Strategy Tester Report
GridMaster_03
FXDD-MT4 Demo Server (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.11.29 23:00 (2007.11.01 - 2007.11.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Lots=0.1; ProfitEntry=5; ProfitExit=100; ProfitIncrease=50; MaxProfitExit=500; MaxTrades=50; BalanceDelta=20; BucksPerPip=1; dFreeMargin=1500; Slippage=2; log=0; Version="1.1";
|Bars in test
|1500
|Ticks modelled
|141960
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|-7492.29
|Gross profit
|35045.40
|Gross loss
|-42537.69
|Profit factor
|0.82
|Expected payoff
|-3.22
|Absolute drawdown
|10554.12
|Maximal drawdown
|10912.12 (21.67%)
|Relative drawdown
|21.67% (10912.12)
|Total trades
|2325
|Short positions (won %)
|1169 (52.61%)
|Long positions (won %)
|1156 (61.42%)
|Profit trades (% of total)
|1325 (56.99%)
|Loss trades (% of total)
|1000 (43.01%)
|Largest
|profit trade
|69.57
|loss trade
|-93.00
|Average
|profit trade
|26.45
|loss trade
|-42.54
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|37 (1210.00)
|consecutive losses (loss in money)
|67 (-3694.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1772.25 (36)
|consecutive loss (count of losses)
|-3694.00 (67)
|Average
|consecutive wins
|16
|consecutive losses
|12
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.11.01 00:01
|buy
|1
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.11.01 00:02
|sell
|2
|0.10
|1.4480
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.11.01 00:02
|sell
|3
|0.10
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.11.01 00:02
|buy
|4
|0.10
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.11.01 00:03
|sell
|5
|0.10
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.11.01 00:03
|sell
|6
|0.10
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|7
|2007.11.01 00:05
|sell
|7
|0.10
|1.4476
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.11.01 00:05
|buy
|8
|0.10
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.11.01 00:18
|sell
|9
|0.10
|1.4475
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.11.01 00:23
|sell
|10
|0.10
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.11.01 00:47
|sell
|11
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.11.01 00:47
|sell
|12
|0.10
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.11.01 00:48
|sell
|13
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|14
|2007.11.01 00:52
|sell
|14
|0.10
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|15
|2007.11.01 03:46
|close
|1
|0.10
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|49976.00
|16
|2007.11.01 03:46
|close
|4
|0.10
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|49950.00
|17
|2007.11.01 03:46
|close
|8
|0.10
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|49924.00
|18
|2007.11.01 03:47
|close
|2
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|20.00
|49944.00
|19
|2007.11.01 03:47
|close
|3
|0.10
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|21.00
|49965.00
|20
|2007.11.01 03:47
|close
|5
|0.10
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|19.00
|49984.00
|21
|2007.11.01 03:48
|close
|6
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50001.00
|22
|2007.11.01 03:50
|close
|7
|0.10
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|17.00
|50018.00
|23
|2007.11.01 03:51
|close
|9
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|15.00
|50033.00
|24
|2007.11.01 03:51
|close
|10
|0.10
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|15.00
|50048.00
|25
|2007.11.01 03:52
|close
|11
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|13.00
|50061.00
|26
|2007.11.01 03:53
|close
|12
|0.10
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|13.00
|50074.00
|27
|2007.11.01 03:54
|close
|13
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|11.00
|50085.00
|28
|2007.11.01 03:54
|close
|14
|0.10
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|11.00
|50096.00
|29
|2007.11.01 03:54
|buy
|15
|0.10
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.11.01 03:55
|sell
|16
|0.10
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|31
|2007.11.01 03:55
|buy
|17
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.11.01 03:55
|buy
|18
|0.10
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|33
|2007.11.01 03:56
|buy
|19
|0.10
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.11.01 03:57
|buy
|20
|0.10
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|35
|2007.11.01 03:59
|sell
|21
|0.10
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|36
|2007.11.01 04:19
|buy
|22
|0.10
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|37
|2007.11.01 04:20
|buy
|23
|0.10
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.11.01 04:23
|buy
|24
|0.10
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|39
|2007.11.01 04:26
|buy
|25
|0.10
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.11.01 10:01
|sell
|26
|0.10
|1.4455
|0.0000
|0.0000
|41
|2007.11.01 10:01
|sell
|27
|0.10
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.11.01 10:01
|sell
|28
|0.10
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|43
|2007.11.01 10:02
|sell
|29
|0.10
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.11.01 10:02
|sell
|30
|0.10
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|45
|2007.11.01 10:02
|sell
|31
|0.10
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.11.01 10:02
|sell
|32
|0.10
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|47
|2007.11.01 10:02
|sell
|33
|0.10
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|48
|2007.11.01 10:02
|sell
|34
|0.10
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|49
|2007.11.01 10:02
|sell
|35
|0.10
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.11.01 10:03
|sell
|36
|0.10
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|51
|2007.11.01 10:03
|sell
|37
|0.10
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.11.01 10:03
|sell
|38
|0.10
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|53
|2007.11.01 10:03
|sell
|39
|0.10
|1.4441
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.11.01 10:03
|sell
|40
|0.10
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|55
|2007.11.01 10:03
|sell
|41
|0.10
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.11.01 10:03
|sell
|42
|0.10
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|57
|2007.11.01 10:05
|sell
|43
|0.10
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.11.01 10:09
|sell
|44
|0.10
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|59
|2007.11.01 10:09
|sell
|45
|0.10
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.11.01 10:09
|sell
|46
|0.10
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|61
|2007.11.01 10:09
|sell
|47
|0.10
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.11.01 10:09
|sell
|48
|0.10
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.11.01 10:52
|close
|15
|0.10
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|50064.00
|64
|2007.11.01 10:53
|close
|17
|0.10
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|50032.00
|65
|2007.11.01 10:53
|close
|18
|0.10
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|49999.00
|66
|2007.11.01 10:53
|close
|19
|0.10
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|49964.00
|67
|2007.11.01 10:53
|close
|20
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|49928.00
|68
|2007.11.01 10:53
|close
|22
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|49888.00
|69
|2007.11.01 10:53
|close
|23
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|49848.00
|70
|2007.11.01 10:53
|close
|24
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|49806.00
|71
|2007.11.01 10:53
|close
|25
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|49764.00
|72
|2007.11.01 10:54
|close
|16
|0.10
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|30.00
|49794.00
|73
|2007.11.01 10:54
|close
|21
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|31.00
|49825.00
|74
|2007.11.01 10:54
|close
|26
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|31.00
|49856.00
|75
|2007.11.01 10:54
|close
|27
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|29.00
|49885.00
|76
|2007.11.01 10:54
|close
|28
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|29.00
|49914.00
|77
|2007.11.01 10:54
|close
|29
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|26.00
|49940.00
|78
|2007.11.01 10:54
|close
|30
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|29.00
|49969.00
|79
|2007.11.01 10:54
|close
|31
|0.10
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|27.00
|49996.00
|80
|2007.11.01 10:54
|close
|32
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|27.00
|50023.00
|81
|2007.11.01 10:54
|close
|33
|0.10
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|25.00
|50048.00
|82
|2007.11.01 10:54
|close
|34
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|25.00
|50073.00
|83
|2007.11.01 10:54
|close
|35
|0.10
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|23.00
|50096.00
|84
|2007.11.01 10:54
|close
|36
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|26.00
|50122.00
|85
|2007.11.01 10:54
|close
|37
|0.10
|1.4420
|0.0000
|0.0000
|22.00
|50144.00
|86
|2007.11.01 10:54
|close
|38
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|24.00
|50168.00
|87
|2007.11.01 10:54
|close
|39
|0.10
|1.4420
|0.0000
|0.0000
|21.00
|50189.00
|88
|2007.11.01 10:54
|close
|40
|0.10
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|19.00
|50208.00
|89
|2007.11.01 10:54
|close
|41
|0.10
|1.4420
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50226.00
|90
|2007.11.01 10:54
|close
|42
|0.10
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50244.00
|91
|2007.11.01 10:54
|close
|43
|0.10
|1.4420
|0.0000
|0.0000
|26.00
|50270.00
|92
|2007.11.01 10:55
|close
|44
|0.10
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|16.00
|50286.00
|93
|2007.11.01 10:55
|close
|45
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|13.00
|50299.00
|94
|2007.11.01 10:55
|close
|46
|0.10
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50311.00
|95
|2007.11.01 10:55
|close
|47
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50323.00
|96
|2007.11.01 10:55
|close
|48
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|9.00
|50332.00
|97
|2007.11.01 10:55
|buy
|49
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.11.01 10:55
|sell
|50
|0.10
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|99
|2007.11.01 10:55
|sell
|51
|0.10
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.11.01 10:56
|buy
|52
|0.10
|1.4426
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.11.01 10:57
|buy
|53
|0.10
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.11.01 10:57
|buy
|54
|0.10
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|103
|2007.11.01 10:58
|buy
|55
|0.10
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.11.01 10:58
|buy
|56
|0.10
|1.4430
|0.0000
|0.0000
|105
|2007.11.01 10:58
|buy
|57
|0.10
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.11.01 10:59
|buy
|58
|0.10
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|107
|2007.11.01 10:59
|buy
|59
|0.10
|1.4432
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.11.01 11:01
|buy
|60
|0.10
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|109
|2007.11.01 11:30
|sell
|61
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.11.01 11:30
|sell
|62
|0.10
|1.4418
|0.0000
|0.0000
|111
|2007.11.01 11:31
|sell
|63
|0.10
|1.4417
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.11.01 11:31
|sell
|64
|0.10
|1.4420
|0.0000
|0.0000
|113
|2007.11.01 11:48
|buy
|65
|0.10
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|114
|2007.11.01 12:12
|buy
|66
|0.10
|1.4436
|0.0000
|0.0000
|115
|2007.11.01 12:13
|buy
|67
|0.10
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.11.01 12:13
|buy
|68
|0.10
|1.4438
|0.0000
|0.0000
|117
|2007.11.01 12:28
|buy
|69
|0.10
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.11.01 12:35
|buy
|70
|0.10
|1.4440
|0.0000
|0.0000
|119
|2007.11.01 13:05
|sell
|71
|0.10
|1.4415
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.11.01 13:05
|sell
|72
|0.10
|1.4416
|0.0000
|0.0000
|121
|2007.11.01 13:06
|sell
|73
|0.10
|1.4414
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.11.01 13:11
|sell
|74
|0.10
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|123
|2007.11.01 13:11
|sell
|75
|0.10
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.11.01 13:12
|sell
|76
|0.10
|1.4411
|0.0000
|0.0000
|125
|2007.11.01 13:14
|sell
|77
|0.10
|1.4410
|0.0000
|0.0000
|126
|2007.11.01 13:15
|sell
|78
|0.10
|1.4409
|0.0000
|0.0000
|127
|2007.11.01 13:15
|sell
|79
|0.10
|1.4406
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.11.01 13:15
|sell
|80
|0.10
|1.4407
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.11.01 13:15
|sell
|81
|0.10
|1.4408
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.11.01 16:03
|sell
|82
|0.10
|1.4405
|0.0000
|0.0000
|131
|2007.11.01 16:04
|sell
|83
|0.10
|1.4404
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.11.01 16:12
|sell
|84
|0.10
|1.4403
|0.0000
|0.0000
|133
|2007.11.01 18:06
|buy
|85
|0.10
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.11.01 18:06
|buy
|86
|0.10
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|135
|2007.11.01 18:06
|buy
|87
|0.10
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.11.01 18:06
|buy
|88
|0.10
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|137
|2007.11.01 18:06
|buy
|89
|0.10
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.11.01 18:06
|buy
|90
|0.10
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|139
|2007.11.01 18:06
|buy
|91
|0.10
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.11.01 18:12
|buy
|92
|0.10
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|141
|2007.11.01 18:12
|buy
|93
|0.10
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.11.01 18:12
|buy
|94
|0.10
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|143
|2007.11.01 18:12
|buy
|95
|0.10
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.11.01 18:12
|buy
|96
|0.10
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|145
|2007.11.01 18:12
|buy
|97
|0.10
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.11.01 18:17
|buy
|98
|0.10
|1.4455
|0.0000
|0.0000
|147
|2007.11.01 18:17
|buy
|99
|0.10
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.11.01 18:17
|close
|84
|0.10
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|50278.00
|149
|2007.11.01 18:17
|buy
|100
|0.10
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.11.01 18:17
|close
|83
|0.10
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|50224.00
|151
|2007.11.01 18:17
|buy
|101
|0.10
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.11.01 18:17
|close
|82
|0.10
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|50170.00
|153
|2007.11.01 18:17
|buy
|102
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.11.01 18:17
|close
|79
|0.10
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|50117.00
|155
|2007.11.01 18:17
|buy
|103
|0.10
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.11.01 18:17
|close
|80
|0.10
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|50066.00
|157
|2007.11.01 18:19
|buy
|104
|0.10
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.11.01 18:19
|close
|81
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|50014.00
|159
|2007.11.01 23:00
|close
|49
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|50012.00
|160
|2007.11.01 23:00
|close
|51
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|50008.00
|161
|2007.11.01 23:00
|close
|53
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|50004.00
|162
|2007.11.01 23:00
|close
|55
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|49998.00
|163
|2007.11.01 23:00
|close
|57
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|49990.00
|164
|2007.11.01 23:00
|close
|59
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|49981.00
|165
|2007.11.01 23:00
|close
|61
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|49975.00
|166
|2007.11.01 23:00
|close
|63
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|49967.00
|167
|2007.11.01 23:00
|close
|65
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|49955.00
|168
|2007.11.01 23:00
|close
|67
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|49941.00
|169
|2007.11.01 23:00
|close
|69
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|49925.00
|170
|2007.11.01 23:00
|close
|71
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|49915.00
|171
|2007.11.01 23:00
|close
|73
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|49904.00
|172
|2007.11.01 23:00
|close
|75
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|49891.00
|173
|2007.11.01 23:00
|close
|77
|0.10
|1.4425
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|49876.00
|174
|2007.11.01 23:00
|close
|85
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|49856.00
|175
|2007.11.01 23:00
|close
|87
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|49835.00
|176
|2007.11.01 23:00
|close
|89
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|49812.00
|177
|2007.11.01 23:00
|close
|91
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|49788.00
|178
|2007.11.01 23:00
|close
|93
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|49761.00
|179
|2007.11.01 23:00
|close
|95
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|49732.00
|180
|2007.11.01 23:00
|close
|97
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|49701.00
|181
|2007.11.01 23:00
|close
|99
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|49668.00
|182
|2007.11.01 23:00
|close
|101
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|49633.00
|183
|2007.11.01 23:00
|close
|103
|0.10
|1.4423
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|49597.00
|184
|2007.11.01 23:05
|sell
|105
|0.10
|1.4421
|0.0000
|0.0000
|185
|2007.11.01 23:06
|sell
|106
|0.10
|1.4419
|0.0000
|0.0000
|186
|2007.11.01 23:27
|sell
|107
|0.10
|1.4417
|0.0000
|0.0000
|187
|2007.11.01 23:28
|sell
|108
|0.10
|1.4414
|0.0000
|0.0000
|188
|2007.11.01 23:28
|sell
|109
|0.10
|1.4415
|0.0000
|0.0000
|189
|2007.11.01 23:43
|buy
|110
|0.10
|1.4429
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.11.01 23:43
|buy
|111
|0.10
|1.4427
|0.0000
|0.0000
|191
|2007.11.02 00:16
|buy
|112
|0.10
|1.4431
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.11.02 00:17
|buy
|113
|0.10
|1.4432
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.11.02 01:12
|buy
|114
|0.10
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|194
|2007.11.02 01:12
|buy
|115
|0.10
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|195
|2007.11.02 04:36
|buy
|116
|0.10
|1.4439
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.11.02 05:09
|buy
|117
|0.10
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|197
|2007.11.02 05:10
|buy
|118
|0.10
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.11.02 05:11
|buy
|119
|0.10
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|199
|2007.11.02 05:11
|buy
|120
|0.10
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.11.02 06:48
|buy
|121
|0.10
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|201
|2007.11.02 07:07
|buy
|122
|0.10
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.11.02 07:24
|buy
|123
|0.10
|1.4441
|0.0000
|0.0000
|203
|2007.11.02 09:00
|buy
|124
|0.10
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.11.02 11:15
|close
|50
|0.10
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|-61.03
|49535.97
|205
|2007.11.02 11:15
|close
|62
|0.10
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|-68.03
|49467.94
|206
|2007.11.02 11:15
|close
|64
|0.10
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|-65.03
|49402.91
|207
|2007.11.02 11:15
|close
|72
|0.10
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-71.03
|49331.88
|208
|2007.11.02 11:15
|close
|74
|0.10
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|-75.03
|49256.86
|209
|2007.11.02 11:15
|close
|76
|0.10
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-76.03
|49180.83
|210
|2007.11.02 11:15
|close
|78
|0.10
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|-80.03
|49100.80
|211
|2007.11.02 11:15
|close
|105
|0.10
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|-67.03
|49033.77
|212
|2007.11.02 11:15
|close
|106
|0.10
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-68.03
|48965.74
|213
|2007.11.02 11:16
|close
|107
|0.10
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|-69.03
|48896.71
|214
|2007.11.02 11:16
|close
|108
|0.10
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|-73.03
|48823.68
|215
|2007.11.02 11:16
|close
|109
|0.10
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|-71.03
|48752.65
|216
|2007.11.02 11:16
|close
|52
|0.10
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|58.78
|48811.44
|217
|2007.11.02 11:16
|close
|54
|0.10
|1.4484
|0.0000
|0.0000
|55.78
|48867.22
|218
|2007.11.02 11:16
|close
|56
|0.10
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|51.78
|48919.01
|219
|2007.11.02 11:16
|close
|58
|0.10
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|49.78
|48968.79
|220
|2007.11.02 11:16
|close
|60
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|46.78
|49015.57
|221
|2007.11.02 11:17
|close
|66
|0.10
|1.4480
|0.0000
|0.0000
|43.78
|49059.36
|222
|2007.11.02 11:17
|close
|68
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|42.78
|49102.14
|223
|2007.11.02 11:17
|close
|70
|0.10
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|41.78
|49143.93
|224
|2007.11.02 11:17
|close
|86
|0.10
|1.4480
|0.0000
|0.0000
|37.78
|49181.71
|225
|2007.11.02 11:18
|close
|88
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|35.78
|49217.49
|226
|2007.11.02 11:18
|close
|90
|0.10
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|33.78
|49251.28
|227
|2007.11.02 11:19
|close
|92
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|31.78
|49283.06
|228
|2007.11.02 11:19
|close
|94
|0.10
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|30.78
|49313.85
|229
|2007.11.02 11:19
|close
|96
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|27.78
|49341.63
|230
|2007.11.02 11:19
|close
|98
|0.10
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|26.78
|49368.42
|231
|2007.11.02 11:19
|close
|100
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|23.78
|49392.20
|232
|2007.11.02 11:19
|close
|102
|0.10
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|21.78
|49413.98
|233
|2007.11.02 11:19
|close
|104
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|19.78
|49433.77
|234
|2007.11.02 11:19
|close
|110
|0.10
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|52.78
|49486.55
|235
|2007.11.02 11:19
|close
|111
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|53.78
|49540.34
|236
|2007.11.02 11:19
|close
|112
|0.10
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|51.00
|49591.34
|237
|2007.11.02 11:19
|close
|113
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|49.00
|49640.34
|238
|2007.11.02 11:19
|close
|114
|0.10
|1.4480
|0.0000
|0.0000
|45.00
|49685.34
|239
|2007.11.02 11:19
|close
|115
|0.10
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|42.00
|49727.34
|240
|2007.11.02 11:19
|close
|116
|0.10
|1.4480
|0.0000
|0.0000
|41.00
|49768.34
|241
|2007.11.02 11:19
|close
|117
|0.10
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|36.00
|49804.34
|242
|2007.11.02 11:19
|close
|118
|0.10
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|34.00
|49838.34
|243
|2007.11.02 11:20
|close
|119
|0.10
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|31.00
|49869.34
|244
|2007.11.02 11:20
|close
|120
|0.10
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|31.00
|49900.34
|245
|2007.11.02 11:21
|close
|121
|0.10
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|27.00
|49927.34
|246
|2007.11.02 11:22
|close
|122
|0.10
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|26.00
|49953.34
|247
|2007.11.02 11:22
|close
|123
|0.10
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|36.00
|49989.34
|248
|2007.11.02 11:23
|close
|124
|0.10
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50009.34
|249
|2007.11.02 11:23
|buy
|125
|0.10
|1.4479
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.11.02 11:23
|sell
|126
|0.10
|1.4478
|0.0000
|0.0000
|251
|2007.11.02 11:23
|sell
|127
|0.10
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|252
|2007.11.02 11:23
|buy
|128
|0.10
|1.4480
|0.0000
|0.0000
|253
|2007.11.02 11:23
|buy
|129
|0.10
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.11.02 11:24
|buy
|130
|0.10
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|255
|2007.11.02 11:24
|buy
|131
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.11.02 11:26
|sell
|132
|0.10
|1.4476
|0.0000
|0.0000
|257
|2007.11.02 11:30
|buy
|133
|0.10
|1.4484
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.11.02 11:31
|buy
|134
|0.10
|1.4485
|0.0000
|0.0000
|259
|2007.11.02 12:35
|sell
|135
|0.10
|1.4475
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.11.02 12:39
|sell
|136
|0.10
|1.4473
|0.0000
|0.0000
|261
|2007.11.02 12:39
|sell
|137
|0.10
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|262
|2007.11.02 12:44
|sell
|138
|0.10
|1.4472
|0.0000
|0.0000
|263
|2007.11.02 12:44
|sell
|139
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.11.02 12:45
|sell
|140
|0.10
|1.4470
|0.0000
|0.0000
|265
|2007.11.02 12:49
|sell
|141
|0.10
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.11.02 13:08
|buy
|142
|0.10
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|267
|2007.11.02 13:08
|buy
|143
|0.10
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.11.02 13:09
|buy
|144
|0.10
|1.4488
|0.0000
|0.0000
|269
|2007.11.02 13:09
|buy
|145
|0.10
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.11.02 13:51
|buy
|146
|0.10
|1.4490
|0.0000
|0.0000
|271
|2007.11.02 14:11
|buy
|147
|0.10
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.11.02 14:28
|buy
|148
|0.10
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|273
|2007.11.02 14:29
|buy
|149
|0.10
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.11.02 14:30
|sell
|150
|0.10
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.11.02 14:30
|sell
|151
|0.10
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.11.02 14:30
|sell
|152
|0.10
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|277
|2007.11.02 14:30
|sell
|153
|0.10
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|278
|2007.11.02 14:30
|sell
|154
|0.10
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|279
|2007.11.02 14:30
|sell
|155
|0.10
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|280
|2007.11.02 14:30
|sell
|156
|0.10
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|281
|2007.11.02 14:30
|sell
|157
|0.10
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.11.02 14:30
|sell
|158
|0.10
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|283
|2007.11.02 14:30
|sell
|159
|0.10
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|284
|2007.11.02 14:30
|sell
|160
|0.10
|1.4455
|0.0000
|0.0000
|285
|2007.11.02 14:30
|sell
|161
|0.10
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|286
|2007.11.02 14:30
|sell
|162
|0.10
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|287
|2007.11.02 14:30
|sell
|163
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|288
|2007.11.02 14:31
|sell
|164
|0.10
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|289
|2007.11.02 14:31
|sell
|165
|0.10
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|290
|2007.11.02 14:31
|sell
|166
|0.10
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|291
|2007.11.02 14:31
|sell
|167
|0.10
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|292
|2007.11.02 14:31
|sell
|168
|0.10
|1.4468
|0.0000
|0.0000
|293
|2007.11.02 14:40
|buy
|169
|0.10
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.11.02 14:40
|buy
|170
|0.10
|1.4497
|0.0000
|0.0000
|295
|2007.11.02 14:40
|buy
|171
|0.10
|1.4496
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.11.02 14:40
|buy
|172
|0.10
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|297
|2007.11.02 14:40
|buy
|173
|0.10
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.11.02 14:40
|buy
|174
|0.10
|1.4502
|0.0000
|0.0000
|299
|2007.11.02 14:40
|buy
|175
|0.10
|1.4501
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.11.02 14:40
|close
|157
|0.10
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|49958.34
|301
|2007.11.02 14:40
|buy
|176
|0.10
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.11.02 14:40
|close
|165
|0.10
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|49908.34
|303
|2007.11.02 14:40
|buy
|177
|0.10
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.11.02 14:40
|close
|158
|0.10
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|49860.34
|305
|2007.11.02 14:41
|buy
|178
|0.10
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.11.02 14:41
|close
|164
|0.10
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|49807.34
|307
|2007.11.02 14:41
|buy
|179
|0.10
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.11.02 14:41
|close
|159
|0.10
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|49755.34
|309
|2007.11.02 14:41
|buy
|180
|0.10
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.11.02 14:41
|close
|156
|0.10
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|49700.34
|311
|2007.11.02 14:41
|buy
|181
|0.10
|1.4512
|0.0000
|0.0000
|312
|2007.11.02 14:41
|close
|161
|0.10
|1.4511
|0.0000
|0.0000
|-57.00
|49643.34
|313
|2007.11.02 14:41
|buy
|182
|0.10
|1.4510
|0.0000
|0.0000
|314
|2007.11.02 14:41
|close
|160
|0.10
|1.4513
|0.0000
|0.0000
|-58.00
|49585.34
|315
|2007.11.02 14:41
|buy
|183
|0.10
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.11.02 14:41
|close
|162
|0.10
|1.4518
|0.0000
|0.0000
|-61.00
|49524.34
|317
|2007.11.02 14:41
|buy
|184
|0.10
|1.4520
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.11.02 14:41
|close
|155
|0.10
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|-61.00
|49463.34
|319
|2007.11.02 14:41
|buy
|185
|0.10
|1.4518
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.11.02 14:41
|close
|163
|0.10
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|-57.00
|49406.34
|321
|2007.11.02 14:41
|buy
|186
|0.10
|1.4522
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.11.02 14:41
|close
|166
|0.10
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|-63.00
|49343.34
|323
|2007.11.02 14:41
|buy
|187
|0.10
|1.4527
|0.0000
|0.0000
|324
|2007.11.02 14:41
|close
|154
|0.10
|1.4526
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|49279.34
|325
|2007.11.02 14:41
|buy
|188
|0.10
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|326
|2007.11.02 14:41
|close
|151
|0.10
|1.4523
|0.0000
|0.0000
|-60.00
|49219.34
|327
|2007.11.02 14:41
|buy
|189
|0.10
|1.4521
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.11.02 14:41
|close
|152
|0.10
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|49164.34
|329
|2007.11.02 16:05
|sell
|190
|0.10
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.11.02 16:05
|close
|187
|0.10
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|49100.34
|331
|2007.11.02 16:06
|sell
|191
|0.10
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.11.02 16:06
|close
|188
|0.10
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-60.00
|49040.34
|333
|2007.11.02 16:06
|sell
|192
|0.10
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|334
|2007.11.02 16:06
|close
|186
|0.10
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|-59.00
|48981.34
|335
|2007.11.02 18:37
|buy
|193
|0.10
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.11.02 18:37
|close
|192
|0.10
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|48934.34
|337
|2007.11.02 18:37
|buy
|194
|0.10
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.11.02 18:37
|close
|191
|0.10
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|48889.34
|339
|2007.11.02 18:37
|buy
|195
|0.10
|1.4507
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.11.02 18:37
|close
|190
|0.10
|1.4506
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|48847.34
|341
|2007.11.05 10:05
|sell
|196
|0.10
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.11.05 10:05
|close
|189
|0.10
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|-56.22
|48791.12
|343
|2007.11.05 10:10
|sell
|197
|0.10
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.11.05 10:10
|close
|184
|0.10
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|-56.22
|48734.91
|345
|2007.11.05 10:11
|sell
|198
|0.10
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.11.05 10:12
|close
|185
|0.10
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|-57.22
|48677.69
|347
|2007.11.05 10:14
|sell
|199
|0.10
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.11.05 10:15
|close
|183
|0.10
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|-56.22
|48621.47
|349
|2007.11.05 10:15
|sell
|200
|0.10
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.11.05 10:15
|close
|181
|0.10
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|-53.22
|48568.26
|351
|2007.11.05 10:15
|sell
|201
|0.10
|1.4459
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.11.05 10:15
|close
|182
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|-50.22
|48518.04
|353
|2007.11.05 10:15
|sell
|202
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|354
|2007.11.05 10:15
|close
|194
|0.10
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|-48.22
|48469.83
|355
|2007.11.05 10:20
|sell
|203
|0.10
|1.4457
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.11.05 10:20
|close
|193
|0.10
|1.4458
|0.0000
|0.0000
|-50.22
|48419.61
|357
|2007.11.05 10:20
|sell
|204
|0.10
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.11.05 10:20
|close
|195
|0.10
|1.4455
|0.0000
|0.0000
|-52.22
|48367.40
|359
|2007.11.05 10:21
|sell
|205
|0.10
|1.4455
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.11.05 10:21
|close
|179
|0.10
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|-49.22
|48318.18
|361
|2007.11.05 12:49
|sell
|206
|0.10
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|362
|2007.11.05 12:49
|close
|180
|0.10
|1.4455
|0.0000
|0.0000
|-49.22
|48268.96
|363
|2007.11.05 12:49
|sell
|207
|0.10
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|364
|2007.11.05 12:50
|close
|178
|0.10
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|-52.22
|48216.75
|365
|2007.11.05 12:50
|sell
|208
|0.10
|1.4451
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.11.05 12:51
|close
|174
|0.10
|1.4452
|0.0000
|0.0000
|-50.22
|48166.53
|367
|2007.11.05 12:52
|sell
|209
|0.10
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|368
|2007.11.05 12:52
|close
|175
|0.10
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|-52.22
|48114.32
|369
|2007.11.05 12:52
|sell
|210
|0.10
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.11.05 12:52
|close
|177
|0.10
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|-51.22
|48063.10
|371
|2007.11.05 12:52
|sell
|211
|0.10
|1.4449
|0.0000
|0.0000
|372
|2007.11.05 12:52
|close
|173
|0.10
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|-51.22
|48011.89
|373
|2007.11.05 12:52
|sell
|212
|0.10
|1.4447
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.11.05 12:52
|close
|176
|0.10
|1.4448
|0.0000
|0.0000
|-50.22
|47961.67
|375
|2007.11.05 12:52
|sell
|213
|0.10
|1.4446
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.11.05 12:52
|close
|170
|0.10
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|-52.22
|47909.45
|377
|2007.11.05 12:52
|sell
|214
|0.10
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|378
|2007.11.05 12:53
|close
|171
|0.10
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|-51.22
|47858.24
|379
|2007.11.05 12:53
|sell
|215
|0.10
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.11.05 12:53
|close
|172
|0.10
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|-51.22
|47807.02
|381
|2007.11.05 12:57
|sell
|216
|0.10
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.11.05 12:57
|close
|169
|0.10
|1.4454
|0.0000
|0.0000
|-40.22
|47766.81
|383
|2007.11.05 13:07
|sell
|217
|0.10
|1.4442
|0.0000
|0.0000
|384
|2007.11.05 13:07
|close
|149
|0.10
|1.4443
|0.0000
|0.0000
|-50.22
|47716.59
|385
|2007.11.05 15:14
|buy
|218
|0.10
|1.4493
|0.0000
|0.0000
|386
|2007.11.05 15:14
|close
|217
|0.10
|1.4492
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|47666.59
|387
|2007.11.05 23:00
|close
|125
|0.10
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|-10.22
|47656.38
|388
|2007.11.05 23:00
|close
|127
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|5.97
|47662.35
|389
|2007.11.05 23:00
|close
|129
|0.10
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|-13.22
|47649.13
|390
|2007.11.05 23:00
|close
|131
|0.10
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|-12.22
|47636.91
|391
|2007.11.05 23:00
|close
|133
|0.10
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|-15.22
|47621.70
|392
|2007.11.05 23:00
|close
|135
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|3.97
|47625.67
|393
|2007.11.05 23:00
|close
|137
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|2.97
|47628.64
|394
|2007.11.05 23:00
|close
|139
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|-0.03
|47628.61
|395
|2007.11.05 23:00
|close
|141
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|-2.03
|47626.58
|396
|2007.11.05 23:00
|close
|143
|0.10
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|-18.22
|47608.37
|397
|2007.11.05 23:00
|close
|145
|0.10
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|-20.22
|47588.15
|398
|2007.11.05 23:00
|close
|147
|0.10
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|-22.22
|47565.94
|399
|2007.11.05 23:00
|close
|150
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|-4.03
|47561.91
|400
|2007.11.05 23:00
|close
|167
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|-6.03
|47555.88
|401
|2007.11.05 23:00
|close
|196
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|47548.88
|402
|2007.11.05 23:00
|close
|198
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|47539.88
|403
|2007.11.05 23:00
|close
|200
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|47526.88
|404
|2007.11.05 23:00
|close
|202
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|47515.88
|405
|2007.11.05 23:00
|close
|204
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|47500.88
|406
|2007.11.05 23:00
|close
|206
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|47483.88
|407
|2007.11.05 23:00
|close
|208
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|47463.88
|408
|2007.11.05 23:00
|close
|210
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|47440.88
|409
|2007.11.05 23:00
|close
|212
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|47416.88
|410
|2007.11.05 23:00
|close
|214
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|47389.88
|411
|2007.11.05 23:00
|close
|216
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|47371.88
|412
|2007.11.05 23:00
|sell
|219
|0.10
|1.4469
|0.0000
|0.0000
|413
|2007.11.05 23:00
|sell
|220
|0.10
|1.4471
|0.0000
|0.0000
|414
|2007.11.05 23:10
|sell
|221
|0.10
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|415
|2007.11.05 23:12
|sell
|222
|0.10
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.11.05 23:13
|sell
|223
|0.10
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|417
|2007.11.05 23:16
|sell
|224
|0.10
|1.4462
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.11.05 23:33
|sell
|225
|0.10
|1.4460
|0.0000
|0.0000
|419
|2007.11.06 00:17
|sell
|226
|0.10
|1.4474
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.11.06 00:18
|sell
|227
|0.10
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|421
|2007.11.06 00:18
|sell
|228
|0.10
|1.4475
|0.0000
|0.0000
|422
|2007.11.06 00:24
|buy
|229
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|423
|2007.11.06 02:29
|buy
|230
|0.10
|1.4482
|0.0000
|0.0000
|424
|2007.11.06 02:38
|buy
|231
|0.10
|1.4484
|0.0000
|0.0000
|425
|2007.11.06 07:10
|buy
|232
|0.10
|1.4487
|0.0000
|0.0000
|426
|2007.11.06 07:10
|buy
|233
|0.10
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|427
|2007.11.06 07:15
|buy
|234
|0.10
|1.4494
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.11.06 07:15
|buy
|235
|0.10
|1.4495
|0.0000
|0.0000
|429
|2007.11.06 07:17
|buy
|236
|0.10
|1.4491
|0.0000
|0.0000
|430
|2007.11.06 07:55
|buy
|237
|0.10
|1.4496
|0.0000
|0.0000
|431
|2007.11.06 07:55
|buy
|238
|0.10
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|432
|2007.11.06 07:55
|buy
|239
|0.10
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|433
|2007.11.06 07:57
|buy
|240
|0.10
|1.4500
|0.0000
|0.0000
|434
|2007.11.06 08:00
|buy
|241
|0.10
|1.4497
|0.0000
|0.0000
|435
|2007.11.06 08:18
|buy
|242
|0.10
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|436
|2007.11.06 08:19
|buy
|243
|0.10
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|437
|2007.11.06 08:19
|buy
|244
|0.10
|1.4506
|0.0000
|0.0000
|438
|2007.11.06 08:19
|close
|215
|0.10
|1.4505
|0.0000
|0.0000
|-60.03
|47311.85
|439
|2007.11.06 08:21
|buy
|245
|0.10
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|440
|2007.11.06 08:23
|close
|213
|0.10
|1.4504
|0.0000
|0.0000
|-58.03
|47253.82
|441
|2007.11.06 08:23
|buy
|246
|0.10
|1.4502
|0.0000
|0.0000
|442
|2007.11.06 08:23
|close
|211
|0.10
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|-54.03
|47199.79
|443
|2007.11.06 08:29
|buy
|247
|0.10
|1.4501
|0.0000
|0.0000
|444
|2007.11.06 08:29
|close
|209
|0.10
|1.4502
|0.0000
|0.0000
|-52.03
|47147.76
|445
|2007.11.06 08:45
|buy
|248
|0.10
|1.4507
|0.0000
|0.0000
|446
|2007.11.06 08:46
|close
|207
|0.10
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|-56.03
|47091.73
|447
|2007.11.06 08:46
|buy
|249
|0.10
|1.4508
|0.0000
|0.0000
|448
|2007.11.06 08:46
|close
|205
|0.10
|1.4507
|0.0000
|0.0000
|-52.03
|47039.70
|449
|2007.11.06 08:46
|buy
|250
|0.10
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.11.06 08:46
|close
|203
|0.10
|1.4510
|0.0000
|0.0000
|-53.03
|46986.68
|451
|2007.11.06 08:47
|buy
|251
|0.10
|1.4512
|0.0000
|0.0000
|452
|2007.11.06 08:47
|close
|201
|0.10
|1.4511
|0.0000
|0.0000
|-52.03
|46934.65
|453
|2007.11.06 08:47
|buy
|252
|0.10
|1.4511
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.11.06 08:47
|close
|225
|0.10
|1.4510
|0.0000
|0.0000
|-50.03
|46884.62
|455
|2007.11.06 08:48
|buy
|253
|0.10
|1.4510
|0.0000
|0.0000
|456
|2007.11.06 08:48
|close
|199
|0.10
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|-48.03
|46836.59
|457
|2007.11.06 08:50
|buy
|254
|0.10
|1.4513
|0.0000
|0.0000
|458
|2007.11.06 08:51
|close
|224
|0.10
|1.4512
|0.0000
|0.0000
|-50.03
|46786.56
|459
|2007.11.06 08:53
|buy
|255
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.11.06 08:54
|close
|197
|0.10
|1.4513
|0.0000
|0.0000
|-50.03
|46736.53
|461
|2007.11.06 08:55
|buy
|256
|0.10
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|462
|2007.11.06 08:55
|close
|222
|0.10
|1.4514
|0.0000
|0.0000
|-50.03
|46686.50
|463
|2007.11.06 13:07
|close
|126
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|-63.06
|46623.44
|464
|2007.11.06 13:08
|close
|132
|0.10
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|-64.06
|46559.39
|465
|2007.11.06 13:08
|close
|136
|0.10
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|-65.06
|46494.33
|466
|2007.11.06 13:08
|close
|138
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|-67.06
|46427.27
|467
|2007.11.06 13:08
|close
|140
|0.10
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|-68.06
|46359.21
|468
|2007.11.06 13:08
|close
|153
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|-73.06
|46286.15
|469
|2007.11.06 13:08
|close
|168
|0.10
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|-72.06
|46214.10
|470
|2007.11.06 13:08
|close
|219
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|-72.03
|46142.07
|471
|2007.11.06 13:08
|close
|220
|0.10
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|-69.03
|46073.04
|472
|2007.11.06 13:08
|close
|221
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|-74.03
|45999.01
|473
|2007.11.06 13:08
|close
|223
|0.10
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|-75.03
|45923.98
|474
|2007.11.06 13:08
|close
|226
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|-67.00
|45856.98
|475
|2007.11.06 13:08
|close
|227
|0.10
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|-63.00
|45793.98
|476
|2007.11.06 13:08
|close
|228
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|45729.98
|477
|2007.11.06 13:09
|close
|128
|0.10
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|55.57
|45785.55
|478
|2007.11.06 13:09
|close
|130
|0.10
|1.4533
|0.0000
|0.0000
|49.57
|45835.12
|479
|2007.11.06 13:09
|close
|134
|0.10
|1.4534
|0.0000
|0.0000
|48.57
|45883.69
|480
|2007.11.06 13:09
|close
|142
|0.10
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|48.57
|45932.25
|481
|2007.11.06 13:09
|close
|144
|0.10
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|47.57
|45979.82
|482
|2007.11.06 13:09
|close
|146
|0.10
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|44.57
|46024.39
|483
|2007.11.06 13:10
|close
|148
|0.10
|1.4534
|0.0000
|0.0000
|41.57
|46065.96
|484
|2007.11.06 13:10
|close
|218
|0.10
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|41.78
|46107.74
|485
|2007.11.06 13:10
|close
|229
|0.10
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|55.00
|46162.74
|486
|2007.11.06 13:10
|close
|230
|0.10
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|53.00
|46215.74
|487
|2007.11.06 13:11
|close
|231
|0.10
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|52.00
|46267.74
|488
|2007.11.06 13:11
|close
|232
|0.10
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|48.00
|46315.74
|489
|2007.11.06 13:12
|close
|233
|0.10
|1.4534
|0.0000
|0.0000
|45.00
|46360.74
|490
|2007.11.06 13:12
|close
|234
|0.10
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|41.00
|46401.74
|491
|2007.11.06 13:12
|close
|235
|0.10
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|41.00
|46442.74
|492
|2007.11.06 13:12
|close
|236
|0.10
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|46.00
|46488.74
|493
|2007.11.06 13:13
|close
|237
|0.10
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|42.00
|46530.74
|494
|2007.11.06 13:13
|close
|238
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|40.00
|46570.74
|495
|2007.11.06 13:13
|close
|239
|0.10
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|40.00
|46610.74
|496
|2007.11.06 13:13
|close
|240
|0.10
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|37.00
|46647.74
|497
|2007.11.06 13:14
|close
|241
|0.10
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|41.00
|46688.74
|498
|2007.11.06 13:14
|close
|242
|0.10
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|32.00
|46720.74
|499
|2007.11.06 13:14
|close
|243
|0.10
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|34.00
|46754.74
|500
|2007.11.06 13:14
|close
|244
|0.10
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|31.00
|46785.74
|501
|2007.11.06 13:14
|close
|245
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|36.00
|46821.74
|502
|2007.11.06 13:14
|close
|246
|0.10
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|36.00
|46857.74
|503
|2007.11.06 13:14
|close
|247
|0.10
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|39.00
|46896.74
|504
|2007.11.06 13:14
|close
|248
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|34.00
|46930.74
|505
|2007.11.06 13:14
|close
|249
|0.10
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|32.00
|46962.74
|506
|2007.11.06 13:14
|close
|250
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|32.00
|46994.74
|507
|2007.11.06 13:14
|close
|251
|0.10
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|28.00
|47022.74
|508
|2007.11.06 13:15
|close
|252
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|28.00
|47050.74
|509
|2007.11.06 13:15
|close
|253
|0.10
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|30.00
|47080.74
|510
|2007.11.06 13:15
|close
|254
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|26.00
|47106.74
|511
|2007.11.06 13:15
|close
|255
|0.10
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|24.00
|47130.74
|512
|2007.11.06 13:15
|close
|256
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|24.00
|47154.74
|513
|2007.11.06 13:16
|buy
|257
|0.10
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|514
|2007.11.06 13:16
|sell
|258
|0.10
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|515
|2007.11.06 13:16
|sell
|259
|0.10
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.11.06 13:16
|sell
|260
|0.10
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|517
|2007.11.06 13:19
|buy
|261
|0.10
|1.4542
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.11.06 13:19
|buy
|262
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|519
|2007.11.06 13:19
|buy
|263
|0.10
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|520
|2007.11.06 13:38
|buy
|264
|0.10
|1.4545
|0.0000
|0.0000
|521
|2007.11.06 13:39
|buy
|265
|0.10
|1.4544
|0.0000
|0.0000
|522
|2007.11.06 13:43
|buy
|266
|0.10
|1.4547
|0.0000
|0.0000
|523
|2007.11.06 13:43
|buy
|267
|0.10
|1.4548
|0.0000
|0.0000
|524
|2007.11.06 13:43
|buy
|268
|0.10
|1.4549
|0.0000
|0.0000
|525
|2007.11.06 13:43
|buy
|269
|0.10
|1.4546
|0.0000
|0.0000
|526
|2007.11.06 13:45
|buy
|270
|0.10
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|527
|2007.11.06 13:45
|buy
|271
|0.10
|1.4551
|0.0000
|0.0000
|528
|2007.11.06 15:00
|sell
|272
|0.10
|1.4533
|0.0000
|0.0000
|529
|2007.11.06 15:00
|sell
|273
|0.10
|1.4534
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.11.06 15:53
|buy
|274
|0.10
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|531
|2007.11.06 15:54
|buy
|275
|0.10
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.11.06 15:54
|buy
|276
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|533
|2007.11.06 15:54
|buy
|277
|0.10
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.11.06 15:55
|buy
|278
|0.10
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|535
|2007.11.06 16:05
|close
|258
|0.10
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|47126.74
|536
|2007.11.06 16:05
|close
|259
|0.10
|1.4567
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|47095.74
|537
|2007.11.06 16:05
|close
|260
|0.10
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|47064.74
|538
|2007.11.06 16:05
|close
|272
|0.10
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|47032.74
|539
|2007.11.06 16:05
|close
|273
|0.10
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|47000.74
|540
|2007.11.06 16:05
|close
|257
|0.10
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|22.00
|47022.74
|541
|2007.11.06 16:05
|close
|261
|0.10
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|21.00
|47043.74
|542
|2007.11.06 16:06
|close
|262
|0.10
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|21.00
|47064.74
|543
|2007.11.06 16:06
|close
|263
|0.10
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|18.00
|47082.74
|544
|2007.11.06 16:06
|close
|264
|0.10
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|17.00
|47099.74
|545
|2007.11.06 16:06
|close
|265
|0.10
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|17.00
|47116.74
|546
|2007.11.06 16:06
|close
|266
|0.10
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|16.00
|47132.74
|547
|2007.11.06 16:06
|close
|267
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|16.00
|47148.74
|548
|2007.11.06 16:06
|close
|268
|0.10
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|14.00
|47162.74
|549
|2007.11.06 16:06
|close
|269
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|18.00
|47180.74
|550
|2007.11.06 16:06
|close
|270
|0.10
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|15.00
|47195.74
|551
|2007.11.06 16:06
|close
|271
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|13.00
|47208.74
|552
|2007.11.06 16:06
|close
|274
|0.10
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|13.00
|47221.74
|553
|2007.11.06 16:06
|close
|275
|0.10
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|13.00
|47234.74
|554
|2007.11.06 16:07
|close
|276
|0.10
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|11.00
|47245.74
|555
|2007.11.06 16:07
|close
|277
|0.10
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|13.00
|47258.74
|556
|2007.11.06 16:07
|close
|278
|0.10
|1.4567
|0.0000
|0.0000
|11.00
|47269.74
|557
|2007.11.06 16:07
|buy
|279
|0.10
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|558
|2007.11.06 16:07
|sell
|280
|0.10
|1.4567
|0.0000
|0.0000
|559
|2007.11.06 16:07
|sell
|281
|0.10
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|560
|2007.11.06 16:07
|sell
|282
|0.10
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|561
|2007.11.06 16:07
|sell
|283
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|562
|2007.11.06 16:09
|buy
|284
|0.10
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|563
|2007.11.06 16:15
|sell
|285
|0.10
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|564
|2007.11.06 16:16
|sell
|286
|0.10
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|565
|2007.11.06 16:17
|sell
|287
|0.10
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|566
|2007.11.06 16:17
|sell
|288
|0.10
|1.4559
|0.0000
|0.0000
|567
|2007.11.06 16:19
|sell
|289
|0.10
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|568
|2007.11.06 16:57
|sell
|290
|0.10
|1.4558
|0.0000
|0.0000
|569
|2007.11.06 23:00
|close
|279
|0.10
|1.4551
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|47250.74
|570
|2007.11.06 23:00
|close
|281
|0.10
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|13.00
|47263.74
|571
|2007.11.06 23:00
|close
|283
|0.10
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|11.00
|47274.74
|572
|2007.11.06 23:00
|close
|285
|0.10
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|10.00
|47284.74
|573
|2007.11.06 23:00
|close
|287
|0.10
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|8.00
|47292.74
|574
|2007.11.06 23:00
|close
|289
|0.10
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|9.00
|47301.74
|575
|2007.11.06 23:44
|sell
|291
|0.10
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.11.06 23:44
|sell
|292
|0.10
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|577
|2007.11.07 00:11
|sell
|293
|0.10
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|578
|2007.11.07 00:11
|sell
|294
|0.10
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|579
|2007.11.07 00:12
|sell
|295
|0.10
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|580
|2007.11.07 00:32
|sell
|296
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|581
|2007.11.07 00:34
|sell
|297
|0.10
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|582
|2007.11.07 04:24
|buy
|298
|0.10
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|583
|2007.11.07 04:25
|buy
|299
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|584
|2007.11.07 04:26
|buy
|300
|0.10
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|585
|2007.11.07 04:26
|buy
|301
|0.10
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|586
|2007.11.07 04:26
|buy
|302
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|587
|2007.11.07 04:26
|buy
|303
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|588
|2007.11.07 04:27
|buy
|304
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|589
|2007.11.07 04:27
|buy
|305
|0.10
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|590
|2007.11.07 04:27
|buy
|306
|0.10
|1.4583
|0.0000
|0.0000
|591
|2007.11.07 04:27
|buy
|307
|0.10
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|592
|2007.11.07 04:27
|buy
|308
|0.10
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|593
|2007.11.07 04:27
|buy
|309
|0.10
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|594
|2007.11.07 04:27
|buy
|310
|0.10
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|595
|2007.11.07 04:27
|buy
|311
|0.10
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|596
|2007.11.07 04:27
|buy
|312
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|597
|2007.11.07 04:27
|buy
|313
|0.10
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|598
|2007.11.07 04:27
|buy
|314
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|599
|2007.11.07 04:27
|buy
|315
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|600
|2007.11.07 04:28
|buy
|316
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|601
|2007.11.07 04:28
|buy
|317
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|602
|2007.11.07 04:28
|close
|280
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|-71.03
|47230.71
|603
|2007.11.07 04:28
|close
|282
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|-70.03
|47160.69
|604
|2007.11.07 04:28
|close
|286
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|-76.03
|47084.66
|605
|2007.11.07 04:28
|close
|288
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-74.03
|47010.63
|606
|2007.11.07 04:29
|close
|290
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|-74.03
|46936.60
|607
|2007.11.07 04:29
|close
|291
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-77.03
|46859.57
|608
|2007.11.07 04:29
|close
|292
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-77.03
|46782.54
|609
|2007.11.07 04:29
|close
|293
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|-74.00
|46708.54
|610
|2007.11.07 04:29
|close
|294
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|-74.00
|46634.54
|611
|2007.11.07 04:29
|close
|295
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|-74.00
|46560.54
|612
|2007.11.07 04:29
|close
|296
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|-72.00
|46488.54
|613
|2007.11.07 04:29
|close
|297
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|-71.00
|46417.54
|614
|2007.11.07 04:29
|close
|284
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|62.78
|46480.33
|615
|2007.11.07 04:29
|close
|298
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|63.00
|46543.33
|616
|2007.11.07 04:29
|close
|299
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|61.00
|46604.33
|617
|2007.11.07 04:29
|close
|300
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|57.00
|46661.33
|618
|2007.11.07 04:29
|close
|301
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|55.00
|46716.33
|619
|2007.11.07 04:29
|close
|302
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|59.00
|46775.33
|620
|2007.11.07 04:29
|close
|303
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|59.00
|46834.33
|621
|2007.11.07 04:29
|close
|304
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|53.00
|46887.33
|622
|2007.11.07 04:29
|close
|305
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|51.00
|46938.33
|623
|2007.11.07 04:29
|close
|306
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|54.00
|46992.33
|624
|2007.11.07 04:29
|close
|307
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|50.00
|47042.33
|625
|2007.11.07 04:29
|close
|308
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|49.00
|47091.33
|626
|2007.11.07 04:29
|close
|309
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|49.00
|47140.33
|627
|2007.11.07 04:29
|close
|310
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|48.00
|47188.33
|628
|2007.11.07 04:29
|close
|311
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|48.00
|47236.33
|629
|2007.11.07 04:29
|close
|312
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|47.00
|47283.33
|630
|2007.11.07 04:29
|close
|313
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|49.00
|47332.33
|631
|2007.11.07 04:30
|close
|314
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|68.00
|47400.33
|632
|2007.11.07 04:30
|close
|315
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|65.00
|47465.33
|633
|2007.11.07 04:30
|close
|316
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|39.00
|47504.33
|634
|2007.11.07 04:30
|close
|317
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|30.00
|47534.33
|635
|2007.11.07 04:30
|buy
|318
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|636
|2007.11.07 04:30
|sell
|319
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|637
|2007.11.07 04:30
|sell
|320
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|638
|2007.11.07 04:30
|sell
|321
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|639
|2007.11.07 04:30
|sell
|322
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|640
|2007.11.07 04:30
|sell
|323
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|641
|2007.11.07 04:30
|sell
|324
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|642
|2007.11.07 04:30
|sell
|325
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|643
|2007.11.07 04:32
|close
|318
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|47506.33
|644
|2007.11.07 04:32
|close
|319
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|21.00
|47527.33
|645
|2007.11.07 04:32
|close
|320
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|21.00
|47548.33
|646
|2007.11.07 04:32
|close
|321
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|19.00
|47567.33
|647
|2007.11.07 04:32
|close
|322
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|18.00
|47585.33
|648
|2007.11.07 04:32
|close
|323
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|18.00
|47603.33
|649
|2007.11.07 04:32
|close
|324
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|17.00
|47620.33
|650
|2007.11.07 04:32
|close
|325
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|19.00
|47639.33
|651
|2007.11.07 04:32
|buy
|326
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|652
|2007.11.07 04:32
|sell
|327
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|653
|2007.11.07 04:32
|sell
|328
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|654
|2007.11.07 04:32
|buy
|329
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|655
|2007.11.07 04:33
|buy
|330
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|656
|2007.11.07 04:33
|sell
|331
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|657
|2007.11.07 04:33
|sell
|332
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|658
|2007.11.07 04:33
|sell
|333
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|659
|2007.11.07 04:34
|buy
|334
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|660
|2007.11.07 04:34
|buy
|335
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|661
|2007.11.07 04:34
|buy
|336
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|662
|2007.11.07 04:34
|buy
|337
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|663
|2007.11.07 04:34
|buy
|338
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|664
|2007.11.07 04:35
|buy
|339
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|665
|2007.11.07 04:35
|buy
|340
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|666
|2007.11.07 04:35
|buy
|341
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|667
|2007.11.07 04:35
|buy
|342
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|668
|2007.11.07 04:35
|buy
|343
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|669
|2007.11.07 04:35
|buy
|344
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|670
|2007.11.07 04:35
|buy
|345
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|671
|2007.11.07 04:35
|buy
|346
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|672
|2007.11.07 04:37
|close
|327
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|47612.33
|673
|2007.11.07 04:37
|close
|328
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|47582.33
|674
|2007.11.07 04:38
|close
|331
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|47552.33
|675
|2007.11.07 04:38
|close
|332
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|47520.33
|676
|2007.11.07 04:38
|close
|333
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|47486.33
|677
|2007.11.07 04:38
|close
|326
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|28.00
|47514.33
|678
|2007.11.07 04:38
|close
|329
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|28.00
|47542.33
|679
|2007.11.07 04:38
|close
|330
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|26.00
|47568.33
|680
|2007.11.07 04:38
|close
|334
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|26.00
|47594.33
|681
|2007.11.07 04:38
|close
|335
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|23.00
|47617.33
|682
|2007.11.07 04:38
|close
|336
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|23.00
|47640.33
|683
|2007.11.07 04:38
|close
|337
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|21.00
|47661.33
|684
|2007.11.07 04:38
|close
|338
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|22.00
|47683.33
|685
|2007.11.07 04:38
|close
|339
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|14.00
|47697.33
|686
|2007.11.07 04:38
|close
|340
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|14.00
|47711.33
|687
|2007.11.07 04:38
|close
|341
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|15.00
|47726.33
|688
|2007.11.07 04:38
|close
|342
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|17.00
|47743.33
|689
|2007.11.07 04:38
|close
|343
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|19.00
|47762.33
|690
|2007.11.07 04:38
|close
|344
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|21.00
|47783.33
|691
|2007.11.07 04:38
|close
|345
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|21.00
|47804.33
|692
|2007.11.07 04:38
|close
|346
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|23.00
|47827.33
|693
|2007.11.07 04:38
|buy
|347
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|694
|2007.11.07 04:38
|sell
|348
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|695
|2007.11.07 04:38
|sell
|349
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|696
|2007.11.07 04:38
|buy
|350
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|697
|2007.11.07 04:38
|sell
|351
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|698
|2007.11.07 04:38
|sell
|352
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|699
|2007.11.07 04:39
|sell
|353
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|700
|2007.11.07 04:39
|sell
|354
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|701
|2007.11.07 04:39
|sell
|355
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|702
|2007.11.07 04:39
|sell
|356
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|703
|2007.11.07 04:39
|sell
|357
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|704
|2007.11.07 04:42
|close
|347
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|47801.33
|705
|2007.11.07 04:43
|close
|350
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|47773.33
|706
|2007.11.07 04:43
|close
|348
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|25.00
|47798.33
|707
|2007.11.07 04:43
|close
|349
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|23.00
|47821.33
|708
|2007.11.07 04:43
|close
|351
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|23.00
|47844.33
|709
|2007.11.07 04:43
|close
|352
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|23.00
|47867.33
|710
|2007.11.07 04:43
|close
|353
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|23.00
|47890.33
|711
|2007.11.07 04:43
|close
|354
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|20.00
|47910.33
|712
|2007.11.07 04:43
|close
|355
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|22.00
|47932.33
|713
|2007.11.07 04:43
|close
|356
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|19.00
|47951.33
|714
|2007.11.07 04:44
|close
|357
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|19.00
|47970.33
|715
|2007.11.07 04:44
|buy
|358
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|716
|2007.11.07 04:44
|sell
|359
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|717
|2007.11.07 04:46
|sell
|360
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|718
|2007.11.07 04:46
|sell
|361
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|719
|2007.11.07 04:46
|sell
|362
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|720
|2007.11.07 04:46
|sell
|363
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|721
|2007.11.07 04:47
|sell
|364
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|722
|2007.11.07 04:47
|sell
|365
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|723
|2007.11.07 04:49
|buy
|366
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|724
|2007.11.07 04:49
|buy
|367
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|725
|2007.11.07 04:49
|buy
|368
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|726
|2007.11.07 04:49
|buy
|369
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|727
|2007.11.07 04:49
|buy
|370
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|728
|2007.11.07 04:49
|buy
|371
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|729
|2007.11.07 04:49
|buy
|372
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|730
|2007.11.07 04:49
|sell
|373
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|731
|2007.11.07 04:49
|sell
|374
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|732
|2007.11.07 04:49
|sell
|375
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|733
|2007.11.07 04:49
|sell
|376
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|734
|2007.11.07 04:49
|sell
|377
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|735
|2007.11.07 04:49
|sell
|378
|0.10
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|736
|2007.11.07 04:49
|sell
|379
|0.10
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|737
|2007.11.07 04:50
|sell
|380
|0.10
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|738
|2007.11.07 04:50
|sell
|381
|0.10
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|739
|2007.11.07 04:50
|sell
|382
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|740
|2007.11.07 04:50
|sell
|383
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|741
|2007.11.07 04:50
|sell
|384
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|742
|2007.11.07 04:51
|sell
|385
|0.10
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|743
|2007.11.07 04:51
|sell
|386
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|744
|2007.11.07 04:51
|sell
|387
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|745
|2007.11.07 04:51
|sell
|388
|0.10
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|746
|2007.11.07 04:51
|sell
|389
|0.10
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|747
|2007.11.07 04:51
|sell
|390
|0.10
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|748
|2007.11.07 05:04
|sell
|391
|0.10
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|749
|2007.11.07 06:23
|buy
|392
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|750
|2007.11.07 06:23
|buy
|393
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|751
|2007.11.07 07:25
|buy
|394
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|752
|2007.11.07 07:26
|buy
|395
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|753
|2007.11.07 07:26
|buy
|396
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|754
|2007.11.07 07:26
|buy
|397
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|755
|2007.11.07 07:26
|buy
|398
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|756
|2007.11.07 07:26
|buy
|399
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|757
|2007.11.07 07:26
|buy
|400
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|758
|2007.11.07 07:30
|buy
|401
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|759
|2007.11.07 07:32
|buy
|402
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|760
|2007.11.07 07:33
|buy
|403
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|761
|2007.11.07 07:33
|buy
|404
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|762
|2007.11.07 11:06
|buy
|405
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|763
|2007.11.07 11:06
|buy
|406
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|764
|2007.11.07 11:08
|buy
|407
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|765
|2007.11.07 11:08
|buy
|408
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|766
|2007.11.07 11:08
|close
|387
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|47917.33
|767
|2007.11.07 11:08
|buy
|409
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|768
|2007.11.07 11:08
|close
|386
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|47862.33
|769
|2007.11.07 11:08
|buy
|410
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|770
|2007.11.07 11:08
|close
|388
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|47810.33
|771
|2007.11.07 11:14
|buy
|411
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|772
|2007.11.07 11:14
|close
|391
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|47757.33
|773
|2007.11.07 11:14
|buy
|412
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|774
|2007.11.07 11:14
|close
|385
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|47704.33
|775
|2007.11.07 11:14
|buy
|413
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|776
|2007.11.07 11:14
|close
|389
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|47650.33
|777
|2007.11.07 11:14
|buy
|414
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|778
|2007.11.07 11:14
|close
|381
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|47597.33
|779
|2007.11.07 11:14
|buy
|415
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|780
|2007.11.07 11:14
|close
|380
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|47544.33
|781
|2007.11.07 11:14
|buy
|416
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|782
|2007.11.07 11:14
|close
|379
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|47489.33
|783
|2007.11.07 11:14
|buy
|417
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|784
|2007.11.07 11:15
|close
|390
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|47433.33
|785
|2007.11.07 11:15
|buy
|418
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|786
|2007.11.07 11:15
|close
|378
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|47379.33
|787
|2007.11.07 11:15
|buy
|419
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|788
|2007.11.07 11:15
|close
|382
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|47326.33
|789
|2007.11.07 11:22
|close
|359
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|-67.00
|47259.33
|790
|2007.11.07 11:22
|close
|360
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-70.00
|47189.33
|791
|2007.11.07 11:22
|close
|361
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|-70.00
|47119.33
|792
|2007.11.07 11:22
|close
|362
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|-73.00
|47046.33
|793
|2007.11.07 11:22
|close
|363
|0.10
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|-77.00
|46969.33
|794
|2007.11.07 11:22
|close
|364
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-75.00
|46894.33
|795
|2007.11.07 11:22
|close
|365
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|-76.00
|46818.33
|796
|2007.11.07 11:22
|close
|373
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-79.00
|46739.33
|797
|2007.11.07 11:22
|close
|374
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-76.00
|46663.33
|798
|2007.11.07 11:22
|close
|375
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|-76.00
|46587.33
|799
|2007.11.07 11:23
|close
|376
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|-77.00
|46510.33
|800
|2007.11.07 11:23
|close
|377
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|46432.33
|801
|2007.11.07 11:23
|close
|383
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|-76.00
|46356.33
|802
|2007.11.07 11:23
|close
|384
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|-73.00
|46283.33
|803
|2007.11.07 11:23
|close
|358
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|56.00
|46339.33
|804
|2007.11.07 11:23
|close
|366
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|55.00
|46394.33
|805
|2007.11.07 11:23
|close
|367
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|53.00
|46447.33
|806
|2007.11.07 11:23
|close
|368
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|52.00
|46499.33
|807
|2007.11.07 11:23
|close
|369
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|52.00
|46551.33
|808
|2007.11.07 11:23
|close
|370
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|49.00
|46600.33
|809
|2007.11.07 11:23
|close
|371
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|47.00
|46647.33
|810
|2007.11.07 11:23
|close
|372
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|52.00
|46699.33
|811
|2007.11.07 11:23
|close
|392
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|46.00
|46745.33
|812
|2007.11.07 11:23
|close
|393
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|44.00
|46789.33
|813
|2007.11.07 11:23
|close
|394
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|42.00
|46831.33
|814
|2007.11.07 11:23
|close
|395
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|40.00
|46871.33
|815
|2007.11.07 11:23
|close
|396
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|37.00
|46908.33
|816
|2007.11.07 11:23
|close
|397
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|35.00
|46943.33
|817
|2007.11.07 11:23
|close
|398
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|33.00
|46976.33
|818
|2007.11.07 11:23
|close
|399
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|31.00
|47007.33
|819
|2007.11.07 11:23
|close
|400
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|31.00
|47038.33
|820
|2007.11.07 11:23
|close
|401
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|35.00
|47073.33
|821
|2007.11.07 11:23
|close
|402
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|31.00
|47104.33
|822
|2007.11.07 11:23
|close
|403
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|40.00
|47144.33
|823
|2007.11.07 11:23
|close
|404
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|40.00
|47184.33
|824
|2007.11.07 11:23
|close
|405
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|28.00
|47212.33
|825
|2007.11.07 11:23
|close
|406
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|30.00
|47242.33
|826
|2007.11.07 11:23
|close
|407
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|28.00
|47270.33
|827
|2007.11.07 11:23
|close
|408
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|27.00
|47297.33
|828
|2007.11.07 11:24
|close
|409
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|24.00
|47321.33
|829
|2007.11.07 11:24
|close
|410
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|22.00
|47343.33
|830
|2007.11.07 11:24
|close
|411
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|21.00
|47364.33
|831
|2007.11.07 11:24
|close
|412
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|21.00
|47385.33
|832
|2007.11.07 11:24
|close
|413
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|20.00
|47405.33
|833
|2007.11.07 11:24
|close
|414
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|19.00
|47424.33
|834
|2007.11.07 11:24
|close
|415
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|19.00
|47443.33
|835
|2007.11.07 11:24
|close
|416
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|17.00
|47460.33
|836
|2007.11.07 11:24
|close
|417
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|14.00
|47474.33
|837
|2007.11.07 11:24
|close
|418
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|16.00
|47490.33
|838
|2007.11.07 11:24
|close
|419
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|15.00
|47505.33
|839
|2007.11.07 11:24
|buy
|420
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|840
|2007.11.07 11:24
|sell
|421
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|841
|2007.11.07 11:24
|sell
|422
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|842
|2007.11.07 11:24
|buy
|423
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|843
|2007.11.07 11:24
|sell
|424
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|844
|2007.11.07 11:25
|sell
|425
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|845
|2007.11.07 11:25
|sell
|426
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|846
|2007.11.07 11:25
|sell
|427
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|847
|2007.11.07 11:25
|sell
|428
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|848
|2007.11.07 11:25
|sell
|429
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|849
|2007.11.07 11:26
|buy
|430
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|850
|2007.11.07 11:26
|buy
|431
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|851
|2007.11.07 11:26
|buy
|432
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|852
|2007.11.07 11:26
|buy
|433
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|853
|2007.11.07 11:26
|buy
|434
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|854
|2007.11.07 11:26
|buy
|435
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|855
|2007.11.07 11:31
|buy
|436
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|856
|2007.11.07 11:32
|buy
|437
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|857
|2007.11.07 11:45
|sell
|438
|0.10
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|858
|2007.11.07 12:01
|buy
|439
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|859
|2007.11.07 12:01
|buy
|440
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|860
|2007.11.07 12:08
|sell
|441
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|861
|2007.11.07 12:09
|sell
|442
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|862
|2007.11.07 12:09
|sell
|443
|0.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|863
|2007.11.07 12:10
|sell
|444
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|864
|2007.11.07 12:10
|sell
|445
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|865
|2007.11.07 12:10
|sell
|446
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|866
|2007.11.07 12:10
|sell
|447
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|867
|2007.11.07 12:10
|sell
|448
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|868
|2007.11.07 12:34
|sell
|449
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|869
|2007.11.07 12:34
|sell
|450
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|870
|2007.11.07 12:34
|sell
|451
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|871
|2007.11.07 12:34
|sell
|452
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|872
|2007.11.07 12:41
|sell
|453
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|873
|2007.11.07 13:06
|sell
|454
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|874
|2007.11.07 13:08
|sell
|455
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|875
|2007.11.07 14:28
|sell
|456
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|876
|2007.11.07 14:28
|sell
|457
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|877
|2007.11.07 14:28
|sell
|458
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|878
|2007.11.07 14:28
|sell
|459
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|879
|2007.11.07 14:28
|sell
|460
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|880
|2007.11.07 14:28
|sell
|461
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|881
|2007.11.07 14:28
|sell
|462
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|882
|2007.11.07 14:55
|buy
|463
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|883
|2007.11.07 14:55
|buy
|464
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|884
|2007.11.07 14:55
|buy
|465
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|885
|2007.11.07 15:04
|buy
|466
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|886
|2007.11.07 15:04
|buy
|467
|0.10
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|887
|2007.11.07 15:04
|buy
|468
|0.10
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|888
|2007.11.07 15:04
|buy
|469
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|889
|2007.11.07 15:04
|buy
|470
|0.10
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|890
|2007.11.07 15:04
|close
|461
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|47454.33
|891
|2007.11.07 15:04
|buy
|471
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|892
|2007.11.07 15:04
|close
|460
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|47402.33
|893
|2007.11.07 15:04
|buy
|472
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|894
|2007.11.07 15:04
|close
|462
|0.10
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|47348.33
|895
|2007.11.07 15:04
|buy
|473
|0.10
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|896
|2007.11.07 15:04
|close
|459
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|47297.33
|897
|2007.11.07 15:04
|buy
|474
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|898
|2007.11.07 15:04
|close
|458
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|47242.33
|899
|2007.11.07 15:04
|buy
|475
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|900
|2007.11.07 15:05
|close
|457
|0.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|47186.33
|901
|2007.11.07 15:05
|buy
|476
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|902
|2007.11.07 15:05
|close
|456
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-58.00
|47128.33
|903
|2007.11.07 15:05
|buy
|477
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|904
|2007.11.07 15:05
|close
|455
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-58.00
|47070.33
|905
|2007.11.07 15:05
|buy
|478
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|906
|2007.11.07 15:05
|close
|454
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|-58.00
|47012.33
|907
|2007.11.07 15:05
|buy
|479
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|908
|2007.11.07 15:05
|close
|453
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|-60.00
|46952.33
|909
|2007.11.07 15:05
|buy
|480
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|910
|2007.11.07 15:05
|close
|451
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|-59.00
|46893.33
|911
|2007.11.07 15:05
|buy
|481
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|912
|2007.11.07 15:05
|close
|452
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|-59.00
|46834.33
|913
|2007.11.07 15:05
|buy
|482
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|914
|2007.11.07 15:05
|close
|449
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|-60.00
|46774.33
|915
|2007.11.07 15:05
|buy
|483
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|916
|2007.11.07 15:05
|close
|450
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|-59.00
|46715.33
|917
|2007.11.07 15:05
|buy
|484
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|918
|2007.11.07 15:05
|close
|447
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|-57.00
|46658.33
|919
|2007.11.07 15:06
|buy
|485
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.11.07 15:06
|close
|445
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|46604.33
|921
|2007.11.07 15:06
|buy
|486
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|922
|2007.11.07 15:06
|close
|446
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|46555.33
|923
|2007.11.07 16:44
|sell
|487
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|924
|2007.11.07 16:44
|close
|483
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|46499.33
|925
|2007.11.07 16:45
|sell
|488
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|926
|2007.11.07 16:45
|close
|484
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|-57.00
|46442.33
|927
|2007.11.07 16:45
|sell
|489
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|928
|2007.11.07 16:45
|close
|482
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|46387.33
|929
|2007.11.07 17:18
|sell
|490
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|930
|2007.11.07 17:18
|close
|480
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-59.00
|46328.33
|931
|2007.11.07 17:18
|sell
|491
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|932
|2007.11.07 17:18
|close
|481
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|46272.33
|933
|2007.11.07 17:30
|sell
|492
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|934
|2007.11.07 17:30
|close
|485
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|-57.00
|46215.33
|935
|2007.11.07 17:30
|sell
|493
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|936
|2007.11.07 17:30
|close
|479
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|46160.33
|937
|2007.11.07 17:47
|sell
|494
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|938
|2007.11.07 17:47
|close
|477
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|46104.33
|939
|2007.11.07 17:47
|sell
|495
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|940
|2007.11.07 17:47
|close
|478
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|-58.00
|46046.33
|941
|2007.11.07 17:47
|sell
|496
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|942
|2007.11.07 17:48
|close
|486
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|-57.00
|45989.33
|943
|2007.11.07 17:48
|sell
|497
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|944
|2007.11.07 17:48
|close
|476
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-57.00
|45932.33
|945
|2007.11.07 17:53
|sell
|498
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|946
|2007.11.07 17:54
|close
|475
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|45878.33
|947
|2007.11.07 17:54
|sell
|499
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|948
|2007.11.07 17:54
|close
|474
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|45824.33
|949
|2007.11.07 17:54
|sell
|500
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|950
|2007.11.07 17:54
|close
|473
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|45772.33
|951
|2007.11.07 18:09
|sell
|501
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|952
|2007.11.07 18:09
|close
|472
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|45718.33
|953
|2007.11.07 18:09
|sell
|502
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|954
|2007.11.07 18:09
|close
|471
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|45668.33
|955
|2007.11.07 18:10
|sell
|503
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|956
|2007.11.07 18:10
|close
|469
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|45617.33
|957
|2007.11.07 18:10
|sell
|504
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|958
|2007.11.07 18:10
|close
|470
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|45564.33
|959
|2007.11.07 18:10
|sell
|505
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|960
|2007.11.07 18:10
|close
|468
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|45512.33
|961
|2007.11.07 18:11
|sell
|506
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|962
|2007.11.07 18:11
|close
|467
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|45463.33
|963
|2007.11.07 18:32
|sell
|507
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|964
|2007.11.07 18:32
|close
|466
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|45413.33
|965
|2007.11.07 18:33
|sell
|508
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|966
|2007.11.07 18:33
|close
|464
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|45361.33
|967
|2007.11.07 22:28
|close
|420
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|-61.00
|45300.33
|968
|2007.11.07 22:28
|close
|423
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|-61.00
|45239.33
|969
|2007.11.07 22:28
|close
|430
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|-65.00
|45174.33
|970
|2007.11.07 22:28
|close
|431
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-66.00
|45108.33
|971
|2007.11.07 22:28
|close
|432
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-67.00
|45041.33
|972
|2007.11.07 22:28
|close
|433
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|-67.00
|44974.33
|973
|2007.11.07 22:28
|close
|434
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-69.00
|44905.33
|974
|2007.11.07 22:28
|close
|435
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|-69.00
|44836.33
|975
|2007.11.07 22:28
|close
|436
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|-68.00
|44768.33
|976
|2007.11.07 22:29
|close
|437
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|-68.00
|44700.33
|977
|2007.11.07 22:29
|close
|439
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|-67.00
|44633.33
|978
|2007.11.07 22:29
|close
|440
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-66.00
|44567.33
|979
|2007.11.07 22:29
|close
|463
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|-69.00
|44498.33
|980
|2007.11.07 22:29
|close
|465
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-67.00
|44431.33
|981
|2007.11.07 22:29
|close
|421
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|53.00
|44484.33
|982
|2007.11.07 22:29
|close
|422
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|50.00
|44534.33
|983
|2007.11.07 22:29
|close
|424
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|47.00
|44581.33
|984
|2007.11.07 22:29
|close
|425
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|47.00
|44628.33
|985
|2007.11.07 22:29
|close
|426
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|44.00
|44672.33
|986
|2007.11.07 22:29
|close
|427
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|46.00
|44718.33
|987
|2007.11.07 22:29
|close
|428
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|42.00
|44760.33
|988
|2007.11.07 22:29
|close
|429
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|46.00
|44806.33
|989
|2007.11.07 22:30
|close
|438
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|41.00
|44847.33
|990
|2007.11.07 22:30
|close
|441
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|38.00
|44885.33
|991
|2007.11.07 22:30
|close
|442
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|38.00
|44923.33
|992
|2007.11.07 22:30
|close
|443
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|38.00
|44961.33
|993
|2007.11.07 22:30
|close
|444
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|36.00
|44997.33
|994
|2007.11.07 22:31
|close
|448
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|36.00
|45033.33
|995
|2007.11.07 22:31
|close
|487
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|36.00
|45069.33
|996
|2007.11.07 22:31
|close
|488
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|33.00
|45102.33
|997
|2007.11.07 22:31
|close
|489
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|35.00
|45137.33
|998
|2007.11.07 22:31
|close
|490
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|32.00
|45169.33
|999
|2007.11.07 22:31
|close
|491
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|30.00
|45199.33
|1000
|2007.11.07 22:31
|close
|492
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|27.00
|45226.33
|1001
|2007.11.07 22:31
|close
|493
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|29.00
|45255.33
|1002
|2007.11.07 22:31
|close
|494
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|26.00
|45281.33
|1003
|2007.11.07 22:31
|close
|495
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|26.00
|45307.33
|1004
|2007.11.07 22:32
|close
|496
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|27.00
|45334.33
|1005
|2007.11.07 22:32
|close
|497
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|27.00
|45361.33
|1006
|2007.11.07 22:32
|close
|498
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|24.00
|45385.33
|1007
|2007.11.07 22:32
|close
|499
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|24.00
|45409.33
|1008
|2007.11.07 22:32
|close
|500
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|22.00
|45431.33
|1009
|2007.11.07 22:32
|close
|501
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|20.00
|45451.33
|1010
|2007.11.07 22:32
|close
|502
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|18.00
|45469.33
|1011
|2007.11.07 22:33
|close
|503
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|17.00
|45486.33
|1012
|2007.11.07 22:33
|close
|504
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|15.00
|45501.33
|1013
|2007.11.07 22:33
|close
|505
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|16.00
|45517.33
|1014
|2007.11.07 22:33
|close
|506
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|19.00
|45536.33
|1015
|2007.11.07 22:33
|close
|507
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|15.00
|45551.33
|1016
|2007.11.07 22:33
|close
|508
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|14.00
|45565.33
|1017
|2007.11.07 22:33
|buy
|509
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|1018
|2007.11.07 22:33
|sell
|510
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|1019
|2007.11.07 22:33
|sell
|511
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1020
|2007.11.07 22:34
|sell
|512
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|1021
|2007.11.07 22:34
|sell
|513
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|1022
|2007.11.07 22:34
|sell
|514
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|1023
|2007.11.07 22:34
|sell
|515
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|1024
|2007.11.07 22:34
|sell
|516
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|1025
|2007.11.07 22:35
|sell
|517
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|1026
|2007.11.07 22:41
|buy
|518
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|1027
|2007.11.07 22:43
|buy
|519
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|1028
|2007.11.07 22:43
|buy
|520
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|1029
|2007.11.07 22:43
|buy
|521
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|1030
|2007.11.07 22:52
|sell
|522
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|1031
|2007.11.07 22:53
|sell
|523
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|1032
|2007.11.07 22:53
|sell
|524
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|1033
|2007.11.07 22:54
|sell
|525
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|1034
|2007.11.07 22:54
|sell
|526
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|1035
|2007.11.07 22:54
|sell
|527
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|1036
|2007.11.07 22:54
|sell
|528
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|1037
|2007.11.07 22:54
|sell
|529
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|1038
|2007.11.07 22:54
|sell
|530
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|1039
|2007.11.07 23:00
|close
|509
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|45558.33
|1040
|2007.11.07 23:00
|close
|511
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|1.00
|45559.33
|1041
|2007.11.07 23:00
|close
|513
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|45558.33
|1042
|2007.11.07 23:00
|close
|515
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|45554.33
|1043
|2007.11.07 23:00
|close
|517
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|45549.33
|1044
|2007.11.07 23:00
|close
|519
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|45540.33
|1045
|2007.11.07 23:00
|close
|521
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|45530.33
|1046
|2007.11.07 23:00
|close
|523
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|45522.33
|1047
|2007.11.07 23:00
|close
|525
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|45513.33
|1048
|2007.11.07 23:00
|close
|527
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|45502.33
|1049
|2007.11.07 23:00
|close
|529
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|45489.33
|1050
|2007.11.07 23:00
|sell
|531
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|1051
|2007.11.07 23:00
|sell
|532
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1052
|2007.11.07 23:01
|buy
|533
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|1053
|2007.11.07 23:12
|buy
|534
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|1054
|2007.11.07 23:12
|buy
|535
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|1055
|2007.11.07 23:12
|buy
|536
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|1056
|2007.11.07 23:13
|buy
|537
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|1057
|2007.11.07 23:13
|buy
|538
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|1058
|2007.11.07 23:14
|buy
|539
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|1059
|2007.11.08 00:11
|sell
|540
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|1060
|2007.11.08 00:11
|sell
|541
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|1061
|2007.11.08 00:15
|sell
|542
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|1062
|2007.11.08 00:17
|sell
|543
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|1063
|2007.11.08 00:18
|sell
|544
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|1064
|2007.11.08 00:26
|sell
|545
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|1065
|2007.11.08 00:31
|sell
|546
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|1066
|2007.11.08 00:31
|sell
|547
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|1067
|2007.11.08 00:34
|sell
|548
|0.10
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|1068
|2007.11.08 00:34
|sell
|549
|0.10
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|1069
|2007.11.08 00:34
|sell
|550
|0.10
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|1070
|2007.11.08 00:43
|sell
|551
|0.10
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|1071
|2007.11.08 00:43
|sell
|552
|0.10
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|1072
|2007.11.08 02:39
|buy
|553
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|1073
|2007.11.08 02:39
|buy
|554
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|1074
|2007.11.08 02:40
|buy
|555
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|1075
|2007.11.08 02:40
|buy
|556
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|1076
|2007.11.08 02:40
|buy
|557
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|1077
|2007.11.08 02:40
|buy
|558
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|1078
|2007.11.08 02:40
|buy
|559
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|1079
|2007.11.08 02:40
|buy
|560
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|1080
|2007.11.08 02:40
|buy
|561
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|1081
|2007.11.08 02:40
|buy
|562
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|1082
|2007.11.08 02:40
|buy
|563
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1083
|2007.11.08 02:40
|buy
|564
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|1084
|2007.11.08 02:40
|buy
|565
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|1085
|2007.11.08 02:40
|buy
|566
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|1086
|2007.11.08 02:41
|buy
|567
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|1087
|2007.11.08 03:10
|buy
|568
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|1088
|2007.11.08 03:10
|buy
|569
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|1089
|2007.11.08 03:10
|buy
|570
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1090
|2007.11.08 03:10
|close
|551
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|45438.33
|1091
|2007.11.08 03:24
|buy
|571
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|1092
|2007.11.08 03:25
|close
|552
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|45382.33
|1093
|2007.11.08 03:25
|buy
|572
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|1094
|2007.11.08 03:26
|close
|548
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|45331.33
|1095
|2007.11.08 03:26
|buy
|573
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|1096
|2007.11.08 03:26
|close
|549
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|45282.33
|1097
|2007.11.08 09:49
|buy
|574
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1098
|2007.11.08 09:49
|close
|550
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|45230.33
|1099
|2007.11.08 09:50
|buy
|575
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|1100
|2007.11.08 09:50
|close
|547
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|45178.33
|1101
|2007.11.08 09:51
|buy
|576
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|1102
|2007.11.08 09:51
|close
|546
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|45126.33
|1103
|2007.11.08 09:52
|buy
|577
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|1104
|2007.11.08 09:52
|close
|530
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|-52.09
|45074.24
|1105
|2007.11.08 09:54
|buy
|578
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|1106
|2007.11.08 09:54
|close
|545
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|45022.24
|1107
|2007.11.08 12:12
|buy
|579
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|1108
|2007.11.08 12:12
|close
|528
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|-52.09
|44970.15
|1109
|2007.11.08 17:03
|close
|510
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-67.09
|44903.06
|1110
|2007.11.08 17:03
|close
|512
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|-68.09
|44834.98
|1111
|2007.11.08 17:03
|close
|514
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-71.09
|44763.89
|1112
|2007.11.08 17:03
|close
|516
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|-71.09
|44692.80
|1113
|2007.11.08 17:03
|close
|522
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-74.09
|44618.72
|1114
|2007.11.08 17:04
|close
|524
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|-72.09
|44546.63
|1115
|2007.11.08 17:04
|close
|526
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-77.09
|44469.54
|1116
|2007.11.08 17:04
|close
|531
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-70.09
|44399.46
|1117
|2007.11.08 17:04
|close
|532
|0.10
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|-69.09
|44330.37
|1118
|2007.11.08 17:04
|close
|540
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-73.00
|44257.37
|1119
|2007.11.08 17:04
|close
|541
|0.10
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|-75.00
|44182.37
|1120
|2007.11.08 17:04
|close
|542
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-77.00
|44105.37
|1121
|2007.11.08 17:04
|close
|543
|0.10
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|-79.00
|44026.37
|1122
|2007.11.08 17:04
|close
|544
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|-80.00
|43946.37
|1123
|2007.11.08 17:04
|close
|518
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|62.35
|44008.72
|1124
|2007.11.08 17:04
|close
|520
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|58.35
|44067.08
|1125
|2007.11.08 17:04
|close
|533
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|58.35
|44125.43
|1126
|2007.11.08 17:04
|close
|534
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|56.35
|44181.78
|1127
|2007.11.08 17:04
|close
|535
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|55.35
|44237.13
|1128
|2007.11.08 17:04
|close
|536
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|53.35
|44290.49
|1129
|2007.11.08 17:04
|close
|537
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|53.35
|44343.84
|1130
|2007.11.08 17:04
|close
|538
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|51.35
|44395.19
|1131
|2007.11.08 17:04
|close
|539
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|49.35
|44444.54
|1132
|2007.11.08 17:04
|close
|553
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|48.00
|44492.54
|1133
|2007.11.08 17:04
|close
|554
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|47.00
|44539.54
|1134
|2007.11.08 17:04
|close
|555
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|36.00
|44575.54
|1135
|2007.11.08 17:04
|close
|556
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|36.00
|44611.54
|1136
|2007.11.08 17:04
|close
|557
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|34.00
|44645.54
|1137
|2007.11.08 17:04
|close
|558
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|37.00
|44682.54
|1138
|2007.11.08 17:04
|close
|559
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|34.00
|44716.54
|1139
|2007.11.08 17:04
|close
|560
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|35.00
|44751.54
|1140
|2007.11.08 17:04
|close
|561
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|38.00
|44789.54
|1141
|2007.11.08 17:04
|close
|562
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|38.00
|44827.54
|1142
|2007.11.08 17:04
|close
|563
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|39.00
|44866.54
|1143
|2007.11.08 17:04
|close
|564
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|43.00
|44909.54
|1144
|2007.11.08 17:04
|close
|565
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|41.00
|44950.54
|1145
|2007.11.08 17:04
|close
|566
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|41.00
|44991.54
|1146
|2007.11.08 17:04
|close
|567
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|46.00
|45037.54
|1147
|2007.11.08 17:04
|close
|568
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|32.00
|45069.54
|1148
|2007.11.08 17:05
|close
|569
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|32.00
|45101.54
|1149
|2007.11.08 17:05
|close
|570
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|37.00
|45138.54
|1150
|2007.11.08 17:05
|close
|571
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|32.00
|45170.54
|1151
|2007.11.08 17:05
|close
|572
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|34.00
|45204.54
|1152
|2007.11.08 17:05
|close
|573
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|36.00
|45240.54
|1153
|2007.11.08 17:05
|close
|574
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|31.00
|45271.54
|1154
|2007.11.08 17:05
|close
|575
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|29.00
|45300.54
|1155
|2007.11.08 17:05
|close
|576
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|27.00
|45327.54
|1156
|2007.11.08 17:05
|close
|577
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|25.00
|45352.54
|1157
|2007.11.08 17:05
|close
|578
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|23.00
|45375.54
|1158
|2007.11.08 17:05
|close
|579
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|23.00
|45398.54
|1159
|2007.11.08 17:05
|buy
|580
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|1160
|2007.11.08 17:05
|sell
|581
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|1161
|2007.11.08 17:05
|buy
|582
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|1162
|2007.11.08 17:06
|buy
|583
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|1163
|2007.11.08 17:06
|sell
|584
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|1164
|2007.11.08 17:06
|sell
|585
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|1165
|2007.11.08 17:06
|sell
|586
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|1166
|2007.11.08 17:06
|sell
|587
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|1167
|2007.11.08 17:06
|sell
|588
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|1168
|2007.11.08 17:07
|sell
|589
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|1169
|2007.11.08 17:11
|sell
|590
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|1170
|2007.11.08 17:16
|sell
|591
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|1171
|2007.11.08 17:16
|sell
|592
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|1172
|2007.11.08 17:16
|sell
|593
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|1173
|2007.11.08 19:08
|close
|580
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|45373.54
|1174
|2007.11.08 19:08
|close
|582
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|45347.54
|1175
|2007.11.08 19:08
|close
|583
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|45317.54
|1176
|2007.11.08 19:08
|close
|581
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|25.00
|45342.54
|1177
|2007.11.08 19:08
|close
|584
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|23.00
|45365.54
|1178
|2007.11.08 19:08
|close
|585
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|23.00
|45388.54
|1179
|2007.11.08 19:08
|close
|586
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|20.00
|45408.54
|1180
|2007.11.08 19:08
|close
|587
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|20.00
|45428.54
|1181
|2007.11.08 19:09
|close
|588
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|20.00
|45448.54
|1182
|2007.11.08 19:09
|close
|589
|0.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|16.00
|45464.54
|1183
|2007.11.08 19:09
|close
|590
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|16.00
|45480.54
|1184
|2007.11.08 19:09
|close
|591
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|15.00
|45495.54
|1185
|2007.11.08 19:09
|close
|592
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|17.00
|45512.54
|1186
|2007.11.08 19:09
|close
|593
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|13.00
|45525.54
|1187
|2007.11.08 19:10
|buy
|594
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|1188
|2007.11.08 19:10
|sell
|595
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|1189
|2007.11.08 19:10
|buy
|596
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|1190
|2007.11.08 19:10
|buy
|597
|0.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|1191
|2007.11.08 19:10
|buy
|598
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|1192
|2007.11.08 19:12
|buy
|599
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|1193
|2007.11.08 19:15
|buy
|600
|0.10
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|1194
|2007.11.08 19:18
|buy
|601
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1195
|2007.11.08 19:19
|sell
|602
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1196
|2007.11.08 19:20
|sell
|603
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|1197
|2007.11.08 19:20
|sell
|604
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|1198
|2007.11.08 19:20
|sell
|605
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|1199
|2007.11.08 19:20
|sell
|606
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|1200
|2007.11.08 19:21
|sell
|607
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1201
|2007.11.08 19:21
|sell
|608
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|1202
|2007.11.08 19:22
|sell
|609
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|1203
|2007.11.08 19:30
|buy
|610
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|1204
|2007.11.08 19:30
|buy
|611
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|1205
|2007.11.08 19:30
|buy
|612
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|1206
|2007.11.08 19:30
|buy
|613
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|1207
|2007.11.08 19:46
|buy
|614
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|1208
|2007.11.08 19:46
|buy
|615
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|1209
|2007.11.08 19:46
|buy
|616
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|1210
|2007.11.08 19:46
|buy
|617
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|1211
|2007.11.08 20:28
|buy
|618
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|1212
|2007.11.08 20:28
|buy
|619
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|1213
|2007.11.08 20:30
|buy
|620
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|1214
|2007.11.08 21:05
|buy
|621
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|1215
|2007.11.08 21:06
|buy
|622
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|1216
|2007.11.08 21:06
|buy
|623
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|1217
|2007.11.08 21:34
|sell
|624
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|1218
|2007.11.08 21:34
|sell
|625
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|1219
|2007.11.08 21:34
|sell
|626
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|1220
|2007.11.08 21:37
|sell
|627
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|1221
|2007.11.08 21:38
|sell
|628
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|1222
|2007.11.08 21:38
|sell
|629
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|1223
|2007.11.08 21:44
|sell
|630
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|1224
|2007.11.08 21:44
|sell
|631
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1225
|2007.11.08 21:44
|sell
|632
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|1226
|2007.11.08 21:44
|sell
|633
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|1227
|2007.11.08 21:44
|sell
|634
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|1228
|2007.11.08 21:44
|sell
|635
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|1229
|2007.11.08 23:00
|close
|594
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|4.00
|45529.54
|1230
|2007.11.08 23:00
|close
|596
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|3.00
|45532.54
|1231
|2007.11.08 23:00
|close
|598
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|1.00
|45533.54
|1232
|2007.11.08 23:00
|close
|600
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|45532.54
|1233
|2007.11.08 23:00
|close
|602
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|45522.54
|1234
|2007.11.08 23:00
|close
|604
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|45509.54
|1235
|2007.11.08 23:00
|close
|606
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|45493.54
|1236
|2007.11.08 23:00
|close
|608
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|45476.54
|1237
|2007.11.08 23:00
|close
|610
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|45473.54
|1238
|2007.11.08 23:00
|close
|612
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|45469.54
|1239
|2007.11.08 23:00
|close
|614
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|45462.54
|1240
|2007.11.08 23:00
|close
|616
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|45453.54
|1241
|2007.11.08 23:00
|close
|618
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|45441.54
|1242
|2007.11.08 23:00
|close
|620
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|45428.54
|1243
|2007.11.08 23:00
|close
|622
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|45413.54
|1244
|2007.11.08 23:00
|close
|624
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|45395.54
|1245
|2007.11.08 23:00
|close
|626
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|45376.54
|1246
|2007.11.08 23:00
|close
|628
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|45354.54
|1247
|2007.11.08 23:00
|close
|630
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|45330.54
|1248
|2007.11.08 23:00
|close
|632
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|45304.54
|1249
|2007.11.08 23:00
|close
|634
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|45276.54
|1250
|2007.11.08 23:00
|buy
|636
|0.10
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|1251
|2007.11.08 23:01
|buy
|637
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|1252
|2007.11.08 23:20
|sell
|638
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1253
|2007.11.08 23:38
|sell
|639
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|1254
|2007.11.09 00:18
|buy
|640
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|1255
|2007.11.09 00:23
|buy
|641
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|1256
|2007.11.09 02:03
|buy
|642
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|1257
|2007.11.09 02:04
|buy
|643
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|1258
|2007.11.09 02:16
|buy
|644
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|1259
|2007.11.09 02:20
|buy
|645
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|1260
|2007.11.09 02:24
|buy
|646
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|1261
|2007.11.09 02:24
|buy
|647
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|1262
|2007.11.09 02:25
|buy
|648
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|1263
|2007.11.09 02:27
|buy
|649
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|1264
|2007.11.09 02:27
|buy
|650
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|1265
|2007.11.09 02:39
|buy
|651
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|1266
|2007.11.09 02:39
|buy
|652
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|1267
|2007.11.09 02:43
|buy
|653
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|1268
|2007.11.09 03:09
|buy
|654
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|1269
|2007.11.09 03:09
|buy
|655
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|1270
|2007.11.09 03:10
|buy
|656
|0.10
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|1271
|2007.11.09 03:10
|buy
|657
|0.10
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|1272
|2007.11.09 03:10
|buy
|658
|0.10
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|1273
|2007.11.09 03:10
|buy
|659
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|1274
|2007.11.09 03:10
|buy
|660
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|1275
|2007.11.09 03:10
|buy
|661
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|1276
|2007.11.09 03:13
|close
|595
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-49.03
|45227.52
|1277
|2007.11.09 03:13
|close
|603
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-53.03
|45174.49
|1278
|2007.11.09 03:13
|close
|605
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-54.03
|45120.46
|1279
|2007.11.09 03:13
|close
|607
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-56.03
|45064.43
|1280
|2007.11.09 03:13
|close
|609
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-51.03
|45013.40
|1281
|2007.11.09 03:14
|close
|625
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-61.03
|44952.37
|1282
|2007.11.09 03:14
|close
|627
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-61.03
|44891.34
|1283
|2007.11.09 03:14
|close
|629
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-64.03
|44827.31
|1284
|2007.11.09 03:14
|close
|631
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-65.03
|44762.28
|1285
|2007.11.09 03:14
|close
|633
|0.10
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|-66.03
|44696.25
|1286
|2007.11.09 03:14
|close
|635
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-69.03
|44627.23
|1287
|2007.11.09 03:14
|close
|638
|0.10
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|-49.03
|44578.20
|1288
|2007.11.09 03:14
|close
|639
|0.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|-51.03
|44527.17
|1289
|2007.11.09 03:15
|close
|597
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|40.78
|44567.95
|1290
|2007.11.09 03:15
|close
|599
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|37.78
|44605.74
|1291
|2007.11.09 03:15
|close
|601
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|36.78
|44642.52
|1292
|2007.11.09 03:16
|close
|611
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|32.78
|44675.30
|1293
|2007.11.09 03:16
|close
|613
|0.10
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|34.78
|44710.09
|1294
|2007.11.09 03:16
|close
|615
|0.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|31.78
|44741.87
|1295
|2007.11.09 03:17
|close
|617
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|28.78
|44770.66
|1296
|2007.11.09 03:17
|close
|619
|0.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|28.78
|44799.44
|1297
|2007.11.09 03:17
|close
|621
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|24.78
|44824.23
|1298
|2007.11.09 03:17
|close
|623
|0.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|23.78
|44848.01
|1299
|2007.11.09 03:17
|close
|636
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|37.78
|44885.79
|1300
|2007.11.09 03:17
|close
|637
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|38.78
|44924.58
|1301
|2007.11.09 03:17
|close
|640
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|34.00
|44958.58
|1302
|2007.11.09 03:18
|close
|641
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|34.00
|44992.58
|1303
|2007.11.09 03:18
|close
|642
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|32.00
|45024.58
|1304
|2007.11.09 03:18
|close
|643
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|28.00
|45052.58
|1305
|2007.11.09 03:18
|close
|644
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|24.00
|45076.58
|1306
|2007.11.09 03:18
|close
|645
|0.10
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|22.00
|45098.58
|1307
|2007.11.09 03:18
|close
|646
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|21.00
|45119.58
|1308
|2007.11.09 03:18
|close
|647
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|16.00
|45135.58
|1309
|2007.11.09 03:18
|close
|648
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|16.00
|45151.58
|1310
|2007.11.09 03:19
|close
|649
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|14.00
|45165.58
|1311
|2007.11.09 03:19
|close
|650
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|12.00
|45177.58
|1312
|2007.11.09 03:19
|close
|651
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|11.00
|45188.58
|1313
|2007.11.09 03:19
|close
|652
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|13.00
|45201.58
|1314
|2007.11.09 03:20
|close
|653
|0.10
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|12.00
|45213.58
|1315
|2007.11.09 03:20
|close
|654
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|12.00
|45225.58
|1316
|2007.11.09 03:20
|close
|655
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|12.00
|45237.58
|1317
|2007.11.09 03:21
|close
|656
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|10.00
|45247.58
|1318
|2007.11.09 03:21
|close
|657
|0.10
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|8.00
|45255.58
|1319
|2007.11.09 03:21
|close
|658
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|7.00
|45262.58
|1320
|2007.11.09 03:21
|close
|659
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|7.00
|45269.58
|1321
|2007.11.09 03:21
|close
|660
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|5.00
|45274.58
|1322
|2007.11.09 03:21
|close
|661
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|5.00
|45279.58
|1323
|2007.11.09 03:21
|buy
|662
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|1324
|2007.11.09 03:22
|sell
|663
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|1325
|2007.11.09 03:22
|sell
|664
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|1326
|2007.11.09 03:22
|sell
|665
|0.10
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|1327
|2007.11.09 03:23
|buy
|666
|0.10
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|1328
|2007.11.09 03:24
|buy
|667
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|1329
|2007.11.09 03:24
|buy
|668
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|1330
|2007.11.09 03:24
|buy
|669
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|1331
|2007.11.09 03:25
|buy
|670
|0.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|1332
|2007.11.09 03:26
|buy
|671
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|1333
|2007.11.09 03:28
|buy
|672
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|1334
|2007.11.09 03:28
|buy
|673
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|1335
|2007.11.09 03:29
|buy
|674
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|1336
|2007.11.09 03:29
|buy
|675
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|1337
|2007.11.09 03:29
|buy
|676
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|1338
|2007.11.09 03:54
|buy
|677
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|1339
|2007.11.09 03:55
|sell
|678
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|1340
|2007.11.09 03:56
|sell
|679
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|1341
|2007.11.09 03:56
|sell
|680
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|1342
|2007.11.09 03:56
|sell
|681
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|1343
|2007.11.09 03:56
|sell
|682
|0.10
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|1344
|2007.11.09 03:56
|sell
|683
|0.10
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|1345
|2007.11.09 03:56
|sell
|684
|0.10
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|1346
|2007.11.09 03:56
|sell
|685
|0.10
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|1347
|2007.11.09 03:56
|sell
|686
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|1348
|2007.11.09 03:56
|sell
|687
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|1349
|2007.11.09 03:56
|sell
|688
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|1350
|2007.11.09 03:56
|sell
|689
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|1351
|2007.11.09 04:28
|sell
|690
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|1352
|2007.11.09 04:28
|sell
|691
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|1353
|2007.11.09 04:28
|sell
|692
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|1354
|2007.11.09 04:28
|sell
|693
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|1355
|2007.11.09 04:28
|sell
|694
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|1356
|2007.11.09 04:28
|sell
|695
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|1357
|2007.11.09 04:28
|sell
|696
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|1358
|2007.11.09 04:28
|sell
|697
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|1359
|2007.11.09 04:28
|sell
|698
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|1360
|2007.11.09 04:28
|sell
|699
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|1361
|2007.11.09 04:28
|sell
|700
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|1362
|2007.11.09 04:28
|sell
|701
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|1363
|2007.11.09 05:46
|buy
|702
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|1364
|2007.11.09 05:46
|buy
|703
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|1365
|2007.11.09 05:46
|buy
|704
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|1366
|2007.11.09 05:46
|buy
|705
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|1367
|2007.11.09 05:46
|buy
|706
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|1368
|2007.11.09 05:52
|buy
|707
|0.10
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|1369
|2007.11.09 05:52
|buy
|708
|0.10
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|1370
|2007.11.09 05:52
|buy
|709
|0.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|1371
|2007.11.09 05:52
|buy
|710
|0.10
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|1372
|2007.11.09 05:52
|buy
|711
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|1373
|2007.11.09 10:03
|sell
|712
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|1374
|2007.11.09 10:03
|close
|711
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|45229.58
|1375
|2007.11.09 10:03
|sell
|713
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|1376
|2007.11.09 10:03
|close
|710
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|45175.58
|1377
|2007.11.09 10:03
|sell
|714
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|1378
|2007.11.09 10:03
|close
|709
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|45120.58
|1379
|2007.11.09 10:03
|sell
|715
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|1380
|2007.11.09 10:03
|close
|708
|0.10
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|45065.58
|1381
|2007.11.09 10:03
|sell
|716
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1382
|2007.11.09 10:03
|close
|707
|0.10
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|45011.58
|1383
|2007.11.09 10:03
|sell
|717
|0.10
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|1384
|2007.11.09 10:04
|close
|706
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|44959.58
|1385
|2007.11.09 10:04
|sell
|718
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|1386
|2007.11.09 10:04
|close
|705
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|44909.58
|1387
|2007.11.09 10:04
|sell
|719
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|1388
|2007.11.09 10:04
|close
|704
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|44859.58
|1389
|2007.11.09 10:05
|sell
|720
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|1390
|2007.11.09 10:06
|close
|703
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|44814.58
|1391
|2007.11.09 12:10
|buy
|721
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|1392
|2007.11.09 12:10
|close
|715
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|44763.58
|1393
|2007.11.09 12:10
|buy
|722
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|1394
|2007.11.09 12:10
|close
|717
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|44711.58
|1395
|2007.11.09 12:10
|buy
|723
|0.10
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|1396
|2007.11.09 12:10
|close
|716
|0.10
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|44658.58
|1397
|2007.11.09 12:11
|buy
|724
|0.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|1398
|2007.11.09 12:11
|close
|719
|0.10
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|44605.58
|1399
|2007.11.09 12:11
|buy
|725
|0.10
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|1400
|2007.11.09 12:11
|close
|718
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|44555.58
|1401
|2007.11.09 12:12
|buy
|726
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|1402
|2007.11.09 12:12
|close
|714
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|44508.58
|1403
|2007.11.09 12:13
|buy
|727
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|1404
|2007.11.09 12:13
|close
|713
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|44466.58
|1405
|2007.11.09 12:19
|buy
|728
|0.10
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|1406
|2007.11.09 12:19
|close
|720
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|44414.58
|1407
|2007.11.09 12:19
|buy
|729
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|1408
|2007.11.09 12:19
|close
|712
|0.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|44365.58
|1409
|2007.11.09 12:21
|buy
|730
|0.10
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|1410
|2007.11.09 12:21
|close
|699
|0.10
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|44312.58
|1411
|2007.11.09 12:21
|buy
|731
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|1412
|2007.11.09 12:21
|close
|700
|0.10
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|44260.58
|1413
|2007.11.09 12:21
|buy
|732
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|1414
|2007.11.09 12:21
|close
|698
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|44205.58
|1415
|2007.11.09 12:21
|buy
|733
|0.10
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|1416
|2007.11.09 12:21
|close
|701
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|44151.58
|1417
|2007.11.09 12:21
|buy
|734
|0.10
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|1418
|2007.11.09 12:21
|close
|697
|0.10
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|44095.58
|1419
|2007.11.09 12:21
|buy
|735
|0.10
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|1420
|2007.11.09 12:21
|close
|695
|0.10
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|44042.58
|1421
|2007.11.09 12:21
|buy
|736
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|1422
|2007.11.09 12:22
|close
|696
|0.10
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|43990.58
|1423
|2007.11.09 12:22
|buy
|737
|0.10
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|1424
|2007.11.09 12:22
|close
|694
|0.10
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|43936.58
|1425
|2007.11.09 12:22
|buy
|738
|0.10
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|1426
|2007.11.09 12:22
|close
|692
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|43882.58
|1427
|2007.11.09 12:22
|buy
|739
|0.10
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|1428
|2007.11.09 12:22
|close
|693
|0.10
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|43827.58
|1429
|2007.11.09 12:22
|buy
|740
|0.10
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|1430
|2007.11.09 12:22
|close
|691
|0.10
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|43774.58
|1431
|2007.11.09 12:22
|buy
|741
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|1432
|2007.11.09 12:22
|close
|690
|0.10
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|43724.58
|1433
|2007.11.09 12:24
|buy
|742
|0.10
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|1434
|2007.11.09 12:24
|close
|689
|0.10
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|43672.58
|1435
|2007.11.09 12:40
|sell
|743
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|1436
|2007.11.09 12:40
|close
|742
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|43619.58
|1437
|2007.11.09 12:40
|sell
|744
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|1438
|2007.11.09 12:40
|close
|740
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|43568.58
|1439
|2007.11.09 12:47
|sell
|745
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|1440
|2007.11.09 12:48
|close
|739
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|43513.58
|1441
|2007.11.09 12:48
|sell
|746
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|1442
|2007.11.09 12:48
|close
|741
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|43460.58
|1443
|2007.11.09 12:49
|sell
|747
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|1444
|2007.11.09 12:49
|close
|738
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|43408.58
|1445
|2007.11.09 12:49
|sell
|748
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|1446
|2007.11.09 12:50
|close
|737
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|43354.58
|1447
|2007.11.09 12:50
|sell
|749
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|1448
|2007.11.09 12:50
|close
|735
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|43302.58
|1449
|2007.11.09 12:50
|sell
|750
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|1450
|2007.11.09 12:50
|close
|734
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|43247.58
|1451
|2007.11.09 12:50
|sell
|751
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|1452
|2007.11.09 12:50
|close
|736
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|43193.58
|1453
|2007.11.09 12:50
|sell
|752
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|1454
|2007.11.09 12:50
|close
|733
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|-57.00
|43136.58
|1455
|2007.11.09 12:51
|sell
|753
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|1456
|2007.11.09 12:51
|close
|732
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|43084.58
|1457
|2007.11.09 12:51
|sell
|754
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|1458
|2007.11.09 12:51
|close
|731
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|43033.58
|1459
|2007.11.09 12:51
|sell
|755
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|1460
|2007.11.09 12:51
|close
|730
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|42982.58
|1461
|2007.11.09 12:51
|sell
|756
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|1462
|2007.11.09 12:51
|close
|729
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|42932.58
|1463
|2007.11.09 12:51
|sell
|757
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|1464
|2007.11.09 12:52
|close
|728
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|42885.58
|1465
|2007.11.09 13:32
|sell
|758
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|1466
|2007.11.09 13:32
|close
|724
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|42834.58
|1467
|2007.11.09 13:32
|sell
|759
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|1468
|2007.11.09 13:32
|close
|723
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|42782.58
|1469
|2007.11.09 13:32
|sell
|760
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|1470
|2007.11.09 13:32
|close
|725
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|42733.58
|1471
|2007.11.09 13:33
|sell
|761
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|1472
|2007.11.09 13:33
|close
|722
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|42683.58
|1473
|2007.11.09 13:33
|sell
|762
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1474
|2007.11.09 13:33
|close
|726
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|42630.58
|1475
|2007.11.09 13:33
|sell
|763
|0.10
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|1476
|2007.11.09 13:33
|close
|721
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|42580.58
|1477
|2007.11.09 13:34
|sell
|764
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|1478
|2007.11.09 13:34
|close
|727
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|42528.58
|1479
|2007.11.09 18:29
|close
|662
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|-61.00
|42467.58
|1480
|2007.11.09 18:29
|close
|666
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|-67.00
|42400.58
|1481
|2007.11.09 18:29
|close
|667
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|-67.00
|42333.58
|1482
|2007.11.09 18:29
|close
|668
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|-68.00
|42265.58
|1483
|2007.11.09 18:29
|close
|669
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|-68.00
|42197.58
|1484
|2007.11.09 18:29
|close
|670
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|42133.58
|1485
|2007.11.09 18:29
|close
|671
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|42069.58
|1486
|2007.11.09 18:30
|close
|672
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|-71.00
|41998.58
|1487
|2007.11.09 18:30
|close
|673
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|-69.00
|41929.58
|1488
|2007.11.09 18:30
|close
|674
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|-71.00
|41858.58
|1489
|2007.11.09 18:30
|close
|675
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|-72.00
|41786.58
|1490
|2007.11.09 18:30
|close
|676
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|-70.00
|41716.58
|1491
|2007.11.09 18:30
|close
|677
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|-59.00
|41657.58
|1492
|2007.11.09 18:30
|close
|702
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|-72.00
|41585.58
|1493
|2007.11.09 18:30
|close
|663
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|54.00
|41639.58
|1494
|2007.11.09 18:30
|close
|664
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|53.00
|41692.58
|1495
|2007.11.09 18:30
|close
|665
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|53.00
|41745.58
|1496
|2007.11.09 18:30
|close
|678
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|52.00
|41797.58
|1497
|2007.11.09 18:30
|close
|679
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|52.00
|41849.58
|1498
|2007.11.09 18:30
|close
|680
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|52.00
|41901.58
|1499
|2007.11.09 18:31
|close
|681
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|50.00
|41951.58
|1500
|2007.11.09 18:31
|close
|682
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|46.00
|41997.58
|1501
|2007.11.09 18:31
|close
|683
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|46.00
|42043.58
|1502
|2007.11.09 18:31
|close
|684
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|43.00
|42086.58
|1503
|2007.11.09 18:31
|close
|685
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|40.00
|42126.58
|1504
|2007.11.09 18:32
|close
|686
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|38.00
|42164.58
|1505
|2007.11.09 18:32
|close
|687
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|35.00
|42199.58
|1506
|2007.11.09 18:32
|close
|688
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|35.00
|42234.58
|1507
|2007.11.09 18:32
|close
|743
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|32.00
|42266.58
|1508
|2007.11.09 18:32
|close
|744
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|34.00
|42300.58
|1509
|2007.11.09 18:32
|close
|745
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|33.00
|42333.58
|1510
|2007.11.09 18:32
|close
|746
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|33.00
|42366.58
|1511
|2007.11.09 18:32
|close
|747
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|32.00
|42398.58
|1512
|2007.11.09 18:32
|close
|748
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|32.00
|42430.58
|1513
|2007.11.09 18:32
|close
|749
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|30.00
|42460.58
|1514
|2007.11.09 18:32
|close
|750
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|30.00
|42490.58
|1515
|2007.11.09 18:32
|close
|751
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|27.00
|42517.58
|1516
|2007.11.09 18:33
|close
|752
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|26.00
|42543.58
|1517
|2007.11.09 18:33
|close
|753
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|22.00
|42565.58
|1518
|2007.11.09 18:33
|close
|754
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|26.00
|42591.58
|1519
|2007.11.09 18:33
|close
|755
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|25.00
|42616.58
|1520
|2007.11.09 18:33
|close
|756
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|21.00
|42637.58
|1521
|2007.11.09 18:34
|close
|757
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|23.00
|42660.58
|1522
|2007.11.09 18:34
|close
|758
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|20.00
|42680.58
|1523
|2007.11.09 18:34
|close
|759
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|20.00
|42700.58
|1524
|2007.11.09 18:35
|close
|760
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|21.00
|42721.58
|1525
|2007.11.09 18:35
|close
|761
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|18.00
|42739.58
|1526
|2007.11.09 18:35
|close
|762
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|18.00
|42757.58
|1527
|2007.11.09 18:35
|close
|763
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|16.00
|42773.58
|1528
|2007.11.09 18:35
|close
|764
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|16.00
|42789.58
|1529
|2007.11.09 18:35
|buy
|765
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|1530
|2007.11.09 18:35
|sell
|766
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|1531
|2007.11.09 18:35
|sell
|767
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|1532
|2007.11.09 18:35
|sell
|768
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|1533
|2007.11.09 18:36
|sell
|769
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|1534
|2007.11.09 18:36
|sell
|770
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|1535
|2007.11.09 18:44
|sell
|771
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1536
|2007.11.09 18:44
|sell
|772
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|1537
|2007.11.09 18:44
|sell
|773
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|1538
|2007.11.09 18:47
|buy
|774
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|1539
|2007.11.09 18:49
|buy
|775
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1540
|2007.11.09 18:49
|buy
|776
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|1541
|2007.11.09 18:49
|buy
|777
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|1542
|2007.11.09 18:51
|buy
|778
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|1543
|2007.11.09 18:51
|buy
|779
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|1544
|2007.11.09 18:52
|buy
|780
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|1545
|2007.11.09 18:52
|buy
|781
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|1546
|2007.11.09 18:53
|buy
|782
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|1547
|2007.11.09 18:53
|buy
|783
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|1548
|2007.11.09 18:53
|buy
|784
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|1549
|2007.11.09 19:12
|buy
|785
|0.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|1550
|2007.11.09 19:12
|buy
|786
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|1551
|2007.11.09 19:12
|buy
|787
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|1552
|2007.11.09 19:12
|buy
|788
|0.10
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|1553
|2007.11.09 19:12
|buy
|789
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|1554
|2007.11.09 19:13
|buy
|790
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|1555
|2007.11.09 19:13
|buy
|791
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|1556
|2007.11.09 19:13
|buy
|792
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|1557
|2007.11.09 19:13
|buy
|793
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|1558
|2007.11.09 19:13
|buy
|794
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|1559
|2007.11.09 19:13
|buy
|795
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|1560
|2007.11.09 19:14
|buy
|796
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|1561
|2007.11.09 23:00
|close
|765
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|6.00
|42795.58
|1562
|2007.11.09 23:00
|close
|767
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|42783.58
|1563
|2007.11.09 23:00
|close
|769
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|42768.58
|1564
|2007.11.09 23:00
|close
|771
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|42752.58
|1565
|2007.11.09 23:00
|close
|773
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|42738.58
|1566
|2007.11.09 23:00
|close
|775
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|4.00
|42742.58
|1567
|2007.11.09 23:00
|close
|777
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|3.00
|42745.58
|1568
|2007.11.09 23:00
|close
|779
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|0.00
|42745.58
|1569
|2007.11.09 23:00
|close
|781
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|42743.58
|1570
|2007.11.09 23:00
|close
|783
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|42740.58
|1571
|2007.11.09 23:00
|close
|785
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|42733.58
|1572
|2007.11.09 23:00
|close
|787
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|42725.58
|1573
|2007.11.09 23:00
|close
|789
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|42716.58
|1574
|2007.11.09 23:00
|close
|791
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|42704.58
|1575
|2007.11.09 23:00
|close
|793
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|42689.58
|1576
|2007.11.09 23:00
|close
|795
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|42672.58
|1577
|2007.11.09 23:00
|buy
|797
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|1578
|2007.11.09 23:00
|buy
|798
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|1579
|2007.11.09 23:14
|buy
|799
|0.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|1580
|2007.11.09 23:28
|buy
|800
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|1581
|2007.11.09 23:57
|buy
|801
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|1582
|2007.11.09 23:59
|buy
|802
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|1583
|2007.11.12 01:00
|buy
|803
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|1584
|2007.11.12 01:00
|sell
|804
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|1585
|2007.11.12 01:00
|sell
|805
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|1586
|2007.11.12 01:00
|sell
|806
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|1587
|2007.11.12 01:00
|sell
|807
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|1588
|2007.11.12 01:01
|sell
|808
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|1589
|2007.11.12 01:01
|sell
|809
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|1590
|2007.11.12 01:05
|sell
|810
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|1591
|2007.11.12 01:07
|sell
|811
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|1592
|2007.11.12 01:07
|sell
|812
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|1593
|2007.11.12 01:27
|sell
|813
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|1594
|2007.11.12 01:32
|sell
|814
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|1595
|2007.11.12 01:36
|buy
|815
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1596
|2007.11.12 01:37
|buy
|816
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|1597
|2007.11.12 02:09
|sell
|817
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|1598
|2007.11.12 02:09
|sell
|818
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|1599
|2007.11.12 02:09
|sell
|819
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|1600
|2007.11.12 02:49
|sell
|820
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|1601
|2007.11.12 02:49
|sell
|821
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|1602
|2007.11.12 02:50
|sell
|822
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|1603
|2007.11.12 02:50
|sell
|823
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|1604
|2007.11.12 03:03
|sell
|824
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|1605
|2007.11.12 03:03
|sell
|825
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|1606
|2007.11.12 03:03
|sell
|826
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|1607
|2007.11.12 03:06
|sell
|827
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|1608
|2007.11.12 03:07
|sell
|828
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|1609
|2007.11.12 03:07
|sell
|829
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|1610
|2007.11.12 03:09
|sell
|830
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|1611
|2007.11.12 03:09
|sell
|831
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|1612
|2007.11.12 03:09
|close
|794
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-52.22
|42620.36
|1613
|2007.11.12 03:18
|sell
|832
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|1614
|2007.11.12 03:18
|close
|792
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|-55.22
|42565.15
|1615
|2007.11.12 03:18
|sell
|833
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|1616
|2007.11.12 03:18
|close
|796
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|-54.22
|42510.93
|1617
|2007.11.12 03:21
|sell
|834
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|1618
|2007.11.12 03:21
|close
|802
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|-52.22
|42458.72
|1619
|2007.11.12 05:35
|sell
|835
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|1620
|2007.11.12 05:35
|close
|790
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|-54.22
|42404.50
|1621
|2007.11.12 05:36
|sell
|836
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|1622
|2007.11.12 05:36
|close
|788
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-54.22
|42350.28
|1623
|2007.11.12 05:38
|sell
|837
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|1624
|2007.11.12 05:39
|close
|801
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|-52.22
|42298.07
|1625
|2007.11.12 11:00
|close
|774
|0.10
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|-64.22
|42233.85
|1626
|2007.11.12 11:00
|close
|776
|0.10
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|-68.22
|42165.64
|1627
|2007.11.12 11:00
|close
|778
|0.10
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|-68.22
|42097.42
|1628
|2007.11.12 11:00
|close
|780
|0.10
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|-71.22
|42026.21
|1629
|2007.11.12 11:00
|close
|782
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|-76.22
|41949.99
|1630
|2007.11.12 11:00
|close
|784
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|-78.22
|41871.77
|1631
|2007.11.12 11:00
|close
|786
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|-78.22
|41793.56
|1632
|2007.11.12 11:00
|close
|797
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|-73.22
|41720.34
|1633
|2007.11.12 11:00
|close
|798
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|-75.22
|41645.13
|1634
|2007.11.12 11:00
|close
|799
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|-78.22
|41566.91
|1635
|2007.11.12 11:00
|close
|800
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-76.22
|41490.70
|1636
|2007.11.12 11:01
|close
|803
|0.10
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|-67.00
|41423.70
|1637
|2007.11.12 11:01
|close
|815
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|41361.70
|1638
|2007.11.12 11:01
|close
|816
|0.10
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|41299.70
|1639
|2007.11.12 11:01
|close
|766
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|52.97
|41352.67
|1640
|2007.11.12 11:01
|close
|768
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|51.97
|41404.64
|1641
|2007.11.12 11:01
|close
|770
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|45.97
|41450.61
|1642
|2007.11.12 11:01
|close
|772
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|47.97
|41498.58
|1643
|2007.11.12 11:01
|close
|804
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|52.00
|41550.58
|1644
|2007.11.12 11:01
|close
|805
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|49.00
|41599.58
|1645
|2007.11.12 11:01
|close
|806
|0.10
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|45.00
|41644.58
|1646
|2007.11.12 11:01
|close
|807
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|41.00
|41685.58
|1647
|2007.11.12 11:01
|close
|808
|0.10
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|41.00
|41726.58
|1648
|2007.11.12 11:01
|close
|809
|0.10
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|44.00
|41770.58
|1649
|2007.11.12 11:01
|close
|810
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|46.00
|41816.58
|1650
|2007.11.12 11:01
|close
|811
|0.10
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|47.00
|41863.58
|1651
|2007.11.12 11:01
|close
|812
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|49.00
|41912.58
|1652
|2007.11.12 11:01
|close
|813
|0.10
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|54.00
|41966.58
|1653
|2007.11.12 11:01
|close
|814
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|56.00
|42022.58
|1654
|2007.11.12 11:01
|close
|817
|0.10
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|41.00
|42063.58
|1655
|2007.11.12 11:01
|close
|818
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|43.00
|42106.58
|1656
|2007.11.12 11:01
|close
|819
|0.10
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|43.00
|42149.58
|1657
|2007.11.12 11:01
|close
|820
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|38.00
|42187.58
|1658
|2007.11.12 11:01
|close
|821
|0.10
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|40.00
|42227.58
|1659
|2007.11.12 11:01
|close
|822
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|37.00
|42264.58
|1660
|2007.11.12 11:01
|close
|823
|0.10
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|37.00
|42301.58
|1661
|2007.11.12 11:02
|close
|824
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|37.00
|42338.58
|1662
|2007.11.12 11:02
|close
|825
|0.10
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|37.00
|42375.58
|1663
|2007.11.12 11:02
|close
|826
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|40.00
|42415.58
|1664
|2007.11.12 11:02
|close
|827
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|40.00
|42455.58
|1665
|2007.11.12 11:02
|close
|828
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|37.00
|42492.58
|1666
|2007.11.12 11:02
|close
|829
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|39.00
|42531.58
|1667
|2007.11.12 11:02
|close
|830
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|35.00
|42566.58
|1668
|2007.11.12 11:02
|close
|831
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|38.00
|42604.58
|1669
|2007.11.12 11:02
|close
|832
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|38.00
|42642.58
|1670
|2007.11.12 11:02
|close
|833
|0.10
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|39.00
|42681.58
|1671
|2007.11.12 11:02
|close
|834
|0.10
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|37.00
|42718.58
|1672
|2007.11.12 11:02
|close
|835
|0.10
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|37.00
|42755.58
|1673
|2007.11.12 11:02
|close
|836
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|34.00
|42789.58
|1674
|2007.11.12 11:02
|close
|837
|0.10
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|36.00
|42825.58
|1675
|2007.11.12 11:02
|buy
|838
|0.10
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|1676
|2007.11.12 11:02
|sell
|839
|0.10
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|1677
|2007.11.12 11:02
|buy
|840
|0.10
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|1678
|2007.11.12 11:02
|buy
|841
|0.10
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|1679
|2007.11.12 11:03
|buy
|842
|0.10
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|1680
|2007.11.12 11:03
|buy
|843
|0.10
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|1681
|2007.11.12 11:03
|buy
|844
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|1682
|2007.11.12 11:03
|buy
|845
|0.10
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|1683
|2007.11.12 11:03
|buy
|846
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|1684
|2007.11.12 11:14
|close
|839
|0.10
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|42798.58
|1685
|2007.11.12 11:14
|close
|838
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42817.58
|1686
|2007.11.12 11:14
|close
|840
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42836.58
|1687
|2007.11.12 11:14
|close
|841
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42853.58
|1688
|2007.11.12 11:14
|close
|842
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42870.58
|1689
|2007.11.12 11:14
|close
|843
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|15.00
|42885.58
|1690
|2007.11.12 11:14
|close
|844
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|15.00
|42900.58
|1691
|2007.11.12 11:14
|close
|845
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|13.00
|42913.58
|1692
|2007.11.12 11:14
|close
|846
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|13.00
|42926.58
|1693
|2007.11.12 11:14
|buy
|847
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|1694
|2007.11.12 11:14
|sell
|848
|0.10
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|1695
|2007.11.12 11:14
|sell
|849
|0.10
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|1696
|2007.11.12 11:15
|sell
|850
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|1697
|2007.11.12 11:15
|sell
|851
|0.10
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|1698
|2007.11.12 11:17
|sell
|852
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|1699
|2007.11.12 11:17
|sell
|853
|0.10
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|1700
|2007.11.12 11:17
|sell
|854
|0.10
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|1701
|2007.11.12 11:17
|sell
|855
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|1702
|2007.11.12 11:26
|buy
|856
|0.10
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|1703
|2007.11.12 11:27
|buy
|857
|0.10
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|1704
|2007.11.12 11:32
|sell
|858
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|1705
|2007.11.12 11:32
|sell
|859
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|1706
|2007.11.12 11:32
|sell
|860
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|1707
|2007.11.12 11:36
|sell
|861
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|1708
|2007.11.12 12:10
|close
|847
|0.10
|1.4581
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|42899.58
|1709
|2007.11.12 12:10
|close
|856
|0.10
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|42870.58
|1710
|2007.11.12 12:11
|close
|857
|0.10
|1.4581
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|42841.58
|1711
|2007.11.12 12:11
|close
|848
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|21.00
|42862.58
|1712
|2007.11.12 12:11
|close
|849
|0.10
|1.4583
|0.0000
|0.0000
|21.00
|42883.58
|1713
|2007.11.12 12:11
|close
|850
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42902.58
|1714
|2007.11.12 12:11
|close
|851
|0.10
|1.4583
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42921.58
|1715
|2007.11.12 12:11
|close
|852
|0.10
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42940.58
|1716
|2007.11.12 12:11
|close
|853
|0.10
|1.4583
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42957.58
|1717
|2007.11.12 12:11
|close
|854
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|15.00
|42972.58
|1718
|2007.11.12 12:11
|close
|855
|0.10
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|13.00
|42985.58
|1719
|2007.11.12 12:11
|close
|858
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|13.00
|42998.58
|1720
|2007.11.12 12:11
|close
|859
|0.10
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|11.00
|43009.58
|1721
|2007.11.12 12:11
|close
|860
|0.10
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|8.00
|43017.58
|1722
|2007.11.12 12:11
|close
|861
|0.10
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|8.00
|43025.58
|1723
|2007.11.12 12:11
|buy
|862
|0.10
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|1724
|2007.11.12 12:11
|sell
|863
|0.10
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|1725
|2007.11.12 12:11
|buy
|864
|0.10
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|1726
|2007.11.12 12:11
|buy
|865
|0.10
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|1727
|2007.11.12 12:11
|sell
|866
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|1728
|2007.11.12 12:12
|buy
|867
|0.10
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|1729
|2007.11.12 12:12
|buy
|868
|0.10
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|1730
|2007.11.12 12:16
|sell
|869
|0.10
|1.4583
|0.0000
|0.0000
|1731
|2007.11.12 12:17
|sell
|870
|0.10
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|1732
|2007.11.12 12:17
|sell
|871
|0.10
|1.4581
|0.0000
|0.0000
|1733
|2007.11.12 12:18
|sell
|872
|0.10
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|1734
|2007.11.12 12:18
|sell
|873
|0.10
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|1735
|2007.11.12 12:19
|sell
|874
|0.10
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|1736
|2007.11.12 12:20
|sell
|875
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|1737
|2007.11.12 12:20
|sell
|876
|0.10
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|1738
|2007.11.12 12:20
|sell
|877
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|1739
|2007.11.12 12:20
|sell
|878
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|1740
|2007.11.12 12:22
|sell
|879
|0.10
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|1741
|2007.11.12 12:22
|sell
|880
|0.10
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|1742
|2007.11.12 12:22
|sell
|881
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|1743
|2007.11.12 12:49
|sell
|882
|0.10
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|1744
|2007.11.12 13:09
|close
|862
|0.10
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|42999.58
|1745
|2007.11.12 13:10
|close
|864
|0.10
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|42972.58
|1746
|2007.11.12 13:10
|close
|865
|0.10
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|42945.58
|1747
|2007.11.12 13:10
|close
|867
|0.10
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|42917.58
|1748
|2007.11.12 13:10
|close
|868
|0.10
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|42887.58
|1749
|2007.11.12 13:10
|close
|863
|0.10
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|22.00
|42909.58
|1750
|2007.11.12 13:10
|close
|866
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|20.00
|42929.58
|1751
|2007.11.12 13:10
|close
|869
|0.10
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|20.00
|42949.58
|1752
|2007.11.12 13:10
|close
|870
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|18.00
|42967.58
|1753
|2007.11.12 13:10
|close
|871
|0.10
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|16.00
|42983.58
|1754
|2007.11.12 13:10
|close
|872
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|16.00
|42999.58
|1755
|2007.11.12 13:10
|close
|873
|0.10
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|14.00
|43013.58
|1756
|2007.11.12 13:10
|close
|874
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|14.00
|43027.58
|1757
|2007.11.12 13:10
|close
|875
|0.10
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|10.00
|43037.58
|1758
|2007.11.12 13:10
|close
|876
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|10.00
|43047.58
|1759
|2007.11.12 13:10
|close
|877
|0.10
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|13.00
|43060.58
|1760
|2007.11.12 13:11
|close
|878
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|13.00
|43073.58
|1761
|2007.11.12 13:11
|close
|879
|0.10
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|7.00
|43080.58
|1762
|2007.11.12 13:11
|close
|880
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|7.00
|43087.58
|1763
|2007.11.12 13:11
|close
|881
|0.10
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|8.00
|43095.58
|1764
|2007.11.12 13:11
|close
|882
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|6.00
|43101.58
|1765
|2007.11.12 13:11
|buy
|883
|0.10
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|1766
|2007.11.12 13:11
|sell
|884
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|1767
|2007.11.12 13:11
|buy
|885
|0.10
|1.4567
|0.0000
|0.0000
|1768
|2007.11.12 13:11
|sell
|886
|0.10
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|1769
|2007.11.12 13:11
|sell
|887
|0.10
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|1770
|2007.11.12 13:11
|sell
|888
|0.10
|1.4559
|0.0000
|0.0000
|1771
|2007.11.12 13:11
|sell
|889
|0.10
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|1772
|2007.11.12 13:11
|sell
|890
|0.10
|1.4558
|0.0000
|0.0000
|1773
|2007.11.12 13:11
|sell
|891
|0.10
|1.4556
|0.0000
|0.0000
|1774
|2007.11.12 13:11
|sell
|892
|0.10
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|1775
|2007.11.12 13:13
|sell
|893
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|1776
|2007.11.12 13:13
|sell
|894
|0.10
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|1777
|2007.11.12 13:17
|sell
|895
|0.10
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|1778
|2007.11.12 13:23
|buy
|896
|0.10
|1.4566
|0.0000
|0.0000
|1779
|2007.11.12 13:25
|buy
|897
|0.10
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|1780
|2007.11.12 13:25
|buy
|898
|0.10
|1.4568
|0.0000
|0.0000
|1781
|2007.11.12 13:25
|buy
|899
|0.10
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|1782
|2007.11.12 13:25
|buy
|900
|0.10
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|1783
|2007.11.12 13:26
|buy
|901
|0.10
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|1784
|2007.11.12 13:27
|buy
|902
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|1785
|2007.11.12 13:28
|buy
|903
|0.10
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|1786
|2007.11.12 13:33
|buy
|904
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|1787
|2007.11.12 13:33
|buy
|905
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|1788
|2007.11.12 13:35
|buy
|906
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|1789
|2007.11.12 13:57
|sell
|907
|0.10
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|1790
|2007.11.12 13:57
|sell
|908
|0.10
|1.4552
|0.0000
|0.0000
|1791
|2007.11.12 13:57
|sell
|909
|0.10
|1.4551
|0.0000
|0.0000
|1792
|2007.11.12 13:57
|sell
|910
|0.10
|1.4550
|0.0000
|0.0000
|1793
|2007.11.12 14:19
|sell
|911
|0.10
|1.4548
|0.0000
|0.0000
|1794
|2007.11.12 14:20
|sell
|912
|0.10
|1.4549
|0.0000
|0.0000
|1795
|2007.11.12 14:20
|sell
|913
|0.10
|1.4547
|0.0000
|0.0000
|1796
|2007.11.12 14:20
|sell
|914
|0.10
|1.4546
|0.0000
|0.0000
|1797
|2007.11.12 14:21
|sell
|915
|0.10
|1.4545
|0.0000
|0.0000
|1798
|2007.11.12 14:21
|sell
|916
|0.10
|1.4544
|0.0000
|0.0000
|1799
|2007.11.12 15:11
|buy
|917
|0.10
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|1800
|2007.11.12 15:11
|buy
|918
|0.10
|1.4581
|0.0000
|0.0000
|1801
|2007.11.12 15:11
|buy
|919
|0.10
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|1802
|2007.11.12 15:11
|buy
|920
|0.10
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|1803
|2007.11.12 15:11
|buy
|921
|0.10
|1.4583
|0.0000
|0.0000
|1804
|2007.11.12 15:11
|buy
|922
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|1805
|2007.11.12 15:12
|buy
|923
|0.10
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|1806
|2007.11.12 15:12
|buy
|924
|0.10
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|1807
|2007.11.12 15:14
|buy
|925
|0.10
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|1808
|2007.11.12 16:21
|sell
|926
|0.10
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|1809
|2007.11.12 16:22
|sell
|927
|0.10
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|1810
|2007.11.12 16:22
|sell
|928
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|1811
|2007.11.12 16:22
|sell
|929
|0.10
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|1812
|2007.11.12 16:22
|sell
|930
|0.10
|1.4537
|0.0000
|0.0000
|1813
|2007.11.12 16:22
|sell
|931
|0.10
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|1814
|2007.11.12 16:22
|sell
|932
|0.10
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|1815
|2007.11.12 16:22
|sell
|933
|0.10
|1.4534
|0.0000
|0.0000
|1816
|2007.11.12 16:22
|close
|923
|0.10
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|43050.58
|1817
|2007.11.12 16:22
|sell
|934
|0.10
|1.4533
|0.0000
|0.0000
|1818
|2007.11.12 16:22
|close
|924
|0.10
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|42997.58
|1819
|2007.11.12 16:22
|sell
|935
|0.10
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|1820
|2007.11.12 16:22
|close
|922
|0.10
|1.4531
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|42944.58
|1821
|2007.11.12 16:22
|sell
|936
|0.10
|1.4532
|0.0000
|0.0000
|1822
|2007.11.12 16:22
|close
|921
|0.10
|1.4531
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|42892.58
|1823
|2007.11.12 16:22
|sell
|937
|0.10
|1.4531
|0.0000
|0.0000
|1824
|2007.11.12 16:22
|close
|920
|0.10
|1.4533
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|42843.58
|1825
|2007.11.12 16:27
|sell
|938
|0.10
|1.4529
|0.0000
|0.0000
|1826
|2007.11.12 16:27
|close
|918
|0.10
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|42792.58
|1827
|2007.11.12 16:32
|sell
|939
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|1828
|2007.11.12 16:32
|close
|919
|0.10
|1.4542
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|42754.58
|1829
|2007.11.12 16:32
|sell
|940
|0.10
|1.4542
|0.0000
|0.0000
|1830
|2007.11.12 16:32
|close
|925
|0.10
|1.4543
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|42718.58
|1831
|2007.11.12 23:00
|close
|883
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|42692.58
|1832
|2007.11.12 23:00
|close
|885
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|42664.58
|1833
|2007.11.12 23:00
|close
|887
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|20.00
|42684.58
|1834
|2007.11.12 23:00
|close
|889
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42703.58
|1835
|2007.11.12 23:00
|close
|891
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|15.00
|42718.58
|1836
|2007.11.12 23:00
|close
|893
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|13.00
|42731.58
|1837
|2007.11.12 23:00
|close
|895
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|21.00
|42752.58
|1838
|2007.11.12 23:00
|close
|897
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|42722.58
|1839
|2007.11.12 23:00
|close
|899
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|42691.58
|1840
|2007.11.12 23:00
|close
|901
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|42658.58
|1841
|2007.11.12 23:00
|close
|903
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|42623.58
|1842
|2007.11.12 23:00
|close
|905
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|-37.00
|42586.58
|1843
|2007.11.12 23:00
|close
|907
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|12.00
|42598.58
|1844
|2007.11.12 23:00
|close
|909
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|10.00
|42608.58
|1845
|2007.11.12 23:00
|close
|911
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|7.00
|42615.58
|1846
|2007.11.12 23:00
|close
|913
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|6.00
|42621.58
|1847
|2007.11.12 23:00
|close
|915
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|4.00
|42625.58
|1848
|2007.11.12 23:00
|close
|917
|0.10
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|42586.58
|1849
|2007.11.12 23:00
|close
|927
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|42583.58
|1850
|2007.11.12 23:00
|close
|929
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|42582.58
|1851
|2007.11.12 23:00
|close
|931
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|42577.58
|1852
|2007.11.12 23:00
|close
|933
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|42570.58
|1853
|2007.11.12 23:00
|close
|935
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|42559.58
|1854
|2007.11.12 23:00
|close
|937
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|42549.58
|1855
|2007.11.12 23:00
|close
|939
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|0.00
|42549.58
|1856
|2007.11.12 23:00
|sell
|941
|0.10
|1.4538
|0.0000
|0.0000
|1857
|2007.11.12 23:00
|sell
|942
|0.10
|1.4540
|0.0000
|0.0000
|1858
|2007.11.12 23:00
|sell
|943
|0.10
|1.4541
|0.0000
|0.0000
|1859
|2007.11.12 23:02
|sell
|944
|0.10
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|1860
|2007.11.12 23:11
|sell
|945
|0.10
|1.4534
|0.0000
|0.0000
|1861
|2007.11.13 02:36
|sell
|946
|0.10
|1.4545
|0.0000
|0.0000
|1862
|2007.11.13 02:37
|sell
|947
|0.10
|1.4547
|0.0000
|0.0000
|1863
|2007.11.13 02:37
|sell
|948
|0.10
|1.4551
|0.0000
|0.0000
|1864
|2007.11.13 03:27
|buy
|949
|0.10
|1.4567
|0.0000
|0.0000
|1865
|2007.11.13 03:27
|sell
|950
|0.10
|1.4562
|0.0000
|0.0000
|1866
|2007.11.13 03:31
|buy
|951
|0.10
|1.4569
|0.0000
|0.0000
|1867
|2007.11.13 03:32
|buy
|952
|0.10
|1.4570
|0.0000
|0.0000
|1868
|2007.11.13 03:55
|buy
|953
|0.10
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|1869
|2007.11.13 03:55
|buy
|954
|0.10
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|1870
|2007.11.13 03:56
|buy
|955
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|1871
|2007.11.13 05:56
|sell
|956
|0.10
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|1872
|2007.11.13 05:56
|sell
|957
|0.10
|1.4560
|0.0000
|0.0000
|1873
|2007.11.13 07:36
|buy
|958
|0.10
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|1874
|2007.11.13 07:38
|buy
|959
|0.10
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|1875
|2007.11.13 07:41
|buy
|960
|0.10
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|1876
|2007.11.13 07:41
|buy
|961
|0.10
|1.4581
|0.0000
|0.0000
|1877
|2007.11.13 07:41
|buy
|962
|0.10
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|1878
|2007.11.13 07:45
|buy
|963
|0.10
|1.4583
|0.0000
|0.0000
|1879
|2007.11.13 07:46
|buy
|964
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|1880
|2007.11.13 07:46
|buy
|965
|0.10
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|1881
|2007.11.13 07:46
|buy
|966
|0.10
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|1882
|2007.11.13 07:46
|close
|938
|0.10
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|-58.03
|42491.55
|1883
|2007.11.13 07:47
|buy
|967
|0.10
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|1884
|2007.11.13 07:47
|close
|936
|0.10
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|-54.03
|42437.52
|1885
|2007.11.13 08:44
|buy
|968
|0.10
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|1886
|2007.11.13 08:44
|close
|934
|0.10
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|-54.03
|42383.49
|1887
|2007.11.13 08:44
|buy
|969
|0.10
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|1888
|2007.11.13 08:44
|close
|945
|0.10
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|-54.03
|42329.46
|1889
|2007.11.13 08:45
|buy
|970
|0.10
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|1890
|2007.11.13 08:45
|close
|932
|0.10
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|-56.03
|42273.43
|1891
|2007.11.13 08:45
|buy
|971
|0.10
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|1892
|2007.11.13 08:45
|close
|944
|0.10
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|-54.03
|42219.41
|1893
|2007.11.13 08:50
|buy
|972
|0.10
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|1894
|2007.11.13 08:50
|close
|930
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-55.03
|42164.38
|1895
|2007.11.13 08:50
|buy
|973
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|1896
|2007.11.13 08:50
|close
|941
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|-57.03
|42107.35
|1897
|2007.11.13 08:50
|buy
|974
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|1898
|2007.11.13 08:51
|close
|928
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|-58.03
|42049.32
|1899
|2007.11.13 08:51
|buy
|975
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|1900
|2007.11.13 08:51
|close
|942
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|-57.03
|41992.29
|1901
|2007.11.13 08:51
|buy
|976
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|1902
|2007.11.13 08:51
|close
|943
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|-55.03
|41937.26
|1903
|2007.11.13 08:52
|buy
|977
|0.10
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|1904
|2007.11.13 08:52
|close
|940
|0.10
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|-58.03
|41879.23
|1905
|2007.11.13 08:52
|buy
|978
|0.10
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|1906
|2007.11.13 08:53
|close
|926
|0.10
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|-56.03
|41823.20
|1907
|2007.11.13 08:55
|buy
|979
|0.10
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|1908
|2007.11.13 08:55
|close
|916
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-57.03
|41766.17
|1909
|2007.11.13 08:55
|buy
|980
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|1910
|2007.11.13 08:55
|close
|946
|0.10
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|-59.00
|41707.17
|1911
|2007.11.13 08:55
|buy
|981
|0.10
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|1912
|2007.11.13 08:55
|close
|914
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-57.03
|41650.15
|1913
|2007.11.13 09:31
|close
|884
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|-64.03
|41586.12
|1914
|2007.11.13 09:31
|close
|886
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|-67.03
|41519.09
|1915
|2007.11.13 09:31
|close
|888
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|-70.03
|41449.06
|1916
|2007.11.13 09:31
|close
|890
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|-70.03
|41379.03
|1917
|2007.11.13 09:31
|close
|892
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|-75.03
|41304.00
|1918
|2007.11.13 09:31
|close
|894
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-76.03
|41227.97
|1919
|2007.11.13 09:31
|close
|908
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|-83.03
|41144.94
|1920
|2007.11.13 09:31
|close
|910
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-84.03
|41060.91
|1921
|2007.11.13 09:31
|close
|912
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|-83.03
|40977.88
|1922
|2007.11.13 09:31
|close
|947
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-86.00
|40891.88
|1923
|2007.11.13 09:31
|close
|948
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|-81.00
|40810.88
|1924
|2007.11.13 09:31
|close
|950
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|-71.00
|40739.88
|1925
|2007.11.13 09:31
|close
|956
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|-70.00
|40669.88
|1926
|2007.11.13 09:31
|close
|957
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|-63.00
|40606.88
|1927
|2007.11.13 09:32
|close
|896
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|55.78
|40662.67
|1928
|2007.11.13 09:32
|close
|898
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|54.78
|40717.45
|1929
|2007.11.13 09:32
|close
|900
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|50.78
|40768.24
|1930
|2007.11.13 09:32
|close
|902
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|49.78
|40818.02
|1931
|2007.11.13 09:32
|close
|904
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|46.78
|40864.81
|1932
|2007.11.13 09:32
|close
|906
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|45.78
|40910.59
|1933
|2007.11.13 09:32
|close
|949
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|55.00
|40965.59
|1934
|2007.11.13 09:32
|close
|951
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|51.00
|41016.59
|1935
|2007.11.13 09:32
|close
|952
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|51.00
|41067.59
|1936
|2007.11.13 09:32
|close
|953
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|46.00
|41113.59
|1937
|2007.11.13 09:32
|close
|954
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|47.00
|41160.59
|1938
|2007.11.13 09:32
|close
|955
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|44.00
|41204.59
|1939
|2007.11.13 09:32
|close
|958
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|41.00
|41245.59
|1940
|2007.11.13 09:32
|close
|959
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|41.00
|41286.59
|1941
|2007.11.13 09:33
|close
|960
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|41.00
|41327.59
|1942
|2007.11.13 09:33
|close
|961
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|39.00
|41366.59
|1943
|2007.11.13 09:33
|close
|962
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|39.00
|41405.59
|1944
|2007.11.13 09:33
|close
|963
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|37.00
|41442.59
|1945
|2007.11.13 09:33
|close
|964
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|35.00
|41477.59
|1946
|2007.11.13 09:33
|close
|965
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|33.00
|41510.59
|1947
|2007.11.13 09:33
|close
|966
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|33.00
|41543.59
|1948
|2007.11.13 09:33
|close
|967
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|31.00
|41574.59
|1949
|2007.11.13 09:33
|close
|968
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|31.00
|41605.59
|1950
|2007.11.13 09:34
|close
|969
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|31.00
|41636.59
|1951
|2007.11.13 09:34
|close
|970
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|29.00
|41665.59
|1952
|2007.11.13 09:34
|close
|971
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|29.00
|41694.59
|1953
|2007.11.13 09:34
|close
|972
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|25.00
|41719.59
|1954
|2007.11.13 09:34
|close
|973
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|25.00
|41744.59
|1955
|2007.11.13 09:34
|close
|974
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|22.00
|41766.59
|1956
|2007.11.13 09:34
|close
|975
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|21.00
|41787.59
|1957
|2007.11.13 09:34
|close
|976
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|21.00
|41808.59
|1958
|2007.11.13 09:34
|close
|977
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|20.00
|41828.59
|1959
|2007.11.13 09:34
|close
|978
|0.10
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41845.59
|1960
|2007.11.13 09:34
|close
|979
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|16.00
|41861.59
|1961
|2007.11.13 09:34
|close
|980
|0.10
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|14.00
|41875.59
|1962
|2007.11.13 09:34
|close
|981
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|14.00
|41889.59
|1963
|2007.11.13 09:34
|buy
|982
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|1964
|2007.11.13 09:34
|sell
|983
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|1965
|2007.11.13 09:34
|sell
|984
|0.10
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|1966
|2007.11.13 09:34
|sell
|985
|0.10
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|1967
|2007.11.13 09:34
|sell
|986
|0.10
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|1968
|2007.11.13 09:35
|sell
|987
|0.10
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|1969
|2007.11.13 09:35
|sell
|988
|0.10
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|1970
|2007.11.13 09:37
|buy
|989
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|1971
|2007.11.13 09:37
|buy
|990
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|1972
|2007.11.13 09:37
|buy
|991
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|1973
|2007.11.13 09:38
|buy
|992
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|1974
|2007.11.13 09:41
|buy
|993
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|1975
|2007.11.13 09:43
|buy
|994
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|1976
|2007.11.13 09:43
|buy
|995
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|1977
|2007.11.13 09:49
|buy
|996
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|1978
|2007.11.13 09:50
|buy
|997
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|1979
|2007.11.13 09:50
|buy
|998
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|1980
|2007.11.13 09:50
|buy
|999
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|1981
|2007.11.13 09:50
|buy
|1000
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|1982
|2007.11.13 09:50
|buy
|1001
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|1983
|2007.11.13 09:50
|buy
|1002
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|1984
|2007.11.13 09:52
|buy
|1003
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|1985
|2007.11.13 10:28
|sell
|1004
|0.10
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|1986
|2007.11.13 10:36
|sell
|1005
|0.10
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|1987
|2007.11.13 10:37
|sell
|1006
|0.10
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|1988
|2007.11.13 10:38
|sell
|1007
|0.10
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|1989
|2007.11.13 10:38
|sell
|1008
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|1990
|2007.11.13 10:38
|sell
|1009
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|1991
|2007.11.13 10:45
|sell
|1010
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|1992
|2007.11.13 10:47
|sell
|1011
|0.10
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|1993
|2007.11.13 10:47
|sell
|1012
|0.10
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|1994
|2007.11.13 10:50
|sell
|1013
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|1995
|2007.11.13 10:57
|sell
|1014
|0.10
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|1996
|2007.11.13 10:58
|sell
|1015
|0.10
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|1997
|2007.11.13 10:58
|sell
|1016
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|1998
|2007.11.13 10:58
|sell
|1017
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|1999
|2007.11.13 10:58
|sell
|1018
|0.10
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|2000
|2007.11.13 10:58
|sell
|1019
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|2001
|2007.11.13 11:00
|sell
|1020
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|2002
|2007.11.13 11:00
|sell
|1021
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|2003
|2007.11.13 11:00
|sell
|1022
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|2004
|2007.11.13 11:12
|sell
|1023
|0.10
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|2005
|2007.11.13 11:44
|sell
|1024
|0.10
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|2006
|2007.11.13 11:44
|sell
|1025
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|2007
|2007.11.13 11:51
|sell
|1026
|0.10
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|2008
|2007.11.13 11:51
|sell
|1027
|0.10
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|2009
|2007.11.13 11:51
|sell
|1028
|0.10
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|2010
|2007.11.13 11:51
|sell
|1029
|0.10
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|2011
|2007.11.13 11:52
|sell
|1030
|0.10
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|2012
|2007.11.13 11:53
|sell
|1031
|0.10
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|2013
|2007.11.13 11:53
|sell
|1032
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|2014
|2007.11.13 11:54
|close
|1003
|0.10
|1.4583
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|41838.59
|2015
|2007.11.13 11:54
|sell
|1033
|0.10
|1.4581
|0.0000
|0.0000
|2016
|2007.11.13 11:54
|close
|1002
|0.10
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|41787.59
|2017
|2007.11.13 12:56
|close
|982
|0.10
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|41739.59
|2018
|2007.11.13 12:56
|close
|989
|0.10
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|41691.59
|2019
|2007.11.13 12:56
|close
|990
|0.10
|1.4571
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|41641.59
|2020
|2007.11.13 12:56
|close
|991
|0.10
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|41591.59
|2021
|2007.11.13 12:56
|close
|992
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|41541.59
|2022
|2007.11.13 12:56
|close
|993
|0.10
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|41491.59
|2023
|2007.11.13 12:56
|close
|994
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|41439.59
|2024
|2007.11.13 12:56
|close
|995
|0.10
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|41387.59
|2025
|2007.11.13 12:56
|close
|996
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|41333.59
|2026
|2007.11.13 12:57
|close
|997
|0.10
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|41277.59
|2027
|2007.11.13 12:57
|close
|998
|0.10
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|41222.59
|2028
|2007.11.13 12:57
|close
|999
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|41167.59
|2029
|2007.11.13 12:57
|close
|1000
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|41112.59
|2030
|2007.11.13 12:57
|close
|1001
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|-57.00
|41055.59
|2031
|2007.11.13 12:57
|close
|983
|0.10
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|39.00
|41094.59
|2032
|2007.11.13 12:58
|close
|984
|0.10
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|39.00
|41133.59
|2033
|2007.11.13 12:58
|close
|985
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|39.00
|41172.59
|2034
|2007.11.13 12:58
|close
|986
|0.10
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|37.00
|41209.59
|2035
|2007.11.13 12:58
|close
|987
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|37.00
|41246.59
|2036
|2007.11.13 12:58
|close
|988
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|37.00
|41283.59
|2037
|2007.11.13 12:58
|close
|1004
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|35.00
|41318.59
|2038
|2007.11.13 12:58
|close
|1005
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|35.00
|41353.59
|2039
|2007.11.13 12:58
|close
|1006
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|33.00
|41386.59
|2040
|2007.11.13 12:58
|close
|1007
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|33.00
|41419.59
|2041
|2007.11.13 12:58
|close
|1008
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|32.00
|41451.59
|2042
|2007.11.13 12:58
|close
|1009
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|32.00
|41483.59
|2043
|2007.11.13 12:58
|close
|1010
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|31.00
|41514.59
|2044
|2007.11.13 12:59
|close
|1011
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|29.00
|41543.59
|2045
|2007.11.13 12:59
|close
|1012
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|27.00
|41570.59
|2046
|2007.11.13 12:59
|close
|1013
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|27.00
|41597.59
|2047
|2007.11.13 13:00
|close
|1014
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|27.00
|41624.59
|2048
|2007.11.13 13:00
|close
|1015
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|24.00
|41648.59
|2049
|2007.11.13 13:00
|close
|1016
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|22.00
|41670.59
|2050
|2007.11.13 13:00
|close
|1017
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|22.00
|41692.59
|2051
|2007.11.13 13:00
|close
|1018
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|24.00
|41716.59
|2052
|2007.11.13 13:00
|close
|1019
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|25.00
|41741.59
|2053
|2007.11.13 13:01
|close
|1020
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|19.00
|41760.59
|2054
|2007.11.13 13:01
|close
|1021
|0.10
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|16.00
|41776.59
|2055
|2007.11.13 13:01
|close
|1022
|0.10
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|16.00
|41792.59
|2056
|2007.11.13 13:01
|close
|1023
|0.10
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|14.00
|41806.59
|2057
|2007.11.13 13:01
|close
|1024
|0.10
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|13.00
|41819.59
|2058
|2007.11.13 13:01
|close
|1025
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|15.00
|41834.59
|2059
|2007.11.13 13:01
|close
|1026
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|14.00
|41848.59
|2060
|2007.11.13 13:01
|close
|1027
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|11.00
|41859.59
|2061
|2007.11.13 13:01
|close
|1028
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|13.00
|41872.59
|2062
|2007.11.13 13:01
|close
|1029
|0.10
|1.4578
|0.0000
|0.0000
|9.00
|41881.59
|2063
|2007.11.13 13:02
|close
|1030
|0.10
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|7.00
|41888.59
|2064
|2007.11.13 13:02
|close
|1031
|0.10
|1.4581
|0.0000
|0.0000
|4.00
|41892.59
|2065
|2007.11.13 13:02
|close
|1032
|0.10
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|4.00
|41896.59
|2066
|2007.11.13 13:02
|close
|1033
|0.10
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|2.00
|41898.59
|2067
|2007.11.13 13:02
|buy
|1034
|0.10
|1.4580
|0.0000
|0.0000
|2068
|2007.11.13 13:03
|sell
|1035
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|2069
|2007.11.13 13:03
|buy
|1036
|0.10
|1.4581
|0.0000
|0.0000
|2070
|2007.11.13 13:04
|buy
|1037
|0.10
|1.4583
|0.0000
|0.0000
|2071
|2007.11.13 13:04
|buy
|1038
|0.10
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|2072
|2007.11.13 13:05
|buy
|1039
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|2073
|2007.11.13 13:07
|buy
|1040
|0.10
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|2074
|2007.11.13 13:08
|buy
|1041
|0.10
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|2075
|2007.11.13 13:08
|buy
|1042
|0.10
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|2076
|2007.11.13 13:12
|sell
|1043
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|2077
|2007.11.13 13:12
|sell
|1044
|0.10
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|2078
|2007.11.13 13:14
|sell
|1045
|0.10
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|2079
|2007.11.13 13:16
|sell
|1046
|0.10
|1.4572
|0.0000
|0.0000
|2080
|2007.11.13 13:16
|sell
|1047
|0.10
|1.4573
|0.0000
|0.0000
|2081
|2007.11.13 13:30
|buy
|1048
|0.10
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|2082
|2007.11.13 13:30
|buy
|1049
|0.10
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|2083
|2007.11.13 13:30
|buy
|1050
|0.10
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|2084
|2007.11.13 13:30
|buy
|1051
|0.10
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|2085
|2007.11.13 13:32
|buy
|1052
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|2086
|2007.11.13 13:49
|buy
|1053
|0.10
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|2087
|2007.11.13 13:49
|buy
|1054
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|2088
|2007.11.13 13:50
|buy
|1055
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|2089
|2007.11.13 13:50
|buy
|1056
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|2090
|2007.11.13 13:56
|buy
|1057
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|2091
|2007.11.13 13:56
|buy
|1058
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|2092
|2007.11.13 14:14
|close
|1035
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|41868.59
|2093
|2007.11.13 14:14
|close
|1043
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|41838.59
|2094
|2007.11.13 14:14
|close
|1044
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|41806.59
|2095
|2007.11.13 14:14
|close
|1045
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|41774.59
|2096
|2007.11.13 14:14
|close
|1046
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|41739.59
|2097
|2007.11.13 14:14
|close
|1047
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|41706.59
|2098
|2007.11.13 14:14
|close
|1034
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|23.00
|41729.59
|2099
|2007.11.13 14:14
|close
|1036
|0.10
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|23.00
|41752.59
|2100
|2007.11.13 14:15
|close
|1037
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|20.00
|41772.59
|2101
|2007.11.13 14:15
|close
|1038
|0.10
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|22.00
|41794.59
|2102
|2007.11.13 14:15
|close
|1039
|0.10
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|21.00
|41815.59
|2103
|2007.11.13 14:15
|close
|1040
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|21.00
|41836.59
|2104
|2007.11.13 14:15
|close
|1041
|0.10
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|19.00
|41855.59
|2105
|2007.11.13 14:15
|close
|1042
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|19.00
|41874.59
|2106
|2007.11.13 14:15
|close
|1048
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|19.00
|41893.59
|2107
|2007.11.13 14:15
|close
|1049
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41910.59
|2108
|2007.11.13 14:15
|close
|1050
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41927.59
|2109
|2007.11.13 14:15
|close
|1051
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41944.59
|2110
|2007.11.13 14:15
|close
|1052
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|15.00
|41959.59
|2111
|2007.11.13 14:15
|close
|1053
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|15.00
|41974.59
|2112
|2007.11.13 14:15
|close
|1054
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|13.00
|41987.59
|2113
|2007.11.13 14:15
|close
|1055
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|12.00
|41999.59
|2114
|2007.11.13 14:15
|close
|1056
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|12.00
|42011.59
|2115
|2007.11.13 14:16
|close
|1057
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|11.00
|42022.59
|2116
|2007.11.13 14:16
|close
|1058
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|8.00
|42030.59
|2117
|2007.11.13 14:16
|buy
|1059
|0.10
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|2118
|2007.11.13 14:17
|sell
|1060
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|2119
|2007.11.13 14:17
|buy
|1061
|0.10
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|2120
|2007.11.13 14:17
|buy
|1062
|0.10
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|2121
|2007.11.13 14:17
|buy
|1063
|0.10
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|2122
|2007.11.13 14:20
|sell
|1064
|0.10
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2123
|2007.11.13 14:20
|sell
|1065
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|2124
|2007.11.13 14:20
|sell
|1066
|0.10
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|2125
|2007.11.13 14:29
|buy
|1067
|0.10
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2126
|2007.11.13 14:30
|buy
|1068
|0.10
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|2127
|2007.11.13 14:30
|buy
|1069
|0.10
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2128
|2007.11.13 14:30
|buy
|1070
|0.10
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|2129
|2007.11.13 14:30
|buy
|1071
|0.10
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|2130
|2007.11.13 14:50
|sell
|1072
|0.10
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|2131
|2007.11.13 14:50
|sell
|1073
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|2132
|2007.11.13 15:19
|sell
|1074
|0.10
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|2133
|2007.11.13 15:19
|sell
|1075
|0.10
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|2134
|2007.11.13 15:19
|sell
|1076
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|2135
|2007.11.13 15:19
|sell
|1077
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|2136
|2007.11.13 15:20
|sell
|1078
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|2137
|2007.11.13 15:20
|sell
|1079
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|2138
|2007.11.13 15:20
|sell
|1080
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|2139
|2007.11.13 15:20
|sell
|1081
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|2140
|2007.11.13 15:20
|sell
|1082
|0.10
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|2141
|2007.11.13 15:20
|sell
|1083
|0.10
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|2142
|2007.11.13 15:20
|sell
|1084
|0.10
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|2143
|2007.11.13 15:20
|sell
|1085
|0.10
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|2144
|2007.11.13 15:20
|sell
|1086
|0.10
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|2145
|2007.11.13 15:21
|sell
|1087
|0.10
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|2146
|2007.11.13 15:21
|sell
|1088
|0.10
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|2147
|2007.11.13 15:21
|sell
|1089
|0.10
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|2148
|2007.11.13 17:06
|buy
|1090
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2149
|2007.11.13 17:06
|buy
|1091
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2150
|2007.11.13 17:08
|buy
|1092
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2151
|2007.11.13 17:08
|buy
|1093
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2152
|2007.11.13 17:08
|buy
|1094
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2153
|2007.11.13 17:08
|buy
|1095
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|2154
|2007.11.13 17:08
|buy
|1096
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2155
|2007.11.13 17:08
|buy
|1097
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|2156
|2007.11.13 17:08
|buy
|1098
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|2157
|2007.11.13 17:08
|buy
|1099
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|2158
|2007.11.13 17:08
|buy
|1100
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|2159
|2007.11.13 17:09
|buy
|1101
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2160
|2007.11.13 18:25
|sell
|1102
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|2161
|2007.11.13 23:00
|close
|1059
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|42022.59
|2162
|2007.11.13 23:00
|close
|1061
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|42013.59
|2163
|2007.11.13 23:00
|close
|1063
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|42003.59
|2164
|2007.11.13 23:00
|close
|1065
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|0.00
|42003.59
|2165
|2007.11.13 23:00
|close
|1067
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|41991.59
|2166
|2007.11.13 23:00
|close
|1069
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|41975.59
|2167
|2007.11.13 23:00
|close
|1071
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|41961.59
|2168
|2007.11.13 23:00
|close
|1073
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|41959.59
|2169
|2007.11.13 23:00
|close
|1075
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|41955.59
|2170
|2007.11.13 23:00
|close
|1077
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|41950.59
|2171
|2007.11.13 23:00
|close
|1079
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|41942.59
|2172
|2007.11.13 23:00
|close
|1081
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|41931.59
|2173
|2007.11.13 23:00
|close
|1083
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|41919.59
|2174
|2007.11.13 23:00
|close
|1085
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|41904.59
|2175
|2007.11.13 23:00
|close
|1087
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|41888.59
|2176
|2007.11.13 23:00
|close
|1089
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|41870.59
|2177
|2007.11.13 23:00
|close
|1091
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|41852.59
|2178
|2007.11.13 23:00
|close
|1093
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|41831.59
|2179
|2007.11.13 23:00
|close
|1095
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|41809.59
|2180
|2007.11.13 23:00
|close
|1097
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|41783.59
|2181
|2007.11.13 23:00
|close
|1099
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|41755.59
|2182
|2007.11.13 23:00
|close
|1101
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|41735.59
|2183
|2007.11.13 23:00
|sell
|1103
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|2184
|2007.11.13 23:02
|sell
|1104
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|2185
|2007.11.13 23:06
|sell
|1105
|0.10
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|2186
|2007.11.13 23:08
|sell
|1106
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|2187
|2007.11.14 00:27
|buy
|1107
|0.10
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2188
|2007.11.14 00:27
|buy
|1108
|0.10
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|2189
|2007.11.14 00:52
|buy
|1109
|0.10
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2190
|2007.11.14 00:52
|buy
|1110
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2191
|2007.11.14 00:53
|buy
|1111
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2192
|2007.11.14 00:54
|buy
|1112
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2193
|2007.11.14 01:05
|buy
|1113
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|2194
|2007.11.14 02:10
|buy
|1114
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|2195
|2007.11.14 02:13
|buy
|1115
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|2196
|2007.11.14 02:14
|buy
|1116
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|2197
|2007.11.14 02:31
|buy
|1117
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|2198
|2007.11.14 02:48
|buy
|1118
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|2199
|2007.11.14 02:52
|buy
|1119
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|2200
|2007.11.14 03:58
|buy
|1120
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|2201
|2007.11.14 03:58
|buy
|1121
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2202
|2007.11.14 03:59
|buy
|1122
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|2203
|2007.11.14 03:59
|buy
|1123
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2204
|2007.11.14 03:59
|buy
|1124
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|2205
|2007.11.14 03:59
|buy
|1125
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2206
|2007.11.14 03:59
|buy
|1126
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2207
|2007.11.14 03:59
|buy
|1127
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2208
|2007.11.14 03:59
|buy
|1128
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|2209
|2007.11.14 03:59
|buy
|1129
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2210
|2007.11.14 03:59
|buy
|1130
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|2211
|2007.11.14 04:01
|buy
|1131
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|2212
|2007.11.14 04:01
|close
|1102
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|-64.03
|41671.56
|2213
|2007.11.14 04:13
|buy
|1132
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2214
|2007.11.14 04:13
|close
|1088
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|-66.03
|41605.53
|2215
|2007.11.14 04:13
|buy
|1133
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|2216
|2007.11.14 04:13
|close
|1086
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|-65.03
|41540.50
|2217
|2007.11.14 04:55
|close
|1060
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-61.03
|41479.47
|2218
|2007.11.14 04:56
|close
|1064
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|-61.03
|41418.45
|2219
|2007.11.14 04:56
|close
|1066
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|-60.03
|41358.42
|2220
|2007.11.14 04:56
|close
|1072
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-63.03
|41295.39
|2221
|2007.11.14 04:56
|close
|1074
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|-64.03
|41231.36
|2222
|2007.11.14 04:56
|close
|1076
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-68.03
|41163.33
|2223
|2007.11.14 04:56
|close
|1078
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|-70.03
|41093.30
|2224
|2007.11.14 04:56
|close
|1080
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-71.03
|41022.27
|2225
|2007.11.14 04:56
|close
|1082
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|-73.03
|40949.24
|2226
|2007.11.14 04:56
|close
|1084
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-75.03
|40874.21
|2227
|2007.11.14 04:56
|close
|1103
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|-65.03
|40809.18
|2228
|2007.11.14 04:56
|close
|1104
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-62.03
|40747.16
|2229
|2007.11.14 04:57
|close
|1105
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|-65.03
|40682.13
|2230
|2007.11.14 04:57
|close
|1106
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-67.03
|40615.10
|2231
|2007.11.14 04:57
|close
|1062
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|51.78
|40666.88
|2232
|2007.11.14 04:57
|close
|1068
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|48.78
|40715.67
|2233
|2007.11.14 04:57
|close
|1070
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|47.78
|40763.45
|2234
|2007.11.14 04:57
|close
|1090
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|44.78
|40808.23
|2235
|2007.11.14 04:57
|close
|1092
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|43.78
|40852.02
|2236
|2007.11.14 04:58
|close
|1094
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|38.78
|40890.80
|2237
|2007.11.14 04:58
|close
|1096
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|35.78
|40926.59
|2238
|2007.11.14 04:58
|close
|1098
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|35.78
|40962.37
|2239
|2007.11.14 04:58
|close
|1100
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|32.78
|40995.16
|2240
|2007.11.14 04:58
|close
|1107
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|49.00
|41044.16
|2241
|2007.11.14 04:58
|close
|1108
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|48.00
|41092.16
|2242
|2007.11.14 04:58
|close
|1109
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|47.00
|41139.16
|2243
|2007.11.14 04:58
|close
|1110
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|44.00
|41183.16
|2244
|2007.11.14 04:58
|close
|1111
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|42.00
|41225.16
|2245
|2007.11.14 04:58
|close
|1112
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|42.00
|41267.16
|2246
|2007.11.14 04:59
|close
|1113
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|39.00
|41306.16
|2247
|2007.11.14 04:59
|close
|1114
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|34.00
|41340.16
|2248
|2007.11.14 04:59
|close
|1115
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|31.00
|41371.16
|2249
|2007.11.14 05:00
|close
|1116
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|29.00
|41400.16
|2250
|2007.11.14 05:00
|close
|1117
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|27.00
|41427.16
|2251
|2007.11.14 05:00
|close
|1118
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|27.00
|41454.16
|2252
|2007.11.14 05:01
|close
|1119
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|25.00
|41479.16
|2253
|2007.11.14 05:01
|close
|1120
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|23.00
|41502.16
|2254
|2007.11.14 05:02
|close
|1121
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|23.00
|41525.16
|2255
|2007.11.14 05:02
|close
|1122
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|23.00
|41548.16
|2256
|2007.11.14 05:03
|close
|1123
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|19.00
|41567.16
|2257
|2007.11.14 05:03
|close
|1124
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|19.00
|41586.16
|2258
|2007.11.14 05:04
|close
|1125
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|15.00
|41601.16
|2259
|2007.11.14 05:04
|close
|1126
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41618.16
|2260
|2007.11.14 05:04
|close
|1127
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|12.00
|41630.16
|2261
|2007.11.14 05:05
|close
|1128
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|15.00
|41645.16
|2262
|2007.11.14 05:05
|close
|1129
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|13.00
|41658.16
|2263
|2007.11.14 05:06
|close
|1130
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41675.16
|2264
|2007.11.14 05:06
|close
|1131
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|10.00
|41685.16
|2265
|2007.11.14 05:06
|close
|1132
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|8.00
|41693.16
|2266
|2007.11.14 05:06
|close
|1133
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|4.00
|41697.16
|2267
|2007.11.14 05:06
|buy
|1134
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2268
|2007.11.14 05:06
|sell
|1135
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|2269
|2007.11.14 05:08
|buy
|1136
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|2270
|2007.11.14 05:08
|buy
|1137
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2271
|2007.11.14 05:09
|sell
|1138
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|2272
|2007.11.14 05:10
|sell
|1139
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|2273
|2007.11.14 05:11
|sell
|1140
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|2274
|2007.11.14 05:11
|sell
|1141
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|2275
|2007.11.14 05:13
|sell
|1142
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|2276
|2007.11.14 05:15
|sell
|1143
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2277
|2007.11.14 05:16
|sell
|1144
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2278
|2007.11.14 06:43
|buy
|1145
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|2279
|2007.11.14 07:37
|sell
|1146
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|2280
|2007.11.14 07:43
|sell
|1147
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2281
|2007.11.14 07:44
|sell
|1148
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|2282
|2007.11.14 07:52
|buy
|1149
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2283
|2007.11.14 07:56
|buy
|1150
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2284
|2007.11.14 08:03
|buy
|1151
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|2285
|2007.11.14 08:04
|buy
|1152
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2286
|2007.11.14 08:04
|buy
|1153
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2287
|2007.11.14 08:05
|buy
|1154
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2288
|2007.11.14 08:07
|buy
|1155
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2289
|2007.11.14 08:16
|buy
|1156
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|2290
|2007.11.14 08:16
|buy
|1157
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2291
|2007.11.14 08:17
|buy
|1158
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2292
|2007.11.14 08:17
|buy
|1159
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2293
|2007.11.14 09:18
|sell
|1160
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2294
|2007.11.14 09:55
|sell
|1161
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2295
|2007.11.14 09:56
|sell
|1162
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2296
|2007.11.14 10:02
|sell
|1163
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|2297
|2007.11.14 10:04
|sell
|1164
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|2298
|2007.11.14 10:04
|sell
|1165
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2299
|2007.11.14 10:04
|sell
|1166
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|2300
|2007.11.14 10:15
|sell
|1167
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|2301
|2007.11.14 10:15
|sell
|1168
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|2302
|2007.11.14 10:15
|sell
|1169
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|2303
|2007.11.14 11:34
|buy
|1170
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2304
|2007.11.14 11:34
|buy
|1171
|0.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|2305
|2007.11.14 11:34
|buy
|1172
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|2306
|2007.11.14 11:34
|buy
|1173
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|2307
|2007.11.14 11:35
|buy
|1174
|0.10
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2308
|2007.11.14 11:35
|buy
|1175
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|2309
|2007.11.14 11:35
|buy
|1176
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|2310
|2007.11.14 11:39
|buy
|1177
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|2311
|2007.11.14 11:50
|buy
|1178
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|2312
|2007.11.14 11:50
|buy
|1179
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2313
|2007.11.14 11:50
|buy
|1180
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|2314
|2007.11.14 11:50
|buy
|1181
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|2315
|2007.11.14 11:51
|buy
|1182
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2316
|2007.11.14 11:56
|buy
|1183
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2317
|2007.11.14 11:56
|buy
|1184
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2318
|2007.11.14 11:56
|close
|1168
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|41645.16
|2319
|2007.11.14 12:22
|buy
|1185
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2320
|2007.11.14 12:23
|close
|1169
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|41592.16
|2321
|2007.11.14 12:23
|buy
|1186
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2322
|2007.11.14 12:23
|close
|1167
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|41540.16
|2323
|2007.11.14 12:23
|buy
|1187
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2324
|2007.11.14 12:23
|close
|1166
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|41486.16
|2325
|2007.11.14 12:23
|buy
|1188
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2326
|2007.11.14 12:23
|close
|1165
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|41433.16
|2327
|2007.11.14 12:23
|buy
|1189
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2328
|2007.11.14 12:23
|close
|1164
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|41379.16
|2329
|2007.11.14 12:24
|buy
|1190
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2330
|2007.11.14 12:24
|close
|1163
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|41326.16
|2331
|2007.11.14 16:13
|close
|1135
|0.10
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|41264.16
|2332
|2007.11.14 16:13
|close
|1138
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|41200.16
|2333
|2007.11.14 16:13
|close
|1139
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-67.00
|41133.16
|2334
|2007.11.14 16:13
|close
|1140
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|-68.00
|41065.16
|2335
|2007.11.14 16:13
|close
|1141
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|-71.00
|40994.16
|2336
|2007.11.14 16:13
|close
|1142
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-70.00
|40924.16
|2337
|2007.11.14 16:13
|close
|1143
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|-75.00
|40849.16
|2338
|2007.11.14 16:13
|close
|1144
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-74.00
|40775.16
|2339
|2007.11.14 16:13
|close
|1146
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|-74.00
|40701.16
|2340
|2007.11.14 16:13
|close
|1147
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-76.00
|40625.16
|2341
|2007.11.14 16:13
|close
|1148
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|40547.16
|2342
|2007.11.14 16:13
|close
|1160
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|-77.00
|40470.16
|2343
|2007.11.14 16:13
|close
|1161
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-79.00
|40391.16
|2344
|2007.11.14 16:14
|close
|1162
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|-86.00
|40305.16
|2345
|2007.11.14 16:14
|close
|1134
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|66.00
|40371.16
|2346
|2007.11.14 16:14
|close
|1136
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|62.00
|40433.16
|2347
|2007.11.14 16:14
|close
|1137
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|64.00
|40497.16
|2348
|2007.11.14 16:14
|close
|1145
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|61.00
|40558.16
|2349
|2007.11.14 16:14
|close
|1149
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|61.00
|40619.16
|2350
|2007.11.14 16:14
|close
|1150
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|58.00
|40677.16
|2351
|2007.11.14 16:14
|close
|1151
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|56.00
|40733.16
|2352
|2007.11.14 16:14
|close
|1152
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|53.00
|40786.16
|2353
|2007.11.14 16:14
|close
|1153
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|53.00
|40839.16
|2354
|2007.11.14 16:14
|close
|1154
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|51.00
|40890.16
|2355
|2007.11.14 16:14
|close
|1155
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|51.00
|40941.16
|2356
|2007.11.14 16:14
|close
|1156
|0.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|47.00
|40988.16
|2357
|2007.11.14 16:14
|close
|1157
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|44.00
|41032.16
|2358
|2007.11.14 16:14
|close
|1158
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|43.00
|41075.16
|2359
|2007.11.14 16:14
|close
|1159
|0.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|45.00
|41120.16
|2360
|2007.11.14 16:14
|close
|1170
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|42.00
|41162.16
|2361
|2007.11.14 16:14
|close
|1171
|0.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|42.00
|41204.16
|2362
|2007.11.14 16:14
|close
|1172
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|39.00
|41243.16
|2363
|2007.11.14 16:14
|close
|1173
|0.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|41.00
|41284.16
|2364
|2007.11.14 16:14
|close
|1174
|0.10
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|40.00
|41324.16
|2365
|2007.11.14 16:14
|close
|1175
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|37.00
|41361.16
|2366
|2007.11.14 16:15
|close
|1176
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|35.00
|41396.16
|2367
|2007.11.14 16:15
|close
|1177
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|33.00
|41429.16
|2368
|2007.11.14 16:15
|close
|1178
|0.10
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|30.00
|41459.16
|2369
|2007.11.14 16:15
|close
|1179
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|30.00
|41489.16
|2370
|2007.11.14 16:15
|close
|1180
|0.10
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|27.00
|41516.16
|2371
|2007.11.14 16:15
|close
|1181
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|29.00
|41545.16
|2372
|2007.11.14 16:15
|close
|1182
|0.10
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|26.00
|41571.16
|2373
|2007.11.14 16:15
|close
|1183
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|25.00
|41596.16
|2374
|2007.11.14 16:15
|close
|1184
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|27.00
|41623.16
|2375
|2007.11.14 16:15
|close
|1185
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|26.00
|41649.16
|2376
|2007.11.14 16:15
|close
|1186
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|23.00
|41672.16
|2377
|2007.11.14 16:15
|close
|1187
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|23.00
|41695.16
|2378
|2007.11.14 16:15
|close
|1188
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|22.00
|41717.16
|2379
|2007.11.14 16:15
|close
|1189
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|19.00
|41736.16
|2380
|2007.11.14 16:15
|close
|1190
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|23.00
|41759.16
|2381
|2007.11.14 16:15
|buy
|1191
|0.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|2382
|2007.11.14 16:15
|sell
|1192
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|2383
|2007.11.14 16:15
|buy
|1193
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|2384
|2007.11.14 16:16
|buy
|1194
|0.10
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2385
|2007.11.14 16:16
|sell
|1195
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|2386
|2007.11.14 16:16
|buy
|1196
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|2387
|2007.11.14 16:16
|buy
|1197
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|2388
|2007.11.14 16:17
|sell
|1198
|0.10
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|2389
|2007.11.14 16:17
|sell
|1199
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|2390
|2007.11.14 16:20
|sell
|1200
|0.10
|1.4713
|0.0000
|0.0000
|2391
|2007.11.14 16:20
|sell
|1201
|0.10
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|2392
|2007.11.14 16:20
|sell
|1202
|0.10
|1.4711
|0.0000
|0.0000
|2393
|2007.11.14 16:22
|sell
|1203
|0.10
|1.4710
|0.0000
|0.0000
|2394
|2007.11.14 16:22
|sell
|1204
|0.10
|1.4708
|0.0000
|0.0000
|2395
|2007.11.14 16:22
|sell
|1205
|0.10
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|2396
|2007.11.14 16:24
|sell
|1206
|0.10
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|2397
|2007.11.14 16:26
|sell
|1207
|0.10
|1.4706
|0.0000
|0.0000
|2398
|2007.11.14 16:27
|sell
|1208
|0.10
|1.4704
|0.0000
|0.0000
|2399
|2007.11.14 16:27
|sell
|1209
|0.10
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|2400
|2007.11.14 16:27
|sell
|1210
|0.10
|1.4703
|0.0000
|0.0000
|2401
|2007.11.14 16:28
|sell
|1211
|0.10
|1.4702
|0.0000
|0.0000
|2402
|2007.11.14 17:37
|close
|1191
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|41733.16
|2403
|2007.11.14 17:37
|close
|1193
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|41707.16
|2404
|2007.11.14 17:37
|close
|1194
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|41681.16
|2405
|2007.11.14 17:38
|close
|1196
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|41654.16
|2406
|2007.11.14 17:38
|close
|1197
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|41628.16
|2407
|2007.11.14 17:38
|close
|1192
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|20.00
|41648.16
|2408
|2007.11.14 17:38
|close
|1195
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|18.00
|41666.16
|2409
|2007.11.14 17:38
|close
|1198
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41683.16
|2410
|2007.11.14 17:38
|close
|1199
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|19.00
|41702.16
|2411
|2007.11.14 17:38
|close
|1200
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|18.00
|41720.16
|2412
|2007.11.14 17:38
|close
|1201
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|16.00
|41736.16
|2413
|2007.11.14 17:38
|close
|1202
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41753.16
|2414
|2007.11.14 17:38
|close
|1203
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|15.00
|41768.16
|2415
|2007.11.14 17:38
|close
|1204
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|14.00
|41782.16
|2416
|2007.11.14 17:38
|close
|1205
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|12.00
|41794.16
|2417
|2007.11.14 17:39
|close
|1206
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|11.00
|41805.16
|2418
|2007.11.14 17:39
|close
|1207
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|9.00
|41814.16
|2419
|2007.11.14 17:39
|close
|1208
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|8.00
|41822.16
|2420
|2007.11.14 17:39
|close
|1209
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|8.00
|41830.16
|2421
|2007.11.14 17:39
|close
|1210
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|7.00
|41837.16
|2422
|2007.11.14 17:39
|close
|1211
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|7.00
|41844.16
|2423
|2007.11.14 17:39
|buy
|1212
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2424
|2007.11.14 17:40
|sell
|1213
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2425
|2007.11.14 17:40
|sell
|1214
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2426
|2007.11.14 17:41
|sell
|1215
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2427
|2007.11.14 17:45
|buy
|1216
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2428
|2007.11.14 17:45
|buy
|1217
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2429
|2007.11.14 17:45
|buy
|1218
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2430
|2007.11.14 17:57
|buy
|1219
|0.10
|1.4698
|0.0000
|0.0000
|2431
|2007.11.14 17:59
|sell
|1220
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2432
|2007.11.14 18:02
|sell
|1221
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|2433
|2007.11.14 18:03
|sell
|1222
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2434
|2007.11.14 18:03
|sell
|1223
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|2435
|2007.11.14 18:03
|sell
|1224
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|2436
|2007.11.14 18:03
|sell
|1225
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|2437
|2007.11.14 18:04
|sell
|1226
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2438
|2007.11.14 18:06
|sell
|1227
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|2439
|2007.11.14 18:06
|sell
|1228
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|2440
|2007.11.14 18:09
|sell
|1229
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|2441
|2007.11.14 18:09
|sell
|1230
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|2442
|2007.11.14 18:09
|sell
|1231
|0.10
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2443
|2007.11.14 18:11
|sell
|1232
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2444
|2007.11.14 18:11
|sell
|1233
|0.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|2445
|2007.11.14 18:39
|close
|1212
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|41816.16
|2446
|2007.11.14 18:39
|close
|1216
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|41788.16
|2447
|2007.11.14 18:39
|close
|1217
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|41758.16
|2448
|2007.11.14 18:39
|close
|1218
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|41726.16
|2449
|2007.11.14 18:39
|close
|1219
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|41692.16
|2450
|2007.11.14 18:39
|close
|1213
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|26.00
|41718.16
|2451
|2007.11.14 18:39
|close
|1214
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|24.00
|41742.16
|2452
|2007.11.14 18:39
|close
|1215
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|22.00
|41764.16
|2453
|2007.11.14 18:39
|close
|1220
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|22.00
|41786.16
|2454
|2007.11.14 18:39
|close
|1221
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|18.00
|41804.16
|2455
|2007.11.14 18:40
|close
|1222
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|18.00
|41822.16
|2456
|2007.11.14 18:40
|close
|1223
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41839.16
|2457
|2007.11.14 18:40
|close
|1224
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|20.00
|41859.16
|2458
|2007.11.14 18:40
|close
|1225
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|22.00
|41881.16
|2459
|2007.11.14 18:40
|close
|1226
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|24.00
|41905.16
|2460
|2007.11.14 18:40
|close
|1227
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41922.16
|2461
|2007.11.14 18:40
|close
|1228
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41939.16
|2462
|2007.11.14 18:40
|close
|1229
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|13.00
|41952.16
|2463
|2007.11.14 18:40
|close
|1230
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|13.00
|41965.16
|2464
|2007.11.14 18:40
|close
|1231
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|13.00
|41978.16
|2465
|2007.11.14 18:40
|close
|1232
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|10.00
|41988.16
|2466
|2007.11.14 18:40
|close
|1233
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|10.00
|41998.16
|2467
|2007.11.14 18:40
|buy
|1234
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2468
|2007.11.14 18:40
|sell
|1235
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2469
|2007.11.14 18:40
|buy
|1236
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2470
|2007.11.14 18:42
|buy
|1237
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2471
|2007.11.14 18:42
|buy
|1238
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2472
|2007.11.14 18:43
|buy
|1239
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|2473
|2007.11.14 18:45
|buy
|1240
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2474
|2007.11.14 18:46
|buy
|1241
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2475
|2007.11.14 18:46
|buy
|1242
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2476
|2007.11.14 20:29
|sell
|1243
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|2477
|2007.11.14 20:29
|sell
|1244
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2478
|2007.11.14 20:29
|sell
|1245
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|2479
|2007.11.14 20:37
|sell
|1246
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2480
|2007.11.14 20:40
|sell
|1247
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2481
|2007.11.14 20:40
|sell
|1248
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|2482
|2007.11.14 20:42
|sell
|1249
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|2483
|2007.11.14 20:43
|sell
|1250
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|2484
|2007.11.14 20:43
|sell
|1251
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|2485
|2007.11.14 20:44
|sell
|1252
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|2486
|2007.11.14 20:44
|sell
|1253
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|2487
|2007.11.14 21:00
|sell
|1254
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|2488
|2007.11.14 22:06
|sell
|1255
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2489
|2007.11.14 22:10
|sell
|1256
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2490
|2007.11.14 22:13
|sell
|1257
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|2491
|2007.11.14 22:47
|sell
|1258
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2492
|2007.11.14 22:47
|sell
|1259
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|2493
|2007.11.14 22:47
|sell
|1260
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2494
|2007.11.14 22:47
|sell
|1261
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2495
|2007.11.14 22:47
|sell
|1262
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2496
|2007.11.14 22:48
|sell
|1263
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|2497
|2007.11.14 22:48
|sell
|1264
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|2498
|2007.11.14 22:48
|sell
|1265
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2499
|2007.11.14 23:00
|close
|1234
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|41975.16
|2500
|2007.11.14 23:00
|close
|1236
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|41951.16
|2501
|2007.11.14 23:00
|close
|1238
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|41925.16
|2502
|2007.11.14 23:00
|close
|1240
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|41897.16
|2503
|2007.11.14 23:00
|close
|1242
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|41867.16
|2504
|2007.11.14 23:00
|close
|1244
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|15.00
|41882.16
|2505
|2007.11.14 23:00
|close
|1246
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|14.00
|41896.16
|2506
|2007.11.14 23:00
|close
|1248
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|12.00
|41908.16
|2507
|2007.11.14 23:00
|close
|1250
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|10.00
|41918.16
|2508
|2007.11.14 23:00
|close
|1252
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|8.00
|41926.16
|2509
|2007.11.14 23:00
|close
|1254
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|6.00
|41932.16
|2510
|2007.11.14 23:00
|close
|1256
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|4.00
|41936.16
|2511
|2007.11.14 23:00
|close
|1258
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2.00
|41938.16
|2512
|2007.11.14 23:00
|close
|1260
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|0.00
|41938.16
|2513
|2007.11.14 23:00
|close
|1262
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|41937.16
|2514
|2007.11.14 23:00
|close
|1264
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|41933.16
|2515
|2007.11.14 23:01
|sell
|1266
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2516
|2007.11.14 23:03
|sell
|1267
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2517
|2007.11.14 23:09
|sell
|1268
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2518
|2007.11.14 23:10
|sell
|1269
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|2519
|2007.11.14 23:10
|sell
|1270
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|2520
|2007.11.14 23:12
|sell
|1271
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2521
|2007.11.14 23:18
|sell
|1272
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|2522
|2007.11.14 23:33
|sell
|1273
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|2523
|2007.11.15 00:03
|close
|1237
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-28.65
|41904.51
|2524
|2007.11.15 00:03
|close
|1239
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|-27.65
|41876.86
|2525
|2007.11.15 00:04
|close
|1241
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-28.65
|41848.21
|2526
|2007.11.15 00:04
|close
|1235
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|17.91
|41866.13
|2527
|2007.11.15 00:04
|close
|1243
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|14.91
|41881.04
|2528
|2007.11.15 00:05
|close
|1245
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|14.91
|41895.95
|2529
|2007.11.15 00:05
|close
|1247
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|6.91
|41902.87
|2530
|2007.11.15 00:05
|close
|1249
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|3.91
|41906.78
|2531
|2007.11.15 00:05
|close
|1251
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|3.91
|41910.69
|2532
|2007.11.15 00:05
|close
|1253
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|3.91
|41914.61
|2533
|2007.11.15 00:05
|close
|1255
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|0.91
|41915.52
|2534
|2007.11.15 00:05
|close
|1257
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|1.91
|41917.43
|2535
|2007.11.15 00:05
|close
|1259
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|-1.09
|41916.35
|2536
|2007.11.15 00:06
|close
|1261
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|-5.09
|41911.26
|2537
|2007.11.15 00:06
|close
|1263
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-7.09
|41904.17
|2538
|2007.11.15 00:06
|close
|1265
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|-8.09
|41896.08
|2539
|2007.11.15 00:06
|close
|1266
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-5.09
|41891.00
|2540
|2007.11.15 00:06
|close
|1267
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|-3.09
|41887.91
|2541
|2007.11.15 00:06
|close
|1268
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|0.91
|41888.82
|2542
|2007.11.15 00:07
|close
|1269
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|2.91
|41891.74
|2543
|2007.11.15 00:07
|close
|1270
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|5.91
|41897.65
|2544
|2007.11.15 00:07
|close
|1271
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|0.91
|41898.56
|2545
|2007.11.15 00:08
|close
|1272
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|5.91
|41904.48
|2546
|2007.11.15 00:08
|close
|1273
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|9.91
|41914.39
|2547
|2007.11.15 00:08
|buy
|1274
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|2548
|2007.11.15 00:09
|sell
|1275
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2549
|2007.11.15 00:10
|sell
|1276
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|2550
|2007.11.15 00:10
|buy
|1277
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2551
|2007.11.15 00:11
|buy
|1278
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2552
|2007.11.15 00:12
|buy
|1279
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|2553
|2007.11.15 00:16
|buy
|1280
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|2554
|2007.11.15 00:20
|buy
|1281
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|2555
|2007.11.15 00:21
|sell
|1282
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2556
|2007.11.15 00:23
|sell
|1283
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2557
|2007.11.15 00:23
|sell
|1284
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|2558
|2007.11.15 00:23
|sell
|1285
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2559
|2007.11.15 00:31
|buy
|1286
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|2560
|2007.11.15 00:50
|buy
|1287
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|2561
|2007.11.15 00:57
|sell
|1288
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|2562
|2007.11.15 01:54
|sell
|1289
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2563
|2007.11.15 02:12
|sell
|1290
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|2564
|2007.11.15 02:13
|sell
|1291
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|2565
|2007.11.15 03:07
|buy
|1292
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|2566
|2007.11.15 03:08
|buy
|1293
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|2567
|2007.11.15 03:08
|buy
|1294
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2568
|2007.11.15 03:15
|buy
|1295
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2569
|2007.11.15 03:15
|buy
|1296
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2570
|2007.11.15 03:16
|buy
|1297
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|2571
|2007.11.15 03:16
|buy
|1298
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2572
|2007.11.15 03:16
|buy
|1299
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2573
|2007.11.15 03:16
|buy
|1300
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|2574
|2007.11.15 03:16
|buy
|1301
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2575
|2007.11.15 03:16
|buy
|1302
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2576
|2007.11.15 03:20
|buy
|1303
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2577
|2007.11.15 03:22
|buy
|1304
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2578
|2007.11.15 03:22
|buy
|1305
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2579
|2007.11.15 03:22
|buy
|1306
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2580
|2007.11.15 03:22
|buy
|1307
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|2581
|2007.11.15 03:24
|buy
|1308
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|2582
|2007.11.15 04:52
|buy
|1309
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2583
|2007.11.15 04:53
|buy
|1310
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2584
|2007.11.15 04:54
|buy
|1311
|0.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|2585
|2007.11.15 08:17
|close
|1275
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|41880.39
|2586
|2007.11.15 08:17
|close
|1276
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|41844.39
|2587
|2007.11.15 08:17
|close
|1282
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|41808.39
|2588
|2007.11.15 08:17
|close
|1283
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|41770.39
|2589
|2007.11.15 08:17
|close
|1284
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|41731.39
|2590
|2007.11.15 08:18
|close
|1285
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|41692.39
|2591
|2007.11.15 08:18
|close
|1288
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|41650.39
|2592
|2007.11.15 08:18
|close
|1289
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|41608.39
|2593
|2007.11.15 08:19
|close
|1290
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|41563.39
|2594
|2007.11.15 08:19
|close
|1291
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|-43.00
|41520.39
|2595
|2007.11.15 08:20
|close
|1274
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|33.00
|41553.39
|2596
|2007.11.15 08:21
|close
|1277
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|33.00
|41586.39
|2597
|2007.11.15 08:21
|close
|1278
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|30.00
|41616.39
|2598
|2007.11.15 08:21
|close
|1279
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|30.00
|41646.39
|2599
|2007.11.15 08:23
|close
|1280
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|28.00
|41674.39
|2600
|2007.11.15 08:23
|close
|1281
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|28.00
|41702.39
|2601
|2007.11.15 08:23
|close
|1286
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|26.00
|41728.39
|2602
|2007.11.15 08:24
|close
|1287
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|26.00
|41754.39
|2603
|2007.11.15 08:24
|close
|1292
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|24.00
|41778.39
|2604
|2007.11.15 08:25
|close
|1293
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|24.00
|41802.39
|2605
|2007.11.15 08:25
|close
|1294
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|22.00
|41824.39
|2606
|2007.11.15 08:25
|close
|1295
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|22.00
|41846.39
|2607
|2007.11.15 08:26
|close
|1296
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|20.00
|41866.39
|2608
|2007.11.15 08:27
|close
|1297
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|20.00
|41886.39
|2609
|2007.11.15 08:27
|close
|1298
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|16.00
|41902.39
|2610
|2007.11.15 08:27
|close
|1299
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|18.00
|41920.39
|2611
|2007.11.15 08:29
|close
|1300
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41937.39
|2612
|2007.11.15 08:29
|close
|1301
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|15.00
|41952.39
|2613
|2007.11.15 08:29
|close
|1302
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|15.00
|41967.39
|2614
|2007.11.15 08:30
|close
|1303
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|13.00
|41980.39
|2615
|2007.11.15 08:30
|close
|1304
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|13.00
|41993.39
|2616
|2007.11.15 08:30
|close
|1305
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|9.00
|42002.39
|2617
|2007.11.15 08:30
|close
|1306
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|9.00
|42011.39
|2618
|2007.11.15 08:30
|close
|1307
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|11.00
|42022.39
|2619
|2007.11.15 08:31
|close
|1308
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|18.00
|42040.39
|2620
|2007.11.15 08:31
|close
|1309
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|9.00
|42049.39
|2621
|2007.11.15 08:32
|close
|1310
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|7.00
|42056.39
|2622
|2007.11.15 08:32
|close
|1311
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|7.00
|42063.39
|2623
|2007.11.15 08:32
|buy
|1312
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|2624
|2007.11.15 08:33
|sell
|1313
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|2625
|2007.11.15 08:33
|sell
|1314
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|2626
|2007.11.15 08:34
|buy
|1315
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|2627
|2007.11.15 08:36
|sell
|1316
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|2628
|2007.11.15 08:37
|sell
|1317
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|2629
|2007.11.15 08:42
|buy
|1318
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|2630
|2007.11.15 08:42
|buy
|1319
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|2631
|2007.11.15 08:42
|buy
|1320
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|2632
|2007.11.15 08:42
|buy
|1321
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|2633
|2007.11.15 08:42
|buy
|1322
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|2634
|2007.11.15 08:42
|buy
|1323
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|2635
|2007.11.15 08:43
|buy
|1324
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|2636
|2007.11.15 08:44
|buy
|1325
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|2637
|2007.11.15 08:50
|buy
|1326
|0.10
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|2638
|2007.11.15 08:50
|buy
|1327
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|2639
|2007.11.15 08:51
|buy
|1328
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|2640
|2007.11.15 08:54
|buy
|1329
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|2641
|2007.11.15 09:32
|sell
|1330
|0.10
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|2642
|2007.11.15 09:33
|sell
|1331
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|2643
|2007.11.15 09:33
|sell
|1332
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|2644
|2007.11.15 09:33
|sell
|1333
|0.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|2645
|2007.11.15 09:33
|sell
|1334
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|2646
|2007.11.15 09:42
|sell
|1335
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|2647
|2007.11.15 10:05
|sell
|1336
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|2648
|2007.11.15 10:05
|sell
|1337
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|2649
|2007.11.15 10:05
|sell
|1338
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|2650
|2007.11.15 10:05
|sell
|1339
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2651
|2007.11.15 10:05
|sell
|1340
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|2652
|2007.11.15 10:06
|sell
|1341
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2653
|2007.11.15 10:06
|sell
|1342
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2654
|2007.11.15 10:06
|sell
|1343
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|2655
|2007.11.15 10:06
|sell
|1344
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2656
|2007.11.15 10:06
|sell
|1345
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|2657
|2007.11.15 10:11
|sell
|1346
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2658
|2007.11.15 10:11
|sell
|1347
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|2659
|2007.11.15 10:11
|sell
|1348
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|2660
|2007.11.15 10:54
|sell
|1349
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2661
|2007.11.15 10:55
|sell
|1350
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2662
|2007.11.15 10:55
|sell
|1351
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|2663
|2007.11.15 10:55
|sell
|1352
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|2664
|2007.11.15 10:55
|sell
|1353
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|2665
|2007.11.15 10:56
|sell
|1354
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|2666
|2007.11.15 10:56
|sell
|1355
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|2667
|2007.11.15 10:56
|sell
|1356
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|2668
|2007.11.15 10:56
|sell
|1357
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|2669
|2007.11.15 10:56
|sell
|1358
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2670
|2007.11.15 10:56
|sell
|1359
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2671
|2007.11.15 10:56
|sell
|1360
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2672
|2007.11.15 11:16
|close
|1312
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|42019.39
|2673
|2007.11.15 11:16
|close
|1315
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|-46.00
|41973.39
|2674
|2007.11.15 11:16
|close
|1318
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|41925.39
|2675
|2007.11.15 11:16
|close
|1319
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|41877.39
|2676
|2007.11.15 11:16
|close
|1320
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|41829.39
|2677
|2007.11.15 11:16
|close
|1321
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|41779.39
|2678
|2007.11.15 11:16
|close
|1322
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|41729.39
|2679
|2007.11.15 11:16
|close
|1323
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|41677.39
|2680
|2007.11.15 11:16
|close
|1324
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|41623.39
|2681
|2007.11.15 11:16
|close
|1325
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|41571.39
|2682
|2007.11.15 11:16
|close
|1326
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|41516.39
|2683
|2007.11.15 11:17
|close
|1327
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|41464.39
|2684
|2007.11.15 11:17
|close
|1328
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|41410.39
|2685
|2007.11.15 11:17
|close
|1329
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|41359.39
|2686
|2007.11.15 11:17
|close
|1313
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|39.00
|41398.39
|2687
|2007.11.15 11:17
|close
|1314
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|39.00
|41437.39
|2688
|2007.11.15 11:17
|close
|1316
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|37.00
|41474.39
|2689
|2007.11.15 11:17
|close
|1317
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|37.00
|41511.39
|2690
|2007.11.15 11:17
|close
|1330
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|35.00
|41546.39
|2691
|2007.11.15 11:17
|close
|1331
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|36.00
|41582.39
|2692
|2007.11.15 11:17
|close
|1332
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|32.00
|41614.39
|2693
|2007.11.15 11:17
|close
|1333
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|34.00
|41648.39
|2694
|2007.11.15 11:17
|close
|1334
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|36.00
|41684.39
|2695
|2007.11.15 11:17
|close
|1335
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|34.00
|41718.39
|2696
|2007.11.15 11:17
|close
|1336
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|32.00
|41750.39
|2697
|2007.11.15 11:17
|close
|1337
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|32.00
|41782.39
|2698
|2007.11.15 11:17
|close
|1338
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|30.00
|41812.39
|2699
|2007.11.15 11:17
|close
|1339
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|29.00
|41841.39
|2700
|2007.11.15 11:17
|close
|1340
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|29.00
|41870.39
|2701
|2007.11.15 11:17
|close
|1341
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|27.00
|41897.39
|2702
|2007.11.15 11:17
|close
|1342
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|24.00
|41921.39
|2703
|2007.11.15 11:18
|close
|1343
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|30.00
|41951.39
|2704
|2007.11.15 11:18
|close
|1344
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|27.00
|41978.39
|2705
|2007.11.15 11:18
|close
|1345
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|32.00
|42010.39
|2706
|2007.11.15 11:18
|close
|1346
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|24.00
|42034.39
|2707
|2007.11.15 11:18
|close
|1347
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|26.00
|42060.39
|2708
|2007.11.15 11:18
|close
|1348
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|28.00
|42088.39
|2709
|2007.11.15 11:18
|close
|1349
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|24.00
|42112.39
|2710
|2007.11.15 11:18
|close
|1350
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|24.00
|42136.39
|2711
|2007.11.15 11:18
|close
|1351
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|21.00
|42157.39
|2712
|2007.11.15 11:18
|close
|1352
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42176.39
|2713
|2007.11.15 11:18
|close
|1353
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42195.39
|2714
|2007.11.15 11:18
|close
|1354
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42212.39
|2715
|2007.11.15 11:18
|close
|1355
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42229.39
|2716
|2007.11.15 11:18
|close
|1356
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|15.00
|42244.39
|2717
|2007.11.15 11:18
|close
|1357
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|13.00
|42257.39
|2718
|2007.11.15 11:18
|close
|1358
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|11.00
|42268.39
|2719
|2007.11.15 11:18
|close
|1359
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|11.00
|42279.39
|2720
|2007.11.15 11:18
|close
|1360
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|8.00
|42287.39
|2721
|2007.11.15 11:18
|buy
|1361
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2722
|2007.11.15 11:18
|sell
|1362
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|2723
|2007.11.15 11:18
|sell
|1363
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|2724
|2007.11.15 11:18
|sell
|1364
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|2725
|2007.11.15 11:19
|sell
|1365
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|2726
|2007.11.15 11:19
|buy
|1366
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|2727
|2007.11.15 11:20
|buy
|1367
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|2728
|2007.11.15 11:23
|sell
|1368
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|2729
|2007.11.15 11:23
|sell
|1369
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|2730
|2007.11.15 11:23
|sell
|1370
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|2731
|2007.11.15 11:24
|sell
|1371
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|2732
|2007.11.15 11:24
|sell
|1372
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|2733
|2007.11.15 11:24
|sell
|1373
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|2734
|2007.11.15 11:24
|sell
|1374
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|2735
|2007.11.15 11:24
|sell
|1375
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|2736
|2007.11.15 11:24
|sell
|1376
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|2737
|2007.11.15 11:29
|buy
|1377
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2738
|2007.11.15 11:30
|buy
|1378
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2739
|2007.11.15 11:35
|buy
|1379
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2740
|2007.11.15 11:36
|buy
|1380
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|2741
|2007.11.15 11:36
|buy
|1381
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2742
|2007.11.15 11:36
|buy
|1382
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2743
|2007.11.15 11:36
|buy
|1383
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|2744
|2007.11.15 11:36
|buy
|1384
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2745
|2007.11.15 11:42
|buy
|1385
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|2746
|2007.11.15 11:42
|buy
|1386
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|2747
|2007.11.15 11:42
|buy
|1387
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|2748
|2007.11.15 11:42
|buy
|1388
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|2749
|2007.11.15 11:42
|buy
|1389
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|2750
|2007.11.15 12:22
|sell
|1390
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2751
|2007.11.15 12:22
|sell
|1391
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2752
|2007.11.15 12:23
|sell
|1392
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|2753
|2007.11.15 12:23
|sell
|1393
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2754
|2007.11.15 12:23
|sell
|1394
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2755
|2007.11.15 12:45
|sell
|1395
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2756
|2007.11.15 12:45
|sell
|1396
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2757
|2007.11.15 12:45
|sell
|1397
|0.10
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|2758
|2007.11.15 12:45
|sell
|1398
|0.10
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2759
|2007.11.15 12:46
|sell
|1399
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|2760
|2007.11.15 12:46
|sell
|1400
|0.10
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|2761
|2007.11.15 12:46
|sell
|1401
|0.10
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|2762
|2007.11.15 12:46
|sell
|1402
|0.10
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2763
|2007.11.15 12:46
|sell
|1403
|0.10
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|2764
|2007.11.15 12:46
|sell
|1404
|0.10
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|2765
|2007.11.15 12:47
|sell
|1405
|0.10
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|2766
|2007.11.15 12:47
|sell
|1406
|0.10
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|2767
|2007.11.15 12:47
|sell
|1407
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|2768
|2007.11.15 12:47
|sell
|1408
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|2769
|2007.11.15 12:47
|sell
|1409
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|2770
|2007.11.15 12:47
|sell
|1410
|0.10
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|2771
|2007.11.15 12:47
|sell
|1411
|0.10
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2772
|2007.11.15 12:47
|close
|1389
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|42237.39
|2773
|2007.11.15 23:00
|close
|1361
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|42214.39
|2774
|2007.11.15 23:00
|close
|1363
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42231.39
|2775
|2007.11.15 23:00
|close
|1365
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|16.00
|42247.39
|2776
|2007.11.15 23:00
|close
|1367
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|42222.39
|2777
|2007.11.15 23:00
|close
|1369
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|12.00
|42234.39
|2778
|2007.11.15 23:00
|close
|1371
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|10.00
|42244.39
|2779
|2007.11.15 23:00
|close
|1373
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|7.00
|42251.39
|2780
|2007.11.15 23:00
|close
|1375
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|9.00
|42260.39
|2781
|2007.11.15 23:00
|close
|1377
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|42234.39
|2782
|2007.11.15 23:00
|close
|1379
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|42206.39
|2783
|2007.11.15 23:00
|close
|1381
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|42176.39
|2784
|2007.11.15 23:00
|close
|1383
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|42145.39
|2785
|2007.11.15 23:00
|close
|1385
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|42111.39
|2786
|2007.11.15 23:00
|close
|1387
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|42075.39
|2787
|2007.11.15 23:00
|close
|1390
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|5.00
|42080.39
|2788
|2007.11.15 23:00
|close
|1392
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|3.00
|42083.39
|2789
|2007.11.15 23:00
|close
|1394
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2.00
|42085.39
|2790
|2007.11.15 23:00
|close
|1396
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|42084.39
|2791
|2007.11.15 23:00
|close
|1398
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|42081.39
|2792
|2007.11.15 23:00
|close
|1400
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|42076.39
|2793
|2007.11.15 23:00
|close
|1402
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|42069.39
|2794
|2007.11.15 23:00
|close
|1404
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|42060.39
|2795
|2007.11.15 23:00
|close
|1406
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|42049.39
|2796
|2007.11.15 23:00
|close
|1408
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|42036.39
|2797
|2007.11.15 23:00
|close
|1410
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|42020.39
|2798
|2007.11.15 23:00
|sell
|1412
|0.10
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|2799
|2007.11.15 23:06
|sell
|1413
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|2800
|2007.11.15 23:25
|sell
|1414
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2801
|2007.11.15 23:45
|sell
|1415
|0.10
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|2802
|2007.11.15 23:46
|sell
|1416
|0.10
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2803
|2007.11.15 23:46
|sell
|1417
|0.10
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|2804
|2007.11.15 23:48
|sell
|1418
|0.10
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|2805
|2007.11.16 02:14
|sell
|1419
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|2806
|2007.11.16 02:32
|sell
|1420
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2807
|2007.11.16 02:33
|sell
|1421
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|2808
|2007.11.16 09:43
|buy
|1422
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|2809
|2007.11.16 09:44
|buy
|1423
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2810
|2007.11.16 09:44
|buy
|1424
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2811
|2007.11.16 09:45
|sell
|1425
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|2812
|2007.11.16 09:46
|sell
|1426
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|2813
|2007.11.16 09:47
|sell
|1427
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|2814
|2007.11.16 10:17
|close
|1366
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|-44.22
|41976.17
|2815
|2007.11.16 10:17
|close
|1378
|0.10
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|-46.22
|41929.96
|2816
|2007.11.16 10:17
|close
|1380
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|-49.22
|41880.74
|2817
|2007.11.16 10:17
|close
|1382
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|-54.22
|41826.53
|2818
|2007.11.16 10:17
|close
|1384
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|-56.22
|41770.31
|2819
|2007.11.16 10:17
|close
|1386
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|-57.22
|41713.10
|2820
|2007.11.16 10:17
|close
|1388
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|-61.22
|41651.88
|2821
|2007.11.16 10:17
|close
|1422
|0.10
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|41599.88
|2822
|2007.11.16 10:17
|close
|1423
|0.10
|1.4592
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|41547.88
|2823
|2007.11.16 10:17
|close
|1424
|0.10
|1.4593
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|41494.88
|2824
|2007.11.16 10:17
|close
|1362
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|43.97
|41538.85
|2825
|2007.11.16 10:17
|close
|1364
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|38.97
|41577.82
|2826
|2007.11.16 10:18
|close
|1368
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|38.97
|41616.79
|2827
|2007.11.16 10:18
|close
|1370
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|38.97
|41655.76
|2828
|2007.11.16 10:18
|close
|1372
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|30.97
|41686.73
|2829
|2007.11.16 10:18
|close
|1374
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|31.97
|41718.71
|2830
|2007.11.16 10:18
|close
|1376
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|35.97
|41754.68
|2831
|2007.11.16 10:19
|close
|1391
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|27.97
|41782.65
|2832
|2007.11.16 10:19
|close
|1393
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|26.97
|41809.62
|2833
|2007.11.16 10:19
|close
|1395
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|24.97
|41834.59
|2834
|2007.11.16 10:19
|close
|1397
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|21.97
|41856.56
|2835
|2007.11.16 10:19
|close
|1399
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|22.97
|41879.53
|2836
|2007.11.16 10:19
|close
|1401
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|17.97
|41897.50
|2837
|2007.11.16 10:19
|close
|1403
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|16.97
|41914.47
|2838
|2007.11.16 10:19
|close
|1405
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|13.97
|41928.44
|2839
|2007.11.16 10:19
|close
|1407
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|10.97
|41939.42
|2840
|2007.11.16 10:19
|close
|1409
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|7.97
|41947.39
|2841
|2007.11.16 10:19
|close
|1411
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|7.97
|41955.36
|2842
|2007.11.16 10:19
|close
|1412
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|18.97
|41974.33
|2843
|2007.11.16 10:19
|close
|1413
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|21.97
|41996.30
|2844
|2007.11.16 10:19
|close
|1414
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|23.97
|42020.27
|2845
|2007.11.16 10:19
|close
|1415
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|17.97
|42038.24
|2846
|2007.11.16 10:19
|close
|1416
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|17.97
|42056.21
|2847
|2007.11.16 10:20
|close
|1417
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|16.97
|42073.18
|2848
|2007.11.16 10:20
|close
|1418
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|13.97
|42087.16
|2849
|2007.11.16 10:20
|close
|1419
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|27.00
|42114.16
|2850
|2007.11.16 10:20
|close
|1420
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|30.00
|42144.16
|2851
|2007.11.16 10:20
|close
|1421
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|31.00
|42175.16
|2852
|2007.11.16 10:20
|close
|1425
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|42.00
|42217.16
|2853
|2007.11.16 10:20
|close
|1426
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|40.00
|42257.16
|2854
|2007.11.16 10:20
|close
|1427
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|37.00
|42294.16
|2855
|2007.11.16 10:20
|buy
|1428
|0.10
|1.4594
|0.0000
|0.0000
|2856
|2007.11.16 10:20
|sell
|1429
|0.10
|1.4591
|0.0000
|0.0000
|2857
|2007.11.16 10:20
|sell
|1430
|0.10
|1.4590
|0.0000
|0.0000
|2858
|2007.11.16 10:20
|sell
|1431
|0.10
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|2859
|2007.11.16 10:20
|sell
|1432
|0.10
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|2860
|2007.11.16 10:20
|sell
|1433
|0.10
|1.4587
|0.0000
|0.0000
|2861
|2007.11.16 10:21
|sell
|1434
|0.10
|1.4585
|0.0000
|0.0000
|2862
|2007.11.16 10:21
|sell
|1435
|0.10
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|2863
|2007.11.16 10:21
|sell
|1436
|0.10
|1.4586
|0.0000
|0.0000
|2864
|2007.11.16 10:27
|buy
|1437
|0.10
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|2865
|2007.11.16 10:27
|buy
|1438
|0.10
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|2866
|2007.11.16 10:27
|buy
|1439
|0.10
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|2867
|2007.11.16 10:27
|buy
|1440
|0.10
|1.4598
|0.0000
|0.0000
|2868
|2007.11.16 10:27
|buy
|1441
|0.10
|1.4599
|0.0000
|0.0000
|2869
|2007.11.16 10:28
|buy
|1442
|0.10
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|2870
|2007.11.16 10:28
|buy
|1443
|0.10
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|2871
|2007.11.16 10:29
|buy
|1444
|0.10
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|2872
|2007.11.16 10:30
|buy
|1445
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|2873
|2007.11.16 10:30
|buy
|1446
|0.10
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|2874
|2007.11.16 10:30
|buy
|1447
|0.10
|1.4605
|0.0000
|0.0000
|2875
|2007.11.16 10:30
|buy
|1448
|0.10
|1.4606
|0.0000
|0.0000
|2876
|2007.11.16 10:30
|buy
|1449
|0.10
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|2877
|2007.11.16 11:00
|buy
|1450
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|2878
|2007.11.16 11:00
|buy
|1451
|0.10
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|2879
|2007.11.16 11:00
|buy
|1452
|0.10
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|2880
|2007.11.16 11:27
|buy
|1453
|0.10
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|2881
|2007.11.16 11:27
|buy
|1454
|0.10
|1.4612
|0.0000
|0.0000
|2882
|2007.11.16 11:27
|buy
|1455
|0.10
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|2883
|2007.11.16 11:27
|buy
|1456
|0.10
|1.4614
|0.0000
|0.0000
|2884
|2007.11.16 11:28
|buy
|1457
|0.10
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|2885
|2007.11.16 14:19
|buy
|1458
|0.10
|1.4616
|0.0000
|0.0000
|2886
|2007.11.16 14:39
|close
|1429
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|42260.16
|2887
|2007.11.16 14:39
|close
|1430
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|42226.16
|2888
|2007.11.16 14:39
|close
|1431
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|42190.16
|2889
|2007.11.16 14:39
|close
|1432
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|42154.16
|2890
|2007.11.16 14:39
|close
|1433
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|42115.16
|2891
|2007.11.16 14:39
|close
|1434
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|42073.16
|2892
|2007.11.16 14:39
|close
|1435
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|42028.16
|2893
|2007.11.16 14:39
|close
|1436
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|41986.16
|2894
|2007.11.16 14:39
|close
|1428
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|31.00
|42017.16
|2895
|2007.11.16 14:39
|close
|1437
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|29.00
|42046.16
|2896
|2007.11.16 14:39
|close
|1438
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|29.00
|42075.16
|2897
|2007.11.16 14:39
|close
|1439
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|29.00
|42104.16
|2898
|2007.11.16 14:39
|close
|1440
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|27.00
|42131.16
|2899
|2007.11.16 14:39
|close
|1441
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|24.00
|42155.16
|2900
|2007.11.16 14:39
|close
|1442
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|24.00
|42179.16
|2901
|2007.11.16 14:40
|close
|1443
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|22.00
|42201.16
|2902
|2007.11.16 14:40
|close
|1444
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|23.00
|42224.16
|2903
|2007.11.16 14:40
|close
|1445
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|21.00
|42245.16
|2904
|2007.11.16 14:40
|close
|1446
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|21.00
|42266.16
|2905
|2007.11.16 14:40
|close
|1447
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42285.16
|2906
|2007.11.16 14:40
|close
|1448
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42304.16
|2907
|2007.11.16 14:40
|close
|1449
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42321.16
|2908
|2007.11.16 14:40
|close
|1450
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|15.00
|42336.16
|2909
|2007.11.16 14:40
|close
|1451
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|13.00
|42349.16
|2910
|2007.11.16 14:40
|close
|1452
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|13.00
|42362.16
|2911
|2007.11.16 14:40
|close
|1453
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|11.00
|42373.16
|2912
|2007.11.16 14:40
|close
|1454
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|12.00
|42385.16
|2913
|2007.11.16 14:41
|close
|1455
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|10.00
|42395.16
|2914
|2007.11.16 14:41
|close
|1456
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|11.00
|42406.16
|2915
|2007.11.16 14:41
|close
|1457
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|11.00
|42417.16
|2916
|2007.11.16 14:41
|close
|1458
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|11.00
|42428.16
|2917
|2007.11.16 14:41
|buy
|1459
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|2918
|2007.11.16 14:41
|sell
|1460
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|2919
|2007.11.16 14:41
|buy
|1461
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|2920
|2007.11.16 14:41
|buy
|1462
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|2921
|2007.11.16 14:41
|buy
|1463
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|2922
|2007.11.16 14:41
|buy
|1464
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|2923
|2007.11.16 14:42
|sell
|1465
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|2924
|2007.11.16 14:43
|sell
|1466
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|2925
|2007.11.16 14:43
|sell
|1467
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|2926
|2007.11.16 14:43
|sell
|1468
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2927
|2007.11.16 14:44
|sell
|1469
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|2928
|2007.11.16 14:44
|sell
|1470
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|2929
|2007.11.16 14:45
|sell
|1471
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2930
|2007.11.16 15:02
|buy
|1472
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|2931
|2007.11.16 15:03
|buy
|1473
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|2932
|2007.11.16 15:03
|buy
|1474
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|2933
|2007.11.16 15:03
|buy
|1475
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|2934
|2007.11.16 15:03
|buy
|1476
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|2935
|2007.11.16 15:03
|buy
|1477
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|2936
|2007.11.16 15:03
|buy
|1478
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|2937
|2007.11.16 15:03
|buy
|1479
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2938
|2007.11.16 15:04
|buy
|1480
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|2939
|2007.11.16 15:06
|buy
|1481
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|2940
|2007.11.16 15:07
|buy
|1482
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2941
|2007.11.16 15:07
|buy
|1483
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2942
|2007.11.16 15:07
|buy
|1484
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2943
|2007.11.16 15:08
|buy
|1485
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|2944
|2007.11.16 15:08
|buy
|1486
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2945
|2007.11.16 15:08
|close
|1460
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|42393.16
|2946
|2007.11.16 15:08
|close
|1465
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|42358.16
|2947
|2007.11.16 15:08
|close
|1466
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|-37.00
|42321.16
|2948
|2007.11.16 15:08
|close
|1467
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|42286.16
|2949
|2007.11.16 15:08
|close
|1468
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|42251.16
|2950
|2007.11.16 15:08
|close
|1469
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|42213.16
|2951
|2007.11.16 15:08
|close
|1470
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|42175.16
|2952
|2007.11.16 15:08
|close
|1471
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|42136.16
|2953
|2007.11.16 15:08
|close
|1459
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|27.00
|42163.16
|2954
|2007.11.16 15:08
|close
|1461
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|26.00
|42189.16
|2955
|2007.11.16 15:09
|close
|1462
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|26.00
|42215.16
|2956
|2007.11.16 15:09
|close
|1463
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|26.00
|42241.16
|2957
|2007.11.16 15:09
|close
|1464
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|24.00
|42265.16
|2958
|2007.11.16 15:09
|close
|1472
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|24.00
|42289.16
|2959
|2007.11.16 15:09
|close
|1473
|0.10
|1.4656
|0.0000
|0.0000
|22.00
|42311.16
|2960
|2007.11.16 15:09
|close
|1474
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42330.16
|2961
|2007.11.16 15:09
|close
|1475
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42347.16
|2962
|2007.11.16 15:09
|close
|1476
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42364.16
|2963
|2007.11.16 15:09
|close
|1477
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|14.00
|42378.16
|2964
|2007.11.16 15:09
|close
|1478
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|14.00
|42392.16
|2965
|2007.11.16 15:09
|close
|1479
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|12.00
|42404.16
|2966
|2007.11.16 15:09
|close
|1480
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|12.00
|42416.16
|2967
|2007.11.16 15:09
|close
|1481
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|12.00
|42428.16
|2968
|2007.11.16 15:10
|close
|1482
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|10.00
|42438.16
|2969
|2007.11.16 15:10
|close
|1483
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|10.00
|42448.16
|2970
|2007.11.16 15:10
|close
|1484
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|8.00
|42456.16
|2971
|2007.11.16 15:10
|close
|1485
|0.10
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|6.00
|42462.16
|2972
|2007.11.16 15:10
|close
|1486
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|3.00
|42465.16
|2973
|2007.11.16 15:10
|buy
|1487
|0.10
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|2974
|2007.11.16 15:10
|sell
|1488
|0.10
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|2975
|2007.11.16 15:10
|sell
|1489
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|2976
|2007.11.16 15:10
|sell
|1490
|0.10
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|2977
|2007.11.16 15:10
|sell
|1491
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2978
|2007.11.16 15:10
|sell
|1492
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|2979
|2007.11.16 15:14
|sell
|1493
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|2980
|2007.11.16 15:14
|sell
|1494
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|2981
|2007.11.16 15:16
|sell
|1495
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|2982
|2007.11.16 15:18
|buy
|1496
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|2983
|2007.11.16 15:18
|buy
|1497
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|2984
|2007.11.16 15:18
|buy
|1498
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|2985
|2007.11.16 15:25
|sell
|1499
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|2986
|2007.11.16 15:26
|sell
|1500
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|2987
|2007.11.16 15:30
|sell
|1501
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|2988
|2007.11.16 15:31
|sell
|1502
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|2989
|2007.11.16 15:31
|sell
|1503
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|2990
|2007.11.16 15:32
|sell
|1504
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2991
|2007.11.16 15:52
|sell
|1505
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|2992
|2007.11.16 16:16
|buy
|1506
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|2993
|2007.11.16 16:17
|buy
|1507
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|2994
|2007.11.16 16:17
|buy
|1508
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|2995
|2007.11.16 16:17
|buy
|1509
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2996
|2007.11.16 16:18
|buy
|1510
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2997
|2007.11.16 16:18
|buy
|1511
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|2998
|2007.11.16 16:21
|buy
|1512
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|2999
|2007.11.16 16:22
|buy
|1513
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|3000
|2007.11.16 16:22
|buy
|1514
|0.10
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|3001
|2007.11.16 16:22
|buy
|1515
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|3002
|2007.11.16 16:23
|buy
|1516
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3003
|2007.11.16 16:23
|buy
|1517
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|3004
|2007.11.16 16:23
|buy
|1518
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|3005
|2007.11.16 17:25
|sell
|1519
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|3006
|2007.11.16 17:25
|sell
|1520
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|3007
|2007.11.16 17:25
|sell
|1521
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|3008
|2007.11.16 17:26
|sell
|1522
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|3009
|2007.11.16 17:26
|sell
|1523
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|3010
|2007.11.16 17:27
|sell
|1524
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|3011
|2007.11.16 17:27
|sell
|1525
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|3012
|2007.11.16 17:27
|sell
|1526
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|3013
|2007.11.16 17:27
|sell
|1527
|0.10
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|3014
|2007.11.16 17:27
|sell
|1528
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|3015
|2007.11.16 17:30
|sell
|1529
|0.10
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|3016
|2007.11.16 17:30
|sell
|1530
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|3017
|2007.11.16 17:30
|sell
|1531
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|3018
|2007.11.16 17:31
|sell
|1532
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|3019
|2007.11.16 17:31
|sell
|1533
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|3020
|2007.11.16 17:31
|sell
|1534
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|3021
|2007.11.16 17:31
|sell
|1535
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|3022
|2007.11.16 17:31
|sell
|1536
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|3023
|2007.11.16 17:31
|sell
|1537
|0.10
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|3024
|2007.11.16 17:31
|close
|1517
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|42410.16
|3025
|2007.11.16 17:31
|sell
|1538
|0.10
|1.4619
|0.0000
|0.0000
|3026
|2007.11.16 17:31
|close
|1518
|0.10
|1.4618
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|42356.16
|3027
|2007.11.16 17:31
|sell
|1539
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|3028
|2007.11.16 17:31
|close
|1516
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|42305.16
|3029
|2007.11.16 19:25
|buy
|1540
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3030
|2007.11.16 19:25
|close
|1537
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|42252.16
|3031
|2007.11.16 23:03
|close
|1487
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|42243.16
|3032
|2007.11.16 23:03
|close
|1489
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|3.00
|42246.16
|3033
|2007.11.16 23:03
|close
|1491
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|1.00
|42247.16
|3034
|2007.11.16 23:03
|close
|1493
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|42246.16
|3035
|2007.11.16 23:03
|close
|1495
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|42243.16
|3036
|2007.11.16 23:03
|close
|1497
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|42232.16
|3037
|2007.11.16 23:03
|close
|1499
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|42228.16
|3038
|2007.11.16 23:03
|close
|1501
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|42222.16
|3039
|2007.11.16 23:03
|close
|1503
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|42214.16
|3040
|2007.11.16 23:03
|close
|1505
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|42204.16
|3041
|2007.11.16 23:03
|close
|1507
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|42190.16
|3042
|2007.11.16 23:03
|close
|1509
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|42174.16
|3043
|2007.11.16 23:03
|close
|1511
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|42156.16
|3044
|2007.11.16 23:03
|close
|1513
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|42136.16
|3045
|2007.11.16 23:03
|close
|1515
|0.10
|1.4648
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|42114.16
|3046
|2007.11.16 23:03
|close
|1520
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|42103.16
|3047
|2007.11.16 23:03
|close
|1522
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|42088.16
|3048
|2007.11.16 23:03
|close
|1524
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|42072.16
|3049
|2007.11.16 23:03
|close
|1526
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|42055.16
|3050
|2007.11.16 23:03
|close
|1528
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|42036.16
|3051
|2007.11.16 23:03
|close
|1530
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|42014.16
|3052
|2007.11.16 23:03
|close
|1532
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|41989.16
|3053
|2007.11.16 23:03
|close
|1534
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|41962.16
|3054
|2007.11.16 23:03
|close
|1536
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|41932.16
|3055
|2007.11.16 23:03
|close
|1539
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|41903.16
|3056
|2007.11.16 23:03
|sell
|1541
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|3057
|2007.11.16 23:05
|sell
|1542
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|3058
|2007.11.16 23:08
|sell
|1543
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|3059
|2007.11.16 23:16
|sell
|1544
|0.10
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|3060
|2007.11.16 23:18
|buy
|1545
|0.10
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|3061
|2007.11.16 23:24
|buy
|1546
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|3062
|2007.11.16 23:25
|buy
|1547
|0.10
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|3063
|2007.11.16 23:39
|buy
|1548
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|3064
|2007.11.16 23:41
|buy
|1549
|0.10
|1.4668
|0.0000
|0.0000
|3065
|2007.11.16 23:55
|buy
|1550
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|3066
|2007.11.19 01:16
|buy
|1551
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|3067
|2007.11.19 01:18
|buy
|1552
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|3068
|2007.11.19 02:09
|buy
|1553
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|3069
|2007.11.19 02:13
|buy
|1554
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|3070
|2007.11.19 02:13
|buy
|1555
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|3071
|2007.11.19 02:13
|buy
|1556
|0.10
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|3072
|2007.11.19 02:13
|buy
|1557
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|3073
|2007.11.19 02:13
|buy
|1558
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|3074
|2007.11.19 02:13
|buy
|1559
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|3075
|2007.11.19 02:13
|buy
|1560
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|3076
|2007.11.19 02:13
|buy
|1561
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|3077
|2007.11.19 02:14
|buy
|1562
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|3078
|2007.11.19 02:16
|buy
|1563
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|3079
|2007.11.19 02:19
|buy
|1564
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|3080
|2007.11.19 02:44
|buy
|1565
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|3081
|2007.11.19 02:45
|buy
|1566
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|3082
|2007.11.19 02:45
|close
|1538
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|-68.03
|41835.13
|3083
|2007.11.19 04:17
|buy
|1567
|0.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|3084
|2007.11.19 04:17
|close
|1535
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|-52.03
|41783.10
|3085
|2007.11.19 09:13
|sell
|1568
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|3086
|2007.11.19 09:13
|close
|1566
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-43.00
|41740.10
|3087
|2007.11.19 09:14
|sell
|1569
|0.10
|1.4644
|0.0000
|0.0000
|3088
|2007.11.19 09:15
|close
|1565
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|41698.10
|3089
|2007.11.19 09:15
|sell
|1570
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|3090
|2007.11.19 09:15
|close
|1564
|0.10
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|-43.00
|41655.10
|3091
|2007.11.19 09:15
|sell
|1571
|0.10
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|3092
|2007.11.19 09:15
|close
|1563
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|-46.00
|41609.10
|3093
|2007.11.19 09:15
|sell
|1572
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|3094
|2007.11.19 09:15
|close
|1562
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|-46.00
|41563.10
|3095
|2007.11.19 10:06
|sell
|1573
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|3096
|2007.11.19 10:06
|close
|1561
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|41515.10
|3097
|2007.11.19 10:06
|sell
|1574
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|3098
|2007.11.19 10:07
|close
|1560
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|-46.00
|41469.10
|3099
|2007.11.19 10:08
|sell
|1575
|0.10
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|3100
|2007.11.19 10:08
|close
|1559
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|41420.10
|3101
|2007.11.19 10:08
|sell
|1576
|0.10
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|3102
|2007.11.19 10:08
|close
|1558
|0.10
|1.4627
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|41367.10
|3103
|2007.11.19 10:08
|sell
|1577
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|3104
|2007.11.19 10:09
|close
|1556
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|41314.10
|3105
|2007.11.19 10:09
|sell
|1578
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|3106
|2007.11.19 10:09
|close
|1557
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|41261.10
|3107
|2007.11.19 10:09
|sell
|1579
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|3108
|2007.11.19 10:09
|close
|1555
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|41206.10
|3109
|2007.11.19 10:09
|sell
|1580
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|3110
|2007.11.19 10:09
|close
|1567
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|41150.10
|3111
|2007.11.19 10:09
|sell
|1581
|0.10
|1.4622
|0.0000
|0.0000
|3112
|2007.11.19 10:09
|close
|1554
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|41096.10
|3113
|2007.11.19 10:10
|sell
|1582
|0.10
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|3114
|2007.11.19 10:10
|close
|1553
|0.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|41043.10
|3115
|2007.11.19 10:24
|sell
|1583
|0.10
|1.4633
|0.0000
|0.0000
|3116
|2007.11.19 10:24
|close
|1552
|0.10
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|41002.10
|3117
|2007.11.19 15:17
|buy
|1584
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|3118
|2007.11.19 15:17
|close
|1582
|0.10
|1.4672
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|40950.10
|3119
|2007.11.19 15:19
|buy
|1585
|0.10
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|3120
|2007.11.19 15:19
|close
|1580
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|40896.10
|3121
|2007.11.19 15:19
|buy
|1586
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|3122
|2007.11.19 15:19
|close
|1581
|0.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|40842.10
|3123
|2007.11.19 15:19
|buy
|1587
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|3124
|2007.11.19 15:19
|close
|1579
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|40787.10
|3125
|2007.11.19 15:19
|buy
|1588
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|3126
|2007.11.19 15:19
|close
|1578
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|40734.10
|3127
|2007.11.19 15:19
|buy
|1589
|0.10
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|3128
|2007.11.19 15:19
|close
|1577
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|40682.10
|3129
|2007.11.19 23:01
|close
|1488
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-13.03
|40669.07
|3130
|2007.11.19 23:01
|close
|1492
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-17.03
|40652.04
|3131
|2007.11.19 23:01
|close
|1496
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|4.78
|40656.82
|3132
|2007.11.19 23:01
|close
|1500
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-22.03
|40634.79
|3133
|2007.11.19 23:01
|close
|1504
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-26.03
|40608.77
|3134
|2007.11.19 23:01
|close
|1508
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|1.78
|40610.55
|3135
|2007.11.19 23:01
|close
|1512
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-2.22
|40608.33
|3136
|2007.11.19 23:01
|close
|1519
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-30.03
|40578.31
|3137
|2007.11.19 23:01
|close
|1523
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-31.03
|40547.28
|3138
|2007.11.19 23:01
|close
|1527
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-37.03
|40510.25
|3139
|2007.11.19 23:01
|close
|1531
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-40.03
|40470.22
|3140
|2007.11.19 23:01
|close
|1540
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-6.22
|40464.00
|3141
|2007.11.19 23:01
|close
|1542
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-18.03
|40445.97
|3142
|2007.11.19 23:01
|close
|1544
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-14.03
|40431.94
|3143
|2007.11.19 23:01
|close
|1546
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|2.78
|40434.73
|3144
|2007.11.19 23:01
|close
|1548
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-1.22
|40433.51
|3145
|2007.11.19 23:01
|close
|1550
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-5.22
|40428.30
|3146
|2007.11.19 23:01
|close
|1568
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|40407.30
|3147
|2007.11.19 23:01
|close
|1570
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|40382.30
|3148
|2007.11.19 23:01
|close
|1572
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|40354.30
|3149
|2007.11.19 23:01
|close
|1574
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|40322.30
|3150
|2007.11.19 23:01
|close
|1576
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|40283.30
|3151
|2007.11.19 23:01
|close
|1584
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|40275.30
|3152
|2007.11.19 23:01
|close
|1586
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|40265.30
|3153
|2007.11.19 23:01
|close
|1588
|0.10
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|40252.30
|3154
|2007.11.19 23:01
|buy
|1590
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|3155
|2007.11.19 23:02
|buy
|1591
|0.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|3156
|2007.11.19 23:09
|buy
|1592
|0.10
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|3157
|2007.11.19 23:15
|buy
|1593
|0.10
|1.4662
|0.0000
|0.0000
|3158
|2007.11.20 00:00
|buy
|1594
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|3159
|2007.11.20 01:49
|buy
|1595
|0.10
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|3160
|2007.11.20 02:38
|buy
|1596
|0.10
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|3161
|2007.11.20 03:05
|buy
|1597
|0.10
|1.4660
|0.0000
|0.0000
|3162
|2007.11.20 03:16
|sell
|1598
|0.10
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|3163
|2007.11.20 03:17
|sell
|1599
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|3164
|2007.11.20 03:29
|sell
|1600
|0.10
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|3165
|2007.11.20 03:34
|sell
|1601
|0.10
|1.4642
|0.0000
|0.0000
|3166
|2007.11.20 03:34
|sell
|1602
|0.10
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|3167
|2007.11.20 04:07
|sell
|1603
|0.10
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|3168
|2007.11.20 04:12
|sell
|1604
|0.10
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|3169
|2007.11.20 04:14
|sell
|1605
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|3170
|2007.11.20 04:15
|sell
|1606
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|3171
|2007.11.20 05:32
|sell
|1607
|0.10
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|3172
|2007.11.20 07:37
|buy
|1608
|0.10
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|3173
|2007.11.20 07:37
|buy
|1609
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|3174
|2007.11.20 07:38
|buy
|1610
|0.10
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|3175
|2007.11.20 08:38
|buy
|1611
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|3176
|2007.11.20 08:42
|buy
|1612
|0.10
|1.4681
|0.0000
|0.0000
|3177
|2007.11.20 08:43
|buy
|1613
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|3178
|2007.11.20 08:43
|buy
|1614
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|3179
|2007.11.20 08:43
|buy
|1615
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|3180
|2007.11.20 08:43
|close
|1533
|0.10
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|-56.06
|40196.24
|3181
|2007.11.20 09:19
|buy
|1616
|0.10
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|3182
|2007.11.20 09:19
|close
|1529
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|-55.06
|40141.18
|3183
|2007.11.20 09:19
|buy
|1617
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|3184
|2007.11.20 09:20
|close
|1575
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|-56.03
|40085.15
|3185
|2007.11.20 09:20
|buy
|1618
|0.10
|1.4688
|0.0000
|0.0000
|3186
|2007.11.20 09:20
|close
|1525
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|-55.06
|40030.09
|3187
|2007.11.20 09:20
|buy
|1619
|0.10
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|3188
|2007.11.20 09:20
|close
|1583
|0.10
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|-53.03
|39977.07
|3189
|2007.11.20 09:20
|buy
|1620
|0.10
|1.4689
|0.0000
|0.0000
|3190
|2007.11.20 09:20
|close
|1573
|0.10
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|-57.03
|39920.04
|3191
|2007.11.20 09:20
|buy
|1621
|0.10
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|3192
|2007.11.20 09:20
|close
|1606
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|-57.00
|39863.04
|3193
|2007.11.20 09:20
|buy
|1622
|0.10
|1.4693
|0.0000
|0.0000
|3194
|2007.11.20 09:20
|close
|1605
|0.10
|1.4692
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|39807.04
|3195
|2007.11.20 09:20
|buy
|1623
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|3196
|2007.11.20 09:20
|close
|1604
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|-59.00
|39748.04
|3197
|2007.11.20 09:20
|buy
|1624
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|3198
|2007.11.20 09:20
|close
|1521
|0.10
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|-56.06
|39691.98
|3199
|2007.11.20 09:32
|close
|1490
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|-71.06
|39620.92
|3200
|2007.11.20 09:32
|close
|1494
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-74.06
|39546.86
|3201
|2007.11.20 09:32
|close
|1502
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|-80.06
|39466.81
|3202
|2007.11.20 09:32
|close
|1541
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|-75.06
|39391.75
|3203
|2007.11.20 09:32
|close
|1543
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-73.06
|39318.69
|3204
|2007.11.20 09:32
|close
|1569
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|-82.03
|39236.66
|3205
|2007.11.20 09:32
|close
|1571
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|-88.03
|39148.63
|3206
|2007.11.20 09:32
|close
|1598
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|39070.63
|3207
|2007.11.20 09:32
|close
|1599
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|-76.00
|38994.63
|3208
|2007.11.20 09:32
|close
|1600
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|-83.00
|38911.63
|3209
|2007.11.20 09:32
|close
|1601
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|-89.00
|38822.63
|3210
|2007.11.20 09:32
|close
|1602
|0.10
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|-92.00
|38730.63
|3211
|2007.11.20 09:32
|close
|1603
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|-93.00
|38637.63
|3212
|2007.11.20 09:32
|close
|1607
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|-85.00
|38552.63
|3213
|2007.11.20 09:32
|close
|1498
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|69.57
|38622.20
|3214
|2007.11.20 09:32
|close
|1506
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|67.57
|38689.77
|3215
|2007.11.20 09:32
|close
|1510
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|62.57
|38752.34
|3216
|2007.11.20 09:32
|close
|1514
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|59.57
|38811.91
|3217
|2007.11.20 09:32
|close
|1545
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|67.57
|38879.47
|3218
|2007.11.20 09:32
|close
|1547
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|61.57
|38941.04
|3219
|2007.11.20 09:33
|close
|1549
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|58.57
|38999.61
|3220
|2007.11.20 09:33
|close
|1551
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|53.78
|39053.40
|3221
|2007.11.20 09:33
|close
|1585
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|50.78
|39104.18
|3222
|2007.11.20 09:33
|close
|1587
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|48.78
|39152.96
|3223
|2007.11.20 09:33
|close
|1589
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|48.78
|39201.75
|3224
|2007.11.20 09:33
|close
|1590
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|58.78
|39260.53
|3225
|2007.11.20 09:33
|close
|1591
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|58.78
|39319.32
|3226
|2007.11.20 09:33
|close
|1592
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|62.78
|39382.10
|3227
|2007.11.20 09:33
|close
|1593
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|61.78
|39443.88
|3228
|2007.11.20 09:33
|close
|1594
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|55.00
|39498.88
|3229
|2007.11.20 09:33
|close
|1595
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|53.00
|39551.88
|3230
|2007.11.20 09:33
|close
|1596
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|50.00
|39601.88
|3231
|2007.11.20 09:33
|close
|1597
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|64.00
|39665.88
|3232
|2007.11.20 09:33
|close
|1608
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|47.00
|39712.88
|3233
|2007.11.20 09:33
|close
|1609
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|45.00
|39757.88
|3234
|2007.11.20 09:33
|close
|1610
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|43.00
|39800.88
|3235
|2007.11.20 09:33
|close
|1611
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|43.00
|39843.88
|3236
|2007.11.20 09:33
|close
|1612
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|41.00
|39884.88
|3237
|2007.11.20 09:33
|close
|1613
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|41.00
|39925.88
|3238
|2007.11.20 09:33
|close
|1614
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|38.00
|39963.88
|3239
|2007.11.20 09:33
|close
|1615
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|40.00
|40003.88
|3240
|2007.11.20 09:33
|close
|1616
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|39.00
|40042.88
|3241
|2007.11.20 09:34
|close
|1617
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|37.00
|40079.88
|3242
|2007.11.20 09:34
|close
|1618
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|36.00
|40115.88
|3243
|2007.11.20 09:34
|close
|1619
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|38.00
|40153.88
|3244
|2007.11.20 09:34
|close
|1620
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|37.00
|40190.88
|3245
|2007.11.20 09:34
|close
|1621
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|37.00
|40227.88
|3246
|2007.11.20 09:34
|close
|1622
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|33.00
|40260.88
|3247
|2007.11.20 09:34
|close
|1623
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|33.00
|40293.88
|3248
|2007.11.20 09:34
|close
|1624
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|31.00
|40324.88
|3249
|2007.11.20 09:34
|buy
|1625
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|3250
|2007.11.20 09:34
|sell
|1626
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|3251
|2007.11.20 09:34
|sell
|1627
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|3252
|2007.11.20 09:34
|buy
|1628
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|3253
|2007.11.20 09:34
|buy
|1629
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|3254
|2007.11.20 09:34
|buy
|1630
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|3255
|2007.11.20 09:34
|sell
|1631
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|3256
|2007.11.20 09:35
|sell
|1632
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|3257
|2007.11.20 09:35
|sell
|1633
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|3258
|2007.11.20 09:35
|sell
|1634
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|3259
|2007.11.20 09:35
|sell
|1635
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|3260
|2007.11.20 09:35
|sell
|1636
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|3261
|2007.11.20 09:37
|sell
|1637
|0.10
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|3262
|2007.11.20 09:37
|sell
|1638
|0.10
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|3263
|2007.11.20 09:37
|sell
|1639
|0.10
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|3264
|2007.11.20 09:37
|sell
|1640
|0.10
|1.4718
|0.0000
|0.0000
|3265
|2007.11.20 09:37
|sell
|1641
|0.10
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|3266
|2007.11.20 09:37
|sell
|1642
|0.10
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|3267
|2007.11.20 09:41
|buy
|1643
|0.10
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|3268
|2007.11.20 09:41
|buy
|1644
|0.10
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|3269
|2007.11.20 09:41
|buy
|1645
|0.10
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|3270
|2007.11.20 09:41
|buy
|1646
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|3271
|2007.11.20 09:41
|buy
|1647
|0.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|3272
|2007.11.20 09:42
|buy
|1648
|0.10
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|3273
|2007.11.20 09:42
|buy
|1649
|0.10
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|3274
|2007.11.20 09:42
|buy
|1650
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|3275
|2007.11.20 09:42
|buy
|1651
|0.10
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|3276
|2007.11.20 09:42
|buy
|1652
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|3277
|2007.11.20 10:02
|buy
|1653
|0.10
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|3278
|2007.11.20 10:02
|buy
|1654
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|3279
|2007.11.20 10:02
|buy
|1655
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|3280
|2007.11.20 10:02
|buy
|1656
|0.10
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|3281
|2007.11.20 10:02
|buy
|1657
|0.10
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|3282
|2007.11.20 10:07
|buy
|1658
|0.10
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|3283
|2007.11.20 10:07
|buy
|1659
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|3284
|2007.11.20 10:07
|buy
|1660
|0.10
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|3285
|2007.11.20 10:07
|buy
|1661
|0.10
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|3286
|2007.11.20 10:07
|buy
|1662
|0.10
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|3287
|2007.11.20 10:07
|buy
|1663
|0.10
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|3288
|2007.11.20 10:07
|buy
|1664
|0.10
|1.4756
|0.0000
|0.0000
|3289
|2007.11.20 10:07
|buy
|1665
|0.10
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|3290
|2007.11.20 10:07
|buy
|1666
|0.10
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|3291
|2007.11.20 10:07
|buy
|1667
|0.10
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|3292
|2007.11.20 10:07
|buy
|1668
|0.10
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|3293
|2007.11.20 10:08
|buy
|1669
|0.10
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|3294
|2007.11.20 10:08
|buy
|1670
|0.10
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|3295
|2007.11.20 10:08
|buy
|1671
|0.10
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|3296
|2007.11.20 10:08
|buy
|1672
|0.10
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|3297
|2007.11.20 10:08
|buy
|1673
|0.10
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|3298
|2007.11.20 11:26
|close
|1626
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|40280.88
|3299
|2007.11.20 11:26
|close
|1627
|0.10
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|-44.00
|40236.88
|3300
|2007.11.20 11:26
|close
|1631
|0.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|40191.88
|3301
|2007.11.20 11:26
|close
|1632
|0.10
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|40146.88
|3302
|2007.11.20 11:26
|close
|1633
|0.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|-46.00
|40100.88
|3303
|2007.11.20 11:26
|close
|1634
|0.10
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|40052.88
|3304
|2007.11.20 11:27
|close
|1635
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|40002.88
|3305
|2007.11.20 11:27
|close
|1636
|0.10
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|39952.88
|3306
|2007.11.20 11:27
|close
|1637
|0.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|39901.88
|3307
|2007.11.20 11:27
|close
|1638
|0.10
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|39850.88
|3308
|2007.11.20 11:27
|close
|1639
|0.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|39797.88
|3309
|2007.11.20 11:27
|close
|1640
|0.10
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|39746.88
|3310
|2007.11.20 11:27
|close
|1641
|0.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|39691.88
|3311
|2007.11.20 11:27
|close
|1642
|0.10
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|39638.88
|3312
|2007.11.20 11:27
|close
|1625
|0.10
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|37.00
|39675.88
|3313
|2007.11.20 11:27
|close
|1628
|0.10
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|35.00
|39710.88
|3314
|2007.11.20 11:27
|close
|1629
|0.10
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|35.00
|39745.88
|3315
|2007.11.20 11:27
|close
|1630
|0.10
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|33.00
|39778.88
|3316
|2007.11.20 11:27
|close
|1643
|0.10
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|33.00
|39811.88
|3317
|2007.11.20 11:27
|close
|1644
|0.10
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|31.00
|39842.88
|3318
|2007.11.20 11:27
|close
|1645
|0.10
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|30.00
|39872.88
|3319
|2007.11.20 11:28
|close
|1646
|0.10
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|28.00
|39900.88
|3320
|2007.11.20 11:28
|close
|1647
|0.10
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|31.00
|39931.88
|3321
|2007.11.20 11:28
|close
|1648
|0.10
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|30.00
|39961.88
|3322
|2007.11.20 11:28
|close
|1649
|0.10
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|30.00
|39991.88
|3323
|2007.11.20 11:28
|close
|1650
|0.10
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|28.00
|40019.88
|3324
|2007.11.20 11:28
|close
|1651
|0.10
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|28.00
|40047.88
|3325
|2007.11.20 11:28
|close
|1652
|0.10
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|26.00
|40073.88
|3326
|2007.11.20 11:28
|close
|1653
|0.10
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|25.00
|40098.88
|3327
|2007.11.20 11:28
|close
|1654
|0.10
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|28.00
|40126.88
|3328
|2007.11.20 11:28
|close
|1655
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|27.00
|40153.88
|3329
|2007.11.20 11:28
|close
|1656
|0.10
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|24.00
|40177.88
|3330
|2007.11.20 11:28
|close
|1657
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|26.00
|40203.88
|3331
|2007.11.20 11:28
|close
|1658
|0.10
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|22.00
|40225.88
|3332
|2007.11.20 11:28
|close
|1659
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|22.00
|40247.88
|3333
|2007.11.20 11:28
|close
|1660
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|21.00
|40268.88
|3334
|2007.11.20 11:28
|close
|1661
|0.10
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|23.00
|40291.88
|3335
|2007.11.20 11:29
|close
|1662
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|19.00
|40310.88
|3336
|2007.11.20 11:29
|close
|1663
|0.10
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|19.00
|40329.88
|3337
|2007.11.20 11:29
|close
|1664
|0.10
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|19.00
|40348.88
|3338
|2007.11.20 11:29
|close
|1665
|0.10
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|17.00
|40365.88
|3339
|2007.11.20 11:29
|close
|1666
|0.10
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|17.00
|40382.88
|3340
|2007.11.20 11:29
|close
|1667
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|17.00
|40399.88
|3341
|2007.11.20 11:29
|close
|1668
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|17.00
|40416.88
|3342
|2007.11.20 11:29
|close
|1669
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|15.00
|40431.88
|3343
|2007.11.20 11:29
|close
|1670
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|15.00
|40446.88
|3344
|2007.11.20 11:29
|close
|1671
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|12.00
|40458.88
|3345
|2007.11.20 11:29
|close
|1672
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|14.00
|40472.88
|3346
|2007.11.20 11:29
|close
|1673
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|11.00
|40483.88
|3347
|2007.11.20 11:29
|buy
|1674
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|3348
|2007.11.20 11:29
|sell
|1675
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|3349
|2007.11.20 11:29
|sell
|1676
|0.10
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|3350
|2007.11.20 11:30
|sell
|1677
|0.10
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|3351
|2007.11.20 11:30
|sell
|1678
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|3352
|2007.11.20 11:31
|sell
|1679
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|3353
|2007.11.20 11:31
|sell
|1680
|0.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|3354
|2007.11.20 11:31
|sell
|1681
|0.10
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|3355
|2007.11.20 11:31
|sell
|1682
|0.10
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|3356
|2007.11.20 11:47
|buy
|1683
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|3357
|2007.11.20 11:55
|buy
|1684
|0.10
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|3358
|2007.11.20 11:55
|buy
|1685
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|3359
|2007.11.20 11:57
|buy
|1686
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|3360
|2007.11.20 11:57
|buy
|1687
|0.10
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|3361
|2007.11.20 11:58
|buy
|1688
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|3362
|2007.11.20 12:04
|buy
|1689
|0.10
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|3363
|2007.11.20 12:04
|buy
|1690
|0.10
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|3364
|2007.11.20 12:04
|buy
|1691
|0.10
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|3365
|2007.11.20 12:04
|buy
|1692
|0.10
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|3366
|2007.11.20 12:05
|buy
|1693
|0.10
|1.4791
|0.0000
|0.0000
|3367
|2007.11.20 12:05
|buy
|1694
|0.10
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|3368
|2007.11.20 12:06
|buy
|1695
|0.10
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|3369
|2007.11.20 12:06
|buy
|1696
|0.10
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|3370
|2007.11.20 12:06
|buy
|1697
|0.10
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|3371
|2007.11.20 12:06
|buy
|1698
|0.10
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|3372
|2007.11.20 12:30
|buy
|1699
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|3373
|2007.11.20 12:30
|buy
|1700
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|3374
|2007.11.20 12:30
|buy
|1701
|0.10
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|3375
|2007.11.20 12:30
|buy
|1702
|0.10
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|3376
|2007.11.20 15:42
|buy
|1703
|0.10
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|3377
|2007.11.20 15:42
|buy
|1704
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|3378
|2007.11.20 15:42
|buy
|1705
|0.10
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|3379
|2007.11.20 16:00
|close
|1675
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|40450.88
|3380
|2007.11.20 16:00
|close
|1676
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|40417.88
|3381
|2007.11.20 16:00
|close
|1677
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|40382.88
|3382
|2007.11.20 16:00
|close
|1678
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|40347.88
|3383
|2007.11.20 16:00
|close
|1679
|0.10
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|40312.88
|3384
|2007.11.20 16:00
|close
|1680
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|40273.88
|3385
|2007.11.20 16:00
|close
|1681
|0.10
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|40233.88
|3386
|2007.11.20 16:00
|close
|1682
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|40192.88
|3387
|2007.11.20 16:00
|close
|1674
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|31.00
|40223.88
|3388
|2007.11.20 16:00
|close
|1683
|0.10
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|31.00
|40254.88
|3389
|2007.11.20 16:00
|close
|1684
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|28.00
|40282.88
|3390
|2007.11.20 16:00
|close
|1685
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|31.00
|40313.88
|3391
|2007.11.20 16:00
|close
|1686
|0.10
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|30.00
|40343.88
|3392
|2007.11.20 16:00
|close
|1687
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|28.00
|40371.88
|3393
|2007.11.20 16:00
|close
|1688
|0.10
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|28.00
|40399.88
|3394
|2007.11.20 16:00
|close
|1689
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|26.00
|40425.88
|3395
|2007.11.20 16:00
|close
|1690
|0.10
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|24.00
|40449.88
|3396
|2007.11.20 16:00
|close
|1691
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|22.00
|40471.88
|3397
|2007.11.20 16:01
|close
|1692
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|20.00
|40491.88
|3398
|2007.11.20 16:01
|close
|1693
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|19.00
|40510.88
|3399
|2007.11.20 16:01
|close
|1694
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|19.00
|40529.88
|3400
|2007.11.20 16:01
|close
|1695
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|17.00
|40546.88
|3401
|2007.11.20 16:01
|close
|1696
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|14.00
|40560.88
|3402
|2007.11.20 16:01
|close
|1697
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|14.00
|40574.88
|3403
|2007.11.20 16:01
|close
|1698
|0.10
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|15.00
|40589.88
|3404
|2007.11.20 16:01
|close
|1699
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|11.00
|40600.88
|3405
|2007.11.20 16:01
|close
|1700
|0.10
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|8.00
|40608.88
|3406
|2007.11.20 16:01
|close
|1701
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|10.00
|40618.88
|3407
|2007.11.20 16:02
|close
|1702
|0.10
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|11.00
|40629.88
|3408
|2007.11.20 16:02
|close
|1703
|0.10
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|6.00
|40635.88
|3409
|2007.11.20 16:02
|close
|1704
|0.10
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|3.00
|40638.88
|3410
|2007.11.20 16:02
|close
|1705
|0.10
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|3.00
|40641.88
|3411
|2007.11.20 16:02
|buy
|1706
|0.10
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|3412
|2007.11.20 16:02
|sell
|1707
|0.10
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|3413
|2007.11.20 16:02
|sell
|1708
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|3414
|2007.11.20 16:02
|sell
|1709
|0.10
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|3415
|2007.11.20 16:02
|sell
|1710
|0.10
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|3416
|2007.11.20 16:02
|sell
|1711
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|3417
|2007.11.20 16:04
|sell
|1712
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|3418
|2007.11.20 16:07
|buy
|1713
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|3419
|2007.11.20 16:07
|buy
|1714
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|3420
|2007.11.20 16:07
|buy
|1715
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|3421
|2007.11.20 16:07
|buy
|1716
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|3422
|2007.11.20 16:07
|buy
|1717
|0.10
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|3423
|2007.11.20 16:08
|buy
|1718
|0.10
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|3424
|2007.11.20 16:17
|sell
|1719
|0.10
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|3425
|2007.11.20 16:19
|sell
|1720
|0.10
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|3426
|2007.11.20 16:19
|sell
|1721
|0.10
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|3427
|2007.11.20 16:40
|sell
|1722
|0.10
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|3428
|2007.11.20 16:40
|sell
|1723
|0.10
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|3429
|2007.11.20 16:40
|sell
|1724
|0.10
|1.4791
|0.0000
|0.0000
|3430
|2007.11.20 16:40
|sell
|1725
|0.10
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|3431
|2007.11.20 16:40
|sell
|1726
|0.10
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|3432
|2007.11.20 16:40
|sell
|1727
|0.10
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|3433
|2007.11.20 16:42
|sell
|1728
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|3434
|2007.11.20 16:42
|sell
|1729
|0.10
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|3435
|2007.11.20 16:42
|sell
|1730
|0.10
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|3436
|2007.11.20 17:30
|sell
|1731
|0.10
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|3437
|2007.11.20 17:30
|sell
|1732
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|3438
|2007.11.20 17:33
|sell
|1733
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|3439
|2007.11.20 17:33
|sell
|1734
|0.10
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|3440
|2007.11.20 19:12
|close
|1706
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|40608.88
|3441
|2007.11.20 19:12
|close
|1713
|0.10
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|40574.88
|3442
|2007.11.20 19:12
|close
|1714
|0.10
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|40540.88
|3443
|2007.11.20 19:12
|close
|1715
|0.10
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|40504.88
|3444
|2007.11.20 19:12
|close
|1716
|0.10
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|-37.00
|40467.88
|3445
|2007.11.20 19:12
|close
|1717
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|40432.88
|3446
|2007.11.20 19:12
|close
|1718
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|40402.88
|3447
|2007.11.20 19:12
|close
|1707
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|24.00
|40426.88
|3448
|2007.11.20 19:12
|close
|1708
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|22.00
|40448.88
|3449
|2007.11.20 19:12
|close
|1709
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|22.00
|40470.88
|3450
|2007.11.20 19:12
|close
|1710
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|19.00
|40489.88
|3451
|2007.11.20 19:12
|close
|1711
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|21.00
|40510.88
|3452
|2007.11.20 19:13
|close
|1712
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|20.00
|40530.88
|3453
|2007.11.20 19:13
|close
|1719
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|20.00
|40550.88
|3454
|2007.11.20 19:13
|close
|1720
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|18.00
|40568.88
|3455
|2007.11.20 19:13
|close
|1721
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|16.00
|40584.88
|3456
|2007.11.20 19:13
|close
|1722
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|16.00
|40600.88
|3457
|2007.11.20 19:14
|close
|1723
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|16.00
|40616.88
|3458
|2007.11.20 19:15
|close
|1724
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|13.00
|40629.88
|3459
|2007.11.20 19:15
|close
|1725
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|11.00
|40640.88
|3460
|2007.11.20 19:17
|close
|1726
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|8.00
|40648.88
|3461
|2007.11.20 19:17
|close
|1727
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|8.00
|40656.88
|3462
|2007.11.20 19:17
|close
|1728
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|5.00
|40661.88
|3463
|2007.11.20 19:19
|close
|1729
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|7.00
|40668.88
|3464
|2007.11.20 19:19
|close
|1730
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|7.00
|40675.88
|3465
|2007.11.20 19:20
|close
|1731
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|3.00
|40678.88
|3466
|2007.11.20 19:20
|close
|1732
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|3.00
|40681.88
|3467
|2007.11.20 19:21
|close
|1733
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|0.00
|40681.88
|3468
|2007.11.20 19:21
|close
|1734
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|2.00
|40683.88
|3469
|2007.11.20 19:22
|buy
|1735
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|3470
|2007.11.20 19:22
|sell
|1736
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|3471
|2007.11.20 19:22
|sell
|1737
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|3472
|2007.11.20 19:22
|sell
|1738
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|3473
|2007.11.20 19:23
|buy
|1739
|0.10
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|3474
|2007.11.20 19:23
|buy
|1740
|0.10
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|3475
|2007.11.20 19:23
|buy
|1741
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|3476
|2007.11.20 19:24
|buy
|1742
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|3477
|2007.11.20 19:24
|buy
|1743
|0.10
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|3478
|2007.11.20 19:25
|buy
|1744
|0.10
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|3479
|2007.11.20 19:26
|buy
|1745
|0.10
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|3480
|2007.11.20 19:29
|buy
|1746
|0.10
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|3481
|2007.11.20 20:33
|buy
|1747
|0.10
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|3482
|2007.11.20 20:36
|buy
|1748
|0.10
|1.4791
|0.0000
|0.0000
|3483
|2007.11.20 21:00
|sell
|1749
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|3484
|2007.11.20 21:00
|sell
|1750
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|3485
|2007.11.20 21:00
|sell
|1751
|0.10
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|3486
|2007.11.20 21:01
|buy
|1752
|0.10
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|3487
|2007.11.20 21:01
|buy
|1753
|0.10
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|3488
|2007.11.20 21:01
|buy
|1754
|0.10
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|3489
|2007.11.20 21:01
|buy
|1755
|0.10
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|3490
|2007.11.20 21:02
|buy
|1756
|0.10
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|3491
|2007.11.20 21:08
|buy
|1757
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|3492
|2007.11.20 21:08
|buy
|1758
|0.10
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|3493
|2007.11.20 21:12
|close
|1736
|0.10
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|40656.88
|3494
|2007.11.20 21:12
|close
|1737
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|40626.88
|3495
|2007.11.20 21:12
|close
|1738
|0.10
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|40593.88
|3496
|2007.11.20 21:12
|close
|1749
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|40559.88
|3497
|2007.11.20 21:12
|close
|1750
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|40527.88
|3498
|2007.11.20 21:12
|close
|1751
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|40492.88
|3499
|2007.11.20 21:12
|close
|1735
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|29.00
|40521.88
|3500
|2007.11.20 21:12
|close
|1739
|0.10
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|29.00
|40550.88
|3501
|2007.11.20 21:12
|close
|1740
|0.10
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|29.00
|40579.88
|3502
|2007.11.20 21:12
|close
|1741
|0.10
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|31.00
|40610.88
|3503
|2007.11.20 21:12
|close
|1742
|0.10
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|28.00
|40638.88
|3504
|2007.11.20 21:12
|close
|1743
|0.10
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|28.00
|40666.88
|3505
|2007.11.20 21:12
|close
|1744
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|25.00
|40691.88
|3506
|2007.11.20 21:12
|close
|1745
|0.10
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|26.00
|40717.88
|3507
|2007.11.20 21:12
|close
|1746
|0.10
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|27.00
|40744.88
|3508
|2007.11.20 21:12
|close
|1747
|0.10
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|27.00
|40771.88
|3509
|2007.11.20 21:12
|close
|1748
|0.10
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|28.00
|40799.88
|3510
|2007.11.20 21:13
|close
|1752
|0.10
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|26.00
|40825.88
|3511
|2007.11.20 21:13
|close
|1753
|0.10
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|24.00
|40849.88
|3512
|2007.11.20 21:13
|close
|1754
|0.10
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|24.00
|40873.88
|3513
|2007.11.20 21:13
|close
|1755
|0.10
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|22.00
|40895.88
|3514
|2007.11.20 21:13
|close
|1756
|0.10
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|22.00
|40917.88
|3515
|2007.11.20 21:13
|close
|1757
|0.10
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|20.00
|40937.88
|3516
|2007.11.20 21:13
|close
|1758
|0.10
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|20.00
|40957.88
|3517
|2007.11.20 21:13
|buy
|1759
|0.10
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|3518
|2007.11.20 21:13
|sell
|1760
|0.10
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|3519
|2007.11.20 21:14
|sell
|1761
|0.10
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|3520
|2007.11.20 21:14
|sell
|1762
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|3521
|2007.11.20 21:14
|sell
|1763
|0.10
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|3522
|2007.11.20 21:14
|sell
|1764
|0.10
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|3523
|2007.11.20 21:14
|sell
|1765
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|3524
|2007.11.20 21:14
|sell
|1766
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|3525
|2007.11.20 21:16
|sell
|1767
|0.10
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|3526
|2007.11.20 22:27
|buy
|1768
|0.10
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|3527
|2007.11.20 22:27
|buy
|1769
|0.10
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|3528
|2007.11.20 22:28
|buy
|1770
|0.10
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|3529
|2007.11.20 22:56
|sell
|1771
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|3530
|2007.11.20 22:56
|sell
|1772
|0.10
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|3531
|2007.11.20 22:56
|sell
|1773
|0.10
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|3532
|2007.11.20 23:00
|close
|1759
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|40948.88
|3533
|2007.11.20 23:00
|close
|1761
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|3.00
|40951.88
|3534
|2007.11.20 23:00
|close
|1763
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|1.00
|40952.88
|3535
|2007.11.20 23:00
|close
|1765
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|40950.88
|3536
|2007.11.20 23:00
|close
|1767
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|2.00
|40952.88
|3537
|2007.11.20 23:00
|close
|1769
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|40940.88
|3538
|2007.11.20 23:00
|close
|1771
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|40936.88
|3539
|2007.11.20 23:00
|close
|1773
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|40930.88
|3540
|2007.11.20 23:00
|sell
|1774
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|3541
|2007.11.20 23:00
|sell
|1775
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|3542
|2007.11.20 23:08
|sell
|1776
|0.10
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|3543
|2007.11.20 23:08
|sell
|1777
|0.10
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|3544
|2007.11.20 23:10
|sell
|1778
|0.10
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|3545
|2007.11.20 23:15
|buy
|1779
|0.10
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|3546
|2007.11.20 23:15
|buy
|1780
|0.10
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|3547
|2007.11.20 23:15
|buy
|1781
|0.10
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|3548
|2007.11.20 23:15
|buy
|1782
|0.10
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|3549
|2007.11.20 23:15
|buy
|1783
|0.10
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|3550
|2007.11.20 23:15
|buy
|1784
|0.10
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|3551
|2007.11.20 23:15
|buy
|1785
|0.10
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|3552
|2007.11.20 23:15
|buy
|1786
|0.10
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|3553
|2007.11.20 23:16
|buy
|1787
|0.10
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|3554
|2007.11.20 23:16
|buy
|1788
|0.10
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|3555
|2007.11.20 23:16
|buy
|1789
|0.10
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|3556
|2007.11.20 23:16
|buy
|1790
|0.10
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|3557
|2007.11.20 23:20
|buy
|1791
|0.10
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|3558
|2007.11.20 23:38
|buy
|1792
|0.10
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|3559
|2007.11.20 23:38
|buy
|1793
|0.10
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|3560
|2007.11.20 23:38
|buy
|1794
|0.10
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|3561
|2007.11.20 23:38
|buy
|1795
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|3562
|2007.11.20 23:38
|buy
|1796
|0.10
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|3563
|2007.11.20 23:38
|buy
|1797
|0.10
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|3564
|2007.11.20 23:38
|buy
|1798
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|3565
|2007.11.20 23:38
|buy
|1799
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|3566
|2007.11.20 23:38
|buy
|1800
|0.10
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|3567
|2007.11.20 23:38
|buy
|1801
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|3568
|2007.11.20 23:38
|buy
|1802
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|3569
|2007.11.20 23:38
|buy
|1803
|0.10
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|3570
|2007.11.20 23:39
|buy
|1804
|0.10
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|3571
|2007.11.20 23:42
|buy
|1805
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|3572
|2007.11.21 00:42
|buy
|1806
|0.10
|1.4835
|0.0000
|0.0000
|3573
|2007.11.21 08:35
|close
|1760
|0.10
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|-39.03
|40891.86
|3574
|2007.11.21 08:35
|close
|1762
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|-44.03
|40847.83
|3575
|2007.11.21 08:36
|close
|1764
|0.10
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|-44.03
|40803.80
|3576
|2007.11.21 08:36
|close
|1766
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-45.03
|40758.77
|3577
|2007.11.21 08:37
|close
|1772
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|-46.03
|40712.74
|3578
|2007.11.21 08:37
|close
|1774
|0.10
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|-41.03
|40671.71
|3579
|2007.11.21 08:37
|close
|1775
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|-44.03
|40627.68
|3580
|2007.11.21 08:37
|close
|1776
|0.10
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|-38.03
|40589.65
|3581
|2007.11.21 08:37
|close
|1777
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|-36.03
|40553.62
|3582
|2007.11.21 08:37
|close
|1778
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|-34.03
|40519.60
|3583
|2007.11.21 08:37
|close
|1768
|0.10
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|25.78
|40545.38
|3584
|2007.11.21 08:37
|close
|1770
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|25.78
|40571.16
|3585
|2007.11.21 08:37
|close
|1779
|0.10
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|22.78
|40593.95
|3586
|2007.11.21 08:37
|close
|1780
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|22.78
|40616.73
|3587
|2007.11.21 08:38
|close
|1781
|0.10
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|19.78
|40636.52
|3588
|2007.11.21 08:38
|close
|1782
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|21.78
|40658.30
|3589
|2007.11.21 08:38
|close
|1783
|0.10
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|18.78
|40677.09
|3590
|2007.11.21 08:38
|close
|1784
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|16.78
|40693.87
|3591
|2007.11.21 08:39
|close
|1785
|0.10
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|13.78
|40707.65
|3592
|2007.11.21 08:39
|close
|1786
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|13.78
|40721.44
|3593
|2007.11.21 08:39
|close
|1787
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|9.78
|40731.22
|3594
|2007.11.21 08:40
|close
|1788
|0.10
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|9.78
|40741.01
|3595
|2007.11.21 08:41
|close
|1789
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|8.78
|40749.79
|3596
|2007.11.21 08:41
|close
|1790
|0.10
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|12.78
|40762.57
|3597
|2007.11.21 08:41
|close
|1791
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|20.78
|40783.36
|3598
|2007.11.21 08:42
|close
|1792
|0.10
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|7.78
|40791.14
|3599
|2007.11.21 08:42
|close
|1793
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|8.78
|40799.93
|3600
|2007.11.21 08:43
|close
|1794
|0.10
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|6.78
|40806.71
|3601
|2007.11.21 08:43
|close
|1795
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|5.78
|40812.50
|3602
|2007.11.21 08:44
|close
|1796
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|7.78
|40820.28
|3603
|2007.11.21 08:44
|close
|1797
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|6.78
|40827.06
|3604
|2007.11.21 08:45
|close
|1798
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|4.78
|40831.85
|3605
|2007.11.21 08:45
|close
|1799
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|1.78
|40833.63
|3606
|2007.11.21 08:45
|close
|1800
|0.10
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|1.78
|40835.42
|3607
|2007.11.21 08:46
|close
|1801
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|-2.22
|40833.20
|3608
|2007.11.21 08:46
|close
|1802
|0.10
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|-2.22
|40830.99
|3609
|2007.11.21 08:46
|close
|1803
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|-1.22
|40829.77
|3610
|2007.11.21 08:47
|close
|1804
|0.10
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|6.78
|40836.55
|3611
|2007.11.21 08:47
|close
|1805
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|-4.22
|40832.34
|3612
|2007.11.21 08:47
|close
|1806
|0.10
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|9.00
|40841.34
|3613
|2007.11.21 08:48
|buy
|1807
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|3614
|2007.11.21 08:48
|sell
|1808
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|3615
|2007.11.21 08:48
|sell
|1809
|0.10
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|3616
|2007.11.21 08:48
|sell
|1810
|0.10
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|3617
|2007.11.21 08:48
|sell
|1811
|0.10
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|3618
|2007.11.21 08:48
|sell
|1812
|0.10
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|3619
|2007.11.21 08:49
|sell
|1813
|0.10
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|3620
|2007.11.21 08:50
|sell
|1814
|0.10
|1.4835
|0.0000
|0.0000
|3621
|2007.11.21 08:50
|sell
|1815
|0.10
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|3622
|2007.11.21 09:47
|close
|1807
|0.10
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|40815.34
|3623
|2007.11.21 09:47
|close
|1808
|0.10
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|19.00
|40834.34
|3624
|2007.11.21 09:47
|close
|1809
|0.10
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|18.00
|40852.34
|3625
|2007.11.21 09:47
|close
|1810
|0.10
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|17.00
|40869.34
|3626
|2007.11.21 09:47
|close
|1811
|0.10
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|15.00
|40884.34
|3627
|2007.11.21 09:47
|close
|1812
|0.10
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|14.00
|40898.34
|3628
|2007.11.21 09:47
|close
|1813
|0.10
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|11.00
|40909.34
|3629
|2007.11.21 09:47
|close
|1814
|0.10
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|11.00
|40920.34
|3630
|2007.11.21 09:47
|close
|1815
|0.10
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|9.00
|40929.34
|3631
|2007.11.21 09:47
|buy
|1816
|0.10
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|3632
|2007.11.21 09:48
|sell
|1817
|0.10
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|3633
|2007.11.21 09:48
|buy
|1818
|0.10
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|3634
|2007.11.21 09:49
|buy
|1819
|0.10
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|3635
|2007.11.21 09:49
|sell
|1820
|0.10
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|3636
|2007.11.21 09:49
|sell
|1821
|0.10
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|3637
|2007.11.21 09:49
|sell
|1822
|0.10
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|3638
|2007.11.21 09:49
|sell
|1823
|0.10
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|3639
|2007.11.21 09:50
|sell
|1824
|0.10
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|3640
|2007.11.21 09:50
|sell
|1825
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|3641
|2007.11.21 09:50
|sell
|1826
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|3642
|2007.11.21 09:50
|sell
|1827
|0.10
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|3643
|2007.11.21 09:50
|sell
|1828
|0.10
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|3644
|2007.11.21 09:51
|sell
|1829
|0.10
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|3645
|2007.11.21 10:00
|sell
|1830
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|3646
|2007.11.21 10:03
|close
|1816
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|40903.34
|3647
|2007.11.21 10:03
|close
|1818
|0.10
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|40877.34
|3648
|2007.11.21 10:03
|close
|1819
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|40849.34
|3649
|2007.11.21 10:03
|close
|1817
|0.10
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|20.00
|40869.34
|3650
|2007.11.21 10:03
|close
|1820
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|18.00
|40887.34
|3651
|2007.11.21 10:03
|close
|1821
|0.10
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|18.00
|40905.34
|3652
|2007.11.21 10:03
|close
|1822
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|16.00
|40921.34
|3653
|2007.11.21 10:03
|close
|1823
|0.10
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|15.00
|40936.34
|3654
|2007.11.21 10:03
|close
|1824
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|10.00
|40946.34
|3655
|2007.11.21 10:03
|close
|1825
|0.10
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|8.00
|40954.34
|3656
|2007.11.21 10:03
|close
|1826
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|11.00
|40965.34
|3657
|2007.11.21 10:03
|close
|1827
|0.10
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|11.00
|40976.34
|3658
|2007.11.21 10:03
|close
|1828
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|13.00
|40989.34
|3659
|2007.11.21 10:03
|close
|1829
|0.10
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|14.00
|41003.34
|3660
|2007.11.21 10:04
|close
|1830
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|8.00
|41011.34
|3661
|2007.11.21 10:04
|buy
|1831
|0.10
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|3662
|2007.11.21 10:04
|sell
|1832
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|3663
|2007.11.21 10:04
|sell
|1833
|0.10
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|3664
|2007.11.21 10:04
|buy
|1834
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|3665
|2007.11.21 10:04
|buy
|1835
|0.10
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|3666
|2007.11.21 10:04
|buy
|1836
|0.10
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|3667
|2007.11.21 10:05
|sell
|1837
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|3668
|2007.11.21 10:05
|sell
|1838
|0.10
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|3669
|2007.11.21 10:05
|sell
|1839
|0.10
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|3670
|2007.11.21 10:05
|sell
|1840
|0.10
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|3671
|2007.11.21 10:05
|sell
|1841
|0.10
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|3672
|2007.11.21 10:05
|sell
|1842
|0.10
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|3673
|2007.11.21 10:05
|sell
|1843
|0.10
|1.4791
|0.0000
|0.0000
|3674
|2007.11.21 10:05
|sell
|1844
|0.10
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|3675
|2007.11.21 10:05
|sell
|1845
|0.10
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|3676
|2007.11.21 10:05
|sell
|1846
|0.10
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|3677
|2007.11.21 10:06
|sell
|1847
|0.10
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|3678
|2007.11.21 10:13
|buy
|1848
|0.10
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|3679
|2007.11.21 10:13
|buy
|1849
|0.10
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|3680
|2007.11.21 10:13
|buy
|1850
|0.10
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|3681
|2007.11.21 10:14
|buy
|1851
|0.10
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|3682
|2007.11.21 10:44
|sell
|1852
|0.10
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|3683
|2007.11.21 10:44
|sell
|1853
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|3684
|2007.11.21 10:44
|sell
|1854
|0.10
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|3685
|2007.11.21 11:15
|buy
|1855
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|3686
|2007.11.21 11:16
|buy
|1856
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|3687
|2007.11.21 11:16
|buy
|1857
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|3688
|2007.11.21 11:16
|buy
|1858
|0.10
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|3689
|2007.11.21 11:16
|buy
|1859
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|3690
|2007.11.21 11:16
|buy
|1860
|0.10
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|3691
|2007.11.21 11:16
|buy
|1861
|0.10
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|3692
|2007.11.21 11:16
|buy
|1862
|0.10
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|3693
|2007.11.21 11:16
|buy
|1863
|0.10
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|3694
|2007.11.21 11:16
|buy
|1864
|0.10
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|3695
|2007.11.21 11:18
|buy
|1865
|0.10
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|3696
|2007.11.21 11:19
|buy
|1866
|0.10
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|3697
|2007.11.21 11:34
|buy
|1867
|0.10
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|3698
|2007.11.21 11:35
|buy
|1868
|0.10
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|3699
|2007.11.21 11:35
|buy
|1869
|0.10
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|3700
|2007.11.21 12:29
|sell
|1870
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|3701
|2007.11.21 12:29
|sell
|1871
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|3702
|2007.11.21 12:30
|sell
|1872
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|3703
|2007.11.21 12:30
|sell
|1873
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|3704
|2007.11.21 12:30
|sell
|1874
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|3705
|2007.11.21 12:30
|sell
|1875
|0.10
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|3706
|2007.11.21 13:06
|sell
|1876
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|3707
|2007.11.21 13:06
|sell
|1877
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|3708
|2007.11.21 13:06
|sell
|1878
|0.10
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|3709
|2007.11.21 15:35
|buy
|1879
|0.10
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|3710
|2007.11.21 15:35
|buy
|1880
|0.10
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|3711
|2007.11.21 15:35
|buy
|1881
|0.10
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|3712
|2007.11.21 15:35
|close
|1878
|0.10
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|40960.34
|3713
|2007.11.21 15:35
|buy
|1882
|0.10
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|3714
|2007.11.21 15:35
|close
|1877
|0.10
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|40911.34
|3715
|2007.11.21 15:37
|buy
|1883
|0.10
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|3716
|2007.11.21 15:37
|close
|1876
|0.10
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|40862.34
|3717
|2007.11.21 15:38
|buy
|1884
|0.10
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|3718
|2007.11.21 15:38
|close
|1874
|0.10
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|40813.34
|3719
|2007.11.21 15:44
|buy
|1885
|0.10
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|3720
|2007.11.21 15:44
|close
|1872
|0.10
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|40762.34
|3721
|2007.11.21 15:44
|buy
|1886
|0.10
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|3722
|2007.11.21 15:44
|close
|1873
|0.10
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|40710.34
|3723
|2007.11.21 15:44
|buy
|1887
|0.10
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|3724
|2007.11.21 15:44
|close
|1871
|0.10
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|40659.34
|3725
|2007.11.21 15:44
|buy
|1888
|0.10
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|3726
|2007.11.21 15:44
|close
|1875
|0.10
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|40609.34
|3727
|2007.11.21 15:44
|buy
|1889
|0.10
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|3728
|2007.11.21 15:44
|close
|1870
|0.10
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|40561.34
|3729
|2007.11.21 15:46
|buy
|1890
|0.10
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|3730
|2007.11.21 15:46
|close
|1854
|0.10
|1.4835
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|40510.34
|3731
|2007.11.21 15:46
|buy
|1891
|0.10
|1.4835
|0.0000
|0.0000
|3732
|2007.11.21 15:46
|close
|1853
|0.10
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|40459.34
|3733
|2007.11.21 22:13
|close
|1832
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|40397.34
|3734
|2007.11.21 22:13
|close
|1833
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|40335.34
|3735
|2007.11.21 22:13
|close
|1837
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|40271.34
|3736
|2007.11.21 22:13
|close
|1838
|0.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|-67.00
|40204.34
|3737
|2007.11.21 22:13
|close
|1839
|0.10
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|-69.00
|40135.34
|3738
|2007.11.21 22:13
|close
|1840
|0.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|-69.00
|40066.34
|3739
|2007.11.21 22:13
|close
|1841
|0.10
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|-70.00
|39996.34
|3740
|2007.11.21 22:13
|close
|1842
|0.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|-70.00
|39926.34
|3741
|2007.11.21 22:13
|close
|1843
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|-70.00
|39856.34
|3742
|2007.11.21 22:13
|close
|1844
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|-70.00
|39786.34
|3743
|2007.11.21 22:14
|close
|1845
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|-73.00
|39713.34
|3744
|2007.11.21 22:14
|close
|1846
|0.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|-74.00
|39639.34
|3745
|2007.11.21 22:14
|close
|1847
|0.10
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|-77.00
|39562.34
|3746
|2007.11.21 22:14
|close
|1852
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|-79.00
|39483.34
|3747
|2007.11.21 22:14
|close
|1831
|0.10
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|62.00
|39545.34
|3748
|2007.11.21 22:14
|close
|1834
|0.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|62.00
|39607.34
|3749
|2007.11.21 22:14
|close
|1835
|0.10
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|60.00
|39667.34
|3750
|2007.11.21 22:14
|close
|1836
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|58.00
|39725.34
|3751
|2007.11.21 22:14
|close
|1848
|0.10
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|58.00
|39783.34
|3752
|2007.11.21 22:14
|close
|1849
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|56.00
|39839.34
|3753
|2007.11.21 22:14
|close
|1850
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|54.00
|39893.34
|3754
|2007.11.21 22:14
|close
|1851
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|52.00
|39945.34
|3755
|2007.11.21 22:14
|close
|1855
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|52.00
|39997.34
|3756
|2007.11.21 22:14
|close
|1856
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|49.00
|40046.34
|3757
|2007.11.21 22:14
|close
|1857
|0.10
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|48.00
|40094.34
|3758
|2007.11.21 22:14
|close
|1858
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|47.00
|40141.34
|3759
|2007.11.21 22:14
|close
|1859
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|47.00
|40188.34
|3760
|2007.11.21 22:14
|close
|1860
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|44.00
|40232.34
|3761
|2007.11.21 22:14
|close
|1861
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|46.00
|40278.34
|3762
|2007.11.21 22:14
|close
|1862
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|44.00
|40322.34
|3763
|2007.11.21 22:15
|close
|1863
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|44.00
|40366.34
|3764
|2007.11.21 22:15
|close
|1864
|0.10
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|47.00
|40413.34
|3765
|2007.11.21 22:15
|close
|1865
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|43.00
|40456.34
|3766
|2007.11.21 22:15
|close
|1866
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|41.00
|40497.34
|3767
|2007.11.21 22:15
|close
|1867
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|41.00
|40538.34
|3768
|2007.11.21 22:16
|close
|1868
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|39.00
|40577.34
|3769
|2007.11.21 22:16
|close
|1869
|0.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|41.00
|40618.34
|3770
|2007.11.21 22:16
|close
|1879
|0.10
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|39.00
|40657.34
|3771
|2007.11.21 22:16
|close
|1880
|0.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|39.00
|40696.34
|3772
|2007.11.21 22:16
|close
|1881
|0.10
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|39.00
|40735.34
|3773
|2007.11.21 22:16
|close
|1882
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|39.00
|40774.34
|3774
|2007.11.21 22:16
|close
|1883
|0.10
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|37.00
|40811.34
|3775
|2007.11.21 22:16
|close
|1884
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|37.00
|40848.34
|3776
|2007.11.21 22:16
|close
|1885
|0.10
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|37.00
|40885.34
|3777
|2007.11.21 22:17
|close
|1886
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|37.00
|40922.34
|3778
|2007.11.21 22:17
|close
|1887
|0.10
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|36.00
|40958.34
|3779
|2007.11.21 22:17
|close
|1888
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|37.00
|40995.34
|3780
|2007.11.21 22:17
|close
|1889
|0.10
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|37.00
|41032.34
|3781
|2007.11.21 22:17
|close
|1890
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|34.00
|41066.34
|3782
|2007.11.21 22:17
|close
|1891
|0.10
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|34.00
|41100.34
|3783
|2007.11.21 22:17
|buy
|1892
|0.10
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|3784
|2007.11.21 22:17
|sell
|1893
|0.10
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|3785
|2007.11.21 22:17
|sell
|1894
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|3786
|2007.11.21 22:21
|sell
|1895
|0.10
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|3787
|2007.11.21 22:22
|sell
|1896
|0.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|3788
|2007.11.21 22:23
|sell
|1897
|0.10
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|3789
|2007.11.21 22:36
|buy
|1898
|0.10
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|3790
|2007.11.21 22:42
|sell
|1899
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|3791
|2007.11.21 22:42
|sell
|1900
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|3792
|2007.11.21 22:43
|sell
|1901
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|3793
|2007.11.21 22:43
|sell
|1902
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|3794
|2007.11.21 22:43
|sell
|1903
|0.10
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|3795
|2007.11.21 23:00
|close
|1892
|0.10
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|41094.34
|3796
|2007.11.21 23:00
|close
|1894
|0.10
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|41093.34
|3797
|2007.11.21 23:00
|close
|1896
|0.10
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|41090.34
|3798
|2007.11.21 23:00
|close
|1898
|0.10
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|41083.34
|3799
|2007.11.21 23:00
|close
|1900
|0.10
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|41077.34
|3800
|2007.11.21 23:00
|close
|1902
|0.10
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|41069.34
|3801
|2007.11.21 23:00
|buy
|1904
|0.10
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|3802
|2007.11.21 23:00
|sell
|1905
|0.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|3803
|2007.11.21 23:00
|sell
|1906
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|3804
|2007.11.21 23:03
|sell
|1907
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|3805
|2007.11.22 00:30
|close
|1904
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|-21.65
|41047.69
|3806
|2007.11.22 00:30
|close
|1893
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|16.91
|41064.60
|3807
|2007.11.22 00:30
|close
|1895
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|15.91
|41080.52
|3808
|2007.11.22 00:30
|close
|1897
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|12.91
|41093.43
|3809
|2007.11.22 00:30
|close
|1899
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|12.91
|41106.34
|3810
|2007.11.22 00:30
|close
|1901
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|9.91
|41116.26
|3811
|2007.11.22 00:30
|close
|1903
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|8.91
|41125.17
|3812
|2007.11.22 00:30
|close
|1905
|0.10
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|16.91
|41142.08
|3813
|2007.11.22 00:30
|close
|1906
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|12.91
|41155.00
|3814
|2007.11.22 00:30
|close
|1907
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|12.91
|41167.91
|3815
|2007.11.22 00:31
|buy
|1908
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|3816
|2007.11.22 00:31
|sell
|1909
|0.10
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|3817
|2007.11.22 00:31
|sell
|1910
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|3818
|2007.11.22 00:31
|buy
|1911
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|3819
|2007.11.22 00:32
|buy
|1912
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|3820
|2007.11.22 00:32
|buy
|1913
|0.10
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|3821
|2007.11.22 00:32
|buy
|1914
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|3822
|2007.11.22 00:33
|buy
|1915
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|3823
|2007.11.22 01:24
|buy
|1916
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|3824
|2007.11.22 01:50
|buy
|1917
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|3825
|2007.11.22 01:51
|buy
|1918
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|3826
|2007.11.22 01:53
|buy
|1919
|0.10
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|3827
|2007.11.22 04:15
|close
|1909
|0.10
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|41142.91
|3828
|2007.11.22 04:15
|close
|1910
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|41117.91
|3829
|2007.11.22 04:15
|close
|1908
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|20.00
|41137.91
|3830
|2007.11.22 04:16
|close
|1911
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|20.00
|41157.91
|3831
|2007.11.22 04:16
|close
|1912
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41174.91
|3832
|2007.11.22 04:16
|close
|1913
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41191.91
|3833
|2007.11.22 04:17
|close
|1914
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|18.00
|41209.91
|3834
|2007.11.22 04:17
|close
|1915
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|16.00
|41225.91
|3835
|2007.11.22 04:18
|close
|1916
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|14.00
|41239.91
|3836
|2007.11.22 04:18
|close
|1917
|0.10
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|16.00
|41255.91
|3837
|2007.11.22 04:18
|close
|1918
|0.10
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|13.00
|41268.91
|3838
|2007.11.22 04:18
|close
|1919
|0.10
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|15.00
|41283.91
|3839
|2007.11.22 04:18
|buy
|1920
|0.10
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|3840
|2007.11.22 04:18
|sell
|1921
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|3841
|2007.11.22 04:18
|sell
|1922
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|3842
|2007.11.22 04:19
|buy
|1923
|0.10
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|3843
|2007.11.22 04:23
|sell
|1924
|0.10
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|3844
|2007.11.22 04:41
|sell
|1925
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|3845
|2007.11.22 05:23
|sell
|1926
|0.10
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|3846
|2007.11.22 05:39
|buy
|1927
|0.10
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|3847
|2007.11.22 05:44
|buy
|1928
|0.10
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|3848
|2007.11.22 05:58
|sell
|1929
|0.10
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|3849
|2007.11.22 05:59
|sell
|1930
|0.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|3850
|2007.11.22 06:04
|sell
|1931
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|3851
|2007.11.22 06:05
|sell
|1932
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|3852
|2007.11.22 06:05
|sell
|1933
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|3853
|2007.11.22 06:05
|sell
|1934
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|3854
|2007.11.22 06:06
|sell
|1935
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|3855
|2007.11.22 06:06
|sell
|1936
|0.10
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|3856
|2007.11.22 07:22
|sell
|1937
|0.10
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|3857
|2007.11.22 07:23
|sell
|1938
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|3858
|2007.11.22 08:47
|close
|1920
|0.10
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|41256.91
|3859
|2007.11.22 08:48
|close
|1923
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|41229.91
|3860
|2007.11.22 08:48
|close
|1927
|0.10
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|41198.91
|3861
|2007.11.22 08:48
|close
|1928
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|41167.91
|3862
|2007.11.22 08:48
|close
|1921
|0.10
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|24.00
|41191.91
|3863
|2007.11.22 08:48
|close
|1922
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|24.00
|41215.91
|3864
|2007.11.22 08:48
|close
|1924
|0.10
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|24.00
|41239.91
|3865
|2007.11.22 08:48
|close
|1925
|0.10
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|25.00
|41264.91
|3866
|2007.11.22 08:48
|close
|1926
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|23.00
|41287.91
|3867
|2007.11.22 08:48
|close
|1929
|0.10
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|20.00
|41307.91
|3868
|2007.11.22 08:48
|close
|1930
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|22.00
|41329.91
|3869
|2007.11.22 08:49
|close
|1931
|0.10
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|21.00
|41350.91
|3870
|2007.11.22 08:49
|close
|1932
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|19.00
|41369.91
|3871
|2007.11.22 08:49
|close
|1933
|0.10
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41386.91
|3872
|2007.11.22 08:49
|close
|1934
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|17.00
|41403.91
|3873
|2007.11.22 08:49
|close
|1935
|0.10
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|14.00
|41417.91
|3874
|2007.11.22 08:49
|close
|1936
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|14.00
|41431.91
|3875
|2007.11.22 08:49
|close
|1937
|0.10
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|13.00
|41444.91
|3876
|2007.11.22 08:49
|close
|1938
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|11.00
|41455.91
|3877
|2007.11.22 08:49
|buy
|1939
|0.10
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|3878
|2007.11.22 08:49
|sell
|1940
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|3879
|2007.11.22 08:49
|sell
|1941
|0.10
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|3880
|2007.11.22 08:49
|sell
|1942
|0.10
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|3881
|2007.11.22 08:50
|buy
|1943
|0.10
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|3882
|2007.11.22 08:50
|buy
|1944
|0.10
|1.4845
|0.0000
|0.0000
|3883
|2007.11.22 08:50
|buy
|1945
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|3884
|2007.11.22 08:50
|sell
|1946
|0.10
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|3885
|2007.11.22 08:51
|sell
|1947
|0.10
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|3886
|2007.11.22 08:51
|sell
|1948
|0.10
|1.4835
|0.0000
|0.0000
|3887
|2007.11.22 08:51
|sell
|1949
|0.10
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|3888
|2007.11.22 08:58
|buy
|1950
|0.10
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|3889
|2007.11.22 08:58
|buy
|1951
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|3890
|2007.11.22 09:01
|buy
|1952
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|3891
|2007.11.22 09:01
|buy
|1953
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|3892
|2007.11.22 09:02
|buy
|1954
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|3893
|2007.11.22 09:29
|sell
|1955
|0.10
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|3894
|2007.11.22 09:29
|sell
|1956
|0.10
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|3895
|2007.11.22 09:30
|sell
|1957
|0.10
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|3896
|2007.11.22 09:50
|buy
|1958
|0.10
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|3897
|2007.11.22 09:52
|buy
|1959
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|3898
|2007.11.22 09:52
|buy
|1960
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|3899
|2007.11.22 09:53
|buy
|1961
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|3900
|2007.11.22 09:53
|buy
|1962
|0.10
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|3901
|2007.11.22 09:53
|buy
|1963
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|3902
|2007.11.22 10:05
|sell
|1964
|0.10
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|3903
|2007.11.22 10:05
|sell
|1965
|0.10
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|3904
|2007.11.22 10:05
|sell
|1966
|0.10
|1.4828
|0.0000
|0.0000
|3905
|2007.11.22 10:05
|sell
|1967
|0.10
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|3906
|2007.11.22 10:05
|sell
|1968
|0.10
|1.4829
|0.0000
|0.0000
|3907
|2007.11.22 10:05
|sell
|1969
|0.10
|1.4831
|0.0000
|0.0000
|3908
|2007.11.22 10:19
|sell
|1970
|0.10
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|3909
|2007.11.22 10:21
|sell
|1971
|0.10
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|3910
|2007.11.22 10:21
|sell
|1972
|0.10
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|3911
|2007.11.22 10:21
|sell
|1973
|0.10
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|3912
|2007.11.22 10:21
|sell
|1974
|0.10
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|3913
|2007.11.22 19:08
|buy
|1975
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|3914
|2007.11.22 19:08
|buy
|1976
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|3915
|2007.11.22 19:08
|buy
|1977
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|3916
|2007.11.22 19:08
|buy
|1978
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|3917
|2007.11.22 19:08
|buy
|1979
|0.10
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|3918
|2007.11.22 19:19
|buy
|1980
|0.10
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|3919
|2007.11.22 23:00
|close
|1939
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|10.00
|41465.91
|3920
|2007.11.22 23:00
|close
|1941
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|41451.91
|3921
|2007.11.22 23:00
|close
|1943
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|8.00
|41459.91
|3922
|2007.11.22 23:00
|close
|1945
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|9.00
|41468.91
|3923
|2007.11.22 23:00
|close
|1947
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|41450.91
|3924
|2007.11.22 23:00
|close
|1949
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|41433.91
|3925
|2007.11.22 23:00
|close
|1951
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|5.00
|41438.91
|3926
|2007.11.22 23:00
|close
|1953
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|3.00
|41441.91
|3927
|2007.11.22 23:00
|close
|1955
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|41421.91
|3928
|2007.11.22 23:00
|close
|1957
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-22.00
|41399.91
|3929
|2007.11.22 23:00
|close
|1959
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|0.00
|41399.91
|3930
|2007.11.22 23:00
|close
|1961
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|41395.91
|3931
|2007.11.22 23:00
|close
|1963
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|41393.91
|3932
|2007.11.22 23:00
|close
|1965
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|41366.91
|3933
|2007.11.22 23:00
|close
|1967
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|41338.91
|3934
|2007.11.22 23:00
|close
|1969
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|41315.91
|3935
|2007.11.22 23:00
|close
|1971
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|41285.91
|3936
|2007.11.22 23:00
|close
|1973
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|41253.91
|3937
|2007.11.22 23:00
|close
|1975
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|41247.91
|3938
|2007.11.22 23:00
|close
|1977
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|41239.91
|3939
|2007.11.22 23:00
|close
|1979
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|41229.91
|3940
|2007.11.22 23:00
|buy
|1981
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|3941
|2007.11.22 23:02
|buy
|1982
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|3942
|2007.11.22 23:36
|buy
|1983
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|3943
|2007.11.22 23:42
|buy
|1984
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|3944
|2007.11.22 23:46
|buy
|1985
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|3945
|2007.11.23 02:09
|buy
|1986
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|3946
|2007.11.23 02:54
|buy
|1987
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|3947
|2007.11.23 03:00
|buy
|1988
|0.10
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|3948
|2007.11.23 03:01
|buy
|1989
|0.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|3949
|2007.11.23 03:04
|buy
|1990
|0.10
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|3950
|2007.11.23 03:05
|buy
|1991
|0.10
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|3951
|2007.11.23 03:06
|buy
|1992
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|3952
|2007.11.23 03:07
|buy
|1993
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|3953
|2007.11.23 03:07
|buy
|1994
|0.10
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|3954
|2007.11.23 03:07
|buy
|1995
|0.10
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|3955
|2007.11.23 03:07
|buy
|1996
|0.10
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|3956
|2007.11.23 03:11
|buy
|1997
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|3957
|2007.11.23 03:18
|buy
|1998
|0.10
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|3958
|2007.11.23 03:19
|buy
|1999
|0.10
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|3959
|2007.11.23 03:19
|buy
|2000
|0.10
|1.4875
|0.0000
|0.0000
|3960
|2007.11.23 03:20
|buy
|2001
|0.10
|1.4877
|0.0000
|0.0000
|3961
|2007.11.23 03:20
|buy
|2002
|0.10
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|3962
|2007.11.23 03:20
|close
|1940
|0.10
|1.4886
|0.0000
|0.0000
|-45.03
|41184.88
|3963
|2007.11.23 03:20
|close
|1942
|0.10
|1.4890
|0.0000
|0.0000
|-51.03
|41133.85
|3964
|2007.11.23 03:20
|close
|1946
|0.10
|1.4889
|0.0000
|0.0000
|-51.03
|41082.82
|3965
|2007.11.23 03:20
|close
|1948
|0.10
|1.4888
|0.0000
|0.0000
|-53.03
|41029.79
|3966
|2007.11.23 03:20
|close
|1956
|0.10
|1.4887
|0.0000
|0.0000
|-54.03
|40975.76
|3967
|2007.11.23 03:20
|close
|1964
|0.10
|1.4889
|0.0000
|0.0000
|-59.03
|40916.74
|3968
|2007.11.23 03:20
|close
|1966
|0.10
|1.4892
|0.0000
|0.0000
|-64.03
|40852.71
|3969
|2007.11.23 03:20
|close
|1968
|0.10
|1.4894
|0.0000
|0.0000
|-65.03
|40787.68
|3970
|2007.11.23 03:20
|close
|1970
|0.10
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|-72.03
|40715.65
|3971
|2007.11.23 03:20
|close
|1972
|0.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|-76.03
|40639.62
|3972
|2007.11.23 03:20
|close
|1974
|0.10
|1.4898
|0.0000
|0.0000
|-77.03
|40562.59
|3973
|2007.11.23 03:20
|close
|1944
|0.10
|1.4895
|0.0000
|0.0000
|49.78
|40612.38
|3974
|2007.11.23 03:20
|close
|1950
|0.10
|1.4894
|0.0000
|0.0000
|47.78
|40660.16
|3975
|2007.11.23 03:20
|close
|1952
|0.10
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|48.78
|40708.94
|3976
|2007.11.23 03:20
|close
|1954
|0.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|48.78
|40757.73
|3977
|2007.11.23 03:20
|close
|1958
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|50.78
|40808.51
|3978
|2007.11.23 03:20
|close
|1960
|0.10
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|51.78
|40860.30
|3979
|2007.11.23 03:20
|close
|1962
|0.10
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|47.78
|40908.08
|3980
|2007.11.23 03:20
|close
|1976
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|42.78
|40950.86
|3981
|2007.11.23 03:20
|close
|1978
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|39.78
|40990.65
|3982
|2007.11.23 03:20
|close
|1980
|0.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|41.78
|41032.43
|3983
|2007.11.23 03:20
|close
|1981
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|45.78
|41078.22
|3984
|2007.11.23 03:20
|close
|1982
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|44.78
|41123.00
|3985
|2007.11.23 03:20
|close
|1983
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|49.78
|41172.79
|3986
|2007.11.23 03:20
|close
|1984
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|50.78
|41223.57
|3987
|2007.11.23 03:20
|close
|1985
|0.10
|1.4898
|0.0000
|0.0000
|50.78
|41274.35
|3988
|2007.11.23 03:20
|close
|1986
|0.10
|1.4896
|0.0000
|0.0000
|38.00
|41312.35
|3989
|2007.11.23 03:20
|close
|1987
|0.10
|1.4898
|0.0000
|0.0000
|38.00
|41350.35
|3990
|2007.11.23 03:21
|close
|1988
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|38.00
|41388.35
|3991
|2007.11.23 03:21
|close
|1989
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|38.00
|41426.35
|3992
|2007.11.23 03:21
|close
|1990
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|36.00
|41462.35
|3993
|2007.11.23 03:21
|close
|1991
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|36.00
|41498.35
|3994
|2007.11.23 03:21
|close
|1992
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|33.00
|41531.35
|3995
|2007.11.23 03:21
|close
|1993
|0.10
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|36.00
|41567.35
|3996
|2007.11.23 03:21
|close
|1994
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|33.00
|41600.35
|3997
|2007.11.23 03:21
|close
|1995
|0.10
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|32.00
|41632.35
|3998
|2007.11.23 03:21
|close
|1996
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|32.00
|41664.35
|3999
|2007.11.23 03:21
|close
|1997
|0.10
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|38.00
|41702.35
|4000
|2007.11.23 03:21
|close
|1998
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|28.00
|41730.35
|4001
|2007.11.23 03:21
|close
|1999
|0.10
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|30.00
|41760.35
|4002
|2007.11.23 03:21
|close
|2000
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|27.00
|41787.35
|4003
|2007.11.23 03:21
|close
|2001
|0.10
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|26.00
|41813.35
|4004
|2007.11.23 03:21
|close
|2002
|0.10
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|26.00
|41839.35
|4005
|2007.11.23 03:21
|buy
|2003
|0.10
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|4006
|2007.11.23 03:21
|sell
|2004
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|4007
|2007.11.23 03:21
|sell
|2005
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|4008
|2007.11.23 03:21
|sell
|2006
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|4009
|2007.11.23 03:21
|sell
|2007
|0.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|4010
|2007.11.23 03:21
|sell
|2008
|0.10
|1.4898
|0.0000
|0.0000
|4011
|2007.11.23 03:21
|sell
|2009
|0.10
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|4012
|2007.11.23 03:21
|sell
|2010
|0.10
|1.4896
|0.0000
|0.0000
|4013
|2007.11.23 03:21
|sell
|2011
|0.10
|1.4895
|0.0000
|0.0000
|4014
|2007.11.23 03:25
|buy
|2012
|0.10
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|4015
|2007.11.23 03:25
|sell
|2013
|0.10
|1.4894
|0.0000
|0.0000
|4016
|2007.11.23 03:25
|sell
|2014
|0.10
|1.4893
|0.0000
|0.0000
|4017
|2007.11.23 03:30
|buy
|2015
|0.10
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|4018
|2007.11.23 03:30
|buy
|2016
|0.10
|1.4908
|0.0000
|0.0000
|4019
|2007.11.23 03:31
|buy
|2017
|0.10
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|4020
|2007.11.23 03:32
|buy
|2018
|0.10
|1.4910
|0.0000
|0.0000
|4021
|2007.11.23 03:32
|buy
|2019
|0.10
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|4022
|2007.11.23 03:32
|buy
|2020
|0.10
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|4023
|2007.11.23 03:32
|buy
|2021
|0.10
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|4024
|2007.11.23 03:32
|buy
|2022
|0.10
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|4025
|2007.11.23 03:33
|buy
|2023
|0.10
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|4026
|2007.11.23 03:33
|buy
|2024
|0.10
|1.4917
|0.0000
|0.0000
|4027
|2007.11.23 03:33
|buy
|2025
|0.10
|1.4916
|0.0000
|0.0000
|4028
|2007.11.23 03:51
|buy
|2026
|0.10
|1.4918
|0.0000
|0.0000
|4029
|2007.11.23 03:51
|buy
|2027
|0.10
|1.4921
|0.0000
|0.0000
|4030
|2007.11.23 03:51
|buy
|2028
|0.10
|1.4920
|0.0000
|0.0000
|4031
|2007.11.23 03:51
|buy
|2029
|0.10
|1.4919
|0.0000
|0.0000
|4032
|2007.11.23 03:51
|buy
|2030
|0.10
|1.4922
|0.0000
|0.0000
|4033
|2007.11.23 03:51
|buy
|2031
|0.10
|1.4925
|0.0000
|0.0000
|4034
|2007.11.23 03:51
|buy
|2032
|0.10
|1.4924
|0.0000
|0.0000
|4035
|2007.11.23 03:51
|buy
|2033
|0.10
|1.4926
|0.0000
|0.0000
|4036
|2007.11.23 03:51
|buy
|2034
|0.10
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|4037
|2007.11.23 03:51
|buy
|2035
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|4038
|2007.11.23 03:51
|buy
|2036
|0.10
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|4039
|2007.11.23 03:52
|buy
|2037
|0.10
|1.4923
|0.0000
|0.0000
|4040
|2007.11.23 04:31
|buy
|2038
|0.10
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|4041
|2007.11.23 04:31
|close
|2004
|0.10
|1.4941
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|41800.35
|4042
|2007.11.23 04:31
|close
|2005
|0.10
|1.4943
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|41758.35
|4043
|2007.11.23 04:32
|close
|2006
|0.10
|1.4949
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|41709.35
|4044
|2007.11.23 04:32
|close
|2007
|0.10
|1.4951
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|41657.35
|4045
|2007.11.23 04:32
|close
|2008
|0.10
|1.4954
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|41601.35
|4046
|2007.11.23 04:32
|close
|2009
|0.10
|1.4956
|0.0000
|0.0000
|-59.00
|41542.35
|4047
|2007.11.23 04:32
|close
|2010
|0.10
|1.4958
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|41480.35
|4048
|2007.11.23 04:32
|close
|2011
|0.10
|1.4957
|0.0000
|0.0000
|-62.00
|41418.35
|4049
|2007.11.23 04:32
|close
|2013
|0.10
|1.4958
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|41354.35
|4050
|2007.11.23 04:32
|close
|2014
|0.10
|1.4956
|0.0000
|0.0000
|-63.00
|41291.35
|4051
|2007.11.23 04:32
|close
|2003
|0.10
|1.4955
|0.0000
|0.0000
|50.00
|41341.35
|4052
|2007.11.23 04:32
|close
|2012
|0.10
|1.4954
|0.0000
|0.0000
|48.00
|41389.35
|4053
|2007.11.23 04:32
|close
|2015
|0.10
|1.4956
|0.0000
|0.0000
|49.00
|41438.35
|4054
|2007.11.23 04:32
|close
|2016
|0.10
|1.4958
|0.0000
|0.0000
|50.00
|41488.35
|4055
|2007.11.23 04:32
|close
|2017
|0.10
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|50.00
|41538.35
|4056
|2007.11.23 04:32
|close
|2018
|0.10
|1.4961
|0.0000
|0.0000
|51.00
|41589.35
|4057
|2007.11.23 04:32
|close
|2019
|0.10
|1.4960
|0.0000
|0.0000
|49.00
|41638.35
|4058
|2007.11.23 04:32
|close
|2020
|0.10
|1.4961
|0.0000
|0.0000
|49.00
|41687.35
|4059
|2007.11.23 04:32
|close
|2021
|0.10
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|46.00
|41733.35
|4060
|2007.11.23 04:32
|close
|2022
|0.10
|1.4960
|0.0000
|0.0000
|46.00
|41779.35
|4061
|2007.11.23 04:32
|close
|2023
|0.10
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|44.00
|41823.35
|4062
|2007.11.23 04:32
|close
|2024
|0.10
|1.4961
|0.0000
|0.0000
|44.00
|41867.35
|4063
|2007.11.23 04:32
|close
|2025
|0.10
|1.4962
|0.0000
|0.0000
|46.00
|41913.35
|4064
|2007.11.23 04:32
|close
|2026
|0.10
|1.4964
|0.0000
|0.0000
|46.00
|41959.35
|4065
|2007.11.23 04:32
|close
|2027
|0.10
|1.4966
|0.0000
|0.0000
|45.00
|42004.35
|4066
|2007.11.23 04:32
|close
|2028
|0.10
|1.4965
|0.0000
|0.0000
|45.00
|42049.35
|4067
|2007.11.23 04:32
|close
|2029
|0.10
|1.4964
|0.0000
|0.0000
|45.00
|42094.35
|4068
|2007.11.23 04:32
|close
|2030
|0.10
|1.4963
|0.0000
|0.0000
|41.00
|42135.35
|4069
|2007.11.23 04:32
|close
|2031
|0.10
|1.4964
|0.0000
|0.0000
|39.00
|42174.35
|4070
|2007.11.23 04:32
|close
|2032
|0.10
|1.4963
|0.0000
|0.0000
|39.00
|42213.35
|4071
|2007.11.23 04:32
|close
|2033
|0.10
|1.4964
|0.0000
|0.0000
|38.00
|42251.35
|4072
|2007.11.23 04:32
|close
|2034
|0.10
|1.4963
|0.0000
|0.0000
|34.00
|42285.35
|4073
|2007.11.23 04:32
|close
|2035
|0.10
|1.4962
|0.0000
|0.0000
|34.00
|42319.35
|4074
|2007.11.23 04:32
|close
|2036
|0.10
|1.4961
|0.0000
|0.0000
|34.00
|42353.35
|4075
|2007.11.23 04:32
|close
|2037
|0.10
|1.4960
|0.0000
|0.0000
|37.00
|42390.35
|4076
|2007.11.23 04:32
|close
|2038
|0.10
|1.4961
|0.0000
|0.0000
|28.00
|42418.35
|4077
|2007.11.23 04:33
|buy
|2039
|0.10
|1.4962
|0.0000
|0.0000
|4078
|2007.11.23 04:33
|sell
|2040
|0.10
|1.4961
|0.0000
|0.0000
|4079
|2007.11.23 04:33
|buy
|2041
|0.10
|1.4964
|0.0000
|0.0000
|4080
|2007.11.23 04:33
|buy
|2042
|0.10
|1.4963
|0.0000
|0.0000
|4081
|2007.11.23 04:33
|buy
|2043
|0.10
|1.4965
|0.0000
|0.0000
|4082
|2007.11.23 04:34
|sell
|2044
|0.10
|1.4960
|0.0000
|0.0000
|4083
|2007.11.23 04:34
|sell
|2045
|0.10
|1.4959
|0.0000
|0.0000
|4084
|2007.11.23 04:34
|sell
|2046
|0.10
|1.4958
|0.0000
|0.0000
|4085
|2007.11.23 04:34
|sell
|2047
|0.10
|1.4957
|0.0000
|0.0000
|4086
|2007.11.23 04:34
|sell
|2048
|0.10
|1.4956
|0.0000
|0.0000
|4087
|2007.11.23 04:34
|sell
|2049
|0.10
|1.4955
|0.0000
|0.0000
|4088
|2007.11.23 04:34
|sell
|2050
|0.10
|1.4954
|0.0000
|0.0000
|4089
|2007.11.23 04:34
|sell
|2051
|0.10
|1.4953
|0.0000
|0.0000
|4090
|2007.11.23 04:34
|sell
|2052
|0.10
|1.4952
|0.0000
|0.0000
|4091
|2007.11.23 04:34
|sell
|2053
|0.10
|1.4951
|0.0000
|0.0000
|4092
|2007.11.23 04:36
|sell
|2054
|0.10
|1.4950
|0.0000
|0.0000
|4093
|2007.11.23 04:37
|sell
|2055
|0.10
|1.4949
|0.0000
|0.0000
|4094
|2007.11.23 04:39
|sell
|2056
|0.10
|1.4948
|0.0000
|0.0000
|4095
|2007.11.23 04:43
|close
|2039
|0.10
|1.4938
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|42394.35
|4096
|2007.11.23 04:43
|close
|2041
|0.10
|1.4939
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|42369.35
|4097
|2007.11.23 04:43
|close
|2042
|0.10
|1.4938
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|42344.35
|4098
|2007.11.23 04:43
|close
|2043
|0.10
|1.4937
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|42316.35
|4099
|2007.11.23 04:44
|close
|2040
|0.10
|1.4938
|0.0000
|0.0000
|23.00
|42339.35
|4100
|2007.11.23 04:44
|close
|2044
|0.10
|1.4937
|0.0000
|0.0000
|23.00
|42362.35
|4101
|2007.11.23 04:44
|close
|2045
|0.10
|1.4939
|0.0000
|0.0000
|20.00
|42382.35
|4102
|2007.11.23 04:45
|close
|2046
|0.10
|1.4940
|0.0000
|0.0000
|18.00
|42400.35
|4103
|2007.11.23 04:45
|close
|2047
|0.10
|1.4938
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42419.35
|4104
|2007.11.23 04:45
|close
|2048
|0.10
|1.4939
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42436.35
|4105
|2007.11.23 04:45
|close
|2049
|0.10
|1.4938
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42453.35
|4106
|2007.11.23 04:45
|close
|2050
|0.10
|1.4940
|0.0000
|0.0000
|14.00
|42467.35
|4107
|2007.11.23 04:45
|close
|2051
|0.10
|1.4941
|0.0000
|0.0000
|12.00
|42479.35
|4108
|2007.11.23 04:45
|close
|2052
|0.10
|1.4942
|0.0000
|0.0000
|10.00
|42489.35
|4109
|2007.11.23 04:45
|close
|2053
|0.10
|1.4941
|0.0000
|0.0000
|10.00
|42499.35
|4110
|2007.11.23 04:45
|close
|2054
|0.10
|1.4940
|0.0000
|0.0000
|10.00
|42509.35
|4111
|2007.11.23 04:46
|close
|2055
|0.10
|1.4939
|0.0000
|0.0000
|10.00
|42519.35
|4112
|2007.11.23 04:46
|close
|2056
|0.10
|1.4937
|0.0000
|0.0000
|11.00
|42530.35
|4113
|2007.11.23 04:46
|buy
|2057
|0.10
|1.4938
|0.0000
|0.0000
|4114
|2007.11.23 04:46
|sell
|2058
|0.10
|1.4935
|0.0000
|0.0000
|4115
|2007.11.23 04:46
|buy
|2059
|0.10
|1.4939
|0.0000
|0.0000
|4116
|2007.11.23 04:46
|buy
|2060
|0.10
|1.4940
|0.0000
|0.0000
|4117
|2007.11.23 04:47
|sell
|2061
|0.10
|1.4934
|0.0000
|0.0000
|4118
|2007.11.23 04:48
|sell
|2062
|0.10
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|4119
|2007.11.23 04:53
|buy
|2063
|0.10
|1.4941
|0.0000
|0.0000
|4120
|2007.11.23 04:53
|buy
|2064
|0.10
|1.4942
|0.0000
|0.0000
|4121
|2007.11.23 04:55
|buy
|2065
|0.10
|1.4943
|0.0000
|0.0000
|4122
|2007.11.23 04:55
|buy
|2066
|0.10
|1.4945
|0.0000
|0.0000
|4123
|2007.11.23 04:55
|buy
|2067
|0.10
|1.4944
|0.0000
|0.0000
|4124
|2007.11.23 04:55
|buy
|2068
|0.10
|1.4947
|0.0000
|0.0000
|4125
|2007.11.23 04:55
|buy
|2069
|0.10
|1.4946
|0.0000
|0.0000
|4126
|2007.11.23 04:55
|buy
|2070
|0.10
|1.4948
|0.0000
|0.0000
|4127
|2007.11.23 04:55
|buy
|2071
|0.10
|1.4949
|0.0000
|0.0000
|4128
|2007.11.23 05:44
|sell
|2072
|0.10
|1.4931
|0.0000
|0.0000
|4129
|2007.11.23 05:44
|sell
|2073
|0.10
|1.4932
|0.0000
|0.0000
|4130
|2007.11.23 06:23
|sell
|2074
|0.10
|1.4930
|0.0000
|0.0000
|4131
|2007.11.23 06:23
|sell
|2075
|0.10
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|4132
|2007.11.23 06:24
|sell
|2076
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|4133
|2007.11.23 06:31
|sell
|2077
|0.10
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|4134
|2007.11.23 06:31
|sell
|2078
|0.10
|1.4925
|0.0000
|0.0000
|4135
|2007.11.23 06:31
|sell
|2079
|0.10
|1.4926
|0.0000
|0.0000
|4136
|2007.11.23 06:31
|sell
|2080
|0.10
|1.4924
|0.0000
|0.0000
|4137
|2007.11.23 06:31
|sell
|2081
|0.10
|1.4923
|0.0000
|0.0000
|4138
|2007.11.23 06:31
|sell
|2082
|0.10
|1.4922
|0.0000
|0.0000
|4139
|2007.11.23 06:31
|sell
|2083
|0.10
|1.4921
|0.0000
|0.0000
|4140
|2007.11.23 07:02
|sell
|2084
|0.10
|1.4920
|0.0000
|0.0000
|4141
|2007.11.23 07:44
|sell
|2085
|0.10
|1.4919
|0.0000
|0.0000
|4142
|2007.11.23 07:44
|sell
|2086
|0.10
|1.4918
|0.0000
|0.0000
|4143
|2007.11.23 07:44
|sell
|2087
|0.10
|1.4917
|0.0000
|0.0000
|4144
|2007.11.23 07:45
|sell
|2088
|0.10
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|4145
|2007.11.23 07:45
|sell
|2089
|0.10
|1.4916
|0.0000
|0.0000
|4146
|2007.11.23 08:14
|sell
|2090
|0.10
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|4147
|2007.11.23 08:45
|sell
|2091
|0.10
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|4148
|2007.11.23 08:54
|sell
|2092
|0.10
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|4149
|2007.11.23 08:56
|sell
|2093
|0.10
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|4150
|2007.11.23 08:57
|sell
|2094
|0.10
|1.4910
|0.0000
|0.0000
|4151
|2007.11.23 08:57
|sell
|2095
|0.10
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|4152
|2007.11.23 08:57
|sell
|2096
|0.10
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|4153
|2007.11.23 08:57
|sell
|2097
|0.10
|1.4908
|0.0000
|0.0000
|4154
|2007.11.23 08:57
|sell
|2098
|0.10
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|4155
|2007.11.23 08:57
|sell
|2099
|0.10
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|4156
|2007.11.23 08:57
|sell
|2100
|0.10
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|4157
|2007.11.23 08:57
|sell
|2101
|0.10
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|4158
|2007.11.23 09:22
|close
|2057
|0.10
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|42489.35
|4159
|2007.11.23 09:22
|close
|2059
|0.10
|1.4896
|0.0000
|0.0000
|-43.00
|42446.35
|4160
|2007.11.23 09:22
|close
|2060
|0.10
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|-43.00
|42403.35
|4161
|2007.11.23 09:22
|close
|2063
|0.10
|1.4898
|0.0000
|0.0000
|-43.00
|42360.35
|4162
|2007.11.23 09:22
|close
|2064
|0.10
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|42315.35
|4163
|2007.11.23 09:22
|close
|2065
|0.10
|1.4898
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|42270.35
|4164
|2007.11.23 09:22
|close
|2066
|0.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|-46.00
|42224.35
|4165
|2007.11.23 09:23
|close
|2067
|0.10
|1.4896
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|42176.35
|4166
|2007.11.23 09:23
|close
|2068
|0.10
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|42126.35
|4167
|2007.11.23 09:23
|close
|2069
|0.10
|1.4896
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|42076.35
|4168
|2007.11.23 09:23
|close
|2070
|0.10
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|42025.35
|4169
|2007.11.23 09:23
|close
|2071
|0.10
|1.4898
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|41974.35
|4170
|2007.11.23 09:23
|close
|2058
|0.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|36.00
|42010.35
|4171
|2007.11.23 09:23
|close
|2061
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|34.00
|42044.35
|4172
|2007.11.23 09:23
|close
|2062
|0.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|34.00
|42078.35
|4173
|2007.11.23 09:23
|close
|2072
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|31.00
|42109.35
|4174
|2007.11.23 09:23
|close
|2073
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|31.00
|42140.35
|4175
|2007.11.23 09:23
|close
|2074
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|30.00
|42170.35
|4176
|2007.11.23 09:23
|close
|2075
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|28.00
|42198.35
|4177
|2007.11.23 09:23
|close
|2076
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|28.00
|42226.35
|4178
|2007.11.23 09:23
|close
|2077
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|26.00
|42252.35
|4179
|2007.11.23 09:24
|close
|2078
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|25.00
|42277.35
|4180
|2007.11.23 09:24
|close
|2079
|0.10
|1.4898
|0.0000
|0.0000
|28.00
|42305.35
|4181
|2007.11.23 09:24
|close
|2080
|0.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|25.00
|42330.35
|4182
|2007.11.23 09:24
|close
|2081
|0.10
|1.4898
|0.0000
|0.0000
|25.00
|42355.35
|4183
|2007.11.23 09:24
|close
|2082
|0.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|23.00
|42378.35
|4184
|2007.11.23 09:24
|close
|2083
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|21.00
|42399.35
|4185
|2007.11.23 09:24
|close
|2084
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42418.35
|4186
|2007.11.23 09:24
|close
|2085
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42437.35
|4187
|2007.11.23 09:24
|close
|2086
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42454.35
|4188
|2007.11.23 09:24
|close
|2087
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42471.35
|4189
|2007.11.23 09:24
|close
|2088
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|14.00
|42485.35
|4190
|2007.11.23 09:24
|close
|2089
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|16.00
|42501.35
|4191
|2007.11.23 09:24
|close
|2090
|0.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|15.00
|42516.35
|4192
|2007.11.23 09:25
|close
|2091
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|13.00
|42529.35
|4193
|2007.11.23 09:25
|close
|2092
|0.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|13.00
|42542.35
|4194
|2007.11.23 09:25
|close
|2093
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|11.00
|42553.35
|4195
|2007.11.23 09:25
|close
|2094
|0.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|11.00
|42564.35
|4196
|2007.11.23 09:26
|close
|2095
|0.10
|1.4898
|0.0000
|0.0000
|11.00
|42575.35
|4197
|2007.11.23 09:26
|close
|2096
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|7.00
|42582.35
|4198
|2007.11.23 09:26
|close
|2097
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|6.00
|42588.35
|4199
|2007.11.23 09:26
|close
|2098
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|5.00
|42593.35
|4200
|2007.11.23 09:26
|close
|2099
|0.10
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|2.00
|42595.35
|4201
|2007.11.23 09:26
|close
|2100
|0.10
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|42594.35
|4202
|2007.11.23 09:26
|close
|2101
|0.10
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|42593.35
|4203
|2007.11.23 09:26
|buy
|2102
|0.10
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|4204
|2007.11.23 09:26
|sell
|2103
|0.10
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|4205
|2007.11.23 09:26
|buy
|2104
|0.10
|1.4907
|0.0000
|0.0000
|4206
|2007.11.23 09:26
|buy
|2105
|0.10
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|4207
|2007.11.23 09:26
|sell
|2106
|0.10
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|4208
|2007.11.23 09:27
|sell
|2107
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|4209
|2007.11.23 09:27
|buy
|2108
|0.10
|1.4908
|0.0000
|0.0000
|4210
|2007.11.23 09:28
|buy
|2109
|0.10
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|4211
|2007.11.23 09:28
|buy
|2110
|0.10
|1.4910
|0.0000
|0.0000
|4212
|2007.11.23 09:29
|buy
|2111
|0.10
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|4213
|2007.11.23 09:31
|buy
|2112
|0.10
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|4214
|2007.11.23 09:31
|buy
|2113
|0.10
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|4215
|2007.11.23 09:31
|buy
|2114
|0.10
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|4216
|2007.11.23 09:33
|buy
|2115
|0.10
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|4217
|2007.11.23 09:35
|close
|2103
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|42569.35
|4218
|2007.11.23 09:35
|close
|2106
|0.10
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|42545.35
|4219
|2007.11.23 09:35
|close
|2107
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|-26.00
|42519.35
|4220
|2007.11.23 09:35
|close
|2102
|0.10
|1.4925
|0.0000
|0.0000
|20.00
|42539.35
|4221
|2007.11.23 09:35
|close
|2104
|0.10
|1.4926
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42558.35
|4222
|2007.11.23 09:35
|close
|2105
|0.10
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|21.00
|42579.35
|4223
|2007.11.23 09:35
|close
|2108
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|20.00
|42599.35
|4224
|2007.11.23 09:35
|close
|2109
|0.10
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|20.00
|42619.35
|4225
|2007.11.23 09:35
|close
|2110
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|18.00
|42637.35
|4226
|2007.11.23 09:35
|close
|2111
|0.10
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|18.00
|42655.35
|4227
|2007.11.23 09:35
|close
|2112
|0.10
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|15.00
|42670.35
|4228
|2007.11.23 09:35
|close
|2113
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|14.00
|42684.35
|4229
|2007.11.23 09:35
|close
|2114
|0.10
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|14.00
|42698.35
|4230
|2007.11.23 09:35
|close
|2115
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|13.00
|42711.35
|4231
|2007.11.23 09:35
|buy
|2116
|0.10
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|4232
|2007.11.23 09:35
|sell
|2117
|0.10
|1.4928
|0.0000
|0.0000
|4233
|2007.11.23 09:35
|sell
|2118
|0.10
|1.4927
|0.0000
|0.0000
|4234
|2007.11.23 09:35
|sell
|2119
|0.10
|1.4926
|0.0000
|0.0000
|4235
|2007.11.23 09:35
|sell
|2120
|0.10
|1.4925
|0.0000
|0.0000
|4236
|2007.11.23 09:36
|sell
|2121
|0.10
|1.4924
|0.0000
|0.0000
|4237
|2007.11.23 09:37
|sell
|2122
|0.10
|1.4923
|0.0000
|0.0000
|4238
|2007.11.23 09:37
|sell
|2123
|0.10
|1.4922
|0.0000
|0.0000
|4239
|2007.11.23 09:46
|buy
|2124
|0.10
|1.4930
|0.0000
|0.0000
|4240
|2007.11.23 09:46
|buy
|2125
|0.10
|1.4931
|0.0000
|0.0000
|4241
|2007.11.23 09:48
|sell
|2126
|0.10
|1.4920
|0.0000
|0.0000
|4242
|2007.11.23 09:48
|sell
|2127
|0.10
|1.4921
|0.0000
|0.0000
|4243
|2007.11.23 09:49
|sell
|2128
|0.10
|1.4919
|0.0000
|0.0000
|4244
|2007.11.23 09:50
|sell
|2129
|0.10
|1.4918
|0.0000
|0.0000
|4245
|2007.11.23 09:58
|buy
|2130
|0.10
|1.4932
|0.0000
|0.0000
|4246
|2007.11.23 09:58
|buy
|2131
|0.10
|1.4933
|0.0000
|0.0000
|4247
|2007.11.23 09:58
|buy
|2132
|0.10
|1.4934
|0.0000
|0.0000
|4248
|2007.11.23 09:59
|buy
|2133
|0.10
|1.4935
|0.0000
|0.0000
|4249
|2007.11.23 10:05
|sell
|2134
|0.10
|1.4916
|0.0000
|0.0000
|4250
|2007.11.23 10:05
|sell
|2135
|0.10
|1.4917
|0.0000
|0.0000
|4251
|2007.11.23 10:05
|sell
|2136
|0.10
|1.4915
|0.0000
|0.0000
|4252
|2007.11.23 10:10
|sell
|2137
|0.10
|1.4914
|0.0000
|0.0000
|4253
|2007.11.23 10:10
|sell
|2138
|0.10
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|4254
|2007.11.23 10:11
|sell
|2139
|0.10
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|4255
|2007.11.23 10:11
|sell
|2140
|0.10
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|4256
|2007.11.23 10:11
|sell
|2141
|0.10
|1.4909
|0.0000
|0.0000
|4257
|2007.11.23 10:11
|sell
|2142
|0.10
|1.4910
|0.0000
|0.0000
|4258
|2007.11.23 10:11
|close
|2116
|0.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|42681.35
|4259
|2007.11.23 10:11
|close
|2124
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|42652.35
|4260
|2007.11.23 10:11
|close
|2125
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|42623.35
|4261
|2007.11.23 10:11
|close
|2130
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|42592.35
|4262
|2007.11.23 10:11
|close
|2131
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|42559.35
|4263
|2007.11.23 10:11
|close
|2132
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|42527.35
|4264
|2007.11.23 10:11
|close
|2133
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|42492.35
|4265
|2007.11.23 10:12
|close
|2117
|0.10
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|25.00
|42517.35
|4266
|2007.11.23 10:12
|close
|2118
|0.10
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|23.00
|42540.35
|4267
|2007.11.23 10:12
|close
|2119
|0.10
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|23.00
|42563.35
|4268
|2007.11.23 10:12
|close
|2120
|0.10
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|21.00
|42584.35
|4269
|2007.11.23 10:12
|close
|2121
|0.10
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|21.00
|42605.35
|4270
|2007.11.23 10:12
|close
|2122
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|21.00
|42626.35
|4271
|2007.11.23 10:12
|close
|2123
|0.10
|1.4903
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42645.35
|4272
|2007.11.23 10:12
|close
|2126
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|18.00
|42663.35
|4273
|2007.11.23 10:12
|close
|2127
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|20.00
|42683.35
|4274
|2007.11.23 10:13
|close
|2128
|0.10
|1.4902
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42700.35
|4275
|2007.11.23 10:13
|close
|2129
|0.10
|1.4901
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42717.35
|4276
|2007.11.23 10:13
|close
|2134
|0.10
|1.4900
|0.0000
|0.0000
|16.00
|42733.35
|4277
|2007.11.23 10:13
|close
|2135
|0.10
|1.4899
|0.0000
|0.0000
|18.00
|42751.35
|4278
|2007.11.23 10:13
|close
|2136
|0.10
|1.4898
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42768.35
|4279
|2007.11.23 10:13
|close
|2137
|0.10
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|17.00
|42785.35
|4280
|2007.11.23 10:13
|close
|2138
|0.10
|1.4896
|0.0000
|0.0000
|16.00
|42801.35
|4281
|2007.11.23 10:13
|close
|2139
|0.10
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|16.00
|42817.35
|4282
|2007.11.23 10:13
|close
|2140
|0.10
|1.4896
|0.0000
|0.0000
|15.00
|42832.35
|4283
|2007.11.23 10:13
|close
|2141
|0.10
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|12.00
|42844.35
|4284
|2007.11.23 10:13
|close
|2142
|0.10
|1.4896
|0.0000
|0.0000
|14.00
|42858.35
|4285
|2007.11.23 10:13
|buy
|2143
|0.10
|1.4897
|0.0000
|0.0000
|4286
|2007.11.23 10:13
|sell
|2144
|0.10
|1.4894
|0.0000
|0.0000
|4287
|2007.11.23 10:13
|sell
|2145
|0.10
|1.4893
|0.0000
|0.0000
|4288
|2007.11.23 10:13
|sell
|2146
|0.10
|1.4892
|0.0000
|0.0000
|4289
|2007.11.23 10:13
|sell
|2147
|0.10
|1.4891
|0.0000
|0.0000
|4290
|2007.11.23 10:13
|sell
|2148
|0.10
|1.4890
|0.0000
|0.0000
|4291
|2007.11.23 10:13
|sell
|2149
|0.10
|1.4889
|0.0000
|0.0000
|4292
|2007.11.23 10:13
|sell
|2150
|0.10
|1.4888
|0.0000
|0.0000
|4293
|2007.11.23 10:13
|sell
|2151
|0.10
|1.4887
|0.0000
|0.0000
|4294
|2007.11.23 10:15
|close
|2143
|0.10
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|42833.35
|4295
|2007.11.23 10:15
|close
|2144
|0.10
|1.4876
|0.0000
|0.0000
|18.00
|42851.35
|4296
|2007.11.23 10:15
|close
|2145
|0.10
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|15.00
|42866.35
|4297
|2007.11.23 10:15
|close
|2146
|0.10
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|12.00
|42878.35
|4298
|2007.11.23 10:15
|close
|2147
|0.10
|1.4879
|0.0000
|0.0000
|12.00
|42890.35
|4299
|2007.11.23 10:15
|close
|2148
|0.10
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|10.00
|42900.35
|4300
|2007.11.23 10:15
|close
|2149
|0.10
|1.4879
|0.0000
|0.0000
|10.00
|42910.35
|4301
|2007.11.23 10:15
|close
|2150
|0.10
|1.4881
|0.0000
|0.0000
|7.00
|42917.35
|4302
|2007.11.23 10:15
|close
|2151
|0.10
|1.4882
|0.0000
|0.0000
|5.00
|42922.35
|4303
|2007.11.23 10:15
|buy
|2152
|0.10
|1.4884
|0.0000
|0.0000
|4304
|2007.11.23 10:15
|sell
|2153
|0.10
|1.4881
|0.0000
|0.0000
|4305
|2007.11.23 10:15
|buy
|2154
|0.10
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|4306
|2007.11.23 10:15
|buy
|2155
|0.10
|1.4886
|0.0000
|0.0000
|4307
|2007.11.23 10:15
|buy
|2156
|0.10
|1.4888
|0.0000
|0.0000
|4308
|2007.11.23 10:15
|buy
|2157
|0.10
|1.4887
|0.0000
|0.0000
|4309
|2007.11.23 10:16
|buy
|2158
|0.10
|1.4889
|0.0000
|0.0000
|4310
|2007.11.23 10:16
|buy
|2159
|0.10
|1.4890
|0.0000
|0.0000
|4311
|2007.11.23 10:16
|buy
|2160
|0.10
|1.4891
|0.0000
|0.0000
|4312
|2007.11.23 10:20
|sell
|2161
|0.10
|1.4879
|0.0000
|0.0000
|4313
|2007.11.23 10:21
|sell
|2162
|0.10
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|4314
|2007.11.23 10:21
|sell
|2163
|0.10
|1.4877
|0.0000
|0.0000
|4315
|2007.11.23 10:22
|sell
|2164
|0.10
|1.4873
|0.0000
|0.0000
|4316
|2007.11.23 10:23
|sell
|2165
|0.10
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|4317
|2007.11.23 10:25
|sell
|2166
|0.10
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|4318
|2007.11.23 10:25
|sell
|2167
|0.10
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|4319
|2007.11.23 10:25
|sell
|2168
|0.10
|1.4875
|0.0000
|0.0000
|4320
|2007.11.23 10:25
|sell
|2169
|0.10
|1.4876
|0.0000
|0.0000
|4321
|2007.11.23 10:25
|sell
|2170
|0.10
|1.4870
|0.0000
|0.0000
|4322
|2007.11.23 10:25
|sell
|2171
|0.10
|1.4869
|0.0000
|0.0000
|4323
|2007.11.23 10:25
|sell
|2172
|0.10
|1.4868
|0.0000
|0.0000
|4324
|2007.11.23 10:25
|sell
|2173
|0.10
|1.4867
|0.0000
|0.0000
|4325
|2007.11.23 10:25
|sell
|2174
|0.10
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|4326
|2007.11.23 10:25
|sell
|2175
|0.10
|1.4865
|0.0000
|0.0000
|4327
|2007.11.23 10:25
|sell
|2176
|0.10
|1.4864
|0.0000
|0.0000
|4328
|2007.11.23 10:25
|sell
|2177
|0.10
|1.4863
|0.0000
|0.0000
|4329
|2007.11.23 10:25
|sell
|2178
|0.10
|1.4862
|0.0000
|0.0000
|4330
|2007.11.23 10:25
|sell
|2179
|0.10
|1.4861
|0.0000
|0.0000
|4331
|2007.11.23 10:25
|sell
|2180
|0.10
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|4332
|2007.11.23 10:25
|sell
|2181
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|4333
|2007.11.23 10:25
|sell
|2182
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|4334
|2007.11.23 10:25
|sell
|2183
|0.10
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|4335
|2007.11.23 10:25
|sell
|2184
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|4336
|2007.11.23 10:25
|close
|2152
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|42888.35
|4337
|2007.11.23 10:25
|close
|2154
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|42852.35
|4338
|2007.11.23 10:25
|close
|2155
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|42814.35
|4339
|2007.11.23 10:25
|close
|2156
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|42773.35
|4340
|2007.11.23 10:25
|close
|2157
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|42734.35
|4341
|2007.11.23 10:25
|close
|2158
|0.10
|1.4847
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|42692.35
|4342
|2007.11.23 10:25
|close
|2159
|0.10
|1.4849
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|42651.35
|4343
|2007.11.23 10:25
|close
|2160
|0.10
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|-43.00
|42608.35
|4344
|2007.11.23 10:25
|close
|2153
|0.10
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|30.00
|42638.35
|4345
|2007.11.23 10:25
|close
|2161
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|27.00
|42665.35
|4346
|2007.11.23 10:25
|close
|2162
|0.10
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|27.00
|42692.35
|4347
|2007.11.23 10:25
|close
|2163
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|24.00
|42716.35
|4348
|2007.11.23 10:25
|close
|2164
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|21.00
|42737.35
|4349
|2007.11.23 10:25
|close
|2165
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|19.00
|42756.35
|4350
|2007.11.23 10:25
|close
|2166
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|20.00
|42776.35
|4351
|2007.11.23 10:25
|close
|2167
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|18.00
|42794.35
|4352
|2007.11.23 10:25
|close
|2168
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|21.00
|42815.35
|4353
|2007.11.23 10:25
|close
|2169
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|23.00
|42838.35
|4354
|2007.11.23 10:25
|close
|2170
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|16.00
|42854.35
|4355
|2007.11.23 10:25
|close
|2171
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|16.00
|42870.35
|4356
|2007.11.23 10:25
|close
|2172
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|14.00
|42884.35
|4357
|2007.11.23 10:25
|close
|2173
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|14.00
|42898.35
|4358
|2007.11.23 10:25
|close
|2174
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|14.00
|42912.35
|4359
|2007.11.23 10:25
|close
|2175
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|12.00
|42924.35
|4360
|2007.11.23 10:25
|close
|2176
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|12.00
|42936.35
|4361
|2007.11.23 10:25
|close
|2177
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|10.00
|42946.35
|4362
|2007.11.23 10:25
|close
|2178
|0.10
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|10.00
|42956.35
|4363
|2007.11.23 10:25
|close
|2179
|0.10
|1.4853
|0.0000
|0.0000
|8.00
|42964.35
|4364
|2007.11.23 10:25
|close
|2180
|0.10
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|6.00
|42970.35
|4365
|2007.11.23 10:25
|close
|2181
|0.10
|1.4855
|0.0000
|0.0000
|4.00
|42974.35
|4366
|2007.11.23 10:25
|close
|2182
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|2.00
|42976.35
|4367
|2007.11.23 10:25
|close
|2183
|0.10
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|0.00
|42976.35
|4368
|2007.11.23 10:25
|close
|2184
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|42974.35
|4369
|2007.11.23 10:25
|buy
|2185
|0.10
|1.4859
|0.0000
|0.0000
|4370
|2007.11.23 10:25
|sell
|2186
|0.10
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|4371
|2007.11.23 23:00
|close
|2185
|0.10
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|42951.35
|4372
|2007.11.23 23:00
|buy
|2187
|0.10
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|4373
|2007.11.26 23:00
|close
|2186
|0.10
|1.4879
|0.0000
|0.0000
|-13.03
|42938.33
|4374
|2007.11.26 23:00
|sell
|2188
|0.10
|1.4877
|0.0000
|0.0000
|4375
|2007.11.27 23:00
|close
|2187
|0.10
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|-8.43
|42929.89
|4376
|2007.11.27 23:00
|buy
|2189
|0.10
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|4377
|2007.11.28 23:00
|close
|2188
|0.10
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|49.94
|42979.84
|4378
|2007.11.28 23:00
|sell
|2190
|0.10
|1.4825
|0.0000
|0.0000
|4379
|2007.11.28 23:06
|buy
|2191
|0.10
|1.4833
|0.0000
|0.0000
|4380
|2007.11.28 23:07
|buy
|2192
|0.10
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|4381
|2007.11.28 23:07
|buy
|2193
|0.10
|1.4835
|0.0000
|0.0000
|4382
|2007.11.28 23:34
|buy
|2194
|0.10
|1.4836
|0.0000
|0.0000
|4383
|2007.11.28 23:34
|buy
|2195
|0.10
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|4384
|2007.11.28 23:34
|buy
|2196
|0.10
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|4385
|2007.11.28 23:34
|buy
|2197
|0.10
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|4386
|2007.11.28 23:35
|buy
|2198
|0.10
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|4387
|2007.11.29 00:00
|buy
|2199
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|4388
|2007.11.29 01:22
|sell
|2200
|0.10
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|4389
|2007.11.29 01:23
|sell
|2201
|0.10
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|4390
|2007.11.29 01:23
|sell
|2202
|0.10
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|4391
|2007.11.29 01:27
|sell
|2203
|0.10
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|4392
|2007.11.29 02:01
|buy
|2204
|0.10
|1.4844
|0.0000
|0.0000
|4393
|2007.11.29 02:01
|buy
|2205
|0.10
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|4394
|2007.11.29 02:01
|buy
|2206
|0.10
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|4395
|2007.11.29 03:07
|sell
|2207
|0.10
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|4396
|2007.11.29 03:07
|sell
|2208
|0.10
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|4397
|2007.11.29 03:08
|sell
|2209
|0.10
|1.4817
|0.0000
|0.0000
|4398
|2007.11.29 03:09
|sell
|2210
|0.10
|1.4816
|0.0000
|0.0000
|4399
|2007.11.29 03:10
|sell
|2211
|0.10
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|4400
|2007.11.29 03:12
|sell
|2212
|0.10
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|4401
|2007.11.29 03:20
|sell
|2213
|0.10
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|4402
|2007.11.29 03:20
|sell
|2214
|0.10
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|4403
|2007.11.29 03:20
|sell
|2215
|0.10
|1.4811
|0.0000
|0.0000
|4404
|2007.11.29 03:20
|sell
|2216
|0.10
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|4405
|2007.11.29 03:20
|sell
|2217
|0.10
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|4406
|2007.11.29 03:21
|sell
|2218
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|4407
|2007.11.29 03:23
|sell
|2219
|0.10
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|4408
|2007.11.29 08:58
|sell
|2220
|0.10
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|4409
|2007.11.29 08:58
|sell
|2221
|0.10
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|4410
|2007.11.29 08:59
|sell
|2222
|0.10
|1.4805
|0.0000
|0.0000
|4411
|2007.11.29 08:59
|sell
|2223
|0.10
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|4412
|2007.11.29 08:59
|sell
|2224
|0.10
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|4413
|2007.11.29 09:00
|sell
|2225
|0.10
|1.4806
|0.0000
|0.0000
|4414
|2007.11.29 09:02
|sell
|2226
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|4415
|2007.11.29 09:09
|sell
|2227
|0.10
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|4416
|2007.11.29 09:09
|sell
|2228
|0.10
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|4417
|2007.11.29 09:10
|sell
|2229
|0.10
|1.4795
|0.0000
|0.0000
|4418
|2007.11.29 09:10
|sell
|2230
|0.10
|1.4794
|0.0000
|0.0000
|4419
|2007.11.29 09:10
|sell
|2231
|0.10
|1.4796
|0.0000
|0.0000
|4420
|2007.11.29 09:10
|sell
|2232
|0.10
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|4421
|2007.11.29 09:11
|sell
|2233
|0.10
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|4422
|2007.11.29 10:07
|sell
|2234
|0.10
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|4423
|2007.11.29 10:07
|sell
|2235
|0.10
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|4424
|2007.11.29 10:08
|close
|2189
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|-51.86
|42927.97
|4425
|2007.11.29 10:08
|close
|2191
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|-54.65
|42873.33
|4426
|2007.11.29 10:08
|close
|2192
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|-54.65
|42818.68
|4427
|2007.11.29 10:08
|close
|2193
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|-56.65
|42762.03
|4428
|2007.11.29 10:08
|close
|2194
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|-58.65
|42703.38
|4429
|2007.11.29 10:08
|close
|2195
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|-58.65
|42644.74
|4430
|2007.11.29 10:08
|close
|2196
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|-60.65
|42584.09
|4431
|2007.11.29 10:08
|close
|2197
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|-60.65
|42523.44
|4432
|2007.11.29 10:08
|close
|2198
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|-59.65
|42463.80
|4433
|2007.11.29 10:08
|close
|2199
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|-61.00
|42402.80
|4434
|2007.11.29 10:08
|close
|2204
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|-63.00
|42339.80
|4435
|2007.11.29 10:08
|close
|2205
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|-63.00
|42276.80
|4436
|2007.11.29 10:08
|close
|2206
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|-61.00
|42215.80
|4437
|2007.11.29 10:08
|close
|2190
|0.10
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|40.91
|42256.71
|4438
|2007.11.29 10:08
|close
|2200
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|39.00
|42295.71
|4439
|2007.11.29 10:08
|close
|2201
|0.10
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|39.00
|42334.71
|4440
|2007.11.29 10:08
|close
|2202
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|37.00
|42371.71
|4441
|2007.11.29 10:08
|close
|2203
|0.10
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|35.00
|42406.71
|4442
|2007.11.29 10:08
|close
|2207
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|35.00
|42441.71
|4443
|2007.11.29 10:08
|close
|2208
|0.10
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|33.00
|42474.71
|4444
|2007.11.29 10:08
|close
|2209
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|32.00
|42506.71
|4445
|2007.11.29 10:08
|close
|2210
|0.10
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|32.00
|42538.71
|4446
|2007.11.29 10:09
|close
|2211
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|33.00
|42571.71
|4447
|2007.11.29 10:09
|close
|2212
|0.10
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|29.00
|42600.71
|4448
|2007.11.29 10:09
|close
|2213
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|27.00
|42627.71
|4449
|2007.11.29 10:09
|close
|2214
|0.10
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|29.00
|42656.71
|4450
|2007.11.29 10:09
|close
|2215
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|26.00
|42682.71
|4451
|2007.11.29 10:09
|close
|2216
|0.10
|1.4786
|0.0000
|0.0000
|22.00
|42704.71
|4452
|2007.11.29 10:09
|close
|2217
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|24.00
|42728.71
|4453
|2007.11.29 10:09
|close
|2218
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|27.00
|42755.71
|4454
|2007.11.29 10:09
|close
|2219
|0.10
|1.4784
|0.0000
|0.0000
|30.00
|42785.71
|4455
|2007.11.29 10:09
|close
|2220
|0.10
|1.4783
|0.0000
|0.0000
|24.00
|42809.71
|4456
|2007.11.29 10:09
|close
|2221
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|23.00
|42832.71
|4457
|2007.11.29 10:09
|close
|2222
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|25.00
|42857.71
|4458
|2007.11.29 10:09
|close
|2223
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|22.00
|42879.71
|4459
|2007.11.29 10:09
|close
|2224
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|23.00
|42902.71
|4460
|2007.11.29 10:09
|close
|2225
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|29.00
|42931.71
|4461
|2007.11.29 10:10
|close
|2226
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|25.00
|42956.71
|4462
|2007.11.29 10:10
|close
|2227
|0.10
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|25.00
|42981.71
|4463
|2007.11.29 10:10
|close
|2228
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|28.00
|43009.71
|4464
|2007.11.29 10:10
|close
|2229
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|22.00
|43031.71
|4465
|2007.11.29 10:10
|close
|2230
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|22.00
|43053.71
|4466
|2007.11.29 10:10
|close
|2231
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|23.00
|43076.71
|4467
|2007.11.29 10:10
|close
|2232
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|25.00
|43101.71
|4468
|2007.11.29 10:10
|close
|2233
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|25.00
|43126.71
|4469
|2007.11.29 10:10
|close
|2234
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|20.00
|43146.71
|4470
|2007.11.29 10:10
|close
|2235
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|20.00
|43166.71
|4471
|2007.11.29 10:10
|buy
|2236
|0.10
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|4472
|2007.11.29 10:10
|sell
|2237
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|4473
|2007.11.29 10:10
|sell
|2238
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|4474
|2007.11.29 10:10
|buy
|2239
|0.10
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|4475
|2007.11.29 10:10
|buy
|2240
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|4476
|2007.11.29 10:10
|buy
|2241
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|4477
|2007.11.29 10:11
|buy
|2242
|0.10
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|4478
|2007.11.29 10:11
|buy
|2243
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|4479
|2007.11.29 10:12
|buy
|2244
|0.10
|1.4780
|0.0000
|0.0000
|4480
|2007.11.29 10:13
|buy
|2245
|0.10
|1.4781
|0.0000
|0.0000
|4481
|2007.11.29 10:14
|buy
|2246
|0.10
|1.4782
|0.0000
|0.0000
|4482
|2007.11.29 10:18
|sell
|2247
|0.10
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|4483
|2007.11.29 10:18
|sell
|2248
|0.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|4484
|2007.11.29 10:18
|sell
|2249
|0.10
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|4485
|2007.11.29 10:18
|sell
|2250
|0.10
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|4486
|2007.11.29 10:18
|sell
|2251
|0.10
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|4487
|2007.11.29 10:18
|sell
|2252
|0.10
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|4488
|2007.11.29 10:18
|sell
|2253
|0.10
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|4489
|2007.11.29 10:18
|sell
|2254
|0.10
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|4490
|2007.11.29 10:18
|sell
|2255
|0.10
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|4491
|2007.11.29 10:18
|sell
|2256
|0.10
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|4492
|2007.11.29 10:19
|sell
|2257
|0.10
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|4493
|2007.11.29 10:19
|sell
|2258
|0.10
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|4494
|2007.11.29 10:19
|sell
|2259
|0.10
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|4495
|2007.11.29 10:19
|sell
|2260
|0.10
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|4496
|2007.11.29 10:19
|sell
|2261
|0.10
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|4497
|2007.11.29 10:19
|sell
|2262
|0.10
|1.4756
|0.0000
|0.0000
|4498
|2007.11.29 10:19
|sell
|2263
|0.10
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|4499
|2007.11.29 10:19
|sell
|2264
|0.10
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|4500
|2007.11.29 10:19
|sell
|2265
|0.10
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|4501
|2007.11.29 10:19
|sell
|2266
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|4502
|2007.11.29 10:19
|sell
|2267
|0.10
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|4503
|2007.11.29 10:19
|sell
|2268
|0.10
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|4504
|2007.11.29 10:31
|close
|2236
|0.10
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|43131.71
|4505
|2007.11.29 10:31
|close
|2239
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|43093.71
|4506
|2007.11.29 10:31
|close
|2240
|0.10
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|43055.71
|4507
|2007.11.29 10:31
|close
|2241
|0.10
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|43017.71
|4508
|2007.11.29 10:31
|close
|2242
|0.10
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|-42.00
|42975.71
|4509
|2007.11.29 10:31
|close
|2243
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|42928.71
|4510
|2007.11.29 10:31
|close
|2244
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|42877.71
|4511
|2007.11.29 10:31
|close
|2245
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|-51.00
|42826.71
|4512
|2007.11.29 10:31
|close
|2246
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|42776.71
|4513
|2007.11.29 10:31
|close
|2237
|0.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|38.00
|42814.71
|4514
|2007.11.29 10:31
|close
|2238
|0.10
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|38.00
|42852.71
|4515
|2007.11.29 10:31
|close
|2247
|0.10
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|38.00
|42890.71
|4516
|2007.11.29 10:31
|close
|2248
|0.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|35.00
|42925.71
|4517
|2007.11.29 10:31
|close
|2249
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|32.00
|42957.71
|4518
|2007.11.29 10:31
|close
|2250
|0.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|32.00
|42989.71
|4519
|2007.11.29 10:32
|close
|2251
|0.10
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|32.00
|43021.71
|4520
|2007.11.29 10:32
|close
|2252
|0.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|30.00
|43051.71
|4521
|2007.11.29 10:32
|close
|2253
|0.10
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|26.00
|43077.71
|4522
|2007.11.29 10:32
|close
|2254
|0.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|28.00
|43105.71
|4523
|2007.11.29 10:32
|close
|2255
|0.10
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|28.00
|43133.71
|4524
|2007.11.29 10:32
|close
|2256
|0.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|31.00
|43164.71
|4525
|2007.11.29 10:32
|close
|2257
|0.10
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|25.00
|43189.71
|4526
|2007.11.29 10:32
|close
|2258
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|23.00
|43212.71
|4527
|2007.11.29 10:32
|close
|2259
|0.10
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|22.00
|43234.71
|4528
|2007.11.29 10:32
|close
|2260
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|22.00
|43256.71
|4529
|2007.11.29 10:32
|close
|2261
|0.10
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|21.00
|43277.71
|4530
|2007.11.29 10:32
|close
|2262
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|19.00
|43296.71
|4531
|2007.11.29 10:32
|close
|2263
|0.10
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|17.00
|43313.71
|4532
|2007.11.29 10:32
|close
|2264
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|17.00
|43330.71
|4533
|2007.11.29 10:32
|close
|2265
|0.10
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|14.00
|43344.71
|4534
|2007.11.29 10:33
|close
|2266
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|13.00
|43357.71
|4535
|2007.11.29 10:33
|close
|2267
|0.10
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|12.00
|43369.71
|4536
|2007.11.29 10:33
|close
|2268
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|13.00
|43382.71
|4537
|2007.11.29 10:33
|buy
|2269
|0.10
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|4538
|2007.11.29 10:33
|sell
|2270
|0.10
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|4539
|2007.11.29 10:33
|sell
|2271
|0.10
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|4540
|2007.11.29 10:33
|buy
|2272
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|4541
|2007.11.29 10:33
|buy
|2273
|0.10
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|4542
|2007.11.29 10:33
|buy
|2274
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|4543
|2007.11.29 10:33
|buy
|2275
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|4544
|2007.11.29 10:34
|sell
|2276
|0.10
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|4545
|2007.11.29 10:34
|buy
|2277
|0.10
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|4546
|2007.11.29 10:35
|buy
|2278
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|4547
|2007.11.29 10:38
|buy
|2279
|0.10
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|4548
|2007.11.29 10:38
|buy
|2280
|0.10
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|4549
|2007.11.29 10:40
|buy
|2281
|0.10
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|4550
|2007.11.29 10:43
|buy
|2282
|0.10
|1.4749
|0.0000
|0.0000
|4551
|2007.11.29 12:44
|sell
|2283
|0.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|4552
|2007.11.29 12:44
|sell
|2284
|0.10
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|4553
|2007.11.29 12:44
|sell
|2285
|0.10
|1.4734
|0.0000
|0.0000
|4554
|2007.11.29 12:46
|sell
|2286
|0.10
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|4555
|2007.11.29 12:46
|sell
|2287
|0.10
|1.4731
|0.0000
|0.0000
|4556
|2007.11.29 12:47
|sell
|2288
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|4557
|2007.11.29 13:07
|sell
|2289
|0.10
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|4558
|2007.11.29 13:07
|sell
|2290
|0.10
|1.4729
|0.0000
|0.0000
|4559
|2007.11.29 13:10
|sell
|2291
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|4560
|2007.11.29 13:10
|sell
|2292
|0.10
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|4561
|2007.11.29 13:11
|sell
|2293
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|4562
|2007.11.29 14:38
|sell
|2294
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|4563
|2007.11.29 14:40
|sell
|2295
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|4564
|2007.11.29 14:41
|sell
|2296
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|4565
|2007.11.29 15:21
|buy
|2297
|0.10
|1.4750
|0.0000
|0.0000
|4566
|2007.11.29 15:21
|buy
|2298
|0.10
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|4567
|2007.11.29 15:21
|buy
|2299
|0.10
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|4568
|2007.11.29 15:29
|buy
|2300
|0.10
|1.4753
|0.0000
|0.0000
|4569
|2007.11.29 15:29
|buy
|2301
|0.10
|1.4754
|0.0000
|0.0000
|4570
|2007.11.29 15:29
|buy
|2302
|0.10
|1.4755
|0.0000
|0.0000
|4571
|2007.11.29 15:30
|buy
|2303
|0.10
|1.4756
|0.0000
|0.0000
|4572
|2007.11.29 15:30
|buy
|2304
|0.10
|1.4757
|0.0000
|0.0000
|4573
|2007.11.29 15:30
|buy
|2305
|0.10
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|4574
|2007.11.29 17:11
|buy
|2306
|0.10
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|4575
|2007.11.29 17:11
|buy
|2307
|0.10
|1.4760
|0.0000
|0.0000
|4576
|2007.11.29 17:11
|buy
|2308
|0.10
|1.4761
|0.0000
|0.0000
|4577
|2007.11.29 17:18
|buy
|2309
|0.10
|1.4762
|0.0000
|0.0000
|4578
|2007.11.29 17:18
|buy
|2310
|0.10
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|4579
|2007.11.29 17:18
|buy
|2311
|0.10
|1.4763
|0.0000
|0.0000
|4580
|2007.11.29 17:18
|buy
|2312
|0.10
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|4581
|2007.11.29 17:18
|buy
|2313
|0.10
|1.4766
|0.0000
|0.0000
|4582
|2007.11.29 17:18
|buy
|2314
|0.10
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|4583
|2007.11.29 17:19
|buy
|2315
|0.10
|1.4768
|0.0000
|0.0000
|4584
|2007.11.29 17:19
|buy
|2316
|0.10
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|4585
|2007.11.29 17:19
|buy
|2317
|0.10
|1.4770
|0.0000
|0.0000
|4586
|2007.11.29 17:19
|buy
|2318
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|4587
|2007.11.29 17:19
|buy
|2319
|0.10
|1.4771
|0.0000
|0.0000
|4588
|2007.11.29 17:19
|close
|2296
|0.10
|1.4774
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|43330.71
|4589
|2007.11.29 17:19
|buy
|2320
|0.10
|1.4776
|0.0000
|0.0000
|4590
|2007.11.29 17:19
|close
|2295
|0.10
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|43278.71
|4591
|2007.11.29 17:19
|buy
|2321
|0.10
|1.4777
|0.0000
|0.0000
|4592
|2007.11.29 17:19
|close
|2294
|0.10
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|43223.71
|4593
|2007.11.29 23:01
|close
|2269
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|1.00
|43224.71
|4594
|2007.11.29 23:01
|close
|2271
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|43219.71
|4595
|2007.11.29 23:01
|close
|2273
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|43218.71
|4596
|2007.11.29 23:01
|close
|2275
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|43215.71
|4597
|2007.11.29 23:01
|close
|2277
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|43211.71
|4598
|2007.11.29 23:01
|close
|2279
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|43205.71
|4599
|2007.11.29 23:01
|close
|2281
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|43197.71
|4600
|2007.11.29 23:01
|close
|2283
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|43190.71
|4601
|2007.11.29 23:01
|close
|2285
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|43182.71
|4602
|2007.11.29 23:01
|close
|2287
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|43171.71
|4603
|2007.11.29 23:01
|close
|2289
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|43157.71
|4604
|2007.11.29 23:01
|close
|2291
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|43142.71
|4605
|2007.11.29 23:01
|close
|2293
|0.10
|1.4742
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|43125.71
|4606
|2007.11.29 23:01
|close
|2298
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|43114.71
|4607
|2007.11.29 23:01
|close
|2300
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|43101.71
|4608
|2007.11.29 23:01
|close
|2302
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|43086.71
|4609
|2007.11.29 23:01
|close
|2304
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|43069.71
|4610
|2007.11.29 23:01
|close
|2306
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|43050.71
|4611
|2007.11.29 23:01
|close
|2308
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|43029.71
|4612
|2007.11.29 23:01
|close
|2310
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|43005.71
|4613
|2007.11.29 23:01
|close
|2312
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|42980.71
|4614
|2007.11.29 23:01
|close
|2314
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|42953.71
|4615
|2007.11.29 23:01
|close
|2316
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|42924.71
|4616
|2007.11.29 23:01
|close
|2318
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|42892.71
|4617
|2007.11.29 23:01
|close
|2320
|0.10
|1.4740
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|42856.71
|4618
|2007.11.29 23:01
|buy
|2322
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|4619
|2007.11.29 23:01
|buy
|2323
|0.10
|1.4741
|0.0000
|0.0000
|4620
|2007.11.29 23:07
|buy
|2324
|0.10
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|4621
|2007.11.29 23:58
|buy
|2325
|0.10
|1.4746
|0.0000
|0.0000
|4622
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2325
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|42853.71
|4623
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2324
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|42852.71
|4624
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2323
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|2.00
|42854.71
|4625
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2322
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|0.00
|42854.71
|4626
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2321
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|42820.71
|4627
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2319
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|42792.71
|4628
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2317
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|42765.71
|4629
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2315
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|42740.71
|4630
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2313
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|42717.71
|4631
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2311
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|42697.71
|4632
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2309
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|42678.71
|4633
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2307
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|42661.71
|4634
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2305
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|42646.71
|4635
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2303
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|42633.71
|4636
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2301
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|42622.71
|4637
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2299
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|42613.71
|4638
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2297
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|42606.71
|4639
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2292
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|42587.71
|4640
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2290
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|42571.71
|4641
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2288
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|42556.71
|4642
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2286
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|42543.71
|4643
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2284
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|42531.71
|4644
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2282
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|42525.71
|4645
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2280
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|42521.71
|4646
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2278
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|42519.71
|4647
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2276
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|42510.71
|4648
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2274
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|1.00
|42511.71
|4649
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2272
|0.10
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|3.00
|42514.71
|4650
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|2270
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|42507.71