374.20
|214
|2005.04.11 00:00
|buy
|86
|0.30
|1.2930
|1.2830
|1.2980
|215
|2005.04.11 00:00
|buy
|87
|0.30
|1.2930
|1.2830
|1.3030
|216
|2005.04.11 00:00
|buy
|88
|0.30
|1.2930
|1.2830
|1.3080
|217
|2005.04.11 00:00
|buy
|89
|0.30
|1.2930
|1.2830
|1.3130
|218
|2005.04.11 00:00
|buy
|90
|0.30
|1.2930
|1.2830
|0.0000
|219
|2005.04.11 13:22
|t/p
|86
|0.30
|1.2980
|1.2830
|1.2980
|150.00
|10524.20
|220
|2005.04.11 13:22
|modify
|87
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3030
|221
|2005.04.11 13:22
|modify
|88
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3080
|222
|2005.04.11 13:22
|modify
|89
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3130
|223
|2005.04.11 13:22
|modify
|90
|0.30
|1.2930
|1.2930
|0.0000
|224
|2005.04.12 14:49
|s/l
|87
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3030
|0.30
|10524.50
|225
|2005.04.12 14:49
|s/l
|88
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3080
|0.30
|10524.80
|226
|2005.04.12 14:49
|s/l
|89
|0.30
|1.2930
|1.2930
|1.3130
|0.30
|10525.10
|227
|2005.04.12 14:49
|s/l
|90
|0.30
|1.2930
|1.2930
|0.0000
|0.30
|10525.40
|228
|2005.04.28 00:00
|sell
|91
|0.30
|1.2922
|1.3022
|1.2872
|229
|2005.04.28 00:00
|sell
|92
|0.30
|1.2922
|1.3022
|1.2822
|230
|2005.04.28 00:00
|sell
|93
|0.30
|1.2922
|1.3022
|1.2772
|231
|2005.04.28 00:00
|sell
|94
|0.30
|1.2922
|1.3022
|1.2722
|232
|2005.04.28 00:00
|sell
|95
|0.30
|1.2922
|1.3022
|0.0000
|233
|2005.04.29 19:25
|t/p
|91
|0.30
|1.2872
|1.3022
|1.2872
|149.40
|10674.80
|234
|2005.04.29 19:25
|modify
|92
|0.30
|1.2922
|1.2922
|1.2822
|235
|2005.04.29 19:25
|modify
|93
|0.30
|1.2922
|1.2922
|1.2772
|236
|2005.04.29 19:25
|modify
|94
|0.30
|1.2922
|1.2922
|1.2722
|237
|2005.04.29 19:25
|modify
|95
|0.30
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|238
|2005.05.04 03:36
|s/l
|92
|0.30
|1.2922
|1.2922
|1.2822
|-2.40
|10672.40
|239
|2005.05.04 03:36
|s/l
|93
|0.30
|1.2922
|1.2922
|1.2772
|-2.40
|10670.00
|240
|2005.05.04 03:36
|s/l
|94
|0.30
|1.2922
|1.2922
|1.2722
|-2.40
|10667.60
|241
|2005.05.04 03:36
|s/l
|95
|0.30
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|-2.40
|10665.20
|242
|2005.05.05 00:01
|buy
|96
|0.30
|1.2951
|1.2851
|1.3001
|243
|2005.05.05 00:01
|buy
|97
|0.30
|1.2951
|1.2851
|1.3051
|244
|2005.05.05 00:01
|buy
|98
|0.30
|1.2951
|1.2851
|1.3101
|245
|2005.05.05 00:01
|buy
|99
|0.30
|1.2951
|1.2851
|1.3151
|246
|2005.05.05 00:01
|buy
|100
|0.30
|1.2951
|1.2851
|0.0000
|247
|2005.05.06 15:02
|s/l
|96
|0.30
|1.2851
|1.2851
|1.3001
|-299.70
|10365.50
|248
|2005.05.06 15:02
|s/l
|97
|0.30
|1.2851
|1.2851
|1.3051
|-299.70
|10065.80
|249
|2005.05.06 15:02
|s/l
|98
|0.30
|1.2851
|1.2851
|1.3101
|-299.70
|9766.10
|250
|2005.05.06 15:02
|s/l
|99
|0.30
|1.2851
|1.2851
|1.3151
|-299.70
|9466.40
|251
|2005.05.06 15:02
|s/l
|100
|0.30
|1.2851
|1.2851
|0.0000
|-299.70
|9166.70
|252
|2005.05.11 00:00
|sell
|101
|0.20
|1.2875
|1.2975
|1.2825
|253
|2005.05.11 00:00
|sell
|102
|0.20
|1.2875
|1.2975
|1.2775
|254
|2005.05.11 00:00
|sell
|103
|0.20
|1.2875
|1.2975
|1.2725
|255
|2005.05.11 00:00
|sell
|104
|0.20
|1.2875
|1.2975
|1.2675
|256
|2005.05.11 00:00
|sell
|105
|0.20
|1.2875
|1.2975
|0.0000
|257
|2005.05.11 14:30
|t/p
|101
|0.20
|1.2825
|1.2975
|1.2825
|100.00
|9266.70
|258
|2005.05.11 14:31
|modify
|102
|0.20
|1.2875
|1.2875
|1.2775
|259
|2005.05.11 14:31
|modify
|103
|0.20
|1.2875
|1.2875
|1.2725
|260
|2005.05.11 14:31
|modify
|104
|0.20
|1.2875
|1.2875
|1.2675
|261
|2005.05.11 14:31
|modify
|105
|0.20
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|262
|2005.05.12 08:34
|t/p
|102
|0.20
|1.2775
|1.2875
|1.2775
|198.80
|9465.50
|263
|2005.05.12 14:30
|t/p
|103
|0.20
|1.2725
|1.2875
|1.2725
|298.80
|9764.30
|264
|2005.05.12 23:03
|t/p
|104
|0.20
|1.2675
|1.2875
|1.2675
|398.80
|10163.10
|265
|2005.06.08 02:52
|close
|105
|0.20
|1.2292
|1.2875
|0.0000
|1154.80
|11317.90
|266
|2005.06.08 02:52
|buy
|106
|0.30
|1.2292
|1.2192
|1.2342
|267
|2005.06.08 02:52
|buy
|107
|0.30
|1.2292
|1.2192
|1.2392
|268
|2005.06.08 02:52
|buy
|108
|0.30
|1.2292
|1.2192
|1.2442
|269
|2005.06.08 02:52
|buy
|109
|0.30
|1.2292
|1.2192
|1.2492
|270
|2005.06.08 02:52
|buy
|110
|0.30
|1.2292
|1.2192
|0.0000
|271
|2005.06.08 17:46
|t/p
|106
|0.30
|1.2342
|1.2192
|1.2342
|150.00
|11467.90
|272
|2005.06.08 17:46
|modify
|107
|0.30
|1.2292
|1.2292
|1.2392
|273
|2005.06.08 17:46
|modify
|108
|0.30
|1.2292
|1.2292
|1.2442
|274
|2005.06.08 17:46
|modify
|109
|0.30
|1.2292
|1.2292
|1.2492
|275
|2005.06.08 17:46
|modify
|110
|0.30
|1.2292
|1.2292
|0.0000
|276
|2005.06.08 18:37
|s/l
|107
|0.30
|1.2292
|1.2292
|1.2392
|0.00
|11467.90
|277
|2005.06.08 18:37
|s/l
|108
|0.30
|1.2292
|1.2292
|1.2442
|0.00
|11467.90
|278
|2005.06.08 18:37
|s/l
|109
|0.30
|1.2292
|1.2292
|1.2492
|0.00
|11467.90
|279
|2005.06.08 18:37
|s/l
|110
|0.30
|1.2292
|1.2292
|0.0000
|0.00
|11467.90
|280
|2005.06.14 00:00
|sell
|111
|0.40
|1.2111
|1.2211
|1.2061
|281
|2005.06.14 00:00
|sell
|112
|0.40
|1.2111
|1.2211
|1.2011
|282
|2005.06.14 00:00
|sell
|113
|0.40
|1.2111
|1.2211
|1.1961
|283
|2005.06.14 00:00
|sell
|114
|0.40
|1.2111
|1.2211
|1.1911
|284
|2005.06.14 00:00
|sell
|115
|0.40
|1.2111
|1.2211
|0.0000
|285
|2005.06.14 15:14
|t/p
|111
|0.40
|1.2061
|1.2211
|1.2061
|200.00
|11667.90
|286
|2005.06.14 15:14
|modify
|112
|0.40
|1.2111
|1.2111
|1.2011
|287
|2005.06.14 15:14
|modify
|113
|0.40
|1.2111
|1.2111
|1.1961
|288
|2005.06.14 15:14
|modify
|114
|0.40
|1.2111
|1.2111
|1.1911
|289
|2005.06.14 15:14
|modify
|115
|0.40
|1.2111
|1.2111
|0.0000
|290
|2005.06.15 15:39
|s/l
|112
|0.40
|1.2111
|1.2111
|1.2011
|-0.80
|11667.10
|291
|2005.06.15 15:39
|s/l
|113
|0.40
|1.2111
|1.2111
|1.1961
|-0.80
|11666.30
|292
|2005.06.15 15:39
|s/l
|114
|0.40
|1.2111
|1.2111
|1.1911
|-0.80
|11665.50
|293
|2005.06.15 15:39
|s/l
|115
|0.40
|1.2111
|1.2111
|0.0000
|-0.80
|11664.70
|294
|2005.06.17 09:32
|buy
|116
|0.40
|1.2138
|1.2038
|1.2188
|295
|2005.06.17 09:32
|buy
|117
|0.40
|1.2138
|1.2038
|1.2238
|296
|2005.06.17 09:32
|buy
|118
|0.40
|1.2138
|1.2038
|1.2288
|297
|2005.06.17 09:32
|buy
|119
|0.40
|1.2138
|1.2038
|1.2338
|298
|2005.06.17 09:32
|buy
|120
|0.40
|1.2138
|1.2038
|0.0000
|299
|2005.06.17 13:22
|t/p
|116
|0.40
|1.2188
|1.2038
|1.2188
|200.00
|11864.70
|300
|2005.06.17 13:22
|modify
|117
|0.40
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|301
|2005.06.17 13:22
|modify
|118
|0.40
|1.2138
|1.2138
|1.2288
|302
|2005.06.17 13:22
|modify
|119
|0.40
|1.2138
|1.2138
|1.2338
|303
|2005.06.17 13:22
|modify
|120
|0.40
|1.2138
|1.2138
|0.0000
|304
|2005.06.17 17:18
|t/p
|117
|0.40
|1.2238
|1.2138
|1.2238
|400.00
|12264.70
|305
|2005.06.20 15:49
|s/l
|118
|0.40
|1.2138
|1.2138
|1.2288
|0.40
|12265.10
|306
|2005.06.20 15:49
|s/l
|119
|0.40
|1.2138
|1.2138
|1.2338
|0.40
|12265.50
|307
|2005.06.20 15:49
|s/l
|120
|0.40
|1.2138
|1.2138
|0.0000
|0.40
|12265.90
|308
|2005.07.04 00:00
|sell
|121
|0.40
|1.1928
|1.2028
|1.1878
|309
|2005.07.04 00:00
|sell
|122
|0.40
|1.1928
|1.2028
|1.1828
|310
|2005.07.04 00:00
|sell
|123
|0.40
|1.1928
|1.2028
|1.1778
|311
|2005.07.04 00:00
|sell
|124
|0.40
|1.1928
|1.2028
|1.1728
|312
|2005.07.04 00:00
|sell
|125
|0.40
|1.1928
|1.2028
|0.0000
|313
|2005.07.05 08:41
|t/p
|121
|0.40
|1.1878
|1.2028
|1.1878
|199.20
|12465.10
|314
|2005.07.05 08:41
|modify
|122
|0.40
|1.1928
|1.1928
|1.1828
|315
|2005.07.05 08:41
|modify
|123
|0.40
|1.1928
|1.1928
|1.1778
|316
|2005.07.05 08:41
|modify
|124
|0.40
|1.1928
|1.1928
|1.1728
|317
|2005.07.05 08:41
|modify
|125
|0.40
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|318
|2005.07.05 10:49
|s/l
|122
|0.40
|1.1928
|1.1928
|1.1828
|-0.80
|12464.30
|319
|2005.07.05 10:49
|s/l
|123
|0.40
|1.1928
|1.1928
|1.1778
|-0.80
|12463.50
|320
|2005.07.05 10:49
|s/l
|124
|0.40
|1.1928
|1.1928
|1.1728
|-0.80
|12462.70
|321
|2005.07.05 10:49
|s/l
|125
|0.40
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|-0.80
|12461.90
|322
|2005.07.11 04:01
|buy
|126
|0.40
|1.1978
|1.1878
|1.2028
|323
|2005.07.11 04:01
|buy
|127
|0.40
|1.1978
|1.1878
|1.2078
|324
|2005.07.11 04:01
|buy
|128
|0.40
|1.1978
|1.1878
|1.2128
|325
|2005.07.11 04:01
|buy
|129
|0.40
|1.1978
|1.1878
|1.2178
|326
|2005.07.11 04:01
|buy
|130
|0.40
|1.1978
|1.1878
|0.0000
|327
|2005.07.11 16:20
|t/p
|126
|0.40
|1.2028
|1.1878
|1.2028
|200.00
|12661.90
|328
|2005.07.11 16:20
|modify
|127
|0.40
|1.1978
|1.1978
|1.2078
|329
|2005.07.11 16:20
|modify
|128
|0.40
|1.1978
|1.1978
|1.2128
|330
|2005.07.11 16:20
|modify
|129
|0.40
|1.1978
|1.1978
|1.2178
|331
|2005.07.11 16:20
|modify
|130
|0.40
|1.1978
|1.1978
|0.0000
|332
|2005.07.11 17:20
|t/p
|127
|0.40
|1.2078
|1.1978
|1.2078
|400.00
|13061.90
|333
|2005.07.12 04:25
|t/p
|128
|0.40
|1.2128
|1.1978
|1.2128
|600.40
|13662.30
|334
|2005.07.12 09:21
|t/p
|129
|0.40
|1.2178
|1.1978
|1.2178
|800.40
|14462.70
|335
|2005.07.19 09:34
|s/l
|130
|0.40
|1.1978
|1.1978
|0.0000
|3.20
|14465.90
|336
|2005.07.20 00:00
|sell
|131
|0.50
|1.2026
|1.2126
|1.1976
|337
|2005.07.20 00:00
|sell
|132
|0.50
|1.2026
|1.2126
|1.1926
|338
|2005.07.20 00:00
|sell
|133
|0.50
|1.2026
|1.2126
|1.1876
|339
|2005.07.20 00:00
|sell
|134
|0.50
|1.2026
|1.2126
|1.1826
|340
|2005.07.20 00:00
|sell
|135
|0.50
|1.2026
|1.2126
|0.0000
|341
|2005.07.20 20:02
|s/l
|131
|0.50
|1.2126
|1.2126
|1.1976
|-500.00
|13965.90
|342
|2005.07.20 20:02
|s/l
|132
|0.50
|1.2126
|1.2126
|1.1926
|-500.00
|13465.90
|343
|2005.07.20 20:02
|s/l
|133
|0.50
|1.2126
|1.2126
|1.1876
|-500.00
|12965.90
|344
|2005.07.20 20:02
|s/l
|134
|0.50
|1.2126
|1.2126
|1.1826
|-500.00
|12465.90
|345
|2005.07.20 20:02
|s/l
|135
|0.50
|1.2126
|1.2126
|0.0000
|-500.00
|11965.90
|346
|2005.07.21 00:00
|buy
|136
|0.40
|1.2152
|1.2052
|1.2202
|347
|2005.07.21 00:00
|buy
|137
|0.40
|1.2152
|1.2052
|1.2252
|348
|2005.07.21 00:00
|buy
|138
|0.40
|1.2152
|1.2052
|1.2302
|349
|2005.07.21 00:00
|buy
|139
|0.40
|1.2152
|1.2052
|1.2352
|350
|2005.07.21 00:00
|buy
|140
|0.40
|1.2152
|1.2052
|0.0000
|351
|2005.07.21 13:27
|t/p
|136
|0.40
|1.2202
|1.2052
|1.2202
|200.00
|12165.90
|352
|2005.07.21 13:27
|modify
|137
|0.40
|1.2152
|1.2152
|1.2252
|353
|2005.07.21 13:27
|modify
|138
|0.40
|1.2152
|1.2152
|1.2302
|354
|2005.07.21 13:27
|modify
|139
|0.40
|1.2152
|1.2152
|1.2352
|355
|2005.07.21 13:27
|modify
|140
|0.40
|1.2152
|1.2152
|0.0000
|356
|2005.07.21 15:52
|s/l
|137
|0.40
|1.2152
|1.2152
|1.2252
|0.00
|12165.90
|357
|2005.07.21 15:52
|s/l
|138
|0.40
|1.2152
|1.2152
|1.2302
|0.00
|12165.90
|358
|2005.07.21 15:52
|s/l
|139
|0.40
|1.2152
|1.2152
|1.2352
|0.00
|12165.90
|359
|2005.07.21 15:52
|s/l
|140
|0.40
|1.2152
|1.2152
|0.0000
|0.00
|12165.90
|360
|2005.07.28 00:01
|sell
|141
|0.40
|1.2061
|1.2161
|1.2011
|361
|2005.07.28 00:01
|sell
|142
|0.40
|1.2061
|1.2161
|1.1961
|362
|2005.07.28 00:01
|sell
|143
|0.40
|1.2061
|1.2161
|1.1911
|363
|2005.07.28 00:01
|sell
|144
|0.40
|1.2061
|1.2161
|1.1861
|364
|2005.07.28 00:01
|sell
|145
|0.40
|1.2061
|1.2161
|0.0000
|365
|2005.08.01 00:02
|close
|141
|0.40
|1.2123
|1.2161
|1.2011
|-249.60
|11916.30
|366
|2005.08.01 00:02
|close
|142
|0.40
|1.2123
|1.2161
|1.1961
|-249.60
|11666.70
|367
|2005.08.01 00:02
|close
|143
|0.40
|1.2123
|1.2161
|1.1911
|-249.60
|11417.10
|368
|2005.08.01 00:02
|close
|144
|0.40
|1.2123
|1.2161
|1.1861
|-249.60
|11167.50
|369
|2005.08.01 00:02
|close
|145
|0.40
|1.2123
|1.2161
|0.0000
|-249.60
|10917.90
|370
|2005.08.01 00:02
|buy
|146
|0.30
|1.2123
|1.2023
|1.2173
|371
|2005.08.01 00:02
|buy
|147
|0.30
|1.2123
|1.2023
|1.2223
|372
|2005.08.01 00:02
|buy
|148
|0.30
|1.2123
|1.2023
|1.2273
|373
|2005.08.01 00:02
|buy
|149
|0.30
|1.2123
|1.2023
|1.2323
|374
|2005.08.01 00:02
|buy
|150
|0.30
|1.2123
|1.2023
|0.0000
|375
|2005.08.01 04:36
|t/p
|146
|0.30
|1.2173
|1.2023
|1.2173
|150.00
|11067.90
|376
|2005.08.01 04:36
|modify
|147
|0.30
|1.2123
|1.2123
|1.2223
|377
|2005.08.01 04:36
|modify
|148
|0.30
|1.2123
|1.2123
|1.2273
|378
|2005.08.01 04:36
|modify
|149
|0.30
|1.2123
|1.2123
|1.2323
|379
|2005.08.01 04:36
|modify
|150
|0.30
|1.2123
|1.2123
|0.0000
|380
|2005.08.01 12:36
|t/p
|147
|0.30
|1.2223
|1.2123
|1.2223
|300.00
|11367.90
|381
|2005.08.03 11:03
|t/p
|148
|0.30
|1.2273
|1.2123
|1.2273
|450.60
|11818.50
|382
|2005.08.03 14:23
|t/p
|149
|0.30
|1.2323
|1.2123
|1.2323
|600.60
|12419.10
|383
|2005.08.16 00:00
|close
|150
|0.30
|1.2365
|1.2123
|0.0000
|730.50
|13149.60
|384
|2005.08.16 00:00
|sell
|151
|0.40
|1.2365
|1.2465
|1.2315
|385
|2005.08.16 00:00
|sell
|152
|0.40
|1.2365
|1.2465
|1.2265
|386
|2005.08.16 00:00
|sell
|153
|0.40
|1.2365
|1.2465
|1.2215
|387
|2005.08.16 00:00
|sell
|154
|0.40
|1.2365
|1.2465
|1.2165
|388
|2005.08.16 00:00
|sell
|155
|0.40
|1.2365
|1.2465
|0.0000
|389
|2005.08.16 12:54
|t/p
|151
|0.40
|1.2315
|1.2465
|1.2315
|200.00
|13349.60
|390
|2005.08.16 13:00
|modify
|152
|0.40
|1.2365
|1.2365
|1.2265
|391
|2005.08.16 13:00
|modify
|153
|0.40
|1.2365
|1.2365
|1.2215
|392
|2005.08.16 13:00
|modify
|154
|0.40
|1.2365
|1.2365
|1.2165
|393
|2005.08.16 13:00
|modify
|155
|0.40
|1.2365
|1.2365
|0.0000
|394
|2005.08.16 22:50
|s/l
|152
|0.40
|1.2365
|1.2365
|1.2265
|0.00
|13349.60
|395
|2005.08.16 22:50
|s/l
|153
|0.40
|1.2365
|1.2365
|1.2215
|0.00
|13349.60
|396
|2005.08.16 22:50
|s/l
|154
|0.40
|1.2365
|1.2365
|1.2165
|0.00
|13349.60
|397
|2005.08.16 22:50
|s/l
|155
|0.40
|1.2365
|1.2365
|0.0000
|0.00
|13349.60
|398
|2005.08.26 00:02
|buy
|156
|0.40
|1.2300
|1.2200
|1.2350
|399
|2005.08.26 00:02
|buy
|157
|0.40
|1.2300
|1.2200
|1.2400
|400
|2005.08.26 00:02
|buy
|158
|0.40
|1.2300
|1.2200
|1.2450
|401
|2005.08.26 00:02
|buy
|159
|0.40
|1.2300
|1.2200
|1.2500
|402
|2005.08.26 00:02
|buy
|160
|0.40
|1.2300
|1.2200
|0.0000
|403
|2005.08.30 11:54
|s/l
|156
|0.40
|1.2200
|1.2200
|1.2350
|-399.20
|12950.40
|404
|2005.08.30 11:54
|s/l
|157
|0.40
|1.2200
|1.2200
|1.2400
|-399.20
|12551.20
|405
|2005.08.30 11:54
|s/l
|158
|0.40
|1.2200
|1.2200
|1.2450
|-399.20
|12152.00
|406
|2005.08.30 11:54
|s/l
|159
|0.40
|1.2200
|1.2200
|1.2500
|-399.20
|11752.80
|407
|2005.08.30 11:54
|s/l
|160
|0.40
|1.2200
|1.2200
|0.0000
|-399.20
|11353.60
|408
|2005.09.09 00:00
|sell
|161
|0.30
|1.2397
|1.2497
|1.2347
|409
|2005.09.09 00:00
|sell
|162
|0.30
|1.2397
|1.2497
|1.2297
|410
|2005.09.09 00:00
|sell
|163
|0.30
|1.2397
|1.2497
|1.2247
|411
|2005.09.09 00:00
|sell
|164
|0.30
|1.2397
|1.2497
|1.2197
|412
|2005.09.09 00:00
|sell
|165
|0.30
|1.2397
|1.2497
|0.0000
|413
|2005.09.12 04:50
|t/p
|161
|0.30
|1.2347
|1.2497
|1.2347
|149.40
|11503.00
|414
|2005.09.12 04:50
|modify
|162
|0.30
|1.2397
|1.2397
|1.2297
|415
|2005.09.12 04:50
|modify
|163
|0.30
|1.2397
|1.2397
|1.2247
|416
|2005.09.12 04:50
|modify
|164
|0.30
|1.2397
|1.2397
|1.2197
|417
|2005.09.12 04:50
|modify
|165
|0.30
|1.2397
|1.2397
|0.0000
|418
|2005.09.12 14:46
|t/p
|162
|0.30
|1.2297
|1.2397
|1.2297
|299.40
|11802.40
|419
|2005.09.13 14:34
|t/p
|163
|0.30
|1.2247
|1.2397
|1.2247
|448.80
|12251.20
|420
|2005.09.15 09:20
|t/p
|164
|0.30
|1.2197
|1.2397
|1.2197
|596.40
|12847.60
|421
|2005.10.06 18:40
|close
|165
|0.30
|1.2153
|1.2397
|0.0000
|715.80
|13563.40
|422
|2005.10.06 18:40
|buy
|166
|0.40
|1.2153
|1.2053
|1.2203
|423
|2005.10.06 18:40
|buy
|167
|0.40
|1.2153
|1.2053
|1.2253
|424
|2005.10.06 18:40
|buy
|168
|0.40
|1.2153
|1.2053
|1.2303
|425
|2005.10.06 18:40
|buy
|169
|0.40
|1.2153
|1.2053
|1.2353
|426
|2005.10.06 18:40
|buy
|170
|0.40
|1.2153
|1.2053
|0.0000
|427
|2005.10.10 16:00
|s/l
|166
|0.40
|1.2053
|1.2053
|1.2203
|-399.20
|13164.20
|428
|2005.10.10 16:00
|s/l
|167
|0.40
|1.2053
|1.2053
|1.2253
|-399.20
|12765.00
|429
|2005.10.10 16:00
|s/l
|168
|0.40
|1.2053
|1.2053
|1.2303
|-399.20
|12365.80
|430
|2005.10.10 16:00
|s/l
|169
|0.40
|1.2053
|1.2053
|1.2353
|-399.20
|11966.60
|431
|2005.10.10 16:00
|s/l
|170
|0.40
|1.2053
|1.2053
|0.0000
|-399.20
|11567.40
|432
|2005.10.14 00:00
|sell
|171
|0.40
|1.2024
|1.2124
|1.1974
|433
|2005.10.14 00:00
|sell
|172
|0.40
|1.2024
|1.2124
|1.1924
|434
|2005.10.14 00:00
|sell
|173
|0.40
|1.2024
|1.2124
|1.1874
|435
|2005.10.14 00:00
|sell
|174
|0.40
|1.2024
|1.2124
|1.1824
|436
|2005.10.14 00:00
|sell
|175
|0.40
|1.2024
|1.2124
|0.0000
|437
|2005.10.18 09:51
|t/p
|171
|0.40
|1.1974
|1.2124
|1.1974
|198.40
|11765.80
|438
|2005.10.18 09:51
|modify
|172
|0.40
|1.2024
|1.2024
|1.1924
|439
|2005.10.18 09:51
|modify
|173
|0.40
|1.2024
|1.2024
|1.1874
|440
|2005.10.18 09:51
|modify
|174
|0.40
|1.2024
|1.2024
|1.1824
|441
|2005.10.18 09:51
|modify
|175
|0.40
|1.2024
|1.2024
|0.0000
|442
|2005.10.18 15:00
|t/p
|172
|0.40
|1.1924
|1.2024
|1.1924
|398.40
|12164.20
|443
|2005.10.20 21:47
|s/l
|173
|0.40
|1.2024
|1.2024
|1.1874
|-4.80
|12159.40
|444
|2005.10.20 21:47
|s/l
|174
|0.40
|1.2024
|1.2024
|1.1824
|-4.80
|12154.60
|445
|2005.10.20 21:47
|s/l
|175
|0.40
|1.2024
|1.2024
|0.0000
|-4.80
|12149.80
|446
|2005.11.18 00:00
|buy
|176
|0.40
|1.1744
|1.1644
|1.1794
|447
|2005.11.18 00:00
|buy
|177
|0.40
|1.1744
|1.1644
|1.1844
|448
|2005.11.18 00:00
|buy
|178
|0.40
|1.1744
|1.1644
|1.1894
|449
|2005.11.18 00:00
|buy
|179
|0.40
|1.1744
|1.1644
|1.1944
|450
|2005.11.18 00:00
|buy
|180
|0.40
|1.1744
|1.1644
|0.0000
|451
|2005.11.21 09:22
|t/p
|176
|0.40
|1.1794
|1.1644
|1.1794
|200.40
|12350.20
|452
|2005.11.21 09:22
|modify
|177
|0.40
|1.1744
|1.1744
|1.1844
|453
|2005.11.21 09:22
|modify
|178
|0.40
|1.1744
|1.1744
|1.1894
|454
|2005.11.21 09:22
|modify
|179
|0.40
|1.1744
|1.1744
|1.1944
|455
|2005.11.21 09:22
|modify
|180
|0.40
|1.1744
|1.1744
|0.0000
|456
|2005.11.21 16:59
|s/l
|177
|0.40
|1.1744
|1.1744
|1.1844
|0.40
|12350.60
|457
|2005.11.21 16:59
|s/l
|178
|0.40
|1.1744
|1.1744
|1.1894
|0.40
|12351.00
|458
|2005.11.21 16:59
|s/l
|179
|0.40
|1.1744
|1.1744
|1.1944
|0.40
|12351.40
|459
|2005.11.21 16:59
|s/l
|180
|0.40
|1.1744
|1.1744
|0.0000
|0.40
|12351.80
|460
|2005.12.05 00:00
|sell
|181
|0.40
|1.1696
|1.1796
|1.1646
|461
|2005.12.05 00:00
|sell
|182
|0.40
|1.1696
|1.1796
|1.1596
|462
|2005.12.05 00:00
|sell
|183
|0.40
|1.1696
|1.1796
|1.1546
|463
|2005.12.05 00:00
|sell
|184
|0.40
|1.1696
|1.1796
|1.1496
|464
|2005.12.05 00:00
|sell
|185
|0.40
|1.1696
|1.1796
|0.0000
|465
|2005.12.05 18:10
|s/l
|181
|0.40
|1.1796
|1.1796
|1.1646
|-400.00
|11951.80
|466
|2005.12.05 18:10
|s/l
|182
|0.40
|1.1796
|1.1796
|1.1596
|-400.00
|11551.80
|467
|2005.12.05 18:10
|s/l
|183
|0.40
|1.1796
|1.1796
|1.1546
|-400.00
|11151.80
|468
|2005.12.05 18:10
|s/l
|184
|0.40
|1.1796
|1.1796
|1.1496
|-400.00
|10751.80
|469
|2005.12.05 18:10
|s/l
|185
|0.40
|1.1796
|1.1796
|0.0000
|-400.00
|10351.80
|470
|2005.12.06 00:00
|buy
|186
|0.40
|1.1792
|1.1692
|1.1842
|471
|2005.12.06 00:00
|buy
|187
|0.40
|1.1792
|1.1692
|1.1892
|472
|2005.12.06 00:00
|buy
|188
|0.40
|1.1792
|1.1692
|1.1942
|473
|2005.12.06 00:00
|buy
|189
|0.40
|1.1792
|1.1692
|1.1992
|474
|2005.12.06 00:00
|buy
|190
|0.40
|1.1792
|1.1692
|0.0000
|475
|2005.12.08 17:21
|t/p
|186
|0.40
|1.1842
|1.1692
|1.1842
|201.60
|10553.40
|476
|2005.12.08 17:21
|modify
|187
|0.40
|1.1792
|1.1792
|1.1892
|477
|2005.12.08 17:21
|modify
|188
|0.40
|1.1792
|1.1792
|1.1942
|478
|2005.12.08 17:21
|modify
|189
|0.40
|1.1792
|1.1792
|1.1992
|479
|2005.12.08 17:21
|modify
|190
|0.40
|1.1792
|1.1792
|0.0000
|480
|2005.12.09 01:43
|s/l
|187
|0.40
|1.1792
|1.1792
|1.1892
|2.00
|10555.40
|481
|2005.12.09 01:43
|s/l
|188
|0.40
|1.1792
|1.1792
|1.1942
|2.00
|10557.40
|482
|2005.12.09 01:43
|s/l
|189
|0.40
|1.1792
|1.1792
|1.1992
|2.00
|10559.40
|483
|2005.12.09 01:43
|s/l
|190
|0.40
|1.1792
|1.1792
|0.0000
|2.00
|10561.40
|484
|2005.12.21 00:00
|sell
|191
|0.40
|1.1859
|1.1959
|1.1809
|485
|2005.12.21 00:00
|sell
|192
|0.40
|1.1859
|1.1959
|1.1759
|486
|2005.12.21 00:00
|sell
|193
|0.40
|1.1859
|1.1959
|1.1709
|487
|2005.12.21 00:00
|sell
|194
|0.40
|1.1859
|1.1959
|1.1659
|488
|2005.12.21 00:00
|sell
|195
|0.40
|1.1859
|1.1959
|0.0000
|489
|2005.12.21 15:42
|t/p
|191
|0.40
|1.1809
|1.1959
|1.1809
|200.00
|10761.40
|490
|2005.12.21 15:42
|modify
|192
|0.40
|1.1859
|1.1859
|1.1759
|491
|2005.12.21 15:42
|modify
|193
|0.40
|1.1859
|1.1859
|1.1709
|492
|2005.12.21 15:42
|modify
|194
|0.40
|1.1859
|1.1859
|1.1659
|493
|2005.12.21 15:42
|modify
|195
|0.40
|1.1859
|1.1859
|0.0000
|494
|2005.12.22 15:32
|s/l
|192
|0.40
|1.1859
|1.1859
|1.1759
|-2.40
|10759.00
|495
|2005.12.22 15:32
|s/l
|193
|0.40
|1.1859
|1.1859
|1.1709
|-2.40
|10756.60
|496
|2005.12.22 15:32
|s/l
|194
|0.40
|1.1859
|1.1859
|1.1659
|-2.40
|10754.20
|497
|2005.12.22 15:32
|s/l
|195
|0.40
|1.1859
|1.1859
|0.0000
|-2.40
|10751.80
|498
|2006.01.04 00:00
|buy
|196
|0.40
|1.2013
|1.1913
|1.2063
|499
|2006.01.04 00:00
|buy
|197
|0.40
|1.2013
|1.1913
|1.2113
|500
|2006.01.04 00:00
|buy
|198
|0.40
|1.2013
|1.1913
|1.2163
|501
|2006.01.04 00:00
|buy
|199
|0.40
|1.2013
|1.1913
|1.2213
|502
|2006.01.04 00:00
|buy
|200
|0.40
|1.2013
|1.1913
|0.0000
|503
|2006.01.04 03:07
|t/p
|196
|0.40
|1.2063
|1.1913
|1.2063
|200.00
|10951.80
|504
|2006.01.04 03:07
|modify
|197
|0.40
|1.2013
|1.2013
|1.2113
|505
|2006.01.04 03:07
|modify
|198
|0.40
|1.2013
|1.2013
|1.2163
|506
|2006.01.04 03:07
|modify
|199
|0.40
|1.2013
|1.2013
|1.2213
|507
|2006.01.04 03:07
|modify
|200
|0.40
|1.2013
|1.2013
|0.0000
|508
|2006.01.04 18:23
|t/p
|197
|0.40
|1.2113
|1.2013
|1.2113
|400.00
|11351.80
|509
|2006.01.06 14:51
|t/p
|198
|0.40
|1.2163
|1.2013
|1.2163
|601.60
|11953.40
|510
|2006.01.12 16:07
|s/l
|199
|0.40
|1.2013
|1.2013
|1.2213
|4.00
|11957.40
|511
|2006.01.12 16:07
|s/l
|200
|0.40
|1.2013
|1.2013
|0.0000
|4.00
|11961.40
|512
|2006.01.13 00:00
|sell
|201
|0.40
|1.2031
|1.2131
|1.1981
|513
|2006.01.13 00:00
|sell
|202
|0.40
|1.2031
|1.2131
|1.1931
|514
|2006.01.13 00:00
|sell
|203
|0.40
|1.2031
|1.2131
|1.1881
|515
|2006.01.13 00:00
|sell
|204
|0.40
|1.2031
|1.2131
|1.1831
|516
|2006.01.13 00:00
|sell
|205
|0.40
|1.2031
|1.2131
|0.0000
|517
|2006.01.13 18:38
|s/l
|201
|0.40
|1.2131
|1.2131
|1.1981
|-400.00
|11561.40
|518
|2006.01.13 18:38
|s/l
|202
|0.40
|1.2131
|1.2131
|1.1931
|-400.00
|11161.40
|519
|2006.01.13 18:38
|s/l
|203
|0.40
|1.2131
|1.2131
|1.1881
|-400.00
|10761.40
|520
|2006.01.13 18:38
|s/l
|204
|0.40
|1.2131
|1.2131
|1.1831
|-400.00
|10361.40
|521
|2006.01.13 18:38
|s/l
|205
|0.40
|1.2131
|1.2131
|0.0000
|-400.00
|9961.40
|522
|2006.01.24 00:00
|buy
|206
|0.30
|1.2298
|1.2198
|1.2348
|523
|2006.01.24 00:00
|buy
|207
|0.30
|1.2298
|1.2198
|1.2398
|524
|2006.01.24 00:00
|buy
|208
|0.30
|1.2298
|1.2198
|1.2448
|525
|2006.01.24 00:00
|buy
|209
|0.30
|1.2298
|1.2198
|1.2498
|526
|2006.01.24 00:00
|buy
|210
|0.30
|1.2298
|1.2198
|0.0000
|527
|2006.01.26 23:30
|s/l
|206
|0.30
|1.2198
|1.2198
|1.2348
|-298.80
|9662.60
|528
|2006.01.26 23:30
|s/l
|207
|0.30
|1.2198
|1.2198
|1.2398
|-298.80
|9363.80
|529
|2006.01.26 23:30
|s/l
|208
|0.30
|1.2198
|1.2198
|1.2448
|-298.80
|9065.00
|530
|2006.01.26 23:30
|s/l
|209
|0.30
|1.2198
|1.2198
|1.2498
|-298.80
|8766.20
|531
|2006.01.26 23:30
|s/l
|210
|0.30
|1.2198
|1.2198
|0.0000
|-298.80
|8467.40
|532
|2006.01.30 00:00
|sell
|211
|0.30
|1.2103
|1.2203
|1.2053
|533
|2006.01.30 00:00
|sell
|212
|0.30
|1.2103
|1.2203
|1.2003
|534
|2006.01.30 00:00
|sell
|213
|0.30
|1.2103
|1.2203
|1.1953
|535
|2006.01.30 00:00
|sell
|214
|0.30
|1.2103
|1.2203
|1.1903
|536
|2006.01.30 00:00
|sell
|215
|0.30
|1.2103
|1.2203
|0.0000
|537
|2006.02.01 20:22
|t/p
|211
|0.30
|1.2053
|1.2203
|1.2053
|148.80
|8616.20
|538
|2006.02.01 20:22
|modify
|212
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.2003
|539
|2006.02.01 20:22
|modify
|213
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.1953
|540
|2006.02.01 20:22
|modify
|214
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.1903
|541
|2006.02.01 20:22
|modify
|215
|0.30
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|542
|2006.02.02 17:27
|s/l
|212
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.2003
|-3.00
|8613.20
|543
|2006.02.02 17:27
|s/l
|213
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.1953
|-3.00
|8610.20
|544
|2006.02.02 17:27
|s/l
|214
|0.30
|1.2103
|1.2103
|1.1903
|-3.00
|8607.20
|545
|2006.02.02 17:27
|s/l
|215
|0.30
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|-3.00
|8604.20
|546
|2006.02.21 00:00
|buy
|216
|0.30
|1.1936
|1.1836
|1.1986
|547
|2006.02.21 00:00
|buy
|217
|0.30
|1.1936
|1.1836
|1.2036
|548
|2006.02.21 00:00
|buy
|218
|0.30
|1.1936
|1.1836
|1.2086
|549
|2006.02.21 00:00
|buy
|219
|0.30
|1.1936
|1.1836
|1.2136
|550
|2006.02.21 00:00
|buy
|220
|0.30
|1.1936
|1.1836
|0.0000
|551
|2006.02.27 00:21
|close
|216
|0.30
|1.1838
|1.1836
|1.1986
|-292.20
|8312.00
|552
|2006.02.27 00:21
|close
|217
|0.30
|1.1838
|1.1836
|1.2036
|-292.20
|8019.80
|553
|2006.02.27 00:21
|close
|218
|0.30
|1.1838
|1.1836
|1.2086
|-292.20
|7727.60
|554
|2006.02.27 00:21
|close
|219
|0.30
|1.1838
|1.1836
|1.2136
|-292.20
|7435.40
|555
|2006.02.27 00:21
|close
|220
|0.30
|1.1838
|1.1836
|0.0000
|-292.20
|7143.20
|556
|2006.02.27 00:21
|sell
|221
|0.20
|1.1838
|1.1938
|1.1788
|557
|2006.02.27 00:21
|sell
|222
|0.20
|1.1838
|1.1938
|1.1738
|558
|2006.02.27 00:21
|sell
|223
|0.20
|1.1838
|1.1938
|1.1688
|559
|2006.02.27 00:21
|sell
|224
|0.20
|1.1838
|1.1938
|1.1638
|560
|2006.02.27 00:21
|sell
|225
|0.20
|1.1838
|1.1938
|0.0000
|561
|2006.02.28 19:54
|s/l
|221
|0.20
|1.1938
|1.1938
|1.1788
|-200.40
|6942.80
|562
|2006.02.28 19:54
|s/l
|222
|0.20
|1.1938
|1.1938
|1.1738
|-200.40
|6742.40
|563
|2006.02.28 19:54
|s/l
|223
|0.20
|1.1938
|1.1938
|1.1688
|-200.40
|6542.00
|564
|2006.02.28 19:54
|s/l
|224
|0.20
|1.1938
|1.1938
|1.1638
|-200.40
|6341.60
|565
|2006.02.28 19:54
|s/l
|225
|0.20
|1.1938
|1.1938
|0.0000
|-200.40
|6141.20
|566
|2006.03.01 00:00
|buy
|226
|0.20
|1.1928
|1.1828
|1.1978
|567
|2006.03.01 00:00
|buy
|227
|0.20
|1.1928
|1.1828
|1.2028
|568
|2006.03.01 00:00
|buy
|228
|0.20
|1.1928
|1.1828
|1.2078
|569
|2006.03.01 00:00
|buy
|229
|0.20
|1.1928
|1.1828
|1.2128
|570
|2006.03.01 00:00
|buy
|230
|0.20
|1.1928
|1.1828
|0.0000
|571
|2006.03.02 16:04
|t/p
|226
|0.20
|1.1978
|1.1828
|1.1978
|100.60
|6241.80
|572
|2006.03.02 16:04
|modify
|227
|0.20
|1.1928
|1.1928
|1.2028
|573
|2006.03.02 16:04
|modify
|228
|0.20
|1.1928
|1.1928
|1.2078
|574
|2006.03.02 16:04
|modify
|229
|0.20
|1.1928
|1.1928
|1.2128
|575
|2006.03.02 16:04
|modify
|230
|0.20
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|576
|2006.03.02 20:24
|t/p
|227
|0.20
|1.2028
|1.1928
|1.2028
|200.60
|6442.40
|577
|2006.03.06 00:29
|t/p
|228
|0.20
|1.2078
|1.1928
|1.2078
|301.00
|6743.40
|578
|2006.03.07 09:33
|s/l
|229
|0.20
|1.1928
|1.1928
|1.2128
|1.20
|6744.60
|579
|2006.03.07 09:33
|s/l
|230
|0.20
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|1.20
|6745.80
|580
|2006.03.10 00:00
|sell
|231
|0.20
|1.1904
|1.2004
|1.1854
|581
|2006.03.10 00:00
|sell
|232
|0.20
|1.1904
|1.2004
|1.1804
|582
|2006.03.10 00:00
|sell
|233
|0.20
|1.1904
|1.2004
|1.1754
|583
|2006.03.10 00:00
|sell
|234
|0.20
|1.1904
|1.2004
|1.1704
|584
|2006.03.10 00:00
|sell
|235
|0.20
|1.1904
|1.2004
|0.0000
|585
|2006.03.14 16:24
|s/l
|231
|0.20
|1.2004
|1.2004
|1.1854
|-200.80
|6545.00
|586
|2006.03.14 16:24
|s/l
|232
|0.20
|1.2004
|1.2004
|1.1804
|-200.80
|6344.20
|587
|2006.03.14 16:24
|s/l
|233
|0.20
|1.2004
|1.2004
|1.1754
|-200.80
|6143.40
|588
|2006.03.14 16:24
|s/l
|234
|0.20
|1.2004
|1.2004
|1.1704
|-200.80
|5942.60
|589
|2006.03.14 16:24
|s/l
|235
|0.20
|1.2004
|1.2004
|0.0000
|-200.80
|5741.80
|590
|2006.03.15 00:00
|buy
|236
|0.20
|1.2016
|1.1916
|1.2066
|591
|2006.03.15 00:00
|buy
|237
|0.20
|1.2016
|1.1916
|1.2116
|592
|2006.03.15 00:00
|buy
|238
|0.20
|1.2016
|1.1916
|1.2166
|593
|2006.03.15 00:00
|buy
|239
|0.20
|1.2016
|1.1916
|1.2216
|594
|2006.03.15 00:00
|buy
|240
|0.20
|1.2016
|1.1916
|0.0000
|595
|2006.03.15 20:29
|t/p
|236
|0.20
|1.2066
|1.1916
|1.2066
|100.00
|5841.80
|596
|2006.03.15 20:29
|modify
|237
|0.20
|1.2016
|1.2016
|1.2116
|597
|2006.03.15 20:29
|modify
|238
|0.20
|1.2016
|1.2016
|1.2166
|598
|2006.03.15 20:29
|modify
|239
|0.20
|1.2016
|1.2016
|1.2216
|599
|2006.03.15 20:29
|modify
|240
|0.20
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|600
|2006.03.16 14:39
|t/p
|237
|0.20
|1.2116
|1.2016
|1.2116
|200.60
|6042.40
|601
|2006.03.16 18:14
|t/p
|238
|0.20
|1.2166
|1.2016
|1.2166
|300.60
|6343.00
|602
|2006.03.23 16:19
|s/l
|239
|0.20
|1.2016
|1.2016
|1.2216
|2.00
|6345.00
|603
|2006.03.23 16:19
|s/l
|240
|0.20
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|2.00
|6347.00
|604
|2006.03.24 00:00
|sell
|241
|0.20
|1.1966
|1.2066
|1.1916
|605
|2006.03.24 00:00
|sell
|242
|0.20
|1.1966
|1.2066
|1.1866
|606
|2006.03.24 00:00
|sell
|243
|0.20
|1.1966
|1.2066
|1.1816
|607
|2006.03.24 00:00
|sell
|244
|0.20
|1.1966
|1.2066
|1.1766
|608
|2006.03.24 00:00
|sell
|245
|0.20
|1.1966
|1.2066
|0.0000
|609
|2006.03.28 10:15
|s/l
|241
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.1916
|-200.80
|6146.20
|610
|2006.03.28 10:15
|s/l
|242
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.1866
|-200.80
|5945.40
|611
|2006.03.28 10:15
|s/l
|243
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.1816
|-200.80
|5744.60
|612
|2006.03.28 10:15
|s/l
|244
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.1766
|-200.80
|5543.80
|613
|2006.03.28 10:15
|s/l
|245
|0.20
|1.2066
|1.2066
|0.0000
|-200.80
|5343.00
|614
|2006.03.31 00:00
|buy
|246
|0.20
|1.2166
|1.2066
|1.2216
|615
|2006.03.31 00:00
|buy
|247
|0.20
|1.2166
|1.2066
|1.2266
|616
|2006.03.31 00:00
|buy
|248
|0.20
|1.2166
|1.2066
|1.2316
|617
|2006.03.31 00:00
|buy
|249
|0.20
|1.2166
|1.2066
|1.2366
|618
|2006.03.31 00:00
|buy
|250
|0.20
|1.2166
|1.2066
|0.0000
|619
|2006.04.03 05:02
|s/l
|246
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.2216
|-199.80
|5143.20
|620
|2006.04.03 05:02
|s/l
|247
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.2266
|-199.80
|4943.40
|621
|2006.04.03 05:02
|s/l
|248
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.2316
|-199.80
|4743.60
|622
|2006.04.03 05:02
|s/l
|249
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.2366
|-199.80
|4543.80
|623
|2006.04.03 05:02
|s/l
|250
|0.20
|1.2066
|1.2066
|0.0000
|-199.80
|4344.00
|624
|2006.04.10 00:00
|sell
|251
|0.10
|1.2105
|1.2205
|1.2055
|625
|2006.04.10 00:00
|sell
|252
|0.10
|1.2105
|1.2205
|1.2005
|626
|2006.04.10 00:00
|sell
|253
|0.10
|1.2105
|1.2205
|1.1955
|627
|2006.04.10 00:00
|sell
|254
|0.10
|1.2105
|1.2205
|1.1905
|628
|2006.04.10 00:00
|sell
|255
|0.10
|1.2105
|1.2205
|0.0000
|629
|2006.04.17 13:41
|s/l
|251
|0.10
|1.2205
|1.2205
|1.2055
|-101.40
|4242.60
|630
|2006.04.17 13:41
|s/l
|252
|0.10
|1.2205
|1.2205
|1.2005
|-101.40
|4141.20
|631
|2006.04.17 13:41
|s/l
|253
|0.10
|1.2205
|1.2205
|1.1955
|-101.40
|4039.80
|632
|2006.04.17 13:41
|s/l
|254
|0.10
|1.2205
|1.2205
|1.1905
|-101.40
|3938.40
|633
|2006.04.17 13:41
|s/l
|255
|0.10
|1.2205
|1.2205
|0.0000
|-101.40
|3837.00
|634
|2006.04.18 00:04
|buy
|256
|0.10
|1.2258
|1.2158
|1.2308
|635
|2006.04.18 00:04
|buy
|257
|0.10
|1.2258
|1.2158
|1.2358
|636
|2006.04.18 00:04
|buy
|258
|0.10
|1.2258
|1.2158
|1.2408
|637
|2006.04.18 00:04
|buy
|259
|0.10
|1.2258
|1.2158
|1.2458
|638
|2006.04.18 00:04
|buy
|260
|0.10
|1.2258
|1.2158
|0.0000
|639
|2006.04.18 20:02
|t/p
|256
|0.10
|1.2308
|1.2158
|1.2308
|50.00
|3887.00
|640
|2006.04.18 20:02
|modify
|257
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2358
|641
|2006.04.18 20:02
|modify
|258
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2408
|642
|2006.04.18 20:02
|modify
|259
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2458
|643
|2006.04.18 20:02
|modify
|260
|0.10
|1.2258
|1.2258
|0.0000
|644
|2006.04.18 22:51
|t/p
|257
|0.10
|1.2358
|1.2258
|1.2358
|100.00
|3987.00
|645
|2006.04.24 20:17
|t/p
|258
|0.10
|1.2408
|1.2258
|1.2408
|150.60
|4137.60
|646
|2006.04.26 17:57
|t/p
|259
|0.10
|1.2458
|1.2258
|1.2458
|200.80
|4338.40
|647
|2006.05.17 16:24
|close
|260
|0.10
|1.2813
|1.2258
|0.0000
|557.90
|4896.30
|648
|2006.05.17 16:24
|sell
|261
|0.10
|1.2813
|1.2913
|1.2763
|649
|2006.05.17 16:24
|sell
|262
|0.10
|1.2813
|1.2913
|1.2713
|650
|2006.05.17 16:24
|sell
|263
|0.10
|1.2813
|1.2913
|1.2663
|651
|2006.05.17 16:24
|sell
|264
|0.10
|1.2813
|1.2913
|1.2613
|652
|2006.05.17 16:24
|sell
|265
|0.10
|1.2813
|1.2913
|0.0000
|653
|2006.05.17 16:33
|t/p
|261
|0.10
|1.2763
|1.2913
|1.2763
|50.00
|4946.30
|654
|2006.05.17 16:33
|modify
|262
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2713
|655
|2006.05.17 16:33
|modify
|263
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2663
|656
|2006.05.17 16:33
|modify
|264
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2613
|657
|2006.05.17 16:33
|modify
|265
|0.10
|1.2813
|1.2813
|0.0000
|658
|2006.05.17 20:16
|t/p
|262
|0.10
|1.2713
|1.2813
|1.2713
|100.00
|5046.30
|659
|2006.05.18 15:32
|s/l
|263
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2663
|-0.60
|5045.70
|660
|2006.05.18 15:32
|s/l
|264
|0.10
|1.2813
|1.2813
|1.2613
|-0.60
|5045.10
|661
|2006.05.18 15:32
|s/l
|265
|0.10
|1.2813
|1.2813
|0.0000
|-0.60
|5044.50
|662
|2006.06.05 00:00
|buy
|266
|0.10
|1.2927
|1.2827
|1.2977
|663
|2006.06.05 00:00
|buy
|267
|0.10
|1.2927
|1.2827
|1.3027
|664
|2006.06.05 00:00
|buy
|268
|0.10
|1.2927
|1.2827
|1.3077
|665
|2006.06.05 00:00
|buy
|269
|0.10
|1.2927
|1.2827
|1.3127
|666
|2006.06.05 00:00
|buy
|270
|0.10
|1.2927
|1.2827
|0.0000
|667
|2006.06.05 09:32
|t/p
|266
|0.10
|1.2977
|1.2827
|1.2977
|50.00
|5094.50
|668
|2006.06.05 09:32
|modify
|267
|0.10
|1.2927
|1.2927
|1.3027
|669
|2006.06.05 09:32
|modify
|268
|0.10
|1.2927
|1.2927
|1.3077
|670
|2006.06.05 09:32
|modify
|269
|0.10
|1.2927
|1.2927
|1.3127
|671
|2006.06.05 09:32
|modify
|270
|0.10
|1.2927
|1.2927
|0.0000
|672
|2006.06.05 15:06
|s/l
|267
|0.10
|1.2927
|1.2927
|1.3027
|0.00
|5094.50
|673
|2006.06.05 15:06
|s/l
|268
|0.10
|1.2927
|1.2927
|1.3077
|0.00
|5094.50
|674
|2006.06.05 15:06
|s/l
|269
|0.10
|1.2927
|1.2927
|1.3127
|0.00
|5094.50
|675
|2006.06.05 15:06
|s/l
|270
|0.10
|1.2927
|1.2927
|0.0000
|0.00
|5094.50
|676
|2006.06.07 00:00
|sell
|271
|0.10
|1.2824
|1.2924
|1.2774
|677
|2006.06.07 00:00
|sell
|272
|0.10
|1.2824
|1.2924
|1.2724
|678
|2006.06.07 00:00
|sell
|273
|0.10
|1.2824
|1.2924
|1.2674
|679
|2006.06.07 00:00
|sell
|274
|0.10
|1.2824
|1.2924
|1.2624
|680
|2006.06.07 00:00
|sell
|275
|0.10
|1.2824
|1.2924
|0.0000
|681
|2006.06.07 13:46
|t/p
|271
|0.10
|1.2774
|1.2924
|1.2774
|50.00
|5144.50
|682
|2006.06.07 13:46
|modify
|272
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2724
|683
|2006.06.07 13:46
|modify
|273
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2674
|684
|2006.06.07 13:46
|modify
|274
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2624
|685
|2006.06.07 13:46
|modify
|275
|0.10
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|686
|2006.06.08 14:03
|t/p
|272
|0.10
|1.2724
|1.2824
|1.2724
|99.40
|5243.90
|687
|2006.06.08 14:33
|t/p
|273
|0.10
|1.2674
|1.2824
|1.2674
|149.40
|5393.30
|688
|2006.06.09 14:30
|t/p
|274
|0.10
|1.2624
|1.2824
|1.2624
|199.20
|5592.50
|689
|2006.06.21 17:53
|close
|275
|0.10
|1.2654
|1.2824
|0.0000
|167.20
|5759.70
|690
|2006.06.21 17:53
|buy
|276
|0.10
|1.2654
|1.2554
|1.2704
|691
|2006.06.21 17:53
|buy
|277
|0.10
|1.2654
|1.2554
|1.2754
|692
|2006.06.21 17:53
|buy
|278
|0.10
|1.2654
|1.2554
|1.2804
|693
|2006.06.21 17:53
|buy
|279
|0.10
|1.2654
|1.2554
|1.2854
|694
|2006.06.21 17:53
|buy
|280
|0.10
|1.2654
|1.2554
|0.0000
|695
|2006.06.22 16:13
|s/l
|276
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2704
|-99.70
|5660.00
|696
|2006.06.22 16:13
|s/l
|277
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2754
|-99.70
|5560.30
|697
|2006.06.22 16:13
|s/l
|278
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2804
|-99.70
|5460.60
|698
|2006.06.22 16:13
|s/l
|279
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2854
|-99.70
|5360.90
|699
|2006.06.22 16:13
|s/l
|280
|0.10
|1.2554
|1.2554
|0.0000
|-99.70
|5261.20
|700
|2006.06.23 00:00
|sell
|281
|0.10
|1.2570
|1.2670
|1.2520
|701
|2006.06.23 00:00
|sell
|282
|0.10
|1.2570
|1.2670
|1.2470
|702
|2006.06.23 00:00
|sell
|283
|0.10
|1.2570
|1.2670
|1.2420
|703
|2006.06.23 00:00
|sell
|284
|0.10
|1.2570
|1.2670
|1.2370
|704
|2006.06.23 00:00
|sell
|285
|0.10
|1.2570
|1.2670
|0.0000
|705
|2006.06.23 13:48
|t/p
|281
|0.10
|1.2520
|1.2670
|1.2520
|50.00
|5311.20
|706
|2006.06.23 13:48
|modify
|282
|0.10
|1.2570
|1.2570
|1.2470
|707
|2006.06.23 13:48
|modify
|283
|0.10
|1.2570
|1.2570
|1.2420
|708
|2006.06.23 13:48
|modify
|284
|0.10
|1.2570
|1.2570
|1.2370
|709
|2006.06.23 13:48
|modify
|285
|0.10
|1.2570
|1.2570
|0.0000
|710
|2006.06.26 09:20
|s/l
|282
|0.10
|1.2570
|1.2570
|1.2470
|-0.20
|5311.00
|711
|2006.06.26 09:20
|s/l
|283
|0.10
|1.2570
|1.2570
|1.2420
|-0.20
|5310.80
|712
|2006.06.26 09:20
|s/l
|284
|0.10
|1.2570
|1.2570
|1.2370
|-0.20
|5310.60
|713
|2006.06.26 09:20
|s/l
|285
|0.10
|1.2570
|1.2570
|0.0000
|-0.20
|5310.40
|714
|2006.06.29 20:48
|buy
|286
|0.10
|1.2657
|1.2557
|1.2707
|715
|2006.06.29 20:48
|buy
|287
|0.10
|1.2657
|1.2557
|1.2757
|716
|2006.06.29 20:48
|buy
|288
|0.10
|1.2657
|1.2557
|1.2807
|717
|2006.06.29 20:48
|buy
|289
|0.10
|1.2657
|1.2557
|1.2857
|718
|2006.06.29 20:48
|buy
|290
|0.10
|1.2657
|1.2557
|0.0000
|719
|2006.06.30 03:35
|t/p
|286
|0.10
|1.2707
|1.2557
|1.2707
|50.10
|5360.50
|720
|2006.06.30 03:35
|modify
|287
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2757
|721
|2006.06.30 03:35
|modify
|288
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2807
|722
|2006.06.30 03:35
|modify
|289
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2857
|723
|2006.06.30 03:35
|modify
|290
|0.10
|1.2657
|1.2657
|0.0000
|724
|2006.06.30 14:42
|t/p
|287
|0.10
|1.2757
|1.2657
|1.2757
|100.10
|5460.60
|725
|2006.07.03 16:14
|t/p
|288
|0.10
|1.2807
|1.2657
|1.2807
|150.20
|5610.80
|726
|2006.07.07 14:30
|t/p
|289
|0.10
|1.2857
|1.2657
|1.2857
|200.80
|5811.60
|727
|2006.07.12 00:00
|close
|290
|0.10
|1.2767
|1.2657
|0.0000
|111.10
|5922.70
|728
|2006.07.12 00:00
|sell
|291
|0.20
|1.2767
|1.2867
|1.2717
|729
|2006.07.12 00:00
|sell
|292
|0.20
|1.2767
|1.2867
|1.2667
|730
|2006.07.12 00:00
|sell
|293
|0.20
|1.2767
|1.2867
|1.2617
|731
|2006.07.12 00:00
|sell
|294
|0.20
|1.2767
|1.2867
|1.2567
|732
|2006.07.12 00:00
|sell
|295
|0.20
|1.2767
|1.2867
|0.0000
|733
|2006.07.12 13:27
|t/p
|291
|0.20
|1.2717
|1.2867
|1.2717
|100.00
|6022.70
|734
|2006.07.12 13:27
|modify
|292
|0.20
|1.2767
|1.2767
|1.2667
|735
|2006.07.12 13:27
|modify
|293
|0.20
|1.2767
|1.2767
|1.2617
|736
|2006.07.12 13:27
|modify
|294
|0.20
|1.2767
|1.2767
|1.2567
|737
|2006.07.12 13:27
|modify
|295
|0.20
|1.2767
|1.2767
|0.0000
|738
|2006.07.13 17:19
|t/p
|292
|0.20
|1.2667
|1.2767
|1.2667
|198.80
|6221.50
|739
|2006.07.17 10:00
|t/p
|293
|0.20
|1.2617
|1.2767
|1.2617
|298.00
|6519.50
|740
|2006.07.17 10:38
|t/p
|294
|0.20
|1.2567
|1.2767
|1.2567
|398.00
|6917.50
|741
|2006.07.24 00:00
|close
|295
|0.20
|1.2704
|1.2767
|0.0000
|121.20
|7038.70
|742
|2006.07.24 00:00
|buy
|296
|0.20
|1.2704
|1.2604
|1.2754
|743
|2006.07.24 00:00
|buy
|297
|0.20
|1.2704
|1.2604
|1.2804
|744
|2006.07.24 00:00
|buy
|298
|0.20
|1.2704
|1.2604
|1.2854
|745
|2006.07.24 00:00
|buy
|299
|0.20
|1.2704
|1.2604
|1.2904
|746
|2006.07.24 00:00
|buy
|300
|0.20
|1.2704
|1.2604
|0.0000
|747
|2006.07.25 17:11
|s/l
|296
|0.20
|1.2604
|1.2604
|1.2754
|-199.80
|6838.90
|748
|2006.07.25 17:11
|s/l
|297
|0.20
|1.2604
|1.2604
|1.2804
|-199.80
|6639.10
|749
|2006.07.25 17:11
|s/l
|298
|0.20
|1.2604
|1.2604
|1.2854
|-199.80
|6439.30
|750
|2006.07.25 17:11
|s/l
|299
|0.20
|1.2604
|1.2604
|1.2904
|-199.80
|6239.50
|751
|2006.07.25 17:11
|s/l
|300
|0.20
|1.2604
|1.2604
|0.0000
|-199.80
|6039.70
|752
|2006.08.11 00:01
|sell
|301
|0.20
|1.2794
|1.2894
|1.2744
|753
|2006.08.11 00:01
|sell
|302
|0.20
|1.2794
|1.2894
|1.2694
|754
|2006.08.11 00:01
|sell
|303
|0.20
|1.2794
|1.2894
|1.2644
|755
|2006.08.11 00:01
|sell
|304
|0.20
|1.2794
|1.2894
|1.2594
|756
|2006.08.11 00:01
|sell
|305
|0.20
|1.2794
|1.2894
|0.0000
|757
|2006.08.11 08:33
|t/p
|301
|0.20
|1.2744
|1.2894
|1.2744
|100.00
|6139.70
|758
|2006.08.11 08:33
|modify
|302
|0.20
|1.2794
|1.2794
|1.2694
|759
|2006.08.11 08:33
|modify
|303
|0.20
|1.2794
|1.2794
|1.2644
|760
|2006.08.11 08:33
|modify
|304
|0.20
|1.2794
|1.2794
|1.2594
|761
|2006.08.11 08:33
|modify
|305
|0.20
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|762
|2006.08.11 09:51
|s/l
|302
|0.20
|1.2794
|1.2794
|1.2694
|0.00
|6139.70
|763
|2006.08.11 09:51
|s/l
|303
|0.20
|1.2794
|1.2794
|1.2644
|0.00
|6139.70
|764
|2006.08.11 09:51
|s/l
|304
|0.20
|1.2794
|1.2794
|1.2594
|0.00
|6139.70
|765
|2006.08.11 09:51
|s/l
|305
|0.20
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|0.00
|6139.70
|766
|2006.08.18 00:00
|buy
|306
|0.20
|1.2827
|1.2727
|1.2877
|767
|2006.08.18 00:00
|buy
|307
|0.20
|1.2827
|1.2727
|1.2927
|768
|2006.08.18 00:00
|buy
|308
|0.20
|1.2827
|1.2727
|1.2977
|769
|2006.08.18 00:00
|buy
|309
|0.20
|1.2827
|1.2727
|1.3027
|770
|2006.08.18 00:00
|buy
|310
|0.20
|1.2827
|1.2727
|0.0000
|771
|2006.08.21 03:51
|t/p
|306
|0.20
|1.2877
|1.2727
|1.2877
|100.20
|6239.90
|772
|2006.08.21 03:51
|modify
|307
|0.20
|1.2827
|1.2827
|1.2927
|773
|2006.08.21 03:51
|modify
|308
|0.20
|1.2827
|1.2827
|1.2977
|774
|2006.08.21 03:51
|modify
|309
|0.20
|1.2827
|1.2827
|1.3027
|775
|2006.08.21 03:51
|modify
|310
|0.20
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|776
|2006.08.21 15:59
|t/p
|307
|0.20
|1.2927
|1.2827
|1.2927
|200.20
|6440.10
|777
|2006.08.22 13:51
|s/l
|308
|0.20
|1.2827
|1.2827
|1.2977
|0.40
|6440.50
|778
|2006.08.22 13:51
|s/l
|309
|0.20
|1.2827
|1.2827
|1.3027
|0.40
|6440.90
|779
|2006.08.22 13:51
|s/l
|310
|0.20
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|0.40
|6441.30
|780
|2006.08.24 02:49
|sell
|311
|0.20
|1.2775
|1.2875
|1.2725
|781
|2006.08.24 02:49
|sell
|312
|0.20
|1.2775
|1.2875
|1.2675
|782
|2006.08.24 02:49
|sell
|313
|0.20
|1.2775
|1.2875
|1.2625
|783
|2006.08.24 02:49
|sell
|314
|0.20
|1.2775
|1.2875
|1.2575
|784
|2006.08.24 02:49
|sell
|315
|0.20
|1.2775
|1.2875
|0.0000
|785
|2006.08.31 14:36
|s/l
|311
|0.20
|1.2875
|1.2875
|1.2725
|-202.80
|6238.50
|786
|2006.08.31 14:36
|s/l
|312
|0.20
|1.2875
|1.2875
|1.2675
|-202.80
|6035.70
|787
|2006.08.31 14:36
|s/l
|313
|0.20
|1.2875
|1.2875
|1.2625
|-202.80
|5832.90
|788
|2006.08.31 14:36
|s/l
|314
|0.20
|1.2875
|1.2875
|1.2575
|-202.80
|5630.10
|789
|2006.08.31 14:36
|s/l
|315
|0.20
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-202.80
|5427.30
|790
|2006.09.01 00:00
|buy
|316
|0.10
|1.2807
|1.2707
|1.2857
|791
|2006.09.01 00:00
|buy
|317
|0.10
|1.2807
|1.2707
|1.2907
|792
|2006.09.01 00:00
|buy
|318
|0.10
|1.2807
|1.2707
|1.2957
|793
|2006.09.01 00:00
|buy
|319
|0.10
|1.2807
|1.2707
|1.3007
|794
|2006.09.01 00:00
|buy
|320
|0.10
|1.2807
|1.2707
|0.0000
|795
|2006.09.04 03:11
|t/p
|316
|0.10
|1.2857
|1.2707
|1.2857
|50.10
|5477.40
|796
|2006.09.04 03:11
|modify
|317
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2907
|797
|2006.09.04 03:11
|modify
|318
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2957
|798
|2006.09.04 03:11
|modify
|319
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.3007
|799
|2006.09.04 03:11
|modify
|320
|0.10
|1.2807
|1.2807
|0.0000
|800
|2006.09.05 14:00
|s/l
|317
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2907
|0.20
|5477.60
|801
|2006.09.05 14:00
|s/l
|318
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2957
|0.20
|5477.80
|802
|2006.09.05 14:00
|s/l
|319
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.3007
|0.20
|5478.00
|803
|2006.09.05 14:00
|s/l
|320
|0.10
|1.2807
|1.2807
|0.0000
|0.20
|5478.20
|804
|2006.09.29 00:00
|sell
|321
|0.10
|1.2694
|1.2794
|1.2644
|805
|2006.09.29 00:00
|sell
|322
|0.10
|1.2694
|1.2794
|1.2594
|806
|2006.09.29 00:00
|sell
|323
|0.10
|1.2694
|1.2794
|1.2544
|807
|2006.09.29 00:00
|sell
|324
|0.10
|1.2694
|1.2794
|1.2494
|808
|2006.09.29 00:00
|sell
|325
|0.10
|1.2694
|1.2794
|0.0000
|809
|2006.09.29 14:41
|t/p
|321
|0.10
|1.2644
|1.2794
|1.2644
|50.00
|5528.20
|810
|2006.09.29 14:41
|modify
|322
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2594
|811
|2006.09.29 14:41
|modify
|323
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2544
|812
|2006.09.29 14:41
|modify
|324
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2494
|813
|2006.09.29 14:41
|modify
|325
|0.10
|1.2694
|1.2694
|0.0000
|814
|2006.09.29 17:24
|s/l
|322
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2594
|0.00
|5528.20
|815
|2006.09.29 17:24
|s/l
|323
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2544
|0.00
|5528.20
|816
|2006.09.29 17:24
|s/l
|324
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2494
|0.00
|5528.20
|817
|2006.09.29 17:24
|s/l
|325
|0.10
|1.2694
|1.2694
|0.0000
|0.00
|5528.20
|818
|2006.10.04 00:00
|buy
|326
|0.10
|1.2731
|1.2631
|1.2781
|819
|2006.10.04 00:00
|buy
|327
|0.10
|1.2731
|1.2631
|1.2831
|820
|2006.10.04 00:00
|buy
|328
|0.10
|1.2731
|1.2631
|1.2881
|821
|2006.10.04 00:00
|buy
|329
|0.10
|1.2731
|1.2631
|1.2931
|822
|2006.10.04 00:00
|buy
|330
|0.10
|1.2731
|1.2631
|0.0000
|823
|2006.10.06 14:35
|s/l
|326
|0.10
|1.2631
|1.2631
|1.2781
|-99.60
|5428.60
|824
|2006.10.06 14:35
|s/l
|327
|0.10
|1.2631
|1.2631
|1.2831
|-99.60
|5329.00
|825
|2006.10.06 14:35
|s/l
|328
|0.10
|1.2631
|1.2631
|1.2881
|-99.60
|5229.40
|826
|2006.10.06 14:35
|s/l
|329
|0.10
|1.2631
|1.2631
|1.2931
|-99.60
|5129.80
|827
|2006.10.06 14:35
|s/l
|330
|0.10
|1.2631
|1.2631
|0.0000
|-99.60
|5030.20
|828
|2006.10.09 00:00
|sell
|331
|0.10
|1.2589
|1.2689
|1.2539
|829
|2006.10.09 00:00
|sell
|332
|0.10
|1.2589
|1.2689
|1.2489
|830
|2006.10.09 00:00
|sell
|333
|0.10
|1.2589
|1.2689
|1.2439
|831
|2006.10.09 00:00
|sell
|334
|0.10
|1.2589
|1.2689
|1.2389
|832
|2006.10.09 00:00
|sell
|335
|0.10
|1.2589
|1.2689
|0.0000
|833
|2006.10.10 13:18
|modify
|332
|0.10
|1.2589
|1.2589
|1.2489
|834
|2006.10.10 13:18
|modify
|333
|0.10
|1.2589
|1.2589
|1.2439
|835
|2006.10.10 13:18
|modify
|334
|0.10
|1.2589
|1.2589
|1.2389
|836
|2006.10.10 13:18
|modify
|335
|0.10
|1.2589
|1.2589
|0.0000
|837
|2006.10.10 13:18
|t/p
|331
|0.10
|1.2539
|1.2689
|1.2539
|49.80
|5080.00
|838
|2006.10.13 16:40
|t/p
|332
|0.10
|1.2489
|1.2589
|1.2489
|98.80
|5178.80
|839
|2006.10.18 00:02
|close
|333
|0.10
|1.2541
|1.2589
|1.2439
|46.20
|5225.00
|840
|2006.10.18 00:02
|close
|334
|0.10
|1.2541
|1.2589
|1.2389
|46.20
|5271.20
|841
|2006.10.18 00:02
|close
|335
|0.10
|1.2541
|1.2589
|0.0000
|46.20
|5317.40
|842
|2006.10.18 00:02
|buy
|336
|0.10
|1.2541
|1.2441
|1.2591
|843
|2006.10.18 00:02
|buy
|337
|0.10
|1.2541
|1.2441
|1.2641
|844
|2006.10.18 00:02
|buy
|338
|0.10
|1.2541
|1.2441
|1.2691
|845
|2006.10.18 00:02
|buy
|339
|0.10
|1.2541
|1.2441
|1.2741
|846
|2006.10.18 00:02
|buy
|340
|0.10
|1.2541
|1.2441
|0.0000
|847
|2006.10.19 15:47
|t/p
|336
|0.10
|1.2591
|1.2441
|1.2591
|50.30
|5367.70
|848
|2006.10.19 15:47
|modify
|337
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2641
|849
|2006.10.19 15:47
|modify
|338
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2691
|850
|2006.10.19 15:47
|modify
|339
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2741
|851
|2006.10.19 15:47
|modify
|340
|0.10
|1.2541
|1.2541
|0.0000
|852
|2006.10.23 14:49
|s/l
|337
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2641
|0.50
|5368.20
|853
|2006.10.23 14:49
|s/l
|338
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2691
|0.50
|5368.70
|854
|2006.10.23 14:49
|s/l
|339
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2741
|0.50
|5369.20
|855
|2006.10.23 14:49
|s/l
|340
|0.10
|1.2541
|1.2541
|0.0000
|0.50
|5369.70
|856
|2006.11.17 00:00
|sell
|341
|0.10
|1.2796
|1.2896
|1.2746
|857
|2006.11.17 00:00
|sell
|342
|0.10
|1.2796
|1.2896
|1.2696
|858
|2006.11.17 00:00
|sell
|343
|0.10
|1.2796
|1.2896
|1.2646
|859
|2006.11.17 00:00
|sell
|344
|0.10
|1.2796
|1.2896
|1.2596
|860
|2006.11.17 00:00
|sell
|345
|0.10
|1.2796
|1.2896
|0.0000
|861
|2006.11.22 14:22
|s/l
|341
|0.10
|1.2896
|1.2896
|1.2746
|-100.60
|5269.10
|862
|2006.11.22 14:22
|s/l
|342
|0.10
|1.2896
|1.2896
|1.2696
|-100.60
|5168.50
|863
|2006.11.22 14:22
|s/l
|343
|0.10
|1.2896
|1.2896
|1.2646
|-100.60
|5067.90
|864
|2006.11.22 14:22
|s/l
|344
|0.10
|1.2896
|1.2896
|1.2596
|-100.60
|4967.30
|865
|2006.11.22 14:22
|s/l
|345
|0.10
|1.2896
|1.2896
|0.0000
|-100.60
|4866.70
|866
|2006.11.22 14:30
|buy
|346
|0.10
|1.2913
|1.2813
|1.2963
|867
|2006.11.22 14:30
|buy
|347
|0.10
|1.2913
|1.2813
|1.3013
|868
|2006.11.22 14:30
|buy
|348
|0.10
|1.2913
|1.2813
|1.3063
|869
|2006.11.22 14:30
|buy
|349
|0.10
|1.2913
|1.2813
|1.3113
|870
|2006.11.22 14:30
|buy
|350
|0.10
|1.2913
|1.2813
|0.0000
|871
|2006.11.23 10:09
|t/p
|346
|0.10
|1.2963
|1.2813
|1.2963
|50.30
|4917.00
|872
|2006.11.23 10:09
|modify
|347
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.3013
|873
|2006.11.23 10:09
|modify
|348
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.3063
|874
|2006.11.23 10:09
|modify
|349
|0.10
|1.2913
|1.2913
|1.3113
|875
|2006.11.23 10:09
|modify
|350
|0.10
|1.2913
|1.2913
|0.0000
|876
|2006.11.24 09:31
|t/p
|347
|0.10
|1.3013
|1.2913
|1.3013
|100.40
|5017.40
|877
|2006.11.24 09:34
|t/p
|348
|0.10
|1.3063
|1.2913
|1.3063
|150.40
|5167.80
|878
|2006.11.27 00:00
|t/p
|349
|0.10
|1.3113
|1.2913
|1.3113
|200.50
|5368.30
|879
|2006.12.08 00:00
|close
|350
|0.10
|1.3282
|1.2913
|0.0000
|370.80
|5739.10
|880
|2006.12.08 00:00
|sell
|351
|0.10
|1.3282
|1.3382
|1.3232
|881
|2006.12.08 00:00
|sell
|352
|0.10
|1.3282
|1.3382
|1.3182
|882
|2006.12.08 00:00
|sell
|353
|0.10
|1.3282
|1.3382
|1.3132
|883
|2006.12.08 00:00
|sell
|354
|0.10
|1.3282
|1.3382
|1.3082
|884
|2006.12.08 00:00
|sell
|355
|0.10
|1.3282
|1.3382
|0.0000
|885
|2006.12.08 17:54
|t/p
|351
|0.10
|1.3232
|1.3382
|1.3232
|50.00
|5789.10
|886
|2006.12.08 17:54
|modify
|352
|0.10
|1.3282
|1.3282
|1.3182
|887
|2006.12.08 17:54
|modify
|353
|0.10
|1.3282
|1.3282
|1.3132
|888
|2006.12.08 17:54
|modify
|354
|0.10
|1.3282
|1.3282
|1.3082
|889
|2006.12.08 17:54
|modify
|355
|0.10
|1.3282
|1.3282
|0.0000
|890
|2006.12.11 01:00
|t/p
|352
|0.10
|1.3182
|1.3282
|1.3182
|99.80
|5888.90
|891
|2006.12.11 03:19
|t/p
|353
|0.10
|1.3132
|1.3282
|1.3132
|149.80
|6038.70
|892
|2006.12.12 20:32
|s/l
|354
|0.10
|1.3282
|1.3282
|1.3082
|-0.40
|6038.30
|893
|2006.12.12 20:32
|s/l
|355
|0.10
|1.3282
|1.3282
|0.0000
|-0.40
|6037.90
|894
|2007.01.03 00:00
|buy
|356
|0.10
|1.3281
|1.3181
|1.3331
|895
|2007.01.03 00:00
|buy
|357
|0.10
|1.3281
|1.3181
|1.3381
|896
|2007.01.03 00:00
|buy
|358
|0.10
|1.3281
|1.3181
|1.3431
|897
|2007.01.03 00:00
|buy
|359
|0.10
|1.3281
|1.3181
|1.3481
|898
|2007.01.03 00:00
|buy
|360
|0.10
|1.3281
|1.3181
|0.0000
|899
|2007.01.03 16:08
|s/l
|356
|0.10
|1.3181
|1.3181
|1.3331
|-100.00
|5937.90
|900
|2007.01.03 16:08
|s/l
|357
|0.10
|1.3181
|1.3181
|1.3381
|-100.00
|5837.90
|901
|2007.01.03 16:08
|s/l
|358
|0.10
|1.3181
|1.3181
|1.3431
|-100.00
|5737.90
|902
|2007.01.03 16:08
|s/l
|359
|0.10
|1.3181
|1.3181
|1.3481
|-100.00
|5637.90
|903
|2007.01.03 16:08
|s/l
|360
|0.10
|1.3181
|1.3181
|0.0000
|-100.00
|5537.90
|904
|2007.01.04 10:31
|sell
|361
|0.10
|1.3106
|1.3206
|1.3056
|905
|2007.01.04 10:31
|sell
|362
|0.10
|1.3106
|1.3206
|1.3006
|906
|2007.01.04 10:31
|sell
|363
|0.10
|1.3106
|1.3206
|1.2956
|907
|2007.01.04 10:31
|sell
|364
|0.10
|1.3106
|1.3206
|1.2906
|908
|2007.01.04 10:31
|sell
|365
|0.10
|1.3106
|1.3206
|0.0000
|909
|2007.01.05 14:29
|t/p
|361
|0.10
|1.3056
|1.3206
|1.3056
|49.80
|5587.70
|910
|2007.01.05 14:29
|modify
|362
|0.10
|1.3106
|1.3106
|1.3006
|911
|2007.01.05 14:29
|modify
|363
|0.10
|1.3106
|1.3106
|1.2956
|912
|2007.01.05 14:29
|modify
|364
|0.10
|1.3106
|1.3106
|1.2906
|913
|2007.01.05 14:29
|modify
|365
|0.10
|1.3106
|1.3106
|0.0000
|914
|2007.01.05 14:32
|t/p
|362
|0.10
|1.3006
|1.3106
|1.3006
|99.80
|5687.50
|915
|2007.01.10 03:14
|t/p
|363
|0.10
|1.2956
|1.3106
|1.2956
|149.20
|5836.70
|916
|2007.01.11 16:05
|t/p
|364
|0.10
|1.2906
|1.3106
|1.2906
|198.60
|6035.30
|917
|2007.01.19 00:03
|close
|365
|0.10
|1.2960
|1.3106
|0.0000
|143.00
|6178.30
|918
|2007.01.19 00:03
|buy
|366
|0.10
|1.2960
|1.2860
|1.3010
|919
|2007.01.19 00:03
|buy
|367
|0.10
|1.2960
|1.2860
|1.3060
|920
|2007.01.19 00:03
|buy
|368
|0.10
|1.2960
|1.2860
|1.3110
|921
|2007.01.19 00:03
|buy
|369
|0.10
|1.2960
|1.2860
|1.3160
|922
|2007.01.19 00:03
|buy
|370
|0.10
|1.2960
|1.2860
|0.0000
|923
|2007.01.23 11:09
|t/p
|366
|0.10
|1.3010
|1.2860
|1.3010
|50.20
|6228.50
|924
|2007.01.23 11:09
|modify
|367
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.3060
|925
|2007.01.23 11:09
|modify
|368
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.3110
|926
|2007.01.23 11:09
|modify
|369
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.3160
|927
|2007.01.23 11:09
|modify
|370
|0.10
|1.2960
|1.2960
|0.0000
|928
|2007.01.24 16:18
|s/l
|367
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.3060
|0.30
|6228.80
|929
|2007.01.24 16:18
|s/l
|368
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.3110
|0.30
|6229.10
|930
|2007.01.24 16:18
|s/l
|369
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.3160
|0.30
|6229.40
|931
|2007.01.24 16:18
|s/l
|370
|0.10
|1.2960
|1.2960
|0.0000
|0.30
|6229.70
|932
|2007.03.05 02:27
|sell
|371
|0.10
|1.3154
|1.3254
|1.3104
|933
|2007.03.05 02:27
|sell
|372
|0.10
|1.3154
|1.3254
|1.3054
|934
|2007.03.05 02:27
|sell
|373
|0.10
|1.3154
|1.3254
|1.3004
|935
|2007.03.05 02:27
|sell
|374
|0.10
|1.3154
|1.3254
|1.2954
|936
|2007.03.05 02:27
|sell
|375
|0.10
|1.3154
|1.3254
|0.0000
|937
|2007.03.05 12:33
|t/p
|371
|0.10
|1.3104
|1.3254
|1.3104
|50.00
|6279.70
|938
|2007.03.05 12:33
|modify
|372
|0.10
|1.3154
|1.3154
|1.3054
|939
|2007.03.05 12:33
|modify
|373
|0.10
|1.3154
|1.3154
|1.3004
|940
|2007.03.05 12:33
|modify
|374
|0.10
|1.3154
|1.3154
|1.2954
|941
|2007.03.05 12:33
|modify
|375
|0.10
|1.3154
|1.3154
|0.0000
|942
|2007.03.07 16:33
|s/l
|372
|0.10
|1.3154
|1.3154
|1.3054
|-0.40
|6279.30
|943
|2007.03.07 16:33
|s/l
|373
|0.10
|1.3154
|1.3154
|1.3004
|-0.40
|6278.90
|944
|2007.03.07 16:33
|s/l
|374
|0.10
|1.3154
|1.3154
|1.2954
|-0.40
|6278.50
|945
|2007.03.07 16:33
|s/l
|375
|0.10
|1.3154
|1.3154
|0.0000
|-0.40
|6278.10
|946
|2007.03.14 00:00
|buy
|376
|0.10
|1.3196
|1.3096
|1.3246
|947
|2007.03.14 00:00
|buy
|377
|0.10
|1.3196
|1.3096
|1.3296
|948
|2007.03.14 00:00
|buy
|378
|0.10
|1.3196
|1.3096
|1.3346
|949
|2007.03.14 00:00
|buy
|379
|0.10
|1.3196
|1.3096
|1.3396
|950
|2007.03.14 00:00
|buy
|380
|0.10
|1.3196
|1.3096
|0.0000
|951
|2007.03.15 16:17
|t/p
|376
|0.10
|1.3246
|1.3096
|1.3246
|50.30
|6328.40
|952
|2007.03.15 16:17
|modify
|377
|0.10
|1.3196
|1.3196
|1.3296
|953
|2007.03.15 16:17
|modify
|378
|0.10
|1.3196
|1.3196
|1.3346
|954
|2007.03.15 16:17
|modify
|379
|0.10
|1.3196
|1.3196
|1.3396
|955
|2007.03.15 16:17
|modify
|380
|0.10
|1.3196
|1.3196
|0.0000
|956
|2007.03.16 02:12
|t/p
|377
|0.10
|1.3296
|1.3196
|1.3296
|100.40
|6428.80
|957
|2007.03.21 19:21
|t/p
|378
|0.10
|1.3346
|1.3196
|1.3346
|150.70
|6579.50
|958
|2007.03.22 00:42
|t/p
|379
|0.10
|1.3396
|1.3196
|1.3396
|201.00
|6780.50
|959
|2007.03.26 00:00
|close
|380
|0.10
|1.3286
|1.3196
|0.0000
|91.20
|6871.70
|960
|2007.03.26 00:00
|sell
|381
|0.20
|1.3286
|1.3386
|1.3236
|961
|2007.03.26 00:00
|sell
|382
|0.20
|1.3286
|1.3386
|1.3186
|962
|2007.03.26 00:00
|sell
|383
|0.20
|1.3286
|1.3386
|1.3136
|963
|2007.03.26 00:00
|sell
|384
|0.20
|1.3286
|1.3386
|1.3086
|964
|2007.03.26 00:00
|sell
|385
|0.20
|1.3286
|1.3386
|0.0000
|965
|2007.03.30 17:28
|s/l
|381
|0.20
|1.3386
|1.3386
|1.3236
|-202.40
|6669.30
|966
|2007.03.30 17:28
|s/l
|382
|0.20
|1.3386
|1.3386
|1.3186
|-202.40
|6466.90
|967
|2007.03.30 17:28
|s/l
|383
|0.20
|1.3386
|1.3386
|1.3136
|-202.40
|6264.50
|968
|2007.03.30 17:28
|s/l
|384
|0.20
|1.3386
|1.3386
|1.3086
|-202.40
|6062.10
|969
|2007.03.30 17:28
|s/l
|385
|0.20
|1.3386
|1.3386
|0.0000
|-202.40
|5859.70
|970
|2007.04.06 00:00
|buy
|386
|0.10
|1.3433
|1.3333
|1.3483
|971
|2007.04.06 00:00
|buy
|387
|0.10
|1.3433
|1.3333
|1.3533
|972
|2007.04.06 00:00
|buy
|388
|0.10
|1.3433
|1.3333
|1.3583
|973
|2007.04.06 00:00
|buy
|389
|0.10
|1.3433
|1.3333
|1.3633
|974
|2007.04.06 00:00
|buy
|390
|0.10
|1.3433
|1.3333
|0.0000
|975
|2007.04.12 16:17
|t/p
|386
|0.10
|1.3483
|1.3333
|1.3483
|50.60
|5910.30
|976
|2007.04.12 16:17
|modify
|387
|0.10
|1.3433
|1.3433
|1.3533
|977
|2007.04.12 16:17
|modify
|388
|0.10
|1.3433
|1.3433
|1.3583
|978
|2007.04.12 16:17
|modify
|389
|0.10
|1.3433
|1.3433
|1.3633
|979
|2007.04.12 16:17
|modify
|390
|0.10
|1.3433
|1.3433
|0.0000
|980
|2007.04.12 16:39
|s/l
|50
|0.10
|1.3499
|1.3499
|0.0000
|-166.20
|5744.10
|981
|2007.04.13 11:58
|t/p
|387
|0.10
|1.3533
|1.3433
|1.3533
|100.70
|5844.80
|982
|2007.04.17 14:45
|t/p
|388
|0.10
|1.3583
|1.3433
|1.3583
|150.90
|5995.70
|983
|2007.04.20 08:14
|t/p
|389
|0.10
|1.3633
|1.3433
|1.3633
|201.40
|6197.10
|984
|2007.04.24 00:09
|close
|390
|0.10
|1.3575
|1.3433
|0.0000
|143.60
|6340.70
|985
|2007.04.24 00:09
|sell
|391
|0.10
|1.3575
|1.3675
|1.3525
|986
|2007.04.24 00:09
|sell
|392
|0.10
|1.3575
|1.3675
|1.3475
|987
|2007.04.24 00:09
|sell
|393
|0.10
|1.3575
|1.3675
|1.3425
|988
|2007.04.24 00:09
|sell
|394
|0.10
|1.3575
|1.3675
|1.3375
|989
|2007.04.24 00:09
|sell
|395
|0.10
|1.3575
|1.3675
|0.0000
|990
|2007.04.27 14:31
|s/l
|391
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3525
|-101.00
|6239.70
|991
|2007.04.27 14:31
|s/l
|392
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3475
|-101.00
|6138.70
|992
|2007.04.27 14:31
|s/l
|393
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3425
|-101.00
|6037.70
|993
|2007.04.27 14:31
|s/l
|394
|0.10
|1.3675
|1.3675
|1.3375
|-101.00
|5936.70
|994
|2007.04.27 14:31
|s/l
|395
|0.10
|1.3675
|1.3675
|0.0000
|-101.00
|5835.70
|995
|2007.06.11 00:00
|sell
|396
|0.10
|1.3359
|1.3459
|1.3309
|996
|2007.06.11 00:00
|sell
|397
|0.10
|1.3359
|1.3459
|1.3259
|997
|2007.06.11 00:00
|sell
|398
|0.10
|1.3359
|1.3459
|1.3209
|998
|2007.06.11 00:00
|sell
|399
|0.10
|1.3359
|1.3459
|1.3159
|999
|2007.06.11 00:00
|sell
|400
|0.10
|1.3359
|1.3459
|0.0000
|1000
|2007.06.12 22:32
|t/p
|396
|0.10
|1.3309
|1.3459
|1.3309
|49.80
|5885.50
|1001
|2007.06.12 22:32
|modify
|397
|0.10
|1.3359
|1.3359
|1.3259
|1002
|2007.06.12 22:32
|modify
|398
|0.10
|1.3359
|1.3359
|1.3209
|1003
|2007.06.12 22:32
|modify
|399
|0.10
|1.3359
|1.3359
|1.3159
|1004
|2007.06.12 22:32
|modify
|400
|0.10
|1.3359
|1.3359
|0.0000
|1005
|2007.06.15 15:19
|s/l
|397
|0.10
|1.3359
|1.3359
|1.3259
|-1.20
|5884.30
|1006
|2007.06.15 15:19
|s/l
|398
|0.10
|1.3359
|1.3359
|1.3209
|-1.20
|5883.10
|1007
|2007.06.15 15:19
|s/l
|399
|0.10
|1.3359
|1.3359
|1.3159
|-1.20
|5881.90
|1008
|2007.06.15 15:19
|s/l
|400
|0.10
|1.3359
|1.3359
|0.0000
|-1.20
|5880.70
|1009
|2007.06.19 00:00
|buy
|401
|0.10
|1.3417
|1.3317
|1.3467
|1010
|2007.06.19 00:00
|buy
|402
|0.10
|1.3417
|1.3317
|1.3517
|1011
|2007.06.19 00:00
|buy
|403
|0.10
|1.3417
|1.3317
|1.3567
|1012
|2007.06.19 00:00
|buy
|404
|0.10
|1.3417
|1.3317
|1.3617
|1013
|2007.06.19 00:00
|buy
|405
|0.10
|1.3417
|1.3317
|0.0000
|1014
|2007.06.22 14:53
|t/p
|401
|0.10
|1.3467
|1.3317
|1.3467
|50.50
|5931.20
|1015
|2007.06.22 14:53
|modify
|402
|0.10
|1.3417
|1.3417
|1.3517
|1016
|2007.06.22 14:53
|modify
|403
|0.10
|1.3417
|1.3417
|1.3567
|1017
|2007.06.22 14:53
|modify
|404
|0.10
|1.3417
|1.3417
|1.3617
|1018
|2007.06.22 14:53
|modify
|405
|0.10
|1.3417
|1.3417
|0.0000
|1019
|2007.06.22 16:48
|s/l
|402
|0.10
|1.3417
|1.3417
|1.3517
|0.50
|5931.70
|1020
|2007.06.22 16:48
|s/l
|403
|0.10
|1.3417
|1.3417
|1.3567
|0.50
|5932.20
|1021
|2007.06.22 16:48
|s/l
|404
|0.10
|1.3417
|1.3417
|1.3617
|0.50
|5932.70
|1022
|2007.06.22 16:48
|s/l
|405
|0.10
|1.3417
|1.3417
|0.0000
|0.50
|5933.20
|1023
|2007.08.06 00:00
|buy
|406
|0.10
|1.3836
|1.3736
|1.3886
|1024
|2007.08.06 00:00
|buy
|407
|0.10
|1.3836
|1.3736
|1.3936
|1025
|2007.08.06 00:00
|buy
|408
|0.10
|1.3836
|1.3736
|1.3986
|1026
|2007.08.06 00:00
|buy
|409
|0.10
|1.3836
|1.3736
|1.4036
|1027
|2007.08.06 00:00
|buy
|410
|0.10
|1.3836
|1.3736
|0.0000
|1028
|2007.08.07 20:19
|s/l
|406
|0.10
|1.3736
|1.3736
|1.3886
|-99.90
|5833.30
|1029
|2007.08.07 20:19
|s/l
|407
|0.10
|1.3736
|1.3736
|1.3936
|-99.90
|5733.40
|1030
|2007.08.07 20:19
|s/l
|408
|0.10
|1.3736
|1.3736
|1.3986
|-99.90
|5633.50
|1031
|2007.08.07 20:19
|s/l
|409
|0.10
|1.3736
|1.3736
|1.4036
|-99.90
|5533.60
|1032
|2007.08.07 20:19
|s/l
|410
|0.10
|1.3736
|1.3736
|0.0000
|-99.90
|5433.70
|1033
|2007.08.10 00:02
|sell
|411
|0.10
|1.3680
|1.3780
|1.3630
|1034
|2007.08.10 00:02
|sell
|412
|0.10
|1.3680
|1.3780
|1.3580
|1035
|2007.08.10 00:02
|sell
|413
|0.10
|1.3680
|1.3780
|1.3530
|1036
|2007.08.10 00:02
|sell
|414
|0.10
|1.3680
|1.3780
|1.3480
|1037
|2007.08.10 00:02
|sell
|415
|0.10
|1.3680
|1.3780
|0.0000
|1038
|2007.08.13 16:06
|t/p
|411
|0.10
|1.3630
|1.3780
|1.3630
|49.80
|5483.50
|1039
|2007.08.13 16:06
|modify
|412
|0.10
|1.3680
|1.3680
|1.3580
|1040
|2007.08.13 16:06
|modify
|413
|0.10
|1.3680
|1.3680
|1.3530
|1041
|2007.08.13 16:06
|modify
|414
|0.10
|1.3680
|1.3680
|1.3480
|1042
|2007.08.13 16:06
|modify
|415
|0.10
|1.3680
|1.3680
|0.0000
|1043
|2007.08.14 09:50
|t/p
|412
|0.10
|1.3580
|1.3680
|1.3580
|99.60
|5583.10
|1044
|2007.08.15 02:12
|t/p
|413
|0.10
|1.3530
|1.3680
|1.3530
|149.40
|5732.50
|1045
|2007.08.15 08:14
|t/p
|414
|0.10
|1.3480
|1.3680
|1.3480
|199.40
|5931.90
|1046
|2007.08.23 00:00
|close
|415
|0.10
|1.3558
|1.3680
|0.0000
|119.40
|6051.30
|1047
|2007.08.23 00:00
|buy
|416
|0.10
|1.3558
|1.3458
|1.3608
|1048
|2007.08.23 00:00
|buy
|417
|0.10
|1.3558
|1.3458
|1.3658
|1049
|2007.08.23 00:00
|buy
|418
|0.10
|1.3558
|1.3458
|1.3708
|1050
|2007.08.23 00:00
|buy
|419
|0.10
|1.3558
|1.3458
|1.3758
|1051
|2007.08.23 00:00
|buy
|420
|0.10
|1.3558
|1.3458
|0.0000
|1052
|2007.08.24 13:00
|t/p
|416
|0.10
|1.3608
|1.3458
|1.3608
|50.10
|6101.40
|1053
|2007.08.24 13:00
|modify
|417
|0.10
|1.3558
|1.3558
|1.3658
|1054
|2007.08.24 13:00
|modify
|418
|0.10
|1.3558
|1.3558
|1.3708
|1055
|2007.08.24 13:00
|modify
|419
|0.10
|1.3558
|1.3558
|1.3758
|1056
|2007.08.24 13:00
|modify
|420
|0.10
|1.3558
|1.3558
|0.0000
|1057
|2007.08.24 18:27
|t/p
|417
|0.10
|1.3658
|1.3558
|1.3658
|100.10
|6201.50
|1058
|2007.08.31 13:35
|t/p
|418
|0.10
|1.3708
|1.3558
|1.3708
|150.80
|6352.30
|1059
|2007.09.04 14:25
|s/l
|419
|0.10
|1.3558
|1.3558
|1.3758
|1.00
|6353.30
|1060
|2007.09.04 14:25
|s/l
|420
|0.10
|1.3558
|1.3558
|0.0000
|1.00
|6354.30
|1061
|2007.10.03 00:06
|sell
|421
|0.10
|1.4150
|1.4250
|1.4100
|1062
|2007.10.03 00:06
|sell
|422
|0.10
|1.4150
|1.4250
|1.4050
|1063
|2007.10.03 00:06
|sell
|423
|0.10
|1.4150
|1.4250
|1.4000
|1064
|2007.10.03 00:06
|sell
|424
|0.10
|1.4150
|1.4250
|1.3950
|1065
|2007.10.03 00:06
|sell
|425
|0.10
|1.4150
|1.4250
|0.0000
|1066
|2007.10.03 21:39
|t/p
|421
|0.10
|1.4100
|1.4250
|1.4100
|50.00
|6404.30
|1067
|2007.10.03 21:39
|modify
|422
|0.10
|1.4150
|1.4150
|1.4050
|1068
|2007.10.03 21:39
|modify
|423
|0.10
|1.4150
|1.4150
|1.4000
|1069
|2007.10.03 21:39
|modify
|424
|0.10
|1.4150
|1.4150
|1.3950
|1070
|2007.10.03 21:39
|modify
|425
|0.10
|1.4150
|1.4150
|0.0000
|1071
|2007.10.04 16:31
|s/l
|422
|0.10
|1.4150
|1.4150
|1.4050
|-0.60
|6403.70
|1072
|2007.10.04 16:31
|s/l
|423
|0.10
|1.4150
|1.4150
|1.4000
|-0.60
|6403.10
|1073
|2007.10.04 16:31
|s/l
|424
|0.10
|1.4150
|1.4150
|1.3950
|-0.60
|6402.50
|1074
|2007.10.04 16:31
|s/l
|425
|0.10
|1.4150
|1.4150
|0.0000
|-0.60
|6401.90
|1075
|2007.10.15 10:01
|buy
|426
|0.10
|1.4225
|1.4125
|1.4275
|1076
|2007.10.15 10:01
|buy
|427
|0.10
|1.4225
|1.4125
|1.4325
|1077
|2007.10.15 10:01
|buy
|428
|0.10
|1.4225
|1.4125
|1.4375
|1078
|2007.10.15 10:01
|buy
|429
|0.10
|1.4225
|1.4125
|1.4425
|1079
|2007.10.15 10:01
|buy
|430
|0.10
|1.4225
|1.4125
|0.0000
|1080
|2007.10.18 14:03
|t/p
|426
|0.10
|1.4275
|1.4125
|1.4275
|50.50
|6452.40
|1081
|2007.10.18 14:03
|modify
|427
|0.10
|1.4225
|1.4225
|1.4325
|1082
|2007.10.18 14:03
|modify
|428
|0.10
|1.4225
|1.4225
|1.4375
|1083
|2007.10.18 14:03
|modify
|429
|0.10
|1.4225
|1.4225
|1.4425
|1084
|2007.10.18 14:03
|modify
|430
|0.10
|1.4225
|1.4225
|0.0000
|1085
|2007.10.22 00:01
|t/p
|427
|0.10
|1.4325
|1.4225
|1.4325
|100.70
|6553.10
|1086
|2007.10.22 12:35
|s/l
|428
|0.10
|1.4225
|1.4225
|1.4375
|0.70
|6553.80
|1087
|2007.10.22 12:35
|s/l
|429
|0.10
|1.4225
|1.4225
|1.4425
|0.70
|6554.50
|1088
|2007.10.22 12:35
|s/l
|430
|0.10
|1.4225
|1.4225
|0.0000
|0.70
|6555.20
|1089
|2007.10.29 00:01
|buy
|431
|0.10
|1.4413
|1.4313
|1.4463
|1090
|2007.10.29 00:01
|buy
|432
|0.10
|1.4413
|1.4313
|1.4513
|1091
|2007.10.29 00:01
|buy
|433
|0.10
|1.4413
|1.4313
|1.4563
|1092
|2007.10.29 00:01
|buy
|434
|0.10
|1.4413
|1.4313
|1.4613
|1093
|2007.10.29 00:01
|buy
|435
|0.10
|1.4413
|1.4313
|0.0000
|1094
|2007.10.31 08:20
|t/p
|431
|0.10
|1.4463
|1.4313
|1.4463
|50.20
|6605.40
|1095
|2007.10.31 08:20
|modify
|432
|0.10
|1.4413
|1.4413
|1.4513
|1096
|2007.10.31 08:20
|modify
|433
|0.10
|1.4413
|1.4413
|1.4563
|1097
|2007.10.31 08:20
|modify
|434
|0.10
|1.4413
|1.4413
|1.4613
|1098
|2007.10.31 08:20
|modify
|435
|0.10
|1.4413
|1.4413
|0.0000
|1099
|2007.11.01 12:11
|s/l
|432
|0.10
|1.4413
|1.4413
|1.4513
|0.50
|6605.90
|1100
|2007.11.01 12:11
|s/l
|433
|0.10
|1.4413
|1.4413
|1.4563
|0.50
|6606.40
|1101
|2007.11.01 12:11
|s/l
|434
|0.10
|1.4413
|1.4413
|1.4613
|0.50
|6606.90
|1102
|2007.11.01 12:11
|s/l
|435
|0.10
|1.4413
|1.4413
|0.0000
|0.50
|6607.40
|1103
|2007.11.14 00:02
|sell
|436
|0.10
|1.4618
|1.4718
|1.4568
|1104
|2007.11.14 00:02
|sell
|437
|0.10
|1.4618
|1.4718
|1.4518
|1105
|2007.11.14 00:02
|sell
|438
|0.10
|1.4618
|1.4718
|1.4468
|1106
|2007.11.14 00:02
|sell
|439
|0.10
|1.4618
|1.4718
|1.4418
|1107
|2007.11.14 00:02
|sell
|440
|0.10
|1.4618
|1.4718
|0.0000
|1108
|2007.11.14 15:13
|s/l
|436
|0.10
|1.4718
|1.4718
|1.4568
|-100.00
|6507.40
|1109
|2007.11.14 15:13
|s/l
|437
|0.10
|1.4718
|1.4718
|1.4518
|-100.00
|6407.40
|1110
|2007.11.14 15:13
|s/l
|438
|0.10
|1.4718
|1.4718
|1.4468
|-100.00
|6307.40
|1111
|2007.11.14 15:13
|s/l
|439
|0.10
|1.4718
|1.4718
|1.4418
|-100.00
|6207.40
|1112
|2007.11.14 15:13
|s/l
|440
|0.10
|1.4718
|1.4718
|0.0000
|-100.00
|6107.40
|1113
|2007.11.14 15:13
|sell
|441
|0.10
|1.4718
|1.4818
|1.4668
|1114
|2007.11.14 15:13
|sell
|442
|0.10
|1.4718
|1.4818
|1.4618
|1115
|2007.11.14 15:13
|sell
|443
|0.10
|1.4718
|1.4818
|1.4568
|1116
|2007.11.14 15:13
|sell
|444
|0.10
|1.4718
|1.4818
|1.4518
|1117
|2007.11.14 15:13
|sell
|445
|0.10
|1.4718
|1.4818
|0.0000
|1118
|2007.11.14 17:39
|t/p
|441
|0.10
|1.4668
|1.4818
|1.4668
|50.00
|6157.40
|1119
|2007.11.14 17:39
|modify
|442
|0.10
|1.4718
|1.4718
|1.4618
|1120
|2007.11.14 17:39
|modify
|443
|0.10
|1.4718
|1.4718
|1.4568
|1121
|2007.11.14 17:39
|modify
|444
|0.10
|1.4718
|1.4718
|1.4518
|1122
|2007.11.14 17:39
|modify
|445
|0.10
|1.4718
|1.4718
|0.0000
|1123
|2007.11.15 11:46
|t/p
|442
|0.10
|1.4618
|1.4718
|1.4618
|99.40
|6256.80
|1124
|2007.11.20 08:32
|s/l
|443
|0.10
|1.4718
|1.4718
|1.4568
|-1.20
|6255.60
|1125
|2007.11.20 08:32
|s/l
|444
|0.10
|1.4718
|1.4718
|1.4518
|-1.20
|6254.40
|1126
|2007.11.20 08:32
|s/l
|445
|0.10
|1.4718
|1.4718
|0.0000
|-1.20
|6253.20
|1127
|2007.11.21 00:04
|buy
|446
|0.10
|1.4834
|1.4734
|1.4884
|1128
|2007.11.21 00:04
|buy
|447
|0.10
|1.4834
|1.4734
|1.4934
|1129
|2007.11.21 00:04
|buy
|448
|0.10
|1.4834
|1.4734
|1.4984
|1130
|2007.11.21 00:04
|buy
|449
|0.10
|1.4834
|1.4734
|1.5034
|1131
|2007.11.21 00:04
|buy
|450
|0.10
|1.4834
|1.4734
|0.0000
|1132
|2007.11.23 02:20
|t/p
|446
|0.10
|1.4884
|1.4734
|1.4884
|50.40
|6303.60
|1133
|2007.11.23 02:20
|modify
|447
|0.10
|1.4834
|1.4834
|1.4934
|1134
|2007.11.23 02:20
|modify
|448
|0.10
|1.4834
|1.4834
|1.4984
|1135
|2007.11.23 02:20
|modify
|449
|0.10
|1.4834
|1.4834
|1.5034
|1136
|2007.11.23 02:20
|modify
|450
|0.10
|1.4834
|1.4834
|0.0000
|1137
|2007.11.23 03:31
|t/p
|447
|0.10
|1.4934
|1.4834
|1.4934
|100.40
|6404.00
|1138
|2007.11.23 10:07
|s/l
|448
|0.10
|1.4834
|1.4834
|1.4984
|0.40
|6404.40
|1139
|2007.11.23 10:07
|s/l
|449
|0.10
|1.4834
|1.4834
|1.5034
|0.40
|6404.80
|1140
|2007.11.23 10:07
|s/l
|450
|0.10
|1.4834
|1.4834
|0.0000
|0.40
|6405.20
|1141
|2007.11.28 00:00
|sell
|451
|0.10
|1.4829
|1.4929
|1.4779
|1142
|2007.11.28 00:00
|sell
|452
|0.10
|1.4829
|1.4929
|1.4729
|1143
|2007.11.28 00:00
|sell
|453
|0.10
|1.4829
|1.4929
|1.4679
|1144
|2007.11.28 00:00
|sell
|454
|0.10
|1.4829
|1.4929
|1.4629
|1145
|2007.11.28 00:00
|sell
|455
|0.10
|1.4829
|1.4929
|0.0000
|1146
|2007.11.28 08:45
|t/p
|451
|0.10
|1.4779
|1.4929
|1.4779
|50.00
|6455.20
|1147
|2007.11.28 08:45
|modify
|452
|0.10
|1.4829
|1.4829
|1.4729
|1148
|2007.11.28 08:45
|modify
|453
|0.10
|1.4829
|1.4829
|1.4679
|1149
|2007.11.28 08:45
|modify
|454
|0.10
|1.4829
|1.4829
|1.4629
|1150
|2007.11.28 08:45
|modify
|455
|0.10
|1.4829
|1.4829
|0.0000
|1151
|2007.11.28 09:42
|t/p
|452
|0.10
|1.4729
|1.4829
|1.4729
|100.00
|6555.20
|1152
|2007.11.28 20:31
|s/l
|453
|0.10
|1.4829
|1.4829
|1.4679
|0.00
|6555.20
|1153
|2007.11.28 20:31
|s/l
|454
|0.10
|1.4829
|1.4829
|1.4629
|0.00
|6555.20
|1154
|2007.11.28 20:31
|s/l
|455
|0.10
|1.4829
|1.4829
|0.0000
|0.00
|6555.20
|1155
|2007.12.27 00:02
|buy
|456
|0.10
|1.4485
|1.4385
|1.4535
|1156
|2007.12.27 00:02
|buy
|457
|0.10
|1.4485
|1.4385
|1.4585
|1157
|2007.12.27 00:02
|buy
|458
|0.10
|1.4485
|1.4385
|1.4635
|1158
|2007.12.27 00:02
|buy
|459
|0.10
|1.4485
|1.4385
|1.4685
|1159
|2007.12.27 00:02
|buy
|460
|0.10
|1.4485
|1.4385
|0.0000
|1160
|2007.12.27 14:36
|t/p
|456
|0.10
|1.4535
|1.4385
|1.4535
|50.00
|6605.20
|1161
|2007.12.27 14:36
|modify
|457
|0.10
|1.4485
|1.4485
|1.4585
|1162
|2007.12.27 14:36
|modify
|458
|0.10
|1.4485
|1.4485
|1.4635
|1163
|2007.12.27 14:36
|modify
|459
|0.10
|1.4485
|1.4485
|1.4685
|1164
|2007.12.27 14:36
|modify
|460
|0.10
|1.4485
|1.4485
|0.0000
|1165
|2007.12.27 17:10
|t/p
|457
|0.10
|1.4585
|1.4485
|1.4585
|100.00
|6705.20
|1166
|2007.12.27 18:54
|t/p
|458
|0.10
|1.4635
|1.4485
|1.4635
|150.00
|6855.20
|1167
|2007.12.28 11:19
|t/p
|459
|0.10
|1.4685
|1.4485
|1.4685
|200.10
|7055.30
|1168
|2007.12.31 18:00
|close at stop
|460
|0.10
|1.4601
|1.4485
|0.0000
|116.20
|7171.50