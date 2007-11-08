ODL Securities

Account: 61652 Name: oilfxpro 1 Currency: USD 2008 January 31, 21:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
16386892007.11.08 08:28balanceDeposit100 000.00
17084812007.11.12 12:03buy stop0.20oil93.1692.760.002007.11.12 20:0091.70cancelled
17084822007.11.12 12:14sell0.20oil92.4692.290.002007.11.12 14:4891.310.000.000.00230.00
17113352007.11.12 14:00buy stop0.20oil92.5492.140.002007.11.12 20:0091.71cancelled
17113362007.11.12 14:00sell0.20oil91.9691.960.002007.11.12 15:4491.590.000.000.0074.00
17346642007.11.13 12:00buy stop0.20oil91.6190.910.002007.11.13 20:0088.93cancelled
17373282007.11.13 14:00buy stop0.20oil91.4491.040.002007.11.13 20:0088.92cancelled
17373302007.11.13 14:09sell0.20oil90.7989.030.002007.11.13 17:4889.030.000.000.00352.00
17346672007.11.13 14:09sell0.20oil90.7388.740.002007.11.13 17:2988.740.000.000.00398.00
17614652007.11.14 12:27sell0.20oil89.4090.040.002007.11.14 14:0290.040.000.000.00-128.00
17647932007.11.14 14:00sell stop0.20oil89.2089.600.002007.11.14 20:0090.95cancelled
17647912007.11.14 14:02buy0.20oil90.0590.550.002007.11.14 20:0090.950.000.000.00180.00
17614642007.11.14 14:03buy0.20oil90.0890.170.002007.11.14 16:4290.170.000.000.0018.00
17878632007.11.15 12:40buy0.20oil90.7990.140.002007.11.15 14:0290.140.000.000.00-130.00
17907552007.11.15 14:00buy stop0.20oil90.9090.500.002007.11.15 20:0090.25cancelled
17878662007.11.15 14:02sell0.20oil90.1489.180.002007.11.15 15:5789.180.000.000.00192.00
17907572007.11.15 14:04sell0.20oil90.0690.460.002007.11.15 14:5790.460.000.000.00-80.00
18109872007.11.16 12:00sell stop0.20oil90.5691.260.002007.11.16 20:0091.50cancelled
18139262007.11.16 14:00sell stop0.20oil90.6791.070.002007.11.16 20:0091.51cancelled
18109862007.11.16 14:00buy0.20oil91.3491.340.002007.11.16 16:1191.340.000.000.000.00
18139252007.11.16 14:00buy0.20oil91.3791.370.002007.11.16 16:0491.370.000.000.000.00
18355142007.11.19 13:11buy0.20oil92.3591.910.002007.11.19 14:2691.910.000.000.00-88.00
18371062007.11.19 14:00buy stop0.20oil92.7692.360.002007.11.19 20:0092.45cancelled
18371092007.11.19 14:26sell0.20oil91.9791.970.002007.11.19 17:1891.970.000.000.000.00
18355152007.11.19 14:31sell0.20oil91.8491.720.002007.11.19 16:5591.720.000.000.0024.00
18675552007.11.20 12:24sell stop0.20oil93.0093.600.002007.11.20 19:5695.44cancelled
18675542007.11.20 13:08buy0.20oil93.6093.770.002007.11.20 15:3594.410.000.000.00162.00
18697642007.11.20 14:12sell0.20oil93.1793.570.002007.11.20 14:2493.570.000.000.00-80.00
18697612007.11.20 15:06buy0.20oil93.7093.700.002007.11.20 15:3594.420.000.000.00144.00
18928452007.11.21 12:11buy0.20oil95.4995.490.002007.11.21 14:4795.490.000.000.000.00
18956142007.11.21 14:00buy stop0.20oil96.1795.770.002007.11.21 20:0094.95cancelled
18956172007.11.21 14:48sell0.20oil95.3695.360.002007.11.21 15:3095.360.000.000.000.00
18928632007.11.21 16:26sell0.20oil94.4395.070.002007.11.21 16:3595.070.000.000.00-128.00
19134522007.11.22 12:00buy stop0.20oil95.3794.710.002007.11.22 21:0094.57expiration [2007.11.22 21:00]
19148902007.11.22 14:16buy stop0.20oil95.1794.770.002007.11.22 23:1694.57expiration [2007.11.22 23:16]
19149212007.11.22 14:19sell stop0.20oil94.7695.1293.562007.11.22 14:2094.92cancelled
19146932007.11.22 16:16sell0.20oil94.7694.760.002007.11.22 17:5894.580.000.000.0036.00
19134532007.11.22 16:16sell0.20oil94.7194.710.002007.11.23 01:5594.710.000.000.000.00
19340312007.11.23 12:01sell stop0.20oil93.6494.300.002007.11.23 21:0195.79expiration [2007.11.23 21:01]
19340292007.11.23 13:57buy0.20oil94.3094.300.002007.11.23 15:2294.890.000.000.00118.00
19358722007.11.23 14:00sell stop0.20oil93.7694.160.002007.11.23 23:0095.78expiration [2007.11.23 23:00]
19358712007.11.23 14:14buy0.20oil94.4994.490.002007.11.23 16:2095.120.000.000.00126.00
19553502007.11.26 12:00buy stop0.20oil96.2995.590.002007.11.26 20:0095.08cancelled
19566962007.11.26 13:00buy stop0.20oil96.2795.570.002007.11.26 20:0095.09cancelled
19566982007.11.26 13:45sell0.20oil95.5796.270.002007.11.26 14:2795.220.000.000.0070.00
19553522007.11.26 13:48sell0.20oil95.4695.460.002007.11.26 15:0995.140.000.000.0064.00
19579742007.11.26 14:00buy stop0.20oil96.2695.860.002007.11.26 20:0095.09cancelled
19579772007.11.26 14:01sell0.20oil95.2795.270.002007.11.26 15:5594.480.000.000.00158.00
19797602007.11.27 12:00buy stop0.20oil94.6594.000.002007.11.27 20:0092.47cancelled
19797612007.11.27 12:39sell0.20oil94.0093.850.002007.11.27 13:0493.490.000.000.00102.00
19812482007.11.27 13:00buy stop0.20oil94.7194.010.002007.11.27 20:0092.46cancelled
19835852007.11.27 14:00buy stop0.20oil93.9293.520.002007.11.27 20:0092.46cancelled
19835872007.11.27 14:04sell0.20oil93.1193.110.002007.11.27 14:2192.740.000.000.0074.00
19812522007.11.27 14:08sell0.20oil92.9593.650.002007.11.27 15:2792.960.000.000.00-2.00
20060432007.11.28 13:15buy0.20oil93.0792.670.002007.11.28 14:0393.320.000.000.0050.00
20074912007.11.28 13:40buy0.20oil93.1292.460.002007.11.28 14:0693.220.000.000.0020.00
20097182007.11.28 14:02buy0.20oil93.3092.900.002007.11.28 14:1992.900.000.000.00-80.00
20060452007.11.28 15:30sell0.20oil92.5590.330.002007.11.28 19:5390.330.000.000.00444.00
20097212007.11.28 15:30sell0.20oil92.4890.620.002007.11.28 20:0090.430.000.000.00410.00
20074932007.11.28 15:30sell0.20oil92.4691.510.002007.11.28 16:0691.510.000.000.00190.00
20320762007.11.29 12:00buy stop0.20oil92.3891.680.002007.11.29 20:0290.26cancelled
20320842007.11.29 12:05sell0.20oil91.5991.960.002007.11.29 12:1791.290.000.000.0060.00
20335252007.11.29 13:00buy stop0.20oil92.3091.600.002007.11.29 20:0290.27cancelled
20348102007.11.29 14:00buy stop0.20oil92.0091.600.002007.11.29 20:0190.30cancelled
20335282007.11.29 14:07sell0.20oil90.8091.500.002007.11.29 14:1090.490.000.000.0062.00
20348122007.11.29 14:08sell0.20oil90.7890.780.002007.11.29 14:1890.780.000.000.000.00
20566592007.11.30 12:16sell stop0.20oil87.5088.200.002007.11.30 19:2588.58cancelled
20566582007.11.30 12:27buy0.20oil88.8088.360.002007.11.30 15:2688.360.000.000.00-88.00
20577302007.11.30 13:00sell stop0.20oil88.0788.770.002007.11.30 19:2688.49cancelled
20593382007.11.30 14:00sell stop0.20oil88.2388.630.002007.11.30 19:2688.44cancelled
20593372007.11.30 14:38buy0.20oil89.0788.670.002007.11.30 14:4988.670.000.000.00-80.00
20577282007.11.30 18:07buy0.20oil89.1288.420.002007.11.30 18:3189.360.000.000.0048.00
20728282007.11.30 21:59balanceIR323.36
20961692007.12.03 12:00sell stop0.20oil86.7687.460.002007.12.03 20:0090.17cancelled
20961682007.12.03 13:13buy0.20oil87.7687.760.002007.12.03 14:0388.140.000.000.0076.00
20970802007.12.03 13:49buy0.20oil87.8587.170.002007.12.03 14:0488.100.000.000.0050.00
20982352007.12.03 14:00buy0.20oil88.2387.830.002007.12.03 14:1087.830.000.000.00-80.00
20970812007.12.03 15:05sell0.20oil87.1787.850.002007.12.03 16:0687.850.000.000.00-136.00
20982372007.12.03 15:05sell0.20oil87.1887.580.002007.12.03 15:2187.580.000.000.00-80.00
21198262007.12.04 12:03buy0.20oil90.1689.630.002007.12.04 14:1889.630.000.000.00-106.00
21217132007.12.04 13:44buy0.20oil90.2989.590.002007.12.04 14:1889.590.000.000.00-140.00
21235082007.12.04 14:00buy stop0.20oil90.4990.090.002007.12.04 18:3589.51cancelled
21235092007.12.04 14:18sell0.20oil89.6090.000.002007.12.04 14:2989.340.000.000.0052.00
21217152007.12.04 14:22sell0.20oil89.4490.140.002007.12.04 14:3489.160.000.000.0056.00
21198302007.12.04 14:32sell0.20oil89.2789.730.002007.12.04 15:4089.030.000.000.0048.00
21464642007.12.05 12:00buy stop0.20oil91.6990.990.002007.12.05 20:0088.16cancelled
21464672007.12.05 12:24sell0.20oil90.7291.190.002007.12.05 14:1290.570.000.000.0030.00
21500842007.12.05 14:10sell0.20oil90.5190.910.002007.12.05 15:3090.910.000.000.00-80.00
21475112007.12.05 14:10sell0.20oil90.5091.200.002007.12.05 15:0490.250.000.000.0050.00
21500822007.12.05 15:30buy0.20oil91.2290.820.002007.12.05 15:3190.820.000.000.00-80.00
21475102007.12.05 15:30buy0.20oil91.3790.670.002007.12.05 15:3190.670.000.000.00-140.00
21769562007.12.06 12:51sell stop0.20oil86.3987.090.002007.12.06 15:3988.64cancelled
21772252007.12.06 13:00sell stop0.20oil86.6087.300.002007.12.06 15:4088.69cancelled
21771682007.12.06 13:57buy0.20oil87.2086.400.002007.12.06 14:2387.590.000.000.0078.00
21797232007.12.06 14:00sell stop0.20oil86.9387.330.002007.12.06 15:4088.77cancelled
21772242007.12.06 14:16buy0.20oil87.6086.900.002007.12.06 14:3287.860.000.000.0052.00
21797192007.12.06 14:18buy0.20oil87.6787.670.002007.12.06 14:4688.290.000.000.00124.00
22041012007.12.07 13:00buy stop0.20oil90.4989.790.002007.12.07 20:0088.55cancelled
22028092007.12.07 13:43buy0.20oil90.4189.710.002007.12.07 14:0189.710.000.000.00-140.00
22065792007.12.07 14:00buy stop0.20oil90.5290.120.002007.12.07 20:0088.54cancelled
22065802007.12.07 14:01sell0.20oil89.7289.720.002007.12.07 14:1789.370.000.000.0070.00
22041022007.12.07 14:01sell0.20oil89.6889.680.002007.12.07 14:1789.370.000.000.0062.00
22028102007.12.07 14:01sell0.20oil89.6589.650.002007.12.07 14:1789.380.000.000.0054.00
22246252007.12.10 13:28buy0.20oil88.9688.650.002007.12.10 14:0789.280.000.000.0064.00
22264402007.12.10 13:42buy0.20oil89.0388.330.002007.12.10 14:0889.260.000.000.0046.00
22275102007.12.10 14:00buy0.20oil89.1489.140.002007.12.10 14:4289.720.000.000.00116.00
22287742007.12.10 16:20buy0.20oil89.1088.4489.732007.12.10 16:3288.440.000.000.00-132.00
22275122007.12.10 16:32sell0.20oil88.4588.450.002007.12.10 16:5088.140.000.000.0062.00
22246262007.12.10 16:38sell0.20oil88.2188.730.002007.12.10 17:1388.110.000.000.0020.00
22264422007.12.10 16:47sell0.20oil88.1088.800.002007.12.10 17:4387.880.000.000.0044.00
22462072007.12.11 12:00sell stop0.20oil87.9888.530.002007.12.11 21:0089.22expiration [2007.12.11 21:00]
22462052007.12.11 12:46buy0.20oil88.5388.530.002007.12.11 15:3288.530.000.000.000.00
22473442007.12.11 13:00sell stop0.20oil88.0888.780.002007.12.11 22:0089.38expiration [2007.12.11 22:00]
22482442007.12.11 14:00sell stop0.20oil88.1488.540.002007.12.11 23:0089.36expiration [2007.12.11 23:00]
22482402007.12.11 14:17buy0.20oil88.8088.400.002007.12.11 16:0188.400.000.000.00-80.00
22473432007.12.11 14:18buy0.20oil88.8689.850.002007.12.11 18:3689.850.000.000.00198.00
22745142007.12.12 13:00sell stop0.20oil90.3391.030.002007.12.12 20:0193.49cancelled
22745122007.12.12 13:11buy0.20oil91.1090.400.002007.12.12 14:4991.340.000.000.0048.00
22766812007.12.12 14:00sell stop0.20oil90.4890.880.002007.12.12 20:0193.52cancelled
22766792007.12.12 14:37buy0.20oil91.2090.800.002007.12.12 14:4991.340.000.000.0028.00
22837502007.12.12 17:41sell stop0.20oil89.7790.470.002007.12.12 20:0193.53cancelled
23006152007.12.13 12:00buy stop0.20oil94.4793.770.002007.12.13 12:0694.31cancelled
23006162007.12.13 12:00buy stop0.20oil94.4793.770.002007.12.13 12:0694.31cancelled
23006202007.12.13 12:00sell stop0.20oil93.4294.120.002007.12.13 12:0694.26cancelled
23006222007.12.13 12:00sell stop0.20oil93.4294.120.002007.12.13 12:0694.26cancelled
23006172007.12.13 12:00buy stop0.20oil94.4793.770.002007.12.13 12:0694.31cancelled
23006232007.12.13 12:00sell stop0.20oil93.4294.120.002007.12.13 12:0694.24cancelled
23006182007.12.13 12:00buy stop0.20oil94.4793.770.002007.12.13 20:0092.24cancelled
23019312007.12.13 13:00buy stop0.20oil94.4793.930.002007.12.13 20:0192.26cancelled
23019332007.12.13 13:25sell0.20oil93.9393.930.002007.12.13 14:0793.030.000.000.00180.00
23006212007.12.13 13:42sell0.20oil93.4293.420.002007.12.13 14:0793.050.000.000.0074.00
23038912007.12.13 14:00buy stop0.20oil94.3693.960.002007.12.13 20:0192.25cancelled
23038922007.12.13 14:02sell0.20oil93.1993.190.002007.12.13 14:2092.800.000.000.0078.00
23283522007.12.14 12:32buy stop0.20oil93.2292.520.002007.12.14 19:1391.82cancelled
23293832007.12.14 13:00buy stop0.20oil93.0792.370.002007.12.14 19:1391.70cancelled
23293892007.12.14 13:40sell0.20oil92.2392.930.002007.12.14 14:1691.820.000.000.0082.00
23283532007.12.14 13:40sell0.20oil92.2592.560.002007.12.14 14:1691.880.000.000.0074.00
23315842007.12.14 14:00buy stop0.20oil92.8792.470.002007.12.14 19:1391.61cancelled
23315872007.12.14 14:16sell0.20oil91.7892.180.002007.12.14 15:0692.180.000.000.00-80.00
23563892007.12.17 12:10buy stop0.20nzdchf0.91750.91020.00002007.12.17 12:110.8758cancelled
23564082007.12.17 12:12buy stop0.20oil91.7591.010.002007.12.17 20:3191.34cancelled
23564972007.12.17 12:15buy stop0.20oil91.7791.2793.172007.12.17 17:4990.59cancelled
23559352007.12.17 12:48sell0.20oil91.0291.3789.622007.12.17 15:3491.370.000.000.00-70.00
23574062007.12.17 13:00buy stop0.20oil91.8291.120.002007.12.17 20:0091.31cancelled
23574092007.12.17 13:42sell0.20oil90.8790.870.002007.12.17 18:3090.870.000.000.000.00
23586642007.12.17 14:00sell limit0.20oil92.1793.170.002007.12.17 20:0091.25cancelled
23590052007.12.17 14:15buy stop0.20oil91.5591.150.002007.12.17 20:0091.32cancelled
23590062007.12.17 14:59sell0.20oil90.6891.080.002007.12.17 15:1991.080.000.000.00-80.00
23586632007.12.17 16:52buy0.20oil90.3389.330.002007.12.17 17:5090.540.000.000.0042.00
23830132007.12.18 13:31buy0.20oil92.2791.750.002007.12.18 14:1792.590.000.000.0064.00
23815542007.12.18 13:38buy0.20oil92.4092.0593.802007.12.18 14:1792.600.000.000.0040.00
23847272007.12.18 14:00sell limit0.20oil93.0594.050.002007.12.18 18:5890.36cancelled
23851222007.12.18 14:16buy0.20oil92.7092.300.002007.12.18 15:3692.300.000.000.00-80.00
23851232007.12.18 15:50sell0.20oil91.8892.280.002007.12.18 16:1791.610.000.000.0054.00
23830142007.12.18 15:50sell0.20oil91.7592.270.002007.12.18 16:1891.560.000.000.0038.00
23815562007.12.18 16:16sell0.20oil91.6491.4090.242007.12.18 16:3090.870.000.000.00154.00
23847232007.12.18 16:24buy0.20oil91.2990.290.002007.12.18 16:5190.290.000.000.00-200.00
24087092007.12.19 12:00sell stop0.20oil90.2390.7388.832007.12.19 20:0091.68cancelled
24098672007.12.19 13:31sell0.20oil90.3490.930.002007.12.19 14:2390.930.000.000.00-118.00
24108342007.12.19 14:00buy limit0.20oil89.7688.760.002007.12.19 20:0091.75cancelled
24113322007.12.19 14:15sell stop0.20oil90.1190.510.002007.12.19 20:0091.71cancelled
24087062007.12.19 14:21buy0.20oil90.8690.4392.262007.12.19 14:5491.090.000.000.0046.00
24098662007.12.19 14:23buy0.20oil90.9390.340.002007.12.19 14:5491.160.000.000.0046.00
24113312007.12.19 14:30buy0.20oil90.9590.950.002007.12.19 15:4290.950.000.000.000.00
24108362007.12.19 15:30sell0.20oil91.3091.300.002007.12.19 15:4490.900.000.000.0080.00
24377382007.12.20 12:00buy stop0.20oil92.2791.7793.672007.12.20 20:0090.97cancelled
24377562007.12.20 12:32sell0.20oil91.6292.0190.222007.12.20 12:4891.340.000.000.0056.00
24393032007.12.20 13:50sell0.20oil90.9691.660.002007.12.20 17:1791.660.000.000.00-140.00
24411792007.12.20 14:00sell stop0.20oil90.6291.020.002007.12.20 20:0090.97cancelled
24416062007.12.20 14:15buy limit0.20oil90.2789.270.002007.12.20 20:0090.99cancelled
24416072007.12.20 14:15sell limit0.20oil92.6293.620.002007.12.20 20:0090.94cancelled
24411712007.12.20 17:15buy0.20oil91.5491.540.002007.12.20 17:4791.540.000.000.000.00
24393012007.12.20 17:26buy0.20oil91.9791.270.002007.12.20 18:4691.270.000.000.00-140.00
24727192007.12.21 12:24sell0.20oil90.9091.3389.502007.12.21 13:5391.330.000.000.00-86.00
24742192007.12.21 13:00sell stop0.20oil90.5591.250.002007.12.21 20:0092.18cancelled
24742182007.12.21 13:53buy0.20oil91.3090.600.002007.12.21 15:1591.460.000.000.0032.00
24763002007.12.21 14:00buy limit0.20oil90.0889.080.002007.12.21 20:0092.22cancelled
24768822007.12.21 14:15sell stop0.20oil90.4390.830.002007.12.21 20:0092.15cancelled
24768812007.12.21 14:23buy0.20oil91.4391.030.002007.12.21 15:2991.660.000.000.0046.00
24727182007.12.21 14:23buy0.20oil91.5291.1592.922007.12.21 15:4791.790.000.000.0054.00
24763012007.12.21 15:51sell0.20oil91.8791.870.002007.12.21 16:5991.870.000.000.000.00
25030212007.12.26 12:04sell stop0.20oil92.9493.4491.542007.12.26 20:0193.80cancelled
25038392007.12.26 13:00sell stop0.20oil92.9593.610.002007.12.26 20:0093.79cancelled
25058842007.12.26 14:00buy limit0.20oil92.5991.590.002007.12.26 20:0193.84cancelled
25038362007.12.26 14:01buy0.20oil93.6192.950.002007.12.26 14:1694.040.000.000.0086.00
25030192007.12.26 14:01buy0.20oil93.6293.4395.022007.12.26 14:1694.080.000.000.0092.00
25058862007.12.26 14:15sell0.20oil93.9794.970.002007.12.26 14:2194.200.000.000.00-46.00
25278912007.12.27 12:00sell stop0.20oil93.1693.6691.762007.12.27 20:0094.98cancelled
25278902007.12.27 12:24buy0.20oil93.8093.6295.202007.12.27 13:5094.230.000.000.0086.00
25294482007.12.27 13:00sell stop0.20oil93.3594.050.002007.12.27 20:0094.98cancelled
25294472007.12.27 13:46buy0.20oil94.0693.360.002007.12.27 14:1894.300.000.000.0048.00
25315752007.12.27 14:00sell stop0.20oil93.3493.740.002007.12.27 20:0094.99cancelled
25321902007.12.27 14:15buy limit0.20oil92.8191.810.002007.12.27 20:0095.04cancelled
25321912007.12.27 14:15sell limit0.20oil94.8695.860.002007.12.27 14:5894.14cancelled
25315742007.12.27 14:31buy0.20oil94.5194.110.002007.12.27 14:5094.110.000.000.00-80.00
25502602007.12.28 13:33buy0.20oil95.0795.1396.472007.12.28 16:1495.440.000.000.0074.00
25513132007.12.28 13:34buy0.20oil95.1495.140.002007.12.28 16:1695.420.000.000.0056.00
25530792007.12.28 14:30buy0.20oil95.3695.360.002007.12.28 16:2095.360.000.000.000.00
25526582007.12.28 15:08sell0.20oil95.7196.710.002007.12.28 16:4295.560.000.000.0030.00
25530802007.12.28 19:23sell0.20oil94.6794.670.002007.12.28 19:5893.960.000.000.00142.00
25513152007.12.28 19:25sell0.20oil94.3695.060.002007.12.28 19:5893.950.000.000.0082.00
25502612007.12.28 19:25sell0.20oil94.2294.5392.822007.12.28 20:0093.930.000.000.0058.00
25526542007.12.28 19:28buy0.20oil93.8792.870.002007.12.28 20:0093.900.000.000.006.00
25735542007.12.31 13:22buy0.20oil94.4894.5695.882007.12.31 13:3595.050.000.000.00114.00
25742962007.12.31 13:22buy0.20oil94.5094.500.002007.12.31 13:3595.040.000.000.00108.00
25754832007.12.31 14:00buy stop0.20oil95.4195.010.002007.12.31 23:0094.12expiration [2007.12.31 23:00]
25754842007.12.31 15:26sell0.20oil94.0094.400.002007.12.31 15:5293.850.000.000.0030.00
25742992007.12.31 15:26sell0.20oil93.9494.500.002007.12.31 15:5293.790.000.000.0030.00
25735562007.12.31 15:26sell0.20oil93.9094.1092.502007.12.31 16:0093.420.000.000.0096.00
25865642007.12.31 21:59balanceIR446.18
26221982008.01.02 12:00sell stop0.20oil94.9695.4693.562008.01.02 20:0197.85cancelled
26234052008.01.02 13:00sell stop0.20oil95.3195.880.002008.01.02 20:0097.85cancelled
26234012008.01.02 13:11buy0.20oil95.8895.310.002008.01.02 13:3396.220.000.000.0068.00
26221942008.01.02 13:11buy0.20oil96.0096.6897.402008.01.02 17:0297.400.000.000.00280.00
26250682008.01.02 14:00buy limit0.40oil94.6193.610.002008.01.02 20:0097.89cancelled
26254502008.01.02 14:15sell stop0.20oil95.3895.780.002008.01.02 20:0197.83cancelled
26254482008.01.02 16:04buy0.20oil96.5096.920.002008.01.02 19:2197.920.000.000.00284.00
26250742008.01.02 16:24sell0.40oil96.8597.850.002008.01.02 19:0497.850.000.000.00-400.00
26628332008.01.03 16:26buy limit0.40oil96.9195.910.002008.01.03 20:0097.71cancelled
26628342008.01.03 16:26sell limit0.40oil98.5399.530.002008.01.03 20:0097.66cancelled
26625632008.01.03 16:28buy0.20oil98.1497.500.002008.01.03 17:4397.500.000.000.00-128.00
26625642008.01.03 17:43sell0.20oil97.5098.140.002008.01.03 18:4698.140.000.000.00-128.00
26817082008.01.04 12:00buy stop0.20oil98.0297.5299.422008.01.04 20:0197.10cancelled
26828732008.01.04 13:33buy0.20oil97.9797.270.002008.01.04 14:0697.270.000.000.00-140.00
26867912008.01.04 14:00sell limit0.40oil98.4499.440.002008.01.04 20:0197.04cancelled
26817092008.01.04 14:06sell0.20oil97.3297.0895.922008.01.04 17:0297.080.000.000.0048.00
26828742008.01.04 14:06sell0.20oil97.2697.260.002008.01.04 17:1297.260.000.000.000.00
26876702008.01.04 14:15buy stop0.20oil98.0997.690.002008.01.04 20:0097.08cancelled
26867892008.01.04 14:51buy0.40oil96.9195.910.002008.01.04 20:0197.030.000.000.0048.00
27193512008.01.07 13:43buy0.20oil97.1996.540.002008.01.07 14:3396.540.000.000.00-130.00
27172422008.01.07 13:43buy0.20oil97.2896.7898.682008.01.07 14:2496.780.000.000.00-100.00
27213882008.01.07 14:00sell limit0.40oil97.9598.950.002008.01.07 20:0094.46cancelled
27218852008.01.07 14:15buy stop0.20oil97.6097.200.002008.01.07 20:0094.50cancelled
27193572008.01.07 14:33sell0.20oil96.5496.540.002008.01.07 15:4095.600.000.000.00188.00
27172442008.01.07 14:33sell0.20oil96.5496.2595.142008.01.07 15:4095.600.000.000.00188.00
27218872008.01.07 14:33sell0.20oil96.5396.530.002008.01.07 15:4095.600.000.000.00186.00
27213872008.01.07 14:46buy0.40oil96.1895.180.002008.01.07 15:4295.180.000.000.00-400.00
27461732008.01.08 12:00sell stop0.20oil94.8895.3893.482008.01.08 20:0095.80cancelled
27461662008.01.08 12:25buy0.20oil95.6795.2297.072008.01.08 13:3895.900.000.000.0046.00
27476532008.01.08 13:00sell stop0.20oil95.1495.840.002008.01.08 20:0095.80cancelled
27495302008.01.08 14:00sell stop0.20oil95.4495.840.002008.01.08 20:0095.79cancelled
27476462008.01.08 14:07buy0.20oil96.0395.330.002008.01.08 14:3296.170.000.000.0028.00
27495252008.01.08 14:10buy0.20oil96.0895.680.002008.01.08 15:2995.680.000.000.00-80.00
27500242008.01.08 14:15buy limit0.40oil94.5393.530.002008.01.08 20:0195.85cancelled
27500252008.01.08 16:45sell0.40oil96.4397.430.002008.01.08 16:5696.480.000.000.00-20.00
27754532008.01.09 13:11sell0.20oil95.7296.0294.322008.01.09 13:2895.340.000.000.0076.00
27770302008.01.09 13:13sell0.20oil95.6996.230.002008.01.09 13:3195.320.000.000.0074.00
27798262008.01.09 14:33sell0.20oil94.7795.170.002008.01.09 14:5095.170.000.000.00-80.00
27798252008.01.09 16:11buy0.20oil96.0596.050.002008.01.09 16:5796.050.000.000.000.00
27770282008.01.09 16:14buy0.20oil96.2395.690.002008.01.09 17:0295.690.000.000.00-108.00
27754502008.01.09 16:15buy0.20oil96.2895.9797.682008.01.09 16:5895.970.000.000.00-62.00
27791292008.01.09 16:23sell0.40oil96.6395.850.002008.01.09 17:0195.850.000.000.00312.00
27791232008.01.09 19:26buy0.40oil94.4293.420.002008.01.09 20:0494.280.000.000.00-56.00
28035952008.01.10 12:15buy stop0.20oil94.3593.8595.752008.01.10 20:0092.49cancelled
28028102008.01.10 12:32sell0.20oil93.6093.4992.202008.01.10 13:3492.790.000.000.00162.00
28052192008.01.10 13:00buy stop0.20oil94.2793.570.002008.01.10 20:0192.49cancelled
28052372008.01.10 13:11sell0.20oil93.2893.280.002008.01.10 14:4392.600.000.000.00136.00
28074062008.01.10 14:00sell limit0.40oil94.7095.700.002008.01.10 20:0192.45cancelled
28079762008.01.10 14:15buy stop0.20oil93.6793.270.002008.01.10 20:0192.50cancelled
28086782008.01.10 14:34sell0.20oil92.5892.980.002008.01.10 15:0692.980.000.000.00-80.00
28074022008.01.10 19:12buy0.40oil92.2392.230.002008.01.10 19:2792.230.000.000.000.00
28395602008.01.11 12:00buy stop0.20oil92.6392.1394.032008.01.11 20:0091.22cancelled
28415922008.01.11 13:46buy0.20oil91.8891.220.002008.01.11 14:1691.220.000.000.00-132.00
28442812008.01.11 14:00buy limit0.40oil90.7389.730.002008.01.11 20:0091.25cancelled
28442842008.01.11 14:00sell limit0.40oil92.9893.980.002008.01.11 20:0091.20cancelled
28447232008.01.11 14:15buy stop0.20oil92.3591.950.002008.01.11 20:0091.24cancelled
28415942008.01.11 14:16sell0.20oil91.2291.880.002008.01.11 15:5291.880.000.000.00-132.00
28395632008.01.11 14:36sell0.20oil91.0891.5889.682008.01.11 15:3691.580.000.000.00-100.00
29406262008.01.16 12:14sell0.20oil89.6590.1588.252008.01.16 13:5290.150.000.000.00-100.00
29422102008.01.16 13:12buy0.20oil90.1289.420.002008.01.16 15:3089.420.000.000.00-140.00
29448412008.01.16 14:00sell limit0.40oil90.7491.740.002008.01.16 20:0089.37cancelled
29406252008.01.16 14:00buy0.20oil90.3189.8191.712008.01.16 15:2689.810.000.000.00-100.00
29422142008.01.16 15:31sell0.20oil89.2989.290.002008.01.16 19:0689.290.000.000.000.00
29448372008.01.16 15:33buy0.40oil88.9489.730.002008.01.16 19:2389.730.000.000.00316.00
29815952008.01.17 13:15buy0.20oil90.4489.770.002008.01.17 15:1089.770.000.000.00-134.00
29788122008.01.17 13:20buy0.20oil90.5590.0591.952008.01.17 14:2190.050.000.000.00-100.00
29842232008.01.17 14:00sell limit0.40oil91.0792.070.002008.01.17 20:0188.92cancelled
29851492008.01.17 14:15buy stop0.20oil90.7290.320.002008.01.17 20:0388.95cancelled
29851512008.01.17 14:21sell0.20oil90.0190.410.002008.01.17 14:2690.410.000.000.00-80.00
29816062008.01.17 15:10sell0.20oil89.7788.520.002008.01.17 17:0088.520.000.000.00250.00
29788312008.01.17 15:17sell0.20oil89.5189.5188.112008.01.17 15:4589.510.000.000.000.00
29842222008.01.17 15:20buy0.40oil89.1689.160.002008.01.17 15:3289.160.000.000.000.00
30200092008.01.18 12:12buy0.20oil89.7189.2491.112008.01.18 16:0989.240.000.000.00-94.00
30215682008.01.18 13:00buy stop0.20oil90.0389.330.002008.01.18 20:0089.30cancelled
30234632008.01.18 14:00buy stop0.20oil90.0089.600.002008.01.18 20:0089.31cancelled
30234662008.01.18 14:00sell limit0.40oil90.3891.380.002008.01.18 20:0089.25cancelled
30241062008.01.18 14:15buy limit0.40oil88.3887.380.002008.01.18 20:0089.30cancelled
30234652008.01.18 16:09sell0.20oil89.2789.270.002008.01.18 17:4989.270.000.000.000.00
30215782008.01.18 16:10sell0.20oil89.1789.870.002008.01.18 20:0089.300.000.000.00-26.00
30200122008.01.18 16:51sell0.20oil88.7389.2387.332008.01.18 17:3589.230.000.000.00-100.00
30589082008.01.21 12:00buy stop0.20oil88.1687.6689.562008.01.21 20:0487.62cancelled
30607152008.01.21 13:00buy stop0.20oil88.1387.540.002008.01.21 20:0487.61cancelled
30624172008.01.21 14:00buy limit0.40oil87.0586.050.002008.01.21 20:0487.61cancelled
30624192008.01.21 14:00sell limit0.40oil88.5189.510.002008.01.21 20:0487.56cancelled
30628592008.01.21 14:15buy stop0.20oil88.1487.740.002008.01.21 20:0587.57cancelled
30628612008.01.21 16:22sell0.20oil87.5987.990.002008.01.21 20:0587.570.000.000.004.00
30607222008.01.21 16:23sell0.20oil87.5488.130.002008.01.21 20:0487.610.000.000.00-14.00
30589112008.01.21 17:46sell0.20oil87.4087.9086.002008.01.21 20:0487.620.000.000.00-44.00
31002822008.01.22 13:09sell0.20oil85.7486.440.002008.01.22 13:2086.440.000.000.00-140.00
30978472008.01.22 13:09sell0.20oil85.7386.2384.332008.01.22 13:2086.230.000.000.00-100.00
30978432008.01.22 13:21buy0.20oil86.6087.2088.002008.01.22 13:2387.200.000.000.00120.00
31002772008.01.22 13:21buy0.20oil86.6087.790.002008.01.22 13:2287.790.000.000.00238.00
31055702008.01.22 14:00sell stop0.20oil85.4785.870.002008.01.22 20:0088.10cancelled
31063892008.01.22 14:15buy limit0.40oil85.1284.120.002008.01.22 20:0088.17cancelled
31055672008.01.22 16:07buy0.20oil88.0587.650.002008.01.22 16:5487.650.000.000.00-80.00
31063902008.01.22 16:14sell0.40oil88.4088.400.002008.01.22 18:0588.400.000.000.000.00
31482482008.01.23 12:44buy0.20oil87.6487.1489.042008.01.23 13:1087.140.000.000.00-100.00
31492132008.01.23 13:00buy stop0.20oil88.0087.300.002008.01.23 20:0086.62cancelled
31492152008.01.23 13:10sell0.20oil87.1487.840.002008.01.23 15:2087.840.000.000.00-140.00
31477062008.01.23 13:57sell0.20oil86.7987.2985.392008.01.23 14:3887.290.000.000.00-100.00
31532342008.01.23 14:00buy limit0.40oil86.2985.290.002008.01.23 20:0086.63cancelled
31532362008.01.23 14:00sell limit0.40oil88.3589.350.002008.01.23 20:0086.58cancelled
31541882008.01.23 15:02buy0.20oil87.6087.200.002008.01.23 15:5187.200.000.000.00-80.00
31541892008.01.23 17:35sell0.20oil86.6487.040.002008.01.23 19:0387.040.000.000.00-80.00
31891312008.01.24 12:24buy0.20oil88.2287.7289.622008.01.24 13:3187.720.000.000.00-100.00
31912122008.01.24 13:44sell0.20oil87.6488.340.002008.01.24 17:5888.340.000.000.00-140.00
31940642008.01.24 14:27sell0.20oil87.4387.830.002008.01.24 14:5187.830.000.000.00-80.00
31891342008.01.24 15:30sell0.20oil87.3587.8585.952008.01.24 15:3587.850.000.000.00-100.00
31931302008.01.24 16:02buy0.40oil87.0087.000.002008.01.24 17:3987.700.000.000.00280.00
31940632008.01.24 17:56buy0.20oil88.1388.130.002008.01.24 18:3088.130.000.000.000.00
31912072008.01.24 17:58buy0.20oil88.3688.360.002008.01.24 20:0189.100.000.000.00148.00
31931312008.01.24 18:43sell0.40oil88.7189.710.002008.01.24 20:0189.140.000.000.00-172.00
32262352008.01.25 12:00sell stop0.20oil89.6690.1688.262008.01.25 20:0190.75cancelled
32280232008.01.25 13:00sell stop0.20oil89.7990.250.002008.01.25 20:0290.77cancelled
32262312008.01.25 13:09buy0.20oil90.2390.5291.632008.01.25 15:1891.050.000.000.00164.00
32280212008.01.25 13:25buy0.20oil90.2591.260.002008.01.25 17:0891.260.000.000.00202.00
32301472008.01.25 14:00buy limit0.40oil89.3188.310.002008.01.25 20:0190.80cancelled
32307182008.01.25 14:24buy0.20oil90.6690.660.002008.01.25 15:5390.660.000.000.000.00
32312822008.01.25 14:30sell stop0.20oil89.9090.300.002008.01.25 20:0290.76cancelled
32301482008.01.25 14:33sell0.40oil91.0192.010.002008.01.25 15:5890.690.000.000.00128.00
32635202008.01.28 12:08buy0.20oil89.8889.4191.282008.01.28 15:0589.410.000.000.00-94.00
32681292008.01.28 14:00buy limit0.40oil89.0088.000.002008.01.28 20:0091.48cancelled
32686832008.01.28 15:01sell0.20oil89.5489.940.002008.01.28 15:4789.940.000.000.00-80.00
32652922008.01.28 15:05sell0.20oil89.4890.180.002008.01.28 16:0490.180.000.000.00-140.00
32635232008.01.28 15:06sell0.20oil89.3589.8587.952008.01.28 15:3589.850.000.000.00-100.00
32686822008.01.28 16:04buy0.20oil90.2590.720.002008.01.28 20:0291.400.000.000.00230.00
32652902008.01.28 16:04buy0.20oil90.2691.240.002008.01.28 17:4891.240.000.000.00196.00
32681332008.01.28 16:29sell0.40oil90.6191.610.002008.01.28 18:2191.610.000.000.00-400.00
32969152008.01.29 12:00buy stop0.20oil92.3191.8193.712008.01.29 20:0192.07cancelled
32988922008.01.29 13:00buy stop0.20oil92.2291.650.002008.01.29 20:0092.09cancelled
32989182008.01.29 13:01sell0.20oil91.6591.650.002008.01.29 15:5591.650.000.000.000.00
32969202008.01.29 13:04sell0.20oil91.6392.1390.232008.01.29 13:3292.130.000.000.00-100.00
33008702008.01.29 14:00buy stop0.20oil92.2491.840.002008.01.29 20:0092.09cancelled
33014142008.01.29 14:15sell limit0.40oil92.6693.660.002008.01.29 20:0192.00cancelled
33008782008.01.29 14:28sell0.20oil91.4291.820.002008.01.29 16:0091.820.000.000.00-80.00
33014122008.01.29 14:37buy0.40oil91.0791.070.002008.01.29 14:5691.390.000.000.00128.00
33269312008.01.30 12:00buy stop0.20oil92.8992.3994.292008.01.30 20:0092.55cancelled
33269342008.01.30 12:06sell0.20oil92.3492.2890.942008.01.30 16:0492.280.000.000.0012.00
33281712008.01.30 13:00buy stop0.20oil92.7192.190.002008.01.30 20:0092.51cancelled
33281732008.01.30 13:30sell0.20oil92.1992.190.002008.01.30 15:4392.190.000.000.000.00
33318322008.01.30 14:00buy stop0.20oil92.7492.340.002008.01.30 20:0092.52cancelled
33324122008.01.30 14:15sell limit0.40oil93.2494.240.002008.01.30 20:0092.51cancelled
33318372008.01.30 15:30sell0.20oil91.9392.330.002008.01.30 16:0492.330.000.000.00-80.00
33324112008.01.30 15:31buy0.40oil91.5891.580.002008.01.30 15:4091.990.000.000.00164.00
  0.00 0.00 0.00 3 424.00
Closed P/L: 3 424.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 769.54 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 424.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 104 193.54 Equity: 104 193.54 Free Margin: 104 193.54
 
Details:
Graph
Gross Profit: 12 316.00 Gross Loss: 8 892.00 Total Net Profit: 3 424.00
Profit Factor: 1.39 Expected Payoff: 15.71  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 636.00 (1.55%) Relative Drawdown: 1.55% (1 636.00)
 
Total Trades: 218 Short Positions (won %): 115 (61.74%) Long Positions (won %): 103 (64.08%)
Profit Trades (% of total): 137 (62.84%) Loss trades (% of total): 81 (37.16%)
Largest profit trade: 444.00 loss trade: -400.00
Average profit trade: 89.90 loss trade: -109.78
Maximum consecutive wins ($): 15 (1 174.00) consecutive losses ($): 8 (-780.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 174.00 (15) consecutive loss (count): -780.00 (8)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2