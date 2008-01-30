Alpari (UK) Ltd.

Account: 124835 Name: buysell Currency: USD 2008 February 1, 16:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
58780552008.01.30 11:45balanceDeposit10 000.00
58790272008.01.30 12:05buy0.01eurusd1.48110.00001.48482008.01.30 14:311.47910.000.000.00-2.00
58790322008.01.30 12:05sell0.01usdchf1.08910.00001.08512008.01.30 14:311.09230.000.000.00-2.93
58790342008.01.30 12:05sell0.01eurusd1.48090.00001.47722008.01.30 14:151.47960.000.000.001.30
58792692008.01.30 12:19sell0.01gbpusd1.99260.00001.98862008.01.30 13:491.99260.000.000.000.00
58792912008.01.30 12:21sell0.01usdjpy106.870.00106.472008.01.30 14:30107.200.000.000.00-3.08
58793602008.01.30 12:26sell0.01gbpjpy212.910.00212.462008.01.30 14:16213.220.000.000.00-2.89
58804122008.01.30 12:56sell0.02gbpjpy213.070.00212.622008.01.30 14:34213.170.000.000.00-1.87
58807192008.01.30 13:03sell0.04gbpjpy213.230.00212.782008.01.30 15:35213.320.000.000.00-3.35
58810722008.01.30 13:18sell0.02gbpusd1.99420.00001.99022008.01.30 13:491.99260.000.000.003.20
58819842008.01.30 13:49sell0.01gbpusd1.99240.00001.98842008.01.30 14:161.99080.000.000.001.60
58828782008.01.30 14:15sell0.02usdjpy107.040.00106.642008.01.30 14:30107.200.000.000.00-2.99
58829432008.01.30 14:15sell0.02usdchf1.09070.00001.08672008.01.30 20:161.08980.000.000.001.65
58830972008.01.30 14:15sell0.04usdjpy107.210.00106.812008.01.30 20:22107.200.000.000.000.37
58831162008.01.30 14:15sell0.08gbpjpy213.450.00213.002008.01.30 14:17213.240.000.000.0015.67
58835102008.01.30 14:17sell0.04usdchf1.09240.00001.08842008.01.30 14:311.09250.000.000.00-0.37
58836332008.01.30 14:17buy0.02eurusd1.47830.00001.48202008.01.30 14:311.47910.000.000.001.60
58836382008.01.30 14:17sell0.01eurusd1.47800.00001.47432008.01.30 14:261.47660.000.000.001.40
58837852008.01.30 14:18sell0.01gbpusd1.98970.00001.98572008.01.30 14:211.98810.000.000.001.60
58841272008.01.30 14:22sell0.01gbpusd1.98800.00001.98402008.01.30 15:071.98800.000.000.000.00
58844402008.01.30 14:24sell0.08gbpjpy213.390.00212.942008.01.30 14:34213.120.000.000.0020.17
58845352008.01.30 14:26sell0.08usdjpy107.370.00106.972008.01.30 14:31107.190.000.000.0013.43
58845562008.01.30 14:26sell0.08usdchf1.09400.00001.09002008.01.30 14:311.09250.000.000.0010.98
58848932008.01.30 14:28buy0.04eurusd1.47680.00001.48052008.01.30 14:311.47910.000.000.009.20
58848972008.01.30 14:28sell0.01eurusd1.47680.00001.47312008.01.30 14:381.47910.000.000.00-2.30
58854772008.01.30 14:31buy0.01gbpjpy213.280.00213.732008.01.30 15:21213.370.000.000.000.84
58855152008.01.30 14:31sell0.02gbpusd1.98960.00001.98562008.01.30 15:071.98800.000.000.003.20
58856012008.01.30 14:32sell0.02eurusd1.47880.00001.47512008.01.30 14:381.47910.000.000.00-0.60
58858832008.01.30 14:35sell0.04eurusd1.48040.00001.47672008.01.30 14:381.47910.000.000.005.20
58861022008.01.30 14:39sell0.01eurusd1.47960.00001.47592008.01.30 14:471.47830.000.000.001.30
58866262008.01.30 14:46sell0.04usdchf1.09230.00001.08832008.01.30 20:161.08980.000.000.009.18
58867792008.01.30 14:48sell0.01eurusd1.47800.00001.47432008.01.30 20:161.48220.000.000.00-4.20
58873782008.01.30 15:08sell0.01gbpusd1.98720.00001.98322008.01.30 15:401.98720.000.000.000.00
58874382008.01.30 15:11buy0.02gbpjpy213.120.00213.572008.01.30 15:21213.370.000.000.004.66
58875922008.01.30 15:20sell0.02gbpusd1.98880.00001.98482008.01.30 15:401.98720.000.000.003.20
58876852008.01.30 15:21buy0.01usdchf1.09260.00001.09662008.01.31 00:541.08450.000.000.13-7.47
58877892008.01.30 15:24sell0.08gbpjpy213.390.00212.942008.01.30 15:35213.320.000.000.005.22
58877952008.01.30 15:24sell0.08usdjpy107.370.00106.972008.01.30 20:22107.200.000.000.0012.69
58879422008.01.30 15:26sell0.16gbpjpy213.550.00213.102008.01.30 15:36213.320.000.000.0034.28
58884662008.01.30 15:37sell0.01gbpjpy213.270.00212.822008.01.30 16:14213.380.000.000.00-1.02
58886192008.01.30 15:41sell0.01gbpusd1.98680.00001.98282008.01.30 16:151.98670.000.000.000.10
58888102008.01.30 15:51sell0.02gbpjpy213.440.00212.992008.01.30 16:16213.220.000.000.004.09
58888912008.01.30 15:54sell0.04gbpjpy213.600.00213.152008.01.30 16:14213.400.000.000.007.45
58889082008.01.30 15:54sell0.02gbpusd1.98840.00001.98442008.01.30 16:151.98670.000.000.003.40
58898822008.01.30 16:16sell0.01gbpusd1.98590.00001.98192008.01.30 17:221.98750.000.000.00-1.60
58899042008.01.30 16:17sell0.01gbpjpy213.240.00212.792008.01.30 16:36213.020.000.000.002.05
58899092008.01.30 16:17sell0.01gbpjpy213.250.00212.802008.01.30 16:36213.020.000.000.002.15
58906842008.01.30 16:37sell0.01gbpjpy212.990.00212.542008.01.30 17:20213.270.000.000.00-2.60
58910822008.01.30 16:46sell0.02gbpjpy213.170.00212.722008.01.30 17:20213.270.000.000.00-1.86
58912792008.01.30 16:58sell0.04gbpjpy213.330.00212.882008.01.30 17:20213.270.000.000.002.24
58912842008.01.30 16:58sell0.02gbpusd1.98750.00001.98352008.01.30 17:221.98750.000.000.000.00
58916362008.01.30 17:08sell0.08gbpjpy213.490.00213.042008.01.30 17:20213.270.000.000.0016.40
58916402008.01.30 17:08sell0.04gbpusd1.98910.00001.98512008.01.30 17:221.98750.000.000.006.40
58918702008.01.30 17:21sell0.01gbpjpy213.230.00212.782008.01.30 19:01213.010.000.000.002.05
58918912008.01.30 17:23sell0.01gbpusd1.98720.00001.98322008.01.30 20:091.98550.000.000.001.70
58933802008.01.30 19:02sell0.01gbpjpy212.930.00212.482008.01.30 20:32213.340.000.000.00-3.83
58935032008.01.30 19:06sell0.02eurusd1.47960.00001.47592008.01.30 20:241.48600.000.000.00-12.80
58936642008.01.30 19:08sell0.02gbpjpy213.090.00212.642008.01.30 20:32213.340.000.000.00-4.66
58937062008.01.30 19:10buy0.02usdchf1.09090.00001.09492008.01.31 00:541.08450.000.000.26-11.80
58948742008.01.30 20:10sell0.01gbpusd1.98560.00001.98162008.01.30 20:201.99000.000.000.00-4.40
58953772008.01.30 20:15sell0.04eurusd1.48140.00001.47772008.01.30 20:171.48200.000.000.00-2.40
58960482008.01.30 20:16sell0.08eurusd1.48350.00001.47982008.01.30 20:241.48600.000.000.00-20.00
58961072008.01.30 20:16sell0.02gbpusd1.98830.00001.98432008.01.30 20:201.99000.000.000.00-3.40
58961972008.01.30 20:16sell0.04gbpjpy213.400.00212.952008.01.30 20:34213.170.000.000.008.59
58968342008.01.30 20:17sell0.01usdchf1.09040.00001.08642008.01.30 20:181.08870.000.000.001.56
58969572008.01.30 20:18buy0.04usdchf1.08930.00001.09332008.01.31 00:541.08450.000.000.51-17.70
58971622008.01.30 20:19sell0.08gbpjpy213.560.00213.112008.01.30 20:33213.260.000.000.0022.41
58972802008.01.30 20:19sell0.04gbpusd1.99010.00001.98612008.01.30 21:011.99250.000.000.00-9.60
58973322008.01.30 20:19sell0.16eurusd1.48530.00001.48162008.01.30 20:241.48600.000.000.00-11.20
58975502008.01.30 20:19sell0.08gbpusd1.99170.00001.98772008.01.30 20:201.99070.000.000.008.00
58978562008.01.30 20:20sell0.01usdchf1.08800.00001.08402008.01.30 20:351.08620.000.000.001.66
58980742008.01.30 20:22sell0.32eurusd1.48730.00001.48362008.01.30 20:241.48600.000.000.0041.60
58980932008.01.30 20:22buy0.08usdchf1.08770.00001.09172008.01.31 00:541.08450.000.001.02-23.61
58982682008.01.30 20:22sell0.08gbpusd1.99250.00001.98852008.01.30 21:011.99250.000.000.000.00
58986272008.01.30 20:23sell0.01usdjpy107.110.00106.712008.01.30 20:30107.120.000.000.00-0.09
58988052008.01.30 20:24sell0.02usdjpy107.290.00106.892008.01.30 20:30107.120.000.000.003.17
58990032008.01.30 20:26sell0.01eurusd1.48740.00001.48372008.01.30 20:341.48610.000.000.001.30
58995742008.01.30 20:32sell0.01usdjpy107.110.00106.712008.01.30 20:34106.910.000.000.001.87
58998492008.01.30 20:35sell0.01eurusd1.48690.00001.48322008.01.30 21:101.48890.000.000.00-2.00
58998742008.01.30 20:35sell0.01gbpjpy213.000.00212.552008.01.30 20:45212.770.000.000.002.16
58998872008.01.30 20:35sell0.01usdjpy106.900.00106.502008.01.30 21:25106.890.000.000.000.09
58999472008.01.30 20:36sell0.01usdchf1.08610.00001.08212008.01.30 21:461.08430.000.000.001.66
59006272008.01.30 20:46sell0.01gbpjpy212.880.00212.432008.01.30 21:16213.360.000.000.00-4.49
59006812008.01.30 20:47sell0.02gbpjpy213.060.00212.612008.01.30 21:33213.030.000.000.000.56
59007132008.01.30 20:48sell0.02eurusd1.48850.00001.48482008.01.30 21:101.48890.000.000.00-0.80
59008452008.01.30 20:49sell0.16gbpusd1.99410.00001.99012008.01.30 21:011.99250.000.000.0025.60
59008482008.01.30 20:49sell0.04gbpjpy213.260.00212.812008.01.30 21:17213.350.000.000.00-3.37
59009432008.01.30 20:50buy0.16usdchf1.08610.00001.09012008.01.31 00:541.08450.000.002.04-23.61
59018392008.01.30 21:02sell0.01gbpusd1.99280.00001.98882008.01.30 21:381.99280.000.000.000.00
59019412008.01.30 21:04sell0.04eurusd1.49020.00001.48652008.01.30 21:101.48890.000.000.005.20
59020722008.01.30 21:06sell0.02gbpusd1.99440.00001.99042008.01.30 21:381.99280.000.000.003.20
59021342008.01.30 21:06sell0.08gbpjpy213.420.00212.972008.01.30 21:17213.350.000.000.005.24
59022192008.01.30 21:07sell0.02usdjpy107.060.00106.662008.01.30 21:25106.890.000.000.003.18
59022392008.01.30 21:07sell0.16gbpjpy213.590.00213.142008.01.30 21:17213.350.000.000.0035.89
59025852008.01.30 21:12sell0.01eurusd1.48830.00001.48462008.01.30 21:391.48700.000.000.001.30
59030142008.01.30 21:18sell0.04gbpjpy213.250.00212.802008.01.30 21:34212.940.000.000.0011.61
59034072008.01.30 21:26sell0.01usdjpy106.890.00106.492008.01.30 21:38106.720.000.000.001.59
59038402008.01.30 21:35sell0.01gbpjpy212.850.00212.402008.01.30 21:38212.610.000.000.002.25
59041022008.01.30 21:39sell0.01gbpusd1.99220.00001.98822008.01.30 22:341.99060.000.000.001.60
59041062008.01.30 21:39sell0.01gbpjpy212.530.00212.082008.01.30 21:45212.440.000.000.000.85
59041072008.01.30 21:39sell0.01usdjpy106.700.00106.302008.01.30 21:46106.500.000.000.001.88
59042232008.01.30 21:40sell0.01eurusd1.48700.00001.48332008.01.30 23:281.48570.000.000.001.30
59043012008.01.30 21:41sell0.02gbpjpy212.690.00212.242008.01.30 21:45212.440.000.000.004.69
59047992008.01.30 21:46sell0.01gbpjpy212.230.00211.782008.01.30 21:54212.180.000.000.000.47
59049622008.01.30 21:46buy0.32usdchf1.08450.00001.08852008.01.31 00:541.08450.000.004.080.00
59050492008.01.30 21:47sell0.01usdchf1.08390.00001.07992008.01.30 22:261.08220.000.000.001.57
59050552008.01.30 21:47sell0.01usdjpy106.490.00106.092008.01.30 21:55106.480.000.000.000.09
59051692008.01.30 21:49sell0.02gbpjpy212.400.00211.952008.01.30 21:54212.180.000.000.004.13
59052492008.01.30 21:52sell0.02usdjpy106.650.00106.252008.01.30 21:55106.480.000.000.003.19
59053762008.01.30 21:55sell0.01gbpjpy211.890.00211.442008.01.30 22:13212.000.000.000.00-1.04
59054052008.01.30 21:55sell0.01usdjpy106.390.00105.992008.01.30 22:41106.390.000.000.000.00
59059882008.01.30 22:03buy0.64usdchf1.08280.00001.08682008.01.31 00:551.08450.000.008.16100.32
59060082008.01.30 22:03sell0.02gbpjpy212.050.00211.602008.01.30 22:20211.830.000.000.004.13
59061282008.01.30 22:06sell0.02usdjpy106.550.00106.152008.01.30 22:41106.390.000.000.003.01
59061572008.01.30 22:06sell0.04gbpjpy212.220.00211.772008.01.30 22:14211.980.000.000.009.01
59065382008.01.30 22:20sell0.01gbpjpy211.800.00211.352008.01.30 22:41211.730.000.000.000.66
59065862008.01.30 22:23sell0.02gbpjpy211.960.00211.512008.01.30 22:42211.600.000.000.006.76
59067522008.01.30 22:27sell0.01usdchf1.08150.00001.07752008.01.31 06:211.08300.000.00-0.22-1.39
59069452008.01.30 22:35sell0.01gbpusd1.99040.00001.98642008.01.30 22:421.98880.000.000.001.60
59069982008.01.30 22:37sell0.02usdchf1.08310.00001.07912008.01.31 06:211.08300.000.00-0.440.18
59071472008.01.30 22:42sell0.01usdjpy106.350.00105.952008.01.30 23:10106.190.000.000.001.51
59072182008.01.30 22:43sell0.01gbpjpy211.440.00210.992008.01.30 22:59211.220.000.000.002.07
59072202008.01.30 22:43sell0.01gbpusd1.98860.00001.98462008.01.30 22:591.98690.000.000.001.70
59085462008.01.30 23:00sell0.01gbpjpy210.980.00210.532008.01.30 23:29210.930.000.000.000.47
59086382008.01.30 23:00sell0.01gbpusd1.98630.00001.98232008.01.31 00:241.98630.000.00-0.290.00
59090532008.01.30 23:04sell0.02gbpjpy211.150.00210.702008.01.30 23:29210.930.000.000.004.14
59092882008.01.30 23:11sell0.01usdjpy106.160.00105.762008.01.31 04:18106.340.000.00-0.38-1.69
59093802008.01.30 23:15sell0.02gbpusd1.98790.00001.98392008.01.31 00:241.98630.000.00-0.583.20
59099142008.01.30 23:29sell0.01eurusd1.48520.00001.48152008.01.31 00:281.48390.000.00-0.041.30
59100612008.01.30 23:31sell0.01gbpjpy210.920.00210.472008.01.31 00:11211.030.000.00-0.94-1.03
59102382008.01.30 23:39sell0.02gbpjpy211.090.00210.642008.01.31 00:11211.030.000.00-1.881.13
59109562008.01.30 23:57sell0.04gbpjpy211.250.00210.802008.01.31 00:11211.030.000.00-3.768.28
59176602008.01.31 00:11sell0.01gbpjpy210.980.00210.532008.01.31 00:26210.760.000.000.002.07
59183312008.01.31 00:25sell0.01gbpusd1.98600.00001.98202008.01.31 00:491.98440.000.000.001.60
59184742008.01.31 00:27sell0.01gbpjpy210.710.00210.262008.01.31 00:40210.650.000.000.000.57
59185752008.01.31 00:29sell0.01eurusd1.48370.00001.48002008.01.31 00:481.48240.000.000.001.30
59187702008.01.31 00:33sell0.02gbpjpy210.870.00210.422008.01.31 00:40210.650.000.000.004.15
59189042008.01.31 00:41sell0.01gbpjpy210.550.00210.102008.01.31 00:52210.490.000.000.000.56
59192342008.01.31 00:45sell0.02gbpjpy210.710.00210.262008.01.31 00:52210.490.000.000.004.14
59197312008.01.31 00:49sell0.01eurusd1.48240.00001.47872008.01.31 07:371.48940.000.000.00-7.00
59197832008.01.31 00:50sell0.01gbpusd1.98440.00001.98042008.01.31 00:521.98280.000.000.001.60
59198732008.01.31 00:52sell0.01gbpjpy210.470.00210.022008.01.31 03:13211.380.000.000.00-8.54
59199232008.01.31 00:53sell0.01gbpusd1.98250.00001.97852008.01.31 04:211.98410.000.000.00-1.60
59199642008.01.31 00:55buy0.01eurusd1.48200.00001.48572008.01.31 01:121.48330.000.000.001.30
59200102008.01.31 00:55sell0.04usdchf1.08470.00001.08072008.01.31 06:211.08300.000.000.006.28
59200212008.01.31 00:56sell0.02gbpjpy210.630.00210.182008.01.31 03:13211.380.000.000.00-14.09
59202112008.01.31 01:00sell0.04gbpjpy210.800.00210.352008.01.31 04:19211.050.000.000.00-9.40
59202742008.01.31 01:04sell0.02gbpusd1.98410.00001.98012008.01.31 04:221.98410.000.000.000.00
59203152008.01.31 01:05sell0.02usdjpy106.320.00105.922008.01.31 04:18106.340.000.000.00-0.38
59203182008.01.31 01:05sell0.08gbpjpy210.960.00210.512008.01.31 03:13211.400.000.000.00-33.07
59204662008.01.31 01:12buy0.01gbpjpy210.990.00211.442008.01.31 01:28211.040.000.000.000.47
59206292008.01.31 01:18buy0.02gbpjpy210.820.00211.272008.01.31 01:28211.040.000.000.004.14
59207732008.01.31 01:28buy0.01usdjpy106.390.00106.792008.01.31 02:09106.560.000.000.001.60
59213992008.01.31 01:54sell0.16gbpjpy211.120.00210.672008.01.31 03:13211.400.000.000.00-42.08
59214152008.01.31 01:54sell0.04gbpusd1.98570.00001.98172008.01.31 04:221.98410.000.000.006.40
59215492008.01.31 01:59sell0.32gbpjpy211.280.00210.832008.01.31 03:13211.400.000.000.00-36.07
59217402008.01.31 02:06sell0.04usdjpy106.500.00106.102008.01.31 04:18106.340.000.000.006.02
59218142008.01.31 02:07sell0.02eurusd1.48410.00001.48042008.01.31 07:371.48940.000.000.00-10.60
59218522008.01.31 02:08sell0.64gbpjpy211.440.00210.992008.01.31 03:13211.400.000.000.0024.05
59219272008.01.31 02:09buy0.01gbpjpy211.700.00212.152008.01.31 05:00211.170.000.000.00-4.98
59219332008.01.31 02:09sell1.28gbpjpy211.610.00211.162008.01.31 03:13211.400.000.000.00252.49
59234402008.01.31 03:14buy0.02gbpjpy211.330.00211.782008.01.31 05:00211.170.000.000.00-3.01
59234432008.01.31 03:14sell0.08gbpjpy211.270.00210.822008.01.31 04:19211.050.000.000.0016.55
59247022008.01.31 04:15buy0.04gbpjpy211.170.00211.622008.01.31 05:00211.170.000.000.000.00
59248342008.01.31 04:20sell0.01usdjpy106.310.00105.912008.01.31 07:14106.320.000.000.00-0.09
59248392008.01.31 04:20buy0.08gbpjpy210.950.00211.402008.01.31 05:00211.170.000.000.0016.54
59248402008.01.31 04:20sell0.01gbpjpy210.900.00210.452008.01.31 08:19211.720.000.000.00-7.69
59249222008.01.31 04:23sell0.01gbpusd1.98360.00001.97962008.01.31 07:381.98840.000.000.00-4.80
59256932008.01.31 04:57sell0.02gbpjpy211.060.00210.612008.01.31 07:14211.610.000.000.00-10.34
59257522008.01.31 05:00buy0.01gbpusd1.98510.00001.98912008.01.31 06:081.98670.000.000.001.60
59257632008.01.31 05:01sell0.04gbpjpy211.230.00210.782008.01.31 07:14211.610.000.000.00-14.29
59257842008.01.31 05:02sell0.02gbpusd1.98520.00001.98122008.01.31 07:381.98840.000.000.00-6.40
59260482008.01.31 05:11sell0.02usdjpy106.480.00106.082008.01.31 07:14106.320.000.000.003.01
59260602008.01.31 05:11sell0.08gbpjpy211.390.00210.942008.01.31 07:14211.610.000.000.00-16.55
59262232008.01.31 05:19sell0.16gbpjpy211.550.00211.102008.01.31 07:14211.610.000.000.00-9.02
59272382008.01.31 06:08buy0.01gbpjpy211.670.00212.122008.01.31 07:29211.890.000.000.002.07
59272632008.01.31 06:09sell0.04gbpusd1.98680.00001.98282008.01.31 07:381.98840.000.000.00-6.40
59274912008.01.31 06:17sell0.04eurusd1.48570.00001.48202008.01.31 07:371.48940.000.000.00-14.80
59275632008.01.31 06:18sell0.32gbpjpy211.710.00211.262008.01.31 07:14211.610.000.000.0030.10
59276692008.01.31 06:18sell0.08gbpusd1.98840.00001.98442008.01.31 07:381.98840.000.000.000.00
59278602008.01.31 06:21sell0.08eurusd1.48730.00001.48362008.01.31 07:371.48940.000.000.00-16.80
59279662008.01.31 06:23sell0.01usdchf1.08280.00001.07882008.01.31 07:111.08080.000.000.001.85
59286362008.01.31 06:40sell0.64gbpjpy211.870.00211.422008.01.31 07:14211.610.000.000.00156.48
59293832008.01.31 07:01sell0.16eurusd1.48900.00001.48532008.01.31 07:371.48940.000.000.00-6.40
59297112008.01.31 07:11sell0.16gbpusd1.99000.00001.98602008.01.31 07:381.98840.000.000.0025.60
59299182008.01.31 07:14sell0.01usdchf1.08080.00001.07682008.01.31 10:021.08400.000.000.00-2.95
59300282008.01.31 07:16sell0.02gbpjpy211.590.00211.142008.01.31 08:19211.720.000.000.00-2.44
59300302008.01.31 07:16sell0.01usdjpy106.340.00105.942008.01.31 09:54106.660.000.000.00-3.00
59303982008.01.31 07:20sell0.32eurusd1.49070.00001.48702008.01.31 07:371.48940.000.000.0041.60
59306092008.01.31 07:25sell0.04gbpjpy211.750.00211.302008.01.31 08:19211.720.000.000.001.12
59307172008.01.31 07:29buy0.01eurusd1.49080.00001.49452008.01.31 07:431.49040.000.000.00-0.40
59315002008.01.31 07:38buy0.02eurusd1.48910.00001.49282008.01.31 07:431.49040.000.000.002.60
59315082008.01.31 07:39sell0.01eurusd1.48880.00001.48512008.01.31 07:471.48880.000.000.000.00
59315252008.01.31 07:39sell0.01gbpusd1.98820.00001.98422008.01.31 08:181.98660.000.000.001.60
59316532008.01.31 07:43buy0.01gbpjpy211.740.00212.192008.01.31 08:08211.960.000.000.002.06
59316772008.01.31 07:44sell0.02eurusd1.49010.00001.48642008.01.31 07:471.48880.000.000.002.60
59321412008.01.31 07:49sell0.01eurusd1.48910.00001.48542008.01.31 07:581.48780.000.000.001.30
59323412008.01.31 07:57sell0.02usdjpy106.500.00106.102008.01.31 09:54106.660.000.000.00-3.00
59323582008.01.31 07:57sell0.02usdchf1.08250.00001.07852008.01.31 10:021.08400.000.000.00-2.77
59325362008.01.31 07:59sell0.01eurusd1.48800.00001.48432008.01.31 08:171.48670.000.000.001.30
59331492008.01.31 08:08sell0.08gbpjpy211.940.00211.492008.01.31 08:19211.720.000.000.0016.52
59331642008.01.31 08:08buy0.01eurusd1.48740.00001.49112008.01.31 10:041.48370.000.000.00-3.70
59333332008.01.31 08:11sell0.04usdjpy106.670.00106.272008.01.31 09:54106.660.000.000.000.38
59338392008.01.31 08:19sell0.01eurusd1.48640.00001.48272008.01.31 09:011.48510.000.000.001.30
59338762008.01.31 08:20sell0.01gbpusd1.98660.00001.98262008.01.31 09:091.98660.000.000.000.00
59338922008.01.31 08:20sell0.01gbpjpy211.700.00211.252008.01.31 08:54211.960.000.000.00-2.44
59342932008.01.31 08:29buy0.02eurusd1.48580.00001.48952008.01.31 10:041.48370.000.000.00-4.20
59343962008.01.31 08:30sell0.04usdchf1.08410.00001.08012008.01.31 10:021.08400.000.000.000.37
59345092008.01.31 08:31sell0.02gbpjpy211.860.00211.412008.01.31 08:54211.960.000.000.00-1.87
59348012008.01.31 08:43sell0.02gbpusd1.98820.00001.98422008.01.31 09:091.98660.000.000.003.20
59348702008.01.31 08:45sell0.04gbpjpy212.020.00211.572008.01.31 08:54211.960.000.000.002.25
59352422008.01.31 08:49sell0.08gbpjpy212.180.00211.732008.01.31 08:54211.960.000.000.0016.50
59355122008.01.31 08:56sell0.01gbpjpy211.840.00211.392008.01.31 09:54211.940.000.000.00-0.94
59356052008.01.31 09:00sell0.02gbpjpy212.000.00211.552008.01.31 09:54211.940.000.000.001.12
59358662008.01.31 09:03sell0.01eurusd1.48530.00001.48162008.01.31 09:091.48400.000.000.001.30
59359072008.01.31 09:05sell0.04gbpjpy212.160.00211.712008.01.31 09:54211.940.000.000.008.25
59361622008.01.31 09:09sell0.08usdjpy106.830.00106.432008.01.31 09:54106.660.000.000.0012.75
59363962008.01.31 09:10sell0.08usdchf1.08570.00001.08172008.01.31 10:021.08400.000.000.0012.55
59364632008.01.31 09:11buy0.04eurusd1.48380.00001.48752008.01.31 10:041.48370.000.000.00-0.40
59364682008.01.31 09:11sell0.01gbpusd1.98500.00001.98102008.01.31 11:421.99140.000.000.00-6.40
59364692008.01.31 09:11sell0.01eurusd1.48370.00001.48002008.01.31 09:511.48220.000.000.001.50
59369332008.01.31 09:26sell0.02gbpusd1.98660.00001.98262008.01.31 12:371.99160.000.000.00-10.00
59381432008.01.31 09:53buy0.08eurusd1.48240.00001.48612008.01.31 10:041.48370.000.000.0010.40
59381472008.01.31 09:53sell0.01eurusd1.48210.00001.47842008.01.31 14:381.48730.000.000.00-5.20
59382872008.01.31 09:55sell0.01gbpjpy211.890.00211.442008.01.31 10:08211.660.000.000.002.16
59382962008.01.31 09:55sell0.01usdjpy106.640.00106.242008.01.31 10:16106.470.000.000.001.60
59386112008.01.31 10:03sell0.01usdchf1.08370.00001.07972008.01.31 10:191.08200.000.000.001.57
59386332008.01.31 10:04buy0.01gbpjpy211.940.00212.392008.01.31 10:37211.680.000.000.00-2.44
59387772008.01.31 10:05buy0.02gbpjpy211.780.00212.232008.01.31 10:37211.680.000.000.00-1.88
59387802008.01.31 10:05sell0.02eurusd1.48380.00001.48012008.01.31 14:381.48730.000.000.00-7.00
59389362008.01.31 10:09sell0.01gbpjpy211.640.00211.192008.01.31 10:21211.420.000.000.002.06
59390162008.01.31 10:14buy0.04gbpjpy211.620.00212.072008.01.31 10:55211.840.000.000.008.26
59392512008.01.31 10:17sell0.01usdjpy106.440.00106.042008.01.31 11:28106.440.000.000.000.00
59393872008.01.31 10:20sell0.01usdchf1.08250.00001.07852008.01.31 11:441.08080.000.000.001.57
59394022008.01.31 10:21buy0.08gbpjpy211.460.00211.912008.01.31 10:37211.730.000.000.0020.27
59394302008.01.31 10:22sell0.01gbpjpy211.360.00210.912008.01.31 10:46211.510.000.000.00-1.41
59396462008.01.31 10:31sell0.02gbpjpy211.520.00211.072008.01.31 10:46211.510.000.000.000.19
59398202008.01.31 10:37sell0.04gbpjpy211.730.00211.282008.01.31 10:46211.510.000.000.008.27
59402812008.01.31 10:47sell0.01gbpjpy211.620.00211.172008.01.31 12:12212.020.000.000.00-3.76
59403352008.01.31 10:52sell0.02gbpjpy211.780.00211.332008.01.31 12:12212.020.000.000.00-4.51
59403822008.01.31 10:55sell0.04gbpusd1.98820.00001.98422008.01.31 11:421.99160.000.000.00-13.60
59403932008.01.31 10:55buy0.01eurusd1.48410.00001.48782008.01.31 11:241.48540.000.000.001.30
59405042008.01.31 10:59sell0.04gbpjpy211.940.00211.492008.01.31 12:20211.710.000.000.008.67
59405822008.01.31 11:00sell0.02usdjpy106.600.00106.202008.01.31 11:28106.440.000.000.003.01
59411242008.01.31 11:24sell0.08gbpusd1.98980.00001.98582008.01.31 11:421.99160.000.000.00-14.40
59411752008.01.31 11:24buy0.01gbpjpy211.980.00212.432008.01.31 11:30212.240.000.000.002.44
59412172008.01.31 11:25sell0.04eurusd1.48540.00001.48172008.01.31 14:381.48730.000.000.00-7.60
59413812008.01.31 11:29sell0.16gbpusd1.99140.00001.98742008.01.31 11:421.99160.000.000.00-3.20
59413882008.01.31 11:29sell0.08gbpjpy212.100.00211.652008.01.31 12:12212.050.000.000.003.76
59414762008.01.31 11:30buy0.01gbpusd1.99280.00001.99682008.01.31 12:531.99280.000.000.000.00
59415342008.01.31 11:30sell0.32gbpusd1.99300.00001.98902008.01.31 11:421.99160.000.000.0044.80
59416222008.01.31 11:30sell0.01usdjpy106.480.00106.082008.01.31 12:18106.290.000.000.001.79
59416662008.01.31 11:32sell0.16gbpjpy212.260.00211.812008.01.31 12:12212.050.000.000.0031.59
59420212008.01.31 11:44sell0.04gbpusd1.99180.00001.98782008.01.31 12:371.99160.000.000.000.80
59422502008.01.31 11:46sell0.01usdchf1.08030.00001.07632008.01.31 12:201.07860.000.000.001.58
59426012008.01.31 12:05sell0.08gbpusd1.99340.00001.98942008.01.31 12:371.99160.000.000.0014.40
59429282008.01.31 12:16sell0.08eurusd1.48700.00001.48332008.01.31 14:381.48730.000.000.00-2.40
59430992008.01.31 12:20sell0.01usdjpy106.170.00105.772008.01.31 12:49106.170.000.000.000.00
59432102008.01.31 12:21sell0.01gbpjpy211.660.00211.212008.01.31 12:37211.590.000.000.000.65
59433002008.01.31 12:22sell0.01usdchf1.07910.00001.07512008.01.31 13:451.07900.000.000.000.09
59433732008.01.31 12:25sell0.02gbpjpy211.840.00211.392008.01.31 12:39211.550.000.000.005.46
59434962008.01.31 12:30sell0.02usdjpy106.330.00105.932008.01.31 12:49106.170.000.000.003.01
59437752008.01.31 12:39buy0.02gbpusd1.99120.00001.99522008.01.31 12:531.99280.000.000.003.20
59437762008.01.31 12:39sell0.01gbpusd1.99090.00001.98692008.01.31 13:091.99250.000.000.00-1.60
59438182008.01.31 12:40sell0.01gbpjpy211.530.00211.082008.01.31 13:10211.470.000.000.000.56
59443392008.01.31 12:49sell0.02gbpusd1.99250.00001.98852008.01.31 13:091.99250.000.000.000.00
59443782008.01.31 12:50sell0.01usdjpy106.140.00105.742008.01.31 14:30105.920.000.000.002.08
59444492008.01.31 12:53buy0.01gbpjpy211.580.00212.032008.01.31 12:59211.800.000.000.002.07
59445342008.01.31 12:56sell0.04gbpusd1.99410.00001.99012008.01.31 13:091.99250.000.000.006.40
59445352008.01.31 12:56sell0.02gbpjpy211.690.00211.242008.01.31 13:12211.430.000.000.004.90
59446442008.01.31 12:59buy0.01usdchf1.07990.00001.08392008.01.31 14:171.08000.000.000.000.09
59450862008.01.31 13:10sell0.01gbpusd1.99200.00001.98802008.01.31 13:201.99040.000.000.001.60
59452492008.01.31 13:13sell0.01gbpjpy211.340.00210.892008.01.31 13:23211.280.000.000.000.56
59452832008.01.31 13:15sell0.02gbpjpy211.500.00211.052008.01.31 13:23211.280.000.000.004.15
59454002008.01.31 13:17sell0.02usdchf1.08070.00001.07672008.01.31 13:451.07900.000.000.003.15
59455702008.01.31 13:21sell0.01gbpusd1.98970.00001.98572008.01.31 14:071.98810.000.000.001.60
59457562008.01.31 13:25sell0.01gbpjpy211.160.00210.712008.01.31 13:50211.100.000.000.000.57
59461752008.01.31 13:33sell0.02gbpjpy211.320.00210.872008.01.31 13:50211.100.000.000.004.15
59466412008.01.31 13:46sell0.01usdchf1.07860.00001.07462008.01.31 14:311.07690.000.000.001.58
59468002008.01.31 13:50buy0.02usdchf1.07830.00001.08232008.01.31 14:171.08000.000.000.003.15
59468272008.01.31 13:51sell0.01gbpjpy210.960.00210.512008.01.31 14:30210.800.000.000.001.51
59469322008.01.31 13:58sell0.02gbpjpy211.130.00210.682008.01.31 14:30210.800.000.000.006.22
59471732008.01.31 14:08sell0.01gbpusd1.98760.00001.98362008.01.31 14:371.98920.000.000.00-1.60
59473952008.01.31 14:17buy0.01eurusd1.48630.00001.49002008.01.31 14:231.48760.000.000.001.30
59475762008.01.31 14:22sell0.02gbpusd1.98920.00001.98522008.01.31 14:371.98920.000.000.000.00
59476342008.01.31 14:23buy0.01gbpjpy211.170.00211.622008.01.31 14:42210.690.000.000.00-4.54
59479542008.01.31 14:30buy0.02gbpjpy210.790.00211.242008.01.31 14:42210.690.000.000.00-1.89
59480542008.01.31 14:31sell0.16eurusd1.48860.00001.48492008.01.31 14:381.48730.000.000.0020.80
59482582008.01.31 14:31sell0.04gbpusd1.99080.00001.98682008.01.31 14:371.98920.000.000.006.40
59482972008.01.31 14:32sell0.01gbpjpy210.640.00210.192008.01.31 14:37210.420.000.000.002.08
59483312008.01.31 14:32sell0.01usdjpy105.820.00105.422008.01.31 15:26105.820.000.000.000.00
59483642008.01.31 14:32buy0.04gbpjpy210.630.00211.082008.01.31 14:42210.690.000.000.002.26
59483912008.01.31 14:32sell0.01usdchf1.07640.00001.07242008.01.31 18:591.08300.000.000.00-6.09
59486852008.01.31 14:36buy0.08gbpjpy210.470.00210.922008.01.31 14:43210.690.000.000.0016.61
59488872008.01.31 14:38sell0.02usdchf1.07800.00001.07402008.01.31 18:591.08300.000.000.00-9.23
59489902008.01.31 14:38sell0.01gbpusd1.98880.00001.98482008.01.31 15:061.98720.000.000.001.60
59490052008.01.31 14:39sell0.01eurusd1.48760.00001.48392008.01.31 15:031.48630.000.000.001.30
59490082008.01.31 14:39sell0.01gbpjpy210.490.00210.042008.01.31 14:54210.430.000.000.000.56
59491422008.01.31 14:42sell0.02gbpjpy210.650.00210.202008.01.31 14:54210.430.000.000.004.15
59492082008.01.31 14:43buy0.01usdjpy105.960.00106.362008.01.31 15:57105.960.000.000.000.00
59500342008.01.31 14:54sell0.01gbpjpy210.420.00209.972008.01.31 15:17210.560.000.000.00-1.32
59503602008.01.31 15:04sell0.01eurusd1.48610.00001.48242008.01.31 15:051.48480.000.000.001.30
59506162008.01.31 15:06sell0.01eurusd1.48480.00001.48112008.01.31 15:191.48310.000.000.001.70
59507052008.01.31 15:07sell0.01gbpusd1.98710.00001.98312008.01.31 15:251.98550.000.000.001.60
59507342008.01.31 15:08sell0.04usdchf1.07960.00001.07562008.01.31 18:591.08300.000.000.00-12.56
59507542008.01.31 15:08sell0.02usdjpy105.980.00105.582008.01.31 15:26105.820.000.000.003.02
59507582008.01.31 15:08sell0.02gbpjpy210.600.00210.152008.01.31 15:17210.560.000.000.000.76
59508532008.01.31 15:11sell0.04gbpjpy210.780.00210.332008.01.31 15:19210.550.000.000.008.68
59513282008.01.31 15:19sell0.08usdchf1.08130.00001.07732008.01.31 18:591.08300.000.000.00-12.56
59514962008.01.31 15:20sell0.01gbpjpy210.420.00209.972008.01.31 15:26210.170.000.000.002.37
59515322008.01.31 15:20sell0.01eurusd1.48210.00001.47842008.01.31 16:441.48400.000.000.00-1.90
59518362008.01.31 15:26sell0.01gbpusd1.98590.00001.98192008.01.31 16:251.98760.000.000.00-1.70
59518572008.01.31 15:27sell0.01usdjpy105.810.00105.412008.01.31 17:38106.460.000.000.00-6.11
59518612008.01.31 15:27sell0.01gbpjpy210.150.00209.702008.01.31 16:02210.590.000.000.00-4.15
59521412008.01.31 15:30buy0.02usdjpy105.800.00106.202008.01.31 15:57105.960.000.000.003.02
59525452008.01.31 15:37sell0.02gbpjpy210.310.00209.862008.01.31 16:02210.590.000.000.00-5.28
59528932008.01.31 15:43sell0.02gbpusd1.98750.00001.98352008.01.31 16:251.98760.000.000.00-0.20
59534052008.01.31 15:52sell0.04gbpjpy210.470.00210.022008.01.31 16:02210.590.000.000.00-4.53
59534142008.01.31 15:52sell0.02eurusd1.48370.00001.48002008.01.31 16:441.48400.000.000.00-0.60
59537342008.01.31 15:57sell0.08gbpjpy210.640.00210.192008.01.31 16:02210.590.000.000.003.78
59537482008.01.31 15:58buy0.01gbpjpy210.770.00211.222008.01.31 16:10210.810.000.000.000.38
59537902008.01.31 15:58sell0.02usdjpy105.970.00105.572008.01.31 17:38106.460.000.000.00-9.21
59539562008.01.31 16:00sell0.16gbpjpy210.810.00210.362008.01.31 16:02210.590.000.000.0033.22
59541192008.01.31 16:03buy0.02gbpjpy210.590.00211.042008.01.31 16:10210.810.000.000.004.15
59541232008.01.31 16:03sell0.01gbpjpy210.530.00210.082008.01.31 16:17210.980.000.000.00-4.24
59542382008.01.31 16:07sell0.02gbpjpy210.720.00210.272008.01.31 16:17210.980.000.000.00-4.90
59543192008.01.31 16:10buy0.01usdjpy106.070.00106.472008.01.31 16:55106.230.000.000.001.51
59543762008.01.31 16:11sell0.04gbpjpy210.880.00210.432008.01.31 16:17210.980.000.000.00-3.77
59544682008.01.31 16:12sell0.08gbpjpy211.040.00210.592008.01.31 16:17210.980.000.000.004.53
59544862008.01.31 16:12sell0.04usdjpy106.130.00105.732008.01.31 17:38106.460.000.000.00-12.40
59544932008.01.31 16:12sell0.04eurusd1.48530.00001.48162008.01.31 16:441.48400.000.000.005.20
59544972008.01.31 16:12sell0.04gbpusd1.98920.00001.98522008.01.31 16:251.98760.000.000.006.40
59546192008.01.31 16:14sell0.16gbpjpy211.200.00210.752008.01.31 16:17210.980.000.000.0033.17
59548972008.01.31 16:20sell0.01gbpjpy210.880.00210.432008.01.31 16:41210.980.000.000.00-0.95
59551212008.01.31 16:27sell0.01gbpusd1.98740.00001.98342008.01.31 16:441.98740.000.000.000.00
59551572008.01.31 16:28sell0.02gbpjpy211.040.00210.592008.01.31 16:41210.980.000.000.001.13
59553712008.01.31 16:30sell0.04gbpjpy211.200.00210.752008.01.31 16:43210.980.000.000.008.29
59555482008.01.31 16:37sell0.02gbpusd1.98900.00001.98502008.01.31 16:441.98740.000.000.003.20
59560762008.01.31 16:45sell0.01gbpusd1.98670.00001.98272008.01.31 17:501.98830.000.000.00-1.60
59561022008.01.31 16:45sell0.01gbpjpy210.720.00210.272008.01.31 17:05211.340.000.000.00-5.83
59561212008.01.31 16:45sell0.01eurusd1.48330.00001.47962008.01.31 16:571.48200.000.000.001.30
59561742008.01.31 16:46sell0.02gbpjpy210.910.00210.462008.01.31 17:05211.340.000.000.00-8.09
59564992008.01.31 16:49sell0.04gbpjpy211.080.00210.632008.01.31 17:05211.340.000.000.00-9.78
59565212008.01.31 16:49sell0.16usdchf1.08290.00001.07892008.01.31 18:591.08300.000.000.00-1.48
59567782008.01.31 16:55sell0.02gbpusd1.98830.00001.98432008.01.31 17:501.98830.000.000.000.00
59567902008.01.31 16:55buy0.01gbpjpy211.300.00211.752008.01.31 16:59211.360.000.000.000.57
59567952008.01.31 16:56sell0.08gbpjpy211.240.00210.792008.01.31 17:05211.340.000.000.00-7.53
59570022008.01.31 16:57buy0.02gbpjpy211.140.00211.592008.01.31 16:59211.360.000.000.004.14
59572032008.01.31 16:59sell0.08usdjpy106.290.00105.892008.01.31 17:39106.460.000.000.00-12.77
59573392008.01.31 16:59buy0.01usdchf1.08470.00001.08872008.01.31 18:021.08480.000.000.000.09
59574282008.01.31 17:00sell0.01eurusd1.48060.00001.47692008.01.31 19:071.48410.000.000.00-3.50
59574802008.01.31 17:00sell0.16gbpjpy211.400.00210.952008.01.31 17:05211.340.000.000.009.03
59575592008.01.31 17:01sell0.32gbpjpy211.560.00211.112008.01.31 17:05211.340.000.000.0066.21
59578042008.01.31 17:07sell0.01gbpjpy211.370.00210.922008.01.31 17:34211.990.000.000.00-5.82
59579542008.01.31 17:12buy0.02usdchf1.08310.00001.08712008.01.31 18:021.08480.000.000.003.13
59582572008.01.31 17:21sell0.32usdchf1.08470.00001.08072008.01.31 18:591.08300.000.000.0050.23
59584022008.01.31 17:26sell0.02eurusd1.48220.00001.47852008.01.31 19:071.48410.000.000.00-3.80
59585362008.01.31 17:26sell0.02gbpjpy211.540.00211.092008.01.31 18:08212.230.000.000.00-12.94
59586292008.01.31 17:27sell0.04gbpjpy211.720.00211.272008.01.31 17:34212.040.000.000.00-12.01
59586412008.01.31 17:27sell0.04gbpusd1.98990.00001.98592008.01.31 17:501.98830.000.000.006.40
59587752008.01.31 17:27sell0.16usdjpy106.450.00106.052008.01.31 17:39106.460.000.000.00-1.50
59587822008.01.31 17:27sell0.08gbpjpy211.890.00211.442008.01.31 17:34212.040.000.000.00-11.27
59588962008.01.31 17:28sell0.16gbpjpy212.050.00211.602008.01.31 17:34212.040.000.000.001.50
59590122008.01.31 17:29sell0.32gbpjpy212.210.00211.762008.01.31 17:34212.040.000.000.0051.05
59592282008.01.31 17:32sell0.32usdjpy106.620.00106.222008.01.31 17:39106.460.000.000.0048.09
59593642008.01.31 17:36sell0.04gbpjpy211.950.00211.502008.01.31 18:25212.020.000.000.00-2.63
59594802008.01.31 17:40sell0.01usdjpy106.430.00106.032008.01.31 18:20106.580.000.000.00-1.41
59597022008.01.31 17:45sell0.02usdjpy106.590.00106.192008.01.31 18:20106.580.000.000.000.19
59598012008.01.31 17:45sell0.08gbpjpy212.120.00211.672008.01.31 18:08212.150.000.000.00-2.25
59598942008.01.31 17:46sell0.04eurusd1.48380.00001.48012008.01.31 19:071.48410.000.000.00-1.20
59605272008.01.31 17:52sell0.16gbpjpy212.290.00211.842008.01.31 18:08212.150.000.000.0021.01
59606402008.01.31 17:53sell0.01gbpusd1.98890.00001.98492008.01.31 18:481.98890.000.000.000.00
59607152008.01.31 17:54sell0.04usdjpy106.750.00106.352008.01.31 18:20106.580.000.000.006.38
59609832008.01.31 18:01sell0.32gbpjpy212.450.00212.002008.01.31 18:08212.150.000.000.0090.04
59610072008.01.31 18:02buy0.01gbpjpy212.490.00212.942008.01.31 19:35211.700.000.000.00-7.42
59611602008.01.31 18:07buy0.02gbpjpy212.330.00212.782008.01.31 19:35211.700.000.000.00-11.83
59612392008.01.31 18:09sell0.02gbpusd1.99050.00001.98652008.01.31 18:481.98890.000.000.003.20
59612582008.01.31 18:10sell0.08gbpjpy212.250.00211.802008.01.31 18:25212.020.000.000.0017.27
59615062008.01.31 18:20buy0.04gbpjpy212.160.00212.612008.01.31 20:18211.970.000.000.00-7.13
59615262008.01.31 18:21sell0.01usdjpy106.600.00106.202008.01.31 18:54106.430.000.000.001.60
59616912008.01.31 18:27buy0.08gbpjpy211.960.00212.412008.01.31 19:36211.660.000.000.00-22.54
59616932008.01.31 18:27sell0.01gbpjpy211.890.00211.442008.01.31 18:44211.830.000.000.000.56
59617862008.01.31 18:30sell0.02gbpjpy212.050.00211.602008.01.31 18:44211.830.000.000.004.14
59620712008.01.31 18:37sell0.08eurusd1.48540.00001.48172008.01.31 19:071.48410.000.000.0010.40
59625142008.01.31 18:46sell0.01gbpjpy211.810.00211.362008.01.31 18:52211.580.000.000.002.16
59626052008.01.31 18:49buy0.16gbpjpy211.800.00212.252008.01.31 19:36211.660.000.000.00-21.04
59626322008.01.31 18:50sell0.01gbpusd1.98820.00001.98422008.01.31 21:541.98810.000.000.000.10
59626952008.01.31 18:51buy0.32gbpjpy211.640.00212.092008.01.31 19:36211.660.000.000.006.02
59628062008.01.31 18:54sell0.01gbpjpy211.560.00211.112008.01.31 20:33211.670.000.000.00-1.03
59628412008.01.31 18:56sell0.01usdjpy106.410.00106.012008.01.31 20:33106.420.000.000.00-0.09
59630962008.01.31 19:01sell0.01usdchf1.08260.00001.07862008.01.31 21:591.08080.000.000.001.67
59632042008.01.31 19:07buy0.64gbpjpy211.480.00211.932008.01.31 19:36211.660.000.000.00108.21
59632692008.01.31 19:08sell0.01eurusd1.48430.00001.48062008.01.31 21:541.48620.000.000.00-1.90
59637232008.01.31 19:36buy0.08gbpjpy211.740.00212.192008.01.31 20:19211.970.000.000.0017.26
59637442008.01.31 19:38sell0.02gbpjpy211.730.00211.282008.01.31 20:33211.670.000.000.001.13
59640272008.01.31 19:52sell0.04gbpjpy211.890.00211.442008.01.31 20:33211.670.000.000.008.26
59645392008.01.31 20:15sell0.02eurusd1.48590.00001.48222008.01.31 21:541.48620.000.000.00-0.60
59645912008.01.31 20:17sell0.02usdjpy106.580.00106.182008.01.31 20:33106.420.000.000.003.01
59646882008.01.31 20:19buy0.01usdjpy106.620.00107.022008.01.31 22:27106.450.000.000.00-1.60
59647982008.01.31 20:27buy0.02usdjpy106.460.00106.862008.01.31 22:27106.450.000.000.00-0.19
59649412008.01.31 20:34sell0.01gbpjpy211.570.00211.122008.01.31 21:54211.630.000.000.00-0.57
59649432008.01.31 20:34sell0.01usdjpy106.400.00106.002008.01.31 21:54106.220.000.000.001.69
59651522008.01.31 20:43sell0.02gbpusd1.98980.00001.98582008.01.31 21:541.98810.000.000.003.40
59658082008.01.31 20:58sell0.02gbpjpy211.730.00211.282008.01.31 21:54211.280.000.000.008.47
59658892008.01.31 20:58sell0.04eurusd1.48750.00001.48382008.01.31 21:541.48620.000.000.005.20
59661242008.01.31 21:03sell0.04gbpjpy211.890.00211.442008.01.31 21:54211.440.000.000.0016.93
59671932008.01.31 21:54buy0.04usdjpy106.290.00106.692008.01.31 22:27106.450.000.000.006.01
59674422008.01.31 21:55sell0.01eurusd1.48580.00001.48212008.02.01 09:271.48780.000.00-0.01-2.00
59675062008.01.31 21:55sell0.01gbpusd1.98870.00001.98472008.01.31 22:511.98710.000.000.001.60
59675382008.01.31 21:55sell0.01usdjpy106.400.00106.002008.01.31 23:10106.400.000.000.000.00
59675452008.01.31 21:56sell0.01gbpjpy211.530.00211.082008.01.31 22:02211.280.000.000.002.35
59676872008.01.31 22:00sell0.01usdchf1.08040.00001.07642008.02.01 08:471.08030.000.00-0.070.09
59678512008.01.31 22:03sell0.01gbpjpy211.260.00210.812008.01.31 22:46211.590.000.000.00-3.10
59679342008.01.31 22:06sell0.02gbpjpy211.420.00210.972008.01.31 22:46211.590.000.000.00-3.20
59682502008.01.31 22:27buy0.01eurusd1.48660.00001.49032008.02.01 00:331.48630.000.00-0.03-0.30
59682542008.01.31 22:28sell0.04gbpjpy211.650.00211.202008.01.31 22:46211.590.000.000.002.26
59684022008.01.31 22:34sell0.08gbpjpy211.810.00211.362008.01.31 22:46211.590.000.000.0016.53
59684082008.01.31 22:35sell0.02usdjpy106.560.00106.162008.01.31 23:10106.400.000.000.003.01
59687722008.01.31 22:47sell0.01gbpjpy211.540.00211.092008.02.01 00:45211.680.000.00-0.31-1.31
59688462008.01.31 22:52sell0.01gbpusd1.98700.00001.98302008.02.01 04:231.99040.000.00-0.10-3.40
59690972008.01.31 23:11sell0.01usdjpy106.370.00105.972008.02.01 02:00106.360.000.00-0.130.09
59693452008.01.31 23:31sell0.02gbpusd1.98860.00001.98462008.02.01 04:231.99040.000.00-0.19-3.60
59701462008.01.31 23:58buy0.02eurusd1.48500.00001.48872008.02.01 00:331.48630.000.00-0.072.60
59702512008.01.31 23:59sell0.02usdchf1.08200.00001.07802008.02.01 08:471.08030.000.00-0.153.15
59745752008.02.01 00:09sell0.02gbpjpy211.720.00211.272008.02.01 00:45211.680.000.000.000.75
59750202008.02.01 00:29sell0.04gbpusd1.99040.00001.98642008.02.01 04:231.99040.000.000.000.00
59751962008.02.01 00:31sell0.04gbpjpy211.900.00211.452008.02.01 00:45211.680.000.000.008.27
59752522008.02.01 00:33buy0.01usdchf1.08160.00001.08562008.02.01 14:001.08010.000.000.00-1.39
59754422008.02.01 00:46sell0.01gbpjpy211.630.00211.182008.02.01 02:00211.930.000.000.00-2.82
59762392008.02.01 01:24sell0.02gbpjpy211.790.00211.342008.02.01 02:00211.930.000.000.00-2.63
59764522008.02.01 01:34sell0.04gbpjpy211.990.00211.542008.02.01 02:07211.770.000.000.008.28
59767702008.02.01 01:51sell0.08gbpjpy212.150.00211.702008.02.01 02:00211.890.000.000.0019.55
59768022008.02.01 01:54sell0.08gbpusd1.99200.00001.98802008.02.01 04:231.99040.000.000.0012.80
59768282008.02.01 01:55sell0.02usdjpy106.550.00106.152008.02.01 02:00106.360.000.000.003.57
59769982008.02.01 02:01sell0.01usdjpy106.420.00106.022008.02.01 07:24106.260.000.000.001.51
59771572008.02.01 02:09sell0.01gbpjpy211.670.00211.222008.02.01 04:31211.770.000.000.00-0.94
59772442008.02.01 02:20sell0.02gbpjpy211.830.00211.382008.02.01 04:31211.770.000.000.001.12
59777562008.02.01 03:16sell0.04gbpjpy211.990.00211.542008.02.01 04:31211.770.000.000.008.27
59786412008.02.01 04:24sell0.01gbpusd1.99010.00001.98612008.02.01 09:291.99180.000.000.00-1.70
59787402008.02.01 04:32sell0.01gbpjpy211.630.00211.182008.02.01 07:21211.570.000.000.000.57
59789222008.02.01 04:55sell0.02gbpjpy211.790.00211.342008.02.01 07:21211.570.000.000.004.14
59804172008.02.01 07:22sell0.01gbpjpy211.480.00211.032008.02.01 09:59211.910.000.000.00-4.04
59805032008.02.01 07:25sell0.01usdjpy106.240.00105.842008.02.01 14:30105.920.000.000.003.02
59806662008.02.01 07:39sell0.02gbpjpy211.640.00211.192008.02.01 09:59211.910.000.000.00-5.07
59808502008.02.01 07:58sell0.02usdjpy106.400.00106.002008.02.01 14:30106.000.000.000.007.55
59818312008.02.01 08:39sell0.02eurusd1.48750.00001.48382008.02.01 09:271.48780.000.000.00-0.60
59822182008.02.01 08:48sell0.01usdchf1.07970.00001.07572008.02.01 11:351.07790.000.000.001.67
59822312008.02.01 08:48buy0.02usdchf1.08000.00001.08402008.02.01 14:001.08010.000.000.000.19
59823532008.02.01 08:53sell0.04gbpjpy211.800.00211.352008.02.01 09:59211.910.000.000.00-4.13
59827202008.02.01 09:05sell0.02gbpusd1.99180.00001.98782008.02.01 09:291.99180.000.000.000.00
59827302008.02.01 09:05sell0.08gbpjpy211.960.00211.512008.02.01 11:19211.740.000.000.0016.55
59832192008.02.01 09:13sell0.16gbpjpy212.130.00211.682008.02.01 09:59211.930.000.000.0030.06
59833192008.02.01 09:15sell0.04gbpusd1.99340.00001.98942008.02.01 09:291.99180.000.000.006.40
59833362008.02.01 09:16sell0.04eurusd1.48910.00001.48542008.02.01 09:271.48780.000.000.005.20
59841062008.02.01 09:29sell0.01eurusd1.48720.00001.48352008.02.01 14:301.49270.000.000.00-5.50
59842092008.02.01 09:30sell0.01gbpusd1.99230.00001.98832008.02.01 10:081.99060.000.000.001.70
59852012008.02.01 10:09sell0.01gbpusd1.99040.00001.98642008.02.01 11:311.99030.000.000.000.10
59861082008.02.01 10:43sell0.02gbpusd1.99200.00001.98802008.02.01 11:311.99030.000.000.003.40
59868062008.02.01 11:20sell0.01gbpjpy211.650.00211.202008.02.01 12:59212.020.000.000.00-3.47
59870152008.02.01 11:31buy0.04usdchf1.07840.00001.08242008.02.01 14:001.08010.000.000.006.30
59870262008.02.01 11:31sell0.01gbpusd1.99000.00001.98602008.02.01 12:591.99150.000.000.00-1.50
59871232008.02.01 11:36sell0.01usdchf1.07800.00001.07402008.02.01 14:301.07750.000.000.000.46
59879122008.02.01 12:27sell0.02gbpusd1.99160.00001.98762008.02.01 13:021.99160.000.000.000.00
59879562008.02.01 12:30sell0.02gbpjpy211.810.00211.362008.02.01 13:07211.900.000.000.00-1.69
59879792008.02.01 12:31sell0.04gbpjpy211.970.00211.522008.02.01 13:07211.900.000.000.002.62
59883862008.02.01 12:51sell0.08gbpjpy212.130.00211.682008.02.01 13:07211.900.000.000.0017.28
59884572008.02.01 12:55sell0.04gbpusd1.99320.00001.98922008.02.01 13:021.99160.000.000.006.40
59885052008.02.01 12:57sell0.16gbpjpy212.290.00211.842008.02.01 13:00212.170.000.000.0018.02
59885812008.02.01 12:58sell0.02eurusd1.48910.00001.48542008.02.01 14:301.49270.000.000.00-7.20
59892452008.02.01 13:04sell0.01gbpusd1.99050.00001.98652008.02.01 13:181.98870.000.000.001.80
59893792008.02.01 13:08sell0.01gbpjpy211.870.00211.422008.02.01 13:25211.650.000.000.002.06
59897062008.02.01 13:20sell0.01gbpusd1.98930.00001.98532008.02.01 13:341.98770.000.000.001.60
59898772008.02.01 13:26sell0.01gbpjpy211.580.00211.132008.02.01 13:36211.680.000.000.00-0.93
59899042008.02.01 13:28sell0.02gbpjpy211.740.00211.292008.02.01 13:36211.680.000.000.001.12
59899092008.02.01 13:28sell0.04usdjpy106.560.00106.162008.02.01 14:30106.160.000.000.0015.08
59899382008.02.01 13:29sell0.04gbpjpy211.900.00211.452008.02.01 13:36211.680.000.000.008.26
59902382008.02.01 13:35sell0.01gbpusd1.98720.00001.98322008.02.01 13:361.98530.000.000.001.90
59905522008.02.01 13:37sell0.01gbpusd1.98560.00001.98162008.02.01 13:391.98400.000.000.001.60
59905542008.02.01 13:37sell0.01gbpjpy211.620.00211.172008.02.01 13:39211.370.000.000.002.34
59907952008.02.01 13:40sell0.01gbpjpy211.520.00211.072008.02.01 14:06211.660.000.000.00-1.31
59907982008.02.01 13:40sell0.01gbpusd1.98410.00001.98012008.02.01 14:301.98620.000.000.00-2.10
59908872008.02.01 13:44sell0.02gbpusd1.98580.00001.98182008.02.01 14:321.98420.000.000.003.20
59908952008.02.01 13:44sell0.02gbpjpy211.690.00211.242008.02.01 14:06211.660.000.000.000.56
59913822008.02.01 13:54sell0.02usdchf1.07960.00001.07562008.02.01 14:301.07560.000.000.007.44
59914912008.02.01 13:58sell0.04gbpjpy211.880.00211.432008.02.01 14:06211.660.000.000.008.26
59915462008.02.01 14:00buy0.01gbpjpy211.900.00212.352008.02.01 14:28211.760.000.000.00-1.31
59917782008.02.01 14:04buy0.02gbpjpy211.740.00212.192008.02.01 14:51209.850.000.000.00-35.69
59920022008.02.01 14:07sell0.01gbpjpy211.590.00211.142008.02.01 14:30211.140.000.000.004.24
59920552008.02.01 14:09buy0.04gbpjpy211.530.00211.982008.02.01 14:28211.760.000.000.008.63
59926692008.02.01 14:28sell0.02gbpjpy211.720.00211.272008.02.01 14:30211.270.000.000.008.47
59928262008.02.01 14:30buy0.04gbpjpy211.750.00212.202008.02.01 14:51209.850.000.000.00-71.76
59929312008.02.01 14:30sell0.04eurusd1.49090.00001.48722008.02.01 14:321.49160.000.000.00-2.80
59935372008.02.01 14:30buy0.08gbpjpy210.650.00211.102008.02.01 14:51209.850.000.000.00-60.43
59935612008.02.01 14:30sell0.08eurusd1.49410.00001.49042008.02.01 14:301.49240.000.000.0013.60
59935882008.02.01 14:30sell0.01gbpjpy210.590.00210.142008.02.01 14:30210.630.000.000.00-0.38
59939402008.02.01 14:30sell0.04gbpusd1.98790.00001.98392008.02.01 14:301.98470.000.000.0012.80
59940402008.02.01 14:30sell0.02gbpjpy210.860.00210.412008.02.01 14:30210.630.000.000.004.34
59945512008.02.01 14:31sell0.08eurusd1.49300.00001.48932008.02.01 14:321.49160.000.000.0011.20
59945962008.02.01 14:31sell0.01usdjpy106.010.00105.612008.02.01 14:35105.840.000.000.001.61
59946042008.02.01 14:31sell0.01gbpjpy210.600.00210.152008.02.01 14:34210.380.000.000.002.08
59946442008.02.01 14:31sell0.01usdchf1.07480.00001.07082008.02.01 14:351.07450.000.000.000.28
59948122008.02.01 14:32buy0.16gbpjpy210.470.00210.922008.02.01 15:46209.710.000.000.00-114.37
59948402008.02.01 14:32sell0.02usdchf1.07640.00001.07242008.02.01 14:351.07450.000.000.003.54
59952372008.02.01 14:34sell0.01gbpusd1.98460.00001.98062008.02.01 14:421.98290.000.000.001.70
59952812008.02.01 14:34sell0.01eurusd1.49150.00001.48782008.02.01 15:171.48780.000.000.003.70
59955182008.02.01 14:35buy0.32gbpjpy210.100.00210.552008.02.01 14:51209.960.000.000.00-42.30
59955222008.02.01 14:35sell0.01gbpjpy209.990.00209.542008.02.01 14:43209.930.000.000.000.56
59956702008.02.01 14:36sell0.01usdjpy105.810.00105.412008.02.01 14:44105.790.000.000.000.19
59963472008.02.01 14:39sell0.02gbpjpy210.150.00209.702008.02.01 14:44209.700.000.000.008.50
59964212008.02.01 14:40sell0.02usdjpy105.970.00105.572008.02.01 14:44105.790.000.000.003.40
59965992008.02.01 14:42buy0.64gbpjpy209.940.00210.392008.02.01 14:51209.960.000.000.0012.09
59968522008.02.01 14:44sell0.01gbpusd1.98140.00001.97742008.02.01 14:491.97980.000.000.001.60
59969982008.02.01 14:45buy1.28gbpjpy209.630.00210.082008.02.01 14:51209.960.000.000.00398.75
59970082008.02.01 14:45sell0.01gbpjpy209.590.00209.142008.02.01 14:59209.790.000.000.00-1.89
59970792008.02.01 14:46sell0.01usdjpy105.770.00105.372008.02.01 15:36106.100.000.000.00-3.11
59973822008.02.01 14:49sell0.02usdjpy105.930.00105.532008.02.01 15:36106.100.000.000.00-3.20
59974512008.02.01 14:50sell0.02gbpjpy209.750.00209.302008.02.01 14:59209.790.000.000.00-0.75
59974742008.02.01 14:50sell0.01gbpusd1.98050.00001.97652008.02.01 14:591.98050.000.000.000.00
59975912008.02.01 14:51sell0.02gbpusd1.98210.00001.97812008.02.01 14:591.98050.000.000.003.20
59976282008.02.01 14:51buy0.32gbpjpy210.080.00210.532008.02.01 15:46209.710.000.000.00-111.37
59976292008.02.01 14:52sell0.04gbpjpy210.010.00209.562008.02.01 15:01209.790.000.000.008.30
59979772008.02.01 14:58buy0.64gbpjpy209.920.00210.372008.02.01 15:46209.710.000.000.00-126.41
59983042008.02.01 15:01sell0.01gbpusd1.98010.00001.97612008.02.01 15:181.97770.000.000.002.40
59985912008.02.01 15:06sell0.01gbpjpy209.700.00209.252008.02.01 15:18209.710.000.000.00-0.09
59985932008.02.01 15:06sell0.01gbpjpy209.750.00209.302008.02.01 15:18209.710.000.000.000.38
59985982008.02.01 15:07buy1.28gbpjpy209.750.00210.202008.02.01 15:46209.710.000.000.00-48.15
59987182008.02.01 15:12sell0.02gbpjpy209.930.00209.482008.02.01 15:18209.710.000.000.004.15
59990842008.02.01 15:16sell0.04usdjpy106.090.00105.692008.02.01 15:36106.100.000.000.00-0.38
59992322008.02.01 15:17sell0.01eurusd1.48660.00001.48292008.02.01 15:231.48690.000.000.00-0.30
59994802008.02.01 15:18sell0.02eurusd1.48820.00001.48452008.02.01 15:231.48690.000.000.002.60
59995662008.02.01 15:19sell0.01gbpjpy209.760.00209.312008.02.01 15:36209.400.000.000.003.39
59995742008.02.01 15:20sell0.01gbpusd1.97780.00001.97382008.02.01 15:221.97620.000.000.001.60
59998082008.02.01 15:23sell0.02gbpjpy209.940.00209.492008.02.01 15:35209.640.000.000.005.65
59998472008.02.01 15:23sell0.01gbpusd1.97670.00001.97272008.02.01 15:341.97510.000.000.001.60
60000892008.02.01 15:24sell0.08usdjpy106.260.00105.862008.02.01 15:36106.100.000.000.0012.06
60003052008.02.01 15:24sell0.01eurusd1.48600.00001.48232008.02.01 15:371.48470.000.000.001.30
60010172008.02.01 15:36sell0.01gbpusd1.97370.00001.96972008.02.01 15:381.97200.000.000.001.70
60012512008.02.01 15:37buy2.56gbpjpy209.490.00209.942008.02.01 15:46209.710.000.000.00529.67
60019022008.02.01 15:46buy0.01usdjpy106.360.00106.762008.02.01 16:00106.560.000.000.001.88
60019042008.02.01 15:46sell0.01gbpusd1.97250.00001.96852008.02.01 15:561.97090.000.000.001.60
60019082008.02.01 15:46sell0.01eurusd1.48400.00001.48032008.02.01 16:001.48270.000.000.001.30
60019742008.02.01 15:47sell0.01gbpjpy209.800.00209.352008.02.01 15:56209.580.000.000.002.07
60024992008.02.01 15:57sell0.01gbpjpy209.380.00208.932008.02.01 16:02209.650.000.000.00-2.53
60025522008.02.01 15:57sell0.01gbpusd1.97060.00001.96662008.02.01 16:011.96900.000.000.001.60
60026862008.02.01 15:59sell0.02gbpjpy209.540.00209.092008.02.01 16:02209.650.000.000.00-2.07
60031032008.02.01 16:00sell0.04gbpjpy209.910.00209.462008.02.01 16:09209.850.000.000.002.25
60037782008.02.01 16:03sell0.01eurusd1.48170.00001.47802008.02.01 16:111.48040.000.000.001.30
60037992008.02.01 16:03sell0.01gbpusd1.96830.00001.96432008.02.01 16:091.96670.000.000.001.60
60040552008.02.01 16:07sell0.08gbpjpy210.070.00209.622008.02.01 16:09209.850.000.000.0016.50
  0.00 0.00 6.61 2 075.15
Closed P/L: 2 081.76
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
59959972008.02.01 14:37sell0.01usdchf1.07470.00001.0707 1.08440.000.000.00-8.95
59988022008.02.01 15:15sell0.02usdchf1.07640.00001.0724 1.08440.000.000.00-14.75
59998782008.02.01 15:24sell0.04usdchf1.07810.00001.0741 1.08440.000.000.00-23.24
60019062008.02.01 15:46sell0.01usdjpy106.320.00105.92 106.590.000.000.00-2.53
60019102008.02.01 15:46sell0.08usdchf1.08040.00001.0764 1.08440.000.000.00-29.51
60029222008.02.01 16:00sell0.02usdjpy106.510.00106.11 106.590.000.000.00-1.50
60030162008.02.01 16:00buy0.01eurusd1.48310.00001.4868 1.48120.000.000.00-1.90
60030582008.02.01 16:00sell0.16usdchf1.08250.00001.0785 1.08440.000.000.00-28.03
60032252008.02.01 16:00sell0.32usdchf1.08410.00001.0801 1.08440.000.000.00-8.85
60034312008.02.01 16:01sell0.04usdjpy106.670.00106.27 106.590.000.000.003.00
60039952008.02.01 16:06buy0.02eurusd1.48150.00001.4852 1.48120.000.000.00-0.60
60040772008.02.01 16:07sell0.64usdchf1.08570.00001.0817 1.08440.000.000.0076.72
60046482008.02.01 16:11sell0.01gbpusd1.96720.00001.9632 1.96880.000.000.00-1.60
60046502008.02.01 16:11sell0.01gbpjpy209.660.00209.21 209.850.000.000.00-1.78
60047752008.02.01 16:14sell0.02gbpjpy209.830.00209.38 209.850.000.000.00-0.38
60047772008.02.01 16:14sell0.01eurusd1.48070.00001.4770 1.48140.000.000.00-0.70
  0.00 0.00 0.00 -44.60
 Floating P/L: -44.60
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 081.76 Floating P/L: -44.60 Margin: 1 463.16
Balance: 12 081.76 Equity: 12 037.16 Free Margin: 10 574.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 669.57 Gross Loss: 1 587.81 Total Net Profit: 2 081.76
Profit Factor: 2.31 Expected Payoff: 3.80  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 400.30 (3.36%) Relative Drawdown: 3.36% (400.30)
 
Total Trades: 548 Short Positions (won %): 464 (66.59%) Long Positions (won %): 84 (59.52%)
Profit Trades (% of total): 359 (65.51%) Loss trades (% of total): 189 (34.49%)
Largest profit trade: 529.67 loss trade: -126.41
Average profit trade: 10.22 loss trade: -8.40
Maximum consecutive wins ($): 21 (45.74) consecutive losses ($): 5 (-41.99)
Maximal consecutive profit (count): 538.12 (6) consecutive loss (count): -400.30 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2