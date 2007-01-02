|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.02 08:00 - 2007.11.30 22:00 (2007.01.01 - 2008.01.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=3359; TakeProfit=80; StopLoss=50; Lots=0.4; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=false; AccountIsMicro=true; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=20;
|Bars in test
|6679
|Ticks modelled
|1464548
|Modelling quality
|89.98%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|6803.72
|Gross profit
|21090.07
|Gross loss
|-14286.34
|Profit factor
|1.48
|Expected payoff
|49.30
|Absolute drawdown
|1114.76
|Maximal drawdown
|2024.64 (14.83%)
|Relative drawdown
|14.83% (2024.64)
|Total trades
|138
|Short positions (won %)
|71 (43.66%)
|Long positions (won %)
|67 (52.24%)
|Profit trades (% of total)
|66 (47.83%)
|Loss trades (% of total)
|72 (52.17%)
|Largest
|profit trade
|320.00
|loss trade
|-202.07
|Average
|profit trade
|319.55
|loss trade
|-198.42
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (2236.72)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-1803.21)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2236.72 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-1803.21 (9)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 09:00
|buy
|1
|0.40
|1.9688
|1.9638
|1.9768
|2
|2007.01.03 11:21
|s/l
|1
|0.40
|1.9638
|1.9638
|1.9768
|-200.40
|9799.60
|3
|2007.01.03 12:01
|sell
|2
|0.40
|1.9628
|1.9678
|1.9548
|4
|2007.01.03 16:00
|t/p
|2
|0.40
|1.9548
|1.9678
|1.9548
|320.00
|10119.60
|5
|2007.01.05 09:00
|buy
|3
|0.40
|1.9423
|1.9373
|1.9503
|6
|2007.01.05 14:29
|s/l
|3
|0.40
|1.9373
|1.9373
|1.9503
|-200.00
|9919.60
|7
|2007.01.05 15:00
|sell
|4
|0.40
|1.9298
|1.9348
|1.9218
|8
|2007.01.08 16:01
|s/l
|4
|0.40
|1.9348
|1.9348
|1.9218
|-200.52
|9719.08
|9
|2007.01.08 18:00
|buy
|5
|0.40
|1.9379
|1.9329
|1.9459
|10
|2007.01.10 16:13
|s/l
|5
|0.40
|1.9329
|1.9329
|1.9459
|-200.80
|9518.28
|11
|2007.01.11 11:00
|buy
|6
|0.40
|1.9393
|1.9343
|1.9473
|12
|2007.01.11 13:00
|t/p
|6
|0.40
|1.9473
|1.9343
|1.9473
|320.00
|9838.28
|13
|2007.01.16 16:00
|sell
|7
|0.40
|1.9614
|1.9664
|1.9534
|14
|2007.01.17 09:40
|s/l
|7
|0.40
|1.9664
|1.9664
|1.9534
|-200.52
|9637.76
|15
|2007.01.18 14:00
|sell
|8
|0.40
|1.9684
|1.9734
|1.9604
|16
|2007.01.18 15:35
|s/l
|8
|0.40
|1.9734
|1.9734
|1.9604
|-200.00
|9437.76
|17
|2007.01.23 13:00
|buy
|9
|0.40
|1.9873
|1.9823
|1.9953
|18
|2007.01.23 19:40
|s/l
|9
|0.40
|1.9823
|1.9823
|1.9953
|-200.00
|9237.76
|19
|2007.01.25 10:00
|buy
|10
|0.40
|1.9715
|1.9665
|1.9795
|20
|2007.01.25 20:03
|s/l
|10
|0.40
|1.9665
|1.9665
|1.9795
|-200.00
|9037.76
|21
|2007.01.25 21:00
|sell
|11
|0.40
|1.9641
|1.9691
|1.9561
|22
|2007.01.26 15:59
|t/p
|11
|0.40
|1.9561
|1.9691
|1.9561
|319.48
|9357.24
|23
|2007.01.30 03:00
|buy
|12
|0.40
|1.9641
|1.9591
|1.9721
|24
|2007.01.31 08:48
|s/l
|12
|0.40
|1.9591
|1.9591
|1.9721
|-200.40
|9156.84
|25
|2007.01.31 09:00
|sell
|13
|0.40
|1.9570
|1.9620
|1.9490
|26
|2007.01.31 14:52
|t/p
|13
|0.40
|1.9490
|1.9620
|1.9490
|320.00
|9476.84
|27
|2007.01.31 18:00
|buy
|14
|0.40
|1.9610
|1.9560
|1.9690
|28
|2007.02.01 14:19
|t/p
|14
|0.40
|1.9690
|1.9560
|1.9690
|318.80
|9795.64
|29
|2007.02.05 11:00
|sell
|15
|0.40
|1.9592
|1.9642
|1.9512
|30
|2007.02.06 09:03
|s/l
|15
|0.40
|1.9642
|1.9642
|1.9512
|-200.52
|9595.12
|31
|2007.02.06 13:00
|buy
|16
|0.40
|1.9682
|1.9632
|1.9762
|32
|2007.02.08 13:13
|s/l
|16
|0.40
|1.9632
|1.9632
|1.9762
|-201.60
|9393.52
|33
|2007.02.12 08:00
|buy
|17
|0.40
|1.9554
|1.9504
|1.9634
|34
|2007.02.12 09:13
|s/l
|17
|0.40
|1.9504
|1.9504
|1.9634
|-200.00
|9193.52
|35
|2007.02.12 11:00
|sell
|18
|0.40
|1.9463
|1.9513
|1.9383
|36
|2007.02.13 08:56
|s/l
|18
|0.40
|1.9513
|1.9513
|1.9383
|-200.52
|8993.00
|37
|2007.02.14 09:00
|buy
|19
|0.40
|1.9513
|1.9463
|1.9593
|38
|2007.02.14 16:01
|t/p
|19
|0.40
|1.9593
|1.9463
|1.9593
|320.00
|9313.00
|39
|2007.02.15 11:00
|sell
|20
|0.40
|1.9574
|1.9624
|1.9494
|40
|2007.02.16 09:01
|t/p
|20
|0.40
|1.9494
|1.9624
|1.9494
|319.48
|9632.48
|41
|2007.02.19 04:00
|buy
|21
|0.40
|1.9559
|1.9509
|1.9639
|42
|2007.02.19 09:13
|s/l
|21
|0.40
|1.9509
|1.9509
|1.9639
|-200.00
|9432.48
|43
|2007.02.19 12:00
|sell
|22
|0.40
|1.9446
|1.9496
|1.9366
|44
|2007.02.19 17:23
|s/l
|22
|0.40
|1.9496
|1.9496
|1.9366
|-200.00
|9232.48
|45
|2007.02.19 18:00
|buy
|23
|0.40
|1.9500
|1.9450
|1.9580
|46
|2007.02.21 09:01
|t/p
|23
|0.40
|1.9580
|1.9450
|1.9580
|319.20
|9551.68
|47
|2007.02.21 11:00
|sell
|24
|0.40
|1.9498
|1.9548
|1.9418
|48
|2007.02.22 17:18
|s/l
|24
|0.40
|1.9548
|1.9548
|1.9418
|-201.56
|9350.12
|49
|2007.02.22 18:00
|buy
|25
|0.40
|1.9567
|1.9517
|1.9647
|50
|2007.02.23 15:53
|t/p
|25
|0.40
|1.9647
|1.9517
|1.9647
|319.60
|9669.72
|51
|2007.02.27 09:00
|sell
|26
|0.40
|1.9599
|1.9649
|1.9519
|52
|2007.02.27 09:18
|s/l
|26
|0.40
|1.9649
|1.9649
|1.9519
|-200.00
|9469.72
|53
|2007.02.28 15:00
|buy
|27
|0.40
|1.9618
|1.9568
|1.9698
|54
|2007.03.01 08:23
|s/l
|27
|0.40
|1.9568
|1.9568
|1.9698
|-201.20
|9268.52
|55
|2007.03.06 04:00
|buy
|28
|0.40
|1.9267
|1.9217
|1.9347
|56
|2007.03.07 00:01
|t/p
|28
|0.40
|1.9347
|1.9217
|1.9347
|319.60
|9588.12
|57
|2007.03.08 02:00
|sell
|29
|0.40
|1.9282
|1.9332
|1.9202
|58
|2007.03.08 06:03
|s/l
|29
|0.40
|1.9332
|1.9332
|1.9202
|-200.00
|9388.12
|59
|2007.03.12 01:00
|buy
|30
|0.40
|1.9376
|1.9326
|1.9456
|60
|2007.03.12 13:29
|s/l
|30
|0.40
|1.9326
|1.9326
|1.9456
|-200.00
|9188.12
|61
|2007.03.12 14:00
|sell
|31
|0.40
|1.9317
|1.9367
|1.9237
|62
|2007.03.14 07:48
|t/p
|31
|0.40
|1.9237
|1.9367
|1.9237
|318.96
|9507.08
|63
|2007.03.14 08:00
|sell
|32
|0.40
|1.9230
|1.9280
|1.9150
|64
|2007.03.14 14:37
|s/l
|32
|0.40
|1.9280
|1.9280
|1.9150
|-200.00
|9307.08
|65
|2007.03.14 15:00
|buy
|33
|0.40
|1.9289
|1.9239
|1.9369
|66
|2007.03.14 16:30
|t/p
|33
|0.40
|1.9369
|1.9239
|1.9369
|320.00
|9627.08
|67
|2007.03.15 07:00
|sell
|34
|0.40
|1.9322
|1.9372
|1.9242
|68
|2007.03.15 13:30
|s/l
|34
|0.40
|1.9372
|1.9372
|1.9242
|-200.00
|9427.08
|69
|2007.03.16 09:00
|buy
|35
|0.40
|1.9417
|1.9367
|1.9497
|70
|2007.03.16 13:19
|t/p
|35
|0.40
|1.9497
|1.9367
|1.9497
|320.00
|9747.08
|71
|2007.03.16 17:00
|sell
|36
|0.40
|1.9424
|1.9474
|1.9344
|72
|2007.03.20 08:31
|s/l
|36
|0.40
|1.9474
|1.9474
|1.9344
|-201.04
|9546.05
|73
|2007.03.22 18:00
|sell
|37
|0.40
|1.9641
|1.9691
|1.9561
|74
|2007.03.26 16:07
|s/l
|37
|0.40
|1.9691
|1.9691
|1.9561
|-201.04
|9345.01
|75
|2007.03.27 12:00
|sell
|38
|0.40
|1.9638
|1.9688
|1.9558
|76
|2007.03.30 09:53
|t/p
|38
|0.40
|1.9558
|1.9688
|1.9558
|317.41
|9662.42
|77
|2007.03.30 18:00
|buy
|39
|0.40
|1.9685
|1.9635
|1.9765
|78
|2007.04.02 13:49
|t/p
|39
|0.40
|1.9765
|1.9635
|1.9765
|319.60
|9982.02
|79
|2007.04.05 14:00
|sell
|40
|0.40
|1.9692
|1.9742
|1.9612
|80
|2007.04.09 15:00
|t/p
|40
|0.40
|1.9612
|1.9742
|1.9612
|318.96
|10300.98
|81
|2007.04.10 04:00
|buy
|41
|0.40
|1.9667
|1.9617
|1.9747
|82
|2007.04.10 14:17
|t/p
|41
|0.40
|1.9747
|1.9617
|1.9747
|320.00
|10620.98
|83
|2007.04.13 17:00
|sell
|42
|0.40
|1.9824
|1.9874
|1.9744
|84
|2007.04.13 20:59
|s/l
|42
|0.40
|1.9874
|1.9874
|1.9744
|-200.00
|10420.98
|85
|2007.04.16 12:00
|buy
|43
|0.40
|1.9925
|1.9875
|2.0005
|86
|2007.04.17 10:31
|t/p
|43
|0.40
|2.0005
|1.9875
|2.0005
|319.60
|10740.58
|87
|2007.04.18 14:00
|sell
|44
|0.40
|2.0062
|2.0112
|1.9982
|88
|2007.04.23 08:48
|t/p
|44
|0.40
|1.9982
|2.0112
|1.9982
|317.41
|11057.99
|89
|2007.04.26 08:00
|buy
|45
|0.40
|2.0051
|2.0001
|2.0131
|90
|2007.04.26 11:32
|s/l
|45
|0.40
|2.0001
|2.0001
|2.0131
|-200.00
|10857.99
|91
|2007.04.26 12:00
|sell
|46
|0.40
|1.9973
|2.0023
|1.9893
|92
|2007.04.26 16:14
|t/p
|46
|0.40
|1.9893
|2.0023
|1.9893
|320.00
|11177.99
|93
|2007.04.27 11:00
|buy
|47
|0.40
|1.9943
|1.9893
|2.0023
|94
|2007.04.27 14:30
|t/p
|47
|0.40
|2.0023
|1.9893
|2.0023
|320.00
|11497.99
|95
|2007.04.27 19:01
|sell
|48
|0.40
|1.9955
|2.0005
|1.9875
|96
|2007.04.30 17:06
|s/l
|48
|0.40
|2.0005
|2.0005
|1.9875
|-200.52
|11297.47
|97
|2007.05.01 17:00
|sell
|49
|0.40
|1.9992
|2.0042
|1.9912
|98
|2007.05.02 09:30
|t/p
|49
|0.40
|1.9912
|2.0042
|1.9912
|319.48
|11616.95
|99
|2007.05.04 15:00
|buy
|50
|0.40
|1.9913
|1.9863
|1.9993
|100
|2007.05.09 15:33
|t/p
|50
|0.40
|1.9993
|1.9863
|1.9993
|318.80
|11935.75
|101
|2007.05.10 12:00
|sell
|51
|0.40
|1.9870
|1.9920
|1.9790
|102
|2007.05.10 18:55
|t/p
|51
|0.40
|1.9790
|1.9920
|1.9790
|320.00
|12255.75
|103
|2007.05.15 17:00
|buy
|52
|0.40
|1.9840
|1.9790
|1.9920
|104
|2007.05.16 17:12
|s/l
|52
|0.40
|1.9790
|1.9790
|1.9920
|-200.40
|12055.35
|105
|2007.05.16 18:00
|sell
|53
|0.40
|1.9771
|1.9821
|1.9691
|106
|2007.05.21 12:34
|t/p
|53
|0.40
|1.9691
|1.9821
|1.9691
|317.41
|12372.75
|107
|2007.05.29 16:00
|sell
|54
|0.40
|1.9839
|1.9889
|1.9759
|108
|2007.05.30 11:56
|t/p
|54
|0.40
|1.9759
|1.9889
|1.9759
|319.48
|12692.24
|109
|2007.06.04 15:00
|buy
|55
|0.40
|1.9897
|1.9847
|1.9977
|110
|2007.06.07 13:43
|s/l
|55
|0.40
|1.9847
|1.9847
|1.9977
|-202.00
|12490.23
|111
|2007.06.11 00:00
|buy
|56
|0.40
|1.9691
|1.9641
|1.9771
|112
|2007.06.12 19:43
|t/p
|56
|0.40
|1.9771
|1.9641
|1.9771
|319.60
|12809.83
|113
|2007.06.13 11:00
|sell
|57
|0.40
|1.9691
|1.9741
|1.9611
|114
|2007.06.15 15:15
|s/l
|57
|0.40
|1.9741
|1.9741
|1.9611
|-202.07
|12607.76
|115
|2007.07.05 17:00
|sell
|58
|0.40
|2.0104
|2.0154
|2.0024
|116
|2007.07.09 10:42
|s/l
|58
|0.40
|2.0154
|2.0154
|2.0024
|-201.04
|12406.72
|117
|2007.07.09 11:00
|buy
|59
|0.40
|2.0155
|2.0105
|2.0235
|118
|2007.07.10 16:32
|t/p
|59
|0.40
|2.0235
|2.0105
|2.0235
|319.60
|12726.32
|119
|2007.07.12 16:00
|sell
|60
|0.40
|2.0282
|2.0332
|2.0202
|120
|2007.07.13 11:41
|s/l
|60
|0.40
|2.0332
|2.0332
|2.0202
|-200.52
|12525.80
|121
|2007.07.16 12:00
|buy
|61
|0.40
|2.0395
|2.0345
|2.0475
|122
|2007.07.18 00:58
|t/p
|61
|0.40
|2.0475
|2.0345
|2.0475
|319.20
|12845.00
|123
|2007.07.25 03:00
|sell
|62
|0.40
|2.0558
|2.0608
|2.0478
|124
|2007.07.25 07:26
|s/l
|62
|0.40
|2.0608
|2.0608
|2.0478
|-200.00
|12645.00
|125
|2007.07.26 19:00
|buy
|63
|0.40
|2.0532
|2.0482
|2.0612
|126
|2007.07.26 20:56
|s/l
|63
|0.40
|2.0482
|2.0482
|2.0612
|-200.00
|12445.00
|127
|2007.07.27 00:00
|sell
|64
|0.40
|2.0457
|2.0507
|2.0377
|128
|2007.07.27 09:26
|t/p
|64
|0.40
|2.0377
|2.0507
|2.0377
|320.00
|12765.00
|129
|2007.07.30 10:00
|buy
|65
|0.40
|2.0286
|2.0236
|2.0366
|130
|2007.07.30 12:52
|s/l
|65
|0.40
|2.0236
|2.0236
|2.0366
|-200.00
|12565.00
|131
|2007.07.31 08:00
|sell
|66
|0.40
|2.0270
|2.0320
|2.0190
|132
|2007.07.31 10:59
|s/l
|66
|0.40
|2.0320
|2.0320
|2.0190
|-200.00
|12365.00
|133
|2007.07.31 18:00
|buy
|67
|0.40
|2.0361
|2.0311
|2.0441
|134
|2007.07.31 21:57
|s/l
|67
|0.40
|2.0311
|2.0311
|2.0441
|-200.00
|12165.00
|135
|2007.07.31 23:00
|sell
|68
|0.40
|2.0311
|2.0361
|2.0231
|136
|2007.08.01 07:20
|t/p
|68
|0.40
|2.0231
|2.0361
|2.0231
|319.48
|12484.48
|137
|2007.08.01 15:00
|buy
|69
|0.40
|2.0323
|2.0273
|2.0403
|138
|2007.08.01 21:08
|s/l
|69
|0.40
|2.0273
|2.0273
|2.0403
|-200.00
|12284.48
|139
|2007.08.06 12:00
|sell
|70
|0.40
|2.0338
|2.0388
|2.0258
|140
|2007.08.07 10:08
|t/p
|70
|0.40
|2.0258
|2.0388
|2.0258
|319.48
|12603.96
|141
|2007.08.08 13:00
|buy
|71
|0.40
|2.0296
|2.0246
|2.0376
|142
|2007.08.08 15:33
|t/p
|71
|0.40
|2.0376
|2.0246
|2.0376
|320.00
|12923.96
|143
|2007.08.09 09:00
|sell
|72
|0.40
|2.0334
|2.0384
|2.0254
|144
|2007.08.09 13:33
|t/p
|72
|0.40
|2.0254
|2.0384
|2.0254
|320.00
|13243.96
|145
|2007.08.17 00:00
|buy
|73
|0.40
|1.9846
|1.9796
|1.9926
|146
|2007.08.17 03:22
|s/l
|73
|0.40
|1.9796
|1.9796
|1.9926
|-200.00
|13043.96
|147
|2007.08.17 06:00
|sell
|74
|0.40
|1.9774
|1.9824
|1.9694
|148
|2007.08.17 09:02
|t/p
|74
|0.40
|1.9694
|1.9824
|1.9694
|320.00
|13363.96
|149
|2007.08.17 15:00
|buy
|75
|0.40
|1.9874
|1.9824
|1.9954
|150
|2007.08.17 17:59
|s/l
|75
|0.40
|1.9824
|1.9824
|1.9954
|-200.00
|13163.96
|151
|2007.08.21 09:00
|sell
|76
|0.40
|1.9806
|1.9856
|1.9726
|152
|2007.08.21 13:01
|s/l
|76
|0.40
|1.9856
|1.9856
|1.9726
|-200.00
|12963.96
|153
|2007.08.22 13:00
|buy
|77
|0.40
|1.9891
|1.9841
|1.9971
|154
|2007.08.23 05:41
|t/p
|77
|0.40
|1.9971
|1.9841
|1.9971
|318.80
|13282.76
|155
|2007.08.24 09:00
|sell
|78
|0.40
|1.9988
|2.0038
|1.9908
|156
|2007.08.24 10:41
|s/l
|78
|0.40
|2.0038
|2.0038
|1.9908
|-200.00
|13082.76
|157
|2007.08.24 15:00
|buy
|79
|0.40
|2.0096
|2.0046
|2.0176
|158
|2007.08.27 01:07
|t/p
|79
|0.40
|2.0176
|2.0046
|2.0176
|319.60
|13402.36
|159
|2007.08.28 01:00
|sell
|80
|0.40
|2.0088
|2.0138
|2.0008
|160
|2007.08.28 13:41
|s/l
|80
|0.40
|2.0138
|2.0138
|2.0008
|-200.00
|13202.36
|161
|2007.08.28 18:00
|sell
|81
|0.40
|2.0064
|2.0114
|1.9984
|162
|2007.08.29 01:37
|t/p
|81
|0.40
|1.9984
|2.0114
|1.9984
|319.48
|13521.84
|163
|2007.08.29 07:00
|buy
|82
|0.40
|2.0028
|1.9978
|2.0108
|164
|2007.08.29 09:04
|s/l
|82
|0.40
|1.9978
|1.9978
|2.0108
|-200.00
|13321.84
|165
|2007.08.30 12:00
|sell
|83
|0.40
|2.0066
|2.0116
|1.9986
|166
|2007.08.30 14:51
|s/l
|83
|0.40
|2.0116
|2.0116
|1.9986
|-200.00
|13121.84
|167
|2007.08.30 17:00
|buy
|84
|0.40
|2.0150
|2.0100
|2.0230
|168
|2007.08.31 14:01
|t/p
|84
|0.40
|2.0230
|2.0100
|2.0230
|319.60
|13441.44
|169
|2007.09.04 15:00
|sell
|85
|0.40
|2.0080
|2.0130
|2.0000
|170
|2007.09.04 18:18
|s/l
|85
|0.40
|2.0130
|2.0130
|2.0000
|-200.00
|13241.44
|171
|2007.09.04 20:00
|buy
|86
|0.40
|2.0138
|2.0088
|2.0218
|172
|2007.09.05 07:38
|s/l
|86
|0.40
|2.0088
|2.0088
|2.0218
|-200.40
|13041.04
|173
|2007.09.05 17:00
|buy
|87
|0.40
|2.0197
|2.0147
|2.0277
|174
|2007.09.06 14:55
|s/l
|87
|0.40
|2.0147
|2.0147
|2.0277
|-201.20
|12839.84
|175
|2007.09.06 15:00
|sell
|88
|0.40
|2.0153
|2.0203
|2.0073
|176
|2007.09.06 15:51
|s/l
|88
|0.40
|2.0203
|2.0203
|2.0073
|-200.00
|12639.84
|177
|2007.09.07 15:00
|buy
|89
|0.40
|2.0297
|2.0247
|2.0377
|178
|2007.09.07 17:31
|s/l
|89
|0.40
|2.0247
|2.0247
|2.0377
|-200.00
|12439.84
|179
|2007.09.11 09:00
|sell
|90
|0.40
|2.0242
|2.0292
|2.0162
|180
|2007.09.11 10:56
|s/l
|90
|0.40
|2.0292
|2.0292
|2.0162
|-200.00
|12239.84
|181
|2007.09.11 14:00
|buy
|91
|0.40
|2.0317
|2.0267
|2.0397
|182
|2007.09.13 01:59
|s/l
|91
|0.40
|2.0267
|2.0267
|2.0397
|-201.60
|12038.24
|183
|2007.09.13 02:00
|sell
|92
|0.40
|2.0265
|2.0315
|2.0185
|184
|2007.09.13 19:06
|s/l
|92
|0.40
|2.0315
|2.0315
|2.0185
|-200.00
|11838.24
|185
|2007.09.13 20:00
|buy
|93
|0.40
|2.0325
|2.0275
|2.0405
|186
|2007.09.13 22:26
|s/l
|93
|0.40
|2.0275
|2.0275
|2.0405
|-200.00
|11638.24
|187
|2007.09.13 23:00
|sell
|94
|0.40
|2.0252
|2.0302
|2.0172
|188
|2007.09.14 00:56
|t/p
|94
|0.40
|2.0172
|2.0302
|2.0172
|319.48
|11957.72
|189
|2007.09.14 09:00
|buy
|95
|0.40
|2.0225
|2.0175
|2.0305
|190
|2007.09.14 09:33
|s/l
|95
|0.40
|2.0175
|2.0175
|2.0305
|-200.00
|11757.72
|191
|2007.09.14 13:00
|sell
|96
|0.40
|2.0131
|2.0181
|2.0051
|192
|2007.09.17 00:16
|t/p
|96
|0.40
|2.0051
|2.0181
|2.0051
|319.48
|12077.20
|193
|2007.09.18 10:00
|buy
|97
|0.40
|1.9957
|1.9907
|2.0037
|194
|2007.09.18 12:50
|s/l
|97
|0.40
|1.9907
|1.9907
|2.0037
|-200.00
|11877.20
|195
|2007.09.19 10:01
|sell
|98
|0.40
|2.0095
|2.0145
|2.0015
|196
|2007.09.19 11:37
|t/p
|98
|0.40
|2.0015
|2.0145
|2.0015
|320.00
|12197.20
|197
|2007.09.20 11:00
|buy
|99
|0.40
|2.0080
|2.0030
|2.0160
|198
|2007.09.21 10:18
|t/p
|99
|0.40
|2.0160
|2.0030
|2.0160
|319.60
|12516.80
|199
|2007.09.25 03:00
|sell
|100
|0.40
|2.0133
|2.0183
|2.0053
|200
|2007.09.25 15:44
|s/l
|100
|0.40
|2.0183
|2.0183
|2.0053
|-200.00
|12316.80
|201
|2007.09.26 13:00
|sell
|101
|0.40
|2.0115
|2.0165
|2.0035
|202
|2007.09.26 13:42
|s/l
|101
|0.40
|2.0165
|2.0165
|2.0035
|-200.00
|12116.80
|203
|2007.09.27 09:00
|buy
|102
|0.40
|2.0237
|2.0187
|2.0317
|204
|2007.09.28 12:25
|t/p
|102
|0.40
|2.0317
|2.0187
|2.0317
|319.60
|12436.40
|205
|2007.10.01 12:00
|sell
|103
|0.40
|2.0416
|2.0466
|2.0336
|206
|2007.10.03 20:04
|t/p
|103
|0.40
|2.0336
|2.0466
|2.0336
|318.96
|12755.36
|207
|2007.10.04 12:00
|buy
|104
|0.40
|2.0344
|2.0294
|2.0424
|208
|2007.10.04 16:31
|t/p
|104
|0.40
|2.0424
|2.0294
|2.0424
|320.00
|13075.36
|209
|2007.10.08 10:00
|sell
|105
|0.40
|2.0381
|2.0431
|2.0301
|210
|2007.10.09 11:35
|t/p
|105
|0.40
|2.0301
|2.0431
|2.0301
|319.48
|13394.84
|211
|2007.10.09 17:00
|buy
|106
|0.40
|2.0333
|2.0283
|2.0413
|212
|2007.10.10 09:10
|t/p
|106
|0.40
|2.0413
|2.0283
|2.0413
|319.60
|13714.44
|213
|2007.10.11 03:00
|sell
|107
|0.40
|2.0383
|2.0433
|2.0303
|214
|2007.10.12 07:19
|t/p
|107
|0.40
|2.0303
|2.0433
|2.0303
|319.48
|14033.92
|215
|2007.10.12 15:00
|buy
|108
|0.40
|2.0335
|2.0285
|2.0415
|216
|2007.10.15 12:39
|t/p
|108
|0.40
|2.0415
|2.0285
|2.0415
|319.60
|14353.52
|217
|2007.10.16 10:00
|sell
|109
|0.40
|2.0353
|2.0403
|2.0273
|218
|2007.10.17 15:34
|s/l
|109
|0.40
|2.0403
|2.0403
|2.0273
|-200.52
|14153.00
|219
|2007.10.18 00:01
|buy
|110
|0.40
|2.0413
|2.0363
|2.0493
|220
|2007.10.18 14:51
|t/p
|110
|0.40
|2.0493
|2.0363
|2.0493
|320.00
|14473.00
|221
|2007.10.19 10:00
|sell
|111
|0.40
|2.0418
|2.0468
|2.0338
|222
|2007.10.19 11:43
|s/l
|111
|0.40
|2.0468
|2.0468
|2.0338
|-200.00
|14273.00
|223
|2007.10.19 14:00
|buy
|112
|0.40
|2.0490
|2.0440
|2.0570
|224
|2007.10.22 11:38
|s/l
|112
|0.40
|2.0440
|2.0440
|2.0570
|-200.40
|14072.60
|225
|2007.10.22 23:00
|buy
|113
|0.40
|2.0329
|2.0279
|2.0409
|226
|2007.10.23 10:32
|t/p
|113
|0.40
|2.0409
|2.0279
|2.0409
|319.60
|14392.20
|227
|2007.10.26 14:00
|sell
|114
|0.40
|2.0487
|2.0537
|2.0407
|228
|2007.10.29 00:00
|s/l
|114
|0.40
|2.0537
|2.0537
|2.0407
|-200.52
|14191.68
|229
|2007.10.30 10:00
|buy
|115
|0.40
|2.0649
|2.0599
|2.0729
|230
|2007.10.31 08:04
|t/p
|115
|0.40
|2.0729
|2.0599
|2.0729
|319.60
|14511.28
|231
|2007.11.01 23:00
|sell
|116
|0.40
|2.0777
|2.0827
|2.0697
|232
|2007.11.02 08:01
|s/l
|116
|0.40
|2.0827
|2.0827
|2.0697
|-200.52
|14310.76
|233
|2007.11.02 10:00
|buy
|117
|0.40
|2.0845
|2.0795
|2.0925
|234
|2007.11.02 13:30
|s/l
|117
|0.40
|2.0795
|2.0795
|2.0925
|-200.00
|14110.76
|235
|2007.11.05 10:00
|sell
|118
|0.40
|2.0832
|2.0882
|2.0752
|236
|2007.11.06 09:01
|s/l
|118
|0.40
|2.0882
|2.0882
|2.0752
|-200.52
|13910.25
|237
|2007.11.09 13:00
|sell
|119
|0.40
|2.0992
|2.1042
|2.0912
|238
|2007.11.09 17:19
|t/p
|119
|0.40
|2.0912
|2.1042
|2.0912
|320.00
|14230.25
|239
|2007.11.13 03:00
|buy
|120
|0.40
|2.0627
|2.0577
|2.0707
|240
|2007.11.13 10:30
|t/p
|120
|0.40
|2.0707
|2.0577
|2.0707
|320.00
|14550.25
|241
|2007.11.13 21:00
|sell
|121
|0.40
|2.0677
|2.0727
|2.0597
|242
|2007.11.13 23:28
|s/l
|121
|0.40
|2.0727
|2.0727
|2.0597
|-200.00
|14350.25
|243
|2007.11.14 01:00
|buy
|122
|0.40
|2.0744
|2.0694
|2.0824
|244
|2007.11.14 10:50
|t/p
|122
|0.40
|2.0824
|2.0694
|2.0824
|320.00
|14670.25
|245
|2007.11.14 12:00
|sell
|123
|0.40
|2.0722
|2.0772
|2.0642
|246
|2007.11.14 17:08
|t/p
|123
|0.40
|2.0642
|2.0772
|2.0642
|320.00
|14990.25
|247
|2007.11.15 03:00
|buy
|124
|0.40
|2.0563
|2.0513
|2.0643
|248
|2007.11.15 10:30
|s/l
|124
|0.40
|2.0513
|2.0513
|2.0643
|-200.00
|14790.25
|249
|2007.11.15 11:00
|sell
|125
|0.40
|2.0464
|2.0514
|2.0384
|250
|2007.11.16 11:29
|t/p
|125
|0.40
|2.0384
|2.0514
|2.0384
|319.48
|15109.73
|251
|2007.11.16 12:00
|sell
|126
|0.40
|2.0376
|2.0426
|2.0296
|252
|2007.11.16 13:39
|s/l
|126
|0.40
|2.0426
|2.0426
|2.0296
|-200.00
|14909.73
|253
|2007.11.16 16:00
|buy
|127
|0.40
|2.0464
|2.0414
|2.0544
|254
|2007.11.16 22:46
|t/p
|127
|0.40
|2.0544
|2.0414
|2.0544
|320.00
|15229.73
|255
|2007.11.19 09:00
|sell
|128
|0.40
|2.0478
|2.0528
|2.0398
|256
|2007.11.19 12:14
|s/l
|128
|0.40
|2.0528
|2.0528
|2.0398
|-200.00
|15029.73
|257
|2007.11.20 09:00
|buy
|129
|0.40
|2.0589
|2.0539
|2.0669
|258
|2007.11.20 15:10
|t/p
|129
|0.40
|2.0669
|2.0539
|2.0669
|320.00
|15349.73
|259
|2007.11.21 10:00
|sell
|130
|0.40
|2.0615
|2.0665
|2.0535
|260
|2007.11.21 11:47
|t/p
|130
|0.40
|2.0535
|2.0665
|2.0535
|320.00
|15669.73
|261
|2007.11.21 19:00
|buy
|131
|0.40
|2.0626
|2.0576
|2.0706
|262
|2007.11.23 02:21
|t/p
|131
|0.40
|2.0706
|2.0576
|2.0706
|318.40
|15988.12
|263
|2007.11.23 10:00
|sell
|132
|0.40
|2.0640
|2.0690
|2.0560
|264
|2007.11.23 11:57
|t/p
|132
|0.40
|2.0560
|2.0690
|2.0560
|320.00
|16308.12
|265
|2007.11.23 19:00
|buy
|133
|0.40
|2.0595
|2.0545
|2.0675
|266
|2007.11.26 08:43
|t/p
|133
|0.40
|2.0675
|2.0545
|2.0675
|319.60
|16627.72
|267
|2007.11.27 18:00
|sell
|134
|0.40
|2.0650
|2.0700
|2.0570
|268
|2007.11.27 21:16
|s/l
|134
|0.40
|2.0700
|2.0700
|2.0570
|-200.00
|16427.72
|269
|2007.11.28 15:00
|buy
|135
|0.40
|2.0675
|2.0625
|2.0755
|270
|2007.11.28 20:14
|t/p
|135
|0.40
|2.0755
|2.0625
|2.0755
|320.00
|16747.72
|271
|2007.11.29 02:00
|sell
|136
|0.40
|2.0760
|2.0810
|2.0680
|272
|2007.11.29 09:19
|t/p
|136
|0.40
|2.0680
|2.0810
|2.0680
|320.00
|17067.72
|273
|2007.11.30 02:00
|buy
|137
|0.40
|2.0651
|2.0601
|2.0731
|274
|2007.11.30 16:09
|s/l
|137
|0.40
|2.0601
|2.0601
|2.0731
|-200.00
|16867.72
|275
|2007.11.30 17:00
|sell
|138
|0.40
|2.0561
|2.0611
|2.0481
|276
|2007.11.30 22:57
|close at stop
|138
|0.40
|2.0577
|2.0611
|2.0481
|-64.00
|16803.72