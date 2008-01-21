North Finance Co Ltd

Account: 682953 Name: vinay1 Currency: USD 2008 January 22, 01:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
197120542008.01.21 22:58sell9.00euraud1.67691.68171.65952008.01.22 00:331.68170.000.0016.29-3 715.20
  [sl]
196425842008.01.21 06:47sell35.00audusd0.87580.86360.00002008.01.21 23:110.86360.000.000.0042 700.00
  [sl]
196067392008.01.18 17:38sell20.00audusd0.88120.86360.00002008.01.21 23:110.86360.000.00-70.0035 200.00
  [sl]
195668312008.01.18 08:46sell20.00eurjpy156.76157.160.002008.01.18 12:35157.160.000.000.00-7 445.33
  [sl]
195661972008.01.18 08:35sell40.00eurusd1.46411.46530.00002008.01.18 10:251.46530.000.000.00-4 800.00
  [sl]
195661472008.01.18 08:34sell20.00eurjpy156.87157.190.002008.01.18 12:37157.190.000.000.00-5 953.49
  [sl]
195645602008.01.18 08:03sell20.00gbpjpy210.45210.690.002008.01.18 08:18210.690.000.000.00-4 482.63
  [sl]
195623692008.01.18 07:05sell20.00audusd0.87570.87830.00002008.01.18 08:220.87830.000.000.00-5 200.00
  [sl]
195621362008.01.18 07:01sell13.00gbpjpy210.79210.680.002008.01.18 08:18210.680.000.000.001 335.45
  [sl]
195588292008.01.18 05:50sell25.00audusd0.87210.87400.00002008.01.18 05:550.87400.000.000.00-4 750.00
  [sl]
195587652008.01.18 05:48sell25.00eurusd1.46341.46540.00002008.01.18 06:201.46540.000.000.00-5 000.00
  [sl]
195584002008.01.18 05:39sell12.00gbpchf2.16912.17320.00002008.01.18 06:012.17320.000.000.00-4 458.54
  [sl]
195561962008.01.18 04:23sell25.00eurchf1.61141.61330.00002008.01.18 05:011.61330.000.000.00-4 311.12
  [sl]
195483622008.01.18 00:07sell35.00gbpusd1.97101.97460.00002008.01.18 08:351.97010.000.000.003 150.00
195463832008.01.17 23:21sell20.00audusd0.87710.87710.00002008.01.18 06:350.87710.000.00-70.000.00
  [sl]
195414902008.01.17 21:36sell30.00eurusd1.46741.46730.00002008.01.18 15:091.46730.000.0066.00300.00
  [sl]
195414642008.01.17 21:35sell30.00usdjpy106.89106.890.002008.01.18 03:38106.890.000.00-425.370.00
  [sl]
195251912008.01.17 17:14sell12.00eurusd1.46861.46550.00002008.01.18 10:251.46550.000.0026.403 720.00
  [sl]
194766032008.01.17 08:56sell12.00usdchf1.09971.10370.00002008.01.18 05:361.10290.000.00-83.90-3 481.73
194756382008.01.17 08:37sell12.00eurusd1.46641.47000.00002008.01.17 14:301.47000.000.000.00-4 320.00
  [sl]
194752592008.01.17 08:31sell20.00audusd0.88120.88370.00002008.01.17 09:530.88370.000.000.00-5 000.00
  [sl]
194591122008.01.17 01:12sell20.00gbpusd1.96121.96350.00002008.01.17 02:431.96350.000.000.00-4 600.00
  [sl]
194553232008.01.16 23:23sell30.00audusd0.87840.87990.00002008.01.17 01:150.87990.000.00-315.00-4 500.00
  [sl]
194532042008.01.16 22:22sell25.00gbpusd1.96391.96350.00002008.01.17 02:431.96350.000.00-292.501 000.00
  [sl]
194488972008.01.16 21:21sell45.00eurusd1.46681.46770.00002008.01.17 02:331.46770.000.00297.00-4 050.00
  [sl]
194394792008.01.16 19:21sell15.00audusd0.87870.00000.00002008.01.16 21:330.88170.000.000.00-4 500.00
194392862008.01.16 19:19sell15.00eurusd1.46461.46800.00002008.01.16 20:411.46800.000.000.00-5 100.00
  [sl]
194222632008.01.16 17:34sell16.00eurchf1.61351.61620.00002008.01.17 10:201.61620.000.00-366.51-3 905.96
  [sl]
194204372008.01.16 17:19sell15.00euraud1.68191.66980.00002008.01.17 22:421.66980.000.0083.1615 946.59
  [sl]
194198082008.01.16 17:15sell18.00usdjpy106.59106.860.002008.01.16 17:59106.860.000.000.00-4 548.01
  [sl]
193766422008.01.16 09:21sell10.00eurusd1.48291.46730.00002008.01.18 05:471.46350.000.0088.0019 400.00
193761412008.01.16 09:13sell20.00eurchf1.61121.61430.00002008.01.16 10:461.61430.000.000.00-5 690.16
  [sl]
193761042008.01.16 09:13sell20.00gbpusd1.95761.96090.00002008.01.16 10:061.96090.000.000.00-6 600.00
  [sl]
193760392008.01.16 09:12sell15.00gbpchf2.12762.13060.00002008.01.16 09:302.13060.000.000.00-4 137.17
  [sl]
193759032008.01.16 09:10sell6.00gbpusd1.95731.96260.00002008.01.16 15:021.96260.000.000.00-3 180.00
  [sl]
193723622008.01.16 08:18sell6.00gbpchf2.12712.13040.00002008.01.16 08:432.13040.000.000.00-1 821.52
  [sl]
193719612008.01.16 08:11buy7.00usdcad1.01971.01730.00002008.01.16 16:261.01730.000.000.00-1 651.43
  [sl]
193719462008.01.16 08:11sell7.00usdcad1.01950.00000.00002008.01.16 08:121.01970.000.000.00-137.30
193701812008.01.16 07:47sell8.00usdchf1.08401.08650.00002008.01.16 08:371.08650.000.000.00-1 840.77
  [sl]
193699832008.01.16 07:45sell3.50audusd0.88270.88810.00002008.01.17 16:150.88810.000.00-36.75-1 890.00
  [sl]
193496512008.01.15 23:45sell15.00audusd0.88060.88470.00002008.01.16 04:270.88470.000.00-52.50-6 150.00
  [sl]
193412982008.01.15 20:30sell15.00eurusd1.48401.46730.00002008.01.18 05:471.46350.000.00165.0030 750.00
193347702008.01.15 18:44sell5.00audusd0.88800.88810.00002008.01.17 16:150.88810.000.00-70.00-50.00
  [sl]
193346852008.01.15 18:44sell2.00eurusd1.48421.46730.00002008.01.18 05:511.46330.000.0022.004 180.00
193200982008.01.15 16:05sell12.00gbpchf2.14202.14550.00002008.01.15 17:362.14550.000.000.00-3 861.36
  [sl]
192735432008.01.15 01:36sell15.00eurchf1.62481.61180.00002008.01.16 08:401.61180.000.00-115.4217 945.89
  [sl]
192719262008.01.15 00:34sell15.00usdchf1.09301.09480.00002008.01.15 23:361.09290.000.000.00137.25
192659012008.01.14 20:39sell5.00eurusd1.48711.49120.00002008.01.15 15:371.49120.000.0011.00-2 050.00
  [sl]
192658672008.01.14 20:38sell7.00gbpusd1.95711.96070.00002008.01.15 11:121.96070.000.00-27.30-2 520.00
  [sl]
192657342008.01.14 20:35sell10.00usdchf1.09241.09530.00002008.01.15 18:541.09220.000.00-70.46183.12
192254452008.01.14 10:35sell10.00gbpjpy211.98211.980.002008.01.14 18:16211.980.000.000.000.00
  [sl]
192203472008.01.14 09:25sell10.00usdchf1.09381.09380.00002008.01.14 15:281.09380.000.000.000.00
  [sl]
192176152008.01.14 08:50sell10.00usdchf1.09581.09380.00002008.01.14 15:281.09380.000.000.001 828.49
  [sl]
192154662008.01.14 08:20sell8.00gbpchf2.15112.14260.00002008.01.15 11:102.14260.000.00-148.606 216.29
  [sl]
192117252008.01.14 06:49sell7.00usdchf1.09951.09380.00002008.01.14 15:281.09380.000.000.003 647.83
  [sl]
192088252008.01.14 04:35sell7.00gbpjpy213.08208.800.002008.01.16 15:02208.800.000.00-337.4028 165.83
  [sl]
192088002008.01.14 04:34sell12.00eurchf1.62831.63050.00002008.01.14 08:101.63050.000.000.00-2 405.46
  [sl]
192087692008.01.14 04:32sell7.00gbpchf2.15412.14260.00002008.01.15 11:102.14260.000.00-130.027 358.99
  [sl]
191494182008.01.11 10:07sell7.00eurjpy161.180.000.002008.01.11 10:16161.440.000.000.00-1 667.58
190932202008.01.10 16:16sell10.00gbpjpy214.23208.800.002008.01.16 15:02208.800.000.00-957.0151 048.23
  [sl]
190930942008.01.10 16:15sell10.00usdchf1.10911.09380.00002008.01.14 15:281.09380.000.00-139.6813 987.93
  [sl]
190928762008.01.10 16:13sell10.00gbpchf2.17252.14260.00002008.01.15 11:102.14260.000.00-553.9927 333.40
  [sl]
190925602008.01.10 16:08sell10.00eurchf1.63011.61180.00002008.01.16 08:401.61180.000.00-306.0916 841.52
  [sl]
190925122008.01.10 16:08sell7.00eurusd1.46780.00000.00002008.01.11 10:021.47960.000.0015.40-8 260.00
190919062008.01.10 16:03sell8.00gbpusd1.95530.00000.00002008.01.11 10:021.95380.000.00-31.201 200.00
190912762008.01.10 15:57sell8.00eurusd1.46591.46870.00002008.01.10 16:051.46870.000.000.00-2 240.00
  [sl]
190550262008.01.10 07:03sell4.50gbpchf2.18182.18550.00002008.01.10 14:002.18550.000.000.00-1 497.57
  [sl]
190546372008.01.10 06:47sell10.00gbpjpy214.810.000.002008.01.10 15:56214.300.000.000.004 654.13
190545992008.01.10 06:45sell8.00eurusd1.46801.47040.00002008.01.10 15:561.46650.000.000.001 200.00
190351332008.01.09 20:48sell5.00gbpjpy213.91214.280.002008.01.09 21:32214.280.000.000.00-1 689.50
  [sl]
190346622008.01.09 20:40sell3.00gbpusd1.95641.96060.00002008.01.09 20:471.95670.000.000.00-90.00
190313832008.01.09 19:24sell10.00eurchf1.63541.63700.00002008.01.09 23:481.63700.000.000.00-1 432.67
  [sl]
190204672008.01.09 16:56sell10.00gbpusd1.95881.96070.00002008.01.10 11:501.96070.000.00-117.00-1 900.00
  [sl]
190204152008.01.09 16:56sell3.00gbpusd1.95911.96330.00002008.01.10 12:141.96330.000.00-35.10-1 260.00
  [sl]
190201432008.01.09 16:51sell4.00gbpchf2.18322.18800.00002008.01.09 23:482.18800.000.000.00-1 718.89
  [sl]
190195642008.01.09 16:45sell5.00gbpjpy214.35214.720.002008.01.09 22:38214.720.000.000.00-1 687.03
  [sl]
190187232008.01.09 16:34sell10.00usdjpy109.320.000.002008.01.09 16:40109.450.000.000.00-1 187.76
190186572008.01.09 16:33sell4.00usdjpy109.37109.790.002008.01.09 22:54109.790.000.000.00-1 530.19
  [sl]
190185512008.01.09 16:31sell8.00eurusd1.46671.46950.00002008.01.10 08:151.46950.000.0052.80-2 240.00
  [sl]
189708522008.01.09 01:10sell20.00eurchf1.63561.63690.00002008.01.09 06:481.63690.000.000.00-2 337.50
  [sl]
189671212008.01.08 23:07sell6.00gbpjpy214.91215.260.002008.01.09 01:09215.040.000.00-142.66-715.73
189662982008.01.08 22:50sell7.00eurjpy160.30160.630.002008.01.09 03:58160.630.000.00-97.03-2 116.36
  [sl]
189642952008.01.08 22:12sell10.00usdjpy109.25109.290.002008.01.09 07:17109.290.000.00-138.62-366.00
  [sl]
189637812008.01.08 22:01sell10.00audusd0.88060.88340.00002008.01.09 02:430.88340.000.00-35.00-2 800.00
  [sl]
189633062008.01.08 21:51sell10.00eurjpy160.98161.200.002008.01.09 07:56161.200.000.00-138.62-2 008.76
  [sl]
189602742008.01.08 20:43sell4.50gbpjpy216.02216.580.002008.01.10 07:01214.790.000.00-424.825 039.60
189568472008.01.08 19:20sell10.00gbpchf2.19832.20130.00002008.01.08 20:252.20130.000.000.00-2 691.79
  [sl]
189565672008.01.08 19:12sell8.50euraud1.66851.67240.00002008.01.08 22:281.67240.000.000.00-2 918.19
  [sl]
189555612008.01.08 18:56sell6.50gbpusd1.97281.97660.00002008.01.09 06:141.97660.000.00-25.35-2 470.00
  [sl]
189552932008.01.08 18:51sell10.00eurusd1.47181.47390.00002008.01.09 09:291.47390.000.0022.00-2 100.00
  [sl]
189539602008.01.08 18:31sell10.00usdjpy109.32109.590.002008.01.08 20:07109.550.000.000.00-2 099.50
189127892008.01.08 10:10sell8.00audusd0.87770.88030.00002008.01.08 14:260.88030.000.000.00-2 080.00
  [sl]
189119832008.01.08 10:03sell4.00eurjpy160.96161.510.002008.01.08 17:46161.510.000.000.00-2 003.82
  [sl]
189060442008.01.08 09:03sell15.00euraud1.67331.67750.00002008.01.08 09:161.67750.000.000.00-5 530.77
  [sl]
188989802008.01.08 06:12sell15.00eurchf1.64371.64580.00002008.01.10 15:561.63030.000.00-451.9618 080.42
188984432008.01.08 05:57sell10.00eurjpy160.730.000.002008.01.08 09:01161.090.000.000.00-3 287.98
188980652008.01.08 05:41sell5.00gbpjpy215.62216.090.002008.01.08 08:56216.090.000.000.00-2 147.69
  [sl]
188976962008.01.08 05:30sell10.00eurusd1.47121.47410.00002008.01.08 17:001.47410.000.000.00-2 900.00
  [sl]
188942842008.01.08 03:17sell10.00audusd0.87500.87760.00002008.01.08 05:100.87760.000.000.00-2 600.00
  [sl]
188910862008.01.08 01:32sell10.00audusd0.87080.87530.00002008.01.08 03:130.87530.000.000.00-4 500.00
  [sl]
188868712008.01.07 23:25sell7.00gbpjpy214.98215.440.002008.01.08 04:55215.440.000.00-166.07-2 946.02
  [sl]
188866832008.01.07 23:19sell7.00usdjpy109.20109.580.002008.01.08 08:39109.580.000.00-96.82-2 427.45
  [sl]
188866522008.01.07 23:18sell8.00eurjpy160.41160.660.002008.01.08 04:55160.660.000.00-110.65-1 829.99
  [sl]
188842292008.01.07 22:31sell8.00usdjpy108.99109.270.002008.01.07 23:13109.270.000.000.00-2 049.78
  [sl]
188814452008.01.07 21:28sell stop4.00usdjpy108.83109.400.002008.01.07 22:29109.00cancelled
188810282008.01.07 21:11sell4.00gbpchf2.20102.20690.00002008.01.08 08:472.20690.000.00-72.76-2 108.65
  [sl]
188809552008.01.07 21:09sell8.00gbpusd1.97111.97440.00002008.01.08 08:561.97440.000.00-31.20-2 640.00
  [sl]
188796152008.01.07 20:33sell20.00eurusd1.46851.47050.00002008.01.08 05:211.47050.000.0044.00-4 000.00
  [sl]
188790012008.01.07 20:14sell10.00audusd0.87080.87330.00002008.01.07 23:500.87330.000.000.00-2 500.00
  [sl]
188761122008.01.07 19:12sell5.00gbpjpy214.66215.260.002008.01.07 19:52215.260.000.000.00-2 747.25
  [sl]
188749222008.01.07 18:57sell9.00eurjpy160.15160.490.002008.01.07 23:07160.490.000.000.00-2 802.20
  [sl]
188223522008.01.07 09:15sell6.00gbpchf2.18872.19320.00002008.01.07 09:592.19320.000.000.00-2 421.96
  [sl]
188185322008.01.07 08:16sell4.00eurjpy160.49160.880.002008.01.07 12:15160.880.000.000.00-1 422.70
  [sl]
188184732008.01.07 08:15sell6.00gbpjpy214.59215.160.002008.01.07 09:59215.160.000.000.00-3 127.29
  [sl]
188183222008.01.07 08:13sell6.00gbpchf2.18622.19020.00002008.01.07 09:112.19020.000.000.00-2 158.46
  [sl]
188123362008.01.07 05:14sell7.00gbpjpy214.54214.850.002008.01.07 07:24214.850.000.000.00-1 990.46
  [sl]
188101682008.01.07 04:29sell10.00audusd0.87200.87440.00002008.01.07 10:250.87440.000.000.00-2 400.00
  [sl]
188023012008.01.07 00:42sell9.00eurjpy160.10160.390.002008.01.07 01:43160.390.000.000.00-2 399.78
  [sl]
188000872008.01.06 23:40sell9.00usdchf1.10751.11110.00002008.01.07 04:391.11050.000.000.00-2 431.34
187997212008.01.06 23:25sell9.00eurchf1.63331.63630.00002008.01.07 09:291.63630.000.000.00-2 427.40
  [sl]
187995222008.01.06 23:15sell8.00usdjpy108.45108.770.002008.01.07 01:43108.770.000.000.00-2 353.38
  [sl]
187994162008.01.06 23:10sell8.00gbpchf2.18492.18820.00002008.01.07 04:512.18820.000.000.00-2 374.95
  [sl]
185760652008.01.02 12:39sell7.00gbpchf2.23312.19370.00002008.01.07 09:592.19370.000.00-637.1724 735.43
  [sl]
185748722008.01.02 12:19sell5.00gbpjpy221.43216.990.002008.01.08 10:30216.990.000.00-710.6920 275.83
  [sl]
185722332008.01.02 11:29sell3.00gbpjpy221.57216.990.002008.01.06 23:08213.990.000.00-355.2520 962.39
185410452007.12.31 18:34sell5.00gbpjpy222.25222.560.002008.01.02 00:43222.230.000.00-231.9389.41
185409812007.12.31 18:33sell5.00gbpchf2.25122.25440.00002007.12.31 19:452.25440.000.000.00-1 407.09
  [sl]
185023492007.12.31 02:41sell5.00gbpjpy224.17224.470.002007.12.31 12:16224.470.000.000.00-1 338.57
  [sl]
185023282007.12.31 02:39sell5.00gbpchf2.24652.24920.00002007.12.31 10:142.24920.000.000.00-1 198.30
  [sl]
185023092007.12.31 02:37sell3.50eurchf1.65791.64260.00002008.01.06 23:061.63380.000.00-183.697 612.81
185022952007.12.31 02:36sell2.50usdchf1.12511.12940.00002007.12.31 17:061.12940.000.000.00-951.75
  [sl]
185021602007.12.31 02:27sell10.00usdjpy112.27110.020.002008.01.09 23:46110.020.000.00-1 237.7720 450.83
  [sl]
184911402007.12.28 20:23sell4.00gbpjpy224.58224.870.002007.12.28 20:55224.870.000.000.00-1 027.55
  [sl]
184569872007.12.28 09:33sell3.00gbpjpy225.80226.160.002007.12.28 11:04226.160.000.000.00-953.81
  [sl]
184522902007.12.28 07:37sell2.70gbpusd1.99471.99840.00002007.12.28 09:511.99840.000.000.00-999.00
  [sl]
184522322007.12.28 07:34sell4.00eurchf1.66511.64260.00002008.01.06 23:071.63380.000.00-239.7811 299.64
184519762007.12.28 07:28sell5.00gbpjpy225.57225.740.002007.12.28 08:55225.740.000.000.00-752.08
  [sl]
184519462007.12.28 07:26sell0.50usdjpy113.13110.020.002008.01.06 23:06108.480.000.00-54.762 143.25
184440082007.12.28 01:26sell2.50gbpchf2.27512.21580.00002008.01.06 23:062.18570.000.00-362.2120 171.48
184439732007.12.28 01:23sell2.50gbpjpy227.00227.360.002007.12.28 02:48227.360.000.000.00-790.10
  [sl]
184415332007.12.27 23:20sell1.70usdcad0.98090.98740.00002007.12.31 17:580.98740.000.00-23.23-1 119.10
  [sl]
184405052007.12.27 22:37sell5.00audusd0.87840.00000.00002007.12.27 22:380.87860.000.000.00-100.00
183899622007.12.27 02:44sell4.00eurchf1.66741.63630.00002008.01.07 09:291.63630.000.00-269.2811 184.03
  [sl]
183859372007.12.26 22:53sell4.00euraud1.65740.00000.00002007.12.27 23:141.66680.000.0022.02-3 297.52
183414072007.12.24 19:53sell2.00euraud1.65341.65950.00002007.12.26 15:061.65950.000.007.32-1 064.94
  [sl]
183241692007.12.24 11:46sell2.00gbpjpy225.95226.530.002007.12.26 11:26226.530.000.00-90.71-1 014.87
  [sl]
183137392007.12.24 06:17sell5.00euraud1.65501.65890.00002007.12.24 18:231.65890.000.000.00-1 694.55
  [sl]
183113082007.12.24 03:46sell5.00euraud1.65511.65860.00002007.12.24 04:401.65860.000.000.00-1 519.00
  [sl]
183105322007.12.24 03:20sell0.70gbpchf2.28902.29580.00002007.12.26 02:282.29160.000.00-24.57-157.03
183103822007.12.24 03:17sell2.50gbpusd1.98171.98570.00002007.12.27 05:021.98570.000.00-48.75-1 000.00
  [sl]
181930762007.12.20 06:32sell3.50gbpusd1.99791.98630.00002007.12.27 05:071.98630.000.00-95.554 060.00
  [sl]
181929452007.12.20 06:23sell4.00gbpchf2.30762.29740.00002007.12.27 11:522.29080.000.00-492.575 840.43
181923192007.12.20 05:36sell2.00gbpjpy226.33226.810.002007.12.26 21:57226.810.000.00-181.93-839.82
  [sl]
181319352007.12.19 08:34sell0.70gbpchf2.31762.29740.00002007.12.27 11:522.29080.000.00-123.131 630.45
181319392007.12.19 05:07sell0.70gbpchf2.32042.29740.00002007.12.27 11:522.29080.000.00-123.131 800.80
174424582007.12.05 18:46sell1.00gbpjpy224.81229.280.002007.12.11 09:26229.280.000.00-139.74-3 998.92
  [sl]
147163032007.10.18 18:13sell1.00gbpchf2.39312.21580.00002008.01.06 23:062.18570.000.00-1 411.9718 718.41
147156112007.10.18 18:03buy1.00eurusd1.42850.00000.00002007.12.05 18:411.46620.000.00-225.403 770.00
146413642007.10.17 20:20buy1.00gold757.530.000.002007.12.10 04:12796.350.000.00-540.003 882.00
140298122007.10.03 04:44balanceDeposit50 000.00
  0.00 0.00 -13 548.18 250 212.63
Closed P/L: 236 664.45
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
196223862008.01.18 22:14sell40.00eurchf1.60741.60740.0000 1.60130.000.00-609.1721 985.94
196060712008.01.18 17:28sell15.00eurjpy157.01154.100.00 152.590.000.00-425.5962 700.97
196126432008.01.18 18:42sell10.00eurjpy156.42154.100.00 152.590.000.00-283.7336 220.92
196064772008.01.18 17:34sell30.00eurusd1.46441.45160.0000 1.44340.000.00132.0063 000.00
196225622008.01.18 22:21sell15.00gbpchf2.14912.16140.0000 2.15350.000.00-552.36-5 947.02
196060962008.01.18 17:28sell10.00gbpjpy210.09209.570.00 205.180.000.00-486.9246 434.65
196079552008.01.18 17:48sell40.00gbpjpy209.57207.290.00 205.180.000.00-1 947.68166 067.71
194767202008.01.17 08:57sell17.00gbpusd1.96341.95420.0000 1.94070.000.00-198.9038 590.00
195371872008.01.17 19:55sell12.00gbpusd1.97221.95420.0000 1.94070.000.00-140.4037 800.00
190929852008.01.10 16:15sell10.00usdjpy109.53106.350.00 105.740.000.00-1 404.4635 842.63
192088492008.01.14 04:36sell7.00usdjpy108.78106.360.00 105.740.000.00-789.2720 124.83
197102702008.01.21 21:38sell15.00gbpjpy206.13206.480.00 205.180.000.00-366.7413 476.45
197117592008.01.21 22:47sell35.00gbpchf2.15552.15740.0000 2.15350.000.00-641.586 307.44
197118372008.01.21 22:51sell15.00eurchf1.60201.60530.0000 1.60130.000.00-113.65946.12
197145492008.01.22 00:14sell55.00audusd0.86180.86310.0000 0.85860.000.000.0017 600.00
197160882008.01.22 00:46sell15.00euraud1.67971.68340.0000 1.68190.000.000.00-2 833.38
  0.00 0.00 -7 828.45 558 317.26
 Floating P/L: 550 488.81
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 236 664.45 Floating P/L: 550 488.81 Margin: 528 096.95
Balance: 286 664.45 Equity: 837 153.26 Free Margin: 309 056.31
 
Details:
Graph
Gross Profit: 530 447.80 Gross Loss: 293 783.35 Total Net Profit: 236 664.45
Profit Factor: 1.81 Expected Payoff: 1497.88  
Absolute Drawdown: 6 462.21 Maximal Drawdown: 65 156.25 (48.20%) Relative Drawdown: 48.20% (65 156.25)
 
Total Trades: 158 Short Positions (won %): 155 (28.39%) Long Positions (won %): 3 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 46 (29.11%) Loss trades (% of total): 112 (70.89%)
Largest profit trade: 50 091.22 loss trade: -8 244.60
Average profit trade: 11 531.47 loss trade: -2 623.07
Maximum consecutive wins ($): 8 (59 400.64) consecutive losses ($): 19 (-36 347.41)
Maximal consecutive profit (count): 78 300.32 (6) consecutive loss (count): -48 373.98 (17)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 5