Interbank FX, LLC

Account: 1825634 Name: mp6140 Currency: USD 2008 February 5, 03:20
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
747791032008.01.27 19:36balanceDeposit5 000.00
748129162008.01.28 01:00buy0.25gbpusd1.97980.00001.98082008.01.28 08:491.98080.000.000.0025.00
748129452008.01.28 01:00sell0.25gbpusd1.97940.00001.97842008.01.28 02:101.97840.000.000.0025.00
750783242008.01.29 01:00buy0.25gbpusd1.98580.00001.98682008.01.29 06:271.98680.000.000.0025.00
750783422008.01.29 01:00sell0.25gbpusd1.98540.00001.98442008.01.29 02:111.98440.000.000.0025.00
753170762008.01.30 01:00buy0.25gbpusd1.99010.00001.99112008.01.30 01:161.99110.000.000.0025.00
753171042008.01.30 01:00sell0.25gbpusd1.98970.00001.98872008.01.30 05:321.98870.000.000.0025.00
755910342008.01.31 01:00buy0.25gbpusd1.98590.00001.98692008.01.31 05:091.98690.000.000.0025.00
755910432008.01.31 01:00sell0.25gbpusd1.98550.00001.98452008.01.31 03:201.98450.000.000.0025.00
758960052008.02.01 01:00buy0.25gbpusd1.99190.00001.99292008.02.01 08:151.99290.000.000.0025.00
758960182008.02.01 01:00sell0.25gbpusd1.99150.00001.99052008.02.01 03:231.99050.000.000.0025.00
761493622008.02.04 01:00buy0.25gbpusd1.96651.91651.96752008.02.04 02:491.96750.000.000.0025.00
763228772008.02.05 01:00sell0.25gbpusd1.97392.02391.97292008.02.05 02:501.97290.000.000.0025.00
  0.00 0.00 0.00 300.00
Closed P/L: 300.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
761493942008.02.04 01:00sell0.25gbpusd1.96612.01611.9651 1.97220.000.000.00-152.50
763228722008.02.05 01:00buy0.25gbpusd1.97431.92431.9753 1.97180.000.000.00-62.50
  0.00 0.00 0.00 -215.00
 Floating P/L: -215.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 300.00 Floating P/L: -215.00 Margin: 250.00
Balance: 5 300.00 Equity: 5 085.00 Free Margin: 4 835.00