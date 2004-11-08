|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2004.11.03 00:00 - 2007.12.31 00:00 (2004.07.01 - 2008.01.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=887453; Lots=0.01; MoneyManagement=true; UseFreeMargin=20; AccountType=1; Leverage=100; StartUp=true;
|Bars in test
|922
|Ticks modelled
|3968977
|Modelling quality
|80.25%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2634.70
|Gross profit
|7376.80
|Gross loss
|-10011.50
|Profit factor
|0.74
|Expected payoff
|-26.35
|Absolute drawdown
|5721.30
|Maximal drawdown
|6219.30 (59.24%)
|Relative drawdown
|59.24% (6219.30)
|Total trades
|100
|Short positions (won %)
|30 (20.00%)
|Long positions (won %)
|70 (50.00%)
|Profit trades (% of total)
|41 (41.00%)
|Loss trades (% of total)
|59 (59.00%)
|Largest
|profit trade
|2405.20
|loss trade
|-299.40
|Average
|profit trade
|179.92
|loss trade
|-169.69
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (1161.60)
|consecutive losses (loss in money)
|19 (-2520.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2906.60 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-2520.00 (19)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|8
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.11.08 00:00
|buy
|1
|0.30
|1.2968
|1.2868
|1.3018
|2
|2004.11.08 00:00
|buy
|2
|0.30
|1.2968
|1.2868
|1.3068
|3
|2004.11.08 00:00
|buy
|3
|0.30
|1.2968
|1.2868
|1.3118
|4
|2004.11.08 00:00
|buy
|4
|0.30
|1.2968
|1.2868
|1.3168
|5
|2004.11.08 00:00
|buy
|5
|0.30
|1.2968
|1.2868
|0.0000
|6
|2004.11.10 16:17
|s/l
|1
|0.30
|1.2868
|1.2868
|1.3018
|-299.40
|9700.60
|7
|2004.11.10 16:17
|s/l
|2
|0.30
|1.2868
|1.2868
|1.3068
|-299.40
|9401.20
|8
|2004.11.10 16:17
|s/l
|3
|0.30
|1.2868
|1.2868
|1.3118
|-299.40
|9101.80
|9
|2004.11.10 16:17
|s/l
|4
|0.30
|1.2868
|1.2868
|1.3168
|-299.40
|8802.40
|10
|2004.11.10 16:17
|s/l
|5
|0.30
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-299.40
|8503.00
|11
|2004.11.18 00:00
|buy
|6
|0.20
|1.3041
|1.2941
|1.3091
|12
|2004.11.18 00:00
|buy
|7
|0.20
|1.3041
|1.2941
|1.3141
|13
|2004.11.18 00:00
|buy
|8
|0.20
|1.3041
|1.2941
|1.3191
|14
|2004.11.18 00:00
|buy
|9
|0.20
|1.3041
|1.2941
|1.3241
|15
|2004.11.18 00:00
|buy
|10
|0.20
|1.3041
|1.2941
|0.0000
|16
|2004.11.18 18:21
|s/l
|6
|0.20
|1.2941
|1.2941
|1.3091
|-200.00
|8303.00
|17
|2004.11.18 18:21
|s/l
|7
|0.20
|1.2941
|1.2941
|1.3141
|-200.00
|8103.00
|18
|2004.11.18 18:21
|s/l
|8
|0.20
|1.2941
|1.2941
|1.3191
|-200.00
|7903.00
|19
|2004.11.18 18:21
|s/l
|9
|0.20
|1.2941
|1.2941
|1.3241
|-200.00
|7703.00
|20
|2004.11.18 18:21
|s/l
|10
|0.20
|1.2941
|1.2941
|0.0000
|-200.00
|7503.00
|21
|2004.11.25 00:00
|buy
|11
|0.20
|1.3186
|1.3086
|1.3236
|22
|2004.11.25 00:00
|buy
|12
|0.20
|1.3186
|1.3086
|1.3286
|23
|2004.11.25 00:00
|buy
|13
|0.20
|1.3186
|1.3086
|1.3336
|24
|2004.11.25 00:00
|buy
|14
|0.20
|1.3186
|1.3086
|1.3386
|25
|2004.11.25 00:00
|buy
|15
|0.20
|1.3186
|1.3086
|0.0000
|26
|2004.11.25 16:52
|t/p
|11
|0.20
|1.3236
|1.3086
|1.3236
|100.00
|7603.00
|27
|2004.11.25 16:52
|modify
|12
|0.20
|1.3186
|1.3186
|1.3286
|28
|2004.11.25 16:52
|modify
|13
|0.20
|1.3186
|1.3186
|1.3336
|29
|2004.11.25 16:52
|modify
|14
|0.20
|1.3186
|1.3186
|1.3386
|30
|2004.11.25 16:52
|modify
|15
|0.20
|1.3186
|1.3186
|0.0000
|31
|2004.11.26 05:11
|t/p
|12
|0.20
|1.3286
|1.3186
|1.3286
|200.20
|7803.20
|32
|2004.11.26 09:29
|s/l
|13
|0.20
|1.3186
|1.3186
|1.3336
|0.20
|7803.40
|33
|2004.11.26 09:29
|s/l
|14
|0.20
|1.3186
|1.3186
|1.3386
|0.20
|7803.60
|34
|2004.11.26 09:29
|s/l
|15
|0.20
|1.3186
|1.3186
|0.0000
|0.20
|7803.80
|35
|2004.12.06 00:01
|buy
|16
|0.20
|1.3443
|1.3343
|1.3493
|36
|2004.12.06 00:01
|buy
|17
|0.20
|1.3443
|1.3343
|1.3543
|37
|2004.12.06 00:01
|buy
|18
|0.20
|1.3443
|1.3343
|1.3593
|38
|2004.12.06 00:01
|buy
|19
|0.20
|1.3443
|1.3343
|1.3643
|39
|2004.12.06 00:01
|buy
|20
|0.20
|1.3443
|1.3343
|0.0000
|40
|2004.12.08 05:47
|s/l
|16
|0.20
|1.3343
|1.3343
|1.3493
|-199.60
|7604.20
|41
|2004.12.08 05:47
|s/l
|17
|0.20
|1.3343
|1.3343
|1.3543
|-199.60
|7404.60
|42
|2004.12.08 05:47
|s/l
|18
|0.20
|1.3343
|1.3343
|1.3593
|-199.60
|7205.00
|43
|2004.12.08 05:47
|s/l
|19
|0.20
|1.3343
|1.3343
|1.3643
|-199.60
|7005.40
|44
|2004.12.08 05:47
|s/l
|20
|0.20
|1.3343
|1.3343
|0.0000
|-199.60
|6805.80
|45
|2004.12.24 00:00
|buy
|21
|0.20
|1.3505
|1.3405
|1.3555
|46
|2004.12.24 00:00
|buy
|22
|0.20
|1.3505
|1.3405
|1.3605
|47
|2004.12.24 00:00
|buy
|23
|0.20
|1.3505
|1.3405
|1.3655
|48
|2004.12.24 00:00
|buy
|24
|0.20
|1.3505
|1.3405
|1.3705
|49
|2004.12.24 00:00
|buy
|25
|0.20
|1.3505
|1.3405
|0.0000
|50
|2004.12.27 16:02
|t/p
|21
|0.20
|1.3555
|1.3405
|1.3555
|100.20
|6906.00
|51
|2004.12.27 16:02
|modify
|22
|0.20
|1.3505
|1.3505
|1.3605
|52
|2004.12.27 16:02
|modify
|23
|0.20
|1.3505
|1.3505
|1.3655
|53
|2004.12.27 16:02
|modify
|24
|0.20
|1.3505
|1.3505
|1.3705
|54
|2004.12.27 16:02
|modify
|25
|0.20
|1.3505
|1.3505
|0.0000
|55
|2004.12.27 16:58
|t/p
|22
|0.20
|1.3605
|1.3505
|1.3605
|200.20
|7106.20
|56
|2004.12.30 19:46
|t/p
|23
|0.20
|1.3655
|1.3505
|1.3655
|301.20
|7407.40
|57
|2005.01.03 03:57
|s/l
|24
|0.20
|1.3505
|1.3505
|1.3705
|1.60
|7409.00
|58
|2005.01.03 03:57
|s/l
|25
|0.20
|1.3505
|1.3505
|0.0000
|1.60
|7410.60
|59
|2005.01.14 00:00
|buy
|26
|0.20
|1.3215
|1.3115
|1.3265
|60
|2005.01.14 00:00
|buy
|27
|0.20
|1.3215
|1.3115
|1.3315
|61
|2005.01.14 00:00
|buy
|28
|0.20
|1.3215
|1.3115
|1.3365
|62
|2005.01.14 00:00
|buy
|29
|0.20
|1.3215
|1.3115
|1.3415
|63
|2005.01.14 00:00
|buy
|30
|0.20
|1.3215
|1.3115
|0.0000
|64
|2005.01.14 03:45
|s/l
|26
|0.20
|1.3115
|1.3115
|1.3265
|-200.00
|7210.60
|65
|2005.01.14 03:45
|s/l
|27
|0.20
|1.3115
|1.3115
|1.3315
|-200.00
|7010.60
|66
|2005.01.14 03:45
|s/l
|28
|0.20
|1.3115
|1.3115
|1.3365
|-200.00
|6810.60
|67
|2005.01.14 03:45
|s/l
|29
|0.20
|1.3115
|1.3115
|1.3415
|-200.00
|6610.60
|68
|2005.01.14 03:45
|s/l
|30
|0.20
|1.3115
|1.3115
|0.0000
|-200.00
|6410.60
|69
|2005.01.26 14:37
|buy
|31
|0.10
|1.3032
|1.2932
|1.3082
|70
|2005.01.26 14:37
|buy
|32
|0.10
|1.3032
|1.2932
|1.3132
|71
|2005.01.26 14:37
|buy
|33
|0.10
|1.3032
|1.2932
|1.3182
|72
|2005.01.26 14:37
|buy
|34
|0.10
|1.3032
|1.2932
|1.3232
|73
|2005.01.26 14:37
|buy
|35
|0.10
|1.3032
|1.2932
|0.0000
|74
|2005.01.26 17:04
|t/p
|31
|0.10
|1.3082
|1.2932
|1.3082
|50.00
|6460.60
|75
|2005.01.26 17:04
|modify
|32
|0.10
|1.3032
|1.3032
|1.3132
|76
|2005.01.26 17:04
|modify
|33
|0.10
|1.3032
|1.3032
|1.3182
|77
|2005.01.26 17:04
|modify
|34
|0.10
|1.3032
|1.3032
|1.3232
|78
|2005.01.26 17:04
|modify
|35
|0.10
|1.3032
|1.3032
|0.0000
|79
|2005.01.27 13:18
|s/l
|32
|0.10
|1.3032
|1.3032
|1.3132
|0.30
|6460.90
|80
|2005.01.27 13:18
|s/l
|33
|0.10
|1.3032
|1.3032
|1.3182
|0.30
|6461.20
|81
|2005.01.27 13:18
|s/l
|34
|0.10
|1.3032
|1.3032
|1.3232
|0.30
|6461.50
|82
|2005.01.27 13:18
|s/l
|35
|0.10
|1.3032
|1.3032
|0.0000
|0.30
|6461.80
|83
|2005.02.14 00:01
|buy
|36
|0.20
|1.2881
|1.2781
|1.2931
|84
|2005.02.14 00:01
|buy
|37
|0.20
|1.2881
|1.2781
|1.2981
|85
|2005.02.14 00:01
|buy
|38
|0.20
|1.2881
|1.2781
|1.3031
|86
|2005.02.14 00:01
|buy
|39
|0.20
|1.2881
|1.2781
|1.3081
|87
|2005.02.14 00:01
|buy
|40
|0.20
|1.2881
|1.2781
|0.0000
|88
|2005.02.14 02:32
|t/p
|36
|0.20
|1.2931
|1.2781
|1.2931
|100.00
|6561.80
|89
|2005.02.14 02:32
|modify
|37
|0.20
|1.2881
|1.2881
|1.2981
|90
|2005.02.14 02:32
|modify
|38
|0.20
|1.2881
|1.2881
|1.3031
|91
|2005.02.14 02:32
|modify
|39
|0.20
|1.2881
|1.2881
|1.3081
|92
|2005.02.14 02:32
|modify
|40
|0.20
|1.2881
|1.2881
|0.0000
|93
|2005.02.14 10:50
|t/p
|37
|0.20
|1.2981
|1.2881
|1.2981
|200.00
|6761.80
|94
|2005.02.15 14:31
|t/p
|38
|0.20
|1.3031
|1.2881
|1.3031
|300.20
|7062.00
|95
|2005.02.17 17:05
|t/p
|39
|0.20
|1.3081
|1.2881
|1.3081
|401.00
|7463.00
|96
|2005.03.28 15:49
|s/l
|40
|0.20
|1.2881
|1.2881
|0.0000
|8.40
|7471.40
|97
|2005.04.11 00:00
|buy
|41
|0.20
|1.2930
|1.2830
|1.2980
|98
|2005.04.11 00:00
|buy
|42
|0.20
|1.2930
|1.2830
|1.3030
|99
|2005.04.11 00:00
|buy
|43
|0.20
|1.2930
|1.2830
|1.3080
|100
|2005.04.11 00:00
|buy
|44
|0.20
|1.2930
|1.2830
|1.3130
|101
|2005.04.11 00:00
|buy
|45
|0.20
|1.2930
|1.2830
|0.0000
|102
|2005.04.11 13:22
|t/p
|41
|0.20
|1.2980
|1.2830
|1.2980
|100.00
|7571.40
|103
|2005.04.11 13:22
|modify
|42
|0.20
|1.2930
|1.2930
|1.3030
|104
|2005.04.11 13:22
|modify
|43
|0.20
|1.2930
|1.2930
|1.3080
|105
|2005.04.11 13:22
|modify
|44
|0.20
|1.2930
|1.2930
|1.3130
|106
|2005.04.11 13:22
|modify
|45
|0.20
|1.2930
|1.2930
|0.0000
|107
|2005.04.12 14:49
|s/l
|42
|0.20
|1.2930
|1.2930
|1.3030
|0.20
|7571.60
|108
|2005.04.12 14:49
|s/l
|43
|0.20
|1.2930
|1.2930
|1.3080
|0.20
|7571.80
|109
|2005.04.12 14:49
|s/l
|44
|0.20
|1.2930
|1.2930
|1.3130
|0.20
|7572.00
|110
|2005.04.12 14:49
|s/l
|45
|0.20
|1.2930
|1.2930
|0.0000
|0.20
|7572.20
|111
|2005.05.05 00:01
|buy
|46
|0.20
|1.2951
|1.2851
|1.3001
|112
|2005.05.05 00:01
|buy
|47
|0.20
|1.2951
|1.2851
|1.3051
|113
|2005.05.05 00:01
|buy
|48
|0.20
|1.2951
|1.2851
|1.3101
|114
|2005.05.05 00:01
|buy
|49
|0.20
|1.2951
|1.2851
|1.3151
|115
|2005.05.05 00:01
|buy
|50
|0.20
|1.2951
|1.2851
|0.0000
|116
|2005.05.06 15:02
|s/l
|46
|0.20
|1.2851
|1.2851
|1.3001
|-199.80
|7372.40
|117
|2005.05.06 15:02
|s/l
|47
|0.20
|1.2851
|1.2851
|1.3051
|-199.80
|7172.60
|118
|2005.05.06 15:02
|s/l
|48
|0.20
|1.2851
|1.2851
|1.3101
|-199.80
|6972.80
|119
|2005.05.06 15:02
|s/l
|49
|0.20
|1.2851
|1.2851
|1.3151
|-199.80
|6773.00
|120
|2005.05.06 15:02
|s/l
|50
|0.20
|1.2851
|1.2851
|0.0000
|-199.80
|6573.20
|121
|2005.05.11 14:30
|sell
|51
|0.20
|1.2852
|1.2952
|1.2802
|122
|2005.05.11 14:30
|sell
|52
|0.20
|1.2852
|1.2952
|1.2752
|123
|2005.05.11 14:30
|sell
|53
|0.20
|1.2852
|1.2952
|1.2702
|124
|2005.05.11 14:30
|sell
|54
|0.20
|1.2852
|1.2952
|1.2652
|125
|2005.05.11 14:30
|sell
|55
|0.20
|1.2852
|1.2952
|0.0000
|126
|2005.05.11 14:49
|t/p
|51
|0.20
|1.2802
|1.2952
|1.2802
|100.00
|6673.20
|127
|2005.05.11 14:49
|modify
|52
|0.20
|1.2852
|1.2852
|1.2752
|128
|2005.05.11 14:49
|modify
|53
|0.20
|1.2852
|1.2852
|1.2702
|129
|2005.05.11 14:49
|modify
|54
|0.20
|1.2852
|1.2852
|1.2652
|130
|2005.05.11 14:49
|modify
|55
|0.20
|1.2852
|1.2852
|0.0000
|131
|2005.05.12 08:58
|t/p
|52
|0.20
|1.2752
|1.2852
|1.2752
|198.80
|6872.00
|132
|2005.05.12 14:30
|t/p
|53
|0.20
|1.2702
|1.2852
|1.2702
|298.80
|7170.80
|133
|2005.05.13 11:31
|t/p
|54
|0.20
|1.2652
|1.2852
|1.2652
|398.40
|7569.20
|134
|2006.01.24 00:00
|close
|55
|0.20
|1.2298
|1.2852
|0.0000
|1004.80
|8574.00
|135
|2006.01.24 00:00
|buy
|56
|0.20
|1.2298
|1.2198
|1.2348
|136
|2006.01.24 00:00
|buy
|57
|0.20
|1.2298
|1.2198
|1.2398
|137
|2006.01.24 00:00
|buy
|58
|0.20
|1.2298
|1.2198
|1.2448
|138
|2006.01.24 00:00
|buy
|59
|0.20
|1.2298
|1.2198
|1.2498
|139
|2006.01.24 00:00
|buy
|60
|0.20
|1.2298
|1.2198
|0.0000
|140
|2006.01.26 23:30
|s/l
|56
|0.20
|1.2198
|1.2198
|1.2348
|-199.20
|8374.80
|141
|2006.01.26 23:30
|s/l
|57
|0.20
|1.2198
|1.2198
|1.2398
|-199.20
|8175.60
|142
|2006.01.26 23:30
|s/l
|58
|0.20
|1.2198
|1.2198
|1.2448
|-199.20
|7976.40
|143
|2006.01.26 23:30
|s/l
|59
|0.20
|1.2198
|1.2198
|1.2498
|-199.20
|7777.20
|144
|2006.01.26 23:30
|s/l
|60
|0.20
|1.2198
|1.2198
|0.0000
|-199.20
|7578.00
|145
|2006.01.30 00:00
|sell
|61
|0.20
|1.2103
|1.2203
|1.2053
|146
|2006.01.30 00:00
|sell
|62
|0.20
|1.2103
|1.2203
|1.2003
|147
|2006.01.30 00:00
|sell
|63
|0.20
|1.2103
|1.2203
|1.1953
|148
|2006.01.30 00:00
|sell
|64
|0.20
|1.2103
|1.2203
|1.1903
|149
|2006.01.30 00:00
|sell
|65
|0.20
|1.2103
|1.2203
|0.0000
|150
|2006.02.01 20:22
|t/p
|61
|0.20
|1.2053
|1.2203
|1.2053
|99.20
|7677.20
|151
|2006.02.01 20:22
|modify
|62
|0.20
|1.2103
|1.2103
|1.2003
|152
|2006.02.01 20:22
|modify
|63
|0.20
|1.2103
|1.2103
|1.1953
|153
|2006.02.01 20:22
|modify
|64
|0.20
|1.2103
|1.2103
|1.1903
|154
|2006.02.01 20:22
|modify
|65
|0.20
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|155
|2006.02.02 17:27
|s/l
|62
|0.20
|1.2103
|1.2103
|1.2003
|-2.00
|7675.20
|156
|2006.02.02 17:27
|s/l
|63
|0.20
|1.2103
|1.2103
|1.1953
|-2.00
|7673.20
|157
|2006.02.02 17:27
|s/l
|64
|0.20
|1.2103
|1.2103
|1.1903
|-2.00
|7671.20
|158
|2006.02.02 17:27
|s/l
|65
|0.20
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|-2.00
|7669.20
|159
|2006.02.27 00:21
|sell
|66
|0.20
|1.1838
|1.1938
|1.1788
|160
|2006.02.27 00:21
|sell
|67
|0.20
|1.1838
|1.1938
|1.1738
|161
|2006.02.27 00:21
|sell
|68
|0.20
|1.1838
|1.1938
|1.1688
|162
|2006.02.27 00:21
|sell
|69
|0.20
|1.1838
|1.1938
|1.1638
|163
|2006.02.27 00:21
|sell
|70
|0.20
|1.1838
|1.1938
|0.0000
|164
|2006.02.28 19:54
|s/l
|66
|0.20
|1.1938
|1.1938
|1.1788
|-200.40
|7468.80
|165
|2006.02.28 19:54
|s/l
|67
|0.20
|1.1938
|1.1938
|1.1738
|-200.40
|7268.40
|166
|2006.02.28 19:54
|s/l
|68
|0.20
|1.1938
|1.1938
|1.1688
|-200.40
|7068.00
|167
|2006.02.28 19:54
|s/l
|69
|0.20
|1.1938
|1.1938
|1.1638
|-200.40
|6867.60
|168
|2006.02.28 19:54
|s/l
|70
|0.20
|1.1938
|1.1938
|0.0000
|-200.40
|6667.20
|169
|2006.02.28 19:54
|sell
|71
|0.20
|1.1935
|1.2035
|1.1885
|170
|2006.02.28 19:54
|sell
|72
|0.20
|1.1935
|1.2035
|1.1835
|171
|2006.02.28 19:54
|sell
|73
|0.20
|1.1935
|1.2035
|1.1785
|172
|2006.02.28 19:54
|sell
|74
|0.20
|1.1935
|1.2035
|1.1735
|173
|2006.02.28 19:54
|sell
|75
|0.20
|1.1935
|1.2035
|0.0000
|174
|2006.03.02 20:24
|s/l
|71
|0.20
|1.2035
|1.2035
|1.1885
|-201.60
|6465.60
|175
|2006.03.02 20:24
|s/l
|72
|0.20
|1.2035
|1.2035
|1.1835
|-201.60
|6264.00
|176
|2006.03.02 20:24
|s/l
|73
|0.20
|1.2035
|1.2035
|1.1785
|-201.60
|6062.40
|177
|2006.03.02 20:24
|s/l
|74
|0.20
|1.2035
|1.2035
|1.1735
|-201.60
|5860.80
|178
|2006.03.02 20:24
|s/l
|75
|0.20
|1.2035
|1.2035
|0.0000
|-201.60
|5659.20
|179
|2006.03.10 00:00
|sell
|76
|0.10
|1.1904
|1.2004
|1.1854
|180
|2006.03.10 00:00
|sell
|77
|0.10
|1.1904
|1.2004
|1.1804
|181
|2006.03.10 00:00
|sell
|78
|0.10
|1.1904
|1.2004
|1.1754
|182
|2006.03.10 00:00
|sell
|79
|0.10
|1.1904
|1.2004
|1.1704
|183
|2006.03.10 00:00
|sell
|80
|0.10
|1.1904
|1.2004
|0.0000
|184
|2006.03.14 16:24
|s/l
|76
|0.10
|1.2004
|1.2004
|1.1854
|-100.40
|5558.80
|185
|2006.03.14 16:24
|s/l
|77
|0.10
|1.2004
|1.2004
|1.1804
|-100.40
|5458.40
|186
|2006.03.14 16:24
|s/l
|78
|0.10
|1.2004
|1.2004
|1.1754
|-100.40
|5358.00
|187
|2006.03.14 16:24
|s/l
|79
|0.10
|1.2004
|1.2004
|1.1704
|-100.40
|5257.60
|188
|2006.03.14 16:24
|s/l
|80
|0.10
|1.2004
|1.2004
|0.0000
|-100.40
|5157.20
|189
|2006.03.15 09:32
|buy
|81
|0.10
|1.2045
|1.1945
|1.2095
|190
|2006.03.15 09:32
|buy
|82
|0.10
|1.2045
|1.1945
|1.2145
|191
|2006.03.15 09:32
|buy
|83
|0.10
|1.2045
|1.1945
|1.2195
|192
|2006.03.15 09:32
|buy
|84
|0.10
|1.2045
|1.1945
|1.2245
|193
|2006.03.15 09:32
|buy
|85
|0.10
|1.2045
|1.1945
|0.0000
|194
|2006.03.16 14:31
|t/p
|81
|0.10
|1.2095
|1.1945
|1.2095
|50.30
|5207.50
|195
|2006.03.16 14:31
|modify
|82
|0.10
|1.2045
|1.2045
|1.2145
|196
|2006.03.16 14:31
|modify
|83
|0.10
|1.2045
|1.2045
|1.2195
|197
|2006.03.16 14:31
|modify
|84
|0.10
|1.2045
|1.2045
|1.2245
|198
|2006.03.16 14:31
|modify
|85
|0.10
|1.2045
|1.2045
|0.0000
|199
|2006.03.16 16:05
|t/p
|82
|0.10
|1.2145
|1.2045
|1.2145
|100.30
|5307.80
|200
|2006.03.17 14:49
|t/p
|83
|0.10
|1.2195
|1.2045
|1.2195
|150.40
|5458.20
|201
|2006.03.23 14:43
|s/l
|84
|0.10
|1.2045
|1.2045
|1.2245
|1.00
|5459.20
|202
|2006.03.23 14:43
|s/l
|85
|0.10
|1.2045
|1.2045
|0.0000
|1.00
|5460.20
|203
|2006.03.24 00:00
|sell
|86
|0.10
|1.1966
|1.2066
|1.1916
|204
|2006.03.24 00:00
|sell
|87
|0.10
|1.1966
|1.2066
|1.1866
|205
|2006.03.24 00:00
|sell
|88
|0.10
|1.1966
|1.2066
|1.1816
|206
|2006.03.24 00:00
|sell
|89
|0.10
|1.1966
|1.2066
|1.1766
|207
|2006.03.24 00:00
|sell
|90
|0.10
|1.1966
|1.2066
|0.0000
|208
|2006.03.28 10:15
|s/l
|86
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.1916
|-100.40
|5359.80
|209
|2006.03.28 10:15
|s/l
|87
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.1866
|-100.40
|5259.40
|210
|2006.03.28 10:15
|s/l
|88
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.1816
|-100.40
|5159.00
|211
|2006.03.28 10:15
|s/l
|89
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.1766
|-100.40
|5058.60
|212
|2006.03.28 10:15
|s/l
|90
|0.10
|1.2066
|1.2066
|0.0000
|-100.40
|4958.20
|213
|2006.03.31 00:00
|buy
|91
|0.10
|1.2166
|1.2066
|1.2216
|214
|2006.03.31 00:00
|buy
|92
|0.10
|1.2166
|1.2066
|1.2266
|215
|2006.03.31 00:00
|buy
|93
|0.10
|1.2166
|1.2066
|1.2316
|216
|2006.03.31 00:00
|buy
|94
|0.10
|1.2166
|1.2066
|1.2366
|217
|2006.03.31 00:00
|buy
|95
|0.10
|1.2166
|1.2066
|0.0000
|218
|2006.04.03 05:02
|s/l
|91
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.2216
|-99.90
|4858.30
|219
|2006.04.03 05:02
|s/l
|92
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.2266
|-99.90
|4758.40
|220
|2006.04.03 05:02
|s/l
|93
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.2316
|-99.90
|4658.50
|221
|2006.04.03 05:02
|s/l
|94
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.2366
|-99.90
|4558.60
|222
|2006.04.03 05:02
|s/l
|95
|0.10
|1.2066
|1.2066
|0.0000
|-99.90
|4458.70
|223
|2006.04.18 00:04
|buy
|96
|0.10
|1.2258
|1.2158
|1.2308
|224
|2006.04.18 00:04
|buy
|97
|0.10
|1.2258
|1.2158
|1.2358
|225
|2006.04.18 00:04
|buy
|98
|0.10
|1.2258
|1.2158
|1.2408
|226
|2006.04.18 00:04
|buy
|99
|0.10
|1.2258
|1.2158
|1.2458
|227
|2006.04.18 00:04
|buy
|100
|0.10
|1.2258
|1.2158
|0.0000
|228
|2006.04.18 20:02
|t/p
|96
|0.10
|1.2308
|1.2158
|1.2308
|50.00
|4508.70
|229
|2006.04.18 20:02
|modify
|97
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2358
|230
|2006.04.18 20:02
|modify
|98
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2408
|231
|2006.04.18 20:02
|modify
|99
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2458
|232
|2006.04.18 20:02
|modify
|100
|0.10
|1.2258
|1.2258
|0.0000
|233
|2006.04.18 22:51
|t/p
|97
|0.10
|1.2358
|1.2258
|1.2358
|100.00
|4608.70
|234
|2006.04.24 20:17
|t/p
|98
|0.10
|1.2408
|1.2258
|1.2408
|150.60
|4759.30
|235
|2006.04.26 17:57
|t/p
|99
|0.10
|1.2458
|1.2258
|1.2458
|200.80
|4960.10
|236
|2007.12.31 18:00
|close at stop
|100
|0.10
|1.4601
|1.2258
|0.0000
|2405.20
|7365.30