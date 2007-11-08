|Account: 61652
|Name: oilfxpro 1
|Currency: USD
|2008 January 31, 21:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1638689
|2007.11.08 08:28
|balance
|Deposit
|100 000.00
|1708481
|2007.11.12 12:03
|buy stop
|0.20
|oil
|93.16
|92.76
|0.00
|2007.11.12 20:00
|91.70
|cancelled
|1708482
|2007.11.12 12:14
|sell
|0.20
|oil
|92.46
|92.29
|0.00
|2007.11.12 14:48
|91.31
|0.00
|0.00
|0.00
|230.00
|1711335
|2007.11.12 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.54
|92.14
|0.00
|2007.11.12 20:00
|91.71
|cancelled
|1711336
|2007.11.12 14:00
|sell
|0.20
|oil
|91.96
|91.96
|0.00
|2007.11.12 15:44
|91.59
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|1734664
|2007.11.13 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|91.61
|90.91
|0.00
|2007.11.13 20:00
|88.93
|cancelled
|1737328
|2007.11.13 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|91.44
|91.04
|0.00
|2007.11.13 20:00
|88.92
|cancelled
|1737330
|2007.11.13 14:09
|sell
|0.20
|oil
|90.79
|89.03
|0.00
|2007.11.13 17:48
|89.03
|0.00
|0.00
|0.00
|352.00
|1734667
|2007.11.13 14:09
|sell
|0.20
|oil
|90.73
|88.74
|0.00
|2007.11.13 17:29
|88.74
|0.00
|0.00
|0.00
|398.00
|1761465
|2007.11.14 12:27
|sell
|0.20
|oil
|89.40
|90.04
|0.00
|2007.11.14 14:02
|90.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|1764793
|2007.11.14 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|89.20
|89.60
|0.00
|2007.11.14 20:00
|90.95
|cancelled
|1764791
|2007.11.14 14:02
|buy
|0.20
|oil
|90.05
|90.55
|0.00
|2007.11.14 20:00
|90.95
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|1761464
|2007.11.14 14:03
|buy
|0.20
|oil
|90.08
|90.17
|0.00
|2007.11.14 16:42
|90.17
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1787863
|2007.11.15 12:40
|buy
|0.20
|oil
|90.79
|90.14
|0.00
|2007.11.15 14:02
|90.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|1790755
|2007.11.15 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|90.90
|90.50
|0.00
|2007.11.15 20:00
|90.25
|cancelled
|1787866
|2007.11.15 14:02
|sell
|0.20
|oil
|90.14
|89.18
|0.00
|2007.11.15 15:57
|89.18
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|1790757
|2007.11.15 14:04
|sell
|0.20
|oil
|90.06
|90.46
|0.00
|2007.11.15 14:57
|90.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|1810987
|2007.11.16 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|90.56
|91.26
|0.00
|2007.11.16 20:00
|91.50
|cancelled
|1813926
|2007.11.16 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|90.67
|91.07
|0.00
|2007.11.16 20:00
|91.51
|cancelled
|1810986
|2007.11.16 14:00
|buy
|0.20
|oil
|91.34
|91.34
|0.00
|2007.11.16 16:11
|91.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1813925
|2007.11.16 14:00
|buy
|0.20
|oil
|91.37
|91.37
|0.00
|2007.11.16 16:04
|91.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1835514
|2007.11.19 13:11
|buy
|0.20
|oil
|92.35
|91.91
|0.00
|2007.11.19 14:26
|91.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|1837106
|2007.11.19 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.76
|92.36
|0.00
|2007.11.19 20:00
|92.45
|cancelled
|1837109
|2007.11.19 14:26
|sell
|0.20
|oil
|91.97
|91.97
|0.00
|2007.11.19 17:18
|91.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1835515
|2007.11.19 14:31
|sell
|0.20
|oil
|91.84
|91.72
|0.00
|2007.11.19 16:55
|91.72
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1867555
|2007.11.20 12:24
|sell stop
|0.20
|oil
|93.00
|93.60
|0.00
|2007.11.20 19:56
|95.44
|cancelled
|1867554
|2007.11.20 13:08
|buy
|0.20
|oil
|93.60
|93.77
|0.00
|2007.11.20 15:35
|94.41
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|1869764
|2007.11.20 14:12
|sell
|0.20
|oil
|93.17
|93.57
|0.00
|2007.11.20 14:24
|93.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|1869761
|2007.11.20 15:06
|buy
|0.20
|oil
|93.70
|93.70
|0.00
|2007.11.20 15:35
|94.42
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|1892845
|2007.11.21 12:11
|buy
|0.20
|oil
|95.49
|95.49
|0.00
|2007.11.21 14:47
|95.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1895614
|2007.11.21 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|96.17
|95.77
|0.00
|2007.11.21 20:00
|94.95
|cancelled
|1895617
|2007.11.21 14:48
|sell
|0.20
|oil
|95.36
|95.36
|0.00
|2007.11.21 15:30
|95.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1892863
|2007.11.21 16:26
|sell
|0.20
|oil
|94.43
|95.07
|0.00
|2007.11.21 16:35
|95.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|1913452
|2007.11.22 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|95.37
|94.71
|0.00
|2007.11.22 21:00
|94.57
|expiration [2007.11.22 21:00]
|1914890
|2007.11.22 14:16
|buy stop
|0.20
|oil
|95.17
|94.77
|0.00
|2007.11.22 23:16
|94.57
|expiration [2007.11.22 23:16]
|1914921
|2007.11.22 14:19
|sell stop
|0.20
|oil
|94.76
|95.12
|93.56
|2007.11.22 14:20
|94.92
|cancelled
|1914693
|2007.11.22 16:16
|sell
|0.20
|oil
|94.76
|94.76
|0.00
|2007.11.22 17:58
|94.58
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|1913453
|2007.11.22 16:16
|sell
|0.20
|oil
|94.71
|94.71
|0.00
|2007.11.23 01:55
|94.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1934031
|2007.11.23 12:01
|sell stop
|0.20
|oil
|93.64
|94.30
|0.00
|2007.11.23 21:01
|95.79
|expiration [2007.11.23 21:01]
|1934029
|2007.11.23 13:57
|buy
|0.20
|oil
|94.30
|94.30
|0.00
|2007.11.23 15:22
|94.89
|0.00
|0.00
|0.00
|118.00
|1935872
|2007.11.23 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|93.76
|94.16
|0.00
|2007.11.23 23:00
|95.78
|expiration [2007.11.23 23:00]
|1935871
|2007.11.23 14:14
|buy
|0.20
|oil
|94.49
|94.49
|0.00
|2007.11.23 16:20
|95.12
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|1955350
|2007.11.26 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|96.29
|95.59
|0.00
|2007.11.26 20:00
|95.08
|cancelled
|1956696
|2007.11.26 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|96.27
|95.57
|0.00
|2007.11.26 20:00
|95.09
|cancelled
|1956698
|2007.11.26 13:45
|sell
|0.20
|oil
|95.57
|96.27
|0.00
|2007.11.26 14:27
|95.22
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|1955352
|2007.11.26 13:48
|sell
|0.20
|oil
|95.46
|95.46
|0.00
|2007.11.26 15:09
|95.14
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|1957974
|2007.11.26 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|96.26
|95.86
|0.00
|2007.11.26 20:00
|95.09
|cancelled
|1957977
|2007.11.26 14:01
|sell
|0.20
|oil
|95.27
|95.27
|0.00
|2007.11.26 15:55
|94.48
|0.00
|0.00
|0.00
|158.00
|1979760
|2007.11.27 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.65
|94.00
|0.00
|2007.11.27 20:00
|92.47
|cancelled
|1979761
|2007.11.27 12:39
|sell
|0.20
|oil
|94.00
|93.85
|0.00
|2007.11.27 13:04
|93.49
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|1981248
|2007.11.27 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.71
|94.01
|0.00
|2007.11.27 20:00
|92.46
|cancelled
|1983585
|2007.11.27 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|93.92
|93.52
|0.00
|2007.11.27 20:00
|92.46
|cancelled
|1983587
|2007.11.27 14:04
|sell
|0.20
|oil
|93.11
|93.11
|0.00
|2007.11.27 14:21
|92.74
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|1981252
|2007.11.27 14:08
|sell
|0.20
|oil
|92.95
|93.65
|0.00
|2007.11.27 15:27
|92.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2006043
|2007.11.28 13:15
|buy
|0.20
|oil
|93.07
|92.67
|0.00
|2007.11.28 14:03
|93.32
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2007491
|2007.11.28 13:40
|buy
|0.20
|oil
|93.12
|92.46
|0.00
|2007.11.28 14:06
|93.22
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2009718
|2007.11.28 14:02
|buy
|0.20
|oil
|93.30
|92.90
|0.00
|2007.11.28 14:19
|92.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2006045
|2007.11.28 15:30
|sell
|0.20
|oil
|92.55
|90.33
|0.00
|2007.11.28 19:53
|90.33
|0.00
|0.00
|0.00
|444.00
|2009721
|2007.11.28 15:30
|sell
|0.20
|oil
|92.48
|90.62
|0.00
|2007.11.28 20:00
|90.43
|0.00
|0.00
|0.00
|410.00
|2007493
|2007.11.28 15:30
|sell
|0.20
|oil
|92.46
|91.51
|0.00
|2007.11.28 16:06
|91.51
|0.00
|0.00
|0.00
|190.00
|2032076
|2007.11.29 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.38
|91.68
|0.00
|2007.11.29 20:02
|90.26
|cancelled
|2032084
|2007.11.29 12:05
|sell
|0.20
|oil
|91.59
|91.96
|0.00
|2007.11.29 12:17
|91.29
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|2033525
|2007.11.29 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.30
|91.60
|0.00
|2007.11.29 20:02
|90.27
|cancelled
|2034810
|2007.11.29 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.00
|91.60
|0.00
|2007.11.29 20:01
|90.30
|cancelled
|2033528
|2007.11.29 14:07
|sell
|0.20
|oil
|90.80
|91.50
|0.00
|2007.11.29 14:10
|90.49
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|2034812
|2007.11.29 14:08
|sell
|0.20
|oil
|90.78
|90.78
|0.00
|2007.11.29 14:18
|90.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2056659
|2007.11.30 12:16
|sell stop
|0.20
|oil
|87.50
|88.20
|0.00
|2007.11.30 19:25
|88.58
|cancelled
|2056658
|2007.11.30 12:27
|buy
|0.20
|oil
|88.80
|88.36
|0.00
|2007.11.30 15:26
|88.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|2057730
|2007.11.30 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|88.07
|88.77
|0.00
|2007.11.30 19:26
|88.49
|cancelled
|2059338
|2007.11.30 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|88.23
|88.63
|0.00
|2007.11.30 19:26
|88.44
|cancelled
|2059337
|2007.11.30 14:38
|buy
|0.20
|oil
|89.07
|88.67
|0.00
|2007.11.30 14:49
|88.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2057728
|2007.11.30 18:07
|buy
|0.20
|oil
|89.12
|88.42
|0.00
|2007.11.30 18:31
|89.36
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2072828
|2007.11.30 21:59
|balance
|IR
|323.36
|2096169
|2007.12.03 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|86.76
|87.46
|0.00
|2007.12.03 20:00
|90.17
|cancelled
|2096168
|2007.12.03 13:13
|buy
|0.20
|oil
|87.76
|87.76
|0.00
|2007.12.03 14:03
|88.14
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|2097080
|2007.12.03 13:49
|buy
|0.20
|oil
|87.85
|87.17
|0.00
|2007.12.03 14:04
|88.10
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2098235
|2007.12.03 14:00
|buy
|0.20
|oil
|88.23
|87.83
|0.00
|2007.12.03 14:10
|87.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2097081
|2007.12.03 15:05
|sell
|0.20
|oil
|87.17
|87.85
|0.00
|2007.12.03 16:06
|87.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|2098237
|2007.12.03 15:05
|sell
|0.20
|oil
|87.18
|87.58
|0.00
|2007.12.03 15:21
|87.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2119826
|2007.12.04 12:03
|buy
|0.20
|oil
|90.16
|89.63
|0.00
|2007.12.04 14:18
|89.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.00
|2121713
|2007.12.04 13:44
|buy
|0.20
|oil
|90.29
|89.59
|0.00
|2007.12.04 14:18
|89.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|2123508
|2007.12.04 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|90.49
|90.09
|0.00
|2007.12.04 18:35
|89.51
|cancelled
|2123509
|2007.12.04 14:18
|sell
|0.20
|oil
|89.60
|90.00
|0.00
|2007.12.04 14:29
|89.34
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|2121715
|2007.12.04 14:22
|sell
|0.20
|oil
|89.44
|90.14
|0.00
|2007.12.04 14:34
|89.16
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|2119830
|2007.12.04 14:32
|sell
|0.20
|oil
|89.27
|89.73
|0.00
|2007.12.04 15:40
|89.03
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2146464
|2007.12.05 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|91.69
|90.99
|0.00
|2007.12.05 20:00
|88.16
|cancelled
|2146467
|2007.12.05 12:24
|sell
|0.20
|oil
|90.72
|91.19
|0.00
|2007.12.05 14:12
|90.57
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2150084
|2007.12.05 14:10
|sell
|0.20
|oil
|90.51
|90.91
|0.00
|2007.12.05 15:30
|90.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2147511
|2007.12.05 14:10
|sell
|0.20
|oil
|90.50
|91.20
|0.00
|2007.12.05 15:04
|90.25
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2150082
|2007.12.05 15:30
|buy
|0.20
|oil
|91.22
|90.82
|0.00
|2007.12.05 15:31
|90.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2147510
|2007.12.05 15:30
|buy
|0.20
|oil
|91.37
|90.67
|0.00
|2007.12.05 15:31
|90.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|2176956
|2007.12.06 12:51
|sell stop
|0.20
|oil
|86.39
|87.09
|0.00
|2007.12.06 15:39
|88.64
|cancelled
|2177225
|2007.12.06 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|86.60
|87.30
|0.00
|2007.12.06 15:40
|88.69
|cancelled
|2177168
|2007.12.06 13:57
|buy
|0.20
|oil
|87.20
|86.40
|0.00
|2007.12.06 14:23
|87.59
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|2179723
|2007.12.06 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|86.93
|87.33
|0.00
|2007.12.06 15:40
|88.77
|cancelled
|2177224
|2007.12.06 14:16
|buy
|0.20
|oil
|87.60
|86.90
|0.00
|2007.12.06 14:32
|87.86
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|2179719
|2007.12.06 14:18
|buy
|0.20
|oil
|87.67
|87.67
|0.00
|2007.12.06 14:46
|88.29
|0.00
|0.00
|0.00
|124.00
|2204101
|2007.12.07 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|90.49
|89.79
|0.00
|2007.12.07 20:00
|88.55
|cancelled
|2202809
|2007.12.07 13:43
|buy
|0.20
|oil
|90.41
|89.71
|0.00
|2007.12.07 14:01
|89.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|2206579
|2007.12.07 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|90.52
|90.12
|0.00
|2007.12.07 20:00
|88.54
|cancelled
|2206580
|2007.12.07 14:01
|sell
|0.20
|oil
|89.72
|89.72
|0.00
|2007.12.07 14:17
|89.37
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|2204102
|2007.12.07 14:01
|sell
|0.20
|oil
|89.68
|89.68
|0.00
|2007.12.07 14:17
|89.37
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|2202810
|2007.12.07 14:01
|sell
|0.20
|oil
|89.65
|89.65
|0.00
|2007.12.07 14:17
|89.38
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|2224625
|2007.12.10 13:28
|buy
|0.20
|oil
|88.96
|88.65
|0.00
|2007.12.10 14:07
|89.28
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|2226440
|2007.12.10 13:42
|buy
|0.20
|oil
|89.03
|88.33
|0.00
|2007.12.10 14:08
|89.26
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|2227510
|2007.12.10 14:00
|buy
|0.20
|oil
|89.14
|89.14
|0.00
|2007.12.10 14:42
|89.72
|0.00
|0.00
|0.00
|116.00
|2228774
|2007.12.10 16:20
|buy
|0.20
|oil
|89.10
|88.44
|89.73
|2007.12.10 16:32
|88.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|2227512
|2007.12.10 16:32
|sell
|0.20
|oil
|88.45
|88.45
|0.00
|2007.12.10 16:50
|88.14
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|2224626
|2007.12.10 16:38
|sell
|0.20
|oil
|88.21
|88.73
|0.00
|2007.12.10 17:13
|88.11
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2226442
|2007.12.10 16:47
|sell
|0.20
|oil
|88.10
|88.80
|0.00
|2007.12.10 17:43
|87.88
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|2246207
|2007.12.11 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|87.98
|88.53
|0.00
|2007.12.11 21:00
|89.22
|expiration [2007.12.11 21:00]
|2246205
|2007.12.11 12:46
|buy
|0.20
|oil
|88.53
|88.53
|0.00
|2007.12.11 15:32
|88.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2247344
|2007.12.11 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|88.08
|88.78
|0.00
|2007.12.11 22:00
|89.38
|expiration [2007.12.11 22:00]
|2248244
|2007.12.11 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|88.14
|88.54
|0.00
|2007.12.11 23:00
|89.36
|expiration [2007.12.11 23:00]
|2248240
|2007.12.11 14:17
|buy
|0.20
|oil
|88.80
|88.40
|0.00
|2007.12.11 16:01
|88.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2247343
|2007.12.11 14:18
|buy
|0.20
|oil
|88.86
|89.85
|0.00
|2007.12.11 18:36
|89.85
|0.00
|0.00
|0.00
|198.00
|2274514
|2007.12.12 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|90.33
|91.03
|0.00
|2007.12.12 20:01
|93.49
|cancelled
|2274512
|2007.12.12 13:11
|buy
|0.20
|oil
|91.10
|90.40
|0.00
|2007.12.12 14:49
|91.34
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2276681
|2007.12.12 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|90.48
|90.88
|0.00
|2007.12.12 20:01
|93.52
|cancelled
|2276679
|2007.12.12 14:37
|buy
|0.20
|oil
|91.20
|90.80
|0.00
|2007.12.12 14:49
|91.34
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|2283750
|2007.12.12 17:41
|sell stop
|0.20
|oil
|89.77
|90.47
|0.00
|2007.12.12 20:01
|93.53
|cancelled
|2300615
|2007.12.13 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.47
|93.77
|0.00
|2007.12.13 12:06
|94.31
|cancelled
|2300616
|2007.12.13 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.47
|93.77
|0.00
|2007.12.13 12:06
|94.31
|cancelled
|2300620
|2007.12.13 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|93.42
|94.12
|0.00
|2007.12.13 12:06
|94.26
|cancelled
|2300622
|2007.12.13 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|93.42
|94.12
|0.00
|2007.12.13 12:06
|94.26
|cancelled
|2300617
|2007.12.13 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.47
|93.77
|0.00
|2007.12.13 12:06
|94.31
|cancelled
|2300623
|2007.12.13 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|93.42
|94.12
|0.00
|2007.12.13 12:06
|94.24
|cancelled
|2300618
|2007.12.13 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.47
|93.77
|0.00
|2007.12.13 20:00
|92.24
|cancelled
|2301931
|2007.12.13 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.47
|93.93
|0.00
|2007.12.13 20:01
|92.26
|cancelled
|2301933
|2007.12.13 13:25
|sell
|0.20
|oil
|93.93
|93.93
|0.00
|2007.12.13 14:07
|93.03
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|2300621
|2007.12.13 13:42
|sell
|0.20
|oil
|93.42
|93.42
|0.00
|2007.12.13 14:07
|93.05
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|2303891
|2007.12.13 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.36
|93.96
|0.00
|2007.12.13 20:01
|92.25
|cancelled
|2303892
|2007.12.13 14:02
|sell
|0.20
|oil
|93.19
|93.19
|0.00
|2007.12.13 14:20
|92.80
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|2328352
|2007.12.14 12:32
|buy stop
|0.20
|oil
|93.22
|92.52
|0.00
|2007.12.14 19:13
|91.82
|cancelled
|2329383
|2007.12.14 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|93.07
|92.37
|0.00
|2007.12.14 19:13
|91.70
|cancelled
|2329389
|2007.12.14 13:40
|sell
|0.20
|oil
|92.23
|92.93
|0.00
|2007.12.14 14:16
|91.82
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|2328353
|2007.12.14 13:40
|sell
|0.20
|oil
|92.25
|92.56
|0.00
|2007.12.14 14:16
|91.88
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|2331584
|2007.12.14 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.87
|92.47
|0.00
|2007.12.14 19:13
|91.61
|cancelled
|2331587
|2007.12.14 14:16
|sell
|0.20
|oil
|91.78
|92.18
|0.00
|2007.12.14 15:06
|92.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2356389
|2007.12.17 12:10
|buy stop
|0.20
|nzdchf
|0.9175
|0.9102
|0.0000
|2007.12.17 12:11
|0.8758
|cancelled
|2356408
|2007.12.17 12:12
|buy stop
|0.20
|oil
|91.75
|91.01
|0.00
|2007.12.17 20:31
|91.34
|cancelled
|2356497
|2007.12.17 12:15
|buy stop
|0.20
|oil
|91.77
|91.27
|93.17
|2007.12.17 17:49
|90.59
|cancelled
|2355935
|2007.12.17 12:48
|sell
|0.20
|oil
|91.02
|91.37
|89.62
|2007.12.17 15:34
|91.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|2357406
|2007.12.17 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|91.82
|91.12
|0.00
|2007.12.17 20:00
|91.31
|cancelled
|2357409
|2007.12.17 13:42
|sell
|0.20
|oil
|90.87
|90.87
|0.00
|2007.12.17 18:30
|90.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2358664
|2007.12.17 14:00
|sell limit
|0.20
|oil
|92.17
|93.17
|0.00
|2007.12.17 20:00
|91.25
|cancelled
|2359005
|2007.12.17 14:15
|buy stop
|0.20
|oil
|91.55
|91.15
|0.00
|2007.12.17 20:00
|91.32
|cancelled
|2359006
|2007.12.17 14:59
|sell
|0.20
|oil
|90.68
|91.08
|0.00
|2007.12.17 15:19
|91.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2358663
|2007.12.17 16:52
|buy
|0.20
|oil
|90.33
|89.33
|0.00
|2007.12.17 17:50
|90.54
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|2383013
|2007.12.18 13:31
|buy
|0.20
|oil
|92.27
|91.75
|0.00
|2007.12.18 14:17
|92.59
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|2381554
|2007.12.18 13:38
|buy
|0.20
|oil
|92.40
|92.05
|93.80
|2007.12.18 14:17
|92.60
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2384727
|2007.12.18 14:00
|sell limit
|0.20
|oil
|93.05
|94.05
|0.00
|2007.12.18 18:58
|90.36
|cancelled
|2385122
|2007.12.18 14:16
|buy
|0.20
|oil
|92.70
|92.30
|0.00
|2007.12.18 15:36
|92.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2385123
|2007.12.18 15:50
|sell
|0.20
|oil
|91.88
|92.28
|0.00
|2007.12.18 16:17
|91.61
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|2383014
|2007.12.18 15:50
|sell
|0.20
|oil
|91.75
|92.27
|0.00
|2007.12.18 16:18
|91.56
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|2381556
|2007.12.18 16:16
|sell
|0.20
|oil
|91.64
|91.40
|90.24
|2007.12.18 16:30
|90.87
|0.00
|0.00
|0.00
|154.00
|2384723
|2007.12.18 16:24
|buy
|0.20
|oil
|91.29
|90.29
|0.00
|2007.12.18 16:51
|90.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|2408709
|2007.12.19 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|90.23
|90.73
|88.83
|2007.12.19 20:00
|91.68
|cancelled
|2409867
|2007.12.19 13:31
|sell
|0.20
|oil
|90.34
|90.93
|0.00
|2007.12.19 14:23
|90.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.00
|2410834
|2007.12.19 14:00
|buy limit
|0.20
|oil
|89.76
|88.76
|0.00
|2007.12.19 20:00
|91.75
|cancelled
|2411332
|2007.12.19 14:15
|sell stop
|0.20
|oil
|90.11
|90.51
|0.00
|2007.12.19 20:00
|91.71
|cancelled
|2408706
|2007.12.19 14:21
|buy
|0.20
|oil
|90.86
|90.43
|92.26
|2007.12.19 14:54
|91.09
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|2409866
|2007.12.19 14:23
|buy
|0.20
|oil
|90.93
|90.34
|0.00
|2007.12.19 14:54
|91.16
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|2411331
|2007.12.19 14:30
|buy
|0.20
|oil
|90.95
|90.95
|0.00
|2007.12.19 15:42
|90.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2410836
|2007.12.19 15:30
|sell
|0.20
|oil
|91.30
|91.30
|0.00
|2007.12.19 15:44
|90.90
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|2437738
|2007.12.20 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.27
|91.77
|93.67
|2007.12.20 20:00
|90.97
|cancelled
|2437756
|2007.12.20 12:32
|sell
|0.20
|oil
|91.62
|92.01
|90.22
|2007.12.20 12:48
|91.34
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|2439303
|2007.12.20 13:50
|sell
|0.20
|oil
|90.96
|91.66
|0.00
|2007.12.20 17:17
|91.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|2441179
|2007.12.20 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|90.62
|91.02
|0.00
|2007.12.20 20:00
|90.97
|cancelled
|2441606
|2007.12.20 14:15
|buy limit
|0.20
|oil
|90.27
|89.27
|0.00
|2007.12.20 20:00
|90.99
|cancelled
|2441607
|2007.12.20 14:15
|sell limit
|0.20
|oil
|92.62
|93.62
|0.00
|2007.12.20 20:00
|90.94
|cancelled
|2441171
|2007.12.20 17:15
|buy
|0.20
|oil
|91.54
|91.54
|0.00
|2007.12.20 17:47
|91.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2439301
|2007.12.20 17:26
|buy
|0.20
|oil
|91.97
|91.27
|0.00
|2007.12.20 18:46
|91.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|2472719
|2007.12.21 12:24
|sell
|0.20
|oil
|90.90
|91.33
|89.50
|2007.12.21 13:53
|91.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|2474219
|2007.12.21 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|90.55
|91.25
|0.00
|2007.12.21 20:00
|92.18
|cancelled
|2474218
|2007.12.21 13:53
|buy
|0.20
|oil
|91.30
|90.60
|0.00
|2007.12.21 15:15
|91.46
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2476300
|2007.12.21 14:00
|buy limit
|0.20
|oil
|90.08
|89.08
|0.00
|2007.12.21 20:00
|92.22
|cancelled
|2476882
|2007.12.21 14:15
|sell stop
|0.20
|oil
|90.43
|90.83
|0.00
|2007.12.21 20:00
|92.15
|cancelled
|2476881
|2007.12.21 14:23
|buy
|0.20
|oil
|91.43
|91.03
|0.00
|2007.12.21 15:29
|91.66
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|2472718
|2007.12.21 14:23
|buy
|0.20
|oil
|91.52
|91.15
|92.92
|2007.12.21 15:47
|91.79
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|2476301
|2007.12.21 15:51
|sell
|0.20
|oil
|91.87
|91.87
|0.00
|2007.12.21 16:59
|91.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2503021
|2007.12.26 12:04
|sell stop
|0.20
|oil
|92.94
|93.44
|91.54
|2007.12.26 20:01
|93.80
|cancelled
|2503839
|2007.12.26 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|92.95
|93.61
|0.00
|2007.12.26 20:00
|93.79
|cancelled
|2505884
|2007.12.26 14:00
|buy limit
|0.20
|oil
|92.59
|91.59
|0.00
|2007.12.26 20:01
|93.84
|cancelled
|2503836
|2007.12.26 14:01
|buy
|0.20
|oil
|93.61
|92.95
|0.00
|2007.12.26 14:16
|94.04
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|2503019
|2007.12.26 14:01
|buy
|0.20
|oil
|93.62
|93.43
|95.02
|2007.12.26 14:16
|94.08
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|2505886
|2007.12.26 14:15
|sell
|0.20
|oil
|93.97
|94.97
|0.00
|2007.12.26 14:21
|94.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|2527891
|2007.12.27 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|93.16
|93.66
|91.76
|2007.12.27 20:00
|94.98
|cancelled
|2527890
|2007.12.27 12:24
|buy
|0.20
|oil
|93.80
|93.62
|95.20
|2007.12.27 13:50
|94.23
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|2529448
|2007.12.27 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|93.35
|94.05
|0.00
|2007.12.27 20:00
|94.98
|cancelled
|2529447
|2007.12.27 13:46
|buy
|0.20
|oil
|94.06
|93.36
|0.00
|2007.12.27 14:18
|94.30
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2531575
|2007.12.27 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|93.34
|93.74
|0.00
|2007.12.27 20:00
|94.99
|cancelled
|2532190
|2007.12.27 14:15
|buy limit
|0.20
|oil
|92.81
|91.81
|0.00
|2007.12.27 20:00
|95.04
|cancelled
|2532191
|2007.12.27 14:15
|sell limit
|0.20
|oil
|94.86
|95.86
|0.00
|2007.12.27 14:58
|94.14
|cancelled
|2531574
|2007.12.27 14:31
|buy
|0.20
|oil
|94.51
|94.11
|0.00
|2007.12.27 14:50
|94.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2550260
|2007.12.28 13:33
|buy
|0.20
|oil
|95.07
|95.13
|96.47
|2007.12.28 16:14
|95.44
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|2551313
|2007.12.28 13:34
|buy
|0.20
|oil
|95.14
|95.14
|0.00
|2007.12.28 16:16
|95.42
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|2553079
|2007.12.28 14:30
|buy
|0.20
|oil
|95.36
|95.36
|0.00
|2007.12.28 16:20
|95.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2552658
|2007.12.28 15:08
|sell
|0.20
|oil
|95.71
|96.71
|0.00
|2007.12.28 16:42
|95.56
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2553080
|2007.12.28 19:23
|sell
|0.20
|oil
|94.67
|94.67
|0.00
|2007.12.28 19:58
|93.96
|0.00
|0.00
|0.00
|142.00
|2551315
|2007.12.28 19:25
|sell
|0.20
|oil
|94.36
|95.06
|0.00
|2007.12.28 19:58
|93.95
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|2550261
|2007.12.28 19:25
|sell
|0.20
|oil
|94.22
|94.53
|92.82
|2007.12.28 20:00
|93.93
|0.00
|0.00
|0.00
|58.00
|2552654
|2007.12.28 19:28
|buy
|0.20
|oil
|93.87
|92.87
|0.00
|2007.12.28 20:00
|93.90
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2573554
|2007.12.31 13:22
|buy
|0.20
|oil
|94.48
|94.56
|95.88
|2007.12.31 13:35
|95.05
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|2574296
|2007.12.31 13:22
|buy
|0.20
|oil
|94.50
|94.50
|0.00
|2007.12.31 13:35
|95.04
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|2575483
|2007.12.31 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|95.41
|95.01
|0.00
|2007.12.31 23:00
|94.12
|expiration [2007.12.31 23:00]
|2575484
|2007.12.31 15:26
|sell
|0.20
|oil
|94.00
|94.40
|0.00
|2007.12.31 15:52
|93.85
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2574299
|2007.12.31 15:26
|sell
|0.20
|oil
|93.94
|94.50
|0.00
|2007.12.31 15:52
|93.79
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2573556
|2007.12.31 15:26
|sell
|0.20
|oil
|93.90
|94.10
|92.50
|2007.12.31 16:00
|93.42
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|2586564
|2007.12.31 21:59
|balance
|IR
|446.18
|2622198
|2008.01.02 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|94.96
|95.46
|93.56
|2008.01.02 20:01
|97.85
|cancelled
|2623405
|2008.01.02 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|95.31
|95.88
|0.00
|2008.01.02 20:00
|97.85
|cancelled
|2623401
|2008.01.02 13:11
|buy
|0.20
|oil
|95.88
|95.31
|0.00
|2008.01.02 13:33
|96.22
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|2622194
|2008.01.02 13:11
|buy
|0.20
|oil
|96.00
|96.68
|97.40
|2008.01.02 17:02
|97.40
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|2625068
|2008.01.02 14:00
|buy limit
|0.40
|oil
|94.61
|93.61
|0.00
|2008.01.02 20:00
|97.89
|cancelled
|2625450
|2008.01.02 14:15
|sell stop
|0.20
|oil
|95.38
|95.78
|0.00
|2008.01.02 20:01
|97.83
|cancelled
|2625448
|2008.01.02 16:04
|buy
|0.20
|oil
|96.50
|96.92
|0.00
|2008.01.02 19:21
|97.92
|0.00
|0.00
|0.00
|284.00
|2625074
|2008.01.02 16:24
|sell
|0.40
|oil
|96.85
|97.85
|0.00
|2008.01.02 19:04
|97.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|2662833
|2008.01.03 16:26
|buy limit
|0.40
|oil
|96.91
|95.91
|0.00
|2008.01.03 20:00
|97.71
|cancelled
|2662834
|2008.01.03 16:26
|sell limit
|0.40
|oil
|98.53
|99.53
|0.00
|2008.01.03 20:00
|97.66
|cancelled
|2662563
|2008.01.03 16:28
|buy
|0.20
|oil
|98.14
|97.50
|0.00
|2008.01.03 17:43
|97.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|2662564
|2008.01.03 17:43
|sell
|0.20
|oil
|97.50
|98.14
|0.00
|2008.01.03 18:46
|98.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|2681708
|2008.01.04 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|98.02
|97.52
|99.42
|2008.01.04 20:01
|97.10
|cancelled
|2682873
|2008.01.04 13:33
|buy
|0.20
|oil
|97.97
|97.27
|0.00
|2008.01.04 14:06
|97.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|2686791
|2008.01.04 14:00
|sell limit
|0.40
|oil
|98.44
|99.44
|0.00
|2008.01.04 20:01
|97.04
|cancelled
|2681709
|2008.01.04 14:06
|sell
|0.20
|oil
|97.32
|97.08
|95.92
|2008.01.04 17:02
|97.08
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2682874
|2008.01.04 14:06
|sell
|0.20
|oil
|97.26
|97.26
|0.00
|2008.01.04 17:12
|97.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2687670
|2008.01.04 14:15
|buy stop
|0.20
|oil
|98.09
|97.69
|0.00
|2008.01.04 20:00
|97.08
|cancelled
|2686789
|2008.01.04 14:51
|buy
|0.40
|oil
|96.91
|95.91
|0.00
|2008.01.04 20:01
|97.03
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2719351
|2008.01.07 13:43
|buy
|0.20
|oil
|97.19
|96.54
|0.00
|2008.01.07 14:33
|96.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|2717242
|2008.01.07 13:43
|buy
|0.20
|oil
|97.28
|96.78
|98.68
|2008.01.07 14:24
|96.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|2721388
|2008.01.07 14:00
|sell limit
|0.40
|oil
|97.95
|98.95
|0.00
|2008.01.07 20:00
|94.46
|cancelled
|2721885
|2008.01.07 14:15
|buy stop
|0.20
|oil
|97.60
|97.20
|0.00
|2008.01.07 20:00
|94.50
|cancelled
|2719357
|2008.01.07 14:33
|sell
|0.20
|oil
|96.54
|96.54
|0.00
|2008.01.07 15:40
|95.60
|0.00
|0.00
|0.00
|188.00
|2717244
|2008.01.07 14:33
|sell
|0.20
|oil
|96.54
|96.25
|95.14
|2008.01.07 15:40
|95.60
|0.00
|0.00
|0.00
|188.00
|2721887
|2008.01.07 14:33
|sell
|0.20
|oil
|96.53
|96.53
|0.00
|2008.01.07 15:40
|95.60
|0.00
|0.00
|0.00
|186.00
|2721387
|2008.01.07 14:46
|buy
|0.40
|oil
|96.18
|95.18
|0.00
|2008.01.07 15:42
|95.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|2746173
|2008.01.08 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|94.88
|95.38
|93.48
|2008.01.08 20:00
|95.80
|cancelled
|2746166
|2008.01.08 12:25
|buy
|0.20
|oil
|95.67
|95.22
|97.07
|2008.01.08 13:38
|95.90
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|2747653
|2008.01.08 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|95.14
|95.84
|0.00
|2008.01.08 20:00
|95.80
|cancelled
|2749530
|2008.01.08 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|95.44
|95.84
|0.00
|2008.01.08 20:00
|95.79
|cancelled
|2747646
|2008.01.08 14:07
|buy
|0.20
|oil
|96.03
|95.33
|0.00
|2008.01.08 14:32
|96.17
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|2749525
|2008.01.08 14:10
|buy
|0.20
|oil
|96.08
|95.68
|0.00
|2008.01.08 15:29
|95.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2750024
|2008.01.08 14:15
|buy limit
|0.40
|oil
|94.53
|93.53
|0.00
|2008.01.08 20:01
|95.85
|cancelled
|2750025
|2008.01.08 16:45
|sell
|0.40
|oil
|96.43
|97.43
|0.00
|2008.01.08 16:56
|96.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|2775453
|2008.01.09 13:11
|sell
|0.20
|oil
|95.72
|96.02
|94.32
|2008.01.09 13:28
|95.34
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|2777030
|2008.01.09 13:13
|sell
|0.20
|oil
|95.69
|96.23
|0.00
|2008.01.09 13:31
|95.32
|0.00
|0.00
|0.00
|74.00
|2779826
|2008.01.09 14:33
|sell
|0.20
|oil
|94.77
|95.17
|0.00
|2008.01.09 14:50
|95.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2779825
|2008.01.09 16:11
|buy
|0.20
|oil
|96.05
|96.05
|0.00
|2008.01.09 16:57
|96.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2777028
|2008.01.09 16:14
|buy
|0.20
|oil
|96.23
|95.69
|0.00
|2008.01.09 17:02
|95.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|2775450
|2008.01.09 16:15
|buy
|0.20
|oil
|96.28
|95.97
|97.68
|2008.01.09 16:58
|95.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|2779129
|2008.01.09 16:23
|sell
|0.40
|oil
|96.63
|95.85
|0.00
|2008.01.09 17:01
|95.85
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|2779123
|2008.01.09 19:26
|buy
|0.40
|oil
|94.42
|93.42
|0.00
|2008.01.09 20:04
|94.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|2803595
|2008.01.10 12:15
|buy stop
|0.20
|oil
|94.35
|93.85
|95.75
|2008.01.10 20:00
|92.49
|cancelled
|2802810
|2008.01.10 12:32
|sell
|0.20
|oil
|93.60
|93.49
|92.20
|2008.01.10 13:34
|92.79
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|2805219
|2008.01.10 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|94.27
|93.57
|0.00
|2008.01.10 20:01
|92.49
|cancelled
|2805237
|2008.01.10 13:11
|sell
|0.20
|oil
|93.28
|93.28
|0.00
|2008.01.10 14:43
|92.60
|0.00
|0.00
|0.00
|136.00
|2807406
|2008.01.10 14:00
|sell limit
|0.40
|oil
|94.70
|95.70
|0.00
|2008.01.10 20:01
|92.45
|cancelled
|2807976
|2008.01.10 14:15
|buy stop
|0.20
|oil
|93.67
|93.27
|0.00
|2008.01.10 20:01
|92.50
|cancelled
|2808678
|2008.01.10 14:34
|sell
|0.20
|oil
|92.58
|92.98
|0.00
|2008.01.10 15:06
|92.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2807402
|2008.01.10 19:12
|buy
|0.40
|oil
|92.23
|92.23
|0.00
|2008.01.10 19:27
|92.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2839560
|2008.01.11 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.63
|92.13
|94.03
|2008.01.11 20:00
|91.22
|cancelled
|2841592
|2008.01.11 13:46
|buy
|0.20
|oil
|91.88
|91.22
|0.00
|2008.01.11 14:16
|91.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|2844281
|2008.01.11 14:00
|buy limit
|0.40
|oil
|90.73
|89.73
|0.00
|2008.01.11 20:00
|91.25
|cancelled
|2844284
|2008.01.11 14:00
|sell limit
|0.40
|oil
|92.98
|93.98
|0.00
|2008.01.11 20:00
|91.20
|cancelled
|2844723
|2008.01.11 14:15
|buy stop
|0.20
|oil
|92.35
|91.95
|0.00
|2008.01.11 20:00
|91.24
|cancelled
|2841594
|2008.01.11 14:16
|sell
|0.20
|oil
|91.22
|91.88
|0.00
|2008.01.11 15:52
|91.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|2839563
|2008.01.11 14:36
|sell
|0.20
|oil
|91.08
|91.58
|89.68
|2008.01.11 15:36
|91.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|2940626
|2008.01.16 12:14
|sell
|0.20
|oil
|89.65
|90.15
|88.25
|2008.01.16 13:52
|90.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|2942210
|2008.01.16 13:12
|buy
|0.20
|oil
|90.12
|89.42
|0.00
|2008.01.16 15:30
|89.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|2944841
|2008.01.16 14:00
|sell limit
|0.40
|oil
|90.74
|91.74
|0.00
|2008.01.16 20:00
|89.37
|cancelled
|2940625
|2008.01.16 14:00
|buy
|0.20
|oil
|90.31
|89.81
|91.71
|2008.01.16 15:26
|89.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|2942214
|2008.01.16 15:31
|sell
|0.20
|oil
|89.29
|89.29
|0.00
|2008.01.16 19:06
|89.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2944837
|2008.01.16 15:33
|buy
|0.40
|oil
|88.94
|89.73
|0.00
|2008.01.16 19:23
|89.73
|0.00
|0.00
|0.00
|316.00
|2981595
|2008.01.17 13:15
|buy
|0.20
|oil
|90.44
|89.77
|0.00
|2008.01.17 15:10
|89.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.00
|2978812
|2008.01.17 13:20
|buy
|0.20
|oil
|90.55
|90.05
|91.95
|2008.01.17 14:21
|90.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|2984223
|2008.01.17 14:00
|sell limit
|0.40
|oil
|91.07
|92.07
|0.00
|2008.01.17 20:01
|88.92
|cancelled
|2985149
|2008.01.17 14:15
|buy stop
|0.20
|oil
|90.72
|90.32
|0.00
|2008.01.17 20:03
|88.95
|cancelled
|2985151
|2008.01.17 14:21
|sell
|0.20
|oil
|90.01
|90.41
|0.00
|2008.01.17 14:26
|90.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|2981606
|2008.01.17 15:10
|sell
|0.20
|oil
|89.77
|88.52
|0.00
|2008.01.17 17:00
|88.52
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|2978831
|2008.01.17 15:17
|sell
|0.20
|oil
|89.51
|89.51
|88.11
|2008.01.17 15:45
|89.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2984222
|2008.01.17 15:20
|buy
|0.40
|oil
|89.16
|89.16
|0.00
|2008.01.17 15:32
|89.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3020009
|2008.01.18 12:12
|buy
|0.20
|oil
|89.71
|89.24
|91.11
|2008.01.18 16:09
|89.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|3021568
|2008.01.18 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|90.03
|89.33
|0.00
|2008.01.18 20:00
|89.30
|cancelled
|3023463
|2008.01.18 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|90.00
|89.60
|0.00
|2008.01.18 20:00
|89.31
|cancelled
|3023466
|2008.01.18 14:00
|sell limit
|0.40
|oil
|90.38
|91.38
|0.00
|2008.01.18 20:00
|89.25
|cancelled
|3024106
|2008.01.18 14:15
|buy limit
|0.40
|oil
|88.38
|87.38
|0.00
|2008.01.18 20:00
|89.30
|cancelled
|3023465
|2008.01.18 16:09
|sell
|0.20
|oil
|89.27
|89.27
|0.00
|2008.01.18 17:49
|89.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3021578
|2008.01.18 16:10
|sell
|0.20
|oil
|89.17
|89.87
|0.00
|2008.01.18 20:00
|89.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|3020012
|2008.01.18 16:51
|sell
|0.20
|oil
|88.73
|89.23
|87.33
|2008.01.18 17:35
|89.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|3058908
|2008.01.21 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|88.16
|87.66
|89.56
|2008.01.21 20:04
|87.62
|cancelled
|3060715
|2008.01.21 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|88.13
|87.54
|0.00
|2008.01.21 20:04
|87.61
|cancelled
|3062417
|2008.01.21 14:00
|buy limit
|0.40
|oil
|87.05
|86.05
|0.00
|2008.01.21 20:04
|87.61
|cancelled
|3062419
|2008.01.21 14:00
|sell limit
|0.40
|oil
|88.51
|89.51
|0.00
|2008.01.21 20:04
|87.56
|cancelled
|3062859
|2008.01.21 14:15
|buy stop
|0.20
|oil
|88.14
|87.74
|0.00
|2008.01.21 20:05
|87.57
|cancelled
|3062861
|2008.01.21 16:22
|sell
|0.20
|oil
|87.59
|87.99
|0.00
|2008.01.21 20:05
|87.57
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3060722
|2008.01.21 16:23
|sell
|0.20
|oil
|87.54
|88.13
|0.00
|2008.01.21 20:04
|87.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|3058911
|2008.01.21 17:46
|sell
|0.20
|oil
|87.40
|87.90
|86.00
|2008.01.21 20:04
|87.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|3100282
|2008.01.22 13:09
|sell
|0.20
|oil
|85.74
|86.44
|0.00
|2008.01.22 13:20
|86.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|3097847
|2008.01.22 13:09
|sell
|0.20
|oil
|85.73
|86.23
|84.33
|2008.01.22 13:20
|86.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|3097843
|2008.01.22 13:21
|buy
|0.20
|oil
|86.60
|87.20
|88.00
|2008.01.22 13:23
|87.20
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|3100277
|2008.01.22 13:21
|buy
|0.20
|oil
|86.60
|87.79
|0.00
|2008.01.22 13:22
|87.79
|0.00
|0.00
|0.00
|238.00
|3105570
|2008.01.22 14:00
|sell stop
|0.20
|oil
|85.47
|85.87
|0.00
|2008.01.22 20:00
|88.10
|cancelled
|3106389
|2008.01.22 14:15
|buy limit
|0.40
|oil
|85.12
|84.12
|0.00
|2008.01.22 20:00
|88.17
|cancelled
|3105567
|2008.01.22 16:07
|buy
|0.20
|oil
|88.05
|87.65
|0.00
|2008.01.22 16:54
|87.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|3106390
|2008.01.22 16:14
|sell
|0.40
|oil
|88.40
|88.40
|0.00
|2008.01.22 18:05
|88.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3148248
|2008.01.23 12:44
|buy
|0.20
|oil
|87.64
|87.14
|89.04
|2008.01.23 13:10
|87.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|3149213
|2008.01.23 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|88.00
|87.30
|0.00
|2008.01.23 20:00
|86.62
|cancelled
|3149215
|2008.01.23 13:10
|sell
|0.20
|oil
|87.14
|87.84
|0.00
|2008.01.23 15:20
|87.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|3147706
|2008.01.23 13:57
|sell
|0.20
|oil
|86.79
|87.29
|85.39
|2008.01.23 14:38
|87.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|3153234
|2008.01.23 14:00
|buy limit
|0.40
|oil
|86.29
|85.29
|0.00
|2008.01.23 20:00
|86.63
|cancelled
|3153236
|2008.01.23 14:00
|sell limit
|0.40
|oil
|88.35
|89.35
|0.00
|2008.01.23 20:00
|86.58
|cancelled
|3154188
|2008.01.23 15:02
|buy
|0.20
|oil
|87.60
|87.20
|0.00
|2008.01.23 15:51
|87.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|3154189
|2008.01.23 17:35
|sell
|0.20
|oil
|86.64
|87.04
|0.00
|2008.01.23 19:03
|87.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|3189131
|2008.01.24 12:24
|buy
|0.20
|oil
|88.22
|87.72
|89.62
|2008.01.24 13:31
|87.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|3191212
|2008.01.24 13:44
|sell
|0.20
|oil
|87.64
|88.34
|0.00
|2008.01.24 17:58
|88.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|3194064
|2008.01.24 14:27
|sell
|0.20
|oil
|87.43
|87.83
|0.00
|2008.01.24 14:51
|87.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|3189134
|2008.01.24 15:30
|sell
|0.20
|oil
|87.35
|87.85
|85.95
|2008.01.24 15:35
|87.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|3193130
|2008.01.24 16:02
|buy
|0.40
|oil
|87.00
|87.00
|0.00
|2008.01.24 17:39
|87.70
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|3194063
|2008.01.24 17:56
|buy
|0.20
|oil
|88.13
|88.13
|0.00
|2008.01.24 18:30
|88.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3191207
|2008.01.24 17:58
|buy
|0.20
|oil
|88.36
|88.36
|0.00
|2008.01.24 20:01
|89.10
|0.00
|0.00
|0.00
|148.00
|3193131
|2008.01.24 18:43
|sell
|0.40
|oil
|88.71
|89.71
|0.00
|2008.01.24 20:01
|89.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-172.00
|3226235
|2008.01.25 12:00
|sell stop
|0.20
|oil
|89.66
|90.16
|88.26
|2008.01.25 20:01
|90.75
|cancelled
|3228023
|2008.01.25 13:00
|sell stop
|0.20
|oil
|89.79
|90.25
|0.00
|2008.01.25 20:02
|90.77
|cancelled
|3226231
|2008.01.25 13:09
|buy
|0.20
|oil
|90.23
|90.52
|91.63
|2008.01.25 15:18
|91.05
|0.00
|0.00
|0.00
|164.00
|3228021
|2008.01.25 13:25
|buy
|0.20
|oil
|90.25
|91.26
|0.00
|2008.01.25 17:08
|91.26
|0.00
|0.00
|0.00
|202.00
|3230147
|2008.01.25 14:00
|buy limit
|0.40
|oil
|89.31
|88.31
|0.00
|2008.01.25 20:01
|90.80
|cancelled
|3230718
|2008.01.25 14:24
|buy
|0.20
|oil
|90.66
|90.66
|0.00
|2008.01.25 15:53
|90.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3231282
|2008.01.25 14:30
|sell stop
|0.20
|oil
|89.90
|90.30
|0.00
|2008.01.25 20:02
|90.76
|cancelled
|3230148
|2008.01.25 14:33
|sell
|0.40
|oil
|91.01
|92.01
|0.00
|2008.01.25 15:58
|90.69
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|3263520
|2008.01.28 12:08
|buy
|0.20
|oil
|89.88
|89.41
|91.28
|2008.01.28 15:05
|89.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|3268129
|2008.01.28 14:00
|buy limit
|0.40
|oil
|89.00
|88.00
|0.00
|2008.01.28 20:00
|91.48
|cancelled
|3268683
|2008.01.28 15:01
|sell
|0.20
|oil
|89.54
|89.94
|0.00
|2008.01.28 15:47
|89.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|3265292
|2008.01.28 15:05
|sell
|0.20
|oil
|89.48
|90.18
|0.00
|2008.01.28 16:04
|90.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|3263523
|2008.01.28 15:06
|sell
|0.20
|oil
|89.35
|89.85
|87.95
|2008.01.28 15:35
|89.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|3268682
|2008.01.28 16:04
|buy
|0.20
|oil
|90.25
|90.72
|0.00
|2008.01.28 20:02
|91.40
|0.00
|0.00
|0.00
|230.00
|3265290
|2008.01.28 16:04
|buy
|0.20
|oil
|90.26
|91.24
|0.00
|2008.01.28 17:48
|91.24
|0.00
|0.00
|0.00
|196.00
|3268133
|2008.01.28 16:29
|sell
|0.40
|oil
|90.61
|91.61
|0.00
|2008.01.28 18:21
|91.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|3296915
|2008.01.29 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.31
|91.81
|93.71
|2008.01.29 20:01
|92.07
|cancelled
|3298892
|2008.01.29 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.22
|91.65
|0.00
|2008.01.29 20:00
|92.09
|cancelled
|3298918
|2008.01.29 13:01
|sell
|0.20
|oil
|91.65
|91.65
|0.00
|2008.01.29 15:55
|91.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3296920
|2008.01.29 13:04
|sell
|0.20
|oil
|91.63
|92.13
|90.23
|2008.01.29 13:32
|92.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|3300870
|2008.01.29 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.24
|91.84
|0.00
|2008.01.29 20:00
|92.09
|cancelled
|3301414
|2008.01.29 14:15
|sell limit
|0.40
|oil
|92.66
|93.66
|0.00
|2008.01.29 20:01
|92.00
|cancelled
|3300878
|2008.01.29 14:28
|sell
|0.20
|oil
|91.42
|91.82
|0.00
|2008.01.29 16:00
|91.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|3301412
|2008.01.29 14:37
|buy
|0.40
|oil
|91.07
|91.07
|0.00
|2008.01.29 14:56
|91.39
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|3326931
|2008.01.30 12:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.89
|92.39
|94.29
|2008.01.30 20:00
|92.55
|cancelled
|3326934
|2008.01.30 12:06
|sell
|0.20
|oil
|92.34
|92.28
|90.94
|2008.01.30 16:04
|92.28
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3328171
|2008.01.30 13:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.71
|92.19
|0.00
|2008.01.30 20:00
|92.51
|cancelled
|3328173
|2008.01.30 13:30
|sell
|0.20
|oil
|92.19
|92.19
|0.00
|2008.01.30 15:43
|92.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3331832
|2008.01.30 14:00
|buy stop
|0.20
|oil
|92.74
|92.34
|0.00
|2008.01.30 20:00
|92.52
|cancelled
|3332412
|2008.01.30 14:15
|sell limit
|0.40
|oil
|93.24
|94.24
|0.00
|2008.01.30 20:00
|92.51
|cancelled
|3331837
|2008.01.30 15:30
|sell
|0.20
|oil
|91.93
|92.33
|0.00
|2008.01.30 16:04
|92.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|3332411
|2008.01.30 15:31
|buy
|0.40
|oil
|91.58
|91.58
|0.00
|2008.01.30 15:40
|91.99
|0.00
|0.00
|0.00
|164.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|3 424.00
|Closed P/L:
|3 424.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 769.54
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|3 424.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|104 193.54
|Equity:
|104 193.54
|Free Margin:
|104 193.54
|
|Details:
|Gross Profit:
|12 316.00
|Gross Loss:
|8 892.00
|Total Net Profit:
|3 424.00
|Profit Factor:
|1.39
|Expected Payoff:
|15.71
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 636.00 (1.55%)
|Relative Drawdown:
|1.55% (1 636.00)
|
|Total Trades:
|218
|Short Positions (won %):
|115 (61.74%)
|Long Positions (won %):
|103 (64.08%)
|Profit Trades (% of total):
|137 (62.84%)
|Loss trades (% of total):
|81 (37.16%)
|Largest
|profit trade:
|444.00
|loss trade:
|-400.00
|Average
|profit trade:
|89.90
|loss trade:
|-109.78
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (1 174.00)
|consecutive losses ($):
|8 (-780.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 174.00 (15)
|consecutive loss (count):
|-780.00 (8)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2