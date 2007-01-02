Strategy Tester Report
Kiko_v2
(Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.01.02 08:00 - 2007.11.30 22:00 (2007.01.01 - 2008.01.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagicNumber=3359; TakeProfit=80; StopLoss=50; Lots=0.4; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=false; AccountIsMicro=true; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=20;
Bars in test6679Ticks modelled1464548Modelling quality89.98%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit6803.72Gross profit21090.07Gross loss-14286.34
Profit factor1.48Expected payoff49.30
Absolute drawdown1114.76Maximal drawdown2024.64 (14.83%)Relative drawdown14.83% (2024.64)
Total trades138Short positions (won %)71 (43.66%)Long positions (won %)67 (52.24%)
Profit trades (% of total)66 (47.83%)Loss trades (% of total)72 (52.17%)
Largestprofit trade320.00loss trade-202.07
Averageprofit trade319.55loss trade-198.42
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (2236.72)consecutive losses (loss in money)9 (-1803.21)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2236.72 (7)consecutive loss (count of losses)-1803.21 (9)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 09:00buy10.401.96881.96381.9768
22007.01.03 11:21s/l10.401.96381.96381.9768-200.409799.60
32007.01.03 12:01sell20.401.96281.96781.9548
42007.01.03 16:00t/p20.401.95481.96781.9548320.0010119.60
52007.01.05 09:00buy30.401.94231.93731.9503
62007.01.05 14:29s/l30.401.93731.93731.9503-200.009919.60
72007.01.05 15:00sell40.401.92981.93481.9218
82007.01.08 16:01s/l40.401.93481.93481.9218-200.529719.08
92007.01.08 18:00buy50.401.93791.93291.9459
102007.01.10 16:13s/l50.401.93291.93291.9459-200.809518.28
112007.01.11 11:00buy60.401.93931.93431.9473
122007.01.11 13:00t/p60.401.94731.93431.9473320.009838.28
132007.01.16 16:00sell70.401.96141.96641.9534
142007.01.17 09:40s/l70.401.96641.96641.9534-200.529637.76
152007.01.18 14:00sell80.401.96841.97341.9604
162007.01.18 15:35s/l80.401.97341.97341.9604-200.009437.76
172007.01.23 13:00buy90.401.98731.98231.9953
182007.01.23 19:40s/l90.401.98231.98231.9953-200.009237.76
192007.01.25 10:00buy100.401.97151.96651.9795
202007.01.25 20:03s/l100.401.96651.96651.9795-200.009037.76
212007.01.25 21:00sell110.401.96411.96911.9561
222007.01.26 15:59t/p110.401.95611.96911.9561319.489357.24
232007.01.30 03:00buy120.401.96411.95911.9721
242007.01.31 08:48s/l120.401.95911.95911.9721-200.409156.84
252007.01.31 09:00sell130.401.95701.96201.9490
262007.01.31 14:52t/p130.401.94901.96201.9490320.009476.84
272007.01.31 18:00buy140.401.96101.95601.9690
282007.02.01 14:19t/p140.401.96901.95601.9690318.809795.64
292007.02.05 11:00sell150.401.95921.96421.9512
302007.02.06 09:03s/l150.401.96421.96421.9512-200.529595.12
312007.02.06 13:00buy160.401.96821.96321.9762
322007.02.08 13:13s/l160.401.96321.96321.9762-201.609393.52
332007.02.12 08:00buy170.401.95541.95041.9634
342007.02.12 09:13s/l170.401.95041.95041.9634-200.009193.52
352007.02.12 11:00sell180.401.94631.95131.9383
362007.02.13 08:56s/l180.401.95131.95131.9383-200.528993.00
372007.02.14 09:00buy190.401.95131.94631.9593
382007.02.14 16:01t/p190.401.95931.94631.9593320.009313.00
392007.02.15 11:00sell200.401.95741.96241.9494
402007.02.16 09:01t/p200.401.94941.96241.9494319.489632.48
412007.02.19 04:00buy210.401.95591.95091.9639
422007.02.19 09:13s/l210.401.95091.95091.9639-200.009432.48
432007.02.19 12:00sell220.401.94461.94961.9366
442007.02.19 17:23s/l220.401.94961.94961.9366-200.009232.48
452007.02.19 18:00buy230.401.95001.94501.9580
462007.02.21 09:01t/p230.401.95801.94501.9580319.209551.68
472007.02.21 11:00sell240.401.94981.95481.9418
482007.02.22 17:18s/l240.401.95481.95481.9418-201.569350.12
492007.02.22 18:00buy250.401.95671.95171.9647
502007.02.23 15:53t/p250.401.96471.95171.9647319.609669.72
512007.02.27 09:00sell260.401.95991.96491.9519
522007.02.27 09:18s/l260.401.96491.96491.9519-200.009469.72
532007.02.28 15:00buy270.401.96181.95681.9698
542007.03.01 08:23s/l270.401.95681.95681.9698-201.209268.52
552007.03.06 04:00buy280.401.92671.92171.9347
562007.03.07 00:01t/p280.401.93471.92171.9347319.609588.12
572007.03.08 02:00sell290.401.92821.93321.9202
582007.03.08 06:03s/l290.401.93321.93321.9202-200.009388.12
592007.03.12 01:00buy300.401.93761.93261.9456
602007.03.12 13:29s/l300.401.93261.93261.9456-200.009188.12
612007.03.12 14:00sell310.401.93171.93671.9237
622007.03.14 07:48t/p310.401.92371.93671.9237318.969507.08
632007.03.14 08:00sell320.401.92301.92801.9150
642007.03.14 14:37s/l320.401.92801.92801.9150-200.009307.08
652007.03.14 15:00buy330.401.92891.92391.9369
662007.03.14 16:30t/p330.401.93691.92391.9369320.009627.08
672007.03.15 07:00sell340.401.93221.93721.9242
682007.03.15 13:30s/l340.401.93721.93721.9242-200.009427.08
692007.03.16 09:00buy350.401.94171.93671.9497
702007.03.16 13:19t/p350.401.94971.93671.9497320.009747.08
712007.03.16 17:00sell360.401.94241.94741.9344
722007.03.20 08:31s/l360.401.94741.94741.9344-201.049546.05
732007.03.22 18:00sell370.401.96411.96911.9561
742007.03.26 16:07s/l370.401.96911.96911.9561-201.049345.01
752007.03.27 12:00sell380.401.96381.96881.9558
762007.03.30 09:53t/p380.401.95581.96881.9558317.419662.42
772007.03.30 18:00buy390.401.96851.96351.9765
782007.04.02 13:49t/p390.401.97651.96351.9765319.609982.02
792007.04.05 14:00sell400.401.96921.97421.9612
802007.04.09 15:00t/p400.401.96121.97421.9612318.9610300.98
812007.04.10 04:00buy410.401.96671.96171.9747
822007.04.10 14:17t/p410.401.97471.96171.9747320.0010620.98
832007.04.13 17:00sell420.401.98241.98741.9744
842007.04.13 20:59s/l420.401.98741.98741.9744-200.0010420.98
852007.04.16 12:00buy430.401.99251.98752.0005
862007.04.17 10:31t/p430.402.00051.98752.0005319.6010740.58
872007.04.18 14:00sell440.402.00622.01121.9982
882007.04.23 08:48t/p440.401.99822.01121.9982317.4111057.99
892007.04.26 08:00buy450.402.00512.00012.0131
902007.04.26 11:32s/l450.402.00012.00012.0131-200.0010857.99
912007.04.26 12:00sell460.401.99732.00231.9893
922007.04.26 16:14t/p460.401.98932.00231.9893320.0011177.99
932007.04.27 11:00buy470.401.99431.98932.0023
942007.04.27 14:30t/p470.402.00231.98932.0023320.0011497.99
952007.04.27 19:01sell480.401.99552.00051.9875
962007.04.30 17:06s/l480.402.00052.00051.9875-200.5211297.47
972007.05.01 17:00sell490.401.99922.00421.9912
982007.05.02 09:30t/p490.401.99122.00421.9912319.4811616.95
992007.05.04 15:00buy500.401.99131.98631.9993
1002007.05.09 15:33t/p500.401.99931.98631.9993318.8011935.75
1012007.05.10 12:00sell510.401.98701.99201.9790
1022007.05.10 18:55t/p510.401.97901.99201.9790320.0012255.75
1032007.05.15 17:00buy520.401.98401.97901.9920
1042007.05.16 17:12s/l520.401.97901.97901.9920-200.4012055.35
1052007.05.16 18:00sell530.401.97711.98211.9691
1062007.05.21 12:34t/p530.401.96911.98211.9691317.4112372.75
1072007.05.29 16:00sell540.401.98391.98891.9759
1082007.05.30 11:56t/p540.401.97591.98891.9759319.4812692.24
1092007.06.04 15:00buy550.401.98971.98471.9977
1102007.06.07 13:43s/l550.401.98471.98471.9977-202.0012490.23
1112007.06.11 00:00buy560.401.96911.96411.9771
1122007.06.12 19:43t/p560.401.97711.96411.9771319.6012809.83
1132007.06.13 11:00sell570.401.96911.97411.9611
1142007.06.15 15:15s/l570.401.97411.97411.9611-202.0712607.76
1152007.07.05 17:00sell580.402.01042.01542.0024
1162007.07.09 10:42s/l580.402.01542.01542.0024-201.0412406.72
1172007.07.09 11:00buy590.402.01552.01052.0235
1182007.07.10 16:32t/p590.402.02352.01052.0235319.6012726.32
1192007.07.12 16:00sell600.402.02822.03322.0202
1202007.07.13 11:41s/l600.402.03322.03322.0202-200.5212525.80
1212007.07.16 12:00buy610.402.03952.03452.0475
1222007.07.18 00:58t/p610.402.04752.03452.0475319.2012845.00
1232007.07.25 03:00sell620.402.05582.06082.0478
1242007.07.25 07:26s/l620.402.06082.06082.0478-200.0012645.00
1252007.07.26 19:00buy630.402.05322.04822.0612
1262007.07.26 20:56s/l630.402.04822.04822.0612-200.0012445.00
1272007.07.27 00:00sell640.402.04572.05072.0377
1282007.07.27 09:26t/p640.402.03772.05072.0377320.0012765.00
1292007.07.30 10:00buy650.402.02862.02362.0366
1302007.07.30 12:52s/l650.402.02362.02362.0366-200.0012565.00
1312007.07.31 08:00sell660.402.02702.03202.0190
1322007.07.31 10:59s/l660.402.03202.03202.0190-200.0012365.00
1332007.07.31 18:00buy670.402.03612.03112.0441
1342007.07.31 21:57s/l670.402.03112.03112.0441-200.0012165.00
1352007.07.31 23:00sell680.402.03112.03612.0231
1362007.08.01 07:20t/p680.402.02312.03612.0231319.4812484.48
1372007.08.01 15:00buy690.402.03232.02732.0403
1382007.08.01 21:08s/l690.402.02732.02732.0403-200.0012284.48
1392007.08.06 12:00sell700.402.03382.03882.0258
1402007.08.07 10:08t/p700.402.02582.03882.0258319.4812603.96
1412007.08.08 13:00buy710.402.02962.02462.0376
1422007.08.08 15:33t/p710.402.03762.02462.0376320.0012923.96
1432007.08.09 09:00sell720.402.03342.03842.0254
1442007.08.09 13:33t/p720.402.02542.03842.0254320.0013243.96
1452007.08.17 00:00buy730.401.98461.97961.9926
1462007.08.17 03:22s/l730.401.97961.97961.9926-200.0013043.96
1472007.08.17 06:00sell740.401.97741.98241.9694
1482007.08.17 09:02t/p740.401.96941.98241.9694320.0013363.96
1492007.08.17 15:00buy750.401.98741.98241.9954
1502007.08.17 17:59s/l750.401.98241.98241.9954-200.0013163.96
1512007.08.21 09:00sell760.401.98061.98561.9726
1522007.08.21 13:01s/l760.401.98561.98561.9726-200.0012963.96
1532007.08.22 13:00buy770.401.98911.98411.9971
1542007.08.23 05:41t/p770.401.99711.98411.9971318.8013282.76
1552007.08.24 09:00sell780.401.99882.00381.9908
1562007.08.24 10:41s/l780.402.00382.00381.9908-200.0013082.76
1572007.08.24 15:00buy790.402.00962.00462.0176
1582007.08.27 01:07t/p790.402.01762.00462.0176319.6013402.36
1592007.08.28 01:00sell800.402.00882.01382.0008
1602007.08.28 13:41s/l800.402.01382.01382.0008-200.0013202.36
1612007.08.28 18:00sell810.402.00642.01141.9984
1622007.08.29 01:37t/p810.401.99842.01141.9984319.4813521.84
1632007.08.29 07:00buy820.402.00281.99782.0108
1642007.08.29 09:04s/l820.401.99781.99782.0108-200.0013321.84
1652007.08.30 12:00sell830.402.00662.01161.9986
1662007.08.30 14:51s/l830.402.01162.01161.9986-200.0013121.84
1672007.08.30 17:00buy840.402.01502.01002.0230
1682007.08.31 14:01t/p840.402.02302.01002.0230319.6013441.44
1692007.09.04 15:00sell850.402.00802.01302.0000
1702007.09.04 18:18s/l850.402.01302.01302.0000-200.0013241.44
1712007.09.04 20:00buy860.402.01382.00882.0218
1722007.09.05 07:38s/l860.402.00882.00882.0218-200.4013041.04
1732007.09.05 17:00buy870.402.01972.01472.0277
1742007.09.06 14:55s/l870.402.01472.01472.0277-201.2012839.84
1752007.09.06 15:00sell880.402.01532.02032.0073
1762007.09.06 15:51s/l880.402.02032.02032.0073-200.0012639.84
1772007.09.07 15:00buy890.402.02972.02472.0377
1782007.09.07 17:31s/l890.402.02472.02472.0377-200.0012439.84
1792007.09.11 09:00sell900.402.02422.02922.0162
1802007.09.11 10:56s/l900.402.02922.02922.0162-200.0012239.84
1812007.09.11 14:00buy910.402.03172.02672.0397
1822007.09.13 01:59s/l910.402.02672.02672.0397-201.6012038.24
1832007.09.13 02:00sell920.402.02652.03152.0185
1842007.09.13 19:06s/l920.402.03152.03152.0185-200.0011838.24
1852007.09.13 20:00buy930.402.03252.02752.0405
1862007.09.13 22:26s/l930.402.02752.02752.0405-200.0011638.24
1872007.09.13 23:00sell940.402.02522.03022.0172
1882007.09.14 00:56t/p940.402.01722.03022.0172319.4811957.72
1892007.09.14 09:00buy950.402.02252.01752.0305
1902007.09.14 09:33s/l950.402.01752.01752.0305-200.0011757.72
1912007.09.14 13:00sell960.402.01312.01812.0051
1922007.09.17 00:16t/p960.402.00512.01812.0051319.4812077.20
1932007.09.18 10:00buy970.401.99571.99072.0037
1942007.09.18 12:50s/l970.401.99071.99072.0037-200.0011877.20
1952007.09.19 10:01sell980.402.00952.01452.0015
1962007.09.19 11:37t/p980.402.00152.01452.0015320.0012197.20
1972007.09.20 11:00buy990.402.00802.00302.0160
1982007.09.21 10:18t/p990.402.01602.00302.0160319.6012516.80
1992007.09.25 03:00sell1000.402.01332.01832.0053
2002007.09.25 15:44s/l1000.402.01832.01832.0053-200.0012316.80
2012007.09.26 13:00sell1010.402.01152.01652.0035
2022007.09.26 13:42s/l1010.402.01652.01652.0035-200.0012116.80
2032007.09.27 09:00buy1020.402.02372.01872.0317
2042007.09.28 12:25t/p1020.402.03172.01872.0317319.6012436.40
2052007.10.01 12:00sell1030.402.04162.04662.0336
2062007.10.03 20:04t/p1030.402.03362.04662.0336318.9612755.36
2072007.10.04 12:00buy1040.402.03442.02942.0424
2082007.10.04 16:31t/p1040.402.04242.02942.0424320.0013075.36
2092007.10.08 10:00sell1050.402.03812.04312.0301
2102007.10.09 11:35t/p1050.402.03012.04312.0301319.4813394.84
2112007.10.09 17:00buy1060.402.03332.02832.0413
2122007.10.10 09:10t/p1060.402.04132.02832.0413319.6013714.44
2132007.10.11 03:00sell1070.402.03832.04332.0303
2142007.10.12 07:19t/p1070.402.03032.04332.0303319.4814033.92
2152007.10.12 15:00buy1080.402.03352.02852.0415
2162007.10.15 12:39t/p1080.402.04152.02852.0415319.6014353.52
2172007.10.16 10:00sell1090.402.03532.04032.0273
2182007.10.17 15:34s/l1090.402.04032.04032.0273-200.5214153.00
2192007.10.18 00:01buy1100.402.04132.03632.0493
2202007.10.18 14:51t/p1100.402.04932.03632.0493320.0014473.00
2212007.10.19 10:00sell1110.402.04182.04682.0338
2222007.10.19 11:43s/l1110.402.04682.04682.0338-200.0014273.00
2232007.10.19 14:00buy1120.402.04902.04402.0570
2242007.10.22 11:38s/l1120.402.04402.04402.0570-200.4014072.60
2252007.10.22 23:00buy1130.402.03292.02792.0409
2262007.10.23 10:32t/p1130.402.04092.02792.0409319.6014392.20
2272007.10.26 14:00sell1140.402.04872.05372.0407
2282007.10.29 00:00s/l1140.402.05372.05372.0407-200.5214191.68
2292007.10.30 10:00buy1150.402.06492.05992.0729
2302007.10.31 08:04t/p1150.402.07292.05992.0729319.6014511.28
2312007.11.01 23:00sell1160.402.07772.08272.0697
2322007.11.02 08:01s/l1160.402.08272.08272.0697-200.5214310.76
2332007.11.02 10:00buy1170.402.08452.07952.0925
2342007.11.02 13:30s/l1170.402.07952.07952.0925-200.0014110.76
2352007.11.05 10:00sell1180.402.08322.08822.0752
2362007.11.06 09:01s/l1180.402.08822.08822.0752-200.5213910.25
2372007.11.09 13:00sell1190.402.09922.10422.0912
2382007.11.09 17:19t/p1190.402.09122.10422.0912320.0014230.25
2392007.11.13 03:00buy1200.402.06272.05772.0707
2402007.11.13 10:30t/p1200.402.07072.05772.0707320.0014550.25
2412007.11.13 21:00sell1210.402.06772.07272.0597
2422007.11.13 23:28s/l1210.402.07272.07272.0597-200.0014350.25
2432007.11.14 01:00buy1220.402.07442.06942.0824
2442007.11.14 10:50t/p1220.402.08242.06942.0824320.0014670.25
2452007.11.14 12:00sell1230.402.07222.07722.0642
2462007.11.14 17:08t/p1230.402.06422.07722.0642320.0014990.25
2472007.11.15 03:00buy1240.402.05632.05132.0643
2482007.11.15 10:30s/l1240.402.05132.05132.0643-200.0014790.25
2492007.11.15 11:00sell1250.402.04642.05142.0384
2502007.11.16 11:29t/p1250.402.03842.05142.0384319.4815109.73
2512007.11.16 12:00sell1260.402.03762.04262.0296
2522007.11.16 13:39s/l1260.402.04262.04262.0296-200.0014909.73
2532007.11.16 16:00buy1270.402.04642.04142.0544
2542007.11.16 22:46t/p1270.402.05442.04142.0544320.0015229.73
2552007.11.19 09:00sell1280.402.04782.05282.0398
2562007.11.19 12:14s/l1280.402.05282.05282.0398-200.0015029.73
2572007.11.20 09:00buy1290.402.05892.05392.0669
2582007.11.20 15:10t/p1290.402.06692.05392.0669320.0015349.73
2592007.11.21 10:00sell1300.402.06152.06652.0535
2602007.11.21 11:47t/p1300.402.05352.06652.0535320.0015669.73
2612007.11.21 19:00buy1310.402.06262.05762.0706
2622007.11.23 02:21t/p1310.402.07062.05762.0706318.4015988.12
2632007.11.23 10:00sell1320.402.06402.06902.0560
2642007.11.23 11:57t/p1320.402.05602.06902.0560320.0016308.12
2652007.11.23 19:00buy1330.402.05952.05452.0675
2662007.11.26 08:43t/p1330.402.06752.05452.0675319.6016627.72
2672007.11.27 18:00sell1340.402.06502.07002.0570
2682007.11.27 21:16s/l1340.402.07002.07002.0570-200.0016427.72
2692007.11.28 15:00buy1350.402.06752.06252.0755
2702007.11.28 20:14t/p1350.402.07552.06252.0755320.0016747.72
2712007.11.29 02:00sell1360.402.07602.08102.0680
2722007.11.29 09:19t/p1360.402.06802.08102.0680320.0017067.72
2732007.11.30 02:00buy1370.402.06512.06012.0731
2742007.11.30 16:09s/l1370.402.06012.06012.0731-200.0016867.72
2752007.11.30 17:00sell1380.402.05612.06112.0481
2762007.11.30 22:57close at stop1380.402.05772.06112.0481-64.0016803.72