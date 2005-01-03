|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2004.11.03 00:00 - 2007.12.31 00:00 (2004.07.01 - 2008.01.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=887453; Lots=0.2; MoneyManagement=false; UseFreeMargin=30; AccountType=1; Leverage=100;
|Bars in test
|922
|Ticks modelled
|3968977
|Modelling quality
|80.25%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|5453.80
|Gross profit
|35508.40
|Gross loss
|-30054.60
|Profit factor
|1.18
|Expected payoff
|11.86
|Absolute drawdown
|4911.20
|Maximal drawdown
|9083.00 (49.47%)
|Relative drawdown
|50.75% (5243.20)
|Total trades
|460
|Short positions (won %)
|230 (41.74%)
|Long positions (won %)
|230 (69.57%)
|Profit trades (% of total)
|256 (55.65%)
|Loss trades (% of total)
|204 (44.35%)
|Largest
|profit trade
|1154.80
|loss trade
|-332.40
|Average
|profit trade
|138.70
|loss trade
|-147.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (2821.20)
|consecutive losses (loss in money)
|15 (-3017.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2821.20 (21)
|consecutive loss (count of losses)
|-3017.00 (15)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|6
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.11.08 00:00
|buy
|1
|0.20
|1.2968
|1.2868
|1.3018
|2
|2004.11.08 00:00
|buy
|2
|0.20
|1.2968
|1.2868
|1.3068
|3
|2004.11.08 00:00
|buy
|3
|0.20
|1.2968
|1.2868
|1.3118
|4
|2004.11.08 00:00
|buy
|4
|0.20
|1.2968
|1.2868
|1.3168
|5
|2004.11.08 00:00
|buy
|5
|0.20
|1.2968
|1.2868
|0.0000
|6
|2004.11.10 16:17
|s/l
|1
|0.20
|1.2868
|1.2868
|1.3018
|-199.60
|9800.40
|7
|2004.11.10 16:17
|s/l
|2
|0.20
|1.2868
|1.2868
|1.3068
|-199.60
|9600.80
|8
|2004.11.10 16:17
|s/l
|3
|0.20
|1.2868
|1.2868
|1.3118
|-199.60
|9401.20
|9
|2004.11.10 16:17
|s/l
|4
|0.20
|1.2868
|1.2868
|1.3168
|-199.60
|9201.60
|10
|2004.11.10 16:17
|s/l
|5
|0.20
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-199.60
|9002.00
|11
|2004.11.12 00:50
|sell
|6
|0.20
|1.2900
|1.3000
|1.2850
|12
|2004.11.12 00:50
|sell
|7
|0.20
|1.2900
|1.3000
|1.2800
|13
|2004.11.12 00:50
|sell
|8
|0.20
|1.2900
|1.3000
|1.2750
|14
|2004.11.12 00:50
|sell
|9
|0.20
|1.2900
|1.3000
|1.2700
|15
|2004.11.12 00:50
|sell
|10
|0.20
|1.2900
|1.3000
|0.0000
|16
|2004.11.17 09:08
|s/l
|6
|0.20
|1.3000
|1.3000
|1.2850
|-201.20
|8800.80
|17
|2004.11.17 09:08
|s/l
|7
|0.20
|1.3000
|1.3000
|1.2800
|-201.20
|8599.60
|18
|2004.11.17 09:08
|s/l
|8
|0.20
|1.3000
|1.3000
|1.2750
|-201.20
|8398.40
|19
|2004.11.17 09:08
|s/l
|9
|0.20
|1.3000
|1.3000
|1.2700
|-201.20
|8197.20
|20
|2004.11.17 09:08
|s/l
|10
|0.20
|1.3000
|1.3000
|0.0000
|-201.20
|7996.00
|21
|2004.11.18 00:00
|buy
|11
|0.20
|1.3041
|1.2941
|1.3091
|22
|2004.11.18 00:00
|buy
|12
|0.20
|1.3041
|1.2941
|1.3141
|23
|2004.11.18 00:00
|buy
|13
|0.20
|1.3041
|1.2941
|1.3191
|24
|2004.11.18 00:00
|buy
|14
|0.20
|1.3041
|1.2941
|1.3241
|25
|2004.11.18 00:00
|buy
|15
|0.20
|1.3041
|1.2941
|0.0000
|26
|2004.11.18 18:21
|s/l
|11
|0.20
|1.2941
|1.2941
|1.3091
|-200.00
|7796.00
|27
|2004.11.18 18:21
|s/l
|12
|0.20
|1.2941
|1.2941
|1.3141
|-200.00
|7596.00
|28
|2004.11.18 18:21
|s/l
|13
|0.20
|1.2941
|1.2941
|1.3191
|-200.00
|7396.00
|29
|2004.11.18 18:21
|s/l
|14
|0.20
|1.2941
|1.2941
|1.3241
|-200.00
|7196.00
|30
|2004.11.18 18:21
|s/l
|15
|0.20
|1.2941
|1.2941
|0.0000
|-200.00
|6996.00
|31
|2004.11.25 00:00
|buy
|16
|0.20
|1.3186
|1.3086
|1.3236
|32
|2004.11.25 00:00
|buy
|17
|0.20
|1.3186
|1.3086
|1.3286
|33
|2004.11.25 00:00
|buy
|18
|0.20
|1.3186
|1.3086
|1.3336
|34
|2004.11.25 00:00
|buy
|19
|0.20
|1.3186
|1.3086
|1.3386
|35
|2004.11.25 00:00
|buy
|20
|0.20
|1.3186
|1.3086
|0.0000
|36
|2004.11.25 16:52
|t/p
|16
|0.20
|1.3236
|1.3086
|1.3236
|100.00
|7096.00
|37
|2004.11.25 16:52
|modify
|17
|0.20
|1.3186
|1.3186
|1.3286
|38
|2004.11.25 16:52
|modify
|18
|0.20
|1.3186
|1.3186
|1.3336
|39
|2004.11.25 16:52
|modify
|19
|0.20
|1.3186
|1.3186
|1.3386
|40
|2004.11.25 16:52
|modify
|20
|0.20
|1.3186
|1.3186
|0.0000
|41
|2004.11.26 05:11
|t/p
|17
|0.20
|1.3286
|1.3186
|1.3286
|200.20
|7296.20
|42
|2004.11.26 09:29
|s/l
|18
|0.20
|1.3186
|1.3186
|1.3336
|0.20
|7296.40
|43
|2004.11.26 09:29
|s/l
|19
|0.20
|1.3186
|1.3186
|1.3386
|0.20
|7296.60
|44
|2004.11.26 09:29
|s/l
|20
|0.20
|1.3186
|1.3186
|0.0000
|0.20
|7296.80
|45
|2004.12.06 00:01
|buy
|21
|0.20
|1.3443
|1.3343
|1.3493
|46
|2004.12.06 00:01
|buy
|22
|0.20
|1.3443
|1.3343
|1.3543
|47
|2004.12.06 00:01
|buy
|23
|0.20
|1.3443
|1.3343
|1.3593
|48
|2004.12.06 00:01
|buy
|24
|0.20
|1.3443
|1.3343
|1.3643
|49
|2004.12.06 00:01
|buy
|25
|0.20
|1.3443
|1.3343
|0.0000
|50
|2004.12.08 05:47
|s/l
|21
|0.20
|1.3343
|1.3343
|1.3493
|-199.60
|7097.20
|51
|2004.12.08 05:47
|s/l
|22
|0.20
|1.3343
|1.3343
|1.3543
|-199.60
|6897.60
|52
|2004.12.08 05:47
|s/l
|23
|0.20
|1.3343
|1.3343
|1.3593
|-199.60
|6698.00
|53
|2004.12.08 05:47
|s/l
|24
|0.20
|1.3343
|1.3343
|1.3643
|-199.60
|6498.40
|54
|2004.12.08 05:47
|s/l
|25
|0.20
|1.3343
|1.3343
|0.0000
|-199.60
|6298.80
|55
|2004.12.08 14:47
|sell
|26
|0.20
|1.3217
|1.3317
|1.3167
|56
|2004.12.08 14:47
|sell
|27
|0.20
|1.3217
|1.3317
|1.3117
|57
|2004.12.08 14:47
|sell
|28
|0.20
|1.3217
|1.3317
|1.3067
|58
|2004.12.08 14:47
|sell
|29
|0.20
|1.3217
|1.3317
|1.3017
|59
|2004.12.08 14:47
|sell
|30
|0.20
|1.3217
|1.3317
|0.0000
|60
|2004.12.08 18:35
|s/l
|26
|0.20
|1.3317
|1.3317
|1.3167
|-200.00
|6098.80
|61
|2004.12.08 18:35
|s/l
|27
|0.20
|1.3317
|1.3317
|1.3117
|-200.00
|5898.80
|62
|2004.12.08 18:35
|s/l
|28
|0.20
|1.3317
|1.3317
|1.3067
|-200.00
|5698.80
|63
|2004.12.08 18:35
|s/l
|29
|0.20
|1.3317
|1.3317
|1.3017
|-200.00
|5498.80
|64
|2004.12.08 18:35
|s/l
|30
|0.20
|1.3317
|1.3317
|0.0000
|-200.00
|5298.80
|65
|2004.12.24 00:00
|buy
|31
|0.20
|1.3505
|1.3405
|1.3555
|66
|2004.12.24 00:00
|buy
|32
|0.20
|1.3505
|1.3405
|1.3605
|67
|2004.12.24 00:00
|buy
|33
|0.20
|1.3505
|1.3405
|1.3655
|68
|2004.12.24 00:00
|buy
|34
|0.20
|1.3505
|1.3405
|1.3705
|69
|2004.12.24 00:00
|buy
|35
|0.20
|1.3505
|1.3405
|0.0000
|70
|2004.12.27 16:02
|t/p
|31
|0.20
|1.3555
|1.3405
|1.3555
|100.20
|5399.00
|71
|2004.12.27 16:02
|modify
|32
|0.20
|1.3505
|1.3505
|1.3605
|72
|2004.12.27 16:02
|modify
|33
|0.20
|1.3505
|1.3505
|1.3655
|73
|2004.12.27 16:02
|modify
|34
|0.20
|1.3505
|1.3505
|1.3705
|74
|2004.12.27 16:02
|modify
|35
|0.20
|1.3505
|1.3505
|0.0000
|75
|2004.12.27 16:58
|t/p
|32
|0.20
|1.3605
|1.3505
|1.3605
|200.20
|5599.20
|76
|2004.12.30 19:46
|t/p
|33
|0.20
|1.3655
|1.3505
|1.3655
|301.20
|5900.40
|77
|2005.01.03 00:00
|close
|34
|0.20
|1.3560
|1.3505
|1.3705
|111.60
|6012.00
|78
|2005.01.03 00:00
|close
|35
|0.20
|1.3560
|1.3505
|0.0000
|111.60
|6123.60
|79
|2005.01.03 00:00
|sell
|36
|0.20
|1.3560
|1.3660
|1.3510
|80
|2005.01.03 00:00
|sell
|37
|0.20
|1.3560
|1.3660
|1.3460
|81
|2005.01.03 00:00
|sell
|38
|0.20
|1.3560
|1.3660
|1.3410
|82
|2005.01.03 00:00
|sell
|39
|0.20
|1.3560
|1.3660
|1.3360
|83
|2005.01.03 00:00
|sell
|40
|0.20
|1.3560
|1.3660
|0.0000
|84
|2005.01.03 03:57
|t/p
|36
|0.20
|1.3510
|1.3660
|1.3510
|100.00
|6223.60
|85
|2005.01.03 03:57
|modify
|37
|0.20
|1.3560
|1.3560
|1.3460
|86
|2005.01.03 03:57
|modify
|38
|0.20
|1.3560
|1.3560
|1.3410
|87
|2005.01.03 03:57
|modify
|39
|0.20
|1.3560
|1.3560
|1.3360
|88
|2005.01.03 03:57
|modify
|40
|0.20
|1.3560
|1.3560
|0.0000
|89
|2005.01.03 04:27
|t/p
|37
|0.20
|1.3460
|1.3560
|1.3460
|200.00
|6423.60
|90
|2005.01.03 04:46
|t/p
|38
|0.20
|1.3410
|1.3560
|1.3410
|300.00
|6723.60
|91
|2005.01.03 10:28
|s/l
|39
|0.20
|1.3560
|1.3560
|1.3360
|0.00
|6723.60
|92
|2005.01.03 10:28
|s/l
|40
|0.20
|1.3560
|1.3560
|0.0000
|0.00
|6723.60
|93
|2005.01.03 14:24
|sell
|41
|0.20
|1.3499
|1.3599
|1.3449
|94
|2005.01.03 14:24
|sell
|42
|0.20
|1.3499
|1.3599
|1.3399
|95
|2005.01.03 14:24
|sell
|43
|0.20
|1.3499
|1.3599
|1.3349
|96
|2005.01.03 14:24
|sell
|44
|0.20
|1.3499
|1.3599
|1.3299
|97
|2005.01.03 14:24
|sell
|45
|0.20
|1.3499
|1.3599
|0.0000
|98
|2005.01.03 15:10
|t/p
|41
|0.20
|1.3449
|1.3599
|1.3449
|100.00
|6823.60
|99
|2005.01.03 15:10
|modify
|42
|0.20
|1.3499
|1.3499
|1.3399
|100
|2005.01.03 15:10
|modify
|43
|0.20
|1.3499
|1.3499
|1.3349
|101
|2005.01.03 15:10
|modify
|44
|0.20
|1.3499
|1.3499
|1.3299
|102
|2005.01.03 15:10
|modify
|45
|0.20
|1.3499
|1.3499
|0.0000
|103
|2005.01.03 16:17
|s/l
|42
|0.20
|1.3499
|1.3499
|1.3399
|0.00
|6823.60
|104
|2005.01.03 16:17
|s/l
|43
|0.20
|1.3499
|1.3499
|1.3349
|0.00
|6823.60
|105
|2005.01.03 16:17
|s/l
|44
|0.20
|1.3499
|1.3499
|1.3299
|0.00
|6823.60
|106
|2005.01.03 16:17
|s/l
|45
|0.20
|1.3499
|1.3499
|0.0000
|0.00
|6823.60
|107
|2005.01.03 16:18
|sell
|46
|0.20
|1.3499
|1.3599
|1.3449
|108
|2005.01.03 16:18
|sell
|47
|0.20
|1.3499
|1.3599
|1.3399
|109
|2005.01.03 16:18
|sell
|48
|0.20
|1.3499
|1.3599
|1.3349
|110
|2005.01.03 16:18
|sell
|49
|0.20
|1.3499
|1.3599
|1.3299
|111
|2005.01.03 16:18
|sell
|50
|0.20
|1.3499
|1.3599
|0.0000
|112
|2005.01.04 08:31
|t/p
|46
|0.20
|1.3449
|1.3599
|1.3449
|99.60
|6923.20
|113
|2005.01.04 08:31
|modify
|47
|0.20
|1.3499
|1.3499
|1.3399
|114
|2005.01.04 08:31
|modify
|48
|0.20
|1.3499
|1.3499
|1.3349
|115
|2005.01.04 08:31
|modify
|49
|0.20
|1.3499
|1.3499
|1.3299
|116
|2005.01.04 08:31
|modify
|50
|0.20
|1.3499
|1.3499
|0.0000
|117
|2005.01.04 10:37
|t/p
|47
|0.20
|1.3399
|1.3499
|1.3399
|199.60
|7122.80
|118
|2005.01.04 15:08
|t/p
|48
|0.20
|1.3349
|1.3499
|1.3349
|299.60
|7422.40
|119
|2005.01.04 16:53
|t/p
|49
|0.20
|1.3299
|1.3499
|1.3299
|399.60
|7822.00
|120
|2005.01.18 00:00
|sell
|51
|0.20
|1.3044
|1.3144
|1.2994
|121
|2005.01.18 00:00
|sell
|52
|0.20
|1.3044
|1.3144
|1.2944
|122
|2005.01.18 00:00
|sell
|53
|0.20
|1.3044
|1.3144
|1.2894
|123
|2005.01.18 00:00
|sell
|54
|0.20
|1.3044
|1.3144
|1.2844
|124
|2005.01.18 00:00
|sell
|55
|0.20
|1.3044
|1.3144
|0.0000
|125
|2005.01.19 19:05
|t/p
|51
|0.20
|1.2994
|1.3144
|1.2994
|99.60
|7921.60
|126
|2005.01.19 19:05
|modify
|52
|0.20
|1.3044
|1.3044
|1.2944
|127
|2005.01.19 19:05
|modify
|53
|0.20
|1.3044
|1.3044
|1.2894
|128
|2005.01.19 19:05
|modify
|54
|0.20
|1.3044
|1.3044
|1.2844
|129
|2005.01.19 19:05
|modify
|55
|0.20
|1.3044
|1.3044
|0.0000
|130
|2005.01.20 11:37
|t/p
|52
|0.20
|1.2944
|1.3044
|1.2944
|198.40
|8120.00
|131
|2005.01.21 17:49
|s/l
|53
|0.20
|1.3044
|1.3044
|1.2894
|-2.00
|8118.00
|132
|2005.01.21 17:49
|s/l
|54
|0.20
|1.3044
|1.3044
|1.2844
|-2.00
|8116.00
|133
|2005.01.21 17:49
|s/l
|55
|0.20
|1.3044
|1.3044
|0.0000
|-2.00
|8114.00
|134
|2005.01.26 14:37
|buy
|56
|0.20
|1.3032
|1.2932
|1.3082
|135
|2005.01.26 14:37
|buy
|57
|0.20
|1.3032
|1.2932
|1.3132
|136
|2005.01.26 14:37
|buy
|58
|0.20
|1.3032
|1.2932
|1.3182
|137
|2005.01.26 14:37
|buy
|59
|0.20
|1.3032
|1.2932
|1.3232
|138
|2005.01.26 14:37
|buy
|60
|0.20
|1.3032
|1.2932
|0.0000
|139
|2005.01.26 17:04
|t/p
|56
|0.20
|1.3082
|1.2932
|1.3082
|100.00
|8214.00
|140
|2005.01.26 17:04
|modify
|57
|0.20
|1.3032
|1.3032
|1.3132
|141
|2005.01.26 17:04
|modify
|58
|0.20
|1.3032
|1.3032
|1.3182
|142
|2005.01.26 17:04
|modify
|59
|0.20
|1.3032
|1.3032
|1.3232
|143
|2005.01.26 17:04
|modify
|60
|0.20
|1.3032
|1.3032
|0.0000
|144
|2005.01.27 13:18
|s/l
|57
|0.20
|1.3032
|1.3032
|1.3132
|0.60
|8214.60
|145
|2005.01.27 13:18
|s/l
|58
|0.20
|1.3032
|1.3032
|1.3182
|0.60
|8215.20
|146
|2005.01.27 13:18
|s/l
|59
|0.20
|1.3032
|1.3032
|1.3232
|0.60
|8215.80
|147
|2005.01.27 13:18
|s/l
|60
|0.20
|1.3032
|1.3032
|0.0000
|0.60
|8216.40
|148
|2005.02.07 00:00
|sell
|61
|0.20
|1.2853
|1.2953
|1.2803
|149
|2005.02.07 00:00
|sell
|62
|0.20
|1.2853
|1.2953
|1.2753
|150
|2005.02.07 00:00
|sell
|63
|0.20
|1.2853
|1.2953
|1.2703
|151
|2005.02.07 00:00
|sell
|64
|0.20
|1.2853
|1.2953
|1.2653
|152
|2005.02.07 00:00
|sell
|65
|0.20
|1.2853
|1.2953
|0.0000
|153
|2005.02.07 17:37
|t/p
|61
|0.20
|1.2803
|1.2953
|1.2803
|100.00
|8316.40
|154
|2005.02.07 17:37
|modify
|62
|0.20
|1.2853
|1.2853
|1.2753
|155
|2005.02.07 17:37
|modify
|63
|0.20
|1.2853
|1.2853
|1.2703
|156
|2005.02.07 17:37
|modify
|64
|0.20
|1.2853
|1.2853
|1.2653
|157
|2005.02.07 17:37
|modify
|65
|0.20
|1.2853
|1.2853
|0.0000
|158
|2005.02.07 18:12
|t/p
|62
|0.20
|1.2753
|1.2853
|1.2753
|200.00
|8516.40
|159
|2005.02.10 15:50
|s/l
|63
|0.20
|1.2853
|1.2853
|1.2703
|-2.00
|8514.40
|160
|2005.02.10 15:50
|s/l
|64
|0.20
|1.2853
|1.2853
|1.2653
|-2.00
|8512.40
|161
|2005.02.10 15:50
|s/l
|65
|0.20
|1.2853
|1.2853
|0.0000
|-2.00
|8510.40
|162
|2005.02.14 00:01
|buy
|66
|0.20
|1.2881
|1.2781
|1.2931
|163
|2005.02.14 00:01
|buy
|67
|0.20
|1.2881
|1.2781
|1.2981
|164
|2005.02.14 00:01
|buy
|68
|0.20
|1.2881
|1.2781
|1.3031
|165
|2005.02.14 00:01
|buy
|69
|0.20
|1.2881
|1.2781
|1.3081
|166
|2005.02.14 00:01
|buy
|70
|0.20
|1.2881
|1.2781
|0.0000
|167
|2005.02.14 02:32
|t/p
|66
|0.20
|1.2931
|1.2781
|1.2931
|100.00
|8610.40
|168
|2005.02.14 02:32
|modify
|67
|0.20
|1.2881
|1.2881
|1.2981
|169
|2005.02.14 02:32
|modify
|68
|0.20
|1.2881
|1.2881
|1.3031
|170
|2005.02.14 02:32
|modify
|69
|0.20
|1.2881
|1.2881
|1.3081
|171
|2005.02.14 02:32
|modify
|70
|0.20
|1.2881
|1.2881
|0.0000
|172
|2005.02.14 10:50
|t/p
|67
|0.20
|1.2981
|1.2881
|1.2981
|200.00
|8810.40
|173
|2005.02.15 14:31
|t/p
|68
|0.20
|1.3031
|1.2881
|1.3031
|300.20
|9110.60
|174
|2005.02.17 17:05
|t/p
|69
|0.20
|1.3081
|1.2881
|1.3081
|401.00
|9511.60
|175
|2005.03.03 00:00
|close
|70
|0.20
|1.3134
|1.2881
|0.0000
|509.80
|10021.40
|176
|2005.03.03 00:00
|sell
|71
|0.20
|1.3134
|1.3234
|1.3084
|177
|2005.03.03 00:00
|sell
|72
|0.20
|1.3134
|1.3234
|1.3034
|178
|2005.03.03 00:00
|sell
|73
|0.20
|1.3134
|1.3234
|1.2984
|179
|2005.03.03 00:00
|sell
|74
|0.20
|1.3134
|1.3234
|1.2934
|180
|2005.03.03 00:00
|sell
|75
|0.20
|1.3134
|1.3234
|0.0000
|181
|2005.03.04 16:33
|s/l
|71
|0.20
|1.3234
|1.3234
|1.3084
|-200.40
|9821.00
|182
|2005.03.04 16:33
|s/l
|72
|0.20
|1.3234
|1.3234
|1.3034
|-200.40
|9620.60
|183
|2005.03.04 16:33
|s/l
|73
|0.20
|1.3234
|1.3234
|1.2984
|-200.40
|9420.20
|184
|2005.03.04 16:33
|s/l
|74
|0.20
|1.3234
|1.3234
|1.2934
|-200.40
|9219.80
|185
|2005.03.04 16:33
|s/l
|75
|0.20
|1.3234
|1.3234
|0.0000
|-200.40
|9019.40
|186
|2005.03.09 00:00
|buy
|76
|0.20
|1.3353
|1.3253
|1.3403
|187
|2005.03.09 00:00
|buy
|77
|0.20
|1.3353
|1.3253
|1.3453
|188
|2005.03.09 00:00
|buy
|78
|0.20
|1.3353
|1.3253
|1.3503
|189
|2005.03.09 00:00
|buy
|79
|0.20
|1.3353
|1.3253
|1.3553
|190
|2005.03.09 00:00
|buy
|80
|0.20
|1.3353
|1.3253
|0.0000
|191
|2005.03.09 18:41
|t/p
|76
|0.20
|1.3403
|1.3253
|1.3403
|100.00
|9119.40
|192
|2005.03.09 18:41
|modify
|77
|0.20
|1.3353
|1.3353
|1.3453
|193
|2005.03.09 18:41
|modify
|78
|0.20
|1.3353
|1.3353
|1.3503
|194
|2005.03.09 18:41
|modify
|79
|0.20
|1.3353
|1.3353
|1.3553
|195
|2005.03.09 18:41
|modify
|80
|0.20
|1.3353
|1.3353
|0.0000
|196
|2005.03.10 03:24
|t/p
|77
|0.20
|1.3453
|1.3353
|1.3453
|200.60
|9320.00
|197
|2005.03.14 17:34
|s/l
|78
|0.20
|1.3353
|1.3353
|1.3503
|1.00
|9321.00
|198
|2005.03.14 17:34
|s/l
|79
|0.20
|1.3353
|1.3353
|1.3553
|1.00
|9322.00
|199
|2005.03.14 17:34
|s/l
|80
|0.20
|1.3353
|1.3353
|0.0000
|1.00
|9323.00
|200
|2005.03.17 00:01
|sell
|81
|0.20
|1.3417
|1.3517
|1.3367
|201
|2005.03.17 00:01
|sell
|82
|0.20
|1.3417
|1.3517
|1.3317
|202
|2005.03.17 00:01
|sell
|83
|0.20
|1.3417
|1.3517
|1.3267
|203
|2005.03.17 00:01
|sell
|84
|0.20
|1.3417
|1.3517
|1.3217
|204
|2005.03.17 00:01
|sell
|85
|0.20
|1.3417
|1.3517
|0.0000
|205
|2005.03.17 14:33
|t/p
|81
|0.20
|1.3367
|1.3517
|1.3367
|100.00
|9423.00
|206
|2005.03.17 14:33
|modify
|82
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3317
|207
|2005.03.17 14:33
|modify
|83
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3267
|208
|2005.03.17 14:33
|modify
|84
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3217
|209
|2005.03.17 14:33
|modify
|85
|0.20
|1.3417
|1.3417
|0.0000
|210
|2005.03.18 09:54
|t/p
|82
|0.20
|1.3317
|1.3417
|1.3317
|199.60
|9622.60
|211
|2005.03.18 15:34
|t/p
|83
|0.20
|1.3267
|1.3417
|1.3267
|299.60
|9922.20
|212
|2005.03.21 08:55
|t/p
|84
|0.20
|1.3217
|1.3417
|1.3217
|399.20
|10321.40
|213
|2005.04.11 00:00
|close
|85
|0.20
|1.2930
|1.3417
|0.0000
|964.80
|11286.20
|214
|2005.04.11 00:00
|buy
|86
|0.20
|1.2930
|1.2830
|1.2980
|215
|2005.04.11 00:00
|buy
|87
|0.20
|1.2930
|1.2830
|1.3030
|216
|2005.04.11 00:00
|buy
|88
|0.20
|1.2930
|1.2830
|1.3080
|217
|2005.04.11 00:00
|buy
|89
|0.20
|1.2930
|1.2830
|1.3130
|218
|2005.04.11 00:00
|buy
|90
|0.20
|1.2930
|1.2830
|0.0000
|219
|2005.04.11 13:22
|t/p
|86
|0.20
|1.2980
|1.2830
|1.2980
|100.00
|11386.20
|220
|2005.04.11 13:22
|modify
|87
|0.20
|1.2930
|1.2930
|1.3030
|221
|2005.04.11 13:22
|modify
|88
|0.20
|1.2930
|1.2930
|1.3080
|222
|2005.04.11 13:22
|modify
|89
|0.20
|1.2930
|1.2930
|1.3130
|223
|2005.04.11 13:22
|modify
|90
|0.20
|1.2930
|1.2930
|0.0000
|224
|2005.04.12 14:49
|s/l
|87
|0.20
|1.2930
|1.2930
|1.3030
|0.20
|11386.40
|225
|2005.04.12 14:49
|s/l
|88
|0.20
|1.2930
|1.2930
|1.3080
|0.20
|11386.60
|226
|2005.04.12 14:49
|s/l
|89
|0.20
|1.2930
|1.2930
|1.3130
|0.20
|11386.80
|227
|2005.04.12 14:49
|s/l
|90
|0.20
|1.2930
|1.2930
|0.0000
|0.20
|11387.00
|228
|2005.04.28 00:00
|sell
|91
|0.20
|1.2922
|1.3022
|1.2872
|229
|2005.04.28 00:00
|sell
|92
|0.20
|1.2922
|1.3022
|1.2822
|230
|2005.04.28 00:00
|sell
|93
|0.20
|1.2922
|1.3022
|1.2772
|231
|2005.04.28 00:00
|sell
|94
|0.20
|1.2922
|1.3022
|1.2722
|232
|2005.04.28 00:00
|sell
|95
|0.20
|1.2922
|1.3022
|0.0000
|233
|2005.04.29 19:25
|t/p
|91
|0.20
|1.2872
|1.3022
|1.2872
|99.60
|11486.60
|234
|2005.04.29 19:25
|modify
|92
|0.20
|1.2922
|1.2922
|1.2822
|235
|2005.04.29 19:25
|modify
|93
|0.20
|1.2922
|1.2922
|1.2772
|236
|2005.04.29 19:25
|modify
|94
|0.20
|1.2922
|1.2922
|1.2722
|237
|2005.04.29 19:25
|modify
|95
|0.20
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|238
|2005.05.04 03:36
|s/l
|92
|0.20
|1.2922
|1.2922
|1.2822
|-1.60
|11485.00
|239
|2005.05.04 03:36
|s/l
|93
|0.20
|1.2922
|1.2922
|1.2772
|-1.60
|11483.40
|240
|2005.05.04 03:36
|s/l
|94
|0.20
|1.2922
|1.2922
|1.2722
|-1.60
|11481.80
|241
|2005.05.04 03:36
|s/l
|95
|0.20
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|-1.60
|11480.20
|242
|2005.05.05 00:01
|buy
|96
|0.20
|1.2951
|1.2851
|1.3001
|243
|2005.05.05 00:01
|buy
|97
|0.20
|1.2951
|1.2851
|1.3051
|244
|2005.05.05 00:01
|buy
|98
|0.20
|1.2951
|1.2851
|1.3101
|245
|2005.05.05 00:01
|buy
|99
|0.20
|1.2951
|1.2851
|1.3151
|246
|2005.05.05 00:01
|buy
|100
|0.20
|1.2951
|1.2851
|0.0000
|247
|2005.05.06 15:02
|s/l
|96
|0.20
|1.2851
|1.2851
|1.3001
|-199.80
|11280.40
|248
|2005.05.06 15:02
|s/l
|97
|0.20
|1.2851
|1.2851
|1.3051
|-199.80
|11080.60
|249
|2005.05.06 15:02
|s/l
|98
|0.20
|1.2851
|1.2851
|1.3101
|-199.80
|10880.80
|250
|2005.05.06 15:02
|s/l
|99
|0.20
|1.2851
|1.2851
|1.3151
|-199.80
|10681.00
|251
|2005.05.06 15:02
|s/l
|100
|0.20
|1.2851
|1.2851
|0.0000
|-199.80
|10481.20
|252
|2005.05.11 00:00
|sell
|101
|0.20
|1.2875
|1.2975
|1.2825
|253
|2005.05.11 00:00
|sell
|102
|0.20
|1.2875
|1.2975
|1.2775
|254
|2005.05.11 00:00
|sell
|103
|0.20
|1.2875
|1.2975
|1.2725
|255
|2005.05.11 00:00
|sell
|104
|0.20
|1.2875
|1.2975
|1.2675
|256
|2005.05.11 00:00
|sell
|105
|0.20
|1.2875
|1.2975
|0.0000
|257
|2005.05.11 14:30
|t/p
|101
|0.20
|1.2825
|1.2975
|1.2825
|100.00
|10581.20
|258
|2005.05.11 14:31
|modify
|102
|0.20
|1.2875
|1.2875
|1.2775
|259
|2005.05.11 14:31
|modify
|103
|0.20
|1.2875
|1.2875
|1.2725
|260
|2005.05.11 14:31
|modify
|104
|0.20
|1.2875
|1.2875
|1.2675
|261
|2005.05.11 14:31
|modify
|105
|0.20
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|262
|2005.05.12 08:34
|t/p
|102
|0.20
|1.2775
|1.2875
|1.2775
|198.80
|10780.00
|263
|2005.05.12 14:30
|t/p
|103
|0.20
|1.2725
|1.2875
|1.2725
|298.80
|11078.80
|264
|2005.05.12 23:03
|t/p
|104
|0.20
|1.2675
|1.2875
|1.2675
|398.80
|11477.60
|265
|2005.06.08 02:52
|close
|105
|0.20
|1.2292
|1.2875
|0.0000
|1154.80
|12632.40
|266
|2005.06.08 02:52
|buy
|106
|0.20
|1.2292
|1.2192
|1.2342
|267
|2005.06.08 02:52
|buy
|107
|0.20
|1.2292
|1.2192
|1.2392
|268
|2005.06.08 02:52
|buy
|108
|0.20
|1.2292
|1.2192
|1.2442
|269
|2005.06.08 02:52
|buy
|109
|0.20
|1.2292
|1.2192
|1.2492
|270
|2005.06.08 02:52
|buy
|110
|0.20
|1.2292
|1.2192
|0.0000
|271
|2005.06.08 17:46
|t/p
|106
|0.20
|1.2342
|1.2192
|1.2342
|100.00
|12732.40
|272
|2005.06.08 17:46
|modify
|107
|0.20
|1.2292
|1.2292
|1.2392
|273
|2005.06.08 17:46
|modify
|108
|0.20
|1.2292
|1.2292
|1.2442
|274
|2005.06.08 17:46
|modify
|109
|0.20
|1.2292
|1.2292
|1.2492
|275
|2005.06.08 17:46
|modify
|110
|0.20
|1.2292
|1.2292
|0.0000
|276
|2005.06.08 18:37
|s/l
|107
|0.20
|1.2292
|1.2292
|1.2392
|0.00
|12732.40
|277
|2005.06.08 18:37
|s/l
|108
|0.20
|1.2292
|1.2292
|1.2442
|0.00
|12732.40
|278
|2005.06.08 18:37
|s/l
|109
|0.20
|1.2292
|1.2292
|1.2492
|0.00
|12732.40
|279
|2005.06.08 18:37
|s/l
|110
|0.20
|1.2292
|1.2292
|0.0000
|0.00
|12732.40
|280
|2005.06.14 00:00
|sell
|111
|0.20
|1.2111
|1.2211
|1.2061
|281
|2005.06.14 00:00
|sell
|112
|0.20
|1.2111
|1.2211
|1.2011
|282
|2005.06.14 00:00
|sell
|113
|0.20
|1.2111
|1.2211
|1.1961
|283
|2005.06.14 00:00
|sell
|114
|0.20
|1.2111
|1.2211
|1.1911
|284
|2005.06.14 00:00
|sell
|115
|0.20
|1.2111
|1.2211
|0.0000
|285
|2005.06.14 15:14
|t/p
|111
|0.20
|1.2061
|1.2211
|1.2061
|100.00
|12832.40
|286
|2005.06.14 15:14
|modify
|112
|0.20
|1.2111
|1.2111
|1.2011
|287
|2005.06.14 15:14
|modify
|113
|0.20
|1.2111
|1.2111
|1.1961
|288
|2005.06.14 15:14
|modify
|114
|0.20
|1.2111
|1.2111
|1.1911
|289
|2005.06.14 15:14
|modify
|115
|0.20
|1.2111
|1.2111
|0.0000
|290
|2005.06.15 15:39
|s/l
|112
|0.20
|1.2111
|1.2111
|1.2011
|-0.40
|12832.00
|291
|2005.06.15 15:39
|s/l
|113
|0.20
|1.2111
|1.2111
|1.1961
|-0.40
|12831.60
|292
|2005.06.15 15:39
|s/l
|114
|0.20
|1.2111
|1.2111
|1.1911
|-0.40
|12831.20
|293
|2005.06.15 15:39
|s/l
|115
|0.20
|1.2111
|1.2111
|0.0000
|-0.40
|12830.80
|294
|2005.06.17 09:32
|buy
|116
|0.20
|1.2138
|1.2038
|1.2188
|295
|2005.06.17 09:32
|buy
|117
|0.20
|1.2138
|1.2038
|1.2238
|296
|2005.06.17 09:32
|buy
|118
|0.20
|1.2138
|1.2038
|1.2288
|297
|2005.06.17 09:32
|buy
|119
|0.20
|1.2138
|1.2038
|1.2338
|298
|2005.06.17 09:32
|buy
|120
|0.20
|1.2138
|1.2038
|0.0000
|299
|2005.06.17 13:22
|t/p
|116
|0.20
|1.2188
|1.2038
|1.2188
|100.00
|12930.80
|300
|2005.06.17 13:22
|modify
|117
|0.20
|1.2138
|1.2138
|1.2238
|301
|2005.06.17 13:22
|modify
|118
|0.20
|1.2138
|1.2138
|1.2288
|302
|2005.06.17 13:22
|modify
|119
|0.20
|1.2138
|1.2138
|1.2338
|303
|2005.06.17 13:22
|modify
|120
|0.20
|1.2138
|1.2138
|0.0000
|304
|2005.06.17 17:18
|t/p
|117
|0.20
|1.2238
|1.2138
|1.2238
|200.00
|13130.80
|305
|2005.06.20 15:49
|s/l
|118
|0.20
|1.2138
|1.2138
|1.2288
|0.20
|13131.00
|306
|2005.06.20 15:49
|s/l
|119
|0.20
|1.2138
|1.2138
|1.2338
|0.20
|13131.20
|307
|2005.06.20 15:49
|s/l
|120
|0.20
|1.2138
|1.2138
|0.0000
|0.20
|13131.40
|308
|2005.07.04 00:00
|sell
|121
|0.20
|1.1928
|1.2028
|1.1878
|309
|2005.07.04 00:00
|sell
|122
|0.20
|1.1928
|1.2028
|1.1828
|310
|2005.07.04 00:00
|sell
|123
|0.20
|1.1928
|1.2028
|1.1778
|311
|2005.07.04 00:00
|sell
|124
|0.20
|1.1928
|1.2028
|1.1728
|312
|2005.07.04 00:00
|sell
|125
|0.20
|1.1928
|1.2028
|0.0000
|313
|2005.07.05 08:41
|t/p
|121
|0.20
|1.1878
|1.2028
|1.1878
|99.60
|13231.00
|314
|2005.07.05 08:41
|modify
|122
|0.20
|1.1928
|1.1928
|1.1828
|315
|2005.07.05 08:41
|modify
|123
|0.20
|1.1928
|1.1928
|1.1778
|316
|2005.07.05 08:41
|modify
|124
|0.20
|1.1928
|1.1928
|1.1728
|317
|2005.07.05 08:41
|modify
|125
|0.20
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|318
|2005.07.05 10:49
|s/l
|122
|0.20
|1.1928
|1.1928
|1.1828
|-0.40
|13230.60
|319
|2005.07.05 10:49
|s/l
|123
|0.20
|1.1928
|1.1928
|1.1778
|-0.40
|13230.20
|320
|2005.07.05 10:49
|s/l
|124
|0.20
|1.1928
|1.1928
|1.1728
|-0.40
|13229.80
|321
|2005.07.05 10:49
|s/l
|125
|0.20
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|-0.40
|13229.40
|322
|2005.07.11 04:01
|buy
|126
|0.20
|1.1978
|1.1878
|1.2028
|323
|2005.07.11 04:01
|buy
|127
|0.20
|1.1978
|1.1878
|1.2078
|324
|2005.07.11 04:01
|buy
|128
|0.20
|1.1978
|1.1878
|1.2128
|325
|2005.07.11 04:01
|buy
|129
|0.20
|1.1978
|1.1878
|1.2178
|326
|2005.07.11 04:01
|buy
|130
|0.20
|1.1978
|1.1878
|0.0000
|327
|2005.07.11 16:20
|t/p
|126
|0.20
|1.2028
|1.1878
|1.2028
|100.00
|13329.40
|328
|2005.07.11 16:20
|modify
|127
|0.20
|1.1978
|1.1978
|1.2078
|329
|2005.07.11 16:20
|modify
|128
|0.20
|1.1978
|1.1978
|1.2128
|330
|2005.07.11 16:20
|modify
|129
|0.20
|1.1978
|1.1978
|1.2178
|331
|2005.07.11 16:20
|modify
|130
|0.20
|1.1978
|1.1978
|0.0000
|332
|2005.07.11 17:20
|t/p
|127
|0.20
|1.2078
|1.1978
|1.2078
|200.00
|13529.40
|333
|2005.07.12 04:25
|t/p
|128
|0.20
|1.2128
|1.1978
|1.2128
|300.20
|13829.60
|334
|2005.07.12 09:21
|t/p
|129
|0.20
|1.2178
|1.1978
|1.2178
|400.20
|14229.80
|335
|2005.07.19 09:34
|s/l
|130
|0.20
|1.1978
|1.1978
|0.0000
|1.60
|14231.40
|336
|2005.07.20 00:00
|sell
|131
|0.20
|1.2026
|1.2126
|1.1976
|337
|2005.07.20 00:00
|sell
|132
|0.20
|1.2026
|1.2126
|1.1926
|338
|2005.07.20 00:00
|sell
|133
|0.20
|1.2026
|1.2126
|1.1876
|339
|2005.07.20 00:00
|sell
|134
|0.20
|1.2026
|1.2126
|1.1826
|340
|2005.07.20 00:00
|sell
|135
|0.20
|1.2026
|1.2126
|0.0000
|341
|2005.07.20 20:02
|s/l
|131
|0.20
|1.2126
|1.2126
|1.1976
|-200.00
|14031.40
|342
|2005.07.20 20:02
|s/l
|132
|0.20
|1.2126
|1.2126
|1.1926
|-200.00
|13831.40
|343
|2005.07.20 20:02
|s/l
|133
|0.20
|1.2126
|1.2126
|1.1876
|-200.00
|13631.40
|344
|2005.07.20 20:02
|s/l
|134
|0.20
|1.2126
|1.2126
|1.1826
|-200.00
|13431.40
|345
|2005.07.20 20:02
|s/l
|135
|0.20
|1.2126
|1.2126
|0.0000
|-200.00
|13231.40
|346
|2005.07.21 00:00
|buy
|136
|0.20
|1.2152
|1.2052
|1.2202
|347
|2005.07.21 00:00
|buy
|137
|0.20
|1.2152
|1.2052
|1.2252
|348
|2005.07.21 00:00
|buy
|138
|0.20
|1.2152
|1.2052
|1.2302
|349
|2005.07.21 00:00
|buy
|139
|0.20
|1.2152
|1.2052
|1.2352
|350
|2005.07.21 00:00
|buy
|140
|0.20
|1.2152
|1.2052
|0.0000
|351
|2005.07.21 13:27
|t/p
|136
|0.20
|1.2202
|1.2052
|1.2202
|100.00
|13331.40
|352
|2005.07.21 13:27
|modify
|137
|0.20
|1.2152
|1.2152
|1.2252
|353
|2005.07.21 13:27
|modify
|138
|0.20
|1.2152
|1.2152
|1.2302
|354
|2005.07.21 13:27
|modify
|139
|0.20
|1.2152
|1.2152
|1.2352
|355
|2005.07.21 13:27
|modify
|140
|0.20
|1.2152
|1.2152
|0.0000
|356
|2005.07.21 15:52
|s/l
|137
|0.20
|1.2152
|1.2152
|1.2252
|0.00
|13331.40
|357
|2005.07.21 15:52
|s/l
|138
|0.20
|1.2152
|1.2152
|1.2302
|0.00
|13331.40
|358
|2005.07.21 15:52
|s/l
|139
|0.20
|1.2152
|1.2152
|1.2352
|0.00
|13331.40
|359
|2005.07.21 15:52
|s/l
|140
|0.20
|1.2152
|1.2152
|0.0000
|0.00
|13331.40
|360
|2005.07.28 00:01
|sell
|141
|0.20
|1.2061
|1.2161
|1.2011
|361
|2005.07.28 00:01
|sell
|142
|0.20
|1.2061
|1.2161
|1.1961
|362
|2005.07.28 00:01
|sell
|143
|0.20
|1.2061
|1.2161
|1.1911
|363
|2005.07.28 00:01
|sell
|144
|0.20
|1.2061
|1.2161
|1.1861
|364
|2005.07.28 00:01
|sell
|145
|0.20
|1.2061
|1.2161
|0.0000
|365
|2005.08.01 00:02
|close
|141
|0.20
|1.2123
|1.2161
|1.2011
|-124.80
|13206.60
|366
|2005.08.01 00:02
|close
|142
|0.20
|1.2123
|1.2161
|1.1961
|-124.80
|13081.80
|367
|2005.08.01 00:02
|close
|143
|0.20
|1.2123
|1.2161
|1.1911
|-124.80
|12957.00
|368
|2005.08.01 00:02
|close
|144
|0.20
|1.2123
|1.2161
|1.1861
|-124.80
|12832.20
|369
|2005.08.01 00:02
|close
|145
|0.20
|1.2123
|1.2161
|0.0000
|-124.80
|12707.40
|370
|2005.08.01 00:02
|buy
|146
|0.20
|1.2123
|1.2023
|1.2173
|371
|2005.08.01 00:02
|buy
|147
|0.20
|1.2123
|1.2023
|1.2223
|372
|2005.08.01 00:02
|buy
|148
|0.20
|1.2123
|1.2023
|1.2273
|373
|2005.08.01 00:02
|buy
|149
|0.20
|1.2123
|1.2023
|1.2323
|374
|2005.08.01 00:02
|buy
|150
|0.20
|1.2123
|1.2023
|0.0000
|375
|2005.08.01 04:36
|t/p
|146
|0.20
|1.2173
|1.2023
|1.2173
|100.00
|12807.40
|376
|2005.08.01 04:36
|modify
|147
|0.20
|1.2123
|1.2123
|1.2223
|377
|2005.08.01 04:36
|modify
|148
|0.20
|1.2123
|1.2123
|1.2273
|378
|2005.08.01 04:36
|modify
|149
|0.20
|1.2123
|1.2123
|1.2323
|379
|2005.08.01 04:36
|modify
|150
|0.20
|1.2123
|1.2123
|0.0000
|380
|2005.08.01 12:36
|t/p
|147
|0.20
|1.2223
|1.2123
|1.2223
|200.00
|13007.40
|381
|2005.08.03 11:03
|t/p
|148
|0.20
|1.2273
|1.2123
|1.2273
|300.40
|13307.80
|382
|2005.08.03 14:23
|t/p
|149
|0.20
|1.2323
|1.2123
|1.2323
|400.40
|13708.20
|383
|2005.08.16 00:00
|close
|150
|0.20
|1.2365
|1.2123
|0.0000
|487.00
|14195.20
|384
|2005.08.16 00:00
|sell
|151
|0.20
|1.2365
|1.2465
|1.2315
|385
|2005.08.16 00:00
|sell
|152
|0.20
|1.2365
|1.2465
|1.2265
|386
|2005.08.16 00:00
|sell
|153
|0.20
|1.2365
|1.2465
|1.2215
|387
|2005.08.16 00:00
|sell
|154
|0.20
|1.2365
|1.2465
|1.2165
|388
|2005.08.16 00:00
|sell
|155
|0.20
|1.2365
|1.2465
|0.0000
|389
|2005.08.16 12:54
|t/p
|151
|0.20
|1.2315
|1.2465
|1.2315
|100.00
|14295.20
|390
|2005.08.16 13:00
|modify
|152
|0.20
|1.2365
|1.2365
|1.2265
|391
|2005.08.16 13:00
|modify
|153
|0.20
|1.2365
|1.2365
|1.2215
|392
|2005.08.16 13:00
|modify
|154
|0.20
|1.2365
|1.2365
|1.2165
|393
|2005.08.16 13:00
|modify
|155
|0.20
|1.2365
|1.2365
|0.0000
|394
|2005.08.16 22:50
|s/l
|152
|0.20
|1.2365
|1.2365
|1.2265
|0.00
|14295.20
|395
|2005.08.16 22:50
|s/l
|153
|0.20
|1.2365
|1.2365
|1.2215
|0.00
|14295.20
|396
|2005.08.16 22:50
|s/l
|154
|0.20
|1.2365
|1.2365
|1.2165
|0.00
|14295.20
|397
|2005.08.16 22:50
|s/l
|155
|0.20
|1.2365
|1.2365
|0.0000
|0.00
|14295.20
|398
|2005.08.26 00:02
|buy
|156
|0.20
|1.2300
|1.2200
|1.2350
|399
|2005.08.26 00:02
|buy
|157
|0.20
|1.2300
|1.2200
|1.2400
|400
|2005.08.26 00:02
|buy
|158
|0.20
|1.2300
|1.2200
|1.2450
|401
|2005.08.26 00:02
|buy
|159
|0.20
|1.2300
|1.2200
|1.2500
|402
|2005.08.26 00:02
|buy
|160
|0.20
|1.2300
|1.2200
|0.0000
|403
|2005.08.30 11:54
|s/l
|156
|0.20
|1.2200
|1.2200
|1.2350
|-199.60
|14095.60
|404
|2005.08.30 11:54
|s/l
|157
|0.20
|1.2200
|1.2200
|1.2400
|-199.60
|13896.00
|405
|2005.08.30 11:54
|s/l
|158
|0.20
|1.2200
|1.2200
|1.2450
|-199.60
|13696.40
|406
|2005.08.30 11:54
|s/l
|159
|0.20
|1.2200
|1.2200
|1.2500
|-199.60
|13496.80
|407
|2005.08.30 11:54
|s/l
|160
|0.20
|1.2200
|1.2200
|0.0000
|-199.60
|13297.20
|408
|2005.09.09 00:00
|sell
|161
|0.20
|1.2397
|1.2497
|1.2347
|409
|2005.09.09 00:00
|sell
|162
|0.20
|1.2397
|1.2497
|1.2297
|410
|2005.09.09 00:00
|sell
|163
|0.20
|1.2397
|1.2497
|1.2247
|411
|2005.09.09 00:00
|sell
|164
|0.20
|1.2397
|1.2497
|1.2197
|412
|2005.09.09 00:00
|sell
|165
|0.20
|1.2397
|1.2497
|0.0000
|413
|2005.09.12 04:50
|t/p
|161
|0.20
|1.2347
|1.2497
|1.2347
|99.60
|13396.80
|414
|2005.09.12 04:50
|modify
|162
|0.20
|1.2397
|1.2397
|1.2297
|415
|2005.09.12 04:50
|modify
|163
|0.20
|1.2397
|1.2397
|1.2247
|416
|2005.09.12 04:50
|modify
|164
|0.20
|1.2397
|1.2397
|1.2197
|417
|2005.09.12 04:50
|modify
|165
|0.20
|1.2397
|1.2397
|0.0000
|418
|2005.09.12 14:46
|t/p
|162
|0.20
|1.2297
|1.2397
|1.2297
|199.60
|13596.40
|419
|2005.09.13 14:34
|t/p
|163
|0.20
|1.2247
|1.2397
|1.2247
|299.20
|13895.60
|420
|2005.09.15 09:20
|t/p
|164
|0.20
|1.2197
|1.2397
|1.2197
|397.60
|14293.20
|421
|2005.10.06 18:40
|close
|165
|0.20
|1.2153
|1.2397
|0.0000
|477.20
|14770.40
|422
|2005.10.06 18:40
|buy
|166
|0.20
|1.2153
|1.2053
|1.2203
|423
|2005.10.06 18:40
|buy
|167
|0.20
|1.2153
|1.2053
|1.2253
|424
|2005.10.06 18:40
|buy
|168
|0.20
|1.2153
|1.2053
|1.2303
|425
|2005.10.06 18:40
|buy
|169
|0.20
|1.2153
|1.2053
|1.2353
|426
|2005.10.06 18:40
|buy
|170
|0.20
|1.2153
|1.2053
|0.0000
|427
|2005.10.10 16:00
|s/l
|166
|0.20
|1.2053
|1.2053
|1.2203
|-199.60
|14570.80
|428
|2005.10.10 16:00
|s/l
|167
|0.20
|1.2053
|1.2053
|1.2253
|-199.60
|14371.20
|429
|2005.10.10 16:00
|s/l
|168
|0.20
|1.2053
|1.2053
|1.2303
|-199.60
|14171.60
|430
|2005.10.10 16:00
|s/l
|169
|0.20
|1.2053
|1.2053
|1.2353
|-199.60
|13972.00
|431
|2005.10.10 16:00
|s/l
|170
|0.20
|1.2053
|1.2053
|0.0000
|-199.60
|13772.40
|432
|2005.10.14 00:00
|sell
|171
|0.20
|1.2024
|1.2124
|1.1974
|433
|2005.10.14 00:00
|sell
|172
|0.20
|1.2024
|1.2124
|1.1924
|434
|2005.10.14 00:00
|sell
|173
|0.20
|1.2024
|1.2124
|1.1874
|435
|2005.10.14 00:00
|sell
|174
|0.20
|1.2024
|1.2124
|1.1824
|436
|2005.10.14 00:00
|sell
|175
|0.20
|1.2024
|1.2124
|0.0000
|437
|2005.10.18 09:51
|t/p
|171
|0.20
|1.1974
|1.2124
|1.1974
|99.20
|13871.60
|438
|2005.10.18 09:51
|modify
|172
|0.20
|1.2024
|1.2024
|1.1924
|439
|2005.10.18 09:51
|modify
|173
|0.20
|1.2024
|1.2024
|1.1874
|440
|2005.10.18 09:51
|modify
|174
|0.20
|1.2024
|1.2024
|1.1824
|441
|2005.10.18 09:51
|modify
|175
|0.20
|1.2024
|1.2024
|0.0000
|442
|2005.10.18 15:00
|t/p
|172
|0.20
|1.1924
|1.2024
|1.1924
|199.20
|14070.80
|443
|2005.10.20 21:47
|s/l
|173
|0.20
|1.2024
|1.2024
|1.1874
|-2.40
|14068.40
|444
|2005.10.20 21:47
|s/l
|174
|0.20
|1.2024
|1.2024
|1.1824
|-2.40
|14066.00
|445
|2005.10.20 21:47
|s/l
|175
|0.20
|1.2024
|1.2024
|0.0000
|-2.40
|14063.60
|446
|2005.11.18 00:00
|buy
|176
|0.20
|1.1744
|1.1644
|1.1794
|447
|2005.11.18 00:00
|buy
|177
|0.20
|1.1744
|1.1644
|1.1844
|448
|2005.11.18 00:00
|buy
|178
|0.20
|1.1744
|1.1644
|1.1894
|449
|2005.11.18 00:00
|buy
|179
|0.20
|1.1744
|1.1644
|1.1944
|450
|2005.11.18 00:00
|buy
|180
|0.20
|1.1744
|1.1644
|0.0000
|451
|2005.11.21 09:22
|t/p
|176
|0.20
|1.1794
|1.1644
|1.1794
|100.20
|14163.80
|452
|2005.11.21 09:22
|modify
|177
|0.20
|1.1744
|1.1744
|1.1844
|453
|2005.11.21 09:22
|modify
|178
|0.20
|1.1744
|1.1744
|1.1894
|454
|2005.11.21 09:22
|modify
|179
|0.20
|1.1744
|1.1744
|1.1944
|455
|2005.11.21 09:22
|modify
|180
|0.20
|1.1744
|1.1744
|0.0000
|456
|2005.11.21 16:59
|s/l
|177
|0.20
|1.1744
|1.1744
|1.1844
|0.20
|14164.00
|457
|2005.11.21 16:59
|s/l
|178
|0.20
|1.1744
|1.1744
|1.1894
|0.20
|14164.20
|458
|2005.11.21 16:59
|s/l
|179
|0.20
|1.1744
|1.1744
|1.1944
|0.20
|14164.40
|459
|2005.11.21 16:59
|s/l
|180
|0.20
|1.1744
|1.1744
|0.0000
|0.20
|14164.60
|460
|2005.12.05 00:00
|sell
|181
|0.20
|1.1696
|1.1796
|1.1646
|461
|2005.12.05 00:00
|sell
|182
|0.20
|1.1696
|1.1796
|1.1596
|462
|2005.12.05 00:00
|sell
|183
|0.20
|1.1696
|1.1796
|1.1546
|463
|2005.12.05 00:00
|sell
|184
|0.20
|1.1696
|1.1796
|1.1496
|464
|2005.12.05 00:00
|sell
|185
|0.20
|1.1696
|1.1796
|0.0000
|465
|2005.12.05 18:10
|s/l
|181
|0.20
|1.1796
|1.1796
|1.1646
|-200.00
|13964.60
|466
|2005.12.05 18:10
|s/l
|182
|0.20
|1.1796
|1.1796
|1.1596
|-200.00
|13764.60
|467
|2005.12.05 18:10
|s/l
|183
|0.20
|1.1796
|1.1796
|1.1546
|-200.00
|13564.60
|468
|2005.12.05 18:10
|s/l
|184
|0.20
|1.1796
|1.1796
|1.1496
|-200.00
|13364.60
|469
|2005.12.05 18:10
|s/l
|185
|0.20
|1.1796
|1.1796
|0.0000
|-200.00
|13164.60
|470
|2005.12.06 00:00
|buy
|186
|0.20
|1.1792
|1.1692
|1.1842
|471
|2005.12.06 00:00
|buy
|187
|0.20
|1.1792
|1.1692
|1.1892
|472
|2005.12.06 00:00
|buy
|188
|0.20
|1.1792
|1.1692
|1.1942
|473
|2005.12.06 00:00
|buy
|189
|0.20
|1.1792
|1.1692
|1.1992
|474
|2005.12.06 00:00
|buy
|190
|0.20
|1.1792
|1.1692
|0.0000
|475
|2005.12.08 17:21
|t/p
|186
|0.20
|1.1842
|1.1692
|1.1842
|100.80
|13265.40
|476
|2005.12.08 17:21
|modify
|187
|0.20
|1.1792
|1.1792
|1.1892
|477
|2005.12.08 17:21
|modify
|188
|0.20
|1.1792
|1.1792
|1.1942
|478
|2005.12.08 17:21
|modify
|189
|0.20
|1.1792
|1.1792
|1.1992
|479
|2005.12.08 17:21
|modify
|190
|0.20
|1.1792
|1.1792
|0.0000
|480
|2005.12.09 01:43
|s/l
|187
|0.20
|1.1792
|1.1792
|1.1892
|1.00
|13266.40
|481
|2005.12.09 01:43
|s/l
|188
|0.20
|1.1792
|1.1792
|1.1942
|1.00
|13267.40
|482
|2005.12.09 01:43
|s/l
|189
|0.20
|1.1792
|1.1792
|1.1992
|1.00
|13268.40
|483
|2005.12.09 01:43
|s/l
|190
|0.20
|1.1792
|1.1792
|0.0000
|1.00
|13269.40
|484
|2005.12.21 00:00
|sell
|191
|0.20
|1.1859
|1.1959
|1.1809
|485
|2005.12.21 00:00
|sell
|192
|0.20
|1.1859
|1.1959
|1.1759
|486
|2005.12.21 00:00
|sell
|193
|0.20
|1.1859
|1.1959
|1.1709
|487
|2005.12.21 00:00
|sell
|194
|0.20
|1.1859
|1.1959
|1.1659
|488
|2005.12.21 00:00
|sell
|195
|0.20
|1.1859
|1.1959
|0.0000
|489
|2005.12.21 15:42
|t/p
|191
|0.20
|1.1809
|1.1959
|1.1809
|100.00
|13369.40
|490
|2005.12.21 15:42
|modify
|192
|0.20
|1.1859
|1.1859
|1.1759
|491
|2005.12.21 15:42
|modify
|193
|0.20
|1.1859
|1.1859
|1.1709
|492
|2005.12.21 15:42
|modify
|194
|0.20
|1.1859
|1.1859
|1.1659
|493
|2005.12.21 15:42
|modify
|195
|0.20
|1.1859
|1.1859
|0.0000
|494
|2005.12.22 15:32
|s/l
|192
|0.20
|1.1859
|1.1859
|1.1759
|-1.20
|13368.20
|495
|2005.12.22 15:32
|s/l
|193
|0.20
|1.1859
|1.1859
|1.1709
|-1.20
|13367.00
|496
|2005.12.22 15:32
|s/l
|194
|0.20
|1.1859
|1.1859
|1.1659
|-1.20
|13365.80
|497
|2005.12.22 15:32
|s/l
|195
|0.20
|1.1859
|1.1859
|0.0000
|-1.20
|13364.60
|498
|2006.01.04 00:00
|buy
|196
|0.20
|1.2013
|1.1913
|1.2063
|499
|2006.01.04 00:00
|buy
|197
|0.20
|1.2013
|1.1913
|1.2113
|500
|2006.01.04 00:00
|buy
|198
|0.20
|1.2013
|1.1913
|1.2163
|501
|2006.01.04 00:00
|buy
|199
|0.20
|1.2013
|1.1913
|1.2213
|502
|2006.01.04 00:00
|buy
|200
|0.20
|1.2013
|1.1913
|0.0000
|503
|2006.01.04 03:07
|t/p
|196
|0.20
|1.2063
|1.1913
|1.2063
|100.00
|13464.60
|504
|2006.01.04 03:07
|modify
|197
|0.20
|1.2013
|1.2013
|1.2113
|505
|2006.01.04 03:07
|modify
|198
|0.20
|1.2013
|1.2013
|1.2163
|506
|2006.01.04 03:07
|modify
|199
|0.20
|1.2013
|1.2013
|1.2213
|507
|2006.01.04 03:07
|modify
|200
|0.20
|1.2013
|1.2013
|0.0000
|508
|2006.01.04 18:23
|t/p
|197
|0.20
|1.2113
|1.2013
|1.2113
|200.00
|13664.60
|509
|2006.01.06 14:51
|t/p
|198
|0.20
|1.2163
|1.2013
|1.2163
|300.80
|13965.40
|510
|2006.01.12 16:07
|s/l
|199
|0.20
|1.2013
|1.2013
|1.2213
|2.00
|13967.40
|511
|2006.01.12 16:07
|s/l
|200
|0.20
|1.2013
|1.2013
|0.0000
|2.00
|13969.40
|512
|2006.01.13 00:00
|sell
|201
|0.20
|1.2031
|1.2131
|1.1981
|513
|2006.01.13 00:00
|sell
|202
|0.20
|1.2031
|1.2131
|1.1931
|514
|2006.01.13 00:00
|sell
|203
|0.20
|1.2031
|1.2131
|1.1881
|515
|2006.01.13 00:00
|sell
|204
|0.20
|1.2031
|1.2131
|1.1831
|516
|2006.01.13 00:00
|sell
|205
|0.20
|1.2031
|1.2131
|0.0000
|517
|2006.01.13 18:38
|s/l
|201
|0.20
|1.2131
|1.2131
|1.1981
|-200.00
|13769.40
|518
|2006.01.13 18:38
|s/l
|202
|0.20
|1.2131
|1.2131
|1.1931
|-200.00
|13569.40
|519
|2006.01.13 18:38
|s/l
|203
|0.20
|1.2131
|1.2131
|1.1881
|-200.00
|13369.40
|520
|2006.01.13 18:38
|s/l
|204
|0.20
|1.2131
|1.2131
|1.1831
|-200.00
|13169.40
|521
|2006.01.13 18:38
|s/l
|205
|0.20
|1.2131
|1.2131
|0.0000
|-200.00
|12969.40
|522
|2006.01.24 00:00
|buy
|206
|0.20
|1.2298
|1.2198
|1.2348
|523
|2006.01.24 00:00
|buy
|207
|0.20
|1.2298
|1.2198
|1.2398
|524
|2006.01.24 00:00
|buy
|208
|0.20
|1.2298
|1.2198
|1.2448
|525
|2006.01.24 00:00
|buy
|209
|0.20
|1.2298
|1.2198
|1.2498
|526
|2006.01.24 00:00
|buy
|210
|0.20
|1.2298
|1.2198
|0.0000
|527
|2006.01.26 23:30
|s/l
|206
|0.20
|1.2198
|1.2198
|1.2348
|-199.20
|12770.20
|528
|2006.01.26 23:30
|s/l
|207
|0.20
|1.2198
|1.2198
|1.2398
|-199.20
|12571.00
|529
|2006.01.26 23:30
|s/l
|208
|0.20
|1.2198
|1.2198
|1.2448
|-199.20
|12371.80
|530
|2006.01.26 23:30
|s/l
|209
|0.20
|1.2198
|1.2198
|1.2498
|-199.20
|12172.60
|531
|2006.01.26 23:30
|s/l
|210
|0.20
|1.2198
|1.2198
|0.0000
|-199.20
|11973.40
|532
|2006.01.30 00:00
|sell
|211
|0.20
|1.2103
|1.2203
|1.2053
|533
|2006.01.30 00:00
|sell
|212
|0.20
|1.2103
|1.2203
|1.2003
|534
|2006.01.30 00:00
|sell
|213
|0.20
|1.2103
|1.2203
|1.1953
|535
|2006.01.30 00:00
|sell
|214
|0.20
|1.2103
|1.2203
|1.1903
|536
|2006.01.30 00:00
|sell
|215
|0.20
|1.2103
|1.2203
|0.0000
|537
|2006.02.01 20:22
|t/p
|211
|0.20
|1.2053
|1.2203
|1.2053
|99.20
|12072.60
|538
|2006.02.01 20:22
|modify
|212
|0.20
|1.2103
|1.2103
|1.2003
|539
|2006.02.01 20:22
|modify
|213
|0.20
|1.2103
|1.2103
|1.1953
|540
|2006.02.01 20:22
|modify
|214
|0.20
|1.2103
|1.2103
|1.1903
|541
|2006.02.01 20:22
|modify
|215
|0.20
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|542
|2006.02.02 17:27
|s/l
|212
|0.20
|1.2103
|1.2103
|1.2003
|-2.00
|12070.60
|543
|2006.02.02 17:27
|s/l
|213
|0.20
|1.2103
|1.2103
|1.1953
|-2.00
|12068.60
|544
|2006.02.02 17:27
|s/l
|214
|0.20
|1.2103
|1.2103
|1.1903
|-2.00
|12066.60
|545
|2006.02.02 17:27
|s/l
|215
|0.20
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|-2.00
|12064.60
|546
|2006.02.21 00:00
|buy
|216
|0.20
|1.1936
|1.1836
|1.1986
|547
|2006.02.21 00:00
|buy
|217
|0.20
|1.1936
|1.1836
|1.2036
|548
|2006.02.21 00:00
|buy
|218
|0.20
|1.1936
|1.1836
|1.2086
|549
|2006.02.21 00:00
|buy
|219
|0.20
|1.1936
|1.1836
|1.2136
|550
|2006.02.21 00:00
|buy
|220
|0.20
|1.1936
|1.1836
|0.0000
|551
|2006.02.27 00:21
|close
|216
|0.20
|1.1838
|1.1836
|1.1986
|-194.80
|11869.80
|552
|2006.02.27 00:21
|close
|217
|0.20
|1.1838
|1.1836
|1.2036
|-194.80
|11675.00
|553
|2006.02.27 00:21
|close
|218
|0.20
|1.1838
|1.1836
|1.2086
|-194.80
|11480.20
|554
|2006.02.27 00:21
|close
|219
|0.20
|1.1838
|1.1836
|1.2136
|-194.80
|11285.40
|555
|2006.02.27 00:21
|close
|220
|0.20
|1.1838
|1.1836
|0.0000
|-194.80
|11090.60
|556
|2006.02.27 00:21
|sell
|221
|0.20
|1.1838
|1.1938
|1.1788
|557
|2006.02.27 00:21
|sell
|222
|0.20
|1.1838
|1.1938
|1.1738
|558
|2006.02.27 00:21
|sell
|223
|0.20
|1.1838
|1.1938
|1.1688
|559
|2006.02.27 00:21
|sell
|224
|0.20
|1.1838
|1.1938
|1.1638
|560
|2006.02.27 00:21
|sell
|225
|0.20
|1.1838
|1.1938
|0.0000
|561
|2006.02.28 19:54
|s/l
|221
|0.20
|1.1938
|1.1938
|1.1788
|-200.40
|10890.20
|562
|2006.02.28 19:54
|s/l
|222
|0.20
|1.1938
|1.1938
|1.1738
|-200.40
|10689.80
|563
|2006.02.28 19:54
|s/l
|223
|0.20
|1.1938
|1.1938
|1.1688
|-200.40
|10489.40
|564
|2006.02.28 19:54
|s/l
|224
|0.20
|1.1938
|1.1938
|1.1638
|-200.40
|10289.00
|565
|2006.02.28 19:54
|s/l
|225
|0.20
|1.1938
|1.1938
|0.0000
|-200.40
|10088.60
|566
|2006.03.01 00:00
|buy
|226
|0.20
|1.1928
|1.1828
|1.1978
|567
|2006.03.01 00:00
|buy
|227
|0.20
|1.1928
|1.1828
|1.2028
|568
|2006.03.01 00:00
|buy
|228
|0.20
|1.1928
|1.1828
|1.2078
|569
|2006.03.01 00:00
|buy
|229
|0.20
|1.1928
|1.1828
|1.2128
|570
|2006.03.01 00:00
|buy
|230
|0.20
|1.1928
|1.1828
|0.0000
|571
|2006.03.02 16:04
|t/p
|226
|0.20
|1.1978
|1.1828
|1.1978
|100.60
|10189.20
|572
|2006.03.02 16:04
|modify
|227
|0.20
|1.1928
|1.1928
|1.2028
|573
|2006.03.02 16:04
|modify
|228
|0.20
|1.1928
|1.1928
|1.2078
|574
|2006.03.02 16:04
|modify
|229
|0.20
|1.1928
|1.1928
|1.2128
|575
|2006.03.02 16:04
|modify
|230
|0.20
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|576
|2006.03.02 20:24
|t/p
|227
|0.20
|1.2028
|1.1928
|1.2028
|200.60
|10389.80
|577
|2006.03.06 00:29
|t/p
|228
|0.20
|1.2078
|1.1928
|1.2078
|301.00
|10690.80
|578
|2006.03.07 09:33
|s/l
|229
|0.20
|1.1928
|1.1928
|1.2128
|1.20
|10692.00
|579
|2006.03.07 09:33
|s/l
|230
|0.20
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|1.20
|10693.20
|580
|2006.03.10 00:00
|sell
|231
|0.20
|1.1904
|1.2004
|1.1854
|581
|2006.03.10 00:00
|sell
|232
|0.20
|1.1904
|1.2004
|1.1804
|582
|2006.03.10 00:00
|sell
|233
|0.20
|1.1904
|1.2004
|1.1754
|583
|2006.03.10 00:00
|sell
|234
|0.20
|1.1904
|1.2004
|1.1704
|584
|2006.03.10 00:00
|sell
|235
|0.20
|1.1904
|1.2004
|0.0000
|585
|2006.03.14 16:24
|s/l
|231
|0.20
|1.2004
|1.2004
|1.1854
|-200.80
|10492.40
|586
|2006.03.14 16:24
|s/l
|232
|0.20
|1.2004
|1.2004
|1.1804
|-200.80
|10291.60
|587
|2006.03.14 16:24
|s/l
|233
|0.20
|1.2004
|1.2004
|1.1754
|-200.80
|10090.80
|588
|2006.03.14 16:24
|s/l
|234
|0.20
|1.2004
|1.2004
|1.1704
|-200.80
|9890.00
|589
|2006.03.14 16:24
|s/l
|235
|0.20
|1.2004
|1.2004
|0.0000
|-200.80
|9689.20
|590
|2006.03.15 00:00
|buy
|236
|0.20
|1.2016
|1.1916
|1.2066
|591
|2006.03.15 00:00
|buy
|237
|0.20
|1.2016
|1.1916
|1.2116
|592
|2006.03.15 00:00
|buy
|238
|0.20
|1.2016
|1.1916
|1.2166
|593
|2006.03.15 00:00
|buy
|239
|0.20
|1.2016
|1.1916
|1.2216
|594
|2006.03.15 00:00
|buy
|240
|0.20
|1.2016
|1.1916
|0.0000
|595
|2006.03.15 20:29
|t/p
|236
|0.20
|1.2066
|1.1916
|1.2066
|100.00
|9789.20
|596
|2006.03.15 20:29
|modify
|237
|0.20
|1.2016
|1.2016
|1.2116
|597
|2006.03.15 20:29
|modify
|238
|0.20
|1.2016
|1.2016
|1.2166
|598
|2006.03.15 20:29
|modify
|239
|0.20
|1.2016
|1.2016
|1.2216
|599
|2006.03.15 20:29
|modify
|240
|0.20
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|600
|2006.03.16 14:39
|t/p
|237
|0.20
|1.2116
|1.2016
|1.2116
|200.60
|9989.80
|601
|2006.03.16 18:14
|t/p
|238
|0.20
|1.2166
|1.2016
|1.2166
|300.60
|10290.40
|602
|2006.03.23 16:19
|s/l
|239
|0.20
|1.2016
|1.2016
|1.2216
|2.00
|10292.40
|603
|2006.03.23 16:19
|s/l
|240
|0.20
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|2.00
|10294.40
|604
|2006.03.24 00:00
|sell
|241
|0.20
|1.1966
|1.2066
|1.1916
|605
|2006.03.24 00:00
|sell
|242
|0.20
|1.1966
|1.2066
|1.1866
|606
|2006.03.24 00:00
|sell
|243
|0.20
|1.1966
|1.2066
|1.1816
|607
|2006.03.24 00:00
|sell
|244
|0.20
|1.1966
|1.2066
|1.1766
|608
|2006.03.24 00:00
|sell
|245
|0.20
|1.1966
|1.2066
|0.0000
|609
|2006.03.28 10:15
|s/l
|241
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.1916
|-200.80
|10093.60
|610
|2006.03.28 10:15
|s/l
|242
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.1866
|-200.80
|9892.80
|611
|2006.03.28 10:15
|s/l
|243
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.1816
|-200.80
|9692.00
|612
|2006.03.28 10:15
|s/l
|244
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.1766
|-200.80
|9491.20
|613
|2006.03.28 10:15
|s/l
|245
|0.20
|1.2066
|1.2066
|0.0000
|-200.80
|9290.40
|614
|2006.03.31 00:00
|buy
|246
|0.20
|1.2166
|1.2066
|1.2216
|615
|2006.03.31 00:00
|buy
|247
|0.20
|1.2166
|1.2066
|1.2266
|616
|2006.03.31 00:00
|buy
|248
|0.20
|1.2166
|1.2066
|1.2316
|617
|2006.03.31 00:00
|buy
|249
|0.20
|1.2166
|1.2066
|1.2366
|618
|2006.03.31 00:00
|buy
|250
|0.20
|1.2166
|1.2066
|0.0000
|619
|2006.04.03 05:02
|s/l
|246
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.2216
|-199.80
|9090.60
|620
|2006.04.03 05:02
|s/l
|247
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.2266
|-199.80
|8890.80
|621
|2006.04.03 05:02
|s/l
|248
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.2316
|-199.80
|8691.00
|622
|2006.04.03 05:02
|s/l
|249
|0.20
|1.2066
|1.2066
|1.2366
|-199.80
|8491.20
|623
|2006.04.03 05:02
|s/l
|250
|0.20
|1.2066
|1.2066
|0.0000
|-199.80
|8291.40
|624
|2006.04.10 00:00
|sell
|251
|0.20
|1.2105
|1.2205
|1.2055
|625
|2006.04.10 00:00
|sell
|252
|0.20
|1.2105
|1.2205
|1.2005
|626
|2006.04.10 00:00
|sell
|253
|0.20
|1.2105
|1.2205
|1.1955
|627
|2006.04.10 00:00
|sell
|254
|0.20
|1.2105
|1.2205
|1.1905
|628
|2006.04.10 00:00
|sell
|255
|0.20
|1.2105
|1.2205
|0.0000
|629
|2006.04.17 13:41
|s/l
|251
|0.20
|1.2205
|1.2205
|1.2055
|-202.80
|8088.60
|630
|2006.04.17 13:41
|s/l
|252
|0.20
|1.2205
|1.2205
|1.2005
|-202.80
|7885.80
|631
|2006.04.17 13:41
|s/l
|253
|0.20
|1.2205
|1.2205
|1.1955
|-202.80
|7683.00
|632
|2006.04.17 13:41
|s/l
|254
|0.20
|1.2205
|1.2205
|1.1905
|-202.80
|7480.20
|633
|2006.04.17 13:41
|s/l
|255
|0.20
|1.2205
|1.2205
|0.0000
|-202.80
|7277.40
|634
|2006.04.18 00:04
|buy
|256
|0.20
|1.2258
|1.2158
|1.2308
|635
|2006.04.18 00:04
|buy
|257
|0.20
|1.2258
|1.2158
|1.2358
|636
|2006.04.18 00:04
|buy
|258
|0.20
|1.2258
|1.2158
|1.2408
|637
|2006.04.18 00:04
|buy
|259
|0.20
|1.2258
|1.2158
|1.2458
|638
|2006.04.18 00:04
|buy
|260
|0.20
|1.2258
|1.2158
|0.0000
|639
|2006.04.18 20:02
|t/p
|256
|0.20
|1.2308
|1.2158
|1.2308
|100.00
|7377.40
|640
|2006.04.18 20:02
|modify
|257
|0.20
|1.2258
|1.2258
|1.2358
|641
|2006.04.18 20:02
|modify
|258
|0.20
|1.2258
|1.2258
|1.2408
|642
|2006.04.18 20:02
|modify
|259
|0.20
|1.2258
|1.2258
|1.2458
|643
|2006.04.18 20:02
|modify
|260
|0.20
|1.2258
|1.2258
|0.0000
|644
|2006.04.18 22:51
|t/p
|257
|0.20
|1.2358
|1.2258
|1.2358
|200.00
|7577.40
|645
|2006.04.24 20:17
|t/p
|258
|0.20
|1.2408
|1.2258
|1.2408
|301.20
|7878.60
|646
|2006.04.26 17:57
|t/p
|259
|0.20
|1.2458
|1.2258
|1.2458
|401.60
|8280.20
|647
|2006.05.17 16:24
|close
|260
|0.20
|1.2813
|1.2258
|0.0000
|1115.80
|9396.00
|648
|2006.05.17 16:24
|sell
|261
|0.20
|1.2813
|1.2913
|1.2763
|649
|2006.05.17 16:24
|sell
|262
|0.20
|1.2813
|1.2913
|1.2713
|650
|2006.05.17 16:24
|sell
|263
|0.20
|1.2813
|1.2913
|1.2663
|651
|2006.05.17 16:24
|sell
|264
|0.20
|1.2813
|1.2913
|1.2613
|652
|2006.05.17 16:24
|sell
|265
|0.20
|1.2813
|1.2913
|0.0000
|653
|2006.05.17 16:33
|t/p
|261
|0.20
|1.2763
|1.2913
|1.2763
|100.00
|9496.00
|654
|2006.05.17 16:33
|modify
|262
|0.20
|1.2813
|1.2813
|1.2713
|655
|2006.05.17 16:33
|modify
|263
|0.20
|1.2813
|1.2813
|1.2663
|656
|2006.05.17 16:33
|modify
|264
|0.20
|1.2813
|1.2813
|1.2613
|657
|2006.05.17 16:33
|modify
|265
|0.20
|1.2813
|1.2813
|0.0000
|658
|2006.05.17 20:16
|t/p
|262
|0.20
|1.2713
|1.2813
|1.2713
|200.00
|9696.00
|659
|2006.05.18 15:32
|s/l
|263
|0.20
|1.2813
|1.2813
|1.2663
|-1.20
|9694.80
|660
|2006.05.18 15:32
|s/l
|264
|0.20
|1.2813
|1.2813
|1.2613
|-1.20
|9693.60
|661
|2006.05.18 15:32
|s/l
|265
|0.20
|1.2813
|1.2813
|0.0000
|-1.20
|9692.40
|662
|2006.06.05 00:00
|buy
|266
|0.20
|1.2927
|1.2827
|1.2977
|663
|2006.06.05 00:00
|buy
|267
|0.20
|1.2927
|1.2827
|1.3027
|664
|2006.06.05 00:00
|buy
|268
|0.20
|1.2927
|1.2827
|1.3077
|665
|2006.06.05 00:00
|buy
|269
|0.20
|1.2927
|1.2827
|1.3127
|666
|2006.06.05 00:00
|buy
|270
|0.20
|1.2927
|1.2827
|0.0000
|667
|2006.06.05 09:32
|t/p
|266
|0.20
|1.2977
|1.2827
|1.2977
|100.00
|9792.40
|668
|2006.06.05 09:32
|modify
|267
|0.20
|1.2927
|1.2927
|1.3027
|669
|2006.06.05 09:32
|modify
|268
|0.20
|1.2927
|1.2927
|1.3077
|670
|2006.06.05 09:32
|modify
|269
|0.20
|1.2927
|1.2927
|1.3127
|671
|2006.06.05 09:32
|modify
|270
|0.20
|1.2927
|1.2927
|0.0000
|672
|2006.06.05 15:06
|s/l
|267
|0.20
|1.2927
|1.2927
|1.3027
|0.00
|9792.40
|673
|2006.06.05 15:06
|s/l
|268
|0.20
|1.2927
|1.2927
|1.3077
|0.00
|9792.40
|674
|2006.06.05 15:06
|s/l
|269
|0.20
|1.2927
|1.2927
|1.3127
|0.00
|9792.40
|675
|2006.06.05 15:06
|s/l
|270
|0.20
|1.2927
|1.2927
|0.0000
|0.00
|9792.40
|676
|2006.06.07 00:00
|sell
|271
|0.20
|1.2824
|1.2924
|1.2774
|677
|2006.06.07 00:00
|sell
|272
|0.20
|1.2824
|1.2924
|1.2724
|678
|2006.06.07 00:00
|sell
|273
|0.20
|1.2824
|1.2924
|1.2674
|679
|2006.06.07 00:00
|sell
|274
|0.20
|1.2824
|1.2924
|1.2624
|680
|2006.06.07 00:00
|sell
|275
|0.20
|1.2824
|1.2924
|0.0000
|681
|2006.06.07 13:46
|t/p
|271
|0.20
|1.2774
|1.2924
|1.2774
|100.00
|9892.40
|682
|2006.06.07 13:46
|modify
|272
|0.20
|1.2824
|1.2824
|1.2724
|683
|2006.06.07 13:46
|modify
|273
|0.20
|1.2824
|1.2824
|1.2674
|684
|2006.06.07 13:46
|modify
|274
|0.20
|1.2824
|1.2824
|1.2624
|685
|2006.06.07 13:46
|modify
|275
|0.20
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|686
|2006.06.08 14:03
|t/p
|272
|0.20
|1.2724
|1.2824
|1.2724
|198.80
|10091.20
|687
|2006.06.08 14:33
|t/p
|273
|0.20
|1.2674
|1.2824
|1.2674
|298.80
|10390.00
|688
|2006.06.09 14:30
|t/p
|274
|0.20
|1.2624
|1.2824
|1.2624
|398.40
|10788.40
|689
|2006.06.21 17:53
|close
|275
|0.20
|1.2654
|1.2824
|0.0000
|334.40
|11122.80
|690
|2006.06.21 17:53
|buy
|276
|0.20
|1.2654
|1.2554
|1.2704
|691
|2006.06.21 17:53
|buy
|277
|0.20
|1.2654
|1.2554
|1.2754
|692
|2006.06.21 17:53
|buy
|278
|0.20
|1.2654
|1.2554
|1.2804
|693
|2006.06.21 17:53
|buy
|279
|0.20
|1.2654
|1.2554
|1.2854
|694
|2006.06.21 17:53
|buy
|280
|0.20
|1.2654
|1.2554
|0.0000
|695
|2006.06.22 16:13
|s/l
|276
|0.20
|1.2554
|1.2554
|1.2704
|-199.40
|10923.40
|696
|2006.06.22 16:13
|s/l
|277
|0.20
|1.2554
|1.2554
|1.2754
|-199.40
|10724.00
|697
|2006.06.22 16:13
|s/l
|278
|0.20
|1.2554
|1.2554
|1.2804
|-199.40
|10524.60
|698
|2006.06.22 16:13
|s/l
|279
|0.20
|1.2554
|1.2554
|1.2854
|-199.40
|10325.20
|699
|2006.06.22 16:13
|s/l
|280
|0.20
|1.2554
|1.2554
|0.0000
|-199.40
|10125.80
|700
|2006.06.23 00:00
|sell
|281
|0.20
|1.2570
|1.2670
|1.2520
|701
|2006.06.23 00:00
|sell
|282
|0.20
|1.2570
|1.2670
|1.2470
|702
|2006.06.23 00:00
|sell
|283
|0.20
|1.2570
|1.2670
|1.2420
|703
|2006.06.23 00:00
|sell
|284
|0.20
|1.2570
|1.2670
|1.2370
|704
|2006.06.23 00:00
|sell
|285
|0.20
|1.2570
|1.2670
|0.0000
|705
|2006.06.23 13:48
|t/p
|281
|0.20
|1.2520
|1.2670
|1.2520
|100.00
|10225.80
|706
|2006.06.23 13:48
|modify
|282
|0.20
|1.2570
|1.2570
|1.2470
|707
|2006.06.23 13:48
|modify
|283
|0.20
|1.2570
|1.2570
|1.2420
|708
|2006.06.23 13:48
|modify
|284
|0.20
|1.2570
|1.2570
|1.2370
|709
|2006.06.23 13:48
|modify
|285
|0.20
|1.2570
|1.2570
|0.0000
|710
|2006.06.26 09:20
|s/l
|282
|0.20
|1.2570
|1.2570
|1.2470
|-0.40
|10225.40
|711
|2006.06.26 09:20
|s/l
|283
|0.20
|1.2570
|1.2570
|1.2420
|-0.40
|10225.00
|712
|2006.06.26 09:20
|s/l
|284
|0.20
|1.2570
|1.2570
|1.2370
|-0.40
|10224.60
|713
|2006.06.26 09:20
|s/l
|285
|0.20
|1.2570
|1.2570
|0.0000
|-0.40
|10224.20
|714
|2006.06.29 20:48
|buy
|286
|0.20
|1.2657
|1.2557
|1.2707
|715
|2006.06.29 20:48
|buy
|287
|0.20
|1.2657
|1.2557
|1.2757
|716
|2006.06.29 20:48
|buy
|288
|0.20
|1.2657
|1.2557
|1.2807
|717
|2006.06.29 20:48
|buy
|289
|0.20
|1.2657
|1.2557
|1.2857
|718
|2006.06.29 20:48
|buy
|290
|0.20
|1.2657
|1.2557
|0.0000
|719
|2006.06.30 03:35
|t/p
|286
|0.20
|1.2707
|1.2557
|1.2707
|100.20
|10324.40
|720
|2006.06.30 03:35
|modify
|287
|0.20
|1.2657
|1.2657
|1.2757
|721
|2006.06.30 03:35
|modify
|288
|0.20
|1.2657
|1.2657
|1.2807
|722
|2006.06.30 03:35
|modify
|289
|0.20
|1.2657
|1.2657
|1.2857
|723
|2006.06.30 03:35
|modify
|290
|0.20
|1.2657
|1.2657
|0.0000
|724
|2006.06.30 14:42
|t/p
|287
|0.20
|1.2757
|1.2657
|1.2757
|200.20
|10524.60
|725
|2006.07.03 16:14
|t/p
|288
|0.20
|1.2807
|1.2657
|1.2807
|300.40
|10825.00
|726
|2006.07.07 14:30
|t/p
|289
|0.20
|1.2857
|1.2657
|1.2857
|401.60
|11226.60
|727
|2006.07.12 00:00
|close
|290
|0.20
|1.2767
|1.2657
|0.0000
|222.20
|11448.80
|728
|2006.07.12 00:00
|sell
|291
|0.20
|1.2767
|1.2867
|1.2717
|729
|2006.07.12 00:00
|sell
|292
|0.20
|1.2767
|1.2867
|1.2667
|730
|2006.07.12 00:00
|sell
|293
|0.20
|1.2767
|1.2867
|1.2617
|731
|2006.07.12 00:00
|sell
|294
|0.20
|1.2767
|1.2867
|1.2567
|732
|2006.07.12 00:00
|sell
|295
|0.20
|1.2767
|1.2867
|0.0000
|733
|2006.07.12 13:27
|t/p
|291
|0.20
|1.2717
|1.2867
|1.2717
|100.00
|11548.80
|734
|2006.07.12 13:27
|modify
|292
|0.20
|1.2767
|1.2767
|1.2667
|735
|2006.07.12 13:27
|modify
|293
|0.20
|1.2767
|1.2767
|1.2617
|736
|2006.07.12 13:27
|modify
|294
|0.20
|1.2767
|1.2767
|1.2567
|737
|2006.07.12 13:27
|modify
|295
|0.20
|1.2767
|1.2767
|0.0000
|738
|2006.07.13 17:19
|t/p
|292
|0.20
|1.2667
|1.2767
|1.2667
|198.80
|11747.60
|739
|2006.07.17 10:00
|t/p
|293
|0.20
|1.2617
|1.2767
|1.2617
|298.00
|12045.60
|740
|2006.07.17 10:38
|t/p
|294
|0.20
|1.2567
|1.2767
|1.2567
|398.00
|12443.60
|741
|2006.07.24 00:00
|close
|295
|0.20
|1.2704
|1.2767
|0.0000
|121.20
|12564.80
|742
|2006.07.24 00:00
|buy
|296
|0.20
|1.2704
|1.2604
|1.2754
|743
|2006.07.24 00:00
|buy
|297
|0.20
|1.2704
|1.2604
|1.2804
|744
|2006.07.24 00:00
|buy
|298
|0.20
|1.2704
|1.2604
|1.2854
|745
|2006.07.24 00:00
|buy
|299
|0.20
|1.2704
|1.2604
|1.2904
|746
|2006.07.24 00:00
|buy
|300
|0.20
|1.2704
|1.2604
|0.0000
|747
|2006.07.25 17:11
|s/l
|296
|0.20
|1.2604
|1.2604
|1.2754
|-199.80
|12365.00
|748
|2006.07.25 17:11
|s/l
|297
|0.20
|1.2604
|1.2604
|1.2804
|-199.80
|12165.20
|749
|2006.07.25 17:11
|s/l
|298
|0.20
|1.2604
|1.2604
|1.2854
|-199.80
|11965.40
|750
|2006.07.25 17:11
|s/l
|299
|0.20
|1.2604
|1.2604
|1.2904
|-199.80
|11765.60
|751
|2006.07.25 17:11
|s/l
|300
|0.20
|1.2604
|1.2604
|0.0000
|-199.80
|11565.80
|752
|2006.08.11 00:01
|sell
|301
|0.20
|1.2794
|1.2894
|1.2744
|753
|2006.08.11 00:01
|sell
|302
|0.20
|1.2794
|1.2894
|1.2694
|754
|2006.08.11 00:01
|sell
|303
|0.20
|1.2794
|1.2894
|1.2644
|755
|2006.08.11 00:01
|sell
|304
|0.20
|1.2794
|1.2894
|1.2594
|756
|2006.08.11 00:01
|sell
|305
|0.20
|1.2794
|1.2894
|0.0000
|757
|2006.08.11 08:33
|t/p
|301
|0.20
|1.2744
|1.2894
|1.2744
|100.00
|11665.80
|758
|2006.08.11 08:33
|modify
|302
|0.20
|1.2794
|1.2794
|1.2694
|759
|2006.08.11 08:33
|modify
|303
|0.20
|1.2794
|1.2794
|1.2644
|760
|2006.08.11 08:33
|modify
|304
|0.20
|1.2794
|1.2794
|1.2594
|761
|2006.08.11 08:33
|modify
|305
|0.20
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|762
|2006.08.11 09:51
|s/l
|302
|0.20
|1.2794
|1.2794
|1.2694
|0.00
|11665.80
|763
|2006.08.11 09:51
|s/l
|303
|0.20
|1.2794
|1.2794
|1.2644
|0.00
|11665.80
|764
|2006.08.11 09:51
|s/l
|304
|0.20
|1.2794
|1.2794
|1.2594
|0.00
|11665.80
|765
|2006.08.11 09:51
|s/l
|305
|0.20
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|0.00
|11665.80
|766
|2006.08.18 00:00
|buy
|306
|0.20
|1.2827
|1.2727
|1.2877
|767
|2006.08.18 00:00
|buy
|307
|0.20
|1.2827
|1.2727
|1.2927
|768
|2006.08.18 00:00
|buy
|308
|0.20
|1.2827
|1.2727
|1.2977
|769
|2006.08.18 00:00
|buy
|309
|0.20
|1.2827
|1.2727
|1.3027
|770
|2006.08.18 00:00
|buy
|310
|0.20
|1.2827
|1.2727
|0.0000
|771
|2006.08.21 03:51
|t/p
|306
|0.20
|1.2877
|1.2727
|1.2877
|100.20
|11766.00
|772
|2006.08.21 03:51
|modify
|307
|0.20
|1.2827
|1.2827
|1.2927
|773
|2006.08.21 03:51
|modify
|308
|0.20
|1.2827
|1.2827
|1.2977
|774
|2006.08.21 03:51
|modify
|309
|0.20
|1.2827
|1.2827
|1.3027
|775
|2006.08.21 03:51
|modify
|310
|0.20
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|776
|2006.08.21 15:59
|t/p
|307
|0.20
|1.2927
|1.2827
|1.2927
|200.20
|11966.20
|777
|2006.08.22 13:51
|s/l
|308
|0.20
|1.2827
|1.2827
|1.2977
|0.40
|11966.60
|778
|2006.08.22 13:51
|s/l
|309
|0.20
|1.2827
|1.2827
|1.3027
|0.40
|11967.00
|779
|2006.08.22 13:51
|s/l
|310
|0.20
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|0.40
|11967.40
|780
|2006.08.24 02:49
|sell
|311
|0.20
|1.2775
|1.2875
|1.2725
|781
|2006.08.24 02:49
|sell
|312
|0.20
|1.2775
|1.2875
|1.2675
|782
|2006.08.24 02:49
|sell
|313
|0.20
|1.2775
|1.2875
|1.2625
|783
|2006.08.24 02:49
|sell
|314
|0.20
|1.2775
|1.2875
|1.2575
|784
|2006.08.24 02:49
|sell
|315
|0.20
|1.2775
|1.2875
|0.0000
|785
|2006.08.31 14:36
|s/l
|311
|0.20
|1.2875
|1.2875
|1.2725
|-202.80
|11764.60
|786
|2006.08.31 14:36
|s/l
|312
|0.20
|1.2875
|1.2875
|1.2675
|-202.80
|11561.80
|787
|2006.08.31 14:36
|s/l
|313
|0.20
|1.2875
|1.2875
|1.2625
|-202.80
|11359.00
|788
|2006.08.31 14:36
|s/l
|314
|0.20
|1.2875
|1.2875
|1.2575
|-202.80
|11156.20
|789
|2006.08.31 14:36
|s/l
|315
|0.20
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-202.80
|10953.40
|790
|2006.09.01 00:00
|buy
|316
|0.20
|1.2807
|1.2707
|1.2857
|791
|2006.09.01 00:00
|buy
|317
|0.20
|1.2807
|1.2707
|1.2907
|792
|2006.09.01 00:00
|buy
|318
|0.20
|1.2807
|1.2707
|1.2957
|793
|2006.09.01 00:00
|buy
|319
|0.20
|1.2807
|1.2707
|1.3007
|794
|2006.09.01 00:00
|buy
|320
|0.20
|1.2807
|1.2707
|0.0000
|795
|2006.09.04 03:11
|t/p
|316
|0.20
|1.2857
|1.2707
|1.2857
|100.20
|11053.60
|796
|2006.09.04 03:11
|modify
|317
|0.20
|1.2807
|1.2807
|1.2907
|797
|2006.09.04 03:11
|modify
|318
|0.20
|1.2807
|1.2807
|1.2957
|798
|2006.09.04 03:11
|modify
|319
|0.20
|1.2807
|1.2807
|1.3007
|799
|2006.09.04 03:11
|modify
|320
|0.20
|1.2807
|1.2807
|0.0000
|800
|2006.09.05 14:00
|s/l
|317
|0.20
|1.2807
|1.2807
|1.2907
|0.40
|11054.00
|801
|2006.09.05 14:00
|s/l
|318
|0.20
|1.2807
|1.2807
|1.2957
|0.40
|11054.40
|802
|2006.09.05 14:00
|s/l
|319
|0.20
|1.2807
|1.2807
|1.3007
|0.40
|11054.80
|803
|2006.09.05 14:00
|s/l
|320
|0.20
|1.2807
|1.2807
|0.0000
|0.40
|11055.20
|804
|2006.09.29 00:00
|sell
|321
|0.20
|1.2694
|1.2794
|1.2644
|805
|2006.09.29 00:00
|sell
|322
|0.20
|1.2694
|1.2794
|1.2594
|806
|2006.09.29 00:00
|sell
|323
|0.20
|1.2694
|1.2794
|1.2544
|807
|2006.09.29 00:00
|sell
|324
|0.20
|1.2694
|1.2794
|1.2494
|808
|2006.09.29 00:00
|sell
|325
|0.20
|1.2694
|1.2794
|0.0000
|809
|2006.09.29 14:41
|t/p
|321
|0.20
|1.2644
|1.2794
|1.2644
|100.00
|11155.20
|810
|2006.09.29 14:41
|modify
|322
|0.20
|1.2694
|1.2694
|1.2594
|811
|2006.09.29 14:41
|modify
|323
|0.20
|1.2694
|1.2694
|1.2544
|812
|2006.09.29 14:41
|modify
|324
|0.20
|1.2694
|1.2694
|1.2494
|813
|2006.09.29 14:41
|modify
|325
|0.20
|1.2694
|1.2694
|0.0000
|814
|2006.09.29 17:24
|s/l
|322
|0.20
|1.2694
|1.2694
|1.2594
|0.00
|11155.20
|815
|2006.09.29 17:24
|s/l
|323
|0.20
|1.2694
|1.2694
|1.2544
|0.00
|11155.20
|816
|2006.09.29 17:24
|s/l
|324
|0.20
|1.2694
|1.2694
|1.2494
|0.00
|11155.20
|817
|2006.09.29 17:24
|s/l
|325
|0.20
|1.2694
|1.2694
|0.0000
|0.00
|11155.20
|818
|2006.10.04 00:00
|buy
|326
|0.20
|1.2731
|1.2631
|1.2781
|819
|2006.10.04 00:00
|buy
|327
|0.20
|1.2731
|1.2631
|1.2831
|820
|2006.10.04 00:00
|buy
|328
|0.20
|1.2731
|1.2631
|1.2881
|821
|2006.10.04 00:00
|buy
|329
|0.20
|1.2731
|1.2631
|1.2931
|822
|2006.10.04 00:00
|buy
|330
|0.20
|1.2731
|1.2631
|0.0000
|823
|2006.10.06 14:35
|s/l
|326
|0.20
|1.2631
|1.2631
|1.2781
|-199.20
|10956.00
|824
|2006.10.06 14:35
|s/l
|327
|0.20
|1.2631
|1.2631
|1.2831
|-199.20
|10756.80
|825
|2006.10.06 14:35
|s/l
|328
|0.20
|1.2631
|1.2631
|1.2881
|-199.20
|10557.60
|826
|2006.10.06 14:35
|s/l
|329
|0.20
|1.2631
|1.2631
|1.2931
|-199.20
|10358.40
|827
|2006.10.06 14:35
|s/l
|330
|0.20
|1.2631
|1.2631
|0.0000
|-199.20
|10159.20
|828
|2006.10.09 00:00
|sell
|331
|0.20
|1.2589
|1.2689
|1.2539
|829
|2006.10.09 00:00
|sell
|332
|0.20
|1.2589
|1.2689
|1.2489
|830
|2006.10.09 00:00
|sell
|333
|0.20
|1.2589
|1.2689
|1.2439
|831
|2006.10.09 00:00
|sell
|334
|0.20
|1.2589
|1.2689
|1.2389
|832
|2006.10.09 00:00
|sell
|335
|0.20
|1.2589
|1.2689
|0.0000
|833
|2006.10.10 13:18
|modify
|332
|0.20
|1.2589
|1.2589
|1.2489
|834
|2006.10.10 13:18
|modify
|333
|0.20
|1.2589
|1.2589
|1.2439
|835
|2006.10.10 13:18
|modify
|334
|0.20
|1.2589
|1.2589
|1.2389
|836
|2006.10.10 13:18
|modify
|335
|0.20
|1.2589
|1.2589
|0.0000
|837
|2006.10.10 13:18
|t/p
|331
|0.20
|1.2539
|1.2689
|1.2539
|99.60
|10258.80
|838
|2006.10.13 16:40
|t/p
|332
|0.20
|1.2489
|1.2589
|1.2489
|197.60
|10456.40
|839
|2006.10.18 00:02
|close
|333
|0.20
|1.2541
|1.2589
|1.2439
|92.40
|10548.80
|840
|2006.10.18 00:02
|close
|334
|0.20
|1.2541
|1.2589
|1.2389
|92.40
|10641.20
|841
|2006.10.18 00:02
|close
|335
|0.20
|1.2541
|1.2589
|0.0000
|92.40
|10733.60
|842
|2006.10.18 00:02
|buy
|336
|0.20
|1.2541
|1.2441
|1.2591
|843
|2006.10.18 00:02
|buy
|337
|0.20
|1.2541
|1.2441
|1.2641
|844
|2006.10.18 00:02
|buy
|338
|0.20
|1.2541
|1.2441
|1.2691
|845
|2006.10.18 00:02
|buy
|339
|0.20
|1.2541
|1.2441
|1.2741
|846
|2006.10.18 00:02
|buy
|340
|0.20
|1.2541
|1.2441
|0.0000
|847
|2006.10.19 15:47
|t/p
|336
|0.20
|1.2591
|1.2441
|1.2591
|100.60
|10834.20
|848
|2006.10.19 15:47
|modify
|337
|0.20
|1.2541
|1.2541
|1.2641
|849
|2006.10.19 15:47
|modify
|338
|0.20
|1.2541
|1.2541
|1.2691
|850
|2006.10.19 15:47
|modify
|339
|0.20
|1.2541
|1.2541
|1.2741
|851
|2006.10.19 15:47
|modify
|340
|0.20
|1.2541
|1.2541
|0.0000
|852
|2006.10.23 14:49
|s/l
|337
|0.20
|1.2541
|1.2541
|1.2641
|1.00
|10835.20
|853
|2006.10.23 14:49
|s/l
|338
|0.20
|1.2541
|1.2541
|1.2691
|1.00
|10836.20
|854
|2006.10.23 14:49
|s/l
|339
|0.20
|1.2541
|1.2541
|1.2741
|1.00
|10837.20
|855
|2006.10.23 14:49
|s/l
|340
|0.20
|1.2541
|1.2541
|0.0000
|1.00
|10838.20
|856
|2006.11.17 00:00
|sell
|341
|0.20
|1.2796
|1.2896
|1.2746
|857
|2006.11.17 00:00
|sell
|342
|0.20
|1.2796
|1.2896
|1.2696
|858
|2006.11.17 00:00
|sell
|343
|0.20
|1.2796
|1.2896
|1.2646
|859
|2006.11.17 00:00
|sell
|344
|0.20
|1.2796
|1.2896
|1.2596
|860
|2006.11.17 00:00
|sell
|345
|0.20
|1.2796
|1.2896
|0.0000
|861
|2006.11.22 14:22
|s/l
|341
|0.20
|1.2896
|1.2896
|1.2746
|-201.20
|10637.00
|862
|2006.11.22 14:22
|s/l
|342
|0.20
|1.2896
|1.2896
|1.2696
|-201.20
|10435.80
|863
|2006.11.22 14:22
|s/l
|343
|0.20
|1.2896
|1.2896
|1.2646
|-201.20
|10234.60
|864
|2006.11.22 14:22
|s/l
|344
|0.20
|1.2896
|1.2896
|1.2596
|-201.20
|10033.40
|865
|2006.11.22 14:22
|s/l
|345
|0.20
|1.2896
|1.2896
|0.0000
|-201.20
|9832.20
|866
|2006.11.22 14:30
|buy
|346
|0.20
|1.2913
|1.2813
|1.2963
|867
|2006.11.22 14:30
|buy
|347
|0.20
|1.2913
|1.2813
|1.3013
|868
|2006.11.22 14:30
|buy
|348
|0.20
|1.2913
|1.2813
|1.3063
|869
|2006.11.22 14:30
|buy
|349
|0.20
|1.2913
|1.2813
|1.3113
|870
|2006.11.22 14:30
|buy
|350
|0.20
|1.2913
|1.2813
|0.0000
|871
|2006.11.23 10:09
|t/p
|346
|0.20
|1.2963
|1.2813
|1.2963
|100.60
|9932.80
|872
|2006.11.23 10:09
|modify
|347
|0.20
|1.2913
|1.2913
|1.3013
|873
|2006.11.23 10:09
|modify
|348
|0.20
|1.2913
|1.2913
|1.3063
|874
|2006.11.23 10:09
|modify
|349
|0.20
|1.2913
|1.2913
|1.3113
|875
|2006.11.23 10:09
|modify
|350
|0.20
|1.2913
|1.2913
|0.0000
|876
|2006.11.24 09:31
|t/p
|347
|0.20
|1.3013
|1.2913
|1.3013
|200.80
|10133.60
|877
|2006.11.24 09:34
|t/p
|348
|0.20
|1.3063
|1.2913
|1.3063
|300.80
|10434.40
|878
|2006.11.27 00:00
|t/p
|349
|0.20
|1.3113
|1.2913
|1.3113
|401.00
|10835.40
|879
|2006.12.08 00:00
|close
|350
|0.20
|1.3282
|1.2913
|0.0000
|741.60
|11577.00
|880
|2006.12.08 00:00
|sell
|351
|0.20
|1.3282
|1.3382
|1.3232
|881
|2006.12.08 00:00
|sell
|352
|0.20
|1.3282
|1.3382
|1.3182
|882
|2006.12.08 00:00
|sell
|353
|0.20
|1.3282
|1.3382
|1.3132
|883
|2006.12.08 00:00
|sell
|354
|0.20
|1.3282
|1.3382
|1.3082
|884
|2006.12.08 00:00
|sell
|355
|0.20
|1.3282
|1.3382
|0.0000
|885
|2006.12.08 17:54
|t/p
|351
|0.20
|1.3232
|1.3382
|1.3232
|100.00
|11677.00
|886
|2006.12.08 17:54
|modify
|352
|0.20
|1.3282
|1.3282
|1.3182
|887
|2006.12.08 17:54
|modify
|353
|0.20
|1.3282
|1.3282
|1.3132
|888
|2006.12.08 17:54
|modify
|354
|0.20
|1.3282
|1.3282
|1.3082
|889
|2006.12.08 17:54
|modify
|355
|0.20
|1.3282
|1.3282
|0.0000
|890
|2006.12.11 01:00
|t/p
|352
|0.20
|1.3182
|1.3282
|1.3182
|199.60
|11876.60
|891
|2006.12.11 03:19
|t/p
|353
|0.20
|1.3132
|1.3282
|1.3132
|299.60
|12176.20
|892
|2006.12.12 20:32
|s/l
|354
|0.20
|1.3282
|1.3282
|1.3082
|-0.80
|12175.40
|893
|2006.12.12 20:32
|s/l
|355
|0.20
|1.3282
|1.3282
|0.0000
|-0.80
|12174.60
|894
|2007.01.03 00:00
|buy
|356
|0.20
|1.3281
|1.3181
|1.3331
|895
|2007.01.03 00:00
|buy
|357
|0.20
|1.3281
|1.3181
|1.3381
|896
|2007.01.03 00:00
|buy
|358
|0.20
|1.3281
|1.3181
|1.3431
|897
|2007.01.03 00:00
|buy
|359
|0.20
|1.3281
|1.3181
|1.3481
|898
|2007.01.03 00:00
|buy
|360
|0.20
|1.3281
|1.3181
|0.0000
|899
|2007.01.03 16:08
|s/l
|356
|0.20
|1.3181
|1.3181
|1.3331
|-200.00
|11974.60
|900
|2007.01.03 16:08
|s/l
|357
|0.20
|1.3181
|1.3181
|1.3381
|-200.00
|11774.60
|901
|2007.01.03 16:08
|s/l
|358
|0.20
|1.3181
|1.3181
|1.3431
|-200.00
|11574.60
|902
|2007.01.03 16:08
|s/l
|359
|0.20
|1.3181
|1.3181
|1.3481
|-200.00
|11374.60
|903
|2007.01.03 16:08
|s/l
|360
|0.20
|1.3181
|1.3181
|0.0000
|-200.00
|11174.60
|904
|2007.01.04 10:31
|sell
|361
|0.20
|1.3106
|1.3206
|1.3056
|905
|2007.01.04 10:31
|sell
|362
|0.20
|1.3106
|1.3206
|1.3006
|906
|2007.01.04 10:31
|sell
|363
|0.20
|1.3106
|1.3206
|1.2956
|907
|2007.01.04 10:31
|sell
|364
|0.20
|1.3106
|1.3206
|1.2906
|908
|2007.01.04 10:31
|sell
|365
|0.20
|1.3106
|1.3206
|0.0000
|909
|2007.01.05 14:29
|t/p
|361
|0.20
|1.3056
|1.3206
|1.3056
|99.60
|11274.20
|910
|2007.01.05 14:29
|modify
|362
|0.20
|1.3106
|1.3106
|1.3006
|911
|2007.01.05 14:29
|modify
|363
|0.20
|1.3106
|1.3106
|1.2956
|912
|2007.01.05 14:29
|modify
|364
|0.20
|1.3106
|1.3106
|1.2906
|913
|2007.01.05 14:29
|modify
|365
|0.20
|1.3106
|1.3106
|0.0000
|914
|2007.01.05 14:32
|t/p
|362
|0.20
|1.3006
|1.3106
|1.3006
|199.60
|11473.80
|915
|2007.01.10 03:14
|t/p
|363
|0.20
|1.2956
|1.3106
|1.2956
|298.40
|11772.20
|916
|2007.01.11 16:05
|t/p
|364
|0.20
|1.2906
|1.3106
|1.2906
|397.20
|12169.40
|917
|2007.01.19 00:03
|close
|365
|0.20
|1.2960
|1.3106
|0.0000
|286.00
|12455.40
|918
|2007.01.19 00:03
|buy
|366
|0.20
|1.2960
|1.2860
|1.3010
|919
|2007.01.19 00:03
|buy
|367
|0.20
|1.2960
|1.2860
|1.3060
|920
|2007.01.19 00:03
|buy
|368
|0.20
|1.2960
|1.2860
|1.3110
|921
|2007.01.19 00:03
|buy
|369
|0.20
|1.2960
|1.2860
|1.3160
|922
|2007.01.19 00:03
|buy
|370
|0.20
|1.2960
|1.2860
|0.0000
|923
|2007.01.23 11:09
|t/p
|366
|0.20
|1.3010
|1.2860
|1.3010
|100.40
|12555.80
|924
|2007.01.23 11:09
|modify
|367
|0.20
|1.2960
|1.2960
|1.3060
|925
|2007.01.23 11:09
|modify
|368
|0.20
|1.2960
|1.2960
|1.3110
|926
|2007.01.23 11:09
|modify
|369
|0.20
|1.2960
|1.2960
|1.3160
|927
|2007.01.23 11:09
|modify
|370
|0.20
|1.2960
|1.2960
|0.0000
|928
|2007.01.24 16:18
|s/l
|367
|0.20
|1.2960
|1.2960
|1.3060
|0.60
|12556.40
|929
|2007.01.24 16:18
|s/l
|368
|0.20
|1.2960
|1.2960
|1.3110
|0.60
|12557.00
|930
|2007.01.24 16:18
|s/l
|369
|0.20
|1.2960
|1.2960
|1.3160
|0.60
|12557.60
|931
|2007.01.24 16:18
|s/l
|370
|0.20
|1.2960
|1.2960
|0.0000
|0.60
|12558.20
|932
|2007.03.05 02:27
|sell
|371
|0.20
|1.3154
|1.3254
|1.3104
|933
|2007.03.05 02:27
|sell
|372
|0.20
|1.3154
|1.3254
|1.3054
|934
|2007.03.05 02:27
|sell
|373
|0.20
|1.3154
|1.3254
|1.3004
|935
|2007.03.05 02:27
|sell
|374
|0.20
|1.3154
|1.3254
|1.2954
|936
|2007.03.05 02:27
|sell
|375
|0.20
|1.3154
|1.3254
|0.0000
|937
|2007.03.05 12:33
|t/p
|371
|0.20
|1.3104
|1.3254
|1.3104
|100.00
|12658.20
|938
|2007.03.05 12:33
|modify
|372
|0.20
|1.3154
|1.3154
|1.3054
|939
|2007.03.05 12:33
|modify
|373
|0.20
|1.3154
|1.3154
|1.3004
|940
|2007.03.05 12:33
|modify
|374
|0.20
|1.3154
|1.3154
|1.2954
|941
|2007.03.05 12:33
|modify
|375
|0.20
|1.3154
|1.3154
|0.0000
|942
|2007.03.07 16:33
|s/l
|372
|0.20
|1.3154
|1.3154
|1.3054
|-0.80
|12657.40
|943
|2007.03.07 16:33
|s/l
|373
|0.20
|1.3154
|1.3154
|1.3004
|-0.80
|12656.60
|944
|2007.03.07 16:33
|s/l
|374
|0.20
|1.3154
|1.3154
|1.2954
|-0.80
|12655.80
|945
|2007.03.07 16:33
|s/l
|375
|0.20
|1.3154
|1.3154
|0.0000
|-0.80
|12655.00
|946
|2007.03.14 00:00
|buy
|376
|0.20
|1.3196
|1.3096
|1.3246
|947
|2007.03.14 00:00
|buy
|377
|0.20
|1.3196
|1.3096
|1.3296
|948
|2007.03.14 00:00
|buy
|378
|0.20
|1.3196
|1.3096
|1.3346
|949
|2007.03.14 00:00
|buy
|379
|0.20
|1.3196
|1.3096
|1.3396
|950
|2007.03.14 00:00
|buy
|380
|0.20
|1.3196
|1.3096
|0.0000
|951
|2007.03.15 16:17
|t/p
|376
|0.20
|1.3246
|1.3096
|1.3246
|100.60
|12755.60
|952
|2007.03.15 16:17
|modify
|377
|0.20
|1.3196
|1.3196
|1.3296
|953
|2007.03.15 16:17
|modify
|378
|0.20
|1.3196
|1.3196
|1.3346
|954
|2007.03.15 16:17
|modify
|379
|0.20
|1.3196
|1.3196
|1.3396
|955
|2007.03.15 16:17
|modify
|380
|0.20
|1.3196
|1.3196
|0.0000
|956
|2007.03.16 02:12
|t/p
|377
|0.20
|1.3296
|1.3196
|1.3296
|200.80
|12956.40
|957
|2007.03.21 19:21
|t/p
|378
|0.20
|1.3346
|1.3196
|1.3346
|301.40
|13257.80
|958
|2007.03.22 00:42
|t/p
|379
|0.20
|1.3396
|1.3196
|1.3396
|402.00
|13659.80
|959
|2007.03.26 00:00
|close
|380
|0.20
|1.3286
|1.3196
|0.0000
|182.40
|13842.20
|960
|2007.03.26 00:00
|sell
|381
|0.20
|1.3286
|1.3386
|1.3236
|961
|2007.03.26 00:00
|sell
|382
|0.20
|1.3286
|1.3386
|1.3186
|962
|2007.03.26 00:00
|sell
|383
|0.20
|1.3286
|1.3386
|1.3136
|963
|2007.03.26 00:00
|sell
|384
|0.20
|1.3286
|1.3386
|1.3086
|964
|2007.03.26 00:00
|sell
|385
|0.20
|1.3286
|1.3386
|0.0000
|965
|2007.03.30 17:28
|s/l
|381
|0.20
|1.3386
|1.3386
|1.3236
|-202.40
|13639.80
|966
|2007.03.30 17:28
|s/l
|382
|0.20
|1.3386
|1.3386
|1.3186
|-202.40
|13437.40
|967
|2007.03.30 17:28
|s/l
|383
|0.20
|1.3386
|1.3386
|1.3136
|-202.40
|13235.00
|968
|2007.03.30 17:28
|s/l
|384
|0.20
|1.3386
|1.3386
|1.3086
|-202.40
|13032.60
|969
|2007.03.30 17:28
|s/l
|385
|0.20
|1.3386
|1.3386
|0.0000
|-202.40
|12830.20
|970
|2007.04.06 00:00
|buy
|386
|0.20
|1.3433
|1.3333
|1.3483
|971
|2007.04.06 00:00
|buy
|387
|0.20
|1.3433
|1.3333
|1.3533
|972
|2007.04.06 00:00
|buy
|388
|0.20
|1.3433
|1.3333
|1.3583
|973
|2007.04.06 00:00
|buy
|389
|0.20
|1.3433
|1.3333
|1.3633
|974
|2007.04.06 00:00
|buy
|390
|0.20
|1.3433
|1.3333
|0.0000
|975
|2007.04.12 16:17
|t/p
|386
|0.20
|1.3483
|1.3333
|1.3483
|101.20
|12931.40
|976
|2007.04.12 16:17
|modify
|387
|0.20
|1.3433
|1.3433
|1.3533
|977
|2007.04.12 16:17
|modify
|388
|0.20
|1.3433
|1.3433
|1.3583
|978
|2007.04.12 16:17
|modify
|389
|0.20
|1.3433
|1.3433
|1.3633
|979
|2007.04.12 16:17
|modify
|390
|0.20
|1.3433
|1.3433
|0.0000
|980
|2007.04.12 16:39
|s/l
|50
|0.20
|1.3499
|1.3499
|0.0000
|-332.40
|12599.00
|981
|2007.04.13 11:58
|t/p
|387
|0.20
|1.3533
|1.3433
|1.3533
|201.40
|12800.40
|982
|2007.04.17 14:45
|t/p
|388
|0.20
|1.3583
|1.3433
|1.3583
|301.80
|13102.20
|983
|2007.04.20 08:14
|t/p
|389
|0.20
|1.3633
|1.3433
|1.3633
|402.80
|13505.00
|984
|2007.04.24 00:09
|close
|390
|0.20
|1.3575
|1.3433
|0.0000
|287.20
|13792.20
|985
|2007.04.24 00:09
|sell
|391
|0.20
|1.3575
|1.3675
|1.3525
|986
|2007.04.24 00:09
|sell
|392
|0.20
|1.3575
|1.3675
|1.3475
|987
|2007.04.24 00:09
|sell
|393
|0.20
|1.3575
|1.3675
|1.3425
|988
|2007.04.24 00:09
|sell
|394
|0.20
|1.3575
|1.3675
|1.3375
|989
|2007.04.24 00:09
|sell
|395
|0.20
|1.3575
|1.3675
|0.0000
|990
|2007.04.27 14:31
|s/l
|391
|0.20
|1.3675
|1.3675
|1.3525
|-202.00
|13590.20
|991
|2007.04.27 14:31
|s/l
|392
|0.20
|1.3675
|1.3675
|1.3475
|-202.00
|13388.20
|992
|2007.04.27 14:31
|s/l
|393
|0.20
|1.3675
|1.3675
|1.3425
|-202.00
|13186.20
|993
|2007.04.27 14:31
|s/l
|394
|0.20
|1.3675
|1.3675
|1.3375
|-202.00
|12984.20
|994
|2007.04.27 14:31
|s/l
|395
|0.20
|1.3675
|1.3675
|0.0000
|-202.00
|12782.20
|995
|2007.06.11 00:00
|sell
|396
|0.20
|1.3359
|1.3459
|1.3309
|996
|2007.06.11 00:00
|sell
|397
|0.20
|1.3359
|1.3459
|1.3259
|997
|2007.06.11 00:00
|sell
|398
|0.20
|1.3359
|1.3459
|1.3209
|998
|2007.06.11 00:00
|sell
|399
|0.20
|1.3359
|1.3459
|1.3159
|999
|2007.06.11 00:00
|sell
|400
|0.20
|1.3359
|1.3459
|0.0000
|1000
|2007.06.12 22:32
|t/p
|396
|0.20
|1.3309
|1.3459
|1.3309
|99.60
|12881.80
|1001
|2007.06.12 22:32
|modify
|397
|0.20
|1.3359
|1.3359
|1.3259
|1002
|2007.06.12 22:32
|modify
|398
|0.20
|1.3359
|1.3359
|1.3209
|1003
|2007.06.12 22:32
|modify
|399
|0.20
|1.3359
|1.3359
|1.3159
|1004
|2007.06.12 22:32
|modify
|400
|0.20
|1.3359
|1.3359
|0.0000
|1005
|2007.06.15 15:19
|s/l
|397
|0.20
|1.3359
|1.3359
|1.3259
|-2.40
|12879.40
|1006
|2007.06.15 15:19
|s/l
|398
|0.20
|1.3359
|1.3359
|1.3209
|-2.40
|12877.00
|1007
|2007.06.15 15:19
|s/l
|399
|0.20
|1.3359
|1.3359
|1.3159
|-2.40
|12874.60
|1008
|2007.06.15 15:19
|s/l
|400
|0.20
|1.3359
|1.3359
|0.0000
|-2.40
|12872.20
|1009
|2007.06.19 00:00
|buy
|401
|0.20
|1.3417
|1.3317
|1.3467
|1010
|2007.06.19 00:00
|buy
|402
|0.20
|1.3417
|1.3317
|1.3517
|1011
|2007.06.19 00:00
|buy
|403
|0.20
|1.3417
|1.3317
|1.3567
|1012
|2007.06.19 00:00
|buy
|404
|0.20
|1.3417
|1.3317
|1.3617
|1013
|2007.06.19 00:00
|buy
|405
|0.20
|1.3417
|1.3317
|0.0000
|1014
|2007.06.22 14:53
|t/p
|401
|0.20
|1.3467
|1.3317
|1.3467
|101.00
|12973.20
|1015
|2007.06.22 14:53
|modify
|402
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3517
|1016
|2007.06.22 14:53
|modify
|403
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3567
|1017
|2007.06.22 14:53
|modify
|404
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3617
|1018
|2007.06.22 14:53
|modify
|405
|0.20
|1.3417
|1.3417
|0.0000
|1019
|2007.06.22 16:48
|s/l
|402
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3517
|1.00
|12974.20
|1020
|2007.06.22 16:48
|s/l
|403
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3567
|1.00
|12975.20
|1021
|2007.06.22 16:48
|s/l
|404
|0.20
|1.3417
|1.3417
|1.3617
|1.00
|12976.20
|1022
|2007.06.22 16:48
|s/l
|405
|0.20
|1.3417
|1.3417
|0.0000
|1.00
|12977.20
|1023
|2007.08.06 00:00
|buy
|406
|0.20
|1.3836
|1.3736
|1.3886
|1024
|2007.08.06 00:00
|buy
|407
|0.20
|1.3836
|1.3736
|1.3936
|1025
|2007.08.06 00:00
|buy
|408
|0.20
|1.3836
|1.3736
|1.3986
|1026
|2007.08.06 00:00
|buy
|409
|0.20
|1.3836
|1.3736
|1.4036
|1027
|2007.08.06 00:00
|buy
|410
|0.20
|1.3836
|1.3736
|0.0000
|1028
|2007.08.07 20:19
|s/l
|406
|0.20
|1.3736
|1.3736
|1.3886
|-199.80
|12777.40
|1029
|2007.08.07 20:19
|s/l
|407
|0.20
|1.3736
|1.3736
|1.3936
|-199.80
|12577.60
|1030
|2007.08.07 20:19
|s/l
|408
|0.20
|1.3736
|1.3736
|1.3986
|-199.80
|12377.80
|1031
|2007.08.07 20:19
|s/l
|409
|0.20
|1.3736
|1.3736
|1.4036
|-199.80
|12178.00
|1032
|2007.08.07 20:19
|s/l
|410
|0.20
|1.3736
|1.3736
|0.0000
|-199.80
|11978.20
|1033
|2007.08.10 00:02
|sell
|411
|0.20
|1.3680
|1.3780
|1.3630
|1034
|2007.08.10 00:02
|sell
|412
|0.20
|1.3680
|1.3780
|1.3580
|1035
|2007.08.10 00:02
|sell
|413
|0.20
|1.3680
|1.3780
|1.3530
|1036
|2007.08.10 00:02
|sell
|414
|0.20
|1.3680
|1.3780
|1.3480
|1037
|2007.08.10 00:02
|sell
|415
|0.20
|1.3680
|1.3780
|0.0000
|1038
|2007.08.13 16:06
|t/p
|411
|0.20
|1.3630
|1.3780
|1.3630
|99.60
|12077.80
|1039
|2007.08.13 16:06
|modify
|412
|0.20
|1.3680
|1.3680
|1.3580
|1040
|2007.08.13 16:06
|modify
|413
|0.20
|1.3680
|1.3680
|1.3530
|1041
|2007.08.13 16:06
|modify
|414
|0.20
|1.3680
|1.3680
|1.3480
|1042
|2007.08.13 16:06
|modify
|415
|0.20
|1.3680
|1.3680
|0.0000
|1043
|2007.08.14 09:50
|t/p
|412
|0.20
|1.3580
|1.3680
|1.3580
|199.20
|12277.00
|1044
|2007.08.15 02:12
|t/p
|413
|0.20
|1.3530
|1.3680
|1.3530
|298.80
|12575.80
|1045
|2007.08.15 08:14
|t/p
|414
|0.20
|1.3480
|1.3680
|1.3480
|398.80
|12974.60
|1046
|2007.08.23 00:00
|close
|415
|0.20
|1.3558
|1.3680
|0.0000
|238.80
|13213.40
|1047
|2007.08.23 00:00
|buy
|416
|0.20
|1.3558
|1.3458
|1.3608
|1048
|2007.08.23 00:00
|buy
|417
|0.20
|1.3558
|1.3458
|1.3658
|1049
|2007.08.23 00:00
|buy
|418
|0.20
|1.3558
|1.3458
|1.3708
|1050
|2007.08.23 00:00
|buy
|419
|0.20
|1.3558
|1.3458
|1.3758
|1051
|2007.08.23 00:00
|buy
|420
|0.20
|1.3558
|1.3458
|0.0000
|1052
|2007.08.24 13:00
|t/p
|416
|0.20
|1.3608
|1.3458
|1.3608
|100.20
|13313.60
|1053
|2007.08.24 13:00
|modify
|417
|0.20
|1.3558
|1.3558
|1.3658
|1054
|2007.08.24 13:00
|modify
|418
|0.20
|1.3558
|1.3558
|1.3708
|1055
|2007.08.24 13:00
|modify
|419
|0.20
|1.3558
|1.3558
|1.3758
|1056
|2007.08.24 13:00
|modify
|420
|0.20
|1.3558
|1.3558
|0.0000
|1057
|2007.08.24 18:27
|t/p
|417
|0.20
|1.3658
|1.3558
|1.3658
|200.20
|13513.80
|1058
|2007.08.31 13:35
|t/p
|418
|0.20
|1.3708
|1.3558
|1.3708
|301.60
|13815.40
|1059
|2007.09.04 14:25
|s/l
|419
|0.20
|1.3558
|1.3558
|1.3758
|2.00
|13817.40
|1060
|2007.09.04 14:25
|s/l
|420
|0.20
|1.3558
|1.3558
|0.0000
|2.00
|13819.40
|1061
|2007.10.03 00:06
|sell
|421
|0.20
|1.4150
|1.4250
|1.4100
|1062
|2007.10.03 00:06
|sell
|422
|0.20
|1.4150
|1.4250
|1.4050
|1063
|2007.10.03 00:06
|sell
|423
|0.20
|1.4150
|1.4250
|1.4000
|1064
|2007.10.03 00:06
|sell
|424
|0.20
|1.4150
|1.4250
|1.3950
|1065
|2007.10.03 00:06
|sell
|425
|0.20
|1.4150
|1.4250
|0.0000
|1066
|2007.10.03 21:39
|t/p
|421
|0.20
|1.4100
|1.4250
|1.4100
|100.00
|13919.40
|1067
|2007.10.03 21:39
|modify
|422
|0.20
|1.4150
|1.4150
|1.4050
|1068
|2007.10.03 21:39
|modify
|423
|0.20
|1.4150
|1.4150
|1.4000
|1069
|2007.10.03 21:39
|modify
|424
|0.20
|1.4150
|1.4150
|1.3950
|1070
|2007.10.03 21:39
|modify
|425
|0.20
|1.4150
|1.4150
|0.0000
|1071
|2007.10.04 16:31
|s/l
|422
|0.20
|1.4150
|1.4150
|1.4050
|-1.20
|13918.20
|1072
|2007.10.04 16:31
|s/l
|423
|0.20
|1.4150
|1.4150
|1.4000
|-1.20
|13917.00
|1073
|2007.10.04 16:31
|s/l
|424
|0.20
|1.4150
|1.4150
|1.3950
|-1.20
|13915.80
|1074
|2007.10.04 16:31
|s/l
|425
|0.20
|1.4150
|1.4150
|0.0000
|-1.20
|13914.60
|1075
|2007.10.15 10:01
|buy
|426
|0.20
|1.4225
|1.4125
|1.4275
|1076
|2007.10.15 10:01
|buy
|427
|0.20
|1.4225
|1.4125
|1.4325
|1077
|2007.10.15 10:01
|buy
|428
|0.20
|1.4225
|1.4125
|1.4375
|1078
|2007.10.15 10:01
|buy
|429
|0.20
|1.4225
|1.4125
|1.4425
|1079
|2007.10.15 10:01
|buy
|430
|0.20
|1.4225
|1.4125
|0.0000
|1080
|2007.10.18 14:03
|t/p
|426
|0.20
|1.4275
|1.4125
|1.4275
|101.00
|14015.60
|1081
|2007.10.18 14:03
|modify
|427
|0.20
|1.4225
|1.4225
|1.4325
|1082
|2007.10.18 14:03
|modify
|428
|0.20
|1.4225
|1.4225
|1.4375
|1083
|2007.10.18 14:03
|modify
|429
|0.20
|1.4225
|1.4225
|1.4425
|1084
|2007.10.18 14:03
|modify
|430
|0.20
|1.4225
|1.4225
|0.0000
|1085
|2007.10.22 00:01
|t/p
|427
|0.20
|1.4325
|1.4225
|1.4325
|201.40
|14217.00
|1086
|2007.10.22 12:35
|s/l
|428
|0.20
|1.4225
|1.4225
|1.4375
|1.40
|14218.40
|1087
|2007.10.22 12:35
|s/l
|429
|0.20
|1.4225
|1.4225
|1.4425
|1.40
|14219.80
|1088
|2007.10.22 12:35
|s/l
|430
|0.20
|1.4225
|1.4225
|0.0000
|1.40
|14221.20
|1089
|2007.10.29 00:01
|buy
|431
|0.20
|1.4413
|1.4313
|1.4463
|1090
|2007.10.29 00:01
|buy
|432
|0.20
|1.4413
|1.4313
|1.4513
|1091
|2007.10.29 00:01
|buy
|433
|0.20
|1.4413
|1.4313
|1.4563
|1092
|2007.10.29 00:01
|buy
|434
|0.20
|1.4413
|1.4313
|1.4613
|1093
|2007.10.29 00:01
|buy
|435
|0.20
|1.4413
|1.4313
|0.0000
|1094
|2007.10.31 08:20
|t/p
|431
|0.20
|1.4463
|1.4313
|1.4463
|100.40
|14321.60
|1095
|2007.10.31 08:20
|modify
|432
|0.20
|1.4413
|1.4413
|1.4513
|1096
|2007.10.31 08:20
|modify
|433
|0.20
|1.4413
|1.4413
|1.4563
|1097
|2007.10.31 08:20
|modify
|434
|0.20
|1.4413
|1.4413
|1.4613
|1098
|2007.10.31 08:20
|modify
|435
|0.20
|1.4413
|1.4413
|0.0000
|1099
|2007.11.01 12:11
|s/l
|432
|0.20
|1.4413
|1.4413
|1.4513
|1.00
|14322.60
|1100
|2007.11.01 12:11
|s/l
|433
|0.20
|1.4413
|1.4413
|1.4563
|1.00
|14323.60
|1101
|2007.11.01 12:11
|s/l
|434
|0.20
|1.4413
|1.4413
|1.4613
|1.00
|14324.60
|1102
|2007.11.01 12:11
|s/l
|435
|0.20
|1.4413
|1.4413
|0.0000
|1.00
|14325.60
|1103
|2007.11.14 00:02
|sell
|436
|0.20
|1.4618
|1.4718
|1.4568
|1104
|2007.11.14 00:02
|sell
|437
|0.20
|1.4618
|1.4718
|1.4518
|1105
|2007.11.14 00:02
|sell
|438
|0.20
|1.4618
|1.4718
|1.4468
|1106
|2007.11.14 00:02
|sell
|439
|0.20
|1.4618
|1.4718
|1.4418
|1107
|2007.11.14 00:02
|sell
|440
|0.20
|1.4618
|1.4718
|0.0000
|1108
|2007.11.14 15:13
|s/l
|436
|0.20
|1.4718
|1.4718
|1.4568
|-200.00
|14125.60
|1109
|2007.11.14 15:13
|s/l
|437
|0.20
|1.4718
|1.4718
|1.4518
|-200.00
|13925.60
|1110
|2007.11.14 15:13
|s/l
|438
|0.20
|1.4718
|1.4718
|1.4468
|-200.00
|13725.60
|1111
|2007.11.14 15:13
|s/l
|439
|0.20
|1.4718
|1.4718
|1.4418
|-200.00
|13525.60
|1112
|2007.11.14 15:13
|s/l
|440
|0.20
|1.4718
|1.4718
|0.0000
|-200.00
|13325.60
|1113
|2007.11.14 15:13
|sell
|441
|0.20
|1.4718
|1.4818
|1.4668
|1114
|2007.11.14 15:13
|sell
|442
|0.20
|1.4718
|1.4818
|1.4618
|1115
|2007.11.14 15:13
|sell
|443
|0.20
|1.4718
|1.4818
|1.4568
|1116
|2007.11.14 15:13
|sell
|444
|0.20
|1.4718
|1.4818
|1.4518
|1117
|2007.11.14 15:13
|sell
|445
|0.20
|1.4718
|1.4818
|0.0000
|1118
|2007.11.14 17:39
|t/p
|441
|0.20
|1.4668
|1.4818
|1.4668
|100.00
|13425.60
|1119
|2007.11.14 17:39
|modify
|442
|0.20
|1.4718
|1.4718
|1.4618
|1120
|2007.11.14 17:39
|modify
|443
|0.20
|1.4718
|1.4718
|1.4568
|1121
|2007.11.14 17:39
|modify
|444
|0.20
|1.4718
|1.4718
|1.4518
|1122
|2007.11.14 17:39
|modify
|445
|0.20
|1.4718
|1.4718
|0.0000
|1123
|2007.11.15 11:46
|t/p
|442
|0.20
|1.4618
|1.4718
|1.4618
|198.80
|13624.40
|1124
|2007.11.20 08:32
|s/l
|443
|0.20
|1.4718
|1.4718
|1.4568
|-2.40
|13622.00
|1125
|2007.11.20 08:32
|s/l
|444
|0.20
|1.4718
|1.4718
|1.4518
|-2.40
|13619.60
|1126
|2007.11.20 08:32
|s/l
|445
|0.20
|1.4718
|1.4718
|0.0000
|-2.40
|13617.20
|1127
|2007.11.21 00:04
|buy
|446
|0.20
|1.4834
|1.4734
|1.4884
|1128
|2007.11.21 00:04
|buy
|447
|0.20
|1.4834
|1.4734
|1.4934
|1129
|2007.11.21 00:04
|buy
|448
|0.20
|1.4834
|1.4734
|1.4984
|1130
|2007.11.21 00:04
|buy
|449
|0.20
|1.4834
|1.4734
|1.5034
|1131
|2007.11.21 00:04
|buy
|450
|0.20
|1.4834
|1.4734
|0.0000
|1132
|2007.11.23 02:20
|t/p
|446
|0.20
|1.4884
|1.4734
|1.4884
|100.80
|13718.00
|1133
|2007.11.23 02:20
|modify
|447
|0.20
|1.4834
|1.4834
|1.4934
|1134
|2007.11.23 02:20
|modify
|448
|0.20
|1.4834
|1.4834
|1.4984
|1135
|2007.11.23 02:20
|modify
|449
|0.20
|1.4834
|1.4834
|1.5034
|1136
|2007.11.23 02:20
|modify
|450
|0.20
|1.4834
|1.4834
|0.0000
|1137
|2007.11.23 03:31
|t/p
|447
|0.20
|1.4934
|1.4834
|1.4934
|200.80
|13918.80
|1138
|2007.11.23 10:07
|s/l
|448
|0.20
|1.4834
|1.4834
|1.4984
|0.80
|13919.60
|1139
|2007.11.23 10:07
|s/l
|449
|0.20
|1.4834
|1.4834
|1.5034
|0.80
|13920.40
|1140
|2007.11.23 10:07
|s/l
|450
|0.20
|1.4834
|1.4834
|0.0000
|0.80
|13921.20
|1141
|2007.11.28 00:00
|sell
|451
|0.20
|1.4829
|1.4929
|1.4779
|1142
|2007.11.28 00:00
|sell
|452
|0.20
|1.4829
|1.4929
|1.4729
|1143
|2007.11.28 00:00
|sell
|453
|0.20
|1.4829
|1.4929
|1.4679
|1144
|2007.11.28 00:00
|sell
|454
|0.20
|1.4829
|1.4929
|1.4629
|1145
|2007.11.28 00:00
|sell
|455
|0.20
|1.4829
|1.4929
|0.0000
|1146
|2007.11.28 08:45
|t/p
|451
|0.20
|1.4779
|1.4929
|1.4779
|100.00
|14021.20
|1147
|2007.11.28 08:45
|modify
|452
|0.20
|1.4829
|1.4829
|1.4729
|1148
|2007.11.28 08:45
|modify
|453
|0.20
|1.4829
|1.4829
|1.4679
|1149
|2007.11.28 08:45
|modify
|454
|0.20
|1.4829
|1.4829
|1.4629
|1150
|2007.11.28 08:45
|modify
|455
|0.20
|1.4829
|1.4829
|0.0000
|1151
|2007.11.28 09:42
|t/p
|452
|0.20
|1.4729
|1.4829
|1.4729
|200.00
|14221.20
|1152
|2007.11.28 20:31
|s/l
|453
|0.20
|1.4829
|1.4829
|1.4679
|0.00
|14221.20
|1153
|2007.11.28 20:31
|s/l
|454
|0.20
|1.4829
|1.4829
|1.4629
|0.00
|14221.20
|1154
|2007.11.28 20:31
|s/l
|455
|0.20
|1.4829
|1.4829
|0.0000
|0.00
|14221.20
|1155
|2007.12.27 00:02
|buy
|456
|0.20
|1.4485
|1.4385
|1.4535
|1156
|2007.12.27 00:02
|buy
|457
|0.20
|1.4485
|1.4385
|1.4585
|1157
|2007.12.27 00:02
|buy
|458
|0.20
|1.4485
|1.4385
|1.4635
|1158
|2007.12.27 00:02
|buy
|459
|0.20
|1.4485
|1.4385
|1.4685
|1159
|2007.12.27 00:02
|buy
|460
|0.20
|1.4485
|1.4385
|0.0000
|1160
|2007.12.27 14:36
|t/p
|456
|0.20
|1.4535
|1.4385
|1.4535
|100.00
|14321.20
|1161
|2007.12.27 14:36
|modify
|457
|0.20
|1.4485
|1.4485
|1.4585
|1162
|2007.12.27 14:36
|modify
|458
|0.20
|1.4485
|1.4485
|1.4635
|1163
|2007.12.27 14:36
|modify
|459
|0.20
|1.4485
|1.4485
|1.4685
|1164
|2007.12.27 14:36
|modify
|460
|0.20
|1.4485
|1.4485
|0.0000
|1165
|2007.12.27 17:10
|t/p
|457
|0.20
|1.4585
|1.4485
|1.4585
|200.00
|14521.20
|1166
|2007.12.27 18:54
|t/p
|458
|0.20
|1.4635
|1.4485
|1.4635
|300.00
|14821.20
|1167
|2007.12.28 11:19
|t/p
|459
|0.20
|1.4685
|1.4485
|1.4685
|400.20
|15221.40
|1168
|2007.12.31 18:00
|close at stop
|460
|0.20
|1.4601
|1.4485
|0.0000
|232.40
|15453.80