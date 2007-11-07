Strategy Tester Report
GridMaster_03
FXDD-MT4 Demo Server (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.11.29 23:00 (2007.11.01 - 2007.11.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersLots=0.1; ProfitEntry=5; ProfitExit=100; ProfitIncrease=50; MaxProfitExit=500; MaxTrades=50; BalanceDelta=20; BucksPerPip=1; dFreeMargin=1500; Slippage=2; log=0; Version="1.1";
Bars in test1500Ticks modelled141960Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit50000.00
Total net profit-7492.29Gross profit35045.40Gross loss-42537.69
Profit factor0.82Expected payoff-3.22
Absolute drawdown10554.12Maximal drawdown10912.12 (21.67%)Relative drawdown21.67% (10912.12)
Total trades2325Short positions (won %)1169 (52.61%)Long positions (won %)1156 (61.42%)
Profit trades (% of total)1325 (56.99%)Loss trades (% of total)1000 (43.01%)
Largestprofit trade69.57loss trade-93.00
Averageprofit trade26.45loss trade-42.54
Maximumconsecutive wins (profit in money)37 (1210.00)consecutive losses (loss in money)67 (-3694.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1772.25 (36)consecutive loss (count of losses)-3694.00 (67)
Averageconsecutive wins16consecutive losses12
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.11.01 00:01buy10.101.44810.00000.0000
22007.11.01 00:02sell20.101.44800.00000.0000
32007.11.01 00:02sell30.101.44790.00000.0000
42007.11.01 00:02buy40.101.44820.00000.0000
52007.11.01 00:03sell50.101.44780.00000.0000
62007.11.01 00:03sell60.101.44770.00000.0000
72007.11.01 00:05sell70.101.44760.00000.0000
82007.11.01 00:05buy80.101.44830.00000.0000
92007.11.01 00:18sell90.101.44750.00000.0000
102007.11.01 00:23sell100.101.44740.00000.0000
112007.11.01 00:47sell110.101.44730.00000.0000
122007.11.01 00:47sell120.101.44720.00000.0000
132007.11.01 00:48sell130.101.44710.00000.0000
142007.11.01 00:52sell140.101.44700.00000.0000
152007.11.01 03:46close10.101.44570.00000.0000-24.0049976.00
162007.11.01 03:46close40.101.44560.00000.0000-26.0049950.00
172007.11.01 03:46close80.101.44570.00000.0000-26.0049924.00
182007.11.01 03:47close20.101.44600.00000.000020.0049944.00
192007.11.01 03:47close30.101.44580.00000.000021.0049965.00
202007.11.01 03:47close50.101.44590.00000.000019.0049984.00
212007.11.01 03:48close60.101.44600.00000.000017.0050001.00
222007.11.01 03:50close70.101.44590.00000.000017.0050018.00
232007.11.01 03:51close90.101.44600.00000.000015.0050033.00
242007.11.01 03:51close100.101.44590.00000.000015.0050048.00
252007.11.01 03:52close110.101.44600.00000.000013.0050061.00
262007.11.01 03:53close120.101.44590.00000.000013.0050074.00
272007.11.01 03:54close130.101.44600.00000.000011.0050085.00
282007.11.01 03:54close140.101.44590.00000.000011.0050096.00
292007.11.01 03:54buy150.101.44580.00000.0000
302007.11.01 03:55sell160.101.44570.00000.0000
312007.11.01 03:55buy170.101.44600.00000.0000
322007.11.01 03:55buy180.101.44590.00000.0000
332007.11.01 03:56buy190.101.44620.00000.0000
342007.11.01 03:57buy200.101.44610.00000.0000
352007.11.01 03:59sell210.101.44560.00000.0000
362007.11.01 04:19buy220.101.44630.00000.0000
372007.11.01 04:20buy230.101.44640.00000.0000
382007.11.01 04:23buy240.101.44650.00000.0000
392007.11.01 04:26buy250.101.44660.00000.0000
402007.11.01 10:01sell260.101.44550.00000.0000
412007.11.01 10:01sell270.101.44540.00000.0000
422007.11.01 10:01sell280.101.44530.00000.0000
432007.11.01 10:02sell290.101.44510.00000.0000
442007.11.01 10:02sell300.101.44520.00000.0000
452007.11.01 10:02sell310.101.44490.00000.0000
462007.11.01 10:02sell320.101.44500.00000.0000
472007.11.01 10:02sell330.101.44470.00000.0000
482007.11.01 10:02sell340.101.44480.00000.0000
492007.11.01 10:02sell350.101.44440.00000.0000
502007.11.01 10:03sell360.101.44450.00000.0000
512007.11.01 10:03sell370.101.44420.00000.0000
522007.11.01 10:03sell380.101.44430.00000.0000
532007.11.01 10:03sell390.101.44410.00000.0000
542007.11.01 10:03sell400.101.44400.00000.0000
552007.11.01 10:03sell410.101.44380.00000.0000
562007.11.01 10:03sell420.101.44390.00000.0000
572007.11.01 10:05sell430.101.44460.00000.0000
582007.11.01 10:09sell440.101.44370.00000.0000
592007.11.01 10:09sell450.101.44360.00000.0000
602007.11.01 10:09sell460.101.44340.00000.0000
612007.11.01 10:09sell470.101.44350.00000.0000
622007.11.01 10:09sell480.101.44330.00000.0000
632007.11.01 10:52close150.101.44260.00000.0000-32.0050064.00
642007.11.01 10:53close170.101.44280.00000.0000-32.0050032.00
652007.11.01 10:53close180.101.44260.00000.0000-33.0049999.00
662007.11.01 10:53close190.101.44270.00000.0000-35.0049964.00
672007.11.01 10:53close200.101.44250.00000.0000-36.0049928.00
682007.11.01 10:53close220.101.44230.00000.0000-40.0049888.00
692007.11.01 10:53close230.101.44240.00000.0000-40.0049848.00
702007.11.01 10:53close240.101.44230.00000.0000-42.0049806.00
712007.11.01 10:53close250.101.44240.00000.0000-42.0049764.00
722007.11.01 10:54close160.101.44270.00000.000030.0049794.00
732007.11.01 10:54close210.101.44250.00000.000031.0049825.00
742007.11.01 10:54close260.101.44240.00000.000031.0049856.00
752007.11.01 10:54close270.101.44250.00000.000029.0049885.00
762007.11.01 10:54close280.101.44240.00000.000029.0049914.00
772007.11.01 10:54close290.101.44250.00000.000026.0049940.00
782007.11.01 10:54close300.101.44230.00000.000029.0049969.00
792007.11.01 10:54close310.101.44220.00000.000027.0049996.00
802007.11.01 10:54close320.101.44230.00000.000027.0050023.00
812007.11.01 10:54close330.101.44220.00000.000025.0050048.00
822007.11.01 10:54close340.101.44230.00000.000025.0050073.00
832007.11.01 10:54close350.101.44210.00000.000023.0050096.00
842007.11.01 10:54close360.101.44190.00000.000026.0050122.00
852007.11.01 10:54close370.101.44200.00000.000022.0050144.00
862007.11.01 10:54close380.101.44190.00000.000024.0050168.00
872007.11.01 10:54close390.101.44200.00000.000021.0050189.00
882007.11.01 10:54close400.101.44210.00000.000019.0050208.00
892007.11.01 10:54close410.101.44200.00000.000018.0050226.00
902007.11.01 10:54close420.101.44210.00000.000018.0050244.00
912007.11.01 10:54close430.101.44200.00000.000026.0050270.00
922007.11.01 10:55close440.101.44210.00000.000016.0050286.00
932007.11.01 10:55close450.101.44230.00000.000013.0050299.00
942007.11.01 10:55close460.101.44220.00000.000012.0050311.00
952007.11.01 10:55close470.101.44230.00000.000012.0050323.00
962007.11.01 10:55close480.101.44240.00000.00009.0050332.00
972007.11.01 10:55buy490.101.44250.00000.0000
982007.11.01 10:55sell500.101.44220.00000.0000
992007.11.01 10:55sell510.101.44210.00000.0000
1002007.11.01 10:56buy520.101.44260.00000.0000
1012007.11.01 10:57buy530.101.44270.00000.0000
1022007.11.01 10:57buy540.101.44280.00000.0000
1032007.11.01 10:58buy550.101.44290.00000.0000
1042007.11.01 10:58buy560.101.44300.00000.0000
1052007.11.01 10:58buy570.101.44310.00000.0000
1062007.11.01 10:59buy580.101.44330.00000.0000
1072007.11.01 10:59buy590.101.44320.00000.0000
1082007.11.01 11:01buy600.101.44340.00000.0000
1092007.11.01 11:30sell610.101.44190.00000.0000
1102007.11.01 11:30sell620.101.44180.00000.0000
1112007.11.01 11:31sell630.101.44170.00000.0000
1122007.11.01 11:31sell640.101.44200.00000.0000
1132007.11.01 11:48buy650.101.44350.00000.0000
1142007.11.01 12:12buy660.101.44360.00000.0000
1152007.11.01 12:13buy670.101.44370.00000.0000
1162007.11.01 12:13buy680.101.44380.00000.0000
1172007.11.01 12:28buy690.101.44390.00000.0000
1182007.11.01 12:35buy700.101.44400.00000.0000
1192007.11.01 13:05sell710.101.44150.00000.0000
1202007.11.01 13:05sell720.101.44160.00000.0000
1212007.11.01 13:06sell730.101.44140.00000.0000
1222007.11.01 13:11sell740.101.44130.00000.0000
1232007.11.01 13:11sell750.101.44120.00000.0000
1242007.11.01 13:12sell760.101.44110.00000.0000
1252007.11.01 13:14sell770.101.44100.00000.0000
1262007.11.01 13:15sell780.101.44090.00000.0000
1272007.11.01 13:15sell790.101.44060.00000.0000
1282007.11.01 13:15sell800.101.44070.00000.0000
1292007.11.01 13:15sell810.101.44080.00000.0000
1302007.11.01 16:03sell820.101.44050.00000.0000
1312007.11.01 16:04sell830.101.44040.00000.0000
1322007.11.01 16:12sell840.101.44030.00000.0000
1332007.11.01 18:06buy850.101.44430.00000.0000
1342007.11.01 18:06buy860.101.44420.00000.0000
1352007.11.01 18:06buy870.101.44440.00000.0000
1362007.11.01 18:06buy880.101.44450.00000.0000
1372007.11.01 18:06buy890.101.44460.00000.0000
1382007.11.01 18:06buy900.101.44480.00000.0000
1392007.11.01 18:06buy910.101.44470.00000.0000
1402007.11.01 18:12buy920.101.44490.00000.0000
1412007.11.01 18:12buy930.101.44500.00000.0000
1422007.11.01 18:12buy940.101.44510.00000.0000
1432007.11.01 18:12buy950.101.44520.00000.0000
1442007.11.01 18:12buy960.101.44530.00000.0000
1452007.11.01 18:12buy970.101.44540.00000.0000
1462007.11.01 18:17buy980.101.44550.00000.0000
1472007.11.01 18:17buy990.101.44560.00000.0000
1482007.11.01 18:17close840.101.44570.00000.0000-54.0050278.00
1492007.11.01 18:17buy1000.101.44570.00000.0000
1502007.11.01 18:17close830.101.44580.00000.0000-54.0050224.00
1512007.11.01 18:17buy1010.101.44580.00000.0000
1522007.11.01 18:17close820.101.44590.00000.0000-54.0050170.00
1532007.11.01 18:17buy1020.101.44600.00000.0000
1542007.11.01 18:17close790.101.44590.00000.0000-53.0050117.00
1552007.11.01 18:17buy1030.101.44590.00000.0000
1562007.11.01 18:17close800.101.44580.00000.0000-51.0050066.00
1572007.11.01 18:19buy1040.101.44610.00000.0000
1582007.11.01 18:19close810.101.44600.00000.0000-52.0050014.00
1592007.11.01 23:00close490.101.44230.00000.0000-2.0050012.00
1602007.11.01 23:00close510.101.44250.00000.0000-4.0050008.00
1612007.11.01 23:00close530.101.44230.00000.0000-4.0050004.00
1622007.11.01 23:00close550.101.44230.00000.0000-6.0049998.00
1632007.11.01 23:00close570.101.44230.00000.0000-8.0049990.00
1642007.11.01 23:00close590.101.44230.00000.0000-9.0049981.00
1652007.11.01 23:00close610.101.44250.00000.0000-6.0049975.00
1662007.11.01 23:00close630.101.44250.00000.0000-8.0049967.00
1672007.11.01 23:00close650.101.44230.00000.0000-12.0049955.00
1682007.11.01 23:00close670.101.44230.00000.0000-14.0049941.00
1692007.11.01 23:00close690.101.44230.00000.0000-16.0049925.00
1702007.11.01 23:00close710.101.44250.00000.0000-10.0049915.00
1712007.11.01 23:00close730.101.44250.00000.0000-11.0049904.00
1722007.11.01 23:00close750.101.44250.00000.0000-13.0049891.00
1732007.11.01 23:00close770.101.44250.00000.0000-15.0049876.00
1742007.11.01 23:00close850.101.44230.00000.0000-20.0049856.00
1752007.11.01 23:00close870.101.44230.00000.0000-21.0049835.00
1762007.11.01 23:00close890.101.44230.00000.0000-23.0049812.00
1772007.11.01 23:00close910.101.44230.00000.0000-24.0049788.00
1782007.11.01 23:00close930.101.44230.00000.0000-27.0049761.00
1792007.11.01 23:00close950.101.44230.00000.0000-29.0049732.00
1802007.11.01 23:00close970.101.44230.00000.0000-31.0049701.00
1812007.11.01 23:00close990.101.44230.00000.0000-33.0049668.00
1822007.11.01 23:00close1010.101.44230.00000.0000-35.0049633.00
1832007.11.01 23:00close1030.101.44230.00000.0000-36.0049597.00
1842007.11.01 23:05sell1050.101.44210.00000.0000
1852007.11.01 23:06sell1060.101.44190.00000.0000
1862007.11.01 23:27sell1070.101.44170.00000.0000
1872007.11.01 23:28sell1080.101.44140.00000.0000
1882007.11.01 23:28sell1090.101.44150.00000.0000
1892007.11.01 23:43buy1100.101.44290.00000.0000
1902007.11.01 23:43buy1110.101.44270.00000.0000
1912007.11.02 00:16buy1120.101.44310.00000.0000
1922007.11.02 00:17buy1130.101.44320.00000.0000
1932007.11.02 01:12buy1140.101.44350.00000.0000
1942007.11.02 01:12buy1150.101.44370.00000.0000
1952007.11.02 04:36buy1160.101.44390.00000.0000
1962007.11.02 05:09buy1170.101.44430.00000.0000
1972007.11.02 05:10buy1180.101.44440.00000.0000
1982007.11.02 05:11buy1190.101.44460.00000.0000
1992007.11.02 05:11buy1200.101.44470.00000.0000
2002007.11.02 06:48buy1210.101.44500.00000.0000
2012007.11.02 07:07buy1220.101.44520.00000.0000
2022007.11.02 07:24buy1230.101.44410.00000.0000
2032007.11.02 09:00buy1240.101.44580.00000.0000
2042007.11.02 11:15close500.101.44830.00000.0000-61.0349535.97
2052007.11.02 11:15close620.101.44860.00000.0000-68.0349467.94
2062007.11.02 11:15close640.101.44850.00000.0000-65.0349402.91
2072007.11.02 11:15close720.101.44870.00000.0000-71.0349331.88
2082007.11.02 11:15close740.101.44880.00000.0000-75.0349256.86
2092007.11.02 11:15close760.101.44870.00000.0000-76.0349180.83
2102007.11.02 11:15close780.101.44890.00000.0000-80.0349100.80
2112007.11.02 11:15close1050.101.44880.00000.0000-67.0349033.77
2122007.11.02 11:15close1060.101.44870.00000.0000-68.0348965.74
2132007.11.02 11:16close1070.101.44860.00000.0000-69.0348896.71
2142007.11.02 11:16close1080.101.44870.00000.0000-73.0348823.68
2152007.11.02 11:16close1090.101.44860.00000.0000-71.0348752.65
2162007.11.02 11:16close520.101.44850.00000.000058.7848811.44
2172007.11.02 11:16close540.101.44840.00000.000055.7848867.22
2182007.11.02 11:16close560.101.44820.00000.000051.7848919.01
2192007.11.02 11:16close580.101.44830.00000.000049.7848968.79
2202007.11.02 11:16close600.101.44810.00000.000046.7849015.57
2212007.11.02 11:17close660.101.44800.00000.000043.7849059.36
2222007.11.02 11:17close680.101.44810.00000.000042.7849102.14
2232007.11.02 11:17close700.101.44820.00000.000041.7849143.93
2242007.11.02 11:17close860.101.44800.00000.000037.7849181.71
2252007.11.02 11:18close880.101.44810.00000.000035.7849217.49
2262007.11.02 11:18close900.101.44820.00000.000033.7849251.28
2272007.11.02 11:19close920.101.44810.00000.000031.7849283.06
2282007.11.02 11:19close940.101.44820.00000.000030.7849313.85
2292007.11.02 11:19close960.101.44810.00000.000027.7849341.63
2302007.11.02 11:19close980.101.44820.00000.000026.7849368.42
2312007.11.02 11:19close1000.101.44810.00000.000023.7849392.20
2322007.11.02 11:19close1020.101.44820.00000.000021.7849413.98
2332007.11.02 11:19close1040.101.44810.00000.000019.7849433.77
2342007.11.02 11:19close1100.101.44820.00000.000052.7849486.55
2352007.11.02 11:19close1110.101.44810.00000.000053.7849540.34
2362007.11.02 11:19close1120.101.44820.00000.000051.0049591.34
2372007.11.02 11:19close1130.101.44810.00000.000049.0049640.34
2382007.11.02 11:19close1140.101.44800.00000.000045.0049685.34
2392007.11.02 11:19close1150.101.44790.00000.000042.0049727.34
2402007.11.02 11:19close1160.101.44800.00000.000041.0049768.34
2412007.11.02 11:19close1170.101.44790.00000.000036.0049804.34
2422007.11.02 11:19close1180.101.44780.00000.000034.0049838.34
2432007.11.02 11:20close1190.101.44770.00000.000031.0049869.34
2442007.11.02 11:20close1200.101.44780.00000.000031.0049900.34
2452007.11.02 11:21close1210.101.44770.00000.000027.0049927.34
2462007.11.02 11:22close1220.101.44780.00000.000026.0049953.34
2472007.11.02 11:22close1230.101.44770.00000.000036.0049989.34
2482007.11.02 11:23close1240.101.44780.00000.000020.0050009.34
2492007.11.02 11:23buy1250.101.44790.00000.0000
2502007.11.02 11:23sell1260.101.44780.00000.0000
2512007.11.02 11:23sell1270.101.44770.00000.0000
2522007.11.02 11:23buy1280.101.44800.00000.0000
2532007.11.02 11:23buy1290.101.44820.00000.0000
2542007.11.02 11:24buy1300.101.44830.00000.0000
2552007.11.02 11:24buy1310.101.44810.00000.0000
2562007.11.02 11:26sell1320.101.44760.00000.0000
2572007.11.02 11:30buy1330.101.44840.00000.0000
2582007.11.02 11:31buy1340.101.44850.00000.0000
2592007.11.02 12:35sell1350.101.44750.00000.0000
2602007.11.02 12:39sell1360.101.44730.00000.0000
2612007.11.02 12:39sell1370.101.44740.00000.0000
2622007.11.02 12:44sell1380.101.44720.00000.0000
2632007.11.02 12:44sell1390.101.44710.00000.0000
2642007.11.02 12:45sell1400.101.44700.00000.0000
2652007.11.02 12:49sell1410.101.44690.00000.0000
2662007.11.02 13:08buy1420.101.44860.00000.0000
2672007.11.02 13:08buy1430.101.44870.00000.0000
2682007.11.02 13:09buy1440.101.44880.00000.0000
2692007.11.02 13:09buy1450.101.44890.00000.0000
2702007.11.02 13:51buy1460.101.44900.00000.0000
2712007.11.02 14:11buy1470.101.44910.00000.0000
2722007.11.02 14:28buy1480.101.44920.00000.0000
2732007.11.02 14:29buy1490.101.44930.00000.0000
2742007.11.02 14:30sell1500.101.44670.00000.0000
2752007.11.02 14:30sell1510.101.44630.00000.0000
2762007.11.02 14:30sell1520.101.44640.00000.0000
2772007.11.02 14:30sell1530.101.44660.00000.0000
2782007.11.02 14:30sell1540.101.44620.00000.0000
2792007.11.02 14:30sell1550.101.44580.00000.0000
2802007.11.02 14:30sell1560.101.44530.00000.0000
2812007.11.02 14:30sell1570.101.44480.00000.0000
2822007.11.02 14:30sell1580.101.44500.00000.0000
2832007.11.02 14:30sell1590.101.44520.00000.0000
2842007.11.02 14:30sell1600.101.44550.00000.0000
2852007.11.02 14:30sell1610.101.44540.00000.0000
2862007.11.02 14:30sell1620.101.44570.00000.0000
2872007.11.02 14:30sell1630.101.44600.00000.0000
2882007.11.02 14:31sell1640.101.44510.00000.0000
2892007.11.02 14:31sell1650.101.44490.00000.0000
2902007.11.02 14:31sell1660.101.44610.00000.0000
2912007.11.02 14:31sell1670.101.44650.00000.0000
2922007.11.02 14:31sell1680.101.44680.00000.0000
2932007.11.02 14:40buy1690.101.44940.00000.0000
2942007.11.02 14:40buy1700.101.44970.00000.0000
2952007.11.02 14:40buy1710.101.44960.00000.0000
2962007.11.02 14:40buy1720.101.44950.00000.0000
2972007.11.02 14:40buy1730.101.44990.00000.0000
2982007.11.02 14:40buy1740.101.45020.00000.0000
2992007.11.02 14:40buy1750.101.45010.00000.0000
3002007.11.02 14:40close1570.101.44990.00000.0000-51.0049958.34
3012007.11.02 14:40buy1760.101.44980.00000.0000
3022007.11.02 14:40close1650.101.44990.00000.0000-50.0049908.34
3032007.11.02 14:40buy1770.101.45000.00000.0000
3042007.11.02 14:40close1580.101.44980.00000.0000-48.0049860.34
3052007.11.02 14:41buy1780.101.45030.00000.0000
3062007.11.02 14:41close1640.101.45040.00000.0000-53.0049807.34
3072007.11.02 14:41buy1790.101.45050.00000.0000
3082007.11.02 14:41close1590.101.45040.00000.0000-52.0049755.34
3092007.11.02 14:41buy1800.101.45040.00000.0000
3102007.11.02 14:41close1560.101.45080.00000.0000-55.0049700.34
3112007.11.02 14:41buy1810.101.45120.00000.0000
3122007.11.02 14:41close1610.101.45110.00000.0000-57.0049643.34
3132007.11.02 14:41buy1820.101.45100.00000.0000
3142007.11.02 14:41close1600.101.45130.00000.0000-58.0049585.34
3152007.11.02 14:41buy1830.101.45150.00000.0000
3162007.11.02 14:41close1620.101.45180.00000.0000-61.0049524.34
3172007.11.02 14:41buy1840.101.45200.00000.0000
3182007.11.02 14:41close1550.101.45190.00000.0000-61.0049463.34
3192007.11.02 14:41buy1850.101.45180.00000.0000
3202007.11.02 14:41close1630.101.45170.00000.0000-57.0049406.34
3212007.11.02 14:41buy1860.101.45220.00000.0000
3222007.11.02 14:41close1660.101.45240.00000.0000-63.0049343.34
3232007.11.02 14:41buy1870.101.45270.00000.0000
3242007.11.02 14:41close1540.101.45260.00000.0000-64.0049279.34
3252007.11.02 14:41buy1880.101.45240.00000.0000
3262007.11.02 14:41close1510.101.45230.00000.0000-60.0049219.34
3272007.11.02 14:41buy1890.101.45210.00000.0000
3282007.11.02 14:41close1520.101.45190.00000.0000-55.0049164.34
3292007.11.02 16:05sell1900.101.44640.00000.0000
3302007.11.02 16:05close1870.101.44630.00000.0000-64.0049100.34
3312007.11.02 16:06sell1910.101.44630.00000.0000
3322007.11.02 16:06close1880.101.44640.00000.0000-60.0049040.34
3332007.11.02 16:06sell1920.101.44620.00000.0000
3342007.11.02 16:06close1860.101.44630.00000.0000-59.0048981.34
3352007.11.02 18:37buy1930.101.45080.00000.0000
3362007.11.02 18:37close1920.101.45090.00000.0000-47.0048934.34
3372007.11.02 18:37buy1940.101.45090.00000.0000
3382007.11.02 18:37close1910.101.45080.00000.0000-45.0048889.34
3392007.11.02 18:37buy1950.101.45070.00000.0000
3402007.11.02 18:37close1900.101.45060.00000.0000-42.0048847.34
3412007.11.05 10:05sell1960.101.44640.00000.0000
3422007.11.05 10:05close1890.101.44650.00000.0000-56.2248791.12
3432007.11.05 10:10sell1970.101.44630.00000.0000
3442007.11.05 10:10close1840.101.44640.00000.0000-56.2248734.91
3452007.11.05 10:11sell1980.101.44620.00000.0000
3462007.11.05 10:12close1850.101.44610.00000.0000-57.2248677.69
3472007.11.05 10:14sell1990.101.44610.00000.0000
3482007.11.05 10:15close1830.101.44590.00000.0000-56.2248621.47
3492007.11.05 10:15sell2000.101.44580.00000.0000
3502007.11.05 10:15close1810.101.44590.00000.0000-53.2248568.26
3512007.11.05 10:15sell2010.101.44590.00000.0000
3522007.11.05 10:15close1820.101.44600.00000.0000-50.2248518.04
3532007.11.05 10:15sell2020.101.44600.00000.0000
3542007.11.05 10:15close1940.101.44610.00000.0000-48.2248469.83
3552007.11.05 10:20sell2030.101.44570.00000.0000
3562007.11.05 10:20close1930.101.44580.00000.0000-50.2248419.61
3572007.11.05 10:20sell2040.101.44560.00000.0000
3582007.11.05 10:20close1950.101.44550.00000.0000-52.2248367.40
3592007.11.05 10:21sell2050.101.44550.00000.0000
3602007.11.05 10:21close1790.101.44560.00000.0000-49.2248318.18
3612007.11.05 12:49sell2060.101.44540.00000.0000
3622007.11.05 12:49close1800.101.44550.00000.0000-49.2248268.96
3632007.11.05 12:49sell2070.101.44520.00000.0000
3642007.11.05 12:50close1780.101.44510.00000.0000-52.2248216.75
3652007.11.05 12:50sell2080.101.44510.00000.0000
3662007.11.05 12:51close1740.101.44520.00000.0000-50.2248166.53
3672007.11.05 12:52sell2090.101.44500.00000.0000
3682007.11.05 12:52close1750.101.44490.00000.0000-52.2248114.32
3692007.11.05 12:52sell2100.101.44480.00000.0000
3702007.11.05 12:52close1770.101.44490.00000.0000-51.2248063.10
3712007.11.05 12:52sell2110.101.44490.00000.0000
3722007.11.05 12:52close1730.101.44480.00000.0000-51.2248011.89
3732007.11.05 12:52sell2120.101.44470.00000.0000
3742007.11.05 12:52close1760.101.44480.00000.0000-50.2247961.67
3752007.11.05 12:52sell2130.101.44460.00000.0000
3762007.11.05 12:52close1700.101.44450.00000.0000-52.2247909.45
3772007.11.05 12:52sell2140.101.44440.00000.0000
3782007.11.05 12:53close1710.101.44450.00000.0000-51.2247858.24
3792007.11.05 12:53sell2150.101.44450.00000.0000
3802007.11.05 12:53close1720.101.44440.00000.0000-51.2247807.02
3812007.11.05 12:57sell2160.101.44530.00000.0000
3822007.11.05 12:57close1690.101.44540.00000.0000-40.2247766.81
3832007.11.05 13:07sell2170.101.44420.00000.0000
3842007.11.05 13:07close1490.101.44430.00000.0000-50.2247716.59
3852007.11.05 15:14buy2180.101.44930.00000.0000
3862007.11.05 15:14close2170.101.44920.00000.0000-50.0047666.59
3872007.11.05 23:00close1250.101.44690.00000.0000-10.2247656.38
3882007.11.05 23:00close1270.101.44710.00000.00005.9747662.35
3892007.11.05 23:00close1290.101.44690.00000.0000-13.2247649.13
3902007.11.05 23:00close1310.101.44690.00000.0000-12.2247636.91
3912007.11.05 23:00close1330.101.44690.00000.0000-15.2247621.70
3922007.11.05 23:00close1350.101.44710.00000.00003.9747625.67
3932007.11.05 23:00close1370.101.44710.00000.00002.9747628.64
3942007.11.05 23:00close1390.101.44710.00000.0000-0.0347628.61
3952007.11.05 23:00close1410.101.44710.00000.0000-2.0347626.58
3962007.11.05 23:00close1430.101.44690.00000.0000-18.2247608.37
3972007.11.05 23:00close1450.101.44690.00000.0000-20.2247588.15
3982007.11.05 23:00close1470.101.44690.00000.0000-22.2247565.94
3992007.11.05 23:00close1500.101.44710.00000.0000-4.0347561.91
4002007.11.05 23:00close1670.101.44710.00000.0000-6.0347555.88
4012007.11.05 23:00close1960.101.44710.00000.0000-7.0047548.88
4022007.11.05 23:00close1980.101.44710.00000.0000-9.0047539.88
4032007.11.05 23:00close2000.101.44710.00000.0000-13.0047526.88
4042007.11.05 23:00close2020.101.44710.00000.0000-11.0047515.88
4052007.11.05 23:00close2040.101.44710.00000.0000-15.0047500.88
4062007.11.05 23:00close2060.101.44710.00000.0000-17.0047483.88
4072007.11.05 23:00close2080.101.44710.00000.0000-20.0047463.88
4082007.11.05 23:00close2100.101.44710.00000.0000-23.0047440.88
4092007.11.05 23:00close2120.101.44710.00000.0000-24.0047416.88
4102007.11.05 23:00close2140.101.44710.00000.0000-27.0047389.88
4112007.11.05 23:00close2160.101.44710.00000.0000-18.0047371.88
4122007.11.05 23:00sell2190.101.44690.00000.0000
4132007.11.05 23:00sell2200.101.44710.00000.0000
4142007.11.05 23:10sell2210.101.44670.00000.0000
4152007.11.05 23:12sell2220.101.44640.00000.0000
4162007.11.05 23:13sell2230.101.44650.00000.0000
4172007.11.05 23:16sell2240.101.44620.00000.0000
4182007.11.05 23:33sell2250.101.44600.00000.0000
4192007.11.06 00:17sell2260.101.44740.00000.0000
4202007.11.06 00:18sell2270.101.44770.00000.0000
4212007.11.06 00:18sell2280.101.44750.00000.0000
4222007.11.06 00:24buy2290.101.44810.00000.0000
4232007.11.06 02:29buy2300.101.44820.00000.0000
4242007.11.06 02:38buy2310.101.44840.00000.0000
4252007.11.06 07:10buy2320.101.44870.00000.0000
4262007.11.06 07:10buy2330.101.44890.00000.0000
4272007.11.06 07:15buy2340.101.44940.00000.0000
4282007.11.06 07:15buy2350.101.44950.00000.0000
4292007.11.06 07:17buy2360.101.44910.00000.0000
4302007.11.06 07:55buy2370.101.44960.00000.0000
4312007.11.06 07:55buy2380.101.44990.00000.0000
4322007.11.06 07:55buy2390.101.44980.00000.0000
4332007.11.06 07:57buy2400.101.45000.00000.0000
4342007.11.06 08:00buy2410.101.44970.00000.0000
4352007.11.06 08:18buy2420.101.45050.00000.0000
4362007.11.06 08:19buy2430.101.45040.00000.0000
4372007.11.06 08:19buy2440.101.45060.00000.0000
4382007.11.06 08:19close2150.101.45050.00000.0000-60.0347311.85
4392007.11.06 08:21buy2450.101.45030.00000.0000
4402007.11.06 08:23close2130.101.45040.00000.0000-58.0347253.82
4412007.11.06 08:23buy2460.101.45020.00000.0000
4422007.11.06 08:23close2110.101.45030.00000.0000-54.0347199.79
4432007.11.06 08:29buy2470.101.45010.00000.0000
4442007.11.06 08:29close2090.101.45020.00000.0000-52.0347147.76
4452007.11.06 08:45buy2480.101.45070.00000.0000
4462007.11.06 08:46close2070.101.45080.00000.0000-56.0347091.73
4472007.11.06 08:46buy2490.101.45080.00000.0000
4482007.11.06 08:46close2050.101.45070.00000.0000-52.0347039.70
4492007.11.06 08:46buy2500.101.45090.00000.0000
4502007.11.06 08:46close2030.101.45100.00000.0000-53.0346986.68
4512007.11.06 08:47buy2510.101.45120.00000.0000
4522007.11.06 08:47close2010.101.45110.00000.0000-52.0346934.65
4532007.11.06 08:47buy2520.101.45110.00000.0000
4542007.11.06 08:47close2250.101.45100.00000.0000-50.0346884.62
4552007.11.06 08:48buy2530.101.45100.00000.0000
4562007.11.06 08:48close1990.101.45090.00000.0000-48.0346836.59
4572007.11.06 08:50buy2540.101.45130.00000.0000
4582007.11.06 08:51close2240.101.45120.00000.0000-50.0346786.56
4592007.11.06 08:53buy2550.101.45140.00000.0000
4602007.11.06 08:54close1970.101.45130.00000.0000-50.0346736.53
4612007.11.06 08:55buy2560.101.45150.00000.0000
4622007.11.06 08:55close2220.101.45140.00000.0000-50.0346686.50
4632007.11.06 13:07close1260.101.45410.00000.0000-63.0646623.44
4642007.11.06 13:08close1320.101.45400.00000.0000-64.0646559.39
4652007.11.06 13:08close1360.101.45380.00000.0000-65.0646494.33
4662007.11.06 13:08close1380.101.45390.00000.0000-67.0646427.27
4672007.11.06 13:08close1400.101.45380.00000.0000-68.0646359.21
4682007.11.06 13:08close1530.101.45390.00000.0000-73.0646286.15
4692007.11.06 13:08close1680.101.45400.00000.0000-72.0646214.10
4702007.11.06 13:08close2190.101.45410.00000.0000-72.0346142.07
4712007.11.06 13:08close2200.101.45400.00000.0000-69.0346073.04
4722007.11.06 13:08close2210.101.45410.00000.0000-74.0345999.01
4732007.11.06 13:08close2230.101.45400.00000.0000-75.0345923.98
4742007.11.06 13:08close2260.101.45410.00000.0000-67.0045856.98
4752007.11.06 13:08close2270.101.45400.00000.0000-63.0045793.98
4762007.11.06 13:08close2280.101.45390.00000.0000-64.0045729.98
4772007.11.06 13:09close1280.101.45360.00000.000055.5745785.55
4782007.11.06 13:09close1300.101.45330.00000.000049.5745835.12
4792007.11.06 13:09close1340.101.45340.00000.000048.5745883.69
4802007.11.06 13:09close1420.101.45350.00000.000048.5745932.25
4812007.11.06 13:09close1440.101.45360.00000.000047.5745979.82
4822007.11.06 13:09close1460.101.45350.00000.000044.5746024.39
4832007.11.06 13:10close1480.101.45340.00000.000041.5746065.96
4842007.11.06 13:10close2180.101.45350.00000.000041.7846107.74
4852007.11.06 13:10close2290.101.45360.00000.000055.0046162.74
4862007.11.06 13:10close2300.101.45350.00000.000053.0046215.74
4872007.11.06 13:11close2310.101.45360.00000.000052.0046267.74
4882007.11.06 13:11close2320.101.45350.00000.000048.0046315.74
4892007.11.06 13:12close2330.101.45340.00000.000045.0046360.74
4902007.11.06 13:12close2340.101.45350.00000.000041.0046401.74
4912007.11.06 13:12close2350.101.45360.00000.000041.0046442.74
4922007.11.06 13:12close2360.101.45370.00000.000046.0046488.74
4932007.11.06 13:13close2370.101.45380.00000.000042.0046530.74
4942007.11.06 13:13close2380.101.45390.00000.000040.0046570.74
4952007.11.06 13:13close2390.101.45380.00000.000040.0046610.74
4962007.11.06 13:13close2400.101.45370.00000.000037.0046647.74
4972007.11.06 13:14close2410.101.45380.00000.000041.0046688.74
4982007.11.06 13:14close2420.101.45370.00000.000032.0046720.74
4992007.11.06 13:14close2430.101.45380.00000.000034.0046754.74
5002007.11.06 13:14close2440.101.45370.00000.000031.0046785.74
5012007.11.06 13:14close2450.101.45390.00000.000036.0046821.74
5022007.11.06 13:14close2460.101.45380.00000.000036.0046857.74
5032007.11.06 13:14close2470.101.45400.00000.000039.0046896.74
5042007.11.06 13:14close2480.101.45410.00000.000034.0046930.74
5052007.11.06 13:14close2490.101.45400.00000.000032.0046962.74
5062007.11.06 13:14close2500.101.45410.00000.000032.0046994.74
5072007.11.06 13:14close2510.101.45400.00000.000028.0047022.74
5082007.11.06 13:15close2520.101.45390.00000.000028.0047050.74
5092007.11.06 13:15close2530.101.45400.00000.000030.0047080.74
5102007.11.06 13:15close2540.101.45390.00000.000026.0047106.74
5112007.11.06 13:15close2550.101.45380.00000.000024.0047130.74
5122007.11.06 13:15close2560.101.45390.00000.000024.0047154.74
5132007.11.06 13:16buy2570.101.45400.00000.0000
5142007.11.06 13:16sell2580.101.45370.00000.0000
5152007.11.06 13:16sell2590.101.45360.00000.0000
5162007.11.06 13:16sell2600.101.45350.00000.0000
5172007.11.06 13:19buy2610.101.45420.00000.0000
5182007.11.06 13:19buy2620.101.45410.00000.0000
5192007.11.06 13:19buy2630.101.45430.00000.0000
5202007.11.06 13:38buy2640.101.45450.00000.0000
5212007.11.06 13:39buy2650.101.45440.00000.0000
5222007.11.06 13:43buy2660.101.45470.00000.0000
5232007.11.06 13:43buy2670.101.45480.00000.0000
5242007.11.06 13:43buy2680.101.45490.00000.0000
5252007.11.06 13:43buy2690.101.45460.00000.0000
5262007.11.06 13:45buy2700.101.45500.00000.0000
5272007.11.06 13:45buy2710.101.45510.00000.0000
5282007.11.06 15:00sell2720.101.45330.00000.0000
5292007.11.06 15:00sell2730.101.45340.00000.0000
5302007.11.06 15:53buy2740.101.45520.00000.0000
5312007.11.06 15:54buy2750.101.45530.00000.0000
5322007.11.06 15:54buy2760.101.45540.00000.0000
5332007.11.06 15:54buy2770.101.45550.00000.0000
5342007.11.06 15:55buy2780.101.45560.00000.0000
5352007.11.06 16:05close2580.101.45650.00000.0000-28.0047126.74
5362007.11.06 16:05close2590.101.45670.00000.0000-31.0047095.74
5372007.11.06 16:05close2600.101.45660.00000.0000-31.0047064.74
5382007.11.06 16:05close2720.101.45650.00000.0000-32.0047032.74
5392007.11.06 16:05close2730.101.45660.00000.0000-32.0047000.74
5402007.11.06 16:05close2570.101.45620.00000.000022.0047022.74
5412007.11.06 16:05close2610.101.45630.00000.000021.0047043.74
5422007.11.06 16:06close2620.101.45620.00000.000021.0047064.74
5432007.11.06 16:06close2630.101.45610.00000.000018.0047082.74
5442007.11.06 16:06close2640.101.45620.00000.000017.0047099.74
5452007.11.06 16:06close2650.101.45610.00000.000017.0047116.74
5462007.11.06 16:06close2660.101.45630.00000.000016.0047132.74
5472007.11.06 16:06close2670.101.45640.00000.000016.0047148.74
5482007.11.06 16:06close2680.101.45630.00000.000014.0047162.74
5492007.11.06 16:06close2690.101.45640.00000.000018.0047180.74
5502007.11.06 16:06close2700.101.45650.00000.000015.0047195.74
5512007.11.06 16:06close2710.101.45640.00000.000013.0047208.74
5522007.11.06 16:06close2740.101.45650.00000.000013.0047221.74
5532007.11.06 16:06close2750.101.45660.00000.000013.0047234.74
5542007.11.06 16:07close2760.101.45650.00000.000011.0047245.74
5552007.11.06 16:07close2770.101.45680.00000.000013.0047258.74
5562007.11.06 16:07close2780.101.45670.00000.000011.0047269.74
5572007.11.06 16:07buy2790.101.45700.00000.0000
5582007.11.06 16:07sell2800.101.45670.00000.0000
5592007.11.06 16:07sell2810.101.45660.00000.0000
5602007.11.06 16:07sell2820.101.45650.00000.0000
5612007.11.06 16:07sell2830.101.45640.00000.0000
5622007.11.06 16:09buy2840.101.45710.00000.0000
5632007.11.06 16:15sell2850.101.45630.00000.0000
5642007.11.06 16:16sell2860.101.45600.00000.0000
5652007.11.06 16:17sell2870.101.45610.00000.0000
5662007.11.06 16:17sell2880.101.45590.00000.0000
5672007.11.06 16:19sell2890.101.45620.00000.0000
5682007.11.06 16:57sell2900.101.45580.00000.0000
5692007.11.06 23:00close2790.101.45510.00000.0000-19.0047250.74
5702007.11.06 23:00close2810.101.45530.00000.000013.0047263.74
5712007.11.06 23:00close2830.101.45530.00000.000011.0047274.74
5722007.11.06 23:00close2850.101.45530.00000.000010.0047284.74
5732007.11.06 23:00close2870.101.45530.00000.00008.0047292.74
5742007.11.06 23:00close2890.101.45530.00000.00009.0047301.74
5752007.11.06 23:44sell2910.101.45560.00000.0000
5762007.11.06 23:44sell2920.101.45570.00000.0000
5772007.11.07 00:11sell2930.101.45610.00000.0000
5782007.11.07 00:11sell2940.101.45620.00000.0000
5792007.11.07 00:12sell2950.101.45630.00000.0000
5802007.11.07 00:32sell2960.101.45640.00000.0000
5812007.11.07 00:34sell2970.101.45660.00000.0000
5822007.11.07 04:24buy2980.101.45720.00000.0000
5832007.11.07 04:25buy2990.101.45730.00000.0000
5842007.11.07 04:26buy3000.101.45780.00000.0000
5852007.11.07 04:26buy3010.101.45790.00000.0000
5862007.11.07 04:26buy3020.101.45770.00000.0000
5872007.11.07 04:26buy3030.101.45760.00000.0000
5882007.11.07 04:27buy3040.101.45840.00000.0000
5892007.11.07 04:27buy3050.101.45850.00000.0000
5902007.11.07 04:27buy3060.101.45830.00000.0000
5912007.11.07 04:27buy3070.101.45860.00000.0000
5922007.11.07 04:27buy3080.101.45880.00000.0000
5932007.11.07 04:27buy3090.101.45870.00000.0000
5942007.11.07 04:27buy3100.101.45890.00000.0000
5952007.11.07 04:27buy3110.101.45900.00000.0000
5962007.11.07 04:27buy3120.101.45920.00000.0000
5972007.11.07 04:27buy3130.101.45910.00000.0000
5982007.11.07 04:27buy3140.101.45940.00000.0000
5992007.11.07 04:27buy3150.101.45950.00000.0000
6002007.11.07 04:28buy3160.101.46200.00000.0000
6012007.11.07 04:28buy3170.101.46270.00000.0000
6022007.11.07 04:28close2800.101.46380.00000.0000-71.0347230.71
6032007.11.07 04:28close2820.101.46350.00000.0000-70.0347160.69
6042007.11.07 04:28close2860.101.46360.00000.0000-76.0347084.66
6052007.11.07 04:28close2880.101.46330.00000.0000-74.0347010.63
6062007.11.07 04:29close2900.101.46320.00000.0000-74.0346936.60
6072007.11.07 04:29close2910.101.46330.00000.0000-77.0346859.57
6082007.11.07 04:29close2920.101.46340.00000.0000-77.0346782.54
6092007.11.07 04:29close2930.101.46350.00000.0000-74.0046708.54
6102007.11.07 04:29close2940.101.46360.00000.0000-74.0046634.54
6112007.11.07 04:29close2950.101.46370.00000.0000-74.0046560.54
6122007.11.07 04:29close2960.101.46360.00000.0000-72.0046488.54
6132007.11.07 04:29close2970.101.46370.00000.0000-71.0046417.54
6142007.11.07 04:29close2840.101.46340.00000.000062.7846480.33
6152007.11.07 04:29close2980.101.46350.00000.000063.0046543.33
6162007.11.07 04:29close2990.101.46340.00000.000061.0046604.33
6172007.11.07 04:29close3000.101.46350.00000.000057.0046661.33
6182007.11.07 04:29close3010.101.46340.00000.000055.0046716.33
6192007.11.07 04:29close3020.101.46360.00000.000059.0046775.33
6202007.11.07 04:29close3030.101.46350.00000.000059.0046834.33
6212007.11.07 04:29close3040.101.46370.00000.000053.0046887.33
6222007.11.07 04:29close3050.101.46360.00000.000051.0046938.33
6232007.11.07 04:29close3060.101.46370.00000.000054.0046992.33
6242007.11.07 04:29close3070.101.46360.00000.000050.0047042.33
6252007.11.07 04:29close3080.101.46370.00000.000049.0047091.33
6262007.11.07 04:29close3090.101.46360.00000.000049.0047140.33
6272007.11.07 04:29close3100.101.46370.00000.000048.0047188.33
6282007.11.07 04:29close3110.101.46380.00000.000048.0047236.33
6292007.11.07 04:29close3120.101.46390.00000.000047.0047283.33
6302007.11.07 04:29close3130.101.46400.00000.000049.0047332.33
6312007.11.07 04:30close3140.101.46620.00000.000068.0047400.33
6322007.11.07 04:30close3150.101.46600.00000.000065.0047465.33
6332007.11.07 04:30close3160.101.46590.00000.000039.0047504.33
6342007.11.07 04:30close3170.101.46570.00000.000030.0047534.33
6352007.11.07 04:30buy3180.101.46580.00000.0000
6362007.11.07 04:30sell3190.101.46540.00000.0000
6372007.11.07 04:30sell3200.101.46530.00000.0000
6382007.11.07 04:30sell3210.101.46520.00000.0000
6392007.11.07 04:30sell3220.101.46500.00000.0000
6402007.11.07 04:30sell3230.101.46490.00000.0000
6412007.11.07 04:30sell3240.101.46470.00000.0000
6422007.11.07 04:30sell3250.101.46480.00000.0000
6432007.11.07 04:32close3180.101.46300.00000.0000-28.0047506.33
6442007.11.07 04:32close3190.101.46330.00000.000021.0047527.33
6452007.11.07 04:32close3200.101.46320.00000.000021.0047548.33
6462007.11.07 04:32close3210.101.46330.00000.000019.0047567.33
6472007.11.07 04:32close3220.101.46320.00000.000018.0047585.33
6482007.11.07 04:32close3230.101.46310.00000.000018.0047603.33
6492007.11.07 04:32close3240.101.46300.00000.000017.0047620.33
6502007.11.07 04:32close3250.101.46290.00000.000019.0047639.33
6512007.11.07 04:32buy3260.101.46300.00000.0000
6522007.11.07 04:32sell3270.101.46290.00000.0000
6532007.11.07 04:32sell3280.101.46280.00000.0000
6542007.11.07 04:32buy3290.101.46310.00000.0000
6552007.11.07 04:33buy3300.101.46320.00000.0000
6562007.11.07 04:33sell3310.101.46270.00000.0000
6572007.11.07 04:33sell3320.101.46260.00000.0000
6582007.11.07 04:33sell3330.101.46250.00000.0000
6592007.11.07 04:34buy3340.101.46330.00000.0000
6602007.11.07 04:34buy3350.101.46350.00000.0000
6612007.11.07 04:34buy3360.101.46360.00000.0000
6622007.11.07 04:34buy3370.101.46370.00000.0000
6632007.11.07 04:34buy3380.101.46380.00000.0000
6642007.11.07 04:35buy3390.101.46450.00000.0000
6652007.11.07 04:35buy3400.101.46460.00000.0000
6662007.11.07 04:35buy3410.101.46440.00000.0000
6672007.11.07 04:35buy3420.101.46430.00000.0000
6682007.11.07 04:35buy3430.101.46420.00000.0000
6692007.11.07 04:35buy3440.101.46410.00000.0000
6702007.11.07 04:35buy3450.101.46400.00000.0000
6712007.11.07 04:35buy3460.101.46390.00000.0000
6722007.11.07 04:37close3270.101.46560.00000.0000-27.0047612.33
6732007.11.07 04:37close3280.101.46580.00000.0000-30.0047582.33
6742007.11.07 04:38close3310.101.46570.00000.0000-30.0047552.33
6752007.11.07 04:38close3320.101.46580.00000.0000-32.0047520.33
6762007.11.07 04:38close3330.101.46590.00000.0000-34.0047486.33
6772007.11.07 04:38close3260.101.46580.00000.000028.0047514.33
6782007.11.07 04:38close3290.101.46590.00000.000028.0047542.33
6792007.11.07 04:38close3300.101.46580.00000.000026.0047568.33
6802007.11.07 04:38close3340.101.46590.00000.000026.0047594.33
6812007.11.07 04:38close3350.101.46580.00000.000023.0047617.33
6822007.11.07 04:38close3360.101.46590.00000.000023.0047640.33
6832007.11.07 04:38close3370.101.46580.00000.000021.0047661.33
6842007.11.07 04:38close3380.101.46600.00000.000022.0047683.33
6852007.11.07 04:38close3390.101.46590.00000.000014.0047697.33
6862007.11.07 04:38close3400.101.46600.00000.000014.0047711.33
6872007.11.07 04:38close3410.101.46590.00000.000015.0047726.33
6882007.11.07 04:38close3420.101.46600.00000.000017.0047743.33
6892007.11.07 04:38close3430.101.46610.00000.000019.0047762.33
6902007.11.07 04:38close3440.101.46620.00000.000021.0047783.33
6912007.11.07 04:38close3450.101.46610.00000.000021.0047804.33
6922007.11.07 04:38close3460.101.46620.00000.000023.0047827.33
6932007.11.07 04:38buy3470.101.46630.00000.0000
6942007.11.07 04:38sell3480.101.46620.00000.0000
6952007.11.07 04:38sell3490.101.46610.00000.0000
6962007.11.07 04:38buy3500.101.46640.00000.0000
6972007.11.07 04:38sell3510.101.46600.00000.0000
6982007.11.07 04:38sell3520.101.46590.00000.0000
6992007.11.07 04:39sell3530.101.46580.00000.0000
7002007.11.07 04:39sell3540.101.46560.00000.0000
7012007.11.07 04:39sell3550.101.46570.00000.0000
7022007.11.07 04:39sell3560.101.46550.00000.0000
7032007.11.07 04:39sell3570.101.46540.00000.0000
7042007.11.07 04:42close3470.101.46370.00000.0000-26.0047801.33
7052007.11.07 04:43close3500.101.46360.00000.0000-28.0047773.33
7062007.11.07 04:43close3480.101.46370.00000.000025.0047798.33
7072007.11.07 04:43close3490.101.46380.00000.000023.0047821.33
7082007.11.07 04:43close3510.101.46370.00000.000023.0047844.33
7092007.11.07 04:43close3520.101.46360.00000.000023.0047867.33
7102007.11.07 04:43close3530.101.46350.00000.000023.0047890.33
7112007.11.07 04:43close3540.101.46360.00000.000020.0047910.33
7122007.11.07 04:43close3550.101.46350.00000.000022.0047932.33
7132007.11.07 04:43close3560.101.46360.00000.000019.0047951.33
7142007.11.07 04:44close3570.101.46350.00000.000019.0047970.33
7152007.11.07 04:44buy3580.101.46360.00000.0000
7162007.11.07 04:44sell3590.101.46320.00000.0000
7172007.11.07 04:46sell3600.101.46310.00000.0000
7182007.11.07 04:46sell3610.101.46300.00000.0000
7192007.11.07 04:46sell3620.101.46290.00000.0000
7202007.11.07 04:46sell3630.101.46270.00000.0000
7212007.11.07 04:47sell3640.101.46280.00000.0000
7222007.11.07 04:47sell3650.101.46260.00000.0000
7232007.11.07 04:49buy3660.101.46380.00000.0000
7242007.11.07 04:49buy3670.101.46390.00000.0000
7252007.11.07 04:49buy3680.101.46410.00000.0000
7262007.11.07 04:49buy3690.101.46400.00000.0000
7272007.11.07 04:49buy3700.101.46420.00000.0000
7282007.11.07 04:49buy3710.101.46430.00000.0000
7292007.11.07 04:49buy3720.101.46370.00000.0000
7302007.11.07 04:49sell3730.101.46240.00000.0000
7312007.11.07 04:49sell3740.101.46250.00000.0000
7322007.11.07 04:49sell3750.101.46230.00000.0000
7332007.11.07 04:49sell3760.101.46210.00000.0000
7342007.11.07 04:49sell3770.101.46190.00000.0000
7352007.11.07 04:49sell3780.101.46170.00000.0000
7362007.11.07 04:49sell3790.101.46150.00000.0000
7372007.11.07 04:50sell3800.101.46140.00000.0000
7382007.11.07 04:50sell3810.101.46130.00000.0000
7392007.11.07 04:50sell3820.101.46180.00000.0000
7402007.11.07 04:50sell3830.101.46200.00000.0000
7412007.11.07 04:50sell3840.101.46220.00000.0000
7422007.11.07 04:51sell3850.101.46110.00000.0000
7432007.11.07 04:51sell3860.101.46080.00000.0000
7442007.11.07 04:51sell3870.101.46070.00000.0000
7452007.11.07 04:51sell3880.101.46090.00000.0000
7462007.11.07 04:51sell3890.101.46120.00000.0000
7472007.11.07 04:51sell3900.101.46160.00000.0000
7482007.11.07 05:04sell3910.101.46100.00000.0000
7492007.11.07 06:23buy3920.101.46440.00000.0000
7502007.11.07 06:23buy3930.101.46450.00000.0000
7512007.11.07 07:25buy3940.101.46480.00000.0000
7522007.11.07 07:26buy3950.101.46490.00000.0000
7532007.11.07 07:26buy3960.101.46510.00000.0000
7542007.11.07 07:26buy3970.101.46520.00000.0000
7552007.11.07 07:26buy3980.101.46530.00000.0000
7562007.11.07 07:26buy3990.101.46540.00000.0000
7572007.11.07 07:26buy4000.101.46550.00000.0000
7582007.11.07 07:30buy4010.101.46500.00000.0000
7592007.11.07 07:32buy4020.101.46560.00000.0000
7602007.11.07 07:33buy4030.101.46460.00000.0000
7612007.11.07 07:33buy4040.101.46470.00000.0000
7622007.11.07 11:06buy4050.101.46580.00000.0000
7632007.11.07 11:06buy4060.101.46570.00000.0000
7642007.11.07 11:08buy4070.101.46600.00000.0000
7652007.11.07 11:08buy4080.101.46590.00000.0000
7662007.11.07 11:08close3870.101.46600.00000.0000-53.0047917.33
7672007.11.07 11:08buy4090.101.46610.00000.0000
7682007.11.07 11:08close3860.101.46630.00000.0000-55.0047862.33
7692007.11.07 11:08buy4100.101.46620.00000.0000
7702007.11.07 11:08close3880.101.46610.00000.0000-52.0047810.33
7712007.11.07 11:14buy4110.101.46640.00000.0000
7722007.11.07 11:14close3910.101.46630.00000.0000-53.0047757.33
7732007.11.07 11:14buy4120.101.46630.00000.0000
7742007.11.07 11:14close3850.101.46640.00000.0000-53.0047704.33
7752007.11.07 11:14buy4130.101.46650.00000.0000
7762007.11.07 11:14close3890.101.46660.00000.0000-54.0047650.33
7772007.11.07 11:14buy4140.101.46670.00000.0000
7782007.11.07 11:14close3810.101.46660.00000.0000-53.0047597.33
7792007.11.07 11:14buy4150.101.46660.00000.0000
7802007.11.07 11:14close3800.101.46670.00000.0000-53.0047544.33
7812007.11.07 11:14buy4160.101.46690.00000.0000
7822007.11.07 11:14close3790.101.46700.00000.0000-55.0047489.33
7832007.11.07 11:14buy4170.101.46710.00000.0000
7842007.11.07 11:15close3900.101.46720.00000.0000-56.0047433.33
7852007.11.07 11:15buy4180.101.46700.00000.0000
7862007.11.07 11:15close3780.101.46710.00000.0000-54.0047379.33
7872007.11.07 11:15buy4190.101.46720.00000.0000
7882007.11.07 11:15close3820.101.46710.00000.0000-53.0047326.33
7892007.11.07 11:22close3590.101.46990.00000.0000-67.0047259.33
7902007.11.07 11:22close3600.101.47010.00000.0000-70.0047189.33
7912007.11.07 11:22close3610.101.47000.00000.0000-70.0047119.33
7922007.11.07 11:22close3620.101.47020.00000.0000-73.0047046.33
7932007.11.07 11:22close3630.101.47040.00000.0000-77.0046969.33
7942007.11.07 11:22close3640.101.47030.00000.0000-75.0046894.33
7952007.11.07 11:22close3650.101.47020.00000.0000-76.0046818.33
7962007.11.07 11:22close3730.101.47030.00000.0000-79.0046739.33
7972007.11.07 11:22close3740.101.47010.00000.0000-76.0046663.33
7982007.11.07 11:22close3750.101.46990.00000.0000-76.0046587.33
7992007.11.07 11:23close3760.101.46980.00000.0000-77.0046510.33
8002007.11.07 11:23close3770.101.46970.00000.0000-78.0046432.33
8012007.11.07 11:23close3830.101.46960.00000.0000-76.0046356.33
8022007.11.07 11:23close3840.101.46950.00000.0000-73.0046283.33
8032007.11.07 11:23close3580.101.46920.00000.000056.0046339.33
8042007.11.07 11:23close3660.101.46930.00000.000055.0046394.33
8052007.11.07 11:23close3670.101.46920.00000.000053.0046447.33
8062007.11.07 11:23close3680.101.46930.00000.000052.0046499.33
8072007.11.07 11:23close3690.101.46920.00000.000052.0046551.33
8082007.11.07 11:23close3700.101.46910.00000.000049.0046600.33
8092007.11.07 11:23close3710.101.46900.00000.000047.0046647.33
8102007.11.07 11:23close3720.101.46890.00000.000052.0046699.33
8112007.11.07 11:23close3920.101.46900.00000.000046.0046745.33
8122007.11.07 11:23close3930.101.46890.00000.000044.0046789.33
8132007.11.07 11:23close3940.101.46900.00000.000042.0046831.33
8142007.11.07 11:23close3950.101.46890.00000.000040.0046871.33
8152007.11.07 11:23close3960.101.46880.00000.000037.0046908.33
8162007.11.07 11:23close3970.101.46870.00000.000035.0046943.33
8172007.11.07 11:23close3980.101.46860.00000.000033.0046976.33
8182007.11.07 11:23close3990.101.46850.00000.000031.0047007.33
8192007.11.07 11:23close4000.101.46860.00000.000031.0047038.33
8202007.11.07 11:23close4010.101.46850.00000.000035.0047073.33
8212007.11.07 11:23close4020.101.46870.00000.000031.0047104.33
8222007.11.07 11:23close4030.101.46860.00000.000040.0047144.33
8232007.11.07 11:23close4040.101.46870.00000.000040.0047184.33
8242007.11.07 11:23close4050.101.46860.00000.000028.0047212.33
8252007.11.07 11:23close4060.101.46870.00000.000030.0047242.33
8262007.11.07 11:23close4070.101.46880.00000.000028.0047270.33
8272007.11.07 11:23close4080.101.46860.00000.000027.0047297.33
8282007.11.07 11:24close4090.101.46850.00000.000024.0047321.33
8292007.11.07 11:24close4100.101.46840.00000.000022.0047343.33
8302007.11.07 11:24close4110.101.46850.00000.000021.0047364.33
8312007.11.07 11:24close4120.101.46840.00000.000021.0047385.33
8322007.11.07 11:24close4130.101.46850.00000.000020.0047405.33
8332007.11.07 11:24close4140.101.46860.00000.000019.0047424.33
8342007.11.07 11:24close4150.101.46850.00000.000019.0047443.33
8352007.11.07 11:24close4160.101.46860.00000.000017.0047460.33
8362007.11.07 11:24close4170.101.46850.00000.000014.0047474.33
8372007.11.07 11:24close4180.101.46860.00000.000016.0047490.33
8382007.11.07 11:24close4190.101.46870.00000.000015.0047505.33
8392007.11.07 11:24buy4200.101.46880.00000.0000
8402007.11.07 11:24sell4210.101.46870.00000.0000
8412007.11.07 11:24sell4220.101.46860.00000.0000
8422007.11.07 11:24buy4230.101.46890.00000.0000
8432007.11.07 11:24sell4240.101.46840.00000.0000
8442007.11.07 11:25sell4250.101.46830.00000.0000
8452007.11.07 11:25sell4260.101.46810.00000.0000
8462007.11.07 11:25sell4270.101.46820.00000.0000
8472007.11.07 11:25sell4280.101.46800.00000.0000
8482007.11.07 11:25sell4290.101.46850.00000.0000
8492007.11.07 11:26buy4300.101.46910.00000.0000
8502007.11.07 11:26buy4310.101.46900.00000.0000
8512007.11.07 11:26buy4320.101.46920.00000.0000
8522007.11.07 11:26buy4330.101.46930.00000.0000
8532007.11.07 11:26buy4340.101.46940.00000.0000
8542007.11.07 11:26buy4350.101.46950.00000.0000
8552007.11.07 11:31buy4360.101.46960.00000.0000
8562007.11.07 11:32buy4370.101.46970.00000.0000
8572007.11.07 11:45sell4380.101.46790.00000.0000
8582007.11.07 12:01buy4390.101.46980.00000.0000
8592007.11.07 12:01buy4400.101.46990.00000.0000
8602007.11.07 12:08sell4410.101.46780.00000.0000
8612007.11.07 12:09sell4420.101.46770.00000.0000
8622007.11.07 12:09sell4430.101.46760.00000.0000
8632007.11.07 12:10sell4440.101.46750.00000.0000
8642007.11.07 12:10sell4450.101.46720.00000.0000
8652007.11.07 12:10sell4460.101.46730.00000.0000
8662007.11.07 12:10sell4470.101.46710.00000.0000
8672007.11.07 12:10sell4480.101.46740.00000.0000
8682007.11.07 12:34sell4490.101.46690.00000.0000
8692007.11.07 12:34sell4500.101.46700.00000.0000
8702007.11.07 12:34sell4510.101.46670.00000.0000
8712007.11.07 12:34sell4520.101.46680.00000.0000
8722007.11.07 12:41sell4530.101.46660.00000.0000
8732007.11.07 13:06sell4540.101.46650.00000.0000
8742007.11.07 13:08sell4550.101.46640.00000.0000
8752007.11.07 14:28sell4560.101.46630.00000.0000
8762007.11.07 14:28sell4570.101.46620.00000.0000
8772007.11.07 14:28sell4580.101.46610.00000.0000
8782007.11.07 14:28sell4590.101.46600.00000.0000
8792007.11.07 14:28sell4600.101.46580.00000.0000
8802007.11.07 14:28sell4610.101.46570.00000.0000
8812007.11.07 14:28sell4620.101.46590.00000.0000
8822007.11.07 14:55buy4630.101.47010.00000.0000
8832007.11.07 14:55buy4640.101.47020.00000.0000
8842007.11.07 14:55buy4650.101.47000.00000.0000
8852007.11.07 15:04buy4660.101.47030.00000.0000
8862007.11.07 15:04buy4670.101.47050.00000.0000
8872007.11.07 15:04buy4680.101.47060.00000.0000
8882007.11.07 15:04buy4690.101.47080.00000.0000
8892007.11.07 15:04buy4700.101.47070.00000.0000
8902007.11.07 15:04close4610.101.47080.00000.0000-51.0047454.33
8912007.11.07 15:04buy4710.101.47090.00000.0000
8922007.11.07 15:04close4600.101.47100.00000.0000-52.0047402.33
8932007.11.07 15:04buy4720.101.47120.00000.0000
8942007.11.07 15:04close4620.101.47130.00000.0000-54.0047348.33
8952007.11.07 15:04buy4730.101.47130.00000.0000
8962007.11.07 15:04close4590.101.47110.00000.0000-51.0047297.33
8972007.11.07 15:04buy4740.101.47140.00000.0000
8982007.11.07 15:04close4580.101.47160.00000.0000-55.0047242.33
8992007.11.07 15:04buy4750.101.47170.00000.0000
9002007.11.07 15:05close4570.101.47180.00000.0000-56.0047186.33
9012007.11.07 15:05buy4760.101.47200.00000.0000
9022007.11.07 15:05close4560.101.47210.00000.0000-58.0047128.33
9032007.11.07 15:05buy4770.101.47230.00000.0000
9042007.11.07 15:05close4550.101.47220.00000.0000-58.0047070.33
9052007.11.07 15:05buy4780.101.47220.00000.0000
9062007.11.07 15:05close4540.101.47230.00000.0000-58.0047012.33
9072007.11.07 15:05buy4790.101.47240.00000.0000
9082007.11.07 15:05close4530.101.47260.00000.0000-60.0046952.33
9092007.11.07 15:05buy4800.101.47270.00000.0000
9102007.11.07 15:05close4510.101.47260.00000.0000-59.0046893.33
9112007.11.07 15:05buy4810.101.47260.00000.0000
9122007.11.07 15:05close4520.101.47270.00000.0000-59.0046834.33
9132007.11.07 15:05buy4820.101.47280.00000.0000
9142007.11.07 15:05close4490.101.47290.00000.0000-60.0046774.33
9152007.11.07 15:05buy4830.101.47300.00000.0000
9162007.11.07 15:05close4500.101.47290.00000.0000-59.0046715.33
9172007.11.07 15:05buy4840.101.47290.00000.0000
9182007.11.07 15:05close4470.101.47280.00000.0000-57.0046658.33
9192007.11.07 15:06buy4850.101.47250.00000.0000
9202007.11.07 15:06close4450.101.47260.00000.0000-54.0046604.33
9212007.11.07 15:06buy4860.101.47210.00000.0000
9222007.11.07 15:06close4460.101.47220.00000.0000-49.0046555.33
9232007.11.07 16:44sell4870.101.46730.00000.0000
9242007.11.07 16:44close4830.101.46740.00000.0000-56.0046499.33
9252007.11.07 16:45sell4880.101.46710.00000.0000
9262007.11.07 16:45close4840.101.46720.00000.0000-57.0046442.33
9272007.11.07 16:45sell4890.101.46720.00000.0000
9282007.11.07 16:45close4820.101.46730.00000.0000-55.0046387.33
9292007.11.07 17:18sell4900.101.46700.00000.0000
9302007.11.07 17:18close4800.101.46680.00000.0000-59.0046328.33
9312007.11.07 17:18sell4910.101.46690.00000.0000
9322007.11.07 17:18close4810.101.46700.00000.0000-56.0046272.33
9332007.11.07 17:30sell4920.101.46670.00000.0000
9342007.11.07 17:30close4850.101.46680.00000.0000-57.0046215.33
9352007.11.07 17:30sell4930.101.46680.00000.0000
9362007.11.07 17:30close4790.101.46690.00000.0000-55.0046160.33
9372007.11.07 17:47sell4940.101.46660.00000.0000
9382007.11.07 17:47close4770.101.46670.00000.0000-56.0046104.33
9392007.11.07 17:47sell4950.101.46630.00000.0000
9402007.11.07 17:47close4780.101.46640.00000.0000-58.0046046.33
9412007.11.07 17:47sell4960.101.46650.00000.0000
9422007.11.07 17:48close4860.101.46640.00000.0000-57.0045989.33
9432007.11.07 17:48sell4970.101.46640.00000.0000
9442007.11.07 17:48close4760.101.46630.00000.0000-57.0045932.33
9452007.11.07 17:53sell4980.101.46620.00000.0000
9462007.11.07 17:54close4750.101.46630.00000.0000-54.0045878.33
9472007.11.07 17:54sell4990.101.46610.00000.0000
9482007.11.07 17:54close4740.101.46600.00000.0000-54.0045824.33
9492007.11.07 17:54sell5000.101.46600.00000.0000
9502007.11.07 17:54close4730.101.46610.00000.0000-52.0045772.33
9512007.11.07 18:09sell5010.101.46590.00000.0000
9522007.11.07 18:09close4720.101.46580.00000.0000-54.0045718.33
9532007.11.07 18:09sell5020.101.46580.00000.0000
9542007.11.07 18:09close4710.101.46590.00000.0000-50.0045668.33
9552007.11.07 18:10sell5030.101.46560.00000.0000
9562007.11.07 18:10close4690.101.46570.00000.0000-51.0045617.33
9572007.11.07 18:10sell5040.101.46530.00000.0000
9582007.11.07 18:10close4700.101.46540.00000.0000-53.0045564.33
9592007.11.07 18:10sell5050.101.46550.00000.0000
9602007.11.07 18:10close4680.101.46540.00000.0000-52.0045512.33
9612007.11.07 18:11sell5060.101.46570.00000.0000
9622007.11.07 18:11close4670.101.46560.00000.0000-49.0045463.33
9632007.11.07 18:32sell5070.101.46540.00000.0000
9642007.11.07 18:32close4660.101.46530.00000.0000-50.0045413.33
9652007.11.07 18:33sell5080.101.46520.00000.0000
9662007.11.07 18:33close4640.101.46500.00000.0000-52.0045361.33
9672007.11.07 22:28close4200.101.46270.00000.0000-61.0045300.33
9682007.11.07 22:28close4230.101.46280.00000.0000-61.0045239.33
9692007.11.07 22:28close4300.101.46260.00000.0000-65.0045174.33
9702007.11.07 22:28close4310.101.46240.00000.0000-66.0045108.33
9712007.11.07 22:28close4320.101.46250.00000.0000-67.0045041.33
9722007.11.07 22:28close4330.101.46260.00000.0000-67.0044974.33
9732007.11.07 22:28close4340.101.46250.00000.0000-69.0044905.33
9742007.11.07 22:28close4350.101.46260.00000.0000-69.0044836.33
9752007.11.07 22:28close4360.101.46280.00000.0000-68.0044768.33
9762007.11.07 22:29close4370.101.46290.00000.0000-68.0044700.33
9772007.11.07 22:29close4390.101.46310.00000.0000-67.0044633.33
9782007.11.07 22:29close4400.101.46330.00000.0000-66.0044567.33
9792007.11.07 22:29close4630.101.46320.00000.0000-69.0044498.33
9802007.11.07 22:29close4650.101.46330.00000.0000-67.0044431.33
9812007.11.07 22:29close4210.101.46340.00000.000053.0044484.33
9822007.11.07 22:29close4220.101.46360.00000.000050.0044534.33
9832007.11.07 22:29close4240.101.46370.00000.000047.0044581.33
9842007.11.07 22:29close4250.101.46360.00000.000047.0044628.33
9852007.11.07 22:29close4260.101.46370.00000.000044.0044672.33
9862007.11.07 22:29close4270.101.46360.00000.000046.0044718.33
9872007.11.07 22:29close4280.101.46380.00000.000042.0044760.33
9882007.11.07 22:29close4290.101.46390.00000.000046.0044806.33
9892007.11.07 22:30close4380.101.46380.00000.000041.0044847.33
9902007.11.07 22:30close4410.101.46400.00000.000038.0044885.33
9912007.11.07 22:30close4420.101.46390.00000.000038.0044923.33
9922007.11.07 22:30close4430.101.46380.00000.000038.0044961.33
9932007.11.07 22:30close4440.101.46390.00000.000036.0044997.33
9942007.11.07 22:31close4480.101.46380.00000.000036.0045033.33
9952007.11.07 22:31close4870.101.46370.00000.000036.0045069.33
9962007.11.07 22:31close4880.101.46380.00000.000033.0045102.33
9972007.11.07 22:31close4890.101.46370.00000.000035.0045137.33
9982007.11.07 22:31close4900.101.46380.00000.000032.0045169.33
9992007.11.07 22:31close4910.101.46390.00000.000030.0045199.33
10002007.11.07 22:31close4920.101.46400.00000.000027.0045226.33
10012007.11.07 22:31close4930.101.46390.00000.000029.0045255.33
10022007.11.07 22:31close4940.101.46400.00000.000026.0045281.33
10032007.11.07 22:31close4950.101.46370.00000.000026.0045307.33
10042007.11.07 22:32close4960.101.46380.00000.000027.0045334.33
10052007.11.07 22:32close4970.101.46370.00000.000027.0045361.33
10062007.11.07 22:32close4980.101.46380.00000.000024.0045385.33
10072007.11.07 22:32close4990.101.46370.00000.000024.0045409.33
10082007.11.07 22:32close5000.101.46380.00000.000022.0045431.33
10092007.11.07 22:32close5010.101.46390.00000.000020.0045451.33
10102007.11.07 22:32close5020.101.46400.00000.000018.0045469.33
10112007.11.07 22:33close5030.101.46390.00000.000017.0045486.33
10122007.11.07 22:33close5040.101.46380.00000.000015.0045501.33
10132007.11.07 22:33close5050.101.46390.00000.000016.0045517.33
10142007.11.07 22:33close5060.101.46380.00000.000019.0045536.33
10152007.11.07 22:33close5070.101.46390.00000.000015.0045551.33
10162007.11.07 22:33close5080.101.46380.00000.000014.0045565.33
10172007.11.07 22:33buy5090.101.46390.00000.0000
10182007.11.07 22:33sell5100.101.46360.00000.0000
10192007.11.07 22:33sell5110.101.46350.00000.0000
10202007.11.07 22:34sell5120.101.46340.00000.0000
10212007.11.07 22:34sell5130.101.46330.00000.0000
10222007.11.07 22:34sell5140.101.46320.00000.0000
10232007.11.07 22:34sell5150.101.46300.00000.0000
10242007.11.07 22:34sell5160.101.46310.00000.0000
10252007.11.07 22:35sell5170.101.46290.00000.0000
10262007.11.07 22:41buy5180.101.46400.00000.0000
10272007.11.07 22:43buy5190.101.46410.00000.0000
10282007.11.07 22:43buy5200.101.46430.00000.0000
10292007.11.07 22:43buy5210.101.46420.00000.0000
10302007.11.07 22:52sell5220.101.46270.00000.0000
10312007.11.07 22:53sell5230.101.46260.00000.0000
10322007.11.07 22:53sell5240.101.46280.00000.0000
10332007.11.07 22:54sell5250.101.46250.00000.0000
10342007.11.07 22:54sell5260.101.46240.00000.0000
10352007.11.07 22:54sell5270.101.46230.00000.0000
10362007.11.07 22:54sell5280.101.46220.00000.0000
10372007.11.07 22:54sell5290.101.46210.00000.0000
10382007.11.07 22:54sell5300.101.46200.00000.0000
10392007.11.07 23:00close5090.101.46320.00000.0000-7.0045558.33
10402007.11.07 23:00close5110.101.46340.00000.00001.0045559.33
10412007.11.07 23:00close5130.101.46340.00000.0000-1.0045558.33
10422007.11.07 23:00close5150.101.46340.00000.0000-4.0045554.33
10432007.11.07 23:00close5170.101.46340.00000.0000-5.0045549.33
10442007.11.07 23:00close5190.101.46320.00000.0000-9.0045540.33
10452007.11.07 23:00close5210.101.46320.00000.0000-10.0045530.33
10462007.11.07 23:00close5230.101.46340.00000.0000-8.0045522.33
10472007.11.07 23:00close5250.101.46340.00000.0000-9.0045513.33
10482007.11.07 23:00close5270.101.46340.00000.0000-11.0045502.33
10492007.11.07 23:00close5290.101.46340.00000.0000-13.0045489.33
10502007.11.07 23:00sell5310.101.46330.00000.0000
10512007.11.07 23:00sell5320.101.46350.00000.0000
10522007.11.07 23:01buy5330.101.46410.00000.0000
10532007.11.07 23:12buy5340.101.46420.00000.0000
10542007.11.07 23:12buy5350.101.46440.00000.0000
10552007.11.07 23:12buy5360.101.46450.00000.0000
10562007.11.07 23:13buy5370.101.46460.00000.0000
10572007.11.07 23:13buy5380.101.46470.00000.0000
10582007.11.07 23:14buy5390.101.46480.00000.0000
10592007.11.08 00:11sell5400.101.46300.00000.0000
10602007.11.08 00:11sell5410.101.46290.00000.0000
10612007.11.08 00:15sell5420.101.46260.00000.0000
10622007.11.08 00:17sell5430.101.46250.00000.0000
10632007.11.08 00:18sell5440.101.46230.00000.0000
10642007.11.08 00:26sell5450.101.46210.00000.0000
10652007.11.08 00:31sell5460.101.46190.00000.0000
10662007.11.08 00:31sell5470.101.46180.00000.0000
10672007.11.08 00:34sell5480.101.46150.00000.0000
10682007.11.08 00:34sell5490.101.46160.00000.0000
10692007.11.08 00:34sell5500.101.46170.00000.0000
10702007.11.08 00:43sell5510.101.46130.00000.0000
10712007.11.08 00:43sell5520.101.46140.00000.0000
10722007.11.08 02:39buy5530.101.46490.00000.0000
10732007.11.08 02:39buy5540.101.46510.00000.0000
10742007.11.08 02:40buy5550.101.46610.00000.0000
10752007.11.08 02:40buy5560.101.46620.00000.0000
10762007.11.08 02:40buy5570.101.46630.00000.0000
10772007.11.08 02:40buy5580.101.46590.00000.0000
10782007.11.08 02:40buy5590.101.46600.00000.0000
10792007.11.08 02:40buy5600.101.46580.00000.0000
10802007.11.08 02:40buy5610.101.46560.00000.0000
10812007.11.08 02:40buy5620.101.46570.00000.0000
10822007.11.08 02:40buy5630.101.46550.00000.0000
10832007.11.08 02:40buy5640.101.46520.00000.0000
10842007.11.08 02:40buy5650.101.46530.00000.0000
10852007.11.08 02:40buy5660.101.46540.00000.0000
10862007.11.08 02:41buy5670.101.46500.00000.0000
10872007.11.08 03:10buy5680.101.46660.00000.0000
10882007.11.08 03:10buy5690.101.46670.00000.0000
10892007.11.08 03:10buy5700.101.46650.00000.0000
10902007.11.08 03:10close5510.101.46640.00000.0000-51.0045438.33
10912007.11.08 03:24buy5710.101.46690.00000.0000
10922007.11.08 03:25close5520.101.46700.00000.0000-56.0045382.33
10932007.11.08 03:25buy5720.101.46680.00000.0000
10942007.11.08 03:26close5480.101.46660.00000.0000-51.0045331.33
10952007.11.08 03:26buy5730.101.46640.00000.0000
10962007.11.08 03:26close5490.101.46650.00000.0000-49.0045282.33
10972007.11.08 09:49buy5740.101.46700.00000.0000
10982007.11.08 09:49close5500.101.46690.00000.0000-52.0045230.33
10992007.11.08 09:50buy5750.101.46710.00000.0000
11002007.11.08 09:50close5470.101.46700.00000.0000-52.0045178.33
11012007.11.08 09:51buy5760.101.46720.00000.0000
11022007.11.08 09:51close5460.101.46710.00000.0000-52.0045126.33
11032007.11.08 09:52buy5770.101.46730.00000.0000
11042007.11.08 09:52close5300.101.46720.00000.0000-52.0945074.24
11052007.11.08 09:54buy5780.101.46740.00000.0000
11062007.11.08 09:54close5450.101.46730.00000.0000-52.0045022.24
11072007.11.08 12:12buy5790.101.46750.00000.0000
11082007.11.08 12:12close5280.101.46740.00000.0000-52.0944970.15
11092007.11.08 17:03close5100.101.47030.00000.0000-67.0944903.06
11102007.11.08 17:03close5120.101.47020.00000.0000-68.0944834.98
11112007.11.08 17:03close5140.101.47030.00000.0000-71.0944763.89
11122007.11.08 17:03close5160.101.47020.00000.0000-71.0944692.80
11132007.11.08 17:03close5220.101.47010.00000.0000-74.0944618.72
11142007.11.08 17:04close5240.101.47000.00000.0000-72.0944546.63
11152007.11.08 17:04close5260.101.47010.00000.0000-77.0944469.54
11162007.11.08 17:04close5310.101.47030.00000.0000-70.0944399.46
11172007.11.08 17:04close5320.101.47040.00000.0000-69.0944330.37
11182007.11.08 17:04close5400.101.47030.00000.0000-73.0044257.37
11192007.11.08 17:04close5410.101.47040.00000.0000-75.0044182.37
11202007.11.08 17:04close5420.101.47030.00000.0000-77.0044105.37
11212007.11.08 17:04close5430.101.47040.00000.0000-79.0044026.37
11222007.11.08 17:04close5440.101.47030.00000.0000-80.0043946.37
11232007.11.08 17:04close5180.101.47030.00000.000062.3544008.72
11242007.11.08 17:04close5200.101.47020.00000.000058.3544067.08
11252007.11.08 17:04close5330.101.47000.00000.000058.3544125.43
11262007.11.08 17:04close5340.101.46990.00000.000056.3544181.78
11272007.11.08 17:04close5350.101.47000.00000.000055.3544237.13
11282007.11.08 17:04close5360.101.46990.00000.000053.3544290.49
11292007.11.08 17:04close5370.101.47000.00000.000053.3544343.84
11302007.11.08 17:04close5380.101.46990.00000.000051.3544395.19
11312007.11.08 17:04close5390.101.46980.00000.000049.3544444.54
11322007.11.08 17:04close5530.101.46970.00000.000048.0044492.54
11332007.11.08 17:04close5540.101.46980.00000.000047.0044539.54
11342007.11.08 17:04close5550.101.46970.00000.000036.0044575.54
11352007.11.08 17:04close5560.101.46980.00000.000036.0044611.54
11362007.11.08 17:04close5570.101.46970.00000.000034.0044645.54
11372007.11.08 17:04close5580.101.46960.00000.000037.0044682.54
11382007.11.08 17:04close5590.101.46940.00000.000034.0044716.54
11392007.11.08 17:04close5600.101.46930.00000.000035.0044751.54
11402007.11.08 17:04close5610.101.46940.00000.000038.0044789.54
11412007.11.08 17:04close5620.101.46950.00000.000038.0044827.54
11422007.11.08 17:04close5630.101.46940.00000.000039.0044866.54
11432007.11.08 17:04close5640.101.46950.00000.000043.0044909.54
11442007.11.08 17:04close5650.101.46940.00000.000041.0044950.54
11452007.11.08 17:04close5660.101.46950.00000.000041.0044991.54
11462007.11.08 17:04close5670.101.46960.00000.000046.0045037.54
11472007.11.08 17:04close5680.101.46980.00000.000032.0045069.54
11482007.11.08 17:05close5690.101.46990.00000.000032.0045101.54
11492007.11.08 17:05close5700.101.47020.00000.000037.0045138.54
11502007.11.08 17:05close5710.101.47010.00000.000032.0045170.54
11512007.11.08 17:05close5720.101.47020.00000.000034.0045204.54
11522007.11.08 17:05close5730.101.47000.00000.000036.0045240.54
11532007.11.08 17:05close5740.101.47010.00000.000031.0045271.54
11542007.11.08 17:05close5750.101.47000.00000.000029.0045300.54
11552007.11.08 17:05close5760.101.46990.00000.000027.0045327.54
11562007.11.08 17:05close5770.101.46980.00000.000025.0045352.54
11572007.11.08 17:05close5780.101.46970.00000.000023.0045375.54
11582007.11.08 17:05close5790.101.46980.00000.000023.0045398.54
11592007.11.08 17:05buy5800.101.46990.00000.0000
11602007.11.08 17:05sell5810.101.46980.00000.0000
11612007.11.08 17:05buy5820.101.47010.00000.0000
11622007.11.08 17:06buy5830.101.47000.00000.0000
11632007.11.08 17:06sell5840.101.46970.00000.0000
11642007.11.08 17:06sell5850.101.46960.00000.0000
11652007.11.08 17:06sell5860.101.46950.00000.0000
11662007.11.08 17:06sell5870.101.46930.00000.0000
11672007.11.08 17:06sell5880.101.46940.00000.0000
11682007.11.08 17:07sell5890.101.46920.00000.0000
11692007.11.08 17:11sell5900.101.46910.00000.0000
11702007.11.08 17:16sell5910.101.46890.00000.0000
11712007.11.08 17:16sell5920.101.46900.00000.0000
11722007.11.08 17:16sell5930.101.46880.00000.0000
11732007.11.08 19:08close5800.101.46740.00000.0000-25.0045373.54
11742007.11.08 19:08close5820.101.46750.00000.0000-26.0045347.54
11752007.11.08 19:08close5830.101.46700.00000.0000-30.0045317.54
11762007.11.08 19:08close5810.101.46730.00000.000025.0045342.54
11772007.11.08 19:08close5840.101.46740.00000.000023.0045365.54
11782007.11.08 19:08close5850.101.46730.00000.000023.0045388.54
11792007.11.08 19:08close5860.101.46750.00000.000020.0045408.54
11802007.11.08 19:08close5870.101.46730.00000.000020.0045428.54
11812007.11.08 19:09close5880.101.46740.00000.000020.0045448.54
11822007.11.08 19:09close5890.101.46760.00000.000016.0045464.54
11832007.11.08 19:09close5900.101.46750.00000.000016.0045480.54
11842007.11.08 19:09close5910.101.46740.00000.000015.0045495.54
11852007.11.08 19:09close5920.101.46730.00000.000017.0045512.54
11862007.11.08 19:09close5930.101.46750.00000.000013.0045525.54
11872007.11.08 19:10buy5940.101.46740.00000.0000
11882007.11.08 19:10sell5950.101.46710.00000.0000
11892007.11.08 19:10buy5960.101.46750.00000.0000
11902007.11.08 19:10buy5970.101.46760.00000.0000
11912007.11.08 19:10buy5980.101.46770.00000.0000
11922007.11.08 19:12buy5990.101.46780.00000.0000
11932007.11.08 19:15buy6000.101.46790.00000.0000
11942007.11.08 19:18buy6010.101.46800.00000.0000
11952007.11.08 19:19sell6020.101.46700.00000.0000
11962007.11.08 19:20sell6030.101.46680.00000.0000
11972007.11.08 19:20sell6040.101.46670.00000.0000
11982007.11.08 19:20sell6050.101.46660.00000.0000
11992007.11.08 19:20sell6060.101.46640.00000.0000
12002007.11.08 19:21sell6070.101.46650.00000.0000
12012007.11.08 19:21sell6080.101.46630.00000.0000
12022007.11.08 19:22sell6090.101.46690.00000.0000
12032007.11.08 19:30buy6100.101.46810.00000.0000
12042007.11.08 19:30buy6110.101.46830.00000.0000
12052007.11.08 19:30buy6120.101.46820.00000.0000
12062007.11.08 19:30buy6130.101.46840.00000.0000
12072007.11.08 19:46buy6140.101.46850.00000.0000
12082007.11.08 19:46buy6150.101.46860.00000.0000
12092007.11.08 19:46buy6160.101.46870.00000.0000
12102007.11.08 19:46buy6170.101.46880.00000.0000
12112007.11.08 20:28buy6180.101.46900.00000.0000
12122007.11.08 20:28buy6190.101.46890.00000.0000
12132007.11.08 20:30buy6200.101.46910.00000.0000
12142007.11.08 21:05buy6210.101.46920.00000.0000
12152007.11.08 21:06buy6220.101.46930.00000.0000
12162007.11.08 21:06buy6230.101.46940.00000.0000
12172007.11.08 21:34sell6240.101.46620.00000.0000
12182007.11.08 21:34sell6250.101.46600.00000.0000
12192007.11.08 21:34sell6260.101.46610.00000.0000
12202007.11.08 21:37sell6270.101.46590.00000.0000
12212007.11.08 21:38sell6280.101.46580.00000.0000
12222007.11.08 21:38sell6290.101.46570.00000.0000
12232007.11.08 21:44sell6300.101.46560.00000.0000
12242007.11.08 21:44sell6310.101.46550.00000.0000
12252007.11.08 21:44sell6320.101.46540.00000.0000
12262007.11.08 21:44sell6330.101.46530.00000.0000
12272007.11.08 21:44sell6340.101.46520.00000.0000
12282007.11.08 21:44sell6350.101.46510.00000.0000
12292007.11.08 23:00close5940.101.46780.00000.00004.0045529.54
12302007.11.08 23:00close5960.101.46780.00000.00003.0045532.54
12312007.11.08 23:00close5980.101.46780.00000.00001.0045533.54
12322007.11.08 23:00close6000.101.46780.00000.0000-1.0045532.54
12332007.11.08 23:00close6020.101.46800.00000.0000-10.0045522.54
12342007.11.08 23:00close6040.101.46800.00000.0000-13.0045509.54
12352007.11.08 23:00close6060.101.46800.00000.0000-16.0045493.54
12362007.11.08 23:00close6080.101.46800.00000.0000-17.0045476.54
12372007.11.08 23:00close6100.101.46780.00000.0000-3.0045473.54
12382007.11.08 23:00close6120.101.46780.00000.0000-4.0045469.54
12392007.11.08 23:00close6140.101.46780.00000.0000-7.0045462.54
12402007.11.08 23:00close6160.101.46780.00000.0000-9.0045453.54
12412007.11.08 23:00close6180.101.46780.00000.0000-12.0045441.54
12422007.11.08 23:00close6200.101.46780.00000.0000-13.0045428.54
12432007.11.08 23:00close6220.101.46780.00000.0000-15.0045413.54
12442007.11.08 23:00close6240.101.46800.00000.0000-18.0045395.54
12452007.11.08 23:00close6260.101.46800.00000.0000-19.0045376.54
12462007.11.08 23:00close6280.101.46800.00000.0000-22.0045354.54
12472007.11.08 23:00close6300.101.46800.00000.0000-24.0045330.54
12482007.11.08 23:00close6320.101.46800.00000.0000-26.0045304.54
12492007.11.08 23:00close6340.101.46800.00000.0000-28.0045276.54
12502007.11.08 23:00buy6360.101.46790.00000.0000
12512007.11.08 23:01buy6370.101.46770.00000.0000
12522007.11.08 23:20sell6380.101.46700.00000.0000
12532007.11.08 23:38sell6390.101.46670.00000.0000
12542007.11.09 00:18buy6400.101.46810.00000.0000
12552007.11.09 00:23buy6410.101.46820.00000.0000
12562007.11.09 02:03buy6420.101.46850.00000.0000
12572007.11.09 02:04buy6430.101.46870.00000.0000
12582007.11.09 02:16buy6440.101.46900.00000.0000
12592007.11.09 02:20buy6450.101.46910.00000.0000
12602007.11.09 02:24buy6460.101.46930.00000.0000
12612007.11.09 02:24buy6470.101.46950.00000.0000
12622007.11.09 02:25buy6480.101.46960.00000.0000
12632007.11.09 02:27buy6490.101.46970.00000.0000
12642007.11.09 02:27buy6500.101.46980.00000.0000
12652007.11.09 02:39buy6510.101.47000.00000.0000
12662007.11.09 02:39buy6520.101.46990.00000.0000
12672007.11.09 02:43buy6530.101.47010.00000.0000
12682007.11.09 03:09buy6540.101.47020.00000.0000
12692007.11.09 03:09buy6550.101.47030.00000.0000
12702007.11.09 03:10buy6560.101.47040.00000.0000
12712007.11.09 03:10buy6570.101.47050.00000.0000
12722007.11.09 03:10buy6580.101.47070.00000.0000
12732007.11.09 03:10buy6590.101.47080.00000.0000
12742007.11.09 03:10buy6600.101.47090.00000.0000
12752007.11.09 03:10buy6610.101.47100.00000.0000
12762007.11.09 03:13close5950.101.47200.00000.0000-49.0345227.52
12772007.11.09 03:13close6030.101.47210.00000.0000-53.0345174.49
12782007.11.09 03:13close6050.101.47200.00000.0000-54.0345120.46
12792007.11.09 03:13close6070.101.47210.00000.0000-56.0345064.43
12802007.11.09 03:13close6090.101.47200.00000.0000-51.0345013.40
12812007.11.09 03:14close6250.101.47210.00000.0000-61.0344952.37
12822007.11.09 03:14close6270.101.47200.00000.0000-61.0344891.34
12832007.11.09 03:14close6290.101.47210.00000.0000-64.0344827.31
12842007.11.09 03:14close6310.101.47200.00000.0000-65.0344762.28
12852007.11.09 03:14close6330.101.47190.00000.0000-66.0344696.25
12862007.11.09 03:14close6350.101.47200.00000.0000-69.0344627.23
12872007.11.09 03:14close6380.101.47190.00000.0000-49.0344578.20
12882007.11.09 03:14close6390.101.47180.00000.0000-51.0344527.17
12892007.11.09 03:15close5970.101.47170.00000.000040.7844567.95
12902007.11.09 03:15close5990.101.47160.00000.000037.7844605.74
12912007.11.09 03:15close6010.101.47170.00000.000036.7844642.52
12922007.11.09 03:16close6110.101.47160.00000.000032.7844675.30
12932007.11.09 03:16close6130.101.47190.00000.000034.7844710.09
12942007.11.09 03:16close6150.101.47180.00000.000031.7844741.87
12952007.11.09 03:17close6170.101.47170.00000.000028.7844770.66
12962007.11.09 03:17close6190.101.47180.00000.000028.7844799.44
12972007.11.09 03:17close6210.101.47170.00000.000024.7844824.23
12982007.11.09 03:17close6230.101.47180.00000.000023.7844848.01
12992007.11.09 03:17close6360.101.47170.00000.000037.7844885.79
13002007.11.09 03:17close6370.101.47160.00000.000038.7844924.58
13012007.11.09 03:17close6400.101.47150.00000.000034.0044958.58
13022007.11.09 03:18close6410.101.47160.00000.000034.0044992.58
13032007.11.09 03:18close6420.101.47170.00000.000032.0045024.58
13042007.11.09 03:18close6430.101.47150.00000.000028.0045052.58
13052007.11.09 03:18close6440.101.47140.00000.000024.0045076.58
13062007.11.09 03:18close6450.101.47130.00000.000022.0045098.58
13072007.11.09 03:18close6460.101.47140.00000.000021.0045119.58
13082007.11.09 03:18close6470.101.47110.00000.000016.0045135.58
13092007.11.09 03:18close6480.101.47120.00000.000016.0045151.58
13102007.11.09 03:19close6490.101.47110.00000.000014.0045165.58
13112007.11.09 03:19close6500.101.47100.00000.000012.0045177.58
13122007.11.09 03:19close6510.101.47110.00000.000011.0045188.58
13132007.11.09 03:19close6520.101.47120.00000.000013.0045201.58
13142007.11.09 03:20close6530.101.47130.00000.000012.0045213.58
13152007.11.09 03:20close6540.101.47140.00000.000012.0045225.58
13162007.11.09 03:20close6550.101.47150.00000.000012.0045237.58
13172007.11.09 03:21close6560.101.47140.00000.000010.0045247.58
13182007.11.09 03:21close6570.101.47130.00000.00008.0045255.58
13192007.11.09 03:21close6580.101.47140.00000.00007.0045262.58
13202007.11.09 03:21close6590.101.47150.00000.00007.0045269.58
13212007.11.09 03:21close6600.101.47140.00000.00005.0045274.58
13222007.11.09 03:21close6610.101.47150.00000.00005.0045279.58
13232007.11.09 03:21buy6620.101.47150.00000.0000
13242007.11.09 03:22sell6630.101.47140.00000.0000
13252007.11.09 03:22sell6640.101.47120.00000.0000
13262007.11.09 03:22sell6650.101.47130.00000.0000
13272007.11.09 03:23buy6660.101.47190.00000.0000
13282007.11.09 03:24buy6670.101.47200.00000.0000
13292007.11.09 03:24buy6680.101.47220.00000.0000
13302007.11.09 03:24buy6690.101.47210.00000.0000
13312007.11.09 03:25buy6700.101.47180.00000.0000
13322007.11.09 03:26buy6710.101.47170.00000.0000
13332007.11.09 03:28buy6720.101.47230.00000.0000
13342007.11.09 03:28buy6730.101.47240.00000.0000
13352007.11.09 03:29buy6740.101.47250.00000.0000
13362007.11.09 03:29buy6750.101.47270.00000.0000
13372007.11.09 03:29buy6760.101.47260.00000.0000
13382007.11.09 03:54buy6770.101.47160.00000.0000
13392007.11.09 03:55sell6780.101.47110.00000.0000
13402007.11.09 03:56sell6790.101.47100.00000.0000
13412007.11.09 03:56sell6800.101.47090.00000.0000
13422007.11.09 03:56sell6810.101.47080.00000.0000
13432007.11.09 03:56sell6820.101.47070.00000.0000
13442007.11.09 03:56sell6830.101.47060.00000.0000
13452007.11.09 03:56sell6840.101.47050.00000.0000
13462007.11.09 03:56sell6850.101.47040.00000.0000
13472007.11.09 03:56sell6860.101.47030.00000.0000
13482007.11.09 03:56sell6870.101.47020.00000.0000
13492007.11.09 03:56sell6880.101.47010.00000.0000
13502007.11.09 03:56sell6890.101.47000.00000.0000
13512007.11.09 04:28sell6900.101.46990.00000.0000
13522007.11.09 04:28sell6910.101.46980.00000.0000
13532007.11.09 04:28sell6920.101.46960.00000.0000
13542007.11.09 04:28sell6930.101.46970.00000.0000
13552007.11.09 04:28sell6940.101.46950.00000.0000
13562007.11.09 04:28sell6950.101.46930.00000.0000
13572007.11.09 04:28sell6960.101.46940.00000.0000
13582007.11.09 04:28sell6970.101.46920.00000.0000
13592007.11.09 04:28sell6980.101.46900.00000.0000
13602007.11.09 04:28sell6990.101.46880.00000.0000
13612007.11.09 04:28sell7000.101.46890.00000.0000
13622007.11.09 04:28sell7010.101.46910.00000.0000
13632007.11.09 05:46buy7020.101.47280.00000.0000
13642007.11.09 05:46buy7030.101.47290.00000.0000
13652007.11.09 05:46buy7040.101.47300.00000.0000
13662007.11.09 05:46buy7050.101.47310.00000.0000
13672007.11.09 05:46buy7060.101.47320.00000.0000
13682007.11.09 05:52buy7070.101.47330.00000.0000
13692007.11.09 05:52buy7080.101.47340.00000.0000
13702007.11.09 05:52buy7090.101.47350.00000.0000
13712007.11.09 05:52buy7100.101.47360.00000.0000
13722007.11.09 05:52buy7110.101.47370.00000.0000
13732007.11.09 10:03sell7120.101.46860.00000.0000
13742007.11.09 10:03close7110.101.46870.00000.0000-50.0045229.58
13752007.11.09 10:03sell7130.101.46840.00000.0000
13762007.11.09 10:03close7100.101.46820.00000.0000-54.0045175.58
13772007.11.09 10:03sell7140.101.46830.00000.0000
13782007.11.09 10:03close7090.101.46800.00000.0000-55.0045120.58
13792007.11.09 10:03sell7150.101.46780.00000.0000
13802007.11.09 10:03close7080.101.46790.00000.0000-55.0045065.58
13812007.11.09 10:03sell7160.101.46800.00000.0000
13822007.11.09 10:03close7070.101.46790.00000.0000-54.0045011.58
13832007.11.09 10:03sell7170.101.46790.00000.0000
13842007.11.09 10:04close7060.101.46800.00000.0000-52.0044959.58
13852007.11.09 10:04sell7180.101.46820.00000.0000
13862007.11.09 10:04close7050.101.46810.00000.0000-50.0044909.58
13872007.11.09 10:04sell7190.101.46810.00000.0000
13882007.11.09 10:04close7040.101.46800.00000.0000-50.0044859.58
13892007.11.09 10:05sell7200.101.46850.00000.0000
13902007.11.09 10:06close7030.101.46840.00000.0000-45.0044814.58
13912007.11.09 12:10buy7210.101.47300.00000.0000
13922007.11.09 12:10close7150.101.47290.00000.0000-51.0044763.58
13932007.11.09 12:10buy7220.101.47320.00000.0000
13942007.11.09 12:10close7170.101.47310.00000.0000-52.0044711.58
13952007.11.09 12:10buy7230.101.47340.00000.0000
13962007.11.09 12:10close7160.101.47330.00000.0000-53.0044658.58
13972007.11.09 12:11buy7240.101.47350.00000.0000
13982007.11.09 12:11close7190.101.47340.00000.0000-53.0044605.58
13992007.11.09 12:11buy7250.101.47330.00000.0000
14002007.11.09 12:11close7180.101.47320.00000.0000-50.0044555.58
14012007.11.09 12:12buy7260.101.47310.00000.0000
14022007.11.09 12:12close7140.101.47300.00000.0000-47.0044508.58
14032007.11.09 12:13buy7270.101.47290.00000.0000
14042007.11.09 12:13close7130.101.47260.00000.0000-42.0044466.58
14052007.11.09 12:19buy7280.101.47360.00000.0000
14062007.11.09 12:19close7200.101.47370.00000.0000-52.0044414.58
14072007.11.09 12:19buy7290.101.47370.00000.0000
14082007.11.09 12:19close7120.101.47350.00000.0000-49.0044365.58
14092007.11.09 12:21buy7300.101.47390.00000.0000
14102007.11.09 12:21close6990.101.47410.00000.0000-53.0044312.58
14112007.11.09 12:21buy7310.101.47400.00000.0000
14122007.11.09 12:21close7000.101.47410.00000.0000-52.0044260.58
14132007.11.09 12:21buy7320.101.47430.00000.0000
14142007.11.09 12:21close6980.101.47450.00000.0000-55.0044205.58
14152007.11.09 12:21buy7330.101.47440.00000.0000
14162007.11.09 12:21close7010.101.47450.00000.0000-54.0044151.58
14172007.11.09 12:21buy7340.101.47460.00000.0000
14182007.11.09 12:21close6970.101.47480.00000.0000-56.0044095.58
14192007.11.09 12:21buy7350.101.47470.00000.0000
14202007.11.09 12:21close6950.101.47460.00000.0000-53.0044042.58
14212007.11.09 12:21buy7360.101.47450.00000.0000
14222007.11.09 12:22close6960.101.47460.00000.0000-52.0043990.58
14232007.11.09 12:22buy7370.101.47480.00000.0000
14242007.11.09 12:22close6940.101.47490.00000.0000-54.0043936.58
14252007.11.09 12:22buy7380.101.47490.00000.0000
14262007.11.09 12:22close6920.101.47500.00000.0000-54.0043882.58
14272007.11.09 12:22buy7390.101.47510.00000.0000
14282007.11.09 12:22close6930.101.47520.00000.0000-55.0043827.58
14292007.11.09 12:22buy7400.101.47520.00000.0000
14302007.11.09 12:22close6910.101.47510.00000.0000-53.0043774.58
14312007.11.09 12:22buy7410.101.47500.00000.0000
14322007.11.09 12:22close6900.101.47490.00000.0000-50.0043724.58
14332007.11.09 12:24buy7420.101.47530.00000.0000
14342007.11.09 12:24close6890.101.47520.00000.0000-52.0043672.58
14352007.11.09 12:40sell7430.101.46990.00000.0000
14362007.11.09 12:40close7420.101.47000.00000.0000-53.0043619.58
14372007.11.09 12:40sell7440.101.47000.00000.0000
14382007.11.09 12:40close7400.101.47010.00000.0000-51.0043568.58
14392007.11.09 12:47sell7450.101.46970.00000.0000
14402007.11.09 12:48close7390.101.46960.00000.0000-55.0043513.58
14412007.11.09 12:48sell7460.101.46980.00000.0000
14422007.11.09 12:48close7410.101.46970.00000.0000-53.0043460.58
14432007.11.09 12:49sell7470.101.46960.00000.0000
14442007.11.09 12:49close7380.101.46970.00000.0000-52.0043408.58
14452007.11.09 12:49sell7480.101.46950.00000.0000
14462007.11.09 12:50close7370.101.46940.00000.0000-54.0043354.58
14472007.11.09 12:50sell7490.101.46940.00000.0000
14482007.11.09 12:50close7350.101.46950.00000.0000-52.0043302.58
14492007.11.09 12:50sell7500.101.46930.00000.0000
14502007.11.09 12:50close7340.101.46910.00000.0000-55.0043247.58
14512007.11.09 12:50sell7510.101.46920.00000.0000
14522007.11.09 12:50close7360.101.46910.00000.0000-54.0043193.58
14532007.11.09 12:50sell7520.101.46900.00000.0000
14542007.11.09 12:50close7330.101.46870.00000.0000-57.0043136.58
14552007.11.09 12:51sell7530.101.46880.00000.0000
14562007.11.09 12:51close7320.101.46910.00000.0000-52.0043084.58
14572007.11.09 12:51sell7540.101.46910.00000.0000
14582007.11.09 12:51close7310.101.46890.00000.0000-51.0043033.58
14592007.11.09 12:51sell7550.101.46890.00000.0000
14602007.11.09 12:51close7300.101.46880.00000.0000-51.0042982.58
14612007.11.09 12:51sell7560.101.46860.00000.0000
14622007.11.09 12:51close7290.101.46870.00000.0000-50.0042932.58
14632007.11.09 12:51sell7570.101.46870.00000.0000
14642007.11.09 12:52close7280.101.46890.00000.0000-47.0042885.58
14652007.11.09 13:32sell7580.101.46850.00000.0000
14662007.11.09 13:32close7240.101.46840.00000.0000-51.0042834.58
14672007.11.09 13:32sell7590.101.46840.00000.0000
14682007.11.09 13:32close7230.101.46820.00000.0000-52.0042782.58
14692007.11.09 13:32sell7600.101.46830.00000.0000
14702007.11.09 13:32close7250.101.46840.00000.0000-49.0042733.58
14712007.11.09 13:33sell7610.101.46810.00000.0000
14722007.11.09 13:33close7220.101.46820.00000.0000-50.0042683.58
14732007.11.09 13:33sell7620.101.46800.00000.0000
14742007.11.09 13:33close7260.101.46780.00000.0000-53.0042630.58
14752007.11.09 13:33sell7630.101.46790.00000.0000
14762007.11.09 13:33close7210.101.46800.00000.0000-50.0042580.58
14772007.11.09 13:34sell7640.101.46780.00000.0000
14782007.11.09 13:34close7270.101.46770.00000.0000-52.0042528.58
14792007.11.09 18:29close6620.101.46540.00000.0000-61.0042467.58
14802007.11.09 18:29close6660.101.46520.00000.0000-67.0042400.58
14812007.11.09 18:29close6670.101.46530.00000.0000-67.0042333.58
14822007.11.09 18:29close6680.101.46540.00000.0000-68.0042265.58
14832007.11.09 18:29close6690.101.46530.00000.0000-68.0042197.58
14842007.11.09 18:29close6700.101.46540.00000.0000-64.0042133.58
14852007.11.09 18:29close6710.101.46530.00000.0000-64.0042069.58
14862007.11.09 18:30close6720.101.46520.00000.0000-71.0041998.58
14872007.11.09 18:30close6730.101.46550.00000.0000-69.0041929.58
14882007.11.09 18:30close6740.101.46540.00000.0000-71.0041858.58
14892007.11.09 18:30close6750.101.46550.00000.0000-72.0041786.58
14902007.11.09 18:30close6760.101.46560.00000.0000-70.0041716.58
14912007.11.09 18:30close6770.101.46570.00000.0000-59.0041657.58
14922007.11.09 18:30close7020.101.46560.00000.0000-72.0041585.58
14932007.11.09 18:30close6630.101.46600.00000.000054.0041639.58
14942007.11.09 18:30close6640.101.46590.00000.000053.0041692.58
14952007.11.09 18:30close6650.101.46600.00000.000053.0041745.58
14962007.11.09 18:30close6780.101.46590.00000.000052.0041797.58
14972007.11.09 18:30close6790.101.46580.00000.000052.0041849.58
14982007.11.09 18:30close6800.101.46570.00000.000052.0041901.58
14992007.11.09 18:31close6810.101.46580.00000.000050.0041951.58
15002007.11.09 18:31close6820.101.46610.00000.000046.0041997.58
15012007.11.09 18:31close6830.101.46600.00000.000046.0042043.58
15022007.11.09 18:31close6840.101.46620.00000.000043.0042086.58
15032007.11.09 18:31close6850.101.46640.00000.000040.0042126.58
15042007.11.09 18:32close6860.101.46650.00000.000038.0042164.58
15052007.11.09 18:32close6870.101.46670.00000.000035.0042199.58
15062007.11.09 18:32close6880.101.46660.00000.000035.0042234.58
15072007.11.09 18:32close7430.101.46670.00000.000032.0042266.58
15082007.11.09 18:32close7440.101.46660.00000.000034.0042300.58
15092007.11.09 18:32close7450.101.46640.00000.000033.0042333.58
15102007.11.09 18:32close7460.101.46650.00000.000033.0042366.58
15112007.11.09 18:32close7470.101.46640.00000.000032.0042398.58
15122007.11.09 18:32close7480.101.46630.00000.000032.0042430.58
15132007.11.09 18:32close7490.101.46640.00000.000030.0042460.58
15142007.11.09 18:32close7500.101.46630.00000.000030.0042490.58
15152007.11.09 18:32close7510.101.46650.00000.000027.0042517.58
15162007.11.09 18:33close7520.101.46640.00000.000026.0042543.58
15172007.11.09 18:33close7530.101.46660.00000.000022.0042565.58
15182007.11.09 18:33close7540.101.46650.00000.000026.0042591.58
15192007.11.09 18:33close7550.101.46640.00000.000025.0042616.58
15202007.11.09 18:33close7560.101.46650.00000.000021.0042637.58
15212007.11.09 18:34close7570.101.46640.00000.000023.0042660.58
15222007.11.09 18:34close7580.101.46650.00000.000020.0042680.58
15232007.11.09 18:34close7590.101.46640.00000.000020.0042700.58
15242007.11.09 18:35close7600.101.46620.00000.000021.0042721.58
15252007.11.09 18:35close7610.101.46630.00000.000018.0042739.58
15262007.11.09 18:35close7620.101.46620.00000.000018.0042757.58
15272007.11.09 18:35close7630.101.46630.00000.000016.0042773.58
15282007.11.09 18:35close7640.101.46620.00000.000016.0042789.58
15292007.11.09 18:35buy7650.101.46630.00000.0000
15302007.11.09 18:35sell7660.101.46600.00000.0000
15312007.11.09 18:35sell7670.101.46590.00000.0000
15322007.11.09 18:35sell7680.101.46580.00000.0000
15332007.11.09 18:36sell7690.101.46560.00000.0000
15342007.11.09 18:36sell7700.101.46530.00000.0000
15352007.11.09 18:44sell7710.101.46550.00000.0000
15362007.11.09 18:44sell7720.101.46540.00000.0000
15372007.11.09 18:44sell7730.101.46570.00000.0000
15382007.11.09 18:47buy7740.101.46640.00000.0000
15392007.11.09 18:49buy7750.101.46650.00000.0000
15402007.11.09 18:49buy7760.101.46670.00000.0000
15412007.11.09 18:49buy7770.101.46660.00000.0000
15422007.11.09 18:51buy7780.101.46680.00000.0000
15432007.11.09 18:51buy7790.101.46690.00000.0000
15442007.11.09 18:52buy7800.101.46700.00000.0000
15452007.11.09 18:52buy7810.101.46710.00000.0000
15462007.11.09 18:53buy7820.101.46730.00000.0000
15472007.11.09 18:53buy7830.101.46720.00000.0000
15482007.11.09 18:53buy7840.101.46740.00000.0000
15492007.11.09 19:12buy7850.101.46760.00000.0000
15502007.11.09 19:12buy7860.101.46750.00000.0000
15512007.11.09 19:12buy7870.101.46770.00000.0000
15522007.11.09 19:12buy7880.101.46790.00000.0000
15532007.11.09 19:12buy7890.101.46780.00000.0000
15542007.11.09 19:13buy7900.101.46800.00000.0000
15552007.11.09 19:13buy7910.101.46810.00000.0000
15562007.11.09 19:13buy7920.101.46830.00000.0000
15572007.11.09 19:13buy7930.101.46840.00000.0000
15582007.11.09 19:13buy7940.101.46850.00000.0000
15592007.11.09 19:13buy7950.101.46860.00000.0000
15602007.11.09 19:14buy7960.101.46820.00000.0000
15612007.11.09 23:00close7650.101.46690.00000.00006.0042795.58
15622007.11.09 23:00close7670.101.46710.00000.0000-12.0042783.58
15632007.11.09 23:00close7690.101.46710.00000.0000-15.0042768.58
15642007.11.09 23:00close7710.101.46710.00000.0000-16.0042752.58
15652007.11.09 23:00close7730.101.46710.00000.0000-14.0042738.58
15662007.11.09 23:00close7750.101.46690.00000.00004.0042742.58
15672007.11.09 23:00close7770.101.46690.00000.00003.0042745.58
15682007.11.09 23:00close7790.101.46690.00000.00000.0042745.58
15692007.11.09 23:00close7810.101.46690.00000.0000-2.0042743.58
15702007.11.09 23:00close7830.101.46690.00000.0000-3.0042740.58
15712007.11.09 23:00close7850.101.46690.00000.0000-7.0042733.58
15722007.11.09 23:00close7870.101.46690.00000.0000-8.0042725.58
15732007.11.09 23:00close7890.101.46690.00000.0000-9.0042716.58
15742007.11.09 23:00close7910.101.46690.00000.0000-12.0042704.58
15752007.11.09 23:00close7930.101.46690.00000.0000-15.0042689.58
15762007.11.09 23:00close7950.101.46690.00000.0000-17.0042672.58
15772007.11.09 23:00buy7970.101.46710.00000.0000
15782007.11.09 23:00buy7980.101.46720.00000.0000
15792007.11.09 23:14buy7990.101.46760.00000.0000
15802007.11.09 23:28buy8000.101.46770.00000.0000
15812007.11.09 23:57buy8010.101.46780.00000.0000
15822007.11.09 23:59buy8020.101.46810.00000.0000
15832007.11.12 01:00buy8030.101.46690.00000.0000
15842007.11.12 01:00sell8040.101.46590.00000.0000
15852007.11.12 01:00sell8050.101.46550.00000.0000
15862007.11.12 01:00sell8060.101.46500.00000.0000
15872007.11.12 01:00sell8070.101.46470.00000.0000
15882007.11.12 01:01sell8080.101.46460.00000.0000
15892007.11.12 01:01sell8090.101.46480.00000.0000
15902007.11.12 01:05sell8100.101.46490.00000.0000
15912007.11.12 01:07sell8110.101.46510.00000.0000
15922007.11.12 01:07sell8120.101.46520.00000.0000
15932007.11.12 01:27sell8130.101.46560.00000.0000
15942007.11.12 01:32sell8140.101.46570.00000.0000
15952007.11.12 01:36buy8150.101.46650.00000.0000
15962007.11.12 01:37buy8160.101.46660.00000.0000
15972007.11.12 02:09sell8170.101.46430.00000.0000
15982007.11.12 02:09sell8180.101.46440.00000.0000
15992007.11.12 02:09sell8190.101.46450.00000.0000
16002007.11.12 02:49sell8200.101.46410.00000.0000
16012007.11.12 02:49sell8210.101.46420.00000.0000
16022007.11.12 02:50sell8220.101.46400.00000.0000
16032007.11.12 02:50sell8230.101.46390.00000.0000
16042007.11.12 03:03sell8240.101.46380.00000.0000
16052007.11.12 03:03sell8250.101.46360.00000.0000
16062007.11.12 03:03sell8260.101.46370.00000.0000
16072007.11.12 03:06sell8270.101.46350.00000.0000
16082007.11.12 03:07sell8280.101.46330.00000.0000
16092007.11.12 03:07sell8290.101.46340.00000.0000
16102007.11.12 03:09sell8300.101.46310.00000.0000
16112007.11.12 03:09sell8310.101.46320.00000.0000
16122007.11.12 03:09close7940.101.46330.00000.0000-52.2242620.36
16132007.11.12 03:18sell8320.101.46300.00000.0000
16142007.11.12 03:18close7920.101.46280.00000.0000-55.2242565.15
16152007.11.12 03:18sell8330.101.46290.00000.0000
16162007.11.12 03:18close7960.101.46280.00000.0000-54.2242510.93
16172007.11.12 03:21sell8340.101.46280.00000.0000
16182007.11.12 03:21close8020.101.46290.00000.0000-52.2242458.72
16192007.11.12 05:35sell8350.101.46270.00000.0000
16202007.11.12 05:35close7900.101.46260.00000.0000-54.2242404.50
16212007.11.12 05:36sell8360.101.46260.00000.0000
16222007.11.12 05:36close7880.101.46250.00000.0000-54.2242350.28
16232007.11.12 05:38sell8370.101.46250.00000.0000
16242007.11.12 05:39close8010.101.46260.00000.0000-52.2242298.07
16252007.11.12 11:00close7740.101.46000.00000.0000-64.2242233.85
16262007.11.12 11:00close7760.101.45990.00000.0000-68.2242165.64
16272007.11.12 11:00close7780.101.46000.00000.0000-68.2242097.42
16282007.11.12 11:00close7800.101.45990.00000.0000-71.2242026.21
16292007.11.12 11:00close7820.101.45970.00000.0000-76.2241949.99
16302007.11.12 11:00close7840.101.45960.00000.0000-78.2241871.77
16312007.11.12 11:00close7860.101.45970.00000.0000-78.2241793.56
16322007.11.12 11:00close7970.101.45980.00000.0000-73.2241720.34
16332007.11.12 11:00close7980.101.45970.00000.0000-75.2241645.13
16342007.11.12 11:00close7990.101.45980.00000.0000-78.2241566.91
16352007.11.12 11:00close8000.101.46010.00000.0000-76.2241490.70
16362007.11.12 11:01close8030.101.46020.00000.0000-67.0041423.70
16372007.11.12 11:01close8150.101.46030.00000.0000-62.0041361.70
16382007.11.12 11:01close8160.101.46040.00000.0000-62.0041299.70
16392007.11.12 11:01close7660.101.46070.00000.000052.9741352.67
16402007.11.12 11:01close7680.101.46060.00000.000051.9741404.64
16412007.11.12 11:01close7700.101.46070.00000.000045.9741450.61
16422007.11.12 11:01close7720.101.46060.00000.000047.9741498.58
16432007.11.12 11:01close8040.101.46070.00000.000052.0041550.58
16442007.11.12 11:01close8050.101.46060.00000.000049.0041599.58
16452007.11.12 11:01close8060.101.46050.00000.000045.0041644.58
16462007.11.12 11:01close8070.101.46060.00000.000041.0041685.58
16472007.11.12 11:01close8080.101.46050.00000.000041.0041726.58
16482007.11.12 11:01close8090.101.46040.00000.000044.0041770.58
16492007.11.12 11:01close8100.101.46030.00000.000046.0041816.58
16502007.11.12 11:01close8110.101.46040.00000.000047.0041863.58
16512007.11.12 11:01close8120.101.46030.00000.000049.0041912.58
16522007.11.12 11:01close8130.101.46020.00000.000054.0041966.58
16532007.11.12 11:01close8140.101.46010.00000.000056.0042022.58
16542007.11.12 11:01close8170.101.46020.00000.000041.0042063.58
16552007.11.12 11:01close8180.101.46010.00000.000043.0042106.58
16562007.11.12 11:01close8190.101.46020.00000.000043.0042149.58
16572007.11.12 11:01close8200.101.46030.00000.000038.0042187.58
16582007.11.12 11:01close8210.101.46020.00000.000040.0042227.58
16592007.11.12 11:01close8220.101.46030.00000.000037.0042264.58
16602007.11.12 11:01close8230.101.46020.00000.000037.0042301.58
16612007.11.12 11:02close8240.101.46010.00000.000037.0042338.58
16622007.11.12 11:02close8250.101.45990.00000.000037.0042375.58
16632007.11.12 11:02close8260.101.45970.00000.000040.0042415.58
16642007.11.12 11:02close8270.101.45950.00000.000040.0042455.58
16652007.11.12 11:02close8280.101.45960.00000.000037.0042492.58
16662007.11.12 11:02close8290.101.45950.00000.000039.0042531.58
16672007.11.12 11:02close8300.101.45960.00000.000035.0042566.58
16682007.11.12 11:02close8310.101.45940.00000.000038.0042604.58
16692007.11.12 11:02close8320.101.45920.00000.000038.0042642.58
16702007.11.12 11:02close8330.101.45900.00000.000039.0042681.58
16712007.11.12 11:02close8340.101.45910.00000.000037.0042718.58
16722007.11.12 11:02close8350.101.45900.00000.000037.0042755.58
16732007.11.12 11:02close8360.101.45920.00000.000034.0042789.58
16742007.11.12 11:02close8370.101.45890.00000.000036.0042825.58
16752007.11.12 11:02buy8380.101.45870.00000.0000
16762007.11.12 11:02sell8390.101.45820.00000.0000
16772007.11.12 11:02buy8400.101.45880.00000.0000
16782007.11.12 11:02buy8410.101.45890.00000.0000
16792007.11.12 11:03buy8420.101.45900.00000.0000
16802007.11.12 11:03buy8430.101.45910.00000.0000
16812007.11.12 11:03buy8440.101.45920.00000.0000
16822007.11.12 11:03buy8450.101.45930.00000.0000
16832007.11.12 11:03buy8460.101.45940.00000.0000
16842007.11.12 11:14close8390.101.46090.00000.0000-27.0042798.58
16852007.11.12 11:14close8380.101.46060.00000.000019.0042817.58
16862007.11.12 11:14close8400.101.46070.00000.000019.0042836.58
16872007.11.12 11:14close8410.101.46060.00000.000017.0042853.58
16882007.11.12 11:14close8420.101.46070.00000.000017.0042870.58
16892007.11.12 11:14close8430.101.46060.00000.000015.0042885.58
16902007.11.12 11:14close8440.101.46070.00000.000015.0042900.58
16912007.11.12 11:14close8450.101.46060.00000.000013.0042913.58
16922007.11.12 11:14close8460.101.46070.00000.000013.0042926.58
16932007.11.12 11:14buy8470.101.46080.00000.0000
16942007.11.12 11:14sell8480.101.46050.00000.0000
16952007.11.12 11:14sell8490.101.46040.00000.0000
16962007.11.12 11:15sell8500.101.46030.00000.0000
16972007.11.12 11:15sell8510.101.46020.00000.0000
16982007.11.12 11:17sell8520.101.46010.00000.0000
16992007.11.12 11:17sell8530.101.46000.00000.0000
17002007.11.12 11:17sell8540.101.45990.00000.0000
17012007.11.12 11:17sell8550.101.45980.00000.0000
17022007.11.12 11:26buy8560.101.46090.00000.0000
17032007.11.12 11:27buy8570.101.46100.00000.0000
17042007.11.12 11:32sell8580.101.45970.00000.0000
17052007.11.12 11:32sell8590.101.45960.00000.0000
17062007.11.12 11:32sell8600.101.45940.00000.0000
17072007.11.12 11:36sell8610.101.45950.00000.0000
17082007.11.12 12:10close8470.101.45810.00000.0000-27.0042899.58
17092007.11.12 12:10close8560.101.45800.00000.0000-29.0042870.58
17102007.11.12 12:11close8570.101.45810.00000.0000-29.0042841.58
17112007.11.12 12:11close8480.101.45840.00000.000021.0042862.58
17122007.11.12 12:11close8490.101.45830.00000.000021.0042883.58
17132007.11.12 12:11close8500.101.45840.00000.000019.0042902.58
17142007.11.12 12:11close8510.101.45830.00000.000019.0042921.58
17152007.11.12 12:11close8520.101.45820.00000.000019.0042940.58
17162007.11.12 12:11close8530.101.45830.00000.000017.0042957.58
17172007.11.12 12:11close8540.101.45840.00000.000015.0042972.58
17182007.11.12 12:11close8550.101.45850.00000.000013.0042985.58
17192007.11.12 12:11close8580.101.45840.00000.000013.0042998.58
17202007.11.12 12:11close8590.101.45850.00000.000011.0043009.58
17212007.11.12 12:11close8600.101.45860.00000.00008.0043017.58
17222007.11.12 12:11close8610.101.45870.00000.00008.0043025.58
17232007.11.12 12:11buy8620.101.45860.00000.0000
17242007.11.12 12:11sell8630.101.45850.00000.0000
17252007.11.12 12:11buy8640.101.45880.00000.0000
17262007.11.12 12:11buy8650.101.45870.00000.0000
17272007.11.12 12:11sell8660.101.45840.00000.0000
17282007.11.12 12:12buy8670.101.45890.00000.0000
17292007.11.12 12:12buy8680.101.45900.00000.0000
17302007.11.12 12:16sell8690.101.45830.00000.0000
17312007.11.12 12:17sell8700.101.45820.00000.0000
17322007.11.12 12:17sell8710.101.45810.00000.0000
17332007.11.12 12:18sell8720.101.45800.00000.0000
17342007.11.12 12:18sell8730.101.45790.00000.0000
17352007.11.12 12:19sell8740.101.45780.00000.0000
17362007.11.12 12:20sell8750.101.45750.00000.0000
17372007.11.12 12:20sell8760.101.45740.00000.0000
17382007.11.12 12:20sell8770.101.45760.00000.0000
17392007.11.12 12:20sell8780.101.45770.00000.0000
17402007.11.12 12:22sell8790.101.45720.00000.0000
17412007.11.12 12:22sell8800.101.45710.00000.0000
17422007.11.12 12:22sell8810.101.45730.00000.0000
17432007.11.12 12:49sell8820.101.45700.00000.0000
17442007.11.12 13:09close8620.101.45600.00000.0000-26.0042999.58
17452007.11.12 13:10close8640.101.45610.00000.0000-27.0042972.58
17462007.11.12 13:10close8650.101.45600.00000.0000-27.0042945.58
17472007.11.12 13:10close8670.101.45610.00000.0000-28.0042917.58
17482007.11.12 13:10close8680.101.45600.00000.0000-30.0042887.58
17492007.11.12 13:10close8630.101.45630.00000.000022.0042909.58
17502007.11.12 13:10close8660.101.45640.00000.000020.0042929.58
17512007.11.12 13:10close8690.101.45630.00000.000020.0042949.58
17522007.11.12 13:10close8700.101.45640.00000.000018.0042967.58
17532007.11.12 13:10close8710.101.45650.00000.000016.0042983.58
17542007.11.12 13:10close8720.101.45640.00000.000016.0042999.58
17552007.11.12 13:10close8730.101.45650.00000.000014.0043013.58
17562007.11.12 13:10close8740.101.45640.00000.000014.0043027.58
17572007.11.12 13:10close8750.101.45650.00000.000010.0043037.58
17582007.11.12 13:10close8760.101.45640.00000.000010.0043047.58
17592007.11.12 13:10close8770.101.45630.00000.000013.0043060.58
17602007.11.12 13:11close8780.101.45640.00000.000013.0043073.58
17612007.11.12 13:11close8790.101.45650.00000.00007.0043080.58
17622007.11.12 13:11close8800.101.45640.00000.00007.0043087.58
17632007.11.12 13:11close8810.101.45650.00000.00008.0043095.58
17642007.11.12 13:11close8820.101.45640.00000.00006.0043101.58
17652007.11.12 13:11buy8830.101.45650.00000.0000
17662007.11.12 13:11sell8840.101.45640.00000.0000
17672007.11.12 13:11buy8850.101.45670.00000.0000
17682007.11.12 13:11sell8860.101.45630.00000.0000
17692007.11.12 13:11sell8870.101.45610.00000.0000
17702007.11.12 13:11sell8880.101.45590.00000.0000
17712007.11.12 13:11sell8890.101.45600.00000.0000
17722007.11.12 13:11sell8900.101.45580.00000.0000
17732007.11.12 13:11sell8910.101.45560.00000.0000
17742007.11.12 13:11sell8920.101.45550.00000.0000
17752007.11.12 13:13sell8930.101.45540.00000.0000
17762007.11.12 13:13sell8940.101.45570.00000.0000
17772007.11.12 13:17sell8950.101.45620.00000.0000
17782007.11.12 13:23buy8960.101.45660.00000.0000
17792007.11.12 13:25buy8970.101.45690.00000.0000
17802007.11.12 13:25buy8980.101.45680.00000.0000
17812007.11.12 13:25buy8990.101.45700.00000.0000
17822007.11.12 13:25buy9000.101.45710.00000.0000
17832007.11.12 13:26buy9010.101.45720.00000.0000
17842007.11.12 13:27buy9020.101.45730.00000.0000
17852007.11.12 13:28buy9030.101.45740.00000.0000
17862007.11.12 13:33buy9040.101.45750.00000.0000
17872007.11.12 13:33buy9050.101.45760.00000.0000
17882007.11.12 13:35buy9060.101.45770.00000.0000
17892007.11.12 13:57sell9070.101.45530.00000.0000
17902007.11.12 13:57sell9080.101.45520.00000.0000
17912007.11.12 13:57sell9090.101.45510.00000.0000
17922007.11.12 13:57sell9100.101.45500.00000.0000
17932007.11.12 14:19sell9110.101.45480.00000.0000
17942007.11.12 14:20sell9120.101.45490.00000.0000
17952007.11.12 14:20sell9130.101.45470.00000.0000
17962007.11.12 14:20sell9140.101.45460.00000.0000
17972007.11.12 14:21sell9150.101.45450.00000.0000
17982007.11.12 14:21sell9160.101.45440.00000.0000
17992007.11.12 15:11buy9170.101.45780.00000.0000
18002007.11.12 15:11buy9180.101.45810.00000.0000
18012007.11.12 15:11buy9190.101.45800.00000.0000
18022007.11.12 15:11buy9200.101.45820.00000.0000
18032007.11.12 15:11buy9210.101.45830.00000.0000
18042007.11.12 15:11buy9220.101.45840.00000.0000
18052007.11.12 15:12buy9230.101.45860.00000.0000
18062007.11.12 15:12buy9240.101.45850.00000.0000
18072007.11.12 15:14buy9250.101.45790.00000.0000
18082007.11.12 16:21sell9260.101.45430.00000.0000
18092007.11.12 16:22sell9270.101.45380.00000.0000
18102007.11.12 16:22sell9280.101.45390.00000.0000
18112007.11.12 16:22sell9290.101.45400.00000.0000
18122007.11.12 16:22sell9300.101.45370.00000.0000
18132007.11.12 16:22sell9310.101.45360.00000.0000
18142007.11.12 16:22sell9320.101.45350.00000.0000
18152007.11.12 16:22sell9330.101.45340.00000.0000
18162007.11.12 16:22close9230.101.45350.00000.0000-51.0043050.58
18172007.11.12 16:22sell9340.101.45330.00000.0000
18182007.11.12 16:22close9240.101.45320.00000.0000-53.0042997.58
18192007.11.12 16:22sell9350.101.45300.00000.0000
18202007.11.12 16:22close9220.101.45310.00000.0000-53.0042944.58
18212007.11.12 16:22sell9360.101.45320.00000.0000
18222007.11.12 16:22close9210.101.45310.00000.0000-52.0042892.58
18232007.11.12 16:22sell9370.101.45310.00000.0000
18242007.11.12 16:22close9200.101.45330.00000.0000-49.0042843.58
18252007.11.12 16:27sell9380.101.45290.00000.0000
18262007.11.12 16:27close9180.101.45300.00000.0000-51.0042792.58
18272007.11.12 16:32sell9390.101.45410.00000.0000
18282007.11.12 16:32close9190.101.45420.00000.0000-38.0042754.58
18292007.11.12 16:32sell9400.101.45420.00000.0000
18302007.11.12 16:32close9250.101.45430.00000.0000-36.0042718.58
18312007.11.12 23:00close8830.101.45390.00000.0000-26.0042692.58
18322007.11.12 23:00close8850.101.45390.00000.0000-28.0042664.58
18332007.11.12 23:00close8870.101.45410.00000.000020.0042684.58
18342007.11.12 23:00close8890.101.45410.00000.000019.0042703.58
18352007.11.12 23:00close8910.101.45410.00000.000015.0042718.58
18362007.11.12 23:00close8930.101.45410.00000.000013.0042731.58
18372007.11.12 23:00close8950.101.45410.00000.000021.0042752.58
18382007.11.12 23:00close8970.101.45390.00000.0000-30.0042722.58
18392007.11.12 23:00close8990.101.45390.00000.0000-31.0042691.58
18402007.11.12 23:00close9010.101.45390.00000.0000-33.0042658.58
18412007.11.12 23:00close9030.101.45390.00000.0000-35.0042623.58
18422007.11.12 23:00close9050.101.45390.00000.0000-37.0042586.58
18432007.11.12 23:00close9070.101.45410.00000.000012.0042598.58
18442007.11.12 23:00close9090.101.45410.00000.000010.0042608.58
18452007.11.12 23:00close9110.101.45410.00000.00007.0042615.58
18462007.11.12 23:00close9130.101.45410.00000.00006.0042621.58
18472007.11.12 23:00close9150.101.45410.00000.00004.0042625.58
18482007.11.12 23:00close9170.101.45390.00000.0000-39.0042586.58
18492007.11.12 23:00close9270.101.45410.00000.0000-3.0042583.58
18502007.11.12 23:00close9290.101.45410.00000.0000-1.0042582.58
18512007.11.12 23:00close9310.101.45410.00000.0000-5.0042577.58
18522007.11.12 23:00close9330.101.45410.00000.0000-7.0042570.58
18532007.11.12 23:00close9350.101.45410.00000.0000-11.0042559.58
18542007.11.12 23:00close9370.101.45410.00000.0000-10.0042549.58
18552007.11.12 23:00close9390.101.45410.00000.00000.0042549.58
18562007.11.12 23:00sell9410.101.45380.00000.0000
18572007.11.12 23:00sell9420.101.45400.00000.0000
18582007.11.12 23:00sell9430.101.45410.00000.0000
18592007.11.12 23:02sell9440.101.45360.00000.0000
18602007.11.12 23:11sell9450.101.45340.00000.0000
18612007.11.13 02:36sell9460.101.45450.00000.0000
18622007.11.13 02:37sell9470.101.45470.00000.0000
18632007.11.13 02:37sell9480.101.45510.00000.0000
18642007.11.13 03:27buy9490.101.45670.00000.0000
18652007.11.13 03:27sell9500.101.45620.00000.0000
18662007.11.13 03:31buy9510.101.45690.00000.0000
18672007.11.13 03:32buy9520.101.45700.00000.0000
18682007.11.13 03:55buy9530.101.45740.00000.0000
18692007.11.13 03:55buy9540.101.45720.00000.0000
18702007.11.13 03:56buy9550.101.45760.00000.0000
18712007.11.13 05:56sell9560.101.45610.00000.0000
18722007.11.13 05:56sell9570.101.45600.00000.0000
18732007.11.13 07:36buy9580.101.45780.00000.0000
18742007.11.13 07:38buy9590.101.45790.00000.0000
18752007.11.13 07:41buy9600.101.45800.00000.0000
18762007.11.13 07:41buy9610.101.45810.00000.0000
18772007.11.13 07:41buy9620.101.45820.00000.0000
18782007.11.13 07:45buy9630.101.45830.00000.0000
18792007.11.13 07:46buy9640.101.45840.00000.0000
18802007.11.13 07:46buy9650.101.45850.00000.0000
18812007.11.13 07:46buy9660.101.45860.00000.0000
18822007.11.13 07:46close9380.101.45870.00000.0000-58.0342491.55
18832007.11.13 07:47buy9670.101.45870.00000.0000
18842007.11.13 07:47close9360.101.45860.00000.0000-54.0342437.52
18852007.11.13 08:44buy9680.101.45880.00000.0000
18862007.11.13 08:44close9340.101.45870.00000.0000-54.0342383.49
18872007.11.13 08:44buy9690.101.45890.00000.0000
18882007.11.13 08:44close9450.101.45880.00000.0000-54.0342329.46
18892007.11.13 08:45buy9700.101.45900.00000.0000
18902007.11.13 08:45close9320.101.45910.00000.0000-56.0342273.43
18912007.11.13 08:45buy9710.101.45910.00000.0000
18922007.11.13 08:45close9440.101.45900.00000.0000-54.0342219.41
18932007.11.13 08:50buy9720.101.45930.00000.0000
18942007.11.13 08:50close9300.101.45920.00000.0000-55.0342164.38
18952007.11.13 08:50buy9730.101.45940.00000.0000
18962007.11.13 08:50close9410.101.45950.00000.0000-57.0342107.35
18972007.11.13 08:50buy9740.101.45960.00000.0000
18982007.11.13 08:51close9280.101.45970.00000.0000-58.0342049.32
18992007.11.13 08:51buy9750.101.45980.00000.0000
19002007.11.13 08:51close9420.101.45970.00000.0000-57.0341992.29
19012007.11.13 08:51buy9760.101.45970.00000.0000
19022007.11.13 08:51close9430.101.45960.00000.0000-55.0341937.26
19032007.11.13 08:52buy9770.101.45990.00000.0000
19042007.11.13 08:52close9400.101.46000.00000.0000-58.0341879.23
19052007.11.13 08:52buy9780.101.46000.00000.0000
19062007.11.13 08:53close9260.101.45990.00000.0000-56.0341823.20
19072007.11.13 08:55buy9790.101.46020.00000.0000
19082007.11.13 08:55close9160.101.46010.00000.0000-57.0341766.17
19092007.11.13 08:55buy9800.101.46030.00000.0000
19102007.11.13 08:55close9460.101.46040.00000.0000-59.0041707.17
19112007.11.13 08:55buy9810.101.46040.00000.0000
19122007.11.13 08:55close9140.101.46030.00000.0000-57.0341650.15
19132007.11.13 09:31close8840.101.46280.00000.0000-64.0341586.12
19142007.11.13 09:31close8860.101.46300.00000.0000-67.0341519.09
19152007.11.13 09:31close8880.101.46290.00000.0000-70.0341449.06
19162007.11.13 09:31close8900.101.46280.00000.0000-70.0341379.03
19172007.11.13 09:31close8920.101.46300.00000.0000-75.0341304.00
19182007.11.13 09:31close8940.101.46330.00000.0000-76.0341227.97
19192007.11.13 09:31close9080.101.46350.00000.0000-83.0341144.94
19202007.11.13 09:31close9100.101.46340.00000.0000-84.0341060.91
19212007.11.13 09:31close9120.101.46320.00000.0000-83.0340977.88
19222007.11.13 09:31close9470.101.46330.00000.0000-86.0040891.88
19232007.11.13 09:31close9480.101.46320.00000.0000-81.0040810.88
19242007.11.13 09:31close9500.101.46330.00000.0000-71.0040739.88
19252007.11.13 09:31close9560.101.46310.00000.0000-70.0040669.88
19262007.11.13 09:31close9570.101.46230.00000.0000-63.0040606.88
19272007.11.13 09:32close8960.101.46220.00000.000055.7840662.67
19282007.11.13 09:32close8980.101.46230.00000.000054.7840717.45
19292007.11.13 09:32close9000.101.46220.00000.000050.7840768.24
19302007.11.13 09:32close9020.101.46230.00000.000049.7840818.02
19312007.11.13 09:32close9040.101.46220.00000.000046.7840864.81
19322007.11.13 09:32close9060.101.46230.00000.000045.7840910.59
19332007.11.13 09:32close9490.101.46220.00000.000055.0040965.59
19342007.11.13 09:32close9510.101.46200.00000.000051.0041016.59
19352007.11.13 09:32close9520.101.46210.00000.000051.0041067.59
19362007.11.13 09:32close9530.101.46200.00000.000046.0041113.59
19372007.11.13 09:32close9540.101.46190.00000.000047.0041160.59
19382007.11.13 09:32close9550.101.46200.00000.000044.0041204.59
19392007.11.13 09:32close9580.101.46190.00000.000041.0041245.59
19402007.11.13 09:32close9590.101.46200.00000.000041.0041286.59
19412007.11.13 09:33close9600.101.46210.00000.000041.0041327.59
19422007.11.13 09:33close9610.101.46200.00000.000039.0041366.59
19432007.11.13 09:33close9620.101.46210.00000.000039.0041405.59
19442007.11.13 09:33close9630.101.46200.00000.000037.0041442.59
19452007.11.13 09:33close9640.101.46190.00000.000035.0041477.59
19462007.11.13 09:33close9650.101.46180.00000.000033.0041510.59
19472007.11.13 09:33close9660.101.46190.00000.000033.0041543.59
19482007.11.13 09:33close9670.101.46180.00000.000031.0041574.59
19492007.11.13 09:33close9680.101.46190.00000.000031.0041605.59
19502007.11.13 09:34close9690.101.46200.00000.000031.0041636.59
19512007.11.13 09:34close9700.101.46190.00000.000029.0041665.59
19522007.11.13 09:34close9710.101.46200.00000.000029.0041694.59
19532007.11.13 09:34close9720.101.46180.00000.000025.0041719.59
19542007.11.13 09:34close9730.101.46190.00000.000025.0041744.59
19552007.11.13 09:34close9740.101.46180.00000.000022.0041766.59
19562007.11.13 09:34close9750.101.46190.00000.000021.0041787.59
19572007.11.13 09:34close9760.101.46180.00000.000021.0041808.59
19582007.11.13 09:34close9770.101.46190.00000.000020.0041828.59
19592007.11.13 09:34close9780.101.46170.00000.000017.0041845.59
19602007.11.13 09:34close9790.101.46180.00000.000016.0041861.59
19612007.11.13 09:34close9800.101.46170.00000.000014.0041875.59
19622007.11.13 09:34close9810.101.46180.00000.000014.0041889.59
19632007.11.13 09:34buy9820.101.46190.00000.0000
19642007.11.13 09:34sell9830.101.46180.00000.0000
19652007.11.13 09:34sell9840.101.46170.00000.0000
19662007.11.13 09:34sell9850.101.46160.00000.0000
19672007.11.13 09:34sell9860.101.46150.00000.0000
19682007.11.13 09:35sell9870.101.46140.00000.0000
19692007.11.13 09:35sell9880.101.46130.00000.0000
19702007.11.13 09:37buy9890.101.46200.00000.0000
19712007.11.13 09:37buy9900.101.46210.00000.0000
19722007.11.13 09:37buy9910.101.46220.00000.0000
19732007.11.13 09:38buy9920.101.46230.00000.0000
19742007.11.13 09:41buy9930.101.46240.00000.0000
19752007.11.13 09:43buy9940.101.46250.00000.0000
19762007.11.13 09:43buy9950.101.46260.00000.0000
19772007.11.13 09:49buy9960.101.46270.00000.0000
19782007.11.13 09:50buy9970.101.46280.00000.0000
19792007.11.13 09:50buy9980.101.46290.00000.0000
19802007.11.13 09:50buy9990.101.46300.00000.0000
19812007.11.13 09:50buy10000.101.46310.00000.0000
19822007.11.13 09:50buy10010.101.46320.00000.0000
19832007.11.13 09:50buy10020.101.46330.00000.0000
19842007.11.13 09:52buy10030.101.46340.00000.0000
19852007.11.13 10:28sell10040.101.46120.00000.0000
19862007.11.13 10:36sell10050.101.46110.00000.0000
19872007.11.13 10:37sell10060.101.46100.00000.0000
19882007.11.13 10:38sell10070.101.46090.00000.0000
19892007.11.13 10:38sell10080.101.46070.00000.0000
19902007.11.13 10:38sell10090.101.46080.00000.0000
19912007.11.13 10:45sell10100.101.46060.00000.0000
19922007.11.13 10:47sell10110.101.46050.00000.0000
19932007.11.13 10:47sell10120.101.46040.00000.0000
19942007.11.13 10:50sell10130.101.46030.00000.0000
19952007.11.13 10:57sell10140.101.46020.00000.0000
19962007.11.13 10:58sell10150.101.46000.00000.0000
19972007.11.13 10:58sell10160.101.45970.00000.0000
19982007.11.13 10:58sell10170.101.45980.00000.0000
19992007.11.13 10:58sell10180.101.45990.00000.0000
20002007.11.13 10:58sell10190.101.46010.00000.0000
20012007.11.13 11:00sell10200.101.45960.00000.0000
20022007.11.13 11:00sell10210.101.45950.00000.0000
20032007.11.13 11:00sell10220.101.45940.00000.0000
20042007.11.13 11:12sell10230.101.45930.00000.0000
20052007.11.13 11:44sell10240.101.45910.00000.0000
20062007.11.13 11:44sell10250.101.45920.00000.0000
20072007.11.13 11:51sell10260.101.45900.00000.0000
20082007.11.13 11:51sell10270.101.45880.00000.0000
20092007.11.13 11:51sell10280.101.45890.00000.0000
20102007.11.13 11:51sell10290.101.45870.00000.0000
20112007.11.13 11:52sell10300.101.45860.00000.0000
20122007.11.13 11:53sell10310.101.45850.00000.0000
20132007.11.13 11:53sell10320.101.45840.00000.0000
20142007.11.13 11:54close10030.101.45830.00000.0000-51.0041838.59
20152007.11.13 11:54sell10330.101.45810.00000.0000
20162007.11.13 11:54close10020.101.45820.00000.0000-51.0041787.59
20172007.11.13 12:56close9820.101.45710.00000.0000-48.0041739.59
20182007.11.13 12:56close9890.101.45720.00000.0000-48.0041691.59
20192007.11.13 12:56close9900.101.45710.00000.0000-50.0041641.59
20202007.11.13 12:56close9910.101.45720.00000.0000-50.0041591.59
20212007.11.13 12:56close9920.101.45730.00000.0000-50.0041541.59
20222007.11.13 12:56close9930.101.45740.00000.0000-50.0041491.59
20232007.11.13 12:56close9940.101.45730.00000.0000-52.0041439.59
20242007.11.13 12:56close9950.101.45740.00000.0000-52.0041387.59
20252007.11.13 12:56close9960.101.45730.00000.0000-54.0041333.59
20262007.11.13 12:57close9970.101.45720.00000.0000-56.0041277.59
20272007.11.13 12:57close9980.101.45740.00000.0000-55.0041222.59
20282007.11.13 12:57close9990.101.45750.00000.0000-55.0041167.59
20292007.11.13 12:57close10000.101.45760.00000.0000-55.0041112.59
20302007.11.13 12:57close10010.101.45750.00000.0000-57.0041055.59
20312007.11.13 12:57close9830.101.45790.00000.000039.0041094.59
20322007.11.13 12:58close9840.101.45780.00000.000039.0041133.59
20332007.11.13 12:58close9850.101.45770.00000.000039.0041172.59
20342007.11.13 12:58close9860.101.45780.00000.000037.0041209.59
20352007.11.13 12:58close9870.101.45770.00000.000037.0041246.59
20362007.11.13 12:58close9880.101.45760.00000.000037.0041283.59
20372007.11.13 12:58close10040.101.45770.00000.000035.0041318.59
20382007.11.13 12:58close10050.101.45760.00000.000035.0041353.59
20392007.11.13 12:58close10060.101.45770.00000.000033.0041386.59
20402007.11.13 12:58close10070.101.45760.00000.000033.0041419.59
20412007.11.13 12:58close10080.101.45750.00000.000032.0041451.59
20422007.11.13 12:58close10090.101.45760.00000.000032.0041483.59
20432007.11.13 12:58close10100.101.45750.00000.000031.0041514.59
20442007.11.13 12:59close10110.101.45760.00000.000029.0041543.59
20452007.11.13 12:59close10120.101.45770.00000.000027.0041570.59
20462007.11.13 12:59close10130.101.45760.00000.000027.0041597.59
20472007.11.13 13:00close10140.101.45750.00000.000027.0041624.59
20482007.11.13 13:00close10150.101.45760.00000.000024.0041648.59
20492007.11.13 13:00close10160.101.45750.00000.000022.0041670.59
20502007.11.13 13:00close10170.101.45760.00000.000022.0041692.59
20512007.11.13 13:00close10180.101.45750.00000.000024.0041716.59
20522007.11.13 13:00close10190.101.45760.00000.000025.0041741.59
20532007.11.13 13:01close10200.101.45770.00000.000019.0041760.59
20542007.11.13 13:01close10210.101.45790.00000.000016.0041776.59
20552007.11.13 13:01close10220.101.45780.00000.000016.0041792.59
20562007.11.13 13:01close10230.101.45790.00000.000014.0041806.59
20572007.11.13 13:01close10240.101.45780.00000.000013.0041819.59
20582007.11.13 13:01close10250.101.45770.00000.000015.0041834.59
20592007.11.13 13:01close10260.101.45760.00000.000014.0041848.59
20602007.11.13 13:01close10270.101.45770.00000.000011.0041859.59
20612007.11.13 13:01close10280.101.45760.00000.000013.0041872.59
20622007.11.13 13:01close10290.101.45780.00000.00009.0041881.59
20632007.11.13 13:02close10300.101.45790.00000.00007.0041888.59
20642007.11.13 13:02close10310.101.45810.00000.00004.0041892.59
20652007.11.13 13:02close10320.101.45800.00000.00004.0041896.59
20662007.11.13 13:02close10330.101.45790.00000.00002.0041898.59
20672007.11.13 13:02buy10340.101.45800.00000.0000
20682007.11.13 13:03sell10350.101.45770.00000.0000
20692007.11.13 13:03buy10360.101.45810.00000.0000
20702007.11.13 13:04buy10370.101.45830.00000.0000
20712007.11.13 13:04buy10380.101.45820.00000.0000
20722007.11.13 13:05buy10390.101.45840.00000.0000
20732007.11.13 13:07buy10400.101.45850.00000.0000
20742007.11.13 13:08buy10410.101.45860.00000.0000
20752007.11.13 13:08buy10420.101.45870.00000.0000
20762007.11.13 13:12sell10430.101.45760.00000.0000
20772007.11.13 13:12sell10440.101.45750.00000.0000
20782007.11.13 13:14sell10450.101.45740.00000.0000
20792007.11.13 13:16sell10460.101.45720.00000.0000
20802007.11.13 13:16sell10470.101.45730.00000.0000
20812007.11.13 13:30buy10480.101.45880.00000.0000
20822007.11.13 13:30buy10490.101.45890.00000.0000
20832007.11.13 13:30buy10500.101.45900.00000.0000
20842007.11.13 13:30buy10510.101.45910.00000.0000
20852007.11.13 13:32buy10520.101.45920.00000.0000
20862007.11.13 13:49buy10530.101.45930.00000.0000
20872007.11.13 13:49buy10540.101.45940.00000.0000
20882007.11.13 13:50buy10550.101.45960.00000.0000
20892007.11.13 13:50buy10560.101.45950.00000.0000
20902007.11.13 13:56buy10570.101.45970.00000.0000
20912007.11.13 13:56buy10580.101.45980.00000.0000
20922007.11.13 14:14close10350.101.46070.00000.0000-30.0041868.59
20932007.11.13 14:14close10430.101.46060.00000.0000-30.0041838.59
20942007.11.13 14:14close10440.101.46070.00000.0000-32.0041806.59
20952007.11.13 14:14close10450.101.46060.00000.0000-32.0041774.59
20962007.11.13 14:14close10460.101.46070.00000.0000-35.0041739.59
20972007.11.13 14:14close10470.101.46060.00000.0000-33.0041706.59
20982007.11.13 14:14close10340.101.46030.00000.000023.0041729.59
20992007.11.13 14:14close10360.101.46040.00000.000023.0041752.59
21002007.11.13 14:15close10370.101.46030.00000.000020.0041772.59
21012007.11.13 14:15close10380.101.46040.00000.000022.0041794.59
21022007.11.13 14:15close10390.101.46050.00000.000021.0041815.59
21032007.11.13 14:15close10400.101.46060.00000.000021.0041836.59
21042007.11.13 14:15close10410.101.46050.00000.000019.0041855.59
21052007.11.13 14:15close10420.101.46060.00000.000019.0041874.59
21062007.11.13 14:15close10480.101.46070.00000.000019.0041893.59
21072007.11.13 14:15close10490.101.46060.00000.000017.0041910.59
21082007.11.13 14:15close10500.101.46070.00000.000017.0041927.59
21092007.11.13 14:15close10510.101.46080.00000.000017.0041944.59
21102007.11.13 14:15close10520.101.46070.00000.000015.0041959.59
21112007.11.13 14:15close10530.101.46080.00000.000015.0041974.59
21122007.11.13 14:15close10540.101.46070.00000.000013.0041987.59
21132007.11.13 14:15close10550.101.46080.00000.000012.0041999.59
21142007.11.13 14:15close10560.101.46070.00000.000012.0042011.59
21152007.11.13 14:16close10570.101.46080.00000.000011.0042022.59
21162007.11.13 14:16close10580.101.46060.00000.00008.0042030.59
21172007.11.13 14:16buy10590.101.46090.00000.0000
21182007.11.13 14:17sell10600.101.46060.00000.0000
21192007.11.13 14:17buy10610.101.46100.00000.0000
21202007.11.13 14:17buy10620.101.46120.00000.0000
21212007.11.13 14:17buy10630.101.46110.00000.0000
21222007.11.13 14:20sell10640.101.46050.00000.0000
21232007.11.13 14:20sell10650.101.46030.00000.0000
21242007.11.13 14:20sell10660.101.46040.00000.0000
21252007.11.13 14:29buy10670.101.46130.00000.0000
21262007.11.13 14:30buy10680.101.46140.00000.0000
21272007.11.13 14:30buy10690.101.46170.00000.0000
21282007.11.13 14:30buy10700.101.46160.00000.0000
21292007.11.13 14:30buy10710.101.46150.00000.0000
21302007.11.13 14:50sell10720.101.46020.00000.0000
21312007.11.13 14:50sell10730.101.46010.00000.0000
21322007.11.13 15:19sell10740.101.46000.00000.0000
21332007.11.13 15:19sell10750.101.45990.00000.0000
21342007.11.13 15:19sell10760.101.45970.00000.0000
21352007.11.13 15:19sell10770.101.45980.00000.0000
21362007.11.13 15:20sell10780.101.45960.00000.0000
21372007.11.13 15:20sell10790.101.45950.00000.0000
21382007.11.13 15:20sell10800.101.45940.00000.0000
21392007.11.13 15:20sell10810.101.45920.00000.0000
21402007.11.13 15:20sell10820.101.45930.00000.0000
21412007.11.13 15:20sell10830.101.45910.00000.0000
21422007.11.13 15:20sell10840.101.45900.00000.0000
21432007.11.13 15:20sell10850.101.45880.00000.0000
21442007.11.13 15:20sell10860.101.45890.00000.0000
21452007.11.13 15:21sell10870.101.45870.00000.0000
21462007.11.13 15:21sell10880.101.45860.00000.0000
21472007.11.13 15:21sell10890.101.45850.00000.0000
21482007.11.13 17:06buy10900.101.46180.00000.0000
21492007.11.13 17:06buy10910.101.46190.00000.0000
21502007.11.13 17:08buy10920.101.46200.00000.0000
21512007.11.13 17:08buy10930.101.46220.00000.0000
21522007.11.13 17:08buy10940.101.46240.00000.0000
21532007.11.13 17:08buy10950.101.46230.00000.0000
21542007.11.13 17:08buy10960.101.46250.00000.0000
21552007.11.13 17:08buy10970.101.46270.00000.0000
21562007.11.13 17:08buy10980.101.46260.00000.0000
21572007.11.13 17:08buy10990.101.46290.00000.0000
21582007.11.13 17:08buy11000.101.46280.00000.0000
21592007.11.13 17:09buy11010.101.46210.00000.0000
21602007.11.13 18:25sell11020.101.45840.00000.0000
21612007.11.13 23:00close10590.101.46010.00000.0000-8.0042022.59
21622007.11.13 23:00close10610.101.46010.00000.0000-9.0042013.59
21632007.11.13 23:00close10630.101.46010.00000.0000-10.0042003.59
21642007.11.13 23:00close10650.101.46030.00000.00000.0042003.59
21652007.11.13 23:00close10670.101.46010.00000.0000-12.0041991.59
21662007.11.13 23:00close10690.101.46010.00000.0000-16.0041975.59
21672007.11.13 23:00close10710.101.46010.00000.0000-14.0041961.59
21682007.11.13 23:00close10730.101.46030.00000.0000-2.0041959.59
21692007.11.13 23:00close10750.101.46030.00000.0000-4.0041955.59
21702007.11.13 23:00close10770.101.46030.00000.0000-5.0041950.59
21712007.11.13 23:00close10790.101.46030.00000.0000-8.0041942.59
21722007.11.13 23:00close10810.101.46030.00000.0000-11.0041931.59
21732007.11.13 23:00close10830.101.46030.00000.0000-12.0041919.59
21742007.11.13 23:00close10850.101.46030.00000.0000-15.0041904.59
21752007.11.13 23:00close10870.101.46030.00000.0000-16.0041888.59
21762007.11.13 23:00close10890.101.46030.00000.0000-18.0041870.59
21772007.11.13 23:00close10910.101.46010.00000.0000-18.0041852.59
21782007.11.13 23:00close10930.101.46010.00000.0000-21.0041831.59
21792007.11.13 23:00close10950.101.46010.00000.0000-22.0041809.59
21802007.11.13 23:00close10970.101.46010.00000.0000-26.0041783.59
21812007.11.13 23:00close10990.101.46010.00000.0000-28.0041755.59
21822007.11.13 23:00close11010.101.46010.00000.0000-20.0041735.59
21832007.11.13 23:00sell11030.101.46010.00000.0000
21842007.11.13 23:02sell11040.101.46030.00000.0000
21852007.11.13 23:06sell11050.101.45990.00000.0000
21862007.11.13 23:08sell11060.101.45980.00000.0000
21872007.11.14 00:27buy11070.101.46130.00000.0000
21882007.11.14 00:27buy11080.101.46150.00000.0000
21892007.11.14 00:52buy11090.101.46170.00000.0000
21902007.11.14 00:52buy11100.101.46190.00000.0000
21912007.11.14 00:53buy11110.101.46220.00000.0000
21922007.11.14 00:54buy11120.101.46210.00000.0000
21932007.11.14 01:05buy11130.101.46230.00000.0000
21942007.11.14 02:10buy11140.101.46270.00000.0000
21952007.11.14 02:13buy11150.101.46290.00000.0000
21962007.11.14 02:14buy11160.101.46300.00000.0000
21972007.11.14 02:31buy11170.101.46310.00000.0000
21982007.11.14 02:48buy11180.101.46320.00000.0000
21992007.11.14 02:52buy11190.101.46330.00000.0000
22002007.11.14 03:58buy11200.101.46340.00000.0000
22012007.11.14 03:58buy11210.101.46350.00000.0000
22022007.11.14 03:59buy11220.101.46360.00000.0000
22032007.11.14 03:59buy11230.101.46410.00000.0000
22042007.11.14 03:59buy11240.101.46400.00000.0000
22052007.11.14 03:59buy11250.101.46450.00000.0000
22062007.11.14 03:59buy11260.101.46440.00000.0000
22072007.11.14 03:59buy11270.101.46480.00000.0000
22082007.11.14 03:59buy11280.101.46470.00000.0000
22092007.11.14 03:59buy11290.101.46460.00000.0000
22102007.11.14 03:59buy11300.101.46430.00000.0000
22112007.11.14 04:01buy11310.101.46490.00000.0000
22122007.11.14 04:01close11020.101.46480.00000.0000-64.0341671.56
22132007.11.14 04:13buy11320.101.46500.00000.0000
22142007.11.14 04:13close10880.101.46520.00000.0000-66.0341605.53
22152007.11.14 04:13buy11330.101.46530.00000.0000
22162007.11.14 04:13close10860.101.46540.00000.0000-65.0341540.50
22172007.11.14 04:55close10600.101.46670.00000.0000-61.0341479.47
22182007.11.14 04:56close10640.101.46660.00000.0000-61.0341418.45
22192007.11.14 04:56close10660.101.46640.00000.0000-60.0341358.42
22202007.11.14 04:56close10720.101.46650.00000.0000-63.0341295.39
22212007.11.14 04:56close10740.101.46640.00000.0000-64.0341231.36
22222007.11.14 04:56close10760.101.46650.00000.0000-68.0341163.33
22232007.11.14 04:56close10780.101.46660.00000.0000-70.0341093.30
22242007.11.14 04:56close10800.101.46650.00000.0000-71.0341022.27
22252007.11.14 04:56close10820.101.46660.00000.0000-73.0340949.24
22262007.11.14 04:56close10840.101.46650.00000.0000-75.0340874.21
22272007.11.14 04:56close11030.101.46660.00000.0000-65.0340809.18
22282007.11.14 04:56close11040.101.46650.00000.0000-62.0340747.16
22292007.11.14 04:57close11050.101.46640.00000.0000-65.0340682.13
22302007.11.14 04:57close11060.101.46650.00000.0000-67.0340615.10
22312007.11.14 04:57close10620.101.46640.00000.000051.7840666.88
22322007.11.14 04:57close10680.101.46630.00000.000048.7840715.67
22332007.11.14 04:57close10700.101.46640.00000.000047.7840763.45
22342007.11.14 04:57close10900.101.46630.00000.000044.7840808.23
22352007.11.14 04:57close10920.101.46640.00000.000043.7840852.02
22362007.11.14 04:58close10940.101.46630.00000.000038.7840890.80
22372007.11.14 04:58close10960.101.46610.00000.000035.7840926.59
22382007.11.14 04:58close10980.101.46620.00000.000035.7840962.37
22392007.11.14 04:58close11000.101.46610.00000.000032.7840995.16
22402007.11.14 04:58close11070.101.46620.00000.000049.0041044.16
22412007.11.14 04:58close11080.101.46630.00000.000048.0041092.16
22422007.11.14 04:58close11090.101.46640.00000.000047.0041139.16
22432007.11.14 04:58close11100.101.46630.00000.000044.0041183.16
22442007.11.14 04:58close11110.101.46640.00000.000042.0041225.16
22452007.11.14 04:58close11120.101.46630.00000.000042.0041267.16
22462007.11.14 04:59close11130.101.46620.00000.000039.0041306.16
22472007.11.14 04:59close11140.101.46610.00000.000034.0041340.16
22482007.11.14 04:59close11150.101.46600.00000.000031.0041371.16
22492007.11.14 05:00close11160.101.46590.00000.000029.0041400.16
22502007.11.14 05:00close11170.101.46580.00000.000027.0041427.16
22512007.11.14 05:00close11180.101.46590.00000.000027.0041454.16
22522007.11.14 05:01close11190.101.46580.00000.000025.0041479.16
22532007.11.14 05:01close11200.101.46570.00000.000023.0041502.16
22542007.11.14 05:02close11210.101.46580.00000.000023.0041525.16
22552007.11.14 05:02close11220.101.46590.00000.000023.0041548.16
22562007.11.14 05:03close11230.101.46600.00000.000019.0041567.16
22572007.11.14 05:03close11240.101.46590.00000.000019.0041586.16
22582007.11.14 05:04close11250.101.46600.00000.000015.0041601.16
22592007.11.14 05:04close11260.101.46610.00000.000017.0041618.16
22602007.11.14 05:04close11270.101.46600.00000.000012.0041630.16
22612007.11.14 05:05close11280.101.46620.00000.000015.0041645.16
22622007.11.14 05:05close11290.101.46590.00000.000013.0041658.16
22632007.11.14 05:06close11300.101.46600.00000.000017.0041675.16
22642007.11.14 05:06close11310.101.46590.00000.000010.0041685.16
22652007.11.14 05:06close11320.101.46580.00000.00008.0041693.16
22662007.11.14 05:06close11330.101.46570.00000.00004.0041697.16
22672007.11.14 05:06buy11340.101.46600.00000.0000
22682007.11.14 05:06sell11350.101.46570.00000.0000
22692007.11.14 05:08buy11360.101.46620.00000.0000
22702007.11.14 05:08buy11370.101.46610.00000.0000
22712007.11.14 05:09sell11380.101.46560.00000.0000
22722007.11.14 05:10sell11390.101.46550.00000.0000
22732007.11.14 05:11sell11400.101.46530.00000.0000
22742007.11.14 05:11sell11410.101.46520.00000.0000
22752007.11.14 05:13sell11420.101.46540.00000.0000
22762007.11.14 05:15sell11430.101.46510.00000.0000
22772007.11.14 05:16sell11440.101.46500.00000.0000
22782007.11.14 06:43buy11450.101.46630.00000.0000
22792007.11.14 07:37sell11460.101.46490.00000.0000
22802007.11.14 07:43sell11470.101.46480.00000.0000
22812007.11.14 07:44sell11480.101.46470.00000.0000
22822007.11.14 07:52buy11490.101.46640.00000.0000
22832007.11.14 07:56buy11500.101.46650.00000.0000
22842007.11.14 08:03buy11510.101.46660.00000.0000
22852007.11.14 08:04buy11520.101.46670.00000.0000
22862007.11.14 08:04buy11530.101.46680.00000.0000
22872007.11.14 08:05buy11540.101.46690.00000.0000
22882007.11.14 08:07buy11550.101.46700.00000.0000
22892007.11.14 08:16buy11560.101.46710.00000.0000
22902007.11.14 08:16buy11570.101.46720.00000.0000
22912007.11.14 08:17buy11580.101.46740.00000.0000
22922007.11.14 08:17buy11590.101.46730.00000.0000
22932007.11.14 09:18sell11600.101.46460.00000.0000
22942007.11.14 09:55sell11610.101.46450.00000.0000
22952007.11.14 09:56sell11620.101.46440.00000.0000
22962007.11.14 10:02sell11630.101.46430.00000.0000
22972007.11.14 10:04sell11640.101.46420.00000.0000
22982007.11.14 10:04sell11650.101.46410.00000.0000
22992007.11.14 10:04sell11660.101.46400.00000.0000
23002007.11.14 10:15sell11670.101.46390.00000.0000
23012007.11.14 10:15sell11680.101.46370.00000.0000
23022007.11.14 10:15sell11690.101.46380.00000.0000
23032007.11.14 11:34buy11700.101.46750.00000.0000
23042007.11.14 11:34buy11710.101.46760.00000.0000
23052007.11.14 11:34buy11720.101.46780.00000.0000
23062007.11.14 11:34buy11730.101.46770.00000.0000
23072007.11.14 11:35buy11740.101.46790.00000.0000
23082007.11.14 11:35buy11750.101.46800.00000.0000
23092007.11.14 11:35buy11760.101.46810.00000.0000
23102007.11.14 11:39buy11770.101.46820.00000.0000
23112007.11.14 11:50buy11780.101.46830.00000.0000
23122007.11.14 11:50buy11790.101.46840.00000.0000
23132007.11.14 11:50buy11800.101.46860.00000.0000
23142007.11.14 11:50buy11810.101.46850.00000.0000
23152007.11.14 11:51buy11820.101.46870.00000.0000
23162007.11.14 11:56buy11830.101.46890.00000.0000
23172007.11.14 11:56buy11840.101.46880.00000.0000
23182007.11.14 11:56close11680.101.46890.00000.0000-52.0041645.16
23192007.11.14 12:22buy11850.101.46900.00000.0000
23202007.11.14 12:23close11690.101.46910.00000.0000-53.0041592.16
23212007.11.14 12:23buy11860.101.46920.00000.0000
23222007.11.14 12:23close11670.101.46910.00000.0000-52.0041540.16
23232007.11.14 12:23buy11870.101.46930.00000.0000
23242007.11.14 12:23close11660.101.46940.00000.0000-54.0041486.16
23252007.11.14 12:23buy11880.101.46950.00000.0000
23262007.11.14 12:23close11650.101.46940.00000.0000-53.0041433.16
23272007.11.14 12:23buy11890.101.46970.00000.0000
23282007.11.14 12:23close11640.101.46960.00000.0000-54.0041379.16
23292007.11.14 12:24buy11900.101.46940.00000.0000
23302007.11.14 12:24close11630.101.46960.00000.0000-53.0041326.16
23312007.11.14 16:13close11350.101.47190.00000.0000-62.0041264.16
23322007.11.14 16:13close11380.101.47200.00000.0000-64.0041200.16
23332007.11.14 16:13close11390.101.47220.00000.0000-67.0041133.16
23342007.11.14 16:13close11400.101.47210.00000.0000-68.0041065.16
23352007.11.14 16:13close11410.101.47230.00000.0000-71.0040994.16
23362007.11.14 16:13close11420.101.47240.00000.0000-70.0040924.16
23372007.11.14 16:13close11430.101.47260.00000.0000-75.0040849.16
23382007.11.14 16:13close11440.101.47240.00000.0000-74.0040775.16
23392007.11.14 16:13close11460.101.47230.00000.0000-74.0040701.16
23402007.11.14 16:13close11470.101.47240.00000.0000-76.0040625.16
23412007.11.14 16:13close11480.101.47250.00000.0000-78.0040547.16
23422007.11.14 16:13close11600.101.47230.00000.0000-77.0040470.16
23432007.11.14 16:13close11610.101.47240.00000.0000-79.0040391.16
23442007.11.14 16:14close11620.101.47300.00000.0000-86.0040305.16
23452007.11.14 16:14close11340.101.47260.00000.000066.0040371.16
23462007.11.14 16:14close11360.101.47240.00000.000062.0040433.16
23472007.11.14 16:14close11370.101.47250.00000.000064.0040497.16
23482007.11.14 16:14close11450.101.47240.00000.000061.0040558.16
23492007.11.14 16:14close11490.101.47250.00000.000061.0040619.16
23502007.11.14 16:14close11500.101.47230.00000.000058.0040677.16
23512007.11.14 16:14close11510.101.47220.00000.000056.0040733.16
23522007.11.14 16:14close11520.101.47200.00000.000053.0040786.16
23532007.11.14 16:14close11530.101.47210.00000.000053.0040839.16
23542007.11.14 16:14close11540.101.47200.00000.000051.0040890.16
23552007.11.14 16:14close11550.101.47210.00000.000051.0040941.16
23562007.11.14 16:14close11560.101.47180.00000.000047.0040988.16
23572007.11.14 16:14close11570.101.47160.00000.000044.0041032.16
23582007.11.14 16:14close11580.101.47170.00000.000043.0041075.16
23592007.11.14 16:14close11590.101.47180.00000.000045.0041120.16
23602007.11.14 16:14close11700.101.47170.00000.000042.0041162.16
23612007.11.14 16:14close11710.101.47180.00000.000042.0041204.16
23622007.11.14 16:14close11720.101.47170.00000.000039.0041243.16
23632007.11.14 16:14close11730.101.47180.00000.000041.0041284.16
23642007.11.14 16:14close11740.101.47190.00000.000040.0041324.16
23652007.11.14 16:14close11750.101.47170.00000.000037.0041361.16
23662007.11.14 16:15close11760.101.47160.00000.000035.0041396.16
23672007.11.14 16:15close11770.101.47150.00000.000033.0041429.16
23682007.11.14 16:15close11780.101.47130.00000.000030.0041459.16
23692007.11.14 16:15close11790.101.47140.00000.000030.0041489.16
23702007.11.14 16:15close11800.101.47130.00000.000027.0041516.16
23712007.11.14 16:15close11810.101.47140.00000.000029.0041545.16
23722007.11.14 16:15close11820.101.47130.00000.000026.0041571.16
23732007.11.14 16:15close11830.101.47140.00000.000025.0041596.16
23742007.11.14 16:15close11840.101.47150.00000.000027.0041623.16
23752007.11.14 16:15close11850.101.47160.00000.000026.0041649.16
23762007.11.14 16:15close11860.101.47150.00000.000023.0041672.16
23772007.11.14 16:15close11870.101.47160.00000.000023.0041695.16
23782007.11.14 16:15close11880.101.47170.00000.000022.0041717.16
23792007.11.14 16:15close11890.101.47160.00000.000019.0041736.16
23802007.11.14 16:15close11900.101.47170.00000.000023.0041759.16
23812007.11.14 16:15buy11910.101.47180.00000.0000
23822007.11.14 16:15sell11920.101.47170.00000.0000
23832007.11.14 16:15buy11930.101.47200.00000.0000
23842007.11.14 16:16buy11940.101.47190.00000.0000
23852007.11.14 16:16sell11950.101.47160.00000.0000
23862007.11.14 16:16buy11960.101.47210.00000.0000
23872007.11.14 16:16buy11970.101.47220.00000.0000
23882007.11.14 16:17sell11980.101.47140.00000.0000
23892007.11.14 16:17sell11990.101.47150.00000.0000
23902007.11.14 16:20sell12000.101.47130.00000.0000
23912007.11.14 16:20sell12010.101.47120.00000.0000
23922007.11.14 16:20sell12020.101.47110.00000.0000
23932007.11.14 16:22sell12030.101.47100.00000.0000
23942007.11.14 16:22sell12040.101.47080.00000.0000
23952007.11.14 16:22sell12050.101.47090.00000.0000
23962007.11.14 16:24sell12060.101.47070.00000.0000
23972007.11.14 16:26sell12070.101.47060.00000.0000
23982007.11.14 16:27sell12080.101.47040.00000.0000
23992007.11.14 16:27sell12090.101.47050.00000.0000
24002007.11.14 16:27sell12100.101.47030.00000.0000
24012007.11.14 16:28sell12110.101.47020.00000.0000
24022007.11.14 17:37close11910.101.46920.00000.0000-26.0041733.16
24032007.11.14 17:37close11930.101.46940.00000.0000-26.0041707.16
24042007.11.14 17:37close11940.101.46930.00000.0000-26.0041681.16
24052007.11.14 17:38close11960.101.46940.00000.0000-27.0041654.16
24062007.11.14 17:38close11970.101.46960.00000.0000-26.0041628.16
24072007.11.14 17:38close11920.101.46970.00000.000020.0041648.16
24082007.11.14 17:38close11950.101.46980.00000.000018.0041666.16
24092007.11.14 17:38close11980.101.46970.00000.000017.0041683.16
24102007.11.14 17:38close11990.101.46960.00000.000019.0041702.16
24112007.11.14 17:38close12000.101.46950.00000.000018.0041720.16
24122007.11.14 17:38close12010.101.46960.00000.000016.0041736.16
24132007.11.14 17:38close12020.101.46940.00000.000017.0041753.16
24142007.11.14 17:38close12030.101.46950.00000.000015.0041768.16
24152007.11.14 17:38close12040.101.46940.00000.000014.0041782.16
24162007.11.14 17:38close12050.101.46970.00000.000012.0041794.16
24172007.11.14 17:39close12060.101.46960.00000.000011.0041805.16
24182007.11.14 17:39close12070.101.46970.00000.00009.0041814.16
24192007.11.14 17:39close12080.101.46960.00000.00008.0041822.16
24202007.11.14 17:39close12090.101.46970.00000.00008.0041830.16
24212007.11.14 17:39close12100.101.46960.00000.00007.0041837.16
24222007.11.14 17:39close12110.101.46950.00000.00007.0041844.16
24232007.11.14 17:39buy12120.101.46940.00000.0000
24242007.11.14 17:40sell12130.101.46910.00000.0000
24252007.11.14 17:40sell12140.101.46900.00000.0000
24262007.11.14 17:41sell12150.101.46890.00000.0000
24272007.11.14 17:45buy12160.101.46950.00000.0000
24282007.11.14 17:45buy12170.101.46960.00000.0000
24292007.11.14 17:45buy12180.101.46970.00000.0000
24302007.11.14 17:57buy12190.101.46980.00000.0000
24312007.11.14 17:59sell12200.101.46880.00000.0000
24322007.11.14 18:02sell12210.101.46850.00000.0000
24332007.11.14 18:03sell12220.101.46840.00000.0000
24342007.11.14 18:03sell12230.101.46820.00000.0000
24352007.11.14 18:03sell12240.101.46830.00000.0000
24362007.11.14 18:03sell12250.101.46860.00000.0000
24372007.11.14 18:04sell12260.101.46870.00000.0000
24382007.11.14 18:06sell12270.101.46810.00000.0000
24392007.11.14 18:06sell12280.101.46800.00000.0000
24402007.11.14 18:09sell12290.101.46770.00000.0000
24412007.11.14 18:09sell12300.101.46780.00000.0000
24422007.11.14 18:09sell12310.101.46790.00000.0000
24432007.11.14 18:11sell12320.101.46750.00000.0000
24442007.11.14 18:11sell12330.101.46760.00000.0000
24452007.11.14 18:39close12120.101.46660.00000.0000-28.0041816.16
24462007.11.14 18:39close12160.101.46670.00000.0000-28.0041788.16
24472007.11.14 18:39close12170.101.46660.00000.0000-30.0041758.16
24482007.11.14 18:39close12180.101.46650.00000.0000-32.0041726.16
24492007.11.14 18:39close12190.101.46640.00000.0000-34.0041692.16
24502007.11.14 18:39close12130.101.46650.00000.000026.0041718.16
24512007.11.14 18:39close12140.101.46660.00000.000024.0041742.16
24522007.11.14 18:39close12150.101.46670.00000.000022.0041764.16
24532007.11.14 18:39close12200.101.46660.00000.000022.0041786.16
24542007.11.14 18:39close12210.101.46670.00000.000018.0041804.16
24552007.11.14 18:40close12220.101.46660.00000.000018.0041822.16
24562007.11.14 18:40close12230.101.46650.00000.000017.0041839.16
24572007.11.14 18:40close12240.101.46630.00000.000020.0041859.16
24582007.11.14 18:40close12250.101.46640.00000.000022.0041881.16
24592007.11.14 18:40close12260.101.46630.00000.000024.0041905.16
24602007.11.14 18:40close12270.101.46640.00000.000017.0041922.16
24612007.11.14 18:40close12280.101.46630.00000.000017.0041939.16
24622007.11.14 18:40close12290.101.46640.00000.000013.0041952.16
24632007.11.14 18:40close12300.101.46650.00000.000013.0041965.16
24642007.11.14 18:40close12310.101.46660.00000.000013.0041978.16
24652007.11.14 18:40close12320.101.46650.00000.000010.0041988.16
24662007.11.14 18:40close12330.101.46660.00000.000010.0041998.16
24672007.11.14 18:40buy12340.101.46670.00000.0000
24682007.11.14 18:40sell12350.101.46640.00000.0000
24692007.11.14 18:40buy12360.101.46680.00000.0000
24702007.11.14 18:42buy12370.101.46690.00000.0000
24712007.11.14 18:42buy12380.101.46700.00000.0000
24722007.11.14 18:43buy12390.101.46710.00000.0000
24732007.11.14 18:45buy12400.101.46720.00000.0000
24742007.11.14 18:46buy12410.101.46730.00000.0000
24752007.11.14 18:46buy12420.101.46740.00000.0000
24762007.11.14 20:29sell12430.101.46630.00000.0000
24772007.11.14 20:29sell12440.101.46610.00000.0000
24782007.11.14 20:29sell12450.101.46620.00000.0000
24792007.11.14 20:37sell12460.101.46600.00000.0000
24802007.11.14 20:40sell12470.101.46590.00000.0000
24812007.11.14 20:40sell12480.101.46580.00000.0000
24822007.11.14 20:42sell12490.101.46570.00000.0000
24832007.11.14 20:43sell12500.101.46560.00000.0000
24842007.11.14 20:43sell12510.101.46550.00000.0000
24852007.11.14 20:44sell12520.101.46540.00000.0000
24862007.11.14 20:44sell12530.101.46530.00000.0000
24872007.11.14 21:00sell12540.101.46520.00000.0000
24882007.11.14 22:06sell12550.101.46510.00000.0000
24892007.11.14 22:10sell12560.101.46500.00000.0000
24902007.11.14 22:13sell12570.101.46490.00000.0000
24912007.11.14 22:47sell12580.101.46480.00000.0000
24922007.11.14 22:47sell12590.101.46470.00000.0000
24932007.11.14 22:47sell12600.101.46460.00000.0000
24942007.11.14 22:47sell12610.101.46440.00000.0000
24952007.11.14 22:47sell12620.101.46450.00000.0000
24962007.11.14 22:48sell12630.101.46430.00000.0000
24972007.11.14 22:48sell12640.101.46420.00000.0000
24982007.11.14 22:48sell12650.101.46410.00000.0000
24992007.11.14 23:00close12340.101.46440.00000.0000-23.0041975.16
25002007.11.14 23:00close12360.101.46440.00000.0000-24.0041951.16
25012007.11.14 23:00close12380.101.46440.00000.0000-26.0041925.16
25022007.11.14 23:00close12400.101.46440.00000.0000-28.0041897.16
25032007.11.14 23:00close12420.101.46440.00000.0000-30.0041867.16
25042007.11.14 23:00close12440.101.46460.00000.000015.0041882.16
25052007.11.14 23:00close12460.101.46460.00000.000014.0041896.16
25062007.11.14 23:00close12480.101.46460.00000.000012.0041908.16
25072007.11.14 23:00close12500.101.46460.00000.000010.0041918.16
25082007.11.14 23:00close12520.101.46460.00000.00008.0041926.16
25092007.11.14 23:00close12540.101.46460.00000.00006.0041932.16
25102007.11.14 23:00close12560.101.46460.00000.00004.0041936.16
25112007.11.14 23:00close12580.101.46460.00000.00002.0041938.16
25122007.11.14 23:00close12600.101.46460.00000.00000.0041938.16
25132007.11.14 23:00close12620.101.46460.00000.0000-1.0041937.16
25142007.11.14 23:00close12640.101.46460.00000.0000-4.0041933.16
25152007.11.14 23:01sell12660.101.46450.00000.0000
25162007.11.14 23:03sell12670.101.46460.00000.0000
25172007.11.14 23:09sell12680.101.46480.00000.0000
25182007.11.14 23:10sell12690.101.46520.00000.0000
25192007.11.14 23:10sell12700.101.46540.00000.0000
25202007.11.14 23:12sell12710.101.46500.00000.0000
25212007.11.14 23:18sell12720.101.46560.00000.0000
25222007.11.14 23:33sell12730.101.46580.00000.0000
25232007.11.15 00:03close12370.101.46410.00000.0000-28.6541904.51
25242007.11.15 00:03close12390.101.46440.00000.0000-27.6541876.86
25252007.11.15 00:04close12410.101.46450.00000.0000-28.6541848.21
25262007.11.15 00:04close12350.101.46460.00000.000017.9141866.13
25272007.11.15 00:04close12430.101.46480.00000.000014.9141881.04
25282007.11.15 00:05close12450.101.46470.00000.000014.9141895.95
25292007.11.15 00:05close12470.101.46520.00000.00006.9141902.87
25302007.11.15 00:05close12490.101.46530.00000.00003.9141906.78
25312007.11.15 00:05close12510.101.46510.00000.00003.9141910.69
25322007.11.15 00:05close12530.101.46490.00000.00003.9141914.61
25332007.11.15 00:05close12550.101.46500.00000.00000.9141915.52
25342007.11.15 00:05close12570.101.46470.00000.00001.9141917.43
25352007.11.15 00:05close12590.101.46480.00000.0000-1.0941916.35
25362007.11.15 00:06close12610.101.46490.00000.0000-5.0941911.26
25372007.11.15 00:06close12630.101.46500.00000.0000-7.0941904.17
25382007.11.15 00:06close12650.101.46490.00000.0000-8.0941896.08
25392007.11.15 00:06close12660.101.46500.00000.0000-5.0941891.00
25402007.11.15 00:06close12670.101.46490.00000.0000-3.0941887.91
25412007.11.15 00:06close12680.101.46470.00000.00000.9141888.82
25422007.11.15 00:07close12690.101.46490.00000.00002.9141891.74
25432007.11.15 00:07close12700.101.46480.00000.00005.9141897.65
25442007.11.15 00:07close12710.101.46490.00000.00000.9141898.56
25452007.11.15 00:08close12720.101.46500.00000.00005.9141904.48
25462007.11.15 00:08close12730.101.46480.00000.00009.9141914.39
25472007.11.15 00:08buy12740.101.46490.00000.0000
25482007.11.15 00:09sell12750.101.46480.00000.0000
25492007.11.15 00:10sell12760.101.46470.00000.0000
25502007.11.15 00:10buy12770.101.46500.00000.0000
25512007.11.15 00:11buy12780.101.46510.00000.0000
25522007.11.15 00:12buy12790.101.46520.00000.0000
25532007.11.15 00:16buy12800.101.46530.00000.0000
25542007.11.15 00:20buy12810.101.46540.00000.0000
25552007.11.15 00:21sell12820.101.46460.00000.0000
25562007.11.15 00:23sell12830.101.46450.00000.0000
25572007.11.15 00:23sell12840.101.46430.00000.0000
25582007.11.15 00:23sell12850.101.46440.00000.0000
25592007.11.15 00:31buy12860.101.46550.00000.0000
25602007.11.15 00:50buy12870.101.46560.00000.0000
25612007.11.15 00:57sell12880.101.46420.00000.0000
25622007.11.15 01:54sell12890.101.46410.00000.0000
25632007.11.15 02:12sell12900.101.46390.00000.0000
25642007.11.15 02:13sell12910.101.46400.00000.0000
25652007.11.15 03:07buy12920.101.46570.00000.0000
25662007.11.15 03:08buy12930.101.46580.00000.0000
25672007.11.15 03:08buy12940.101.46590.00000.0000
25682007.11.15 03:15buy12950.101.46600.00000.0000
25692007.11.15 03:15buy12960.101.46610.00000.0000
25702007.11.15 03:16buy12970.101.46620.00000.0000
25712007.11.15 03:16buy12980.101.46650.00000.0000
25722007.11.15 03:16buy12990.101.46640.00000.0000
25732007.11.15 03:16buy13000.101.46660.00000.0000
25742007.11.15 03:16buy13010.101.46670.00000.0000
25752007.11.15 03:16buy13020.101.46680.00000.0000
25762007.11.15 03:20buy13030.101.46690.00000.0000
25772007.11.15 03:22buy13040.101.46700.00000.0000
25782007.11.15 03:22buy13050.101.46730.00000.0000
25792007.11.15 03:22buy13060.101.46720.00000.0000
25802007.11.15 03:22buy13070.101.46710.00000.0000
25812007.11.15 03:24buy13080.101.46630.00000.0000
25822007.11.15 04:52buy13090.101.46740.00000.0000
25832007.11.15 04:53buy13100.101.46750.00000.0000
25842007.11.15 04:54buy13110.101.46760.00000.0000
25852007.11.15 08:17close12750.101.46820.00000.0000-34.0041880.39
25862007.11.15 08:17close12760.101.46830.00000.0000-36.0041844.39
25872007.11.15 08:17close12820.101.46820.00000.0000-36.0041808.39
25882007.11.15 08:17close12830.101.46830.00000.0000-38.0041770.39
25892007.11.15 08:17close12840.101.46820.00000.0000-39.0041731.39
25902007.11.15 08:18close12850.101.46830.00000.0000-39.0041692.39
25912007.11.15 08:18close12880.101.46840.00000.0000-42.0041650.39
25922007.11.15 08:18close12890.101.46830.00000.0000-42.0041608.39
25932007.11.15 08:19close12900.101.46840.00000.0000-45.0041563.39
25942007.11.15 08:19close12910.101.46830.00000.0000-43.0041520.39
25952007.11.15 08:20close12740.101.46820.00000.000033.0041553.39
25962007.11.15 08:21close12770.101.46830.00000.000033.0041586.39
25972007.11.15 08:21close12780.101.46810.00000.000030.0041616.39
25982007.11.15 08:21close12790.101.46820.00000.000030.0041646.39
25992007.11.15 08:23close12800.101.46810.00000.000028.0041674.39
26002007.11.15 08:23close12810.101.46820.00000.000028.0041702.39
26012007.11.15 08:23close12860.101.46810.00000.000026.0041728.39
26022007.11.15 08:24close12870.101.46820.00000.000026.0041754.39
26032007.11.15 08:24close12920.101.46810.00000.000024.0041778.39
26042007.11.15 08:25close12930.101.46820.00000.000024.0041802.39
26052007.11.15 08:25close12940.101.46810.00000.000022.0041824.39
26062007.11.15 08:25close12950.101.46820.00000.000022.0041846.39
26072007.11.15 08:26close12960.101.46810.00000.000020.0041866.39
26082007.11.15 08:27close12970.101.46820.00000.000020.0041886.39
26092007.11.15 08:27close12980.101.46810.00000.000016.0041902.39
26102007.11.15 08:27close12990.101.46820.00000.000018.0041920.39
26112007.11.15 08:29close13000.101.46830.00000.000017.0041937.39
26122007.11.15 08:29close13010.101.46820.00000.000015.0041952.39
26132007.11.15 08:29close13020.101.46830.00000.000015.0041967.39
26142007.11.15 08:30close13030.101.46820.00000.000013.0041980.39
26152007.11.15 08:30close13040.101.46830.00000.000013.0041993.39
26162007.11.15 08:30close13050.101.46820.00000.00009.0042002.39
26172007.11.15 08:30close13060.101.46810.00000.00009.0042011.39
26182007.11.15 08:30close13070.101.46820.00000.000011.0042022.39
26192007.11.15 08:31close13080.101.46810.00000.000018.0042040.39
26202007.11.15 08:31close13090.101.46830.00000.00009.0042049.39
26212007.11.15 08:32close13100.101.46820.00000.00007.0042056.39
26222007.11.15 08:32close13110.101.46830.00000.00007.0042063.39
26232007.11.15 08:32buy13120.101.46840.00000.0000
26242007.11.15 08:33sell13130.101.46830.00000.0000
26252007.11.15 08:33sell13140.101.46820.00000.0000
26262007.11.15 08:34buy13150.101.46850.00000.0000
26272007.11.15 08:36sell13160.101.46810.00000.0000
26282007.11.15 08:37sell13170.101.46800.00000.0000
26292007.11.15 08:42buy13180.101.46860.00000.0000
26302007.11.15 08:42buy13190.101.46870.00000.0000
26312007.11.15 08:42buy13200.101.46880.00000.0000
26322007.11.15 08:42buy13210.101.46890.00000.0000
26332007.11.15 08:42buy13220.101.46900.00000.0000
26342007.11.15 08:42buy13230.101.46910.00000.0000
26352007.11.15 08:43buy13240.101.46940.00000.0000
26362007.11.15 08:44buy13250.101.46930.00000.0000
26372007.11.15 08:50buy13260.101.46970.00000.0000
26382007.11.15 08:50buy13270.101.46950.00000.0000
26392007.11.15 08:51buy13280.101.46960.00000.0000
26402007.11.15 08:54buy13290.101.46920.00000.0000
26412007.11.15 09:32sell13300.101.46790.00000.0000
26422007.11.15 09:33sell13310.101.46780.00000.0000
26432007.11.15 09:33sell13320.101.46750.00000.0000
26442007.11.15 09:33sell13330.101.46760.00000.0000
26452007.11.15 09:33sell13340.101.46770.00000.0000
26462007.11.15 09:42sell13350.101.46740.00000.0000
26472007.11.15 10:05sell13360.101.46730.00000.0000
26482007.11.15 10:05sell13370.101.46720.00000.0000
26492007.11.15 10:05sell13380.101.46710.00000.0000
26502007.11.15 10:05sell13390.101.46690.00000.0000
26512007.11.15 10:05sell13400.101.46700.00000.0000
26522007.11.15 10:06sell13410.101.46670.00000.0000
26532007.11.15 10:06sell13420.101.46650.00000.0000
26542007.11.15 10:06sell13430.101.46660.00000.0000
26552007.11.15 10:06sell13440.101.46640.00000.0000
26562007.11.15 10:06sell13450.101.46680.00000.0000
26572007.11.15 10:11sell13460.101.46610.00000.0000
26582007.11.15 10:11sell13470.101.46620.00000.0000
26592007.11.15 10:11sell13480.101.46630.00000.0000
26602007.11.15 10:54sell13490.101.46600.00000.0000
26612007.11.15 10:55sell13500.101.46590.00000.0000
26622007.11.15 10:55sell13510.101.46580.00000.0000
26632007.11.15 10:55sell13520.101.46570.00000.0000
26642007.11.15 10:55sell13530.101.46560.00000.0000
26652007.11.15 10:56sell13540.101.46550.00000.0000
26662007.11.15 10:56sell13550.101.46540.00000.0000
26672007.11.15 10:56sell13560.101.46530.00000.0000
26682007.11.15 10:56sell13570.101.46520.00000.0000
26692007.11.15 10:56sell13580.101.46510.00000.0000
26702007.11.15 10:56sell13590.101.46500.00000.0000
26712007.11.15 10:56sell13600.101.46480.00000.0000
26722007.11.15 11:16close13120.101.46400.00000.0000-44.0042019.39
26732007.11.15 11:16close13150.101.46390.00000.0000-46.0041973.39
26742007.11.15 11:16close13180.101.46380.00000.0000-48.0041925.39
26752007.11.15 11:16close13190.101.46390.00000.0000-48.0041877.39
26762007.11.15 11:16close13200.101.46400.00000.0000-48.0041829.39
26772007.11.15 11:16close13210.101.46390.00000.0000-50.0041779.39
26782007.11.15 11:16close13220.101.46400.00000.0000-50.0041729.39
26792007.11.15 11:16close13230.101.46390.00000.0000-52.0041677.39
26802007.11.15 11:16close13240.101.46400.00000.0000-54.0041623.39
26812007.11.15 11:16close13250.101.46410.00000.0000-52.0041571.39
26822007.11.15 11:16close13260.101.46420.00000.0000-55.0041516.39
26832007.11.15 11:17close13270.101.46430.00000.0000-52.0041464.39
26842007.11.15 11:17close13280.101.46420.00000.0000-54.0041410.39
26852007.11.15 11:17close13290.101.46410.00000.0000-51.0041359.39
26862007.11.15 11:17close13130.101.46440.00000.000039.0041398.39
26872007.11.15 11:17close13140.101.46430.00000.000039.0041437.39
26882007.11.15 11:17close13160.101.46440.00000.000037.0041474.39
26892007.11.15 11:17close13170.101.46430.00000.000037.0041511.39
26902007.11.15 11:17close13300.101.46440.00000.000035.0041546.39
26912007.11.15 11:17close13310.101.46420.00000.000036.0041582.39
26922007.11.15 11:17close13320.101.46430.00000.000032.0041614.39
26932007.11.15 11:17close13330.101.46420.00000.000034.0041648.39
26942007.11.15 11:17close13340.101.46410.00000.000036.0041684.39
26952007.11.15 11:17close13350.101.46400.00000.000034.0041718.39
26962007.11.15 11:17close13360.101.46410.00000.000032.0041750.39
26972007.11.15 11:17close13370.101.46400.00000.000032.0041782.39
26982007.11.15 11:17close13380.101.46410.00000.000030.0041812.39
26992007.11.15 11:17close13390.101.46400.00000.000029.0041841.39
27002007.11.15 11:17close13400.101.46410.00000.000029.0041870.39
27012007.11.15 11:17close13410.101.46400.00000.000027.0041897.39
27022007.11.15 11:17close13420.101.46410.00000.000024.0041921.39
27032007.11.15 11:18close13430.101.46360.00000.000030.0041951.39
27042007.11.15 11:18close13440.101.46370.00000.000027.0041978.39
27052007.11.15 11:18close13450.101.46360.00000.000032.0042010.39
27062007.11.15 11:18close13460.101.46370.00000.000024.0042034.39
27072007.11.15 11:18close13470.101.46360.00000.000026.0042060.39
27082007.11.15 11:18close13480.101.46350.00000.000028.0042088.39
27092007.11.15 11:18close13490.101.46360.00000.000024.0042112.39
27102007.11.15 11:18close13500.101.46350.00000.000024.0042136.39
27112007.11.15 11:18close13510.101.46370.00000.000021.0042157.39
27122007.11.15 11:18close13520.101.46380.00000.000019.0042176.39
27132007.11.15 11:18close13530.101.46370.00000.000019.0042195.39
27142007.11.15 11:18close13540.101.46380.00000.000017.0042212.39
27152007.11.15 11:18close13550.101.46370.00000.000017.0042229.39
27162007.11.15 11:18close13560.101.46380.00000.000015.0042244.39
27172007.11.15 11:18close13570.101.46390.00000.000013.0042257.39
27182007.11.15 11:18close13580.101.46400.00000.000011.0042268.39
27192007.11.15 11:18close13590.101.46390.00000.000011.0042279.39
27202007.11.15 11:18close13600.101.46400.00000.00008.0042287.39
27212007.11.15 11:18buy13610.101.46410.00000.0000
27222007.11.15 11:18sell13620.101.46380.00000.0000
27232007.11.15 11:18sell13630.101.46370.00000.0000
27242007.11.15 11:18sell13640.101.46350.00000.0000
27252007.11.15 11:19sell13650.101.46360.00000.0000
27262007.11.15 11:19buy13660.101.46420.00000.0000
27272007.11.15 11:20buy13670.101.46430.00000.0000
27282007.11.15 11:23sell13680.101.46340.00000.0000
27292007.11.15 11:23sell13690.101.46320.00000.0000
27302007.11.15 11:23sell13700.101.46330.00000.0000
27312007.11.15 11:24sell13710.101.46300.00000.0000
27322007.11.15 11:24sell13720.101.46260.00000.0000
27332007.11.15 11:24sell13730.101.46270.00000.0000
27342007.11.15 11:24sell13740.101.46280.00000.0000
27352007.11.15 11:24sell13750.101.46290.00000.0000
27362007.11.15 11:24sell13760.101.46310.00000.0000
27372007.11.15 11:29buy13770.101.46440.00000.0000
27382007.11.15 11:30buy13780.101.46450.00000.0000
27392007.11.15 11:35buy13790.101.46460.00000.0000
27402007.11.15 11:36buy13800.101.46470.00000.0000
27412007.11.15 11:36buy13810.101.46480.00000.0000
27422007.11.15 11:36buy13820.101.46500.00000.0000
27432007.11.15 11:36buy13830.101.46490.00000.0000
27442007.11.15 11:36buy13840.101.46510.00000.0000
27452007.11.15 11:42buy13850.101.46520.00000.0000
27462007.11.15 11:42buy13860.101.46530.00000.0000
27472007.11.15 11:42buy13870.101.46540.00000.0000
27482007.11.15 11:42buy13880.101.46550.00000.0000
27492007.11.15 11:42buy13890.101.46560.00000.0000
27502007.11.15 12:22sell13900.101.46250.00000.0000
27512007.11.15 12:22sell13910.101.46240.00000.0000
27522007.11.15 12:23sell13920.101.46230.00000.0000
27532007.11.15 12:23sell13930.101.46210.00000.0000
27542007.11.15 12:23sell13940.101.46220.00000.0000
27552007.11.15 12:45sell13950.101.46200.00000.0000
27562007.11.15 12:45sell13960.101.46190.00000.0000
27572007.11.15 12:45sell13970.101.46160.00000.0000
27582007.11.15 12:45sell13980.101.46170.00000.0000
27592007.11.15 12:46sell13990.101.46180.00000.0000
27602007.11.15 12:46sell14000.101.46150.00000.0000
27612007.11.15 12:46sell14010.101.46140.00000.0000
27622007.11.15 12:46sell14020.101.46130.00000.0000
27632007.11.15 12:46sell14030.101.46120.00000.0000
27642007.11.15 12:46sell14040.101.46110.00000.0000
27652007.11.15 12:47sell14050.101.46100.00000.0000
27662007.11.15 12:47sell14060.101.46090.00000.0000
27672007.11.15 12:47sell14070.101.46080.00000.0000
27682007.11.15 12:47sell14080.101.46070.00000.0000
27692007.11.15 12:47sell14090.101.46060.00000.0000
27702007.11.15 12:47sell14100.101.46040.00000.0000
27712007.11.15 12:47sell14110.101.46050.00000.0000
27722007.11.15 12:47close13890.101.46060.00000.0000-50.0042237.39
27732007.11.15 23:00close13610.101.46180.00000.0000-23.0042214.39
27742007.11.15 23:00close13630.101.46200.00000.000017.0042231.39
27752007.11.15 23:00close13650.101.46200.00000.000016.0042247.39
27762007.11.15 23:00close13670.101.46180.00000.0000-25.0042222.39
27772007.11.15 23:00close13690.101.46200.00000.000012.0042234.39
27782007.11.15 23:00close13710.101.46200.00000.000010.0042244.39
27792007.11.15 23:00close13730.101.46200.00000.00007.0042251.39
27802007.11.15 23:00close13750.101.46200.00000.00009.0042260.39
27812007.11.15 23:00close13770.101.46180.00000.0000-26.0042234.39
27822007.11.15 23:00close13790.101.46180.00000.0000-28.0042206.39
27832007.11.15 23:00close13810.101.46180.00000.0000-30.0042176.39
27842007.11.15 23:00close13830.101.46180.00000.0000-31.0042145.39
27852007.11.15 23:00close13850.101.46180.00000.0000-34.0042111.39
27862007.11.15 23:00close13870.101.46180.00000.0000-36.0042075.39
27872007.11.15 23:00close13900.101.46200.00000.00005.0042080.39
27882007.11.15 23:00close13920.101.46200.00000.00003.0042083.39
27892007.11.15 23:00close13940.101.46200.00000.00002.0042085.39
27902007.11.15 23:00close13960.101.46200.00000.0000-1.0042084.39
27912007.11.15 23:00close13980.101.46200.00000.0000-3.0042081.39
27922007.11.15 23:00close14000.101.46200.00000.0000-5.0042076.39
27932007.11.15 23:00close14020.101.46200.00000.0000-7.0042069.39
27942007.11.15 23:00close14040.101.46200.00000.0000-9.0042060.39
27952007.11.15 23:00close14060.101.46200.00000.0000-11.0042049.39
27962007.11.15 23:00close14080.101.46200.00000.0000-13.0042036.39
27972007.11.15 23:00close14100.101.46200.00000.0000-16.0042020.39
27982007.11.15 23:00sell14120.101.46170.00000.0000
27992007.11.15 23:06sell14130.101.46190.00000.0000
28002007.11.15 23:25sell14140.101.46220.00000.0000
28012007.11.15 23:45sell14150.101.46150.00000.0000
28022007.11.15 23:46sell14160.101.46130.00000.0000
28032007.11.15 23:46sell14170.101.46110.00000.0000
28042007.11.15 23:48sell14180.101.46090.00000.0000
28052007.11.16 02:14sell14190.101.46230.00000.0000
28062007.11.16 02:32sell14200.101.46250.00000.0000
28072007.11.16 02:33sell14210.101.46270.00000.0000
28082007.11.16 09:43buy14220.101.46430.00000.0000
28092007.11.16 09:44buy14230.101.46440.00000.0000
28102007.11.16 09:44buy14240.101.46460.00000.0000
28112007.11.16 09:45sell14250.101.46370.00000.0000
28122007.11.16 09:46sell14260.101.46360.00000.0000
28132007.11.16 09:47sell14270.101.46320.00000.0000
28142007.11.16 10:17close13660.101.45980.00000.0000-44.2241976.17
28152007.11.16 10:17close13780.101.45990.00000.0000-46.2241929.96
28162007.11.16 10:17close13800.101.45980.00000.0000-49.2241880.74
28172007.11.16 10:17close13820.101.45960.00000.0000-54.2241826.53
28182007.11.16 10:17close13840.101.45950.00000.0000-56.2241770.31
28192007.11.16 10:17close13860.101.45960.00000.0000-57.2241713.10
28202007.11.16 10:17close13880.101.45940.00000.0000-61.2241651.88
28212007.11.16 10:17close14220.101.45910.00000.0000-52.0041599.88
28222007.11.16 10:17close14230.101.45920.00000.0000-52.0041547.88
28232007.11.16 10:17close14240.101.45930.00000.0000-53.0041494.88
28242007.11.16 10:17close13620.101.45940.00000.000043.9741538.85
28252007.11.16 10:17close13640.101.45960.00000.000038.9741577.82
28262007.11.16 10:18close13680.101.45950.00000.000038.9741616.79
28272007.11.16 10:18close13700.101.45940.00000.000038.9741655.76
28282007.11.16 10:18close13720.101.45950.00000.000030.9741686.73
28292007.11.16 10:18close13740.101.45960.00000.000031.9741718.71
28302007.11.16 10:18close13760.101.45950.00000.000035.9741754.68
28312007.11.16 10:19close13910.101.45960.00000.000027.9741782.65
28322007.11.16 10:19close13930.101.45940.00000.000026.9741809.62
28332007.11.16 10:19close13950.101.45950.00000.000024.9741834.59
28342007.11.16 10:19close13970.101.45940.00000.000021.9741856.56
28352007.11.16 10:19close13990.101.45950.00000.000022.9741879.53
28362007.11.16 10:19close14010.101.45960.00000.000017.9741897.50
28372007.11.16 10:19close14030.101.45950.00000.000016.9741914.47
28382007.11.16 10:19close14050.101.45960.00000.000013.9741928.44
28392007.11.16 10:19close14070.101.45970.00000.000010.9741939.42
28402007.11.16 10:19close14090.101.45980.00000.00007.9741947.39
28412007.11.16 10:19close14110.101.45970.00000.00007.9741955.36
28422007.11.16 10:19close14120.101.45980.00000.000018.9741974.33
28432007.11.16 10:19close14130.101.45970.00000.000021.9741996.30
28442007.11.16 10:19close14140.101.45980.00000.000023.9742020.27
28452007.11.16 10:19close14150.101.45970.00000.000017.9742038.24
28462007.11.16 10:19close14160.101.45950.00000.000017.9742056.21
28472007.11.16 10:20close14170.101.45940.00000.000016.9742073.18
28482007.11.16 10:20close14180.101.45950.00000.000013.9742087.16
28492007.11.16 10:20close14190.101.45960.00000.000027.0042114.16
28502007.11.16 10:20close14200.101.45950.00000.000030.0042144.16
28512007.11.16 10:20close14210.101.45960.00000.000031.0042175.16
28522007.11.16 10:20close14250.101.45950.00000.000042.0042217.16
28532007.11.16 10:20close14260.101.45960.00000.000040.0042257.16
28542007.11.16 10:20close14270.101.45950.00000.000037.0042294.16
28552007.11.16 10:20buy14280.101.45940.00000.0000
28562007.11.16 10:20sell14290.101.45910.00000.0000
28572007.11.16 10:20sell14300.101.45900.00000.0000
28582007.11.16 10:20sell14310.101.45890.00000.0000
28592007.11.16 10:20sell14320.101.45880.00000.0000
28602007.11.16 10:20sell14330.101.45870.00000.0000
28612007.11.16 10:21sell14340.101.45850.00000.0000
28622007.11.16 10:21sell14350.101.45840.00000.0000
28632007.11.16 10:21sell14360.101.45860.00000.0000
28642007.11.16 10:27buy14370.101.45950.00000.0000
28652007.11.16 10:27buy14380.101.45960.00000.0000
28662007.11.16 10:27buy14390.101.45970.00000.0000
28672007.11.16 10:27buy14400.101.45980.00000.0000
28682007.11.16 10:27buy14410.101.45990.00000.0000
28692007.11.16 10:28buy14420.101.46000.00000.0000
28702007.11.16 10:28buy14430.101.46010.00000.0000
28712007.11.16 10:29buy14440.101.46020.00000.0000
28722007.11.16 10:30buy14450.101.46030.00000.0000
28732007.11.16 10:30buy14460.101.46040.00000.0000
28742007.11.16 10:30buy14470.101.46050.00000.0000
28752007.11.16 10:30buy14480.101.46060.00000.0000
28762007.11.16 10:30buy14490.101.46070.00000.0000
28772007.11.16 11:00buy14500.101.46080.00000.0000
28782007.11.16 11:00buy14510.101.46090.00000.0000
28792007.11.16 11:00buy14520.101.46100.00000.0000
28802007.11.16 11:27buy14530.101.46110.00000.0000
28812007.11.16 11:27buy14540.101.46120.00000.0000
28822007.11.16 11:27buy14550.101.46130.00000.0000
28832007.11.16 11:27buy14560.101.46140.00000.0000
28842007.11.16 11:28buy14570.101.46150.00000.0000
28852007.11.16 14:19buy14580.101.46160.00000.0000
28862007.11.16 14:39close14290.101.46250.00000.0000-34.0042260.16
28872007.11.16 14:39close14300.101.46240.00000.0000-34.0042226.16
28882007.11.16 14:39close14310.101.46250.00000.0000-36.0042190.16
28892007.11.16 14:39close14320.101.46240.00000.0000-36.0042154.16
28902007.11.16 14:39close14330.101.46260.00000.0000-39.0042115.16
28912007.11.16 14:39close14340.101.46270.00000.0000-42.0042073.16
28922007.11.16 14:39close14350.101.46290.00000.0000-45.0042028.16
28932007.11.16 14:39close14360.101.46280.00000.0000-42.0041986.16
28942007.11.16 14:39close14280.101.46250.00000.000031.0042017.16
28952007.11.16 14:39close14370.101.46240.00000.000029.0042046.16
28962007.11.16 14:39close14380.101.46250.00000.000029.0042075.16
28972007.11.16 14:39close14390.101.46260.00000.000029.0042104.16
28982007.11.16 14:39close14400.101.46250.00000.000027.0042131.16
28992007.11.16 14:39close14410.101.46230.00000.000024.0042155.16
29002007.11.16 14:39close14420.101.46240.00000.000024.0042179.16
29012007.11.16 14:40close14430.101.46230.00000.000022.0042201.16
29022007.11.16 14:40close14440.101.46250.00000.000023.0042224.16
29032007.11.16 14:40close14450.101.46240.00000.000021.0042245.16
29042007.11.16 14:40close14460.101.46250.00000.000021.0042266.16
29052007.11.16 14:40close14470.101.46240.00000.000019.0042285.16
29062007.11.16 14:40close14480.101.46250.00000.000019.0042304.16
29072007.11.16 14:40close14490.101.46240.00000.000017.0042321.16
29082007.11.16 14:40close14500.101.46230.00000.000015.0042336.16
29092007.11.16 14:40close14510.101.46220.00000.000013.0042349.16
29102007.11.16 14:40close14520.101.46230.00000.000013.0042362.16
29112007.11.16 14:40close14530.101.46220.00000.000011.0042373.16
29122007.11.16 14:40close14540.101.46240.00000.000012.0042385.16
29132007.11.16 14:41close14550.101.46230.00000.000010.0042395.16
29142007.11.16 14:41close14560.101.46250.00000.000011.0042406.16
29152007.11.16 14:41close14570.101.46260.00000.000011.0042417.16
29162007.11.16 14:41close14580.101.46270.00000.000011.0042428.16
29172007.11.16 14:41buy14590.101.46280.00000.0000
29182007.11.16 14:41sell14600.101.46270.00000.0000
29192007.11.16 14:41buy14610.101.46300.00000.0000
29202007.11.16 14:41buy14620.101.46290.00000.0000
29212007.11.16 14:41buy14630.101.46310.00000.0000
29222007.11.16 14:41buy14640.101.46320.00000.0000
29232007.11.16 14:42sell14650.101.46260.00000.0000
29242007.11.16 14:43sell14660.101.46230.00000.0000
29252007.11.16 14:43sell14670.101.46240.00000.0000
29262007.11.16 14:43sell14680.101.46250.00000.0000
29272007.11.16 14:44sell14690.101.46210.00000.0000
29282007.11.16 14:44sell14700.101.46220.00000.0000
29292007.11.16 14:45sell14710.101.46200.00000.0000
29302007.11.16 15:02buy14720.101.46330.00000.0000
29312007.11.16 15:03buy14730.101.46340.00000.0000
29322007.11.16 15:03buy14740.101.46360.00000.0000
29332007.11.16 15:03buy14750.101.46370.00000.0000
29342007.11.16 15:03buy14760.101.46380.00000.0000
29352007.11.16 15:03buy14770.101.46390.00000.0000
29362007.11.16 15:03buy14780.101.46400.00000.0000
29372007.11.16 15:03buy14790.101.46410.00000.0000
29382007.11.16 15:04buy14800.101.46420.00000.0000
29392007.11.16 15:06buy14810.101.46430.00000.0000
29402007.11.16 15:07buy14820.101.46440.00000.0000
29412007.11.16 15:07buy14830.101.46450.00000.0000
29422007.11.16 15:07buy14840.101.46460.00000.0000
29432007.11.16 15:08buy14850.101.46490.00000.0000
29442007.11.16 15:08buy14860.101.46510.00000.0000
29452007.11.16 15:08close14600.101.46620.00000.0000-35.0042393.16
29462007.11.16 15:08close14650.101.46610.00000.0000-35.0042358.16
29472007.11.16 15:08close14660.101.46600.00000.0000-37.0042321.16
29482007.11.16 15:08close14670.101.46590.00000.0000-35.0042286.16
29492007.11.16 15:08close14680.101.46600.00000.0000-35.0042251.16
29502007.11.16 15:08close14690.101.46590.00000.0000-38.0042213.16
29512007.11.16 15:08close14700.101.46600.00000.0000-38.0042175.16
29522007.11.16 15:08close14710.101.46590.00000.0000-39.0042136.16
29532007.11.16 15:08close14590.101.46550.00000.000027.0042163.16
29542007.11.16 15:08close14610.101.46560.00000.000026.0042189.16
29552007.11.16 15:09close14620.101.46550.00000.000026.0042215.16
29562007.11.16 15:09close14630.101.46570.00000.000026.0042241.16
29572007.11.16 15:09close14640.101.46560.00000.000024.0042265.16
29582007.11.16 15:09close14720.101.46570.00000.000024.0042289.16
29592007.11.16 15:09close14730.101.46560.00000.000022.0042311.16
29602007.11.16 15:09close14740.101.46550.00000.000019.0042330.16
29612007.11.16 15:09close14750.101.46540.00000.000017.0042347.16
29622007.11.16 15:09close14760.101.46550.00000.000017.0042364.16
29632007.11.16 15:09close14770.101.46530.00000.000014.0042378.16
29642007.11.16 15:09close14780.101.46540.00000.000014.0042392.16
29652007.11.16 15:09close14790.101.46530.00000.000012.0042404.16
29662007.11.16 15:09close14800.101.46540.00000.000012.0042416.16
29672007.11.16 15:09close14810.101.46550.00000.000012.0042428.16
29682007.11.16 15:10close14820.101.46540.00000.000010.0042438.16
29692007.11.16 15:10close14830.101.46550.00000.000010.0042448.16
29702007.11.16 15:10close14840.101.46540.00000.00008.0042456.16
29712007.11.16 15:10close14850.101.46550.00000.00006.0042462.16
29722007.11.16 15:10close14860.101.46540.00000.00003.0042465.16
29732007.11.16 15:10buy14870.101.46570.00000.0000
29742007.11.16 15:10sell14880.101.46540.00000.0000
29752007.11.16 15:10sell14890.101.46530.00000.0000
29762007.11.16 15:10sell14900.101.46520.00000.0000
29772007.11.16 15:10sell14910.101.46510.00000.0000
29782007.11.16 15:10sell14920.101.46500.00000.0000
29792007.11.16 15:14sell14930.101.46490.00000.0000
29802007.11.16 15:14sell14940.101.46480.00000.0000
29812007.11.16 15:16sell14950.101.46470.00000.0000
29822007.11.16 15:18buy14960.101.46600.00000.0000
29832007.11.16 15:18buy14970.101.46590.00000.0000
29842007.11.16 15:18buy14980.101.46580.00000.0000
29852007.11.16 15:25sell14990.101.46460.00000.0000
29862007.11.16 15:26sell15000.101.46450.00000.0000
29872007.11.16 15:30sell15010.101.46440.00000.0000
29882007.11.16 15:31sell15020.101.46430.00000.0000
29892007.11.16 15:31sell15030.101.46420.00000.0000
29902007.11.16 15:32sell15040.101.46410.00000.0000
29912007.11.16 15:52sell15050.101.46400.00000.0000
29922007.11.16 16:16buy15060.101.46610.00000.0000
29932007.11.16 16:17buy15070.101.46620.00000.0000
29942007.11.16 16:17buy15080.101.46630.00000.0000
29952007.11.16 16:17buy15090.101.46640.00000.0000
29962007.11.16 16:18buy15100.101.46650.00000.0000
29972007.11.16 16:18buy15110.101.46660.00000.0000
29982007.11.16 16:21buy15120.101.46670.00000.0000
29992007.11.16 16:22buy15130.101.46680.00000.0000
30002007.11.16 16:22buy15140.101.46690.00000.0000
30012007.11.16 16:22buy15150.101.46700.00000.0000
30022007.11.16 16:23buy15160.101.46710.00000.0000
30032007.11.16 16:23buy15170.101.46730.00000.0000
30042007.11.16 16:23buy15180.101.46720.00000.0000
30052007.11.16 17:25sell15190.101.46370.00000.0000
30062007.11.16 17:25sell15200.101.46390.00000.0000
30072007.11.16 17:25sell15210.101.46380.00000.0000
30082007.11.16 17:26sell15220.101.46350.00000.0000
30092007.11.16 17:26sell15230.101.46360.00000.0000
30102007.11.16 17:27sell15240.101.46340.00000.0000
30112007.11.16 17:27sell15250.101.46320.00000.0000
30122007.11.16 17:27sell15260.101.46330.00000.0000
30132007.11.16 17:27sell15270.101.46300.00000.0000
30142007.11.16 17:27sell15280.101.46310.00000.0000
30152007.11.16 17:30sell15290.101.46290.00000.0000
30162007.11.16 17:30sell15300.101.46280.00000.0000
30172007.11.16 17:30sell15310.101.46270.00000.0000
30182007.11.16 17:31sell15320.101.46250.00000.0000
30192007.11.16 17:31sell15330.101.46260.00000.0000
30202007.11.16 17:31sell15340.101.46230.00000.0000
30212007.11.16 17:31sell15350.101.46220.00000.0000
30222007.11.16 17:31sell15360.101.46200.00000.0000
30232007.11.16 17:31sell15370.101.46170.00000.0000
30242007.11.16 17:31close15170.101.46180.00000.0000-55.0042410.16
30252007.11.16 17:31sell15380.101.46190.00000.0000
30262007.11.16 17:31close15180.101.46180.00000.0000-54.0042356.16
30272007.11.16 17:31sell15390.101.46210.00000.0000
30282007.11.16 17:31close15160.101.46200.00000.0000-51.0042305.16
30292007.11.16 19:25buy15400.101.46710.00000.0000
30302007.11.16 19:25close15370.101.46700.00000.0000-53.0042252.16
30312007.11.16 23:03close14870.101.46480.00000.0000-9.0042243.16
30322007.11.16 23:03close14890.101.46500.00000.00003.0042246.16
30332007.11.16 23:03close14910.101.46500.00000.00001.0042247.16
30342007.11.16 23:03close14930.101.46500.00000.0000-1.0042246.16
30352007.11.16 23:03close14950.101.46500.00000.0000-3.0042243.16
30362007.11.16 23:03close14970.101.46480.00000.0000-11.0042232.16
30372007.11.16 23:03close14990.101.46500.00000.0000-4.0042228.16
30382007.11.16 23:03close15010.101.46500.00000.0000-6.0042222.16
30392007.11.16 23:03close15030.101.46500.00000.0000-8.0042214.16
30402007.11.16 23:03close15050.101.46500.00000.0000-10.0042204.16
30412007.11.16 23:03close15070.101.46480.00000.0000-14.0042190.16
30422007.11.16 23:03close15090.101.46480.00000.0000-16.0042174.16
30432007.11.16 23:03close15110.101.46480.00000.0000-18.0042156.16
30442007.11.16 23:03close15130.101.46480.00000.0000-20.0042136.16
30452007.11.16 23:03close15150.101.46480.00000.0000-22.0042114.16
30462007.11.16 23:03close15200.101.46500.00000.0000-11.0042103.16
30472007.11.16 23:03close15220.101.46500.00000.0000-15.0042088.16
30482007.11.16 23:03close15240.101.46500.00000.0000-16.0042072.16
30492007.11.16 23:03close15260.101.46500.00000.0000-17.0042055.16
30502007.11.16 23:03close15280.101.46500.00000.0000-19.0042036.16
30512007.11.16 23:03close15300.101.46500.00000.0000-22.0042014.16
30522007.11.16 23:03close15320.101.46500.00000.0000-25.0041989.16
30532007.11.16 23:03close15340.101.46500.00000.0000-27.0041962.16
30542007.11.16 23:03close15360.101.46500.00000.0000-30.0041932.16
30552007.11.16 23:03close15390.101.46500.00000.0000-29.0041903.16
30562007.11.16 23:03sell15410.101.46470.00000.0000
30572007.11.16 23:05sell15420.101.46490.00000.0000
30582007.11.16 23:08sell15430.101.46510.00000.0000
30592007.11.16 23:16sell15440.101.46530.00000.0000
30602007.11.16 23:18buy15450.101.46590.00000.0000
30612007.11.16 23:24buy15460.101.46620.00000.0000
30622007.11.16 23:25buy15470.101.46640.00000.0000
30632007.11.16 23:39buy15480.101.46660.00000.0000
30642007.11.16 23:41buy15490.101.46680.00000.0000
30652007.11.16 23:55buy15500.101.46700.00000.0000
30662007.11.19 01:16buy15510.101.46720.00000.0000
30672007.11.19 01:18buy15520.101.46730.00000.0000
30682007.11.19 02:09buy15530.101.46740.00000.0000
30692007.11.19 02:13buy15540.101.46750.00000.0000
30702007.11.19 02:13buy15550.101.46770.00000.0000
30712007.11.19 02:13buy15560.101.46790.00000.0000
30722007.11.19 02:13buy15570.101.46780.00000.0000
30732007.11.19 02:13buy15580.101.46800.00000.0000
30742007.11.19 02:13buy15590.101.46810.00000.0000
30752007.11.19 02:13buy15600.101.46820.00000.0000
30762007.11.19 02:13buy15610.101.46830.00000.0000
30772007.11.19 02:14buy15620.101.46840.00000.0000
30782007.11.19 02:16buy15630.101.46850.00000.0000
30792007.11.19 02:19buy15640.101.46860.00000.0000
30802007.11.19 02:44buy15650.101.46870.00000.0000
30812007.11.19 02:45buy15660.101.46880.00000.0000
30822007.11.19 02:45close15380.101.46870.00000.0000-68.0341835.13
30832007.11.19 04:17buy15670.101.46760.00000.0000
30842007.11.19 04:17close15350.101.46740.00000.0000-52.0341783.10
30852007.11.19 09:13sell15680.101.46460.00000.0000
30862007.11.19 09:13close15660.101.46450.00000.0000-43.0041740.10
30872007.11.19 09:14sell15690.101.46440.00000.0000
30882007.11.19 09:15close15650.101.46450.00000.0000-42.0041698.10
30892007.11.19 09:15sell15700.101.46420.00000.0000
30902007.11.19 09:15close15640.101.46430.00000.0000-43.0041655.10
30912007.11.19 09:15sell15710.101.46400.00000.0000
30922007.11.19 09:15close15630.101.46390.00000.0000-46.0041609.10
30932007.11.19 09:15sell15720.101.46390.00000.0000
30942007.11.19 09:15close15620.101.46380.00000.0000-46.0041563.10
30952007.11.19 10:06sell15730.101.46340.00000.0000
30962007.11.19 10:06close15610.101.46350.00000.0000-48.0041515.10
30972007.11.19 10:06sell15740.101.46350.00000.0000
30982007.11.19 10:07close15600.101.46360.00000.0000-46.0041469.10
30992007.11.19 10:08sell15750.101.46310.00000.0000
31002007.11.19 10:08close15590.101.46320.00000.0000-49.0041420.10
31012007.11.19 10:08sell15760.101.46280.00000.0000
31022007.11.19 10:08close15580.101.46270.00000.0000-53.0041367.10
31032007.11.19 10:08sell15770.101.46250.00000.0000
31042007.11.19 10:09close15560.101.46260.00000.0000-53.0041314.10
31052007.11.19 10:09sell15780.101.46240.00000.0000
31062007.11.19 10:09close15570.101.46250.00000.0000-53.0041261.10
31072007.11.19 10:09sell15790.101.46230.00000.0000
31082007.11.19 10:09close15550.101.46220.00000.0000-55.0041206.10
31092007.11.19 10:09sell15800.101.46210.00000.0000
31102007.11.19 10:09close15670.101.46200.00000.0000-56.0041150.10
31112007.11.19 10:09sell15810.101.46220.00000.0000
31122007.11.19 10:09close15540.101.46210.00000.0000-54.0041096.10
31132007.11.19 10:10sell15820.101.46200.00000.0000
31142007.11.19 10:10close15530.101.46210.00000.0000-53.0041043.10
31152007.11.19 10:24sell15830.101.46330.00000.0000
31162007.11.19 10:24close15520.101.46320.00000.0000-41.0041002.10
31172007.11.19 15:17buy15840.101.46730.00000.0000
31182007.11.19 15:17close15820.101.46720.00000.0000-52.0040950.10
31192007.11.19 15:19buy15850.101.46740.00000.0000
31202007.11.19 15:19close15800.101.46750.00000.0000-54.0040896.10
31212007.11.19 15:19buy15860.101.46750.00000.0000
31222007.11.19 15:19close15810.101.46760.00000.0000-54.0040842.10
31232007.11.19 15:19buy15870.101.46770.00000.0000
31242007.11.19 15:19close15790.101.46780.00000.0000-55.0040787.10
31252007.11.19 15:19buy15880.101.46780.00000.0000
31262007.11.19 15:19close15780.101.46770.00000.0000-53.0040734.10
31272007.11.19 15:19buy15890.101.46760.00000.0000
31282007.11.19 15:19close15770.101.46770.00000.0000-52.0040682.10
31292007.11.19 23:01close14880.101.46670.00000.0000-13.0340669.07
31302007.11.19 23:01close14920.101.46670.00000.0000-17.0340652.04
31312007.11.19 23:01close14960.101.46650.00000.00004.7840656.82
31322007.11.19 23:01close15000.101.46670.00000.0000-22.0340634.79
31332007.11.19 23:01close15040.101.46670.00000.0000-26.0340608.77
31342007.11.19 23:01close15080.101.46650.00000.00001.7840610.55
31352007.11.19 23:01close15120.101.46650.00000.0000-2.2240608.33
31362007.11.19 23:01close15190.101.46670.00000.0000-30.0340578.31
31372007.11.19 23:01close15230.101.46670.00000.0000-31.0340547.28
31382007.11.19 23:01close15270.101.46670.00000.0000-37.0340510.25
31392007.11.19 23:01close15310.101.46670.00000.0000-40.0340470.22
31402007.11.19 23:01close15400.101.46650.00000.0000-6.2240464.00
31412007.11.19 23:01close15420.101.46670.00000.0000-18.0340445.97
31422007.11.19 23:01close15440.101.46670.00000.0000-14.0340431.94
31432007.11.19 23:01close15460.101.46650.00000.00002.7840434.73
31442007.11.19 23:01close15480.101.46650.00000.0000-1.2240433.51
31452007.11.19 23:01close15500.101.46650.00000.0000-5.2240428.30
31462007.11.19 23:01close15680.101.46670.00000.0000-21.0040407.30
31472007.11.19 23:01close15700.101.46670.00000.0000-25.0040382.30
31482007.11.19 23:01close15720.101.46670.00000.0000-28.0040354.30
31492007.11.19 23:01close15740.101.46670.00000.0000-32.0040322.30
31502007.11.19 23:01close15760.101.46670.00000.0000-39.0040283.30
31512007.11.19 23:01close15840.101.46650.00000.0000-8.0040275.30
31522007.11.19 23:01close15860.101.46650.00000.0000-10.0040265.30
31532007.11.19 23:01close15880.101.46650.00000.0000-13.0040252.30
31542007.11.19 23:01buy15900.101.46670.00000.0000
31552007.11.19 23:02buy15910.101.46660.00000.0000
31562007.11.19 23:09buy15920.101.46630.00000.0000
31572007.11.19 23:15buy15930.101.46620.00000.0000
31582007.11.20 00:00buy15940.101.46700.00000.0000
31592007.11.20 01:49buy15950.101.46710.00000.0000
31602007.11.20 02:38buy15960.101.46730.00000.0000
31612007.11.20 03:05buy15970.101.46600.00000.0000
31622007.11.20 03:16sell15980.101.46490.00000.0000
31632007.11.20 03:17sell15990.101.46500.00000.0000
31642007.11.20 03:29sell16000.101.46450.00000.0000
31652007.11.20 03:34sell16010.101.46420.00000.0000
31662007.11.20 03:34sell16020.101.46410.00000.0000
31672007.11.20 04:07sell16030.101.46390.00000.0000
31682007.11.20 04:12sell16040.101.46370.00000.0000
31692007.11.20 04:14sell16050.101.46360.00000.0000
31702007.11.20 04:15sell16060.101.46350.00000.0000
31712007.11.20 05:32sell16070.101.46460.00000.0000
31722007.11.20 07:37buy16080.101.46750.00000.0000
31732007.11.20 07:37buy16090.101.46780.00000.0000
31742007.11.20 07:38buy16100.101.46790.00000.0000
31752007.11.20 08:38buy16110.101.46800.00000.0000
31762007.11.20 08:42buy16120.101.46810.00000.0000
31772007.11.20 08:43buy16130.101.46820.00000.0000
31782007.11.20 08:43buy16140.101.46840.00000.0000
31792007.11.20 08:43buy16150.101.46830.00000.0000
31802007.11.20 08:43close15330.101.46820.00000.0000-56.0640196.24
31812007.11.20 09:19buy16160.101.46850.00000.0000
31822007.11.20 09:19close15290.101.46840.00000.0000-55.0640141.18
31832007.11.20 09:19buy16170.101.46860.00000.0000
31842007.11.20 09:20close15750.101.46870.00000.0000-56.0340085.15
31852007.11.20 09:20buy16180.101.46880.00000.0000
31862007.11.20 09:20close15250.101.46870.00000.0000-55.0640030.09
31872007.11.20 09:20buy16190.101.46870.00000.0000
31882007.11.20 09:20close15830.101.46860.00000.0000-53.0339977.07
31892007.11.20 09:20buy16200.101.46890.00000.0000
31902007.11.20 09:20close15730.101.46910.00000.0000-57.0339920.04
31912007.11.20 09:20buy16210.101.46900.00000.0000
31922007.11.20 09:20close16060.101.46920.00000.0000-57.0039863.04
31932007.11.20 09:20buy16220.101.46930.00000.0000
31942007.11.20 09:20close16050.101.46920.00000.0000-56.0039807.04
31952007.11.20 09:20buy16230.101.46940.00000.0000
31962007.11.20 09:20close16040.101.46960.00000.0000-59.0039748.04
31972007.11.20 09:20buy16240.101.46950.00000.0000
31982007.11.20 09:20close15210.101.46940.00000.0000-56.0639691.98
31992007.11.20 09:32close14900.101.47230.00000.0000-71.0639620.92
32002007.11.20 09:32close14940.101.47220.00000.0000-74.0639546.86
32012007.11.20 09:32close15020.101.47230.00000.0000-80.0639466.81
32022007.11.20 09:32close15410.101.47220.00000.0000-75.0639391.75
32032007.11.20 09:32close15430.101.47240.00000.0000-73.0639318.69
32042007.11.20 09:32close15690.101.47260.00000.0000-82.0339236.66
32052007.11.20 09:32close15710.101.47280.00000.0000-88.0339148.63
32062007.11.20 09:32close15980.101.47270.00000.0000-78.0039070.63
32072007.11.20 09:32close15990.101.47260.00000.0000-76.0038994.63
32082007.11.20 09:32close16000.101.47280.00000.0000-83.0038911.63
32092007.11.20 09:32close16010.101.47310.00000.0000-89.0038822.63
32102007.11.20 09:32close16020.101.47330.00000.0000-92.0038730.63
32112007.11.20 09:32close16030.101.47320.00000.0000-93.0038637.63
32122007.11.20 09:32close16070.101.47310.00000.0000-85.0038552.63
32132007.11.20 09:32close14980.101.47280.00000.000069.5738622.20
32142007.11.20 09:32close15060.101.47290.00000.000067.5738689.77
32152007.11.20 09:32close15100.101.47280.00000.000062.5738752.34
32162007.11.20 09:32close15140.101.47290.00000.000059.5738811.91
32172007.11.20 09:32close15450.101.47270.00000.000067.5738879.47
32182007.11.20 09:32close15470.101.47260.00000.000061.5738941.04
32192007.11.20 09:33close15490.101.47270.00000.000058.5738999.61
32202007.11.20 09:33close15510.101.47260.00000.000053.7839053.40
32212007.11.20 09:33close15850.101.47250.00000.000050.7839104.18
32222007.11.20 09:33close15870.101.47260.00000.000048.7839152.96
32232007.11.20 09:33close15890.101.47250.00000.000048.7839201.75
32242007.11.20 09:33close15900.101.47260.00000.000058.7839260.53
32252007.11.20 09:33close15910.101.47250.00000.000058.7839319.32
32262007.11.20 09:33close15920.101.47260.00000.000062.7839382.10
32272007.11.20 09:33close15930.101.47240.00000.000061.7839443.88
32282007.11.20 09:33close15940.101.47250.00000.000055.0039498.88
32292007.11.20 09:33close15950.101.47240.00000.000053.0039551.88
32302007.11.20 09:33close15960.101.47230.00000.000050.0039601.88
32312007.11.20 09:33close15970.101.47240.00000.000064.0039665.88
32322007.11.20 09:33close16080.101.47220.00000.000047.0039712.88
32332007.11.20 09:33close16090.101.47230.00000.000045.0039757.88
32342007.11.20 09:33close16100.101.47220.00000.000043.0039800.88
32352007.11.20 09:33close16110.101.47230.00000.000043.0039843.88
32362007.11.20 09:33close16120.101.47220.00000.000041.0039884.88
32372007.11.20 09:33close16130.101.47230.00000.000041.0039925.88
32382007.11.20 09:33close16140.101.47220.00000.000038.0039963.88
32392007.11.20 09:33close16150.101.47230.00000.000040.0040003.88
32402007.11.20 09:33close16160.101.47240.00000.000039.0040042.88
32412007.11.20 09:34close16170.101.47230.00000.000037.0040079.88
32422007.11.20 09:34close16180.101.47240.00000.000036.0040115.88
32432007.11.20 09:34close16190.101.47250.00000.000038.0040153.88
32442007.11.20 09:34close16200.101.47260.00000.000037.0040190.88
32452007.11.20 09:34close16210.101.47270.00000.000037.0040227.88
32462007.11.20 09:34close16220.101.47260.00000.000033.0040260.88
32472007.11.20 09:34close16230.101.47270.00000.000033.0040293.88
32482007.11.20 09:34close16240.101.47260.00000.000031.0040324.88
32492007.11.20 09:34buy16250.101.47290.00000.0000
32502007.11.20 09:34sell16260.101.47280.00000.0000
32512007.11.20 09:34sell16270.101.47270.00000.0000
32522007.11.20 09:34buy16280.101.47300.00000.0000
32532007.11.20 09:34buy16290.101.47310.00000.0000
32542007.11.20 09:34buy16300.101.47320.00000.0000
32552007.11.20 09:34sell16310.101.47250.00000.0000
32562007.11.20 09:35sell16320.101.47260.00000.0000
32572007.11.20 09:35sell16330.101.47240.00000.0000
32582007.11.20 09:35sell16340.101.47230.00000.0000
32592007.11.20 09:35sell16350.101.47220.00000.0000
32602007.11.20 09:35sell16360.101.47210.00000.0000
32612007.11.20 09:37sell16370.101.47190.00000.0000
32622007.11.20 09:37sell16380.101.47200.00000.0000
32632007.11.20 09:37sell16390.101.47170.00000.0000
32642007.11.20 09:37sell16400.101.47180.00000.0000
32652007.11.20 09:37sell16410.101.47150.00000.0000
32662007.11.20 09:37sell16420.101.47160.00000.0000
32672007.11.20 09:41buy16430.101.47330.00000.0000
32682007.11.20 09:41buy16440.101.47340.00000.0000
32692007.11.20 09:41buy16450.101.47360.00000.0000
32702007.11.20 09:41buy16460.101.47370.00000.0000
32712007.11.20 09:41buy16470.101.47350.00000.0000
32722007.11.20 09:42buy16480.101.47380.00000.0000
32732007.11.20 09:42buy16490.101.47390.00000.0000
32742007.11.20 09:42buy16500.101.47400.00000.0000
32752007.11.20 09:42buy16510.101.47410.00000.0000
32762007.11.20 09:42buy16520.101.47420.00000.0000
32772007.11.20 10:02buy16530.101.47440.00000.0000
32782007.11.20 10:02buy16540.101.47430.00000.0000
32792007.11.20 10:02buy16550.101.47450.00000.0000
32802007.11.20 10:02buy16560.101.47470.00000.0000
32812007.11.20 10:02buy16570.101.47460.00000.0000
32822007.11.20 10:07buy16580.101.47490.00000.0000
32832007.11.20 10:07buy16590.101.47500.00000.0000
32842007.11.20 10:07buy16600.101.47520.00000.0000
32852007.11.20 10:07buy16610.101.47510.00000.0000
32862007.11.20 10:07buy16620.101.47540.00000.0000
32872007.11.20 10:07buy16630.101.47550.00000.0000
32882007.11.20 10:07buy16640.101.47560.00000.0000
32892007.11.20 10:07buy16650.101.47570.00000.0000
32902007.11.20 10:07buy16660.101.47580.00000.0000
32912007.11.20 10:07buy16670.101.47590.00000.0000
32922007.11.20 10:07buy16680.101.47600.00000.0000
32932007.11.20 10:08buy16690.101.47610.00000.0000
32942007.11.20 10:08buy16700.101.47620.00000.0000
32952007.11.20 10:08buy16710.101.47640.00000.0000
32962007.11.20 10:08buy16720.101.47630.00000.0000
32972007.11.20 10:08buy16730.101.47650.00000.0000
32982007.11.20 11:26close16260.101.47720.00000.0000-44.0040280.88
32992007.11.20 11:26close16270.101.47710.00000.0000-44.0040236.88
33002007.11.20 11:26close16310.101.47700.00000.0000-45.0040191.88
33012007.11.20 11:26close16320.101.47710.00000.0000-45.0040146.88
33022007.11.20 11:26close16330.101.47700.00000.0000-46.0040100.88
33032007.11.20 11:26close16340.101.47710.00000.0000-48.0040052.88
33042007.11.20 11:27close16350.101.47720.00000.0000-50.0040002.88
33052007.11.20 11:27close16360.101.47710.00000.0000-50.0039952.88
33062007.11.20 11:27close16370.101.47700.00000.0000-51.0039901.88
33072007.11.20 11:27close16380.101.47710.00000.0000-51.0039850.88
33082007.11.20 11:27close16390.101.47700.00000.0000-53.0039797.88
33092007.11.20 11:27close16400.101.47690.00000.0000-51.0039746.88
33102007.11.20 11:27close16410.101.47700.00000.0000-55.0039691.88
33112007.11.20 11:27close16420.101.47690.00000.0000-53.0039638.88
33122007.11.20 11:27close16250.101.47660.00000.000037.0039675.88
33132007.11.20 11:27close16280.101.47650.00000.000035.0039710.88
33142007.11.20 11:27close16290.101.47660.00000.000035.0039745.88
33152007.11.20 11:27close16300.101.47650.00000.000033.0039778.88
33162007.11.20 11:27close16430.101.47660.00000.000033.0039811.88
33172007.11.20 11:27close16440.101.47650.00000.000031.0039842.88
33182007.11.20 11:27close16450.101.47660.00000.000030.0039872.88
33192007.11.20 11:28close16460.101.47650.00000.000028.0039900.88
33202007.11.20 11:28close16470.101.47660.00000.000031.0039931.88
33212007.11.20 11:28close16480.101.47680.00000.000030.0039961.88
33222007.11.20 11:28close16490.101.47690.00000.000030.0039991.88
33232007.11.20 11:28close16500.101.47680.00000.000028.0040019.88
33242007.11.20 11:28close16510.101.47690.00000.000028.0040047.88
33252007.11.20 11:28close16520.101.47680.00000.000026.0040073.88
33262007.11.20 11:28close16530.101.47690.00000.000025.0040098.88
33272007.11.20 11:28close16540.101.47710.00000.000028.0040126.88
33282007.11.20 11:28close16550.101.47720.00000.000027.0040153.88
33292007.11.20 11:28close16560.101.47710.00000.000024.0040177.88
33302007.11.20 11:28close16570.101.47720.00000.000026.0040203.88
33312007.11.20 11:28close16580.101.47710.00000.000022.0040225.88
33322007.11.20 11:28close16590.101.47720.00000.000022.0040247.88
33332007.11.20 11:28close16600.101.47730.00000.000021.0040268.88
33342007.11.20 11:28close16610.101.47740.00000.000023.0040291.88
33352007.11.20 11:29close16620.101.47730.00000.000019.0040310.88
33362007.11.20 11:29close16630.101.47740.00000.000019.0040329.88
33372007.11.20 11:29close16640.101.47750.00000.000019.0040348.88
33382007.11.20 11:29close16650.101.47740.00000.000017.0040365.88
33392007.11.20 11:29close16660.101.47750.00000.000017.0040382.88
33402007.11.20 11:29close16670.101.47760.00000.000017.0040399.88
33412007.11.20 11:29close16680.101.47770.00000.000017.0040416.88
33422007.11.20 11:29close16690.101.47760.00000.000015.0040431.88
33432007.11.20 11:29close16700.101.47770.00000.000015.0040446.88
33442007.11.20 11:29close16710.101.47760.00000.000012.0040458.88
33452007.11.20 11:29close16720.101.47770.00000.000014.0040472.88
33462007.11.20 11:29close16730.101.47760.00000.000011.0040483.88
33472007.11.20 11:29buy16740.101.47790.00000.0000
33482007.11.20 11:29sell16750.101.47760.00000.0000
33492007.11.20 11:29sell16760.101.47750.00000.0000
33502007.11.20 11:30sell16770.101.47740.00000.0000
33512007.11.20 11:30sell16780.101.47730.00000.0000
33522007.11.20 11:31sell16790.101.47720.00000.0000
33532007.11.20 11:31sell16800.101.47700.00000.0000
33542007.11.20 11:31sell16810.101.47710.00000.0000
33552007.11.20 11:31sell16820.101.47690.00000.0000
33562007.11.20 11:47buy16830.101.47800.00000.0000
33572007.11.20 11:55buy16840.101.47820.00000.0000
33582007.11.20 11:55buy16850.101.47810.00000.0000
33592007.11.20 11:57buy16860.101.47830.00000.0000
33602007.11.20 11:57buy16870.101.47840.00000.0000
33612007.11.20 11:58buy16880.101.47850.00000.0000
33622007.11.20 12:04buy16890.101.47860.00000.0000
33632007.11.20 12:04buy16900.101.47870.00000.0000
33642007.11.20 12:04buy16910.101.47880.00000.0000
33652007.11.20 12:04buy16920.101.47890.00000.0000
33662007.11.20 12:05buy16930.101.47910.00000.0000
33672007.11.20 12:05buy16940.101.47900.00000.0000
33682007.11.20 12:06buy16950.101.47930.00000.0000
33692007.11.20 12:06buy16960.101.47950.00000.0000
33702007.11.20 12:06buy16970.101.47940.00000.0000
33712007.11.20 12:06buy16980.101.47920.00000.0000
33722007.11.20 12:30buy16990.101.47970.00000.0000
33732007.11.20 12:30buy17000.101.47990.00000.0000
33742007.11.20 12:30buy17010.101.47980.00000.0000
33752007.11.20 12:30buy17020.101.47960.00000.0000
33762007.11.20 15:42buy17030.101.48000.00000.0000
33772007.11.20 15:42buy17040.101.48010.00000.0000
33782007.11.20 15:42buy17050.101.48020.00000.0000
33792007.11.20 16:00close16750.101.48090.00000.0000-33.0040450.88
33802007.11.20 16:00close16760.101.48080.00000.0000-33.0040417.88
33812007.11.20 16:00close16770.101.48090.00000.0000-35.0040382.88
33822007.11.20 16:00close16780.101.48080.00000.0000-35.0040347.88
33832007.11.20 16:00close16790.101.48070.00000.0000-35.0040312.88
33842007.11.20 16:00close16800.101.48090.00000.0000-39.0040273.88
33852007.11.20 16:00close16810.101.48110.00000.0000-40.0040233.88
33862007.11.20 16:00close16820.101.48100.00000.0000-41.0040192.88
33872007.11.20 16:00close16740.101.48100.00000.000031.0040223.88
33882007.11.20 16:00close16830.101.48110.00000.000031.0040254.88
33892007.11.20 16:00close16840.101.48100.00000.000028.0040282.88
33902007.11.20 16:00close16850.101.48120.00000.000031.0040313.88
33912007.11.20 16:00close16860.101.48130.00000.000030.0040343.88
33922007.11.20 16:00close16870.101.48120.00000.000028.0040371.88
33932007.11.20 16:00close16880.101.48130.00000.000028.0040399.88
33942007.11.20 16:00close16890.101.48120.00000.000026.0040425.88
33952007.11.20 16:00close16900.101.48110.00000.000024.0040449.88
33962007.11.20 16:00close16910.101.48100.00000.000022.0040471.88
33972007.11.20 16:01close16920.101.48090.00000.000020.0040491.88
33982007.11.20 16:01close16930.101.48100.00000.000019.0040510.88
33992007.11.20 16:01close16940.101.48090.00000.000019.0040529.88
34002007.11.20 16:01close16950.101.48100.00000.000017.0040546.88
34012007.11.20 16:01close16960.101.48090.00000.000014.0040560.88
34022007.11.20 16:01close16970.101.48080.00000.000014.0040574.88
34032007.11.20 16:01close16980.101.48070.00000.000015.0040589.88
34042007.11.20 16:01close16990.101.48080.00000.000011.0040600.88
34052007.11.20 16:01close17000.101.48070.00000.00008.0040608.88
34062007.11.20 16:01close17010.101.48080.00000.000010.0040618.88
34072007.11.20 16:02close17020.101.48070.00000.000011.0040629.88
34082007.11.20 16:02close17030.101.48060.00000.00006.0040635.88
34092007.11.20 16:02close17040.101.48040.00000.00003.0040638.88
34102007.11.20 16:02close17050.101.48050.00000.00003.0040641.88
34112007.11.20 16:02buy17060.101.48060.00000.0000
34122007.11.20 16:02sell17070.101.48020.00000.0000
34132007.11.20 16:02sell17080.101.48010.00000.0000
34142007.11.20 16:02sell17090.101.48000.00000.0000
34152007.11.20 16:02sell17100.101.47980.00000.0000
34162007.11.20 16:02sell17110.101.47990.00000.0000
34172007.11.20 16:04sell17120.101.47970.00000.0000
34182007.11.20 16:07buy17130.101.48080.00000.0000
34192007.11.20 16:07buy17140.101.48090.00000.0000
34202007.11.20 16:07buy17150.101.48100.00000.0000
34212007.11.20 16:07buy17160.101.48120.00000.0000
34222007.11.20 16:07buy17170.101.48110.00000.0000
34232007.11.20 16:08buy17180.101.48070.00000.0000
34242007.11.20 16:17sell17190.101.47960.00000.0000
34252007.11.20 16:19sell17200.101.47950.00000.0000
34262007.11.20 16:19sell17210.101.47940.00000.0000
34272007.11.20 16:40sell17220.101.47920.00000.0000
34282007.11.20 16:40sell17230.101.47930.00000.0000
34292007.11.20 16:40sell17240.101.47910.00000.0000
34302007.11.20 16:40sell17250.101.47900.00000.0000
34312007.11.20 16:40sell17260.101.47880.00000.0000
34322007.11.20 16:40sell17270.101.47890.00000.0000
34332007.11.20 16:42sell17280.101.47850.00000.0000
34342007.11.20 16:42sell17290.101.47860.00000.0000
34352007.11.20 16:42sell17300.101.47870.00000.0000
34362007.11.20 17:30sell17310.101.47840.00000.0000
34372007.11.20 17:30sell17320.101.47830.00000.0000
34382007.11.20 17:33sell17330.101.47810.00000.0000
34392007.11.20 17:33sell17340.101.47820.00000.0000
34402007.11.20 19:12close17060.101.47730.00000.0000-33.0040608.88
34412007.11.20 19:12close17130.101.47740.00000.0000-34.0040574.88
34422007.11.20 19:12close17140.101.47750.00000.0000-34.0040540.88
34432007.11.20 19:12close17150.101.47740.00000.0000-36.0040504.88
34442007.11.20 19:12close17160.101.47750.00000.0000-37.0040467.88
34452007.11.20 19:12close17170.101.47760.00000.0000-35.0040432.88
34462007.11.20 19:12close17180.101.47770.00000.0000-30.0040402.88
34472007.11.20 19:12close17070.101.47780.00000.000024.0040426.88
34482007.11.20 19:12close17080.101.47790.00000.000022.0040448.88
34492007.11.20 19:12close17090.101.47780.00000.000022.0040470.88
34502007.11.20 19:12close17100.101.47790.00000.000019.0040489.88
34512007.11.20 19:12close17110.101.47780.00000.000021.0040510.88
34522007.11.20 19:13close17120.101.47770.00000.000020.0040530.88
34532007.11.20 19:13close17190.101.47760.00000.000020.0040550.88
34542007.11.20 19:13close17200.101.47770.00000.000018.0040568.88
34552007.11.20 19:13close17210.101.47780.00000.000016.0040584.88
34562007.11.20 19:13close17220.101.47760.00000.000016.0040600.88
34572007.11.20 19:14close17230.101.47770.00000.000016.0040616.88
34582007.11.20 19:15close17240.101.47780.00000.000013.0040629.88
34592007.11.20 19:15close17250.101.47790.00000.000011.0040640.88
34602007.11.20 19:17close17260.101.47800.00000.00008.0040648.88
34612007.11.20 19:17close17270.101.47810.00000.00008.0040656.88
34622007.11.20 19:17close17280.101.47800.00000.00005.0040661.88
34632007.11.20 19:19close17290.101.47790.00000.00007.0040668.88
34642007.11.20 19:19close17300.101.47800.00000.00007.0040675.88
34652007.11.20 19:20close17310.101.47810.00000.00003.0040678.88
34662007.11.20 19:20close17320.101.47800.00000.00003.0040681.88
34672007.11.20 19:21close17330.101.47810.00000.00000.0040681.88
34682007.11.20 19:21close17340.101.47800.00000.00002.0040683.88
34692007.11.20 19:22buy17350.101.47810.00000.0000
34702007.11.20 19:22sell17360.101.47800.00000.0000
34712007.11.20 19:22sell17370.101.47790.00000.0000
34722007.11.20 19:22sell17380.101.47780.00000.0000
34732007.11.20 19:23buy17390.101.47820.00000.0000
34742007.11.20 19:23buy17400.101.47840.00000.0000
34752007.11.20 19:23buy17410.101.47830.00000.0000
34762007.11.20 19:24buy17420.101.47850.00000.0000
34772007.11.20 19:24buy17430.101.47860.00000.0000
34782007.11.20 19:25buy17440.101.47870.00000.0000
34792007.11.20 19:26buy17450.101.47880.00000.0000
34802007.11.20 19:29buy17460.101.47890.00000.0000
34812007.11.20 20:33buy17470.101.47900.00000.0000
34822007.11.20 20:36buy17480.101.47910.00000.0000
34832007.11.20 21:00sell17490.101.47760.00000.0000
34842007.11.20 21:00sell17500.101.47770.00000.0000
34852007.11.20 21:00sell17510.101.47750.00000.0000
34862007.11.20 21:01buy17520.101.47920.00000.0000
34872007.11.20 21:01buy17530.101.47930.00000.0000
34882007.11.20 21:01buy17540.101.47940.00000.0000
34892007.11.20 21:01buy17550.101.47950.00000.0000
34902007.11.20 21:02buy17560.101.47960.00000.0000
34912007.11.20 21:08buy17570.101.47970.00000.0000
34922007.11.20 21:08buy17580.101.47980.00000.0000
34932007.11.20 21:12close17360.101.48070.00000.0000-27.0040656.88
34942007.11.20 21:12close17370.101.48090.00000.0000-30.0040626.88
34952007.11.20 21:12close17380.101.48110.00000.0000-33.0040593.88
34962007.11.20 21:12close17490.101.48100.00000.0000-34.0040559.88
34972007.11.20 21:12close17500.101.48090.00000.0000-32.0040527.88
34982007.11.20 21:12close17510.101.48100.00000.0000-35.0040492.88
34992007.11.20 21:12close17350.101.48100.00000.000029.0040521.88
35002007.11.20 21:12close17390.101.48110.00000.000029.0040550.88
35012007.11.20 21:12close17400.101.48130.00000.000029.0040579.88
35022007.11.20 21:12close17410.101.48140.00000.000031.0040610.88
35032007.11.20 21:12close17420.101.48130.00000.000028.0040638.88
35042007.11.20 21:12close17430.101.48140.00000.000028.0040666.88
35052007.11.20 21:12close17440.101.48120.00000.000025.0040691.88
35062007.11.20 21:12close17450.101.48140.00000.000026.0040717.88
35072007.11.20 21:12close17460.101.48160.00000.000027.0040744.88
35082007.11.20 21:12close17470.101.48170.00000.000027.0040771.88
35092007.11.20 21:12close17480.101.48190.00000.000028.0040799.88
35102007.11.20 21:13close17520.101.48180.00000.000026.0040825.88
35112007.11.20 21:13close17530.101.48170.00000.000024.0040849.88
35122007.11.20 21:13close17540.101.48180.00000.000024.0040873.88
35132007.11.20 21:13close17550.101.48170.00000.000022.0040895.88
35142007.11.20 21:13close17560.101.48180.00000.000022.0040917.88
35152007.11.20 21:13close17570.101.48170.00000.000020.0040937.88
35162007.11.20 21:13close17580.101.48180.00000.000020.0040957.88
35172007.11.20 21:13buy17590.101.48190.00000.0000
35182007.11.20 21:13sell17600.101.48160.00000.0000
35192007.11.20 21:14sell17610.101.48150.00000.0000
35202007.11.20 21:14sell17620.101.48120.00000.0000
35212007.11.20 21:14sell17630.101.48130.00000.0000
35222007.11.20 21:14sell17640.101.48110.00000.0000
35232007.11.20 21:14sell17650.101.48100.00000.0000
35242007.11.20 21:14sell17660.101.48090.00000.0000
35252007.11.20 21:16sell17670.101.48140.00000.0000
35262007.11.20 22:27buy17680.101.48200.00000.0000
35272007.11.20 22:27buy17690.101.48220.00000.0000
35282007.11.20 22:28buy17700.101.48210.00000.0000
35292007.11.20 22:56sell17710.101.48080.00000.0000
35302007.11.20 22:56sell17720.101.48070.00000.0000
35312007.11.20 22:56sell17730.101.48060.00000.0000
35322007.11.20 23:00close17590.101.48100.00000.0000-9.0040948.88
35332007.11.20 23:00close17610.101.48120.00000.00003.0040951.88
35342007.11.20 23:00close17630.101.48120.00000.00001.0040952.88
35352007.11.20 23:00close17650.101.48120.00000.0000-2.0040950.88
35362007.11.20 23:00close17670.101.48120.00000.00002.0040952.88
35372007.11.20 23:00close17690.101.48100.00000.0000-12.0040940.88
35382007.11.20 23:00close17710.101.48120.00000.0000-4.0040936.88
35392007.11.20 23:00close17730.101.48120.00000.0000-6.0040930.88
35402007.11.20 23:00sell17740.101.48100.00000.0000
35412007.11.20 23:00sell17750.101.48080.00000.0000
35422007.11.20 23:08sell17760.101.48130.00000.0000
35432007.11.20 23:08sell17770.101.48140.00000.0000
35442007.11.20 23:10sell17780.101.48150.00000.0000
35452007.11.20 23:15buy17790.101.48230.00000.0000
35462007.11.20 23:15buy17800.101.48240.00000.0000
35472007.11.20 23:15buy17810.101.48260.00000.0000
35482007.11.20 23:15buy17820.101.48250.00000.0000
35492007.11.20 23:15buy17830.101.48270.00000.0000
35502007.11.20 23:15buy17840.101.48280.00000.0000
35512007.11.20 23:15buy17850.101.48300.00000.0000
35522007.11.20 23:15buy17860.101.48310.00000.0000
35532007.11.20 23:16buy17870.101.48330.00000.0000
35542007.11.20 23:16buy17880.101.48320.00000.0000
35552007.11.20 23:16buy17890.101.48340.00000.0000
35562007.11.20 23:16buy17900.101.48290.00000.0000
35572007.11.20 23:20buy17910.101.48220.00000.0000
35582007.11.20 23:38buy17920.101.48360.00000.0000
35592007.11.20 23:38buy17930.101.48380.00000.0000
35602007.11.20 23:38buy17940.101.48390.00000.0000
35612007.11.20 23:38buy17950.101.48410.00000.0000
35622007.11.20 23:38buy17960.101.48400.00000.0000
35632007.11.20 23:38buy17970.101.48420.00000.0000
35642007.11.20 23:38buy17980.101.48430.00000.0000
35652007.11.20 23:38buy17990.101.48450.00000.0000
35662007.11.20 23:38buy18000.101.48440.00000.0000
35672007.11.20 23:38buy18010.101.48470.00000.0000
35682007.11.20 23:38buy18020.101.48480.00000.0000
35692007.11.20 23:38buy18030.101.48460.00000.0000
35702007.11.20 23:39buy18040.101.48370.00000.0000
35712007.11.20 23:42buy18050.101.48490.00000.0000
35722007.11.21 00:42buy18060.101.48350.00000.0000
35732007.11.21 08:35close17600.101.48550.00000.0000-39.0340891.86
35742007.11.21 08:35close17620.101.48560.00000.0000-44.0340847.83
35752007.11.21 08:36close17640.101.48550.00000.0000-44.0340803.80
35762007.11.21 08:36close17660.101.48540.00000.0000-45.0340758.77
35772007.11.21 08:37close17720.101.48530.00000.0000-46.0340712.74
35782007.11.21 08:37close17740.101.48510.00000.0000-41.0340671.71
35792007.11.21 08:37close17750.101.48520.00000.0000-44.0340627.68
35802007.11.21 08:37close17760.101.48510.00000.0000-38.0340589.65
35812007.11.21 08:37close17770.101.48500.00000.0000-36.0340553.62
35822007.11.21 08:37close17780.101.48490.00000.0000-34.0340519.60
35832007.11.21 08:37close17680.101.48460.00000.000025.7840545.38
35842007.11.21 08:37close17700.101.48470.00000.000025.7840571.16
35852007.11.21 08:37close17790.101.48460.00000.000022.7840593.95
35862007.11.21 08:37close17800.101.48470.00000.000022.7840616.73
35872007.11.21 08:38close17810.101.48460.00000.000019.7840636.52
35882007.11.21 08:38close17820.101.48470.00000.000021.7840658.30
35892007.11.21 08:38close17830.101.48460.00000.000018.7840677.09
35902007.11.21 08:38close17840.101.48450.00000.000016.7840693.87
35912007.11.21 08:39close17850.101.48440.00000.000013.7840707.65
35922007.11.21 08:39close17860.101.48450.00000.000013.7840721.44
35932007.11.21 08:39close17870.101.48430.00000.00009.7840731.22
35942007.11.21 08:40close17880.101.48420.00000.00009.7840741.01
35952007.11.21 08:41close17890.101.48430.00000.00008.7840749.79
35962007.11.21 08:41close17900.101.48420.00000.000012.7840762.57
35972007.11.21 08:41close17910.101.48430.00000.000020.7840783.36
35982007.11.21 08:42close17920.101.48440.00000.00007.7840791.14
35992007.11.21 08:42close17930.101.48470.00000.00008.7840799.93
36002007.11.21 08:43close17940.101.48460.00000.00006.7840806.71
36012007.11.21 08:43close17950.101.48470.00000.00005.7840812.50
36022007.11.21 08:44close17960.101.48480.00000.00007.7840820.28
36032007.11.21 08:44close17970.101.48490.00000.00006.7840827.06
36042007.11.21 08:45close17980.101.48480.00000.00004.7840831.85
36052007.11.21 08:45close17990.101.48470.00000.00001.7840833.63
36062007.11.21 08:45close18000.101.48460.00000.00001.7840835.42
36072007.11.21 08:46close18010.101.48450.00000.0000-2.2240833.20
36082007.11.21 08:46close18020.101.48460.00000.0000-2.2240830.99
36092007.11.21 08:46close18030.101.48450.00000.0000-1.2240829.77
36102007.11.21 08:47close18040.101.48440.00000.00006.7840836.55
36112007.11.21 08:47close18050.101.48450.00000.0000-4.2240832.34
36122007.11.21 08:47close18060.101.48440.00000.00009.0040841.34
36132007.11.21 08:48buy18070.101.48450.00000.0000
36142007.11.21 08:48sell18080.101.48410.00000.0000
36152007.11.21 08:48sell18090.101.48390.00000.0000
36162007.11.21 08:48sell18100.101.48400.00000.0000
36172007.11.21 08:48sell18110.101.48370.00000.0000
36182007.11.21 08:48sell18120.101.48380.00000.0000
36192007.11.21 08:49sell18130.101.48360.00000.0000
36202007.11.21 08:50sell18140.101.48350.00000.0000
36212007.11.21 08:50sell18150.101.48340.00000.0000
36222007.11.21 09:47close18070.101.48190.00000.0000-26.0040815.34
36232007.11.21 09:47close18080.101.48220.00000.000019.0040834.34
36242007.11.21 09:47close18090.101.48210.00000.000018.0040852.34
36252007.11.21 09:47close18100.101.48230.00000.000017.0040869.34
36262007.11.21 09:47close18110.101.48220.00000.000015.0040884.34
36272007.11.21 09:47close18120.101.48240.00000.000014.0040898.34
36282007.11.21 09:47close18130.101.48250.00000.000011.0040909.34
36292007.11.21 09:47close18140.101.48240.00000.000011.0040920.34
36302007.11.21 09:47close18150.101.48250.00000.00009.0040929.34
36312007.11.21 09:47buy18160.101.48230.00000.0000
36322007.11.21 09:48sell18170.101.48200.00000.0000
36332007.11.21 09:48buy18180.101.48240.00000.0000
36342007.11.21 09:49buy18190.101.48250.00000.0000
36352007.11.21 09:49sell18200.101.48190.00000.0000
36362007.11.21 09:49sell18210.101.48180.00000.0000
36372007.11.21 09:49sell18220.101.48170.00000.0000
36382007.11.21 09:49sell18230.101.48150.00000.0000
36392007.11.21 09:50sell18240.101.48110.00000.0000
36402007.11.21 09:50sell18250.101.48100.00000.0000
36412007.11.21 09:50sell18260.101.48120.00000.0000
36422007.11.21 09:50sell18270.101.48130.00000.0000
36432007.11.21 09:50sell18280.101.48140.00000.0000
36442007.11.21 09:51sell18290.101.48160.00000.0000
36452007.11.21 10:00sell18300.101.48090.00000.0000
36462007.11.21 10:03close18160.101.47970.00000.0000-26.0040903.34
36472007.11.21 10:03close18180.101.47980.00000.0000-26.0040877.34
36482007.11.21 10:03close18190.101.47970.00000.0000-28.0040849.34
36492007.11.21 10:03close18170.101.48000.00000.000020.0040869.34
36502007.11.21 10:03close18200.101.48010.00000.000018.0040887.34
36512007.11.21 10:03close18210.101.48000.00000.000018.0040905.34
36522007.11.21 10:03close18220.101.48010.00000.000016.0040921.34
36532007.11.21 10:03close18230.101.48000.00000.000015.0040936.34
36542007.11.21 10:03close18240.101.48010.00000.000010.0040946.34
36552007.11.21 10:03close18250.101.48020.00000.00008.0040954.34
36562007.11.21 10:03close18260.101.48010.00000.000011.0040965.34
36572007.11.21 10:03close18270.101.48020.00000.000011.0040976.34
36582007.11.21 10:03close18280.101.48010.00000.000013.0040989.34
36592007.11.21 10:03close18290.101.48020.00000.000014.0041003.34
36602007.11.21 10:04close18300.101.48010.00000.00008.0041011.34
36612007.11.21 10:04buy18310.101.48000.00000.0000
36622007.11.21 10:04sell18320.101.47990.00000.0000
36632007.11.21 10:04sell18330.101.47980.00000.0000
36642007.11.21 10:04buy18340.101.48010.00000.0000
36652007.11.21 10:04buy18350.101.48020.00000.0000
36662007.11.21 10:04buy18360.101.48030.00000.0000
36672007.11.21 10:05sell18370.101.47970.00000.0000
36682007.11.21 10:05sell18380.101.47960.00000.0000
36692007.11.21 10:05sell18390.101.47950.00000.0000
36702007.11.21 10:05sell18400.101.47940.00000.0000
36712007.11.21 10:05sell18410.101.47920.00000.0000
36722007.11.21 10:05sell18420.101.47930.00000.0000
36732007.11.21 10:05sell18430.101.47910.00000.0000
36742007.11.21 10:05sell18440.101.47900.00000.0000
36752007.11.21 10:05sell18450.101.47880.00000.0000
36762007.11.21 10:05sell18460.101.47890.00000.0000
36772007.11.21 10:06sell18470.101.47870.00000.0000
36782007.11.21 10:13buy18480.101.48040.00000.0000
36792007.11.21 10:13buy18490.101.48050.00000.0000
36802007.11.21 10:13buy18500.101.48060.00000.0000
36812007.11.21 10:14buy18510.101.48070.00000.0000
36822007.11.21 10:44sell18520.101.47860.00000.0000
36832007.11.21 10:44sell18530.101.47850.00000.0000
36842007.11.21 10:44sell18540.101.47840.00000.0000
36852007.11.21 11:15buy18550.101.48080.00000.0000
36862007.11.21 11:16buy18560.101.48100.00000.0000
36872007.11.21 11:16buy18570.101.48090.00000.0000
36882007.11.21 11:16buy18580.101.48110.00000.0000
36892007.11.21 11:16buy18590.101.48120.00000.0000
36902007.11.21 11:16buy18600.101.48140.00000.0000
36912007.11.21 11:16buy18610.101.48130.00000.0000
36922007.11.21 11:16buy18620.101.48160.00000.0000
36932007.11.21 11:16buy18630.101.48170.00000.0000
36942007.11.21 11:16buy18640.101.48150.00000.0000
36952007.11.21 11:18buy18650.101.48180.00000.0000
36962007.11.21 11:19buy18660.101.48190.00000.0000
36972007.11.21 11:34buy18670.101.48200.00000.0000
36982007.11.21 11:35buy18680.101.48210.00000.0000
36992007.11.21 11:35buy18690.101.48220.00000.0000
37002007.11.21 12:29sell18700.101.47830.00000.0000
37012007.11.21 12:29sell18710.101.47810.00000.0000
37022007.11.21 12:30sell18720.101.47790.00000.0000
37032007.11.21 12:30sell18730.101.47800.00000.0000
37042007.11.21 12:30sell18740.101.47780.00000.0000
37052007.11.21 12:30sell18750.101.47820.00000.0000
37062007.11.21 13:06sell18760.101.47770.00000.0000
37072007.11.21 13:06sell18770.101.47760.00000.0000
37082007.11.21 13:06sell18780.101.47750.00000.0000
37092007.11.21 15:35buy18790.101.48230.00000.0000
37102007.11.21 15:35buy18800.101.48240.00000.0000
37112007.11.21 15:35buy18810.101.48250.00000.0000
37122007.11.21 15:35close18780.101.48260.00000.0000-51.0040960.34
37132007.11.21 15:35buy18820.101.48260.00000.0000
37142007.11.21 15:35close18770.101.48250.00000.0000-49.0040911.34
37152007.11.21 15:37buy18830.101.48270.00000.0000
37162007.11.21 15:37close18760.101.48260.00000.0000-49.0040862.34
37172007.11.21 15:38buy18840.101.48280.00000.0000
37182007.11.21 15:38close18740.101.48270.00000.0000-49.0040813.34
37192007.11.21 15:44buy18850.101.48290.00000.0000
37202007.11.21 15:44close18720.101.48300.00000.0000-51.0040762.34
37212007.11.21 15:44buy18860.101.48300.00000.0000
37222007.11.21 15:44close18730.101.48320.00000.0000-52.0040710.34
37232007.11.21 15:44buy18870.101.48330.00000.0000
37242007.11.21 15:44close18710.101.48320.00000.0000-51.0040659.34
37252007.11.21 15:44buy18880.101.48310.00000.0000
37262007.11.21 15:44close18750.101.48320.00000.0000-50.0040609.34
37272007.11.21 15:44buy18890.101.48320.00000.0000
37282007.11.21 15:44close18700.101.48310.00000.0000-48.0040561.34
37292007.11.21 15:46buy18900.101.48340.00000.0000
37302007.11.21 15:46close18540.101.48350.00000.0000-51.0040510.34
37312007.11.21 15:46buy18910.101.48350.00000.0000
37322007.11.21 15:46close18530.101.48360.00000.0000-51.0040459.34
37332007.11.21 22:13close18320.101.48610.00000.0000-62.0040397.34
37342007.11.21 22:13close18330.101.48600.00000.0000-62.0040335.34
37352007.11.21 22:13close18370.101.48610.00000.0000-64.0040271.34
37362007.11.21 22:13close18380.101.48630.00000.0000-67.0040204.34
37372007.11.21 22:13close18390.101.48640.00000.0000-69.0040135.34
37382007.11.21 22:13close18400.101.48630.00000.0000-69.0040066.34
37392007.11.21 22:13close18410.101.48620.00000.0000-70.0039996.34
37402007.11.21 22:13close18420.101.48630.00000.0000-70.0039926.34
37412007.11.21 22:13close18430.101.48610.00000.0000-70.0039856.34
37422007.11.21 22:13close18440.101.48600.00000.0000-70.0039786.34
37432007.11.21 22:14close18450.101.48610.00000.0000-73.0039713.34
37442007.11.21 22:14close18460.101.48630.00000.0000-74.0039639.34
37452007.11.21 22:14close18470.101.48640.00000.0000-77.0039562.34
37462007.11.21 22:14close18520.101.48650.00000.0000-79.0039483.34
37472007.11.21 22:14close18310.101.48620.00000.000062.0039545.34
37482007.11.21 22:14close18340.101.48630.00000.000062.0039607.34
37492007.11.21 22:14close18350.101.48620.00000.000060.0039667.34
37502007.11.21 22:14close18360.101.48610.00000.000058.0039725.34
37512007.11.21 22:14close18480.101.48620.00000.000058.0039783.34
37522007.11.21 22:14close18490.101.48610.00000.000056.0039839.34
37532007.11.21 22:14close18500.101.48600.00000.000054.0039893.34
37542007.11.21 22:14close18510.101.48590.00000.000052.0039945.34
37552007.11.21 22:14close18550.101.48600.00000.000052.0039997.34
37562007.11.21 22:14close18560.101.48590.00000.000049.0040046.34
37572007.11.21 22:14close18570.101.48570.00000.000048.0040094.34
37582007.11.21 22:14close18580.101.48580.00000.000047.0040141.34
37592007.11.21 22:14close18590.101.48590.00000.000047.0040188.34
37602007.11.21 22:14close18600.101.48580.00000.000044.0040232.34
37612007.11.21 22:14close18610.101.48590.00000.000046.0040278.34
37622007.11.21 22:14close18620.101.48600.00000.000044.0040322.34
37632007.11.21 22:15close18630.101.48610.00000.000044.0040366.34
37642007.11.21 22:15close18640.101.48620.00000.000047.0040413.34
37652007.11.21 22:15close18650.101.48610.00000.000043.0040456.34
37662007.11.21 22:15close18660.101.48600.00000.000041.0040497.34
37672007.11.21 22:15close18670.101.48610.00000.000041.0040538.34
37682007.11.21 22:16close18680.101.48600.00000.000039.0040577.34
37692007.11.21 22:16close18690.101.48630.00000.000041.0040618.34
37702007.11.21 22:16close18790.101.48620.00000.000039.0040657.34
37712007.11.21 22:16close18800.101.48630.00000.000039.0040696.34
37722007.11.21 22:16close18810.101.48640.00000.000039.0040735.34
37732007.11.21 22:16close18820.101.48650.00000.000039.0040774.34
37742007.11.21 22:16close18830.101.48640.00000.000037.0040811.34
37752007.11.21 22:16close18840.101.48650.00000.000037.0040848.34
37762007.11.21 22:16close18850.101.48660.00000.000037.0040885.34
37772007.11.21 22:17close18860.101.48670.00000.000037.0040922.34
37782007.11.21 22:17close18870.101.48690.00000.000036.0040958.34
37792007.11.21 22:17close18880.101.48680.00000.000037.0040995.34
37802007.11.21 22:17close18890.101.48690.00000.000037.0041032.34
37812007.11.21 22:17close18900.101.48680.00000.000034.0041066.34
37822007.11.21 22:17close18910.101.48690.00000.000034.0041100.34
37832007.11.21 22:17buy18920.101.48700.00000.0000
37842007.11.21 22:17sell18930.101.48660.00000.0000
37852007.11.21 22:17sell18940.101.48650.00000.0000
37862007.11.21 22:21sell18950.101.48640.00000.0000
37872007.11.21 22:22sell18960.101.48630.00000.0000
37882007.11.21 22:23sell18970.101.48620.00000.0000
37892007.11.21 22:36buy18980.101.48710.00000.0000
37902007.11.21 22:42sell18990.101.48610.00000.0000
37912007.11.21 22:42sell19000.101.48600.00000.0000
37922007.11.21 22:43sell19010.101.48590.00000.0000
37932007.11.21 22:43sell19020.101.48580.00000.0000
37942007.11.21 22:43sell19030.101.48570.00000.0000
37952007.11.21 23:00close18920.101.48640.00000.0000-6.0041094.34
37962007.11.21 23:00close18940.101.48660.00000.0000-1.0041093.34
37972007.11.21 23:00close18960.101.48660.00000.0000-3.0041090.34
37982007.11.21 23:00close18980.101.48640.00000.0000-7.0041083.34
37992007.11.21 23:00close19000.101.48660.00000.0000-6.0041077.34
38002007.11.21 23:00close19020.101.48660.00000.0000-8.0041069.34
38012007.11.21 23:00buy19040.101.48660.00000.0000
38022007.11.21 23:00sell19050.101.48630.00000.0000
38032007.11.21 23:00sell19060.101.48600.00000.0000
38042007.11.21 23:03sell19070.101.48580.00000.0000
38052007.11.22 00:30close19040.101.48450.00000.0000-21.6541047.69
38062007.11.22 00:30close18930.101.48490.00000.000016.9141064.60
38072007.11.22 00:30close18950.101.48480.00000.000015.9141080.52
38082007.11.22 00:30close18970.101.48490.00000.000012.9141093.43
38092007.11.22 00:30close18990.101.48480.00000.000012.9141106.34
38102007.11.22 00:30close19010.101.48490.00000.00009.9141116.26
38112007.11.22 00:30close19030.101.48480.00000.00008.9141125.17
38122007.11.22 00:30close19050.101.48460.00000.000016.9141142.08
38132007.11.22 00:30close19060.101.48470.00000.000012.9141155.00
38142007.11.22 00:30close19070.101.48450.00000.000012.9141167.91
38152007.11.22 00:31buy19080.101.48470.00000.0000
38162007.11.22 00:31sell19090.101.48440.00000.0000
38172007.11.22 00:31sell19100.101.48430.00000.0000
38182007.11.22 00:31buy19110.101.48480.00000.0000
38192007.11.22 00:32buy19120.101.48500.00000.0000
38202007.11.22 00:32buy19130.101.48510.00000.0000
38212007.11.22 00:32buy19140.101.48490.00000.0000
38222007.11.22 00:33buy19150.101.48520.00000.0000
38232007.11.22 01:24buy19160.101.48530.00000.0000
38242007.11.22 01:50buy19170.101.48540.00000.0000
38252007.11.22 01:51buy19180.101.48560.00000.0000
38262007.11.22 01:53buy19190.101.48550.00000.0000
38272007.11.22 04:15close19090.101.48690.00000.0000-25.0041142.91
38282007.11.22 04:15close19100.101.48680.00000.0000-25.0041117.91
38292007.11.22 04:15close19080.101.48670.00000.000020.0041137.91
38302007.11.22 04:16close19110.101.48680.00000.000020.0041157.91
38312007.11.22 04:16close19120.101.48670.00000.000017.0041174.91
38322007.11.22 04:16close19130.101.48680.00000.000017.0041191.91
38332007.11.22 04:17close19140.101.48670.00000.000018.0041209.91
38342007.11.22 04:17close19150.101.48680.00000.000016.0041225.91
38352007.11.22 04:18close19160.101.48670.00000.000014.0041239.91
38362007.11.22 04:18close19170.101.48700.00000.000016.0041255.91
38372007.11.22 04:18close19180.101.48690.00000.000013.0041268.91
38382007.11.22 04:18close19190.101.48700.00000.000015.0041283.91
38392007.11.22 04:18buy19200.101.48710.00000.0000
38402007.11.22 04:18sell19210.101.48680.00000.0000
38412007.11.22 04:18sell19220.101.48670.00000.0000
38422007.11.22 04:19buy19230.101.48720.00000.0000
38432007.11.22 04:23sell19240.101.48660.00000.0000
38442007.11.22 04:41sell19250.101.48650.00000.0000
38452007.11.22 05:23sell19260.101.48640.00000.0000
38462007.11.22 05:39buy19270.101.48730.00000.0000
38472007.11.22 05:44buy19280.101.48740.00000.0000
38482007.11.22 05:58sell19290.101.48620.00000.0000
38492007.11.22 05:59sell19300.101.48630.00000.0000
38502007.11.22 06:04sell19310.101.48610.00000.0000
38512007.11.22 06:05sell19320.101.48600.00000.0000
38522007.11.22 06:05sell19330.101.48590.00000.0000
38532007.11.22 06:05sell19340.101.48580.00000.0000
38542007.11.22 06:06sell19350.101.48560.00000.0000
38552007.11.22 06:06sell19360.101.48570.00000.0000
38562007.11.22 07:22sell19370.101.48550.00000.0000
38572007.11.22 07:23sell19380.101.48540.00000.0000
38582007.11.22 08:47close19200.101.48440.00000.0000-27.0041256.91
38592007.11.22 08:48close19230.101.48450.00000.0000-27.0041229.91
38602007.11.22 08:48close19270.101.48420.00000.0000-31.0041198.91
38612007.11.22 08:48close19280.101.48430.00000.0000-31.0041167.91
38622007.11.22 08:48close19210.101.48440.00000.000024.0041191.91
38632007.11.22 08:48close19220.101.48430.00000.000024.0041215.91
38642007.11.22 08:48close19240.101.48420.00000.000024.0041239.91
38652007.11.22 08:48close19250.101.48400.00000.000025.0041264.91
38662007.11.22 08:48close19260.101.48410.00000.000023.0041287.91
38672007.11.22 08:48close19290.101.48420.00000.000020.0041307.91
38682007.11.22 08:48close19300.101.48410.00000.000022.0041329.91
38692007.11.22 08:49close19310.101.48400.00000.000021.0041350.91
38702007.11.22 08:49close19320.101.48410.00000.000019.0041369.91
38712007.11.22 08:49close19330.101.48420.00000.000017.0041386.91
38722007.11.22 08:49close19340.101.48410.00000.000017.0041403.91
38732007.11.22 08:49close19350.101.48420.00000.000014.0041417.91
38742007.11.22 08:49close19360.101.48430.00000.000014.0041431.91
38752007.11.22 08:49close19370.101.48420.00000.000013.0041444.91
38762007.11.22 08:49close19380.101.48430.00000.000011.0041455.91
38772007.11.22 08:49buy19390.101.48420.00000.0000
38782007.11.22 08:49sell19400.101.48410.00000.0000
38792007.11.22 08:49sell19410.101.48400.00000.0000
38802007.11.22 08:49sell19420.101.48390.00000.0000
38812007.11.22 08:50buy19430.101.48440.00000.0000
38822007.11.22 08:50buy19440.101.48450.00000.0000
38832007.11.22 08:50buy19450.101.48430.00000.0000
38842007.11.22 08:50sell19460.101.48380.00000.0000
38852007.11.22 08:51sell19470.101.48360.00000.0000
38862007.11.22 08:51sell19480.101.48350.00000.0000
38872007.11.22 08:51sell19490.101.48370.00000.0000
38882007.11.22 08:58buy19500.101.48460.00000.0000
38892007.11.22 08:58buy19510.101.48470.00000.0000
38902007.11.22 09:01buy19520.101.48480.00000.0000
38912007.11.22 09:01buy19530.101.48490.00000.0000
38922007.11.22 09:02buy19540.101.48500.00000.0000
38932007.11.22 09:29sell19550.101.48340.00000.0000
38942007.11.22 09:29sell19560.101.48330.00000.0000
38952007.11.22 09:30sell19570.101.48320.00000.0000
38962007.11.22 09:50buy19580.101.48510.00000.0000
38972007.11.22 09:52buy19590.101.48520.00000.0000
38982007.11.22 09:52buy19600.101.48530.00000.0000
38992007.11.22 09:53buy19610.101.48560.00000.0000
39002007.11.22 09:53buy19620.101.48550.00000.0000
39012007.11.22 09:53buy19630.101.48540.00000.0000
39022007.11.22 10:05sell19640.101.48300.00000.0000
39032007.11.22 10:05sell19650.101.48270.00000.0000
39042007.11.22 10:05sell19660.101.48280.00000.0000
39052007.11.22 10:05sell19670.101.48260.00000.0000
39062007.11.22 10:05sell19680.101.48290.00000.0000
39072007.11.22 10:05sell19690.101.48310.00000.0000
39082007.11.22 10:19sell19700.101.48250.00000.0000
39092007.11.22 10:21sell19710.101.48240.00000.0000
39102007.11.22 10:21sell19720.101.48230.00000.0000
39112007.11.22 10:21sell19730.101.48220.00000.0000
39122007.11.22 10:21sell19740.101.48210.00000.0000
39132007.11.22 19:08buy19750.101.48580.00000.0000
39142007.11.22 19:08buy19760.101.48590.00000.0000
39152007.11.22 19:08buy19770.101.48600.00000.0000
39162007.11.22 19:08buy19780.101.48610.00000.0000
39172007.11.22 19:08buy19790.101.48620.00000.0000
39182007.11.22 19:19buy19800.101.48570.00000.0000
39192007.11.22 23:00close19390.101.48520.00000.000010.0041465.91
39202007.11.22 23:00close19410.101.48540.00000.0000-14.0041451.91
39212007.11.22 23:00close19430.101.48520.00000.00008.0041459.91
39222007.11.22 23:00close19450.101.48520.00000.00009.0041468.91
39232007.11.22 23:00close19470.101.48540.00000.0000-18.0041450.91
39242007.11.22 23:00close19490.101.48540.00000.0000-17.0041433.91
39252007.11.22 23:00close19510.101.48520.00000.00005.0041438.91
39262007.11.22 23:00close19530.101.48520.00000.00003.0041441.91
39272007.11.22 23:00close19550.101.48540.00000.0000-20.0041421.91
39282007.11.22 23:00close19570.101.48540.00000.0000-22.0041399.91
39292007.11.22 23:00close19590.101.48520.00000.00000.0041399.91
39302007.11.22 23:00close19610.101.48520.00000.0000-4.0041395.91
39312007.11.22 23:00close19630.101.48520.00000.0000-2.0041393.91
39322007.11.22 23:00close19650.101.48540.00000.0000-27.0041366.91
39332007.11.22 23:00close19670.101.48540.00000.0000-28.0041338.91
39342007.11.22 23:00close19690.101.48540.00000.0000-23.0041315.91
39352007.11.22 23:00close19710.101.48540.00000.0000-30.0041285.91
39362007.11.22 23:00close19730.101.48540.00000.0000-32.0041253.91
39372007.11.22 23:00close19750.101.48520.00000.0000-6.0041247.91
39382007.11.22 23:00close19770.101.48520.00000.0000-8.0041239.91
39392007.11.22 23:00close19790.101.48520.00000.0000-10.0041229.91
39402007.11.22 23:00buy19810.101.48540.00000.0000
39412007.11.22 23:02buy19820.101.48560.00000.0000
39422007.11.22 23:36buy19830.101.48520.00000.0000
39432007.11.22 23:42buy19840.101.48490.00000.0000
39442007.11.22 23:46buy19850.101.48470.00000.0000
39452007.11.23 02:09buy19860.101.48580.00000.0000
39462007.11.23 02:54buy19870.101.48600.00000.0000
39472007.11.23 03:00buy19880.101.48620.00000.0000
39482007.11.23 03:01buy19890.101.48630.00000.0000
39492007.11.23 03:04buy19900.101.48640.00000.0000
39502007.11.23 03:05buy19910.101.48660.00000.0000
39512007.11.23 03:06buy19920.101.48680.00000.0000
39522007.11.23 03:07buy19930.101.48670.00000.0000
39532007.11.23 03:07buy19940.101.48690.00000.0000
39542007.11.23 03:07buy19950.101.48710.00000.0000
39552007.11.23 03:07buy19960.101.48700.00000.0000
39562007.11.23 03:11buy19970.101.48650.00000.0000
39572007.11.23 03:18buy19980.101.48740.00000.0000
39582007.11.23 03:19buy19990.101.48730.00000.0000
39592007.11.23 03:19buy20000.101.48750.00000.0000
39602007.11.23 03:20buy20010.101.48770.00000.0000
39612007.11.23 03:20buy20020.101.48780.00000.0000
39622007.11.23 03:20close19400.101.48860.00000.0000-45.0341184.88
39632007.11.23 03:20close19420.101.48900.00000.0000-51.0341133.85
39642007.11.23 03:20close19460.101.48890.00000.0000-51.0341082.82
39652007.11.23 03:20close19480.101.48880.00000.0000-53.0341029.79
39662007.11.23 03:20close19560.101.48870.00000.0000-54.0340975.76
39672007.11.23 03:20close19640.101.48890.00000.0000-59.0340916.74
39682007.11.23 03:20close19660.101.48920.00000.0000-64.0340852.71
39692007.11.23 03:20close19680.101.48940.00000.0000-65.0340787.68
39702007.11.23 03:20close19700.101.48970.00000.0000-72.0340715.65
39712007.11.23 03:20close19720.101.48990.00000.0000-76.0340639.62
39722007.11.23 03:20close19740.101.48980.00000.0000-77.0340562.59
39732007.11.23 03:20close19440.101.48950.00000.000049.7840612.38
39742007.11.23 03:20close19500.101.48940.00000.000047.7840660.16
39752007.11.23 03:20close19520.101.48970.00000.000048.7840708.94
39762007.11.23 03:20close19540.101.48990.00000.000048.7840757.73
39772007.11.23 03:20close19580.101.49020.00000.000050.7840808.51
39782007.11.23 03:20close19600.101.49050.00000.000051.7840860.30
39792007.11.23 03:20close19620.101.49030.00000.000047.7840908.08
39802007.11.23 03:20close19760.101.49020.00000.000042.7840950.86
39812007.11.23 03:20close19780.101.49010.00000.000039.7840990.65
39822007.11.23 03:20close19800.101.48990.00000.000041.7841032.43
39832007.11.23 03:20close19810.101.49000.00000.000045.7841078.22
39842007.11.23 03:20close19820.101.49010.00000.000044.7841123.00
39852007.11.23 03:20close19830.101.49020.00000.000049.7841172.79
39862007.11.23 03:20close19840.101.49000.00000.000050.7841223.57
39872007.11.23 03:20close19850.101.48980.00000.000050.7841274.35
39882007.11.23 03:20close19860.101.48960.00000.000038.0041312.35
39892007.11.23 03:20close19870.101.48980.00000.000038.0041350.35
39902007.11.23 03:21close19880.101.49000.00000.000038.0041388.35
39912007.11.23 03:21close19890.101.49010.00000.000038.0041426.35
39922007.11.23 03:21close19900.101.49000.00000.000036.0041462.35
39932007.11.23 03:21close19910.101.49020.00000.000036.0041498.35
39942007.11.23 03:21close19920.101.49010.00000.000033.0041531.35
39952007.11.23 03:21close19930.101.49030.00000.000036.0041567.35
39962007.11.23 03:21close19940.101.49020.00000.000033.0041600.35
39972007.11.23 03:21close19950.101.49030.00000.000032.0041632.35
39982007.11.23 03:21close19960.101.49020.00000.000032.0041664.35
39992007.11.23 03:21close19970.101.49030.00000.000038.0041702.35
40002007.11.23 03:21close19980.101.49020.00000.000028.0041730.35
40012007.11.23 03:21close19990.101.49030.00000.000030.0041760.35
40022007.11.23 03:21close20000.101.49020.00000.000027.0041787.35
40032007.11.23 03:21close20010.101.49030.00000.000026.0041813.35
40042007.11.23 03:21close20020.101.49040.00000.000026.0041839.35
40052007.11.23 03:21buy20030.101.49050.00000.0000
40062007.11.23 03:21sell20040.101.49020.00000.0000
40072007.11.23 03:21sell20050.101.49010.00000.0000
40082007.11.23 03:21sell20060.101.49000.00000.0000
40092007.11.23 03:21sell20070.101.48990.00000.0000
40102007.11.23 03:21sell20080.101.48980.00000.0000
40112007.11.23 03:21sell20090.101.48970.00000.0000
40122007.11.23 03:21sell20100.101.48960.00000.0000
40132007.11.23 03:21sell20110.101.48950.00000.0000
40142007.11.23 03:25buy20120.101.49060.00000.0000
40152007.11.23 03:25sell20130.101.48940.00000.0000
40162007.11.23 03:25sell20140.101.48930.00000.0000
40172007.11.23 03:30buy20150.101.49070.00000.0000
40182007.11.23 03:30buy20160.101.49080.00000.0000
40192007.11.23 03:31buy20170.101.49090.00000.0000
40202007.11.23 03:32buy20180.101.49100.00000.0000
40212007.11.23 03:32buy20190.101.49110.00000.0000
40222007.11.23 03:32buy20200.101.49120.00000.0000
40232007.11.23 03:32buy20210.101.49130.00000.0000
40242007.11.23 03:32buy20220.101.49140.00000.0000
40252007.11.23 03:33buy20230.101.49150.00000.0000
40262007.11.23 03:33buy20240.101.49170.00000.0000
40272007.11.23 03:33buy20250.101.49160.00000.0000
40282007.11.23 03:51buy20260.101.49180.00000.0000
40292007.11.23 03:51buy20270.101.49210.00000.0000
40302007.11.23 03:51buy20280.101.49200.00000.0000
40312007.11.23 03:51buy20290.101.49190.00000.0000
40322007.11.23 03:51buy20300.101.49220.00000.0000
40332007.11.23 03:51buy20310.101.49250.00000.0000
40342007.11.23 03:51buy20320.101.49240.00000.0000
40352007.11.23 03:51buy20330.101.49260.00000.0000
40362007.11.23 03:51buy20340.101.49290.00000.0000
40372007.11.23 03:51buy20350.101.49280.00000.0000
40382007.11.23 03:51buy20360.101.49270.00000.0000
40392007.11.23 03:52buy20370.101.49230.00000.0000
40402007.11.23 04:31buy20380.101.49330.00000.0000
40412007.11.23 04:31close20040.101.49410.00000.0000-39.0041800.35
40422007.11.23 04:31close20050.101.49430.00000.0000-42.0041758.35
40432007.11.23 04:32close20060.101.49490.00000.0000-49.0041709.35
40442007.11.23 04:32close20070.101.49510.00000.0000-52.0041657.35
40452007.11.23 04:32close20080.101.49540.00000.0000-56.0041601.35
40462007.11.23 04:32close20090.101.49560.00000.0000-59.0041542.35
40472007.11.23 04:32close20100.101.49580.00000.0000-62.0041480.35
40482007.11.23 04:32close20110.101.49570.00000.0000-62.0041418.35
40492007.11.23 04:32close20130.101.49580.00000.0000-64.0041354.35
40502007.11.23 04:32close20140.101.49560.00000.0000-63.0041291.35
40512007.11.23 04:32close20030.101.49550.00000.000050.0041341.35
40522007.11.23 04:32close20120.101.49540.00000.000048.0041389.35
40532007.11.23 04:32close20150.101.49560.00000.000049.0041438.35
40542007.11.23 04:32close20160.101.49580.00000.000050.0041488.35
40552007.11.23 04:32close20170.101.49590.00000.000050.0041538.35
40562007.11.23 04:32close20180.101.49610.00000.000051.0041589.35
40572007.11.23 04:32close20190.101.49600.00000.000049.0041638.35
40582007.11.23 04:32close20200.101.49610.00000.000049.0041687.35
40592007.11.23 04:32close20210.101.49590.00000.000046.0041733.35
40602007.11.23 04:32close20220.101.49600.00000.000046.0041779.35
40612007.11.23 04:32close20230.101.49590.00000.000044.0041823.35
40622007.11.23 04:32close20240.101.49610.00000.000044.0041867.35
40632007.11.23 04:32close20250.101.49620.00000.000046.0041913.35
40642007.11.23 04:32close20260.101.49640.00000.000046.0041959.35
40652007.11.23 04:32close20270.101.49660.00000.000045.0042004.35
40662007.11.23 04:32close20280.101.49650.00000.000045.0042049.35
40672007.11.23 04:32close20290.101.49640.00000.000045.0042094.35
40682007.11.23 04:32close20300.101.49630.00000.000041.0042135.35
40692007.11.23 04:32close20310.101.49640.00000.000039.0042174.35
40702007.11.23 04:32close20320.101.49630.00000.000039.0042213.35
40712007.11.23 04:32close20330.101.49640.00000.000038.0042251.35
40722007.11.23 04:32close20340.101.49630.00000.000034.0042285.35
40732007.11.23 04:32close20350.101.49620.00000.000034.0042319.35
40742007.11.23 04:32close20360.101.49610.00000.000034.0042353.35
40752007.11.23 04:32close20370.101.49600.00000.000037.0042390.35
40762007.11.23 04:32close20380.101.49610.00000.000028.0042418.35
40772007.11.23 04:33buy20390.101.49620.00000.0000
40782007.11.23 04:33sell20400.101.49610.00000.0000
40792007.11.23 04:33buy20410.101.49640.00000.0000
40802007.11.23 04:33buy20420.101.49630.00000.0000
40812007.11.23 04:33buy20430.101.49650.00000.0000
40822007.11.23 04:34sell20440.101.49600.00000.0000
40832007.11.23 04:34sell20450.101.49590.00000.0000
40842007.11.23 04:34sell20460.101.49580.00000.0000
40852007.11.23 04:34sell20470.101.49570.00000.0000
40862007.11.23 04:34sell20480.101.49560.00000.0000
40872007.11.23 04:34sell20490.101.49550.00000.0000
40882007.11.23 04:34sell20500.101.49540.00000.0000
40892007.11.23 04:34sell20510.101.49530.00000.0000
40902007.11.23 04:34sell20520.101.49520.00000.0000
40912007.11.23 04:34sell20530.101.49510.00000.0000
40922007.11.23 04:36sell20540.101.49500.00000.0000
40932007.11.23 04:37sell20550.101.49490.00000.0000
40942007.11.23 04:39sell20560.101.49480.00000.0000
40952007.11.23 04:43close20390.101.49380.00000.0000-24.0042394.35
40962007.11.23 04:43close20410.101.49390.00000.0000-25.0042369.35
40972007.11.23 04:43close20420.101.49380.00000.0000-25.0042344.35
40982007.11.23 04:43close20430.101.49370.00000.0000-28.0042316.35
40992007.11.23 04:44close20400.101.49380.00000.000023.0042339.35
41002007.11.23 04:44close20440.101.49370.00000.000023.0042362.35
41012007.11.23 04:44close20450.101.49390.00000.000020.0042382.35
41022007.11.23 04:45close20460.101.49400.00000.000018.0042400.35
41032007.11.23 04:45close20470.101.49380.00000.000019.0042419.35
41042007.11.23 04:45close20480.101.49390.00000.000017.0042436.35
41052007.11.23 04:45close20490.101.49380.00000.000017.0042453.35
41062007.11.23 04:45close20500.101.49400.00000.000014.0042467.35
41072007.11.23 04:45close20510.101.49410.00000.000012.0042479.35
41082007.11.23 04:45close20520.101.49420.00000.000010.0042489.35
41092007.11.23 04:45close20530.101.49410.00000.000010.0042499.35
41102007.11.23 04:45close20540.101.49400.00000.000010.0042509.35
41112007.11.23 04:46close20550.101.49390.00000.000010.0042519.35
41122007.11.23 04:46close20560.101.49370.00000.000011.0042530.35
41132007.11.23 04:46buy20570.101.49380.00000.0000
41142007.11.23 04:46sell20580.101.49350.00000.0000
41152007.11.23 04:46buy20590.101.49390.00000.0000
41162007.11.23 04:46buy20600.101.49400.00000.0000
41172007.11.23 04:47sell20610.101.49340.00000.0000
41182007.11.23 04:48sell20620.101.49330.00000.0000
41192007.11.23 04:53buy20630.101.49410.00000.0000
41202007.11.23 04:53buy20640.101.49420.00000.0000
41212007.11.23 04:55buy20650.101.49430.00000.0000
41222007.11.23 04:55buy20660.101.49450.00000.0000
41232007.11.23 04:55buy20670.101.49440.00000.0000
41242007.11.23 04:55buy20680.101.49470.00000.0000
41252007.11.23 04:55buy20690.101.49460.00000.0000
41262007.11.23 04:55buy20700.101.49480.00000.0000
41272007.11.23 04:55buy20710.101.49490.00000.0000
41282007.11.23 05:44sell20720.101.49310.00000.0000
41292007.11.23 05:44sell20730.101.49320.00000.0000
41302007.11.23 06:23sell20740.101.49300.00000.0000
41312007.11.23 06:23sell20750.101.49290.00000.0000
41322007.11.23 06:24sell20760.101.49280.00000.0000
41332007.11.23 06:31sell20770.101.49270.00000.0000
41342007.11.23 06:31sell20780.101.49250.00000.0000
41352007.11.23 06:31sell20790.101.49260.00000.0000
41362007.11.23 06:31sell20800.101.49240.00000.0000
41372007.11.23 06:31sell20810.101.49230.00000.0000
41382007.11.23 06:31sell20820.101.49220.00000.0000
41392007.11.23 06:31sell20830.101.49210.00000.0000
41402007.11.23 07:02sell20840.101.49200.00000.0000
41412007.11.23 07:44sell20850.101.49190.00000.0000
41422007.11.23 07:44sell20860.101.49180.00000.0000
41432007.11.23 07:44sell20870.101.49170.00000.0000
41442007.11.23 07:45sell20880.101.49150.00000.0000
41452007.11.23 07:45sell20890.101.49160.00000.0000
41462007.11.23 08:14sell20900.101.49140.00000.0000
41472007.11.23 08:45sell20910.101.49130.00000.0000
41482007.11.23 08:54sell20920.101.49120.00000.0000
41492007.11.23 08:56sell20930.101.49110.00000.0000
41502007.11.23 08:57sell20940.101.49100.00000.0000
41512007.11.23 08:57sell20950.101.49090.00000.0000
41522007.11.23 08:57sell20960.101.49070.00000.0000
41532007.11.23 08:57sell20970.101.49080.00000.0000
41542007.11.23 08:57sell20980.101.49060.00000.0000
41552007.11.23 08:57sell20990.101.49050.00000.0000
41562007.11.23 08:57sell21000.101.49040.00000.0000
41572007.11.23 08:57sell21010.101.49030.00000.0000
41582007.11.23 09:22close20570.101.48970.00000.0000-41.0042489.35
41592007.11.23 09:22close20590.101.48960.00000.0000-43.0042446.35
41602007.11.23 09:22close20600.101.48970.00000.0000-43.0042403.35
41612007.11.23 09:22close20630.101.48980.00000.0000-43.0042360.35
41622007.11.23 09:22close20640.101.48970.00000.0000-45.0042315.35
41632007.11.23 09:22close20650.101.48980.00000.0000-45.0042270.35
41642007.11.23 09:22close20660.101.48990.00000.0000-46.0042224.35
41652007.11.23 09:23close20670.101.48960.00000.0000-48.0042176.35
41662007.11.23 09:23close20680.101.48970.00000.0000-50.0042126.35
41672007.11.23 09:23close20690.101.48960.00000.0000-50.0042076.35
41682007.11.23 09:23close20700.101.48970.00000.0000-51.0042025.35
41692007.11.23 09:23close20710.101.48980.00000.0000-51.0041974.35
41702007.11.23 09:23close20580.101.48990.00000.000036.0042010.35
41712007.11.23 09:23close20610.101.49000.00000.000034.0042044.35
41722007.11.23 09:23close20620.101.48990.00000.000034.0042078.35
41732007.11.23 09:23close20720.101.49000.00000.000031.0042109.35
41742007.11.23 09:23close20730.101.49010.00000.000031.0042140.35
41752007.11.23 09:23close20740.101.49000.00000.000030.0042170.35
41762007.11.23 09:23close20750.101.49010.00000.000028.0042198.35
41772007.11.23 09:23close20760.101.49000.00000.000028.0042226.35
41782007.11.23 09:23close20770.101.49010.00000.000026.0042252.35
41792007.11.23 09:24close20780.101.49000.00000.000025.0042277.35
41802007.11.23 09:24close20790.101.48980.00000.000028.0042305.35
41812007.11.23 09:24close20800.101.48990.00000.000025.0042330.35
41822007.11.23 09:24close20810.101.48980.00000.000025.0042355.35
41832007.11.23 09:24close20820.101.48990.00000.000023.0042378.35
41842007.11.23 09:24close20830.101.49000.00000.000021.0042399.35
41852007.11.23 09:24close20840.101.49010.00000.000019.0042418.35
41862007.11.23 09:24close20850.101.49000.00000.000019.0042437.35
41872007.11.23 09:24close20860.101.49010.00000.000017.0042454.35
41882007.11.23 09:24close20870.101.49000.00000.000017.0042471.35
41892007.11.23 09:24close20880.101.49010.00000.000014.0042485.35
41902007.11.23 09:24close20890.101.49000.00000.000016.0042501.35
41912007.11.23 09:24close20900.101.48990.00000.000015.0042516.35
41922007.11.23 09:25close20910.101.49000.00000.000013.0042529.35
41932007.11.23 09:25close20920.101.48990.00000.000013.0042542.35
41942007.11.23 09:25close20930.101.49000.00000.000011.0042553.35
41952007.11.23 09:25close20940.101.48990.00000.000011.0042564.35
41962007.11.23 09:26close20950.101.48980.00000.000011.0042575.35
41972007.11.23 09:26close20960.101.49000.00000.00007.0042582.35
41982007.11.23 09:26close20970.101.49020.00000.00006.0042588.35
41992007.11.23 09:26close20980.101.49010.00000.00005.0042593.35
42002007.11.23 09:26close20990.101.49030.00000.00002.0042595.35
42012007.11.23 09:26close21000.101.49050.00000.0000-1.0042594.35
42022007.11.23 09:26close21010.101.49040.00000.0000-1.0042593.35
42032007.11.23 09:26buy21020.101.49050.00000.0000
42042007.11.23 09:26sell21030.101.49040.00000.0000
42052007.11.23 09:26buy21040.101.49070.00000.0000
42062007.11.23 09:26buy21050.101.49060.00000.0000
42072007.11.23 09:26sell21060.101.49030.00000.0000
42082007.11.23 09:27sell21070.101.49020.00000.0000
42092007.11.23 09:27buy21080.101.49080.00000.0000
42102007.11.23 09:28buy21090.101.49090.00000.0000
42112007.11.23 09:28buy21100.101.49100.00000.0000
42122007.11.23 09:29buy21110.101.49110.00000.0000
42132007.11.23 09:31buy21120.101.49120.00000.0000
42142007.11.23 09:31buy21130.101.49140.00000.0000
42152007.11.23 09:31buy21140.101.49130.00000.0000
42162007.11.23 09:33buy21150.101.49150.00000.0000
42172007.11.23 09:35close21030.101.49280.00000.0000-24.0042569.35
42182007.11.23 09:35close21060.101.49270.00000.0000-24.0042545.35
42192007.11.23 09:35close21070.101.49280.00000.0000-26.0042519.35
42202007.11.23 09:35close21020.101.49250.00000.000020.0042539.35
42212007.11.23 09:35close21040.101.49260.00000.000019.0042558.35
42222007.11.23 09:35close21050.101.49270.00000.000021.0042579.35
42232007.11.23 09:35close21080.101.49280.00000.000020.0042599.35
42242007.11.23 09:35close21090.101.49290.00000.000020.0042619.35
42252007.11.23 09:35close21100.101.49280.00000.000018.0042637.35
42262007.11.23 09:35close21110.101.49290.00000.000018.0042655.35
42272007.11.23 09:35close21120.101.49270.00000.000015.0042670.35
42282007.11.23 09:35close21130.101.49280.00000.000014.0042684.35
42292007.11.23 09:35close21140.101.49270.00000.000014.0042698.35
42302007.11.23 09:35close21150.101.49280.00000.000013.0042711.35
42312007.11.23 09:35buy21160.101.49290.00000.0000
42322007.11.23 09:35sell21170.101.49280.00000.0000
42332007.11.23 09:35sell21180.101.49270.00000.0000
42342007.11.23 09:35sell21190.101.49260.00000.0000
42352007.11.23 09:35sell21200.101.49250.00000.0000
42362007.11.23 09:36sell21210.101.49240.00000.0000
42372007.11.23 09:37sell21220.101.49230.00000.0000
42382007.11.23 09:37sell21230.101.49220.00000.0000
42392007.11.23 09:46buy21240.101.49300.00000.0000
42402007.11.23 09:46buy21250.101.49310.00000.0000
42412007.11.23 09:48sell21260.101.49200.00000.0000
42422007.11.23 09:48sell21270.101.49210.00000.0000
42432007.11.23 09:49sell21280.101.49190.00000.0000
42442007.11.23 09:50sell21290.101.49180.00000.0000
42452007.11.23 09:58buy21300.101.49320.00000.0000
42462007.11.23 09:58buy21310.101.49330.00000.0000
42472007.11.23 09:58buy21320.101.49340.00000.0000
42482007.11.23 09:59buy21330.101.49350.00000.0000
42492007.11.23 10:05sell21340.101.49160.00000.0000
42502007.11.23 10:05sell21350.101.49170.00000.0000
42512007.11.23 10:05sell21360.101.49150.00000.0000
42522007.11.23 10:10sell21370.101.49140.00000.0000
42532007.11.23 10:10sell21380.101.49120.00000.0000
42542007.11.23 10:11sell21390.101.49130.00000.0000
42552007.11.23 10:11sell21400.101.49110.00000.0000
42562007.11.23 10:11sell21410.101.49090.00000.0000
42572007.11.23 10:11sell21420.101.49100.00000.0000
42582007.11.23 10:11close21160.101.48990.00000.0000-30.0042681.35
42592007.11.23 10:11close21240.101.49010.00000.0000-29.0042652.35
42602007.11.23 10:11close21250.101.49020.00000.0000-29.0042623.35
42612007.11.23 10:11close21300.101.49010.00000.0000-31.0042592.35
42622007.11.23 10:11close21310.101.49000.00000.0000-33.0042559.35
42632007.11.23 10:11close21320.101.49020.00000.0000-32.0042527.35
42642007.11.23 10:11close21330.101.49000.00000.0000-35.0042492.35
42652007.11.23 10:12close21170.101.49030.00000.000025.0042517.35
42662007.11.23 10:12close21180.101.49040.00000.000023.0042540.35
42672007.11.23 10:12close21190.101.49030.00000.000023.0042563.35
42682007.11.23 10:12close21200.101.49040.00000.000021.0042584.35
42692007.11.23 10:12close21210.101.49030.00000.000021.0042605.35
42702007.11.23 10:12close21220.101.49020.00000.000021.0042626.35
42712007.11.23 10:12close21230.101.49030.00000.000019.0042645.35
42722007.11.23 10:12close21260.101.49020.00000.000018.0042663.35
42732007.11.23 10:12close21270.101.49010.00000.000020.0042683.35
42742007.11.23 10:13close21280.101.49020.00000.000017.0042700.35
42752007.11.23 10:13close21290.101.49010.00000.000017.0042717.35
42762007.11.23 10:13close21340.101.49000.00000.000016.0042733.35
42772007.11.23 10:13close21350.101.48990.00000.000018.0042751.35
42782007.11.23 10:13close21360.101.48980.00000.000017.0042768.35
42792007.11.23 10:13close21370.101.48970.00000.000017.0042785.35
42802007.11.23 10:13close21380.101.48960.00000.000016.0042801.35
42812007.11.23 10:13close21390.101.48970.00000.000016.0042817.35
42822007.11.23 10:13close21400.101.48960.00000.000015.0042832.35
42832007.11.23 10:13close21410.101.48970.00000.000012.0042844.35
42842007.11.23 10:13close21420.101.48960.00000.000014.0042858.35
42852007.11.23 10:13buy21430.101.48970.00000.0000
42862007.11.23 10:13sell21440.101.48940.00000.0000
42872007.11.23 10:13sell21450.101.48930.00000.0000
42882007.11.23 10:13sell21460.101.48920.00000.0000
42892007.11.23 10:13sell21470.101.48910.00000.0000
42902007.11.23 10:13sell21480.101.48900.00000.0000
42912007.11.23 10:13sell21490.101.48890.00000.0000
42922007.11.23 10:13sell21500.101.48880.00000.0000
42932007.11.23 10:13sell21510.101.48870.00000.0000
42942007.11.23 10:15close21430.101.48720.00000.0000-25.0042833.35
42952007.11.23 10:15close21440.101.48760.00000.000018.0042851.35
42962007.11.23 10:15close21450.101.48780.00000.000015.0042866.35
42972007.11.23 10:15close21460.101.48800.00000.000012.0042878.35
42982007.11.23 10:15close21470.101.48790.00000.000012.0042890.35
42992007.11.23 10:15close21480.101.48800.00000.000010.0042900.35
43002007.11.23 10:15close21490.101.48790.00000.000010.0042910.35
43012007.11.23 10:15close21500.101.48810.00000.00007.0042917.35
43022007.11.23 10:15close21510.101.48820.00000.00005.0042922.35
43032007.11.23 10:15buy21520.101.48840.00000.0000
43042007.11.23 10:15sell21530.101.48810.00000.0000
43052007.11.23 10:15buy21540.101.48850.00000.0000
43062007.11.23 10:15buy21550.101.48860.00000.0000
43072007.11.23 10:15buy21560.101.48880.00000.0000
43082007.11.23 10:15buy21570.101.48870.00000.0000
43092007.11.23 10:16buy21580.101.48890.00000.0000
43102007.11.23 10:16buy21590.101.48900.00000.0000
43112007.11.23 10:16buy21600.101.48910.00000.0000
43122007.11.23 10:20sell21610.101.48790.00000.0000
43132007.11.23 10:21sell21620.101.48780.00000.0000
43142007.11.23 10:21sell21630.101.48770.00000.0000
43152007.11.23 10:22sell21640.101.48730.00000.0000
43162007.11.23 10:23sell21650.101.48720.00000.0000
43172007.11.23 10:25sell21660.101.48740.00000.0000
43182007.11.23 10:25sell21670.101.48710.00000.0000
43192007.11.23 10:25sell21680.101.48750.00000.0000
43202007.11.23 10:25sell21690.101.48760.00000.0000
43212007.11.23 10:25sell21700.101.48700.00000.0000
43222007.11.23 10:25sell21710.101.48690.00000.0000
43232007.11.23 10:25sell21720.101.48680.00000.0000
43242007.11.23 10:25sell21730.101.48670.00000.0000
43252007.11.23 10:25sell21740.101.48660.00000.0000
43262007.11.23 10:25sell21750.101.48650.00000.0000
43272007.11.23 10:25sell21760.101.48640.00000.0000
43282007.11.23 10:25sell21770.101.48630.00000.0000
43292007.11.23 10:25sell21780.101.48620.00000.0000
43302007.11.23 10:25sell21790.101.48610.00000.0000
43312007.11.23 10:25sell21800.101.48600.00000.0000
43322007.11.23 10:25sell21810.101.48590.00000.0000
43332007.11.23 10:25sell21820.101.48580.00000.0000
43342007.11.23 10:25sell21830.101.48570.00000.0000
43352007.11.23 10:25sell21840.101.48560.00000.0000
43362007.11.23 10:25close21520.101.48500.00000.0000-34.0042888.35
43372007.11.23 10:25close21540.101.48490.00000.0000-36.0042852.35
43382007.11.23 10:25close21550.101.48480.00000.0000-38.0042814.35
43392007.11.23 10:25close21560.101.48470.00000.0000-41.0042773.35
43402007.11.23 10:25close21570.101.48480.00000.0000-39.0042734.35
43412007.11.23 10:25close21580.101.48470.00000.0000-42.0042692.35
43422007.11.23 10:25close21590.101.48490.00000.0000-41.0042651.35
43432007.11.23 10:25close21600.101.48480.00000.0000-43.0042608.35
43442007.11.23 10:25close21530.101.48510.00000.000030.0042638.35
43452007.11.23 10:25close21610.101.48520.00000.000027.0042665.35
43462007.11.23 10:25close21620.101.48510.00000.000027.0042692.35
43472007.11.23 10:25close21630.101.48530.00000.000024.0042716.35
43482007.11.23 10:25close21640.101.48520.00000.000021.0042737.35
43492007.11.23 10:25close21650.101.48530.00000.000019.0042756.35
43502007.11.23 10:25close21660.101.48540.00000.000020.0042776.35
43512007.11.23 10:25close21670.101.48530.00000.000018.0042794.35
43522007.11.23 10:25close21680.101.48540.00000.000021.0042815.35
43532007.11.23 10:25close21690.101.48530.00000.000023.0042838.35
43542007.11.23 10:25close21700.101.48540.00000.000016.0042854.35
43552007.11.23 10:25close21710.101.48530.00000.000016.0042870.35
43562007.11.23 10:25close21720.101.48540.00000.000014.0042884.35
43572007.11.23 10:25close21730.101.48530.00000.000014.0042898.35
43582007.11.23 10:25close21740.101.48520.00000.000014.0042912.35
43592007.11.23 10:25close21750.101.48530.00000.000012.0042924.35
43602007.11.23 10:25close21760.101.48520.00000.000012.0042936.35
43612007.11.23 10:25close21770.101.48530.00000.000010.0042946.35
43622007.11.23 10:25close21780.101.48520.00000.000010.0042956.35
43632007.11.23 10:25close21790.101.48530.00000.00008.0042964.35
43642007.11.23 10:25close21800.101.48540.00000.00006.0042970.35
43652007.11.23 10:25close21810.101.48550.00000.00004.0042974.35
43662007.11.23 10:25close21820.101.48560.00000.00002.0042976.35
43672007.11.23 10:25close21830.101.48570.00000.00000.0042976.35
43682007.11.23 10:25close21840.101.48580.00000.0000-2.0042974.35
43692007.11.23 10:25buy21850.101.48590.00000.0000
43702007.11.23 10:25sell21860.101.48660.00000.0000
43712007.11.23 23:00close21850.101.48360.00000.0000-23.0042951.35
43722007.11.23 23:00buy21870.101.48380.00000.0000
43732007.11.26 23:00close21860.101.48790.00000.0000-13.0342938.33
43742007.11.26 23:00sell21880.101.48770.00000.0000
43752007.11.27 23:00close21870.101.48300.00000.0000-8.4342929.89
43762007.11.27 23:00buy21890.101.48320.00000.0000
43772007.11.28 23:00close21880.101.48270.00000.000049.9442979.84
43782007.11.28 23:00sell21900.101.48250.00000.0000
43792007.11.28 23:06buy21910.101.48330.00000.0000
43802007.11.28 23:07buy21920.101.48340.00000.0000
43812007.11.28 23:07buy21930.101.48350.00000.0000
43822007.11.28 23:34buy21940.101.48360.00000.0000
43832007.11.28 23:34buy21950.101.48370.00000.0000
43842007.11.28 23:34buy21960.101.48380.00000.0000
43852007.11.28 23:34buy21970.101.48390.00000.0000
43862007.11.28 23:35buy21980.101.48400.00000.0000
43872007.11.29 00:00buy21990.101.48410.00000.0000
43882007.11.29 01:22sell22000.101.48240.00000.0000
43892007.11.29 01:23sell22010.101.48230.00000.0000
43902007.11.29 01:23sell22020.101.48220.00000.0000
43912007.11.29 01:27sell22030.101.48210.00000.0000
43922007.11.29 02:01buy22040.101.48440.00000.0000
43932007.11.29 02:01buy22050.101.48430.00000.0000
43942007.11.29 02:01buy22060.101.48420.00000.0000
43952007.11.29 03:07sell22070.101.48200.00000.0000
43962007.11.29 03:07sell22080.101.48190.00000.0000
43972007.11.29 03:08sell22090.101.48170.00000.0000
43982007.11.29 03:09sell22100.101.48160.00000.0000
43992007.11.29 03:10sell22110.101.48180.00000.0000
44002007.11.29 03:12sell22120.101.48150.00000.0000
44012007.11.29 03:20sell22130.101.48120.00000.0000
44022007.11.29 03:20sell22140.101.48130.00000.0000
44032007.11.29 03:20sell22150.101.48110.00000.0000
44042007.11.29 03:20sell22160.101.48080.00000.0000
44052007.11.29 03:20sell22170.101.48090.00000.0000
44062007.11.29 03:21sell22180.101.48100.00000.0000
44072007.11.29 03:23sell22190.101.48140.00000.0000
44082007.11.29 08:58sell22200.101.48070.00000.0000
44092007.11.29 08:58sell22210.101.48040.00000.0000
44102007.11.29 08:59sell22220.101.48050.00000.0000
44112007.11.29 08:59sell22230.101.48030.00000.0000
44122007.11.29 08:59sell22240.101.48020.00000.0000
44132007.11.29 09:00sell22250.101.48060.00000.0000
44142007.11.29 09:02sell22260.101.48010.00000.0000
44152007.11.29 09:09sell22270.101.47990.00000.0000
44162007.11.29 09:09sell22280.101.48000.00000.0000
44172007.11.29 09:10sell22290.101.47950.00000.0000
44182007.11.29 09:10sell22300.101.47940.00000.0000
44192007.11.29 09:10sell22310.101.47960.00000.0000
44202007.11.29 09:10sell22320.101.47970.00000.0000
44212007.11.29 09:11sell22330.101.47980.00000.0000
44222007.11.29 10:07sell22340.101.47920.00000.0000
44232007.11.29 10:07sell22350.101.47930.00000.0000
44242007.11.29 10:08close21890.101.47810.00000.0000-51.8642927.97
44252007.11.29 10:08close21910.101.47790.00000.0000-54.6542873.33
44262007.11.29 10:08close21920.101.47800.00000.0000-54.6542818.68
44272007.11.29 10:08close21930.101.47790.00000.0000-56.6542762.03
44282007.11.29 10:08close21940.101.47780.00000.0000-58.6542703.38
44292007.11.29 10:08close21950.101.47790.00000.0000-58.6542644.74
44302007.11.29 10:08close21960.101.47780.00000.0000-60.6542584.09
44312007.11.29 10:08close21970.101.47790.00000.0000-60.6542523.44
44322007.11.29 10:08close21980.101.47810.00000.0000-59.6542463.80
44332007.11.29 10:08close21990.101.47800.00000.0000-61.0042402.80
44342007.11.29 10:08close22040.101.47810.00000.0000-63.0042339.80
44352007.11.29 10:08close22050.101.47800.00000.0000-63.0042276.80
44362007.11.29 10:08close22060.101.47810.00000.0000-61.0042215.80
44372007.11.29 10:08close21900.101.47840.00000.000040.9142256.71
44382007.11.29 10:08close22000.101.47850.00000.000039.0042295.71
44392007.11.29 10:08close22010.101.47840.00000.000039.0042334.71
44402007.11.29 10:08close22020.101.47850.00000.000037.0042371.71
44412007.11.29 10:08close22030.101.47860.00000.000035.0042406.71
44422007.11.29 10:08close22070.101.47850.00000.000035.0042441.71
44432007.11.29 10:08close22080.101.47860.00000.000033.0042474.71
44442007.11.29 10:08close22090.101.47850.00000.000032.0042506.71
44452007.11.29 10:08close22100.101.47840.00000.000032.0042538.71
44462007.11.29 10:09close22110.101.47850.00000.000033.0042571.71
44472007.11.29 10:09close22120.101.47860.00000.000029.0042600.71
44482007.11.29 10:09close22130.101.47850.00000.000027.0042627.71
44492007.11.29 10:09close22140.101.47840.00000.000029.0042656.71
44502007.11.29 10:09close22150.101.47850.00000.000026.0042682.71
44512007.11.29 10:09close22160.101.47860.00000.000022.0042704.71
44522007.11.29 10:09close22170.101.47850.00000.000024.0042728.71
44532007.11.29 10:09close22180.101.47830.00000.000027.0042755.71
44542007.11.29 10:09close22190.101.47840.00000.000030.0042785.71
44552007.11.29 10:09close22200.101.47830.00000.000024.0042809.71
44562007.11.29 10:09close22210.101.47810.00000.000023.0042832.71
44572007.11.29 10:09close22220.101.47800.00000.000025.0042857.71
44582007.11.29 10:09close22230.101.47810.00000.000022.0042879.71
44592007.11.29 10:09close22240.101.47790.00000.000023.0042902.71
44602007.11.29 10:09close22250.101.47770.00000.000029.0042931.71
44612007.11.29 10:10close22260.101.47760.00000.000025.0042956.71
44622007.11.29 10:10close22270.101.47740.00000.000025.0042981.71
44632007.11.29 10:10close22280.101.47720.00000.000028.0043009.71
44642007.11.29 10:10close22290.101.47730.00000.000022.0043031.71
44652007.11.29 10:10close22300.101.47720.00000.000022.0043053.71
44662007.11.29 10:10close22310.101.47730.00000.000023.0043076.71
44672007.11.29 10:10close22320.101.47720.00000.000025.0043101.71
44682007.11.29 10:10close22330.101.47730.00000.000025.0043126.71
44692007.11.29 10:10close22340.101.47720.00000.000020.0043146.71
44702007.11.29 10:10close22350.101.47730.00000.000020.0043166.71
44712007.11.29 10:10buy22360.101.47740.00000.0000
44722007.11.29 10:10sell22370.101.47730.00000.0000
44732007.11.29 10:10sell22380.101.47720.00000.0000
44742007.11.29 10:10buy22390.101.47750.00000.0000
44752007.11.29 10:10buy22400.101.47760.00000.0000
44762007.11.29 10:10buy22410.101.47770.00000.0000
44772007.11.29 10:11buy22420.101.47780.00000.0000
44782007.11.29 10:11buy22430.101.47790.00000.0000
44792007.11.29 10:12buy22440.101.47800.00000.0000
44802007.11.29 10:13buy22450.101.47810.00000.0000
44812007.11.29 10:14buy22460.101.47820.00000.0000
44822007.11.29 10:18sell22470.101.47710.00000.0000
44832007.11.29 10:18sell22480.101.47700.00000.0000
44842007.11.29 10:18sell22490.101.47690.00000.0000
44852007.11.29 10:18sell22500.101.47670.00000.0000
44862007.11.29 10:18sell22510.101.47680.00000.0000
44872007.11.29 10:18sell22520.101.47650.00000.0000
44882007.11.29 10:18sell22530.101.47620.00000.0000
44892007.11.29 10:18sell22540.101.47630.00000.0000
44902007.11.29 10:18sell22550.101.47640.00000.0000
44912007.11.29 10:18sell22560.101.47660.00000.0000
44922007.11.29 10:19sell22570.101.47610.00000.0000
44932007.11.29 10:19sell22580.101.47600.00000.0000
44942007.11.29 10:19sell22590.101.47580.00000.0000
44952007.11.29 10:19sell22600.101.47590.00000.0000
44962007.11.29 10:19sell22610.101.47570.00000.0000
44972007.11.29 10:19sell22620.101.47560.00000.0000
44982007.11.29 10:19sell22630.101.47550.00000.0000
44992007.11.29 10:19sell22640.101.47540.00000.0000
45002007.11.29 10:19sell22650.101.47520.00000.0000
45012007.11.29 10:19sell22660.101.47500.00000.0000
45022007.11.29 10:19sell22670.101.47510.00000.0000
45032007.11.29 10:19sell22680.101.47530.00000.0000
45042007.11.29 10:31close22360.101.47390.00000.0000-35.0043131.71
45052007.11.29 10:31close22390.101.47370.00000.0000-38.0043093.71
45062007.11.29 10:31close22400.101.47380.00000.0000-38.0043055.71
45072007.11.29 10:31close22410.101.47390.00000.0000-38.0043017.71
45082007.11.29 10:31close22420.101.47360.00000.0000-42.0042975.71
45092007.11.29 10:31close22430.101.47320.00000.0000-47.0042928.71
45102007.11.29 10:31close22440.101.47290.00000.0000-51.0042877.71
45112007.11.29 10:31close22450.101.47300.00000.0000-51.0042826.71
45122007.11.29 10:31close22460.101.47320.00000.0000-50.0042776.71
45132007.11.29 10:31close22370.101.47350.00000.000038.0042814.71
45142007.11.29 10:31close22380.101.47340.00000.000038.0042852.71
45152007.11.29 10:31close22470.101.47330.00000.000038.0042890.71
45162007.11.29 10:31close22480.101.47350.00000.000035.0042925.71
45172007.11.29 10:31close22490.101.47370.00000.000032.0042957.71
45182007.11.29 10:31close22500.101.47350.00000.000032.0042989.71
45192007.11.29 10:32close22510.101.47360.00000.000032.0043021.71
45202007.11.29 10:32close22520.101.47350.00000.000030.0043051.71
45212007.11.29 10:32close22530.101.47360.00000.000026.0043077.71
45222007.11.29 10:32close22540.101.47350.00000.000028.0043105.71
45232007.11.29 10:32close22550.101.47360.00000.000028.0043133.71
45242007.11.29 10:32close22560.101.47350.00000.000031.0043164.71
45252007.11.29 10:32close22570.101.47360.00000.000025.0043189.71
45262007.11.29 10:32close22580.101.47370.00000.000023.0043212.71
45272007.11.29 10:32close22590.101.47360.00000.000022.0043234.71
45282007.11.29 10:32close22600.101.47370.00000.000022.0043256.71
45292007.11.29 10:32close22610.101.47360.00000.000021.0043277.71
45302007.11.29 10:32close22620.101.47370.00000.000019.0043296.71
45312007.11.29 10:32close22630.101.47380.00000.000017.0043313.71
45322007.11.29 10:32close22640.101.47370.00000.000017.0043330.71
45332007.11.29 10:32close22650.101.47380.00000.000014.0043344.71
45342007.11.29 10:33close22660.101.47370.00000.000013.0043357.71
45352007.11.29 10:33close22670.101.47390.00000.000012.0043369.71
45362007.11.29 10:33close22680.101.47400.00000.000013.0043382.71
45372007.11.29 10:33buy22690.101.47390.00000.0000
45382007.11.29 10:33sell22700.101.47380.00000.0000
45392007.11.29 10:33sell22710.101.47370.00000.0000
45402007.11.29 10:33buy22720.101.47400.00000.0000
45412007.11.29 10:33buy22730.101.47410.00000.0000
45422007.11.29 10:33buy22740.101.47420.00000.0000
45432007.11.29 10:33buy22750.101.47430.00000.0000
45442007.11.29 10:34sell22760.101.47360.00000.0000
45452007.11.29 10:34buy22770.101.47440.00000.0000
45462007.11.29 10:35buy22780.101.47450.00000.0000
45472007.11.29 10:38buy22790.101.47460.00000.0000
45482007.11.29 10:38buy22800.101.47470.00000.0000
45492007.11.29 10:40buy22810.101.47480.00000.0000
45502007.11.29 10:43buy22820.101.47490.00000.0000
45512007.11.29 12:44sell22830.101.47350.00000.0000
45522007.11.29 12:44sell22840.101.47330.00000.0000
45532007.11.29 12:44sell22850.101.47340.00000.0000
45542007.11.29 12:46sell22860.101.47320.00000.0000
45552007.11.29 12:46sell22870.101.47310.00000.0000
45562007.11.29 12:47sell22880.101.47300.00000.0000
45572007.11.29 13:07sell22890.101.47280.00000.0000
45582007.11.29 13:07sell22900.101.47290.00000.0000
45592007.11.29 13:10sell22910.101.47270.00000.0000
45602007.11.29 13:10sell22920.101.47260.00000.0000
45612007.11.29 13:11sell22930.101.47250.00000.0000
45622007.11.29 14:38sell22940.101.47240.00000.0000
45632007.11.29 14:40sell22950.101.47230.00000.0000
45642007.11.29 14:41sell22960.101.47220.00000.0000
45652007.11.29 15:21buy22970.101.47500.00000.0000
45662007.11.29 15:21buy22980.101.47510.00000.0000
45672007.11.29 15:21buy22990.101.47520.00000.0000
45682007.11.29 15:29buy23000.101.47530.00000.0000
45692007.11.29 15:29buy23010.101.47540.00000.0000
45702007.11.29 15:29buy23020.101.47550.00000.0000
45712007.11.29 15:30buy23030.101.47560.00000.0000
45722007.11.29 15:30buy23040.101.47570.00000.0000
45732007.11.29 15:30buy23050.101.47580.00000.0000
45742007.11.29 17:11buy23060.101.47590.00000.0000
45752007.11.29 17:11buy23070.101.47600.00000.0000
45762007.11.29 17:11buy23080.101.47610.00000.0000
45772007.11.29 17:18buy23090.101.47620.00000.0000
45782007.11.29 17:18buy23100.101.47640.00000.0000
45792007.11.29 17:18buy23110.101.47630.00000.0000
45802007.11.29 17:18buy23120.101.47650.00000.0000
45812007.11.29 17:18buy23130.101.47660.00000.0000
45822007.11.29 17:18buy23140.101.47670.00000.0000
45832007.11.29 17:19buy23150.101.47680.00000.0000
45842007.11.29 17:19buy23160.101.47690.00000.0000
45852007.11.29 17:19buy23170.101.47700.00000.0000
45862007.11.29 17:19buy23180.101.47720.00000.0000
45872007.11.29 17:19buy23190.101.47710.00000.0000
45882007.11.29 17:19close22960.101.47740.00000.0000-52.0043330.71
45892007.11.29 17:19buy23200.101.47760.00000.0000
45902007.11.29 17:19close22950.101.47750.00000.0000-52.0043278.71
45912007.11.29 17:19buy23210.101.47770.00000.0000
45922007.11.29 17:19close22940.101.47790.00000.0000-55.0043223.71
45932007.11.29 23:01close22690.101.47400.00000.00001.0043224.71
45942007.11.29 23:01close22710.101.47420.00000.0000-5.0043219.71
45952007.11.29 23:01close22730.101.47400.00000.0000-1.0043218.71
45962007.11.29 23:01close22750.101.47400.00000.0000-3.0043215.71
45972007.11.29 23:01close22770.101.47400.00000.0000-4.0043211.71
45982007.11.29 23:01close22790.101.47400.00000.0000-6.0043205.71
45992007.11.29 23:01close22810.101.47400.00000.0000-8.0043197.71
46002007.11.29 23:01close22830.101.47420.00000.0000-7.0043190.71
46012007.11.29 23:01close22850.101.47420.00000.0000-8.0043182.71
46022007.11.29 23:01close22870.101.47420.00000.0000-11.0043171.71
46032007.11.29 23:01close22890.101.47420.00000.0000-14.0043157.71
46042007.11.29 23:01close22910.101.47420.00000.0000-15.0043142.71
46052007.11.29 23:01close22930.101.47420.00000.0000-17.0043125.71
46062007.11.29 23:01close22980.101.47400.00000.0000-11.0043114.71
46072007.11.29 23:01close23000.101.47400.00000.0000-13.0043101.71
46082007.11.29 23:01close23020.101.47400.00000.0000-15.0043086.71
46092007.11.29 23:01close23040.101.47400.00000.0000-17.0043069.71
46102007.11.29 23:01close23060.101.47400.00000.0000-19.0043050.71
46112007.11.29 23:01close23080.101.47400.00000.0000-21.0043029.71
46122007.11.29 23:01close23100.101.47400.00000.0000-24.0043005.71
46132007.11.29 23:01close23120.101.47400.00000.0000-25.0042980.71
46142007.11.29 23:01close23140.101.47400.00000.0000-27.0042953.71
46152007.11.29 23:01close23160.101.47400.00000.0000-29.0042924.71
46162007.11.29 23:01close23180.101.47400.00000.0000-32.0042892.71
46172007.11.29 23:01close23200.101.47400.00000.0000-36.0042856.71
46182007.11.29 23:01buy23220.101.47430.00000.0000
46192007.11.29 23:01buy23230.101.47410.00000.0000
46202007.11.29 23:07buy23240.101.47440.00000.0000
46212007.11.29 23:58buy23250.101.47460.00000.0000
46222007.11.29 23:59close at stop23250.101.47430.00000.0000-3.0042853.71
46232007.11.29 23:59close at stop23240.101.47430.00000.0000-1.0042852.71
46242007.11.29 23:59close at stop23230.101.47430.00000.00002.0042854.71
46252007.11.29 23:59close at stop23220.101.47430.00000.00000.0042854.71
46262007.11.29 23:59close at stop23210.101.47430.00000.0000-34.0042820.71
46272007.11.29 23:59close at stop23190.101.47430.00000.0000-28.0042792.71
46282007.11.29 23:59close at stop23170.101.47430.00000.0000-27.0042765.71
46292007.11.29 23:59close at stop23150.101.47430.00000.0000-25.0042740.71
46302007.11.29 23:59close at stop23130.101.47430.00000.0000-23.0042717.71
46312007.11.29 23:59close at stop23110.101.47430.00000.0000-20.0042697.71
46322007.11.29 23:59close at stop23090.101.47430.00000.0000-19.0042678.71
46332007.11.29 23:59close at stop23070.101.47430.00000.0000-17.0042661.71
46342007.11.29 23:59close at stop23050.101.47430.00000.0000-15.0042646.71
46352007.11.29 23:59close at stop23030.101.47430.00000.0000-13.0042633.71
46362007.11.29 23:59close at stop23010.101.47430.00000.0000-11.0042622.71
46372007.11.29 23:59close at stop22990.101.47430.00000.0000-9.0042613.71
46382007.11.29 23:59close at stop22970.101.47430.00000.0000-7.0042606.71
46392007.11.29 23:59close at stop22920.101.47450.00000.0000-19.0042587.71
46402007.11.29 23:59close at stop22900.101.47450.00000.0000-16.0042571.71
46412007.11.29 23:59close at stop22880.101.47450.00000.0000-15.0042556.71
46422007.11.29 23:59close at stop22860.101.47450.00000.0000-13.0042543.71
46432007.11.29 23:59close at stop22840.101.47450.00000.0000-12.0042531.71
46442007.11.29 23:59close at stop22820.101.47430.00000.0000-6.0042525.71
46452007.11.29 23:59close at stop22800.101.47430.00000.0000-4.0042521.71
46462007.11.29 23:59close at stop22780.101.47430.00000.0000-2.0042519.71
46472007.11.29 23:59close at stop22760.101.47450.00000.0000-9.0042510.71
46482007.11.29 23:59close at stop22740.101.47430.00000.00001.0042511.71
46492007.11.29 23:59close at stop22720.101.47430.00000.00003.0042514.71
46502007.11.29 23:59close at stop22700.101.47450.00000.0000-7.0042507.71