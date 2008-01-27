Interbank FX, LLC
|Account: 1825634
|Name: mp6140
|Currency: USD
|2008 February 5, 03:20
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|74779103
|2008.01.27 19:36
|balance
|Deposit
|5 000.00
|74812916
|2008.01.28 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9798
|0.0000
|1.9808
|2008.01.28 08:49
|1.9808
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|74812945
|2008.01.28 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9794
|0.0000
|1.9784
|2008.01.28 02:10
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75078324
|2008.01.29 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9868
|2008.01.29 06:27
|1.9868
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75078342
|2008.01.29 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9854
|0.0000
|1.9844
|2008.01.29 02:11
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75317076
|2008.01.30 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9901
|0.0000
|1.9911
|2008.01.30 01:16
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75317104
|2008.01.30 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|1.9887
|2008.01.30 05:32
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75591034
|2008.01.31 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9859
|0.0000
|1.9869
|2008.01.31 05:09
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75591043
|2008.01.31 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9855
|0.0000
|1.9845
|2008.01.31 03:20
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75896005
|2008.02.01 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9919
|0.0000
|1.9929
|2008.02.01 08:15
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75896018
|2008.02.01 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9915
|0.0000
|1.9905
|2008.02.01 03:23
|1.9905
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|76149362
|2008.02.04 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9665
|1.9165
|1.9675
|2008.02.04 02:49
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|76322877
|2008.02.05 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9739
|2.0239
|1.9729
|2008.02.05 02:50
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|Closed P/L:
|300.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|76149394
|2008.02.04 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9661
|2.0161
|1.9651
|
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.50
|76322872
|2008.02.05 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9743
|1.9243
|1.9753
|
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.50
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-215.00
|
|Floating P/L:
|-215.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|300.00
|Floating P/L:
|-215.00
|Margin:
|250.00
|Balance:
|5 300.00
|Equity:
|5 085.00
|Free Margin:
|4 835.00