|Account: 682953
|Name: vinay1
|Currency: USD
|2008 January 22, 01:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19712054
|2008.01.21 22:58
|sell
|9.00
|euraud
|1.6769
|1.6817
|1.6595
|2008.01.22 00:33
|1.6817
|0.00
|0.00
|16.29
|-3 715.20
|[sl]
|19642584
|2008.01.21 06:47
|sell
|35.00
|audusd
|0.8758
|0.8636
|0.0000
|2008.01.21 23:11
|0.8636
|0.00
|0.00
|0.00
|42 700.00
|[sl]
|19606739
|2008.01.18 17:38
|sell
|20.00
|audusd
|0.8812
|0.8636
|0.0000
|2008.01.21 23:11
|0.8636
|0.00
|0.00
|-70.00
|35 200.00
|[sl]
|19566831
|2008.01.18 08:46
|sell
|20.00
|eurjpy
|156.76
|157.16
|0.00
|2008.01.18 12:35
|157.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-7 445.33
|[sl]
|19566197
|2008.01.18 08:35
|sell
|40.00
|eurusd
|1.4641
|1.4653
|0.0000
|2008.01.18 10:25
|1.4653
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 800.00
|[sl]
|19566147
|2008.01.18 08:34
|sell
|20.00
|eurjpy
|156.87
|157.19
|0.00
|2008.01.18 12:37
|157.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 953.49
|[sl]
|19564560
|2008.01.18 08:03
|sell
|20.00
|gbpjpy
|210.45
|210.69
|0.00
|2008.01.18 08:18
|210.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 482.63
|[sl]
|19562369
|2008.01.18 07:05
|sell
|20.00
|audusd
|0.8757
|0.8783
|0.0000
|2008.01.18 08:22
|0.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 200.00
|[sl]
|19562136
|2008.01.18 07:01
|sell
|13.00
|gbpjpy
|210.79
|210.68
|0.00
|2008.01.18 08:18
|210.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1 335.45
|[sl]
|19558829
|2008.01.18 05:50
|sell
|25.00
|audusd
|0.8721
|0.8740
|0.0000
|2008.01.18 05:55
|0.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 750.00
|[sl]
|19558765
|2008.01.18 05:48
|sell
|25.00
|eurusd
|1.4634
|1.4654
|0.0000
|2008.01.18 06:20
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 000.00
|[sl]
|19558400
|2008.01.18 05:39
|sell
|12.00
|gbpchf
|2.1691
|2.1732
|0.0000
|2008.01.18 06:01
|2.1732
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 458.54
|[sl]
|19556196
|2008.01.18 04:23
|sell
|25.00
|eurchf
|1.6114
|1.6133
|0.0000
|2008.01.18 05:01
|1.6133
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 311.12
|[sl]
|19548362
|2008.01.18 00:07
|sell
|35.00
|gbpusd
|1.9710
|1.9746
|0.0000
|2008.01.18 08:35
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|3 150.00
|19546383
|2008.01.17 23:21
|sell
|20.00
|audusd
|0.8771
|0.8771
|0.0000
|2008.01.18 06:35
|0.8771
|0.00
|0.00
|-70.00
|0.00
|[sl]
|19541490
|2008.01.17 21:36
|sell
|30.00
|eurusd
|1.4674
|1.4673
|0.0000
|2008.01.18 15:09
|1.4673
|0.00
|0.00
|66.00
|300.00
|[sl]
|19541464
|2008.01.17 21:35
|sell
|30.00
|usdjpy
|106.89
|106.89
|0.00
|2008.01.18 03:38
|106.89
|0.00
|0.00
|-425.37
|0.00
|[sl]
|19525191
|2008.01.17 17:14
|sell
|12.00
|eurusd
|1.4686
|1.4655
|0.0000
|2008.01.18 10:25
|1.4655
|0.00
|0.00
|26.40
|3 720.00
|[sl]
|19476603
|2008.01.17 08:56
|sell
|12.00
|usdchf
|1.0997
|1.1037
|0.0000
|2008.01.18 05:36
|1.1029
|0.00
|0.00
|-83.90
|-3 481.73
|19475638
|2008.01.17 08:37
|sell
|12.00
|eurusd
|1.4664
|1.4700
|0.0000
|2008.01.17 14:30
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 320.00
|[sl]
|19475259
|2008.01.17 08:31
|sell
|20.00
|audusd
|0.8812
|0.8837
|0.0000
|2008.01.17 09:53
|0.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 000.00
|[sl]
|19459112
|2008.01.17 01:12
|sell
|20.00
|gbpusd
|1.9612
|1.9635
|0.0000
|2008.01.17 02:43
|1.9635
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 600.00
|[sl]
|19455323
|2008.01.16 23:23
|sell
|30.00
|audusd
|0.8784
|0.8799
|0.0000
|2008.01.17 01:15
|0.8799
|0.00
|0.00
|-315.00
|-4 500.00
|[sl]
|19453204
|2008.01.16 22:22
|sell
|25.00
|gbpusd
|1.9639
|1.9635
|0.0000
|2008.01.17 02:43
|1.9635
|0.00
|0.00
|-292.50
|1 000.00
|[sl]
|19448897
|2008.01.16 21:21
|sell
|45.00
|eurusd
|1.4668
|1.4677
|0.0000
|2008.01.17 02:33
|1.4677
|0.00
|0.00
|297.00
|-4 050.00
|[sl]
|19439479
|2008.01.16 19:21
|sell
|15.00
|audusd
|0.8787
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 21:33
|0.8817
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 500.00
|19439286
|2008.01.16 19:19
|sell
|15.00
|eurusd
|1.4646
|1.4680
|0.0000
|2008.01.16 20:41
|1.4680
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 100.00
|[sl]
|19422263
|2008.01.16 17:34
|sell
|16.00
|eurchf
|1.6135
|1.6162
|0.0000
|2008.01.17 10:20
|1.6162
|0.00
|0.00
|-366.51
|-3 905.96
|[sl]
|19420437
|2008.01.16 17:19
|sell
|15.00
|euraud
|1.6819
|1.6698
|0.0000
|2008.01.17 22:42
|1.6698
|0.00
|0.00
|83.16
|15 946.59
|[sl]
|19419808
|2008.01.16 17:15
|sell
|18.00
|usdjpy
|106.59
|106.86
|0.00
|2008.01.16 17:59
|106.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 548.01
|[sl]
|19376642
|2008.01.16 09:21
|sell
|10.00
|eurusd
|1.4829
|1.4673
|0.0000
|2008.01.18 05:47
|1.4635
|0.00
|0.00
|88.00
|19 400.00
|19376141
|2008.01.16 09:13
|sell
|20.00
|eurchf
|1.6112
|1.6143
|0.0000
|2008.01.16 10:46
|1.6143
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 690.16
|[sl]
|19376104
|2008.01.16 09:13
|sell
|20.00
|gbpusd
|1.9576
|1.9609
|0.0000
|2008.01.16 10:06
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 600.00
|[sl]
|19376039
|2008.01.16 09:12
|sell
|15.00
|gbpchf
|2.1276
|2.1306
|0.0000
|2008.01.16 09:30
|2.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 137.17
|[sl]
|19375903
|2008.01.16 09:10
|sell
|6.00
|gbpusd
|1.9573
|1.9626
|0.0000
|2008.01.16 15:02
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 180.00
|[sl]
|19372362
|2008.01.16 08:18
|sell
|6.00
|gbpchf
|2.1271
|2.1304
|0.0000
|2008.01.16 08:43
|2.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 821.52
|[sl]
|19371961
|2008.01.16 08:11
|buy
|7.00
|usdcad
|1.0197
|1.0173
|0.0000
|2008.01.16 16:26
|1.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 651.43
|[sl]
|19371946
|2008.01.16 08:11
|sell
|7.00
|usdcad
|1.0195
|0.0000
|0.0000
|2008.01.16 08:12
|1.0197
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.30
|19370181
|2008.01.16 07:47
|sell
|8.00
|usdchf
|1.0840
|1.0865
|0.0000
|2008.01.16 08:37
|1.0865
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 840.77
|[sl]
|19369983
|2008.01.16 07:45
|sell
|3.50
|audusd
|0.8827
|0.8881
|0.0000
|2008.01.17 16:15
|0.8881
|0.00
|0.00
|-36.75
|-1 890.00
|[sl]
|19349651
|2008.01.15 23:45
|sell
|15.00
|audusd
|0.8806
|0.8847
|0.0000
|2008.01.16 04:27
|0.8847
|0.00
|0.00
|-52.50
|-6 150.00
|[sl]
|19341298
|2008.01.15 20:30
|sell
|15.00
|eurusd
|1.4840
|1.4673
|0.0000
|2008.01.18 05:47
|1.4635
|0.00
|0.00
|165.00
|30 750.00
|19334770
|2008.01.15 18:44
|sell
|5.00
|audusd
|0.8880
|0.8881
|0.0000
|2008.01.17 16:15
|0.8881
|0.00
|0.00
|-70.00
|-50.00
|[sl]
|19334685
|2008.01.15 18:44
|sell
|2.00
|eurusd
|1.4842
|1.4673
|0.0000
|2008.01.18 05:51
|1.4633
|0.00
|0.00
|22.00
|4 180.00
|19320098
|2008.01.15 16:05
|sell
|12.00
|gbpchf
|2.1420
|2.1455
|0.0000
|2008.01.15 17:36
|2.1455
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 861.36
|[sl]
|19273543
|2008.01.15 01:36
|sell
|15.00
|eurchf
|1.6248
|1.6118
|0.0000
|2008.01.16 08:40
|1.6118
|0.00
|0.00
|-115.42
|17 945.89
|[sl]
|19271926
|2008.01.15 00:34
|sell
|15.00
|usdchf
|1.0930
|1.0948
|0.0000
|2008.01.15 23:36
|1.0929
|0.00
|0.00
|0.00
|137.25
|19265901
|2008.01.14 20:39
|sell
|5.00
|eurusd
|1.4871
|1.4912
|0.0000
|2008.01.15 15:37
|1.4912
|0.00
|0.00
|11.00
|-2 050.00
|[sl]
|19265867
|2008.01.14 20:38
|sell
|7.00
|gbpusd
|1.9571
|1.9607
|0.0000
|2008.01.15 11:12
|1.9607
|0.00
|0.00
|-27.30
|-2 520.00
|[sl]
|19265734
|2008.01.14 20:35
|sell
|10.00
|usdchf
|1.0924
|1.0953
|0.0000
|2008.01.15 18:54
|1.0922
|0.00
|0.00
|-70.46
|183.12
|19225445
|2008.01.14 10:35
|sell
|10.00
|gbpjpy
|211.98
|211.98
|0.00
|2008.01.14 18:16
|211.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|[sl]
|19220347
|2008.01.14 09:25
|sell
|10.00
|usdchf
|1.0938
|1.0938
|0.0000
|2008.01.14 15:28
|1.0938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|[sl]
|19217615
|2008.01.14 08:50
|sell
|10.00
|usdchf
|1.0958
|1.0938
|0.0000
|2008.01.14 15:28
|1.0938
|0.00
|0.00
|0.00
|1 828.49
|[sl]
|19215466
|2008.01.14 08:20
|sell
|8.00
|gbpchf
|2.1511
|2.1426
|0.0000
|2008.01.15 11:10
|2.1426
|0.00
|0.00
|-148.60
|6 216.29
|[sl]
|19211725
|2008.01.14 06:49
|sell
|7.00
|usdchf
|1.0995
|1.0938
|0.0000
|2008.01.14 15:28
|1.0938
|0.00
|0.00
|0.00
|3 647.83
|[sl]
|19208825
|2008.01.14 04:35
|sell
|7.00
|gbpjpy
|213.08
|208.80
|0.00
|2008.01.16 15:02
|208.80
|0.00
|0.00
|-337.40
|28 165.83
|[sl]
|19208800
|2008.01.14 04:34
|sell
|12.00
|eurchf
|1.6283
|1.6305
|0.0000
|2008.01.14 08:10
|1.6305
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 405.46
|[sl]
|19208769
|2008.01.14 04:32
|sell
|7.00
|gbpchf
|2.1541
|2.1426
|0.0000
|2008.01.15 11:10
|2.1426
|0.00
|0.00
|-130.02
|7 358.99
|[sl]
|19149418
|2008.01.11 10:07
|sell
|7.00
|eurjpy
|161.18
|0.00
|0.00
|2008.01.11 10:16
|161.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 667.58
|19093220
|2008.01.10 16:16
|sell
|10.00
|gbpjpy
|214.23
|208.80
|0.00
|2008.01.16 15:02
|208.80
|0.00
|0.00
|-957.01
|51 048.23
|[sl]
|19093094
|2008.01.10 16:15
|sell
|10.00
|usdchf
|1.1091
|1.0938
|0.0000
|2008.01.14 15:28
|1.0938
|0.00
|0.00
|-139.68
|13 987.93
|[sl]
|19092876
|2008.01.10 16:13
|sell
|10.00
|gbpchf
|2.1725
|2.1426
|0.0000
|2008.01.15 11:10
|2.1426
|0.00
|0.00
|-553.99
|27 333.40
|[sl]
|19092560
|2008.01.10 16:08
|sell
|10.00
|eurchf
|1.6301
|1.6118
|0.0000
|2008.01.16 08:40
|1.6118
|0.00
|0.00
|-306.09
|16 841.52
|[sl]
|19092512
|2008.01.10 16:08
|sell
|7.00
|eurusd
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|2008.01.11 10:02
|1.4796
|0.00
|0.00
|15.40
|-8 260.00
|19091906
|2008.01.10 16:03
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.9553
|0.0000
|0.0000
|2008.01.11 10:02
|1.9538
|0.00
|0.00
|-31.20
|1 200.00
|19091276
|2008.01.10 15:57
|sell
|8.00
|eurusd
|1.4659
|1.4687
|0.0000
|2008.01.10 16:05
|1.4687
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 240.00
|[sl]
|19055026
|2008.01.10 07:03
|sell
|4.50
|gbpchf
|2.1818
|2.1855
|0.0000
|2008.01.10 14:00
|2.1855
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 497.57
|[sl]
|19054637
|2008.01.10 06:47
|sell
|10.00
|gbpjpy
|214.81
|0.00
|0.00
|2008.01.10 15:56
|214.30
|0.00
|0.00
|0.00
|4 654.13
|19054599
|2008.01.10 06:45
|sell
|8.00
|eurusd
|1.4680
|1.4704
|0.0000
|2008.01.10 15:56
|1.4665
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|19035133
|2008.01.09 20:48
|sell
|5.00
|gbpjpy
|213.91
|214.28
|0.00
|2008.01.09 21:32
|214.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 689.50
|[sl]
|19034662
|2008.01.09 20:40
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.9564
|1.9606
|0.0000
|2008.01.09 20:47
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|19031383
|2008.01.09 19:24
|sell
|10.00
|eurchf
|1.6354
|1.6370
|0.0000
|2008.01.09 23:48
|1.6370
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 432.67
|[sl]
|19020467
|2008.01.09 16:56
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9588
|1.9607
|0.0000
|2008.01.10 11:50
|1.9607
|0.00
|0.00
|-117.00
|-1 900.00
|[sl]
|19020415
|2008.01.09 16:56
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.9591
|1.9633
|0.0000
|2008.01.10 12:14
|1.9633
|0.00
|0.00
|-35.10
|-1 260.00
|[sl]
|19020143
|2008.01.09 16:51
|sell
|4.00
|gbpchf
|2.1832
|2.1880
|0.0000
|2008.01.09 23:48
|2.1880
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 718.89
|[sl]
|19019564
|2008.01.09 16:45
|sell
|5.00
|gbpjpy
|214.35
|214.72
|0.00
|2008.01.09 22:38
|214.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 687.03
|[sl]
|19018723
|2008.01.09 16:34
|sell
|10.00
|usdjpy
|109.32
|0.00
|0.00
|2008.01.09 16:40
|109.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 187.76
|19018657
|2008.01.09 16:33
|sell
|4.00
|usdjpy
|109.37
|109.79
|0.00
|2008.01.09 22:54
|109.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 530.19
|[sl]
|19018551
|2008.01.09 16:31
|sell
|8.00
|eurusd
|1.4667
|1.4695
|0.0000
|2008.01.10 08:15
|1.4695
|0.00
|0.00
|52.80
|-2 240.00
|[sl]
|18970852
|2008.01.09 01:10
|sell
|20.00
|eurchf
|1.6356
|1.6369
|0.0000
|2008.01.09 06:48
|1.6369
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 337.50
|[sl]
|18967121
|2008.01.08 23:07
|sell
|6.00
|gbpjpy
|214.91
|215.26
|0.00
|2008.01.09 01:09
|215.04
|0.00
|0.00
|-142.66
|-715.73
|18966298
|2008.01.08 22:50
|sell
|7.00
|eurjpy
|160.30
|160.63
|0.00
|2008.01.09 03:58
|160.63
|0.00
|0.00
|-97.03
|-2 116.36
|[sl]
|18964295
|2008.01.08 22:12
|sell
|10.00
|usdjpy
|109.25
|109.29
|0.00
|2008.01.09 07:17
|109.29
|0.00
|0.00
|-138.62
|-366.00
|[sl]
|18963781
|2008.01.08 22:01
|sell
|10.00
|audusd
|0.8806
|0.8834
|0.0000
|2008.01.09 02:43
|0.8834
|0.00
|0.00
|-35.00
|-2 800.00
|[sl]
|18963306
|2008.01.08 21:51
|sell
|10.00
|eurjpy
|160.98
|161.20
|0.00
|2008.01.09 07:56
|161.20
|0.00
|0.00
|-138.62
|-2 008.76
|[sl]
|18960274
|2008.01.08 20:43
|sell
|4.50
|gbpjpy
|216.02
|216.58
|0.00
|2008.01.10 07:01
|214.79
|0.00
|0.00
|-424.82
|5 039.60
|18956847
|2008.01.08 19:20
|sell
|10.00
|gbpchf
|2.1983
|2.2013
|0.0000
|2008.01.08 20:25
|2.2013
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 691.79
|[sl]
|18956567
|2008.01.08 19:12
|sell
|8.50
|euraud
|1.6685
|1.6724
|0.0000
|2008.01.08 22:28
|1.6724
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 918.19
|[sl]
|18955561
|2008.01.08 18:56
|sell
|6.50
|gbpusd
|1.9728
|1.9766
|0.0000
|2008.01.09 06:14
|1.9766
|0.00
|0.00
|-25.35
|-2 470.00
|[sl]
|18955293
|2008.01.08 18:51
|sell
|10.00
|eurusd
|1.4718
|1.4739
|0.0000
|2008.01.09 09:29
|1.4739
|0.00
|0.00
|22.00
|-2 100.00
|[sl]
|18953960
|2008.01.08 18:31
|sell
|10.00
|usdjpy
|109.32
|109.59
|0.00
|2008.01.08 20:07
|109.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 099.50
|18912789
|2008.01.08 10:10
|sell
|8.00
|audusd
|0.8777
|0.8803
|0.0000
|2008.01.08 14:26
|0.8803
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 080.00
|[sl]
|18911983
|2008.01.08 10:03
|sell
|4.00
|eurjpy
|160.96
|161.51
|0.00
|2008.01.08 17:46
|161.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 003.82
|[sl]
|18906044
|2008.01.08 09:03
|sell
|15.00
|euraud
|1.6733
|1.6775
|0.0000
|2008.01.08 09:16
|1.6775
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 530.77
|[sl]
|18898980
|2008.01.08 06:12
|sell
|15.00
|eurchf
|1.6437
|1.6458
|0.0000
|2008.01.10 15:56
|1.6303
|0.00
|0.00
|-451.96
|18 080.42
|18898443
|2008.01.08 05:57
|sell
|10.00
|eurjpy
|160.73
|0.00
|0.00
|2008.01.08 09:01
|161.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 287.98
|18898065
|2008.01.08 05:41
|sell
|5.00
|gbpjpy
|215.62
|216.09
|0.00
|2008.01.08 08:56
|216.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 147.69
|[sl]
|18897696
|2008.01.08 05:30
|sell
|10.00
|eurusd
|1.4712
|1.4741
|0.0000
|2008.01.08 17:00
|1.4741
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 900.00
|[sl]
|18894284
|2008.01.08 03:17
|sell
|10.00
|audusd
|0.8750
|0.8776
|0.0000
|2008.01.08 05:10
|0.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 600.00
|[sl]
|18891086
|2008.01.08 01:32
|sell
|10.00
|audusd
|0.8708
|0.8753
|0.0000
|2008.01.08 03:13
|0.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 500.00
|[sl]
|18886871
|2008.01.07 23:25
|sell
|7.00
|gbpjpy
|214.98
|215.44
|0.00
|2008.01.08 04:55
|215.44
|0.00
|0.00
|-166.07
|-2 946.02
|[sl]
|18886683
|2008.01.07 23:19
|sell
|7.00
|usdjpy
|109.20
|109.58
|0.00
|2008.01.08 08:39
|109.58
|0.00
|0.00
|-96.82
|-2 427.45
|[sl]
|18886652
|2008.01.07 23:18
|sell
|8.00
|eurjpy
|160.41
|160.66
|0.00
|2008.01.08 04:55
|160.66
|0.00
|0.00
|-110.65
|-1 829.99
|[sl]
|18884229
|2008.01.07 22:31
|sell
|8.00
|usdjpy
|108.99
|109.27
|0.00
|2008.01.07 23:13
|109.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 049.78
|[sl]
|18881445
|2008.01.07 21:28
|sell stop
|4.00
|usdjpy
|108.83
|109.40
|0.00
|2008.01.07 22:29
|109.00
|cancelled
|18881028
|2008.01.07 21:11
|sell
|4.00
|gbpchf
|2.2010
|2.2069
|0.0000
|2008.01.08 08:47
|2.2069
|0.00
|0.00
|-72.76
|-2 108.65
|[sl]
|18880955
|2008.01.07 21:09
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.9711
|1.9744
|0.0000
|2008.01.08 08:56
|1.9744
|0.00
|0.00
|-31.20
|-2 640.00
|[sl]
|18879615
|2008.01.07 20:33
|sell
|20.00
|eurusd
|1.4685
|1.4705
|0.0000
|2008.01.08 05:21
|1.4705
|0.00
|0.00
|44.00
|-4 000.00
|[sl]
|18879001
|2008.01.07 20:14
|sell
|10.00
|audusd
|0.8708
|0.8733
|0.0000
|2008.01.07 23:50
|0.8733
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 500.00
|[sl]
|18876112
|2008.01.07 19:12
|sell
|5.00
|gbpjpy
|214.66
|215.26
|0.00
|2008.01.07 19:52
|215.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 747.25
|[sl]
|18874922
|2008.01.07 18:57
|sell
|9.00
|eurjpy
|160.15
|160.49
|0.00
|2008.01.07 23:07
|160.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 802.20
|[sl]
|18822352
|2008.01.07 09:15
|sell
|6.00
|gbpchf
|2.1887
|2.1932
|0.0000
|2008.01.07 09:59
|2.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 421.96
|[sl]
|18818532
|2008.01.07 08:16
|sell
|4.00
|eurjpy
|160.49
|160.88
|0.00
|2008.01.07 12:15
|160.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 422.70
|[sl]
|18818473
|2008.01.07 08:15
|sell
|6.00
|gbpjpy
|214.59
|215.16
|0.00
|2008.01.07 09:59
|215.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 127.29
|[sl]
|18818322
|2008.01.07 08:13
|sell
|6.00
|gbpchf
|2.1862
|2.1902
|0.0000
|2008.01.07 09:11
|2.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 158.46
|[sl]
|18812336
|2008.01.07 05:14
|sell
|7.00
|gbpjpy
|214.54
|214.85
|0.00
|2008.01.07 07:24
|214.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 990.46
|[sl]
|18810168
|2008.01.07 04:29
|sell
|10.00
|audusd
|0.8720
|0.8744
|0.0000
|2008.01.07 10:25
|0.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 400.00
|[sl]
|18802301
|2008.01.07 00:42
|sell
|9.00
|eurjpy
|160.10
|160.39
|0.00
|2008.01.07 01:43
|160.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 399.78
|[sl]
|18800087
|2008.01.06 23:40
|sell
|9.00
|usdchf
|1.1075
|1.1111
|0.0000
|2008.01.07 04:39
|1.1105
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 431.34
|18799721
|2008.01.06 23:25
|sell
|9.00
|eurchf
|1.6333
|1.6363
|0.0000
|2008.01.07 09:29
|1.6363
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 427.40
|[sl]
|18799522
|2008.01.06 23:15
|sell
|8.00
|usdjpy
|108.45
|108.77
|0.00
|2008.01.07 01:43
|108.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 353.38
|[sl]
|18799416
|2008.01.06 23:10
|sell
|8.00
|gbpchf
|2.1849
|2.1882
|0.0000
|2008.01.07 04:51
|2.1882
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 374.95
|[sl]
|18576065
|2008.01.02 12:39
|sell
|7.00
|gbpchf
|2.2331
|2.1937
|0.0000
|2008.01.07 09:59
|2.1937
|0.00
|0.00
|-637.17
|24 735.43
|[sl]
|18574872
|2008.01.02 12:19
|sell
|5.00
|gbpjpy
|221.43
|216.99
|0.00
|2008.01.08 10:30
|216.99
|0.00
|0.00
|-710.69
|20 275.83
|[sl]
|18572233
|2008.01.02 11:29
|sell
|3.00
|gbpjpy
|221.57
|216.99
|0.00
|2008.01.06 23:08
|213.99
|0.00
|0.00
|-355.25
|20 962.39
|18541045
|2007.12.31 18:34
|sell
|5.00
|gbpjpy
|222.25
|222.56
|0.00
|2008.01.02 00:43
|222.23
|0.00
|0.00
|-231.93
|89.41
|18540981
|2007.12.31 18:33
|sell
|5.00
|gbpchf
|2.2512
|2.2544
|0.0000
|2007.12.31 19:45
|2.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 407.09
|[sl]
|18502349
|2007.12.31 02:41
|sell
|5.00
|gbpjpy
|224.17
|224.47
|0.00
|2007.12.31 12:16
|224.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 338.57
|[sl]
|18502328
|2007.12.31 02:39
|sell
|5.00
|gbpchf
|2.2465
|2.2492
|0.0000
|2007.12.31 10:14
|2.2492
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 198.30
|[sl]
|18502309
|2007.12.31 02:37
|sell
|3.50
|eurchf
|1.6579
|1.6426
|0.0000
|2008.01.06 23:06
|1.6338
|0.00
|0.00
|-183.69
|7 612.81
|18502295
|2007.12.31 02:36
|sell
|2.50
|usdchf
|1.1251
|1.1294
|0.0000
|2007.12.31 17:06
|1.1294
|0.00
|0.00
|0.00
|-951.75
|[sl]
|18502160
|2007.12.31 02:27
|sell
|10.00
|usdjpy
|112.27
|110.02
|0.00
|2008.01.09 23:46
|110.02
|0.00
|0.00
|-1 237.77
|20 450.83
|[sl]
|18491140
|2007.12.28 20:23
|sell
|4.00
|gbpjpy
|224.58
|224.87
|0.00
|2007.12.28 20:55
|224.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 027.55
|[sl]
|18456987
|2007.12.28 09:33
|sell
|3.00
|gbpjpy
|225.80
|226.16
|0.00
|2007.12.28 11:04
|226.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-953.81
|[sl]
|18452290
|2007.12.28 07:37
|sell
|2.70
|gbpusd
|1.9947
|1.9984
|0.0000
|2007.12.28 09:51
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|-999.00
|[sl]
|18452232
|2007.12.28 07:34
|sell
|4.00
|eurchf
|1.6651
|1.6426
|0.0000
|2008.01.06 23:07
|1.6338
|0.00
|0.00
|-239.78
|11 299.64
|18451976
|2007.12.28 07:28
|sell
|5.00
|gbpjpy
|225.57
|225.74
|0.00
|2007.12.28 08:55
|225.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-752.08
|[sl]
|18451946
|2007.12.28 07:26
|sell
|0.50
|usdjpy
|113.13
|110.02
|0.00
|2008.01.06 23:06
|108.48
|0.00
|0.00
|-54.76
|2 143.25
|18444008
|2007.12.28 01:26
|sell
|2.50
|gbpchf
|2.2751
|2.2158
|0.0000
|2008.01.06 23:06
|2.1857
|0.00
|0.00
|-362.21
|20 171.48
|18443973
|2007.12.28 01:23
|sell
|2.50
|gbpjpy
|227.00
|227.36
|0.00
|2007.12.28 02:48
|227.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-790.10
|[sl]
|18441533
|2007.12.27 23:20
|sell
|1.70
|usdcad
|0.9809
|0.9874
|0.0000
|2007.12.31 17:58
|0.9874
|0.00
|0.00
|-23.23
|-1 119.10
|[sl]
|18440505
|2007.12.27 22:37
|sell
|5.00
|audusd
|0.8784
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 22:38
|0.8786
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|18389962
|2007.12.27 02:44
|sell
|4.00
|eurchf
|1.6674
|1.6363
|0.0000
|2008.01.07 09:29
|1.6363
|0.00
|0.00
|-269.28
|11 184.03
|[sl]
|18385937
|2007.12.26 22:53
|sell
|4.00
|euraud
|1.6574
|0.0000
|0.0000
|2007.12.27 23:14
|1.6668
|0.00
|0.00
|22.02
|-3 297.52
|18341407
|2007.12.24 19:53
|sell
|2.00
|euraud
|1.6534
|1.6595
|0.0000
|2007.12.26 15:06
|1.6595
|0.00
|0.00
|7.32
|-1 064.94
|[sl]
|18324169
|2007.12.24 11:46
|sell
|2.00
|gbpjpy
|225.95
|226.53
|0.00
|2007.12.26 11:26
|226.53
|0.00
|0.00
|-90.71
|-1 014.87
|[sl]
|18313739
|2007.12.24 06:17
|sell
|5.00
|euraud
|1.6550
|1.6589
|0.0000
|2007.12.24 18:23
|1.6589
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 694.55
|[sl]
|18311308
|2007.12.24 03:46
|sell
|5.00
|euraud
|1.6551
|1.6586
|0.0000
|2007.12.24 04:40
|1.6586
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 519.00
|[sl]
|18310532
|2007.12.24 03:20
|sell
|0.70
|gbpchf
|2.2890
|2.2958
|0.0000
|2007.12.26 02:28
|2.2916
|0.00
|0.00
|-24.57
|-157.03
|18310382
|2007.12.24 03:17
|sell
|2.50
|gbpusd
|1.9817
|1.9857
|0.0000
|2007.12.27 05:02
|1.9857
|0.00
|0.00
|-48.75
|-1 000.00
|[sl]
|18193076
|2007.12.20 06:32
|sell
|3.50
|gbpusd
|1.9979
|1.9863
|0.0000
|2007.12.27 05:07
|1.9863
|0.00
|0.00
|-95.55
|4 060.00
|[sl]
|18192945
|2007.12.20 06:23
|sell
|4.00
|gbpchf
|2.3076
|2.2974
|0.0000
|2007.12.27 11:52
|2.2908
|0.00
|0.00
|-492.57
|5 840.43
|18192319
|2007.12.20 05:36
|sell
|2.00
|gbpjpy
|226.33
|226.81
|0.00
|2007.12.26 21:57
|226.81
|0.00
|0.00
|-181.93
|-839.82
|[sl]
|18131935
|2007.12.19 08:34
|sell
|0.70
|gbpchf
|2.3176
|2.2974
|0.0000
|2007.12.27 11:52
|2.2908
|0.00
|0.00
|-123.13
|1 630.45
|18131939
|2007.12.19 05:07
|sell
|0.70
|gbpchf
|2.3204
|2.2974
|0.0000
|2007.12.27 11:52
|2.2908
|0.00
|0.00
|-123.13
|1 800.80
|17442458
|2007.12.05 18:46
|sell
|1.00
|gbpjpy
|224.81
|229.28
|0.00
|2007.12.11 09:26
|229.28
|0.00
|0.00
|-139.74
|-3 998.92
|[sl]
|14716303
|2007.10.18 18:13
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.3931
|2.2158
|0.0000
|2008.01.06 23:06
|2.1857
|0.00
|0.00
|-1 411.97
|18 718.41
|14715611
|2007.10.18 18:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4285
|0.0000
|0.0000
|2007.12.05 18:41
|1.4662
|0.00
|0.00
|-225.40
|3 770.00
|14641364
|2007.10.17 20:20
|buy
|1.00
|gold
|757.53
|0.00
|0.00
|2007.12.10 04:12
|796.35
|0.00
|0.00
|-540.00
|3 882.00
|14029812
|2007.10.03 04:44
|balance
|Deposit
|50 000.00
|0.00
|0.00
|-13 548.18
|250 212.63
|Closed P/L:
|236 664.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|19622386
|2008.01.18 22:14
|sell
|40.00
|eurchf
|1.6074
|1.6074
|0.0000
|1.6013
|0.00
|0.00
|-609.17
|21 985.94
|19606071
|2008.01.18 17:28
|sell
|15.00
|eurjpy
|157.01
|154.10
|0.00
|152.59
|0.00
|0.00
|-425.59
|62 700.97
|19612643
|2008.01.18 18:42
|sell
|10.00
|eurjpy
|156.42
|154.10
|0.00
|152.59
|0.00
|0.00
|-283.73
|36 220.92
|19606477
|2008.01.18 17:34
|sell
|30.00
|eurusd
|1.4644
|1.4516
|0.0000
|1.4434
|0.00
|0.00
|132.00
|63 000.00
|19622562
|2008.01.18 22:21
|sell
|15.00
|gbpchf
|2.1491
|2.1614
|0.0000
|2.1535
|0.00
|0.00
|-552.36
|-5 947.02
|19606096
|2008.01.18 17:28
|sell
|10.00
|gbpjpy
|210.09
|209.57
|0.00
|205.18
|0.00
|0.00
|-486.92
|46 434.65
|19607955
|2008.01.18 17:48
|sell
|40.00
|gbpjpy
|209.57
|207.29
|0.00
|205.18
|0.00
|0.00
|-1 947.68
|166 067.71
|19476720
|2008.01.17 08:57
|sell
|17.00
|gbpusd
|1.9634
|1.9542
|0.0000
|1.9407
|0.00
|0.00
|-198.90
|38 590.00
|19537187
|2008.01.17 19:55
|sell
|12.00
|gbpusd
|1.9722
|1.9542
|0.0000
|1.9407
|0.00
|0.00
|-140.40
|37 800.00
|19092985
|2008.01.10 16:15
|sell
|10.00
|usdjpy
|109.53
|106.35
|0.00
|105.74
|0.00
|0.00
|-1 404.46
|35 842.63
|19208849
|2008.01.14 04:36
|sell
|7.00
|usdjpy
|108.78
|106.36
|0.00
|105.74
|0.00
|0.00
|-789.27
|20 124.83
|19710270
|2008.01.21 21:38
|sell
|15.00
|gbpjpy
|206.13
|206.48
|0.00
|205.18
|0.00
|0.00
|-366.74
|13 476.45
|19711759
|2008.01.21 22:47
|sell
|35.00
|gbpchf
|2.1555
|2.1574
|0.0000
|2.1535
|0.00
|0.00
|-641.58
|6 307.44
|19711837
|2008.01.21 22:51
|sell
|15.00
|eurchf
|1.6020
|1.6053
|0.0000
|1.6013
|0.00
|0.00
|-113.65
|946.12
|19714549
|2008.01.22 00:14
|sell
|55.00
|audusd
|0.8618
|0.8631
|0.0000
|0.8586
|0.00
|0.00
|0.00
|17 600.00
|19716088
|2008.01.22 00:46
|sell
|15.00
|euraud
|1.6797
|1.6834
|0.0000
|1.6819
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 833.38
|0.00
|0.00
|-7 828.45
|558 317.26
|Floating P/L:
|550 488.81
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|236 664.45
|Floating P/L:
|550 488.81
|Margin:
|528 096.95
|Balance:
|286 664.45
|Equity:
|837 153.26
|Free Margin:
|309 056.31
|Details:
|Gross Profit:
|530 447.80
|Gross Loss:
|293 783.35
|Total Net Profit:
|236 664.45
|Profit Factor:
|1.81
|Expected Payoff:
|1497.88
|Absolute Drawdown:
|6 462.21
|Maximal Drawdown:
|65 156.25 (48.20%)
|Relative Drawdown:
|48.20% (65 156.25)
|Total Trades:
|158
|Short Positions (won %):
|155 (28.39%)
|Long Positions (won %):
|3 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|46 (29.11%)
|Loss trades (% of total):
|112 (70.89%)
|Largest
|profit trade:
|50 091.22
|loss trade:
|-8 244.60
|Average
|profit trade:
|11 531.47
|loss trade:
|-2 623.07
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (59 400.64)
|consecutive losses ($):
|19 (-36 347.41)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|78 300.32 (6)
|consecutive loss (count):
|-48 373.98 (17)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|5