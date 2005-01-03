Strategy Tester Report
OzFx v1.0
(Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2004.11.03 00:00 - 2007.12.31 00:00 (2004.07.01 - 2008.01.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=887453; Lots=0.2; MoneyManagement=false; UseFreeMargin=30; AccountType=1; Leverage=100;
Bars in test922Ticks modelled3968977Modelling quality80.25%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit5453.80Gross profit35508.40Gross loss-30054.60
Profit factor1.18Expected payoff11.86
Absolute drawdown4911.20Maximal drawdown9083.00 (49.47%)Relative drawdown50.75% (5243.20)
Total trades460Short positions (won %)230 (41.74%)Long positions (won %)230 (69.57%)
Profit trades (% of total)256 (55.65%)Loss trades (% of total)204 (44.35%)
Largestprofit trade1154.80loss trade-332.40
Averageprofit trade138.70loss trade-147.33
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (2821.20)consecutive losses (loss in money)15 (-3017.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2821.20 (21)consecutive loss (count of losses)-3017.00 (15)
Averageconsecutive wins7consecutive losses6
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.11.08 00:00buy10.201.29681.28681.3018
22004.11.08 00:00buy20.201.29681.28681.3068
32004.11.08 00:00buy30.201.29681.28681.3118
42004.11.08 00:00buy40.201.29681.28681.3168
52004.11.08 00:00buy50.201.29681.28680.0000
62004.11.10 16:17s/l10.201.28681.28681.3018-199.609800.40
72004.11.10 16:17s/l20.201.28681.28681.3068-199.609600.80
82004.11.10 16:17s/l30.201.28681.28681.3118-199.609401.20
92004.11.10 16:17s/l40.201.28681.28681.3168-199.609201.60
102004.11.10 16:17s/l50.201.28681.28680.0000-199.609002.00
112004.11.12 00:50sell60.201.29001.30001.2850
122004.11.12 00:50sell70.201.29001.30001.2800
132004.11.12 00:50sell80.201.29001.30001.2750
142004.11.12 00:50sell90.201.29001.30001.2700
152004.11.12 00:50sell100.201.29001.30000.0000
162004.11.17 09:08s/l60.201.30001.30001.2850-201.208800.80
172004.11.17 09:08s/l70.201.30001.30001.2800-201.208599.60
182004.11.17 09:08s/l80.201.30001.30001.2750-201.208398.40
192004.11.17 09:08s/l90.201.30001.30001.2700-201.208197.20
202004.11.17 09:08s/l100.201.30001.30000.0000-201.207996.00
212004.11.18 00:00buy110.201.30411.29411.3091
222004.11.18 00:00buy120.201.30411.29411.3141
232004.11.18 00:00buy130.201.30411.29411.3191
242004.11.18 00:00buy140.201.30411.29411.3241
252004.11.18 00:00buy150.201.30411.29410.0000
262004.11.18 18:21s/l110.201.29411.29411.3091-200.007796.00
272004.11.18 18:21s/l120.201.29411.29411.3141-200.007596.00
282004.11.18 18:21s/l130.201.29411.29411.3191-200.007396.00
292004.11.18 18:21s/l140.201.29411.29411.3241-200.007196.00
302004.11.18 18:21s/l150.201.29411.29410.0000-200.006996.00
312004.11.25 00:00buy160.201.31861.30861.3236
322004.11.25 00:00buy170.201.31861.30861.3286
332004.11.25 00:00buy180.201.31861.30861.3336
342004.11.25 00:00buy190.201.31861.30861.3386
352004.11.25 00:00buy200.201.31861.30860.0000
362004.11.25 16:52t/p160.201.32361.30861.3236100.007096.00
372004.11.25 16:52modify170.201.31861.31861.3286
382004.11.25 16:52modify180.201.31861.31861.3336
392004.11.25 16:52modify190.201.31861.31861.3386
402004.11.25 16:52modify200.201.31861.31860.0000
412004.11.26 05:11t/p170.201.32861.31861.3286200.207296.20
422004.11.26 09:29s/l180.201.31861.31861.33360.207296.40
432004.11.26 09:29s/l190.201.31861.31861.33860.207296.60
442004.11.26 09:29s/l200.201.31861.31860.00000.207296.80
452004.12.06 00:01buy210.201.34431.33431.3493
462004.12.06 00:01buy220.201.34431.33431.3543
472004.12.06 00:01buy230.201.34431.33431.3593
482004.12.06 00:01buy240.201.34431.33431.3643
492004.12.06 00:01buy250.201.34431.33430.0000
502004.12.08 05:47s/l210.201.33431.33431.3493-199.607097.20
512004.12.08 05:47s/l220.201.33431.33431.3543-199.606897.60
522004.12.08 05:47s/l230.201.33431.33431.3593-199.606698.00
532004.12.08 05:47s/l240.201.33431.33431.3643-199.606498.40
542004.12.08 05:47s/l250.201.33431.33430.0000-199.606298.80
552004.12.08 14:47sell260.201.32171.33171.3167
562004.12.08 14:47sell270.201.32171.33171.3117
572004.12.08 14:47sell280.201.32171.33171.3067
582004.12.08 14:47sell290.201.32171.33171.3017
592004.12.08 14:47sell300.201.32171.33170.0000
602004.12.08 18:35s/l260.201.33171.33171.3167-200.006098.80
612004.12.08 18:35s/l270.201.33171.33171.3117-200.005898.80
622004.12.08 18:35s/l280.201.33171.33171.3067-200.005698.80
632004.12.08 18:35s/l290.201.33171.33171.3017-200.005498.80
642004.12.08 18:35s/l300.201.33171.33170.0000-200.005298.80
652004.12.24 00:00buy310.201.35051.34051.3555
662004.12.24 00:00buy320.201.35051.34051.3605
672004.12.24 00:00buy330.201.35051.34051.3655
682004.12.24 00:00buy340.201.35051.34051.3705
692004.12.24 00:00buy350.201.35051.34050.0000
702004.12.27 16:02t/p310.201.35551.34051.3555100.205399.00
712004.12.27 16:02modify320.201.35051.35051.3605
722004.12.27 16:02modify330.201.35051.35051.3655
732004.12.27 16:02modify340.201.35051.35051.3705
742004.12.27 16:02modify350.201.35051.35050.0000
752004.12.27 16:58t/p320.201.36051.35051.3605200.205599.20
762004.12.30 19:46t/p330.201.36551.35051.3655301.205900.40
772005.01.03 00:00close340.201.35601.35051.3705111.606012.00
782005.01.03 00:00close350.201.35601.35050.0000111.606123.60
792005.01.03 00:00sell360.201.35601.36601.3510
802005.01.03 00:00sell370.201.35601.36601.3460
812005.01.03 00:00sell380.201.35601.36601.3410
822005.01.03 00:00sell390.201.35601.36601.3360
832005.01.03 00:00sell400.201.35601.36600.0000
842005.01.03 03:57t/p360.201.35101.36601.3510100.006223.60
852005.01.03 03:57modify370.201.35601.35601.3460
862005.01.03 03:57modify380.201.35601.35601.3410
872005.01.03 03:57modify390.201.35601.35601.3360
882005.01.03 03:57modify400.201.35601.35600.0000
892005.01.03 04:27t/p370.201.34601.35601.3460200.006423.60
902005.01.03 04:46t/p380.201.34101.35601.3410300.006723.60
912005.01.03 10:28s/l390.201.35601.35601.33600.006723.60
922005.01.03 10:28s/l400.201.35601.35600.00000.006723.60
932005.01.03 14:24sell410.201.34991.35991.3449
942005.01.03 14:24sell420.201.34991.35991.3399
952005.01.03 14:24sell430.201.34991.35991.3349
962005.01.03 14:24sell440.201.34991.35991.3299
972005.01.03 14:24sell450.201.34991.35990.0000
982005.01.03 15:10t/p410.201.34491.35991.3449100.006823.60
992005.01.03 15:10modify420.201.34991.34991.3399
1002005.01.03 15:10modify430.201.34991.34991.3349
1012005.01.03 15:10modify440.201.34991.34991.3299
1022005.01.03 15:10modify450.201.34991.34990.0000
1032005.01.03 16:17s/l420.201.34991.34991.33990.006823.60
1042005.01.03 16:17s/l430.201.34991.34991.33490.006823.60
1052005.01.03 16:17s/l440.201.34991.34991.32990.006823.60
1062005.01.03 16:17s/l450.201.34991.34990.00000.006823.60
1072005.01.03 16:18sell460.201.34991.35991.3449
1082005.01.03 16:18sell470.201.34991.35991.3399
1092005.01.03 16:18sell480.201.34991.35991.3349
1102005.01.03 16:18sell490.201.34991.35991.3299
1112005.01.03 16:18sell500.201.34991.35990.0000
1122005.01.04 08:31t/p460.201.34491.35991.344999.606923.20
1132005.01.04 08:31modify470.201.34991.34991.3399
1142005.01.04 08:31modify480.201.34991.34991.3349
1152005.01.04 08:31modify490.201.34991.34991.3299
1162005.01.04 08:31modify500.201.34991.34990.0000
1172005.01.04 10:37t/p470.201.33991.34991.3399199.607122.80
1182005.01.04 15:08t/p480.201.33491.34991.3349299.607422.40
1192005.01.04 16:53t/p490.201.32991.34991.3299399.607822.00
1202005.01.18 00:00sell510.201.30441.31441.2994
1212005.01.18 00:00sell520.201.30441.31441.2944
1222005.01.18 00:00sell530.201.30441.31441.2894
1232005.01.18 00:00sell540.201.30441.31441.2844
1242005.01.18 00:00sell550.201.30441.31440.0000
1252005.01.19 19:05t/p510.201.29941.31441.299499.607921.60
1262005.01.19 19:05modify520.201.30441.30441.2944
1272005.01.19 19:05modify530.201.30441.30441.2894
1282005.01.19 19:05modify540.201.30441.30441.2844
1292005.01.19 19:05modify550.201.30441.30440.0000
1302005.01.20 11:37t/p520.201.29441.30441.2944198.408120.00
1312005.01.21 17:49s/l530.201.30441.30441.2894-2.008118.00
1322005.01.21 17:49s/l540.201.30441.30441.2844-2.008116.00
1332005.01.21 17:49s/l550.201.30441.30440.0000-2.008114.00
1342005.01.26 14:37buy560.201.30321.29321.3082
1352005.01.26 14:37buy570.201.30321.29321.3132
1362005.01.26 14:37buy580.201.30321.29321.3182
1372005.01.26 14:37buy590.201.30321.29321.3232
1382005.01.26 14:37buy600.201.30321.29320.0000
1392005.01.26 17:04t/p560.201.30821.29321.3082100.008214.00
1402005.01.26 17:04modify570.201.30321.30321.3132
1412005.01.26 17:04modify580.201.30321.30321.3182
1422005.01.26 17:04modify590.201.30321.30321.3232
1432005.01.26 17:04modify600.201.30321.30320.0000
1442005.01.27 13:18s/l570.201.30321.30321.31320.608214.60
1452005.01.27 13:18s/l580.201.30321.30321.31820.608215.20
1462005.01.27 13:18s/l590.201.30321.30321.32320.608215.80
1472005.01.27 13:18s/l600.201.30321.30320.00000.608216.40
1482005.02.07 00:00sell610.201.28531.29531.2803
1492005.02.07 00:00sell620.201.28531.29531.2753
1502005.02.07 00:00sell630.201.28531.29531.2703
1512005.02.07 00:00sell640.201.28531.29531.2653
1522005.02.07 00:00sell650.201.28531.29530.0000
1532005.02.07 17:37t/p610.201.28031.29531.2803100.008316.40
1542005.02.07 17:37modify620.201.28531.28531.2753
1552005.02.07 17:37modify630.201.28531.28531.2703
1562005.02.07 17:37modify640.201.28531.28531.2653
1572005.02.07 17:37modify650.201.28531.28530.0000
1582005.02.07 18:12t/p620.201.27531.28531.2753200.008516.40
1592005.02.10 15:50s/l630.201.28531.28531.2703-2.008514.40
1602005.02.10 15:50s/l640.201.28531.28531.2653-2.008512.40
1612005.02.10 15:50s/l650.201.28531.28530.0000-2.008510.40
1622005.02.14 00:01buy660.201.28811.27811.2931
1632005.02.14 00:01buy670.201.28811.27811.2981
1642005.02.14 00:01buy680.201.28811.27811.3031
1652005.02.14 00:01buy690.201.28811.27811.3081
1662005.02.14 00:01buy700.201.28811.27810.0000
1672005.02.14 02:32t/p660.201.29311.27811.2931100.008610.40
1682005.02.14 02:32modify670.201.28811.28811.2981
1692005.02.14 02:32modify680.201.28811.28811.3031
1702005.02.14 02:32modify690.201.28811.28811.3081
1712005.02.14 02:32modify700.201.28811.28810.0000
1722005.02.14 10:50t/p670.201.29811.28811.2981200.008810.40
1732005.02.15 14:31t/p680.201.30311.28811.3031300.209110.60
1742005.02.17 17:05t/p690.201.30811.28811.3081401.009511.60
1752005.03.03 00:00close700.201.31341.28810.0000509.8010021.40
1762005.03.03 00:00sell710.201.31341.32341.3084
1772005.03.03 00:00sell720.201.31341.32341.3034
1782005.03.03 00:00sell730.201.31341.32341.2984
1792005.03.03 00:00sell740.201.31341.32341.2934
1802005.03.03 00:00sell750.201.31341.32340.0000
1812005.03.04 16:33s/l710.201.32341.32341.3084-200.409821.00
1822005.03.04 16:33s/l720.201.32341.32341.3034-200.409620.60
1832005.03.04 16:33s/l730.201.32341.32341.2984-200.409420.20
1842005.03.04 16:33s/l740.201.32341.32341.2934-200.409219.80
1852005.03.04 16:33s/l750.201.32341.32340.0000-200.409019.40
1862005.03.09 00:00buy760.201.33531.32531.3403
1872005.03.09 00:00buy770.201.33531.32531.3453
1882005.03.09 00:00buy780.201.33531.32531.3503
1892005.03.09 00:00buy790.201.33531.32531.3553
1902005.03.09 00:00buy800.201.33531.32530.0000
1912005.03.09 18:41t/p760.201.34031.32531.3403100.009119.40
1922005.03.09 18:41modify770.201.33531.33531.3453
1932005.03.09 18:41modify780.201.33531.33531.3503
1942005.03.09 18:41modify790.201.33531.33531.3553
1952005.03.09 18:41modify800.201.33531.33530.0000
1962005.03.10 03:24t/p770.201.34531.33531.3453200.609320.00
1972005.03.14 17:34s/l780.201.33531.33531.35031.009321.00
1982005.03.14 17:34s/l790.201.33531.33531.35531.009322.00
1992005.03.14 17:34s/l800.201.33531.33530.00001.009323.00
2002005.03.17 00:01sell810.201.34171.35171.3367
2012005.03.17 00:01sell820.201.34171.35171.3317
2022005.03.17 00:01sell830.201.34171.35171.3267
2032005.03.17 00:01sell840.201.34171.35171.3217
2042005.03.17 00:01sell850.201.34171.35170.0000
2052005.03.17 14:33t/p810.201.33671.35171.3367100.009423.00
2062005.03.17 14:33modify820.201.34171.34171.3317
2072005.03.17 14:33modify830.201.34171.34171.3267
2082005.03.17 14:33modify840.201.34171.34171.3217
2092005.03.17 14:33modify850.201.34171.34170.0000
2102005.03.18 09:54t/p820.201.33171.34171.3317199.609622.60
2112005.03.18 15:34t/p830.201.32671.34171.3267299.609922.20
2122005.03.21 08:55t/p840.201.32171.34171.3217399.2010321.40
2132005.04.11 00:00close850.201.29301.34170.0000964.8011286.20
2142005.04.11 00:00buy860.201.29301.28301.2980
2152005.04.11 00:00buy870.201.29301.28301.3030
2162005.04.11 00:00buy880.201.29301.28301.3080
2172005.04.11 00:00buy890.201.29301.28301.3130
2182005.04.11 00:00buy900.201.29301.28300.0000
2192005.04.11 13:22t/p860.201.29801.28301.2980100.0011386.20
2202005.04.11 13:22modify870.201.29301.29301.3030
2212005.04.11 13:22modify880.201.29301.29301.3080
2222005.04.11 13:22modify890.201.29301.29301.3130
2232005.04.11 13:22modify900.201.29301.29300.0000
2242005.04.12 14:49s/l870.201.29301.29301.30300.2011386.40
2252005.04.12 14:49s/l880.201.29301.29301.30800.2011386.60
2262005.04.12 14:49s/l890.201.29301.29301.31300.2011386.80
2272005.04.12 14:49s/l900.201.29301.29300.00000.2011387.00
2282005.04.28 00:00sell910.201.29221.30221.2872
2292005.04.28 00:00sell920.201.29221.30221.2822
2302005.04.28 00:00sell930.201.29221.30221.2772
2312005.04.28 00:00sell940.201.29221.30221.2722
2322005.04.28 00:00sell950.201.29221.30220.0000
2332005.04.29 19:25t/p910.201.28721.30221.287299.6011486.60
2342005.04.29 19:25modify920.201.29221.29221.2822
2352005.04.29 19:25modify930.201.29221.29221.2772
2362005.04.29 19:25modify940.201.29221.29221.2722
2372005.04.29 19:25modify950.201.29221.29220.0000
2382005.05.04 03:36s/l920.201.29221.29221.2822-1.6011485.00
2392005.05.04 03:36s/l930.201.29221.29221.2772-1.6011483.40
2402005.05.04 03:36s/l940.201.29221.29221.2722-1.6011481.80
2412005.05.04 03:36s/l950.201.29221.29220.0000-1.6011480.20
2422005.05.05 00:01buy960.201.29511.28511.3001
2432005.05.05 00:01buy970.201.29511.28511.3051
2442005.05.05 00:01buy980.201.29511.28511.3101
2452005.05.05 00:01buy990.201.29511.28511.3151
2462005.05.05 00:01buy1000.201.29511.28510.0000
2472005.05.06 15:02s/l960.201.28511.28511.3001-199.8011280.40
2482005.05.06 15:02s/l970.201.28511.28511.3051-199.8011080.60
2492005.05.06 15:02s/l980.201.28511.28511.3101-199.8010880.80
2502005.05.06 15:02s/l990.201.28511.28511.3151-199.8010681.00
2512005.05.06 15:02s/l1000.201.28511.28510.0000-199.8010481.20
2522005.05.11 00:00sell1010.201.28751.29751.2825
2532005.05.11 00:00sell1020.201.28751.29751.2775
2542005.05.11 00:00sell1030.201.28751.29751.2725
2552005.05.11 00:00sell1040.201.28751.29751.2675
2562005.05.11 00:00sell1050.201.28751.29750.0000
2572005.05.11 14:30t/p1010.201.28251.29751.2825100.0010581.20
2582005.05.11 14:31modify1020.201.28751.28751.2775
2592005.05.11 14:31modify1030.201.28751.28751.2725
2602005.05.11 14:31modify1040.201.28751.28751.2675
2612005.05.11 14:31modify1050.201.28751.28750.0000
2622005.05.12 08:34t/p1020.201.27751.28751.2775198.8010780.00
2632005.05.12 14:30t/p1030.201.27251.28751.2725298.8011078.80
2642005.05.12 23:03t/p1040.201.26751.28751.2675398.8011477.60
2652005.06.08 02:52close1050.201.22921.28750.00001154.8012632.40
2662005.06.08 02:52buy1060.201.22921.21921.2342
2672005.06.08 02:52buy1070.201.22921.21921.2392
2682005.06.08 02:52buy1080.201.22921.21921.2442
2692005.06.08 02:52buy1090.201.22921.21921.2492
2702005.06.08 02:52buy1100.201.22921.21920.0000
2712005.06.08 17:46t/p1060.201.23421.21921.2342100.0012732.40
2722005.06.08 17:46modify1070.201.22921.22921.2392
2732005.06.08 17:46modify1080.201.22921.22921.2442
2742005.06.08 17:46modify1090.201.22921.22921.2492
2752005.06.08 17:46modify1100.201.22921.22920.0000
2762005.06.08 18:37s/l1070.201.22921.22921.23920.0012732.40
2772005.06.08 18:37s/l1080.201.22921.22921.24420.0012732.40
2782005.06.08 18:37s/l1090.201.22921.22921.24920.0012732.40
2792005.06.08 18:37s/l1100.201.22921.22920.00000.0012732.40
2802005.06.14 00:00sell1110.201.21111.22111.2061
2812005.06.14 00:00sell1120.201.21111.22111.2011
2822005.06.14 00:00sell1130.201.21111.22111.1961
2832005.06.14 00:00sell1140.201.21111.22111.1911
2842005.06.14 00:00sell1150.201.21111.22110.0000
2852005.06.14 15:14t/p1110.201.20611.22111.2061100.0012832.40
2862005.06.14 15:14modify1120.201.21111.21111.2011
2872005.06.14 15:14modify1130.201.21111.21111.1961
2882005.06.14 15:14modify1140.201.21111.21111.1911
2892005.06.14 15:14modify1150.201.21111.21110.0000
2902005.06.15 15:39s/l1120.201.21111.21111.2011-0.4012832.00
2912005.06.15 15:39s/l1130.201.21111.21111.1961-0.4012831.60
2922005.06.15 15:39s/l1140.201.21111.21111.1911-0.4012831.20
2932005.06.15 15:39s/l1150.201.21111.21110.0000-0.4012830.80
2942005.06.17 09:32buy1160.201.21381.20381.2188
2952005.06.17 09:32buy1170.201.21381.20381.2238
2962005.06.17 09:32buy1180.201.21381.20381.2288
2972005.06.17 09:32buy1190.201.21381.20381.2338
2982005.06.17 09:32buy1200.201.21381.20380.0000
2992005.06.17 13:22t/p1160.201.21881.20381.2188100.0012930.80
3002005.06.17 13:22modify1170.201.21381.21381.2238
3012005.06.17 13:22modify1180.201.21381.21381.2288
3022005.06.17 13:22modify1190.201.21381.21381.2338
3032005.06.17 13:22modify1200.201.21381.21380.0000
3042005.06.17 17:18t/p1170.201.22381.21381.2238200.0013130.80
3052005.06.20 15:49s/l1180.201.21381.21381.22880.2013131.00
3062005.06.20 15:49s/l1190.201.21381.21381.23380.2013131.20
3072005.06.20 15:49s/l1200.201.21381.21380.00000.2013131.40
3082005.07.04 00:00sell1210.201.19281.20281.1878
3092005.07.04 00:00sell1220.201.19281.20281.1828
3102005.07.04 00:00sell1230.201.19281.20281.1778
3112005.07.04 00:00sell1240.201.19281.20281.1728
3122005.07.04 00:00sell1250.201.19281.20280.0000
3132005.07.05 08:41t/p1210.201.18781.20281.187899.6013231.00
3142005.07.05 08:41modify1220.201.19281.19281.1828
3152005.07.05 08:41modify1230.201.19281.19281.1778
3162005.07.05 08:41modify1240.201.19281.19281.1728
3172005.07.05 08:41modify1250.201.19281.19280.0000
3182005.07.05 10:49s/l1220.201.19281.19281.1828-0.4013230.60
3192005.07.05 10:49s/l1230.201.19281.19281.1778-0.4013230.20
3202005.07.05 10:49s/l1240.201.19281.19281.1728-0.4013229.80
3212005.07.05 10:49s/l1250.201.19281.19280.0000-0.4013229.40
3222005.07.11 04:01buy1260.201.19781.18781.2028
3232005.07.11 04:01buy1270.201.19781.18781.2078
3242005.07.11 04:01buy1280.201.19781.18781.2128
3252005.07.11 04:01buy1290.201.19781.18781.2178
3262005.07.11 04:01buy1300.201.19781.18780.0000
3272005.07.11 16:20t/p1260.201.20281.18781.2028100.0013329.40
3282005.07.11 16:20modify1270.201.19781.19781.2078
3292005.07.11 16:20modify1280.201.19781.19781.2128
3302005.07.11 16:20modify1290.201.19781.19781.2178
3312005.07.11 16:20modify1300.201.19781.19780.0000
3322005.07.11 17:20t/p1270.201.20781.19781.2078200.0013529.40
3332005.07.12 04:25t/p1280.201.21281.19781.2128300.2013829.60
3342005.07.12 09:21t/p1290.201.21781.19781.2178400.2014229.80
3352005.07.19 09:34s/l1300.201.19781.19780.00001.6014231.40
3362005.07.20 00:00sell1310.201.20261.21261.1976
3372005.07.20 00:00sell1320.201.20261.21261.1926
3382005.07.20 00:00sell1330.201.20261.21261.1876
3392005.07.20 00:00sell1340.201.20261.21261.1826
3402005.07.20 00:00sell1350.201.20261.21260.0000
3412005.07.20 20:02s/l1310.201.21261.21261.1976-200.0014031.40
3422005.07.20 20:02s/l1320.201.21261.21261.1926-200.0013831.40
3432005.07.20 20:02s/l1330.201.21261.21261.1876-200.0013631.40
3442005.07.20 20:02s/l1340.201.21261.21261.1826-200.0013431.40
3452005.07.20 20:02s/l1350.201.21261.21260.0000-200.0013231.40
3462005.07.21 00:00buy1360.201.21521.20521.2202
3472005.07.21 00:00buy1370.201.21521.20521.2252
3482005.07.21 00:00buy1380.201.21521.20521.2302
3492005.07.21 00:00buy1390.201.21521.20521.2352
3502005.07.21 00:00buy1400.201.21521.20520.0000
3512005.07.21 13:27t/p1360.201.22021.20521.2202100.0013331.40
3522005.07.21 13:27modify1370.201.21521.21521.2252
3532005.07.21 13:27modify1380.201.21521.21521.2302
3542005.07.21 13:27modify1390.201.21521.21521.2352
3552005.07.21 13:27modify1400.201.21521.21520.0000
3562005.07.21 15:52s/l1370.201.21521.21521.22520.0013331.40
3572005.07.21 15:52s/l1380.201.21521.21521.23020.0013331.40
3582005.07.21 15:52s/l1390.201.21521.21521.23520.0013331.40
3592005.07.21 15:52s/l1400.201.21521.21520.00000.0013331.40
3602005.07.28 00:01sell1410.201.20611.21611.2011
3612005.07.28 00:01sell1420.201.20611.21611.1961
3622005.07.28 00:01sell1430.201.20611.21611.1911
3632005.07.28 00:01sell1440.201.20611.21611.1861
3642005.07.28 00:01sell1450.201.20611.21610.0000
3652005.08.01 00:02close1410.201.21231.21611.2011-124.8013206.60
3662005.08.01 00:02close1420.201.21231.21611.1961-124.8013081.80
3672005.08.01 00:02close1430.201.21231.21611.1911-124.8012957.00
3682005.08.01 00:02close1440.201.21231.21611.1861-124.8012832.20
3692005.08.01 00:02close1450.201.21231.21610.0000-124.8012707.40
3702005.08.01 00:02buy1460.201.21231.20231.2173
3712005.08.01 00:02buy1470.201.21231.20231.2223
3722005.08.01 00:02buy1480.201.21231.20231.2273
3732005.08.01 00:02buy1490.201.21231.20231.2323
3742005.08.01 00:02buy1500.201.21231.20230.0000
3752005.08.01 04:36t/p1460.201.21731.20231.2173100.0012807.40
3762005.08.01 04:36modify1470.201.21231.21231.2223
3772005.08.01 04:36modify1480.201.21231.21231.2273
3782005.08.01 04:36modify1490.201.21231.21231.2323
3792005.08.01 04:36modify1500.201.21231.21230.0000
3802005.08.01 12:36t/p1470.201.22231.21231.2223200.0013007.40
3812005.08.03 11:03t/p1480.201.22731.21231.2273300.4013307.80
3822005.08.03 14:23t/p1490.201.23231.21231.2323400.4013708.20
3832005.08.16 00:00close1500.201.23651.21230.0000487.0014195.20
3842005.08.16 00:00sell1510.201.23651.24651.2315
3852005.08.16 00:00sell1520.201.23651.24651.2265
3862005.08.16 00:00sell1530.201.23651.24651.2215
3872005.08.16 00:00sell1540.201.23651.24651.2165
3882005.08.16 00:00sell1550.201.23651.24650.0000
3892005.08.16 12:54t/p1510.201.23151.24651.2315100.0014295.20
3902005.08.16 13:00modify1520.201.23651.23651.2265
3912005.08.16 13:00modify1530.201.23651.23651.2215
3922005.08.16 13:00modify1540.201.23651.23651.2165
3932005.08.16 13:00modify1550.201.23651.23650.0000
3942005.08.16 22:50s/l1520.201.23651.23651.22650.0014295.20
3952005.08.16 22:50s/l1530.201.23651.23651.22150.0014295.20
3962005.08.16 22:50s/l1540.201.23651.23651.21650.0014295.20
3972005.08.16 22:50s/l1550.201.23651.23650.00000.0014295.20
3982005.08.26 00:02buy1560.201.23001.22001.2350
3992005.08.26 00:02buy1570.201.23001.22001.2400
4002005.08.26 00:02buy1580.201.23001.22001.2450
4012005.08.26 00:02buy1590.201.23001.22001.2500
4022005.08.26 00:02buy1600.201.23001.22000.0000
4032005.08.30 11:54s/l1560.201.22001.22001.2350-199.6014095.60
4042005.08.30 11:54s/l1570.201.22001.22001.2400-199.6013896.00
4052005.08.30 11:54s/l1580.201.22001.22001.2450-199.6013696.40
4062005.08.30 11:54s/l1590.201.22001.22001.2500-199.6013496.80
4072005.08.30 11:54s/l1600.201.22001.22000.0000-199.6013297.20
4082005.09.09 00:00sell1610.201.23971.24971.2347
4092005.09.09 00:00sell1620.201.23971.24971.2297
4102005.09.09 00:00sell1630.201.23971.24971.2247
4112005.09.09 00:00sell1640.201.23971.24971.2197
4122005.09.09 00:00sell1650.201.23971.24970.0000
4132005.09.12 04:50t/p1610.201.23471.24971.234799.6013396.80
4142005.09.12 04:50modify1620.201.23971.23971.2297
4152005.09.12 04:50modify1630.201.23971.23971.2247
4162005.09.12 04:50modify1640.201.23971.23971.2197
4172005.09.12 04:50modify1650.201.23971.23970.0000
4182005.09.12 14:46t/p1620.201.22971.23971.2297199.6013596.40
4192005.09.13 14:34t/p1630.201.22471.23971.2247299.2013895.60
4202005.09.15 09:20t/p1640.201.21971.23971.2197397.6014293.20
4212005.10.06 18:40close1650.201.21531.23970.0000477.2014770.40
4222005.10.06 18:40buy1660.201.21531.20531.2203
4232005.10.06 18:40buy1670.201.21531.20531.2253
4242005.10.06 18:40buy1680.201.21531.20531.2303
4252005.10.06 18:40buy1690.201.21531.20531.2353
4262005.10.06 18:40buy1700.201.21531.20530.0000
4272005.10.10 16:00s/l1660.201.20531.20531.2203-199.6014570.80
4282005.10.10 16:00s/l1670.201.20531.20531.2253-199.6014371.20
4292005.10.10 16:00s/l1680.201.20531.20531.2303-199.6014171.60
4302005.10.10 16:00s/l1690.201.20531.20531.2353-199.6013972.00
4312005.10.10 16:00s/l1700.201.20531.20530.0000-199.6013772.40
4322005.10.14 00:00sell1710.201.20241.21241.1974
4332005.10.14 00:00sell1720.201.20241.21241.1924
4342005.10.14 00:00sell1730.201.20241.21241.1874
4352005.10.14 00:00sell1740.201.20241.21241.1824
4362005.10.14 00:00sell1750.201.20241.21240.0000
4372005.10.18 09:51t/p1710.201.19741.21241.197499.2013871.60
4382005.10.18 09:51modify1720.201.20241.20241.1924
4392005.10.18 09:51modify1730.201.20241.20241.1874
4402005.10.18 09:51modify1740.201.20241.20241.1824
4412005.10.18 09:51modify1750.201.20241.20240.0000
4422005.10.18 15:00t/p1720.201.19241.20241.1924199.2014070.80
4432005.10.20 21:47s/l1730.201.20241.20241.1874-2.4014068.40
4442005.10.20 21:47s/l1740.201.20241.20241.1824-2.4014066.00
4452005.10.20 21:47s/l1750.201.20241.20240.0000-2.4014063.60
4462005.11.18 00:00buy1760.201.17441.16441.1794
4472005.11.18 00:00buy1770.201.17441.16441.1844
4482005.11.18 00:00buy1780.201.17441.16441.1894
4492005.11.18 00:00buy1790.201.17441.16441.1944
4502005.11.18 00:00buy1800.201.17441.16440.0000
4512005.11.21 09:22t/p1760.201.17941.16441.1794100.2014163.80
4522005.11.21 09:22modify1770.201.17441.17441.1844
4532005.11.21 09:22modify1780.201.17441.17441.1894
4542005.11.21 09:22modify1790.201.17441.17441.1944
4552005.11.21 09:22modify1800.201.17441.17440.0000
4562005.11.21 16:59s/l1770.201.17441.17441.18440.2014164.00
4572005.11.21 16:59s/l1780.201.17441.17441.18940.2014164.20
4582005.11.21 16:59s/l1790.201.17441.17441.19440.2014164.40
4592005.11.21 16:59s/l1800.201.17441.17440.00000.2014164.60
4602005.12.05 00:00sell1810.201.16961.17961.1646
4612005.12.05 00:00sell1820.201.16961.17961.1596
4622005.12.05 00:00sell1830.201.16961.17961.1546
4632005.12.05 00:00sell1840.201.16961.17961.1496
4642005.12.05 00:00sell1850.201.16961.17960.0000
4652005.12.05 18:10s/l1810.201.17961.17961.1646-200.0013964.60
4662005.12.05 18:10s/l1820.201.17961.17961.1596-200.0013764.60
4672005.12.05 18:10s/l1830.201.17961.17961.1546-200.0013564.60
4682005.12.05 18:10s/l1840.201.17961.17961.1496-200.0013364.60
4692005.12.05 18:10s/l1850.201.17961.17960.0000-200.0013164.60
4702005.12.06 00:00buy1860.201.17921.16921.1842
4712005.12.06 00:00buy1870.201.17921.16921.1892
4722005.12.06 00:00buy1880.201.17921.16921.1942
4732005.12.06 00:00buy1890.201.17921.16921.1992
4742005.12.06 00:00buy1900.201.17921.16920.0000
4752005.12.08 17:21t/p1860.201.18421.16921.1842100.8013265.40
4762005.12.08 17:21modify1870.201.17921.17921.1892
4772005.12.08 17:21modify1880.201.17921.17921.1942
4782005.12.08 17:21modify1890.201.17921.17921.1992
4792005.12.08 17:21modify1900.201.17921.17920.0000
4802005.12.09 01:43s/l1870.201.17921.17921.18921.0013266.40
4812005.12.09 01:43s/l1880.201.17921.17921.19421.0013267.40
4822005.12.09 01:43s/l1890.201.17921.17921.19921.0013268.40
4832005.12.09 01:43s/l1900.201.17921.17920.00001.0013269.40
4842005.12.21 00:00sell1910.201.18591.19591.1809
4852005.12.21 00:00sell1920.201.18591.19591.1759
4862005.12.21 00:00sell1930.201.18591.19591.1709
4872005.12.21 00:00sell1940.201.18591.19591.1659
4882005.12.21 00:00sell1950.201.18591.19590.0000
4892005.12.21 15:42t/p1910.201.18091.19591.1809100.0013369.40
4902005.12.21 15:42modify1920.201.18591.18591.1759
4912005.12.21 15:42modify1930.201.18591.18591.1709
4922005.12.21 15:42modify1940.201.18591.18591.1659
4932005.12.21 15:42modify1950.201.18591.18590.0000
4942005.12.22 15:32s/l1920.201.18591.18591.1759-1.2013368.20
4952005.12.22 15:32s/l1930.201.18591.18591.1709-1.2013367.00
4962005.12.22 15:32s/l1940.201.18591.18591.1659-1.2013365.80
4972005.12.22 15:32s/l1950.201.18591.18590.0000-1.2013364.60
4982006.01.04 00:00buy1960.201.20131.19131.2063
4992006.01.04 00:00buy1970.201.20131.19131.2113
5002006.01.04 00:00buy1980.201.20131.19131.2163
5012006.01.04 00:00buy1990.201.20131.19131.2213
5022006.01.04 00:00buy2000.201.20131.19130.0000
5032006.01.04 03:07t/p1960.201.20631.19131.2063100.0013464.60
5042006.01.04 03:07modify1970.201.20131.20131.2113
5052006.01.04 03:07modify1980.201.20131.20131.2163
5062006.01.04 03:07modify1990.201.20131.20131.2213
5072006.01.04 03:07modify2000.201.20131.20130.0000
5082006.01.04 18:23t/p1970.201.21131.20131.2113200.0013664.60
5092006.01.06 14:51t/p1980.201.21631.20131.2163300.8013965.40
5102006.01.12 16:07s/l1990.201.20131.20131.22132.0013967.40
5112006.01.12 16:07s/l2000.201.20131.20130.00002.0013969.40
5122006.01.13 00:00sell2010.201.20311.21311.1981
5132006.01.13 00:00sell2020.201.20311.21311.1931
5142006.01.13 00:00sell2030.201.20311.21311.1881
5152006.01.13 00:00sell2040.201.20311.21311.1831
5162006.01.13 00:00sell2050.201.20311.21310.0000
5172006.01.13 18:38s/l2010.201.21311.21311.1981-200.0013769.40
5182006.01.13 18:38s/l2020.201.21311.21311.1931-200.0013569.40
5192006.01.13 18:38s/l2030.201.21311.21311.1881-200.0013369.40
5202006.01.13 18:38s/l2040.201.21311.21311.1831-200.0013169.40
5212006.01.13 18:38s/l2050.201.21311.21310.0000-200.0012969.40
5222006.01.24 00:00buy2060.201.22981.21981.2348
5232006.01.24 00:00buy2070.201.22981.21981.2398
5242006.01.24 00:00buy2080.201.22981.21981.2448
5252006.01.24 00:00buy2090.201.22981.21981.2498
5262006.01.24 00:00buy2100.201.22981.21980.0000
5272006.01.26 23:30s/l2060.201.21981.21981.2348-199.2012770.20
5282006.01.26 23:30s/l2070.201.21981.21981.2398-199.2012571.00
5292006.01.26 23:30s/l2080.201.21981.21981.2448-199.2012371.80
5302006.01.26 23:30s/l2090.201.21981.21981.2498-199.2012172.60
5312006.01.26 23:30s/l2100.201.21981.21980.0000-199.2011973.40
5322006.01.30 00:00sell2110.201.21031.22031.2053
5332006.01.30 00:00sell2120.201.21031.22031.2003
5342006.01.30 00:00sell2130.201.21031.22031.1953
5352006.01.30 00:00sell2140.201.21031.22031.1903
5362006.01.30 00:00sell2150.201.21031.22030.0000
5372006.02.01 20:22t/p2110.201.20531.22031.205399.2012072.60
5382006.02.01 20:22modify2120.201.21031.21031.2003
5392006.02.01 20:22modify2130.201.21031.21031.1953
5402006.02.01 20:22modify2140.201.21031.21031.1903
5412006.02.01 20:22modify2150.201.21031.21030.0000
5422006.02.02 17:27s/l2120.201.21031.21031.2003-2.0012070.60
5432006.02.02 17:27s/l2130.201.21031.21031.1953-2.0012068.60
5442006.02.02 17:27s/l2140.201.21031.21031.1903-2.0012066.60
5452006.02.02 17:27s/l2150.201.21031.21030.0000-2.0012064.60
5462006.02.21 00:00buy2160.201.19361.18361.1986
5472006.02.21 00:00buy2170.201.19361.18361.2036
5482006.02.21 00:00buy2180.201.19361.18361.2086
5492006.02.21 00:00buy2190.201.19361.18361.2136
5502006.02.21 00:00buy2200.201.19361.18360.0000
5512006.02.27 00:21close2160.201.18381.18361.1986-194.8011869.80
5522006.02.27 00:21close2170.201.18381.18361.2036-194.8011675.00
5532006.02.27 00:21close2180.201.18381.18361.2086-194.8011480.20
5542006.02.27 00:21close2190.201.18381.18361.2136-194.8011285.40
5552006.02.27 00:21close2200.201.18381.18360.0000-194.8011090.60
5562006.02.27 00:21sell2210.201.18381.19381.1788
5572006.02.27 00:21sell2220.201.18381.19381.1738
5582006.02.27 00:21sell2230.201.18381.19381.1688
5592006.02.27 00:21sell2240.201.18381.19381.1638
5602006.02.27 00:21sell2250.201.18381.19380.0000
5612006.02.28 19:54s/l2210.201.19381.19381.1788-200.4010890.20
5622006.02.28 19:54s/l2220.201.19381.19381.1738-200.4010689.80
5632006.02.28 19:54s/l2230.201.19381.19381.1688-200.4010489.40
5642006.02.28 19:54s/l2240.201.19381.19381.1638-200.4010289.00
5652006.02.28 19:54s/l2250.201.19381.19380.0000-200.4010088.60
5662006.03.01 00:00buy2260.201.19281.18281.1978
5672006.03.01 00:00buy2270.201.19281.18281.2028
5682006.03.01 00:00buy2280.201.19281.18281.2078
5692006.03.01 00:00buy2290.201.19281.18281.2128
5702006.03.01 00:00buy2300.201.19281.18280.0000
5712006.03.02 16:04t/p2260.201.19781.18281.1978100.6010189.20
5722006.03.02 16:04modify2270.201.19281.19281.2028
5732006.03.02 16:04modify2280.201.19281.19281.2078
5742006.03.02 16:04modify2290.201.19281.19281.2128
5752006.03.02 16:04modify2300.201.19281.19280.0000
5762006.03.02 20:24t/p2270.201.20281.19281.2028200.6010389.80
5772006.03.06 00:29t/p2280.201.20781.19281.2078301.0010690.80
5782006.03.07 09:33s/l2290.201.19281.19281.21281.2010692.00
5792006.03.07 09:33s/l2300.201.19281.19280.00001.2010693.20
5802006.03.10 00:00sell2310.201.19041.20041.1854
5812006.03.10 00:00sell2320.201.19041.20041.1804
5822006.03.10 00:00sell2330.201.19041.20041.1754
5832006.03.10 00:00sell2340.201.19041.20041.1704
5842006.03.10 00:00sell2350.201.19041.20040.0000
5852006.03.14 16:24s/l2310.201.20041.20041.1854-200.8010492.40
5862006.03.14 16:24s/l2320.201.20041.20041.1804-200.8010291.60
5872006.03.14 16:24s/l2330.201.20041.20041.1754-200.8010090.80
5882006.03.14 16:24s/l2340.201.20041.20041.1704-200.809890.00
5892006.03.14 16:24s/l2350.201.20041.20040.0000-200.809689.20
5902006.03.15 00:00buy2360.201.20161.19161.2066
5912006.03.15 00:00buy2370.201.20161.19161.2116
5922006.03.15 00:00buy2380.201.20161.19161.2166
5932006.03.15 00:00buy2390.201.20161.19161.2216
5942006.03.15 00:00buy2400.201.20161.19160.0000
5952006.03.15 20:29t/p2360.201.20661.19161.2066100.009789.20
5962006.03.15 20:29modify2370.201.20161.20161.2116
5972006.03.15 20:29modify2380.201.20161.20161.2166
5982006.03.15 20:29modify2390.201.20161.20161.2216
5992006.03.15 20:29modify2400.201.20161.20160.0000
6002006.03.16 14:39t/p2370.201.21161.20161.2116200.609989.80
6012006.03.16 18:14t/p2380.201.21661.20161.2166300.6010290.40
6022006.03.23 16:19s/l2390.201.20161.20161.22162.0010292.40
6032006.03.23 16:19s/l2400.201.20161.20160.00002.0010294.40
6042006.03.24 00:00sell2410.201.19661.20661.1916
6052006.03.24 00:00sell2420.201.19661.20661.1866
6062006.03.24 00:00sell2430.201.19661.20661.1816
6072006.03.24 00:00sell2440.201.19661.20661.1766
6082006.03.24 00:00sell2450.201.19661.20660.0000
6092006.03.28 10:15s/l2410.201.20661.20661.1916-200.8010093.60
6102006.03.28 10:15s/l2420.201.20661.20661.1866-200.809892.80
6112006.03.28 10:15s/l2430.201.20661.20661.1816-200.809692.00
6122006.03.28 10:15s/l2440.201.20661.20661.1766-200.809491.20
6132006.03.28 10:15s/l2450.201.20661.20660.0000-200.809290.40
6142006.03.31 00:00buy2460.201.21661.20661.2216
6152006.03.31 00:00buy2470.201.21661.20661.2266
6162006.03.31 00:00buy2480.201.21661.20661.2316
6172006.03.31 00:00buy2490.201.21661.20661.2366
6182006.03.31 00:00buy2500.201.21661.20660.0000
6192006.04.03 05:02s/l2460.201.20661.20661.2216-199.809090.60
6202006.04.03 05:02s/l2470.201.20661.20661.2266-199.808890.80
6212006.04.03 05:02s/l2480.201.20661.20661.2316-199.808691.00
6222006.04.03 05:02s/l2490.201.20661.20661.2366-199.808491.20
6232006.04.03 05:02s/l2500.201.20661.20660.0000-199.808291.40
6242006.04.10 00:00sell2510.201.21051.22051.2055
6252006.04.10 00:00sell2520.201.21051.22051.2005
6262006.04.10 00:00sell2530.201.21051.22051.1955
6272006.04.10 00:00sell2540.201.21051.22051.1905
6282006.04.10 00:00sell2550.201.21051.22050.0000
6292006.04.17 13:41s/l2510.201.22051.22051.2055-202.808088.60
6302006.04.17 13:41s/l2520.201.22051.22051.2005-202.807885.80
6312006.04.17 13:41s/l2530.201.22051.22051.1955-202.807683.00
6322006.04.17 13:41s/l2540.201.22051.22051.1905-202.807480.20
6332006.04.17 13:41s/l2550.201.22051.22050.0000-202.807277.40
6342006.04.18 00:04buy2560.201.22581.21581.2308
6352006.04.18 00:04buy2570.201.22581.21581.2358
6362006.04.18 00:04buy2580.201.22581.21581.2408
6372006.04.18 00:04buy2590.201.22581.21581.2458
6382006.04.18 00:04buy2600.201.22581.21580.0000
6392006.04.18 20:02t/p2560.201.23081.21581.2308100.007377.40
6402006.04.18 20:02modify2570.201.22581.22581.2358
6412006.04.18 20:02modify2580.201.22581.22581.2408
6422006.04.18 20:02modify2590.201.22581.22581.2458
6432006.04.18 20:02modify2600.201.22581.22580.0000
6442006.04.18 22:51t/p2570.201.23581.22581.2358200.007577.40
6452006.04.24 20:17t/p2580.201.24081.22581.2408301.207878.60
6462006.04.26 17:57t/p2590.201.24581.22581.2458401.608280.20
6472006.05.17 16:24close2600.201.28131.22580.00001115.809396.00
6482006.05.17 16:24sell2610.201.28131.29131.2763
6492006.05.17 16:24sell2620.201.28131.29131.2713
6502006.05.17 16:24sell2630.201.28131.29131.2663
6512006.05.17 16:24sell2640.201.28131.29131.2613
6522006.05.17 16:24sell2650.201.28131.29130.0000
6532006.05.17 16:33t/p2610.201.27631.29131.2763100.009496.00
6542006.05.17 16:33modify2620.201.28131.28131.2713
6552006.05.17 16:33modify2630.201.28131.28131.2663
6562006.05.17 16:33modify2640.201.28131.28131.2613
6572006.05.17 16:33modify2650.201.28131.28130.0000
6582006.05.17 20:16t/p2620.201.27131.28131.2713200.009696.00
6592006.05.18 15:32s/l2630.201.28131.28131.2663-1.209694.80
6602006.05.18 15:32s/l2640.201.28131.28131.2613-1.209693.60
6612006.05.18 15:32s/l2650.201.28131.28130.0000-1.209692.40
6622006.06.05 00:00buy2660.201.29271.28271.2977
6632006.06.05 00:00buy2670.201.29271.28271.3027
6642006.06.05 00:00buy2680.201.29271.28271.3077
6652006.06.05 00:00buy2690.201.29271.28271.3127
6662006.06.05 00:00buy2700.201.29271.28270.0000
6672006.06.05 09:32t/p2660.201.29771.28271.2977100.009792.40
6682006.06.05 09:32modify2670.201.29271.29271.3027
6692006.06.05 09:32modify2680.201.29271.29271.3077
6702006.06.05 09:32modify2690.201.29271.29271.3127
6712006.06.05 09:32modify2700.201.29271.29270.0000
6722006.06.05 15:06s/l2670.201.29271.29271.30270.009792.40
6732006.06.05 15:06s/l2680.201.29271.29271.30770.009792.40
6742006.06.05 15:06s/l2690.201.29271.29271.31270.009792.40
6752006.06.05 15:06s/l2700.201.29271.29270.00000.009792.40
6762006.06.07 00:00sell2710.201.28241.29241.2774
6772006.06.07 00:00sell2720.201.28241.29241.2724
6782006.06.07 00:00sell2730.201.28241.29241.2674
6792006.06.07 00:00sell2740.201.28241.29241.2624
6802006.06.07 00:00sell2750.201.28241.29240.0000
6812006.06.07 13:46t/p2710.201.27741.29241.2774100.009892.40
6822006.06.07 13:46modify2720.201.28241.28241.2724
6832006.06.07 13:46modify2730.201.28241.28241.2674
6842006.06.07 13:46modify2740.201.28241.28241.2624
6852006.06.07 13:46modify2750.201.28241.28240.0000
6862006.06.08 14:03t/p2720.201.27241.28241.2724198.8010091.20
6872006.06.08 14:33t/p2730.201.26741.28241.2674298.8010390.00
6882006.06.09 14:30t/p2740.201.26241.28241.2624398.4010788.40
6892006.06.21 17:53close2750.201.26541.28240.0000334.4011122.80
6902006.06.21 17:53buy2760.201.26541.25541.2704
6912006.06.21 17:53buy2770.201.26541.25541.2754
6922006.06.21 17:53buy2780.201.26541.25541.2804
6932006.06.21 17:53buy2790.201.26541.25541.2854
6942006.06.21 17:53buy2800.201.26541.25540.0000
6952006.06.22 16:13s/l2760.201.25541.25541.2704-199.4010923.40
6962006.06.22 16:13s/l2770.201.25541.25541.2754-199.4010724.00
6972006.06.22 16:13s/l2780.201.25541.25541.2804-199.4010524.60
6982006.06.22 16:13s/l2790.201.25541.25541.2854-199.4010325.20
6992006.06.22 16:13s/l2800.201.25541.25540.0000-199.4010125.80
7002006.06.23 00:00sell2810.201.25701.26701.2520
7012006.06.23 00:00sell2820.201.25701.26701.2470
7022006.06.23 00:00sell2830.201.25701.26701.2420
7032006.06.23 00:00sell2840.201.25701.26701.2370
7042006.06.23 00:00sell2850.201.25701.26700.0000
7052006.06.23 13:48t/p2810.201.25201.26701.2520100.0010225.80
7062006.06.23 13:48modify2820.201.25701.25701.2470
7072006.06.23 13:48modify2830.201.25701.25701.2420
7082006.06.23 13:48modify2840.201.25701.25701.2370
7092006.06.23 13:48modify2850.201.25701.25700.0000
7102006.06.26 09:20s/l2820.201.25701.25701.2470-0.4010225.40
7112006.06.26 09:20s/l2830.201.25701.25701.2420-0.4010225.00
7122006.06.26 09:20s/l2840.201.25701.25701.2370-0.4010224.60
7132006.06.26 09:20s/l2850.201.25701.25700.0000-0.4010224.20
7142006.06.29 20:48buy2860.201.26571.25571.2707
7152006.06.29 20:48buy2870.201.26571.25571.2757
7162006.06.29 20:48buy2880.201.26571.25571.2807
7172006.06.29 20:48buy2890.201.26571.25571.2857
7182006.06.29 20:48buy2900.201.26571.25570.0000
7192006.06.30 03:35t/p2860.201.27071.25571.2707100.2010324.40
7202006.06.30 03:35modify2870.201.26571.26571.2757
7212006.06.30 03:35modify2880.201.26571.26571.2807
7222006.06.30 03:35modify2890.201.26571.26571.2857
7232006.06.30 03:35modify2900.201.26571.26570.0000
7242006.06.30 14:42t/p2870.201.27571.26571.2757200.2010524.60
7252006.07.03 16:14t/p2880.201.28071.26571.2807300.4010825.00
7262006.07.07 14:30t/p2890.201.28571.26571.2857401.6011226.60
7272006.07.12 00:00close2900.201.27671.26570.0000222.2011448.80
7282006.07.12 00:00sell2910.201.27671.28671.2717
7292006.07.12 00:00sell2920.201.27671.28671.2667
7302006.07.12 00:00sell2930.201.27671.28671.2617
7312006.07.12 00:00sell2940.201.27671.28671.2567
7322006.07.12 00:00sell2950.201.27671.28670.0000
7332006.07.12 13:27t/p2910.201.27171.28671.2717100.0011548.80
7342006.07.12 13:27modify2920.201.27671.27671.2667
7352006.07.12 13:27modify2930.201.27671.27671.2617
7362006.07.12 13:27modify2940.201.27671.27671.2567
7372006.07.12 13:27modify2950.201.27671.27670.0000
7382006.07.13 17:19t/p2920.201.26671.27671.2667198.8011747.60
7392006.07.17 10:00t/p2930.201.26171.27671.2617298.0012045.60
7402006.07.17 10:38t/p2940.201.25671.27671.2567398.0012443.60
7412006.07.24 00:00close2950.201.27041.27670.0000121.2012564.80
7422006.07.24 00:00buy2960.201.27041.26041.2754
7432006.07.24 00:00buy2970.201.27041.26041.2804
7442006.07.24 00:00buy2980.201.27041.26041.2854
7452006.07.24 00:00buy2990.201.27041.26041.2904
7462006.07.24 00:00buy3000.201.27041.26040.0000
7472006.07.25 17:11s/l2960.201.26041.26041.2754-199.8012365.00
7482006.07.25 17:11s/l2970.201.26041.26041.2804-199.8012165.20
7492006.07.25 17:11s/l2980.201.26041.26041.2854-199.8011965.40
7502006.07.25 17:11s/l2990.201.26041.26041.2904-199.8011765.60
7512006.07.25 17:11s/l3000.201.26041.26040.0000-199.8011565.80
7522006.08.11 00:01sell3010.201.27941.28941.2744
7532006.08.11 00:01sell3020.201.27941.28941.2694
7542006.08.11 00:01sell3030.201.27941.28941.2644
7552006.08.11 00:01sell3040.201.27941.28941.2594
7562006.08.11 00:01sell3050.201.27941.28940.0000
7572006.08.11 08:33t/p3010.201.27441.28941.2744100.0011665.80
7582006.08.11 08:33modify3020.201.27941.27941.2694
7592006.08.11 08:33modify3030.201.27941.27941.2644
7602006.08.11 08:33modify3040.201.27941.27941.2594
7612006.08.11 08:33modify3050.201.27941.27940.0000
7622006.08.11 09:51s/l3020.201.27941.27941.26940.0011665.80
7632006.08.11 09:51s/l3030.201.27941.27941.26440.0011665.80
7642006.08.11 09:51s/l3040.201.27941.27941.25940.0011665.80
7652006.08.11 09:51s/l3050.201.27941.27940.00000.0011665.80
7662006.08.18 00:00buy3060.201.28271.27271.2877
7672006.08.18 00:00buy3070.201.28271.27271.2927
7682006.08.18 00:00buy3080.201.28271.27271.2977
7692006.08.18 00:00buy3090.201.28271.27271.3027
7702006.08.18 00:00buy3100.201.28271.27270.0000
7712006.08.21 03:51t/p3060.201.28771.27271.2877100.2011766.00
7722006.08.21 03:51modify3070.201.28271.28271.2927
7732006.08.21 03:51modify3080.201.28271.28271.2977
7742006.08.21 03:51modify3090.201.28271.28271.3027
7752006.08.21 03:51modify3100.201.28271.28270.0000
7762006.08.21 15:59t/p3070.201.29271.28271.2927200.2011966.20
7772006.08.22 13:51s/l3080.201.28271.28271.29770.4011966.60
7782006.08.22 13:51s/l3090.201.28271.28271.30270.4011967.00
7792006.08.22 13:51s/l3100.201.28271.28270.00000.4011967.40
7802006.08.24 02:49sell3110.201.27751.28751.2725
7812006.08.24 02:49sell3120.201.27751.28751.2675
7822006.08.24 02:49sell3130.201.27751.28751.2625
7832006.08.24 02:49sell3140.201.27751.28751.2575
7842006.08.24 02:49sell3150.201.27751.28750.0000
7852006.08.31 14:36s/l3110.201.28751.28751.2725-202.8011764.60
7862006.08.31 14:36s/l3120.201.28751.28751.2675-202.8011561.80
7872006.08.31 14:36s/l3130.201.28751.28751.2625-202.8011359.00
7882006.08.31 14:36s/l3140.201.28751.28751.2575-202.8011156.20
7892006.08.31 14:36s/l3150.201.28751.28750.0000-202.8010953.40
7902006.09.01 00:00buy3160.201.28071.27071.2857
7912006.09.01 00:00buy3170.201.28071.27071.2907
7922006.09.01 00:00buy3180.201.28071.27071.2957
7932006.09.01 00:00buy3190.201.28071.27071.3007
7942006.09.01 00:00buy3200.201.28071.27070.0000
7952006.09.04 03:11t/p3160.201.28571.27071.2857100.2011053.60
7962006.09.04 03:11modify3170.201.28071.28071.2907
7972006.09.04 03:11modify3180.201.28071.28071.2957
7982006.09.04 03:11modify3190.201.28071.28071.3007
7992006.09.04 03:11modify3200.201.28071.28070.0000
8002006.09.05 14:00s/l3170.201.28071.28071.29070.4011054.00
8012006.09.05 14:00s/l3180.201.28071.28071.29570.4011054.40
8022006.09.05 14:00s/l3190.201.28071.28071.30070.4011054.80
8032006.09.05 14:00s/l3200.201.28071.28070.00000.4011055.20
8042006.09.29 00:00sell3210.201.26941.27941.2644
8052006.09.29 00:00sell3220.201.26941.27941.2594
8062006.09.29 00:00sell3230.201.26941.27941.2544
8072006.09.29 00:00sell3240.201.26941.27941.2494
8082006.09.29 00:00sell3250.201.26941.27940.0000
8092006.09.29 14:41t/p3210.201.26441.27941.2644100.0011155.20
8102006.09.29 14:41modify3220.201.26941.26941.2594
8112006.09.29 14:41modify3230.201.26941.26941.2544
8122006.09.29 14:41modify3240.201.26941.26941.2494
8132006.09.29 14:41modify3250.201.26941.26940.0000
8142006.09.29 17:24s/l3220.201.26941.26941.25940.0011155.20
8152006.09.29 17:24s/l3230.201.26941.26941.25440.0011155.20
8162006.09.29 17:24s/l3240.201.26941.26941.24940.0011155.20
8172006.09.29 17:24s/l3250.201.26941.26940.00000.0011155.20
8182006.10.04 00:00buy3260.201.27311.26311.2781
8192006.10.04 00:00buy3270.201.27311.26311.2831
8202006.10.04 00:00buy3280.201.27311.26311.2881
8212006.10.04 00:00buy3290.201.27311.26311.2931
8222006.10.04 00:00buy3300.201.27311.26310.0000
8232006.10.06 14:35s/l3260.201.26311.26311.2781-199.2010956.00
8242006.10.06 14:35s/l3270.201.26311.26311.2831-199.2010756.80
8252006.10.06 14:35s/l3280.201.26311.26311.2881-199.2010557.60
8262006.10.06 14:35s/l3290.201.26311.26311.2931-199.2010358.40
8272006.10.06 14:35s/l3300.201.26311.26310.0000-199.2010159.20
8282006.10.09 00:00sell3310.201.25891.26891.2539
8292006.10.09 00:00sell3320.201.25891.26891.2489
8302006.10.09 00:00sell3330.201.25891.26891.2439
8312006.10.09 00:00sell3340.201.25891.26891.2389
8322006.10.09 00:00sell3350.201.25891.26890.0000
8332006.10.10 13:18modify3320.201.25891.25891.2489
8342006.10.10 13:18modify3330.201.25891.25891.2439
8352006.10.10 13:18modify3340.201.25891.25891.2389
8362006.10.10 13:18modify3350.201.25891.25890.0000
8372006.10.10 13:18t/p3310.201.25391.26891.253999.6010258.80
8382006.10.13 16:40t/p3320.201.24891.25891.2489197.6010456.40
8392006.10.18 00:02close3330.201.25411.25891.243992.4010548.80
8402006.10.18 00:02close3340.201.25411.25891.238992.4010641.20
8412006.10.18 00:02close3350.201.25411.25890.000092.4010733.60
8422006.10.18 00:02buy3360.201.25411.24411.2591
8432006.10.18 00:02buy3370.201.25411.24411.2641
8442006.10.18 00:02buy3380.201.25411.24411.2691
8452006.10.18 00:02buy3390.201.25411.24411.2741
8462006.10.18 00:02buy3400.201.25411.24410.0000
8472006.10.19 15:47t/p3360.201.25911.24411.2591100.6010834.20
8482006.10.19 15:47modify3370.201.25411.25411.2641
8492006.10.19 15:47modify3380.201.25411.25411.2691
8502006.10.19 15:47modify3390.201.25411.25411.2741
8512006.10.19 15:47modify3400.201.25411.25410.0000
8522006.10.23 14:49s/l3370.201.25411.25411.26411.0010835.20
8532006.10.23 14:49s/l3380.201.25411.25411.26911.0010836.20
8542006.10.23 14:49s/l3390.201.25411.25411.27411.0010837.20
8552006.10.23 14:49s/l3400.201.25411.25410.00001.0010838.20
8562006.11.17 00:00sell3410.201.27961.28961.2746
8572006.11.17 00:00sell3420.201.27961.28961.2696
8582006.11.17 00:00sell3430.201.27961.28961.2646
8592006.11.17 00:00sell3440.201.27961.28961.2596
8602006.11.17 00:00sell3450.201.27961.28960.0000
8612006.11.22 14:22s/l3410.201.28961.28961.2746-201.2010637.00
8622006.11.22 14:22s/l3420.201.28961.28961.2696-201.2010435.80
8632006.11.22 14:22s/l3430.201.28961.28961.2646-201.2010234.60
8642006.11.22 14:22s/l3440.201.28961.28961.2596-201.2010033.40
8652006.11.22 14:22s/l3450.201.28961.28960.0000-201.209832.20
8662006.11.22 14:30buy3460.201.29131.28131.2963
8672006.11.22 14:30buy3470.201.29131.28131.3013
8682006.11.22 14:30buy3480.201.29131.28131.3063
8692006.11.22 14:30buy3490.201.29131.28131.3113
8702006.11.22 14:30buy3500.201.29131.28130.0000
8712006.11.23 10:09t/p3460.201.29631.28131.2963100.609932.80
8722006.11.23 10:09modify3470.201.29131.29131.3013
8732006.11.23 10:09modify3480.201.29131.29131.3063
8742006.11.23 10:09modify3490.201.29131.29131.3113
8752006.11.23 10:09modify3500.201.29131.29130.0000
8762006.11.24 09:31t/p3470.201.30131.29131.3013200.8010133.60
8772006.11.24 09:34t/p3480.201.30631.29131.3063300.8010434.40
8782006.11.27 00:00t/p3490.201.31131.29131.3113401.0010835.40
8792006.12.08 00:00close3500.201.32821.29130.0000741.6011577.00
8802006.12.08 00:00sell3510.201.32821.33821.3232
8812006.12.08 00:00sell3520.201.32821.33821.3182
8822006.12.08 00:00sell3530.201.32821.33821.3132
8832006.12.08 00:00sell3540.201.32821.33821.3082
8842006.12.08 00:00sell3550.201.32821.33820.0000
8852006.12.08 17:54t/p3510.201.32321.33821.3232100.0011677.00
8862006.12.08 17:54modify3520.201.32821.32821.3182
8872006.12.08 17:54modify3530.201.32821.32821.3132
8882006.12.08 17:54modify3540.201.32821.32821.3082
8892006.12.08 17:54modify3550.201.32821.32820.0000
8902006.12.11 01:00t/p3520.201.31821.32821.3182199.6011876.60
8912006.12.11 03:19t/p3530.201.31321.32821.3132299.6012176.20
8922006.12.12 20:32s/l3540.201.32821.32821.3082-0.8012175.40
8932006.12.12 20:32s/l3550.201.32821.32820.0000-0.8012174.60
8942007.01.03 00:00buy3560.201.32811.31811.3331
8952007.01.03 00:00buy3570.201.32811.31811.3381
8962007.01.03 00:00buy3580.201.32811.31811.3431
8972007.01.03 00:00buy3590.201.32811.31811.3481
8982007.01.03 00:00buy3600.201.32811.31810.0000
8992007.01.03 16:08s/l3560.201.31811.31811.3331-200.0011974.60
9002007.01.03 16:08s/l3570.201.31811.31811.3381-200.0011774.60
9012007.01.03 16:08s/l3580.201.31811.31811.3431-200.0011574.60
9022007.01.03 16:08s/l3590.201.31811.31811.3481-200.0011374.60
9032007.01.03 16:08s/l3600.201.31811.31810.0000-200.0011174.60
9042007.01.04 10:31sell3610.201.31061.32061.3056
9052007.01.04 10:31sell3620.201.31061.32061.3006
9062007.01.04 10:31sell3630.201.31061.32061.2956
9072007.01.04 10:31sell3640.201.31061.32061.2906
9082007.01.04 10:31sell3650.201.31061.32060.0000
9092007.01.05 14:29t/p3610.201.30561.32061.305699.6011274.20
9102007.01.05 14:29modify3620.201.31061.31061.3006
9112007.01.05 14:29modify3630.201.31061.31061.2956
9122007.01.05 14:29modify3640.201.31061.31061.2906
9132007.01.05 14:29modify3650.201.31061.31060.0000
9142007.01.05 14:32t/p3620.201.30061.31061.3006199.6011473.80
9152007.01.10 03:14t/p3630.201.29561.31061.2956298.4011772.20
9162007.01.11 16:05t/p3640.201.29061.31061.2906397.2012169.40
9172007.01.19 00:03close3650.201.29601.31060.0000286.0012455.40
9182007.01.19 00:03buy3660.201.29601.28601.3010
9192007.01.19 00:03buy3670.201.29601.28601.3060
9202007.01.19 00:03buy3680.201.29601.28601.3110
9212007.01.19 00:03buy3690.201.29601.28601.3160
9222007.01.19 00:03buy3700.201.29601.28600.0000
9232007.01.23 11:09t/p3660.201.30101.28601.3010100.4012555.80
9242007.01.23 11:09modify3670.201.29601.29601.3060
9252007.01.23 11:09modify3680.201.29601.29601.3110
9262007.01.23 11:09modify3690.201.29601.29601.3160
9272007.01.23 11:09modify3700.201.29601.29600.0000
9282007.01.24 16:18s/l3670.201.29601.29601.30600.6012556.40
9292007.01.24 16:18s/l3680.201.29601.29601.31100.6012557.00
9302007.01.24 16:18s/l3690.201.29601.29601.31600.6012557.60
9312007.01.24 16:18s/l3700.201.29601.29600.00000.6012558.20
9322007.03.05 02:27sell3710.201.31541.32541.3104
9332007.03.05 02:27sell3720.201.31541.32541.3054
9342007.03.05 02:27sell3730.201.31541.32541.3004
9352007.03.05 02:27sell3740.201.31541.32541.2954
9362007.03.05 02:27sell3750.201.31541.32540.0000
9372007.03.05 12:33t/p3710.201.31041.32541.3104100.0012658.20
9382007.03.05 12:33modify3720.201.31541.31541.3054
9392007.03.05 12:33modify3730.201.31541.31541.3004
9402007.03.05 12:33modify3740.201.31541.31541.2954
9412007.03.05 12:33modify3750.201.31541.31540.0000
9422007.03.07 16:33s/l3720.201.31541.31541.3054-0.8012657.40
9432007.03.07 16:33s/l3730.201.31541.31541.3004-0.8012656.60
9442007.03.07 16:33s/l3740.201.31541.31541.2954-0.8012655.80
9452007.03.07 16:33s/l3750.201.31541.31540.0000-0.8012655.00
9462007.03.14 00:00buy3760.201.31961.30961.3246
9472007.03.14 00:00buy3770.201.31961.30961.3296
9482007.03.14 00:00buy3780.201.31961.30961.3346
9492007.03.14 00:00buy3790.201.31961.30961.3396
9502007.03.14 00:00buy3800.201.31961.30960.0000
9512007.03.15 16:17t/p3760.201.32461.30961.3246100.6012755.60
9522007.03.15 16:17modify3770.201.31961.31961.3296
9532007.03.15 16:17modify3780.201.31961.31961.3346
9542007.03.15 16:17modify3790.201.31961.31961.3396
9552007.03.15 16:17modify3800.201.31961.31960.0000
9562007.03.16 02:12t/p3770.201.32961.31961.3296200.8012956.40
9572007.03.21 19:21t/p3780.201.33461.31961.3346301.4013257.80
9582007.03.22 00:42t/p3790.201.33961.31961.3396402.0013659.80
9592007.03.26 00:00close3800.201.32861.31960.0000182.4013842.20
9602007.03.26 00:00sell3810.201.32861.33861.3236
9612007.03.26 00:00sell3820.201.32861.33861.3186
9622007.03.26 00:00sell3830.201.32861.33861.3136
9632007.03.26 00:00sell3840.201.32861.33861.3086
9642007.03.26 00:00sell3850.201.32861.33860.0000
9652007.03.30 17:28s/l3810.201.33861.33861.3236-202.4013639.80
9662007.03.30 17:28s/l3820.201.33861.33861.3186-202.4013437.40
9672007.03.30 17:28s/l3830.201.33861.33861.3136-202.4013235.00
9682007.03.30 17:28s/l3840.201.33861.33861.3086-202.4013032.60
9692007.03.30 17:28s/l3850.201.33861.33860.0000-202.4012830.20
9702007.04.06 00:00buy3860.201.34331.33331.3483
9712007.04.06 00:00buy3870.201.34331.33331.3533
9722007.04.06 00:00buy3880.201.34331.33331.3583
9732007.04.06 00:00buy3890.201.34331.33331.3633
9742007.04.06 00:00buy3900.201.34331.33330.0000
9752007.04.12 16:17t/p3860.201.34831.33331.3483101.2012931.40
9762007.04.12 16:17modify3870.201.34331.34331.3533
9772007.04.12 16:17modify3880.201.34331.34331.3583
9782007.04.12 16:17modify3890.201.34331.34331.3633
9792007.04.12 16:17modify3900.201.34331.34330.0000
9802007.04.12 16:39s/l500.201.34991.34990.0000-332.4012599.00
9812007.04.13 11:58t/p3870.201.35331.34331.3533201.4012800.40
9822007.04.17 14:45t/p3880.201.35831.34331.3583301.8013102.20
9832007.04.20 08:14t/p3890.201.36331.34331.3633402.8013505.00
9842007.04.24 00:09close3900.201.35751.34330.0000287.2013792.20
9852007.04.24 00:09sell3910.201.35751.36751.3525
9862007.04.24 00:09sell3920.201.35751.36751.3475
9872007.04.24 00:09sell3930.201.35751.36751.3425
9882007.04.24 00:09sell3940.201.35751.36751.3375
9892007.04.24 00:09sell3950.201.35751.36750.0000
9902007.04.27 14:31s/l3910.201.36751.36751.3525-202.0013590.20
9912007.04.27 14:31s/l3920.201.36751.36751.3475-202.0013388.20
9922007.04.27 14:31s/l3930.201.36751.36751.3425-202.0013186.20
9932007.04.27 14:31s/l3940.201.36751.36751.3375-202.0012984.20
9942007.04.27 14:31s/l3950.201.36751.36750.0000-202.0012782.20
9952007.06.11 00:00sell3960.201.33591.34591.3309
9962007.06.11 00:00sell3970.201.33591.34591.3259
9972007.06.11 00:00sell3980.201.33591.34591.3209
9982007.06.11 00:00sell3990.201.33591.34591.3159
9992007.06.11 00:00sell4000.201.33591.34590.0000
10002007.06.12 22:32t/p3960.201.33091.34591.330999.6012881.80
10012007.06.12 22:32modify3970.201.33591.33591.3259
10022007.06.12 22:32modify3980.201.33591.33591.3209
10032007.06.12 22:32modify3990.201.33591.33591.3159
10042007.06.12 22:32modify4000.201.33591.33590.0000
10052007.06.15 15:19s/l3970.201.33591.33591.3259-2.4012879.40
10062007.06.15 15:19s/l3980.201.33591.33591.3209-2.4012877.00
10072007.06.15 15:19s/l3990.201.33591.33591.3159-2.4012874.60
10082007.06.15 15:19s/l4000.201.33591.33590.0000-2.4012872.20
10092007.06.19 00:00buy4010.201.34171.33171.3467
10102007.06.19 00:00buy4020.201.34171.33171.3517
10112007.06.19 00:00buy4030.201.34171.33171.3567
10122007.06.19 00:00buy4040.201.34171.33171.3617
10132007.06.19 00:00buy4050.201.34171.33170.0000
10142007.06.22 14:53t/p4010.201.34671.33171.3467101.0012973.20
10152007.06.22 14:53modify4020.201.34171.34171.3517
10162007.06.22 14:53modify4030.201.34171.34171.3567
10172007.06.22 14:53modify4040.201.34171.34171.3617
10182007.06.22 14:53modify4050.201.34171.34170.0000
10192007.06.22 16:48s/l4020.201.34171.34171.35171.0012974.20
10202007.06.22 16:48s/l4030.201.34171.34171.35671.0012975.20
10212007.06.22 16:48s/l4040.201.34171.34171.36171.0012976.20
10222007.06.22 16:48s/l4050.201.34171.34170.00001.0012977.20
10232007.08.06 00:00buy4060.201.38361.37361.3886
10242007.08.06 00:00buy4070.201.38361.37361.3936
10252007.08.06 00:00buy4080.201.38361.37361.3986
10262007.08.06 00:00buy4090.201.38361.37361.4036
10272007.08.06 00:00buy4100.201.38361.37360.0000
10282007.08.07 20:19s/l4060.201.37361.37361.3886-199.8012777.40
10292007.08.07 20:19s/l4070.201.37361.37361.3936-199.8012577.60
10302007.08.07 20:19s/l4080.201.37361.37361.3986-199.8012377.80
10312007.08.07 20:19s/l4090.201.37361.37361.4036-199.8012178.00
10322007.08.07 20:19s/l4100.201.37361.37360.0000-199.8011978.20
10332007.08.10 00:02sell4110.201.36801.37801.3630
10342007.08.10 00:02sell4120.201.36801.37801.3580
10352007.08.10 00:02sell4130.201.36801.37801.3530
10362007.08.10 00:02sell4140.201.36801.37801.3480
10372007.08.10 00:02sell4150.201.36801.37800.0000
10382007.08.13 16:06t/p4110.201.36301.37801.363099.6012077.80
10392007.08.13 16:06modify4120.201.36801.36801.3580
10402007.08.13 16:06modify4130.201.36801.36801.3530
10412007.08.13 16:06modify4140.201.36801.36801.3480
10422007.08.13 16:06modify4150.201.36801.36800.0000
10432007.08.14 09:50t/p4120.201.35801.36801.3580199.2012277.00
10442007.08.15 02:12t/p4130.201.35301.36801.3530298.8012575.80
10452007.08.15 08:14t/p4140.201.34801.36801.3480398.8012974.60
10462007.08.23 00:00close4150.201.35581.36800.0000238.8013213.40
10472007.08.23 00:00buy4160.201.35581.34581.3608
10482007.08.23 00:00buy4170.201.35581.34581.3658
10492007.08.23 00:00buy4180.201.35581.34581.3708
10502007.08.23 00:00buy4190.201.35581.34581.3758
10512007.08.23 00:00buy4200.201.35581.34580.0000
10522007.08.24 13:00t/p4160.201.36081.34581.3608100.2013313.60
10532007.08.24 13:00modify4170.201.35581.35581.3658
10542007.08.24 13:00modify4180.201.35581.35581.3708
10552007.08.24 13:00modify4190.201.35581.35581.3758
10562007.08.24 13:00modify4200.201.35581.35580.0000
10572007.08.24 18:27t/p4170.201.36581.35581.3658200.2013513.80
10582007.08.31 13:35t/p4180.201.37081.35581.3708301.6013815.40
10592007.09.04 14:25s/l4190.201.35581.35581.37582.0013817.40
10602007.09.04 14:25s/l4200.201.35581.35580.00002.0013819.40
10612007.10.03 00:06sell4210.201.41501.42501.4100
10622007.10.03 00:06sell4220.201.41501.42501.4050
10632007.10.03 00:06sell4230.201.41501.42501.4000
10642007.10.03 00:06sell4240.201.41501.42501.3950
10652007.10.03 00:06sell4250.201.41501.42500.0000
10662007.10.03 21:39t/p4210.201.41001.42501.4100100.0013919.40
10672007.10.03 21:39modify4220.201.41501.41501.4050
10682007.10.03 21:39modify4230.201.41501.41501.4000
10692007.10.03 21:39modify4240.201.41501.41501.3950
10702007.10.03 21:39modify4250.201.41501.41500.0000
10712007.10.04 16:31s/l4220.201.41501.41501.4050-1.2013918.20
10722007.10.04 16:31s/l4230.201.41501.41501.4000-1.2013917.00
10732007.10.04 16:31s/l4240.201.41501.41501.3950-1.2013915.80
10742007.10.04 16:31s/l4250.201.41501.41500.0000-1.2013914.60
10752007.10.15 10:01buy4260.201.42251.41251.4275
10762007.10.15 10:01buy4270.201.42251.41251.4325
10772007.10.15 10:01buy4280.201.42251.41251.4375
10782007.10.15 10:01buy4290.201.42251.41251.4425
10792007.10.15 10:01buy4300.201.42251.41250.0000
10802007.10.18 14:03t/p4260.201.42751.41251.4275101.0014015.60
10812007.10.18 14:03modify4270.201.42251.42251.4325
10822007.10.18 14:03modify4280.201.42251.42251.4375
10832007.10.18 14:03modify4290.201.42251.42251.4425
10842007.10.18 14:03modify4300.201.42251.42250.0000
10852007.10.22 00:01t/p4270.201.43251.42251.4325201.4014217.00
10862007.10.22 12:35s/l4280.201.42251.42251.43751.4014218.40
10872007.10.22 12:35s/l4290.201.42251.42251.44251.4014219.80
10882007.10.22 12:35s/l4300.201.42251.42250.00001.4014221.20
10892007.10.29 00:01buy4310.201.44131.43131.4463
10902007.10.29 00:01buy4320.201.44131.43131.4513
10912007.10.29 00:01buy4330.201.44131.43131.4563
10922007.10.29 00:01buy4340.201.44131.43131.4613
10932007.10.29 00:01buy4350.201.44131.43130.0000
10942007.10.31 08:20t/p4310.201.44631.43131.4463100.4014321.60
10952007.10.31 08:20modify4320.201.44131.44131.4513
10962007.10.31 08:20modify4330.201.44131.44131.4563
10972007.10.31 08:20modify4340.201.44131.44131.4613
10982007.10.31 08:20modify4350.201.44131.44130.0000
10992007.11.01 12:11s/l4320.201.44131.44131.45131.0014322.60
11002007.11.01 12:11s/l4330.201.44131.44131.45631.0014323.60
11012007.11.01 12:11s/l4340.201.44131.44131.46131.0014324.60
11022007.11.01 12:11s/l4350.201.44131.44130.00001.0014325.60
11032007.11.14 00:02sell4360.201.46181.47181.4568
11042007.11.14 00:02sell4370.201.46181.47181.4518
11052007.11.14 00:02sell4380.201.46181.47181.4468
11062007.11.14 00:02sell4390.201.46181.47181.4418
11072007.11.14 00:02sell4400.201.46181.47180.0000
11082007.11.14 15:13s/l4360.201.47181.47181.4568-200.0014125.60
11092007.11.14 15:13s/l4370.201.47181.47181.4518-200.0013925.60
11102007.11.14 15:13s/l4380.201.47181.47181.4468-200.0013725.60
11112007.11.14 15:13s/l4390.201.47181.47181.4418-200.0013525.60
11122007.11.14 15:13s/l4400.201.47181.47180.0000-200.0013325.60
11132007.11.14 15:13sell4410.201.47181.48181.4668
11142007.11.14 15:13sell4420.201.47181.48181.4618
11152007.11.14 15:13sell4430.201.47181.48181.4568
11162007.11.14 15:13sell4440.201.47181.48181.4518
11172007.11.14 15:13sell4450.201.47181.48180.0000
11182007.11.14 17:39t/p4410.201.46681.48181.4668100.0013425.60
11192007.11.14 17:39modify4420.201.47181.47181.4618
11202007.11.14 17:39modify4430.201.47181.47181.4568
11212007.11.14 17:39modify4440.201.47181.47181.4518
11222007.11.14 17:39modify4450.201.47181.47180.0000
11232007.11.15 11:46t/p4420.201.46181.47181.4618198.8013624.40
11242007.11.20 08:32s/l4430.201.47181.47181.4568-2.4013622.00
11252007.11.20 08:32s/l4440.201.47181.47181.4518-2.4013619.60
11262007.11.20 08:32s/l4450.201.47181.47180.0000-2.4013617.20
11272007.11.21 00:04buy4460.201.48341.47341.4884
11282007.11.21 00:04buy4470.201.48341.47341.4934
11292007.11.21 00:04buy4480.201.48341.47341.4984
11302007.11.21 00:04buy4490.201.48341.47341.5034
11312007.11.21 00:04buy4500.201.48341.47340.0000
11322007.11.23 02:20t/p4460.201.48841.47341.4884100.8013718.00
11332007.11.23 02:20modify4470.201.48341.48341.4934
11342007.11.23 02:20modify4480.201.48341.48341.4984
11352007.11.23 02:20modify4490.201.48341.48341.5034
11362007.11.23 02:20modify4500.201.48341.48340.0000
11372007.11.23 03:31t/p4470.201.49341.48341.4934200.8013918.80
11382007.11.23 10:07s/l4480.201.48341.48341.49840.8013919.60
11392007.11.23 10:07s/l4490.201.48341.48341.50340.8013920.40
11402007.11.23 10:07s/l4500.201.48341.48340.00000.8013921.20
11412007.11.28 00:00sell4510.201.48291.49291.4779
11422007.11.28 00:00sell4520.201.48291.49291.4729
11432007.11.28 00:00sell4530.201.48291.49291.4679
11442007.11.28 00:00sell4540.201.48291.49291.4629
11452007.11.28 00:00sell4550.201.48291.49290.0000
11462007.11.28 08:45t/p4510.201.47791.49291.4779100.0014021.20
11472007.11.28 08:45modify4520.201.48291.48291.4729
11482007.11.28 08:45modify4530.201.48291.48291.4679
11492007.11.28 08:45modify4540.201.48291.48291.4629
11502007.11.28 08:45modify4550.201.48291.48290.0000
11512007.11.28 09:42t/p4520.201.47291.48291.4729200.0014221.20
11522007.11.28 20:31s/l4530.201.48291.48291.46790.0014221.20
11532007.11.28 20:31s/l4540.201.48291.48291.46290.0014221.20
11542007.11.28 20:31s/l4550.201.48291.48290.00000.0014221.20
11552007.12.27 00:02buy4560.201.44851.43851.4535
11562007.12.27 00:02buy4570.201.44851.43851.4585
11572007.12.27 00:02buy4580.201.44851.43851.4635
11582007.12.27 00:02buy4590.201.44851.43851.4685
11592007.12.27 00:02buy4600.201.44851.43850.0000
11602007.12.27 14:36t/p4560.201.45351.43851.4535100.0014321.20
11612007.12.27 14:36modify4570.201.44851.44851.4585
11622007.12.27 14:36modify4580.201.44851.44851.4635
11632007.12.27 14:36modify4590.201.44851.44851.4685
11642007.12.27 14:36modify4600.201.44851.44850.0000
11652007.12.27 17:10t/p4570.201.45851.44851.4585200.0014521.20
11662007.12.27 18:54t/p4580.201.46351.44851.4635300.0014821.20
11672007.12.28 11:19t/p4590.201.46851.44851.4685400.2015221.40
11682007.12.31 18:00close at stop4600.201.46011.44850.0000232.4015453.80