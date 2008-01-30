|Account: 124835
|Name: buysell
|Currency: USD
|2008 February 1, 16:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5878055
|2008.01.30 11:45
|balance
|Deposit
|10 000.00
|5879027
|2008.01.30 12:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4811
|0.0000
|1.4848
|2008.01.30 14:31
|1.4791
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|5879032
|2008.01.30 12:05
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0891
|0.0000
|1.0851
|2008.01.30 14:31
|1.0923
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.93
|5879034
|2008.01.30 12:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4809
|0.0000
|1.4772
|2008.01.30 14:15
|1.4796
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5879269
|2008.01.30 12:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9926
|0.0000
|1.9886
|2008.01.30 13:49
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5879291
|2008.01.30 12:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.87
|0.00
|106.47
|2008.01.30 14:30
|107.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|5879360
|2008.01.30 12:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.91
|0.00
|212.46
|2008.01.30 14:16
|213.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.89
|5880412
|2008.01.30 12:56
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.07
|0.00
|212.62
|2008.01.30 14:34
|213.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|5880719
|2008.01.30 13:03
|sell
|0.04
|gbpjpy
|213.23
|0.00
|212.78
|2008.01.30 15:35
|213.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|5881072
|2008.01.30 13:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|1.9902
|2008.01.30 13:49
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5881984
|2008.01.30 13:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9924
|0.0000
|1.9884
|2008.01.30 14:16
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5882878
|2008.01.30 14:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.04
|0.00
|106.64
|2008.01.30 14:30
|107.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|5882943
|2008.01.30 14:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0907
|0.0000
|1.0867
|2008.01.30 20:16
|1.0898
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|5883097
|2008.01.30 14:15
|sell
|0.04
|usdjpy
|107.21
|0.00
|106.81
|2008.01.30 20:22
|107.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|5883116
|2008.01.30 14:15
|sell
|0.08
|gbpjpy
|213.45
|0.00
|213.00
|2008.01.30 14:17
|213.24
|0.00
|0.00
|0.00
|15.67
|5883510
|2008.01.30 14:17
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0924
|0.0000
|1.0884
|2008.01.30 14:31
|1.0925
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|5883633
|2008.01.30 14:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4783
|0.0000
|1.4820
|2008.01.30 14:31
|1.4791
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5883638
|2008.01.30 14:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4780
|0.0000
|1.4743
|2008.01.30 14:26
|1.4766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|5883785
|2008.01.30 14:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|1.9857
|2008.01.30 14:21
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5884127
|2008.01.30 14:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9880
|0.0000
|1.9840
|2008.01.30 15:07
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5884440
|2008.01.30 14:24
|sell
|0.08
|gbpjpy
|213.39
|0.00
|212.94
|2008.01.30 14:34
|213.12
|0.00
|0.00
|0.00
|20.17
|5884535
|2008.01.30 14:26
|sell
|0.08
|usdjpy
|107.37
|0.00
|106.97
|2008.01.30 14:31
|107.19
|0.00
|0.00
|0.00
|13.43
|5884556
|2008.01.30 14:26
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0940
|0.0000
|1.0900
|2008.01.30 14:31
|1.0925
|0.00
|0.00
|0.00
|10.98
|5884893
|2008.01.30 14:28
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4768
|0.0000
|1.4805
|2008.01.30 14:31
|1.4791
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5884897
|2008.01.30 14:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4768
|0.0000
|1.4731
|2008.01.30 14:38
|1.4791
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|5885477
|2008.01.30 14:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|213.28
|0.00
|213.73
|2008.01.30 15:21
|213.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|5885515
|2008.01.30 14:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|1.9856
|2008.01.30 15:07
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5885601
|2008.01.30 14:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4788
|0.0000
|1.4751
|2008.01.30 14:38
|1.4791
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|5885883
|2008.01.30 14:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4804
|0.0000
|1.4767
|2008.01.30 14:38
|1.4791
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|5886102
|2008.01.30 14:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4796
|0.0000
|1.4759
|2008.01.30 14:47
|1.4783
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5886626
|2008.01.30 14:46
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0923
|0.0000
|1.0883
|2008.01.30 20:16
|1.0898
|0.00
|0.00
|0.00
|9.18
|5886779
|2008.01.30 14:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4780
|0.0000
|1.4743
|2008.01.30 20:16
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|5887378
|2008.01.30 15:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9832
|2008.01.30 15:40
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5887438
|2008.01.30 15:11
|buy
|0.02
|gbpjpy
|213.12
|0.00
|213.57
|2008.01.30 15:21
|213.37
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|5887592
|2008.01.30 15:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9888
|0.0000
|1.9848
|2008.01.30 15:40
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5887685
|2008.01.30 15:21
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0926
|0.0000
|1.0966
|2008.01.31 00:54
|1.0845
|0.00
|0.00
|0.13
|-7.47
|5887789
|2008.01.30 15:24
|sell
|0.08
|gbpjpy
|213.39
|0.00
|212.94
|2008.01.30 15:35
|213.32
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|5887795
|2008.01.30 15:24
|sell
|0.08
|usdjpy
|107.37
|0.00
|106.97
|2008.01.30 20:22
|107.20
|0.00
|0.00
|0.00
|12.69
|5887942
|2008.01.30 15:26
|sell
|0.16
|gbpjpy
|213.55
|0.00
|213.10
|2008.01.30 15:36
|213.32
|0.00
|0.00
|0.00
|34.28
|5888466
|2008.01.30 15:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.27
|0.00
|212.82
|2008.01.30 16:14
|213.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|5888619
|2008.01.30 15:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9828
|2008.01.30 16:15
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|5888810
|2008.01.30 15:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.44
|0.00
|212.99
|2008.01.30 16:16
|213.22
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|5888891
|2008.01.30 15:54
|sell
|0.04
|gbpjpy
|213.60
|0.00
|213.15
|2008.01.30 16:14
|213.40
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|5888908
|2008.01.30 15:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9884
|0.0000
|1.9844
|2008.01.30 16:15
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|5889882
|2008.01.30 16:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9859
|0.0000
|1.9819
|2008.01.30 17:22
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5889904
|2008.01.30 16:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.24
|0.00
|212.79
|2008.01.30 16:36
|213.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|5889909
|2008.01.30 16:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.25
|0.00
|212.80
|2008.01.30 16:36
|213.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|5890684
|2008.01.30 16:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.99
|0.00
|212.54
|2008.01.30 17:20
|213.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|5891082
|2008.01.30 16:46
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.17
|0.00
|212.72
|2008.01.30 17:20
|213.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|5891279
|2008.01.30 16:58
|sell
|0.04
|gbpjpy
|213.33
|0.00
|212.88
|2008.01.30 17:20
|213.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|5891284
|2008.01.30 16:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9875
|0.0000
|1.9835
|2008.01.30 17:22
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5891636
|2008.01.30 17:08
|sell
|0.08
|gbpjpy
|213.49
|0.00
|213.04
|2008.01.30 17:20
|213.27
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|5891640
|2008.01.30 17:08
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9851
|2008.01.30 17:22
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5891870
|2008.01.30 17:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.23
|0.00
|212.78
|2008.01.30 19:01
|213.01
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|5891891
|2008.01.30 17:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9832
|2008.01.30 20:09
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|5893380
|2008.01.30 19:02
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.93
|0.00
|212.48
|2008.01.30 20:32
|213.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.83
|5893503
|2008.01.30 19:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4796
|0.0000
|1.4759
|2008.01.30 20:24
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|5893664
|2008.01.30 19:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.09
|0.00
|212.64
|2008.01.30 20:32
|213.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.66
|5893706
|2008.01.30 19:10
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0909
|0.0000
|1.0949
|2008.01.31 00:54
|1.0845
|0.00
|0.00
|0.26
|-11.80
|5894874
|2008.01.30 20:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|1.9816
|2008.01.30 20:20
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|5895377
|2008.01.30 20:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4814
|0.0000
|1.4777
|2008.01.30 20:17
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|5896048
|2008.01.30 20:16
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4835
|0.0000
|1.4798
|2008.01.30 20:24
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|5896107
|2008.01.30 20:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|1.9843
|2008.01.30 20:20
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|5896197
|2008.01.30 20:16
|sell
|0.04
|gbpjpy
|213.40
|0.00
|212.95
|2008.01.30 20:34
|213.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|5896834
|2008.01.30 20:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0904
|0.0000
|1.0864
|2008.01.30 20:18
|1.0887
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|5896957
|2008.01.30 20:18
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0893
|0.0000
|1.0933
|2008.01.31 00:54
|1.0845
|0.00
|0.00
|0.51
|-17.70
|5897162
|2008.01.30 20:19
|sell
|0.08
|gbpjpy
|213.56
|0.00
|213.11
|2008.01.30 20:33
|213.26
|0.00
|0.00
|0.00
|22.41
|5897280
|2008.01.30 20:19
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9901
|0.0000
|1.9861
|2008.01.30 21:01
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|5897332
|2008.01.30 20:19
|sell
|0.16
|eurusd
|1.4853
|0.0000
|1.4816
|2008.01.30 20:24
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|5897550
|2008.01.30 20:19
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9917
|0.0000
|1.9877
|2008.01.30 20:20
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|5897856
|2008.01.30 20:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0880
|0.0000
|1.0840
|2008.01.30 20:35
|1.0862
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|5898074
|2008.01.30 20:22
|sell
|0.32
|eurusd
|1.4873
|0.0000
|1.4836
|2008.01.30 20:24
|1.4860
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|5898093
|2008.01.30 20:22
|buy
|0.08
|usdchf
|1.0877
|0.0000
|1.0917
|2008.01.31 00:54
|1.0845
|0.00
|0.00
|1.02
|-23.61
|5898268
|2008.01.30 20:22
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9925
|0.0000
|1.9885
|2008.01.30 21:01
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5898627
|2008.01.30 20:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|107.11
|0.00
|106.71
|2008.01.30 20:30
|107.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|5898805
|2008.01.30 20:24
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.29
|0.00
|106.89
|2008.01.30 20:30
|107.12
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|5899003
|2008.01.30 20:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4874
|0.0000
|1.4837
|2008.01.30 20:34
|1.4861
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5899574
|2008.01.30 20:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|107.11
|0.00
|106.71
|2008.01.30 20:34
|106.91
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|5899849
|2008.01.30 20:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4869
|0.0000
|1.4832
|2008.01.30 21:10
|1.4889
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|5899874
|2008.01.30 20:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.00
|0.00
|212.55
|2008.01.30 20:45
|212.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|5899887
|2008.01.30 20:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.90
|0.00
|106.50
|2008.01.30 21:25
|106.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|5899947
|2008.01.30 20:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0861
|0.0000
|1.0821
|2008.01.30 21:46
|1.0843
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|5900627
|2008.01.30 20:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.88
|0.00
|212.43
|2008.01.30 21:16
|213.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.49
|5900681
|2008.01.30 20:47
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.06
|0.00
|212.61
|2008.01.30 21:33
|213.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5900713
|2008.01.30 20:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4885
|0.0000
|1.4848
|2008.01.30 21:10
|1.4889
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|5900845
|2008.01.30 20:49
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9941
|0.0000
|1.9901
|2008.01.30 21:01
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|5900848
|2008.01.30 20:49
|sell
|0.04
|gbpjpy
|213.26
|0.00
|212.81
|2008.01.30 21:17
|213.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|5900943
|2008.01.30 20:50
|buy
|0.16
|usdchf
|1.0861
|0.0000
|1.0901
|2008.01.31 00:54
|1.0845
|0.00
|0.00
|2.04
|-23.61
|5901839
|2008.01.30 21:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9888
|2008.01.30 21:38
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5901941
|2008.01.30 21:04
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4902
|0.0000
|1.4865
|2008.01.30 21:10
|1.4889
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|5902072
|2008.01.30 21:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9944
|0.0000
|1.9904
|2008.01.30 21:38
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5902134
|2008.01.30 21:06
|sell
|0.08
|gbpjpy
|213.42
|0.00
|212.97
|2008.01.30 21:17
|213.35
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|5902219
|2008.01.30 21:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.06
|0.00
|106.66
|2008.01.30 21:25
|106.89
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|5902239
|2008.01.30 21:07
|sell
|0.16
|gbpjpy
|213.59
|0.00
|213.14
|2008.01.30 21:17
|213.35
|0.00
|0.00
|0.00
|35.89
|5902585
|2008.01.30 21:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4883
|0.0000
|1.4846
|2008.01.30 21:39
|1.4870
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5903014
|2008.01.30 21:18
|sell
|0.04
|gbpjpy
|213.25
|0.00
|212.80
|2008.01.30 21:34
|212.94
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|5903407
|2008.01.30 21:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.89
|0.00
|106.49
|2008.01.30 21:38
|106.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|5903840
|2008.01.30 21:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.85
|0.00
|212.40
|2008.01.30 21:38
|212.61
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|5904102
|2008.01.30 21:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9922
|0.0000
|1.9882
|2008.01.30 22:34
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5904106
|2008.01.30 21:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.53
|0.00
|212.08
|2008.01.30 21:45
|212.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|5904107
|2008.01.30 21:39
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.70
|0.00
|106.30
|2008.01.30 21:46
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|5904223
|2008.01.30 21:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4870
|0.0000
|1.4833
|2008.01.30 23:28
|1.4857
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5904301
|2008.01.30 21:41
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.69
|0.00
|212.24
|2008.01.30 21:45
|212.44
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|5904799
|2008.01.30 21:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.23
|0.00
|211.78
|2008.01.30 21:54
|212.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|5904962
|2008.01.30 21:46
|buy
|0.32
|usdchf
|1.0845
|0.0000
|1.0885
|2008.01.31 00:54
|1.0845
|0.00
|0.00
|4.08
|0.00
|5905049
|2008.01.30 21:47
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0839
|0.0000
|1.0799
|2008.01.30 22:26
|1.0822
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|5905055
|2008.01.30 21:47
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.49
|0.00
|106.09
|2008.01.30 21:55
|106.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|5905169
|2008.01.30 21:49
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.40
|0.00
|211.95
|2008.01.30 21:54
|212.18
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|5905249
|2008.01.30 21:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.65
|0.00
|106.25
|2008.01.30 21:55
|106.48
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|5905376
|2008.01.30 21:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.89
|0.00
|211.44
|2008.01.30 22:13
|212.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|5905405
|2008.01.30 21:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.39
|0.00
|105.99
|2008.01.30 22:41
|106.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5905988
|2008.01.30 22:03
|buy
|0.64
|usdchf
|1.0828
|0.0000
|1.0868
|2008.01.31 00:55
|1.0845
|0.00
|0.00
|8.16
|100.32
|5906008
|2008.01.30 22:03
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.05
|0.00
|211.60
|2008.01.30 22:20
|211.83
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|5906128
|2008.01.30 22:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.55
|0.00
|106.15
|2008.01.30 22:41
|106.39
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5906157
|2008.01.30 22:06
|sell
|0.04
|gbpjpy
|212.22
|0.00
|211.77
|2008.01.30 22:14
|211.98
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|5906538
|2008.01.30 22:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.80
|0.00
|211.35
|2008.01.30 22:41
|211.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|5906586
|2008.01.30 22:23
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.96
|0.00
|211.51
|2008.01.30 22:42
|211.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|5906752
|2008.01.30 22:27
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0815
|0.0000
|1.0775
|2008.01.31 06:21
|1.0830
|0.00
|0.00
|-0.22
|-1.39
|5906945
|2008.01.30 22:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9904
|0.0000
|1.9864
|2008.01.30 22:42
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5906998
|2008.01.30 22:37
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0831
|0.0000
|1.0791
|2008.01.31 06:21
|1.0830
|0.00
|0.00
|-0.44
|0.18
|5907147
|2008.01.30 22:42
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.35
|0.00
|105.95
|2008.01.30 23:10
|106.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|5907218
|2008.01.30 22:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.44
|0.00
|210.99
|2008.01.30 22:59
|211.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|5907220
|2008.01.30 22:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|1.9846
|2008.01.30 22:59
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|5908546
|2008.01.30 23:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.98
|0.00
|210.53
|2008.01.30 23:29
|210.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|5908638
|2008.01.30 23:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9863
|0.0000
|1.9823
|2008.01.31 00:24
|1.9863
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.00
|5909053
|2008.01.30 23:04
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.15
|0.00
|210.70
|2008.01.30 23:29
|210.93
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|5909288
|2008.01.30 23:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.16
|0.00
|105.76
|2008.01.31 04:18
|106.34
|0.00
|0.00
|-0.38
|-1.69
|5909380
|2008.01.30 23:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9879
|0.0000
|1.9839
|2008.01.31 00:24
|1.9863
|0.00
|0.00
|-0.58
|3.20
|5909914
|2008.01.30 23:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4852
|0.0000
|1.4815
|2008.01.31 00:28
|1.4839
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.30
|5910061
|2008.01.30 23:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.92
|0.00
|210.47
|2008.01.31 00:11
|211.03
|0.00
|0.00
|-0.94
|-1.03
|5910238
|2008.01.30 23:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.09
|0.00
|210.64
|2008.01.31 00:11
|211.03
|0.00
|0.00
|-1.88
|1.13
|5910956
|2008.01.30 23:57
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.25
|0.00
|210.80
|2008.01.31 00:11
|211.03
|0.00
|0.00
|-3.76
|8.28
|5917660
|2008.01.31 00:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.98
|0.00
|210.53
|2008.01.31 00:26
|210.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|5918331
|2008.01.31 00:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9860
|0.0000
|1.9820
|2008.01.31 00:49
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5918474
|2008.01.31 00:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.71
|0.00
|210.26
|2008.01.31 00:40
|210.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|5918575
|2008.01.31 00:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4837
|0.0000
|1.4800
|2008.01.31 00:48
|1.4824
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5918770
|2008.01.31 00:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.87
|0.00
|210.42
|2008.01.31 00:40
|210.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|5918904
|2008.01.31 00:41
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.55
|0.00
|210.10
|2008.01.31 00:52
|210.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5919234
|2008.01.31 00:45
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.71
|0.00
|210.26
|2008.01.31 00:52
|210.49
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|5919731
|2008.01.31 00:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4824
|0.0000
|1.4787
|2008.01.31 07:37
|1.4894
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|5919783
|2008.01.31 00:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9844
|0.0000
|1.9804
|2008.01.31 00:52
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5919873
|2008.01.31 00:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.47
|0.00
|210.02
|2008.01.31 03:13
|211.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.54
|5919923
|2008.01.31 00:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|1.9785
|2008.01.31 04:21
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5919964
|2008.01.31 00:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4820
|0.0000
|1.4857
|2008.01.31 01:12
|1.4833
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5920010
|2008.01.31 00:55
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0847
|0.0000
|1.0807
|2008.01.31 06:21
|1.0830
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|5920021
|2008.01.31 00:56
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.63
|0.00
|210.18
|2008.01.31 03:13
|211.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.09
|5920211
|2008.01.31 01:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.80
|0.00
|210.35
|2008.01.31 04:19
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|5920274
|2008.01.31 01:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9841
|0.0000
|1.9801
|2008.01.31 04:22
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5920315
|2008.01.31 01:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.32
|0.00
|105.92
|2008.01.31 04:18
|106.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|5920318
|2008.01.31 01:05
|sell
|0.08
|gbpjpy
|210.96
|0.00
|210.51
|2008.01.31 03:13
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.07
|5920466
|2008.01.31 01:12
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.99
|0.00
|211.44
|2008.01.31 01:28
|211.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|5920629
|2008.01.31 01:18
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.82
|0.00
|211.27
|2008.01.31 01:28
|211.04
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|5920773
|2008.01.31 01:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.39
|0.00
|106.79
|2008.01.31 02:09
|106.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5921399
|2008.01.31 01:54
|sell
|0.16
|gbpjpy
|211.12
|0.00
|210.67
|2008.01.31 03:13
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.08
|5921415
|2008.01.31 01:54
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|1.9817
|2008.01.31 04:22
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5921549
|2008.01.31 01:59
|sell
|0.32
|gbpjpy
|211.28
|0.00
|210.83
|2008.01.31 03:13
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.07
|5921740
|2008.01.31 02:06
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.50
|0.00
|106.10
|2008.01.31 04:18
|106.34
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|5921814
|2008.01.31 02:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4841
|0.0000
|1.4804
|2008.01.31 07:37
|1.4894
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|5921852
|2008.01.31 02:08
|sell
|0.64
|gbpjpy
|211.44
|0.00
|210.99
|2008.01.31 03:13
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|24.05
|5921927
|2008.01.31 02:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.70
|0.00
|212.15
|2008.01.31 05:00
|211.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.98
|5921933
|2008.01.31 02:09
|sell
|1.28
|gbpjpy
|211.61
|0.00
|211.16
|2008.01.31 03:13
|211.40
|0.00
|0.00
|0.00
|252.49
|5923440
|2008.01.31 03:14
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.33
|0.00
|211.78
|2008.01.31 05:00
|211.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.01
|5923443
|2008.01.31 03:14
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.27
|0.00
|210.82
|2008.01.31 04:19
|211.05
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|5924702
|2008.01.31 04:15
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.17
|0.00
|211.62
|2008.01.31 05:00
|211.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5924834
|2008.01.31 04:20
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.31
|0.00
|105.91
|2008.01.31 07:14
|106.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|5924839
|2008.01.31 04:20
|buy
|0.08
|gbpjpy
|210.95
|0.00
|211.40
|2008.01.31 05:00
|211.17
|0.00
|0.00
|0.00
|16.54
|5924840
|2008.01.31 04:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.90
|0.00
|210.45
|2008.01.31 08:19
|211.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.69
|5924922
|2008.01.31 04:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9836
|0.0000
|1.9796
|2008.01.31 07:38
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|5925693
|2008.01.31 04:57
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.06
|0.00
|210.61
|2008.01.31 07:14
|211.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.34
|5925752
|2008.01.31 05:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9851
|0.0000
|1.9891
|2008.01.31 06:08
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5925763
|2008.01.31 05:01
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.23
|0.00
|210.78
|2008.01.31 07:14
|211.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.29
|5925784
|2008.01.31 05:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|1.9812
|2008.01.31 07:38
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|5926048
|2008.01.31 05:11
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.48
|0.00
|106.08
|2008.01.31 07:14
|106.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5926060
|2008.01.31 05:11
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.39
|0.00
|210.94
|2008.01.31 07:14
|211.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.55
|5926223
|2008.01.31 05:19
|sell
|0.16
|gbpjpy
|211.55
|0.00
|211.10
|2008.01.31 07:14
|211.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.02
|5927238
|2008.01.31 06:08
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.67
|0.00
|212.12
|2008.01.31 07:29
|211.89
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|5927263
|2008.01.31 06:09
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|1.9828
|2008.01.31 07:38
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|5927491
|2008.01.31 06:17
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4857
|0.0000
|1.4820
|2008.01.31 07:37
|1.4894
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|5927563
|2008.01.31 06:18
|sell
|0.32
|gbpjpy
|211.71
|0.00
|211.26
|2008.01.31 07:14
|211.61
|0.00
|0.00
|0.00
|30.10
|5927669
|2008.01.31 06:18
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9884
|0.0000
|1.9844
|2008.01.31 07:38
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5927860
|2008.01.31 06:21
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4873
|0.0000
|1.4836
|2008.01.31 07:37
|1.4894
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|5927966
|2008.01.31 06:23
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0828
|0.0000
|1.0788
|2008.01.31 07:11
|1.0808
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|5928636
|2008.01.31 06:40
|sell
|0.64
|gbpjpy
|211.87
|0.00
|211.42
|2008.01.31 07:14
|211.61
|0.00
|0.00
|0.00
|156.48
|5929383
|2008.01.31 07:01
|sell
|0.16
|eurusd
|1.4890
|0.0000
|1.4853
|2008.01.31 07:37
|1.4894
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|5929711
|2008.01.31 07:11
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9900
|0.0000
|1.9860
|2008.01.31 07:38
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|5929918
|2008.01.31 07:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0808
|0.0000
|1.0768
|2008.01.31 10:02
|1.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|5930028
|2008.01.31 07:16
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.59
|0.00
|211.14
|2008.01.31 08:19
|211.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|5930030
|2008.01.31 07:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.34
|0.00
|105.94
|2008.01.31 09:54
|106.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|5930398
|2008.01.31 07:20
|sell
|0.32
|eurusd
|1.4907
|0.0000
|1.4870
|2008.01.31 07:37
|1.4894
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|5930609
|2008.01.31 07:25
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.75
|0.00
|211.30
|2008.01.31 08:19
|211.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|5930717
|2008.01.31 07:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4908
|0.0000
|1.4945
|2008.01.31 07:43
|1.4904
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|5931500
|2008.01.31 07:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4891
|0.0000
|1.4928
|2008.01.31 07:43
|1.4904
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|5931508
|2008.01.31 07:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4888
|0.0000
|1.4851
|2008.01.31 07:47
|1.4888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5931525
|2008.01.31 07:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|1.9842
|2008.01.31 08:18
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5931653
|2008.01.31 07:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.74
|0.00
|212.19
|2008.01.31 08:08
|211.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|5931677
|2008.01.31 07:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4901
|0.0000
|1.4864
|2008.01.31 07:47
|1.4888
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|5932141
|2008.01.31 07:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4891
|0.0000
|1.4854
|2008.01.31 07:58
|1.4878
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5932341
|2008.01.31 07:57
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.50
|0.00
|106.10
|2008.01.31 09:54
|106.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|5932358
|2008.01.31 07:57
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0825
|0.0000
|1.0785
|2008.01.31 10:02
|1.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|5932536
|2008.01.31 07:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4880
|0.0000
|1.4843
|2008.01.31 08:17
|1.4867
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5933149
|2008.01.31 08:08
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.94
|0.00
|211.49
|2008.01.31 08:19
|211.72
|0.00
|0.00
|0.00
|16.52
|5933164
|2008.01.31 08:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4874
|0.0000
|1.4911
|2008.01.31 10:04
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.70
|5933333
|2008.01.31 08:11
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.67
|0.00
|106.27
|2008.01.31 09:54
|106.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|5933839
|2008.01.31 08:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4864
|0.0000
|1.4827
|2008.01.31 09:01
|1.4851
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5933876
|2008.01.31 08:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9866
|0.0000
|1.9826
|2008.01.31 09:09
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5933892
|2008.01.31 08:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.70
|0.00
|211.25
|2008.01.31 08:54
|211.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|5934293
|2008.01.31 08:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4858
|0.0000
|1.4895
|2008.01.31 10:04
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|5934396
|2008.01.31 08:30
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0841
|0.0000
|1.0801
|2008.01.31 10:02
|1.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|5934509
|2008.01.31 08:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.86
|0.00
|211.41
|2008.01.31 08:54
|211.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|5934801
|2008.01.31 08:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|1.9842
|2008.01.31 09:09
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5934870
|2008.01.31 08:45
|sell
|0.04
|gbpjpy
|212.02
|0.00
|211.57
|2008.01.31 08:54
|211.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|5935242
|2008.01.31 08:49
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.18
|0.00
|211.73
|2008.01.31 08:54
|211.96
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|5935512
|2008.01.31 08:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.84
|0.00
|211.39
|2008.01.31 09:54
|211.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|5935605
|2008.01.31 09:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.00
|0.00
|211.55
|2008.01.31 09:54
|211.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|5935866
|2008.01.31 09:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4853
|0.0000
|1.4816
|2008.01.31 09:09
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5935907
|2008.01.31 09:05
|sell
|0.04
|gbpjpy
|212.16
|0.00
|211.71
|2008.01.31 09:54
|211.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.25
|5936162
|2008.01.31 09:09
|sell
|0.08
|usdjpy
|106.83
|0.00
|106.43
|2008.01.31 09:54
|106.66
|0.00
|0.00
|0.00
|12.75
|5936396
|2008.01.31 09:10
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0857
|0.0000
|1.0817
|2008.01.31 10:02
|1.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|12.55
|5936463
|2008.01.31 09:11
|buy
|0.04
|eurusd
|1.4838
|0.0000
|1.4875
|2008.01.31 10:04
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|5936468
|2008.01.31 09:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|1.9810
|2008.01.31 11:42
|1.9914
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|5936469
|2008.01.31 09:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4837
|0.0000
|1.4800
|2008.01.31 09:51
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|5936933
|2008.01.31 09:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9866
|0.0000
|1.9826
|2008.01.31 12:37
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|5938143
|2008.01.31 09:53
|buy
|0.08
|eurusd
|1.4824
|0.0000
|1.4861
|2008.01.31 10:04
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|5938147
|2008.01.31 09:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4821
|0.0000
|1.4784
|2008.01.31 14:38
|1.4873
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|5938287
|2008.01.31 09:55
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.89
|0.00
|211.44
|2008.01.31 10:08
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|5938296
|2008.01.31 09:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.64
|0.00
|106.24
|2008.01.31 10:16
|106.47
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5938611
|2008.01.31 10:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0837
|0.0000
|1.0797
|2008.01.31 10:19
|1.0820
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|5938633
|2008.01.31 10:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.94
|0.00
|212.39
|2008.01.31 10:37
|211.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|5938777
|2008.01.31 10:05
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.78
|0.00
|212.23
|2008.01.31 10:37
|211.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|5938780
|2008.01.31 10:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4838
|0.0000
|1.4801
|2008.01.31 14:38
|1.4873
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|5938936
|2008.01.31 10:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.64
|0.00
|211.19
|2008.01.31 10:21
|211.42
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|5939016
|2008.01.31 10:14
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.62
|0.00
|212.07
|2008.01.31 10:55
|211.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|5939251
|2008.01.31 10:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.44
|0.00
|106.04
|2008.01.31 11:28
|106.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5939387
|2008.01.31 10:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0825
|0.0000
|1.0785
|2008.01.31 11:44
|1.0808
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|5939402
|2008.01.31 10:21
|buy
|0.08
|gbpjpy
|211.46
|0.00
|211.91
|2008.01.31 10:37
|211.73
|0.00
|0.00
|0.00
|20.27
|5939430
|2008.01.31 10:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.36
|0.00
|210.91
|2008.01.31 10:46
|211.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|5939646
|2008.01.31 10:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.52
|0.00
|211.07
|2008.01.31 10:46
|211.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|5939820
|2008.01.31 10:37
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.73
|0.00
|211.28
|2008.01.31 10:46
|211.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|5940281
|2008.01.31 10:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.62
|0.00
|211.17
|2008.01.31 12:12
|212.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.76
|5940335
|2008.01.31 10:52
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.78
|0.00
|211.33
|2008.01.31 12:12
|212.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.51
|5940382
|2008.01.31 10:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|1.9842
|2008.01.31 11:42
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.60
|5940393
|2008.01.31 10:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4841
|0.0000
|1.4878
|2008.01.31 11:24
|1.4854
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5940504
|2008.01.31 10:59
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.94
|0.00
|211.49
|2008.01.31 12:20
|211.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|5940582
|2008.01.31 11:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.60
|0.00
|106.20
|2008.01.31 11:28
|106.44
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5941124
|2008.01.31 11:24
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9898
|0.0000
|1.9858
|2008.01.31 11:42
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|5941175
|2008.01.31 11:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.98
|0.00
|212.43
|2008.01.31 11:30
|212.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|5941217
|2008.01.31 11:25
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4854
|0.0000
|1.4817
|2008.01.31 14:38
|1.4873
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|5941381
|2008.01.31 11:29
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9914
|0.0000
|1.9874
|2008.01.31 11:42
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|5941388
|2008.01.31 11:29
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.10
|0.00
|211.65
|2008.01.31 12:12
|212.05
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|5941476
|2008.01.31 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9968
|2008.01.31 12:53
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5941534
|2008.01.31 11:30
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9930
|0.0000
|1.9890
|2008.01.31 11:42
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|5941622
|2008.01.31 11:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.48
|0.00
|106.08
|2008.01.31 12:18
|106.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|5941666
|2008.01.31 11:32
|sell
|0.16
|gbpjpy
|212.26
|0.00
|211.81
|2008.01.31 12:12
|212.05
|0.00
|0.00
|0.00
|31.59
|5942021
|2008.01.31 11:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9918
|0.0000
|1.9878
|2008.01.31 12:37
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|5942250
|2008.01.31 11:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0803
|0.0000
|1.0763
|2008.01.31 12:20
|1.0786
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|5942601
|2008.01.31 12:05
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9934
|0.0000
|1.9894
|2008.01.31 12:37
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|5942928
|2008.01.31 12:16
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4870
|0.0000
|1.4833
|2008.01.31 14:38
|1.4873
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|5943099
|2008.01.31 12:20
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.17
|0.00
|105.77
|2008.01.31 12:49
|106.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5943210
|2008.01.31 12:21
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.66
|0.00
|211.21
|2008.01.31 12:37
|211.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|5943300
|2008.01.31 12:22
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0791
|0.0000
|1.0751
|2008.01.31 13:45
|1.0790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|5943373
|2008.01.31 12:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.84
|0.00
|211.39
|2008.01.31 12:39
|211.55
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|5943496
|2008.01.31 12:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.33
|0.00
|105.93
|2008.01.31 12:49
|106.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5943775
|2008.01.31 12:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9912
|0.0000
|1.9952
|2008.01.31 12:53
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5943776
|2008.01.31 12:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9909
|0.0000
|1.9869
|2008.01.31 13:09
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5943818
|2008.01.31 12:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.53
|0.00
|211.08
|2008.01.31 13:10
|211.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5944339
|2008.01.31 12:49
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9925
|0.0000
|1.9885
|2008.01.31 13:09
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5944378
|2008.01.31 12:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.14
|0.00
|105.74
|2008.01.31 14:30
|105.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|5944449
|2008.01.31 12:53
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.58
|0.00
|212.03
|2008.01.31 12:59
|211.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|5944534
|2008.01.31 12:56
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9941
|0.0000
|1.9901
|2008.01.31 13:09
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5944535
|2008.01.31 12:56
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.69
|0.00
|211.24
|2008.01.31 13:12
|211.43
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|5944644
|2008.01.31 12:59
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0799
|0.0000
|1.0839
|2008.01.31 14:17
|1.0800
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|5945086
|2008.01.31 13:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|1.9880
|2008.01.31 13:20
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5945249
|2008.01.31 13:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.34
|0.00
|210.89
|2008.01.31 13:23
|211.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5945283
|2008.01.31 13:15
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.50
|0.00
|211.05
|2008.01.31 13:23
|211.28
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|5945400
|2008.01.31 13:17
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0807
|0.0000
|1.0767
|2008.01.31 13:45
|1.0790
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|5945570
|2008.01.31 13:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|1.9857
|2008.01.31 14:07
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5945756
|2008.01.31 13:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.16
|0.00
|210.71
|2008.01.31 13:50
|211.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|5946175
|2008.01.31 13:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.32
|0.00
|210.87
|2008.01.31 13:50
|211.10
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|5946641
|2008.01.31 13:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0786
|0.0000
|1.0746
|2008.01.31 14:31
|1.0769
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|5946800
|2008.01.31 13:50
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0783
|0.0000
|1.0823
|2008.01.31 14:17
|1.0800
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|5946827
|2008.01.31 13:51
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.96
|0.00
|210.51
|2008.01.31 14:30
|210.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|5946932
|2008.01.31 13:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.13
|0.00
|210.68
|2008.01.31 14:30
|210.80
|0.00
|0.00
|0.00
|6.22
|5947173
|2008.01.31 14:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9876
|0.0000
|1.9836
|2008.01.31 14:37
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5947395
|2008.01.31 14:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4863
|0.0000
|1.4900
|2008.01.31 14:23
|1.4876
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5947576
|2008.01.31 14:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|1.9852
|2008.01.31 14:37
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5947634
|2008.01.31 14:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.17
|0.00
|211.62
|2008.01.31 14:42
|210.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.54
|5947954
|2008.01.31 14:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.79
|0.00
|211.24
|2008.01.31 14:42
|210.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|5948054
|2008.01.31 14:31
|sell
|0.16
|eurusd
|1.4886
|0.0000
|1.4849
|2008.01.31 14:38
|1.4873
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|5948258
|2008.01.31 14:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9908
|0.0000
|1.9868
|2008.01.31 14:37
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5948297
|2008.01.31 14:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.64
|0.00
|210.19
|2008.01.31 14:37
|210.42
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|5948331
|2008.01.31 14:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.82
|0.00
|105.42
|2008.01.31 15:26
|105.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5948364
|2008.01.31 14:32
|buy
|0.04
|gbpjpy
|210.63
|0.00
|211.08
|2008.01.31 14:42
|210.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|5948391
|2008.01.31 14:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0764
|0.0000
|1.0724
|2008.01.31 18:59
|1.0830
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|5948685
|2008.01.31 14:36
|buy
|0.08
|gbpjpy
|210.47
|0.00
|210.92
|2008.01.31 14:43
|210.69
|0.00
|0.00
|0.00
|16.61
|5948887
|2008.01.31 14:38
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0780
|0.0000
|1.0740
|2008.01.31 18:59
|1.0830
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.23
|5948990
|2008.01.31 14:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9888
|0.0000
|1.9848
|2008.01.31 15:06
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5949005
|2008.01.31 14:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4876
|0.0000
|1.4839
|2008.01.31 15:03
|1.4863
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5949008
|2008.01.31 14:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.49
|0.00
|210.04
|2008.01.31 14:54
|210.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5949142
|2008.01.31 14:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|210.20
|2008.01.31 14:54
|210.43
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|5949208
|2008.01.31 14:43
|buy
|0.01
|usdjpy
|105.96
|0.00
|106.36
|2008.01.31 15:57
|105.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5950034
|2008.01.31 14:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.42
|0.00
|209.97
|2008.01.31 15:17
|210.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|5950360
|2008.01.31 15:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4861
|0.0000
|1.4824
|2008.01.31 15:05
|1.4848
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5950616
|2008.01.31 15:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4848
|0.0000
|1.4811
|2008.01.31 15:19
|1.4831
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|5950705
|2008.01.31 15:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9871
|0.0000
|1.9831
|2008.01.31 15:25
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5950734
|2008.01.31 15:08
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0796
|0.0000
|1.0756
|2008.01.31 18:59
|1.0830
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.56
|5950754
|2008.01.31 15:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.98
|0.00
|105.58
|2008.01.31 15:26
|105.82
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|5950758
|2008.01.31 15:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.60
|0.00
|210.15
|2008.01.31 15:17
|210.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|5950853
|2008.01.31 15:11
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.78
|0.00
|210.33
|2008.01.31 15:19
|210.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.68
|5951328
|2008.01.31 15:19
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0813
|0.0000
|1.0773
|2008.01.31 18:59
|1.0830
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.56
|5951496
|2008.01.31 15:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.42
|0.00
|209.97
|2008.01.31 15:26
|210.17
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|5951532
|2008.01.31 15:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4821
|0.0000
|1.4784
|2008.01.31 16:44
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|5951836
|2008.01.31 15:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9859
|0.0000
|1.9819
|2008.01.31 16:25
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|5951857
|2008.01.31 15:27
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.81
|0.00
|105.41
|2008.01.31 17:38
|106.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.11
|5951861
|2008.01.31 15:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.15
|0.00
|209.70
|2008.01.31 16:02
|210.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.15
|5952141
|2008.01.31 15:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|105.80
|0.00
|106.20
|2008.01.31 15:57
|105.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|5952545
|2008.01.31 15:37
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.31
|0.00
|209.86
|2008.01.31 16:02
|210.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|5952893
|2008.01.31 15:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9875
|0.0000
|1.9835
|2008.01.31 16:25
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|5953405
|2008.01.31 15:52
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.47
|0.00
|210.02
|2008.01.31 16:02
|210.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.53
|5953414
|2008.01.31 15:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4837
|0.0000
|1.4800
|2008.01.31 16:44
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|5953734
|2008.01.31 15:57
|sell
|0.08
|gbpjpy
|210.64
|0.00
|210.19
|2008.01.31 16:02
|210.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|5953748
|2008.01.31 15:58
|buy
|0.01
|gbpjpy
|210.77
|0.00
|211.22
|2008.01.31 16:10
|210.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|5953790
|2008.01.31 15:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.97
|0.00
|105.57
|2008.01.31 17:38
|106.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.21
|5953956
|2008.01.31 16:00
|sell
|0.16
|gbpjpy
|210.81
|0.00
|210.36
|2008.01.31 16:02
|210.59
|0.00
|0.00
|0.00
|33.22
|5954119
|2008.01.31 16:03
|buy
|0.02
|gbpjpy
|210.59
|0.00
|211.04
|2008.01.31 16:10
|210.81
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|5954123
|2008.01.31 16:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.53
|0.00
|210.08
|2008.01.31 16:17
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.24
|5954238
|2008.01.31 16:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.72
|0.00
|210.27
|2008.01.31 16:17
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|5954319
|2008.01.31 16:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.07
|0.00
|106.47
|2008.01.31 16:55
|106.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|5954376
|2008.01.31 16:11
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.88
|0.00
|210.43
|2008.01.31 16:17
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.77
|5954468
|2008.01.31 16:12
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.04
|0.00
|210.59
|2008.01.31 16:17
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|5954486
|2008.01.31 16:12
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.13
|0.00
|105.73
|2008.01.31 17:38
|106.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.40
|5954493
|2008.01.31 16:12
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4853
|0.0000
|1.4816
|2008.01.31 16:44
|1.4840
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|5954497
|2008.01.31 16:12
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|1.9852
|2008.01.31 16:25
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5954619
|2008.01.31 16:14
|sell
|0.16
|gbpjpy
|211.20
|0.00
|210.75
|2008.01.31 16:17
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|33.17
|5954897
|2008.01.31 16:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.88
|0.00
|210.43
|2008.01.31 16:41
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|5955121
|2008.01.31 16:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9874
|0.0000
|1.9834
|2008.01.31 16:44
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5955157
|2008.01.31 16:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.04
|0.00
|210.59
|2008.01.31 16:41
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|5955371
|2008.01.31 16:30
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.20
|0.00
|210.75
|2008.01.31 16:43
|210.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|5955548
|2008.01.31 16:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9890
|0.0000
|1.9850
|2008.01.31 16:44
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5956076
|2008.01.31 16:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9867
|0.0000
|1.9827
|2008.01.31 17:50
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5956102
|2008.01.31 16:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.72
|0.00
|210.27
|2008.01.31 17:05
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.83
|5956121
|2008.01.31 16:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4833
|0.0000
|1.4796
|2008.01.31 16:57
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|5956174
|2008.01.31 16:46
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.91
|0.00
|210.46
|2008.01.31 17:05
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.09
|5956499
|2008.01.31 16:49
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.08
|0.00
|210.63
|2008.01.31 17:05
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.78
|5956521
|2008.01.31 16:49
|sell
|0.16
|usdchf
|1.0829
|0.0000
|1.0789
|2008.01.31 18:59
|1.0830
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|5956778
|2008.01.31 16:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|1.9843
|2008.01.31 17:50
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5956790
|2008.01.31 16:55
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.30
|0.00
|211.75
|2008.01.31 16:59
|211.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|5956795
|2008.01.31 16:56
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.24
|0.00
|210.79
|2008.01.31 17:05
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.53
|5957002
|2008.01.31 16:57
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.14
|0.00
|211.59
|2008.01.31 16:59
|211.36
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|5957203
|2008.01.31 16:59
|sell
|0.08
|usdjpy
|106.29
|0.00
|105.89
|2008.01.31 17:39
|106.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.77
|5957339
|2008.01.31 16:59
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0847
|0.0000
|1.0887
|2008.01.31 18:02
|1.0848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|5957428
|2008.01.31 17:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4806
|0.0000
|1.4769
|2008.01.31 19:07
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|5957480
|2008.01.31 17:00
|sell
|0.16
|gbpjpy
|211.40
|0.00
|210.95
|2008.01.31 17:05
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|5957559
|2008.01.31 17:01
|sell
|0.32
|gbpjpy
|211.56
|0.00
|211.11
|2008.01.31 17:05
|211.34
|0.00
|0.00
|0.00
|66.21
|5957804
|2008.01.31 17:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.37
|0.00
|210.92
|2008.01.31 17:34
|211.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|5957954
|2008.01.31 17:12
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0831
|0.0000
|1.0871
|2008.01.31 18:02
|1.0848
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|5958257
|2008.01.31 17:21
|sell
|0.32
|usdchf
|1.0847
|0.0000
|1.0807
|2008.01.31 18:59
|1.0830
|0.00
|0.00
|0.00
|50.23
|5958402
|2008.01.31 17:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4822
|0.0000
|1.4785
|2008.01.31 19:07
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|5958536
|2008.01.31 17:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.54
|0.00
|211.09
|2008.01.31 18:08
|212.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.94
|5958629
|2008.01.31 17:27
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.72
|0.00
|211.27
|2008.01.31 17:34
|212.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.01
|5958641
|2008.01.31 17:27
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9899
|0.0000
|1.9859
|2008.01.31 17:50
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5958775
|2008.01.31 17:27
|sell
|0.16
|usdjpy
|106.45
|0.00
|106.05
|2008.01.31 17:39
|106.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|5958782
|2008.01.31 17:27
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.89
|0.00
|211.44
|2008.01.31 17:34
|212.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.27
|5958896
|2008.01.31 17:28
|sell
|0.16
|gbpjpy
|212.05
|0.00
|211.60
|2008.01.31 17:34
|212.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|5959012
|2008.01.31 17:29
|sell
|0.32
|gbpjpy
|212.21
|0.00
|211.76
|2008.01.31 17:34
|212.04
|0.00
|0.00
|0.00
|51.05
|5959228
|2008.01.31 17:32
|sell
|0.32
|usdjpy
|106.62
|0.00
|106.22
|2008.01.31 17:39
|106.46
|0.00
|0.00
|0.00
|48.09
|5959364
|2008.01.31 17:36
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.95
|0.00
|211.50
|2008.01.31 18:25
|212.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|5959480
|2008.01.31 17:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.43
|0.00
|106.03
|2008.01.31 18:20
|106.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|5959702
|2008.01.31 17:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.59
|0.00
|106.19
|2008.01.31 18:20
|106.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|5959801
|2008.01.31 17:45
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.12
|0.00
|211.67
|2008.01.31 18:08
|212.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.25
|5959894
|2008.01.31 17:46
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4838
|0.0000
|1.4801
|2008.01.31 19:07
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|5960527
|2008.01.31 17:52
|sell
|0.16
|gbpjpy
|212.29
|0.00
|211.84
|2008.01.31 18:08
|212.15
|0.00
|0.00
|0.00
|21.01
|5960640
|2008.01.31 17:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|1.9849
|2008.01.31 18:48
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5960715
|2008.01.31 17:54
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.75
|0.00
|106.35
|2008.01.31 18:20
|106.58
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|5960983
|2008.01.31 18:01
|sell
|0.32
|gbpjpy
|212.45
|0.00
|212.00
|2008.01.31 18:08
|212.15
|0.00
|0.00
|0.00
|90.04
|5961007
|2008.01.31 18:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|212.49
|0.00
|212.94
|2008.01.31 19:35
|211.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.42
|5961160
|2008.01.31 18:07
|buy
|0.02
|gbpjpy
|212.33
|0.00
|212.78
|2008.01.31 19:35
|211.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.83
|5961239
|2008.01.31 18:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9905
|0.0000
|1.9865
|2008.01.31 18:48
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5961258
|2008.01.31 18:10
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.25
|0.00
|211.80
|2008.01.31 18:25
|212.02
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|5961506
|2008.01.31 18:20
|buy
|0.04
|gbpjpy
|212.16
|0.00
|212.61
|2008.01.31 20:18
|211.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.13
|5961526
|2008.01.31 18:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.60
|0.00
|106.20
|2008.01.31 18:54
|106.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5961691
|2008.01.31 18:27
|buy
|0.08
|gbpjpy
|211.96
|0.00
|212.41
|2008.01.31 19:36
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.54
|5961693
|2008.01.31 18:27
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.89
|0.00
|211.44
|2008.01.31 18:44
|211.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5961786
|2008.01.31 18:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.05
|0.00
|211.60
|2008.01.31 18:44
|211.83
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|5962071
|2008.01.31 18:37
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4854
|0.0000
|1.4817
|2008.01.31 19:07
|1.4841
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|5962514
|2008.01.31 18:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.81
|0.00
|211.36
|2008.01.31 18:52
|211.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|5962605
|2008.01.31 18:49
|buy
|0.16
|gbpjpy
|211.80
|0.00
|212.25
|2008.01.31 19:36
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.04
|5962632
|2008.01.31 18:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|1.9842
|2008.01.31 21:54
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|5962695
|2008.01.31 18:51
|buy
|0.32
|gbpjpy
|211.64
|0.00
|212.09
|2008.01.31 19:36
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|5962806
|2008.01.31 18:54
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.56
|0.00
|211.11
|2008.01.31 20:33
|211.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|5962841
|2008.01.31 18:56
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.41
|0.00
|106.01
|2008.01.31 20:33
|106.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|5963096
|2008.01.31 19:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0826
|0.0000
|1.0786
|2008.01.31 21:59
|1.0808
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|5963204
|2008.01.31 19:07
|buy
|0.64
|gbpjpy
|211.48
|0.00
|211.93
|2008.01.31 19:36
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|108.21
|5963269
|2008.01.31 19:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4843
|0.0000
|1.4806
|2008.01.31 21:54
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|5963723
|2008.01.31 19:36
|buy
|0.08
|gbpjpy
|211.74
|0.00
|212.19
|2008.01.31 20:19
|211.97
|0.00
|0.00
|0.00
|17.26
|5963744
|2008.01.31 19:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.73
|0.00
|211.28
|2008.01.31 20:33
|211.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|5964027
|2008.01.31 19:52
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.89
|0.00
|211.44
|2008.01.31 20:33
|211.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|5964539
|2008.01.31 20:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4859
|0.0000
|1.4822
|2008.01.31 21:54
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|5964591
|2008.01.31 20:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.58
|0.00
|106.18
|2008.01.31 20:33
|106.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5964688
|2008.01.31 20:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.62
|0.00
|107.02
|2008.01.31 22:27
|106.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|5964798
|2008.01.31 20:27
|buy
|0.02
|usdjpy
|106.46
|0.00
|106.86
|2008.01.31 22:27
|106.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|5964941
|2008.01.31 20:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.57
|0.00
|211.12
|2008.01.31 21:54
|211.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|5964943
|2008.01.31 20:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.40
|0.00
|106.00
|2008.01.31 21:54
|106.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|5965152
|2008.01.31 20:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9898
|0.0000
|1.9858
|2008.01.31 21:54
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|5965808
|2008.01.31 20:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.73
|0.00
|211.28
|2008.01.31 21:54
|211.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|5965889
|2008.01.31 20:58
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4875
|0.0000
|1.4838
|2008.01.31 21:54
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|5966124
|2008.01.31 21:03
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.89
|0.00
|211.44
|2008.01.31 21:54
|211.44
|0.00
|0.00
|0.00
|16.93
|5967193
|2008.01.31 21:54
|buy
|0.04
|usdjpy
|106.29
|0.00
|106.69
|2008.01.31 22:27
|106.45
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|5967442
|2008.01.31 21:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4858
|0.0000
|1.4821
|2008.02.01 09:27
|1.4878
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.00
|5967506
|2008.01.31 21:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9887
|0.0000
|1.9847
|2008.01.31 22:51
|1.9871
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5967538
|2008.01.31 21:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.40
|0.00
|106.00
|2008.01.31 23:10
|106.40
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5967545
|2008.01.31 21:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.53
|0.00
|211.08
|2008.01.31 22:02
|211.28
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|5967687
|2008.01.31 22:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0804
|0.0000
|1.0764
|2008.02.01 08:47
|1.0803
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.09
|5967851
|2008.01.31 22:03
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.26
|0.00
|210.81
|2008.01.31 22:46
|211.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|5967934
|2008.01.31 22:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.42
|0.00
|210.97
|2008.01.31 22:46
|211.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|5968250
|2008.01.31 22:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4866
|0.0000
|1.4903
|2008.02.01 00:33
|1.4863
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.30
|5968254
|2008.01.31 22:28
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.65
|0.00
|211.20
|2008.01.31 22:46
|211.59
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|5968402
|2008.01.31 22:34
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.81
|0.00
|211.36
|2008.01.31 22:46
|211.59
|0.00
|0.00
|0.00
|16.53
|5968408
|2008.01.31 22:35
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.56
|0.00
|106.16
|2008.01.31 23:10
|106.40
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|5968772
|2008.01.31 22:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.54
|0.00
|211.09
|2008.02.01 00:45
|211.68
|0.00
|0.00
|-0.31
|-1.31
|5968846
|2008.01.31 22:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9870
|0.0000
|1.9830
|2008.02.01 04:23
|1.9904
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.40
|5969097
|2008.01.31 23:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.37
|0.00
|105.97
|2008.02.01 02:00
|106.36
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.09
|5969345
|2008.01.31 23:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|1.9846
|2008.02.01 04:23
|1.9904
|0.00
|0.00
|-0.19
|-3.60
|5970146
|2008.01.31 23:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4850
|0.0000
|1.4887
|2008.02.01 00:33
|1.4863
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.60
|5970251
|2008.01.31 23:59
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0820
|0.0000
|1.0780
|2008.02.01 08:47
|1.0803
|0.00
|0.00
|-0.15
|3.15
|5974575
|2008.02.01 00:09
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.72
|0.00
|211.27
|2008.02.01 00:45
|211.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|5975020
|2008.02.01 00:29
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9904
|0.0000
|1.9864
|2008.02.01 04:23
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5975196
|2008.02.01 00:31
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.90
|0.00
|211.45
|2008.02.01 00:45
|211.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|5975252
|2008.02.01 00:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.0816
|0.0000
|1.0856
|2008.02.01 14:00
|1.0801
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|5975442
|2008.02.01 00:46
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.63
|0.00
|211.18
|2008.02.01 02:00
|211.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|5976239
|2008.02.01 01:24
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.79
|0.00
|211.34
|2008.02.01 02:00
|211.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|5976452
|2008.02.01 01:34
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.99
|0.00
|211.54
|2008.02.01 02:07
|211.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|5976770
|2008.02.01 01:51
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.15
|0.00
|211.70
|2008.02.01 02:00
|211.89
|0.00
|0.00
|0.00
|19.55
|5976802
|2008.02.01 01:54
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|1.9880
|2008.02.01 04:23
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|5976828
|2008.02.01 01:55
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.55
|0.00
|106.15
|2008.02.01 02:00
|106.36
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|5976998
|2008.02.01 02:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.42
|0.00
|106.02
|2008.02.01 07:24
|106.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|5977157
|2008.02.01 02:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.67
|0.00
|211.22
|2008.02.01 04:31
|211.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|5977244
|2008.02.01 02:20
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.83
|0.00
|211.38
|2008.02.01 04:31
|211.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|5977756
|2008.02.01 03:16
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.99
|0.00
|211.54
|2008.02.01 04:31
|211.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|5978641
|2008.02.01 04:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9901
|0.0000
|1.9861
|2008.02.01 09:29
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|5978740
|2008.02.01 04:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.63
|0.00
|211.18
|2008.02.01 07:21
|211.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|5978922
|2008.02.01 04:55
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.79
|0.00
|211.34
|2008.02.01 07:21
|211.57
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|5980417
|2008.02.01 07:22
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.48
|0.00
|211.03
|2008.02.01 09:59
|211.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.04
|5980503
|2008.02.01 07:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.24
|0.00
|105.84
|2008.02.01 14:30
|105.92
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|5980666
|2008.02.01 07:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.64
|0.00
|211.19
|2008.02.01 09:59
|211.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|5980850
|2008.02.01 07:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.40
|0.00
|106.00
|2008.02.01 14:30
|106.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7.55
|5981831
|2008.02.01 08:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4875
|0.0000
|1.4838
|2008.02.01 09:27
|1.4878
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|5982218
|2008.02.01 08:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0797
|0.0000
|1.0757
|2008.02.01 11:35
|1.0779
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|5982231
|2008.02.01 08:48
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0800
|0.0000
|1.0840
|2008.02.01 14:00
|1.0801
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|5982353
|2008.02.01 08:53
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.80
|0.00
|211.35
|2008.02.01 09:59
|211.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.13
|5982720
|2008.02.01 09:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9918
|0.0000
|1.9878
|2008.02.01 09:29
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5982730
|2008.02.01 09:05
|sell
|0.08
|gbpjpy
|211.96
|0.00
|211.51
|2008.02.01 11:19
|211.74
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|5983219
|2008.02.01 09:13
|sell
|0.16
|gbpjpy
|212.13
|0.00
|211.68
|2008.02.01 09:59
|211.93
|0.00
|0.00
|0.00
|30.06
|5983319
|2008.02.01 09:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9934
|0.0000
|1.9894
|2008.02.01 09:29
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5983336
|2008.02.01 09:16
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4891
|0.0000
|1.4854
|2008.02.01 09:27
|1.4878
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|5984106
|2008.02.01 09:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4872
|0.0000
|1.4835
|2008.02.01 14:30
|1.4927
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|5984209
|2008.02.01 09:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9923
|0.0000
|1.9883
|2008.02.01 10:08
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|5985201
|2008.02.01 10:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9904
|0.0000
|1.9864
|2008.02.01 11:31
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|5986108
|2008.02.01 10:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|1.9880
|2008.02.01 11:31
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|5986806
|2008.02.01 11:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.65
|0.00
|211.20
|2008.02.01 12:59
|212.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.47
|5987015
|2008.02.01 11:31
|buy
|0.04
|usdchf
|1.0784
|0.0000
|1.0824
|2008.02.01 14:00
|1.0801
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|5987026
|2008.02.01 11:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9900
|0.0000
|1.9860
|2008.02.01 12:59
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|5987123
|2008.02.01 11:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0780
|0.0000
|1.0740
|2008.02.01 14:30
|1.0775
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|5987912
|2008.02.01 12:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9916
|0.0000
|1.9876
|2008.02.01 13:02
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5987956
|2008.02.01 12:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.81
|0.00
|211.36
|2008.02.01 13:07
|211.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|5987979
|2008.02.01 12:31
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.97
|0.00
|211.52
|2008.02.01 13:07
|211.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|5988386
|2008.02.01 12:51
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.13
|0.00
|211.68
|2008.02.01 13:07
|211.90
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|5988457
|2008.02.01 12:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9932
|0.0000
|1.9892
|2008.02.01 13:02
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|5988505
|2008.02.01 12:57
|sell
|0.16
|gbpjpy
|212.29
|0.00
|211.84
|2008.02.01 13:00
|212.17
|0.00
|0.00
|0.00
|18.02
|5988581
|2008.02.01 12:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4891
|0.0000
|1.4854
|2008.02.01 14:30
|1.4927
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|5989245
|2008.02.01 13:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9905
|0.0000
|1.9865
|2008.02.01 13:18
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|5989379
|2008.02.01 13:08
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.87
|0.00
|211.42
|2008.02.01 13:25
|211.65
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|5989706
|2008.02.01 13:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|1.9853
|2008.02.01 13:34
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5989877
|2008.02.01 13:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.58
|0.00
|211.13
|2008.02.01 13:36
|211.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|5989904
|2008.02.01 13:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.74
|0.00
|211.29
|2008.02.01 13:36
|211.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|5989909
|2008.02.01 13:28
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.56
|0.00
|106.16
|2008.02.01 14:30
|106.16
|0.00
|0.00
|0.00
|15.08
|5989938
|2008.02.01 13:29
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.90
|0.00
|211.45
|2008.02.01 13:36
|211.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|5990238
|2008.02.01 13:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9832
|2008.02.01 13:36
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|5990552
|2008.02.01 13:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|1.9816
|2008.02.01 13:39
|1.9840
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5990554
|2008.02.01 13:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.62
|0.00
|211.17
|2008.02.01 13:39
|211.37
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|5990795
|2008.02.01 13:40
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.52
|0.00
|211.07
|2008.02.01 14:06
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|5990798
|2008.02.01 13:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9841
|0.0000
|1.9801
|2008.02.01 14:30
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|5990887
|2008.02.01 13:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9818
|2008.02.01 14:32
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5990895
|2008.02.01 13:44
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.69
|0.00
|211.24
|2008.02.01 14:06
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5991382
|2008.02.01 13:54
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0796
|0.0000
|1.0756
|2008.02.01 14:30
|1.0756
|0.00
|0.00
|0.00
|7.44
|5991491
|2008.02.01 13:58
|sell
|0.04
|gbpjpy
|211.88
|0.00
|211.43
|2008.02.01 14:06
|211.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.26
|5991546
|2008.02.01 14:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|211.90
|0.00
|212.35
|2008.02.01 14:28
|211.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|5991778
|2008.02.01 14:04
|buy
|0.02
|gbpjpy
|211.74
|0.00
|212.19
|2008.02.01 14:51
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.69
|5992002
|2008.02.01 14:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|211.59
|0.00
|211.14
|2008.02.01 14:30
|211.14
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|5992055
|2008.02.01 14:09
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.53
|0.00
|211.98
|2008.02.01 14:28
|211.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.63
|5992669
|2008.02.01 14:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.72
|0.00
|211.27
|2008.02.01 14:30
|211.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|5992826
|2008.02.01 14:30
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.75
|0.00
|212.20
|2008.02.01 14:51
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.76
|5992931
|2008.02.01 14:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4909
|0.0000
|1.4872
|2008.02.01 14:32
|1.4916
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|5993537
|2008.02.01 14:30
|buy
|0.08
|gbpjpy
|210.65
|0.00
|211.10
|2008.02.01 14:51
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.43
|5993561
|2008.02.01 14:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4941
|0.0000
|1.4904
|2008.02.01 14:30
|1.4924
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|5993588
|2008.02.01 14:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.59
|0.00
|210.14
|2008.02.01 14:30
|210.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|5993940
|2008.02.01 14:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9879
|0.0000
|1.9839
|2008.02.01 14:30
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|5994040
|2008.02.01 14:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.86
|0.00
|210.41
|2008.02.01 14:30
|210.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|5994551
|2008.02.01 14:31
|sell
|0.08
|eurusd
|1.4930
|0.0000
|1.4893
|2008.02.01 14:32
|1.4916
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|5994596
|2008.02.01 14:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.01
|0.00
|105.61
|2008.02.01 14:35
|105.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|5994604
|2008.02.01 14:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.60
|0.00
|210.15
|2008.02.01 14:34
|210.38
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|5994644
|2008.02.01 14:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0748
|0.0000
|1.0708
|2008.02.01 14:35
|1.0745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|5994812
|2008.02.01 14:32
|buy
|0.16
|gbpjpy
|210.47
|0.00
|210.92
|2008.02.01 15:46
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.37
|5994840
|2008.02.01 14:32
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0764
|0.0000
|1.0724
|2008.02.01 14:35
|1.0745
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|5995237
|2008.02.01 14:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9846
|0.0000
|1.9806
|2008.02.01 14:42
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|5995281
|2008.02.01 14:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4915
|0.0000
|1.4878
|2008.02.01 15:17
|1.4878
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|5995518
|2008.02.01 14:35
|buy
|0.32
|gbpjpy
|210.10
|0.00
|210.55
|2008.02.01 14:51
|209.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.30
|5995522
|2008.02.01 14:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.99
|0.00
|209.54
|2008.02.01 14:43
|209.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5995670
|2008.02.01 14:36
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.81
|0.00
|105.41
|2008.02.01 14:44
|105.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|5996347
|2008.02.01 14:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.15
|0.00
|209.70
|2008.02.01 14:44
|209.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|5996421
|2008.02.01 14:40
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.97
|0.00
|105.57
|2008.02.01 14:44
|105.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|5996599
|2008.02.01 14:42
|buy
|0.64
|gbpjpy
|209.94
|0.00
|210.39
|2008.02.01 14:51
|209.96
|0.00
|0.00
|0.00
|12.09
|5996852
|2008.02.01 14:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|1.9774
|2008.02.01 14:49
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5996998
|2008.02.01 14:45
|buy
|1.28
|gbpjpy
|209.63
|0.00
|210.08
|2008.02.01 14:51
|209.96
|0.00
|0.00
|0.00
|398.75
|5997008
|2008.02.01 14:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.59
|0.00
|209.14
|2008.02.01 14:59
|209.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|5997079
|2008.02.01 14:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|105.77
|0.00
|105.37
|2008.02.01 15:36
|106.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.11
|5997382
|2008.02.01 14:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.93
|0.00
|105.53
|2008.02.01 15:36
|106.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|5997451
|2008.02.01 14:50
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.30
|2008.02.01 14:59
|209.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|5997474
|2008.02.01 14:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|1.9765
|2008.02.01 14:59
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5997591
|2008.02.01 14:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|1.9781
|2008.02.01 14:59
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|5997628
|2008.02.01 14:51
|buy
|0.32
|gbpjpy
|210.08
|0.00
|210.53
|2008.02.01 15:46
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.37
|5997629
|2008.02.01 14:52
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.01
|0.00
|209.56
|2008.02.01 15:01
|209.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|5997977
|2008.02.01 14:58
|buy
|0.64
|gbpjpy
|209.92
|0.00
|210.37
|2008.02.01 15:46
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.41
|5998304
|2008.02.01 15:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9761
|2008.02.01 15:18
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|5998591
|2008.02.01 15:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.70
|0.00
|209.25
|2008.02.01 15:18
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|5998593
|2008.02.01 15:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|209.30
|2008.02.01 15:18
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|5998598
|2008.02.01 15:07
|buy
|1.28
|gbpjpy
|209.75
|0.00
|210.20
|2008.02.01 15:46
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.15
|5998718
|2008.02.01 15:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.93
|0.00
|209.48
|2008.02.01 15:18
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|5999084
|2008.02.01 15:16
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.09
|0.00
|105.69
|2008.02.01 15:36
|106.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|5999232
|2008.02.01 15:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4866
|0.0000
|1.4829
|2008.02.01 15:23
|1.4869
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|5999480
|2008.02.01 15:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.4882
|0.0000
|1.4845
|2008.02.01 15:23
|1.4869
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|5999566
|2008.02.01 15:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.76
|0.00
|209.31
|2008.02.01 15:36
|209.40
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|5999574
|2008.02.01 15:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9778
|0.0000
|1.9738
|2008.02.01 15:22
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|5999808
|2008.02.01 15:23
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.94
|0.00
|209.49
|2008.02.01 15:35
|209.64
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|5999847
|2008.02.01 15:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9767
|0.0000
|1.9727
|2008.02.01 15:34
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6000089
|2008.02.01 15:24
|sell
|0.08
|usdjpy
|106.26
|0.00
|105.86
|2008.02.01 15:36
|106.10
|0.00
|0.00
|0.00
|12.06
|6000305
|2008.02.01 15:24
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4860
|0.0000
|1.4823
|2008.02.01 15:37
|1.4847
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6001017
|2008.02.01 15:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9737
|0.0000
|1.9697
|2008.02.01 15:38
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|6001251
|2008.02.01 15:37
|buy
|2.56
|gbpjpy
|209.49
|0.00
|209.94
|2008.02.01 15:46
|209.71
|0.00
|0.00
|0.00
|529.67
|6001902
|2008.02.01 15:46
|buy
|0.01
|usdjpy
|106.36
|0.00
|106.76
|2008.02.01 16:00
|106.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|6001904
|2008.02.01 15:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9685
|2008.02.01 15:56
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6001908
|2008.02.01 15:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4840
|0.0000
|1.4803
|2008.02.01 16:00
|1.4827
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6001974
|2008.02.01 15:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.80
|0.00
|209.35
|2008.02.01 15:56
|209.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|6002499
|2008.02.01 15:57
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.38
|0.00
|208.93
|2008.02.01 16:02
|209.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|6002552
|2008.02.01 15:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9706
|0.0000
|1.9666
|2008.02.01 16:01
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6002686
|2008.02.01 15:59
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.54
|0.00
|209.09
|2008.02.01 16:02
|209.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|6003103
|2008.02.01 16:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|209.91
|0.00
|209.46
|2008.02.01 16:09
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|6003778
|2008.02.01 16:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4817
|0.0000
|1.4780
|2008.02.01 16:11
|1.4804
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|6003799
|2008.02.01 16:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9683
|0.0000
|1.9643
|2008.02.01 16:09
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6004055
|2008.02.01 16:07
|sell
|0.08
|gbpjpy
|210.07
|0.00
|209.62
|2008.02.01 16:09
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|0.00
|0.00
|6.61
|2 075.15
|Closed P/L:
|2 081.76
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5995997
|2008.02.01 14:37
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0747
|0.0000
|1.0707
|1.0844
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.95
|5998802
|2008.02.01 15:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0764
|0.0000
|1.0724
|1.0844
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.75
|5999878
|2008.02.01 15:24
|sell
|0.04
|usdchf
|1.0781
|0.0000
|1.0741
|1.0844
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.24
|6001906
|2008.02.01 15:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|106.32
|0.00
|105.92
|106.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|6001910
|2008.02.01 15:46
|sell
|0.08
|usdchf
|1.0804
|0.0000
|1.0764
|1.0844
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.51
|6002922
|2008.02.01 16:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.51
|0.00
|106.11
|106.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|6003016
|2008.02.01 16:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4831
|0.0000
|1.4868
|1.4812
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|6003058
|2008.02.01 16:00
|sell
|0.16
|usdchf
|1.0825
|0.0000
|1.0785
|1.0844
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.03
|6003225
|2008.02.01 16:00
|sell
|0.32
|usdchf
|1.0841
|0.0000
|1.0801
|1.0844
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.85
|6003431
|2008.02.01 16:01
|sell
|0.04
|usdjpy
|106.67
|0.00
|106.27
|106.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|6003995
|2008.02.01 16:06
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4815
|0.0000
|1.4852
|1.4812
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|6004077
|2008.02.01 16:07
|sell
|0.64
|usdchf
|1.0857
|0.0000
|1.0817
|1.0844
|0.00
|0.00
|0.00
|76.72
|6004648
|2008.02.01 16:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9672
|0.0000
|1.9632
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|6004650
|2008.02.01 16:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|209.66
|0.00
|209.21
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|6004775
|2008.02.01 16:14
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.83
|0.00
|209.38
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|6004777
|2008.02.01 16:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.4807
|0.0000
|1.4770
|1.4814
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.60
|Floating P/L:
|-44.60
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 081.76
|Floating P/L:
|-44.60
|Margin:
|1 463.16
|Balance:
|12 081.76
|Equity:
|12 037.16
|Free Margin:
|10 574.00
|Details:
|Gross Profit:
|3 669.57
|Gross Loss:
|1 587.81
|Total Net Profit:
|2 081.76
|Profit Factor:
|2.31
|Expected Payoff:
|3.80
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|400.30 (3.36%)
|Relative Drawdown:
|3.36% (400.30)
|Total Trades:
|548
|Short Positions (won %):
|464 (66.59%)
|Long Positions (won %):
|84 (59.52%)
|Profit Trades (% of total):
|359 (65.51%)
|Loss trades (% of total):
|189 (34.49%)
|Largest
|profit trade:
|529.67
|loss trade:
|-126.41
|Average
|profit trade:
|10.22
|loss trade:
|-8.40
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (45.74)
|consecutive losses ($):
|5 (-41.99)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|538.12 (6)
|consecutive loss (count):
|-400.30 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2